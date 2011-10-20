Strategy Tester Report
Nodama Trader
Forex.com-Demo(R) (Build 406)

SembolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Zaman aralığı1 Dakika (D1) 2011.10.20 10:18 - 2011.10.24 16:53
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametrelerStopAfterNoTrades=false; NoHedge=true; StrictNoHedge=true; EcnBroker=false; EntryType=1; UseAutomaticMM=true; Risk=2; Lot=0; ATRBreakeven=0.2; ATRPartialClose=0.1; ATRStoploss=3; ATRTimeframe=60; UsePartialExit=true; DaysATR=20; SpreadProtection=false; PipTolerance=5; UseHiddenSL=false; EquityTrailing=false; PercentEquityTrailing=1; MagicNumber=7071985; PrefSettings=false; showMessages=false; showAddInfo=false; showStatistics=false; NdoPrice=5; EMAPeriod=233; AtrPeriod=20; SigMaPeriod=21; Ma_Mode=1; NormPeriod=100; SmoothLength=5; SmoothPhase=0; SmoothDouble=true; tradelevel=95; Current=1;
Barlar denemede3207Tikler modellenmiş156915Modelling quality24.24%
Mismatched charts errors0
Başlangıç depozitosu10000.00
Toplam net kar472.48Toplam kar474.83Toplam zarar-2.35
Profit factor202.06Expected payoff8.15
Absolute drawdown193.06En fazla düşüş (%)435.33 (4.25%)Relative drawdown4.25% (435.33)
Toplam işlem58Short positions (won %)35 (97.14%)Long positions (won %)23 (100.00%)
Profit trades (% of total)57 (98.28%)Zararlı işlemler(% olarak)1 (1.72%)
En büyükprofit trade17.76loss trade-2.35
Ortalamaprofit trade8.33loss trade-2.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)48 (407.17)consecutive losses (loss in money)1 (-2.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)407.17 (48)consecutive loss (count of losses)-2.35 (1)
Ortalamaconsecutive wins29consecutive losses1
Graph
#ZamanTürEmirMiktarFiyatS / LT / PKarBakiye
12011.10.20 12:42buy10.661.377691.368540.00000
22011.10.20 12:53close10.171.378021.368540.000005.6110005.61
32011.10.20 12:53buy20.491.377691.368540.00000
42011.10.20 12:54close20.161.378331.368540.0000010.2410015.85
52011.10.20 12:54buy30.331.377691.368540.00000
62011.10.20 12:55close30.331.377961.368540.000008.9110024.76
72011.10.20 13:16sell40.631.373201.382790.00000
82011.10.20 13:16close40.161.372871.382790.000005.2810030.04
92011.10.20 13:16sell50.471.373201.382790.00000
102011.10.20 13:17close50.471.373041.382790.000007.5210037.56
112011.10.20 13:22buy60.631.373571.363980.00000
122011.10.20 13:27close60.161.373891.363980.000005.1210042.68
132011.10.20 13:27buy70.471.373571.363980.00000
142011.10.20 13:29close70.161.374211.363980.0000010.2410052.92
152011.10.20 13:29buy80.311.373571.363980.00000
162011.10.20 13:29close80.311.373871.363980.000009.3010062.22
172011.10.20 13:38sell90.631.373731.383320.00000
182011.10.20 13:38close90.161.373391.383320.000005.4410067.66
192011.10.20 13:38sell100.471.373731.383320.00000
202011.10.20 13:38close100.471.373781.383320.00000-2.3510065.31
212011.10.20 17:51sell110.531.375251.386550.00000
222011.10.20 17:52close110.131.374851.386550.000005.2010070.51
232011.10.20 17:52sell120.401.375251.386550.00000
242011.10.20 17:52close120.131.374471.386550.0000010.1410080.65
252011.10.20 17:52sell130.271.375251.386550.00000
262011.10.20 17:53close130.141.374101.386550.0000016.1010096.75
272011.10.20 17:53sell140.131.375251.386550.00000
282011.10.20 17:54close140.131.374501.386550.000009.7510106.50
292011.10.21 00:05buy150.491.379741.367400.00000
302011.10.21 00:08close150.121.380161.367400.000005.0410111.54
312011.10.21 00:08buy160.371.379741.367400.00000
322011.10.21 00:08close160.371.379871.367400.000004.8110116.35
332011.10.21 00:26sell170.491.378851.391190.00000
342011.10.21 00:27close170.121.378421.391190.000005.1610121.51
352011.10.21 00:27sell180.371.378851.391190.00000
362011.10.21 00:27close180.121.378031.391190.000009.8410131.35
372011.10.21 00:27sell190.251.378851.391190.00000
382011.10.21 00:30close190.251.378461.391190.000009.7510141.10
392011.10.21 00:49sell200.491.376971.389310.00000
402011.10.21 06:45close200.121.376591.389310.000004.5610145.66
412011.10.21 06:45sell210.371.376971.389310.00000
422011.10.21 06:45close210.121.376271.389310.000008.4010154.06
432011.10.21 06:45sell220.251.376971.389310.00000
442011.10.21 06:46close220.131.375941.389310.0000013.3910167.45
452011.10.21 06:46sell230.121.376971.389310.00000
462011.10.21 06:48close230.121.376291.389310.000008.1610175.61
472011.10.21 07:16buy240.581.373661.363300.00000
482011.10.21 07:18close240.151.374021.363300.000005.4010181.01
492011.10.21 07:18buy250.431.373661.363300.00000
502011.10.21 07:18close250.431.373821.363300.000006.8810187.89
512011.10.21 08:08sell260.581.372161.382510.00000
522011.10.21 08:08close260.151.371781.382510.000005.7010193.59
532011.10.21 08:08sell270.431.372161.382510.00000
542011.10.21 08:08close270.141.371441.382510.0000010.0810203.67
552011.10.21 08:08sell280.291.372161.382510.00000
562011.10.21 08:09close280.151.371081.382510.0000016.2010219.87
572011.10.21 08:09sell290.141.372161.382510.00000
582011.10.21 08:10close290.141.371461.382510.000009.8010229.67
592011.10.21 13:11sell300.611.383261.393130.00000
602011.10.21 18:00close300.151.382851.393130.000006.1510235.82
612011.10.21 18:00sell310.461.383261.393130.00000
622011.10.21 18:00close310.151.382541.393130.0000010.8010246.62
632011.10.21 18:00sell320.311.383261.393130.00000
642011.10.21 18:01close320.311.382951.393130.000009.6110256.23
652011.10.23 23:35buy330.581.383941.373570.00000
662011.10.23 23:38close330.151.384311.373570.000005.5510261.78
672011.10.23 23:38buy340.431.383941.373570.00000
682011.10.23 23:40close340.141.384651.373570.000009.9410271.72
692011.10.23 23:40buy350.291.383941.373570.00000
702011.10.23 23:41close350.291.384261.373570.000009.2810281.00
712011.10.24 00:47sell360.581.385461.395830.00000
722011.10.24 00:49close360.151.385091.395830.000005.5510286.55
732011.10.24 00:49sell370.431.385461.395830.00000
742011.10.24 00:49close370.431.385301.395830.000006.8810293.43
752011.10.24 04:22sell380.571.389151.399660.00000
762011.10.24 04:25close380.141.388801.399660.000004.9010298.33
772011.10.24 04:25sell390.431.389151.399660.00000
782011.10.24 04:26close390.431.388991.399660.000006.8810305.21
792011.10.24 06:23buy400.571.394461.384000.00000
802011.10.24 06:25close400.141.394811.384000.000004.9010310.11
812011.10.24 06:25buy410.431.394461.384000.00000
822011.10.24 06:26close410.141.395161.384000.000009.8010319.91
832011.10.24 06:26buy420.291.394461.384000.00000
842011.10.24 06:26close420.291.394771.384000.000008.9910328.90
852011.10.24 07:18sell430.561.389901.400520.00000
862011.10.24 07:20close430.141.389541.400520.000005.0410333.94
872011.10.24 07:20sell440.421.389901.400520.00000
882011.10.24 07:21close440.141.389191.400520.000009.9410343.88
892011.10.24 07:21sell450.281.389901.400520.00000
902011.10.24 07:21close450.281.389551.400520.000009.8010353.68
912011.10.24 12:50sell460.601.385211.395170.00000
922011.10.24 13:14close460.151.384901.395170.000004.6510358.33
932011.10.24 13:14sell470.451.385211.395170.00000
942011.10.24 13:15close470.151.384581.395170.000009.4510367.78
952011.10.24 13:15sell480.301.385211.395170.00000
962011.10.24 13:20close480.151.384261.395170.0000014.2510382.03
972011.10.24 13:20sell490.151.385211.395170.00000
982011.10.24 13:32close490.151.384611.395170.000009.0010391.03
992011.10.24 13:45buy500.641.384951.375560.00000
1002011.10.24 13:47close500.161.385261.375560.000004.9610395.99
1012011.10.24 13:47buy510.481.384951.375560.00000
1022011.10.24 13:48close510.161.385581.375560.0000010.0810406.07
1032011.10.24 13:48buy520.321.384951.375560.00000
1042011.10.24 13:49close520.321.385261.375560.000009.9210415.99
1052011.10.24 13:55sell530.641.384521.393910.00000
1062011.10.24 13:58close530.161.384211.393910.000004.9610420.95
1072011.10.24 13:58sell540.481.384521.393910.00000
1082011.10.24 14:00close540.481.384371.393910.000007.2010428.15
1092011.10.24 15:10buy550.621.390921.381320.00000
1102011.10.24 15:16close550.161.391241.381320.000005.1210433.27
1112011.10.24 15:16buy560.461.390921.381320.00000
1122011.10.24 15:18close560.151.391681.381320.0000011.4010444.67
1132011.10.24 15:18buy570.311.390921.381320.00000
1142011.10.24 15:18close570.161.392031.381320.0000017.7610462.43
1152011.10.24 15:18buy580.151.390921.381320.00000
1162011.10.24 16:50close580.151.391591.381320.0000010.0510472.48