Strategy Tester Report
whatever

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=20; TakeProfit=250; Lots=0.4;
Bars in test16734Ticks modelled238735Modelling quality41.09%
Initial deposit500.00
Total net profit-100.80Gross profit251.20Gross loss-352.00
Profit factor0.71Expected payoff-1.26
Absolute drawdown100.80Maximal drawdown (%)112.40 (22.0%)
Total trades80Short positions (won %)49 (38.78%)Long positions (won %)31 (54.84%)
Profit trades (% of total)36 (45.00%)Loss trades (% of total)44 (55.00%)
Largestprofit trade12.40loss trade-8.00
Averageprofit trade6.98loss trade-8.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (40.00)consecutive losses (loss in money)4 (-32.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)40.00 (5)consecutive loss (count of losses)-32.00 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 00:27buy10.401.21381.21181.2388
22006.04.04 04:36modify10.401.21381.21521.2388
32006.04.04 04:37s/l10.401.21521.21521.23885.60505.60
42006.04.04 05:00sell20.401.21551.21751.1905
52006.04.04 06:35modify20.401.21551.21401.1905
62006.04.04 06:36s/l20.401.21401.21401.19056.00511.60
72006.04.04 06:42buy30.401.21441.21241.2394
82006.04.04 06:55s/l30.401.21241.21241.2394-8.00503.60
92006.04.04 07:10buy40.401.21311.21111.2381
102006.04.04 07:46modify40.401.21311.21481.2381
112006.04.04 07:46modify40.401.21311.21501.2381
122006.04.04 07:47s/l40.401.21501.21501.23817.60511.20
132006.04.04 08:08sell50.401.21541.21741.1904
142006.04.04 09:37s/l50.401.21741.21741.1904-8.00503.20
152006.04.04 09:51sell60.401.21741.21941.1924
162006.04.04 12:01s/l60.401.21941.21941.1924-8.00495.20
172006.04.04 12:40sell70.401.22341.22541.1984
182006.04.04 13:42s/l70.401.22541.22541.1984-8.00487.20
192006.04.04 14:05sell80.401.22601.22801.2010
202006.04.05 03:24s/l80.401.22801.22801.2010-8.00479.20
212006.04.05 03:25sell90.401.22691.22891.2019
222006.04.05 09:35modify90.401.22691.22551.2019
232006.04.05 09:36s/l90.401.22551.22551.20195.60484.80
242006.04.05 09:41buy100.401.22571.22371.2507
252006.04.05 12:20modify100.401.22571.22711.2507
262006.04.05 12:20modify100.401.22571.22721.2507
272006.04.05 12:21s/l100.401.22721.22721.25076.00490.80
282006.04.05 12:46sell110.401.22821.23021.2032
292006.04.05 13:38s/l110.401.23021.23021.2032-8.00482.80
302006.04.05 13:45sell120.401.22901.23101.2040
312006.04.05 14:05modify120.401.22901.22761.2040
322006.04.05 14:05s/l120.401.22761.22761.20405.60488.40
332006.04.05 14:17buy130.401.22841.22641.2534
342006.04.05 14:25s/l130.401.22641.22641.2534-8.00480.40
352006.04.05 14:48buy140.401.22721.22521.2522
362006.04.05 17:30modify140.401.22721.22891.2522
372006.04.05 17:31s/l140.401.22891.22891.25226.80487.20
382006.04.05 17:31sell150.401.22891.23091.2039
392006.04.06 07:20s/l150.401.23091.23091.2039-8.00479.20
402006.04.06 07:30sell160.401.22991.23191.2049
412006.04.06 08:57s/l160.401.23191.23191.2049-8.00471.20
422006.04.06 09:16sell170.401.23141.23341.2064
432006.04.06 12:39modify170.401.23141.22971.2064
442006.04.06 12:40modify170.401.23141.22961.2064
452006.04.06 12:44modify170.401.23141.22871.2064
462006.04.06 12:44modify170.401.23141.22831.2064
472006.04.06 12:44s/l170.401.22831.22831.206412.40483.60
482006.04.06 13:45buy180.401.22261.22061.2476
492006.04.06 14:03s/l180.401.22061.22061.2476-8.00475.60
502006.04.06 14:10buy190.401.22191.21991.2469
512006.04.06 14:14s/l190.401.21991.21991.2469-8.00467.60
522006.04.06 14:14buy200.401.22151.21951.2465
532006.04.06 14:25modify200.401.22151.22291.2465
542006.04.06 14:25s/l200.401.22291.22291.24655.60473.20
552006.04.06 14:44sell210.401.22291.22491.1979
562006.04.06 15:57modify210.401.22291.22151.1979
572006.04.06 15:59s/l210.401.22151.22151.19795.60478.80
582006.04.06 15:59buy220.401.22171.21971.2467
592006.04.06 23:52s/l220.401.21971.21971.2467-8.00470.80
602006.04.06 23:55buy230.401.22051.21851.2455
612006.04.07 01:28s/l230.401.21851.21851.2455-8.00462.80
622006.04.07 01:28sell240.401.21841.22041.1934
632006.04.07 02:30s/l240.401.22041.22041.1934-8.00454.80
642006.04.07 02:46sell250.401.22001.22201.1950
652006.04.07 07:19modify250.401.22001.21851.1950
662006.04.07 07:19modify250.401.22001.21811.1950
672006.04.07 07:19modify250.401.22001.21801.1950
682006.04.07 07:19s/l250.401.21801.21801.19508.00462.80
692006.04.07 07:31buy260.401.21801.21601.2430
702006.04.07 08:25modify260.401.21801.21941.2430
712006.04.07 08:25modify260.401.21801.21961.2430
722006.04.07 08:27s/l260.401.21961.21961.24306.40469.20
732006.04.07 08:33sell270.401.21931.22131.1943
742006.04.07 12:31s/l270.401.22131.22131.1943-8.00461.20
752006.04.07 12:32sell280.401.21811.22011.1931
762006.04.07 12:34s/l280.401.22011.22011.1931-8.00453.20
772006.04.07 12:37sell290.401.21891.22091.1939
782006.04.07 12:44s/l290.401.22091.22091.1939-8.00445.20
792006.04.07 12:52sell300.401.21981.22181.1948
802006.04.07 13:13modify300.401.21981.21831.1948
812006.04.07 13:13modify300.401.21981.21811.1948
822006.04.07 13:13s/l300.401.21811.21811.19486.80452.00
832006.04.07 13:50buy310.401.21601.21401.2410
842006.04.07 14:06s/l310.401.21401.21401.2410-8.00444.00
852006.04.07 14:42buy320.401.21271.21071.2377
862006.04.07 15:57s/l320.401.21071.21071.2377-8.00436.00
872006.04.07 16:20buy330.401.21081.20881.2358
882006.04.10 07:46modify330.401.21081.21221.2358
892006.04.10 07:46s/l330.401.21221.21221.23585.60441.60
902006.04.10 07:53sell340.401.21191.21391.1869
912006.04.10 11:44modify340.401.21191.21051.1869
922006.04.10 11:50s/l340.401.21051.21051.18695.60447.20
932006.04.10 11:55buy350.401.21051.20851.2355
942006.04.10 16:28s/l350.401.20851.20851.2355-8.00439.20
952006.04.10 16:28sell360.401.20851.21051.1835
962006.04.10 19:38s/l360.401.21051.21051.1835-8.00431.20
972006.04.10 20:00sell370.401.21021.21221.1852
982006.04.11 05:32s/l370.401.21221.21221.1852-8.00423.20
992006.04.11 05:32buy380.401.21221.21021.2372
1002006.04.11 07:40modify380.401.21221.21361.2372
1012006.04.11 07:50s/l380.401.21361.21361.23725.60428.80
1022006.04.11 07:50sell390.401.21351.21551.1885
1032006.04.11 10:00modify390.401.21351.21211.1885
1042006.04.11 10:00s/l390.401.21211.21211.18855.60434.40
1052006.04.11 10:35buy400.401.21091.20891.2359
1062006.04.11 13:54modify400.401.21091.21281.2359
1072006.04.11 13:54modify400.401.21091.21291.2359
1082006.04.11 13:54modify400.401.21091.21301.2359
1092006.04.11 13:55s/l400.401.21301.21301.23598.40442.80
1102006.04.11 14:00sell410.401.21281.21481.1878
1112006.04.11 19:50s/l410.401.21481.21481.1878-8.00434.80
1122006.04.11 20:21sell420.401.21481.21681.1898
1132006.04.12 12:29modify420.401.21481.21261.1898
1142006.04.12 12:29modify420.401.21481.21251.1898
1152006.04.12 12:31modify420.401.21481.21241.1898
1162006.04.12 12:31modify420.401.21481.21221.1898
1172006.04.12 12:32modify420.401.21481.21211.1898
1182006.04.12 12:32modify420.401.21481.21201.1898
1192006.04.12 12:32modify420.401.21481.21191.1898
1202006.04.12 12:32modify420.401.21481.21181.1898
1212006.04.12 12:32s/l420.401.21181.21181.189812.00446.80
1222006.04.12 12:55buy430.401.20881.20681.2338
1232006.04.12 13:40modify430.401.20881.21071.2338
1242006.04.12 13:43s/l430.401.21071.21071.23387.60454.40
1252006.04.12 14:22sell440.401.21181.21381.1868
1262006.04.12 17:11modify440.401.21181.21041.1868
1272006.04.12 17:11modify440.401.21181.21031.1868
1282006.04.12 17:11s/l440.401.21031.21031.18686.00460.40
1292006.04.12 17:20buy450.401.21011.20811.2351
1302006.04.13 07:03modify450.401.21011.21151.2351
1312006.04.13 07:03modify450.401.21011.21161.2351
1322006.04.13 07:03s/l450.401.21161.21161.23516.00466.40
1332006.04.13 07:31sell460.401.21251.21451.1875
1342006.04.13 10:41modify460.401.21251.21061.1875
1352006.04.13 10:42modify460.401.21251.21041.1875
1362006.04.13 10:42s/l460.401.21041.21041.18758.40474.80
1372006.04.13 10:46buy470.401.21061.20861.2356
1382006.04.13 12:57s/l470.401.20861.20861.2356-8.00466.80
1392006.04.13 13:20buy480.401.20851.20651.2335
1402006.04.13 14:05modify480.401.20851.21001.2335
1412006.04.13 14:05s/l480.401.21001.21001.23356.00472.80
1422006.04.13 14:13sell490.401.20891.21091.1839
1432006.04.13 17:20s/l490.401.21091.21091.1839-8.00464.80
1442006.04.13 17:22sell500.401.21031.21231.1853
1452006.04.16 21:50s/l500.401.21231.21231.1853-8.00456.80
1462006.04.16 22:01sell510.401.21191.21391.1869
1472006.04.16 23:58s/l510.401.21391.21391.1869-8.00448.80
1482006.04.17 00:40sell520.401.21611.21811.1911
1492006.04.17 01:08s/l520.401.21811.21811.1911-8.00440.80
1502006.04.17 01:41sell530.401.21901.22101.1940
1512006.04.17 05:40modify530.401.21901.21761.1940
1522006.04.17 06:00s/l530.401.21761.21761.19405.60446.40
1532006.04.17 06:15sell540.401.21761.21961.1926
1542006.04.17 10:15s/l540.401.21961.21961.1926-8.00438.40
1552006.04.17 10:20sell550.401.21891.22091.1939
1562006.04.17 11:42s/l550.401.22091.22091.1939-8.00430.40
1572006.04.17 12:35sell560.401.22441.22641.1994
1582006.04.17 13:00modify560.401.22441.22211.1994
1592006.04.17 13:00modify560.401.22441.22201.1994
1602006.04.17 13:00s/l560.401.22201.22201.19949.60440.00
1612006.04.17 13:00sell570.401.22201.22401.1970
1622006.04.17 13:01s/l570.401.22401.22401.1970-8.00432.00
1632006.04.17 13:01sell580.401.22391.22591.1989
1642006.04.17 13:04modify580.401.22391.22241.1989
1652006.04.17 13:05modify580.401.22391.22231.1989
1662006.04.17 13:05modify580.401.22391.22221.1989
1672006.04.17 13:08s/l580.401.22221.22221.19896.80438.80
1682006.04.17 13:13buy590.401.22381.22181.2488
1692006.04.17 14:32modify590.401.22381.22521.2488
1702006.04.17 14:32s/l590.401.22521.22521.24885.60444.40
1712006.04.17 15:05sell600.401.22741.22941.2024
1722006.04.17 19:52modify600.401.22741.22601.2024
1732006.04.17 20:15modify600.401.22741.22591.2024
1742006.04.17 20:17modify600.401.22741.22581.2024
1752006.04.17 20:18modify600.401.22741.22571.2024
1762006.04.17 20:21modify600.401.22741.22561.2024
1772006.04.17 20:21modify600.401.22741.22551.2024
1782006.04.17 20:40s/l600.401.22551.22551.20247.60452.00
1792006.04.17 20:52sell610.401.22521.22721.2002
1802006.04.18 01:16s/l610.401.22721.22721.2002-8.00444.00
1812006.04.18 01:20sell620.401.22661.22861.2016
1822006.04.18 06:58modify620.401.22661.22471.2016
1832006.04.18 06:59modify620.401.22661.22461.2016
1842006.04.18 06:59modify620.401.22661.22441.2016
1852006.04.18 07:01s/l620.401.22441.22441.20168.80452.80
1862006.04.18 07:05buy630.401.22501.22301.2500
1872006.04.18 08:03s/l630.401.22301.22301.2500-8.00444.80
1882006.04.18 08:25buy640.401.22351.22151.2485
1892006.04.18 09:10modify640.401.22351.22491.2485
1902006.04.18 09:10modify640.401.22351.22501.2485
1912006.04.18 09:13s/l640.401.22501.22501.24856.00450.80
1922006.04.18 09:40sell650.401.22611.22811.2011
1932006.04.18 12:31s/l650.401.22811.22811.2011-8.00442.80
1942006.04.18 12:31buy660.401.22821.22621.2532
1952006.04.18 13:04modify660.401.22821.22971.2532
1962006.04.18 13:05s/l660.401.22971.22971.25326.00448.80
1972006.04.18 13:08sell670.401.22871.23071.2037
1982006.04.18 18:00s/l670.401.23071.23071.2037-8.00440.80
1992006.04.18 18:00buy680.401.23121.22921.2562
2002006.04.18 18:01s/l680.401.22921.22921.2562-8.00432.80
2012006.04.18 18:01buy690.401.22941.22741.2544
2022006.04.18 18:02modify690.401.22941.23131.2544
2032006.04.18 18:03s/l690.401.23131.23131.25447.60440.40
2042006.04.18 18:03buy700.401.23151.22951.2565
2052006.04.18 18:06s/l700.401.22951.22951.2565-8.00432.40
2062006.04.18 18:06sell710.401.22921.23121.2042
2072006.04.18 18:07s/l710.401.23121.23121.2042-8.00424.40
2082006.04.18 18:30sell720.401.23101.23301.2060
2092006.04.18 20:51s/l720.401.23301.23301.2060-8.00416.40
2102006.04.18 21:30sell730.401.23541.23741.2104
2112006.04.19 09:14s/l730.401.23741.23741.2104-8.00408.40
2122006.04.19 09:25sell740.401.23631.23831.2113
2132006.04.19 10:00modify740.401.23631.23421.2113
2142006.04.19 10:00s/l740.401.23421.23421.21138.40416.80
2152006.04.19 10:26buy750.401.23461.23261.2596
2162006.04.19 12:31s/l750.401.23261.23261.2596-8.00408.80
2172006.04.19 12:31sell760.401.23241.23441.2074
2182006.04.19 13:04modify760.401.23241.23071.2074
2192006.04.19 13:04modify760.401.23241.23061.2074
2202006.04.19 13:04modify760.401.23241.23021.2074
2212006.04.19 13:04s/l760.401.23021.23021.20748.80417.60
2222006.04.19 13:30buy770.401.23001.22801.2550
2232006.04.19 13:50modify770.401.23001.23141.2550
2242006.04.19 13:53s/l770.401.23141.23141.25505.60423.20
2252006.04.19 14:22sell780.401.23291.23491.2079
2262006.04.19 15:06s/l780.401.23491.23491.2079-8.00415.20
2272006.04.19 15:16sell790.401.23421.23621.2092
2282006.04.19 16:13s/l790.401.23621.23621.2092-8.00407.20
2292006.04.19 16:31sell800.401.23631.23831.2113
2302006.04.19 17:01s/l800.401.23831.23831.2113-8.00399.20