Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
InstaForex-Contest.com (Build 406)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2011.09.26 00:01 - 2011.09.29 23:59 (2011.09.26 - 2011.09.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic=41931; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Баров в истории6525Смоделировано тиков89011Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит500.00
Чистая прибыль143.31Общая прибыль199.89Общий убыток-56.58
Прибыльность3.53Матожидание выигрыша4.94
Абсолютная просадка125.56Максимальная просадка129.06 (25.63%)Относительная просадка25.63% (129.06)
Всего сделок29Короткие позиции (% выигравших)17 (52.94%)Длинные позиции (% выигравших)12 (66.67%)
Прибыльные сделки (% от всех)17 (58.62%)Убыточные сделки (% от всех)12 (41.38%)
Самая большаяприбыльная сделка40.00убыточная сделка-8.25
Средняяприбыльная сделка11.76убыточная сделка-4.71
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (87.52)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-24.30)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)87.52 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-24.30 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш3
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12011.09.26 00:54buy10.101.35140.00001.3564
22011.09.26 03:16buy20.151.34880.00001.3538
32011.09.26 03:30buy30.231.34620.00001.3512
42011.09.26 03:46buy40.351.34370.00001.3487
52011.09.26 06:54buy50.531.34110.00001.3461
62011.09.26 09:03buy60.801.33850.00001.3435
72011.09.26 10:38t/p60.801.34350.00001.343540.00540.00
82011.09.26 10:38close50.531.34350.00001.346112.72552.72
92011.09.26 10:38close40.351.34360.00001.3487-0.35552.37
102011.09.26 10:38close30.231.34350.00001.3512-6.21546.16
112011.09.26 10:38close20.151.34360.00001.3538-7.80538.36
122011.09.26 10:38close10.101.34350.00001.3564-7.90530.46
132011.09.26 18:47sell70.101.35140.00001.3464
142011.09.26 19:56t/p70.101.34640.00001.34645.00535.46
152011.09.27 01:13buy80.101.35250.00001.3575
162011.09.27 02:53buy90.151.34990.00001.3549
172011.09.27 05:32t/p90.151.35490.00001.35497.50542.96
182011.09.27 05:32close80.101.35500.00001.35752.50545.46
192011.09.27 07:06buy100.101.35330.00001.3583
202011.09.27 10:47buy110.151.35070.00001.3557
212011.09.27 14:34t/p110.151.35570.00001.35577.50552.96
222011.09.27 14:34close100.101.35570.00001.35832.40555.36
232011.09.27 18:35buy120.101.36190.00001.3669
242011.09.27 19:43buy130.151.35930.00001.3643
252011.09.27 20:55t/p130.151.36430.00001.36437.50562.86
262011.09.27 20:55close120.101.36430.00001.36692.40565.26
272011.09.28 08:05sell140.101.35580.00001.3508
282011.09.28 09:23sell150.151.35830.00001.3533
292011.09.28 10:15sell160.231.36090.00001.3559
302011.09.28 10:57sell170.351.36350.00001.3585
312011.09.28 13:14sell180.531.36610.00001.3611
322011.09.28 13:26sell190.801.36870.00001.3637
332011.09.28 14:59t/p190.801.36370.00001.363740.00605.26
342011.09.28 14:59close180.531.36370.00001.361112.72617.98
352011.09.28 14:59close170.351.36380.00001.3585-1.05616.93
362011.09.28 14:59close160.231.36390.00001.3559-6.90610.03
372011.09.28 14:59close150.151.36380.00001.3533-8.25601.78
382011.09.28 14:59close140.101.36390.00001.3508-8.10593.68
392011.09.28 18:05sell200.101.35940.00001.3544
402011.09.28 18:18sell210.151.36240.00001.3574
412011.09.28 20:43t/p210.151.35740.00001.35747.50601.18
422011.09.28 20:43close200.101.35740.00001.35442.00603.18
432011.09.28 22:17sell220.101.35690.00001.3519
442011.09.29 06:36sell230.151.35950.00001.3545
452011.09.29 07:17sell240.231.36200.00001.3570
462011.09.29 10:49sell250.351.36460.00001.3596
472011.09.29 11:12sell260.531.36720.00001.3622
482011.09.29 13:40t/p260.531.36220.00001.362226.50629.68
492011.09.29 13:40close250.351.36220.00001.35968.40638.08
502011.09.29 13:40close240.231.36210.00001.3570-0.23637.85
512011.09.29 13:40close230.151.36220.00001.3545-4.05633.80
522011.09.29 13:40close220.101.36230.00001.3519-5.54628.26
532011.09.29 14:58sell270.101.36110.00001.3561
542011.09.29 15:23sell280.151.36370.00001.3587
552011.09.29 17:16sell290.231.36620.00001.3612
562011.09.29 19:32t/p290.231.36120.00001.361211.50639.76
572011.09.29 19:32close280.151.36120.00001.35873.75643.51
582011.09.29 19:32close270.101.36130.00001.3561-0.20643.31