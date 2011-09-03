Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089353087
|Name: volatility_StartTP25
|Currency: USD
|2011 September 9, 16:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|55801982
|2011.09.03 15:22
|balance
|Deposit
|25 000.00
|55827268
|2011.09.05 06:25
|sell
|0.01
|eurchf
|1.11216
|1.12134
|1.11094
|2011.09.05 06:39
|1.11094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|55828118
|2011.09.05 06:40
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.879
|96.890
|97.755
|2011.09.05 07:31
|97.433
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.81
|55828127
|2011.09.05 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.78407
|0.79213
|0.78480
|2011.09.05 07:40
|0.78718
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|55828446
|2011.09.05 06:43
|sell
|0.02
|usdchf
|0.78531
|0.79368
|0.78480
|2011.09.05 07:40
|0.78709
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|55828591
|2011.09.05 06:45
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.707
|96.729
|97.755
|2011.09.05 07:31
|97.434
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.11
|55830557
|2011.09.05 07:08
|sell
|0.04
|usdchf
|0.78636
|0.79268
|0.78518
|2011.09.05 07:40
|0.78704
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|55831316
|2011.09.05 07:16
|buy
|0.04
|chfjpy
|97.628
|96.846
|97.716
|2011.09.05 07:31
|97.435
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.05
|55831402
|2011.09.05 07:17
|sell
|0.07
|usdchf
|0.78739
|0.79279
|0.78619
|2011.09.05 07:40
|0.78704
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|55831488
|2011.09.05 07:18
|buy
|0.07
|chfjpy
|97.464
|96.870
|97.630
|2011.09.05 07:31
|97.435
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|55831530
|2011.09.05 07:18
|sell
|0.12
|usdchf
|0.78851
|0.79289
|0.78729
|2011.09.05 07:40
|0.78729
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|55831751
|2011.09.05 07:20
|buy
|0.12
|chfjpy
|97.344
|96.814
|97.464
|2011.09.05 07:31
|97.464
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|55860472
|2011.09.05 13:45
|buy
|0.01
|audnzd
|1.26679
|1.25690
|1.26800
|2011.09.05 14:06
|1.26800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|55926062
|2011.09.06 06:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.11092
|1.10052
|1.11212
|2011.09.06 06:46
|1.11212
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|55926093
|2011.09.06 06:45
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.265
|98.263
|97.143
|2011.09.06 06:46
|97.143
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|55926320
|2011.09.06 06:46
|buy
|0.01
|eurchf
|1.11263
|1.10068
|1.11378
|2011.09.06 06:53
|1.11306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|55926344
|2011.09.06 06:46
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.138
|98.226
|97.016
|2011.09.06 06:53
|97.135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|55926465
|2011.09.06 06:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.11117
|1.10067
|1.11237
|2011.09.06 06:53
|1.11237
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|55926513
|2011.09.06 06:48
|sell
|0.02
|chfjpy
|97.269
|98.230
|97.150
|2011.09.06 06:53
|97.150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|55927400
|2011.09.06 06:55
|buy
|0.01
|usdchf
|0.79377
|0.78446
|0.79466
|2011.09.06 07:08
|0.79329
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|55928550
|2011.09.06 07:02
|buy
|0.02
|usdchf
|0.79207
|0.78147
|0.79327
|2011.09.06 07:08
|0.79327
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|55933619
|2011.09.06 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05713
|1.04921
|1.05841
|2011.09.06 08:02
|1.05841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|55933890
|2011.09.06 08:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41115
|1.40230
|1.41230
|2011.09.06 08:02
|1.41230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|55934662
|2011.09.06 08:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41339
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:18
|1.41819
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|55935206
|2011.09.06 08:02
|buy
|0.01
|audusd
|1.05889
|1.04990
|1.05980
|2011.09.06 08:03
|1.05980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|55935741
|2011.09.06 08:03
|buy
|0.01
|audusd
|1.06045
|1.05121
|1.06111
|2011.09.06 08:06
|1.06064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|55936422
|2011.09.06 08:04
|buy
|0.02
|audusd
|1.05934
|1.05169
|1.06059
|2011.09.06 08:06
|1.06059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|55937523
|2011.09.06 08:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|108.959
|108.174
|109.064
|2011.09.06 08:05
|109.064
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|55937563
|2011.09.06 08:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61685
|1.60843
|1.61803
|2011.09.06 08:13
|1.61553
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|55938249
|2011.09.06 08:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|109.132
|107.448
|109.238
|2011.09.06 08:06
|109.238
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|55938552
|2011.09.06 08:06
|buy
|0.01
|eurjpy
|109.309
|107.601
|109.391
|2011.09.06 08:06
|109.391
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|55938805
|2011.09.06 08:06
|buy
|0.01
|eurjpy
|109.425
|107.762
|109.552
|2011.09.06 08:11
|109.552
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|55939883
|2011.09.06 08:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88043
|0.87012
|0.88162
|2011.09.06 08:27
|0.87983
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|55940595
|2011.09.06 08:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61470
|1.60129
|1.61579
|2011.09.06 08:13
|1.61579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|55944147
|2011.09.06 08:19
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87877
|0.86643
|0.87983
|2011.09.06 08:27
|0.87983
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|55973454
|2011.09.06 11:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41307
|1.42299
|1.41189
|2011.09.06 11:57
|1.41189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|55973495
|2011.09.06 11:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60715
|1.61648
|1.60588
|2011.09.06 12:17
|1.60685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|55973858
|2011.09.06 11:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60818
|1.61586
|1.60686
|2011.09.06 12:17
|1.60686
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|55978983
|2011.09.06 12:20
|sell
|0.01
|eurjpy
|108.883
|109.767
|108.737
|2011.09.06 12:44
|108.803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|55979931
|2011.09.06 12:25
|sell
|0.01
|audusd
|1.05385
|1.06278
|1.05268
|2011.09.06 12:44
|1.05268
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|55980874
|2011.09.06 12:32
|sell
|0.02
|eurjpy
|108.991
|109.926
|108.876
|2011.09.06 12:43
|108.876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|55999471
|2011.09.06 14:40
|sell
|0.01
|audjpy
|81.147
|82.095
|81.244
|2011.09.06 18:50
|81.547
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|56005574
|2011.09.06 15:15
|sell
|0.02
|audjpy
|81.226
|81.960
|81.245
|2011.09.06 18:50
|81.549
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.32
|56007180
|2011.09.06 15:25
|sell
|0.04
|audjpy
|81.338
|82.077
|81.217
|2011.09.06 18:50
|81.555
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.19
|56007923
|2011.09.06 15:30
|sell
|0.07
|audjpy
|81.456
|82.086
|81.336
|2011.09.06 18:50
|81.555
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.93
|56016287
|2011.09.06 17:09
|sell
|0.12
|audjpy
|81.533
|81.923
|81.413
|2011.09.06 18:50
|81.555
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|56019717
|2011.09.06 18:13
|sell
|0.21
|audjpy
|81.598
|81.886
|81.486
|2011.09.06 18:50
|81.561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|56020073
|2011.09.06 18:20
|sell
|0.37
|audjpy
|81.676
|81.901
|81.561
|2011.09.06 18:49
|81.561
|0.00
|0.00
|0.00
|54.84
|56035226
|2011.09.07 00:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05345
|1.04746
|1.05466
|2011.09.07 01:30
|1.05466
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|56041522
|2011.09.07 03:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.165
|77.621
|77.041
|2011.09.07 05:16
|77.204
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|56043954
|2011.09.07 04:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.246
|77.716
|77.116
|2011.09.07 05:16
|77.204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|56044597
|2011.09.07 04:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|77.322
|77.746
|77.206
|2011.09.07 05:16
|77.206
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|56132567
|2011.09.08 01:35
|sell
|0.01
|audusd
|1.05952
|1.06506
|1.05826
|2011.09.08 02:24
|1.05826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|56132572
|2011.09.08 01:35
|buy
|0.01
|euraud
|1.32787
|1.32127
|1.32907
|2011.09.08 02:15
|1.32816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|56132575
|2011.09.08 01:35
|sell
|0.01
|audnzd
|1.27063
|1.27843
|1.26943
|2011.09.08 08:21
|1.27109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|56133816
|2011.09.08 02:01
|buy
|0.02
|euraud
|1.32704
|1.32004
|1.32814
|2011.09.08 02:15
|1.32814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|56137703
|2011.09.08 04:26
|sell
|0.02
|audnzd
|1.27150
|1.27783
|1.27033
|2011.09.08 08:21
|1.27109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|56140701
|2011.09.08 06:01
|sell
|0.04
|audnzd
|1.27222
|1.27732
|1.27102
|2011.09.08 08:21
|1.27102
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|56151500
|2011.09.08 09:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.32439
|1.33199
|1.32319
|2011.09.08 09:41
|1.32319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|56151953
|2011.09.08 09:05
|buy
|0.01
|audusd
|1.06329
|1.05592
|1.06452
|2011.09.08 10:01
|1.06356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|56152653
|2011.09.08 09:18
|buy
|0.02
|audusd
|1.06241
|1.05659
|1.06369
|2011.09.08 10:00
|1.06369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|56156999
|2011.09.08 10:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87885
|0.88613
|0.87763
|2011.09.08 11:00
|0.87870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|56157816
|2011.09.08 10:52
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87993
|0.88756
|0.87876
|2011.09.08 11:00
|0.87876
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|56159227
|2011.09.08 11:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60137
|1.58872
|1.60262
|2011.09.08 11:10
|1.60262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|56159386
|2011.09.08 11:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60376
|1.58983
|1.60463
|2011.09.08 11:15
|1.60463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|56195505
|2011.09.08 17:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59924
|1.60773
|1.59803
|2011.09.08 17:31
|1.59891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|56196746
|2011.09.08 17:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60016
|1.60696
|1.59886
|2011.09.08 17:31
|1.59886
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|56198457
|2011.09.08 17:45
|sell
|0.01
|audusd
|1.05861
|1.06776
|1.05736
|2011.09.08 18:52
|1.05840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|56200375
|2011.09.08 18:15
|sell
|0.02
|audusd
|1.05965
|1.06729
|1.05849
|2011.09.08 18:52
|1.05849
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|56208956
|2011.09.08 23:10
|buy
|0.01
|audusd
|1.06102
|1.05522
|1.06222
|2011.09.08 23:39
|1.06049
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|56209999
|2011.09.08 23:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.06016
|1.05451
|1.06141
|2011.09.08 23:39
|1.06054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|56210344
|2011.09.08 23:23
|buy
|0.04
|audusd
|1.05924
|1.05440
|1.06050
|2011.09.08 23:39
|1.06050
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|56248846
|2011.09.09 09:55
|sell
|0.01
|audusd
|1.05558
|1.06407
|1.05437
|2011.09.09 09:59
|1.05437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|56249824
|2011.09.09 09:59
|sell
|0.01
|audusd
|1.05405
|1.06324
|1.05284
|2011.09.09 10:09
|1.05440
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|56251055
|2011.09.09 10:04
|sell
|0.02
|audusd
|1.05536
|1.06468
|1.05418
|2011.09.09 10:09
|1.05418
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|56257490
|2011.09.09 11:05
|buy
|0.01
|euraud
|1.31342
|1.30342
|1.31462
|2011.09.09 12:04
|1.31381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|56261372
|2011.09.09 11:52
|buy
|0.02
|euraud
|1.31266
|1.30552
|1.31382
|2011.09.09 12:04
|1.31382
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|56285909
|2011.09.09 15:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.20590
|1.21687
|1.20467
|2011.09.09 16:13
|1.20671
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|56286965
|2011.09.09 15:55
|sell
|0.02
|eurchf
|1.20689
|1.21562
|1.20572
|2011.09.09 16:13
|1.20671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|56287073
|2011.09.09 15:57
|sell
|0.04
|eurchf
|1.20786
|1.21563
|1.20673
|2011.09.09 16:13
|1.20673
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|
|0.00
|0.00
|0.00
|122.10
|Closed P/L:
|122.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|122.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|25 122.10
|Equity:
|25 122.10
|Free Margin:
|25 122.10
|
|Details:
|Gross Profit:
|202.22
|Gross Loss:
|80.12
|Total Net Profit:
|122.10
|Profit Factor:
|2.52
|Expected Payoff:
|1.55
|
|Absolute Drawdown:
|5.31
|Maximal Drawdown:
|36.99 (0.15%)
|Relative Drawdown:
|0.15% (36.99)
|
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|42 (71.43%)
|Long Positions (won %):
|37 (78.38%)
|Profit Trades (% of total):
|59 (74.68%)
|Loss trades (% of total):
|20 (25.32%)
|Largest
|profit trade:
|54.84
|loss trade:
|-11.19
|Average
|profit trade:
|3.43
|loss trade:
|-4.01
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (21.47)
|consecutive losses ($):
|5 (-36.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|78.94 (9)
|consecutive loss (count):
|-36.99 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2