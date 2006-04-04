|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.04 00:20 - 2006.06.23 20:00 (2004.01.01 - 2006.06.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TrailingStop=5; TrailingStopTrigger=19; StopLoss=125; TakeProfit=250; Lots=0.4;
|Bars in test
|16734
|Ticks modelled
|238735
|Modelling quality
|41.09%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|141.20
|Gross profit
|817.20
|Gross loss
|-676.00
|Profit factor
|1.21
|Expected payoff
|1.20
|Absolute drawdown
|86.80
|Maximal drawdown (%)
|174.00 (24.1%)
|Total trades
|118
|Short positions (won %)
|64 (85.94%)
|Long positions (won %)
|54 (90.74%)
|Profit trades (% of total)
|104 (88.14%)
|Loss trades (% of total)
|14 (11.86%)
|Largest
|profit trade
|27.20
|loss trade
|-50.00
|Average
|profit trade
|7.86
|loss trade
|-48.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|37 (266.80)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-100.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|266.80 (37)
|consecutive loss (count of losses)
|-100.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 00:27
|buy
|1
|0.40
|1.2138
|1.2013
|1.2388
|2
|2006.04.04 04:36
|modify
|1
|0.40
|1.2138
|1.2152
|1.2388
|3
|2006.04.04 04:37
|s/l
|1
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2388
|5.60
|505.60
|4
|2006.04.04 05:00
|sell
|2
|0.40
|1.2155
|1.2280
|1.1905
|5
|2006.04.04 06:35
|modify
|2
|0.40
|1.2155
|1.2140
|1.1905
|6
|2006.04.04 06:36
|s/l
|2
|0.40
|1.2140
|1.2140
|1.1905
|6.00
|511.60
|7
|2006.04.04 06:42
|buy
|3
|0.40
|1.2144
|1.2019
|1.2394
|8
|2006.04.04 07:56
|modify
|3
|0.40
|1.2144
|1.2158
|1.2394
|9
|2006.04.04 07:56
|s/l
|3
|0.40
|1.2158
|1.2158
|1.2394
|5.60
|517.20
|10
|2006.04.04 08:08
|sell
|4
|0.40
|1.2154
|1.2279
|1.1904
|11
|2006.04.05 03:23
|s/l
|4
|0.40
|1.2279
|1.2279
|1.1904
|-50.00
|467.20
|12
|2006.04.05 03:25
|sell
|5
|0.40
|1.2269
|1.2394
|1.2019
|13
|2006.04.05 09:35
|modify
|5
|0.40
|1.2269
|1.2255
|1.2019
|14
|2006.04.05 09:36
|s/l
|5
|0.40
|1.2255
|1.2255
|1.2019
|5.60
|472.80
|15
|2006.04.05 09:41
|buy
|6
|0.40
|1.2257
|1.2132
|1.2507
|16
|2006.04.05 12:20
|modify
|6
|0.40
|1.2257
|1.2271
|1.2507
|17
|2006.04.05 12:20
|modify
|6
|0.40
|1.2257
|1.2272
|1.2507
|18
|2006.04.05 12:21
|s/l
|6
|0.40
|1.2272
|1.2272
|1.2507
|6.00
|478.80
|19
|2006.04.05 12:46
|sell
|7
|0.40
|1.2282
|1.2407
|1.2032
|20
|2006.04.05 14:30
|modify
|7
|0.40
|1.2282
|1.2265
|1.2032
|21
|2006.04.05 14:30
|s/l
|7
|0.40
|1.2265
|1.2265
|1.2032
|6.80
|485.60
|22
|2006.04.05 14:48
|buy
|8
|0.40
|1.2272
|1.2147
|1.2522
|23
|2006.04.05 17:30
|modify
|8
|0.40
|1.2272
|1.2289
|1.2522
|24
|2006.04.05 17:31
|s/l
|8
|0.40
|1.2289
|1.2289
|1.2522
|6.80
|492.40
|25
|2006.04.05 17:31
|sell
|9
|0.40
|1.2289
|1.2414
|1.2039
|26
|2006.04.06 12:49
|modify
|9
|0.40
|1.2289
|1.2265
|1.2039
|27
|2006.04.06 12:49
|modify
|9
|0.40
|1.2289
|1.2241
|1.2039
|28
|2006.04.06 12:50
|s/l
|9
|0.40
|1.2241
|1.2241
|1.2039
|19.20
|511.60
|29
|2006.04.06 13:45
|buy
|10
|0.40
|1.2226
|1.2101
|1.2476
|30
|2006.04.07 15:57
|s/l
|10
|0.40
|1.2101
|1.2101
|1.2476
|-50.00
|461.60
|31
|2006.04.07 16:20
|buy
|11
|0.40
|1.2108
|1.1983
|1.2358
|32
|2006.04.10 07:46
|modify
|11
|0.40
|1.2108
|1.2122
|1.2358
|33
|2006.04.10 07:46
|s/l
|11
|0.40
|1.2122
|1.2122
|1.2358
|5.60
|467.20
|34
|2006.04.10 07:53
|sell
|12
|0.40
|1.2119
|1.2244
|1.1869
|35
|2006.04.10 11:44
|modify
|12
|0.40
|1.2119
|1.2105
|1.1869
|36
|2006.04.10 11:50
|s/l
|12
|0.40
|1.2105
|1.2105
|1.1869
|5.60
|472.80
|37
|2006.04.10 11:55
|buy
|13
|0.40
|1.2105
|1.1980
|1.2355
|38
|2006.04.11 05:33
|modify
|13
|0.40
|1.2105
|1.2119
|1.2355
|39
|2006.04.11 05:33
|modify
|13
|0.40
|1.2105
|1.2121
|1.2355
|40
|2006.04.11 05:35
|s/l
|13
|0.40
|1.2121
|1.2121
|1.2355
|6.40
|479.20
|41
|2006.04.11 05:51
|sell
|14
|0.40
|1.2123
|1.2248
|1.1873
|42
|2006.04.11 12:21
|modify
|14
|0.40
|1.2123
|1.2106
|1.1873
|43
|2006.04.11 12:22
|modify
|14
|0.40
|1.2123
|1.2105
|1.1873
|44
|2006.04.11 12:22
|modify
|14
|0.40
|1.2123
|1.2104
|1.1873
|45
|2006.04.11 12:22
|modify
|14
|0.40
|1.2123
|1.2103
|1.1873
|46
|2006.04.11 12:24
|s/l
|14
|0.40
|1.2103
|1.2103
|1.1873
|8.00
|487.20
|47
|2006.04.11 12:40
|buy
|15
|0.40
|1.2108
|1.1983
|1.2358
|48
|2006.04.11 13:50
|modify
|15
|0.40
|1.2108
|1.2122
|1.2358
|49
|2006.04.11 13:54
|modify
|15
|0.40
|1.2108
|1.2128
|1.2358
|50
|2006.04.11 13:54
|modify
|15
|0.40
|1.2108
|1.2129
|1.2358
|51
|2006.04.11 13:54
|modify
|15
|0.40
|1.2108
|1.2130
|1.2358
|52
|2006.04.11 13:55
|s/l
|15
|0.40
|1.2130
|1.2130
|1.2358
|8.80
|496.00
|53
|2006.04.11 14:00
|sell
|16
|0.40
|1.2128
|1.2253
|1.1878
|54
|2006.04.12 12:34
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2104
|1.1878
|55
|2006.04.12 12:34
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2102
|1.1878
|56
|2006.04.12 12:35
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2101
|1.1878
|57
|2006.04.12 12:35
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2100
|1.1878
|58
|2006.04.12 12:36
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2099
|1.1878
|59
|2006.04.12 12:36
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2098
|1.1878
|60
|2006.04.12 12:37
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2097
|1.1878
|61
|2006.04.12 12:39
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2094
|1.1878
|62
|2006.04.12 12:39
|modify
|16
|0.40
|1.2128
|1.2085
|1.1878
|63
|2006.04.12 12:39
|s/l
|16
|0.40
|1.2085
|1.2085
|1.1878
|17.20
|513.20
|64
|2006.04.12 12:55
|buy
|17
|0.40
|1.2088
|1.1963
|1.2338
|65
|2006.04.12 13:40
|modify
|17
|0.40
|1.2088
|1.2107
|1.2338
|66
|2006.04.12 13:43
|s/l
|17
|0.40
|1.2107
|1.2107
|1.2338
|7.60
|520.80
|67
|2006.04.12 14:22
|sell
|18
|0.40
|1.2118
|1.2243
|1.1868
|68
|2006.04.12 17:11
|modify
|18
|0.40
|1.2118
|1.2104
|1.1868
|69
|2006.04.12 17:11
|modify
|18
|0.40
|1.2118
|1.2103
|1.1868
|70
|2006.04.12 17:11
|s/l
|18
|0.40
|1.2103
|1.2103
|1.1868
|6.00
|526.80
|71
|2006.04.12 17:20
|buy
|19
|0.40
|1.2101
|1.1976
|1.2351
|72
|2006.04.13 07:03
|modify
|19
|0.40
|1.2101
|1.2115
|1.2351
|73
|2006.04.13 07:03
|modify
|19
|0.40
|1.2101
|1.2116
|1.2351
|74
|2006.04.13 07:03
|s/l
|19
|0.40
|1.2116
|1.2116
|1.2351
|6.00
|532.80
|75
|2006.04.13 07:31
|sell
|20
|0.40
|1.2125
|1.2250
|1.1875
|76
|2006.04.13 10:41
|modify
|20
|0.40
|1.2125
|1.2106
|1.1875
|77
|2006.04.13 10:42
|modify
|20
|0.40
|1.2125
|1.2104
|1.1875
|78
|2006.04.13 10:42
|s/l
|20
|0.40
|1.2104
|1.2104
|1.1875
|8.40
|541.20
|79
|2006.04.13 10:46
|buy
|21
|0.40
|1.2106
|1.1981
|1.2356
|80
|2006.04.16 22:19
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2122
|1.2356
|81
|2006.04.16 23:24
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2128
|1.2356
|82
|2006.04.16 23:29
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2129
|1.2356
|83
|2006.04.16 23:54
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2131
|1.2356
|84
|2006.04.16 23:58
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2132
|1.2356
|85
|2006.04.16 23:59
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2133
|1.2356
|86
|2006.04.17 00:04
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2134
|1.2356
|87
|2006.04.17 00:07
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2137
|1.2356
|88
|2006.04.17 00:07
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2138
|1.2356
|89
|2006.04.17 00:08
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2141
|1.2356
|90
|2006.04.17 00:08
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2142
|1.2356
|91
|2006.04.17 00:12
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2150
|1.2356
|92
|2006.04.17 00:12
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2151
|1.2356
|93
|2006.04.17 00:13
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2152
|1.2356
|94
|2006.04.17 00:14
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2153
|1.2356
|95
|2006.04.17 00:14
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2154
|1.2356
|96
|2006.04.17 00:14
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2155
|1.2356
|97
|2006.04.17 00:14
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2156
|1.2356
|98
|2006.04.17 00:19
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2157
|1.2356
|99
|2006.04.17 00:19
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2158
|1.2356
|100
|2006.04.17 00:22
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2159
|1.2356
|101
|2006.04.17 00:24
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2160
|1.2356
|102
|2006.04.17 00:24
|modify
|21
|0.40
|1.2106
|1.2162
|1.2356
|103
|2006.04.17 00:30
|s/l
|21
|0.40
|1.2162
|1.2162
|1.2356
|22.40
|563.60
|104
|2006.04.17 00:40
|sell
|22
|0.40
|1.2161
|1.2286
|1.1911
|105
|2006.04.17 14:51
|s/l
|22
|0.40
|1.2286
|1.2286
|1.1911
|-50.00
|513.60
|106
|2006.04.17 15:05
|sell
|23
|0.40
|1.2274
|1.2399
|1.2024
|107
|2006.04.17 19:52
|modify
|23
|0.40
|1.2274
|1.2260
|1.2024
|108
|2006.04.17 20:15
|modify
|23
|0.40
|1.2274
|1.2259
|1.2024
|109
|2006.04.17 20:17
|modify
|23
|0.40
|1.2274
|1.2258
|1.2024
|110
|2006.04.17 20:18
|modify
|23
|0.40
|1.2274
|1.2257
|1.2024
|111
|2006.04.17 20:21
|modify
|23
|0.40
|1.2274
|1.2256
|1.2024
|112
|2006.04.17 20:21
|modify
|23
|0.40
|1.2274
|1.2255
|1.2024
|113
|2006.04.17 20:40
|s/l
|23
|0.40
|1.2255
|1.2255
|1.2024
|7.60
|521.20
|114
|2006.04.17 20:52
|sell
|24
|0.40
|1.2252
|1.2377
|1.2002
|115
|2006.04.18 07:59
|modify
|24
|0.40
|1.2252
|1.2238
|1.2002
|116
|2006.04.18 08:03
|modify
|24
|0.40
|1.2252
|1.2237
|1.2002
|117
|2006.04.18 08:04
|modify
|24
|0.40
|1.2252
|1.2236
|1.2002
|118
|2006.04.18 08:08
|modify
|24
|0.40
|1.2252
|1.2235
|1.2002
|119
|2006.04.18 08:10
|s/l
|24
|0.40
|1.2235
|1.2235
|1.2002
|6.80
|528.00
|120
|2006.04.18 08:25
|buy
|25
|0.40
|1.2235
|1.2110
|1.2485
|121
|2006.04.18 09:10
|modify
|25
|0.40
|1.2235
|1.2249
|1.2485
|122
|2006.04.18 09:10
|modify
|25
|0.40
|1.2235
|1.2250
|1.2485
|123
|2006.04.18 09:13
|s/l
|25
|0.40
|1.2250
|1.2250
|1.2485
|6.00
|534.00
|124
|2006.04.18 09:40
|sell
|26
|0.40
|1.2261
|1.2386
|1.2011
|125
|2006.04.19 16:24
|s/l
|26
|0.40
|1.2386
|1.2386
|1.2011
|-50.00
|484.00
|126
|2006.04.19 16:31
|sell
|27
|0.40
|1.2363
|1.2488
|1.2113
|127
|2006.04.20 06:24
|modify
|27
|0.40
|1.2363
|1.2348
|1.2113
|128
|2006.04.20 06:25
|modify
|27
|0.40
|1.2363
|1.2346
|1.2113
|129
|2006.04.20 06:29
|modify
|27
|0.40
|1.2363
|1.2343
|1.2113
|130
|2006.04.20 06:29
|s/l
|27
|0.40
|1.2343
|1.2343
|1.2113
|8.00
|492.00
|131
|2006.04.20 06:35
|buy
|28
|0.40
|1.2346
|1.2221
|1.2596
|132
|2006.04.23 21:00
|modify
|28
|0.40
|1.2346
|1.2360
|1.2596
|133
|2006.04.23 21:02
|modify
|28
|0.40
|1.2346
|1.2361
|1.2596
|134
|2006.04.23 21:02
|modify
|28
|0.40
|1.2346
|1.2363
|1.2596
|135
|2006.04.23 21:03
|s/l
|28
|0.40
|1.2363
|1.2363
|1.2596
|6.80
|498.80
|136
|2006.04.23 21:35
|sell
|29
|0.40
|1.2365
|1.2490
|1.2115
|137
|2006.04.24 02:39
|modify
|29
|0.40
|1.2365
|1.2348
|1.2115
|138
|2006.04.24 02:39
|modify
|29
|0.40
|1.2365
|1.2347
|1.2115
|139
|2006.04.24 02:39
|s/l
|29
|0.40
|1.2347
|1.2347
|1.2115
|7.20
|506.00
|140
|2006.04.24 02:39
|sell
|30
|0.40
|1.2349
|1.2474
|1.2099
|141
|2006.04.27 14:00
|s/l
|30
|0.40
|1.2474
|1.2474
|1.2099
|-50.00
|456.00
|142
|2006.04.27 14:00
|buy
|31
|0.40
|1.2475
|1.2350
|1.2725
|143
|2006.04.27 14:05
|modify
|31
|0.40
|1.2475
|1.2490
|1.2725
|144
|2006.04.27 14:05
|s/l
|31
|0.40
|1.2490
|1.2490
|1.2725
|6.00
|462.00
|145
|2006.04.27 15:05
|sell
|32
|0.40
|1.2531
|1.2656
|1.2281
|146
|2006.04.27 15:50
|modify
|32
|0.40
|1.2531
|1.2501
|1.2281
|147
|2006.04.27 15:51
|s/l
|32
|0.40
|1.2501
|1.2501
|1.2281
|12.00
|474.00
|148
|2006.04.27 15:51
|sell
|33
|0.40
|1.2499
|1.2624
|1.2249
|149
|2006.04.28 15:09
|s/l
|33
|0.40
|1.2624
|1.2624
|1.2249
|-50.00
|424.00
|150
|2006.04.28 15:25
|sell
|34
|0.40
|1.2611
|1.2736
|1.2361
|151
|2006.05.01 19:15
|modify
|34
|0.40
|1.2611
|1.2587
|1.2361
|152
|2006.05.01 19:15
|s/l
|34
|0.40
|1.2587
|1.2587
|1.2361
|9.60
|433.60
|153
|2006.05.01 19:27
|buy
|35
|0.40
|1.2600
|1.2475
|1.2850
|154
|2006.05.02 08:43
|modify
|35
|0.40
|1.2600
|1.2621
|1.2850
|155
|2006.05.02 08:43
|modify
|35
|0.40
|1.2600
|1.2623
|1.2850
|156
|2006.05.02 08:43
|modify
|35
|0.40
|1.2600
|1.2624
|1.2850
|157
|2006.05.02 08:43
|modify
|35
|0.40
|1.2600
|1.2626
|1.2850
|158
|2006.05.02 08:43
|s/l
|35
|0.40
|1.2626
|1.2626
|1.2850
|10.40
|444.00
|159
|2006.05.02 08:56
|sell
|36
|0.40
|1.2619
|1.2744
|1.2369
|160
|2006.05.03 14:04
|modify
|36
|0.40
|1.2619
|1.2605
|1.2369
|161
|2006.05.03 14:04
|s/l
|36
|0.40
|1.2605
|1.2605
|1.2369
|5.60
|449.60
|162
|2006.05.03 14:04
|sell
|37
|0.40
|1.2606
|1.2731
|1.2356
|163
|2006.05.04 08:32
|modify
|37
|0.40
|1.2606
|1.2590
|1.2356
|164
|2006.05.04 08:33
|modify
|37
|0.40
|1.2606
|1.2589
|1.2356
|165
|2006.05.04 08:33
|modify
|37
|0.40
|1.2606
|1.2587
|1.2356
|166
|2006.05.04 08:33
|s/l
|37
|0.40
|1.2587
|1.2587
|1.2356
|7.60
|457.20
|167
|2006.05.04 08:55
|buy
|38
|0.40
|1.2585
|1.2460
|1.2835
|168
|2006.05.04 10:20
|modify
|38
|0.40
|1.2585
|1.2599
|1.2835
|169
|2006.05.04 10:20
|modify
|38
|0.40
|1.2585
|1.2600
|1.2835
|170
|2006.05.04 10:20
|s/l
|38
|0.40
|1.2600
|1.2600
|1.2835
|6.00
|463.20
|171
|2006.05.04 10:27
|sell
|39
|0.40
|1.2595
|1.2720
|1.2345
|172
|2006.05.04 18:15
|s/l
|39
|0.40
|1.2720
|1.2720
|1.2345
|-50.00
|413.20
|173
|2006.05.04 18:55
|sell
|40
|0.40
|1.2712
|1.2837
|1.2462
|174
|2006.05.05 06:30
|modify
|40
|0.40
|1.2712
|1.2691
|1.2462
|175
|2006.05.05 06:31
|s/l
|40
|0.40
|1.2691
|1.2691
|1.2462
|8.40
|421.60
|176
|2006.05.05 06:46
|buy
|41
|0.40
|1.2689
|1.2564
|1.2939
|177
|2006.05.05 12:31
|modify
|41
|0.40
|1.2689
|1.2726
|1.2939
|178
|2006.05.05 12:31
|modify
|41
|0.40
|1.2689
|1.2742
|1.2939
|179
|2006.05.05 12:31
|modify
|41
|0.40
|1.2689
|1.2744
|1.2939
|180
|2006.05.05 12:31
|modify
|41
|0.40
|1.2689
|1.2757
|1.2939
|181
|2006.05.05 12:31
|s/l
|41
|0.40
|1.2757
|1.2757
|1.2939
|27.20
|448.80
|182
|2006.05.05 12:31
|buy
|42
|0.40
|1.2749
|1.2624
|1.2999
|183
|2006.05.08 08:28
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2765
|1.2999
|184
|2006.05.08 08:28
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2766
|1.2999
|185
|2006.05.08 08:28
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2767
|1.2999
|186
|2006.05.08 08:29
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2773
|1.2999
|187
|2006.05.08 08:30
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2774
|1.2999
|188
|2006.05.08 08:31
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2775
|1.2999
|189
|2006.05.08 08:32
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2777
|1.2999
|190
|2006.05.08 08:33
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2778
|1.2999
|191
|2006.05.08 08:33
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2779
|1.2999
|192
|2006.05.08 08:33
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2780
|1.2999
|193
|2006.05.08 08:34
|modify
|42
|0.40
|1.2749
|1.2781
|1.2999
|194
|2006.05.08 08:34
|s/l
|42
|0.40
|1.2781
|1.2781
|1.2999
|12.80
|461.60
|195
|2006.05.08 08:47
|sell
|43
|0.40
|1.2773
|1.2898
|1.2523
|196
|2006.05.08 12:49
|modify
|43
|0.40
|1.2773
|1.2752
|1.2523
|197
|2006.05.08 12:54
|modify
|43
|0.40
|1.2773
|1.2751
|1.2523
|198
|2006.05.08 12:54
|modify
|43
|0.40
|1.2773
|1.2750
|1.2523
|199
|2006.05.08 12:55
|s/l
|43
|0.40
|1.2750
|1.2750
|1.2523
|9.20
|470.80
|200
|2006.05.08 13:00
|buy
|44
|0.40
|1.2752
|1.2627
|1.3002
|201
|2006.05.09 14:19
|modify
|44
|0.40
|1.2752
|1.2766
|1.3002
|202
|2006.05.09 14:19
|modify
|44
|0.40
|1.2752
|1.2767
|1.3002
|203
|2006.05.09 14:19
|s/l
|44
|0.40
|1.2767
|1.2767
|1.3002
|6.00
|476.80
|204
|2006.05.09 14:25
|sell
|45
|0.40
|1.2755
|1.2880
|1.2505
|205
|2006.05.11 01:08
|modify
|45
|0.40
|1.2755
|1.2741
|1.2505
|206
|2006.05.11 01:08
|modify
|45
|0.40
|1.2755
|1.2740
|1.2505
|207
|2006.05.11 01:09
|modify
|45
|0.40
|1.2755
|1.2739
|1.2505
|208
|2006.05.11 01:10
|s/l
|45
|0.40
|1.2739
|1.2739
|1.2505
|6.40
|483.20
|209
|2006.05.11 01:40
|buy
|46
|0.40
|1.2730
|1.2605
|1.2980
|210
|2006.05.11 06:44
|modify
|46
|0.40
|1.2730
|1.2746
|1.2980
|211
|2006.05.11 06:45
|s/l
|46
|0.40
|1.2746
|1.2746
|1.2980
|6.40
|489.60
|212
|2006.05.11 06:45
|sell
|47
|0.40
|1.2746
|1.2871
|1.2496
|213
|2006.05.11 07:15
|modify
|47
|0.40
|1.2746
|1.2730
|1.2496
|214
|2006.05.11 07:15
|modify
|47
|0.40
|1.2746
|1.2727
|1.2496
|215
|2006.05.11 07:15
|modify
|47
|0.40
|1.2746
|1.2725
|1.2496
|216
|2006.05.11 07:16
|s/l
|47
|0.40
|1.2725
|1.2725
|1.2496
|8.40
|498.00
|217
|2006.05.11 07:38
|buy
|48
|0.40
|1.2716
|1.2591
|1.2966
|218
|2006.05.11 12:30
|modify
|48
|0.40
|1.2716
|1.2732
|1.2966
|219
|2006.05.11 12:30
|s/l
|48
|0.40
|1.2732
|1.2732
|1.2966
|6.40
|504.40
|220
|2006.05.11 12:45
|sell
|49
|0.40
|1.2742
|1.2867
|1.2492
|221
|2006.05.11 16:52
|s/l
|49
|0.40
|1.2867
|1.2867
|1.2492
|-50.00
|454.40
|222
|2006.05.11 17:05
|sell
|50
|0.40
|1.2856
|1.2981
|1.2606
|223
|2006.05.11 17:30
|modify
|50
|0.40
|1.2856
|1.2842
|1.2606
|224
|2006.05.11 17:31
|s/l
|50
|0.40
|1.2842
|1.2842
|1.2606
|5.60
|460.00
|225
|2006.05.11 17:45
|buy
|51
|0.40
|1.2848
|1.2723
|1.3098
|226
|2006.05.12 00:09
|modify
|51
|0.40
|1.2848
|1.2862
|1.3098
|227
|2006.05.12 00:09
|modify
|51
|0.40
|1.2848
|1.2864
|1.3098
|228
|2006.05.12 00:09
|s/l
|51
|0.40
|1.2864
|1.2864
|1.3098
|6.40
|466.40
|229
|2006.05.12 00:10
|sell
|52
|0.40
|1.2856
|1.2981
|1.2606
|230
|2006.05.15 08:09
|modify
|52
|0.40
|1.2856
|1.2842
|1.2606
|231
|2006.05.15 08:09
|s/l
|52
|0.40
|1.2842
|1.2842
|1.2606
|5.60
|472.00
|232
|2006.05.15 08:30
|buy
|53
|0.40
|1.2842
|1.2717
|1.3092
|233
|2006.05.15 13:04
|modify
|53
|0.40
|1.2842
|1.2856
|1.3092
|234
|2006.05.15 13:04
|s/l
|53
|0.40
|1.2856
|1.2856
|1.3092
|5.60
|477.60
|235
|2006.05.15 13:04
|sell
|54
|0.40
|1.2837
|1.2962
|1.2587
|236
|2006.05.15 13:21
|modify
|54
|0.40
|1.2837
|1.2823
|1.2587
|237
|2006.05.15 13:21
|modify
|54
|0.40
|1.2837
|1.2822
|1.2587
|238
|2006.05.15 13:21
|modify
|54
|0.40
|1.2837
|1.2821
|1.2587
|239
|2006.05.15 13:22
|s/l
|54
|0.40
|1.2821
|1.2821
|1.2587
|6.40
|484.00
|240
|2006.05.15 13:35
|buy
|55
|0.40
|1.2823
|1.2698
|1.3073
|241
|2006.05.15 14:42
|modify
|55
|0.40
|1.2823
|1.2837
|1.3073
|242
|2006.05.15 14:42
|modify
|55
|0.40
|1.2823
|1.2838
|1.3073
|243
|2006.05.15 14:42
|modify
|55
|0.40
|1.2823
|1.2840
|1.3073
|244
|2006.05.15 14:42
|s/l
|55
|0.40
|1.2840
|1.2840
|1.3073
|6.80
|490.80
|245
|2006.05.15 14:50
|sell
|56
|0.40
|1.2834
|1.2959
|1.2584
|246
|2006.05.15 16:10
|modify
|56
|0.40
|1.2834
|1.2820
|1.2584
|247
|2006.05.15 16:14
|s/l
|56
|0.40
|1.2820
|1.2820
|1.2584
|5.60
|496.40
|248
|2006.05.15 16:15
|buy
|57
|0.40
|1.2822
|1.2697
|1.3072
|249
|2006.05.16 03:59
|modify
|57
|0.40
|1.2822
|1.2836
|1.3072
|250
|2006.05.16 03:59
|modify
|57
|0.40
|1.2822
|1.2837
|1.3072
|251
|2006.05.16 03:59
|s/l
|57
|0.40
|1.2837
|1.2837
|1.3072
|6.00
|502.40
|252
|2006.05.16 04:10
|sell
|58
|0.40
|1.2833
|1.2958
|1.2583
|253
|2006.05.16 05:00
|modify
|58
|0.40
|1.2833
|1.2807
|1.2583
|254
|2006.05.16 05:00
|s/l
|58
|0.40
|1.2807
|1.2807
|1.2583
|10.40
|512.80
|255
|2006.05.16 05:22
|buy
|59
|0.40
|1.2814
|1.2689
|1.3064
|256
|2006.05.16 12:33
|modify
|59
|0.40
|1.2814
|1.2836
|1.3064
|257
|2006.05.16 12:33
|modify
|59
|0.40
|1.2814
|1.2844
|1.3064
|258
|2006.05.16 12:33
|modify
|59
|0.40
|1.2814
|1.2845
|1.3064
|259
|2006.05.16 12:33
|modify
|59
|0.40
|1.2814
|1.2847
|1.3064
|260
|2006.05.16 12:33
|s/l
|59
|0.40
|1.2847
|1.2847
|1.3064
|13.20
|526.00
|261
|2006.05.16 12:50
|sell
|60
|0.40
|1.2847
|1.2972
|1.2597
|262
|2006.05.16 15:10
|modify
|60
|0.40
|1.2847
|1.2829
|1.2597
|263
|2006.05.16 15:10
|s/l
|60
|0.40
|1.2829
|1.2829
|1.2597
|7.20
|533.20
|264
|2006.05.16 15:36
|buy
|61
|0.40
|1.2823
|1.2698
|1.3073
|265
|2006.05.16 17:55
|modify
|61
|0.40
|1.2823
|1.2839
|1.3073
|266
|2006.05.16 17:55
|s/l
|61
|0.40
|1.2839
|1.2839
|1.3073
|6.40
|539.60
|267
|2006.05.16 18:45
|sell
|62
|0.40
|1.2851
|1.2976
|1.2601
|268
|2006.05.17 14:22
|modify
|62
|0.40
|1.2851
|1.2830
|1.2601
|269
|2006.05.17 14:22
|s/l
|62
|0.40
|1.2830
|1.2830
|1.2601
|8.40
|548.00
|270
|2006.05.17 14:42
|buy
|63
|0.40
|1.2793
|1.2668
|1.3043
|271
|2006.05.18 13:30
|modify
|63
|0.40
|1.2793
|1.2814
|1.3043
|272
|2006.05.18 13:30
|s/l
|63
|0.40
|1.2814
|1.2814
|1.3043
|8.40
|556.40
|273
|2006.05.18 13:51
|sell
|64
|0.40
|1.2814
|1.2939
|1.2564
|274
|2006.05.18 14:26
|modify
|64
|0.40
|1.2814
|1.2800
|1.2564
|275
|2006.05.18 14:27
|s/l
|64
|0.40
|1.2800
|1.2800
|1.2564
|5.60
|562.00
|276
|2006.05.18 14:43
|buy
|65
|0.40
|1.2800
|1.2675
|1.3050
|277
|2006.05.18 14:48
|modify
|65
|0.40
|1.2800
|1.2814
|1.3050
|278
|2006.05.18 14:49
|s/l
|65
|0.40
|1.2814
|1.2814
|1.3050
|5.60
|567.60
|279
|2006.05.18 14:55
|sell
|66
|0.40
|1.2807
|1.2932
|1.2557
|280
|2006.05.18 16:00
|modify
|66
|0.40
|1.2807
|1.2784
|1.2557
|281
|2006.05.18 16:00
|s/l
|66
|0.40
|1.2784
|1.2784
|1.2557
|9.20
|576.80
|282
|2006.05.18 16:01
|buy
|67
|0.40
|1.2807
|1.2682
|1.3057
|283
|2006.05.18 17:01
|modify
|67
|0.40
|1.2807
|1.2822
|1.3057
|284
|2006.05.18 17:02
|s/l
|67
|0.40
|1.2822
|1.2822
|1.3057
|6.00
|582.80
|285
|2006.05.18 17:07
|sell
|68
|0.40
|1.2818
|1.2943
|1.2568
|286
|2006.05.19 07:20
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2804
|1.2568
|287
|2006.05.19 07:23
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2803
|1.2568
|288
|2006.05.19 07:24
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2800
|1.2568
|289
|2006.05.19 07:30
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2791
|1.2568
|290
|2006.05.19 07:33
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2790
|1.2568
|291
|2006.05.19 07:34
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2788
|1.2568
|292
|2006.05.19 07:34
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2787
|1.2568
|293
|2006.05.19 07:34
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2786
|1.2568
|294
|2006.05.19 07:34
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2785
|1.2568
|295
|2006.05.19 07:34
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2784
|1.2568
|296
|2006.05.19 07:34
|modify
|68
|0.40
|1.2818
|1.2783
|1.2568
|297
|2006.05.19 07:34
|s/l
|68
|0.40
|1.2783
|1.2783
|1.2568
|14.00
|596.80
|298
|2006.05.19 07:50
|buy
|69
|0.40
|1.2781
|1.2656
|1.3031
|299
|2006.05.22 14:09
|modify
|69
|0.40
|1.2781
|1.2795
|1.3031
|300
|2006.05.22 14:10
|s/l
|69
|0.40
|1.2795
|1.2795
|1.3031
|5.60
|602.40
|301
|2006.05.22 14:12
|sell
|70
|0.40
|1.2788
|1.2913
|1.2538
|302
|2006.05.23 22:09
|modify
|70
|0.40
|1.2788
|1.2772
|1.2538
|303
|2006.05.23 22:09
|s/l
|70
|0.40
|1.2772
|1.2772
|1.2538
|6.40
|608.80
|304
|2006.05.23 22:15
|buy
|71
|0.40
|1.2790
|1.2665
|1.3040
|305
|2006.05.24 00:10
|modify
|71
|0.40
|1.2790
|1.2807
|1.3040
|306
|2006.05.24 00:10
|s/l
|71
|0.40
|1.2807
|1.2807
|1.3040
|6.80
|615.60
|307
|2006.05.24 00:26
|sell
|72
|0.40
|1.2795
|1.2920
|1.2545
|308
|2006.05.24 00:58
|modify
|72
|0.40
|1.2795
|1.2780
|1.2545
|309
|2006.05.24 00:58
|s/l
|72
|0.40
|1.2780
|1.2780
|1.2545
|6.00
|621.60
|310
|2006.05.24 01:12
|buy
|73
|0.40
|1.2779
|1.2654
|1.3029
|311
|2006.05.24 02:34
|modify
|73
|0.40
|1.2779
|1.2795
|1.3029
|312
|2006.05.24 02:39
|modify
|73
|0.40
|1.2779
|1.2796
|1.3029
|313
|2006.05.24 02:41
|s/l
|73
|0.40
|1.2796
|1.2796
|1.3029
|6.80
|628.40
|314
|2006.05.24 02:41
|sell
|74
|0.40
|1.2796
|1.2921
|1.2546
|315
|2006.05.24 04:14
|modify
|74
|0.40
|1.2796
|1.2782
|1.2546
|316
|2006.05.24 04:14
|s/l
|74
|0.40
|1.2782
|1.2782
|1.2546
|5.60
|634.00
|317
|2006.05.24 04:20
|buy
|75
|0.40
|1.2784
|1.2659
|1.3034
|318
|2006.05.24 06:50
|modify
|75
|0.40
|1.2784
|1.2806
|1.3034
|319
|2006.05.24 06:51
|s/l
|75
|0.40
|1.2806
|1.2806
|1.3034
|8.80
|642.80
|320
|2006.05.24 07:25
|sell
|76
|0.40
|1.2818
|1.2943
|1.2568
|321
|2006.05.24 14:08
|modify
|76
|0.40
|1.2818
|1.2804
|1.2568
|322
|2006.05.24 14:08
|modify
|76
|0.40
|1.2818
|1.2801
|1.2568
|323
|2006.05.24 14:09
|s/l
|76
|0.40
|1.2801
|1.2801
|1.2568
|6.80
|649.60
|324
|2006.05.24 15:02
|buy
|77
|0.40
|1.2769
|1.2644
|1.3019
|325
|2006.05.24 18:54
|modify
|77
|0.40
|1.2769
|1.2783
|1.3019
|326
|2006.05.24 18:54
|s/l
|77
|0.40
|1.2783
|1.2783
|1.3019
|5.60
|655.20
|327
|2006.05.24 19:00
|sell
|78
|0.40
|1.2777
|1.2902
|1.2527
|328
|2006.05.24 20:34
|modify
|78
|0.40
|1.2777
|1.2763
|1.2527
|329
|2006.05.24 20:35
|modify
|78
|0.40
|1.2777
|1.2762
|1.2527
|330
|2006.05.24 20:39
|modify
|78
|0.40
|1.2777
|1.2761
|1.2527
|331
|2006.05.24 20:44
|modify
|78
|0.40
|1.2777
|1.2760
|1.2527
|332
|2006.05.24 21:26
|s/l
|78
|0.40
|1.2760
|1.2760
|1.2527
|6.80
|662.00
|333
|2006.05.24 21:26
|buy
|79
|0.40
|1.2760
|1.2635
|1.3010
|334
|2006.05.25 06:19
|modify
|79
|0.40
|1.2760
|1.2775
|1.3010
|335
|2006.05.25 06:20
|modify
|79
|0.40
|1.2760
|1.2776
|1.3010
|336
|2006.05.25 06:24
|modify
|79
|0.40
|1.2760
|1.2777
|1.3010
|337
|2006.05.25 06:24
|modify
|79
|0.40
|1.2760
|1.2778
|1.3010
|338
|2006.05.25 06:25
|s/l
|79
|0.40
|1.2778
|1.2778
|1.3010
|7.20
|669.20
|339
|2006.05.25 06:31
|sell
|80
|0.40
|1.2774
|1.2899
|1.2524
|340
|2006.05.25 12:19
|modify
|80
|0.40
|1.2774
|1.2760
|1.2524
|341
|2006.05.25 12:19
|s/l
|80
|0.40
|1.2760
|1.2760
|1.2524
|5.60
|674.80
|342
|2006.05.25 12:19
|buy
|81
|0.40
|1.2765
|1.2640
|1.3015
|343
|2006.05.25 12:35
|modify
|81
|0.40
|1.2765
|1.2794
|1.3015
|344
|2006.05.25 12:35
|s/l
|81
|0.40
|1.2794
|1.2794
|1.3015
|11.60
|686.40
|345
|2006.05.25 12:46
|sell
|82
|0.40
|1.2778
|1.2903
|1.2528
|346
|2006.05.25 12:54
|modify
|82
|0.40
|1.2778
|1.2763
|1.2528
|347
|2006.05.25 12:54
|s/l
|82
|0.40
|1.2763
|1.2763
|1.2528
|6.00
|692.40
|348
|2006.05.25 12:54
|buy
|83
|0.40
|1.2782
|1.2657
|1.3032
|349
|2006.05.25 18:30
|modify
|83
|0.40
|1.2782
|1.2800
|1.3032
|350
|2006.05.25 18:30
|s/l
|83
|0.40
|1.2800
|1.2800
|1.3032
|7.20
|699.60
|351
|2006.05.25 19:00
|sell
|84
|0.40
|1.2805
|1.2930
|1.2555
|352
|2006.05.26 01:21
|modify
|84
|0.40
|1.2805
|1.2789
|1.2555
|353
|2006.05.26 01:22
|s/l
|84
|0.40
|1.2789
|1.2789
|1.2555
|6.40
|706.00
|354
|2006.05.26 01:45
|buy
|85
|0.40
|1.2782
|1.2657
|1.3032
|355
|2006.05.26 07:44
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2796
|1.3032
|356
|2006.05.26 07:49
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2798
|1.3032
|357
|2006.05.26 07:53
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2799
|1.3032
|358
|2006.05.26 07:54
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2800
|1.3032
|359
|2006.05.26 07:56
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2801
|1.3032
|360
|2006.05.26 07:57
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2802
|1.3032
|361
|2006.05.26 07:58
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2804
|1.3032
|362
|2006.05.26 07:58
|modify
|85
|0.40
|1.2782
|1.2805
|1.3032
|363
|2006.05.26 07:58
|s/l
|85
|0.40
|1.2805
|1.2805
|1.3032
|9.20
|715.20
|364
|2006.05.26 08:20
|sell
|86
|0.40
|1.2815
|1.2940
|1.2565
|365
|2006.05.26 12:10
|modify
|86
|0.40
|1.2815
|1.2801
|1.2565
|366
|2006.05.26 12:10
|modify
|86
|0.40
|1.2815
|1.2800
|1.2565
|367
|2006.05.26 12:16
|s/l
|86
|0.40
|1.2800
|1.2800
|1.2565
|6.00
|721.20
|368
|2006.05.26 12:30
|buy
|87
|0.40
|1.2825
|1.2700
|1.3075
|369
|2006.05.26 14:39
|s/l
|87
|0.40
|1.2700
|1.2700
|1.3075
|-50.00
|671.20
|370
|2006.05.26 14:40
|buy
|88
|0.40
|1.2719
|1.2594
|1.2969
|371
|2006.05.26 15:15
|modify
|88
|0.40
|1.2719
|1.2737
|1.2969
|372
|2006.05.26 15:17
|s/l
|88
|0.40
|1.2737
|1.2737
|1.2969
|7.20
|678.40
|373
|2006.05.26 15:41
|sell
|89
|0.40
|1.2738
|1.2863
|1.2488
|374
|2006.05.26 16:51
|modify
|89
|0.40
|1.2738
|1.2724
|1.2488
|375
|2006.05.26 16:56
|modify
|89
|0.40
|1.2738
|1.2723
|1.2488
|376
|2006.05.26 16:56
|modify
|89
|0.40
|1.2738
|1.2722
|1.2488
|377
|2006.05.26 17:00
|modify
|89
|0.40
|1.2738
|1.2721
|1.2488
|378
|2006.05.26 17:00
|modify
|89
|0.40
|1.2738
|1.2719
|1.2488
|379
|2006.05.26 17:01
|s/l
|89
|0.40
|1.2719
|1.2719
|1.2488
|7.60
|686.00
|380
|2006.05.26 17:20
|buy
|90
|0.40
|1.2720
|1.2595
|1.2970
|381
|2006.05.28 23:04
|modify
|90
|0.40
|1.2720
|1.2734
|1.2970
|382
|2006.05.28 23:05
|s/l
|90
|0.40
|1.2734
|1.2734
|1.2970
|5.60
|691.60
|383
|2006.05.28 23:05
|sell
|91
|0.40
|1.2733
|1.2858
|1.2483
|384
|2006.05.30 07:03
|s/l
|91
|0.40
|1.2858
|1.2858
|1.2483
|-50.00
|641.60
|385
|2006.05.30 07:25
|sell
|92
|0.40
|1.2848
|1.2973
|1.2598
|386
|2006.05.30 12:23
|modify
|92
|0.40
|1.2848
|1.2831
|1.2598
|387
|2006.05.30 12:24
|s/l
|92
|0.40
|1.2831
|1.2831
|1.2598
|6.80
|648.40
|388
|2006.05.30 12:36
|buy
|93
|0.40
|1.2825
|1.2700
|1.3075
|389
|2006.05.30 13:16
|modify
|93
|0.40
|1.2825
|1.2841
|1.3075
|390
|2006.05.30 13:16
|s/l
|93
|0.40
|1.2841
|1.2841
|1.3075
|6.40
|654.80
|391
|2006.05.30 13:17
|sell
|94
|0.40
|1.2824
|1.2949
|1.2574
|392
|2006.06.01 00:27
|modify
|94
|0.40
|1.2824
|1.2810
|1.2574
|393
|2006.06.01 00:28
|modify
|94
|0.40
|1.2824
|1.2809
|1.2574
|394
|2006.06.01 00:30
|modify
|94
|0.40
|1.2824
|1.2807
|1.2574
|395
|2006.06.01 00:30
|modify
|94
|0.40
|1.2824
|1.2803
|1.2574
|396
|2006.06.01 00:30
|modify
|94
|0.40
|1.2824
|1.2801
|1.2574
|397
|2006.06.01 00:33
|s/l
|94
|0.40
|1.2801
|1.2801
|1.2574
|9.20
|664.00
|398
|2006.06.01 00:50
|buy
|95
|0.40
|1.2794
|1.2669
|1.3044
|399
|2006.06.01 14:54
|modify
|95
|0.40
|1.2794
|1.2813
|1.3044
|400
|2006.06.01 14:54
|modify
|95
|0.40
|1.2794
|1.2815
|1.3044
|401
|2006.06.01 14:54
|s/l
|95
|0.40
|1.2815
|1.2815
|1.3044
|8.40
|672.40
|402
|2006.06.01 15:15
|sell
|96
|0.40
|1.2806
|1.2931
|1.2556
|403
|2006.06.02 12:49
|s/l
|96
|0.40
|1.2931
|1.2931
|1.2556
|-50.00
|622.40
|404
|2006.06.02 13:20
|sell
|97
|0.40
|1.2918
|1.3043
|1.2668
|405
|2006.06.02 14:01
|modify
|97
|0.40
|1.2918
|1.2901
|1.2668
|406
|2006.06.02 14:02
|s/l
|97
|0.40
|1.2901
|1.2901
|1.2668
|6.80
|629.20
|407
|2006.06.02 14:02
|sell
|98
|0.40
|1.2911
|1.3036
|1.2661
|408
|2006.06.06 03:04
|modify
|98
|0.40
|1.2911
|1.2893
|1.2661
|409
|2006.06.06 03:07
|modify
|98
|0.40
|1.2911
|1.2892
|1.2661
|410
|2006.06.06 03:44
|s/l
|98
|0.40
|1.2892
|1.2892
|1.2661
|7.60
|636.80
|411
|2006.06.06 04:00
|sell
|99
|0.40
|1.2889
|1.3014
|1.2639
|412
|2006.06.06 10:21
|modify
|99
|0.40
|1.2889
|1.2872
|1.2639
|413
|2006.06.06 10:24
|modify
|99
|0.40
|1.2889
|1.2870
|1.2639
|414
|2006.06.06 10:24
|modify
|99
|0.40
|1.2889
|1.2868
|1.2639
|415
|2006.06.06 10:24
|modify
|99
|0.40
|1.2889
|1.2866
|1.2639
|416
|2006.06.06 10:24
|modify
|99
|0.40
|1.2889
|1.2865
|1.2639
|417
|2006.06.06 10:24
|modify
|99
|0.40
|1.2889
|1.2863
|1.2639
|418
|2006.06.06 10:26
|s/l
|99
|0.40
|1.2863
|1.2863
|1.2639
|10.40
|647.20
|419
|2006.06.06 10:36
|buy
|100
|0.40
|1.2871
|1.2746
|1.3121
|420
|2006.06.08 07:22
|s/l
|100
|0.40
|1.2746
|1.2746
|1.3121
|-50.00
|597.20
|421
|2006.06.08 07:28
|buy
|101
|0.40
|1.2760
|1.2635
|1.3010
|422
|2006.06.08 13:38
|s/l
|101
|0.40
|1.2635
|1.2635
|1.3010
|-50.00
|547.20
|423
|2006.06.08 13:55
|buy
|102
|0.40
|1.2644
|1.2519
|1.2894
|424
|2006.06.08 14:10
|modify
|102
|0.40
|1.2644
|1.2658
|1.2894
|425
|2006.06.08 14:11
|s/l
|102
|0.40
|1.2658
|1.2658
|1.2894
|5.60
|552.80
|426
|2006.06.08 14:13
|sell
|103
|0.40
|1.2650
|1.2775
|1.2400
|427
|2006.06.09 12:30
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2630
|1.2400
|428
|2006.06.09 12:30
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2628
|1.2400
|429
|2006.06.09 12:30
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2627
|1.2400
|430
|2006.06.09 12:30
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2625
|1.2400
|431
|2006.06.09 12:30
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2623
|1.2400
|432
|2006.06.09 12:31
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2622
|1.2400
|433
|2006.06.09 12:31
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2621
|1.2400
|434
|2006.06.09 12:31
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2620
|1.2400
|435
|2006.06.09 12:31
|modify
|103
|0.40
|1.2650
|1.2619
|1.2400
|436
|2006.06.09 12:32
|s/l
|103
|0.40
|1.2619
|1.2619
|1.2400
|12.40
|565.20
|437
|2006.06.09 12:32
|sell
|104
|0.40
|1.2617
|1.2742
|1.2367
|438
|2006.06.09 12:35
|modify
|104
|0.40
|1.2617
|1.2603
|1.2367
|439
|2006.06.09 12:35
|s/l
|104
|0.40
|1.2603
|1.2603
|1.2367
|5.60
|570.80
|440
|2006.06.09 13:04
|buy
|105
|0.40
|1.2619
|1.2494
|1.2869
|441
|2006.06.09 13:19
|modify
|105
|0.40
|1.2619
|1.2633
|1.2869
|442
|2006.06.09 13:19
|modify
|105
|0.40
|1.2619
|1.2634
|1.2869
|443
|2006.06.09 13:21
|modify
|105
|0.40
|1.2619
|1.2635
|1.2869
|444
|2006.06.09 13:21
|modify
|105
|0.40
|1.2619
|1.2636
|1.2869
|445
|2006.06.09 13:22
|s/l
|105
|0.40
|1.2636
|1.2636
|1.2869
|6.80
|577.60
|446
|2006.06.09 13:40
|sell
|106
|0.40
|1.2650
|1.2775
|1.2400
|447
|2006.06.09 15:20
|modify
|106
|0.40
|1.2650
|1.2631
|1.2400
|448
|2006.06.09 15:20
|modify
|106
|0.40
|1.2650
|1.2629
|1.2400
|449
|2006.06.09 15:20
|modify
|106
|0.40
|1.2650
|1.2628
|1.2400
|450
|2006.06.09 15:20
|modify
|106
|0.40
|1.2650
|1.2627
|1.2400
|451
|2006.06.09 15:20
|modify
|106
|0.40
|1.2650
|1.2625
|1.2400
|452
|2006.06.09 15:20
|modify
|106
|0.40
|1.2650
|1.2624
|1.2400
|453
|2006.06.09 15:21
|s/l
|106
|0.40
|1.2624
|1.2624
|1.2400
|10.40
|588.00
|454
|2006.06.09 15:34
|buy
|107
|0.40
|1.2635
|1.2510
|1.2885
|455
|2006.06.15 13:10
|modify
|107
|0.40
|1.2635
|1.2652
|1.2885
|456
|2006.06.15 13:10
|modify
|107
|0.40
|1.2635
|1.2653
|1.2885
|457
|2006.06.15 13:11
|s/l
|107
|0.40
|1.2653
|1.2653
|1.2885
|7.20
|595.20
|458
|2006.06.15 13:25
|sell
|108
|0.40
|1.2638
|1.2763
|1.2388
|459
|2006.06.15 15:28
|modify
|108
|0.40
|1.2638
|1.2624
|1.2388
|460
|2006.06.15 15:28
|modify
|108
|0.40
|1.2638
|1.2622
|1.2388
|461
|2006.06.15 15:29
|modify
|108
|0.40
|1.2638
|1.2621
|1.2388
|462
|2006.06.15 15:29
|modify
|108
|0.40
|1.2638
|1.2620
|1.2388
|463
|2006.06.15 15:29
|modify
|108
|0.40
|1.2638
|1.2619
|1.2388
|464
|2006.06.15 15:50
|modify
|108
|0.40
|1.2638
|1.2618
|1.2388
|465
|2006.06.15 15:57
|s/l
|108
|0.40
|1.2618
|1.2618
|1.2388
|8.00
|603.20
|466
|2006.06.15 16:02
|sell
|109
|0.40
|1.2612
|1.2737
|1.2362
|467
|2006.06.19 01:06
|modify
|109
|0.40
|1.2612
|1.2598
|1.2362
|468
|2006.06.19 01:11
|s/l
|109
|0.40
|1.2598
|1.2598
|1.2362
|5.60
|608.80
|469
|2006.06.19 01:51
|buy
|110
|0.40
|1.2578
|1.2453
|1.2828
|470
|2006.06.19 06:07
|modify
|110
|0.40
|1.2578
|1.2592
|1.2828
|471
|2006.06.19 06:07
|modify
|110
|0.40
|1.2578
|1.2593
|1.2828
|472
|2006.06.19 06:13
|modify
|110
|0.40
|1.2578
|1.2594
|1.2828
|473
|2006.06.19 06:14
|modify
|110
|0.40
|1.2578
|1.2595
|1.2828
|474
|2006.06.19 06:15
|s/l
|110
|0.40
|1.2595
|1.2595
|1.2828
|6.80
|615.60
|475
|2006.06.19 06:15
|sell
|111
|0.40
|1.2594
|1.2719
|1.2344
|476
|2006.06.19 12:26
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2580
|1.2344
|477
|2006.06.19 12:27
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2579
|1.2344
|478
|2006.06.19 12:27
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2578
|1.2344
|479
|2006.06.19 13:00
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2570
|1.2344
|480
|2006.06.19 13:00
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2568
|1.2344
|481
|2006.06.19 13:02
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2567
|1.2344
|482
|2006.06.19 13:03
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2566
|1.2344
|483
|2006.06.19 13:07
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2565
|1.2344
|484
|2006.06.19 13:07
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2564
|1.2344
|485
|2006.06.19 13:07
|modify
|111
|0.40
|1.2594
|1.2563
|1.2344
|486
|2006.06.19 13:08
|s/l
|111
|0.40
|1.2563
|1.2563
|1.2344
|12.40
|628.00
|487
|2006.06.19 13:19
|buy
|112
|0.40
|1.2567
|1.2442
|1.2817
|488
|2006.06.19 20:20
|modify
|112
|0.40
|1.2567
|1.2581
|1.2817
|489
|2006.06.19 20:23
|s/l
|112
|0.40
|1.2581
|1.2581
|1.2817
|5.60
|633.60
|490
|2006.06.19 20:23
|sell
|113
|0.40
|1.2581
|1.2706
|1.2331
|491
|2006.06.20 00:44
|modify
|113
|0.40
|1.2581
|1.2567
|1.2331
|492
|2006.06.20 00:44
|modify
|113
|0.40
|1.2581
|1.2566
|1.2331
|493
|2006.06.20 00:45
|modify
|113
|0.40
|1.2581
|1.2565
|1.2331
|494
|2006.06.20 00:45
|modify
|113
|0.40
|1.2581
|1.2564
|1.2331
|495
|2006.06.20 01:04
|s/l
|113
|0.40
|1.2564
|1.2564
|1.2331
|6.80
|640.40
|496
|2006.06.20 01:04
|buy
|114
|0.40
|1.2564
|1.2439
|1.2814
|497
|2006.06.20 05:24
|modify
|114
|0.40
|1.2564
|1.2578
|1.2814
|498
|2006.06.20 05:31
|modify
|114
|0.40
|1.2564
|1.2579
|1.2814
|499
|2006.06.20 05:31
|modify
|114
|0.40
|1.2564
|1.2581
|1.2814
|500
|2006.06.20 05:31
|modify
|114
|0.40
|1.2564
|1.2582
|1.2814
|501
|2006.06.20 05:33
|modify
|114
|0.40
|1.2564
|1.2583
|1.2814
|502
|2006.06.20 05:34
|modify
|114
|0.40
|1.2564
|1.2584
|1.2814
|503
|2006.06.20 05:37
|modify
|114
|0.40
|1.2564
|1.2585
|1.2814
|504
|2006.06.20 05:39
|s/l
|114
|0.40
|1.2585
|1.2585
|1.2814
|8.40
|648.80
|505
|2006.06.20 05:43
|sell
|115
|0.40
|1.2583
|1.2708
|1.2333
|506
|2006.06.20 09:31
|modify
|115
|0.40
|1.2583
|1.2569
|1.2333
|507
|2006.06.20 09:31
|modify
|115
|0.40
|1.2583
|1.2568
|1.2333
|508
|2006.06.20 09:40
|s/l
|115
|0.40
|1.2568
|1.2568
|1.2333
|6.00
|654.80
|509
|2006.06.20 09:40
|buy
|116
|0.40
|1.2568
|1.2443
|1.2818
|510
|2006.06.20 16:28
|modify
|116
|0.40
|1.2568
|1.2582
|1.2818
|511
|2006.06.20 16:29
|modify
|116
|0.40
|1.2568
|1.2583
|1.2818
|512
|2006.06.20 16:29
|modify
|116
|0.40
|1.2568
|1.2584
|1.2818
|513
|2006.06.20 16:29
|modify
|116
|0.40
|1.2568
|1.2585
|1.2818
|514
|2006.06.20 16:33
|s/l
|116
|0.40
|1.2585
|1.2585
|1.2818
|6.80
|661.60
|515
|2006.06.20 16:44
|sell
|117
|0.40
|1.2581
|1.2706
|1.2331
|516
|2006.06.22 13:30
|modify
|117
|0.40
|1.2581
|1.2567
|1.2331
|517
|2006.06.22 13:32
|s/l
|117
|0.40
|1.2567
|1.2567
|1.2331
|5.60
|667.20
|518
|2006.06.22 13:38
|buy
|118
|0.40
|1.2574
|1.2449
|1.2824
|519
|2006.06.23 20:04
|close at stop
|118
|0.40
|1.2509
|1.2449
|1.2824
|-26.00
|641.20