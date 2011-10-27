|Server: Trendoks-Server
|Summary Currency: USD
|2011 October 31, 21:47
|Ticket
|Login
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3683095
|183537
|2011.10.27 08:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.40061
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 08:20
|1.39949
|0.00
|0.00
|-0.56
|8.96
|3683096
|187386
|2011.10.27 08:55
|sell
|0.12
|eurusd
|1.40061
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 08:20
|1.39949
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|3688207
|183537
|2011.10.31 08:20
|balance
|agent '187386' - #3683096
|0.60
|3688410
|183537
|2011.10.31 09:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.40049
|0.00000
|1.39530
|2011.10.31 12:50
|1.39947
|0.00
|0.00
|0.00
|30.60
|3688411
|186907
|2011.10.31 09:20
|sell
|0.95
|eurusd
|1.40049
|0.00000
|1.39530
|2011.10.31 12:50
|1.39947
|0.00
|0.00
|0.00
|96.90
|3688412
|184245
|2011.10.31 09:20
|sell
|0.96
|eurusd
|1.40049
|0.00000
|1.39530
|2011.10.31 12:50
|1.39947
|0.00
|0.00
|0.00
|97.92
|3688413
|186641
|2011.10.31 09:20
|sell
|0.96
|eurusd
|1.40049
|0.00000
|1.39530
|2011.10.31 12:50
|1.39947
|0.00
|0.00
|0.00
|97.92
|3688414
|187386
|2011.10.31 09:20
|sell
|0.42
|eurusd
|1.40049
|0.00000
|1.39530
|2011.10.31 12:50
|1.39947
|0.00
|0.00
|0.00
|42.84
|3688738
|186907
|2011.10.31 10:50
|sell
|0.95
|eurusd
|1.40155
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 10:59
|1.39969
|0.00
|0.00
|0.00
|176.70
|3688739
|187386
|2011.10.31 10:50
|sell
|0.42
|eurusd
|1.40155
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 10:59
|1.39969
|0.00
|0.00
|0.00
|78.12
|3688740
|184245
|2011.10.31 10:50
|sell
|0.96
|eurusd
|1.40155
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 10:59
|1.39969
|0.00
|0.00
|0.00
|178.56
|3688741
|183537
|2011.10.31 10:50
|sell
|0.30
|eurusd
|1.40155
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 10:59
|1.39969
|0.00
|0.00
|0.00
|55.80
|3688742
|186641
|2011.10.31 10:50
|sell
|0.96
|eurusd
|1.40155
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 10:59
|1.39969
|0.00
|0.00
|0.00
|178.56
|3688770
|183537
|2011.10.31 10:59
|balance
|agent '186907' - #3688738
|4.75
|3688771
|183537
|2011.10.31 10:59
|balance
|agent '187386' - #3688739
|2.10
|3688772
|183537
|2011.10.31 10:59
|balance
|agent '184245' - #3688740
|4.80
|3688773
|183537
|2011.10.31 10:59
|balance
|agent '186641' - #3688742
|4.80
|3688883
|186641
|2011.10.31 12:00
|sell
|0.96
|eurusd
|1.39965
|0.00000
|1.39771
|2011.10.31 12:50
|1.39949
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|3688884
|184245
|2011.10.31 12:00
|sell
|0.96
|eurusd
|1.39965
|0.00000
|1.39771
|2011.10.31 12:50
|1.39949
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|3688885
|183537
|2011.10.31 12:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.39965
|0.00000
|1.39771
|2011.10.31 12:50
|1.39949
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|3688886
|186907
|2011.10.31 12:00
|sell
|0.95
|eurusd
|1.39965
|0.00000
|1.39771
|2011.10.31 12:50
|1.39949
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|3688887
|187386
|2011.10.31 12:00
|sell
|0.42
|eurusd
|1.39965
|0.00000
|1.39771
|2011.10.31 12:50
|1.39949
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|3688965
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '187386' - #3688414
|2.10
|3688966
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '184245' - #3688412
|4.80
|3688967
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '186641' - #3688413
|4.80
|3688968
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '186907' - #3688411
|4.75
|3688969
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '187386' - #3688887
|2.10
|3688970
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '186907' - #3688886
|4.75
|3688971
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '184245' - #3688884
|4.80
|3688972
|183537
|2011.10.31 12:50
|balance
|agent '186641' - #3688883
|4.80
|3689100
|186907
|2011.10.31 13:40
|sell
|0.95
|eurusd
|1.39950
|0.00000
|1.39486
|2011.10.31 16:03
|1.39822
|0.00
|0.00
|0.00
|121.60
|3689101
|187386
|2011.10.31 13:40
|sell
|0.42
|eurusd
|1.39950
|0.00000
|1.39486
|2011.10.31 16:03
|1.39822
|0.00
|0.00
|0.00
|53.76
|3689102
|183537
|2011.10.31 13:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.39950
|0.00000
|1.39486
|2011.10.31 16:03
|1.39822
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|3689103
|186641
|2011.10.31 13:40
|sell
|0.96
|eurusd
|1.39950
|0.00000
|1.39486
|2011.10.31 16:03
|1.39822
|0.00
|0.00
|0.00
|122.88
|3689104
|184245
|2011.10.31 13:40
|sell
|0.96
|eurusd
|1.39950
|0.00000
|1.39486
|2011.10.31 16:03
|1.39822
|0.00
|0.00
|0.00
|122.88
|3689344
|184245
|2011.10.31 15:20
|sell
|0.96
|eurusd
|1.40045
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 15:42
|1.39942
|0.00
|0.00
|0.00
|98.88
|3689345
|186907
|2011.10.31 15:20
|sell
|0.95
|eurusd
|1.40045
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 15:42
|1.39942
|0.00
|0.00
|0.00
|97.85
|3689346
|186641
|2011.10.31 15:20
|sell
|0.95
|eurusd
|1.40045
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 15:42
|1.39942
|0.00
|0.00
|0.00
|97.85
|3689347
|187386
|2011.10.31 15:20
|sell
|0.42
|eurusd
|1.40045
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 15:42
|1.39942
|0.00
|0.00
|0.00
|43.26
|3689348
|183537
|2011.10.31 15:20
|sell
|0.31
|eurusd
|1.40045
|0.00000
|0.00000
|2011.10.31 15:42
|1.39942
|0.00
|0.00
|0.00
|31.93
|3689419
|183537
|2011.10.31 15:42
|balance
|agent '184245' - #3689344
|4.80
|3689420
|183537
|2011.10.31 15:42
|balance
|agent '186641' - #3689346
|4.75
|3689421
|183537
|2011.10.31 15:42
|balance
|agent '186907' - #3689345
|4.75
|3689422
|183537
|2011.10.31 15:42
|balance
|agent '187386' - #3689347
|2.10
|3689486
|183537
|2011.10.31 16:03
|balance
|agent '187386' - #3689101
|2.10
|3689487
|183537
|2011.10.31 16:03
|balance
|agent '186907' - #3689100
|4.75
|3689488
|183537
|2011.10.31 16:03
|balance
|agent '184245' - #3689104
|4.80
|3689489
|183537
|2011.10.31 16:03
|balance
|agent '186641' - #3689103
|4.80
|3690046
|184245
|2011.10.31 20:16
|sell
|1.46
|eurusd
|1.39331
|0.00000
|1.39050
|2011.10.31 20:26
|1.39297
|0.00
|0.00
|0.00
|49.64
|3690047
|186907
|2011.10.31 20:16
|sell
|1.45
|eurusd
|1.39331
|0.00000
|1.39050
|2011.10.31 20:26
|1.39297
|0.00
|0.00
|0.00
|49.30
|3690048
|186641
|2011.10.31 20:16
|sell
|1.45
|eurusd
|1.39331
|0.00000
|1.39050
|2011.10.31 20:26
|1.39297
|0.00
|0.00
|0.00
|49.30
|3690049
|187386
|2011.10.31 20:16
|sell
|0.64
|eurusd
|1.39331
|0.00000
|1.39050
|2011.10.31 20:26
|1.39297
|0.00
|0.00
|0.00
|21.76
|3690071
|183537
|2011.10.31 20:26
|balance
|agent '187386' - #3690049
|3.20
|3690072
|183537
|2011.10.31 20:26
|balance
|agent '184245' - #3690046
|7.30
|3690073
|183537
|2011.10.31 20:26
|balance
|agent '186907' - #3690047
|7.25
|3690074
|183537
|2011.10.31 20:26
|balance
|agent '186641' - #3690048
|7.25
|3690110
|186641
|2011.10.31 20:43
|buy
|0.87
|eurusd
|1.39192
|0.00000
|1.40570
|2011.10.31 21:00
|1.39240
|0.00
|0.00
|0.00
|41.76
|3690111
|184245
|2011.10.31 20:43
|buy
|0.88
|eurusd
|1.39192
|0.00000
|1.40570
|2011.10.31 21:00
|1.39240
|0.00
|0.00
|0.00
|42.24
|3690112
|186907
|2011.10.31 20:43
|buy
|0.87
|eurusd
|1.39192
|0.00000
|1.40570
|2011.10.31 21:00
|1.39240
|0.00
|0.00
|0.00
|41.76
|3690113
|187386
|2011.10.31 20:43
|buy
|0.38
|eurusd
|1.39192
|0.00000
|1.40570
|2011.10.31 21:00
|1.39240
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|3690142
|183537
|2011.10.31 21:00
|balance
|agent '184245' - #3690111
|4.40
|3690143
|183537
|2011.10.31 21:00
|balance
|agent '186641' - #3690110
|4.35
|3690144
|183537
|2011.10.31 21:00
|balance
|agent '186907' - #3690112
|4.35
|3690145
|183537
|2011.10.31 21:00
|balance
|agent '187386' - #3690113
|1.90
|3690151
|186641
|2011.10.31 21:03
|sell
|0.95
|eurusd
|1.39142
|0.00000
|1.35685
|2011.10.31 21:16
|1.38962
|0.00
|0.00
|0.00
|171.00
|3690152
|184245
|2011.10.31 21:03
|sell
|0.96
|eurusd
|1.39142
|0.00000
|1.35685
|2011.10.31 21:16
|1.38962
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|3690153
|186907
|2011.10.31 21:03
|sell
|0.95
|eurusd
|1.39142
|0.00000
|1.35685
|2011.10.31 21:16
|1.38962
|0.00
|0.00
|0.00
|171.00
|3690154
|187386
|2011.10.31 21:03
|sell
|0.42
|eurusd
|1.39142
|0.00000
|1.35685
|2011.10.31 21:16
|1.38962
|0.00
|0.00
|0.00
|75.60
|3690155
|183537
|2011.10.31 21:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.39142
|0.00000
|1.35685
|2011.10.31 21:16
|1.38962
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|3690195
|183537
|2011.10.31 21:16
|balance
|agent '186641' - #3690151
|4.75
|3690196
|183537
|2011.10.31 21:16
|balance
|agent '186907' - #3690153
|4.75
|3690197
|183537
|2011.10.31 21:16
|balance
|agent '184245' - #3690152
|4.80
|3690198
|183537
|2011.10.31 21:16
|balance
|agent '187386' - #3690154
|2.10
|3690221
|186641
|2011.10.31 21:22
|sell
|0.95
|eurusd
|1.38732
|0.00000
|1.38520
|2011.10.31 21:29
|1.38560
|0.00
|0.00
|0.00
|163.40
|3690222
|184245
|2011.10.31 21:22
|sell
|0.96
|eurusd
|1.38732
|0.00000
|1.38520
|2011.10.31 21:29
|1.38560
|0.00
|0.00
|0.00
|165.12
|3690223
|186907
|2011.10.31 21:22
|sell
|0.95
|eurusd
|1.38732
|0.00000
|1.38520
|2011.10.31 21:29
|1.38560
|0.00
|0.00
|0.00
|163.40
|3690224
|187386
|2011.10.31 21:22
|sell
|0.42
|eurusd
|1.38732
|0.00000
|1.38520
|2011.10.31 21:29
|1.38560
|0.00
|0.00
|0.00
|72.24
|3690225
|183537
|2011.10.31 21:22
|sell
|0.32
|eurusd
|1.38732
|0.00000
|1.38520
|2011.10.31 21:29
|1.38560
|0.00
|0.00
|0.00
|55.04
|3690256
|183537
|2011.10.31 21:29
|balance
|agent '184245' - #3690222
|4.80
|3690257
|183537
|2011.10.31 21:29
|balance
|agent '186641' - #3690221
|4.75
|3690258
|183537
|2011.10.31 21:29
|balance
|agent '186907' - #3690223
|4.75
|3690259
|183537
|2011.10.31 21:29
|balance
|agent '187386' - #3690224
|2.10
|3690339
|186641
|2011.10.31 21:45
|sell
|0.95
|eurusd
|1.38440
|0.00000
|1.38260
|2011.10.31 21:46
|1.38309
|0.00
|0.00
|0.00
|124.45
|3690340
|184245
|2011.10.31 21:45
|sell
|0.96
|eurusd
|1.38440
|0.00000
|1.38260
|2011.10.31 21:46
|1.38309
|0.00
|0.00
|0.00
|125.76
|3690341
|186907
|2011.10.31 21:45
|sell
|0.95
|eurusd
|1.38440
|0.00000
|1.38260
|2011.10.31 21:46
|1.38309
|0.00
|0.00
|0.00
|124.45
|3690342
|187386
|2011.10.31 21:45
|sell
|0.42
|eurusd
|1.38440
|0.00000
|1.38260
|2011.10.31 21:46
|1.38309
|0.00
|0.00
|0.00
|55.02
|3690343
|183537
|2011.10.31 21:45
|sell
|0.32
|eurusd
|1.38440
|0.00000
|1.38260
|2011.10.31 21:46
|1.38309
|0.00
|0.00
|0.00
|41.92
|3690358
|183537
|2011.10.31 21:46
|balance
|agent '184245' - #3690340
|4.80
|3690359
|183537
|2011.10.31 21:46
|balance
|agent '186907' - #3690341
|4.75
|3690360
|183537
|2011.10.31 21:46
|balance
|agent '186641' - #3690339
|4.75
|3690361
|183537
|2011.10.31 21:46
|balance
|agent '187386' - #3690342
|2.10
|Deposit: 172.00 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00
|3 995.29