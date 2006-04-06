|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.07.02 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LongEMA=5; ShortEMA=1; TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=1; StopLoss=186; TakeProfit=250; Lots=0.1; EquityStop=7; Hours=36; col=SkyBlue; TF=60; upperproximity=30; lowerproximity=30; MinutesToClose=10; FirstJump=1;
|Bars in test
|18476
|Ticks modelled
|299944
|Modelling quality
|45.70%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|0.00
|Gross profit
|0.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|0.00
|Absolute drawdown
|500.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|0
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|0 (0.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|0.00 (0)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|0
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 01:10
|buy
|1
|0.10
|1.2136
|1.1950
|1.2386
|2
|2006.04.04 01:20
|close
|1
|0.10
|1.2130
|1.1950
|1.2386
|-0.60
|499.40
|3
|2006.04.04 02:10
|buy
|2
|0.10
|1.2146
|1.1960
|1.2396
|4
|2006.04.04 02:24
|close
|2
|0.10
|1.2136
|1.1960
|1.2396
|-1.00
|498.40
|5
|2006.04.04 02:40
|buy
|3
|0.10
|1.2138
|1.1952
|1.2388
|6
|2006.04.04 02:45
|modify
|3
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2388
|7
|2006.04.04 02:47
|s/l
|3
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2388
|0.00
|498.40
|8
|2006.04.04 03:15
|buy
|4
|0.10
|1.2148
|1.1962
|1.2398
|9
|2006.04.04 03:26
|close
|4
|0.10
|1.2135
|1.1962
|1.2398
|-1.30
|497.10
|10
|2006.04.04 04:00
|buy
|5
|0.10
|1.2141
|1.1955
|1.2391
|11
|2006.04.04 04:05
|modify
|5
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2391
|12
|2006.04.04 04:05
|s/l
|5
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2391
|0.00
|497.10
|13
|2006.04.04 04:15
|buy
|6
|0.10
|1.2149
|1.1963
|1.2399
|14
|2006.04.04 04:25
|close
|6
|0.10
|1.2148
|1.1963
|1.2399
|-0.10
|497.00
|15
|2006.04.04 07:20
|buy
|7
|0.10
|1.2137
|1.1951
|1.2387
|16
|2006.04.04 07:20
|modify
|7
|0.10
|1.2137
|1.2138
|1.2387
|17
|2006.04.04 07:23
|s/l
|7
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2387
|0.10
|497.10
|18
|2006.04.04 07:23
|buy
|8
|0.10
|1.2140
|1.1954
|1.2390
|19
|2006.04.04 07:30
|modify
|8
|0.10
|1.2140
|1.2137
|1.2390
|20
|2006.04.04 07:30
|modify
|8
|0.10
|1.2140
|1.2138
|1.2390
|21
|2006.04.04 07:30
|modify
|8
|0.10
|1.2140
|1.2139
|1.2390
|22
|2006.04.04 07:31
|modify
|8
|0.10
|1.2140
|1.2140
|1.2390
|23
|2006.04.04 07:31
|modify
|8
|0.10
|1.2140
|1.2141
|1.2390
|24
|2006.04.04 07:31
|modify
|8
|0.10
|1.2140
|1.2142
|1.2390
|25
|2006.04.04 07:33
|s/l
|8
|0.10
|1.2142
|1.2142
|1.2390
|0.20
|497.30
|26
|2006.04.04 09:15
|buy
|9
|0.10
|1.2164
|1.1978
|1.2414
|27
|2006.04.04 09:26
|close
|9
|0.10
|1.2159
|1.1978
|1.2414
|-0.50
|496.80
|28
|2006.04.04 09:40
|buy
|10
|0.10
|1.2179
|1.1993
|1.2429
|29
|2006.04.04 09:40
|modify
|10
|0.10
|1.2179
|1.2176
|1.2429
|30
|2006.04.04 09:41
|s/l
|10
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2429
|-0.30
|496.50
|31
|2006.04.04 09:41
|buy
|11
|0.10
|1.2178
|1.1992
|1.2428
|32
|2006.04.04 09:42
|modify
|11
|0.10
|1.2178
|1.2175
|1.2428
|33
|2006.04.04 09:42
|modify
|11
|0.10
|1.2178
|1.2176
|1.2428
|34
|2006.04.04 09:42
|modify
|11
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2428
|35
|2006.04.04 09:44
|modify
|11
|0.10
|1.2178
|1.2179
|1.2428
|36
|2006.04.04 09:45
|s/l
|11
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2428
|0.10
|496.60
|37
|2006.04.04 11:30
|buy
|12
|0.10
|1.2169
|1.1983
|1.2419
|38
|2006.04.04 11:30
|modify
|12
|0.10
|1.2169
|1.2168
|1.2419
|39
|2006.04.04 11:31
|modify
|12
|0.10
|1.2169
|1.2170
|1.2419
|40
|2006.04.04 11:33
|s/l
|12
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.2419
|0.10
|496.70
|41
|2006.04.04 11:33
|buy
|13
|0.10
|1.2172
|1.1986
|1.2422
|42
|2006.04.04 11:34
|modify
|13
|0.10
|1.2172
|1.2170
|1.2422
|43
|2006.04.04 11:35
|modify
|13
|0.10
|1.2172
|1.2171
|1.2422
|44
|2006.04.04 11:35
|modify
|13
|0.10
|1.2172
|1.2172
|1.2422
|45
|2006.04.04 11:35
|modify
|13
|0.10
|1.2172
|1.2174
|1.2422
|46
|2006.04.04 11:37
|modify
|13
|0.10
|1.2172
|1.2176
|1.2422
|47
|2006.04.04 11:37
|modify
|13
|0.10
|1.2172
|1.2177
|1.2422
|48
|2006.04.04 11:40
|s/l
|13
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2422
|0.50
|497.20
|49
|2006.04.04 13:15
|buy
|14
|0.10
|1.2241
|1.2055
|1.2491
|50
|2006.04.04 13:18
|modify
|14
|0.10
|1.2241
|1.2238
|1.2491
|51
|2006.04.04 13:18
|modify
|14
|0.10
|1.2241
|1.2239
|1.2491
|52
|2006.04.04 13:18
|modify
|14
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2491
|53
|2006.04.04 13:20
|s/l
|14
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2491
|0.00
|497.20
|54
|2006.04.04 14:20
|buy
|15
|0.10
|1.2266
|1.2080
|1.2516
|55
|2006.04.04 14:22
|modify
|15
|0.10
|1.2266
|1.2263
|1.2516
|56
|2006.04.04 14:30
|modify
|15
|0.10
|1.2266
|1.2269
|1.2516
|57
|2006.04.04 14:30
|s/l
|15
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2516
|0.30
|497.50
|58
|2006.04.04 15:05
|buy
|16
|0.10
|1.2263
|1.2077
|1.2513
|59
|2006.04.04 15:15
|close
|16
|0.10
|1.2257
|1.2077
|1.2513
|-0.60
|496.90
|60
|2006.04.04 16:40
|buy
|17
|0.10
|1.2261
|1.2075
|1.2511
|61
|2006.04.04 16:50
|close
|17
|0.10
|1.2258
|1.2075
|1.2511
|-0.30
|496.60
|62
|2006.04.04 18:49
|buy
|18
|0.10
|1.2265
|1.2079
|1.2515
|63
|2006.04.04 18:58
|modify
|18
|0.10
|1.2265
|1.2262
|1.2515
|64
|2006.04.04 19:00
|close
|18
|0.10
|1.2265
|1.2262
|1.2515
|0.00
|496.60
|65
|2006.04.06 01:25
|buy
|19
|0.10
|1.2284
|1.2098
|1.2534
|66
|2006.04.06 01:25
|modify
|19
|0.10
|1.2284
|1.2281
|1.2534
|67
|2006.04.06 01:25
|modify
|19
|0.10
|1.2284
|1.2282
|1.2534
|68
|2006.04.06 01:26
|s/l
|19
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2534
|-0.20
|496.40
|69
|2006.04.06 01:26
|buy
|20
|0.10
|1.2284
|1.2098
|1.2534
|70
|2006.04.06 01:36
|close
|20
|0.10
|1.2283
|1.2098
|1.2534
|-0.10
|496.30
|71
|2006.04.06 01:40
|buy
|21
|0.10
|1.2284
|1.2098
|1.2534
|72
|2006.04.06 01:51
|close
|21
|0.10
|1.2282
|1.2098
|1.2534
|-0.20
|496.10
|73
|2006.04.06 01:55
|sell
|22
|0.10
|1.2280
|1.2466
|1.2030
|74
|2006.04.06 02:05
|close
|22
|0.10
|1.2283
|1.2466
|1.2030
|-0.30
|495.80
|75
|2006.04.06 05:15
|sell
|23
|0.10
|1.2283
|1.2469
|1.2033
|76
|2006.04.06 05:28
|close
|23
|0.10
|1.2285
|1.2469
|1.2033
|-0.20
|495.60
|77
|2006.04.06 05:30
|buy
|24
|0.10
|1.2285
|1.2099
|1.2535
|78
|2006.04.06 05:40
|close
|24
|0.10
|1.2283
|1.2099
|1.2535
|-0.20
|495.40
|79
|2006.04.06 05:45
|sell
|25
|0.10
|1.2284
|1.2470
|1.2034
|80
|2006.04.06 05:57
|close
|25
|0.10
|1.2286
|1.2470
|1.2034
|-0.20
|495.20
|81
|2006.04.06 05:57
|buy
|26
|0.10
|1.2286
|1.2100
|1.2536
|82
|2006.04.06 06:07
|close
|26
|0.10
|1.2285
|1.2100
|1.2536
|-0.10
|495.10
|83
|2006.04.06 06:15
|sell
|27
|0.10
|1.2284
|1.2470
|1.2034
|84
|2006.04.06 06:25
|close
|27
|0.10
|1.2286
|1.2470
|1.2034
|-0.20
|494.90
|85
|2006.04.06 06:25
|buy
|28
|0.10
|1.2286
|1.2100
|1.2536
|86
|2006.04.06 06:26
|modify
|28
|0.10
|1.2286
|1.2283
|1.2536
|87
|2006.04.06 06:35
|close
|28
|0.10
|1.2285
|1.2283
|1.2536
|-0.10
|494.80
|88
|2006.04.06 06:45
|sell
|29
|0.10
|1.2282
|1.2468
|1.2032
|89
|2006.04.06 06:55
|close
|29
|0.10
|1.2290
|1.2468
|1.2032
|-0.80
|494.00
|90
|2006.04.06 07:00
|buy
|30
|0.10
|1.2291
|1.2105
|1.2541
|91
|2006.04.06 07:10
|close
|30
|0.10
|1.2287
|1.2105
|1.2541
|-0.40
|493.60
|92
|2006.04.06 07:45
|sell
|31
|0.10
|1.2293
|1.2479
|1.2043
|93
|2006.04.06 07:48
|modify
|31
|0.10
|1.2293
|1.2296
|1.2043
|94
|2006.04.06 07:49
|s/l
|31
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2043
|-0.30
|493.30
|95
|2006.04.06 07:49
|sell
|32
|0.10
|1.2294
|1.2480
|1.2044
|96
|2006.04.06 07:54
|modify
|32
|0.10
|1.2294
|1.2297
|1.2044
|97
|2006.04.06 07:54
|modify
|32
|0.10
|1.2294
|1.2296
|1.2044
|98
|2006.04.06 08:05
|s/l
|32
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2044
|-0.20
|493.10
|99
|2006.04.06 08:05
|buy
|33
|0.10
|1.2296
|1.2110
|1.2546
|100
|2006.04.06 08:13
|modify
|33
|0.10
|1.2296
|1.2293
|1.2546
|101
|2006.04.06 08:13
|modify
|33
|0.10
|1.2296
|1.2298
|1.2546
|102
|2006.04.06 08:14
|s/l
|33
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2546
|0.20
|493.30
|103
|2006.04.06 10:05
|sell
|34
|0.10
|1.2316
|1.2502
|1.2066
|104
|2006.04.06 10:15
|modify
|34
|0.10
|1.2316
|1.2319
|1.2066
|105
|2006.04.06 10:18
|close
|34
|0.10
|1.2318
|1.2319
|1.2066
|-0.20
|493.10
|106
|2006.04.06 10:45
|buy
|35
|0.10
|1.2315
|1.2129
|1.2565
|107
|2006.04.06 10:47
|modify
|35
|0.10
|1.2315
|1.2312
|1.2565
|108
|2006.04.06 10:47
|modify
|35
|0.10
|1.2315
|1.2314
|1.2565
|109
|2006.04.06 10:47
|modify
|35
|0.10
|1.2315
|1.2315
|1.2565
|110
|2006.04.06 10:48
|modify
|35
|0.10
|1.2315
|1.2316
|1.2565
|111
|2006.04.06 10:49
|s/l
|35
|0.10
|1.2316
|1.2316
|1.2565
|0.10
|493.20
|112
|2006.04.06 10:49
|buy
|36
|0.10
|1.2318
|1.2132
|1.2568
|113
|2006.04.06 10:50
|modify
|36
|0.10
|1.2318
|1.2316
|1.2568
|114
|2006.04.06 10:53
|s/l
|36
|0.10
|1.2316
|1.2316
|1.2568
|-0.20
|493.00
|115
|2006.04.06 11:05
|sell
|37
|0.10
|1.2308
|1.2494
|1.2058
|116
|2006.04.06 11:15
|close
|37
|0.10
|1.2314
|1.2494
|1.2058
|-0.60
|492.40
|117
|2006.04.06 11:30
|sell
|38
|0.10
|1.2308
|1.2494
|1.2058
|118
|2006.04.06 11:40
|close
|38
|0.10
|1.2310
|1.2494
|1.2058
|-0.20
|492.20
|119
|2006.04.06 11:40
|buy
|39
|0.10
|1.2310
|1.2124
|1.2560
|120
|2006.04.06 11:41
|modify
|39
|0.10
|1.2310
|1.2309
|1.2560
|121
|2006.04.06 11:45
|s/l
|39
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2560
|-0.10
|492.10
|122
|2006.04.06 11:55
|sell
|40
|0.10
|1.2311
|1.2497
|1.2061
|123
|2006.04.06 12:05
|close
|40
|0.10
|1.2319
|1.2497
|1.2061
|-0.80
|491.30
|124
|2006.04.06 12:05
|buy
|41
|0.10
|1.2319
|1.2133
|1.2569
|125
|2006.04.06 12:15
|close
|41
|0.10
|1.2311
|1.2133
|1.2569
|-0.80
|490.50
|126
|2006.04.06 12:20
|sell
|42
|0.10
|1.2308
|1.2494
|1.2058
|127
|2006.04.06 12:20
|modify
|42
|0.10
|1.2308
|1.2302
|1.2058
|128
|2006.04.06 12:20
|s/l
|42
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2058
|0.60
|491.10
|129
|2006.04.06 12:20
|sell
|43
|0.10
|1.2303
|1.2489
|1.2053
|130
|2006.04.06 12:22
|modify
|43
|0.10
|1.2303
|1.2304
|1.2053
|131
|2006.04.06 12:23
|s/l
|43
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2053
|-0.10
|491.00
|132
|2006.04.06 12:23
|sell
|44
|0.10
|1.2303
|1.2489
|1.2053
|133
|2006.04.06 12:23
|modify
|44
|0.10
|1.2303
|1.2305
|1.2053
|134
|2006.04.06 12:24
|s/l
|44
|0.10
|1.2305
|1.2305
|1.2053
|-0.20
|490.80
|135
|2006.04.06 12:24
|sell
|45
|0.10
|1.2303
|1.2489
|1.2053
|136
|2006.04.06 12:30
|modify
|45
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.2053
|137
|2006.04.06 12:30
|s/l
|45
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.2053
|0.00
|490.80
|138
|2006.04.06 14:30
|buy
|46
|0.10
|1.2235
|1.2049
|1.2485
|139
|2006.04.06 14:30
|modify
|46
|0.10
|1.2235
|1.2232
|1.2485
|140
|2006.04.06 14:30
|modify
|46
|0.10
|1.2235
|1.2236
|1.2485
|141
|2006.04.06 14:32
|s/l
|46
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2485
|0.10
|490.90
|142
|2006.04.06 14:32
|buy
|47
|0.10
|1.2237
|1.2051
|1.2487
|143
|2006.04.06 14:34
|modify
|47
|0.10
|1.2237
|1.2236
|1.2487
|144
|2006.04.06 14:37
|s/l
|47
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2487
|-0.10
|490.80
|145
|2006.04.06 14:55
|sell
|48
|0.10
|1.2229
|1.2415
|1.1979
|146
|2006.04.06 15:10
|close
|48
|0.10
|1.2231
|1.2415
|1.1979
|-0.20
|490.60
|147
|2006.04.06 15:25
|sell
|49
|0.10
|1.2220
|1.2406
|1.1970
|148
|2006.04.06 15:27
|modify
|49
|0.10
|1.2220
|1.2221
|1.1970
|149
|2006.04.06 15:27
|s/l
|49
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.1970
|-0.10
|490.50
|150
|2006.04.06 15:27
|sell
|50
|0.10
|1.2221
|1.2407
|1.1971
|151
|2006.04.06 15:29
|modify
|50
|0.10
|1.2221
|1.2224
|1.1971
|152
|2006.04.06 15:31
|modify
|50
|0.10
|1.2221
|1.2222
|1.1971
|153
|2006.04.06 15:31
|modify
|50
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.1971
|154
|2006.04.06 15:33
|modify
|50
|0.10
|1.2221
|1.2220
|1.1971
|155
|2006.04.06 15:38
|modify
|50
|0.10
|1.2221
|1.2219
|1.1971
|156
|2006.04.06 15:40
|s/l
|50
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.1971
|0.20
|490.70
|157
|2006.04.06 16:10
|sell
|51
|0.10
|1.2213
|1.2399
|1.1963
|158
|2006.04.06 16:10
|modify
|51
|0.10
|1.2213
|1.2216
|1.1963
|159
|2006.04.06 16:11
|s/l
|51
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.1963
|-0.30
|490.40
|160
|2006.04.06 16:11
|sell
|52
|0.10
|1.2214
|1.2400
|1.1964
|161
|2006.04.06 16:14
|modify
|52
|0.10
|1.2214
|1.2217
|1.1964
|162
|2006.04.06 16:15
|modify
|52
|0.10
|1.2214
|1.2216
|1.1964
|163
|2006.04.06 16:26
|modify
|52
|0.10
|1.2214
|1.2207
|1.1964
|164
|2006.04.06 16:30
|s/l
|52
|0.10
|1.2207
|1.2207
|1.1964
|0.70
|491.10
|165
|2006.04.06 16:40
|buy
|53
|0.10
|1.2213
|1.2027
|1.2463
|166
|2006.04.06 16:40
|modify
|53
|0.10
|1.2213
|1.2214
|1.2463
|167
|2006.04.06 16:42
|s/l
|53
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2463
|0.10
|491.20
|168
|2006.04.06 16:42
|buy
|54
|0.10
|1.2216
|1.2030
|1.2466
|169
|2006.04.06 16:44
|modify
|54
|0.10
|1.2216
|1.2213
|1.2466
|170
|2006.04.06 16:45
|modify
|54
|0.10
|1.2216
|1.2214
|1.2466
|171
|2006.04.06 16:45
|modify
|54
|0.10
|1.2216
|1.2215
|1.2466
|172
|2006.04.06 16:45
|modify
|54
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.2466
|173
|2006.04.06 16:50
|modify
|54
|0.10
|1.2216
|1.2217
|1.2466
|174
|2006.04.06 16:50
|modify
|54
|0.10
|1.2216
|1.2220
|1.2466
|175
|2006.04.06 16:50
|modify
|54
|0.10
|1.2216
|1.2221
|1.2466
|176
|2006.04.06 16:53
|s/l
|54
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2466
|0.50
|491.70
|177
|2006.04.06 17:15
|sell
|55
|0.10
|1.2220
|1.2406
|1.1970
|178
|2006.04.06 17:25
|close
|55
|0.10
|1.2223
|1.2406
|1.1970
|-0.30
|491.40
|179
|2006.04.06 17:35
|sell
|56
|0.10
|1.2214
|1.2400
|1.1964
|180
|2006.04.06 17:45
|close
|56
|0.10
|1.2225
|1.2400
|1.1964
|-1.10
|490.30
|181
|2006.04.06 17:50
|buy
|57
|0.10
|1.2223
|1.2037
|1.2473
|182
|2006.04.06 18:00
|close
|57
|0.10
|1.2219
|1.2037
|1.2473
|-0.40
|489.90
|183
|2006.04.06 18:05
|sell
|58
|0.10
|1.2217
|1.2403
|1.1967
|184
|2006.04.06 18:12
|modify
|58
|0.10
|1.2217
|1.2220
|1.1967
|185
|2006.04.06 18:15
|modify
|58
|0.10
|1.2217
|1.2216
|1.1967
|186
|2006.04.06 18:15
|s/l
|58
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.1967
|0.10
|490.00
|187
|2006.04.06 18:35
|buy
|59
|0.10
|1.2224
|1.2038
|1.2474
|188
|2006.04.06 18:45
|close
|59
|0.10
|1.2222
|1.2038
|1.2474
|-0.20
|489.80
|189
|2006.04.06 19:30
|sell
|60
|0.10
|1.2225
|1.2411
|1.1975
|190
|2006.04.06 19:40
|close
|60
|0.10
|1.2228
|1.2411
|1.1975
|-0.30
|489.50
|191
|2006.04.06 19:40
|buy
|61
|0.10
|1.2228
|1.2042
|1.2478
|192
|2006.04.06 19:51
|close
|61
|0.10
|1.2225
|1.2042
|1.2478
|-0.30
|489.20
|193
|2006.04.06 19:51
|sell
|62
|0.10
|1.2225
|1.2411
|1.1975
|194
|2006.04.06 20:01
|close
|62
|0.10
|1.2231
|1.2411
|1.1975
|-0.60
|488.60
|195
|2006.04.06 20:05
|buy
|63
|0.10
|1.2231
|1.2045
|1.2481
|196
|2006.04.06 20:15
|close
|63
|0.10
|1.2226
|1.2045
|1.2481
|-0.50
|488.10
|197
|2006.04.06 20:25
|sell
|64
|0.10
|1.2226
|1.2412
|1.1976
|198
|2006.04.06 20:35
|close
|64
|0.10
|1.2228
|1.2412
|1.1976
|-0.20
|487.90
|199
|2006.04.06 21:05
|buy
|65
|0.10
|1.2230
|1.2044
|1.2480
|200
|2006.04.06 21:15
|close
|65
|0.10
|1.2225
|1.2044
|1.2480
|-0.50
|487.40
|201
|2006.04.06 21:15
|sell
|66
|0.10
|1.2225
|1.2411
|1.1975
|202
|2006.04.06 21:38
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2227
|1.1975
|203
|2006.04.06 21:46
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2226
|1.1975
|204
|2006.04.06 21:49
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.1975
|205
|2006.04.06 21:53
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2224
|1.1975
|206
|2006.04.06 21:56
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2223
|1.1975
|207
|2006.04.06 22:03
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2222
|1.1975
|208
|2006.04.06 22:04
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2221
|1.1975
|209
|2006.04.06 22:04
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2220
|1.1975
|210
|2006.04.06 22:07
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2219
|1.1975
|211
|2006.04.06 22:08
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2218
|1.1975
|212
|2006.04.06 22:09
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2217
|1.1975
|213
|2006.04.06 22:09
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2216
|1.1975
|214
|2006.04.06 22:09
|modify
|66
|0.10
|1.2225
|1.2215
|1.1975
|215
|2006.04.06 22:25
|s/l
|66
|0.10
|1.2215
|1.2215
|1.1975
|1.00
|488.40
|216
|2006.04.06 22:35
|buy
|67
|0.10
|1.2215
|1.2029
|1.2465
|217
|2006.04.06 22:45
|close
|67
|0.10
|1.2212
|1.2029
|1.2465
|-0.30
|488.10
|218
|2006.04.06 22:50
|sell
|68
|0.10
|1.2209
|1.2395
|1.1959
|219
|2006.04.06 23:00
|close
|68
|0.10
|1.2213
|1.2395
|1.1959
|-0.40
|487.70
|220
|2006.04.06 23:20
|sell
|69
|0.10
|1.2201
|1.2387
|1.1951
|221
|2006.04.06 23:31
|close
|69
|0.10
|1.2204
|1.2387
|1.1951
|-0.30
|487.40
|222
|2006.04.06 23:55
|sell
|70
|0.10
|1.2200
|1.2386
|1.1950
|223
|2006.04.06 23:59
|modify
|70
|0.10
|1.2200
|1.2202
|1.1950
|224
|2006.04.06 23:59
|s/l
|70
|0.10
|1.2202
|1.2202
|1.1950
|-0.20
|487.20
|225
|2006.04.06 23:59
|sell
|71
|0.10
|1.2205
|1.2391
|1.1955
|226
|2006.04.07 00:04
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2207
|1.1955
|227
|2006.04.07 00:04
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2206
|1.1955
|228
|2006.04.07 00:06
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.1955
|229
|2006.04.07 00:06
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2204
|1.1955
|230
|2006.04.07 00:07
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2203
|1.1955
|231
|2006.04.07 00:08
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2202
|1.1955
|232
|2006.04.07 00:08
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2201
|1.1955
|233
|2006.04.07 00:09
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2200
|1.1955
|234
|2006.04.07 00:11
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2199
|1.1955
|235
|2006.04.07 00:13
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2198
|1.1955
|236
|2006.04.07 00:14
|modify
|71
|0.10
|1.2205
|1.2197
|1.1955
|237
|2006.04.07 00:15
|s/l
|71
|0.10
|1.2197
|1.2197
|1.1955
|0.80
|488.00
|238
|2006.04.07 00:35
|buy
|72
|0.10
|1.2200
|1.2014
|1.2450
|239
|2006.04.07 00:45
|modify
|72
|0.10
|1.2200
|1.2198
|1.2450
|240
|2006.04.07 00:46
|close
|72
|0.10
|1.2200
|1.2198
|1.2450
|0.00
|488.00
|241
|2006.04.07 01:20
|buy
|73
|0.10
|1.2207
|1.2021
|1.2457
|242
|2006.04.07 01:30
|close
|73
|0.10
|1.2195
|1.2021
|1.2457
|-1.20
|486.80
|243
|2006.04.07 01:35
|sell
|74
|0.10
|1.2191
|1.2377
|1.1941
|244
|2006.04.07 01:45
|close
|74
|0.10
|1.2195
|1.2377
|1.1941
|-0.40
|486.40
|245
|2006.04.07 02:10
|buy
|75
|0.10
|1.2196
|1.2010
|1.2446
|246
|2006.04.07 02:15
|modify
|75
|0.10
|1.2196
|1.2193
|1.2446
|247
|2006.04.07 02:21
|close
|75
|0.10
|1.2194
|1.2193
|1.2446
|-0.20
|486.20
|248
|2006.04.07 02:30
|buy
|76
|0.10
|1.2203
|1.2017
|1.2453
|249
|2006.04.07 02:31
|modify
|76
|0.10
|1.2203
|1.2200
|1.2453
|250
|2006.04.07 02:41
|close
|76
|0.10
|1.2202
|1.2200
|1.2453
|-0.10
|486.10
|251
|2006.04.07 03:00
|sell
|77
|0.10
|1.2196
|1.2382
|1.1946
|252
|2006.04.07 03:11
|close
|77
|0.10
|1.2201
|1.2382
|1.1946
|-0.50
|485.60
|253
|2006.04.07 03:20
|sell
|78
|0.10
|1.2196
|1.2382
|1.1946
|254
|2006.04.07 03:30
|close
|78
|0.10
|1.2203
|1.2382
|1.1946
|-0.70
|484.90
|255
|2006.04.07 03:35
|buy
|79
|0.10
|1.2204
|1.2018
|1.2454
|256
|2006.04.07 03:49
|close
|79
|0.10
|1.2201
|1.2018
|1.2454
|-0.30
|484.60
|257
|2006.04.07 04:00
|sell
|80
|0.10
|1.2199
|1.2385
|1.1949
|258
|2006.04.07 04:10
|close
|80
|0.10
|1.2209
|1.2385
|1.1949
|-1.00
|483.60
|259
|2006.04.07 04:15
|buy
|81
|0.10
|1.2208
|1.2022
|1.2458
|260
|2006.04.07 04:26
|close
|81
|0.10
|1.2206
|1.2022
|1.2458
|-0.20
|483.40
|261
|2006.04.07 04:45
|sell
|82
|0.10
|1.2207
|1.2393
|1.1957
|262
|2006.04.07 04:45
|modify
|82
|0.10
|1.2207
|1.2206
|1.1957
|263
|2006.04.07 04:45
|modify
|82
|0.10
|1.2207
|1.2205
|1.1957
|264
|2006.04.07 04:46
|s/l
|82
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.1957
|0.20
|483.60
|265
|2006.04.07 04:46
|sell
|83
|0.10
|1.2204
|1.2390
|1.1954
|266
|2006.04.07 04:46
|modify
|83
|0.10
|1.2204
|1.2207
|1.1954
|267
|2006.04.07 04:48
|s/l
|83
|0.10
|1.2207
|1.2207
|1.1954
|-0.30
|483.30
|268
|2006.04.07 04:48
|sell
|84
|0.10
|1.2205
|1.2391
|1.1955
|269
|2006.04.07 04:49
|modify
|84
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.1955
|270
|2006.04.07 04:50
|modify
|84
|0.10
|1.2205
|1.2204
|1.1955
|271
|2006.04.07 05:13
|modify
|84
|0.10
|1.2205
|1.2202
|1.1955
|272
|2006.04.07 05:15
|s/l
|84
|0.10
|1.2202
|1.2202
|1.1955
|0.30
|483.60
|273
|2006.04.07 05:35
|buy
|85
|0.10
|1.2202
|1.2016
|1.2452
|274
|2006.04.07 05:46
|close
|85
|0.10
|1.2202
|1.2016
|1.2452
|0.00
|483.60
|275
|2006.04.07 05:50
|buy
|86
|0.10
|1.2204
|1.2018
|1.2454
|276
|2006.04.07 06:01
|close
|86
|0.10
|1.2204
|1.2018
|1.2454
|0.00
|483.60
|277
|2006.04.07 06:40
|sell
|87
|0.10
|1.2198
|1.2384
|1.1948
|278
|2006.04.07 06:45
|modify
|87
|0.10
|1.2198
|1.2201
|1.1948
|279
|2006.04.07 06:45
|modify
|87
|0.10
|1.2198
|1.2200
|1.1948
|280
|2006.04.07 06:47
|s/l
|87
|0.10
|1.2200
|1.2200
|1.1948
|-0.20
|483.40
|281
|2006.04.07 07:40
|buy
|88
|0.10
|1.2189
|1.2003
|1.2439
|282
|2006.04.07 07:52
|close
|88
|0.10
|1.2185
|1.2003
|1.2439
|-0.40
|483.00
|283
|2006.04.07 08:10
|buy
|89
|0.10
|1.2188
|1.2002
|1.2438
|284
|2006.04.07 08:10
|modify
|89
|0.10
|1.2188
|1.2189
|1.2438
|285
|2006.04.07 08:13
|s/l
|89
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2438
|0.10
|483.10
|286
|2006.04.07 08:13
|buy
|90
|0.10
|1.2191
|1.2005
|1.2441
|287
|2006.04.07 08:15
|modify
|90
|0.10
|1.2191
|1.2188
|1.2441
|288
|2006.04.07 08:17
|modify
|90
|0.10
|1.2191
|1.2189
|1.2441
|289
|2006.04.07 08:18
|s/l
|90
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2441
|-0.20
|482.90
|290
|2006.04.07 08:45
|sell
|91
|0.10
|1.2191
|1.2377
|1.1941
|291
|2006.04.07 09:15
|close
|91
|0.10
|1.2196
|1.2377
|1.1941
|-0.50
|482.40
|292
|2006.04.07 09:35
|buy
|92
|0.10
|1.2193
|1.2007
|1.2443
|293
|2006.04.07 09:35
|modify
|92
|0.10
|1.2193
|1.2190
|1.2443
|294
|2006.04.07 09:42
|modify
|92
|0.10
|1.2193
|1.2191
|1.2443
|295
|2006.04.07 09:45
|close
|92
|0.10
|1.2192
|1.2191
|1.2443
|-0.10
|482.30
|296
|2006.04.07 09:55
|sell
|93
|0.10
|1.2191
|1.2377
|1.1941
|297
|2006.04.07 10:05
|close
|93
|0.10
|1.2200
|1.2377
|1.1941
|-0.90
|481.40
|298
|2006.04.07 10:05
|buy
|94
|0.10
|1.2200
|1.2014
|1.2450
|299
|2006.04.07 10:15
|close
|94
|0.10
|1.2198
|1.2014
|1.2450
|-0.20
|481.20
|300
|2006.04.07 10:25
|sell
|95
|0.10
|1.2195
|1.2381
|1.1945
|301
|2006.04.07 10:35
|modify
|95
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.1945
|302
|2006.04.07 10:40
|modify
|95
|0.10
|1.2195
|1.2186
|1.1945
|303
|2006.04.07 10:41
|s/l
|95
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.1945
|0.90
|482.10
|304
|2006.04.07 11:10
|buy
|96
|0.10
|1.2190
|1.2004
|1.2440
|305
|2006.04.07 11:20
|close
|96
|0.10
|1.2185
|1.2004
|1.2440
|-0.50
|481.60
|306
|2006.04.07 11:25
|sell
|97
|0.10
|1.2186
|1.2372
|1.1936
|307
|2006.04.07 11:30
|modify
|97
|0.10
|1.2186
|1.2185
|1.1936
|308
|2006.04.07 11:30
|modify
|97
|0.10
|1.2186
|1.2184
|1.1936
|309
|2006.04.07 11:30
|modify
|97
|0.10
|1.2186
|1.2183
|1.1936
|310
|2006.04.07 11:30
|modify
|97
|0.10
|1.2186
|1.2182
|1.1936
|311
|2006.04.07 11:30
|modify
|97
|0.10
|1.2186
|1.2181
|1.1936
|312
|2006.04.07 11:30
|s/l
|97
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.1936
|0.50
|482.10
|313
|2006.04.07 12:00
|buy
|98
|0.10
|1.2180
|1.1994
|1.2430
|314
|2006.04.07 12:10
|close
|98
|0.10
|1.2180
|1.1994
|1.2430
|0.00
|482.10
|315
|2006.04.07 12:10
|sell
|99
|0.10
|1.2180
|1.2366
|1.1930
|316
|2006.04.07 12:20
|close
|99
|0.10
|1.2184
|1.2366
|1.1930
|-0.40
|481.70
|317
|2006.04.07 12:20
|buy
|100
|0.10
|1.2184
|1.1998
|1.2434
|318
|2006.04.07 12:25
|modify
|100
|0.10
|1.2184
|1.2182
|1.2434
|319
|2006.04.07 12:27
|s/l
|100
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2434
|-0.20
|481.50
|320
|2006.04.07 13:00
|sell
|101
|0.10
|1.2195
|1.2381
|1.1945
|321
|2006.04.07 13:07
|modify
|101
|0.10
|1.2195
|1.2198
|1.1945
|322
|2006.04.07 13:08
|modify
|101
|0.10
|1.2195
|1.2197
|1.1945
|323
|2006.04.07 13:09
|s/l
|101
|0.10
|1.2197
|1.2197
|1.1945
|-0.20
|481.30
|324
|2006.04.07 13:15
|sell
|102
|0.10
|1.2181
|1.2367
|1.1931
|325
|2006.04.07 13:17
|modify
|102
|0.10
|1.2181
|1.2184
|1.1931
|326
|2006.04.07 13:18
|modify
|102
|0.10
|1.2181
|1.2183
|1.1931
|327
|2006.04.07 13:18
|s/l
|102
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.1931
|-0.20
|481.10
|328
|2006.04.07 13:18
|sell
|103
|0.10
|1.2182
|1.2368
|1.1932
|329
|2006.04.07 13:19
|modify
|103
|0.10
|1.2182
|1.2185
|1.1932
|330
|2006.04.07 13:20
|modify
|103
|0.10
|1.2182
|1.2177
|1.1932
|331
|2006.04.07 13:20
|modify
|103
|0.10
|1.2182
|1.2175
|1.1932
|332
|2006.04.07 13:20
|modify
|103
|0.10
|1.2182
|1.2164
|1.1932
|333
|2006.04.07 13:20
|s/l
|103
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.1932
|1.80
|482.90
|334
|2006.04.07 15:00
|sell
|104
|0.10
|1.2109
|1.2295
|1.1859
|335
|2006.04.07 15:10
|close
|104
|0.10
|1.2123
|1.2295
|1.1859
|-1.40
|481.50
|336
|2006.04.07 15:20
|sell
|105
|0.10
|1.2116
|1.2302
|1.1866
|337
|2006.04.07 15:31
|close
|105
|0.10
|1.2122
|1.2302
|1.1866
|-0.60
|480.90
|338
|2006.04.07 15:40
|buy
|106
|0.10
|1.2122
|1.1936
|1.2372
|339
|2006.04.07 15:50
|close
|106
|0.10
|1.2114
|1.1936
|1.2372
|-0.80
|480.10
|340
|2006.04.07 15:50
|sell
|107
|0.10
|1.2114
|1.2300
|1.1864
|341
|2006.04.07 15:53
|modify
|107
|0.10
|1.2114
|1.2117
|1.1864
|342
|2006.04.07 15:53
|modify
|107
|0.10
|1.2114
|1.2116
|1.1864
|343
|2006.04.07 15:54
|s/l
|107
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.1864
|-0.20
|479.90
|344
|2006.04.07 15:54
|sell
|108
|0.10
|1.2114
|1.2300
|1.1864
|345
|2006.04.07 15:55
|modify
|108
|0.10
|1.2114
|1.2117
|1.1864
|346
|2006.04.07 15:56
|s/l
|108
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.1864
|-0.30
|479.60
|347
|2006.04.07 16:30
|buy
|109
|0.10
|1.2112
|1.1926
|1.2362
|348
|2006.04.07 16:40
|close
|109
|0.10
|1.2112
|1.1926
|1.2362
|0.00
|479.60
|349
|2006.04.07 17:05
|buy
|110
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|350
|2006.04.07 17:05
|modify
|110
|0.10
|1.2114
|1.2112
|1.2364
|351
|2006.04.07 17:07
|s/l
|110
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2364
|-0.20
|479.40
|352
|2006.04.07 17:07
|buy
|111
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|353
|2006.04.07 17:09
|modify
|111
|0.10
|1.2114
|1.2111
|1.2364
|354
|2006.04.07 17:10
|modify
|111
|0.10
|1.2114
|1.2112
|1.2364
|355
|2006.04.07 17:12
|modify
|111
|0.10
|1.2114
|1.2113
|1.2364
|356
|2006.04.07 17:21
|close
|111
|0.10
|1.2114
|1.2113
|1.2364
|0.00
|479.40
|357
|2006.04.07 17:30
|sell
|112
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|358
|2006.04.07 17:40
|close
|112
|0.10
|1.2117
|1.2297
|1.1861
|-0.60
|478.80
|359
|2006.04.07 17:50
|sell
|113
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|360
|2006.04.07 18:00
|close
|113
|0.10
|1.2115
|1.2296
|1.1860
|-0.50
|478.30
|361
|2006.04.07 18:10
|sell
|114
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|362
|2006.04.07 18:10
|modify
|114
|0.10
|1.2111
|1.2114
|1.1861
|363
|2006.04.07 18:32
|modify
|114
|0.10
|1.2111
|1.2106
|1.1861
|364
|2006.04.07 18:35
|s/l
|114
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.1861
|0.50
|478.80
|365
|2006.04.07 18:45
|buy
|115
|0.10
|1.2107
|1.1921
|1.2357
|366
|2006.04.07 18:55
|close
|115
|0.10
|1.2107
|1.1921
|1.2357
|0.00
|478.80
|367
|2006.04.07 19:05
|sell
|116
|0.10
|1.2092
|1.2278
|1.1842
|368
|2006.04.07 19:16
|close
|116
|0.10
|1.2104
|1.2278
|1.1842
|-1.20
|477.60
|369
|2006.04.07 19:20
|sell
|117
|0.10
|1.2099
|1.2285
|1.1849
|370
|2006.04.07 19:31
|close
|117
|0.10
|1.2104
|1.2285
|1.1849
|-0.50
|477.10
|371
|2006.04.07 19:31
|buy
|118
|0.10
|1.2104
|1.1918
|1.2354
|372
|2006.04.07 19:43
|close
|118
|0.10
|1.2103
|1.1918
|1.2354
|-0.10
|477.00
|373
|2006.04.09 21:00
|sell
|119
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|374
|2006.04.09 21:10
|close
|119
|0.10
|1.2105
|1.2288
|1.1852
|-0.30
|476.70
|375
|2006.04.09 21:10
|buy
|120
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|376
|2006.04.09 21:20
|close
|120
|0.10
|1.2102
|1.1919
|1.2355
|-0.30
|476.40
|377
|2006.04.09 21:20
|sell
|121
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|378
|2006.04.09 21:31
|close
|121
|0.10
|1.2104
|1.2288
|1.1852
|-0.20
|476.20
|379
|2006.04.09 21:40
|buy
|122
|0.10
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|380
|2006.04.09 21:51
|close
|122
|0.10
|1.2105
|1.1920
|1.2356
|-0.10
|476.10
|381
|2006.04.09 22:15
|buy
|123
|0.10
|1.2112
|1.1926
|1.2362
|382
|2006.04.09 22:28
|close
|123
|0.10
|1.2107
|1.1926
|1.2362
|-0.50
|475.60
|383
|2006.04.09 22:35
|sell
|124
|0.10
|1.2104
|1.2290
|1.1854
|384
|2006.04.09 22:45
|close
|124
|0.10
|1.2107
|1.2290
|1.1854
|-0.30
|475.30
|385
|2006.04.09 23:00
|buy
|125
|0.10
|1.2112
|1.1926
|1.2362
|386
|2006.04.09 23:10
|close
|125
|0.10
|1.2104
|1.1926
|1.2362
|-0.80
|474.50
|387
|2006.04.09 23:15
|sell
|126
|0.10
|1.2103
|1.2289
|1.1853
|388
|2006.04.09 23:25
|close
|126
|0.10
|1.2107
|1.2289
|1.1853
|-0.40
|474.10
|389
|2006.04.09 23:45
|buy
|127
|0.10
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|390
|2006.04.09 23:55
|close
|127
|0.10
|1.2103
|1.1920
|1.2356
|-0.30
|473.80
|391
|2006.04.09 23:55
|sell
|128
|0.10
|1.2103
|1.2289
|1.1853
|392
|2006.04.10 00:06
|close
|128
|0.10
|1.2105
|1.2289
|1.1853
|-0.20
|473.60
|393
|2006.04.10 00:10
|buy
|129
|0.10
|1.2104
|1.1918
|1.2354
|394
|2006.04.10 00:16
|modify
|129
|0.10
|1.2104
|1.2101
|1.2354
|395
|2006.04.10 00:21
|modify
|129
|0.10
|1.2104
|1.2107
|1.2354
|396
|2006.04.10 00:22
|s/l
|129
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2354
|0.30
|473.90
|397
|2006.04.10 00:50
|sell
|130
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|398
|2006.04.10 01:01
|close
|130
|0.10
|1.2112
|1.2296
|1.1860
|-0.20
|473.70
|399
|2006.04.10 01:05
|buy
|131
|0.10
|1.2112
|1.1926
|1.2362
|400
|2006.04.10 01:15
|close
|131
|0.10
|1.2107
|1.1926
|1.2362
|-0.50
|473.20
|401
|2006.04.10 01:15
|sell
|132
|0.10
|1.2107
|1.2293
|1.1857
|402
|2006.04.10 01:33
|close
|132
|0.10
|1.2109
|1.2293
|1.1857
|-0.20
|473.00
|403
|2006.04.10 02:00
|buy
|133
|0.10
|1.2108
|1.1922
|1.2358
|404
|2006.04.10 02:10
|close
|133
|0.10
|1.2102
|1.1922
|1.2358
|-0.60
|472.40
|405
|2006.04.10 02:15
|sell
|134
|0.10
|1.2101
|1.2287
|1.1851
|406
|2006.04.10 02:26
|close
|134
|0.10
|1.2106
|1.2287
|1.1851
|-0.50
|471.90
|407
|2006.04.10 02:30
|buy
|135
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|408
|2006.04.10 02:44
|close
|135
|0.10
|1.2103
|1.1919
|1.2355
|-0.20
|471.70
|409
|2006.04.10 02:44
|sell
|136
|0.10
|1.2103
|1.2289
|1.1853
|410
|2006.04.10 02:55
|close
|136
|0.10
|1.2107
|1.2289
|1.1853
|-0.40
|471.30
|411
|2006.04.10 03:00
|buy
|137
|0.10
|1.2108
|1.1922
|1.2358
|412
|2006.04.10 03:11
|close
|137
|0.10
|1.2103
|1.1922
|1.2358
|-0.50
|470.80
|413
|2006.04.10 03:15
|buy
|138
|0.10
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|414
|2006.04.10 03:26
|modify
|138
|0.10
|1.2106
|1.2108
|1.2356
|415
|2006.04.10 03:26
|modify
|138
|0.10
|1.2106
|1.2111
|1.2356
|416
|2006.04.10 03:26
|modify
|138
|0.10
|1.2106
|1.2112
|1.2356
|417
|2006.04.10 03:27
|s/l
|138
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2356
|0.60
|471.40
|418
|2006.04.10 04:30
|buy
|139
|0.10
|1.2115
|1.1929
|1.2365
|419
|2006.04.10 04:40
|close
|139
|0.10
|1.2112
|1.1929
|1.2365
|-0.30
|471.10
|420
|2006.04.10 05:05
|sell
|140
|0.10
|1.2113
|1.2299
|1.1863
|421
|2006.04.10 05:15
|close
|140
|0.10
|1.2116
|1.2299
|1.1863
|-0.30
|470.80
|422
|2006.04.10 05:15
|buy
|141
|0.10
|1.2116
|1.1930
|1.2366
|423
|2006.04.10 05:25
|close
|141
|0.10
|1.2115
|1.1930
|1.2366
|-0.10
|470.70
|424
|2006.04.10 05:55
|sell
|142
|0.10
|1.2115
|1.2301
|1.1865
|425
|2006.04.10 06:00
|modify
|142
|0.10
|1.2115
|1.2118
|1.1865
|426
|2006.04.10 06:05
|modify
|142
|0.10
|1.2115
|1.2117
|1.1865
|427
|2006.04.10 06:25
|modify
|142
|0.10
|1.2115
|1.2116
|1.1865
|428
|2006.04.10 06:28
|modify
|142
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1865
|429
|2006.04.10 06:30
|modify
|142
|0.10
|1.2115
|1.2102
|1.1865
|430
|2006.04.10 06:31
|s/l
|142
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1865
|1.30
|472.00
|431
|2006.04.10 06:55
|buy
|143
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|432
|2006.04.10 06:57
|modify
|143
|0.10
|1.2105
|1.2107
|1.2355
|433
|2006.04.10 06:58
|s/l
|143
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2355
|0.20
|472.20
|434
|2006.04.10 06:58
|buy
|144
|0.10
|1.2107
|1.1921
|1.2357
|435
|2006.04.10 06:59
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2357
|436
|2006.04.10 07:00
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2108
|1.2357
|437
|2006.04.10 07:00
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2110
|1.2357
|438
|2006.04.10 07:00
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2111
|1.2357
|439
|2006.04.10 07:00
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2112
|1.2357
|440
|2006.04.10 07:00
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2113
|1.2357
|441
|2006.04.10 07:00
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2114
|1.2357
|442
|2006.04.10 07:03
|modify
|144
|0.10
|1.2107
|1.2115
|1.2357
|443
|2006.04.10 07:04
|s/l
|144
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2357
|0.80
|473.00
|444
|2006.04.10 07:45
|buy
|145
|0.10
|1.2122
|1.1936
|1.2372
|445
|2006.04.10 07:45
|modify
|145
|0.10
|1.2122
|1.2121
|1.2372
|446
|2006.04.10 07:45
|modify
|145
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2372
|447
|2006.04.10 07:47
|s/l
|145
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2372
|0.00
|473.00
|448
|2006.04.10 07:47
|buy
|146
|0.10
|1.2123
|1.1937
|1.2373
|449
|2006.04.10 07:48
|modify
|146
|0.10
|1.2123
|1.2121
|1.2373
|450
|2006.04.10 07:49
|modify
|146
|0.10
|1.2123
|1.2122
|1.2373
|451
|2006.04.10 07:52
|s/l
|146
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2373
|-0.10
|472.90
|452
|2006.04.10 08:05
|buy
|147
|0.10
|1.2125
|1.1939
|1.2375
|453
|2006.04.10 08:15
|close
|147
|0.10
|1.2124
|1.1939
|1.2375
|-0.10
|472.80
|454
|2006.04.10 08:35
|sell
|148
|0.10
|1.2115
|1.2301
|1.1865
|455
|2006.04.10 08:46
|close
|148
|0.10
|1.2121
|1.2301
|1.1865
|-0.60
|472.20
|456
|2006.04.10 08:50
|sell
|149
|0.10
|1.2114
|1.2300
|1.1864
|457
|2006.04.10 09:00
|close
|149
|0.10
|1.2122
|1.2300
|1.1864
|-0.80
|471.40
|458
|2006.04.10 09:05
|buy
|150
|0.10
|1.2122
|1.1936
|1.2372
|459
|2006.04.10 09:15
|close
|150
|0.10
|1.2119
|1.1936
|1.2372
|-0.30
|471.10
|460
|2006.04.10 09:40
|buy
|151
|0.10
|1.2123
|1.1937
|1.2373
|461
|2006.04.10 09:45
|modify
|151
|0.10
|1.2123
|1.2120
|1.2373
|462
|2006.04.10 09:50
|s/l
|151
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2373
|-0.30
|470.80
|463
|2006.04.10 10:00
|sell
|152
|0.10
|1.2118
|1.2304
|1.1868
|464
|2006.04.10 10:00
|modify
|152
|0.10
|1.2118
|1.2121
|1.1868
|465
|2006.04.10 10:00
|modify
|152
|0.10
|1.2118
|1.2120
|1.1868
|466
|2006.04.10 10:00
|s/l
|152
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.1868
|-0.20
|470.60
|467
|2006.04.10 10:00
|sell
|153
|0.10
|1.2118
|1.2304
|1.1868
|468
|2006.04.10 10:02
|modify
|153
|0.10
|1.2118
|1.2121
|1.1868
|469
|2006.04.10 10:02
|modify
|153
|0.10
|1.2118
|1.2120
|1.1868
|470
|2006.04.10 10:04
|s/l
|153
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.1868
|-0.20
|470.40
|471
|2006.04.10 10:04
|sell
|154
|0.10
|1.2118
|1.2304
|1.1868
|472
|2006.04.10 10:05
|modify
|154
|0.10
|1.2118
|1.2121
|1.1868
|473
|2006.04.10 10:06
|modify
|154
|0.10
|1.2118
|1.2120
|1.1868
|474
|2006.04.10 10:15
|modify
|154
|0.10
|1.2118
|1.2116
|1.1868
|475
|2006.04.10 10:15
|modify
|154
|0.10
|1.2118
|1.2115
|1.1868
|476
|2006.04.10 10:18
|s/l
|154
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1868
|0.30
|470.70
|477
|2006.04.10 10:45
|buy
|155
|0.10
|1.2117
|1.1931
|1.2367
|478
|2006.04.10 10:56
|close
|155
|0.10
|1.2108
|1.1931
|1.2367
|-0.90
|469.80
|479
|2006.04.10 11:00
|sell
|156
|0.10
|1.2109
|1.2295
|1.1859
|480
|2006.04.10 11:15
|close
|156
|0.10
|1.2113
|1.2295
|1.1859
|-0.40
|469.40
|481
|2006.04.10 11:25
|buy
|157
|0.10
|1.2112
|1.1926
|1.2362
|482
|2006.04.10 11:35
|close
|157
|0.10
|1.2105
|1.1926
|1.2362
|-0.70
|468.70
|483
|2006.04.10 11:35
|sell
|158
|0.10
|1.2105
|1.2291
|1.1855
|484
|2006.04.10 11:42
|modify
|158
|0.10
|1.2105
|1.2106
|1.1855
|485
|2006.04.10 11:43
|modify
|158
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.1855
|486
|2006.04.10 11:50
|s/l
|158
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.1855
|0.00
|468.70
|487
|2006.04.10 12:05
|buy
|159
|0.10
|1.2109
|1.1923
|1.2359
|488
|2006.04.10 12:15
|close
|159
|0.10
|1.2103
|1.1923
|1.2359
|-0.60
|468.10
|489
|2006.04.10 12:25
|buy
|160
|0.10
|1.2109
|1.1923
|1.2359
|490
|2006.04.10 12:35
|close
|160
|0.10
|1.2107
|1.1923
|1.2359
|-0.20
|467.90
|491
|2006.04.10 13:05
|sell
|161
|0.10
|1.2100
|1.2286
|1.1850
|492
|2006.04.10 13:15
|close
|161
|0.10
|1.2105
|1.2286
|1.1850
|-0.50
|467.40
|493
|2006.04.10 13:20
|buy
|162
|0.10
|1.2104
|1.1918
|1.2354
|494
|2006.04.10 13:30
|close
|162
|0.10
|1.2102
|1.1918
|1.2354
|-0.20
|467.20
|495
|2006.04.10 13:35
|sell
|163
|0.10
|1.2099
|1.2285
|1.1849
|496
|2006.04.10 13:45
|close
|163
|0.10
|1.2122
|1.2285
|1.1849
|-2.30
|464.90
|497
|2006.04.10 13:45
|buy
|164
|0.10
|1.2122
|1.1936
|1.2372
|498
|2006.04.10 13:55
|close
|164
|0.10
|1.2117
|1.1936
|1.2372
|-0.50
|464.40
|499
|2006.04.10 14:25
|sell
|165
|0.10
|1.2109
|1.2295
|1.1859
|500
|2006.04.10 14:36
|close
|165
|0.10
|1.2112
|1.2295
|1.1859
|-0.30
|464.10
|501
|2006.04.10 15:05
|sell
|166
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|502
|2006.04.10 15:05
|modify
|166
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1852
|503
|2006.04.10 15:05
|modify
|166
|0.10
|1.2102
|1.2100
|1.1852
|504
|2006.04.10 15:06
|s/l
|166
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.1852
|0.20
|464.30
|505
|2006.04.10 15:06
|sell
|167
|0.10
|1.2098
|1.2284
|1.1848
|506
|2006.04.10 15:07
|modify
|167
|0.10
|1.2098
|1.2101
|1.1848
|507
|2006.04.10 15:07
|modify
|167
|0.10
|1.2098
|1.2100
|1.1848
|508
|2006.04.10 15:07
|modify
|167
|0.10
|1.2098
|1.2099
|1.1848
|509
|2006.04.10 15:08
|s/l
|167
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.1848
|-0.10
|464.20
|510
|2006.04.10 15:08
|sell
|168
|0.10
|1.2100
|1.2286
|1.1850
|511
|2006.04.10 15:09
|modify
|168
|0.10
|1.2100
|1.2102
|1.1850
|512
|2006.04.10 15:20
|modify
|168
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.1850
|513
|2006.04.10 15:22
|modify
|168
|0.10
|1.2100
|1.2099
|1.1850
|514
|2006.04.10 15:24
|modify
|168
|0.10
|1.2100
|1.2098
|1.1850
|515
|2006.04.10 15:26
|s/l
|168
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.1850
|0.20
|464.40
|516
|2006.04.10 16:00
|sell
|169
|0.10
|1.2089
|1.2275
|1.1839
|517
|2006.04.10 16:15
|close
|169
|0.10
|1.2092
|1.2275
|1.1839
|-0.30
|464.10
|518
|2006.04.10 16:25
|buy
|170
|0.10
|1.2092
|1.1906
|1.2342
|519
|2006.04.10 16:35
|close
|170
|0.10
|1.2082
|1.1906
|1.2342
|-1.00
|463.10
|520
|2006.04.10 16:35
|sell
|171
|0.10
|1.2082
|1.2268
|1.1832
|521
|2006.04.10 16:46
|close
|171
|0.10
|1.2085
|1.2268
|1.1832
|-0.30
|462.80
|522
|2006.04.10 16:55
|buy
|172
|0.10
|1.2085
|1.1899
|1.2335
|523
|2006.04.10 17:05
|close
|172
|0.10
|1.2085
|1.1899
|1.2335
|0.00
|462.80
|524
|2006.04.10 17:10
|buy
|173
|0.10
|1.2087
|1.1901
|1.2337
|525
|2006.04.10 17:15
|modify
|173
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2337
|526
|2006.04.10 17:18
|s/l
|173
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2337
|0.00
|462.80
|527
|2006.04.10 17:30
|sell
|174
|0.10
|1.2084
|1.2270
|1.1834
|528
|2006.04.10 17:41
|close
|174
|0.10
|1.2087
|1.2270
|1.1834
|-0.30
|462.50
|529
|2006.04.10 17:50
|buy
|175
|0.10
|1.2089
|1.1903
|1.2339
|530
|2006.04.10 18:04
|close
|175
|0.10
|1.2086
|1.1903
|1.2339
|-0.30
|462.20
|531
|2006.04.10 18:10
|sell
|176
|0.10
|1.2087
|1.2273
|1.1837
|532
|2006.04.10 18:20
|close
|176
|0.10
|1.2092
|1.2273
|1.1837
|-0.50
|461.70
|533
|2006.04.10 18:20
|buy
|177
|0.10
|1.2092
|1.1906
|1.2342
|534
|2006.04.10 18:30
|modify
|177
|0.10
|1.2092
|1.2089
|1.2342
|535
|2006.04.10 18:30
|close
|177
|0.10
|1.2092
|1.2089
|1.2342
|0.00
|461.70
|536
|2006.04.10 19:10
|buy
|178
|0.10
|1.2100
|1.1914
|1.2350
|537
|2006.04.10 19:20
|close
|178
|0.10
|1.2098
|1.1914
|1.2350
|-0.20
|461.50
|538
|2006.04.10 19:20
|sell
|179
|0.10
|1.2098
|1.2284
|1.1848
|539
|2006.04.10 19:31
|close
|179
|0.10
|1.2100
|1.2284
|1.1848
|-0.20
|461.30
|540
|2006.04.10 19:31
|buy
|180
|0.10
|1.2100
|1.1914
|1.2350
|541
|2006.04.10 19:35
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2098
|1.2350
|542
|2006.04.10 19:38
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2099
|1.2350
|543
|2006.04.10 19:38
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2101
|1.2350
|544
|2006.04.10 21:06
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2107
|1.2350
|545
|2006.04.10 21:07
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2108
|1.2350
|546
|2006.04.10 21:08
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2109
|1.2350
|547
|2006.04.10 21:09
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2110
|1.2350
|548
|2006.04.10 21:13
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2111
|1.2350
|549
|2006.04.10 21:14
|modify
|180
|0.10
|1.2100
|1.2112
|1.2350
|550
|2006.04.10 21:15
|s/l
|180
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2350
|1.20
|462.50
|551
|2006.04.10 21:30
|buy
|181
|0.10
|1.2117
|1.1931
|1.2367
|552
|2006.04.10 21:41
|close
|181
|0.10
|1.2115
|1.1931
|1.2367
|-0.20
|462.30
|553
|2006.04.10 22:00
|sell
|182
|0.10
|1.2113
|1.2299
|1.1863
|554
|2006.04.10 22:20
|modify
|182
|0.10
|1.2113
|1.2116
|1.1863
|555
|2006.04.10 22:26
|modify
|182
|0.10
|1.2113
|1.2115
|1.1863
|556
|2006.04.10 22:30
|modify
|182
|0.10
|1.2113
|1.2114
|1.1863
|557
|2006.04.11 00:08
|modify
|182
|0.10
|1.2113
|1.2105
|1.1863
|558
|2006.04.11 00:14
|modify
|182
|0.10
|1.2113
|1.2104
|1.1863
|559
|2006.04.11 00:14
|modify
|182
|0.10
|1.2113
|1.2103
|1.1863
|560
|2006.04.11 00:15
|s/l
|182
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.1863
|1.00
|463.30
|561
|2006.04.11 00:35
|buy
|183
|0.10
|1.2103
|1.1917
|1.2353
|562
|2006.04.11 00:35
|modify
|183
|0.10
|1.2103
|1.2100
|1.2353
|563
|2006.04.11 00:35
|modify
|183
|0.10
|1.2103
|1.2101
|1.2353
|564
|2006.04.11 00:39
|s/l
|183
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2353
|-0.20
|463.10
|565
|2006.04.11 00:39
|buy
|184
|0.10
|1.2103
|1.1917
|1.2353
|566
|2006.04.11 00:39
|modify
|184
|0.10
|1.2103
|1.2101
|1.2353
|567
|2006.04.11 00:43
|s/l
|184
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2353
|-0.20
|462.90
|568
|2006.04.11 00:50
|sell
|185
|0.10
|1.2090
|1.2276
|1.1840
|569
|2006.04.11 01:00
|close
|185
|0.10
|1.2103
|1.2276
|1.1840
|-1.30
|461.60
|570
|2006.04.11 01:15
|sell
|186
|0.10
|1.2095
|1.2281
|1.1845
|571
|2006.04.11 01:28
|modify
|186
|0.10
|1.2095
|1.2098
|1.1845
|572
|2006.04.11 01:45
|close
|186
|0.10
|1.2097
|1.2098
|1.1845
|-0.20
|461.40
|573
|2006.04.11 01:55
|buy
|187
|0.10
|1.2100
|1.1914
|1.2350
|574
|2006.04.11 02:09
|close
|187
|0.10
|1.2098
|1.1914
|1.2350
|-0.20
|461.20
|575
|2006.04.11 03:00
|buy
|188
|0.10
|1.2102
|1.1916
|1.2352
|576
|2006.04.11 03:07
|modify
|188
|0.10
|1.2102
|1.2100
|1.2352
|577
|2006.04.11 03:07
|modify
|188
|0.10
|1.2102
|1.2101
|1.2352
|578
|2006.04.11 03:30
|close
|188
|0.10
|1.2102
|1.2101
|1.2352
|0.00
|461.20
|579
|2006.04.11 03:35
|sell
|189
|0.10
|1.2104
|1.2290
|1.1854
|580
|2006.04.11 03:49
|close
|189
|0.10
|1.2107
|1.2290
|1.1854
|-0.30
|460.90
|581
|2006.04.11 03:50
|buy
|190
|0.10
|1.2108
|1.1922
|1.2358
|582
|2006.04.11 04:00
|close
|190
|0.10
|1.2106
|1.1922
|1.2358
|-0.20
|460.70
|583
|2006.04.11 04:20
|buy
|191
|0.10
|1.2109
|1.1923
|1.2359
|584
|2006.04.11 04:31
|close
|191
|0.10
|1.2108
|1.1923
|1.2359
|-0.10
|460.60
|585
|2006.04.11 05:15
|sell
|192
|0.10
|1.2116
|1.2302
|1.1866
|586
|2006.04.11 05:20
|modify
|192
|0.10
|1.2116
|1.2119
|1.1866
|587
|2006.04.11 05:30
|close
|192
|0.10
|1.2118
|1.2119
|1.1866
|-0.20
|460.40
|588
|2006.04.11 05:40
|buy
|193
|0.10
|1.2127
|1.1941
|1.2377
|589
|2006.04.11 05:51
|close
|193
|0.10
|1.2123
|1.1941
|1.2377
|-0.40
|460.00
|590
|2006.04.11 06:40
|buy
|194
|0.10
|1.2132
|1.1946
|1.2382
|591
|2006.04.11 06:50
|close
|194
|0.10
|1.2127
|1.1946
|1.2382
|-0.50
|459.50
|592
|2006.04.11 07:00
|sell
|195
|0.10
|1.2128
|1.2314
|1.1878
|593
|2006.04.11 07:12
|close
|195
|0.10
|1.2130
|1.2314
|1.1878
|-0.20
|459.30
|594
|2006.04.11 07:20
|buy
|196
|0.10
|1.2133
|1.1947
|1.2383
|595
|2006.04.11 07:22
|modify
|196
|0.10
|1.2133
|1.2130
|1.2383
|596
|2006.04.11 07:22
|modify
|196
|0.10
|1.2133
|1.2131
|1.2383
|597
|2006.04.11 07:22
|modify
|196
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2383
|598
|2006.04.11 07:27
|modify
|196
|0.10
|1.2133
|1.2134
|1.2383
|599
|2006.04.11 07:28
|modify
|196
|0.10
|1.2133
|1.2135
|1.2383
|600
|2006.04.11 07:30
|s/l
|196
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2383
|0.20
|459.50
|601
|2006.04.11 08:00
|sell
|197
|0.10
|1.2135
|1.2321
|1.1885
|602
|2006.04.11 08:10
|modify
|197
|0.10
|1.2135
|1.2137
|1.1885
|603
|2006.04.11 08:15
|modify
|197
|0.10
|1.2135
|1.2136
|1.1885
|604
|2006.04.11 08:20
|modify
|197
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.1885
|605
|2006.04.11 08:53
|s/l
|197
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.1885
|0.00
|459.50
|606
|2006.04.11 08:55
|buy
|198
|0.10
|1.2135
|1.1949
|1.2385
|607
|2006.04.11 08:56
|modify
|198
|0.10
|1.2135
|1.2133
|1.2385
|608
|2006.04.11 08:57
|s/l
|198
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2385
|-0.20
|459.30
|609
|2006.04.11 08:57
|buy
|199
|0.10
|1.2135
|1.1949
|1.2385
|610
|2006.04.11 08:57
|modify
|199
|0.10
|1.2135
|1.2132
|1.2385
|611
|2006.04.11 08:57
|modify
|199
|0.10
|1.2135
|1.2133
|1.2385
|612
|2006.04.11 08:57
|modify
|199
|0.10
|1.2135
|1.2134
|1.2385
|613
|2006.04.11 08:58
|modify
|199
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2385
|614
|2006.04.11 08:58
|modify
|199
|0.10
|1.2135
|1.2136
|1.2385
|615
|2006.04.11 08:59
|s/l
|199
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2385
|0.10
|459.40
|616
|2006.04.11 08:59
|buy
|200
|0.10
|1.2137
|1.1951
|1.2387
|617
|2006.04.11 09:00
|modify
|200
|0.10
|1.2137
|1.2134
|1.2387
|618
|2006.04.11 09:00
|s/l
|200
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2387
|-0.30
|459.10
|619
|2006.04.11 09:10
|sell
|201
|0.10
|1.2122
|1.2308
|1.1872
|620
|2006.04.11 09:10
|modify
|201
|0.10
|1.2122
|1.2123
|1.1872
|621
|2006.04.11 09:11
|s/l
|201
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1872
|-0.10
|459.00
|622
|2006.04.11 09:11
|sell
|202
|0.10
|1.2121
|1.2307
|1.1871
|623
|2006.04.11 09:21
|close
|202
|0.10
|1.2126
|1.2307
|1.1871
|-0.50
|458.50
|624
|2006.04.11 09:40
|sell
|203
|0.10
|1.2122
|1.2308
|1.1872
|625
|2006.04.11 09:50
|modify
|203
|0.10
|1.2122
|1.2125
|1.1872
|626
|2006.04.11 09:51
|modify
|203
|0.10
|1.2122
|1.2124
|1.1872
|627
|2006.04.11 10:00
|modify
|203
|0.10
|1.2122
|1.2123
|1.1872
|628
|2006.04.11 10:00
|modify
|203
|0.10
|1.2122
|1.2120
|1.1872
|629
|2006.04.11 10:01
|s/l
|203
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.1872
|0.20
|458.70
|630
|2006.04.11 10:45
|buy
|204
|0.10
|1.2116
|1.1930
|1.2366
|631
|2006.04.11 10:55
|close
|204
|0.10
|1.2114
|1.1930
|1.2366
|-0.20
|458.50
|632
|2006.04.11 11:10
|buy
|205
|0.10
|1.2118
|1.1932
|1.2368
|633
|2006.04.11 11:20
|close
|205
|0.10
|1.2114
|1.1932
|1.2368
|-0.40
|458.10
|634
|2006.04.11 11:30
|buy
|206
|0.10
|1.2116
|1.1930
|1.2366
|635
|2006.04.11 11:40
|close
|206
|0.10
|1.2112
|1.1930
|1.2366
|-0.40
|457.70
|636
|2006.04.11 11:45
|sell
|207
|0.10
|1.2112
|1.2298
|1.1862
|637
|2006.04.11 11:55
|modify
|207
|0.10
|1.2112
|1.2115
|1.1862
|638
|2006.04.11 11:55
|modify
|207
|0.10
|1.2112
|1.2114
|1.1862
|639
|2006.04.11 12:05
|s/l
|207
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1862
|-0.20
|457.50
|640
|2006.04.11 12:20
|sell
|208
|0.10
|1.2100
|1.2286
|1.1850
|641
|2006.04.11 12:22
|modify
|208
|0.10
|1.2100
|1.2103
|1.1850
|642
|2006.04.11 12:24
|s/l
|208
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.1850
|-0.30
|457.20
|643
|2006.04.11 12:24
|sell
|209
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|644
|2006.04.11 12:31
|modify
|209
|0.10
|1.2102
|1.2105
|1.1852
|645
|2006.04.11 12:32
|modify
|209
|0.10
|1.2102
|1.2104
|1.1852
|646
|2006.04.11 12:32
|modify
|209
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1852
|647
|2006.04.11 12:34
|s/l
|209
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1852
|0.00
|457.20
|648
|2006.04.11 12:50
|buy
|210
|0.10
|1.2111
|1.1925
|1.2361
|649
|2006.04.11 12:55
|modify
|210
|0.10
|1.2111
|1.2112
|1.2361
|650
|2006.04.11 12:56
|s/l
|210
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2361
|0.10
|457.30
|651
|2006.04.11 14:20
|sell
|211
|0.10
|1.2124
|1.2310
|1.1874
|652
|2006.04.11 14:32
|close
|211
|0.10
|1.2126
|1.2310
|1.1874
|-0.20
|457.10
|653
|2006.04.11 14:45
|sell
|212
|0.10
|1.2124
|1.2310
|1.1874
|654
|2006.04.11 14:55
|close
|212
|0.10
|1.2130
|1.2310
|1.1874
|-0.60
|456.50
|655
|2006.04.11 14:55
|buy
|213
|0.10
|1.2130
|1.1944
|1.2380
|656
|2006.04.11 14:58
|modify
|213
|0.10
|1.2130
|1.2128
|1.2380
|657
|2006.04.11 14:59
|s/l
|213
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2380
|-0.20
|456.30
|658
|2006.04.11 14:59
|buy
|214
|0.10
|1.2127
|1.1941
|1.2377
|659
|2006.04.11 15:10
|close
|214
|0.10
|1.2127
|1.1941
|1.2377
|0.00
|456.30
|660
|2006.04.11 15:10
|buy
|215
|0.10
|1.2129
|1.1943
|1.2379
|661
|2006.04.11 15:17
|modify
|215
|0.10
|1.2129
|1.2128
|1.2379
|662
|2006.04.11 15:20
|s/l
|215
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2379
|-0.10
|456.20
|663
|2006.04.11 15:30
|sell
|216
|0.10
|1.2127
|1.2313
|1.1877
|664
|2006.04.11 15:35
|modify
|216
|0.10
|1.2127
|1.2126
|1.1877
|665
|2006.04.11 15:35
|modify
|216
|0.10
|1.2127
|1.2125
|1.1877
|666
|2006.04.11 15:36
|modify
|216
|0.10
|1.2127
|1.2124
|1.1877
|667
|2006.04.11 15:36
|modify
|216
|0.10
|1.2127
|1.2123
|1.1877
|668
|2006.04.11 15:37
|s/l
|216
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1877
|0.40
|456.60
|669
|2006.04.11 16:05
|buy
|217
|0.10
|1.2127
|1.1941
|1.2377
|670
|2006.04.11 16:15
|close
|217
|0.10
|1.2123
|1.1941
|1.2377
|-0.40
|456.20
|671
|2006.04.11 16:15
|sell
|218
|0.10
|1.2123
|1.2309
|1.1873
|672
|2006.04.11 16:29
|close
|218
|0.10
|1.2125
|1.2309
|1.1873
|-0.20
|456.00
|673
|2006.04.11 16:30
|sell
|219
|0.10
|1.2123
|1.2309
|1.1873
|674
|2006.04.11 16:40
|close
|219
|0.10
|1.2134
|1.2309
|1.1873
|-1.10
|454.90
|675
|2006.04.11 16:40
|buy
|220
|0.10
|1.2134
|1.1948
|1.2384
|676
|2006.04.11 16:50
|close
|220
|0.10
|1.2133
|1.1948
|1.2384
|-0.10
|454.80
|677
|2006.04.11 17:10
|buy
|221
|0.10
|1.2133
|1.1947
|1.2383
|678
|2006.04.11 17:20
|close
|221
|0.10
|1.2133
|1.1947
|1.2383
|0.00
|454.80
|679
|2006.04.11 17:35
|buy
|222
|0.10
|1.2136
|1.1950
|1.2386
|680
|2006.04.11 17:46
|close
|222
|0.10
|1.2133
|1.1950
|1.2386
|-0.30
|454.50
|681
|2006.04.11 18:00
|buy
|223
|0.10
|1.2134
|1.1948
|1.2384
|682
|2006.04.11 18:01
|modify
|223
|0.10
|1.2134
|1.2131
|1.2384
|683
|2006.04.11 18:06
|modify
|223
|0.10
|1.2134
|1.2132
|1.2384
|684
|2006.04.11 18:07
|modify
|223
|0.10
|1.2134
|1.2133
|1.2384
|685
|2006.04.11 18:21
|modify
|223
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2384
|686
|2006.04.11 18:24
|modify
|223
|0.10
|1.2134
|1.2135
|1.2384
|687
|2006.04.11 18:30
|s/l
|223
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2384
|0.10
|454.60
|688
|2006.04.11 18:40
|sell
|224
|0.10
|1.2134
|1.2320
|1.1884
|689
|2006.04.11 18:52
|close
|224
|0.10
|1.2138
|1.2320
|1.1884
|-0.40
|454.20
|690
|2006.04.11 19:00
|sell
|225
|0.10
|1.2134
|1.2320
|1.1884
|691
|2006.04.11 19:12
|close
|225
|0.10
|1.2137
|1.2320
|1.1884
|-0.30
|453.90
|692
|2006.04.11 19:12
|buy
|226
|0.10
|1.2137
|1.1951
|1.2387
|693
|2006.04.11 19:22
|close
|226
|0.10
|1.2134
|1.1951
|1.2387
|-0.30
|453.60
|694
|2006.04.11 20:30
|sell
|227
|0.10
|1.2148
|1.2334
|1.1898
|695
|2006.04.11 20:50
|modify
|227
|0.10
|1.2148
|1.2145
|1.1898
|696
|2006.04.11 20:53
|s/l
|227
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.1898
|0.30
|453.90
|697
|2006.04.11 21:10
|buy
|228
|0.10
|1.2146
|1.1960
|1.2396
|698
|2006.04.11 21:20
|close
|228
|0.10
|1.2141
|1.1960
|1.2396
|-0.50
|453.40
|699
|2006.04.11 21:20
|sell
|229
|0.10
|1.2141
|1.2327
|1.1891
|700
|2006.04.11 21:30
|close
|229
|0.10
|1.2143
|1.2327
|1.1891
|-0.20
|453.20
|701
|2006.04.11 22:10
|buy
|230
|0.10
|1.2148
|1.1962
|1.2398
|702
|2006.04.11 22:20
|close
|230
|0.10
|1.2148
|1.1962
|1.2398
|0.00
|453.20
|703
|2006.04.11 23:00
|sell
|231
|0.10
|1.2142
|1.2328
|1.1892
|704
|2006.04.11 23:10
|close
|231
|0.10
|1.2144
|1.2328
|1.1892
|-0.20
|453.00
|705
|2006.04.11 23:20
|buy
|232
|0.10
|1.2146
|1.1960
|1.2396
|706
|2006.04.11 23:31
|close
|232
|0.10
|1.2144
|1.1960
|1.2396
|-0.20
|452.80
|707
|2006.04.11 23:31
|sell
|233
|0.10
|1.2144
|1.2330
|1.1894
|708
|2006.04.11 23:41
|close
|233
|0.10
|1.2151
|1.2330
|1.1894
|-0.70
|452.10
|709
|2006.04.11 23:45
|buy
|234
|0.10
|1.2154
|1.1968
|1.2404
|710
|2006.04.11 23:50
|modify
|234
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2404
|711
|2006.04.11 23:50
|s/l
|234
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2404
|0.00
|452.10
|712
|2006.04.12 01:05
|buy
|235
|0.10
|1.2165
|1.1979
|1.2415
|713
|2006.04.12 01:15
|close
|235
|0.10
|1.2157
|1.1979
|1.2415
|-0.80
|451.30
|714
|2006.04.12 01:20
|sell
|236
|0.10
|1.2159
|1.2345
|1.1909
|715
|2006.04.12 01:30
|modify
|236
|0.10
|1.2159
|1.2162
|1.1909
|716
|2006.04.12 01:31
|close
|236
|0.10
|1.2161
|1.2162
|1.1909
|-0.20
|451.10
|717
|2006.04.12 02:15
|buy
|237
|0.10
|1.2159
|1.1973
|1.2409
|718
|2006.04.12 02:23
|modify
|237
|0.10
|1.2159
|1.2156
|1.2409
|719
|2006.04.12 02:29
|close
|237
|0.10
|1.2158
|1.2156
|1.2409
|-0.10
|451.00
|720
|2006.04.12 02:40
|buy
|238
|0.10
|1.2164
|1.1978
|1.2414
|721
|2006.04.12 02:54
|close
|238
|0.10
|1.2161
|1.1978
|1.2414
|-0.30
|450.70
|722
|2006.04.12 03:05
|sell
|239
|0.10
|1.2159
|1.2345
|1.1909
|723
|2006.04.12 03:18
|close
|239
|0.10
|1.2161
|1.2345
|1.1909
|-0.20
|450.50
|724
|2006.04.12 03:30
|buy
|240
|0.10
|1.2163
|1.1977
|1.2413
|725
|2006.04.12 03:41
|close
|240
|0.10
|1.2161
|1.1977
|1.2413
|-0.20
|450.30
|726
|2006.04.12 03:50
|sell
|241
|0.10
|1.2160
|1.2346
|1.1910
|727
|2006.04.12 04:01
|close
|241
|0.10
|1.2162
|1.2346
|1.1910
|-0.20
|450.10
|728
|2006.04.12 04:19
|buy
|242
|0.10
|1.2163
|1.1977
|1.2413
|729
|2006.04.12 04:30
|close
|242
|0.10
|1.2157
|1.1977
|1.2413
|-0.60
|449.50
|730
|2006.04.12 04:30
|sell
|243
|0.10
|1.2157
|1.2343
|1.1907
|731
|2006.04.12 04:40
|close
|243
|0.10
|1.2163
|1.2343
|1.1907
|-0.60
|448.90
|732
|2006.04.12 04:55
|sell
|244
|0.10
|1.2157
|1.2343
|1.1907
|733
|2006.04.12 05:05
|close
|244
|0.10
|1.2160
|1.2343
|1.1907
|-0.30
|448.60
|734
|2006.04.12 05:15
|buy
|245
|0.10
|1.2159
|1.1973
|1.2409
|735
|2006.04.12 05:25
|close
|245
|0.10
|1.2150
|1.1973
|1.2409
|-0.90
|447.70
|736
|2006.04.12 05:25
|sell
|246
|0.10
|1.2150
|1.2336
|1.1900
|737
|2006.04.12 06:14
|modify
|246
|0.10
|1.2150
|1.2147
|1.1900
|738
|2006.04.12 06:15
|s/l
|246
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.1900
|0.30
|448.00
|739
|2006.04.12 06:30
|buy
|247
|0.10
|1.2149
|1.1963
|1.2399
|740
|2006.04.12 06:30
|modify
|247
|0.10
|1.2149
|1.2148
|1.2399
|741
|2006.04.12 06:32
|s/l
|247
|0.10
|1.2148
|1.2148
|1.2399
|-0.10
|447.90
|742
|2006.04.12 06:32
|buy
|248
|0.10
|1.2150
|1.1964
|1.2400
|743
|2006.04.12 06:34
|modify
|248
|0.10
|1.2150
|1.2148
|1.2400
|744
|2006.04.12 06:35
|modify
|248
|0.10
|1.2150
|1.2149
|1.2400
|745
|2006.04.12 06:38
|s/l
|248
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2400
|-0.10
|447.80
|746
|2006.04.12 06:50
|sell
|249
|0.10
|1.2144
|1.2330
|1.1894
|747
|2006.04.12 07:01
|close
|249
|0.10
|1.2147
|1.2330
|1.1894
|-0.30
|447.50
|748
|2006.04.12 07:05
|sell
|250
|0.10
|1.2146
|1.2332
|1.1896
|749
|2006.04.12 07:15
|close
|250
|0.10
|1.2151
|1.2332
|1.1896
|-0.50
|447.00
|750
|2006.04.12 07:15
|buy
|251
|0.10
|1.2151
|1.1965
|1.2401
|751
|2006.04.12 07:20
|modify
|251
|0.10
|1.2151
|1.2149
|1.2401
|752
|2006.04.12 07:22
|s/l
|251
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2401
|-0.20
|446.80
|753
|2006.04.12 07:50
|sell
|252
|0.10
|1.2149
|1.2335
|1.1899
|754
|2006.04.12 08:30
|close
|252
|0.10
|1.2151
|1.2335
|1.1899
|-0.20
|446.60
|755
|2006.04.12 08:30
|buy
|253
|0.10
|1.2151
|1.1965
|1.2401
|756
|2006.04.12 08:40
|close
|253
|0.10
|1.2149
|1.1965
|1.2401
|-0.20
|446.40
|757
|2006.04.12 08:45
|buy
|254
|0.10
|1.2155
|1.1969
|1.2405
|758
|2006.04.12 08:45
|modify
|254
|0.10
|1.2155
|1.2152
|1.2405
|759
|2006.04.12 08:46
|s/l
|254
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2405
|-0.30
|446.10
|760
|2006.04.12 08:46
|buy
|255
|0.10
|1.2154
|1.1968
|1.2404
|761
|2006.04.12 08:48
|modify
|255
|0.10
|1.2154
|1.2151
|1.2404
|762
|2006.04.12 08:49
|s/l
|255
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2404
|-0.30
|445.80
|763
|2006.04.12 08:49
|buy
|256
|0.10
|1.2153
|1.1967
|1.2403
|764
|2006.04.12 08:57
|modify
|256
|0.10
|1.2153
|1.2150
|1.2403
|765
|2006.04.12 08:59
|close
|256
|0.10
|1.2152
|1.2150
|1.2403
|-0.10
|445.70
|766
|2006.04.12 09:15
|buy
|257
|0.10
|1.2156
|1.1970
|1.2406
|767
|2006.04.12 09:25
|close
|257
|0.10
|1.2147
|1.1970
|1.2406
|-0.90
|444.80
|768
|2006.04.12 09:25
|sell
|258
|0.10
|1.2147
|1.2333
|1.1897
|769
|2006.04.12 09:35
|close
|258
|0.10
|1.2151
|1.2333
|1.1897
|-0.40
|444.40
|770
|2006.04.12 09:40
|buy
|259
|0.10
|1.2152
|1.1966
|1.2402
|771
|2006.04.12 09:50
|close
|259
|0.10
|1.2148
|1.1966
|1.2402
|-0.40
|444.00
|772
|2006.04.12 10:05
|sell
|260
|0.10
|1.2141
|1.2327
|1.1891
|773
|2006.04.12 10:18
|close
|260
|0.10
|1.2145
|1.2327
|1.1891
|-0.40
|443.60
|774
|2006.04.12 10:50
|buy
|261
|0.10
|1.2144
|1.1958
|1.2394
|775
|2006.04.12 11:02
|modify
|261
|0.10
|1.2144
|1.2141
|1.2394
|776
|2006.04.12 11:02
|modify
|261
|0.10
|1.2144
|1.2142
|1.2394
|777
|2006.04.12 11:03
|close
|261
|0.10
|1.2143
|1.2142
|1.2394
|-0.10
|443.50
|778
|2006.04.12 11:25
|sell
|262
|0.10
|1.2143
|1.2329
|1.1893
|779
|2006.04.12 11:40
|close
|262
|0.10
|1.2145
|1.2329
|1.1893
|-0.20
|443.30
|780
|2006.04.12 11:55
|sell
|263
|0.10
|1.2143
|1.2329
|1.1893
|781
|2006.04.12 11:55
|modify
|263
|0.10
|1.2143
|1.2144
|1.1893
|782
|2006.04.12 11:55
|s/l
|263
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.1893
|-0.10
|443.20
|783
|2006.04.12 11:55
|sell
|264
|0.10
|1.2142
|1.2328
|1.1892
|784
|2006.04.12 11:56
|modify
|264
|0.10
|1.2142
|1.2143
|1.1892
|785
|2006.04.12 11:57
|modify
|264
|0.10
|1.2142
|1.2141
|1.1892
|786
|2006.04.12 11:57
|modify
|264
|0.10
|1.2142
|1.2140
|1.1892
|787
|2006.04.12 11:57
|modify
|264
|0.10
|1.2142
|1.2139
|1.1892
|788
|2006.04.12 11:58
|s/l
|264
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.1892
|0.30
|443.50
|789
|2006.04.12 11:58
|sell
|265
|0.10
|1.2138
|1.2324
|1.1888
|790
|2006.04.12 11:58
|modify
|265
|0.10
|1.2138
|1.2141
|1.1888
|791
|2006.04.12 12:00
|modify
|265
|0.10
|1.2138
|1.2136
|1.1888
|792
|2006.04.12 12:00
|modify
|265
|0.10
|1.2138
|1.2135
|1.1888
|793
|2006.04.12 12:00
|s/l
|265
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.1888
|0.30
|443.80
|794
|2006.04.12 13:10
|buy
|266
|0.10
|1.2092
|1.1906
|1.2342
|795
|2006.04.12 13:15
|modify
|266
|0.10
|1.2092
|1.2089
|1.2342
|796
|2006.04.12 13:15
|modify
|266
|0.10
|1.2092
|1.2090
|1.2342
|797
|2006.04.12 13:18
|s/l
|266
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2342
|-0.20
|443.60
|798
|2006.04.12 14:40
|buy
|267
|0.10
|1.2124
|1.1938
|1.2374
|799
|2006.04.12 14:50
|close
|267
|0.10
|1.2122
|1.1938
|1.2374
|-0.20
|443.40
|800
|2006.04.12 14:55
|sell
|268
|0.10
|1.2115
|1.2301
|1.1865
|801
|2006.04.12 14:57
|modify
|268
|0.10
|1.2115
|1.2116
|1.1865
|802
|2006.04.12 14:57
|modify
|268
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1865
|803
|2006.04.12 14:57
|modify
|268
|0.10
|1.2115
|1.2114
|1.1865
|804
|2006.04.12 14:59
|s/l
|268
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1865
|0.10
|443.50
|805
|2006.04.12 14:59
|sell
|269
|0.10
|1.2112
|1.2298
|1.1862
|806
|2006.04.12 14:59
|modify
|269
|0.10
|1.2112
|1.2115
|1.1862
|807
|2006.04.12 15:00
|modify
|269
|0.10
|1.2112
|1.2114
|1.1862
|808
|2006.04.12 15:07
|s/l
|269
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1862
|-0.20
|443.30
|809
|2006.04.12 15:25
|buy
|270
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|810
|2006.04.12 15:35
|close
|270
|0.10
|1.2113
|1.1928
|1.2364
|-0.10
|443.20
|811
|2006.04.12 15:35
|sell
|271
|0.10
|1.2113
|1.2299
|1.1863
|812
|2006.04.12 15:36
|modify
|271
|0.10
|1.2113
|1.2116
|1.1863
|813
|2006.04.12 15:36
|modify
|271
|0.10
|1.2113
|1.2115
|1.1863
|814
|2006.04.12 15:53
|modify
|271
|0.10
|1.2113
|1.2114
|1.1863
|815
|2006.04.12 16:35
|s/l
|271
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1863
|-0.10
|443.10
|816
|2006.04.12 16:50
|buy
|272
|0.10
|1.2111
|1.1925
|1.2361
|817
|2006.04.12 17:01
|close
|272
|0.10
|1.2104
|1.1925
|1.2361
|-0.70
|442.40
|818
|2006.04.12 17:05
|sell
|273
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|819
|2006.04.12 17:11
|modify
|273
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1852
|820
|2006.04.12 17:12
|modify
|273
|0.10
|1.2102
|1.2101
|1.1852
|821
|2006.04.12 17:12
|modify
|273
|0.10
|1.2102
|1.2100
|1.1852
|822
|2006.04.12 17:15
|modify
|273
|0.10
|1.2102
|1.2099
|1.1852
|823
|2006.04.12 17:15
|modify
|273
|0.10
|1.2102
|1.2098
|1.1852
|824
|2006.04.12 17:20
|s/l
|273
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.1852
|0.40
|442.80
|825
|2006.04.12 17:50
|buy
|274
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|826
|2006.04.12 18:00
|close
|274
|0.10
|1.2104
|1.1919
|1.2355
|-0.10
|442.70
|827
|2006.04.12 18:10
|sell
|275
|0.10
|1.2097
|1.2283
|1.1847
|828
|2006.04.12 18:22
|close
|275
|0.10
|1.2100
|1.2283
|1.1847
|-0.30
|442.40
|829
|2006.04.12 18:35
|buy
|276
|0.10
|1.2101
|1.1915
|1.2351
|830
|2006.04.12 18:46
|close
|276
|0.10
|1.2101
|1.1915
|1.2351
|0.00
|442.40
|831
|2006.04.12 19:35
|sell
|277
|0.10
|1.2103
|1.2289
|1.1853
|832
|2006.04.12 19:47
|close
|277
|0.10
|1.2105
|1.2289
|1.1853
|-0.20
|442.20
|833
|2006.04.12 20:10
|buy
|278
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|834
|2006.04.12 20:20
|close
|278
|0.10
|1.2103
|1.1919
|1.2355
|-0.20
|442.00
|835
|2006.04.12 20:55
|sell
|279
|0.10
|1.2104
|1.2290
|1.1854
|836
|2006.04.12 21:05
|modify
|279
|0.10
|1.2104
|1.2106
|1.1854
|837
|2006.04.12 21:15
|s/l
|279
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.1854
|-0.20
|441.80
|838
|2006.04.12 21:25
|buy
|280
|0.10
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|839
|2006.04.12 21:40
|close
|280
|0.10
|1.2102
|1.1920
|1.2356
|-0.40
|441.40
|840
|2006.04.12 21:40
|sell
|281
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|841
|2006.04.12 21:50
|close
|281
|0.10
|1.2105
|1.2288
|1.1852
|-0.30
|441.10
|842
|2006.04.12 21:55
|buy
|282
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|843
|2006.04.12 22:07
|close
|282
|0.10
|1.2103
|1.1919
|1.2355
|-0.20
|440.90
|844
|2006.04.12 22:20
|sell
|283
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|845
|2006.04.12 22:32
|close
|283
|0.10
|1.2105
|1.2288
|1.1852
|-0.30
|440.60
|846
|2006.04.12 22:35
|buy
|284
|0.10
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|847
|2006.04.12 22:48
|close
|284
|0.10
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|0.00
|440.60
|848
|2006.04.12 23:25
|sell
|285
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|849
|2006.04.13 00:03
|modify
|285
|0.10
|1.2110
|1.2105
|1.1860
|850
|2006.04.13 00:04
|modify
|285
|0.10
|1.2110
|1.2104
|1.1860
|851
|2006.04.13 00:05
|s/l
|285
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1860
|0.60
|441.20
|852
|2006.04.13 00:20
|buy
|286
|0.10
|1.2104
|1.1918
|1.2354
|853
|2006.04.13 00:25
|modify
|286
|0.10
|1.2104
|1.2101
|1.2354
|854
|2006.04.13 00:28
|s/l
|286
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2354
|-0.30
|440.90
|855
|2006.04.13 00:35
|sell
|287
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|856
|2006.04.13 00:42
|modify
|287
|0.10
|1.2102
|1.2105
|1.1852
|857
|2006.04.13 00:42
|modify
|287
|0.10
|1.2102
|1.2103
|1.1852
|858
|2006.04.13 00:43
|modify
|287
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1852
|859
|2006.04.13 00:50
|s/l
|287
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1852
|0.00
|440.90
|860
|2006.04.13 01:15
|buy
|288
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|861
|2006.04.13 01:25
|close
|288
|0.10
|1.2103
|1.1919
|1.2355
|-0.20
|440.70
|862
|2006.04.13 01:55
|sell
|289
|0.10
|1.2101
|1.2287
|1.1851
|863
|2006.04.13 02:06
|close
|289
|0.10
|1.2106
|1.2287
|1.1851
|-0.50
|440.20
|864
|2006.04.13 02:20
|sell
|290
|0.10
|1.2098
|1.2284
|1.1848
|865
|2006.04.13 02:30
|close
|290
|0.10
|1.2102
|1.2284
|1.1848
|-0.40
|439.80
|866
|2006.04.13 02:55
|sell
|291
|0.10
|1.2100
|1.2286
|1.1850
|867
|2006.04.13 03:06
|close
|291
|0.10
|1.2104
|1.2286
|1.1850
|-0.40
|439.40
|868
|2006.04.13 03:15
|sell
|292
|0.10
|1.2099
|1.2285
|1.1849
|869
|2006.04.13 03:29
|close
|292
|0.10
|1.2102
|1.2285
|1.1849
|-0.30
|439.10
|870
|2006.04.13 03:45
|buy
|293
|0.10
|1.2103
|1.1917
|1.2353
|871
|2006.04.13 03:55
|close
|293
|0.10
|1.2103
|1.1917
|1.2353
|0.00
|439.10
|872
|2006.04.13 04:05
|buy
|294
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|873
|2006.04.13 04:15
|close
|294
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|0.00
|439.10
|874
|2006.04.13 04:40
|sell
|295
|0.10
|1.2105
|1.2291
|1.1855
|875
|2006.04.13 04:50
|close
|295
|0.10
|1.2107
|1.2291
|1.1855
|-0.20
|438.90
|876
|2006.04.13 05:10
|buy
|296
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|877
|2006.04.13 05:24
|close
|296
|0.10
|1.2105
|1.1919
|1.2355
|0.00
|438.90
|878
|2006.04.13 05:50
|sell
|297
|0.10
|1.2101
|1.2287
|1.1851
|879
|2006.04.13 05:50
|modify
|297
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.1851
|880
|2006.04.13 05:50
|modify
|297
|0.10
|1.2101
|1.2100
|1.1851
|881
|2006.04.13 05:52
|s/l
|297
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.1851
|0.10
|439.00
|882
|2006.04.13 05:52
|sell
|298
|0.10
|1.2099
|1.2285
|1.1849
|883
|2006.04.13 05:53
|modify
|298
|0.10
|1.2099
|1.2102
|1.1849
|884
|2006.04.13 05:54
|s/l
|298
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1849
|-0.30
|438.70
|885
|2006.04.13 05:54
|sell
|299
|0.10
|1.2101
|1.2287
|1.1851
|886
|2006.04.13 05:54
|modify
|299
|0.10
|1.2101
|1.2104
|1.1851
|887
|2006.04.13 06:01
|s/l
|299
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1851
|-0.30
|438.40
|888
|2006.04.13 06:10
|buy
|300
|0.10
|1.2111
|1.1925
|1.2361
|889
|2006.04.13 06:20
|close
|300
|0.10
|1.2109
|1.1925
|1.2361
|-0.20
|438.20
|890
|2006.04.13 06:45
|sell
|301
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|891
|2006.04.13 06:55
|close
|301
|0.10
|1.2114
|1.2297
|1.1861
|-0.30
|437.90
|892
|2006.04.13 06:55
|buy
|302
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|893
|2006.04.13 06:59
|modify
|302
|0.10
|1.2114
|1.2111
|1.2364
|894
|2006.04.13 07:01
|modify
|302
|0.10
|1.2114
|1.2112
|1.2364
|895
|2006.04.13 07:01
|modify
|302
|0.10
|1.2114
|1.2113
|1.2364
|896
|2006.04.13 07:03
|modify
|302
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2364
|897
|2006.04.13 07:03
|modify
|302
|0.10
|1.2114
|1.2116
|1.2364
|898
|2006.04.13 07:03
|s/l
|302
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2364
|0.20
|438.10
|899
|2006.04.13 07:40
|sell
|303
|0.10
|1.2119
|1.2305
|1.1869
|900
|2006.04.13 07:51
|close
|303
|0.10
|1.2121
|1.2305
|1.1869
|-0.20
|437.90
|901
|2006.04.13 08:10
|buy
|304
|0.10
|1.2122
|1.1936
|1.2372
|902
|2006.04.13 08:20
|close
|304
|0.10
|1.2122
|1.1936
|1.2372
|0.00
|437.90
|903
|2006.04.13 08:35
|sell
|305
|0.10
|1.2120
|1.2306
|1.1870
|904
|2006.04.13 08:35
|modify
|305
|0.10
|1.2120
|1.2122
|1.1870
|905
|2006.04.13 08:37
|s/l
|305
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.1870
|-0.20
|437.70
|906
|2006.04.13 08:37
|sell
|306
|0.10
|1.2120
|1.2306
|1.1870
|907
|2006.04.13 08:40
|modify
|306
|0.10
|1.2120
|1.2123
|1.1870
|908
|2006.04.13 08:40
|modify
|306
|0.10
|1.2120
|1.2121
|1.1870
|909
|2006.04.13 08:45
|modify
|306
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.1870
|910
|2006.04.13 09:00
|modify
|306
|0.10
|1.2120
|1.2118
|1.1870
|911
|2006.04.13 09:01
|s/l
|306
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.1870
|0.20
|437.90
|912
|2006.04.13 09:35
|buy
|307
|0.10
|1.2120
|1.1934
|1.2370
|913
|2006.04.13 09:35
|modify
|307
|0.10
|1.2120
|1.2117
|1.2370
|914
|2006.04.13 09:39
|s/l
|307
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2370
|-0.30
|437.60
|915
|2006.04.13 09:39
|buy
|308
|0.10
|1.2119
|1.1933
|1.2369
|916
|2006.04.13 09:40
|modify
|308
|0.10
|1.2119
|1.2116
|1.2369
|917
|2006.04.13 09:45
|s/l
|308
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2369
|-0.30
|437.30
|918
|2006.04.13 09:55
|sell
|309
|0.10
|1.2109
|1.2295
|1.1859
|919
|2006.04.13 10:21
|close
|309
|0.10
|1.2111
|1.2295
|1.1859
|-0.20
|437.10
|920
|2006.04.13 10:30
|buy
|310
|0.10
|1.2111
|1.1925
|1.2361
|921
|2006.04.13 10:40
|close
|310
|0.10
|1.2106
|1.1925
|1.2361
|-0.50
|436.60
|922
|2006.04.13 10:40
|sell
|311
|0.10
|1.2106
|1.2292
|1.1856
|923
|2006.04.13 10:41
|modify
|311
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.1856
|924
|2006.04.13 10:42
|modify
|311
|0.10
|1.2106
|1.2104
|1.1856
|925
|2006.04.13 10:42
|s/l
|311
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1856
|0.20
|436.80
|926
|2006.04.13 10:42
|sell
|312
|0.10
|1.2104
|1.2290
|1.1854
|927
|2006.04.13 10:43
|modify
|312
|0.10
|1.2104
|1.2105
|1.1854
|928
|2006.04.13 10:44
|modify
|312
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1854
|929
|2006.04.13 10:46
|s/l
|312
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1854
|0.00
|436.80
|930
|2006.04.13 11:20
|buy
|313
|0.10
|1.2100
|1.1914
|1.2350
|931
|2006.04.13 11:31
|close
|313
|0.10
|1.2097
|1.1914
|1.2350
|-0.30
|436.50
|932
|2006.04.13 12:05
|sell
|314
|0.10
|1.2095
|1.2281
|1.1845
|933
|2006.04.13 12:15
|close
|314
|0.10
|1.2099
|1.2281
|1.1845
|-0.40
|436.10
|934
|2006.04.13 12:30
|sell
|315
|0.10
|1.2094
|1.2280
|1.1844
|935
|2006.04.13 12:33
|modify
|315
|0.10
|1.2094
|1.2097
|1.1844
|936
|2006.04.13 12:33
|modify
|315
|0.10
|1.2094
|1.2096
|1.1844
|937
|2006.04.13 12:33
|modify
|315
|0.10
|1.2094
|1.2095
|1.1844
|938
|2006.04.13 12:34
|s/l
|315
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.1844
|-0.10
|436.00
|939
|2006.04.13 12:34
|sell
|316
|0.10
|1.2093
|1.2279
|1.1843
|940
|2006.04.13 12:34
|modify
|316
|0.10
|1.2093
|1.2094
|1.1843
|941
|2006.04.13 12:34
|s/l
|316
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.1843
|-0.10
|435.90
|942
|2006.04.13 12:34
|sell
|317
|0.10
|1.2099
|1.2285
|1.1849
|943
|2006.04.13 12:35
|modify
|317
|0.10
|1.2099
|1.2102
|1.1849
|944
|2006.04.13 12:36
|s/l
|317
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1849
|-0.30
|435.60
|945
|2006.04.13 12:50
|buy
|318
|0.10
|1.2101
|1.1915
|1.2351
|946
|2006.04.13 13:00
|close
|318
|0.10
|1.2089
|1.1915
|1.2351
|-1.20
|434.40
|947
|2006.04.13 13:00
|sell
|319
|0.10
|1.2089
|1.2275
|1.1839
|948
|2006.04.13 13:06
|modify
|319
|0.10
|1.2089
|1.2086
|1.1839
|949
|2006.04.13 13:06
|modify
|319
|0.10
|1.2089
|1.2085
|1.1839
|950
|2006.04.13 13:06
|modify
|319
|0.10
|1.2089
|1.2084
|1.1839
|951
|2006.04.13 13:07
|modify
|319
|0.10
|1.2089
|1.2083
|1.1839
|952
|2006.04.13 13:07
|modify
|319
|0.10
|1.2089
|1.2082
|1.1839
|953
|2006.04.13 13:09
|modify
|319
|0.10
|1.2089
|1.2080
|1.1839
|954
|2006.04.13 13:10
|s/l
|319
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.1839
|0.90
|435.30
|955
|2006.04.13 13:35
|buy
|320
|0.10
|1.2089
|1.1903
|1.2339
|956
|2006.04.13 13:45
|close
|320
|0.10
|1.2089
|1.1903
|1.2339
|0.00
|435.30
|957
|2006.04.13 13:50
|sell
|321
|0.10
|1.2081
|1.2267
|1.1831
|958
|2006.04.13 13:54
|modify
|321
|0.10
|1.2081
|1.2083
|1.1831
|959
|2006.04.13 13:55
|s/l
|321
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.1831
|-0.20
|435.10
|960
|2006.04.13 14:05
|buy
|322
|0.10
|1.2095
|1.1909
|1.2345
|961
|2006.04.13 14:05
|modify
|322
|0.10
|1.2095
|1.2099
|1.2345
|962
|2006.04.13 14:05
|modify
|322
|0.10
|1.2095
|1.2100
|1.2345
|963
|2006.04.13 14:06
|s/l
|322
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2345
|0.50
|435.60
|964
|2006.04.13 14:06
|buy
|323
|0.10
|1.2102
|1.1916
|1.2352
|965
|2006.04.13 14:16
|close
|323
|0.10
|1.2091
|1.1916
|1.2352
|-1.10
|434.50
|966
|2006.04.13 14:30
|sell
|324
|0.10
|1.2083
|1.2269
|1.1833
|967
|2006.04.13 14:40
|close
|324
|0.10
|1.2097
|1.2269
|1.1833
|-1.40
|433.10
|968
|2006.04.13 14:50
|buy
|325
|0.10
|1.2098
|1.1912
|1.2348
|969
|2006.04.13 15:00
|close
|325
|0.10
|1.2089
|1.1912
|1.2348
|-0.90
|432.20
|970
|2006.04.13 15:05
|sell
|326
|0.10
|1.2086
|1.2272
|1.1836
|971
|2006.04.13 15:15
|close
|326
|0.10
|1.2097
|1.2272
|1.1836
|-1.10
|431.10
|972
|2006.04.13 15:15
|buy
|327
|0.10
|1.2097
|1.1911
|1.2347
|973
|2006.04.13 15:25
|close
|327
|0.10
|1.2096
|1.1911
|1.2347
|-0.10
|431.00
|974
|2006.04.13 15:40
|sell
|328
|0.10
|1.2088
|1.2274
|1.1838
|975
|2006.04.13 15:50
|close
|328
|0.10
|1.2106
|1.2274
|1.1838
|-1.80
|429.20
|976
|2006.04.13 15:50
|buy
|329
|0.10
|1.2106
|1.1920
|1.2356
|977
|2006.04.13 16:00
|close
|329
|0.10
|1.2103
|1.1920
|1.2356
|-0.30
|428.90
|978
|2006.04.13 16:20
|sell
|330
|0.10
|1.2100
|1.2286
|1.1850
|979
|2006.04.13 16:21
|modify
|330
|0.10
|1.2100
|1.2102
|1.1850
|980
|2006.04.13 16:23
|s/l
|330
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1850
|-0.20
|428.70
|981
|2006.04.13 16:23
|sell
|331
|0.10
|1.2100
|1.2286
|1.1850
|982
|2006.04.13 16:25
|modify
|331
|0.10
|1.2100
|1.2103
|1.1850
|983
|2006.04.13 16:25
|modify
|331
|0.10
|1.2100
|1.2099
|1.1850
|984
|2006.04.13 16:28
|s/l
|331
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.1850
|0.10
|428.80
|985
|2006.04.13 16:50
|buy
|332
|0.10
|1.2102
|1.1916
|1.2352
|986
|2006.04.13 16:56
|modify
|332
|0.10
|1.2102
|1.2099
|1.2352
|987
|2006.04.13 17:00
|close
|332
|0.10
|1.2102
|1.2099
|1.2352
|0.00
|428.80
|988
|2006.04.13 18:00
|sell
|333
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|989
|2006.04.13 18:22
|close
|333
|0.10
|1.2112
|1.2296
|1.1860
|-0.20
|428.60
|990
|2006.04.13 18:30
|buy
|334
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|991
|2006.04.13 18:41
|close
|334
|0.10
|1.2109
|1.1928
|1.2364
|-0.50
|428.10
|992
|2006.04.13 18:45
|sell
|335
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|993
|2006.04.13 18:55
|close
|335
|0.10
|1.2114
|1.2297
|1.1861
|-0.30
|427.80
|994
|2006.04.13 19:05
|buy
|336
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|995
|2006.04.13 19:15
|close
|336
|0.10
|1.2110
|1.1928
|1.2364
|-0.40
|427.40
|996
|2006.04.13 19:15
|sell
|337
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|997
|2006.04.13 19:26
|close
|337
|0.10
|1.2114
|1.2296
|1.1860
|-0.40
|427.00
|998
|2006.04.13 19:35
|buy
|338
|0.10
|1.2113
|1.1927
|1.2363
|999
|2006.04.13 19:45
|close
|338
|0.10
|1.2112
|1.1927
|1.2363
|-0.10
|426.90
|1000
|2006.04.13 19:55
|sell
|339
|0.10
|1.2112
|1.2298
|1.1862
|1001
|2006.04.13 20:07
|close
|339
|0.10
|1.2115
|1.2298
|1.1862
|-0.30
|426.60
|1002
|2006.04.13 20:07
|buy
|340
|0.10
|1.2115
|1.1929
|1.2365
|1003
|2006.04.13 20:17
|close
|340
|0.10
|1.2114
|1.1929
|1.2365
|-0.10
|426.50
|1004
|2006.04.13 20:30
|buy
|341
|0.10
|1.2116
|1.1930
|1.2366
|1005
|2006.04.13 20:41
|close
|341
|0.10
|1.2113
|1.1930
|1.2366
|-0.30
|426.20
|1006
|2006.04.13 20:45
|sell
|342
|0.10
|1.2112
|1.2298
|1.1862
|1007
|2006.04.13 20:59
|modify
|342
|0.10
|1.2112
|1.2115
|1.1862
|1008
|2006.04.13 21:00
|close
|342
|0.10
|1.2114
|1.2115
|1.1862
|-0.20
|426.00
|1009
|2006.04.13 21:10
|buy
|343
|0.10
|1.2116
|1.1930
|1.2366
|1010
|2006.04.13 21:20
|close
|343
|0.10
|1.2113
|1.1930
|1.2366
|-0.30
|425.70
|1011
|2006.04.13 21:30
|sell
|344
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|1012
|2006.04.13 21:41
|close
|344
|0.10
|1.2112
|1.2296
|1.1860
|-0.20
|425.50
|1013
|2006.04.13 22:20
|buy
|345
|0.10
|1.2117
|1.1931
|1.2367
|1014
|2006.04.13 22:30
|close
|345
|0.10
|1.2116
|1.1931
|1.2367
|-0.10
|425.40
|1015
|2006.04.13 23:10
|buy
|346
|0.10
|1.2115
|1.1929
|1.2365
|1016
|2006.04.13 23:20
|close
|346
|0.10
|1.2108
|1.1929
|1.2365
|-0.70
|424.70
|1017
|2006.04.13 23:20
|sell
|347
|0.10
|1.2108
|1.2294
|1.1858
|1018
|2006.04.13 23:35
|close
|347
|0.10
|1.2110
|1.2294
|1.1858
|-0.20
|424.50
|1019
|2006.04.14 00:05
|buy
|348
|0.10
|1.2113
|1.1927
|1.2363
|1020
|2006.04.14 00:18
|close
|348
|0.10
|1.2108
|1.1927
|1.2363
|-0.50
|424.00
|1021
|2006.04.14 00:18
|sell
|349
|0.10
|1.2108
|1.2294
|1.1858
|1022
|2006.04.14 00:29
|close
|349
|0.10
|1.2110
|1.2294
|1.1858
|-0.20
|423.80
|1023
|2006.04.14 00:30
|buy
|350
|0.10
|1.2109
|1.1923
|1.2359
|1024
|2006.04.14 00:41
|close
|350
|0.10
|1.2108
|1.1923
|1.2359
|-0.10
|423.70
|1025
|2006.04.14 00:45
|sell
|351
|0.10
|1.2107
|1.2293
|1.1857
|1026
|2006.04.14 00:56
|close
|351
|0.10
|1.2109
|1.2293
|1.1857
|-0.20
|423.50
|1027
|2006.04.14 01:10
|buy
|352
|0.10
|1.2110
|1.1924
|1.2360
|1028
|2006.04.14 01:20
|close
|352
|0.10
|1.2110
|1.1924
|1.2360
|0.00
|423.50
|1029
|2006.04.14 01:45
|sell
|353
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|1030
|2006.04.14 02:02
|close
|353
|0.10
|1.2113
|1.2297
|1.1861
|-0.20
|423.30
|1031
|2006.04.14 02:10
|buy
|354
|0.10
|1.2111
|1.1925
|1.2361
|1032
|2006.04.14 02:24
|close
|354
|0.10
|1.2110
|1.1925
|1.2361
|-0.10
|423.20
|1033
|2006.04.14 02:24
|sell
|355
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|1034
|2006.04.14 02:46
|close
|355
|0.10
|1.2112
|1.2296
|1.1860
|-0.20
|423.00
|1035
|2006.04.14 03:15
|buy
|356
|0.10
|1.2110
|1.1924
|1.2360
|1036
|2006.04.14 03:26
|close
|356
|0.10
|1.2110
|1.1924
|1.2360
|0.00
|423.00
|1037
|2006.04.14 03:35
|sell
|357
|0.10
|1.2108
|1.2294
|1.1858
|1038
|2006.04.14 03:46
|close
|357
|0.10
|1.2110
|1.2294
|1.1858
|-0.20
|422.80
|1039
|2006.04.14 04:00
|buy
|358
|0.10
|1.2113
|1.1927
|1.2363
|1040
|2006.04.14 04:11
|close
|358
|0.10
|1.2110
|1.1927
|1.2363
|-0.30
|422.50
|1041
|2006.04.14 04:25
|buy
|359
|0.10
|1.2116
|1.1930
|1.2366
|1042
|2006.04.14 04:36
|close
|359
|0.10
|1.2111
|1.1930
|1.2366
|-0.50
|422.00
|1043
|2006.04.14 04:40
|sell
|360
|0.10
|1.2112
|1.2298
|1.1862
|1044
|2006.04.14 04:51
|close
|360
|0.10
|1.2114
|1.2298
|1.1862
|-0.20
|421.80
|1045
|2006.04.14 04:51
|buy
|361
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|1046
|2006.04.14 05:02
|close
|361
|0.10
|1.2113
|1.1928
|1.2364
|-0.10
|421.70
|1047
|2006.04.14 05:05
|buy
|362
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|1048
|2006.04.14 05:16
|close
|362
|0.10
|1.2113
|1.1928
|1.2364
|-0.10
|421.60
|1049
|2006.04.14 05:25
|sell
|363
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|1050
|2006.04.14 05:35
|close
|363
|0.10
|1.2113
|1.2297
|1.1861
|-0.20
|421.40
|1051
|2006.04.14 05:45
|buy
|364
|0.10
|1.2113
|1.1927
|1.2363
|1052
|2006.04.14 05:56
|close
|364
|0.10
|1.2112
|1.1927
|1.2363
|-0.10
|421.30
|1053
|2006.04.14 05:56
|sell
|365
|0.10
|1.2112
|1.2298
|1.1862
|1054
|2006.04.14 06:07
|close
|365
|0.10
|1.2114
|1.2298
|1.1862
|-0.20
|421.10
|1055
|2006.04.14 06:15
|buy
|366
|0.10
|1.2114
|1.1928
|1.2364
|1056
|2006.04.14 06:25
|close
|366
|0.10
|1.2112
|1.1928
|1.2364
|-0.20
|420.90
|1057
|2006.04.14 06:50
|sell
|367
|0.10
|1.2109
|1.2295
|1.1859
|1058
|2006.04.14 07:09
|close
|367
|0.10
|1.2111
|1.2295
|1.1859
|-0.20
|420.70
|1059
|2006.04.14 07:55
|buy
|368
|0.10
|1.2107
|1.1921
|1.2357
|1060
|2006.04.14 08:06
|close
|368
|0.10
|1.2100
|1.1921
|1.2357
|-0.70
|420.00
|1061
|2006.04.14 08:06
|sell
|369
|0.10
|1.2100
|1.2286
|1.1850
|1062
|2006.04.14 08:19
|close
|369
|0.10
|1.2105
|1.2286
|1.1850
|-0.50
|419.50
|1063
|2006.04.14 08:20
|buy
|370
|0.10
|1.2104
|1.1918
|1.2354
|1064
|2006.04.14 08:30
|close
|370
|0.10
|1.2098
|1.1918
|1.2354
|-0.60
|418.90
|1065
|2006.04.14 08:30
|sell
|371
|0.10
|1.2098
|1.2284
|1.1848
|1066
|2006.04.14 08:44
|close
|371
|0.10
|1.2102
|1.2284
|1.1848
|-0.40
|418.50
|1067
|2006.04.14 09:14
|buy
|372
|0.10
|1.2104
|1.1918
|1.2354
|1068
|2006.04.14 09:25
|close
|372
|0.10
|1.2102
|1.1918
|1.2354
|-0.20
|418.30
|1069
|2006.04.14 09:45
|buy
|373
|0.10
|1.2103
|1.1917
|1.2353
|1070
|2006.04.14 09:55
|close
|373
|0.10
|1.2103
|1.1917
|1.2353
|0.00
|418.30
|1071
|2006.04.14 10:15
|sell
|374
|0.10
|1.2102
|1.2288
|1.1852
|1072
|2006.04.14 10:29
|close
|374
|0.10
|1.2106
|1.2288
|1.1852
|-0.40
|417.90
|1073
|2006.04.14 10:30
|buy
|375
|0.10
|1.2107
|1.1921
|1.2357
|1074
|2006.04.14 10:44
|close
|375
|0.10
|1.2105
|1.1921
|1.2357
|-0.20
|417.70
|1075
|2006.04.14 11:10
|buy
|376
|0.10
|1.2107
|1.1921
|1.2357
|1076
|2006.04.14 11:24
|close
|376
|0.10
|1.2106
|1.1921
|1.2357
|-0.10
|417.60
|1077
|2006.04.14 11:24
|sell
|377
|0.10
|1.2106
|1.2292
|1.1856
|1078
|2006.04.14 11:35
|close
|377
|0.10
|1.2111
|1.2292
|1.1856
|-0.50
|417.10
|1079
|2006.04.14 11:50
|buy
|378
|0.10
|1.2111
|1.1925
|1.2361
|1080
|2006.04.14 12:00
|close
|378
|0.10
|1.2108
|1.1925
|1.2361
|-0.30
|416.80
|1081
|2006.04.14 12:10
|sell
|379
|0.10
|1.2108
|1.2294
|1.1858
|1082
|2006.04.14 12:21
|close
|379
|0.10
|1.2111
|1.2294
|1.1858
|-0.30
|416.50
|1083
|2006.04.14 12:30
|buy
|380
|0.10
|1.2109
|1.1923
|1.2359
|1084
|2006.04.14 12:44
|close
|380
|0.10
|1.2108
|1.1923
|1.2359
|-0.10
|416.40
|1085
|2006.04.14 12:50
|buy
|381
|0.10
|1.2112
|1.1926
|1.2362
|1086
|2006.04.14 13:04
|close
|381
|0.10
|1.2108
|1.1926
|1.2362
|-0.40
|416.00
|1087
|2006.04.14 13:05
|sell
|382
|0.10
|1.2107
|1.2293
|1.1857
|1088
|2006.04.14 13:16
|close
|382
|0.10
|1.2111
|1.2293
|1.1857
|-0.40
|415.60
|1089
|2006.04.14 13:20
|buy
|383
|0.10
|1.2113
|1.1927
|1.2363
|1090
|2006.04.14 13:31
|close
|383
|0.10
|1.2108
|1.1927
|1.2363
|-0.50
|415.10
|1091
|2006.04.14 13:35
|sell
|384
|0.10
|1.2109
|1.2295
|1.1859
|1092
|2006.04.14 13:50
|close
|384
|0.10
|1.2111
|1.2295
|1.1859
|-0.20
|414.90
|1093
|2006.04.14 14:25
|buy
|385
|0.10
|1.2109
|1.1923
|1.2359
|1094
|2006.04.14 14:35
|close
|385
|0.10
|1.2105
|1.1923
|1.2359
|-0.40
|414.50
|1095
|2006.04.14 14:40
|sell
|386
|0.10
|1.2106
|1.2292
|1.1856
|1096
|2006.04.14 16:00
|close
|386
|0.10
|1.2108
|1.2292
|1.1856
|-0.20
|414.30
|1097
|2006.04.14 16:30
|buy
|387
|0.10
|1.2109
|1.1923
|1.2359
|1098
|2006.04.14 16:42
|modify
|387
|0.10
|1.2109
|1.2107
|1.2359
|1099
|2006.04.14 16:50
|modify
|387
|0.10
|1.2109
|1.2108
|1.2359
|1100
|2006.04.14 16:53
|modify
|387
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2359
|1101
|2006.04.14 16:54
|modify
|387
|0.10
|1.2109
|1.2110
|1.2359
|1102
|2006.04.14 17:11
|s/l
|387
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2359
|0.10
|414.40
|1103
|2006.04.14 17:11
|sell
|388
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|1104
|2006.04.14 17:23
|close
|388
|0.10
|1.2114
|1.2296
|1.1860
|-0.40
|414.00
|1105
|2006.04.14 17:59
|sell
|389
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|1106
|2006.04.14 18:10
|close
|389
|0.10
|1.2114
|1.2297
|1.1861
|-0.30
|413.70
|1107
|2006.04.14 19:00
|sell
|390
|0.10
|1.2111
|1.2297
|1.1861
|1108
|2006.04.14 19:08
|modify
|390
|0.10
|1.2111
|1.2114
|1.1861
|1109
|2006.04.14 19:24
|close
|390
|0.10
|1.2113
|1.2114
|1.1861
|-0.20
|413.50
|1110
|2006.04.14 19:40
|sell
|391
|0.10
|1.2110
|1.2296
|1.1860
|1111
|2006.04.14 19:51
|close
|391
|0.10
|1.2112
|1.2296
|1.1860
|-0.20
|413.30
|1112
|2006.04.16 21:40
|buy
|392
|0.10
|1.2122
|1.1936
|1.2372
|1113
|2006.04.16 21:54
|close
|392
|0.10
|1.2121
|1.1936
|1.2372
|-0.10
|413.20
|1114
|2006.04.16 22:25
|buy
|393
|0.10
|1.2131
|1.1945
|1.2381
|1115
|2006.04.16 22:39
|close
|393
|0.10
|1.2128
|1.1945
|1.2381
|-0.30
|412.90
|1116
|2006.04.16 22:55
|sell
|394
|0.10
|1.2126
|1.2312
|1.1876
|1117
|2006.04.16 23:06
|close
|394
|0.10
|1.2131
|1.2312
|1.1876
|-0.50
|412.40
|1118
|2006.04.16 23:10
|buy
|395
|0.10
|1.2131
|1.1945
|1.2381
|1119
|2006.04.16 23:20
|close
|395
|0.10
|1.2131
|1.1945
|1.2381
|0.00
|412.40
|1120
|2006.04.17 01:00
|buy
|396
|0.10
|1.2169
|1.1983
|1.2419
|1121
|2006.04.17 01:06
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2168
|1.2419
|1122
|2006.04.17 01:06
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2169
|1.2419
|1123
|2006.04.17 01:06
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2170
|1.2419
|1124
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2171
|1.2419
|1125
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2172
|1.2419
|1126
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2173
|1.2419
|1127
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2175
|1.2419
|1128
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2176
|1.2419
|1129
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2178
|1.2419
|1130
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2180
|1.2419
|1131
|2006.04.17 01:08
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2181
|1.2419
|1132
|2006.04.17 01:09
|modify
|396
|0.10
|1.2169
|1.2182
|1.2419
|1133
|2006.04.17 01:09
|s/l
|396
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2419
|1.30
|413.70
|1134
|2006.04.17 02:40
|buy
|397
|0.10
|1.2189
|1.2003
|1.2439
|1135
|2006.04.17 02:42
|modify
|397
|0.10
|1.2189
|1.2188
|1.2439
|1136
|2006.04.17 02:43
|modify
|397
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2439
|1137
|2006.04.17 02:43
|modify
|397
|0.10
|1.2189
|1.2190
|1.2439
|1138
|2006.04.17 02:45
|modify
|397
|0.10
|1.2189
|1.2191
|1.2439
|1139
|2006.04.17 02:53
|s/l
|397
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2439
|0.20
|413.90
|1140
|2006.04.17 03:15
|buy
|398
|0.10
|1.2191
|1.2005
|1.2441
|1141
|2006.04.17 03:25
|close
|398
|0.10
|1.2180
|1.2005
|1.2441
|-1.10
|412.80
|1142
|2006.04.17 04:20
|buy
|399
|0.10
|1.2185
|1.1999
|1.2435
|1143
|2006.04.17 04:34
|close
|399
|0.10
|1.2178
|1.1999
|1.2435
|-0.70
|412.10
|1144
|2006.04.17 04:45
|buy
|400
|0.10
|1.2181
|1.1995
|1.2431
|1145
|2006.04.17 04:55
|close
|400
|0.10
|1.2177
|1.1995
|1.2431
|-0.40
|411.70
|1146
|2006.04.17 05:15
|buy
|401
|0.10
|1.2181
|1.1995
|1.2431
|1147
|2006.04.17 05:25
|close
|401
|0.10
|1.2179
|1.1995
|1.2431
|-0.20
|411.50
|1148
|2006.04.17 06:05
|buy
|402
|0.10
|1.2178
|1.1992
|1.2428
|1149
|2006.04.17 06:05
|modify
|402
|0.10
|1.2178
|1.2175
|1.2428
|1150
|2006.04.17 06:15
|close
|402
|0.10
|1.2177
|1.2175
|1.2428
|-0.10
|411.40
|1151
|2006.04.17 06:55
|buy
|403
|0.10
|1.2179
|1.1993
|1.2429
|1152
|2006.04.17 07:05
|close
|403
|0.10
|1.2178
|1.1993
|1.2429
|-0.10
|411.30
|1153
|2006.04.17 07:55
|buy
|404
|0.10
|1.2180
|1.1994
|1.2430
|1154
|2006.04.17 08:00
|modify
|404
|0.10
|1.2180
|1.2177
|1.2430
|1155
|2006.04.17 08:09
|close
|404
|0.10
|1.2180
|1.2177
|1.2430
|0.00
|411.30
|1156
|2006.04.17 09:05
|buy
|405
|0.10
|1.2186
|1.2000
|1.2436
|1157
|2006.04.17 09:17
|close
|405
|0.10
|1.2175
|1.2000
|1.2436
|-1.10
|410.20
|1158
|2006.04.17 09:45
|buy
|406
|0.10
|1.2183
|1.1997
|1.2433
|1159
|2006.04.17 09:59
|close
|406
|0.10
|1.2181
|1.1997
|1.2433
|-0.20
|410.00
|1160
|2006.04.17 11:40
|buy
|407
|0.10
|1.2199
|1.2013
|1.2449
|1161
|2006.04.17 11:40
|modify
|407
|0.10
|1.2199
|1.2199
|1.2449
|1162
|2006.04.17 11:40
|modify
|407
|0.10
|1.2199
|1.2208
|1.2449
|1163
|2006.04.17 11:40
|modify
|407
|0.10
|1.2199
|1.2210
|1.2449
|1164
|2006.04.17 11:40
|s/l
|407
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2449
|1.10
|411.10
|1165
|2006.04.17 11:40
|buy
|408
|0.10
|1.2212
|1.2026
|1.2462
|1166
|2006.04.17 11:41
|modify
|408
|0.10
|1.2212
|1.2211
|1.2462
|1167
|2006.04.17 11:41
|s/l
|408
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2462
|-0.10
|411.00
|1168
|2006.04.17 11:41
|buy
|409
|0.10
|1.2212
|1.2026
|1.2462
|1169
|2006.04.17 11:42
|modify
|409
|0.10
|1.2212
|1.2209
|1.2462
|1170
|2006.04.17 11:42
|modify
|409
|0.10
|1.2212
|1.2215
|1.2462
|1171
|2006.04.17 11:42
|modify
|409
|0.10
|1.2212
|1.2217
|1.2462
|1172
|2006.04.17 11:42
|modify
|409
|0.10
|1.2212
|1.2218
|1.2462
|1173
|2006.04.17 11:42
|modify
|409
|0.10
|1.2212
|1.2219
|1.2462
|1174
|2006.04.17 11:43
|modify
|409
|0.10
|1.2212
|1.2220
|1.2462
|1175
|2006.04.17 11:43
|modify
|409
|0.10
|1.2212
|1.2221
|1.2462
|1176
|2006.04.17 11:44
|s/l
|409
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2462
|0.90
|411.90
|1177
|2006.04.17 11:44
|buy
|410
|0.10
|1.2223
|1.2037
|1.2473
|1178
|2006.04.17 11:52
|modify
|410
|0.10
|1.2223
|1.2221
|1.2473
|1179
|2006.04.17 11:52
|modify
|410
|0.10
|1.2223
|1.2222
|1.2473
|1180
|2006.04.17 11:54
|modify
|410
|0.10
|1.2223
|1.2230
|1.2473
|1181
|2006.04.17 11:54
|modify
|410
|0.10
|1.2223
|1.2234
|1.2473
|1182
|2006.04.17 11:55
|s/l
|410
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2473
|1.10
|413.00
|1183
|2006.04.17 12:55
|buy
|411
|0.10
|1.2250
|1.2064
|1.2500
|1184
|2006.04.17 12:58
|modify
|411
|0.10
|1.2250
|1.2248
|1.2500
|1185
|2006.04.17 12:59
|modify
|411
|0.10
|1.2250
|1.2249
|1.2500
|1186
|2006.04.17 12:59
|modify
|411
|0.10
|1.2250
|1.2250
|1.2500
|1187
|2006.04.17 12:59
|s/l
|411
|0.10
|1.2250
|1.2250
|1.2500
|0.00
|413.00
|1188
|2006.04.17 12:59
|buy
|412
|0.10
|1.2252
|1.2066
|1.2502
|1189
|2006.04.17 13:10
|close
|412
|0.10
|1.2231
|1.2066
|1.2502
|-2.10
|410.90
|1190
|2006.04.17 13:20
|buy
|413
|0.10
|1.2240
|1.2054
|1.2490
|1191
|2006.04.17 13:23
|modify
|413
|0.10
|1.2240
|1.2237
|1.2490
|1192
|2006.04.17 13:25
|s/l
|413
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2490
|-0.30
|410.60
|1193
|2006.04.17 14:05
|buy
|414
|0.10
|1.2238
|1.2052
|1.2488
|1194
|2006.04.17 14:11
|modify
|414
|0.10
|1.2238
|1.2235
|1.2488
|1195
|2006.04.17 14:11
|modify
|414
|0.10
|1.2238
|1.2236
|1.2488
|1196
|2006.04.17 14:15
|close
|414
|0.10
|1.2238
|1.2236
|1.2488
|0.00
|410.60
|1197
|2006.04.17 15:20
|buy
|415
|0.10
|1.2277
|1.2091
|1.2527
|1198
|2006.04.17 15:31
|close
|415
|0.10
|1.2267
|1.2091
|1.2527
|-1.00
|409.60
|1199
|2006.04.17 15:31
|sell
|416
|0.10
|1.2267
|1.2453
|1.2017
|1200
|2006.04.17 15:42
|close
|416
|0.10
|1.2273
|1.2453
|1.2017
|-0.60
|409.00
|1201
|2006.04.17 15:50
|sell
|417
|0.10
|1.2268
|1.2454
|1.2018
|1202
|2006.04.17 16:02
|close
|417
|0.10
|1.2270
|1.2454
|1.2018
|-0.20
|408.80
|1203
|2006.04.17 16:15
|sell
|418
|0.10
|1.2265
|1.2451
|1.2015
|1204
|2006.04.17 16:28
|modify
|418
|0.10
|1.2265
|1.2268
|1.2015
|1205
|2006.04.17 16:31
|modify
|418
|0.10
|1.2265
|1.2266
|1.2015
|1206
|2006.04.17 16:32
|modify
|418
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2015
|1207
|2006.04.17 16:35
|s/l
|418
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2015
|0.00
|408.80
|1208
|2006.04.17 16:50
|buy
|419
|0.10
|1.2269
|1.2083
|1.2519
|1209
|2006.04.17 17:00
|close
|419
|0.10
|1.2269
|1.2083
|1.2519
|0.00
|408.80
|1210
|2006.04.17 17:40
|buy
|420
|0.10
|1.2277
|1.2091
|1.2527
|1211
|2006.04.17 17:50
|modify
|420
|0.10
|1.2277
|1.2280
|1.2527
|1212
|2006.04.17 17:50
|modify
|420
|0.10
|1.2277
|1.2281
|1.2527
|1213
|2006.04.17 17:50
|s/l
|420
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2527
|0.40
|409.20
|1214
|2006.04.17 18:20
|sell
|421
|0.10
|1.2277
|1.2463
|1.2027
|1215
|2006.04.17 18:25
|modify
|421
|0.10
|1.2277
|1.2280
|1.2027
|1216
|2006.04.17 18:25
|modify
|421
|0.10
|1.2277
|1.2278
|1.2027
|1217
|2006.04.17 18:26
|modify
|421
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2027
|1218
|2006.04.17 18:28
|s/l
|421
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2027
|0.00
|409.20
|1219
|2006.04.17 20:10
|sell
|422
|0.10
|1.2256
|1.2442
|1.2006
|1220
|2006.04.17 20:15
|modify
|422
|0.10
|1.2256
|1.2259
|1.2006
|1221
|2006.04.17 20:17
|modify
|422
|0.10
|1.2256
|1.2258
|1.2006
|1222
|2006.04.17 20:18
|modify
|422
|0.10
|1.2256
|1.2257
|1.2006
|1223
|2006.04.17 20:21
|modify
|422
|0.10
|1.2256
|1.2256
|1.2006
|1224
|2006.04.17 20:21
|modify
|422
|0.10
|1.2256
|1.2255
|1.2006
|1225
|2006.04.17 20:40
|s/l
|422
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2006
|0.10
|409.30
|1226
|2006.04.17 20:40
|buy
|423
|0.10
|1.2256
|1.2070
|1.2506
|1227
|2006.04.17 20:51
|close
|423
|0.10
|1.2254
|1.2070
|1.2506
|-0.20
|409.10
|1228
|2006.04.17 21:05
|sell
|424
|0.10
|1.2251
|1.2437
|1.2001
|1229
|2006.04.17 21:15
|close
|424
|0.10
|1.2258
|1.2437
|1.2001
|-0.70
|408.40
|1230
|2006.04.17 21:20
|buy
|425
|0.10
|1.2259
|1.2073
|1.2509
|1231
|2006.04.17 21:32
|close
|425
|0.10
|1.2255
|1.2073
|1.2509
|-0.40
|408.00
|1232
|2006.04.17 21:50
|sell
|426
|0.10
|1.2256
|1.2442
|1.2006
|1233
|2006.04.17 22:01
|close
|426
|0.10
|1.2258
|1.2442
|1.2006
|-0.20
|407.80
|1234
|2006.04.17 22:01
|buy
|427
|0.10
|1.2258
|1.2072
|1.2508
|1235
|2006.04.17 22:15
|close
|427
|0.10
|1.2253
|1.2072
|1.2508
|-0.50
|407.30
|1236
|2006.04.17 22:15
|sell
|428
|0.10
|1.2253
|1.2439
|1.2003
|1237
|2006.04.17 22:28
|close
|428
|0.10
|1.2256
|1.2439
|1.2003
|-0.30
|407.00
|1238
|2006.04.17 22:30
|sell
|429
|0.10
|1.2253
|1.2439
|1.2003
|1239
|2006.04.17 22:40
|close
|429
|0.10
|1.2256
|1.2439
|1.2003
|-0.30
|406.70
|1240
|2006.04.17 23:05
|sell
|430
|0.10
|1.2248
|1.2434
|1.1998
|1241
|2006.04.17 23:16
|close
|430
|0.10
|1.2255
|1.2434
|1.1998
|-0.70
|406.00
|1242
|2006.04.17 23:20
|buy
|431
|0.10
|1.2254
|1.2068
|1.2504
|1243
|2006.04.17 23:30
|close
|431
|0.10
|1.2253
|1.2068
|1.2504
|-0.10
|405.90
|1244
|2006.04.17 23:45
|buy
|432
|0.10
|1.2256
|1.2070
|1.2506
|1245
|2006.04.17 23:55
|modify
|432
|0.10
|1.2256
|1.2254
|1.2506
|1246
|2006.04.18 00:00
|close
|432
|0.10
|1.2255
|1.2254
|1.2506
|-0.10
|405.80
|1247
|2006.04.18 00:15
|buy
|433
|0.10
|1.2263
|1.2077
|1.2513
|1248
|2006.04.18 00:26
|close
|433
|0.10
|1.2256
|1.2077
|1.2513
|-0.70
|405.10
|1249
|2006.04.18 00:35
|buy
|434
|0.10
|1.2264
|1.2078
|1.2514
|1250
|2006.04.18 00:45
|close
|434
|0.10
|1.2260
|1.2078
|1.2514
|-0.40
|404.70
|1251
|2006.04.18 00:50
|buy
|435
|0.10
|1.2264
|1.2078
|1.2514
|1252
|2006.04.18 01:00
|close
|435
|0.10
|1.2261
|1.2078
|1.2514
|-0.30
|404.40
|1253
|2006.04.18 01:10
|buy
|436
|0.10
|1.2266
|1.2080
|1.2516
|1254
|2006.04.18 01:13
|modify
|436
|0.10
|1.2266
|1.2263
|1.2516
|1255
|2006.04.18 01:20
|close
|436
|0.10
|1.2266
|1.2263
|1.2516
|0.00
|404.40
|1256
|2006.04.18 01:40
|sell
|437
|0.10
|1.2264
|1.2450
|1.2014
|1257
|2006.04.18 01:55
|close
|437
|0.10
|1.2266
|1.2450
|1.2014
|-0.20
|404.20
|1258
|2006.04.18 02:35
|buy
|438
|0.10
|1.2265
|1.2079
|1.2515
|1259
|2006.04.18 02:45
|close
|438
|0.10
|1.2265
|1.2079
|1.2515
|0.00
|404.20
|1260
|2006.04.18 03:15
|sell
|439
|0.10
|1.2262
|1.2448
|1.2012
|1261
|2006.04.18 03:26
|close
|439
|0.10
|1.2266
|1.2448
|1.2012
|-0.40
|403.80
|1262
|2006.04.18 03:45
|buy
|440
|0.10
|1.2267
|1.2081
|1.2517
|1263
|2006.04.18 03:57
|close
|440
|0.10
|1.2263
|1.2081
|1.2517
|-0.40
|403.40
|1264
|2006.04.18 03:57
|sell
|441
|0.10
|1.2263
|1.2449
|1.2013
|1265
|2006.04.18 04:09
|close
|441
|0.10
|1.2266
|1.2449
|1.2013
|-0.30
|403.10
|1266
|2006.04.18 04:25
|buy
|442
|0.10
|1.2265
|1.2079
|1.2515
|1267
|2006.04.18 04:26
|modify
|442
|0.10
|1.2265
|1.2262
|1.2515
|1268
|2006.04.18 04:35
|s/l
|442
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2515
|-0.30
|402.80
|1269
|2006.04.18 05:00
|sell
|443
|0.10
|1.2260
|1.2446
|1.2010
|1270
|2006.04.18 05:17
|close
|443
|0.10
|1.2262
|1.2446
|1.2010
|-0.20
|402.60
|1271
|2006.04.18 05:25
|buy
|444
|0.10
|1.2263
|1.2077
|1.2513
|1272
|2006.04.18 05:36
|close
|444
|0.10
|1.2259
|1.2077
|1.2513
|-0.40
|402.20
|1273
|2006.04.18 05:40
|sell
|445
|0.10
|1.2258
|1.2444
|1.2008
|1274
|2006.04.18 05:51
|close
|445
|0.10
|1.2260
|1.2444
|1.2008
|-0.20
|402.00
|1275
|2006.04.18 05:55
|sell
|446
|0.10
|1.2255
|1.2441
|1.2005
|1276
|2006.04.18 06:05
|close
|446
|0.10
|1.2263
|1.2441
|1.2005
|-0.80
|401.20
|1277
|2006.04.18 06:15
|sell
|447
|0.10
|1.2255
|1.2441
|1.2005
|1278
|2006.04.18 06:25
|close
|447
|0.10
|1.2260
|1.2441
|1.2005
|-0.50
|400.70
|1279
|2006.04.18 06:35
|buy
|448
|0.10
|1.2259
|1.2073
|1.2509
|1280
|2006.04.18 06:41
|modify
|448
|0.10
|1.2259
|1.2257
|1.2509
|1281
|2006.04.18 06:41
|modify
|448
|0.10
|1.2259
|1.2258
|1.2509
|1282
|2006.04.18 06:43
|s/l
|448
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2509
|-0.10
|400.60
|1283
|2006.04.18 06:55
|sell
|449
|0.10
|1.2245
|1.2431
|1.1995
|1284
|2006.04.18 06:58
|modify
|449
|0.10
|1.2245
|1.2247
|1.1995
|1285
|2006.04.18 06:59
|modify
|449
|0.10
|1.2245
|1.2246
|1.1995
|1286
|2006.04.18 06:59
|modify
|449
|0.10
|1.2245
|1.2244
|1.1995
|1287
|2006.04.18 07:00
|s/l
|449
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.1995
|0.10
|400.70
|1288
|2006.04.18 07:35
|sell
|450
|0.10
|1.2240
|1.2426
|1.1990
|1289
|2006.04.18 07:43
|modify
|450
|0.10
|1.2240
|1.2242
|1.1990
|1290
|2006.04.18 07:43
|modify
|450
|0.10
|1.2240
|1.2241
|1.1990
|1291
|2006.04.18 07:45
|s/l
|450
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.1990
|-0.10
|400.60
|1292
|2006.04.18 08:35
|buy
|451
|0.10
|1.2236
|1.2050
|1.2486
|1293
|2006.04.18 08:40
|modify
|451
|0.10
|1.2236
|1.2233
|1.2486
|1294
|2006.04.18 08:41
|modify
|451
|0.10
|1.2236
|1.2234
|1.2486
|1295
|2006.04.18 08:45
|modify
|451
|0.10
|1.2236
|1.2241
|1.2486
|1296
|2006.04.18 08:47
|s/l
|451
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2486
|0.50
|401.10
|1297
|2006.04.18 09:05
|sell
|452
|0.10
|1.2235
|1.2421
|1.1985
|1298
|2006.04.18 09:15
|close
|452
|0.10
|1.2262
|1.2421
|1.1985
|-2.70
|398.40
|1299
|2006.04.18 09:15
|buy
|453
|0.10
|1.2262
|1.2076
|1.2512
|1300
|2006.04.18 09:25
|modify
|453
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2512
|1301
|2006.04.18 09:26
|s/l
|453
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2512
|0.00
|398.40
|1302
|2006.04.18 10:05
|sell
|454
|0.10
|1.2256
|1.2442
|1.2006
|1303
|2006.04.18 10:15
|close
|454
|0.10
|1.2271
|1.2442
|1.2006
|-1.50
|396.90
|1304
|2006.04.18 10:15
|buy
|455
|0.10
|1.2271
|1.2085
|1.2521
|1305
|2006.04.18 10:26
|close
|455
|0.10
|1.2263
|1.2085
|1.2521
|-0.80
|396.10
|1306
|2006.04.18 10:35
|sell
|456
|0.10
|1.2265
|1.2451
|1.2015
|1307
|2006.04.18 10:37
|modify
|456
|0.10
|1.2265
|1.2268
|1.2015
|1308
|2006.04.18 10:45
|modify
|456
|0.10
|1.2265
|1.2266
|1.2015
|1309
|2006.04.18 10:46
|s/l
|456
|0.10
|1.2266
|1.2266
|1.2015
|-0.10
|396.00
|1310
|2006.04.18 11:10
|buy
|457
|0.10
|1.2264
|1.2078
|1.2514
|1311
|2006.04.18 11:21
|close
|457
|0.10
|1.2258
|1.2078
|1.2514
|-0.60
|395.40
|1312
|2006.04.18 11:25
|sell
|458
|0.10
|1.2258
|1.2444
|1.2008
|1313
|2006.04.18 11:32
|modify
|458
|0.10
|1.2258
|1.2259
|1.2008
|1314
|2006.04.18 11:36
|s/l
|458
|0.10
|1.2259
|1.2259
|1.2008
|-0.10
|395.30
|1315
|2006.04.18 11:55
|buy
|459
|0.10
|1.2258
|1.2072
|1.2508
|1316
|2006.04.18 12:00
|modify
|459
|0.10
|1.2258
|1.2255
|1.2508
|1317
|2006.04.18 12:07
|close
|459
|0.10
|1.2258
|1.2255
|1.2508
|0.00
|395.30
|1318
|2006.04.18 12:30
|sell
|460
|0.10
|1.2250
|1.2436
|1.2000
|1319
|2006.04.18 12:40
|close
|460
|0.10
|1.2274
|1.2436
|1.2000
|-2.40
|392.90
|1320
|2006.04.18 12:40
|buy
|461
|0.10
|1.2274
|1.2088
|1.2524
|1321
|2006.04.18 12:40
|modify
|461
|0.10
|1.2274
|1.2272
|1.2524
|1322
|2006.04.18 12:41
|modify
|461
|0.10
|1.2274
|1.2273
|1.2524
|1323
|2006.04.18 12:44
|s/l
|461
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2524
|-0.10
|392.80
|1324
|2006.04.18 12:44
|buy
|462
|0.10
|1.2275
|1.2089
|1.2525
|1325
|2006.04.18 12:44
|modify
|462
|0.10
|1.2275
|1.2274
|1.2525
|1326
|2006.04.18 12:44
|s/l
|462
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2525
|-0.10
|392.70
|1327
|2006.04.18 12:44
|buy
|463
|0.10
|1.2276
|1.2090
|1.2526
|1328
|2006.04.18 12:45
|modify
|463
|0.10
|1.2276
|1.2273
|1.2526
|1329
|2006.04.18 12:49
|modify
|463
|0.10
|1.2276
|1.2274
|1.2526
|1330
|2006.04.18 12:49
|s/l
|463
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2526
|-0.20
|392.50
|1331
|2006.04.18 13:25
|buy
|464
|0.10
|1.2287
|1.2101
|1.2537
|1332
|2006.04.18 13:37
|close
|464
|0.10
|1.2287
|1.2101
|1.2537
|0.00
|392.50
|1333
|2006.04.18 13:50
|buy
|465
|0.10
|1.2293
|1.2107
|1.2543
|1334
|2006.04.18 14:00
|close
|465
|0.10
|1.2290
|1.2107
|1.2543
|-0.30
|392.20
|1335
|2006.04.18 15:05
|buy
|466
|0.10
|1.2284
|1.2098
|1.2534
|1336
|2006.04.18 15:15
|close
|466
|0.10
|1.2270
|1.2098
|1.2534
|-1.40
|390.80
|1337
|2006.04.18 15:45
|buy
|467
|0.10
|1.2277
|1.2091
|1.2527
|1338
|2006.04.18 15:46
|modify
|467
|0.10
|1.2277
|1.2278
|1.2527
|1339
|2006.04.18 15:46
|s/l
|467
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2527
|0.10
|390.90
|1340
|2006.04.18 15:46
|buy
|468
|0.10
|1.2280
|1.2094
|1.2530
|1341
|2006.04.18 15:47
|modify
|468
|0.10
|1.2280
|1.2277
|1.2530
|1342
|2006.04.18 15:49
|s/l
|468
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2530
|-0.30
|390.60
|1343
|2006.04.18 15:49
|buy
|469
|0.10
|1.2279
|1.2093
|1.2529
|1344
|2006.04.18 15:59
|close
|469
|0.10
|1.2274
|1.2093
|1.2529
|-0.50
|390.10
|1345
|2006.04.18 16:10
|buy
|470
|0.10
|1.2280
|1.2094
|1.2530
|1346
|2006.04.18 16:10
|modify
|470
|0.10
|1.2280
|1.2277
|1.2530
|1347
|2006.04.18 16:10
|modify
|470
|0.10
|1.2280
|1.2281
|1.2530
|1348
|2006.04.18 16:13
|s/l
|470
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2530
|0.10
|390.20
|1349
|2006.04.18 16:13
|buy
|471
|0.10
|1.2283
|1.2097
|1.2533
|1350
|2006.04.18 16:15
|modify
|471
|0.10
|1.2283
|1.2280
|1.2533
|1351
|2006.04.18 16:20
|modify
|471
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2533
|1352
|2006.04.18 16:38
|s/l
|471
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2533
|0.00
|390.20
|1353
|2006.04.18 16:50
|buy
|472
|0.10
|1.2291
|1.2105
|1.2541
|1354
|2006.04.18 17:00
|close
|472
|0.10
|1.2288
|1.2105
|1.2541
|-0.30
|389.90
|1355
|2006.04.18 17:05
|buy
|473
|0.10
|1.2290
|1.2104
|1.2540
|1356
|2006.04.18 17:15
|close
|473
|0.10
|1.2286
|1.2104
|1.2540
|-0.40
|389.50
|1357
|2006.04.18 18:10
|buy
|474
|0.10
|1.2308
|1.2122
|1.2558
|1358
|2006.04.18 18:19
|modify
|474
|0.10
|1.2308
|1.2310
|1.2558
|1359
|2006.04.18 18:20
|s/l
|474
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2558
|0.20
|389.70
|1360
|2006.04.18 19:20
|buy
|475
|0.10
|1.2312
|1.2126
|1.2562
|1361
|2006.04.18 19:30
|close
|475
|0.10
|1.2312
|1.2126
|1.2562
|0.00
|389.70
|1362
|2006.04.18 20:15
|buy
|476
|0.10
|1.2317
|1.2131
|1.2567
|1363
|2006.04.18 20:25
|modify
|476
|0.10
|1.2317
|1.2315
|1.2567
|1364
|2006.04.18 20:26
|close
|476
|0.10
|1.2317
|1.2315
|1.2567
|0.00
|389.70
|1365
|2006.04.18 20:45
|buy
|477
|0.10
|1.2327
|1.2141
|1.2577
|1366
|2006.04.18 20:51
|modify
|477
|0.10
|1.2327
|1.2341
|1.2577
|1367
|2006.04.18 20:51
|modify
|477
|0.10
|1.2327
|1.2343
|1.2577
|1368
|2006.04.18 20:51
|modify
|477
|0.10
|1.2327
|1.2351
|1.2577
|1369
|2006.04.18 20:51
|modify
|477
|0.10
|1.2327
|1.2352
|1.2577
|1370
|2006.04.18 20:51
|s/l
|477
|0.10
|1.2352
|1.2352
|1.2577
|2.50
|392.20
|1371
|2006.04.18 22:50
|buy
|478
|0.10
|1.2365
|1.2179
|1.2615
|1372
|2006.04.18 22:52
|modify
|478
|0.10
|1.2365
|1.2362
|1.2615
|1373
|2006.04.18 22:53
|modify
|478
|0.10
|1.2365
|1.2363
|1.2615
|1374
|2006.04.18 23:00
|close
|478
|0.10
|1.2365
|1.2363
|1.2615
|0.00
|392.20
|1375
|2006.04.18 23:55
|buy
|479
|0.10
|1.2363
|1.2177
|1.2613
|1376
|2006.04.19 00:05
|close
|479
|0.10
|1.2357
|1.2177
|1.2613
|-0.60
|391.60
|1377
|2006.04.19 01:00
|buy
|480
|0.10
|1.2362
|1.2176
|1.2612
|1378
|2006.04.19 01:01
|modify
|480
|0.10
|1.2362
|1.2359
|1.2612
|1379
|2006.04.19 01:02
|modify
|480
|0.10
|1.2362
|1.2360
|1.2612
|1380
|2006.04.19 01:03
|s/l
|480
|0.10
|1.2360
|1.2360
|1.2612
|-0.20
|391.40
|1381
|2006.04.19 01:03
|buy
|481
|0.10
|1.2362
|1.2176
|1.2612
|1382
|2006.04.19 01:03
|modify
|481
|0.10
|1.2362
|1.2359
|1.2612
|1383
|2006.04.19 01:13
|close
|481
|0.10
|1.2360
|1.2359
|1.2612
|-0.20
|391.20
|1384
|2006.04.19 02:00
|buy
|482
|0.10
|1.2357
|1.2171
|1.2607
|1385
|2006.04.19 02:14
|close
|482
|0.10
|1.2353
|1.2171
|1.2607
|-0.40
|390.80
|1386
|2006.04.19 03:05
|buy
|483
|0.10
|1.2352
|1.2166
|1.2602
|1387
|2006.04.19 03:16
|close
|483
|0.10
|1.2345
|1.2166
|1.2602
|-0.70
|390.10
|1388
|2006.04.19 03:50
|buy
|484
|0.10
|1.2347
|1.2161
|1.2597
|1389
|2006.04.19 04:04
|close
|484
|0.10
|1.2347
|1.2161
|1.2597
|0.00
|390.10
|1390
|2006.04.19 04:35
|buy
|485
|0.10
|1.2350
|1.2164
|1.2600
|1391
|2006.04.19 04:45
|close
|485
|0.10
|1.2350
|1.2164
|1.2600
|0.00
|390.10
|1392
|2006.04.19 06:00
|buy
|486
|0.10
|1.2347
|1.2161
|1.2597
|1393
|2006.04.19 06:10
|close
|486
|0.10
|1.2340
|1.2161
|1.2597
|-0.70
|389.40
|1394
|2006.04.19 06:25
|buy
|487
|0.10
|1.2347
|1.2161
|1.2597
|1395
|2006.04.19 06:27
|modify
|487
|0.10
|1.2347
|1.2349
|1.2597
|1396
|2006.04.19 06:27
|modify
|487
|0.10
|1.2347
|1.2350
|1.2597
|1397
|2006.04.19 06:28
|modify
|487
|0.10
|1.2347
|1.2351
|1.2597
|1398
|2006.04.19 06:28
|s/l
|487
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2597
|0.40
|389.80
|1399
|2006.04.19 06:28
|buy
|488
|0.10
|1.2353
|1.2167
|1.2603
|1400
|2006.04.19 06:38
|close
|488
|0.10
|1.2350
|1.2167
|1.2603
|-0.30
|389.50
|1401
|2006.04.19 07:25
|buy
|489
|0.10
|1.2361
|1.2175
|1.2611
|1402
|2006.04.19 07:29
|modify
|489
|0.10
|1.2361
|1.2358
|1.2611
|1403
|2006.04.19 07:29
|s/l
|489
|0.10
|1.2358
|1.2358
|1.2611
|-0.30
|389.20
|1404
|2006.04.19 07:29
|buy
|490
|0.10
|1.2359
|1.2173
|1.2609
|1405
|2006.04.19 07:40
|close
|490
|0.10
|1.2349
|1.2173
|1.2609
|-1.00
|388.20
|1406
|2006.04.19 08:05
|buy
|491
|0.10
|1.2354
|1.2168
|1.2604
|1407
|2006.04.19 08:15
|close
|491
|0.10
|1.2350
|1.2168
|1.2604
|-0.40
|387.80
|1408
|2006.04.19 08:25
|buy
|492
|0.10
|1.2356
|1.2170
|1.2606
|1409
|2006.04.19 08:30
|modify
|492
|0.10
|1.2356
|1.2355
|1.2606
|1410
|2006.04.19 08:30
|modify
|492
|0.10
|1.2356
|1.2357
|1.2606
|1411
|2006.04.19 08:31
|s/l
|492
|0.10
|1.2357
|1.2357
|1.2606
|0.10
|387.90
|1412
|2006.04.19 09:15
|buy
|493
|0.10
|1.2373
|1.2187
|1.2623
|1413
|2006.04.19 09:25
|close
|493
|0.10
|1.2362
|1.2187
|1.2623
|-1.10
|386.80
|1414
|2006.04.19 10:35
|buy
|494
|0.10
|1.2350
|1.2164
|1.2600
|1415
|2006.04.19 10:45
|close
|494
|0.10
|1.2347
|1.2164
|1.2600
|-0.30
|386.50
|1416
|2006.04.19 12:11
|buy
|495
|0.10
|1.2346
|1.2160
|1.2596
|1417
|2006.04.19 12:16
|modify
|495
|0.10
|1.2346
|1.2343
|1.2596
|1418
|2006.04.19 12:17
|s/l
|495
|0.10
|1.2343
|1.2343
|1.2596
|-0.30
|386.20
|1419
|2006.04.19 16:00
|buy
|496
|0.10
|1.2347
|1.2161
|1.2597
|1420
|2006.04.19 16:05
|modify
|496
|0.10
|1.2347
|1.2351
|1.2597
|1421
|2006.04.19 16:05
|s/l
|496
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2597
|0.40
|386.60
|1422
|2006.04.19 17:00
|buy
|497
|0.10
|1.2380
|1.2194
|1.2630
|1423
|2006.04.19 17:03
|modify
|497
|0.10
|1.2380
|1.2377
|1.2630
|1424
|2006.04.19 17:04
|modify
|497
|0.10
|1.2380
|1.2378
|1.2630
|1425
|2006.04.19 17:04
|s/l
|497
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2630
|-0.20
|386.40
|1426
|2006.04.19 17:04
|buy
|498
|0.10
|1.2380
|1.2194
|1.2630
|1427
|2006.04.19 17:13
|modify
|498
|0.10
|1.2380
|1.2377
|1.2630
|1428
|2006.04.19 17:14
|s/l
|498
|0.10
|1.2377
|1.2377
|1.2630
|-0.30
|386.10
|1429
|2006.04.19 17:50
|buy
|499
|0.10
|1.2384
|1.2198
|1.2634
|1430
|2006.04.19 18:00
|close
|499
|0.10
|1.2382
|1.2198
|1.2634
|-0.20
|385.90
|1431
|2006.04.19 18:10
|buy
|500
|0.10
|1.2394
|1.2208
|1.2644
|1432
|2006.04.19 18:20
|close
|500
|0.10
|1.2385
|1.2208
|1.2644
|-0.90
|385.00
|1433
|2006.04.19 18:40
|buy
|501
|0.10
|1.2391
|1.2205
|1.2641
|1434
|2006.04.19 18:50
|close
|501
|0.10
|1.2387
|1.2205
|1.2641
|-0.40
|384.60
|1435
|2006.04.19 19:45
|buy
|502
|0.10
|1.2387
|1.2201
|1.2637
|1436
|2006.04.19 19:51
|modify
|502
|0.10
|1.2387
|1.2384
|1.2637
|1437
|2006.04.19 19:56
|close
|502
|0.10
|1.2387
|1.2384
|1.2637
|0.00
|384.60
|1438
|2006.04.19 21:05
|buy
|503
|0.10
|1.2385
|1.2199
|1.2635
|1439
|2006.04.19 21:16
|close
|503
|0.10
|1.2381
|1.2199
|1.2635
|-0.40
|384.20
|1440
|2006.04.19 21:50
|buy
|504
|0.10
|1.2379
|1.2193
|1.2629
|1441
|2006.04.19 22:00
|close
|504
|0.10
|1.2376
|1.2193
|1.2629
|-0.30
|383.90
|1442
|2006.04.19 23:00
|buy
|505
|0.10
|1.2378
|1.2192
|1.2628
|1443
|2006.04.19 23:10
|close
|505
|0.10
|1.2376
|1.2192
|1.2628
|-0.20
|383.70