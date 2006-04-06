|Symbol
|Period
|1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LongEMA=5; ShortEMA=1; TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=1; StopLoss=186; TakeProfit=250; Lots=0.1; EquityStop=7; Hours=36; col=SkyBlue; TF=60; upperproximity=2; lowerproximity=2;
|- 1970.01.01 00:00
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 04:12
|buy
|1
|0.10
|1.2153
|1.1967
|1.2403
|2
|2006.04.04 04:36
|modify
|1
|0.10
|1.2153
|1.2152
|1.2403
|3
|2006.04.04 04:37
|modify
|1
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.2403
|4
|2006.04.04 04:39
|modify
|1
|0.10
|1.2153
|1.2154
|1.2403
|5
|2006.04.04 04:40
|s/l
|1
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2403
|0.10
|500.10
|6
|2006.04.04 09:35
|buy
|2
|0.10
|1.2176
|1.1990
|1.2426
|7
|2006.04.04 09:37
|modify
|2
|0.10
|1.2176
|1.2173
|1.2426
|8
|2006.04.04 09:40
|modify
|2
|0.10
|1.2176
|1.2175
|1.2426
|9
|2006.04.04 09:40
|modify
|2
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2426
|10
|2006.04.04 09:41
|s/l
|2
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2426
|0.00
|500.10
|11
|2006.04.06 01:20
|buy
|3
|0.10
|1.2282
|1.2096
|1.2532
|12
|2006.04.06 01:25
|modify
|3
|0.10
|1.2282
|1.2280
|1.2532
|13
|2006.04.06 01:25
|modify
|3
|0.10
|1.2282
|1.2281
|1.2532
|14
|2006.04.06 01:25
|modify
|3
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2532
|15
|2006.04.06 01:26
|s/l
|3
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2532
|0.00
|500.10
|16
|2006.04.06 01:30
|sell
|4
|0.10
|1.2279
|1.2465
|1.2029
|17
|2006.04.06 12:40
|modify
|4
|0.10
|1.2279
|1.2282
|1.2029
|18
|2006.04.06 12:40
|s/l
|4
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2029
|-0.30
|499.80
|19
|2006.04.06 14:15
|buy
|5
|0.10
|1.2216
|1.2030
|1.2466
|20
|2006.04.06 14:25
|modify
|5
|0.10
|1.2216
|1.2219
|1.2466
|21
|2006.04.06 14:25
|modify
|5
|0.10
|1.2216
|1.2228
|1.2466
|22
|2006.04.06 14:25
|modify
|5
|0.10
|1.2216
|1.2229
|1.2466
|23
|2006.04.06 14:27
|s/l
|5
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2466
|1.30
|501.10
|24
|2006.04.06 14:27
|buy
|6
|0.10
|1.2231
|1.2045
|1.2481
|25
|2006.04.06 14:29
|modify
|6
|0.10
|1.2231
|1.2229
|1.2481
|26
|2006.04.06 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.2231
|1.2232
|1.2481
|27
|2006.04.06 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.2231
|1.2236
|1.2481
|28
|2006.04.06 14:32
|s/l
|6
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2481
|0.50
|501.60
|29
|2006.04.06 14:50
|sell
|7
|0.10
|1.2227
|1.2413
|1.1977
|30
|2006.04.06 15:21
|modify
|7
|0.10
|1.2227
|1.2227
|1.1977
|31
|2006.04.06 15:23
|modify
|7
|0.10
|1.2227
|1.2226
|1.1977
|32
|2006.04.06 15:25
|modify
|7
|0.10
|1.2227
|1.2225
|1.1977
|33
|2006.04.06 15:25
|modify
|7
|0.10
|1.2227
|1.2224
|1.1977
|34
|2006.04.06 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2227
|1.2221
|1.1977
|35
|2006.04.06 15:27
|s/l
|7
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.1977
|0.60
|502.20
|36
|2006.04.06 16:00
|buy
|8
|0.10
|1.2225
|1.2039
|1.2475
|37
|2006.04.06 17:06
|modify
|8
|0.10
|1.2225
|1.2222
|1.2475
|38
|2006.04.06 17:07
|s/l
|8
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2475
|-0.30
|501.90
|39
|2006.04.06 17:10
|sell
|9
|0.10
|1.2217
|1.2403
|1.1967
|40
|2006.04.06 18:12
|modify
|9
|0.10
|1.2217
|1.2220
|1.1967
|41
|2006.04.06 18:15
|modify
|9
|0.10
|1.2217
|1.2216
|1.1967
|42
|2006.04.06 18:15
|s/l
|9
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.1967
|0.10
|502.00
|43
|2006.04.06 18:30
|buy
|10
|0.10
|1.2218
|1.2032
|1.2468
|44
|2006.04.06 18:30
|modify
|10
|0.10
|1.2218
|1.2216
|1.2468
|45
|2006.04.06 18:31
|modify
|10
|0.10
|1.2218
|1.2218
|1.2468
|46
|2006.04.06 18:34
|s/l
|10
|0.10
|1.2218
|1.2218
|1.2468
|0.00
|502.00
|47
|2006.04.06 18:34
|buy
|11
|0.10
|1.2220
|1.2034
|1.2470
|48
|2006.04.06 18:34
|modify
|11
|0.10
|1.2220
|1.2218
|1.2470
|49
|2006.04.06 18:55
|modify
|11
|0.10
|1.2220
|1.2222
|1.2470
|50
|2006.04.06 18:56
|s/l
|11
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2470
|0.20
|502.20
|51
|2006.04.06 19:25
|sell
|12
|0.10
|1.2226
|1.2412
|1.1976
|52
|2006.04.06 21:38
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2227
|1.1976
|53
|2006.04.06 21:46
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2226
|1.1976
|54
|2006.04.06 21:49
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2225
|1.1976
|55
|2006.04.06 21:53
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2224
|1.1976
|56
|2006.04.06 21:56
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2223
|1.1976
|57
|2006.04.06 22:03
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2222
|1.1976
|58
|2006.04.06 22:04
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2221
|1.1976
|59
|2006.04.06 22:04
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2220
|1.1976
|60
|2006.04.06 22:07
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2219
|1.1976
|61
|2006.04.06 22:08
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2218
|1.1976
|62
|2006.04.06 22:09
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2217
|1.1976
|63
|2006.04.06 22:09
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2216
|1.1976
|64
|2006.04.06 22:09
|modify
|12
|0.10
|1.2226
|1.2215
|1.1976
|65
|2006.04.06 22:25
|s/l
|12
|0.10
|1.2215
|1.2215
|1.1976
|1.10
|503.30
|66
|2006.04.06 22:30
|buy
|13
|0.10
|1.2216
|1.2030
|1.2466
|67
|2006.04.07 12:31
|modify
|13
|0.10
|1.2216
|1.2213
|1.2466
|68
|2006.04.07 12:32
|modify
|13
|0.10
|1.2216
|1.2215
|1.2466
|69
|2006.04.07 12:32
|s/l
|13
|0.10
|1.2215
|1.2215
|1.2466
|-0.10
|503.20
|70
|2006.04.07 12:55
|sell
|14
|0.10
|1.2191
|1.2377
|1.1941
|71
|2006.04.07 13:10
|modify
|14
|0.10
|1.2191
|1.2187
|1.1941
|72
|2006.04.07 13:10
|modify
|14
|0.10
|1.2191
|1.2186
|1.1941
|73
|2006.04.07 13:10
|s/l
|14
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.1941
|0.50
|503.70
|74
|2006.04.07 13:10
|sell
|15
|0.10
|1.2184
|1.2370
|1.1934
|75
|2006.04.07 13:11
|modify
|15
|0.10
|1.2184
|1.2186
|1.1934
|76
|2006.04.07 13:11
|modify
|15
|0.10
|1.2184
|1.2185
|1.1934
|77
|2006.04.07 13:12
|modify
|15
|0.10
|1.2184
|1.2183
|1.1934
|78
|2006.04.07 13:12
|s/l
|15
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.1934
|0.10
|503.80
|79
|2006.04.07 13:12
|sell
|16
|0.10
|1.2181
|1.2367
|1.1931
|80
|2006.04.07 13:12
|modify
|16
|0.10
|1.2181
|1.2183
|1.1931
|81
|2006.04.07 13:12
|modify
|16
|0.10
|1.2181
|1.2182
|1.1931
|82
|2006.04.07 13:13
|modify
|16
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.1931
|83
|2006.04.07 13:13
|s/l
|16
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.1931
|0.00
|503.80
|84
|2006.04.07 13:13
|sell
|17
|0.10
|1.2179
|1.2365
|1.1929
|85
|2006.04.07 13:20
|modify
|17
|0.10
|1.2179
|1.2177
|1.1929
|86
|2006.04.07 13:20
|modify
|17
|0.10
|1.2179
|1.2175
|1.1929
|87
|2006.04.07 13:20
|modify
|17
|0.10
|1.2179
|1.2164
|1.1929
|88
|2006.04.07 13:20
|s/l
|17
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.1929
|1.50
|505.30
|89
|2006.04.07 14:50
|buy
|18
|0.10
|1.2128
|1.1942
|1.2378
|90
|2006.04.11 06:08
|modify
|18
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2378
|91
|2006.04.11 06:08
|modify
|18
|0.10
|1.2128
|1.2129
|1.2378
|92
|2006.04.11 06:09
|modify
|18
|0.10
|1.2128
|1.2130
|1.2378
|93
|2006.04.11 06:09
|modify
|18
|0.10
|1.2128
|1.2132
|1.2378
|94
|2006.04.11 06:09
|modify
|18
|0.10
|1.2128
|1.2133
|1.2378
|95
|2006.04.11 06:10
|s/l
|18
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2378
|0.50
|505.80
|96
|2006.04.11 06:20
|sell
|19
|0.10
|1.2127
|1.2313
|1.1877
|97
|2006.04.11 09:10
|modify
|19
|0.10
|1.2127
|1.2123
|1.1877
|98
|2006.04.11 09:11
|s/l
|19
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1877
|0.40
|506.20
|99
|2006.04.11 09:30
|buy
|20
|0.10
|1.2127
|1.1941
|1.2377
|100
|2006.04.11 13:50
|modify
|20
|0.10
|1.2127
|1.2128
|1.2377
|101
|2006.04.11 13:50
|s/l
|20
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2377
|0.10
|506.30
|102
|2006.04.11 14:15
|sell
|21
|0.10
|1.2129
|1.2315
|1.1879
|103
|2006.04.11 14:15
|modify
|21
|0.10
|1.2129
|1.2125
|1.1879
|104
|2006.04.11 14:15
|s/l
|21
|0.10
|1.2125
|1.2125
|1.1879
|0.40
|506.70
|105
|2006.04.11 14:15
|sell
|22
|0.10
|1.2123
|1.2309
|1.1873
|106
|2006.04.11 14:17
|modify
|22
|0.10
|1.2123
|1.2126
|1.1873
|107
|2006.04.11 14:17
|modify
|22
|0.10
|1.2123
|1.2125
|1.1873
|108
|2006.04.11 14:17
|modify
|22
|0.10
|1.2123
|1.2124
|1.1873
|109
|2006.04.11 14:18
|s/l
|22
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.1873
|-0.10
|506.60
|110
|2006.04.11 14:18
|sell
|23
|0.10
|1.2123
|1.2309
|1.1873
|111
|2006.04.11 15:35
|modify
|23
|0.10
|1.2123
|1.2126
|1.1873
|112
|2006.04.11 15:35
|modify
|23
|0.10
|1.2123
|1.2125
|1.1873
|113
|2006.04.11 15:36
|modify
|23
|0.10
|1.2123
|1.2124
|1.1873
|114
|2006.04.11 15:36
|modify
|23
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1873
|115
|2006.04.11 15:37
|s/l
|23
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1873
|0.00
|506.60
|116
|2006.04.11 16:00
|buy
|24
|0.10
|1.2124
|1.1938
|1.2374
|117
|2006.04.11 16:02
|modify
|24
|0.10
|1.2124
|1.2121
|1.2374
|118
|2006.04.11 16:08
|s/l
|24
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2374
|-0.30
|506.30
|119
|2006.04.11 16:10
|sell
|25
|0.10
|1.2121
|1.2307
|1.1871
|120
|2006.04.12 12:30
|modify
|25
|0.10
|1.2121
|1.2123
|1.1871
|121
|2006.04.12 12:30
|modify
|25
|0.10
|1.2121
|1.2122
|1.1871
|122
|2006.04.12 12:30
|modify
|25
|0.10
|1.2121
|1.2119
|1.1871
|123
|2006.04.12 12:30
|s/l
|25
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.1871
|0.20
|506.50
|124
|2006.04.12 13:05
|buy
|26
|0.10
|1.2090
|1.1904
|1.2340
|125
|2006.04.12 13:15
|modify
|26
|0.10
|1.2090
|1.2089
|1.2340
|126
|2006.04.12 13:15
|modify
|26
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2340
|127
|2006.04.12 13:18
|s/l
|26
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2340
|0.00
|506.50
|128
|2006.04.12 14:32
|sell
|27
|0.10
|1.2120
|1.2306
|1.1870
|129
|2006.04.12 14:37
|modify
|27
|0.10
|1.2120
|1.2123
|1.1870
|130
|2006.04.12 14:39
|s/l
|27
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1870
|-0.30
|506.20
|131
|2006.04.12 14:39
|buy
|28
|0.10
|1.2123
|1.1937
|1.2373
|132
|2006.04.13 07:04
|modify
|28
|0.10
|1.2123
|1.2120
|1.2373
|133
|2006.04.13 07:04
|s/l
|28
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2373
|-0.30
|505.90
|134
|2006.04.13 07:35
|sell
|29
|0.10
|1.2120
|1.2306
|1.1870
|135
|2006.04.13 07:56
|modify
|29
|0.10
|1.2120
|1.2123
|1.1870
|136
|2006.04.13 08:01
|s/l
|29
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1870
|-0.30
|505.60
|137
|2006.04.13 08:05
|buy
|30
|0.10
|1.2126
|1.1940
|1.2376
|138
|2006.04.16 23:24
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2128
|1.2376
|139
|2006.04.16 23:26
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2129
|1.2376
|140
|2006.04.16 23:50
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2130
|1.2376
|141
|2006.04.16 23:53
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2131
|1.2376
|142
|2006.04.16 23:57
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2132
|1.2376
|143
|2006.04.16 23:59
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2133
|1.2376
|144
|2006.04.17 00:04
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2134
|1.2376
|145
|2006.04.17 00:05
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2135
|1.2376
|146
|2006.04.17 00:07
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2138
|1.2376
|147
|2006.04.17 00:08
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2141
|1.2376
|148
|2006.04.17 00:08
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2142
|1.2376
|149
|2006.04.17 00:12
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2148
|1.2376
|150
|2006.04.17 00:13
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2151
|1.2376
|151
|2006.04.17 00:13
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2152
|1.2376
|152
|2006.04.17 00:14
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2153
|1.2376
|153
|2006.04.17 00:14
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2154
|1.2376
|154
|2006.04.17 00:14
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2155
|1.2376
|155
|2006.04.17 00:14
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2156
|1.2376
|156
|2006.04.17 00:19
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2157
|1.2376
|157
|2006.04.17 00:19
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2158
|1.2376
|158
|2006.04.17 00:24
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2159
|1.2376
|159
|2006.04.17 00:24
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2160
|1.2376
|160
|2006.04.17 00:24
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2161
|1.2376
|161
|2006.04.17 00:24
|modify
|30
|0.10
|1.2126
|1.2162
|1.2376
|162
|2006.04.17 00:31
|s/l
|30
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2376
|3.60
|509.20
|163
|2006.04.17 00:58
|buy
|31
|0.10
|1.2168
|1.1982
|1.2418
|164
|2006.04.17 01:06
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2418
|165
|2006.04.17 01:06
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2169
|1.2418
|166
|2006.04.17 01:06
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2170
|1.2418
|167
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2171
|1.2418
|168
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2172
|1.2418
|169
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2173
|1.2418
|170
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2175
|1.2418
|171
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2176
|1.2418
|172
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2178
|1.2418
|173
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2180
|1.2418
|174
|2006.04.17 01:08
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2181
|1.2418
|175
|2006.04.17 01:09
|modify
|31
|0.10
|1.2168
|1.2182
|1.2418
|176
|2006.04.17 01:09
|s/l
|31
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2418
|1.40
|510.60
|177
|2006.04.17 11:35
|buy
|32
|0.10
|1.2196
|1.2010
|1.2446
|178
|2006.04.17 11:37
|modify
|32
|0.10
|1.2196
|1.2193
|1.2446
|179
|2006.04.17 11:40
|modify
|32
|0.10
|1.2196
|1.2199
|1.2446
|180
|2006.04.17 11:40
|modify
|32
|0.10
|1.2196
|1.2208
|1.2446
|181
|2006.04.17 11:40
|modify
|32
|0.10
|1.2196
|1.2210
|1.2446
|182
|2006.04.17 11:40
|s/l
|32
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2446
|1.40
|512.00
|183
|2006.04.17 14:00
|buy
|33
|0.10
|1.2235
|1.2049
|1.2485
|184
|2006.04.17 14:01
|modify
|33
|0.10
|1.2235
|1.2232
|1.2485
|185
|2006.04.17 14:02
|s/l
|33
|0.10
|1.2232
|1.2232
|1.2485
|-0.30
|511.70
|186
|2006.04.17 14:03
|buy
|34
|0.10
|1.2235
|1.2049
|1.2485
|187
|2006.04.17 14:04
|modify
|34
|0.10
|1.2235
|1.2232
|1.2485
|188
|2006.04.17 14:10
|modify
|34
|0.10
|1.2235
|1.2233
|1.2485
|189
|2006.04.17 14:10
|modify
|34
|0.10
|1.2235
|1.2234
|1.2485
|190
|2006.04.17 14:11
|modify
|34
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2485
|191
|2006.04.17 14:11
|modify
|34
|0.10
|1.2235
|1.2236
|1.2485
|192
|2006.04.17 14:16
|modify
|34
|0.10
|1.2235
|1.2238
|1.2485
|193
|2006.04.17 14:17
|s/l
|34
|0.10
|1.2238
|1.2238
|1.2485
|0.30
|512.00
|194
|2006.04.17 15:12
|sell
|35
|0.10
|1.2274
|1.2460
|1.2024
|195
|2006.04.17 15:25
|modify
|35
|0.10
|1.2274
|1.2276
|1.2024
|196
|2006.04.17 15:28
|s/l
|35
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2024
|-0.20
|511.80
|197
|2006.04.17 15:28
|sell
|36
|0.10
|1.2274
|1.2460
|1.2024
|198
|2006.04.17 15:31
|modify
|36
|0.10
|1.2274
|1.2276
|1.2024
|199
|2006.04.17 16:28
|modify
|36
|0.10
|1.2274
|1.2268
|1.2024
|200
|2006.04.17 16:31
|modify
|36
|0.10
|1.2274
|1.2266
|1.2024
|201
|2006.04.17 16:32
|modify
|36
|0.10
|1.2274
|1.2265
|1.2024
|202
|2006.04.17 16:35
|s/l
|36
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2024
|0.90
|512.70
|203
|2006.04.17 16:45
|buy
|37
|0.10
|1.2266
|1.2080
|1.2516
|204
|2006.04.17 16:45
|modify
|37
|0.10
|1.2266
|1.2263
|1.2516
|205
|2006.04.17 17:02
|modify
|37
|0.10
|1.2266
|1.2269
|1.2516
|206
|2006.04.17 17:02
|modify
|37
|0.10
|1.2266
|1.2271
|1.2516
|207
|2006.04.17 17:02
|modify
|37
|0.10
|1.2266
|1.2272
|1.2516
|208
|2006.04.17 17:04
|s/l
|37
|0.10
|1.2272
|1.2272
|1.2516
|0.60
|513.30
|209
|2006.04.17 17:35
|buy
|38
|0.10
|1.2279
|1.2093
|1.2529
|210
|2006.04.17 17:50
|modify
|38
|0.10
|1.2279
|1.2280
|1.2529
|211
|2006.04.17 17:50
|modify
|38
|0.10
|1.2279
|1.2281
|1.2529
|212
|2006.04.17 17:50
|s/l
|38
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2529
|0.20
|513.50
|213
|2006.04.17 18:15
|sell
|39
|0.10
|1.2280
|1.2466
|1.2030
|214
|2006.04.17 18:25
|modify
|39
|0.10
|1.2280
|1.2280
|1.2030
|215
|2006.04.17 18:25
|modify
|39
|0.10
|1.2280
|1.2278
|1.2030
|216
|2006.04.17 18:26
|modify
|39
|0.10
|1.2280
|1.2277
|1.2030
|217
|2006.04.17 18:28
|s/l
|39
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2030
|0.30
|513.80
|218
|2006.04.17 19:55
|sell
|40
|0.10
|1.2255
|1.2441
|1.2005
|219
|2006.04.17 20:17
|modify
|40
|0.10
|1.2255
|1.2258
|1.2005
|220
|2006.04.17 20:18
|modify
|40
|0.10
|1.2255
|1.2257
|1.2005
|221
|2006.04.17 20:21
|modify
|40
|0.10
|1.2255
|1.2256
|1.2005
|222
|2006.04.17 20:21
|modify
|40
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2005
|223
|2006.04.17 20:40
|s/l
|40
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2005
|0.00
|513.80
|224
|2006.04.17 21:00
|sell
|41
|0.10
|1.2249
|1.2435
|1.1999
|225
|2006.04.18 06:58
|modify
|41
|0.10
|1.2249
|1.2247
|1.1999
|226
|2006.04.18 06:59
|modify
|41
|0.10
|1.2249
|1.2246
|1.1999
|227
|2006.04.18 06:59
|modify
|41
|0.10
|1.2249
|1.2244
|1.1999
|228
|2006.04.18 07:00
|s/l
|41
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.1999
|0.50
|514.30
|229
|2006.04.18 07:25
|buy
|42
|0.10
|1.2251
|1.2065
|1.2501
|230
|2006.04.18 09:05
|modify
|42
|0.10
|1.2251
|1.2248
|1.2501
|231
|2006.04.18 09:07
|s/l
|42
|0.10
|1.2248
|1.2248
|1.2501
|-0.30
|514.00
|232
|2006.04.18 09:10
|buy
|43
|0.10
|1.2256
|1.2070
|1.2506
|233
|2006.04.18 09:15
|modify
|43
|0.10
|1.2256
|1.2255
|1.2506
|234
|2006.04.18 09:17
|s/l
|43
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2506
|-0.10
|513.90
|235
|2006.04.18 10:00
|sell
|44
|0.10
|1.2257
|1.2443
|1.2007
|236
|2006.04.18 11:32
|modify
|44
|0.10
|1.2257
|1.2259
|1.2007
|237
|2006.04.18 11:36
|s/l
|44
|0.10
|1.2259
|1.2259
|1.2007
|-0.20
|513.70
|238
|2006.04.18 11:50
|buy
|45
|0.10
|1.2260
|1.2074
|1.2510
|239
|2006.04.18 12:21
|modify
|45
|0.10
|1.2260
|1.2257
|1.2510
|240
|2006.04.18 12:21
|s/l
|45
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2510
|-0.30
|513.40
|241
|2006.04.18 12:22
|buy
|46
|0.10
|1.2261
|1.2075
|1.2511
|242
|2006.04.18 12:30
|modify
|46
|0.10
|1.2261
|1.2261
|1.2511
|243
|2006.04.18 12:31
|modify
|46
|0.10
|1.2261
|1.2271
|1.2511
|244
|2006.04.18 12:31
|modify
|46
|0.10
|1.2261
|1.2276
|1.2511
|245
|2006.04.18 12:31
|s/l
|46
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2511
|1.50
|514.90
|246
|2006.04.18 12:35
|buy
|47
|0.10
|1.2276
|1.2090
|1.2526
|247
|2006.04.18 12:36
|modify
|47
|0.10
|1.2276
|1.2274
|1.2526
|248
|2006.04.18 12:36
|modify
|47
|0.10
|1.2276
|1.2275
|1.2526
|249
|2006.04.18 12:36
|modify
|47
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2526
|250
|2006.04.18 12:36
|s/l
|47
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2526
|0.00
|514.90
|251
|2006.04.18 12:36
|buy
|48
|0.10
|1.2278
|1.2092
|1.2528
|252
|2006.04.18 12:36
|modify
|48
|0.10
|1.2278
|1.2275
|1.2528
|253
|2006.04.18 12:37
|modify
|48
|0.10
|1.2278
|1.2276
|1.2528
|254
|2006.04.18 12:38
|s/l
|48
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2528
|-0.20
|514.70
|255
|2006.04.18 12:38
|buy
|49
|0.10
|1.2278
|1.2092
|1.2528
|256
|2006.04.18 12:50
|modify
|49
|0.10
|1.2278
|1.2279
|1.2528
|257
|2006.04.18 12:50
|modify
|49
|0.10
|1.2278
|1.2280
|1.2528
|258
|2006.04.18 12:50
|modify
|49
|0.10
|1.2278
|1.2282
|1.2528
|259
|2006.04.18 12:52
|modify
|49
|0.10
|1.2278
|1.2283
|1.2528
|260
|2006.04.18 12:54
|s/l
|49
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2528
|0.50
|515.20
|261
|2006.04.18 18:08
|buy
|50
|0.10
|1.2319
|1.2133
|1.2569
|262
|2006.04.18 18:29
|modify
|50
|0.10
|1.2319
|1.2318
|1.2569
|263
|2006.04.18 18:29
|s/l
|50
|0.10
|1.2318
|1.2318
|1.2569
|-0.10
|515.10
|264
|2006.04.18 20:40
|buy
|51
|0.10
|1.2324
|1.2138
|1.2574
|265
|2006.04.18 20:40
|modify
|51
|0.10
|1.2324
|1.2321
|1.2574
|266
|2006.04.18 20:45
|modify
|51
|0.10
|1.2324
|1.2322
|1.2574
|267
|2006.04.18 20:50
|modify
|51
|0.10
|1.2324
|1.2323
|1.2574
|268
|2006.04.18 20:51
|modify
|51
|0.10
|1.2324
|1.2341
|1.2574
|269
|2006.04.18 20:51
|modify
|51
|0.10
|1.2324
|1.2343
|1.2574
|270
|2006.04.18 20:51
|modify
|51
|0.10
|1.2324
|1.2351
|1.2574
|271
|2006.04.18 20:51
|modify
|51
|0.10
|1.2324
|1.2352
|1.2574
|272
|2006.04.18 20:51
|s/l
|51
|0.10
|1.2352
|1.2352
|1.2574
|2.80
|517.90
|273
|2006.04.19 09:12
|buy
|52
|0.10
|1.2372
|1.2186
|1.2622
|274
|2006.04.19 13:02
|close
|52
|0.10
|1.2301
|1.2186
|1.2622
|-7.10
|510.80
|275
|2006.04.19 18:05
|buy
|53
|0.10
|1.2390
|1.2204
|1.2640
|276
|2006.04.20 10:40
|close
|53
|0.10
|1.2319
|1.2204
|1.2640
|-7.10
|503.70
|277
|2006.04.25 12:05
|buy
|54
|0.10
|1.2419
|1.2233
|1.2669
|278
|2006.04.25 12:05
|modify
|54
|0.10
|1.2419
|1.2419
|1.2669
|279
|2006.04.25 12:05
|modify
|54
|0.10
|1.2419
|1.2421
|1.2669
|280
|2006.04.25 12:05
|modify
|54
|0.10
|1.2419
|1.2422
|1.2669
|281
|2006.04.25 12:05
|s/l
|54
|0.10
|1.2422
|1.2422
|1.2669
|0.30
|504.00
|282
|2006.04.25 12:05
|buy
|55
|0.10
|1.2429
|1.2243
|1.2679
|283
|2006.04.25 13:38
|modify
|55
|0.10
|1.2429
|1.2431
|1.2679
|284
|2006.04.25 13:38
|modify
|55
|0.10
|1.2429
|1.2432
|1.2679
|285
|2006.04.25 13:38
|modify
|55
|0.10
|1.2429
|1.2433
|1.2679
|286
|2006.04.25 13:39
|s/l
|55
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2679
|0.40
|504.40
|287
|2006.04.26 16:43
|buy
|56
|0.10
|1.2468
|1.2282
|1.2718
|288
|2006.04.27 14:00
|modify
|56
|0.10
|1.2468
|1.2475
|1.2718
|289
|2006.04.27 14:00
|modify
|56
|0.10
|1.2468
|1.2476
|1.2718
|290
|2006.04.27 14:00
|modify
|56
|0.10
|1.2468
|1.2478
|1.2718
|291
|2006.04.27 14:00
|s/l
|56
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2718
|1.00
|505.40
|292
|2006.04.27 14:05
|buy
|57
|0.10
|1.2495
|1.2309
|1.2745
|293
|2006.04.27 14:19
|modify
|57
|0.10
|1.2495
|1.2492
|1.2745
|294
|2006.04.27 14:19
|modify
|57
|0.10
|1.2495
|1.2496
|1.2745
|295
|2006.04.27 14:19
|s/l
|57
|0.10
|1.2496
|1.2496
|1.2745
|0.10
|505.50
|296
|2006.04.28 08:32
|buy
|58
|0.10
|1.2560
|1.2374
|1.2810
|297
|2006.04.28 08:37
|modify
|58
|0.10
|1.2560
|1.2560
|1.2810
|298
|2006.04.28 08:37
|s/l
|58
|0.10
|1.2560
|1.2560
|1.2810
|0.00
|505.50
|299
|2006.04.28 14:20
|buy
|59
|0.10
|1.2579
|1.2393
|1.2829
|300
|2006.04.28 14:38
|modify
|59
|0.10
|1.2579
|1.2576
|1.2829
|301
|2006.04.28 14:38
|modify
|59
|0.10
|1.2579
|1.2577
|1.2829
|302
|2006.04.28 14:39
|modify
|59
|0.10
|1.2579
|1.2578
|1.2829
|303
|2006.04.28 14:40
|s/l
|59
|0.10
|1.2578
|1.2578
|1.2829
|-0.10
|505.40
|304
|2006.04.28 14:50
|buy
|60
|0.10
|1.2583
|1.2397
|1.2833
|305
|2006.04.28 14:53
|modify
|60
|0.10
|1.2583
|1.2580
|1.2833
|306
|2006.04.28 14:53
|modify
|60
|0.10
|1.2583
|1.2581
|1.2833
|307
|2006.04.28 14:54
|modify
|60
|0.10
|1.2583
|1.2583
|1.2833
|308
|2006.04.28 14:55
|modify
|60
|0.10
|1.2583
|1.2584
|1.2833
|309
|2006.04.28 14:57
|modify
|60
|0.10
|1.2583
|1.2585
|1.2833
|310
|2006.04.28 14:59
|modify
|60
|0.10
|1.2583
|1.2591
|1.2833
|311
|2006.04.28 15:00
|s/l
|60
|0.10
|1.2591
|1.2591
|1.2833
|0.80
|506.20
|312
|2006.05.11 15:58
|buy
|61
|0.10
|1.2862
|1.2676
|1.3112
|313
|2006.05.11 16:51
|modify
|61
|0.10
|1.2862
|1.2859
|1.3112
|314
|2006.05.11 16:52
|modify
|61
|0.10
|1.2862
|1.2860
|1.3112
|315
|2006.05.11 16:52
|modify
|61
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.3112
|316
|2006.05.11 16:52
|modify
|61
|0.10
|1.2862
|1.2863
|1.3112
|317
|2006.05.11 16:53
|modify
|61
|0.10
|1.2862
|1.2864
|1.3112
|318
|2006.05.11 16:53
|modify
|61
|0.10
|1.2862
|1.2866
|1.3112
|319
|2006.05.11 16:53
|modify
|61
|0.10
|1.2862
|1.2867
|1.3112
|320
|2006.05.11 16:54
|s/l
|61
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.3112
|0.50
|506.70
|321
|2006.05.12 09:31
|buy
|62
|0.10
|1.2909
|1.2723
|1.3159
|322
|2006.05.12 09:32
|modify
|62
|0.10
|1.2909
|1.2906
|1.3159
|323
|2006.05.12 09:32
|modify
|62
|0.10
|1.2909
|1.2907
|1.3159
|324
|2006.05.12 09:33
|modify
|62
|0.10
|1.2909
|1.2908
|1.3159
|325
|2006.05.12 09:35
|s/l
|62
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.3159
|-0.10
|506.60
|326
|2006.05.22 07:05
|buy
|63
|0.10
|1.2715
|1.2529
|1.2965
|327
|2006.05.22 07:15
|modify
|63
|0.10
|1.2715
|1.2722
|1.2965
|328
|2006.05.22 07:16
|s/l
|63
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2965
|0.70
|507.30
|329
|2006.05.22 07:30
|buy
|64
|0.10
|1.2719
|1.2533
|1.2969
|330
|2006.05.22 07:30
|modify
|64
|0.10
|1.2719
|1.2720
|1.2969
|331
|2006.05.22 07:32
|s/l
|64
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2969
|0.10
|507.40
|332
|2006.05.22 07:32
|buy
|65
|0.10
|1.2722
|1.2536
|1.2972
|333
|2006.05.22 07:34
|modify
|65
|0.10
|1.2722
|1.2720
|1.2972
|334
|2006.05.22 07:35
|modify
|65
|0.10
|1.2722
|1.2726
|1.2972
|335
|2006.05.22 07:38
|s/l
|65
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2972
|0.40
|507.80
|336
|2006.05.22 08:15
|sell
|66
|0.10
|1.2735
|1.2921
|1.2485
|337
|2006.05.22 14:19
|close
|66
|0.10
|1.2806
|1.2921
|1.2485
|-7.10
|500.70
|338
|2006.05.22 14:55
|sell
|67
|0.10
|1.2805
|1.2991
|1.2555
|339
|2006.05.22 18:07
|close
|67
|0.10
|1.2876
|1.2991
|1.2555
|-7.10
|493.60
|340
|2006.05.22 18:35
|sell
|68
|0.10
|1.2871
|1.3057
|1.2621
|341
|2006.05.22 18:35
|modify
|68
|0.10
|1.2871
|1.2868
|1.2621
|342
|2006.05.22 18:36
|s/l
|68
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2621
|0.30
|493.90
|343
|2006.05.22 18:36
|sell
|69
|0.10
|1.2866
|1.3052
|1.2616
|344
|2006.05.22 18:40
|modify
|69
|0.10
|1.2866
|1.2869
|1.2616
|345
|2006.05.22 18:40
|modify
|69
|0.10
|1.2866
|1.2868
|1.2616
|346
|2006.05.22 18:43
|s/l
|69
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2616
|-0.20
|493.70
|347
|2006.05.22 18:53
|buy
|70
|0.10
|1.2872
|1.2686
|1.3122
|348
|2006.05.23 21:55
|close
|70
|0.10
|1.2801
|1.2686
|1.3122
|-7.10
|486.60
|349
|2006.05.23 22:30
|buy
|71
|0.10
|1.2784
|1.2598
|1.3034
|350
|2006.05.23 22:31
|modify
|71
|0.10
|1.2784
|1.2781
|1.3034
|351
|2006.05.23 22:34
|s/l
|71
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.3034
|-0.30
|486.30
|352
|2006.05.23 22:34
|buy
|72
|0.10
|1.2783
|1.2597
|1.3033
|353
|2006.05.23 23:30
|modify
|72
|0.10
|1.2783
|1.2781
|1.3033
|354
|2006.05.23 23:30
|modify
|72
|0.10
|1.2783
|1.2782
|1.3033
|355
|2006.05.23 23:31
|s/l
|72
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.3033
|-0.10
|486.20
|356
|2006.05.23 23:31
|buy
|73
|0.10
|1.2784
|1.2598
|1.3034
|357
|2006.05.23 23:34
|modify
|73
|0.10
|1.2784
|1.2781
|1.3034
|358
|2006.05.23 23:35
|modify
|73
|0.10
|1.2784
|1.2782
|1.3034
|359
|2006.05.23 23:36
|modify
|73
|0.10
|1.2784
|1.2783
|1.3034
|360
|2006.05.23 23:44
|modify
|73
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.3034
|361
|2006.05.23 23:50
|modify
|73
|0.10
|1.2784
|1.2785
|1.3034
|362
|2006.05.23 23:51
|s/l
|73
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.3034
|0.10
|486.30
|363
|2006.05.24 00:30
|sell
|74
|0.10
|1.2797
|1.2983
|1.2547
|364
|2006.05.24 00:35
|modify
|74
|0.10
|1.2797
|1.2800
|1.2547
|365
|2006.05.24 00:39
|s/l
|74
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2547
|-0.30
|486.00
|366
|2006.05.24 01:15
|buy
|75
|0.10
|1.2782
|1.2596
|1.3032
|367
|2006.05.24 01:15
|modify
|75
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.3032
|368
|2006.05.24 01:15
|s/l
|75
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.3032
|0.00
|486.00
|369
|2006.05.24 01:15
|buy
|76
|0.10
|1.2784
|1.2598
|1.3034
|370
|2006.05.24 01:20
|modify
|76
|0.10
|1.2784
|1.2781
|1.3034
|371
|2006.05.24 01:20
|modify
|76
|0.10
|1.2784
|1.2782
|1.3034
|372
|2006.05.24 01:20
|s/l
|76
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.3034
|-0.20
|485.80
|373
|2006.05.24 01:40
|sell
|77
|0.10
|1.2787
|1.2973
|1.2537
|374
|2006.05.24 03:34
|modify
|77
|0.10
|1.2787
|1.2790
|1.2537
|375
|2006.05.24 03:39
|modify
|77
|0.10
|1.2787
|1.2789
|1.2537
|376
|2006.05.24 03:45
|s/l
|77
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2537
|-0.20
|485.60
|377
|2006.05.24 03:51
|buy
|78
|0.10
|1.2788
|1.2602
|1.3038
|378
|2006.05.24 05:05
|modify
|78
|0.10
|1.2788
|1.2787
|1.3038
|379
|2006.05.24 05:07
|s/l
|78
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.3038
|-0.10
|485.50
|380
|2006.05.24 05:30
|sell
|79
|0.10
|1.2786
|1.2972
|1.2536
|381
|2006.05.24 05:30
|modify
|79
|0.10
|1.2786
|1.2788
|1.2536
|382
|2006.05.24 05:31
|s/l
|79
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2536
|-0.20
|485.30
|383
|2006.05.24 05:31
|sell
|80
|0.10
|1.2786
|1.2972
|1.2536
|384
|2006.05.24 05:32
|modify
|80
|0.10
|1.2786
|1.2789
|1.2536
|385
|2006.05.24 05:32
|modify
|80
|0.10
|1.2786
|1.2788
|1.2536
|386
|2006.05.24 05:32
|modify
|80
|0.10
|1.2786
|1.2787
|1.2536
|387
|2006.05.24 05:33
|modify
|80
|0.10
|1.2786
|1.2785
|1.2536
|388
|2006.05.24 05:34
|s/l
|80
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2536
|0.10
|485.40
|389
|2006.05.24 05:34
|sell
|81
|0.10
|1.2783
|1.2969
|1.2533
|390
|2006.05.24 05:34
|modify
|81
|0.10
|1.2783
|1.2786
|1.2533
|391
|2006.05.24 05:35
|s/l
|81
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2533
|-0.30
|485.10
|392
|2006.05.24 05:55
|buy
|82
|0.10
|1.2784
|1.2598
|1.3034
|393
|2006.05.24 06:15
|modify
|82
|0.10
|1.2784
|1.2781
|1.3034
|394
|2006.05.24 06:15
|modify
|82
|0.10
|1.2784
|1.2782
|1.3034
|395
|2006.05.24 06:16
|s/l
|82
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.3034
|-0.20
|484.90
|396
|2006.05.24 06:35
|sell
|83
|0.10
|1.2785
|1.2971
|1.2535
|397
|2006.05.24 06:38
|modify
|83
|0.10
|1.2785
|1.2788
|1.2535
|398
|2006.05.24 06:40
|s/l
|83
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2535
|-0.30
|484.60
|399
|2006.05.24 06:45
|buy
|84
|0.10
|1.2793
|1.2607
|1.3043
|400
|2006.05.24 06:50
|modify
|84
|0.10
|1.2793
|1.2799
|1.3043
|401
|2006.05.24 06:50
|modify
|84
|0.10
|1.2793
|1.2806
|1.3043
|402
|2006.05.24 06:51
|s/l
|84
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.3043
|1.30
|485.90
|403
|2006.05.24 07:30
|sell
|85
|0.10
|1.2816
|1.3002
|1.2566
|404
|2006.05.24 12:47
|close
|85
|0.10
|1.2889
|1.3002
|1.2566
|-7.30
|478.60
|405
|2006.05.24 13:00
|sell
|86
|0.10
|1.2867
|1.3053
|1.2617
|406
|2006.05.24 13:00
|modify
|86
|0.10
|1.2867
|1.2869
|1.2617
|407
|2006.05.24 13:00
|modify
|86
|0.10
|1.2867
|1.2863
|1.2617
|408
|2006.05.24 13:00
|modify
|86
|0.10
|1.2867
|1.2862
|1.2617
|409
|2006.05.24 13:00
|modify
|86
|0.10
|1.2867
|1.2860
|1.2617
|410
|2006.05.24 13:00
|s/l
|86
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2617
|0.70
|479.30
|411
|2006.05.24 13:00
|sell
|87
|0.10
|1.2858
|1.3044
|1.2608
|412
|2006.05.24 13:10
|modify
|87
|0.10
|1.2858
|1.2845
|1.2608
|413
|2006.05.24 13:10
|modify
|87
|0.10
|1.2858
|1.2827
|1.2608
|414
|2006.05.24 13:10
|s/l
|87
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2608
|3.10
|482.40
|415
|2006.05.24 13:35
|buy
|88
|0.10
|1.2848
|1.2662
|1.3098
|416
|2006.05.24 14:24
|close
|88
|0.10
|1.2777
|1.2662
|1.3098
|-7.10
|475.30
|417
|2006.05.24 15:05
|buy
|89
|0.10
|1.2770
|1.2584
|1.3020
|418
|2006.05.24 17:40
|modify
|89
|0.10
|1.2770
|1.2767
|1.3020
|419
|2006.05.24 17:40
|s/l
|89
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.3020
|-0.30
|475.00
|420
|2006.05.24 19:05
|sell
|90
|0.10
|1.2772
|1.2958
|1.2522
|421
|2006.05.24 20:08
|modify
|90
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2522
|422
|2006.05.24 20:09
|s/l
|90
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2522
|0.00
|475.00
|423
|2006.05.24 20:09
|sell
|91
|0.10
|1.2770
|1.2956
|1.2520
|424
|2006.05.24 20:10
|modify
|91
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2520
|425
|2006.05.24 20:12
|s/l
|91
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2520
|0.00
|475.00
|426
|2006.05.24 21:20
|buy
|92
|0.10
|1.2758
|1.2572
|1.3008
|427
|2006.05.24 22:26
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2755
|1.3008
|428
|2006.05.24 22:26
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2756
|1.3008
|429
|2006.05.24 22:34
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2757
|1.3008
|430
|2006.05.24 22:39
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.3008
|431
|2006.05.24 22:40
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2759
|1.3008
|432
|2006.05.24 22:44
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2760
|1.3008
|433
|2006.05.24 22:45
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2763
|1.3008
|434
|2006.05.24 22:48
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2764
|1.3008
|435
|2006.05.24 22:49
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2765
|1.3008
|436
|2006.05.24 22:49
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2766
|1.3008
|437
|2006.05.24 22:50
|modify
|92
|0.10
|1.2758
|1.2767
|1.3008
|438
|2006.05.24 22:51
|s/l
|92
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.3008
|0.90
|475.90
|439
|2006.05.24 23:15
|sell
|93
|0.10
|1.2765
|1.2951
|1.2515
|440
|2006.05.25 01:00
|modify
|93
|0.10
|1.2765
|1.2764
|1.2515
|441
|2006.05.25 01:00
|modify
|93
|0.10
|1.2765
|1.2763
|1.2515
|442
|2006.05.25 01:01
|s/l
|93
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2515
|0.20
|476.10
|443
|2006.05.25 01:01
|sell
|94
|0.10
|1.2762
|1.2948
|1.2512
|444
|2006.05.25 01:04
|modify
|94
|0.10
|1.2762
|1.2764
|1.2512
|445
|2006.05.25 01:05
|modify
|94
|0.10
|1.2762
|1.2763
|1.2512
|446
|2006.05.25 01:07
|modify
|94
|0.10
|1.2762
|1.2761
|1.2512
|447
|2006.05.25 01:09
|s/l
|94
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2512
|0.10
|476.20
|448
|2006.05.25 01:30
|buy
|95
|0.10
|1.2765
|1.2579
|1.3015
|449
|2006.05.25 06:05
|modify
|95
|0.10
|1.2765
|1.2764
|1.3015
|450
|2006.05.25 06:05
|s/l
|95
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.3015
|-0.10
|476.10
|451
|2006.05.25 06:35
|sell
|96
|0.10
|1.2775
|1.2961
|1.2525
|452
|2006.05.25 07:35
|modify
|96
|0.10
|1.2775
|1.2769
|1.2525
|453
|2006.05.25 07:37
|s/l
|96
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2525
|0.60
|476.70
|454
|2006.05.25 08:00
|buy
|97
|0.10
|1.2769
|1.2583
|1.3019
|455
|2006.05.25 08:05
|modify
|97
|0.10
|1.2769
|1.2766
|1.3019
|456
|2006.05.25 08:06
|modify
|97
|0.10
|1.2769
|1.2767
|1.3019
|457
|2006.05.25 08:08
|s/l
|97
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.3019
|-0.20
|476.50
|458
|2006.05.25 08:55
|sell
|98
|0.10
|1.2783
|1.2969
|1.2533
|459
|2006.05.25 09:30
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2786
|1.2533
|460
|2006.05.25 09:30
|s/l
|98
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2533
|-0.30
|476.20
|461
|2006.05.25 09:35
|sell
|99
|0.10
|1.2781
|1.2967
|1.2531
|462
|2006.05.25 09:55
|modify
|99
|0.10
|1.2781
|1.2782
|1.2531
|463
|2006.05.25 09:55
|s/l
|99
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2531
|-0.10
|476.10
|464
|2006.05.25 10:35
|buy
|100
|0.10
|1.2775
|1.2589
|1.3025
|465
|2006.05.25 10:50
|modify
|100
|0.10
|1.2775
|1.2776
|1.3025
|466
|2006.05.25 10:53
|s/l
|100
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.3025
|0.10
|476.20
|467
|2006.05.25 10:53
|buy
|101
|0.10
|1.2778
|1.2592
|1.3028
|468
|2006.05.25 10:54
|modify
|101
|0.10
|1.2778
|1.2776
|1.3028
|469
|2006.05.25 10:55
|s/l
|101
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.3028
|-0.20
|476.00
|470
|2006.05.25 11:02
|sell
|102
|0.10
|1.2774
|1.2960
|1.2524
|471
|2006.05.25 11:25
|modify
|102
|0.10
|1.2774
|1.2765
|1.2524
|472
|2006.05.25 11:25
|modify
|102
|0.10
|1.2774
|1.2764
|1.2524
|473
|2006.05.25 11:26
|s/l
|102
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2524
|1.00
|477.00
|474
|2006.05.25 11:50
|buy
|103
|0.10
|1.2767
|1.2581
|1.3017
|475
|2006.05.25 11:55
|modify
|103
|0.10
|1.2767
|1.2765
|1.3017
|476
|2006.05.25 11:56
|s/l
|103
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.3017
|-0.20
|476.80
|477
|2006.05.25 11:59
|sell
|104
|0.10
|1.2763
|1.2949
|1.2513
|478
|2006.05.25 12:04
|modify
|104
|0.10
|1.2763
|1.2766
|1.2513
|479
|2006.05.25 12:05
|modify
|104
|0.10
|1.2763
|1.2765
|1.2513
|480
|2006.05.25 12:07
|modify
|104
|0.10
|1.2763
|1.2764
|1.2513
|481
|2006.05.25 12:09
|modify
|104
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2513
|482
|2006.05.25 12:10
|s/l
|104
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2513
|0.00
|476.80
|483
|2006.05.25 12:20
|buy
|105
|0.10
|1.2764
|1.2578
|1.3014
|484
|2006.05.25 12:30
|modify
|105
|0.10
|1.2764
|1.2767
|1.3014
|485
|2006.05.25 12:30
|modify
|105
|0.10
|1.2764
|1.2773
|1.3014
|486
|2006.05.25 12:30
|s/l
|105
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.3014
|0.90
|477.70
|487
|2006.05.25 12:35
|buy
|106
|0.10
|1.2778
|1.2592
|1.3028
|488
|2006.05.25 12:35
|modify
|106
|0.10
|1.2778
|1.2783
|1.3028
|489
|2006.05.25 12:35
|modify
|106
|0.10
|1.2778
|1.2795
|1.3028
|490
|2006.05.25 12:35
|s/l
|106
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.3028
|1.70
|479.40
|491
|2006.05.25 12:35
|buy
|107
|0.10
|1.2796
|1.2610
|1.3046
|492
|2006.05.25 12:35
|modify
|107
|0.10
|1.2796
|1.2793
|1.3046
|493
|2006.05.25 12:35
|modify
|107
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.3046
|494
|2006.05.25 12:36
|s/l
|107
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.3046
|0.00
|479.40
|495
|2006.05.25 12:36
|buy
|108
|0.10
|1.2795
|1.2609
|1.3045
|496
|2006.05.25 18:30
|modify
|108
|0.10
|1.2795
|1.2796
|1.3045
|497
|2006.05.25 18:30
|modify
|108
|0.10
|1.2795
|1.2797
|1.3045
|498
|2006.05.25 18:30
|modify
|108
|0.10
|1.2795
|1.2798
|1.3045
|499
|2006.05.25 18:30
|modify
|108
|0.10
|1.2795
|1.2800
|1.3045
|500
|2006.05.25 18:30
|modify
|108
|0.10
|1.2795
|1.2802
|1.3045
|501
|2006.05.25 18:31
|modify
|108
|0.10
|1.2795
|1.2803
|1.3045
|502
|2006.05.25 18:31
|modify
|108
|0.10
|1.2795
|1.2805
|1.3045
|503
|2006.05.25 18:31
|s/l
|108
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.3045
|1.00
|480.40
|504
|2006.05.25 19:05
|sell
|109
|0.10
|1.2803
|1.2989
|1.2553
|505
|2006.05.25 19:15
|modify
|109
|0.10
|1.2803
|1.2806
|1.2553
|506
|2006.05.25 19:15
|modify
|109
|0.10
|1.2803
|1.2800
|1.2553
|507
|2006.05.25 19:18
|s/l
|109
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2553
|0.30
|480.70
|508
|2006.05.25 20:40
|buy
|110
|0.10
|1.2791
|1.2605
|1.3041
|509
|2006.05.25 20:46
|modify
|110
|0.10
|1.2791
|1.2793
|1.3041
|510
|2006.05.25 20:47
|modify
|110
|0.10
|1.2791
|1.2794
|1.3041
|511
|2006.05.25 20:47
|modify
|110
|0.10
|1.2791
|1.2796
|1.3041
|512
|2006.05.25 20:47
|modify
|110
|0.10
|1.2791
|1.2797
|1.3041
|513
|2006.05.25 20:47
|modify
|110
|0.10
|1.2791
|1.2798
|1.3041
|514
|2006.05.25 20:49
|s/l
|110
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.3041
|0.70
|481.40
|515
|2006.05.25 21:20
|buy
|111
|0.10
|1.2804
|1.2618
|1.3054
|516
|2006.05.25 21:28
|modify
|111
|0.10
|1.2804
|1.2801
|1.3054
|517
|2006.05.25 21:28
|modify
|111
|0.10
|1.2804
|1.2802
|1.3054
|518
|2006.05.25 21:29
|modify
|111
|0.10
|1.2804
|1.2803
|1.3054
|519
|2006.05.25 21:30
|modify
|111
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.3054
|520
|2006.05.25 21:30
|modify
|111
|0.10
|1.2804
|1.2806
|1.3054
|521
|2006.05.25 21:30
|modify
|111
|0.10
|1.2804
|1.2807
|1.3054
|522
|2006.05.25 21:32
|s/l
|111
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3054
|0.30
|481.70
|523
|2006.05.25 22:05
|sell
|112
|0.10
|1.2816
|1.3002
|1.2566
|524
|2006.05.25 22:46
|modify
|112
|0.10
|1.2816
|1.2811
|1.2566
|525
|2006.05.25 23:06
|s/l
|112
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2566
|0.50
|482.20
|526
|2006.05.25 23:10
|buy
|113
|0.10
|1.2810
|1.2624
|1.3060
|527
|2006.05.25 23:52
|modify
|113
|0.10
|1.2810
|1.2807
|1.3060
|528
|2006.05.25 23:53
|s/l
|113
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3060
|-0.30
|481.90
|529
|2006.05.25 23:53
|buy
|114
|0.10
|1.2809
|1.2623
|1.3059
|530
|2006.05.25 23:55
|modify
|114
|0.10
|1.2809
|1.2807
|1.3059
|531
|2006.05.25 23:55
|s/l
|114
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3059
|-0.20
|481.70
|532
|2006.05.26 00:00
|sell
|115
|0.10
|1.2802
|1.2988
|1.2552
|533
|2006.05.26 00:00
|modify
|115
|0.10
|1.2802
|1.2803
|1.2552
|534
|2006.05.26 00:00
|modify
|115
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2552
|535
|2006.05.26 00:01
|s/l
|115
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2552
|0.00
|481.70
|536
|2006.05.26 00:01
|sell
|116
|0.10
|1.2800
|1.2986
|1.2550
|537
|2006.05.26 00:36
|modify
|116
|0.10
|1.2800
|1.2803
|1.2550
|538
|2006.05.26 00:38
|modify
|116
|0.10
|1.2800
|1.2802
|1.2550
|539
|2006.05.26 00:40
|s/l
|116
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2550
|-0.20
|481.50
|540
|2006.05.26 00:45
|buy
|117
|0.10
|1.2803
|1.2617
|1.3053
|541
|2006.05.26 07:54
|modify
|117
|0.10
|1.2803
|1.2800
|1.3053
|542
|2006.05.26 07:56
|modify
|117
|0.10
|1.2803
|1.2801
|1.3053
|543
|2006.05.26 07:57
|modify
|117
|0.10
|1.2803
|1.2802
|1.3053
|544
|2006.05.26 07:58
|modify
|117
|0.10
|1.2803
|1.2804
|1.3053
|545
|2006.05.26 07:58
|modify
|117
|0.10
|1.2803
|1.2805
|1.3053
|546
|2006.05.26 07:58
|s/l
|117
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.3053
|0.20
|481.70
|547
|2006.05.26 08:25
|sell
|118
|0.10
|1.2814
|1.3000
|1.2564
|548
|2006.05.26 10:50
|modify
|118
|0.10
|1.2814
|1.2812
|1.2564
|549
|2006.05.26 10:50
|modify
|118
|0.10
|1.2814
|1.2811
|1.2564
|550
|2006.05.26 10:55
|s/l
|118
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2564
|0.30
|482.00
|551
|2006.05.26 11:00
|buy
|119
|0.10
|1.2811
|1.2625
|1.3061
|552
|2006.05.26 11:20
|modify
|119
|0.10
|1.2811
|1.2813
|1.3061
|553
|2006.05.26 11:30
|s/l
|119
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.3061
|0.20
|482.20
|554
|2006.05.26 11:35
|sell
|120
|0.10
|1.2810
|1.2996
|1.2560
|555
|2006.05.26 11:55
|modify
|120
|0.10
|1.2810
|1.2812
|1.2560
|556
|2006.05.26 11:58
|modify
|120
|0.10
|1.2810
|1.2811
|1.2560
|557
|2006.05.26 11:58
|s/l
|120
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2560
|-0.10
|482.10
|558
|2006.05.26 12:35
|buy
|121
|0.10
|1.2806
|1.2620
|1.3056
|559
|2006.05.26 12:35
|modify
|121
|0.10
|1.2806
|1.2803
|1.3056
|560
|2006.05.26 12:35
|modify
|121
|0.10
|1.2806
|1.2807
|1.3056
|561
|2006.05.26 12:37
|s/l
|121
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3056
|0.10
|482.20
|562
|2006.05.26 12:37
|buy
|122
|0.10
|1.2809
|1.2623
|1.3059
|563
|2006.05.26 12:38
|modify
|122
|0.10
|1.2809
|1.2806
|1.3059
|564
|2006.05.26 12:38
|modify
|122
|0.10
|1.2809
|1.2807
|1.3059
|565
|2006.05.26 12:39
|s/l
|122
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3059
|-0.20
|482.00
|566
|2006.05.26 12:39
|buy
|123
|0.10
|1.2809
|1.2623
|1.3059
|567
|2006.05.26 12:43
|modify
|123
|0.10
|1.2809
|1.2813
|1.3059
|568
|2006.05.26 12:44
|s/l
|123
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.3059
|0.40
|482.40
|569
|2006.05.26 12:55
|sell
|124
|0.10
|1.2805
|1.2991
|1.2555
|570
|2006.05.26 13:20
|modify
|124
|0.10
|1.2805
|1.2807
|1.2555
|571
|2006.05.26 13:20
|modify
|124
|0.10
|1.2805
|1.2803
|1.2555
|572
|2006.05.26 13:20
|modify
|124
|0.10
|1.2805
|1.2802
|1.2555
|573
|2006.05.26 13:21
|s/l
|124
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2555
|0.30
|482.70
|574
|2006.05.26 13:21
|sell
|125
|0.10
|1.2801
|1.2987
|1.2551
|575
|2006.05.26 13:21
|modify
|125
|0.10
|1.2801
|1.2803
|1.2551
|576
|2006.05.26 13:21
|modify
|125
|0.10
|1.2801
|1.2802
|1.2551
|577
|2006.05.26 13:21
|modify
|125
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2551
|578
|2006.05.26 13:21
|modify
|125
|0.10
|1.2801
|1.2800
|1.2551
|579
|2006.05.26 13:22
|s/l
|125
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2551
|0.10
|482.80
|580
|2006.05.26 13:22
|sell
|126
|0.10
|1.2798
|1.2984
|1.2548
|581
|2006.05.26 13:23
|modify
|126
|0.10
|1.2798
|1.2800
|1.2548
|582
|2006.05.26 13:23
|modify
|126
|0.10
|1.2798
|1.2791
|1.2548
|583
|2006.05.26 13:23
|modify
|126
|0.10
|1.2798
|1.2790
|1.2548
|584
|2006.05.26 13:23
|modify
|126
|0.10
|1.2798
|1.2788
|1.2548
|585
|2006.05.26 13:23
|modify
|126
|0.10
|1.2798
|1.2786
|1.2548
|586
|2006.05.26 13:23
|modify
|126
|0.10
|1.2798
|1.2782
|1.2548
|587
|2006.05.26 13:23
|s/l
|126
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2548
|1.60
|484.40
|588
|2006.05.26 13:23
|sell
|127
|0.10
|1.2780
|1.2966
|1.2530
|589
|2006.05.26 13:28
|modify
|127
|0.10
|1.2780
|1.2783
|1.2530
|590
|2006.05.26 13:28
|s/l
|127
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2530
|-0.30
|484.10
|591
|2006.05.26 14:45
|buy
|128
|0.10
|1.2717
|1.2531
|1.2967
|592
|2006.05.26 14:45
|modify
|128
|0.10
|1.2717
|1.2716
|1.2967
|593
|2006.05.26 14:45
|modify
|128
|0.10
|1.2717
|1.2723
|1.2967
|594
|2006.05.26 14:45
|modify
|128
|0.10
|1.2717
|1.2724
|1.2967
|595
|2006.05.26 14:45
|modify
|128
|0.10
|1.2717
|1.2725
|1.2967
|596
|2006.05.26 14:48
|s/l
|128
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2967
|0.80
|484.90
|597
|2006.05.26 14:48
|buy
|129
|0.10
|1.2727
|1.2541
|1.2977
|598
|2006.05.26 15:12
|modify
|129
|0.10
|1.2727
|1.2724
|1.2977
|599
|2006.05.26 15:14
|s/l
|129
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2977
|-0.30
|484.60
|600
|2006.05.26 15:46
|sell
|130
|0.10
|1.2737
|1.2923
|1.2487
|601
|2006.05.26 16:02
|modify
|130
|0.10
|1.2737
|1.2740
|1.2487
|602
|2006.05.26 16:02
|modify
|130
|0.10
|1.2737
|1.2739
|1.2487
|603
|2006.05.26 16:03
|s/l
|130
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2487
|-0.20
|484.40
|604
|2006.05.26 16:15
|buy
|131
|0.10
|1.2738
|1.2552
|1.2988
|605
|2006.05.28 23:31
|modify
|131
|0.10
|1.2738
|1.2735
|1.2988
|606
|2006.05.28 23:35
|modify
|131
|0.10
|1.2738
|1.2736
|1.2988
|607
|2006.05.28 23:35
|modify
|131
|0.10
|1.2738
|1.2746
|1.2988
|608
|2006.05.28 23:36
|s/l
|131
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2988
|0.80
|485.20
|609
|2006.05.29 00:10
|sell
|132
|0.10
|1.2741
|1.2927
|1.2491
|610
|2006.05.29 00:20
|modify
|132
|0.10
|1.2741
|1.2740
|1.2491
|611
|2006.05.29 00:20
|modify
|132
|0.10
|1.2741
|1.2739
|1.2491
|612
|2006.05.29 00:22
|s/l
|132
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2491
|0.20
|485.40
|613
|2006.05.29 00:35
|sell
|133
|0.10
|1.2736
|1.2922
|1.2486
|614
|2006.05.30 02:54
|close
|133
|0.10
|1.2807
|1.2922
|1.2486
|-7.10
|478.30
|615
|2006.05.30 03:20
|sell
|134
|0.10
|1.2801
|1.2987
|1.2551
|616
|2006.05.30 09:51
|close
|134
|0.10
|1.2873
|1.2987
|1.2551
|-7.20
|471.10
|617
|2006.05.30 10:45
|sell
|135
|0.10
|1.2874
|1.3060
|1.2624
|618
|2006.05.30 10:55
|modify
|135
|0.10
|1.2874
|1.2872
|1.2624
|619
|2006.05.30 10:58
|s/l
|135
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2624
|0.20
|471.30
|620
|2006.05.30 11:20
|buy
|136
|0.10
|1.2871
|1.2685
|1.3121
|621
|2006.05.30 14:00
|modify
|136
|0.10
|1.2871
|1.2880
|1.3121
|622
|2006.05.30 14:00
|modify
|136
|0.10
|1.2871
|1.2881
|1.3121
|623
|2006.05.30 14:00
|modify
|136
|0.10
|1.2871
|1.2896
|1.3121
|624
|2006.05.30 14:00
|modify
|136
|0.10
|1.2871
|1.2897
|1.3121
|625
|2006.05.30 14:00
|modify
|136
|0.10
|1.2871
|1.2898
|1.3121
|626
|2006.05.30 14:00
|modify
|136
|0.10
|1.2871
|1.2900
|1.3121
|627
|2006.05.30 14:01
|s/l
|136
|0.10
|1.2900
|1.2900
|1.3121
|2.90
|474.20
|628
|2006.05.30 14:35
|sell
|137
|0.10
|1.2894
|1.3080
|1.2644
|629
|2006.05.30 15:01
|modify
|137
|0.10
|1.2894
|1.2893
|1.2644
|630
|2006.05.30 15:01
|modify
|137
|0.10
|1.2894
|1.2892
|1.2644
|631
|2006.05.30 15:03
|s/l
|137
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2644
|0.20
|474.40
|632
|2006.05.30 16:20
|buy
|138
|0.10
|1.2870
|1.2684
|1.3120
|633
|2006.05.30 16:28
|modify
|138
|0.10
|1.2870
|1.2867
|1.3120
|634
|2006.05.30 16:31
|modify
|138
|0.10
|1.2870
|1.2874
|1.3120
|635
|2006.05.30 16:31
|modify
|138
|0.10
|1.2870
|1.2875
|1.3120
|636
|2006.05.30 16:31
|modify
|138
|0.10
|1.2870
|1.2878
|1.3120
|637
|2006.05.30 16:34
|s/l
|138
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.3120
|0.80
|475.20
|638
|2006.05.30 17:10
|sell
|139
|0.10
|1.2880
|1.3066
|1.2630
|639
|2006.05.30 17:10
|modify
|139
|0.10
|1.2880
|1.2882
|1.2630
|640
|2006.05.30 17:12
|s/l
|139
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2630
|-0.20
|475.00
|641
|2006.05.30 17:12
|sell
|140
|0.10
|1.2880
|1.3066
|1.2630
|642
|2006.05.30 17:14
|modify
|140
|0.10
|1.2880
|1.2883
|1.2630
|643
|2006.05.30 17:15
|modify
|140
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2630
|644
|2006.05.30 17:15
|s/l
|140
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2630
|0.00
|475.00
|645
|2006.05.30 17:31
|buy
|141
|0.10
|1.2882
|1.2696
|1.3132
|646
|2006.05.30 18:11
|modify
|141
|0.10
|1.2882
|1.2879
|1.3132
|647
|2006.05.30 18:15
|modify
|141
|0.10
|1.2882
|1.2880
|1.3132
|648
|2006.05.30 18:15
|modify
|141
|0.10
|1.2882
|1.2881
|1.3132
|649
|2006.05.30 18:19
|modify
|141
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.3132
|650
|2006.05.30 18:20
|modify
|141
|0.10
|1.2882
|1.2883
|1.3132
|651
|2006.05.30 18:25
|modify
|141
|0.10
|1.2882
|1.2884
|1.3132
|652
|2006.05.30 18:27
|s/l
|141
|0.10
|1.2884
|1.2884
|1.3132
|0.20
|475.20
|653
|2006.05.30 18:40
|sell
|142
|0.10
|1.2883
|1.3069
|1.2633
|654
|2006.05.30 18:40
|modify
|142
|0.10
|1.2883
|1.2886
|1.2633
|655
|2006.05.30 18:40
|modify
|142
|0.10
|1.2883
|1.2885
|1.2633
|656
|2006.05.30 18:40
|modify
|142
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2633
|657
|2006.05.30 18:41
|s/l
|142
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2633
|0.00
|475.20
|658
|2006.05.30 18:41
|sell
|143
|0.10
|1.2882
|1.3068
|1.2632
|659
|2006.05.30 18:43
|modify
|143
|0.10
|1.2882
|1.2885
|1.2632
|660
|2006.05.30 18:44
|s/l
|143
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2632
|-0.30
|474.90
|661
|2006.05.30 18:44
|sell
|144
|0.10
|1.2883
|1.3069
|1.2633
|662
|2006.05.30 18:44
|modify
|144
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2633
|663
|2006.05.30 18:55
|modify
|144
|0.10
|1.2883
|1.2882
|1.2633
|664
|2006.05.30 18:55
|modify
|144
|0.10
|1.2883
|1.2881
|1.2633
|665
|2006.05.30 18:56
|modify
|144
|0.10
|1.2883
|1.2880
|1.2633
|666
|2006.05.30 19:27
|s/l
|144
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2633
|0.30
|475.20
|667
|2006.05.30 19:27
|buy
|145
|0.10
|1.2880
|1.2694
|1.3130
|668
|2006.05.31 06:17
|modify
|145
|0.10
|1.2880
|1.2878
|1.3130
|669
|2006.05.31 06:17
|modify
|145
|0.10
|1.2880
|1.2879
|1.3130
|670
|2006.05.31 06:17
|modify
|145
|0.10
|1.2880
|1.2882
|1.3130
|671
|2006.05.31 06:17
|modify
|145
|0.10
|1.2880
|1.2886
|1.3130
|672
|2006.05.31 06:18
|s/l
|145
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.3130
|0.60
|475.80
|673
|2006.05.31 06:20
|buy
|146
|0.10
|1.2891
|1.2705
|1.3141
|674
|2006.05.31 06:49
|modify
|146
|0.10
|1.2891
|1.2888
|1.3141
|675
|2006.05.31 06:50
|s/l
|146
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.3141
|-0.30
|475.50
|676
|2006.05.31 07:05
|sell
|147
|0.10
|1.2885
|1.3071
|1.2635
|677
|2006.05.31 07:35
|modify
|147
|0.10
|1.2885
|1.2886
|1.2635
|678
|2006.05.31 07:36
|s/l
|147
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2635
|-0.10
|475.40
|679
|2006.05.31 07:45
|buy
|148
|0.10
|1.2893
|1.2707
|1.3143
|680
|2006.05.31 18:03
|close
|148
|0.10
|1.2822
|1.2707
|1.3143
|-7.10
|468.30
|681
|2006.05.31 18:15
|sell
|149
|0.10
|1.2840
|1.3026
|1.2590
|682
|2006.05.31 18:20
|modify
|149
|0.10
|1.2840
|1.2841
|1.2590
|683
|2006.05.31 18:20
|modify
|149
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2590
|684
|2006.05.31 18:21
|s/l
|149
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2590
|0.00
|468.30
|685
|2006.05.31 18:30
|sell
|150
|0.10
|1.2830
|1.3016
|1.2580
|686
|2006.05.31 18:30
|modify
|150
|0.10
|1.2830
|1.2831
|1.2580
|687
|2006.05.31 18:30
|modify
|150
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2580
|688
|2006.05.31 18:30
|modify
|150
|0.10
|1.2830
|1.2829
|1.2580
|689
|2006.05.31 18:30
|s/l
|150
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2580
|0.10
|468.40
|690
|2006.05.31 18:30
|sell
|151
|0.10
|1.2828
|1.3014
|1.2578
|691
|2006.05.31 18:30
|modify
|151
|0.10
|1.2828
|1.2830
|1.2578
|692
|2006.05.31 18:30
|modify
|151
|0.10
|1.2828
|1.2825
|1.2578
|693
|2006.05.31 18:30
|modify
|151
|0.10
|1.2828
|1.2824
|1.2578
|694
|2006.05.31 18:31
|s/l
|151
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2578
|0.40
|468.80
|695
|2006.05.31 18:31
|sell
|152
|0.10
|1.2823
|1.3009
|1.2573
|696
|2006.05.31 18:31
|modify
|152
|0.10
|1.2823
|1.2826
|1.2573
|697
|2006.05.31 18:31
|modify
|152
|0.10
|1.2823
|1.2825
|1.2573
|698
|2006.05.31 18:32
|s/l
|152
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2573
|-0.20
|468.60
|699
|2006.05.31 18:32
|sell
|153
|0.10
|1.2823
|1.3009
|1.2573
|700
|2006.05.31 18:32
|modify
|153
|0.10
|1.2823
|1.2826
|1.2573
|701
|2006.05.31 18:32
|modify
|153
|0.10
|1.2823
|1.2824
|1.2573
|702
|2006.05.31 18:33
|modify
|153
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2573
|703
|2006.05.31 18:33
|s/l
|153
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2573
|0.00
|468.60
|704
|2006.05.31 18:33
|sell
|154
|0.10
|1.2821
|1.3007
|1.2571
|705
|2006.05.31 18:35
|modify
|154
|0.10
|1.2821
|1.2824
|1.2571
|706
|2006.05.31 18:35
|s/l
|154
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2571
|-0.30
|468.30
|707
|2006.05.31 19:10
|buy
|155
|0.10
|1.2818
|1.2632
|1.3068
|708
|2006.05.31 22:00
|modify
|155
|0.10
|1.2818
|1.2815
|1.3068
|709
|2006.05.31 22:03
|modify
|155
|0.10
|1.2818
|1.2816
|1.3068
|710
|2006.05.31 22:03
|modify
|155
|0.10
|1.2818
|1.2817
|1.3068
|711
|2006.05.31 22:04
|s/l
|155
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.3068
|-0.10
|468.20
|712
|2006.05.31 22:20
|sell
|156
|0.10
|1.2817
|1.3003
|1.2567
|713
|2006.05.31 22:56
|modify
|156
|0.10
|1.2817
|1.2820
|1.2567
|714
|2006.05.31 23:49
|modify
|156
|0.10
|1.2817
|1.2812
|1.2567
|715
|2006.05.31 23:50
|s/l
|156
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2567
|0.50
|468.70
|716
|2006.05.31 23:50
|buy
|157
|0.10
|1.2812
|1.2626
|1.3062
|717
|2006.06.01 11:25
|close
|157
|0.10
|1.2739
|1.2626
|1.3062
|-7.30
|461.40
|718
|2006.06.01 11:45
|buy
|158
|0.10
|1.2753
|1.2567
|1.3003
|719
|2006.06.01 14:00
|modify
|158
|0.10
|1.2753
|1.2761
|1.3003
|720
|2006.06.01 14:00
|modify
|158
|0.10
|1.2753
|1.2762
|1.3003
|721
|2006.06.01 14:01
|s/l
|158
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.3003
|0.90
|462.30
|722
|2006.06.01 15:20
|sell
|159
|0.10
|1.2803
|1.2989
|1.2553
|723
|2006.06.01 17:15
|modify
|159
|0.10
|1.2803
|1.2806
|1.2553
|724
|2006.06.01 17:15
|s/l
|159
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2553
|-0.30
|462.00
|725
|2006.06.01 17:45
|buy
|160
|0.10
|1.2810
|1.2624
|1.3060
|726
|2006.06.01 21:38
|modify
|160
|0.10
|1.2810
|1.2807
|1.3060
|727
|2006.06.01 22:00
|s/l
|160
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3060
|-0.30
|461.70
|728
|2006.06.01 22:05
|sell
|161
|0.10
|1.2809
|1.2995
|1.2559
|729
|2006.06.01 22:35
|modify
|161
|0.10
|1.2809
|1.2812
|1.2559
|730
|2006.06.01 22:40
|modify
|161
|0.10
|1.2809
|1.2811
|1.2559
|731
|2006.06.01 22:42
|modify
|161
|0.10
|1.2809
|1.2810
|1.2559
|732
|2006.06.01 22:45
|modify
|161
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2559
|733
|2006.06.01 22:52
|s/l
|161
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2559
|0.00
|461.70
|734
|2006.06.01 22:55
|buy
|162
|0.10
|1.2809
|1.2623
|1.3059
|735
|2006.06.01 22:57
|modify
|162
|0.10
|1.2809
|1.2806
|1.3059
|736
|2006.06.01 22:59
|s/l
|162
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.3059
|-0.30
|461.40
|737
|2006.06.01 22:59
|buy
|163
|0.10
|1.2808
|1.2622
|1.3058
|738
|2006.06.01 22:59
|modify
|163
|0.10
|1.2808
|1.2805
|1.3058
|739
|2006.06.01 23:00
|s/l
|163
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.3058
|-0.30
|461.10
|740
|2006.06.01 23:11
|sell
|164
|0.10
|1.2807
|1.2993
|1.2557
|741
|2006.06.01 23:47
|modify
|164
|0.10
|1.2807
|1.2810
|1.2557
|742
|2006.06.01 23:47
|modify
|164
|0.10
|1.2807
|1.2809
|1.2557
|743
|2006.06.01 23:47
|modify
|164
|0.10
|1.2807
|1.2808
|1.2557
|744
|2006.06.01 23:48
|s/l
|164
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2557
|-0.10
|461.00
|745
|2006.06.01 23:55
|buy
|165
|0.10
|1.2814
|1.2628
|1.3064
|746
|2006.06.01 23:56
|modify
|165
|0.10
|1.2814
|1.2813
|1.3064
|747
|2006.06.01 23:58
|s/l
|165
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.3064
|-0.10
|460.90
|748
|2006.06.01 23:58
|buy
|166
|0.10
|1.2815
|1.2629
|1.3065
|749
|2006.06.01 23:59
|modify
|166
|0.10
|1.2815
|1.2813
|1.3065
|750
|2006.06.02 00:02
|s/l
|166
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.3065
|-0.20
|460.70
|751
|2006.06.02 00:10
|sell
|167
|0.10
|1.2811
|1.2997
|1.2561
|752
|2006.06.02 06:15
|modify
|167
|0.10
|1.2811
|1.2805
|1.2561
|753
|2006.06.02 06:15
|modify
|167
|0.10
|1.2811
|1.2804
|1.2561
|754
|2006.06.02 06:15
|modify
|167
|0.10
|1.2811
|1.2803
|1.2561
|755
|2006.06.02 06:17
|s/l
|167
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2561
|0.80
|461.50
|756
|2006.06.02 06:17
|sell
|168
|0.10
|1.2801
|1.2987
|1.2551
|757
|2006.06.02 06:19
|modify
|168
|0.10
|1.2801
|1.2804
|1.2551
|758
|2006.06.02 06:19
|s/l
|168
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2551
|-0.30
|461.20
|759
|2006.06.02 06:19
|sell
|169
|0.10
|1.2805
|1.2991
|1.2555
|760
|2006.06.02 06:20
|modify
|169
|0.10
|1.2805
|1.2806
|1.2555
|761
|2006.06.02 06:20
|modify
|169
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2555
|762
|2006.06.02 06:22
|s/l
|169
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2555
|0.00
|461.20
|763
|2006.06.02 06:35
|buy
|170
|0.10
|1.2811
|1.2625
|1.3061
|764
|2006.06.02 10:22
|modify
|170
|0.10
|1.2811
|1.2813
|1.3061
|765
|2006.06.02 10:22
|modify
|170
|0.10
|1.2811
|1.2814
|1.3061
|766
|2006.06.02 10:25
|modify
|170
|0.10
|1.2811
|1.2818
|1.3061
|767
|2006.06.02 10:25
|s/l
|170
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.3061
|0.70
|461.90
|768
|2006.06.02 10:25
|buy
|171
|0.10
|1.2819
|1.2633
|1.3069
|769
|2006.06.02 10:26
|modify
|171
|0.10
|1.2819
|1.2816
|1.3069
|770
|2006.06.02 10:26
|modify
|171
|0.10
|1.2819
|1.2817
|1.3069
|771
|2006.06.02 10:27
|modify
|171
|0.10
|1.2819
|1.2818
|1.3069
|772
|2006.06.02 10:27
|modify
|171
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.3069
|773
|2006.06.02 10:27
|modify
|171
|0.10
|1.2819
|1.2820
|1.3069
|774
|2006.06.02 10:28
|modify
|171
|0.10
|1.2819
|1.2821
|1.3069
|775
|2006.06.02 10:29
|s/l
|171
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.3069
|0.20
|462.10
|776
|2006.06.02 10:29
|buy
|172
|0.10
|1.2820
|1.2634
|1.3070
|777
|2006.06.02 10:30
|modify
|172
|0.10
|1.2820
|1.2817
|1.3070
|778
|2006.06.02 10:30
|s/l
|172
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.3070
|-0.30
|461.80
|779
|2006.06.02 10:45
|sell
|173
|0.10
|1.2814
|1.3000
|1.2564
|780
|2006.06.02 12:32
|close
|173
|0.10
|1.2887
|1.3000
|1.2564
|-7.30
|454.50
|781
|2006.06.02 13:25
|sell
|174
|0.10
|1.2911
|1.3097
|1.2661
|782
|2006.06.02 13:40
|modify
|174
|0.10
|1.2911
|1.2908
|1.2661
|783
|2006.06.02 13:40
|modify
|174
|0.10
|1.2911
|1.2907
|1.2661
|784
|2006.06.02 13:43
|s/l
|174
|0.10
|1.2907
|1.2907
|1.2661
|0.40
|454.90
|785
|2006.06.02 13:55
|buy
|175
|0.10
|1.2918
|1.2732
|1.3168
|786
|2006.06.02 13:58
|modify
|175
|0.10
|1.2918
|1.2915
|1.3168
|787
|2006.06.02 13:58
|modify
|175
|0.10
|1.2918
|1.2916
|1.3168
|788
|2006.06.02 13:59
|s/l
|175
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.3168
|-0.20
|454.70
|789
|2006.06.02 13:59
|buy
|176
|0.10
|1.2914
|1.2728
|1.3164
|790
|2006.06.02 14:03
|modify
|176
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.3164
|791
|2006.06.02 14:04
|s/l
|176
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.3164
|0.00
|454.70
|792
|2006.06.02 14:05
|sell
|177
|0.10
|1.2899
|1.3085
|1.2649
|793
|2006.06.05 07:30
|close
|177
|0.10
|1.2970
|1.3085
|1.2649
|-7.10
|447.60
|794
|2006.06.05 07:50
|sell
|178
|0.10
|1.2959
|1.3145
|1.2709
|795
|2006.06.05 07:50
|modify
|178
|0.10
|1.2959
|1.2962
|1.2709
|796
|2006.06.05 07:52
|s/l
|178
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.2709
|-0.30
|447.30
|797
|2006.06.05 07:52
|sell
|179
|0.10
|1.2960
|1.3146
|1.2710
|798
|2006.06.05 08:09
|modify
|179
|0.10
|1.2960
|1.2963
|1.2710
|799
|2006.06.05 08:10
|modify
|179
|0.10
|1.2960
|1.2962
|1.2710
|800
|2006.06.05 08:19
|modify
|179
|0.10
|1.2960
|1.2961
|1.2710
|801
|2006.06.05 08:22
|s/l
|179
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.2710
|-0.10
|447.20
|802
|2006.06.05 08:35
|buy
|180
|0.10
|1.2965
|1.2779
|1.3215
|803
|2006.06.05 08:36
|modify
|180
|0.10
|1.2965
|1.2962
|1.3215
|804
|2006.06.05 08:37
|modify
|180
|0.10
|1.2965
|1.2963
|1.3215
|805
|2006.06.05 08:38
|s/l
|180
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.3215
|-0.20
|447.00
|806
|2006.06.05 08:38
|buy
|181
|0.10
|1.2965
|1.2779
|1.3215
|807
|2006.06.05 08:39
|modify
|181
|0.10
|1.2965
|1.2962
|1.3215
|808
|2006.06.05 08:40
|modify
|181
|0.10
|1.2965
|1.2964
|1.3215
|809
|2006.06.05 08:40
|modify
|181
|0.10
|1.2965
|1.2965
|1.3215
|810
|2006.06.05 08:40
|modify
|181
|0.10
|1.2965
|1.2966
|1.3215
|811
|2006.06.05 08:40
|modify
|181
|0.10
|1.2965
|1.2967
|1.3215
|812
|2006.06.05 08:42
|s/l
|181
|0.10
|1.2967
|1.2967
|1.3215
|0.20
|447.20
|813
|2006.06.05 09:05
|sell
|182
|0.10
|1.2968
|1.3154
|1.2718
|814
|2006.06.05 09:22
|modify
|182
|0.10
|1.2968
|1.2971
|1.2718
|815
|2006.06.05 09:23
|modify
|182
|0.10
|1.2968
|1.2970
|1.2718
|816
|2006.06.05 09:23
|modify
|182
|0.10
|1.2968
|1.2969
|1.2718
|817
|2006.06.05 09:28
|s/l
|182
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.2718
|-0.10
|447.10
|818
|2006.06.05 09:30
|buy
|183
|0.10
|1.2970
|1.2784
|1.3220
|819
|2006.06.05 22:08
|close
|183
|0.10
|1.2899
|1.2784
|1.3220
|-7.10
|440.00
|820
|2006.06.05 22:20
|buy
|184
|0.10
|1.2906
|1.2720
|1.3156
|821
|2006.06.05 23:26
|modify
|184
|0.10
|1.2906
|1.2903
|1.3156
|822
|2006.06.05 23:27
|modify
|184
|0.10
|1.2906
|1.2904
|1.3156
|823
|2006.06.05 23:27
|modify
|184
|0.10
|1.2906
|1.2905
|1.3156
|824
|2006.06.05 23:28
|s/l
|184
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.3156
|-0.10
|439.90
|825
|2006.06.05 23:35
|sell
|185
|0.10
|1.2900
|1.3086
|1.2650
|826
|2006.06.05 23:38
|modify
|185
|0.10
|1.2900
|1.2903
|1.2650
|827
|2006.06.05 23:38
|modify
|185
|0.10
|1.2900
|1.2902
|1.2650
|828
|2006.06.05 23:41
|modify
|185
|0.10
|1.2900
|1.2901
|1.2650
|829
|2006.06.05 23:50
|s/l
|185
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2650
|-0.10
|439.80
|830
|2006.06.05 23:55
|buy
|186
|0.10
|1.2901
|1.2715
|1.3151
|831
|2006.06.06 00:05
|modify
|186
|0.10
|1.2901
|1.2898
|1.3151
|832
|2006.06.06 00:05
|s/l
|186
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.3151
|-0.30
|439.50
|833
|2006.06.06 00:10
|buy
|187
|0.10
|1.2908
|1.2722
|1.3158
|834
|2006.06.06 00:14
|modify
|187
|0.10
|1.2908
|1.2907
|1.3158
|835
|2006.06.06 00:16
|s/l
|187
|0.10
|1.2907
|1.2907
|1.3158
|-0.10
|439.40
|836
|2006.06.06 00:30
|sell
|188
|0.10
|1.2903
|1.3089
|1.2653
|837
|2006.06.06 00:34
|modify
|188
|0.10
|1.2903
|1.2906
|1.2653
|838
|2006.06.06 00:36
|modify
|188
|0.10
|1.2903
|1.2905
|1.2653
|839
|2006.06.06 00:37
|modify
|188
|0.10
|1.2903
|1.2904
|1.2653
|840
|2006.06.06 00:37
|modify
|188
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2653
|841
|2006.06.06 00:38
|modify
|188
|0.10
|1.2903
|1.2902
|1.2653
|842
|2006.06.06 00:38
|s/l
|188
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2653
|0.10
|439.50
|843
|2006.06.06 01:25
|buy
|189
|0.10
|1.2898
|1.2712
|1.3148
|844
|2006.06.06 02:19
|modify
|189
|0.10
|1.2898
|1.2895
|1.3148
|845
|2006.06.06 02:20
|modify
|189
|0.10
|1.2898
|1.2896
|1.3148
|846
|2006.06.06 02:20
|modify
|189
|0.10
|1.2898
|1.2897
|1.3148
|847
|2006.06.06 02:20
|modify
|189
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.3148
|848
|2006.06.06 02:30
|s/l
|189
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.3148
|0.00
|439.50
|849
|2006.06.06 02:40
|sell
|190
|0.10
|1.2897
|1.3083
|1.2647
|850
|2006.06.06 03:04
|modify
|190
|0.10
|1.2897
|1.2893
|1.2647
|851
|2006.06.06 03:07
|modify
|190
|0.10
|1.2897
|1.2892
|1.2647
|852
|2006.06.06 03:44
|s/l
|190
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2647
|0.50
|440.00
|853
|2006.06.06 04:09
|sell
|191
|0.10
|1.2888
|1.3074
|1.2638
|854
|2006.06.06 10:07
|modify
|191
|0.10
|1.2888
|1.2891
|1.2638
|855
|2006.06.06 10:07
|s/l
|191
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2638
|-0.30
|439.70
|856
|2006.06.06 10:40
|buy
|192
|0.10
|1.2875
|1.2689
|1.3125
|857
|2006.06.06 10:40
|modify
|192
|0.10
|1.2875
|1.2873
|1.3125
|858
|2006.06.06 10:41
|s/l
|192
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.3125
|-0.20
|439.50
|859
|2006.06.06 10:41
|buy
|193
|0.10
|1.2875
|1.2689
|1.3125
|860
|2006.06.07 06:29
|close
|193
|0.10
|1.2804
|1.2689
|1.3125
|-7.10
|432.40
|861
|2006.06.07 07:05
|buy
|194
|0.10
|1.2796
|1.2610
|1.3046
|862
|2006.06.07 07:06
|modify
|194
|0.10
|1.2796
|1.2793
|1.3046
|863
|2006.06.07 07:06
|modify
|194
|0.10
|1.2796
|1.2794
|1.3046
|864
|2006.06.07 07:14
|modify
|194
|0.10
|1.2796
|1.2795
|1.3046
|865
|2006.06.07 07:14
|modify
|194
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.3046
|866
|2006.06.07 07:14
|modify
|194
|0.10
|1.2796
|1.2797
|1.3046
|867
|2006.06.07 07:15
|s/l
|194
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.3046
|0.10
|432.50
|868
|2006.06.07 07:25
|sell
|195
|0.10
|1.2793
|1.2979
|1.2543
|869
|2006.06.07 11:32
|modify
|195
|0.10
|1.2793
|1.2792
|1.2543
|870
|2006.06.07 11:32
|modify
|195
|0.10
|1.2793
|1.2791
|1.2543
|871
|2006.06.07 11:40
|modify
|195
|0.10
|1.2793
|1.2790
|1.2543
|872
|2006.06.07 11:40
|modify
|195
|0.10
|1.2793
|1.2789
|1.2543
|873
|2006.06.07 11:45
|modify
|195
|0.10
|1.2793
|1.2787
|1.2543
|874
|2006.06.07 11:45
|s/l
|195
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2543
|0.60
|433.10
|875
|2006.06.07 12:10
|buy
|196
|0.10
|1.2784
|1.2598
|1.3034
|876
|2006.06.07 12:13
|modify
|196
|0.10
|1.2784
|1.2781
|1.3034
|877
|2006.06.07 12:13
|modify
|196
|0.10
|1.2784
|1.2782
|1.3034
|878
|2006.06.07 12:14
|modify
|196
|0.10
|1.2784
|1.2783
|1.3034
|879
|2006.06.07 12:15
|modify
|196
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.3034
|880
|2006.06.07 12:18
|modify
|196
|0.10
|1.2784
|1.2785
|1.3034
|881
|2006.06.07 12:21
|modify
|196
|0.10
|1.2784
|1.2786
|1.3034
|882
|2006.06.07 12:21
|modify
|196
|0.10
|1.2784
|1.2787
|1.3034
|883
|2006.06.07 12:34
|s/l
|196
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.3034
|0.30
|433.40
|884
|2006.06.07 12:35
|sell
|197
|0.10
|1.2785
|1.2971
|1.2535
|885
|2006.06.07 13:17
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2788
|1.2535
|886
|2006.06.07 13:17
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2787
|1.2535
|887
|2006.06.07 13:18
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2786
|1.2535
|888
|2006.06.07 13:18
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2535
|889
|2006.06.07 13:19
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2784
|1.2535
|890
|2006.06.07 13:19
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2783
|1.2535
|891
|2006.06.07 13:22
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2782
|1.2535
|892
|2006.06.07 13:25
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2781
|1.2535
|893
|2006.06.07 13:25
|modify
|197
|0.10
|1.2785
|1.2780
|1.2535
|894
|2006.06.07 13:27
|s/l
|197
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2535
|0.50
|433.90
|895
|2006.06.07 14:00
|buy
|198
|0.10
|1.2773
|1.2587
|1.3023
|896
|2006.06.07 14:09
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2774
|1.3023
|897
|2006.06.07 14:09
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2776
|1.3023
|898
|2006.06.07 14:10
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2777
|1.3023
|899
|2006.06.07 14:11
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2778
|1.3023
|900
|2006.06.07 14:11
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2779
|1.3023
|901
|2006.06.07 14:12
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2780
|1.3023
|902
|2006.06.07 14:13
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2781
|1.3023
|903
|2006.06.07 14:15
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2782
|1.3023
|904
|2006.06.07 14:15
|modify
|198
|0.10
|1.2773
|1.2783
|1.3023
|905
|2006.06.07 14:18
|s/l
|198
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.3023
|1.00
|434.90
|906
|2006.06.07 14:25
|sell
|199
|0.10
|1.2774
|1.2960
|1.2524
|907
|2006.06.08 06:38
|modify
|199
|0.10
|1.2774
|1.2772
|1.2524
|908
|2006.06.08 06:39
|modify
|199
|0.10
|1.2774
|1.2771
|1.2524
|909
|2006.06.08 06:39
|s/l
|199
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2524
|0.30
|435.20
|910
|2006.06.08 06:50
|buy
|200
|0.10
|1.2780
|1.2594
|1.3030
|911
|2006.06.08 12:31
|close
|200
|0.10
|1.2709
|1.2594
|1.3030
|-7.10
|428.10
|912
|2006.06.08 13:00
|buy
|201
|0.10
|1.2689
|1.2503
|1.2939
|913
|2006.06.09 12:30
|close
|201
|0.10
|1.2616
|1.2503
|1.2939
|-7.30
|420.80
|914
|2006.06.09 12:35
|sell
|202
|0.10
|1.2604
|1.2790
|1.2354
|915
|2006.06.09 12:35
|modify
|202
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2354
|916
|2006.06.09 12:35
|modify
|202
|0.10
|1.2604
|1.2603
|1.2354
|917
|2006.06.09 12:35
|modify
|202
|0.10
|1.2604
|1.2602
|1.2354
|918
|2006.06.09 12:35
|s/l
|202
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2354
|0.20
|421.00
|919
|2006.06.09 12:35
|sell
|203
|0.10
|1.2603
|1.2789
|1.2353
|920
|2006.06.09 14:09
|close
|203
|0.10
|1.2676
|1.2789
|1.2353
|-7.30
|413.70
|921
|2006.06.09 14:20
|sell
|204
|0.10
|1.2664
|1.2850
|1.2414
|922
|2006.06.09 14:26
|modify
|204
|0.10
|1.2664
|1.2665
|1.2414
|923
|2006.06.09 14:27
|modify
|204
|0.10
|1.2664
|1.2663
|1.2414
|924
|2006.06.09 14:27
|modify
|204
|0.10
|1.2664
|1.2662
|1.2414
|925
|2006.06.09 14:27
|modify
|204
|0.10
|1.2664
|1.2661
|1.2414
|926
|2006.06.09 14:29
|s/l
|204
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2414
|0.30
|414.00
|927
|2006.06.09 14:35
|buy
|205
|0.10
|1.2670
|1.2484
|1.2920
|928
|2006.06.12 10:02
|close
|205
|0.10
|1.2599
|1.2484
|1.2920
|-7.10
|406.90
|929
|2006.06.12 10:10
|buy
|206
|0.10
|1.2611
|1.2425
|1.2861
|930
|2006.06.12 18:42
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2861
|931
|2006.06.12 18:43
|modify
|206
|0.10
|1.2611
|1.2612
|1.2861
|932
|2006.06.12 18:47
|s/l
|206
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2861
|0.10
|407.00
|933
|2006.06.12 19:00
|sell
|207
|0.10
|1.2608
|1.2794
|1.2358
|934
|2006.06.12 19:10
|modify
|207
|0.10
|1.2608
|1.2610
|1.2358
|935
|2006.06.12 19:14
|modify
|207
|0.10
|1.2608
|1.2609
|1.2358
|936
|2006.06.12 19:25
|modify
|207
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2358
|937
|2006.06.12 19:35
|modify
|207
|0.10
|1.2608
|1.2607
|1.2358
|938
|2006.06.12 19:43
|s/l
|207
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2358
|0.10
|407.10
|939
|2006.06.12 19:45
|buy
|208
|0.10
|1.2607
|1.2421
|1.2857
|940
|2006.06.13 13:44
|modify
|208
|0.10
|1.2607
|1.2604
|1.2857
|941
|2006.06.13 13:45
|s/l
|208
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2857
|-0.30
|406.80
|942
|2006.06.13 14:10
|sell
|209
|0.10
|1.2588
|1.2774
|1.2338
|943
|2006.06.13 14:18
|modify
|209
|0.10
|1.2588
|1.2590
|1.2338
|944
|2006.06.13 14:18
|s/l
|209
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2338
|-0.20
|406.60
|945
|2006.06.13 15:10
|buy
|210
|0.10
|1.2571
|1.2385
|1.2821
|946
|2006.06.13 15:11
|modify
|210
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2821
|947
|2006.06.13 15:12
|s/l
|210
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2821
|0.00
|406.60
|948
|2006.06.13 15:12
|buy
|211
|0.10
|1.2571
|1.2385
|1.2821
|949
|2006.06.13 15:51
|modify
|211
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2821
|950
|2006.06.13 15:59
|s/l
|211
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2821
|0.00
|406.60
|951
|2006.06.13 16:25
|sell
|212
|0.10
|1.2577
|1.2763
|1.2327
|952
|2006.06.13 16:29
|modify
|212
|0.10
|1.2577
|1.2579
|1.2327
|953
|2006.06.13 16:31
|modify
|212
|0.10
|1.2577
|1.2578
|1.2327
|954
|2006.06.13 16:49
|modify
|212
|0.10
|1.2577
|1.2570
|1.2327
|955
|2006.06.13 16:57
|s/l
|212
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2327
|0.70
|407.30
|956
|2006.06.13 17:55
|buy
|213
|0.10
|1.2543
|1.2357
|1.2793
|957
|2006.06.13 18:00
|modify
|213
|0.10
|1.2543
|1.2541
|1.2793
|958
|2006.06.13 18:02
|s/l
|213
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2793
|-0.20
|407.10
|959
|2006.06.13 18:10
|sell
|214
|0.10
|1.2539
|1.2725
|1.2289
|960
|2006.06.13 19:11
|modify
|214
|0.10
|1.2539
|1.2542
|1.2289
|961
|2006.06.13 19:12
|modify
|214
|0.10
|1.2539
|1.2541
|1.2289
|962
|2006.06.13 19:14
|modify
|214
|0.10
|1.2539
|1.2540
|1.2289
|963
|2006.06.13 19:16
|s/l
|214
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2289
|-0.10
|407.00
|964
|2006.06.13 19:20
|buy
|215
|0.10
|1.2541
|1.2355
|1.2791
|965
|2006.06.13 19:31
|modify
|215
|0.10
|1.2541
|1.2538
|1.2791
|966
|2006.06.13 19:45
|modify
|215
|0.10
|1.2541
|1.2539
|1.2791
|967
|2006.06.13 20:16
|s/l
|215
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2791
|-0.20
|406.80
|968
|2006.06.13 20:55
|buy
|216
|0.10
|1.2538
|1.2352
|1.2788
|969
|2006.06.13 21:04
|modify
|216
|0.10
|1.2538
|1.2535
|1.2788
|970
|2006.06.13 21:06
|modify
|216
|0.10
|1.2538
|1.2536
|1.2788
|971
|2006.06.13 21:07
|modify
|216
|0.10
|1.2538
|1.2537
|1.2788
|972
|2006.06.13 21:08
|s/l
|216
|0.10
|1.2537
|1.2537
|1.2788
|-0.10
|406.70
|973
|2006.06.13 21:08
|buy
|217
|0.10
|1.2539
|1.2353
|1.2789
|974
|2006.06.13 21:08
|modify
|217
|0.10
|1.2539
|1.2536
|1.2789
|975
|2006.06.13 21:08
|modify
|217
|0.10
|1.2539
|1.2537
|1.2789
|976
|2006.06.13 21:11
|modify
|217
|0.10
|1.2539
|1.2538
|1.2789
|977
|2006.06.13 21:17
|modify
|217
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2789
|978
|2006.06.13 21:17
|modify
|217
|0.10
|1.2539
|1.2540
|1.2789
|979
|2006.06.13 21:39
|s/l
|217
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2789
|0.10
|406.80
|980
|2006.06.13 21:40
|sell
|218
|0.10
|1.2539
|1.2725
|1.2289
|981
|2006.06.14 13:00
|modify
|218
|0.10
|1.2539
|1.2542
|1.2289
|982
|2006.06.14 13:00
|s/l
|218
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2289
|-0.30
|406.50
|983
|2006.06.14 13:05
|buy
|219
|0.10
|1.2561
|1.2375
|1.2811
|984
|2006.06.14 13:05
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2558
|1.2811
|985
|2006.06.14 13:06
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2559
|1.2811
|986
|2006.06.14 13:06
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2560
|1.2811
|987
|2006.06.14 13:06
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2562
|1.2811
|988
|2006.06.14 13:06
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2563
|1.2811
|989
|2006.06.14 13:07
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2564
|1.2811
|990
|2006.06.14 13:08
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2565
|1.2811
|991
|2006.06.14 13:09
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2571
|1.2811
|992
|2006.06.14 13:09
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2572
|1.2811
|993
|2006.06.14 13:09
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2573
|1.2811
|994
|2006.06.14 13:09
|modify
|219
|0.10
|1.2561
|1.2574
|1.2811
|995
|2006.06.14 13:10
|s/l
|219
|0.10
|1.2574
|1.2574
|1.2811
|1.30
|407.80
|996
|2006.06.14 14:00
|sell
|220
|0.10
|1.2622
|1.2808
|1.2372
|997
|2006.06.14 14:25
|modify
|220
|0.10
|1.2622
|1.2624
|1.2372
|998
|2006.06.14 14:26
|modify
|220
|0.10
|1.2622
|1.2623
|1.2372
|999
|2006.06.14 14:26
|modify
|220
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2372
|1000
|2006.06.14 14:28
|s/l
|220
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2372
|0.00
|407.80
|1001
|2006.06.14 14:50
|sell
|221
|0.10
|1.2620
|1.2806
|1.2370
|1002
|2006.06.14 14:51
|modify
|221
|0.10
|1.2620
|1.2622
|1.2370
|1003
|2006.06.14 14:51
|modify
|221
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2370
|1004
|2006.06.14 14:52
|modify
|221
|0.10
|1.2620
|1.2619
|1.2370
|1005
|2006.06.14 14:55
|modify
|221
|0.10
|1.2620
|1.2618
|1.2370
|1006
|2006.06.14 14:58
|s/l
|221
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2370
|0.20
|408.00
|1007
|2006.06.14 15:15
|buy
|222
|0.10
|1.2623
|1.2437
|1.2873
|1008
|2006.06.14 15:18
|modify
|222
|0.10
|1.2623
|1.2621
|1.2873
|1009
|2006.06.14 15:22
|s/l
|222
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2873
|-0.20
|407.80
|1010
|2006.06.14 16:05
|sell
|223
|0.10
|1.2627
|1.2813
|1.2377
|1011
|2006.06.14 16:18
|modify
|223
|0.10
|1.2627
|1.2629
|1.2377
|1012
|2006.06.14 16:18
|modify
|223
|0.10
|1.2627
|1.2628
|1.2377
|1013
|2006.06.14 16:29
|modify
|223
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2377
|1014
|2006.06.14 16:33
|s/l
|223
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2377
|0.00
|407.80
|1015
|2006.06.14 16:35
|buy
|224
|0.10
|1.2627
|1.2441
|1.2877
|1016
|2006.06.14 16:42
|modify
|224
|0.10
|1.2627
|1.2624
|1.2877
|1017
|2006.06.14 16:44
|modify
|224
|0.10
|1.2627
|1.2625
|1.2877
|1018
|2006.06.14 16:45
|modify
|224
|0.10
|1.2627
|1.2626
|1.2877
|1019
|2006.06.14 16:52
|s/l
|224
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2877
|-0.10
|407.70
|1020
|2006.06.14 17:00
|sell
|225
|0.10
|1.2626
|1.2812
|1.2376
|1021
|2006.06.14 17:21
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2629
|1.2376
|1022
|2006.06.14 17:21
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2628
|1.2376
|1023
|2006.06.14 17:22
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2627
|1.2376
|1024
|2006.06.14 17:22
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2376
|1025
|2006.06.14 17:23
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2624
|1.2376
|1026
|2006.06.14 17:24
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2623
|1.2376
|1027
|2006.06.14 17:26
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2622
|1.2376
|1028
|2006.06.14 17:27
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2621
|1.2376
|1029
|2006.06.14 17:34
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2620
|1.2376
|1030
|2006.06.14 17:34
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2619
|1.2376
|1031
|2006.06.14 17:34
|modify
|225
|0.10
|1.2626
|1.2618
|1.2376
|1032
|2006.06.14 17:35
|s/l
|225
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2376
|0.80
|408.50
|1033
|2006.06.14 18:10
|buy
|226
|0.10
|1.2616
|1.2430
|1.2866
|1034
|2006.06.14 18:17
|modify
|226
|0.10
|1.2616
|1.2613
|1.2866
|1035
|2006.06.14 18:17
|modify
|226
|0.10
|1.2616
|1.2614
|1.2866
|1036
|2006.06.14 18:21
|s/l
|226
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2866
|-0.20
|408.30
|1037
|2006.06.14 18:25
|sell
|227
|0.10
|1.2612
|1.2798
|1.2362
|1038
|2006.06.14 18:30
|modify
|227
|0.10
|1.2612
|1.2610
|1.2362
|1039
|2006.06.14 18:30
|modify
|227
|0.10
|1.2612
|1.2609
|1.2362
|1040
|2006.06.14 18:30
|modify
|227
|0.10
|1.2612
|1.2607
|1.2362
|1041
|2006.06.14 18:30
|modify
|227
|0.10
|1.2612
|1.2606
|1.2362
|1042
|2006.06.14 18:31
|s/l
|227
|0.10
|1.2606
|1.2606
|1.2362
|0.60
|408.90
|1043
|2006.06.14 19:10
|buy
|228
|0.10
|1.2603
|1.2417
|1.2853
|1044
|2006.06.14 21:17
|modify
|228
|0.10
|1.2603
|1.2600
|1.2853
|1045
|2006.06.14 21:29
|s/l
|228
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2853
|-0.30
|408.60
|1046
|2006.06.14 21:30
|sell
|229
|0.10
|1.2599
|1.2785
|1.2349
|1047
|2006.06.15 00:34
|modify
|229
|0.10
|1.2599
|1.2602
|1.2349
|1048
|2006.06.15 00:36
|s/l
|229
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2349
|-0.30
|408.30
|1049
|2006.06.15 01:05
|buy
|230
|0.10
|1.2602
|1.2416
|1.2852
|1050
|2006.06.15 01:12
|modify
|230
|0.10
|1.2602
|1.2599
|1.2852
|1051
|2006.06.15 01:17
|modify
|230
|0.10
|1.2602
|1.2600
|1.2852
|1052
|2006.06.15 01:17
|modify
|230
|0.10
|1.2602
|1.2601
|1.2852
|1053
|2006.06.15 01:20
|modify
|230
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2852
|1054
|2006.06.15 01:21
|modify
|230
|0.10
|1.2602
|1.2603
|1.2852
|1055
|2006.06.15 01:21
|modify
|230
|0.10
|1.2602
|1.2604
|1.2852
|1056
|2006.06.15 01:22
|modify
|230
|0.10
|1.2602
|1.2605
|1.2852
|1057
|2006.06.15 01:37
|s/l
|230
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2852
|0.30
|408.60
|1058
|2006.06.15 01:40
|sell
|231
|0.10
|1.2605
|1.2791
|1.2355
|1059
|2006.06.15 03:51
|modify
|231
|0.10
|1.2605
|1.2608
|1.2355
|1060
|2006.06.15 03:54
|modify
|231
|0.10
|1.2605
|1.2607
|1.2355
|1061
|2006.06.15 04:00
|s/l
|231
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2355
|-0.20
|408.40
|1062
|2006.06.15 04:09
|buy
|232
|0.10
|1.2607
|1.2421
|1.2857
|1063
|2006.06.15 05:37
|modify
|232
|0.10
|1.2607
|1.2605
|1.2857
|1064
|2006.06.15 06:10
|modify
|232
|0.10
|1.2607
|1.2612
|1.2857
|1065
|2006.06.15 06:11
|modify
|232
|0.10
|1.2607
|1.2613
|1.2857
|1066
|2006.06.15 06:11
|modify
|232
|0.10
|1.2607
|1.2614
|1.2857
|1067
|2006.06.15 06:12
|modify
|232
|0.10
|1.2607
|1.2615
|1.2857
|1068
|2006.06.15 06:15
|s/l
|232
|0.10
|1.2615
|1.2615
|1.2857
|0.80
|409.20
|1069
|2006.06.15 06:35
|sell
|233
|0.10
|1.2615
|1.2801
|1.2365
|1070
|2006.06.15 07:24
|modify
|233
|0.10
|1.2615
|1.2618
|1.2365
|1071
|2006.06.15 07:33
|s/l
|233
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2365
|-0.30
|408.90
|1072
|2006.06.15 07:55
|buy
|234
|0.10
|1.2614
|1.2428
|1.2864
|1073
|2006.06.15 07:57
|modify
|234
|0.10
|1.2614
|1.2611
|1.2864
|1074
|2006.06.15 07:57
|modify
|234
|0.10
|1.2614
|1.2612
|1.2864
|1075
|2006.06.15 07:59
|s/l
|234
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2864
|-0.20
|408.70
|1076
|2006.06.15 07:59
|buy
|235
|0.10
|1.2614
|1.2428
|1.2864
|1077
|2006.06.15 08:00
|modify
|235
|0.10
|1.2614
|1.2612
|1.2864
|1078
|2006.06.15 08:03
|modify
|235
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2864
|1079
|2006.06.15 08:04
|modify
|235
|0.10
|1.2614
|1.2615
|1.2864
|1080
|2006.06.15 08:07
|modify
|235
|0.10
|1.2614
|1.2616
|1.2864
|1081
|2006.06.15 08:08
|modify
|235
|0.10
|1.2614
|1.2617
|1.2864
|1082
|2006.06.15 08:11
|s/l
|235
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2864
|0.30
|409.00
|1083
|2006.06.15 08:50
|sell
|236
|0.10
|1.2617
|1.2803
|1.2367
|1084
|2006.06.15 09:13
|modify
|236
|0.10
|1.2617
|1.2620
|1.2367
|1085
|2006.06.15 09:13
|modify
|236
|0.10
|1.2617
|1.2619
|1.2367
|1086
|2006.06.15 09:14
|modify
|236
|0.10
|1.2617
|1.2618
|1.2367
|1087
|2006.06.15 09:26
|s/l
|236
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2367
|-0.10
|408.90
|1088
|2006.06.15 09:30
|buy
|237
|0.10
|1.2618
|1.2432
|1.2868
|1089
|2006.06.15 09:32
|modify
|237
|0.10
|1.2618
|1.2616
|1.2868
|1090
|2006.06.15 09:36
|modify
|237
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2868
|1091
|2006.06.15 09:37
|modify
|237
|0.10
|1.2618
|1.2619
|1.2868
|1092
|2006.06.15 09:37
|modify
|237
|0.10
|1.2618
|1.2620
|1.2868
|1093
|2006.06.15 09:39
|modify
|237
|0.10
|1.2618
|1.2621
|1.2868
|1094
|2006.06.15 09:39
|modify
|237
|0.10
|1.2618
|1.2622
|1.2868
|1095
|2006.06.15 09:42
|s/l
|237
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2868
|0.40
|409.30
|1096
|2006.06.15 09:50
|sell
|238
|0.10
|1.2621
|1.2807
|1.2371
|1097
|2006.06.15 09:54
|modify
|238
|0.10
|1.2621
|1.2624
|1.2371
|1098
|2006.06.15 09:54
|modify
|238
|0.10
|1.2621
|1.2623
|1.2371
|1099
|2006.06.15 09:54
|modify
|238
|0.10
|1.2621
|1.2622
|1.2371
|1100
|2006.06.15 09:55
|modify
|238
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2371
|1101
|2006.06.15 09:58
|s/l
|238
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2371
|0.00
|409.30
|1102
|2006.06.15 10:05
|buy
|239
|0.10
|1.2623
|1.2437
|1.2873
|1103
|2006.06.15 10:13
|modify
|239
|0.10
|1.2623
|1.2620
|1.2873
|1104
|2006.06.15 10:17
|s/l
|239
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2873
|-0.30
|409.00
|1105
|2006.06.15 10:21
|sell
|240
|0.10
|1.2621
|1.2807
|1.2371
|1106
|2006.06.15 10:48
|modify
|240
|0.10
|1.2621
|1.2624
|1.2371
|1107
|2006.06.15 10:48
|modify
|240
|0.10
|1.2621
|1.2623
|1.2371
|1108
|2006.06.15 10:48
|s/l
|240
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2371
|-0.20
|408.80
|1109
|2006.06.15 10:49
|sell
|241
|0.10
|1.2621
|1.2807
|1.2371
|1110
|2006.06.15 10:55
|modify
|241
|0.10
|1.2621
|1.2624
|1.2371
|1111
|2006.06.15 10:56
|modify
|241
|0.10
|1.2621
|1.2623
|1.2371
|1112
|2006.06.15 10:57
|modify
|241
|0.10
|1.2621
|1.2622
|1.2371
|1113
|2006.06.15 11:07
|modify
|241
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2371
|1114
|2006.06.15 11:07
|modify
|241
|0.10
|1.2621
|1.2619
|1.2371
|1115
|2006.06.15 11:08
|modify
|241
|0.10
|1.2621
|1.2609
|1.2371
|1116
|2006.06.15 11:08
|s/l
|241
|0.10
|1.2609
|1.2609
|1.2371
|1.20
|410.00
|1117
|2006.06.15 11:25
|buy
|242
|0.10
|1.2614
|1.2428
|1.2864
|1118
|2006.06.15 11:53
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2611
|1.2864
|1119
|2006.06.15 11:53
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2864
|1120
|2006.06.15 11:54
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2615
|1.2864
|1121
|2006.06.15 11:54
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2617
|1.2864
|1122
|2006.06.15 11:54
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2618
|1.2864
|1123
|2006.06.15 11:55
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2619
|1.2864
|1124
|2006.06.15 11:55
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2620
|1.2864
|1125
|2006.06.15 11:56
|modify
|242
|0.10
|1.2614
|1.2621
|1.2864
|1126
|2006.06.15 11:58
|s/l
|242
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2864
|0.70
|410.70
|1127
|2006.06.15 11:58
|buy
|243
|0.10
|1.2623
|1.2437
|1.2873
|1128
|2006.06.15 12:27
|modify
|243
|0.10
|1.2623
|1.2620
|1.2873
|1129
|2006.06.15 12:27
|modify
|243
|0.10
|1.2623
|1.2621
|1.2873
|1130
|2006.06.15 12:27
|modify
|243
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2873
|1131
|2006.06.15 12:27
|modify
|243
|0.10
|1.2623
|1.2624
|1.2873
|1132
|2006.06.15 12:27
|modify
|243
|0.10
|1.2623
|1.2625
|1.2873
|1133
|2006.06.15 12:28
|s/l
|243
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2873
|0.20
|410.90
|1134
|2006.06.15 12:35
|sell
|244
|0.10
|1.2582
|1.2768
|1.2332
|1135
|2006.06.15 13:00
|close
|244
|0.10
|1.2655
|1.2768
|1.2332
|-7.30
|403.60
|1136
|2006.06.15 13:30
|sell
|245
|0.10
|1.2633
|1.2819
|1.2383
|1137
|2006.06.15 14:04
|modify
|245
|0.10
|1.2633
|1.2631
|1.2383
|1138
|2006.06.15 14:04
|s/l
|245
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2383
|0.20
|403.80
|1139
|2006.06.15 14:05
|sell
|246
|0.10
|1.2631
|1.2817
|1.2381
|1140
|2006.06.15 14:52
|modify
|246
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2381
|1141
|2006.06.15 14:52
|modify
|246
|0.10
|1.2631
|1.2630
|1.2381
|1142
|2006.06.15 14:52
|modify
|246
|0.10
|1.2631
|1.2629
|1.2381
|1143
|2006.06.15 14:59
|modify
|246
|0.10
|1.2631
|1.2627
|1.2381
|1144
|2006.06.15 15:00
|s/l
|246
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2381
|0.40
|404.20
|1145
|2006.06.15 15:20
|buy
|247
|0.10
|1.2627
|1.2441
|1.2877
|1146
|2006.06.15 20:38
|modify
|247
|0.10
|1.2627
|1.2625
|1.2877
|1147
|2006.06.15 20:38
|s/l
|247
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2877
|-0.20
|404.00
|1148
|2006.06.15 21:05
|sell
|248
|0.10
|1.2631
|1.2817
|1.2381
|1149
|2006.06.15 21:37
|modify
|248
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2381
|1150
|2006.06.15 21:37
|modify
|248
|0.10
|1.2631
|1.2630
|1.2381
|1151
|2006.06.15 21:41
|s/l
|248
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2381
|0.10
|404.10
|1152
|2006.06.15 21:54
|buy
|249
|0.10
|1.2632
|1.2446
|1.2882
|1153
|2006.06.15 22:59
|modify
|249
|0.10
|1.2632
|1.2632
|1.2882
|1154
|2006.06.15 23:02
|modify
|249
|0.10
|1.2632
|1.2633
|1.2882
|1155
|2006.06.15 23:02
|modify
|249
|0.10
|1.2632
|1.2634
|1.2882
|1156
|2006.06.15 23:10
|s/l
|249
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2882
|0.20
|404.30
|1157
|2006.06.15 23:15
|sell
|250
|0.10
|1.2635
|1.2821
|1.2385
|1158
|2006.06.16 13:54
|modify
|250
|0.10
|1.2635
|1.2631
|1.2385
|1159
|2006.06.16 13:55
|modify
|250
|0.10
|1.2635
|1.2629
|1.2385
|1160
|2006.06.16 13:56
|modify
|250
|0.10
|1.2635
|1.2628
|1.2385
|1161
|2006.06.16 13:58
|s/l
|250
|0.10
|1.2628
|1.2628
|1.2385
|0.70
|405.00
|1162
|2006.06.16 14:20
|buy
|251
|0.10
|1.2630
|1.2444
|1.2880
|1163
|2006.06.16 14:59
|modify
|251
|0.10
|1.2630
|1.2632
|1.2880
|1164
|2006.06.16 14:59
|modify
|251
|0.10
|1.2630
|1.2636
|1.2880
|1165
|2006.06.16 15:00
|s/l
|251
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2880
|0.60
|405.60
|1166
|2006.06.16 15:25
|sell
|252
|0.10
|1.2625
|1.2811
|1.2375
|1167
|2006.06.16 15:51
|modify
|252
|0.10
|1.2625
|1.2628
|1.2375
|1168
|2006.06.16 15:55
|modify
|252
|0.10
|1.2625
|1.2627
|1.2375
|1169
|2006.06.16 15:56
|modify
|252
|0.10
|1.2625
|1.2626
|1.2375
|1170
|2006.06.16 16:03
|s/l
|252
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2375
|-0.10
|405.50
|1171
|2006.06.16 16:05
|buy
|253
|0.10
|1.2628
|1.2442
|1.2878
|1172
|2006.06.16 16:44
|modify
|253
|0.10
|1.2628
|1.2626
|1.2878
|1173
|2006.06.16 16:48
|s/l
|253
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2878
|-0.20
|405.30
|1174
|2006.06.16 16:48
|buy
|254
|0.10
|1.2627
|1.2441
|1.2877
|1175
|2006.06.16 17:07
|modify
|254
|0.10
|1.2627
|1.2626
|1.2877
|1176
|2006.06.16 17:18
|s/l
|254
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2877
|-0.10
|405.20
|1177
|2006.06.16 17:20
|sell
|255
|0.10
|1.2627
|1.2813
|1.2377
|1178
|2006.06.19 00:47
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2630
|1.2377
|1179
|2006.06.19 00:50
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2629
|1.2377
|1180
|2006.06.19 00:50
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2626
|1.2377
|1181
|2006.06.19 00:51
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2624
|1.2377
|1182
|2006.06.19 00:52
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2623
|1.2377
|1183
|2006.06.19 00:53
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2621
|1.2377
|1184
|2006.06.19 00:53
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2620
|1.2377
|1185
|2006.06.19 00:54
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2619
|1.2377
|1186
|2006.06.19 00:54
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2618
|1.2377
|1187
|2006.06.19 01:03
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2610
|1.2377
|1188
|2006.06.19 01:03
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2609
|1.2377
|1189
|2006.06.19 01:04
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2608
|1.2377
|1190
|2006.06.19 01:04
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2607
|1.2377
|1191
|2006.06.19 01:05
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2606
|1.2377
|1192
|2006.06.19 01:05
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2604
|1.2377
|1193
|2006.06.19 01:05
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2603
|1.2377
|1194
|2006.06.19 01:05
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2602
|1.2377
|1195
|2006.06.19 01:05
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2601
|1.2377
|1196
|2006.06.19 01:06
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2600
|1.2377
|1197
|2006.06.19 01:06
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2599
|1.2377
|1198
|2006.06.19 01:06
|modify
|255
|0.10
|1.2627
|1.2598
|1.2377
|1199
|2006.06.19 01:11
|s/l
|255
|0.10
|1.2598
|1.2598
|1.2377
|2.90
|408.10
|1200
|2006.06.19 02:00
|buy
|256
|0.10
|1.2578
|1.2392
|1.2828
|1201
|2006.06.19 02:05
|modify
|256
|0.10
|1.2578
|1.2575
|1.2828
|1202
|2006.06.19 02:06
|modify
|256
|0.10
|1.2578
|1.2576
|1.2828
|1203
|2006.06.19 02:11
|modify
|256
|0.10
|1.2578
|1.2577
|1.2828
|1204
|2006.06.19 02:36
|s/l
|256
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2828
|-0.10
|408.00
|1205
|2006.06.19 02:36
|sell
|257
|0.10
|1.2577
|1.2763
|1.2327
|1206
|2006.06.19 12:26
|modify
|257
|0.10
|1.2577
|1.2580
|1.2327
|1207
|2006.06.19 12:26
|modify
|257
|0.10
|1.2577
|1.2579
|1.2327
|1208
|2006.06.19 12:27
|modify
|257
|0.10
|1.2577
|1.2578
|1.2327
|1209
|2006.06.19 13:00
|modify
|257
|0.10
|1.2577
|1.2568
|1.2327
|1210
|2006.06.19 13:00
|s/l
|257
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2327
|0.90
|408.90
|1211
|2006.06.19 13:25
|buy
|258
|0.10
|1.2568
|1.2382
|1.2818
|1212
|2006.06.19 13:30
|modify
|258
|0.10
|1.2568
|1.2565
|1.2818
|1213
|2006.06.19 13:34
|s/l
|258
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2818
|-0.30
|408.60
|1214
|2006.06.19 13:35
|sell
|259
|0.10
|1.2564
|1.2750
|1.2314
|1215
|2006.06.19 14:10
|modify
|259
|0.10
|1.2564
|1.2567
|1.2314
|1216
|2006.06.19 14:10
|modify
|259
|0.10
|1.2564
|1.2566
|1.2314
|1217
|2006.06.19 14:19
|s/l
|259
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2314
|-0.20
|408.40
|1218
|2006.06.19 14:20
|buy
|260
|0.10
|1.2567
|1.2381
|1.2817
|1219
|2006.06.19 14:26
|modify
|260
|0.10
|1.2567
|1.2564
|1.2817
|1220
|2006.06.19 14:28
|modify
|260
|0.10
|1.2567
|1.2565
|1.2817
|1221
|2006.06.19 14:36
|s/l
|260
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2817
|-0.20
|408.20
|1222
|2006.06.19 14:40
|sell
|261
|0.10
|1.2558
|1.2744
|1.2308
|1223
|2006.06.19 14:44
|modify
|261
|0.10
|1.2558
|1.2560
|1.2308
|1224
|2006.06.19 14:45
|modify
|261
|0.10
|1.2558
|1.2559
|1.2308
|1225
|2006.06.19 14:47
|s/l
|261
|0.10
|1.2559
|1.2559
|1.2308
|-0.10
|408.10
|1226
|2006.06.19 15:05
|buy
|262
|0.10
|1.2565
|1.2379
|1.2815
|1227
|2006.06.19 15:07
|modify
|262
|0.10
|1.2565
|1.2562
|1.2815
|1228
|2006.06.19 15:07
|modify
|262
|0.10
|1.2565
|1.2563
|1.2815
|1229
|2006.06.19 15:07
|modify
|262
|0.10
|1.2565
|1.2564
|1.2815
|1230
|2006.06.19 15:17
|s/l
|262
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2815
|-0.10
|408.00
|1231
|2006.06.19 15:25
|sell
|263
|0.10
|1.2561
|1.2747
|1.2311
|1232
|2006.06.19 15:29
|modify
|263
|0.10
|1.2561
|1.2564
|1.2311
|1233
|2006.06.19 15:37
|s/l
|263
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2311
|-0.30
|407.70
|1234
|2006.06.19 15:45
|buy
|264
|0.10
|1.2563
|1.2377
|1.2813
|1235
|2006.06.19 15:52
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2561
|1.2813
|1236
|2006.06.19 15:52
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2562
|1.2813
|1237
|2006.06.19 15:56
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2563
|1.2813
|1238
|2006.06.19 15:56
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2564
|1.2813
|1239
|2006.06.19 15:56
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2565
|1.2813
|1240
|2006.06.19 15:59
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2571
|1.2813
|1241
|2006.06.19 16:00
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2572
|1.2813
|1242
|2006.06.19 16:00
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2574
|1.2813
|1243
|2006.06.19 16:01
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2575
|1.2813
|1244
|2006.06.19 16:01
|modify
|264
|0.10
|1.2563
|1.2576
|1.2813
|1245
|2006.06.19 16:02
|s/l
|264
|0.10
|1.2576
|1.2576
|1.2813
|1.30
|409.00
|1246
|2006.06.19 16:40
|sell
|265
|0.10
|1.2572
|1.2758
|1.2322
|1247
|2006.06.19 17:56
|modify
|265
|0.10
|1.2572
|1.2570
|1.2322
|1248
|2006.06.19 18:05
|s/l
|265
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2322
|0.20
|409.20
|1249
|2006.06.19 18:10
|buy
|266
|0.10
|1.2571
|1.2385
|1.2821
|1250
|2006.06.19 19:24
|modify
|266
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2821
|1251
|2006.06.19 19:40
|modify
|266
|0.10
|1.2571
|1.2572
|1.2821
|1252
|2006.06.19 19:40
|modify
|266
|0.10
|1.2571
|1.2577
|1.2821
|1253
|2006.06.19 19:40
|s/l
|266
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2821
|0.60
|409.80
|1254
|2006.06.19 19:55
|sell
|267
|0.10
|1.2575
|1.2761
|1.2325
|1255
|2006.06.20 00:02
|modify
|267
|0.10
|1.2575
|1.2578
|1.2325
|1256
|2006.06.20 00:40
|modify
|267
|0.10
|1.2575
|1.2570
|1.2325
|1257
|2006.06.20 00:40
|modify
|267
|0.10
|1.2575
|1.2569
|1.2325
|1258
|2006.06.20 00:40
|modify
|267
|0.10
|1.2575
|1.2568
|1.2325
|1259
|2006.06.20 00:44
|modify
|267
|0.10
|1.2575
|1.2567
|1.2325
|1260
|2006.06.20 00:44
|modify
|267
|0.10
|1.2575
|1.2566
|1.2325
|1261
|2006.06.20 00:45
|modify
|267
|0.10
|1.2575
|1.2564
|1.2325
|1262
|2006.06.20 01:02
|s/l
|267
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2325
|1.10
|410.90
|1263
|2006.06.20 01:05
|buy
|268
|0.10
|1.2565
|1.2379
|1.2815
|1264
|2006.06.20 01:09
|modify
|268
|0.10
|1.2565
|1.2562
|1.2815
|1265
|2006.06.20 01:10
|modify
|268
|0.10
|1.2565
|1.2563
|1.2815
|1266
|2006.06.20 01:16
|s/l
|268
|0.10
|1.2563
|1.2563
|1.2815
|-0.20
|410.70
|1267
|2006.06.20 01:20
|sell
|269
|0.10
|1.2563
|1.2749
|1.2313
|1268
|2006.06.20 01:21
|modify
|269
|0.10
|1.2563
|1.2566
|1.2313
|1269
|2006.06.20 01:22
|modify
|269
|0.10
|1.2563
|1.2565
|1.2313
|1270
|2006.06.20 01:22
|modify
|269
|0.10
|1.2563
|1.2564
|1.2313
|1271
|2006.06.20 01:30
|s/l
|269
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2313
|-0.10
|410.60
|1272
|2006.06.20 01:35
|buy
|270
|0.10
|1.2571
|1.2385
|1.2821
|1273
|2006.06.20 05:13
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2821
|1274
|2006.06.20 05:14
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2573
|1.2821
|1275
|2006.06.20 05:19
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2574
|1.2821
|1276
|2006.06.20 05:23
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2575
|1.2821
|1277
|2006.06.20 05:23
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2576
|1.2821
|1278
|2006.06.20 05:24
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2577
|1.2821
|1279
|2006.06.20 05:24
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2578
|1.2821
|1280
|2006.06.20 05:30
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2580
|1.2821
|1281
|2006.06.20 05:31
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2582
|1.2821
|1282
|2006.06.20 05:33
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2583
|1.2821
|1283
|2006.06.20 05:34
|modify
|270
|0.10
|1.2571
|1.2584
|1.2821
|1284
|2006.06.20 05:43
|s/l
|270
|0.10
|1.2584
|1.2584
|1.2821
|1.30
|411.90
|1285
|2006.06.20 05:55
|sell
|271
|0.10
|1.2584
|1.2770
|1.2334
|1286
|2006.06.20 06:15
|modify
|271
|0.10
|1.2584
|1.2587
|1.2334
|1287
|2006.06.20 06:30
|modify
|271
|0.10
|1.2584
|1.2586
|1.2334
|1288
|2006.06.20 06:31
|modify
|271
|0.10
|1.2584
|1.2585
|1.2334
|1289
|2006.06.20 06:34
|modify
|271
|0.10
|1.2584
|1.2584
|1.2334
|1290
|2006.06.20 06:35
|modify
|271
|0.10
|1.2584
|1.2583
|1.2334
|1291
|2006.06.20 06:38
|s/l
|271
|0.10
|1.2583
|1.2583
|1.2334
|0.10
|412.00
|1292
|2006.06.20 06:50
|buy
|272
|0.10
|1.2583
|1.2397
|1.2833
|1293
|2006.06.20 06:55
|modify
|272
|0.10
|1.2583
|1.2581
|1.2833
|1294
|2006.06.20 06:55
|modify
|272
|0.10
|1.2583
|1.2583
|1.2833
|1295
|2006.06.20 06:55
|s/l
|272
|0.10
|1.2583
|1.2583
|1.2833
|0.00
|412.00
|1296
|2006.06.20 07:20
|sell
|273
|0.10
|1.2583
|1.2769
|1.2333
|1297
|2006.06.20 07:50
|modify
|273
|0.10
|1.2583
|1.2586
|1.2333
|1298
|2006.06.20 07:59
|s/l
|273
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2333
|-0.30
|411.70
|1299
|2006.06.20 08:00
|buy
|274
|0.10
|1.2586
|1.2400
|1.2836
|1300
|2006.06.20 16:28
|modify
|274
|0.10
|1.2586
|1.2583
|1.2836
|1301
|2006.06.20 16:29
|modify
|274
|0.10
|1.2586
|1.2584
|1.2836
|1302
|2006.06.20 16:29
|modify
|274
|0.10
|1.2586
|1.2585
|1.2836
|1303
|2006.06.20 16:33
|s/l
|274
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2836
|-0.10
|411.60
|1304
|2006.06.20 17:40
|sell
|275
|0.10
|1.2603
|1.2789
|1.2353
|1305
|2006.06.20 17:40
|modify
|275
|0.10
|1.2603
|1.2606
|1.2353
|1306
|2006.06.20 17:41
|modify
|275
|0.10
|1.2603
|1.2605
|1.2353
|1307
|2006.06.20 17:49
|s/l
|275
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2353
|-0.20
|411.40
|1308
|2006.06.20 19:33
|buy
|276
|0.10
|1.2586
|1.2400
|1.2836
|1309
|2006.06.20 23:05
|modify
|276
|0.10
|1.2586
|1.2583
|1.2836
|1310
|2006.06.20 23:06
|modify
|276
|0.10
|1.2586
|1.2584
|1.2836
|1311
|2006.06.20 23:09
|modify
|276
|0.10
|1.2586
|1.2585
|1.2836
|1312
|2006.06.20 23:26
|modify
|276
|0.10
|1.2586
|1.2591
|1.2836
|1313
|2006.06.20 23:30
|modify
|276
|0.10
|1.2586
|1.2592
|1.2836
|1314
|2006.06.20 23:31
|modify
|276
|0.10
|1.2586
|1.2593
|1.2836
|1315
|2006.06.20 23:31
|modify
|276
|0.10
|1.2586
|1.2594
|1.2836
|1316
|2006.06.20 23:42
|s/l
|276
|0.10
|1.2594
|1.2594
|1.2836
|0.80
|412.20
|1317
|2006.06.20 23:45
|sell
|277
|0.10
|1.2594
|1.2780
|1.2344
|1318
|2006.06.21 15:59
|close
|277
|0.10
|1.2665
|1.2780
|1.2344
|-7.10
|405.10
|1319
|2006.06.21 16:30
|sell
|278
|0.10
|1.2661
|1.2847
|1.2411
|1320
|2006.06.21 16:33
|modify
|278
|0.10
|1.2661
|1.2664
|1.2411
|1321
|2006.06.21 16:36
|modify
|278
|0.10
|1.2661
|1.2663
|1.2411
|1322
|2006.06.21 16:36
|modify
|278
|0.10
|1.2661
|1.2662
|1.2411
|1323
|2006.06.21 16:43
|modify
|278
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2411
|1324
|2006.06.21 16:55
|s/l
|278
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2411
|0.00
|405.10
|1325
|2006.06.21 17:00
|buy
|279
|0.10
|1.2663
|1.2477
|1.2913
|1326
|2006.06.21 17:11
|modify
|279
|0.10
|1.2663
|1.2660
|1.2913
|1327
|2006.06.21 17:13
|modify
|279
|0.10
|1.2663
|1.2661
|1.2913
|1328
|2006.06.21 17:13
|modify
|279
|0.10
|1.2663
|1.2662
|1.2913
|1329
|2006.06.21 17:13
|modify
|279
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2913
|1330
|2006.06.21 17:14
|modify
|279
|0.10
|1.2663
|1.2665
|1.2913
|1331
|2006.06.21 17:14
|modify
|279
|0.10
|1.2663
|1.2666
|1.2913
|1332
|2006.06.21 17:22
|s/l
|279
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2913
|0.30
|405.40
|1333
|2006.06.21 17:55
|sell
|280
|0.10
|1.2669
|1.2855
|1.2419
|1334
|2006.06.21 18:34
|modify
|280
|0.10
|1.2669
|1.2671
|1.2419
|1335
|2006.06.21 18:44
|modify
|280
|0.10
|1.2669
|1.2670
|1.2419
|1336
|2006.06.21 18:45
|modify
|280
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2419
|1337
|2006.06.21 18:53
|modify
|280
|0.10
|1.2669
|1.2668
|1.2419
|1338
|2006.06.21 18:54
|modify
|280
|0.10
|1.2669
|1.2667
|1.2419
|1339
|2006.06.21 18:58
|modify
|280
|0.10
|1.2669
|1.2666
|1.2419
|1340
|2006.06.21 18:58
|modify
|280
|0.10
|1.2669
|1.2665
|1.2419
|1341
|2006.06.21 19:24
|s/l
|280
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2419
|0.40
|405.80
|1342
|2006.06.21 19:24
|buy
|281
|0.10
|1.2665
|1.2479
|1.2915
|1343
|2006.06.21 21:06
|modify
|281
|0.10
|1.2665
|1.2662
|1.2915
|1344
|2006.06.21 21:13
|s/l
|281
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2915
|-0.30
|405.50
|1345
|2006.06.21 21:21
|sell
|282
|0.10
|1.2662
|1.2848
|1.2412
|1346
|2006.06.21 23:00
|modify
|282
|0.10
|1.2662
|1.2665
|1.2412
|1347
|2006.06.21 23:16
|s/l
|282
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2412
|-0.30
|405.20
|1348
|2006.06.21 23:16
|buy
|283
|0.10
|1.2665
|1.2479
|1.2915
|1349
|2006.06.21 23:54
|modify
|283
|0.10
|1.2665
|1.2662
|1.2915
|1350
|2006.06.21 23:54
|modify
|283
|0.10
|1.2665
|1.2663
|1.2915
|1351
|2006.06.22 00:19
|s/l
|283
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2915
|-0.20
|405.00
|1352
|2006.06.22 00:36
|buy
|284
|0.10
|1.2668
|1.2482
|1.2918
|1353
|2006.06.22 03:45
|modify
|284
|0.10
|1.2668
|1.2665
|1.2918
|1354
|2006.06.22 03:51
|modify
|284
|0.10
|1.2668
|1.2666
|1.2918
|1355
|2006.06.22 04:20
|modify
|284
|0.10
|1.2668
|1.2672
|1.2918
|1356
|2006.06.22 05:03
|modify
|284
|0.10
|1.2668
|1.2673
|1.2918
|1357
|2006.06.22 05:03
|s/l
|284
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2918
|0.50
|405.50
|1358
|2006.06.22 05:03
|sell
|285
|0.10
|1.2673
|1.2859
|1.2423
|1359
|2006.06.22 05:06
|modify
|285
|0.10
|1.2673
|1.2671
|1.2423
|1360
|2006.06.22 05:09
|s/l
|285
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2423
|0.20
|405.70
|1361
|2006.06.22 05:50
|buy
|286
|0.10
|1.2667
|1.2481
|1.2917
|1362
|2006.06.22 06:24
|modify
|286
|0.10
|1.2667
|1.2664
|1.2917
|1363
|2006.06.22 06:25
|modify
|286
|0.10
|1.2667
|1.2665
|1.2917
|1364
|2006.06.22 06:28
|modify
|286
|0.10
|1.2667
|1.2666
|1.2917
|1365
|2006.06.22 06:44
|s/l
|286
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2917
|-0.10
|405.60
|1366
|2006.06.22 06:44
|sell
|287
|0.10
|1.2666
|1.2852
|1.2416
|1367
|2006.06.22 06:49
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2669
|1.2416
|1368
|2006.06.22 06:49
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2668
|1.2416
|1369
|2006.06.22 07:03
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2416
|1370
|2006.06.22 07:04
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2664
|1.2416
|1371
|2006.06.22 07:04
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2663
|1.2416
|1372
|2006.06.22 07:05
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2662
|1.2416
|1373
|2006.06.22 07:07
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2661
|1.2416
|1374
|2006.06.22 07:07
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2660
|1.2416
|1375
|2006.06.22 07:07
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2659
|1.2416
|1376
|2006.06.22 07:46
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2649
|1.2416
|1377
|2006.06.22 07:47
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2647
|1.2416
|1378
|2006.06.22 07:52
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2646
|1.2416
|1379
|2006.06.22 07:53
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2645
|1.2416
|1380
|2006.06.22 07:53
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2644
|1.2416
|1381
|2006.06.22 07:53
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2642
|1.2416
|1382
|2006.06.22 07:53
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2641
|1.2416
|1383
|2006.06.22 07:53
|modify
|287
|0.10
|1.2666
|1.2640
|1.2416
|1384
|2006.06.22 07:56
|s/l
|287
|0.10
|1.2640
|1.2640
|1.2416
|2.60
|408.20
|1385
|2006.06.22 08:15
|buy
|288
|0.10
|1.2643
|1.2457
|1.2893
|1386
|2006.06.22 08:26
|modify
|288
|0.10
|1.2643
|1.2640
|1.2893
|1387
|2006.06.22 08:32
|modify
|288
|0.10
|1.2643
|1.2641
|1.2893
|1388
|2006.06.22 08:33
|modify
|288
|0.10
|1.2643
|1.2642
|1.2893
|1389
|2006.06.22 08:33
|modify
|288
|0.10
|1.2643
|1.2644
|1.2893
|1390
|2006.06.22 08:36
|s/l
|288
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2893
|0.10
|408.30
|1391
|2006.06.22 08:40
|sell
|289
|0.10
|1.2638
|1.2824
|1.2388
|1392
|2006.06.22 08:46
|modify
|289
|0.10
|1.2638
|1.2641
|1.2388
|1393
|2006.06.22 08:48
|modify
|289
|0.10
|1.2638
|1.2640
|1.2388
|1394
|2006.06.22 08:48
|modify
|289
|0.10
|1.2638
|1.2639
|1.2388
|1395
|2006.06.22 08:51
|s/l
|289
|0.10
|1.2639
|1.2639
|1.2388
|-0.10
|408.20
|1396
|2006.06.22 09:05
|buy
|290
|0.10
|1.2643
|1.2457
|1.2893
|1397
|2006.06.22 13:19
|close
|290
|0.10
|1.2571
|1.2457
|1.2893
|-7.20
|401.00
|1398
|2006.06.22 13:40
|buy
|291
|0.10
|1.2576
|1.2390
|1.2826