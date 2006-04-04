|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=20; TakeProfit=250; Lots=0.4;
|Bars in test
|16734
|Ticks modelled
|238735
|Modelling quality
|41.09%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|-100.80
|Gross profit
|251.20
|Gross loss
|-352.00
|Profit factor
|0.71
|Expected payoff
|-1.26
|Absolute drawdown
|100.80
|Maximal drawdown (%)
|112.40 (22.0%)
|Total trades
|80
|Short positions (won %)
|49 (38.78%)
|Long positions (won %)
|31 (54.84%)
|Profit trades (% of total)
|36 (45.00%)
|Loss trades (% of total)
|44 (55.00%)
|Largest
|profit trade
|12.40
|loss trade
|-8.00
|Average
|profit trade
|6.98
|loss trade
|-8.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (40.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-32.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|40.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-32.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 00:27
|buy
|1
|0.40
|1.2138
|1.2118
|1.2388
|2
|2006.04.04 04:36
|modify
|1
|0.40
|1.2138
|1.2152
|1.2388
|3
|2006.04.04 04:37
|s/l
|1
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2388
|5.60
|505.60
|4
|2006.04.04 05:00
|sell
|2
|0.40
|1.2155
|1.2175
|1.1905
|5
|2006.04.04 06:35
|modify
|2
|0.40
|1.2155
|1.2140
|1.1905
|6
|2006.04.04 06:36
|s/l
|2
|0.40
|1.2140
|1.2140
|1.1905
|6.00
|511.60
|7
|2006.04.04 06:42
|buy
|3
|0.40
|1.2144
|1.2124
|1.2394
|8
|2006.04.04 06:55
|s/l
|3
|0.40
|1.2124
|1.2124
|1.2394
|-8.00
|503.60
|9
|2006.04.04 07:10
|buy
|4
|0.40
|1.2131
|1.2111
|1.2381
|10
|2006.04.04 07:46
|modify
|4
|0.40
|1.2131
|1.2148
|1.2381
|11
|2006.04.04 07:46
|modify
|4
|0.40
|1.2131
|1.2150
|1.2381
|12
|2006.04.04 07:47
|s/l
|4
|0.40
|1.2150
|1.2150
|1.2381
|7.60
|511.20
|13
|2006.04.04 08:08
|sell
|5
|0.40
|1.2154
|1.2174
|1.1904
|14
|2006.04.04 09:37
|s/l
|5
|0.40
|1.2174
|1.2174
|1.1904
|-8.00
|503.20
|15
|2006.04.04 09:51
|sell
|6
|0.40
|1.2174
|1.2194
|1.1924
|16
|2006.04.04 12:01
|s/l
|6
|0.40
|1.2194
|1.2194
|1.1924
|-8.00
|495.20
|17
|2006.04.04 12:40
|sell
|7
|0.40
|1.2234
|1.2254
|1.1984
|18
|2006.04.04 13:42
|s/l
|7
|0.40
|1.2254
|1.2254
|1.1984
|-8.00
|487.20
|19
|2006.04.04 14:05
|sell
|8
|0.40
|1.2260
|1.2280
|1.2010
|20
|2006.04.05 03:24
|s/l
|8
|0.40
|1.2280
|1.2280
|1.2010
|-8.00
|479.20
|21
|2006.04.05 03:25
|sell
|9
|0.40
|1.2269
|1.2289
|1.2019
|22
|2006.04.05 09:35
|modify
|9
|0.40
|1.2269
|1.2255
|1.2019
|23
|2006.04.05 09:36
|s/l
|9
|0.40
|1.2255
|1.2255
|1.2019
|5.60
|484.80
|24
|2006.04.05 09:41
|buy
|10
|0.40
|1.2257
|1.2237
|1.2507
|25
|2006.04.05 12:20
|modify
|10
|0.40
|1.2257
|1.2271
|1.2507
|26
|2006.04.05 12:20
|modify
|10
|0.40
|1.2257
|1.2272
|1.2507
|27
|2006.04.05 12:21
|s/l
|10
|0.40
|1.2272
|1.2272
|1.2507
|6.00
|490.80
|28
|2006.04.05 12:46
|sell
|11
|0.40
|1.2282
|1.2302
|1.2032
|29
|2006.04.05 13:38
|s/l
|11
|0.40
|1.2302
|1.2302
|1.2032
|-8.00
|482.80
|30
|2006.04.05 13:45
|sell
|12
|0.40
|1.2290
|1.2310
|1.2040
|31
|2006.04.05 14:05
|modify
|12
|0.40
|1.2290
|1.2276
|1.2040
|32
|2006.04.05 14:05
|s/l
|12
|0.40
|1.2276
|1.2276
|1.2040
|5.60
|488.40
|33
|2006.04.05 14:17
|buy
|13
|0.40
|1.2284
|1.2264
|1.2534
|34
|2006.04.05 14:25
|s/l
|13
|0.40
|1.2264
|1.2264
|1.2534
|-8.00
|480.40
|35
|2006.04.05 14:48
|buy
|14
|0.40
|1.2272
|1.2252
|1.2522
|36
|2006.04.05 17:30
|modify
|14
|0.40
|1.2272
|1.2289
|1.2522
|37
|2006.04.05 17:31
|s/l
|14
|0.40
|1.2289
|1.2289
|1.2522
|6.80
|487.20
|38
|2006.04.05 17:31
|sell
|15
|0.40
|1.2289
|1.2309
|1.2039
|39
|2006.04.06 07:20
|s/l
|15
|0.40
|1.2309
|1.2309
|1.2039
|-8.00
|479.20
|40
|2006.04.06 07:30
|sell
|16
|0.40
|1.2299
|1.2319
|1.2049
|41
|2006.04.06 08:57
|s/l
|16
|0.40
|1.2319
|1.2319
|1.2049
|-8.00
|471.20
|42
|2006.04.06 09:16
|sell
|17
|0.40
|1.2314
|1.2334
|1.2064
|43
|2006.04.06 12:39
|modify
|17
|0.40
|1.2314
|1.2297
|1.2064
|44
|2006.04.06 12:40
|modify
|17
|0.40
|1.2314
|1.2296
|1.2064
|45
|2006.04.06 12:44
|modify
|17
|0.40
|1.2314
|1.2287
|1.2064
|46
|2006.04.06 12:44
|modify
|17
|0.40
|1.2314
|1.2283
|1.2064
|47
|2006.04.06 12:44
|s/l
|17
|0.40
|1.2283
|1.2283
|1.2064
|12.40
|483.60
|48
|2006.04.06 13:45
|buy
|18
|0.40
|1.2226
|1.2206
|1.2476
|49
|2006.04.06 14:03
|s/l
|18
|0.40
|1.2206
|1.2206
|1.2476
|-8.00
|475.60
|50
|2006.04.06 14:10
|buy
|19
|0.40
|1.2219
|1.2199
|1.2469
|51
|2006.04.06 14:14
|s/l
|19
|0.40
|1.2199
|1.2199
|1.2469
|-8.00
|467.60
|52
|2006.04.06 14:14
|buy
|20
|0.40
|1.2215
|1.2195
|1.2465
|53
|2006.04.06 14:25
|modify
|20
|0.40
|1.2215
|1.2229
|1.2465
|54
|2006.04.06 14:25
|s/l
|20
|0.40
|1.2229
|1.2229
|1.2465
|5.60
|473.20
|55
|2006.04.06 14:44
|sell
|21
|0.40
|1.2229
|1.2249
|1.1979
|56
|2006.04.06 15:57
|modify
|21
|0.40
|1.2229
|1.2215
|1.1979
|57
|2006.04.06 15:59
|s/l
|21
|0.40
|1.2215
|1.2215
|1.1979
|5.60
|478.80
|58
|2006.04.06 15:59
|buy
|22
|0.40
|1.2217
|1.2197
|1.2467
|59
|2006.04.06 23:52
|s/l
|22
|0.40
|1.2197
|1.2197
|1.2467
|-8.00
|470.80
|60
|2006.04.06 23:55
|buy
|23
|0.40
|1.2205
|1.2185
|1.2455
|61
|2006.04.07 01:28
|s/l
|23
|0.40
|1.2185
|1.2185
|1.2455
|-8.00
|462.80
|62
|2006.04.07 01:28
|sell
|24
|0.40
|1.2184
|1.2204
|1.1934
|63
|2006.04.07 02:30
|s/l
|24
|0.40
|1.2204
|1.2204
|1.1934
|-8.00
|454.80
|64
|2006.04.07 02:46
|sell
|25
|0.40
|1.2200
|1.2220
|1.1950
|65
|2006.04.07 07:19
|modify
|25
|0.40
|1.2200
|1.2185
|1.1950
|66
|2006.04.07 07:19
|modify
|25
|0.40
|1.2200
|1.2181
|1.1950
|67
|2006.04.07 07:19
|modify
|25
|0.40
|1.2200
|1.2180
|1.1950
|68
|2006.04.07 07:19
|s/l
|25
|0.40
|1.2180
|1.2180
|1.1950
|8.00
|462.80
|69
|2006.04.07 07:31
|buy
|26
|0.40
|1.2180
|1.2160
|1.2430
|70
|2006.04.07 08:25
|modify
|26
|0.40
|1.2180
|1.2194
|1.2430
|71
|2006.04.07 08:25
|modify
|26
|0.40
|1.2180
|1.2196
|1.2430
|72
|2006.04.07 08:27
|s/l
|26
|0.40
|1.2196
|1.2196
|1.2430
|6.40
|469.20
|73
|2006.04.07 08:33
|sell
|27
|0.40
|1.2193
|1.2213
|1.1943
|74
|2006.04.07 12:31
|s/l
|27
|0.40
|1.2213
|1.2213
|1.1943
|-8.00
|461.20
|75
|2006.04.07 12:32
|sell
|28
|0.40
|1.2181
|1.2201
|1.1931
|76
|2006.04.07 12:34
|s/l
|28
|0.40
|1.2201
|1.2201
|1.1931
|-8.00
|453.20
|77
|2006.04.07 12:37
|sell
|29
|0.40
|1.2189
|1.2209
|1.1939
|78
|2006.04.07 12:44
|s/l
|29
|0.40
|1.2209
|1.2209
|1.1939
|-8.00
|445.20
|79
|2006.04.07 12:52
|sell
|30
|0.40
|1.2198
|1.2218
|1.1948
|80
|2006.04.07 13:13
|modify
|30
|0.40
|1.2198
|1.2183
|1.1948
|81
|2006.04.07 13:13
|modify
|30
|0.40
|1.2198
|1.2181
|1.1948
|82
|2006.04.07 13:13
|s/l
|30
|0.40
|1.2181
|1.2181
|1.1948
|6.80
|452.00
|83
|2006.04.07 13:50
|buy
|31
|0.40
|1.2160
|1.2140
|1.2410
|84
|2006.04.07 14:06
|s/l
|31
|0.40
|1.2140
|1.2140
|1.2410
|-8.00
|444.00
|85
|2006.04.07 14:42
|buy
|32
|0.40
|1.2127
|1.2107
|1.2377
|86
|2006.04.07 15:57
|s/l
|32
|0.40
|1.2107
|1.2107
|1.2377
|-8.00
|436.00
|87
|2006.04.07 16:20
|buy
|33
|0.40
|1.2108
|1.2088
|1.2358
|88
|2006.04.10 07:46
|modify
|33
|0.40
|1.2108
|1.2122
|1.2358
|89
|2006.04.10 07:46
|s/l
|33
|0.40
|1.2122
|1.2122
|1.2358
|5.60
|441.60
|90
|2006.04.10 07:53
|sell
|34
|0.40
|1.2119
|1.2139
|1.1869
|91
|2006.04.10 11:44
|modify
|34
|0.40
|1.2119
|1.2105
|1.1869
|92
|2006.04.10 11:50
|s/l
|34
|0.40
|1.2105
|1.2105
|1.1869
|5.60
|447.20
|93
|2006.04.10 11:55
|buy
|35
|0.40
|1.2105
|1.2085
|1.2355
|94
|2006.04.10 16:28
|s/l
|35
|0.40
|1.2085
|1.2085
|1.2355
|-8.00
|439.20
|95
|2006.04.10 16:28
|sell
|36
|0.40
|1.2085
|1.2105
|1.1835
|96
|2006.04.10 19:38
|s/l
|36
|0.40
|1.2105
|1.2105
|1.1835
|-8.00
|431.20
|97
|2006.04.10 20:00
|sell
|37
|0.40
|1.2102
|1.2122
|1.1852
|98
|2006.04.11 05:32
|s/l
|37
|0.40
|1.2122
|1.2122
|1.1852
|-8.00
|423.20
|99
|2006.04.11 05:32
|buy
|38
|0.40
|1.2122
|1.2102
|1.2372
|100
|2006.04.11 07:40
|modify
|38
|0.40
|1.2122
|1.2136
|1.2372
|101
|2006.04.11 07:50
|s/l
|38
|0.40
|1.2136
|1.2136
|1.2372
|5.60
|428.80
|102
|2006.04.11 07:50
|sell
|39
|0.40
|1.2135
|1.2155
|1.1885
|103
|2006.04.11 10:00
|modify
|39
|0.40
|1.2135
|1.2121
|1.1885
|104
|2006.04.11 10:00
|s/l
|39
|0.40
|1.2121
|1.2121
|1.1885
|5.60
|434.40
|105
|2006.04.11 10:35
|buy
|40
|0.40
|1.2109
|1.2089
|1.2359
|106
|2006.04.11 13:54
|modify
|40
|0.40
|1.2109
|1.2128
|1.2359
|107
|2006.04.11 13:54
|modify
|40
|0.40
|1.2109
|1.2129
|1.2359
|108
|2006.04.11 13:54
|modify
|40
|0.40
|1.2109
|1.2130
|1.2359
|109
|2006.04.11 13:55
|s/l
|40
|0.40
|1.2130
|1.2130
|1.2359
|8.40
|442.80
|110
|2006.04.11 14:00
|sell
|41
|0.40
|1.2128
|1.2148
|1.1878
|111
|2006.04.11 19:50
|s/l
|41
|0.40
|1.2148
|1.2148
|1.1878
|-8.00
|434.80
|112
|2006.04.11 20:21
|sell
|42
|0.40
|1.2148
|1.2168
|1.1898
|113
|2006.04.12 12:29
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2126
|1.1898
|114
|2006.04.12 12:29
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2125
|1.1898
|115
|2006.04.12 12:31
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2124
|1.1898
|116
|2006.04.12 12:31
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2122
|1.1898
|117
|2006.04.12 12:32
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2121
|1.1898
|118
|2006.04.12 12:32
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2120
|1.1898
|119
|2006.04.12 12:32
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2119
|1.1898
|120
|2006.04.12 12:32
|modify
|42
|0.40
|1.2148
|1.2118
|1.1898
|121
|2006.04.12 12:32
|s/l
|42
|0.40
|1.2118
|1.2118
|1.1898
|12.00
|446.80
|122
|2006.04.12 12:55
|buy
|43
|0.40
|1.2088
|1.2068
|1.2338
|123
|2006.04.12 13:40
|modify
|43
|0.40
|1.2088
|1.2107
|1.2338
|124
|2006.04.12 13:43
|s/l
|43
|0.40
|1.2107
|1.2107
|1.2338
|7.60
|454.40
|125
|2006.04.12 14:22
|sell
|44
|0.40
|1.2118
|1.2138
|1.1868
|126
|2006.04.12 17:11
|modify
|44
|0.40
|1.2118
|1.2104
|1.1868
|127
|2006.04.12 17:11
|modify
|44
|0.40
|1.2118
|1.2103
|1.1868
|128
|2006.04.12 17:11
|s/l
|44
|0.40
|1.2103
|1.2103
|1.1868
|6.00
|460.40
|129
|2006.04.12 17:20
|buy
|45
|0.40
|1.2101
|1.2081
|1.2351
|130
|2006.04.13 07:03
|modify
|45
|0.40
|1.2101
|1.2115
|1.2351
|131
|2006.04.13 07:03
|modify
|45
|0.40
|1.2101
|1.2116
|1.2351
|132
|2006.04.13 07:03
|s/l
|45
|0.40
|1.2116
|1.2116
|1.2351
|6.00
|466.40
|133
|2006.04.13 07:31
|sell
|46
|0.40
|1.2125
|1.2145
|1.1875
|134
|2006.04.13 10:41
|modify
|46
|0.40
|1.2125
|1.2106
|1.1875
|135
|2006.04.13 10:42
|modify
|46
|0.40
|1.2125
|1.2104
|1.1875
|136
|2006.04.13 10:42
|s/l
|46
|0.40
|1.2104
|1.2104
|1.1875
|8.40
|474.80
|137
|2006.04.13 10:46
|buy
|47
|0.40
|1.2106
|1.2086
|1.2356
|138
|2006.04.13 12:57
|s/l
|47
|0.40
|1.2086
|1.2086
|1.2356
|-8.00
|466.80
|139
|2006.04.13 13:20
|buy
|48
|0.40
|1.2085
|1.2065
|1.2335
|140
|2006.04.13 14:05
|modify
|48
|0.40
|1.2085
|1.2100
|1.2335
|141
|2006.04.13 14:05
|s/l
|48
|0.40
|1.2100
|1.2100
|1.2335
|6.00
|472.80
|142
|2006.04.13 14:13
|sell
|49
|0.40
|1.2089
|1.2109
|1.1839
|143
|2006.04.13 17:20
|s/l
|49
|0.40
|1.2109
|1.2109
|1.1839
|-8.00
|464.80
|144
|2006.04.13 17:22
|sell
|50
|0.40
|1.2103
|1.2123
|1.1853
|145
|2006.04.16 21:50
|s/l
|50
|0.40
|1.2123
|1.2123
|1.1853
|-8.00
|456.80
|146
|2006.04.16 22:01
|sell
|51
|0.40
|1.2119
|1.2139
|1.1869
|147
|2006.04.16 23:58
|s/l
|51
|0.40
|1.2139
|1.2139
|1.1869
|-8.00
|448.80
|148
|2006.04.17 00:40
|sell
|52
|0.40
|1.2161
|1.2181
|1.1911
|149
|2006.04.17 01:08
|s/l
|52
|0.40
|1.2181
|1.2181
|1.1911
|-8.00
|440.80
|150
|2006.04.17 01:41
|sell
|53
|0.40
|1.2190
|1.2210
|1.1940
|151
|2006.04.17 05:40
|modify
|53
|0.40
|1.2190
|1.2176
|1.1940
|152
|2006.04.17 06:00
|s/l
|53
|0.40
|1.2176
|1.2176
|1.1940
|5.60
|446.40
|153
|2006.04.17 06:15
|sell
|54
|0.40
|1.2176
|1.2196
|1.1926
|154
|2006.04.17 10:15
|s/l
|54
|0.40
|1.2196
|1.2196
|1.1926
|-8.00
|438.40
|155
|2006.04.17 10:20
|sell
|55
|0.40
|1.2189
|1.2209
|1.1939
|156
|2006.04.17 11:42
|s/l
|55
|0.40
|1.2209
|1.2209
|1.1939
|-8.00
|430.40
|157
|2006.04.17 12:35
|sell
|56
|0.40
|1.2244
|1.2264
|1.1994
|158
|2006.04.17 13:00
|modify
|56
|0.40
|1.2244
|1.2221
|1.1994
|159
|2006.04.17 13:00
|modify
|56
|0.40
|1.2244
|1.2220
|1.1994
|160
|2006.04.17 13:00
|s/l
|56
|0.40
|1.2220
|1.2220
|1.1994
|9.60
|440.00
|161
|2006.04.17 13:00
|sell
|57
|0.40
|1.2220
|1.2240
|1.1970
|162
|2006.04.17 13:01
|s/l
|57
|0.40
|1.2240
|1.2240
|1.1970
|-8.00
|432.00
|163
|2006.04.17 13:01
|sell
|58
|0.40
|1.2239
|1.2259
|1.1989
|164
|2006.04.17 13:04
|modify
|58
|0.40
|1.2239
|1.2224
|1.1989
|165
|2006.04.17 13:05
|modify
|58
|0.40
|1.2239
|1.2223
|1.1989
|166
|2006.04.17 13:05
|modify
|58
|0.40
|1.2239
|1.2222
|1.1989
|167
|2006.04.17 13:08
|s/l
|58
|0.40
|1.2222
|1.2222
|1.1989
|6.80
|438.80
|168
|2006.04.17 13:13
|buy
|59
|0.40
|1.2238
|1.2218
|1.2488
|169
|2006.04.17 14:32
|modify
|59
|0.40
|1.2238
|1.2252
|1.2488
|170
|2006.04.17 14:32
|s/l
|59
|0.40
|1.2252
|1.2252
|1.2488
|5.60
|444.40
|171
|2006.04.17 15:05
|sell
|60
|0.40
|1.2274
|1.2294
|1.2024
|172
|2006.04.17 19:52
|modify
|60
|0.40
|1.2274
|1.2260
|1.2024
|173
|2006.04.17 20:15
|modify
|60
|0.40
|1.2274
|1.2259
|1.2024
|174
|2006.04.17 20:17
|modify
|60
|0.40
|1.2274
|1.2258
|1.2024
|175
|2006.04.17 20:18
|modify
|60
|0.40
|1.2274
|1.2257
|1.2024
|176
|2006.04.17 20:21
|modify
|60
|0.40
|1.2274
|1.2256
|1.2024
|177
|2006.04.17 20:21
|modify
|60
|0.40
|1.2274
|1.2255
|1.2024
|178
|2006.04.17 20:40
|s/l
|60
|0.40
|1.2255
|1.2255
|1.2024
|7.60
|452.00
|179
|2006.04.17 20:52
|sell
|61
|0.40
|1.2252
|1.2272
|1.2002
|180
|2006.04.18 01:16
|s/l
|61
|0.40
|1.2272
|1.2272
|1.2002
|-8.00
|444.00
|181
|2006.04.18 01:20
|sell
|62
|0.40
|1.2266
|1.2286
|1.2016
|182
|2006.04.18 06:58
|modify
|62
|0.40
|1.2266
|1.2247
|1.2016
|183
|2006.04.18 06:59
|modify
|62
|0.40
|1.2266
|1.2246
|1.2016
|184
|2006.04.18 06:59
|modify
|62
|0.40
|1.2266
|1.2244
|1.2016
|185
|2006.04.18 07:01
|s/l
|62
|0.40
|1.2244
|1.2244
|1.2016
|8.80
|452.80
|186
|2006.04.18 07:05
|buy
|63
|0.40
|1.2250
|1.2230
|1.2500
|187
|2006.04.18 08:03
|s/l
|63
|0.40
|1.2230
|1.2230
|1.2500
|-8.00
|444.80
|188
|2006.04.18 08:25
|buy
|64
|0.40
|1.2235
|1.2215
|1.2485
|189
|2006.04.18 09:10
|modify
|64
|0.40
|1.2235
|1.2249
|1.2485
|190
|2006.04.18 09:10
|modify
|64
|0.40
|1.2235
|1.2250
|1.2485
|191
|2006.04.18 09:13
|s/l
|64
|0.40
|1.2250
|1.2250
|1.2485
|6.00
|450.80
|192
|2006.04.18 09:40
|sell
|65
|0.40
|1.2261
|1.2281
|1.2011
|193
|2006.04.18 12:31
|s/l
|65
|0.40
|1.2281
|1.2281
|1.2011
|-8.00
|442.80
|194
|2006.04.18 12:31
|buy
|66
|0.40
|1.2282
|1.2262
|1.2532
|195
|2006.04.18 13:04
|modify
|66
|0.40
|1.2282
|1.2297
|1.2532
|196
|2006.04.18 13:05
|s/l
|66
|0.40
|1.2297
|1.2297
|1.2532
|6.00
|448.80
|197
|2006.04.18 13:08
|sell
|67
|0.40
|1.2287
|1.2307
|1.2037
|198
|2006.04.18 18:00
|s/l
|67
|0.40
|1.2307
|1.2307
|1.2037
|-8.00
|440.80
|199
|2006.04.18 18:00
|buy
|68
|0.40
|1.2312
|1.2292
|1.2562
|200
|2006.04.18 18:01
|s/l
|68
|0.40
|1.2292
|1.2292
|1.2562
|-8.00
|432.80
|201
|2006.04.18 18:01
|buy
|69
|0.40
|1.2294
|1.2274
|1.2544
|202
|2006.04.18 18:02
|modify
|69
|0.40
|1.2294
|1.2313
|1.2544
|203
|2006.04.18 18:03
|s/l
|69
|0.40
|1.2313
|1.2313
|1.2544
|7.60
|440.40
|204
|2006.04.18 18:03
|buy
|70
|0.40
|1.2315
|1.2295
|1.2565
|205
|2006.04.18 18:06
|s/l
|70
|0.40
|1.2295
|1.2295
|1.2565
|-8.00
|432.40
|206
|2006.04.18 18:06
|sell
|71
|0.40
|1.2292
|1.2312
|1.2042
|207
|2006.04.18 18:07
|s/l
|71
|0.40
|1.2312
|1.2312
|1.2042
|-8.00
|424.40
|208
|2006.04.18 18:30
|sell
|72
|0.40
|1.2310
|1.2330
|1.2060
|209
|2006.04.18 20:51
|s/l
|72
|0.40
|1.2330
|1.2330
|1.2060
|-8.00
|416.40
|210
|2006.04.18 21:30
|sell
|73
|0.40
|1.2354
|1.2374
|1.2104
|211
|2006.04.19 09:14
|s/l
|73
|0.40
|1.2374
|1.2374
|1.2104
|-8.00
|408.40
|212
|2006.04.19 09:25
|sell
|74
|0.40
|1.2363
|1.2383
|1.2113
|213
|2006.04.19 10:00
|modify
|74
|0.40
|1.2363
|1.2342
|1.2113
|214
|2006.04.19 10:00
|s/l
|74
|0.40
|1.2342
|1.2342
|1.2113
|8.40
|416.80
|215
|2006.04.19 10:26
|buy
|75
|0.40
|1.2346
|1.2326
|1.2596
|216
|2006.04.19 12:31
|s/l
|75
|0.40
|1.2326
|1.2326
|1.2596
|-8.00
|408.80
|217
|2006.04.19 12:31
|sell
|76
|0.40
|1.2324
|1.2344
|1.2074
|218
|2006.04.19 13:04
|modify
|76
|0.40
|1.2324
|1.2307
|1.2074
|219
|2006.04.19 13:04
|modify
|76
|0.40
|1.2324
|1.2306
|1.2074
|220
|2006.04.19 13:04
|modify
|76
|0.40
|1.2324
|1.2302
|1.2074
|221
|2006.04.19 13:04
|s/l
|76
|0.40
|1.2302
|1.2302
|1.2074
|8.80
|417.60
|222
|2006.04.19 13:30
|buy
|77
|0.40
|1.2300
|1.2280
|1.2550
|223
|2006.04.19 13:50
|modify
|77
|0.40
|1.2300
|1.2314
|1.2550
|224
|2006.04.19 13:53
|s/l
|77
|0.40
|1.2314
|1.2314
|1.2550
|5.60
|423.20
|225
|2006.04.19 14:22
|sell
|78
|0.40
|1.2329
|1.2349
|1.2079
|226
|2006.04.19 15:06
|s/l
|78
|0.40
|1.2349
|1.2349
|1.2079
|-8.00
|415.20
|227
|2006.04.19 15:16
|sell
|79
|0.40
|1.2342
|1.2362
|1.2092
|228
|2006.04.19 16:13
|s/l
|79
|0.40
|1.2362
|1.2362
|1.2092
|-8.00
|407.20
|229
|2006.04.19 16:31
|sell
|80
|0.40
|1.2363
|1.2383
|1.2113
|230
|2006.04.19 17:01
|s/l
|80
|0.40
|1.2383
|1.2383
|1.2113
|-8.00
|399.20