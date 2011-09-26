Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
InstaForex-Contest.com (Build 406)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2011.09.26 00:01 - 2011.09.29 23:59 (2011.09.26 - 2011.09.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Magic=41931; EcnBroker=false;
TakeProfit=50; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false;
risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true;
PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true;
Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true;
vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Баров в истории
|6525
|Смоделировано тиков
|89011
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|500.00
|Чистая прибыль
|143.31
|Общая прибыль
|199.89
|Общий убыток
|-56.58
|Прибыльность
|3.53
|Матожидание выигрыша
|4.94
|Абсолютная просадка
|125.56
|Максимальная просадка
|129.06 (25.63%)
|Относительная просадка
|25.63% (129.06)
|Всего сделок
|29
|Короткие позиции (% выигравших)
|17 (52.94%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|12 (66.67%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|17 (58.62%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|12 (41.38%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|40.00
|убыточная сделка
|-8.25
|Средняя
|прибыльная сделка
|11.76
|убыточная сделка
|-4.71
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (87.52)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-24.30)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|87.52 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-24.30 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|3
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2011.09.26 00:54
|buy
|1
|0.10
|1.3514
|0.0000
|1.3564
|2
|2011.09.26 03:16
|buy
|2
|0.15
|1.3488
|0.0000
|1.3538
|3
|2011.09.26 03:30
|buy
|3
|0.23
|1.3462
|0.0000
|1.3512
|4
|2011.09.26 03:46
|buy
|4
|0.35
|1.3437
|0.0000
|1.3487
|5
|2011.09.26 06:54
|buy
|5
|0.53
|1.3411
|0.0000
|1.3461
|6
|2011.09.26 09:03
|buy
|6
|0.80
|1.3385
|0.0000
|1.3435
|7
|2011.09.26 10:38
|t/p
|6
|0.80
|1.3435
|0.0000
|1.3435
|40.00
|540.00
|8
|2011.09.26 10:38
|close
|5
|0.53
|1.3435
|0.0000
|1.3461
|12.72
|552.72
|9
|2011.09.26 10:38
|close
|4
|0.35
|1.3436
|0.0000
|1.3487
|-0.35
|552.37
|10
|2011.09.26 10:38
|close
|3
|0.23
|1.3435
|0.0000
|1.3512
|-6.21
|546.16
|11
|2011.09.26 10:38
|close
|2
|0.15
|1.3436
|0.0000
|1.3538
|-7.80
|538.36
|12
|2011.09.26 10:38
|close
|1
|0.10
|1.3435
|0.0000
|1.3564
|-7.90
|530.46
|13
|2011.09.26 18:47
|sell
|7
|0.10
|1.3514
|0.0000
|1.3464
|14
|2011.09.26 19:56
|t/p
|7
|0.10
|1.3464
|0.0000
|1.3464
|5.00
|535.46
|15
|2011.09.27 01:13
|buy
|8
|0.10
|1.3525
|0.0000
|1.3575
|16
|2011.09.27 02:53
|buy
|9
|0.15
|1.3499
|0.0000
|1.3549
|17
|2011.09.27 05:32
|t/p
|9
|0.15
|1.3549
|0.0000
|1.3549
|7.50
|542.96
|18
|2011.09.27 05:32
|close
|8
|0.10
|1.3550
|0.0000
|1.3575
|2.50
|545.46
|19
|2011.09.27 07:06
|buy
|10
|0.10
|1.3533
|0.0000
|1.3583
|20
|2011.09.27 10:47
|buy
|11
|0.15
|1.3507
|0.0000
|1.3557
|21
|2011.09.27 14:34
|t/p
|11
|0.15
|1.3557
|0.0000
|1.3557
|7.50
|552.96
|22
|2011.09.27 14:34
|close
|10
|0.10
|1.3557
|0.0000
|1.3583
|2.40
|555.36
|23
|2011.09.27 18:35
|buy
|12
|0.10
|1.3619
|0.0000
|1.3669
|24
|2011.09.27 19:43
|buy
|13
|0.15
|1.3593
|0.0000
|1.3643
|25
|2011.09.27 20:55
|t/p
|13
|0.15
|1.3643
|0.0000
|1.3643
|7.50
|562.86
|26
|2011.09.27 20:55
|close
|12
|0.10
|1.3643
|0.0000
|1.3669
|2.40
|565.26
|27
|2011.09.28 08:05
|sell
|14
|0.10
|1.3558
|0.0000
|1.3508
|28
|2011.09.28 09:23
|sell
|15
|0.15
|1.3583
|0.0000
|1.3533
|29
|2011.09.28 10:15
|sell
|16
|0.23
|1.3609
|0.0000
|1.3559
|30
|2011.09.28 10:57
|sell
|17
|0.35
|1.3635
|0.0000
|1.3585
|31
|2011.09.28 13:14
|sell
|18
|0.53
|1.3661
|0.0000
|1.3611
|32
|2011.09.28 13:26
|sell
|19
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|1.3687
|0.0000
|1.3637
|33
|2011.09.28 14:59
|t/p
|19
|0.80
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|40.00
|605.26
|34
|2011.09.28 14:59
|close
|18
|0.53
|1.3637
|0.0000
|1.3611
|12.72
|617.98
|35
|2011.09.28 14:59
|close
|17
|0.35
|1.3638
|0.0000
|1.3585
|-1.05
|616.93
|36
|2011.09.28 14:59
|close
|16
|0.23
|1.3639
|0.0000
|1.3559
|-6.90
|610.03
|37
|2011.09.28 14:59
|close
|15
|0.15
|1.3638
|0.0000
|1.3533
|-8.25
|601.78
|38
|2011.09.28 14:59
|close
|14
|0.10
|1.3639
|0.0000
|1.3508
|-8.10
|593.68
|39
|2011.09.28 18:05
|sell
|20
|0.10
|1.3594
|0.0000
|1.3544
|40
|2011.09.28 18:18
|sell
|21
|0.15
|1.3624
|0.0000
|1.3574
|41
|2011.09.28 20:43
|t/p
|21
|0.15
|1.3574
|0.0000
|1.3574
|7.50
|601.18
|42
|2011.09.28 20:43
|close
|20
|0.10
|1.3574
|0.0000
|1.3544
|2.00
|603.18
|43
|2011.09.28 22:17
|sell
|22
|0.10
|1.3569
|0.0000
|1.3519
|44
|2011.09.29 06:36
|sell
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|0.15
|1.3595
|0.0000
|1.3545
|45
|2011.09.29 07:17
|sell
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|0.23
|1.3620
|0.0000
|1.3570
|46
|2011.09.29 10:49
|sell
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|1.3646
|0.0000
|1.3596
|47
|2011.09.29 11:12
|sell
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|1.3672
|0.0000
|1.3622
|48
|2011.09.29 13:40
|t/p
|26
|0.53
|1.3622
|0.0000
|1.3622
|26.50
|629.68
|49
|2011.09.29 13:40
|close
|25
|0.35
|1.3622
|0.0000
|1.3596
|8.40
|638.08
|50
|2011.09.29 13:40
|close
|24
|0.23
|1.3621
|0.0000
|1.3570
|-0.23
|637.85
|51
|2011.09.29 13:40
|close
|23
|0.15
|1.3622
|0.0000
|1.3545
|-4.05
|633.80
|52
|2011.09.29 13:40
|close
|22
|0.10
|1.3623
|0.0000
|1.3519
|-5.54
|628.26
|53
|2011.09.29 14:58
|sell
|27
|0.10
|1.3611
|0.0000
|1.3561
|54
|2011.09.29 15:23
|sell
|28
|0.15
|1.3637
|0.0000
|1.3587
|55
|2011.09.29 17:16
|sell
|29
|0.23
|1.3662
|0.0000
|1.3612
|56
|2011.09.29 19:32
|t/p
|29
|0.23
|1.3612
|0.0000
|1.3612
|11.50
|639.76
|57
|2011.09.29 19:32
|close
|28
|0.15
|1.3612
|0.0000
|1.3587
|3.75
|643.51
|58
|2011.09.29 19:32
|close
|27
|0.10
|1.3613
|0.0000
|1.3561
|-0.20
|643.31