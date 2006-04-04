|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=186; TakeProfit=250; Lots=1; Compounding=0.1;
|Bars in test
|16734
|Ticks modelled
|238735
|Modelling quality
|41.09%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|669.44
|Gross profit
|1310.55
|Gross loss
|-641.11
|Profit factor
|2.04
|Expected payoff
|6.56
|Absolute drawdown
|116.00
|Maximal drawdown (%)
|247.48 (39.2%)
|Total trades
|102
|Short positions (won %)
|54 (92.59%)
|Long positions (won %)
|48 (95.83%)
|Profit trades (% of total)
|96 (94.12%)
|Loss trades (% of total)
|6 (5.88%)
|Largest
|profit trade
|45.39
|loss trade
|-167.40
|Average
|profit trade
|13.65
|loss trade
|-106.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|45 (517.17)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-167.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|517.17 (45)
|consecutive loss (count of losses)
|-167.40 (1)
|Average
|consecutive wins
|16
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 00:27
|buy
|1
|0.50
|1.2138
|1.1952
|1.2388
|2
|2006.04.04 04:36
|modify
|1
|0.50
|1.2138
|1.2152
|1.2388
|3
|2006.04.04 04:37
|s/l
|1
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2388
|7.00
|507.00
|4
|2006.04.04 05:00
|sell
|2
|0.50
|1.2155
|1.2341
|1.1905
|5
|2006.04.04 06:35
|modify
|2
|0.50
|1.2155
|1.2140
|1.1905
|6
|2006.04.04 06:36
|s/l
|2
|0.50
|1.2140
|1.2140
|1.1905
|7.50
|514.50
|7
|2006.04.04 06:42
|buy
|3
|0.51
|1.2144
|1.1958
|1.2394
|8
|2006.04.04 07:56
|modify
|3
|0.51
|1.2144
|1.2158
|1.2394
|9
|2006.04.04 07:56
|s/l
|3
|0.51
|1.2158
|1.2158
|1.2394
|7.14
|521.64
|10
|2006.04.04 08:08
|sell
|4
|0.52
|1.2154
|1.2340
|1.1904
|11
|2006.04.07 14:08
|modify
|4
|0.52
|1.2154
|1.2136
|1.1904
|12
|2006.04.07 14:12
|s/l
|4
|0.52
|1.2136
|1.2136
|1.1904
|9.36
|531.00
|13
|2006.04.07 14:42
|buy
|5
|0.53
|1.2127
|1.1941
|1.2377
|14
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|0.53
|1.2127
|1.2142
|1.2377
|15
|2006.04.11 19:54
|modify
|5
|0.53
|1.2127
|1.2148
|1.2377
|16
|2006.04.11 19:54
|modify
|5
|0.53
|1.2127
|1.2149
|1.2377
|17
|2006.04.11 19:54
|s/l
|5
|0.53
|1.2149
|1.2149
|1.2377
|11.66
|542.66
|18
|2006.04.11 20:21
|sell
|6
|0.54
|1.2148
|1.2334
|1.1898
|19
|2006.04.12 12:29
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2126
|1.1898
|20
|2006.04.12 12:29
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2125
|1.1898
|21
|2006.04.12 12:31
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2124
|1.1898
|22
|2006.04.12 12:31
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2122
|1.1898
|23
|2006.04.12 12:32
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2121
|1.1898
|24
|2006.04.12 12:32
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2120
|1.1898
|25
|2006.04.12 12:32
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2119
|1.1898
|26
|2006.04.12 12:32
|modify
|6
|0.54
|1.2148
|1.2118
|1.1898
|27
|2006.04.12 12:32
|s/l
|6
|0.54
|1.2118
|1.2118
|1.1898
|16.20
|558.86
|28
|2006.04.12 12:55
|buy
|7
|0.55
|1.2088
|1.1902
|1.2338
|29
|2006.04.12 13:40
|modify
|7
|0.55
|1.2088
|1.2107
|1.2338
|30
|2006.04.12 13:43
|s/l
|7
|0.55
|1.2107
|1.2107
|1.2338
|10.45
|569.31
|31
|2006.04.12 14:22
|sell
|8
|0.56
|1.2118
|1.2304
|1.1868
|32
|2006.04.12 17:11
|modify
|8
|0.56
|1.2118
|1.2104
|1.1868
|33
|2006.04.12 17:11
|modify
|8
|0.56
|1.2118
|1.2103
|1.1868
|34
|2006.04.12 17:11
|s/l
|8
|0.56
|1.2103
|1.2103
|1.1868
|8.40
|577.71
|35
|2006.04.12 17:20
|buy
|9
|0.57
|1.2101
|1.1915
|1.2351
|36
|2006.04.13 07:03
|modify
|9
|0.57
|1.2101
|1.2115
|1.2351
|37
|2006.04.13 07:03
|modify
|9
|0.57
|1.2101
|1.2116
|1.2351
|38
|2006.04.13 07:03
|s/l
|9
|0.57
|1.2116
|1.2116
|1.2351
|8.55
|586.26
|39
|2006.04.13 07:31
|sell
|10
|0.58
|1.2125
|1.2311
|1.1875
|40
|2006.04.13 10:41
|modify
|10
|0.58
|1.2125
|1.2106
|1.1875
|41
|2006.04.13 10:42
|modify
|10
|0.58
|1.2125
|1.2104
|1.1875
|42
|2006.04.13 10:42
|s/l
|10
|0.58
|1.2104
|1.2104
|1.1875
|12.18
|598.44
|43
|2006.04.13 10:46
|buy
|11
|0.59
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|44
|2006.04.16 22:19
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2122
|1.2356
|45
|2006.04.16 23:24
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2128
|1.2356
|46
|2006.04.16 23:29
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2129
|1.2356
|47
|2006.04.16 23:54
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2131
|1.2356
|48
|2006.04.16 23:58
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2132
|1.2356
|49
|2006.04.16 23:59
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2133
|1.2356
|50
|2006.04.17 00:04
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2134
|1.2356
|51
|2006.04.17 00:07
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2137
|1.2356
|52
|2006.04.17 00:07
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2138
|1.2356
|53
|2006.04.17 00:08
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2141
|1.2356
|54
|2006.04.17 00:08
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2142
|1.2356
|55
|2006.04.17 00:12
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2150
|1.2356
|56
|2006.04.17 00:12
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2151
|1.2356
|57
|2006.04.17 00:13
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2152
|1.2356
|58
|2006.04.17 00:14
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2153
|1.2356
|59
|2006.04.17 00:14
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2154
|1.2356
|60
|2006.04.17 00:14
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2155
|1.2356
|61
|2006.04.17 00:14
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2156
|1.2356
|62
|2006.04.17 00:19
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2157
|1.2356
|63
|2006.04.17 00:19
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2158
|1.2356
|64
|2006.04.17 00:22
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2159
|1.2356
|65
|2006.04.17 00:24
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2160
|1.2356
|66
|2006.04.17 00:24
|modify
|11
|0.59
|1.2106
|1.2162
|1.2356
|67
|2006.04.17 00:30
|s/l
|11
|0.59
|1.2162
|1.2162
|1.2356
|33.04
|631.48
|68
|2006.04.17 00:40
|sell
|12
|0.63
|1.2161
|1.2347
|1.1911
|69
|2006.04.18 20:51
|s/l
|12
|0.63
|1.2347
|1.2347
|1.1911
|-117.18
|514.30
|70
|2006.04.18 21:30
|sell
|13
|0.51
|1.2354
|1.2540
|1.2104
|71
|2006.04.19 11:08
|modify
|13
|0.51
|1.2354
|1.2340
|1.2104
|72
|2006.04.19 11:08
|modify
|13
|0.51
|1.2354
|1.2339
|1.2104
|73
|2006.04.19 11:09
|s/l
|13
|0.51
|1.2339
|1.2339
|1.2104
|7.65
|521.95
|74
|2006.04.19 11:10
|buy
|14
|0.52
|1.2344
|1.2158
|1.2594
|75
|2006.04.19 16:13
|modify
|14
|0.52
|1.2344
|1.2358
|1.2594
|76
|2006.04.19 16:14
|s/l
|14
|0.52
|1.2358
|1.2358
|1.2594
|7.28
|529.23
|77
|2006.04.19 16:31
|sell
|15
|0.52
|1.2363
|1.2549
|1.2113
|78
|2006.04.20 06:24
|modify
|15
|0.52
|1.2363
|1.2348
|1.2113
|79
|2006.04.20 06:25
|modify
|15
|0.52
|1.2363
|1.2346
|1.2113
|80
|2006.04.20 06:29
|modify
|15
|0.52
|1.2363
|1.2343
|1.2113
|81
|2006.04.20 06:29
|s/l
|15
|0.52
|1.2343
|1.2343
|1.2113
|10.40
|539.63
|82
|2006.04.20 06:35
|buy
|16
|0.53
|1.2346
|1.2160
|1.2596
|83
|2006.04.23 21:00
|modify
|16
|0.53
|1.2346
|1.2360
|1.2596
|84
|2006.04.23 21:02
|modify
|16
|0.53
|1.2346
|1.2361
|1.2596
|85
|2006.04.23 21:02
|modify
|16
|0.53
|1.2346
|1.2363
|1.2596
|86
|2006.04.23 21:03
|s/l
|16
|0.53
|1.2363
|1.2363
|1.2596
|9.01
|548.64
|87
|2006.04.23 21:35
|sell
|17
|0.54
|1.2365
|1.2551
|1.2115
|88
|2006.04.24 02:39
|modify
|17
|0.54
|1.2365
|1.2348
|1.2115
|89
|2006.04.24 02:39
|modify
|17
|0.54
|1.2365
|1.2347
|1.2115
|90
|2006.04.24 02:39
|s/l
|17
|0.54
|1.2347
|1.2347
|1.2115
|9.72
|558.36
|91
|2006.04.24 02:39
|sell
|18
|0.55
|1.2349
|1.2535
|1.2099
|92
|2006.04.27 14:49
|s/l
|18
|0.55
|1.2535
|1.2535
|1.2099
|-102.30
|456.06
|93
|2006.04.27 15:05
|sell
|19
|0.45
|1.2531
|1.2717
|1.2281
|94
|2006.04.27 15:50
|modify
|19
|0.45
|1.2531
|1.2501
|1.2281
|95
|2006.04.27 15:51
|s/l
|19
|0.45
|1.2501
|1.2501
|1.2281
|13.50
|469.56
|96
|2006.04.27 15:51
|sell
|20
|0.46
|1.2499
|1.2685
|1.2249
|97
|2006.05.01 13:09
|s/l
|20
|0.46
|1.2685
|1.2685
|1.2249
|-85.56
|384.00
|98
|2006.05.01 13:26
|sell
|21
|0.38
|1.2673
|1.2859
|1.2423
|99
|2006.05.01 14:00
|modify
|21
|0.38
|1.2673
|1.2650
|1.2423
|100
|2006.05.01 14:00
|s/l
|21
|0.38
|1.2650
|1.2650
|1.2423
|8.74
|392.74
|101
|2006.05.01 14:22
|buy
|22
|0.39
|1.2646
|1.2460
|1.2896
|102
|2006.05.01 14:28
|modify
|22
|0.39
|1.2646
|1.2663
|1.2896
|103
|2006.05.01 14:29
|s/l
|22
|0.39
|1.2663
|1.2663
|1.2896
|6.63
|399.37
|104
|2006.05.01 14:35
|sell
|23
|0.39
|1.2654
|1.2840
|1.2404
|105
|2006.05.01 14:45
|modify
|23
|0.39
|1.2654
|1.2631
|1.2404
|106
|2006.05.01 14:45
|s/l
|23
|0.39
|1.2631
|1.2631
|1.2404
|8.97
|408.34
|107
|2006.05.01 15:07
|buy
|24
|0.40
|1.2628
|1.2442
|1.2878
|108
|2006.05.02 09:58
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2642
|1.2878
|109
|2006.05.02 09:59
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2643
|1.2878
|110
|2006.05.02 10:04
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2644
|1.2878
|111
|2006.05.02 10:04
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2645
|1.2878
|112
|2006.05.02 10:06
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2646
|1.2878
|113
|2006.05.02 10:09
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2652
|1.2878
|114
|2006.05.02 10:11
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2654
|1.2878
|115
|2006.05.02 10:12
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2656
|1.2878
|116
|2006.05.02 10:13
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2658
|1.2878
|117
|2006.05.02 10:14
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2659
|1.2878
|118
|2006.05.02 10:14
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2660
|1.2878
|119
|2006.05.02 10:14
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2661
|1.2878
|120
|2006.05.02 10:15
|modify
|24
|0.40
|1.2628
|1.2662
|1.2878
|121
|2006.05.02 10:15
|s/l
|24
|0.40
|1.2662
|1.2662
|1.2878
|13.60
|421.94
|122
|2006.05.02 10:25
|sell
|25
|0.42
|1.2654
|1.2840
|1.2404
|123
|2006.05.02 11:07
|modify
|25
|0.42
|1.2654
|1.2639
|1.2404
|124
|2006.05.02 11:15
|modify
|25
|0.42
|1.2654
|1.2627
|1.2404
|125
|2006.05.02 11:16
|s/l
|25
|0.42
|1.2627
|1.2627
|1.2404
|11.34
|433.28
|126
|2006.05.02 11:26
|buy
|26
|0.43
|1.2630
|1.2444
|1.2880
|127
|2006.05.02 12:16
|modify
|26
|0.43
|1.2630
|1.2644
|1.2880
|128
|2006.05.02 12:17
|modify
|26
|0.43
|1.2630
|1.2646
|1.2880
|129
|2006.05.02 12:18
|s/l
|26
|0.43
|1.2646
|1.2646
|1.2880
|6.88
|440.16
|130
|2006.05.02 12:20
|sell
|27
|0.44
|1.2642
|1.2828
|1.2392
|131
|2006.05.02 16:20
|modify
|27
|0.44
|1.2642
|1.2628
|1.2392
|132
|2006.05.02 16:21
|s/l
|27
|0.44
|1.2628
|1.2628
|1.2392
|6.16
|446.32
|133
|2006.05.02 16:25
|buy
|28
|0.44
|1.2633
|1.2447
|1.2883
|134
|2006.05.03 06:30
|modify
|28
|0.44
|1.2633
|1.2653
|1.2883
|135
|2006.05.03 06:30
|modify
|28
|0.44
|1.2633
|1.2654
|1.2883
|136
|2006.05.03 06:32
|s/l
|28
|0.44
|1.2654
|1.2654
|1.2883
|9.24
|455.56
|137
|2006.05.03 06:45
|sell
|29
|0.45
|1.2660
|1.2846
|1.2410
|138
|2006.05.03 07:35
|modify
|29
|0.45
|1.2660
|1.2645
|1.2410
|139
|2006.05.03 07:35
|modify
|29
|0.45
|1.2660
|1.2639
|1.2410
|140
|2006.05.03 07:37
|s/l
|29
|0.45
|1.2639
|1.2639
|1.2410
|9.45
|465.01
|141
|2006.05.03 07:38
|buy
|30
|0.46
|1.2648
|1.2462
|1.2898
|142
|2006.05.04 14:09
|modify
|30
|0.46
|1.2648
|1.2662
|1.2898
|143
|2006.05.04 14:09
|modify
|30
|0.46
|1.2648
|1.2663
|1.2898
|144
|2006.05.04 14:09
|s/l
|30
|0.46
|1.2663
|1.2663
|1.2898
|6.90
|471.91
|145
|2006.05.04 14:32
|sell
|31
|0.47
|1.2671
|1.2857
|1.2421
|146
|2006.05.11 15:55
|s/l
|31
|0.47
|1.2857
|1.2857
|1.2421
|-87.42
|384.49
|147
|2006.05.11 16:10
|sell
|32
|0.38
|1.2847
|1.3033
|1.2597
|148
|2006.05.15 08:29
|modify
|32
|0.38
|1.2847
|1.2832
|1.2597
|149
|2006.05.15 08:29
|modify
|32
|0.38
|1.2847
|1.2831
|1.2597
|150
|2006.05.15 08:29
|modify
|32
|0.38
|1.2847
|1.2830
|1.2597
|151
|2006.05.15 08:30
|s/l
|32
|0.38
|1.2830
|1.2830
|1.2597
|6.46
|390.95
|152
|2006.05.15 08:30
|buy
|33
|0.39
|1.2842
|1.2656
|1.3092
|153
|2006.05.15 13:04
|modify
|33
|0.39
|1.2842
|1.2856
|1.3092
|154
|2006.05.15 13:04
|s/l
|33
|0.39
|1.2856
|1.2856
|1.3092
|5.46
|396.41
|155
|2006.05.15 13:04
|sell
|34
|0.39
|1.2837
|1.3023
|1.2587
|156
|2006.05.15 13:21
|modify
|34
|0.39
|1.2837
|1.2823
|1.2587
|157
|2006.05.15 13:21
|modify
|34
|0.39
|1.2837
|1.2822
|1.2587
|158
|2006.05.15 13:21
|modify
|34
|0.39
|1.2837
|1.2821
|1.2587
|159
|2006.05.15 13:22
|s/l
|34
|0.39
|1.2821
|1.2821
|1.2587
|6.24
|402.65
|160
|2006.05.15 13:35
|buy
|35
|0.40
|1.2823
|1.2637
|1.3073
|161
|2006.05.15 14:42
|modify
|35
|0.40
|1.2823
|1.2837
|1.3073
|162
|2006.05.15 14:42
|modify
|35
|0.40
|1.2823
|1.2838
|1.3073
|163
|2006.05.15 14:42
|modify
|35
|0.40
|1.2823
|1.2840
|1.3073
|164
|2006.05.15 14:42
|s/l
|35
|0.40
|1.2840
|1.2840
|1.3073
|6.80
|409.45
|165
|2006.05.15 14:50
|sell
|36
|0.40
|1.2834
|1.3020
|1.2584
|166
|2006.05.15 16:10
|modify
|36
|0.40
|1.2834
|1.2820
|1.2584
|167
|2006.05.15 16:14
|s/l
|36
|0.40
|1.2820
|1.2820
|1.2584
|5.60
|415.05
|168
|2006.05.15 16:15
|buy
|37
|0.41
|1.2822
|1.2636
|1.3072
|169
|2006.05.16 03:59
|modify
|37
|0.41
|1.2822
|1.2836
|1.3072
|170
|2006.05.16 03:59
|modify
|37
|0.41
|1.2822
|1.2837
|1.3072
|171
|2006.05.16 03:59
|s/l
|37
|0.41
|1.2837
|1.2837
|1.3072
|6.15
|421.20
|172
|2006.05.16 04:10
|sell
|38
|0.42
|1.2833
|1.3019
|1.2583
|173
|2006.05.16 05:00
|modify
|38
|0.42
|1.2833
|1.2807
|1.2583
|174
|2006.05.16 05:00
|s/l
|38
|0.42
|1.2807
|1.2807
|1.2583
|10.92
|432.12
|175
|2006.05.16 05:22
|buy
|39
|0.43
|1.2814
|1.2628
|1.3064
|176
|2006.05.16 12:33
|modify
|39
|0.43
|1.2814
|1.2836
|1.3064
|177
|2006.05.16 12:33
|modify
|39
|0.43
|1.2814
|1.2844
|1.3064
|178
|2006.05.16 12:33
|modify
|39
|0.43
|1.2814
|1.2845
|1.3064
|179
|2006.05.16 12:33
|modify
|39
|0.43
|1.2814
|1.2847
|1.3064
|180
|2006.05.16 12:33
|s/l
|39
|0.43
|1.2847
|1.2847
|1.3064
|14.19
|446.31
|181
|2006.05.16 12:50
|sell
|40
|0.44
|1.2847
|1.3033
|1.2597
|182
|2006.05.16 15:10
|modify
|40
|0.44
|1.2847
|1.2829
|1.2597
|183
|2006.05.16 15:10
|s/l
|40
|0.44
|1.2829
|1.2829
|1.2597
|7.92
|454.23
|184
|2006.05.16 15:36
|buy
|41
|0.45
|1.2823
|1.2637
|1.3073
|185
|2006.05.16 17:55
|modify
|41
|0.45
|1.2823
|1.2839
|1.3073
|186
|2006.05.16 17:55
|s/l
|41
|0.45
|1.2839
|1.2839
|1.3073
|7.20
|461.43
|187
|2006.05.16 18:45
|sell
|42
|0.46
|1.2851
|1.3037
|1.2601
|188
|2006.05.17 14:22
|modify
|42
|0.46
|1.2851
|1.2830
|1.2601
|189
|2006.05.17 14:22
|s/l
|42
|0.46
|1.2830
|1.2830
|1.2601
|9.66
|471.09
|190
|2006.05.17 14:42
|buy
|43
|0.47
|1.2793
|1.2607
|1.3043
|191
|2006.05.18 13:30
|modify
|43
|0.47
|1.2793
|1.2814
|1.3043
|192
|2006.05.18 13:30
|s/l
|43
|0.47
|1.2814
|1.2814
|1.3043
|9.87
|480.96
|193
|2006.05.18 13:51
|sell
|44
|0.48
|1.2814
|1.3000
|1.2564
|194
|2006.05.18 14:26
|modify
|44
|0.48
|1.2814
|1.2800
|1.2564
|195
|2006.05.18 14:27
|s/l
|44
|0.48
|1.2800
|1.2800
|1.2564
|6.72
|487.68
|196
|2006.05.18 14:43
|buy
|45
|0.48
|1.2800
|1.2614
|1.3050
|197
|2006.05.18 14:48
|modify
|45
|0.48
|1.2800
|1.2814
|1.3050
|198
|2006.05.18 14:49
|s/l
|45
|0.48
|1.2814
|1.2814
|1.3050
|6.72
|494.40
|199
|2006.05.18 14:55
|sell
|46
|0.49
|1.2807
|1.2993
|1.2557
|200
|2006.05.18 16:00
|modify
|46
|0.49
|1.2807
|1.2784
|1.2557
|201
|2006.05.18 16:00
|s/l
|46
|0.49
|1.2784
|1.2784
|1.2557
|11.27
|505.67
|202
|2006.05.18 16:01
|buy
|47
|0.50
|1.2807
|1.2621
|1.3057
|203
|2006.05.18 17:01
|modify
|47
|0.50
|1.2807
|1.2822
|1.3057
|204
|2006.05.18 17:02
|s/l
|47
|0.50
|1.2822
|1.2822
|1.3057
|7.50
|513.17
|205
|2006.05.18 17:07
|sell
|48
|0.51
|1.2818
|1.3004
|1.2568
|206
|2006.05.19 07:20
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2804
|1.2568
|207
|2006.05.19 07:23
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2803
|1.2568
|208
|2006.05.19 07:24
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2800
|1.2568
|209
|2006.05.19 07:30
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2791
|1.2568
|210
|2006.05.19 07:33
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2790
|1.2568
|211
|2006.05.19 07:34
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2788
|1.2568
|212
|2006.05.19 07:34
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2787
|1.2568
|213
|2006.05.19 07:34
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2786
|1.2568
|214
|2006.05.19 07:34
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2785
|1.2568
|215
|2006.05.19 07:34
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2784
|1.2568
|216
|2006.05.19 07:34
|modify
|48
|0.51
|1.2818
|1.2783
|1.2568
|217
|2006.05.19 07:34
|s/l
|48
|0.51
|1.2783
|1.2783
|1.2568
|17.85
|531.02
|218
|2006.05.19 07:50
|buy
|49
|0.53
|1.2781
|1.2595
|1.3031
|219
|2006.05.22 14:09
|modify
|49
|0.53
|1.2781
|1.2795
|1.3031
|220
|2006.05.22 14:10
|s/l
|49
|0.53
|1.2795
|1.2795
|1.3031
|7.42
|538.44
|221
|2006.05.22 14:12
|sell
|50
|0.53
|1.2788
|1.2974
|1.2538
|222
|2006.05.23 22:09
|modify
|50
|0.53
|1.2788
|1.2772
|1.2538
|223
|2006.05.23 22:09
|s/l
|50
|0.53
|1.2772
|1.2772
|1.2538
|8.48
|546.92
|224
|2006.05.23 22:15
|buy
|51
|0.54
|1.2790
|1.2604
|1.3040
|225
|2006.05.24 00:10
|modify
|51
|0.54
|1.2790
|1.2807
|1.3040
|226
|2006.05.24 00:10
|s/l
|51
|0.54
|1.2807
|1.2807
|1.3040
|9.18
|556.10
|227
|2006.05.24 00:26
|sell
|52
|0.55
|1.2795
|1.2981
|1.2545
|228
|2006.05.24 00:58
|modify
|52
|0.55
|1.2795
|1.2780
|1.2545
|229
|2006.05.24 00:58
|s/l
|52
|0.55
|1.2780
|1.2780
|1.2545
|8.25
|564.35
|230
|2006.05.24 01:12
|buy
|53
|0.56
|1.2779
|1.2593
|1.3029
|231
|2006.05.24 02:34
|modify
|53
|0.56
|1.2779
|1.2795
|1.3029
|232
|2006.05.24 02:39
|modify
|53
|0.56
|1.2779
|1.2796
|1.3029
|233
|2006.05.24 02:41
|s/l
|53
|0.56
|1.2796
|1.2796
|1.3029
|9.52
|573.87
|234
|2006.05.24 02:41
|sell
|54
|0.57
|1.2796
|1.2982
|1.2546
|235
|2006.05.24 04:14
|modify
|54
|0.57
|1.2796
|1.2782
|1.2546
|236
|2006.05.24 04:14
|s/l
|54
|0.57
|1.2782
|1.2782
|1.2546
|7.98
|581.85
|237
|2006.05.24 04:20
|buy
|55
|0.58
|1.2784
|1.2598
|1.3034
|238
|2006.05.24 06:50
|modify
|55
|0.58
|1.2784
|1.2806
|1.3034
|239
|2006.05.24 06:51
|s/l
|55
|0.58
|1.2806
|1.2806
|1.3034
|12.76
|594.61
|240
|2006.05.24 07:25
|sell
|56
|0.59
|1.2818
|1.3004
|1.2568
|241
|2006.05.24 14:08
|modify
|56
|0.59
|1.2818
|1.2804
|1.2568
|242
|2006.05.24 14:08
|modify
|56
|0.59
|1.2818
|1.2801
|1.2568
|243
|2006.05.24 14:09
|s/l
|56
|0.59
|1.2801
|1.2801
|1.2568
|10.03
|604.64
|244
|2006.05.24 15:02
|buy
|57
|0.60
|1.2769
|1.2583
|1.3019
|245
|2006.05.24 18:54
|modify
|57
|0.60
|1.2769
|1.2783
|1.3019
|246
|2006.05.24 18:54
|s/l
|57
|0.60
|1.2783
|1.2783
|1.3019
|8.40
|613.04
|247
|2006.05.24 19:00
|sell
|58
|0.61
|1.2777
|1.2963
|1.2527
|248
|2006.05.24 20:34
|modify
|58
|0.61
|1.2777
|1.2763
|1.2527
|249
|2006.05.24 20:35
|modify
|58
|0.61
|1.2777
|1.2762
|1.2527
|250
|2006.05.24 20:39
|modify
|58
|0.61
|1.2777
|1.2761
|1.2527
|251
|2006.05.24 20:44
|modify
|58
|0.61
|1.2777
|1.2760
|1.2527
|252
|2006.05.24 21:26
|s/l
|58
|0.61
|1.2760
|1.2760
|1.2527
|10.37
|623.41
|253
|2006.05.24 21:26
|buy
|59
|0.62
|1.2760
|1.2574
|1.3010
|254
|2006.05.25 06:19
|modify
|59
|0.62
|1.2760
|1.2775
|1.3010
|255
|2006.05.25 06:20
|modify
|59
|0.62
|1.2760
|1.2776
|1.3010
|256
|2006.05.25 06:24
|modify
|59
|0.62
|1.2760
|1.2777
|1.3010
|257
|2006.05.25 06:24
|modify
|59
|0.62
|1.2760
|1.2778
|1.3010
|258
|2006.05.25 06:25
|s/l
|59
|0.62
|1.2778
|1.2778
|1.3010
|11.16
|634.57
|259
|2006.05.25 06:31
|sell
|60
|0.63
|1.2774
|1.2960
|1.2524
|260
|2006.05.25 12:19
|modify
|60
|0.63
|1.2774
|1.2760
|1.2524
|261
|2006.05.25 12:19
|s/l
|60
|0.63
|1.2760
|1.2760
|1.2524
|8.82
|643.39
|262
|2006.05.25 12:19
|buy
|61
|0.64
|1.2765
|1.2579
|1.3015
|263
|2006.05.25 12:35
|modify
|61
|0.64
|1.2765
|1.2794
|1.3015
|264
|2006.05.25 12:35
|s/l
|61
|0.64
|1.2794
|1.2794
|1.3015
|18.56
|661.95
|265
|2006.05.25 12:46
|sell
|62
|0.66
|1.2778
|1.2964
|1.2528
|266
|2006.05.25 12:54
|modify
|62
|0.66
|1.2778
|1.2763
|1.2528
|267
|2006.05.25 12:54
|s/l
|62
|0.66
|1.2763
|1.2763
|1.2528
|9.90
|671.85
|268
|2006.05.25 12:54
|buy
|63
|0.67
|1.2782
|1.2596
|1.3032
|269
|2006.05.25 18:30
|modify
|63
|0.67
|1.2782
|1.2800
|1.3032
|270
|2006.05.25 18:30
|s/l
|63
|0.67
|1.2800
|1.2800
|1.3032
|12.06
|683.91
|271
|2006.05.25 19:00
|sell
|64
|0.68
|1.2805
|1.2991
|1.2555
|272
|2006.05.26 01:21
|modify
|64
|0.68
|1.2805
|1.2789
|1.2555
|273
|2006.05.26 01:22
|s/l
|64
|0.68
|1.2789
|1.2789
|1.2555
|10.88
|694.79
|274
|2006.05.26 01:45
|buy
|65
|0.69
|1.2782
|1.2596
|1.3032
|275
|2006.05.26 07:44
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2796
|1.3032
|276
|2006.05.26 07:49
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2798
|1.3032
|277
|2006.05.26 07:53
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2799
|1.3032
|278
|2006.05.26 07:54
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2800
|1.3032
|279
|2006.05.26 07:56
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2801
|1.3032
|280
|2006.05.26 07:57
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2802
|1.3032
|281
|2006.05.26 07:58
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2804
|1.3032
|282
|2006.05.26 07:58
|modify
|65
|0.69
|1.2782
|1.2805
|1.3032
|283
|2006.05.26 07:58
|s/l
|65
|0.69
|1.2805
|1.2805
|1.3032
|15.87
|710.66
|284
|2006.05.26 08:20
|sell
|66
|0.71
|1.2815
|1.3001
|1.2565
|285
|2006.05.26 12:10
|modify
|66
|0.71
|1.2815
|1.2801
|1.2565
|286
|2006.05.26 12:10
|modify
|66
|0.71
|1.2815
|1.2800
|1.2565
|287
|2006.05.26 12:16
|s/l
|66
|0.71
|1.2800
|1.2800
|1.2565
|10.65
|721.31
|288
|2006.05.26 12:30
|buy
|67
|0.72
|1.2825
|1.2639
|1.3075
|289
|2006.05.30 07:03
|modify
|67
|0.72
|1.2825
|1.2842
|1.3075
|290
|2006.05.30 07:04
|modify
|67
|0.72
|1.2825
|1.2845
|1.3075
|291
|2006.05.30 07:05
|modify
|67
|0.72
|1.2825
|1.2853
|1.3075
|292
|2006.05.30 07:05
|modify
|67
|0.72
|1.2825
|1.2855
|1.3075
|293
|2006.05.30 07:05
|s/l
|67
|0.72
|1.2855
|1.2855
|1.3075
|21.60
|742.91
|294
|2006.05.30 07:25
|sell
|68
|0.74
|1.2848
|1.3034
|1.2598
|295
|2006.05.30 12:23
|modify
|68
|0.74
|1.2848
|1.2831
|1.2598
|296
|2006.05.30 12:24
|s/l
|68
|0.74
|1.2831
|1.2831
|1.2598
|12.58
|755.49
|297
|2006.05.30 12:36
|buy
|69
|0.75
|1.2825
|1.2639
|1.3075
|298
|2006.05.30 13:16
|modify
|69
|0.75
|1.2825
|1.2841
|1.3075
|299
|2006.05.30 13:16
|s/l
|69
|0.75
|1.2841
|1.2841
|1.3075
|12.00
|767.49
|300
|2006.05.30 13:17
|sell
|70
|0.76
|1.2824
|1.3010
|1.2574
|301
|2006.06.01 00:27
|modify
|70
|0.76
|1.2824
|1.2810
|1.2574
|302
|2006.06.01 00:28
|modify
|70
|0.76
|1.2824
|1.2809
|1.2574
|303
|2006.06.01 00:30
|modify
|70
|0.76
|1.2824
|1.2807
|1.2574
|304
|2006.06.01 00:30
|modify
|70
|0.76
|1.2824
|1.2803
|1.2574
|305
|2006.06.01 00:30
|modify
|70
|0.76
|1.2824
|1.2801
|1.2574
|306
|2006.06.01 00:33
|s/l
|70
|0.76
|1.2801
|1.2801
|1.2574
|17.48
|784.97
|307
|2006.06.01 00:50
|buy
|71
|0.78
|1.2794
|1.2608
|1.3044
|308
|2006.06.01 14:54
|modify
|71
|0.78
|1.2794
|1.2813
|1.3044
|309
|2006.06.01 14:54
|modify
|71
|0.78
|1.2794
|1.2815
|1.3044
|310
|2006.06.01 14:54
|s/l
|71
|0.78
|1.2815
|1.2815
|1.3044
|16.38
|801.35
|311
|2006.06.01 15:15
|sell
|72
|0.80
|1.2806
|1.2992
|1.2556
|312
|2006.06.07 06:31
|modify
|72
|0.80
|1.2806
|1.2792
|1.2556
|313
|2006.06.07 06:32
|s/l
|72
|0.80
|1.2792
|1.2792
|1.2556
|11.20
|812.55
|314
|2006.06.07 06:57
|buy
|73
|0.81
|1.2791
|1.2605
|1.3041
|315
|2006.06.07 07:56
|modify
|73
|0.81
|1.2791
|1.2806
|1.3041
|316
|2006.06.07 07:56
|modify
|73
|0.81
|1.2791
|1.2807
|1.3041
|317
|2006.06.07 08:05
|modify
|73
|0.81
|1.2791
|1.2814
|1.3041
|318
|2006.06.07 08:05
|modify
|73
|0.81
|1.2791
|1.2815
|1.3041
|319
|2006.06.07 08:05
|modify
|73
|0.81
|1.2791
|1.2817
|1.3041
|320
|2006.06.07 08:09
|modify
|73
|0.81
|1.2791
|1.2819
|1.3041
|321
|2006.06.07 08:09
|modify
|73
|0.81
|1.2791
|1.2820
|1.3041
|322
|2006.06.07 08:13
|s/l
|73
|0.81
|1.2820
|1.2820
|1.3041
|23.49
|836.04
|323
|2006.06.07 08:24
|sell
|74
|0.83
|1.2816
|1.3002
|1.2566
|324
|2006.06.07 11:26
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2802
|1.2566
|325
|2006.06.07 11:26
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2801
|1.2566
|326
|2006.06.07 11:26
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2800
|1.2566
|327
|2006.06.07 11:32
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2792
|1.2566
|328
|2006.06.07 11:32
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2791
|1.2566
|329
|2006.06.07 11:40
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2790
|1.2566
|330
|2006.06.07 11:40
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2789
|1.2566
|331
|2006.06.07 11:45
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2788
|1.2566
|332
|2006.06.07 11:45
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2787
|1.2566
|333
|2006.06.07 11:45
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2786
|1.2566
|334
|2006.06.07 11:45
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2785
|1.2566
|335
|2006.06.07 11:45
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2784
|1.2566
|336
|2006.06.07 11:46
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2783
|1.2566
|337
|2006.06.07 11:46
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2782
|1.2566
|338
|2006.06.07 11:46
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2781
|1.2566
|339
|2006.06.07 11:46
|modify
|74
|0.83
|1.2816
|1.2780
|1.2566
|340
|2006.06.07 11:51
|s/l
|74
|0.83
|1.2780
|1.2780
|1.2566
|29.88
|865.92
|341
|2006.06.07 12:04
|buy
|75
|0.86
|1.2783
|1.2597
|1.3033
|342
|2006.06.07 15:50
|modify
|75
|0.86
|1.2783
|1.2797
|1.3033
|343
|2006.06.07 15:51
|modify
|75
|0.86
|1.2783
|1.2798
|1.3033
|344
|2006.06.07 15:51
|modify
|75
|0.86
|1.2783
|1.2799
|1.3033
|345
|2006.06.07 15:51
|modify
|75
|0.86
|1.2783
|1.2800
|1.3033
|346
|2006.06.07 15:52
|s/l
|75
|0.86
|1.2800
|1.2800
|1.3033
|14.62
|880.54
|347
|2006.06.07 15:56
|sell
|76
|0.88
|1.2795
|1.2981
|1.2545
|348
|2006.06.08 06:34
|modify
|76
|0.88
|1.2795
|1.2781
|1.2545
|349
|2006.06.08 06:34
|modify
|76
|0.88
|1.2795
|1.2780
|1.2545
|350
|2006.06.08 06:39
|modify
|76
|0.88
|1.2795
|1.2772
|1.2545
|351
|2006.06.08 06:39
|modify
|76
|0.88
|1.2795
|1.2771
|1.2545
|352
|2006.06.08 06:39
|s/l
|76
|0.88
|1.2771
|1.2771
|1.2545
|21.12
|901.66
|353
|2006.06.08 06:49
|buy
|77
|0.90
|1.2778
|1.2592
|1.3028
|354
|2006.06.12 11:24
|s/l
|77
|0.90
|1.2592
|1.2592
|1.3028
|-167.40
|734.26
|355
|2006.06.12 11:56
|buy
|78
|0.73
|1.2584
|1.2398
|1.2834
|356
|2006.06.12 13:28
|modify
|78
|0.73
|1.2584
|1.2598
|1.2834
|357
|2006.06.12 13:28
|modify
|78
|0.73
|1.2584
|1.2599
|1.2834
|358
|2006.06.12 13:29
|modify
|78
|0.73
|1.2584
|1.2600
|1.2834
|359
|2006.06.12 13:30
|modify
|78
|0.73
|1.2584
|1.2601
|1.2834
|360
|2006.06.12 13:31
|modify
|78
|0.73
|1.2584
|1.2602
|1.2834
|361
|2006.06.12 13:35
|modify
|78
|0.73
|1.2584
|1.2603
|1.2834
|362
|2006.06.12 13:37
|s/l
|78
|0.73
|1.2603
|1.2603
|1.2834
|13.87
|748.13
|363
|2006.06.12 13:43
|sell
|79
|0.74
|1.2598
|1.2784
|1.2348
|364
|2006.06.12 15:08
|modify
|79
|0.74
|1.2598
|1.2584
|1.2348
|365
|2006.06.12 15:08
|modify
|79
|0.74
|1.2598
|1.2583
|1.2348
|366
|2006.06.12 15:08
|modify
|79
|0.74
|1.2598
|1.2582
|1.2348
|367
|2006.06.12 15:08
|modify
|79
|0.74
|1.2598
|1.2581
|1.2348
|368
|2006.06.12 15:10
|s/l
|79
|0.74
|1.2581
|1.2581
|1.2348
|12.58
|760.71
|369
|2006.06.12 15:16
|buy
|80
|0.76
|1.2586
|1.2400
|1.2836
|370
|2006.06.12 18:13
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2600
|1.2836
|371
|2006.06.12 18:14
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2601
|1.2836
|372
|2006.06.12 18:33
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2602
|1.2836
|373
|2006.06.12 18:33
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2603
|1.2836
|374
|2006.06.12 18:33
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2604
|1.2836
|375
|2006.06.12 18:33
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2605
|1.2836
|376
|2006.06.12 18:42
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2611
|1.2836
|377
|2006.06.12 18:43
|modify
|80
|0.76
|1.2586
|1.2612
|1.2836
|378
|2006.06.12 18:47
|s/l
|80
|0.76
|1.2612
|1.2612
|1.2836
|19.76
|780.47
|379
|2006.06.12 18:58
|sell
|81
|0.78
|1.2610
|1.2796
|1.2360
|380
|2006.06.12 21:12
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2590
|1.2360
|381
|2006.06.12 21:14
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2589
|1.2360
|382
|2006.06.12 21:15
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2588
|1.2360
|383
|2006.06.12 21:19
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2587
|1.2360
|384
|2006.06.12 21:20
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2586
|1.2360
|385
|2006.06.12 21:20
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2585
|1.2360
|386
|2006.06.12 21:22
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2583
|1.2360
|387
|2006.06.12 21:23
|modify
|81
|0.78
|1.2610
|1.2582
|1.2360
|388
|2006.06.12 22:05
|s/l
|81
|0.78
|1.2582
|1.2582
|1.2360
|21.84
|802.31
|389
|2006.06.12 22:14
|sell
|82
|0.80
|1.2578
|1.2764
|1.2328
|390
|2006.06.13 12:31
|modify
|82
|0.80
|1.2578
|1.2563
|1.2328
|391
|2006.06.13 12:31
|modify
|82
|0.80
|1.2578
|1.2562
|1.2328
|392
|2006.06.13 12:31
|modify
|82
|0.80
|1.2578
|1.2561
|1.2328
|393
|2006.06.13 12:31
|modify
|82
|0.80
|1.2578
|1.2560
|1.2328
|394
|2006.06.13 12:31
|modify
|82
|0.80
|1.2578
|1.2559
|1.2328
|395
|2006.06.13 12:31
|modify
|82
|0.80
|1.2578
|1.2558
|1.2328
|396
|2006.06.13 12:32
|s/l
|82
|0.80
|1.2558
|1.2558
|1.2328
|16.00
|818.31
|397
|2006.06.13 12:35
|buy
|83
|0.81
|1.2571
|1.2385
|1.2821
|398
|2006.06.13 13:37
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2585
|1.2821
|399
|2006.06.13 13:43
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2591
|1.2821
|400
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2592
|1.2821
|401
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2593
|1.2821
|402
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2594
|1.2821
|403
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2595
|1.2821
|404
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2596
|1.2821
|405
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2597
|1.2821
|406
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2598
|1.2821
|407
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2599
|1.2821
|408
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2600
|1.2821
|409
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2601
|1.2821
|410
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2602
|1.2821
|411
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2603
|1.2821
|412
|2006.06.13 13:44
|modify
|83
|0.81
|1.2571
|1.2604
|1.2821
|413
|2006.06.13 13:45
|s/l
|83
|0.81
|1.2604
|1.2604
|1.2821
|26.73
|845.04
|414
|2006.06.13 14:06
|sell
|84
|0.84
|1.2601
|1.2787
|1.2351
|415
|2006.06.13 14:22
|modify
|84
|0.84
|1.2601
|1.2585
|1.2351
|416
|2006.06.13 14:23
|modify
|84
|0.84
|1.2601
|1.2584
|1.2351
|417
|2006.06.13 14:23
|modify
|84
|0.84
|1.2601
|1.2583
|1.2351
|418
|2006.06.13 14:23
|modify
|84
|0.84
|1.2601
|1.2582
|1.2351
|419
|2006.06.13 14:23
|modify
|84
|0.84
|1.2601
|1.2580
|1.2351
|420
|2006.06.13 14:23
|modify
|84
|0.84
|1.2601
|1.2579
|1.2351
|421
|2006.06.13 14:23
|modify
|84
|0.84
|1.2601
|1.2578
|1.2351
|422
|2006.06.13 14:28
|s/l
|84
|0.84
|1.2578
|1.2578
|1.2351
|19.32
|864.36
|423
|2006.06.13 14:57
|buy
|85
|0.86
|1.2570
|1.2384
|1.2820
|424
|2006.06.14 07:39
|modify
|85
|0.86
|1.2570
|1.2584
|1.2820
|425
|2006.06.14 07:44
|modify
|85
|0.86
|1.2570
|1.2585
|1.2820
|426
|2006.06.14 07:45
|modify
|85
|0.86
|1.2570
|1.2591
|1.2820
|427
|2006.06.14 07:46
|s/l
|85
|0.86
|1.2591
|1.2591
|1.2820
|18.06
|882.42
|428
|2006.06.14 07:52
|sell
|86
|0.88
|1.2585
|1.2771
|1.2335
|429
|2006.06.14 12:14
|modify
|86
|0.88
|1.2585
|1.2570
|1.2335
|430
|2006.06.14 12:14
|modify
|86
|0.88
|1.2585
|1.2569
|1.2335
|431
|2006.06.14 12:15
|modify
|86
|0.88
|1.2585
|1.2568
|1.2335
|432
|2006.06.14 12:16
|s/l
|86
|0.88
|1.2568
|1.2568
|1.2335
|14.96
|897.38
|433
|2006.06.14 12:20
|buy
|87
|0.89
|1.2568
|1.2382
|1.2818
|434
|2006.06.14 13:17
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2582
|1.2818
|435
|2006.06.14 13:17
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2584
|1.2818
|436
|2006.06.14 13:17
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2585
|1.2818
|437
|2006.06.14 13:18
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2591
|1.2818
|438
|2006.06.14 13:18
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2592
|1.2818
|439
|2006.06.14 13:18
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2594
|1.2818
|440
|2006.06.14 13:18
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2595
|1.2818
|441
|2006.06.14 13:19
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2596
|1.2818
|442
|2006.06.14 13:19
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2598
|1.2818
|443
|2006.06.14 13:19
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2599
|1.2818
|444
|2006.06.14 13:19
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2600
|1.2818
|445
|2006.06.14 13:19
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2602
|1.2818
|446
|2006.06.14 13:19
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2603
|1.2818
|447
|2006.06.14 13:19
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2604
|1.2818
|448
|2006.06.14 13:20
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2605
|1.2818
|449
|2006.06.14 13:20
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2612
|1.2818
|450
|2006.06.14 13:20
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2614
|1.2818
|451
|2006.06.14 13:20
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2615
|1.2818
|452
|2006.06.14 13:20
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2617
|1.2818
|453
|2006.06.14 13:20
|modify
|87
|0.89
|1.2568
|1.2619
|1.2818
|454
|2006.06.14 13:21
|s/l
|87
|0.89
|1.2619
|1.2619
|1.2818
|45.39
|942.77
|455
|2006.06.14 13:56
|sell
|88
|0.94
|1.2624
|1.2810
|1.2374
|456
|2006.06.14 18:30
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2610
|1.2374
|457
|2006.06.14 18:30
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2609
|1.2374
|458
|2006.06.14 18:30
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2607
|1.2374
|459
|2006.06.14 18:30
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2606
|1.2374
|460
|2006.06.14 18:41
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2605
|1.2374
|461
|2006.06.14 18:41
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2604
|1.2374
|462
|2006.06.14 18:42
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2603
|1.2374
|463
|2006.06.14 18:42
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2602
|1.2374
|464
|2006.06.14 18:44
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2601
|1.2374
|465
|2006.06.14 18:44
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2600
|1.2374
|466
|2006.06.14 18:44
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2599
|1.2374
|467
|2006.06.14 18:45
|modify
|88
|0.94
|1.2624
|1.2598
|1.2374
|468
|2006.06.14 19:05
|s/l
|88
|0.94
|1.2598
|1.2598
|1.2374
|24.44
|967.21
|469
|2006.06.14 19:05
|buy
|89
|0.96
|1.2598
|1.2412
|1.2848
|470
|2006.06.15 02:02
|modify
|89
|0.96
|1.2598
|1.2612
|1.2848
|471
|2006.06.15 02:03
|modify
|89
|0.96
|1.2598
|1.2613
|1.2848
|472
|2006.06.15 02:03
|modify
|89
|0.96
|1.2598
|1.2614
|1.2848
|473
|2006.06.15 02:03
|modify
|89
|0.96
|1.2598
|1.2615
|1.2848
|474
|2006.06.15 02:06
|s/l
|89
|0.96
|1.2615
|1.2615
|1.2848
|16.32
|983.53
|475
|2006.06.15 02:11
|sell
|90
|0.98
|1.2615
|1.2801
|1.2365
|476
|2006.06.15 12:33
|modify
|90
|0.98
|1.2615
|1.2601
|1.2365
|477
|2006.06.15 12:33
|modify
|90
|0.98
|1.2615
|1.2600
|1.2365
|478
|2006.06.15 12:33
|modify
|90
|0.98
|1.2615
|1.2599
|1.2365
|479
|2006.06.15 12:33
|modify
|90
|0.98
|1.2615
|1.2598
|1.2365
|480
|2006.06.15 12:34
|modify
|90
|0.98
|1.2615
|1.2590
|1.2365
|481
|2006.06.15 12:35
|modify
|90
|0.98
|1.2615
|1.2589
|1.2365
|482
|2006.06.15 12:35
|s/l
|90
|0.98
|1.2589
|1.2589
|1.2365
|25.48
|1009.01
|483
|2006.06.15 12:40
|buy
|91
|1.00
|1.2608
|1.2422
|1.2858
|484
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2622
|1.2858
|485
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2625
|1.2858
|486
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2634
|1.2858
|487
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2637
|1.2858
|488
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2639
|1.2858
|489
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2642
|1.2858
|490
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2645
|1.2858
|491
|2006.06.15 13:00
|modify
|91
|1.00
|1.2608
|1.2646
|1.2858
|492
|2006.06.15 13:01
|s/l
|91
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2858
|38.00
|1047.01
|493
|2006.06.15 13:25
|sell
|92
|1.04
|1.2638
|1.2824
|1.2388
|494
|2006.06.15 15:28
|modify
|92
|1.04
|1.2638
|1.2624
|1.2388
|495
|2006.06.15 15:28
|modify
|92
|1.04
|1.2638
|1.2622
|1.2388
|496
|2006.06.15 15:29
|modify
|92
|1.04
|1.2638
|1.2621
|1.2388
|497
|2006.06.15 15:29
|modify
|92
|1.04
|1.2638
|1.2620
|1.2388
|498
|2006.06.15 15:29
|modify
|92
|1.04
|1.2638
|1.2619
|1.2388
|499
|2006.06.15 15:50
|modify
|92
|1.04
|1.2638
|1.2618
|1.2388
|500
|2006.06.15 15:57
|s/l
|92
|1.04
|1.2618
|1.2618
|1.2388
|20.80
|1067.81
|501
|2006.06.15 16:02
|sell
|93
|1.06
|1.2612
|1.2798
|1.2362
|502
|2006.06.19 01:06
|modify
|93
|1.06
|1.2612
|1.2598
|1.2362
|503
|2006.06.19 01:11
|s/l
|93
|1.06
|1.2598
|1.2598
|1.2362
|14.84
|1082.65
|504
|2006.06.19 01:51
|buy
|94
|1.08
|1.2578
|1.2392
|1.2828
|505
|2006.06.19 06:07
|modify
|94
|1.08
|1.2578
|1.2592
|1.2828
|506
|2006.06.19 06:07
|modify
|94
|1.08
|1.2578
|1.2593
|1.2828
|507
|2006.06.19 06:13
|modify
|94
|1.08
|1.2578
|1.2594
|1.2828
|508
|2006.06.19 06:14
|modify
|94
|1.08
|1.2578
|1.2595
|1.2828
|509
|2006.06.19 06:15
|s/l
|94
|1.08
|1.2595
|1.2595
|1.2828
|18.36
|1101.01
|510
|2006.06.19 06:15
|sell
|95
|1.10
|1.2594
|1.2780
|1.2344
|511
|2006.06.19 12:26
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2580
|1.2344
|512
|2006.06.19 12:27
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2579
|1.2344
|513
|2006.06.19 12:27
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2578
|1.2344
|514
|2006.06.19 13:00
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2570
|1.2344
|515
|2006.06.19 13:00
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2568
|1.2344
|516
|2006.06.19 13:02
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2567
|1.2344
|517
|2006.06.19 13:03
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2566
|1.2344
|518
|2006.06.19 13:07
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2565
|1.2344
|519
|2006.06.19 13:07
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2564
|1.2344
|520
|2006.06.19 13:07
|modify
|95
|1.10
|1.2594
|1.2563
|1.2344
|521
|2006.06.19 13:08
|s/l
|95
|1.10
|1.2563
|1.2563
|1.2344
|34.10
|1135.11
|522
|2006.06.19 13:19
|buy
|96
|1.13
|1.2567
|1.2381
|1.2817
|523
|2006.06.19 20:20
|modify
|96
|1.13
|1.2567
|1.2581
|1.2817
|524
|2006.06.19 20:23
|s/l
|96
|1.13
|1.2581
|1.2581
|1.2817
|15.82
|1150.93
|525
|2006.06.19 20:23
|sell
|97
|1.15
|1.2581
|1.2767
|1.2331
|526
|2006.06.20 00:44
|modify
|97
|1.15
|1.2581
|1.2567
|1.2331
|527
|2006.06.20 00:44
|modify
|97
|1.15
|1.2581
|1.2566
|1.2331
|528
|2006.06.20 00:45
|modify
|97
|1.15
|1.2581
|1.2565
|1.2331
|529
|2006.06.20 00:45
|modify
|97
|1.15
|1.2581
|1.2564
|1.2331
|530
|2006.06.20 01:04
|s/l
|97
|1.15
|1.2564
|1.2564
|1.2331
|19.55
|1170.48
|531
|2006.06.20 01:04
|buy
|98
|1.17
|1.2564
|1.2378
|1.2814
|532
|2006.06.20 05:24
|modify
|98
|1.17
|1.2564
|1.2578
|1.2814
|533
|2006.06.20 05:31
|modify
|98
|1.17
|1.2564
|1.2579
|1.2814
|534
|2006.06.20 05:31
|modify
|98
|1.17
|1.2564
|1.2581
|1.2814
|535
|2006.06.20 05:31
|modify
|98
|1.17
|1.2564
|1.2582
|1.2814
|536
|2006.06.20 05:33
|modify
|98
|1.17
|1.2564
|1.2583
|1.2814
|537
|2006.06.20 05:34
|modify
|98
|1.17
|1.2564
|1.2584
|1.2814
|538
|2006.06.20 05:37
|modify
|98
|1.17
|1.2564
|1.2585
|1.2814
|539
|2006.06.20 05:39
|s/l
|98
|1.17
|1.2585
|1.2585
|1.2814
|24.57
|1195.05
|540
|2006.06.20 05:43
|sell
|99
|1.19
|1.2583
|1.2769
|1.2333
|541
|2006.06.20 09:31
|modify
|99
|1.19
|1.2583
|1.2569
|1.2333
|542
|2006.06.20 09:31
|modify
|99
|1.19
|1.2583
|1.2568
|1.2333
|543
|2006.06.20 09:40
|s/l
|99
|1.19
|1.2568
|1.2568
|1.2333
|17.85
|1212.90
|544
|2006.06.20 09:40
|buy
|100
|1.21
|1.2568
|1.2382
|1.2818
|545
|2006.06.20 16:28
|modify
|100
|1.21
|1.2568
|1.2582
|1.2818
|546
|2006.06.20 16:29
|modify
|100
|1.21
|1.2568
|1.2583
|1.2818
|547
|2006.06.20 16:29
|modify
|100
|1.21
|1.2568
|1.2584
|1.2818
|548
|2006.06.20 16:29
|modify
|100
|1.21
|1.2568
|1.2585
|1.2818
|549
|2006.06.20 16:33
|s/l
|100
|1.21
|1.2585
|1.2585
|1.2818
|20.57
|1233.47
|550
|2006.06.20 16:44
|sell
|101
|1.23
|1.2581
|1.2767
|1.2331
|551
|2006.06.22 13:30
|modify
|101
|1.23
|1.2581
|1.2567
|1.2331
|552
|2006.06.22 13:32
|s/l
|101
|1.23
|1.2567
|1.2567
|1.2331
|17.22
|1250.69
|553
|2006.06.22 13:38
|buy
|102
|1.25
|1.2574
|1.2388
|1.2824
|554
|2006.06.23 20:04
|close at stop
|102
|1.25
|1.2509
|1.2388
|1.2824
|-81.25
|1169.44