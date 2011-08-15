Enfinium Markets Pty Ltd.

Account: 122106 Name: James Hook Currency: USD 2011 September 13, 07:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22417042011.08.15 07:47balanceDeposit20 000.00
22417282011.08.15 07:49buy0.10eurusd1.431091.439840.000002011.08.15 13:361.439840.000.000.0087.50
22417292011.08.15 07:49buy0.10audnzd1.245271.255980.000002011.08.15 13:161.255980.000.000.0088.98
22417302011.08.15 07:49buy0.10cadjpy77.75078.2780.0002011.08.15 23:3478.2780.000.000.1168.73
22417312011.08.15 07:49buy0.10nzdjpy64.3240.0000.0002011.08.15 21:4564.1790.000.000.46-18.87
22417322011.08.15 07:49buy0.10nzdcad0.827450.000000.000002011.08.16 14:150.822120.000.000.13-54.18
22431972011.08.15 10:41buy0.15nzdcad0.822370.000000.000002011.08.16 14:150.822080.000.000.20-4.42
22434142011.08.15 11:15buy0.15nzdjpy63.8380.0000.0002011.08.15 21:4564.1790.000.000.6966.57
22438952011.08.15 12:20buy0.23nzdcad0.817350.000000.000002011.08.16 14:150.822070.000.000.31110.38
22446462011.08.15 13:16sell0.10audnzd1.255930.000000.000002011.08.15 21:451.257930.000.00-0.69-16.78
22449242011.08.15 13:36sell0.10eurusd1.439710.000000.000002011.08.16 05:051.441660.000.00-0.37-19.50
22452242011.08.15 14:00sell0.15eurusd1.445200.000000.000002011.08.16 05:051.441680.000.00-0.5552.80
22458072011.08.15 14:59sell0.15audnzd1.261160.000000.000002011.08.15 21:451.254690.000.00-1.0381.42
22474032011.08.15 21:45sell0.10nzdjpy64.17963.9220.0002011.08.16 01:5863.9220.000.000.0033.43
22474052011.08.15 21:45buy0.10audnzd1.254931.259320.000002011.08.15 21:471.259320.000.000.0036.58
22474172011.08.15 21:47sell0.10audnzd1.259051.259040.000002011.08.16 00:071.259040.000.000.000.09
22477952011.08.15 23:34sell0.10cadjpy78.28178.1740.0002011.08.16 07:4378.1740.000.000.0013.91
22479152011.08.16 00:07buy0.10audnzd1.259111.261490.000002011.08.16 01:321.261490.000.000.0019.74
22482412011.08.16 01:32sell0.10audnzd1.261261.261210.000002011.08.16 02:351.261210.000.000.000.41
22483662011.08.16 01:59buy0.10nzdjpy63.91364.0750.0002011.08.16 15:0464.0750.000.000.0021.12
22485742011.08.16 02:35buy0.10audnzd1.261540.000000.000002011.08.16 21:211.256880.000.000.37-38.78
22489742011.08.16 05:05buy0.10eurusd1.441710.000000.000002011.08.16 07:471.439940.000.000.00-17.70
22491932011.08.16 06:00buy0.15audnzd1.257000.000000.000002011.08.16 21:211.256880.000.000.56-1.49
22500802011.08.16 07:31buy0.15eurusd1.436710.000000.000002011.08.16 07:471.439960.000.000.0048.75
22501782011.08.16 07:44buy0.10cadjpy78.1760.0000.0002011.08.19 12:0477.6400.000.000.55-70.07
22502102011.08.16 07:47sell0.10eurusd1.439961.438800.000002011.08.16 08:381.438800.000.000.0011.60
22508152011.08.16 08:39buy0.10eurusd1.438831.438850.000002011.08.16 13:401.438850.000.000.000.20
22528712011.08.16 13:40sell0.10eurusd1.438830.000000.000002011.08.16 16:281.441220.000.000.00-23.90
22530862011.08.16 14:06buy0.23audnzd1.251840.000000.000002011.08.16 21:211.255000.000.000.8560.47
22531292011.08.16 14:15sell0.10nzdcad0.822070.822030.000002011.08.16 15:440.822030.000.000.000.41
22535192011.08.16 15:04sell0.10nzdjpy64.07664.0390.0002011.08.16 17:3564.0390.000.000.004.82
22537202011.08.16 15:44buy0.10nzdcad0.822280.000000.000002011.08.18 09:450.820220.000.000.53-20.91
22538742011.08.16 16:09sell0.15eurusd1.444790.000000.000002011.08.16 16:281.441220.000.000.0053.55
22544652011.08.16 16:28buy0.10eurusd1.440851.441020.000002011.08.16 16:481.441020.000.000.001.70
22548242011.08.16 16:48sell0.10eurusd1.441001.439810.000002011.08.16 17:351.439810.000.000.0011.90
22551522011.08.16 17:35buy0.10nzdjpy64.04264.0780.0002011.08.16 21:2064.0780.000.000.464.69
22551532011.08.16 17:35buy0.10eurusd1.439681.440530.000002011.08.16 18:251.440530.000.000.008.50
22553832011.08.16 18:25sell0.10eurusd1.440521.437380.000002011.08.17 00:461.437380.000.00-0.3731.40
22559522011.08.16 21:20sell0.10nzdjpy64.07364.0010.0002011.08.17 02:4964.0010.000.000.009.39
22559562011.08.16 21:21sell0.10audnzd1.255000.000000.000002011.08.18 09:341.256770.000.00-2.06-14.72
22565722011.08.17 00:46buy0.10eurusd1.437381.439640.000002011.08.17 06:101.439640.000.000.0022.60
22569302011.08.17 02:49buy0.10nzdjpy64.01864.2840.0002011.08.17 15:0664.2840.000.000.0034.74
22578262011.08.17 06:10sell0.10eurusd1.439501.434540.000002011.08.17 07:151.434540.000.000.0049.60
22586342011.08.17 07:15buy0.10eurusd1.434641.436850.000002011.08.17 07:431.436850.000.000.0022.10
22589342011.08.17 07:43sell0.10eurusd1.436930.000000.000002011.08.17 15:351.442410.000.000.00-54.80
22595752011.08.17 09:00sell0.15eurusd1.442320.000000.000002011.08.17 15:351.442410.000.000.00-1.35
22601252011.08.17 09:55sell0.15audnzd1.259880.000000.000002011.08.18 09:341.256900.000.00-3.0937.17
22607222011.08.17 11:11sell0.23eurusd1.447290.000000.000002011.08.17 15:351.442400.000.000.00112.47
22625792011.08.17 15:06sell0.10nzdjpy64.28364.1690.0002011.08.17 18:2064.1690.000.000.0014.90
22628512011.08.17 15:35buy0.10eurusd1.442401.443580.000002011.08.17 16:571.443580.000.000.0011.80
22633322011.08.17 16:58sell0.10eurusd1.443581.440490.000002011.08.18 05:351.440490.000.00-1.1130.90
22635842011.08.17 18:20buy0.10nzdjpy64.1850.0000.0002011.08.22 02:0463.3250.000.002.30-111.64
22657452011.08.18 05:35buy0.10eurusd1.440501.443070.000002011.08.18 08:441.443070.000.000.0025.70
22669582011.08.18 07:44buy0.15nzdcad0.817210.000000.000002011.08.18 09:450.820220.000.000.0045.83
22669782011.08.18 07:48buy0.15nzdjpy63.6790.0000.0002011.08.22 02:0463.3840.000.001.38-57.38
22676522011.08.18 08:44sell0.10eurusd1.443041.439710.000002011.08.18 09:361.439710.000.000.0033.30
22681972011.08.18 09:34buy0.10audnzd1.256961.263170.000002011.08.18 19:011.263170.000.000.0050.92
22682092011.08.18 09:36buy0.10eurusd1.439830.000000.000002011.08.18 20:121.434470.000.000.00-53.60
22682672011.08.18 09:45sell0.10nzdcad0.820220.819630.000002011.08.18 14:300.819630.000.000.005.95
22692632011.08.18 11:33buy0.15cadjpy77.6800.0000.0002011.08.19 12:0477.6400.000.000.17-7.84
22699372011.08.18 13:11buy0.15eurusd1.435130.000000.000002011.08.18 20:121.434470.000.000.00-9.90
22704992011.08.18 14:00buy0.23cadjpy77.1710.0000.0002011.08.19 12:0477.6400.000.000.25141.01
22707182011.08.18 14:06buy0.23eurusd1.429540.000000.000002011.08.18 20:121.434470.000.000.00113.39
22707212011.08.18 14:06buy0.23nzdjpy63.1740.0000.0002011.08.22 02:0463.4290.000.002.1276.02
22711292011.08.18 14:30buy0.10nzdcad0.819610.820060.000002011.08.18 15:000.820060.000.000.004.53
22714102011.08.18 15:00sell0.10nzdcad0.819980.813800.000002011.08.18 20:210.813800.000.000.0062.46
22725292011.08.18 19:01sell0.10audnzd1.263341.262690.000002011.08.18 22:301.262690.000.00-0.675.33
22728052011.08.18 20:12sell0.10eurusd1.434471.431450.000002011.08.19 00:521.431450.000.00-0.3730.20
22728412011.08.18 20:21buy0.10nzdcad0.813860.816530.000002011.08.19 13:350.816530.000.000.1327.04
22733662011.08.18 22:30buy0.10audnzd1.262950.000000.000002011.08.19 09:131.260860.000.000.00-17.18
22744912011.08.19 00:52buy0.10eurusd1.431541.431870.000002011.08.19 03:371.431870.000.000.003.30
22757292011.08.19 03:37sell0.10eurusd1.431821.430460.000002011.08.19 06:271.430460.000.000.0013.60
22767042011.08.19 06:27buy0.10eurusd1.430371.430670.000002011.08.19 07:091.430670.000.000.003.00
22771262011.08.19 07:09sell0.10eurusd1.430601.427990.000002011.08.19 07:591.427990.000.000.0026.10
22775792011.08.19 07:40buy0.15audnzd1.257930.000000.000002011.08.19 09:131.260800.000.000.0035.39
22778112011.08.19 07:59buy0.10eurusd1.428031.432440.000002011.08.19 09:451.432440.000.000.0044.10
22785172011.08.19 09:13sell0.10audnzd1.260800.000000.000002011.08.22 11:151.266220.000.00-0.66-44.80
22787542011.08.19 09:45sell0.10eurusd1.432431.431510.000002011.08.19 10:561.431510.000.000.009.20
22791992011.08.19 10:56buy0.10eurusd1.431591.439480.000002011.08.19 12:341.439480.000.000.0078.90
22798682011.08.19 12:04sell0.10cadjpy77.63677.4010.0002011.08.19 13:3977.4010.000.000.0030.78
22801302011.08.19 12:34sell0.10eurusd1.439520.000000.000002011.08.19 15:031.441610.000.000.00-20.90
22805532011.08.19 13:35sell0.10nzdcad0.816430.813990.000002011.08.19 14:360.813990.000.000.0024.80
22805772011.08.19 13:39buy0.10cadjpy77.40877.4390.0002011.08.19 16:1877.4390.000.000.004.06
22808122011.08.19 13:56sell0.15audnzd1.265940.000000.000002011.08.22 11:151.266220.000.00-0.99-3.47
22809802011.08.19 14:11sell0.15eurusd1.444520.000000.000002011.08.19 15:031.441590.000.000.0043.95
22810372011.08.19 14:15buy0.34nzdjpy62.6710.0000.0002011.08.22 02:0463.4320.000.001.57335.28
22813192011.08.19 14:36buy0.10nzdcad0.814040.000000.000002011.08.22 01:400.811950.000.000.13-21.13
22815092011.08.19 15:03buy0.10eurusd1.441570.000000.000002011.08.22 07:421.439600.000.000.20-19.70
22818582011.08.19 16:18sell0.10cadjpy77.4460.0000.0002011.08.22 02:0977.6670.000.00-0.63-28.80
22826472011.08.19 19:21sell0.23audnzd1.271140.000000.000002011.08.22 11:151.266220.000.00-1.5293.55
22826482011.08.19 19:21buy0.15nzdcad0.809020.000000.000002011.08.22 01:400.811950.000.000.2044.43
22831702011.08.21 22:14buy0.15eurusd1.436660.000000.000002011.08.22 07:421.439620.000.000.0044.40
22843852011.08.22 01:40sell0.10nzdcad0.811950.809920.000002011.08.22 05:330.809920.000.000.0020.52
22846612011.08.22 02:04sell0.10nzdjpy63.43262.8520.0002011.08.22 07:1462.8520.000.000.0075.59
22846622011.08.22 02:04sell0.15cadjpy78.0420.0000.0002011.08.22 02:0977.6280.000.000.0080.97
22847542011.08.22 02:09buy0.10cadjpy77.64277.9090.0002011.08.22 12:1877.9090.000.000.0034.79
22860082011.08.22 05:33buy0.10nzdcad0.809330.815160.000002011.08.22 18:170.815160.000.000.0058.99
22869722011.08.22 07:14buy0.10nzdjpy62.84163.3440.0002011.08.22 12:1963.3440.000.000.0065.57
22872922011.08.22 07:42sell0.10eurusd1.439671.438680.000002011.08.22 15:281.438680.000.000.009.90
22890112011.08.22 11:15buy0.10audnzd1.266220.000000.000002011.08.24 02:001.264260.000.000.73-16.24
22894062011.08.22 12:18sell0.10cadjpy77.90977.6940.0002011.08.22 16:5377.6940.000.000.0028.00
22894302011.08.22 12:19sell0.10nzdjpy63.34263.2970.0002011.08.22 21:1063.2970.000.00-0.855.86
22909182011.08.22 15:29buy0.10eurusd1.438691.446600.000002011.08.23 08:351.446600.000.000.2079.10
22911822011.08.22 16:53buy0.10cadjpy77.69677.9140.0002011.08.25 00:5377.9140.000.000.5528.34
22920262011.08.22 18:17sell0.10nzdcad0.815140.000000.000002011.08.24 02:000.820400.000.00-1.14-53.15
22940992011.08.22 21:11buy0.10nzdjpy63.27963.7660.0002011.08.23 08:1463.7660.000.000.0063.58
22974172011.08.23 07:16buy0.15audnzd1.261270.000000.000002011.08.24 02:001.264260.000.000.5537.15
22974202011.08.23 07:16sell0.15nzdcad0.820160.000000.000002011.08.24 02:000.820380.000.00-0.85-3.34
22984772011.08.23 08:14sell0.10nzdjpy63.76663.7050.0002011.08.23 14:0163.7050.000.000.007.96
22987072011.08.23 08:35sell0.10eurusd1.446591.445940.000002011.08.23 09:121.445940.000.000.006.50
22991652011.08.23 09:12buy0.10eurusd1.446021.447870.000002011.08.23 10:051.447870.000.000.0018.50
22996092011.08.23 10:05sell0.10eurusd1.447831.445970.000002011.08.23 13:131.445970.000.000.0018.60
23007052011.08.23 13:13buy0.10eurusd1.445970.000000.000002011.08.23 19:141.443910.000.000.00-20.60
23009782011.08.23 13:38buy0.15eurusd1.440980.000000.000002011.08.23 19:141.443940.000.000.0044.40
23012762011.08.23 14:01buy0.10nzdjpy63.69663.7670.0002011.08.23 17:5463.7670.000.000.009.27
23018402011.08.23 15:14sell0.23nzdcad0.825240.000000.000002011.08.24 02:000.820340.000.00-1.31113.87
23024132011.08.23 17:54sell0.10nzdjpy63.74663.6260.0002011.08.24 04:2763.6260.000.00-0.8515.65
23028012011.08.23 19:14sell0.10eurusd1.443921.440830.000002011.08.24 04:011.440830.000.00-0.3730.90
23045082011.08.24 02:00buy0.10nzdcad0.820440.000000.000002011.08.25 17:210.818490.000.000.40-19.78
23045102011.08.24 02:00sell0.10audnzd1.264261.263610.000002011.08.24 23:211.263610.000.00-2.015.38
23057032011.08.24 04:01buy0.10eurusd1.440821.441610.000002011.08.24 07:171.441610.000.000.007.90
23058472011.08.24 04:27buy0.10nzdjpy63.62763.6980.0002011.08.25 00:5063.6980.000.001.389.22
23069022011.08.24 07:17sell0.10eurusd1.441501.440280.000002011.08.24 08:011.440380.000.000.0011.20
23073182011.08.24 08:01buy0.10eurusd1.440401.442860.000002011.08.24 08:401.442860.000.000.0024.60
23077232011.08.24 08:40sell0.10eurusd1.442750.000000.000002011.08.24 14:331.444740.000.000.00-19.90
23101302011.08.24 13:56sell0.15eurusd1.447730.000000.000002011.08.24 14:331.444730.000.000.0045.00
23103962011.08.24 14:33buy0.10eurusd1.444800.000000.000002011.08.24 18:111.442780.000.000.00-20.20
23107802011.08.24 15:20buy0.15eurusd1.439730.000000.000002011.08.24 18:111.442780.000.000.0045.75
23114982011.08.24 18:11sell0.10eurusd1.442781.441090.000002011.08.25 02:521.441090.000.00-1.1116.90
23122422011.08.24 23:22buy0.10audnzd1.263680.000000.000002011.08.25 13:111.261590.000.000.00-17.38
23125152011.08.25 00:50sell0.10nzdjpy63.70963.7040.0002011.08.25 02:3763.7040.000.000.000.65
23125342011.08.25 00:53sell0.10cadjpy77.9030.0000.0002011.08.26 06:3878.0780.000.00-0.62-22.73
23132102011.08.25 02:37buy0.10nzdjpy63.71263.7200.0002011.08.25 05:0163.7200.000.000.001.04
23132282011.08.25 02:52buy0.10eurusd1.441101.445420.000002011.08.25 08:291.445420.000.000.0043.20
23136952011.08.25 05:01sell0.10nzdjpy63.7210.0000.0002011.08.26 11:5263.9210.000.00-0.85-26.11
23151732011.08.25 08:29sell0.10eurusd1.445421.442830.000002011.08.25 10:071.442830.000.000.0025.90
23160212011.08.25 10:07buy0.10eurusd1.442731.443280.000002011.08.25 12:051.443280.000.000.005.50
23160682011.08.25 10:18buy0.15audnzd1.258680.000000.000002011.08.25 13:111.261560.000.000.0035.93
23166752011.08.25 11:48sell0.15nzdjpy64.2220.0000.0002011.08.26 11:5263.9270.000.00-1.2757.77
23169142011.08.25 12:05sell0.10eurusd1.443161.442180.000002011.08.25 13:101.442230.000.000.009.30
23176572011.08.25 13:10buy0.10eurusd1.442661.443670.000002011.08.25 13:221.443670.000.000.0010.10
23177192011.08.25 13:10sell0.15cadjpy78.4130.0000.0002011.08.26 06:3878.0840.000.00-0.9364.06
23177272011.08.25 13:11sell0.10audnzd1.261561.261560.000002011.08.25 14:591.261560.000.000.000.00
23180432011.08.25 13:23sell0.10eurusd1.443611.441860.000002011.08.25 14:081.441890.000.000.0017.20
23181962011.08.25 13:31buy0.15nzdcad0.815380.000000.000002011.08.25 17:210.818490.000.000.0047.31
23187492011.08.25 14:08buy0.10eurusd1.441940.000000.000002011.08.26 00:441.439880.000.000.20-20.60
23191082011.08.25 14:28buy0.15eurusd1.436700.000000.000002011.08.26 00:441.439880.000.000.3047.70
23196682011.08.25 14:59buy0.10audnzd1.261811.262960.000002011.08.26 00:541.262960.000.000.379.55
23205972011.08.25 17:21sell0.10nzdcad0.818490.818060.000002011.08.25 20:120.818060.000.000.004.35
23212072011.08.25 20:12buy0.10nzdcad0.818160.818780.000002011.08.26 00:300.818780.000.000.136.27
23219992011.08.26 00:30sell0.10nzdcad0.818940.000000.000002011.09.05 10:330.827550.000.00-4.59-87.21
23220602011.08.26 00:44sell0.10eurusd1.439880.000000.000002011.08.26 11:321.441900.000.000.00-20.20
23221672011.08.26 00:54sell0.10audnzd1.263101.262170.000002011.08.26 05:491.262170.000.000.007.73
23232942011.08.26 05:49buy0.10audnzd1.262150.000000.000002011.08.26 14:271.260190.000.000.00-16.34
23235692011.08.26 06:38buy0.10cadjpy78.0860.0000.0002011.08.26 14:4477.9010.000.000.00-24.01
23238972011.08.26 07:03sell0.15eurusd1.444910.000000.000002011.08.26 11:321.441870.000.000.0045.60
23261262011.08.26 11:32buy0.10eurusd1.441901.442790.000002011.08.26 14:001.442790.000.000.008.90
23262352011.08.26 11:42sell0.15nzdcad0.823960.000000.000002011.09.05 10:330.827550.000.00-6.89-54.55
23262712011.08.26 11:46buy0.15cadjpy77.6060.0000.0002011.08.26 14:4477.8990.000.000.0057.05
23263832011.08.26 11:52buy0.10nzdjpy63.92864.1070.0002011.08.26 14:5964.1070.000.000.0023.30
23267172011.08.26 12:20buy0.15audnzd1.257150.000000.000002011.08.26 14:271.260210.000.000.0038.27
23275602011.08.26 14:00sell0.10eurusd1.442091.441150.000002011.08.26 14:021.441600.000.000.004.90
23277882011.08.26 14:02buy0.10eurusd1.441410.000000.000002011.08.26 15:151.439970.000.000.00-14.40
23285222011.08.26 14:17buy0.15eurusd1.437010.000000.000002011.08.26 15:151.440010.000.000.0045.00
23288702011.08.26 14:27sell0.10audnzd1.260051.259960.000002011.08.26 14:431.259960.000.000.000.75
23293692011.08.26 14:43buy0.10audnzd1.259881.260390.000002011.08.26 15:131.260390.000.000.004.28
23293942011.08.26 14:44sell0.10cadjpy77.89977.8730.0002011.08.26 15:1377.8730.000.000.003.39
23297622011.08.26 14:59sell0.10nzdjpy64.1050.0000.0002011.09.02 17:4464.9730.000.00-6.00-113.14
23299632011.08.26 15:13sell0.10audnzd1.260241.259920.000002011.08.26 16:021.259920.000.000.002.69
23299722011.08.26 15:13buy0.10cadjpy77.87777.9720.0002011.08.28 22:0477.9720.000.000.1112.39
23300322011.08.26 15:16sell0.10eurusd1.440080.000000.000002011.08.30 08:231.445890.000.00-0.74-58.10
23303222011.08.26 15:45sell0.15eurusd1.446010.000000.000002011.08.30 08:231.445820.000.00-1.102.85
23305652011.08.26 16:02buy0.10audnzd1.259930.000000.000002011.08.29 13:121.257850.000.000.37-17.59
23319012011.08.28 22:04sell0.10cadjpy77.9660.0000.0002011.08.30 14:0078.1400.000.00-0.63-22.70
23328142011.08.29 01:15sell0.15nzdjpy64.6120.0000.0002011.09.02 17:4464.9730.000.00-7.73-70.58
23335992011.08.29 05:12sell0.23eurusd1.450980.000000.000002011.08.30 08:231.445540.000.00-0.85125.12
23341392011.08.29 06:30buy0.15audnzd1.254800.000000.000002011.08.29 13:121.257850.000.000.0038.68
23355202011.08.29 10:11sell0.15cadjpy78.4790.0000.0002011.08.30 14:0078.1410.000.00-0.9466.16
23374852011.08.29 13:12sell0.10audnzd1.257851.257610.000002011.08.29 14:271.257610.000.000.002.02
23377602011.08.29 13:42sell0.23nzdjpy65.1180.0000.0002011.09.02 17:4464.9730.000.00-11.8543.47
23381562011.08.29 14:27buy0.10audnzd1.257611.258150.000002011.08.29 22:501.258150.000.000.374.58
23396862011.08.29 22:50sell0.10audnzd1.258261.254730.000002011.08.30 00:281.254730.000.000.0030.06
23398952011.08.30 00:02sell0.23nzdcad0.828960.000000.000002011.09.05 10:330.827550.000.00-7.9232.85
23400032011.08.30 00:28buy0.10audnzd1.254610.000000.000002011.08.30 23:471.253680.000.000.38-7.91
23420122011.08.30 08:23buy0.10eurusd1.445480.000000.000002011.08.30 13:291.443360.000.000.00-21.20
23425372011.08.30 09:22buy0.15eurusd1.440240.000000.000002011.08.30 13:291.443320.000.000.0046.20
23439632011.08.30 13:29sell0.10eurusd1.443311.442570.000002011.08.30 14:081.442570.000.000.007.40
23440232011.08.30 13:34sell0.34nzdcad0.833960.000000.000002011.09.05 10:330.827550.000.00-11.71220.76
23442472011.08.30 14:00buy0.10cadjpy78.14178.1950.0002011.08.30 16:4678.1950.000.000.007.04
23444212011.08.30 14:08buy0.10eurusd1.442621.443100.000002011.08.30 16:021.443100.000.000.004.80
23452252011.08.30 16:02sell0.10eurusd1.443091.441720.000002011.08.31 15:051.441720.000.00-0.3713.70
23453602011.08.30 16:46sell0.10cadjpy78.1900.0000.0002011.08.31 14:5578.3880.000.00-0.63-25.83
23464572011.08.30 21:37buy0.15audnzd1.251270.000000.000002011.08.30 23:471.253680.000.000.0030.77
23468252011.08.30 23:47sell0.10audnzd1.253681.253010.000002011.08.31 04:151.253010.000.000.005.72
23477702011.08.31 04:15buy0.10audnzd1.252761.252960.000002011.08.31 19:431.252510.000.000.00-2.13
23515762011.08.31 13:51sell0.15cadjpy78.6940.0000.0002011.08.31 14:5578.3870.000.000.0060.08
23516142011.08.31 13:54sell0.34nzdjpy65.6220.0000.0002011.09.02 17:4464.9710.000.00-11.67288.49
23520912011.08.31 14:55buy0.10cadjpy78.38778.4120.0002011.09.01 00:4178.4120.000.000.333.26
23524872011.08.31 15:05buy0.10eurusd1.441880.000000.000002011.09.06 08:021.422690.000.001.20-191.90
23603552011.08.31 17:58buy0.15eurusd1.436990.000000.000002011.09.06 08:021.424460.000.001.79-187.95
23644862011.08.31 19:44sell0.10audnzd1.252990.000000.000002011.09.02 01:041.257950.000.00-2.79-42.30
23681942011.09.01 00:41sell0.10cadjpy78.4060.0000.0002011.09.01 04:1278.5870.000.000.00-23.56
23686092011.09.01 01:43sell0.15audnzd1.257700.000000.000002011.09.02 01:041.257960.000.00-1.04-3.32
23686622011.09.01 01:58sell0.15cadjpy78.9010.0000.0002011.09.01 04:1278.5880.000.000.0061.13
23691872011.09.01 04:12buy0.10cadjpy78.59078.8200.0002011.09.01 13:2278.8200.000.000.0029.87
23701722011.09.01 07:14buy0.23eurusd1.431490.000000.000002011.09.06 08:021.422780.000.001.38-200.33
23713902011.09.01 09:10buy0.34eurusd1.426560.000000.000002011.09.06 08:031.420180.000.002.01-216.92
23744502011.09.01 13:22sell0.10cadjpy78.81978.7920.0002011.09.01 20:0978.7920.000.000.003.51
23756982011.09.01 14:16sell0.23audnzd1.262480.000000.000002011.09.02 01:041.257960.000.00-1.6088.66
23774522011.09.01 20:09buy0.10cadjpy78.7910.0000.0002011.09.06 08:1278.1180.000.000.33-87.26
23781462011.09.02 01:04buy0.10audnzd1.257960.000000.000002011.09.02 15:461.256000.000.000.00-16.66
23803822011.09.02 07:14buy0.51eurusd1.421420.000000.000002011.09.06 08:031.419770.000.002.02-84.15
23826962011.09.02 12:30buy0.15cadjpy78.1350.0000.0002011.09.06 08:1278.1150.000.000.32-3.89
23855602011.09.02 14:36buy0.15audnzd1.252860.000000.000002011.09.02 15:461.256030.000.000.0040.41
23870582011.09.02 15:46sell0.10audnzd1.255990.000000.000002011.09.08 01:301.272290.000.00-4.10-135.85
23910772011.09.02 17:44buy0.10nzdjpy64.9730.0000.0002011.09.06 08:1164.4720.000.000.92-65.04
23940102011.09.04 21:58buy0.76eurusd1.416500.000000.000002011.09.06 08:031.419210.000.001.51205.96
23965052011.09.05 07:09buy1.14eurusd1.411440.000000.000002011.09.06 08:031.419550.000.002.26924.54
23978492011.09.05 10:01buy0.15nzdjpy64.4860.0000.0002011.09.06 08:1164.4720.000.000.69-2.72
23979182011.09.05 10:20sell0.15audnzd1.260930.000000.000002011.09.08 01:301.271880.000.00-5.10-136.90
23979862011.09.05 10:33buy0.10nzdcad0.827500.000000.000002011.09.06 07:590.825440.000.000.13-20.83
23988072011.09.05 13:36sell0.23audnzd1.265640.000000.000002011.09.08 01:301.271920.000.00-7.81-120.39
23988772011.09.05 13:43buy0.23nzdjpy63.9850.0000.0002011.09.06 08:1164.4720.000.001.06145.42
23989882011.09.05 13:53buy0.23cadjpy77.6270.0000.0002011.09.06 08:1278.1170.000.000.25146.12
23991892011.09.05 14:17buy1.71eurusd1.406500.000000.000002011.09.06 08:031.419830.000.003.392 279.43
24009942011.09.05 22:47buy0.15nzdcad0.822450.000000.000002011.09.06 07:590.825390.000.000.0044.59
24012192011.09.06 00:03sell0.34audnzd1.270980.000000.000002011.09.08 01:301.271720.000.00-9.24-20.97
24032352011.09.06 07:59sell0.10nzdcad0.825440.824240.000002011.09.06 12:480.824240.000.000.0012.06
24034552011.09.06 08:03sell0.10eurusd1.420581.419550.000002011.09.06 08:031.419650.000.000.009.30
24035482011.09.06 08:04buy0.10eurusd1.420391.422800.000002011.09.06 08:071.422800.000.000.0024.10
24038882011.09.06 08:07sell0.10eurusd1.422601.422570.000002011.09.06 08:091.422570.000.000.000.30
24039292011.09.06 08:09buy0.10eurusd1.422400.000000.000002011.09.06 09:141.420680.000.000.00-17.20
24040302011.09.06 08:11sell0.10nzdjpy64.47264.3220.0002011.09.06 08:2464.3220.000.000.0019.46
24040982011.09.06 08:12sell0.10cadjpy78.12177.9410.0002011.09.06 08:4477.9410.000.000.0023.31
24043602011.09.06 08:18buy0.15eurusd1.417280.000000.000002011.09.06 09:141.420670.000.000.0050.85
24044962011.09.06 08:24buy0.10nzdjpy64.31764.4030.0002011.09.06 08:4864.4030.000.000.0011.11
24046952011.09.06 08:44buy0.10cadjpy77.94378.0740.0002011.09.06 08:4878.0740.000.000.0016.93
24047372011.09.06 08:48sell0.10cadjpy78.07578.0720.0002011.09.06 10:1978.0720.000.000.000.39
24047382011.09.06 08:48sell0.10nzdjpy64.40764.3620.0002011.09.06 10:2264.3620.000.000.005.83
24050192011.09.06 09:14sell0.10eurusd1.420671.419210.000002011.09.06 10:201.419210.000.000.0014.60
24057162011.09.06 10:19buy0.10cadjpy78.08378.3170.0002011.09.06 21:4578.3170.000.000.1130.17
24057242011.09.06 10:20buy0.10eurusd1.419400.000000.000002011.09.07 05:161.406200.000.000.20-132.00
24057412011.09.06 10:22buy0.10nzdjpy64.3690.0000.0002011.09.07 12:5764.1590.000.000.46-27.19
24060852011.09.06 11:30buy0.15eurusd1.414550.000000.000002011.09.07 05:171.406300.000.000.30-123.75
24064692011.09.06 12:15buy0.23eurusd1.409200.000000.000002011.09.07 05:171.406390.000.000.46-64.63
24067562011.09.06 12:46buy0.34eurusd1.403790.000000.000002011.09.07 05:171.406590.000.000.6795.20
24068032011.09.06 12:48buy0.10nzdcad0.824530.000000.000002011.09.07 09:550.819110.000.000.13-54.87
24078862011.09.06 14:32buy0.15nzdjpy63.8560.0000.0002011.09.07 12:5764.1590.000.000.6858.84
24080062011.09.06 14:50buy0.15nzdcad0.819480.000000.000002011.09.07 09:550.819110.000.000.20-5.62
24080802011.09.06 15:00sell0.51audnzd1.275910.000000.000002011.09.08 01:301.271780.000.00-13.85175.56
24082332011.09.06 15:12buy0.51eurusd1.398940.000000.000002011.09.07 05:171.406640.000.001.01392.70
24085922011.09.06 16:09buy0.23nzdcad0.814410.000000.000002011.09.07 09:550.819120.000.000.30109.67
24097032011.09.06 21:45sell0.10cadjpy78.31678.1540.0002011.09.07 04:2978.1540.000.000.0020.97
24106052011.09.07 01:40sell0.76audnzd1.280910.000000.000002011.09.08 01:301.271710.000.00-15.48582.69
24112192011.09.07 04:29buy0.10cadjpy78.13978.4240.0002011.09.08 07:4478.4240.000.000.3336.83
24114062011.09.07 05:17sell0.10eurusd1.406660.000000.000002011.09.07 08:161.408450.000.000.00-17.90
24126922011.09.07 08:10sell0.15eurusd1.412010.000000.000002011.09.07 08:161.408450.000.000.0053.40
24129032011.09.07 08:16buy0.10eurusd1.408461.408520.000002011.09.07 08:471.408520.000.000.000.60
24131072011.09.07 08:47sell0.10eurusd1.408501.405930.000002011.09.07 09:541.405930.000.000.0025.70
24136622011.09.07 09:54buy0.10eurusd1.406001.406930.000002011.09.07 15:251.406930.000.000.009.30
24136692011.09.07 09:55sell0.10nzdcad0.819120.000000.000002011.09.08 20:010.821190.000.00-1.71-20.94
24150802011.09.07 12:57sell0.10nzdjpy64.1590.0000.0002011.09.09 13:2164.3360.000.00-3.41-22.75
24165532011.09.07 15:25sell0.10eurusd1.406971.406430.000002011.09.07 16:331.406430.000.000.005.40
24168932011.09.07 16:33buy0.10eurusd1.406421.408800.000002011.09.07 22:101.408800.000.000.6023.80
24177532011.09.07 22:10sell0.10eurusd1.408791.407210.000002011.09.08 05:241.407210.000.000.0015.80
24182662011.09.08 01:30buy0.10audnzd1.271641.271800.000002011.09.08 12:071.271800.000.000.001.34
24191892011.09.08 05:24buy0.10eurusd1.407230.000000.000002011.09.08 13:381.401630.000.000.00-56.00
24197852011.09.08 07:44sell0.10cadjpy78.43378.3730.0002011.09.09 11:1278.3730.000.00-0.627.71
24202492011.09.08 09:09sell0.15nzdjpy64.6570.0000.0002011.09.09 13:2164.3360.000.00-1.2761.88
24214582011.09.08 12:08sell0.10audnzd1.271981.270960.000002011.09.09 00:031.270960.000.00-0.688.51
24217002011.09.08 12:34buy0.15eurusd1.402380.000000.000002011.09.08 13:381.401630.000.000.00-11.25
24220702011.09.08 12:47buy0.23eurusd1.396530.000000.000002011.09.08 13:381.401630.000.000.00117.30
24228642011.09.08 13:39sell0.10eurusd1.401631.398850.000002011.09.08 14:121.398850.000.000.0027.80
24232382011.09.08 14:12buy0.10eurusd1.398701.399310.000002011.09.08 15:131.399310.000.000.006.10
24235942011.09.08 14:57sell0.15nzdcad0.824390.000000.000002011.09.08 20:010.821190.000.000.0048.57
24237182011.09.08 15:13sell0.10eurusd1.399281.395270.000002011.09.08 16:191.395270.000.000.0040.10
24242742011.09.08 16:19buy0.10eurusd1.395220.000000.000002011.09.09 01:531.392970.000.000.20-22.50
24247192011.09.08 17:31buy0.15eurusd1.389780.000000.000002011.09.09 01:531.392980.000.000.3048.00
24254592011.09.08 20:01buy0.10nzdcad0.821190.824300.000002011.09.08 23:280.824300.000.000.1331.45
24262372011.09.08 23:28sell0.10nzdcad0.824050.822120.000002011.09.09 14:020.822120.000.000.0019.37
24264442011.09.09 00:03buy0.10audnzd1.271031.271040.000002011.09.09 08:141.271040.000.000.000.09
24269752011.09.09 01:54sell0.10eurusd1.392981.390740.000002011.09.09 06:001.390740.000.000.0022.40
24305662011.09.09 06:00buy0.10eurusd1.390670.000000.000002011.09.12 09:491.363970.000.000.20-267.00
24316632011.09.09 08:14sell0.10audnzd1.271321.268830.000002011.09.09 11:441.268830.000.000.0020.63
24318782011.09.09 08:36buy0.15eurusd1.385720.000000.000002011.09.12 09:491.364000.000.000.30-325.80
24327402011.09.09 09:55buy0.23eurusd1.380850.000000.000002011.09.12 09:491.364070.000.000.46-385.94
24337012011.09.09 11:12buy0.10cadjpy78.3760.0000.0002011.09.12 13:0877.5050.000.000.11-112.85
24340162011.09.09 11:44buy0.10audnzd1.268861.270640.000002011.09.09 15:191.270640.000.000.0014.64
24352042011.09.09 13:21buy0.10nzdjpy64.3360.0000.0002011.09.12 13:1863.4490.000.000.46-114.90
24352612011.09.09 13:27buy0.34eurusd1.375750.000000.000002011.09.12 09:491.364180.000.000.67-393.38
24356942011.09.09 13:41buy0.51eurusd1.370630.000000.000002011.09.12 09:491.364170.000.001.01-329.46
24361032011.09.09 14:02buy0.10nzdcad0.822050.000000.000002011.09.12 11:150.819550.000.000.13-25.03
24366342011.09.09 15:04buy0.15nzdjpy63.8320.0000.0002011.09.12 13:1863.4490.000.000.68-74.42
24368022011.09.09 15:19sell0.10audnzd1.270891.270510.000002011.09.11 22:001.270510.000.00-0.673.12
24368322011.09.09 15:22buy0.15cadjpy77.8820.0000.0002011.09.12 13:0877.5040.000.000.16-73.46
24370142011.09.09 15:42buy0.23cadjpy77.4070.0000.0002011.09.12 13:0877.5040.000.000.2528.91
24370202011.09.09 15:42buy0.76eurusd1.365510.000000.000002011.09.12 09:491.364000.000.001.51-114.76
24370312011.09.09 15:44buy0.23nzdjpy63.3330.0000.0002011.09.12 13:1863.4490.000.001.0534.56
24372422011.09.09 16:14buy0.15nzdcad0.817640.000000.000002011.09.12 11:150.819570.000.000.2028.99
24383232011.09.11 21:04buy1.14eurusd1.359550.000000.000002011.09.12 09:491.363970.000.000.00503.88
24387722011.09.11 22:00buy0.10audnzd1.270461.272690.000002011.09.11 22:511.272690.000.000.0018.27
24392992011.09.11 22:51sell0.10audnzd1.272791.266700.000002011.09.12 07:511.266700.000.000.0049.56
24434112011.09.12 04:54buy1.71eurusd1.353070.000000.000002011.09.12 09:491.363970.000.000.001 863.90
24436992011.09.12 05:18buy0.34nzdjpy62.8230.0000.0002011.09.12 13:1863.4500.000.000.00276.12
24447072011.09.12 07:09buy0.34cadjpy76.9100.0000.0002011.09.12 13:0877.5040.000.000.00261.69
24452022011.09.12 08:08buy0.23nzdcad0.812560.000000.000002011.09.12 11:150.819570.000.000.00161.42
24458982011.09.12 09:49sell0.10eurusd1.364011.361360.000002011.09.12 10:531.361360.000.000.0026.50
24462252011.09.12 10:53buy0.10eurusd1.361261.363660.000002011.09.12 11:521.363660.000.000.0024.00
24463972011.09.12 11:15sell0.10nzdcad0.819570.819460.000002011.09.12 13:560.819460.000.000.001.10
24467532011.09.12 11:52sell0.10eurusd1.363580.000000.000002011.09.12 14:131.365620.000.000.00-20.40
24475142011.09.12 13:08sell0.10cadjpy77.50477.3490.0002011.09.12 15:0877.3490.000.000.0020.10
24475942011.09.12 13:18sell0.10nzdjpy63.44463.4420.0002011.09.12 15:1063.4420.000.000.000.26
24480832011.09.12 13:57buy0.10nzdcad0.819530.000000.000002011.09.12 21:270.817470.000.000.13-20.76
24481252011.09.12 13:59sell0.15eurusd1.368730.000000.000002011.09.12 14:131.365580.000.000.0047.25
24482442011.09.12 14:13buy0.10eurusd1.365580.000000.000002011.09.12 19:501.363420.000.000.00-21.60
24486702011.09.12 15:08buy0.10cadjpy77.35277.3910.0002011.09.12 17:3877.3910.000.000.005.05
24486892011.09.12 15:10buy0.10nzdjpy63.43963.4730.0002011.09.12 20:3463.4730.000.000.004.40
24493322011.09.12 16:39buy0.15eurusd1.360490.000000.000002011.09.12 19:501.363440.000.000.0044.25
24497992011.09.12 17:38sell0.10cadjpy77.3870.0000.0002011.09.13 05:3777.5830.000.00-0.63-25.44
24499122011.09.12 18:03buy0.15nzdcad0.814530.000000.000002011.09.12 21:270.817680.000.000.2047.63
24507022011.09.12 19:50sell0.10eurusd1.363510.000000.000002011.09.13 05:361.365210.000.00-0.37-17.00
24508202011.09.12 19:59sell0.15cadjpy77.9000.0000.0002011.09.13 05:3777.5830.000.00-0.9461.74
24509742011.09.12 20:34sell0.10nzdjpy63.49863.4630.0002011.09.13 03:4863.4630.000.00-0.854.54
24511092011.09.12 21:27sell0.10nzdcad0.817660.817080.000002011.09.13 01:270.817080.000.000.005.84
24522742011.09.13 03:48sell0.15eurusd1.368500.000000.000002011.09.13 05:361.365140.000.000.0050.40
24525242011.09.13 05:36buy0.10eurusd1.364991.365040.000002011.09.13 06:021.365040.000.000.000.50
24526302011.09.13 06:02sell0.10eurusd1.365061.361930.000002011.09.13 07:171.361930.000.000.0031.30
  0.00 0.00 -119.15 9 282.10
Closed P/L: 9 162.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
24451212011.09.12 07:52buy0.10audnzd1.266500.000000.00000 1.255440.000.000.37-90.96
24460332011.09.12 10:10buy0.15audnzd1.261410.000000.00000 1.255440.000.000.55-73.65
24518322011.09.13 01:27buy0.10nzdcad0.817040.000000.00000 0.817270.000.000.002.31
24522762011.09.13 03:48buy0.10nzdjpy63.4640.0000.000 63.3170.000.000.00-19.10
24525362011.09.13 05:37buy0.10cadjpy77.5830.0000.000 77.4690.000.000.00-14.80
24530982011.09.13 07:17buy0.10eurusd1.362140.000000.00000 1.361890.000.000.00-2.50
  0.00 0.00 0.92 -198.70
 Floating P/L: -197.78
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 162.95 Floating P/L: -197.78 Margin: 131.90
Balance: 29 162.95 Equity: 28 965.17 Free Margin: 28 833.27
 
Details:
Graph
Gross Profit: 15 217.07 Gross Loss: 6 054.12 Total Net Profit: 9 162.95
Profit Factor: 2.51 Expected Payoff: 28.11  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 812.19 (6.48%) Relative Drawdown: 6.48% (1 812.19)
 
Total Trades: 326 Short Positions (won %): 148 (75.68%) Long Positions (won %): 178 (64.61%)
Profit Trades (% of total): 227 (69.63%) Loss trades (% of total): 99 (30.37%)
Largest profit trade: 2 282.82 loss trade: -392.71
Average profit trade: 67.04 loss trade: -61.15
Maximum consecutive wins ($): 14 (498.00) consecutive losses ($): 6 (-1 812.19)
Maximal consecutive profit (count): 3 450.79 (6) consecutive loss (count): -1 812.19 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1