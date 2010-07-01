Alpari NZ Limited

Account: 2415306 Name: tick344moresafe_eurgbp Currency: USD 2011 August 26, 18:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
969462152010.06.30 23:59balanceSummary trade result Q2 201011 130.95
794979452010.07.01 08:05buy0.01eurgbp0.818850.000000.000002010.07.01 08:320.819360.000.000.000.77
795052042010.07.01 09:20buy0.01eurgbp0.819460.000000.000002010.07.01 09:210.819980.000.000.000.78
795199512010.07.01 11:14buy0.01eurgbp0.824250.000000.000002010.07.01 12:160.824810.000.000.000.84
795262952010.07.01 12:17buy0.01eurgbp0.825070.000000.000002010.07.01 12:220.825590.000.000.000.78
795662312010.07.01 16:34buy0.01eurgbp0.823800.000000.000002010.07.01 16:360.824300.000.000.000.76
795708782010.07.01 16:59buy0.01eurgbp0.823820.000000.000002010.07.01 17:490.824330.000.000.000.77
795824382010.07.01 18:10buy0.01eurgbp0.824080.000000.000002010.07.01 18:330.824590.000.000.000.77
796597322010.07.02 10:53buy0.02eurgbp0.822730.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.000.004.31
795854382010.07.01 18:34buy0.01eurgbp0.825060.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.00-0.02-1.38
796933822010.07.02 15:16buy0.01eurgbp0.829050.000000.000002010.07.02 16:550.829550.000.000.000.76
797122022010.07.02 18:36buy0.02eurgbp0.827430.000000.000002010.07.05 16:090.828860.000.00-0.044.32
797062392010.07.02 17:31buy0.01eurgbp0.829760.000000.000002010.07.05 16:090.828850.000.00-0.02-1.38
798462502010.07.06 03:40buy0.02eurgbp0.827090.000000.000002010.07.06 06:490.828460.000.000.004.15
798039262010.07.05 16:47buy0.01eurgbp0.829310.000000.000002010.07.06 06:490.828490.000.00-0.02-1.24
798939862010.07.06 10:38buy0.01eurgbp0.829270.000000.000002010.07.06 10:440.829770.000.000.000.76
799247102010.07.06 14:01buy0.01eurgbp0.829190.000000.000002010.07.06 14:170.829700.000.000.000.77
799328452010.07.06 14:51buy0.01eurgbp0.829540.000000.000002010.07.06 16:030.830130.000.000.000.90
799541322010.07.06 16:43buy0.01eurgbp0.830130.000000.000002010.07.06 16:540.830950.000.000.001.25
800753062010.07.07 12:10buy0.02eurgbp0.831260.000000.000002010.07.07 22:270.832710.000.000.004.41
799765432010.07.06 19:14buy0.01eurgbp0.833650.000000.000002010.07.07 22:270.832750.000.00-0.02-1.37
802016812010.07.08 10:46buy0.01eurgbp0.834240.000000.000002010.07.08 11:020.834760.000.000.000.79
802086772010.07.08 11:39buy0.01eurgbp0.834940.000000.000002010.07.08 11:500.835450.000.000.000.77
802153382010.07.08 12:38buy0.01eurgbp0.835670.000000.000002010.07.08 12:460.836180.000.000.000.77
802256492010.07.08 14:14buy0.01eurgbp0.835900.000000.000002010.07.08 14:560.836430.000.000.000.81
802314432010.07.08 15:28buy0.01eurgbp0.836990.000000.000002010.07.08 15:310.837500.000.000.000.77
802367872010.07.08 15:55buy0.01eurgbp0.837790.000000.000002010.07.09 08:440.838300.000.00-0.020.78
804512752010.07.12 17:23sell0.02eurgbp0.836920.000000.000002010.07.13 09:350.835320.000.00-0.014.81
804466352010.07.12 16:40sell0.01eurgbp0.834230.000000.000002010.07.13 09:350.835310.000.00-0.01-1.62
805108312010.07.13 10:02sell0.01eurgbp0.835520.000000.000002010.07.13 10:300.834970.000.000.000.82
805130452010.07.13 10:32sell0.01eurgbp0.834900.000000.000002010.07.13 10:360.834380.000.000.000.78
806226472010.07.14 09:35sell0.01eurgbp0.834960.000000.000002010.07.14 09:350.834330.000.000.000.96
806259762010.07.14 10:09sell0.01eurgbp0.834660.000000.000002010.07.14 10:300.834050.000.000.000.93
806331772010.07.14 11:20sell0.01eurgbp0.833120.000000.000002010.07.14 12:000.832610.000.000.000.78
806485872010.07.14 14:22sell0.02eurgbp0.834340.000000.000002010.07.15 09:510.832900.000.00-0.044.40
806392362010.07.14 12:36sell0.01eurgbp0.831980.000000.000002010.07.15 09:510.832880.000.00-0.02-1.37
807704812010.07.15 16:05buy0.01eurgbp0.838010.000000.000002010.07.15 16:430.838560.000.000.000.84
808005272010.07.15 20:50buy0.02eurgbp0.836840.000000.000002010.07.16 06:370.838200.000.00-0.044.19
807937792010.07.15 19:30buy0.01eurgbp0.839040.000000.000002010.07.16 06:370.838220.000.00-0.02-1.26
808461902010.07.16 09:14buy0.01eurgbp0.837980.000000.000002010.07.16 09:390.838480.000.000.000.77
808500942010.07.16 09:57buy0.01eurgbp0.838380.000000.000002010.07.16 10:300.838890.000.000.000.79
808619792010.07.16 11:37buy0.01eurgbp0.841230.000000.000002010.07.16 11:480.841750.000.000.000.80
808694932010.07.16 12:42buy0.01eurgbp0.843500.000000.000002010.07.16 13:200.844010.000.000.000.79
808954492010.07.16 16:07buy0.02eurgbp0.843140.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.004.65
808810282010.07.16 14:11buy0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.00-1.28
809078492010.07.16 17:54buy0.01eurgbp0.845010.000000.000002010.07.16 18:060.845520.000.000.000.78
809696352010.07.19 10:11buy0.01eurgbp0.845870.000000.000002010.07.19 10:170.846380.000.000.000.79
809776302010.07.19 11:18buy0.01eurgbp0.847130.000000.000002010.07.19 11:250.847640.000.000.000.78
810004942010.07.19 14:54buy0.01eurgbp0.848700.000000.000002010.07.19 15:220.849250.000.000.000.83
810286672010.07.19 19:51buy0.02eurgbp0.850300.000000.000002010.07.20 10:310.851740.000.00-0.044.39
810142832010.07.19 16:48buy0.01eurgbp0.852640.000000.000002010.07.20 10:310.851680.000.00-0.02-1.46
811454512010.07.20 19:38sell0.01eurgbp0.843580.000000.000002010.07.21 07:040.843060.000.00-0.010.80
812020902010.07.21 09:00sell0.02eurgbp0.845140.000000.000002010.07.21 09:170.843290.000.000.005.66
811928562010.07.21 08:02sell0.01eurgbp0.842660.000000.000002010.07.21 09:170.843030.000.000.00-0.57
812379372010.07.21 12:34sell0.01eurgbp0.839330.000000.000002010.07.21 12:460.838820.000.000.000.78
812915232010.07.21 20:56sell0.01eurgbp0.841130.000000.000002010.07.21 23:370.840620.000.000.000.78
813946442010.07.22 16:59buy0.01eurgbp0.845650.000000.000002010.07.22 17:000.846160.000.000.000.77
814848062010.07.23 12:22sell0.01eurgbp0.838920.000000.000002010.07.23 12:490.838410.000.000.000.79
814945302010.07.23 13:58sell0.01eurgbp0.837530.000000.000002010.07.23 14:190.837020.000.000.000.79
815101902010.07.23 15:53sell0.01eurgbp0.833820.000000.000002010.07.23 16:380.833320.000.000.000.77
815739352010.07.26 08:24sell0.01eurgbp0.835920.000000.000002010.07.26 08:390.835400.000.000.000.81
815801512010.07.26 09:07sell0.01eurgbp0.835190.000000.000002010.07.26 09:140.834680.000.000.000.79
815826732010.07.26 09:34sell0.01eurgbp0.835040.000000.000002010.07.26 10:320.834530.000.000.000.79
815966452010.07.26 11:29sell0.01eurgbp0.833300.000000.000002010.07.26 11:520.832800.000.000.000.77
816727172010.07.27 04:05sell0.08eurgbp0.839650.000000.000002010.07.27 15:010.836050.000.000.0044.80
816352952010.07.26 17:14sell0.04eurgbp0.837440.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.028.40
816233572010.07.26 15:37sell0.02eurgbp0.835010.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.01-3.36
816000662010.07.26 12:07sell0.01eurgbp0.832620.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.01-5.40
817639572010.07.27 16:48sell0.01eurgbp0.835530.000000.000002010.07.27 16:590.835010.000.000.000.81
817724532010.07.27 17:36sell0.01eurgbp0.834920.000000.000002010.07.27 18:480.834410.000.000.000.79
817850582010.07.27 19:28sell0.01eurgbp0.833810.000000.000002010.07.28 10:280.833290.000.00-0.010.81
818644452010.07.28 12:53sell0.01eurgbp0.833770.000000.000002010.07.28 14:450.833270.000.000.000.78
820170022010.07.29 17:14sell0.08eurgbp0.838970.000000.000002010.07.30 09:420.835250.000.00-0.0546.48
819705022010.07.29 10:34sell0.04eurgbp0.836600.000000.000002010.07.30 09:420.835270.000.00-0.028.30
819542872010.07.29 08:31sell0.02eurgbp0.834220.000000.000002010.07.30 09:420.835270.000.00-0.01-3.28
818811652010.07.28 15:35sell0.01eurgbp0.831810.000000.000002010.07.30 09:420.835290.000.00-0.03-5.44
821183992010.07.30 15:59sell0.01eurgbp0.833710.000000.000002010.07.30 16:180.833200.000.000.000.79
821753542010.08.02 10:13sell0.01eurgbp0.827570.000000.000002010.08.02 10:140.827040.000.000.000.84
821815092010.08.02 11:23sell0.01eurgbp0.826900.000000.000002010.08.02 13:240.826380.000.000.000.82
822813322010.08.03 10:31sell0.04eurgbp0.830380.000000.000002010.08.04 10:160.827850.000.00-0.0316.13
822055872010.08.02 15:29sell0.02eurgbp0.828010.000000.000002010.08.04 10:160.827860.000.00-0.020.48
821957882010.08.02 14:17sell0.01eurgbp0.825660.000000.000002010.08.04 10:160.827860.000.00-0.02-3.50
824136232010.08.04 14:34sell0.01eurgbp0.828500.000000.000002010.08.04 14:420.827980.000.000.000.83
824324952010.08.04 16:42sell0.01eurgbp0.828010.000000.000002010.08.05 18:170.828890.000.00-0.02-1.40
825060662010.08.05 09:46sell0.02eurgbp0.830360.000000.000002010.08.05 18:170.828900.000.000.004.64
825740362010.08.05 20:58buy0.01eurgbp0.830180.000000.000002010.08.06 04:310.830690.000.00-0.020.81
826192552010.08.06 11:45buy0.01eurgbp0.831600.000000.000002010.08.06 14:430.832210.000.000.000.97
826969422010.08.09 08:07buy0.02eurgbp0.831060.000000.000002010.08.09 09:020.832660.000.000.005.10
826515762010.08.06 16:06buy0.01eurgbp0.833390.000000.000002010.08.09 09:030.832590.000.00-0.02-1.27
827052852010.08.09 09:19buy0.01eurgbp0.832310.000000.000002010.08.09 09:270.832810.000.000.000.80
827233042010.08.09 12:35buy0.02eurgbp0.830880.000000.000002010.08.10 02:460.832310.000.00-0.044.53
827123632010.08.09 10:33buy0.01eurgbp0.833240.000000.000002010.08.10 02:460.832310.000.00-0.02-1.48
828123412010.08.10 09:25buy0.01eurgbp0.833430.000000.000002010.08.10 10:490.833940.000.000.000.81
828345582010.08.10 12:45buy0.01eurgbp0.835590.000000.000002010.08.10 12:470.836110.000.000.000.82
832346982010.08.13 16:34buy1.28eurgbp0.818920.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-4.801 760.93
830221032010.08.11 19:27buy0.64eurgbp0.821880.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-7.21585.31
830037522010.08.11 16:41buy0.32eurgbp0.824200.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-3.61176.99
829385582010.08.11 08:57buy0.16eurgbp0.826560.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-1.8029.66
829230332010.08.11 06:36buy0.08eurgbp0.828920.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.90-14.58
828643852010.08.10 16:53buy0.04eurgbp0.831270.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.52-21.94
828560142010.08.10 15:51buy0.02eurgbp0.833620.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.27-18.29
828373142010.08.10 13:14buy0.01eurgbp0.835980.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.14-12.82
835234802010.08.18 08:34buy0.01eurgbp0.827200.000000.000002010.08.18 09:500.827730.000.000.000.82
836641122010.08.19 09:04sell0.02eurgbp0.824240.000000.000002010.08.19 10:300.822180.000.000.006.42
836511002010.08.19 07:10sell0.01eurgbp0.821880.000000.000002010.08.19 10:300.821680.000.000.000.31
837042142010.08.19 14:53sell0.02eurgbp0.823200.000000.000002010.08.19 17:490.821510.000.000.005.28
836881442010.08.19 11:36sell0.01eurgbp0.820430.000000.000002010.08.19 17:490.821440.000.000.00-1.58
838244922010.08.20 08:39sell0.02eurgbp0.823690.000000.000002010.08.20 10:510.822240.000.000.004.51
837448612010.08.19 18:52sell0.01eurgbp0.821290.000000.000002010.08.20 10:510.822270.000.00-0.01-1.52
838863882010.08.20 14:24sell0.01eurgbp0.818600.000000.000002010.08.20 16:060.818080.000.000.000.81
839070922010.08.20 16:39sell0.01eurgbp0.817590.000000.000002010.08.23 01:270.817090.000.00-0.010.78
839904582010.08.23 08:31sell0.01eurgbp0.816340.000000.000002010.08.23 08:430.815820.000.000.000.81
839993472010.08.23 09:17sell0.01eurgbp0.814980.000000.000002010.08.23 09:320.814480.000.000.000.78
840702242010.08.23 16:37sell0.01eurgbp0.816110.000000.000002010.08.23 17:320.815600.000.000.000.79
841011462010.08.23 20:20sell0.01eurgbp0.815980.000000.000002010.08.24 01:090.815460.000.00-0.010.81
841657812010.08.24 07:58buy0.01eurgbp0.820150.000000.000002010.08.24 08:400.820700.000.000.000.85
842613902010.08.24 16:37buy0.01eurgbp0.821270.000000.000002010.08.25 09:260.821780.000.00-0.020.78
843587272010.08.25 09:45buy0.01eurgbp0.821960.000000.000002010.08.25 10:010.822560.000.000.000.93
845131972010.08.26 08:26buy0.08eurgbp0.815950.000000.000002010.08.27 06:570.819590.000.00-0.1545.21
843991772010.08.25 13:40buy0.04eurgbp0.818290.000000.000002010.08.27 06:570.819610.000.00-0.298.20
843882242010.08.25 12:26buy0.02eurgbp0.820640.000000.000002010.08.27 06:570.819620.000.00-0.15-3.16
843751882010.08.25 10:59buy0.01eurgbp0.822980.000000.000002010.08.27 06:570.819620.000.00-0.08-5.22
846433602010.08.27 07:32buy0.01eurgbp0.819760.000000.000002010.08.27 07:470.820270.000.000.000.79
846811422010.08.27 11:52buy0.01eurgbp0.820240.000000.000002010.08.27 14:220.820740.000.000.000.77
847219542010.08.27 16:29buy0.01eurgbp0.821720.000000.000002010.08.27 17:060.822400.000.000.001.06
848202832010.08.30 09:56buy0.04eurgbp0.817970.000000.000002010.08.30 17:270.820410.000.000.0015.09
847790982010.08.30 02:52buy0.02eurgbp0.820270.000000.000002010.08.30 17:280.820470.000.000.000.62
847356812010.08.27 17:26buy0.01eurgbp0.822480.000000.000002010.08.30 17:280.820470.000.00-0.02-3.11
849629322010.08.31 10:07buy0.01eurgbp0.821490.000000.000002010.08.31 10:240.822020.000.000.000.82
849702212010.08.31 10:54buy0.01eurgbp0.821630.000000.000002010.08.31 11:080.822130.000.000.000.77
849775062010.08.31 11:54buy0.01eurgbp0.822490.000000.000002010.08.31 12:050.823000.000.000.000.79
849853342010.08.31 12:53buy0.01eurgbp0.823590.000000.000002010.08.31 13:420.824520.000.000.001.43
850138102010.08.31 16:12buy0.01eurgbp0.826980.000000.000002010.08.31 17:090.827510.000.000.000.82
851147872010.09.01 09:45buy0.01eurgbp0.826100.000000.000002010.09.01 10:160.826600.000.000.000.77
851315552010.09.01 11:29buy0.01eurgbp0.831130.000000.000002010.09.01 11:540.831640.000.000.000.78
851445622010.09.01 13:04buy0.01eurgbp0.831960.000000.000002010.09.01 14:300.832530.000.000.000.87
852798872010.09.02 11:46buy0.01eurgbp0.833510.000000.000002010.09.02 14:460.834020.000.000.000.79
853487372010.09.03 03:15buy0.02eurgbp0.832010.000000.000002010.09.03 10:510.833370.000.000.004.19
853033792010.09.02 15:16buy0.01eurgbp0.834220.000000.000002010.09.03 10:510.833370.000.00-0.02-1.31
853850452010.09.03 11:42buy0.01eurgbp0.833650.000000.000002010.09.03 12:240.834160.000.000.000.78
854281642010.09.03 17:46buy0.01eurgbp0.833330.000000.000002010.09.03 17:550.833880.000.000.000.85
854989262010.09.06 11:23buy0.01eurgbp0.837330.000000.000002010.09.06 12:160.838020.000.000.001.06
857162722010.09.08 09:19buy1.28eurgbp0.821730.000000.000002010.09.13 02:170.830500.000.00-11.881 729.06
857138692010.09.08 09:08buy0.64eurgbp0.824100.000000.000002010.09.13 02:170.830440.000.00-5.93624.98
856676372010.09.07 21:09buy0.32eurgbp0.826740.000000.000002010.09.13 02:170.830440.000.00-3.56182.37
856056742010.09.07 11:47buy0.16eurgbp0.828990.000000.000002010.09.13 02:170.830460.000.00-1.7936.23
855862192010.09.07 09:08buy0.08eurgbp0.831420.000000.000002010.09.13 02:170.830420.000.00-0.90-12.32
855556692010.09.07 01:51buy0.04eurgbp0.833780.000000.000002010.09.13 02:170.830310.000.00-0.43-21.38
855239302010.09.06 16:24buy0.02eurgbp0.836460.000000.000002010.09.13 02:170.830230.000.00-0.27-19.19
855077552010.09.06 12:51buy0.01eurgbp0.838820.000000.000002010.09.13 02:180.830260.000.00-0.14-13.18
861799932010.09.13 13:34buy0.01eurgbp0.831820.000000.000002010.09.13 15:090.832370.000.000.000.84
862035262010.09.13 16:06buy0.01eurgbp0.833180.000000.000002010.09.13 16:590.833720.000.000.000.84
862184312010.09.13 17:25buy0.01eurgbp0.834020.000000.000002010.09.13 19:240.834530.000.000.000.79
862912992010.09.14 07:18buy0.01eurgbp0.836250.000000.000002010.09.14 08:030.836780.000.000.000.82
863040332010.09.14 08:37buy0.01eurgbp0.838060.000000.000002010.09.14 09:210.838590.000.000.000.81
864146802010.09.14 20:39buy0.01eurgbp0.836610.000000.000002010.09.15 02:230.837200.000.00-0.020.92
864605282010.09.15 07:01buy0.01eurgbp0.838180.000000.000002010.09.15 08:370.838690.000.000.000.79
865514742010.09.15 17:56sell0.01eurgbp0.832650.000000.000002010.09.15 17:590.832120.000.000.000.82
866356332010.09.16 12:16buy0.01eurgbp0.838880.000000.000002010.09.16 12:200.839450.000.000.000.88
866506962010.09.16 14:18buy0.02eurgbp0.837190.000000.000002010.09.16 15:040.838640.000.000.004.52
866387482010.09.16 12:45buy0.01eurgbp0.839560.000000.000002010.09.16 15:040.838710.000.000.00-1.32
867993512010.09.17 16:15sell0.01eurgbp0.834540.000000.000002010.09.17 16:310.833790.000.000.001.18
868766282010.09.20 10:30buy0.01eurgbp0.838770.000000.000002010.09.20 10:390.839300.000.000.000.83
868823652010.09.20 11:17buy0.01eurgbp0.839830.000000.000002010.09.20 11:220.840400.000.000.000.88
869257352010.09.20 17:55buy0.01eurgbp0.840040.000000.000002010.09.20 18:460.840550.000.000.000.79
869306922010.09.20 19:12buy0.01eurgbp0.840420.000000.000002010.09.21 09:260.841160.000.00-0.021.15
869869172010.09.21 10:34buy0.01eurgbp0.844450.000000.000002010.09.21 10:520.845080.000.000.000.98
870138712010.09.21 14:45buy0.02eurgbp0.844210.000000.000002010.09.21 20:180.845960.000.000.005.45
870004632010.09.21 12:15buy0.01eurgbp0.846560.000000.000002010.09.21 20:180.845910.000.000.00-1.02
870526962010.09.21 20:19buy0.01eurgbp0.846250.000000.000002010.09.21 20:240.846850.000.000.000.93
871686742010.09.22 12:59buy0.01eurgbp0.854490.000000.000002010.09.22 14:150.855090.000.000.000.93
871846112010.09.22 14:48buy0.01eurgbp0.855940.000000.000002010.09.22 15:060.856630.000.000.001.08
874186292010.09.23 19:13sell0.02eurgbp0.850080.000000.000002010.09.24 02:030.848550.000.00-0.014.79
874007932010.09.23 17:11sell0.01eurgbp0.847640.000000.000002010.09.24 02:030.848510.000.00-0.01-1.37
875323582010.09.24 11:49buy0.01eurgbp0.853690.000000.000002010.09.24 11:580.854200.000.000.000.80
878512832010.09.28 10:59buy0.08eurgbp0.847160.000000.000002010.09.28 13:300.850950.000.000.0048.02
876967592010.09.27 11:51buy0.04eurgbp0.849530.000000.000002010.09.28 13:300.850950.000.00-0.089.00
875608332010.09.24 14:43buy0.02eurgbp0.851900.000000.000002010.09.28 13:300.851010.000.00-0.08-2.82
875396132010.09.24 12:18buy0.01eurgbp0.854240.000000.000002010.09.28 13:300.851020.000.00-0.04-5.10
879071312010.09.28 16:06buy0.01eurgbp0.855490.000000.000002010.09.28 16:230.855990.000.000.000.79
879210002010.09.28 17:01buy0.01eurgbp0.857180.000000.000002010.09.28 17:060.857700.000.000.000.82
879354572010.09.28 18:22buy0.01eurgbp0.859400.000000.000002010.09.28 18:380.859930.000.000.000.84
879452832010.09.28 19:24buy0.01eurgbp0.859730.000000.000002010.09.28 21:430.860230.000.000.000.79
880673772010.09.29 13:01buy0.01eurgbp0.861500.000000.000002010.09.29 13:130.862100.000.000.000.94
880977992010.09.29 15:41buy0.02eurgbp0.860090.000000.000002010.09.29 17:160.861520.000.000.004.52
880767742010.09.29 13:55buy0.01eurgbp0.862430.000000.000002010.09.29 17:160.861510.000.000.00-1.46
882144582010.09.30 07:35buy0.08eurgbp0.857120.000000.000002010.09.30 14:150.861090.000.000.0050.35
882008712010.09.30 05:05buy0.04eurgbp0.859430.000000.000002010.09.30 14:150.861220.000.000.0011.35
881867962010.09.30 02:34buy0.02eurgbp0.861630.000000.000002010.09.30 14:150.861180.000.000.00-1.43
881412182010.09.29 19:32buy0.01eurgbp0.863870.000000.000002010.09.30 14:150.861030.000.00-0.06-4.50
883130482010.09.30 15:33buy0.01eurgbp0.863490.000000.000002010.09.30 15:420.864170.000.000.001.07
883566342010.09.30 19:10buy0.01eurgbp0.866420.000000.000002010.09.30 19:180.866920.000.000.000.79
884281992010.10.01 10:08buy0.02eurgbp0.866130.000000.000002010.10.01 10:280.867570.000.000.004.55
883669252010.09.30 20:48buy0.01eurgbp0.868490.000000.000002010.10.01 10:280.867590.000.00-0.02-1.43
884750882010.10.01 15:27buy0.01eurgbp0.868120.000000.000002010.10.01 15:530.868680.000.000.000.89
884972902010.10.01 17:21buy0.01eurgbp0.869480.000000.000002010.10.01 20:570.869990.000.000.000.80
885604662010.10.04 08:01buy0.01eurgbp0.871080.000000.000002010.10.04 08:060.871910.000.000.001.31
886285102010.10.04 15:33sell0.01eurgbp0.864250.000000.000002010.10.04 15:550.863720.000.000.000.84
886377162010.10.04 16:43sell0.01eurgbp0.863920.000000.000002010.10.04 18:070.863410.000.000.000.81
887603202010.10.05 13:12buy0.01eurgbp0.867940.000000.000002010.10.05 14:240.868570.000.000.001.00
887778722010.10.05 15:10buy0.01eurgbp0.869010.000000.000002010.10.05 15:150.869560.000.000.000.88
888000782010.10.05 17:11buy0.01eurgbp0.869440.000000.000002010.10.05 19:140.869950.000.000.000.81
888555682010.10.06 04:40buy0.02eurgbp0.869300.000000.000002010.10.06 08:200.870650.000.000.004.29
888211572010.10.05 20:30buy0.01eurgbp0.871500.000000.000002010.10.06 08:200.870640.000.00-0.02-1.37
889010622010.10.06 10:02buy0.01eurgbp0.871710.000000.000002010.10.06 12:010.872250.000.000.000.86
889659532010.10.06 16:00buy0.01eurgbp0.874630.000000.000002010.10.06 16:460.875200.000.000.000.90
890060462010.10.06 20:15buy0.01eurgbp0.876480.000000.000002010.10.06 21:310.876990.000.000.000.81
890581592010.10.07 08:22buy0.01eurgbp0.877340.000000.000002010.10.07 08:440.877860.000.000.000.82
891071602010.10.07 13:00buy0.04eurgbp0.875270.000000.000002010.10.08 04:260.877750.000.00-0.0815.76
890879182010.10.07 10:29buy0.02eurgbp0.877600.000000.000002010.10.08 04:260.877800.000.00-0.040.63
890774182010.10.07 09:42buy0.01eurgbp0.879880.000000.000002010.10.08 04:260.877790.000.00-0.02-3.32
892215662010.10.08 07:43buy0.01eurgbp0.878230.000000.000002010.10.08 08:340.878750.000.000.000.83
892303792010.10.08 09:07buy0.01eurgbp0.879330.000000.000002010.10.08 09:410.879880.000.000.000.87
893124912010.10.08 16:15sell0.01eurgbp0.874070.000000.000002010.10.08 16:300.873570.000.000.000.80
895603642010.10.12 10:39buy0.08eurgbp0.870210.000000.000002010.10.12 14:120.873730.000.000.0044.60
895043432010.10.12 04:26buy0.04eurgbp0.872450.000000.000002010.10.12 14:120.873660.000.000.007.67
893978992010.10.11 09:42buy0.02eurgbp0.874650.000000.000002010.10.12 14:120.873680.000.00-0.04-3.07
893872942010.10.11 08:44buy0.01eurgbp0.877010.000000.000002010.10.12 14:120.873640.000.00-0.02-5.33
896447582010.10.12 18:01buy0.01eurgbp0.877760.000000.000002010.10.12 18:140.878300.000.000.000.85
896511722010.10.12 18:52buy0.01eurgbp0.878530.000000.000002010.10.12 20:030.879080.000.000.000.87
896697342010.10.12 21:16buy0.01eurgbp0.881800.000000.000002010.10.13 02:190.882430.000.00-0.020.99
899656972010.10.14 15:46sell0.02eurgbp0.879790.000000.000002010.10.15 01:250.878270.000.00-0.014.86
899247592010.10.14 11:54sell0.01eurgbp0.877420.000000.000002010.10.15 01:250.878290.000.00-0.01-1.39
900598942010.10.15 08:58sell0.02eurgbp0.878910.000000.000002010.10.15 09:330.877470.000.000.004.62
900463632010.10.15 07:24sell0.01eurgbp0.876580.000000.000002010.10.15 09:330.877440.000.000.00-1.38
901465742010.10.15 16:46sell0.01eurgbp0.874440.000000.000002010.10.15 17:570.873910.000.000.000.85
903547792010.10.19 04:00buy0.02eurgbp0.876410.000000.000002010.10.19 09:040.877790.000.000.004.37
903047012010.10.18 17:17buy0.01eurgbp0.878620.000000.000002010.10.19 09:040.877790.000.00-0.02-1.31
903955912010.10.19 10:15buy0.01eurgbp0.878820.000000.000002010.10.19 11:000.879510.000.000.001.09
904070432010.10.19 11:39buy0.01eurgbp0.881180.000000.000002010.10.19 11:570.881730.000.000.000.87
905155742010.10.19 22:32buy0.08eurgbp0.874400.000000.000002010.10.20 09:460.878120.000.00-0.1646.79
904930662010.10.19 19:44buy0.04eurgbp0.876590.000000.000002010.10.20 09:460.878190.000.00-0.0810.06
904495012010.10.19 15:12buy0.02eurgbp0.878950.000000.000002010.10.20 09:460.878210.000.00-0.04-2.32
904150482010.10.19 12:31buy0.01eurgbp0.881900.000000.000002010.10.20 09:470.878220.000.00-0.02-5.78
906057412010.10.20 12:29buy0.01eurgbp0.879750.000000.000002010.10.20 12:330.880280.000.000.000.84
906545982010.10.20 17:03buy0.01eurgbp0.881090.000000.000002010.10.20 17:080.881610.000.000.000.83
906811782010.10.20 20:22buy0.01eurgbp0.881200.000000.000002010.10.21 01:520.881730.000.00-0.060.84
907368652010.10.21 07:44buy0.01eurgbp0.880890.000000.000002010.10.21 08:000.881390.000.000.000.79
907609122010.10.21 10:02buy0.01eurgbp0.887840.000000.000002010.10.21 10:040.888350.000.000.000.81
907690242010.10.21 10:32buy0.01eurgbp0.889500.000000.000002010.10.21 11:520.890050.000.000.000.86
907886842010.10.21 13:14buy0.01eurgbp0.889660.000000.000002010.10.21 13:510.890170.000.000.000.80
909348772010.10.22 10:25buy0.02eurgbp0.885230.000000.000002010.10.22 11:160.886720.000.000.004.68
909015272010.10.22 07:25buy0.01eurgbp0.887600.000000.000002010.10.22 11:160.886780.000.000.00-1.29
909523962010.10.22 12:15buy0.01eurgbp0.886690.000000.000002010.10.22 13:270.887190.000.000.000.78
909699262010.10.22 14:06buy0.01eurgbp0.887750.000000.000002010.10.22 15:040.888290.000.000.000.85
909873342010.10.22 15:37buy0.01eurgbp0.888220.000000.000002010.10.22 15:450.888730.000.000.000.80
909934822010.10.22 16:11buy0.01eurgbp0.888260.000000.000002010.10.22 17:070.888830.000.000.000.89
910727762010.10.25 08:32buy0.01eurgbp0.891340.000000.000002010.10.25 08:370.891860.000.000.000.82
910803772010.10.25 09:15buy0.01eurgbp0.892640.000000.000002010.10.25 09:290.893140.000.000.000.78
911058062010.10.25 12:01buy0.01eurgbp0.892850.000000.000002010.10.25 12:120.893360.000.000.000.80
912699032010.10.26 11:32sell0.01eurgbp0.879150.000000.000002010.10.26 12:120.878640.000.000.000.81
912764482010.10.26 12:13sell0.01eurgbp0.878800.000000.000002010.10.26 12:150.877810.000.000.001.58
912825392010.10.26 12:52sell0.01eurgbp0.878000.000000.000002010.10.26 13:190.877500.000.000.000.79
912939852010.10.26 14:03sell0.01eurgbp0.877330.000000.000002010.10.26 14:200.876780.000.000.000.87
913068502010.10.26 15:05sell0.01eurgbp0.876480.000000.000002010.10.26 15:100.875940.000.000.000.85
913250252010.10.26 16:45sell0.01eurgbp0.874720.000000.000002010.10.26 16:590.874180.000.000.000.85
913563542010.10.26 20:55sell0.01eurgbp0.874210.000000.000002010.10.27 03:170.873660.000.00-0.010.87
914251602010.10.27 08:05sell0.01eurgbp0.872500.000000.000002010.10.27 08:320.872000.000.000.000.79
914461852010.10.27 09:27sell0.02eurgbp0.874040.000000.000002010.10.27 11:170.872460.000.000.005.00
914386122010.10.27 09:02sell0.01eurgbp0.871690.000000.000002010.10.27 11:180.872670.000.000.00-1.55
914817612010.10.27 12:00sell0.01eurgbp0.872540.000000.000002010.10.27 13:100.872000.000.000.000.85
916503632010.10.28 09:08sell0.04eurgbp0.876440.000000.000002010.10.28 11:280.873830.000.000.0016.54
915592302010.10.27 18:02sell0.02eurgbp0.874080.000000.000002010.10.28 11:280.873830.000.00-0.040.79
915056822010.10.27 13:50sell0.01eurgbp0.871680.000000.000002010.10.28 11:280.873820.000.00-0.02-3.39
916972952010.10.28 13:37sell0.01eurgbp0.871840.000000.000002010.10.28 14:130.871160.000.000.001.08
918264802010.10.29 07:32sell0.01eurgbp0.871250.000000.000002010.10.29 08:020.870740.000.000.000.81
918727232010.10.29 11:29sell0.01eurgbp0.869530.000000.000002010.10.29 11:390.869000.000.000.000.84
918807572010.10.29 12:09sell0.01eurgbp0.868970.000000.000002010.10.29 12:110.868470.000.000.000.80
920636412010.11.01 11:32sell0.01eurgbp0.868730.000000.000002010.11.01 12:410.868220.000.000.000.82
920837562010.11.01 13:43sell0.01eurgbp0.867290.000000.000002010.11.01 14:160.866760.000.000.000.85
921108762010.11.01 16:00sell0.01eurgbp0.866170.000000.000002010.11.01 17:000.865600.000.000.000.91
922836072010.11.02 13:20sell0.16eurgbp0.875200.000000.000002010.11.03 12:520.870320.000.00-0.44126.07
922579452010.11.02 11:04sell0.08eurgbp0.872850.000000.000002010.11.03 12:520.870310.000.00-0.2232.81
922488042010.11.02 10:30sell0.04eurgbp0.870490.000000.000002010.11.03 12:520.870290.000.00-0.111.29
922172022010.11.02 08:32sell0.02eurgbp0.868010.000000.000002010.11.03 12:520.870270.000.00-0.05-7.30
921241862010.11.01 17:23sell0.01eurgbp0.865570.000000.000002010.11.03 12:520.870270.000.00-0.06-7.59
924868082010.11.03 19:30buy0.02eurgbp0.873310.000000.000002010.11.03 19:560.875510.000.000.007.10
924789912010.11.03 19:18buy0.01eurgbp0.876450.000000.000002010.11.03 19:560.875420.000.000.00-1.66
925120642010.11.03 21:37buy0.01eurgbp0.878350.000000.000002010.11.03 21:550.878850.000.000.000.80
925481622010.11.04 06:04buy0.01eurgbp0.876920.000000.000002010.11.04 09:250.877550.000.000.001.02
926000572010.11.04 11:36buy0.01eurgbp0.880040.000000.000002010.11.04 11:500.880570.000.000.000.86
926919722010.11.05 00:35sell0.02eurgbp0.874140.000000.000002010.11.05 05:330.872760.000.000.004.49
926739682010.11.04 20:50sell0.01eurgbp0.872000.000000.000002010.11.05 05:330.872770.000.00-0.02-1.25
927695532010.11.05 12:29sell0.01eurgbp0.871180.000000.000002010.11.05 12:310.870650.000.000.000.86
927775962010.11.05 13:21sell0.01eurgbp0.868690.000000.000002010.11.05 13:300.868170.000.000.000.84
927873022010.11.05 13:57sell0.01eurgbp0.868290.000000.000002010.11.05 14:020.867780.000.000.000.83
928024752010.11.05 15:21sell0.01eurgbp0.867440.000000.000002010.11.05 15:270.866870.000.000.000.93
929426762010.11.08 10:35sell0.01eurgbp0.863190.000000.000002010.11.08 11:310.862650.000.000.000.87
929581502010.11.08 11:53sell0.01eurgbp0.862690.000000.000002010.11.08 12:090.862180.000.000.000.82
929662242010.11.08 12:37sell0.01eurgbp0.862390.000000.000002010.11.08 13:520.861850.000.000.000.87
930120802010.11.08 16:36sell0.01eurgbp0.862030.000000.000002010.11.08 16:460.861500.000.000.000.85
930346752010.11.08 18:42sell0.02eurgbp0.863530.000000.000002010.11.09 00:470.862070.000.00-0.014.71
930217052010.11.08 17:23sell0.01eurgbp0.861150.000000.000002010.11.09 00:470.862000.000.00-0.01-1.37
933808812010.11.10 13:18sell0.01eurgbp0.856240.000000.000002010.11.10 13:200.855650.000.000.000.95
934735512010.11.10 21:38sell0.01eurgbp0.854450.000000.000002010.11.11 01:440.853840.000.00-0.150.99
935195212010.11.11 07:04sell0.01eurgbp0.853800.000000.000002010.11.11 07:360.853300.000.000.000.81
935411082010.11.11 09:41sell0.01eurgbp0.852450.000000.000002010.11.11 09:570.851950.000.000.000.80
935780272010.11.11 13:32sell0.01eurgbp0.849570.000000.000002010.11.11 13:580.849040.000.000.000.86
935874542010.11.11 14:40sell0.01eurgbp0.848970.000000.000002010.11.11 14:450.848440.000.000.000.86
936077002010.11.11 16:23sell0.01eurgbp0.847860.000000.000002010.11.11 16:440.847290.000.000.000.92
936228592010.11.11 17:44sell0.01eurgbp0.846100.000000.000002010.11.12 00:520.845300.000.00-0.031.29
939646702010.11.15 10:22sell0.01eurgbp0.848650.000000.000002010.11.15 11:100.848000.000.000.001.04
939796722010.11.15 11:57sell0.01eurgbp0.846780.000000.000002010.11.15 16:490.846250.000.000.000.85
940513202010.11.15 18:56sell0.01eurgbp0.846830.000000.000002010.11.15 21:050.846320.000.000.000.82
941124112010.11.16 05:34sell0.02eurgbp0.847930.000000.000002010.11.16 08:010.846530.000.000.004.49
940714642010.11.15 21:44sell0.01eurgbp0.845720.000000.000002010.11.16 08:010.846510.000.00-0.03-1.27
942076902010.11.16 13:37buy0.01eurgbp0.851020.000000.000002010.11.16 14:300.851530.000.000.000.81
943726982010.11.17 10:31buy0.02eurgbp0.848060.000000.000002010.11.17 12:150.849680.000.000.005.15
943541392010.11.17 08:42buy0.01eurgbp0.850560.000000.000002010.11.17 12:150.849760.000.000.00-1.27
944261882010.11.17 16:15buy0.01eurgbp0.850560.000000.000002010.11.17 16:200.851170.000.000.000.97
944496242010.11.17 18:36buy0.01eurgbp0.850700.000000.000002010.11.18 00:460.851210.000.00-0.040.82
945972632010.11.18 16:26buy0.04eurgbp0.849890.000000.000002010.11.19 08:510.852560.000.00-0.0817.15
945698262010.11.18 13:35buy0.02eurgbp0.852260.000000.000002010.11.19 08:510.852660.000.00-0.041.28
945383412010.11.18 10:15buy0.01eurgbp0.854940.000000.000002010.11.19 08:510.852710.000.00-0.02-3.58
947148452010.11.19 10:30buy0.01eurgbp0.852350.000000.000002010.11.19 11:300.852860.000.000.000.82
947360902010.11.19 12:36buy0.01eurgbp0.854720.000000.000002010.11.19 14:170.855380.000.000.001.05
947604522010.11.19 15:15buy0.01eurgbp0.855860.000000.000002010.11.19 16:170.856360.000.000.000.80
949952782010.11.22 20:30sell0.01eurgbp0.853110.000000.000002010.11.23 01:070.852600.000.00-0.020.81
951126222010.11.23 10:10sell0.02eurgbp0.853630.000000.000002010.11.23 11:010.852120.000.000.004.81
951062662010.11.23 09:42sell0.01eurgbp0.851280.000000.000002010.11.23 11:010.852060.000.000.00-1.24
951620462010.11.23 14:31sell0.01eurgbp0.847570.000000.000002010.11.23 14:430.847000.000.000.000.91
951760552010.11.23 15:23sell0.01eurgbp0.846860.000000.000002010.11.23 16:110.845980.000.000.001.39
952336672010.11.23 19:06sell0.02eurgbp0.847450.000000.000002010.11.24 08:170.845960.000.00-0.024.71
952011612010.11.23 16:50sell0.01eurgbp0.845080.000000.000002010.11.24 08:170.845930.000.00-0.01-1.35
953490702010.11.24 11:37sell0.02eurgbp0.845680.000000.000002010.11.24 13:510.844240.000.000.004.55
953435012010.11.24 11:02sell0.01eurgbp0.843330.000000.000002010.11.24 13:510.844270.000.000.00-1.49
954491392010.11.24 21:28sell0.01eurgbp0.844760.000000.000002010.11.25 09:590.844250.000.00-0.060.81
955813382010.11.25 16:34sell0.04eurgbp0.848260.000000.000002010.11.26 06:070.845720.000.00-0.0816.00
955455152010.11.25 12:15sell0.02eurgbp0.845900.000000.000002010.11.26 06:070.845730.000.00-0.040.54
955302202010.11.25 10:52sell0.01eurgbp0.843580.000000.000002010.11.26 06:070.845670.000.00-0.02-3.29
956838282010.11.26 08:51sell0.01eurgbp0.844810.000000.000002010.11.26 08:560.844240.000.000.000.90
956921752010.11.26 09:33sell0.01eurgbp0.844460.000000.000002010.11.26 10:030.843950.000.000.000.80
957080332010.11.26 10:48sell0.01eurgbp0.843520.000000.000002010.11.26 12:150.842940.000.000.000.91
958584612010.11.29 08:14buy0.01eurgbp0.848550.000000.000002010.11.29 08:160.849090.000.000.000.85
959278182010.11.29 14:05sell0.01eurgbp0.843760.000000.000002010.11.29 14:580.843250.000.000.000.79
959532752010.11.29 15:57sell0.01eurgbp0.842270.000000.000002010.11.29 16:020.841720.000.000.000.85
960540872010.11.30 07:01sell0.01eurgbp0.842410.000000.000002010.11.30 08:370.841900.000.000.000.80
961091742010.11.30 11:24sell0.01eurgbp0.837510.000000.000002010.11.30 14:310.836960.000.000.000.85
961472472010.11.30 14:32sell0.01eurgbp0.836620.000000.000002010.11.30 16:480.836100.000.000.000.81
961924532010.11.30 17:49sell0.01eurgbp0.836290.000000.000002010.11.30 19:420.835770.000.000.000.81
962221212010.11.30 20:36sell0.01eurgbp0.835160.000000.000002010.11.30 21:480.834630.000.000.000.83
964274272010.12.01 17:00buy0.02eurgbp0.838640.000000.000002010.12.01 17:340.840070.000.000.004.45
964193472010.12.01 16:20buy0.01eurgbp0.840990.000000.000002010.12.01 17:340.840070.000.000.00-1.43
964481022010.12.01 18:30buy0.01eurgbp0.841740.000000.000002010.12.01 18:330.842310.000.000.000.89
965174892010.12.02 01:25buy0.02eurgbp0.840160.000000.000002010.12.02 08:130.841560.000.000.004.37
964576092010.12.01 19:11buy0.01eurgbp0.842370.000000.000002010.12.02 08:130.841580.000.00-0.06-1.24
965931262010.12.02 10:49buy0.01eurgbp0.842640.000000.000002010.12.02 11:050.843220.000.000.000.91
966070732010.12.02 12:13buy0.01eurgbp0.844750.000000.000002010.12.02 13:540.845370.000.000.000.96
966255532010.12.02 14:18buy0.01eurgbp0.845370.000000.000002010.12.02 14:200.845950.000.000.000.90
966709022010.12.02 17:01buy0.01eurgbp0.847270.000000.000002010.12.02 17:210.847830.000.000.000.87
968310382010.12.03 12:45buy0.01eurgbp0.846840.000000.000002010.12.03 12:550.847350.000.000.000.80
968366762010.12.03 13:36buy0.01eurgbp0.848180.000000.000002010.12.03 14:180.848740.000.000.000.88
968490582010.12.03 14:40buy0.01eurgbp0.849190.000000.000002010.12.03 14:490.849730.000.000.000.84
968646642010.12.03 15:14buy0.01eurgbp0.850770.000000.000002010.12.03 15:140.851320.000.000.000.86
968758052010.12.03 15:57buy0.01eurgbp0.851440.000000.000002010.12.03 16:310.851980.000.000.000.84
969012732010.12.03 18:08buy0.02eurgbp0.849540.000000.000002010.12.03 22:310.850980.000.000.004.54
968907512010.12.03 17:08buy0.01eurgbp0.851880.000000.000002010.12.03 22:310.851110.000.000.00-1.21
970779012010.12.06 15:14sell0.01eurgbp0.845880.000000.000002010.12.07 08:300.845370.000.00-0.030.81
972234752010.12.07 12:15sell0.01eurgbp0.845980.000000.000002010.12.07 16:070.845470.000.000.000.81
972840122010.12.07 17:59sell0.01eurgbp0.842980.000000.000002010.12.07 18:070.842340.000.000.001.01
973048672010.12.07 20:10sell0.01eurgbp0.843140.000000.000002010.12.07 20:290.842640.000.000.000.79
973095422010.12.07 20:44sell0.01eurgbp0.842780.000000.000002010.12.07 21:360.842270.000.000.000.81
975541142010.12.09 02:14sell0.02eurgbp0.840300.000000.000002010.12.09 10:390.838940.000.000.004.30
975148052010.12.08 20:07sell0.01eurgbp0.838090.000000.000002010.12.09 10:390.838940.000.00-0.07-1.34
976477082010.12.09 12:04sell0.02eurgbp0.839540.000000.000002010.12.09 13:530.838110.000.000.004.50
976431772010.12.09 11:44sell0.01eurgbp0.837200.000000.000002010.12.09 13:530.838080.000.000.00-1.38
976684922010.12.09 14:17sell0.01eurgbp0.837560.000000.000002010.12.09 16:040.837030.000.000.000.84
978689222010.12.10 13:00sell0.01eurgbp0.835720.000000.000002010.12.13 02:000.835210.000.00-0.020.80
980531942010.12.13 12:53buy0.01eurgbp0.841640.000000.000002010.12.13 12:570.842160.000.000.000.82
980698472010.12.13 14:17buy0.01eurgbp0.843830.000000.000002010.12.13 15:130.844350.000.000.000.82
981381012010.12.13 20:01buy0.01eurgbp0.845200.000000.000002010.12.14 08:470.845750.000.00-0.020.87
982410592010.12.14 12:46buy0.01eurgbp0.849010.000000.000002010.12.14 14:390.849560.000.000.000.87
983739062010.12.15 07:23buy0.04eurgbp0.845440.000000.000002010.12.15 10:570.847920.000.000.0015.57
983344792010.12.14 22:47buy0.02eurgbp0.847750.000000.000002010.12.15 10:570.847990.000.00-0.040.75
982741152010.12.14 15:38buy0.01eurgbp0.849960.000000.000002010.12.15 10:570.848000.000.00-0.02-3.07
984379832010.12.15 13:05buy0.01eurgbp0.850840.000000.000002010.12.15 13:080.851430.000.000.000.93
984476182010.12.15 13:55buy0.01eurgbp0.853420.000000.000002010.12.15 15:360.854000.000.000.000.91
986200782010.12.16 16:40sell0.01eurgbp0.846940.000000.000002010.12.16 16:590.846420.000.000.000.81
987145792010.12.17 10:36sell0.08eurgbp0.853060.000000.000002010.12.17 16:430.849360.000.000.0045.84
986797772010.12.17 06:29sell0.04eurgbp0.850730.000000.000002010.12.17 16:430.849360.000.000.008.49
986698302010.12.17 02:27sell0.02eurgbp0.848420.000000.000002010.12.17 16:430.849360.000.000.00-2.91
986268192010.12.16 17:20sell0.01eurgbp0.846220.000000.000002010.12.17 16:430.849370.000.00-0.02-4.87
988542292010.12.20 09:01sell0.01eurgbp0.847150.000000.000002010.12.20 09:200.846640.000.000.000.79
988663142010.12.20 10:14sell0.01eurgbp0.846370.000000.000002010.12.20 10:400.845840.000.000.000.83
988775152010.12.20 11:32sell0.01eurgbp0.845600.000000.000002010.12.20 14:200.845100.000.000.000.77
989104462010.12.20 14:48sell0.01eurgbp0.845890.000000.000002010.12.20 16:410.845390.000.000.000.77
989519912010.12.20 19:06sell0.01eurgbp0.845770.000000.000002010.12.20 19:180.845260.000.000.000.80
990379972010.12.21 12:37buy0.01eurgbp0.849220.000000.000002010.12.21 12:490.849760.000.000.000.84
991461992010.12.22 07:21buy0.01eurgbp0.848900.000000.000002010.12.22 09:130.849430.000.000.000.82
991625102010.12.22 09:30buy0.01eurgbp0.849170.000000.000002010.12.22 09:530.849670.000.000.000.77
991937362010.12.22 13:02buy0.01eurgbp0.850650.000000.000002010.12.22 15:300.851190.000.000.000.83
992168262010.12.22 15:56buy0.01eurgbp0.850640.000000.000002010.12.22 18:270.851140.000.000.000.77
992351922010.12.22 19:17buy0.01eurgbp0.851630.000000.000002010.12.23 09:080.852130.000.00-0.070.76
993469122010.12.23 17:19sell0.04eurgbp0.851540.000000.000002010.12.24 07:250.849080.000.00-0.0615.22
993453492010.12.23 17:17sell0.02eurgbp0.849270.000000.000002010.12.24 07:250.849010.000.00-0.030.80
993380572010.12.23 16:01sell0.01eurgbp0.846960.000000.000002010.12.24 07:250.848990.000.00-0.02-3.13
994029452010.12.24 09:59sell0.02eurgbp0.850380.000000.000002010.12.24 11:170.848940.000.000.004.45
993937032010.12.24 08:02sell0.01eurgbp0.848060.000000.000002010.12.24 11:170.848930.000.000.00-1.35
994272452010.12.24 17:39sell0.01eurgbp0.849150.000000.000002010.12.27 00:500.848570.000.00-0.020.90
994738712010.12.27 08:50buy0.01eurgbp0.852240.000000.000002010.12.27 11:440.852740.000.000.000.77
994982062010.12.27 12:04buy0.01eurgbp0.852450.000000.000002010.12.27 14:350.852960.000.000.000.79
995252492010.12.27 15:50buy0.01eurgbp0.853630.000000.000002010.12.27 16:590.854150.000.000.000.80
995991642010.12.28 09:31buy0.01eurgbp0.856220.000000.000002010.12.28 09:400.856720.000.000.000.77
996025642010.12.28 10:05buy0.01eurgbp0.856770.000000.000002010.12.28 10:480.857290.000.000.000.81
996082442010.12.28 11:10buy0.01eurgbp0.857870.000000.000002010.12.28 11:210.858380.000.000.000.78
996953962010.12.29 01:36buy0.08eurgbp0.852180.000000.000002010.12.30 11:260.855720.000.00-0.5243.83
996304202010.12.28 14:04buy0.04eurgbp0.854340.000000.000002010.12.30 11:260.855860.000.00-0.349.41
996214412010.12.28 12:52buy0.02eurgbp0.856690.000000.000002010.12.30 11:260.855870.000.00-0.17-2.54
996134572010.12.28 12:00buy0.01eurgbp0.859090.000000.000002010.12.30 11:260.855870.000.00-0.09-4.98
998739382010.12.30 14:42buy0.01eurgbp0.860850.000000.000002010.12.30 14:540.861370.000.000.000.80
998810252010.12.30 15:40buy0.01eurgbp0.862120.000000.000002010.12.30 16:590.862630.000.000.000.78
998954772010.12.30 17:44buy0.01eurgbp0.862920.000000.000002010.12.31 07:280.863450.000.00-0.020.82
999340642010.12.31 07:50buy0.01eurgbp0.863630.000000.000002010.12.31 07:590.864210.000.000.000.90
999398142010.12.31 08:43buy0.02eurgbp0.861870.000000.000002010.12.31 10:210.863370.000.000.004.64
999358422010.12.31 08:00buy0.01eurgbp0.864310.000000.000002010.12.31 10:210.863290.000.000.00-1.58
1001345672011.01.04 01:47buy0.02eurgbp0.861620.000000.000002011.01.04 08:480.862980.000.000.004.21
1001140382011.01.03 18:41buy0.01eurgbp0.863820.000000.000002011.01.04 08:480.862910.000.00-0.02-1.41
1001865112011.01.04 12:55sell0.01eurgbp0.857290.000000.000002011.01.04 13:180.856750.000.000.000.84
1002304812011.01.04 18:00sell0.01eurgbp0.853680.000000.000002011.01.04 18:270.853170.000.000.000.80
1002489322011.01.04 21:08sell0.01eurgbp0.853580.000000.000002011.01.04 21:440.853080.000.000.000.78
1003134552011.01.05 11:52sell0.01eurgbp0.849130.000000.000002011.01.05 11:540.848620.000.000.000.80
1003177292011.01.05 12:13sell0.01eurgbp0.848850.000000.000002011.01.05 12:320.848330.000.000.000.81
1003230102011.01.05 12:50sell0.01eurgbp0.848540.000000.000002011.01.05 12:510.847980.000.000.000.88
1003651872011.01.05 16:53sell0.02eurgbp0.850530.000000.000002011.01.05 20:280.849060.000.000.004.55
1003414322011.01.05 14:40sell0.01eurgbp0.848120.000000.000002011.01.05 20:280.849050.000.000.00-1.45
1003914982011.01.05 21:32sell0.01eurgbp0.848470.000000.000002011.01.05 22:080.847950.000.000.000.80
1004289572011.01.06 08:27sell0.01eurgbp0.846860.000000.000002011.01.06 08:330.846350.000.000.000.79
1004964992011.01.06 18:19sell0.01eurgbp0.840620.000000.000002011.01.07 00:410.839980.000.00-0.020.99
1005583102011.01.07 09:54sell0.01eurgbp0.840400.000000.000002011.01.07 10:290.839900.000.000.000.77
1005836082011.01.07 14:02sell0.01eurgbp0.838830.000000.000002011.01.07 14:150.838320.000.000.000.79
1006130562011.01.07 15:56sell0.01eurgbp0.835760.000000.000002011.01.07 16:270.835250.000.000.000.79
1006997442011.01.10 08:31sell0.01eurgbp0.829800.000000.000002011.01.10 08:350.829280.000.000.000.81
1007824072011.01.10 17:20sell0.01eurgbp0.831200.000000.000002011.01.10 18:050.830320.000.000.001.38
1009436892011.01.11 16:00sell0.01eurgbp0.830320.000000.000002011.01.11 16:250.829810.000.000.000.80
1010519522011.01.12 10:00sell0.02eurgbp0.832460.000000.000002011.01.12 18:050.830980.000.000.004.65
1009523862011.01.11 16:46sell0.01eurgbp0.830020.000000.000002011.01.12 18:050.831060.000.00-0.02-1.64
1011786662011.01.12 20:05buy0.01eurgbp0.832880.000000.000002011.01.12 23:510.833440.000.000.000.88
1012375002011.01.13 09:20buy0.01eurgbp0.833590.000000.000002011.01.13 09:220.834100.000.000.000.81
1012547502011.01.13 10:55buy0.01eurgbp0.835580.000000.000002011.01.13 13:590.836120.000.000.000.85
1013179002011.01.13 16:14buy0.01eurgbp0.841010.000000.000002011.01.13 16:220.841520.000.000.000.81
1013263772011.01.13 16:57buy0.01eurgbp0.841210.000000.000002011.01.13 17:330.841760.000.000.000.88
1013449562011.01.13 18:32buy0.01eurgbp0.842610.000000.000002011.01.13 19:500.843140.000.000.000.84
1013991502011.01.14 08:16buy0.01eurgbp0.843070.000000.000002011.01.14 08:190.843670.000.000.000.95
1014079432011.01.14 09:09buy0.01eurgbp0.846120.000000.000002011.01.14 09:100.846620.000.000.000.79
1016798132011.01.18 01:08buy0.64eurgbp0.834860.000000.000002011.01.19 08:340.842080.000.00-1.02740.65
1015720852011.01.17 09:59buy0.32eurgbp0.837080.000000.000002011.01.19 08:340.842220.000.00-1.02263.63
1014962142011.01.14 17:46buy0.16eurgbp0.839450.000000.000002011.01.19 08:340.842180.000.00-0.8870.03
1014510162011.01.14 13:19buy0.08eurgbp0.841810.000000.000002011.01.19 08:340.841910.000.00-0.451.29
1014305312011.01.14 10:59buy0.04eurgbp0.844200.000000.000002011.01.19 08:340.841760.000.00-0.22-15.65
1014223042011.01.14 10:15buy0.02eurgbp0.846580.000000.000002011.01.19 08:340.841740.000.00-0.11-15.52
1014169652011.01.14 09:45buy0.01eurgbp0.848970.000000.000002011.01.19 08:340.841750.000.00-0.06-11.57
1019036652011.01.19 08:34buy0.01eurgbp0.841890.000000.000002011.01.19 11:070.842430.000.000.000.87
1019409862011.01.19 12:12buy0.01eurgbp0.843110.000000.000002011.01.19 14:000.843620.000.000.000.82
1020395412011.01.20 01:15buy0.02eurgbp0.841910.000000.000002011.01.20 03:020.843290.000.000.004.40
1019976272011.01.19 18:09buy0.01eurgbp0.844100.000000.000002011.01.20 03:020.843260.000.00-0.05-1.34
1020691502011.01.20 07:21buy0.01eurgbp0.844450.000000.000002011.01.20 07:270.844960.000.000.000.81
1020825192011.01.20 08:37buy0.02eurgbp0.843030.000000.000002011.01.20 11:150.844470.000.000.004.60
1020761992011.01.20 08:07buy0.01eurgbp0.845390.000000.000002011.01.20 11:150.844430.000.000.00-1.54
1021199272011.01.20 11:46buy0.01eurgbp0.843980.000000.000002011.01.20 11:560.844480.000.000.000.80
1021257802011.01.20 12:21buy0.01eurgbp0.844480.000000.000002011.01.20 13:300.845000.000.000.000.83
1021910912011.01.20 17:25buy0.01eurgbp0.846890.000000.000002011.01.20 17:470.847480.000.000.000.94
1021968292011.01.20 18:06buy0.01eurgbp0.847510.000000.000002011.01.21 04:050.848030.000.00-0.010.83
1022660412011.01.21 08:04buy0.01eurgbp0.848330.000000.000002011.01.21 08:060.848840.000.000.000.81
1022718222011.01.21 08:34buy0.01eurgbp0.849010.000000.000002011.01.21 09:040.849540.000.000.000.85
1022824372011.01.21 09:33buy0.01eurgbp0.850120.000000.000002011.01.21 09:340.850630.000.000.000.81
1024565902011.01.24 11:52buy0.01eurgbp0.851550.000000.000002011.01.24 14:300.852110.000.000.000.89
1025039542011.01.24 16:16buy0.01eurgbp0.854060.000000.000002011.01.24 16:430.854610.000.000.000.87
1025410932011.01.24 19:13buy0.02eurgbp0.852590.000000.000002011.01.25 01:340.854060.000.00-0.034.70
1025198212011.01.24 17:20buy0.01eurgbp0.854950.000000.000002011.01.25 01:340.854080.000.00-0.01-1.39
1026823252011.01.25 12:31buy0.01eurgbp0.862920.000000.000002011.01.25 12:510.863430.000.000.000.80
1026942712011.01.25 13:44buy0.01eurgbp0.863510.000000.000002011.01.25 16:210.864080.000.000.000.90
1027427962011.01.25 17:48buy0.02eurgbp0.862220.000000.000002011.01.25 20:110.863670.000.000.004.58
1027308922011.01.25 16:49buy0.01eurgbp0.864530.000000.000002011.01.25 20:110.863670.000.000.00-1.36
1027691962011.01.25 21:28buy0.01eurgbp0.865730.000000.000002011.01.26 08:440.866230.000.00-0.010.79
1028934292011.01.26 16:11buy0.08eurgbp0.859850.000000.000002011.01.28 02:000.863530.000.00-0.3246.82
1028550102011.01.26 12:14buy0.04eurgbp0.862210.000000.000002011.01.28 02:000.863540.000.00-0.168.46
1028424842011.01.26 11:13buy0.02eurgbp0.864560.000000.000002011.01.28 02:000.863540.000.00-0.08-3.25
1028229992011.01.26 09:43buy0.01eurgbp0.866980.000000.000002011.01.28 02:010.863510.000.00-0.04-5.52
1031617572011.01.28 07:01buy0.01eurgbp0.862940.000000.000002011.01.28 08:120.863450.000.000.000.81
1031963732011.01.28 11:24buy0.01eurgbp0.864390.000000.000002011.01.28 11:400.864980.000.000.000.94
1034192362011.01.31 18:16sell0.01eurgbp0.854970.000000.000002011.01.31 18:240.854470.000.000.000.80
1034874172011.02.01 08:46sell0.02eurgbp0.856130.000000.000002011.02.01 09:250.854620.000.000.004.85
1034314512011.01.31 19:59sell0.01eurgbp0.853650.000000.000002011.02.01 09:250.854560.000.00-0.04-1.46
1035039152011.02.01 10:29sell0.01eurgbp0.853060.000000.000002011.02.01 10:290.852520.000.000.000.87
1036710892011.02.02 10:31sell0.01eurgbp0.852530.000000.000002011.02.02 12:490.852000.000.000.000.86
1036957142011.02.02 13:28sell0.01eurgbp0.851790.000000.000002011.02.03 08:400.851260.000.00-0.130.86
1038110862011.02.03 10:29sell0.01eurgbp0.848090.000000.000002011.02.03 10:330.847580.000.000.000.83
1038191302011.02.03 11:12sell0.01eurgbp0.847640.000000.000002011.02.03 14:340.847120.000.000.000.84
1038657132011.02.03 15:30sell0.01eurgbp0.844380.000000.000002011.02.04 01:210.843880.000.00-0.040.81
1039564862011.02.04 08:06sell0.01eurgbp0.844460.000000.000002011.02.04 08:520.843910.000.000.000.89
1040363842011.02.04 17:36sell0.01eurgbp0.843990.000000.000002011.02.04 18:310.843330.000.000.001.06
1041198212011.02.07 10:36sell0.01eurgbp0.841280.000000.000002011.02.07 13:030.840780.000.000.000.80
1041424902011.02.07 13:51sell0.01eurgbp0.840850.000000.000002011.02.07 14:140.840330.000.000.000.84
1042502952011.02.08 08:33buy0.01eurgbp0.844310.000000.000002011.02.08 09:130.844820.000.000.000.82
1042621562011.02.08 09:48buy0.01eurgbp0.845240.000000.000002011.02.08 11:380.845770.000.000.000.86
1042875822011.02.08 12:13buy0.01eurgbp0.846560.000000.000002011.02.08 12:310.847070.000.000.000.83
1043036872011.02.08 13:36buy0.01eurgbp0.847930.000000.000002011.02.08 14:140.848430.000.000.000.80
1043209522011.02.08 15:08buy0.01eurgbp0.849140.000000.000002011.02.08 15:500.849660.000.000.000.83
1044708242011.02.09 13:17buy0.01eurgbp0.849340.000000.000002011.02.09 14:010.849940.000.000.000.97
1044994852011.02.09 15:58buy0.01eurgbp0.851990.000000.000002011.02.09 19:050.852510.000.000.000.84
1052145722011.02.15 17:16buy1.28eurgbp0.836020.000000.000002011.02.16 18:040.844450.000.00-1.851 734.37
1051731222011.02.15 13:58buy0.64eurgbp0.838440.000000.000002011.02.16 18:040.843940.000.00-0.93565.76
1049384792011.02.14 09:55buy0.32eurgbp0.840870.000000.000002011.02.16 18:050.843970.000.00-0.82159.43
1047728232011.02.11 09:53buy0.16eurgbp0.843260.000000.000002011.02.16 18:050.843980.000.00-0.5918.51
1046750032011.02.10 17:13buy0.08eurgbp0.845600.000000.000002011.02.16 18:050.843990.000.00-0.35-20.70
1046315072011.02.10 13:16buy0.04eurgbp0.847960.000000.000002011.02.16 18:050.843980.000.00-0.18-25.59
1045763792011.02.10 07:12buy0.02eurgbp0.850320.000000.000002011.02.16 18:050.843980.000.00-0.08-20.38
1045339092011.02.09 19:31buy0.01eurgbp0.852650.000000.000002011.02.16 18:050.844070.000.00-0.06-13.79
1054629522011.02.17 07:42buy0.02eurgbp0.841930.000000.000002011.02.17 09:150.843350.000.000.004.58
1053950032011.02.16 18:27buy0.01eurgbp0.844260.000000.000002011.02.17 09:150.843360.000.00-0.04-1.45
1055804022011.02.17 20:30sell0.01eurgbp0.840690.000000.000002011.02.18 08:420.840180.000.00-0.020.83
1056707842011.02.18 11:29sell0.01eurgbp0.836860.000000.000002011.02.18 11:520.836360.000.000.000.81
1057948612011.02.21 08:43buy0.01eurgbp0.842860.000000.000002011.02.21 09:390.843390.000.000.000.86
1058524942011.02.21 16:18buy0.02eurgbp0.841590.000000.000002011.02.21 18:100.843040.000.000.004.70
1058087562011.02.21 10:20buy0.01eurgbp0.843970.000000.000002011.02.21 18:100.843050.000.000.00-1.49
1059179682011.02.22 02:46buy0.02eurgbp0.840620.000000.000002011.02.22 11:350.842160.000.000.004.97
1058746032011.02.21 18:58buy0.01eurgbp0.843180.000000.000002011.02.22 11:350.842190.000.00-0.02-1.60
1060313102011.02.22 14:51buy0.01eurgbp0.846580.000000.000002011.02.22 15:110.847120.000.000.000.87
1060406612011.02.22 15:40buy0.01eurgbp0.846820.000000.000002011.02.22 17:320.847400.000.000.000.93
1061927602011.02.23 10:30buy0.02eurgbp0.845350.000000.000002011.02.23 16:110.846540.000.000.003.86
1060693422011.02.22 17:59buy0.01eurgbp0.847220.000000.000002011.02.23 16:110.846550.000.00-0.02-1.08
1062706772011.02.23 17:15buy0.01eurgbp0.848070.000000.000002011.02.23 17:250.848630.000.000.000.91
1062816162011.02.23 18:12buy0.01eurgbp0.848590.000000.000002011.02.23 19:510.849120.000.000.000.86
1063869442011.02.24 09:26buy0.01eurgbp0.849050.000000.000002011.02.24 09:380.849550.000.000.000.80
1064080382011.02.24 10:59buy0.01eurgbp0.851730.000000.000002011.02.24 11:270.852250.000.000.000.84
1064161462011.02.24 11:52buy0.01eurgbp0.852090.000000.000002011.02.24 11:570.852650.000.000.000.91
1064209892011.02.24 12:19buy0.01eurgbp0.852380.000000.000002011.02.24 15:570.852890.000.000.000.82
1064891912011.02.24 17:30buy0.01eurgbp0.855830.000000.000002011.02.24 18:000.856440.000.000.000.99
1068410602011.02.28 19:06buy0.16eurgbp0.848400.000000.000002011.03.03 12:290.853290.000.00-1.41127.26
1068133592011.02.28 16:19buy0.08eurgbp0.850770.000000.000002011.03.03 12:290.853290.000.00-0.7032.79
1066898322011.02.25 22:10buy0.04eurgbp0.853270.000000.000002011.03.03 12:290.853270.000.00-0.430.00
1066303212011.02.25 14:06buy0.02eurgbp0.855480.000000.000002011.03.03 12:290.853310.000.00-0.22-7.06
1066076872011.02.25 11:30buy0.01eurgbp0.858010.000000.000002011.03.03 12:290.853290.000.00-0.11-7.68
1073396222011.03.03 15:24buy0.01eurgbp0.855440.000000.000002011.03.03 15:350.855980.000.000.000.87
1073550982011.03.03 16:18buy0.01eurgbp0.856860.000000.000002011.03.03 17:400.857380.000.000.000.85
1073923252011.03.03 19:55buy0.01eurgbp0.857360.000000.000002011.03.03 21:360.857890.000.000.000.86
1074052562011.03.03 21:52buy0.01eurgbp0.858090.000000.000002011.03.04 09:220.858620.000.00-0.020.86
1074829012011.03.04 13:07buy0.02eurgbp0.857340.000000.000002011.03.04 13:430.858800.000.000.004.75
1074664022011.03.04 10:49buy0.01eurgbp0.859760.000000.000002011.03.04 13:430.858800.000.000.00-1.56
1075137142011.03.04 15:39buy0.01eurgbp0.859720.000000.000002011.03.04 17:370.860260.000.000.000.88
1076572922011.03.07 16:13buy0.01eurgbp0.862220.000000.000002011.03.07 16:250.862740.000.000.000.84
1079067092011.03.09 09:03sell0.01eurgbp0.859200.000000.000002011.03.09 09:060.858690.000.000.000.83
1079634962011.03.09 15:29sell0.02eurgbp0.859590.000000.000002011.03.09 17:170.858110.000.000.004.79
1079272992011.03.09 11:13sell0.01eurgbp0.857150.000000.000002011.03.09 17:170.858110.000.000.00-1.55
1079851372011.03.09 17:58sell0.01eurgbp0.858290.000000.000002011.03.09 18:100.857770.000.000.000.85
1080658372011.03.10 09:07sell0.01eurgbp0.855640.000000.000002011.03.10 11:130.855130.000.000.000.82
1080877502011.03.10 11:52sell0.01eurgbp0.855440.000000.000002011.03.10 12:260.854790.000.000.001.06
1081985982011.03.11 07:13buy0.01eurgbp0.860610.000000.000002011.03.11 08:480.861140.000.000.000.85
1082306132011.03.11 09:57buy0.01eurgbp0.862020.000000.000002011.03.11 16:050.862560.000.000.000.87
1083113352011.03.11 16:36buy0.01eurgbp0.862770.000000.000002011.03.11 16:530.863280.000.000.000.82
1083236242011.03.11 17:36buy0.01eurgbp0.863740.000000.000002011.03.11 17:420.864290.000.000.000.88
1086078962011.03.15 09:57buy0.01eurgbp0.867100.000000.000002011.03.15 10:590.867670.000.000.000.91
1086326762011.03.15 11:28buy0.01eurgbp0.867450.000000.000002011.03.15 14:180.868180.000.000.001.17
1086943782011.03.15 16:11buy0.01eurgbp0.869600.000000.000002011.03.15 20:070.870200.000.000.000.97
1087868182011.03.16 08:10buy0.02eurgbp0.868350.000000.000002011.03.16 17:170.869810.000.000.004.68
1087381782011.03.15 20:41buy0.01eurgbp0.870720.000000.000002011.03.16 17:170.869830.000.00-0.02-1.43
1089575872011.03.16 22:25sell0.04eurgbp0.870880.000000.000002011.03.16 22:510.868570.000.000.0014.81
1089521262011.03.16 22:21sell0.02eurgbp0.868820.000000.000002011.03.16 22:520.868390.000.000.001.38
1089373592011.03.16 21:22sell0.01eurgbp0.866770.000000.000002011.03.16 22:520.868390.000.000.00-2.60
1090529762011.03.17 09:24buy0.01eurgbp0.869850.000000.000002011.03.17 10:430.870360.000.000.000.82
1092266032011.03.18 06:19buy0.01eurgbp0.871010.000000.000002011.03.18 08:340.871520.000.000.000.83
1092590232011.03.18 09:23buy0.01eurgbp0.872750.000000.000002011.03.18 09:520.873280.000.000.000.85
1092748502011.03.18 10:27buy0.01eurgbp0.874140.000000.000002011.03.18 10:480.874670.000.000.000.85
1092901072011.03.18 11:47buy0.01eurgbp0.875020.000000.000002011.03.18 12:000.875690.000.000.001.08
1096165032011.03.22 14:46buy0.08eurgbp0.867090.000000.000002011.03.23 11:190.871030.000.00-0.1351.37
1095784162011.03.22 10:31buy0.04eurgbp0.869710.000000.000002011.03.23 11:190.871320.000.00-0.0710.50
1094047412011.03.21 08:41buy0.02eurgbp0.872100.000000.000002011.03.23 11:190.871360.000.00-0.06-2.41
1093270162011.03.18 15:39buy0.01eurgbp0.874530.000000.000002011.03.23 11:190.871360.000.00-0.06-5.17
1098327472011.03.23 22:04buy0.02eurgbp0.867810.000000.000002011.03.24 09:520.869150.000.00-0.104.35
1097858232011.03.23 15:58buy0.01eurgbp0.869930.000000.000002011.03.24 09:520.869200.000.00-0.05-1.18
1099236742011.03.24 11:29buy0.01eurgbp0.873530.000000.000002011.03.24 11:320.874100.000.000.000.92
1099401862011.03.24 13:22buy0.01eurgbp0.873900.000000.000002011.03.24 13:460.874310.000.000.000.67
1100060072011.03.24 18:17buy0.01eurgbp0.880390.000000.000002011.03.25 10:050.880980.000.00-0.020.95
1101186922011.03.25 13:55buy0.02eurgbp0.878270.000000.000002011.03.25 15:260.879760.000.000.004.79
1100848312011.03.25 10:23buy0.01eurgbp0.880670.000000.000002011.03.25 15:260.879730.000.000.00-1.51
1101695042011.03.25 18:17buy0.02eurgbp0.877520.000000.000002011.03.25 19:130.878940.000.000.004.55
1101470302011.03.25 16:44buy0.01eurgbp0.879850.000000.000002011.03.25 19:130.878930.000.000.00-1.48
1102477472011.03.28 09:06buy0.01eurgbp0.878920.000000.000002011.03.28 09:160.879650.000.000.001.16
1102643232011.03.28 10:31buy0.01eurgbp0.880920.000000.000002011.03.28 10:530.881500.000.000.000.92
1102917812011.03.28 13:23buy0.02eurgbp0.879210.000000.000002011.03.28 16:340.880720.000.000.004.83
1102680092011.03.28 10:54buy0.01eurgbp0.881580.000000.000002011.03.28 16:340.880770.000.000.00-1.29
1103623232011.03.28 20:29buy0.01eurgbp0.880820.000000.000002011.03.29 08:500.881410.000.00-0.020.95
1104712272011.03.29 12:27buy0.02eurgbp0.880320.000000.000002011.03.29 14:270.881760.000.000.004.60
1104454402011.03.29 09:50buy0.01eurgbp0.882690.000000.000002011.03.29 14:270.881850.000.000.00-1.34
1106624942011.03.30 11:31buy0.04eurgbp0.876950.000000.000002011.03.30 15:000.879500.000.000.0016.34
1106245922011.03.30 08:20buy0.02eurgbp0.879340.000000.000002011.03.30 15:000.879510.000.000.000.55
1104967282011.03.29 14:43buy0.01eurgbp0.881700.000000.000002011.03.30 15:000.879520.000.00-0.02-3.49
1108805282011.03.31 13:26sell0.08eurgbp0.884110.000000.000002011.04.04 07:150.880250.000.00-0.3549.92
1108564002011.03.31 11:15sell0.04eurgbp0.881510.000000.000002011.04.04 07:150.880230.000.00-0.178.27
1107318252011.03.30 17:49sell0.02eurgbp0.879140.000000.000002011.04.04 07:150.880230.000.00-0.36-3.52
1107173332011.03.30 16:38sell0.01eurgbp0.876760.000000.000002011.04.04 07:160.880230.000.00-0.18-5.61
1111402792011.04.04 08:04sell0.01eurgbp0.880480.000000.000002011.04.04 08:460.879950.000.000.000.86
1111658292011.04.04 11:08sell0.01eurgbp0.880270.000000.000002011.04.05 08:200.879750.000.00-0.020.84
1112994502011.04.05 09:02sell0.01eurgbp0.879620.000000.000002011.04.05 09:110.879110.000.000.000.82
1113260952011.04.05 11:27sell0.01eurgbp0.873290.000000.000002011.04.05 12:480.872760.000.000.000.86
1113552842011.04.05 13:58sell0.01eurgbp0.872900.000000.000002011.04.05 14:470.872400.000.000.000.81
1115885942011.04.06 17:16sell0.08eurgbp0.879630.000000.000002011.04.07 09:100.875660.000.00-0.5551.82
1115211482011.04.06 10:33sell0.04eurgbp0.877200.000000.000002011.04.07 09:100.875670.000.00-0.279.99
1115075982011.04.06 09:34sell0.02eurgbp0.874490.000000.000002011.04.07 09:100.875680.000.00-0.14-3.88
1113774542011.04.05 15:32sell0.01eurgbp0.872100.000000.000002011.04.07 09:100.875670.000.00-0.09-5.82
1116844792011.04.07 12:08sell0.01eurgbp0.874510.000000.000002011.04.07 12:200.874010.000.000.000.81
1120353272011.04.11 09:21sell0.32eurgbp0.885500.000000.000002011.04.11 16:510.879440.000.000.00318.54
1119436552011.04.08 17:38sell0.16eurgbp0.883150.000000.000002011.04.11 16:510.879400.000.00-0.5598.55
1118994642011.04.08 12:45sell0.08eurgbp0.880800.000000.000002011.04.11 16:510.879490.000.00-0.2817.22
1118168952011.04.08 03:28sell0.04eurgbp0.878330.000000.000002011.04.11 16:510.879490.000.00-0.14-7.62
1116952542011.04.07 13:16sell0.02eurgbp0.876060.000000.000002011.04.11 16:510.879490.000.00-0.11-11.26
1116918032011.04.07 12:59sell0.01eurgbp0.873560.000000.000002011.04.11 16:510.879480.000.00-0.05-9.72
1121749322011.04.12 07:05buy0.01eurgbp0.883690.000000.000002011.04.12 07:430.884190.000.000.000.81
1122346852011.04.12 12:11buy0.01eurgbp0.889790.000000.000002011.04.12 16:330.890310.000.000.000.85
1123121702011.04.12 19:27buy0.01eurgbp0.890610.000000.000002011.04.12 20:350.891140.000.000.000.86
1123199382011.04.12 20:55buy0.01eurgbp0.891370.000000.000002011.04.13 08:520.891900.000.00-0.010.86
1130451842011.04.18 17:28buy1.28eurgbp0.875430.000000.000002011.04.20 10:310.883960.000.00-2.911 783.88
1129780732011.04.18 13:31buy0.64eurgbp0.877970.000000.000002011.04.20 10:310.883900.000.00-1.46620.11
1129604722011.04.18 11:46buy0.32eurgbp0.880340.000000.000002011.04.20 10:310.883890.000.00-0.73185.57
1126093672011.04.14 12:12buy0.16eurgbp0.882700.000000.000002011.04.20 10:310.884050.000.00-0.7535.28
1125989572011.04.14 11:40buy0.08eurgbp0.885110.000000.000002011.04.20 10:310.884120.000.00-0.37-12.94
1124885452011.04.13 20:16buy0.04eurgbp0.887490.000000.000002011.04.20 10:310.884070.000.00-0.36-22.35
1124236972011.04.13 14:08buy0.02eurgbp0.889710.000000.000002011.04.20 10:310.884170.000.00-0.17-18.09
1123970612011.04.13 11:05buy0.01eurgbp0.892090.000000.000002011.04.20 10:310.884220.000.00-0.08-12.85
1133361332011.04.20 11:34buy0.01eurgbp0.886030.000000.000002011.04.20 11:360.886610.000.000.000.94
1133861302011.04.20 16:31buy0.02eurgbp0.884640.000000.000002011.04.21 02:350.886150.000.00-0.084.95
1133515022011.04.20 12:58buy0.01eurgbp0.887060.000000.000002011.04.21 02:360.886290.000.00-0.04-1.26
1135520692011.04.21 14:57buy0.08eurgbp0.879110.000000.000002011.04.25 13:160.883810.000.00-0.1762.19
1135320832011.04.21 13:16buy0.04eurgbp0.882770.000000.000002011.04.25 13:160.883920.000.00-0.097.61
1135043802011.04.21 10:30buy0.02eurgbp0.885140.000000.000002011.04.25 13:160.883900.000.00-0.04-4.10
1134731182011.04.21 07:41buy0.01eurgbp0.887300.000000.000002011.04.25 13:170.883910.000.00-0.02-5.60
1137729862011.04.25 14:03buy0.01eurgbp0.883950.000000.000002011.04.25 14:250.884460.000.000.000.84
1137788812011.04.25 14:58buy0.01eurgbp0.884420.000000.000002011.04.25 16:120.884990.000.000.000.94
1139100082011.04.26 10:20buy0.01eurgbp0.884290.000000.000002011.04.26 10:440.884830.000.000.000.90
1139293062011.04.26 11:52buy0.01eurgbp0.887190.000000.000002011.04.26 14:320.887700.000.000.000.84
1140536012011.04.27 07:59buy0.01eurgbp0.890180.000000.000002011.04.27 09:000.890700.000.000.000.86
1140653112011.04.27 09:21buy0.01eurgbp0.890910.000000.000002011.04.27 09:370.891450.000.000.000.89
1140799012011.04.27 10:50buy0.04eurgbp0.886510.000000.000002011.04.27 19:540.889350.000.000.0018.82
1140750492011.04.27 10:30buy0.02eurgbp0.888910.000000.000002011.04.27 19:540.889230.000.000.001.06
1140737922011.04.27 10:23buy0.01eurgbp0.891950.000000.000002011.04.27 19:540.889220.000.000.00-4.52
1141623932011.04.27 20:11buy0.01eurgbp0.889490.000000.000002011.04.28 02:160.890040.000.00-0.050.91
1142791412011.04.28 10:14buy0.01eurgbp0.889860.000000.000002011.04.28 11:100.890380.000.000.000.86
1143142612011.04.28 13:26buy0.02eurgbp0.888700.000000.000002011.04.28 16:400.890160.000.000.004.85
1142986522011.04.28 11:55buy0.01eurgbp0.891050.000000.000002011.04.28 16:400.890290.000.000.00-1.27
1143835542011.04.28 20:37buy0.01eurgbp0.890310.000000.000002011.04.28 22:190.890820.000.000.000.84
1146230902011.05.02 17:34sell0.04eurgbp0.891360.000000.000002011.05.03 02:310.888580.000.00-0.2618.52
1145814452011.05.02 12:11sell0.02eurgbp0.889010.000000.000002011.05.03 02:310.888600.000.00-0.131.37
1145603012011.05.02 09:04sell0.01eurgbp0.886660.000000.000002011.05.03 02:310.888610.000.00-0.07-3.25
1147296292011.05.03 09:08buy0.01eurgbp0.892110.000000.000002011.05.03 09:360.892620.000.000.000.85
1147776222011.05.03 12:34buy0.01eurgbp0.897710.000000.000002011.05.03 15:400.898220.000.000.000.84
1148255642011.05.03 16:54buy0.01eurgbp0.898840.000000.000002011.05.03 16:590.899360.000.000.000.85
1148361482011.05.03 17:51buy0.01eurgbp0.899630.000000.000002011.05.03 18:010.900140.000.000.000.84
1149236632011.05.04 05:00buy0.02eurgbp0.898010.000000.000002011.05.04 08:470.899420.000.000.004.65
1148453352011.05.03 18:37buy0.01eurgbp0.900270.000000.000002011.05.04 08:470.899440.000.00-0.01-1.36
1149459702011.05.04 09:04buy0.01eurgbp0.899440.000000.000002011.05.04 09:070.899970.000.000.000.87
1149770702011.05.04 11:24buy0.01eurgbp0.900240.000000.000002011.05.04 11:300.900780.000.000.000.89
1151880692011.05.05 08:56buy0.01eurgbp0.900170.000000.000002011.05.05 10:280.900710.000.000.000.89
1152162892011.05.05 10:56buy0.01eurgbp0.900550.000000.000002011.05.05 11:110.901050.000.000.000.82
1153137802011.05.05 16:37sell0.01eurgbp0.892660.000000.000002011.05.05 16:430.891820.000.000.001.39
1153273722011.05.05 17:25sell0.01eurgbp0.890830.000000.000002011.05.05 17:590.890320.000.000.000.84
1153461912011.05.05 18:28sell0.01eurgbp0.889460.000000.000002011.05.05 18:480.888950.000.000.000.83
1153621702011.05.05 19:35sell0.01eurgbp0.887920.000000.000002011.05.05 19:450.887130.000.000.001.30
1154607662011.05.06 09:24sell0.02eurgbp0.889370.000000.000002011.05.06 09:480.887950.000.000.004.66
1153680892011.05.05 20:06sell0.01eurgbp0.887050.000000.000002011.05.06 09:480.887960.000.00-0.04-1.50
1154982882011.05.06 12:10sell0.01eurgbp0.886320.000000.000002011.05.06 13:240.885790.000.000.000.87
1155215512011.05.06 14:34sell0.01eurgbp0.884290.000000.000002011.05.06 14:440.883790.000.000.000.82
1155762332011.05.06 17:32sell0.01eurgbp0.882540.000000.000002011.05.06 18:560.881920.000.000.001.02
1157049522011.05.09 08:37sell0.01eurgbp0.877830.000000.000002011.05.09 08:400.877310.000.000.000.85
1157929222011.05.09 17:43sell0.01eurgbp0.876070.000000.000002011.05.09 17:520.875570.000.000.000.81
1157972922011.05.09 18:13sell0.01eurgbp0.875260.000000.000002011.05.09 18:340.874670.000.000.000.97
1158292962011.05.09 21:52sell0.01eurgbp0.874850.000000.000002011.05.10 03:530.874330.000.00-0.050.86
1160201702011.05.10 18:48sell0.08eurgbp0.879470.000000.000002011.05.11 12:320.875740.000.00-0.4749.13
1159127022011.05.10 10:26sell0.04eurgbp0.877100.000000.000002011.05.11 12:320.875300.000.00-0.2311.86
1159073542011.05.10 10:09sell0.02eurgbp0.874650.000000.000002011.05.11 12:320.875140.000.00-0.12-1.62
1158945922011.05.10 09:04sell0.01eurgbp0.872270.000000.000002011.05.11 12:320.874990.000.00-0.06-4.47
1161968772011.05.11 15:13sell0.01eurgbp0.870840.000000.000002011.05.11 15:230.870170.000.000.001.10
1162043752011.05.11 15:40sell0.01eurgbp0.870220.000000.000002011.05.11 16:250.869690.000.000.000.87
1162400882011.05.11 18:00sell0.01eurgbp0.868490.000000.000002011.05.12 02:350.867970.000.00-0.170.85
1163752312011.05.12 10:07sell0.02eurgbp0.870710.000000.000002011.05.12 12:420.869260.000.000.004.73
1163664572011.05.12 09:22sell0.01eurgbp0.868320.000000.000002011.05.12 12:420.869220.000.000.00-1.46
1165031832011.05.12 20:39buy0.01eurgbp0.874670.000000.000002011.05.13 08:410.875170.000.00-0.020.81
1165842702011.05.13 10:02buy0.01eurgbp0.876530.000000.000002011.05.13 10:180.877050.000.000.000.85
1165982512011.05.13 11:04buy0.01eurgbp0.878130.000000.000002011.05.13 11:110.878640.000.000.000.83
1167243692011.05.16 00:00buy0.16eurgbp0.869610.000000.000002011.05.16 16:400.875000.000.000.00139.86
1166892392011.05.13 19:08buy0.08eurgbp0.872630.000000.000002011.05.16 16:410.875000.000.00-0.1330.75
1166804632011.05.13 18:24buy0.04eurgbp0.874980.000000.000002011.05.16 16:410.874920.000.00-0.06-0.39
1166393142011.05.13 15:30buy0.02eurgbp0.877400.000000.000002011.05.16 16:410.874890.000.00-0.03-8.14
1166080972011.05.13 11:55buy0.01eurgbp0.879450.000000.000002011.05.16 16:410.874960.000.00-0.02-7.29
1170147992011.05.17 11:30buy0.08eurgbp0.869110.000000.000002011.05.17 12:310.873230.000.000.0053.65
1170005542011.05.17 10:31buy0.04eurgbp0.872090.000000.000002011.05.17 12:320.873200.000.000.007.23
1169196162011.05.16 23:46buy0.02eurgbp0.874490.000000.000002011.05.17 12:320.873190.000.00-0.03-4.23
1168691592011.05.16 17:47buy0.01eurgbp0.876690.000000.000002011.05.17 12:320.873230.000.00-0.01-5.63
1171410182011.05.17 20:48buy0.01eurgbp0.874670.000000.000002011.05.17 21:580.875190.000.000.000.84
1172244592011.05.18 11:02buy0.01eurgbp0.878700.000000.000002011.05.18 11:160.879220.000.000.000.84
1172341902011.05.18 11:50buy0.01eurgbp0.878900.000000.000002011.05.18 11:560.879510.000.000.000.99
1172494342011.05.18 13:06buy0.01eurgbp0.880490.000000.000002011.05.18 13:140.881250.000.000.001.23
1172887772011.05.18 17:28buy0.01eurgbp0.881380.000000.000002011.05.18 17:440.881940.000.000.000.90
1173009352011.05.18 18:25buy0.01eurgbp0.882510.000000.000002011.05.18 18:350.883020.000.000.000.82
1173100232011.05.18 19:24buy0.01eurgbp0.883080.000000.000002011.05.19 05:150.883620.000.00-0.040.87
1173906092011.05.19 10:11buy0.02eurgbp0.881490.000000.000002011.05.19 10:230.882940.000.000.004.68
1173763002011.05.19 08:25buy0.01eurgbp0.883850.000000.000002011.05.19 10:230.882930.000.000.00-1.48
1175614792011.05.20 10:30buy0.01eurgbp0.882960.000000.000002011.05.20 10:520.883620.000.000.001.07
1175978392011.05.20 13:49sell0.01eurgbp0.878280.000000.000002011.05.20 13:570.877730.000.000.000.89
1176142972011.05.20 15:02sell0.01eurgbp0.876300.000000.000002011.05.20 17:020.875780.000.000.000.84
1177498232011.05.23 09:56sell0.01eurgbp0.867470.000000.000002011.05.23 11:240.866860.000.000.000.99
1179216062011.05.24 09:12sell0.08eurgbp0.874090.000000.000002011.05.25 04:180.870170.000.00-0.5250.68
1178497192011.05.23 19:49sell0.04eurgbp0.871450.000000.000002011.05.25 04:180.870130.000.00-0.508.53
1177936752011.05.23 14:16sell0.02eurgbp0.869070.000000.000002011.05.25 04:180.870120.000.00-0.25-3.39
1177738172011.05.23 12:00sell0.01eurgbp0.866690.000000.000002011.05.25 04:180.870120.000.00-0.12-5.55
1181249412011.05.25 11:31sell0.02eurgbp0.870540.000000.000002011.05.25 12:480.869100.000.000.004.66
1180885092011.05.25 08:04sell0.01eurgbp0.868200.000000.000002011.05.25 12:480.869100.000.000.00-1.46
1181489712011.05.25 13:48sell0.01eurgbp0.866150.000000.000002011.05.25 16:140.865600.000.000.000.89
1181820852011.05.25 17:01sell0.01eurgbp0.864530.000000.000002011.05.25 17:120.864030.000.000.000.81
1182294242011.05.25 21:25sell0.01eurgbp0.864950.000000.000002011.05.26 02:450.864440.000.00-0.200.83
1185759702011.05.27 15:54sell0.08eurgbp0.869070.000000.000002011.05.27 17:400.864880.000.000.0055.14
1184809842011.05.27 06:24sell0.04eurgbp0.866700.000000.000002011.05.27 17:400.864880.000.000.0011.97
1184678052011.05.27 04:16sell0.02eurgbp0.864330.000000.000002011.05.27 17:400.864880.000.000.00-1.81
1184146312011.05.26 19:26sell0.01eurgbp0.861950.000000.000002011.05.27 17:400.864880.000.00-0.06-4.82
1186750182011.05.30 11:03buy0.01eurgbp0.867500.000000.000002011.05.30 16:440.868020.000.000.000.86
1187102352011.05.30 18:39buy0.01eurgbp0.867400.000000.000002011.05.31 01:560.867920.000.00-0.020.86
1187811422011.05.31 09:44buy0.01eurgbp0.870210.000000.000002011.05.31 10:180.870780.000.000.000.94
1187956012011.05.31 11:18buy0.01eurgbp0.872750.000000.000002011.05.31 11:480.873390.000.000.001.05
1188192232011.05.31 14:46buy0.02eurgbp0.871940.000000.000002011.05.31 15:590.873450.000.000.004.98
1188067502011.05.31 12:58buy0.01eurgbp0.874340.000000.000002011.05.31 15:590.873390.000.000.00-1.57
1188590942011.05.31 19:00buy0.01eurgbp0.874580.000000.000002011.05.31 23:550.875120.000.000.000.89
1189208912011.06.01 08:36buy0.01eurgbp0.876600.000000.000002011.06.01 08:550.877130.000.000.000.87
1189781602011.06.01 13:41buy0.02eurgbp0.875980.000000.000002011.06.01 14:360.877440.000.000.004.79
1189594282011.06.01 11:56buy0.01eurgbp0.878360.000000.000002011.06.01 14:360.877440.000.000.00-1.51
1189947112011.06.01 15:21buy0.01eurgbp0.877820.000000.000002011.06.01 15:280.878350.000.000.000.87
1190088022011.06.01 16:24buy0.01eurgbp0.879180.000000.000002011.06.01 17:520.879710.000.000.000.87
1190316072011.06.01 18:25buy0.01eurgbp0.880150.000000.000002011.06.01 18:430.880650.000.000.000.82
1190629872011.06.01 21:50buy0.02eurgbp0.878410.000000.000002011.06.02 09:150.879790.000.00-0.124.51
1190429162011.06.01 19:30buy0.01eurgbp0.880650.000000.000002011.06.02 09:150.879800.000.00-0.06-1.38
1191435832011.06.02 10:14buy0.01eurgbp0.880200.000000.000002011.06.02 10:270.880730.000.000.000.86
1191801212011.06.02 13:24buy0.01eurgbp0.882340.000000.000002011.06.02 13:480.882860.000.000.000.85
1191880912011.06.02 14:27buy0.01eurgbp0.883420.000000.000002011.06.02 16:290.883930.000.000.000.84
1192134472011.06.02 17:01buy0.01eurgbp0.884030.000000.000002011.06.02 17:150.884540.000.000.000.84
1192546392011.06.02 20:59buy0.01eurgbp0.886090.000000.000002011.06.03 06:100.886600.000.00-0.020.84
1193626342011.06.03 15:56buy0.02eurgbp0.886910.000000.000002011.06.03 16:090.888840.000.000.006.30
1193373382011.06.03 13:25buy0.01eurgbp0.889300.000000.000002011.06.03 16:090.889200.000.000.00-0.17
1194656842011.06.06 10:09buy0.01eurgbp0.891720.000000.000002011.06.06 12:130.892240.000.000.000.85
1195554812011.06.06 22:13buy0.02eurgbp0.891340.000000.000002011.06.07 04:150.892710.000.00-0.044.47
1195352252011.06.06 18:54buy0.01eurgbp0.893530.000000.000002011.06.07 04:150.892710.000.00-0.02-1.34
1196005742011.06.07 08:14buy0.01eurgbp0.893470.000000.000002011.06.07 09:100.894020.000.000.000.90
1196195492011.06.07 10:39buy0.02eurgbp0.892030.000000.000002011.06.08 08:110.893520.000.000.004.89
1196124452011.06.07 09:53buy0.01eurgbp0.894410.000000.000002011.06.08 08:110.893480.000.000.00-1.53
1199716452011.06.09 16:02buy0.16eurgbp0.886140.000000.000002011.06.10 11:300.891700.000.00-0.16144.39
1198534502011.06.08 22:32buy0.08eurgbp0.888820.000000.000002011.06.10 11:300.891070.000.00-0.4729.22
1198221912011.06.08 18:09buy0.04eurgbp0.891020.000000.000002011.06.10 11:300.890890.000.00-0.24-0.84
1197847332011.06.08 13:36buy0.02eurgbp0.893380.000000.000002011.06.10 11:300.890870.000.00-0.12-8.15
1197661782011.06.08 11:17buy0.01eurgbp0.895780.000000.000002011.06.10 11:300.890830.000.00-0.06-8.04
1202449492011.06.13 10:50sell0.01eurgbp0.883020.000000.000002011.06.13 10:560.882500.000.000.000.85
1202520302011.06.13 11:35sell0.01eurgbp0.882080.000000.000002011.06.13 11:420.881570.000.000.000.83
1202567692011.06.13 12:10sell0.01eurgbp0.881760.000000.000002011.06.13 15:110.881250.000.000.000.83
1202834862011.06.13 15:44sell0.01eurgbp0.880480.000000.000002011.06.13 16:000.879890.000.000.000.97
1203132842011.06.13 19:43sell0.01eurgbp0.881150.000000.000002011.06.13 21:390.880590.000.000.000.92
1203996092011.06.14 11:14sell0.02eurgbp0.881230.000000.000002011.06.14 13:480.879760.000.000.004.82
1203774092011.06.14 08:07sell0.01eurgbp0.878810.000000.000002011.06.14 13:480.879770.000.000.00-1.58
1206801902011.06.16 07:48buy0.32eurgbp0.872360.000000.000002011.06.16 17:120.878360.000.000.00309.64
1206665932011.06.16 04:32buy0.16eurgbp0.874790.000000.000002011.06.16 17:120.878490.000.000.0095.47
1206195982011.06.15 18:49buy0.08eurgbp0.877050.000000.000002011.06.16 17:120.878430.000.00-0.3117.80
1205323992011.06.15 09:53buy0.04eurgbp0.879490.000000.000002011.06.16 17:120.878440.000.00-0.15-6.77
1204985582011.06.15 00:12buy0.02eurgbp0.881880.000000.000002011.06.16 17:120.878510.000.00-0.08-10.87
1204808092011.06.14 20:51buy0.01eurgbp0.884050.000000.000002011.06.16 17:120.878540.000.00-0.05-8.88
1209651192011.06.17 16:59buy0.01eurgbp0.883920.000000.000002011.06.17 17:430.884450.000.000.000.86
1215111482011.06.22 16:59sell0.64eurgbp0.893730.000000.000002011.06.23 15:450.886340.000.00-11.13755.59
1214577712011.06.22 11:34sell0.32eurgbp0.891360.000000.000002011.06.23 15:450.886290.000.00-5.56259.19
1214540062011.06.22 11:18sell0.16eurgbp0.888940.000000.000002011.06.23 15:450.886290.000.00-2.7867.73
1212757972011.06.21 11:44sell0.08eurgbp0.886550.000000.000002011.06.23 15:450.886330.000.00-1.932.81
1211715582011.06.20 18:48sell0.04eurgbp0.883990.000000.000002011.06.23 15:450.886380.000.00-1.24-15.28
1211375222011.06.20 15:42sell0.02eurgbp0.881640.000000.000002011.06.23 15:450.886450.000.00-0.63-15.37
1211277422011.06.20 14:48sell0.01eurgbp0.879270.000000.000002011.06.23 15:450.886490.000.00-0.31-11.53
1216920632011.06.23 16:25sell0.01eurgbp0.886960.000000.000002011.06.23 17:310.886420.000.000.000.86
1217628562011.06.23 22:18sell0.04eurgbp0.890530.000000.000002011.06.24 13:430.887960.000.00-0.2116.45
1217359192011.06.23 19:59sell0.02eurgbp0.888110.000000.000002011.06.24 13:430.888000.000.00-0.110.35
1217196302011.06.23 18:28sell0.01eurgbp0.885760.000000.000002011.06.24 13:430.888010.000.00-0.05-3.60
1218802042011.06.24 14:27sell0.01eurgbp0.887200.000000.000002011.06.24 17:080.886680.000.000.000.83
1225233182011.06.30 11:18sell1.28eurgbp0.903240.000000.000002011.07.06 15:150.894840.000.00-25.051 720.40
1223545522011.06.29 10:51sell0.64eurgbp0.900890.000000.000002011.07.06 15:150.894810.000.00-25.74622.63
1223439762011.06.29 09:44sell0.32eurgbp0.898520.000000.000002011.07.06 15:150.894810.000.00-12.86189.96
1221992792011.06.28 11:00sell0.16eurgbp0.896170.000000.000002011.07.06 15:150.894810.000.00-7.2834.81
1221124542011.06.27 18:51sell0.08eurgbp0.893650.000000.000002011.07.06 15:150.894810.000.00-4.02-14.84
1220837942011.06.27 16:48sell0.04eurgbp0.891300.000000.000002011.07.06 15:150.894820.000.00-2.01-22.52
1220255182011.06.27 11:56sell0.02eurgbp0.888880.000000.000002011.07.06 15:150.894830.000.00-1.01-19.04
1219939012011.06.27 08:32sell0.01eurgbp0.886490.000000.000002011.07.06 15:150.894800.000.00-0.50-13.29
1232404352011.07.07 08:44sell0.02eurgbp0.896800.000000.000002011.07.07 10:210.895330.000.000.004.69
1231570672011.07.06 16:39sell0.01eurgbp0.894370.000000.000002011.07.07 10:210.895350.000.00-0.09-1.57
1232690002011.07.07 11:36sell0.01eurgbp0.893840.000000.000002011.07.07 14:300.893320.000.000.000.83
1232947952011.07.07 14:54sell0.01eurgbp0.893030.000000.000002011.07.07 15:070.892500.000.000.000.85
1233620002011.07.07 20:42buy0.01eurgbp0.898960.000000.000002011.07.08 00:360.899290.000.00-0.020.52
1234123412011.07.08 09:37buy0.01eurgbp0.899510.000000.000002011.07.08 09:470.900020.000.000.000.81
1234575402011.07.08 13:56sell0.01eurgbp0.893420.000000.000002011.07.08 15:310.892540.000.000.001.40
1234805662011.07.08 15:44sell0.02eurgbp0.894150.000000.000002011.07.08 16:010.892210.000.000.006.22
1234717372011.07.08 15:32sell0.01eurgbp0.890820.000000.000002011.07.08 16:010.892120.000.000.00-2.08
1234940782011.07.08 16:23sell0.01eurgbp0.892820.000000.000002011.07.08 16:360.892310.000.000.000.82
1235017732011.07.08 17:05sell0.01eurgbp0.891690.000000.000002011.07.08 17:120.891140.000.000.000.88
1236189092011.07.11 12:58sell0.01eurgbp0.884410.000000.000002011.07.11 14:060.883890.000.000.000.83
1237169582011.07.12 01:10sell0.02eurgbp0.883200.000000.000002011.07.12 03:170.881680.000.000.004.83
1236824992011.07.11 18:41sell0.01eurgbp0.880940.000000.000002011.07.12 03:170.881680.000.00-0.06-1.17
1237711842011.07.12 10:04sell0.01eurgbp0.877980.000000.000002011.07.12 10:120.877210.000.000.001.21
1237803162011.07.12 10:42sell0.01eurgbp0.876430.000000.000002011.07.12 10:520.875910.000.000.000.82
1239025332011.07.12 21:13sell0.02eurgbp0.880890.000000.000002011.07.12 22:240.879410.000.000.004.71
1238934032011.07.12 19:50sell0.01eurgbp0.878660.000000.000002011.07.12 22:240.879160.000.000.00-0.79
1241851942011.07.14 10:52buy0.01eurgbp0.881340.000000.000002011.07.14 11:020.881860.000.000.000.84
1241930412011.07.14 11:52buy0.01eurgbp0.882520.000000.000002011.07.14 12:290.883020.000.000.000.81
1242827872011.07.14 19:48sell0.01eurgbp0.878390.000000.000002011.07.14 19:590.877860.000.000.000.86
1242942032011.07.14 20:38sell0.01eurgbp0.877350.000000.000002011.07.14 21:260.876800.000.000.000.89
1243675782011.07.15 10:14sell0.01eurgbp0.875570.000000.000002011.07.15 10:190.874950.000.000.001.00
1243834342011.07.15 11:47sell0.02eurgbp0.877790.000000.000002011.07.15 16:440.876240.000.000.005.00
1243765382011.07.15 11:02sell0.01eurgbp0.875210.000000.000002011.07.15 16:440.876190.000.000.00-1.58
1244371582011.07.15 17:11sell0.01eurgbp0.875930.000000.000002011.07.18 03:130.875400.000.00-0.080.85
1245237082011.07.18 08:17sell0.01eurgbp0.873710.000000.000002011.07.18 09:090.873190.000.000.000.84
1247614262011.07.19 13:15sell0.08eurgbp0.880270.000000.000002011.07.19 21:180.876480.000.000.0048.86
1246544842011.07.18 20:50sell0.04eurgbp0.877960.000000.000002011.07.19 21:180.876600.000.00-0.338.77
1246244662011.07.18 17:15sell0.02eurgbp0.875550.000000.000002011.07.19 21:180.876630.000.00-0.16-3.48
1245912872011.07.18 14:16sell0.01eurgbp0.873150.000000.000002011.07.19 21:180.876640.000.00-0.08-5.62
1248943022011.07.20 10:23buy0.01eurgbp0.880800.000000.000002011.07.20 10:340.881310.000.000.000.82
1249239972011.07.20 13:19buy0.01eurgbp0.881300.000000.000002011.07.20 13:390.881810.000.000.000.82
1249551662011.07.20 16:54buy0.02eurgbp0.879240.000000.000002011.07.21 01:280.880800.000.00-0.075.05
1249330142011.07.20 14:16buy0.01eurgbp0.881640.000000.000002011.07.21 01:280.881080.000.00-0.03-0.90
1251885332011.07.22 00:02sell0.08eurgbp0.883610.000000.000002011.07.22 18:210.880110.000.000.0045.69
1251139792011.07.21 15:46sell0.04eurgbp0.881690.000000.000002011.07.22 18:210.880100.000.00-0.2310.38
1251036272011.07.21 15:17sell0.02eurgbp0.879170.000000.000002011.07.22 18:210.880060.000.00-0.12-2.91
1250932192011.07.21 14:22sell0.01eurgbp0.876490.000000.000002011.07.22 18:210.880060.000.00-0.06-5.83
1253996602011.07.25 09:45sell0.01eurgbp0.880730.000000.000002011.07.25 10:040.880230.000.000.000.81
1255097212011.07.25 20:47buy0.01eurgbp0.882430.000000.000002011.07.25 23:110.882940.000.000.000.83
1255741512011.07.26 08:10buy0.01eurgbp0.885990.000000.000002011.07.26 09:010.886530.000.000.000.89
1259896062011.07.28 15:11buy0.32eurgbp0.874070.000000.000002011.08.01 15:470.880400.000.00-1.16331.46
1259618742011.07.28 12:54buy0.16eurgbp0.876480.000000.000002011.08.01 15:470.880400.000.00-0.58102.63
1258501202011.07.27 18:35buy0.08eurgbp0.878710.000000.000002011.08.01 15:470.880400.000.00-0.2822.12
1258306772011.07.27 17:24buy0.04eurgbp0.881200.000000.000002011.08.01 15:470.880390.000.00-0.14-5.30
1256125542011.07.26 11:35buy0.02eurgbp0.883430.000000.000002011.08.01 15:470.880390.000.00-0.12-9.95
1255940242011.07.26 10:13buy0.01eurgbp0.887850.000000.000002011.08.01 15:470.880380.000.00-0.06-12.23
1265305922011.08.02 09:55buy0.08eurgbp0.871980.000000.000002011.08.02 16:530.876190.000.000.0054.77
1264196632011.08.01 17:48buy0.04eurgbp0.874280.000000.000002011.08.02 16:530.876190.000.00-0.0712.42
1263994872011.08.01 16:52buy0.02eurgbp0.877730.000000.000002011.08.02 16:530.876190.000.00-0.04-5.00
1263867762011.08.01 16:04buy0.01eurgbp0.880140.000000.000002011.08.02 16:530.876190.000.00-0.02-6.42
1268678972011.08.03 19:56sell0.01eurgbp0.872070.000000.000002011.08.03 21:470.871570.000.000.000.82
1270099672011.08.04 13:02sell0.02eurgbp0.871930.000000.000002011.08.04 15:340.870460.000.000.004.80
1270058212011.08.04 12:47sell0.01eurgbp0.869570.000000.000002011.08.04 15:340.870340.000.000.00-1.25
1270414652011.08.04 15:35sell0.01eurgbp0.869770.000000.000002011.08.04 15:370.869270.000.000.000.82
1270534632011.08.04 16:01sell0.01eurgbp0.868690.000000.000002011.08.04 16:220.868160.000.000.000.87
1270977782011.08.04 18:33sell0.02eurgbp0.868340.000000.000002011.08.04 23:550.866950.000.000.004.53
1270771972011.08.04 17:16sell0.01eurgbp0.866090.000000.000002011.08.04 23:550.866800.000.000.00-1.16
1272373662011.08.05 10:47sell0.04eurgbp0.870410.000000.000002011.08.05 17:150.867880.000.000.0016.56
1272256482011.08.05 10:07sell0.02eurgbp0.867990.000000.000002011.08.05 17:150.867830.000.000.000.52
1272226332011.08.05 09:57sell0.01eurgbp0.865740.000000.000002011.08.05 17:150.867850.000.000.00-3.46
1274629172011.08.08 09:39buy0.01eurgbp0.873340.000000.000002011.08.08 09:540.874040.000.000.001.15
1275643882011.08.08 16:30buy0.08eurgbp0.866530.000000.000002011.08.08 18:050.870680.000.000.0054.20
1275110542011.08.08 12:53buy0.04eurgbp0.868980.000000.000002011.08.08 18:050.870620.000.000.0010.71
1275003132011.08.08 12:19buy0.02eurgbp0.872150.000000.000002011.08.08 18:050.870640.000.000.00-4.93
1274788642011.08.08 10:36buy0.01eurgbp0.874490.000000.000002011.08.08 18:050.870610.000.000.00-6.33
1276513152011.08.08 22:53sell0.02eurgbp0.869660.000000.000002011.08.09 01:180.868230.000.00-0.124.67
1276323852011.08.08 21:15sell0.01eurgbp0.867310.000000.000002011.08.09 01:180.868210.000.00-0.06-1.47
1278184032011.08.09 13:05buy0.01eurgbp0.871320.000000.000002011.08.09 13:200.871900.000.000.000.95
1278287392011.08.09 13:48buy0.01eurgbp0.871670.000000.000002011.08.09 14:000.872180.000.000.000.83
1278513762011.08.09 15:21buy0.01eurgbp0.873440.000000.000002011.08.09 16:150.874010.000.000.000.93
1278810512011.08.09 17:32buy0.01eurgbp0.874970.000000.000002011.08.09 17:530.875510.000.000.000.87
1279224452011.08.09 20:53buy0.02eurgbp0.876880.000000.000002011.08.09 21:190.878330.000.000.004.71
1279106722011.08.09 19:45buy0.01eurgbp0.879190.000000.000002011.08.09 21:190.878400.000.000.00-1.29
1280195942011.08.10 08:27buy0.01eurgbp0.881530.000000.000002011.08.10 10:020.882080.000.000.000.90
1280601462011.08.10 11:44buy0.01eurgbp0.884090.000000.000002011.08.10 12:100.884850.000.000.001.23
1282395992011.08.11 08:52buy0.01eurgbp0.879750.000000.000002011.08.11 09:300.880320.000.000.000.92
1282517492011.08.11 10:09buy0.01eurgbp0.880920.000000.000002011.08.11 11:000.881450.000.000.000.85
1282768432011.08.11 12:10buy0.01eurgbp0.881460.000000.000002011.08.11 12:190.882250.000.000.001.27
1283849862011.08.11 19:29sell0.01eurgbp0.876560.000000.000002011.08.11 20:200.876000.000.000.000.90
1284987022011.08.12 11:00sell0.02eurgbp0.877430.000000.000002011.08.12 11:310.875950.000.000.004.81
1284832182011.08.12 10:08sell0.01eurgbp0.874990.000000.000002011.08.12 11:310.875930.000.000.00-1.52
1285703872011.08.12 17:34sell0.01eurgbp0.874870.000000.000002011.08.12 17:450.874370.000.000.000.81
1286835142011.08.15 12:06buy0.02eurgbp0.877210.000000.000002011.08.15 15:540.878680.000.000.004.80
1286652402011.08.15 10:10buy0.01eurgbp0.879610.000000.000002011.08.15 15:540.878680.000.000.00-1.52
1287481112011.08.15 17:15buy0.01eurgbp0.882100.000000.000002011.08.15 17:170.882620.000.000.000.85
1287644872011.08.15 18:41buy0.01eurgbp0.881700.000000.000002011.08.16 04:370.882210.000.00-0.020.84
1289827092011.08.16 21:26sell0.01eurgbp0.874860.000000.000002011.08.17 03:120.874350.000.00-0.050.84
1291968552011.08.17 18:52sell0.01eurgbp0.871680.000000.000002011.08.17 18:540.871180.000.000.000.83
1293384852011.08.18 13:43sell0.01eurgbp0.870860.000000.000002011.08.18 14:580.870330.000.000.000.88
1293600182011.08.18 15:21sell0.01eurgbp0.870270.000000.000002011.08.18 15:590.869710.000.000.000.92
1293798882011.08.18 16:42sell0.01eurgbp0.868740.000000.000002011.08.18 17:470.868230.000.000.000.84
1294842962011.08.19 08:21sell0.01eurgbp0.868010.000000.000002011.08.19 09:340.867470.000.000.000.89
1295106272011.08.19 10:43sell0.01eurgbp0.866510.000000.000002011.08.19 10:550.865900.000.000.001.01
1296402692011.08.19 23:51sell0.08eurgbp0.874300.000000.000002011.08.22 09:380.870650.000.00-0.3448.15
1296282342011.08.19 20:59sell0.04eurgbp0.872300.000000.000002011.08.22 09:380.870660.000.00-0.1710.81
1295656222011.08.19 14:59sell0.02eurgbp0.869960.000000.000002011.08.22 09:380.870630.000.00-0.09-2.21
1295266512011.08.19 11:54sell0.01eurgbp0.866570.000000.000002011.08.22 09:380.870630.000.00-0.04-6.69
1297260152011.08.22 11:31buy0.01eurgbp0.873530.000000.000002011.08.22 11:490.874040.000.000.000.84
1298316612011.08.22 21:19buy0.02eurgbp0.872400.000000.000002011.08.23 10:320.873810.000.00-0.044.66
1297354482011.08.22 12:16buy0.01eurgbp0.874610.000000.000002011.08.23 10:320.873810.000.00-0.02-1.32
1299394792011.08.23 13:10buy0.01eurgbp0.875140.000000.000002011.08.23 13:120.875650.000.000.000.84
1299430122011.08.23 13:35buy0.01eurgbp0.875840.000000.000002011.08.23 14:270.876350.000.000.000.84
1301436772011.08.24 12:05buy0.01eurgbp0.875040.000000.000002011.08.24 12:170.875570.000.000.000.87
1301507402011.08.24 12:39buy0.01eurgbp0.875300.000000.000002011.08.24 14:060.875810.000.000.000.84
1301727272011.08.24 14:54buy0.01eurgbp0.877400.000000.000002011.08.24 15:320.878100.000.000.001.16
1302366592011.08.24 19:20buy0.01eurgbp0.879510.000000.000002011.08.24 20:280.880050.000.000.000.89
1302983822011.08.25 08:49buy0.01eurgbp0.880280.000000.000002011.08.25 09:260.880780.000.000.000.82
1303059062011.08.25 09:44buy0.01eurgbp0.880810.000000.000002011.08.25 10:080.881350.000.000.000.88
1304020132011.08.25 17:49buy0.02eurgbp0.879960.000000.000002011.08.25 17:580.881410.000.000.004.72
1303565472011.08.25 14:56buy0.01eurgbp0.882350.000000.000002011.08.25 17:580.881400.000.000.00-1.55
1304157532011.08.25 18:57buy0.01eurgbp0.882950.000000.000002011.08.26 03:440.883480.000.00-0.020.86
1304836552011.08.26 08:19buy0.01eurgbp0.883810.000000.000002011.08.26 09:430.884310.000.000.000.81
1305110402011.08.26 10:48buy0.01eurgbp0.885340.000000.000002011.08.26 14:520.885860.000.000.000.84
1305545032011.08.26 15:41buy0.01eurgbp0.885840.000000.000002011.08.26 16:130.886350.000.000.000.83
1305770782011.08.26 17:11buy0.02eurgbp0.884190.000000.000002011.08.26 18:270.885580.000.000.004.53
1305643112011.08.26 16:37buy0.01eurgbp0.886430.000000.000002011.08.26 18:270.885540.000.000.00-1.45
  0.00 0.00 -186.28 18 440.21
Closed P/L: 18 253.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 11 130.95 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 18 253.93 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 29 384.88 Equity: 29 384.88 Free Margin: 29 384.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 19 225.87 Gross Loss: 971.94 Total Net Profit: 18 253.93
Profit Factor: 19.78 Expected Payoff: 20.35  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 81.13 (0.39%) Relative Drawdown: 0.50% (69.46)
 
Total Trades: 897 Short Positions (won %): 357 (78.15%) Long Positions (won %): 540 (77.96%)
Profit Trades (% of total): 700 (78.04%) Loss trades (% of total): 197 (21.96%)
Largest profit trade: 1 780.97 loss trade: -25.77
Average profit trade: 27.47 loss trade: -4.93
Maximum consecutive wins ($): 21 (2 488.32) consecutive losses ($): 4 (-81.13)
Maximal consecutive profit (count): 2 622.36 (8) consecutive loss (count): -81.13 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1