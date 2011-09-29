Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
Alpari-NDD-Demo (Build 406)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2011.09.29 15:29 - 2011.09.30 23:59 (2011.09.26 - 2011.10.01)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Magic=41931; EcnBroker=false;
TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false;
risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true;
PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true;
Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true;
vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Баров в истории
|2048
|Смоделировано тиков
|103651
|Качество моделирования
|23.82%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|500.00
|Чистая прибыль
|61.08
|Общая прибыль
|70.32
|Общий убыток
|-9.24
|Прибыльность
|7.61
|Матожидание выигрыша
|7.64
|Абсолютная просадка
|78.91
|Максимальная просадка
|99.40 (19.10%)
|Относительная просадка
|19.10% (99.40)
|Всего сделок
|8
|Короткие позиции (% выигравших)
|3 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|5 (60.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|6 (75.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (25.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|40.00
|убыточная сделка
|-4.68
|Средняя
|прибыльная сделка
|11.72
|убыточная сделка
|-4.62
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (65.32)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-9.24)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|65.32 (5)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-9.24 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|2
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2011.09.29 15:57
|sell
|1
|0.01
|1.36350
|0.00000
|1.35850
|2
|2011.09.29 17:15
|sell
|2
|0.02
|1.36602
|0.00000
|1.36102
|3
|2011.09.29 19:32
|t/p
|2
|0.02
|1.36102
|0.00000
|1.36102
|10.00
|510.00
|4
|2011.09.29 19:32
|close
|1
|0.01
|1.36101
|0.00000
|1.35850
|2.49
|512.49
|5
|2011.09.30 01:13
|buy
|3
|0.01
|1.35918
|0.00000
|1.36418
|6
|2011.09.30 04:15
|buy
|4
|0.02
|1.35666
|0.00000
|1.36166
|7
|2011.09.30 05:56
|buy
|5
|0.03
|1.35415
|0.00000
|1.35915
|8
|2011.09.30 09:45
|buy
|6
|0.05
|1.35164
|0.00000
|1.35664
|9
|2011.09.30 13:50
|buy
|7
|0.08
|1.34912
|0.00000
|1.35412
|10
|2011.09.30 16:08
|t/p
|7
|0.08
|1.35412
|0.00000
|1.35412
|40.00
|552.49
|11
|2011.09.30 16:08
|close
|6
|0.05
|1.35414
|0.00000
|1.35664
|12.50
|564.99
|12
|2011.09.30 16:08
|close
|5
|0.03
|1.35426
|0.00000
|1.35915
|0.33
|565.32
|13
|2011.09.30 16:08
|close
|4
|0.02
|1.35438
|0.00000
|1.36166
|-4.56
|560.76
|14
|2011.09.30 16:08
|close
|3
|0.01
|1.35450
|0.00000
|1.36418
|-4.68
|556.08
|15
|2011.09.30 17:22
|sell
|8
|0.01
|1.34558
|0.00000
|1.34058
|16
|2011.09.30 22:57
|t/p
|8
|0.01
|1.34058
|0.00000
|1.34058
|5.00
|561.08