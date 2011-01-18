Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
Alpari-Micro (Build 406)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.04 23:59 (2011.01.01 - 2011.10.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=41931; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=30; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=30; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test209874Ticks modelled9611198Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit9988.90Gross profit12962.21Gross loss-2973.31
Profit factor4.36Expected payoff16.22
Absolute drawdown8878.73Maximal drawdown13658.71 (92.41%)Relative drawdown92.41% (13658.71)
Total trades616Short positions (won %)301 (65.12%)Long positions (won %)315 (64.76%)
Profit trades (% of total)400 (64.94%)Loss trades (% of total)216 (35.06%)
Largestprofit trade449.73loss trade-51.19
Averageprofit trade32.41loss trade-13.77
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (240.58)consecutive losses (loss in money)7 (-248.11)
Maximalconsecutive profit (count of wins)695.66 (10)consecutive loss (count of losses)-248.11 (7)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.03 03:52buy10.011.328410.000000.00000
22011.01.03 03:52modify10.011.328410.000001.33341
32011.01.03 08:37buy20.021.326400.000000.00000
42011.01.03 08:37modify20.021.326400.000001.33140
52011.01.03 10:14t/p20.021.331400.000001.3314010.0010010.00
62011.01.03 10:14close10.011.331400.000001.333412.9910012.99
72011.01.03 14:59sell30.011.334670.000000.00000
82011.01.03 14:59modify30.011.334670.000001.32967
92011.01.03 17:05sell40.021.336720.000000.00000
102011.01.03 17:05modify40.021.336720.000001.33172
112011.01.03 17:14sell50.031.338730.000000.00000
122011.01.03 17:14modify50.031.338730.000001.33373
132011.01.04 01:36t/p50.031.333730.000001.3337314.8410027.83
142011.01.04 01:36close40.021.333710.000001.331725.9210033.75
152011.01.04 01:36close30.011.333720.000001.329670.9010034.65
162011.01.04 05:33buy60.011.335340.000000.00000
172011.01.04 05:33modify60.011.335340.000001.34034
182011.01.04 07:26buy70.021.333340.000000.00000
192011.01.04 07:26modify70.021.333340.000001.33834
202011.01.04 10:41t/p70.021.338340.000001.3383410.0010044.65
212011.01.04 10:41close60.011.338350.000001.340343.0110047.66
222011.01.04 11:33buy80.011.339630.000000.00000
232011.01.04 11:33modify80.011.339630.000001.34463
242011.01.04 15:48buy90.021.337600.000000.00000
252011.01.04 15:48modify90.021.337600.000001.34260
262011.01.04 16:10buy100.031.335600.000000.00000
272011.01.04 16:10modify100.031.335600.000001.34060
282011.01.04 16:38buy110.051.333590.000000.00000
292011.01.04 16:38modify110.051.333590.000001.33859
302011.01.04 16:59buy120.081.331560.000000.00000
312011.01.04 16:59modify120.081.331560.000001.33656
322011.01.04 17:06buy130.131.329540.000000.00000
332011.01.04 17:06modify130.131.329540.000001.33454
342011.01.05 02:21buy140.211.327490.000000.00000
352011.01.05 02:21modify140.211.327490.000001.33249
362011.01.05 09:02buy150.341.325480.000000.00000
372011.01.05 09:02modify150.341.325480.000001.33048
382011.01.05 11:54buy160.551.323460.000000.00000
392011.01.05 11:54modify160.551.323460.000001.32846
402011.01.05 12:13buy170.901.321430.000000.00000
412011.01.05 12:13modify170.901.321430.000001.32643
422011.01.13 14:46t/p170.901.326430.000001.32643447.3010494.96
432011.01.13 14:46close160.551.326490.000001.32846165.0010659.96
442011.01.13 14:46close150.341.326560.000001.3304835.7010695.66
452011.01.13 14:46close140.211.326640.000001.33249-18.4810677.18
462011.01.13 14:46close130.131.326600.000001.33454-38.6510638.53
472011.01.13 14:46close120.081.326560.000001.33656-40.2610598.27
482011.01.13 14:46close110.051.326510.000001.33859-35.5610562.70
492011.01.13 14:46close100.031.326470.000001.34060-27.4910535.21
502011.01.13 14:46close90.021.326430.000001.34260-22.4110512.81
512011.01.13 14:46close80.011.326390.000001.34463-13.2710499.53
522011.01.14 04:01buy180.011.333230.000000.00000
532011.01.14 04:01modify180.011.333230.000001.33823
542011.01.14 08:20t/p180.011.338230.000001.338235.0010504.53
552011.01.14 11:48sell190.011.336980.000000.00000
562011.01.14 11:48modify190.011.336980.000001.33198
572011.01.14 16:05sell200.021.338990.000000.00000
582011.01.14 16:05modify200.021.338990.000001.33399
592011.01.14 17:33t/p200.021.333990.000001.3339910.0010514.53
602011.01.14 17:33close190.011.333960.000001.331983.0210517.55
612011.01.14 18:36sell210.011.334900.000000.00000
622011.01.14 18:36modify210.011.334900.000001.32990
632011.01.14 20:16sell220.021.336920.000000.00000
642011.01.14 20:16modify220.021.336920.000001.33192
652011.01.17 07:40t/p220.021.331920.000001.331929.9010527.45
662011.01.17 07:40close210.011.331920.000001.329902.9310530.38
672011.01.17 08:51sell230.011.330130.000000.00000
682011.01.17 08:51modify230.011.330130.000001.32513
692011.01.17 10:31t/p230.011.325130.000001.325135.0010535.38
702011.01.17 15:10sell240.011.328490.000000.00000
712011.01.17 15:10modify240.011.328490.000001.32349
722011.01.17 15:55sell250.021.330500.000000.00000
732011.01.17 15:55modify250.021.330500.000001.32550
742011.01.18 01:33t/p250.021.325500.000001.325509.9010545.27
752011.01.18 01:33close240.011.325500.000001.323492.9410548.21
762011.01.18 02:29sell260.011.326440.000000.00000
772011.01.18 02:29modify260.011.326440.000001.32144
782011.01.18 02:56sell270.021.328440.000000.00000
792011.01.18 02:56modify270.021.328440.000001.32344
802011.01.18 05:19sell280.031.330440.000000.00000
812011.01.18 05:19modify280.031.330440.000001.32544
822011.01.18 07:32sell290.051.332450.000000.00000
832011.01.18 07:32modify290.051.332450.000001.32745
842011.01.18 07:51sell300.081.334450.000000.00000
852011.01.18 07:51modify300.081.334450.000001.32945
862011.01.18 08:24sell310.131.336450.000000.00000
872011.01.18 08:24modify310.131.336450.000001.33145
882011.01.18 09:36sell320.211.338450.000000.00000
892011.01.18 09:36modify320.211.338450.000001.33345
902011.01.18 10:08sell330.341.340450.000000.00000
912011.01.18 10:08modify330.341.340450.000001.33545
922011.01.18 11:02sell340.551.342450.000000.00000
932011.01.18 11:02modify340.551.342450.000001.33745
942011.01.18 14:14t/p340.551.337450.000001.33745275.0010823.21
952011.01.18 14:14close330.341.337440.000001.33545102.3410925.55
962011.01.18 14:14close320.211.337430.000001.3334521.4210946.97
972011.01.18 14:14close310.131.337410.000001.33145-12.4810934.49
982011.01.18 14:14close300.081.337400.000001.32945-23.6010910.89
992011.01.18 14:14close290.051.337380.000001.32745-24.6510886.24
1002011.01.18 14:14close280.031.337370.000001.32544-20.7910865.45
1012011.01.18 14:14close270.021.337350.000001.32344-17.8210847.63
1022011.01.18 14:14close260.011.337340.000001.32144-10.9010836.73
1032011.01.18 22:14buy350.011.338180.000000.00000
1042011.01.18 22:14modify350.011.338180.000001.34318
1052011.01.19 02:43t/p350.011.343180.000001.343185.0010841.73
1062011.01.19 03:22buy360.011.342890.000000.00000
1072011.01.19 03:22modify360.011.342890.000001.34789
1082011.01.19 06:56t/p360.011.347890.000001.347895.0010846.73
1092011.01.19 12:11buy370.011.346990.000000.00000
1102011.01.19 12:11modify370.011.346990.000001.35199
1112011.01.19 13:55t/p370.011.351990.000001.351995.0010851.73
1122011.01.19 15:21buy380.011.351440.000000.00000
1132011.01.19 15:21modify380.011.351440.000001.35644
1142011.01.19 15:46buy390.021.349430.000000.00000
1152011.01.19 15:46modify390.021.349430.000001.35443
1162011.01.19 16:30buy400.031.347420.000000.00000
1172011.01.19 16:30modify400.031.347420.000001.35242
1182011.01.19 20:57buy410.051.345420.000000.00000
1192011.01.19 20:57modify410.051.345420.000001.35042
1202011.01.20 01:20buy420.081.343420.000000.00000
1212011.01.20 01:20modify420.081.343420.000001.34842
1222011.01.20 07:27t/p420.081.348420.000001.3484240.0010891.73
1232011.01.20 07:27close410.051.348430.000001.3504215.0110906.73
1242011.01.20 07:27close400.031.348470.000001.352423.1210909.86
1252011.01.20 07:27close390.021.348510.000001.35443-1.8610908.00
1262011.01.20 07:27close380.011.348500.000001.35644-2.9510905.05
1272011.01.20 22:19sell430.011.347700.000000.00000
1282011.01.20 22:19modify430.011.347700.000001.34270
1292011.01.21 04:01sell440.021.349700.000000.00000
1302011.01.21 04:01modify440.021.349700.000001.34470
1312011.01.21 08:05sell450.031.351720.000000.00000
1322011.01.21 08:05modify450.031.351720.000001.34672
1332011.01.21 09:01sell460.051.353750.000000.00000
1342011.01.21 09:01modify460.051.353750.000001.34875
1352011.01.21 09:57sell470.081.355760.000000.00000
1362011.01.21 09:57modify470.081.355760.000001.35076
1372011.01.21 13:03t/p470.081.350760.000001.3507640.0010945.05
1382011.01.21 13:03close460.051.350740.000001.3487515.0510960.10
1392011.01.21 13:03close450.031.350750.000001.346722.9110963.01
1402011.01.21 13:03close440.021.350760.000001.34470-2.1210960.89
1412011.01.21 13:03close430.011.350770.000001.34270-3.1210957.77
1422011.01.21 16:01buy480.011.355950.000000.00000
1432011.01.21 16:01modify480.011.355950.000001.36095
1442011.01.21 21:02t/p480.011.360950.000001.360955.0010962.77
1452011.01.24 04:17buy490.011.359810.000000.00000
1462011.01.24 04:17modify490.011.359810.000001.36481
1472011.01.24 08:52buy500.021.357800.000000.00000
1482011.01.24 08:52modify500.021.357800.000001.36280
1492011.01.24 10:26buy510.031.355800.000000.00000
1502011.01.24 10:26modify510.031.355800.000001.36080
1512011.01.24 15:40t/p510.031.360800.000001.3608015.0010977.77
1522011.01.24 15:40close500.021.360820.000001.362806.0410983.81
1532011.01.24 15:40close490.011.360850.000001.364811.0410984.85
1542011.01.24 19:29sell520.011.364630.000000.00000
1552011.01.24 19:29modify520.011.364630.000001.35963
1562011.01.25 02:31sell530.021.366630.000000.00000
1572011.01.25 02:31modify530.021.366630.000001.36163
1582011.01.25 10:13t/p530.021.361630.000001.3616310.0010994.85
1592011.01.25 10:13close520.011.361630.000001.359632.9510997.79
1602011.01.25 11:28sell540.011.359480.000000.00000
1612011.01.25 11:28modify540.011.359480.000001.35448
1622011.01.25 12:10sell550.021.361500.000000.00000
1632011.01.25 12:10modify550.021.361500.000001.35650
1642011.01.25 12:48sell560.031.363500.000000.00000
1652011.01.25 12:48modify560.031.363500.000001.35850
1662011.01.25 14:02t/p560.031.358500.000001.3585015.0011012.79
1672011.01.25 14:02close550.021.358480.000001.356506.0411018.83
1682011.01.25 14:02close540.011.358450.000001.354481.0311019.86
1692011.01.25 20:08sell570.011.365160.000000.00000
1702011.01.25 20:08modify570.011.365160.000001.36016
1712011.01.25 20:13sell580.021.367180.000000.00000
1722011.01.25 20:13modify580.021.367180.000001.36218
1732011.01.25 21:22sell590.031.369200.000000.00000
1742011.01.25 21:22modify590.031.369200.000001.36420
1752011.01.26 10:27sell600.051.371200.000000.00000
1762011.01.26 10:27modify600.051.371200.000001.36620
1772011.01.26 15:42t/p600.051.366200.000001.3662025.0011044.86
1782011.01.26 15:42close590.031.366190.000001.364208.8711053.74
1792011.01.26 15:42close580.021.366170.000001.362181.9211055.65
1802011.01.26 15:42close570.011.366150.000001.36016-1.0411054.61
1812011.01.26 18:52buy610.011.368070.000000.00000
1822011.01.26 18:52modify610.011.368070.000001.37307
1832011.01.26 19:20buy620.021.366000.000000.00000
1842011.01.26 19:20modify620.021.366000.000001.37100
1852011.01.26 22:35t/p620.021.371000.000001.3710010.0011064.61
1862011.01.26 22:35close610.011.371020.000001.373072.9511067.56
1872011.01.26 23:30buy630.011.370510.000000.00000
1882011.01.26 23:30modify630.011.370510.000001.37551
1892011.01.27 08:51buy640.021.368500.000000.00000
1902011.01.27 08:51modify640.021.368500.000001.37350
1912011.01.27 08:55buy650.031.366500.000000.00000
1922011.01.27 08:55modify650.031.366500.000001.37150
1932011.01.27 09:13buy660.051.364470.000000.00000
1942011.01.27 09:13modify660.051.364470.000001.36947
1952011.01.27 10:39t/p660.051.369470.000001.3694725.0011092.56
1962011.01.27 10:39close650.031.369470.000001.371508.9111101.47
1972011.01.27 10:39close640.021.369490.000001.373501.9811103.45
1982011.01.27 10:39close630.011.369510.000001.37551-1.0111102.44
1992011.01.27 14:38sell670.011.372680.000000.00000
2002011.01.27 14:38modify670.011.372680.000001.36768
2012011.01.27 14:44sell680.021.374700.000000.00000
2022011.01.27 14:44modify680.021.374700.000001.36970
2032011.01.27 17:30t/p680.021.369700.000001.3697010.0011112.44
2042011.01.27 17:30close670.011.369690.000001.367682.9911115.43
2052011.01.27 20:51buy690.011.372290.000000.00000
2062011.01.27 20:51modify690.011.372290.000001.37729
2072011.01.28 02:38buy700.021.370290.000000.00000
2082011.01.28 02:38modify700.021.370290.000001.37529
2092011.01.28 09:16buy710.031.368280.000000.00000
2102011.01.28 09:16modify710.031.368280.000001.37328
2112011.01.28 11:01t/p710.031.373280.000001.3732815.0011130.43
2122011.01.28 11:01close700.021.373280.000001.375295.9811136.41
2132011.01.28 11:01close690.011.373300.000001.377291.0111137.42
2142011.01.28 17:36sell720.011.362530.000000.00000
2152011.01.28 17:36modify720.011.362530.000001.35753
2162011.01.31 00:57t/p720.011.357530.000001.357534.9511142.37
2172011.01.31 07:51sell730.011.361100.000000.00000
2182011.01.31 07:51modify730.011.361100.000001.35610
2192011.01.31 08:41sell740.021.363110.000000.00000
2202011.01.31 08:41modify740.021.363110.000001.35811
2212011.01.31 11:01sell750.031.365130.000000.00000
2222011.01.31 11:01modify750.031.365130.000001.36013
2232011.01.31 12:24sell760.051.367160.000000.00000
2242011.01.31 12:24modify760.051.367160.000001.36216
2252011.01.31 13:44sell770.081.369180.000000.00000
2262011.01.31 13:44modify770.081.369180.000001.36418
2272011.01.31 14:31sell780.131.371190.000000.00000
2282011.01.31 14:31modify780.131.371190.000001.36619
2292011.01.31 16:24sell790.211.373200.000000.00000
2302011.01.31 16:24modify790.211.373200.000001.36820
2312011.01.31 19:37t/p790.211.368200.000001.36820105.0011247.37
2322011.01.31 19:37close780.131.368180.000001.3661939.1311286.50
2332011.01.31 19:37close770.081.368190.000001.364187.9211294.42
2342011.01.31 19:37close760.051.368200.000001.36216-5.2011289.22
2352011.01.31 19:37close750.031.368210.000001.36013-9.2411279.98
2362011.01.31 19:37close740.021.368220.000001.35811-10.2211269.76
2372011.01.31 19:37close730.011.368230.000001.35610-7.1311262.63
2382011.01.31 22:22buy800.011.368950.000000.00000
2392011.01.31 22:22modify800.011.368950.000001.37395
2402011.02.01 08:22t/p800.011.373950.000001.373955.0011267.63
2412011.02.01 11:54buy810.011.373800.000000.00000
2422011.02.01 11:54modify810.011.373800.000001.37880
2432011.02.01 16:51t/p810.011.378800.000001.378805.0011272.63
2442011.02.01 17:39buy820.011.379410.000000.00000
2452011.02.01 17:39modify820.011.379410.000001.38441
2462011.02.02 02:17t/p820.011.384410.000001.384415.0011277.62
2472011.02.02 03:01buy830.011.383710.000000.00000
2482011.02.02 03:01modify830.011.383710.000001.38871
2492011.02.02 10:12buy840.021.381690.000000.00000
2502011.02.02 10:12modify840.021.381690.000001.38669
2512011.02.02 13:03buy850.031.379690.000000.00000
2522011.02.02 13:03modify850.031.379690.000001.38469
2532011.02.02 17:54buy860.051.377680.000000.00000
2542011.02.02 17:54modify860.051.377680.000001.38268
2552011.02.03 12:46buy870.081.375680.000000.00000
2562011.02.03 12:46modify870.081.375680.000001.38068
2572011.02.03 14:32buy880.131.373680.000000.00000
2582011.02.03 14:32modify880.131.373680.000001.37868
2592011.02.03 14:34buy890.211.371680.000000.00000
2602011.02.03 14:34modify890.211.371680.000001.37668
2612011.02.03 14:39buy900.341.369670.000000.00000
2622011.02.03 14:39modify900.341.369670.000001.37467
2632011.02.03 14:50buy910.551.367620.000000.00000
2642011.02.03 14:50modify910.551.367620.000001.37262
2652011.02.03 15:03buy920.901.365620.000000.00000
2662011.02.03 15:03modify920.901.365620.000001.37062
2672011.02.09 16:01t/p920.901.370620.000001.37062448.9211726.54
2682011.02.09 16:01close910.551.370630.000001.37262164.8911891.43
2692011.02.09 16:01close900.341.370670.000001.3746733.5911925.02
2702011.02.09 16:01close890.211.370720.000001.37668-20.4111904.61
2712011.02.09 16:01close880.131.370770.000001.37868-37.9911866.63
2722011.02.09 16:01close870.081.370810.000001.38068-39.0611827.57
2732011.02.09 16:01close860.051.370860.000001.38268-34.2011793.37
2742011.02.09 16:01close850.031.370850.000001.38469-26.5811766.78
2752011.02.09 16:01close840.021.370840.000001.38669-21.7411745.04
2762011.02.09 16:01close830.011.370830.000001.38871-12.9011732.14
2772011.02.09 19:23sell930.011.372270.000000.00000
2782011.02.09 19:23modify930.011.372270.000001.36727
2792011.02.10 08:29t/p930.011.367270.000001.367274.8411736.98
2802011.02.10 15:27sell940.011.360180.000000.00000
2812011.02.10 15:27modify940.011.360180.000001.35518
2822011.02.10 17:28sell950.021.362180.000000.00000
2832011.02.10 17:28modify950.021.362180.000001.35718
2842011.02.11 02:43t/p950.021.357180.000001.357189.9011746.88
2852011.02.11 02:43close940.011.357170.000001.355182.9611749.84
2862011.02.11 11:48sell960.011.352250.000000.00000
2872011.02.11 11:48modify960.011.352250.000001.34725
2882011.02.11 16:00sell970.021.354270.000000.00000
2892011.02.11 16:00modify970.021.354270.000001.34927
2902011.02.11 16:26sell980.031.356290.000000.00000
2912011.02.11 16:26modify980.031.356290.000001.35129
2922011.02.11 17:55t/p980.031.351290.000001.3512915.0011764.84
2932011.02.11 17:55close970.021.351280.000001.349275.9811770.82
2942011.02.11 17:55close960.011.351250.000001.347251.0011771.82
2952011.02.11 21:10buy990.011.354320.000000.00000
2962011.02.11 21:10modify990.011.354320.000001.35932
2972011.02.14 00:00buy1000.021.352310.000000.00000
2982011.02.14 00:00modify1000.021.352310.000001.35731
2992011.02.14 00:43buy1010.031.350300.000000.00000
3002011.02.14 00:43modify1010.031.350300.000001.35530
3012011.02.14 08:20t/p1010.031.355300.000001.3553015.0011786.82
3022011.02.14 08:20close1000.021.355300.000001.357315.9811792.80
3032011.02.14 08:20close990.011.355320.000001.359321.0011793.79
3042011.02.14 08:36buy1020.011.355080.000000.00000
3052011.02.14 08:36modify1020.011.355080.000001.36008
3062011.02.14 09:09buy1030.021.353070.000000.00000
3072011.02.14 09:09modify1030.021.353070.000001.35807
3082011.02.14 09:23buy1040.031.351050.000000.00000
3092011.02.14 09:23modify1040.031.351050.000001.35605
3102011.02.14 09:28buy1050.051.349020.000000.00000
3112011.02.14 09:28modify1050.051.349020.000001.35402
3122011.02.14 09:48buy1060.081.347020.000000.00000
3132011.02.14 09:48modify1060.081.347020.000001.35202
3142011.02.14 11:48buy1070.131.345020.000000.00000
3152011.02.14 11:48modify1070.131.345020.000001.35002
3162011.02.14 14:23buy1080.211.343020.000000.00000
3172011.02.14 14:23modify1080.211.343020.000001.34802
3182011.02.14 16:04t/p1080.211.348020.000001.34802105.0011898.79
3192011.02.14 16:04close1070.131.348020.000001.3500239.0011937.79
3202011.02.14 16:04close1060.081.348010.000001.352027.9211945.71
3212011.02.14 16:04close1050.051.348000.000001.35402-5.1011940.61
3222011.02.14 16:04close1040.031.347990.000001.35605-9.1811931.43
3232011.02.14 16:04close1030.021.347980.000001.35807-10.1811921.25
3242011.02.14 16:04close1020.011.347970.000001.36008-7.1111914.14
3252011.02.15 02:59buy1090.011.351220.000000.00000
3262011.02.15 02:59modify1090.011.351220.000001.35622
3272011.02.15 07:56buy1100.021.349210.000000.00000
3282011.02.15 07:56modify1100.021.349210.000001.35421
3292011.02.15 08:15buy1110.031.347210.000000.00000
3302011.02.15 08:15modify1110.031.347210.000001.35221
3312011.02.15 10:19t/p1110.031.352210.000001.3522115.0011929.14
3322011.02.15 10:19close1100.021.352220.000001.354216.0211935.16
3332011.02.15 10:19close1090.011.352250.000001.356221.0311936.19
3342011.02.15 11:09buy1120.011.352900.000000.00000
3352011.02.15 11:09modify1120.011.352900.000001.35790
3362011.02.15 14:05buy1130.021.350900.000000.00000
3372011.02.15 14:05modify1130.021.350900.000001.35590
3382011.02.15 18:02buy1140.031.348890.000000.00000
3392011.02.15 18:02modify1140.031.348890.000001.35389
3402011.02.16 07:50t/p1140.031.353890.000001.3538914.9911951.19
3412011.02.16 07:50close1130.021.353950.000001.355906.0911957.28
3422011.02.16 07:50close1120.011.354030.000001.357901.1311958.41
3432011.02.17 03:47buy1150.011.359870.000000.00000
3442011.02.17 03:47modify1150.011.359870.000001.36487
3452011.02.17 06:10buy1160.021.357860.000000.00000
3462011.02.17 06:10modify1160.021.357860.000001.36286
3472011.02.17 07:38buy1170.031.355860.000000.00000
3482011.02.17 07:38modify1170.031.355860.000001.36086
3492011.02.17 10:08buy1180.051.353860.000000.00000
3502011.02.17 10:08modify1180.051.353860.000001.35886
3512011.02.17 15:49t/p1180.051.358860.000001.3588625.0011983.41
3522011.02.17 15:49close1170.031.358870.000001.360869.0311992.44
3532011.02.17 15:49close1160.021.358920.000001.362862.1211994.56
3542011.02.17 15:49close1150.011.358970.000001.36487-0.9011993.66
3552011.02.17 18:35sell1190.011.359070.000000.00000
3562011.02.17 18:35modify1190.011.359070.000001.35407
3572011.02.18 00:21sell1200.021.361070.000000.00000
3582011.02.18 00:21modify1200.021.361070.000001.35607
3592011.02.18 11:06t/p1200.021.356070.000001.3560710.0012003.66
3602011.02.18 11:06close1190.011.356040.000001.354072.9812006.63
3612011.02.18 17:08sell1210.011.363030.000000.00000
3622011.02.18 17:08modify1210.011.363030.000001.35803
3632011.02.18 17:20sell1220.021.365030.000000.00000
3642011.02.18 17:20modify1220.021.365030.000001.36003
3652011.02.18 17:56sell1230.031.367040.000000.00000
3662011.02.18 17:56modify1230.031.367040.000001.36204
3672011.02.18 19:36sell1240.051.369080.000000.00000
3682011.02.18 19:36modify1240.051.369080.000001.36408
3692011.02.18 20:07sell1250.081.371360.000000.00000
3702011.02.18 20:07modify1250.081.371360.000001.36636
3712011.02.21 10:55t/p1250.081.366360.000001.3663639.5812046.22
3722011.02.21 10:55close1240.051.366360.000001.3640813.3412059.56
3732011.02.21 10:55close1230.031.366330.000001.362041.9712061.53
3742011.02.21 10:55close1220.021.366310.000001.36003-2.6612058.87
3752011.02.21 10:55close1210.011.366320.000001.35803-3.3412055.53
3762011.02.21 16:00sell1260.011.366060.000000.00000
3772011.02.21 16:00modify1260.011.366060.000001.36106
3782011.02.21 17:26sell1270.021.368060.000000.00000
3792011.02.21 17:26modify1270.021.368060.000001.36306
3802011.02.22 01:45t/p1270.021.363060.000001.363069.9012065.42
3812011.02.22 01:45close1260.011.363060.000001.361062.9512068.37
3822011.02.22 04:50sell1280.011.357950.000000.00000
3832011.02.22 04:50modify1280.011.357950.000001.35295
3842011.02.22 08:35t/p1280.011.352950.000001.352955.0012073.37
3852011.02.22 14:56sell1290.011.367720.000000.00000
3862011.02.22 14:56modify1290.011.367720.000001.36272
3872011.02.22 16:33sell1300.021.369730.000000.00000
3882011.02.22 16:33modify1300.021.369730.000001.36473
3892011.02.22 17:47t/p1300.021.364730.000001.3647310.0012083.37
3902011.02.22 17:47close1290.011.364730.000001.362722.9912086.36
3912011.02.22 22:14buy1310.011.365620.000000.00000
3922011.02.22 22:14modify1310.011.365620.000001.37062
3932011.02.23 02:11t/p1310.011.370620.000001.370625.0012091.36
3942011.02.23 02:45buy1320.011.369170.000000.00000
3952011.02.23 02:45modify1320.011.369170.000001.37417
3962011.02.23 12:43t/p1320.011.374170.000001.374175.0012096.36
3972011.02.23 13:18buy1330.011.373630.000000.00000
3982011.02.23 13:18modify1330.011.373630.000001.37863
3992011.02.23 15:10buy1340.021.371630.000000.00000
4002011.02.23 15:10modify1340.021.371630.000001.37663
4012011.02.23 16:23t/p1340.021.376630.000001.3766310.0012106.36
4022011.02.23 16:23close1330.011.376640.000001.378633.0112109.37
4032011.02.23 17:07buy1350.011.376290.000000.00000
4042011.02.23 17:07modify1350.011.376290.000001.38129
4052011.02.23 18:18buy1360.021.374280.000000.00000
4062011.02.23 18:18modify1360.021.374280.000001.37928
4072011.02.24 08:43buy1370.031.372270.000000.00000
4082011.02.24 08:43modify1370.031.372270.000001.37727
4092011.02.24 10:02t/p1370.031.377270.000001.3772715.0012124.37
4102011.02.24 10:02close1360.021.377280.000001.379285.9812130.35
4112011.02.24 10:02close1350.011.377310.000001.381291.0112131.36
4122011.02.24 14:11sell1380.011.377160.000000.00000
4132011.02.24 14:11modify1380.011.377160.000001.37216
4142011.02.24 15:16sell1390.021.379160.000000.00000
4152011.02.24 15:16modify1390.021.379160.000001.37416
4162011.02.24 16:16sell1400.031.381160.000000.00000
4172011.02.24 16:16modify1400.031.381160.000001.37616
4182011.02.25 02:15sell1410.051.383160.000000.00000
4192011.02.25 02:15modify1410.051.383160.000001.37816
4202011.02.25 11:51t/p1410.051.378160.000001.3781625.0012156.36
4212011.02.25 11:51close1400.031.378110.000001.376168.9912165.35
4222011.02.25 11:51close1390.021.378050.000001.374162.1212167.47
4232011.02.25 11:51close1380.011.377990.000001.37216-0.8812166.59
4242011.02.25 13:47buy1420.011.378300.000000.00000
4252011.02.25 13:47modify1420.011.378300.000001.38330
4262011.02.25 14:06buy1430.021.376280.000000.00000
4272011.02.25 14:06modify1430.021.376280.000001.38128
4282011.02.25 15:23buy1440.031.374280.000000.00000
4292011.02.25 15:23modify1440.031.374280.000001.37928
4302011.02.28 01:10buy1450.051.372270.000000.00000
4312011.02.28 01:10modify1450.051.372270.000001.37727
4322011.02.28 07:46t/p1450.051.377270.000001.3772725.0012191.59
4332011.02.28 07:46close1440.031.377290.000001.379289.0212200.61
4342011.02.28 07:46close1430.021.377320.000001.381282.0712202.68
4352011.02.28 07:46close1420.011.377350.000001.38330-0.9512201.73
4362011.02.28 22:02buy1460.011.380340.000000.00000
4372011.02.28 22:02modify1460.011.380340.000001.38534
4382011.03.01 20:39buy1470.021.378330.000000.00000
4392011.03.01 20:39modify1470.021.378330.000001.38333
4402011.03.02 03:38buy1480.031.376330.000000.00000
4412011.03.02 03:38modify1480.031.376330.000001.38133
4422011.03.02 11:24t/p1480.031.381330.000001.3813315.0012216.73
4432011.03.02 11:24close1470.021.381350.000001.383336.0312222.76
4442011.03.02 11:24close1460.011.381330.000001.385340.9812223.75
4452011.03.02 14:10sell1490.011.381830.000000.00000
4462011.03.02 14:10modify1490.011.381830.000001.37683
4472011.03.02 14:42sell1500.021.383830.000000.00000
4482011.03.02 14:42modify1500.021.383830.000001.37883
4492011.03.02 14:49sell1510.031.385840.000000.00000
4502011.03.02 14:49modify1510.031.385840.000001.38084
4512011.03.02 16:04sell1520.051.387850.000000.00000
4522011.03.02 16:04modify1520.051.387850.000001.38285
4532011.03.03 14:32sell1530.081.389980.000000.00000
4542011.03.03 14:32modify1530.081.389980.000001.38498
4552011.03.03 14:32sell1540.131.392020.000000.00000
4562011.03.03 14:32modify1540.131.392020.000001.38702
4572011.03.03 14:40sell1550.211.394020.000000.00000
4582011.03.03 14:40modify1550.211.394020.000001.38902
4592011.03.03 14:49sell1560.341.396040.000000.00000
4602011.03.03 14:49modify1560.341.396040.000001.39104
4612011.03.04 14:31sell1570.551.398040.000000.00000
4622011.03.04 14:31modify1570.551.398040.000001.39304
4632011.03.04 15:46sell1580.901.400040.000000.00000
4642011.03.04 15:46modify1580.901.400040.000001.39504
4652011.03.08 08:42t/p1580.901.395040.000001.39504440.6412664.39
4662011.03.08 08:42close1570.551.395020.000001.39304160.3812824.77
4672011.03.08 08:42close1560.341.395040.000001.3910428.7012853.46
4682011.03.08 08:42close1550.211.395060.000001.38902-25.1212828.35
4692011.03.08 08:42close1540.131.395080.000001.38702-41.8112786.54
4702011.03.08 08:42close1530.081.395100.000001.38498-42.2112744.33
4712011.03.08 08:42close1520.051.395130.000001.38285-37.9612706.37
4722011.03.08 08:42close1510.031.395150.000001.38084-28.8712677.51
4732011.03.08 08:42close1500.021.395170.000001.37883-23.3012654.20
4742011.03.08 08:42close1490.011.395190.000001.37683-13.6712640.53
4752011.03.08 09:59sell1590.011.392930.000000.00000
4762011.03.08 09:59modify1590.011.392930.000001.38793
4772011.03.08 15:22t/p1590.011.387930.000001.387935.0012645.53
4782011.03.08 22:28sell1600.011.390170.000000.00000
4792011.03.08 22:28modify1600.011.390170.000001.38517
4802011.03.09 12:45sell1610.021.392180.000000.00000
4812011.03.09 12:45modify1610.021.392180.000001.38718
4822011.03.10 05:00t/p1610.021.387180.000001.387189.6912655.22
4832011.03.10 05:00close1600.011.387170.000001.385172.7912658.01
4842011.03.10 09:06sell1620.011.381670.000000.00000
4852011.03.10 09:06modify1620.011.381670.000001.37667
4862011.03.10 09:54sell1630.021.383680.000000.00000
4872011.03.10 09:54modify1630.021.383680.000001.37868
4882011.03.10 20:05t/p1630.021.378680.000001.3786810.0012668.01
4892011.03.10 20:05close1620.011.378650.000001.376673.0212671.03
4902011.03.10 20:55sell1640.011.379520.000000.00000
4912011.03.10 20:55modify1640.011.379520.000001.37452
4922011.03.11 02:00sell1650.021.381520.000000.00000
4932011.03.11 02:00modify1650.021.381520.000001.37652
4942011.03.11 09:08sell1660.031.383520.000000.00000
4952011.03.11 09:08modify1660.031.383520.000001.37852
4962011.03.11 11:02t/p1660.031.378520.000001.3785215.0012686.03
4972011.03.11 11:02close1650.021.378480.000001.376526.0812692.11
4982011.03.11 11:02close1640.011.378410.000001.374521.0612693.17
4992011.03.11 14:36buy1670.011.376470.000000.00000
5002011.03.11 14:36modify1670.011.376470.000001.38147
5012011.03.11 15:43t/p1670.011.381470.000001.381475.0012698.17
5022011.03.11 19:02buy1680.011.388120.000000.00000
5032011.03.11 19:02modify1680.011.388120.000001.39312
5042011.03.14 00:00t/p1680.011.393120.000001.393125.0012703.17
5052011.03.14 00:44buy1690.011.394060.000000.00000
5062011.03.14 00:44modify1690.011.394060.000001.39906
5072011.03.14 01:11buy1700.021.392050.000000.00000
5082011.03.14 01:11modify1700.021.392050.000001.39705
5092011.03.14 11:38t/p1700.021.397050.000001.3970510.0012713.17
5102011.03.14 11:38close1690.011.397060.000001.399063.0012716.17
5112011.03.14 12:34buy1710.011.396630.000000.00000
5122011.03.14 12:34modify1710.011.396630.000001.40163
5132011.03.14 13:03buy1720.021.394620.000000.00000
5142011.03.14 13:03modify1720.021.394620.000001.39962
5152011.03.14 17:07t/p1720.021.399620.000001.3996210.0012726.17
5162011.03.14 17:07close1710.011.399620.000001.401632.9912729.16
5172011.03.14 17:41buy1730.011.398480.000000.00000
5182011.03.14 17:41modify1730.011.398480.000001.40348
5192011.03.15 03:04buy1740.021.396480.000000.00000
5202011.03.15 03:04modify1740.021.396480.000001.40148
5212011.03.15 03:51buy1750.031.394480.000000.00000
5222011.03.15 03:51modify1750.031.394480.000001.39948
5232011.03.15 04:57buy1760.051.392470.000000.00000
5242011.03.15 04:57modify1760.051.392470.000001.39747
5252011.03.15 05:04buy1770.081.390460.000000.00000
5262011.03.15 05:04modify1770.081.390460.000001.39546
5272011.03.15 10:22buy1780.131.388460.000000.00000
5282011.03.15 10:22modify1780.131.388460.000001.39346
5292011.03.15 11:00buy1790.211.386430.000000.00000
5302011.03.15 11:00modify1790.211.386430.000001.39143
5312011.03.15 14:40t/p1790.211.391430.000001.39143105.0012834.16
5322011.03.15 14:40close1780.131.391450.000001.3934638.8712873.03
5332011.03.15 14:40close1770.081.391470.000001.395468.0812881.11
5342011.03.15 14:40close1760.051.391500.000001.39747-4.8512876.26
5352011.03.15 14:40close1750.031.391520.000001.39948-8.8812867.38
5362011.03.15 14:40close1740.021.391550.000001.40148-9.8612857.52
5372011.03.15 14:40close1730.011.391570.000001.40348-6.9112850.60
5382011.03.16 03:22buy1800.011.397660.000000.00000
5392011.03.16 03:22modify1800.011.397660.000001.40266
5402011.03.16 10:39buy1810.021.395620.000000.00000
5412011.03.16 10:39modify1810.021.395620.000001.40062
5422011.03.16 11:42buy1820.031.393620.000000.00000
5432011.03.16 11:42modify1820.031.393620.000001.39862
5442011.03.16 14:40buy1830.051.391610.000000.00000
5452011.03.16 14:40modify1830.051.391610.000001.39661
5462011.03.16 18:26buy1840.081.389580.000000.00000
5472011.03.16 18:26modify1840.081.389580.000001.39458
5482011.03.16 19:01buy1850.131.387560.000000.00000
5492011.03.16 19:01modify1850.131.387560.000001.39256
5502011.03.16 22:15t/p1850.131.392560.000001.3925665.0012915.60
5512011.03.16 22:15close1840.081.392630.000001.3945824.4012940.00
5522011.03.16 22:15close1830.051.392800.000001.396615.9512945.95
5532011.03.16 22:15close1820.031.392780.000001.39862-2.5212943.43
5542011.03.16 22:15close1810.021.392770.000001.40062-5.7012937.73
5552011.03.16 22:15close1800.011.392750.000001.40266-4.9112932.82
5562011.03.17 01:51sell1860.011.389560.000000.00000
5572011.03.17 01:51modify1860.011.389560.000001.38456
5582011.03.17 02:05sell1870.021.391600.000000.00000
5592011.03.17 02:05modify1870.021.391600.000001.38660
5602011.03.17 06:38sell1880.031.393600.000000.00000
5612011.03.17 06:38modify1880.031.393600.000001.38860
5622011.03.17 08:28sell1890.051.395610.000000.00000
5632011.03.17 08:28modify1890.051.395610.000001.39061
5642011.03.17 08:41sell1900.081.397620.000000.00000
5652011.03.17 08:41modify1900.081.397620.000001.39262
5662011.03.17 10:37sell1910.131.399620.000000.00000
5672011.03.17 10:37modify1910.131.399620.000001.39462
5682011.03.17 10:42sell1920.211.401630.000000.00000
5692011.03.17 10:42modify1920.211.401630.000001.39663
5702011.03.17 11:00sell1930.341.403630.000000.00000
5712011.03.17 11:00modify1930.341.403630.000001.39863
5722011.03.17 15:11t/p1930.341.398630.000001.39863170.0013102.82
5732011.03.17 15:11close1920.211.398610.000001.3966363.4213166.24
5742011.03.17 15:11close1910.131.398630.000001.3946212.8713179.11
5752011.03.17 15:11close1900.081.398660.000001.39262-8.3213170.79
5762011.03.17 15:11close1890.051.398680.000001.39061-15.3513155.44
5772011.03.17 15:11close1880.031.398710.000001.38860-15.3313140.11
5782011.03.17 15:11close1870.021.398730.000001.38660-14.2613125.85
5792011.03.17 15:11close1860.011.398750.000001.38456-9.1913116.66
5802011.03.17 18:48buy1940.011.402030.000000.00000
5812011.03.17 18:48modify1940.011.402030.000001.40703
5822011.03.17 20:01buy1950.021.400020.000000.00000
5832011.03.17 20:01modify1950.021.400020.000001.40502
5842011.03.18 02:38t/p1950.021.405020.000001.405029.9913126.66
5852011.03.18 02:38close1940.011.405040.000001.407033.0113129.66
5862011.03.18 03:56buy1960.011.406750.000000.00000
5872011.03.18 03:56modify1960.011.406750.000001.41175
5882011.03.18 08:57buy1970.021.404740.000000.00000
5892011.03.18 08:57modify1970.021.404740.000001.40974
5902011.03.18 11:11t/p1970.021.409740.000001.4097410.0013139.66
5912011.03.18 11:11close1960.011.409770.000001.411753.0213142.68
5922011.03.18 18:46buy1980.011.417000.000000.00000
5932011.03.18 18:46modify1980.011.417000.000001.42200
5942011.03.21 10:06buy1990.021.415000.000000.00000
5952011.03.21 10:06modify1990.021.415000.000001.42000
5962011.03.21 14:19t/p1990.021.420000.000001.4200010.0013152.68
5972011.03.21 14:19close1980.011.420020.000001.422003.0213155.70
5982011.03.21 15:25sell2000.011.418320.000000.00000
5992011.03.21 15:25modify2000.011.418320.000001.41332
6002011.03.21 17:18sell2010.021.420320.000000.00000
6012011.03.21 17:18modify2010.021.420320.000001.41532
6022011.03.21 18:58sell2020.031.422320.000000.00000
6032011.03.21 18:58modify2020.031.422320.000001.41732
6042011.03.22 09:21sell2030.051.424330.000000.00000
6052011.03.22 09:21modify2030.051.424330.000001.41933
6062011.03.22 14:49t/p2030.051.419330.000001.4193325.0013180.70
6072011.03.22 14:49close2020.031.419310.000001.417328.8713189.57
6082011.03.22 14:49close2010.021.419320.000001.415321.9013191.47
6092011.03.22 14:49close2000.011.419330.000001.41332-1.0613190.41
6102011.03.22 16:00sell2040.011.418470.000000.00000
6112011.03.22 16:00modify2040.011.418470.000001.41347
6122011.03.22 16:45sell2050.021.420480.000000.00000
6132011.03.22 16:45modify2050.021.420480.000001.41548
6142011.03.23 01:39t/p2050.021.415480.000001.415489.9013200.30
6152011.03.23 01:39close2040.011.415480.000001.413472.9413203.24
6162011.03.23 02:02sell2060.011.416000.000000.00000
6172011.03.23 02:02modify2060.011.416000.000001.41100
6182011.03.23 06:08sell2070.021.418000.000000.00000
6192011.03.23 06:08modify2070.021.418000.000001.41300
6202011.03.23 11:18sell2080.031.420010.000000.00000
6212011.03.23 11:18modify2080.031.420010.000001.41501
6222011.03.23 12:32t/p2080.031.415010.000001.4150115.0013218.24
6232011.03.23 12:32close2070.021.415000.000001.413006.0013224.24
6242011.03.23 12:32close2060.011.414990.000001.411001.0113225.25
6252011.03.23 13:24sell2090.011.414680.000000.00000
6262011.03.23 13:24modify2090.011.414680.000001.40968
6272011.03.23 21:48t/p2090.011.409680.000001.409685.0013230.25
6282011.03.24 03:57sell2100.011.408300.000000.00000
6292011.03.24 03:57modify2100.011.408300.000001.40330
6302011.03.24 09:54sell2110.021.410320.000000.00000
6312011.03.24 09:54modify2110.021.410320.000001.40532
6322011.03.24 10:50sell2120.031.412330.000000.00000
6332011.03.24 10:50modify2120.031.412330.000001.40733
6342011.03.24 12:36sell2130.051.414340.000000.00000
6352011.03.24 12:36modify2130.051.414340.000001.40934
6362011.03.24 15:33sell2140.081.416390.000000.00000
6372011.03.24 15:33modify2140.081.416390.000001.41139
6382011.03.24 15:51sell2150.131.418410.000000.00000
6392011.03.24 15:51modify2150.131.418410.000001.41341
6402011.03.24 16:04sell2160.211.420440.000000.00000
6412011.03.24 16:04modify2160.211.420440.000001.41544
6422011.03.25 00:26t/p2160.211.415440.000001.41544103.9113334.16
6432011.03.25 00:26close2150.131.415420.000001.4134138.1913372.35
6442011.03.25 00:26close2140.081.415370.000001.411397.7413380.10
6452011.03.25 00:26close2130.051.415390.000001.40934-5.5113374.59
6462011.03.25 00:26close2120.031.415400.000001.40733-9.3713365.22
6472011.03.25 00:26close2110.021.415420.000001.40532-10.3013354.92
6482011.03.25 00:26close2100.011.415430.000001.40330-7.1813347.74
6492011.03.25 01:30buy2170.011.417340.000000.00000
6502011.03.25 01:30modify2170.011.417340.000001.42234
6512011.03.25 09:42buy2180.021.415320.000000.00000
6522011.03.25 09:42modify2180.021.415320.000001.42032
6532011.03.25 13:27buy2190.031.413310.000000.00000
6542011.03.25 13:27modify2190.031.413310.000001.41831
6552011.03.25 15:15buy2200.051.411300.000000.00000
6562011.03.25 15:15modify2200.051.411300.000001.41630
6572011.03.25 17:29buy2210.081.409240.000000.00000
6582011.03.25 17:29modify2210.081.409240.000001.41424
6592011.03.25 17:32buy2220.131.407230.000000.00000
6602011.03.25 17:32modify2220.131.407230.000001.41223
6612011.03.28 00:00buy2230.211.404610.000000.00000
6622011.03.28 00:00modify2230.211.404610.000001.40961
6632011.03.28 00:37buy2240.341.402590.000000.00000
6642011.03.28 00:37modify2240.341.402590.000001.40759
6652011.03.28 09:43t/p2240.341.407590.000001.40759170.0013517.74
6662011.03.28 09:43close2230.211.407590.000001.4096162.5813580.32
6672011.03.28 09:43close2220.131.407620.000001.412235.0313585.35
6682011.03.28 09:43close2210.081.407640.000001.41424-12.8213572.52
6692011.03.28 09:43close2200.051.407670.000001.41630-18.1613554.36
6702011.03.28 09:43close2190.031.407690.000001.41831-16.8713537.49
6712011.03.28 09:43close2180.021.407680.000001.42032-15.2913522.20
6722011.03.28 09:43close2170.011.407670.000001.42234-9.6713512.53
6732011.03.28 17:11buy2250.011.410940.000000.00000
6742011.03.28 17:11modify2250.011.410940.000001.41594
6752011.03.28 19:07buy2260.021.408940.000000.00000
6762011.03.28 19:07modify2260.021.408940.000001.41394
6772011.03.29 03:14buy2270.031.406930.000000.00000
6782011.03.29 03:14modify2270.031.406930.000001.41193
6792011.03.29 07:52t/p2270.031.411930.000001.4119315.0013527.53
6802011.03.29 07:52close2260.021.411940.000001.413945.9913533.52
6812011.03.29 07:52close2250.011.411930.000001.415940.9913534.51
6822011.03.29 08:15buy2280.011.412010.000000.00000
6832011.03.29 08:15modify2280.011.412010.000001.41701
6842011.03.29 12:26buy2290.021.409990.000000.00000
6852011.03.29 12:26modify2290.021.409990.000001.41499
6862011.03.29 13:18buy2300.031.407940.000000.00000
6872011.03.29 13:18modify2300.031.407940.000001.41294
6882011.03.29 14:11buy2310.051.405930.000000.00000
6892011.03.29 14:11modify2310.051.405930.000001.41093
6902011.03.29 22:17t/p2310.051.410930.000001.4109325.0013559.51
6912011.03.29 22:17close2300.031.410940.000001.412949.0013568.51
6922011.03.29 22:17close2290.021.410970.000001.414991.9613570.47
6932011.03.29 22:17close2280.011.410960.000001.41701-1.0513569.42
6942011.03.30 00:45sell2320.011.410930.000000.00000
6952011.03.30 00:45modify2320.011.410930.000001.40593
6962011.03.30 12:25t/p2320.011.405930.000001.405935.0013574.42
6972011.03.30 21:39sell2330.011.412550.000000.00000
6982011.03.30 21:39modify2330.011.412550.000001.40755
6992011.03.31 04:39sell2340.021.414550.000000.00000
7002011.03.31 04:39modify2340.021.414550.000001.40955
7012011.03.31 07:25sell2350.031.416560.000000.00000
7022011.03.31 07:25modify2350.031.416560.000001.41156
7032011.03.31 09:58sell2360.051.418560.000000.00000
7042011.03.31 09:58modify2360.051.418560.000001.41356
7052011.03.31 10:51sell2370.081.420560.000000.00000
7062011.03.31 10:51modify2370.081.420560.000001.41556
7072011.03.31 11:07sell2380.131.422590.000000.00000
7082011.03.31 11:07modify2380.131.422590.000001.41759
7092011.03.31 14:46t/p2380.131.417590.000001.4175965.0013639.42
7102011.03.31 14:46close2370.081.417570.000001.4155623.9213663.34
7112011.03.31 14:46close2360.051.417490.000001.413565.3513668.69
7122011.03.31 14:46close2350.031.417410.000001.41156-2.5513666.14
7132011.03.31 14:46close2340.021.417440.000001.40955-5.7813660.36
7142011.03.31 14:46close2330.011.417470.000001.40755-5.0813655.29
7152011.03.31 18:16buy2390.011.419120.000000.00000
7162011.03.31 18:16modify2390.011.419120.000001.42412
7172011.03.31 22:00buy2400.021.417110.000000.00000
7182011.03.31 22:00modify2400.021.417110.000001.42211
7192011.04.01 09:50buy2410.031.415100.000000.00000
7202011.04.01 09:50modify2410.031.415100.000001.42010
7212011.04.01 14:30buy2420.051.413070.000000.00000
7222011.04.01 14:30modify2420.051.413070.000001.41807
7232011.04.01 14:35buy2430.081.411060.000000.00000
7242011.04.01 14:35modify2430.081.411060.000001.41606
7252011.04.01 15:43buy2440.131.409030.000000.00000
7262011.04.01 15:43modify2440.131.409030.000001.41403
7272011.04.01 15:46buy2450.211.407030.000000.00000
7282011.04.01 15:46modify2450.211.407030.000001.41203
7292011.04.01 16:32t/p2450.211.412030.000001.41203105.0013760.29
7302011.04.01 16:32close2440.131.412060.000001.4140339.3913799.68
7312011.04.01 16:32close2430.081.412050.000001.416067.9213807.60
7322011.04.01 16:32close2420.051.412040.000001.41807-5.1513802.45
7332011.04.01 16:32close2410.031.412030.000001.42010-9.2113793.24
7342011.04.01 16:32close2400.021.412020.000001.42211-10.1913783.05
7352011.04.01 16:32close2390.011.412010.000001.42412-7.1113775.94
7362011.04.01 22:21sell2460.011.422650.000000.00000
7372011.04.01 22:21modify2460.011.422650.000001.41765
7382011.04.04 02:18sell2470.021.424690.000000.00000
7392011.04.04 02:18modify2470.021.424690.000001.41969
7402011.04.04 02:22sell2480.031.426700.000000.00000
7412011.04.04 02:22modify2480.031.426700.000001.42170
7422011.04.04 08:53t/p2480.031.421700.000001.4217015.0013790.94
7432011.04.04 08:53close2470.021.421700.000001.419695.9813796.92
7442011.04.04 08:53close2460.011.421670.000001.417650.9313797.84
7452011.04.04 13:27buy2490.011.421390.000000.00000
7462011.04.04 13:27modify2490.011.421390.000001.42639
7472011.04.05 01:53buy2500.021.419370.000000.00000
7482011.04.05 01:53modify2500.021.419370.000001.42437
7492011.04.05 08:27buy2510.031.417370.000000.00000
7502011.04.05 08:27modify2510.031.417370.000001.42237
7512011.04.05 15:11buy2520.051.415360.000000.00000
7522011.04.05 15:11modify2520.051.415360.000001.42036
7532011.04.05 16:59t/p2520.051.420360.000001.4203625.0013822.84
7542011.04.05 16:59close2510.031.420360.000001.422378.9713831.81
7552011.04.05 16:59close2500.021.420380.000001.424372.0213833.83
7562011.04.05 16:59close2490.011.420390.000001.42639-1.0013832.83
7572011.04.06 01:49buy2530.011.422550.000000.00000
7582011.04.06 01:49modify2530.011.422550.000001.42755
7592011.04.06 08:15t/p2530.011.427550.000001.427555.0013837.83
7602011.04.06 10:06buy2540.011.429760.000000.00000
7612011.04.06 10:06modify2540.011.429760.000001.43476
7622011.04.06 15:33buy2550.021.427750.000000.00000
7632011.04.06 15:33modify2550.021.427750.000001.43275
7642011.04.06 16:39t/p2550.021.432750.000001.4327510.0013847.83
7652011.04.06 16:39close2540.011.432750.000001.434762.9913850.82
7662011.04.06 18:07buy2560.011.433560.000000.00000
7672011.04.06 18:07modify2560.011.433560.000001.43856
7682011.04.07 02:16buy2570.021.431560.000000.00000
7692011.04.07 02:16modify2570.021.431560.000001.43656
7702011.04.07 08:45buy2580.031.429560.000000.00000
7712011.04.07 08:45modify2580.031.429560.000001.43456
7722011.04.07 12:11buy2590.051.427560.000000.00000
7732011.04.07 12:11modify2590.051.427560.000001.43256
7742011.04.07 15:03buy2600.081.425500.000000.00000
7752011.04.07 15:03modify2600.081.425500.000001.43050
7762011.04.07 16:23t/p2600.081.430500.000001.4305040.0013890.82
7772011.04.07 16:23close2590.051.430520.000001.4325614.8013905.62
7782011.04.07 16:23close2580.031.430550.000001.434562.9713908.59
7792011.04.07 16:23close2570.021.430580.000001.43656-1.9613906.63
7802011.04.07 16:23close2560.011.430610.000001.43856-2.9613903.67
7812011.04.07 20:30sell2610.011.429040.000000.00000
7822011.04.07 20:30modify2610.011.429040.000001.42404
7832011.04.08 02:53sell2620.021.431040.000000.00000
7842011.04.08 02:53modify2620.021.431040.000001.42604
7852011.04.08 03:16sell2630.031.433070.000000.00000
7862011.04.08 03:16modify2630.031.433070.000001.42807
7872011.04.08 03:28sell2640.051.435070.000000.00000
7882011.04.08 03:28modify2640.051.435070.000001.43007
7892011.04.08 03:51sell2650.081.437080.000000.00000
7902011.04.08 03:51modify2650.081.437080.000001.43208
7912011.04.08 05:39sell2660.131.439080.000000.00000
7922011.04.08 05:39modify2660.131.439080.000001.43408
7932011.04.08 09:27sell2670.211.441100.000000.00000
7942011.04.08 09:27modify2670.211.441100.000001.43610
7952011.04.08 15:02sell2680.341.443110.000000.00000
7962011.04.08 15:02modify2680.341.443110.000001.43811
7972011.04.08 21:48sell2690.551.445160.000000.00000
7982011.04.08 21:48modify2690.551.445160.000001.44016
7992011.04.08 22:16sell2700.901.447160.000000.00000
8002011.04.08 22:16modify2700.901.447160.000001.44216
8012011.04.11 14:50t/p2700.901.442160.000001.44216445.3214348.99
8022011.04.11 14:50close2690.551.442160.000001.44016162.1414511.13
8032011.04.11 14:50close2680.341.442150.000001.4381130.8714542.00
8042011.04.11 14:50close2670.211.442140.000001.43610-22.9314519.07
8052011.04.11 14:50close2660.131.442150.000001.43408-40.5914478.49
8062011.04.11 14:50close2650.081.442160.000001.43208-41.0614437.43
8072011.04.11 14:50close2640.051.442170.000001.43007-35.7614401.67
8082011.04.11 14:50close2630.031.442180.000001.42807-27.4914374.18
8092011.04.11 14:50close2620.021.442190.000001.42604-22.4014351.78
8102011.04.11 14:50close2610.011.442180.000001.42404-13.2414338.54
8112011.04.11 19:44sell2710.011.444210.000000.00000
8122011.04.11 19:44modify2710.011.444210.000001.43921
8132011.04.12 05:14t/p2710.011.439210.000001.439214.9514343.48
8142011.04.12 06:05sell2720.011.438570.000000.00000
8152011.04.12 06:05modify2720.011.438570.000001.43357
8162011.04.12 06:39sell2730.021.440570.000000.00000
8172011.04.12 06:39modify2730.021.440570.000001.43557
8182011.04.12 09:37sell2740.031.442610.000000.00000
8192011.04.12 09:37modify2740.031.442610.000001.43761
8202011.04.12 10:38sell2750.051.444620.000000.00000
8212011.04.12 10:38modify2750.051.444620.000001.43962
8222011.04.12 12:03sell2760.081.446620.000000.00000
8232011.04.12 12:03modify2760.081.446620.000001.44162
8242011.04.12 14:21sell2770.131.448620.000000.00000
8252011.04.12 14:21modify2770.131.448620.000001.44362
8262011.04.12 14:44sell2780.211.450630.000000.00000
8272011.04.12 14:44modify2780.211.450630.000001.44563
8282011.04.12 17:08t/p2780.211.445630.000001.44563105.0014448.48
8292011.04.12 17:08close2770.131.445580.000001.4436239.5214488.00
8302011.04.12 17:08close2760.081.445510.000001.441628.8814496.88
8312011.04.12 17:08close2750.051.445450.000001.43962-4.1514492.73
8322011.04.12 17:08close2740.031.445480.000001.43761-8.6114484.12
8332011.04.12 17:08close2730.021.445510.000001.43557-9.8814474.24
8342011.04.12 17:08close2720.011.445530.000001.43357-6.9614467.28
8352011.04.12 20:10buy2790.011.449070.000000.00000
8362011.04.12 20:10modify2790.011.449070.000001.45407
8372011.04.13 01:05buy2800.021.447060.000000.00000
8382011.04.13 01:05modify2800.021.447060.000001.45206
8392011.04.13 18:43buy2810.031.445020.000000.00000
8402011.04.13 18:43modify2810.031.445020.000001.45002
8412011.04.13 20:06buy2820.051.443020.000000.00000
8422011.04.13 20:06modify2820.051.443020.000001.44802
8432011.04.14 03:24buy2830.081.441020.000000.00000
8442011.04.14 03:24modify2830.081.441020.000001.44602
8452011.04.14 05:35t/p2830.081.446020.000001.4460240.0014507.28
8462011.04.14 05:35close2820.051.446030.000001.4480215.0114522.29
8472011.04.14 05:35close2810.031.446070.000001.450023.1214525.41
8482011.04.14 05:35close2800.021.446110.000001.45206-1.9214523.49
8492011.04.14 05:35close2790.011.446150.000001.45407-2.9314520.56
8502011.04.14 08:13buy2840.011.450520.000000.00000
8512011.04.14 08:13modify2840.011.450520.000001.45552
8522011.04.14 10:16buy2850.021.448520.000000.00000
8532011.04.14 10:16modify2850.021.448520.000001.45352
8542011.04.14 11:03buy2860.031.446490.000000.00000
8552011.04.14 11:03modify2860.031.446490.000001.45149
8562011.04.14 11:40buy2870.051.444460.000000.00000
8572011.04.14 11:40modify2870.051.444460.000001.44946
8582011.04.14 11:53buy2880.081.442440.000000.00000
8592011.04.14 11:53modify2880.081.442440.000001.44744
8602011.04.14 12:00buy2890.131.440420.000000.00000
8612011.04.14 12:00modify2890.131.440420.000001.44542
8622011.04.14 12:43buy2900.211.438410.000000.00000
8632011.04.14 12:43modify2900.211.438410.000001.44341
8642011.04.14 14:56t/p2900.211.443410.000001.44341105.0014625.56
8652011.04.14 14:56close2890.131.443420.000001.4454239.0014664.56
8662011.04.14 14:56close2880.081.443450.000001.447448.0814672.64
8672011.04.14 14:56close2870.051.443470.000001.44946-4.9514667.69
8682011.04.14 14:56close2860.031.443500.000001.45149-8.9714658.72
8692011.04.14 14:56close2850.021.443490.000001.45352-10.0614648.66
8702011.04.14 14:56close2840.011.443470.000001.45552-7.0514641.61
8712011.04.15 02:18buy2910.011.449770.000000.00000
8722011.04.15 02:18modify2910.011.449770.000001.45477
8732011.04.15 04:42buy2920.021.447760.000000.00000
8742011.04.15 04:42modify2920.021.447760.000001.45276
8752011.04.15 08:01buy2930.031.445740.000000.00000
8762011.04.15 08:01modify2930.031.445740.000001.45074
8772011.04.15 14:28buy2940.051.443740.000000.00000
8782011.04.15 14:28modify2940.051.443740.000001.44874
8792011.04.15 14:42buy2950.081.441740.000000.00000
8802011.04.15 14:42modify2950.081.441740.000001.44674
8812011.04.15 15:31buy2960.131.439710.000000.00000
8822011.04.15 15:31modify2960.131.439710.000001.44471
8832011.04.15 17:30t/p2960.131.444710.000001.4447165.0014706.61
8842011.04.15 17:30close2950.081.444720.000001.4467423.8414730.45
8852011.04.15 17:30close2940.051.444750.000001.448745.0514735.50
8862011.04.15 17:30close2930.031.444780.000001.45074-2.8814732.62
8872011.04.15 17:30close2920.021.444810.000001.45276-5.9014726.72
8882011.04.15 17:30close2910.011.444800.000001.45477-4.9714721.75
8892011.04.15 20:50sell2970.011.443240.000000.00000
8902011.04.15 20:50modify2970.011.443240.000001.43824
8912011.04.18 02:20t/p2970.011.438240.000001.438244.9514726.70
8922011.04.18 09:29sell2980.011.433820.000000.00000
8932011.04.18 09:29modify2980.011.433820.000001.42882
8942011.04.18 13:08t/p2980.011.428820.000001.428825.0014731.70
8952011.04.18 13:29sell2990.011.428980.000000.00000
8962011.04.18 13:29modify2990.011.428980.000001.42398
8972011.04.18 15:03sell3000.021.431030.000000.00000
8982011.04.18 15:03modify3000.021.431030.000001.42603
8992011.04.18 15:03sell3010.031.433030.000000.00000
9002011.04.18 15:03modify3010.031.433030.000001.42803
9012011.04.18 15:52t/p3010.031.428030.000001.4280315.0014746.70
9022011.04.18 15:52close3000.021.428020.000001.426036.0214752.72
9032011.04.18 15:52close2990.011.428030.000001.423980.9514753.67
9042011.04.18 17:59sell3020.011.420860.000000.00000
9052011.04.18 17:59modify3020.011.420860.000001.41586
9062011.04.18 18:08sell3030.021.422860.000000.00000
9072011.04.18 18:08modify3030.021.422860.000001.41786
9082011.04.19 09:34sell3040.031.424900.000000.00000
9092011.04.19 09:34modify3040.031.424900.000001.41990
9102011.04.19 11:04sell3050.051.426910.000000.00000
9112011.04.19 11:04modify3050.051.426910.000001.42191
9122011.04.19 11:48sell3060.081.428920.000000.00000
9132011.04.19 11:48modify3060.081.428920.000001.42392
9142011.04.19 13:40sell3070.131.430960.000000.00000
9152011.04.19 13:40modify3070.131.430960.000001.42596
9162011.04.19 18:10sell3080.211.432960.000000.00000
9172011.04.19 18:10modify3080.211.432960.000001.42796
9182011.04.19 21:18sell3090.341.434970.000000.00000
9192011.04.19 21:18modify3090.341.434970.000001.42997
9202011.04.20 01:44sell3100.551.436990.000000.00000
9212011.04.20 01:44modify3100.551.436990.000001.43199
9222011.04.20 03:19sell3110.901.439000.000000.00000
9232011.04.20 03:19modify3110.901.439000.000001.43400
9242011.05.06 21:36t/p3110.901.434000.000001.43400365.7615119.43
9252011.05.06 21:36close3100.551.433970.000001.43199114.6215234.05
9262011.05.06 21:36close3090.341.433940.000001.429971.4315235.48
9272011.05.06 21:36close3080.211.433900.000001.42796-40.4915194.99
9282011.05.06 21:36close3070.131.433910.000001.42596-51.1915143.80
9292011.05.06 21:36close3060.081.433920.000001.42392-47.9015095.89
9302011.05.06 21:36close3050.051.433930.000001.42191-40.0415055.85
9312011.05.06 21:36close3040.031.433940.000001.41990-30.0815025.77
9322011.05.06 21:36close3030.021.433950.000001.41786-24.2615001.51
9332011.05.06 21:36close3020.011.433960.000001.41586-14.1414987.37
9342011.05.09 04:10buy3120.011.436870.000000.00000
9352011.05.09 04:10modify3120.011.436870.000001.44187
9362011.05.09 09:15t/p3120.011.441870.000001.441875.0014992.37
9372011.05.09 18:26sell3130.011.428190.000000.00000
9382011.05.09 18:26modify3130.011.428190.000001.42319
9392011.05.09 18:55sell3140.021.430190.000000.00000
9402011.05.09 18:55modify3140.021.430190.000001.42519
9412011.05.09 20:52sell3150.031.432190.000000.00000
9422011.05.09 20:52modify3150.031.432190.000001.42719
9432011.05.09 21:09sell3160.051.434210.000000.00000
9442011.05.09 21:09modify3160.051.434210.000001.42921
9452011.05.09 23:06sell3170.081.436240.000000.00000
9462011.05.09 23:06modify3170.081.436240.000001.43124
9472011.05.10 08:04t/p3170.081.431240.000001.4312439.5815031.95
9482011.05.10 08:04close3160.051.431220.000001.4292114.6915046.64
9492011.05.10 08:04close3150.031.431190.000001.427192.8415049.49
9502011.05.10 08:04close3140.021.431150.000001.42519-2.0215047.46
9512011.05.10 08:04close3130.011.431110.000001.42319-2.9715044.49
9522011.05.10 11:40buy3180.011.434780.000000.00000
9532011.05.10 11:40modify3180.011.434780.000001.43978
9542011.05.10 14:02buy3190.021.432770.000000.00000
9552011.05.10 14:02modify3190.021.432770.000001.43777
9562011.05.10 14:55t/p3190.021.437770.000001.4377710.0015054.49
9572011.05.10 14:55close3180.011.437770.000001.439782.9915057.48
9582011.05.10 20:17buy3200.011.435450.000000.00000
9592011.05.10 20:17modify3200.011.435450.000001.44045
9602011.05.10 22:03t/p3200.011.440450.000001.440455.0015062.48
9612011.05.10 23:03buy3210.011.440630.000000.00000
9622011.05.10 23:03modify3210.011.440630.000001.44563
9632011.05.11 05:26buy3220.021.438620.000000.00000
9642011.05.11 05:26modify3220.021.438620.000001.44362
9652011.05.11 14:04buy3230.031.436620.000000.00000
9662011.05.11 14:04modify3230.031.436620.000001.44162
9672011.05.11 15:21buy3240.051.434620.000000.00000
9682011.05.11 15:21modify3240.051.434620.000001.43962
9692011.05.11 16:17buy3250.081.432600.000000.00000
9702011.05.11 16:17modify3250.081.432600.000001.43760
9712011.05.11 16:29buy3260.131.430600.000000.00000
9722011.05.11 16:29modify3260.131.430600.000001.43560
9732011.05.11 17:31buy3270.211.428590.000000.00000
9742011.05.11 17:31modify3270.211.428590.000001.43359
9752011.05.11 18:57buy3280.341.426590.000000.00000
9762011.05.11 18:57modify3280.341.426590.000001.43159
9772011.05.11 19:17buy3290.551.424580.000000.00000
9782011.05.11 19:17modify3290.551.424580.000001.42958
9792011.05.11 19:26buy3300.901.422560.000000.00000
9802011.05.11 19:26modify3300.901.422560.000001.42756
9812011.05.12 20:24t/p3300.901.427560.000001.42756449.1915511.67
9822011.05.12 20:24close3290.551.427570.000001.42958163.9515675.63
9832011.05.12 20:24close3280.341.427560.000001.4315932.6715708.30
9842011.05.12 20:24close3270.211.427570.000001.43359-21.6115686.69
9852011.05.12 20:24close3260.131.427550.000001.43560-39.7715646.92
9862011.05.12 20:24close3250.081.427560.000001.43760-40.3915606.53
9872011.05.12 20:24close3240.051.427540.000001.43962-35.4515571.09
9882011.05.12 20:24close3230.031.427550.000001.44162-27.2415543.85
9892011.05.12 20:24close3220.021.427540.000001.44362-22.1815521.67
9902011.05.12 20:24close3210.011.427550.000001.44563-13.0915508.58
9912011.05.13 06:11buy3310.011.420860.000000.00000
9922011.05.13 06:11modify3310.011.420860.000001.42586
9932011.05.13 09:02t/p3310.011.425860.000001.425865.0015513.58
9942011.05.13 09:56buy3320.011.424780.000000.00000
9952011.05.13 09:56modify3320.011.424780.000001.42978
9962011.05.13 10:38t/p3320.011.429780.000001.429785.0015518.58
9972011.05.13 11:54buy3330.011.431820.000000.00000
9982011.05.13 11:54modify3330.011.431820.000001.43682
9992011.05.13 12:24buy3340.021.429800.000000.00000
10002011.05.13 12:24modify3340.021.429800.000001.43480
10012011.05.13 14:21buy3350.031.427780.000000.00000
10022011.05.13 14:21modify3350.031.427780.000001.43278
10032011.05.13 15:27buy3360.051.425760.000000.00000
10042011.05.13 15:27modify3360.051.425760.000001.43076
10052011.05.13 16:22buy3370.081.423760.000000.00000
10062011.05.13 16:22modify3370.081.423760.000001.42876
10072011.05.13 17:27buy3380.131.421740.000000.00000
10082011.05.13 17:27modify3380.131.421740.000001.42674
10092011.05.13 18:02buy3390.211.419730.000000.00000
10102011.05.13 18:02modify3390.211.419730.000001.42473
10112011.05.13 18:20buy3400.341.417690.000000.00000
10122011.05.13 18:20modify3400.341.417690.000001.42269
10132011.05.13 18:45buy3410.551.415680.000000.00000
10142011.05.13 18:45modify3410.551.415680.000001.42068
10152011.05.13 19:02buy3420.901.413680.000000.00000
10162011.05.13 19:02modify3420.901.413680.000001.41868
10172011.05.16 16:40t/p3420.901.418680.000001.41868449.7315968.31
10182011.05.16 16:40close3410.551.418710.000001.42068166.4916134.79
10192011.05.16 16:40close3400.341.418740.000001.4226935.6016170.39
10202011.05.16 16:40close3390.211.418770.000001.42473-20.2216150.17
10212011.05.16 16:40close3380.131.418810.000001.42674-38.1316112.04
10222011.05.16 16:40close3370.081.418840.000001.42876-39.3816072.66
10232011.05.16 16:40close3360.051.418880.000001.43076-34.4116038.24
10242011.05.16 16:40close3350.031.418910.000001.43278-26.6216011.62
10252011.05.16 16:40close3340.021.418900.000001.43480-21.8115989.82
10262011.05.16 16:40close3330.011.418890.000001.43682-12.9315976.88
10272011.05.16 18:51buy3430.011.421980.000000.00000
10282011.05.16 18:51modify3430.011.421980.000001.42698
10292011.05.16 19:59buy3440.021.419970.000000.00000
10302011.05.16 19:59modify3440.021.419970.000001.42497
10312011.05.16 22:45buy3450.031.417960.000000.00000
10322011.05.16 22:45modify3450.031.417960.000001.42296
10332011.05.16 23:53buy3460.051.415940.000000.00000
10342011.05.16 23:53modify3460.051.415940.000001.42094
10352011.05.17 04:34buy3470.081.413930.000000.00000
10362011.05.17 04:34modify3470.081.413930.000001.41893
10372011.05.17 08:53t/p3470.081.418930.000001.4189340.0016016.88
10382011.05.17 08:53close3460.051.418930.000001.4209414.9316031.82
10392011.05.17 08:53close3450.031.418940.000001.422962.9316034.75
10402011.05.17 08:53close3440.021.418960.000001.42497-2.0316032.72
10412011.05.17 08:53close3430.011.418970.000001.42698-3.0116029.71
10422011.05.17 14:31buy3480.011.419510.000000.00000
10432011.05.17 14:31modify3480.011.419510.000001.42451
10442011.05.17 14:48buy3490.021.417500.000000.00000
10452011.05.17 14:48modify3490.021.417500.000001.42250
10462011.05.17 15:33buy3500.031.415480.000000.00000
10472011.05.17 15:33modify3500.031.415480.000001.42048
10482011.05.17 15:55buy3510.051.413440.000000.00000
10492011.05.17 15:55modify3510.051.413440.000001.41844
10502011.05.17 17:26t/p3510.051.418440.000001.4184425.0016054.71
10512011.05.17 17:26close3500.031.418440.000001.420488.8816063.59
10522011.05.17 17:26close3490.021.418460.000001.422501.9216065.51
10532011.05.17 17:26close3480.011.418480.000001.42451-1.0316064.48
10542011.05.17 18:23buy3520.011.416030.000000.00000
10552011.05.17 18:23modify3520.011.416030.000001.42103
10562011.05.17 18:35buy3530.021.414030.000000.00000
10572011.05.17 18:35modify3530.021.414030.000001.41903
10582011.05.17 20:16t/p3530.021.419030.000001.4190310.0016074.48
10592011.05.17 20:16close3520.011.419030.000001.421033.0016077.48
10602011.05.18 00:04sell3540.011.423530.000000.00000
10612011.05.18 00:04modify3540.011.423530.000001.41853
10622011.05.18 01:48sell3550.021.425540.000000.00000
10632011.05.18 01:48modify3550.021.425540.000001.42054
10642011.05.18 02:03sell3560.031.427540.000000.00000
10652011.05.18 02:03modify3560.031.427540.000001.42254
10662011.05.18 14:51t/p3560.031.422540.000001.4225415.0016092.48
10672011.05.18 14:51close3550.021.422520.000001.420546.0416098.52
10682011.05.18 14:51close3540.011.422530.000001.418531.0016099.52
10692011.05.18 18:31buy3570.011.425360.000000.00000
10702011.05.18 18:31modify3570.011.425360.000001.43036
10712011.05.18 21:23buy3580.021.423310.000000.00000
10722011.05.18 21:23modify3580.021.423310.000001.42831
10732011.05.19 03:50t/p3580.021.428310.000001.428319.9816109.50
10742011.05.19 03:50close3570.011.428320.000001.430362.9516112.45
10752011.05.19 07:57sell3590.011.429280.000000.00000
10762011.05.19 07:57modify3590.011.429280.000001.42428
10772011.05.19 10:30t/p3590.011.424280.000001.424285.0016117.45
10782011.05.19 11:36sell3600.011.422880.000000.00000
10792011.05.19 11:36modify3600.011.422880.000001.41788
10802011.05.19 12:50sell3610.021.424890.000000.00000
10812011.05.19 12:50modify3610.021.424890.000001.41989
10822011.05.19 12:57sell3620.031.426890.000000.00000
10832011.05.19 12:57modify3620.031.426890.000001.42189
10842011.05.19 13:35sell3630.051.428900.000000.00000
10852011.05.19 13:35modify3630.051.428900.000001.42390
10862011.05.19 15:01t/p3630.051.423900.000001.4239025.0016142.45
10872011.05.19 15:01close3620.031.423890.000001.421899.0016151.45
10882011.05.19 15:01close3610.021.423850.000001.419892.0816153.53
10892011.05.19 15:01close3600.011.423810.000001.41788-0.9316152.60
10902011.05.19 20:45buy3640.011.431380.000000.00000
10912011.05.19 20:45modify3640.011.431380.000001.43638
10922011.05.19 21:44buy3650.021.429370.000000.00000
10932011.05.19 21:44modify3650.021.429370.000001.43437
10942011.05.20 11:01t/p3650.021.434370.000001.434379.9916162.60
10952011.05.20 11:01close3640.011.434380.000001.436383.0016165.59
10962011.05.20 18:01sell3660.011.414900.000000.00000
10972011.05.20 18:01modify3660.011.414900.000001.40990
10982011.05.20 18:10sell3670.021.416900.000000.00000
10992011.05.20 18:10modify3670.021.416900.000001.41190
11002011.05.20 18:36sell3680.031.418910.000000.00000
11012011.05.20 18:36modify3680.031.418910.000001.41391
11022011.05.20 19:33sell3690.051.420910.000000.00000
11032011.05.20 19:33modify3690.051.420910.000001.41591
11042011.05.20 20:40sell3700.081.422920.000000.00000
11052011.05.20 20:40modify3700.081.422920.000001.41792
11062011.05.20 22:38t/p3700.081.417920.000001.4179240.0016205.59
11072011.05.20 22:38close3690.051.417910.000001.4159115.0016220.59
11082011.05.20 22:39close3680.031.417880.000001.413913.0916223.68
11092011.05.20 22:39close3670.021.417860.000001.41190-1.9216221.76
11102011.05.20 22:39close3660.011.417840.000001.40990-2.9416218.82
11112011.05.20 23:44sell3710.011.415370.000000.00000
11122011.05.20 23:44modify3710.011.415370.000001.41037
11132011.05.23 01:58t/p3710.011.410370.000001.410374.9516223.77
11142011.05.23 10:29sell3720.011.403010.000000.00000
11152011.05.23 10:29modify3720.011.403010.000001.39801
11162011.05.23 12:13t/p3720.011.398010.000001.398015.0016228.77
11172011.05.23 23:30sell3730.011.405100.000000.00000
11182011.05.23 23:30modify3730.011.405100.000001.40010
11192011.05.24 08:11sell3740.021.407150.000000.00000
11202011.05.24 08:11modify3740.021.407150.000001.40215
11212011.05.24 11:06sell3750.031.409150.000000.00000
11222011.05.24 11:06modify3750.031.409150.000001.40415
11232011.05.24 12:44sell3760.051.411160.000000.00000
11242011.05.24 12:44modify3760.051.411160.000001.40616
11252011.05.24 18:14sell3770.081.413160.000000.00000
11262011.05.24 18:14modify3770.081.413160.000001.40816
11272011.05.25 03:29t/p3770.081.408160.000001.4081639.5816268.36
11282011.05.25 03:29close3760.051.408150.000001.4061614.7916283.15
11292011.05.25 03:29close3750.031.408120.000001.404152.9316286.08
11302011.05.25 03:29close3740.021.408080.000001.40215-1.9616284.12
11312011.05.25 03:29close3730.011.408050.000001.40010-3.0516281.06
11322011.05.25 15:48sell3780.011.407920.000000.00000
11332011.05.25 15:48modify3780.011.407920.000001.40292
11342011.05.25 16:15t/p3780.011.402920.000001.402925.0016286.06
11352011.05.25 17:02sell3790.011.404770.000000.00000
11362011.05.25 17:02modify3790.011.404770.000001.39977
11372011.05.25 17:36sell3800.021.406780.000000.00000
11382011.05.25 17:36modify3800.021.406780.000001.40178
11392011.05.25 18:13sell3810.031.408780.000000.00000
11402011.05.25 18:13modify3810.031.408780.000001.40378
11412011.05.25 18:36sell3820.051.410790.000000.00000
11422011.05.25 18:36modify3820.051.410790.000001.40579
11432011.05.26 03:46sell3830.081.412800.000000.00000
11442011.05.26 03:46modify3830.081.412800.000001.40780
11452011.05.26 04:09sell3840.131.414810.000000.00000
11462011.05.26 04:09modify3840.131.414810.000001.40981
11472011.05.26 04:54sell3850.211.416810.000000.00000
11482011.05.26 04:54modify3850.211.416810.000001.41181
11492011.05.26 08:59sell3860.341.418820.000000.00000
11502011.05.26 08:59modify3860.341.418820.000001.41382
11512011.05.26 17:01t/p3860.341.413820.000001.41382170.0016456.06
11522011.05.26 17:01close3850.211.413820.000001.4118162.7916518.85
11532011.05.26 17:01close3840.131.413780.000001.4098113.3916532.24
11542011.05.26 17:01close3830.081.413750.000001.40780-7.6016524.64
11552011.05.26 17:01close3820.051.413720.000001.40579-15.4316509.21
11562011.05.26 17:01close3810.031.413690.000001.40378-15.2016494.01
11572011.05.26 17:01close3800.021.413660.000001.40178-14.0716479.94
11582011.05.26 17:01close3790.011.413630.000001.39977-9.0216470.93
11592011.05.26 20:17buy3870.011.413110.000000.00000
11602011.05.26 20:17modify3870.011.413110.000001.41811
11612011.05.27 04:15t/p3870.011.418110.000001.418115.0016475.92
11622011.05.27 14:51buy3880.011.423470.000000.00000
11632011.05.27 14:51modify3880.011.423470.000001.42847
11642011.05.27 15:23t/p3880.011.428470.000001.428475.0016480.92
11652011.05.27 19:29buy3890.011.428070.000000.00000
11662011.05.27 19:29modify3890.011.428070.000001.43307
11672011.05.30 09:12buy3900.021.426070.000000.00000
11682011.05.30 09:12modify3900.021.426070.000001.43107
11692011.05.31 01:56t/p3900.021.431070.000001.431079.9916490.92
11702011.05.31 01:56close3890.011.431090.000001.433073.0116493.93
11712011.05.31 11:16buy3910.011.441050.000000.00000
11722011.05.31 11:16modify3910.011.441050.000001.44605
11732011.05.31 14:45buy3920.021.439050.000000.00000
11742011.05.31 14:45modify3920.021.439050.000001.44405
11752011.05.31 17:20buy3930.031.437010.000000.00000
11762011.05.31 17:20modify3930.031.437010.000001.44201
11772011.06.01 01:35t/p3930.031.442010.000001.4420114.9916508.92
11782011.06.01 01:35close3920.021.442020.000001.444055.9316514.86
11792011.06.01 01:35close3910.011.441980.000001.446050.9316515.78
11802011.06.01 02:11buy3940.011.442840.000000.00000
11812011.06.01 02:11modify3940.011.442840.000001.44784
11822011.06.01 03:45buy3950.021.440830.000000.00000
11832011.06.01 03:45modify3950.021.440830.000001.44583
11842011.06.01 13:31buy3960.031.438790.000000.00000
11852011.06.01 13:31modify3960.031.438790.000001.44379
11862011.06.01 17:08t/p3960.031.443790.000001.4437915.0016530.78
11872011.06.01 17:08close3950.021.443790.000001.445835.9216536.70
11882011.06.01 17:08close3940.011.443840.000001.447841.0016537.70
11892011.06.01 19:44sell3970.011.440800.000000.00000
11902011.06.01 19:44modify3970.011.440800.000001.43580
11912011.06.01 22:24t/p3970.011.435800.000001.435805.0016542.70
11922011.06.01 23:50sell3980.011.432990.000000.00000
11932011.06.01 23:50modify3980.011.432990.000001.42799
11942011.06.02 02:47sell3990.021.434990.000000.00000
11952011.06.02 02:47modify3990.021.434990.000001.42999
11962011.06.02 09:02sell4000.031.437000.000000.00000
11972011.06.02 09:02modify4000.031.437000.000001.43200
11982011.06.02 10:59sell4010.051.439020.000000.00000
11992011.06.02 10:59modify4010.051.439020.000001.43402
12002011.06.02 11:47sell4020.081.441040.000000.00000
12012011.06.02 11:47modify4020.081.441040.000001.43604
12022011.06.02 12:35sell4030.131.443040.000000.00000
12032011.06.02 12:35modify4030.131.443040.000001.43804
12042011.06.02 12:54sell4040.211.445040.000000.00000
12052011.06.02 12:54modify4040.211.445040.000001.44004
12062011.06.02 13:05sell4050.341.447060.000000.00000
12072011.06.02 13:05modify4050.341.447060.000001.44206
12082011.06.02 18:17t/p4050.341.442060.000001.44206170.0016712.70
12092011.06.02 18:17close4040.211.442050.000001.4400462.7916775.49
12102011.06.02 18:17close4030.131.442020.000001.4380413.2616788.75
12112011.06.02 18:18close4020.081.441990.000001.43604-7.6016781.15
12122011.06.02 18:18close4010.051.442000.000001.43402-14.9016766.25
12132011.06.02 18:18close4000.031.441990.000001.43200-14.9716751.28
12142011.06.02 18:18close3990.021.442000.000001.42999-14.0216737.26
12152011.06.02 18:18close3980.011.441990.000001.42799-9.1616728.11
12162011.06.02 20:57buy4060.011.449990.000000.00000
12172011.06.02 20:57modify4060.011.449990.000001.45499
12182011.06.02 21:17buy4070.021.447990.000000.00000
12192011.06.02 21:17modify4070.021.447990.000001.45299
12202011.06.02 21:20buy4080.031.445980.000000.00000
12212011.06.02 21:20modify4080.031.445980.000001.45098
12222011.06.03 03:33t/p4080.031.450980.000001.4509814.9916743.10
12232011.06.03 03:33close4070.021.450980.000001.452995.9716749.07
12242011.06.03 03:33close4060.011.451000.000001.454991.0116750.08
12252011.06.03 04:12buy4090.011.449070.000000.00000
12262011.06.03 04:12modify4090.011.449070.000001.45407
12272011.06.03 09:02buy4100.021.447060.000000.00000
12282011.06.03 09:02modify4100.021.447060.000001.45206
12292011.06.03 15:32t/p4100.021.452060.000001.4520610.0016760.08
12302011.06.03 15:32close4090.011.452080.000001.454073.0116763.09
12312011.06.03 21:05sell4110.011.462560.000000.00000
12322011.06.03 21:05modify4110.011.462560.000001.45756
12332011.06.06 01:48sell4120.021.464560.000000.00000
12342011.06.06 01:48modify4120.021.464560.000001.45956
12352011.06.06 15:15t/p4120.021.459560.000001.4595610.0016773.09
12362011.06.06 15:15close4110.011.459560.000001.457562.9516776.04
12372011.06.06 20:19sell4130.011.460270.000000.00000
12382011.06.06 20:19modify4130.011.460270.000001.45527
12392011.06.07 09:02sell4140.021.462280.000000.00000
12402011.06.07 09:02modify4140.021.462280.000001.45728
12412011.06.07 09:55sell4150.031.464290.000000.00000
12422011.06.07 09:55modify4150.031.464290.000001.45929
12432011.06.07 10:49sell4160.051.466310.000000.00000
12442011.06.07 10:49modify4160.051.466310.000001.46131
12452011.06.07 17:35sell4170.081.468330.000000.00000
12462011.06.07 17:35modify4170.081.468330.000001.46333
12472011.06.08 13:34t/p4170.081.463330.000001.4633339.5816815.62
12482011.06.08 13:34close4160.051.463310.000001.4613114.7416830.36
12492011.06.08 13:34close4150.031.463290.000001.459292.8416833.20
12502011.06.08 13:34close4140.021.463300.000001.45728-2.1416831.06
12512011.06.08 13:34close4130.011.463310.000001.45527-3.1416827.92
12522011.06.08 14:29sell4180.011.462370.000000.00000
12532011.06.08 14:29modify4180.011.462370.000001.45737
12542011.06.08 18:27t/p4180.011.457370.000001.457375.0016832.92
12552011.06.08 21:50sell4190.011.457460.000000.00000
12562011.06.08 21:50modify4190.011.457460.000001.45246
12572011.06.09 01:55sell4200.021.459470.000000.00000
12582011.06.09 01:55modify4200.021.459470.000001.45447
12592011.06.09 04:05sell4210.031.461480.000000.00000
12602011.06.09 04:05modify4210.031.461480.000001.45648
12612011.06.09 10:06sell4220.051.463490.000000.00000
12622011.06.09 10:06modify4220.051.463490.000001.45849
12632011.06.09 15:34t/p4220.051.458490.000001.4584925.0016857.92
12642011.06.09 15:34close4210.031.458380.000001.456489.3016867.22
12652011.06.09 15:34close4200.021.458130.000001.454472.6816869.90
12662011.06.09 15:34close4190.011.457880.000001.45246-0.5816869.32
12672011.06.09 19:47buy4230.011.452620.000000.00000
12682011.06.09 19:47modify4230.011.452620.000001.45762
12692011.06.09 20:20buy4240.021.450620.000000.00000
12702011.06.09 20:20modify4240.021.450620.000001.45562
12712011.06.10 07:58buy4250.031.448620.000000.00000
12722011.06.10 07:58modify4250.031.448620.000001.45362
12732011.06.10 09:14buy4260.051.446610.000000.00000
12742011.06.10 09:14modify4260.051.446610.000001.45161
12752011.06.10 10:27buy4270.081.444580.000000.00000
12762011.06.10 10:27modify4270.081.444580.000001.44958
12772011.06.10 16:44buy4280.131.442580.000000.00000
12782011.06.10 16:44modify4280.131.442580.000001.44758
12792011.06.10 16:58buy4290.211.440570.000000.00000
12802011.06.10 16:58modify4290.211.440570.000001.44557
12812011.06.10 17:32buy4300.341.438560.000000.00000
12822011.06.10 17:32modify4300.341.438560.000001.44356
12832011.06.10 17:56buy4310.551.436550.000000.00000
12842011.06.10 17:56modify4310.551.436550.000001.44155
12852011.06.10 20:34buy4320.901.434540.000000.00000
12862011.06.10 20:34modify4320.901.434540.000001.43954
12872011.06.13 17:11t/p4320.901.439540.000001.43954449.7317319.05
12882011.06.13 17:11close4310.551.439540.000001.44155164.2917483.34
12892011.06.13 17:11close4300.341.439550.000001.4435633.5617516.89
12902011.06.13 17:11close4290.211.439560.000001.44557-21.2717495.62
12912011.06.13 17:11close4280.131.439550.000001.44758-39.4317456.19
12922011.06.13 17:11close4270.081.439560.000001.44958-40.1817416.01
12932011.06.13 17:11close4260.051.439540.000001.45161-35.3717380.64
12942011.06.13 17:11close4250.031.439550.000001.45362-27.2217353.42
12952011.06.13 17:11close4240.021.439530.000001.45562-22.1917331.23
12962011.06.13 17:11close4230.011.439540.000001.45762-13.0917318.15
12972011.06.13 22:20buy4330.011.441190.000000.00000
12982011.06.13 22:20modify4330.011.441190.000001.44619
12992011.06.14 03:24buy4340.021.439180.000000.00000
13002011.06.14 03:24modify4340.021.439180.000001.44418
13012011.06.14 08:40t/p4340.021.444180.000001.4441810.0017328.15
13022011.06.14 08:40close4330.011.444200.000001.446193.0117331.15
13032011.06.14 10:51buy4350.011.445390.000000.00000
13042011.06.14 10:51modify4350.011.445390.000001.45039
13052011.06.14 13:48buy4360.021.443390.000000.00000
13062011.06.14 13:48modify4360.021.443390.000001.44839
13072011.06.14 17:40t/p4360.021.448390.000001.4483910.0017341.15
13082011.06.14 17:40close4350.011.448410.000001.450393.0217344.17
13092011.06.14 18:45buy4370.011.446930.000000.00000
13102011.06.14 18:45modify4370.011.446930.000001.45193
13112011.06.14 22:35buy4380.021.444910.000000.00000
13122011.06.14 22:35modify4380.021.444910.000001.44991
13132011.06.15 02:54buy4390.031.442910.000000.00000
13142011.06.15 02:54modify4390.031.442910.000001.44791
13152011.06.15 04:47buy4400.051.440900.000000.00000
13162011.06.15 04:47modify4400.051.440900.000001.44590
13172011.06.15 09:21buy4410.081.438900.000000.00000
13182011.06.15 09:21modify4410.081.438900.000001.44390
13192011.06.15 10:03buy4420.131.436880.000000.00000
13202011.06.15 10:03modify4420.131.436880.000001.44188
13212011.06.15 11:40buy4430.211.434880.000000.00000
13222011.06.15 11:40modify4430.211.434880.000001.43988
13232011.06.15 12:07buy4440.341.432880.000000.00000
13242011.06.15 12:07modify4440.341.432880.000001.43788
13252011.06.15 12:32buy4450.551.430860.000000.00000
13262011.06.15 12:32modify4450.551.430860.000001.43586
13272011.06.15 15:16buy4460.901.428830.000000.00000
13282011.06.15 15:16modify4460.901.428830.000001.43383
13292011.06.21 02:16t/p4460.901.433830.000001.43383448.3817792.55
13302011.06.21 02:16close4450.551.433830.000001.43586162.3617954.91
13312011.06.21 02:16close4440.341.433850.000001.4378832.3717987.28
13322011.06.21 02:16close4430.211.433860.000001.43988-21.8017965.48
13332011.06.21 02:16close4420.131.433880.000001.44188-39.2317926.25
13342011.06.21 02:17close4410.081.433900.000001.44390-40.1417886.11
13352011.06.21 02:17close4400.051.433960.000001.44590-34.7917851.31
13362011.06.21 02:17close4390.031.434020.000001.44791-26.7217824.59
13372011.06.21 02:17close4380.021.434080.000001.44991-21.7017802.89
13382011.06.21 02:17close4370.011.434140.000001.45193-12.8117790.08
13392011.06.21 06:15sell4470.011.433290.000000.00000
13402011.06.21 06:15modify4470.011.433290.000001.42829
13412011.06.21 08:18sell4480.021.435290.000000.00000
13422011.06.21 08:18modify4480.021.435290.000001.43029
13432011.06.21 09:40sell4490.031.437300.000000.00000
13442011.06.21 09:40modify4490.031.437300.000001.43230
13452011.06.21 12:01t/p4490.031.432300.000001.4323015.0017805.08
13462011.06.21 12:01close4480.021.432300.000001.430295.9817811.06
13472011.06.21 12:01close4470.011.432290.000001.428291.0017812.06
13482011.06.21 14:23buy4500.011.435870.000000.00000
13492011.06.21 14:23modify4500.011.435870.000001.44087
13502011.06.21 19:19t/p4500.011.440870.000001.440875.0017817.06
13512011.06.21 19:57buy4510.011.439840.000000.00000
13522011.06.21 19:57modify4510.011.439840.000001.44484
13532011.06.22 01:01buy4520.021.437790.000000.00000
13542011.06.22 01:01modify4520.021.437790.000001.44279
13552011.06.22 04:33buy4530.031.435780.000000.00000
13562011.06.22 04:33modify4530.031.435780.000001.44078
13572011.06.22 09:21t/p4530.031.440780.000001.4407815.0017832.06
13582011.06.22 09:21close4520.021.440800.000001.442796.0217838.08
13592011.06.22 09:21close4510.011.440830.000001.444840.9917839.06
13602011.06.22 11:31sell4540.011.439870.000000.00000
13612011.06.22 11:31modify4540.011.439870.000001.43487
13622011.06.22 17:31sell4550.021.441870.000000.00000
13632011.06.22 17:31modify4550.021.441870.000001.43687
13642011.06.22 17:34sell4560.031.443880.000000.00000
13652011.06.22 17:34modify4560.031.443880.000001.43888
13662011.06.22 19:00t/p4560.031.438880.000001.4388815.0017854.06
13672011.06.22 19:00close4550.021.438880.000001.436875.9817860.04
13682011.06.22 19:00close4540.011.438800.000001.434871.0717861.11
13692011.06.22 19:31sell4570.011.440760.000000.00000
13702011.06.22 19:31modify4570.011.440760.000001.43576
13712011.06.22 21:22sell4580.021.442770.000000.00000
13722011.06.22 21:22modify4580.021.442770.000001.43777
13732011.06.22 21:42t/p4580.021.437770.000001.4377710.0017871.11
13742011.06.22 21:42close4570.011.437750.000001.435763.0117874.12
13752011.06.23 10:50sell4590.011.426690.000000.00000
13762011.06.23 10:50modify4590.011.426690.000001.42169
13772011.06.23 14:01t/p4590.011.421690.000001.421695.0017879.12
13782011.06.23 14:31sell4600.011.421860.000000.00000
13792011.06.23 14:31modify4600.011.421860.000001.41686
13802011.06.23 15:38t/p4600.011.416860.000001.416865.0017884.12
13812011.06.23 16:27sell4610.011.417100.000000.00000
13822011.06.23 16:27modify4610.011.417100.000001.41210
13832011.06.23 20:11sell4620.021.419110.000000.00000
13842011.06.23 20:11modify4620.021.419110.000001.41411
13852011.06.23 21:58sell4630.031.421120.000000.00000
13862011.06.23 21:58modify4630.031.421120.000001.41612
13872011.06.23 22:02sell4640.051.423120.000000.00000
13882011.06.23 22:02modify4640.051.423120.000001.41812
13892011.06.23 22:17sell4650.081.425140.000000.00000
13902011.06.23 22:17modify4650.081.425140.000001.42014
13912011.06.24 01:15sell4660.131.427140.000000.00000
13922011.06.24 01:15modify4660.131.427140.000001.42214
13932011.06.24 10:23t/p4660.131.422140.000001.4221465.0017949.12
13942011.06.24 10:23close4650.081.422140.000001.4201423.5817972.71
13952011.06.24 10:23close4640.051.422110.000001.418124.7917977.50
13962011.06.24 10:23close4630.031.422070.000001.41612-3.0117974.49
13972011.06.24 10:23close4620.021.422030.000001.41411-5.9417968.55
13982011.06.24 10:23close4610.011.421990.000001.41210-4.9417963.61
13992011.06.24 12:42buy4670.011.428310.000000.00000
14002011.06.24 12:42modify4670.011.428310.000001.43331
14012011.06.24 13:04buy4680.021.426300.000000.00000
14022011.06.24 13:04modify4680.021.426300.000001.43130
14032011.06.24 13:07buy4690.031.424300.000000.00000
14042011.06.24 13:07modify4690.031.424300.000001.42930
14052011.06.24 13:17buy4700.051.422280.000000.00000
14062011.06.24 13:17modify4700.051.422280.000001.42728
14072011.06.24 13:42buy4710.081.420280.000000.00000
14082011.06.24 13:42modify4710.081.420280.000001.42528
14092011.06.24 17:06buy4720.131.418280.000000.00000
14102011.06.24 17:06modify4720.131.418280.000001.42328
14112011.06.24 17:23buy4730.211.416270.000000.00000
14122011.06.24 17:23modify4730.211.416270.000001.42127
14132011.06.24 20:07buy4740.341.414250.000000.00000
14142011.06.24 20:07modify4740.341.414250.000001.41925
14152011.06.24 20:27t/p4740.341.419250.000001.41925170.0018133.61
14162011.06.24 20:27close4730.211.419260.000001.4212762.7918196.40
14172011.06.24 20:27close4720.131.419220.000001.4232812.2218208.62
14182011.06.24 20:27close4710.081.419180.000001.42528-8.8018199.82
14192011.06.24 20:27close4700.051.419140.000001.42728-15.7018184.12
14202011.06.24 20:27close4690.031.419100.000001.42930-15.6018168.52
14212011.06.24 20:27close4680.021.419050.000001.43130-14.5018154.02
14222011.06.24 20:27close4670.011.419010.000001.43331-9.3018144.72
14232011.06.27 00:18buy4750.011.418870.000000.00000
14242011.06.27 00:18modify4750.011.418870.000001.42387
14252011.06.27 01:36buy4760.021.416870.000000.00000
14262011.06.27 01:36modify4760.021.416870.000001.42187
14272011.06.27 02:43buy4770.031.414850.000000.00000
14282011.06.27 02:43modify4770.031.414850.000001.41985
14292011.06.27 03:32buy4780.051.412830.000000.00000
14302011.06.27 03:32modify4780.051.412830.000001.41783
14312011.06.27 03:36buy4790.081.410820.000000.00000
14322011.06.27 03:36modify4790.081.410820.000001.41582
14332011.06.27 10:05t/p4790.081.415820.000001.4158240.0018184.72
14342011.06.27 10:05close4780.051.415820.000001.4178314.9518199.67
14352011.06.27 10:05close4770.031.415840.000001.419852.9718202.64
14362011.06.27 10:05close4760.021.415860.000001.42187-2.0218200.62
14372011.06.27 10:05close4750.011.415880.000001.42387-2.9918197.63
14382011.06.27 15:32sell4800.011.420220.000000.00000
14392011.06.27 15:32modify4800.011.420220.000001.41522
14402011.06.27 16:50sell4810.021.422230.000000.00000
14412011.06.27 16:50modify4810.021.422230.000001.41723
14422011.06.27 17:16sell4820.031.424230.000000.00000
14432011.06.27 17:16modify4820.031.424230.000001.41923
14442011.06.27 17:22sell4830.051.426240.000000.00000
14452011.06.27 17:22modify4830.051.426240.000001.42124
14462011.06.27 17:45sell4840.081.428260.000000.00000
14472011.06.27 17:45modify4840.081.428260.000001.42326
14482011.06.28 01:39sell4850.131.430270.000000.00000
14492011.06.28 01:39modify4850.131.430270.000001.42527
14502011.06.28 01:42sell4860.211.432330.000000.00000
14512011.06.28 01:42modify4860.211.432330.000001.42733
14522011.06.28 08:22t/p4860.211.427330.000001.42733105.0018302.63
14532011.06.28 08:22close4850.131.427330.000001.4252738.2218340.85
14542011.06.28 08:22close4840.081.427320.000001.423267.1018347.95
14552011.06.28 08:22close4830.051.427310.000001.42124-5.6118342.34
14562011.06.28 08:22close4820.031.427330.000001.41923-9.4618332.89
14572011.06.28 08:22close4810.021.427360.000001.41723-10.3618322.52
14582011.06.28 08:22close4800.011.427380.000001.41522-7.2118315.31
14592011.06.28 11:34buy4870.011.430420.000000.00000
14602011.06.28 11:34modify4870.011.430420.000001.43542
14612011.06.28 11:45buy4880.021.428420.000000.00000
14622011.06.28 11:45modify4880.021.428420.000001.43342
14632011.06.28 12:14buy4890.031.426400.000000.00000
14642011.06.28 12:14modify4890.031.426400.000001.43140
14652011.06.28 14:26buy4900.051.424380.000000.00000
14662011.06.28 14:26modify4900.051.424380.000001.42938
14672011.06.28 15:30t/p4900.051.429380.000001.4293825.0018340.31
14682011.06.28 15:30close4890.031.429380.000001.431408.9418349.25
14692011.06.28 15:30close4880.021.429420.000001.433422.0018351.25
14702011.06.28 15:30close4870.011.429460.000001.43542-0.9618350.29
14712011.06.29 01:07sell4910.011.436050.000000.00000
14722011.06.29 01:07modify4910.011.436050.000001.43105
14732011.06.29 08:37sell4920.021.438050.000000.00000
14742011.06.29 08:37modify4920.021.438050.000001.43305
14752011.06.29 10:30sell4930.031.440060.000000.00000
14762011.06.29 10:30modify4930.031.440060.000001.43506
14772011.06.29 13:42sell4940.051.442070.000000.00000
14782011.06.29 13:42modify4940.051.442070.000001.43707
14792011.06.29 14:00sell4950.081.444070.000000.00000
14802011.06.29 14:00modify4950.081.444070.000001.43907
14812011.06.29 15:45t/p4950.081.439070.000001.4390740.0018390.29
14822011.06.29 15:45close4940.051.439010.000001.4370715.3018405.59
14832011.06.29 15:45close4930.031.438790.000001.435063.8118409.40
14842011.06.29 15:45close4920.021.438560.000001.43305-1.0218408.38
14852011.06.29 15:45close4910.011.438330.000001.43105-2.2818406.10
14862011.06.29 18:56buy4960.011.442790.000000.00000
14872011.06.29 18:56modify4960.011.442790.000001.44779
14882011.06.30 01:58t/p4960.011.447790.000001.447794.9918411.09
14892011.06.30 02:55buy4970.011.446500.000000.00000
14902011.06.30 02:55modify4970.011.446500.000001.45150
14912011.06.30 06:05t/p4970.011.451500.000001.451505.0018416.09
14922011.06.30 07:15buy4980.011.451070.000000.00000
14932011.06.30 07:15modify4980.011.451070.000001.45607
14942011.06.30 09:11buy4990.021.449070.000000.00000
14952011.06.30 09:11modify4990.021.449070.000001.45407
14962011.06.30 12:15buy5000.031.447070.000000.00000
14972011.06.30 12:15modify5000.031.447070.000001.45207
14982011.06.30 15:15buy5010.051.445070.000000.00000
14992011.06.30 15:15modify5010.051.445070.000001.45007
15002011.06.30 18:01t/p5010.051.450070.000001.4500725.0018441.09
15012011.06.30 18:01close5000.031.450070.000001.452079.0018450.09
15022011.06.30 18:01close4990.021.450100.000001.454072.0618452.15
15032011.06.30 18:01close4980.011.450140.000001.45607-0.9318451.22
15042011.06.30 21:18sell5020.011.451730.000000.00000
15052011.06.30 21:18modify5020.011.451730.000001.44673
15062011.07.01 04:04t/p5020.011.446730.000001.446734.9518456.17
15072011.07.01 11:31sell5030.011.450850.000000.00000
15082011.07.01 11:31modify5030.011.450850.000001.44585
15092011.07.01 11:55sell5040.021.452860.000000.00000
15102011.07.01 11:55modify5040.021.452860.000001.44786
15112011.07.01 16:07t/p5040.021.447860.000001.4478610.0018466.17
15122011.07.01 16:07close5030.011.447850.000001.445853.0018469.17
15132011.07.01 21:58sell5050.011.450810.000000.00000
15142011.07.01 21:58modify5050.011.450810.000001.44581
15152011.07.01 22:48sell5060.021.452830.000000.00000
15162011.07.01 22:48modify5060.021.452830.000001.44783
15172011.07.04 02:00sell5070.031.454870.000000.00000
15182011.07.04 02:00modify5070.031.454870.000001.44987
15192011.07.04 02:19sell5080.051.456920.000000.00000
15202011.07.04 02:19modify5080.051.456920.000001.45192
15212011.07.04 08:23t/p5080.051.451920.000001.4519225.0018494.17
15222011.07.04 08:23close5070.031.451890.000001.449878.9418503.11
15232011.07.04 08:23close5060.021.451850.000001.447831.8618504.96
15242011.07.04 08:23close5050.011.451810.000001.44581-1.0518503.91
15252011.07.04 11:54buy5090.011.452680.000000.00000
15262011.07.04 11:54modify5090.011.452680.000001.45768
15272011.07.04 14:37buy5100.021.450680.000000.00000
15282011.07.04 14:37modify5100.021.450680.000001.45568
15292011.07.05 04:41buy5110.031.448640.000000.00000
15302011.07.05 04:41modify5110.031.448640.000001.45364
15312011.07.05 07:49buy5120.051.446630.000000.00000
15322011.07.05 07:49modify5120.051.446630.000001.45163
15332011.07.05 18:05buy5130.081.444620.000000.00000
15342011.07.05 18:05modify5130.081.444620.000001.44962
15352011.07.05 21:22buy5140.131.442580.000000.00000
15362011.07.05 21:22modify5140.131.442580.000001.44758
15372011.07.05 21:34buy5150.211.440550.000000.00000
15382011.07.05 21:34modify5150.211.440550.000001.44555
15392011.07.06 05:21t/p5150.211.445550.000001.44555104.9418608.85
15402011.07.06 05:21close5140.131.445560.000001.4475838.7018647.55
15412011.07.06 05:21close5130.081.445630.000001.449628.0618655.61
15422011.07.06 05:21close5120.051.445700.000001.45163-4.6718650.94
15432011.07.06 05:21close5110.031.445670.000001.45364-8.9218642.02
15442011.07.06 05:21close5100.021.445640.000001.45568-10.0918631.93
15452011.07.06 05:21close5090.011.445610.000001.45768-7.0818624.85
15462011.07.06 09:22sell5160.011.445670.000000.00000
15472011.07.06 09:22modify5160.011.445670.000001.44067
15482011.07.06 10:06t/p5160.011.440670.000001.440675.0018629.85
15492011.07.06 11:53sell5170.011.435790.000000.00000
15502011.07.06 11:53modify5170.011.435790.000001.43079
15512011.07.06 15:16t/p5170.011.430790.000001.430795.0018634.85
15522011.07.06 22:00sell5180.011.429500.000000.00000
15532011.07.06 22:00modify5180.011.429500.000001.42450
15542011.07.06 23:06sell5190.021.431500.000000.00000
15552011.07.06 23:06modify5190.021.431500.000001.42650
15562011.07.07 02:57sell5200.031.433510.000000.00000
15572011.07.07 02:57modify5200.031.433510.000001.42851
15582011.07.07 10:36t/p5200.031.428510.000001.4285115.0018649.85
15592011.07.07 10:36close5190.021.428490.000001.426505.7118655.56
15602011.07.07 10:36close5180.011.428420.000001.424500.9218656.49
15612011.07.07 18:47buy5210.011.435180.000000.00000
15622011.07.07 18:47modify5210.011.435180.000001.44018
15632011.07.08 10:29buy5220.021.433180.000000.00000
15642011.07.08 10:29modify5220.021.433180.000001.43818
15652011.07.08 10:42buy5230.031.431180.000000.00000
15662011.07.08 10:42modify5230.031.431180.000001.43618
15672011.07.08 12:05buy5240.051.429180.000000.00000
15682011.07.08 12:05modify5240.051.429180.000001.43418
15692011.07.08 12:33buy5250.081.427170.000000.00000
15702011.07.08 12:33modify5250.081.427170.000001.43217
15712011.07.08 12:52buy5260.131.425170.000000.00000
15722011.07.08 12:52modify5260.131.425170.000001.43017
15732011.07.08 12:55buy5270.211.423110.000000.00000
15742011.07.08 12:55modify5270.211.423110.000001.42811
15752011.07.08 15:31buy5280.341.421090.000000.00000
15762011.07.08 15:31modify5280.341.421090.000001.42609
15772011.07.08 15:34t/p5280.341.426090.000001.42609170.0018826.49
15782011.07.08 15:34close5270.211.426160.000001.4281164.0518890.54
15792011.07.08 15:34close5260.131.426230.000001.4301713.7818904.32
15802011.07.08 15:34close5250.081.426310.000001.43217-6.8818897.44
15812011.07.08 15:34close5240.051.426380.000001.43418-14.0018883.44
15822011.07.08 15:34close5230.031.426460.000001.43618-14.1618869.28
15832011.07.08 15:34close5220.021.426530.000001.43818-13.3018855.98
15842011.07.08 15:34close5210.011.426510.000001.44018-8.6718847.30
15852011.07.08 18:31sell5290.011.422690.000000.00000
15862011.07.08 18:31modify5290.011.422690.000001.41769
15872011.07.08 18:37sell5300.021.424690.000000.00000
15882011.07.08 18:37modify5300.021.424690.000001.41969
15892011.07.08 19:08sell5310.031.426720.000000.00000
15902011.07.08 19:08modify5310.031.426720.000001.42172
15912011.07.11 00:00t/p5310.031.421720.000001.4217214.8418862.15
15922011.07.11 00:00close5300.021.420520.000001.419698.2418870.38
15932011.07.11 00:00close5290.011.420550.000001.417692.0918872.47
15942011.07.11 01:09sell5320.011.421850.000000.00000
15952011.07.11 01:09modify5320.011.421850.000001.41685
15962011.07.11 09:51t/p5320.011.416850.000001.416855.0018877.47
15972011.07.11 11:24sell5330.011.414670.000000.00000
15982011.07.11 11:24modify5330.011.414670.000001.40967
15992011.07.11 14:05t/p5330.011.409670.000001.409675.0018882.47
16002011.07.12 03:50sell5340.011.401960.000000.00000
16012011.07.12 03:50modify5340.011.401960.000001.39696
16022011.07.12 05:05t/p5340.011.396960.000001.396965.0018887.47
16032011.07.12 07:30buy5350.011.395520.000000.00000
16042011.07.12 07:30modify5350.011.395520.000001.40052
16052011.07.12 09:21buy5360.021.393500.000000.00000
16062011.07.12 09:21modify5360.021.393500.000001.39850
16072011.07.12 10:04buy5370.031.391500.000000.00000
16082011.07.12 10:04modify5370.031.391500.000001.39650
16092011.07.12 10:12buy5380.051.389490.000000.00000
16102011.07.12 10:12modify5380.051.389490.000001.39449
16112011.07.12 10:14buy5390.081.387480.000000.00000
16122011.07.12 10:14modify5390.081.387480.000001.39248
16132011.07.12 10:47buy5400.131.385450.000000.00000
16142011.07.12 10:47modify5400.131.385450.000001.39045
16152011.07.12 11:23t/p5400.131.390450.000001.3904565.0018952.47
16162011.07.12 11:23close5390.081.390470.000001.3924823.9218976.39
16172011.07.12 11:23close5380.051.390580.000001.394495.4518981.84
16182011.07.12 11:23close5370.031.390560.000001.39650-2.8218979.02
16192011.07.12 11:23close5360.021.390540.000001.39850-5.9218973.10
16202011.07.12 11:23close5350.011.390520.000001.40052-5.0018968.10
16212011.07.13 03:58buy5410.011.400390.000000.00000
16222011.07.13 03:58modify5410.011.400390.000001.40539
16232011.07.13 04:38buy5420.021.398380.000000.00000
16242011.07.13 04:38modify5420.021.398380.000001.40338
16252011.07.13 04:55buy5430.031.396370.000000.00000
16262011.07.13 04:55modify5430.031.396370.000001.40137
16272011.07.13 06:28t/p5430.031.401370.000001.4013715.0018983.10
16282011.07.13 06:28close5420.021.401400.000001.403386.0418989.14
16292011.07.13 06:29close5410.011.401390.000001.405391.0018990.14
16302011.07.13 11:21buy5440.011.405260.000000.00000
16312011.07.13 11:21modify5440.011.405260.000001.41026
16322011.07.13 12:42t/p5440.011.410260.000001.410265.0018995.14
16332011.07.13 18:57buy5450.011.417290.000000.00000
16342011.07.13 18:57modify5450.011.417290.000001.42229
16352011.07.13 19:45buy5460.021.415280.000000.00000
16362011.07.13 19:45modify5460.021.415280.000001.42028
16372011.07.13 22:20buy5470.031.413270.000000.00000
16382011.07.13 22:20modify5470.031.413270.000001.41827
16392011.07.14 00:01t/p5470.031.418270.000001.4182714.9719010.11
16402011.07.14 00:01close5460.021.418470.000001.420286.3619016.48
16412011.07.14 00:01close5450.011.418690.000001.422291.3919017.87
16422011.07.14 00:53buy5480.011.419270.000000.00000
16432011.07.14 00:53modify5480.011.419270.000001.42427
16442011.07.14 02:42t/p5480.011.424270.000001.424275.0019022.87
16452011.07.14 03:23buy5490.011.424060.000000.00000
16462011.07.14 03:23modify5490.011.424060.000001.42906
16472011.07.14 06:11buy5500.021.422050.000000.00000
16482011.07.14 06:11modify5500.021.422050.000001.42705
16492011.07.14 08:33buy5510.031.420020.000000.00000
16502011.07.14 08:33modify5510.031.420020.000001.42502
16512011.07.14 09:00buy5520.051.417980.000000.00000
16522011.07.14 09:00modify5520.051.417980.000001.42298
16532011.07.14 11:30t/p5520.051.422980.000001.4229825.0019047.87
16542011.07.14 11:30close5510.031.422980.000001.425028.8819056.75
16552011.07.14 11:30close5500.021.423000.000001.427051.9019058.65
16562011.07.14 11:30close5490.011.423030.000001.42906-1.0319057.62
16572011.07.14 12:11buy5530.011.423410.000000.00000
16582011.07.14 12:11modify5530.011.423410.000001.42841
16592011.07.14 12:40buy5540.021.421370.000000.00000
16602011.07.14 12:40modify5540.021.421370.000001.42637
16612011.07.14 12:41buy5550.031.419360.000000.00000
16622011.07.14 12:41modify5550.031.419360.000001.42436
16632011.07.14 13:43buy5560.051.417360.000000.00000
16642011.07.14 13:43modify5560.051.417360.000001.42236
16652011.07.14 15:47t/p5560.051.422360.000001.4223625.0019082.62
16662011.07.14 15:47close5550.031.422380.000001.424369.0619091.68
16672011.07.14 15:47close5540.021.422370.000001.426372.0019093.68
16682011.07.14 15:47close5530.011.422360.000001.42841-1.0519092.63
16692011.07.14 18:40sell5570.011.416220.000000.00000
16702011.07.14 18:40modify5570.011.416220.000001.41122
16712011.07.14 20:32sell5580.021.418260.000000.00000
16722011.07.14 20:32modify5580.021.418260.000001.41326
16732011.07.14 21:40t/p5580.021.413260.000001.4132610.0019102.63
16742011.07.14 21:40close5570.011.413250.000001.411222.9719105.60
16752011.07.15 06:55sell5590.011.416990.000000.00000
16762011.07.15 06:55modify5590.011.416990.000001.41199
16772011.07.15 10:12t/p5590.011.411990.000001.411995.0019110.60
16782011.07.15 10:56sell5600.011.410830.000000.00000
16792011.07.15 10:56modify5600.011.410830.000001.40583
16802011.07.15 11:45sell5610.021.412830.000000.00000
16812011.07.15 11:45modify5610.021.412830.000001.40783
16822011.07.15 12:19sell5620.031.414840.000000.00000
16832011.07.15 12:19modify5620.031.414840.000001.40984
16842011.07.15 12:47sell5630.051.416850.000000.00000
16852011.07.15 12:47modify5630.051.416850.000001.41185
16862011.07.15 15:36t/p5630.051.411850.000001.4118525.0019135.60
16872011.07.15 15:36close5620.031.411820.000001.409849.0619144.66
16882011.07.15 15:36close5610.021.411760.000001.407832.1419146.80
16892011.07.15 15:36close5600.011.411700.000001.40583-0.8719145.93
16902011.07.15 21:23buy5640.011.414700.000000.00000
16912011.07.15 21:23modify5640.011.414700.000001.41970
16922011.07.18 00:00buy5650.021.411300.000000.00000
16932011.07.18 00:00modify5650.021.411300.000001.41630
16942011.07.18 03:16buy5660.031.409270.000000.00000
16952011.07.18 03:16modify5660.031.409270.000001.41427
16962011.07.18 03:45buy5670.051.407250.000000.00000
16972011.07.18 03:45modify5670.051.407250.000001.41225
16982011.07.18 04:15buy5680.081.405230.000000.00000
16992011.07.18 04:15modify5680.081.405230.000001.41023
17002011.07.18 09:42buy5690.131.403220.000000.00000
17012011.07.18 09:42modify5690.131.403220.000001.40822
17022011.07.18 16:09t/p5690.131.408220.000001.4082265.0019210.93
17032011.07.18 16:09close5680.081.408230.000001.4102324.0019234.93
17042011.07.18 16:09close5670.051.408250.000001.412255.0019239.93
17052011.07.18 16:09close5660.031.408240.000001.41427-3.0919236.84
17062011.07.18 16:09close5650.021.408250.000001.41630-6.1019230.74
17072011.07.18 16:09close5640.011.408230.000001.41970-6.4719224.26
17082011.07.18 18:43sell5700.011.403900.000000.00000
17092011.07.18 18:43modify5700.011.403900.000001.39890
17102011.07.18 19:14sell5710.021.405900.000000.00000
17112011.07.18 19:14modify5710.021.405900.000001.40090
17122011.07.18 20:54sell5720.031.407900.000000.00000
17132011.07.18 20:54modify5720.031.407900.000001.40290
17142011.07.18 22:37sell5730.051.409910.000000.00000
17152011.07.18 22:37modify5730.051.409910.000001.40491
17162011.07.18 22:53sell5740.081.411920.000000.00000
17172011.07.18 22:53modify5740.081.411920.000001.40692
17182011.07.19 10:16sell5750.131.413970.000000.00000
17192011.07.19 10:16modify5750.131.413970.000001.40897
17202011.07.19 10:31sell5760.211.415970.000000.00000
17212011.07.19 10:31modify5760.211.415970.000001.41097
17222011.07.19 11:20sell5770.341.417970.000000.00000
17232011.07.19 11:20modify5770.341.417970.000001.41297
17242011.07.19 12:00sell5780.551.419980.000000.00000
17252011.07.19 12:00modify5780.551.419980.000001.41498
17262011.07.19 15:55t/p5780.551.414980.000001.41498275.0019499.26
17272011.07.19 15:55close5770.341.414960.000001.41297102.3419601.60
17282011.07.19 15:55close5760.211.414980.000001.4109720.7919622.39
17292011.07.19 15:55close5750.131.415000.000001.40897-13.3919609.00
17302011.07.19 15:55close5740.081.415010.000001.40692-25.1419583.87
17312011.07.19 15:55close5730.051.415030.000001.40491-25.8619558.01
17322011.07.19 15:55close5720.031.415050.000001.40290-21.6119536.40
17332011.07.19 15:55close5710.021.415070.000001.40090-18.4419517.96
17342011.07.19 15:55close5700.011.415090.000001.39890-11.2419506.72
17352011.07.19 17:45buy5790.011.419500.000000.00000
17362011.07.19 17:45modify5790.011.419500.000001.42450
17372011.07.19 18:17buy5800.021.417480.000000.00000
17382011.07.19 18:17modify5800.021.417480.000001.42248
17392011.07.19 18:41buy5810.031.415480.000000.00000
17402011.07.19 18:41modify5810.031.415480.000001.42048
17412011.07.19 21:17buy5820.051.413450.000000.00000
17422011.07.19 21:17modify5820.051.413450.000001.41845
17432011.07.19 21:22buy5830.081.411430.000000.00000
17442011.07.19 21:22modify5830.081.411430.000001.41643
17452011.07.20 01:36t/p5830.081.416430.000001.4164339.9819546.69
17462011.07.20 01:36close5820.051.416440.000001.4184514.9319561.63
17472011.07.20 01:36close5810.031.416480.000001.420482.9919564.62
17482011.07.20 01:36close5800.021.416510.000001.42248-1.9519562.67
17492011.07.20 01:36close5790.011.416550.000001.42450-2.9519559.72
17502011.07.20 04:14sell5840.011.415720.000000.00000
17512011.07.20 04:14modify5840.011.415720.000001.41072
17522011.07.20 09:35sell5850.021.417730.000000.00000
17532011.07.20 09:35modify5850.021.417730.000001.41273
17542011.07.20 11:09sell5860.031.419750.000000.00000
17552011.07.20 11:09modify5860.031.419750.000001.41475
17562011.07.20 13:04sell5870.051.421750.000000.00000
17572011.07.20 13:04modify5870.051.421750.000001.41675
17582011.07.20 13:40sell5880.081.423750.000000.00000
17592011.07.20 13:40modify5880.081.423750.000001.41875
17602011.07.20 16:34t/p5880.081.418750.000001.4187540.0019599.72
17612011.07.20 16:34close5870.051.418740.000001.4167515.0519614.77
17622011.07.20 16:34close5860.031.418720.000001.414753.0919617.86
17632011.07.20 16:34close5850.021.418690.000001.41273-1.9219615.94
17642011.07.20 16:34close5840.011.418660.000001.41072-2.9419613.00
17652011.07.20 17:51sell5890.011.419160.000000.00000
17662011.07.20 17:51modify5890.011.419160.000001.41416
17672011.07.20 18:09sell5900.021.421160.000000.00000
17682011.07.20 18:09modify5900.021.421160.000001.41616
17692011.07.20 21:37sell5910.031.423190.000000.00000
17702011.07.20 21:37modify5910.031.423190.000001.41819
17712011.07.21 01:33sell5920.051.425240.000000.00000
17722011.07.21 01:33modify5920.051.425240.000001.42024
17732011.07.21 02:40sell5930.081.427250.000000.00000
17742011.07.21 02:40modify5930.081.427250.000001.42225
17752011.07.21 10:03sell5940.131.429250.000000.00000
17762011.07.21 10:03modify5940.131.429250.000001.42425
17772011.07.21 10:47t/p5940.131.424250.000001.4242565.0019678.00
17782011.07.21 10:47close5930.081.424250.000001.4222524.0019702.00
17792011.07.21 10:47close5920.051.424260.000001.420244.9019706.90
17802011.07.21 10:47close5910.031.424270.000001.41819-3.7119703.19
17812011.07.21 10:47close5900.021.424280.000001.41616-6.5519696.64
17822011.07.21 10:47close5890.011.424290.000001.41416-5.2919691.35
17832011.07.21 19:20sell5950.011.437030.000000.00000
17842011.07.21 19:20modify5950.011.437030.000001.43203
17852011.07.21 21:56sell5960.021.439030.000000.00000
17862011.07.21 21:56modify5960.021.439030.000001.43403
17872011.07.21 21:58sell5970.031.441030.000000.00000
17882011.07.21 21:58modify5970.031.441030.000001.43603
17892011.07.21 23:54sell5980.051.443030.000000.00000
17902011.07.21 23:54modify5980.051.443030.000001.43803
17912011.07.22 14:47t/p5980.051.438030.000001.4380324.7419716.09
17922011.07.22 14:47close5970.031.438000.000001.436038.9319725.03
17932011.07.22 14:47close5960.021.438020.000001.434031.9219726.94
17942011.07.22 14:47close5950.011.438040.000001.43203-1.0619725.88
17952011.07.22 16:40sell5990.011.435290.000000.00000
17962011.07.22 16:40modify5990.011.435290.000001.43029
17972011.07.22 18:44sell6000.021.437300.000000.00000
17982011.07.22 18:44modify6000.021.437300.000001.43230
17992011.10.04 02:50t/p5990.011.430290.000001.430291.2619727.14
18002011.10.04 02:50t/p6000.021.432300.000001.432302.5119729.65
18012011.10.04 04:53sell6010.011.320550.000000.00000
18022011.10.04 04:53modify6010.011.320550.000001.31555
18032011.10.04 09:56sell6020.021.322560.000000.00000
18042011.10.04 09:56modify6020.021.322560.000001.31756
18052011.10.04 10:23t/p6020.021.317560.000001.3175610.0019739.65
18062011.10.04 10:23close6010.011.317540.000001.315553.0119742.66
18072011.10.04 16:03sell6030.011.318970.000000.00000
18082011.10.04 16:03modify6030.011.318970.000001.31397
18092011.10.04 16:13sell6040.021.320980.000000.00000
18102011.10.04 16:13modify6040.021.320980.000001.31598
18112011.10.04 17:10sell6050.031.323020.000000.00000
18122011.10.04 17:10modify6050.031.323020.000001.31802
18132011.10.04 17:18sell6060.051.325030.000000.00000
18142011.10.04 17:18modify6060.051.325030.000001.32003
18152011.10.04 17:40sell6070.081.327030.000000.00000
18162011.10.04 17:40modify6070.081.327030.000001.32203
18172011.10.04 18:10sell6080.131.329050.000000.00000
18182011.10.04 18:10modify6080.131.329050.000001.32405
18192011.10.04 19:04sell6090.211.331050.000000.00000
18202011.10.04 19:04modify6090.211.331050.000001.32605
18212011.10.04 20:14t/p6090.211.326050.000001.32605105.0019847.66
18222011.10.04 20:14close6080.131.326030.000001.3240539.2619886.92
18232011.10.04 20:14close6070.081.326000.000001.322038.2419895.16
18242011.10.04 20:14close6060.051.325980.000001.32003-4.7519890.41
18252011.10.04 20:14close6050.031.325950.000001.31802-8.7919881.62
18262011.10.04 20:14close6040.021.325920.000001.31598-9.8819871.74
18272011.10.04 20:14close6030.011.325890.000001.31397-6.9219864.82
18282011.10.04 21:53sell6100.011.324030.000000.00000
18292011.10.04 21:53modify6100.011.324030.000001.31903
18302011.10.04 22:27sell6110.021.326030.000000.00000
18312011.10.04 22:27modify6110.021.326030.000001.32103
18322011.10.04 22:39sell6120.031.328050.000000.00000
18332011.10.04 22:39modify6120.031.328050.000001.32305
18342011.10.04 22:53sell6130.051.330060.000000.00000
18352011.10.04 22:53modify6130.051.330060.000001.32506
18362011.10.04 23:00sell6140.081.332080.000000.00000
18372011.10.04 23:00modify6140.081.332080.000001.32708
18382011.10.04 23:10sell6150.131.334100.000000.00000
18392011.10.04 23:10modify6150.131.334100.000001.32910
18402011.10.04 23:13sell6160.211.336100.000000.00000
18412011.10.04 23:13modify6160.211.336100.000001.33110
18422011.10.04 23:34t/p6160.211.331100.000001.33110105.0019969.82
18432011.10.04 23:34close6150.131.331090.000001.3291039.1320008.95
18442011.10.04 23:34close6140.081.331000.000001.327088.6420017.59
18452011.10.04 23:34close6130.051.330910.000001.32506-4.2520013.34
18462011.10.04 23:34close6120.031.330820.000001.32305-8.3120005.03
18472011.10.04 23:34close6110.021.330730.000001.32103-9.4019995.63
18482011.10.04 23:34close6100.011.330760.000001.31903-6.7319988.90