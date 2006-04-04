Strategy Tester Report
whatever

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=50; TakeProfit=250; Lots=0.4;
Bars in test16734Ticks modelled238735Modelling quality41.09%
Initial deposit500.00
Total net profit-104.80Gross profit595.20Gross loss-700.00
Profit factor0.85Expected payoff-0.99
Absolute drawdown104.80Maximal drawdown (%)139.20 (26.0%)
Total trades106Short positions (won %)58 (60.34%)Long positions (won %)48 (75.00%)
Profit trades (% of total)71 (66.98%)Loss trades (% of total)35 (33.02%)
Largestprofit trade27.20loss trade-20.00
Averageprofit trade8.38loss trade-20.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (82.40)consecutive losses (loss in money)4 (-80.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)82.40 (9)consecutive loss (count of losses)-80.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 00:27buy10.401.21381.20881.2388
22006.04.04 04:36modify10.401.21381.21521.2388
32006.04.04 04:37s/l10.401.21521.21521.23885.60505.60
42006.04.04 05:00sell20.401.21551.22051.1905
52006.04.04 06:35modify20.401.21551.21401.1905
62006.04.04 06:36s/l20.401.21401.21401.19056.00511.60
72006.04.04 06:42buy30.401.21441.20941.2394
82006.04.04 07:56modify30.401.21441.21581.2394
92006.04.04 07:56s/l30.401.21581.21581.23945.60517.20
102006.04.04 08:08sell40.401.21541.22041.1904
112006.04.04 12:01s/l40.401.22041.22041.1904-20.00497.20
122006.04.04 12:40sell50.401.22341.22841.1984
132006.04.05 04:50s/l50.401.22841.22841.1984-20.00477.20
142006.04.05 05:10sell60.401.22791.23291.2029
152006.04.05 07:32modify60.401.22791.22591.2029
162006.04.05 07:33s/l60.401.22591.22591.20298.00485.20
172006.04.05 07:33sell70.401.22651.23151.2015
182006.04.06 07:25s/l70.401.23151.23151.2015-20.00465.20
192006.04.06 07:30sell80.401.22991.23491.2049
202006.04.06 12:44modify80.401.22991.22831.2049
212006.04.06 12:44s/l80.401.22831.22831.20496.40471.60
222006.04.06 13:45buy90.401.22261.21761.2476
232006.04.07 07:19s/l90.401.21761.21761.2476-20.00451.60
242006.04.07 07:31buy100.401.21801.21301.2430
252006.04.07 08:25modify100.401.21801.21941.2430
262006.04.07 08:25modify100.401.21801.21961.2430
272006.04.07 08:27s/l100.401.21961.21961.24306.40458.00
282006.04.07 08:33sell110.401.21931.22431.1943
292006.04.07 12:33modify110.401.21931.21791.1943
302006.04.07 12:33modify110.401.21931.21781.1943
312006.04.07 12:34s/l110.401.21781.21781.19436.00464.00
322006.04.07 12:34sell120.401.21771.22271.1927
332006.04.07 13:22modify120.401.21771.21631.1927
342006.04.07 13:22modify120.401.21771.21571.1927
352006.04.07 13:22s/l120.401.21571.21571.19278.00472.00
362006.04.07 13:50buy130.401.21601.21101.2410
372006.04.07 14:59s/l130.401.21101.21101.2410-20.00452.00
382006.04.07 15:05buy140.401.21211.20711.2371
392006.04.11 07:28modify140.401.21211.21351.2371
402006.04.11 07:30s/l140.401.21351.21351.23715.60457.60
412006.04.11 07:45sell150.401.21371.21871.1887
422006.04.11 09:10modify150.401.21371.21231.1887
432006.04.11 09:14s/l150.401.21231.21231.18875.60463.20
442006.04.11 09:20buy160.401.21271.20771.2377
452006.04.11 19:50modify160.401.21271.21421.2377
462006.04.11 19:54modify160.401.21271.21481.2377
472006.04.11 19:54modify160.401.21271.21491.2377
482006.04.11 19:54s/l160.401.21491.21491.23778.80472.00
492006.04.11 20:21sell170.401.21481.21981.1898
502006.04.12 12:29modify170.401.21481.21261.1898
512006.04.12 12:29modify170.401.21481.21251.1898
522006.04.12 12:31modify170.401.21481.21241.1898
532006.04.12 12:31modify170.401.21481.21221.1898
542006.04.12 12:32modify170.401.21481.21211.1898
552006.04.12 12:32modify170.401.21481.21201.1898
562006.04.12 12:32modify170.401.21481.21191.1898
572006.04.12 12:32modify170.401.21481.21181.1898
582006.04.12 12:32s/l170.401.21181.21181.189812.00484.00
592006.04.12 12:55buy180.401.20881.20381.2338
602006.04.12 13:40modify180.401.20881.21071.2338
612006.04.12 13:43s/l180.401.21071.21071.23387.60491.60
622006.04.12 14:22sell190.401.21181.21681.1868
632006.04.12 17:11modify190.401.21181.21041.1868
642006.04.12 17:11modify190.401.21181.21031.1868
652006.04.12 17:11s/l190.401.21031.21031.18686.00497.60
662006.04.12 17:20buy200.401.21011.20511.2351
672006.04.13 07:03modify200.401.21011.21151.2351
682006.04.13 07:03modify200.401.21011.21161.2351
692006.04.13 07:03s/l200.401.21161.21161.23516.00503.60
702006.04.13 07:31sell210.401.21251.21751.1875
712006.04.13 10:41modify210.401.21251.21061.1875
722006.04.13 10:42modify210.401.21251.21041.1875
732006.04.13 10:42s/l210.401.21041.21041.18758.40512.00
742006.04.13 10:46buy220.401.21061.20561.2356
752006.04.16 22:19modify220.401.21061.21221.2356
762006.04.16 23:24modify220.401.21061.21281.2356
772006.04.16 23:29modify220.401.21061.21291.2356
782006.04.16 23:54modify220.401.21061.21311.2356
792006.04.16 23:58modify220.401.21061.21321.2356
802006.04.16 23:59modify220.401.21061.21331.2356
812006.04.17 00:04modify220.401.21061.21341.2356
822006.04.17 00:07modify220.401.21061.21371.2356
832006.04.17 00:07modify220.401.21061.21381.2356
842006.04.17 00:08modify220.401.21061.21411.2356
852006.04.17 00:08modify220.401.21061.21421.2356
862006.04.17 00:12modify220.401.21061.21501.2356
872006.04.17 00:12modify220.401.21061.21511.2356
882006.04.17 00:13modify220.401.21061.21521.2356
892006.04.17 00:14modify220.401.21061.21531.2356
902006.04.17 00:14modify220.401.21061.21541.2356
912006.04.17 00:14modify220.401.21061.21551.2356
922006.04.17 00:14modify220.401.21061.21561.2356
932006.04.17 00:19modify220.401.21061.21571.2356
942006.04.17 00:19modify220.401.21061.21581.2356
952006.04.17 00:22modify220.401.21061.21591.2356
962006.04.17 00:24modify220.401.21061.21601.2356
972006.04.17 00:24modify220.401.21061.21621.2356
982006.04.17 00:30s/l220.401.21621.21621.235622.40534.40
992006.04.17 00:40sell230.401.21611.22111.1911
1002006.04.17 11:42s/l230.401.22111.22111.1911-20.00514.40
1012006.04.17 12:35sell240.401.22441.22941.1994
1022006.04.17 13:00modify240.401.22441.22211.1994
1032006.04.17 13:00modify240.401.22441.22201.1994
1042006.04.17 13:00s/l240.401.22201.22201.19949.60524.00
1052006.04.17 13:00sell250.401.22201.22701.1970
1062006.04.17 14:42s/l250.401.22701.22701.1970-20.00504.00
1072006.04.17 15:05sell260.401.22741.23241.2024
1082006.04.17 19:52modify260.401.22741.22601.2024
1092006.04.17 20:15modify260.401.22741.22591.2024
1102006.04.17 20:17modify260.401.22741.22581.2024
1112006.04.17 20:18modify260.401.22741.22571.2024
1122006.04.17 20:21modify260.401.22741.22561.2024
1132006.04.17 20:21modify260.401.22741.22551.2024
1142006.04.17 20:40s/l260.401.22551.22551.20247.60511.60
1152006.04.17 20:52sell270.401.22521.23021.2002
1162006.04.18 07:59modify270.401.22521.22381.2002
1172006.04.18 08:03modify270.401.22521.22371.2002
1182006.04.18 08:04modify270.401.22521.22361.2002
1192006.04.18 08:08modify270.401.22521.22351.2002
1202006.04.18 08:10s/l270.401.22351.22351.20026.80518.40
1212006.04.18 08:25buy280.401.22351.21851.2485
1222006.04.18 09:10modify280.401.22351.22491.2485
1232006.04.18 09:10modify280.401.22351.22501.2485
1242006.04.18 09:13s/l280.401.22501.22501.24856.00524.40
1252006.04.18 09:40sell290.401.22611.23111.2011
1262006.04.18 18:00s/l290.401.23111.23111.2011-20.00504.40
1272006.04.18 18:00buy300.401.23121.22621.2562
1282006.04.18 20:51modify300.401.23121.23411.2562
1292006.04.18 20:51s/l300.401.23411.23411.256211.60516.00
1302006.04.18 21:30sell310.401.23541.24041.2104
1312006.04.19 11:08modify310.401.23541.23401.2104
1322006.04.19 11:08modify310.401.23541.23391.2104
1332006.04.19 11:09s/l310.401.23391.23391.21046.00522.00
1342006.04.19 11:10buy320.401.23441.22941.2594
1352006.04.19 13:22s/l320.401.22941.22941.2594-20.00502.00
1362006.04.19 13:30buy330.401.23001.22501.2550
1372006.04.19 13:50modify330.401.23001.23141.2550
1382006.04.19 13:53s/l330.401.23141.23141.25505.60507.60
1392006.04.19 14:22sell340.401.23291.23791.2079
1402006.04.19 16:24s/l340.401.23791.23791.2079-20.00487.60
1412006.04.19 16:31sell350.401.23631.24131.2113
1422006.04.20 06:24modify350.401.23631.23481.2113
1432006.04.20 06:25modify350.401.23631.23461.2113
1442006.04.20 06:29modify350.401.23631.23431.2113
1452006.04.20 06:29s/l350.401.23431.23431.21138.00495.60
1462006.04.20 06:35buy360.401.23461.22961.2596
1472006.04.20 14:49s/l360.401.22961.22961.2596-20.00475.60
1482006.04.20 14:56buy370.401.23101.22601.2560
1492006.04.21 08:05modify370.401.23101.23421.2560
1502006.04.21 08:05s/l370.401.23421.23421.256012.80488.40
1512006.04.21 08:17sell380.401.23131.23631.2063
1522006.04.23 21:00s/l380.401.23631.23631.2063-20.00468.40
1532006.04.23 21:35sell390.401.23651.24151.2115
1542006.04.24 02:39modify390.401.23651.23481.2115
1552006.04.24 02:39modify390.401.23651.23471.2115
1562006.04.24 02:39s/l390.401.23471.23471.21157.20475.60
1572006.04.24 02:39sell400.401.23491.23991.2099
1582006.04.24 07:41s/l400.401.23991.23991.2099-20.00455.60
1592006.04.24 07:45sell410.401.23911.24411.2141
1602006.04.24 09:25modify410.401.23911.23761.2141
1612006.04.24 09:25s/l410.401.23761.23761.21416.00461.60
1622006.04.24 09:27buy420.401.23781.23281.2628
1632006.04.24 16:39modify420.401.23781.23921.2628
1642006.04.24 16:41s/l420.401.23921.23921.26285.60467.20
1652006.04.24 16:51sell430.401.23901.24401.2140
1662006.04.25 01:25modify430.401.23901.23761.2140
1672006.04.25 01:45s/l430.401.23761.23761.21405.60472.80
1682006.04.25 01:50sell440.401.23701.24201.2120
1692006.04.25 12:05s/l440.401.24201.24201.2120-20.00452.80
1702006.04.25 12:31sell450.401.24221.24721.2172
1712006.04.25 14:00modify450.401.24221.24071.2172
1722006.04.25 14:00modify450.401.24221.24061.2172
1732006.04.25 14:00s/l450.401.24061.24061.21726.40459.20
1742006.04.25 14:31buy460.401.23901.23401.2640
1752006.04.25 15:01modify460.401.23901.24041.2640
1762006.04.25 15:03s/l460.401.24041.24041.26405.60464.80
1772006.04.25 15:23sell470.401.24121.24621.2162
1782006.04.25 15:38modify470.401.24121.23971.2162
1792006.04.25 15:38s/l470.401.23971.23971.21626.00470.80
1802006.04.25 15:45buy480.401.24041.23541.2654
1812006.04.25 18:40modify480.401.24041.24231.2654
1822006.04.25 18:40s/l480.401.24231.24231.26547.60478.40
1832006.04.25 18:40buy490.401.24201.23701.2670
1842006.04.26 13:03modify490.401.24201.24341.2670
1852006.04.26 13:04s/l490.401.24341.24341.26705.60484.00
1862006.04.26 13:14sell500.401.24211.24711.2171
1872006.04.26 16:19s/l500.401.24711.24711.2171-20.00464.00
1882006.04.26 16:20sell510.401.24601.25101.2210
1892006.04.26 17:40modify510.401.24601.24441.2210
1902006.04.26 17:40s/l510.401.24441.24441.22106.40470.40
1912006.04.26 17:50buy520.401.24461.23961.2696
1922006.04.27 01:09modify520.401.24461.24601.2696
1932006.04.27 01:09modify520.401.24461.24621.2696
1942006.04.27 01:10modify520.401.24461.24641.2696
1952006.04.27 01:20s/l520.401.24641.24641.26967.20477.60
1962006.04.27 01:20sell530.401.24621.25121.2212
1972006.04.27 06:27modify530.401.24621.24481.2212
1982006.04.27 06:28s/l530.401.24481.24481.22125.60483.20
1992006.04.27 06:35buy540.401.24481.23981.2698
2002006.04.27 14:00modify540.401.24481.24711.2698
2012006.04.27 14:00modify540.401.24481.24781.2698
2022006.04.27 14:00s/l540.401.24781.24781.269812.00495.20
2032006.04.27 14:00buy550.401.24801.24301.2730
2042006.04.27 14:04s/l550.401.24301.24301.2730-20.00475.20
2052006.04.27 14:04buy560.401.24361.23861.2686
2062006.04.27 14:04modify560.401.24361.24521.2686
2072006.04.27 14:04modify560.401.24361.24531.2686
2082006.04.27 14:04modify560.401.24361.24581.2686
2092006.04.27 14:04s/l560.401.24581.24581.26868.80484.00
2102006.04.27 14:04buy570.401.24541.24041.2704
2112006.04.27 14:05modify570.401.24541.24901.2704
2122006.04.27 14:05s/l570.401.24901.24901.270414.40498.40
2132006.04.27 15:05sell580.401.25311.25811.2281
2142006.04.27 15:50modify580.401.25311.25011.2281
2152006.04.27 15:51s/l580.401.25011.25011.228112.00510.40
2162006.04.27 15:51sell590.401.24991.25491.2249
2172006.04.27 16:05s/l590.401.25491.25491.2249-20.00490.40
2182006.04.27 16:10sell600.401.25341.25841.2284
2192006.04.28 14:38s/l600.401.25841.25841.2284-20.00470.40
2202006.04.28 14:40sell610.401.25751.26251.2325
2212006.04.28 15:09s/l610.401.26251.26251.2325-20.00450.40
2222006.04.28 15:25sell620.401.26111.26611.2361
2232006.05.01 12:57s/l620.401.26611.26611.2361-20.00430.40
2242006.05.01 13:26sell630.401.26731.27231.2423
2252006.05.01 14:00modify630.401.26731.26501.2423
2262006.05.01 14:00s/l630.401.26501.26501.24239.20439.60
2272006.05.01 14:22buy640.401.26461.25961.2896
2282006.05.01 14:28modify640.401.26461.26631.2896
2292006.05.01 14:29s/l640.401.26631.26631.28966.80446.40
2302006.05.01 14:35sell650.401.26541.27041.2404
2312006.05.01 14:45modify650.401.26541.26311.2404
2322006.05.01 14:45s/l650.401.26311.26311.24049.20455.60
2332006.05.01 15:07buy660.401.26281.25781.2878
2342006.05.01 19:15s/l660.401.25781.25781.2878-20.00435.60
2352006.05.01 19:27buy670.401.26001.25501.2850
2362006.05.02 08:43modify670.401.26001.26211.2850
2372006.05.02 08:43modify670.401.26001.26231.2850
2382006.05.02 08:43modify670.401.26001.26241.2850
2392006.05.02 08:43modify670.401.26001.26261.2850
2402006.05.02 08:43s/l670.401.26261.26261.285010.40446.00
2412006.05.02 08:56sell680.401.26191.26691.2369
2422006.05.02 10:15s/l680.401.26691.26691.2369-20.00426.00
2432006.05.02 10:25sell690.401.26541.27041.2404
2442006.05.02 11:07modify690.401.26541.26391.2404
2452006.05.02 11:15modify690.401.26541.26271.2404
2462006.05.02 11:16s/l690.401.26271.26271.240410.80436.80
2472006.05.02 11:26buy700.401.26301.25801.2880
2482006.05.02 12:16modify700.401.26301.26441.2880
2492006.05.02 12:17modify700.401.26301.26461.2880
2502006.05.02 12:18s/l700.401.26461.26461.28806.40443.20
2512006.05.02 12:20sell710.401.26421.26921.2392
2522006.05.02 16:20modify710.401.26421.26281.2392
2532006.05.02 16:21s/l710.401.26281.26281.23925.60448.80
2542006.05.02 16:25buy720.401.26331.25831.2883
2552006.05.03 06:30modify720.401.26331.26531.2883
2562006.05.03 06:30modify720.401.26331.26541.2883
2572006.05.03 06:32s/l720.401.26541.26541.28838.40457.20
2582006.05.03 06:45sell730.401.26601.27101.2410
2592006.05.03 07:35modify730.401.26601.26451.2410
2602006.05.03 07:35modify730.401.26601.26391.2410
2612006.05.03 07:37s/l730.401.26391.26391.24108.40465.60
2622006.05.03 07:38buy740.401.26481.25981.2898
2632006.05.03 14:04s/l740.401.25981.25981.2898-20.00445.60
2642006.05.03 14:04sell750.401.25981.26481.2348
2652006.05.03 15:21s/l750.401.26481.26481.2348-20.00425.60
2662006.05.03 15:50sell760.401.26381.26881.2388
2672006.05.04 03:30modify760.401.26381.26231.2388
2682006.05.04 03:34s/l760.401.26231.26231.23886.00431.60
2692006.05.04 04:00buy770.401.26161.25661.2866
2702006.05.04 12:37modify770.401.26161.26321.2866
2712006.05.04 12:37modify770.401.26161.26331.2866
2722006.05.04 12:39s/l770.401.26331.26331.28666.80438.40
2732006.05.04 12:45sell780.401.26161.26661.2366
2742006.05.04 12:55modify780.401.26161.26001.2366
2752006.05.04 12:56s/l780.401.26001.26001.23666.40444.80
2762006.05.04 13:01buy790.401.26181.25681.2868
2772006.05.04 13:11modify790.401.26181.26321.2868
2782006.05.04 13:14modify790.401.26181.26331.2868
2792006.05.04 13:14s/l790.401.26331.26331.28686.00450.80
2802006.05.04 13:15sell800.401.26241.26741.2374
2812006.05.04 14:19s/l800.401.26741.26741.2374-20.00430.80
2822006.05.04 14:32sell810.401.26711.27211.2421
2832006.05.04 18:15s/l810.401.27211.27211.2421-20.00410.80
2842006.05.04 18:55sell820.401.27121.27621.2462
2852006.05.05 06:30modify820.401.27121.26911.2462
2862006.05.05 06:31s/l820.401.26911.26911.24628.40419.20
2872006.05.05 06:46buy830.401.26891.26391.2939
2882006.05.05 12:31modify830.401.26891.27261.2939
2892006.05.05 12:31modify830.401.26891.27421.2939
2902006.05.05 12:31modify830.401.26891.27441.2939
2912006.05.05 12:31modify830.401.26891.27571.2939
2922006.05.05 12:31s/l830.401.27571.27571.293927.20446.40
2932006.05.05 12:31buy840.401.27491.26991.2999
2942006.05.05 12:31s/l840.401.26991.26991.2999-20.00426.40
2952006.05.05 12:31buy850.401.26881.26381.2938
2962006.05.05 12:33modify850.401.26881.27261.2938
2972006.05.05 12:33s/l850.401.27261.27261.293815.20441.60
2982006.05.05 12:33buy860.401.27081.26581.2958
2992006.05.05 12:33modify860.401.27081.27261.2958
3002006.05.05 12:34s/l860.401.27261.27261.29587.20448.80
3012006.05.05 12:34buy870.401.27261.26761.2976
3022006.05.05 12:34modify870.401.27261.27431.2976
3032006.05.05 12:34modify870.401.27261.27461.2976
3042006.05.05 12:34s/l870.401.27461.27461.29768.00456.80
3052006.05.05 12:34buy880.401.27451.26951.2995
3062006.05.05 12:34s/l880.401.26951.26951.2995-20.00436.80
3072006.05.05 12:34buy890.401.26881.26381.2938
3082006.05.05 12:34modify890.401.26881.27241.2938
3092006.05.05 12:34modify890.401.26881.27401.2938
3102006.05.05 12:34s/l890.401.27401.27401.293820.80457.60
3112006.05.05 12:34buy900.401.27391.26891.2989
3122006.05.05 13:14modify900.401.27391.27551.2989
3132006.05.05 13:14modify900.401.27391.27561.2989
3142006.05.05 13:14s/l900.401.27561.27561.29896.80464.40
3152006.05.05 13:20sell910.401.27461.27961.2496
3162006.05.05 14:47modify910.401.27461.27251.2496
3172006.05.05 14:47s/l910.401.27251.27251.24968.40472.80
3182006.05.05 14:56buy920.401.27371.26871.2987
3192006.05.08 08:18modify920.401.27371.27531.2987
3202006.05.08 08:18modify920.401.27371.27541.2987
3212006.05.08 08:18modify920.401.27371.27551.2987
3222006.05.08 08:23modify920.401.27371.27561.2987
3232006.05.08 08:23modify920.401.27371.27571.2987
3242006.05.08 08:26modify920.401.27371.27581.2987
3252006.05.08 08:26modify920.401.27371.27591.2987
3262006.05.08 08:26modify920.401.27371.27601.2987
3272006.05.08 08:27s/l920.401.27601.27601.29879.20482.00
3282006.05.08 08:47sell930.401.27731.28231.2523
3292006.05.08 12:49modify930.401.27731.27521.2523
3302006.05.08 12:54modify930.401.27731.27511.2523
3312006.05.08 12:54modify930.401.27731.27501.2523
3322006.05.08 12:55s/l930.401.27501.27501.25239.20491.20
3332006.05.08 13:00buy940.401.27521.27021.3002
3342006.05.08 14:14s/l940.401.27021.27021.3002-20.00471.20
3352006.05.08 14:25buy950.401.27111.26611.2961
3362006.05.08 15:40modify950.401.27111.27251.2961
3372006.05.08 15:42s/l950.401.27251.27251.29615.60476.80
3382006.05.08 15:46sell960.401.27221.27721.2472
3392006.05.08 18:02modify960.401.27221.27081.2472
3402006.05.08 18:05modify960.401.27221.27061.2472
3412006.05.08 18:05modify960.401.27221.27031.2472
3422006.05.08 18:05modify960.401.27221.27001.2472
3432006.05.08 18:05s/l960.401.27001.27001.24728.80485.60
3442006.05.08 18:10buy970.401.27051.26551.2955
3452006.05.09 13:29modify970.401.27051.27211.2955
3462006.05.09 13:29modify970.401.27051.27241.2955
3472006.05.09 13:30s/l970.401.27241.27241.29557.60493.20
3482006.05.09 14:25sell980.401.27551.28051.2505
3492006.05.10 06:59s/l980.401.28051.28051.2505-20.00473.20
3502006.05.10 07:05sell990.401.27811.28311.2531
3512006.05.10 18:17modify990.401.27811.27671.2531
3522006.05.10 18:17modify990.401.27811.27621.2531
3532006.05.10 18:17s/l990.401.27621.27621.25317.60480.80
3542006.05.10 18:17sell1000.401.27621.28121.2512
3552006.05.10 18:40s/l1000.401.28121.28121.2512-20.00460.80
3562006.05.10 18:54sell1010.401.28031.28531.2553
3572006.05.10 20:07modify1010.401.28031.27831.2553
3582006.05.10 20:07s/l1010.401.27831.27831.25538.00468.80
3592006.05.10 20:18buy1020.401.28011.27511.3051
3602006.05.11 00:39s/l1020.401.27511.27511.3051-20.00448.80
3612006.05.11 00:45buy1030.401.27581.27081.3008
3622006.05.11 07:25s/l1030.401.27081.27081.3008-20.00428.80
3632006.05.11 07:38buy1040.401.27161.26661.2966
3642006.05.11 12:30modify1040.401.27161.27321.2966
3652006.05.11 12:30s/l1040.401.27321.27321.29666.40435.20
3662006.05.11 12:45sell1050.401.27421.27921.2492
3672006.05.11 14:12s/l1050.401.27921.27921.2492-20.00415.20
3682006.05.11 14:55sell1060.401.28131.28631.2563
3692006.05.11 15:59s/l1060.401.28631.28631.2563-20.00395.20