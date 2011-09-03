Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089353087 Name: volatility_StartTP25 Currency: USD 2011 September 9, 16:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
558019822011.09.03 15:22balanceDeposit25 000.00
558272682011.09.05 06:25sell0.01eurchf1.112161.121341.110942011.09.05 06:391.110940.000.000.001.55
558281182011.09.05 06:40buy0.01chfjpy97.87996.89097.7552011.09.05 07:3197.4330.000.000.00-5.81
558281272011.09.05 06:40sell0.01usdchf0.784070.792130.784802011.09.05 07:400.787180.000.000.00-3.95
558284462011.09.05 06:43sell0.02usdchf0.785310.793680.784802011.09.05 07:400.787090.000.000.00-4.52
558285912011.09.05 06:45buy0.02chfjpy97.70796.72997.7552011.09.05 07:3197.4340.000.000.00-7.11
558305572011.09.05 07:08sell0.04usdchf0.786360.792680.785182011.09.05 07:400.787040.000.000.00-3.46
558313162011.09.05 07:16buy0.04chfjpy97.62896.84697.7162011.09.05 07:3197.4350.000.000.00-10.05
558314022011.09.05 07:17sell0.07usdchf0.787390.792790.786192011.09.05 07:400.787040.000.000.003.11
558314882011.09.05 07:18buy0.07chfjpy97.46496.87097.6302011.09.05 07:3197.4350.000.000.00-2.64
558315302011.09.05 07:18sell0.12usdchf0.788510.792890.787292011.09.05 07:400.787290.000.000.0018.60
558317512011.09.05 07:20buy0.12chfjpy97.34496.81497.4642011.09.05 07:3197.4640.000.000.0018.75
558604722011.09.05 13:45buy0.01audnzd1.266791.256901.268002011.09.05 14:061.268000.000.000.001.01
559260622011.09.06 06:45buy0.01eurchf1.110921.100521.112122011.09.06 06:461.112120.000.000.001.52
559260932011.09.06 06:45sell0.01chfjpy97.26598.26397.1432011.09.06 06:4697.1430.000.000.001.59
559263202011.09.06 06:46buy0.01eurchf1.112631.100681.113782011.09.06 06:531.113060.000.000.000.55
559263442011.09.06 06:46sell0.01chfjpy97.13898.22697.0162011.09.06 06:5397.1350.000.000.000.04
559264652011.09.06 06:48buy0.02eurchf1.111171.100671.112372011.09.06 06:531.112370.000.000.003.04
559265132011.09.06 06:48sell0.02chfjpy97.26998.23097.1502011.09.06 06:5397.1500.000.000.003.10
559274002011.09.06 06:55buy0.01usdchf0.793770.784460.794662011.09.06 07:080.793290.000.000.00-0.61
559285502011.09.06 07:02buy0.02usdchf0.792070.781470.793272011.09.06 07:080.793270.000.000.003.03
559336192011.09.06 08:00buy0.01audusd1.057131.049211.058412011.09.06 08:021.058410.000.000.001.28
559338902011.09.06 08:01buy0.01eurusd1.411151.402301.412302011.09.06 08:021.412300.000.000.001.15
559346622011.09.06 08:02buy0.01eurusd1.413390.000000.000002011.09.06 10:181.418190.000.000.004.80
559352062011.09.06 08:02buy0.01audusd1.058891.049901.059802011.09.06 08:031.059800.000.000.000.91
559357412011.09.06 08:03buy0.01audusd1.060451.051211.061112011.09.06 08:061.060640.000.000.000.19
559364222011.09.06 08:04buy0.02audusd1.059341.051691.060592011.09.06 08:061.060590.000.000.002.50
559375232011.09.06 08:05buy0.01eurjpy108.959108.174109.0642011.09.06 08:05109.0640.000.000.001.37
559375632011.09.06 08:05buy0.01gbpusd1.616851.608431.618032011.09.06 08:131.615530.000.000.00-1.32
559382492011.09.06 08:05buy0.01eurjpy109.132107.448109.2382011.09.06 08:06109.2380.000.000.001.38
559385522011.09.06 08:06buy0.01eurjpy109.309107.601109.3912011.09.06 08:06109.3910.000.000.001.07
559388052011.09.06 08:06buy0.01eurjpy109.425107.762109.5522011.09.06 08:11109.5520.000.000.001.65
559398832011.09.06 08:10buy0.01eurgbp0.880430.870120.881622011.09.06 08:270.879830.000.000.00-0.97
559405952011.09.06 08:11buy0.02gbpusd1.614701.601291.615792011.09.06 08:131.615790.000.000.002.18
559441472011.09.06 08:19buy0.02eurgbp0.878770.866430.879832011.09.06 08:270.879830.000.000.003.42
559734542011.09.06 11:35sell0.01eurusd1.413071.422991.411892011.09.06 11:571.411890.000.000.001.18
559734952011.09.06 11:35sell0.01gbpusd1.607151.616481.605882011.09.06 12:171.606850.000.000.000.30
559738582011.09.06 11:38sell0.02gbpusd1.608181.615861.606862011.09.06 12:171.606860.000.000.002.64
559789832011.09.06 12:20sell0.01eurjpy108.883109.767108.7372011.09.06 12:44108.8030.000.000.001.03
559799312011.09.06 12:25sell0.01audusd1.053851.062781.052682011.09.06 12:441.052680.000.000.001.17
559808742011.09.06 12:32sell0.02eurjpy108.991109.926108.8762011.09.06 12:43108.8760.000.000.002.97
559994712011.09.06 14:40sell0.01audjpy81.14782.09581.2442011.09.06 18:5081.5470.000.000.00-5.15
560055742011.09.06 15:15sell0.02audjpy81.22681.96081.2452011.09.06 18:5081.5490.000.000.00-8.32
560071802011.09.06 15:25sell0.04audjpy81.33882.07781.2172011.09.06 18:5081.5550.000.000.00-11.19
560079232011.09.06 15:30sell0.07audjpy81.45682.08681.3362011.09.06 18:5081.5550.000.000.00-8.93
560162872011.09.06 17:09sell0.12audjpy81.53381.92381.4132011.09.06 18:5081.5550.000.000.00-3.40
560197172011.09.06 18:13sell0.21audjpy81.59881.88681.4862011.09.06 18:5081.5610.000.000.0010.01
560200732011.09.06 18:20sell0.37audjpy81.67681.90181.5612011.09.06 18:4981.5610.000.000.0054.84
560352262011.09.07 00:15buy0.01audusd1.053451.047461.054662011.09.07 01:301.054660.000.000.001.21
560415222011.09.07 03:30sell0.01usdjpy77.16577.62177.0412011.09.07 05:1677.2040.000.000.00-0.51
560439542011.09.07 04:29sell0.02usdjpy77.24677.71677.1162011.09.07 05:1677.2040.000.000.001.09
560445972011.09.07 04:46sell0.04usdjpy77.32277.74677.2062011.09.07 05:1677.2060.000.000.006.01
561325672011.09.08 01:35sell0.01audusd1.059521.065061.058262011.09.08 02:241.058260.000.000.001.26
561325722011.09.08 01:35buy0.01euraud1.327871.321271.329072011.09.08 02:151.328160.000.000.000.31
561325752011.09.08 01:35sell0.01audnzd1.270631.278431.269432011.09.08 08:211.271090.000.000.00-0.39
561338162011.09.08 02:01buy0.02euraud1.327041.320041.328142011.09.08 02:151.328140.000.000.002.32
561377032011.09.08 04:26sell0.02audnzd1.271501.277831.270332011.09.08 08:211.271090.000.000.000.68
561407012011.09.08 06:01sell0.04audnzd1.272221.277321.271022011.09.08 08:211.271020.000.000.004.00
561515002011.09.08 09:00sell0.01euraud1.324391.331991.323192011.09.08 09:411.323190.000.000.001.28
561519532011.09.08 09:05buy0.01audusd1.063291.055921.064522011.09.08 10:011.063560.000.000.000.27
561526532011.09.08 09:18buy0.02audusd1.062411.056591.063692011.09.08 10:001.063690.000.000.002.56
561569992011.09.08 10:35sell0.01eurgbp0.878850.886130.877632011.09.08 11:000.878700.000.000.000.24
561578162011.09.08 10:52sell0.02eurgbp0.879930.887560.878762011.09.08 11:000.878760.000.000.003.74
561592272011.09.08 11:10buy0.01gbpusd1.601371.588721.602622011.09.08 11:101.602620.000.000.001.25
561593862011.09.08 11:10buy0.01gbpusd1.603761.589831.604632011.09.08 11:151.604630.000.000.000.87
561955052011.09.08 17:10sell0.01gbpusd1.599241.607731.598032011.09.08 17:311.598910.000.000.000.33
561967462011.09.08 17:30sell0.02gbpusd1.600161.606961.598862011.09.08 17:311.598860.000.000.002.60
561984572011.09.08 17:45sell0.01audusd1.058611.067761.057362011.09.08 18:521.058400.000.000.000.21
562003752011.09.08 18:15sell0.02audusd1.059651.067291.058492011.09.08 18:521.058490.000.000.002.32
562089562011.09.08 23:10buy0.01audusd1.061021.055221.062222011.09.08 23:391.060490.000.000.00-0.53
562099992011.09.08 23:21buy0.02audusd1.060161.054511.061412011.09.08 23:391.060540.000.000.000.76
562103442011.09.08 23:23buy0.04audusd1.059241.054401.060502011.09.08 23:391.060500.000.000.005.04
562488462011.09.09 09:55sell0.01audusd1.055581.064071.054372011.09.09 09:591.054370.000.000.001.21
562498242011.09.09 09:59sell0.01audusd1.054051.063241.052842011.09.09 10:091.054400.000.000.00-0.35
562510552011.09.09 10:04sell0.02audusd1.055361.064681.054182011.09.09 10:091.054180.000.000.002.36
562574902011.09.09 11:05buy0.01euraud1.313421.303421.314622011.09.09 12:041.313810.000.000.000.41
562613722011.09.09 11:52buy0.02euraud1.312661.305521.313822011.09.09 12:041.313820.000.000.002.44
562859092011.09.09 15:45sell0.01eurchf1.205901.216871.204672011.09.09 16:131.206710.000.000.00-0.91
562869652011.09.09 15:55sell0.02eurchf1.206891.215621.205722011.09.09 16:131.206710.000.000.000.41
562870732011.09.09 15:57sell0.04eurchf1.207861.215631.206732011.09.09 16:131.206730.000.000.005.11
  0.00 0.00 0.00 122.10
Closed P/L: 122.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 122.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 25 122.10 Equity: 25 122.10 Free Margin: 25 122.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 202.22 Gross Loss: 80.12 Total Net Profit: 122.10
Profit Factor: 2.52 Expected Payoff: 1.55  
Absolute Drawdown: 5.31 Maximal Drawdown: 36.99 (0.15%) Relative Drawdown: 0.15% (36.99)
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 42 (71.43%) Long Positions (won %): 37 (78.38%)
Profit Trades (% of total): 59 (74.68%) Loss trades (% of total): 20 (25.32%)
Largest profit trade: 54.84 loss trade: -11.19
Average profit trade: 3.43 loss trade: -4.01
Maximum consecutive wins ($): 13 (21.47) consecutive losses ($): 5 (-36.99)
Maximal consecutive profit (count): 78.94 (9) consecutive loss (count): -36.99 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2