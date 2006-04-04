Strategy Tester Report
whatever

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=186; TakeProfit=250; Lots=1; Compounding=0.2;
Bars in test16734Ticks modelled238735Modelling quality41.09%
Initial deposit500.00
Total net profit1512.79Gross profit3083.47Gross loss-1570.68
Profit factor1.96Expected payoff14.83
Absolute drawdown263.80Maximal drawdown (%)558.13 (70.3%)
Total trades102Short positions (won %)54 (92.59%)Long positions (won %)48 (95.83%)
Profit trades (% of total)96 (94.12%)Loss trades (% of total)6 (5.88%)
Largestprofit trade121.89loss trade-474.30
Averageprofit trade32.12loss trade-261.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)45 (1043.41)consecutive losses (loss in money)1 (-474.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1507.78 (24)consecutive loss (count of losses)-474.30 (1)
Averageconsecutive wins16consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 00:27buy11.001.21381.19521.2388
22006.04.04 04:36modify11.001.21381.21521.2388
32006.04.04 04:37s/l11.001.21521.21521.238814.00514.00
42006.04.04 05:00sell21.021.21551.23411.1905
52006.04.04 06:35modify21.021.21551.21401.1905
62006.04.04 06:36s/l21.021.21401.21401.190515.30529.30
72006.04.04 06:42buy31.051.21441.19581.2394
82006.04.04 07:56modify31.051.21441.21581.2394
92006.04.04 07:56s/l31.051.21581.21581.239414.70544.00
102006.04.04 08:08sell41.081.21541.23401.1904
112006.04.07 14:08modify41.081.21541.21361.1904
122006.04.07 14:12s/l41.081.21361.21361.190419.44563.44
132006.04.07 14:42buy51.121.21271.19411.2377
142006.04.11 19:50modify51.121.21271.21421.2377
152006.04.11 19:54modify51.121.21271.21481.2377
162006.04.11 19:54modify51.121.21271.21491.2377
172006.04.11 19:54s/l51.121.21491.21491.237724.64588.08
182006.04.11 20:21sell61.171.21481.23341.1898
192006.04.12 12:29modify61.171.21481.21261.1898
202006.04.12 12:29modify61.171.21481.21251.1898
212006.04.12 12:31modify61.171.21481.21241.1898
222006.04.12 12:31modify61.171.21481.21221.1898
232006.04.12 12:32modify61.171.21481.21211.1898
242006.04.12 12:32modify61.171.21481.21201.1898
252006.04.12 12:32modify61.171.21481.21191.1898
262006.04.12 12:32modify61.171.21481.21181.1898
272006.04.12 12:32s/l61.171.21181.21181.189835.10623.18
282006.04.12 12:55buy71.241.20881.19021.2338
292006.04.12 13:40modify71.241.20881.21071.2338
302006.04.12 13:43s/l71.241.21071.21071.233823.56646.74
312006.04.12 14:22sell81.291.21181.23041.1868
322006.04.12 17:11modify81.291.21181.21041.1868
332006.04.12 17:11modify81.291.21181.21031.1868
342006.04.12 17:11s/l81.291.21031.21031.186819.35666.09
352006.04.12 17:20buy91.331.21011.19151.2351
362006.04.13 07:03modify91.331.21011.21151.2351
372006.04.13 07:03modify91.331.21011.21161.2351
382006.04.13 07:03s/l91.331.21161.21161.235119.95686.04
392006.04.13 07:31sell101.371.21251.23111.1875
402006.04.13 10:41modify101.371.21251.21061.1875
412006.04.13 10:42modify101.371.21251.21041.1875
422006.04.13 10:42s/l101.371.21041.21041.187528.77714.81
432006.04.13 10:46buy111.421.21061.19201.2356
442006.04.16 22:19modify111.421.21061.21221.2356
452006.04.16 23:24modify111.421.21061.21281.2356
462006.04.16 23:29modify111.421.21061.21291.2356
472006.04.16 23:54modify111.421.21061.21311.2356
482006.04.16 23:58modify111.421.21061.21321.2356
492006.04.16 23:59modify111.421.21061.21331.2356
502006.04.17 00:04modify111.421.21061.21341.2356
512006.04.17 00:07modify111.421.21061.21371.2356
522006.04.17 00:07modify111.421.21061.21381.2356
532006.04.17 00:08modify111.421.21061.21411.2356
542006.04.17 00:08modify111.421.21061.21421.2356
552006.04.17 00:12modify111.421.21061.21501.2356
562006.04.17 00:12modify111.421.21061.21511.2356
572006.04.17 00:13modify111.421.21061.21521.2356
582006.04.17 00:14modify111.421.21061.21531.2356
592006.04.17 00:14modify111.421.21061.21541.2356
602006.04.17 00:14modify111.421.21061.21551.2356
612006.04.17 00:14modify111.421.21061.21561.2356
622006.04.17 00:19modify111.421.21061.21571.2356
632006.04.17 00:19modify111.421.21061.21581.2356
642006.04.17 00:22modify111.421.21061.21591.2356
652006.04.17 00:24modify111.421.21061.21601.2356
662006.04.17 00:24modify111.421.21061.21621.2356
672006.04.17 00:30s/l111.421.21621.21621.235679.52794.33
682006.04.17 00:40sell121.581.21611.23471.1911
692006.04.18 20:51s/l121.581.23471.23471.1911-293.88500.45
702006.04.18 21:30sell131.001.23541.25401.2104
712006.04.19 11:08modify131.001.23541.23401.2104
722006.04.19 11:08modify131.001.23541.23391.2104
732006.04.19 11:09s/l131.001.23391.23391.210415.00515.45
742006.04.19 11:10buy141.031.23441.21581.2594
752006.04.19 16:13modify141.031.23441.23581.2594
762006.04.19 16:14s/l141.031.23581.23581.259414.42529.87
772006.04.19 16:31sell151.051.23631.25491.2113
782006.04.20 06:24modify151.051.23631.23481.2113
792006.04.20 06:25modify151.051.23631.23461.2113
802006.04.20 06:29modify151.051.23631.23431.2113
812006.04.20 06:29s/l151.051.23431.23431.211321.00550.87
822006.04.20 06:35buy161.101.23461.21601.2596
832006.04.23 21:00modify161.101.23461.23601.2596
842006.04.23 21:02modify161.101.23461.23611.2596
852006.04.23 21:02modify161.101.23461.23631.2596
862006.04.23 21:03s/l161.101.23631.23631.259618.70569.57
872006.04.23 21:35sell171.131.23651.25511.2115
882006.04.24 02:39modify171.131.23651.23481.2115
892006.04.24 02:39modify171.131.23651.23471.2115
902006.04.24 02:39s/l171.131.23471.23471.211520.34589.91
912006.04.24 02:39sell181.171.23491.25351.2099
922006.04.27 14:49s/l181.171.25351.25351.2099-217.62372.29
932006.04.27 15:05sell190.741.25311.27171.2281
942006.04.27 15:50modify190.741.25311.25011.2281
952006.04.27 15:51s/l190.741.25011.25011.228122.20394.49
962006.04.27 15:51sell200.781.24991.26851.2249
972006.05.01 13:09s/l200.781.26851.26851.2249-145.08249.41
982006.05.01 13:26sell210.491.26731.28591.2423
992006.05.01 14:00modify210.491.26731.26501.2423
1002006.05.01 14:00s/l210.491.26501.26501.242311.27260.68
1012006.05.01 14:22buy220.521.26461.24601.2896
1022006.05.01 14:28modify220.521.26461.26631.2896
1032006.05.01 14:29s/l220.521.26631.26631.28968.84269.52
1042006.05.01 14:35sell230.531.26541.28401.2404
1052006.05.01 14:45modify230.531.26541.26311.2404
1062006.05.01 14:45s/l230.531.26311.26311.240412.19281.71
1072006.05.01 15:07buy240.561.26281.24421.2878
1082006.05.02 09:58modify240.561.26281.26421.2878
1092006.05.02 09:59modify240.561.26281.26431.2878
1102006.05.02 10:04modify240.561.26281.26441.2878
1112006.05.02 10:04modify240.561.26281.26451.2878
1122006.05.02 10:06modify240.561.26281.26461.2878
1132006.05.02 10:09modify240.561.26281.26521.2878
1142006.05.02 10:11modify240.561.26281.26541.2878
1152006.05.02 10:12modify240.561.26281.26561.2878
1162006.05.02 10:13modify240.561.26281.26581.2878
1172006.05.02 10:14modify240.561.26281.26591.2878
1182006.05.02 10:14modify240.561.26281.26601.2878
1192006.05.02 10:14modify240.561.26281.26611.2878
1202006.05.02 10:15modify240.561.26281.26621.2878
1212006.05.02 10:15s/l240.561.26621.26621.287819.04300.75
1222006.05.02 10:25sell250.601.26541.28401.2404
1232006.05.02 11:07modify250.601.26541.26391.2404
1242006.05.02 11:15modify250.601.26541.26271.2404
1252006.05.02 11:16s/l250.601.26271.26271.240416.20316.95
1262006.05.02 11:26buy260.631.26301.24441.2880
1272006.05.02 12:16modify260.631.26301.26441.2880
1282006.05.02 12:17modify260.631.26301.26461.2880
1292006.05.02 12:18s/l260.631.26461.26461.288010.08327.03
1302006.05.02 12:20sell270.651.26421.28281.2392
1312006.05.02 16:20modify270.651.26421.26281.2392
1322006.05.02 16:21s/l270.651.26281.26281.23929.10336.13
1332006.05.02 16:25buy280.671.26331.24471.2883
1342006.05.03 06:30modify280.671.26331.26531.2883
1352006.05.03 06:30modify280.671.26331.26541.2883
1362006.05.03 06:32s/l280.671.26541.26541.288314.07350.20
1372006.05.03 06:45sell290.701.26601.28461.2410
1382006.05.03 07:35modify290.701.26601.26451.2410
1392006.05.03 07:35modify290.701.26601.26391.2410
1402006.05.03 07:37s/l290.701.26391.26391.241014.70364.90
1412006.05.03 07:38buy300.721.26481.24621.2898
1422006.05.04 14:09modify300.721.26481.26621.2898
1432006.05.04 14:09modify300.721.26481.26631.2898
1442006.05.04 14:09s/l300.721.26631.26631.289810.80375.70
1452006.05.04 14:32sell310.751.26711.28571.2421
1462006.05.11 15:55s/l310.751.28571.28571.2421-139.50236.20
1472006.05.11 16:10sell320.471.28471.30331.2597
1482006.05.15 08:29modify320.471.28471.28321.2597
1492006.05.15 08:29modify320.471.28471.28311.2597
1502006.05.15 08:29modify320.471.28471.28301.2597
1512006.05.15 08:30s/l320.471.28301.28301.25977.99244.19
1522006.05.15 08:30buy330.481.28421.26561.3092
1532006.05.15 13:04modify330.481.28421.28561.3092
1542006.05.15 13:04s/l330.481.28561.28561.30926.72250.91
1552006.05.15 13:04sell340.501.28371.30231.2587
1562006.05.15 13:21modify340.501.28371.28231.2587
1572006.05.15 13:21modify340.501.28371.28221.2587
1582006.05.15 13:21modify340.501.28371.28211.2587
1592006.05.15 13:22s/l340.501.28211.28211.25878.00258.91
1602006.05.15 13:35buy350.511.28231.26371.3073
1612006.05.15 14:42modify350.511.28231.28371.3073
1622006.05.15 14:42modify350.511.28231.28381.3073
1632006.05.15 14:42modify350.511.28231.28401.3073
1642006.05.15 14:42s/l350.511.28401.28401.30738.67267.58
1652006.05.15 14:50sell360.531.28341.30201.2584
1662006.05.15 16:10modify360.531.28341.28201.2584
1672006.05.15 16:14s/l360.531.28201.28201.25847.42275.00
1682006.05.15 16:15buy370.551.28221.26361.3072
1692006.05.16 03:59modify370.551.28221.28361.3072
1702006.05.16 03:59modify370.551.28221.28371.3072
1712006.05.16 03:59s/l370.551.28371.28371.30728.25283.25
1722006.05.16 04:10sell380.561.28331.30191.2583
1732006.05.16 05:00modify380.561.28331.28071.2583
1742006.05.16 05:00s/l380.561.28071.28071.258314.56297.81
1752006.05.16 05:22buy390.591.28141.26281.3064
1762006.05.16 12:33modify390.591.28141.28361.3064
1772006.05.16 12:33modify390.591.28141.28441.3064
1782006.05.16 12:33modify390.591.28141.28451.3064
1792006.05.16 12:33modify390.591.28141.28471.3064
1802006.05.16 12:33s/l390.591.28471.28471.306419.47317.28
1812006.05.16 12:50sell400.631.28471.30331.2597
1822006.05.16 15:10modify400.631.28471.28291.2597
1832006.05.16 15:10s/l400.631.28291.28291.259711.34328.62
1842006.05.16 15:36buy410.651.28231.26371.3073
1852006.05.16 17:55modify410.651.28231.28391.3073
1862006.05.16 17:55s/l410.651.28391.28391.307310.40339.02
1872006.05.16 18:45sell420.671.28511.30371.2601
1882006.05.17 14:22modify420.671.28511.28301.2601
1892006.05.17 14:22s/l420.671.28301.28301.260114.07353.09
1902006.05.17 14:42buy430.701.27931.26071.3043
1912006.05.18 13:30modify430.701.27931.28141.3043
1922006.05.18 13:30s/l430.701.28141.28141.304314.70367.79
1932006.05.18 13:51sell440.731.28141.30001.2564
1942006.05.18 14:26modify440.731.28141.28001.2564
1952006.05.18 14:27s/l440.731.28001.28001.256410.22378.01
1962006.05.18 14:43buy450.751.28001.26141.3050
1972006.05.18 14:48modify450.751.28001.28141.3050
1982006.05.18 14:49s/l450.751.28141.28141.305010.50388.51
1992006.05.18 14:55sell460.771.28071.29931.2557
2002006.05.18 16:00modify460.771.28071.27841.2557
2012006.05.18 16:00s/l460.771.27841.27841.255717.71406.22
2022006.05.18 16:01buy470.811.28071.26211.3057
2032006.05.18 17:01modify470.811.28071.28221.3057
2042006.05.18 17:02s/l470.811.28221.28221.305712.15418.37
2052006.05.18 17:07sell480.831.28181.30041.2568
2062006.05.19 07:20modify480.831.28181.28041.2568
2072006.05.19 07:23modify480.831.28181.28031.2568
2082006.05.19 07:24modify480.831.28181.28001.2568
2092006.05.19 07:30modify480.831.28181.27911.2568
2102006.05.19 07:33modify480.831.28181.27901.2568
2112006.05.19 07:34modify480.831.28181.27881.2568
2122006.05.19 07:34modify480.831.28181.27871.2568
2132006.05.19 07:34modify480.831.28181.27861.2568
2142006.05.19 07:34modify480.831.28181.27851.2568
2152006.05.19 07:34modify480.831.28181.27841.2568
2162006.05.19 07:34modify480.831.28181.27831.2568
2172006.05.19 07:34s/l480.831.27831.27831.256829.05447.42
2182006.05.19 07:50buy490.891.27811.25951.3031
2192006.05.22 14:09modify490.891.27811.27951.3031
2202006.05.22 14:10s/l490.891.27951.27951.303112.46459.88
2212006.05.22 14:12sell500.911.27881.29741.2538
2222006.05.23 22:09modify500.911.27881.27721.2538
2232006.05.23 22:09s/l500.911.27721.27721.253814.56474.44
2242006.05.23 22:15buy510.941.27901.26041.3040
2252006.05.24 00:10modify510.941.27901.28071.3040
2262006.05.24 00:10s/l510.941.28071.28071.304015.98490.42
2272006.05.24 00:26sell520.981.27951.29811.2545
2282006.05.24 00:58modify520.981.27951.27801.2545
2292006.05.24 00:58s/l520.981.27801.27801.254514.70505.12
2302006.05.24 01:12buy531.011.27791.25931.3029
2312006.05.24 02:34modify531.011.27791.27951.3029
2322006.05.24 02:39modify531.011.27791.27961.3029
2332006.05.24 02:41s/l531.011.27961.27961.302917.17522.29
2342006.05.24 02:41sell541.041.27961.29821.2546
2352006.05.24 04:14modify541.041.27961.27821.2546
2362006.05.24 04:14s/l541.041.27821.27821.254614.56536.85
2372006.05.24 04:20buy551.071.27841.25981.3034
2382006.05.24 06:50modify551.071.27841.28061.3034
2392006.05.24 06:51s/l551.071.28061.28061.303423.54560.39
2402006.05.24 07:25sell561.121.28181.30041.2568
2412006.05.24 14:08modify561.121.28181.28041.2568
2422006.05.24 14:08modify561.121.28181.28011.2568
2432006.05.24 14:09s/l561.121.28011.28011.256819.04579.43
2442006.05.24 15:02buy571.151.27691.25831.3019
2452006.05.24 18:54modify571.151.27691.27831.3019
2462006.05.24 18:54s/l571.151.27831.27831.301916.10595.53
2472006.05.24 19:00sell581.191.27771.29631.2527
2482006.05.24 20:34modify581.191.27771.27631.2527
2492006.05.24 20:35modify581.191.27771.27621.2527
2502006.05.24 20:39modify581.191.27771.27611.2527
2512006.05.24 20:44modify581.191.27771.27601.2527
2522006.05.24 21:26s/l581.191.27601.27601.252720.23615.76
2532006.05.24 21:26buy591.231.27601.25741.3010
2542006.05.25 06:19modify591.231.27601.27751.3010
2552006.05.25 06:20modify591.231.27601.27761.3010
2562006.05.25 06:24modify591.231.27601.27771.3010
2572006.05.25 06:24modify591.231.27601.27781.3010
2582006.05.25 06:25s/l591.231.27781.27781.301022.14637.90
2592006.05.25 06:31sell601.271.27741.29601.2524
2602006.05.25 12:19modify601.271.27741.27601.2524
2612006.05.25 12:19s/l601.271.27601.27601.252417.78655.68
2622006.05.25 12:19buy611.311.27651.25791.3015
2632006.05.25 12:35modify611.311.27651.27941.3015
2642006.05.25 12:35s/l611.311.27941.27941.301537.99693.67
2652006.05.25 12:46sell621.381.27781.29641.2528
2662006.05.25 12:54modify621.381.27781.27631.2528
2672006.05.25 12:54s/l621.381.27631.27631.252820.70714.37
2682006.05.25 12:54buy631.421.27821.25961.3032
2692006.05.25 18:30modify631.421.27821.28001.3032
2702006.05.25 18:30s/l631.421.28001.28001.303225.56739.93
2712006.05.25 19:00sell641.471.28051.29911.2555
2722006.05.26 01:21modify641.471.28051.27891.2555
2732006.05.26 01:22s/l641.471.27891.27891.255523.52763.45
2742006.05.26 01:45buy651.521.27821.25961.3032
2752006.05.26 07:44modify651.521.27821.27961.3032
2762006.05.26 07:49modify651.521.27821.27981.3032
2772006.05.26 07:53modify651.521.27821.27991.3032
2782006.05.26 07:54modify651.521.27821.28001.3032
2792006.05.26 07:56modify651.521.27821.28011.3032
2802006.05.26 07:57modify651.521.27821.28021.3032
2812006.05.26 07:58modify651.521.27821.28041.3032
2822006.05.26 07:58modify651.521.27821.28051.3032
2832006.05.26 07:58s/l651.521.28051.28051.303234.96798.41
2842006.05.26 08:20sell661.591.28151.30011.2565
2852006.05.26 12:10modify661.591.28151.28011.2565
2862006.05.26 12:10modify661.591.28151.28001.2565
2872006.05.26 12:16s/l661.591.28001.28001.256523.85822.26
2882006.05.26 12:30buy671.641.28251.26391.3075
2892006.05.30 07:03modify671.641.28251.28421.3075
2902006.05.30 07:04modify671.641.28251.28451.3075
2912006.05.30 07:05modify671.641.28251.28531.3075
2922006.05.30 07:05modify671.641.28251.28551.3075
2932006.05.30 07:05s/l671.641.28551.28551.307549.20871.46
2942006.05.30 07:25sell681.741.28481.30341.2598
2952006.05.30 12:23modify681.741.28481.28311.2598
2962006.05.30 12:24s/l681.741.28311.28311.259829.58901.04
2972006.05.30 12:36buy691.801.28251.26391.3075
2982006.05.30 13:16modify691.801.28251.28411.3075
2992006.05.30 13:16s/l691.801.28411.28411.307528.80929.84
3002006.05.30 13:17sell701.851.28241.30101.2574
3012006.06.01 00:27modify701.851.28241.28101.2574
3022006.06.01 00:28modify701.851.28241.28091.2574
3032006.06.01 00:30modify701.851.28241.28071.2574
3042006.06.01 00:30modify701.851.28241.28031.2574
3052006.06.01 00:30modify701.851.28241.28011.2574
3062006.06.01 00:33s/l701.851.28011.28011.257442.55972.39
3072006.06.01 00:50buy711.941.27941.26081.3044
3082006.06.01 14:54modify711.941.27941.28131.3044
3092006.06.01 14:54modify711.941.27941.28151.3044
3102006.06.01 14:54s/l711.941.28151.28151.304440.741013.13
3112006.06.01 15:15sell722.021.28061.29921.2556
3122006.06.07 06:31modify722.021.28061.27921.2556
3132006.06.07 06:32s/l722.021.27921.27921.255628.281041.41
3142006.06.07 06:57buy732.081.27911.26051.3041
3152006.06.07 07:56modify732.081.27911.28061.3041
3162006.06.07 07:56modify732.081.27911.28071.3041
3172006.06.07 08:05modify732.081.27911.28141.3041
3182006.06.07 08:05modify732.081.27911.28151.3041
3192006.06.07 08:05modify732.081.27911.28171.3041
3202006.06.07 08:09modify732.081.27911.28191.3041
3212006.06.07 08:09modify732.081.27911.28201.3041
3222006.06.07 08:13s/l732.081.28201.28201.304160.321101.73
3232006.06.07 08:24sell742.201.28161.30021.2566
3242006.06.07 11:26modify742.201.28161.28021.2566
3252006.06.07 11:26modify742.201.28161.28011.2566
3262006.06.07 11:26modify742.201.28161.28001.2566
3272006.06.07 11:32modify742.201.28161.27921.2566
3282006.06.07 11:32modify742.201.28161.27911.2566
3292006.06.07 11:40modify742.201.28161.27901.2566
3302006.06.07 11:40modify742.201.28161.27891.2566
3312006.06.07 11:45modify742.201.28161.27881.2566
3322006.06.07 11:45modify742.201.28161.27871.2566
3332006.06.07 11:45modify742.201.28161.27861.2566
3342006.06.07 11:45modify742.201.28161.27851.2566
3352006.06.07 11:45modify742.201.28161.27841.2566
3362006.06.07 11:46modify742.201.28161.27831.2566
3372006.06.07 11:46modify742.201.28161.27821.2566
3382006.06.07 11:46modify742.201.28161.27811.2566
3392006.06.07 11:46modify742.201.28161.27801.2566
3402006.06.07 11:51s/l742.201.27801.27801.256679.201180.93
3412006.06.07 12:04buy752.361.27831.25971.3033
3422006.06.07 15:50modify752.361.27831.27971.3033
3432006.06.07 15:51modify752.361.27831.27981.3033
3442006.06.07 15:51modify752.361.27831.27991.3033
3452006.06.07 15:51modify752.361.27831.28001.3033
3462006.06.07 15:52s/l752.361.28001.28001.303340.121221.05
3472006.06.07 15:56sell762.441.27951.29811.2545
3482006.06.08 06:34modify762.441.27951.27811.2545
3492006.06.08 06:34modify762.441.27951.27801.2545
3502006.06.08 06:39modify762.441.27951.27721.2545
3512006.06.08 06:39modify762.441.27951.27711.2545
3522006.06.08 06:39s/l762.441.27711.27711.254558.561279.61
3532006.06.08 06:49buy772.551.27781.25921.3028
3542006.06.12 11:24s/l772.551.25921.25921.3028-474.30805.31
3552006.06.12 11:56buy781.611.25841.23981.2834
3562006.06.12 13:28modify781.611.25841.25981.2834
3572006.06.12 13:28modify781.611.25841.25991.2834
3582006.06.12 13:29modify781.611.25841.26001.2834
3592006.06.12 13:30modify781.611.25841.26011.2834
3602006.06.12 13:31modify781.611.25841.26021.2834
3612006.06.12 13:35modify781.611.25841.26031.2834
3622006.06.12 13:37s/l781.611.26031.26031.283430.59835.90
3632006.06.12 13:43sell791.671.25981.27841.2348
3642006.06.12 15:08modify791.671.25981.25841.2348
3652006.06.12 15:08modify791.671.25981.25831.2348
3662006.06.12 15:08modify791.671.25981.25821.2348
3672006.06.12 15:08modify791.671.25981.25811.2348
3682006.06.12 15:10s/l791.671.25811.25811.234828.39864.29
3692006.06.12 15:16buy801.721.25861.24001.2836
3702006.06.12 18:13modify801.721.25861.26001.2836
3712006.06.12 18:14modify801.721.25861.26011.2836
3722006.06.12 18:33modify801.721.25861.26021.2836
3732006.06.12 18:33modify801.721.25861.26031.2836
3742006.06.12 18:33modify801.721.25861.26041.2836
3752006.06.12 18:33modify801.721.25861.26051.2836
3762006.06.12 18:42modify801.721.25861.26111.2836
3772006.06.12 18:43modify801.721.25861.26121.2836
3782006.06.12 18:47s/l801.721.26121.26121.283644.72909.01
3792006.06.12 18:58sell811.811.26101.27961.2360
3802006.06.12 21:12modify811.811.26101.25901.2360
3812006.06.12 21:14modify811.811.26101.25891.2360
3822006.06.12 21:15modify811.811.26101.25881.2360
3832006.06.12 21:19modify811.811.26101.25871.2360
3842006.06.12 21:20modify811.811.26101.25861.2360
3852006.06.12 21:20modify811.811.26101.25851.2360
3862006.06.12 21:22modify811.811.26101.25831.2360
3872006.06.12 21:23modify811.811.26101.25821.2360
3882006.06.12 22:05s/l811.811.25821.25821.236050.68959.69
3892006.06.12 22:14sell821.911.25781.27641.2328
3902006.06.13 12:31modify821.911.25781.25631.2328
3912006.06.13 12:31modify821.911.25781.25621.2328
3922006.06.13 12:31modify821.911.25781.25611.2328
3932006.06.13 12:31modify821.911.25781.25601.2328
3942006.06.13 12:31modify821.911.25781.25591.2328
3952006.06.13 12:31modify821.911.25781.25581.2328
3962006.06.13 12:32s/l821.911.25581.25581.232838.20997.89
3972006.06.13 12:35buy831.991.25711.23851.2821
3982006.06.13 13:37modify831.991.25711.25851.2821
3992006.06.13 13:43modify831.991.25711.25911.2821
4002006.06.13 13:44modify831.991.25711.25921.2821
4012006.06.13 13:44modify831.991.25711.25931.2821
4022006.06.13 13:44modify831.991.25711.25941.2821
4032006.06.13 13:44modify831.991.25711.25951.2821
4042006.06.13 13:44modify831.991.25711.25961.2821
4052006.06.13 13:44modify831.991.25711.25971.2821
4062006.06.13 13:44modify831.991.25711.25981.2821
4072006.06.13 13:44modify831.991.25711.25991.2821
4082006.06.13 13:44modify831.991.25711.26001.2821
4092006.06.13 13:44modify831.991.25711.26011.2821
4102006.06.13 13:44modify831.991.25711.26021.2821
4112006.06.13 13:44modify831.991.25711.26031.2821
4122006.06.13 13:44modify831.991.25711.26041.2821
4132006.06.13 13:45s/l831.991.26041.26041.282165.671063.56
4142006.06.13 14:06sell842.121.26011.27871.2351
4152006.06.13 14:22modify842.121.26011.25851.2351
4162006.06.13 14:23modify842.121.26011.25841.2351
4172006.06.13 14:23modify842.121.26011.25831.2351
4182006.06.13 14:23modify842.121.26011.25821.2351
4192006.06.13 14:23modify842.121.26011.25801.2351
4202006.06.13 14:23modify842.121.26011.25791.2351
4212006.06.13 14:23modify842.121.26011.25781.2351
4222006.06.13 14:28s/l842.121.25781.25781.235148.761112.32
4232006.06.13 14:57buy852.221.25701.23841.2820
4242006.06.14 07:39modify852.221.25701.25841.2820
4252006.06.14 07:44modify852.221.25701.25851.2820
4262006.06.14 07:45modify852.221.25701.25911.2820
4272006.06.14 07:46s/l852.221.25911.25911.282046.621158.94
4282006.06.14 07:52sell862.311.25851.27711.2335
4292006.06.14 12:14modify862.311.25851.25701.2335
4302006.06.14 12:14modify862.311.25851.25691.2335
4312006.06.14 12:15modify862.311.25851.25681.2335
4322006.06.14 12:16s/l862.311.25681.25681.233539.271198.21
4332006.06.14 12:20buy872.391.25681.23821.2818
4342006.06.14 13:17modify872.391.25681.25821.2818
4352006.06.14 13:17modify872.391.25681.25841.2818
4362006.06.14 13:17modify872.391.25681.25851.2818
4372006.06.14 13:18modify872.391.25681.25911.2818
4382006.06.14 13:18modify872.391.25681.25921.2818
4392006.06.14 13:18modify872.391.25681.25941.2818
4402006.06.14 13:18modify872.391.25681.25951.2818
4412006.06.14 13:19modify872.391.25681.25961.2818
4422006.06.14 13:19modify872.391.25681.25981.2818
4432006.06.14 13:19modify872.391.25681.25991.2818
4442006.06.14 13:19modify872.391.25681.26001.2818
4452006.06.14 13:19modify872.391.25681.26021.2818
4462006.06.14 13:19modify872.391.25681.26031.2818
4472006.06.14 13:19modify872.391.25681.26041.2818
4482006.06.14 13:20modify872.391.25681.26051.2818
4492006.06.14 13:20modify872.391.25681.26121.2818
4502006.06.14 13:20modify872.391.25681.26141.2818
4512006.06.14 13:20modify872.391.25681.26151.2818
4522006.06.14 13:20modify872.391.25681.26171.2818
4532006.06.14 13:20modify872.391.25681.26191.2818
4542006.06.14 13:21s/l872.391.26191.26191.2818121.891320.10
4552006.06.14 13:56sell882.641.26241.28101.2374
4562006.06.14 18:30modify882.641.26241.26101.2374
4572006.06.14 18:30modify882.641.26241.26091.2374
4582006.06.14 18:30modify882.641.26241.26071.2374
4592006.06.14 18:30modify882.641.26241.26061.2374
4602006.06.14 18:41modify882.641.26241.26051.2374
4612006.06.14 18:41modify882.641.26241.26041.2374
4622006.06.14 18:42modify882.641.26241.26031.2374
4632006.06.14 18:42modify882.641.26241.26021.2374
4642006.06.14 18:44modify882.641.26241.26011.2374
4652006.06.14 18:44modify882.641.26241.26001.2374
4662006.06.14 18:44modify882.641.26241.25991.2374
4672006.06.14 18:45modify882.641.26241.25981.2374
4682006.06.14 19:05s/l882.641.25981.25981.237468.641388.74
4692006.06.14 19:05buy892.771.25981.24121.2848
4702006.06.15 02:02modify892.771.25981.26121.2848
4712006.06.15 02:03modify892.771.25981.26131.2848
4722006.06.15 02:03modify892.771.25981.26141.2848
4732006.06.15 02:03modify892.771.25981.26151.2848
4742006.06.15 02:06s/l892.771.26151.26151.284847.091435.83
4752006.06.15 02:11sell902.871.26151.28011.2365
4762006.06.15 12:33modify902.871.26151.26011.2365
4772006.06.15 12:33modify902.871.26151.26001.2365
4782006.06.15 12:33modify902.871.26151.25991.2365
4792006.06.15 12:33modify902.871.26151.25981.2365
4802006.06.15 12:34modify902.871.26151.25901.2365
4812006.06.15 12:35modify902.871.26151.25891.2365
4822006.06.15 12:35s/l902.871.25891.25891.236574.621510.45
4832006.06.15 12:40buy913.021.26081.24221.2858
4842006.06.15 13:00modify913.021.26081.26221.2858
4852006.06.15 13:00modify913.021.26081.26251.2858
4862006.06.15 13:00modify913.021.26081.26341.2858
4872006.06.15 13:00modify913.021.26081.26371.2858
4882006.06.15 13:00modify913.021.26081.26391.2858
4892006.06.15 13:00modify913.021.26081.26421.2858
4902006.06.15 13:00modify913.021.26081.26451.2858
4912006.06.15 13:00modify913.021.26081.26461.2858
4922006.06.15 13:01s/l913.021.26461.26461.2858114.761625.21
4932006.06.15 13:25sell923.251.26381.28241.2388
4942006.06.15 15:28modify923.251.26381.26241.2388
4952006.06.15 15:28modify923.251.26381.26221.2388
4962006.06.15 15:29modify923.251.26381.26211.2388
4972006.06.15 15:29modify923.251.26381.26201.2388
4982006.06.15 15:29modify923.251.26381.26191.2388
4992006.06.15 15:50modify923.251.26381.26181.2388
5002006.06.15 15:57s/l923.251.26181.26181.238865.001690.21
5012006.06.15 16:02sell933.381.26121.27981.2362
5022006.06.19 01:06modify933.381.26121.25981.2362
5032006.06.19 01:11s/l933.381.25981.25981.236247.321737.53
5042006.06.19 01:51buy943.471.25781.23921.2828
5052006.06.19 06:07modify943.471.25781.25921.2828
5062006.06.19 06:07modify943.471.25781.25931.2828
5072006.06.19 06:13modify943.471.25781.25941.2828
5082006.06.19 06:14modify943.471.25781.25951.2828
5092006.06.19 06:15s/l943.471.25951.25951.282858.991796.52
5102006.06.19 06:15sell953.591.25941.27801.2344
5112006.06.19 12:26modify953.591.25941.25801.2344
5122006.06.19 12:27modify953.591.25941.25791.2344
5132006.06.19 12:27modify953.591.25941.25781.2344
5142006.06.19 13:00modify953.591.25941.25701.2344
5152006.06.19 13:00modify953.591.25941.25681.2344
5162006.06.19 13:02modify953.591.25941.25671.2344
5172006.06.19 13:03modify953.591.25941.25661.2344
5182006.06.19 13:07modify953.591.25941.25651.2344
5192006.06.19 13:07modify953.591.25941.25641.2344
5202006.06.19 13:07modify953.591.25941.25631.2344
5212006.06.19 13:08s/l953.591.25631.25631.2344111.291907.81
5222006.06.19 13:19buy963.811.25671.23811.2817
5232006.06.19 20:20modify963.811.25671.25811.2817
5242006.06.19 20:23s/l963.811.25811.25811.281753.341961.15
5252006.06.19 20:23sell973.921.25811.27671.2331
5262006.06.20 00:44modify973.921.25811.25671.2331
5272006.06.20 00:44modify973.921.25811.25661.2331
5282006.06.20 00:45modify973.921.25811.25651.2331
5292006.06.20 00:45modify973.921.25811.25641.2331
5302006.06.20 01:04s/l973.921.25641.25641.233166.642027.79
5312006.06.20 01:04buy984.051.25641.23781.2814
5322006.06.20 05:24modify984.051.25641.25781.2814
5332006.06.20 05:31modify984.051.25641.25791.2814
5342006.06.20 05:31modify984.051.25641.25811.2814
5352006.06.20 05:31modify984.051.25641.25821.2814
5362006.06.20 05:33modify984.051.25641.25831.2814
5372006.06.20 05:34modify984.051.25641.25841.2814
5382006.06.20 05:37modify984.051.25641.25851.2814
5392006.06.20 05:39s/l984.051.25851.25851.281485.052112.84
5402006.06.20 05:43sell994.221.25831.27691.2333
5412006.06.20 09:31modify994.221.25831.25691.2333
5422006.06.20 09:31modify994.221.25831.25681.2333
5432006.06.20 09:40s/l994.221.25681.25681.233363.302176.14
5442006.06.20 09:40buy1004.351.25681.23821.2818
5452006.06.20 16:28modify1004.351.25681.25821.2818
5462006.06.20 16:29modify1004.351.25681.25831.2818
5472006.06.20 16:29modify1004.351.25681.25841.2818
5482006.06.20 16:29modify1004.351.25681.25851.2818
5492006.06.20 16:33s/l1004.351.25851.25851.281873.952250.09
5502006.06.20 16:44sell1014.501.25811.27671.2331
5512006.06.22 13:30modify1014.501.25811.25671.2331
5522006.06.22 13:32s/l1014.501.25671.25671.233163.002313.09
5532006.06.22 13:38buy1024.621.25741.23881.2824
5542006.06.23 20:04close at stop1024.621.25091.23881.2824-300.302012.79