|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2011.02.04 00:00 - 2011.06.03 23:59 (2011.02.04 - 2011.06.04)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41931; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=30; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=30; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|123900
|Ticks modelled
|5384098
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-6496.57
|Gross profit
|28873.50
|Gross loss
|-35370.07
|Profit factor
|0.82
|Expected payoff
|-28.75
|Absolute drawdown
|6496.57
|Maximal drawdown
|30355.56 (89.65%)
|Relative drawdown
|89.65% (30355.56)
|Total trades
|226
|Short positions (won %)
|118 (59.32%)
|Long positions (won %)
|108 (72.22%)
|Profit trades (% of total)
|148 (65.49%)
|Loss trades (% of total)
|78 (34.51%)
|Largest
|profit trade
|2354.98
|loss trade
|-10344.39
|Average
|profit trade
|195.09
|loss trade
|-453.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (2934.59)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-30161.18)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3347.67 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-30161.18 (9)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.02.04 02:25
|sell
|1
|0.10
|1.36256
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.02.04 02:25
|modify
|1
|0.10
|1.36256
|0.00000
|1.35756
|3
|2011.02.04 14:23
|sell
|2
|0.16
|1.36457
|0.00000
|0.00000
|4
|2011.02.04 14:23
|modify
|2
|0.16
|1.36457
|0.00000
|1.35957
|5
|2011.02.04 14:30
|sell
|3
|0.26
|1.36664
|0.00000
|0.00000
|6
|2011.02.04 14:30
|modify
|3
|0.26
|1.36664
|0.00000
|1.36164
|7
|2011.02.04 14:31
|t/p
|3
|0.26
|1.36164
|0.00000
|1.36164
|130.00
|10130.00
|8
|2011.02.04 14:31
|close
|2
|0.16
|1.36162
|0.00000
|1.35957
|47.20
|10177.20
|9
|2011.02.04 14:31
|close
|1
|0.10
|1.36151
|0.00000
|1.35756
|10.50
|10187.70
|10
|2011.02.04 19:26
|buy
|4
|0.10
|1.35848
|0.00000
|0.00000
|11
|2011.02.04 19:26
|modify
|4
|0.10
|1.35848
|0.00000
|1.36348
|12
|2011.02.07 12:00
|buy
|5
|0.16
|1.35648
|0.00000
|0.00000
|13
|2011.02.07 12:00
|modify
|5
|0.16
|1.35648
|0.00000
|1.36148
|14
|2011.02.07 12:09
|buy
|6
|0.26
|1.35447
|0.00000
|0.00000
|15
|2011.02.07 12:09
|modify
|6
|0.26
|1.35447
|0.00000
|1.35947
|16
|2011.02.07 14:56
|buy
|7
|0.42
|1.35247
|0.00000
|0.00000
|17
|2011.02.07 14:56
|modify
|7
|0.42
|1.35247
|0.00000
|1.35747
|18
|2011.02.07 19:59
|t/p
|7
|0.42
|1.35747
|0.00000
|1.35747
|210.00
|10397.70
|19
|2011.02.07 19:59
|close
|6
|0.26
|1.35747
|0.00000
|1.35947
|78.00
|10475.70
|20
|2011.02.07 19:59
|close
|5
|0.16
|1.35749
|0.00000
|1.36148
|16.16
|10491.86
|21
|2011.02.07 19:59
|close
|4
|0.10
|1.35750
|0.00000
|1.36348
|-9.83
|10482.03
|22
|2011.02.08 06:00
|buy
|8
|0.10
|1.36170
|0.00000
|0.00000
|23
|2011.02.08 06:00
|modify
|8
|0.10
|1.36170
|0.00000
|1.36670
|24
|2011.02.08 10:19
|buy
|9
|0.16
|1.35969
|0.00000
|0.00000
|25
|2011.02.08 10:19
|modify
|9
|0.16
|1.35969
|0.00000
|1.36469
|26
|2011.02.08 11:48
|t/p
|9
|0.16
|1.36469
|0.00000
|1.36469
|80.00
|10562.03
|27
|2011.02.08 11:48
|close
|8
|0.10
|1.36469
|0.00000
|1.36670
|29.90
|10591.93
|28
|2011.02.08 18:30
|buy
|10
|0.10
|1.36754
|0.00000
|0.00000
|29
|2011.02.08 18:30
|modify
|10
|0.10
|1.36754
|0.00000
|1.37254
|30
|2011.02.08 19:12
|buy
|11
|0.16
|1.36554
|0.00000
|0.00000
|31
|2011.02.08 19:12
|modify
|11
|0.16
|1.36554
|0.00000
|1.37054
|32
|2011.02.08 20:00
|buy
|12
|0.26
|1.36354
|0.00000
|0.00000
|33
|2011.02.08 20:00
|modify
|12
|0.26
|1.36354
|0.00000
|1.36854
|34
|2011.02.09 01:15
|buy
|13
|0.42
|1.36153
|0.00000
|0.00000
|35
|2011.02.09 01:15
|modify
|13
|0.42
|1.36153
|0.00000
|1.36653
|36
|2011.02.09 14:36
|t/p
|13
|0.42
|1.36653
|0.00000
|1.36653
|210.00
|10801.93
|37
|2011.02.09 14:36
|close
|12
|0.26
|1.36653
|0.00000
|1.36854
|77.66
|10879.59
|38
|2011.02.09 14:36
|close
|11
|0.16
|1.36657
|0.00000
|1.37054
|16.43
|10896.02
|39
|2011.02.09 14:36
|close
|10
|0.10
|1.36662
|0.00000
|1.37254
|-9.23
|10886.79
|40
|2011.02.09 19:23
|sell
|14
|0.10
|1.37227
|0.00000
|0.00000
|41
|2011.02.09 19:23
|modify
|14
|0.10
|1.37227
|0.00000
|1.36727
|42
|2011.02.10 08:30
|t/p
|14
|0.10
|1.36727
|0.00000
|1.36727
|48.44
|10935.23
|43
|2011.02.10 15:27
|sell
|15
|0.10
|1.36018
|0.00000
|0.00000
|44
|2011.02.10 15:27
|modify
|15
|0.10
|1.36018
|0.00000
|1.35518
|45
|2011.02.10 17:28
|sell
|16
|0.16
|1.36218
|0.00000
|0.00000
|46
|2011.02.10 17:28
|modify
|16
|0.16
|1.36218
|0.00000
|1.35718
|47
|2011.02.11 02:43
|t/p
|16
|0.16
|1.35718
|0.00000
|1.35718
|79.17
|11014.40
|48
|2011.02.11 02:43
|close
|15
|0.10
|1.35716
|0.00000
|1.35518
|29.68
|11044.08
|49
|2011.02.11 11:48
|sell
|17
|0.10
|1.35225
|0.00000
|0.00000
|50
|2011.02.11 11:48
|modify
|17
|0.10
|1.35225
|0.00000
|1.34725
|51
|2011.02.11 16:00
|sell
|18
|0.16
|1.35427
|0.00000
|0.00000
|52
|2011.02.11 16:00
|modify
|18
|0.16
|1.35427
|0.00000
|1.34927
|53
|2011.02.11 16:26
|sell
|19
|0.26
|1.35629
|0.00000
|0.00000
|54
|2011.02.11 16:26
|modify
|19
|0.26
|1.35629
|0.00000
|1.35129
|55
|2011.02.11 17:55
|t/p
|19
|0.26
|1.35129
|0.00000
|1.35129
|130.00
|11174.08
|56
|2011.02.11 17:55
|close
|18
|0.16
|1.35128
|0.00000
|1.34927
|47.84
|11221.92
|57
|2011.02.11 17:55
|close
|17
|0.10
|1.35125
|0.00000
|1.34725
|10.00
|11231.92
|58
|2011.02.11 21:10
|buy
|20
|0.10
|1.35441
|0.00000
|0.00000
|59
|2011.02.11 21:10
|modify
|20
|0.10
|1.35441
|0.00000
|1.35941
|60
|2011.02.14 00:00
|buy
|21
|0.16
|1.35240
|0.00000
|0.00000
|61
|2011.02.14 00:00
|modify
|21
|0.16
|1.35240
|0.00000
|1.35740
|62
|2011.02.14 00:43
|buy
|22
|0.26
|1.35039
|0.00000
|0.00000
|63
|2011.02.14 00:43
|modify
|22
|0.26
|1.35039
|0.00000
|1.35539
|64
|2011.02.14 08:20
|t/p
|22
|0.26
|1.35539
|0.00000
|1.35539
|130.00
|11361.92
|65
|2011.02.14 08:20
|close
|21
|0.16
|1.35539
|0.00000
|1.35740
|47.84
|11409.76
|66
|2011.02.14 08:20
|close
|20
|0.10
|1.35538
|0.00000
|1.35941
|9.67
|11419.43
|67
|2011.02.14 08:36
|buy
|23
|0.10
|1.35517
|0.00000
|0.00000
|68
|2011.02.14 08:36
|modify
|23
|0.10
|1.35517
|0.00000
|1.36017
|69
|2011.02.14 09:09
|buy
|24
|0.16
|1.35316
|0.00000
|0.00000
|70
|2011.02.14 09:09
|modify
|24
|0.16
|1.35316
|0.00000
|1.35816
|71
|2011.02.14 09:23
|buy
|25
|0.26
|1.35114
|0.00000
|0.00000
|72
|2011.02.14 09:23
|modify
|25
|0.26
|1.35114
|0.00000
|1.35614
|73
|2011.02.14 09:28
|buy
|26
|0.42
|1.34911
|0.00000
|0.00000
|74
|2011.02.14 09:28
|modify
|26
|0.42
|1.34911
|0.00000
|1.35411
|75
|2011.02.14 09:48
|buy
|27
|0.68
|1.34711
|0.00000
|0.00000
|76
|2011.02.14 09:48
|modify
|27
|0.68
|1.34711
|0.00000
|1.35211
|77
|2011.02.14 11:48
|buy
|28
|1.11
|1.34511
|0.00000
|0.00000
|78
|2011.02.14 11:48
|modify
|28
|1.11
|1.34511
|0.00000
|1.35011
|79
|2011.02.14 14:23
|buy
|29
|1.81
|1.34311
|0.00000
|0.00000
|80
|2011.02.14 14:23
|modify
|29
|1.81
|1.34311
|0.00000
|1.34811
|81
|2011.02.14 16:06
|t/p
|29
|1.81
|1.34811
|0.00000
|1.34811
|905.00
|12324.43
|82
|2011.02.14 16:06
|close
|28
|1.11
|1.34812
|0.00000
|1.35011
|334.11
|12658.54
|83
|2011.02.14 16:06
|close
|27
|0.68
|1.34814
|0.00000
|1.35211
|70.04
|12728.58
|84
|2011.02.14 16:06
|close
|26
|0.42
|1.34815
|0.00000
|1.35411
|-40.32
|12688.26
|85
|2011.02.14 16:06
|close
|25
|0.26
|1.34817
|0.00000
|1.35614
|-77.22
|12611.04
|86
|2011.02.14 16:06
|close
|24
|0.16
|1.34816
|0.00000
|1.35816
|-80.00
|12531.04
|87
|2011.02.14 16:06
|close
|23
|0.10
|1.34817
|0.00000
|1.36017
|-70.00
|12461.04
|88
|2011.02.15 02:59
|buy
|30
|0.10
|1.35131
|0.00000
|0.00000
|89
|2011.02.15 02:59
|modify
|30
|0.10
|1.35131
|0.00000
|1.35631
|90
|2011.02.15 07:56
|buy
|31
|0.16
|1.34930
|0.00000
|0.00000
|91
|2011.02.15 07:56
|modify
|31
|0.16
|1.34930
|0.00000
|1.35430
|92
|2011.02.15 08:15
|buy
|32
|0.26
|1.34730
|0.00000
|0.00000
|93
|2011.02.15 08:15
|modify
|32
|0.26
|1.34730
|0.00000
|1.35230
|94
|2011.02.15 10:19
|t/p
|32
|0.26
|1.35230
|0.00000
|1.35230
|130.00
|12591.04
|95
|2011.02.15 10:19
|close
|31
|0.16
|1.35231
|0.00000
|1.35430
|48.16
|12639.20
|96
|2011.02.15 10:19
|close
|30
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35631
|10.30
|12649.50
|97
|2011.02.15 11:09
|buy
|33
|0.10
|1.35299
|0.00000
|0.00000
|98
|2011.02.15 11:09
|modify
|33
|0.10
|1.35299
|0.00000
|1.35799
|99
|2011.02.15 14:05
|buy
|34
|0.16
|1.35099
|0.00000
|0.00000
|100
|2011.02.15 14:05
|modify
|34
|0.16
|1.35099
|0.00000
|1.35599
|101
|2011.02.15 18:02
|buy
|35
|0.26
|1.34898
|0.00000
|0.00000
|102
|2011.02.15 18:02
|modify
|35
|0.26
|1.34898
|0.00000
|1.35398
|103
|2011.02.16 07:50
|t/p
|35
|0.26
|1.35398
|0.00000
|1.35398
|129.92
|12779.42
|104
|2011.02.16 07:50
|close
|34
|0.16
|1.35403
|0.00000
|1.35599
|48.59
|12828.02
|105
|2011.02.16 07:50
|close
|33
|0.10
|1.35411
|0.00000
|1.35799
|11.17
|12839.19
|106
|2011.02.17 03:47
|buy
|36
|0.10
|1.35996
|0.00000
|0.00000
|107
|2011.02.17 03:47
|modify
|36
|0.10
|1.35996
|0.00000
|1.36496
|108
|2011.02.17 06:10
|buy
|37
|0.16
|1.35795
|0.00000
|0.00000
|109
|2011.02.17 06:10
|modify
|37
|0.16
|1.35795
|0.00000
|1.36295
|110
|2011.02.17 07:38
|buy
|38
|0.26
|1.35595
|0.00000
|0.00000
|111
|2011.02.17 07:38
|modify
|38
|0.26
|1.35595
|0.00000
|1.36095
|112
|2011.02.17 10:08
|buy
|39
|0.42
|1.35395
|0.00000
|0.00000
|113
|2011.02.17 10:08
|modify
|39
|0.42
|1.35395
|0.00000
|1.35895
|114
|2011.02.17 15:49
|t/p
|39
|0.42
|1.35895
|0.00000
|1.35895
|210.00
|13049.19
|115
|2011.02.17 15:49
|close
|38
|0.26
|1.35897
|0.00000
|1.36095
|78.52
|13127.71
|116
|2011.02.17 15:49
|close
|37
|0.16
|1.35901
|0.00000
|1.36295
|16.96
|13144.67
|117
|2011.02.17 15:49
|close
|36
|0.10
|1.35906
|0.00000
|1.36496
|-9.00
|13135.67
|118
|2011.02.17 18:35
|sell
|40
|0.10
|1.35907
|0.00000
|0.00000
|119
|2011.02.17 18:35
|modify
|40
|0.10
|1.35907
|0.00000
|1.35407
|120
|2011.02.18 00:21
|sell
|41
|0.16
|1.36107
|0.00000
|0.00000
|121
|2011.02.18 00:21
|modify
|41
|0.16
|1.36107
|0.00000
|1.35607
|122
|2011.02.18 11:07
|t/p
|41
|0.16
|1.35607
|0.00000
|1.35607
|80.00
|13215.67
|123
|2011.02.18 11:07
|close
|40
|0.10
|1.35607
|0.00000
|1.35407
|29.48
|13245.15
|124
|2011.02.18 17:08
|sell
|42
|0.10
|1.36303
|0.00000
|0.00000
|125
|2011.02.18 17:08
|modify
|42
|0.10
|1.36303
|0.00000
|1.35803
|126
|2011.02.18 17:20
|sell
|43
|0.16
|1.36503
|0.00000
|0.00000
|127
|2011.02.18 17:20
|modify
|43
|0.16
|1.36503
|0.00000
|1.36003
|128
|2011.02.18 17:56
|sell
|44
|0.26
|1.36704
|0.00000
|0.00000
|129
|2011.02.18 17:56
|modify
|44
|0.26
|1.36704
|0.00000
|1.36204
|130
|2011.02.18 19:36
|sell
|45
|0.42
|1.36908
|0.00000
|0.00000
|131
|2011.02.18 19:36
|modify
|45
|0.42
|1.36908
|0.00000
|1.36408
|132
|2011.02.18 20:07
|sell
|46
|0.68
|1.37136
|0.00000
|0.00000
|133
|2011.02.18 20:07
|modify
|46
|0.68
|1.37136
|0.00000
|1.36636
|134
|2011.02.21 14:24
|t/p
|46
|0.68
|1.36636
|0.00000
|1.36636
|336.46
|13581.61
|135
|2011.02.21 14:24
|close
|45
|0.42
|1.36636
|0.00000
|1.36408
|112.06
|13693.67
|136
|2011.02.21 14:24
|close
|44
|0.26
|1.36634
|0.00000
|1.36204
|16.85
|13710.51
|137
|2011.02.21 14:24
|close
|43
|0.16
|1.36635
|0.00000
|1.36003
|-21.95
|13688.56
|138
|2011.02.21 14:24
|close
|42
|0.10
|1.36636
|0.00000
|1.35803
|-33.82
|13654.74
|139
|2011.02.21 16:00
|sell
|47
|0.10
|1.36606
|0.00000
|0.00000
|140
|2011.02.21 16:00
|modify
|47
|0.10
|1.36606
|0.00000
|1.36106
|141
|2011.02.21 17:26
|sell
|48
|0.16
|1.36806
|0.00000
|0.00000
|142
|2011.02.21 17:26
|modify
|48
|0.16
|1.36806
|0.00000
|1.36306
|143
|2011.02.22 01:45
|t/p
|48
|0.16
|1.36306
|0.00000
|1.36306
|79.17
|13733.91
|144
|2011.02.22 01:45
|close
|47
|0.10
|1.36306
|0.00000
|1.36106
|29.48
|13763.39
|145
|2011.02.22 04:50
|sell
|49
|0.10
|1.35795
|0.00000
|0.00000
|146
|2011.02.22 04:50
|modify
|49
|0.10
|1.35795
|0.00000
|1.35295
|147
|2011.02.22 11:31
|sell
|50
|0.16
|1.35996
|0.00000
|0.00000
|148
|2011.02.22 11:31
|modify
|50
|0.16
|1.35996
|0.00000
|1.35496
|149
|2011.02.22 11:36
|sell
|51
|0.26
|1.36196
|0.00000
|0.00000
|150
|2011.02.22 11:36
|modify
|51
|0.26
|1.36196
|0.00000
|1.35696
|151
|2011.02.22 11:42
|sell
|52
|0.42
|1.36396
|0.00000
|0.00000
|152
|2011.02.22 11:42
|modify
|52
|0.42
|1.36396
|0.00000
|1.35896
|153
|2011.02.22 12:54
|sell
|53
|0.68
|1.36596
|0.00000
|0.00000
|154
|2011.02.22 12:54
|modify
|53
|0.68
|1.36596
|0.00000
|1.36096
|155
|2011.02.22 13:16
|sell
|54
|1.11
|1.36796
|0.00000
|0.00000
|156
|2011.02.22 13:16
|modify
|54
|1.11
|1.36796
|0.00000
|1.36296
|157
|2011.02.22 16:44
|sell
|55
|1.81
|1.36996
|0.00000
|0.00000
|158
|2011.02.22 16:44
|modify
|55
|1.81
|1.36996
|0.00000
|1.36496
|159
|2011.02.22 17:45
|t/p
|55
|1.81
|1.36496
|0.00000
|1.36496
|905.00
|14668.39
|160
|2011.02.22 17:45
|close
|54
|1.11
|1.36494
|0.00000
|1.36296
|335.22
|15003.61
|161
|2011.02.22 17:45
|close
|53
|0.68
|1.36490
|0.00000
|1.36096
|72.08
|15075.69
|162
|2011.02.22 17:45
|close
|52
|0.42
|1.36487
|0.00000
|1.35896
|-38.22
|15037.47
|163
|2011.02.22 17:45
|close
|51
|0.26
|1.36488
|0.00000
|1.35696
|-75.92
|14961.55
|164
|2011.02.22 17:45
|close
|50
|0.16
|1.36489
|0.00000
|1.35496
|-78.88
|14882.67
|165
|2011.02.22 17:45
|close
|49
|0.10
|1.36491
|0.00000
|1.35295
|-69.60
|14813.07
|166
|2011.02.22 22:14
|buy
|56
|0.10
|1.36571
|0.00000
|0.00000
|167
|2011.02.22 22:14
|modify
|56
|0.10
|1.36571
|0.00000
|1.37071
|168
|2011.02.23 02:12
|t/p
|56
|0.10
|1.37071
|0.00000
|1.37071
|49.97
|14863.04
|169
|2011.02.23 02:45
|buy
|57
|0.10
|1.36926
|0.00000
|0.00000
|170
|2011.02.23 02:45
|modify
|57
|0.10
|1.36926
|0.00000
|1.37426
|171
|2011.02.23 12:43
|t/p
|57
|0.10
|1.37426
|0.00000
|1.37426
|50.00
|14913.04
|172
|2011.02.23 13:18
|buy
|58
|0.10
|1.37372
|0.00000
|0.00000
|173
|2011.02.23 13:18
|modify
|58
|0.10
|1.37372
|0.00000
|1.37872
|174
|2011.02.23 15:10
|buy
|59
|0.16
|1.37172
|0.00000
|0.00000
|175
|2011.02.23 15:10
|modify
|59
|0.16
|1.37172
|0.00000
|1.37672
|176
|2011.02.23 16:23
|t/p
|59
|0.16
|1.37672
|0.00000
|1.37672
|80.00
|14993.04
|177
|2011.02.23 16:23
|close
|58
|0.10
|1.37672
|0.00000
|1.37872
|30.00
|15023.04
|178
|2011.02.23 17:07
|buy
|60
|0.10
|1.37638
|0.00000
|0.00000
|179
|2011.02.23 17:07
|modify
|60
|0.10
|1.37638
|0.00000
|1.38138
|180
|2011.02.23 18:18
|buy
|61
|0.16
|1.37437
|0.00000
|0.00000
|181
|2011.02.23 18:18
|modify
|61
|0.16
|1.37437
|0.00000
|1.37937
|182
|2011.02.24 08:43
|buy
|62
|0.26
|1.37236
|0.00000
|0.00000
|183
|2011.02.24 08:43
|modify
|62
|0.26
|1.37236
|0.00000
|1.37736
|184
|2011.02.24 10:02
|t/p
|62
|0.26
|1.37736
|0.00000
|1.37736
|130.00
|15153.04
|185
|2011.02.24 10:02
|close
|61
|0.16
|1.37736
|0.00000
|1.37937
|47.70
|15200.74
|186
|2011.02.24 10:02
|close
|60
|0.10
|1.37739
|0.00000
|1.38138
|10.01
|15210.75
|187
|2011.02.24 14:11
|sell
|63
|0.10
|1.37716
|0.00000
|0.00000
|188
|2011.02.24 14:11
|modify
|63
|0.10
|1.37716
|0.00000
|1.37216
|189
|2011.02.24 15:16
|sell
|64
|0.16
|1.37916
|0.00000
|0.00000
|190
|2011.02.24 15:16
|modify
|64
|0.16
|1.37916
|0.00000
|1.37416
|191
|2011.02.24 16:16
|sell
|65
|0.26
|1.38116
|0.00000
|0.00000
|192
|2011.02.24 16:16
|modify
|65
|0.26
|1.38116
|0.00000
|1.37616
|193
|2011.02.25 02:15
|sell
|66
|0.42
|1.38316
|0.00000
|0.00000
|194
|2011.02.25 02:15
|modify
|66
|0.42
|1.38316
|0.00000
|1.37816
|195
|2011.02.25 11:51
|t/p
|66
|0.42
|1.37816
|0.00000
|1.37816
|210.00
|15420.75
|196
|2011.02.25 11:51
|close
|65
|0.26
|1.37814
|0.00000
|1.37616
|77.17
|15497.91
|197
|2011.02.25 11:51
|close
|64
|0.16
|1.37808
|0.00000
|1.37416
|16.45
|15514.36
|198
|2011.02.25 11:51
|close
|63
|0.10
|1.37802
|0.00000
|1.37216
|-9.12
|15505.24
|199
|2011.02.25 13:47
|buy
|67
|0.10
|1.37839
|0.00000
|0.00000
|200
|2011.02.25 13:47
|modify
|67
|0.10
|1.37839
|0.00000
|1.38339
|201
|2011.02.25 14:06
|buy
|68
|0.16
|1.37637
|0.00000
|0.00000
|202
|2011.02.25 14:06
|modify
|68
|0.16
|1.37637
|0.00000
|1.38137
|203
|2011.02.25 15:23
|buy
|69
|0.26
|1.37437
|0.00000
|0.00000
|204
|2011.02.25 15:23
|modify
|69
|0.26
|1.37437
|0.00000
|1.37937
|205
|2011.02.28 01:10
|buy
|70
|0.42
|1.37236
|0.00000
|0.00000
|206
|2011.02.28 01:10
|modify
|70
|0.42
|1.37236
|0.00000
|1.37736
|207
|2011.02.28 07:46
|t/p
|70
|0.42
|1.37736
|0.00000
|1.37736
|210.00
|15715.24
|208
|2011.02.28 07:46
|close
|69
|0.26
|1.37738
|0.00000
|1.37937
|78.18
|15793.42
|209
|2011.02.28 07:46
|close
|68
|0.16
|1.37737
|0.00000
|1.38137
|15.95
|15809.38
|210
|2011.02.28 07:46
|close
|67
|0.10
|1.37735
|0.00000
|1.38339
|-10.43
|15798.95
|211
|2011.02.28 22:02
|buy
|71
|0.10
|1.38043
|0.00000
|0.00000
|212
|2011.02.28 22:02
|modify
|71
|0.10
|1.38043
|0.00000
|1.38543
|213
|2011.03.01 20:39
|buy
|72
|0.16
|1.37842
|0.00000
|0.00000
|214
|2011.03.01 20:39
|modify
|72
|0.16
|1.37842
|0.00000
|1.38342
|215
|2011.03.02 03:38
|buy
|73
|0.26
|1.37642
|0.00000
|0.00000
|216
|2011.03.02 03:38
|modify
|73
|0.26
|1.37642
|0.00000
|1.38142
|217
|2011.03.02 11:30
|t/p
|73
|0.26
|1.38142
|0.00000
|1.38142
|130.00
|15928.95
|218
|2011.03.02 11:30
|close
|72
|0.16
|1.38142
|0.00000
|1.38342
|47.95
|15976.90
|219
|2011.03.02 11:30
|close
|71
|0.10
|1.38143
|0.00000
|1.38543
|9.94
|15986.84
|220
|2011.03.02 14:10
|sell
|74
|0.10
|1.38183
|0.00000
|0.00000
|221
|2011.03.02 14:10
|modify
|74
|0.10
|1.38183
|0.00000
|1.37683
|222
|2011.03.02 14:42
|sell
|75
|0.16
|1.38383
|0.00000
|0.00000
|223
|2011.03.02 14:42
|modify
|75
|0.16
|1.38383
|0.00000
|1.37883
|224
|2011.03.02 14:49
|sell
|76
|0.26
|1.38584
|0.00000
|0.00000
|225
|2011.03.02 14:49
|modify
|76
|0.26
|1.38584
|0.00000
|1.38084
|226
|2011.03.02 16:04
|sell
|77
|0.42
|1.38785
|0.00000
|0.00000
|227
|2011.03.02 16:04
|modify
|77
|0.42
|1.38785
|0.00000
|1.38285
|228
|2011.03.03 14:32
|sell
|78
|0.68
|1.38998
|0.00000
|0.00000
|229
|2011.03.03 14:32
|modify
|78
|0.68
|1.38998
|0.00000
|1.38498
|230
|2011.03.03 14:32
|sell
|79
|1.11
|1.39202
|0.00000
|0.00000
|231
|2011.03.03 14:32
|modify
|79
|1.11
|1.39202
|0.00000
|1.38702
|232
|2011.03.03 14:40
|sell
|80
|1.81
|1.39402
|0.00000
|0.00000
|233
|2011.03.03 14:40
|modify
|80
|1.81
|1.39402
|0.00000
|1.38902
|234
|2011.03.03 14:49
|sell
|81
|2.95
|1.39604
|0.00000
|0.00000
|235
|2011.03.03 14:49
|modify
|81
|2.95
|1.39604
|0.00000
|1.39104
|236
|2011.03.08 13:13
|t/p
|81
|2.95
|1.39104
|0.00000
|1.39104
|1428.98
|17415.82
|237
|2011.03.08 13:13
|close
|80
|1.81
|1.39104
|0.00000
|1.38902
|511.14
|17926.96
|238
|2011.03.08 13:13
|close
|79
|1.11
|1.39101
|0.00000
|1.38702
|94.79
|18021.76
|239
|2011.03.08 13:13
|close
|78
|0.68
|1.39098
|0.00000
|1.38498
|-78.61
|17943.15
|240
|2011.03.08 13:13
|close
|77
|0.42
|1.39095
|0.00000
|1.38285
|-143.30
|17799.84
|241
|2011.03.08 13:13
|close
|76
|0.26
|1.39092
|0.00000
|1.38084
|-140.19
|17659.65
|242
|2011.03.08 13:13
|close
|75
|0.16
|1.39089
|0.00000
|1.37883
|-117.95
|17541.70
|243
|2011.03.08 13:13
|close
|74
|0.10
|1.39086
|0.00000
|1.37683
|-93.42
|17448.28
|244
|2011.03.08 22:28
|sell
|82
|0.10
|1.39017
|0.00000
|0.00000
|245
|2011.03.08 22:28
|modify
|82
|0.10
|1.39017
|0.00000
|1.38517
|246
|2011.03.09 12:45
|sell
|83
|0.16
|1.39218
|0.00000
|0.00000
|247
|2011.03.09 12:45
|modify
|83
|0.16
|1.39218
|0.00000
|1.38718
|248
|2011.03.10 05:00
|t/p
|83
|0.16
|1.38718
|0.00000
|1.38718
|77.50
|17525.78
|249
|2011.03.10 05:00
|close
|82
|0.10
|1.38717
|0.00000
|1.38517
|27.92
|17553.70
|250
|2011.03.10 09:06
|sell
|84
|0.10
|1.38167
|0.00000
|0.00000
|251
|2011.03.10 09:06
|modify
|84
|0.10
|1.38167
|0.00000
|1.37667
|252
|2011.03.10 09:54
|sell
|85
|0.16
|1.38368
|0.00000
|0.00000
|253
|2011.03.10 09:54
|modify
|85
|0.16
|1.38368
|0.00000
|1.37868
|254
|2011.03.10 20:05
|t/p
|85
|0.16
|1.37868
|0.00000
|1.37868
|80.00
|17633.70
|255
|2011.03.10 20:05
|close
|84
|0.10
|1.37867
|0.00000
|1.37667
|30.00
|17663.70
|256
|2011.03.10 20:55
|sell
|86
|0.10
|1.37952
|0.00000
|0.00000
|257
|2011.03.10 20:55
|modify
|86
|0.10
|1.37952
|0.00000
|1.37452
|258
|2011.03.11 02:00
|sell
|87
|0.16
|1.38152
|0.00000
|0.00000
|259
|2011.03.11 02:00
|modify
|87
|0.16
|1.38152
|0.00000
|1.37652
|260
|2011.03.11 09:08
|sell
|88
|0.26
|1.38352
|0.00000
|0.00000
|261
|2011.03.11 09:08
|modify
|88
|0.26
|1.38352
|0.00000
|1.37852
|262
|2011.03.11 11:02
|t/p
|88
|0.26
|1.37852
|0.00000
|1.37852
|130.00
|17793.70
|263
|2011.03.11 11:02
|close
|87
|0.16
|1.37850
|0.00000
|1.37652
|48.32
|17842.02
|264
|2011.03.11 11:02
|close
|86
|0.10
|1.37843
|0.00000
|1.37452
|10.38
|17852.40
|265
|2011.03.11 14:36
|buy
|89
|0.10
|1.37656
|0.00000
|0.00000
|266
|2011.03.11 14:36
|modify
|89
|0.10
|1.37656
|0.00000
|1.38156
|267
|2011.03.11 15:44
|t/p
|89
|0.10
|1.38156
|0.00000
|1.38156
|50.00
|17902.40
|268
|2011.03.11 19:02
|buy
|90
|0.10
|1.38821
|0.00000
|0.00000
|269
|2011.03.11 19:02
|modify
|90
|0.10
|1.38821
|0.00000
|1.39321
|270
|2011.03.14 00:00
|t/p
|90
|0.10
|1.39321
|0.00000
|1.39321
|49.97
|17952.37
|271
|2011.03.14 00:44
|buy
|91
|0.10
|1.39415
|0.00000
|0.00000
|272
|2011.03.14 00:44
|modify
|91
|0.10
|1.39415
|0.00000
|1.39915
|273
|2011.03.14 01:11
|buy
|92
|0.16
|1.39214
|0.00000
|0.00000
|274
|2011.03.14 01:11
|modify
|92
|0.16
|1.39214
|0.00000
|1.39714
|275
|2011.03.14 11:38
|t/p
|92
|0.16
|1.39714
|0.00000
|1.39714
|80.00
|18032.37
|276
|2011.03.14 11:38
|close
|91
|0.10
|1.39714
|0.00000
|1.39915
|29.90
|18062.27
|277
|2011.03.14 12:34
|buy
|93
|0.10
|1.39672
|0.00000
|0.00000
|278
|2011.03.14 12:34
|modify
|93
|0.10
|1.39672
|0.00000
|1.40172
|279
|2011.03.14 13:03
|buy
|94
|0.16
|1.39471
|0.00000
|0.00000
|280
|2011.03.14 13:03
|modify
|94
|0.16
|1.39471
|0.00000
|1.39971
|281
|2011.03.14 18:10
|t/p
|94
|0.16
|1.39971
|0.00000
|1.39971
|80.00
|18142.27
|282
|2011.03.14 18:10
|close
|93
|0.10
|1.39972
|0.00000
|1.40172
|30.00
|18172.27
|283
|2011.03.15 05:45
|sell
|95
|0.10
|1.39230
|0.00000
|0.00000
|284
|2011.03.15 05:45
|modify
|95
|0.10
|1.39230
|0.00000
|1.38730
|285
|2011.03.15 07:28
|sell
|96
|0.16
|1.39432
|0.00000
|0.00000
|286
|2011.03.15 07:28
|modify
|96
|0.16
|1.39432
|0.00000
|1.38932
|287
|2011.03.15 10:20
|t/p
|96
|0.16
|1.38932
|0.00000
|1.38932
|80.00
|18252.27
|288
|2011.03.15 10:20
|close
|95
|0.10
|1.38931
|0.00000
|1.38730
|29.90
|18282.17
|289
|2011.03.15 11:52
|sell
|97
|0.10
|1.38707
|0.00000
|0.00000
|290
|2011.03.15 11:52
|modify
|97
|0.10
|1.38707
|0.00000
|1.38207
|291
|2011.03.15 12:07
|sell
|98
|0.16
|1.38907
|0.00000
|0.00000
|292
|2011.03.15 12:07
|modify
|98
|0.16
|1.38907
|0.00000
|1.38407
|293
|2011.03.15 14:39
|sell
|99
|0.26
|1.39110
|0.00000
|0.00000
|294
|2011.03.15 14:39
|modify
|99
|0.26
|1.39110
|0.00000
|1.38610
|295
|2011.03.15 14:54
|sell
|100
|0.42
|1.39311
|0.00000
|0.00000
|296
|2011.03.15 14:54
|modify
|100
|0.42
|1.39311
|0.00000
|1.38811
|297
|2011.03.15 15:11
|sell
|101
|0.68
|1.39511
|0.00000
|0.00000
|298
|2011.03.15 15:11
|modify
|101
|0.68
|1.39511
|0.00000
|1.39011
|299
|2011.03.15 17:07
|sell
|102
|1.11
|1.39711
|0.00000
|0.00000
|300
|2011.03.15 17:07
|modify
|102
|1.11
|1.39711
|0.00000
|1.39211
|301
|2011.03.15 18:56
|sell
|103
|1.81
|1.39911
|0.00000
|0.00000
|302
|2011.03.15 18:56
|modify
|103
|1.81
|1.39911
|0.00000
|1.39411
|303
|2011.03.15 20:12
|sell
|104
|2.95
|1.40111
|0.00000
|0.00000
|304
|2011.03.15 20:12
|modify
|104
|2.95
|1.40111
|0.00000
|1.39611
|305
|2011.03.16 09:00
|t/p
|104
|2.95
|1.39611
|0.00000
|1.39611
|1459.66
|19741.83
|306
|2011.03.16 09:00
|close
|103
|1.81
|1.39611
|0.00000
|1.39411
|533.59
|20275.42
|307
|2011.03.16 09:00
|close
|102
|1.11
|1.39609
|0.00000
|1.39211
|107.45
|20382.87
|308
|2011.03.16 09:00
|close
|101
|0.68
|1.39607
|0.00000
|1.39011
|-68.82
|20314.05
|309
|2011.03.16 09:00
|close
|100
|0.42
|1.39605
|0.00000
|1.38811
|-125.66
|20188.39
|310
|2011.03.16 09:00
|close
|99
|0.26
|1.39603
|0.00000
|1.38610
|-129.53
|20058.86
|311
|2011.03.16 09:00
|close
|98
|0.16
|1.39604
|0.00000
|1.38407
|-112.35
|19946.51
|312
|2011.03.16 09:00
|close
|97
|0.10
|1.39605
|0.00000
|1.38207
|-90.32
|19856.19
|313
|2011.03.17 01:51
|sell
|105
|0.10
|1.38956
|0.00000
|0.00000
|314
|2011.03.17 01:51
|modify
|105
|0.10
|1.38956
|0.00000
|1.38456
|315
|2011.03.17 02:05
|sell
|106
|0.16
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|316
|2011.03.17 02:05
|modify
|106
|0.16
|1.39160
|0.00000
|1.38660
|317
|2011.03.17 06:38
|sell
|107
|0.26
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|318
|2011.03.17 06:38
|modify
|107
|0.26
|1.39360
|0.00000
|1.38860
|319
|2011.03.17 08:28
|sell
|108
|0.42
|1.39561
|0.00000
|0.00000
|320
|2011.03.17 08:28
|modify
|108
|0.42
|1.39561
|0.00000
|1.39061
|321
|2011.03.17 08:41
|sell
|109
|0.68
|1.39762
|0.00000
|0.00000
|322
|2011.03.17 08:41
|modify
|109
|0.68
|1.39762
|0.00000
|1.39262
|323
|2011.03.17 10:37
|sell
|110
|1.11
|1.39962
|0.00000
|0.00000
|324
|2011.03.17 10:37
|modify
|110
|1.11
|1.39962
|0.00000
|1.39462
|325
|2011.03.17 10:42
|sell
|111
|1.81
|1.40163
|0.00000
|0.00000
|326
|2011.03.17 10:42
|modify
|111
|1.81
|1.40163
|0.00000
|1.39663
|327
|2011.03.17 11:00
|sell
|112
|2.95
|1.40363
|0.00000
|0.00000
|328
|2011.03.17 11:00
|modify
|112
|2.95
|1.40363
|0.00000
|1.39863
|329
|2011.03.17 15:12
|t/p
|112
|2.95
|1.39863
|0.00000
|1.39863
|1475.00
|21331.19
|330
|2011.03.17 15:12
|close
|111
|1.81
|1.39863
|0.00000
|1.39663
|543.00
|21874.19
|331
|2011.03.17 15:12
|close
|110
|1.11
|1.39861
|0.00000
|1.39462
|112.11
|21986.30
|332
|2011.03.17 15:12
|close
|109
|0.68
|1.39860
|0.00000
|1.39262
|-66.64
|21919.66
|333
|2011.03.17 15:12
|close
|108
|0.42
|1.39858
|0.00000
|1.39061
|-124.74
|21794.92
|334
|2011.03.17 15:12
|close
|107
|0.26
|1.39857
|0.00000
|1.38860
|-129.22
|21665.70
|335
|2011.03.17 15:12
|close
|106
|0.16
|1.39858
|0.00000
|1.38660
|-111.68
|21554.02
|336
|2011.03.17 15:12
|close
|105
|0.10
|1.39857
|0.00000
|1.38456
|-90.10
|21463.92
|337
|2011.03.17 18:48
|buy
|113
|0.10
|1.40212
|0.00000
|0.00000
|338
|2011.03.17 18:48
|modify
|113
|0.10
|1.40212
|0.00000
|1.40712
|339
|2011.03.17 20:01
|buy
|114
|0.16
|1.40011
|0.00000
|0.00000
|340
|2011.03.17 20:01
|modify
|114
|0.16
|1.40011
|0.00000
|1.40511
|341
|2011.03.18 02:38
|t/p
|114
|0.16
|1.40511
|0.00000
|1.40511
|79.95
|21543.87
|342
|2011.03.18 02:38
|close
|113
|0.10
|1.40511
|0.00000
|1.40712
|29.87
|21573.74
|343
|2011.03.18 03:56
|buy
|115
|0.10
|1.40684
|0.00000
|0.00000
|344
|2011.03.18 03:56
|modify
|115
|0.10
|1.40684
|0.00000
|1.41184
|345
|2011.03.18 08:57
|buy
|116
|0.16
|1.40483
|0.00000
|0.00000
|346
|2011.03.18 08:57
|modify
|116
|0.16
|1.40483
|0.00000
|1.40983
|347
|2011.03.18 11:11
|t/p
|116
|0.16
|1.40983
|0.00000
|1.40983
|80.00
|21653.74
|348
|2011.03.18 11:11
|close
|115
|0.10
|1.40984
|0.00000
|1.41184
|30.00
|21683.74
|349
|2011.03.18 18:46
|buy
|117
|0.10
|1.41709
|0.00000
|0.00000
|350
|2011.03.18 18:46
|modify
|117
|0.10
|1.41709
|0.00000
|1.42209
|351
|2011.03.21 10:06
|buy
|118
|0.16
|1.41509
|0.00000
|0.00000
|352
|2011.03.21 10:06
|modify
|118
|0.16
|1.41509
|0.00000
|1.42009
|353
|2011.03.21 14:19
|t/p
|118
|0.16
|1.42009
|0.00000
|1.42009
|80.00
|21763.74
|354
|2011.03.21 14:19
|close
|117
|0.10
|1.42010
|0.00000
|1.42209
|30.07
|21793.81
|355
|2011.03.21 15:25
|sell
|119
|0.10
|1.41832
|0.00000
|0.00000
|356
|2011.03.21 15:25
|modify
|119
|0.10
|1.41832
|0.00000
|1.41332
|357
|2011.03.21 17:18
|sell
|120
|0.16
|1.42032
|0.00000
|0.00000
|358
|2011.03.21 17:18
|modify
|120
|0.16
|1.42032
|0.00000
|1.41532
|359
|2011.03.21 18:58
|sell
|121
|0.26
|1.42232
|0.00000
|0.00000
|360
|2011.03.21 18:58
|modify
|121
|0.26
|1.42232
|0.00000
|1.41732
|361
|2011.03.22 09:21
|sell
|122
|0.42
|1.42433
|0.00000
|0.00000
|362
|2011.03.22 09:21
|modify
|122
|0.42
|1.42433
|0.00000
|1.41933
|363
|2011.03.22 14:49
|t/p
|122
|0.42
|1.41933
|0.00000
|1.41933
|210.00
|22003.81
|364
|2011.03.22 14:49
|close
|121
|0.26
|1.41932
|0.00000
|1.41732
|76.65
|22080.46
|365
|2011.03.22 14:49
|close
|120
|0.16
|1.41930
|0.00000
|1.41532
|15.49
|22095.94
|366
|2011.03.22 14:49
|close
|119
|0.10
|1.41927
|0.00000
|1.41332
|-10.02
|22085.92
|367
|2011.03.22 16:00
|sell
|123
|0.10
|1.41847
|0.00000
|0.00000
|368
|2011.03.22 16:00
|modify
|123
|0.10
|1.41847
|0.00000
|1.41347
|369
|2011.03.22 16:45
|sell
|124
|0.16
|1.42048
|0.00000
|0.00000
|370
|2011.03.22 16:45
|modify
|124
|0.16
|1.42048
|0.00000
|1.41548
|371
|2011.03.23 02:03
|t/p
|124
|0.16
|1.41548
|0.00000
|1.41548
|79.17
|22165.09
|372
|2011.03.23 02:03
|close
|123
|0.10
|1.41548
|0.00000
|1.41347
|29.38
|22194.47
|373
|2011.03.23 07:54
|sell
|125
|0.10
|1.41639
|0.00000
|0.00000
|374
|2011.03.23 07:54
|modify
|125
|0.10
|1.41639
|0.00000
|1.41139
|375
|2011.03.23 08:30
|sell
|126
|0.16
|1.41839
|0.00000
|0.00000
|376
|2011.03.23 08:30
|modify
|126
|0.16
|1.41839
|0.00000
|1.41339
|377
|2011.03.23 11:19
|sell
|127
|0.26
|1.42039
|0.00000
|0.00000
|378
|2011.03.23 11:19
|modify
|127
|0.26
|1.42039
|0.00000
|1.41539
|379
|2011.03.23 12:31
|t/p
|127
|0.26
|1.41539
|0.00000
|1.41539
|130.00
|22324.47
|380
|2011.03.23 12:31
|close
|126
|0.16
|1.41535
|0.00000
|1.41339
|48.64
|22373.11
|381
|2011.03.23 12:31
|close
|125
|0.10
|1.41531
|0.00000
|1.41139
|10.80
|22383.91
|382
|2011.03.23 13:24
|sell
|128
|0.10
|1.41468
|0.00000
|0.00000
|383
|2011.03.23 13:24
|modify
|128
|0.10
|1.41468
|0.00000
|1.40968
|384
|2011.03.23 21:48
|t/p
|128
|0.10
|1.40968
|0.00000
|1.40968
|50.00
|22433.91
|385
|2011.03.24 03:57
|sell
|129
|0.10
|1.40830
|0.00000
|0.00000
|386
|2011.03.24 03:57
|modify
|129
|0.10
|1.40830
|0.00000
|1.40330
|387
|2011.03.24 09:54
|sell
|130
|0.16
|1.41032
|0.00000
|0.00000
|388
|2011.03.24 09:54
|modify
|130
|0.16
|1.41032
|0.00000
|1.40532
|389
|2011.03.24 10:50
|sell
|131
|0.26
|1.41233
|0.00000
|0.00000
|390
|2011.03.24 10:50
|modify
|131
|0.26
|1.41233
|0.00000
|1.40733
|391
|2011.03.24 12:36
|sell
|132
|0.42
|1.41434
|0.00000
|0.00000
|392
|2011.03.24 12:36
|modify
|132
|0.42
|1.41434
|0.00000
|1.40934
|393
|2011.03.24 15:33
|sell
|133
|0.68
|1.41639
|0.00000
|0.00000
|394
|2011.03.24 15:33
|modify
|133
|0.68
|1.41639
|0.00000
|1.41139
|395
|2011.03.24 15:51
|sell
|134
|1.11
|1.41841
|0.00000
|0.00000
|396
|2011.03.24 15:51
|modify
|134
|1.11
|1.41841
|0.00000
|1.41341
|397
|2011.03.24 16:04
|sell
|135
|1.81
|1.42044
|0.00000
|0.00000
|398
|2011.03.24 16:04
|modify
|135
|1.81
|1.42044
|0.00000
|1.41544
|399
|2011.03.25 00:26
|t/p
|135
|1.81
|1.41544
|0.00000
|1.41544
|895.59
|23329.50
|400
|2011.03.25 00:26
|close
|134
|1.11
|1.41539
|0.00000
|1.41341
|329.45
|23658.95
|401
|2011.03.25 00:26
|close
|133
|0.68
|1.41533
|0.00000
|1.41139
|68.54
|23727.49
|402
|2011.03.25 00:26
|close
|132
|0.42
|1.41526
|0.00000
|1.40934
|-40.82
|23686.67
|403
|2011.03.25 00:26
|close
|131
|0.26
|1.41520
|0.00000
|1.40733
|-75.97
|23610.70
|404
|2011.03.25 00:26
|close
|130
|0.16
|1.41523
|0.00000
|1.40532
|-79.39
|23531.30
|405
|2011.03.25 00:26
|close
|129
|0.10
|1.41525
|0.00000
|1.40330
|-70.02
|23461.28
|406
|2011.03.25 01:30
|buy
|136
|0.10
|1.41743
|0.00000
|0.00000
|407
|2011.03.25 01:30
|modify
|136
|0.10
|1.41743
|0.00000
|1.42243
|408
|2011.03.25 09:42
|buy
|137
|0.16
|1.41541
|0.00000
|0.00000
|409
|2011.03.25 09:42
|modify
|137
|0.16
|1.41541
|0.00000
|1.42041
|410
|2011.03.25 13:27
|buy
|138
|0.26
|1.41340
|0.00000
|0.00000
|411
|2011.03.25 13:27
|modify
|138
|0.26
|1.41340
|0.00000
|1.41840
|412
|2011.03.25 15:15
|buy
|139
|0.42
|1.41139
|0.00000
|0.00000
|413
|2011.03.25 15:15
|modify
|139
|0.42
|1.41139
|0.00000
|1.41639
|414
|2011.03.25 17:29
|buy
|140
|0.68
|1.40933
|0.00000
|0.00000
|415
|2011.03.25 17:29
|modify
|140
|0.68
|1.40933
|0.00000
|1.41433
|416
|2011.03.25 17:32
|buy
|141
|1.11
|1.40732
|0.00000
|0.00000
|417
|2011.03.25 17:32
|modify
|141
|1.11
|1.40732
|0.00000
|1.41232
|418
|2011.03.28 00:00
|buy
|142
|1.81
|1.40470
|0.00000
|0.00000
|419
|2011.03.28 00:00
|modify
|142
|1.81
|1.40470
|0.00000
|1.40970
|420
|2011.03.28 00:37
|buy
|143
|2.95
|1.40268
|0.00000
|0.00000
|421
|2011.03.28 00:37
|modify
|143
|2.95
|1.40268
|0.00000
|1.40768
|422
|2011.03.28 09:43
|t/p
|143
|2.95
|1.40768
|0.00000
|1.40768
|1475.00
|24936.28
|423
|2011.03.28 09:43
|close
|142
|1.81
|1.40769
|0.00000
|1.40970
|541.19
|25477.47
|424
|2011.03.28 09:43
|close
|141
|1.11
|1.40768
|0.00000
|1.41232
|39.63
|25517.10
|425
|2011.03.28 09:43
|close
|140
|0.68
|1.40767
|0.00000
|1.41433
|-113.08
|25404.02
|426
|2011.03.28 09:43
|close
|139
|0.42
|1.40766
|0.00000
|1.41639
|-156.79
|25247.23
|427
|2011.03.28 09:43
|close
|138
|0.26
|1.40765
|0.00000
|1.41840
|-149.58
|25097.65
|428
|2011.03.28 09:43
|close
|137
|0.16
|1.40764
|0.00000
|1.42041
|-124.37
|24973.29
|429
|2011.03.28 09:43
|close
|136
|0.10
|1.40763
|0.00000
|1.42243
|-98.03
|24875.26
|430
|2011.03.28 17:11
|buy
|144
|0.10
|1.41103
|0.00000
|0.00000
|431
|2011.03.28 17:11
|modify
|144
|0.10
|1.41103
|0.00000
|1.41603
|432
|2011.03.28 19:07
|buy
|145
|0.16
|1.40903
|0.00000
|0.00000
|433
|2011.03.28 19:07
|modify
|145
|0.16
|1.40903
|0.00000
|1.41403
|434
|2011.03.29 03:14
|buy
|146
|0.26
|1.40702
|0.00000
|0.00000
|435
|2011.03.29 03:14
|modify
|146
|0.26
|1.40702
|0.00000
|1.41202
|436
|2011.03.29 07:52
|t/p
|146
|0.26
|1.41202
|0.00000
|1.41202
|130.00
|25005.26
|437
|2011.03.29 07:52
|close
|145
|0.16
|1.41203
|0.00000
|1.41403
|47.95
|25053.21
|438
|2011.03.29 07:52
|close
|144
|0.10
|1.41207
|0.00000
|1.41603
|10.37
|25063.58
|439
|2011.03.29 08:15
|buy
|147
|0.10
|1.41210
|0.00000
|0.00000
|440
|2011.03.29 08:15
|modify
|147
|0.10
|1.41210
|0.00000
|1.41710
|441
|2011.03.29 12:26
|buy
|148
|0.16
|1.41008
|0.00000
|0.00000
|442
|2011.03.29 12:26
|modify
|148
|0.16
|1.41008
|0.00000
|1.41508
|443
|2011.03.29 13:18
|buy
|149
|0.26
|1.40803
|0.00000
|0.00000
|444
|2011.03.29 13:18
|modify
|149
|0.26
|1.40803
|0.00000
|1.41303
|445
|2011.03.29 14:11
|buy
|150
|0.42
|1.40602
|0.00000
|0.00000
|446
|2011.03.29 14:11
|modify
|150
|0.42
|1.40602
|0.00000
|1.41102
|447
|2011.03.29 22:56
|t/p
|150
|0.42
|1.41102
|0.00000
|1.41102
|210.00
|25273.58
|448
|2011.03.29 22:56
|close
|149
|0.26
|1.41102
|0.00000
|1.41303
|77.74
|25351.32
|449
|2011.03.29 22:56
|close
|148
|0.16
|1.41101
|0.00000
|1.41508
|14.88
|25366.20
|450
|2011.03.29 22:56
|close
|147
|0.10
|1.41102
|0.00000
|1.41710
|-10.80
|25355.40
|451
|2011.03.30 00:45
|sell
|151
|0.10
|1.41093
|0.00000
|0.00000
|452
|2011.03.30 00:45
|modify
|151
|0.10
|1.41093
|0.00000
|1.40593
|453
|2011.03.30 16:08
|t/p
|151
|0.10
|1.40593
|0.00000
|1.40593
|50.00
|25405.40
|454
|2011.03.30 21:39
|sell
|152
|0.10
|1.41255
|0.00000
|0.00000
|455
|2011.03.30 21:39
|modify
|152
|0.10
|1.41255
|0.00000
|1.40755
|456
|2011.03.31 04:39
|sell
|153
|0.16
|1.41455
|0.00000
|0.00000
|457
|2011.03.31 04:39
|modify
|153
|0.16
|1.41455
|0.00000
|1.40955
|458
|2011.03.31 07:25
|sell
|154
|0.26
|1.41656
|0.00000
|0.00000
|459
|2011.03.31 07:25
|modify
|154
|0.26
|1.41656
|0.00000
|1.41156
|460
|2011.03.31 09:58
|sell
|155
|0.42
|1.41856
|0.00000
|0.00000
|461
|2011.03.31 09:58
|modify
|155
|0.42
|1.41856
|0.00000
|1.41356
|462
|2011.03.31 10:51
|sell
|156
|0.68
|1.42056
|0.00000
|0.00000
|463
|2011.03.31 10:51
|modify
|156
|0.68
|1.42056
|0.00000
|1.41556
|464
|2011.03.31 11:07
|sell
|157
|1.11
|1.42259
|0.00000
|0.00000
|465
|2011.03.31 11:07
|modify
|157
|1.11
|1.42259
|0.00000
|1.41759
|466
|2011.03.31 14:46
|t/p
|157
|1.11
|1.41759
|0.00000
|1.41759
|555.00
|25960.40
|467
|2011.03.31 14:46
|close
|156
|0.68
|1.41758
|0.00000
|1.41556
|202.64
|26163.04
|468
|2011.03.31 14:46
|close
|155
|0.42
|1.41750
|0.00000
|1.41356
|44.52
|26207.56
|469
|2011.03.31 14:46
|close
|154
|0.26
|1.41753
|0.00000
|1.41156
|-25.22
|26182.34
|470
|2011.03.31 14:46
|close
|153
|0.16
|1.41756
|0.00000
|1.40955
|-48.16
|26134.18
|471
|2011.03.31 14:46
|close
|152
|0.10
|1.41760
|0.00000
|1.40755
|-52.06
|26082.12
|472
|2011.03.31 18:16
|buy
|158
|0.10
|1.41921
|0.00000
|0.00000
|473
|2011.03.31 18:16
|modify
|158
|0.10
|1.41921
|0.00000
|1.42421
|474
|2011.03.31 22:00
|buy
|159
|0.16
|1.41720
|0.00000
|0.00000
|475
|2011.03.31 22:00
|modify
|159
|0.16
|1.41720
|0.00000
|1.42220
|476
|2011.04.01 09:50
|buy
|160
|0.26
|1.41519
|0.00000
|0.00000
|477
|2011.04.01 09:50
|modify
|160
|0.26
|1.41519
|0.00000
|1.42019
|478
|2011.04.01 14:30
|buy
|161
|0.42
|1.41316
|0.00000
|0.00000
|479
|2011.04.01 14:30
|modify
|161
|0.42
|1.41316
|0.00000
|1.41816
|480
|2011.04.01 14:35
|buy
|162
|0.68
|1.41115
|0.00000
|0.00000
|481
|2011.04.01 14:35
|modify
|162
|0.68
|1.41115
|0.00000
|1.41615
|482
|2011.04.01 15:43
|buy
|163
|1.11
|1.40912
|0.00000
|0.00000
|483
|2011.04.01 15:43
|modify
|163
|1.11
|1.40912
|0.00000
|1.41412
|484
|2011.04.01 15:46
|buy
|164
|1.81
|1.40712
|0.00000
|0.00000
|485
|2011.04.01 15:46
|modify
|164
|1.81
|1.40712
|0.00000
|1.41212
|486
|2011.04.01 16:32
|t/p
|164
|1.81
|1.41212
|0.00000
|1.41212
|905.00
|26987.12
|487
|2011.04.01 16:32
|close
|163
|1.11
|1.41212
|0.00000
|1.41412
|333.00
|27320.12
|488
|2011.04.01 16:32
|close
|162
|0.68
|1.41215
|0.00000
|1.41615
|68.00
|27388.12
|489
|2011.04.01 16:32
|close
|161
|0.42
|1.41217
|0.00000
|1.41816
|-41.58
|27346.54
|490
|2011.04.01 16:32
|close
|160
|0.26
|1.41220
|0.00000
|1.42019
|-77.74
|27268.80
|491
|2011.04.01 16:32
|close
|159
|0.16
|1.41223
|0.00000
|1.42220
|-79.57
|27189.23
|492
|2011.04.01 16:32
|close
|158
|0.10
|1.41226
|0.00000
|1.42421
|-69.53
|27119.70
|493
|2011.04.01 22:21
|sell
|165
|0.10
|1.42265
|0.00000
|0.00000
|494
|2011.04.01 22:21
|modify
|165
|0.10
|1.42265
|0.00000
|1.41765
|495
|2011.04.04 02:18
|sell
|166
|0.16
|1.42469
|0.00000
|0.00000
|496
|2011.04.04 02:18
|modify
|166
|0.16
|1.42469
|0.00000
|1.41969
|497
|2011.04.04 02:22
|sell
|167
|0.26
|1.42670
|0.00000
|0.00000
|498
|2011.04.04 02:22
|modify
|167
|0.26
|1.42670
|0.00000
|1.42170
|499
|2011.04.04 08:53
|t/p
|167
|0.26
|1.42170
|0.00000
|1.42170
|130.00
|27249.70
|500
|2011.04.04 08:53
|close
|166
|0.16
|1.42170
|0.00000
|1.41969
|47.84
|27297.54
|501
|2011.04.04 08:53
|close
|165
|0.10
|1.42166
|0.00000
|1.41765
|9.38
|27306.92
|502
|2011.04.04 13:27
|buy
|168
|0.10
|1.42148
|0.00000
|0.00000
|503
|2011.04.04 13:27
|modify
|168
|0.10
|1.42148
|0.00000
|1.42648
|504
|2011.04.05 01:53
|buy
|169
|0.16
|1.41946
|0.00000
|0.00000
|505
|2011.04.05 01:53
|modify
|169
|0.16
|1.41946
|0.00000
|1.42446
|506
|2011.04.05 08:27
|buy
|170
|0.26
|1.41746
|0.00000
|0.00000
|507
|2011.04.05 08:27
|modify
|170
|0.26
|1.41746
|0.00000
|1.42246
|508
|2011.04.05 15:11
|buy
|171
|0.42
|1.41545
|0.00000
|0.00000
|509
|2011.04.05 15:11
|modify
|171
|0.42
|1.41545
|0.00000
|1.42045
|510
|2011.04.05 17:00
|t/p
|171
|0.42
|1.42045
|0.00000
|1.42045
|210.00
|27516.92
|511
|2011.04.05 17:00
|close
|170
|0.26
|1.42045
|0.00000
|1.42246
|77.74
|27594.66
|512
|2011.04.05 17:00
|close
|169
|0.16
|1.42047
|0.00000
|1.42446
|16.16
|27610.82
|513
|2011.04.05 17:00
|close
|168
|0.10
|1.42048
|0.00000
|1.42648
|-10.03
|27600.79
|514
|2011.04.06 01:49
|buy
|172
|0.10
|1.42264
|0.00000
|0.00000
|515
|2011.04.06 01:49
|modify
|172
|0.10
|1.42264
|0.00000
|1.42764
|516
|2011.04.06 08:15
|t/p
|172
|0.10
|1.42764
|0.00000
|1.42764
|50.00
|27650.79
|517
|2011.04.06 10:06
|buy
|173
|0.10
|1.42985
|0.00000
|0.00000
|518
|2011.04.06 10:06
|modify
|173
|0.10
|1.42985
|0.00000
|1.43485
|519
|2011.04.06 15:33
|buy
|174
|0.16
|1.42784
|0.00000
|0.00000
|520
|2011.04.06 15:33
|modify
|174
|0.16
|1.42784
|0.00000
|1.43284
|521
|2011.04.06 16:40
|t/p
|174
|0.16
|1.43284
|0.00000
|1.43284
|80.00
|27730.79
|522
|2011.04.06 16:40
|close
|173
|0.10
|1.43284
|0.00000
|1.43485
|29.90
|27760.69
|523
|2011.04.06 18:07
|buy
|175
|0.10
|1.43365
|0.00000
|0.00000
|524
|2011.04.06 18:07
|modify
|175
|0.10
|1.43365
|0.00000
|1.43865
|525
|2011.04.07 02:16
|buy
|176
|0.16
|1.43165
|0.00000
|0.00000
|526
|2011.04.07 02:16
|modify
|176
|0.16
|1.43165
|0.00000
|1.43665
|527
|2011.04.07 08:45
|buy
|177
|0.26
|1.42965
|0.00000
|0.00000
|528
|2011.04.07 08:45
|modify
|177
|0.26
|1.42965
|0.00000
|1.43465
|529
|2011.04.07 12:11
|buy
|178
|0.42
|1.42765
|0.00000
|0.00000
|530
|2011.04.07 12:11
|modify
|178
|0.42
|1.42765
|0.00000
|1.43265
|531
|2011.04.07 15:03
|buy
|179
|0.68
|1.42559
|0.00000
|0.00000
|532
|2011.04.07 15:03
|modify
|179
|0.68
|1.42559
|0.00000
|1.43059
|533
|2011.04.07 16:23
|t/p
|179
|0.68
|1.43059
|0.00000
|1.43059
|340.00
|28100.69
|534
|2011.04.07 16:23
|close
|178
|0.42
|1.43061
|0.00000
|1.43265
|124.32
|28225.01
|535
|2011.04.07 16:23
|close
|177
|0.26
|1.43064
|0.00000
|1.43465
|25.74
|28250.75
|536
|2011.04.07 16:23
|close
|176
|0.16
|1.43063
|0.00000
|1.43665
|-16.32
|28234.43
|537
|2011.04.07 16:23
|close
|175
|0.10
|1.43062
|0.00000
|1.43865
|-30.39
|28204.04
|538
|2011.04.07 20:30
|sell
|180
|0.10
|1.42904
|0.00000
|0.00000
|539
|2011.04.07 20:30
|modify
|180
|0.10
|1.42904
|0.00000
|1.42404
|540
|2011.04.08 02:53
|sell
|181
|0.16
|1.43104
|0.00000
|0.00000
|541
|2011.04.08 02:53
|modify
|181
|0.16
|1.43104
|0.00000
|1.42604
|542
|2011.04.08 03:16
|sell
|182
|0.26
|1.43307
|0.00000
|0.00000
|543
|2011.04.08 03:16
|modify
|182
|0.26
|1.43307
|0.00000
|1.42807
|544
|2011.04.08 03:28
|sell
|183
|0.42
|1.43507
|0.00000
|0.00000
|545
|2011.04.08 03:28
|modify
|183
|0.42
|1.43507
|0.00000
|1.43007
|546
|2011.04.08 03:51
|sell
|184
|0.68
|1.43708
|0.00000
|0.00000
|547
|2011.04.08 03:51
|modify
|184
|0.68
|1.43708
|0.00000
|1.43208
|548
|2011.04.08 05:39
|sell
|185
|1.11
|1.43908
|0.00000
|0.00000
|549
|2011.04.08 05:39
|modify
|185
|1.11
|1.43908
|0.00000
|1.43408
|550
|2011.04.08 09:27
|sell
|186
|1.81
|1.44110
|0.00000
|0.00000
|551
|2011.04.08 09:27
|modify
|186
|1.81
|1.44110
|0.00000
|1.43610
|552
|2011.04.08 15:02
|sell
|187
|2.95
|1.44311
|0.00000
|0.00000
|553
|2011.04.08 15:02
|modify
|187
|2.95
|1.44311
|0.00000
|1.43811
|554
|2011.04.08 21:48
|sell
|188
|4.81
|1.44516
|0.00000
|0.00000
|555
|2011.04.08 21:48
|modify
|188
|4.81
|1.44516
|0.00000
|1.44016
|556
|2011.04.12 04:14
|t/p
|188
|4.81
|1.44016
|0.00000
|1.44016
|2354.98
|30559.02
|557
|2011.04.12 04:14
|close
|187
|2.95
|1.44016
|0.00000
|1.43811
|839.57
|31398.59
|558
|2011.04.12 04:14
|close
|186
|1.81
|1.44015
|0.00000
|1.43610
|153.13
|31551.71
|559
|2011.04.12 04:14
|close
|185
|1.11
|1.44014
|0.00000
|1.43408
|-129.20
|31422.51
|560
|2011.04.12 04:14
|close
|184
|0.68
|1.44013
|0.00000
|1.43208
|-214.47
|31208.04
|561
|2011.04.12 04:14
|close
|183
|0.42
|1.44011
|0.00000
|1.43007
|-216.05
|30991.99
|562
|2011.04.12 04:14
|close
|182
|0.26
|1.44010
|0.00000
|1.42807
|-185.48
|30806.50
|563
|2011.04.12 04:14
|close
|181
|0.16
|1.44009
|0.00000
|1.42604
|-146.46
|30660.04
|564
|2011.04.12 04:14
|close
|180
|0.10
|1.44008
|0.00000
|1.42404
|-111.96
|30548.08
|565
|2011.04.12 04:46
|sell
|189
|0.10
|1.44091
|0.00000
|0.00000
|566
|2011.04.12 04:46
|modify
|189
|0.10
|1.44091
|0.00000
|1.43591
|567
|2011.04.12 09:37
|sell
|190
|0.16
|1.44292
|0.00000
|0.00000
|568
|2011.04.12 09:37
|modify
|190
|0.16
|1.44292
|0.00000
|1.43792
|569
|2011.04.12 10:38
|sell
|191
|0.26
|1.44492
|0.00000
|0.00000
|570
|2011.04.12 10:38
|modify
|191
|0.26
|1.44492
|0.00000
|1.43992
|571
|2011.04.12 12:07
|sell
|192
|0.42
|1.44694
|0.00000
|0.00000
|572
|2011.04.12 12:07
|modify
|192
|0.42
|1.44694
|0.00000
|1.44194
|573
|2011.04.12 14:22
|sell
|193
|0.68
|1.44894
|0.00000
|0.00000
|574
|2011.04.12 14:22
|modify
|193
|0.68
|1.44894
|0.00000
|1.44394
|575
|2011.04.12 14:44
|sell
|194
|1.11
|1.45096
|0.00000
|0.00000
|576
|2011.04.12 14:44
|modify
|194
|1.11
|1.45096
|0.00000
|1.44596
|577
|2011.04.12 17:08
|t/p
|194
|1.11
|1.44596
|0.00000
|1.44596
|555.00
|31103.08
|578
|2011.04.12 17:08
|close
|193
|0.68
|1.44592
|0.00000
|1.44394
|205.36
|31308.44
|579
|2011.04.12 17:08
|close
|192
|0.42
|1.44586
|0.00000
|1.44194
|45.36
|31353.80
|580
|2011.04.12 17:08
|close
|191
|0.26
|1.44579
|0.00000
|1.43992
|-22.62
|31331.18
|581
|2011.04.12 17:08
|close
|190
|0.16
|1.44573
|0.00000
|1.43792
|-44.96
|31286.22
|582
|2011.04.12 17:08
|close
|189
|0.10
|1.44567
|0.00000
|1.43591
|-47.60
|31238.62
|583
|2011.04.12 20:10
|buy
|195
|0.10
|1.44916
|0.00000
|0.00000
|584
|2011.04.12 20:10
|modify
|195
|0.10
|1.44916
|0.00000
|1.45416
|585
|2011.04.13 01:05
|buy
|196
|0.16
|1.44715
|0.00000
|0.00000
|586
|2011.04.13 01:05
|modify
|196
|0.16
|1.44715
|0.00000
|1.45215
|587
|2011.04.13 18:43
|buy
|197
|0.26
|1.44511
|0.00000
|0.00000
|588
|2011.04.13 18:43
|modify
|197
|0.26
|1.44511
|0.00000
|1.45011
|589
|2011.04.13 20:06
|buy
|198
|0.42
|1.44311
|0.00000
|0.00000
|590
|2011.04.13 20:06
|modify
|198
|0.42
|1.44311
|0.00000
|1.44811
|591
|2011.04.14 03:24
|buy
|199
|0.68
|1.44111
|0.00000
|0.00000
|592
|2011.04.14 03:24
|modify
|199
|0.68
|1.44111
|0.00000
|1.44611
|593
|2011.04.14 05:35
|t/p
|199
|0.68
|1.44611
|0.00000
|1.44611
|340.00
|31578.62
|594
|2011.04.14 05:35
|close
|198
|0.42
|1.44611
|0.00000
|1.44811
|125.62
|31704.24
|595
|2011.04.14 05:35
|close
|197
|0.26
|1.44615
|0.00000
|1.45011
|26.81
|31731.05
|596
|2011.04.14 05:35
|close
|196
|0.16
|1.44614
|0.00000
|1.45215
|-16.30
|31714.74
|597
|2011.04.14 05:35
|close
|195
|0.10
|1.44613
|0.00000
|1.45416
|-30.42
|31684.32
|598
|2011.04.14 08:13
|buy
|200
|0.10
|1.45061
|0.00000
|0.00000
|599
|2011.04.14 08:13
|modify
|200
|0.10
|1.45061
|0.00000
|1.45561
|600
|2011.04.14 10:16
|buy
|201
|0.16
|1.44861
|0.00000
|0.00000
|601
|2011.04.14 10:16
|modify
|201
|0.16
|1.44861
|0.00000
|1.45361
|602
|2011.04.14 11:03
|buy
|202
|0.26
|1.44658
|0.00000
|0.00000
|603
|2011.04.14 11:03
|modify
|202
|0.26
|1.44658
|0.00000
|1.45158
|604
|2011.04.14 11:40
|buy
|203
|0.42
|1.44455
|0.00000
|0.00000
|605
|2011.04.14 11:40
|modify
|203
|0.42
|1.44455
|0.00000
|1.44955
|606
|2011.04.14 11:53
|buy
|204
|0.68
|1.44253
|0.00000
|0.00000
|607
|2011.04.14 11:53
|modify
|204
|0.68
|1.44253
|0.00000
|1.44753
|608
|2011.04.14 12:00
|buy
|205
|1.11
|1.44051
|0.00000
|0.00000
|609
|2011.04.14 12:00
|modify
|205
|1.11
|1.44051
|0.00000
|1.44551
|610
|2011.04.14 12:43
|buy
|206
|1.81
|1.43850
|0.00000
|0.00000
|611
|2011.04.14 12:43
|modify
|206
|1.81
|1.43850
|0.00000
|1.44350
|612
|2011.04.14 14:56
|t/p
|206
|1.81
|1.44350
|0.00000
|1.44350
|905.00
|32589.32
|613
|2011.04.14 14:56
|close
|205
|1.11
|1.44350
|0.00000
|1.44551
|331.89
|32921.21
|614
|2011.04.14 14:56
|close
|204
|0.68
|1.44349
|0.00000
|1.44753
|65.28
|32986.49
|615
|2011.04.14 14:56
|close
|203
|0.42
|1.44347
|0.00000
|1.44955
|-45.36
|32941.13
|616
|2011.04.14 14:56
|close
|202
|0.26
|1.44346
|0.00000
|1.45158
|-81.12
|32860.01
|617
|2011.04.14 14:56
|close
|201
|0.16
|1.44345
|0.00000
|1.45361
|-82.56
|32777.45
|618
|2011.04.14 14:56
|close
|200
|0.10
|1.44344
|0.00000
|1.45561
|-71.70
|32705.75
|619
|2011.04.15 02:18
|buy
|207
|0.10
|1.44986
|0.00000
|0.00000
|620
|2011.04.15 02:18
|modify
|207
|0.10
|1.44986
|0.00000
|1.45486
|621
|2011.04.15 04:42
|buy
|208
|0.16
|1.44785
|0.00000
|0.00000
|622
|2011.04.15 04:42
|modify
|208
|0.16
|1.44785
|0.00000
|1.45285
|623
|2011.04.15 08:01
|buy
|209
|0.26
|1.44583
|0.00000
|0.00000
|624
|2011.04.15 08:01
|modify
|209
|0.26
|1.44583
|0.00000
|1.45083
|625
|2011.04.15 14:28
|buy
|210
|0.42
|1.44383
|0.00000
|0.00000
|626
|2011.04.15 14:28
|modify
|210
|0.42
|1.44383
|0.00000
|1.44883
|627
|2011.04.15 14:42
|buy
|211
|0.68
|1.44183
|0.00000
|0.00000
|628
|2011.04.15 14:42
|modify
|211
|0.68
|1.44183
|0.00000
|1.44683
|629
|2011.04.15 15:31
|buy
|212
|1.11
|1.43980
|0.00000
|0.00000
|630
|2011.04.15 15:31
|modify
|212
|1.11
|1.43980
|0.00000
|1.44480
|631
|2011.04.15 17:30
|t/p
|212
|1.11
|1.44480
|0.00000
|1.44480
|555.00
|33260.75
|632
|2011.04.15 17:30
|close
|211
|0.68
|1.44481
|0.00000
|1.44683
|202.64
|33463.39
|633
|2011.04.15 17:30
|close
|210
|0.42
|1.44480
|0.00000
|1.44883
|40.74
|33504.13
|634
|2011.04.15 17:30
|close
|209
|0.26
|1.44479
|0.00000
|1.45083
|-27.04
|33477.09
|635
|2011.04.15 17:30
|close
|208
|0.16
|1.44478
|0.00000
|1.45285
|-49.12
|33427.97
|636
|2011.04.15 17:30
|close
|207
|0.10
|1.44477
|0.00000
|1.45486
|-50.90
|33377.07
|637
|2011.04.15 20:50
|sell
|213
|0.10
|1.44324
|0.00000
|0.00000
|638
|2011.04.15 20:50
|modify
|213
|0.10
|1.44324
|0.00000
|1.43824
|639
|2011.04.18 02:21
|t/p
|213
|0.10
|1.43824
|0.00000
|1.43824
|49.48
|33426.55
|640
|2011.04.18 09:29
|sell
|214
|0.10
|1.43382
|0.00000
|0.00000
|641
|2011.04.18 09:29
|modify
|214
|0.10
|1.43382
|0.00000
|1.42882
|642
|2011.04.18 13:08
|t/p
|214
|0.10
|1.42882
|0.00000
|1.42882
|50.00
|33476.55
|643
|2011.04.18 13:29
|sell
|215
|0.10
|1.42898
|0.00000
|0.00000
|644
|2011.04.18 13:29
|modify
|215
|0.10
|1.42898
|0.00000
|1.42398
|645
|2011.04.18 15:03
|sell
|216
|0.16
|1.43103
|0.00000
|0.00000
|646
|2011.04.18 15:03
|modify
|216
|0.16
|1.43103
|0.00000
|1.42603
|647
|2011.04.18 15:03
|sell
|217
|0.26
|1.43303
|0.00000
|0.00000
|648
|2011.04.18 15:03
|modify
|217
|0.26
|1.43303
|0.00000
|1.42803
|649
|2011.04.18 15:55
|t/p
|217
|0.26
|1.42803
|0.00000
|1.42803
|130.00
|33606.55
|650
|2011.04.18 15:55
|close
|216
|0.16
|1.42802
|0.00000
|1.42603
|48.16
|33654.71
|651
|2011.04.18 15:55
|close
|215
|0.10
|1.42799
|0.00000
|1.42398
|9.90
|33664.61
|652
|2011.04.18 17:59
|sell
|218
|0.10
|1.42086
|0.00000
|0.00000
|653
|2011.04.18 17:59
|modify
|218
|0.10
|1.42086
|0.00000
|1.41586
|654
|2011.04.18 18:08
|sell
|219
|0.16
|1.42286
|0.00000
|0.00000
|655
|2011.04.18 18:08
|modify
|219
|0.16
|1.42286
|0.00000
|1.41786
|656
|2011.04.19 09:34
|sell
|220
|0.26
|1.42490
|0.00000
|0.00000
|657
|2011.04.19 09:34
|modify
|220
|0.26
|1.42490
|0.00000
|1.41990
|658
|2011.04.19 11:04
|sell
|221
|0.42
|1.42691
|0.00000
|0.00000
|659
|2011.04.19 11:04
|modify
|221
|0.42
|1.42691
|0.00000
|1.42191
|660
|2011.04.19 11:48
|sell
|222
|0.68
|1.42892
|0.00000
|0.00000
|661
|2011.04.19 11:48
|modify
|222
|0.68
|1.42892
|0.00000
|1.42392
|662
|2011.04.19 13:40
|sell
|223
|1.11
|1.43096
|0.00000
|0.00000
|663
|2011.04.19 13:40
|modify
|223
|1.11
|1.43096
|0.00000
|1.42596
|664
|2011.04.19 18:10
|sell
|224
|1.81
|1.43296
|0.00000
|0.00000
|665
|2011.04.19 18:10
|modify
|224
|1.81
|1.43296
|0.00000
|1.42796
|666
|2011.04.19 21:18
|sell
|225
|2.95
|1.43497
|0.00000
|0.00000
|667
|2011.04.19 21:18
|modify
|225
|2.95
|1.43497
|0.00000
|1.42997
|668
|2011.04.20 01:44
|sell
|226
|4.81
|1.43699
|0.00000
|0.00000
|669
|2011.04.20 01:44
|modify
|226
|4.81
|1.43699
|0.00000
|1.43199
|670
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|226
|4.81
|1.45834
|0.00000
|1.43199
|-10344.39
|23320.23
|671
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|225
|2.95
|1.45834
|0.00000
|1.42997
|-6955.51
|16364.72
|672
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|224
|1.81
|1.45834
|0.00000
|1.42796
|-4631.43
|11733.29
|673
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|223
|1.11
|1.45834
|0.00000
|1.42596
|-3062.27
|8671.02
|674
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|222
|0.68
|1.45834
|0.00000
|1.42392
|-2014.70
|6656.32
|675
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|221
|0.42
|1.45834
|0.00000
|1.42191
|-1328.80
|5327.52
|676
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|220
|0.26
|1.45834
|0.00000
|1.41990
|-874.85
|4452.67
|677
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|219
|0.16
|1.45834
|0.00000
|1.41786
|-571.84
|3880.83
|678
|2011.04.21 07:22
|close at stop
|218
|0.10
|1.45834
|0.00000
|1.41586
|-377.40
|3503.43