Interbank FX, LLC

Account: 2835213 Name: Newdigital_martinhadge Currency: USD 2011 September 9, 13:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1917497852011.08.14 04:50balanceDeposit10 000.00
1918046072011.08.18 17:30buy0.01gbpusd1.647551.650761.658562011.08.18 20:351.650760.000.000.003.21
1918061672011.08.18 23:25buy0.05audusd1.033660.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.0016.65
1918057042011.08.18 21:33buy0.02audusd1.037720.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.00-1.46
1918058712011.08.18 22:29buy0.03audusd1.035730.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.003.78
1918055552011.08.18 20:45buy0.01audusd1.039750.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.11-2.76
1917854222011.08.17 06:49buy0.02usdjpy76.61476.99677.7132011.08.22 02:0576.9960.000.00-0.299.92
1918211882011.08.22 02:15buy0.01gbpusd1.650371.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-3.09
1918216962011.08.22 03:41buy0.02gbpusd1.648101.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-1.64
1918284592011.08.22 14:54buy0.03gbpusd1.646041.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.003.72
1918285762011.08.22 15:00buy0.05gbpusd1.644071.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.0016.05
1918326332011.08.22 20:47buy0.02gbpusd1.646341.648741.657372011.08.23 07:051.648740.000.00-0.064.80
1918323552011.08.22 19:15buy0.01gbpusd1.648391.654941.657372011.08.23 09:001.654940.000.00-0.036.55
1918548932011.08.24 10:30buy0.01audusd1.048540.988541.055522011.08.25 11:471.048170.000.000.32-0.37
1918585382011.08.24 16:02buy0.02audusd1.046540.988541.055522011.08.25 11:471.048180.000.000.643.28
1918608052011.08.25 01:09buy0.03audusd1.044520.988541.055522011.08.25 11:471.048200.000.000.0011.04
1917669452011.08.16 09:00buy0.01usdjpy76.81377.05777.7132011.08.25 13:4077.0570.000.00-0.333.17
1918675802011.08.25 14:30buy0.01usdjpy77.24977.48478.3472011.08.25 19:5577.4840.000.000.003.03
1918696802011.08.25 19:44buy0.05audusd1.042660.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.5315.25
1918678252011.08.25 14:47buy0.03audusd1.044550.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.323.48
1918674012011.08.25 14:24buy0.02audusd1.046470.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.21-1.52
1918653292011.08.25 11:47buy0.01audusd1.048460.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.11-2.75
1918826312011.08.29 00:00buy0.01audusd1.057581.061311.068622011.08.29 05:501.061310.000.000.003.73
1918860542011.08.29 08:47buy0.02usdjpy76.59776.80577.6972011.08.29 19:5976.8050.000.000.005.42
1918869772011.08.29 12:00buy0.01audusd1.061811.066441.072812011.08.30 01:161.066440.000.000.114.63
1918961842011.08.30 11:21buy0.15gbpusd1.630611.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0012.45
1918948912011.08.30 08:33buy0.09gbpusd1.632931.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-13.41
1918947112011.08.30 08:24buy0.05gbpusd1.634821.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-16.90
1918962502011.08.30 11:26buy0.25gbpusd1.628501.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0073.50
1918940582011.08.30 07:13buy0.03gbpusd1.636811.580821.639522011.08.30 12:391.631380.000.000.00-16.29
1918922042011.08.30 04:15buy0.01gbpusd1.640821.580821.639522011.08.30 12:391.631410.000.000.00-9.41
1918936082011.08.30 06:34buy0.02gbpusd1.638771.580821.639522011.08.30 12:391.631470.000.000.00-14.60
1918969202011.08.30 12:45buy0.01audusd1.065491.069911.076462011.08.30 20:001.069910.000.000.004.42
1919045342011.08.31 08:31buy0.03gbpusd1.627731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.0011.46
1919024072011.08.31 04:00buy0.01gbpusd1.631681.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.00-0.13
1919037302011.08.31 07:20buy0.02gbpusd1.629731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.003.64
1919039992011.08.31 07:51buy0.02audusd1.066541.068811.077542011.08.31 14:331.068810.000.000.004.54
1918824562011.08.28 23:30buy0.01usdjpy76.79777.02377.6972011.09.01 02:1077.0230.000.00-0.152.93
1919129612011.09.01 06:20buy0.15gbpusd1.622081.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.000.0041.40
1919060432011.08.31 12:15buy0.01gbpusd1.632221.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.08-7.38
1919074412011.08.31 14:33buy0.02gbpusd1.630151.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.17-10.62
1919076392011.08.31 14:56buy0.03gbpusd1.628071.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.25-9.69
1919081832011.08.31 15:27buy0.05gbpusd1.626001.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.41-5.80
1919097412011.08.31 19:59buy0.09gbpusd1.624011.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.757.47
1919023212011.08.31 03:45buy0.01audusd1.068561.071071.077542011.09.01 07:041.071070.000.000.332.51
1919165812011.09.01 13:15buy0.01audusd1.071161.074351.082162011.09.01 17:371.074350.000.000.003.19
1919344042011.09.05 14:21buy0.25audusd1.052171.013841.063182011.09.05 14:591.055530.000.000.0084.00
1919335722011.09.05 13:39buy0.15audusd1.054191.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.0019.95
1919278722011.09.04 22:00buy0.03audusd1.060271.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.92
1919288352011.09.05 00:50buy0.05audusd1.058261.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.15
1919324132011.09.05 11:00buy0.09audusd1.056281.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.00-6.84
1919204312011.09.01 23:38buy0.02audusd1.071871.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-32.48
1919198462011.09.01 20:30buy0.01audusd1.073841.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-18.21
1919426882011.09.06 09:30buy0.01usdjpy77.19277.51778.2932011.09.06 21:5977.5170.000.00-0.034.19
  0.00 0.00 0.57 190.94
Closed P/L: 191.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1919519422011.09.07 07:45buy0.01usdjpy77.30477.64278.203 77.7910.000.00-0.126.26
1919523352011.09.07 08:10buy0.02usdjpy77.10577.64478.203 77.7910.000.00-0.2317.64
  0.00 0.00 -0.35 23.90
 Floating P/L: 23.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 191.51 Floating P/L: 23.55 Margin: 60.00
Balance: 10 191.51 Equity: 10 215.06 Free Margin: 10 155.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 393.65 Gross Loss: 202.14 Total Net Profit: 191.51
Profit Factor: 1.95 Expected Payoff: 3.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 84.16 (0.82%) Relative Drawdown: 0.82% (84.16)
 
Total Trades: 53 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 53 (58.49%)
Profit Trades (% of total): 31 (58.49%) Loss trades (% of total): 22 (41.51%)
Largest profit trade: 84.00 loss trade: -32.26
Average profit trade: 12.70 loss trade: -9.19
Maximum consecutive wins ($): 5 (116.70) consecutive losses ($): 5 (-84.16)
Maximal consecutive profit (count): 116.70 (5) consecutive loss (count): -84.16 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2