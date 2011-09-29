Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
Alpari-NDD-Demo (Build 406)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2011.09.29 15:29 - 2011.09.30 23:59 (2011.09.26 - 2011.10.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic=41931; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Баров в истории2048Смоделировано тиков103651Качество моделирования23.82%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит500.00
Чистая прибыль61.08Общая прибыль70.32Общий убыток-9.24
Прибыльность7.61Матожидание выигрыша7.64
Абсолютная просадка78.91Максимальная просадка99.40 (19.10%)Относительная просадка19.10% (99.40)
Всего сделок8Короткие позиции (% выигравших)3 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)5 (60.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)6 (75.00%)Убыточные сделки (% от всех)2 (25.00%)
Самая большаяприбыльная сделка40.00убыточная сделка-4.68
Средняяприбыльная сделка11.72убыточная сделка-4.62
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (65.32)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-9.24)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)65.32 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-9.24 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12011.09.29 15:57sell10.011.363500.000001.35850
22011.09.29 17:15sell20.021.366020.000001.36102
32011.09.29 19:32t/p20.021.361020.000001.3610210.00510.00
42011.09.29 19:32close10.011.361010.000001.358502.49512.49
52011.09.30 01:13buy30.011.359180.000001.36418
62011.09.30 04:15buy40.021.356660.000001.36166
72011.09.30 05:56buy50.031.354150.000001.35915
82011.09.30 09:45buy60.051.351640.000001.35664
92011.09.30 13:50buy70.081.349120.000001.35412
102011.09.30 16:08t/p70.081.354120.000001.3541240.00552.49
112011.09.30 16:08close60.051.354140.000001.3566412.50564.99
122011.09.30 16:08close50.031.354260.000001.359150.33565.32
132011.09.30 16:08close40.021.354380.000001.36166-4.56560.76
142011.09.30 16:08close30.011.354500.000001.36418-4.68556.08
152011.09.30 17:22sell80.011.345580.000001.34058
162011.09.30 22:57t/p80.011.340580.000001.340585.00561.08