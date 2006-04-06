Strategy Tester Report

Symbol
Period 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLongEMA=5; ShortEMA=1; TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=1; StopLoss=186; TakeProfit=250; Lots=0.1; EquityStop=7; Hours=36; col=SkyBlue; TF=60; upperproximity=2; lowerproximity=2;
- 1970.01.01 00:00
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 04:12buy10.101.21531.19671.2403
22006.04.04 04:36modify10.101.21531.21521.2403
32006.04.04 04:37modify10.101.21531.21531.2403
42006.04.04 04:39modify10.101.21531.21541.2403
52006.04.04 04:40s/l10.101.21541.21541.24030.10500.10
62006.04.04 09:35buy20.101.21761.19901.2426
72006.04.04 09:37modify20.101.21761.21731.2426
82006.04.04 09:40modify20.101.21761.21751.2426
92006.04.04 09:40modify20.101.21761.21761.2426
102006.04.04 09:41s/l20.101.21761.21761.24260.00500.10
112006.04.06 01:20buy30.101.22821.20961.2532
122006.04.06 01:25modify30.101.22821.22801.2532
132006.04.06 01:25modify30.101.22821.22811.2532
142006.04.06 01:25modify30.101.22821.22821.2532
152006.04.06 01:26s/l30.101.22821.22821.25320.00500.10
162006.04.06 01:30sell40.101.22791.24651.2029
172006.04.06 12:40modify40.101.22791.22821.2029
182006.04.06 12:40s/l40.101.22821.22821.2029-0.30499.80
192006.04.06 14:15buy50.101.22161.20301.2466
202006.04.06 14:25modify50.101.22161.22191.2466
212006.04.06 14:25modify50.101.22161.22281.2466
222006.04.06 14:25modify50.101.22161.22291.2466
232006.04.06 14:27s/l50.101.22291.22291.24661.30501.10
242006.04.06 14:27buy60.101.22311.20451.2481
252006.04.06 14:29modify60.101.22311.22291.2481
262006.04.06 14:30modify60.101.22311.22321.2481
272006.04.06 14:30modify60.101.22311.22361.2481
282006.04.06 14:32s/l60.101.22361.22361.24810.50501.60
292006.04.06 14:50sell70.101.22271.24131.1977
302006.04.06 15:21modify70.101.22271.22271.1977
312006.04.06 15:23modify70.101.22271.22261.1977
322006.04.06 15:25modify70.101.22271.22251.1977
332006.04.06 15:25modify70.101.22271.22241.1977
342006.04.06 15:27modify70.101.22271.22211.1977
352006.04.06 15:27s/l70.101.22211.22211.19770.60502.20
362006.04.06 16:00buy80.101.22251.20391.2475
372006.04.06 17:06modify80.101.22251.22221.2475
382006.04.06 17:07s/l80.101.22221.22221.2475-0.30501.90
392006.04.06 17:10sell90.101.22171.24031.1967
402006.04.06 18:12modify90.101.22171.22201.1967
412006.04.06 18:15modify90.101.22171.22161.1967
422006.04.06 18:15s/l90.101.22161.22161.19670.10502.00
432006.04.06 18:30buy100.101.22181.20321.2468
442006.04.06 18:30modify100.101.22181.22161.2468
452006.04.06 18:31modify100.101.22181.22181.2468
462006.04.06 18:34s/l100.101.22181.22181.24680.00502.00
472006.04.06 18:34buy110.101.22201.20341.2470
482006.04.06 18:34modify110.101.22201.22181.2470
492006.04.06 18:55modify110.101.22201.22221.2470
502006.04.06 18:56s/l110.101.22221.22221.24700.20502.20
512006.04.06 19:25sell120.101.22261.24121.1976
522006.04.06 21:38modify120.101.22261.22271.1976
532006.04.06 21:46modify120.101.22261.22261.1976
542006.04.06 21:49modify120.101.22261.22251.1976
552006.04.06 21:53modify120.101.22261.22241.1976
562006.04.06 21:56modify120.101.22261.22231.1976
572006.04.06 22:03modify120.101.22261.22221.1976
582006.04.06 22:04modify120.101.22261.22211.1976
592006.04.06 22:04modify120.101.22261.22201.1976
602006.04.06 22:07modify120.101.22261.22191.1976
612006.04.06 22:08modify120.101.22261.22181.1976
622006.04.06 22:09modify120.101.22261.22171.1976
632006.04.06 22:09modify120.101.22261.22161.1976
642006.04.06 22:09modify120.101.22261.22151.1976
652006.04.06 22:25s/l120.101.22151.22151.19761.10503.30
662006.04.06 22:30buy130.101.22161.20301.2466
672006.04.07 12:31modify130.101.22161.22131.2466
682006.04.07 12:32modify130.101.22161.22151.2466
692006.04.07 12:32s/l130.101.22151.22151.2466-0.10503.20
702006.04.07 12:55sell140.101.21911.23771.1941
712006.04.07 13:10modify140.101.21911.21871.1941
722006.04.07 13:10modify140.101.21911.21861.1941
732006.04.07 13:10s/l140.101.21861.21861.19410.50503.70
742006.04.07 13:10sell150.101.21841.23701.1934
752006.04.07 13:11modify150.101.21841.21861.1934
762006.04.07 13:11modify150.101.21841.21851.1934
772006.04.07 13:12modify150.101.21841.21831.1934
782006.04.07 13:12s/l150.101.21831.21831.19340.10503.80
792006.04.07 13:12sell160.101.21811.23671.1931
802006.04.07 13:12modify160.101.21811.21831.1931
812006.04.07 13:12modify160.101.21811.21821.1931
822006.04.07 13:13modify160.101.21811.21811.1931
832006.04.07 13:13s/l160.101.21811.21811.19310.00503.80
842006.04.07 13:13sell170.101.21791.23651.1929
852006.04.07 13:20modify170.101.21791.21771.1929
862006.04.07 13:20modify170.101.21791.21751.1929
872006.04.07 13:20modify170.101.21791.21641.1929
882006.04.07 13:20s/l170.101.21641.21641.19291.50505.30
892006.04.07 14:50buy180.101.21281.19421.2378
902006.04.11 06:08modify180.101.21281.21281.2378
912006.04.11 06:08modify180.101.21281.21291.2378
922006.04.11 06:09modify180.101.21281.21301.2378
932006.04.11 06:09modify180.101.21281.21321.2378
942006.04.11 06:09modify180.101.21281.21331.2378
952006.04.11 06:10s/l180.101.21331.21331.23780.50505.80
962006.04.11 06:20sell190.101.21271.23131.1877
972006.04.11 09:10modify190.101.21271.21231.1877
982006.04.11 09:11s/l190.101.21231.21231.18770.40506.20
992006.04.11 09:30buy200.101.21271.19411.2377
1002006.04.11 13:50modify200.101.21271.21281.2377
1012006.04.11 13:50s/l200.101.21281.21281.23770.10506.30
1022006.04.11 14:15sell210.101.21291.23151.1879
1032006.04.11 14:15modify210.101.21291.21251.1879
1042006.04.11 14:15s/l210.101.21251.21251.18790.40506.70
1052006.04.11 14:15sell220.101.21231.23091.1873
1062006.04.11 14:17modify220.101.21231.21261.1873
1072006.04.11 14:17modify220.101.21231.21251.1873
1082006.04.11 14:17modify220.101.21231.21241.1873
1092006.04.11 14:18s/l220.101.21241.21241.1873-0.10506.60
1102006.04.11 14:18sell230.101.21231.23091.1873
1112006.04.11 15:35modify230.101.21231.21261.1873
1122006.04.11 15:35modify230.101.21231.21251.1873
1132006.04.11 15:36modify230.101.21231.21241.1873
1142006.04.11 15:36modify230.101.21231.21231.1873
1152006.04.11 15:37s/l230.101.21231.21231.18730.00506.60
1162006.04.11 16:00buy240.101.21241.19381.2374
1172006.04.11 16:02modify240.101.21241.21211.2374
1182006.04.11 16:08s/l240.101.21211.21211.2374-0.30506.30
1192006.04.11 16:10sell250.101.21211.23071.1871
1202006.04.12 12:30modify250.101.21211.21231.1871
1212006.04.12 12:30modify250.101.21211.21221.1871
1222006.04.12 12:30modify250.101.21211.21191.1871
1232006.04.12 12:30s/l250.101.21191.21191.18710.20506.50
1242006.04.12 13:05buy260.101.20901.19041.2340
1252006.04.12 13:15modify260.101.20901.20891.2340
1262006.04.12 13:15modify260.101.20901.20901.2340
1272006.04.12 13:18s/l260.101.20901.20901.23400.00506.50
1282006.04.12 14:32sell270.101.21201.23061.1870
1292006.04.12 14:37modify270.101.21201.21231.1870
1302006.04.12 14:39s/l270.101.21231.21231.1870-0.30506.20
1312006.04.12 14:39buy280.101.21231.19371.2373
1322006.04.13 07:04modify280.101.21231.21201.2373
1332006.04.13 07:04s/l280.101.21201.21201.2373-0.30505.90
1342006.04.13 07:35sell290.101.21201.23061.1870
1352006.04.13 07:56modify290.101.21201.21231.1870
1362006.04.13 08:01s/l290.101.21231.21231.1870-0.30505.60
1372006.04.13 08:05buy300.101.21261.19401.2376
1382006.04.16 23:24modify300.101.21261.21281.2376
1392006.04.16 23:26modify300.101.21261.21291.2376
1402006.04.16 23:50modify300.101.21261.21301.2376
1412006.04.16 23:53modify300.101.21261.21311.2376
1422006.04.16 23:57modify300.101.21261.21321.2376
1432006.04.16 23:59modify300.101.21261.21331.2376
1442006.04.17 00:04modify300.101.21261.21341.2376
1452006.04.17 00:05modify300.101.21261.21351.2376
1462006.04.17 00:07modify300.101.21261.21381.2376
1472006.04.17 00:08modify300.101.21261.21411.2376
1482006.04.17 00:08modify300.101.21261.21421.2376
1492006.04.17 00:12modify300.101.21261.21481.2376
1502006.04.17 00:13modify300.101.21261.21511.2376
1512006.04.17 00:13modify300.101.21261.21521.2376
1522006.04.17 00:14modify300.101.21261.21531.2376
1532006.04.17 00:14modify300.101.21261.21541.2376
1542006.04.17 00:14modify300.101.21261.21551.2376
1552006.04.17 00:14modify300.101.21261.21561.2376
1562006.04.17 00:19modify300.101.21261.21571.2376
1572006.04.17 00:19modify300.101.21261.21581.2376
1582006.04.17 00:24modify300.101.21261.21591.2376
1592006.04.17 00:24modify300.101.21261.21601.2376
1602006.04.17 00:24modify300.101.21261.21611.2376
1612006.04.17 00:24modify300.101.21261.21621.2376
1622006.04.17 00:31s/l300.101.21621.21621.23763.60509.20
1632006.04.17 00:58buy310.101.21681.19821.2418
1642006.04.17 01:06modify310.101.21681.21681.2418
1652006.04.17 01:06modify310.101.21681.21691.2418
1662006.04.17 01:06modify310.101.21681.21701.2418
1672006.04.17 01:08modify310.101.21681.21711.2418
1682006.04.17 01:08modify310.101.21681.21721.2418
1692006.04.17 01:08modify310.101.21681.21731.2418
1702006.04.17 01:08modify310.101.21681.21751.2418
1712006.04.17 01:08modify310.101.21681.21761.2418
1722006.04.17 01:08modify310.101.21681.21781.2418
1732006.04.17 01:08modify310.101.21681.21801.2418
1742006.04.17 01:08modify310.101.21681.21811.2418
1752006.04.17 01:09modify310.101.21681.21821.2418
1762006.04.17 01:09s/l310.101.21821.21821.24181.40510.60
1772006.04.17 11:35buy320.101.21961.20101.2446
1782006.04.17 11:37modify320.101.21961.21931.2446
1792006.04.17 11:40modify320.101.21961.21991.2446
1802006.04.17 11:40modify320.101.21961.22081.2446
1812006.04.17 11:40modify320.101.21961.22101.2446
1822006.04.17 11:40s/l320.101.22101.22101.24461.40512.00
1832006.04.17 14:00buy330.101.22351.20491.2485
1842006.04.17 14:01modify330.101.22351.22321.2485
1852006.04.17 14:02s/l330.101.22321.22321.2485-0.30511.70
1862006.04.17 14:03buy340.101.22351.20491.2485
1872006.04.17 14:04modify340.101.22351.22321.2485
1882006.04.17 14:10modify340.101.22351.22331.2485
1892006.04.17 14:10modify340.101.22351.22341.2485
1902006.04.17 14:11modify340.101.22351.22351.2485
1912006.04.17 14:11modify340.101.22351.22361.2485
1922006.04.17 14:16modify340.101.22351.22381.2485
1932006.04.17 14:17s/l340.101.22381.22381.24850.30512.00
1942006.04.17 15:12sell350.101.22741.24601.2024
1952006.04.17 15:25modify350.101.22741.22761.2024
1962006.04.17 15:28s/l350.101.22761.22761.2024-0.20511.80
1972006.04.17 15:28sell360.101.22741.24601.2024
1982006.04.17 15:31modify360.101.22741.22761.2024
1992006.04.17 16:28modify360.101.22741.22681.2024
2002006.04.17 16:31modify360.101.22741.22661.2024
2012006.04.17 16:32modify360.101.22741.22651.2024
2022006.04.17 16:35s/l360.101.22651.22651.20240.90512.70
2032006.04.17 16:45buy370.101.22661.20801.2516
2042006.04.17 16:45modify370.101.22661.22631.2516
2052006.04.17 17:02modify370.101.22661.22691.2516
2062006.04.17 17:02modify370.101.22661.22711.2516
2072006.04.17 17:02modify370.101.22661.22721.2516
2082006.04.17 17:04s/l370.101.22721.22721.25160.60513.30
2092006.04.17 17:35buy380.101.22791.20931.2529
2102006.04.17 17:50modify380.101.22791.22801.2529
2112006.04.17 17:50modify380.101.22791.22811.2529
2122006.04.17 17:50s/l380.101.22811.22811.25290.20513.50
2132006.04.17 18:15sell390.101.22801.24661.2030
2142006.04.17 18:25modify390.101.22801.22801.2030
2152006.04.17 18:25modify390.101.22801.22781.2030
2162006.04.17 18:26modify390.101.22801.22771.2030
2172006.04.17 18:28s/l390.101.22771.22771.20300.30513.80
2182006.04.17 19:55sell400.101.22551.24411.2005
2192006.04.17 20:17modify400.101.22551.22581.2005
2202006.04.17 20:18modify400.101.22551.22571.2005
2212006.04.17 20:21modify400.101.22551.22561.2005
2222006.04.17 20:21modify400.101.22551.22551.2005
2232006.04.17 20:40s/l400.101.22551.22551.20050.00513.80
2242006.04.17 21:00sell410.101.22491.24351.1999
2252006.04.18 06:58modify410.101.22491.22471.1999
2262006.04.18 06:59modify410.101.22491.22461.1999
2272006.04.18 06:59modify410.101.22491.22441.1999
2282006.04.18 07:00s/l410.101.22441.22441.19990.50514.30
2292006.04.18 07:25buy420.101.22511.20651.2501
2302006.04.18 09:05modify420.101.22511.22481.2501
2312006.04.18 09:07s/l420.101.22481.22481.2501-0.30514.00
2322006.04.18 09:10buy430.101.22561.20701.2506
2332006.04.18 09:15modify430.101.22561.22551.2506
2342006.04.18 09:17s/l430.101.22551.22551.2506-0.10513.90
2352006.04.18 10:00sell440.101.22571.24431.2007
2362006.04.18 11:32modify440.101.22571.22591.2007
2372006.04.18 11:36s/l440.101.22591.22591.2007-0.20513.70
2382006.04.18 11:50buy450.101.22601.20741.2510
2392006.04.18 12:21modify450.101.22601.22571.2510
2402006.04.18 12:21s/l450.101.22571.22571.2510-0.30513.40
2412006.04.18 12:22buy460.101.22611.20751.2511
2422006.04.18 12:30modify460.101.22611.22611.2511
2432006.04.18 12:31modify460.101.22611.22711.2511
2442006.04.18 12:31modify460.101.22611.22761.2511
2452006.04.18 12:31s/l460.101.22761.22761.25111.50514.90
2462006.04.18 12:35buy470.101.22761.20901.2526
2472006.04.18 12:36modify470.101.22761.22741.2526
2482006.04.18 12:36modify470.101.22761.22751.2526
2492006.04.18 12:36modify470.101.22761.22761.2526
2502006.04.18 12:36s/l470.101.22761.22761.25260.00514.90
2512006.04.18 12:36buy480.101.22781.20921.2528
2522006.04.18 12:36modify480.101.22781.22751.2528
2532006.04.18 12:37modify480.101.22781.22761.2528
2542006.04.18 12:38s/l480.101.22761.22761.2528-0.20514.70
2552006.04.18 12:38buy490.101.22781.20921.2528
2562006.04.18 12:50modify490.101.22781.22791.2528
2572006.04.18 12:50modify490.101.22781.22801.2528
2582006.04.18 12:50modify490.101.22781.22821.2528
2592006.04.18 12:52modify490.101.22781.22831.2528
2602006.04.18 12:54s/l490.101.22831.22831.25280.50515.20
2612006.04.18 18:08buy500.101.23191.21331.2569
2622006.04.18 18:29modify500.101.23191.23181.2569
2632006.04.18 18:29s/l500.101.23181.23181.2569-0.10515.10
2642006.04.18 20:40buy510.101.23241.21381.2574
2652006.04.18 20:40modify510.101.23241.23211.2574
2662006.04.18 20:45modify510.101.23241.23221.2574
2672006.04.18 20:50modify510.101.23241.23231.2574
2682006.04.18 20:51modify510.101.23241.23411.2574
2692006.04.18 20:51modify510.101.23241.23431.2574
2702006.04.18 20:51modify510.101.23241.23511.2574
2712006.04.18 20:51modify510.101.23241.23521.2574
2722006.04.18 20:51s/l510.101.23521.23521.25742.80517.90
2732006.04.19 09:12buy520.101.23721.21861.2622
2742006.04.19 13:02close520.101.23011.21861.2622-7.10510.80
2752006.04.19 18:05buy530.101.23901.22041.2640
2762006.04.20 10:40close530.101.23191.22041.2640-7.10503.70
2772006.04.25 12:05buy540.101.24191.22331.2669
2782006.04.25 12:05modify540.101.24191.24191.2669
2792006.04.25 12:05modify540.101.24191.24211.2669
2802006.04.25 12:05modify540.101.24191.24221.2669
2812006.04.25 12:05s/l540.101.24221.24221.26690.30504.00
2822006.04.25 12:05buy550.101.24291.22431.2679
2832006.04.25 13:38modify550.101.24291.24311.2679
2842006.04.25 13:38modify550.101.24291.24321.2679
2852006.04.25 13:38modify550.101.24291.24331.2679
2862006.04.25 13:39s/l550.101.24331.24331.26790.40504.40
2872006.04.26 16:43buy560.101.24681.22821.2718
2882006.04.27 14:00modify560.101.24681.24751.2718
2892006.04.27 14:00modify560.101.24681.24761.2718
2902006.04.27 14:00modify560.101.24681.24781.2718
2912006.04.27 14:00s/l560.101.24781.24781.27181.00505.40
2922006.04.27 14:05buy570.101.24951.23091.2745
2932006.04.27 14:19modify570.101.24951.24921.2745
2942006.04.27 14:19modify570.101.24951.24961.2745
2952006.04.27 14:19s/l570.101.24961.24961.27450.10505.50
2962006.04.28 08:32buy580.101.25601.23741.2810
2972006.04.28 08:37modify580.101.25601.25601.2810
2982006.04.28 08:37s/l580.101.25601.25601.28100.00505.50
2992006.04.28 14:20buy590.101.25791.23931.2829
3002006.04.28 14:38modify590.101.25791.25761.2829
3012006.04.28 14:38modify590.101.25791.25771.2829
3022006.04.28 14:39modify590.101.25791.25781.2829
3032006.04.28 14:40s/l590.101.25781.25781.2829-0.10505.40
3042006.04.28 14:50buy600.101.25831.23971.2833
3052006.04.28 14:53modify600.101.25831.25801.2833
3062006.04.28 14:53modify600.101.25831.25811.2833
3072006.04.28 14:54modify600.101.25831.25831.2833
3082006.04.28 14:55modify600.101.25831.25841.2833
3092006.04.28 14:57modify600.101.25831.25851.2833
3102006.04.28 14:59modify600.101.25831.25911.2833
3112006.04.28 15:00s/l600.101.25911.25911.28330.80506.20
3122006.05.11 15:58buy610.101.28621.26761.3112
3132006.05.11 16:51modify610.101.28621.28591.3112
3142006.05.11 16:52modify610.101.28621.28601.3112
3152006.05.11 16:52modify610.101.28621.28621.3112
3162006.05.11 16:52modify610.101.28621.28631.3112
3172006.05.11 16:53modify610.101.28621.28641.3112
3182006.05.11 16:53modify610.101.28621.28661.3112
3192006.05.11 16:53modify610.101.28621.28671.3112
3202006.05.11 16:54s/l610.101.28671.28671.31120.50506.70
3212006.05.12 09:31buy620.101.29091.27231.3159
3222006.05.12 09:32modify620.101.29091.29061.3159
3232006.05.12 09:32modify620.101.29091.29071.3159
3242006.05.12 09:33modify620.101.29091.29081.3159
3252006.05.12 09:35s/l620.101.29081.29081.3159-0.10506.60
3262006.05.22 07:05buy630.101.27151.25291.2965
3272006.05.22 07:15modify630.101.27151.27221.2965
3282006.05.22 07:16s/l630.101.27221.27221.29650.70507.30
3292006.05.22 07:30buy640.101.27191.25331.2969
3302006.05.22 07:30modify640.101.27191.27201.2969
3312006.05.22 07:32s/l640.101.27201.27201.29690.10507.40
3322006.05.22 07:32buy650.101.27221.25361.2972
3332006.05.22 07:34modify650.101.27221.27201.2972
3342006.05.22 07:35modify650.101.27221.27261.2972
3352006.05.22 07:38s/l650.101.27261.27261.29720.40507.80
3362006.05.22 08:15sell660.101.27351.29211.2485
3372006.05.22 14:19close660.101.28061.29211.2485-7.10500.70
3382006.05.22 14:55sell670.101.28051.29911.2555
3392006.05.22 18:07close670.101.28761.29911.2555-7.10493.60
3402006.05.22 18:35sell680.101.28711.30571.2621
3412006.05.22 18:35modify680.101.28711.28681.2621
3422006.05.22 18:36s/l680.101.28681.28681.26210.30493.90
3432006.05.22 18:36sell690.101.28661.30521.2616
3442006.05.22 18:40modify690.101.28661.28691.2616
3452006.05.22 18:40modify690.101.28661.28681.2616
3462006.05.22 18:43s/l690.101.28681.28681.2616-0.20493.70
3472006.05.22 18:53buy700.101.28721.26861.3122
3482006.05.23 21:55close700.101.28011.26861.3122-7.10486.60
3492006.05.23 22:30buy710.101.27841.25981.3034
3502006.05.23 22:31modify710.101.27841.27811.3034
3512006.05.23 22:34s/l710.101.27811.27811.3034-0.30486.30
3522006.05.23 22:34buy720.101.27831.25971.3033
3532006.05.23 23:30modify720.101.27831.27811.3033
3542006.05.23 23:30modify720.101.27831.27821.3033
3552006.05.23 23:31s/l720.101.27821.27821.3033-0.10486.20
3562006.05.23 23:31buy730.101.27841.25981.3034
3572006.05.23 23:34modify730.101.27841.27811.3034
3582006.05.23 23:35modify730.101.27841.27821.3034
3592006.05.23 23:36modify730.101.27841.27831.3034
3602006.05.23 23:44modify730.101.27841.27841.3034
3612006.05.23 23:50modify730.101.27841.27851.3034
3622006.05.23 23:51s/l730.101.27851.27851.30340.10486.30
3632006.05.24 00:30sell740.101.27971.29831.2547
3642006.05.24 00:35modify740.101.27971.28001.2547
3652006.05.24 00:39s/l740.101.28001.28001.2547-0.30486.00
3662006.05.24 01:15buy750.101.27821.25961.3032
3672006.05.24 01:15modify750.101.27821.27821.3032
3682006.05.24 01:15s/l750.101.27821.27821.30320.00486.00
3692006.05.24 01:15buy760.101.27841.25981.3034
3702006.05.24 01:20modify760.101.27841.27811.3034
3712006.05.24 01:20modify760.101.27841.27821.3034
3722006.05.24 01:20s/l760.101.27821.27821.3034-0.20485.80
3732006.05.24 01:40sell770.101.27871.29731.2537
3742006.05.24 03:34modify770.101.27871.27901.2537
3752006.05.24 03:39modify770.101.27871.27891.2537
3762006.05.24 03:45s/l770.101.27891.27891.2537-0.20485.60
3772006.05.24 03:51buy780.101.27881.26021.3038
3782006.05.24 05:05modify780.101.27881.27871.3038
3792006.05.24 05:07s/l780.101.27871.27871.3038-0.10485.50
3802006.05.24 05:30sell790.101.27861.29721.2536
3812006.05.24 05:30modify790.101.27861.27881.2536
3822006.05.24 05:31s/l790.101.27881.27881.2536-0.20485.30
3832006.05.24 05:31sell800.101.27861.29721.2536
3842006.05.24 05:32modify800.101.27861.27891.2536
3852006.05.24 05:32modify800.101.27861.27881.2536
3862006.05.24 05:32modify800.101.27861.27871.2536
3872006.05.24 05:33modify800.101.27861.27851.2536
3882006.05.24 05:34s/l800.101.27851.27851.25360.10485.40
3892006.05.24 05:34sell810.101.27831.29691.2533
3902006.05.24 05:34modify810.101.27831.27861.2533
3912006.05.24 05:35s/l810.101.27861.27861.2533-0.30485.10
3922006.05.24 05:55buy820.101.27841.25981.3034
3932006.05.24 06:15modify820.101.27841.27811.3034
3942006.05.24 06:15modify820.101.27841.27821.3034
3952006.05.24 06:16s/l820.101.27821.27821.3034-0.20484.90
3962006.05.24 06:35sell830.101.27851.29711.2535
3972006.05.24 06:38modify830.101.27851.27881.2535
3982006.05.24 06:40s/l830.101.27881.27881.2535-0.30484.60
3992006.05.24 06:45buy840.101.27931.26071.3043
4002006.05.24 06:50modify840.101.27931.27991.3043
4012006.05.24 06:50modify840.101.27931.28061.3043
4022006.05.24 06:51s/l840.101.28061.28061.30431.30485.90
4032006.05.24 07:30sell850.101.28161.30021.2566
4042006.05.24 12:47close850.101.28891.30021.2566-7.30478.60
4052006.05.24 13:00sell860.101.28671.30531.2617
4062006.05.24 13:00modify860.101.28671.28691.2617
4072006.05.24 13:00modify860.101.28671.28631.2617
4082006.05.24 13:00modify860.101.28671.28621.2617
4092006.05.24 13:00modify860.101.28671.28601.2617
4102006.05.24 13:00s/l860.101.28601.28601.26170.70479.30
4112006.05.24 13:00sell870.101.28581.30441.2608
4122006.05.24 13:10modify870.101.28581.28451.2608
4132006.05.24 13:10modify870.101.28581.28271.2608
4142006.05.24 13:10s/l870.101.28271.28271.26083.10482.40
4152006.05.24 13:35buy880.101.28481.26621.3098
4162006.05.24 14:24close880.101.27771.26621.3098-7.10475.30
4172006.05.24 15:05buy890.101.27701.25841.3020
4182006.05.24 17:40modify890.101.27701.27671.3020
4192006.05.24 17:40s/l890.101.27671.27671.3020-0.30475.00
4202006.05.24 19:05sell900.101.27721.29581.2522
4212006.05.24 20:08modify900.101.27721.27721.2522
4222006.05.24 20:09s/l900.101.27721.27721.25220.00475.00
4232006.05.24 20:09sell910.101.27701.29561.2520
4242006.05.24 20:10modify910.101.27701.27701.2520
4252006.05.24 20:12s/l910.101.27701.27701.25200.00475.00
4262006.05.24 21:20buy920.101.27581.25721.3008
4272006.05.24 22:26modify920.101.27581.27551.3008
4282006.05.24 22:26modify920.101.27581.27561.3008
4292006.05.24 22:34modify920.101.27581.27571.3008
4302006.05.24 22:39modify920.101.27581.27581.3008
4312006.05.24 22:40modify920.101.27581.27591.3008
4322006.05.24 22:44modify920.101.27581.27601.3008
4332006.05.24 22:45modify920.101.27581.27631.3008
4342006.05.24 22:48modify920.101.27581.27641.3008
4352006.05.24 22:49modify920.101.27581.27651.3008
4362006.05.24 22:49modify920.101.27581.27661.3008
4372006.05.24 22:50modify920.101.27581.27671.3008
4382006.05.24 22:51s/l920.101.27671.27671.30080.90475.90
4392006.05.24 23:15sell930.101.27651.29511.2515
4402006.05.25 01:00modify930.101.27651.27641.2515
4412006.05.25 01:00modify930.101.27651.27631.2515
4422006.05.25 01:01s/l930.101.27631.27631.25150.20476.10
4432006.05.25 01:01sell940.101.27621.29481.2512
4442006.05.25 01:04modify940.101.27621.27641.2512
4452006.05.25 01:05modify940.101.27621.27631.2512
4462006.05.25 01:07modify940.101.27621.27611.2512
4472006.05.25 01:09s/l940.101.27611.27611.25120.10476.20
4482006.05.25 01:30buy950.101.27651.25791.3015
4492006.05.25 06:05modify950.101.27651.27641.3015
4502006.05.25 06:05s/l950.101.27641.27641.3015-0.10476.10
4512006.05.25 06:35sell960.101.27751.29611.2525
4522006.05.25 07:35modify960.101.27751.27691.2525
4532006.05.25 07:37s/l960.101.27691.27691.25250.60476.70
4542006.05.25 08:00buy970.101.27691.25831.3019
4552006.05.25 08:05modify970.101.27691.27661.3019
4562006.05.25 08:06modify970.101.27691.27671.3019
4572006.05.25 08:08s/l970.101.27671.27671.3019-0.20476.50
4582006.05.25 08:55sell980.101.27831.29691.2533
4592006.05.25 09:30modify980.101.27831.27861.2533
4602006.05.25 09:30s/l980.101.27861.27861.2533-0.30476.20
4612006.05.25 09:35sell990.101.27811.29671.2531
4622006.05.25 09:55modify990.101.27811.27821.2531
4632006.05.25 09:55s/l990.101.27821.27821.2531-0.10476.10
4642006.05.25 10:35buy1000.101.27751.25891.3025
4652006.05.25 10:50modify1000.101.27751.27761.3025
4662006.05.25 10:53s/l1000.101.27761.27761.30250.10476.20
4672006.05.25 10:53buy1010.101.27781.25921.3028
4682006.05.25 10:54modify1010.101.27781.27761.3028
4692006.05.25 10:55s/l1010.101.27761.27761.3028-0.20476.00
4702006.05.25 11:02sell1020.101.27741.29601.2524
4712006.05.25 11:25modify1020.101.27741.27651.2524
4722006.05.25 11:25modify1020.101.27741.27641.2524
4732006.05.25 11:26s/l1020.101.27641.27641.25241.00477.00
4742006.05.25 11:50buy1030.101.27671.25811.3017
4752006.05.25 11:55modify1030.101.27671.27651.3017
4762006.05.25 11:56s/l1030.101.27651.27651.3017-0.20476.80
4772006.05.25 11:59sell1040.101.27631.29491.2513
4782006.05.25 12:04modify1040.101.27631.27661.2513
4792006.05.25 12:05modify1040.101.27631.27651.2513
4802006.05.25 12:07modify1040.101.27631.27641.2513
4812006.05.25 12:09modify1040.101.27631.27631.2513
4822006.05.25 12:10s/l1040.101.27631.27631.25130.00476.80
4832006.05.25 12:20buy1050.101.27641.25781.3014
4842006.05.25 12:30modify1050.101.27641.27671.3014
4852006.05.25 12:30modify1050.101.27641.27731.3014
4862006.05.25 12:30s/l1050.101.27731.27731.30140.90477.70
4872006.05.25 12:35buy1060.101.27781.25921.3028
4882006.05.25 12:35modify1060.101.27781.27831.3028
4892006.05.25 12:35modify1060.101.27781.27951.3028
4902006.05.25 12:35s/l1060.101.27951.27951.30281.70479.40
4912006.05.25 12:35buy1070.101.27961.26101.3046
4922006.05.25 12:35modify1070.101.27961.27931.3046
4932006.05.25 12:35modify1070.101.27961.27961.3046
4942006.05.25 12:36s/l1070.101.27961.27961.30460.00479.40
4952006.05.25 12:36buy1080.101.27951.26091.3045
4962006.05.25 18:30modify1080.101.27951.27961.3045
4972006.05.25 18:30modify1080.101.27951.27971.3045
4982006.05.25 18:30modify1080.101.27951.27981.3045
4992006.05.25 18:30modify1080.101.27951.28001.3045
5002006.05.25 18:30modify1080.101.27951.28021.3045
5012006.05.25 18:31modify1080.101.27951.28031.3045
5022006.05.25 18:31modify1080.101.27951.28051.3045
5032006.05.25 18:31s/l1080.101.28051.28051.30451.00480.40
5042006.05.25 19:05sell1090.101.28031.29891.2553
5052006.05.25 19:15modify1090.101.28031.28061.2553
5062006.05.25 19:15modify1090.101.28031.28001.2553
5072006.05.25 19:18s/l1090.101.28001.28001.25530.30480.70
5082006.05.25 20:40buy1100.101.27911.26051.3041
5092006.05.25 20:46modify1100.101.27911.27931.3041
5102006.05.25 20:47modify1100.101.27911.27941.3041
5112006.05.25 20:47modify1100.101.27911.27961.3041
5122006.05.25 20:47modify1100.101.27911.27971.3041
5132006.05.25 20:47modify1100.101.27911.27981.3041
5142006.05.25 20:49s/l1100.101.27981.27981.30410.70481.40
5152006.05.25 21:20buy1110.101.28041.26181.3054
5162006.05.25 21:28modify1110.101.28041.28011.3054
5172006.05.25 21:28modify1110.101.28041.28021.3054
5182006.05.25 21:29modify1110.101.28041.28031.3054
5192006.05.25 21:30modify1110.101.28041.28041.3054
5202006.05.25 21:30modify1110.101.28041.28061.3054
5212006.05.25 21:30modify1110.101.28041.28071.3054
5222006.05.25 21:32s/l1110.101.28071.28071.30540.30481.70
5232006.05.25 22:05sell1120.101.28161.30021.2566
5242006.05.25 22:46modify1120.101.28161.28111.2566
5252006.05.25 23:06s/l1120.101.28111.28111.25660.50482.20
5262006.05.25 23:10buy1130.101.28101.26241.3060
5272006.05.25 23:52modify1130.101.28101.28071.3060
5282006.05.25 23:53s/l1130.101.28071.28071.3060-0.30481.90
5292006.05.25 23:53buy1140.101.28091.26231.3059
5302006.05.25 23:55modify1140.101.28091.28071.3059
5312006.05.25 23:55s/l1140.101.28071.28071.3059-0.20481.70
5322006.05.26 00:00sell1150.101.28021.29881.2552
5332006.05.26 00:00modify1150.101.28021.28031.2552
5342006.05.26 00:00modify1150.101.28021.28021.2552
5352006.05.26 00:01s/l1150.101.28021.28021.25520.00481.70
5362006.05.26 00:01sell1160.101.28001.29861.2550
5372006.05.26 00:36modify1160.101.28001.28031.2550
5382006.05.26 00:38modify1160.101.28001.28021.2550
5392006.05.26 00:40s/l1160.101.28021.28021.2550-0.20481.50
5402006.05.26 00:45buy1170.101.28031.26171.3053
5412006.05.26 07:54modify1170.101.28031.28001.3053
5422006.05.26 07:56modify1170.101.28031.28011.3053
5432006.05.26 07:57modify1170.101.28031.28021.3053
5442006.05.26 07:58modify1170.101.28031.28041.3053
5452006.05.26 07:58modify1170.101.28031.28051.3053
5462006.05.26 07:58s/l1170.101.28051.28051.30530.20481.70
5472006.05.26 08:25sell1180.101.28141.30001.2564
5482006.05.26 10:50modify1180.101.28141.28121.2564
5492006.05.26 10:50modify1180.101.28141.28111.2564
5502006.05.26 10:55s/l1180.101.28111.28111.25640.30482.00
5512006.05.26 11:00buy1190.101.28111.26251.3061
5522006.05.26 11:20modify1190.101.28111.28131.3061
5532006.05.26 11:30s/l1190.101.28131.28131.30610.20482.20
5542006.05.26 11:35sell1200.101.28101.29961.2560
5552006.05.26 11:55modify1200.101.28101.28121.2560
5562006.05.26 11:58modify1200.101.28101.28111.2560
5572006.05.26 11:58s/l1200.101.28111.28111.2560-0.10482.10
5582006.05.26 12:35buy1210.101.28061.26201.3056
5592006.05.26 12:35modify1210.101.28061.28031.3056
5602006.05.26 12:35modify1210.101.28061.28071.3056
5612006.05.26 12:37s/l1210.101.28071.28071.30560.10482.20
5622006.05.26 12:37buy1220.101.28091.26231.3059
5632006.05.26 12:38modify1220.101.28091.28061.3059
5642006.05.26 12:38modify1220.101.28091.28071.3059
5652006.05.26 12:39s/l1220.101.28071.28071.3059-0.20482.00
5662006.05.26 12:39buy1230.101.28091.26231.3059
5672006.05.26 12:43modify1230.101.28091.28131.3059
5682006.05.26 12:44s/l1230.101.28131.28131.30590.40482.40
5692006.05.26 12:55sell1240.101.28051.29911.2555
5702006.05.26 13:20modify1240.101.28051.28071.2555
5712006.05.26 13:20modify1240.101.28051.28031.2555
5722006.05.26 13:20modify1240.101.28051.28021.2555
5732006.05.26 13:21s/l1240.101.28021.28021.25550.30482.70
5742006.05.26 13:21sell1250.101.28011.29871.2551
5752006.05.26 13:21modify1250.101.28011.28031.2551
5762006.05.26 13:21modify1250.101.28011.28021.2551
5772006.05.26 13:21modify1250.101.28011.28011.2551
5782006.05.26 13:21modify1250.101.28011.28001.2551
5792006.05.26 13:22s/l1250.101.28001.28001.25510.10482.80
5802006.05.26 13:22sell1260.101.27981.29841.2548
5812006.05.26 13:23modify1260.101.27981.28001.2548
5822006.05.26 13:23modify1260.101.27981.27911.2548
5832006.05.26 13:23modify1260.101.27981.27901.2548
5842006.05.26 13:23modify1260.101.27981.27881.2548
5852006.05.26 13:23modify1260.101.27981.27861.2548
5862006.05.26 13:23modify1260.101.27981.27821.2548
5872006.05.26 13:23s/l1260.101.27821.27821.25481.60484.40
5882006.05.26 13:23sell1270.101.27801.29661.2530
5892006.05.26 13:28modify1270.101.27801.27831.2530
5902006.05.26 13:28s/l1270.101.27831.27831.2530-0.30484.10
5912006.05.26 14:45buy1280.101.27171.25311.2967
5922006.05.26 14:45modify1280.101.27171.27161.2967
5932006.05.26 14:45modify1280.101.27171.27231.2967
5942006.05.26 14:45modify1280.101.27171.27241.2967
5952006.05.26 14:45modify1280.101.27171.27251.2967
5962006.05.26 14:48s/l1280.101.27251.27251.29670.80484.90
5972006.05.26 14:48buy1290.101.27271.25411.2977
5982006.05.26 15:12modify1290.101.27271.27241.2977
5992006.05.26 15:14s/l1290.101.27241.27241.2977-0.30484.60
6002006.05.26 15:46sell1300.101.27371.29231.2487
6012006.05.26 16:02modify1300.101.27371.27401.2487
6022006.05.26 16:02modify1300.101.27371.27391.2487
6032006.05.26 16:03s/l1300.101.27391.27391.2487-0.20484.40
6042006.05.26 16:15buy1310.101.27381.25521.2988
6052006.05.28 23:31modify1310.101.27381.27351.2988
6062006.05.28 23:35modify1310.101.27381.27361.2988
6072006.05.28 23:35modify1310.101.27381.27461.2988
6082006.05.28 23:36s/l1310.101.27461.27461.29880.80485.20
6092006.05.29 00:10sell1320.101.27411.29271.2491
6102006.05.29 00:20modify1320.101.27411.27401.2491
6112006.05.29 00:20modify1320.101.27411.27391.2491
6122006.05.29 00:22s/l1320.101.27391.27391.24910.20485.40
6132006.05.29 00:35sell1330.101.27361.29221.2486
6142006.05.30 02:54close1330.101.28071.29221.2486-7.10478.30
6152006.05.30 03:20sell1340.101.28011.29871.2551
6162006.05.30 09:51close1340.101.28731.29871.2551-7.20471.10
6172006.05.30 10:45sell1350.101.28741.30601.2624
6182006.05.30 10:55modify1350.101.28741.28721.2624
6192006.05.30 10:58s/l1350.101.28721.28721.26240.20471.30
6202006.05.30 11:20buy1360.101.28711.26851.3121
6212006.05.30 14:00modify1360.101.28711.28801.3121
6222006.05.30 14:00modify1360.101.28711.28811.3121
6232006.05.30 14:00modify1360.101.28711.28961.3121
6242006.05.30 14:00modify1360.101.28711.28971.3121
6252006.05.30 14:00modify1360.101.28711.28981.3121
6262006.05.30 14:00modify1360.101.28711.29001.3121
6272006.05.30 14:01s/l1360.101.29001.29001.31212.90474.20
6282006.05.30 14:35sell1370.101.28941.30801.2644
6292006.05.30 15:01modify1370.101.28941.28931.2644
6302006.05.30 15:01modify1370.101.28941.28921.2644
6312006.05.30 15:03s/l1370.101.28921.28921.26440.20474.40
6322006.05.30 16:20buy1380.101.28701.26841.3120
6332006.05.30 16:28modify1380.101.28701.28671.3120
6342006.05.30 16:31modify1380.101.28701.28741.3120
6352006.05.30 16:31modify1380.101.28701.28751.3120
6362006.05.30 16:31modify1380.101.28701.28781.3120
6372006.05.30 16:34s/l1380.101.28781.28781.31200.80475.20
6382006.05.30 17:10sell1390.101.28801.30661.2630
6392006.05.30 17:10modify1390.101.28801.28821.2630
6402006.05.30 17:12s/l1390.101.28821.28821.2630-0.20475.00
6412006.05.30 17:12sell1400.101.28801.30661.2630
6422006.05.30 17:14modify1400.101.28801.28831.2630
6432006.05.30 17:15modify1400.101.28801.28801.2630
6442006.05.30 17:15s/l1400.101.28801.28801.26300.00475.00
6452006.05.30 17:31buy1410.101.28821.26961.3132
6462006.05.30 18:11modify1410.101.28821.28791.3132
6472006.05.30 18:15modify1410.101.28821.28801.3132
6482006.05.30 18:15modify1410.101.28821.28811.3132
6492006.05.30 18:19modify1410.101.28821.28821.3132
6502006.05.30 18:20modify1410.101.28821.28831.3132
6512006.05.30 18:25modify1410.101.28821.28841.3132
6522006.05.30 18:27s/l1410.101.28841.28841.31320.20475.20
6532006.05.30 18:40sell1420.101.28831.30691.2633
6542006.05.30 18:40modify1420.101.28831.28861.2633
6552006.05.30 18:40modify1420.101.28831.28851.2633
6562006.05.30 18:40modify1420.101.28831.28831.2633
6572006.05.30 18:41s/l1420.101.28831.28831.26330.00475.20
6582006.05.30 18:41sell1430.101.28821.30681.2632
6592006.05.30 18:43modify1430.101.28821.28851.2632
6602006.05.30 18:44s/l1430.101.28851.28851.2632-0.30474.90
6612006.05.30 18:44sell1440.101.28831.30691.2633
6622006.05.30 18:44modify1440.101.28831.28831.2633
6632006.05.30 18:55modify1440.101.28831.28821.2633
6642006.05.30 18:55modify1440.101.28831.28811.2633
6652006.05.30 18:56modify1440.101.28831.28801.2633
6662006.05.30 19:27s/l1440.101.28801.28801.26330.30475.20
6672006.05.30 19:27buy1450.101.28801.26941.3130
6682006.05.31 06:17modify1450.101.28801.28781.3130
6692006.05.31 06:17modify1450.101.28801.28791.3130
6702006.05.31 06:17modify1450.101.28801.28821.3130
6712006.05.31 06:17modify1450.101.28801.28861.3130
6722006.05.31 06:18s/l1450.101.28861.28861.31300.60475.80
6732006.05.31 06:20buy1460.101.28911.27051.3141
6742006.05.31 06:49modify1460.101.28911.28881.3141
6752006.05.31 06:50s/l1460.101.28881.28881.3141-0.30475.50
6762006.05.31 07:05sell1470.101.28851.30711.2635
6772006.05.31 07:35modify1470.101.28851.28861.2635
6782006.05.31 07:36s/l1470.101.28861.28861.2635-0.10475.40
6792006.05.31 07:45buy1480.101.28931.27071.3143
6802006.05.31 18:03close1480.101.28221.27071.3143-7.10468.30
6812006.05.31 18:15sell1490.101.28401.30261.2590
6822006.05.31 18:20modify1490.101.28401.28411.2590
6832006.05.31 18:20modify1490.101.28401.28401.2590
6842006.05.31 18:21s/l1490.101.28401.28401.25900.00468.30
6852006.05.31 18:30sell1500.101.28301.30161.2580
6862006.05.31 18:30modify1500.101.28301.28311.2580
6872006.05.31 18:30modify1500.101.28301.28301.2580
6882006.05.31 18:30modify1500.101.28301.28291.2580
6892006.05.31 18:30s/l1500.101.28291.28291.25800.10468.40
6902006.05.31 18:30sell1510.101.28281.30141.2578
6912006.05.31 18:30modify1510.101.28281.28301.2578
6922006.05.31 18:30modify1510.101.28281.28251.2578
6932006.05.31 18:30modify1510.101.28281.28241.2578
6942006.05.31 18:31s/l1510.101.28241.28241.25780.40468.80
6952006.05.31 18:31sell1520.101.28231.30091.2573
6962006.05.31 18:31modify1520.101.28231.28261.2573
6972006.05.31 18:31modify1520.101.28231.28251.2573
6982006.05.31 18:32s/l1520.101.28251.28251.2573-0.20468.60
6992006.05.31 18:32sell1530.101.28231.30091.2573
7002006.05.31 18:32modify1530.101.28231.28261.2573
7012006.05.31 18:32modify1530.101.28231.28241.2573
7022006.05.31 18:33modify1530.101.28231.28231.2573
7032006.05.31 18:33s/l1530.101.28231.28231.25730.00468.60
7042006.05.31 18:33sell1540.101.28211.30071.2571
7052006.05.31 18:35modify1540.101.28211.28241.2571
7062006.05.31 18:35s/l1540.101.28241.28241.2571-0.30468.30
7072006.05.31 19:10buy1550.101.28181.26321.3068
7082006.05.31 22:00modify1550.101.28181.28151.3068
7092006.05.31 22:03modify1550.101.28181.28161.3068
7102006.05.31 22:03modify1550.101.28181.28171.3068
7112006.05.31 22:04s/l1550.101.28171.28171.3068-0.10468.20
7122006.05.31 22:20sell1560.101.28171.30031.2567
7132006.05.31 22:56modify1560.101.28171.28201.2567
7142006.05.31 23:49modify1560.101.28171.28121.2567
7152006.05.31 23:50s/l1560.101.28121.28121.25670.50468.70
7162006.05.31 23:50buy1570.101.28121.26261.3062
7172006.06.01 11:25close1570.101.27391.26261.3062-7.30461.40
7182006.06.01 11:45buy1580.101.27531.25671.3003
7192006.06.01 14:00modify1580.101.27531.27611.3003
7202006.06.01 14:00modify1580.101.27531.27621.3003
7212006.06.01 14:01s/l1580.101.27621.27621.30030.90462.30
7222006.06.01 15:20sell1590.101.28031.29891.2553
7232006.06.01 17:15modify1590.101.28031.28061.2553
7242006.06.01 17:15s/l1590.101.28061.28061.2553-0.30462.00
7252006.06.01 17:45buy1600.101.28101.26241.3060
7262006.06.01 21:38modify1600.101.28101.28071.3060
7272006.06.01 22:00s/l1600.101.28071.28071.3060-0.30461.70
7282006.06.01 22:05sell1610.101.28091.29951.2559
7292006.06.01 22:35modify1610.101.28091.28121.2559
7302006.06.01 22:40modify1610.101.28091.28111.2559
7312006.06.01 22:42modify1610.101.28091.28101.2559
7322006.06.01 22:45modify1610.101.28091.28091.2559
7332006.06.01 22:52s/l1610.101.28091.28091.25590.00461.70
7342006.06.01 22:55buy1620.101.28091.26231.3059
7352006.06.01 22:57modify1620.101.28091.28061.3059
7362006.06.01 22:59s/l1620.101.28061.28061.3059-0.30461.40
7372006.06.01 22:59buy1630.101.28081.26221.3058
7382006.06.01 22:59modify1630.101.28081.28051.3058
7392006.06.01 23:00s/l1630.101.28051.28051.3058-0.30461.10
7402006.06.01 23:11sell1640.101.28071.29931.2557
7412006.06.01 23:47modify1640.101.28071.28101.2557
7422006.06.01 23:47modify1640.101.28071.28091.2557
7432006.06.01 23:47modify1640.101.28071.28081.2557
7442006.06.01 23:48s/l1640.101.28081.28081.2557-0.10461.00
7452006.06.01 23:55buy1650.101.28141.26281.3064
7462006.06.01 23:56modify1650.101.28141.28131.3064
7472006.06.01 23:58s/l1650.101.28131.28131.3064-0.10460.90
7482006.06.01 23:58buy1660.101.28151.26291.3065
7492006.06.01 23:59modify1660.101.28151.28131.3065
7502006.06.02 00:02s/l1660.101.28131.28131.3065-0.20460.70
7512006.06.02 00:10sell1670.101.28111.29971.2561
7522006.06.02 06:15modify1670.101.28111.28051.2561
7532006.06.02 06:15modify1670.101.28111.28041.2561
7542006.06.02 06:15modify1670.101.28111.28031.2561
7552006.06.02 06:17s/l1670.101.28031.28031.25610.80461.50
7562006.06.02 06:17sell1680.101.28011.29871.2551
7572006.06.02 06:19modify1680.101.28011.28041.2551
7582006.06.02 06:19s/l1680.101.28041.28041.2551-0.30461.20
7592006.06.02 06:19sell1690.101.28051.29911.2555
7602006.06.02 06:20modify1690.101.28051.28061.2555
7612006.06.02 06:20modify1690.101.28051.28051.2555
7622006.06.02 06:22s/l1690.101.28051.28051.25550.00461.20
7632006.06.02 06:35buy1700.101.28111.26251.3061
7642006.06.02 10:22modify1700.101.28111.28131.3061
7652006.06.02 10:22modify1700.101.28111.28141.3061
7662006.06.02 10:25modify1700.101.28111.28181.3061
7672006.06.02 10:25s/l1700.101.28181.28181.30610.70461.90
7682006.06.02 10:25buy1710.101.28191.26331.3069
7692006.06.02 10:26modify1710.101.28191.28161.3069
7702006.06.02 10:26modify1710.101.28191.28171.3069
7712006.06.02 10:27modify1710.101.28191.28181.3069
7722006.06.02 10:27modify1710.101.28191.28191.3069
7732006.06.02 10:27modify1710.101.28191.28201.3069
7742006.06.02 10:28modify1710.101.28191.28211.3069
7752006.06.02 10:29s/l1710.101.28211.28211.30690.20462.10
7762006.06.02 10:29buy1720.101.28201.26341.3070
7772006.06.02 10:30modify1720.101.28201.28171.3070
7782006.06.02 10:30s/l1720.101.28171.28171.3070-0.30461.80
7792006.06.02 10:45sell1730.101.28141.30001.2564
7802006.06.02 12:32close1730.101.28871.30001.2564-7.30454.50
7812006.06.02 13:25sell1740.101.29111.30971.2661
7822006.06.02 13:40modify1740.101.29111.29081.2661
7832006.06.02 13:40modify1740.101.29111.29071.2661
7842006.06.02 13:43s/l1740.101.29071.29071.26610.40454.90
7852006.06.02 13:55buy1750.101.29181.27321.3168
7862006.06.02 13:58modify1750.101.29181.29151.3168
7872006.06.02 13:58modify1750.101.29181.29161.3168
7882006.06.02 13:59s/l1750.101.29161.29161.3168-0.20454.70
7892006.06.02 13:59buy1760.101.29141.27281.3164
7902006.06.02 14:03modify1760.101.29141.29141.3164
7912006.06.02 14:04s/l1760.101.29141.29141.31640.00454.70
7922006.06.02 14:05sell1770.101.28991.30851.2649
7932006.06.05 07:30close1770.101.29701.30851.2649-7.10447.60
7942006.06.05 07:50sell1780.101.29591.31451.2709
7952006.06.05 07:50modify1780.101.29591.29621.2709
7962006.06.05 07:52s/l1780.101.29621.29621.2709-0.30447.30
7972006.06.05 07:52sell1790.101.29601.31461.2710
7982006.06.05 08:09modify1790.101.29601.29631.2710
7992006.06.05 08:10modify1790.101.29601.29621.2710
8002006.06.05 08:19modify1790.101.29601.29611.2710
8012006.06.05 08:22s/l1790.101.29611.29611.2710-0.10447.20
8022006.06.05 08:35buy1800.101.29651.27791.3215
8032006.06.05 08:36modify1800.101.29651.29621.3215
8042006.06.05 08:37modify1800.101.29651.29631.3215
8052006.06.05 08:38s/l1800.101.29631.29631.3215-0.20447.00
8062006.06.05 08:38buy1810.101.29651.27791.3215
8072006.06.05 08:39modify1810.101.29651.29621.3215
8082006.06.05 08:40modify1810.101.29651.29641.3215
8092006.06.05 08:40modify1810.101.29651.29651.3215
8102006.06.05 08:40modify1810.101.29651.29661.3215
8112006.06.05 08:40modify1810.101.29651.29671.3215
8122006.06.05 08:42s/l1810.101.29671.29671.32150.20447.20
8132006.06.05 09:05sell1820.101.29681.31541.2718
8142006.06.05 09:22modify1820.101.29681.29711.2718
8152006.06.05 09:23modify1820.101.29681.29701.2718
8162006.06.05 09:23modify1820.101.29681.29691.2718
8172006.06.05 09:28s/l1820.101.29691.29691.2718-0.10447.10
8182006.06.05 09:30buy1830.101.29701.27841.3220
8192006.06.05 22:08close1830.101.28991.27841.3220-7.10440.00
8202006.06.05 22:20buy1840.101.29061.27201.3156
8212006.06.05 23:26modify1840.101.29061.29031.3156
8222006.06.05 23:27modify1840.101.29061.29041.3156
8232006.06.05 23:27modify1840.101.29061.29051.3156
8242006.06.05 23:28s/l1840.101.29051.29051.3156-0.10439.90
8252006.06.05 23:35sell1850.101.29001.30861.2650
8262006.06.05 23:38modify1850.101.29001.29031.2650
8272006.06.05 23:38modify1850.101.29001.29021.2650
8282006.06.05 23:41modify1850.101.29001.29011.2650
8292006.06.05 23:50s/l1850.101.29011.29011.2650-0.10439.80
8302006.06.05 23:55buy1860.101.29011.27151.3151
8312006.06.06 00:05modify1860.101.29011.28981.3151
8322006.06.06 00:05s/l1860.101.28981.28981.3151-0.30439.50
8332006.06.06 00:10buy1870.101.29081.27221.3158
8342006.06.06 00:14modify1870.101.29081.29071.3158
8352006.06.06 00:16s/l1870.101.29071.29071.3158-0.10439.40
8362006.06.06 00:30sell1880.101.29031.30891.2653
8372006.06.06 00:34modify1880.101.29031.29061.2653
8382006.06.06 00:36modify1880.101.29031.29051.2653
8392006.06.06 00:37modify1880.101.29031.29041.2653
8402006.06.06 00:37modify1880.101.29031.29031.2653
8412006.06.06 00:38modify1880.101.29031.29021.2653
8422006.06.06 00:38s/l1880.101.29021.29021.26530.10439.50
8432006.06.06 01:25buy1890.101.28981.27121.3148
8442006.06.06 02:19modify1890.101.28981.28951.3148
8452006.06.06 02:20modify1890.101.28981.28961.3148
8462006.06.06 02:20modify1890.101.28981.28971.3148
8472006.06.06 02:20modify1890.101.28981.28981.3148
8482006.06.06 02:30s/l1890.101.28981.28981.31480.00439.50
8492006.06.06 02:40sell1900.101.28971.30831.2647
8502006.06.06 03:04modify1900.101.28971.28931.2647
8512006.06.06 03:07modify1900.101.28971.28921.2647
8522006.06.06 03:44s/l1900.101.28921.28921.26470.50440.00
8532006.06.06 04:09sell1910.101.28881.30741.2638
8542006.06.06 10:07modify1910.101.28881.28911.2638
8552006.06.06 10:07s/l1910.101.28911.28911.2638-0.30439.70
8562006.06.06 10:40buy1920.101.28751.26891.3125
8572006.06.06 10:40modify1920.101.28751.28731.3125
8582006.06.06 10:41s/l1920.101.28731.28731.3125-0.20439.50
8592006.06.06 10:41buy1930.101.28751.26891.3125
8602006.06.07 06:29close1930.101.28041.26891.3125-7.10432.40
8612006.06.07 07:05buy1940.101.27961.26101.3046
8622006.06.07 07:06modify1940.101.27961.27931.3046
8632006.06.07 07:06modify1940.101.27961.27941.3046
8642006.06.07 07:14modify1940.101.27961.27951.3046
8652006.06.07 07:14modify1940.101.27961.27961.3046
8662006.06.07 07:14modify1940.101.27961.27971.3046
8672006.06.07 07:15s/l1940.101.27971.27971.30460.10432.50
8682006.06.07 07:25sell1950.101.27931.29791.2543
8692006.06.07 11:32modify1950.101.27931.27921.2543
8702006.06.07 11:32modify1950.101.27931.27911.2543
8712006.06.07 11:40modify1950.101.27931.27901.2543
8722006.06.07 11:40modify1950.101.27931.27891.2543
8732006.06.07 11:45modify1950.101.27931.27871.2543
8742006.06.07 11:45s/l1950.101.27871.27871.25430.60433.10
8752006.06.07 12:10buy1960.101.27841.25981.3034
8762006.06.07 12:13modify1960.101.27841.27811.3034
8772006.06.07 12:13modify1960.101.27841.27821.3034
8782006.06.07 12:14modify1960.101.27841.27831.3034
8792006.06.07 12:15modify1960.101.27841.27841.3034
8802006.06.07 12:18modify1960.101.27841.27851.3034
8812006.06.07 12:21modify1960.101.27841.27861.3034
8822006.06.07 12:21modify1960.101.27841.27871.3034
8832006.06.07 12:34s/l1960.101.27871.27871.30340.30433.40
8842006.06.07 12:35sell1970.101.27851.29711.2535
8852006.06.07 13:17modify1970.101.27851.27881.2535
8862006.06.07 13:17modify1970.101.27851.27871.2535
8872006.06.07 13:18modify1970.101.27851.27861.2535
8882006.06.07 13:18modify1970.101.27851.27851.2535
8892006.06.07 13:19modify1970.101.27851.27841.2535
8902006.06.07 13:19modify1970.101.27851.27831.2535
8912006.06.07 13:22modify1970.101.27851.27821.2535
8922006.06.07 13:25modify1970.101.27851.27811.2535
8932006.06.07 13:25modify1970.101.27851.27801.2535
8942006.06.07 13:27s/l1970.101.27801.27801.25350.50433.90
8952006.06.07 14:00buy1980.101.27731.25871.3023
8962006.06.07 14:09modify1980.101.27731.27741.3023
8972006.06.07 14:09modify1980.101.27731.27761.3023
8982006.06.07 14:10modify1980.101.27731.27771.3023
8992006.06.07 14:11modify1980.101.27731.27781.3023
9002006.06.07 14:11modify1980.101.27731.27791.3023
9012006.06.07 14:12modify1980.101.27731.27801.3023
9022006.06.07 14:13modify1980.101.27731.27811.3023
9032006.06.07 14:15modify1980.101.27731.27821.3023
9042006.06.07 14:15modify1980.101.27731.27831.3023
9052006.06.07 14:18s/l1980.101.27831.27831.30231.00434.90
9062006.06.07 14:25sell1990.101.27741.29601.2524
9072006.06.08 06:38modify1990.101.27741.27721.2524
9082006.06.08 06:39modify1990.101.27741.27711.2524
9092006.06.08 06:39s/l1990.101.27711.27711.25240.30435.20
9102006.06.08 06:50buy2000.101.27801.25941.3030
9112006.06.08 12:31close2000.101.27091.25941.3030-7.10428.10
9122006.06.08 13:00buy2010.101.26891.25031.2939
9132006.06.09 12:30close2010.101.26161.25031.2939-7.30420.80
9142006.06.09 12:35sell2020.101.26041.27901.2354
9152006.06.09 12:35modify2020.101.26041.26041.2354
9162006.06.09 12:35modify2020.101.26041.26031.2354
9172006.06.09 12:35modify2020.101.26041.26021.2354
9182006.06.09 12:35s/l2020.101.26021.26021.23540.20421.00
9192006.06.09 12:35sell2030.101.26031.27891.2353
9202006.06.09 14:09close2030.101.26761.27891.2353-7.30413.70
9212006.06.09 14:20sell2040.101.26641.28501.2414
9222006.06.09 14:26modify2040.101.26641.26651.2414
9232006.06.09 14:27modify2040.101.26641.26631.2414
9242006.06.09 14:27modify2040.101.26641.26621.2414
9252006.06.09 14:27modify2040.101.26641.26611.2414
9262006.06.09 14:29s/l2040.101.26611.26611.24140.30414.00
9272006.06.09 14:35buy2050.101.26701.24841.2920
9282006.06.12 10:02close2050.101.25991.24841.2920-7.10406.90
9292006.06.12 10:10buy2060.101.26111.24251.2861
9302006.06.12 18:42modify2060.101.26111.26111.2861
9312006.06.12 18:43modify2060.101.26111.26121.2861
9322006.06.12 18:47s/l2060.101.26121.26121.28610.10407.00
9332006.06.12 19:00sell2070.101.26081.27941.2358
9342006.06.12 19:10modify2070.101.26081.26101.2358
9352006.06.12 19:14modify2070.101.26081.26091.2358
9362006.06.12 19:25modify2070.101.26081.26081.2358
9372006.06.12 19:35modify2070.101.26081.26071.2358
9382006.06.12 19:43s/l2070.101.26071.26071.23580.10407.10
9392006.06.12 19:45buy2080.101.26071.24211.2857
9402006.06.13 13:44modify2080.101.26071.26041.2857
9412006.06.13 13:45s/l2080.101.26041.26041.2857-0.30406.80
9422006.06.13 14:10sell2090.101.25881.27741.2338
9432006.06.13 14:18modify2090.101.25881.25901.2338
9442006.06.13 14:18s/l2090.101.25901.25901.2338-0.20406.60
9452006.06.13 15:10buy2100.101.25711.23851.2821
9462006.06.13 15:11modify2100.101.25711.25711.2821
9472006.06.13 15:12s/l2100.101.25711.25711.28210.00406.60
9482006.06.13 15:12buy2110.101.25711.23851.2821
9492006.06.13 15:51modify2110.101.25711.25711.2821
9502006.06.13 15:59s/l2110.101.25711.25711.28210.00406.60
9512006.06.13 16:25sell2120.101.25771.27631.2327
9522006.06.13 16:29modify2120.101.25771.25791.2327
9532006.06.13 16:31modify2120.101.25771.25781.2327
9542006.06.13 16:49modify2120.101.25771.25701.2327
9552006.06.13 16:57s/l2120.101.25701.25701.23270.70407.30
9562006.06.13 17:55buy2130.101.25431.23571.2793
9572006.06.13 18:00modify2130.101.25431.25411.2793
9582006.06.13 18:02s/l2130.101.25411.25411.2793-0.20407.10
9592006.06.13 18:10sell2140.101.25391.27251.2289
9602006.06.13 19:11modify2140.101.25391.25421.2289
9612006.06.13 19:12modify2140.101.25391.25411.2289
9622006.06.13 19:14modify2140.101.25391.25401.2289
9632006.06.13 19:16s/l2140.101.25401.25401.2289-0.10407.00
9642006.06.13 19:20buy2150.101.25411.23551.2791
9652006.06.13 19:31modify2150.101.25411.25381.2791
9662006.06.13 19:45modify2150.101.25411.25391.2791
9672006.06.13 20:16s/l2150.101.25391.25391.2791-0.20406.80
9682006.06.13 20:55buy2160.101.25381.23521.2788
9692006.06.13 21:04modify2160.101.25381.25351.2788
9702006.06.13 21:06modify2160.101.25381.25361.2788
9712006.06.13 21:07modify2160.101.25381.25371.2788
9722006.06.13 21:08s/l2160.101.25371.25371.2788-0.10406.70
9732006.06.13 21:08buy2170.101.25391.23531.2789
9742006.06.13 21:08modify2170.101.25391.25361.2789
9752006.06.13 21:08modify2170.101.25391.25371.2789
9762006.06.13 21:11modify2170.101.25391.25381.2789
9772006.06.13 21:17modify2170.101.25391.25391.2789
9782006.06.13 21:17modify2170.101.25391.25401.2789
9792006.06.13 21:39s/l2170.101.25401.25401.27890.10406.80
9802006.06.13 21:40sell2180.101.25391.27251.2289
9812006.06.14 13:00modify2180.101.25391.25421.2289
9822006.06.14 13:00s/l2180.101.25421.25421.2289-0.30406.50
9832006.06.14 13:05buy2190.101.25611.23751.2811
9842006.06.14 13:05modify2190.101.25611.25581.2811
9852006.06.14 13:06modify2190.101.25611.25591.2811
9862006.06.14 13:06modify2190.101.25611.25601.2811
9872006.06.14 13:06modify2190.101.25611.25621.2811
9882006.06.14 13:06modify2190.101.25611.25631.2811
9892006.06.14 13:07modify2190.101.25611.25641.2811
9902006.06.14 13:08modify2190.101.25611.25651.2811
9912006.06.14 13:09modify2190.101.25611.25711.2811
9922006.06.14 13:09modify2190.101.25611.25721.2811
9932006.06.14 13:09modify2190.101.25611.25731.2811
9942006.06.14 13:09modify2190.101.25611.25741.2811
9952006.06.14 13:10s/l2190.101.25741.25741.28111.30407.80
9962006.06.14 14:00sell2200.101.26221.28081.2372
9972006.06.14 14:25modify2200.101.26221.26241.2372
9982006.06.14 14:26modify2200.101.26221.26231.2372
9992006.06.14 14:26modify2200.101.26221.26221.2372
10002006.06.14 14:28s/l2200.101.26221.26221.23720.00407.80
10012006.06.14 14:50sell2210.101.26201.28061.2370
10022006.06.14 14:51modify2210.101.26201.26221.2370
10032006.06.14 14:51modify2210.101.26201.26201.2370
10042006.06.14 14:52modify2210.101.26201.26191.2370
10052006.06.14 14:55modify2210.101.26201.26181.2370
10062006.06.14 14:58s/l2210.101.26181.26181.23700.20408.00
10072006.06.14 15:15buy2220.101.26231.24371.2873
10082006.06.14 15:18modify2220.101.26231.26211.2873
10092006.06.14 15:22s/l2220.101.26211.26211.2873-0.20407.80
10102006.06.14 16:05sell2230.101.26271.28131.2377
10112006.06.14 16:18modify2230.101.26271.26291.2377
10122006.06.14 16:18modify2230.101.26271.26281.2377
10132006.06.14 16:29modify2230.101.26271.26271.2377
10142006.06.14 16:33s/l2230.101.26271.26271.23770.00407.80
10152006.06.14 16:35buy2240.101.26271.24411.2877
10162006.06.14 16:42modify2240.101.26271.26241.2877
10172006.06.14 16:44modify2240.101.26271.26251.2877
10182006.06.14 16:45modify2240.101.26271.26261.2877
10192006.06.14 16:52s/l2240.101.26261.26261.2877-0.10407.70
10202006.06.14 17:00sell2250.101.26261.28121.2376
10212006.06.14 17:21modify2250.101.26261.26291.2376
10222006.06.14 17:21modify2250.101.26261.26281.2376
10232006.06.14 17:22modify2250.101.26261.26271.2376
10242006.06.14 17:22modify2250.101.26261.26261.2376
10252006.06.14 17:23modify2250.101.26261.26241.2376
10262006.06.14 17:24modify2250.101.26261.26231.2376
10272006.06.14 17:26modify2250.101.26261.26221.2376
10282006.06.14 17:27modify2250.101.26261.26211.2376
10292006.06.14 17:34modify2250.101.26261.26201.2376
10302006.06.14 17:34modify2250.101.26261.26191.2376
10312006.06.14 17:34modify2250.101.26261.26181.2376
10322006.06.14 17:35s/l2250.101.26181.26181.23760.80408.50
10332006.06.14 18:10buy2260.101.26161.24301.2866
10342006.06.14 18:17modify2260.101.26161.26131.2866
10352006.06.14 18:17modify2260.101.26161.26141.2866
10362006.06.14 18:21s/l2260.101.26141.26141.2866-0.20408.30
10372006.06.14 18:25sell2270.101.26121.27981.2362
10382006.06.14 18:30modify2270.101.26121.26101.2362
10392006.06.14 18:30modify2270.101.26121.26091.2362
10402006.06.14 18:30modify2270.101.26121.26071.2362
10412006.06.14 18:30modify2270.101.26121.26061.2362
10422006.06.14 18:31s/l2270.101.26061.26061.23620.60408.90
10432006.06.14 19:10buy2280.101.26031.24171.2853
10442006.06.14 21:17modify2280.101.26031.26001.2853
10452006.06.14 21:29s/l2280.101.26001.26001.2853-0.30408.60
10462006.06.14 21:30sell2290.101.25991.27851.2349
10472006.06.15 00:34modify2290.101.25991.26021.2349
10482006.06.15 00:36s/l2290.101.26021.26021.2349-0.30408.30
10492006.06.15 01:05buy2300.101.26021.24161.2852
10502006.06.15 01:12modify2300.101.26021.25991.2852
10512006.06.15 01:17modify2300.101.26021.26001.2852
10522006.06.15 01:17modify2300.101.26021.26011.2852
10532006.06.15 01:20modify2300.101.26021.26021.2852
10542006.06.15 01:21modify2300.101.26021.26031.2852
10552006.06.15 01:21modify2300.101.26021.26041.2852
10562006.06.15 01:22modify2300.101.26021.26051.2852
10572006.06.15 01:37s/l2300.101.26051.26051.28520.30408.60
10582006.06.15 01:40sell2310.101.26051.27911.2355
10592006.06.15 03:51modify2310.101.26051.26081.2355
10602006.06.15 03:54modify2310.101.26051.26071.2355
10612006.06.15 04:00s/l2310.101.26071.26071.2355-0.20408.40
10622006.06.15 04:09buy2320.101.26071.24211.2857
10632006.06.15 05:37modify2320.101.26071.26051.2857
10642006.06.15 06:10modify2320.101.26071.26121.2857
10652006.06.15 06:11modify2320.101.26071.26131.2857
10662006.06.15 06:11modify2320.101.26071.26141.2857
10672006.06.15 06:12modify2320.101.26071.26151.2857
10682006.06.15 06:15s/l2320.101.26151.26151.28570.80409.20
10692006.06.15 06:35sell2330.101.26151.28011.2365
10702006.06.15 07:24modify2330.101.26151.26181.2365
10712006.06.15 07:33s/l2330.101.26181.26181.2365-0.30408.90
10722006.06.15 07:55buy2340.101.26141.24281.2864
10732006.06.15 07:57modify2340.101.26141.26111.2864
10742006.06.15 07:57modify2340.101.26141.26121.2864
10752006.06.15 07:59s/l2340.101.26121.26121.2864-0.20408.70
10762006.06.15 07:59buy2350.101.26141.24281.2864
10772006.06.15 08:00modify2350.101.26141.26121.2864
10782006.06.15 08:03modify2350.101.26141.26141.2864
10792006.06.15 08:04modify2350.101.26141.26151.2864
10802006.06.15 08:07modify2350.101.26141.26161.2864
10812006.06.15 08:08modify2350.101.26141.26171.2864
10822006.06.15 08:11s/l2350.101.26171.26171.28640.30409.00
10832006.06.15 08:50sell2360.101.26171.28031.2367
10842006.06.15 09:13modify2360.101.26171.26201.2367
10852006.06.15 09:13modify2360.101.26171.26191.2367
10862006.06.15 09:14modify2360.101.26171.26181.2367
10872006.06.15 09:26s/l2360.101.26181.26181.2367-0.10408.90
10882006.06.15 09:30buy2370.101.26181.24321.2868
10892006.06.15 09:32modify2370.101.26181.26161.2868
10902006.06.15 09:36modify2370.101.26181.26181.2868
10912006.06.15 09:37modify2370.101.26181.26191.2868
10922006.06.15 09:37modify2370.101.26181.26201.2868
10932006.06.15 09:39modify2370.101.26181.26211.2868
10942006.06.15 09:39modify2370.101.26181.26221.2868
10952006.06.15 09:42s/l2370.101.26221.26221.28680.40409.30
10962006.06.15 09:50sell2380.101.26211.28071.2371
10972006.06.15 09:54modify2380.101.26211.26241.2371
10982006.06.15 09:54modify2380.101.26211.26231.2371
10992006.06.15 09:54modify2380.101.26211.26221.2371
11002006.06.15 09:55modify2380.101.26211.26211.2371
11012006.06.15 09:58s/l2380.101.26211.26211.23710.00409.30
11022006.06.15 10:05buy2390.101.26231.24371.2873
11032006.06.15 10:13modify2390.101.26231.26201.2873
11042006.06.15 10:17s/l2390.101.26201.26201.2873-0.30409.00
11052006.06.15 10:21sell2400.101.26211.28071.2371
11062006.06.15 10:48modify2400.101.26211.26241.2371
11072006.06.15 10:48modify2400.101.26211.26231.2371
11082006.06.15 10:48s/l2400.101.26231.26231.2371-0.20408.80
11092006.06.15 10:49sell2410.101.26211.28071.2371
11102006.06.15 10:55modify2410.101.26211.26241.2371
11112006.06.15 10:56modify2410.101.26211.26231.2371
11122006.06.15 10:57modify2410.101.26211.26221.2371
11132006.06.15 11:07modify2410.101.26211.26211.2371
11142006.06.15 11:07modify2410.101.26211.26191.2371
11152006.06.15 11:08modify2410.101.26211.26091.2371
11162006.06.15 11:08s/l2410.101.26091.26091.23711.20410.00
11172006.06.15 11:25buy2420.101.26141.24281.2864
11182006.06.15 11:53modify2420.101.26141.26111.2864
11192006.06.15 11:53modify2420.101.26141.26141.2864
11202006.06.15 11:54modify2420.101.26141.26151.2864
11212006.06.15 11:54modify2420.101.26141.26171.2864
11222006.06.15 11:54modify2420.101.26141.26181.2864
11232006.06.15 11:55modify2420.101.26141.26191.2864
11242006.06.15 11:55modify2420.101.26141.26201.2864
11252006.06.15 11:56modify2420.101.26141.26211.2864
11262006.06.15 11:58s/l2420.101.26211.26211.28640.70410.70
11272006.06.15 11:58buy2430.101.26231.24371.2873
11282006.06.15 12:27modify2430.101.26231.26201.2873
11292006.06.15 12:27modify2430.101.26231.26211.2873
11302006.06.15 12:27modify2430.101.26231.26231.2873
11312006.06.15 12:27modify2430.101.26231.26241.2873
11322006.06.15 12:27modify2430.101.26231.26251.2873
11332006.06.15 12:28s/l2430.101.26251.26251.28730.20410.90
11342006.06.15 12:35sell2440.101.25821.27681.2332
11352006.06.15 13:00close2440.101.26551.27681.2332-7.30403.60
11362006.06.15 13:30sell2450.101.26331.28191.2383
11372006.06.15 14:04modify2450.101.26331.26311.2383
11382006.06.15 14:04s/l2450.101.26311.26311.23830.20403.80
11392006.06.15 14:05sell2460.101.26311.28171.2381
11402006.06.15 14:52modify2460.101.26311.26311.2381
11412006.06.15 14:52modify2460.101.26311.26301.2381
11422006.06.15 14:52modify2460.101.26311.26291.2381
11432006.06.15 14:59modify2460.101.26311.26271.2381
11442006.06.15 15:00s/l2460.101.26271.26271.23810.40404.20
11452006.06.15 15:20buy2470.101.26271.24411.2877
11462006.06.15 20:38modify2470.101.26271.26251.2877
11472006.06.15 20:38s/l2470.101.26251.26251.2877-0.20404.00
11482006.06.15 21:05sell2480.101.26311.28171.2381
11492006.06.15 21:37modify2480.101.26311.26311.2381
11502006.06.15 21:37modify2480.101.26311.26301.2381
11512006.06.15 21:41s/l2480.101.26301.26301.23810.10404.10
11522006.06.15 21:54buy2490.101.26321.24461.2882
11532006.06.15 22:59modify2490.101.26321.26321.2882
11542006.06.15 23:02modify2490.101.26321.26331.2882
11552006.06.15 23:02modify2490.101.26321.26341.2882
11562006.06.15 23:10s/l2490.101.26341.26341.28820.20404.30
11572006.06.15 23:15sell2500.101.26351.28211.2385
11582006.06.16 13:54modify2500.101.26351.26311.2385
11592006.06.16 13:55modify2500.101.26351.26291.2385
11602006.06.16 13:56modify2500.101.26351.26281.2385
11612006.06.16 13:58s/l2500.101.26281.26281.23850.70405.00
11622006.06.16 14:20buy2510.101.26301.24441.2880
11632006.06.16 14:59modify2510.101.26301.26321.2880
11642006.06.16 14:59modify2510.101.26301.26361.2880
11652006.06.16 15:00s/l2510.101.26361.26361.28800.60405.60
11662006.06.16 15:25sell2520.101.26251.28111.2375
11672006.06.16 15:51modify2520.101.26251.26281.2375
11682006.06.16 15:55modify2520.101.26251.26271.2375
11692006.06.16 15:56modify2520.101.26251.26261.2375
11702006.06.16 16:03s/l2520.101.26261.26261.2375-0.10405.50
11712006.06.16 16:05buy2530.101.26281.24421.2878
11722006.06.16 16:44modify2530.101.26281.26261.2878
11732006.06.16 16:48s/l2530.101.26261.26261.2878-0.20405.30
11742006.06.16 16:48buy2540.101.26271.24411.2877
11752006.06.16 17:07modify2540.101.26271.26261.2877
11762006.06.16 17:18s/l2540.101.26261.26261.2877-0.10405.20
11772006.06.16 17:20sell2550.101.26271.28131.2377
11782006.06.19 00:47modify2550.101.26271.26301.2377
11792006.06.19 00:50modify2550.101.26271.26291.2377
11802006.06.19 00:50modify2550.101.26271.26261.2377
11812006.06.19 00:51modify2550.101.26271.26241.2377
11822006.06.19 00:52modify2550.101.26271.26231.2377
11832006.06.19 00:53modify2550.101.26271.26211.2377
11842006.06.19 00:53modify2550.101.26271.26201.2377
11852006.06.19 00:54modify2550.101.26271.26191.2377
11862006.06.19 00:54modify2550.101.26271.26181.2377
11872006.06.19 01:03modify2550.101.26271.26101.2377
11882006.06.19 01:03modify2550.101.26271.26091.2377
11892006.06.19 01:04modify2550.101.26271.26081.2377
11902006.06.19 01:04modify2550.101.26271.26071.2377
11912006.06.19 01:05modify2550.101.26271.26061.2377
11922006.06.19 01:05modify2550.101.26271.26041.2377
11932006.06.19 01:05modify2550.101.26271.26031.2377
11942006.06.19 01:05modify2550.101.26271.26021.2377
11952006.06.19 01:05modify2550.101.26271.26011.2377
11962006.06.19 01:06modify2550.101.26271.26001.2377
11972006.06.19 01:06modify2550.101.26271.25991.2377
11982006.06.19 01:06modify2550.101.26271.25981.2377
11992006.06.19 01:11s/l2550.101.25981.25981.23772.90408.10
12002006.06.19 02:00buy2560.101.25781.23921.2828
12012006.06.19 02:05modify2560.101.25781.25751.2828
12022006.06.19 02:06modify2560.101.25781.25761.2828
12032006.06.19 02:11modify2560.101.25781.25771.2828
12042006.06.19 02:36s/l2560.101.25771.25771.2828-0.10408.00
12052006.06.19 02:36sell2570.101.25771.27631.2327
12062006.06.19 12:26modify2570.101.25771.25801.2327
12072006.06.19 12:26modify2570.101.25771.25791.2327
12082006.06.19 12:27modify2570.101.25771.25781.2327
12092006.06.19 13:00modify2570.101.25771.25681.2327
12102006.06.19 13:00s/l2570.101.25681.25681.23270.90408.90
12112006.06.19 13:25buy2580.101.25681.23821.2818
12122006.06.19 13:30modify2580.101.25681.25651.2818
12132006.06.19 13:34s/l2580.101.25651.25651.2818-0.30408.60
12142006.06.19 13:35sell2590.101.25641.27501.2314
12152006.06.19 14:10modify2590.101.25641.25671.2314
12162006.06.19 14:10modify2590.101.25641.25661.2314
12172006.06.19 14:19s/l2590.101.25661.25661.2314-0.20408.40
12182006.06.19 14:20buy2600.101.25671.23811.2817
12192006.06.19 14:26modify2600.101.25671.25641.2817
12202006.06.19 14:28modify2600.101.25671.25651.2817
12212006.06.19 14:36s/l2600.101.25651.25651.2817-0.20408.20
12222006.06.19 14:40sell2610.101.25581.27441.2308
12232006.06.19 14:44modify2610.101.25581.25601.2308
12242006.06.19 14:45modify2610.101.25581.25591.2308
12252006.06.19 14:47s/l2610.101.25591.25591.2308-0.10408.10
12262006.06.19 15:05buy2620.101.25651.23791.2815
12272006.06.19 15:07modify2620.101.25651.25621.2815
12282006.06.19 15:07modify2620.101.25651.25631.2815
12292006.06.19 15:07modify2620.101.25651.25641.2815
12302006.06.19 15:17s/l2620.101.25641.25641.2815-0.10408.00
12312006.06.19 15:25sell2630.101.25611.27471.2311
12322006.06.19 15:29modify2630.101.25611.25641.2311
12332006.06.19 15:37s/l2630.101.25641.25641.2311-0.30407.70
12342006.06.19 15:45buy2640.101.25631.23771.2813
12352006.06.19 15:52modify2640.101.25631.25611.2813
12362006.06.19 15:52modify2640.101.25631.25621.2813
12372006.06.19 15:56modify2640.101.25631.25631.2813
12382006.06.19 15:56modify2640.101.25631.25641.2813
12392006.06.19 15:56modify2640.101.25631.25651.2813
12402006.06.19 15:59modify2640.101.25631.25711.2813
12412006.06.19 16:00modify2640.101.25631.25721.2813
12422006.06.19 16:00modify2640.101.25631.25741.2813
12432006.06.19 16:01modify2640.101.25631.25751.2813
12442006.06.19 16:01modify2640.101.25631.25761.2813
12452006.06.19 16:02s/l2640.101.25761.25761.28131.30409.00
12462006.06.19 16:40sell2650.101.25721.27581.2322
12472006.06.19 17:56modify2650.101.25721.25701.2322
12482006.06.19 18:05s/l2650.101.25701.25701.23220.20409.20
12492006.06.19 18:10buy2660.101.25711.23851.2821
12502006.06.19 19:24modify2660.101.25711.25711.2821
12512006.06.19 19:40modify2660.101.25711.25721.2821
12522006.06.19 19:40modify2660.101.25711.25771.2821
12532006.06.19 19:40s/l2660.101.25771.25771.28210.60409.80
12542006.06.19 19:55sell2670.101.25751.27611.2325
12552006.06.20 00:02modify2670.101.25751.25781.2325
12562006.06.20 00:40modify2670.101.25751.25701.2325
12572006.06.20 00:40modify2670.101.25751.25691.2325
12582006.06.20 00:40modify2670.101.25751.25681.2325
12592006.06.20 00:44modify2670.101.25751.25671.2325
12602006.06.20 00:44modify2670.101.25751.25661.2325
12612006.06.20 00:45modify2670.101.25751.25641.2325
12622006.06.20 01:02s/l2670.101.25641.25641.23251.10410.90
12632006.06.20 01:05buy2680.101.25651.23791.2815
12642006.06.20 01:09modify2680.101.25651.25621.2815
12652006.06.20 01:10modify2680.101.25651.25631.2815
12662006.06.20 01:16s/l2680.101.25631.25631.2815-0.20410.70
12672006.06.20 01:20sell2690.101.25631.27491.2313
12682006.06.20 01:21modify2690.101.25631.25661.2313
12692006.06.20 01:22modify2690.101.25631.25651.2313
12702006.06.20 01:22modify2690.101.25631.25641.2313
12712006.06.20 01:30s/l2690.101.25641.25641.2313-0.10410.60
12722006.06.20 01:35buy2700.101.25711.23851.2821
12732006.06.20 05:13modify2700.101.25711.25711.2821
12742006.06.20 05:14modify2700.101.25711.25731.2821
12752006.06.20 05:19modify2700.101.25711.25741.2821
12762006.06.20 05:23modify2700.101.25711.25751.2821
12772006.06.20 05:23modify2700.101.25711.25761.2821
12782006.06.20 05:24modify2700.101.25711.25771.2821
12792006.06.20 05:24modify2700.101.25711.25781.2821
12802006.06.20 05:30modify2700.101.25711.25801.2821
12812006.06.20 05:31modify2700.101.25711.25821.2821
12822006.06.20 05:33modify2700.101.25711.25831.2821
12832006.06.20 05:34modify2700.101.25711.25841.2821
12842006.06.20 05:43s/l2700.101.25841.25841.28211.30411.90
12852006.06.20 05:55sell2710.101.25841.27701.2334
12862006.06.20 06:15modify2710.101.25841.25871.2334
12872006.06.20 06:30modify2710.101.25841.25861.2334
12882006.06.20 06:31modify2710.101.25841.25851.2334
12892006.06.20 06:34modify2710.101.25841.25841.2334
12902006.06.20 06:35modify2710.101.25841.25831.2334
12912006.06.20 06:38s/l2710.101.25831.25831.23340.10412.00
12922006.06.20 06:50buy2720.101.25831.23971.2833
12932006.06.20 06:55modify2720.101.25831.25811.2833
12942006.06.20 06:55modify2720.101.25831.25831.2833
12952006.06.20 06:55s/l2720.101.25831.25831.28330.00412.00
12962006.06.20 07:20sell2730.101.25831.27691.2333
12972006.06.20 07:50modify2730.101.25831.25861.2333
12982006.06.20 07:59s/l2730.101.25861.25861.2333-0.30411.70
12992006.06.20 08:00buy2740.101.25861.24001.2836
13002006.06.20 16:28modify2740.101.25861.25831.2836
13012006.06.20 16:29modify2740.101.25861.25841.2836
13022006.06.20 16:29modify2740.101.25861.25851.2836
13032006.06.20 16:33s/l2740.101.25851.25851.2836-0.10411.60
13042006.06.20 17:40sell2750.101.26031.27891.2353
13052006.06.20 17:40modify2750.101.26031.26061.2353
13062006.06.20 17:41modify2750.101.26031.26051.2353
13072006.06.20 17:49s/l2750.101.26051.26051.2353-0.20411.40
13082006.06.20 19:33buy2760.101.25861.24001.2836
13092006.06.20 23:05modify2760.101.25861.25831.2836
13102006.06.20 23:06modify2760.101.25861.25841.2836
13112006.06.20 23:09modify2760.101.25861.25851.2836
13122006.06.20 23:26modify2760.101.25861.25911.2836
13132006.06.20 23:30modify2760.101.25861.25921.2836
13142006.06.20 23:31modify2760.101.25861.25931.2836
13152006.06.20 23:31modify2760.101.25861.25941.2836
13162006.06.20 23:42s/l2760.101.25941.25941.28360.80412.20
13172006.06.20 23:45sell2770.101.25941.27801.2344
13182006.06.21 15:59close2770.101.26651.27801.2344-7.10405.10
13192006.06.21 16:30sell2780.101.26611.28471.2411
13202006.06.21 16:33modify2780.101.26611.26641.2411
13212006.06.21 16:36modify2780.101.26611.26631.2411
13222006.06.21 16:36modify2780.101.26611.26621.2411
13232006.06.21 16:43modify2780.101.26611.26611.2411
13242006.06.21 16:55s/l2780.101.26611.26611.24110.00405.10
13252006.06.21 17:00buy2790.101.26631.24771.2913
13262006.06.21 17:11modify2790.101.26631.26601.2913
13272006.06.21 17:13modify2790.101.26631.26611.2913
13282006.06.21 17:13modify2790.101.26631.26621.2913
13292006.06.21 17:13modify2790.101.26631.26631.2913
13302006.06.21 17:14modify2790.101.26631.26651.2913
13312006.06.21 17:14modify2790.101.26631.26661.2913
13322006.06.21 17:22s/l2790.101.26661.26661.29130.30405.40
13332006.06.21 17:55sell2800.101.26691.28551.2419
13342006.06.21 18:34modify2800.101.26691.26711.2419
13352006.06.21 18:44modify2800.101.26691.26701.2419
13362006.06.21 18:45modify2800.101.26691.26691.2419
13372006.06.21 18:53modify2800.101.26691.26681.2419
13382006.06.21 18:54modify2800.101.26691.26671.2419
13392006.06.21 18:58modify2800.101.26691.26661.2419
13402006.06.21 18:58modify2800.101.26691.26651.2419
13412006.06.21 19:24s/l2800.101.26651.26651.24190.40405.80
13422006.06.21 19:24buy2810.101.26651.24791.2915
13432006.06.21 21:06modify2810.101.26651.26621.2915
13442006.06.21 21:13s/l2810.101.26621.26621.2915-0.30405.50
13452006.06.21 21:21sell2820.101.26621.28481.2412
13462006.06.21 23:00modify2820.101.26621.26651.2412
13472006.06.21 23:16s/l2820.101.26651.26651.2412-0.30405.20
13482006.06.21 23:16buy2830.101.26651.24791.2915
13492006.06.21 23:54modify2830.101.26651.26621.2915
13502006.06.21 23:54modify2830.101.26651.26631.2915
13512006.06.22 00:19s/l2830.101.26631.26631.2915-0.20405.00
13522006.06.22 00:36buy2840.101.26681.24821.2918
13532006.06.22 03:45modify2840.101.26681.26651.2918
13542006.06.22 03:51modify2840.101.26681.26661.2918
13552006.06.22 04:20modify2840.101.26681.26721.2918
13562006.06.22 05:03modify2840.101.26681.26731.2918
13572006.06.22 05:03s/l2840.101.26731.26731.29180.50405.50
13582006.06.22 05:03sell2850.101.26731.28591.2423
13592006.06.22 05:06modify2850.101.26731.26711.2423
13602006.06.22 05:09s/l2850.101.26711.26711.24230.20405.70
13612006.06.22 05:50buy2860.101.26671.24811.2917
13622006.06.22 06:24modify2860.101.26671.26641.2917
13632006.06.22 06:25modify2860.101.26671.26651.2917
13642006.06.22 06:28modify2860.101.26671.26661.2917
13652006.06.22 06:44s/l2860.101.26661.26661.2917-0.10405.60
13662006.06.22 06:44sell2870.101.26661.28521.2416
13672006.06.22 06:49modify2870.101.26661.26691.2416
13682006.06.22 06:49modify2870.101.26661.26681.2416
13692006.06.22 07:03modify2870.101.26661.26661.2416
13702006.06.22 07:04modify2870.101.26661.26641.2416
13712006.06.22 07:04modify2870.101.26661.26631.2416
13722006.06.22 07:05modify2870.101.26661.26621.2416
13732006.06.22 07:07modify2870.101.26661.26611.2416
13742006.06.22 07:07modify2870.101.26661.26601.2416
13752006.06.22 07:07modify2870.101.26661.26591.2416
13762006.06.22 07:46modify2870.101.26661.26491.2416
13772006.06.22 07:47modify2870.101.26661.26471.2416
13782006.06.22 07:52modify2870.101.26661.26461.2416
13792006.06.22 07:53modify2870.101.26661.26451.2416
13802006.06.22 07:53modify2870.101.26661.26441.2416
13812006.06.22 07:53modify2870.101.26661.26421.2416
13822006.06.22 07:53modify2870.101.26661.26411.2416
13832006.06.22 07:53modify2870.101.26661.26401.2416
13842006.06.22 07:56s/l2870.101.26401.26401.24162.60408.20
13852006.06.22 08:15buy2880.101.26431.24571.2893
13862006.06.22 08:26modify2880.101.26431.26401.2893
13872006.06.22 08:32modify2880.101.26431.26411.2893
13882006.06.22 08:33modify2880.101.26431.26421.2893
13892006.06.22 08:33modify2880.101.26431.26441.2893
13902006.06.22 08:36s/l2880.101.26441.26441.28930.10408.30
13912006.06.22 08:40sell2890.101.26381.28241.2388
13922006.06.22 08:46modify2890.101.26381.26411.2388
13932006.06.22 08:48modify2890.101.26381.26401.2388
13942006.06.22 08:48modify2890.101.26381.26391.2388
13952006.06.22 08:51s/l2890.101.26391.26391.2388-0.10408.20
13962006.06.22 09:05buy2900.101.26431.24571.2893
13972006.06.22 13:19close2900.101.25711.24571.2893-7.20401.00
13982006.06.22 13:40buy2910.101.25761.23901.2826