Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
Alpari-Demo (Build 406)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2011.09.26 00:00 - 2011.09.29 23:59 (2011.09.26 - 2011.09.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic=41931; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Баров в истории6756Смоделировано тиков371254Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит500.00
Чистая прибыль-103.45Общая прибыль150.00Общий убыток-253.45
Прибыльность0.59Матожидание выигрыша-20.69
Абсолютная просадка331.05Максимальная просадка526.30 (75.70%)Относительная просадка75.70% (526.30)
Всего сделок5Короткие позиции (% выигравших)5 (60.00%)Длинные позиции (% выигравших)0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)3 (60.00%)Убыточные сделки (% от всех)2 (40.00%)
Самая большаяприбыльная сделка50.00убыточная сделка-136.95
Средняяприбыльная сделка50.00убыточная сделка-126.73
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)3 (150.00)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-253.45)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)150.00 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)-253.45 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12011.09.26 02:09sell10.101.352640.000001.34764
22011.09.26 03:29t/p10.101.347640.000001.3476450.00550.00
32011.09.26 04:54sell20.101.343110.000001.33811
42011.09.26 09:03t/p20.101.338110.000001.3381150.00600.00
52011.09.26 18:47sell30.101.351360.000001.34636
62011.09.26 19:55t/p30.101.346360.000001.3463650.00650.00
72011.09.26 22:35sell40.101.348700.000001.34370
82011.09.26 22:59sell50.151.351220.000001.34622
92011.09.29 23:59close at stop50.151.360040.000001.34622-136.95513.05
102011.09.29 23:59close at stop40.101.360040.000001.34370-116.50396.55