Strategy Tester Report
10points_3_Smi_1.01
Alpari-NDD-Demo (Build 406)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2011.09.26 01:39 - 2011.09.30 23:59 (2011.09.26 - 2011.10.01)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Magic=41931; EcnBroker=false;
TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=3; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=2; mm=false;
risk=0.1; lotincrease=1.5; SpreadProtection=true;
PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=24; SignalSMA=9; OsMatf=60; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=240; Cogtf2=60; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; Length1=14; T3Period1=5; T3Hot1=0.7; T3Original1=true;
Length2=7; T3Period2=5; T3Hot2=0.7; T3Original2=true;
vhflevel=0.6; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Баров в истории
|7198
|Смоделировано тиков
|399377
|Качество моделирования
|24.66%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|500.00
|Чистая прибыль
|213.75
|Общая прибыль
|260.02
|Общий убыток
|-46.27
|Прибыльность
|5.62
|Матожидание выигрыша
|7.37
|Абсолютная просадка
|80.52
|Максимальная просадка
|143.81 (25.53%)
|Относительная просадка
|25.53% (143.81)
|Всего сделок
|29
|Короткие позиции (% выигравших)
|21 (61.90%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|8 (75.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|19 (65.52%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|10 (34.48%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|60.00
|убыточная сделка
|-10.30
|Средняя
|прибыльная сделка
|13.69
|убыточная сделка
|-4.63
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (97.38)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-26.19)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|97.38 (5)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-26.19 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|3
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2011.09.26 02:09
|sell
|1
|0.01
|1.35271
|0.00000
|1.34771
|2
|2011.09.26 03:25
|t/p
|1
|0.01
|1.34771
|0.00000
|1.34771
|5.00
|505.00
|3
|2011.09.26 04:54
|sell
|2
|0.01
|1.34313
|0.00000
|1.33813
|4
|2011.09.26 09:03
|t/p
|2
|0.01
|1.33813
|0.00000
|1.33813
|5.00
|510.00
|5
|2011.09.26 18:47
|sell
|3
|0.01
|1.35140
|0.00000
|1.34640
|6
|2011.09.26 19:55
|t/p
|3
|0.01
|1.34640
|0.00000
|1.34640
|5.00
|515.00
|7
|2011.09.26 22:35
|sell
|4
|0.01
|1.34874
|0.00000
|1.34374
|8
|2011.09.26 22:59
|sell
|5
|0.02
|1.35125
|0.00000
|1.34625
|9
|2011.09.27 00:01
|sell
|6
|0.03
|1.35378
|0.00000
|1.34878
|10
|2011.09.27 03:28
|t/p
|6
|0.03
|1.34878
|0.00000
|1.34878
|15.00
|530.00
|11
|2011.09.27 03:28
|close
|5
|0.02
|1.34878
|0.00000
|1.34625
|4.82
|534.82
|12
|2011.09.27 03:28
|close
|4
|0.01
|1.34879
|0.00000
|1.34374
|-0.11
|534.70
|13
|2011.09.27 16:49
|buy
|7
|0.01
|1.36279
|0.00000
|1.36779
|14
|2011.09.27 16:54
|t/p
|7
|0.01
|1.36779
|0.00000
|1.36779
|5.00
|539.70
|15
|2011.09.27 17:54
|buy
|8
|0.01
|1.36251
|0.00000
|1.36751
|16
|2011.09.27 19:41
|buy
|9
|0.02
|1.36001
|0.00000
|1.36501
|17
|2011.09.27 21:12
|t/p
|9
|0.02
|1.36501
|0.00000
|1.36501
|10.00
|549.70
|18
|2011.09.27 21:12
|close
|8
|0.01
|1.36505
|0.00000
|1.36751
|2.54
|552.24
|19
|2011.09.28 08:05
|sell
|10
|0.01
|1.35576
|0.00000
|1.35076
|20
|2011.09.28 09:23
|sell
|11
|0.02
|1.35827
|0.00000
|1.35327
|21
|2011.09.28 10:15
|sell
|12
|0.03
|1.36079
|0.00000
|1.35579
|22
|2011.09.28 10:56
|sell
|13
|0.05
|1.36332
|0.00000
|1.35832
|23
|2011.09.28 12:59
|sell
|14
|0.08
|1.36586
|0.00000
|1.36086
|24
|2011.09.28 13:25
|sell
|15
|0.12
|1.36840
|0.00000
|1.36340
|25
|2011.09.28 15:07
|t/p
|15
|0.12
|1.36340
|0.00000
|1.36340
|60.00
|612.24
|26
|2011.09.28 15:07
|close
|14
|0.08
|1.36338
|0.00000
|1.36086
|19.84
|632.08
|27
|2011.09.28 15:07
|close
|13
|0.05
|1.36339
|0.00000
|1.35832
|-0.35
|631.73
|28
|2011.09.28 15:07
|close
|12
|0.03
|1.36341
|0.00000
|1.35579
|-7.86
|623.87
|29
|2011.09.28 15:07
|close
|11
|0.02
|1.36342
|0.00000
|1.35327
|-10.30
|613.57
|30
|2011.09.28 15:07
|close
|10
|0.01
|1.36344
|0.00000
|1.35076
|-7.68
|605.89
|31
|2011.09.28 19:05
|sell
|16
|0.01
|1.36200
|0.00000
|1.35700
|32
|2011.09.28 20:53
|t/p
|16
|0.01
|1.35700
|0.00000
|1.35700
|5.00
|610.89
|33
|2011.09.28 22:18
|sell
|17
|0.01
|1.35718
|0.00000
|1.35218
|34
|2011.09.29 06:36
|sell
|18
|0.02
|1.35981
|0.00000
|1.35481
|35
|2011.09.29 07:22
|sell
|19
|0.03
|1.36234
|0.00000
|1.35734
|36
|2011.09.29 10:50
|sell
|20
|0.05
|1.36486
|0.00000
|1.35986
|37
|2011.09.29 11:12
|sell
|21
|0.08
|1.36740
|0.00000
|1.36240
|38
|2011.09.29 13:40
|t/p
|21
|0.08
|1.36240
|0.00000
|1.36240
|40.00
|650.89
|39
|2011.09.29 13:40
|close
|20
|0.05
|1.36236
|0.00000
|1.35986
|12.50
|663.39
|40
|2011.09.29 13:40
|close
|19
|0.03
|1.36238
|0.00000
|1.35734
|-0.12
|663.27
|41
|2011.09.29 13:40
|close
|18
|0.02
|1.36240
|0.00000
|1.35481
|-5.18
|658.09
|42
|2011.09.29 13:40
|close
|17
|0.01
|1.36242
|0.00000
|1.35218
|-5.43
|652.67
|43
|2011.09.29 15:57
|sell
|22
|0.01
|1.36350
|0.00000
|1.35850
|44
|2011.09.29 17:15
|sell
|23
|0.02
|1.36602
|0.00000
|1.36102
|45
|2011.09.29 19:32
|t/p
|23
|0.02
|1.36102
|0.00000
|1.36102
|10.00
|662.67
|46
|2011.09.29 19:32
|close
|22
|0.01
|1.36101
|0.00000
|1.35850
|2.49
|665.16
|47
|2011.09.30 01:13
|buy
|24
|0.01
|1.35918
|0.00000
|1.36418
|48
|2011.09.30 04:15
|buy
|25
|0.02
|1.35666
|0.00000
|1.36166
|49
|2011.09.30 05:56
|buy
|26
|0.03
|1.35415
|0.00000
|1.35915
|50
|2011.09.30 09:45
|buy
|27
|0.05
|1.35164
|0.00000
|1.35664
|51
|2011.09.30 13:50
|buy
|28
|0.08
|1.34912
|0.00000
|1.35412
|52
|2011.09.30 16:08
|t/p
|28
|0.08
|1.35412
|0.00000
|1.35412
|40.00
|705.16
|53
|2011.09.30 16:08
|close
|27
|0.05
|1.35414
|0.00000
|1.35664
|12.50
|717.66
|54
|2011.09.30 16:08
|close
|26
|0.03
|1.35426
|0.00000
|1.35915
|0.33
|717.99
|55
|2011.09.30 16:08
|close
|25
|0.02
|1.35438
|0.00000
|1.36166
|-4.56
|713.43
|56
|2011.09.30 16:08
|close
|24
|0.01
|1.35450
|0.00000
|1.36418
|-4.68
|708.75
|57
|2011.09.30 17:22
|sell
|29
|0.01
|1.34558
|0.00000
|1.34058
|58
|2011.09.30 22:57
|t/p
|29
|0.01
|1.34058
|0.00000
|1.34058
|5.00
|713.75