|Account: 41886
|Name: Hook, James Grant
|Currency: GBP
|2011 September 13, 09:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30258720
|2011.08.17 13:39
|balance
|GBP #7728 DC
|1 000.00
|30258721
|2011.08.17 13:39
|credit
|promo_2011_07_credit, value date: 2011.09.12
|75.00
|30258723
|2011.08.17 13:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44873
|1.44964
|0.00000
|2011.08.17 14:00
|1.44964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|30259128
|2011.08.17 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44959
|1.44832
|0.00000
|2011.08.17 14:18
|1.44832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|30259402
|2011.08.17 14:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44835
|1.44879
|0.00000
|2011.08.17 15:21
|1.44879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|30260071
|2011.08.17 15:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44882
|1.44804
|0.00000
|2011.08.17 16:42
|1.44804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|30261239
|2011.08.17 16:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44804
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 13:50
|1.43547
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.61
|30262200
|2011.08.17 17:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.44304
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 13:50
|1.43551
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.12
|30269899
|2011.08.18 11:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43794
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 13:50
|1.43551
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.94
|30272772
|2011.08.18 15:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43292
|0.00000
|0.00000
|2011.08.19 13:50
|1.43570
|0.00
|0.00
|0.01
|5.05
|30274015
|2011.08.18 16:21
|buy
|0.05
|eurusd
|1.42790
|1.43374
|0.00000
|2011.08.19 13:50
|1.43557
|0.00
|0.00
|0.02
|23.22
|30285007
|2011.08.19 13:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43557
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 00:00
|1.43770
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.29
|30285780
|2011.08.19 14:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44065
|0.00000
|0.00000
|2011.08.22 00:00
|1.43770
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.58
|30290207
|2011.08.22 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43770
|1.43947
|0.00000
|2011.08.22 10:25
|1.43947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|30295027
|2011.08.22 10:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43938
|1.43884
|0.00000
|2011.08.22 17:33
|1.43884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|30298800
|2011.08.22 17:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43884
|1.44660
|0.00000
|2011.08.23 10:35
|1.44660
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|30306606
|2011.08.23 10:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44661
|1.44599
|0.00000
|2011.08.23 11:06
|1.44599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|30307185
|2011.08.23 11:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44600
|1.44786
|0.00000
|2011.08.23 12:05
|1.44786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|30307867
|2011.08.23 12:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44786
|1.44608
|0.00000
|2011.08.23 15:13
|1.44608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|30309790
|2011.08.23 15:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44609
|0.00000
|0.00000
|2011.08.23 21:14
|1.44379
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|30310382
|2011.08.23 15:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.44108
|1.44184
|0.00000
|2011.08.23 21:14
|1.44384
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|30313507
|2011.08.23 21:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44396
|1.44089
|0.00000
|2011.08.24 06:01
|1.44089
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.86
|30317071
|2011.08.24 06:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44088
|1.44163
|0.00000
|2011.08.24 09:17
|1.44163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|30318549
|2011.08.24 09:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44160
|1.44013
|0.00000
|2011.08.24 10:01
|1.44013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|30319137
|2011.08.24 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44023
|1.44289
|0.00000
|2011.08.24 10:40
|1.44289
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|30319732
|2011.08.24 10:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44289
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 16:31
|1.44522
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|30323259
|2011.08.24 16:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44789
|0.00000
|0.00000
|2011.08.24 16:31
|1.44522
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|30323693
|2011.08.24 16:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44522
|0.00000
|0.00000
|2011.08.25 08:40
|1.44287
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.43
|30324259
|2011.08.24 16:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.44021
|1.44084
|0.00000
|2011.08.25 08:40
|1.44289
|0.00
|0.00
|0.03
|3.27
|30330795
|2011.08.25 08:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44289
|1.44289
|0.00000
|2011.08.25 12:07
|1.44289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30333746
|2011.08.25 12:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44291
|1.44329
|0.00000
|2011.08.25 14:05
|1.44329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|30334600
|2011.08.25 14:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44322
|1.44228
|0.00000
|2011.08.25 15:10
|1.44228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|30335398
|2011.08.25 15:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44294
|1.44370
|0.00000
|2011.08.25 15:22
|1.44370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|30335757
|2011.08.25 15:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44361
|1.44200
|0.00000
|2011.08.25 16:08
|1.44200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|30336445
|2011.08.25 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44200
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 02:39
|1.43967
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|30336843
|2011.08.25 16:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43699
|1.43766
|0.00000
|2011.08.26 02:39
|1.43966
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|30342434
|2011.08.26 02:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 13:32
|1.44197
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|30345116
|2011.08.26 09:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44465
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 13:32
|1.44197
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|30347723
|2011.08.26 13:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44204
|1.44279
|0.00000
|2011.08.26 16:00
|1.44279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|30349727
|2011.08.26 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44207
|1.44111
|0.00000
|2011.08.26 16:02
|1.44111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|30349990
|2011.08.26 16:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44145
|0.00000
|0.00000
|2011.08.26 16:26
|1.43915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|30350584
|2011.08.26 16:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43641
|1.43722
|0.00000
|2011.08.26 16:29
|1.43722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30350884
|2011.08.26 16:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43921
|1.43511
|0.00000
|2011.08.26 16:44
|1.43511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|30351489
|2011.08.26 16:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43519
|1.43622
|0.00000
|2011.08.26 16:59
|1.43622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|30351918
|2011.08.26 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43556
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 10:33
|1.44406
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.20
|30352257
|2011.08.26 17:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44058
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 10:33
|1.44411
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.33
|30352783
|2011.08.26 17:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44583
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 10:33
|1.44394
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.32
|30357632
|2011.08.29 07:12
|sell
|0.03
|eurusd
|1.45088
|1.44588
|0.00000
|2011.08.30 10:33
|1.44383
|0.00
|0.00
|-0.08
|12.95
|30369815
|2011.08.30 10:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44383
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 13:09
|1.44151
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|30371368
|2011.08.30 12:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43879
|0.00000
|0.00000
|2011.08.30 13:09
|1.44151
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|30371882
|2011.08.30 13:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44163
|1.44130
|0.00000
|2011.08.30 13:59
|1.44130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|30372323
|2011.08.30 13:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44130
|1.44232
|0.00000
|2011.08.30 16:00
|1.44232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|30373933
|2011.08.30 16:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44228
|1.44171
|0.00000
|2011.08.31 17:05
|1.44171
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.35
|30387784
|2011.08.31 17:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44169
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41368
|0.00
|0.00
|0.01
|-17.37
|30389745
|2011.08.31 20:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43659
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41454
|0.00
|0.00
|0.06
|-27.34
|30397028
|2011.09.01 09:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43159
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41512
|0.00
|0.00
|0.03
|-20.41
|30398938
|2011.09.01 11:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42654
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41512
|0.00
|0.00
|0.03
|-21.24
|30410938
|2011.09.02 09:14
|buy
|0.05
|eurusd
|1.42147
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41564
|0.00
|0.00
|0.04
|-18.07
|30418479
|2011.09.05 00:00
|buy
|0.15
|eurusd
|1.41622
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41578
|0.00
|0.00
|0.05
|-4.09
|30418521
|2011.09.05 00:00
|buy
|0.02
|audnzd
|1.25810
|1.26101
|0.00000
|2011.09.05 15:10
|1.26101
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|30418534
|2011.09.05 00:00
|buy
|0.02
|nzdjpy
|64.840
|0.000
|0.000
|2011.09.06 10:02
|64.293
|0.00
|0.00
|0.05
|-8.80
|30418566
|2011.09.05 00:00
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.980
|0.000
|0.000
|2011.09.06 10:06
|77.780
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.22
|30424798
|2011.09.05 13:25
|buy
|0.03
|nzdjpy
|64.339
|0.000
|0.000
|2011.09.06 10:02
|64.307
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.77
|30424862
|2011.09.05 13:30
|buy
|0.23
|eurusd
|1.41121
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41564
|0.00
|0.00
|0.07
|63.15
|30425670
|2011.09.05 15:10
|sell
|0.02
|audnzd
|1.26101
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:01
|1.26647
|0.00
|0.00
|-0.14
|-5.65
|30426146
|2011.09.05 15:44
|sell
|0.03
|audnzd
|1.26604
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:01
|1.26647
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.67
|30426975
|2011.09.05 16:19
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.480
|77.593
|0.000
|2011.09.06 10:06
|77.793
|0.00
|0.00
|0.02
|7.56
|30427009
|2011.09.05 16:21
|buy
|0.34
|eurusd
|1.40617
|1.41716
|0.00000
|2011.09.06 10:02
|1.41912
|0.00
|0.00
|0.11
|272.67
|30427029
|2011.09.05 16:22
|buy
|0.05
|nzdjpy
|63.831
|64.090
|0.000
|2011.09.06 10:03
|64.261
|0.00
|0.00
|0.13
|17.30
|30432257
|2011.09.06 02:06
|sell
|0.05
|audnzd
|1.27108
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:01
|1.26647
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|30436817
|2011.09.06 10:01
|buy
|0.02
|audnzd
|1.26647
|1.26708
|0.00000
|2011.09.06 10:16
|1.26708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|30437163
|2011.09.06 10:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.41912
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 10:03
|1.42043
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|30437303
|2011.09.06 10:02
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42418
|1.42230
|0.00000
|2011.09.06 10:03
|1.42030
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|30437526
|2011.09.06 10:03
|sell
|0.02
|nzdjpy
|64.261
|63.729
|0.000
|2011.09.06 17:16
|63.729
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|30437591
|2011.09.06 10:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42011
|1.42276
|0.00000
|2011.09.06 10:07
|1.42276
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|30438838
|2011.09.06 10:06
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.793
|0.000
|0.000
|2011.09.07 05:39
|77.986
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.13
|30439010
|2011.09.06 10:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.42275
|1.42221
|0.00000
|2011.09.06 10:09
|1.42221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|30439134
|2011.09.06 10:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42239
|0.00000
|0.00000
|2011.09.06 11:13
|1.42045
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|30439710
|2011.09.06 10:17
|sell
|0.02
|audnzd
|1.26704
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 00:29
|1.27237
|0.00
|0.00
|-0.13
|-5.51
|30439883
|2011.09.06 10:18
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41737
|1.41834
|0.00000
|2011.09.06 11:13
|1.42032
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|30441510
|2011.09.06 11:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.42038
|1.41911
|0.00000
|2011.09.06 12:20
|1.41911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|30442941
|2011.09.06 12:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 07:17
|1.40658
|0.00
|0.00
|0.01
|-16.09
|30443962
|2011.09.06 13:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41443
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 07:17
|1.40658
|0.00
|0.00
|0.01
|-14.73
|30444741
|2011.09.06 14:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.40941
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 07:17
|1.40658
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.84
|30445072
|2011.09.06 14:26
|sell
|0.03
|audnzd
|1.27206
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 00:29
|1.27237
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.49
|30445431
|2011.09.06 14:43
|buy
|0.07
|eurusd
|1.40413
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 07:17
|1.40658
|0.00
|0.00
|0.02
|10.72
|30446992
|2011.09.06 16:12
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87835
|0.87890
|0.00000
|2011.09.07 10:09
|0.87890
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.10
|30448137
|2011.09.06 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.39908
|1.40459
|0.00000
|2011.09.07 07:17
|1.40659
|0.00
|0.00
|0.03
|46.96
|30448372
|2011.09.06 17:16
|buy
|0.02
|nzdjpy
|63.729
|63.730
|0.000
|2011.09.06 20:53
|63.730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|30448922
|2011.09.06 18:07
|sell
|0.05
|audnzd
|1.27715
|1.27431
|0.00000
|2011.09.07 00:30
|1.27231
|0.00
|0.00
|-0.32
|12.52
|30449502
|2011.09.06 19:09
|sell
|0.03
|cadjpy
|78.293
|0.000
|0.000
|2011.09.07 05:39
|77.986
|0.00
|0.00
|-0.07
|7.47
|30450236
|2011.09.06 20:53
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.725
|0.000
|0.000
|2011.09.09 15:27
|64.256
|0.00
|0.00
|-0.47
|-8.58
|30452576
|2011.09.07 00:30
|buy
|0.02
|audnzd
|1.27231
|1.27427
|0.00000
|2011.09.07 03:18
|1.27427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|30453981
|2011.09.07 03:18
|sell
|0.02
|audnzd
|1.27425
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 03:30
|1.27577
|0.00
|0.00
|-0.40
|-1.58
|30454341
|2011.09.07 03:35
|sell
|0.03
|audnzd
|1.27940
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 03:30
|1.27577
|0.00
|0.00
|-0.59
|5.68
|30455089
|2011.09.07 05:39
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.986
|78.107
|0.000
|2011.09.07 11:46
|78.107
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|30455698
|2011.09.07 07:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40661
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 10:15
|1.40859
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|30457623
|2011.09.07 10:09
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87846
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 12:28
|0.88034
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.76
|30457721
|2011.09.07 10:10
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41163
|1.41056
|0.00000
|2011.09.07 10:15
|1.40907
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|30458330
|2011.09.07 10:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40907
|0.00000
|0.00000
|2011.09.07 12:00
|1.40707
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|30459395
|2011.09.07 11:46
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.102
|0.000
|0.000
|2011.09.08 20:30
|78.297
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.15
|30459468
|2011.09.07 11:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.40407
|1.40515
|0.00000
|2011.09.07 12:00
|1.40715
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|30459601
|2011.09.07 12:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40715
|1.40462
|0.00000
|2011.09.07 12:28
|1.40462
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|30459945
|2011.09.07 12:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40469
|1.40505
|0.00000
|2011.09.07 13:55
|1.40505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|30460464
|2011.09.07 13:27
|buy
|0.02
|audcad
|1.04848
|1.04917
|0.00000
|2011.09.07 15:00
|1.04917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|30460689
|2011.09.07 13:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40504
|1.40437
|0.00000
|2011.09.07 14:35
|1.40437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|30461132
|2011.09.07 14:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40439
|1.40682
|0.00000
|2011.09.07 17:25
|1.40682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|30461419
|2011.09.07 15:00
|sell
|0.02
|audcad
|1.04901
|1.04550
|0.00000
|2011.09.08 03:35
|1.04550
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.46
|30461878
|2011.09.07 15:42
|sell
|0.03
|nzdjpy
|64.225
|0.000
|0.000
|2011.09.09 15:27
|64.267
|0.00
|0.00
|-0.56
|-1.02
|30463265
|2011.09.07 17:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40678
|1.40639
|0.00000
|2011.09.07 18:29
|1.40639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|30463858
|2011.09.07 18:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40639
|1.40877
|0.00000
|2011.09.08 00:10
|1.40877
|0.00
|0.00
|0.01
|2.98
|30466945
|2011.09.08 00:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40876
|1.40725
|0.00000
|2011.09.08 06:55
|1.40725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|30468265
|2011.09.08 03:30
|buy
|0.02
|audnzd
|1.27536
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 13:42
|1.27335
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|30468365
|2011.09.08 03:35
|buy
|0.02
|audcad
|1.04548
|1.04665
|0.00000
|2011.09.08 19:44
|1.04665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|30469107
|2011.09.08 06:00
|buy
|0.03
|audnzd
|1.27034
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 13:42
|1.27335
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|30469340
|2011.09.08 06:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40724
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 15:38
|1.40140
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.28
|30470401
|2011.09.08 09:06
|sell
|0.03
|cadjpy
|78.602
|78.499
|0.000
|2011.09.08 20:31
|78.304
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|30470416
|2011.09.08 09:07
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.88346
|0.88242
|0.00000
|2011.09.08 12:28
|0.88042
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|30473435
|2011.09.08 12:28
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88042
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 08:22
|0.86365
|0.00
|0.00
|-0.03
|-33.54
|30475502
|2011.09.08 13:42
|sell
|0.02
|audnzd
|1.27335
|1.27271
|0.00000
|2011.09.08 19:44
|1.27271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|30476587
|2011.09.08 14:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.40178
|0.00000
|0.00000
|2011.09.08 15:38
|1.40140
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|30476596
|2011.09.08 14:36
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.87539
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 08:22
|0.86364
|0.00
|0.00
|-0.06
|-35.25
|30477414
|2011.09.08 14:47
|buy
|0.05
|eurusd
|1.39672
|1.39951
|0.00000
|2011.09.08 15:39
|1.40131
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|30479092
|2011.09.08 15:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.40131
|1.39896
|0.00000
|2011.09.08 16:12
|1.39896
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|30479959
|2011.09.08 16:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39895
|1.39946
|0.00000
|2011.09.08 17:13
|1.39946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|30480903
|2011.09.08 16:57
|sell
|0.05
|nzdjpy
|64.726
|64.476
|0.000
|2011.09.09 15:27
|64.276
|0.00
|0.00
|-0.24
|18.17
|30481141
|2011.09.08 17:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39942
|1.39527
|0.00000
|2011.09.08 18:18
|1.39527
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|30482229
|2011.09.08 18:03
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.87039
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 08:22
|0.86364
|0.00
|0.00
|-0.12
|-33.75
|30482471
|2011.09.08 18:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39527
|0.00000
|0.00000
|2011.09.09 04:28
|1.39324
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|30483831
|2011.09.08 19:31
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39022
|0.00000
|0.00000
|2011.09.09 04:28
|1.39324
|0.00
|0.00
|0.01
|5.67
|30484312
|2011.09.08 19:44
|buy
|0.02
|audnzd
|1.27294
|0.00000
|0.00000
|2011.09.09 16:36
|1.27100
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.00
|30484336
|2011.09.08 19:44
|sell
|0.02
|audcad
|1.04664
|1.04588
|0.00000
|2011.09.09 13:00
|1.04588
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.95
|30485082
|2011.09.08 20:31
|buy
|0.02
|cadjpy
|78.304
|78.305
|0.000
|2011.09.09 08:05
|78.305
|0.00
|0.00
|0.02
|0.01
|30489035
|2011.09.09 04:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39324
|1.39079
|0.00000
|2011.09.09 08:02
|1.39079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|30490541
|2011.09.09 08:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39079
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:48
|1.36365
|0.00
|0.00
|0.01
|-34.22
|30490578
|2011.09.09 08:05
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.308
|77.587
|0.000
|2011.09.09 18:00
|77.587
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|30492713
|2011.09.09 10:36
|buy
|0.03
|eurusd
|1.38575
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:48
|1.36361
|0.00
|0.00
|0.01
|-41.88
|30493686
|2011.09.09 11:43
|buy
|0.07
|eurgbp
|0.86537
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 08:22
|0.86369
|0.00
|0.00
|-0.10
|-11.76
|30493909
|2011.09.09 11:54
|buy
|0.05
|eurusd
|1.38073
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:48
|1.36361
|0.00
|0.00
|0.02
|-53.96
|30494616
|2011.09.09 12:09
|buy
|0.03
|audnzd
|1.26785
|1.26882
|0.00000
|2011.09.09 16:36
|1.27076
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|30497256
|2011.09.09 15:27
|buy
|0.07
|eurusd
|1.37573
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:49
|1.36368
|0.00
|0.00
|0.03
|-53.17
|30497308
|2011.09.09 15:27
|buy
|0.02
|nzdjpy
|64.276
|0.000
|0.000
|2011.09.12 15:12
|63.370
|0.00
|0.00
|0.05
|-14.81
|30497940
|2011.09.09 15:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37059
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:49
|1.36368
|0.00
|0.00
|0.04
|-43.56
|30498635
|2011.09.09 16:36
|sell
|0.02
|audnzd
|1.27094
|1.26697
|0.00000
|2011.09.12 09:50
|1.26697
|0.00
|0.00
|-0.13
|4.09
|30499373
|2011.09.09 17:22
|buy
|0.03
|nzdjpy
|63.769
|0.000
|0.000
|2011.09.12 15:12
|63.370
|0.00
|0.00
|0.08
|-9.78
|30499763
|2011.09.09 17:35
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.86036
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 08:22
|0.86369
|0.00
|0.00
|-0.14
|33.30
|30499921
|2011.09.09 17:42
|buy
|0.15
|eurusd
|1.36556
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:49
|1.36368
|0.00
|0.00
|0.06
|-17.78
|30500226
|2011.09.09 18:00
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.589
|77.738
|0.000
|2011.09.12 00:00
|77.738
|0.00
|0.00
|0.02
|2.43
|30502350
|2011.09.11 22:50
|credit
|promo_2011_07_credit, value date: 2011.09.11
|-75.00
|30502476
|2011.09.12 00:00
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.677
|77.173
|0.000
|2011.09.12 07:36
|77.173
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|30502553
|2011.09.12 00:00
|buy
|0.23
|eurusd
|1.35809
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:49
|1.36380
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|30504377
|2011.09.12 04:01
|buy
|0.05
|nzdjpy
|63.268
|0.000
|0.000
|2011.09.12 15:12
|63.370
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|30505326
|2011.09.12 06:54
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.85536
|0.86171
|0.00000
|2011.09.13 08:22
|0.86371
|0.00
|0.00
|-0.11
|125.25
|30505333
|2011.09.12 06:54
|buy
|0.34
|eurusd
|1.35304
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 11:49
|1.36380
|0.00
|0.00
|0.00
|230.62
|30506103
|2011.09.12 07:22
|buy
|0.07
|nzdjpy
|62.767
|63.175
|0.000
|2011.09.12 15:12
|63.375
|0.00
|0.00
|0.00
|34.78
|30506223
|2011.09.12 07:36
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.176
|77.431
|0.000
|2011.09.12 16:19
|77.431
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|30509528
|2011.09.12 11:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36381
|1.36133
|0.00000
|2011.09.12 12:53
|1.36133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|30510206
|2011.09.12 12:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36133
|1.36359
|0.00000
|2011.09.12 13:52
|1.36359
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|30510878
|2011.09.12 13:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36358
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 16:13
|1.36581
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|30512134
|2011.09.12 15:12
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.375
|63.302
|0.000
|2011.09.12 20:35
|63.302
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|30512809
|2011.09.12 15:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36860
|1.36755
|0.00000
|2011.09.12 16:13
|1.36560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|30513110
|2011.09.12 16:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36566
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 21:50
|1.36341
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|30513224
|2011.09.12 16:19
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.431
|77.370
|0.000
|2011.09.12 17:08
|77.370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|30513972
|2011.09.12 17:08
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.370
|77.375
|0.000
|2011.09.12 19:38
|77.375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|30514869
|2011.09.12 18:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36066
|0.00000
|0.00000
|2011.09.12 21:50
|1.36341
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|30515534
|2011.09.12 19:38
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.374
|0.000
|0.000
|2011.09.13 09:03
|77.573
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.26
|30515933
|2011.09.12 20:35
|buy
|0.02
|nzdjpy
|63.331
|63.454
|0.000
|2011.09.12 22:34
|63.454
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|30516926
|2011.09.12 21:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36343
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 07:35
|1.36574
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.46
|30517121
|2011.09.12 21:59
|sell
|0.03
|cadjpy
|77.878
|0.000
|0.000
|2011.09.13 09:03
|77.573
|0.00
|0.00
|-0.07
|7.51
|30520721
|2011.09.13 05:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36844
|0.00000
|0.00000
|2011.09.13 07:35
|1.36574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|30521266
|2011.09.13 07:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36564
|1.36748
|0.00000
|2011.09.13 08:40
|1.36748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|30521876
|2011.09.13 08:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36745
|1.36195
|0.00000
|2011.09.13 09:17
|1.36195
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|
|0.00
|0.00
|-4.38
|615.12
|Closed P/L:
|610.74
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30495267
|2011.09.09 13:00
|buy
|0.02
|audcad
|1.04672
|0.00000
|0.00000
|
|1.02662
|0.00
|0.00
|0.20
|-25.56
|30497938
|2011.09.09 15:42
|buy
|0.03
|audcad
|1.04152
|0.00000
|0.00000
|
|1.02662
|0.00
|0.00
|0.30
|-28.42
|30504499
|2011.09.12 04:32
|buy
|0.05
|audcad
|1.03644
|0.00000
|0.00000
|
|1.02662
|0.00
|0.00
|0.24
|-31.22
|30507293
|2011.09.12 09:01
|buy
|0.07
|audcad
|1.03133
|0.00000
|0.00000
|
|1.02662
|0.00
|0.00
|0.34
|-20.97
|30507974
|2011.09.12 09:50
|buy
|0.02
|audnzd
|1.26699
|0.00000
|0.00000
|
|1.25502
|0.00
|0.00
|0.02
|-12.45
|30509789
|2011.09.12 12:10
|buy
|0.03
|audnzd
|1.26188
|0.00000
|0.00000
|
|1.25502
|0.00
|0.00
|0.04
|-10.71
|30513726
|2011.09.12 16:59
|buy
|0.05
|audnzd
|1.25677
|0.00000
|0.00000
|
|1.25502
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.55
|30514862
|2011.09.12 18:33
|buy
|0.10
|audcad
|1.02633
|0.00000
|0.00000
|
|1.02662
|0.00
|0.00
|0.49
|1.84
|30517540
|2011.09.12 22:34
|sell
|0.02
|nzdjpy
|63.442
|0.000
|0.000
|
|63.400
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.68
|30521709
|2011.09.13 08:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86371
|0.86221
|0.00000
|
|0.86077
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|30522193
|2011.09.13 09:03
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.573
|0.000
|0.000
|
|77.450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|30522517
|2011.09.13 09:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36210
|0.00000
|0.00000
|
|1.36207
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|0.00
|0.00
|1.59
|-127.51
|
|Floating P/L:
|-125.92
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|610.74
|Floating P/L:
|-125.92
|Margin:
|58.12
|Balance:
|1 610.98
|Equity:
|1 485.06
|Free Margin:
|1 426.94
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 262.48
|Gross Loss:
|651.74
|Total Net Profit:
|610.74
|Profit Factor:
|1.94
|Expected Payoff:
|3.61
|
|Absolute Drawdown:
|45.66
|Maximal Drawdown:
|244.40 (16.81%)
|Relative Drawdown:
|16.81% (244.40)
|
|Total Trades:
|169
|Short Positions (won %):
|71 (71.83%)
|Long Positions (won %):
|98 (59.18%)
|Profit Trades (% of total):
|109 (64.50%)
|Loss trades (% of total):
|60 (35.50%)
|Largest
|profit trade:
|272.78
|loss trade:
|-53.94
|Average
|profit trade:
|11.58
|loss trade:
|-10.86
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (17.63)
|consecutive losses ($):
|6 (-244.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|319.39 (4)
|consecutive loss (count):
|-244.40 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2