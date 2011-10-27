Trendoks IMG

Server: Trendoks-Server Summary Currency: USD 2011 October 31, 21:47
TicketLoginOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36830951835372011.10.27 08:55sell0.08eurusd1.400610.000000.000002011.10.31 08:201.399490.000.00-0.568.96
36830961873862011.10.27 08:55sell0.12eurusd1.400610.000000.000002011.10.31 08:201.399490.000.000.0013.44
36882071835372011.10.31 08:20balanceagent '187386' - #36830960.60
36884101835372011.10.31 09:20sell0.30eurusd1.400490.000001.395302011.10.31 12:501.399470.000.000.0030.60
36884111869072011.10.31 09:20sell0.95eurusd1.400490.000001.395302011.10.31 12:501.399470.000.000.0096.90
36884121842452011.10.31 09:20sell0.96eurusd1.400490.000001.395302011.10.31 12:501.399470.000.000.0097.92
36884131866412011.10.31 09:20sell0.96eurusd1.400490.000001.395302011.10.31 12:501.399470.000.000.0097.92
36884141873862011.10.31 09:20sell0.42eurusd1.400490.000001.395302011.10.31 12:501.399470.000.000.0042.84
36887381869072011.10.31 10:50sell0.95eurusd1.401550.000000.000002011.10.31 10:591.399690.000.000.00176.70
36887391873862011.10.31 10:50sell0.42eurusd1.401550.000000.000002011.10.31 10:591.399690.000.000.0078.12
36887401842452011.10.31 10:50sell0.96eurusd1.401550.000000.000002011.10.31 10:591.399690.000.000.00178.56
36887411835372011.10.31 10:50sell0.30eurusd1.401550.000000.000002011.10.31 10:591.399690.000.000.0055.80
36887421866412011.10.31 10:50sell0.96eurusd1.401550.000000.000002011.10.31 10:591.399690.000.000.00178.56
36887701835372011.10.31 10:59balanceagent '186907' - #36887384.75
36887711835372011.10.31 10:59balanceagent '187386' - #36887392.10
36887721835372011.10.31 10:59balanceagent '184245' - #36887404.80
36887731835372011.10.31 10:59balanceagent '186641' - #36887424.80
36888831866412011.10.31 12:00sell0.96eurusd1.399650.000001.397712011.10.31 12:501.399490.000.000.0015.36
36888841842452011.10.31 12:00sell0.96eurusd1.399650.000001.397712011.10.31 12:501.399490.000.000.0015.36
36888851835372011.10.31 12:00sell0.30eurusd1.399650.000001.397712011.10.31 12:501.399490.000.000.004.80
36888861869072011.10.31 12:00sell0.95eurusd1.399650.000001.397712011.10.31 12:501.399490.000.000.0015.20
36888871873862011.10.31 12:00sell0.42eurusd1.399650.000001.397712011.10.31 12:501.399490.000.000.006.72
36889651835372011.10.31 12:50balanceagent '187386' - #36884142.10
36889661835372011.10.31 12:50balanceagent '184245' - #36884124.80
36889671835372011.10.31 12:50balanceagent '186641' - #36884134.80
36889681835372011.10.31 12:50balanceagent '186907' - #36884114.75
36889691835372011.10.31 12:50balanceagent '187386' - #36888872.10
36889701835372011.10.31 12:50balanceagent '186907' - #36888864.75
36889711835372011.10.31 12:50balanceagent '184245' - #36888844.80
36889721835372011.10.31 12:50balanceagent '186641' - #36888834.80
36891001869072011.10.31 13:40sell0.95eurusd1.399500.000001.394862011.10.31 16:031.398220.000.000.00121.60
36891011873862011.10.31 13:40sell0.42eurusd1.399500.000001.394862011.10.31 16:031.398220.000.000.0053.76
36891021835372011.10.31 13:40sell0.30eurusd1.399500.000001.394862011.10.31 16:031.398220.000.000.0038.40
36891031866412011.10.31 13:40sell0.96eurusd1.399500.000001.394862011.10.31 16:031.398220.000.000.00122.88
36891041842452011.10.31 13:40sell0.96eurusd1.399500.000001.394862011.10.31 16:031.398220.000.000.00122.88
36893441842452011.10.31 15:20sell0.96eurusd1.400450.000000.000002011.10.31 15:421.399420.000.000.0098.88
36893451869072011.10.31 15:20sell0.95eurusd1.400450.000000.000002011.10.31 15:421.399420.000.000.0097.85
36893461866412011.10.31 15:20sell0.95eurusd1.400450.000000.000002011.10.31 15:421.399420.000.000.0097.85
36893471873862011.10.31 15:20sell0.42eurusd1.400450.000000.000002011.10.31 15:421.399420.000.000.0043.26
36893481835372011.10.31 15:20sell0.31eurusd1.400450.000000.000002011.10.31 15:421.399420.000.000.0031.93
36894191835372011.10.31 15:42balanceagent '184245' - #36893444.80
36894201835372011.10.31 15:42balanceagent '186641' - #36893464.75
36894211835372011.10.31 15:42balanceagent '186907' - #36893454.75
36894221835372011.10.31 15:42balanceagent '187386' - #36893472.10
36894861835372011.10.31 16:03balanceagent '187386' - #36891012.10
36894871835372011.10.31 16:03balanceagent '186907' - #36891004.75
36894881835372011.10.31 16:03balanceagent '184245' - #36891044.80
36894891835372011.10.31 16:03balanceagent '186641' - #36891034.80
36900461842452011.10.31 20:16sell1.46eurusd1.393310.000001.390502011.10.31 20:261.392970.000.000.0049.64
36900471869072011.10.31 20:16sell1.45eurusd1.393310.000001.390502011.10.31 20:261.392970.000.000.0049.30
36900481866412011.10.31 20:16sell1.45eurusd1.393310.000001.390502011.10.31 20:261.392970.000.000.0049.30
36900491873862011.10.31 20:16sell0.64eurusd1.393310.000001.390502011.10.31 20:261.392970.000.000.0021.76
36900711835372011.10.31 20:26balanceagent '187386' - #36900493.20
36900721835372011.10.31 20:26balanceagent '184245' - #36900467.30
36900731835372011.10.31 20:26balanceagent '186907' - #36900477.25
36900741835372011.10.31 20:26balanceagent '186641' - #36900487.25
36901101866412011.10.31 20:43buy0.87eurusd1.391920.000001.405702011.10.31 21:001.392400.000.000.0041.76
36901111842452011.10.31 20:43buy0.88eurusd1.391920.000001.405702011.10.31 21:001.392400.000.000.0042.24
36901121869072011.10.31 20:43buy0.87eurusd1.391920.000001.405702011.10.31 21:001.392400.000.000.0041.76
36901131873862011.10.31 20:43buy0.38eurusd1.391920.000001.405702011.10.31 21:001.392400.000.000.0018.24
36901421835372011.10.31 21:00balanceagent '184245' - #36901114.40
36901431835372011.10.31 21:00balanceagent '186641' - #36901104.35
36901441835372011.10.31 21:00balanceagent '186907' - #36901124.35
36901451835372011.10.31 21:00balanceagent '187386' - #36901131.90
36901511866412011.10.31 21:03sell0.95eurusd1.391420.000001.356852011.10.31 21:161.389620.000.000.00171.00
36901521842452011.10.31 21:03sell0.96eurusd1.391420.000001.356852011.10.31 21:161.389620.000.000.00172.80
36901531869072011.10.31 21:03sell0.95eurusd1.391420.000001.356852011.10.31 21:161.389620.000.000.00171.00
36901541873862011.10.31 21:03sell0.42eurusd1.391420.000001.356852011.10.31 21:161.389620.000.000.0075.60
36901551835372011.10.31 21:03sell0.32eurusd1.391420.000001.356852011.10.31 21:161.389620.000.000.0057.60
36901951835372011.10.31 21:16balanceagent '186641' - #36901514.75
36901961835372011.10.31 21:16balanceagent '186907' - #36901534.75
36901971835372011.10.31 21:16balanceagent '184245' - #36901524.80
36901981835372011.10.31 21:16balanceagent '187386' - #36901542.10
36902211866412011.10.31 21:22sell0.95eurusd1.387320.000001.385202011.10.31 21:291.385600.000.000.00163.40
36902221842452011.10.31 21:22sell0.96eurusd1.387320.000001.385202011.10.31 21:291.385600.000.000.00165.12
36902231869072011.10.31 21:22sell0.95eurusd1.387320.000001.385202011.10.31 21:291.385600.000.000.00163.40
36902241873862011.10.31 21:22sell0.42eurusd1.387320.000001.385202011.10.31 21:291.385600.000.000.0072.24
36902251835372011.10.31 21:22sell0.32eurusd1.387320.000001.385202011.10.31 21:291.385600.000.000.0055.04
36902561835372011.10.31 21:29balanceagent '184245' - #36902224.80
36902571835372011.10.31 21:29balanceagent '186641' - #36902214.75
36902581835372011.10.31 21:29balanceagent '186907' - #36902234.75
36902591835372011.10.31 21:29balanceagent '187386' - #36902242.10
36903391866412011.10.31 21:45sell0.95eurusd1.384400.000001.382602011.10.31 21:461.383090.000.000.00124.45
36903401842452011.10.31 21:45sell0.96eurusd1.384400.000001.382602011.10.31 21:461.383090.000.000.00125.76
36903411869072011.10.31 21:45sell0.95eurusd1.384400.000001.382602011.10.31 21:461.383090.000.000.00124.45
36903421873862011.10.31 21:45sell0.42eurusd1.384400.000001.382602011.10.31 21:461.383090.000.000.0055.02
36903431835372011.10.31 21:45sell0.32eurusd1.384400.000001.382602011.10.31 21:461.383090.000.000.0041.92
36903581835372011.10.31 21:46balanceagent '184245' - #36903404.80
36903591835372011.10.31 21:46balanceagent '186907' - #36903414.75
36903601835372011.10.31 21:46balanceagent '186641' - #36903394.75
36903611835372011.10.31 21:46balanceagent '187386' - #36903422.10
Deposit: 172.00 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00 3 995.29