Enfinium Markets Pty Ltd.
|Account: 122106
|Name: James Hook
|Currency: USD
|2011 September 13, 07:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2241704
|2011.08.15 07:47
|balance
|Deposit
|20 000.00
|2241728
|2011.08.15 07:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43109
|1.43984
|0.00000
|2011.08.15 13:36
|1.43984
|0.00
|0.00
|0.00
|87.50
|2241729
|2011.08.15 07:49
|buy
|0.10
|audnzd
|1.24527
|1.25598
|0.00000
|2011.08.15 13:16
|1.25598
|0.00
|0.00
|0.00
|88.98
|2241730
|2011.08.15 07:49
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.750
|78.278
|0.000
|2011.08.15 23:34
|78.278
|0.00
|0.00
|0.11
|68.73
|2241731
|2011.08.15 07:49
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.324
|0.000
|0.000
|2011.08.15 21:45
|64.179
|0.00
|0.00
|0.46
|-18.87
|2241732
|2011.08.15 07:49
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.82745
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 14:15
|0.82212
|0.00
|0.00
|0.13
|-54.18
|2243197
|2011.08.15 10:41
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.82237
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 14:15
|0.82208
|0.00
|0.00
|0.20
|-4.42
|2243414
|2011.08.15 11:15
|buy
|0.15
|nzdjpy
|63.838
|0.000
|0.000
|2011.08.15 21:45
|64.179
|0.00
|0.00
|0.69
|66.57
|2243895
|2011.08.15 12:20
|buy
|0.23
|nzdcad
|0.81735
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 14:15
|0.82207
|0.00
|0.00
|0.31
|110.38
|2244646
|2011.08.15 13:16
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25593
|0.00000
|0.00000
|2011.08.15 21:45
|1.25793
|0.00
|0.00
|-0.69
|-16.78
|2244924
|2011.08.15 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43971
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 05:05
|1.44166
|0.00
|0.00
|-0.37
|-19.50
|2245224
|2011.08.15 14:00
|sell
|0.15
|eurusd
|1.44520
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 05:05
|1.44168
|0.00
|0.00
|-0.55
|52.80
|2245807
|2011.08.15 14:59
|sell
|0.15
|audnzd
|1.26116
|0.00000
|0.00000
|2011.08.15 21:45
|1.25469
|0.00
|0.00
|-1.03
|81.42
|2247403
|2011.08.15 21:45
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.179
|63.922
|0.000
|2011.08.16 01:58
|63.922
|0.00
|0.00
|0.00
|33.43
|2247405
|2011.08.15 21:45
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25493
|1.25932
|0.00000
|2011.08.15 21:47
|1.25932
|0.00
|0.00
|0.00
|36.58
|2247417
|2011.08.15 21:47
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25905
|1.25904
|0.00000
|2011.08.16 00:07
|1.25904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2247795
|2011.08.15 23:34
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.281
|78.174
|0.000
|2011.08.16 07:43
|78.174
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|2247915
|2011.08.16 00:07
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25911
|1.26149
|0.00000
|2011.08.16 01:32
|1.26149
|0.00
|0.00
|0.00
|19.74
|2248241
|2011.08.16 01:32
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26126
|1.26121
|0.00000
|2011.08.16 02:35
|1.26121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2248366
|2011.08.16 01:59
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.913
|64.075
|0.000
|2011.08.16 15:04
|64.075
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|2248574
|2011.08.16 02:35
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26154
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 21:21
|1.25688
|0.00
|0.00
|0.37
|-38.78
|2248974
|2011.08.16 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44171
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 07:47
|1.43994
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.70
|2249193
|2011.08.16 06:00
|buy
|0.15
|audnzd
|1.25700
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 21:21
|1.25688
|0.00
|0.00
|0.56
|-1.49
|2250080
|2011.08.16 07:31
|buy
|0.15
|eurusd
|1.43671
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 07:47
|1.43996
|0.00
|0.00
|0.00
|48.75
|2250178
|2011.08.16 07:44
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.176
|0.000
|0.000
|2011.08.19 12:04
|77.640
|0.00
|0.00
|0.55
|-70.07
|2250210
|2011.08.16 07:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43996
|1.43880
|0.00000
|2011.08.16 08:38
|1.43880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|2250815
|2011.08.16 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43883
|1.43885
|0.00000
|2011.08.16 13:40
|1.43885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2252871
|2011.08.16 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43883
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 16:28
|1.44122
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.90
|2253086
|2011.08.16 14:06
|buy
|0.23
|audnzd
|1.25184
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 21:21
|1.25500
|0.00
|0.00
|0.85
|60.47
|2253129
|2011.08.16 14:15
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.82207
|0.82203
|0.00000
|2011.08.16 15:44
|0.82203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2253519
|2011.08.16 15:04
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.076
|64.039
|0.000
|2011.08.16 17:35
|64.039
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|2253720
|2011.08.16 15:44
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.82228
|0.00000
|0.00000
|2011.08.18 09:45
|0.82022
|0.00
|0.00
|0.53
|-20.91
|2253874
|2011.08.16 16:09
|sell
|0.15
|eurusd
|1.44479
|0.00000
|0.00000
|2011.08.16 16:28
|1.44122
|0.00
|0.00
|0.00
|53.55
|2254465
|2011.08.16 16:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44085
|1.44102
|0.00000
|2011.08.16 16:48
|1.44102
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|2254824
|2011.08.16 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44100
|1.43981
|0.00000
|2011.08.16 17:35
|1.43981
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|2255152
|2011.08.16 17:35
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.042
|64.078
|0.000
|2011.08.16 21:20
|64.078
|0.00
|0.00
|0.46
|4.69
|2255153
|2011.08.16 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43968
|1.44053
|0.00000
|2011.08.16 18:25
|1.44053
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|2255383
|2011.08.16 18:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44052
|1.43738
|0.00000
|2011.08.17 00:46
|1.43738
|0.00
|0.00
|-0.37
|31.40
|2255952
|2011.08.16 21:20
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.073
|64.001
|0.000
|2011.08.17 02:49
|64.001
|0.00
|0.00
|0.00
|9.39
|2255956
|2011.08.16 21:21
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25500
|0.00000
|0.00000
|2011.08.18 09:34
|1.25677
|0.00
|0.00
|-2.06
|-14.72
|2256572
|2011.08.17 00:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43738
|1.43964
|0.00000
|2011.08.17 06:10
|1.43964
|0.00
|0.00
|0.00
|22.60
|2256930
|2011.08.17 02:49
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.018
|64.284
|0.000
|2011.08.17 15:06
|64.284
|0.00
|0.00
|0.00
|34.74
|2257826
|2011.08.17 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43950
|1.43454
|0.00000
|2011.08.17 07:15
|1.43454
|0.00
|0.00
|0.00
|49.60
|2258634
|2011.08.17 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43464
|1.43685
|0.00000
|2011.08.17 07:43
|1.43685
|0.00
|0.00
|0.00
|22.10
|2258934
|2011.08.17 07:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43693
|0.00000
|0.00000
|2011.08.17 15:35
|1.44241
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.80
|2259575
|2011.08.17 09:00
|sell
|0.15
|eurusd
|1.44232
|0.00000
|0.00000
|2011.08.17 15:35
|1.44241
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|2260125
|2011.08.17 09:55
|sell
|0.15
|audnzd
|1.25988
|0.00000
|0.00000
|2011.08.18 09:34
|1.25690
|0.00
|0.00
|-3.09
|37.17
|2260722
|2011.08.17 11:11
|sell
|0.23
|eurusd
|1.44729
|0.00000
|0.00000
|2011.08.17 15:35
|1.44240
|0.00
|0.00
|0.00
|112.47
|2262579
|2011.08.17 15:06
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.283
|64.169
|0.000
|2011.08.17 18:20
|64.169
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|2262851
|2011.08.17 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44240
|1.44358
|0.00000
|2011.08.17 16:57
|1.44358
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|2263332
|2011.08.17 16:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44358
|1.44049
|0.00000
|2011.08.18 05:35
|1.44049
|0.00
|0.00
|-1.11
|30.90
|2263584
|2011.08.17 18:20
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.185
|0.000
|0.000
|2011.08.22 02:04
|63.325
|0.00
|0.00
|2.30
|-111.64
|2265745
|2011.08.18 05:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44050
|1.44307
|0.00000
|2011.08.18 08:44
|1.44307
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|2266958
|2011.08.18 07:44
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.81721
|0.00000
|0.00000
|2011.08.18 09:45
|0.82022
|0.00
|0.00
|0.00
|45.83
|2266978
|2011.08.18 07:48
|buy
|0.15
|nzdjpy
|63.679
|0.000
|0.000
|2011.08.22 02:04
|63.384
|0.00
|0.00
|1.38
|-57.38
|2267652
|2011.08.18 08:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44304
|1.43971
|0.00000
|2011.08.18 09:36
|1.43971
|0.00
|0.00
|0.00
|33.30
|2268197
|2011.08.18 09:34
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25696
|1.26317
|0.00000
|2011.08.18 19:01
|1.26317
|0.00
|0.00
|0.00
|50.92
|2268209
|2011.08.18 09:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43983
|0.00000
|0.00000
|2011.08.18 20:12
|1.43447
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.60
|2268267
|2011.08.18 09:45
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.82022
|0.81963
|0.00000
|2011.08.18 14:30
|0.81963
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|2269263
|2011.08.18 11:33
|buy
|0.15
|cadjpy
|77.680
|0.000
|0.000
|2011.08.19 12:04
|77.640
|0.00
|0.00
|0.17
|-7.84
|2269937
|2011.08.18 13:11
|buy
|0.15
|eurusd
|1.43513
|0.00000
|0.00000
|2011.08.18 20:12
|1.43447
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|2270499
|2011.08.18 14:00
|buy
|0.23
|cadjpy
|77.171
|0.000
|0.000
|2011.08.19 12:04
|77.640
|0.00
|0.00
|0.25
|141.01
|2270718
|2011.08.18 14:06
|buy
|0.23
|eurusd
|1.42954
|0.00000
|0.00000
|2011.08.18 20:12
|1.43447
|0.00
|0.00
|0.00
|113.39
|2270721
|2011.08.18 14:06
|buy
|0.23
|nzdjpy
|63.174
|0.000
|0.000
|2011.08.22 02:04
|63.429
|0.00
|0.00
|2.12
|76.02
|2271129
|2011.08.18 14:30
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.81961
|0.82006
|0.00000
|2011.08.18 15:00
|0.82006
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|2271410
|2011.08.18 15:00
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81998
|0.81380
|0.00000
|2011.08.18 20:21
|0.81380
|0.00
|0.00
|0.00
|62.46
|2272529
|2011.08.18 19:01
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26334
|1.26269
|0.00000
|2011.08.18 22:30
|1.26269
|0.00
|0.00
|-0.67
|5.33
|2272805
|2011.08.18 20:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43447
|1.43145
|0.00000
|2011.08.19 00:52
|1.43145
|0.00
|0.00
|-0.37
|30.20
|2272841
|2011.08.18 20:21
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.81386
|0.81653
|0.00000
|2011.08.19 13:35
|0.81653
|0.00
|0.00
|0.13
|27.04
|2273366
|2011.08.18 22:30
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26295
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 09:13
|1.26086
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.18
|2274491
|2011.08.19 00:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43154
|1.43187
|0.00000
|2011.08.19 03:37
|1.43187
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2275729
|2011.08.19 03:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43182
|1.43046
|0.00000
|2011.08.19 06:27
|1.43046
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|2276704
|2011.08.19 06:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43037
|1.43067
|0.00000
|2011.08.19 07:09
|1.43067
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2277126
|2011.08.19 07:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43060
|1.42799
|0.00000
|2011.08.19 07:59
|1.42799
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|2277579
|2011.08.19 07:40
|buy
|0.15
|audnzd
|1.25793
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 09:13
|1.26080
|0.00
|0.00
|0.00
|35.39
|2277811
|2011.08.19 07:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42803
|1.43244
|0.00000
|2011.08.19 09:45
|1.43244
|0.00
|0.00
|0.00
|44.10
|2278517
|2011.08.19 09:13
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26080
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 11:15
|1.26622
|0.00
|0.00
|-0.66
|-44.80
|2278754
|2011.08.19 09:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43243
|1.43151
|0.00000
|2011.08.19 10:56
|1.43151
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|2279199
|2011.08.19 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43159
|1.43948
|0.00000
|2011.08.19 12:34
|1.43948
|0.00
|0.00
|0.00
|78.90
|2279868
|2011.08.19 12:04
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.636
|77.401
|0.000
|2011.08.19 13:39
|77.401
|0.00
|0.00
|0.00
|30.78
|2280130
|2011.08.19 12:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43952
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 15:03
|1.44161
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.90
|2280553
|2011.08.19 13:35
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81643
|0.81399
|0.00000
|2011.08.19 14:36
|0.81399
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|2280577
|2011.08.19 13:39
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.408
|77.439
|0.000
|2011.08.19 16:18
|77.439
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|2280812
|2011.08.19 13:56
|sell
|0.15
|audnzd
|1.26594
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 11:15
|1.26622
|0.00
|0.00
|-0.99
|-3.47
|2280980
|2011.08.19 14:11
|sell
|0.15
|eurusd
|1.44452
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 15:03
|1.44159
|0.00
|0.00
|0.00
|43.95
|2281037
|2011.08.19 14:15
|buy
|0.34
|nzdjpy
|62.671
|0.000
|0.000
|2011.08.22 02:04
|63.432
|0.00
|0.00
|1.57
|335.28
|2281319
|2011.08.19 14:36
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.81404
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 01:40
|0.81195
|0.00
|0.00
|0.13
|-21.13
|2281509
|2011.08.19 15:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44157
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 07:42
|1.43960
|0.00
|0.00
|0.20
|-19.70
|2281858
|2011.08.19 16:18
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.446
|0.000
|0.000
|2011.08.22 02:09
|77.667
|0.00
|0.00
|-0.63
|-28.80
|2282647
|2011.08.19 19:21
|sell
|0.23
|audnzd
|1.27114
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 11:15
|1.26622
|0.00
|0.00
|-1.52
|93.55
|2282648
|2011.08.19 19:21
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.80902
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 01:40
|0.81195
|0.00
|0.00
|0.20
|44.43
|2283170
|2011.08.21 22:14
|buy
|0.15
|eurusd
|1.43666
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 07:42
|1.43962
|0.00
|0.00
|0.00
|44.40
|2284385
|2011.08.22 01:40
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81195
|0.80992
|0.00000
|2011.08.22 05:33
|0.80992
|0.00
|0.00
|0.00
|20.52
|2284661
|2011.08.22 02:04
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.432
|62.852
|0.000
|2011.08.22 07:14
|62.852
|0.00
|0.00
|0.00
|75.59
|2284662
|2011.08.22 02:04
|sell
|0.15
|cadjpy
|78.042
|0.000
|0.000
|2011.08.22 02:09
|77.628
|0.00
|0.00
|0.00
|80.97
|2284754
|2011.08.22 02:09
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.642
|77.909
|0.000
|2011.08.22 12:18
|77.909
|0.00
|0.00
|0.00
|34.79
|2286008
|2011.08.22 05:33
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.80933
|0.81516
|0.00000
|2011.08.22 18:17
|0.81516
|0.00
|0.00
|0.00
|58.99
|2286972
|2011.08.22 07:14
|buy
|0.10
|nzdjpy
|62.841
|63.344
|0.000
|2011.08.22 12:19
|63.344
|0.00
|0.00
|0.00
|65.57
|2287292
|2011.08.22 07:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43967
|1.43868
|0.00000
|2011.08.22 15:28
|1.43868
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|2289011
|2011.08.22 11:15
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26622
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 02:00
|1.26426
|0.00
|0.00
|0.73
|-16.24
|2289406
|2011.08.22 12:18
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.909
|77.694
|0.000
|2011.08.22 16:53
|77.694
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|2289430
|2011.08.22 12:19
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.342
|63.297
|0.000
|2011.08.22 21:10
|63.297
|0.00
|0.00
|-0.85
|5.86
|2290918
|2011.08.22 15:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.43869
|1.44660
|0.00000
|2011.08.23 08:35
|1.44660
|0.00
|0.00
|0.20
|79.10
|2291182
|2011.08.22 16:53
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.696
|77.914
|0.000
|2011.08.25 00:53
|77.914
|0.00
|0.00
|0.55
|28.34
|2292026
|2011.08.22 18:17
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81514
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 02:00
|0.82040
|0.00
|0.00
|-1.14
|-53.15
|2294099
|2011.08.22 21:11
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.279
|63.766
|0.000
|2011.08.23 08:14
|63.766
|0.00
|0.00
|0.00
|63.58
|2297417
|2011.08.23 07:16
|buy
|0.15
|audnzd
|1.26127
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 02:00
|1.26426
|0.00
|0.00
|0.55
|37.15
|2297420
|2011.08.23 07:16
|sell
|0.15
|nzdcad
|0.82016
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 02:00
|0.82038
|0.00
|0.00
|-0.85
|-3.34
|2298477
|2011.08.23 08:14
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.766
|63.705
|0.000
|2011.08.23 14:01
|63.705
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|2298707
|2011.08.23 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44659
|1.44594
|0.00000
|2011.08.23 09:12
|1.44594
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|2299165
|2011.08.23 09:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44602
|1.44787
|0.00000
|2011.08.23 10:05
|1.44787
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|2299609
|2011.08.23 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44783
|1.44597
|0.00000
|2011.08.23 13:13
|1.44597
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|2300705
|2011.08.23 13:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44597
|0.00000
|0.00000
|2011.08.23 19:14
|1.44391
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.60
|2300978
|2011.08.23 13:38
|buy
|0.15
|eurusd
|1.44098
|0.00000
|0.00000
|2011.08.23 19:14
|1.44394
|0.00
|0.00
|0.00
|44.40
|2301276
|2011.08.23 14:01
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.696
|63.767
|0.000
|2011.08.23 17:54
|63.767
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|2301840
|2011.08.23 15:14
|sell
|0.23
|nzdcad
|0.82524
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 02:00
|0.82034
|0.00
|0.00
|-1.31
|113.87
|2302413
|2011.08.23 17:54
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.746
|63.626
|0.000
|2011.08.24 04:27
|63.626
|0.00
|0.00
|-0.85
|15.65
|2302801
|2011.08.23 19:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44392
|1.44083
|0.00000
|2011.08.24 04:01
|1.44083
|0.00
|0.00
|-0.37
|30.90
|2304508
|2011.08.24 02:00
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.82044
|0.00000
|0.00000
|2011.08.25 17:21
|0.81849
|0.00
|0.00
|0.40
|-19.78
|2304510
|2011.08.24 02:00
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26426
|1.26361
|0.00000
|2011.08.24 23:21
|1.26361
|0.00
|0.00
|-2.01
|5.38
|2305703
|2011.08.24 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44082
|1.44161
|0.00000
|2011.08.24 07:17
|1.44161
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|2305847
|2011.08.24 04:27
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.627
|63.698
|0.000
|2011.08.25 00:50
|63.698
|0.00
|0.00
|1.38
|9.22
|2306902
|2011.08.24 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44150
|1.44028
|0.00000
|2011.08.24 08:01
|1.44038
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2307318
|2011.08.24 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44040
|1.44286
|0.00000
|2011.08.24 08:40
|1.44286
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|2307723
|2011.08.24 08:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44275
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 14:33
|1.44474
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.90
|2310130
|2011.08.24 13:56
|sell
|0.15
|eurusd
|1.44773
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 14:33
|1.44473
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2310396
|2011.08.24 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44480
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 18:11
|1.44278
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.20
|2310780
|2011.08.24 15:20
|buy
|0.15
|eurusd
|1.43973
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 18:11
|1.44278
|0.00
|0.00
|0.00
|45.75
|2311498
|2011.08.24 18:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44278
|1.44109
|0.00000
|2011.08.25 02:52
|1.44109
|0.00
|0.00
|-1.11
|16.90
|2312242
|2011.08.24 23:22
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26368
|0.00000
|0.00000
|2011.08.25 13:11
|1.26159
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.38
|2312515
|2011.08.25 00:50
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.709
|63.704
|0.000
|2011.08.25 02:37
|63.704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2312534
|2011.08.25 00:53
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.903
|0.000
|0.000
|2011.08.26 06:38
|78.078
|0.00
|0.00
|-0.62
|-22.73
|2313210
|2011.08.25 02:37
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.712
|63.720
|0.000
|2011.08.25 05:01
|63.720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|2313228
|2011.08.25 02:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44110
|1.44542
|0.00000
|2011.08.25 08:29
|1.44542
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|2313695
|2011.08.25 05:01
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.721
|0.000
|0.000
|2011.08.26 11:52
|63.921
|0.00
|0.00
|-0.85
|-26.11
|2315173
|2011.08.25 08:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44542
|1.44283
|0.00000
|2011.08.25 10:07
|1.44283
|0.00
|0.00
|0.00
|25.90
|2316021
|2011.08.25 10:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44273
|1.44328
|0.00000
|2011.08.25 12:05
|1.44328
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|2316068
|2011.08.25 10:18
|buy
|0.15
|audnzd
|1.25868
|0.00000
|0.00000
|2011.08.25 13:11
|1.26156
|0.00
|0.00
|0.00
|35.93
|2316675
|2011.08.25 11:48
|sell
|0.15
|nzdjpy
|64.222
|0.000
|0.000
|2011.08.26 11:52
|63.927
|0.00
|0.00
|-1.27
|57.77
|2316914
|2011.08.25 12:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44316
|1.44218
|0.00000
|2011.08.25 13:10
|1.44223
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|2317657
|2011.08.25 13:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44266
|1.44367
|0.00000
|2011.08.25 13:22
|1.44367
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|2317719
|2011.08.25 13:10
|sell
|0.15
|cadjpy
|78.413
|0.000
|0.000
|2011.08.26 06:38
|78.084
|0.00
|0.00
|-0.93
|64.06
|2317727
|2011.08.25 13:11
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26156
|1.26156
|0.00000
|2011.08.25 14:59
|1.26156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2318043
|2011.08.25 13:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44361
|1.44186
|0.00000
|2011.08.25 14:08
|1.44189
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|2318196
|2011.08.25 13:31
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.81538
|0.00000
|0.00000
|2011.08.25 17:21
|0.81849
|0.00
|0.00
|0.00
|47.31
|2318749
|2011.08.25 14:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44194
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 00:44
|1.43988
|0.00
|0.00
|0.20
|-20.60
|2319108
|2011.08.25 14:28
|buy
|0.15
|eurusd
|1.43670
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 00:44
|1.43988
|0.00
|0.00
|0.30
|47.70
|2319668
|2011.08.25 14:59
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26181
|1.26296
|0.00000
|2011.08.26 00:54
|1.26296
|0.00
|0.00
|0.37
|9.55
|2320597
|2011.08.25 17:21
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81849
|0.81806
|0.00000
|2011.08.25 20:12
|0.81806
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|2321207
|2011.08.25 20:12
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.81816
|0.81878
|0.00000
|2011.08.26 00:30
|0.81878
|0.00
|0.00
|0.13
|6.27
|2321999
|2011.08.26 00:30
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81894
|0.00000
|0.00000
|2011.09.05 10:33
|0.82755
|0.00
|0.00
|-4.59
|-87.21
|2322060
|2011.08.26 00:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43988
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 11:32
|1.44190
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.20
|2322167
|2011.08.26 00:54
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26310
|1.26217
|0.00000
|2011.08.26 05:49
|1.26217
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|2323294
|2011.08.26 05:49
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26215
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 14:27
|1.26019
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.34
|2323569
|2011.08.26 06:38
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.086
|0.000
|0.000
|2011.08.26 14:44
|77.901
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.01
|2323897
|2011.08.26 07:03
|sell
|0.15
|eurusd
|1.44491
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 11:32
|1.44187
|0.00
|0.00
|0.00
|45.60
|2326126
|2011.08.26 11:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44190
|1.44279
|0.00000
|2011.08.26 14:00
|1.44279
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|2326235
|2011.08.26 11:42
|sell
|0.15
|nzdcad
|0.82396
|0.00000
|0.00000
|2011.09.05 10:33
|0.82755
|0.00
|0.00
|-6.89
|-54.55
|2326271
|2011.08.26 11:46
|buy
|0.15
|cadjpy
|77.606
|0.000
|0.000
|2011.08.26 14:44
|77.899
|0.00
|0.00
|0.00
|57.05
|2326383
|2011.08.26 11:52
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.928
|64.107
|0.000
|2011.08.26 14:59
|64.107
|0.00
|0.00
|0.00
|23.30
|2326717
|2011.08.26 12:20
|buy
|0.15
|audnzd
|1.25715
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 14:27
|1.26021
|0.00
|0.00
|0.00
|38.27
|2327560
|2011.08.26 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44209
|1.44115
|0.00000
|2011.08.26 14:02
|1.44160
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|2327788
|2011.08.26 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44141
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 15:15
|1.43997
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|2328522
|2011.08.26 14:17
|buy
|0.15
|eurusd
|1.43701
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 15:15
|1.44001
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2328870
|2011.08.26 14:27
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26005
|1.25996
|0.00000
|2011.08.26 14:43
|1.25996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|2329369
|2011.08.26 14:43
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25988
|1.26039
|0.00000
|2011.08.26 15:13
|1.26039
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|2329394
|2011.08.26 14:44
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.899
|77.873
|0.000
|2011.08.26 15:13
|77.873
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|2329762
|2011.08.26 14:59
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.105
|0.000
|0.000
|2011.09.02 17:44
|64.973
|0.00
|0.00
|-6.00
|-113.14
|2329963
|2011.08.26 15:13
|sell
|0.10
|audnzd
|1.26024
|1.25992
|0.00000
|2011.08.26 16:02
|1.25992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|2329972
|2011.08.26 15:13
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.877
|77.972
|0.000
|2011.08.28 22:04
|77.972
|0.00
|0.00
|0.11
|12.39
|2330032
|2011.08.26 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44008
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 08:23
|1.44589
|0.00
|0.00
|-0.74
|-58.10
|2330322
|2011.08.26 15:45
|sell
|0.15
|eurusd
|1.44601
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 08:23
|1.44582
|0.00
|0.00
|-1.10
|2.85
|2330565
|2011.08.26 16:02
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25993
|0.00000
|0.00000
|2011.08.29 13:12
|1.25785
|0.00
|0.00
|0.37
|-17.59
|2331901
|2011.08.28 22:04
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.966
|0.000
|0.000
|2011.08.30 14:00
|78.140
|0.00
|0.00
|-0.63
|-22.70
|2332814
|2011.08.29 01:15
|sell
|0.15
|nzdjpy
|64.612
|0.000
|0.000
|2011.09.02 17:44
|64.973
|0.00
|0.00
|-7.73
|-70.58
|2333599
|2011.08.29 05:12
|sell
|0.23
|eurusd
|1.45098
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 08:23
|1.44554
|0.00
|0.00
|-0.85
|125.12
|2334139
|2011.08.29 06:30
|buy
|0.15
|audnzd
|1.25480
|0.00000
|0.00000
|2011.08.29 13:12
|1.25785
|0.00
|0.00
|0.00
|38.68
|2335520
|2011.08.29 10:11
|sell
|0.15
|cadjpy
|78.479
|0.000
|0.000
|2011.08.30 14:00
|78.141
|0.00
|0.00
|-0.94
|66.16
|2337485
|2011.08.29 13:12
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25785
|1.25761
|0.00000
|2011.08.29 14:27
|1.25761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|2337760
|2011.08.29 13:42
|sell
|0.23
|nzdjpy
|65.118
|0.000
|0.000
|2011.09.02 17:44
|64.973
|0.00
|0.00
|-11.85
|43.47
|2338156
|2011.08.29 14:27
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25761
|1.25815
|0.00000
|2011.08.29 22:50
|1.25815
|0.00
|0.00
|0.37
|4.58
|2339686
|2011.08.29 22:50
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25826
|1.25473
|0.00000
|2011.08.30 00:28
|1.25473
|0.00
|0.00
|0.00
|30.06
|2339895
|2011.08.30 00:02
|sell
|0.23
|nzdcad
|0.82896
|0.00000
|0.00000
|2011.09.05 10:33
|0.82755
|0.00
|0.00
|-7.92
|32.85
|2340003
|2011.08.30 00:28
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25461
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 23:47
|1.25368
|0.00
|0.00
|0.38
|-7.91
|2342012
|2011.08.30 08:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44548
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 13:29
|1.44336
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|2342537
|2011.08.30 09:22
|buy
|0.15
|eurusd
|1.44024
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 13:29
|1.44332
|0.00
|0.00
|0.00
|46.20
|2343963
|2011.08.30 13:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44331
|1.44257
|0.00000
|2011.08.30 14:08
|1.44257
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|2344023
|2011.08.30 13:34
|sell
|0.34
|nzdcad
|0.83396
|0.00000
|0.00000
|2011.09.05 10:33
|0.82755
|0.00
|0.00
|-11.71
|220.76
|2344247
|2011.08.30 14:00
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.141
|78.195
|0.000
|2011.08.30 16:46
|78.195
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|2344421
|2011.08.30 14:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44262
|1.44310
|0.00000
|2011.08.30 16:02
|1.44310
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|2345225
|2011.08.30 16:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.44309
|1.44172
|0.00000
|2011.08.31 15:05
|1.44172
|0.00
|0.00
|-0.37
|13.70
|2345360
|2011.08.30 16:46
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.190
|0.000
|0.000
|2011.08.31 14:55
|78.388
|0.00
|0.00
|-0.63
|-25.83
|2346457
|2011.08.30 21:37
|buy
|0.15
|audnzd
|1.25127
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 23:47
|1.25368
|0.00
|0.00
|0.00
|30.77
|2346825
|2011.08.30 23:47
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25368
|1.25301
|0.00000
|2011.08.31 04:15
|1.25301
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|2347770
|2011.08.31 04:15
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25276
|1.25296
|0.00000
|2011.08.31 19:43
|1.25251
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|2351576
|2011.08.31 13:51
|sell
|0.15
|cadjpy
|78.694
|0.000
|0.000
|2011.08.31 14:55
|78.387
|0.00
|0.00
|0.00
|60.08
|2351614
|2011.08.31 13:54
|sell
|0.34
|nzdjpy
|65.622
|0.000
|0.000
|2011.09.02 17:44
|64.971
|0.00
|0.00
|-11.67
|288.49
|2352091
|2011.08.31 14:55
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.387
|78.412
|0.000
|2011.09.01 00:41
|78.412
|0.00
|0.00
|0.33
|3.26
|2352487
|2011.08.31 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.44188
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:02
|1.42269
|0.00
|0.00
|1.20
|-191.90
|2360355
|2011.08.31 17:58
|buy
|0.15
|eurusd
|1.43699
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:02
|1.42446
|0.00
|0.00
|1.79
|-187.95
|2364486
|2011.08.31 19:44
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25299
|0.00000
|0.00000
|2011.09.02 01:04
|1.25795
|0.00
|0.00
|-2.79
|-42.30
|2368194
|2011.09.01 00:41
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.406
|0.000
|0.000
|2011.09.01 04:12
|78.587
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.56
|2368609
|2011.09.01 01:43
|sell
|0.15
|audnzd
|1.25770
|0.00000
|0.00000
|2011.09.02 01:04
|1.25796
|0.00
|0.00
|-1.04
|-3.32
|2368662
|2011.09.01 01:58
|sell
|0.15
|cadjpy
|78.901
|0.000
|0.000
|2011.09.01 04:12
|78.588
|0.00
|0.00
|0.00
|61.13
|2369187
|2011.09.01 04:12
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.590
|78.820
|0.000
|2011.09.01 13:22
|78.820
|0.00
|0.00
|0.00
|29.87
|2370172
|2011.09.01 07:14
|buy
|0.23
|eurusd
|1.43149
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:02
|1.42278
|0.00
|0.00
|1.38
|-200.33
|2371390
|2011.09.01 09:10
|buy
|0.34
|eurusd
|1.42656
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:03
|1.42018
|0.00
|0.00
|2.01
|-216.92
|2374450
|2011.09.01 13:22
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.819
|78.792
|0.000
|2011.09.01 20:09
|78.792
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|2375698
|2011.09.01 14:16
|sell
|0.23
|audnzd
|1.26248
|0.00000
|0.00000
|2011.09.02 01:04
|1.25796
|0.00
|0.00
|-1.60
|88.66
|2377452
|2011.09.01 20:09
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.791
|0.000
|0.000
|2011.09.06 08:12
|78.118
|0.00
|0.00
|0.33
|-87.26
|2378146
|2011.09.02 01:04
|buy
|0.10
|audnzd
|1.25796
|0.00000
|0.00000
|2011.09.02 15:46
|1.25600
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.66
|2380382
|2011.09.02 07:14
|buy
|0.51
|eurusd
|1.42142
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:03
|1.41977
|0.00
|0.00
|2.02
|-84.15
|2382696
|2011.09.02 12:30
|buy
|0.15
|cadjpy
|78.135
|0.000
|0.000
|2011.09.06 08:12
|78.115
|0.00
|0.00
|0.32
|-3.89
|2385560
|2011.09.02 14:36
|buy
|0.15
|audnzd
|1.25286
|0.00000
|0.00000
|2011.09.02 15:46
|1.25603
|0.00
|0.00
|0.00
|40.41
|2387058
|2011.09.02 15:46
|sell
|0.10
|audnzd
|1.25599
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 01:30
|1.27229
|0.00
|0.00
|-4.10
|-135.85
|2391077
|2011.09.02 17:44
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.973
|0.000
|0.000
|2011.09.06 08:11
|64.472
|0.00
|0.00
|0.92
|-65.04
|2394010
|2011.09.04 21:58
|buy
|0.76
|eurusd
|1.41650
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:03
|1.41921
|0.00
|0.00
|1.51
|205.96
|2396505
|2011.09.05 07:09
|buy
|1.14
|eurusd
|1.41144
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:03
|1.41955
|0.00
|0.00
|2.26
|924.54
|2397849
|2011.09.05 10:01
|buy
|0.15
|nzdjpy
|64.486
|0.000
|0.000
|2011.09.06 08:11
|64.472
|0.00
|0.00
|0.69
|-2.72
|2397918
|2011.09.05 10:20
|sell
|0.15
|audnzd
|1.26093
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 01:30
|1.27188
|0.00
|0.00
|-5.10
|-136.90
|2397986
|2011.09.05 10:33
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.82750
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 07:59
|0.82544
|0.00
|0.00
|0.13
|-20.83
|2398807
|2011.09.05 13:36
|sell
|0.23
|audnzd
|1.26564
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 01:30
|1.27192
|0.00
|0.00
|-7.81
|-120.39
|2398877
|2011.09.05 13:43
|buy
|0.23
|nzdjpy
|63.985
|0.000
|0.000
|2011.09.06 08:11
|64.472
|0.00
|0.00
|1.06
|145.42
|2398988
|2011.09.05 13:53
|buy
|0.23
|cadjpy
|77.627
|0.000
|0.000
|2011.09.06 08:12
|78.117
|0.00
|0.00
|0.25
|146.12
|2399189
|2011.09.05 14:17
|buy
|1.71
|eurusd
|1.40650
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 08:03
|1.41983
|0.00
|0.00
|3.39
|2 279.43
|2400994
|2011.09.05 22:47
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.82245
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 07:59
|0.82539
|0.00
|0.00
|0.00
|44.59
|2401219
|2011.09.06 00:03
|sell
|0.34
|audnzd
|1.27098
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 01:30
|1.27172
|0.00
|0.00
|-9.24
|-20.97
|2403235
|2011.09.06 07:59
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.82544
|0.82424
|0.00000
|2011.09.06 12:48
|0.82424
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|2403455
|2011.09.06 08:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42058
|1.41955
|0.00000
|2011.09.06 08:03
|1.41965
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|2403548
|2011.09.06 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42039
|1.42280
|0.00000
|2011.09.06 08:07
|1.42280
|0.00
|0.00
|0.00
|24.10
|2403888
|2011.09.06 08:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42260
|1.42257
|0.00000
|2011.09.06 08:09
|1.42257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2403929
|2011.09.06 08:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.42240
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 09:14
|1.42068
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|2404030
|2011.09.06 08:11
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.472
|64.322
|0.000
|2011.09.06 08:24
|64.322
|0.00
|0.00
|0.00
|19.46
|2404098
|2011.09.06 08:12
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.121
|77.941
|0.000
|2011.09.06 08:44
|77.941
|0.00
|0.00
|0.00
|23.31
|2404360
|2011.09.06 08:18
|buy
|0.15
|eurusd
|1.41728
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 09:14
|1.42067
|0.00
|0.00
|0.00
|50.85
|2404496
|2011.09.06 08:24
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.317
|64.403
|0.000
|2011.09.06 08:48
|64.403
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|2404695
|2011.09.06 08:44
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.943
|78.074
|0.000
|2011.09.06 08:48
|78.074
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|2404737
|2011.09.06 08:48
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.075
|78.072
|0.000
|2011.09.06 10:19
|78.072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|2404738
|2011.09.06 08:48
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.407
|64.362
|0.000
|2011.09.06 10:22
|64.362
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|2405019
|2011.09.06 09:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.42067
|1.41921
|0.00000
|2011.09.06 10:20
|1.41921
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|2405716
|2011.09.06 10:19
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.083
|78.317
|0.000
|2011.09.06 21:45
|78.317
|0.00
|0.00
|0.11
|30.17
|2405724
|2011.09.06 10:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.41940
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 05:16
|1.40620
|0.00
|0.00
|0.20
|-132.00
|2405741
|2011.09.06 10:22
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.369
|0.000
|0.000
|2011.09.07 12:57
|64.159
|0.00
|0.00
|0.46
|-27.19
|2406085
|2011.09.06 11:30
|buy
|0.15
|eurusd
|1.41455
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 05:17
|1.40630
|0.00
|0.00
|0.30
|-123.75
|2406469
|2011.09.06 12:15
|buy
|0.23
|eurusd
|1.40920
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 05:17
|1.40639
|0.00
|0.00
|0.46
|-64.63
|2406756
|2011.09.06 12:46
|buy
|0.34
|eurusd
|1.40379
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 05:17
|1.40659
|0.00
|0.00
|0.67
|95.20
|2406803
|2011.09.06 12:48
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.82453
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 09:55
|0.81911
|0.00
|0.00
|0.13
|-54.87
|2407886
|2011.09.06 14:32
|buy
|0.15
|nzdjpy
|63.856
|0.000
|0.000
|2011.09.07 12:57
|64.159
|0.00
|0.00
|0.68
|58.84
|2408006
|2011.09.06 14:50
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.81948
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 09:55
|0.81911
|0.00
|0.00
|0.20
|-5.62
|2408080
|2011.09.06 15:00
|sell
|0.51
|audnzd
|1.27591
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 01:30
|1.27178
|0.00
|0.00
|-13.85
|175.56
|2408233
|2011.09.06 15:12
|buy
|0.51
|eurusd
|1.39894
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 05:17
|1.40664
|0.00
|0.00
|1.01
|392.70
|2408592
|2011.09.06 16:09
|buy
|0.23
|nzdcad
|0.81441
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 09:55
|0.81912
|0.00
|0.00
|0.30
|109.67
|2409703
|2011.09.06 21:45
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.316
|78.154
|0.000
|2011.09.07 04:29
|78.154
|0.00
|0.00
|0.00
|20.97
|2410605
|2011.09.07 01:40
|sell
|0.76
|audnzd
|1.28091
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 01:30
|1.27171
|0.00
|0.00
|-15.48
|582.69
|2411219
|2011.09.07 04:29
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.139
|78.424
|0.000
|2011.09.08 07:44
|78.424
|0.00
|0.00
|0.33
|36.83
|2411406
|2011.09.07 05:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40666
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 08:16
|1.40845
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.90
|2412692
|2011.09.07 08:10
|sell
|0.15
|eurusd
|1.41201
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 08:16
|1.40845
|0.00
|0.00
|0.00
|53.40
|2412903
|2011.09.07 08:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40846
|1.40852
|0.00000
|2011.09.07 08:47
|1.40852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2413107
|2011.09.07 08:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40850
|1.40593
|0.00000
|2011.09.07 09:54
|1.40593
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|2413662
|2011.09.07 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40600
|1.40693
|0.00000
|2011.09.07 15:25
|1.40693
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|2413669
|2011.09.07 09:55
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81912
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 20:01
|0.82119
|0.00
|0.00
|-1.71
|-20.94
|2415080
|2011.09.07 12:57
|sell
|0.10
|nzdjpy
|64.159
|0.000
|0.000
|2011.09.09 13:21
|64.336
|0.00
|0.00
|-3.41
|-22.75
|2416553
|2011.09.07 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40697
|1.40643
|0.00000
|2011.09.07 16:33
|1.40643
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|2416893
|2011.09.07 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40642
|1.40880
|0.00000
|2011.09.07 22:10
|1.40880
|0.00
|0.00
|0.60
|23.80
|2417753
|2011.09.07 22:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40879
|1.40721
|0.00000
|2011.09.08 05:24
|1.40721
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|2418266
|2011.09.08 01:30
|buy
|0.10
|audnzd
|1.27164
|1.27180
|0.00000
|2011.09.08 12:07
|1.27180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|2419189
|2011.09.08 05:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.40723
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 13:38
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|2419785
|2011.09.08 07:44
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.433
|78.373
|0.000
|2011.09.09 11:12
|78.373
|0.00
|0.00
|-0.62
|7.71
|2420249
|2011.09.08 09:09
|sell
|0.15
|nzdjpy
|64.657
|0.000
|0.000
|2011.09.09 13:21
|64.336
|0.00
|0.00
|-1.27
|61.88
|2421458
|2011.09.08 12:08
|sell
|0.10
|audnzd
|1.27198
|1.27096
|0.00000
|2011.09.09 00:03
|1.27096
|0.00
|0.00
|-0.68
|8.51
|2421700
|2011.09.08 12:34
|buy
|0.15
|eurusd
|1.40238
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 13:38
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|2422070
|2011.09.08 12:47
|buy
|0.23
|eurusd
|1.39653
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 13:38
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|117.30
|2422864
|2011.09.08 13:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40163
|1.39885
|0.00000
|2011.09.08 14:12
|1.39885
|0.00
|0.00
|0.00
|27.80
|2423238
|2011.09.08 14:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39870
|1.39931
|0.00000
|2011.09.08 15:13
|1.39931
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|2423594
|2011.09.08 14:57
|sell
|0.15
|nzdcad
|0.82439
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 20:01
|0.82119
|0.00
|0.00
|0.00
|48.57
|2423718
|2011.09.08 15:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39928
|1.39527
|0.00000
|2011.09.08 16:19
|1.39527
|0.00
|0.00
|0.00
|40.10
|2424274
|2011.09.08 16:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39522
|0.00000
|0.00000
|2011.09.09 01:53
|1.39297
|0.00
|0.00
|0.20
|-22.50
|2424719
|2011.09.08 17:31
|buy
|0.15
|eurusd
|1.38978
|0.00000
|0.00000
|2011.09.09 01:53
|1.39298
|0.00
|0.00
|0.30
|48.00
|2425459
|2011.09.08 20:01
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.82119
|0.82430
|0.00000
|2011.09.08 23:28
|0.82430
|0.00
|0.00
|0.13
|31.45
|2426237
|2011.09.08 23:28
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.82405
|0.82212
|0.00000
|2011.09.09 14:02
|0.82212
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|2426444
|2011.09.09 00:03
|buy
|0.10
|audnzd
|1.27103
|1.27104
|0.00000
|2011.09.09 08:14
|1.27104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2426975
|2011.09.09 01:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.39298
|1.39074
|0.00000
|2011.09.09 06:00
|1.39074
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|2430566
|2011.09.09 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39067
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36397
|0.00
|0.00
|0.20
|-267.00
|2431663
|2011.09.09 08:14
|sell
|0.10
|audnzd
|1.27132
|1.26883
|0.00000
|2011.09.09 11:44
|1.26883
|0.00
|0.00
|0.00
|20.63
|2431878
|2011.09.09 08:36
|buy
|0.15
|eurusd
|1.38572
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36400
|0.00
|0.00
|0.30
|-325.80
|2432740
|2011.09.09 09:55
|buy
|0.23
|eurusd
|1.38085
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36407
|0.00
|0.00
|0.46
|-385.94
|2433701
|2011.09.09 11:12
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.376
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:08
|77.505
|0.00
|0.00
|0.11
|-112.85
|2434016
|2011.09.09 11:44
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26886
|1.27064
|0.00000
|2011.09.09 15:19
|1.27064
|0.00
|0.00
|0.00
|14.64
|2435204
|2011.09.09 13:21
|buy
|0.10
|nzdjpy
|64.336
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:18
|63.449
|0.00
|0.00
|0.46
|-114.90
|2435261
|2011.09.09 13:27
|buy
|0.34
|eurusd
|1.37575
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36418
|0.00
|0.00
|0.67
|-393.38
|2435694
|2011.09.09 13:41
|buy
|0.51
|eurusd
|1.37063
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36417
|0.00
|0.00
|1.01
|-329.46
|2436103
|2011.09.09 14:02
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.82205
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:15
|0.81955
|0.00
|0.00
|0.13
|-25.03
|2436634
|2011.09.09 15:04
|buy
|0.15
|nzdjpy
|63.832
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:18
|63.449
|0.00
|0.00
|0.68
|-74.42
|2436802
|2011.09.09 15:19
|sell
|0.10
|audnzd
|1.27089
|1.27051
|0.00000
|2011.09.11 22:00
|1.27051
|0.00
|0.00
|-0.67
|3.12
|2436832
|2011.09.09 15:22
|buy
|0.15
|cadjpy
|77.882
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:08
|77.504
|0.00
|0.00
|0.16
|-73.46
|2437014
|2011.09.09 15:42
|buy
|0.23
|cadjpy
|77.407
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:08
|77.504
|0.00
|0.00
|0.25
|28.91
|2437020
|2011.09.09 15:42
|buy
|0.76
|eurusd
|1.36551
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36400
|0.00
|0.00
|1.51
|-114.76
|2437031
|2011.09.09 15:44
|buy
|0.23
|nzdjpy
|63.333
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:18
|63.449
|0.00
|0.00
|1.05
|34.56
|2437242
|2011.09.09 16:14
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.81764
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:15
|0.81957
|0.00
|0.00
|0.20
|28.99
|2438323
|2011.09.11 21:04
|buy
|1.14
|eurusd
|1.35955
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36397
|0.00
|0.00
|0.00
|503.88
|2438772
|2011.09.11 22:00
|buy
|0.10
|audnzd
|1.27046
|1.27269
|0.00000
|2011.09.11 22:51
|1.27269
|0.00
|0.00
|0.00
|18.27
|2439299
|2011.09.11 22:51
|sell
|0.10
|audnzd
|1.27279
|1.26670
|0.00000
|2011.09.12 07:51
|1.26670
|0.00
|0.00
|0.00
|49.56
|2443411
|2011.09.12 04:54
|buy
|1.71
|eurusd
|1.35307
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 09:49
|1.36397
|0.00
|0.00
|0.00
|1 863.90
|2443699
|2011.09.12 05:18
|buy
|0.34
|nzdjpy
|62.823
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:18
|63.450
|0.00
|0.00
|0.00
|276.12
|2444707
|2011.09.12 07:09
|buy
|0.34
|cadjpy
|76.910
|0.000
|0.000
|2011.09.12 13:08
|77.504
|0.00
|0.00
|0.00
|261.69
|2445202
|2011.09.12 08:08
|buy
|0.23
|nzdcad
|0.81256
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:15
|0.81957
|0.00
|0.00
|0.00
|161.42
|2445898
|2011.09.12 09:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36401
|1.36136
|0.00000
|2011.09.12 10:53
|1.36136
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|2446225
|2011.09.12 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36126
|1.36366
|0.00000
|2011.09.12 11:52
|1.36366
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2446397
|2011.09.12 11:15
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81957
|0.81946
|0.00000
|2011.09.12 13:56
|0.81946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|2446753
|2011.09.12 11:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36358
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 14:13
|1.36562
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|2447514
|2011.09.12 13:08
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.504
|77.349
|0.000
|2011.09.12 15:08
|77.349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|2447594
|2011.09.12 13:18
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.444
|63.442
|0.000
|2011.09.12 15:10
|63.442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2448083
|2011.09.12 13:57
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.81953
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 21:27
|0.81747
|0.00
|0.00
|0.13
|-20.76
|2448125
|2011.09.12 13:59
|sell
|0.15
|eurusd
|1.36873
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 14:13
|1.36558
|0.00
|0.00
|0.00
|47.25
|2448244
|2011.09.12 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36558
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 19:50
|1.36342
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|2448670
|2011.09.12 15:08
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.352
|77.391
|0.000
|2011.09.12 17:38
|77.391
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|2448689
|2011.09.12 15:10
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.439
|63.473
|0.000
|2011.09.12 20:34
|63.473
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|2449332
|2011.09.12 16:39
|buy
|0.15
|eurusd
|1.36049
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 19:50
|1.36344
|0.00
|0.00
|0.00
|44.25
|2449799
|2011.09.12 17:38
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.387
|0.000
|0.000
|2011.09.13 05:37
|77.583
|0.00
|0.00
|-0.63
|-25.44
|2449912
|2011.09.12 18:03
|buy
|0.15
|nzdcad
|0.81453
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 21:27
|0.81768
|0.00
|0.00
|0.20
|47.63
|2450702
|2011.09.12 19:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36351
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 05:36
|1.36521
|0.00
|0.00
|-0.37
|-17.00
|2450820
|2011.09.12 19:59
|sell
|0.15
|cadjpy
|77.900
|0.000
|0.000
|2011.09.13 05:37
|77.583
|0.00
|0.00
|-0.94
|61.74
|2450974
|2011.09.12 20:34
|sell
|0.10
|nzdjpy
|63.498
|63.463
|0.000
|2011.09.13 03:48
|63.463
|0.00
|0.00
|-0.85
|4.54
|2451109
|2011.09.12 21:27
|sell
|0.10
|nzdcad
|0.81766
|0.81708
|0.00000
|2011.09.13 01:27
|0.81708
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|2452274
|2011.09.13 03:48
|sell
|0.15
|eurusd
|1.36850
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 05:36
|1.36514
|0.00
|0.00
|0.00
|50.40
|2452524
|2011.09.13 05:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36499
|1.36504
|0.00000
|2011.09.13 06:02
|1.36504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2452630
|2011.09.13 06:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36506
|1.36193
|0.00000
|2011.09.13 07:17
|1.36193
|0.00
|0.00
|0.00
|31.30
|
|0.00
|0.00
|-119.15
|9 282.10
|Closed P/L:
|9 162.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2445121
|2011.09.12 07:52
|buy
|0.10
|audnzd
|1.26650
|0.00000
|0.00000
|
|1.25544
|0.00
|0.00
|0.37
|-90.96
|2446033
|2011.09.12 10:10
|buy
|0.15
|audnzd
|1.26141
|0.00000
|0.00000
|
|1.25544
|0.00
|0.00
|0.55
|-73.65
|2451832
|2011.09.13 01:27
|buy
|0.10
|nzdcad
|0.81704
|0.00000
|0.00000
|
|0.81727
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|2452276
|2011.09.13 03:48
|buy
|0.10
|nzdjpy
|63.464
|0.000
|0.000
|
|63.317
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.10
|2452536
|2011.09.13 05:37
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.583
|0.000
|0.000
|
|77.469
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|2453098
|2011.09.13 07:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36214
|0.00000
|0.00000
|
|1.36189
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|
|0.00
|0.00
|0.92
|-198.70
|
|Floating P/L:
|-197.78
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|9 162.95
|Floating P/L:
|-197.78
|Margin:
|131.90
|Balance:
|29 162.95
|Equity:
|28 965.17
|Free Margin:
|28 833.27
|
|Details:
|Gross Profit:
|15 217.07
|Gross Loss:
|6 054.12
|Total Net Profit:
|9 162.95
|Profit Factor:
|2.51
|Expected Payoff:
|28.11
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 812.19 (6.48%)
|Relative Drawdown:
|6.48% (1 812.19)
|
|Total Trades:
|326
|Short Positions (won %):
|148 (75.68%)
|Long Positions (won %):
|178 (64.61%)
|Profit Trades (% of total):
|227 (69.63%)
|Loss trades (% of total):
|99 (30.37%)
|Largest
|profit trade:
|2 282.82
|loss trade:
|-392.71
|Average
|profit trade:
|67.04
|loss trade:
|-61.15
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (498.00)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 812.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 450.79 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 812.19 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1