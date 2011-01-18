|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.04 23:59 (2011.01.01 - 2011.10.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41931; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=30; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=30; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|209874
|Ticks modelled
|9611198
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9988.90
|Gross profit
|12962.21
|Gross loss
|-2973.31
|Profit factor
|4.36
|Expected payoff
|16.22
|Absolute drawdown
|8878.73
|Maximal drawdown
|13658.71 (92.41%)
|Relative drawdown
|92.41% (13658.71)
|Total trades
|616
|Short positions (won %)
|301 (65.12%)
|Long positions (won %)
|315 (64.76%)
|Profit trades (% of total)
|400 (64.94%)
|Loss trades (% of total)
|216 (35.06%)
|Largest
|profit trade
|449.73
|loss trade
|-51.19
|Average
|profit trade
|32.41
|loss trade
|-13.77
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (240.58)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-248.11)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|695.66 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-248.11 (7)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.03 03:52
|buy
|1
|0.01
|1.32841
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.01.03 03:52
|modify
|1
|0.01
|1.32841
|0.00000
|1.33341
|3
|2011.01.03 08:37
|buy
|2
|0.02
|1.32640
|0.00000
|0.00000
|4
|2011.01.03 08:37
|modify
|2
|0.02
|1.32640
|0.00000
|1.33140
|5
|2011.01.03 10:14
|t/p
|2
|0.02
|1.33140
|0.00000
|1.33140
|10.00
|10010.00
|6
|2011.01.03 10:14
|close
|1
|0.01
|1.33140
|0.00000
|1.33341
|2.99
|10012.99
|7
|2011.01.03 14:59
|sell
|3
|0.01
|1.33467
|0.00000
|0.00000
|8
|2011.01.03 14:59
|modify
|3
|0.01
|1.33467
|0.00000
|1.32967
|9
|2011.01.03 17:05
|sell
|4
|0.02
|1.33672
|0.00000
|0.00000
|10
|2011.01.03 17:05
|modify
|4
|0.02
|1.33672
|0.00000
|1.33172
|11
|2011.01.03 17:14
|sell
|5
|0.03
|1.33873
|0.00000
|0.00000
|12
|2011.01.03 17:14
|modify
|5
|0.03
|1.33873
|0.00000
|1.33373
|13
|2011.01.04 01:36
|t/p
|5
|0.03
|1.33373
|0.00000
|1.33373
|14.84
|10027.83
|14
|2011.01.04 01:36
|close
|4
|0.02
|1.33371
|0.00000
|1.33172
|5.92
|10033.75
|15
|2011.01.04 01:36
|close
|3
|0.01
|1.33372
|0.00000
|1.32967
|0.90
|10034.65
|16
|2011.01.04 05:33
|buy
|6
|0.01
|1.33534
|0.00000
|0.00000
|17
|2011.01.04 05:33
|modify
|6
|0.01
|1.33534
|0.00000
|1.34034
|18
|2011.01.04 07:26
|buy
|7
|0.02
|1.33334
|0.00000
|0.00000
|19
|2011.01.04 07:26
|modify
|7
|0.02
|1.33334
|0.00000
|1.33834
|20
|2011.01.04 10:41
|t/p
|7
|0.02
|1.33834
|0.00000
|1.33834
|10.00
|10044.65
|21
|2011.01.04 10:41
|close
|6
|0.01
|1.33835
|0.00000
|1.34034
|3.01
|10047.66
|22
|2011.01.04 11:33
|buy
|8
|0.01
|1.33963
|0.00000
|0.00000
|23
|2011.01.04 11:33
|modify
|8
|0.01
|1.33963
|0.00000
|1.34463
|24
|2011.01.04 15:48
|buy
|9
|0.02
|1.33760
|0.00000
|0.00000
|25
|2011.01.04 15:48
|modify
|9
|0.02
|1.33760
|0.00000
|1.34260
|26
|2011.01.04 16:10
|buy
|10
|0.03
|1.33560
|0.00000
|0.00000
|27
|2011.01.04 16:10
|modify
|10
|0.03
|1.33560
|0.00000
|1.34060
|28
|2011.01.04 16:38
|buy
|11
|0.05
|1.33359
|0.00000
|0.00000
|29
|2011.01.04 16:38
|modify
|11
|0.05
|1.33359
|0.00000
|1.33859
|30
|2011.01.04 16:59
|buy
|12
|0.08
|1.33156
|0.00000
|0.00000
|31
|2011.01.04 16:59
|modify
|12
|0.08
|1.33156
|0.00000
|1.33656
|32
|2011.01.04 17:06
|buy
|13
|0.13
|1.32954
|0.00000
|0.00000
|33
|2011.01.04 17:06
|modify
|13
|0.13
|1.32954
|0.00000
|1.33454
|34
|2011.01.05 02:21
|buy
|14
|0.21
|1.32749
|0.00000
|0.00000
|35
|2011.01.05 02:21
|modify
|14
|0.21
|1.32749
|0.00000
|1.33249
|36
|2011.01.05 09:02
|buy
|15
|0.34
|1.32548
|0.00000
|0.00000
|37
|2011.01.05 09:02
|modify
|15
|0.34
|1.32548
|0.00000
|1.33048
|38
|2011.01.05 11:54
|buy
|16
|0.55
|1.32346
|0.00000
|0.00000
|39
|2011.01.05 11:54
|modify
|16
|0.55
|1.32346
|0.00000
|1.32846
|40
|2011.01.05 12:13
|buy
|17
|0.90
|1.32143
|0.00000
|0.00000
|41
|2011.01.05 12:13
|modify
|17
|0.90
|1.32143
|0.00000
|1.32643
|42
|2011.01.13 14:46
|t/p
|17
|0.90
|1.32643
|0.00000
|1.32643
|447.30
|10494.96
|43
|2011.01.13 14:46
|close
|16
|0.55
|1.32649
|0.00000
|1.32846
|165.00
|10659.96
|44
|2011.01.13 14:46
|close
|15
|0.34
|1.32656
|0.00000
|1.33048
|35.70
|10695.66
|45
|2011.01.13 14:46
|close
|14
|0.21
|1.32664
|0.00000
|1.33249
|-18.48
|10677.18
|46
|2011.01.13 14:46
|close
|13
|0.13
|1.32660
|0.00000
|1.33454
|-38.65
|10638.53
|47
|2011.01.13 14:46
|close
|12
|0.08
|1.32656
|0.00000
|1.33656
|-40.26
|10598.27
|48
|2011.01.13 14:46
|close
|11
|0.05
|1.32651
|0.00000
|1.33859
|-35.56
|10562.70
|49
|2011.01.13 14:46
|close
|10
|0.03
|1.32647
|0.00000
|1.34060
|-27.49
|10535.21
|50
|2011.01.13 14:46
|close
|9
|0.02
|1.32643
|0.00000
|1.34260
|-22.41
|10512.81
|51
|2011.01.13 14:46
|close
|8
|0.01
|1.32639
|0.00000
|1.34463
|-13.27
|10499.53
|52
|2011.01.14 04:01
|buy
|18
|0.01
|1.33323
|0.00000
|0.00000
|53
|2011.01.14 04:01
|modify
|18
|0.01
|1.33323
|0.00000
|1.33823
|54
|2011.01.14 08:20
|t/p
|18
|0.01
|1.33823
|0.00000
|1.33823
|5.00
|10504.53
|55
|2011.01.14 11:48
|sell
|19
|0.01
|1.33698
|0.00000
|0.00000
|56
|2011.01.14 11:48
|modify
|19
|0.01
|1.33698
|0.00000
|1.33198
|57
|2011.01.14 16:05
|sell
|20
|0.02
|1.33899
|0.00000
|0.00000
|58
|2011.01.14 16:05
|modify
|20
|0.02
|1.33899
|0.00000
|1.33399
|59
|2011.01.14 17:33
|t/p
|20
|0.02
|1.33399
|0.00000
|1.33399
|10.00
|10514.53
|60
|2011.01.14 17:33
|close
|19
|0.01
|1.33396
|0.00000
|1.33198
|3.02
|10517.55
|61
|2011.01.14 18:36
|sell
|21
|0.01
|1.33490
|0.00000
|0.00000
|62
|2011.01.14 18:36
|modify
|21
|0.01
|1.33490
|0.00000
|1.32990
|63
|2011.01.14 20:16
|sell
|22
|0.02
|1.33692
|0.00000
|0.00000
|64
|2011.01.14 20:16
|modify
|22
|0.02
|1.33692
|0.00000
|1.33192
|65
|2011.01.17 07:40
|t/p
|22
|0.02
|1.33192
|0.00000
|1.33192
|9.90
|10527.45
|66
|2011.01.17 07:40
|close
|21
|0.01
|1.33192
|0.00000
|1.32990
|2.93
|10530.38
|67
|2011.01.17 08:51
|sell
|23
|0.01
|1.33013
|0.00000
|0.00000
|68
|2011.01.17 08:51
|modify
|23
|0.01
|1.33013
|0.00000
|1.32513
|69
|2011.01.17 10:31
|t/p
|23
|0.01
|1.32513
|0.00000
|1.32513
|5.00
|10535.38
|70
|2011.01.17 15:10
|sell
|24
|0.01
|1.32849
|0.00000
|0.00000
|71
|2011.01.17 15:10
|modify
|24
|0.01
|1.32849
|0.00000
|1.32349
|72
|2011.01.17 15:55
|sell
|25
|0.02
|1.33050
|0.00000
|0.00000
|73
|2011.01.17 15:55
|modify
|25
|0.02
|1.33050
|0.00000
|1.32550
|74
|2011.01.18 01:33
|t/p
|25
|0.02
|1.32550
|0.00000
|1.32550
|9.90
|10545.27
|75
|2011.01.18 01:33
|close
|24
|0.01
|1.32550
|0.00000
|1.32349
|2.94
|10548.21
|76
|2011.01.18 02:29
|sell
|26
|0.01
|1.32644
|0.00000
|0.00000
|77
|2011.01.18 02:29
|modify
|26
|0.01
|1.32644
|0.00000
|1.32144
|78
|2011.01.18 02:56
|sell
|27
|0.02
|1.32844
|0.00000
|0.00000
|79
|2011.01.18 02:56
|modify
|27
|0.02
|1.32844
|0.00000
|1.32344
|80
|2011.01.18 05:19
|sell
|28
|0.03
|1.33044
|0.00000
|0.00000
|81
|2011.01.18 05:19
|modify
|28
|0.03
|1.33044
|0.00000
|1.32544
|82
|2011.01.18 07:32
|sell
|29
|0.05
|1.33245
|0.00000
|0.00000
|83
|2011.01.18 07:32
|modify
|29
|0.05
|1.33245
|0.00000
|1.32745
|84
|2011.01.18 07:51
|sell
|30
|0.08
|1.33445
|0.00000
|0.00000
|85
|2011.01.18 07:51
|modify
|30
|0.08
|1.33445
|0.00000
|1.32945
|86
|2011.01.18 08:24
|sell
|31
|0.13
|1.33645
|0.00000
|0.00000
|87
|2011.01.18 08:24
|modify
|31
|0.13
|1.33645
|0.00000
|1.33145
|88
|2011.01.18 09:36
|sell
|32
|0.21
|1.33845
|0.00000
|0.00000
|89
|2011.01.18 09:36
|modify
|32
|0.21
|1.33845
|0.00000
|1.33345
|90
|2011.01.18 10:08
|sell
|33
|0.34
|1.34045
|0.00000
|0.00000
|91
|2011.01.18 10:08
|modify
|33
|0.34
|1.34045
|0.00000
|1.33545
|92
|2011.01.18 11:02
|sell
|34
|0.55
|1.34245
|0.00000
|0.00000
|93
|2011.01.18 11:02
|modify
|34
|0.55
|1.34245
|0.00000
|1.33745
|94
|2011.01.18 14:14
|t/p
|34
|0.55
|1.33745
|0.00000
|1.33745
|275.00
|10823.21
|95
|2011.01.18 14:14
|close
|33
|0.34
|1.33744
|0.00000
|1.33545
|102.34
|10925.55
|96
|2011.01.18 14:14
|close
|32
|0.21
|1.33743
|0.00000
|1.33345
|21.42
|10946.97
|97
|2011.01.18 14:14
|close
|31
|0.13
|1.33741
|0.00000
|1.33145
|-12.48
|10934.49
|98
|2011.01.18 14:14
|close
|30
|0.08
|1.33740
|0.00000
|1.32945
|-23.60
|10910.89
|99
|2011.01.18 14:14
|close
|29
|0.05
|1.33738
|0.00000
|1.32745
|-24.65
|10886.24
|100
|2011.01.18 14:14
|close
|28
|0.03
|1.33737
|0.00000
|1.32544
|-20.79
|10865.45
|101
|2011.01.18 14:14
|close
|27
|0.02
|1.33735
|0.00000
|1.32344
|-17.82
|10847.63
|102
|2011.01.18 14:14
|close
|26
|0.01
|1.33734
|0.00000
|1.32144
|-10.90
|10836.73
|103
|2011.01.18 22:14
|buy
|35
|0.01
|1.33818
|0.00000
|0.00000
|104
|2011.01.18 22:14
|modify
|35
|0.01
|1.33818
|0.00000
|1.34318
|105
|2011.01.19 02:43
|t/p
|35
|0.01
|1.34318
|0.00000
|1.34318
|5.00
|10841.73
|106
|2011.01.19 03:22
|buy
|36
|0.01
|1.34289
|0.00000
|0.00000
|107
|2011.01.19 03:22
|modify
|36
|0.01
|1.34289
|0.00000
|1.34789
|108
|2011.01.19 06:56
|t/p
|36
|0.01
|1.34789
|0.00000
|1.34789
|5.00
|10846.73
|109
|2011.01.19 12:11
|buy
|37
|0.01
|1.34699
|0.00000
|0.00000
|110
|2011.01.19 12:11
|modify
|37
|0.01
|1.34699
|0.00000
|1.35199
|111
|2011.01.19 13:55
|t/p
|37
|0.01
|1.35199
|0.00000
|1.35199
|5.00
|10851.73
|112
|2011.01.19 15:21
|buy
|38
|0.01
|1.35144
|0.00000
|0.00000
|113
|2011.01.19 15:21
|modify
|38
|0.01
|1.35144
|0.00000
|1.35644
|114
|2011.01.19 15:46
|buy
|39
|0.02
|1.34943
|0.00000
|0.00000
|115
|2011.01.19 15:46
|modify
|39
|0.02
|1.34943
|0.00000
|1.35443
|116
|2011.01.19 16:30
|buy
|40
|0.03
|1.34742
|0.00000
|0.00000
|117
|2011.01.19 16:30
|modify
|40
|0.03
|1.34742
|0.00000
|1.35242
|118
|2011.01.19 20:57
|buy
|41
|0.05
|1.34542
|0.00000
|0.00000
|119
|2011.01.19 20:57
|modify
|41
|0.05
|1.34542
|0.00000
|1.35042
|120
|2011.01.20 01:20
|buy
|42
|0.08
|1.34342
|0.00000
|0.00000
|121
|2011.01.20 01:20
|modify
|42
|0.08
|1.34342
|0.00000
|1.34842
|122
|2011.01.20 07:27
|t/p
|42
|0.08
|1.34842
|0.00000
|1.34842
|40.00
|10891.73
|123
|2011.01.20 07:27
|close
|41
|0.05
|1.34843
|0.00000
|1.35042
|15.01
|10906.73
|124
|2011.01.20 07:27
|close
|40
|0.03
|1.34847
|0.00000
|1.35242
|3.12
|10909.86
|125
|2011.01.20 07:27
|close
|39
|0.02
|1.34851
|0.00000
|1.35443
|-1.86
|10908.00
|126
|2011.01.20 07:27
|close
|38
|0.01
|1.34850
|0.00000
|1.35644
|-2.95
|10905.05
|127
|2011.01.20 22:19
|sell
|43
|0.01
|1.34770
|0.00000
|0.00000
|128
|2011.01.20 22:19
|modify
|43
|0.01
|1.34770
|0.00000
|1.34270
|129
|2011.01.21 04:01
|sell
|44
|0.02
|1.34970
|0.00000
|0.00000
|130
|2011.01.21 04:01
|modify
|44
|0.02
|1.34970
|0.00000
|1.34470
|131
|2011.01.21 08:05
|sell
|45
|0.03
|1.35172
|0.00000
|0.00000
|132
|2011.01.21 08:05
|modify
|45
|0.03
|1.35172
|0.00000
|1.34672
|133
|2011.01.21 09:01
|sell
|46
|0.05
|1.35375
|0.00000
|0.00000
|134
|2011.01.21 09:01
|modify
|46
|0.05
|1.35375
|0.00000
|1.34875
|135
|2011.01.21 09:57
|sell
|47
|0.08
|1.35576
|0.00000
|0.00000
|136
|2011.01.21 09:57
|modify
|47
|0.08
|1.35576
|0.00000
|1.35076
|137
|2011.01.21 13:03
|t/p
|47
|0.08
|1.35076
|0.00000
|1.35076
|40.00
|10945.05
|138
|2011.01.21 13:03
|close
|46
|0.05
|1.35074
|0.00000
|1.34875
|15.05
|10960.10
|139
|2011.01.21 13:03
|close
|45
|0.03
|1.35075
|0.00000
|1.34672
|2.91
|10963.01
|140
|2011.01.21 13:03
|close
|44
|0.02
|1.35076
|0.00000
|1.34470
|-2.12
|10960.89
|141
|2011.01.21 13:03
|close
|43
|0.01
|1.35077
|0.00000
|1.34270
|-3.12
|10957.77
|142
|2011.01.21 16:01
|buy
|48
|0.01
|1.35595
|0.00000
|0.00000
|143
|2011.01.21 16:01
|modify
|48
|0.01
|1.35595
|0.00000
|1.36095
|144
|2011.01.21 21:02
|t/p
|48
|0.01
|1.36095
|0.00000
|1.36095
|5.00
|10962.77
|145
|2011.01.24 04:17
|buy
|49
|0.01
|1.35981
|0.00000
|0.00000
|146
|2011.01.24 04:17
|modify
|49
|0.01
|1.35981
|0.00000
|1.36481
|147
|2011.01.24 08:52
|buy
|50
|0.02
|1.35780
|0.00000
|0.00000
|148
|2011.01.24 08:52
|modify
|50
|0.02
|1.35780
|0.00000
|1.36280
|149
|2011.01.24 10:26
|buy
|51
|0.03
|1.35580
|0.00000
|0.00000
|150
|2011.01.24 10:26
|modify
|51
|0.03
|1.35580
|0.00000
|1.36080
|151
|2011.01.24 15:40
|t/p
|51
|0.03
|1.36080
|0.00000
|1.36080
|15.00
|10977.77
|152
|2011.01.24 15:40
|close
|50
|0.02
|1.36082
|0.00000
|1.36280
|6.04
|10983.81
|153
|2011.01.24 15:40
|close
|49
|0.01
|1.36085
|0.00000
|1.36481
|1.04
|10984.85
|154
|2011.01.24 19:29
|sell
|52
|0.01
|1.36463
|0.00000
|0.00000
|155
|2011.01.24 19:29
|modify
|52
|0.01
|1.36463
|0.00000
|1.35963
|156
|2011.01.25 02:31
|sell
|53
|0.02
|1.36663
|0.00000
|0.00000
|157
|2011.01.25 02:31
|modify
|53
|0.02
|1.36663
|0.00000
|1.36163
|158
|2011.01.25 10:13
|t/p
|53
|0.02
|1.36163
|0.00000
|1.36163
|10.00
|10994.85
|159
|2011.01.25 10:13
|close
|52
|0.01
|1.36163
|0.00000
|1.35963
|2.95
|10997.79
|160
|2011.01.25 11:28
|sell
|54
|0.01
|1.35948
|0.00000
|0.00000
|161
|2011.01.25 11:28
|modify
|54
|0.01
|1.35948
|0.00000
|1.35448
|162
|2011.01.25 12:10
|sell
|55
|0.02
|1.36150
|0.00000
|0.00000
|163
|2011.01.25 12:10
|modify
|55
|0.02
|1.36150
|0.00000
|1.35650
|164
|2011.01.25 12:48
|sell
|56
|0.03
|1.36350
|0.00000
|0.00000
|165
|2011.01.25 12:48
|modify
|56
|0.03
|1.36350
|0.00000
|1.35850
|166
|2011.01.25 14:02
|t/p
|56
|0.03
|1.35850
|0.00000
|1.35850
|15.00
|11012.79
|167
|2011.01.25 14:02
|close
|55
|0.02
|1.35848
|0.00000
|1.35650
|6.04
|11018.83
|168
|2011.01.25 14:02
|close
|54
|0.01
|1.35845
|0.00000
|1.35448
|1.03
|11019.86
|169
|2011.01.25 20:08
|sell
|57
|0.01
|1.36516
|0.00000
|0.00000
|170
|2011.01.25 20:08
|modify
|57
|0.01
|1.36516
|0.00000
|1.36016
|171
|2011.01.25 20:13
|sell
|58
|0.02
|1.36718
|0.00000
|0.00000
|172
|2011.01.25 20:13
|modify
|58
|0.02
|1.36718
|0.00000
|1.36218
|173
|2011.01.25 21:22
|sell
|59
|0.03
|1.36920
|0.00000
|0.00000
|174
|2011.01.25 21:22
|modify
|59
|0.03
|1.36920
|0.00000
|1.36420
|175
|2011.01.26 10:27
|sell
|60
|0.05
|1.37120
|0.00000
|0.00000
|176
|2011.01.26 10:27
|modify
|60
|0.05
|1.37120
|0.00000
|1.36620
|177
|2011.01.26 15:42
|t/p
|60
|0.05
|1.36620
|0.00000
|1.36620
|25.00
|11044.86
|178
|2011.01.26 15:42
|close
|59
|0.03
|1.36619
|0.00000
|1.36420
|8.87
|11053.74
|179
|2011.01.26 15:42
|close
|58
|0.02
|1.36617
|0.00000
|1.36218
|1.92
|11055.65
|180
|2011.01.26 15:42
|close
|57
|0.01
|1.36615
|0.00000
|1.36016
|-1.04
|11054.61
|181
|2011.01.26 18:52
|buy
|61
|0.01
|1.36807
|0.00000
|0.00000
|182
|2011.01.26 18:52
|modify
|61
|0.01
|1.36807
|0.00000
|1.37307
|183
|2011.01.26 19:20
|buy
|62
|0.02
|1.36600
|0.00000
|0.00000
|184
|2011.01.26 19:20
|modify
|62
|0.02
|1.36600
|0.00000
|1.37100
|185
|2011.01.26 22:35
|t/p
|62
|0.02
|1.37100
|0.00000
|1.37100
|10.00
|11064.61
|186
|2011.01.26 22:35
|close
|61
|0.01
|1.37102
|0.00000
|1.37307
|2.95
|11067.56
|187
|2011.01.26 23:30
|buy
|63
|0.01
|1.37051
|0.00000
|0.00000
|188
|2011.01.26 23:30
|modify
|63
|0.01
|1.37051
|0.00000
|1.37551
|189
|2011.01.27 08:51
|buy
|64
|0.02
|1.36850
|0.00000
|0.00000
|190
|2011.01.27 08:51
|modify
|64
|0.02
|1.36850
|0.00000
|1.37350
|191
|2011.01.27 08:55
|buy
|65
|0.03
|1.36650
|0.00000
|0.00000
|192
|2011.01.27 08:55
|modify
|65
|0.03
|1.36650
|0.00000
|1.37150
|193
|2011.01.27 09:13
|buy
|66
|0.05
|1.36447
|0.00000
|0.00000
|194
|2011.01.27 09:13
|modify
|66
|0.05
|1.36447
|0.00000
|1.36947
|195
|2011.01.27 10:39
|t/p
|66
|0.05
|1.36947
|0.00000
|1.36947
|25.00
|11092.56
|196
|2011.01.27 10:39
|close
|65
|0.03
|1.36947
|0.00000
|1.37150
|8.91
|11101.47
|197
|2011.01.27 10:39
|close
|64
|0.02
|1.36949
|0.00000
|1.37350
|1.98
|11103.45
|198
|2011.01.27 10:39
|close
|63
|0.01
|1.36951
|0.00000
|1.37551
|-1.01
|11102.44
|199
|2011.01.27 14:38
|sell
|67
|0.01
|1.37268
|0.00000
|0.00000
|200
|2011.01.27 14:38
|modify
|67
|0.01
|1.37268
|0.00000
|1.36768
|201
|2011.01.27 14:44
|sell
|68
|0.02
|1.37470
|0.00000
|0.00000
|202
|2011.01.27 14:44
|modify
|68
|0.02
|1.37470
|0.00000
|1.36970
|203
|2011.01.27 17:30
|t/p
|68
|0.02
|1.36970
|0.00000
|1.36970
|10.00
|11112.44
|204
|2011.01.27 17:30
|close
|67
|0.01
|1.36969
|0.00000
|1.36768
|2.99
|11115.43
|205
|2011.01.27 20:51
|buy
|69
|0.01
|1.37229
|0.00000
|0.00000
|206
|2011.01.27 20:51
|modify
|69
|0.01
|1.37229
|0.00000
|1.37729
|207
|2011.01.28 02:38
|buy
|70
|0.02
|1.37029
|0.00000
|0.00000
|208
|2011.01.28 02:38
|modify
|70
|0.02
|1.37029
|0.00000
|1.37529
|209
|2011.01.28 09:16
|buy
|71
|0.03
|1.36828
|0.00000
|0.00000
|210
|2011.01.28 09:16
|modify
|71
|0.03
|1.36828
|0.00000
|1.37328
|211
|2011.01.28 11:01
|t/p
|71
|0.03
|1.37328
|0.00000
|1.37328
|15.00
|11130.43
|212
|2011.01.28 11:01
|close
|70
|0.02
|1.37328
|0.00000
|1.37529
|5.98
|11136.41
|213
|2011.01.28 11:01
|close
|69
|0.01
|1.37330
|0.00000
|1.37729
|1.01
|11137.42
|214
|2011.01.28 17:36
|sell
|72
|0.01
|1.36253
|0.00000
|0.00000
|215
|2011.01.28 17:36
|modify
|72
|0.01
|1.36253
|0.00000
|1.35753
|216
|2011.01.31 00:57
|t/p
|72
|0.01
|1.35753
|0.00000
|1.35753
|4.95
|11142.37
|217
|2011.01.31 07:51
|sell
|73
|0.01
|1.36110
|0.00000
|0.00000
|218
|2011.01.31 07:51
|modify
|73
|0.01
|1.36110
|0.00000
|1.35610
|219
|2011.01.31 08:41
|sell
|74
|0.02
|1.36311
|0.00000
|0.00000
|220
|2011.01.31 08:41
|modify
|74
|0.02
|1.36311
|0.00000
|1.35811
|221
|2011.01.31 11:01
|sell
|75
|0.03
|1.36513
|0.00000
|0.00000
|222
|2011.01.31 11:01
|modify
|75
|0.03
|1.36513
|0.00000
|1.36013
|223
|2011.01.31 12:24
|sell
|76
|0.05
|1.36716
|0.00000
|0.00000
|224
|2011.01.31 12:24
|modify
|76
|0.05
|1.36716
|0.00000
|1.36216
|225
|2011.01.31 13:44
|sell
|77
|0.08
|1.36918
|0.00000
|0.00000
|226
|2011.01.31 13:44
|modify
|77
|0.08
|1.36918
|0.00000
|1.36418
|227
|2011.01.31 14:31
|sell
|78
|0.13
|1.37119
|0.00000
|0.00000
|228
|2011.01.31 14:31
|modify
|78
|0.13
|1.37119
|0.00000
|1.36619
|229
|2011.01.31 16:24
|sell
|79
|0.21
|1.37320
|0.00000
|0.00000
|230
|2011.01.31 16:24
|modify
|79
|0.21
|1.37320
|0.00000
|1.36820
|231
|2011.01.31 19:37
|t/p
|79
|0.21
|1.36820
|0.00000
|1.36820
|105.00
|11247.37
|232
|2011.01.31 19:37
|close
|78
|0.13
|1.36818
|0.00000
|1.36619
|39.13
|11286.50
|233
|2011.01.31 19:37
|close
|77
|0.08
|1.36819
|0.00000
|1.36418
|7.92
|11294.42
|234
|2011.01.31 19:37
|close
|76
|0.05
|1.36820
|0.00000
|1.36216
|-5.20
|11289.22
|235
|2011.01.31 19:37
|close
|75
|0.03
|1.36821
|0.00000
|1.36013
|-9.24
|11279.98
|236
|2011.01.31 19:37
|close
|74
|0.02
|1.36822
|0.00000
|1.35811
|-10.22
|11269.76
|237
|2011.01.31 19:37
|close
|73
|0.01
|1.36823
|0.00000
|1.35610
|-7.13
|11262.63
|238
|2011.01.31 22:22
|buy
|80
|0.01
|1.36895
|0.00000
|0.00000
|239
|2011.01.31 22:22
|modify
|80
|0.01
|1.36895
|0.00000
|1.37395
|240
|2011.02.01 08:22
|t/p
|80
|0.01
|1.37395
|0.00000
|1.37395
|5.00
|11267.63
|241
|2011.02.01 11:54
|buy
|81
|0.01
|1.37380
|0.00000
|0.00000
|242
|2011.02.01 11:54
|modify
|81
|0.01
|1.37380
|0.00000
|1.37880
|243
|2011.02.01 16:51
|t/p
|81
|0.01
|1.37880
|0.00000
|1.37880
|5.00
|11272.63
|244
|2011.02.01 17:39
|buy
|82
|0.01
|1.37941
|0.00000
|0.00000
|245
|2011.02.01 17:39
|modify
|82
|0.01
|1.37941
|0.00000
|1.38441
|246
|2011.02.02 02:17
|t/p
|82
|0.01
|1.38441
|0.00000
|1.38441
|5.00
|11277.62
|247
|2011.02.02 03:01
|buy
|83
|0.01
|1.38371
|0.00000
|0.00000
|248
|2011.02.02 03:01
|modify
|83
|0.01
|1.38371
|0.00000
|1.38871
|249
|2011.02.02 10:12
|buy
|84
|0.02
|1.38169
|0.00000
|0.00000
|250
|2011.02.02 10:12
|modify
|84
|0.02
|1.38169
|0.00000
|1.38669
|251
|2011.02.02 13:03
|buy
|85
|0.03
|1.37969
|0.00000
|0.00000
|252
|2011.02.02 13:03
|modify
|85
|0.03
|1.37969
|0.00000
|1.38469
|253
|2011.02.02 17:54
|buy
|86
|0.05
|1.37768
|0.00000
|0.00000
|254
|2011.02.02 17:54
|modify
|86
|0.05
|1.37768
|0.00000
|1.38268
|255
|2011.02.03 12:46
|buy
|87
|0.08
|1.37568
|0.00000
|0.00000
|256
|2011.02.03 12:46
|modify
|87
|0.08
|1.37568
|0.00000
|1.38068
|257
|2011.02.03 14:32
|buy
|88
|0.13
|1.37368
|0.00000
|0.00000
|258
|2011.02.03 14:32
|modify
|88
|0.13
|1.37368
|0.00000
|1.37868
|259
|2011.02.03 14:34
|buy
|89
|0.21
|1.37168
|0.00000
|0.00000
|260
|2011.02.03 14:34
|modify
|89
|0.21
|1.37168
|0.00000
|1.37668
|261
|2011.02.03 14:39
|buy
|90
|0.34
|1.36967
|0.00000
|0.00000
|262
|2011.02.03 14:39
|modify
|90
|0.34
|1.36967
|0.00000
|1.37467
|263
|2011.02.03 14:50
|buy
|91
|0.55
|1.36762
|0.00000
|0.00000
|264
|2011.02.03 14:50
|modify
|91
|0.55
|1.36762
|0.00000
|1.37262
|265
|2011.02.03 15:03
|buy
|92
|0.90
|1.36562
|0.00000
|0.00000
|266
|2011.02.03 15:03
|modify
|92
|0.90
|1.36562
|0.00000
|1.37062
|267
|2011.02.09 16:01
|t/p
|92
|0.90
|1.37062
|0.00000
|1.37062
|448.92
|11726.54
|268
|2011.02.09 16:01
|close
|91
|0.55
|1.37063
|0.00000
|1.37262
|164.89
|11891.43
|269
|2011.02.09 16:01
|close
|90
|0.34
|1.37067
|0.00000
|1.37467
|33.59
|11925.02
|270
|2011.02.09 16:01
|close
|89
|0.21
|1.37072
|0.00000
|1.37668
|-20.41
|11904.61
|271
|2011.02.09 16:01
|close
|88
|0.13
|1.37077
|0.00000
|1.37868
|-37.99
|11866.63
|272
|2011.02.09 16:01
|close
|87
|0.08
|1.37081
|0.00000
|1.38068
|-39.06
|11827.57
|273
|2011.02.09 16:01
|close
|86
|0.05
|1.37086
|0.00000
|1.38268
|-34.20
|11793.37
|274
|2011.02.09 16:01
|close
|85
|0.03
|1.37085
|0.00000
|1.38469
|-26.58
|11766.78
|275
|2011.02.09 16:01
|close
|84
|0.02
|1.37084
|0.00000
|1.38669
|-21.74
|11745.04
|276
|2011.02.09 16:01
|close
|83
|0.01
|1.37083
|0.00000
|1.38871
|-12.90
|11732.14
|277
|2011.02.09 19:23
|sell
|93
|0.01
|1.37227
|0.00000
|0.00000
|278
|2011.02.09 19:23
|modify
|93
|0.01
|1.37227
|0.00000
|1.36727
|279
|2011.02.10 08:29
|t/p
|93
|0.01
|1.36727
|0.00000
|1.36727
|4.84
|11736.98
|280
|2011.02.10 15:27
|sell
|94
|0.01
|1.36018
|0.00000
|0.00000
|281
|2011.02.10 15:27
|modify
|94
|0.01
|1.36018
|0.00000
|1.35518
|282
|2011.02.10 17:28
|sell
|95
|0.02
|1.36218
|0.00000
|0.00000
|283
|2011.02.10 17:28
|modify
|95
|0.02
|1.36218
|0.00000
|1.35718
|284
|2011.02.11 02:43
|t/p
|95
|0.02
|1.35718
|0.00000
|1.35718
|9.90
|11746.88
|285
|2011.02.11 02:43
|close
|94
|0.01
|1.35717
|0.00000
|1.35518
|2.96
|11749.84
|286
|2011.02.11 11:48
|sell
|96
|0.01
|1.35225
|0.00000
|0.00000
|287
|2011.02.11 11:48
|modify
|96
|0.01
|1.35225
|0.00000
|1.34725
|288
|2011.02.11 16:00
|sell
|97
|0.02
|1.35427
|0.00000
|0.00000
|289
|2011.02.11 16:00
|modify
|97
|0.02
|1.35427
|0.00000
|1.34927
|290
|2011.02.11 16:26
|sell
|98
|0.03
|1.35629
|0.00000
|0.00000
|291
|2011.02.11 16:26
|modify
|98
|0.03
|1.35629
|0.00000
|1.35129
|292
|2011.02.11 17:55
|t/p
|98
|0.03
|1.35129
|0.00000
|1.35129
|15.00
|11764.84
|293
|2011.02.11 17:55
|close
|97
|0.02
|1.35128
|0.00000
|1.34927
|5.98
|11770.82
|294
|2011.02.11 17:55
|close
|96
|0.01
|1.35125
|0.00000
|1.34725
|1.00
|11771.82
|295
|2011.02.11 21:10
|buy
|99
|0.01
|1.35432
|0.00000
|0.00000
|296
|2011.02.11 21:10
|modify
|99
|0.01
|1.35432
|0.00000
|1.35932
|297
|2011.02.14 00:00
|buy
|100
|0.02
|1.35231
|0.00000
|0.00000
|298
|2011.02.14 00:00
|modify
|100
|0.02
|1.35231
|0.00000
|1.35731
|299
|2011.02.14 00:43
|buy
|101
|0.03
|1.35030
|0.00000
|0.00000
|300
|2011.02.14 00:43
|modify
|101
|0.03
|1.35030
|0.00000
|1.35530
|301
|2011.02.14 08:20
|t/p
|101
|0.03
|1.35530
|0.00000
|1.35530
|15.00
|11786.82
|302
|2011.02.14 08:20
|close
|100
|0.02
|1.35530
|0.00000
|1.35731
|5.98
|11792.80
|303
|2011.02.14 08:20
|close
|99
|0.01
|1.35532
|0.00000
|1.35932
|1.00
|11793.79
|304
|2011.02.14 08:36
|buy
|102
|0.01
|1.35508
|0.00000
|0.00000
|305
|2011.02.14 08:36
|modify
|102
|0.01
|1.35508
|0.00000
|1.36008
|306
|2011.02.14 09:09
|buy
|103
|0.02
|1.35307
|0.00000
|0.00000
|307
|2011.02.14 09:09
|modify
|103
|0.02
|1.35307
|0.00000
|1.35807
|308
|2011.02.14 09:23
|buy
|104
|0.03
|1.35105
|0.00000
|0.00000
|309
|2011.02.14 09:23
|modify
|104
|0.03
|1.35105
|0.00000
|1.35605
|310
|2011.02.14 09:28
|buy
|105
|0.05
|1.34902
|0.00000
|0.00000
|311
|2011.02.14 09:28
|modify
|105
|0.05
|1.34902
|0.00000
|1.35402
|312
|2011.02.14 09:48
|buy
|106
|0.08
|1.34702
|0.00000
|0.00000
|313
|2011.02.14 09:48
|modify
|106
|0.08
|1.34702
|0.00000
|1.35202
|314
|2011.02.14 11:48
|buy
|107
|0.13
|1.34502
|0.00000
|0.00000
|315
|2011.02.14 11:48
|modify
|107
|0.13
|1.34502
|0.00000
|1.35002
|316
|2011.02.14 14:23
|buy
|108
|0.21
|1.34302
|0.00000
|0.00000
|317
|2011.02.14 14:23
|modify
|108
|0.21
|1.34302
|0.00000
|1.34802
|318
|2011.02.14 16:04
|t/p
|108
|0.21
|1.34802
|0.00000
|1.34802
|105.00
|11898.79
|319
|2011.02.14 16:04
|close
|107
|0.13
|1.34802
|0.00000
|1.35002
|39.00
|11937.79
|320
|2011.02.14 16:04
|close
|106
|0.08
|1.34801
|0.00000
|1.35202
|7.92
|11945.71
|321
|2011.02.14 16:04
|close
|105
|0.05
|1.34800
|0.00000
|1.35402
|-5.10
|11940.61
|322
|2011.02.14 16:04
|close
|104
|0.03
|1.34799
|0.00000
|1.35605
|-9.18
|11931.43
|323
|2011.02.14 16:04
|close
|103
|0.02
|1.34798
|0.00000
|1.35807
|-10.18
|11921.25
|324
|2011.02.14 16:04
|close
|102
|0.01
|1.34797
|0.00000
|1.36008
|-7.11
|11914.14
|325
|2011.02.15 02:59
|buy
|109
|0.01
|1.35122
|0.00000
|0.00000
|326
|2011.02.15 02:59
|modify
|109
|0.01
|1.35122
|0.00000
|1.35622
|327
|2011.02.15 07:56
|buy
|110
|0.02
|1.34921
|0.00000
|0.00000
|328
|2011.02.15 07:56
|modify
|110
|0.02
|1.34921
|0.00000
|1.35421
|329
|2011.02.15 08:15
|buy
|111
|0.03
|1.34721
|0.00000
|0.00000
|330
|2011.02.15 08:15
|modify
|111
|0.03
|1.34721
|0.00000
|1.35221
|331
|2011.02.15 10:19
|t/p
|111
|0.03
|1.35221
|0.00000
|1.35221
|15.00
|11929.14
|332
|2011.02.15 10:19
|close
|110
|0.02
|1.35222
|0.00000
|1.35421
|6.02
|11935.16
|333
|2011.02.15 10:19
|close
|109
|0.01
|1.35225
|0.00000
|1.35622
|1.03
|11936.19
|334
|2011.02.15 11:09
|buy
|112
|0.01
|1.35290
|0.00000
|0.00000
|335
|2011.02.15 11:09
|modify
|112
|0.01
|1.35290
|0.00000
|1.35790
|336
|2011.02.15 14:05
|buy
|113
|0.02
|1.35090
|0.00000
|0.00000
|337
|2011.02.15 14:05
|modify
|113
|0.02
|1.35090
|0.00000
|1.35590
|338
|2011.02.15 18:02
|buy
|114
|0.03
|1.34889
|0.00000
|0.00000
|339
|2011.02.15 18:02
|modify
|114
|0.03
|1.34889
|0.00000
|1.35389
|340
|2011.02.16 07:50
|t/p
|114
|0.03
|1.35389
|0.00000
|1.35389
|14.99
|11951.19
|341
|2011.02.16 07:50
|close
|113
|0.02
|1.35395
|0.00000
|1.35590
|6.09
|11957.28
|342
|2011.02.16 07:50
|close
|112
|0.01
|1.35403
|0.00000
|1.35790
|1.13
|11958.41
|343
|2011.02.17 03:47
|buy
|115
|0.01
|1.35987
|0.00000
|0.00000
|344
|2011.02.17 03:47
|modify
|115
|0.01
|1.35987
|0.00000
|1.36487
|345
|2011.02.17 06:10
|buy
|116
|0.02
|1.35786
|0.00000
|0.00000
|346
|2011.02.17 06:10
|modify
|116
|0.02
|1.35786
|0.00000
|1.36286
|347
|2011.02.17 07:38
|buy
|117
|0.03
|1.35586
|0.00000
|0.00000
|348
|2011.02.17 07:38
|modify
|117
|0.03
|1.35586
|0.00000
|1.36086
|349
|2011.02.17 10:08
|buy
|118
|0.05
|1.35386
|0.00000
|0.00000
|350
|2011.02.17 10:08
|modify
|118
|0.05
|1.35386
|0.00000
|1.35886
|351
|2011.02.17 15:49
|t/p
|118
|0.05
|1.35886
|0.00000
|1.35886
|25.00
|11983.41
|352
|2011.02.17 15:49
|close
|117
|0.03
|1.35887
|0.00000
|1.36086
|9.03
|11992.44
|353
|2011.02.17 15:49
|close
|116
|0.02
|1.35892
|0.00000
|1.36286
|2.12
|11994.56
|354
|2011.02.17 15:49
|close
|115
|0.01
|1.35897
|0.00000
|1.36487
|-0.90
|11993.66
|355
|2011.02.17 18:35
|sell
|119
|0.01
|1.35907
|0.00000
|0.00000
|356
|2011.02.17 18:35
|modify
|119
|0.01
|1.35907
|0.00000
|1.35407
|357
|2011.02.18 00:21
|sell
|120
|0.02
|1.36107
|0.00000
|0.00000
|358
|2011.02.18 00:21
|modify
|120
|0.02
|1.36107
|0.00000
|1.35607
|359
|2011.02.18 11:06
|t/p
|120
|0.02
|1.35607
|0.00000
|1.35607
|10.00
|12003.66
|360
|2011.02.18 11:06
|close
|119
|0.01
|1.35604
|0.00000
|1.35407
|2.98
|12006.63
|361
|2011.02.18 17:08
|sell
|121
|0.01
|1.36303
|0.00000
|0.00000
|362
|2011.02.18 17:08
|modify
|121
|0.01
|1.36303
|0.00000
|1.35803
|363
|2011.02.18 17:20
|sell
|122
|0.02
|1.36503
|0.00000
|0.00000
|364
|2011.02.18 17:20
|modify
|122
|0.02
|1.36503
|0.00000
|1.36003
|365
|2011.02.18 17:56
|sell
|123
|0.03
|1.36704
|0.00000
|0.00000
|366
|2011.02.18 17:56
|modify
|123
|0.03
|1.36704
|0.00000
|1.36204
|367
|2011.02.18 19:36
|sell
|124
|0.05
|1.36908
|0.00000
|0.00000
|368
|2011.02.18 19:36
|modify
|124
|0.05
|1.36908
|0.00000
|1.36408
|369
|2011.02.18 20:07
|sell
|125
|0.08
|1.37136
|0.00000
|0.00000
|370
|2011.02.18 20:07
|modify
|125
|0.08
|1.37136
|0.00000
|1.36636
|371
|2011.02.21 10:55
|t/p
|125
|0.08
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|39.58
|12046.22
|372
|2011.02.21 10:55
|close
|124
|0.05
|1.36636
|0.00000
|1.36408
|13.34
|12059.56
|373
|2011.02.21 10:55
|close
|123
|0.03
|1.36633
|0.00000
|1.36204
|1.97
|12061.53
|374
|2011.02.21 10:55
|close
|122
|0.02
|1.36631
|0.00000
|1.36003
|-2.66
|12058.87
|375
|2011.02.21 10:55
|close
|121
|0.01
|1.36632
|0.00000
|1.35803
|-3.34
|12055.53
|376
|2011.02.21 16:00
|sell
|126
|0.01
|1.36606
|0.00000
|0.00000
|377
|2011.02.21 16:00
|modify
|126
|0.01
|1.36606
|0.00000
|1.36106
|378
|2011.02.21 17:26
|sell
|127
|0.02
|1.36806
|0.00000
|0.00000
|379
|2011.02.21 17:26
|modify
|127
|0.02
|1.36806
|0.00000
|1.36306
|380
|2011.02.22 01:45
|t/p
|127
|0.02
|1.36306
|0.00000
|1.36306
|9.90
|12065.42
|381
|2011.02.22 01:45
|close
|126
|0.01
|1.36306
|0.00000
|1.36106
|2.95
|12068.37
|382
|2011.02.22 04:50
|sell
|128
|0.01
|1.35795
|0.00000
|0.00000
|383
|2011.02.22 04:50
|modify
|128
|0.01
|1.35795
|0.00000
|1.35295
|384
|2011.02.22 08:35
|t/p
|128
|0.01
|1.35295
|0.00000
|1.35295
|5.00
|12073.37
|385
|2011.02.22 14:56
|sell
|129
|0.01
|1.36772
|0.00000
|0.00000
|386
|2011.02.22 14:56
|modify
|129
|0.01
|1.36772
|0.00000
|1.36272
|387
|2011.02.22 16:33
|sell
|130
|0.02
|1.36973
|0.00000
|0.00000
|388
|2011.02.22 16:33
|modify
|130
|0.02
|1.36973
|0.00000
|1.36473
|389
|2011.02.22 17:47
|t/p
|130
|0.02
|1.36473
|0.00000
|1.36473
|10.00
|12083.37
|390
|2011.02.22 17:47
|close
|129
|0.01
|1.36473
|0.00000
|1.36272
|2.99
|12086.36
|391
|2011.02.22 22:14
|buy
|131
|0.01
|1.36562
|0.00000
|0.00000
|392
|2011.02.22 22:14
|modify
|131
|0.01
|1.36562
|0.00000
|1.37062
|393
|2011.02.23 02:11
|t/p
|131
|0.01
|1.37062
|0.00000
|1.37062
|5.00
|12091.36
|394
|2011.02.23 02:45
|buy
|132
|0.01
|1.36917
|0.00000
|0.00000
|395
|2011.02.23 02:45
|modify
|132
|0.01
|1.36917
|0.00000
|1.37417
|396
|2011.02.23 12:43
|t/p
|132
|0.01
|1.37417
|0.00000
|1.37417
|5.00
|12096.36
|397
|2011.02.23 13:18
|buy
|133
|0.01
|1.37363
|0.00000
|0.00000
|398
|2011.02.23 13:18
|modify
|133
|0.01
|1.37363
|0.00000
|1.37863
|399
|2011.02.23 15:10
|buy
|134
|0.02
|1.37163
|0.00000
|0.00000
|400
|2011.02.23 15:10
|modify
|134
|0.02
|1.37163
|0.00000
|1.37663
|401
|2011.02.23 16:23
|t/p
|134
|0.02
|1.37663
|0.00000
|1.37663
|10.00
|12106.36
|402
|2011.02.23 16:23
|close
|133
|0.01
|1.37664
|0.00000
|1.37863
|3.01
|12109.37
|403
|2011.02.23 17:07
|buy
|135
|0.01
|1.37629
|0.00000
|0.00000
|404
|2011.02.23 17:07
|modify
|135
|0.01
|1.37629
|0.00000
|1.38129
|405
|2011.02.23 18:18
|buy
|136
|0.02
|1.37428
|0.00000
|0.00000
|406
|2011.02.23 18:18
|modify
|136
|0.02
|1.37428
|0.00000
|1.37928
|407
|2011.02.24 08:43
|buy
|137
|0.03
|1.37227
|0.00000
|0.00000
|408
|2011.02.24 08:43
|modify
|137
|0.03
|1.37227
|0.00000
|1.37727
|409
|2011.02.24 10:02
|t/p
|137
|0.03
|1.37727
|0.00000
|1.37727
|15.00
|12124.37
|410
|2011.02.24 10:02
|close
|136
|0.02
|1.37728
|0.00000
|1.37928
|5.98
|12130.35
|411
|2011.02.24 10:02
|close
|135
|0.01
|1.37731
|0.00000
|1.38129
|1.01
|12131.36
|412
|2011.02.24 14:11
|sell
|138
|0.01
|1.37716
|0.00000
|0.00000
|413
|2011.02.24 14:11
|modify
|138
|0.01
|1.37716
|0.00000
|1.37216
|414
|2011.02.24 15:16
|sell
|139
|0.02
|1.37916
|0.00000
|0.00000
|415
|2011.02.24 15:16
|modify
|139
|0.02
|1.37916
|0.00000
|1.37416
|416
|2011.02.24 16:16
|sell
|140
|0.03
|1.38116
|0.00000
|0.00000
|417
|2011.02.24 16:16
|modify
|140
|0.03
|1.38116
|0.00000
|1.37616
|418
|2011.02.25 02:15
|sell
|141
|0.05
|1.38316
|0.00000
|0.00000
|419
|2011.02.25 02:15
|modify
|141
|0.05
|1.38316
|0.00000
|1.37816
|420
|2011.02.25 11:51
|t/p
|141
|0.05
|1.37816
|0.00000
|1.37816
|25.00
|12156.36
|421
|2011.02.25 11:51
|close
|140
|0.03
|1.37811
|0.00000
|1.37616
|8.99
|12165.35
|422
|2011.02.25 11:51
|close
|139
|0.02
|1.37805
|0.00000
|1.37416
|2.12
|12167.47
|423
|2011.02.25 11:51
|close
|138
|0.01
|1.37799
|0.00000
|1.37216
|-0.88
|12166.59
|424
|2011.02.25 13:47
|buy
|142
|0.01
|1.37830
|0.00000
|0.00000
|425
|2011.02.25 13:47
|modify
|142
|0.01
|1.37830
|0.00000
|1.38330
|426
|2011.02.25 14:06
|buy
|143
|0.02
|1.37628
|0.00000
|0.00000
|427
|2011.02.25 14:06
|modify
|143
|0.02
|1.37628
|0.00000
|1.38128
|428
|2011.02.25 15:23
|buy
|144
|0.03
|1.37428
|0.00000
|0.00000
|429
|2011.02.25 15:23
|modify
|144
|0.03
|1.37428
|0.00000
|1.37928
|430
|2011.02.28 01:10
|buy
|145
|0.05
|1.37227
|0.00000
|0.00000
|431
|2011.02.28 01:10
|modify
|145
|0.05
|1.37227
|0.00000
|1.37727
|432
|2011.02.28 07:46
|t/p
|145
|0.05
|1.37727
|0.00000
|1.37727
|25.00
|12191.59
|433
|2011.02.28 07:46
|close
|144
|0.03
|1.37729
|0.00000
|1.37928
|9.02
|12200.61
|434
|2011.02.28 07:46
|close
|143
|0.02
|1.37732
|0.00000
|1.38128
|2.07
|12202.68
|435
|2011.02.28 07:46
|close
|142
|0.01
|1.37735
|0.00000
|1.38330
|-0.95
|12201.73
|436
|2011.02.28 22:02
|buy
|146
|0.01
|1.38034
|0.00000
|0.00000
|437
|2011.02.28 22:02
|modify
|146
|0.01
|1.38034
|0.00000
|1.38534
|438
|2011.03.01 20:39
|buy
|147
|0.02
|1.37833
|0.00000
|0.00000
|439
|2011.03.01 20:39
|modify
|147
|0.02
|1.37833
|0.00000
|1.38333
|440
|2011.03.02 03:38
|buy
|148
|0.03
|1.37633
|0.00000
|0.00000
|441
|2011.03.02 03:38
|modify
|148
|0.03
|1.37633
|0.00000
|1.38133
|442
|2011.03.02 11:24
|t/p
|148
|0.03
|1.38133
|0.00000
|1.38133
|15.00
|12216.73
|443
|2011.03.02 11:24
|close
|147
|0.02
|1.38135
|0.00000
|1.38333
|6.03
|12222.76
|444
|2011.03.02 11:24
|close
|146
|0.01
|1.38133
|0.00000
|1.38534
|0.98
|12223.75
|445
|2011.03.02 14:10
|sell
|149
|0.01
|1.38183
|0.00000
|0.00000
|446
|2011.03.02 14:10
|modify
|149
|0.01
|1.38183
|0.00000
|1.37683
|447
|2011.03.02 14:42
|sell
|150
|0.02
|1.38383
|0.00000
|0.00000
|448
|2011.03.02 14:42
|modify
|150
|0.02
|1.38383
|0.00000
|1.37883
|449
|2011.03.02 14:49
|sell
|151
|0.03
|1.38584
|0.00000
|0.00000
|450
|2011.03.02 14:49
|modify
|151
|0.03
|1.38584
|0.00000
|1.38084
|451
|2011.03.02 16:04
|sell
|152
|0.05
|1.38785
|0.00000
|0.00000
|452
|2011.03.02 16:04
|modify
|152
|0.05
|1.38785
|0.00000
|1.38285
|453
|2011.03.03 14:32
|sell
|153
|0.08
|1.38998
|0.00000
|0.00000
|454
|2011.03.03 14:32
|modify
|153
|0.08
|1.38998
|0.00000
|1.38498
|455
|2011.03.03 14:32
|sell
|154
|0.13
|1.39202
|0.00000
|0.00000
|456
|2011.03.03 14:32
|modify
|154
|0.13
|1.39202
|0.00000
|1.38702
|457
|2011.03.03 14:40
|sell
|155
|0.21
|1.39402
|0.00000
|0.00000
|458
|2011.03.03 14:40
|modify
|155
|0.21
|1.39402
|0.00000
|1.38902
|459
|2011.03.03 14:49
|sell
|156
|0.34
|1.39604
|0.00000
|0.00000
|460
|2011.03.03 14:49
|modify
|156
|0.34
|1.39604
|0.00000
|1.39104
|461
|2011.03.04 14:31
|sell
|157
|0.55
|1.39804
|0.00000
|0.00000
|462
|2011.03.04 14:31
|modify
|157
|0.55
|1.39804
|0.00000
|1.39304
|463
|2011.03.04 15:46
|sell
|158
|0.90
|1.40004
|0.00000
|0.00000
|464
|2011.03.04 15:46
|modify
|158
|0.90
|1.40004
|0.00000
|1.39504
|465
|2011.03.08 08:42
|t/p
|158
|0.90
|1.39504
|0.00000
|1.39504
|440.64
|12664.39
|466
|2011.03.08 08:42
|close
|157
|0.55
|1.39502
|0.00000
|1.39304
|160.38
|12824.77
|467
|2011.03.08 08:42
|close
|156
|0.34
|1.39504
|0.00000
|1.39104
|28.70
|12853.46
|468
|2011.03.08 08:42
|close
|155
|0.21
|1.39506
|0.00000
|1.38902
|-25.12
|12828.35
|469
|2011.03.08 08:42
|close
|154
|0.13
|1.39508
|0.00000
|1.38702
|-41.81
|12786.54
|470
|2011.03.08 08:42
|close
|153
|0.08
|1.39510
|0.00000
|1.38498
|-42.21
|12744.33
|471
|2011.03.08 08:42
|close
|152
|0.05
|1.39513
|0.00000
|1.38285
|-37.96
|12706.37
|472
|2011.03.08 08:42
|close
|151
|0.03
|1.39515
|0.00000
|1.38084
|-28.87
|12677.51
|473
|2011.03.08 08:42
|close
|150
|0.02
|1.39517
|0.00000
|1.37883
|-23.30
|12654.20
|474
|2011.03.08 08:42
|close
|149
|0.01
|1.39519
|0.00000
|1.37683
|-13.67
|12640.53
|475
|2011.03.08 09:59
|sell
|159
|0.01
|1.39293
|0.00000
|0.00000
|476
|2011.03.08 09:59
|modify
|159
|0.01
|1.39293
|0.00000
|1.38793
|477
|2011.03.08 15:22
|t/p
|159
|0.01
|1.38793
|0.00000
|1.38793
|5.00
|12645.53
|478
|2011.03.08 22:28
|sell
|160
|0.01
|1.39017
|0.00000
|0.00000
|479
|2011.03.08 22:28
|modify
|160
|0.01
|1.39017
|0.00000
|1.38517
|480
|2011.03.09 12:45
|sell
|161
|0.02
|1.39218
|0.00000
|0.00000
|481
|2011.03.09 12:45
|modify
|161
|0.02
|1.39218
|0.00000
|1.38718
|482
|2011.03.10 05:00
|t/p
|161
|0.02
|1.38718
|0.00000
|1.38718
|9.69
|12655.22
|483
|2011.03.10 05:00
|close
|160
|0.01
|1.38717
|0.00000
|1.38517
|2.79
|12658.01
|484
|2011.03.10 09:06
|sell
|162
|0.01
|1.38167
|0.00000
|0.00000
|485
|2011.03.10 09:06
|modify
|162
|0.01
|1.38167
|0.00000
|1.37667
|486
|2011.03.10 09:54
|sell
|163
|0.02
|1.38368
|0.00000
|0.00000
|487
|2011.03.10 09:54
|modify
|163
|0.02
|1.38368
|0.00000
|1.37868
|488
|2011.03.10 20:05
|t/p
|163
|0.02
|1.37868
|0.00000
|1.37868
|10.00
|12668.01
|489
|2011.03.10 20:05
|close
|162
|0.01
|1.37865
|0.00000
|1.37667
|3.02
|12671.03
|490
|2011.03.10 20:55
|sell
|164
|0.01
|1.37952
|0.00000
|0.00000
|491
|2011.03.10 20:55
|modify
|164
|0.01
|1.37952
|0.00000
|1.37452
|492
|2011.03.11 02:00
|sell
|165
|0.02
|1.38152
|0.00000
|0.00000
|493
|2011.03.11 02:00
|modify
|165
|0.02
|1.38152
|0.00000
|1.37652
|494
|2011.03.11 09:08
|sell
|166
|0.03
|1.38352
|0.00000
|0.00000
|495
|2011.03.11 09:08
|modify
|166
|0.03
|1.38352
|0.00000
|1.37852
|496
|2011.03.11 11:02
|t/p
|166
|0.03
|1.37852
|0.00000
|1.37852
|15.00
|12686.03
|497
|2011.03.11 11:02
|close
|165
|0.02
|1.37848
|0.00000
|1.37652
|6.08
|12692.11
|498
|2011.03.11 11:02
|close
|164
|0.01
|1.37841
|0.00000
|1.37452
|1.06
|12693.17
|499
|2011.03.11 14:36
|buy
|167
|0.01
|1.37647
|0.00000
|0.00000
|500
|2011.03.11 14:36
|modify
|167
|0.01
|1.37647
|0.00000
|1.38147
|501
|2011.03.11 15:43
|t/p
|167
|0.01
|1.38147
|0.00000
|1.38147
|5.00
|12698.17
|502
|2011.03.11 19:02
|buy
|168
|0.01
|1.38812
|0.00000
|0.00000
|503
|2011.03.11 19:02
|modify
|168
|0.01
|1.38812
|0.00000
|1.39312
|504
|2011.03.14 00:00
|t/p
|168
|0.01
|1.39312
|0.00000
|1.39312
|5.00
|12703.17
|505
|2011.03.14 00:44
|buy
|169
|0.01
|1.39406
|0.00000
|0.00000
|506
|2011.03.14 00:44
|modify
|169
|0.01
|1.39406
|0.00000
|1.39906
|507
|2011.03.14 01:11
|buy
|170
|0.02
|1.39205
|0.00000
|0.00000
|508
|2011.03.14 01:11
|modify
|170
|0.02
|1.39205
|0.00000
|1.39705
|509
|2011.03.14 11:38
|t/p
|170
|0.02
|1.39705
|0.00000
|1.39705
|10.00
|12713.17
|510
|2011.03.14 11:38
|close
|169
|0.01
|1.39706
|0.00000
|1.39906
|3.00
|12716.17
|511
|2011.03.14 12:34
|buy
|171
|0.01
|1.39663
|0.00000
|0.00000
|512
|2011.03.14 12:34
|modify
|171
|0.01
|1.39663
|0.00000
|1.40163
|513
|2011.03.14 13:03
|buy
|172
|0.02
|1.39462
|0.00000
|0.00000
|514
|2011.03.14 13:03
|modify
|172
|0.02
|1.39462
|0.00000
|1.39962
|515
|2011.03.14 17:07
|t/p
|172
|0.02
|1.39962
|0.00000
|1.39962
|10.00
|12726.17
|516
|2011.03.14 17:07
|close
|171
|0.01
|1.39962
|0.00000
|1.40163
|2.99
|12729.16
|517
|2011.03.14 17:41
|buy
|173
|0.01
|1.39848
|0.00000
|0.00000
|518
|2011.03.14 17:41
|modify
|173
|0.01
|1.39848
|0.00000
|1.40348
|519
|2011.03.15 03:04
|buy
|174
|0.02
|1.39648
|0.00000
|0.00000
|520
|2011.03.15 03:04
|modify
|174
|0.02
|1.39648
|0.00000
|1.40148
|521
|2011.03.15 03:51
|buy
|175
|0.03
|1.39448
|0.00000
|0.00000
|522
|2011.03.15 03:51
|modify
|175
|0.03
|1.39448
|0.00000
|1.39948
|523
|2011.03.15 04:57
|buy
|176
|0.05
|1.39247
|0.00000
|0.00000
|524
|2011.03.15 04:57
|modify
|176
|0.05
|1.39247
|0.00000
|1.39747
|525
|2011.03.15 05:04
|buy
|177
|0.08
|1.39046
|0.00000
|0.00000
|526
|2011.03.15 05:04
|modify
|177
|0.08
|1.39046
|0.00000
|1.39546
|527
|2011.03.15 10:22
|buy
|178
|0.13
|1.38846
|0.00000
|0.00000
|528
|2011.03.15 10:22
|modify
|178
|0.13
|1.38846
|0.00000
|1.39346
|529
|2011.03.15 11:00
|buy
|179
|0.21
|1.38643
|0.00000
|0.00000
|530
|2011.03.15 11:00
|modify
|179
|0.21
|1.38643
|0.00000
|1.39143
|531
|2011.03.15 14:40
|t/p
|179
|0.21
|1.39143
|0.00000
|1.39143
|105.00
|12834.16
|532
|2011.03.15 14:40
|close
|178
|0.13
|1.39145
|0.00000
|1.39346
|38.87
|12873.03
|533
|2011.03.15 14:40
|close
|177
|0.08
|1.39147
|0.00000
|1.39546
|8.08
|12881.11
|534
|2011.03.15 14:40
|close
|176
|0.05
|1.39150
|0.00000
|1.39747
|-4.85
|12876.26
|535
|2011.03.15 14:40
|close
|175
|0.03
|1.39152
|0.00000
|1.39948
|-8.88
|12867.38
|536
|2011.03.15 14:40
|close
|174
|0.02
|1.39155
|0.00000
|1.40148
|-9.86
|12857.52
|537
|2011.03.15 14:40
|close
|173
|0.01
|1.39157
|0.00000
|1.40348
|-6.91
|12850.60
|538
|2011.03.16 03:22
|buy
|180
|0.01
|1.39766
|0.00000
|0.00000
|539
|2011.03.16 03:22
|modify
|180
|0.01
|1.39766
|0.00000
|1.40266
|540
|2011.03.16 10:39
|buy
|181
|0.02
|1.39562
|0.00000
|0.00000
|541
|2011.03.16 10:39
|modify
|181
|0.02
|1.39562
|0.00000
|1.40062
|542
|2011.03.16 11:42
|buy
|182
|0.03
|1.39362
|0.00000
|0.00000
|543
|2011.03.16 11:42
|modify
|182
|0.03
|1.39362
|0.00000
|1.39862
|544
|2011.03.16 14:40
|buy
|183
|0.05
|1.39161
|0.00000
|0.00000
|545
|2011.03.16 14:40
|modify
|183
|0.05
|1.39161
|0.00000
|1.39661
|546
|2011.03.16 18:26
|buy
|184
|0.08
|1.38958
|0.00000
|0.00000
|547
|2011.03.16 18:26
|modify
|184
|0.08
|1.38958
|0.00000
|1.39458
|548
|2011.03.16 19:01
|buy
|185
|0.13
|1.38756
|0.00000
|0.00000
|549
|2011.03.16 19:01
|modify
|185
|0.13
|1.38756
|0.00000
|1.39256
|550
|2011.03.16 22:15
|t/p
|185
|0.13
|1.39256
|0.00000
|1.39256
|65.00
|12915.60
|551
|2011.03.16 22:15
|close
|184
|0.08
|1.39263
|0.00000
|1.39458
|24.40
|12940.00
|552
|2011.03.16 22:15
|close
|183
|0.05
|1.39280
|0.00000
|1.39661
|5.95
|12945.95
|553
|2011.03.16 22:15
|close
|182
|0.03
|1.39278
|0.00000
|1.39862
|-2.52
|12943.43
|554
|2011.03.16 22:15
|close
|181
|0.02
|1.39277
|0.00000
|1.40062
|-5.70
|12937.73
|555
|2011.03.16 22:15
|close
|180
|0.01
|1.39275
|0.00000
|1.40266
|-4.91
|12932.82
|556
|2011.03.17 01:51
|sell
|186
|0.01
|1.38956
|0.00000
|0.00000
|557
|2011.03.17 01:51
|modify
|186
|0.01
|1.38956
|0.00000
|1.38456
|558
|2011.03.17 02:05
|sell
|187
|0.02
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|559
|2011.03.17 02:05
|modify
|187
|0.02
|1.39160
|0.00000
|1.38660
|560
|2011.03.17 06:38
|sell
|188
|0.03
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|561
|2011.03.17 06:38
|modify
|188
|0.03
|1.39360
|0.00000
|1.38860
|562
|2011.03.17 08:28
|sell
|189
|0.05
|1.39561
|0.00000
|0.00000
|563
|2011.03.17 08:28
|modify
|189
|0.05
|1.39561
|0.00000
|1.39061
|564
|2011.03.17 08:41
|sell
|190
|0.08
|1.39762
|0.00000
|0.00000
|565
|2011.03.17 08:41
|modify
|190
|0.08
|1.39762
|0.00000
|1.39262
|566
|2011.03.17 10:37
|sell
|191
|0.13
|1.39962
|0.00000
|0.00000
|567
|2011.03.17 10:37
|modify
|191
|0.13
|1.39962
|0.00000
|1.39462
|568
|2011.03.17 10:42
|sell
|192
|0.21
|1.40163
|0.00000
|0.00000
|569
|2011.03.17 10:42
|modify
|192
|0.21
|1.40163
|0.00000
|1.39663
|570
|2011.03.17 11:00
|sell
|193
|0.34
|1.40363
|0.00000
|0.00000
|571
|2011.03.17 11:00
|modify
|193
|0.34
|1.40363
|0.00000
|1.39863
|572
|2011.03.17 15:11
|t/p
|193
|0.34
|1.39863
|0.00000
|1.39863
|170.00
|13102.82
|573
|2011.03.17 15:11
|close
|192
|0.21
|1.39861
|0.00000
|1.39663
|63.42
|13166.24
|574
|2011.03.17 15:11
|close
|191
|0.13
|1.39863
|0.00000
|1.39462
|12.87
|13179.11
|575
|2011.03.17 15:11
|close
|190
|0.08
|1.39866
|0.00000
|1.39262
|-8.32
|13170.79
|576
|2011.03.17 15:11
|close
|189
|0.05
|1.39868
|0.00000
|1.39061
|-15.35
|13155.44
|577
|2011.03.17 15:11
|close
|188
|0.03
|1.39871
|0.00000
|1.38860
|-15.33
|13140.11
|578
|2011.03.17 15:11
|close
|187
|0.02
|1.39873
|0.00000
|1.38660
|-14.26
|13125.85
|579
|2011.03.17 15:11
|close
|186
|0.01
|1.39875
|0.00000
|1.38456
|-9.19
|13116.66
|580
|2011.03.17 18:48
|buy
|194
|0.01
|1.40203
|0.00000
|0.00000
|581
|2011.03.17 18:48
|modify
|194
|0.01
|1.40203
|0.00000
|1.40703
|582
|2011.03.17 20:01
|buy
|195
|0.02
|1.40002
|0.00000
|0.00000
|583
|2011.03.17 20:01
|modify
|195
|0.02
|1.40002
|0.00000
|1.40502
|584
|2011.03.18 02:38
|t/p
|195
|0.02
|1.40502
|0.00000
|1.40502
|9.99
|13126.66
|585
|2011.03.18 02:38
|close
|194
|0.01
|1.40504
|0.00000
|1.40703
|3.01
|13129.66
|586
|2011.03.18 03:56
|buy
|196
|0.01
|1.40675
|0.00000
|0.00000
|587
|2011.03.18 03:56
|modify
|196
|0.01
|1.40675
|0.00000
|1.41175
|588
|2011.03.18 08:57
|buy
|197
|0.02
|1.40474
|0.00000
|0.00000
|589
|2011.03.18 08:57
|modify
|197
|0.02
|1.40474
|0.00000
|1.40974
|590
|2011.03.18 11:11
|t/p
|197
|0.02
|1.40974
|0.00000
|1.40974
|10.00
|13139.66
|591
|2011.03.18 11:11
|close
|196
|0.01
|1.40977
|0.00000
|1.41175
|3.02
|13142.68
|592
|2011.03.18 18:46
|buy
|198
|0.01
|1.41700
|0.00000
|0.00000
|593
|2011.03.18 18:46
|modify
|198
|0.01
|1.41700
|0.00000
|1.42200
|594
|2011.03.21 10:06
|buy
|199
|0.02
|1.41500
|0.00000
|0.00000
|595
|2011.03.21 10:06
|modify
|199
|0.02
|1.41500
|0.00000
|1.42000
|596
|2011.03.21 14:19
|t/p
|199
|0.02
|1.42000
|0.00000
|1.42000
|10.00
|13152.68
|597
|2011.03.21 14:19
|close
|198
|0.01
|1.42002
|0.00000
|1.42200
|3.02
|13155.70
|598
|2011.03.21 15:25
|sell
|200
|0.01
|1.41832
|0.00000
|0.00000
|599
|2011.03.21 15:25
|modify
|200
|0.01
|1.41832
|0.00000
|1.41332
|600
|2011.03.21 17:18
|sell
|201
|0.02
|1.42032
|0.00000
|0.00000
|601
|2011.03.21 17:18
|modify
|201
|0.02
|1.42032
|0.00000
|1.41532
|602
|2011.03.21 18:58
|sell
|202
|0.03
|1.42232
|0.00000
|0.00000
|603
|2011.03.21 18:58
|modify
|202
|0.03
|1.42232
|0.00000
|1.41732
|604
|2011.03.22 09:21
|sell
|203
|0.05
|1.42433
|0.00000
|0.00000
|605
|2011.03.22 09:21
|modify
|203
|0.05
|1.42433
|0.00000
|1.41933
|606
|2011.03.22 14:49
|t/p
|203
|0.05
|1.41933
|0.00000
|1.41933
|25.00
|13180.70
|607
|2011.03.22 14:49
|close
|202
|0.03
|1.41931
|0.00000
|1.41732
|8.87
|13189.57
|608
|2011.03.22 14:49
|close
|201
|0.02
|1.41932
|0.00000
|1.41532
|1.90
|13191.47
|609
|2011.03.22 14:49
|close
|200
|0.01
|1.41933
|0.00000
|1.41332
|-1.06
|13190.41
|610
|2011.03.22 16:00
|sell
|204
|0.01
|1.41847
|0.00000
|0.00000
|611
|2011.03.22 16:00
|modify
|204
|0.01
|1.41847
|0.00000
|1.41347
|612
|2011.03.22 16:45
|sell
|205
|0.02
|1.42048
|0.00000
|0.00000
|613
|2011.03.22 16:45
|modify
|205
|0.02
|1.42048
|0.00000
|1.41548
|614
|2011.03.23 01:39
|t/p
|205
|0.02
|1.41548
|0.00000
|1.41548
|9.90
|13200.30
|615
|2011.03.23 01:39
|close
|204
|0.01
|1.41548
|0.00000
|1.41347
|2.94
|13203.24
|616
|2011.03.23 02:02
|sell
|206
|0.01
|1.41600
|0.00000
|0.00000
|617
|2011.03.23 02:02
|modify
|206
|0.01
|1.41600
|0.00000
|1.41100
|618
|2011.03.23 06:08
|sell
|207
|0.02
|1.41800
|0.00000
|0.00000
|619
|2011.03.23 06:08
|modify
|207
|0.02
|1.41800
|0.00000
|1.41300
|620
|2011.03.23 11:18
|sell
|208
|0.03
|1.42001
|0.00000
|0.00000
|621
|2011.03.23 11:18
|modify
|208
|0.03
|1.42001
|0.00000
|1.41501
|622
|2011.03.23 12:32
|t/p
|208
|0.03
|1.41501
|0.00000
|1.41501
|15.00
|13218.24
|623
|2011.03.23 12:32
|close
|207
|0.02
|1.41500
|0.00000
|1.41300
|6.00
|13224.24
|624
|2011.03.23 12:32
|close
|206
|0.01
|1.41499
|0.00000
|1.41100
|1.01
|13225.25
|625
|2011.03.23 13:24
|sell
|209
|0.01
|1.41468
|0.00000
|0.00000
|626
|2011.03.23 13:24
|modify
|209
|0.01
|1.41468
|0.00000
|1.40968
|627
|2011.03.23 21:48
|t/p
|209
|0.01
|1.40968
|0.00000
|1.40968
|5.00
|13230.25
|628
|2011.03.24 03:57
|sell
|210
|0.01
|1.40830
|0.00000
|0.00000
|629
|2011.03.24 03:57
|modify
|210
|0.01
|1.40830
|0.00000
|1.40330
|630
|2011.03.24 09:54
|sell
|211
|0.02
|1.41032
|0.00000
|0.00000
|631
|2011.03.24 09:54
|modify
|211
|0.02
|1.41032
|0.00000
|1.40532
|632
|2011.03.24 10:50
|sell
|212
|0.03
|1.41233
|0.00000
|0.00000
|633
|2011.03.24 10:50
|modify
|212
|0.03
|1.41233
|0.00000
|1.40733
|634
|2011.03.24 12:36
|sell
|213
|0.05
|1.41434
|0.00000
|0.00000
|635
|2011.03.24 12:36
|modify
|213
|0.05
|1.41434
|0.00000
|1.40934
|636
|2011.03.24 15:33
|sell
|214
|0.08
|1.41639
|0.00000
|0.00000
|637
|2011.03.24 15:33
|modify
|214
|0.08
|1.41639
|0.00000
|1.41139
|638
|2011.03.24 15:51
|sell
|215
|0.13
|1.41841
|0.00000
|0.00000
|639
|2011.03.24 15:51
|modify
|215
|0.13
|1.41841
|0.00000
|1.41341
|640
|2011.03.24 16:04
|sell
|216
|0.21
|1.42044
|0.00000
|0.00000
|641
|2011.03.24 16:04
|modify
|216
|0.21
|1.42044
|0.00000
|1.41544
|642
|2011.03.25 00:26
|t/p
|216
|0.21
|1.41544
|0.00000
|1.41544
|103.91
|13334.16
|643
|2011.03.25 00:26
|close
|215
|0.13
|1.41542
|0.00000
|1.41341
|38.19
|13372.35
|644
|2011.03.25 00:26
|close
|214
|0.08
|1.41537
|0.00000
|1.41139
|7.74
|13380.10
|645
|2011.03.25 00:26
|close
|213
|0.05
|1.41539
|0.00000
|1.40934
|-5.51
|13374.59
|646
|2011.03.25 00:26
|close
|212
|0.03
|1.41540
|0.00000
|1.40733
|-9.37
|13365.22
|647
|2011.03.25 00:26
|close
|211
|0.02
|1.41542
|0.00000
|1.40532
|-10.30
|13354.92
|648
|2011.03.25 00:26
|close
|210
|0.01
|1.41543
|0.00000
|1.40330
|-7.18
|13347.74
|649
|2011.03.25 01:30
|buy
|217
|0.01
|1.41734
|0.00000
|0.00000
|650
|2011.03.25 01:30
|modify
|217
|0.01
|1.41734
|0.00000
|1.42234
|651
|2011.03.25 09:42
|buy
|218
|0.02
|1.41532
|0.00000
|0.00000
|652
|2011.03.25 09:42
|modify
|218
|0.02
|1.41532
|0.00000
|1.42032
|653
|2011.03.25 13:27
|buy
|219
|0.03
|1.41331
|0.00000
|0.00000
|654
|2011.03.25 13:27
|modify
|219
|0.03
|1.41331
|0.00000
|1.41831
|655
|2011.03.25 15:15
|buy
|220
|0.05
|1.41130
|0.00000
|0.00000
|656
|2011.03.25 15:15
|modify
|220
|0.05
|1.41130
|0.00000
|1.41630
|657
|2011.03.25 17:29
|buy
|221
|0.08
|1.40924
|0.00000
|0.00000
|658
|2011.03.25 17:29
|modify
|221
|0.08
|1.40924
|0.00000
|1.41424
|659
|2011.03.25 17:32
|buy
|222
|0.13
|1.40723
|0.00000
|0.00000
|660
|2011.03.25 17:32
|modify
|222
|0.13
|1.40723
|0.00000
|1.41223
|661
|2011.03.28 00:00
|buy
|223
|0.21
|1.40461
|0.00000
|0.00000
|662
|2011.03.28 00:00
|modify
|223
|0.21
|1.40461
|0.00000
|1.40961
|663
|2011.03.28 00:37
|buy
|224
|0.34
|1.40259
|0.00000
|0.00000
|664
|2011.03.28 00:37
|modify
|224
|0.34
|1.40259
|0.00000
|1.40759
|665
|2011.03.28 09:43
|t/p
|224
|0.34
|1.40759
|0.00000
|1.40759
|170.00
|13517.74
|666
|2011.03.28 09:43
|close
|223
|0.21
|1.40759
|0.00000
|1.40961
|62.58
|13580.32
|667
|2011.03.28 09:43
|close
|222
|0.13
|1.40762
|0.00000
|1.41223
|5.03
|13585.35
|668
|2011.03.28 09:43
|close
|221
|0.08
|1.40764
|0.00000
|1.41424
|-12.82
|13572.52
|669
|2011.03.28 09:43
|close
|220
|0.05
|1.40767
|0.00000
|1.41630
|-18.16
|13554.36
|670
|2011.03.28 09:43
|close
|219
|0.03
|1.40769
|0.00000
|1.41831
|-16.87
|13537.49
|671
|2011.03.28 09:43
|close
|218
|0.02
|1.40768
|0.00000
|1.42032
|-15.29
|13522.20
|672
|2011.03.28 09:43
|close
|217
|0.01
|1.40767
|0.00000
|1.42234
|-9.67
|13512.53
|673
|2011.03.28 17:11
|buy
|225
|0.01
|1.41094
|0.00000
|0.00000
|674
|2011.03.28 17:11
|modify
|225
|0.01
|1.41094
|0.00000
|1.41594
|675
|2011.03.28 19:07
|buy
|226
|0.02
|1.40894
|0.00000
|0.00000
|676
|2011.03.28 19:07
|modify
|226
|0.02
|1.40894
|0.00000
|1.41394
|677
|2011.03.29 03:14
|buy
|227
|0.03
|1.40693
|0.00000
|0.00000
|678
|2011.03.29 03:14
|modify
|227
|0.03
|1.40693
|0.00000
|1.41193
|679
|2011.03.29 07:52
|t/p
|227
|0.03
|1.41193
|0.00000
|1.41193
|15.00
|13527.53
|680
|2011.03.29 07:52
|close
|226
|0.02
|1.41194
|0.00000
|1.41394
|5.99
|13533.52
|681
|2011.03.29 07:52
|close
|225
|0.01
|1.41193
|0.00000
|1.41594
|0.99
|13534.51
|682
|2011.03.29 08:15
|buy
|228
|0.01
|1.41201
|0.00000
|0.00000
|683
|2011.03.29 08:15
|modify
|228
|0.01
|1.41201
|0.00000
|1.41701
|684
|2011.03.29 12:26
|buy
|229
|0.02
|1.40999
|0.00000
|0.00000
|685
|2011.03.29 12:26
|modify
|229
|0.02
|1.40999
|0.00000
|1.41499
|686
|2011.03.29 13:18
|buy
|230
|0.03
|1.40794
|0.00000
|0.00000
|687
|2011.03.29 13:18
|modify
|230
|0.03
|1.40794
|0.00000
|1.41294
|688
|2011.03.29 14:11
|buy
|231
|0.05
|1.40593
|0.00000
|0.00000
|689
|2011.03.29 14:11
|modify
|231
|0.05
|1.40593
|0.00000
|1.41093
|690
|2011.03.29 22:17
|t/p
|231
|0.05
|1.41093
|0.00000
|1.41093
|25.00
|13559.51
|691
|2011.03.29 22:17
|close
|230
|0.03
|1.41094
|0.00000
|1.41294
|9.00
|13568.51
|692
|2011.03.29 22:17
|close
|229
|0.02
|1.41097
|0.00000
|1.41499
|1.96
|13570.47
|693
|2011.03.29 22:17
|close
|228
|0.01
|1.41096
|0.00000
|1.41701
|-1.05
|13569.42
|694
|2011.03.30 00:45
|sell
|232
|0.01
|1.41093
|0.00000
|0.00000
|695
|2011.03.30 00:45
|modify
|232
|0.01
|1.41093
|0.00000
|1.40593
|696
|2011.03.30 12:25
|t/p
|232
|0.01
|1.40593
|0.00000
|1.40593
|5.00
|13574.42
|697
|2011.03.30 21:39
|sell
|233
|0.01
|1.41255
|0.00000
|0.00000
|698
|2011.03.30 21:39
|modify
|233
|0.01
|1.41255
|0.00000
|1.40755
|699
|2011.03.31 04:39
|sell
|234
|0.02
|1.41455
|0.00000
|0.00000
|700
|2011.03.31 04:39
|modify
|234
|0.02
|1.41455
|0.00000
|1.40955
|701
|2011.03.31 07:25
|sell
|235
|0.03
|1.41656
|0.00000
|0.00000
|702
|2011.03.31 07:25
|modify
|235
|0.03
|1.41656
|0.00000
|1.41156
|703
|2011.03.31 09:58
|sell
|236
|0.05
|1.41856
|0.00000
|0.00000
|704
|2011.03.31 09:58
|modify
|236
|0.05
|1.41856
|0.00000
|1.41356
|705
|2011.03.31 10:51
|sell
|237
|0.08
|1.42056
|0.00000
|0.00000
|706
|2011.03.31 10:51
|modify
|237
|0.08
|1.42056
|0.00000
|1.41556
|707
|2011.03.31 11:07
|sell
|238
|0.13
|1.42259
|0.00000
|0.00000
|708
|2011.03.31 11:07
|modify
|238
|0.13
|1.42259
|0.00000
|1.41759
|709
|2011.03.31 14:46
|t/p
|238
|0.13
|1.41759
|0.00000
|1.41759
|65.00
|13639.42
|710
|2011.03.31 14:46
|close
|237
|0.08
|1.41757
|0.00000
|1.41556
|23.92
|13663.34
|711
|2011.03.31 14:46
|close
|236
|0.05
|1.41749
|0.00000
|1.41356
|5.35
|13668.69
|712
|2011.03.31 14:46
|close
|235
|0.03
|1.41741
|0.00000
|1.41156
|-2.55
|13666.14
|713
|2011.03.31 14:46
|close
|234
|0.02
|1.41744
|0.00000
|1.40955
|-5.78
|13660.36
|714
|2011.03.31 14:46
|close
|233
|0.01
|1.41747
|0.00000
|1.40755
|-5.08
|13655.29
|715
|2011.03.31 18:16
|buy
|239
|0.01
|1.41912
|0.00000
|0.00000
|716
|2011.03.31 18:16
|modify
|239
|0.01
|1.41912
|0.00000
|1.42412
|717
|2011.03.31 22:00
|buy
|240
|0.02
|1.41711
|0.00000
|0.00000
|718
|2011.03.31 22:00
|modify
|240
|0.02
|1.41711
|0.00000
|1.42211
|719
|2011.04.01 09:50
|buy
|241
|0.03
|1.41510
|0.00000
|0.00000
|720
|2011.04.01 09:50
|modify
|241
|0.03
|1.41510
|0.00000
|1.42010
|721
|2011.04.01 14:30
|buy
|242
|0.05
|1.41307
|0.00000
|0.00000
|722
|2011.04.01 14:30
|modify
|242
|0.05
|1.41307
|0.00000
|1.41807
|723
|2011.04.01 14:35
|buy
|243
|0.08
|1.41106
|0.00000
|0.00000
|724
|2011.04.01 14:35
|modify
|243
|0.08
|1.41106
|0.00000
|1.41606
|725
|2011.04.01 15:43
|buy
|244
|0.13
|1.40903
|0.00000
|0.00000
|726
|2011.04.01 15:43
|modify
|244
|0.13
|1.40903
|0.00000
|1.41403
|727
|2011.04.01 15:46
|buy
|245
|0.21
|1.40703
|0.00000
|0.00000
|728
|2011.04.01 15:46
|modify
|245
|0.21
|1.40703
|0.00000
|1.41203
|729
|2011.04.01 16:32
|t/p
|245
|0.21
|1.41203
|0.00000
|1.41203
|105.00
|13760.29
|730
|2011.04.01 16:32
|close
|244
|0.13
|1.41206
|0.00000
|1.41403
|39.39
|13799.68
|731
|2011.04.01 16:32
|close
|243
|0.08
|1.41205
|0.00000
|1.41606
|7.92
|13807.60
|732
|2011.04.01 16:32
|close
|242
|0.05
|1.41204
|0.00000
|1.41807
|-5.15
|13802.45
|733
|2011.04.01 16:32
|close
|241
|0.03
|1.41203
|0.00000
|1.42010
|-9.21
|13793.24
|734
|2011.04.01 16:32
|close
|240
|0.02
|1.41202
|0.00000
|1.42211
|-10.19
|13783.05
|735
|2011.04.01 16:32
|close
|239
|0.01
|1.41201
|0.00000
|1.42412
|-7.11
|13775.94
|736
|2011.04.01 22:21
|sell
|246
|0.01
|1.42265
|0.00000
|0.00000
|737
|2011.04.01 22:21
|modify
|246
|0.01
|1.42265
|0.00000
|1.41765
|738
|2011.04.04 02:18
|sell
|247
|0.02
|1.42469
|0.00000
|0.00000
|739
|2011.04.04 02:18
|modify
|247
|0.02
|1.42469
|0.00000
|1.41969
|740
|2011.04.04 02:22
|sell
|248
|0.03
|1.42670
|0.00000
|0.00000
|741
|2011.04.04 02:22
|modify
|248
|0.03
|1.42670
|0.00000
|1.42170
|742
|2011.04.04 08:53
|t/p
|248
|0.03
|1.42170
|0.00000
|1.42170
|15.00
|13790.94
|743
|2011.04.04 08:53
|close
|247
|0.02
|1.42170
|0.00000
|1.41969
|5.98
|13796.92
|744
|2011.04.04 08:53
|close
|246
|0.01
|1.42167
|0.00000
|1.41765
|0.93
|13797.84
|745
|2011.04.04 13:27
|buy
|249
|0.01
|1.42139
|0.00000
|0.00000
|746
|2011.04.04 13:27
|modify
|249
|0.01
|1.42139
|0.00000
|1.42639
|747
|2011.04.05 01:53
|buy
|250
|0.02
|1.41937
|0.00000
|0.00000
|748
|2011.04.05 01:53
|modify
|250
|0.02
|1.41937
|0.00000
|1.42437
|749
|2011.04.05 08:27
|buy
|251
|0.03
|1.41737
|0.00000
|0.00000
|750
|2011.04.05 08:27
|modify
|251
|0.03
|1.41737
|0.00000
|1.42237
|751
|2011.04.05 15:11
|buy
|252
|0.05
|1.41536
|0.00000
|0.00000
|752
|2011.04.05 15:11
|modify
|252
|0.05
|1.41536
|0.00000
|1.42036
|753
|2011.04.05 16:59
|t/p
|252
|0.05
|1.42036
|0.00000
|1.42036
|25.00
|13822.84
|754
|2011.04.05 16:59
|close
|251
|0.03
|1.42036
|0.00000
|1.42237
|8.97
|13831.81
|755
|2011.04.05 16:59
|close
|250
|0.02
|1.42038
|0.00000
|1.42437
|2.02
|13833.83
|756
|2011.04.05 16:59
|close
|249
|0.01
|1.42039
|0.00000
|1.42639
|-1.00
|13832.83
|757
|2011.04.06 01:49
|buy
|253
|0.01
|1.42255
|0.00000
|0.00000
|758
|2011.04.06 01:49
|modify
|253
|0.01
|1.42255
|0.00000
|1.42755
|759
|2011.04.06 08:15
|t/p
|253
|0.01
|1.42755
|0.00000
|1.42755
|5.00
|13837.83
|760
|2011.04.06 10:06
|buy
|254
|0.01
|1.42976
|0.00000
|0.00000
|761
|2011.04.06 10:06
|modify
|254
|0.01
|1.42976
|0.00000
|1.43476
|762
|2011.04.06 15:33
|buy
|255
|0.02
|1.42775
|0.00000
|0.00000
|763
|2011.04.06 15:33
|modify
|255
|0.02
|1.42775
|0.00000
|1.43275
|764
|2011.04.06 16:39
|t/p
|255
|0.02
|1.43275
|0.00000
|1.43275
|10.00
|13847.83
|765
|2011.04.06 16:39
|close
|254
|0.01
|1.43275
|0.00000
|1.43476
|2.99
|13850.82
|766
|2011.04.06 18:07
|buy
|256
|0.01
|1.43356
|0.00000
|0.00000
|767
|2011.04.06 18:07
|modify
|256
|0.01
|1.43356
|0.00000
|1.43856
|768
|2011.04.07 02:16
|buy
|257
|0.02
|1.43156
|0.00000
|0.00000
|769
|2011.04.07 02:16
|modify
|257
|0.02
|1.43156
|0.00000
|1.43656
|770
|2011.04.07 08:45
|buy
|258
|0.03
|1.42956
|0.00000
|0.00000
|771
|2011.04.07 08:45
|modify
|258
|0.03
|1.42956
|0.00000
|1.43456
|772
|2011.04.07 12:11
|buy
|259
|0.05
|1.42756
|0.00000
|0.00000
|773
|2011.04.07 12:11
|modify
|259
|0.05
|1.42756
|0.00000
|1.43256
|774
|2011.04.07 15:03
|buy
|260
|0.08
|1.42550
|0.00000
|0.00000
|775
|2011.04.07 15:03
|modify
|260
|0.08
|1.42550
|0.00000
|1.43050
|776
|2011.04.07 16:23
|t/p
|260
|0.08
|1.43050
|0.00000
|1.43050
|40.00
|13890.82
|777
|2011.04.07 16:23
|close
|259
|0.05
|1.43052
|0.00000
|1.43256
|14.80
|13905.62
|778
|2011.04.07 16:23
|close
|258
|0.03
|1.43055
|0.00000
|1.43456
|2.97
|13908.59
|779
|2011.04.07 16:23
|close
|257
|0.02
|1.43058
|0.00000
|1.43656
|-1.96
|13906.63
|780
|2011.04.07 16:23
|close
|256
|0.01
|1.43061
|0.00000
|1.43856
|-2.96
|13903.67
|781
|2011.04.07 20:30
|sell
|261
|0.01
|1.42904
|0.00000
|0.00000
|782
|2011.04.07 20:30
|modify
|261
|0.01
|1.42904
|0.00000
|1.42404
|783
|2011.04.08 02:53
|sell
|262
|0.02
|1.43104
|0.00000
|0.00000
|784
|2011.04.08 02:53
|modify
|262
|0.02
|1.43104
|0.00000
|1.42604
|785
|2011.04.08 03:16
|sell
|263
|0.03
|1.43307
|0.00000
|0.00000
|786
|2011.04.08 03:16
|modify
|263
|0.03
|1.43307
|0.00000
|1.42807
|787
|2011.04.08 03:28
|sell
|264
|0.05
|1.43507
|0.00000
|0.00000
|788
|2011.04.08 03:28
|modify
|264
|0.05
|1.43507
|0.00000
|1.43007
|789
|2011.04.08 03:51
|sell
|265
|0.08
|1.43708
|0.00000
|0.00000
|790
|2011.04.08 03:51
|modify
|265
|0.08
|1.43708
|0.00000
|1.43208
|791
|2011.04.08 05:39
|sell
|266
|0.13
|1.43908
|0.00000
|0.00000
|792
|2011.04.08 05:39
|modify
|266
|0.13
|1.43908
|0.00000
|1.43408
|793
|2011.04.08 09:27
|sell
|267
|0.21
|1.44110
|0.00000
|0.00000
|794
|2011.04.08 09:27
|modify
|267
|0.21
|1.44110
|0.00000
|1.43610
|795
|2011.04.08 15:02
|sell
|268
|0.34
|1.44311
|0.00000
|0.00000
|796
|2011.04.08 15:02
|modify
|268
|0.34
|1.44311
|0.00000
|1.43811
|797
|2011.04.08 21:48
|sell
|269
|0.55
|1.44516
|0.00000
|0.00000
|798
|2011.04.08 21:48
|modify
|269
|0.55
|1.44516
|0.00000
|1.44016
|799
|2011.04.08 22:16
|sell
|270
|0.90
|1.44716
|0.00000
|0.00000
|800
|2011.04.08 22:16
|modify
|270
|0.90
|1.44716
|0.00000
|1.44216
|801
|2011.04.11 14:50
|t/p
|270
|0.90
|1.44216
|0.00000
|1.44216
|445.32
|14348.99
|802
|2011.04.11 14:50
|close
|269
|0.55
|1.44216
|0.00000
|1.44016
|162.14
|14511.13
|803
|2011.04.11 14:50
|close
|268
|0.34
|1.44215
|0.00000
|1.43811
|30.87
|14542.00
|804
|2011.04.11 14:50
|close
|267
|0.21
|1.44214
|0.00000
|1.43610
|-22.93
|14519.07
|805
|2011.04.11 14:50
|close
|266
|0.13
|1.44215
|0.00000
|1.43408
|-40.59
|14478.49
|806
|2011.04.11 14:50
|close
|265
|0.08
|1.44216
|0.00000
|1.43208
|-41.06
|14437.43
|807
|2011.04.11 14:50
|close
|264
|0.05
|1.44217
|0.00000
|1.43007
|-35.76
|14401.67
|808
|2011.04.11 14:50
|close
|263
|0.03
|1.44218
|0.00000
|1.42807
|-27.49
|14374.18
|809
|2011.04.11 14:50
|close
|262
|0.02
|1.44219
|0.00000
|1.42604
|-22.40
|14351.78
|810
|2011.04.11 14:50
|close
|261
|0.01
|1.44218
|0.00000
|1.42404
|-13.24
|14338.54
|811
|2011.04.11 19:44
|sell
|271
|0.01
|1.44421
|0.00000
|0.00000
|812
|2011.04.11 19:44
|modify
|271
|0.01
|1.44421
|0.00000
|1.43921
|813
|2011.04.12 05:14
|t/p
|271
|0.01
|1.43921
|0.00000
|1.43921
|4.95
|14343.48
|814
|2011.04.12 06:05
|sell
|272
|0.01
|1.43857
|0.00000
|0.00000
|815
|2011.04.12 06:05
|modify
|272
|0.01
|1.43857
|0.00000
|1.43357
|816
|2011.04.12 06:39
|sell
|273
|0.02
|1.44057
|0.00000
|0.00000
|817
|2011.04.12 06:39
|modify
|273
|0.02
|1.44057
|0.00000
|1.43557
|818
|2011.04.12 09:37
|sell
|274
|0.03
|1.44261
|0.00000
|0.00000
|819
|2011.04.12 09:37
|modify
|274
|0.03
|1.44261
|0.00000
|1.43761
|820
|2011.04.12 10:38
|sell
|275
|0.05
|1.44462
|0.00000
|0.00000
|821
|2011.04.12 10:38
|modify
|275
|0.05
|1.44462
|0.00000
|1.43962
|822
|2011.04.12 12:03
|sell
|276
|0.08
|1.44662
|0.00000
|0.00000
|823
|2011.04.12 12:03
|modify
|276
|0.08
|1.44662
|0.00000
|1.44162
|824
|2011.04.12 14:21
|sell
|277
|0.13
|1.44862
|0.00000
|0.00000
|825
|2011.04.12 14:21
|modify
|277
|0.13
|1.44862
|0.00000
|1.44362
|826
|2011.04.12 14:44
|sell
|278
|0.21
|1.45063
|0.00000
|0.00000
|827
|2011.04.12 14:44
|modify
|278
|0.21
|1.45063
|0.00000
|1.44563
|828
|2011.04.12 17:08
|t/p
|278
|0.21
|1.44563
|0.00000
|1.44563
|105.00
|14448.48
|829
|2011.04.12 17:08
|close
|277
|0.13
|1.44558
|0.00000
|1.44362
|39.52
|14488.00
|830
|2011.04.12 17:08
|close
|276
|0.08
|1.44551
|0.00000
|1.44162
|8.88
|14496.88
|831
|2011.04.12 17:08
|close
|275
|0.05
|1.44545
|0.00000
|1.43962
|-4.15
|14492.73
|832
|2011.04.12 17:08
|close
|274
|0.03
|1.44548
|0.00000
|1.43761
|-8.61
|14484.12
|833
|2011.04.12 17:08
|close
|273
|0.02
|1.44551
|0.00000
|1.43557
|-9.88
|14474.24
|834
|2011.04.12 17:08
|close
|272
|0.01
|1.44553
|0.00000
|1.43357
|-6.96
|14467.28
|835
|2011.04.12 20:10
|buy
|279
|0.01
|1.44907
|0.00000
|0.00000
|836
|2011.04.12 20:10
|modify
|279
|0.01
|1.44907
|0.00000
|1.45407
|837
|2011.04.13 01:05
|buy
|280
|0.02
|1.44706
|0.00000
|0.00000
|838
|2011.04.13 01:05
|modify
|280
|0.02
|1.44706
|0.00000
|1.45206
|839
|2011.04.13 18:43
|buy
|281
|0.03
|1.44502
|0.00000
|0.00000
|840
|2011.04.13 18:43
|modify
|281
|0.03
|1.44502
|0.00000
|1.45002
|841
|2011.04.13 20:06
|buy
|282
|0.05
|1.44302
|0.00000
|0.00000
|842
|2011.04.13 20:06
|modify
|282
|0.05
|1.44302
|0.00000
|1.44802
|843
|2011.04.14 03:24
|buy
|283
|0.08
|1.44102
|0.00000
|0.00000
|844
|2011.04.14 03:24
|modify
|283
|0.08
|1.44102
|0.00000
|1.44602
|845
|2011.04.14 05:35
|t/p
|283
|0.08
|1.44602
|0.00000
|1.44602
|40.00
|14507.28
|846
|2011.04.14 05:35
|close
|282
|0.05
|1.44603
|0.00000
|1.44802
|15.01
|14522.29
|847
|2011.04.14 05:35
|close
|281
|0.03
|1.44607
|0.00000
|1.45002
|3.12
|14525.41
|848
|2011.04.14 05:35
|close
|280
|0.02
|1.44611
|0.00000
|1.45206
|-1.92
|14523.49
|849
|2011.04.14 05:35
|close
|279
|0.01
|1.44615
|0.00000
|1.45407
|-2.93
|14520.56
|850
|2011.04.14 08:13
|buy
|284
|0.01
|1.45052
|0.00000
|0.00000
|851
|2011.04.14 08:13
|modify
|284
|0.01
|1.45052
|0.00000
|1.45552
|852
|2011.04.14 10:16
|buy
|285
|0.02
|1.44852
|0.00000
|0.00000
|853
|2011.04.14 10:16
|modify
|285
|0.02
|1.44852
|0.00000
|1.45352
|854
|2011.04.14 11:03
|buy
|286
|0.03
|1.44649
|0.00000
|0.00000
|855
|2011.04.14 11:03
|modify
|286
|0.03
|1.44649
|0.00000
|1.45149
|856
|2011.04.14 11:40
|buy
|287
|0.05
|1.44446
|0.00000
|0.00000
|857
|2011.04.14 11:40
|modify
|287
|0.05
|1.44446
|0.00000
|1.44946
|858
|2011.04.14 11:53
|buy
|288
|0.08
|1.44244
|0.00000
|0.00000
|859
|2011.04.14 11:53
|modify
|288
|0.08
|1.44244
|0.00000
|1.44744
|860
|2011.04.14 12:00
|buy
|289
|0.13
|1.44042
|0.00000
|0.00000
|861
|2011.04.14 12:00
|modify
|289
|0.13
|1.44042
|0.00000
|1.44542
|862
|2011.04.14 12:43
|buy
|290
|0.21
|1.43841
|0.00000
|0.00000
|863
|2011.04.14 12:43
|modify
|290
|0.21
|1.43841
|0.00000
|1.44341
|864
|2011.04.14 14:56
|t/p
|290
|0.21
|1.44341
|0.00000
|1.44341
|105.00
|14625.56
|865
|2011.04.14 14:56
|close
|289
|0.13
|1.44342
|0.00000
|1.44542
|39.00
|14664.56
|866
|2011.04.14 14:56
|close
|288
|0.08
|1.44345
|0.00000
|1.44744
|8.08
|14672.64
|867
|2011.04.14 14:56
|close
|287
|0.05
|1.44347
|0.00000
|1.44946
|-4.95
|14667.69
|868
|2011.04.14 14:56
|close
|286
|0.03
|1.44350
|0.00000
|1.45149
|-8.97
|14658.72
|869
|2011.04.14 14:56
|close
|285
|0.02
|1.44349
|0.00000
|1.45352
|-10.06
|14648.66
|870
|2011.04.14 14:56
|close
|284
|0.01
|1.44347
|0.00000
|1.45552
|-7.05
|14641.61
|871
|2011.04.15 02:18
|buy
|291
|0.01
|1.44977
|0.00000
|0.00000
|872
|2011.04.15 02:18
|modify
|291
|0.01
|1.44977
|0.00000
|1.45477
|873
|2011.04.15 04:42
|buy
|292
|0.02
|1.44776
|0.00000
|0.00000
|874
|2011.04.15 04:42
|modify
|292
|0.02
|1.44776
|0.00000
|1.45276
|875
|2011.04.15 08:01
|buy
|293
|0.03
|1.44574
|0.00000
|0.00000
|876
|2011.04.15 08:01
|modify
|293
|0.03
|1.44574
|0.00000
|1.45074
|877
|2011.04.15 14:28
|buy
|294
|0.05
|1.44374
|0.00000
|0.00000
|878
|2011.04.15 14:28
|modify
|294
|0.05
|1.44374
|0.00000
|1.44874
|879
|2011.04.15 14:42
|buy
|295
|0.08
|1.44174
|0.00000
|0.00000
|880
|2011.04.15 14:42
|modify
|295
|0.08
|1.44174
|0.00000
|1.44674
|881
|2011.04.15 15:31
|buy
|296
|0.13
|1.43971
|0.00000
|0.00000
|882
|2011.04.15 15:31
|modify
|296
|0.13
|1.43971
|0.00000
|1.44471
|883
|2011.04.15 17:30
|t/p
|296
|0.13
|1.44471
|0.00000
|1.44471
|65.00
|14706.61
|884
|2011.04.15 17:30
|close
|295
|0.08
|1.44472
|0.00000
|1.44674
|23.84
|14730.45
|885
|2011.04.15 17:30
|close
|294
|0.05
|1.44475
|0.00000
|1.44874
|5.05
|14735.50
|886
|2011.04.15 17:30
|close
|293
|0.03
|1.44478
|0.00000
|1.45074
|-2.88
|14732.62
|887
|2011.04.15 17:30
|close
|292
|0.02
|1.44481
|0.00000
|1.45276
|-5.90
|14726.72
|888
|2011.04.15 17:30
|close
|291
|0.01
|1.44480
|0.00000
|1.45477
|-4.97
|14721.75
|889
|2011.04.15 20:50
|sell
|297
|0.01
|1.44324
|0.00000
|0.00000
|890
|2011.04.15 20:50
|modify
|297
|0.01
|1.44324
|0.00000
|1.43824
|891
|2011.04.18 02:20
|t/p
|297
|0.01
|1.43824
|0.00000
|1.43824
|4.95
|14726.70
|892
|2011.04.18 09:29
|sell
|298
|0.01
|1.43382
|0.00000
|0.00000
|893
|2011.04.18 09:29
|modify
|298
|0.01
|1.43382
|0.00000
|1.42882
|894
|2011.04.18 13:08
|t/p
|298
|0.01
|1.42882
|0.00000
|1.42882
|5.00
|14731.70
|895
|2011.04.18 13:29
|sell
|299
|0.01
|1.42898
|0.00000
|0.00000
|896
|2011.04.18 13:29
|modify
|299
|0.01
|1.42898
|0.00000
|1.42398
|897
|2011.04.18 15:03
|sell
|300
|0.02
|1.43103
|0.00000
|0.00000
|898
|2011.04.18 15:03
|modify
|300
|0.02
|1.43103
|0.00000
|1.42603
|899
|2011.04.18 15:03
|sell
|301
|0.03
|1.43303
|0.00000
|0.00000
|900
|2011.04.18 15:03
|modify
|301
|0.03
|1.43303
|0.00000
|1.42803
|901
|2011.04.18 15:52
|t/p
|301
|0.03
|1.42803
|0.00000
|1.42803
|15.00
|14746.70
|902
|2011.04.18 15:52
|close
|300
|0.02
|1.42802
|0.00000
|1.42603
|6.02
|14752.72
|903
|2011.04.18 15:52
|close
|299
|0.01
|1.42803
|0.00000
|1.42398
|0.95
|14753.67
|904
|2011.04.18 17:59
|sell
|302
|0.01
|1.42086
|0.00000
|0.00000
|905
|2011.04.18 17:59
|modify
|302
|0.01
|1.42086
|0.00000
|1.41586
|906
|2011.04.18 18:08
|sell
|303
|0.02
|1.42286
|0.00000
|0.00000
|907
|2011.04.18 18:08
|modify
|303
|0.02
|1.42286
|0.00000
|1.41786
|908
|2011.04.19 09:34
|sell
|304
|0.03
|1.42490
|0.00000
|0.00000
|909
|2011.04.19 09:34
|modify
|304
|0.03
|1.42490
|0.00000
|1.41990
|910
|2011.04.19 11:04
|sell
|305
|0.05
|1.42691
|0.00000
|0.00000
|911
|2011.04.19 11:04
|modify
|305
|0.05
|1.42691
|0.00000
|1.42191
|912
|2011.04.19 11:48
|sell
|306
|0.08
|1.42892
|0.00000
|0.00000
|913
|2011.04.19 11:48
|modify
|306
|0.08
|1.42892
|0.00000
|1.42392
|914
|2011.04.19 13:40
|sell
|307
|0.13
|1.43096
|0.00000
|0.00000
|915
|2011.04.19 13:40
|modify
|307
|0.13
|1.43096
|0.00000
|1.42596
|916
|2011.04.19 18:10
|sell
|308
|0.21
|1.43296
|0.00000
|0.00000
|917
|2011.04.19 18:10
|modify
|308
|0.21
|1.43296
|0.00000
|1.42796
|918
|2011.04.19 21:18
|sell
|309
|0.34
|1.43497
|0.00000
|0.00000
|919
|2011.04.19 21:18
|modify
|309
|0.34
|1.43497
|0.00000
|1.42997
|920
|2011.04.20 01:44
|sell
|310
|0.55
|1.43699
|0.00000
|0.00000
|921
|2011.04.20 01:44
|modify
|310
|0.55
|1.43699
|0.00000
|1.43199
|922
|2011.04.20 03:19
|sell
|311
|0.90
|1.43900
|0.00000
|0.00000
|923
|2011.04.20 03:19
|modify
|311
|0.90
|1.43900
|0.00000
|1.43400
|924
|2011.05.06 21:36
|t/p
|311
|0.90
|1.43400
|0.00000
|1.43400
|365.76
|15119.43
|925
|2011.05.06 21:36
|close
|310
|0.55
|1.43397
|0.00000
|1.43199
|114.62
|15234.05
|926
|2011.05.06 21:36
|close
|309
|0.34
|1.43394
|0.00000
|1.42997
|1.43
|15235.48
|927
|2011.05.06 21:36
|close
|308
|0.21
|1.43390
|0.00000
|1.42796
|-40.49
|15194.99
|928
|2011.05.06 21:36
|close
|307
|0.13
|1.43391
|0.00000
|1.42596
|-51.19
|15143.80
|929
|2011.05.06 21:36
|close
|306
|0.08
|1.43392
|0.00000
|1.42392
|-47.90
|15095.89
|930
|2011.05.06 21:36
|close
|305
|0.05
|1.43393
|0.00000
|1.42191
|-40.04
|15055.85
|931
|2011.05.06 21:36
|close
|304
|0.03
|1.43394
|0.00000
|1.41990
|-30.08
|15025.77
|932
|2011.05.06 21:36
|close
|303
|0.02
|1.43395
|0.00000
|1.41786
|-24.26
|15001.51
|933
|2011.05.06 21:36
|close
|302
|0.01
|1.43396
|0.00000
|1.41586
|-14.14
|14987.37
|934
|2011.05.09 04:10
|buy
|312
|0.01
|1.43687
|0.00000
|0.00000
|935
|2011.05.09 04:10
|modify
|312
|0.01
|1.43687
|0.00000
|1.44187
|936
|2011.05.09 09:15
|t/p
|312
|0.01
|1.44187
|0.00000
|1.44187
|5.00
|14992.37
|937
|2011.05.09 18:26
|sell
|313
|0.01
|1.42819
|0.00000
|0.00000
|938
|2011.05.09 18:26
|modify
|313
|0.01
|1.42819
|0.00000
|1.42319
|939
|2011.05.09 18:55
|sell
|314
|0.02
|1.43019
|0.00000
|0.00000
|940
|2011.05.09 18:55
|modify
|314
|0.02
|1.43019
|0.00000
|1.42519
|941
|2011.05.09 20:52
|sell
|315
|0.03
|1.43219
|0.00000
|0.00000
|942
|2011.05.09 20:52
|modify
|315
|0.03
|1.43219
|0.00000
|1.42719
|943
|2011.05.09 21:09
|sell
|316
|0.05
|1.43421
|0.00000
|0.00000
|944
|2011.05.09 21:09
|modify
|316
|0.05
|1.43421
|0.00000
|1.42921
|945
|2011.05.09 23:06
|sell
|317
|0.08
|1.43624
|0.00000
|0.00000
|946
|2011.05.09 23:06
|modify
|317
|0.08
|1.43624
|0.00000
|1.43124
|947
|2011.05.10 08:04
|t/p
|317
|0.08
|1.43124
|0.00000
|1.43124
|39.58
|15031.95
|948
|2011.05.10 08:04
|close
|316
|0.05
|1.43122
|0.00000
|1.42921
|14.69
|15046.64
|949
|2011.05.10 08:04
|close
|315
|0.03
|1.43119
|0.00000
|1.42719
|2.84
|15049.49
|950
|2011.05.10 08:04
|close
|314
|0.02
|1.43115
|0.00000
|1.42519
|-2.02
|15047.46
|951
|2011.05.10 08:04
|close
|313
|0.01
|1.43111
|0.00000
|1.42319
|-2.97
|15044.49
|952
|2011.05.10 11:40
|buy
|318
|0.01
|1.43478
|0.00000
|0.00000
|953
|2011.05.10 11:40
|modify
|318
|0.01
|1.43478
|0.00000
|1.43978
|954
|2011.05.10 14:02
|buy
|319
|0.02
|1.43277
|0.00000
|0.00000
|955
|2011.05.10 14:02
|modify
|319
|0.02
|1.43277
|0.00000
|1.43777
|956
|2011.05.10 14:55
|t/p
|319
|0.02
|1.43777
|0.00000
|1.43777
|10.00
|15054.49
|957
|2011.05.10 14:55
|close
|318
|0.01
|1.43777
|0.00000
|1.43978
|2.99
|15057.48
|958
|2011.05.10 20:17
|buy
|320
|0.01
|1.43545
|0.00000
|0.00000
|959
|2011.05.10 20:17
|modify
|320
|0.01
|1.43545
|0.00000
|1.44045
|960
|2011.05.10 22:03
|t/p
|320
|0.01
|1.44045
|0.00000
|1.44045
|5.00
|15062.48
|961
|2011.05.10 23:03
|buy
|321
|0.01
|1.44063
|0.00000
|0.00000
|962
|2011.05.10 23:03
|modify
|321
|0.01
|1.44063
|0.00000
|1.44563
|963
|2011.05.11 05:26
|buy
|322
|0.02
|1.43862
|0.00000
|0.00000
|964
|2011.05.11 05:26
|modify
|322
|0.02
|1.43862
|0.00000
|1.44362
|965
|2011.05.11 14:04
|buy
|323
|0.03
|1.43662
|0.00000
|0.00000
|966
|2011.05.11 14:04
|modify
|323
|0.03
|1.43662
|0.00000
|1.44162
|967
|2011.05.11 15:21
|buy
|324
|0.05
|1.43462
|0.00000
|0.00000
|968
|2011.05.11 15:21
|modify
|324
|0.05
|1.43462
|0.00000
|1.43962
|969
|2011.05.11 16:17
|buy
|325
|0.08
|1.43260
|0.00000
|0.00000
|970
|2011.05.11 16:17
|modify
|325
|0.08
|1.43260
|0.00000
|1.43760
|971
|2011.05.11 16:29
|buy
|326
|0.13
|1.43060
|0.00000
|0.00000
|972
|2011.05.11 16:29
|modify
|326
|0.13
|1.43060
|0.00000
|1.43560
|973
|2011.05.11 17:31
|buy
|327
|0.21
|1.42859
|0.00000
|0.00000
|974
|2011.05.11 17:31
|modify
|327
|0.21
|1.42859
|0.00000
|1.43359
|975
|2011.05.11 18:57
|buy
|328
|0.34
|1.42659
|0.00000
|0.00000
|976
|2011.05.11 18:57
|modify
|328
|0.34
|1.42659
|0.00000
|1.43159
|977
|2011.05.11 19:17
|buy
|329
|0.55
|1.42458
|0.00000
|0.00000
|978
|2011.05.11 19:17
|modify
|329
|0.55
|1.42458
|0.00000
|1.42958
|979
|2011.05.11 19:26
|buy
|330
|0.90
|1.42256
|0.00000
|0.00000
|980
|2011.05.11 19:26
|modify
|330
|0.90
|1.42256
|0.00000
|1.42756
|981
|2011.05.12 20:24
|t/p
|330
|0.90
|1.42756
|0.00000
|1.42756
|449.19
|15511.67
|982
|2011.05.12 20:24
|close
|329
|0.55
|1.42757
|0.00000
|1.42958
|163.95
|15675.63
|983
|2011.05.12 20:24
|close
|328
|0.34
|1.42756
|0.00000
|1.43159
|32.67
|15708.30
|984
|2011.05.12 20:24
|close
|327
|0.21
|1.42757
|0.00000
|1.43359
|-21.61
|15686.69
|985
|2011.05.12 20:24
|close
|326
|0.13
|1.42755
|0.00000
|1.43560
|-39.77
|15646.92
|986
|2011.05.12 20:24
|close
|325
|0.08
|1.42756
|0.00000
|1.43760
|-40.39
|15606.53
|987
|2011.05.12 20:24
|close
|324
|0.05
|1.42754
|0.00000
|1.43962
|-35.45
|15571.09
|988
|2011.05.12 20:24
|close
|323
|0.03
|1.42755
|0.00000
|1.44162
|-27.24
|15543.85
|989
|2011.05.12 20:24
|close
|322
|0.02
|1.42754
|0.00000
|1.44362
|-22.18
|15521.67
|990
|2011.05.12 20:24
|close
|321
|0.01
|1.42755
|0.00000
|1.44563
|-13.09
|15508.58
|991
|2011.05.13 06:11
|buy
|331
|0.01
|1.42086
|0.00000
|0.00000
|992
|2011.05.13 06:11
|modify
|331
|0.01
|1.42086
|0.00000
|1.42586
|993
|2011.05.13 09:02
|t/p
|331
|0.01
|1.42586
|0.00000
|1.42586
|5.00
|15513.58
|994
|2011.05.13 09:56
|buy
|332
|0.01
|1.42478
|0.00000
|0.00000
|995
|2011.05.13 09:56
|modify
|332
|0.01
|1.42478
|0.00000
|1.42978
|996
|2011.05.13 10:38
|t/p
|332
|0.01
|1.42978
|0.00000
|1.42978
|5.00
|15518.58
|997
|2011.05.13 11:54
|buy
|333
|0.01
|1.43182
|0.00000
|0.00000
|998
|2011.05.13 11:54
|modify
|333
|0.01
|1.43182
|0.00000
|1.43682
|999
|2011.05.13 12:24
|buy
|334
|0.02
|1.42980
|0.00000
|0.00000
|1000
|2011.05.13 12:24
|modify
|334
|0.02
|1.42980
|0.00000
|1.43480
|1001
|2011.05.13 14:21
|buy
|335
|0.03
|1.42778
|0.00000
|0.00000
|1002
|2011.05.13 14:21
|modify
|335
|0.03
|1.42778
|0.00000
|1.43278
|1003
|2011.05.13 15:27
|buy
|336
|0.05
|1.42576
|0.00000
|0.00000
|1004
|2011.05.13 15:27
|modify
|336
|0.05
|1.42576
|0.00000
|1.43076
|1005
|2011.05.13 16:22
|buy
|337
|0.08
|1.42376
|0.00000
|0.00000
|1006
|2011.05.13 16:22
|modify
|337
|0.08
|1.42376
|0.00000
|1.42876
|1007
|2011.05.13 17:27
|buy
|338
|0.13
|1.42174
|0.00000
|0.00000
|1008
|2011.05.13 17:27
|modify
|338
|0.13
|1.42174
|0.00000
|1.42674
|1009
|2011.05.13 18:02
|buy
|339
|0.21
|1.41973
|0.00000
|0.00000
|1010
|2011.05.13 18:02
|modify
|339
|0.21
|1.41973
|0.00000
|1.42473
|1011
|2011.05.13 18:20
|buy
|340
|0.34
|1.41769
|0.00000
|0.00000
|1012
|2011.05.13 18:20
|modify
|340
|0.34
|1.41769
|0.00000
|1.42269
|1013
|2011.05.13 18:45
|buy
|341
|0.55
|1.41568
|0.00000
|0.00000
|1014
|2011.05.13 18:45
|modify
|341
|0.55
|1.41568
|0.00000
|1.42068
|1015
|2011.05.13 19:02
|buy
|342
|0.90
|1.41368
|0.00000
|0.00000
|1016
|2011.05.13 19:02
|modify
|342
|0.90
|1.41368
|0.00000
|1.41868
|1017
|2011.05.16 16:40
|t/p
|342
|0.90
|1.41868
|0.00000
|1.41868
|449.73
|15968.31
|1018
|2011.05.16 16:40
|close
|341
|0.55
|1.41871
|0.00000
|1.42068
|166.49
|16134.79
|1019
|2011.05.16 16:40
|close
|340
|0.34
|1.41874
|0.00000
|1.42269
|35.60
|16170.39
|1020
|2011.05.16 16:40
|close
|339
|0.21
|1.41877
|0.00000
|1.42473
|-20.22
|16150.17
|1021
|2011.05.16 16:40
|close
|338
|0.13
|1.41881
|0.00000
|1.42674
|-38.13
|16112.04
|1022
|2011.05.16 16:40
|close
|337
|0.08
|1.41884
|0.00000
|1.42876
|-39.38
|16072.66
|1023
|2011.05.16 16:40
|close
|336
|0.05
|1.41888
|0.00000
|1.43076
|-34.41
|16038.24
|1024
|2011.05.16 16:40
|close
|335
|0.03
|1.41891
|0.00000
|1.43278
|-26.62
|16011.62
|1025
|2011.05.16 16:40
|close
|334
|0.02
|1.41890
|0.00000
|1.43480
|-21.81
|15989.82
|1026
|2011.05.16 16:40
|close
|333
|0.01
|1.41889
|0.00000
|1.43682
|-12.93
|15976.88
|1027
|2011.05.16 18:51
|buy
|343
|0.01
|1.42198
|0.00000
|0.00000
|1028
|2011.05.16 18:51
|modify
|343
|0.01
|1.42198
|0.00000
|1.42698
|1029
|2011.05.16 19:59
|buy
|344
|0.02
|1.41997
|0.00000
|0.00000
|1030
|2011.05.16 19:59
|modify
|344
|0.02
|1.41997
|0.00000
|1.42497
|1031
|2011.05.16 22:45
|buy
|345
|0.03
|1.41796
|0.00000
|0.00000
|1032
|2011.05.16 22:45
|modify
|345
|0.03
|1.41796
|0.00000
|1.42296
|1033
|2011.05.16 23:53
|buy
|346
|0.05
|1.41594
|0.00000
|0.00000
|1034
|2011.05.16 23:53
|modify
|346
|0.05
|1.41594
|0.00000
|1.42094
|1035
|2011.05.17 04:34
|buy
|347
|0.08
|1.41393
|0.00000
|0.00000
|1036
|2011.05.17 04:34
|modify
|347
|0.08
|1.41393
|0.00000
|1.41893
|1037
|2011.05.17 08:53
|t/p
|347
|0.08
|1.41893
|0.00000
|1.41893
|40.00
|16016.88
|1038
|2011.05.17 08:53
|close
|346
|0.05
|1.41893
|0.00000
|1.42094
|14.93
|16031.82
|1039
|2011.05.17 08:53
|close
|345
|0.03
|1.41894
|0.00000
|1.42296
|2.93
|16034.75
|1040
|2011.05.17 08:53
|close
|344
|0.02
|1.41896
|0.00000
|1.42497
|-2.03
|16032.72
|1041
|2011.05.17 08:53
|close
|343
|0.01
|1.41897
|0.00000
|1.42698
|-3.01
|16029.71
|1042
|2011.05.17 14:31
|buy
|348
|0.01
|1.41951
|0.00000
|0.00000
|1043
|2011.05.17 14:31
|modify
|348
|0.01
|1.41951
|0.00000
|1.42451
|1044
|2011.05.17 14:48
|buy
|349
|0.02
|1.41750
|0.00000
|0.00000
|1045
|2011.05.17 14:48
|modify
|349
|0.02
|1.41750
|0.00000
|1.42250
|1046
|2011.05.17 15:33
|buy
|350
|0.03
|1.41548
|0.00000
|0.00000
|1047
|2011.05.17 15:33
|modify
|350
|0.03
|1.41548
|0.00000
|1.42048
|1048
|2011.05.17 15:55
|buy
|351
|0.05
|1.41344
|0.00000
|0.00000
|1049
|2011.05.17 15:55
|modify
|351
|0.05
|1.41344
|0.00000
|1.41844
|1050
|2011.05.17 17:26
|t/p
|351
|0.05
|1.41844
|0.00000
|1.41844
|25.00
|16054.71
|1051
|2011.05.17 17:26
|close
|350
|0.03
|1.41844
|0.00000
|1.42048
|8.88
|16063.59
|1052
|2011.05.17 17:26
|close
|349
|0.02
|1.41846
|0.00000
|1.42250
|1.92
|16065.51
|1053
|2011.05.17 17:26
|close
|348
|0.01
|1.41848
|0.00000
|1.42451
|-1.03
|16064.48
|1054
|2011.05.17 18:23
|buy
|352
|0.01
|1.41603
|0.00000
|0.00000
|1055
|2011.05.17 18:23
|modify
|352
|0.01
|1.41603
|0.00000
|1.42103
|1056
|2011.05.17 18:35
|buy
|353
|0.02
|1.41403
|0.00000
|0.00000
|1057
|2011.05.17 18:35
|modify
|353
|0.02
|1.41403
|0.00000
|1.41903
|1058
|2011.05.17 20:16
|t/p
|353
|0.02
|1.41903
|0.00000
|1.41903
|10.00
|16074.48
|1059
|2011.05.17 20:16
|close
|352
|0.01
|1.41903
|0.00000
|1.42103
|3.00
|16077.48
|1060
|2011.05.18 00:04
|sell
|354
|0.01
|1.42353
|0.00000
|0.00000
|1061
|2011.05.18 00:04
|modify
|354
|0.01
|1.42353
|0.00000
|1.41853
|1062
|2011.05.18 01:48
|sell
|355
|0.02
|1.42554
|0.00000
|0.00000
|1063
|2011.05.18 01:48
|modify
|355
|0.02
|1.42554
|0.00000
|1.42054
|1064
|2011.05.18 02:03
|sell
|356
|0.03
|1.42754
|0.00000
|0.00000
|1065
|2011.05.18 02:03
|modify
|356
|0.03
|1.42754
|0.00000
|1.42254
|1066
|2011.05.18 14:51
|t/p
|356
|0.03
|1.42254
|0.00000
|1.42254
|15.00
|16092.48
|1067
|2011.05.18 14:51
|close
|355
|0.02
|1.42252
|0.00000
|1.42054
|6.04
|16098.52
|1068
|2011.05.18 14:51
|close
|354
|0.01
|1.42253
|0.00000
|1.41853
|1.00
|16099.52
|1069
|2011.05.18 18:31
|buy
|357
|0.01
|1.42536
|0.00000
|0.00000
|1070
|2011.05.18 18:31
|modify
|357
|0.01
|1.42536
|0.00000
|1.43036
|1071
|2011.05.18 21:23
|buy
|358
|0.02
|1.42331
|0.00000
|0.00000
|1072
|2011.05.18 21:23
|modify
|358
|0.02
|1.42331
|0.00000
|1.42831
|1073
|2011.05.19 03:50
|t/p
|358
|0.02
|1.42831
|0.00000
|1.42831
|9.98
|16109.50
|1074
|2011.05.19 03:50
|close
|357
|0.01
|1.42832
|0.00000
|1.43036
|2.95
|16112.45
|1075
|2011.05.19 07:57
|sell
|359
|0.01
|1.42928
|0.00000
|0.00000
|1076
|2011.05.19 07:57
|modify
|359
|0.01
|1.42928
|0.00000
|1.42428
|1077
|2011.05.19 10:30
|t/p
|359
|0.01
|1.42428
|0.00000
|1.42428
|5.00
|16117.45
|1078
|2011.05.19 11:36
|sell
|360
|0.01
|1.42288
|0.00000
|0.00000
|1079
|2011.05.19 11:36
|modify
|360
|0.01
|1.42288
|0.00000
|1.41788
|1080
|2011.05.19 12:50
|sell
|361
|0.02
|1.42489
|0.00000
|0.00000
|1081
|2011.05.19 12:50
|modify
|361
|0.02
|1.42489
|0.00000
|1.41989
|1082
|2011.05.19 12:57
|sell
|362
|0.03
|1.42689
|0.00000
|0.00000
|1083
|2011.05.19 12:57
|modify
|362
|0.03
|1.42689
|0.00000
|1.42189
|1084
|2011.05.19 13:35
|sell
|363
|0.05
|1.42890
|0.00000
|0.00000
|1085
|2011.05.19 13:35
|modify
|363
|0.05
|1.42890
|0.00000
|1.42390
|1086
|2011.05.19 15:01
|t/p
|363
|0.05
|1.42390
|0.00000
|1.42390
|25.00
|16142.45
|1087
|2011.05.19 15:01
|close
|362
|0.03
|1.42389
|0.00000
|1.42189
|9.00
|16151.45
|1088
|2011.05.19 15:01
|close
|361
|0.02
|1.42385
|0.00000
|1.41989
|2.08
|16153.53
|1089
|2011.05.19 15:01
|close
|360
|0.01
|1.42381
|0.00000
|1.41788
|-0.93
|16152.60
|1090
|2011.05.19 20:45
|buy
|364
|0.01
|1.43138
|0.00000
|0.00000
|1091
|2011.05.19 20:45
|modify
|364
|0.01
|1.43138
|0.00000
|1.43638
|1092
|2011.05.19 21:44
|buy
|365
|0.02
|1.42937
|0.00000
|0.00000
|1093
|2011.05.19 21:44
|modify
|365
|0.02
|1.42937
|0.00000
|1.43437
|1094
|2011.05.20 11:01
|t/p
|365
|0.02
|1.43437
|0.00000
|1.43437
|9.99
|16162.60
|1095
|2011.05.20 11:01
|close
|364
|0.01
|1.43438
|0.00000
|1.43638
|3.00
|16165.59
|1096
|2011.05.20 18:01
|sell
|366
|0.01
|1.41490
|0.00000
|0.00000
|1097
|2011.05.20 18:01
|modify
|366
|0.01
|1.41490
|0.00000
|1.40990
|1098
|2011.05.20 18:10
|sell
|367
|0.02
|1.41690
|0.00000
|0.00000
|1099
|2011.05.20 18:10
|modify
|367
|0.02
|1.41690
|0.00000
|1.41190
|1100
|2011.05.20 18:36
|sell
|368
|0.03
|1.41891
|0.00000
|0.00000
|1101
|2011.05.20 18:36
|modify
|368
|0.03
|1.41891
|0.00000
|1.41391
|1102
|2011.05.20 19:33
|sell
|369
|0.05
|1.42091
|0.00000
|0.00000
|1103
|2011.05.20 19:33
|modify
|369
|0.05
|1.42091
|0.00000
|1.41591
|1104
|2011.05.20 20:40
|sell
|370
|0.08
|1.42292
|0.00000
|0.00000
|1105
|2011.05.20 20:40
|modify
|370
|0.08
|1.42292
|0.00000
|1.41792
|1106
|2011.05.20 22:38
|t/p
|370
|0.08
|1.41792
|0.00000
|1.41792
|40.00
|16205.59
|1107
|2011.05.20 22:38
|close
|369
|0.05
|1.41791
|0.00000
|1.41591
|15.00
|16220.59
|1108
|2011.05.20 22:39
|close
|368
|0.03
|1.41788
|0.00000
|1.41391
|3.09
|16223.68
|1109
|2011.05.20 22:39
|close
|367
|0.02
|1.41786
|0.00000
|1.41190
|-1.92
|16221.76
|1110
|2011.05.20 22:39
|close
|366
|0.01
|1.41784
|0.00000
|1.40990
|-2.94
|16218.82
|1111
|2011.05.20 23:44
|sell
|371
|0.01
|1.41537
|0.00000
|0.00000
|1112
|2011.05.20 23:44
|modify
|371
|0.01
|1.41537
|0.00000
|1.41037
|1113
|2011.05.23 01:58
|t/p
|371
|0.01
|1.41037
|0.00000
|1.41037
|4.95
|16223.77
|1114
|2011.05.23 10:29
|sell
|372
|0.01
|1.40301
|0.00000
|0.00000
|1115
|2011.05.23 10:29
|modify
|372
|0.01
|1.40301
|0.00000
|1.39801
|1116
|2011.05.23 12:13
|t/p
|372
|0.01
|1.39801
|0.00000
|1.39801
|5.00
|16228.77
|1117
|2011.05.23 23:30
|sell
|373
|0.01
|1.40510
|0.00000
|0.00000
|1118
|2011.05.23 23:30
|modify
|373
|0.01
|1.40510
|0.00000
|1.40010
|1119
|2011.05.24 08:11
|sell
|374
|0.02
|1.40715
|0.00000
|0.00000
|1120
|2011.05.24 08:11
|modify
|374
|0.02
|1.40715
|0.00000
|1.40215
|1121
|2011.05.24 11:06
|sell
|375
|0.03
|1.40915
|0.00000
|0.00000
|1122
|2011.05.24 11:06
|modify
|375
|0.03
|1.40915
|0.00000
|1.40415
|1123
|2011.05.24 12:44
|sell
|376
|0.05
|1.41116
|0.00000
|0.00000
|1124
|2011.05.24 12:44
|modify
|376
|0.05
|1.41116
|0.00000
|1.40616
|1125
|2011.05.24 18:14
|sell
|377
|0.08
|1.41316
|0.00000
|0.00000
|1126
|2011.05.24 18:14
|modify
|377
|0.08
|1.41316
|0.00000
|1.40816
|1127
|2011.05.25 03:29
|t/p
|377
|0.08
|1.40816
|0.00000
|1.40816
|39.58
|16268.36
|1128
|2011.05.25 03:29
|close
|376
|0.05
|1.40815
|0.00000
|1.40616
|14.79
|16283.15
|1129
|2011.05.25 03:29
|close
|375
|0.03
|1.40812
|0.00000
|1.40415
|2.93
|16286.08
|1130
|2011.05.25 03:29
|close
|374
|0.02
|1.40808
|0.00000
|1.40215
|-1.96
|16284.12
|1131
|2011.05.25 03:29
|close
|373
|0.01
|1.40805
|0.00000
|1.40010
|-3.05
|16281.06
|1132
|2011.05.25 15:48
|sell
|378
|0.01
|1.40792
|0.00000
|0.00000
|1133
|2011.05.25 15:48
|modify
|378
|0.01
|1.40792
|0.00000
|1.40292
|1134
|2011.05.25 16:15
|t/p
|378
|0.01
|1.40292
|0.00000
|1.40292
|5.00
|16286.06
|1135
|2011.05.25 17:02
|sell
|379
|0.01
|1.40477
|0.00000
|0.00000
|1136
|2011.05.25 17:02
|modify
|379
|0.01
|1.40477
|0.00000
|1.39977
|1137
|2011.05.25 17:36
|sell
|380
|0.02
|1.40678
|0.00000
|0.00000
|1138
|2011.05.25 17:36
|modify
|380
|0.02
|1.40678
|0.00000
|1.40178
|1139
|2011.05.25 18:13
|sell
|381
|0.03
|1.40878
|0.00000
|0.00000
|1140
|2011.05.25 18:13
|modify
|381
|0.03
|1.40878
|0.00000
|1.40378
|1141
|2011.05.25 18:36
|sell
|382
|0.05
|1.41079
|0.00000
|0.00000
|1142
|2011.05.25 18:36
|modify
|382
|0.05
|1.41079
|0.00000
|1.40579
|1143
|2011.05.26 03:46
|sell
|383
|0.08
|1.41280
|0.00000
|0.00000
|1144
|2011.05.26 03:46
|modify
|383
|0.08
|1.41280
|0.00000
|1.40780
|1145
|2011.05.26 04:09
|sell
|384
|0.13
|1.41481
|0.00000
|0.00000
|1146
|2011.05.26 04:09
|modify
|384
|0.13
|1.41481
|0.00000
|1.40981
|1147
|2011.05.26 04:54
|sell
|385
|0.21
|1.41681
|0.00000
|0.00000
|1148
|2011.05.26 04:54
|modify
|385
|0.21
|1.41681
|0.00000
|1.41181
|1149
|2011.05.26 08:59
|sell
|386
|0.34
|1.41882
|0.00000
|0.00000
|1150
|2011.05.26 08:59
|modify
|386
|0.34
|1.41882
|0.00000
|1.41382
|1151
|2011.05.26 17:01
|t/p
|386
|0.34
|1.41382
|0.00000
|1.41382
|170.00
|16456.06
|1152
|2011.05.26 17:01
|close
|385
|0.21
|1.41382
|0.00000
|1.41181
|62.79
|16518.85
|1153
|2011.05.26 17:01
|close
|384
|0.13
|1.41378
|0.00000
|1.40981
|13.39
|16532.24
|1154
|2011.05.26 17:01
|close
|383
|0.08
|1.41375
|0.00000
|1.40780
|-7.60
|16524.64
|1155
|2011.05.26 17:01
|close
|382
|0.05
|1.41372
|0.00000
|1.40579
|-15.43
|16509.21
|1156
|2011.05.26 17:01
|close
|381
|0.03
|1.41369
|0.00000
|1.40378
|-15.20
|16494.01
|1157
|2011.05.26 17:01
|close
|380
|0.02
|1.41366
|0.00000
|1.40178
|-14.07
|16479.94
|1158
|2011.05.26 17:01
|close
|379
|0.01
|1.41363
|0.00000
|1.39977
|-9.02
|16470.93
|1159
|2011.05.26 20:17
|buy
|387
|0.01
|1.41311
|0.00000
|0.00000
|1160
|2011.05.26 20:17
|modify
|387
|0.01
|1.41311
|0.00000
|1.41811
|1161
|2011.05.27 04:15
|t/p
|387
|0.01
|1.41811
|0.00000
|1.41811
|5.00
|16475.92
|1162
|2011.05.27 14:51
|buy
|388
|0.01
|1.42347
|0.00000
|0.00000
|1163
|2011.05.27 14:51
|modify
|388
|0.01
|1.42347
|0.00000
|1.42847
|1164
|2011.05.27 15:23
|t/p
|388
|0.01
|1.42847
|0.00000
|1.42847
|5.00
|16480.92
|1165
|2011.05.27 19:29
|buy
|389
|0.01
|1.42807
|0.00000
|0.00000
|1166
|2011.05.27 19:29
|modify
|389
|0.01
|1.42807
|0.00000
|1.43307
|1167
|2011.05.30 09:12
|buy
|390
|0.02
|1.42607
|0.00000
|0.00000
|1168
|2011.05.30 09:12
|modify
|390
|0.02
|1.42607
|0.00000
|1.43107
|1169
|2011.05.31 01:56
|t/p
|390
|0.02
|1.43107
|0.00000
|1.43107
|9.99
|16490.92
|1170
|2011.05.31 01:56
|close
|389
|0.01
|1.43109
|0.00000
|1.43307
|3.01
|16493.93
|1171
|2011.05.31 11:16
|buy
|391
|0.01
|1.44105
|0.00000
|0.00000
|1172
|2011.05.31 11:16
|modify
|391
|0.01
|1.44105
|0.00000
|1.44605
|1173
|2011.05.31 14:45
|buy
|392
|0.02
|1.43905
|0.00000
|0.00000
|1174
|2011.05.31 14:45
|modify
|392
|0.02
|1.43905
|0.00000
|1.44405
|1175
|2011.05.31 17:20
|buy
|393
|0.03
|1.43701
|0.00000
|0.00000
|1176
|2011.05.31 17:20
|modify
|393
|0.03
|1.43701
|0.00000
|1.44201
|1177
|2011.06.01 01:35
|t/p
|393
|0.03
|1.44201
|0.00000
|1.44201
|14.99
|16508.92
|1178
|2011.06.01 01:35
|close
|392
|0.02
|1.44202
|0.00000
|1.44405
|5.93
|16514.86
|1179
|2011.06.01 01:35
|close
|391
|0.01
|1.44198
|0.00000
|1.44605
|0.93
|16515.78
|1180
|2011.06.01 02:11
|buy
|394
|0.01
|1.44284
|0.00000
|0.00000
|1181
|2011.06.01 02:11
|modify
|394
|0.01
|1.44284
|0.00000
|1.44784
|1182
|2011.06.01 03:45
|buy
|395
|0.02
|1.44083
|0.00000
|0.00000
|1183
|2011.06.01 03:45
|modify
|395
|0.02
|1.44083
|0.00000
|1.44583
|1184
|2011.06.01 13:31
|buy
|396
|0.03
|1.43879
|0.00000
|0.00000
|1185
|2011.06.01 13:31
|modify
|396
|0.03
|1.43879
|0.00000
|1.44379
|1186
|2011.06.01 17:08
|t/p
|396
|0.03
|1.44379
|0.00000
|1.44379
|15.00
|16530.78
|1187
|2011.06.01 17:08
|close
|395
|0.02
|1.44379
|0.00000
|1.44583
|5.92
|16536.70
|1188
|2011.06.01 17:08
|close
|394
|0.01
|1.44384
|0.00000
|1.44784
|1.00
|16537.70
|1189
|2011.06.01 19:44
|sell
|397
|0.01
|1.44080
|0.00000
|0.00000
|1190
|2011.06.01 19:44
|modify
|397
|0.01
|1.44080
|0.00000
|1.43580
|1191
|2011.06.01 22:24
|t/p
|397
|0.01
|1.43580
|0.00000
|1.43580
|5.00
|16542.70
|1192
|2011.06.01 23:50
|sell
|398
|0.01
|1.43299
|0.00000
|0.00000
|1193
|2011.06.01 23:50
|modify
|398
|0.01
|1.43299
|0.00000
|1.42799
|1194
|2011.06.02 02:47
|sell
|399
|0.02
|1.43499
|0.00000
|0.00000
|1195
|2011.06.02 02:47
|modify
|399
|0.02
|1.43499
|0.00000
|1.42999
|1196
|2011.06.02 09:02
|sell
|400
|0.03
|1.43700
|0.00000
|0.00000
|1197
|2011.06.02 09:02
|modify
|400
|0.03
|1.43700
|0.00000
|1.43200
|1198
|2011.06.02 10:59
|sell
|401
|0.05
|1.43902
|0.00000
|0.00000
|1199
|2011.06.02 10:59
|modify
|401
|0.05
|1.43902
|0.00000
|1.43402
|1200
|2011.06.02 11:47
|sell
|402
|0.08
|1.44104
|0.00000
|0.00000
|1201
|2011.06.02 11:47
|modify
|402
|0.08
|1.44104
|0.00000
|1.43604
|1202
|2011.06.02 12:35
|sell
|403
|0.13
|1.44304
|0.00000
|0.00000
|1203
|2011.06.02 12:35
|modify
|403
|0.13
|1.44304
|0.00000
|1.43804
|1204
|2011.06.02 12:54
|sell
|404
|0.21
|1.44504
|0.00000
|0.00000
|1205
|2011.06.02 12:54
|modify
|404
|0.21
|1.44504
|0.00000
|1.44004
|1206
|2011.06.02 13:05
|sell
|405
|0.34
|1.44706
|0.00000
|0.00000
|1207
|2011.06.02 13:05
|modify
|405
|0.34
|1.44706
|0.00000
|1.44206
|1208
|2011.06.02 18:17
|t/p
|405
|0.34
|1.44206
|0.00000
|1.44206
|170.00
|16712.70
|1209
|2011.06.02 18:17
|close
|404
|0.21
|1.44205
|0.00000
|1.44004
|62.79
|16775.49
|1210
|2011.06.02 18:17
|close
|403
|0.13
|1.44202
|0.00000
|1.43804
|13.26
|16788.75
|1211
|2011.06.02 18:18
|close
|402
|0.08
|1.44199
|0.00000
|1.43604
|-7.60
|16781.15
|1212
|2011.06.02 18:18
|close
|401
|0.05
|1.44200
|0.00000
|1.43402
|-14.90
|16766.25
|1213
|2011.06.02 18:18
|close
|400
|0.03
|1.44199
|0.00000
|1.43200
|-14.97
|16751.28
|1214
|2011.06.02 18:18
|close
|399
|0.02
|1.44200
|0.00000
|1.42999
|-14.02
|16737.26
|1215
|2011.06.02 18:18
|close
|398
|0.01
|1.44199
|0.00000
|1.42799
|-9.16
|16728.11
|1216
|2011.06.02 20:57
|buy
|406
|0.01
|1.44999
|0.00000
|0.00000
|1217
|2011.06.02 20:57
|modify
|406
|0.01
|1.44999
|0.00000
|1.45499
|1218
|2011.06.02 21:17
|buy
|407
|0.02
|1.44799
|0.00000
|0.00000
|1219
|2011.06.02 21:17
|modify
|407
|0.02
|1.44799
|0.00000
|1.45299
|1220
|2011.06.02 21:20
|buy
|408
|0.03
|1.44598
|0.00000
|0.00000
|1221
|2011.06.02 21:20
|modify
|408
|0.03
|1.44598
|0.00000
|1.45098
|1222
|2011.06.03 03:33
|t/p
|408
|0.03
|1.45098
|0.00000
|1.45098
|14.99
|16743.10
|1223
|2011.06.03 03:33
|close
|407
|0.02
|1.45098
|0.00000
|1.45299
|5.97
|16749.07
|1224
|2011.06.03 03:33
|close
|406
|0.01
|1.45100
|0.00000
|1.45499
|1.01
|16750.08
|1225
|2011.06.03 04:12
|buy
|409
|0.01
|1.44907
|0.00000
|0.00000
|1226
|2011.06.03 04:12
|modify
|409
|0.01
|1.44907
|0.00000
|1.45407
|1227
|2011.06.03 09:02
|buy
|410
|0.02
|1.44706
|0.00000
|0.00000
|1228
|2011.06.03 09:02
|modify
|410
|0.02
|1.44706
|0.00000
|1.45206
|1229
|2011.06.03 15:32
|t/p
|410
|0.02
|1.45206
|0.00000
|1.45206
|10.00
|16760.08
|1230
|2011.06.03 15:32
|close
|409
|0.01
|1.45208
|0.00000
|1.45407
|3.01
|16763.09
|1231
|2011.06.03 21:05
|sell
|411
|0.01
|1.46256
|0.00000
|0.00000
|1232
|2011.06.03 21:05
|modify
|411
|0.01
|1.46256
|0.00000
|1.45756
|1233
|2011.06.06 01:48
|sell
|412
|0.02
|1.46456
|0.00000
|0.00000
|1234
|2011.06.06 01:48
|modify
|412
|0.02
|1.46456
|0.00000
|1.45956
|1235
|2011.06.06 15:15
|t/p
|412
|0.02
|1.45956
|0.00000
|1.45956
|10.00
|16773.09
|1236
|2011.06.06 15:15
|close
|411
|0.01
|1.45956
|0.00000
|1.45756
|2.95
|16776.04
|1237
|2011.06.06 20:19
|sell
|413
|0.01
|1.46027
|0.00000
|0.00000
|1238
|2011.06.06 20:19
|modify
|413
|0.01
|1.46027
|0.00000
|1.45527
|1239
|2011.06.07 09:02
|sell
|414
|0.02
|1.46228
|0.00000
|0.00000
|1240
|2011.06.07 09:02
|modify
|414
|0.02
|1.46228
|0.00000
|1.45728
|1241
|2011.06.07 09:55
|sell
|415
|0.03
|1.46429
|0.00000
|0.00000
|1242
|2011.06.07 09:55
|modify
|415
|0.03
|1.46429
|0.00000
|1.45929
|1243
|2011.06.07 10:49
|sell
|416
|0.05
|1.46631
|0.00000
|0.00000
|1244
|2011.06.07 10:49
|modify
|416
|0.05
|1.46631
|0.00000
|1.46131
|1245
|2011.06.07 17:35
|sell
|417
|0.08
|1.46833
|0.00000
|0.00000
|1246
|2011.06.07 17:35
|modify
|417
|0.08
|1.46833
|0.00000
|1.46333
|1247
|2011.06.08 13:34
|t/p
|417
|0.08
|1.46333
|0.00000
|1.46333
|39.58
|16815.62
|1248
|2011.06.08 13:34
|close
|416
|0.05
|1.46331
|0.00000
|1.46131
|14.74
|16830.36
|1249
|2011.06.08 13:34
|close
|415
|0.03
|1.46329
|0.00000
|1.45929
|2.84
|16833.20
|1250
|2011.06.08 13:34
|close
|414
|0.02
|1.46330
|0.00000
|1.45728
|-2.14
|16831.06
|1251
|2011.06.08 13:34
|close
|413
|0.01
|1.46331
|0.00000
|1.45527
|-3.14
|16827.92
|1252
|2011.06.08 14:29
|sell
|418
|0.01
|1.46237
|0.00000
|0.00000
|1253
|2011.06.08 14:29
|modify
|418
|0.01
|1.46237
|0.00000
|1.45737
|1254
|2011.06.08 18:27
|t/p
|418
|0.01
|1.45737
|0.00000
|1.45737
|5.00
|16832.92
|1255
|2011.06.08 21:50
|sell
|419
|0.01
|1.45746
|0.00000
|0.00000
|1256
|2011.06.08 21:50
|modify
|419
|0.01
|1.45746
|0.00000
|1.45246
|1257
|2011.06.09 01:55
|sell
|420
|0.02
|1.45947
|0.00000
|0.00000
|1258
|2011.06.09 01:55
|modify
|420
|0.02
|1.45947
|0.00000
|1.45447
|1259
|2011.06.09 04:05
|sell
|421
|0.03
|1.46148
|0.00000
|0.00000
|1260
|2011.06.09 04:05
|modify
|421
|0.03
|1.46148
|0.00000
|1.45648
|1261
|2011.06.09 10:06
|sell
|422
|0.05
|1.46349
|0.00000
|0.00000
|1262
|2011.06.09 10:06
|modify
|422
|0.05
|1.46349
|0.00000
|1.45849
|1263
|2011.06.09 15:34
|t/p
|422
|0.05
|1.45849
|0.00000
|1.45849
|25.00
|16857.92
|1264
|2011.06.09 15:34
|close
|421
|0.03
|1.45838
|0.00000
|1.45648
|9.30
|16867.22
|1265
|2011.06.09 15:34
|close
|420
|0.02
|1.45813
|0.00000
|1.45447
|2.68
|16869.90
|1266
|2011.06.09 15:34
|close
|419
|0.01
|1.45788
|0.00000
|1.45246
|-0.58
|16869.32
|1267
|2011.06.09 19:47
|buy
|423
|0.01
|1.45262
|0.00000
|0.00000
|1268
|2011.06.09 19:47
|modify
|423
|0.01
|1.45262
|0.00000
|1.45762
|1269
|2011.06.09 20:20
|buy
|424
|0.02
|1.45062
|0.00000
|0.00000
|1270
|2011.06.09 20:20
|modify
|424
|0.02
|1.45062
|0.00000
|1.45562
|1271
|2011.06.10 07:58
|buy
|425
|0.03
|1.44862
|0.00000
|0.00000
|1272
|2011.06.10 07:58
|modify
|425
|0.03
|1.44862
|0.00000
|1.45362
|1273
|2011.06.10 09:14
|buy
|426
|0.05
|1.44661
|0.00000
|0.00000
|1274
|2011.06.10 09:14
|modify
|426
|0.05
|1.44661
|0.00000
|1.45161
|1275
|2011.06.10 10:27
|buy
|427
|0.08
|1.44458
|0.00000
|0.00000
|1276
|2011.06.10 10:27
|modify
|427
|0.08
|1.44458
|0.00000
|1.44958
|1277
|2011.06.10 16:44
|buy
|428
|0.13
|1.44258
|0.00000
|0.00000
|1278
|2011.06.10 16:44
|modify
|428
|0.13
|1.44258
|0.00000
|1.44758
|1279
|2011.06.10 16:58
|buy
|429
|0.21
|1.44057
|0.00000
|0.00000
|1280
|2011.06.10 16:58
|modify
|429
|0.21
|1.44057
|0.00000
|1.44557
|1281
|2011.06.10 17:32
|buy
|430
|0.34
|1.43856
|0.00000
|0.00000
|1282
|2011.06.10 17:32
|modify
|430
|0.34
|1.43856
|0.00000
|1.44356
|1283
|2011.06.10 17:56
|buy
|431
|0.55
|1.43655
|0.00000
|0.00000
|1284
|2011.06.10 17:56
|modify
|431
|0.55
|1.43655
|0.00000
|1.44155
|1285
|2011.06.10 20:34
|buy
|432
|0.90
|1.43454
|0.00000
|0.00000
|1286
|2011.06.10 20:34
|modify
|432
|0.90
|1.43454
|0.00000
|1.43954
|1287
|2011.06.13 17:11
|t/p
|432
|0.90
|1.43954
|0.00000
|1.43954
|449.73
|17319.05
|1288
|2011.06.13 17:11
|close
|431
|0.55
|1.43954
|0.00000
|1.44155
|164.29
|17483.34
|1289
|2011.06.13 17:11
|close
|430
|0.34
|1.43955
|0.00000
|1.44356
|33.56
|17516.89
|1290
|2011.06.13 17:11
|close
|429
|0.21
|1.43956
|0.00000
|1.44557
|-21.27
|17495.62
|1291
|2011.06.13 17:11
|close
|428
|0.13
|1.43955
|0.00000
|1.44758
|-39.43
|17456.19
|1292
|2011.06.13 17:11
|close
|427
|0.08
|1.43956
|0.00000
|1.44958
|-40.18
|17416.01
|1293
|2011.06.13 17:11
|close
|426
|0.05
|1.43954
|0.00000
|1.45161
|-35.37
|17380.64
|1294
|2011.06.13 17:11
|close
|425
|0.03
|1.43955
|0.00000
|1.45362
|-27.22
|17353.42
|1295
|2011.06.13 17:11
|close
|424
|0.02
|1.43953
|0.00000
|1.45562
|-22.19
|17331.23
|1296
|2011.06.13 17:11
|close
|423
|0.01
|1.43954
|0.00000
|1.45762
|-13.09
|17318.15
|1297
|2011.06.13 22:20
|buy
|433
|0.01
|1.44119
|0.00000
|0.00000
|1298
|2011.06.13 22:20
|modify
|433
|0.01
|1.44119
|0.00000
|1.44619
|1299
|2011.06.14 03:24
|buy
|434
|0.02
|1.43918
|0.00000
|0.00000
|1300
|2011.06.14 03:24
|modify
|434
|0.02
|1.43918
|0.00000
|1.44418
|1301
|2011.06.14 08:40
|t/p
|434
|0.02
|1.44418
|0.00000
|1.44418
|10.00
|17328.15
|1302
|2011.06.14 08:40
|close
|433
|0.01
|1.44420
|0.00000
|1.44619
|3.01
|17331.15
|1303
|2011.06.14 10:51
|buy
|435
|0.01
|1.44539
|0.00000
|0.00000
|1304
|2011.06.14 10:51
|modify
|435
|0.01
|1.44539
|0.00000
|1.45039
|1305
|2011.06.14 13:48
|buy
|436
|0.02
|1.44339
|0.00000
|0.00000
|1306
|2011.06.14 13:48
|modify
|436
|0.02
|1.44339
|0.00000
|1.44839
|1307
|2011.06.14 17:40
|t/p
|436
|0.02
|1.44839
|0.00000
|1.44839
|10.00
|17341.15
|1308
|2011.06.14 17:40
|close
|435
|0.01
|1.44841
|0.00000
|1.45039
|3.02
|17344.17
|1309
|2011.06.14 18:45
|buy
|437
|0.01
|1.44693
|0.00000
|0.00000
|1310
|2011.06.14 18:45
|modify
|437
|0.01
|1.44693
|0.00000
|1.45193
|1311
|2011.06.14 22:35
|buy
|438
|0.02
|1.44491
|0.00000
|0.00000
|1312
|2011.06.14 22:35
|modify
|438
|0.02
|1.44491
|0.00000
|1.44991
|1313
|2011.06.15 02:54
|buy
|439
|0.03
|1.44291
|0.00000
|0.00000
|1314
|2011.06.15 02:54
|modify
|439
|0.03
|1.44291
|0.00000
|1.44791
|1315
|2011.06.15 04:47
|buy
|440
|0.05
|1.44090
|0.00000
|0.00000
|1316
|2011.06.15 04:47
|modify
|440
|0.05
|1.44090
|0.00000
|1.44590
|1317
|2011.06.15 09:21
|buy
|441
|0.08
|1.43890
|0.00000
|0.00000
|1318
|2011.06.15 09:21
|modify
|441
|0.08
|1.43890
|0.00000
|1.44390
|1319
|2011.06.15 10:03
|buy
|442
|0.13
|1.43688
|0.00000
|0.00000
|1320
|2011.06.15 10:03
|modify
|442
|0.13
|1.43688
|0.00000
|1.44188
|1321
|2011.06.15 11:40
|buy
|443
|0.21
|1.43488
|0.00000
|0.00000
|1322
|2011.06.15 11:40
|modify
|443
|0.21
|1.43488
|0.00000
|1.43988
|1323
|2011.06.15 12:07
|buy
|444
|0.34
|1.43288
|0.00000
|0.00000
|1324
|2011.06.15 12:07
|modify
|444
|0.34
|1.43288
|0.00000
|1.43788
|1325
|2011.06.15 12:32
|buy
|445
|0.55
|1.43086
|0.00000
|0.00000
|1326
|2011.06.15 12:32
|modify
|445
|0.55
|1.43086
|0.00000
|1.43586
|1327
|2011.06.15 15:16
|buy
|446
|0.90
|1.42883
|0.00000
|0.00000
|1328
|2011.06.15 15:16
|modify
|446
|0.90
|1.42883
|0.00000
|1.43383
|1329
|2011.06.21 02:16
|t/p
|446
|0.90
|1.43383
|0.00000
|1.43383
|448.38
|17792.55
|1330
|2011.06.21 02:16
|close
|445
|0.55
|1.43383
|0.00000
|1.43586
|162.36
|17954.91
|1331
|2011.06.21 02:16
|close
|444
|0.34
|1.43385
|0.00000
|1.43788
|32.37
|17987.28
|1332
|2011.06.21 02:16
|close
|443
|0.21
|1.43386
|0.00000
|1.43988
|-21.80
|17965.48
|1333
|2011.06.21 02:16
|close
|442
|0.13
|1.43388
|0.00000
|1.44188
|-39.23
|17926.25
|1334
|2011.06.21 02:17
|close
|441
|0.08
|1.43390
|0.00000
|1.44390
|-40.14
|17886.11
|1335
|2011.06.21 02:17
|close
|440
|0.05
|1.43396
|0.00000
|1.44590
|-34.79
|17851.31
|1336
|2011.06.21 02:17
|close
|439
|0.03
|1.43402
|0.00000
|1.44791
|-26.72
|17824.59
|1337
|2011.06.21 02:17
|close
|438
|0.02
|1.43408
|0.00000
|1.44991
|-21.70
|17802.89
|1338
|2011.06.21 02:17
|close
|437
|0.01
|1.43414
|0.00000
|1.45193
|-12.81
|17790.08
|1339
|2011.06.21 06:15
|sell
|447
|0.01
|1.43329
|0.00000
|0.00000
|1340
|2011.06.21 06:15
|modify
|447
|0.01
|1.43329
|0.00000
|1.42829
|1341
|2011.06.21 08:18
|sell
|448
|0.02
|1.43529
|0.00000
|0.00000
|1342
|2011.06.21 08:18
|modify
|448
|0.02
|1.43529
|0.00000
|1.43029
|1343
|2011.06.21 09:40
|sell
|449
|0.03
|1.43730
|0.00000
|0.00000
|1344
|2011.06.21 09:40
|modify
|449
|0.03
|1.43730
|0.00000
|1.43230
|1345
|2011.06.21 12:01
|t/p
|449
|0.03
|1.43230
|0.00000
|1.43230
|15.00
|17805.08
|1346
|2011.06.21 12:01
|close
|448
|0.02
|1.43230
|0.00000
|1.43029
|5.98
|17811.06
|1347
|2011.06.21 12:01
|close
|447
|0.01
|1.43229
|0.00000
|1.42829
|1.00
|17812.06
|1348
|2011.06.21 14:23
|buy
|450
|0.01
|1.43587
|0.00000
|0.00000
|1349
|2011.06.21 14:23
|modify
|450
|0.01
|1.43587
|0.00000
|1.44087
|1350
|2011.06.21 19:19
|t/p
|450
|0.01
|1.44087
|0.00000
|1.44087
|5.00
|17817.06
|1351
|2011.06.21 19:57
|buy
|451
|0.01
|1.43984
|0.00000
|0.00000
|1352
|2011.06.21 19:57
|modify
|451
|0.01
|1.43984
|0.00000
|1.44484
|1353
|2011.06.22 01:01
|buy
|452
|0.02
|1.43779
|0.00000
|0.00000
|1354
|2011.06.22 01:01
|modify
|452
|0.02
|1.43779
|0.00000
|1.44279
|1355
|2011.06.22 04:33
|buy
|453
|0.03
|1.43578
|0.00000
|0.00000
|1356
|2011.06.22 04:33
|modify
|453
|0.03
|1.43578
|0.00000
|1.44078
|1357
|2011.06.22 09:21
|t/p
|453
|0.03
|1.44078
|0.00000
|1.44078
|15.00
|17832.06
|1358
|2011.06.22 09:21
|close
|452
|0.02
|1.44080
|0.00000
|1.44279
|6.02
|17838.08
|1359
|2011.06.22 09:21
|close
|451
|0.01
|1.44083
|0.00000
|1.44484
|0.99
|17839.06
|1360
|2011.06.22 11:31
|sell
|454
|0.01
|1.43987
|0.00000
|0.00000
|1361
|2011.06.22 11:31
|modify
|454
|0.01
|1.43987
|0.00000
|1.43487
|1362
|2011.06.22 17:31
|sell
|455
|0.02
|1.44187
|0.00000
|0.00000
|1363
|2011.06.22 17:31
|modify
|455
|0.02
|1.44187
|0.00000
|1.43687
|1364
|2011.06.22 17:34
|sell
|456
|0.03
|1.44388
|0.00000
|0.00000
|1365
|2011.06.22 17:34
|modify
|456
|0.03
|1.44388
|0.00000
|1.43888
|1366
|2011.06.22 19:00
|t/p
|456
|0.03
|1.43888
|0.00000
|1.43888
|15.00
|17854.06
|1367
|2011.06.22 19:00
|close
|455
|0.02
|1.43888
|0.00000
|1.43687
|5.98
|17860.04
|1368
|2011.06.22 19:00
|close
|454
|0.01
|1.43880
|0.00000
|1.43487
|1.07
|17861.11
|1369
|2011.06.22 19:31
|sell
|457
|0.01
|1.44076
|0.00000
|0.00000
|1370
|2011.06.22 19:31
|modify
|457
|0.01
|1.44076
|0.00000
|1.43576
|1371
|2011.06.22 21:22
|sell
|458
|0.02
|1.44277
|0.00000
|0.00000
|1372
|2011.06.22 21:22
|modify
|458
|0.02
|1.44277
|0.00000
|1.43777
|1373
|2011.06.22 21:42
|t/p
|458
|0.02
|1.43777
|0.00000
|1.43777
|10.00
|17871.11
|1374
|2011.06.22 21:42
|close
|457
|0.01
|1.43775
|0.00000
|1.43576
|3.01
|17874.12
|1375
|2011.06.23 10:50
|sell
|459
|0.01
|1.42669
|0.00000
|0.00000
|1376
|2011.06.23 10:50
|modify
|459
|0.01
|1.42669
|0.00000
|1.42169
|1377
|2011.06.23 14:01
|t/p
|459
|0.01
|1.42169
|0.00000
|1.42169
|5.00
|17879.12
|1378
|2011.06.23 14:31
|sell
|460
|0.01
|1.42186
|0.00000
|0.00000
|1379
|2011.06.23 14:31
|modify
|460
|0.01
|1.42186
|0.00000
|1.41686
|1380
|2011.06.23 15:38
|t/p
|460
|0.01
|1.41686
|0.00000
|1.41686
|5.00
|17884.12
|1381
|2011.06.23 16:27
|sell
|461
|0.01
|1.41710
|0.00000
|0.00000
|1382
|2011.06.23 16:27
|modify
|461
|0.01
|1.41710
|0.00000
|1.41210
|1383
|2011.06.23 20:11
|sell
|462
|0.02
|1.41911
|0.00000
|0.00000
|1384
|2011.06.23 20:11
|modify
|462
|0.02
|1.41911
|0.00000
|1.41411
|1385
|2011.06.23 21:58
|sell
|463
|0.03
|1.42112
|0.00000
|0.00000
|1386
|2011.06.23 21:58
|modify
|463
|0.03
|1.42112
|0.00000
|1.41612
|1387
|2011.06.23 22:02
|sell
|464
|0.05
|1.42312
|0.00000
|0.00000
|1388
|2011.06.23 22:02
|modify
|464
|0.05
|1.42312
|0.00000
|1.41812
|1389
|2011.06.23 22:17
|sell
|465
|0.08
|1.42514
|0.00000
|0.00000
|1390
|2011.06.23 22:17
|modify
|465
|0.08
|1.42514
|0.00000
|1.42014
|1391
|2011.06.24 01:15
|sell
|466
|0.13
|1.42714
|0.00000
|0.00000
|1392
|2011.06.24 01:15
|modify
|466
|0.13
|1.42714
|0.00000
|1.42214
|1393
|2011.06.24 10:23
|t/p
|466
|0.13
|1.42214
|0.00000
|1.42214
|65.00
|17949.12
|1394
|2011.06.24 10:23
|close
|465
|0.08
|1.42214
|0.00000
|1.42014
|23.58
|17972.71
|1395
|2011.06.24 10:23
|close
|464
|0.05
|1.42211
|0.00000
|1.41812
|4.79
|17977.50
|1396
|2011.06.24 10:23
|close
|463
|0.03
|1.42207
|0.00000
|1.41612
|-3.01
|17974.49
|1397
|2011.06.24 10:23
|close
|462
|0.02
|1.42203
|0.00000
|1.41411
|-5.94
|17968.55
|1398
|2011.06.24 10:23
|close
|461
|0.01
|1.42199
|0.00000
|1.41210
|-4.94
|17963.61
|1399
|2011.06.24 12:42
|buy
|467
|0.01
|1.42831
|0.00000
|0.00000
|1400
|2011.06.24 12:42
|modify
|467
|0.01
|1.42831
|0.00000
|1.43331
|1401
|2011.06.24 13:04
|buy
|468
|0.02
|1.42630
|0.00000
|0.00000
|1402
|2011.06.24 13:04
|modify
|468
|0.02
|1.42630
|0.00000
|1.43130
|1403
|2011.06.24 13:07
|buy
|469
|0.03
|1.42430
|0.00000
|0.00000
|1404
|2011.06.24 13:07
|modify
|469
|0.03
|1.42430
|0.00000
|1.42930
|1405
|2011.06.24 13:17
|buy
|470
|0.05
|1.42228
|0.00000
|0.00000
|1406
|2011.06.24 13:17
|modify
|470
|0.05
|1.42228
|0.00000
|1.42728
|1407
|2011.06.24 13:42
|buy
|471
|0.08
|1.42028
|0.00000
|0.00000
|1408
|2011.06.24 13:42
|modify
|471
|0.08
|1.42028
|0.00000
|1.42528
|1409
|2011.06.24 17:06
|buy
|472
|0.13
|1.41828
|0.00000
|0.00000
|1410
|2011.06.24 17:06
|modify
|472
|0.13
|1.41828
|0.00000
|1.42328
|1411
|2011.06.24 17:23
|buy
|473
|0.21
|1.41627
|0.00000
|0.00000
|1412
|2011.06.24 17:23
|modify
|473
|0.21
|1.41627
|0.00000
|1.42127
|1413
|2011.06.24 20:07
|buy
|474
|0.34
|1.41425
|0.00000
|0.00000
|1414
|2011.06.24 20:07
|modify
|474
|0.34
|1.41425
|0.00000
|1.41925
|1415
|2011.06.24 20:27
|t/p
|474
|0.34
|1.41925
|0.00000
|1.41925
|170.00
|18133.61
|1416
|2011.06.24 20:27
|close
|473
|0.21
|1.41926
|0.00000
|1.42127
|62.79
|18196.40
|1417
|2011.06.24 20:27
|close
|472
|0.13
|1.41922
|0.00000
|1.42328
|12.22
|18208.62
|1418
|2011.06.24 20:27
|close
|471
|0.08
|1.41918
|0.00000
|1.42528
|-8.80
|18199.82
|1419
|2011.06.24 20:27
|close
|470
|0.05
|1.41914
|0.00000
|1.42728
|-15.70
|18184.12
|1420
|2011.06.24 20:27
|close
|469
|0.03
|1.41910
|0.00000
|1.42930
|-15.60
|18168.52
|1421
|2011.06.24 20:27
|close
|468
|0.02
|1.41905
|0.00000
|1.43130
|-14.50
|18154.02
|1422
|2011.06.24 20:27
|close
|467
|0.01
|1.41901
|0.00000
|1.43331
|-9.30
|18144.72
|1423
|2011.06.27 00:18
|buy
|475
|0.01
|1.41887
|0.00000
|0.00000
|1424
|2011.06.27 00:18
|modify
|475
|0.01
|1.41887
|0.00000
|1.42387
|1425
|2011.06.27 01:36
|buy
|476
|0.02
|1.41687
|0.00000
|0.00000
|1426
|2011.06.27 01:36
|modify
|476
|0.02
|1.41687
|0.00000
|1.42187
|1427
|2011.06.27 02:43
|buy
|477
|0.03
|1.41485
|0.00000
|0.00000
|1428
|2011.06.27 02:43
|modify
|477
|0.03
|1.41485
|0.00000
|1.41985
|1429
|2011.06.27 03:32
|buy
|478
|0.05
|1.41283
|0.00000
|0.00000
|1430
|2011.06.27 03:32
|modify
|478
|0.05
|1.41283
|0.00000
|1.41783
|1431
|2011.06.27 03:36
|buy
|479
|0.08
|1.41082
|0.00000
|0.00000
|1432
|2011.06.27 03:36
|modify
|479
|0.08
|1.41082
|0.00000
|1.41582
|1433
|2011.06.27 10:05
|t/p
|479
|0.08
|1.41582
|0.00000
|1.41582
|40.00
|18184.72
|1434
|2011.06.27 10:05
|close
|478
|0.05
|1.41582
|0.00000
|1.41783
|14.95
|18199.67
|1435
|2011.06.27 10:05
|close
|477
|0.03
|1.41584
|0.00000
|1.41985
|2.97
|18202.64
|1436
|2011.06.27 10:05
|close
|476
|0.02
|1.41586
|0.00000
|1.42187
|-2.02
|18200.62
|1437
|2011.06.27 10:05
|close
|475
|0.01
|1.41588
|0.00000
|1.42387
|-2.99
|18197.63
|1438
|2011.06.27 15:32
|sell
|480
|0.01
|1.42022
|0.00000
|0.00000
|1439
|2011.06.27 15:32
|modify
|480
|0.01
|1.42022
|0.00000
|1.41522
|1440
|2011.06.27 16:50
|sell
|481
|0.02
|1.42223
|0.00000
|0.00000
|1441
|2011.06.27 16:50
|modify
|481
|0.02
|1.42223
|0.00000
|1.41723
|1442
|2011.06.27 17:16
|sell
|482
|0.03
|1.42423
|0.00000
|0.00000
|1443
|2011.06.27 17:16
|modify
|482
|0.03
|1.42423
|0.00000
|1.41923
|1444
|2011.06.27 17:22
|sell
|483
|0.05
|1.42624
|0.00000
|0.00000
|1445
|2011.06.27 17:22
|modify
|483
|0.05
|1.42624
|0.00000
|1.42124
|1446
|2011.06.27 17:45
|sell
|484
|0.08
|1.42826
|0.00000
|0.00000
|1447
|2011.06.27 17:45
|modify
|484
|0.08
|1.42826
|0.00000
|1.42326
|1448
|2011.06.28 01:39
|sell
|485
|0.13
|1.43027
|0.00000
|0.00000
|1449
|2011.06.28 01:39
|modify
|485
|0.13
|1.43027
|0.00000
|1.42527
|1450
|2011.06.28 01:42
|sell
|486
|0.21
|1.43233
|0.00000
|0.00000
|1451
|2011.06.28 01:42
|modify
|486
|0.21
|1.43233
|0.00000
|1.42733
|1452
|2011.06.28 08:22
|t/p
|486
|0.21
|1.42733
|0.00000
|1.42733
|105.00
|18302.63
|1453
|2011.06.28 08:22
|close
|485
|0.13
|1.42733
|0.00000
|1.42527
|38.22
|18340.85
|1454
|2011.06.28 08:22
|close
|484
|0.08
|1.42732
|0.00000
|1.42326
|7.10
|18347.95
|1455
|2011.06.28 08:22
|close
|483
|0.05
|1.42731
|0.00000
|1.42124
|-5.61
|18342.34
|1456
|2011.06.28 08:22
|close
|482
|0.03
|1.42733
|0.00000
|1.41923
|-9.46
|18332.89
|1457
|2011.06.28 08:22
|close
|481
|0.02
|1.42736
|0.00000
|1.41723
|-10.36
|18322.52
|1458
|2011.06.28 08:22
|close
|480
|0.01
|1.42738
|0.00000
|1.41522
|-7.21
|18315.31
|1459
|2011.06.28 11:34
|buy
|487
|0.01
|1.43042
|0.00000
|0.00000
|1460
|2011.06.28 11:34
|modify
|487
|0.01
|1.43042
|0.00000
|1.43542
|1461
|2011.06.28 11:45
|buy
|488
|0.02
|1.42842
|0.00000
|0.00000
|1462
|2011.06.28 11:45
|modify
|488
|0.02
|1.42842
|0.00000
|1.43342
|1463
|2011.06.28 12:14
|buy
|489
|0.03
|1.42640
|0.00000
|0.00000
|1464
|2011.06.28 12:14
|modify
|489
|0.03
|1.42640
|0.00000
|1.43140
|1465
|2011.06.28 14:26
|buy
|490
|0.05
|1.42438
|0.00000
|0.00000
|1466
|2011.06.28 14:26
|modify
|490
|0.05
|1.42438
|0.00000
|1.42938
|1467
|2011.06.28 15:30
|t/p
|490
|0.05
|1.42938
|0.00000
|1.42938
|25.00
|18340.31
|1468
|2011.06.28 15:30
|close
|489
|0.03
|1.42938
|0.00000
|1.43140
|8.94
|18349.25
|1469
|2011.06.28 15:30
|close
|488
|0.02
|1.42942
|0.00000
|1.43342
|2.00
|18351.25
|1470
|2011.06.28 15:30
|close
|487
|0.01
|1.42946
|0.00000
|1.43542
|-0.96
|18350.29
|1471
|2011.06.29 01:07
|sell
|491
|0.01
|1.43605
|0.00000
|0.00000
|1472
|2011.06.29 01:07
|modify
|491
|0.01
|1.43605
|0.00000
|1.43105
|1473
|2011.06.29 08:37
|sell
|492
|0.02
|1.43805
|0.00000
|0.00000
|1474
|2011.06.29 08:37
|modify
|492
|0.02
|1.43805
|0.00000
|1.43305
|1475
|2011.06.29 10:30
|sell
|493
|0.03
|1.44006
|0.00000
|0.00000
|1476
|2011.06.29 10:30
|modify
|493
|0.03
|1.44006
|0.00000
|1.43506
|1477
|2011.06.29 13:42
|sell
|494
|0.05
|1.44207
|0.00000
|0.00000
|1478
|2011.06.29 13:42
|modify
|494
|0.05
|1.44207
|0.00000
|1.43707
|1479
|2011.06.29 14:00
|sell
|495
|0.08
|1.44407
|0.00000
|0.00000
|1480
|2011.06.29 14:00
|modify
|495
|0.08
|1.44407
|0.00000
|1.43907
|1481
|2011.06.29 15:45
|t/p
|495
|0.08
|1.43907
|0.00000
|1.43907
|40.00
|18390.29
|1482
|2011.06.29 15:45
|close
|494
|0.05
|1.43901
|0.00000
|1.43707
|15.30
|18405.59
|1483
|2011.06.29 15:45
|close
|493
|0.03
|1.43879
|0.00000
|1.43506
|3.81
|18409.40
|1484
|2011.06.29 15:45
|close
|492
|0.02
|1.43856
|0.00000
|1.43305
|-1.02
|18408.38
|1485
|2011.06.29 15:45
|close
|491
|0.01
|1.43833
|0.00000
|1.43105
|-2.28
|18406.10
|1486
|2011.06.29 18:56
|buy
|496
|0.01
|1.44279
|0.00000
|0.00000
|1487
|2011.06.29 18:56
|modify
|496
|0.01
|1.44279
|0.00000
|1.44779
|1488
|2011.06.30 01:58
|t/p
|496
|0.01
|1.44779
|0.00000
|1.44779
|4.99
|18411.09
|1489
|2011.06.30 02:55
|buy
|497
|0.01
|1.44650
|0.00000
|0.00000
|1490
|2011.06.30 02:55
|modify
|497
|0.01
|1.44650
|0.00000
|1.45150
|1491
|2011.06.30 06:05
|t/p
|497
|0.01
|1.45150
|0.00000
|1.45150
|5.00
|18416.09
|1492
|2011.06.30 07:15
|buy
|498
|0.01
|1.45107
|0.00000
|0.00000
|1493
|2011.06.30 07:15
|modify
|498
|0.01
|1.45107
|0.00000
|1.45607
|1494
|2011.06.30 09:11
|buy
|499
|0.02
|1.44907
|0.00000
|0.00000
|1495
|2011.06.30 09:11
|modify
|499
|0.02
|1.44907
|0.00000
|1.45407
|1496
|2011.06.30 12:15
|buy
|500
|0.03
|1.44707
|0.00000
|0.00000
|1497
|2011.06.30 12:15
|modify
|500
|0.03
|1.44707
|0.00000
|1.45207
|1498
|2011.06.30 15:15
|buy
|501
|0.05
|1.44507
|0.00000
|0.00000
|1499
|2011.06.30 15:15
|modify
|501
|0.05
|1.44507
|0.00000
|1.45007
|1500
|2011.06.30 18:01
|t/p
|501
|0.05
|1.45007
|0.00000
|1.45007
|25.00
|18441.09
|1501
|2011.06.30 18:01
|close
|500
|0.03
|1.45007
|0.00000
|1.45207
|9.00
|18450.09
|1502
|2011.06.30 18:01
|close
|499
|0.02
|1.45010
|0.00000
|1.45407
|2.06
|18452.15
|1503
|2011.06.30 18:01
|close
|498
|0.01
|1.45014
|0.00000
|1.45607
|-0.93
|18451.22
|1504
|2011.06.30 21:18
|sell
|502
|0.01
|1.45173
|0.00000
|0.00000
|1505
|2011.06.30 21:18
|modify
|502
|0.01
|1.45173
|0.00000
|1.44673
|1506
|2011.07.01 04:04
|t/p
|502
|0.01
|1.44673
|0.00000
|1.44673
|4.95
|18456.17
|1507
|2011.07.01 11:31
|sell
|503
|0.01
|1.45085
|0.00000
|0.00000
|1508
|2011.07.01 11:31
|modify
|503
|0.01
|1.45085
|0.00000
|1.44585
|1509
|2011.07.01 11:55
|sell
|504
|0.02
|1.45286
|0.00000
|0.00000
|1510
|2011.07.01 11:55
|modify
|504
|0.02
|1.45286
|0.00000
|1.44786
|1511
|2011.07.01 16:07
|t/p
|504
|0.02
|1.44786
|0.00000
|1.44786
|10.00
|18466.17
|1512
|2011.07.01 16:07
|close
|503
|0.01
|1.44785
|0.00000
|1.44585
|3.00
|18469.17
|1513
|2011.07.01 21:58
|sell
|505
|0.01
|1.45081
|0.00000
|0.00000
|1514
|2011.07.01 21:58
|modify
|505
|0.01
|1.45081
|0.00000
|1.44581
|1515
|2011.07.01 22:48
|sell
|506
|0.02
|1.45283
|0.00000
|0.00000
|1516
|2011.07.01 22:48
|modify
|506
|0.02
|1.45283
|0.00000
|1.44783
|1517
|2011.07.04 02:00
|sell
|507
|0.03
|1.45487
|0.00000
|0.00000
|1518
|2011.07.04 02:00
|modify
|507
|0.03
|1.45487
|0.00000
|1.44987
|1519
|2011.07.04 02:19
|sell
|508
|0.05
|1.45692
|0.00000
|0.00000
|1520
|2011.07.04 02:19
|modify
|508
|0.05
|1.45692
|0.00000
|1.45192
|1521
|2011.07.04 08:23
|t/p
|508
|0.05
|1.45192
|0.00000
|1.45192
|25.00
|18494.17
|1522
|2011.07.04 08:23
|close
|507
|0.03
|1.45189
|0.00000
|1.44987
|8.94
|18503.11
|1523
|2011.07.04 08:23
|close
|506
|0.02
|1.45185
|0.00000
|1.44783
|1.86
|18504.96
|1524
|2011.07.04 08:23
|close
|505
|0.01
|1.45181
|0.00000
|1.44581
|-1.05
|18503.91
|1525
|2011.07.04 11:54
|buy
|509
|0.01
|1.45268
|0.00000
|0.00000
|1526
|2011.07.04 11:54
|modify
|509
|0.01
|1.45268
|0.00000
|1.45768
|1527
|2011.07.04 14:37
|buy
|510
|0.02
|1.45068
|0.00000
|0.00000
|1528
|2011.07.04 14:37
|modify
|510
|0.02
|1.45068
|0.00000
|1.45568
|1529
|2011.07.05 04:41
|buy
|511
|0.03
|1.44864
|0.00000
|0.00000
|1530
|2011.07.05 04:41
|modify
|511
|0.03
|1.44864
|0.00000
|1.45364
|1531
|2011.07.05 07:49
|buy
|512
|0.05
|1.44663
|0.00000
|0.00000
|1532
|2011.07.05 07:49
|modify
|512
|0.05
|1.44663
|0.00000
|1.45163
|1533
|2011.07.05 18:05
|buy
|513
|0.08
|1.44462
|0.00000
|0.00000
|1534
|2011.07.05 18:05
|modify
|513
|0.08
|1.44462
|0.00000
|1.44962
|1535
|2011.07.05 21:22
|buy
|514
|0.13
|1.44258
|0.00000
|0.00000
|1536
|2011.07.05 21:22
|modify
|514
|0.13
|1.44258
|0.00000
|1.44758
|1537
|2011.07.05 21:34
|buy
|515
|0.21
|1.44055
|0.00000
|0.00000
|1538
|2011.07.05 21:34
|modify
|515
|0.21
|1.44055
|0.00000
|1.44555
|1539
|2011.07.06 05:21
|t/p
|515
|0.21
|1.44555
|0.00000
|1.44555
|104.94
|18608.85
|1540
|2011.07.06 05:21
|close
|514
|0.13
|1.44556
|0.00000
|1.44758
|38.70
|18647.55
|1541
|2011.07.06 05:21
|close
|513
|0.08
|1.44563
|0.00000
|1.44962
|8.06
|18655.61
|1542
|2011.07.06 05:21
|close
|512
|0.05
|1.44570
|0.00000
|1.45163
|-4.67
|18650.94
|1543
|2011.07.06 05:21
|close
|511
|0.03
|1.44567
|0.00000
|1.45364
|-8.92
|18642.02
|1544
|2011.07.06 05:21
|close
|510
|0.02
|1.44564
|0.00000
|1.45568
|-10.09
|18631.93
|1545
|2011.07.06 05:21
|close
|509
|0.01
|1.44561
|0.00000
|1.45768
|-7.08
|18624.85
|1546
|2011.07.06 09:22
|sell
|516
|0.01
|1.44567
|0.00000
|0.00000
|1547
|2011.07.06 09:22
|modify
|516
|0.01
|1.44567
|0.00000
|1.44067
|1548
|2011.07.06 10:06
|t/p
|516
|0.01
|1.44067
|0.00000
|1.44067
|5.00
|18629.85
|1549
|2011.07.06 11:53
|sell
|517
|0.01
|1.43579
|0.00000
|0.00000
|1550
|2011.07.06 11:53
|modify
|517
|0.01
|1.43579
|0.00000
|1.43079
|1551
|2011.07.06 15:16
|t/p
|517
|0.01
|1.43079
|0.00000
|1.43079
|5.00
|18634.85
|1552
|2011.07.06 22:00
|sell
|518
|0.01
|1.42950
|0.00000
|0.00000
|1553
|2011.07.06 22:00
|modify
|518
|0.01
|1.42950
|0.00000
|1.42450
|1554
|2011.07.06 23:06
|sell
|519
|0.02
|1.43150
|0.00000
|0.00000
|1555
|2011.07.06 23:06
|modify
|519
|0.02
|1.43150
|0.00000
|1.42650
|1556
|2011.07.07 02:57
|sell
|520
|0.03
|1.43351
|0.00000
|0.00000
|1557
|2011.07.07 02:57
|modify
|520
|0.03
|1.43351
|0.00000
|1.42851
|1558
|2011.07.07 10:36
|t/p
|520
|0.03
|1.42851
|0.00000
|1.42851
|15.00
|18649.85
|1559
|2011.07.07 10:36
|close
|519
|0.02
|1.42849
|0.00000
|1.42650
|5.71
|18655.56
|1560
|2011.07.07 10:36
|close
|518
|0.01
|1.42842
|0.00000
|1.42450
|0.92
|18656.49
|1561
|2011.07.07 18:47
|buy
|521
|0.01
|1.43518
|0.00000
|0.00000
|1562
|2011.07.07 18:47
|modify
|521
|0.01
|1.43518
|0.00000
|1.44018
|1563
|2011.07.08 10:29
|buy
|522
|0.02
|1.43318
|0.00000
|0.00000
|1564
|2011.07.08 10:29
|modify
|522
|0.02
|1.43318
|0.00000
|1.43818
|1565
|2011.07.08 10:42
|buy
|523
|0.03
|1.43118
|0.00000
|0.00000
|1566
|2011.07.08 10:42
|modify
|523
|0.03
|1.43118
|0.00000
|1.43618
|1567
|2011.07.08 12:05
|buy
|524
|0.05
|1.42918
|0.00000
|0.00000
|1568
|2011.07.08 12:05
|modify
|524
|0.05
|1.42918
|0.00000
|1.43418
|1569
|2011.07.08 12:33
|buy
|525
|0.08
|1.42717
|0.00000
|0.00000
|1570
|2011.07.08 12:33
|modify
|525
|0.08
|1.42717
|0.00000
|1.43217
|1571
|2011.07.08 12:52
|buy
|526
|0.13
|1.42517
|0.00000
|0.00000
|1572
|2011.07.08 12:52
|modify
|526
|0.13
|1.42517
|0.00000
|1.43017
|1573
|2011.07.08 12:55
|buy
|527
|0.21
|1.42311
|0.00000
|0.00000
|1574
|2011.07.08 12:55
|modify
|527
|0.21
|1.42311
|0.00000
|1.42811
|1575
|2011.07.08 15:31
|buy
|528
|0.34
|1.42109
|0.00000
|0.00000
|1576
|2011.07.08 15:31
|modify
|528
|0.34
|1.42109
|0.00000
|1.42609
|1577
|2011.07.08 15:34
|t/p
|528
|0.34
|1.42609
|0.00000
|1.42609
|170.00
|18826.49
|1578
|2011.07.08 15:34
|close
|527
|0.21
|1.42616
|0.00000
|1.42811
|64.05
|18890.54
|1579
|2011.07.08 15:34
|close
|526
|0.13
|1.42623
|0.00000
|1.43017
|13.78
|18904.32
|1580
|2011.07.08 15:34
|close
|525
|0.08
|1.42631
|0.00000
|1.43217
|-6.88
|18897.44
|1581
|2011.07.08 15:34
|close
|524
|0.05
|1.42638
|0.00000
|1.43418
|-14.00
|18883.44
|1582
|2011.07.08 15:34
|close
|523
|0.03
|1.42646
|0.00000
|1.43618
|-14.16
|18869.28
|1583
|2011.07.08 15:34
|close
|522
|0.02
|1.42653
|0.00000
|1.43818
|-13.30
|18855.98
|1584
|2011.07.08 15:34
|close
|521
|0.01
|1.42651
|0.00000
|1.44018
|-8.67
|18847.30
|1585
|2011.07.08 18:31
|sell
|529
|0.01
|1.42269
|0.00000
|0.00000
|1586
|2011.07.08 18:31
|modify
|529
|0.01
|1.42269
|0.00000
|1.41769
|1587
|2011.07.08 18:37
|sell
|530
|0.02
|1.42469
|0.00000
|0.00000
|1588
|2011.07.08 18:37
|modify
|530
|0.02
|1.42469
|0.00000
|1.41969
|1589
|2011.07.08 19:08
|sell
|531
|0.03
|1.42672
|0.00000
|0.00000
|1590
|2011.07.08 19:08
|modify
|531
|0.03
|1.42672
|0.00000
|1.42172
|1591
|2011.07.11 00:00
|t/p
|531
|0.03
|1.42172
|0.00000
|1.42172
|14.84
|18862.15
|1592
|2011.07.11 00:00
|close
|530
|0.02
|1.42052
|0.00000
|1.41969
|8.24
|18870.38
|1593
|2011.07.11 00:00
|close
|529
|0.01
|1.42055
|0.00000
|1.41769
|2.09
|18872.47
|1594
|2011.07.11 01:09
|sell
|532
|0.01
|1.42185
|0.00000
|0.00000
|1595
|2011.07.11 01:09
|modify
|532
|0.01
|1.42185
|0.00000
|1.41685
|1596
|2011.07.11 09:51
|t/p
|532
|0.01
|1.41685
|0.00000
|1.41685
|5.00
|18877.47
|1597
|2011.07.11 11:24
|sell
|533
|0.01
|1.41467
|0.00000
|0.00000
|1598
|2011.07.11 11:24
|modify
|533
|0.01
|1.41467
|0.00000
|1.40967
|1599
|2011.07.11 14:05
|t/p
|533
|0.01
|1.40967
|0.00000
|1.40967
|5.00
|18882.47
|1600
|2011.07.12 03:50
|sell
|534
|0.01
|1.40196
|0.00000
|0.00000
|1601
|2011.07.12 03:50
|modify
|534
|0.01
|1.40196
|0.00000
|1.39696
|1602
|2011.07.12 05:05
|t/p
|534
|0.01
|1.39696
|0.00000
|1.39696
|5.00
|18887.47
|1603
|2011.07.12 07:30
|buy
|535
|0.01
|1.39552
|0.00000
|0.00000
|1604
|2011.07.12 07:30
|modify
|535
|0.01
|1.39552
|0.00000
|1.40052
|1605
|2011.07.12 09:21
|buy
|536
|0.02
|1.39350
|0.00000
|0.00000
|1606
|2011.07.12 09:21
|modify
|536
|0.02
|1.39350
|0.00000
|1.39850
|1607
|2011.07.12 10:04
|buy
|537
|0.03
|1.39150
|0.00000
|0.00000
|1608
|2011.07.12 10:04
|modify
|537
|0.03
|1.39150
|0.00000
|1.39650
|1609
|2011.07.12 10:12
|buy
|538
|0.05
|1.38949
|0.00000
|0.00000
|1610
|2011.07.12 10:12
|modify
|538
|0.05
|1.38949
|0.00000
|1.39449
|1611
|2011.07.12 10:14
|buy
|539
|0.08
|1.38748
|0.00000
|0.00000
|1612
|2011.07.12 10:14
|modify
|539
|0.08
|1.38748
|0.00000
|1.39248
|1613
|2011.07.12 10:47
|buy
|540
|0.13
|1.38545
|0.00000
|0.00000
|1614
|2011.07.12 10:47
|modify
|540
|0.13
|1.38545
|0.00000
|1.39045
|1615
|2011.07.12 11:23
|t/p
|540
|0.13
|1.39045
|0.00000
|1.39045
|65.00
|18952.47
|1616
|2011.07.12 11:23
|close
|539
|0.08
|1.39047
|0.00000
|1.39248
|23.92
|18976.39
|1617
|2011.07.12 11:23
|close
|538
|0.05
|1.39058
|0.00000
|1.39449
|5.45
|18981.84
|1618
|2011.07.12 11:23
|close
|537
|0.03
|1.39056
|0.00000
|1.39650
|-2.82
|18979.02
|1619
|2011.07.12 11:23
|close
|536
|0.02
|1.39054
|0.00000
|1.39850
|-5.92
|18973.10
|1620
|2011.07.12 11:23
|close
|535
|0.01
|1.39052
|0.00000
|1.40052
|-5.00
|18968.10
|1621
|2011.07.13 03:58
|buy
|541
|0.01
|1.40039
|0.00000
|0.00000
|1622
|2011.07.13 03:58
|modify
|541
|0.01
|1.40039
|0.00000
|1.40539
|1623
|2011.07.13 04:38
|buy
|542
|0.02
|1.39838
|0.00000
|0.00000
|1624
|2011.07.13 04:38
|modify
|542
|0.02
|1.39838
|0.00000
|1.40338
|1625
|2011.07.13 04:55
|buy
|543
|0.03
|1.39637
|0.00000
|0.00000
|1626
|2011.07.13 04:55
|modify
|543
|0.03
|1.39637
|0.00000
|1.40137
|1627
|2011.07.13 06:28
|t/p
|543
|0.03
|1.40137
|0.00000
|1.40137
|15.00
|18983.10
|1628
|2011.07.13 06:28
|close
|542
|0.02
|1.40140
|0.00000
|1.40338
|6.04
|18989.14
|1629
|2011.07.13 06:29
|close
|541
|0.01
|1.40139
|0.00000
|1.40539
|1.00
|18990.14
|1630
|2011.07.13 11:21
|buy
|544
|0.01
|1.40526
|0.00000
|0.00000
|1631
|2011.07.13 11:21
|modify
|544
|0.01
|1.40526
|0.00000
|1.41026
|1632
|2011.07.13 12:42
|t/p
|544
|0.01
|1.41026
|0.00000
|1.41026
|5.00
|18995.14
|1633
|2011.07.13 18:57
|buy
|545
|0.01
|1.41729
|0.00000
|0.00000
|1634
|2011.07.13 18:57
|modify
|545
|0.01
|1.41729
|0.00000
|1.42229
|1635
|2011.07.13 19:45
|buy
|546
|0.02
|1.41528
|0.00000
|0.00000
|1636
|2011.07.13 19:45
|modify
|546
|0.02
|1.41528
|0.00000
|1.42028
|1637
|2011.07.13 22:20
|buy
|547
|0.03
|1.41327
|0.00000
|0.00000
|1638
|2011.07.13 22:20
|modify
|547
|0.03
|1.41327
|0.00000
|1.41827
|1639
|2011.07.14 00:01
|t/p
|547
|0.03
|1.41827
|0.00000
|1.41827
|14.97
|19010.11
|1640
|2011.07.14 00:01
|close
|546
|0.02
|1.41847
|0.00000
|1.42028
|6.36
|19016.48
|1641
|2011.07.14 00:01
|close
|545
|0.01
|1.41869
|0.00000
|1.42229
|1.39
|19017.87
|1642
|2011.07.14 00:53
|buy
|548
|0.01
|1.41927
|0.00000
|0.00000
|1643
|2011.07.14 00:53
|modify
|548
|0.01
|1.41927
|0.00000
|1.42427
|1644
|2011.07.14 02:42
|t/p
|548
|0.01
|1.42427
|0.00000
|1.42427
|5.00
|19022.87
|1645
|2011.07.14 03:23
|buy
|549
|0.01
|1.42406
|0.00000
|0.00000
|1646
|2011.07.14 03:23
|modify
|549
|0.01
|1.42406
|0.00000
|1.42906
|1647
|2011.07.14 06:11
|buy
|550
|0.02
|1.42205
|0.00000
|0.00000
|1648
|2011.07.14 06:11
|modify
|550
|0.02
|1.42205
|0.00000
|1.42705
|1649
|2011.07.14 08:33
|buy
|551
|0.03
|1.42002
|0.00000
|0.00000
|1650
|2011.07.14 08:33
|modify
|551
|0.03
|1.42002
|0.00000
|1.42502
|1651
|2011.07.14 09:00
|buy
|552
|0.05
|1.41798
|0.00000
|0.00000
|1652
|2011.07.14 09:00
|modify
|552
|0.05
|1.41798
|0.00000
|1.42298
|1653
|2011.07.14 11:30
|t/p
|552
|0.05
|1.42298
|0.00000
|1.42298
|25.00
|19047.87
|1654
|2011.07.14 11:30
|close
|551
|0.03
|1.42298
|0.00000
|1.42502
|8.88
|19056.75
|1655
|2011.07.14 11:30
|close
|550
|0.02
|1.42300
|0.00000
|1.42705
|1.90
|19058.65
|1656
|2011.07.14 11:30
|close
|549
|0.01
|1.42303
|0.00000
|1.42906
|-1.03
|19057.62
|1657
|2011.07.14 12:11
|buy
|553
|0.01
|1.42341
|0.00000
|0.00000
|1658
|2011.07.14 12:11
|modify
|553
|0.01
|1.42341
|0.00000
|1.42841
|1659
|2011.07.14 12:40
|buy
|554
|0.02
|1.42137
|0.00000
|0.00000
|1660
|2011.07.14 12:40
|modify
|554
|0.02
|1.42137
|0.00000
|1.42637
|1661
|2011.07.14 12:41
|buy
|555
|0.03
|1.41936
|0.00000
|0.00000
|1662
|2011.07.14 12:41
|modify
|555
|0.03
|1.41936
|0.00000
|1.42436
|1663
|2011.07.14 13:43
|buy
|556
|0.05
|1.41736
|0.00000
|0.00000
|1664
|2011.07.14 13:43
|modify
|556
|0.05
|1.41736
|0.00000
|1.42236
|1665
|2011.07.14 15:47
|t/p
|556
|0.05
|1.42236
|0.00000
|1.42236
|25.00
|19082.62
|1666
|2011.07.14 15:47
|close
|555
|0.03
|1.42238
|0.00000
|1.42436
|9.06
|19091.68
|1667
|2011.07.14 15:47
|close
|554
|0.02
|1.42237
|0.00000
|1.42637
|2.00
|19093.68
|1668
|2011.07.14 15:47
|close
|553
|0.01
|1.42236
|0.00000
|1.42841
|-1.05
|19092.63
|1669
|2011.07.14 18:40
|sell
|557
|0.01
|1.41622
|0.00000
|0.00000
|1670
|2011.07.14 18:40
|modify
|557
|0.01
|1.41622
|0.00000
|1.41122
|1671
|2011.07.14 20:32
|sell
|558
|0.02
|1.41826
|0.00000
|0.00000
|1672
|2011.07.14 20:32
|modify
|558
|0.02
|1.41826
|0.00000
|1.41326
|1673
|2011.07.14 21:40
|t/p
|558
|0.02
|1.41326
|0.00000
|1.41326
|10.00
|19102.63
|1674
|2011.07.14 21:40
|close
|557
|0.01
|1.41325
|0.00000
|1.41122
|2.97
|19105.60
|1675
|2011.07.15 06:55
|sell
|559
|0.01
|1.41699
|0.00000
|0.00000
|1676
|2011.07.15 06:55
|modify
|559
|0.01
|1.41699
|0.00000
|1.41199
|1677
|2011.07.15 10:12
|t/p
|559
|0.01
|1.41199
|0.00000
|1.41199
|5.00
|19110.60
|1678
|2011.07.15 10:56
|sell
|560
|0.01
|1.41083
|0.00000
|0.00000
|1679
|2011.07.15 10:56
|modify
|560
|0.01
|1.41083
|0.00000
|1.40583
|1680
|2011.07.15 11:45
|sell
|561
|0.02
|1.41283
|0.00000
|0.00000
|1681
|2011.07.15 11:45
|modify
|561
|0.02
|1.41283
|0.00000
|1.40783
|1682
|2011.07.15 12:19
|sell
|562
|0.03
|1.41484
|0.00000
|0.00000
|1683
|2011.07.15 12:19
|modify
|562
|0.03
|1.41484
|0.00000
|1.40984
|1684
|2011.07.15 12:47
|sell
|563
|0.05
|1.41685
|0.00000
|0.00000
|1685
|2011.07.15 12:47
|modify
|563
|0.05
|1.41685
|0.00000
|1.41185
|1686
|2011.07.15 15:36
|t/p
|563
|0.05
|1.41185
|0.00000
|1.41185
|25.00
|19135.60
|1687
|2011.07.15 15:36
|close
|562
|0.03
|1.41182
|0.00000
|1.40984
|9.06
|19144.66
|1688
|2011.07.15 15:36
|close
|561
|0.02
|1.41176
|0.00000
|1.40783
|2.14
|19146.80
|1689
|2011.07.15 15:36
|close
|560
|0.01
|1.41170
|0.00000
|1.40583
|-0.87
|19145.93
|1690
|2011.07.15 21:23
|buy
|564
|0.01
|1.41470
|0.00000
|0.00000
|1691
|2011.07.15 21:23
|modify
|564
|0.01
|1.41470
|0.00000
|1.41970
|1692
|2011.07.18 00:00
|buy
|565
|0.02
|1.41130
|0.00000
|0.00000
|1693
|2011.07.18 00:00
|modify
|565
|0.02
|1.41130
|0.00000
|1.41630
|1694
|2011.07.18 03:16
|buy
|566
|0.03
|1.40927
|0.00000
|0.00000
|1695
|2011.07.18 03:16
|modify
|566
|0.03
|1.40927
|0.00000
|1.41427
|1696
|2011.07.18 03:45
|buy
|567
|0.05
|1.40725
|0.00000
|0.00000
|1697
|2011.07.18 03:45
|modify
|567
|0.05
|1.40725
|0.00000
|1.41225
|1698
|2011.07.18 04:15
|buy
|568
|0.08
|1.40523
|0.00000
|0.00000
|1699
|2011.07.18 04:15
|modify
|568
|0.08
|1.40523
|0.00000
|1.41023
|1700
|2011.07.18 09:42
|buy
|569
|0.13
|1.40322
|0.00000
|0.00000
|1701
|2011.07.18 09:42
|modify
|569
|0.13
|1.40322
|0.00000
|1.40822
|1702
|2011.07.18 16:09
|t/p
|569
|0.13
|1.40822
|0.00000
|1.40822
|65.00
|19210.93
|1703
|2011.07.18 16:09
|close
|568
|0.08
|1.40823
|0.00000
|1.41023
|24.00
|19234.93
|1704
|2011.07.18 16:09
|close
|567
|0.05
|1.40825
|0.00000
|1.41225
|5.00
|19239.93
|1705
|2011.07.18 16:09
|close
|566
|0.03
|1.40824
|0.00000
|1.41427
|-3.09
|19236.84
|1706
|2011.07.18 16:09
|close
|565
|0.02
|1.40825
|0.00000
|1.41630
|-6.10
|19230.74
|1707
|2011.07.18 16:09
|close
|564
|0.01
|1.40823
|0.00000
|1.41970
|-6.47
|19224.26
|1708
|2011.07.18 18:43
|sell
|570
|0.01
|1.40390
|0.00000
|0.00000
|1709
|2011.07.18 18:43
|modify
|570
|0.01
|1.40390
|0.00000
|1.39890
|1710
|2011.07.18 19:14
|sell
|571
|0.02
|1.40590
|0.00000
|0.00000
|1711
|2011.07.18 19:14
|modify
|571
|0.02
|1.40590
|0.00000
|1.40090
|1712
|2011.07.18 20:54
|sell
|572
|0.03
|1.40790
|0.00000
|0.00000
|1713
|2011.07.18 20:54
|modify
|572
|0.03
|1.40790
|0.00000
|1.40290
|1714
|2011.07.18 22:37
|sell
|573
|0.05
|1.40991
|0.00000
|0.00000
|1715
|2011.07.18 22:37
|modify
|573
|0.05
|1.40991
|0.00000
|1.40491
|1716
|2011.07.18 22:53
|sell
|574
|0.08
|1.41192
|0.00000
|0.00000
|1717
|2011.07.18 22:53
|modify
|574
|0.08
|1.41192
|0.00000
|1.40692
|1718
|2011.07.19 10:16
|sell
|575
|0.13
|1.41397
|0.00000
|0.00000
|1719
|2011.07.19 10:16
|modify
|575
|0.13
|1.41397
|0.00000
|1.40897
|1720
|2011.07.19 10:31
|sell
|576
|0.21
|1.41597
|0.00000
|0.00000
|1721
|2011.07.19 10:31
|modify
|576
|0.21
|1.41597
|0.00000
|1.41097
|1722
|2011.07.19 11:20
|sell
|577
|0.34
|1.41797
|0.00000
|0.00000
|1723
|2011.07.19 11:20
|modify
|577
|0.34
|1.41797
|0.00000
|1.41297
|1724
|2011.07.19 12:00
|sell
|578
|0.55
|1.41998
|0.00000
|0.00000
|1725
|2011.07.19 12:00
|modify
|578
|0.55
|1.41998
|0.00000
|1.41498
|1726
|2011.07.19 15:55
|t/p
|578
|0.55
|1.41498
|0.00000
|1.41498
|275.00
|19499.26
|1727
|2011.07.19 15:55
|close
|577
|0.34
|1.41496
|0.00000
|1.41297
|102.34
|19601.60
|1728
|2011.07.19 15:55
|close
|576
|0.21
|1.41498
|0.00000
|1.41097
|20.79
|19622.39
|1729
|2011.07.19 15:55
|close
|575
|0.13
|1.41500
|0.00000
|1.40897
|-13.39
|19609.00
|1730
|2011.07.19 15:55
|close
|574
|0.08
|1.41501
|0.00000
|1.40692
|-25.14
|19583.87
|1731
|2011.07.19 15:55
|close
|573
|0.05
|1.41503
|0.00000
|1.40491
|-25.86
|19558.01
|1732
|2011.07.19 15:55
|close
|572
|0.03
|1.41505
|0.00000
|1.40290
|-21.61
|19536.40
|1733
|2011.07.19 15:55
|close
|571
|0.02
|1.41507
|0.00000
|1.40090
|-18.44
|19517.96
|1734
|2011.07.19 15:55
|close
|570
|0.01
|1.41509
|0.00000
|1.39890
|-11.24
|19506.72
|1735
|2011.07.19 17:45
|buy
|579
|0.01
|1.41950
|0.00000
|0.00000
|1736
|2011.07.19 17:45
|modify
|579
|0.01
|1.41950
|0.00000
|1.42450
|1737
|2011.07.19 18:17
|buy
|580
|0.02
|1.41748
|0.00000
|0.00000
|1738
|2011.07.19 18:17
|modify
|580
|0.02
|1.41748
|0.00000
|1.42248
|1739
|2011.07.19 18:41
|buy
|581
|0.03
|1.41548
|0.00000
|0.00000
|1740
|2011.07.19 18:41
|modify
|581
|0.03
|1.41548
|0.00000
|1.42048
|1741
|2011.07.19 21:17
|buy
|582
|0.05
|1.41345
|0.00000
|0.00000
|1742
|2011.07.19 21:17
|modify
|582
|0.05
|1.41345
|0.00000
|1.41845
|1743
|2011.07.19 21:22
|buy
|583
|0.08
|1.41143
|0.00000
|0.00000
|1744
|2011.07.19 21:22
|modify
|583
|0.08
|1.41143
|0.00000
|1.41643
|1745
|2011.07.20 01:36
|t/p
|583
|0.08
|1.41643
|0.00000
|1.41643
|39.98
|19546.69
|1746
|2011.07.20 01:36
|close
|582
|0.05
|1.41644
|0.00000
|1.41845
|14.93
|19561.63
|1747
|2011.07.20 01:36
|close
|581
|0.03
|1.41648
|0.00000
|1.42048
|2.99
|19564.62
|1748
|2011.07.20 01:36
|close
|580
|0.02
|1.41651
|0.00000
|1.42248
|-1.95
|19562.67
|1749
|2011.07.20 01:36
|close
|579
|0.01
|1.41655
|0.00000
|1.42450
|-2.95
|19559.72
|1750
|2011.07.20 04:14
|sell
|584
|0.01
|1.41572
|0.00000
|0.00000
|1751
|2011.07.20 04:14
|modify
|584
|0.01
|1.41572
|0.00000
|1.41072
|1752
|2011.07.20 09:35
|sell
|585
|0.02
|1.41773
|0.00000
|0.00000
|1753
|2011.07.20 09:35
|modify
|585
|0.02
|1.41773
|0.00000
|1.41273
|1754
|2011.07.20 11:09
|sell
|586
|0.03
|1.41975
|0.00000
|0.00000
|1755
|2011.07.20 11:09
|modify
|586
|0.03
|1.41975
|0.00000
|1.41475
|1756
|2011.07.20 13:04
|sell
|587
|0.05
|1.42175
|0.00000
|0.00000
|1757
|2011.07.20 13:04
|modify
|587
|0.05
|1.42175
|0.00000
|1.41675
|1758
|2011.07.20 13:40
|sell
|588
|0.08
|1.42375
|0.00000
|0.00000
|1759
|2011.07.20 13:40
|modify
|588
|0.08
|1.42375
|0.00000
|1.41875
|1760
|2011.07.20 16:34
|t/p
|588
|0.08
|1.41875
|0.00000
|1.41875
|40.00
|19599.72
|1761
|2011.07.20 16:34
|close
|587
|0.05
|1.41874
|0.00000
|1.41675
|15.05
|19614.77
|1762
|2011.07.20 16:34
|close
|586
|0.03
|1.41872
|0.00000
|1.41475
|3.09
|19617.86
|1763
|2011.07.20 16:34
|close
|585
|0.02
|1.41869
|0.00000
|1.41273
|-1.92
|19615.94
|1764
|2011.07.20 16:34
|close
|584
|0.01
|1.41866
|0.00000
|1.41072
|-2.94
|19613.00
|1765
|2011.07.20 17:51
|sell
|589
|0.01
|1.41916
|0.00000
|0.00000
|1766
|2011.07.20 17:51
|modify
|589
|0.01
|1.41916
|0.00000
|1.41416
|1767
|2011.07.20 18:09
|sell
|590
|0.02
|1.42116
|0.00000
|0.00000
|1768
|2011.07.20 18:09
|modify
|590
|0.02
|1.42116
|0.00000
|1.41616
|1769
|2011.07.20 21:37
|sell
|591
|0.03
|1.42319
|0.00000
|0.00000
|1770
|2011.07.20 21:37
|modify
|591
|0.03
|1.42319
|0.00000
|1.41819
|1771
|2011.07.21 01:33
|sell
|592
|0.05
|1.42524
|0.00000
|0.00000
|1772
|2011.07.21 01:33
|modify
|592
|0.05
|1.42524
|0.00000
|1.42024
|1773
|2011.07.21 02:40
|sell
|593
|0.08
|1.42725
|0.00000
|0.00000
|1774
|2011.07.21 02:40
|modify
|593
|0.08
|1.42725
|0.00000
|1.42225
|1775
|2011.07.21 10:03
|sell
|594
|0.13
|1.42925
|0.00000
|0.00000
|1776
|2011.07.21 10:03
|modify
|594
|0.13
|1.42925
|0.00000
|1.42425
|1777
|2011.07.21 10:47
|t/p
|594
|0.13
|1.42425
|0.00000
|1.42425
|65.00
|19678.00
|1778
|2011.07.21 10:47
|close
|593
|0.08
|1.42425
|0.00000
|1.42225
|24.00
|19702.00
|1779
|2011.07.21 10:47
|close
|592
|0.05
|1.42426
|0.00000
|1.42024
|4.90
|19706.90
|1780
|2011.07.21 10:47
|close
|591
|0.03
|1.42427
|0.00000
|1.41819
|-3.71
|19703.19
|1781
|2011.07.21 10:47
|close
|590
|0.02
|1.42428
|0.00000
|1.41616
|-6.55
|19696.64
|1782
|2011.07.21 10:47
|close
|589
|0.01
|1.42429
|0.00000
|1.41416
|-5.29
|19691.35
|1783
|2011.07.21 19:20
|sell
|595
|0.01
|1.43703
|0.00000
|0.00000
|1784
|2011.07.21 19:20
|modify
|595
|0.01
|1.43703
|0.00000
|1.43203
|1785
|2011.07.21 21:56
|sell
|596
|0.02
|1.43903
|0.00000
|0.00000
|1786
|2011.07.21 21:56
|modify
|596
|0.02
|1.43903
|0.00000
|1.43403
|1787
|2011.07.21 21:58
|sell
|597
|0.03
|1.44103
|0.00000
|0.00000
|1788
|2011.07.21 21:58
|modify
|597
|0.03
|1.44103
|0.00000
|1.43603
|1789
|2011.07.21 23:54
|sell
|598
|0.05
|1.44303
|0.00000
|0.00000
|1790
|2011.07.21 23:54
|modify
|598
|0.05
|1.44303
|0.00000
|1.43803
|1791
|2011.07.22 14:47
|t/p
|598
|0.05
|1.43803
|0.00000
|1.43803
|24.74
|19716.09
|1792
|2011.07.22 14:47
|close
|597
|0.03
|1.43800
|0.00000
|1.43603
|8.93
|19725.03
|1793
|2011.07.22 14:47
|close
|596
|0.02
|1.43802
|0.00000
|1.43403
|1.92
|19726.94
|1794
|2011.07.22 14:47
|close
|595
|0.01
|1.43804
|0.00000
|1.43203
|-1.06
|19725.88
|1795
|2011.07.22 16:40
|sell
|599
|0.01
|1.43529
|0.00000
|0.00000
|1796
|2011.07.22 16:40
|modify
|599
|0.01
|1.43529
|0.00000
|1.43029
|1797
|2011.07.22 18:44
|sell
|600
|0.02
|1.43730
|0.00000
|0.00000
|1798
|2011.07.22 18:44
|modify
|600
|0.02
|1.43730
|0.00000
|1.43230
|1799
|2011.10.04 02:50
|t/p
|599
|0.01
|1.43029
|0.00000
|1.43029
|1.26
|19727.14
|1800
|2011.10.04 02:50
|t/p
|600
|0.02
|1.43230
|0.00000
|1.43230
|2.51
|19729.65
|1801
|2011.10.04 04:53
|sell
|601
|0.01
|1.32055
|0.00000
|0.00000
|1802
|2011.10.04 04:53
|modify
|601
|0.01
|1.32055
|0.00000
|1.31555
|1803
|2011.10.04 09:56
|sell
|602
|0.02
|1.32256
|0.00000
|0.00000
|1804
|2011.10.04 09:56
|modify
|602
|0.02
|1.32256
|0.00000
|1.31756
|1805
|2011.10.04 10:23
|t/p
|602
|0.02
|1.31756
|0.00000
|1.31756
|10.00
|19739.65
|1806
|2011.10.04 10:23
|close
|601
|0.01
|1.31754
|0.00000
|1.31555
|3.01
|19742.66
|1807
|2011.10.04 16:03
|sell
|603
|0.01
|1.31897
|0.00000
|0.00000
|1808
|2011.10.04 16:03
|modify
|603
|0.01
|1.31897
|0.00000
|1.31397
|1809
|2011.10.04 16:13
|sell
|604
|0.02
|1.32098
|0.00000
|0.00000
|1810
|2011.10.04 16:13
|modify
|604
|0.02
|1.32098
|0.00000
|1.31598
|1811
|2011.10.04 17:10
|sell
|605
|0.03
|1.32302
|0.00000
|0.00000
|1812
|2011.10.04 17:10
|modify
|605
|0.03
|1.32302
|0.00000
|1.31802
|1813
|2011.10.04 17:18
|sell
|606
|0.05
|1.32503
|0.00000
|0.00000
|1814
|2011.10.04 17:18
|modify
|606
|0.05
|1.32503
|0.00000
|1.32003
|1815
|2011.10.04 17:40
|sell
|607
|0.08
|1.32703
|0.00000
|0.00000
|1816
|2011.10.04 17:40
|modify
|607
|0.08
|1.32703
|0.00000
|1.32203
|1817
|2011.10.04 18:10
|sell
|608
|0.13
|1.32905
|0.00000
|0.00000
|1818
|2011.10.04 18:10
|modify
|608
|0.13
|1.32905
|0.00000
|1.32405
|1819
|2011.10.04 19:04
|sell
|609
|0.21
|1.33105
|0.00000
|0.00000
|1820
|2011.10.04 19:04
|modify
|609
|0.21
|1.33105
|0.00000
|1.32605
|1821
|2011.10.04 20:14
|t/p
|609
|0.21
|1.32605
|0.00000
|1.32605
|105.00
|19847.66
|1822
|2011.10.04 20:14
|close
|608
|0.13
|1.32603
|0.00000
|1.32405
|39.26
|19886.92
|1823
|2011.10.04 20:14
|close
|607
|0.08
|1.32600
|0.00000
|1.32203
|8.24
|19895.16
|1824
|2011.10.04 20:14
|close
|606
|0.05
|1.32598
|0.00000
|1.32003
|-4.75
|19890.41
|1825
|2011.10.04 20:14
|close
|605
|0.03
|1.32595
|0.00000
|1.31802
|-8.79
|19881.62
|1826
|2011.10.04 20:14
|close
|604
|0.02
|1.32592
|0.00000
|1.31598
|-9.88
|19871.74
|1827
|2011.10.04 20:14
|close
|603
|0.01
|1.32589
|0.00000
|1.31397
|-6.92
|19864.82
|1828
|2011.10.04 21:53
|sell
|610
|0.01
|1.32403
|0.00000
|0.00000
|1829
|2011.10.04 21:53
|modify
|610
|0.01
|1.32403
|0.00000
|1.31903
|1830
|2011.10.04 22:27
|sell
|611
|0.02
|1.32603
|0.00000
|0.00000
|1831
|2011.10.04 22:27
|modify
|611
|0.02
|1.32603
|0.00000
|1.32103
|1832
|2011.10.04 22:39
|sell
|612
|0.03
|1.32805
|0.00000
|0.00000
|1833
|2011.10.04 22:39
|modify
|612
|0.03
|1.32805
|0.00000
|1.32305
|1834
|2011.10.04 22:53
|sell
|613
|0.05
|1.33006
|0.00000
|0.00000
|1835
|2011.10.04 22:53
|modify
|613
|0.05
|1.33006
|0.00000
|1.32506
|1836
|2011.10.04 23:00
|sell
|614
|0.08
|1.33208
|0.00000
|0.00000
|1837
|2011.10.04 23:00
|modify
|614
|0.08
|1.33208
|0.00000
|1.32708
|1838
|2011.10.04 23:10
|sell
|615
|0.13
|1.33410
|0.00000
|0.00000
|1839
|2011.10.04 23:10
|modify
|615
|0.13
|1.33410
|0.00000
|1.32910
|1840
|2011.10.04 23:13
|sell
|616
|0.21
|1.33610
|0.00000
|0.00000
|1841
|2011.10.04 23:13
|modify
|616
|0.21
|1.33610
|0.00000
|1.33110
|1842
|2011.10.04 23:34
|t/p
|616
|0.21
|1.33110
|0.00000
|1.33110
|105.00
|19969.82
|1843
|2011.10.04 23:34
|close
|615
|0.13
|1.33109
|0.00000
|1.32910
|39.13
|20008.95
|1844
|2011.10.04 23:34
|close
|614
|0.08
|1.33100
|0.00000
|1.32708
|8.64
|20017.59
|1845
|2011.10.04 23:34
|close
|613
|0.05
|1.33091
|0.00000
|1.32506
|-4.25
|20013.34
|1846
|2011.10.04 23:34
|close
|612
|0.03
|1.33082
|0.00000
|1.32305
|-8.31
|20005.03
|1847
|2011.10.04 23:34
|close
|611
|0.02
|1.33073
|0.00000
|1.32103
|-9.40
|19995.63
|1848
|2011.10.04 23:34
|close
|610
|0.01
|1.33076
|0.00000
|1.31903
|-6.73
|19988.90