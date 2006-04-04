Strategy Tester Report
whatever

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=186; TakeProfit=250; Lots=1; Compounding=0.3;
Bars in test16734Ticks modelled238735Modelling quality41.09%
Initial deposit500.00
Total net profit1572.01Gross profit3892.24Gross loss-2320.23
Profit factor1.68Expected payoff15.41
Absolute drawdown400.70Maximal drawdown (%)895.42 (90.0%)
Total trades102Short positions (won %)54 (92.59%)Long positions (won %)48 (95.83%)
Profit trades (% of total)96 (94.12%)Loss trades (% of total)6 (5.88%)
Largestprofit trade164.30loss trade-677.04
Averageprofit trade40.54loss trade-386.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)45 (1116.28)consecutive losses (loss in money)1 (-677.04)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2034.62 (24)consecutive loss (count of losses)-677.04 (1)
Averageconsecutive wins16consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 00:27buy11.501.21381.19521.2388
22006.04.04 04:36modify11.501.21381.21521.2388
32006.04.04 04:37s/l11.501.21521.21521.238821.00521.00
42006.04.04 05:00sell21.561.21551.23411.1905
52006.04.04 06:35modify21.561.21551.21401.1905
62006.04.04 06:36s/l21.561.21401.21401.190523.40544.40
72006.04.04 06:42buy31.631.21441.19581.2394
82006.04.04 07:56modify31.631.21441.21581.2394
92006.04.04 07:56s/l31.631.21581.21581.239422.82567.22
102006.04.04 08:08sell41.701.21541.23401.1904
112006.04.07 14:08modify41.701.21541.21361.1904
122006.04.07 14:12s/l41.701.21361.21361.190430.60597.82
132006.04.07 14:42buy51.791.21271.19411.2377
142006.04.11 19:50modify51.791.21271.21421.2377
152006.04.11 19:54modify51.791.21271.21481.2377
162006.04.11 19:54modify51.791.21271.21491.2377
172006.04.11 19:54s/l51.791.21491.21491.237739.38637.20
182006.04.11 20:21sell61.911.21481.23341.1898
192006.04.12 12:29modify61.911.21481.21261.1898
202006.04.12 12:29modify61.911.21481.21251.1898
212006.04.12 12:31modify61.911.21481.21241.1898
222006.04.12 12:31modify61.911.21481.21221.1898
232006.04.12 12:32modify61.911.21481.21211.1898
242006.04.12 12:32modify61.911.21481.21201.1898
252006.04.12 12:32modify61.911.21481.21191.1898
262006.04.12 12:32modify61.911.21481.21181.1898
272006.04.12 12:32s/l61.911.21181.21181.189857.30694.50
282006.04.12 12:55buy72.081.20881.19021.2338
292006.04.12 13:40modify72.081.20881.21071.2338
302006.04.12 13:43s/l72.081.21071.21071.233839.52734.02
312006.04.12 14:22sell82.201.21181.23041.1868
322006.04.12 17:11modify82.201.21181.21041.1868
332006.04.12 17:11modify82.201.21181.21031.1868
342006.04.12 17:11s/l82.201.21031.21031.186833.00767.02
352006.04.12 17:20buy92.301.21011.19151.2351
362006.04.13 07:03modify92.301.21011.21151.2351
372006.04.13 07:03modify92.301.21011.21161.2351
382006.04.13 07:03s/l92.301.21161.21161.235134.50801.52
392006.04.13 07:31sell102.401.21251.23111.1875
402006.04.13 10:41modify102.401.21251.21061.1875
412006.04.13 10:42modify102.401.21251.21041.1875
422006.04.13 10:42s/l102.401.21041.21041.187550.40851.92
432006.04.13 10:46buy112.551.21061.19201.2356
442006.04.16 22:19modify112.551.21061.21221.2356
452006.04.16 23:24modify112.551.21061.21281.2356
462006.04.16 23:29modify112.551.21061.21291.2356
472006.04.16 23:54modify112.551.21061.21311.2356
482006.04.16 23:58modify112.551.21061.21321.2356
492006.04.16 23:59modify112.551.21061.21331.2356
502006.04.17 00:04modify112.551.21061.21341.2356
512006.04.17 00:07modify112.551.21061.21371.2356
522006.04.17 00:07modify112.551.21061.21381.2356
532006.04.17 00:08modify112.551.21061.21411.2356
542006.04.17 00:08modify112.551.21061.21421.2356
552006.04.17 00:12modify112.551.21061.21501.2356
562006.04.17 00:12modify112.551.21061.21511.2356
572006.04.17 00:13modify112.551.21061.21521.2356
582006.04.17 00:14modify112.551.21061.21531.2356
592006.04.17 00:14modify112.551.21061.21541.2356
602006.04.17 00:14modify112.551.21061.21551.2356
612006.04.17 00:14modify112.551.21061.21561.2356
622006.04.17 00:19modify112.551.21061.21571.2356
632006.04.17 00:19modify112.551.21061.21581.2356
642006.04.17 00:22modify112.551.21061.21591.2356
652006.04.17 00:24modify112.551.21061.21601.2356
662006.04.17 00:24modify112.551.21061.21621.2356
672006.04.17 00:30s/l112.551.21621.21621.2356142.80994.72
682006.04.17 00:40sell122.981.21611.23471.1911
692006.04.18 20:51s/l122.981.23471.23471.1911-554.28440.44
702006.04.18 21:30sell131.321.23541.25401.2104
712006.04.19 11:08modify131.321.23541.23401.2104
722006.04.19 11:08modify131.321.23541.23391.2104
732006.04.19 11:09s/l131.321.23391.23391.210419.80460.24
742006.04.19 11:10buy141.381.23441.21581.2594
752006.04.19 16:13modify141.381.23441.23581.2594
762006.04.19 16:14s/l141.381.23581.23581.259419.32479.56
772006.04.19 16:31sell151.431.23631.25491.2113
782006.04.20 06:24modify151.431.23631.23481.2113
792006.04.20 06:25modify151.431.23631.23461.2113
802006.04.20 06:29modify151.431.23631.23431.2113
812006.04.20 06:29s/l151.431.23431.23431.211328.60508.16
822006.04.20 06:35buy161.521.23461.21601.2596
832006.04.23 21:00modify161.521.23461.23601.2596
842006.04.23 21:02modify161.521.23461.23611.2596
852006.04.23 21:02modify161.521.23461.23631.2596
862006.04.23 21:03s/l161.521.23631.23631.259625.84534.00
872006.04.23 21:35sell171.601.23651.25511.2115
882006.04.24 02:39modify171.601.23651.23481.2115
892006.04.24 02:39modify171.601.23651.23471.2115
902006.04.24 02:39s/l171.601.23471.23471.211528.80562.80
912006.04.24 02:39sell181.681.23491.25351.2099
922006.04.27 14:49s/l181.681.25351.25351.2099-312.48250.32
932006.04.27 15:05sell190.751.25311.27171.2281
942006.04.27 15:50modify190.751.25311.25011.2281
952006.04.27 15:51s/l190.751.25011.25011.228122.50272.82
962006.04.27 15:51sell200.811.24991.26851.2249
972006.05.01 13:09s/l200.811.26851.26851.2249-150.66122.16
982006.05.01 13:26sell210.361.26731.28591.2423
992006.05.01 14:00modify210.361.26731.26501.2423
1002006.05.01 14:00s/l210.361.26501.26501.24238.28130.44
1012006.05.01 14:22buy220.391.26461.24601.2896
1022006.05.01 14:28modify220.391.26461.26631.2896
1032006.05.01 14:29s/l220.391.26631.26631.28966.63137.07
1042006.05.01 14:35sell230.411.26541.28401.2404
1052006.05.01 14:45modify230.411.26541.26311.2404
1062006.05.01 14:45s/l230.411.26311.26311.24049.43146.50
1072006.05.01 15:07buy240.431.26281.24421.2878
1082006.05.02 09:58modify240.431.26281.26421.2878
1092006.05.02 09:59modify240.431.26281.26431.2878
1102006.05.02 10:04modify240.431.26281.26441.2878
1112006.05.02 10:04modify240.431.26281.26451.2878
1122006.05.02 10:06modify240.431.26281.26461.2878
1132006.05.02 10:09modify240.431.26281.26521.2878
1142006.05.02 10:11modify240.431.26281.26541.2878
1152006.05.02 10:12modify240.431.26281.26561.2878
1162006.05.02 10:13modify240.431.26281.26581.2878
1172006.05.02 10:14modify240.431.26281.26591.2878
1182006.05.02 10:14modify240.431.26281.26601.2878
1192006.05.02 10:14modify240.431.26281.26611.2878
1202006.05.02 10:15modify240.431.26281.26621.2878
1212006.05.02 10:15s/l240.431.26621.26621.287814.62161.12
1222006.05.02 10:25sell250.481.26541.28401.2404
1232006.05.02 11:07modify250.481.26541.26391.2404
1242006.05.02 11:15modify250.481.26541.26271.2404
1252006.05.02 11:16s/l250.481.26271.26271.240412.96174.08
1262006.05.02 11:26buy260.521.26301.24441.2880
1272006.05.02 12:16modify260.521.26301.26441.2880
1282006.05.02 12:17modify260.521.26301.26461.2880
1292006.05.02 12:18s/l260.521.26461.26461.28808.32182.40
1302006.05.02 12:20sell270.541.26421.28281.2392
1312006.05.02 16:20modify270.541.26421.26281.2392
1322006.05.02 16:21s/l270.541.26281.26281.23927.56189.96
1332006.05.02 16:25buy280.561.26331.24471.2883
1342006.05.03 06:30modify280.561.26331.26531.2883
1352006.05.03 06:30modify280.561.26331.26541.2883
1362006.05.03 06:32s/l280.561.26541.26541.288311.76201.72
1372006.05.03 06:45sell290.601.26601.28461.2410
1382006.05.03 07:35modify290.601.26601.26451.2410
1392006.05.03 07:35modify290.601.26601.26391.2410
1402006.05.03 07:37s/l290.601.26391.26391.241012.60214.32
1412006.05.03 07:38buy300.641.26481.24621.2898
1422006.05.04 14:09modify300.641.26481.26621.2898
1432006.05.04 14:09modify300.641.26481.26631.2898
1442006.05.04 14:09s/l300.641.26631.26631.28989.60223.92
1452006.05.04 14:32sell310.671.26711.28571.2421
1462006.05.11 15:55s/l310.671.28571.28571.2421-124.6299.30
1472006.05.11 16:10sell320.291.28471.30331.2597
1482006.05.15 08:29modify320.291.28471.28321.2597
1492006.05.15 08:29modify320.291.28471.28311.2597
1502006.05.15 08:29modify320.291.28471.28301.2597
1512006.05.15 08:30s/l320.291.28301.28301.25974.93104.23
1522006.05.15 08:30buy330.311.28421.26561.3092
1532006.05.15 13:04modify330.311.28421.28561.3092
1542006.05.15 13:04s/l330.311.28561.28561.30924.34108.57
1552006.05.15 13:04sell340.321.28371.30231.2587
1562006.05.15 13:21modify340.321.28371.28231.2587
1572006.05.15 13:21modify340.321.28371.28221.2587
1582006.05.15 13:21modify340.321.28371.28211.2587
1592006.05.15 13:22s/l340.321.28211.28211.25875.12113.69
1602006.05.15 13:35buy350.341.28231.26371.3073
1612006.05.15 14:42modify350.341.28231.28371.3073
1622006.05.15 14:42modify350.341.28231.28381.3073
1632006.05.15 14:42modify350.341.28231.28401.3073
1642006.05.15 14:42s/l350.341.28401.28401.30735.78119.47
1652006.05.15 14:50sell360.351.28341.30201.2584
1662006.05.15 16:10modify360.351.28341.28201.2584
1672006.05.15 16:14s/l360.351.28201.28201.25844.90124.37
1682006.05.15 16:15buy370.371.28221.26361.3072
1692006.05.16 03:59modify370.371.28221.28361.3072
1702006.05.16 03:59modify370.371.28221.28371.3072
1712006.05.16 03:59s/l370.371.28371.28371.30725.55129.92
1722006.05.16 04:10sell380.381.28331.30191.2583
1732006.05.16 05:00modify380.381.28331.28071.2583
1742006.05.16 05:00s/l380.381.28071.28071.25839.88139.80
1752006.05.16 05:22buy390.411.28141.26281.3064
1762006.05.16 12:33modify390.411.28141.28361.3064
1772006.05.16 12:33modify390.411.28141.28441.3064
1782006.05.16 12:33modify390.411.28141.28451.3064
1792006.05.16 12:33modify390.411.28141.28471.3064
1802006.05.16 12:33s/l390.411.28471.28471.306413.53153.33
1812006.05.16 12:50sell400.451.28471.30331.2597
1822006.05.16 15:10modify400.451.28471.28291.2597
1832006.05.16 15:10s/l400.451.28291.28291.25978.10161.43
1842006.05.16 15:36buy410.481.28231.26371.3073
1852006.05.16 17:55modify410.481.28231.28391.3073
1862006.05.16 17:55s/l410.481.28391.28391.30737.68169.11
1872006.05.16 18:45sell420.501.28511.30371.2601
1882006.05.17 14:22modify420.501.28511.28301.2601
1892006.05.17 14:22s/l420.501.28301.28301.260110.50179.61
1902006.05.17 14:42buy430.531.27931.26071.3043
1912006.05.18 13:30modify430.531.27931.28141.3043
1922006.05.18 13:30s/l430.531.28141.28141.304311.13190.74
1932006.05.18 13:51sell440.571.28141.30001.2564
1942006.05.18 14:26modify440.571.28141.28001.2564
1952006.05.18 14:27s/l440.571.28001.28001.25647.98198.72
1962006.05.18 14:43buy450.591.28001.26141.3050
1972006.05.18 14:48modify450.591.28001.28141.3050
1982006.05.18 14:49s/l450.591.28141.28141.30508.26206.98
1992006.05.18 14:55sell460.621.28071.29931.2557
2002006.05.18 16:00modify460.621.28071.27841.2557
2012006.05.18 16:00s/l460.621.27841.27841.255714.26221.24
2022006.05.18 16:01buy470.661.28071.26211.3057
2032006.05.18 17:01modify470.661.28071.28221.3057
2042006.05.18 17:02s/l470.661.28221.28221.30579.90231.14
2052006.05.18 17:07sell480.691.28181.30041.2568
2062006.05.19 07:20modify480.691.28181.28041.2568
2072006.05.19 07:23modify480.691.28181.28031.2568
2082006.05.19 07:24modify480.691.28181.28001.2568
2092006.05.19 07:30modify480.691.28181.27911.2568
2102006.05.19 07:33modify480.691.28181.27901.2568
2112006.05.19 07:34modify480.691.28181.27881.2568
2122006.05.19 07:34modify480.691.28181.27871.2568
2132006.05.19 07:34modify480.691.28181.27861.2568
2142006.05.19 07:34modify480.691.28181.27851.2568
2152006.05.19 07:34modify480.691.28181.27841.2568
2162006.05.19 07:34modify480.691.28181.27831.2568
2172006.05.19 07:34s/l480.691.27831.27831.256824.15255.29
2182006.05.19 07:50buy490.761.27811.25951.3031
2192006.05.22 14:09modify490.761.27811.27951.3031
2202006.05.22 14:10s/l490.761.27951.27951.303110.64265.93
2212006.05.22 14:12sell500.791.27881.29741.2538
2222006.05.23 22:09modify500.791.27881.27721.2538
2232006.05.23 22:09s/l500.791.27721.27721.253812.64278.57
2242006.05.23 22:15buy510.831.27901.26041.3040
2252006.05.24 00:10modify510.831.27901.28071.3040
2262006.05.24 00:10s/l510.831.28071.28071.304014.11292.68
2272006.05.24 00:26sell520.871.27951.29811.2545
2282006.05.24 00:58modify520.871.27951.27801.2545
2292006.05.24 00:58s/l520.871.27801.27801.254513.05305.73
2302006.05.24 01:12buy530.911.27791.25931.3029
2312006.05.24 02:34modify530.911.27791.27951.3029
2322006.05.24 02:39modify530.911.27791.27961.3029
2332006.05.24 02:41s/l530.911.27961.27961.302915.47321.20
2342006.05.24 02:41sell540.961.27961.29821.2546
2352006.05.24 04:14modify540.961.27961.27821.2546
2362006.05.24 04:14s/l540.961.27821.27821.254613.44334.64
2372006.05.24 04:20buy551.001.27841.25981.3034
2382006.05.24 06:50modify551.001.27841.28061.3034
2392006.05.24 06:51s/l551.001.28061.28061.303422.00356.64
2402006.05.24 07:25sell561.061.28181.30041.2568
2412006.05.24 14:08modify561.061.28181.28041.2568
2422006.05.24 14:08modify561.061.28181.28011.2568
2432006.05.24 14:09s/l561.061.28011.28011.256818.02374.66
2442006.05.24 15:02buy571.121.27691.25831.3019
2452006.05.24 18:54modify571.121.27691.27831.3019
2462006.05.24 18:54s/l571.121.27831.27831.301915.68390.34
2472006.05.24 19:00sell581.171.27771.29631.2527
2482006.05.24 20:34modify581.171.27771.27631.2527
2492006.05.24 20:35modify581.171.27771.27621.2527
2502006.05.24 20:39modify581.171.27771.27611.2527
2512006.05.24 20:44modify581.171.27771.27601.2527
2522006.05.24 21:26s/l581.171.27601.27601.252719.89410.23
2532006.05.24 21:26buy591.231.27601.25741.3010
2542006.05.25 06:19modify591.231.27601.27751.3010
2552006.05.25 06:20modify591.231.27601.27761.3010
2562006.05.25 06:24modify591.231.27601.27771.3010
2572006.05.25 06:24modify591.231.27601.27781.3010
2582006.05.25 06:25s/l591.231.27781.27781.301022.14432.37
2592006.05.25 06:31sell601.291.27741.29601.2524
2602006.05.25 12:19modify601.291.27741.27601.2524
2612006.05.25 12:19s/l601.291.27601.27601.252418.06450.43
2622006.05.25 12:19buy611.351.27651.25791.3015
2632006.05.25 12:35modify611.351.27651.27941.3015
2642006.05.25 12:35s/l611.351.27941.27941.301539.15489.58
2652006.05.25 12:46sell621.461.27781.29641.2528
2662006.05.25 12:54modify621.461.27781.27631.2528
2672006.05.25 12:54s/l621.461.27631.27631.252821.90511.48
2682006.05.25 12:54buy631.531.27821.25961.3032
2692006.05.25 18:30modify631.531.27821.28001.3032
2702006.05.25 18:30s/l631.531.28001.28001.303227.54539.02
2712006.05.25 19:00sell641.611.28051.29911.2555
2722006.05.26 01:21modify641.611.28051.27891.2555
2732006.05.26 01:22s/l641.611.27891.27891.255525.76564.78
2742006.05.26 01:45buy651.691.27821.25961.3032
2752006.05.26 07:44modify651.691.27821.27961.3032
2762006.05.26 07:49modify651.691.27821.27981.3032
2772006.05.26 07:53modify651.691.27821.27991.3032
2782006.05.26 07:54modify651.691.27821.28001.3032
2792006.05.26 07:56modify651.691.27821.28011.3032
2802006.05.26 07:57modify651.691.27821.28021.3032
2812006.05.26 07:58modify651.691.27821.28041.3032
2822006.05.26 07:58modify651.691.27821.28051.3032
2832006.05.26 07:58s/l651.691.28051.28051.303238.87603.65
2842006.05.26 08:20sell661.811.28151.30011.2565
2852006.05.26 12:10modify661.811.28151.28011.2565
2862006.05.26 12:10modify661.811.28151.28001.2565
2872006.05.26 12:16s/l661.811.28001.28001.256527.15630.80
2882006.05.26 12:30buy671.891.28251.26391.3075
2892006.05.30 07:03modify671.891.28251.28421.3075
2902006.05.30 07:04modify671.891.28251.28451.3075
2912006.05.30 07:05modify671.891.28251.28531.3075
2922006.05.30 07:05modify671.891.28251.28551.3075
2932006.05.30 07:05s/l671.891.28551.28551.307556.70687.50
2942006.05.30 07:25sell682.061.28481.30341.2598
2952006.05.30 12:23modify682.061.28481.28311.2598
2962006.05.30 12:24s/l682.061.28311.28311.259835.02722.52
2972006.05.30 12:36buy692.161.28251.26391.3075
2982006.05.30 13:16modify692.161.28251.28411.3075
2992006.05.30 13:16s/l692.161.28411.28411.307534.56757.08
3002006.05.30 13:17sell702.271.28241.30101.2574
3012006.06.01 00:27modify702.271.28241.28101.2574
3022006.06.01 00:28modify702.271.28241.28091.2574
3032006.06.01 00:30modify702.271.28241.28071.2574
3042006.06.01 00:30modify702.271.28241.28031.2574
3052006.06.01 00:30modify702.271.28241.28011.2574
3062006.06.01 00:33s/l702.271.28011.28011.257452.21809.29
3072006.06.01 00:50buy712.421.27941.26081.3044
3082006.06.01 14:54modify712.421.27941.28131.3044
3092006.06.01 14:54modify712.421.27941.28151.3044
3102006.06.01 14:54s/l712.421.28151.28151.304450.82860.11
3112006.06.01 15:15sell722.581.28061.29921.2556
3122006.06.07 06:31modify722.581.28061.27921.2556
3132006.06.07 06:32s/l722.581.27921.27921.255636.12896.23
3142006.06.07 06:57buy732.681.27911.26051.3041
3152006.06.07 07:56modify732.681.27911.28061.3041
3162006.06.07 07:56modify732.681.27911.28071.3041
3172006.06.07 08:05modify732.681.27911.28141.3041
3182006.06.07 08:05modify732.681.27911.28151.3041
3192006.06.07 08:05modify732.681.27911.28171.3041
3202006.06.07 08:09modify732.681.27911.28191.3041
3212006.06.07 08:09modify732.681.27911.28201.3041
3222006.06.07 08:13s/l732.681.28201.28201.304177.72973.95
3232006.06.07 08:24sell742.921.28161.30021.2566
3242006.06.07 11:26modify742.921.28161.28021.2566
3252006.06.07 11:26modify742.921.28161.28011.2566
3262006.06.07 11:26modify742.921.28161.28001.2566
3272006.06.07 11:32modify742.921.28161.27921.2566
3282006.06.07 11:32modify742.921.28161.27911.2566
3292006.06.07 11:40modify742.921.28161.27901.2566
3302006.06.07 11:40modify742.921.28161.27891.2566
3312006.06.07 11:45modify742.921.28161.27881.2566
3322006.06.07 11:45modify742.921.28161.27871.2566
3332006.06.07 11:45modify742.921.28161.27861.2566
3342006.06.07 11:45modify742.921.28161.27851.2566
3352006.06.07 11:45modify742.921.28161.27841.2566
3362006.06.07 11:46modify742.921.28161.27831.2566
3372006.06.07 11:46modify742.921.28161.27821.2566
3382006.06.07 11:46modify742.921.28161.27811.2566
3392006.06.07 11:46modify742.921.28161.27801.2566
3402006.06.07 11:51s/l742.921.27801.27801.2566105.121079.07
3412006.06.07 12:04buy753.231.27831.25971.3033
3422006.06.07 15:50modify753.231.27831.27971.3033
3432006.06.07 15:51modify753.231.27831.27981.3033
3442006.06.07 15:51modify753.231.27831.27991.3033
3452006.06.07 15:51modify753.231.27831.28001.3033
3462006.06.07 15:52s/l753.231.28001.28001.303354.911133.98
3472006.06.07 15:56sell763.401.27951.29811.2545
3482006.06.08 06:34modify763.401.27951.27811.2545
3492006.06.08 06:34modify763.401.27951.27801.2545
3502006.06.08 06:39modify763.401.27951.27721.2545
3512006.06.08 06:39modify763.401.27951.27711.2545
3522006.06.08 06:39s/l763.401.27711.27711.254581.601215.58
3532006.06.08 06:49buy773.641.27781.25921.3028
3542006.06.12 11:24s/l773.641.25921.25921.3028-677.04538.54
3552006.06.12 11:56buy781.611.25841.23981.2834
3562006.06.12 13:28modify781.611.25841.25981.2834
3572006.06.12 13:28modify781.611.25841.25991.2834
3582006.06.12 13:29modify781.611.25841.26001.2834
3592006.06.12 13:30modify781.611.25841.26011.2834
3602006.06.12 13:31modify781.611.25841.26021.2834
3612006.06.12 13:35modify781.611.25841.26031.2834
3622006.06.12 13:37s/l781.611.26031.26031.283430.59569.13
3632006.06.12 13:43sell791.701.25981.27841.2348
3642006.06.12 15:08modify791.701.25981.25841.2348
3652006.06.12 15:08modify791.701.25981.25831.2348
3662006.06.12 15:08modify791.701.25981.25821.2348
3672006.06.12 15:08modify791.701.25981.25811.2348
3682006.06.12 15:10s/l791.701.25811.25811.234828.90598.03
3692006.06.12 15:16buy801.791.25861.24001.2836
3702006.06.12 18:13modify801.791.25861.26001.2836
3712006.06.12 18:14modify801.791.25861.26011.2836
3722006.06.12 18:33modify801.791.25861.26021.2836
3732006.06.12 18:33modify801.791.25861.26031.2836
3742006.06.12 18:33modify801.791.25861.26041.2836
3752006.06.12 18:33modify801.791.25861.26051.2836
3762006.06.12 18:42modify801.791.25861.26111.2836
3772006.06.12 18:43modify801.791.25861.26121.2836
3782006.06.12 18:47s/l801.791.26121.26121.283646.54644.57
3792006.06.12 18:58sell811.931.26101.27961.2360
3802006.06.12 21:12modify811.931.26101.25901.2360
3812006.06.12 21:14modify811.931.26101.25891.2360
3822006.06.12 21:15modify811.931.26101.25881.2360
3832006.06.12 21:19modify811.931.26101.25871.2360
3842006.06.12 21:20modify811.931.26101.25861.2360
3852006.06.12 21:20modify811.931.26101.25851.2360
3862006.06.12 21:22modify811.931.26101.25831.2360
3872006.06.12 21:23modify811.931.26101.25821.2360
3882006.06.12 22:05s/l811.931.25821.25821.236054.04698.61
3892006.06.12 22:14sell822.091.25781.27641.2328
3902006.06.13 12:31modify822.091.25781.25631.2328
3912006.06.13 12:31modify822.091.25781.25621.2328
3922006.06.13 12:31modify822.091.25781.25611.2328
3932006.06.13 12:31modify822.091.25781.25601.2328
3942006.06.13 12:31modify822.091.25781.25591.2328
3952006.06.13 12:31modify822.091.25781.25581.2328
3962006.06.13 12:32s/l822.091.25581.25581.232841.80740.41
3972006.06.13 12:35buy832.221.25711.23851.2821
3982006.06.13 13:37modify832.221.25711.25851.2821
3992006.06.13 13:43modify832.221.25711.25911.2821
4002006.06.13 13:44modify832.221.25711.25921.2821
4012006.06.13 13:44modify832.221.25711.25931.2821
4022006.06.13 13:44modify832.221.25711.25941.2821
4032006.06.13 13:44modify832.221.25711.25951.2821
4042006.06.13 13:44modify832.221.25711.25961.2821
4052006.06.13 13:44modify832.221.25711.25971.2821
4062006.06.13 13:44modify832.221.25711.25981.2821
4072006.06.13 13:44modify832.221.25711.25991.2821
4082006.06.13 13:44modify832.221.25711.26001.2821
4092006.06.13 13:44modify832.221.25711.26011.2821
4102006.06.13 13:44modify832.221.25711.26021.2821
4112006.06.13 13:44modify832.221.25711.26031.2821
4122006.06.13 13:44modify832.221.25711.26041.2821
4132006.06.13 13:45s/l832.221.26041.26041.282173.26813.67
4142006.06.13 14:06sell842.441.26011.27871.2351
4152006.06.13 14:22modify842.441.26011.25851.2351
4162006.06.13 14:23modify842.441.26011.25841.2351
4172006.06.13 14:23modify842.441.26011.25831.2351
4182006.06.13 14:23modify842.441.26011.25821.2351
4192006.06.13 14:23modify842.441.26011.25801.2351
4202006.06.13 14:23modify842.441.26011.25791.2351
4212006.06.13 14:23modify842.441.26011.25781.2351
4222006.06.13 14:28s/l842.441.25781.25781.235156.12869.79
4232006.06.13 14:57buy852.601.25701.23841.2820
4242006.06.14 07:39modify852.601.25701.25841.2820
4252006.06.14 07:44modify852.601.25701.25851.2820
4262006.06.14 07:45modify852.601.25701.25911.2820
4272006.06.14 07:46s/l852.601.25911.25911.282054.60924.39
4282006.06.14 07:52sell862.771.25851.27711.2335
4292006.06.14 12:14modify862.771.25851.25701.2335
4302006.06.14 12:14modify862.771.25851.25691.2335
4312006.06.14 12:15modify862.771.25851.25681.2335
4322006.06.14 12:16s/l862.771.25681.25681.233547.09971.48
4332006.06.14 12:20buy872.911.25681.23821.2818
4342006.06.14 13:17modify872.911.25681.25821.2818
4352006.06.14 13:17modify872.911.25681.25841.2818
4362006.06.14 13:17modify872.911.25681.25851.2818
4372006.06.14 13:18modify872.911.25681.25911.2818
4382006.06.14 13:18modify872.911.25681.25921.2818
4392006.06.14 13:18modify872.911.25681.25941.2818
4402006.06.14 13:18modify872.911.25681.25951.2818
4412006.06.14 13:19modify872.911.25681.25961.2818
4422006.06.14 13:19modify872.911.25681.25981.2818
4432006.06.14 13:19modify872.911.25681.25991.2818
4442006.06.14 13:19modify872.911.25681.26001.2818
4452006.06.14 13:19modify872.911.25681.26021.2818
4462006.06.14 13:19modify872.911.25681.26031.2818
4472006.06.14 13:19modify872.911.25681.26041.2818
4482006.06.14 13:20modify872.911.25681.26051.2818
4492006.06.14 13:20modify872.911.25681.26121.2818
4502006.06.14 13:20modify872.911.25681.26141.2818
4512006.06.14 13:20modify872.911.25681.26151.2818
4522006.06.14 13:20modify872.911.25681.26171.2818
4532006.06.14 13:20modify872.911.25681.26191.2818
4542006.06.14 13:21s/l872.911.26191.26191.2818148.411119.89
4552006.06.14 13:56sell883.351.26241.28101.2374
4562006.06.14 18:30modify883.351.26241.26101.2374
4572006.06.14 18:30modify883.351.26241.26091.2374
4582006.06.14 18:30modify883.351.26241.26071.2374
4592006.06.14 18:30modify883.351.26241.26061.2374
4602006.06.14 18:41modify883.351.26241.26051.2374
4612006.06.14 18:41modify883.351.26241.26041.2374
4622006.06.14 18:42modify883.351.26241.26031.2374
4632006.06.14 18:42modify883.351.26241.26021.2374
4642006.06.14 18:44modify883.351.26241.26011.2374
4652006.06.14 18:44modify883.351.26241.26001.2374
4662006.06.14 18:44modify883.351.26241.25991.2374
4672006.06.14 18:45modify883.351.26241.25981.2374
4682006.06.14 19:05s/l883.351.25981.25981.237487.101206.99
4692006.06.14 19:05buy893.621.25981.24121.2848
4702006.06.15 02:02modify893.621.25981.26121.2848
4712006.06.15 02:03modify893.621.25981.26131.2848
4722006.06.15 02:03modify893.621.25981.26141.2848
4732006.06.15 02:03modify893.621.25981.26151.2848
4742006.06.15 02:06s/l893.621.26151.26151.284861.541268.53
4752006.06.15 02:11sell903.801.26151.28011.2365
4762006.06.15 12:33modify903.801.26151.26011.2365
4772006.06.15 12:33modify903.801.26151.26001.2365
4782006.06.15 12:33modify903.801.26151.25991.2365
4792006.06.15 12:33modify903.801.26151.25981.2365
4802006.06.15 12:34modify903.801.26151.25901.2365
4812006.06.15 12:35modify903.801.26151.25891.2365
4822006.06.15 12:35s/l903.801.25891.25891.236598.801367.33
4832006.06.15 12:40buy914.101.26081.24221.2858
4842006.06.15 13:00modify914.101.26081.26221.2858
4852006.06.15 13:00modify914.101.26081.26251.2858
4862006.06.15 13:00modify914.101.26081.26341.2858
4872006.06.15 13:00modify914.101.26081.26371.2858
4882006.06.15 13:00modify914.101.26081.26391.2858
4892006.06.15 13:00modify914.101.26081.26421.2858
4902006.06.15 13:00modify914.101.26081.26451.2858
4912006.06.15 13:00modify914.101.26081.26461.2858
4922006.06.15 13:01s/l914.101.26461.26461.2858155.801523.13
4932006.06.15 13:25sell924.561.26381.28241.2388
4942006.06.15 15:28modify924.561.26381.26241.2388
4952006.06.15 15:28modify924.561.26381.26221.2388
4962006.06.15 15:29modify924.561.26381.26211.2388
4972006.06.15 15:29modify924.561.26381.26201.2388
4982006.06.15 15:29modify924.561.26381.26191.2388
4992006.06.15 15:50modify924.561.26381.26181.2388
5002006.06.15 15:57s/l924.561.26181.26181.238891.201614.33
5012006.06.15 16:02sell934.841.26121.27981.2362
5022006.06.19 01:06modify934.841.26121.25981.2362
5032006.06.19 01:11s/l934.841.25981.25981.236267.761682.09
5042006.06.19 01:51buy945.041.25781.23921.2828
5052006.06.19 06:07modify945.041.25781.25921.2828
5062006.06.19 06:07modify945.041.25781.25931.2828
5072006.06.19 06:13modify945.041.25781.25941.2828
5082006.06.19 06:14modify945.041.25781.25951.2828
5092006.06.19 06:15s/l945.041.25951.25951.282885.681767.77
5102006.06.19 06:15sell955.301.25941.27801.2344
5112006.06.19 12:26modify955.301.25941.25801.2344
5122006.06.19 12:27modify955.301.25941.25791.2344
5132006.06.19 12:27modify955.301.25941.25781.2344
5142006.06.19 13:00modify955.301.25941.25701.2344
5152006.06.19 13:00modify955.301.25941.25681.2344
5162006.06.19 13:02modify955.301.25941.25671.2344
5172006.06.19 13:03modify955.301.25941.25661.2344
5182006.06.19 13:07modify955.301.25941.25651.2344
5192006.06.19 13:07modify955.301.25941.25641.2344
5202006.06.19 13:07modify955.301.25941.25631.2344
5212006.06.19 13:08s/l955.301.25631.25631.2344164.301932.07
5222006.06.19 13:19buy965.791.25671.23811.2817
5232006.06.19 20:20modify965.791.25671.25811.2817
5242006.06.19 20:23s/l965.791.25811.25811.281781.062013.13
5252006.06.19 20:23sell976.031.25811.27671.2331
5262006.06.20 00:44modify976.031.25811.25671.2331
5272006.06.20 00:44modify976.031.25811.25661.2331
5282006.06.20 00:45modify976.031.25811.25651.2331
5292006.06.20 00:45modify976.031.25811.25641.2331
5302006.06.20 01:04s/l976.031.25641.25641.2331102.512115.64
5312006.06.20 01:04buy986.341.25641.23781.2814
5322006.06.20 05:24modify986.341.25641.25781.2814
5332006.06.20 05:31modify986.341.25641.25791.2814
5342006.06.20 05:31modify986.341.25641.25811.2814
5352006.06.20 05:31modify986.341.25641.25821.2814
5362006.06.20 05:33modify986.341.25641.25831.2814
5372006.06.20 05:34modify986.341.25641.25841.2814
5382006.06.20 05:37modify986.341.25641.25851.2814
5392006.06.20 05:39s/l986.341.25851.25851.2814133.142248.78
5402006.06.20 05:43sell996.741.25831.27691.2333
5412006.06.20 09:31modify996.741.25831.25691.2333
5422006.06.20 09:31modify996.741.25831.25681.2333
5432006.06.20 09:40s/l996.741.25681.25681.2333101.102349.88
5442006.06.20 09:40buy1007.041.25681.23821.2818
5452006.06.20 16:28modify1007.041.25681.25821.2818
5462006.06.20 16:29modify1007.041.25681.25831.2818
5472006.06.20 16:29modify1007.041.25681.25841.2818
5482006.06.20 16:29modify1007.041.25681.25851.2818
5492006.06.20 16:33s/l1007.041.25851.25851.2818119.682469.56
5502006.06.20 16:44sell1017.401.25811.27671.2331
5512006.06.22 13:30modify1017.401.25811.25671.2331
5522006.06.22 13:32s/l1017.401.25671.25671.2331103.602573.16
5532006.06.22 13:38buy1027.711.25741.23881.2824
5542006.06.23 20:04close at stop1027.711.25091.23881.2824-501.152072.01