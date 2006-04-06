Strategy Tester Report
whatever

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.07.02 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLongEMA=5; ShortEMA=1; TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=1; StopLoss=186; TakeProfit=250; Lots=0.1; EquityStop=7; Hours=36; col=SkyBlue; TF=60; upperproximity=30; lowerproximity=30; MinutesToClose=10; FirstJump=1;
Bars in test18476Ticks modelled299944Modelling quality45.70%
Initial deposit500.00
Total net profit0.00Gross profit0.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff0.00
Absolute drawdown500.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades0Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)0 (0.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade0.00loss trade0.00
Averageprofit trade0.00loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)0 (0.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)0.00 (0)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins0consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 01:10buy10.101.21361.19501.2386
22006.04.04 01:20close10.101.21301.19501.2386-0.60499.40
32006.04.04 02:10buy20.101.21461.19601.2396
42006.04.04 02:24close20.101.21361.19601.2396-1.00498.40
52006.04.04 02:40buy30.101.21381.19521.2388
62006.04.04 02:45modify30.101.21381.21381.2388
72006.04.04 02:47s/l30.101.21381.21381.23880.00498.40
82006.04.04 03:15buy40.101.21481.19621.2398
92006.04.04 03:26close40.101.21351.19621.2398-1.30497.10
102006.04.04 04:00buy50.101.21411.19551.2391
112006.04.04 04:05modify50.101.21411.21411.2391
122006.04.04 04:05s/l50.101.21411.21411.23910.00497.10
132006.04.04 04:15buy60.101.21491.19631.2399
142006.04.04 04:25close60.101.21481.19631.2399-0.10497.00
152006.04.04 07:20buy70.101.21371.19511.2387
162006.04.04 07:20modify70.101.21371.21381.2387
172006.04.04 07:23s/l70.101.21381.21381.23870.10497.10
182006.04.04 07:23buy80.101.21401.19541.2390
192006.04.04 07:30modify80.101.21401.21371.2390
202006.04.04 07:30modify80.101.21401.21381.2390
212006.04.04 07:30modify80.101.21401.21391.2390
222006.04.04 07:31modify80.101.21401.21401.2390
232006.04.04 07:31modify80.101.21401.21411.2390
242006.04.04 07:31modify80.101.21401.21421.2390
252006.04.04 07:33s/l80.101.21421.21421.23900.20497.30
262006.04.04 09:15buy90.101.21641.19781.2414
272006.04.04 09:26close90.101.21591.19781.2414-0.50496.80
282006.04.04 09:40buy100.101.21791.19931.2429
292006.04.04 09:40modify100.101.21791.21761.2429
302006.04.04 09:41s/l100.101.21761.21761.2429-0.30496.50
312006.04.04 09:41buy110.101.21781.19921.2428
322006.04.04 09:42modify110.101.21781.21751.2428
332006.04.04 09:42modify110.101.21781.21761.2428
342006.04.04 09:42modify110.101.21781.21781.2428
352006.04.04 09:44modify110.101.21781.21791.2428
362006.04.04 09:45s/l110.101.21791.21791.24280.10496.60
372006.04.04 11:30buy120.101.21691.19831.2419
382006.04.04 11:30modify120.101.21691.21681.2419
392006.04.04 11:31modify120.101.21691.21701.2419
402006.04.04 11:33s/l120.101.21701.21701.24190.10496.70
412006.04.04 11:33buy130.101.21721.19861.2422
422006.04.04 11:34modify130.101.21721.21701.2422
432006.04.04 11:35modify130.101.21721.21711.2422
442006.04.04 11:35modify130.101.21721.21721.2422
452006.04.04 11:35modify130.101.21721.21741.2422
462006.04.04 11:37modify130.101.21721.21761.2422
472006.04.04 11:37modify130.101.21721.21771.2422
482006.04.04 11:40s/l130.101.21771.21771.24220.50497.20
492006.04.04 13:15buy140.101.22411.20551.2491
502006.04.04 13:18modify140.101.22411.22381.2491
512006.04.04 13:18modify140.101.22411.22391.2491
522006.04.04 13:18modify140.101.22411.22411.2491
532006.04.04 13:20s/l140.101.22411.22411.24910.00497.20
542006.04.04 14:20buy150.101.22661.20801.2516
552006.04.04 14:22modify150.101.22661.22631.2516
562006.04.04 14:30modify150.101.22661.22691.2516
572006.04.04 14:30s/l150.101.22691.22691.25160.30497.50
582006.04.04 15:05buy160.101.22631.20771.2513
592006.04.04 15:15close160.101.22571.20771.2513-0.60496.90
602006.04.04 16:40buy170.101.22611.20751.2511
612006.04.04 16:50close170.101.22581.20751.2511-0.30496.60
622006.04.04 18:49buy180.101.22651.20791.2515
632006.04.04 18:58modify180.101.22651.22621.2515
642006.04.04 19:00close180.101.22651.22621.25150.00496.60
652006.04.06 01:25buy190.101.22841.20981.2534
662006.04.06 01:25modify190.101.22841.22811.2534
672006.04.06 01:25modify190.101.22841.22821.2534
682006.04.06 01:26s/l190.101.22821.22821.2534-0.20496.40
692006.04.06 01:26buy200.101.22841.20981.2534
702006.04.06 01:36close200.101.22831.20981.2534-0.10496.30
712006.04.06 01:40buy210.101.22841.20981.2534
722006.04.06 01:51close210.101.22821.20981.2534-0.20496.10
732006.04.06 01:55sell220.101.22801.24661.2030
742006.04.06 02:05close220.101.22831.24661.2030-0.30495.80
752006.04.06 05:15sell230.101.22831.24691.2033
762006.04.06 05:28close230.101.22851.24691.2033-0.20495.60
772006.04.06 05:30buy240.101.22851.20991.2535
782006.04.06 05:40close240.101.22831.20991.2535-0.20495.40
792006.04.06 05:45sell250.101.22841.24701.2034
802006.04.06 05:57close250.101.22861.24701.2034-0.20495.20
812006.04.06 05:57buy260.101.22861.21001.2536
822006.04.06 06:07close260.101.22851.21001.2536-0.10495.10
832006.04.06 06:15sell270.101.22841.24701.2034
842006.04.06 06:25close270.101.22861.24701.2034-0.20494.90
852006.04.06 06:25buy280.101.22861.21001.2536
862006.04.06 06:26modify280.101.22861.22831.2536
872006.04.06 06:35close280.101.22851.22831.2536-0.10494.80
882006.04.06 06:45sell290.101.22821.24681.2032
892006.04.06 06:55close290.101.22901.24681.2032-0.80494.00
902006.04.06 07:00buy300.101.22911.21051.2541
912006.04.06 07:10close300.101.22871.21051.2541-0.40493.60
922006.04.06 07:45sell310.101.22931.24791.2043
932006.04.06 07:48modify310.101.22931.22961.2043
942006.04.06 07:49s/l310.101.22961.22961.2043-0.30493.30
952006.04.06 07:49sell320.101.22941.24801.2044
962006.04.06 07:54modify320.101.22941.22971.2044
972006.04.06 07:54modify320.101.22941.22961.2044
982006.04.06 08:05s/l320.101.22961.22961.2044-0.20493.10
992006.04.06 08:05buy330.101.22961.21101.2546
1002006.04.06 08:13modify330.101.22961.22931.2546
1012006.04.06 08:13modify330.101.22961.22981.2546
1022006.04.06 08:14s/l330.101.22981.22981.25460.20493.30
1032006.04.06 10:05sell340.101.23161.25021.2066
1042006.04.06 10:15modify340.101.23161.23191.2066
1052006.04.06 10:18close340.101.23181.23191.2066-0.20493.10
1062006.04.06 10:45buy350.101.23151.21291.2565
1072006.04.06 10:47modify350.101.23151.23121.2565
1082006.04.06 10:47modify350.101.23151.23141.2565
1092006.04.06 10:47modify350.101.23151.23151.2565
1102006.04.06 10:48modify350.101.23151.23161.2565
1112006.04.06 10:49s/l350.101.23161.23161.25650.10493.20
1122006.04.06 10:49buy360.101.23181.21321.2568
1132006.04.06 10:50modify360.101.23181.23161.2568
1142006.04.06 10:53s/l360.101.23161.23161.2568-0.20493.00
1152006.04.06 11:05sell370.101.23081.24941.2058
1162006.04.06 11:15close370.101.23141.24941.2058-0.60492.40
1172006.04.06 11:30sell380.101.23081.24941.2058
1182006.04.06 11:40close380.101.23101.24941.2058-0.20492.20
1192006.04.06 11:40buy390.101.23101.21241.2560
1202006.04.06 11:41modify390.101.23101.23091.2560
1212006.04.06 11:45s/l390.101.23091.23091.2560-0.10492.10
1222006.04.06 11:55sell400.101.23111.24971.2061
1232006.04.06 12:05close400.101.23191.24971.2061-0.80491.30
1242006.04.06 12:05buy410.101.23191.21331.2569
1252006.04.06 12:15close410.101.23111.21331.2569-0.80490.50
1262006.04.06 12:20sell420.101.23081.24941.2058
1272006.04.06 12:20modify420.101.23081.23021.2058
1282006.04.06 12:20s/l420.101.23021.23021.20580.60491.10
1292006.04.06 12:20sell430.101.23031.24891.2053
1302006.04.06 12:22modify430.101.23031.23041.2053
1312006.04.06 12:23s/l430.101.23041.23041.2053-0.10491.00
1322006.04.06 12:23sell440.101.23031.24891.2053
1332006.04.06 12:23modify440.101.23031.23051.2053
1342006.04.06 12:24s/l440.101.23051.23051.2053-0.20490.80
1352006.04.06 12:24sell450.101.23031.24891.2053
1362006.04.06 12:30modify450.101.23031.23031.2053
1372006.04.06 12:30s/l450.101.23031.23031.20530.00490.80
1382006.04.06 14:30buy460.101.22351.20491.2485
1392006.04.06 14:30modify460.101.22351.22321.2485
1402006.04.06 14:30modify460.101.22351.22361.2485
1412006.04.06 14:32s/l460.101.22361.22361.24850.10490.90
1422006.04.06 14:32buy470.101.22371.20511.2487
1432006.04.06 14:34modify470.101.22371.22361.2487
1442006.04.06 14:37s/l470.101.22361.22361.2487-0.10490.80
1452006.04.06 14:55sell480.101.22291.24151.1979
1462006.04.06 15:10close480.101.22311.24151.1979-0.20490.60
1472006.04.06 15:25sell490.101.22201.24061.1970
1482006.04.06 15:27modify490.101.22201.22211.1970
1492006.04.06 15:27s/l490.101.22211.22211.1970-0.10490.50
1502006.04.06 15:27sell500.101.22211.24071.1971
1512006.04.06 15:29modify500.101.22211.22241.1971
1522006.04.06 15:31modify500.101.22211.22221.1971
1532006.04.06 15:31modify500.101.22211.22211.1971
1542006.04.06 15:33modify500.101.22211.22201.1971
1552006.04.06 15:38modify500.101.22211.22191.1971
1562006.04.06 15:40s/l500.101.22191.22191.19710.20490.70
1572006.04.06 16:10sell510.101.22131.23991.1963
1582006.04.06 16:10modify510.101.22131.22161.1963
1592006.04.06 16:11s/l510.101.22161.22161.1963-0.30490.40
1602006.04.06 16:11sell520.101.22141.24001.1964
1612006.04.06 16:14modify520.101.22141.22171.1964
1622006.04.06 16:15modify520.101.22141.22161.1964
1632006.04.06 16:26modify520.101.22141.22071.1964
1642006.04.06 16:30s/l520.101.22071.22071.19640.70491.10
1652006.04.06 16:40buy530.101.22131.20271.2463
1662006.04.06 16:40modify530.101.22131.22141.2463
1672006.04.06 16:42s/l530.101.22141.22141.24630.10491.20
1682006.04.06 16:42buy540.101.22161.20301.2466
1692006.04.06 16:44modify540.101.22161.22131.2466
1702006.04.06 16:45modify540.101.22161.22141.2466
1712006.04.06 16:45modify540.101.22161.22151.2466
1722006.04.06 16:45modify540.101.22161.22161.2466
1732006.04.06 16:50modify540.101.22161.22171.2466
1742006.04.06 16:50modify540.101.22161.22201.2466
1752006.04.06 16:50modify540.101.22161.22211.2466
1762006.04.06 16:53s/l540.101.22211.22211.24660.50491.70
1772006.04.06 17:15sell550.101.22201.24061.1970
1782006.04.06 17:25close550.101.22231.24061.1970-0.30491.40
1792006.04.06 17:35sell560.101.22141.24001.1964
1802006.04.06 17:45close560.101.22251.24001.1964-1.10490.30
1812006.04.06 17:50buy570.101.22231.20371.2473
1822006.04.06 18:00close570.101.22191.20371.2473-0.40489.90
1832006.04.06 18:05sell580.101.22171.24031.1967
1842006.04.06 18:12modify580.101.22171.22201.1967
1852006.04.06 18:15modify580.101.22171.22161.1967
1862006.04.06 18:15s/l580.101.22161.22161.19670.10490.00
1872006.04.06 18:35buy590.101.22241.20381.2474
1882006.04.06 18:45close590.101.22221.20381.2474-0.20489.80
1892006.04.06 19:30sell600.101.22251.24111.1975
1902006.04.06 19:40close600.101.22281.24111.1975-0.30489.50
1912006.04.06 19:40buy610.101.22281.20421.2478
1922006.04.06 19:51close610.101.22251.20421.2478-0.30489.20
1932006.04.06 19:51sell620.101.22251.24111.1975
1942006.04.06 20:01close620.101.22311.24111.1975-0.60488.60
1952006.04.06 20:05buy630.101.22311.20451.2481
1962006.04.06 20:15close630.101.22261.20451.2481-0.50488.10
1972006.04.06 20:25sell640.101.22261.24121.1976
1982006.04.06 20:35close640.101.22281.24121.1976-0.20487.90
1992006.04.06 21:05buy650.101.22301.20441.2480
2002006.04.06 21:15close650.101.22251.20441.2480-0.50487.40
2012006.04.06 21:15sell660.101.22251.24111.1975
2022006.04.06 21:38modify660.101.22251.22271.1975
2032006.04.06 21:46modify660.101.22251.22261.1975
2042006.04.06 21:49modify660.101.22251.22251.1975
2052006.04.06 21:53modify660.101.22251.22241.1975
2062006.04.06 21:56modify660.101.22251.22231.1975
2072006.04.06 22:03modify660.101.22251.22221.1975
2082006.04.06 22:04modify660.101.22251.22211.1975
2092006.04.06 22:04modify660.101.22251.22201.1975
2102006.04.06 22:07modify660.101.22251.22191.1975
2112006.04.06 22:08modify660.101.22251.22181.1975
2122006.04.06 22:09modify660.101.22251.22171.1975
2132006.04.06 22:09modify660.101.22251.22161.1975
2142006.04.06 22:09modify660.101.22251.22151.1975
2152006.04.06 22:25s/l660.101.22151.22151.19751.00488.40
2162006.04.06 22:35buy670.101.22151.20291.2465
2172006.04.06 22:45close670.101.22121.20291.2465-0.30488.10
2182006.04.06 22:50sell680.101.22091.23951.1959
2192006.04.06 23:00close680.101.22131.23951.1959-0.40487.70
2202006.04.06 23:20sell690.101.22011.23871.1951
2212006.04.06 23:31close690.101.22041.23871.1951-0.30487.40
2222006.04.06 23:55sell700.101.22001.23861.1950
2232006.04.06 23:59modify700.101.22001.22021.1950
2242006.04.06 23:59s/l700.101.22021.22021.1950-0.20487.20
2252006.04.06 23:59sell710.101.22051.23911.1955
2262006.04.07 00:04modify710.101.22051.22071.1955
2272006.04.07 00:04modify710.101.22051.22061.1955
2282006.04.07 00:06modify710.101.22051.22051.1955
2292006.04.07 00:06modify710.101.22051.22041.1955
2302006.04.07 00:07modify710.101.22051.22031.1955
2312006.04.07 00:08modify710.101.22051.22021.1955
2322006.04.07 00:08modify710.101.22051.22011.1955
2332006.04.07 00:09modify710.101.22051.22001.1955
2342006.04.07 00:11modify710.101.22051.21991.1955
2352006.04.07 00:13modify710.101.22051.21981.1955
2362006.04.07 00:14modify710.101.22051.21971.1955
2372006.04.07 00:15s/l710.101.21971.21971.19550.80488.00
2382006.04.07 00:35buy720.101.22001.20141.2450
2392006.04.07 00:45modify720.101.22001.21981.2450
2402006.04.07 00:46close720.101.22001.21981.24500.00488.00
2412006.04.07 01:20buy730.101.22071.20211.2457
2422006.04.07 01:30close730.101.21951.20211.2457-1.20486.80
2432006.04.07 01:35sell740.101.21911.23771.1941
2442006.04.07 01:45close740.101.21951.23771.1941-0.40486.40
2452006.04.07 02:10buy750.101.21961.20101.2446
2462006.04.07 02:15modify750.101.21961.21931.2446
2472006.04.07 02:21close750.101.21941.21931.2446-0.20486.20
2482006.04.07 02:30buy760.101.22031.20171.2453
2492006.04.07 02:31modify760.101.22031.22001.2453
2502006.04.07 02:41close760.101.22021.22001.2453-0.10486.10
2512006.04.07 03:00sell770.101.21961.23821.1946
2522006.04.07 03:11close770.101.22011.23821.1946-0.50485.60
2532006.04.07 03:20sell780.101.21961.23821.1946
2542006.04.07 03:30close780.101.22031.23821.1946-0.70484.90
2552006.04.07 03:35buy790.101.22041.20181.2454
2562006.04.07 03:49close790.101.22011.20181.2454-0.30484.60
2572006.04.07 04:00sell800.101.21991.23851.1949
2582006.04.07 04:10close800.101.22091.23851.1949-1.00483.60
2592006.04.07 04:15buy810.101.22081.20221.2458
2602006.04.07 04:26close810.101.22061.20221.2458-0.20483.40
2612006.04.07 04:45sell820.101.22071.23931.1957
2622006.04.07 04:45modify820.101.22071.22061.1957
2632006.04.07 04:45modify820.101.22071.22051.1957
2642006.04.07 04:46s/l820.101.22051.22051.19570.20483.60
2652006.04.07 04:46sell830.101.22041.23901.1954
2662006.04.07 04:46modify830.101.22041.22071.1954
2672006.04.07 04:48s/l830.101.22071.22071.1954-0.30483.30
2682006.04.07 04:48sell840.101.22051.23911.1955
2692006.04.07 04:49modify840.101.22051.22051.1955
2702006.04.07 04:50modify840.101.22051.22041.1955
2712006.04.07 05:13modify840.101.22051.22021.1955
2722006.04.07 05:15s/l840.101.22021.22021.19550.30483.60
2732006.04.07 05:35buy850.101.22021.20161.2452
2742006.04.07 05:46close850.101.22021.20161.24520.00483.60
2752006.04.07 05:50buy860.101.22041.20181.2454
2762006.04.07 06:01close860.101.22041.20181.24540.00483.60
2772006.04.07 06:40sell870.101.21981.23841.1948
2782006.04.07 06:45modify870.101.21981.22011.1948
2792006.04.07 06:45modify870.101.21981.22001.1948
2802006.04.07 06:47s/l870.101.22001.22001.1948-0.20483.40
2812006.04.07 07:40buy880.101.21891.20031.2439
2822006.04.07 07:52close880.101.21851.20031.2439-0.40483.00
2832006.04.07 08:10buy890.101.21881.20021.2438
2842006.04.07 08:10modify890.101.21881.21891.2438
2852006.04.07 08:13s/l890.101.21891.21891.24380.10483.10
2862006.04.07 08:13buy900.101.21911.20051.2441
2872006.04.07 08:15modify900.101.21911.21881.2441
2882006.04.07 08:17modify900.101.21911.21891.2441
2892006.04.07 08:18s/l900.101.21891.21891.2441-0.20482.90
2902006.04.07 08:45sell910.101.21911.23771.1941
2912006.04.07 09:15close910.101.21961.23771.1941-0.50482.40
2922006.04.07 09:35buy920.101.21931.20071.2443
2932006.04.07 09:35modify920.101.21931.21901.2443
2942006.04.07 09:42modify920.101.21931.21911.2443
2952006.04.07 09:45close920.101.21921.21911.2443-0.10482.30
2962006.04.07 09:55sell930.101.21911.23771.1941
2972006.04.07 10:05close930.101.22001.23771.1941-0.90481.40
2982006.04.07 10:05buy940.101.22001.20141.2450
2992006.04.07 10:15close940.101.21981.20141.2450-0.20481.20
3002006.04.07 10:25sell950.101.21951.23811.1945
3012006.04.07 10:35modify950.101.21951.21951.1945
3022006.04.07 10:40modify950.101.21951.21861.1945
3032006.04.07 10:41s/l950.101.21861.21861.19450.90482.10
3042006.04.07 11:10buy960.101.21901.20041.2440
3052006.04.07 11:20close960.101.21851.20041.2440-0.50481.60
3062006.04.07 11:25sell970.101.21861.23721.1936
3072006.04.07 11:30modify970.101.21861.21851.1936
3082006.04.07 11:30modify970.101.21861.21841.1936
3092006.04.07 11:30modify970.101.21861.21831.1936
3102006.04.07 11:30modify970.101.21861.21821.1936
3112006.04.07 11:30modify970.101.21861.21811.1936
3122006.04.07 11:30s/l970.101.21811.21811.19360.50482.10
3132006.04.07 12:00buy980.101.21801.19941.2430
3142006.04.07 12:10close980.101.21801.19941.24300.00482.10
3152006.04.07 12:10sell990.101.21801.23661.1930
3162006.04.07 12:20close990.101.21841.23661.1930-0.40481.70
3172006.04.07 12:20buy1000.101.21841.19981.2434
3182006.04.07 12:25modify1000.101.21841.21821.2434
3192006.04.07 12:27s/l1000.101.21821.21821.2434-0.20481.50
3202006.04.07 13:00sell1010.101.21951.23811.1945
3212006.04.07 13:07modify1010.101.21951.21981.1945
3222006.04.07 13:08modify1010.101.21951.21971.1945
3232006.04.07 13:09s/l1010.101.21971.21971.1945-0.20481.30
3242006.04.07 13:15sell1020.101.21811.23671.1931
3252006.04.07 13:17modify1020.101.21811.21841.1931
3262006.04.07 13:18modify1020.101.21811.21831.1931
3272006.04.07 13:18s/l1020.101.21831.21831.1931-0.20481.10
3282006.04.07 13:18sell1030.101.21821.23681.1932
3292006.04.07 13:19modify1030.101.21821.21851.1932
3302006.04.07 13:20modify1030.101.21821.21771.1932
3312006.04.07 13:20modify1030.101.21821.21751.1932
3322006.04.07 13:20modify1030.101.21821.21641.1932
3332006.04.07 13:20s/l1030.101.21641.21641.19321.80482.90
3342006.04.07 15:00sell1040.101.21091.22951.1859
3352006.04.07 15:10close1040.101.21231.22951.1859-1.40481.50
3362006.04.07 15:20sell1050.101.21161.23021.1866
3372006.04.07 15:31close1050.101.21221.23021.1866-0.60480.90
3382006.04.07 15:40buy1060.101.21221.19361.2372
3392006.04.07 15:50close1060.101.21141.19361.2372-0.80480.10
3402006.04.07 15:50sell1070.101.21141.23001.1864
3412006.04.07 15:53modify1070.101.21141.21171.1864
3422006.04.07 15:53modify1070.101.21141.21161.1864
3432006.04.07 15:54s/l1070.101.21161.21161.1864-0.20479.90
3442006.04.07 15:54sell1080.101.21141.23001.1864
3452006.04.07 15:55modify1080.101.21141.21171.1864
3462006.04.07 15:56s/l1080.101.21171.21171.1864-0.30479.60
3472006.04.07 16:30buy1090.101.21121.19261.2362
3482006.04.07 16:40close1090.101.21121.19261.23620.00479.60
3492006.04.07 17:05buy1100.101.21141.19281.2364
3502006.04.07 17:05modify1100.101.21141.21121.2364
3512006.04.07 17:07s/l1100.101.21121.21121.2364-0.20479.40
3522006.04.07 17:07buy1110.101.21141.19281.2364
3532006.04.07 17:09modify1110.101.21141.21111.2364
3542006.04.07 17:10modify1110.101.21141.21121.2364
3552006.04.07 17:12modify1110.101.21141.21131.2364
3562006.04.07 17:21close1110.101.21141.21131.23640.00479.40
3572006.04.07 17:30sell1120.101.21111.22971.1861
3582006.04.07 17:40close1120.101.21171.22971.1861-0.60478.80
3592006.04.07 17:50sell1130.101.21101.22961.1860
3602006.04.07 18:00close1130.101.21151.22961.1860-0.50478.30
3612006.04.07 18:10sell1140.101.21111.22971.1861
3622006.04.07 18:10modify1140.101.21111.21141.1861
3632006.04.07 18:32modify1140.101.21111.21061.1861
3642006.04.07 18:35s/l1140.101.21061.21061.18610.50478.80
3652006.04.07 18:45buy1150.101.21071.19211.2357
3662006.04.07 18:55close1150.101.21071.19211.23570.00478.80
3672006.04.07 19:05sell1160.101.20921.22781.1842
3682006.04.07 19:16close1160.101.21041.22781.1842-1.20477.60
3692006.04.07 19:20sell1170.101.20991.22851.1849
3702006.04.07 19:31close1170.101.21041.22851.1849-0.50477.10
3712006.04.07 19:31buy1180.101.21041.19181.2354
3722006.04.07 19:43close1180.101.21031.19181.2354-0.10477.00
3732006.04.09 21:00sell1190.101.21021.22881.1852
3742006.04.09 21:10close1190.101.21051.22881.1852-0.30476.70
3752006.04.09 21:10buy1200.101.21051.19191.2355
3762006.04.09 21:20close1200.101.21021.19191.2355-0.30476.40
3772006.04.09 21:20sell1210.101.21021.22881.1852
3782006.04.09 21:31close1210.101.21041.22881.1852-0.20476.20
3792006.04.09 21:40buy1220.101.21061.19201.2356
3802006.04.09 21:51close1220.101.21051.19201.2356-0.10476.10
3812006.04.09 22:15buy1230.101.21121.19261.2362
3822006.04.09 22:28close1230.101.21071.19261.2362-0.50475.60
3832006.04.09 22:35sell1240.101.21041.22901.1854
3842006.04.09 22:45close1240.101.21071.22901.1854-0.30475.30
3852006.04.09 23:00buy1250.101.21121.19261.2362
3862006.04.09 23:10close1250.101.21041.19261.2362-0.80474.50
3872006.04.09 23:15sell1260.101.21031.22891.1853
3882006.04.09 23:25close1260.101.21071.22891.1853-0.40474.10
3892006.04.09 23:45buy1270.101.21061.19201.2356
3902006.04.09 23:55close1270.101.21031.19201.2356-0.30473.80
3912006.04.09 23:55sell1280.101.21031.22891.1853
3922006.04.10 00:06close1280.101.21051.22891.1853-0.20473.60
3932006.04.10 00:10buy1290.101.21041.19181.2354
3942006.04.10 00:16modify1290.101.21041.21011.2354
3952006.04.10 00:21modify1290.101.21041.21071.2354
3962006.04.10 00:22s/l1290.101.21071.21071.23540.30473.90
3972006.04.10 00:50sell1300.101.21101.22961.1860
3982006.04.10 01:01close1300.101.21121.22961.1860-0.20473.70
3992006.04.10 01:05buy1310.101.21121.19261.2362
4002006.04.10 01:15close1310.101.21071.19261.2362-0.50473.20
4012006.04.10 01:15sell1320.101.21071.22931.1857
4022006.04.10 01:33close1320.101.21091.22931.1857-0.20473.00
4032006.04.10 02:00buy1330.101.21081.19221.2358
4042006.04.10 02:10close1330.101.21021.19221.2358-0.60472.40
4052006.04.10 02:15sell1340.101.21011.22871.1851
4062006.04.10 02:26close1340.101.21061.22871.1851-0.50471.90
4072006.04.10 02:30buy1350.101.21051.19191.2355
4082006.04.10 02:44close1350.101.21031.19191.2355-0.20471.70
4092006.04.10 02:44sell1360.101.21031.22891.1853
4102006.04.10 02:55close1360.101.21071.22891.1853-0.40471.30
4112006.04.10 03:00buy1370.101.21081.19221.2358
4122006.04.10 03:11close1370.101.21031.19221.2358-0.50470.80
4132006.04.10 03:15buy1380.101.21061.19201.2356
4142006.04.10 03:26modify1380.101.21061.21081.2356
4152006.04.10 03:26modify1380.101.21061.21111.2356
4162006.04.10 03:26modify1380.101.21061.21121.2356
4172006.04.10 03:27s/l1380.101.21121.21121.23560.60471.40
4182006.04.10 04:30buy1390.101.21151.19291.2365
4192006.04.10 04:40close1390.101.21121.19291.2365-0.30471.10
4202006.04.10 05:05sell1400.101.21131.22991.1863
4212006.04.10 05:15close1400.101.21161.22991.1863-0.30470.80
4222006.04.10 05:15buy1410.101.21161.19301.2366
4232006.04.10 05:25close1410.101.21151.19301.2366-0.10470.70
4242006.04.10 05:55sell1420.101.21151.23011.1865
4252006.04.10 06:00modify1420.101.21151.21181.1865
4262006.04.10 06:05modify1420.101.21151.21171.1865
4272006.04.10 06:25modify1420.101.21151.21161.1865
4282006.04.10 06:28modify1420.101.21151.21151.1865
4292006.04.10 06:30modify1420.101.21151.21021.1865
4302006.04.10 06:31s/l1420.101.21021.21021.18651.30472.00
4312006.04.10 06:55buy1430.101.21051.19191.2355
4322006.04.10 06:57modify1430.101.21051.21071.2355
4332006.04.10 06:58s/l1430.101.21071.21071.23550.20472.20
4342006.04.10 06:58buy1440.101.21071.19211.2357
4352006.04.10 06:59modify1440.101.21071.21071.2357
4362006.04.10 07:00modify1440.101.21071.21081.2357
4372006.04.10 07:00modify1440.101.21071.21101.2357
4382006.04.10 07:00modify1440.101.21071.21111.2357
4392006.04.10 07:00modify1440.101.21071.21121.2357
4402006.04.10 07:00modify1440.101.21071.21131.2357
4412006.04.10 07:00modify1440.101.21071.21141.2357
4422006.04.10 07:03modify1440.101.21071.21151.2357
4432006.04.10 07:04s/l1440.101.21151.21151.23570.80473.00
4442006.04.10 07:45buy1450.101.21221.19361.2372
4452006.04.10 07:45modify1450.101.21221.21211.2372
4462006.04.10 07:45modify1450.101.21221.21221.2372
4472006.04.10 07:47s/l1450.101.21221.21221.23720.00473.00
4482006.04.10 07:47buy1460.101.21231.19371.2373
4492006.04.10 07:48modify1460.101.21231.21211.2373
4502006.04.10 07:49modify1460.101.21231.21221.2373
4512006.04.10 07:52s/l1460.101.21221.21221.2373-0.10472.90
4522006.04.10 08:05buy1470.101.21251.19391.2375
4532006.04.10 08:15close1470.101.21241.19391.2375-0.10472.80
4542006.04.10 08:35sell1480.101.21151.23011.1865
4552006.04.10 08:46close1480.101.21211.23011.1865-0.60472.20
4562006.04.10 08:50sell1490.101.21141.23001.1864
4572006.04.10 09:00close1490.101.21221.23001.1864-0.80471.40
4582006.04.10 09:05buy1500.101.21221.19361.2372
4592006.04.10 09:15close1500.101.21191.19361.2372-0.30471.10
4602006.04.10 09:40buy1510.101.21231.19371.2373
4612006.04.10 09:45modify1510.101.21231.21201.2373
4622006.04.10 09:50s/l1510.101.21201.21201.2373-0.30470.80
4632006.04.10 10:00sell1520.101.21181.23041.1868
4642006.04.10 10:00modify1520.101.21181.21211.1868
4652006.04.10 10:00modify1520.101.21181.21201.1868
4662006.04.10 10:00s/l1520.101.21201.21201.1868-0.20470.60
4672006.04.10 10:00sell1530.101.21181.23041.1868
4682006.04.10 10:02modify1530.101.21181.21211.1868
4692006.04.10 10:02modify1530.101.21181.21201.1868
4702006.04.10 10:04s/l1530.101.21201.21201.1868-0.20470.40
4712006.04.10 10:04sell1540.101.21181.23041.1868
4722006.04.10 10:05modify1540.101.21181.21211.1868
4732006.04.10 10:06modify1540.101.21181.21201.1868
4742006.04.10 10:15modify1540.101.21181.21161.1868
4752006.04.10 10:15modify1540.101.21181.21151.1868
4762006.04.10 10:18s/l1540.101.21151.21151.18680.30470.70
4772006.04.10 10:45buy1550.101.21171.19311.2367
4782006.04.10 10:56close1550.101.21081.19311.2367-0.90469.80
4792006.04.10 11:00sell1560.101.21091.22951.1859
4802006.04.10 11:15close1560.101.21131.22951.1859-0.40469.40
4812006.04.10 11:25buy1570.101.21121.19261.2362
4822006.04.10 11:35close1570.101.21051.19261.2362-0.70468.70
4832006.04.10 11:35sell1580.101.21051.22911.1855
4842006.04.10 11:42modify1580.101.21051.21061.1855
4852006.04.10 11:43modify1580.101.21051.21051.1855
4862006.04.10 11:50s/l1580.101.21051.21051.18550.00468.70
4872006.04.10 12:05buy1590.101.21091.19231.2359
4882006.04.10 12:15close1590.101.21031.19231.2359-0.60468.10
4892006.04.10 12:25buy1600.101.21091.19231.2359
4902006.04.10 12:35close1600.101.21071.19231.2359-0.20467.90
4912006.04.10 13:05sell1610.101.21001.22861.1850
4922006.04.10 13:15close1610.101.21051.22861.1850-0.50467.40
4932006.04.10 13:20buy1620.101.21041.19181.2354
4942006.04.10 13:30close1620.101.21021.19181.2354-0.20467.20
4952006.04.10 13:35sell1630.101.20991.22851.1849
4962006.04.10 13:45close1630.101.21221.22851.1849-2.30464.90
4972006.04.10 13:45buy1640.101.21221.19361.2372
4982006.04.10 13:55close1640.101.21171.19361.2372-0.50464.40
4992006.04.10 14:25sell1650.101.21091.22951.1859
5002006.04.10 14:36close1650.101.21121.22951.1859-0.30464.10
5012006.04.10 15:05sell1660.101.21021.22881.1852
5022006.04.10 15:05modify1660.101.21021.21021.1852
5032006.04.10 15:05modify1660.101.21021.21001.1852
5042006.04.10 15:06s/l1660.101.21001.21001.18520.20464.30
5052006.04.10 15:06sell1670.101.20981.22841.1848
5062006.04.10 15:07modify1670.101.20981.21011.1848
5072006.04.10 15:07modify1670.101.20981.21001.1848
5082006.04.10 15:07modify1670.101.20981.20991.1848
5092006.04.10 15:08s/l1670.101.20991.20991.1848-0.10464.20
5102006.04.10 15:08sell1680.101.21001.22861.1850
5112006.04.10 15:09modify1680.101.21001.21021.1850
5122006.04.10 15:20modify1680.101.21001.21001.1850
5132006.04.10 15:22modify1680.101.21001.20991.1850
5142006.04.10 15:24modify1680.101.21001.20981.1850
5152006.04.10 15:26s/l1680.101.20981.20981.18500.20464.40
5162006.04.10 16:00sell1690.101.20891.22751.1839
5172006.04.10 16:15close1690.101.20921.22751.1839-0.30464.10
5182006.04.10 16:25buy1700.101.20921.19061.2342
5192006.04.10 16:35close1700.101.20821.19061.2342-1.00463.10
5202006.04.10 16:35sell1710.101.20821.22681.1832
5212006.04.10 16:46close1710.101.20851.22681.1832-0.30462.80
5222006.04.10 16:55buy1720.101.20851.18991.2335
5232006.04.10 17:05close1720.101.20851.18991.23350.00462.80
5242006.04.10 17:10buy1730.101.20871.19011.2337
5252006.04.10 17:15modify1730.101.20871.20871.2337
5262006.04.10 17:18s/l1730.101.20871.20871.23370.00462.80
5272006.04.10 17:30sell1740.101.20841.22701.1834
5282006.04.10 17:41close1740.101.20871.22701.1834-0.30462.50
5292006.04.10 17:50buy1750.101.20891.19031.2339
5302006.04.10 18:04close1750.101.20861.19031.2339-0.30462.20
5312006.04.10 18:10sell1760.101.20871.22731.1837
5322006.04.10 18:20close1760.101.20921.22731.1837-0.50461.70
5332006.04.10 18:20buy1770.101.20921.19061.2342
5342006.04.10 18:30modify1770.101.20921.20891.2342
5352006.04.10 18:30close1770.101.20921.20891.23420.00461.70
5362006.04.10 19:10buy1780.101.21001.19141.2350
5372006.04.10 19:20close1780.101.20981.19141.2350-0.20461.50
5382006.04.10 19:20sell1790.101.20981.22841.1848
5392006.04.10 19:31close1790.101.21001.22841.1848-0.20461.30
5402006.04.10 19:31buy1800.101.21001.19141.2350
5412006.04.10 19:35modify1800.101.21001.20981.2350
5422006.04.10 19:38modify1800.101.21001.20991.2350
5432006.04.10 19:38modify1800.101.21001.21011.2350
5442006.04.10 21:06modify1800.101.21001.21071.2350
5452006.04.10 21:07modify1800.101.21001.21081.2350
5462006.04.10 21:08modify1800.101.21001.21091.2350
5472006.04.10 21:09modify1800.101.21001.21101.2350
5482006.04.10 21:13modify1800.101.21001.21111.2350
5492006.04.10 21:14modify1800.101.21001.21121.2350
5502006.04.10 21:15s/l1800.101.21121.21121.23501.20462.50
5512006.04.10 21:30buy1810.101.21171.19311.2367
5522006.04.10 21:41close1810.101.21151.19311.2367-0.20462.30
5532006.04.10 22:00sell1820.101.21131.22991.1863
5542006.04.10 22:20modify1820.101.21131.21161.1863
5552006.04.10 22:26modify1820.101.21131.21151.1863
5562006.04.10 22:30modify1820.101.21131.21141.1863
5572006.04.11 00:08modify1820.101.21131.21051.1863
5582006.04.11 00:14modify1820.101.21131.21041.1863
5592006.04.11 00:14modify1820.101.21131.21031.1863
5602006.04.11 00:15s/l1820.101.21031.21031.18631.00463.30
5612006.04.11 00:35buy1830.101.21031.19171.2353
5622006.04.11 00:35modify1830.101.21031.21001.2353
5632006.04.11 00:35modify1830.101.21031.21011.2353
5642006.04.11 00:39s/l1830.101.21011.21011.2353-0.20463.10
5652006.04.11 00:39buy1840.101.21031.19171.2353
5662006.04.11 00:39modify1840.101.21031.21011.2353
5672006.04.11 00:43s/l1840.101.21011.21011.2353-0.20462.90
5682006.04.11 00:50sell1850.101.20901.22761.1840
5692006.04.11 01:00close1850.101.21031.22761.1840-1.30461.60
5702006.04.11 01:15sell1860.101.20951.22811.1845
5712006.04.11 01:28modify1860.101.20951.20981.1845
5722006.04.11 01:45close1860.101.20971.20981.1845-0.20461.40
5732006.04.11 01:55buy1870.101.21001.19141.2350
5742006.04.11 02:09close1870.101.20981.19141.2350-0.20461.20
5752006.04.11 03:00buy1880.101.21021.19161.2352
5762006.04.11 03:07modify1880.101.21021.21001.2352
5772006.04.11 03:07modify1880.101.21021.21011.2352
5782006.04.11 03:30close1880.101.21021.21011.23520.00461.20
5792006.04.11 03:35sell1890.101.21041.22901.1854
5802006.04.11 03:49close1890.101.21071.22901.1854-0.30460.90
5812006.04.11 03:50buy1900.101.21081.19221.2358
5822006.04.11 04:00close1900.101.21061.19221.2358-0.20460.70
5832006.04.11 04:20buy1910.101.21091.19231.2359
5842006.04.11 04:31close1910.101.21081.19231.2359-0.10460.60
5852006.04.11 05:15sell1920.101.21161.23021.1866
5862006.04.11 05:20modify1920.101.21161.21191.1866
5872006.04.11 05:30close1920.101.21181.21191.1866-0.20460.40
5882006.04.11 05:40buy1930.101.21271.19411.2377
5892006.04.11 05:51close1930.101.21231.19411.2377-0.40460.00
5902006.04.11 06:40buy1940.101.21321.19461.2382
5912006.04.11 06:50close1940.101.21271.19461.2382-0.50459.50
5922006.04.11 07:00sell1950.101.21281.23141.1878
5932006.04.11 07:12close1950.101.21301.23141.1878-0.20459.30
5942006.04.11 07:20buy1960.101.21331.19471.2383
5952006.04.11 07:22modify1960.101.21331.21301.2383
5962006.04.11 07:22modify1960.101.21331.21311.2383
5972006.04.11 07:22modify1960.101.21331.21331.2383
5982006.04.11 07:27modify1960.101.21331.21341.2383
5992006.04.11 07:28modify1960.101.21331.21351.2383
6002006.04.11 07:30s/l1960.101.21351.21351.23830.20459.50
6012006.04.11 08:00sell1970.101.21351.23211.1885
6022006.04.11 08:10modify1970.101.21351.21371.1885
6032006.04.11 08:15modify1970.101.21351.21361.1885
6042006.04.11 08:20modify1970.101.21351.21351.1885
6052006.04.11 08:53s/l1970.101.21351.21351.18850.00459.50
6062006.04.11 08:55buy1980.101.21351.19491.2385
6072006.04.11 08:56modify1980.101.21351.21331.2385
6082006.04.11 08:57s/l1980.101.21331.21331.2385-0.20459.30
6092006.04.11 08:57buy1990.101.21351.19491.2385
6102006.04.11 08:57modify1990.101.21351.21321.2385
6112006.04.11 08:57modify1990.101.21351.21331.2385
6122006.04.11 08:57modify1990.101.21351.21341.2385
6132006.04.11 08:58modify1990.101.21351.21351.2385
6142006.04.11 08:58modify1990.101.21351.21361.2385
6152006.04.11 08:59s/l1990.101.21361.21361.23850.10459.40
6162006.04.11 08:59buy2000.101.21371.19511.2387
6172006.04.11 09:00modify2000.101.21371.21341.2387
6182006.04.11 09:00s/l2000.101.21341.21341.2387-0.30459.10
6192006.04.11 09:10sell2010.101.21221.23081.1872
6202006.04.11 09:10modify2010.101.21221.21231.1872
6212006.04.11 09:11s/l2010.101.21231.21231.1872-0.10459.00
6222006.04.11 09:11sell2020.101.21211.23071.1871
6232006.04.11 09:21close2020.101.21261.23071.1871-0.50458.50
6242006.04.11 09:40sell2030.101.21221.23081.1872
6252006.04.11 09:50modify2030.101.21221.21251.1872
6262006.04.11 09:51modify2030.101.21221.21241.1872
6272006.04.11 10:00modify2030.101.21221.21231.1872
6282006.04.11 10:00modify2030.101.21221.21201.1872
6292006.04.11 10:01s/l2030.101.21201.21201.18720.20458.70
6302006.04.11 10:45buy2040.101.21161.19301.2366
6312006.04.11 10:55close2040.101.21141.19301.2366-0.20458.50
6322006.04.11 11:10buy2050.101.21181.19321.2368
6332006.04.11 11:20close2050.101.21141.19321.2368-0.40458.10
6342006.04.11 11:30buy2060.101.21161.19301.2366
6352006.04.11 11:40close2060.101.21121.19301.2366-0.40457.70
6362006.04.11 11:45sell2070.101.21121.22981.1862
6372006.04.11 11:55modify2070.101.21121.21151.1862
6382006.04.11 11:55modify2070.101.21121.21141.1862
6392006.04.11 12:05s/l2070.101.21141.21141.1862-0.20457.50
6402006.04.11 12:20sell2080.101.21001.22861.1850
6412006.04.11 12:22modify2080.101.21001.21031.1850
6422006.04.11 12:24s/l2080.101.21031.21031.1850-0.30457.20
6432006.04.11 12:24sell2090.101.21021.22881.1852
6442006.04.11 12:31modify2090.101.21021.21051.1852
6452006.04.11 12:32modify2090.101.21021.21041.1852
6462006.04.11 12:32modify2090.101.21021.21021.1852
6472006.04.11 12:34s/l2090.101.21021.21021.18520.00457.20
6482006.04.11 12:50buy2100.101.21111.19251.2361
6492006.04.11 12:55modify2100.101.21111.21121.2361
6502006.04.11 12:56s/l2100.101.21121.21121.23610.10457.30
6512006.04.11 14:20sell2110.101.21241.23101.1874
6522006.04.11 14:32close2110.101.21261.23101.1874-0.20457.10
6532006.04.11 14:45sell2120.101.21241.23101.1874
6542006.04.11 14:55close2120.101.21301.23101.1874-0.60456.50
6552006.04.11 14:55buy2130.101.21301.19441.2380
6562006.04.11 14:58modify2130.101.21301.21281.2380
6572006.04.11 14:59s/l2130.101.21281.21281.2380-0.20456.30
6582006.04.11 14:59buy2140.101.21271.19411.2377
6592006.04.11 15:10close2140.101.21271.19411.23770.00456.30
6602006.04.11 15:10buy2150.101.21291.19431.2379
6612006.04.11 15:17modify2150.101.21291.21281.2379
6622006.04.11 15:20s/l2150.101.21281.21281.2379-0.10456.20
6632006.04.11 15:30sell2160.101.21271.23131.1877
6642006.04.11 15:35modify2160.101.21271.21261.1877
6652006.04.11 15:35modify2160.101.21271.21251.1877
6662006.04.11 15:36modify2160.101.21271.21241.1877
6672006.04.11 15:36modify2160.101.21271.21231.1877
6682006.04.11 15:37s/l2160.101.21231.21231.18770.40456.60
6692006.04.11 16:05buy2170.101.21271.19411.2377
6702006.04.11 16:15close2170.101.21231.19411.2377-0.40456.20
6712006.04.11 16:15sell2180.101.21231.23091.1873
6722006.04.11 16:29close2180.101.21251.23091.1873-0.20456.00
6732006.04.11 16:30sell2190.101.21231.23091.1873
6742006.04.11 16:40close2190.101.21341.23091.1873-1.10454.90
6752006.04.11 16:40buy2200.101.21341.19481.2384
6762006.04.11 16:50close2200.101.21331.19481.2384-0.10454.80
6772006.04.11 17:10buy2210.101.21331.19471.2383
6782006.04.11 17:20close2210.101.21331.19471.23830.00454.80
6792006.04.11 17:35buy2220.101.21361.19501.2386
6802006.04.11 17:46close2220.101.21331.19501.2386-0.30454.50
6812006.04.11 18:00buy2230.101.21341.19481.2384
6822006.04.11 18:01modify2230.101.21341.21311.2384
6832006.04.11 18:06modify2230.101.21341.21321.2384
6842006.04.11 18:07modify2230.101.21341.21331.2384
6852006.04.11 18:21modify2230.101.21341.21341.2384
6862006.04.11 18:24modify2230.101.21341.21351.2384
6872006.04.11 18:30s/l2230.101.21351.21351.23840.10454.60
6882006.04.11 18:40sell2240.101.21341.23201.1884
6892006.04.11 18:52close2240.101.21381.23201.1884-0.40454.20
6902006.04.11 19:00sell2250.101.21341.23201.1884
6912006.04.11 19:12close2250.101.21371.23201.1884-0.30453.90
6922006.04.11 19:12buy2260.101.21371.19511.2387
6932006.04.11 19:22close2260.101.21341.19511.2387-0.30453.60
6942006.04.11 20:30sell2270.101.21481.23341.1898
6952006.04.11 20:50modify2270.101.21481.21451.1898
6962006.04.11 20:53s/l2270.101.21451.21451.18980.30453.90
6972006.04.11 21:10buy2280.101.21461.19601.2396
6982006.04.11 21:20close2280.101.21411.19601.2396-0.50453.40
6992006.04.11 21:20sell2290.101.21411.23271.1891
7002006.04.11 21:30close2290.101.21431.23271.1891-0.20453.20
7012006.04.11 22:10buy2300.101.21481.19621.2398
7022006.04.11 22:20close2300.101.21481.19621.23980.00453.20
7032006.04.11 23:00sell2310.101.21421.23281.1892
7042006.04.11 23:10close2310.101.21441.23281.1892-0.20453.00
7052006.04.11 23:20buy2320.101.21461.19601.2396
7062006.04.11 23:31close2320.101.21441.19601.2396-0.20452.80
7072006.04.11 23:31sell2330.101.21441.23301.1894
7082006.04.11 23:41close2330.101.21511.23301.1894-0.70452.10
7092006.04.11 23:45buy2340.101.21541.19681.2404
7102006.04.11 23:50modify2340.101.21541.21541.2404
7112006.04.11 23:50s/l2340.101.21541.21541.24040.00452.10
7122006.04.12 01:05buy2350.101.21651.19791.2415
7132006.04.12 01:15close2350.101.21571.19791.2415-0.80451.30
7142006.04.12 01:20sell2360.101.21591.23451.1909
7152006.04.12 01:30modify2360.101.21591.21621.1909
7162006.04.12 01:31close2360.101.21611.21621.1909-0.20451.10
7172006.04.12 02:15buy2370.101.21591.19731.2409
7182006.04.12 02:23modify2370.101.21591.21561.2409
7192006.04.12 02:29close2370.101.21581.21561.2409-0.10451.00
7202006.04.12 02:40buy2380.101.21641.19781.2414
7212006.04.12 02:54close2380.101.21611.19781.2414-0.30450.70
7222006.04.12 03:05sell2390.101.21591.23451.1909
7232006.04.12 03:18close2390.101.21611.23451.1909-0.20450.50
7242006.04.12 03:30buy2400.101.21631.19771.2413
7252006.04.12 03:41close2400.101.21611.19771.2413-0.20450.30
7262006.04.12 03:50sell2410.101.21601.23461.1910
7272006.04.12 04:01close2410.101.21621.23461.1910-0.20450.10
7282006.04.12 04:19buy2420.101.21631.19771.2413
7292006.04.12 04:30close2420.101.21571.19771.2413-0.60449.50
7302006.04.12 04:30sell2430.101.21571.23431.1907
7312006.04.12 04:40close2430.101.21631.23431.1907-0.60448.90
7322006.04.12 04:55sell2440.101.21571.23431.1907
7332006.04.12 05:05close2440.101.21601.23431.1907-0.30448.60
7342006.04.12 05:15buy2450.101.21591.19731.2409
7352006.04.12 05:25close2450.101.21501.19731.2409-0.90447.70
7362006.04.12 05:25sell2460.101.21501.23361.1900
7372006.04.12 06:14modify2460.101.21501.21471.1900
7382006.04.12 06:15s/l2460.101.21471.21471.19000.30448.00
7392006.04.12 06:30buy2470.101.21491.19631.2399
7402006.04.12 06:30modify2470.101.21491.21481.2399
7412006.04.12 06:32s/l2470.101.21481.21481.2399-0.10447.90
7422006.04.12 06:32buy2480.101.21501.19641.2400
7432006.04.12 06:34modify2480.101.21501.21481.2400
7442006.04.12 06:35modify2480.101.21501.21491.2400
7452006.04.12 06:38s/l2480.101.21491.21491.2400-0.10447.80
7462006.04.12 06:50sell2490.101.21441.23301.1894
7472006.04.12 07:01close2490.101.21471.23301.1894-0.30447.50
7482006.04.12 07:05sell2500.101.21461.23321.1896
7492006.04.12 07:15close2500.101.21511.23321.1896-0.50447.00
7502006.04.12 07:15buy2510.101.21511.19651.2401
7512006.04.12 07:20modify2510.101.21511.21491.2401
7522006.04.12 07:22s/l2510.101.21491.21491.2401-0.20446.80
7532006.04.12 07:50sell2520.101.21491.23351.1899
7542006.04.12 08:30close2520.101.21511.23351.1899-0.20446.60
7552006.04.12 08:30buy2530.101.21511.19651.2401
7562006.04.12 08:40close2530.101.21491.19651.2401-0.20446.40
7572006.04.12 08:45buy2540.101.21551.19691.2405
7582006.04.12 08:45modify2540.101.21551.21521.2405
7592006.04.12 08:46s/l2540.101.21521.21521.2405-0.30446.10
7602006.04.12 08:46buy2550.101.21541.19681.2404
7612006.04.12 08:48modify2550.101.21541.21511.2404
7622006.04.12 08:49s/l2550.101.21511.21511.2404-0.30445.80
7632006.04.12 08:49buy2560.101.21531.19671.2403
7642006.04.12 08:57modify2560.101.21531.21501.2403
7652006.04.12 08:59close2560.101.21521.21501.2403-0.10445.70
7662006.04.12 09:15buy2570.101.21561.19701.2406
7672006.04.12 09:25close2570.101.21471.19701.2406-0.90444.80
7682006.04.12 09:25sell2580.101.21471.23331.1897
7692006.04.12 09:35close2580.101.21511.23331.1897-0.40444.40
7702006.04.12 09:40buy2590.101.21521.19661.2402
7712006.04.12 09:50close2590.101.21481.19661.2402-0.40444.00
7722006.04.12 10:05sell2600.101.21411.23271.1891
7732006.04.12 10:18close2600.101.21451.23271.1891-0.40443.60
7742006.04.12 10:50buy2610.101.21441.19581.2394
7752006.04.12 11:02modify2610.101.21441.21411.2394
7762006.04.12 11:02modify2610.101.21441.21421.2394
7772006.04.12 11:03close2610.101.21431.21421.2394-0.10443.50
7782006.04.12 11:25sell2620.101.21431.23291.1893
7792006.04.12 11:40close2620.101.21451.23291.1893-0.20443.30
7802006.04.12 11:55sell2630.101.21431.23291.1893
7812006.04.12 11:55modify2630.101.21431.21441.1893
7822006.04.12 11:55s/l2630.101.21441.21441.1893-0.10443.20
7832006.04.12 11:55sell2640.101.21421.23281.1892
7842006.04.12 11:56modify2640.101.21421.21431.1892
7852006.04.12 11:57modify2640.101.21421.21411.1892
7862006.04.12 11:57modify2640.101.21421.21401.1892
7872006.04.12 11:57modify2640.101.21421.21391.1892
7882006.04.12 11:58s/l2640.101.21391.21391.18920.30443.50
7892006.04.12 11:58sell2650.101.21381.23241.1888
7902006.04.12 11:58modify2650.101.21381.21411.1888
7912006.04.12 12:00modify2650.101.21381.21361.1888
7922006.04.12 12:00modify2650.101.21381.21351.1888
7932006.04.12 12:00s/l2650.101.21351.21351.18880.30443.80
7942006.04.12 13:10buy2660.101.20921.19061.2342
7952006.04.12 13:15modify2660.101.20921.20891.2342
7962006.04.12 13:15modify2660.101.20921.20901.2342
7972006.04.12 13:18s/l2660.101.20901.20901.2342-0.20443.60
7982006.04.12 14:40buy2670.101.21241.19381.2374
7992006.04.12 14:50close2670.101.21221.19381.2374-0.20443.40
8002006.04.12 14:55sell2680.101.21151.23011.1865
8012006.04.12 14:57modify2680.101.21151.21161.1865
8022006.04.12 14:57modify2680.101.21151.21151.1865
8032006.04.12 14:57modify2680.101.21151.21141.1865
8042006.04.12 14:59s/l2680.101.21141.21141.18650.10443.50
8052006.04.12 14:59sell2690.101.21121.22981.1862
8062006.04.12 14:59modify2690.101.21121.21151.1862
8072006.04.12 15:00modify2690.101.21121.21141.1862
8082006.04.12 15:07s/l2690.101.21141.21141.1862-0.20443.30
8092006.04.12 15:25buy2700.101.21141.19281.2364
8102006.04.12 15:35close2700.101.21131.19281.2364-0.10443.20
8112006.04.12 15:35sell2710.101.21131.22991.1863
8122006.04.12 15:36modify2710.101.21131.21161.1863
8132006.04.12 15:36modify2710.101.21131.21151.1863
8142006.04.12 15:53modify2710.101.21131.21141.1863
8152006.04.12 16:35s/l2710.101.21141.21141.1863-0.10443.10
8162006.04.12 16:50buy2720.101.21111.19251.2361
8172006.04.12 17:01close2720.101.21041.19251.2361-0.70442.40
8182006.04.12 17:05sell2730.101.21021.22881.1852
8192006.04.12 17:11modify2730.101.21021.21021.1852
8202006.04.12 17:12modify2730.101.21021.21011.1852
8212006.04.12 17:12modify2730.101.21021.21001.1852
8222006.04.12 17:15modify2730.101.21021.20991.1852
8232006.04.12 17:15modify2730.101.21021.20981.1852
8242006.04.12 17:20s/l2730.101.20981.20981.18520.40442.80
8252006.04.12 17:50buy2740.101.21051.19191.2355
8262006.04.12 18:00close2740.101.21041.19191.2355-0.10442.70
8272006.04.12 18:10sell2750.101.20971.22831.1847
8282006.04.12 18:22close2750.101.21001.22831.1847-0.30442.40
8292006.04.12 18:35buy2760.101.21011.19151.2351
8302006.04.12 18:46close2760.101.21011.19151.23510.00442.40
8312006.04.12 19:35sell2770.101.21031.22891.1853
8322006.04.12 19:47close2770.101.21051.22891.1853-0.20442.20
8332006.04.12 20:10buy2780.101.21051.19191.2355
8342006.04.12 20:20close2780.101.21031.19191.2355-0.20442.00
8352006.04.12 20:55sell2790.101.21041.22901.1854
8362006.04.12 21:05modify2790.101.21041.21061.1854
8372006.04.12 21:15s/l2790.101.21061.21061.1854-0.20441.80
8382006.04.12 21:25buy2800.101.21061.19201.2356
8392006.04.12 21:40close2800.101.21021.19201.2356-0.40441.40
8402006.04.12 21:40sell2810.101.21021.22881.1852
8412006.04.12 21:50close2810.101.21051.22881.1852-0.30441.10
8422006.04.12 21:55buy2820.101.21051.19191.2355
8432006.04.12 22:07close2820.101.21031.19191.2355-0.20440.90
8442006.04.12 22:20sell2830.101.21021.22881.1852
8452006.04.12 22:32close2830.101.21051.22881.1852-0.30440.60
8462006.04.12 22:35buy2840.101.21061.19201.2356
8472006.04.12 22:48close2840.101.21061.19201.23560.00440.60
8482006.04.12 23:25sell2850.101.21101.22961.1860
8492006.04.13 00:03modify2850.101.21101.21051.1860
8502006.04.13 00:04modify2850.101.21101.21041.1860
8512006.04.13 00:05s/l2850.101.21041.21041.18600.60441.20
8522006.04.13 00:20buy2860.101.21041.19181.2354
8532006.04.13 00:25modify2860.101.21041.21011.2354
8542006.04.13 00:28s/l2860.101.21011.21011.2354-0.30440.90
8552006.04.13 00:35sell2870.101.21021.22881.1852
8562006.04.13 00:42modify2870.101.21021.21051.1852
8572006.04.13 00:42modify2870.101.21021.21031.1852
8582006.04.13 00:43modify2870.101.21021.21021.1852
8592006.04.13 00:50s/l2870.101.21021.21021.18520.00440.90
8602006.04.13 01:15buy2880.101.21051.19191.2355
8612006.04.13 01:25close2880.101.21031.19191.2355-0.20440.70
8622006.04.13 01:55sell2890.101.21011.22871.1851
8632006.04.13 02:06close2890.101.21061.22871.1851-0.50440.20
8642006.04.13 02:20sell2900.101.20981.22841.1848
8652006.04.13 02:30close2900.101.21021.22841.1848-0.40439.80
8662006.04.13 02:55sell2910.101.21001.22861.1850
8672006.04.13 03:06close2910.101.21041.22861.1850-0.40439.40
8682006.04.13 03:15sell2920.101.20991.22851.1849
8692006.04.13 03:29close2920.101.21021.22851.1849-0.30439.10
8702006.04.13 03:45buy2930.101.21031.19171.2353
8712006.04.13 03:55close2930.101.21031.19171.23530.00439.10
8722006.04.13 04:05buy2940.101.21051.19191.2355
8732006.04.13 04:15close2940.101.21051.19191.23550.00439.10
8742006.04.13 04:40sell2950.101.21051.22911.1855
8752006.04.13 04:50close2950.101.21071.22911.1855-0.20438.90
8762006.04.13 05:10buy2960.101.21051.19191.2355
8772006.04.13 05:24close2960.101.21051.19191.23550.00438.90
8782006.04.13 05:50sell2970.101.21011.22871.1851
8792006.04.13 05:50modify2970.101.21011.21011.1851
8802006.04.13 05:50modify2970.101.21011.21001.1851
8812006.04.13 05:52s/l2970.101.21001.21001.18510.10439.00
8822006.04.13 05:52sell2980.101.20991.22851.1849
8832006.04.13 05:53modify2980.101.20991.21021.1849
8842006.04.13 05:54s/l2980.101.21021.21021.1849-0.30438.70
8852006.04.13 05:54sell2990.101.21011.22871.1851
8862006.04.13 05:54modify2990.101.21011.21041.1851
8872006.04.13 06:01s/l2990.101.21041.21041.1851-0.30438.40
8882006.04.13 06:10buy3000.101.21111.19251.2361
8892006.04.13 06:20close3000.101.21091.19251.2361-0.20438.20
8902006.04.13 06:45sell3010.101.21111.22971.1861
8912006.04.13 06:55close3010.101.21141.22971.1861-0.30437.90
8922006.04.13 06:55buy3020.101.21141.19281.2364
8932006.04.13 06:59modify3020.101.21141.21111.2364
8942006.04.13 07:01modify3020.101.21141.21121.2364
8952006.04.13 07:01modify3020.101.21141.21131.2364
8962006.04.13 07:03modify3020.101.21141.21141.2364
8972006.04.13 07:03modify3020.101.21141.21161.2364
8982006.04.13 07:03s/l3020.101.21161.21161.23640.20438.10
8992006.04.13 07:40sell3030.101.21191.23051.1869
9002006.04.13 07:51close3030.101.21211.23051.1869-0.20437.90
9012006.04.13 08:10buy3040.101.21221.19361.2372
9022006.04.13 08:20close3040.101.21221.19361.23720.00437.90
9032006.04.13 08:35sell3050.101.21201.23061.1870
9042006.04.13 08:35modify3050.101.21201.21221.1870
9052006.04.13 08:37s/l3050.101.21221.21221.1870-0.20437.70
9062006.04.13 08:37sell3060.101.21201.23061.1870
9072006.04.13 08:40modify3060.101.21201.21231.1870
9082006.04.13 08:40modify3060.101.21201.21211.1870
9092006.04.13 08:45modify3060.101.21201.21201.1870
9102006.04.13 09:00modify3060.101.21201.21181.1870
9112006.04.13 09:01s/l3060.101.21181.21181.18700.20437.90
9122006.04.13 09:35buy3070.101.21201.19341.2370
9132006.04.13 09:35modify3070.101.21201.21171.2370
9142006.04.13 09:39s/l3070.101.21171.21171.2370-0.30437.60
9152006.04.13 09:39buy3080.101.21191.19331.2369
9162006.04.13 09:40modify3080.101.21191.21161.2369
9172006.04.13 09:45s/l3080.101.21161.21161.2369-0.30437.30
9182006.04.13 09:55sell3090.101.21091.22951.1859
9192006.04.13 10:21close3090.101.21111.22951.1859-0.20437.10
9202006.04.13 10:30buy3100.101.21111.19251.2361
9212006.04.13 10:40close3100.101.21061.19251.2361-0.50436.60
9222006.04.13 10:40sell3110.101.21061.22921.1856
9232006.04.13 10:41modify3110.101.21061.21061.1856
9242006.04.13 10:42modify3110.101.21061.21041.1856
9252006.04.13 10:42s/l3110.101.21041.21041.18560.20436.80
9262006.04.13 10:42sell3120.101.21041.22901.1854
9272006.04.13 10:43modify3120.101.21041.21051.1854
9282006.04.13 10:44modify3120.101.21041.21041.1854
9292006.04.13 10:46s/l3120.101.21041.21041.18540.00436.80
9302006.04.13 11:20buy3130.101.21001.19141.2350
9312006.04.13 11:31close3130.101.20971.19141.2350-0.30436.50
9322006.04.13 12:05sell3140.101.20951.22811.1845
9332006.04.13 12:15close3140.101.20991.22811.1845-0.40436.10
9342006.04.13 12:30sell3150.101.20941.22801.1844
9352006.04.13 12:33modify3150.101.20941.20971.1844
9362006.04.13 12:33modify3150.101.20941.20961.1844
9372006.04.13 12:33modify3150.101.20941.20951.1844
9382006.04.13 12:34s/l3150.101.20951.20951.1844-0.10436.00
9392006.04.13 12:34sell3160.101.20931.22791.1843
9402006.04.13 12:34modify3160.101.20931.20941.1843
9412006.04.13 12:34s/l3160.101.20941.20941.1843-0.10435.90
9422006.04.13 12:34sell3170.101.20991.22851.1849
9432006.04.13 12:35modify3170.101.20991.21021.1849
9442006.04.13 12:36s/l3170.101.21021.21021.1849-0.30435.60
9452006.04.13 12:50buy3180.101.21011.19151.2351
9462006.04.13 13:00close3180.101.20891.19151.2351-1.20434.40
9472006.04.13 13:00sell3190.101.20891.22751.1839
9482006.04.13 13:06modify3190.101.20891.20861.1839
9492006.04.13 13:06modify3190.101.20891.20851.1839
9502006.04.13 13:06modify3190.101.20891.20841.1839
9512006.04.13 13:07modify3190.101.20891.20831.1839
9522006.04.13 13:07modify3190.101.20891.20821.1839
9532006.04.13 13:09modify3190.101.20891.20801.1839
9542006.04.13 13:10s/l3190.101.20801.20801.18390.90435.30
9552006.04.13 13:35buy3200.101.20891.19031.2339
9562006.04.13 13:45close3200.101.20891.19031.23390.00435.30
9572006.04.13 13:50sell3210.101.20811.22671.1831
9582006.04.13 13:54modify3210.101.20811.20831.1831
9592006.04.13 13:55s/l3210.101.20831.20831.1831-0.20435.10
9602006.04.13 14:05buy3220.101.20951.19091.2345
9612006.04.13 14:05modify3220.101.20951.20991.2345
9622006.04.13 14:05modify3220.101.20951.21001.2345
9632006.04.13 14:06s/l3220.101.21001.21001.23450.50435.60
9642006.04.13 14:06buy3230.101.21021.19161.2352
9652006.04.13 14:16close3230.101.20911.19161.2352-1.10434.50
9662006.04.13 14:30sell3240.101.20831.22691.1833
9672006.04.13 14:40close3240.101.20971.22691.1833-1.40433.10
9682006.04.13 14:50buy3250.101.20981.19121.2348
9692006.04.13 15:00close3250.101.20891.19121.2348-0.90432.20
9702006.04.13 15:05sell3260.101.20861.22721.1836
9712006.04.13 15:15close3260.101.20971.22721.1836-1.10431.10
9722006.04.13 15:15buy3270.101.20971.19111.2347
9732006.04.13 15:25close3270.101.20961.19111.2347-0.10431.00
9742006.04.13 15:40sell3280.101.20881.22741.1838
9752006.04.13 15:50close3280.101.21061.22741.1838-1.80429.20
9762006.04.13 15:50buy3290.101.21061.19201.2356
9772006.04.13 16:00close3290.101.21031.19201.2356-0.30428.90
9782006.04.13 16:20sell3300.101.21001.22861.1850
9792006.04.13 16:21modify3300.101.21001.21021.1850
9802006.04.13 16:23s/l3300.101.21021.21021.1850-0.20428.70
9812006.04.13 16:23sell3310.101.21001.22861.1850
9822006.04.13 16:25modify3310.101.21001.21031.1850
9832006.04.13 16:25modify3310.101.21001.20991.1850
9842006.04.13 16:28s/l3310.101.20991.20991.18500.10428.80
9852006.04.13 16:50buy3320.101.21021.19161.2352
9862006.04.13 16:56modify3320.101.21021.20991.2352
9872006.04.13 17:00close3320.101.21021.20991.23520.00428.80
9882006.04.13 18:00sell3330.101.21101.22961.1860
9892006.04.13 18:22close3330.101.21121.22961.1860-0.20428.60
9902006.04.13 18:30buy3340.101.21141.19281.2364
9912006.04.13 18:41close3340.101.21091.19281.2364-0.50428.10
9922006.04.13 18:45sell3350.101.21111.22971.1861
9932006.04.13 18:55close3350.101.21141.22971.1861-0.30427.80
9942006.04.13 19:05buy3360.101.21141.19281.2364
9952006.04.13 19:15close3360.101.21101.19281.2364-0.40427.40
9962006.04.13 19:15sell3370.101.21101.22961.1860
9972006.04.13 19:26close3370.101.21141.22961.1860-0.40427.00
9982006.04.13 19:35buy3380.101.21131.19271.2363
9992006.04.13 19:45close3380.101.21121.19271.2363-0.10426.90
10002006.04.13 19:55sell3390.101.21121.22981.1862
10012006.04.13 20:07close3390.101.21151.22981.1862-0.30426.60
10022006.04.13 20:07buy3400.101.21151.19291.2365
10032006.04.13 20:17close3400.101.21141.19291.2365-0.10426.50
10042006.04.13 20:30buy3410.101.21161.19301.2366
10052006.04.13 20:41close3410.101.21131.19301.2366-0.30426.20
10062006.04.13 20:45sell3420.101.21121.22981.1862
10072006.04.13 20:59modify3420.101.21121.21151.1862
10082006.04.13 21:00close3420.101.21141.21151.1862-0.20426.00
10092006.04.13 21:10buy3430.101.21161.19301.2366
10102006.04.13 21:20close3430.101.21131.19301.2366-0.30425.70
10112006.04.13 21:30sell3440.101.21101.22961.1860
10122006.04.13 21:41close3440.101.21121.22961.1860-0.20425.50
10132006.04.13 22:20buy3450.101.21171.19311.2367
10142006.04.13 22:30close3450.101.21161.19311.2367-0.10425.40
10152006.04.13 23:10buy3460.101.21151.19291.2365
10162006.04.13 23:20close3460.101.21081.19291.2365-0.70424.70
10172006.04.13 23:20sell3470.101.21081.22941.1858
10182006.04.13 23:35close3470.101.21101.22941.1858-0.20424.50
10192006.04.14 00:05buy3480.101.21131.19271.2363
10202006.04.14 00:18close3480.101.21081.19271.2363-0.50424.00
10212006.04.14 00:18sell3490.101.21081.22941.1858
10222006.04.14 00:29close3490.101.21101.22941.1858-0.20423.80
10232006.04.14 00:30buy3500.101.21091.19231.2359
10242006.04.14 00:41close3500.101.21081.19231.2359-0.10423.70
10252006.04.14 00:45sell3510.101.21071.22931.1857
10262006.04.14 00:56close3510.101.21091.22931.1857-0.20423.50
10272006.04.14 01:10buy3520.101.21101.19241.2360
10282006.04.14 01:20close3520.101.21101.19241.23600.00423.50
10292006.04.14 01:45sell3530.101.21111.22971.1861
10302006.04.14 02:02close3530.101.21131.22971.1861-0.20423.30
10312006.04.14 02:10buy3540.101.21111.19251.2361
10322006.04.14 02:24close3540.101.21101.19251.2361-0.10423.20
10332006.04.14 02:24sell3550.101.21101.22961.1860
10342006.04.14 02:46close3550.101.21121.22961.1860-0.20423.00
10352006.04.14 03:15buy3560.101.21101.19241.2360
10362006.04.14 03:26close3560.101.21101.19241.23600.00423.00
10372006.04.14 03:35sell3570.101.21081.22941.1858
10382006.04.14 03:46close3570.101.21101.22941.1858-0.20422.80
10392006.04.14 04:00buy3580.101.21131.19271.2363
10402006.04.14 04:11close3580.101.21101.19271.2363-0.30422.50
10412006.04.14 04:25buy3590.101.21161.19301.2366
10422006.04.14 04:36close3590.101.21111.19301.2366-0.50422.00
10432006.04.14 04:40sell3600.101.21121.22981.1862
10442006.04.14 04:51close3600.101.21141.22981.1862-0.20421.80
10452006.04.14 04:51buy3610.101.21141.19281.2364
10462006.04.14 05:02close3610.101.21131.19281.2364-0.10421.70
10472006.04.14 05:05buy3620.101.21141.19281.2364
10482006.04.14 05:16close3620.101.21131.19281.2364-0.10421.60
10492006.04.14 05:25sell3630.101.21111.22971.1861
10502006.04.14 05:35close3630.101.21131.22971.1861-0.20421.40
10512006.04.14 05:45buy3640.101.21131.19271.2363
10522006.04.14 05:56close3640.101.21121.19271.2363-0.10421.30
10532006.04.14 05:56sell3650.101.21121.22981.1862
10542006.04.14 06:07close3650.101.21141.22981.1862-0.20421.10
10552006.04.14 06:15buy3660.101.21141.19281.2364
10562006.04.14 06:25close3660.101.21121.19281.2364-0.20420.90
10572006.04.14 06:50sell3670.101.21091.22951.1859
10582006.04.14 07:09close3670.101.21111.22951.1859-0.20420.70
10592006.04.14 07:55buy3680.101.21071.19211.2357
10602006.04.14 08:06close3680.101.21001.19211.2357-0.70420.00
10612006.04.14 08:06sell3690.101.21001.22861.1850
10622006.04.14 08:19close3690.101.21051.22861.1850-0.50419.50
10632006.04.14 08:20buy3700.101.21041.19181.2354
10642006.04.14 08:30close3700.101.20981.19181.2354-0.60418.90
10652006.04.14 08:30sell3710.101.20981.22841.1848
10662006.04.14 08:44close3710.101.21021.22841.1848-0.40418.50
10672006.04.14 09:14buy3720.101.21041.19181.2354
10682006.04.14 09:25close3720.101.21021.19181.2354-0.20418.30
10692006.04.14 09:45buy3730.101.21031.19171.2353
10702006.04.14 09:55close3730.101.21031.19171.23530.00418.30
10712006.04.14 10:15sell3740.101.21021.22881.1852
10722006.04.14 10:29close3740.101.21061.22881.1852-0.40417.90
10732006.04.14 10:30buy3750.101.21071.19211.2357
10742006.04.14 10:44close3750.101.21051.19211.2357-0.20417.70
10752006.04.14 11:10buy3760.101.21071.19211.2357
10762006.04.14 11:24close3760.101.21061.19211.2357-0.10417.60
10772006.04.14 11:24sell3770.101.21061.22921.1856
10782006.04.14 11:35close3770.101.21111.22921.1856-0.50417.10
10792006.04.14 11:50buy3780.101.21111.19251.2361
10802006.04.14 12:00close3780.101.21081.19251.2361-0.30416.80
10812006.04.14 12:10sell3790.101.21081.22941.1858
10822006.04.14 12:21close3790.101.21111.22941.1858-0.30416.50
10832006.04.14 12:30buy3800.101.21091.19231.2359
10842006.04.14 12:44close3800.101.21081.19231.2359-0.10416.40
10852006.04.14 12:50buy3810.101.21121.19261.2362
10862006.04.14 13:04close3810.101.21081.19261.2362-0.40416.00
10872006.04.14 13:05sell3820.101.21071.22931.1857
10882006.04.14 13:16close3820.101.21111.22931.1857-0.40415.60
10892006.04.14 13:20buy3830.101.21131.19271.2363
10902006.04.14 13:31close3830.101.21081.19271.2363-0.50415.10
10912006.04.14 13:35sell3840.101.21091.22951.1859
10922006.04.14 13:50close3840.101.21111.22951.1859-0.20414.90
10932006.04.14 14:25buy3850.101.21091.19231.2359
10942006.04.14 14:35close3850.101.21051.19231.2359-0.40414.50
10952006.04.14 14:40sell3860.101.21061.22921.1856
10962006.04.14 16:00close3860.101.21081.22921.1856-0.20414.30
10972006.04.14 16:30buy3870.101.21091.19231.2359
10982006.04.14 16:42modify3870.101.21091.21071.2359
10992006.04.14 16:50modify3870.101.21091.21081.2359
11002006.04.14 16:53modify3870.101.21091.21091.2359
11012006.04.14 16:54modify3870.101.21091.21101.2359
11022006.04.14 17:11s/l3870.101.21101.21101.23590.10414.40
11032006.04.14 17:11sell3880.101.21101.22961.1860
11042006.04.14 17:23close3880.101.21141.22961.1860-0.40414.00
11052006.04.14 17:59sell3890.101.21111.22971.1861
11062006.04.14 18:10close3890.101.21141.22971.1861-0.30413.70
11072006.04.14 19:00sell3900.101.21111.22971.1861
11082006.04.14 19:08modify3900.101.21111.21141.1861
11092006.04.14 19:24close3900.101.21131.21141.1861-0.20413.50
11102006.04.14 19:40sell3910.101.21101.22961.1860
11112006.04.14 19:51close3910.101.21121.22961.1860-0.20413.30
11122006.04.16 21:40buy3920.101.21221.19361.2372
11132006.04.16 21:54close3920.101.21211.19361.2372-0.10413.20
11142006.04.16 22:25buy3930.101.21311.19451.2381
11152006.04.16 22:39close3930.101.21281.19451.2381-0.30412.90
11162006.04.16 22:55sell3940.101.21261.23121.1876
11172006.04.16 23:06close3940.101.21311.23121.1876-0.50412.40
11182006.04.16 23:10buy3950.101.21311.19451.2381
11192006.04.16 23:20close3950.101.21311.19451.23810.00412.40
11202006.04.17 01:00buy3960.101.21691.19831.2419
11212006.04.17 01:06modify3960.101.21691.21681.2419
11222006.04.17 01:06modify3960.101.21691.21691.2419
11232006.04.17 01:06modify3960.101.21691.21701.2419
11242006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21711.2419
11252006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21721.2419
11262006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21731.2419
11272006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21751.2419
11282006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21761.2419
11292006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21781.2419
11302006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21801.2419
11312006.04.17 01:08modify3960.101.21691.21811.2419
11322006.04.17 01:09modify3960.101.21691.21821.2419
11332006.04.17 01:09s/l3960.101.21821.21821.24191.30413.70
11342006.04.17 02:40buy3970.101.21891.20031.2439
11352006.04.17 02:42modify3970.101.21891.21881.2439
11362006.04.17 02:43modify3970.101.21891.21891.2439
11372006.04.17 02:43modify3970.101.21891.21901.2439
11382006.04.17 02:45modify3970.101.21891.21911.2439
11392006.04.17 02:53s/l3970.101.21911.21911.24390.20413.90
11402006.04.17 03:15buy3980.101.21911.20051.2441
11412006.04.17 03:25close3980.101.21801.20051.2441-1.10412.80
11422006.04.17 04:20buy3990.101.21851.19991.2435
11432006.04.17 04:34close3990.101.21781.19991.2435-0.70412.10
11442006.04.17 04:45buy4000.101.21811.19951.2431
11452006.04.17 04:55close4000.101.21771.19951.2431-0.40411.70
11462006.04.17 05:15buy4010.101.21811.19951.2431
11472006.04.17 05:25close4010.101.21791.19951.2431-0.20411.50
11482006.04.17 06:05buy4020.101.21781.19921.2428
11492006.04.17 06:05modify4020.101.21781.21751.2428
11502006.04.17 06:15close4020.101.21771.21751.2428-0.10411.40
11512006.04.17 06:55buy4030.101.21791.19931.2429
11522006.04.17 07:05close4030.101.21781.19931.2429-0.10411.30
11532006.04.17 07:55buy4040.101.21801.19941.2430
11542006.04.17 08:00modify4040.101.21801.21771.2430
11552006.04.17 08:09close4040.101.21801.21771.24300.00411.30
11562006.04.17 09:05buy4050.101.21861.20001.2436
11572006.04.17 09:17close4050.101.21751.20001.2436-1.10410.20
11582006.04.17 09:45buy4060.101.21831.19971.2433
11592006.04.17 09:59close4060.101.21811.19971.2433-0.20410.00
11602006.04.17 11:40buy4070.101.21991.20131.2449
11612006.04.17 11:40modify4070.101.21991.21991.2449
11622006.04.17 11:40modify4070.101.21991.22081.2449
11632006.04.17 11:40modify4070.101.21991.22101.2449
11642006.04.17 11:40s/l4070.101.22101.22101.24491.10411.10
11652006.04.17 11:40buy4080.101.22121.20261.2462
11662006.04.17 11:41modify4080.101.22121.22111.2462
11672006.04.17 11:41s/l4080.101.22111.22111.2462-0.10411.00
11682006.04.17 11:41buy4090.101.22121.20261.2462
11692006.04.17 11:42modify4090.101.22121.22091.2462
11702006.04.17 11:42modify4090.101.22121.22151.2462
11712006.04.17 11:42modify4090.101.22121.22171.2462
11722006.04.17 11:42modify4090.101.22121.22181.2462
11732006.04.17 11:42modify4090.101.22121.22191.2462
11742006.04.17 11:43modify4090.101.22121.22201.2462
11752006.04.17 11:43modify4090.101.22121.22211.2462
11762006.04.17 11:44s/l4090.101.22211.22211.24620.90411.90
11772006.04.17 11:44buy4100.101.22231.20371.2473
11782006.04.17 11:52modify4100.101.22231.22211.2473
11792006.04.17 11:52modify4100.101.22231.22221.2473
11802006.04.17 11:54modify4100.101.22231.22301.2473
11812006.04.17 11:54modify4100.101.22231.22341.2473
11822006.04.17 11:55s/l4100.101.22341.22341.24731.10413.00
11832006.04.17 12:55buy4110.101.22501.20641.2500
11842006.04.17 12:58modify4110.101.22501.22481.2500
11852006.04.17 12:59modify4110.101.22501.22491.2500
11862006.04.17 12:59modify4110.101.22501.22501.2500
11872006.04.17 12:59s/l4110.101.22501.22501.25000.00413.00
11882006.04.17 12:59buy4120.101.22521.20661.2502
11892006.04.17 13:10close4120.101.22311.20661.2502-2.10410.90
11902006.04.17 13:20buy4130.101.22401.20541.2490
11912006.04.17 13:23modify4130.101.22401.22371.2490
11922006.04.17 13:25s/l4130.101.22371.22371.2490-0.30410.60
11932006.04.17 14:05buy4140.101.22381.20521.2488
11942006.04.17 14:11modify4140.101.22381.22351.2488
11952006.04.17 14:11modify4140.101.22381.22361.2488
11962006.04.17 14:15close4140.101.22381.22361.24880.00410.60
11972006.04.17 15:20buy4150.101.22771.20911.2527
11982006.04.17 15:31close4150.101.22671.20911.2527-1.00409.60
11992006.04.17 15:31sell4160.101.22671.24531.2017
12002006.04.17 15:42close4160.101.22731.24531.2017-0.60409.00
12012006.04.17 15:50sell4170.101.22681.24541.2018
12022006.04.17 16:02close4170.101.22701.24541.2018-0.20408.80
12032006.04.17 16:15sell4180.101.22651.24511.2015
12042006.04.17 16:28modify4180.101.22651.22681.2015
12052006.04.17 16:31modify4180.101.22651.22661.2015
12062006.04.17 16:32modify4180.101.22651.22651.2015
12072006.04.17 16:35s/l4180.101.22651.22651.20150.00408.80
12082006.04.17 16:50buy4190.101.22691.20831.2519
12092006.04.17 17:00close4190.101.22691.20831.25190.00408.80
12102006.04.17 17:40buy4200.101.22771.20911.2527
12112006.04.17 17:50modify4200.101.22771.22801.2527
12122006.04.17 17:50modify4200.101.22771.22811.2527
12132006.04.17 17:50s/l4200.101.22811.22811.25270.40409.20
12142006.04.17 18:20sell4210.101.22771.24631.2027
12152006.04.17 18:25modify4210.101.22771.22801.2027
12162006.04.17 18:25modify4210.101.22771.22781.2027
12172006.04.17 18:26modify4210.101.22771.22771.2027
12182006.04.17 18:28s/l4210.101.22771.22771.20270.00409.20
12192006.04.17 20:10sell4220.101.22561.24421.2006
12202006.04.17 20:15modify4220.101.22561.22591.2006
12212006.04.17 20:17modify4220.101.22561.22581.2006
12222006.04.17 20:18modify4220.101.22561.22571.2006
12232006.04.17 20:21modify4220.101.22561.22561.2006
12242006.04.17 20:21modify4220.101.22561.22551.2006
12252006.04.17 20:40s/l4220.101.22551.22551.20060.10409.30
12262006.04.17 20:40buy4230.101.22561.20701.2506
12272006.04.17 20:51close4230.101.22541.20701.2506-0.20409.10
12282006.04.17 21:05sell4240.101.22511.24371.2001
12292006.04.17 21:15close4240.101.22581.24371.2001-0.70408.40
12302006.04.17 21:20buy4250.101.22591.20731.2509
12312006.04.17 21:32close4250.101.22551.20731.2509-0.40408.00
12322006.04.17 21:50sell4260.101.22561.24421.2006
12332006.04.17 22:01close4260.101.22581.24421.2006-0.20407.80
12342006.04.17 22:01buy4270.101.22581.20721.2508
12352006.04.17 22:15close4270.101.22531.20721.2508-0.50407.30
12362006.04.17 22:15sell4280.101.22531.24391.2003
12372006.04.17 22:28close4280.101.22561.24391.2003-0.30407.00
12382006.04.17 22:30sell4290.101.22531.24391.2003
12392006.04.17 22:40close4290.101.22561.24391.2003-0.30406.70
12402006.04.17 23:05sell4300.101.22481.24341.1998
12412006.04.17 23:16close4300.101.22551.24341.1998-0.70406.00
12422006.04.17 23:20buy4310.101.22541.20681.2504
12432006.04.17 23:30close4310.101.22531.20681.2504-0.10405.90
12442006.04.17 23:45buy4320.101.22561.20701.2506
12452006.04.17 23:55modify4320.101.22561.22541.2506
12462006.04.18 00:00close4320.101.22551.22541.2506-0.10405.80
12472006.04.18 00:15buy4330.101.22631.20771.2513
12482006.04.18 00:26close4330.101.22561.20771.2513-0.70405.10
12492006.04.18 00:35buy4340.101.22641.20781.2514
12502006.04.18 00:45close4340.101.22601.20781.2514-0.40404.70
12512006.04.18 00:50buy4350.101.22641.20781.2514
12522006.04.18 01:00close4350.101.22611.20781.2514-0.30404.40
12532006.04.18 01:10buy4360.101.22661.20801.2516
12542006.04.18 01:13modify4360.101.22661.22631.2516
12552006.04.18 01:20close4360.101.22661.22631.25160.00404.40
12562006.04.18 01:40sell4370.101.22641.24501.2014
12572006.04.18 01:55close4370.101.22661.24501.2014-0.20404.20
12582006.04.18 02:35buy4380.101.22651.20791.2515
12592006.04.18 02:45close4380.101.22651.20791.25150.00404.20
12602006.04.18 03:15sell4390.101.22621.24481.2012
12612006.04.18 03:26close4390.101.22661.24481.2012-0.40403.80
12622006.04.18 03:45buy4400.101.22671.20811.2517
12632006.04.18 03:57close4400.101.22631.20811.2517-0.40403.40
12642006.04.18 03:57sell4410.101.22631.24491.2013
12652006.04.18 04:09close4410.101.22661.24491.2013-0.30403.10
12662006.04.18 04:25buy4420.101.22651.20791.2515
12672006.04.18 04:26modify4420.101.22651.22621.2515
12682006.04.18 04:35s/l4420.101.22621.22621.2515-0.30402.80
12692006.04.18 05:00sell4430.101.22601.24461.2010
12702006.04.18 05:17close4430.101.22621.24461.2010-0.20402.60
12712006.04.18 05:25buy4440.101.22631.20771.2513
12722006.04.18 05:36close4440.101.22591.20771.2513-0.40402.20
12732006.04.18 05:40sell4450.101.22581.24441.2008
12742006.04.18 05:51close4450.101.22601.24441.2008-0.20402.00
12752006.04.18 05:55sell4460.101.22551.24411.2005
12762006.04.18 06:05close4460.101.22631.24411.2005-0.80401.20
12772006.04.18 06:15sell4470.101.22551.24411.2005
12782006.04.18 06:25close4470.101.22601.24411.2005-0.50400.70
12792006.04.18 06:35buy4480.101.22591.20731.2509
12802006.04.18 06:41modify4480.101.22591.22571.2509
12812006.04.18 06:41modify4480.101.22591.22581.2509
12822006.04.18 06:43s/l4480.101.22581.22581.2509-0.10400.60
12832006.04.18 06:55sell4490.101.22451.24311.1995
12842006.04.18 06:58modify4490.101.22451.22471.1995
12852006.04.18 06:59modify4490.101.22451.22461.1995
12862006.04.18 06:59modify4490.101.22451.22441.1995
12872006.04.18 07:00s/l4490.101.22441.22441.19950.10400.70
12882006.04.18 07:35sell4500.101.22401.24261.1990
12892006.04.18 07:43modify4500.101.22401.22421.1990
12902006.04.18 07:43modify4500.101.22401.22411.1990
12912006.04.18 07:45s/l4500.101.22411.22411.1990-0.10400.60
12922006.04.18 08:35buy4510.101.22361.20501.2486
12932006.04.18 08:40modify4510.101.22361.22331.2486
12942006.04.18 08:41modify4510.101.22361.22341.2486
12952006.04.18 08:45modify4510.101.22361.22411.2486
12962006.04.18 08:47s/l4510.101.22411.22411.24860.50401.10
12972006.04.18 09:05sell4520.101.22351.24211.1985
12982006.04.18 09:15close4520.101.22621.24211.1985-2.70398.40
12992006.04.18 09:15buy4530.101.22621.20761.2512
13002006.04.18 09:25modify4530.101.22621.22621.2512
13012006.04.18 09:26s/l4530.101.22621.22621.25120.00398.40
13022006.04.18 10:05sell4540.101.22561.24421.2006
13032006.04.18 10:15close4540.101.22711.24421.2006-1.50396.90
13042006.04.18 10:15buy4550.101.22711.20851.2521
13052006.04.18 10:26close4550.101.22631.20851.2521-0.80396.10
13062006.04.18 10:35sell4560.101.22651.24511.2015
13072006.04.18 10:37modify4560.101.22651.22681.2015
13082006.04.18 10:45modify4560.101.22651.22661.2015
13092006.04.18 10:46s/l4560.101.22661.22661.2015-0.10396.00
13102006.04.18 11:10buy4570.101.22641.20781.2514
13112006.04.18 11:21close4570.101.22581.20781.2514-0.60395.40
13122006.04.18 11:25sell4580.101.22581.24441.2008
13132006.04.18 11:32modify4580.101.22581.22591.2008
13142006.04.18 11:36s/l4580.101.22591.22591.2008-0.10395.30
13152006.04.18 11:55buy4590.101.22581.20721.2508
13162006.04.18 12:00modify4590.101.22581.22551.2508
13172006.04.18 12:07close4590.101.22581.22551.25080.00395.30
13182006.04.18 12:30sell4600.101.22501.24361.2000
13192006.04.18 12:40close4600.101.22741.24361.2000-2.40392.90
13202006.04.18 12:40buy4610.101.22741.20881.2524
13212006.04.18 12:40modify4610.101.22741.22721.2524
13222006.04.18 12:41modify4610.101.22741.22731.2524
13232006.04.18 12:44s/l4610.101.22731.22731.2524-0.10392.80
13242006.04.18 12:44buy4620.101.22751.20891.2525
13252006.04.18 12:44modify4620.101.22751.22741.2525
13262006.04.18 12:44s/l4620.101.22741.22741.2525-0.10392.70
13272006.04.18 12:44buy4630.101.22761.20901.2526
13282006.04.18 12:45modify4630.101.22761.22731.2526
13292006.04.18 12:49modify4630.101.22761.22741.2526
13302006.04.18 12:49s/l4630.101.22741.22741.2526-0.20392.50
13312006.04.18 13:25buy4640.101.22871.21011.2537
13322006.04.18 13:37close4640.101.22871.21011.25370.00392.50
13332006.04.18 13:50buy4650.101.22931.21071.2543
13342006.04.18 14:00close4650.101.22901.21071.2543-0.30392.20
13352006.04.18 15:05buy4660.101.22841.20981.2534
13362006.04.18 15:15close4660.101.22701.20981.2534-1.40390.80
13372006.04.18 15:45buy4670.101.22771.20911.2527
13382006.04.18 15:46modify4670.101.22771.22781.2527
13392006.04.18 15:46s/l4670.101.22781.22781.25270.10390.90
13402006.04.18 15:46buy4680.101.22801.20941.2530
13412006.04.18 15:47modify4680.101.22801.22771.2530
13422006.04.18 15:49s/l4680.101.22771.22771.2530-0.30390.60
13432006.04.18 15:49buy4690.101.22791.20931.2529
13442006.04.18 15:59close4690.101.22741.20931.2529-0.50390.10
13452006.04.18 16:10buy4700.101.22801.20941.2530
13462006.04.18 16:10modify4700.101.22801.22771.2530
13472006.04.18 16:10modify4700.101.22801.22811.2530
13482006.04.18 16:13s/l4700.101.22811.22811.25300.10390.20
13492006.04.18 16:13buy4710.101.22831.20971.2533
13502006.04.18 16:15modify4710.101.22831.22801.2533
13512006.04.18 16:20modify4710.101.22831.22831.2533
13522006.04.18 16:38s/l4710.101.22831.22831.25330.00390.20
13532006.04.18 16:50buy4720.101.22911.21051.2541
13542006.04.18 17:00close4720.101.22881.21051.2541-0.30389.90
13552006.04.18 17:05buy4730.101.22901.21041.2540
13562006.04.18 17:15close4730.101.22861.21041.2540-0.40389.50
13572006.04.18 18:10buy4740.101.23081.21221.2558
13582006.04.18 18:19modify4740.101.23081.23101.2558
13592006.04.18 18:20s/l4740.101.23101.23101.25580.20389.70
13602006.04.18 19:20buy4750.101.23121.21261.2562
13612006.04.18 19:30close4750.101.23121.21261.25620.00389.70
13622006.04.18 20:15buy4760.101.23171.21311.2567
13632006.04.18 20:25modify4760.101.23171.23151.2567
13642006.04.18 20:26close4760.101.23171.23151.25670.00389.70
13652006.04.18 20:45buy4770.101.23271.21411.2577
13662006.04.18 20:51modify4770.101.23271.23411.2577
13672006.04.18 20:51modify4770.101.23271.23431.2577
13682006.04.18 20:51modify4770.101.23271.23511.2577
13692006.04.18 20:51modify4770.101.23271.23521.2577
13702006.04.18 20:51s/l4770.101.23521.23521.25772.50392.20
13712006.04.18 22:50buy4780.101.23651.21791.2615
13722006.04.18 22:52modify4780.101.23651.23621.2615
13732006.04.18 22:53modify4780.101.23651.23631.2615
13742006.04.18 23:00close4780.101.23651.23631.26150.00392.20
13752006.04.18 23:55buy4790.101.23631.21771.2613
13762006.04.19 00:05close4790.101.23571.21771.2613-0.60391.60
13772006.04.19 01:00buy4800.101.23621.21761.2612
13782006.04.19 01:01modify4800.101.23621.23591.2612
13792006.04.19 01:02modify4800.101.23621.23601.2612
13802006.04.19 01:03s/l4800.101.23601.23601.2612-0.20391.40
13812006.04.19 01:03buy4810.101.23621.21761.2612
13822006.04.19 01:03modify4810.101.23621.23591.2612
13832006.04.19 01:13close4810.101.23601.23591.2612-0.20391.20
13842006.04.19 02:00buy4820.101.23571.21711.2607
13852006.04.19 02:14close4820.101.23531.21711.2607-0.40390.80
13862006.04.19 03:05buy4830.101.23521.21661.2602
13872006.04.19 03:16close4830.101.23451.21661.2602-0.70390.10
13882006.04.19 03:50buy4840.101.23471.21611.2597
13892006.04.19 04:04close4840.101.23471.21611.25970.00390.10
13902006.04.19 04:35buy4850.101.23501.21641.2600
13912006.04.19 04:45close4850.101.23501.21641.26000.00390.10
13922006.04.19 06:00buy4860.101.23471.21611.2597
13932006.04.19 06:10close4860.101.23401.21611.2597-0.70389.40
13942006.04.19 06:25buy4870.101.23471.21611.2597
13952006.04.19 06:27modify4870.101.23471.23491.2597
13962006.04.19 06:27modify4870.101.23471.23501.2597
13972006.04.19 06:28modify4870.101.23471.23511.2597
13982006.04.19 06:28s/l4870.101.23511.23511.25970.40389.80
13992006.04.19 06:28buy4880.101.23531.21671.2603
14002006.04.19 06:38close4880.101.23501.21671.2603-0.30389.50
14012006.04.19 07:25buy4890.101.23611.21751.2611
14022006.04.19 07:29modify4890.101.23611.23581.2611
14032006.04.19 07:29s/l4890.101.23581.23581.2611-0.30389.20
14042006.04.19 07:29buy4900.101.23591.21731.2609
14052006.04.19 07:40close4900.101.23491.21731.2609-1.00388.20
14062006.04.19 08:05buy4910.101.23541.21681.2604
14072006.04.19 08:15close4910.101.23501.21681.2604-0.40387.80
14082006.04.19 08:25buy4920.101.23561.21701.2606
14092006.04.19 08:30modify4920.101.23561.23551.2606
14102006.04.19 08:30modify4920.101.23561.23571.2606
14112006.04.19 08:31s/l4920.101.23571.23571.26060.10387.90
14122006.04.19 09:15buy4930.101.23731.21871.2623
14132006.04.19 09:25close4930.101.23621.21871.2623-1.10386.80
14142006.04.19 10:35buy4940.101.23501.21641.2600
14152006.04.19 10:45close4940.101.23471.21641.2600-0.30386.50
14162006.04.19 12:11buy4950.101.23461.21601.2596
14172006.04.19 12:16modify4950.101.23461.23431.2596
14182006.04.19 12:17s/l4950.101.23431.23431.2596-0.30386.20
14192006.04.19 16:00buy4960.101.23471.21611.2597
14202006.04.19 16:05modify4960.101.23471.23511.2597
14212006.04.19 16:05s/l4960.101.23511.23511.25970.40386.60
14222006.04.19 17:00buy4970.101.23801.21941.2630
14232006.04.19 17:03modify4970.101.23801.23771.2630
14242006.04.19 17:04modify4970.101.23801.23781.2630
14252006.04.19 17:04s/l4970.101.23781.23781.2630-0.20386.40
14262006.04.19 17:04buy4980.101.23801.21941.2630
14272006.04.19 17:13modify4980.101.23801.23771.2630
14282006.04.19 17:14s/l4980.101.23771.23771.2630-0.30386.10
14292006.04.19 17:50buy4990.101.23841.21981.2634
14302006.04.19 18:00close4990.101.23821.21981.2634-0.20385.90
14312006.04.19 18:10buy5000.101.23941.22081.2644
14322006.04.19 18:20close5000.101.23851.22081.2644-0.90385.00
14332006.04.19 18:40buy5010.101.23911.22051.2641
14342006.04.19 18:50close5010.101.23871.22051.2641-0.40384.60
14352006.04.19 19:45buy5020.101.23871.22011.2637
14362006.04.19 19:51modify5020.101.23871.23841.2637
14372006.04.19 19:56close5020.101.23871.23841.26370.00384.60
14382006.04.19 21:05buy5030.101.23851.21991.2635
14392006.04.19 21:16close5030.101.23811.21991.2635-0.40384.20
14402006.04.19 21:50buy5040.101.23791.21931.2629
14412006.04.19 22:00close5040.101.23761.21931.2629-0.30383.90
14422006.04.19 23:00buy5050.101.23781.21921.2628
14432006.04.19 23:10close5050.101.23761.21921.2628-0.20383.70