Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
Alpari-Demo (Build 406)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2011.02.04 00:00 - 2011.06.03 23:59 (2011.02.04 - 2011.06.04)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=41931; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=30; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=30; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test123900Ticks modelled5384098Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-6496.57Gross profit28873.50Gross loss-35370.07
Profit factor0.82Expected payoff-28.75
Absolute drawdown6496.57Maximal drawdown30355.56 (89.65%)Relative drawdown89.65% (30355.56)
Total trades226Short positions (won %)118 (59.32%)Long positions (won %)108 (72.22%)
Profit trades (% of total)148 (65.49%)Loss trades (% of total)78 (34.51%)
Largestprofit trade2354.98loss trade-10344.39
Averageprofit trade195.09loss trade-453.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (2934.59)consecutive losses (loss in money)9 (-30161.18)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3347.67 (3)consecutive loss (count of losses)-30161.18 (9)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.02.04 02:25sell10.101.362560.000000.00000
22011.02.04 02:25modify10.101.362560.000001.35756
32011.02.04 14:23sell20.161.364570.000000.00000
42011.02.04 14:23modify20.161.364570.000001.35957
52011.02.04 14:30sell30.261.366640.000000.00000
62011.02.04 14:30modify30.261.366640.000001.36164
72011.02.04 14:31t/p30.261.361640.000001.36164130.0010130.00
82011.02.04 14:31close20.161.361620.000001.3595747.2010177.20
92011.02.04 14:31close10.101.361510.000001.3575610.5010187.70
102011.02.04 19:26buy40.101.358480.000000.00000
112011.02.04 19:26modify40.101.358480.000001.36348
122011.02.07 12:00buy50.161.356480.000000.00000
132011.02.07 12:00modify50.161.356480.000001.36148
142011.02.07 12:09buy60.261.354470.000000.00000
152011.02.07 12:09modify60.261.354470.000001.35947
162011.02.07 14:56buy70.421.352470.000000.00000
172011.02.07 14:56modify70.421.352470.000001.35747
182011.02.07 19:59t/p70.421.357470.000001.35747210.0010397.70
192011.02.07 19:59close60.261.357470.000001.3594778.0010475.70
202011.02.07 19:59close50.161.357490.000001.3614816.1610491.86
212011.02.07 19:59close40.101.357500.000001.36348-9.8310482.03
222011.02.08 06:00buy80.101.361700.000000.00000
232011.02.08 06:00modify80.101.361700.000001.36670
242011.02.08 10:19buy90.161.359690.000000.00000
252011.02.08 10:19modify90.161.359690.000001.36469
262011.02.08 11:48t/p90.161.364690.000001.3646980.0010562.03
272011.02.08 11:48close80.101.364690.000001.3667029.9010591.93
282011.02.08 18:30buy100.101.367540.000000.00000
292011.02.08 18:30modify100.101.367540.000001.37254
302011.02.08 19:12buy110.161.365540.000000.00000
312011.02.08 19:12modify110.161.365540.000001.37054
322011.02.08 20:00buy120.261.363540.000000.00000
332011.02.08 20:00modify120.261.363540.000001.36854
342011.02.09 01:15buy130.421.361530.000000.00000
352011.02.09 01:15modify130.421.361530.000001.36653
362011.02.09 14:36t/p130.421.366530.000001.36653210.0010801.93
372011.02.09 14:36close120.261.366530.000001.3685477.6610879.59
382011.02.09 14:36close110.161.366570.000001.3705416.4310896.02
392011.02.09 14:36close100.101.366620.000001.37254-9.2310886.79
402011.02.09 19:23sell140.101.372270.000000.00000
412011.02.09 19:23modify140.101.372270.000001.36727
422011.02.10 08:30t/p140.101.367270.000001.3672748.4410935.23
432011.02.10 15:27sell150.101.360180.000000.00000
442011.02.10 15:27modify150.101.360180.000001.35518
452011.02.10 17:28sell160.161.362180.000000.00000
462011.02.10 17:28modify160.161.362180.000001.35718
472011.02.11 02:43t/p160.161.357180.000001.3571879.1711014.40
482011.02.11 02:43close150.101.357160.000001.3551829.6811044.08
492011.02.11 11:48sell170.101.352250.000000.00000
502011.02.11 11:48modify170.101.352250.000001.34725
512011.02.11 16:00sell180.161.354270.000000.00000
522011.02.11 16:00modify180.161.354270.000001.34927
532011.02.11 16:26sell190.261.356290.000000.00000
542011.02.11 16:26modify190.261.356290.000001.35129
552011.02.11 17:55t/p190.261.351290.000001.35129130.0011174.08
562011.02.11 17:55close180.161.351280.000001.3492747.8411221.92
572011.02.11 17:55close170.101.351250.000001.3472510.0011231.92
582011.02.11 21:10buy200.101.354410.000000.00000
592011.02.11 21:10modify200.101.354410.000001.35941
602011.02.14 00:00buy210.161.352400.000000.00000
612011.02.14 00:00modify210.161.352400.000001.35740
622011.02.14 00:43buy220.261.350390.000000.00000
632011.02.14 00:43modify220.261.350390.000001.35539
642011.02.14 08:20t/p220.261.355390.000001.35539130.0011361.92
652011.02.14 08:20close210.161.355390.000001.3574047.8411409.76
662011.02.14 08:20close200.101.355380.000001.359419.6711419.43
672011.02.14 08:36buy230.101.355170.000000.00000
682011.02.14 08:36modify230.101.355170.000001.36017
692011.02.14 09:09buy240.161.353160.000000.00000
702011.02.14 09:09modify240.161.353160.000001.35816
712011.02.14 09:23buy250.261.351140.000000.00000
722011.02.14 09:23modify250.261.351140.000001.35614
732011.02.14 09:28buy260.421.349110.000000.00000
742011.02.14 09:28modify260.421.349110.000001.35411
752011.02.14 09:48buy270.681.347110.000000.00000
762011.02.14 09:48modify270.681.347110.000001.35211
772011.02.14 11:48buy281.111.345110.000000.00000
782011.02.14 11:48modify281.111.345110.000001.35011
792011.02.14 14:23buy291.811.343110.000000.00000
802011.02.14 14:23modify291.811.343110.000001.34811
812011.02.14 16:06t/p291.811.348110.000001.34811905.0012324.43
822011.02.14 16:06close281.111.348120.000001.35011334.1112658.54
832011.02.14 16:06close270.681.348140.000001.3521170.0412728.58
842011.02.14 16:06close260.421.348150.000001.35411-40.3212688.26
852011.02.14 16:06close250.261.348170.000001.35614-77.2212611.04
862011.02.14 16:06close240.161.348160.000001.35816-80.0012531.04
872011.02.14 16:06close230.101.348170.000001.36017-70.0012461.04
882011.02.15 02:59buy300.101.351310.000000.00000
892011.02.15 02:59modify300.101.351310.000001.35631
902011.02.15 07:56buy310.161.349300.000000.00000
912011.02.15 07:56modify310.161.349300.000001.35430
922011.02.15 08:15buy320.261.347300.000000.00000
932011.02.15 08:15modify320.261.347300.000001.35230
942011.02.15 10:19t/p320.261.352300.000001.35230130.0012591.04
952011.02.15 10:19close310.161.352310.000001.3543048.1612639.20
962011.02.15 10:19close300.101.352340.000001.3563110.3012649.50
972011.02.15 11:09buy330.101.352990.000000.00000
982011.02.15 11:09modify330.101.352990.000001.35799
992011.02.15 14:05buy340.161.350990.000000.00000
1002011.02.15 14:05modify340.161.350990.000001.35599
1012011.02.15 18:02buy350.261.348980.000000.00000
1022011.02.15 18:02modify350.261.348980.000001.35398
1032011.02.16 07:50t/p350.261.353980.000001.35398129.9212779.42
1042011.02.16 07:50close340.161.354030.000001.3559948.5912828.02
1052011.02.16 07:50close330.101.354110.000001.3579911.1712839.19
1062011.02.17 03:47buy360.101.359960.000000.00000
1072011.02.17 03:47modify360.101.359960.000001.36496
1082011.02.17 06:10buy370.161.357950.000000.00000
1092011.02.17 06:10modify370.161.357950.000001.36295
1102011.02.17 07:38buy380.261.355950.000000.00000
1112011.02.17 07:38modify380.261.355950.000001.36095
1122011.02.17 10:08buy390.421.353950.000000.00000
1132011.02.17 10:08modify390.421.353950.000001.35895
1142011.02.17 15:49t/p390.421.358950.000001.35895210.0013049.19
1152011.02.17 15:49close380.261.358970.000001.3609578.5213127.71
1162011.02.17 15:49close370.161.359010.000001.3629516.9613144.67
1172011.02.17 15:49close360.101.359060.000001.36496-9.0013135.67
1182011.02.17 18:35sell400.101.359070.000000.00000
1192011.02.17 18:35modify400.101.359070.000001.35407
1202011.02.18 00:21sell410.161.361070.000000.00000
1212011.02.18 00:21modify410.161.361070.000001.35607
1222011.02.18 11:07t/p410.161.356070.000001.3560780.0013215.67
1232011.02.18 11:07close400.101.356070.000001.3540729.4813245.15
1242011.02.18 17:08sell420.101.363030.000000.00000
1252011.02.18 17:08modify420.101.363030.000001.35803
1262011.02.18 17:20sell430.161.365030.000000.00000
1272011.02.18 17:20modify430.161.365030.000001.36003
1282011.02.18 17:56sell440.261.367040.000000.00000
1292011.02.18 17:56modify440.261.367040.000001.36204
1302011.02.18 19:36sell450.421.369080.000000.00000
1312011.02.18 19:36modify450.421.369080.000001.36408
1322011.02.18 20:07sell460.681.371360.000000.00000
1332011.02.18 20:07modify460.681.371360.000001.36636
1342011.02.21 14:24t/p460.681.366360.000001.36636336.4613581.61
1352011.02.21 14:24close450.421.366360.000001.36408112.0613693.67
1362011.02.21 14:24close440.261.366340.000001.3620416.8513710.51
1372011.02.21 14:24close430.161.366350.000001.36003-21.9513688.56
1382011.02.21 14:24close420.101.366360.000001.35803-33.8213654.74
1392011.02.21 16:00sell470.101.366060.000000.00000
1402011.02.21 16:00modify470.101.366060.000001.36106
1412011.02.21 17:26sell480.161.368060.000000.00000
1422011.02.21 17:26modify480.161.368060.000001.36306
1432011.02.22 01:45t/p480.161.363060.000001.3630679.1713733.91
1442011.02.22 01:45close470.101.363060.000001.3610629.4813763.39
1452011.02.22 04:50sell490.101.357950.000000.00000
1462011.02.22 04:50modify490.101.357950.000001.35295
1472011.02.22 11:31sell500.161.359960.000000.00000
1482011.02.22 11:31modify500.161.359960.000001.35496
1492011.02.22 11:36sell510.261.361960.000000.00000
1502011.02.22 11:36modify510.261.361960.000001.35696
1512011.02.22 11:42sell520.421.363960.000000.00000
1522011.02.22 11:42modify520.421.363960.000001.35896
1532011.02.22 12:54sell530.681.365960.000000.00000
1542011.02.22 12:54modify530.681.365960.000001.36096
1552011.02.22 13:16sell541.111.367960.000000.00000
1562011.02.22 13:16modify541.111.367960.000001.36296
1572011.02.22 16:44sell551.811.369960.000000.00000
1582011.02.22 16:44modify551.811.369960.000001.36496
1592011.02.22 17:45t/p551.811.364960.000001.36496905.0014668.39
1602011.02.22 17:45close541.111.364940.000001.36296335.2215003.61
1612011.02.22 17:45close530.681.364900.000001.3609672.0815075.69
1622011.02.22 17:45close520.421.364870.000001.35896-38.2215037.47
1632011.02.22 17:45close510.261.364880.000001.35696-75.9214961.55
1642011.02.22 17:45close500.161.364890.000001.35496-78.8814882.67
1652011.02.22 17:45close490.101.364910.000001.35295-69.6014813.07
1662011.02.22 22:14buy560.101.365710.000000.00000
1672011.02.22 22:14modify560.101.365710.000001.37071
1682011.02.23 02:12t/p560.101.370710.000001.3707149.9714863.04
1692011.02.23 02:45buy570.101.369260.000000.00000
1702011.02.23 02:45modify570.101.369260.000001.37426
1712011.02.23 12:43t/p570.101.374260.000001.3742650.0014913.04
1722011.02.23 13:18buy580.101.373720.000000.00000
1732011.02.23 13:18modify580.101.373720.000001.37872
1742011.02.23 15:10buy590.161.371720.000000.00000
1752011.02.23 15:10modify590.161.371720.000001.37672
1762011.02.23 16:23t/p590.161.376720.000001.3767280.0014993.04
1772011.02.23 16:23close580.101.376720.000001.3787230.0015023.04
1782011.02.23 17:07buy600.101.376380.000000.00000
1792011.02.23 17:07modify600.101.376380.000001.38138
1802011.02.23 18:18buy610.161.374370.000000.00000
1812011.02.23 18:18modify610.161.374370.000001.37937
1822011.02.24 08:43buy620.261.372360.000000.00000
1832011.02.24 08:43modify620.261.372360.000001.37736
1842011.02.24 10:02t/p620.261.377360.000001.37736130.0015153.04
1852011.02.24 10:02close610.161.377360.000001.3793747.7015200.74
1862011.02.24 10:02close600.101.377390.000001.3813810.0115210.75
1872011.02.24 14:11sell630.101.377160.000000.00000
1882011.02.24 14:11modify630.101.377160.000001.37216
1892011.02.24 15:16sell640.161.379160.000000.00000
1902011.02.24 15:16modify640.161.379160.000001.37416
1912011.02.24 16:16sell650.261.381160.000000.00000
1922011.02.24 16:16modify650.261.381160.000001.37616
1932011.02.25 02:15sell660.421.383160.000000.00000
1942011.02.25 02:15modify660.421.383160.000001.37816
1952011.02.25 11:51t/p660.421.378160.000001.37816210.0015420.75
1962011.02.25 11:51close650.261.378140.000001.3761677.1715497.91
1972011.02.25 11:51close640.161.378080.000001.3741616.4515514.36
1982011.02.25 11:51close630.101.378020.000001.37216-9.1215505.24
1992011.02.25 13:47buy670.101.378390.000000.00000
2002011.02.25 13:47modify670.101.378390.000001.38339
2012011.02.25 14:06buy680.161.376370.000000.00000
2022011.02.25 14:06modify680.161.376370.000001.38137
2032011.02.25 15:23buy690.261.374370.000000.00000
2042011.02.25 15:23modify690.261.374370.000001.37937
2052011.02.28 01:10buy700.421.372360.000000.00000
2062011.02.28 01:10modify700.421.372360.000001.37736
2072011.02.28 07:46t/p700.421.377360.000001.37736210.0015715.24
2082011.02.28 07:46close690.261.377380.000001.3793778.1815793.42
2092011.02.28 07:46close680.161.377370.000001.3813715.9515809.38
2102011.02.28 07:46close670.101.377350.000001.38339-10.4315798.95
2112011.02.28 22:02buy710.101.380430.000000.00000
2122011.02.28 22:02modify710.101.380430.000001.38543
2132011.03.01 20:39buy720.161.378420.000000.00000
2142011.03.01 20:39modify720.161.378420.000001.38342
2152011.03.02 03:38buy730.261.376420.000000.00000
2162011.03.02 03:38modify730.261.376420.000001.38142
2172011.03.02 11:30t/p730.261.381420.000001.38142130.0015928.95
2182011.03.02 11:30close720.161.381420.000001.3834247.9515976.90
2192011.03.02 11:30close710.101.381430.000001.385439.9415986.84
2202011.03.02 14:10sell740.101.381830.000000.00000
2212011.03.02 14:10modify740.101.381830.000001.37683
2222011.03.02 14:42sell750.161.383830.000000.00000
2232011.03.02 14:42modify750.161.383830.000001.37883
2242011.03.02 14:49sell760.261.385840.000000.00000
2252011.03.02 14:49modify760.261.385840.000001.38084
2262011.03.02 16:04sell770.421.387850.000000.00000
2272011.03.02 16:04modify770.421.387850.000001.38285
2282011.03.03 14:32sell780.681.389980.000000.00000
2292011.03.03 14:32modify780.681.389980.000001.38498
2302011.03.03 14:32sell791.111.392020.000000.00000
2312011.03.03 14:32modify791.111.392020.000001.38702
2322011.03.03 14:40sell801.811.394020.000000.00000
2332011.03.03 14:40modify801.811.394020.000001.38902
2342011.03.03 14:49sell812.951.396040.000000.00000
2352011.03.03 14:49modify812.951.396040.000001.39104
2362011.03.08 13:13t/p812.951.391040.000001.391041428.9817415.82
2372011.03.08 13:13close801.811.391040.000001.38902511.1417926.96
2382011.03.08 13:13close791.111.391010.000001.3870294.7918021.76
2392011.03.08 13:13close780.681.390980.000001.38498-78.6117943.15
2402011.03.08 13:13close770.421.390950.000001.38285-143.3017799.84
2412011.03.08 13:13close760.261.390920.000001.38084-140.1917659.65
2422011.03.08 13:13close750.161.390890.000001.37883-117.9517541.70
2432011.03.08 13:13close740.101.390860.000001.37683-93.4217448.28
2442011.03.08 22:28sell820.101.390170.000000.00000
2452011.03.08 22:28modify820.101.390170.000001.38517
2462011.03.09 12:45sell830.161.392180.000000.00000
2472011.03.09 12:45modify830.161.392180.000001.38718
2482011.03.10 05:00t/p830.161.387180.000001.3871877.5017525.78
2492011.03.10 05:00close820.101.387170.000001.3851727.9217553.70
2502011.03.10 09:06sell840.101.381670.000000.00000
2512011.03.10 09:06modify840.101.381670.000001.37667
2522011.03.10 09:54sell850.161.383680.000000.00000
2532011.03.10 09:54modify850.161.383680.000001.37868
2542011.03.10 20:05t/p850.161.378680.000001.3786880.0017633.70
2552011.03.10 20:05close840.101.378670.000001.3766730.0017663.70
2562011.03.10 20:55sell860.101.379520.000000.00000
2572011.03.10 20:55modify860.101.379520.000001.37452
2582011.03.11 02:00sell870.161.381520.000000.00000
2592011.03.11 02:00modify870.161.381520.000001.37652
2602011.03.11 09:08sell880.261.383520.000000.00000
2612011.03.11 09:08modify880.261.383520.000001.37852
2622011.03.11 11:02t/p880.261.378520.000001.37852130.0017793.70
2632011.03.11 11:02close870.161.378500.000001.3765248.3217842.02
2642011.03.11 11:02close860.101.378430.000001.3745210.3817852.40
2652011.03.11 14:36buy890.101.376560.000000.00000
2662011.03.11 14:36modify890.101.376560.000001.38156
2672011.03.11 15:44t/p890.101.381560.000001.3815650.0017902.40
2682011.03.11 19:02buy900.101.388210.000000.00000
2692011.03.11 19:02modify900.101.388210.000001.39321
2702011.03.14 00:00t/p900.101.393210.000001.3932149.9717952.37
2712011.03.14 00:44buy910.101.394150.000000.00000
2722011.03.14 00:44modify910.101.394150.000001.39915
2732011.03.14 01:11buy920.161.392140.000000.00000
2742011.03.14 01:11modify920.161.392140.000001.39714
2752011.03.14 11:38t/p920.161.397140.000001.3971480.0018032.37
2762011.03.14 11:38close910.101.397140.000001.3991529.9018062.27
2772011.03.14 12:34buy930.101.396720.000000.00000
2782011.03.14 12:34modify930.101.396720.000001.40172
2792011.03.14 13:03buy940.161.394710.000000.00000
2802011.03.14 13:03modify940.161.394710.000001.39971
2812011.03.14 18:10t/p940.161.399710.000001.3997180.0018142.27
2822011.03.14 18:10close930.101.399720.000001.4017230.0018172.27
2832011.03.15 05:45sell950.101.392300.000000.00000
2842011.03.15 05:45modify950.101.392300.000001.38730
2852011.03.15 07:28sell960.161.394320.000000.00000
2862011.03.15 07:28modify960.161.394320.000001.38932
2872011.03.15 10:20t/p960.161.389320.000001.3893280.0018252.27
2882011.03.15 10:20close950.101.389310.000001.3873029.9018282.17
2892011.03.15 11:52sell970.101.387070.000000.00000
2902011.03.15 11:52modify970.101.387070.000001.38207
2912011.03.15 12:07sell980.161.389070.000000.00000
2922011.03.15 12:07modify980.161.389070.000001.38407
2932011.03.15 14:39sell990.261.391100.000000.00000
2942011.03.15 14:39modify990.261.391100.000001.38610
2952011.03.15 14:54sell1000.421.393110.000000.00000
2962011.03.15 14:54modify1000.421.393110.000001.38811
2972011.03.15 15:11sell1010.681.395110.000000.00000
2982011.03.15 15:11modify1010.681.395110.000001.39011
2992011.03.15 17:07sell1021.111.397110.000000.00000
3002011.03.15 17:07modify1021.111.397110.000001.39211
3012011.03.15 18:56sell1031.811.399110.000000.00000
3022011.03.15 18:56modify1031.811.399110.000001.39411
3032011.03.15 20:12sell1042.951.401110.000000.00000
3042011.03.15 20:12modify1042.951.401110.000001.39611
3052011.03.16 09:00t/p1042.951.396110.000001.396111459.6619741.83
3062011.03.16 09:00close1031.811.396110.000001.39411533.5920275.42
3072011.03.16 09:00close1021.111.396090.000001.39211107.4520382.87
3082011.03.16 09:00close1010.681.396070.000001.39011-68.8220314.05
3092011.03.16 09:00close1000.421.396050.000001.38811-125.6620188.39
3102011.03.16 09:00close990.261.396030.000001.38610-129.5320058.86
3112011.03.16 09:00close980.161.396040.000001.38407-112.3519946.51
3122011.03.16 09:00close970.101.396050.000001.38207-90.3219856.19
3132011.03.17 01:51sell1050.101.389560.000000.00000
3142011.03.17 01:51modify1050.101.389560.000001.38456
3152011.03.17 02:05sell1060.161.391600.000000.00000
3162011.03.17 02:05modify1060.161.391600.000001.38660
3172011.03.17 06:38sell1070.261.393600.000000.00000
3182011.03.17 06:38modify1070.261.393600.000001.38860
3192011.03.17 08:28sell1080.421.395610.000000.00000
3202011.03.17 08:28modify1080.421.395610.000001.39061
3212011.03.17 08:41sell1090.681.397620.000000.00000
3222011.03.17 08:41modify1090.681.397620.000001.39262
3232011.03.17 10:37sell1101.111.399620.000000.00000
3242011.03.17 10:37modify1101.111.399620.000001.39462
3252011.03.17 10:42sell1111.811.401630.000000.00000
3262011.03.17 10:42modify1111.811.401630.000001.39663
3272011.03.17 11:00sell1122.951.403630.000000.00000
3282011.03.17 11:00modify1122.951.403630.000001.39863
3292011.03.17 15:12t/p1122.951.398630.000001.398631475.0021331.19
3302011.03.17 15:12close1111.811.398630.000001.39663543.0021874.19
3312011.03.17 15:12close1101.111.398610.000001.39462112.1121986.30
3322011.03.17 15:12close1090.681.398600.000001.39262-66.6421919.66
3332011.03.17 15:12close1080.421.398580.000001.39061-124.7421794.92
3342011.03.17 15:12close1070.261.398570.000001.38860-129.2221665.70
3352011.03.17 15:12close1060.161.398580.000001.38660-111.6821554.02
3362011.03.17 15:12close1050.101.398570.000001.38456-90.1021463.92
3372011.03.17 18:48buy1130.101.402120.000000.00000
3382011.03.17 18:48modify1130.101.402120.000001.40712
3392011.03.17 20:01buy1140.161.400110.000000.00000
3402011.03.17 20:01modify1140.161.400110.000001.40511
3412011.03.18 02:38t/p1140.161.405110.000001.4051179.9521543.87
3422011.03.18 02:38close1130.101.405110.000001.4071229.8721573.74
3432011.03.18 03:56buy1150.101.406840.000000.00000
3442011.03.18 03:56modify1150.101.406840.000001.41184
3452011.03.18 08:57buy1160.161.404830.000000.00000
3462011.03.18 08:57modify1160.161.404830.000001.40983
3472011.03.18 11:11t/p1160.161.409830.000001.4098380.0021653.74
3482011.03.18 11:11close1150.101.409840.000001.4118430.0021683.74
3492011.03.18 18:46buy1170.101.417090.000000.00000
3502011.03.18 18:46modify1170.101.417090.000001.42209
3512011.03.21 10:06buy1180.161.415090.000000.00000
3522011.03.21 10:06modify1180.161.415090.000001.42009
3532011.03.21 14:19t/p1180.161.420090.000001.4200980.0021763.74
3542011.03.21 14:19close1170.101.420100.000001.4220930.0721793.81
3552011.03.21 15:25sell1190.101.418320.000000.00000
3562011.03.21 15:25modify1190.101.418320.000001.41332
3572011.03.21 17:18sell1200.161.420320.000000.00000
3582011.03.21 17:18modify1200.161.420320.000001.41532
3592011.03.21 18:58sell1210.261.422320.000000.00000
3602011.03.21 18:58modify1210.261.422320.000001.41732
3612011.03.22 09:21sell1220.421.424330.000000.00000
3622011.03.22 09:21modify1220.421.424330.000001.41933
3632011.03.22 14:49t/p1220.421.419330.000001.41933210.0022003.81
3642011.03.22 14:49close1210.261.419320.000001.4173276.6522080.46
3652011.03.22 14:49close1200.161.419300.000001.4153215.4922095.94
3662011.03.22 14:49close1190.101.419270.000001.41332-10.0222085.92
3672011.03.22 16:00sell1230.101.418470.000000.00000
3682011.03.22 16:00modify1230.101.418470.000001.41347
3692011.03.22 16:45sell1240.161.420480.000000.00000
3702011.03.22 16:45modify1240.161.420480.000001.41548
3712011.03.23 02:03t/p1240.161.415480.000001.4154879.1722165.09
3722011.03.23 02:03close1230.101.415480.000001.4134729.3822194.47
3732011.03.23 07:54sell1250.101.416390.000000.00000
3742011.03.23 07:54modify1250.101.416390.000001.41139
3752011.03.23 08:30sell1260.161.418390.000000.00000
3762011.03.23 08:30modify1260.161.418390.000001.41339
3772011.03.23 11:19sell1270.261.420390.000000.00000
3782011.03.23 11:19modify1270.261.420390.000001.41539
3792011.03.23 12:31t/p1270.261.415390.000001.41539130.0022324.47
3802011.03.23 12:31close1260.161.415350.000001.4133948.6422373.11
3812011.03.23 12:31close1250.101.415310.000001.4113910.8022383.91
3822011.03.23 13:24sell1280.101.414680.000000.00000
3832011.03.23 13:24modify1280.101.414680.000001.40968
3842011.03.23 21:48t/p1280.101.409680.000001.4096850.0022433.91
3852011.03.24 03:57sell1290.101.408300.000000.00000
3862011.03.24 03:57modify1290.101.408300.000001.40330
3872011.03.24 09:54sell1300.161.410320.000000.00000
3882011.03.24 09:54modify1300.161.410320.000001.40532
3892011.03.24 10:50sell1310.261.412330.000000.00000
3902011.03.24 10:50modify1310.261.412330.000001.40733
3912011.03.24 12:36sell1320.421.414340.000000.00000
3922011.03.24 12:36modify1320.421.414340.000001.40934
3932011.03.24 15:33sell1330.681.416390.000000.00000
3942011.03.24 15:33modify1330.681.416390.000001.41139
3952011.03.24 15:51sell1341.111.418410.000000.00000
3962011.03.24 15:51modify1341.111.418410.000001.41341
3972011.03.24 16:04sell1351.811.420440.000000.00000
3982011.03.24 16:04modify1351.811.420440.000001.41544
3992011.03.25 00:26t/p1351.811.415440.000001.41544895.5923329.50
4002011.03.25 00:26close1341.111.415390.000001.41341329.4523658.95
4012011.03.25 00:26close1330.681.415330.000001.4113968.5423727.49
4022011.03.25 00:26close1320.421.415260.000001.40934-40.8223686.67
4032011.03.25 00:26close1310.261.415200.000001.40733-75.9723610.70
4042011.03.25 00:26close1300.161.415230.000001.40532-79.3923531.30
4052011.03.25 00:26close1290.101.415250.000001.40330-70.0223461.28
4062011.03.25 01:30buy1360.101.417430.000000.00000
4072011.03.25 01:30modify1360.101.417430.000001.42243
4082011.03.25 09:42buy1370.161.415410.000000.00000
4092011.03.25 09:42modify1370.161.415410.000001.42041
4102011.03.25 13:27buy1380.261.413400.000000.00000
4112011.03.25 13:27modify1380.261.413400.000001.41840
4122011.03.25 15:15buy1390.421.411390.000000.00000
4132011.03.25 15:15modify1390.421.411390.000001.41639
4142011.03.25 17:29buy1400.681.409330.000000.00000
4152011.03.25 17:29modify1400.681.409330.000001.41433
4162011.03.25 17:32buy1411.111.407320.000000.00000
4172011.03.25 17:32modify1411.111.407320.000001.41232
4182011.03.28 00:00buy1421.811.404700.000000.00000
4192011.03.28 00:00modify1421.811.404700.000001.40970
4202011.03.28 00:37buy1432.951.402680.000000.00000
4212011.03.28 00:37modify1432.951.402680.000001.40768
4222011.03.28 09:43t/p1432.951.407680.000001.407681475.0024936.28
4232011.03.28 09:43close1421.811.407690.000001.40970541.1925477.47
4242011.03.28 09:43close1411.111.407680.000001.4123239.6325517.10
4252011.03.28 09:43close1400.681.407670.000001.41433-113.0825404.02
4262011.03.28 09:43close1390.421.407660.000001.41639-156.7925247.23
4272011.03.28 09:43close1380.261.407650.000001.41840-149.5825097.65
4282011.03.28 09:43close1370.161.407640.000001.42041-124.3724973.29
4292011.03.28 09:43close1360.101.407630.000001.42243-98.0324875.26
4302011.03.28 17:11buy1440.101.411030.000000.00000
4312011.03.28 17:11modify1440.101.411030.000001.41603
4322011.03.28 19:07buy1450.161.409030.000000.00000
4332011.03.28 19:07modify1450.161.409030.000001.41403
4342011.03.29 03:14buy1460.261.407020.000000.00000
4352011.03.29 03:14modify1460.261.407020.000001.41202
4362011.03.29 07:52t/p1460.261.412020.000001.41202130.0025005.26
4372011.03.29 07:52close1450.161.412030.000001.4140347.9525053.21
4382011.03.29 07:52close1440.101.412070.000001.4160310.3725063.58
4392011.03.29 08:15buy1470.101.412100.000000.00000
4402011.03.29 08:15modify1470.101.412100.000001.41710
4412011.03.29 12:26buy1480.161.410080.000000.00000
4422011.03.29 12:26modify1480.161.410080.000001.41508
4432011.03.29 13:18buy1490.261.408030.000000.00000
4442011.03.29 13:18modify1490.261.408030.000001.41303
4452011.03.29 14:11buy1500.421.406020.000000.00000
4462011.03.29 14:11modify1500.421.406020.000001.41102
4472011.03.29 22:56t/p1500.421.411020.000001.41102210.0025273.58
4482011.03.29 22:56close1490.261.411020.000001.4130377.7425351.32
4492011.03.29 22:56close1480.161.411010.000001.4150814.8825366.20
4502011.03.29 22:56close1470.101.411020.000001.41710-10.8025355.40
4512011.03.30 00:45sell1510.101.410930.000000.00000
4522011.03.30 00:45modify1510.101.410930.000001.40593
4532011.03.30 16:08t/p1510.101.405930.000001.4059350.0025405.40
4542011.03.30 21:39sell1520.101.412550.000000.00000
4552011.03.30 21:39modify1520.101.412550.000001.40755
4562011.03.31 04:39sell1530.161.414550.000000.00000
4572011.03.31 04:39modify1530.161.414550.000001.40955
4582011.03.31 07:25sell1540.261.416560.000000.00000
4592011.03.31 07:25modify1540.261.416560.000001.41156
4602011.03.31 09:58sell1550.421.418560.000000.00000
4612011.03.31 09:58modify1550.421.418560.000001.41356
4622011.03.31 10:51sell1560.681.420560.000000.00000
4632011.03.31 10:51modify1560.681.420560.000001.41556
4642011.03.31 11:07sell1571.111.422590.000000.00000
4652011.03.31 11:07modify1571.111.422590.000001.41759
4662011.03.31 14:46t/p1571.111.417590.000001.41759555.0025960.40
4672011.03.31 14:46close1560.681.417580.000001.41556202.6426163.04
4682011.03.31 14:46close1550.421.417500.000001.4135644.5226207.56
4692011.03.31 14:46close1540.261.417530.000001.41156-25.2226182.34
4702011.03.31 14:46close1530.161.417560.000001.40955-48.1626134.18
4712011.03.31 14:46close1520.101.417600.000001.40755-52.0626082.12
4722011.03.31 18:16buy1580.101.419210.000000.00000
4732011.03.31 18:16modify1580.101.419210.000001.42421
4742011.03.31 22:00buy1590.161.417200.000000.00000
4752011.03.31 22:00modify1590.161.417200.000001.42220
4762011.04.01 09:50buy1600.261.415190.000000.00000
4772011.04.01 09:50modify1600.261.415190.000001.42019
4782011.04.01 14:30buy1610.421.413160.000000.00000
4792011.04.01 14:30modify1610.421.413160.000001.41816
4802011.04.01 14:35buy1620.681.411150.000000.00000
4812011.04.01 14:35modify1620.681.411150.000001.41615
4822011.04.01 15:43buy1631.111.409120.000000.00000
4832011.04.01 15:43modify1631.111.409120.000001.41412
4842011.04.01 15:46buy1641.811.407120.000000.00000
4852011.04.01 15:46modify1641.811.407120.000001.41212
4862011.04.01 16:32t/p1641.811.412120.000001.41212905.0026987.12
4872011.04.01 16:32close1631.111.412120.000001.41412333.0027320.12
4882011.04.01 16:32close1620.681.412150.000001.4161568.0027388.12
4892011.04.01 16:32close1610.421.412170.000001.41816-41.5827346.54
4902011.04.01 16:32close1600.261.412200.000001.42019-77.7427268.80
4912011.04.01 16:32close1590.161.412230.000001.42220-79.5727189.23
4922011.04.01 16:32close1580.101.412260.000001.42421-69.5327119.70
4932011.04.01 22:21sell1650.101.422650.000000.00000
4942011.04.01 22:21modify1650.101.422650.000001.41765
4952011.04.04 02:18sell1660.161.424690.000000.00000
4962011.04.04 02:18modify1660.161.424690.000001.41969
4972011.04.04 02:22sell1670.261.426700.000000.00000
4982011.04.04 02:22modify1670.261.426700.000001.42170
4992011.04.04 08:53t/p1670.261.421700.000001.42170130.0027249.70
5002011.04.04 08:53close1660.161.421700.000001.4196947.8427297.54
5012011.04.04 08:53close1650.101.421660.000001.417659.3827306.92
5022011.04.04 13:27buy1680.101.421480.000000.00000
5032011.04.04 13:27modify1680.101.421480.000001.42648
5042011.04.05 01:53buy1690.161.419460.000000.00000
5052011.04.05 01:53modify1690.161.419460.000001.42446
5062011.04.05 08:27buy1700.261.417460.000000.00000
5072011.04.05 08:27modify1700.261.417460.000001.42246
5082011.04.05 15:11buy1710.421.415450.000000.00000
5092011.04.05 15:11modify1710.421.415450.000001.42045
5102011.04.05 17:00t/p1710.421.420450.000001.42045210.0027516.92
5112011.04.05 17:00close1700.261.420450.000001.4224677.7427594.66
5122011.04.05 17:00close1690.161.420470.000001.4244616.1627610.82
5132011.04.05 17:00close1680.101.420480.000001.42648-10.0327600.79
5142011.04.06 01:49buy1720.101.422640.000000.00000
5152011.04.06 01:49modify1720.101.422640.000001.42764
5162011.04.06 08:15t/p1720.101.427640.000001.4276450.0027650.79
5172011.04.06 10:06buy1730.101.429850.000000.00000
5182011.04.06 10:06modify1730.101.429850.000001.43485
5192011.04.06 15:33buy1740.161.427840.000000.00000
5202011.04.06 15:33modify1740.161.427840.000001.43284
5212011.04.06 16:40t/p1740.161.432840.000001.4328480.0027730.79
5222011.04.06 16:40close1730.101.432840.000001.4348529.9027760.69
5232011.04.06 18:07buy1750.101.433650.000000.00000
5242011.04.06 18:07modify1750.101.433650.000001.43865
5252011.04.07 02:16buy1760.161.431650.000000.00000
5262011.04.07 02:16modify1760.161.431650.000001.43665
5272011.04.07 08:45buy1770.261.429650.000000.00000
5282011.04.07 08:45modify1770.261.429650.000001.43465
5292011.04.07 12:11buy1780.421.427650.000000.00000
5302011.04.07 12:11modify1780.421.427650.000001.43265
5312011.04.07 15:03buy1790.681.425590.000000.00000
5322011.04.07 15:03modify1790.681.425590.000001.43059
5332011.04.07 16:23t/p1790.681.430590.000001.43059340.0028100.69
5342011.04.07 16:23close1780.421.430610.000001.43265124.3228225.01
5352011.04.07 16:23close1770.261.430640.000001.4346525.7428250.75
5362011.04.07 16:23close1760.161.430630.000001.43665-16.3228234.43
5372011.04.07 16:23close1750.101.430620.000001.43865-30.3928204.04
5382011.04.07 20:30sell1800.101.429040.000000.00000
5392011.04.07 20:30modify1800.101.429040.000001.42404
5402011.04.08 02:53sell1810.161.431040.000000.00000
5412011.04.08 02:53modify1810.161.431040.000001.42604
5422011.04.08 03:16sell1820.261.433070.000000.00000
5432011.04.08 03:16modify1820.261.433070.000001.42807
5442011.04.08 03:28sell1830.421.435070.000000.00000
5452011.04.08 03:28modify1830.421.435070.000001.43007
5462011.04.08 03:51sell1840.681.437080.000000.00000
5472011.04.08 03:51modify1840.681.437080.000001.43208
5482011.04.08 05:39sell1851.111.439080.000000.00000
5492011.04.08 05:39modify1851.111.439080.000001.43408
5502011.04.08 09:27sell1861.811.441100.000000.00000
5512011.04.08 09:27modify1861.811.441100.000001.43610
5522011.04.08 15:02sell1872.951.443110.000000.00000
5532011.04.08 15:02modify1872.951.443110.000001.43811
5542011.04.08 21:48sell1884.811.445160.000000.00000
5552011.04.08 21:48modify1884.811.445160.000001.44016
5562011.04.12 04:14t/p1884.811.440160.000001.440162354.9830559.02
5572011.04.12 04:14close1872.951.440160.000001.43811839.5731398.59
5582011.04.12 04:14close1861.811.440150.000001.43610153.1331551.71
5592011.04.12 04:14close1851.111.440140.000001.43408-129.2031422.51
5602011.04.12 04:14close1840.681.440130.000001.43208-214.4731208.04
5612011.04.12 04:14close1830.421.440110.000001.43007-216.0530991.99
5622011.04.12 04:14close1820.261.440100.000001.42807-185.4830806.50
5632011.04.12 04:14close1810.161.440090.000001.42604-146.4630660.04
5642011.04.12 04:14close1800.101.440080.000001.42404-111.9630548.08
5652011.04.12 04:46sell1890.101.440910.000000.00000
5662011.04.12 04:46modify1890.101.440910.000001.43591
5672011.04.12 09:37sell1900.161.442920.000000.00000
5682011.04.12 09:37modify1900.161.442920.000001.43792
5692011.04.12 10:38sell1910.261.444920.000000.00000
5702011.04.12 10:38modify1910.261.444920.000001.43992
5712011.04.12 12:07sell1920.421.446940.000000.00000
5722011.04.12 12:07modify1920.421.446940.000001.44194
5732011.04.12 14:22sell1930.681.448940.000000.00000
5742011.04.12 14:22modify1930.681.448940.000001.44394
5752011.04.12 14:44sell1941.111.450960.000000.00000
5762011.04.12 14:44modify1941.111.450960.000001.44596
5772011.04.12 17:08t/p1941.111.445960.000001.44596555.0031103.08
5782011.04.12 17:08close1930.681.445920.000001.44394205.3631308.44
5792011.04.12 17:08close1920.421.445860.000001.4419445.3631353.80
5802011.04.12 17:08close1910.261.445790.000001.43992-22.6231331.18
5812011.04.12 17:08close1900.161.445730.000001.43792-44.9631286.22
5822011.04.12 17:08close1890.101.445670.000001.43591-47.6031238.62
5832011.04.12 20:10buy1950.101.449160.000000.00000
5842011.04.12 20:10modify1950.101.449160.000001.45416
5852011.04.13 01:05buy1960.161.447150.000000.00000
5862011.04.13 01:05modify1960.161.447150.000001.45215
5872011.04.13 18:43buy1970.261.445110.000000.00000
5882011.04.13 18:43modify1970.261.445110.000001.45011
5892011.04.13 20:06buy1980.421.443110.000000.00000
5902011.04.13 20:06modify1980.421.443110.000001.44811
5912011.04.14 03:24buy1990.681.441110.000000.00000
5922011.04.14 03:24modify1990.681.441110.000001.44611
5932011.04.14 05:35t/p1990.681.446110.000001.44611340.0031578.62
5942011.04.14 05:35close1980.421.446110.000001.44811125.6231704.24
5952011.04.14 05:35close1970.261.446150.000001.4501126.8131731.05
5962011.04.14 05:35close1960.161.446140.000001.45215-16.3031714.74
5972011.04.14 05:35close1950.101.446130.000001.45416-30.4231684.32
5982011.04.14 08:13buy2000.101.450610.000000.00000
5992011.04.14 08:13modify2000.101.450610.000001.45561
6002011.04.14 10:16buy2010.161.448610.000000.00000
6012011.04.14 10:16modify2010.161.448610.000001.45361
6022011.04.14 11:03buy2020.261.446580.000000.00000
6032011.04.14 11:03modify2020.261.446580.000001.45158
6042011.04.14 11:40buy2030.421.444550.000000.00000
6052011.04.14 11:40modify2030.421.444550.000001.44955
6062011.04.14 11:53buy2040.681.442530.000000.00000
6072011.04.14 11:53modify2040.681.442530.000001.44753
6082011.04.14 12:00buy2051.111.440510.000000.00000
6092011.04.14 12:00modify2051.111.440510.000001.44551
6102011.04.14 12:43buy2061.811.438500.000000.00000
6112011.04.14 12:43modify2061.811.438500.000001.44350
6122011.04.14 14:56t/p2061.811.443500.000001.44350905.0032589.32
6132011.04.14 14:56close2051.111.443500.000001.44551331.8932921.21
6142011.04.14 14:56close2040.681.443490.000001.4475365.2832986.49
6152011.04.14 14:56close2030.421.443470.000001.44955-45.3632941.13
6162011.04.14 14:56close2020.261.443460.000001.45158-81.1232860.01
6172011.04.14 14:56close2010.161.443450.000001.45361-82.5632777.45
6182011.04.14 14:56close2000.101.443440.000001.45561-71.7032705.75
6192011.04.15 02:18buy2070.101.449860.000000.00000
6202011.04.15 02:18modify2070.101.449860.000001.45486
6212011.04.15 04:42buy2080.161.447850.000000.00000
6222011.04.15 04:42modify2080.161.447850.000001.45285
6232011.04.15 08:01buy2090.261.445830.000000.00000
6242011.04.15 08:01modify2090.261.445830.000001.45083
6252011.04.15 14:28buy2100.421.443830.000000.00000
6262011.04.15 14:28modify2100.421.443830.000001.44883
6272011.04.15 14:42buy2110.681.441830.000000.00000
6282011.04.15 14:42modify2110.681.441830.000001.44683
6292011.04.15 15:31buy2121.111.439800.000000.00000
6302011.04.15 15:31modify2121.111.439800.000001.44480
6312011.04.15 17:30t/p2121.111.444800.000001.44480555.0033260.75
6322011.04.15 17:30close2110.681.444810.000001.44683202.6433463.39
6332011.04.15 17:30close2100.421.444800.000001.4488340.7433504.13
6342011.04.15 17:30close2090.261.444790.000001.45083-27.0433477.09
6352011.04.15 17:30close2080.161.444780.000001.45285-49.1233427.97
6362011.04.15 17:30close2070.101.444770.000001.45486-50.9033377.07
6372011.04.15 20:50sell2130.101.443240.000000.00000
6382011.04.15 20:50modify2130.101.443240.000001.43824
6392011.04.18 02:21t/p2130.101.438240.000001.4382449.4833426.55
6402011.04.18 09:29sell2140.101.433820.000000.00000
6412011.04.18 09:29modify2140.101.433820.000001.42882
6422011.04.18 13:08t/p2140.101.428820.000001.4288250.0033476.55
6432011.04.18 13:29sell2150.101.428980.000000.00000
6442011.04.18 13:29modify2150.101.428980.000001.42398
6452011.04.18 15:03sell2160.161.431030.000000.00000
6462011.04.18 15:03modify2160.161.431030.000001.42603
6472011.04.18 15:03sell2170.261.433030.000000.00000
6482011.04.18 15:03modify2170.261.433030.000001.42803
6492011.04.18 15:55t/p2170.261.428030.000001.42803130.0033606.55
6502011.04.18 15:55close2160.161.428020.000001.4260348.1633654.71
6512011.04.18 15:55close2150.101.427990.000001.423989.9033664.61
6522011.04.18 17:59sell2180.101.420860.000000.00000
6532011.04.18 17:59modify2180.101.420860.000001.41586
6542011.04.18 18:08sell2190.161.422860.000000.00000
6552011.04.18 18:08modify2190.161.422860.000001.41786
6562011.04.19 09:34sell2200.261.424900.000000.00000
6572011.04.19 09:34modify2200.261.424900.000001.41990
6582011.04.19 11:04sell2210.421.426910.000000.00000
6592011.04.19 11:04modify2210.421.426910.000001.42191
6602011.04.19 11:48sell2220.681.428920.000000.00000
6612011.04.19 11:48modify2220.681.428920.000001.42392
6622011.04.19 13:40sell2231.111.430960.000000.00000
6632011.04.19 13:40modify2231.111.430960.000001.42596
6642011.04.19 18:10sell2241.811.432960.000000.00000
6652011.04.19 18:10modify2241.811.432960.000001.42796
6662011.04.19 21:18sell2252.951.434970.000000.00000
6672011.04.19 21:18modify2252.951.434970.000001.42997
6682011.04.20 01:44sell2264.811.436990.000000.00000
6692011.04.20 01:44modify2264.811.436990.000001.43199
6702011.04.21 07:22close at stop2264.811.458340.000001.43199-10344.3923320.23
6712011.04.21 07:22close at stop2252.951.458340.000001.42997-6955.5116364.72
6722011.04.21 07:22close at stop2241.811.458340.000001.42796-4631.4311733.29
6732011.04.21 07:22close at stop2231.111.458340.000001.42596-3062.278671.02
6742011.04.21 07:22close at stop2220.681.458340.000001.42392-2014.706656.32
6752011.04.21 07:22close at stop2210.421.458340.000001.42191-1328.805327.52
6762011.04.21 07:22close at stop2200.261.458340.000001.41990-874.854452.67
6772011.04.21 07:22close at stop2190.161.458340.000001.41786-571.843880.83
6782011.04.21 07:22close at stop2180.101.458340.000001.41586-377.403503.43