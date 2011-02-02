Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025041
|Name: PermDemo16
|Currency: USD
|2011 October 6, 18:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42522906
|2011.02.02 19:56
|balance
|Auto Account Sync with FXCM
|100 000.00
|43030440
|2011.02.14 07:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60699
|0.00000
|0.00000
|2011.02.14 07:36
|1.60680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|47444332
|2011.05.10 21:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.79518
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:13
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.41
|47480953
|2011.05.11 12:21
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.79311
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.20
|-10.68
|47491134
|2011.05.11 14:35
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.79117
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.29
|-10.20
|47502022
|2011.05.11 16:31
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.78914
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.49
|-6.85
|47533293
|2011.05.12 06:55
|buy
|0.09
|nzdusd
|0.78690
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78773
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|47545326
|2011.05.12 09:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.25756
|1.26216
|1.26655
|2011.05.13 06:51
|1.26216
|0.00
|0.00
|0.03
|5.19
|47545635
|2011.05.12 09:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41727
|1.35730
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|47546714
|2011.05.12 09:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41513
|1.35730
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|47546921
|2011.05.12 09:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.25559
|1.25888
|1.26655
|2011.05.12 12:39
|1.25888
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|47547035
|2011.05.12 09:49
|buy
|0.15
|nzdusd
|0.78490
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78773
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|47549204
|2011.05.12 10:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41281
|1.41481
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|47567477
|2011.05.12 14:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|114.657
|115.009
|115.762
|2011.05.12 15:55
|115.009
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|47567792
|2011.05.12 14:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41736
|1.41992
|1.42829
|2011.05.12 14:36
|1.41992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|47571637
|2011.05.12 15:00
|buy
|0.01
|audjpy
|85.745
|86.028
|86.854
|2011.05.12 15:57
|86.028
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|47576017
|2011.05.12 15:57
|buy
|0.01
|audjpy
|86.044
|86.387
|87.156
|2011.05.12 17:32
|86.387
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|47578800
|2011.05.12 17:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.96361
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.59
|47587908
|2011.05.12 23:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.992
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|47588683
|2011.05.12 23:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.789
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|47590604
|2011.05.13 00:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|131.590
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.32
|47595501
|2011.05.13 03:45
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.389
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.258
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|47597119
|2011.05.13 04:57
|buy
|0.09
|gbpjpy
|131.184
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.260
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|47597256
|2011.05.13 04:58
|buy
|0.15
|gbpjpy
|130.954
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.252
|0.00
|0.00
|0.00
|55.44
|47612453
|2011.05.13 09:05
|buy
|0.01
|chfjpy
|91.093
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.551
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|47620326
|2011.05.13 12:25
|buy
|0.02
|chfjpy
|90.885
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|47625998
|2011.05.13 13:35
|sell
|0.02
|usdcad
|0.96564
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97097
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|47632801
|2011.05.13 14:59
|sell
|0.03
|usdcad
|0.96772
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.07
|47636400
|2011.05.13 15:34
|sell
|0.05
|usdcad
|0.96969
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|47638232
|2011.05.13 15:58
|buy
|0.03
|chfjpy
|90.683
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|47639304
|2011.05.13 16:07
|buy
|0.05
|chfjpy
|90.481
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|47639457
|2011.05.13 16:07
|sell
|0.09
|usdcad
|0.97173
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|47640069
|2011.05.13 16:10
|buy
|0.09
|chfjpy
|90.282
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|30.33
|47641654
|2011.05.13 16:23
|sell
|0.15
|usdcad
|0.97382
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|43.87
|47783970
|2011.05.17 16:42
|sell
|0.01
|audjpy
|85.915
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.195
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.45
|47786950
|2011.05.17 17:36
|sell
|0.02
|audjpy
|86.121
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|-0.37
|-1.77
|47787225
|2011.05.17 17:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62397
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62397
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|47788612
|2011.05.17 18:02
|sell
|0.03
|audjpy
|86.320
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.69
|47788740
|2011.05.17 18:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62586
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62397
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.78
|47795062
|2011.05.17 21:52
|sell
|0.05
|audjpy
|86.530
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|47808508
|2011.05.18 05:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62789
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62400
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|48002980
|2011.05.22 22:05
|buy
|0.01
|audusd
|1.06296
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05547
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.49
|48008741
|2011.05.23 01:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.06064
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05545
|0.00
|0.00
|0.17
|-10.38
|48013698
|2011.05.23 02:37
|buy
|0.03
|audusd
|1.05864
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05545
|0.00
|0.00
|0.26
|-9.57
|48016264
|2011.05.23 03:55
|buy
|0.05
|audusd
|1.05661
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05533
|0.00
|0.00
|0.43
|-6.40
|48020446
|2011.05.23 05:47
|buy
|0.09
|audusd
|1.05461
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05526
|0.00
|0.00
|0.78
|5.85
|48023195
|2011.05.23 06:22
|buy
|0.01
|cadjpy
|83.712
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|48025744
|2011.05.23 06:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.290
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|48026689
|2011.05.23 06:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.088
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.71
|48026896
|2011.05.23 06:59
|buy
|0.02
|cadjpy
|83.507
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|48028590
|2011.05.23 07:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|131.876
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|48028639
|2011.05.23 07:15
|buy
|0.03
|cadjpy
|83.303
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|48029591
|2011.05.23 07:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.660
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|48030101
|2011.05.23 07:34
|buy
|0.09
|gbpjpy
|131.445
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|31.78
|48030883
|2011.05.23 07:41
|buy
|0.05
|cadjpy
|83.096
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|18.69
|48036716
|2011.05.23 09:12
|buy
|0.15
|audusd
|1.05255
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05524
|0.00
|0.00
|1.30
|40.35
|48037904
|2011.05.23 09:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.42112
|1.42361
|1.43216
|2011.05.23 10:03
|1.42361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|48041604
|2011.05.23 10:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.825
|81.367
|80.925
|2011.05.26 14:58
|81.367
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.63
|48068919
|2011.05.23 20:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.025
|81.370
|80.925
|2011.05.26 15:02
|81.370
|0.00
|0.00
|-0.06
|16.10
|48069691
|2011.05.23 21:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.79071
|0.79446
|0.79965
|2011.05.24 06:18
|0.79446
|0.00
|0.00
|0.03
|3.75
|48073931
|2011.05.23 23:26
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.78856
|0.79447
|0.79965
|2011.05.24 06:18
|0.79447
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|48128999
|2011.05.24 15:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87277
|0.86975
|0.86183
|2011.05.25 08:29
|0.86975
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.88
|48140406
|2011.05.24 22:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|115.645
|115.262
|114.545
|2011.05.25 03:20
|115.262
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|48140430
|2011.05.24 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41016
|1.40554
|1.39917
|2011.05.25 02:18
|1.40554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|48164772
|2011.05.25 08:31
|sell
|0.01
|chfjpy
|93.498
|99.501
|92.815
|2011.05.25 13:19
|93.563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|48164775
|2011.05.25 08:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.87852
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84611
|0.00
|0.00
|0.03
|-38.30
|48167669
|2011.05.25 09:09
|buy
|0.02
|usdchf
|0.87654
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.19
|-71.95
|48168821
|2011.05.25 09:30
|sell
|0.02
|chfjpy
|93.703
|99.501
|92.815
|2011.05.25 13:19
|93.563
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|48179257
|2011.05.25 12:31
|buy
|0.03
|usdchf
|0.87418
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.22
|-99.56
|48179428
|2011.05.25 12:33
|sell
|0.03
|chfjpy
|93.898
|99.501
|92.815
|2011.05.25 13:19
|93.563
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|48192993
|2011.05.25 15:10
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.42048
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.05
|-14.11
|48193021
|2011.05.25 15:10
|buy
|0.05
|usdchf
|0.87213
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.38
|-153.82
|48194455
|2011.05.25 15:26
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41852
|1.42180
|1.42948
|2011.05.26 01:50
|1.42180
|0.00
|0.00
|0.08
|7.53
|48224483
|2011.05.26 04:57
|buy
|0.09
|usdchf
|0.87004
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.62
|-254.65
|48247529
|2011.05.26 12:37
|buy
|0.15
|usdchf
|0.86801
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.98
|-388.43
|48248992
|2011.05.26 12:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41656
|1.41909
|1.42752
|2011.05.26 14:59
|1.41909
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|48298010
|2011.05.27 03:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41396
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|48298375
|2011.05.27 03:16
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.41162
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.31
|48298568
|2011.05.27 03:17
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.40953
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|48298708
|2011.05.27 03:17
|buy
|0.09
|gbpchf
|1.40752
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|48298994
|2011.05.27 03:23
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.40547
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|48302998
|2011.05.27 04:58
|buy
|0.25
|usdchf
|0.85750
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|1.63
|-336.84
|48325659
|2011.05.27 12:23
|buy
|0.42
|usdchf
|0.85547
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|2.68
|-465.12
|48396213
|2011.05.30 14:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.21494
|1.21731
|1.22596
|2011.05.30 23:26
|1.21731
|0.00
|0.00
|0.03
|2.79
|48401725
|2011.05.30 15:36
|buy
|0.70
|usdchf
|0.85239
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84612
|0.00
|0.00
|4.08
|-518.72
|48421719
|2011.05.30 23:07
|buy
|1.19
|usdchf
|0.85039
|0.85242
|0.86139
|2011.05.31 13:25
|0.85242
|0.00
|0.00
|0.00
|283.39
|48485788
|2011.05.31 17:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.82227
|0.81560
|0.81333
|2011.06.01 20:22
|0.81560
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.67
|48491392
|2011.05.31 19:45
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.82433
|0.82186
|0.81333
|2011.06.01 03:25
|0.82186
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.94
|48532238
|2011.06.01 08:30
|buy
|1.19
|usdchf
|0.84831
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84612
|0.00
|0.00
|6.00
|-308.01
|48610583
|2011.06.02 03:52
|buy
|2.02
|usdchf
|0.84329
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84611
|0.00
|0.00
|7.65
|673.25
|48629894
|2011.06.02 10:10
|buy
|3.43
|usdchf
|0.84129
|0.84407
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84611
|0.00
|0.00
|12.96
|1 953.95
|48726876
|2011.06.03 14:26
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.373
|117.078
|116.476
|2011.06.06 10:20
|117.078
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.69
|48727225
|2011.06.03 14:29
|sell
|0.01
|audusd
|1.06917
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07428
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|48733519
|2011.06.03 15:55
|sell
|0.02
|audusd
|1.07115
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07428
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|48735930
|2011.06.03 16:23
|sell
|0.03
|audusd
|1.07323
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07433
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|48737397
|2011.06.03 16:45
|sell
|0.05
|audusd
|1.07521
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48737642
|2011.06.03 16:49
|sell
|0.09
|audusd
|1.07724
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07433
|0.00
|0.00
|0.00
|26.19
|48749045
|2011.06.05 23:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|117.577
|117.074
|116.476
|2011.06.06 10:20
|117.074
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|48766912
|2011.06.06 07:32
|sell
|0.01
|audusd
|1.07647
|1.07407
|1.06550
|2011.06.06 15:15
|1.07407
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|48787530
|2011.06.06 13:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89211
|0.95208
|0.88522
|2011.06.08 10:36
|0.89331
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.97
|48831182
|2011.06.07 06:10
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89412
|0.95208
|0.88522
|2011.06.08 10:36
|0.89331
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.66
|48878762
|2011.06.07 15:36
|buy
|0.01
|audusd
|1.07017
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.38
|48906946
|2011.06.07 21:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.131
|81.722
|81.248
|2011.06.08 03:02
|81.722
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.12
|48914310
|2011.06.07 23:21
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.344
|82.008
|81.248
|2011.06.08 01:28
|82.008
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|48919464
|2011.06.08 00:43
|buy
|0.02
|audusd
|1.06817
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.76
|48921496
|2011.06.08 01:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.168
|131.403
|132.065
|2011.06.08 05:19
|131.403
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|48924772
|2011.06.08 01:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.06608
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.87
|48925586
|2011.06.08 02:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.956
|131.416
|132.065
|2011.06.08 05:19
|131.416
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|48939347
|2011.06.08 07:18
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.89637
|0.95208
|0.88522
|2011.06.08 10:36
|0.89331
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|48942346
|2011.06.08 07:59
|buy
|0.05
|audusd
|1.06400
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|48943595
|2011.06.08 08:21
|buy
|0.09
|audusd
|1.06188
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|48950709
|2011.06.08 10:46
|buy
|0.15
|audusd
|1.05993
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|42.90
|48989610
|2011.06.08 23:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.124
|131.557
|132.224
|2011.06.09 03:31
|131.557
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|49266191
|2011.06.14 13:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44408
|1.50408
|1.43712
|2011.06.14 20:25
|1.44445
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|49272101
|2011.06.14 14:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44603
|1.50408
|1.43712
|2011.06.14 20:25
|1.44445
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|49274427
|2011.06.14 14:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.44822
|1.50408
|1.43712
|2011.06.14 20:25
|1.44444
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|49389149
|2011.06.16 04:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|114.521
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.970
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|49392685
|2011.06.16 05:20
|buy
|0.02
|eurjpy
|114.314
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.976
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|49394028
|2011.06.16 05:35
|buy
|0.03
|eurjpy
|114.110
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.978
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|49399798
|2011.06.16 07:05
|buy
|0.05
|eurjpy
|113.915
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.983
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|49400465
|2011.06.16 07:08
|buy
|0.09
|eurjpy
|113.708
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.987
|0.00
|0.00
|0.00
|31.14
|49407172
|2011.06.16 08:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87503
|0.87794
|0.88598
|2011.06.16 21:00
|0.87794
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|49419279
|2011.06.16 11:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05317
|0.99324
|1.06019
|2011.06.16 13:10
|1.05318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|49421694
|2011.06.16 11:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.05121
|0.99324
|1.06019
|2011.06.16 13:10
|1.05317
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|49424891
|2011.06.16 12:20
|buy
|0.03
|audusd
|1.04921
|0.99324
|1.06019
|2011.06.16 13:10
|1.05313
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|49834902
|2011.06.22 06:25
|sell
|0.01
|audjpy
|85.157
|84.949
|84.058
|2011.06.22 13:46
|84.949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|49920430
|2011.06.23 05:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.903
|122.913
|129.604
|2011.06.23 18:58
|128.836
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|49971026
|2011.06.23 13:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.706
|122.913
|129.604
|2011.06.23 18:58
|128.836
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|49989249
|2011.06.23 15:46
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.510
|122.913
|129.604
|2011.06.23 18:58
|128.840
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|50006489
|2011.06.23 18:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.893
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.595
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.71
|50017539
|2011.06.23 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.814
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.498
|0.00
|0.00
|0.18
|-3.90
|50039891
|2011.06.24 06:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.692
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.596
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|50046650
|2011.06.24 08:10
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.498
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.600
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|50063579
|2011.06.24 10:47
|buy
|0.05
|gbpjpy
|128.285
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.603
|0.00
|0.00
|0.00
|19.82
|50064283
|2011.06.24 10:57
|buy
|0.02
|audjpy
|84.613
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.498
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.84
|50093813
|2011.06.24 16:22
|buy
|0.01
|usdchf
|0.83700
|0.77700
|0.83946
|2011.06.28 22:48
|0.83253
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|50104635
|2011.06.24 19:13
|buy
|0.03
|audjpy
|84.415
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.498
|0.00
|0.00
|0.26
|3.07
|50108485
|2011.06.26 21:15
|buy
|0.02
|usdchf
|0.83311
|0.83638
|0.84439
|2011.06.27 02:39
|0.83638
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|50115486
|2011.06.26 22:48
|buy
|0.05
|audjpy
|84.207
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.497
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|50228450
|2011.06.27 20:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.33570
|1.27583
|1.34262
|2011.06.28 07:47
|1.33505
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.78
|50240245
|2011.06.27 23:57
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.33362
|1.27583
|1.34262
|2011.06.28 07:47
|1.33509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|50268862
|2011.06.28 06:38
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.33155
|1.27583
|1.34262
|2011.06.28 07:47
|1.33509
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|50303647
|2011.06.28 12:33
|buy
|0.01
|usdcad
|0.98506
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.58
|50307715
|2011.06.28 13:10
|buy
|0.02
|usdchf
|0.83058
|0.77700
|0.83946
|2011.06.28 22:48
|0.83260
|0.00
|0.00
|0.01
|4.85
|50310166
|2011.06.28 13:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89596
|0.95595
|0.88898
|2011.06.29 13:45
|0.89715
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.90
|50320898
|2011.06.28 14:42
|buy
|0.03
|usdchf
|0.82848
|0.83067
|0.83946
|2011.06.28 22:48
|0.83263
|0.00
|0.00
|0.01
|14.95
|50325012
|2011.06.28 15:14
|buy
|0.02
|usdcad
|0.98295
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|-0.04
|-18.83
|50339455
|2011.06.28 18:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89798
|0.95595
|0.88898
|2011.06.29 13:45
|0.89706
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.95
|50352874
|2011.06.28 21:52
|buy
|0.03
|usdcad
|0.98082
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.69
|50384051
|2011.06.29 06:52
|buy
|0.05
|usdcad
|0.97878
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.67
|50388385
|2011.06.29 07:32
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.89996
|0.95595
|0.88898
|2011.06.29 13:45
|0.89706
|0.00
|0.00
|0.00
|13.93
|50409099
|2011.06.29 10:45
|buy
|0.09
|usdcad
|0.97679
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.82
|50411476
|2011.06.29 11:00
|buy
|0.15
|usdcad
|0.97495
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.02
|50412239
|2011.06.29 11:05
|buy
|0.25
|usdcad
|0.97290
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|50426110
|2011.06.29 12:53
|buy
|0.42
|usdcad
|0.97095
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|122.06
|50800067
|2011.07.04 15:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.045
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.348
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.74
|50814031
|2011.07.04 23:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.472
|116.906
|116.370
|2011.07.05 19:20
|116.906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|50860178
|2011.07.05 08:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.249
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.340
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|50861434
|2011.07.05 08:44
|sell
|0.03
|gbpjpy
|130.454
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.346
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|50865582
|2011.07.05 09:15
|sell
|0.05
|gbpjpy
|130.664
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.346
|0.00
|0.00
|0.00
|19.61
|51127774
|2011.07.07 09:53
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.039
|96.240
|96.738
|2011.07.10 21:15
|96.240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|51144195
|2011.07.07 12:21
|buy
|0.02
|chfjpy
|95.843
|96.079
|96.935
|2011.07.07 14:26
|96.079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|51208210
|2011.07.08 07:14
|sell
|0.01
|eurchf
|1.21480
|1.20782
|1.20581
|2011.07.08 09:57
|1.20581
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|51209396
|2011.07.08 07:26
|sell
|0.02
|eurchf
|1.21678
|1.21446
|1.20581
|2011.07.08 08:39
|1.21446
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|51239513
|2011.07.08 12:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.35503
|1.34867
|1.34608
|2011.07.08 12:30
|1.34867
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|51239931
|2011.07.08 12:23
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.35724
|1.34844
|1.34608
|2011.07.08 12:30
|1.34844
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|51239951
|2011.07.08 12:23
|buy
|0.02
|chfjpy
|95.631
|95.835
|96.738
|2011.07.08 12:43
|95.835
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|51248586
|2011.07.08 12:42
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83426
|0.82957
|0.82526
|2011.07.11 15:09
|0.82957
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.69
|51294624
|2011.07.08 19:39
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.83626
|0.83356
|0.82526
|2011.07.11 13:48
|0.83356
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.40
|51837040
|2011.07.15 07:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.15215
|1.15769
|1.16312
|2011.07.15 10:17
|1.15769
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|51867147
|2011.07.15 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41236
|1.41663
|1.42132
|2011.07.15 16:07
|1.41663
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|51875577
|2011.07.15 13:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41034
|1.41320
|1.42132
|2011.07.15 15:44
|1.41320
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|51876437
|2011.07.15 13:56
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87578
|0.81568
|0.88280
|2011.07.18 13:10
|0.87473
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.69
|51919686
|2011.07.18 01:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87382
|0.81568
|0.88280
|2011.07.18 13:10
|0.87473
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|51933852
|2011.07.18 06:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60919
|1.54923
|1.61373
|2011.07.18 22:06
|1.60609
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.10
|51937916
|2011.07.18 07:13
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.87180
|0.81568
|0.88280
|2011.07.18 13:10
|0.87468
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|51942728
|2011.07.18 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.812
|84.028
|84.711
|2011.07.19 01:30
|84.028
|0.00
|0.00
|0.09
|2.73
|51957271
|2011.07.18 10:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60710
|1.54923
|1.61373
|2011.07.18 22:06
|1.60613
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.94
|51963618
|2011.07.18 11:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.14721
|1.15000
|1.15818
|2011.07.18 13:56
|1.15000
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|51974856
|2011.07.18 13:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.266
|121.274
|127.956
|2011.07.19 01:39
|127.204
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.78
|51974874
|2011.07.18 13:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|111.220
|111.505
|112.119
|2011.07.19 00:18
|111.505
|0.00
|0.00
|0.02
|3.60
|51979546
|2011.07.18 14:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87471
|0.87752
|0.88573
|2011.07.19 04:14
|0.87752
|0.00
|0.00
|0.01
|4.52
|51980281
|2011.07.18 14:07
|buy
|0.01
|eurchf
|1.14935
|1.15271
|1.15833
|2011.07.18 22:35
|1.15271
|0.00
|0.00
|0.03
|4.11
|51980566
|2011.07.18 14:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|127.060
|121.274
|127.956
|2011.07.19 01:39
|127.208
|0.00
|0.00
|0.03
|3.74
|51980950
|2011.07.18 14:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60493
|1.54923
|1.61373
|2011.07.18 22:06
|1.60616
|0.00
|0.00
|0.04
|3.69
|51981280
|2011.07.18 14:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|126.851
|121.274
|127.956
|2011.07.19 01:39
|127.208
|0.00
|0.00
|0.04
|13.54
|51982868
|2011.07.18 14:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60264
|1.54923
|1.61373
|2011.07.18 22:06
|1.60622
|0.00
|0.00
|0.07
|17.90
|51983003
|2011.07.18 14:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.31061
|1.31951
|1.32157
|2011.07.19 06:31
|1.32157
|0.00
|0.00
|0.01
|13.33
|51984317
|2011.07.18 14:46
|buy
|0.02
|eurjpy
|111.016
|111.507
|112.119
|2011.07.19 00:18
|111.507
|0.00
|0.00
|0.04
|12.43
|51985252
|2011.07.18 14:55
|buy
|0.02
|audjpy
|83.611
|84.028
|84.711
|2011.07.19 01:30
|84.028
|0.00
|0.00
|0.17
|10.55
|51988034
|2011.07.18 15:17
|buy
|0.02
|eurchf
|1.14736
|1.15272
|1.15833
|2011.07.18 22:35
|1.15272
|0.00
|0.00
|0.05
|13.11
|51998554
|2011.07.18 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40796
|1.41012
|1.41895
|2011.07.18 21:38
|1.41012
|0.00
|0.00
|0.02
|2.16
|52007251
|2011.07.18 21:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41081
|1.41401
|1.41979
|2011.07.19 07:46
|1.41401
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|52044859
|2011.07.19 05:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40877
|1.41401
|1.41979
|2011.07.19 07:46
|1.41401
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|52060297
|2011.07.19 07:13
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.84672
|0.90671
|0.84572
|2011.07.20 00:43
|0.85404
|0.00
|0.00
|-0.07
|-7.32
|52068145
|2011.07.19 08:20
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.84872
|0.90671
|0.84572
|2011.07.20 00:43
|0.85404
|0.00
|0.00
|-0.14
|-10.64
|52071325
|2011.07.19 08:50
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.85078
|0.90671
|0.84572
|2011.07.20 00:43
|0.85404
|0.00
|0.00
|-0.21
|-9.78
|52088011
|2011.07.19 12:17
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.85278
|0.90671
|0.84572
|2011.07.20 00:43
|0.85405
|0.00
|0.00
|-0.36
|-6.35
|52095688
|2011.07.19 13:29
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.85470
|0.90671
|0.84572
|2011.07.20 00:43
|0.85405
|0.00
|0.00
|-0.64
|5.85
|52100822
|2011.07.19 14:17
|sell
|0.15
|nzdusd
|0.85682
|0.90671
|0.84572
|2011.07.20 00:43
|0.85405
|0.00
|0.00
|-1.07
|41.55
|52123775
|2011.07.19 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41387
|1.47402
|1.41090
|2011.07.20 13:33
|1.41913
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.26
|52129496
|2011.07.19 22:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.41579
|1.47402
|1.41090
|2011.07.20 13:33
|1.41913
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.68
|52156483
|2011.07.20 06:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41776
|1.47402
|1.41090
|2011.07.20 13:33
|1.41910
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|52163715
|2011.07.20 08:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.41983
|1.47402
|1.41090
|2011.07.20 13:33
|1.41900
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|52173629
|2011.07.20 10:04
|sell
|0.09
|eurusd
|1.42189
|1.47402
|1.41090
|2011.07.20 13:33
|1.41892
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|52199388
|2011.07.20 15:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.42101
|1.48081
|1.41787
|2011.07.21 07:26
|1.42620
|0.00
|0.00
|-0.13
|-5.19
|52209151
|2011.07.20 18:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.42279
|1.48081
|1.41787
|2011.07.21 07:26
|1.42617
|0.00
|0.00
|-0.25
|-6.76
|52217276
|2011.07.20 22:28
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42502
|1.48081
|1.41787
|2011.07.21 07:26
|1.42613
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|52220261
|2011.07.20 23:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.42686
|1.48081
|1.41787
|2011.07.21 07:26
|1.42613
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|52238977
|2011.07.21 06:40
|sell
|0.09
|eurusd
|1.42888
|1.48081
|1.41787
|2011.07.21 07:26
|1.42610
|0.00
|0.00
|0.00
|25.02
|52261571
|2011.07.21 11:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.553
|84.975
|85.653
|2011.07.21 15:23
|84.975
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|52271122
|2011.07.21 12:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.42760
|1.48756
|1.42930
|2011.07.21 19:31
|1.43738
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|52271459
|2011.07.21 12:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.527
|118.516
|112.034
|2011.07.21 15:10
|112.795
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|52271660
|2011.07.21 12:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.42967
|1.48756
|1.42930
|2011.07.21 19:31
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|52272457
|2011.07.21 12:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.732
|72.726
|79.429
|2011.07.22 01:08
|78.668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|52274113
|2011.07.21 12:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.43160
|1.48756
|1.42930
|2011.07.21 19:31
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|52274277
|2011.07.21 12:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.81911
|0.75915
|0.82579
|2011.07.22 05:19
|0.81831
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|52276354
|2011.07.21 13:01
|sell
|0.02
|eurjpy
|112.730
|118.516
|112.034
|2011.07.21 15:10
|112.802
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|52282990
|2011.07.21 14:00
|sell
|0.05
|eurusd
|1.43365
|1.48756
|1.42930
|2011.07.21 19:31
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.50
|52285422
|2011.07.21 14:16
|sell
|0.09
|eurusd
|1.43560
|1.48756
|1.42930
|2011.07.21 19:31
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.75
|52285457
|2011.07.21 14:16
|sell
|0.03
|eurjpy
|112.933
|118.516
|112.034
|2011.07.21 15:10
|112.811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|52286548
|2011.07.21 14:23
|sell
|0.15
|eurusd
|1.43827
|1.48756
|1.42930
|2011.07.21 19:31
|1.43735
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|52288692
|2011.07.21 14:34
|sell
|0.05
|eurjpy
|113.111
|118.516
|112.034
|2011.07.21 15:10
|112.808
|0.00
|0.00
|0.00
|19.30
|52290568
|2011.07.21 14:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.530
|72.726
|79.429
|2011.07.22 01:08
|78.668
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|52299048
|2011.07.21 16:08
|buy
|0.02
|usdchf
|0.81703
|0.75915
|0.82579
|2011.07.22 05:19
|0.81831
|0.00
|0.00
|0.01
|3.13
|52311558
|2011.07.21 18:57
|sell
|0.25
|eurusd
|1.44042
|1.48756
|1.42930
|2011.07.21 19:30
|1.43734
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|52317115
|2011.07.21 20:15
|buy
|0.03
|usdchf
|0.81493
|0.75915
|0.82579
|2011.07.22 05:19
|0.81831
|0.00
|0.00
|0.01
|12.39
|52320024
|2011.07.21 20:52
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.341
|72.726
|79.429
|2011.07.22 01:08
|78.668
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.47
|52390546
|2011.07.22 13:59
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.86431
|0.92433
|0.86357
|2011.07.27 14:49
|0.87165
|0.00
|0.00
|-0.21
|-7.34
|52539756
|2011.07.25 16:12
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.86634
|0.86381
|0.85532
|2011.07.26 01:00
|0.86381
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.06
|52611747
|2011.07.26 02:47
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.86836
|0.92433
|0.86357
|2011.07.27 14:49
|0.87169
|0.00
|0.00
|-0.14
|-6.66
|52619257
|2011.07.26 03:29
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.87046
|0.92433
|0.86357
|2011.07.27 14:49
|0.87169
|0.00
|0.00
|-0.21
|-3.69
|52655840
|2011.07.26 07:15
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.87247
|0.92433
|0.86357
|2011.07.27 14:49
|0.87169
|0.00
|0.00
|-0.36
|3.90
|52721151
|2011.07.26 14:01
|buy
|0.01
|usdcad
|0.94444
|0.94704
|0.95341
|2011.07.27 15:30
|0.94704
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.75
|52763040
|2011.07.26 20:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|113.072
|112.712
|111.972
|2011.07.27 06:53
|112.712
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.63
|52763053
|2011.07.26 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|85.387
|91.385
|84.961
|2011.07.28 11:16
|85.711
|0.00
|0.00
|-0.75
|-4.17
|52767539
|2011.07.26 21:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.88421
|0.87938
|0.87321
|2011.07.27 17:00
|0.87938
|0.00
|0.00
|-0.02
|7.89
|52788811
|2011.07.27 01:30
|sell
|0.02
|audjpy
|85.659
|91.385
|84.961
|2011.07.28 11:16
|85.711
|0.00
|0.00
|-1.12
|-1.34
|52789569
|2011.07.27 01:32
|sell
|0.03
|audjpy
|85.861
|91.385
|84.961
|2011.07.28 11:16
|85.711
|0.00
|0.00
|-1.68
|5.80
|52789823
|2011.07.27 01:33
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.87478
|0.92433
|0.86357
|2011.07.27 14:49
|0.87162
|0.00
|0.00
|0.00
|28.44
|52791259
|2011.07.27 01:40
|sell
|0.05
|audjpy
|86.046
|91.385
|84.961
|2011.07.28 11:16
|85.711
|0.00
|0.00
|-2.80
|21.56
|52831435
|2011.07.27 07:21
|buy
|0.02
|usdcad
|0.94241
|0.94706
|0.95341
|2011.07.27 15:30
|0.94706
|0.00
|0.00
|0.00
|9.82
|52853540
|2011.07.27 10:01
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.116
|97.424
|98.012
|2011.07.29 12:57
|97.424
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.98
|52856264
|2011.07.27 10:21
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.910
|97.169
|98.012
|2011.07.27 15:30
|97.169
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|53107398
|2011.07.29 12:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.565
|71.565
|78.054
|2011.07.31 21:15
|77.311
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|53111477
|2011.07.29 12:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.365
|71.565
|78.054
|2011.07.31 21:15
|77.311
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|53113546
|2011.07.29 12:49
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.158
|71.565
|78.054
|2011.07.31 21:15
|77.310
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.90
|53151599
|2011.07.29 19:43
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.950
|71.565
|78.054
|2011.07.31 21:15
|77.310
|0.00
|0.00
|-0.01
|23.28
|53154498
|2011.07.31 21:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.110
|126.778
|126.231
|2011.07.31 22:29
|126.778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|53155562
|2011.07.31 21:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.331
|126.861
|126.231
|2011.07.31 21:46
|126.861
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|53229340
|2011.08.01 09:46
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.092
|104.098
|98.024
|2011.08.01 14:21
|98.855
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.94
|53238793
|2011.08.01 10:30
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.292
|104.098
|98.024
|2011.08.01 14:21
|98.861
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.83
|53282013
|2011.08.01 13:47
|sell
|0.03
|chfjpy
|98.505
|104.098
|98.024
|2011.08.01 14:21
|98.861
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|53288716
|2011.08.01 14:03
|sell
|0.05
|chfjpy
|98.655
|104.098
|98.024
|2011.08.01 14:21
|98.844
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.31
|53296246
|2011.08.01 14:20
|sell
|0.09
|chfjpy
|98.909
|104.098
|98.024
|2011.08.01 14:21
|98.844
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|53296481
|2011.08.01 14:20
|sell
|0.15
|chfjpy
|99.127
|104.098
|98.024
|2011.08.01 14:21
|98.825
|0.00
|0.00
|0.00
|59.04
|53437728
|2011.08.02 16:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87296
|0.81293
|0.87590
|2011.08.09 14:54
|0.87590
|0.00
|0.00
|0.06
|4.77
|53445478
|2011.08.02 17:37
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87087
|0.87370
|0.88194
|2011.08.03 08:28
|0.87370
|0.00
|0.00
|0.01
|9.22
|53549230
|2011.08.03 13:45
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.144
|74.144
|80.841
|2011.08.03 20:57
|80.084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|53554599
|2011.08.03 14:32
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.943
|74.144
|80.841
|2011.08.03 20:57
|80.084
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|53555608
|2011.08.03 14:37
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.732
|74.144
|80.841
|2011.08.03 20:57
|80.076
|0.00
|0.00
|0.00
|13.39
|53621083
|2011.08.04 09:14
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86889
|0.87121
|0.87987
|2011.08.04 11:14
|0.87121
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|53650172
|2011.08.04 13:48
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86691
|0.86922
|0.87789
|2011.08.05 12:37
|0.86922
|0.00
|0.00
|0.01
|7.53
|53760244
|2011.08.05 15:49
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86486
|0.87230
|0.87590
|2011.08.07 21:22
|0.87230
|0.00
|0.00
|0.01
|24.46
|53774107
|2011.08.05 18:31
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.160
|74.159
|80.333
|2011.08.07 22:49
|79.509
|0.00
|0.00
|0.02
|-8.31
|53775380
|2011.08.05 19:07
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.963
|74.159
|80.333
|2011.08.07 22:49
|79.509
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.59
|53778526
|2011.08.07 21:15
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.654
|74.159
|80.333
|2011.08.07 22:49
|79.510
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|53779199
|2011.08.07 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.75805
|0.76013
|0.76905
|2011.08.07 23:21
|0.76013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|53780082
|2011.08.07 21:22
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.24533
|1.24879
|1.25433
|2011.08.07 22:31
|1.24879
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|53780184
|2011.08.07 21:22
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.24408
|1.24677
|1.25433
|2011.08.07 22:00
|1.24677
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|53780211
|2011.08.07 21:22
|buy
|0.05
|cadjpy
|79.434
|74.159
|80.333
|2011.08.07 22:49
|79.510
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|53782705
|2011.08.07 22:01
|buy
|0.09
|cadjpy
|79.191
|74.159
|80.333
|2011.08.07 22:49
|79.510
|0.00
|0.00
|0.00
|36.66
|53802052
|2011.08.08 04:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.75993
|0.69997
|0.76471
|2011.08.08 06:35
|0.75665
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.33
|53802359
|2011.08.08 04:22
|buy
|0.02
|usdchf
|0.75783
|0.69997
|0.76471
|2011.08.08 06:35
|0.75667
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|53805118
|2011.08.08 05:18
|buy
|0.03
|usdchf
|0.75578
|0.69997
|0.76471
|2011.08.08 06:35
|0.75661
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|53807321
|2011.08.08 05:58
|buy
|0.05
|usdchf
|0.75364
|0.69997
|0.76471
|2011.08.08 06:35
|0.75668
|0.00
|0.00
|0.00
|20.09
|53824525
|2011.08.08 09:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.75999
|0.76231
|0.76881
|2011.08.08 12:48
|0.76231
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|53825523
|2011.08.08 09:14
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.24412
|1.24645
|1.25522
|2011.08.08 09:31
|1.24645
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|53825526
|2011.08.08 09:14
|buy
|0.02
|usdchf
|0.75779
|0.76129
|0.76881
|2011.08.08 10:38
|0.76129
|0.00
|0.00
|0.00
|9.19
|53857118
|2011.08.08 15:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.76014
|0.69987
|0.76093
|2011.08.08 16:43
|0.75350
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.81
|53859916
|2011.08.08 15:17
|buy
|0.02
|usdchf
|0.75813
|0.69987
|0.76093
|2011.08.08 16:43
|0.75355
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|53863806
|2011.08.08 15:59
|buy
|0.03
|usdchf
|0.75615
|0.69987
|0.76093
|2011.08.08 16:43
|0.75346
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.71
|53865529
|2011.08.08 16:18
|buy
|0.05
|usdchf
|0.75409
|0.69987
|0.76093
|2011.08.08 16:43
|0.75339
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|53865644
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.09
|usdchf
|0.75195
|0.69987
|0.76093
|2011.08.08 16:43
|0.75318
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|53865806
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.15
|usdchf
|0.74995
|0.69987
|0.76093
|2011.08.08 16:43
|0.75290
|0.00
|0.00
|0.00
|58.77
|53944847
|2011.08.09 08:49
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.22494
|1.16503
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20973
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|53945633
|2011.08.09 08:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.74952
|0.68962
|0.74856
|2011.08.09 09:09
|0.74219
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.88
|53945801
|2011.08.09 09:00
|buy
|0.02
|usdchf
|0.74749
|0.68962
|0.74856
|2011.08.09 09:09
|0.74210
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.53
|53945848
|2011.08.09 09:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.22206
|1.16503
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20963
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|53945892
|2011.08.09 09:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.06234
|1.00234
|1.06084
|2011.08.09 09:34
|1.06000
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|53946816
|2011.08.09 09:04
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.22005
|1.16503
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20951
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.75
|53946837
|2011.08.09 09:04
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.21783
|1.16503
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20896
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.96
|53946875
|2011.08.09 09:04
|buy
|0.03
|usdchf
|0.74403
|0.68962
|0.74856
|2011.08.09 09:09
|0.74200
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|53946896
|2011.08.09 09:04
|buy
|0.02
|eurchf
|1.05864
|1.00234
|1.06084
|2011.08.09 09:34
|1.05999
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|53946929
|2011.08.09 09:04
|buy
|0.09
|gbpchf
|1.21547
|1.16503
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20884
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.69
|53947003
|2011.08.09 09:04
|buy
|0.03
|eurchf
|1.05641
|1.00234
|1.06084
|2011.08.09 09:34
|1.06000
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|53947056
|2011.08.09 09:04
|buy
|0.05
|usdchf
|0.74194
|0.68962
|0.74856
|2011.08.09 09:09
|0.74200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|53947073
|2011.08.09 09:05
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.21317
|1.16503
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20884
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.83
|53947245
|2011.08.09 09:06
|buy
|0.05
|eurchf
|1.04976
|1.05250
|1.06084
|2011.08.09 09:08
|1.05250
|0.00
|0.00
|0.00
|18.53
|53947260
|2011.08.09 09:06
|buy
|0.25
|gbpchf
|1.20606
|1.16503
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20886
|0.00
|0.00
|0.00
|94.65
|53947351
|2011.08.09 09:06
|buy
|0.09
|usdchf
|0.73757
|0.73957
|0.74856
|2011.08.09 09:09
|0.74186
|0.00
|0.00
|0.00
|52.04
|53947669
|2011.08.09 09:07
|buy
|0.42
|gbpchf
|1.20392
|1.20634
|1.21482
|2011.08.09 09:07
|1.20892
|0.00
|0.00
|0.00
|283.92
|53947764
|2011.08.09 09:07
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.21052
|1.21407
|1.22147
|2011.08.09 09:16
|1.21407
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|53947941
|2011.08.09 09:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.74276
|0.68251
|0.74964
|2011.08.09 09:50
|0.74188
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|53948693
|2011.08.09 09:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.21479
|1.15486
|1.22166
|2011.08.09 09:31
|1.21395
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|53948731
|2011.08.09 09:17
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.21272
|1.15486
|1.22166
|2011.08.09 09:31
|1.21391
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|53948822
|2011.08.09 09:17
|buy
|0.02
|usdchf
|0.74070
|0.68251
|0.74964
|2011.08.09 09:50
|0.74188
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|53948829
|2011.08.09 09:17
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.21066
|1.15486
|1.22166
|2011.08.09 09:31
|1.21389
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|53950254
|2011.08.09 09:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.21448
|1.21723
|1.22541
|2011.08.09 09:37
|1.21723
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|53950770
|2011.08.09 09:34
|buy
|0.01
|eurchf
|1.06042
|1.00037
|1.06493
|2011.08.09 09:43
|1.05682
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|53951735
|2011.08.09 09:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.21710
|1.15786
|1.21910
|2011.08.09 09:42
|1.21045
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.99
|53951818
|2011.08.09 09:38
|buy
|0.02
|eurchf
|1.05819
|1.00037
|1.06493
|2011.08.09 09:43
|1.05682
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|53951825
|2011.08.09 09:38
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.21506
|1.15786
|1.21910
|2011.08.09 09:42
|1.21061
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.03
|53951959
|2011.08.09 09:39
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.21262
|1.15786
|1.21910
|2011.08.09 09:42
|1.21073
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|53951967
|2011.08.09 09:39
|buy
|0.03
|eurchf
|1.05604
|1.00037
|1.06493
|2011.08.09 09:43
|1.05682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|53952189
|2011.08.09 09:41
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.21012
|1.15786
|1.21910
|2011.08.09 09:42
|1.21061
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|53952212
|2011.08.09 09:41
|buy
|0.05
|eurchf
|1.05377
|1.00037
|1.06493
|2011.08.09 09:43
|1.05690
|0.00
|0.00
|0.00
|21.13
|53952274
|2011.08.09 09:41
|buy
|0.09
|gbpchf
|1.20807
|1.15786
|1.21910
|2011.08.09 09:42
|1.21071
|0.00
|0.00
|0.00
|32.11
|53952315
|2011.08.09 09:41
|buy
|0.03
|usdchf
|0.73864
|0.68251
|0.74964
|2011.08.09 09:50
|0.74188
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|53952455
|2011.08.09 09:42
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.21103
|1.21683
|1.22221
|2011.08.09 09:51
|1.21683
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|53952513
|2011.08.09 09:43
|buy
|0.01
|eurchf
|1.05722
|1.05945
|1.06818
|2011.08.09 09:52
|1.05945
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|53953259
|2011.08.09 09:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.74202
|0.68202
|0.74894
|2011.08.09 13:28
|0.74106
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|53953519
|2011.08.09 09:51
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.21726
|1.15724
|1.22240
|2011.08.09 11:18
|1.21422
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|53953531
|2011.08.09 09:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.05997
|0.99987
|1.06685
|2011.08.09 10:20
|1.05899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|53953769
|2011.08.09 09:55
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.21528
|1.15724
|1.22240
|2011.08.09 11:18
|1.21422
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|53953959
|2011.08.09 09:56
|buy
|0.02
|eurchf
|1.05785
|0.99987
|1.06685
|2011.08.09 10:20
|1.05899
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|53954522
|2011.08.09 10:01
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.21340
|1.15724
|1.22240
|2011.08.09 11:18
|1.21426
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|53954586
|2011.08.09 10:01
|buy
|0.03
|eurchf
|1.05584
|0.99987
|1.06685
|2011.08.09 10:20
|1.05899
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|53959163
|2011.08.09 11:08
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.21140
|1.15724
|1.22240
|2011.08.09 11:18
|1.21428
|0.00
|0.00
|0.00
|19.41
|53967752
|2011.08.09 13:02
|buy
|0.02
|usdchf
|0.73994
|0.68202
|0.74894
|2011.08.09 13:28
|0.74106
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|53967995
|2011.08.09 13:03
|buy
|0.03
|usdchf
|0.73794
|0.68202
|0.74894
|2011.08.09 13:28
|0.74106
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|54244696
|2011.08.11 17:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87595
|0.88083
|0.88495
|2011.08.15 14:49
|0.88083
|0.00
|0.00
|0.02
|8.00
|54287925
|2011.08.12 08:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62442
|1.68437
|1.61962
|2011.08.12 14:08
|1.62751
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|54288679
|2011.08.12 08:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62654
|1.68437
|1.61962
|2011.08.12 14:08
|1.62743
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|54290989
|2011.08.12 09:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62860
|1.68437
|1.61962
|2011.08.12 14:08
|1.62738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|54319907
|2011.08.12 13:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.63078
|1.68437
|1.61962
|2011.08.12 14:08
|1.62746
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|54328992
|2011.08.12 14:48
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87401
|0.87701
|0.88495
|2011.08.15 05:26
|0.87701
|0.00
|0.00
|0.01
|9.78
|54580006
|2011.08.17 07:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43592
|1.43877
|1.44491
|2011.08.17 08:15
|1.43877
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|54580570
|2011.08.17 07:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43381
|1.43682
|1.44491
|2011.08.17 07:43
|1.43682
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|54667173
|2011.08.17 18:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83754
|0.83404
|0.82620
|2011.08.18 05:37
|0.83404
|0.00
|0.00
|-0.21
|3.50
|54676779
|2011.08.17 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.637
|70.618
|77.104
|2011.08.19 15:31
|76.290
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|54701723
|2011.08.18 05:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.31864
|1.31487
|1.30969
|2011.08.18 05:40
|1.31487
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|54702296
|2011.08.18 05:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.32035
|1.31487
|1.30969
|2011.08.18 05:40
|1.31487
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|54839393
|2011.08.19 07:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.430
|70.618
|77.104
|2011.08.19 15:31
|76.290
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.67
|54875487
|2011.08.19 14:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.209
|70.618
|77.104
|2011.08.19 15:31
|76.290
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|54875749
|2011.08.19 14:15
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.000
|70.618
|77.104
|2011.08.19 15:31
|76.290
|0.00
|0.00
|0.00
|19.01
|55008413
|2011.08.22 15:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|110.381
|116.383
|109.890
|2011.08.23 09:01
|110.719
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.41
|55013615
|2011.08.22 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.956
|85.956
|79.488
|2011.08.23 12:48
|80.286
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.31
|55014333
|2011.08.22 16:10
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.585
|83.593
|77.507
|2011.08.25 23:34
|78.306
|0.00
|0.00
|-0.25
|-9.32
|55016319
|2011.08.22 16:54
|sell
|0.02
|audjpy
|80.163
|0.000
|79.488
|2011.08.23 12:48
|80.286
|0.00
|0.00
|-0.37
|-3.22
|55022874
|2011.08.22 20:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|76.809
|82.811
|76.514
|2011.08.25 23:35
|77.341
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.88
|55036070
|2011.08.23 03:46
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.82648
|0.88647
|0.82562
|2011.08.23 22:09
|0.83373
|0.00
|0.00
|-0.07
|-7.25
|55039156
|2011.08.23 05:13
|sell
|0.03
|audjpy
|80.386
|85.956
|79.488
|2011.08.23 12:48
|80.286
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|55039954
|2011.08.23 05:33
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.82852
|0.88647
|0.82562
|2011.08.23 22:09
|0.83373
|0.00
|0.00
|-0.14
|-10.42
|55044047
|2011.08.23 06:37
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.83055
|0.88647
|0.82562
|2011.08.23 22:09
|0.83373
|0.00
|0.00
|-0.21
|-9.54
|55048623
|2011.08.23 07:28
|sell
|0.02
|eurjpy
|110.582
|116.383
|109.890
|2011.08.23 09:01
|110.722
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|55049757
|2011.08.23 07:35
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.783
|77.530
|76.689
|2011.08.23 13:57
|77.530
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|55049868
|2011.08.23 07:36
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.83258
|0.88647
|0.82562
|2011.08.23 22:09
|0.83373
|0.00
|0.00
|-0.36
|-5.75
|55051010
|2011.08.23 07:49
|sell
|0.03
|eurjpy
|110.786
|116.383
|109.890
|2011.08.23 09:01
|110.719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|55051689
|2011.08.23 07:52
|sell
|0.05
|audjpy
|80.582
|85.956
|79.488
|2011.08.23 12:48
|80.286
|0.00
|0.00
|0.00
|19.33
|55054065
|2011.08.23 08:05
|sell
|0.05
|eurjpy
|111.002
|116.383
|109.890
|2011.08.23 09:01
|110.723
|0.00
|0.00
|0.00
|18.19
|55089358
|2011.08.23 14:03
|sell
|0.01
|audjpy
|80.304
|86.298
|79.611
|2011.08.24 02:31
|80.365
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.80
|55097352
|2011.08.23 15:14
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.30221
|1.36229
|1.29792
|2011.08.24 06:36
|1.30567
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.37
|55098702
|2011.08.23 15:31
|sell
|0.01
|eurchf
|1.13704
|1.19702
|1.13413
|2011.08.24 03:44
|1.14227
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.59
|55099651
|2011.08.23 15:39
|sell
|0.02
|eurchf
|1.13904
|1.19702
|1.13413
|2011.08.24 03:44
|1.14227
|0.00
|0.00
|-0.11
|-8.14
|55099690
|2011.08.23 15:39
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.30490
|1.36229
|1.29792
|2011.08.24 06:36
|1.30567
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.95
|55099768
|2011.08.23 15:39
|sell
|0.03
|eurchf
|1.14117
|1.19702
|1.13413
|2011.08.24 03:44
|1.14227
|0.00
|0.00
|-0.17
|-4.16
|55102326
|2011.08.23 16:00
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.83461
|0.88647
|0.82562
|2011.08.23 22:09
|0.83373
|0.00
|0.00
|-0.64
|7.92
|55106297
|2011.08.23 16:52
|sell
|0.02
|audjpy
|80.507
|86.298
|79.611
|2011.08.24 02:31
|80.367
|0.00
|0.00
|-0.37
|3.66
|55114927
|2011.08.23 19:09
|sell
|0.03
|audjpy
|80.711
|86.298
|79.611
|2011.08.24 02:31
|80.367
|0.00
|0.00
|-0.56
|13.47
|55115197
|2011.08.23 19:11
|sell
|0.15
|nzdusd
|0.83635
|0.88647
|0.82562
|2011.08.23 22:09
|0.83373
|0.00
|0.00
|-1.07
|39.30
|55115552
|2011.08.23 19:13
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.30690
|1.36229
|1.29792
|2011.08.24 06:36
|1.30564
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.78
|55116397
|2011.08.23 19:25
|sell
|0.05
|eurchf
|1.14311
|1.19702
|1.13413
|2011.08.24 03:43
|1.14227
|0.00
|0.00
|-0.28
|5.29
|55123036
|2011.08.23 22:49
|sell
|0.09
|eurchf
|1.14487
|1.19702
|1.13413
|2011.08.24 03:43
|1.14227
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|55128078
|2011.08.24 00:55
|sell
|0.05
|gbpchf
|1.30892
|1.36229
|1.29792
|2011.08.24 06:36
|1.30564
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|55219759
|2011.08.24 17:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.013
|82.811
|76.514
|2011.08.25 23:35
|77.341
|0.00
|0.00
|-0.05
|-8.48
|55219826
|2011.08.24 17:28
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.982
|83.593
|77.507
|2011.08.25 23:34
|78.305
|0.00
|0.00
|-0.33
|-8.35
|55243362
|2011.08.25 02:09
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.82712
|0.83068
|0.83810
|2011.08.25 12:34
|0.83068
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|55260468
|2011.08.25 06:38
|sell
|0.03
|cadjpy
|78.184
|83.593
|77.507
|2011.08.25 23:34
|78.305
|0.00
|0.00
|-0.13
|-4.70
|55262264
|2011.08.25 06:59
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.213
|82.811
|76.514
|2011.08.25 23:35
|77.341
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.97
|55273711
|2011.08.25 09:26
|buy
|0.01
|audusd
|1.04496
|1.04746
|1.05590
|2011.08.25 12:35
|1.04746
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|55288379
|2011.08.25 13:11
|sell
|0.05
|cadjpy
|78.406
|83.593
|77.507
|2011.08.25 23:34
|78.306
|0.00
|0.00
|-0.21
|6.47
|55291310
|2011.08.25 13:31
|sell
|0.09
|cadjpy
|78.607
|83.593
|77.507
|2011.08.25 23:34
|78.310
|0.00
|0.00
|-0.38
|34.56
|55300322
|2011.08.25 14:46
|buy
|0.01
|audusd
|1.04498
|1.04813
|1.05395
|2011.08.26 01:30
|1.04813
|0.00
|0.00
|0.09
|3.15
|55302041
|2011.08.25 14:56
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.412
|82.811
|76.514
|2011.08.25 23:35
|77.341
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.59
|55302666
|2011.08.25 15:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.068
|103.069
|96.587
|2011.08.26 01:30
|97.392
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.20
|55303399
|2011.08.25 15:08
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.29455
|1.23451
|1.29960
|2011.08.26 08:30
|1.29091
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.60
|55303411
|2011.08.25 15:08
|sell
|0.02
|chfjpy
|97.297
|103.069
|96.587
|2011.08.26 01:30
|97.392
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.46
|55311620
|2011.08.25 17:45
|sell
|0.03
|chfjpy
|97.482
|103.069
|96.587
|2011.08.26 01:30
|97.395
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.38
|55312133
|2011.08.25 17:54
|sell
|0.05
|chfjpy
|97.680
|103.069
|96.587
|2011.08.26 01:30
|97.395
|0.00
|0.00
|-0.03
|18.43
|55312140
|2011.08.25 17:54
|sell
|0.09
|usdjpy
|77.613
|82.811
|76.514
|2011.08.25 23:35
|77.341
|0.00
|0.00
|-0.06
|31.65
|55313940
|2011.08.25 18:52
|buy
|0.02
|audusd
|1.04295
|1.04675
|1.05395
|2011.08.26 00:30
|1.04675
|0.00
|0.00
|0.17
|7.60
|55314904
|2011.08.25 19:24
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.29248
|1.23451
|1.29960
|2011.08.26 08:30
|1.29093
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.92
|55337307
|2011.08.26 06:44
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.29064
|1.23451
|1.29960
|2011.08.26 08:30
|1.29083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|55338615
|2011.08.26 06:57
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.28857
|1.23451
|1.29960
|2011.08.26 08:30
|1.29092
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|55362121
|2011.08.26 13:03
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.29101
|1.29312
|1.30201
|2011.08.26 14:01
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|55652998
|2011.09.01 01:33
|sell
|0.01
|audusd
|1.07101
|1.13105
|1.06364
|2011.09.02 02:39
|1.07070
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.31
|55696199
|2011.09.01 14:00
|sell
|0.02
|audusd
|1.07260
|1.13105
|1.06364
|2011.09.02 02:39
|1.07069
|0.00
|0.00
|-0.37
|3.82
|55696971
|2011.09.01 14:03
|sell
|0.03
|audusd
|1.07464
|1.13105
|1.06364
|2011.09.02 02:39
|1.07069
|0.00
|0.00
|-0.55
|11.85
|55720026
|2011.09.01 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.477
|82.246
|81.364
|2011.09.02 12:16
|82.246
|0.00
|0.00
|-0.19
|3.00
|55720411
|2011.09.01 20:12
|sell
|0.01
|cadjpy
|78.761
|78.355
|77.664
|2011.09.02 12:42
|78.355
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.30
|55802817
|2011.09.04 21:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.234
|118.228
|124.710
|2011.09.05 15:01
|123.957
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|55830880
|2011.09.05 07:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.030
|118.228
|124.710
|2011.09.05 15:00
|123.931
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|55832946
|2011.09.05 07:34
|buy
|0.03
|gbpjpy
|123.812
|118.228
|124.710
|2011.09.05 15:00
|123.931
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|55867134
|2011.09.05 14:15
|buy
|0.05
|gbpjpy
|123.610
|118.228
|124.710
|2011.09.05 15:00
|123.923
|0.00
|0.00
|0.00
|20.35
|56076832
|2011.09.07 10:49
|sell
|0.01
|audjpy
|81.936
|87.936
|81.240
|2011.09.08 01:30
|81.966
|0.00
|0.00
|-0.56
|-0.39
|56106574
|2011.09.07 15:44
|sell
|0.02
|audjpy
|82.140
|87.936
|81.240
|2011.09.08 01:30
|81.957
|0.00
|0.00
|-1.12
|4.73
|56122673
|2011.09.07 20:29
|sell
|0.03
|audjpy
|82.340
|87.936
|81.240
|2011.09.08 01:30
|81.981
|0.00
|0.00
|-1.68
|13.92
|56156755
|2011.09.08 10:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87855
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86714
|0.00
|0.00
|0.02
|-18.06
|56159668
|2011.09.08 11:12
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87632
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86707
|0.00
|0.00
|0.02
|-29.28
|56168410
|2011.09.08 12:37
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.87443
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86708
|0.00
|0.00
|0.04
|-34.89
|56171322
|2011.09.08 12:53
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.87236
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86708
|0.00
|0.00
|0.06
|-41.78
|56192525
|2011.09.08 16:32
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.87040
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86708
|0.00
|0.00
|0.12
|-47.28
|56236008
|2011.09.09 08:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.595
|77.313
|76.700
|2011.09.09 15:59
|77.313
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|56236766
|2011.09.09 08:11
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.86834
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86709
|0.00
|0.00
|0.10
|-29.67
|56243944
|2011.09.09 09:20
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.86636
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86710
|0.00
|0.00
|0.16
|29.28
|56257593
|2011.09.09 11:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.804
|77.310
|76.700
|2011.09.09 15:59
|77.310
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|56267275
|2011.09.09 13:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|107.324
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.139
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.31
|56269058
|2011.09.09 13:13
|buy
|0.02
|eurjpy
|107.128
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.139
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.56
|56270898
|2011.09.09 13:28
|buy
|0.42
|eurgbp
|0.86426
|0.81856
|0.87534
|2011.09.13 14:08
|0.86712
|0.00
|0.00
|0.27
|190.08
|56271563
|2011.09.09 13:32
|buy
|0.03
|eurjpy
|106.913
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.139
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|56273378
|2011.09.09 13:41
|buy
|0.05
|eurjpy
|106.705
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.139
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.57
|56279744
|2011.09.09 15:01
|buy
|0.09
|eurjpy
|106.495
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.141
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.17
|56281062
|2011.09.09 15:14
|buy
|0.15
|eurjpy
|106.281
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.132
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.88
|56282315
|2011.09.09 15:23
|buy
|0.25
|eurjpy
|106.060
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.138
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|56282718
|2011.09.09 15:24
|buy
|0.42
|eurjpy
|105.849
|101.347
|106.955
|2011.09.09 17:13
|106.138
|0.00
|0.00
|0.00
|156.85
|56321928
|2011.09.12 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.88744
|0.94740
|0.88075
|2011.09.12 06:09
|0.88786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|56322250
|2011.09.12 04:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.40654
|1.46669
|1.39999
|2011.09.12 06:08
|1.40718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|56323902
|2011.09.12 04:51
|sell
|0.02
|usdchf
|0.88945
|0.94740
|0.88075
|2011.09.12 06:09
|0.88784
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|56324047
|2011.09.12 04:52
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.40849
|1.46669
|1.39999
|2011.09.12 06:08
|1.40718
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|56324797
|2011.09.12 04:54
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.41098
|1.46669
|1.39999
|2011.09.12 06:08
|1.40718
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|56324865
|2011.09.12 04:55
|sell
|0.03
|usdchf
|0.89175
|0.94740
|0.88075
|2011.09.12 06:09
|0.88784
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|56338325
|2011.09.12 07:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.40654
|1.40367
|1.39757
|2011.09.12 08:23
|1.40367
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|56339718
|2011.09.12 07:31
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.40880
|1.40370
|1.39757
|2011.09.12 08:23
|1.40370
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|56341276
|2011.09.12 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.88937
|0.88553
|0.87835
|2011.09.12 10:33
|0.88553
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|56349967
|2011.09.12 10:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.81809
|0.82182
|0.82906
|2011.09.12 14:58
|0.82182
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|56350363
|2011.09.12 10:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58511
|1.52514
|1.59007
|2011.09.12 15:34
|1.58214
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|56352252
|2011.09.12 10:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.88614
|0.88300
|0.87506
|2011.09.12 13:11
|0.88300
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|56353753
|2011.09.12 11:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|86.949
|87.361
|88.052
|2011.09.12 13:29
|87.361
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|56365709
|2011.09.12 13:31
|buy
|0.01
|chfjpy
|87.349
|81.347
|88.057
|2011.09.12 18:36
|87.282
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|56366876
|2011.09.12 13:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58304
|1.52514
|1.59007
|2011.09.12 15:34
|1.58214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|56373064
|2011.09.12 14:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58108
|1.52514
|1.59007
|2011.09.12 15:34
|1.58214
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|56373379
|2011.09.12 14:52
|buy
|0.02
|chfjpy
|87.160
|81.347
|88.057
|2011.09.12 18:36
|87.282
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|56374975
|2011.09.12 15:08
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57891
|1.52514
|1.59007
|2011.09.12 15:34
|1.58219
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|56382038
|2011.09.12 16:39
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.81914
|0.82217
|0.82813
|2011.09.12 20:15
|0.82217
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|56387076
|2011.09.12 17:46
|buy
|0.03
|chfjpy
|86.960
|81.347
|88.057
|2011.09.12 18:36
|87.283
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|56388055
|2011.09.12 18:04
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.81713
|0.82217
|0.82813
|2011.09.12 20:15
|0.82217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|56401721
|2011.09.12 20:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58510
|1.52513
|1.58753
|2011.09.13 08:27
|1.57949
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|56431460
|2011.09.13 06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58304
|1.52513
|1.58753
|2011.09.13 08:27
|1.57951
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.06
|56440943
|2011.09.13 07:48
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58094
|1.52513
|1.58753
|2011.09.13 08:27
|1.57951
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.29
|56443991
|2011.09.13 08:08
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57856
|1.52513
|1.58753
|2011.09.13 08:27
|1.57955
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|56444948
|2011.09.13 08:12
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57660
|1.52513
|1.58753
|2011.09.13 08:27
|1.57955
|0.00
|0.00
|0.00
|26.55
|56463151
|2011.09.13 11:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36838
|1.36535
|1.35956
|2011.09.13 11:48
|1.36535
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|56464019
|2011.09.13 11:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.37058
|1.36526
|1.35956
|2011.09.13 11:48
|1.36526
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|56565204
|2011.09.14 14:03
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.81966
|0.75966
|0.82466
|2011.09.15 07:46
|0.81692
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.74
|56601124
|2011.09.14 21:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57649
|1.58178
|1.58549
|2011.09.15 11:20
|1.58178
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|56604792
|2011.09.14 22:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.81761
|0.75966
|0.82466
|2011.09.15 07:46
|0.81687
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|56610505
|2011.09.15 01:14
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.81566
|0.75966
|0.82466
|2011.09.15 07:46
|0.81687
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|56611408
|2011.09.15 01:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57449
|1.57822
|1.58549
|2011.09.15 08:48
|1.57822
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|56619409
|2011.09.15 04:18
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.81369
|0.75966
|0.82466
|2011.09.15 07:46
|0.81687
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|56675759
|2011.09.15 15:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.20495
|1.26496
|1.19819
|2011.09.19 14:44
|1.20553
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.65
|56689441
|2011.09.15 18:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.20700
|1.26496
|1.19819
|2011.09.19 14:44
|1.20552
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.34
|56777698
|2011.09.16 18:12
|sell
|0.03
|eurchf
|1.20929
|1.26496
|1.19819
|2011.09.19 14:44
|1.20555
|0.00
|0.00
|-0.17
|12.66
|56823274
|2011.09.19 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57345
|1.51349
|1.57641
|2011.09.19 18:06
|1.56847
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|56824805
|2011.09.19 11:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57141
|1.51349
|1.57641
|2011.09.19 18:06
|1.56862
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|56829928
|2011.09.19 12:50
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56945
|1.51349
|1.57641
|2011.09.19 18:06
|1.56867
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|56832974
|2011.09.19 13:21
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56741
|1.51349
|1.57641
|2011.09.19 18:06
|1.56864
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|56835847
|2011.09.19 13:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56544
|1.51349
|1.57641
|2011.09.19 18:06
|1.56847
|0.00
|0.00
|0.00
|27.27
|56885877
|2011.09.19 21:16
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.82333
|0.76353
|0.82805
|2011.09.20 07:16
|0.82025
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|56886782
|2011.09.19 21:32
|buy
|0.01
|eurchf
|1.20628
|1.21205
|1.21738
|2011.09.20 12:38
|1.21205
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|56890866
|2011.09.19 22:22
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.82124
|0.76353
|0.82805
|2011.09.20 07:16
|0.82025
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|56893920
|2011.09.19 22:41
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.81909
|0.76353
|0.82805
|2011.09.20 07:16
|0.82025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|56914267
|2011.09.20 06:11
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.81678
|0.76353
|0.82805
|2011.09.20 07:16
|0.82025
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|56930609
|2011.09.20 09:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.423
|76.761
|77.322
|2011.09.22 01:40
|76.761
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|56979729
|2011.09.21 01:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.173
|76.447
|77.322
|2011.09.21 01:18
|76.447
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|57005665
|2011.09.21 08:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87302
|0.93308
|0.86797
|2011.09.21 19:54
|0.87634
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|57023449
|2011.09.21 12:55
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87495
|0.93308
|0.86797
|2011.09.21 19:54
|0.87634
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|57032228
|2011.09.21 14:57
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.87695
|0.93308
|0.86797
|2011.09.21 19:54
|0.87634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|57038426
|2011.09.21 16:15
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.87904
|0.93308
|0.86797
|2011.09.21 19:54
|0.87634
|0.00
|0.00
|0.00
|20.97
|57377998
|2011.09.26 13:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.40558
|1.40283
|1.39679
|2011.09.27 13:30
|1.40283
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.07
|57381528
|2011.09.26 13:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.40779
|1.40381
|1.39679
|2011.09.26 14:52
|1.40381
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|57807899
|2011.09.29 22:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.03708
|1.09708
|1.03417
|2011.09.30 12:26
|1.04227
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|57833123
|2011.09.30 03:43
|sell
|0.02
|usdcad
|1.03905
|1.09708
|1.03417
|2011.09.30 12:26
|1.04228
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|57851286
|2011.09.30 06:43
|sell
|0.03
|usdcad
|1.04104
|1.09708
|1.03417
|2011.09.30 12:26
|1.04227
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|57860899
|2011.09.30 07:59
|sell
|0.05
|usdcad
|1.04312
|1.09708
|1.03417
|2011.09.30 12:26
|1.04228
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|57882415
|2011.09.30 10:36
|sell
|0.09
|usdcad
|1.04539
|1.09708
|1.03417
|2011.09.30 12:26
|1.04228
|0.00
|0.00
|0.00
|26.85
|58018654
|2011.10.03 18:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.21286
|1.21604
|1.22386
|2011.10.04 13:04
|1.21604
|0.00
|0.00
|0.03
|3.45
|58199620
|2011.10.05 15:57
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.76244
|0.82238
|0.76162
|2011.10.06 10:54
|0.76945
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|58204025
|2011.10.05 17:06
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.76437
|0.82238
|0.76162
|2011.10.06 10:54
|0.76945
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|58206244
|2011.10.05 17:54
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.76596
|0.82238
|0.76162
|2011.10.06 10:54
|0.76945
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.47
|58206554
|2011.10.05 17:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33605
|1.33329
|1.32707
|2011.10.06 07:34
|1.33329
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|58208942
|2011.10.05 18:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33806
|1.33569
|1.32707
|2011.10.05 21:39
|1.33569
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|58240839
|2011.10.06 07:43
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.76798
|0.82238
|0.76162
|2011.10.06 10:54
|0.76945
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|58243579
|2011.10.06 08:15
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.77002
|0.82238
|0.76162
|2011.10.06 10:54
|0.76945
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|58244499
|2011.10.06 08:19
|sell
|0.15
|nzdusd
|0.77236
|0.82238
|0.76162
|2011.10.06 10:54
|0.76945
|0.00
|0.00
|0.00
|43.65
|58256030
|2011.10.06 11:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.42383
|1.36383
|1.42467
|2011.10.06 11:19
|1.41746
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|58256291
|2011.10.06 11:01
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41860
|1.36383
|1.42467
|2011.10.06 11:19
|1.41746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|58257194
|2011.10.06 11:07
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.41570
|1.36383
|1.42467
|2011.10.06 11:19
|1.41750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|58258220
|2011.10.06 11:12
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.41377
|1.36383
|1.42467
|2011.10.06 11:19
|1.41750
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|58259640
|2011.10.06 11:19
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.41798
|1.42051
|1.42692
|2011.10.06 12:11
|1.42051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|58260559
|2011.10.06 11:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41609
|1.42056
|1.42692
|2011.10.06 12:11
|1.42056
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|
|0.00
|0.00
|19.99
|2 408.88
|Closed P/L:
|2 428.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 428.87
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|102 428.87
|Equity:
|102 428.87
|Free Margin:
|102 428.87
|
|Details:
|Gross Profit:
|6 881.71
|Gross Loss:
|4 452.84
|Total Net Profit:
|2 428.87
|Profit Factor:
|1.55
|Expected Payoff:
|4.86
|
|Absolute Drawdown:
|0.19
|Maximal Drawdown:
|2 316.58 (2.25%)
|Relative Drawdown:
|2.25% (2 316.58)
|
|Total Trades:
|500
|Short Positions (won %):
|193 (59.07%)
|Long Positions (won %):
|307 (58.31%)
|Profit Trades (% of total):
|293 (58.60%)
|Loss trades (% of total):
|207 (41.40%)
|Largest
|profit trade:
|1 966.91
|loss trade:
|-514.64
|Average
|profit trade:
|23.49
|loss trade:
|-21.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (108.29)
|consecutive losses ($):
|9 (-2 316.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 647.81 (2)
|consecutive loss (count):
|-2 316.58 (9)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2