Alpari (UK) Ltd.

Account: 41886 Name: Hook, James Grant Currency: GBP 2011 September 13, 09:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
302587202011.08.17 13:39balanceGBP #7728 DC1 000.00
302587212011.08.17 13:39creditpromo_2011_07_credit, value date: 2011.09.1275.00
302587232011.08.17 13:39buy0.01eurusd1.448731.449640.000002011.08.17 14:001.449640.000.000.000.56
302591282011.08.17 14:00sell0.01eurusd1.449591.448320.000002011.08.17 14:181.448320.000.000.000.76
302594022011.08.17 14:18buy0.01eurusd1.448351.448790.000002011.08.17 15:211.448790.000.000.000.27
302600712011.08.17 15:21sell0.01eurusd1.448821.448040.000002011.08.17 16:421.448040.000.000.000.47
302612392011.08.17 16:42buy0.01eurusd1.448040.000000.000002011.08.19 13:501.435470.000.000.01-7.61
302622002011.08.17 17:34buy0.02eurusd1.443040.000000.000002011.08.19 13:501.435510.000.000.04-9.12
302698992011.08.18 11:22buy0.02eurusd1.437940.000000.000002011.08.19 13:501.435510.000.000.01-2.94
302727722011.08.18 15:38buy0.03eurusd1.432920.000000.000002011.08.19 13:501.435700.000.000.015.05
302740152011.08.18 16:21buy0.05eurusd1.427901.433740.000002011.08.19 13:501.435570.000.000.0223.22
302850072011.08.19 13:50sell0.01eurusd1.435570.000000.000002011.08.22 00:001.437700.000.00-0.02-1.29
302857802011.08.19 14:29sell0.02eurusd1.440650.000000.000002011.08.22 00:001.437700.000.00-0.053.58
302902072011.08.22 00:00buy0.01eurusd1.437701.439470.000002011.08.22 10:251.439470.000.000.001.08
302950272011.08.22 10:25sell0.01eurusd1.439381.438840.000002011.08.22 17:331.438840.000.000.000.32
302988002011.08.22 17:33buy0.01eurusd1.438841.446600.000002011.08.23 10:351.446600.000.000.004.69
303066062011.08.23 10:35sell0.01eurusd1.446611.445990.000002011.08.23 11:061.445990.000.000.000.38
303071852011.08.23 11:06buy0.01eurusd1.446001.447860.000002011.08.23 12:051.447860.000.000.001.12
303078672011.08.23 12:05sell0.01eurusd1.447861.446080.000002011.08.23 15:131.446080.000.000.001.08
303097902011.08.23 15:13buy0.01eurusd1.446090.000000.000002011.08.23 21:141.443790.000.000.00-1.39
303103822011.08.23 15:37buy0.02eurusd1.441081.441840.000002011.08.23 21:141.443840.000.000.003.34
303135072011.08.23 21:14sell0.01eurusd1.443961.440890.000002011.08.24 06:011.440890.000.00-0.021.86
303170712011.08.24 06:01buy0.01eurusd1.440881.441630.000002011.08.24 09:171.441630.000.000.000.45
303185492011.08.24 09:17sell0.01eurusd1.441601.440130.000002011.08.24 10:011.440130.000.000.000.89
303191372011.08.24 10:01buy0.01eurusd1.440231.442890.000002011.08.24 10:401.442890.000.000.001.61
303197322011.08.24 10:40sell0.01eurusd1.442890.000000.000002011.08.24 16:311.445220.000.000.00-1.42
303232592011.08.24 16:02sell0.02eurusd1.447890.000000.000002011.08.24 16:311.445220.000.000.003.25
303236932011.08.24 16:31buy0.01eurusd1.445220.000000.000002011.08.25 08:401.442870.000.000.01-1.43
303242592011.08.24 16:55buy0.02eurusd1.440211.440840.000002011.08.25 08:401.442890.000.000.033.27
303307952011.08.25 08:40sell0.01eurusd1.442891.442890.000002011.08.25 12:071.442890.000.000.000.00
303337462011.08.25 12:07buy0.01eurusd1.442911.443290.000002011.08.25 14:051.443290.000.000.000.23
303346002011.08.25 14:05sell0.01eurusd1.443221.442280.000002011.08.25 15:101.442280.000.000.000.57
303353982011.08.25 15:10buy0.01eurusd1.442941.443700.000002011.08.25 15:221.443700.000.000.000.47
303357572011.08.25 15:23sell0.01eurusd1.443611.442000.000002011.08.25 16:081.442000.000.000.000.98
303364452011.08.25 16:08buy0.01eurusd1.442000.000000.000002011.08.26 02:391.439670.000.000.00-1.43
303368432011.08.25 16:28buy0.02eurusd1.436991.437660.000002011.08.26 02:391.439660.000.000.003.28
303424342011.08.26 02:39sell0.01eurusd1.439630.000000.000002011.08.26 13:321.441970.000.000.00-1.44
303451162011.08.26 09:00sell0.02eurusd1.444650.000000.000002011.08.26 13:321.441970.000.000.003.28
303477232011.08.26 13:32buy0.01eurusd1.442041.442790.000002011.08.26 16:001.442790.000.000.000.46
303497272011.08.26 16:00sell0.01eurusd1.442071.441110.000002011.08.26 16:021.441110.000.000.000.59
303499902011.08.26 16:02buy0.01eurusd1.441450.000000.000002011.08.26 16:261.439150.000.000.00-1.41
303505842011.08.26 16:18buy0.02eurusd1.436411.437220.000002011.08.26 16:291.437220.000.000.001.00
303508842011.08.26 16:26sell0.01eurusd1.439211.435110.000002011.08.26 16:441.435110.000.000.002.53
303514892011.08.26 16:44buy0.01eurusd1.435191.436220.000002011.08.26 16:591.436220.000.000.000.63
303519182011.08.26 16:59sell0.01eurusd1.435560.000000.000002011.08.30 10:331.444060.000.00-0.05-5.20
303522572011.08.26 17:16sell0.02eurusd1.440580.000000.000002011.08.30 10:331.444110.000.00-0.10-4.33
303527832011.08.26 17:45sell0.02eurusd1.445830.000000.000002011.08.30 10:331.443940.000.00-0.102.32
303576322011.08.29 07:12sell0.03eurusd1.450881.445880.000002011.08.30 10:331.443830.000.00-0.0812.95
303698152011.08.30 10:33buy0.01eurusd1.443830.000000.000002011.08.30 13:091.441510.000.000.00-1.42
303713682011.08.30 12:21buy0.02eurusd1.438790.000000.000002011.08.30 13:091.441510.000.000.003.33
303718822011.08.30 13:10sell0.01eurusd1.441631.441300.000002011.08.30 13:591.441300.000.000.000.20
303723232011.08.30 13:59buy0.01eurusd1.441301.442320.000002011.08.30 16:001.442320.000.000.000.62
303739332011.08.30 16:01sell0.01eurusd1.442281.441710.000002011.08.31 17:051.441710.000.00-0.030.35
303877842011.08.31 17:05buy0.01eurusd1.441690.000000.000002011.09.06 10:021.413680.000.000.01-17.37
303897452011.08.31 20:37buy0.02eurusd1.436590.000000.000002011.09.06 10:021.414540.000.000.06-27.34
303970282011.09.01 09:21buy0.02eurusd1.431590.000000.000002011.09.06 10:021.415120.000.000.03-20.41
303989382011.09.01 11:10buy0.03eurusd1.426540.000000.000002011.09.06 10:021.415120.000.000.03-21.24
304109382011.09.02 09:14buy0.05eurusd1.421470.000000.000002011.09.06 10:021.415640.000.000.04-18.07
304184792011.09.05 00:00buy0.15eurusd1.416220.000000.000002011.09.06 10:021.415780.000.000.05-4.09
304185212011.09.05 00:00buy0.02audnzd1.258101.261010.000002011.09.05 15:101.261010.000.000.003.03
304185342011.09.05 00:00buy0.02nzdjpy64.8400.0000.0002011.09.06 10:0264.2930.000.000.05-8.80
304185662011.09.05 00:00buy0.02cadjpy77.9800.0000.0002011.09.06 10:0677.7800.000.000.02-3.22
304247982011.09.05 13:25buy0.03nzdjpy64.3390.0000.0002011.09.06 10:0264.3070.000.000.08-0.77
304248622011.09.05 13:30buy0.23eurusd1.411210.000000.000002011.09.06 10:021.415640.000.000.0763.15
304256702011.09.05 15:10sell0.02audnzd1.261010.000000.000002011.09.06 10:011.266470.000.00-0.14-5.65
304261462011.09.05 15:44sell0.03audnzd1.266040.000000.000002011.09.06 10:011.266470.000.00-0.20-0.67
304269752011.09.05 16:19buy0.03cadjpy77.48077.5930.0002011.09.06 10:0677.7930.000.000.027.56
304270092011.09.05 16:21buy0.34eurusd1.406171.417160.000002011.09.06 10:021.419120.000.000.11272.67
304270292011.09.05 16:22buy0.05nzdjpy63.83164.0900.0002011.09.06 10:0364.2610.000.000.1317.30
304322572011.09.06 02:06sell0.05audnzd1.271080.000000.000002011.09.06 10:011.266470.000.000.0011.94
304368172011.09.06 10:01buy0.02audnzd1.266471.267080.000002011.09.06 10:161.267080.000.000.000.63
304371632011.09.06 10:02sell0.02eurusd1.419120.000000.000002011.09.06 10:031.420430.000.000.00-1.62
304373032011.09.06 10:02sell0.03eurusd1.424181.422300.000002011.09.06 10:031.420300.000.000.007.19
304375262011.09.06 10:03sell0.02nzdjpy64.26163.7290.0002011.09.06 17:1663.7290.000.000.008.62
304375912011.09.06 10:03buy0.02eurusd1.420111.422760.000002011.09.06 10:071.422760.000.000.003.28
304388382011.09.06 10:06sell0.02cadjpy77.7930.0000.0002011.09.07 05:3977.9860.000.00-0.05-3.13
304390102011.09.06 10:07sell0.02eurusd1.422751.422210.000002011.09.06 10:091.422210.000.000.000.67
304391342011.09.06 10:09buy0.02eurusd1.422390.000000.000002011.09.06 11:131.420450.000.000.00-2.41
304397102011.09.06 10:17sell0.02audnzd1.267040.000000.000002011.09.07 00:291.272370.000.00-0.13-5.51
304398832011.09.06 10:18buy0.03eurusd1.417371.418340.000002011.09.06 11:131.420320.000.000.005.49
304415102011.09.06 11:13sell0.02eurusd1.420381.419110.000002011.09.06 12:201.419110.000.000.001.57
304429412011.09.06 12:20buy0.02eurusd1.419450.000000.000002011.09.07 07:171.406580.000.000.01-16.09
304439622011.09.06 13:30buy0.03eurusd1.414430.000000.000002011.09.07 07:171.406580.000.000.01-14.73
304447412011.09.06 14:15buy0.05eurusd1.409410.000000.000002011.09.07 07:171.406580.000.000.01-8.84
304450722011.09.06 14:26sell0.03audnzd1.272060.000000.000002011.09.07 00:291.272370.000.00-0.19-0.49
304454312011.09.06 14:43buy0.07eurusd1.404130.000000.000002011.09.07 07:171.406580.000.000.0210.72
304469922011.09.06 16:12buy0.02eurgbp0.878350.878900.000002011.09.07 10:090.878900.000.00-0.011.10
304481372011.09.06 17:12buy0.10eurusd1.399081.404590.000002011.09.07 07:171.406590.000.000.0346.96
304483722011.09.06 17:16buy0.02nzdjpy63.72963.7300.0002011.09.06 20:5363.7300.000.000.000.01
304489222011.09.06 18:07sell0.05audnzd1.277151.274310.000002011.09.07 00:301.272310.000.00-0.3212.52
304495022011.09.06 19:09sell0.03cadjpy78.2930.0000.0002011.09.07 05:3977.9860.000.00-0.077.47
304502362011.09.06 20:53sell0.02nzdjpy63.7250.0000.0002011.09.09 15:2764.2560.000.00-0.47-8.58
304525762011.09.07 00:30buy0.02audnzd1.272311.274270.000002011.09.07 03:181.274270.000.000.002.03
304539812011.09.07 03:18sell0.02audnzd1.274250.000000.000002011.09.08 03:301.275770.000.00-0.40-1.58
304543412011.09.07 03:35sell0.03audnzd1.279400.000000.000002011.09.08 03:301.275770.000.00-0.595.68
304550892011.09.07 05:39buy0.02cadjpy77.98678.1070.0002011.09.07 11:4678.1070.000.000.001.96
304556982011.09.07 07:17sell0.02eurusd1.406610.000000.000002011.09.07 10:151.408590.000.000.00-2.47
304576232011.09.07 10:09sell0.02eurgbp0.878460.000000.000002011.09.08 12:280.880340.000.00-0.14-3.76
304577212011.09.07 10:10sell0.03eurusd1.411631.410560.000002011.09.07 10:151.409070.000.000.004.80
304583302011.09.07 10:15buy0.02eurusd1.409070.000000.000002011.09.07 12:001.407070.000.000.00-2.50
304593952011.09.07 11:46sell0.02cadjpy78.1020.0000.0002011.09.08 20:3078.2970.000.00-0.14-3.15
304594682011.09.07 11:49buy0.03eurusd1.404071.405150.000002011.09.07 12:001.407150.000.000.005.78
304596012011.09.07 12:00sell0.02eurusd1.407151.404620.000002011.09.07 12:281.404620.000.000.003.16
304599452011.09.07 12:28buy0.02eurusd1.404691.405050.000002011.09.07 13:551.405050.000.000.000.45
304604642011.09.07 13:27buy0.02audcad1.048481.049170.000002011.09.07 15:001.049170.000.000.000.87
304606892011.09.07 13:55sell0.02eurusd1.405041.404370.000002011.09.07 14:351.404370.000.000.000.84
304611322011.09.07 14:35buy0.02eurusd1.404391.406820.000002011.09.07 17:251.406820.000.000.003.05
304614192011.09.07 15:00sell0.02audcad1.049011.045500.000002011.09.08 03:351.045500.000.00-0.564.46
304618782011.09.07 15:42sell0.03nzdjpy64.2250.0000.0002011.09.09 15:2764.2670.000.00-0.56-1.02
304632652011.09.07 17:25sell0.02eurusd1.406781.406390.000002011.09.07 18:291.406390.000.000.000.49
304638582011.09.07 18:29buy0.02eurusd1.406391.408770.000002011.09.08 00:101.408770.000.000.012.98
304669452011.09.08 00:10sell0.02eurusd1.408761.407250.000002011.09.08 06:551.407250.000.000.001.90
304682652011.09.08 03:30buy0.02audnzd1.275360.000000.000002011.09.08 13:421.273350.000.000.00-2.09
304683652011.09.08 03:35buy0.02audcad1.045481.046650.000002011.09.08 19:441.046650.000.000.001.48
304691072011.09.08 06:00buy0.03audnzd1.270340.000000.000002011.09.08 13:421.273350.000.000.004.71
304693402011.09.08 06:55buy0.02eurusd1.407240.000000.000002011.09.08 15:381.401400.000.000.00-7.28
304704012011.09.08 09:06sell0.03cadjpy78.60278.4990.0002011.09.08 20:3178.3040.000.000.007.22
304704162011.09.08 09:07sell0.03eurgbp0.883460.882420.000002011.09.08 12:280.880420.000.000.009.12
304734352011.09.08 12:28buy0.02eurgbp0.880420.000000.000002011.09.13 08:220.863650.000.00-0.03-33.54
304755022011.09.08 13:42sell0.02audnzd1.273351.272710.000002011.09.08 19:441.272710.000.000.000.67
304765872011.09.08 14:35buy0.03eurusd1.401780.000000.000002011.09.08 15:381.401400.000.000.00-0.71
304765962011.09.08 14:36buy0.03eurgbp0.875390.000000.000002011.09.13 08:220.863640.000.00-0.06-35.25
304774142011.09.08 14:47buy0.05eurusd1.396721.399510.000002011.09.08 15:391.401310.000.000.0014.30
304790922011.09.08 15:39sell0.02eurusd1.401311.398960.000002011.09.08 16:121.398960.000.000.002.93
304799592011.09.08 16:12buy0.02eurusd1.398951.399460.000002011.09.08 17:131.399460.000.000.000.64
304809032011.09.08 16:57sell0.05nzdjpy64.72664.4760.0002011.09.09 15:2764.2760.000.00-0.2418.17
304811412011.09.08 17:13sell0.02eurusd1.399421.395270.000002011.09.08 18:181.395270.000.000.005.18
304822292011.09.08 18:03buy0.05eurgbp0.870390.000000.000002011.09.13 08:220.863640.000.00-0.12-33.75
304824712011.09.08 18:18buy0.02eurusd1.395270.000000.000002011.09.09 04:281.393240.000.000.00-2.54
304838312011.09.08 19:31buy0.03eurusd1.390220.000000.000002011.09.09 04:281.393240.000.000.015.67
304843122011.09.08 19:44buy0.02audnzd1.272940.000000.000002011.09.09 16:361.271000.000.000.03-2.00
304843362011.09.08 19:44sell0.02audcad1.046641.045880.000002011.09.09 13:001.045880.000.00-0.190.95
304850822011.09.08 20:31buy0.02cadjpy78.30478.3050.0002011.09.09 08:0578.3050.000.000.020.01
304890352011.09.09 04:28sell0.02eurusd1.393241.390790.000002011.09.09 08:021.390790.000.000.003.07
304905412011.09.09 08:02buy0.02eurusd1.390790.000000.000002011.09.12 11:481.363650.000.000.01-34.22
304905782011.09.09 08:05sell0.02cadjpy78.30877.5870.0002011.09.09 18:0077.5870.000.000.0011.75
304927132011.09.09 10:36buy0.03eurusd1.385750.000000.000002011.09.12 11:481.363610.000.000.01-41.88
304936862011.09.09 11:43buy0.07eurgbp0.865370.000000.000002011.09.13 08:220.863690.000.00-0.10-11.76
304939092011.09.09 11:54buy0.05eurusd1.380730.000000.000002011.09.12 11:481.363610.000.000.02-53.96
304946162011.09.09 12:09buy0.03audnzd1.267851.268820.000002011.09.09 16:361.270760.000.000.004.51
304972562011.09.09 15:27buy0.07eurusd1.375730.000000.000002011.09.12 11:491.363680.000.000.03-53.17
304973082011.09.09 15:27buy0.02nzdjpy64.2760.0000.0002011.09.12 15:1263.3700.000.000.05-14.81
304979402011.09.09 15:42buy0.10eurusd1.370590.000000.000002011.09.12 11:491.363680.000.000.04-43.56
304986352011.09.09 16:36sell0.02audnzd1.270941.266970.000002011.09.12 09:501.266970.000.00-0.134.09
304993732011.09.09 17:22buy0.03nzdjpy63.7690.0000.0002011.09.12 15:1263.3700.000.000.08-9.78
304997632011.09.09 17:35buy0.10eurgbp0.860360.000000.000002011.09.13 08:220.863690.000.00-0.1433.30
304999212011.09.09 17:42buy0.15eurusd1.365560.000000.000002011.09.12 11:491.363680.000.000.06-17.78
305002262011.09.09 18:00buy0.02cadjpy77.58977.7380.0002011.09.12 00:0077.7380.000.000.022.43
305023502011.09.11 22:50creditpromo_2011_07_credit, value date: 2011.09.11-75.00
305024762011.09.12 00:00sell0.02cadjpy77.67777.1730.0002011.09.12 07:3677.1730.000.000.008.26
305025532011.09.12 00:00buy0.23eurusd1.358090.000000.000002011.09.12 11:491.363800.000.000.0082.79
305043772011.09.12 04:01buy0.05nzdjpy63.2680.0000.0002011.09.12 15:1263.3700.000.000.004.17
305053262011.09.12 06:54buy0.15eurgbp0.855360.861710.000002011.09.13 08:220.863710.000.00-0.11125.25
305053332011.09.12 06:54buy0.34eurusd1.353040.000000.000002011.09.12 11:491.363800.000.000.00230.62
305061032011.09.12 07:22buy0.07nzdjpy62.76763.1750.0002011.09.12 15:1263.3750.000.000.0034.78
305062232011.09.12 07:36buy0.02cadjpy77.17677.4310.0002011.09.12 16:1977.4310.000.000.004.17
305095282011.09.12 11:49sell0.02eurusd1.363811.361330.000002011.09.12 12:531.361330.000.000.003.13
305102062011.09.12 12:53buy0.02eurusd1.361331.363590.000002011.09.12 13:521.363590.000.000.002.85
305108782011.09.12 13:52sell0.01eurusd1.363580.000000.000002011.09.12 16:131.365810.000.000.00-1.41
305121342011.09.12 15:12sell0.02nzdjpy63.37563.3020.0002011.09.12 20:3563.3020.000.000.001.19
305128092011.09.12 15:59sell0.02eurusd1.368601.367550.000002011.09.12 16:131.365600.000.000.003.78
305131102011.09.12 16:13buy0.01eurusd1.365660.000000.000002011.09.12 21:501.363410.000.000.00-1.42
305132242011.09.12 16:19sell0.02cadjpy77.43177.3700.0002011.09.12 17:0877.3700.000.000.001.01
305139722011.09.12 17:08buy0.02cadjpy77.37077.3750.0002011.09.12 19:3877.3750.000.000.000.08
305148692011.09.12 18:33buy0.02eurusd1.360660.000000.000002011.09.12 21:501.363410.000.000.003.47
305155342011.09.12 19:38sell0.02cadjpy77.3740.0000.0002011.09.13 09:0377.5730.000.00-0.05-3.26
305159332011.09.12 20:35buy0.02nzdjpy63.33163.4540.0002011.09.12 22:3463.4540.000.000.002.01
305169262011.09.12 21:50sell0.01eurusd1.363430.000000.000002011.09.13 07:351.365740.000.00-0.02-1.46
305171212011.09.12 21:59sell0.03cadjpy77.8780.0000.0002011.09.13 09:0377.5730.000.00-0.077.51
305207212011.09.13 05:48sell0.02eurusd1.368440.000000.000002011.09.13 07:351.365740.000.000.003.41
305212662011.09.13 07:35buy0.01eurusd1.365641.367480.000002011.09.13 08:401.367480.000.000.001.16
305218762011.09.13 08:40sell0.01eurusd1.367451.361950.000002011.09.13 09:171.361950.000.000.003.48
  0.00 0.00 -4.38 615.12
Closed P/L: 610.74
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
304952672011.09.09 13:00buy0.02audcad1.046720.000000.00000 1.026620.000.000.20-25.56
304979382011.09.09 15:42buy0.03audcad1.041520.000000.00000 1.026620.000.000.30-28.42
305044992011.09.12 04:32buy0.05audcad1.036440.000000.00000 1.026620.000.000.24-31.22
305072932011.09.12 09:01buy0.07audcad1.031330.000000.00000 1.026620.000.000.34-20.97
305079742011.09.12 09:50buy0.02audnzd1.266990.000000.00000 1.255020.000.000.02-12.45
305097892011.09.12 12:10buy0.03audnzd1.261880.000000.00000 1.255020.000.000.04-10.71
305137262011.09.12 16:59buy0.05audnzd1.256770.000000.00000 1.255020.000.000.06-4.55
305148622011.09.12 18:33buy0.10audcad1.026330.000000.00000 1.026620.000.000.491.84
305175402011.09.12 22:34sell0.02nzdjpy63.4420.0000.000 63.4000.000.00-0.100.68
305217092011.09.13 08:22sell0.02eurgbp0.863710.862210.00000 0.860770.000.000.005.88
305221932011.09.13 09:03buy0.02cadjpy77.5730.0000.000 77.4500.000.000.00-2.02
305225172011.09.13 09:17buy0.01eurusd1.362100.000000.00000 1.362070.000.000.00-0.01
  0.00 0.00 1.59 -127.51
 Floating P/L: -125.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 610.74 Floating P/L: -125.92 Margin: 58.12
Balance: 1 610.98 Equity: 1 485.06 Free Margin: 1 426.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 262.48 Gross Loss: 651.74 Total Net Profit: 610.74
Profit Factor: 1.94 Expected Payoff: 3.61  
Absolute Drawdown: 45.66 Maximal Drawdown: 244.40 (16.81%) Relative Drawdown: 16.81% (244.40)
 
Total Trades: 169 Short Positions (won %): 71 (71.83%) Long Positions (won %): 98 (59.18%)
Profit Trades (% of total): 109 (64.50%) Loss trades (% of total): 60 (35.50%)
Largest profit trade: 272.78 loss trade: -53.94
Average profit trade: 11.58 loss trade: -10.86
Maximum consecutive wins ($): 8 (17.63) consecutive losses ($): 6 (-244.40)
Maximal consecutive profit (count): 319.39 (4) consecutive loss (count): -244.40 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2