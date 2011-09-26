|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2011.09.26 00:00 - 2011.09.29 23:59 (2011.09.26 - 2011.09.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Magic=41931; EcnBroker=false;
TakeProfit=50; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false;
risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true;
PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true;
Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true;
vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Баров в истории
|6756
|Смоделировано тиков
|371254
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|500.00
|Чистая прибыль
|-103.45
|Общая прибыль
|150.00
|Общий убыток
|-253.45
|Прибыльность
|0.59
|Матожидание выигрыша
|-20.69
|Абсолютная просадка
|331.05
|Максимальная просадка
|526.30 (75.70%)
|Относительная просадка
|75.70% (526.30)
|Всего сделок
|5
|Короткие позиции (% выигравших)
|5 (60.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|0 (0.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|3 (60.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (40.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|50.00
|убыточная сделка
|-136.95
|Средняя
|прибыльная сделка
|50.00
|убыточная сделка
|-126.73
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|3 (150.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-253.45)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|150.00 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-253.45 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|2