Strategy Tester Report
whatever

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=125; TakeProfit=250; Lots=0.4;
Bars in test16734Ticks modelled238735Modelling quality41.09%
Initial deposit500.00
Total net profit141.20Gross profit817.20Gross loss-676.00
Profit factor1.21Expected payoff1.20
Absolute drawdown86.80Maximal drawdown (%)174.00 (24.1%)
Total trades118Short positions (won %)64 (85.94%)Long positions (won %)54 (90.74%)
Profit trades (% of total)104 (88.14%)Loss trades (% of total)14 (11.86%)
Largestprofit trade27.20loss trade-50.00
Averageprofit trade7.86loss trade-48.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)37 (266.80)consecutive losses (loss in money)2 (-100.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)266.80 (37)consecutive loss (count of losses)-100.00 (2)
Averageconsecutive wins8consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 00:27buy10.401.21381.20131.2388
22006.04.04 04:36modify10.401.21381.21521.2388
32006.04.04 04:37s/l10.401.21521.21521.23885.60505.60
42006.04.04 05:00sell20.401.21551.22801.1905
52006.04.04 06:35modify20.401.21551.21401.1905
62006.04.04 06:36s/l20.401.21401.21401.19056.00511.60
72006.04.04 06:42buy30.401.21441.20191.2394
82006.04.04 07:56modify30.401.21441.21581.2394
92006.04.04 07:56s/l30.401.21581.21581.23945.60517.20
102006.04.04 08:08sell40.401.21541.22791.1904
112006.04.05 03:23s/l40.401.22791.22791.1904-50.00467.20
122006.04.05 03:25sell50.401.22691.23941.2019
132006.04.05 09:35modify50.401.22691.22551.2019
142006.04.05 09:36s/l50.401.22551.22551.20195.60472.80
152006.04.05 09:41buy60.401.22571.21321.2507
162006.04.05 12:20modify60.401.22571.22711.2507
172006.04.05 12:20modify60.401.22571.22721.2507
182006.04.05 12:21s/l60.401.22721.22721.25076.00478.80
192006.04.05 12:46sell70.401.22821.24071.2032
202006.04.05 14:30modify70.401.22821.22651.2032
212006.04.05 14:30s/l70.401.22651.22651.20326.80485.60
222006.04.05 14:48buy80.401.22721.21471.2522
232006.04.05 17:30modify80.401.22721.22891.2522
242006.04.05 17:31s/l80.401.22891.22891.25226.80492.40
252006.04.05 17:31sell90.401.22891.24141.2039
262006.04.06 12:49modify90.401.22891.22651.2039
272006.04.06 12:49modify90.401.22891.22411.2039
282006.04.06 12:50s/l90.401.22411.22411.203919.20511.60
292006.04.06 13:45buy100.401.22261.21011.2476
302006.04.07 15:57s/l100.401.21011.21011.2476-50.00461.60
312006.04.07 16:20buy110.401.21081.19831.2358
322006.04.10 07:46modify110.401.21081.21221.2358
332006.04.10 07:46s/l110.401.21221.21221.23585.60467.20
342006.04.10 07:53sell120.401.21191.22441.1869
352006.04.10 11:44modify120.401.21191.21051.1869
362006.04.10 11:50s/l120.401.21051.21051.18695.60472.80
372006.04.10 11:55buy130.401.21051.19801.2355
382006.04.11 05:33modify130.401.21051.21191.2355
392006.04.11 05:33modify130.401.21051.21211.2355
402006.04.11 05:35s/l130.401.21211.21211.23556.40479.20
412006.04.11 05:51sell140.401.21231.22481.1873
422006.04.11 12:21modify140.401.21231.21061.1873
432006.04.11 12:22modify140.401.21231.21051.1873
442006.04.11 12:22modify140.401.21231.21041.1873
452006.04.11 12:22modify140.401.21231.21031.1873
462006.04.11 12:24s/l140.401.21031.21031.18738.00487.20
472006.04.11 12:40buy150.401.21081.19831.2358
482006.04.11 13:50modify150.401.21081.21221.2358
492006.04.11 13:54modify150.401.21081.21281.2358
502006.04.11 13:54modify150.401.21081.21291.2358
512006.04.11 13:54modify150.401.21081.21301.2358
522006.04.11 13:55s/l150.401.21301.21301.23588.80496.00
532006.04.11 14:00sell160.401.21281.22531.1878
542006.04.12 12:34modify160.401.21281.21041.1878
552006.04.12 12:34modify160.401.21281.21021.1878
562006.04.12 12:35modify160.401.21281.21011.1878
572006.04.12 12:35modify160.401.21281.21001.1878
582006.04.12 12:36modify160.401.21281.20991.1878
592006.04.12 12:36modify160.401.21281.20981.1878
602006.04.12 12:37modify160.401.21281.20971.1878
612006.04.12 12:39modify160.401.21281.20941.1878
622006.04.12 12:39modify160.401.21281.20851.1878
632006.04.12 12:39s/l160.401.20851.20851.187817.20513.20
642006.04.12 12:55buy170.401.20881.19631.2338
652006.04.12 13:40modify170.401.20881.21071.2338
662006.04.12 13:43s/l170.401.21071.21071.23387.60520.80
672006.04.12 14:22sell180.401.21181.22431.1868
682006.04.12 17:11modify180.401.21181.21041.1868
692006.04.12 17:11modify180.401.21181.21031.1868
702006.04.12 17:11s/l180.401.21031.21031.18686.00526.80
712006.04.12 17:20buy190.401.21011.19761.2351
722006.04.13 07:03modify190.401.21011.21151.2351
732006.04.13 07:03modify190.401.21011.21161.2351
742006.04.13 07:03s/l190.401.21161.21161.23516.00532.80
752006.04.13 07:31sell200.401.21251.22501.1875
762006.04.13 10:41modify200.401.21251.21061.1875
772006.04.13 10:42modify200.401.21251.21041.1875
782006.04.13 10:42s/l200.401.21041.21041.18758.40541.20
792006.04.13 10:46buy210.401.21061.19811.2356
802006.04.16 22:19modify210.401.21061.21221.2356
812006.04.16 23:24modify210.401.21061.21281.2356
822006.04.16 23:29modify210.401.21061.21291.2356
832006.04.16 23:54modify210.401.21061.21311.2356
842006.04.16 23:58modify210.401.21061.21321.2356
852006.04.16 23:59modify210.401.21061.21331.2356
862006.04.17 00:04modify210.401.21061.21341.2356
872006.04.17 00:07modify210.401.21061.21371.2356
882006.04.17 00:07modify210.401.21061.21381.2356
892006.04.17 00:08modify210.401.21061.21411.2356
902006.04.17 00:08modify210.401.21061.21421.2356
912006.04.17 00:12modify210.401.21061.21501.2356
922006.04.17 00:12modify210.401.21061.21511.2356
932006.04.17 00:13modify210.401.21061.21521.2356
942006.04.17 00:14modify210.401.21061.21531.2356
952006.04.17 00:14modify210.401.21061.21541.2356
962006.04.17 00:14modify210.401.21061.21551.2356
972006.04.17 00:14modify210.401.21061.21561.2356
982006.04.17 00:19modify210.401.21061.21571.2356
992006.04.17 00:19modify210.401.21061.21581.2356
1002006.04.17 00:22modify210.401.21061.21591.2356
1012006.04.17 00:24modify210.401.21061.21601.2356
1022006.04.17 00:24modify210.401.21061.21621.2356
1032006.04.17 00:30s/l210.401.21621.21621.235622.40563.60
1042006.04.17 00:40sell220.401.21611.22861.1911
1052006.04.17 14:51s/l220.401.22861.22861.1911-50.00513.60
1062006.04.17 15:05sell230.401.22741.23991.2024
1072006.04.17 19:52modify230.401.22741.22601.2024
1082006.04.17 20:15modify230.401.22741.22591.2024
1092006.04.17 20:17modify230.401.22741.22581.2024
1102006.04.17 20:18modify230.401.22741.22571.2024
1112006.04.17 20:21modify230.401.22741.22561.2024
1122006.04.17 20:21modify230.401.22741.22551.2024
1132006.04.17 20:40s/l230.401.22551.22551.20247.60521.20
1142006.04.17 20:52sell240.401.22521.23771.2002
1152006.04.18 07:59modify240.401.22521.22381.2002
1162006.04.18 08:03modify240.401.22521.22371.2002
1172006.04.18 08:04modify240.401.22521.22361.2002
1182006.04.18 08:08modify240.401.22521.22351.2002
1192006.04.18 08:10s/l240.401.22351.22351.20026.80528.00
1202006.04.18 08:25buy250.401.22351.21101.2485
1212006.04.18 09:10modify250.401.22351.22491.2485
1222006.04.18 09:10modify250.401.22351.22501.2485
1232006.04.18 09:13s/l250.401.22501.22501.24856.00534.00
1242006.04.18 09:40sell260.401.22611.23861.2011
1252006.04.19 16:24s/l260.401.23861.23861.2011-50.00484.00
1262006.04.19 16:31sell270.401.23631.24881.2113
1272006.04.20 06:24modify270.401.23631.23481.2113
1282006.04.20 06:25modify270.401.23631.23461.2113
1292006.04.20 06:29modify270.401.23631.23431.2113
1302006.04.20 06:29s/l270.401.23431.23431.21138.00492.00
1312006.04.20 06:35buy280.401.23461.22211.2596
1322006.04.23 21:00modify280.401.23461.23601.2596
1332006.04.23 21:02modify280.401.23461.23611.2596
1342006.04.23 21:02modify280.401.23461.23631.2596
1352006.04.23 21:03s/l280.401.23631.23631.25966.80498.80
1362006.04.23 21:35sell290.401.23651.24901.2115
1372006.04.24 02:39modify290.401.23651.23481.2115
1382006.04.24 02:39modify290.401.23651.23471.2115
1392006.04.24 02:39s/l290.401.23471.23471.21157.20506.00
1402006.04.24 02:39sell300.401.23491.24741.2099
1412006.04.27 14:00s/l300.401.24741.24741.2099-50.00456.00
1422006.04.27 14:00buy310.401.24751.23501.2725
1432006.04.27 14:05modify310.401.24751.24901.2725
1442006.04.27 14:05s/l310.401.24901.24901.27256.00462.00
1452006.04.27 15:05sell320.401.25311.26561.2281
1462006.04.27 15:50modify320.401.25311.25011.2281
1472006.04.27 15:51s/l320.401.25011.25011.228112.00474.00
1482006.04.27 15:51sell330.401.24991.26241.2249
1492006.04.28 15:09s/l330.401.26241.26241.2249-50.00424.00
1502006.04.28 15:25sell340.401.26111.27361.2361
1512006.05.01 19:15modify340.401.26111.25871.2361
1522006.05.01 19:15s/l340.401.25871.25871.23619.60433.60
1532006.05.01 19:27buy350.401.26001.24751.2850
1542006.05.02 08:43modify350.401.26001.26211.2850
1552006.05.02 08:43modify350.401.26001.26231.2850
1562006.05.02 08:43modify350.401.26001.26241.2850
1572006.05.02 08:43modify350.401.26001.26261.2850
1582006.05.02 08:43s/l350.401.26261.26261.285010.40444.00
1592006.05.02 08:56sell360.401.26191.27441.2369
1602006.05.03 14:04modify360.401.26191.26051.2369
1612006.05.03 14:04s/l360.401.26051.26051.23695.60449.60
1622006.05.03 14:04sell370.401.26061.27311.2356
1632006.05.04 08:32modify370.401.26061.25901.2356
1642006.05.04 08:33modify370.401.26061.25891.2356
1652006.05.04 08:33modify370.401.26061.25871.2356
1662006.05.04 08:33s/l370.401.25871.25871.23567.60457.20
1672006.05.04 08:55buy380.401.25851.24601.2835
1682006.05.04 10:20modify380.401.25851.25991.2835
1692006.05.04 10:20modify380.401.25851.26001.2835
1702006.05.04 10:20s/l380.401.26001.26001.28356.00463.20
1712006.05.04 10:27sell390.401.25951.27201.2345
1722006.05.04 18:15s/l390.401.27201.27201.2345-50.00413.20
1732006.05.04 18:55sell400.401.27121.28371.2462
1742006.05.05 06:30modify400.401.27121.26911.2462
1752006.05.05 06:31s/l400.401.26911.26911.24628.40421.60
1762006.05.05 06:46buy410.401.26891.25641.2939
1772006.05.05 12:31modify410.401.26891.27261.2939
1782006.05.05 12:31modify410.401.26891.27421.2939
1792006.05.05 12:31modify410.401.26891.27441.2939
1802006.05.05 12:31modify410.401.26891.27571.2939
1812006.05.05 12:31s/l410.401.27571.27571.293927.20448.80
1822006.05.05 12:31buy420.401.27491.26241.2999
1832006.05.08 08:28modify420.401.27491.27651.2999
1842006.05.08 08:28modify420.401.27491.27661.2999
1852006.05.08 08:28modify420.401.27491.27671.2999
1862006.05.08 08:29modify420.401.27491.27731.2999
1872006.05.08 08:30modify420.401.27491.27741.2999
1882006.05.08 08:31modify420.401.27491.27751.2999
1892006.05.08 08:32modify420.401.27491.27771.2999
1902006.05.08 08:33modify420.401.27491.27781.2999
1912006.05.08 08:33modify420.401.27491.27791.2999
1922006.05.08 08:33modify420.401.27491.27801.2999
1932006.05.08 08:34modify420.401.27491.27811.2999
1942006.05.08 08:34s/l420.401.27811.27811.299912.80461.60
1952006.05.08 08:47sell430.401.27731.28981.2523
1962006.05.08 12:49modify430.401.27731.27521.2523
1972006.05.08 12:54modify430.401.27731.27511.2523
1982006.05.08 12:54modify430.401.27731.27501.2523
1992006.05.08 12:55s/l430.401.27501.27501.25239.20470.80
2002006.05.08 13:00buy440.401.27521.26271.3002
2012006.05.09 14:19modify440.401.27521.27661.3002
2022006.05.09 14:19modify440.401.27521.27671.3002
2032006.05.09 14:19s/l440.401.27671.27671.30026.00476.80
2042006.05.09 14:25sell450.401.27551.28801.2505
2052006.05.11 01:08modify450.401.27551.27411.2505
2062006.05.11 01:08modify450.401.27551.27401.2505
2072006.05.11 01:09modify450.401.27551.27391.2505
2082006.05.11 01:10s/l450.401.27391.27391.25056.40483.20
2092006.05.11 01:40buy460.401.27301.26051.2980
2102006.05.11 06:44modify460.401.27301.27461.2980
2112006.05.11 06:45s/l460.401.27461.27461.29806.40489.60
2122006.05.11 06:45sell470.401.27461.28711.2496
2132006.05.11 07:15modify470.401.27461.27301.2496
2142006.05.11 07:15modify470.401.27461.27271.2496
2152006.05.11 07:15modify470.401.27461.27251.2496
2162006.05.11 07:16s/l470.401.27251.27251.24968.40498.00
2172006.05.11 07:38buy480.401.27161.25911.2966
2182006.05.11 12:30modify480.401.27161.27321.2966
2192006.05.11 12:30s/l480.401.27321.27321.29666.40504.40
2202006.05.11 12:45sell490.401.27421.28671.2492
2212006.05.11 16:52s/l490.401.28671.28671.2492-50.00454.40
2222006.05.11 17:05sell500.401.28561.29811.2606
2232006.05.11 17:30modify500.401.28561.28421.2606
2242006.05.11 17:31s/l500.401.28421.28421.26065.60460.00
2252006.05.11 17:45buy510.401.28481.27231.3098
2262006.05.12 00:09modify510.401.28481.28621.3098
2272006.05.12 00:09modify510.401.28481.28641.3098
2282006.05.12 00:09s/l510.401.28641.28641.30986.40466.40
2292006.05.12 00:10sell520.401.28561.29811.2606
2302006.05.15 08:09modify520.401.28561.28421.2606
2312006.05.15 08:09s/l520.401.28421.28421.26065.60472.00
2322006.05.15 08:30buy530.401.28421.27171.3092
2332006.05.15 13:04modify530.401.28421.28561.3092
2342006.05.15 13:04s/l530.401.28561.28561.30925.60477.60
2352006.05.15 13:04sell540.401.28371.29621.2587
2362006.05.15 13:21modify540.401.28371.28231.2587
2372006.05.15 13:21modify540.401.28371.28221.2587
2382006.05.15 13:21modify540.401.28371.28211.2587
2392006.05.15 13:22s/l540.401.28211.28211.25876.40484.00
2402006.05.15 13:35buy550.401.28231.26981.3073
2412006.05.15 14:42modify550.401.28231.28371.3073
2422006.05.15 14:42modify550.401.28231.28381.3073
2432006.05.15 14:42modify550.401.28231.28401.3073
2442006.05.15 14:42s/l550.401.28401.28401.30736.80490.80
2452006.05.15 14:50sell560.401.28341.29591.2584
2462006.05.15 16:10modify560.401.28341.28201.2584
2472006.05.15 16:14s/l560.401.28201.28201.25845.60496.40
2482006.05.15 16:15buy570.401.28221.26971.3072
2492006.05.16 03:59modify570.401.28221.28361.3072
2502006.05.16 03:59modify570.401.28221.28371.3072
2512006.05.16 03:59s/l570.401.28371.28371.30726.00502.40
2522006.05.16 04:10sell580.401.28331.29581.2583
2532006.05.16 05:00modify580.401.28331.28071.2583
2542006.05.16 05:00s/l580.401.28071.28071.258310.40512.80
2552006.05.16 05:22buy590.401.28141.26891.3064
2562006.05.16 12:33modify590.401.28141.28361.3064
2572006.05.16 12:33modify590.401.28141.28441.3064
2582006.05.16 12:33modify590.401.28141.28451.3064
2592006.05.16 12:33modify590.401.28141.28471.3064
2602006.05.16 12:33s/l590.401.28471.28471.306413.20526.00
2612006.05.16 12:50sell600.401.28471.29721.2597
2622006.05.16 15:10modify600.401.28471.28291.2597
2632006.05.16 15:10s/l600.401.28291.28291.25977.20533.20
2642006.05.16 15:36buy610.401.28231.26981.3073
2652006.05.16 17:55modify610.401.28231.28391.3073
2662006.05.16 17:55s/l610.401.28391.28391.30736.40539.60
2672006.05.16 18:45sell620.401.28511.29761.2601
2682006.05.17 14:22modify620.401.28511.28301.2601
2692006.05.17 14:22s/l620.401.28301.28301.26018.40548.00
2702006.05.17 14:42buy630.401.27931.26681.3043
2712006.05.18 13:30modify630.401.27931.28141.3043
2722006.05.18 13:30s/l630.401.28141.28141.30438.40556.40
2732006.05.18 13:51sell640.401.28141.29391.2564
2742006.05.18 14:26modify640.401.28141.28001.2564
2752006.05.18 14:27s/l640.401.28001.28001.25645.60562.00
2762006.05.18 14:43buy650.401.28001.26751.3050
2772006.05.18 14:48modify650.401.28001.28141.3050
2782006.05.18 14:49s/l650.401.28141.28141.30505.60567.60
2792006.05.18 14:55sell660.401.28071.29321.2557
2802006.05.18 16:00modify660.401.28071.27841.2557
2812006.05.18 16:00s/l660.401.27841.27841.25579.20576.80
2822006.05.18 16:01buy670.401.28071.26821.3057
2832006.05.18 17:01modify670.401.28071.28221.3057
2842006.05.18 17:02s/l670.401.28221.28221.30576.00582.80
2852006.05.18 17:07sell680.401.28181.29431.2568
2862006.05.19 07:20modify680.401.28181.28041.2568
2872006.05.19 07:23modify680.401.28181.28031.2568
2882006.05.19 07:24modify680.401.28181.28001.2568
2892006.05.19 07:30modify680.401.28181.27911.2568
2902006.05.19 07:33modify680.401.28181.27901.2568
2912006.05.19 07:34modify680.401.28181.27881.2568
2922006.05.19 07:34modify680.401.28181.27871.2568
2932006.05.19 07:34modify680.401.28181.27861.2568
2942006.05.19 07:34modify680.401.28181.27851.2568
2952006.05.19 07:34modify680.401.28181.27841.2568
2962006.05.19 07:34modify680.401.28181.27831.2568
2972006.05.19 07:34s/l680.401.27831.27831.256814.00596.80
2982006.05.19 07:50buy690.401.27811.26561.3031
2992006.05.22 14:09modify690.401.27811.27951.3031
3002006.05.22 14:10s/l690.401.27951.27951.30315.60602.40
3012006.05.22 14:12sell700.401.27881.29131.2538
3022006.05.23 22:09modify700.401.27881.27721.2538
3032006.05.23 22:09s/l700.401.27721.27721.25386.40608.80
3042006.05.23 22:15buy710.401.27901.26651.3040
3052006.05.24 00:10modify710.401.27901.28071.3040
3062006.05.24 00:10s/l710.401.28071.28071.30406.80615.60
3072006.05.24 00:26sell720.401.27951.29201.2545
3082006.05.24 00:58modify720.401.27951.27801.2545
3092006.05.24 00:58s/l720.401.27801.27801.25456.00621.60
3102006.05.24 01:12buy730.401.27791.26541.3029
3112006.05.24 02:34modify730.401.27791.27951.3029
3122006.05.24 02:39modify730.401.27791.27961.3029
3132006.05.24 02:41s/l730.401.27961.27961.30296.80628.40
3142006.05.24 02:41sell740.401.27961.29211.2546
3152006.05.24 04:14modify740.401.27961.27821.2546
3162006.05.24 04:14s/l740.401.27821.27821.25465.60634.00
3172006.05.24 04:20buy750.401.27841.26591.3034
3182006.05.24 06:50modify750.401.27841.28061.3034
3192006.05.24 06:51s/l750.401.28061.28061.30348.80642.80
3202006.05.24 07:25sell760.401.28181.29431.2568
3212006.05.24 14:08modify760.401.28181.28041.2568
3222006.05.24 14:08modify760.401.28181.28011.2568
3232006.05.24 14:09s/l760.401.28011.28011.25686.80649.60
3242006.05.24 15:02buy770.401.27691.26441.3019
3252006.05.24 18:54modify770.401.27691.27831.3019
3262006.05.24 18:54s/l770.401.27831.27831.30195.60655.20
3272006.05.24 19:00sell780.401.27771.29021.2527
3282006.05.24 20:34modify780.401.27771.27631.2527
3292006.05.24 20:35modify780.401.27771.27621.2527
3302006.05.24 20:39modify780.401.27771.27611.2527
3312006.05.24 20:44modify780.401.27771.27601.2527
3322006.05.24 21:26s/l780.401.27601.27601.25276.80662.00
3332006.05.24 21:26buy790.401.27601.26351.3010
3342006.05.25 06:19modify790.401.27601.27751.3010
3352006.05.25 06:20modify790.401.27601.27761.3010
3362006.05.25 06:24modify790.401.27601.27771.3010
3372006.05.25 06:24modify790.401.27601.27781.3010
3382006.05.25 06:25s/l790.401.27781.27781.30107.20669.20
3392006.05.25 06:31sell800.401.27741.28991.2524
3402006.05.25 12:19modify800.401.27741.27601.2524
3412006.05.25 12:19s/l800.401.27601.27601.25245.60674.80
3422006.05.25 12:19buy810.401.27651.26401.3015
3432006.05.25 12:35modify810.401.27651.27941.3015
3442006.05.25 12:35s/l810.401.27941.27941.301511.60686.40
3452006.05.25 12:46sell820.401.27781.29031.2528
3462006.05.25 12:54modify820.401.27781.27631.2528
3472006.05.25 12:54s/l820.401.27631.27631.25286.00692.40
3482006.05.25 12:54buy830.401.27821.26571.3032
3492006.05.25 18:30modify830.401.27821.28001.3032
3502006.05.25 18:30s/l830.401.28001.28001.30327.20699.60
3512006.05.25 19:00sell840.401.28051.29301.2555
3522006.05.26 01:21modify840.401.28051.27891.2555
3532006.05.26 01:22s/l840.401.27891.27891.25556.40706.00
3542006.05.26 01:45buy850.401.27821.26571.3032
3552006.05.26 07:44modify850.401.27821.27961.3032
3562006.05.26 07:49modify850.401.27821.27981.3032
3572006.05.26 07:53modify850.401.27821.27991.3032
3582006.05.26 07:54modify850.401.27821.28001.3032
3592006.05.26 07:56modify850.401.27821.28011.3032
3602006.05.26 07:57modify850.401.27821.28021.3032
3612006.05.26 07:58modify850.401.27821.28041.3032
3622006.05.26 07:58modify850.401.27821.28051.3032
3632006.05.26 07:58s/l850.401.28051.28051.30329.20715.20
3642006.05.26 08:20sell860.401.28151.29401.2565
3652006.05.26 12:10modify860.401.28151.28011.2565
3662006.05.26 12:10modify860.401.28151.28001.2565
3672006.05.26 12:16s/l860.401.28001.28001.25656.00721.20
3682006.05.26 12:30buy870.401.28251.27001.3075
3692006.05.26 14:39s/l870.401.27001.27001.3075-50.00671.20
3702006.05.26 14:40buy880.401.27191.25941.2969
3712006.05.26 15:15modify880.401.27191.27371.2969
3722006.05.26 15:17s/l880.401.27371.27371.29697.20678.40
3732006.05.26 15:41sell890.401.27381.28631.2488
3742006.05.26 16:51modify890.401.27381.27241.2488
3752006.05.26 16:56modify890.401.27381.27231.2488
3762006.05.26 16:56modify890.401.27381.27221.2488
3772006.05.26 17:00modify890.401.27381.27211.2488
3782006.05.26 17:00modify890.401.27381.27191.2488
3792006.05.26 17:01s/l890.401.27191.27191.24887.60686.00
3802006.05.26 17:20buy900.401.27201.25951.2970
3812006.05.28 23:04modify900.401.27201.27341.2970
3822006.05.28 23:05s/l900.401.27341.27341.29705.60691.60
3832006.05.28 23:05sell910.401.27331.28581.2483
3842006.05.30 07:03s/l910.401.28581.28581.2483-50.00641.60
3852006.05.30 07:25sell920.401.28481.29731.2598
3862006.05.30 12:23modify920.401.28481.28311.2598
3872006.05.30 12:24s/l920.401.28311.28311.25986.80648.40
3882006.05.30 12:36buy930.401.28251.27001.3075
3892006.05.30 13:16modify930.401.28251.28411.3075
3902006.05.30 13:16s/l930.401.28411.28411.30756.40654.80
3912006.05.30 13:17sell940.401.28241.29491.2574
3922006.06.01 00:27modify940.401.28241.28101.2574
3932006.06.01 00:28modify940.401.28241.28091.2574
3942006.06.01 00:30modify940.401.28241.28071.2574
3952006.06.01 00:30modify940.401.28241.28031.2574
3962006.06.01 00:30modify940.401.28241.28011.2574
3972006.06.01 00:33s/l940.401.28011.28011.25749.20664.00
3982006.06.01 00:50buy950.401.27941.26691.3044
3992006.06.01 14:54modify950.401.27941.28131.3044
4002006.06.01 14:54modify950.401.27941.28151.3044
4012006.06.01 14:54s/l950.401.28151.28151.30448.40672.40
4022006.06.01 15:15sell960.401.28061.29311.2556
4032006.06.02 12:49s/l960.401.29311.29311.2556-50.00622.40
4042006.06.02 13:20sell970.401.29181.30431.2668
4052006.06.02 14:01modify970.401.29181.29011.2668
4062006.06.02 14:02s/l970.401.29011.29011.26686.80629.20
4072006.06.02 14:02sell980.401.29111.30361.2661
4082006.06.06 03:04modify980.401.29111.28931.2661
4092006.06.06 03:07modify980.401.29111.28921.2661
4102006.06.06 03:44s/l980.401.28921.28921.26617.60636.80
4112006.06.06 04:00sell990.401.28891.30141.2639
4122006.06.06 10:21modify990.401.28891.28721.2639
4132006.06.06 10:24modify990.401.28891.28701.2639
4142006.06.06 10:24modify990.401.28891.28681.2639
4152006.06.06 10:24modify990.401.28891.28661.2639
4162006.06.06 10:24modify990.401.28891.28651.2639
4172006.06.06 10:24modify990.401.28891.28631.2639
4182006.06.06 10:26s/l990.401.28631.28631.263910.40647.20
4192006.06.06 10:36buy1000.401.28711.27461.3121
4202006.06.08 07:22s/l1000.401.27461.27461.3121-50.00597.20
4212006.06.08 07:28buy1010.401.27601.26351.3010
4222006.06.08 13:38s/l1010.401.26351.26351.3010-50.00547.20
4232006.06.08 13:55buy1020.401.26441.25191.2894
4242006.06.08 14:10modify1020.401.26441.26581.2894
4252006.06.08 14:11s/l1020.401.26581.26581.28945.60552.80
4262006.06.08 14:13sell1030.401.26501.27751.2400
4272006.06.09 12:30modify1030.401.26501.26301.2400
4282006.06.09 12:30modify1030.401.26501.26281.2400
4292006.06.09 12:30modify1030.401.26501.26271.2400
4302006.06.09 12:30modify1030.401.26501.26251.2400
4312006.06.09 12:30modify1030.401.26501.26231.2400
4322006.06.09 12:31modify1030.401.26501.26221.2400
4332006.06.09 12:31modify1030.401.26501.26211.2400
4342006.06.09 12:31modify1030.401.26501.26201.2400
4352006.06.09 12:31modify1030.401.26501.26191.2400
4362006.06.09 12:32s/l1030.401.26191.26191.240012.40565.20
4372006.06.09 12:32sell1040.401.26171.27421.2367
4382006.06.09 12:35modify1040.401.26171.26031.2367
4392006.06.09 12:35s/l1040.401.26031.26031.23675.60570.80
4402006.06.09 13:04buy1050.401.26191.24941.2869
4412006.06.09 13:19modify1050.401.26191.26331.2869
4422006.06.09 13:19modify1050.401.26191.26341.2869
4432006.06.09 13:21modify1050.401.26191.26351.2869
4442006.06.09 13:21modify1050.401.26191.26361.2869
4452006.06.09 13:22s/l1050.401.26361.26361.28696.80577.60
4462006.06.09 13:40sell1060.401.26501.27751.2400
4472006.06.09 15:20modify1060.401.26501.26311.2400
4482006.06.09 15:20modify1060.401.26501.26291.2400
4492006.06.09 15:20modify1060.401.26501.26281.2400
4502006.06.09 15:20modify1060.401.26501.26271.2400
4512006.06.09 15:20modify1060.401.26501.26251.2400
4522006.06.09 15:20modify1060.401.26501.26241.2400
4532006.06.09 15:21s/l1060.401.26241.26241.240010.40588.00
4542006.06.09 15:34buy1070.401.26351.25101.2885
4552006.06.15 13:10modify1070.401.26351.26521.2885
4562006.06.15 13:10modify1070.401.26351.26531.2885
4572006.06.15 13:11s/l1070.401.26531.26531.28857.20595.20
4582006.06.15 13:25sell1080.401.26381.27631.2388
4592006.06.15 15:28modify1080.401.26381.26241.2388
4602006.06.15 15:28modify1080.401.26381.26221.2388
4612006.06.15 15:29modify1080.401.26381.26211.2388
4622006.06.15 15:29modify1080.401.26381.26201.2388
4632006.06.15 15:29modify1080.401.26381.26191.2388
4642006.06.15 15:50modify1080.401.26381.26181.2388
4652006.06.15 15:57s/l1080.401.26181.26181.23888.00603.20
4662006.06.15 16:02sell1090.401.26121.27371.2362
4672006.06.19 01:06modify1090.401.26121.25981.2362
4682006.06.19 01:11s/l1090.401.25981.25981.23625.60608.80
4692006.06.19 01:51buy1100.401.25781.24531.2828
4702006.06.19 06:07modify1100.401.25781.25921.2828
4712006.06.19 06:07modify1100.401.25781.25931.2828
4722006.06.19 06:13modify1100.401.25781.25941.2828
4732006.06.19 06:14modify1100.401.25781.25951.2828
4742006.06.19 06:15s/l1100.401.25951.25951.28286.80615.60
4752006.06.19 06:15sell1110.401.25941.27191.2344
4762006.06.19 12:26modify1110.401.25941.25801.2344
4772006.06.19 12:27modify1110.401.25941.25791.2344
4782006.06.19 12:27modify1110.401.25941.25781.2344
4792006.06.19 13:00modify1110.401.25941.25701.2344
4802006.06.19 13:00modify1110.401.25941.25681.2344
4812006.06.19 13:02modify1110.401.25941.25671.2344
4822006.06.19 13:03modify1110.401.25941.25661.2344
4832006.06.19 13:07modify1110.401.25941.25651.2344
4842006.06.19 13:07modify1110.401.25941.25641.2344
4852006.06.19 13:07modify1110.401.25941.25631.2344
4862006.06.19 13:08s/l1110.401.25631.25631.234412.40628.00
4872006.06.19 13:19buy1120.401.25671.24421.2817
4882006.06.19 20:20modify1120.401.25671.25811.2817
4892006.06.19 20:23s/l1120.401.25811.25811.28175.60633.60
4902006.06.19 20:23sell1130.401.25811.27061.2331
4912006.06.20 00:44modify1130.401.25811.25671.2331
4922006.06.20 00:44modify1130.401.25811.25661.2331
4932006.06.20 00:45modify1130.401.25811.25651.2331
4942006.06.20 00:45modify1130.401.25811.25641.2331
4952006.06.20 01:04s/l1130.401.25641.25641.23316.80640.40
4962006.06.20 01:04buy1140.401.25641.24391.2814
4972006.06.20 05:24modify1140.401.25641.25781.2814
4982006.06.20 05:31modify1140.401.25641.25791.2814
4992006.06.20 05:31modify1140.401.25641.25811.2814
5002006.06.20 05:31modify1140.401.25641.25821.2814
5012006.06.20 05:33modify1140.401.25641.25831.2814
5022006.06.20 05:34modify1140.401.25641.25841.2814
5032006.06.20 05:37modify1140.401.25641.25851.2814
5042006.06.20 05:39s/l1140.401.25851.25851.28148.40648.80
5052006.06.20 05:43sell1150.401.25831.27081.2333
5062006.06.20 09:31modify1150.401.25831.25691.2333
5072006.06.20 09:31modify1150.401.25831.25681.2333
5082006.06.20 09:40s/l1150.401.25681.25681.23336.00654.80
5092006.06.20 09:40buy1160.401.25681.24431.2818
5102006.06.20 16:28modify1160.401.25681.25821.2818
5112006.06.20 16:29modify1160.401.25681.25831.2818
5122006.06.20 16:29modify1160.401.25681.25841.2818
5132006.06.20 16:29modify1160.401.25681.25851.2818
5142006.06.20 16:33s/l1160.401.25851.25851.28186.80661.60
5152006.06.20 16:44sell1170.401.25811.27061.2331
5162006.06.22 13:30modify1170.401.25811.25671.2331
5172006.06.22 13:32s/l1170.401.25671.25671.23315.60667.20
5182006.06.22 13:38buy1180.401.25741.24491.2824
5192006.06.23 20:04close at stop1180.401.25091.24491.2824-26.00641.20