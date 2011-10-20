Strategy Tester Report
Nodama Trader
Forex.com-Demo(R) (Build 406)
|Sembol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Zaman aralığı
|1 Dakika (D1) 2011.10.20 10:18 - 2011.10.24 16:53
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parametreler
|StopAfterNoTrades=false;
NoHedge=true;
StrictNoHedge=true;
EcnBroker=false;
EntryType=1; UseAutomaticMM=true;
Risk=2; Lot=0; ATRBreakeven=0.2; ATRPartialClose=0.1; ATRStoploss=3; ATRTimeframe=60; UsePartialExit=true;
DaysATR=20; SpreadProtection=false;
PipTolerance=5; UseHiddenSL=false;
EquityTrailing=false;
PercentEquityTrailing=1; MagicNumber=7071985; PrefSettings=false;
showMessages=false;
showAddInfo=false;
showStatistics=false;
NdoPrice=5; EMAPeriod=233; AtrPeriod=20; SigMaPeriod=21; Ma_Mode=1; NormPeriod=100; SmoothLength=5; SmoothPhase=0; SmoothDouble=true;
tradelevel=95; Current=1;
|Barlar denemede
|3207
|Tikler modellenmiş
|156915
|Modelling quality
|24.24%
|Mismatched charts errors
|0
|Başlangıç depozitosu
|10000.00
|Toplam net kar
|472.48
|Toplam kar
|474.83
|Toplam zarar
|-2.35
|Profit factor
|202.06
|Expected payoff
|8.15
|Absolute drawdown
|193.06
|En fazla düşüş (%)
|435.33 (4.25%)
|Relative drawdown
|4.25% (435.33)
|Toplam işlem
|58
|Short positions (won %)
|35 (97.14%)
|Long positions (won %)
|23 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|57 (98.28%)
|Zararlı işlemler(% olarak)
|1 (1.72%)
|En büyük
|profit trade
|17.76
|loss trade
|-2.35
|Ortalama
|profit trade
|8.33
|loss trade
|-2.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|48 (407.17)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-2.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|407.17 (48)
|consecutive loss (count of losses)
|-2.35 (1)
|Ortalama
|consecutive wins
|29
|consecutive losses
|1
|#
|Zaman
|Tür
|Emir
|Miktar
|Fiyat
|S / L
|T / P
|Kar
|Bakiye
|1
|2011.10.20 12:42
|buy
|1
|0.66
|1.37769
|1.36854
|0.00000
|2
|2011.10.20 12:53
|close
|1
|0.17
|1.37802
|1.36854
|0.00000
|5.61
|10005.61
|3
|2011.10.20 12:53
|buy
|2
|0.49
|1.37769
|1.36854
|0.00000
|4
|2011.10.20 12:54
|close
|2
|0.16
|1.37833
|1.36854
|0.00000
|10.24
|10015.85
|5
|2011.10.20 12:54
|buy
|3
|0.33
|1.37769
|1.36854
|0.00000
|6
|2011.10.20 12:55
|close
|3
|0.33
|1.37796
|1.36854
|0.00000
|8.91
|10024.76
|7
|2011.10.20 13:16
|sell
|4
|0.63
|1.37320
|1.38279
|0.00000
|8
|2011.10.20 13:16
|close
|4
|0.16
|1.37287
|1.38279
|0.00000
|5.28
|10030.04
|9
|2011.10.20 13:16
|sell
|5
|0.47
|1.37320
|1.38279
|0.00000
|10
|2011.10.20 13:17
|close
|5
|0.47
|1.37304
|1.38279
|0.00000
|7.52
|10037.56
|11
|2011.10.20 13:22
|buy
|6
|0.63
|1.37357
|1.36398
|0.00000
|12
|2011.10.20 13:27
|close
|6
|0.16
|1.37389
|1.36398
|0.00000
|5.12
|10042.68
|13
|2011.10.20 13:27
|buy
|7
|0.47
|1.37357
|1.36398
|0.00000
|14
|2011.10.20 13:29
|close
|7
|0.16
|1.37421
|1.36398
|0.00000
|10.24
|10052.92
|15
|2011.10.20 13:29
|buy
|8
|0.31
|1.37357
|1.36398
|0.00000
|16
|2011.10.20 13:29
|close
|8
|0.31
|1.37387
|1.36398
|0.00000
|9.30
|10062.22
|17
|2011.10.20 13:38
|sell
|9
|0.63
|1.37373
|1.38332
|0.00000
|18
|2011.10.20 13:38
|close
|9
|0.16
|1.37339
|1.38332
|0.00000
|5.44
|10067.66
|19
|2011.10.20 13:38
|sell
|10
|0.47
|1.37373
|1.38332
|0.00000
|20
|2011.10.20 13:38
|close
|10
|0.47
|1.37378
|1.38332
|0.00000
|-2.35
|10065.31
|21
|2011.10.20 17:51
|sell
|11
|0.53
|1.37525
|1.38655
|0.00000
|22
|2011.10.20 17:52
|close
|11
|0.13
|1.37485
|1.38655
|0.00000
|5.20
|10070.51
|23
|2011.10.20 17:52
|sell
|12
|0.40
|1.37525
|1.38655
|0.00000
|24
|2011.10.20 17:52
|close
|12
|0.13
|1.37447
|1.38655
|0.00000
|10.14
|10080.65
|25
|2011.10.20 17:52
|sell
|13
|0.27
|1.37525
|1.38655
|0.00000
|26
|2011.10.20 17:53
|close
|13
|0.14
|1.37410
|1.38655
|0.00000
|16.10
|10096.75
|27
|2011.10.20 17:53
|sell
|14
|0.13
|1.37525
|1.38655
|0.00000
|28
|2011.10.20 17:54
|close
|14
|0.13
|1.37450
|1.38655
|0.00000
|9.75
|10106.50
|29
|2011.10.21 00:05
|buy
|15
|0.49
|1.37974
|1.36740
|0.00000
|30
|2011.10.21 00:08
|close
|15
|0.12
|1.38016
|1.36740
|0.00000
|5.04
|10111.54
|31
|2011.10.21 00:08
|buy
|16
|0.37
|1.37974
|1.36740
|0.00000
|32
|2011.10.21 00:08
|close
|16
|0.37
|1.37987
|1.36740
|0.00000
|4.81
|10116.35
|33
|2011.10.21 00:26
|sell
|17
|0.49
|1.37885
|1.39119
|0.00000
|34
|2011.10.21 00:27
|close
|17
|0.12
|1.37842
|1.39119
|0.00000
|5.16
|10121.51
|35
|2011.10.21 00:27
|sell
|18
|0.37
|1.37885
|1.39119
|0.00000
|36
|2011.10.21 00:27
|close
|18
|0.12
|1.37803
|1.39119
|0.00000
|9.84
|10131.35
|37
|2011.10.21 00:27
|sell
|19
|0.25
|1.37885
|1.39119
|0.00000
|38
|2011.10.21 00:30
|close
|19
|0.25
|1.37846
|1.39119
|0.00000
|9.75
|10141.10
|39
|2011.10.21 00:49
|sell
|20
|0.49
|1.37697
|1.38931
|0.00000
|40
|2011.10.21 06:45
|close
|20
|0.12
|1.37659
|1.38931
|0.00000
|4.56
|10145.66
|41
|2011.10.21 06:45
|sell
|21
|0.37
|1.37697
|1.38931
|0.00000
|42
|2011.10.21 06:45
|close
|21
|0.12
|1.37627
|1.38931
|0.00000
|8.40
|10154.06
|43
|2011.10.21 06:45
|sell
|22
|0.25
|1.37697
|1.38931
|0.00000
|44
|2011.10.21 06:46
|close
|22
|0.13
|1.37594
|1.38931
|0.00000
|13.39
|10167.45
|45
|2011.10.21 06:46
|sell
|23
|0.12
|1.37697
|1.38931
|0.00000
|46
|2011.10.21 06:48
|close
|23
|0.12
|1.37629
|1.38931
|0.00000
|8.16
|10175.61
|47
|2011.10.21 07:16
|buy
|24
|0.58
|1.37366
|1.36330
|0.00000
|48
|2011.10.21 07:18
|close
|24
|0.15
|1.37402
|1.36330
|0.00000
|5.40
|10181.01
|49
|2011.10.21 07:18
|buy
|25
|0.43
|1.37366
|1.36330
|0.00000
|50
|2011.10.21 07:18
|close
|25
|0.43
|1.37382
|1.36330
|0.00000
|6.88
|10187.89
|51
|2011.10.21 08:08
|sell
|26
|0.58
|1.37216
|1.38251
|0.00000
|52
|2011.10.21 08:08
|close
|26
|0.15
|1.37178
|1.38251
|0.00000
|5.70
|10193.59
|53
|2011.10.21 08:08
|sell
|27
|0.43
|1.37216
|1.38251
|0.00000
|54
|2011.10.21 08:08
|close
|27
|0.14
|1.37144
|1.38251
|0.00000
|10.08
|10203.67
|55
|2011.10.21 08:08
|sell
|28
|0.29
|1.37216
|1.38251
|0.00000
|56
|2011.10.21 08:09
|close
|28
|0.15
|1.37108
|1.38251
|0.00000
|16.20
|10219.87
|57
|2011.10.21 08:09
|sell
|29
|0.14
|1.37216
|1.38251
|0.00000
|58
|2011.10.21 08:10
|close
|29
|0.14
|1.37146
|1.38251
|0.00000
|9.80
|10229.67
|59
|2011.10.21 13:11
|sell
|30
|0.61
|1.38326
|1.39313
|0.00000
|60
|2011.10.21 18:00
|close
|30
|0.15
|1.38285
|1.39313
|0.00000
|6.15
|10235.82
|61
|2011.10.21 18:00
|sell
|31
|0.46
|1.38326
|1.39313
|0.00000
|62
|2011.10.21 18:00
|close
|31
|0.15
|1.38254
|1.39313
|0.00000
|10.80
|10246.62
|63
|2011.10.21 18:00
|sell
|32
|0.31
|1.38326
|1.39313
|0.00000
|64
|2011.10.21 18:01
|close
|32
|0.31
|1.38295
|1.39313
|0.00000
|9.61
|10256.23
|65
|2011.10.23 23:35
|buy
|33
|0.58
|1.38394
|1.37357
|0.00000
|66
|2011.10.23 23:38
|close
|33
|0.15
|1.38431
|1.37357
|0.00000
|5.55
|10261.78
|67
|2011.10.23 23:38
|buy
|34
|0.43
|1.38394
|1.37357
|0.00000
|68
|2011.10.23 23:40
|close
|34
|0.14
|1.38465
|1.37357
|0.00000
|9.94
|10271.72
|69
|2011.10.23 23:40
|buy
|35
|0.29
|1.38394
|1.37357
|0.00000
|70
|2011.10.23 23:41
|close
|35
|0.29
|1.38426
|1.37357
|0.00000
|9.28
|10281.00
|71
|2011.10.24 00:47
|sell
|36
|0.58
|1.38546
|1.39583
|0.00000
|72
|2011.10.24 00:49
|close
|36
|0.15
|1.38509
|1.39583
|0.00000
|5.55
|10286.55
|73
|2011.10.24 00:49
|sell
|37
|0.43
|1.38546
|1.39583
|0.00000
|74
|2011.10.24 00:49
|close
|37
|0.43
|1.38530
|1.39583
|0.00000
|6.88
|10293.43
|75
|2011.10.24 04:22
|sell
|38
|0.57
|1.38915
|1.39966
|0.00000
|76
|2011.10.24 04:25
|close
|38
|0.14
|1.38880
|1.39966
|0.00000
|4.90
|10298.33
|77
|2011.10.24 04:25
|sell
|39
|0.43
|1.38915
|1.39966
|0.00000
|78
|2011.10.24 04:26
|close
|39
|0.43
|1.38899
|1.39966
|0.00000
|6.88
|10305.21
|79
|2011.10.24 06:23
|buy
|40
|0.57
|1.39446
|1.38400
|0.00000
|80
|2011.10.24 06:25
|close
|40
|0.14
|1.39481
|1.38400
|0.00000
|4.90
|10310.11
|81
|2011.10.24 06:25
|buy
|41
|0.43
|1.39446
|1.38400
|0.00000
|82
|2011.10.24 06:26
|close
|41
|0.14
|1.39516
|1.38400
|0.00000
|9.80
|10319.91
|83
|2011.10.24 06:26
|buy
|42
|0.29
|1.39446
|1.38400
|0.00000
|84
|2011.10.24 06:26
|close
|42
|0.29
|1.39477
|1.38400
|0.00000
|8.99
|10328.90
|85
|2011.10.24 07:18
|sell
|43
|0.56
|1.38990
|1.40052
|0.00000
|86
|2011.10.24 07:20
|close
|43
|0.14
|1.38954
|1.40052
|0.00000
|5.04
|10333.94
|87
|2011.10.24 07:20
|sell
|44
|0.42
|1.38990
|1.40052
|0.00000
|88
|2011.10.24 07:21
|close
|44
|0.14
|1.38919
|1.40052
|0.00000
|9.94
|10343.88
|89
|2011.10.24 07:21
|sell
|45
|0.28
|1.38990
|1.40052
|0.00000
|90
|2011.10.24 07:21
|close
|45
|0.28
|1.38955
|1.40052
|0.00000
|9.80
|10353.68
|91
|2011.10.24 12:50
|sell
|46
|0.60
|1.38521
|1.39517
|0.00000
|92
|2011.10.24 13:14
|close
|46
|0.15
|1.38490
|1.39517
|0.00000
|4.65
|10358.33
|93
|2011.10.24 13:14
|sell
|47
|0.45
|1.38521
|1.39517
|0.00000
|94
|2011.10.24 13:15
|close
|47
|0.15
|1.38458
|1.39517
|0.00000
|9.45
|10367.78
|95
|2011.10.24 13:15
|sell
|48
|0.30
|1.38521
|1.39517
|0.00000
|96
|2011.10.24 13:20
|close
|48
|0.15
|1.38426
|1.39517
|0.00000
|14.25
|10382.03
|97
|2011.10.24 13:20
|sell
|49
|0.15
|1.38521
|1.39517
|0.00000
|98
|2011.10.24 13:32
|close
|49
|0.15
|1.38461
|1.39517
|0.00000
|9.00
|10391.03
|99
|2011.10.24 13:45
|buy
|50
|0.64
|1.38495
|1.37556
|0.00000
|100
|2011.10.24 13:47
|close
|50
|0.16
|1.38526
|1.37556
|0.00000
|4.96
|10395.99
|101
|2011.10.24 13:47
|buy
|51
|0.48
|1.38495
|1.37556
|0.00000
|102
|2011.10.24 13:48
|close
|51
|0.16
|1.38558
|1.37556
|0.00000
|10.08
|10406.07
|103
|2011.10.24 13:48
|buy
|52
|0.32
|1.38495
|1.37556
|0.00000
|104
|2011.10.24 13:49
|close
|52
|0.32
|1.38526
|1.37556
|0.00000
|9.92
|10415.99
|105
|2011.10.24 13:55
|sell
|53
|0.64
|1.38452
|1.39391
|0.00000
|106
|2011.10.24 13:58
|close
|53
|0.16
|1.38421
|1.39391
|0.00000
|4.96
|10420.95
|107
|2011.10.24 13:58
|sell
|54
|0.48
|1.38452
|1.39391
|0.00000
|108
|2011.10.24 14:00
|close
|54
|0.48
|1.38437
|1.39391
|0.00000
|7.20
|10428.15
|109
|2011.10.24 15:10
|buy
|55
|0.62
|1.39092
|1.38132
|0.00000
|110
|2011.10.24 15:16
|close
|55
|0.16
|1.39124
|1.38132
|0.00000
|5.12
|10433.27
|111
|2011.10.24 15:16
|buy
|56
|0.46
|1.39092
|1.38132
|0.00000
|112
|2011.10.24 15:18
|close
|56
|0.15
|1.39168
|1.38132
|0.00000
|11.40
|10444.67
|113
|2011.10.24 15:18
|buy
|57
|0.31
|1.39092
|1.38132
|0.00000
|114
|2011.10.24 15:18
|close
|57
|0.16
|1.39203
|1.38132
|0.00000
|17.76
|10462.43
|115
|2011.10.24 15:18
|buy
|58
|0.15
|1.39092
|1.38132
|0.00000
|116
|2011.10.24 16:50
|close
|58
|0.15
|1.39159
|1.38132
|0.00000
|10.05
|10472.48