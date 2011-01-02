Alpari NZ Limited

Account: 2892948 Name: Alphadll_micro Currency: USD 2011 November 4, 12:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
999912222011.01.02 07:23balanceDeposit50 000.00
1000443312011.01.03 06:00sell0.04eurcad1.318820.000000.000002011.01.06 00:011.311270.000.00-0.0230.30
1002576562011.01.05 00:00sell0.04euraud1.323140.000000.000002011.01.07 00:001.307870.000.001.4460.76
1002578602011.01.05 00:00sell0.04eurjpy109.258108.5840.0002011.01.10 00:00107.2380.000.00-0.4297.18
1003978742011.01.06 00:01sell0.04eurchf1.270091.258280.000002011.01.11 02:521.258280.000.00-0.2848.76
1003979432011.01.06 00:01sell0.04usdjpy83.21982.7190.0002011.01.18 16:3082.7190.000.00-0.3124.18
1005184952011.01.07 00:01buy0.04nzdusd0.757120.770430.000002011.01.18 16:490.770430.000.001.3653.24
1015251782011.01.17 00:00sell0.04euraud1.349821.345650.000002011.01.19 15:221.345650.000.000.7016.76
1008148012011.01.11 00:00sell0.04usdchf0.967680.963200.000002011.01.20 00:000.956200.000.00-0.4248.02
1015436402011.01.17 06:00sell0.04eurcad1.318520.000000.000002011.01.20 00:001.340400.000.00-0.18-87.90
1015743922011.01.17 10:15sell0.04eurgbp0.836720.000000.000002011.01.21 00:000.846960.000.00-0.50-65.14
1013693262011.01.14 00:01sell0.04eurjpy110.4750.0000.0002011.01.24 00:00112.5090.000.00-1.01-98.40
1008151082011.01.11 00:01sell0.04gbpchf1.506831.503060.000002011.01.27 08:101.503060.000.00-2.3915.98
1003979782011.01.06 00:01buy0.04audusd0.999640.000000.000002011.02.02 00:001.010350.000.007.5542.84
1022305942011.01.21 00:00sell0.04usdcad0.997460.000000.000002011.02.02 00:000.990760.000.000.3127.05
1003979602011.01.06 00:01buy0.04audcad0.996410.999400.000002011.02.02 08:500.999400.000.005.0712.10
1020340172011.01.20 00:00sell0.04euraud1.348160.000000.000002011.02.04 00:001.342560.000.004.0922.75
1011949242011.01.13 00:00sell0.04gbpjpy130.7490.0000.0002011.02.07 00:00132.4710.000.00-2.98-83.73
1040684842011.02.07 00:00buy0.04nzdusd0.769640.770870.000002011.02.09 02:420.770870.000.000.284.92
1042104012011.02.08 00:00buy0.04eurusd1.358231.364050.000002011.02.10 09:511.364050.000.000.1523.28
1000443422011.01.03 06:00buy0.04audnzd1.316801.320400.000002011.02.15 00:001.325180.000.00-4.8825.34
1047155042011.02.11 00:00sell0.04euraud1.357991.350560.000002011.02.15 00:001.345610.000.000.5249.66
1048761272011.02.14 00:00buy0.04gbpusd1.600661.604290.000002011.02.16 12:021.604290.000.00-0.0414.52
1050546462011.02.15 00:00buy0.04eurusd1.349121.356950.000002011.02.16 18:041.356950.000.000.0031.32
1048779962011.02.14 00:05buy0.04chfjpy85.85286.1940.0002011.02.17 00:0087.1390.000.00-0.0661.53
1011946842011.01.13 00:00sell0.04eurchf1.268870.000000.000002011.02.17 00:001.301870.000.00-5.82-137.51
1040677802011.02.07 00:00sell0.04usdchf0.956040.000000.000002011.02.18 00:100.949800.000.00-0.4626.28
1048780052011.02.14 00:05buy0.04audcad0.988760.990620.000002011.02.21 23:080.990620.000.001.337.57
1039304612011.02.04 00:00sell0.04gbpchf1.525840.000000.000002011.02.23 00:001.515220.000.00-2.2745.26
1042102392011.02.08 00:00sell0.04usdjpy82.3230.0000.0002011.02.24 00:0082.4320.000.00-0.55-5.29
1061135612011.02.23 00:00sell0.04euraud1.366440.000000.000002011.02.28 00:001.354430.000.001.4448.79
1061134342011.02.23 00:00buy0.04audcad0.989590.990620.000002011.02.28 00:080.990620.000.000.894.21
1066945012011.02.28 00:00buy0.04gbpusd1.608561.623430.000002011.03.03 00:001.632360.000.000.0195.20
1067196252011.02.28 07:13buy0.04eurjpy112.414112.9970.0002011.03.04 00:00115.0460.000.000.13127.78
1047157702011.02.11 00:00buy0.04nzdusd0.760330.000000.000002011.03.08 00:000.736850.000.003.29-93.92
1074172562011.03.04 00:00sell0.04eurchf1.300791.292970.000002011.03.11 22:231.292970.000.00-1.1333.65
1072101532011.03.03 00:06sell0.04euraud1.364220.000000.000002011.03.14 00:011.381610.000.002.65-70.26
1078685652011.03.09 00:00sell0.04usdjpy82.67582.4490.0002011.03.15 00:0081.7340.000.00-0.1846.05
1083590822011.03.14 00:01buy0.04audjpy82.3080.0000.0002011.03.16 00:0079.9230.000.000.64-118.06
1070274102011.03.02 00:00buy0.04audcad0.987480.000000.000002011.03.18 00:000.964200.000.003.25-94.48
1077020862011.03.08 00:00buy0.04gbpusd1.620690.000000.000002011.03.22 00:001.630480.000.000.0439.16
1087523712011.03.16 00:00sell0.04usdcad0.985470.000000.000002011.03.22 00:000.979740.000.000.2423.39
1089864932011.03.17 00:21buy0.04chfjpy87.52689.3840.0002011.03.23 15:0489.3840.000.00-0.1591.78
1078687272011.03.09 00:00buy0.04audusd1.009980.000000.000002011.03.25 00:001.020840.000.005.3743.44
1096698042011.03.23 00:00sell0.04gbpchf1.478981.474830.000002011.03.25 20:161.474830.000.00-0.5518.02
1102015092011.03.28 00:00sell0.04eurchf1.293960.000000.000002011.04.04 00:001.316540.000.00-1.25-97.65
1102005862011.03.28 00:00sell0.04usdjpy81.3870.0000.0002011.04.04 00:0084.1610.000.00-0.22-131.84
1102009252011.03.28 00:00buy0.04gbpusd1.600951.617590.000002011.04.06 00:001.629210.000.00-0.04113.04
1104133042011.03.29 06:23buy0.04eurcad1.376610.000000.000002011.04.11 00:251.380920.000.00-2.0218.05
1124876322011.04.13 20:12sell0.04euraud1.375080.000000.000002011.04.13 20:131.375810.000.000.00-3.06
1107700162011.03.31 00:00sell0.04gbpchf1.476261.460830.000002011.04.14 06:431.460830.000.00-2.0968.96
1128674962011.04.18 00:00buy0.04eurgbp0.883600.000000.000002011.04.21 00:000.885260.000.00-0.2610.89
1132629922011.04.20 00:00buy0.04chfjpy91.82192.1930.0002011.04.22 02:5892.1930.000.00-0.1018.21
1132922482011.04.20 06:31buy0.04eurcad1.374401.385760.000002011.04.25 03:591.385760.000.00-0.5947.68
1136998602011.04.25 00:24buy0.04chfjpy92.55492.7510.0002011.04.28 00:0093.8780.000.00-0.1464.41
1128673412011.04.18 00:00buy0.04eurjpy119.9130.0000.0002011.04.28 00:00121.4680.000.000.5975.64
1107998832011.03.31 06:00buy0.04audnzd1.360530.000000.000002011.04.29 00:001.360340.000.00-1.02-0.61
1128669652011.04.18 00:00buy0.04audjpy87.81388.7710.0002011.04.29 16:5988.7710.000.004.2647.21
1128674632011.04.18 00:00buy0.04gbpjpy135.7610.0000.0002011.05.06 00:00131.1860.000.000.10-228.58
1151207562011.05.05 00:00sell0.04usdcad0.959060.000000.000002011.05.11 00:000.956970.000.000.188.74
1154083372011.05.06 00:00buy0.04audcad1.023421.035420.000002011.05.11 12:061.035420.000.000.6150.43
1154080542011.05.06 00:00buy0.04audusd1.058101.079580.000002011.05.11 16:401.079580.000.000.9985.92
1151204402011.05.05 00:00buy0.04audjpy86.66087.0330.0002011.05.11 18:3687.0330.000.001.3418.46
1163039782011.05.12 00:00sell0.04gbpchf1.450671.448860.000002011.05.16 00:011.448860.000.00-0.298.11
1163041772011.05.12 00:00sell0.04usdchf0.887570.885660.000002011.05.19 15:010.885660.000.00-0.198.63
1165268432011.05.13 00:00buy0.04audcad1.028471.029510.000002011.05.19 15:361.029510.000.001.204.30
1167277992011.05.16 00:29sell0.04usdcad0.968980.000000.000002011.05.20 00:000.967760.000.000.295.04
1156574882011.05.09 00:03buy0.04chfjpy91.82092.4570.0002011.05.20 05:1292.4570.000.00-0.3131.22
1165261512011.05.13 00:00buy0.04audjpy86.45286.8370.0002011.05.20 16:5586.8370.000.002.2918.85
1169214952011.05.17 00:08sell0.04euraud1.339960.000000.000002011.05.23 00:001.328740.000.001.2347.77
1178741942011.05.24 00:00buy0.04eurusd1.404821.406750.000002011.05.26 18:031.406750.000.000.157.72
1151203342011.05.05 00:00buy0.04nzdusd0.790030.796760.000002011.05.27 00:000.811260.000.002.6984.92
1178738902011.05.24 00:00buy0.04audnzd1.330070.000000.000002011.05.27 00:001.311200.000.00-0.16-61.23
1156577972011.05.09 00:05buy0.04gbpusd1.636790.000000.000002011.05.27 00:001.640100.000.00-0.3413.24
1158789642011.05.10 07:00buy0.04eurcad1.381591.385910.000002011.05.30 00:001.400070.000.00-2.7075.62
1151201222011.05.05 00:00buy0.04eurjpy119.5770.0000.0002011.05.30 00:00115.6350.000.000.81-195.29
1185703822011.05.27 15:26buy0.04eurgbp0.868400.000000.000002011.05.30 00:000.867480.000.00-0.07-6.07
1165263512011.05.13 00:00buy0.04audusd1.067910.000000.000002011.05.30 00:011.072070.000.004.8616.64
1171633932011.05.18 00:00sell0.04usdjpy81.40681.0030.0002011.06.06 00:0080.2520.000.00-0.3357.52
1184491492011.05.27 00:00sell0.04usdcad0.977770.000000.000002011.06.15 00:000.968550.000.000.6338.08
1201989892011.06.13 00:01buy0.04eurusd1.432731.439930.000002011.06.15 09:151.439930.000.000.0928.80
1206529942011.06.16 00:00sell0.04usdchf0.852550.850940.000002011.06.20 07:180.850940.000.00-0.047.57
1201984192011.06.13 00:00buy0.04eurgbp0.882750.000000.000002011.06.20 12:330.880690.000.00-0.34-13.32
1206529522011.06.16 00:00buy0.04eurcad1.389111.400650.000002011.06.21 12:221.400650.000.00-0.3347.20
1206528242011.06.16 00:00sell0.04usdjpy80.93880.2760.0002011.06.22 00:0680.2760.000.00-0.1032.99
1208431102011.06.17 00:00buy0.04nzdusd0.805020.812520.000002011.06.23 11:080.812520.000.000.7830.00
1200383862011.06.10 00:00buy0.04gbpusd1.636820.000000.000002011.06.24 00:001.600360.000.00-0.25-145.84
1200378342011.06.10 00:00buy0.04chfjpy95.56395.8410.0002011.06.24 14:2195.8410.000.00-0.3413.87
1212032152011.06.21 00:00sell0.04euraud1.351330.000000.000002011.06.27 00:001.354570.000.001.31-13.60
1213855002011.06.22 00:09buy0.04eurcad1.401090.000000.000002011.06.28 00:001.408320.000.00-0.8229.33
1219562772011.06.27 00:00buy0.04nzdusd0.808450.000000.000002011.06.30 00:000.825100.000.000.6666.60
1194313292011.06.06 00:00buy0.04eurjpy117.2710.0000.0002011.07.01 00:00116.8120.000.001.03-22.79
1217762782011.06.24 00:00buy0.04eurusd1.425641.441490.000002011.07.01 00:001.450020.000.000.2297.52
1208435262011.06.17 00:00buy0.04audusd1.055911.067040.000002011.07.01 00:001.072210.000.004.5265.20
1195624652011.06.07 00:00buy0.04audjpy85.83786.7260.0002011.07.04 00:0187.0580.000.008.7660.45
1227788032011.07.04 00:00buy0.04eurcad1.395610.000000.000002011.07.04 03:071.395260.000.000.00-1.46
1200380762011.06.10 00:00buy0.04audcad1.034450.000000.000002011.07.04 03:081.033040.000.004.41-5.89
1227794992011.07.04 00:01buy0.04chfjpy95.2560.0000.0002011.07.04 03:0895.3060.000.000.002.47
1235100282011.07.08 17:44buy0.04chfjpy96.2960.0000.0002011.07.08 17:4796.3390.000.000.002.13
1237120022011.07.12 00:00buy0.04eurusd1.403070.000000.000002011.07.12 13:121.393880.000.000.00-36.76
1217764502011.06.24 00:00sell0.04usdjpy80.4970.0000.0002011.07.12 13:1279.6470.000.00-0.3442.69
1227796172011.07.04 00:02sell0.04usdchf0.848420.000000.000002011.07.12 13:120.832410.000.00-0.1776.93
1227791622011.07.04 00:00sell0.04gbpchf1.362430.000000.000002011.07.12 13:121.316350.000.00-1.13221.43
1224690512011.06.30 00:06sell0.04eurchf1.204390.000000.000002011.07.12 13:121.160210.000.00-1.85212.29
1239294512011.07.13 03:05buy0.04eurusd1.400740.000000.000002011.07.15 18:021.411250.000.000.2442.04
1248398672011.07.19 21:31buy0.04audjpy84.8870.0000.0002011.07.19 21:3184.8290.000.000.00-2.93
1246741512011.07.19 00:00sell0.04euraud1.330430.000000.000002011.07.20 00:001.319670.000.000.1246.21
1253536572011.07.25 00:11sell0.04eurchf1.170310.000000.000002011.07.28 00:441.152020.000.00-0.4791.26
1253536242011.07.25 00:11buy0.04chfjpy96.3610.0000.0002011.07.28 00:4497.1710.000.00-0.0541.58
1263091812011.08.01 07:44buy0.04audjpy85.6190.0000.0002011.08.03 00:1083.0660.000.000.69-132.49
1264756232011.08.02 00:00sell0.04usdcad0.956900.000000.000002011.08.08 00:010.982100.000.000.17-102.64
1271568582011.08.05 00:32buy0.04audusd1.047580.000000.000002011.08.09 00:001.018570.000.000.62-116.04
1274040012011.08.08 01:19sell0.04gbpjpy128.413125.4320.0002011.08.11 00:00124.0580.000.00-0.73226.60
1273899082011.08.08 00:00sell0.04eurjpy112.603109.4860.0002011.08.12 15:52109.4860.000.00-1.49162.63
1279815112011.08.10 00:10buy0.04gbpusd1.631681.634320.000002011.08.17 00:001.645380.000.00-0.2554.80
1266838262011.08.03 00:10buy0.04eurusd1.419831.434860.000002011.08.17 10:061.434860.000.000.1260.12
1272673312011.08.05 13:36buy0.04audcad1.027341.029330.000002011.08.24 00:001.038670.000.003.3445.91
1292401592011.08.18 01:55sell0.04gbpjpy126.610126.5080.0002011.08.25 21:01126.5080.000.00-1.085.26
1304427862011.08.26 00:00buy0.04eurusd1.437991.440640.000002011.08.30 12:151.440640.000.000.0010.60
1271582792011.08.05 00:54buy0.04nzdusd0.832880.847610.000002011.08.31 00:000.852830.000.003.0479.80
1294777052011.08.19 07:00sell0.04audnzd1.259651.253110.000002011.08.31 16:461.253110.000.00-5.7022.35
1304432472011.08.26 00:00sell0.04usdjpy77.45276.8230.0002011.09.01 03:1876.8230.000.00-0.1932.75
1287946282011.08.16 00:04sell0.04eurchf1.132930.000000.000002011.09.02 00:001.134900.000.00-4.06-9.90
1298449232011.08.23 00:00sell0.04eurjpy110.2460.0000.0002011.09.02 00:00109.7120.000.00-2.5127.76
1312369312011.09.01 00:00buy0.04gbpusd1.625270.000000.000002011.09.06 00:001.611690.000.00-0.12-54.32
1288183602011.08.16 07:00sell0.04gbpchf1.281791.268350.000002011.09.06 09:141.268350.000.00-3.2368.16
1314351172011.09.02 00:00buy0.04eurusd1.426030.000000.000002011.09.07 00:001.399680.000.00-0.03-105.40
1288183462011.08.16 07:00buy0.04chfjpy98.1750.0000.0002011.09.07 00:0090.0060.000.00-0.54-420.83
1320768992011.09.07 11:10buy0.04eurusd1.412180.000000.000002011.09.07 11:101.412030.000.000.00-0.60
1316879572011.09.05 11:28buy0.04eurgbp0.878890.000000.000002011.09.08 00:000.881420.000.00-0.4116.19
1320042242011.09.07 00:00sell0.04usdjpy77.6490.0000.0002011.09.09 08:1377.4780.000.00-0.128.83
1287948052011.08.16 00:07sell0.04usdchf0.784300.000000.000002011.09.09 08:130.872760.000.00-0.85-405.43
1320040632011.09.07 00:00buy0.04nzdusd0.822960.830270.000002011.09.09 08:130.834610.000.000.3646.60
1324294562011.09.09 00:07sell0.04eurchf1.215340.000000.000002011.09.09 08:131.213030.000.000.0010.59
1310784672011.08.31 07:00buy0.04eurcad1.412950.000000.000002011.09.09 08:131.373690.000.00-1.76-158.89
1320041462011.09.07 00:00buy0.04audusd1.048661.053740.000002011.09.09 08:131.060470.000.001.2547.24
1314372102011.09.02 00:31sell0.04audnzd1.258780.000000.000002011.09.09 08:131.271570.000.00-4.05-42.71
1298505442011.08.23 01:12sell0.04audjpy79.8310.0000.0002011.09.09 08:1382.1650.000.00-14.87-120.50
1329421492011.09.13 08:13buy0.04audcad1.028420.000000.000002011.09.13 19:181.022080.000.000.00-25.62
1337879632011.09.16 15:26sell0.04euraud1.330840.000000.000002011.09.23 16:071.379770.000.001.70-191.51
1355300372011.09.27 01:00sell0.04gbpchf1.402130.000000.000002011.10.06 21:121.421760.000.00-1.48-85.26
1337879612011.09.16 15:26sell0.04eurchf1.206040.000000.000002011.10.07 00:001.237310.000.00-4.15-135.84
1401046682011.10.24 07:00buy0.04eurcad1.396210.000000.000002011.10.26 00:001.413440.000.00-0.3667.78
1355282112011.09.27 00:31sell0.04audnzd1.260010.000000.000002011.10.26 00:001.309430.000.00-15.47-157.66
1400773292011.10.24 01:06buy0.04usdcad1.009920.000000.000002011.11.02 00:001.018900.000.00-1.2735.25
  0.00 0.00 -11.27 606.90
Closed P/L: 595.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1421001412011.11.03 02:16buy0.04audcad1.043210.000000.00000 1.051650.000.000.2133.34
1377337412011.10.10 00:34sell0.04audjpy74.9500.0000.000 81.0910.000.00-20.41-314.72
1401048472011.10.24 07:00sell0.04chfjpy86.1770.0000.000 88.3750.000.00-0.27-112.65
1417946662011.11.01 17:53buy0.04eurcad1.392620.000000.00000 1.399760.000.00-0.8028.21
1396247172011.10.20 07:28sell0.04eurjpy105.3360.0000.000 107.9270.000.00-2.87-132.78
1398724472011.10.21 07:00sell0.04gbpjpy121.2730.0000.000 124.9860.000.00-2.05-190.29
  0.00 0.00 -26.19 -688.89
 Floating P/L: -715.08
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 595.63 Floating P/L: -715.08 Margin: 84.88
Balance: 50 595.63 Equity: 49 880.55 Free Margin: 49 795.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 723.94 Gross Loss: 4 128.31 Total Net Profit: 595.63
Profit Factor: 1.14 Expected Payoff: 4.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 693.80 (3.24%) Relative Drawdown: 3.24% (1 693.80)
 
Total Trades: 144 Short Positions (won %): 63 (68.25%) Long Positions (won %): 81 (71.60%)
Profit Trades (% of total): 101 (70.14%) Loss trades (% of total): 43 (29.86%)
Largest profit trade: 225.87 loss trade: -421.37
Average profit trade: 46.77 loss trade: -96.01
Maximum consecutive wins ($): 13 (390.29) consecutive losses ($): 6 (-624.29)
Maximal consecutive profit (count): 697.88 (10) consecutive loss (count): -624.29 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2