|Account: 2835213
|Name: Newdigital_martinhadge
|Currency: USD
|2011 September 16, 12:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|191749785
|2011.08.14 04:50
|balance
|Deposit
|10 000.00
|191804607
|2011.08.18 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64755
|1.65076
|1.65856
|2011.08.18 20:35
|1.65076
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|191806167
|2011.08.18 23:25
|buy
|0.05
|audusd
|1.03366
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|191805555
|2011.08.18 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.03975
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.76
|191805704
|2011.08.18 21:33
|buy
|0.02
|audusd
|1.03772
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|191805871
|2011.08.18 22:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.03573
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|191785422
|2011.08.17 06:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.614
|76.996
|77.713
|2011.08.22 02:05
|76.996
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.92
|191821188
|2011.08.22 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.65037
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|191821696
|2011.08.22 03:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64810
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|191828459
|2011.08.22 14:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64604
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|191828576
|2011.08.22 15:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.64407
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|191832633
|2011.08.22 20:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64634
|1.64874
|1.65737
|2011.08.23 07:05
|1.64874
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.80
|191832355
|2011.08.22 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64839
|1.65494
|1.65737
|2011.08.23 09:00
|1.65494
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.55
|191858538
|2011.08.24 16:02
|buy
|0.02
|audusd
|1.04654
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04818
|0.00
|0.00
|0.64
|3.28
|191860805
|2011.08.25 01:09
|buy
|0.03
|audusd
|1.04452
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|191854893
|2011.08.24 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04854
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04817
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.37
|191766945
|2011.08.16 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.813
|77.057
|77.713
|2011.08.25 13:40
|77.057
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.17
|191867580
|2011.08.25 14:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.249
|77.484
|78.347
|2011.08.25 19:55
|77.484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|191869680
|2011.08.25 19:44
|buy
|0.05
|audusd
|1.04266
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.53
|15.25
|191865329
|2011.08.25 11:47
|buy
|0.01
|audusd
|1.04846
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.75
|191867401
|2011.08.25 14:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.04647
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.52
|191867825
|2011.08.25 14:47
|buy
|0.03
|audusd
|1.04455
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.32
|3.48
|191882631
|2011.08.29 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05758
|1.06131
|1.06862
|2011.08.29 05:50
|1.06131
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|191886054
|2011.08.29 08:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.597
|76.805
|77.697
|2011.08.29 19:59
|76.805
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|191886977
|2011.08.29 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.06181
|1.06644
|1.07281
|2011.08.30 01:16
|1.06644
|0.00
|0.00
|0.11
|4.63
|191896184
|2011.08.30 11:21
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.63061
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|191894891
|2011.08.30 08:33
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.63293
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|191894711
|2011.08.30 08:24
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.63482
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|191896250
|2011.08.30 11:26
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.62850
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|191894058
|2011.08.30 07:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63681
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63138
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|191893608
|2011.08.30 06:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63877
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63147
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|191892204
|2011.08.30 04:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64082
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63141
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|191896920
|2011.08.30 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06549
|1.06991
|1.07646
|2011.08.30 20:00
|1.06991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|191904534
|2011.08.31 08:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62773
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|11.46
|191903730
|2011.08.31 07:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62973
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|191902407
|2011.08.31 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63168
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|191903999
|2011.08.31 07:51
|buy
|0.02
|audusd
|1.06654
|1.06881
|1.07754
|2011.08.31 14:33
|1.06881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|191882456
|2011.08.28 23:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.797
|77.023
|77.697
|2011.09.01 02:10
|77.023
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.93
|191912961
|2011.09.01 06:20
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.62208
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|191906043
|2011.08.31 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63222
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.08
|-7.38
|191907441
|2011.08.31 14:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63015
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.17
|-10.62
|191907639
|2011.08.31 14:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62807
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.25
|-9.69
|191908183
|2011.08.31 15:27
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.62600
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.41
|-5.80
|191909741
|2011.08.31 19:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.62401
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.75
|7.47
|191902321
|2011.08.31 03:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06856
|1.07107
|1.07754
|2011.09.01 07:04
|1.07107
|0.00
|0.00
|0.33
|2.51
|191916581
|2011.09.01 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07116
|1.07435
|1.08216
|2011.09.01 17:37
|1.07435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|191933572
|2011.09.05 13:39
|buy
|0.15
|audusd
|1.05419
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|191932413
|2011.09.05 11:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.05628
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|191927872
|2011.09.04 22:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.06027
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|191928835
|2011.09.05 00:50
|buy
|0.05
|audusd
|1.05826
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|191934404
|2011.09.05 14:21
|buy
|0.25
|audusd
|1.05217
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05553
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|191920431
|2011.09.01 23:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.07187
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-32.48
|191919846
|2011.09.01 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07384
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-18.21
|191942688
|2011.09.06 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.192
|77.517
|78.293
|2011.09.06 21:59
|77.517
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.19
|191951942
|2011.09.07 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.304
|77.644
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.644
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.38
|191952335
|2011.09.07 08:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.105
|77.645
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.645
|0.00
|0.00
|-0.23
|13.91
|191980789
|2011.09.12 05:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.936
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|191980708
|2011.09.12 05:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.147
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|191980355
|2011.09.12 04:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.348
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.231
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|191978196
|2011.09.11 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.548
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|192031674
|2011.09.15 10:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.606
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.904
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|191987015
|2011.09.12 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.209
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.98
|192010186
|2011.09.14 11:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.804
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.86
|191990458
|2011.09.13 03:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.004
|0.000
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.63
|
|0.00
|0.00
|-0.42
|240.95
|Closed P/L:
|240.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|240.53
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 240.53
|Equity:
|10 240.53
|Free Margin:
|10 240.53
|
|Details:
|Gross Profit:
|456.81
|Gross Loss:
|216.28
|Total Net Profit:
|240.53
|Profit Factor:
|2.11
|Expected Payoff:
|3.82
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|70.61 (0.69%)
|Relative Drawdown:
|0.69% (70.61)
|
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|63 (58.73%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (58.73%)
|Loss trades (% of total):
|26 (41.27%)
|Largest
|profit trade:
|84.00
|loss trade:
|-32.26
|Average
|profit trade:
|12.35
|loss trade:
|-8.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (40.41)
|consecutive losses ($):
|5 (-70.61)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|99.84 (5)
|consecutive loss (count):
|-70.61 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2