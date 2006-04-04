|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=50; TakeProfit=250; Lots=0.4;
|Bars in test
|16734
|Ticks modelled
|238735
|Modelling quality
|41.09%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|-104.80
|Gross profit
|595.20
|Gross loss
|-700.00
|Profit factor
|0.85
|Expected payoff
|-0.99
|Absolute drawdown
|104.80
|Maximal drawdown (%)
|139.20 (26.0%)
|Total trades
|106
|Short positions (won %)
|58 (60.34%)
|Long positions (won %)
|48 (75.00%)
|Profit trades (% of total)
|71 (66.98%)
|Loss trades (% of total)
|35 (33.02%)
|Largest
|profit trade
|27.20
|loss trade
|-20.00
|Average
|profit trade
|8.38
|loss trade
|-20.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (82.40)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-80.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|82.40 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-80.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 00:27
|buy
|1
|0.40
|1.2138
|1.2088
|1.2388
|2
|2006.04.04 04:36
|modify
|1
|0.40
|1.2138
|1.2152
|1.2388
|3
|2006.04.04 04:37
|s/l
|1
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2388
|5.60
|505.60
|4
|2006.04.04 05:00
|sell
|2
|0.40
|1.2155
|1.2205
|1.1905
|5
|2006.04.04 06:35
|modify
|2
|0.40
|1.2155
|1.2140
|1.1905
|6
|2006.04.04 06:36
|s/l
|2
|0.40
|1.2140
|1.2140
|1.1905
|6.00
|511.60
|7
|2006.04.04 06:42
|buy
|3
|0.40
|1.2144
|1.2094
|1.2394
|8
|2006.04.04 07:56
|modify
|3
|0.40
|1.2144
|1.2158
|1.2394
|9
|2006.04.04 07:56
|s/l
|3
|0.40
|1.2158
|1.2158
|1.2394
|5.60
|517.20
|10
|2006.04.04 08:08
|sell
|4
|0.40
|1.2154
|1.2204
|1.1904
|11
|2006.04.04 12:01
|s/l
|4
|0.40
|1.2204
|1.2204
|1.1904
|-20.00
|497.20
|12
|2006.04.04 12:40
|sell
|5
|0.40
|1.2234
|1.2284
|1.1984
|13
|2006.04.05 04:50
|s/l
|5
|0.40
|1.2284
|1.2284
|1.1984
|-20.00
|477.20
|14
|2006.04.05 05:10
|sell
|6
|0.40
|1.2279
|1.2329
|1.2029
|15
|2006.04.05 07:32
|modify
|6
|0.40
|1.2279
|1.2259
|1.2029
|16
|2006.04.05 07:33
|s/l
|6
|0.40
|1.2259
|1.2259
|1.2029
|8.00
|485.20
|17
|2006.04.05 07:33
|sell
|7
|0.40
|1.2265
|1.2315
|1.2015
|18
|2006.04.06 07:25
|s/l
|7
|0.40
|1.2315
|1.2315
|1.2015
|-20.00
|465.20
|19
|2006.04.06 07:30
|sell
|8
|0.40
|1.2299
|1.2349
|1.2049
|20
|2006.04.06 12:44
|modify
|8
|0.40
|1.2299
|1.2283
|1.2049
|21
|2006.04.06 12:44
|s/l
|8
|0.40
|1.2283
|1.2283
|1.2049
|6.40
|471.60
|22
|2006.04.06 13:45
|buy
|9
|0.40
|1.2226
|1.2176
|1.2476
|23
|2006.04.07 07:19
|s/l
|9
|0.40
|1.2176
|1.2176
|1.2476
|-20.00
|451.60
|24
|2006.04.07 07:31
|buy
|10
|0.40
|1.2180
|1.2130
|1.2430
|25
|2006.04.07 08:25
|modify
|10
|0.40
|1.2180
|1.2194
|1.2430
|26
|2006.04.07 08:25
|modify
|10
|0.40
|1.2180
|1.2196
|1.2430
|27
|2006.04.07 08:27
|s/l
|10
|0.40
|1.2196
|1.2196
|1.2430
|6.40
|458.00
|28
|2006.04.07 08:33
|sell
|11
|0.40
|1.2193
|1.2243
|1.1943
|29
|2006.04.07 12:33
|modify
|11
|0.40
|1.2193
|1.2179
|1.1943
|30
|2006.04.07 12:33
|modify
|11
|0.40
|1.2193
|1.2178
|1.1943
|31
|2006.04.07 12:34
|s/l
|11
|0.40
|1.2178
|1.2178
|1.1943
|6.00
|464.00
|32
|2006.04.07 12:34
|sell
|12
|0.40
|1.2177
|1.2227
|1.1927
|33
|2006.04.07 13:22
|modify
|12
|0.40
|1.2177
|1.2163
|1.1927
|34
|2006.04.07 13:22
|modify
|12
|0.40
|1.2177
|1.2157
|1.1927
|35
|2006.04.07 13:22
|s/l
|12
|0.40
|1.2157
|1.2157
|1.1927
|8.00
|472.00
|36
|2006.04.07 13:50
|buy
|13
|0.40
|1.2160
|1.2110
|1.2410
|37
|2006.04.07 14:59
|s/l
|13
|0.40
|1.2110
|1.2110
|1.2410
|-20.00
|452.00
|38
|2006.04.07 15:05
|buy
|14
|0.40
|1.2121
|1.2071
|1.2371
|39
|2006.04.11 07:28
|modify
|14
|0.40
|1.2121
|1.2135
|1.2371
|40
|2006.04.11 07:30
|s/l
|14
|0.40
|1.2135
|1.2135
|1.2371
|5.60
|457.60
|41
|2006.04.11 07:45
|sell
|15
|0.40
|1.2137
|1.2187
|1.1887
|42
|2006.04.11 09:10
|modify
|15
|0.40
|1.2137
|1.2123
|1.1887
|43
|2006.04.11 09:14
|s/l
|15
|0.40
|1.2123
|1.2123
|1.1887
|5.60
|463.20
|44
|2006.04.11 09:20
|buy
|16
|0.40
|1.2127
|1.2077
|1.2377
|45
|2006.04.11 19:50
|modify
|16
|0.40
|1.2127
|1.2142
|1.2377
|46
|2006.04.11 19:54
|modify
|16
|0.40
|1.2127
|1.2148
|1.2377
|47
|2006.04.11 19:54
|modify
|16
|0.40
|1.2127
|1.2149
|1.2377
|48
|2006.04.11 19:54
|s/l
|16
|0.40
|1.2149
|1.2149
|1.2377
|8.80
|472.00
|49
|2006.04.11 20:21
|sell
|17
|0.40
|1.2148
|1.2198
|1.1898
|50
|2006.04.12 12:29
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2126
|1.1898
|51
|2006.04.12 12:29
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2125
|1.1898
|52
|2006.04.12 12:31
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2124
|1.1898
|53
|2006.04.12 12:31
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2122
|1.1898
|54
|2006.04.12 12:32
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2121
|1.1898
|55
|2006.04.12 12:32
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2120
|1.1898
|56
|2006.04.12 12:32
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2119
|1.1898
|57
|2006.04.12 12:32
|modify
|17
|0.40
|1.2148
|1.2118
|1.1898
|58
|2006.04.12 12:32
|s/l
|17
|0.40
|1.2118
|1.2118
|1.1898
|12.00
|484.00
|59
|2006.04.12 12:55
|buy
|18
|0.40
|1.2088
|1.2038
|1.2338
|60
|2006.04.12 13:40
|modify
|18
|0.40
|1.2088
|1.2107
|1.2338
|61
|2006.04.12 13:43
|s/l
|18
|0.40
|1.2107
|1.2107
|1.2338
|7.60
|491.60
|62
|2006.04.12 14:22
|sell
|19
|0.40
|1.2118
|1.2168
|1.1868
|63
|2006.04.12 17:11
|modify
|19
|0.40
|1.2118
|1.2104
|1.1868
|64
|2006.04.12 17:11
|modify
|19
|0.40
|1.2118
|1.2103
|1.1868
|65
|2006.04.12 17:11
|s/l
|19
|0.40
|1.2103
|1.2103
|1.1868
|6.00
|497.60
|66
|2006.04.12 17:20
|buy
|20
|0.40
|1.2101
|1.2051
|1.2351
|67
|2006.04.13 07:03
|modify
|20
|0.40
|1.2101
|1.2115
|1.2351
|68
|2006.04.13 07:03
|modify
|20
|0.40
|1.2101
|1.2116
|1.2351
|69
|2006.04.13 07:03
|s/l
|20
|0.40
|1.2116
|1.2116
|1.2351
|6.00
|503.60
|70
|2006.04.13 07:31
|sell
|21
|0.40
|1.2125
|1.2175
|1.1875
|71
|2006.04.13 10:41
|modify
|21
|0.40
|1.2125
|1.2106
|1.1875
|72
|2006.04.13 10:42
|modify
|21
|0.40
|1.2125
|1.2104
|1.1875
|73
|2006.04.13 10:42
|s/l
|21
|0.40
|1.2104
|1.2104
|1.1875
|8.40
|512.00
|74
|2006.04.13 10:46
|buy
|22
|0.40
|1.2106
|1.2056
|1.2356
|75
|2006.04.16 22:19
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2122
|1.2356
|76
|2006.04.16 23:24
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2128
|1.2356
|77
|2006.04.16 23:29
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2129
|1.2356
|78
|2006.04.16 23:54
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2131
|1.2356
|79
|2006.04.16 23:58
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2132
|1.2356
|80
|2006.04.16 23:59
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2133
|1.2356
|81
|2006.04.17 00:04
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2134
|1.2356
|82
|2006.04.17 00:07
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2137
|1.2356
|83
|2006.04.17 00:07
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2138
|1.2356
|84
|2006.04.17 00:08
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2141
|1.2356
|85
|2006.04.17 00:08
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2142
|1.2356
|86
|2006.04.17 00:12
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2150
|1.2356
|87
|2006.04.17 00:12
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2151
|1.2356
|88
|2006.04.17 00:13
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2152
|1.2356
|89
|2006.04.17 00:14
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2153
|1.2356
|90
|2006.04.17 00:14
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2154
|1.2356
|91
|2006.04.17 00:14
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2155
|1.2356
|92
|2006.04.17 00:14
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2156
|1.2356
|93
|2006.04.17 00:19
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2157
|1.2356
|94
|2006.04.17 00:19
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2158
|1.2356
|95
|2006.04.17 00:22
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2159
|1.2356
|96
|2006.04.17 00:24
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2160
|1.2356
|97
|2006.04.17 00:24
|modify
|22
|0.40
|1.2106
|1.2162
|1.2356
|98
|2006.04.17 00:30
|s/l
|22
|0.40
|1.2162
|1.2162
|1.2356
|22.40
|534.40
|99
|2006.04.17 00:40
|sell
|23
|0.40
|1.2161
|1.2211
|1.1911
|100
|2006.04.17 11:42
|s/l
|23
|0.40
|1.2211
|1.2211
|1.1911
|-20.00
|514.40
|101
|2006.04.17 12:35
|sell
|24
|0.40
|1.2244
|1.2294
|1.1994
|102
|2006.04.17 13:00
|modify
|24
|0.40
|1.2244
|1.2221
|1.1994
|103
|2006.04.17 13:00
|modify
|24
|0.40
|1.2244
|1.2220
|1.1994
|104
|2006.04.17 13:00
|s/l
|24
|0.40
|1.2220
|1.2220
|1.1994
|9.60
|524.00
|105
|2006.04.17 13:00
|sell
|25
|0.40
|1.2220
|1.2270
|1.1970
|106
|2006.04.17 14:42
|s/l
|25
|0.40
|1.2270
|1.2270
|1.1970
|-20.00
|504.00
|107
|2006.04.17 15:05
|sell
|26
|0.40
|1.2274
|1.2324
|1.2024
|108
|2006.04.17 19:52
|modify
|26
|0.40
|1.2274
|1.2260
|1.2024
|109
|2006.04.17 20:15
|modify
|26
|0.40
|1.2274
|1.2259
|1.2024
|110
|2006.04.17 20:17
|modify
|26
|0.40
|1.2274
|1.2258
|1.2024
|111
|2006.04.17 20:18
|modify
|26
|0.40
|1.2274
|1.2257
|1.2024
|112
|2006.04.17 20:21
|modify
|26
|0.40
|1.2274
|1.2256
|1.2024
|113
|2006.04.17 20:21
|modify
|26
|0.40
|1.2274
|1.2255
|1.2024
|114
|2006.04.17 20:40
|s/l
|26
|0.40
|1.2255
|1.2255
|1.2024
|7.60
|511.60
|115
|2006.04.17 20:52
|sell
|27
|0.40
|1.2252
|1.2302
|1.2002
|116
|2006.04.18 07:59
|modify
|27
|0.40
|1.2252
|1.2238
|1.2002
|117
|2006.04.18 08:03
|modify
|27
|0.40
|1.2252
|1.2237
|1.2002
|118
|2006.04.18 08:04
|modify
|27
|0.40
|1.2252
|1.2236
|1.2002
|119
|2006.04.18 08:08
|modify
|27
|0.40
|1.2252
|1.2235
|1.2002
|120
|2006.04.18 08:10
|s/l
|27
|0.40
|1.2235
|1.2235
|1.2002
|6.80
|518.40
|121
|2006.04.18 08:25
|buy
|28
|0.40
|1.2235
|1.2185
|1.2485
|122
|2006.04.18 09:10
|modify
|28
|0.40
|1.2235
|1.2249
|1.2485
|123
|2006.04.18 09:10
|modify
|28
|0.40
|1.2235
|1.2250
|1.2485
|124
|2006.04.18 09:13
|s/l
|28
|0.40
|1.2250
|1.2250
|1.2485
|6.00
|524.40
|125
|2006.04.18 09:40
|sell
|29
|0.40
|1.2261
|1.2311
|1.2011
|126
|2006.04.18 18:00
|s/l
|29
|0.40
|1.2311
|1.2311
|1.2011
|-20.00
|504.40
|127
|2006.04.18 18:00
|buy
|30
|0.40
|1.2312
|1.2262
|1.2562
|128
|2006.04.18 20:51
|modify
|30
|0.40
|1.2312
|1.2341
|1.2562
|129
|2006.04.18 20:51
|s/l
|30
|0.40
|1.2341
|1.2341
|1.2562
|11.60
|516.00
|130
|2006.04.18 21:30
|sell
|31
|0.40
|1.2354
|1.2404
|1.2104
|131
|2006.04.19 11:08
|modify
|31
|0.40
|1.2354
|1.2340
|1.2104
|132
|2006.04.19 11:08
|modify
|31
|0.40
|1.2354
|1.2339
|1.2104
|133
|2006.04.19 11:09
|s/l
|31
|0.40
|1.2339
|1.2339
|1.2104
|6.00
|522.00
|134
|2006.04.19 11:10
|buy
|32
|0.40
|1.2344
|1.2294
|1.2594
|135
|2006.04.19 13:22
|s/l
|32
|0.40
|1.2294
|1.2294
|1.2594
|-20.00
|502.00
|136
|2006.04.19 13:30
|buy
|33
|0.40
|1.2300
|1.2250
|1.2550
|137
|2006.04.19 13:50
|modify
|33
|0.40
|1.2300
|1.2314
|1.2550
|138
|2006.04.19 13:53
|s/l
|33
|0.40
|1.2314
|1.2314
|1.2550
|5.60
|507.60
|139
|2006.04.19 14:22
|sell
|34
|0.40
|1.2329
|1.2379
|1.2079
|140
|2006.04.19 16:24
|s/l
|34
|0.40
|1.2379
|1.2379
|1.2079
|-20.00
|487.60
|141
|2006.04.19 16:31
|sell
|35
|0.40
|1.2363
|1.2413
|1.2113
|142
|2006.04.20 06:24
|modify
|35
|0.40
|1.2363
|1.2348
|1.2113
|143
|2006.04.20 06:25
|modify
|35
|0.40
|1.2363
|1.2346
|1.2113
|144
|2006.04.20 06:29
|modify
|35
|0.40
|1.2363
|1.2343
|1.2113
|145
|2006.04.20 06:29
|s/l
|35
|0.40
|1.2343
|1.2343
|1.2113
|8.00
|495.60
|146
|2006.04.20 06:35
|buy
|36
|0.40
|1.2346
|1.2296
|1.2596
|147
|2006.04.20 14:49
|s/l
|36
|0.40
|1.2296
|1.2296
|1.2596
|-20.00
|475.60
|148
|2006.04.20 14:56
|buy
|37
|0.40
|1.2310
|1.2260
|1.2560
|149
|2006.04.21 08:05
|modify
|37
|0.40
|1.2310
|1.2342
|1.2560
|150
|2006.04.21 08:05
|s/l
|37
|0.40
|1.2342
|1.2342
|1.2560
|12.80
|488.40
|151
|2006.04.21 08:17
|sell
|38
|0.40
|1.2313
|1.2363
|1.2063
|152
|2006.04.23 21:00
|s/l
|38
|0.40
|1.2363
|1.2363
|1.2063
|-20.00
|468.40
|153
|2006.04.23 21:35
|sell
|39
|0.40
|1.2365
|1.2415
|1.2115
|154
|2006.04.24 02:39
|modify
|39
|0.40
|1.2365
|1.2348
|1.2115
|155
|2006.04.24 02:39
|modify
|39
|0.40
|1.2365
|1.2347
|1.2115
|156
|2006.04.24 02:39
|s/l
|39
|0.40
|1.2347
|1.2347
|1.2115
|7.20
|475.60
|157
|2006.04.24 02:39
|sell
|40
|0.40
|1.2349
|1.2399
|1.2099
|158
|2006.04.24 07:41
|s/l
|40
|0.40
|1.2399
|1.2399
|1.2099
|-20.00
|455.60
|159
|2006.04.24 07:45
|sell
|41
|0.40
|1.2391
|1.2441
|1.2141
|160
|2006.04.24 09:25
|modify
|41
|0.40
|1.2391
|1.2376
|1.2141
|161
|2006.04.24 09:25
|s/l
|41
|0.40
|1.2376
|1.2376
|1.2141
|6.00
|461.60
|162
|2006.04.24 09:27
|buy
|42
|0.40
|1.2378
|1.2328
|1.2628
|163
|2006.04.24 16:39
|modify
|42
|0.40
|1.2378
|1.2392
|1.2628
|164
|2006.04.24 16:41
|s/l
|42
|0.40
|1.2392
|1.2392
|1.2628
|5.60
|467.20
|165
|2006.04.24 16:51
|sell
|43
|0.40
|1.2390
|1.2440
|1.2140
|166
|2006.04.25 01:25
|modify
|43
|0.40
|1.2390
|1.2376
|1.2140
|167
|2006.04.25 01:45
|s/l
|43
|0.40
|1.2376
|1.2376
|1.2140
|5.60
|472.80
|168
|2006.04.25 01:50
|sell
|44
|0.40
|1.2370
|1.2420
|1.2120
|169
|2006.04.25 12:05
|s/l
|44
|0.40
|1.2420
|1.2420
|1.2120
|-20.00
|452.80
|170
|2006.04.25 12:31
|sell
|45
|0.40
|1.2422
|1.2472
|1.2172
|171
|2006.04.25 14:00
|modify
|45
|0.40
|1.2422
|1.2407
|1.2172
|172
|2006.04.25 14:00
|modify
|45
|0.40
|1.2422
|1.2406
|1.2172
|173
|2006.04.25 14:00
|s/l
|45
|0.40
|1.2406
|1.2406
|1.2172
|6.40
|459.20
|174
|2006.04.25 14:31
|buy
|46
|0.40
|1.2390
|1.2340
|1.2640
|175
|2006.04.25 15:01
|modify
|46
|0.40
|1.2390
|1.2404
|1.2640
|176
|2006.04.25 15:03
|s/l
|46
|0.40
|1.2404
|1.2404
|1.2640
|5.60
|464.80
|177
|2006.04.25 15:23
|sell
|47
|0.40
|1.2412
|1.2462
|1.2162
|178
|2006.04.25 15:38
|modify
|47
|0.40
|1.2412
|1.2397
|1.2162
|179
|2006.04.25 15:38
|s/l
|47
|0.40
|1.2397
|1.2397
|1.2162
|6.00
|470.80
|180
|2006.04.25 15:45
|buy
|48
|0.40
|1.2404
|1.2354
|1.2654
|181
|2006.04.25 18:40
|modify
|48
|0.40
|1.2404
|1.2423
|1.2654
|182
|2006.04.25 18:40
|s/l
|48
|0.40
|1.2423
|1.2423
|1.2654
|7.60
|478.40
|183
|2006.04.25 18:40
|buy
|49
|0.40
|1.2420
|1.2370
|1.2670
|184
|2006.04.26 13:03
|modify
|49
|0.40
|1.2420
|1.2434
|1.2670
|185
|2006.04.26 13:04
|s/l
|49
|0.40
|1.2434
|1.2434
|1.2670
|5.60
|484.00
|186
|2006.04.26 13:14
|sell
|50
|0.40
|1.2421
|1.2471
|1.2171
|187
|2006.04.26 16:19
|s/l
|50
|0.40
|1.2471
|1.2471
|1.2171
|-20.00
|464.00
|188
|2006.04.26 16:20
|sell
|51
|0.40
|1.2460
|1.2510
|1.2210
|189
|2006.04.26 17:40
|modify
|51
|0.40
|1.2460
|1.2444
|1.2210
|190
|2006.04.26 17:40
|s/l
|51
|0.40
|1.2444
|1.2444
|1.2210
|6.40
|470.40
|191
|2006.04.26 17:50
|buy
|52
|0.40
|1.2446
|1.2396
|1.2696
|192
|2006.04.27 01:09
|modify
|52
|0.40
|1.2446
|1.2460
|1.2696
|193
|2006.04.27 01:09
|modify
|52
|0.40
|1.2446
|1.2462
|1.2696
|194
|2006.04.27 01:10
|modify
|52
|0.40
|1.2446
|1.2464
|1.2696
|195
|2006.04.27 01:20
|s/l
|52
|0.40
|1.2464
|1.2464
|1.2696
|7.20
|477.60
|196
|2006.04.27 01:20
|sell
|53
|0.40
|1.2462
|1.2512
|1.2212
|197
|2006.04.27 06:27
|modify
|53
|0.40
|1.2462
|1.2448
|1.2212
|198
|2006.04.27 06:28
|s/l
|53
|0.40
|1.2448
|1.2448
|1.2212
|5.60
|483.20
|199
|2006.04.27 06:35
|buy
|54
|0.40
|1.2448
|1.2398
|1.2698
|200
|2006.04.27 14:00
|modify
|54
|0.40
|1.2448
|1.2471
|1.2698
|201
|2006.04.27 14:00
|modify
|54
|0.40
|1.2448
|1.2478
|1.2698
|202
|2006.04.27 14:00
|s/l
|54
|0.40
|1.2478
|1.2478
|1.2698
|12.00
|495.20
|203
|2006.04.27 14:00
|buy
|55
|0.40
|1.2480
|1.2430
|1.2730
|204
|2006.04.27 14:04
|s/l
|55
|0.40
|1.2430
|1.2430
|1.2730
|-20.00
|475.20
|205
|2006.04.27 14:04
|buy
|56
|0.40
|1.2436
|1.2386
|1.2686
|206
|2006.04.27 14:04
|modify
|56
|0.40
|1.2436
|1.2452
|1.2686
|207
|2006.04.27 14:04
|modify
|56
|0.40
|1.2436
|1.2453
|1.2686
|208
|2006.04.27 14:04
|modify
|56
|0.40
|1.2436
|1.2458
|1.2686
|209
|2006.04.27 14:04
|s/l
|56
|0.40
|1.2458
|1.2458
|1.2686
|8.80
|484.00
|210
|2006.04.27 14:04
|buy
|57
|0.40
|1.2454
|1.2404
|1.2704
|211
|2006.04.27 14:05
|modify
|57
|0.40
|1.2454
|1.2490
|1.2704
|212
|2006.04.27 14:05
|s/l
|57
|0.40
|1.2490
|1.2490
|1.2704
|14.40
|498.40
|213
|2006.04.27 15:05
|sell
|58
|0.40
|1.2531
|1.2581
|1.2281
|214
|2006.04.27 15:50
|modify
|58
|0.40
|1.2531
|1.2501
|1.2281
|215
|2006.04.27 15:51
|s/l
|58
|0.40
|1.2501
|1.2501
|1.2281
|12.00
|510.40
|216
|2006.04.27 15:51
|sell
|59
|0.40
|1.2499
|1.2549
|1.2249
|217
|2006.04.27 16:05
|s/l
|59
|0.40
|1.2549
|1.2549
|1.2249
|-20.00
|490.40
|218
|2006.04.27 16:10
|sell
|60
|0.40
|1.2534
|1.2584
|1.2284
|219
|2006.04.28 14:38
|s/l
|60
|0.40
|1.2584
|1.2584
|1.2284
|-20.00
|470.40
|220
|2006.04.28 14:40
|sell
|61
|0.40
|1.2575
|1.2625
|1.2325
|221
|2006.04.28 15:09
|s/l
|61
|0.40
|1.2625
|1.2625
|1.2325
|-20.00
|450.40
|222
|2006.04.28 15:25
|sell
|62
|0.40
|1.2611
|1.2661
|1.2361
|223
|2006.05.01 12:57
|s/l
|62
|0.40
|1.2661
|1.2661
|1.2361
|-20.00
|430.40
|224
|2006.05.01 13:26
|sell
|63
|0.40
|1.2673
|1.2723
|1.2423
|225
|2006.05.01 14:00
|modify
|63
|0.40
|1.2673
|1.2650
|1.2423
|226
|2006.05.01 14:00
|s/l
|63
|0.40
|1.2650
|1.2650
|1.2423
|9.20
|439.60
|227
|2006.05.01 14:22
|buy
|64
|0.40
|1.2646
|1.2596
|1.2896
|228
|2006.05.01 14:28
|modify
|64
|0.40
|1.2646
|1.2663
|1.2896
|229
|2006.05.01 14:29
|s/l
|64
|0.40
|1.2663
|1.2663
|1.2896
|6.80
|446.40
|230
|2006.05.01 14:35
|sell
|65
|0.40
|1.2654
|1.2704
|1.2404
|231
|2006.05.01 14:45
|modify
|65
|0.40
|1.2654
|1.2631
|1.2404
|232
|2006.05.01 14:45
|s/l
|65
|0.40
|1.2631
|1.2631
|1.2404
|9.20
|455.60
|233
|2006.05.01 15:07
|buy
|66
|0.40
|1.2628
|1.2578
|1.2878
|234
|2006.05.01 19:15
|s/l
|66
|0.40
|1.2578
|1.2578
|1.2878
|-20.00
|435.60
|235
|2006.05.01 19:27
|buy
|67
|0.40
|1.2600
|1.2550
|1.2850
|236
|2006.05.02 08:43
|modify
|67
|0.40
|1.2600
|1.2621
|1.2850
|237
|2006.05.02 08:43
|modify
|67
|0.40
|1.2600
|1.2623
|1.2850
|238
|2006.05.02 08:43
|modify
|67
|0.40
|1.2600
|1.2624
|1.2850
|239
|2006.05.02 08:43
|modify
|67
|0.40
|1.2600
|1.2626
|1.2850
|240
|2006.05.02 08:43
|s/l
|67
|0.40
|1.2626
|1.2626
|1.2850
|10.40
|446.00
|241
|2006.05.02 08:56
|sell
|68
|0.40
|1.2619
|1.2669
|1.2369
|242
|2006.05.02 10:15
|s/l
|68
|0.40
|1.2669
|1.2669
|1.2369
|-20.00
|426.00
|243
|2006.05.02 10:25
|sell
|69
|0.40
|1.2654
|1.2704
|1.2404
|244
|2006.05.02 11:07
|modify
|69
|0.40
|1.2654
|1.2639
|1.2404
|245
|2006.05.02 11:15
|modify
|69
|0.40
|1.2654
|1.2627
|1.2404
|246
|2006.05.02 11:16
|s/l
|69
|0.40
|1.2627
|1.2627
|1.2404
|10.80
|436.80
|247
|2006.05.02 11:26
|buy
|70
|0.40
|1.2630
|1.2580
|1.2880
|248
|2006.05.02 12:16
|modify
|70
|0.40
|1.2630
|1.2644
|1.2880
|249
|2006.05.02 12:17
|modify
|70
|0.40
|1.2630
|1.2646
|1.2880
|250
|2006.05.02 12:18
|s/l
|70
|0.40
|1.2646
|1.2646
|1.2880
|6.40
|443.20
|251
|2006.05.02 12:20
|sell
|71
|0.40
|1.2642
|1.2692
|1.2392
|252
|2006.05.02 16:20
|modify
|71
|0.40
|1.2642
|1.2628
|1.2392
|253
|2006.05.02 16:21
|s/l
|71
|0.40
|1.2628
|1.2628
|1.2392
|5.60
|448.80
|254
|2006.05.02 16:25
|buy
|72
|0.40
|1.2633
|1.2583
|1.2883
|255
|2006.05.03 06:30
|modify
|72
|0.40
|1.2633
|1.2653
|1.2883
|256
|2006.05.03 06:30
|modify
|72
|0.40
|1.2633
|1.2654
|1.2883
|257
|2006.05.03 06:32
|s/l
|72
|0.40
|1.2654
|1.2654
|1.2883
|8.40
|457.20
|258
|2006.05.03 06:45
|sell
|73
|0.40
|1.2660
|1.2710
|1.2410
|259
|2006.05.03 07:35
|modify
|73
|0.40
|1.2660
|1.2645
|1.2410
|260
|2006.05.03 07:35
|modify
|73
|0.40
|1.2660
|1.2639
|1.2410
|261
|2006.05.03 07:37
|s/l
|73
|0.40
|1.2639
|1.2639
|1.2410
|8.40
|465.60
|262
|2006.05.03 07:38
|buy
|74
|0.40
|1.2648
|1.2598
|1.2898
|263
|2006.05.03 14:04
|s/l
|74
|0.40
|1.2598
|1.2598
|1.2898
|-20.00
|445.60
|264
|2006.05.03 14:04
|sell
|75
|0.40
|1.2598
|1.2648
|1.2348
|265
|2006.05.03 15:21
|s/l
|75
|0.40
|1.2648
|1.2648
|1.2348
|-20.00
|425.60
|266
|2006.05.03 15:50
|sell
|76
|0.40
|1.2638
|1.2688
|1.2388
|267
|2006.05.04 03:30
|modify
|76
|0.40
|1.2638
|1.2623
|1.2388
|268
|2006.05.04 03:34
|s/l
|76
|0.40
|1.2623
|1.2623
|1.2388
|6.00
|431.60
|269
|2006.05.04 04:00
|buy
|77
|0.40
|1.2616
|1.2566
|1.2866
|270
|2006.05.04 12:37
|modify
|77
|0.40
|1.2616
|1.2632
|1.2866
|271
|2006.05.04 12:37
|modify
|77
|0.40
|1.2616
|1.2633
|1.2866
|272
|2006.05.04 12:39
|s/l
|77
|0.40
|1.2633
|1.2633
|1.2866
|6.80
|438.40
|273
|2006.05.04 12:45
|sell
|78
|0.40
|1.2616
|1.2666
|1.2366
|274
|2006.05.04 12:55
|modify
|78
|0.40
|1.2616
|1.2600
|1.2366
|275
|2006.05.04 12:56
|s/l
|78
|0.40
|1.2600
|1.2600
|1.2366
|6.40
|444.80
|276
|2006.05.04 13:01
|buy
|79
|0.40
|1.2618
|1.2568
|1.2868
|277
|2006.05.04 13:11
|modify
|79
|0.40
|1.2618
|1.2632
|1.2868
|278
|2006.05.04 13:14
|modify
|79
|0.40
|1.2618
|1.2633
|1.2868
|279
|2006.05.04 13:14
|s/l
|79
|0.40
|1.2633
|1.2633
|1.2868
|6.00
|450.80
|280
|2006.05.04 13:15
|sell
|80
|0.40
|1.2624
|1.2674
|1.2374
|281
|2006.05.04 14:19
|s/l
|80
|0.40
|1.2674
|1.2674
|1.2374
|-20.00
|430.80
|282
|2006.05.04 14:32
|sell
|81
|0.40
|1.2671
|1.2721
|1.2421
|283
|2006.05.04 18:15
|s/l
|81
|0.40
|1.2721
|1.2721
|1.2421
|-20.00
|410.80
|284
|2006.05.04 18:55
|sell
|82
|0.40
|1.2712
|1.2762
|1.2462
|285
|2006.05.05 06:30
|modify
|82
|0.40
|1.2712
|1.2691
|1.2462
|286
|2006.05.05 06:31
|s/l
|82
|0.40
|1.2691
|1.2691
|1.2462
|8.40
|419.20
|287
|2006.05.05 06:46
|buy
|83
|0.40
|1.2689
|1.2639
|1.2939
|288
|2006.05.05 12:31
|modify
|83
|0.40
|1.2689
|1.2726
|1.2939
|289
|2006.05.05 12:31
|modify
|83
|0.40
|1.2689
|1.2742
|1.2939
|290
|2006.05.05 12:31
|modify
|83
|0.40
|1.2689
|1.2744
|1.2939
|291
|2006.05.05 12:31
|modify
|83
|0.40
|1.2689
|1.2757
|1.2939
|292
|2006.05.05 12:31
|s/l
|83
|0.40
|1.2757
|1.2757
|1.2939
|27.20
|446.40
|293
|2006.05.05 12:31
|buy
|84
|0.40
|1.2749
|1.2699
|1.2999
|294
|2006.05.05 12:31
|s/l
|84
|0.40
|1.2699
|1.2699
|1.2999
|-20.00
|426.40
|295
|2006.05.05 12:31
|buy
|85
|0.40
|1.2688
|1.2638
|1.2938
|296
|2006.05.05 12:33
|modify
|85
|0.40
|1.2688
|1.2726
|1.2938
|297
|2006.05.05 12:33
|s/l
|85
|0.40
|1.2726
|1.2726
|1.2938
|15.20
|441.60
|298
|2006.05.05 12:33
|buy
|86
|0.40
|1.2708
|1.2658
|1.2958
|299
|2006.05.05 12:33
|modify
|86
|0.40
|1.2708
|1.2726
|1.2958
|300
|2006.05.05 12:34
|s/l
|86
|0.40
|1.2726
|1.2726
|1.2958
|7.20
|448.80
|301
|2006.05.05 12:34
|buy
|87
|0.40
|1.2726
|1.2676
|1.2976
|302
|2006.05.05 12:34
|modify
|87
|0.40
|1.2726
|1.2743
|1.2976
|303
|2006.05.05 12:34
|modify
|87
|0.40
|1.2726
|1.2746
|1.2976
|304
|2006.05.05 12:34
|s/l
|87
|0.40
|1.2746
|1.2746
|1.2976
|8.00
|456.80
|305
|2006.05.05 12:34
|buy
|88
|0.40
|1.2745
|1.2695
|1.2995
|306
|2006.05.05 12:34
|s/l
|88
|0.40
|1.2695
|1.2695
|1.2995
|-20.00
|436.80
|307
|2006.05.05 12:34
|buy
|89
|0.40
|1.2688
|1.2638
|1.2938
|308
|2006.05.05 12:34
|modify
|89
|0.40
|1.2688
|1.2724
|1.2938
|309
|2006.05.05 12:34
|modify
|89
|0.40
|1.2688
|1.2740
|1.2938
|310
|2006.05.05 12:34
|s/l
|89
|0.40
|1.2740
|1.2740
|1.2938
|20.80
|457.60
|311
|2006.05.05 12:34
|buy
|90
|0.40
|1.2739
|1.2689
|1.2989
|312
|2006.05.05 13:14
|modify
|90
|0.40
|1.2739
|1.2755
|1.2989
|313
|2006.05.05 13:14
|modify
|90
|0.40
|1.2739
|1.2756
|1.2989
|314
|2006.05.05 13:14
|s/l
|90
|0.40
|1.2756
|1.2756
|1.2989
|6.80
|464.40
|315
|2006.05.05 13:20
|sell
|91
|0.40
|1.2746
|1.2796
|1.2496
|316
|2006.05.05 14:47
|modify
|91
|0.40
|1.2746
|1.2725
|1.2496
|317
|2006.05.05 14:47
|s/l
|91
|0.40
|1.2725
|1.2725
|1.2496
|8.40
|472.80
|318
|2006.05.05 14:56
|buy
|92
|0.40
|1.2737
|1.2687
|1.2987
|319
|2006.05.08 08:18
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2753
|1.2987
|320
|2006.05.08 08:18
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2754
|1.2987
|321
|2006.05.08 08:18
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2755
|1.2987
|322
|2006.05.08 08:23
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2756
|1.2987
|323
|2006.05.08 08:23
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2757
|1.2987
|324
|2006.05.08 08:26
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2758
|1.2987
|325
|2006.05.08 08:26
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2759
|1.2987
|326
|2006.05.08 08:26
|modify
|92
|0.40
|1.2737
|1.2760
|1.2987
|327
|2006.05.08 08:27
|s/l
|92
|0.40
|1.2760
|1.2760
|1.2987
|9.20
|482.00
|328
|2006.05.08 08:47
|sell
|93
|0.40
|1.2773
|1.2823
|1.2523
|329
|2006.05.08 12:49
|modify
|93
|0.40
|1.2773
|1.2752
|1.2523
|330
|2006.05.08 12:54
|modify
|93
|0.40
|1.2773
|1.2751
|1.2523
|331
|2006.05.08 12:54
|modify
|93
|0.40
|1.2773
|1.2750
|1.2523
|332
|2006.05.08 12:55
|s/l
|93
|0.40
|1.2750
|1.2750
|1.2523
|9.20
|491.20
|333
|2006.05.08 13:00
|buy
|94
|0.40
|1.2752
|1.2702
|1.3002
|334
|2006.05.08 14:14
|s/l
|94
|0.40
|1.2702
|1.2702
|1.3002
|-20.00
|471.20
|335
|2006.05.08 14:25
|buy
|95
|0.40
|1.2711
|1.2661
|1.2961
|336
|2006.05.08 15:40
|modify
|95
|0.40
|1.2711
|1.2725
|1.2961
|337
|2006.05.08 15:42
|s/l
|95
|0.40
|1.2725
|1.2725
|1.2961
|5.60
|476.80
|338
|2006.05.08 15:46
|sell
|96
|0.40
|1.2722
|1.2772
|1.2472
|339
|2006.05.08 18:02
|modify
|96
|0.40
|1.2722
|1.2708
|1.2472
|340
|2006.05.08 18:05
|modify
|96
|0.40
|1.2722
|1.2706
|1.2472
|341
|2006.05.08 18:05
|modify
|96
|0.40
|1.2722
|1.2703
|1.2472
|342
|2006.05.08 18:05
|modify
|96
|0.40
|1.2722
|1.2700
|1.2472
|343
|2006.05.08 18:05
|s/l
|96
|0.40
|1.2700
|1.2700
|1.2472
|8.80
|485.60
|344
|2006.05.08 18:10
|buy
|97
|0.40
|1.2705
|1.2655
|1.2955
|345
|2006.05.09 13:29
|modify
|97
|0.40
|1.2705
|1.2721
|1.2955
|346
|2006.05.09 13:29
|modify
|97
|0.40
|1.2705
|1.2724
|1.2955
|347
|2006.05.09 13:30
|s/l
|97
|0.40
|1.2724
|1.2724
|1.2955
|7.60
|493.20
|348
|2006.05.09 14:25
|sell
|98
|0.40
|1.2755
|1.2805
|1.2505
|349
|2006.05.10 06:59
|s/l
|98
|0.40
|1.2805
|1.2805
|1.2505
|-20.00
|473.20
|350
|2006.05.10 07:05
|sell
|99
|0.40
|1.2781
|1.2831
|1.2531
|351
|2006.05.10 18:17
|modify
|99
|0.40
|1.2781
|1.2767
|1.2531
|352
|2006.05.10 18:17
|modify
|99
|0.40
|1.2781
|1.2762
|1.2531
|353
|2006.05.10 18:17
|s/l
|99
|0.40
|1.2762
|1.2762
|1.2531
|7.60
|480.80
|354
|2006.05.10 18:17
|sell
|100
|0.40
|1.2762
|1.2812
|1.2512
|355
|2006.05.10 18:40
|s/l
|100
|0.40
|1.2812
|1.2812
|1.2512
|-20.00
|460.80
|356
|2006.05.10 18:54
|sell
|101
|0.40
|1.2803
|1.2853
|1.2553
|357
|2006.05.10 20:07
|modify
|101
|0.40
|1.2803
|1.2783
|1.2553
|358
|2006.05.10 20:07
|s/l
|101
|0.40
|1.2783
|1.2783
|1.2553
|8.00
|468.80
|359
|2006.05.10 20:18
|buy
|102
|0.40
|1.2801
|1.2751
|1.3051
|360
|2006.05.11 00:39
|s/l
|102
|0.40
|1.2751
|1.2751
|1.3051
|-20.00
|448.80
|361
|2006.05.11 00:45
|buy
|103
|0.40
|1.2758
|1.2708
|1.3008
|362
|2006.05.11 07:25
|s/l
|103
|0.40
|1.2708
|1.2708
|1.3008
|-20.00
|428.80
|363
|2006.05.11 07:38
|buy
|104
|0.40
|1.2716
|1.2666
|1.2966
|364
|2006.05.11 12:30
|modify
|104
|0.40
|1.2716
|1.2732
|1.2966
|365
|2006.05.11 12:30
|s/l
|104
|0.40
|1.2732
|1.2732
|1.2966
|6.40
|435.20
|366
|2006.05.11 12:45
|sell
|105
|0.40
|1.2742
|1.2792
|1.2492
|367
|2006.05.11 14:12
|s/l
|105
|0.40
|1.2792
|1.2792
|1.2492
|-20.00
|415.20
|368
|2006.05.11 14:55
|sell
|106
|0.40
|1.2813
|1.2863
|1.2563
|369
|2006.05.11 15:59
|s/l
|106
|0.40
|1.2863
|1.2863
|1.2563
|-20.00
|395.20