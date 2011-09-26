Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
Alpari-NDD-Demo (Build 406)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2011.09.26 01:39 - 2011.09.30 23:59 (2011.09.26 - 2011.10.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic=41931; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Баров в истории7198Смоделировано тиков399377Качество моделирования24.66%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит500.00
Чистая прибыль213.75Общая прибыль260.02Общий убыток-46.27
Прибыльность5.62Матожидание выигрыша7.37
Абсолютная просадка80.52Максимальная просадка143.81 (25.53%)Относительная просадка25.53% (143.81)
Всего сделок29Короткие позиции (% выигравших)21 (61.90%)Длинные позиции (% выигравших)8 (75.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)19 (65.52%)Убыточные сделки (% от всех)10 (34.48%)
Самая большаяприбыльная сделка60.00убыточная сделка-10.30
Средняяприбыльная сделка13.69убыточная сделка-4.63
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (97.38)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-26.19)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)97.38 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-26.19 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш3
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12011.09.26 02:09sell10.011.352710.000001.34771
22011.09.26 03:25t/p10.011.347710.000001.347715.00505.00
32011.09.26 04:54sell20.011.343130.000001.33813
42011.09.26 09:03t/p20.011.338130.000001.338135.00510.00
52011.09.26 18:47sell30.011.351400.000001.34640
62011.09.26 19:55t/p30.011.346400.000001.346405.00515.00
72011.09.26 22:35sell40.011.348740.000001.34374
82011.09.26 22:59sell50.021.351250.000001.34625
92011.09.27 00:01sell60.031.353780.000001.34878
102011.09.27 03:28t/p60.031.348780.000001.3487815.00530.00
112011.09.27 03:28close50.021.348780.000001.346254.82534.82
122011.09.27 03:28close40.011.348790.000001.34374-0.11534.70
132011.09.27 16:49buy70.011.362790.000001.36779
142011.09.27 16:54t/p70.011.367790.000001.367795.00539.70
152011.09.27 17:54buy80.011.362510.000001.36751
162011.09.27 19:41buy90.021.360010.000001.36501
172011.09.27 21:12t/p90.021.365010.000001.3650110.00549.70
182011.09.27 21:12close80.011.365050.000001.367512.54552.24
192011.09.28 08:05sell100.011.355760.000001.35076
202011.09.28 09:23sell110.021.358270.000001.35327
212011.09.28 10:15sell120.031.360790.000001.35579
222011.09.28 10:56sell130.051.363320.000001.35832
232011.09.28 12:59sell140.081.365860.000001.36086
242011.09.28 13:25sell150.121.368400.000001.36340
252011.09.28 15:07t/p150.121.363400.000001.3634060.00612.24
262011.09.28 15:07close140.081.363380.000001.3608619.84632.08
272011.09.28 15:07close130.051.363390.000001.35832-0.35631.73
282011.09.28 15:07close120.031.363410.000001.35579-7.86623.87
292011.09.28 15:07close110.021.363420.000001.35327-10.30613.57
302011.09.28 15:07close100.011.363440.000001.35076-7.68605.89
312011.09.28 19:05sell160.011.362000.000001.35700
322011.09.28 20:53t/p160.011.357000.000001.357005.00610.89
332011.09.28 22:18sell170.011.357180.000001.35218
342011.09.29 06:36sell180.021.359810.000001.35481
352011.09.29 07:22sell190.031.362340.000001.35734
362011.09.29 10:50sell200.051.364860.000001.35986
372011.09.29 11:12sell210.081.367400.000001.36240
382011.09.29 13:40t/p210.081.362400.000001.3624040.00650.89
392011.09.29 13:40close200.051.362360.000001.3598612.50663.39
402011.09.29 13:40close190.031.362380.000001.35734-0.12663.27
412011.09.29 13:40close180.021.362400.000001.35481-5.18658.09
422011.09.29 13:40close170.011.362420.000001.35218-5.43652.67
432011.09.29 15:57sell220.011.363500.000001.35850
442011.09.29 17:15sell230.021.366020.000001.36102
452011.09.29 19:32t/p230.021.361020.000001.3610210.00662.67
462011.09.29 19:32close220.011.361010.000001.358502.49665.16
472011.09.30 01:13buy240.011.359180.000001.36418
482011.09.30 04:15buy250.021.356660.000001.36166
492011.09.30 05:56buy260.031.354150.000001.35915
502011.09.30 09:45buy270.051.351640.000001.35664
512011.09.30 13:50buy280.081.349120.000001.35412
522011.09.30 16:08t/p280.081.354120.000001.3541240.00705.16
532011.09.30 16:08close270.051.354140.000001.3566412.50717.66
542011.09.30 16:08close260.031.354260.000001.359150.33717.99
552011.09.30 16:08close250.021.354380.000001.36166-4.56713.43
562011.09.30 16:08close240.011.354500.000001.36418-4.68708.75
572011.09.30 17:22sell290.011.345580.000001.34058
582011.09.30 22:57t/p290.011.340580.000001.340585.00713.75