Strategy Tester Report
sphinx _EA_demo

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2001.01.09 05:00 - 2006.07.12 21:00 (2005.01.01 - 2006.01.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Słupki w tescie34054Ticks modelled2910670Modelling quality89.74%
Depozyt początkowy50000.00
Total net profit-44146.71Gross profit150699.65Gross loss-194846.36
Profit factor0.77Przewidywany zysk-110.09
Absolute drawdown44151.71Maximal drawdown46551.71 (88.84%)Relative drawdown88.84% (46551.71)
Transakcji w sumie401Short positions (won %)173 (27.17%)Long positions (won %)228 (28.07%)
Profit trades (% of total)111 (27.68%)Loss trades (% of total)290 (72.32%)
Największyprofit trade2400.00loss trade-1299.27
Averageprofit trade1357.65loss trade-671.88
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (3900.00)consecutive losses (loss in money)20 (-4220.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5400.00 (3)consecutive loss (count of losses)-13350.00 (12)
Średniconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12005.01.03 10:25sell18.001.35431.35581.3513
22005.01.03 13:02t/p18.001.35131.35581.35132400.0052400.00
32005.01.03 13:02buy28.001.35131.34981.3543
42005.01.03 15:00s/l28.001.34981.34981.3543-1200.0051200.00
52005.01.03 15:00buy38.001.34761.34611.3506
62005.01.03 16:59s/l38.001.34611.34611.3506-1200.0050000.00
72005.01.05 16:20sell48.001.32661.32811.3236
82005.01.05 17:00s/l48.001.32811.32811.3236-1200.0048800.00
92005.01.05 17:00sell58.001.32781.32931.3248
102005.01.05 18:00s/l58.001.32931.32931.3248-1200.0047600.00
112005.01.07 09:00sell68.001.31971.32121.3167
122005.01.07 11:00s/l68.001.32121.32121.3167-1200.0046400.00
132005.01.07 15:47buy77.001.31941.31791.3224
142005.01.07 17:00s/l77.001.31791.31791.3224-1050.0045350.00
152005.01.07 17:00buy87.001.31261.31111.3156
162005.01.07 17:00s/l87.001.31111.31111.3156-1050.0044300.00
172005.01.10 10:00sell97.001.30941.31091.3064
182005.01.10 11:16s/l97.001.31091.31091.3064-1050.0043250.00
192005.01.12 13:00sell107.001.31211.31361.3091
202005.01.12 14:00s/l107.001.31361.31361.3091-1050.0042200.00
212005.01.17 11:00buy117.001.31041.30891.3134
222005.01.17 14:00s/l117.001.30891.30891.3134-1050.0041150.00
232005.01.18 12:02sell127.001.30491.30641.3019
242005.01.18 13:15s/l127.001.30641.30641.3019-1050.0040100.00
252005.01.18 13:15sell137.001.30611.30761.3031
262005.01.18 14:29s/l137.001.30761.30761.3031-1050.0039050.00
272005.01.18 16:00buy146.001.30181.30031.3048
282005.01.19 09:02t/p146.001.30481.30031.30481728.7840778.78
292005.01.19 09:02sell157.001.30481.30631.3018
302005.01.19 10:00s/l157.001.30631.30631.3018-1050.0039728.78
312005.01.19 17:00buy166.001.30361.30211.3066
322005.01.19 18:04s/l166.001.30211.30211.3066-900.0038828.78
332005.01.20 09:02buy176.001.29911.29761.3021
342005.01.20 12:00s/l176.001.29761.29761.3021-900.0037928.78
352005.01.21 09:00sell186.001.29841.29991.2954
362005.01.21 10:05s/l186.001.29991.29991.2954-900.0037028.78
372005.01.21 14:00buy196.001.29581.29431.2988
382005.01.21 16:00t/p196.001.29881.29431.29881800.0038828.78
392005.01.24 14:00buy206.001.30581.30431.3088
402005.01.24 17:00s/l206.001.30431.30431.3088-900.0037928.78
412005.01.24 17:00buy216.001.30441.30291.3074
422005.01.25 02:04s/l216.001.30291.30291.3074-971.2236957.56
432005.01.25 09:06sell226.001.30441.30591.3014
442005.01.25 10:00s/l226.001.30591.30591.3014-900.0036057.56
452005.01.25 10:00sell236.001.30701.30851.3040
462005.01.25 14:00t/p236.001.30401.30851.30401800.0037857.56
472005.01.25 14:00buy246.001.30231.30081.3053
482005.01.25 17:00s/l246.001.30081.30081.3053-900.0036957.56
492005.01.26 09:02sell256.001.29841.29991.2954
502005.01.26 10:10s/l256.001.29991.29991.2954-900.0036057.56
512005.01.26 10:10sell266.001.29981.30131.2968
522005.01.26 11:00s/l266.001.30131.30131.2968-900.0035157.56
532005.01.27 10:00buy276.001.30731.30581.3103
542005.01.27 12:00s/l276.001.30581.30581.3103-900.0034257.56
552005.01.28 09:00buy286.001.30351.30201.3065
562005.01.28 15:00t/p286.001.30651.30201.30651800.0036057.56
572005.01.28 15:00sell296.001.30731.30881.3043
582005.01.28 15:15t/p296.001.30431.30881.30431800.0037857.56
592005.01.28 17:00buy306.001.30081.29931.3038
602005.01.28 18:20t/p306.001.30381.29931.30381800.0039657.56
612005.01.31 13:00sell316.001.30281.30431.2998
622005.01.31 14:13s/l316.001.30431.30431.2998-900.0038757.56
632005.01.31 15:04buy326.001.30231.30081.3053
642005.01.31 18:19t/p326.001.30531.30081.30531800.0040557.56
652005.02.01 09:00buy337.001.30271.30121.3057
662005.02.01 15:00s/l337.001.30121.30121.3057-1050.0039507.56
672005.02.02 14:09buy346.001.30671.30521.3097
682005.02.02 16:00s/l346.001.30521.30521.3097-900.0038607.56
692005.02.02 16:00buy356.001.30521.30371.3082
702005.02.02 17:00s/l356.001.30371.30371.3082-900.0037707.56
712005.02.03 12:00sell366.001.30311.30461.3001
722005.02.03 14:00t/p366.001.30011.30461.30011800.0039507.56
732005.02.04 09:00buy376.001.29691.29541.2999
742005.02.04 15:00s/l376.001.29541.29541.2999-900.0038607.56
752005.02.07 13:03sell386.001.28601.28751.2830
762005.02.07 16:29t/p386.001.28301.28751.28301800.0040407.56
772005.02.08 10:03sell397.001.27751.27901.2745
782005.02.08 12:00t/p397.001.27451.27901.27452100.0042507.56
792005.02.08 14:00sell407.001.27611.27761.2731
802005.02.08 17:19s/l407.001.27761.27761.2731-1050.0041457.56
812005.02.08 17:19sell417.001.27751.27901.2745
822005.02.08 18:23s/l417.001.27901.27901.2745-1050.0040407.56
832005.02.09 10:00buy427.001.27691.27541.2799
842005.02.09 15:00s/l427.001.27541.27541.2799-1050.0039357.56
852005.02.09 15:00buy436.001.27471.27321.2777
862005.02.09 17:00t/p436.001.27771.27321.27771800.0041157.56
872005.02.09 17:00sell447.001.27891.28041.2759
882005.02.09 18:07s/l447.001.28041.28041.2759-1050.0040107.56
892005.02.10 10:02buy457.001.28031.27881.2833
902005.02.10 11:10s/l457.001.27881.27881.2833-1050.0039057.56
912005.02.10 16:00sell466.001.28601.28751.2830
922005.02.10 17:00s/l466.001.28751.28751.2830-900.0038157.56
932005.02.11 09:06buy476.001.28711.28561.2901
942005.02.11 12:45s/l476.001.28561.28561.2901-900.0037257.56
952005.02.11 16:10sell486.001.28741.28891.2844
962005.02.11 17:16s/l486.001.28891.28891.2844-900.0036357.56
972005.02.11 17:16sell496.001.28871.29021.2857
982005.02.14 03:00s/l496.001.29021.29021.2857-801.1835556.38
992005.02.15 09:00buy506.001.29681.29531.2998
1002005.02.15 15:00t/p506.001.29981.29531.29981800.0037356.38
1012005.02.15 17:00buy516.001.29701.29551.3000
1022005.02.15 19:00t/p516.001.30001.29551.30001800.0039156.38
1032005.02.16 10:00buy526.001.30141.29991.3044
1042005.02.16 17:00s/l526.001.29991.29991.3044-900.0038256.38
1052005.02.16 17:00buy536.001.29841.29691.3014
1062005.02.16 19:00t/p536.001.30141.29691.30141800.0040056.38
1072005.02.17 15:00buy547.001.30271.30121.3057
1082005.02.17 17:00t/p547.001.30571.30121.30572100.0042156.38
1092005.02.17 17:00sell557.001.30631.30781.3033
1102005.02.17 18:00s/l557.001.30781.30781.3033-1050.0041106.38
1112005.02.18 09:03buy567.001.30701.30551.3100
1122005.02.18 10:28s/l567.001.30551.30551.3100-1050.0040056.38
1132005.02.18 10:28buy577.001.30571.30421.3087
1142005.02.18 12:00s/l577.001.30421.30421.3087-1050.0039006.38
1152005.02.18 16:00sell586.001.30651.30801.3035
1162005.02.22 04:00s/l586.001.30801.30801.3035-768.2438238.14
1172005.02.23 09:20buy596.001.32131.31981.3243
1182005.02.23 14:00s/l596.001.31981.31981.3243-900.0037338.14
1192005.02.23 16:32buy606.001.32021.31871.3232
1202005.02.23 21:59t/p606.001.32321.31871.32321800.0039138.14
1212005.02.24 15:03buy616.001.32371.32221.3267
1222005.02.24 16:00s/l616.001.32221.32221.3267-900.0038238.14
1232005.02.24 16:00buy626.001.32231.32081.3253
1242005.02.24 17:00s/l626.001.32081.32081.3253-900.0037338.14
1252005.02.25 10:11sell636.001.32061.32211.3176
1262005.02.25 12:00t/p636.001.31761.32211.31761800.0039138.14
1272005.02.25 12:44buy646.001.31551.31401.3185
1282005.02.25 15:00t/p646.001.31851.31401.31851800.0040938.14
1292005.02.25 15:00sell657.001.31951.32101.3165
1302005.02.25 18:15s/l657.001.32101.32101.3165-1050.0039888.14
1312005.02.28 14:00sell666.001.32521.32671.3222
1322005.02.28 15:00s/l666.001.32671.32671.3222-900.0038988.14
1332005.02.28 15:11buy676.001.32561.32411.3286
1342005.02.28 21:00s/l676.001.32411.32411.3286-900.0038088.14
1352005.03.01 13:47sell686.001.32171.32321.3187
1362005.03.01 16:46t/p686.001.31871.32321.31871800.0039888.14
1372005.03.03 09:00buy696.001.31261.31111.3156
1382005.03.03 11:10t/p696.001.31561.31111.31561800.0041688.14
1392005.03.03 15:00buy707.001.31371.31221.3167
1402005.03.03 16:04s/l707.001.31221.31221.3167-1050.0040638.14
1412005.03.03 17:00buy717.001.31291.31141.3159
1422005.03.03 20:00s/l717.001.31141.31141.3159-1050.0039588.14
1432005.03.04 10:00buy726.001.31121.30971.3142
1442005.03.04 15:00t/p726.001.31421.30971.31421800.0041388.14
1452005.03.07 10:00buy737.001.32231.32081.3253
1462005.03.07 12:00s/l737.001.32081.32081.3253-1050.0040338.14
1472005.03.09 14:00buy747.001.33531.33381.3383
1482005.03.09 18:03t/p747.001.33831.33381.33832100.0042438.14
1492005.03.10 12:00buy757.001.34051.33901.3435
1502005.03.10 20:00t/p757.001.34351.33901.34352100.0044538.14
1512005.03.11 09:01buy767.001.34271.34121.3457
1522005.03.11 10:04s/l767.001.34121.34121.3457-1050.0043488.14
1532005.03.11 10:04buy777.001.34151.34001.3445
1542005.03.11 16:05t/p777.001.34451.34001.34452100.0045588.14
1552005.03.11 16:05sell787.001.34461.34611.3416
1562005.03.11 17:00s/l787.001.34611.34611.3416-1050.0044538.14
1572005.03.15 09:09sell797.001.33671.33821.3337
1582005.03.15 12:00s/l797.001.33821.33821.3337-1050.0043488.14
1592005.03.15 12:00sell807.001.33841.33991.3354
1602005.03.15 15:00s/l807.001.33991.33991.3354-1050.0042438.14
1612005.03.15 16:00buy817.001.33671.33521.3397
1622005.03.15 16:00s/l817.001.33521.33521.3397-1050.0041388.14
1632005.03.22 09:00buy827.001.31671.31521.3197
1642005.03.22 15:44t/p827.001.31971.31521.31972100.0043488.14
1652005.03.24 10:46buy837.001.29941.29791.3024
1662005.03.24 11:29s/l837.001.29791.29791.3024-1050.0042438.14
1672005.03.24 11:29buy847.001.29811.29661.3011
1682005.03.24 16:20s/l847.001.29661.29661.3011-1050.0041388.14
1692005.03.24 16:20buy857.001.29671.29521.2997
1702005.03.24 18:01s/l857.001.29521.29521.2997-1050.0040338.14
1712005.03.25 14:54buy867.001.29451.29301.2975
1722005.03.28 02:56s/l867.001.29301.29301.2975-1299.2739038.87
1732005.03.28 13:31sell876.001.29301.29451.2900
1742005.03.28 15:29t/p876.001.29001.29451.29001800.0040838.87
1752005.03.28 15:29buy887.001.29001.28851.2930
1762005.03.28 15:47s/l887.001.28851.28851.2930-1050.0039788.87
1772005.03.29 14:06buy896.001.29151.29001.2945
1782005.03.29 16:33s/l896.001.29001.29001.2945-900.0038888.87
1792005.03.29 17:28sell906.001.29201.29351.2890
1802005.03.29 21:10s/l906.001.29351.29351.2890-900.0037988.87
1812005.03.30 12:00sell916.001.29401.29551.2910
1822005.03.30 14:20s/l916.001.29551.29551.2910-900.0037088.87
1832005.03.30 15:11buy926.001.29441.29291.2974
1842005.03.30 16:04t/p926.001.29741.29291.29741800.0038888.87
1852005.03.30 17:15buy936.001.29481.29331.2978
1862005.03.30 18:16s/l936.001.29331.29331.2978-900.0037988.87
1872005.03.31 09:03sell946.001.29331.29481.2903
1882005.03.31 09:32s/l946.001.29481.29481.2903-900.0037088.87
1892005.04.01 09:06buy956.001.29671.29521.2997
1902005.04.01 15:30t/p956.001.29971.29521.29971800.0038888.87
1912005.04.01 15:30sell966.001.30371.30521.3007
1922005.04.01 15:30s/l966.001.30521.30521.3007-900.0037988.87
1932005.04.01 16:25buy976.001.29651.29501.2995
1942005.04.01 17:00s/l976.001.29501.29501.2995-900.0037088.87
1952005.04.01 17:04sell986.001.29701.29851.2940
1962005.04.01 17:05t/p986.001.29401.29851.29401800.0038888.87
1972005.04.04 13:19sell996.001.28931.29081.2863
1982005.04.04 15:16t/p996.001.28631.29081.28631800.0040688.87
1992005.04.05 14:27sell1007.001.28321.28471.2802
2002005.04.05 14:59s/l1007.001.28471.28471.2802-1050.0039638.87
2012005.04.06 14:09buy1016.001.28711.28561.2901
2022005.04.06 14:16s/l1016.001.28561.28561.2901-900.0038738.87
2032005.04.08 13:09sell1026.001.28371.28521.2807
2042005.04.08 17:02s/l1026.001.28521.28521.2807-900.0037838.87
2052005.04.12 11:59buy1036.001.29811.29661.3011
2062005.04.12 14:30t/p1036.001.30111.29661.30111800.0039638.87
2072005.04.12 14:32buy1046.001.29801.29651.3010
2082005.04.12 14:33s/l1046.001.29651.29651.3010-900.0038738.87
2092005.04.13 14:14buy1056.001.29211.29061.2951
2102005.04.13 14:47s/l1056.001.29061.29061.2951-900.0037838.87
2112005.04.13 17:13sell1066.001.29161.29311.2886
2122005.04.14 04:05t/p1066.001.28861.29311.28861832.9439671.81
2132005.04.19 09:12sell1076.001.30171.30321.2987
2142005.04.19 09:24s/l1076.001.30321.30321.2987-900.0038771.81
2152005.04.19 10:18buy1086.001.30221.30071.3052
2162005.04.19 10:32s/l1086.001.30071.30071.3052-900.0037871.81
2172005.04.19 12:16sell1096.001.30201.30351.2990
2182005.04.19 12:44t/p1096.001.29901.30351.29901800.0039671.81
2192005.04.19 16:07sell1106.001.30141.30291.2984
2202005.04.19 16:31s/l1106.001.30291.30291.2984-900.0038771.81
2212005.04.20 09:36buy1116.001.30521.30371.3082
2222005.04.20 10:09s/l1116.001.30371.30371.3082-900.0037871.81
2232005.04.20 16:13sell1126.001.30581.30731.3028
2242005.04.20 16:32s/l1126.001.30731.30731.3028-900.0036971.81
2252005.04.21 09:23buy1136.001.30861.30711.3116
2262005.04.21 09:35s/l1136.001.30711.30711.3116-900.0036071.81
2272005.04.21 10:44sell1146.001.30921.31071.3062
2282005.04.21 13:45t/p1146.001.30621.31071.30621800.0037871.81
2292005.04.21 16:16sell1156.001.30911.31061.3061
2302005.04.21 16:27s/l1156.001.31061.31061.3061-900.0036971.81
2312005.04.21 17:21buy1166.001.30901.30751.3120
2322005.04.21 17:22s/l1166.001.30751.30751.3120-900.0036071.81
2332005.04.22 09:22sell1176.001.30511.30661.3021
2342005.04.22 09:59s/l1176.001.30661.30661.3021-900.0035171.81
2352005.04.26 09:03buy1186.001.29921.29771.3022
2362005.04.26 09:54s/l1186.001.29771.29771.3022-900.0034271.81
2372005.04.26 14:25sell1196.001.29921.30071.2962
2382005.04.26 16:15t/p1196.001.29621.30071.29621800.0036071.81
2392005.04.27 14:39sell1206.001.29561.29711.2926
2402005.04.27 14:56s/l1206.001.29711.29711.2926-900.0035171.81
2412005.04.27 17:06buy1216.001.29561.29411.2986
2422005.04.27 17:55s/l1216.001.29411.29411.2986-900.0034271.81
2432005.04.28 14:30sell1226.001.29311.29461.2901
2442005.04.28 14:30t/p1226.001.29011.29461.29011800.0036071.81
2452005.04.28 16:29sell1236.001.29251.29401.2895
2462005.04.28 18:55t/p1236.001.28951.29401.28951800.0037871.81
2472005.04.29 15:17buy1246.001.29291.29141.2959
2482005.04.29 16:32s/l1246.001.29141.29141.2959-900.0036971.81
2492005.04.29 17:22sell1256.001.29301.29451.2900
2502005.04.29 18:37t/p1256.001.29001.29451.29001800.0038771.81
2512005.05.02 12:00buy1266.001.28671.28521.2897
2522005.05.02 16:05s/l1266.001.28521.28521.2897-900.0037871.81
2532005.05.02 16:05buy1276.001.28551.28401.2885
2542005.05.02 16:44s/l1276.001.28401.28401.2885-900.0036971.81
2552005.05.02 17:30sell1286.001.28561.28711.2826
2562005.05.03 11:13s/l1286.001.28711.28711.2826-867.0636104.75
2572005.05.03 13:11buy1296.001.28521.28371.2882
2582005.05.03 15:23t/p1296.001.28821.28371.28821800.0037904.75
2592005.05.04 17:48buy1306.001.29331.29181.2963
2602005.05.04 18:04s/l1306.001.29181.29181.2963-900.0037004.75
2612005.05.05 15:25buy1316.001.29541.29391.2984
2622005.05.05 16:38s/l1316.001.29391.29391.2984-900.0036104.75
2632005.05.06 09:25sell1326.001.29471.29621.2917
2642005.05.06 12:05s/l1326.001.29621.29621.2917-900.0035204.75
2652005.05.06 13:52buy1336.001.29501.29351.2980
2662005.05.06 14:30s/l1336.001.29351.29351.2980-900.0034304.75
2672005.05.06 14:30buy1346.001.29351.29201.2965
2682005.05.06 14:30s/l1346.001.29201.29201.2965-900.0033404.75
2692005.05.09 10:34sell1356.001.28201.28351.2790
2702005.05.09 11:17s/l1356.001.28351.28351.2790-900.0032504.75
2712005.05.09 14:34buy1365.001.28171.28021.2847
2722005.05.09 23:10t/p1365.001.28471.28021.28471500.0034004.75
2732005.05.10 10:50sell1376.001.28401.28551.2810
2742005.05.10 11:09s/l1376.001.28551.28551.2810-900.0033104.75
2752005.05.10 12:28buy1385.001.28431.28281.2873
2762005.05.10 16:56t/p1385.001.28731.28281.28731500.0034604.75
2772005.05.11 10:31buy1396.001.28741.28591.2904
2782005.05.11 10:32s/l1396.001.28591.28591.2904-900.0033704.75
2792005.05.11 13:59buy1406.001.28791.28641.2909
2802005.05.11 14:30s/l1406.001.28641.28641.2909-900.0032804.75
2812005.05.11 14:30buy1415.001.28661.28511.2896
2822005.05.11 14:30s/l1415.001.28511.28511.2896-750.0032054.75
2832005.05.17 09:36sell1425.001.26331.26481.2603
2842005.05.17 10:40s/l1425.001.26481.26481.2603-750.0031304.75
2852005.05.17 10:40sell1435.001.26461.26611.2616
2862005.05.17 10:57s/l1435.001.26611.26611.2616-750.0030554.75
2872005.05.17 13:37buy1445.001.26331.26181.2663
2882005.05.17 14:30s/l1445.001.26181.26181.2663-750.0029804.75
2892005.05.17 14:30buy1455.001.26171.26021.2647
2902005.05.17 20:39t/p1455.001.26471.26021.26471500.0031304.75
2912005.05.18 11:01buy1465.001.26171.26021.2647
2922005.05.18 14:50t/p1465.001.26471.26021.26471500.0032804.75
2932005.05.18 15:38buy1475.001.26101.25951.2640
2942005.05.18 16:50t/p1475.001.26401.25951.26401500.0034304.75
2952005.05.19 09:14buy1486.001.26711.26561.2701
2962005.05.19 10:27s/l1486.001.26561.26561.2701-900.0033404.75
2972005.05.20 09:01sell1496.001.26351.26501.2605
2982005.05.20 10:43s/l1496.001.26501.26501.2605-900.0032504.75
2992005.05.20 10:43sell1505.001.26471.26621.2617
3002005.05.20 13:27t/p1505.001.26171.26621.26171500.0034004.75
3012005.05.23 09:58sell1516.001.25601.25751.2530
3022005.05.23 15:44s/l1516.001.25751.25751.2530-900.0033104.75
3032005.05.23 15:44sell1525.001.25721.25871.2542
3042005.05.23 16:22s/l1525.001.25871.25871.2542-750.0032354.75
3052005.05.24 11:09buy1535.001.25761.25611.2606
3062005.05.24 12:27t/p1535.001.26061.25611.26061500.0033854.75
3072005.05.24 16:41buy1546.001.25841.25691.2614
3082005.05.24 19:38s/l1546.001.25691.25691.2614-900.0032954.75
3092005.05.25 09:00buy1555.001.25831.25681.2613
3102005.05.25 10:35s/l1555.001.25681.25681.2613-750.0032204.75
3112005.05.25 11:06sell1565.001.25811.25961.2551
3122005.05.25 15:15s/l1565.001.25961.25961.2551-750.0031454.75
3132005.06.01 09:01buy1575.001.23221.23071.2352
3142005.06.01 09:58s/l1575.001.23071.23071.2352-750.0030704.75
3152005.06.03 09:04sell1585.001.22761.22911.2246
3162005.06.03 13:05s/l1585.001.22911.22911.2246-750.0029954.75
3172005.06.03 13:05sell1595.001.22881.23031.2258
3182005.06.03 14:30s/l1595.001.23031.23031.2258-750.0029204.75
3192005.06.03 14:35buy1605.001.22811.22661.2311
3202005.06.03 14:37s/l1605.001.22661.22661.2311-750.0028454.75
3212005.06.03 15:10buy1615.001.22831.22681.2313
3222005.06.03 15:24s/l1615.001.22681.22681.2313-750.0027704.75
3232005.06.03 16:00sell1625.001.22831.22981.2253
3242005.06.03 17:09t/p1625.001.22531.22981.22531500.0029204.75
3252005.06.07 14:39buy1635.001.22741.22591.2304
3262005.06.07 16:01s/l1635.001.22591.22591.2304-750.0028454.75
3272005.06.07 16:28sell1645.001.22731.22881.2243
3282005.06.07 22:00s/l1645.001.22881.22881.2243-750.0027704.75
3292005.06.09 12:15sell1655.001.22401.22551.2210
3302005.06.09 16:00t/p1655.001.22101.22551.22101500.0029204.75
3312005.06.09 16:00buy1665.001.22071.21921.2237
3322005.06.09 16:04t/p1665.001.22371.21921.22371500.0030704.75
3332005.06.10 09:24sell1675.001.22261.22411.2196
3342005.06.10 12:37s/l1675.001.22411.22411.2196-750.0029954.75
3352005.06.10 13:45buy1685.001.22271.22121.2257
3362005.06.10 14:30s/l1685.001.22121.22121.2257-750.0029204.75
3372005.06.10 14:30buy1695.001.22111.21961.2241
3382005.06.10 14:30s/l1695.001.21961.21961.2241-750.0028454.75
3392005.06.14 12:00buy1705.001.21151.21001.2145
3402005.06.14 14:27s/l1705.001.21001.21001.2145-750.0027704.75
3412005.06.14 14:30sell1715.001.21211.21361.2091
3422005.06.14 15:06t/p1715.001.20911.21361.20911500.0029204.75
3432005.06.15 11:15buy1725.001.20421.20271.2072
3442005.06.15 14:37s/l1725.001.20271.20271.2072-750.0028454.75
3452005.06.15 14:37buy1735.001.20291.20141.2059
3462005.06.15 15:00t/p1735.001.20591.20141.20591500.0029954.75
3472005.06.15 15:02buy1745.001.20431.20281.2073
3482005.06.15 15:32t/p1745.001.20731.20281.20731500.0031454.75
3492005.06.16 10:47sell1755.001.21001.21151.2070
3502005.06.16 11:42s/l1755.001.21151.21151.2070-750.0030704.75
3512005.06.16 11:42sell1765.001.21131.21281.2083
3522005.06.16 12:24s/l1765.001.21281.21281.2083-750.0029954.75
3532005.06.16 15:48buy1775.001.21011.20861.2131
3542005.06.16 15:49s/l1775.001.20861.20861.2131-750.0029204.75
3552005.06.20 10:06buy1785.001.22221.22071.2252
3562005.06.20 10:19s/l1785.001.22071.22071.2252-750.0028454.75
3572005.06.20 11:02sell1795.001.22271.22421.2197
3582005.06.20 14:37t/p1795.001.21971.22421.21971500.0029954.75
3592005.06.21 09:03sell1805.001.21461.21611.2116
3602005.06.21 09:37t/p1805.001.21161.21611.21161500.0031454.75
3612005.06.21 16:47sell1815.001.21261.21411.2096
3622005.06.21 16:48s/l1815.001.21411.21411.2096-750.0030704.75
3632005.06.21 17:35buy1825.001.21271.21121.2157
3642005.06.21 18:33t/p1825.001.21571.21121.21571500.0032204.75
3652005.06.22 11:10buy1835.001.21701.21551.2200
3662005.06.22 11:10s/l1835.001.21551.21551.2200-750.0031454.75
3672005.06.24 09:00buy1845.001.20371.20221.2067
3682005.06.24 10:19t/p1845.001.20671.20221.20671500.0032954.75
3692005.06.27 17:05buy1855.001.21431.21281.2173
3702005.06.28 08:47s/l1855.001.21281.21281.2173-809.3532145.40
3712005.06.29 11:16sell1865.001.20621.20771.2032
3722005.06.29 12:31s/l1865.001.20771.20771.2032-750.0031395.40
3732005.06.29 12:31sell1875.001.20751.20901.2045
3742005.06.29 14:56t/p1875.001.20451.20901.20451500.0032895.40
3752005.06.29 16:42sell1885.001.20591.20741.2029
3762005.06.29 17:02s/l1885.001.20741.20741.2029-750.0032145.40
3772005.06.30 09:18buy1895.001.20791.20641.2109
3782005.06.30 11:26s/l1895.001.20641.20641.2109-750.0031395.40
3792005.06.30 13:44sell1905.001.20771.20921.2047
3802005.06.30 14:11s/l1905.001.20921.20921.2047-750.0030645.40
3812005.06.30 14:54buy1915.001.20791.20641.2109
3822005.06.30 18:20t/p1915.001.21091.20641.21091500.0032145.40
3832005.07.01 11:24sell1925.001.20811.20961.2051
3842005.07.01 11:35s/l1925.001.20961.20961.2051-750.0031395.40
3852005.07.01 12:45buy1935.001.20821.20671.2112
3862005.07.01 15:09s/l1935.001.20671.20671.2112-750.0030645.40
3872005.07.01 15:17buy1945.001.20571.20421.2087
3882005.07.01 16:04s/l1945.001.20421.20421.2087-750.0029895.40
3892005.07.05 10:25sell1955.001.19031.19181.1873
3902005.07.05 10:37s/l1955.001.19181.19181.1873-750.0029145.40
3912005.07.05 11:33buy1965.001.19051.18901.1935
3922005.07.05 12:12s/l1965.001.18901.18901.1935-750.0028395.40
3932005.07.05 12:12buy1975.001.18921.18771.1922
3942005.07.05 13:41s/l1975.001.18771.18771.1922-750.0027645.40
3952005.07.05 14:34sell1985.001.19021.19171.1872
3962005.07.05 14:52s/l1985.001.19171.19171.1872-750.0026895.40
3972005.07.05 15:19buy1995.001.19051.18901.1935
3982005.07.05 17:04s/l1995.001.18901.18901.1935-750.0026145.40
3992005.07.05 17:04buy2004.001.18921.18771.1922
4002005.07.05 19:42t/p2004.001.19221.18771.19221200.0027345.40
4012005.07.06 11:16buy2015.001.19171.19021.1947
4022005.07.06 11:21s/l2015.001.19021.19021.1947-750.0026595.40
4032005.07.06 14:43sell2024.001.19181.19331.1888
4042005.07.06 15:48s/l2024.001.19331.19331.1888-600.0025995.40
4052005.07.06 15:48sell2034.001.19311.19461.1901
4062005.07.07 10:46s/l2034.001.19461.19461.1901-578.0425417.36
4072005.07.07 14:42buy2044.001.19371.19221.1967
4082005.07.07 15:07s/l2044.001.19221.19221.1967-600.0024817.36
4092005.07.07 15:07buy2054.001.19241.19091.1954
4102005.07.07 16:56t/p2054.001.19541.19091.19541200.0026017.36
4112005.07.07 17:41buy2064.001.19411.19261.1971
4122005.07.07 17:57s/l2064.001.19261.19261.1971-600.0025417.36
4132005.07.08 14:30sell2074.001.19331.19481.1903
4142005.07.08 14:30t/p2074.001.19031.19481.19031200.0026617.36
4152005.07.08 15:02sell2084.001.19291.19441.1899
4162005.07.08 15:10s/l2084.001.19441.19441.1899-600.0026017.36
4172005.07.08 17:00buy2094.001.19301.19151.1960
4182005.07.10 23:00t/p2094.001.19601.19151.19601105.0427122.40
4192005.07.14 10:16sell2105.001.20811.20961.2051
4202005.07.14 14:56s/l2105.001.20961.20961.2051-750.0026372.40
4212005.07.14 14:56sell2114.001.20941.21091.2064
4222005.07.14 14:59s/l2114.001.21091.21091.2064-600.0025772.40
4232005.07.14 17:40buy2124.001.20811.20661.2111
4242005.07.15 02:43t/p2124.001.21111.20661.21111152.5226924.92
4252005.07.15 11:50buy2135.001.20981.20831.2128
4262005.07.15 12:07s/l2135.001.20831.20831.2128-750.0026174.92
4272005.07.18 13:05buy2144.001.20521.20371.2082
4282005.07.18 17:38t/p2144.001.20821.20371.20821200.0027374.92
4292005.07.20 15:14buy2155.001.20611.20461.2091
4302005.07.20 16:08s/l2155.001.20461.20461.2091-750.0026624.92
4312005.07.20 16:08buy2164.001.20471.20321.2077
4322005.07.20 16:13s/l2164.001.20321.20321.2077-600.0026024.92
4332005.07.21 12:07buy2174.001.21451.21301.2175
4342005.07.21 13:06t/p2174.001.21751.21301.21751200.0027224.92
4352005.07.21 13:06sell2185.001.21751.21901.2145
4362005.07.21 13:07s/l2185.001.21901.21901.2145-750.0026474.92
4372005.07.21 15:49buy2194.001.21641.21491.2194
4382005.07.21 15:53s/l2194.001.21491.21491.2194-600.0025874.92
4392005.07.21 16:08sell2204.001.21641.21791.2134
4402005.07.21 16:27t/p2204.001.21341.21791.21341200.0027074.92
4412005.07.22 11:07buy2215.001.21661.21511.2196
4422005.07.22 12:48s/l2215.001.21511.21511.2196-750.0026324.92
4432005.07.22 12:48buy2224.001.21541.21391.2184
4442005.07.22 14:10s/l2224.001.21391.21391.2184-600.0025724.92
4452005.07.25 12:18buy2234.001.20601.20451.2090
4462005.07.25 17:12s/l2234.001.20451.20451.2090-600.0025124.92
4472005.07.25 17:12buy2244.001.20471.20321.2077
4482005.07.26 03:53s/l2244.001.20321.20321.2077-647.4824477.44
4492005.07.26 10:02sell2254.001.20511.20661.2021
4502005.07.26 10:36t/p2254.001.20211.20661.20211200.0025677.44
4512005.07.26 16:31sell2264.001.20331.20481.2003
4522005.07.26 17:57t/p2264.001.20031.20481.20031200.0026877.44
4532005.07.27 14:50sell2275.001.20081.20231.1978
4542005.07.27 14:53s/l2275.001.20231.20231.1978-750.0026127.44
4552005.07.28 10:59sell2284.001.20611.20761.2031
4562005.07.28 12:49s/l2284.001.20761.20761.2031-600.0025527.44
4572005.07.28 12:49sell2294.001.20731.20881.2043
4582005.07.28 13:06s/l2294.001.20881.20881.2043-600.0024927.44
4592005.07.28 16:04buy2304.001.20701.20551.2100
4602005.07.28 17:20t/p2304.001.21001.20551.21001200.0026127.44
4612005.07.29 09:21sell2314.001.21231.21381.2093
4622005.07.29 10:06t/p2314.001.20931.21381.20931200.0027327.44
4632005.07.29 14:39sell2325.001.21211.21361.2091
4642005.07.29 14:45s/l2325.001.21361.21361.2091-750.0026577.44
4652005.07.29 15:20buy2334.001.21231.21081.2153
4662005.07.29 16:42t/p2334.001.21531.21081.21531200.0027777.44
4672005.07.29 17:10buy2345.001.21191.21041.2149
4682005.07.29 17:16s/l2345.001.21041.21041.2149-750.0027027.44
4692005.08.02 09:07buy2355.001.21901.21751.2220
4702005.08.02 09:33t/p2355.001.22201.21751.22201500.0028527.44
4712005.08.02 14:30buy2365.001.22071.21921.2237
4722005.08.02 14:48t/p2365.001.22371.21921.22371500.0030027.44
4732005.08.02 16:02buy2375.001.22041.21891.2234
4742005.08.02 19:02s/l2375.001.21891.21891.2234-750.0029277.44
4752005.08.04 09:13buy2385.001.23301.23151.2360
4762005.08.04 09:26s/l2385.001.23151.23151.2360-750.0028527.44
4772005.08.04 12:19sell2395.001.23301.23451.2300
4782005.08.04 12:22s/l2395.001.23451.23451.2300-750.0027777.44
4792005.08.04 13:00sell2405.001.23351.23501.2305
4802005.08.04 16:33s/l2405.001.23501.23501.2305-750.0027027.44
4812005.08.05 09:23buy2415.001.23711.23561.2401
4822005.08.05 14:36s/l2415.001.23561.23561.2401-750.0026277.44
4832005.08.05 14:36buy2424.001.23561.23411.2386
4842005.08.05 14:37s/l2424.001.23411.23411.2386-600.0025677.44
4852005.08.08 09:04sell2434.001.23381.23531.2308
4862005.08.08 09:29s/l2434.001.23531.23531.2308-600.0025077.44
4872005.08.09 10:05buy2444.001.23711.23561.2401
4882005.08.09 14:25s/l2444.001.23561.23561.2401-600.0024477.44
4892005.08.10 15:28buy2454.001.23751.23601.2405
4902005.08.10 16:03t/p2454.001.24051.23601.24051200.0025677.44
4912005.08.10 17:03buy2464.001.23771.23621.2407
4922005.08.10 17:15s/l2464.001.23621.23621.2407-600.0025077.44
4932005.08.12 13:04buy2474.001.24621.24471.2492
4942005.08.12 14:46s/l2474.001.24471.24471.2492-600.0024477.44
4952005.08.16 10:30buy2484.001.23561.23411.2386
4962005.08.16 10:37s/l2484.001.23411.23411.2386-600.0023877.44
4972005.08.16 17:04sell2494.001.23401.23551.2310
4982005.08.16 19:56s/l2494.001.23551.23551.2310-600.0023277.44
4992005.08.18 09:37sell2504.001.22781.22931.2248
5002005.08.18 11:22t/p2504.001.22481.22931.22481200.0024477.44
5012005.08.19 11:19sell2514.001.21731.21881.2143
5022005.08.19 11:27s/l2514.001.21881.21881.2143-600.0023877.44
5032005.08.19 12:03buy2524.001.21741.21591.2204
5042005.08.19 15:18s/l2524.001.21591.21591.2204-600.0023277.44
5052005.08.19 15:18buy2534.001.21621.21471.2192
5062005.08.19 16:21s/l2534.001.21471.21471.2192-600.0022677.44
5072005.08.22 11:16buy2544.001.21731.21581.2203
5082005.08.22 12:51t/p2544.001.22031.21581.22031200.0023877.44
5092005.08.23 10:22buy2554.001.22251.22101.2255
5102005.08.23 14:45s/l2554.001.22101.22101.2255-600.0023277.44
5112005.08.23 14:45buy2564.001.22131.21981.2243
5122005.08.23 17:02s/l2564.001.21981.21981.2243-600.0022677.44
5132005.08.24 12:08sell2574.001.22101.22251.2180
5142005.08.24 14:30s/l2574.001.22251.22251.2180-600.0022077.44
5152005.08.25 14:11buy2584.001.22751.22601.2305
5162005.08.25 17:23t/p2584.001.23051.22601.23051200.0023277.44
5172005.08.25 17:23sell2594.001.23051.23201.2275
5182005.08.25 17:32s/l2594.001.23201.23201.2275-600.0022677.44
5192005.08.26 12:56buy2604.001.23051.22901.2335
5202005.08.26 16:35t/p2604.001.23351.22901.23351200.0023877.44
5212005.08.29 10:04buy2614.001.23151.23001.2345
5222005.08.29 12:39s/l2614.001.23001.23001.2345-600.0023277.44
5232005.08.30 17:07sell2624.001.22111.22261.2181
5242005.08.30 17:25s/l2624.001.22261.22261.2181-600.0022677.44
5252005.08.31 09:14buy2634.001.22131.21981.2243
5262005.08.31 12:36s/l2634.001.21981.21981.2243-600.0022077.44
5272005.08.31 14:38sell2644.001.22141.22291.2184
5282005.08.31 16:00s/l2644.001.22291.22291.2184-600.0021477.44
5292005.09.02 15:27buy2654.001.25051.24901.2535
5302005.09.02 15:59t/p2654.001.25351.24901.25351200.0022677.44
5312005.09.05 09:00sell2664.001.25481.25631.2518
5322005.09.05 10:39s/l2664.001.25631.25631.2518-600.0022077.44
5332005.09.05 10:39sell2674.001.25601.25751.2530
5342005.09.05 16:47t/p2674.001.25301.25751.25301200.0023277.44
5352005.09.06 14:30sell2684.001.24991.25141.2469
5362005.09.06 17:41t/p2684.001.24691.25141.24691200.0024477.44
5372005.09.07 11:27buy2694.001.24791.24641.2509
5382005.09.07 12:29s/l2694.001.24641.24641.2509-600.0023877.44
5392005.09.08 09:52buy2704.001.24301.24151.2460
5402005.09.08 11:12s/l2704.001.24151.24151.2460-600.0023277.44
5412005.09.08 14:00buy2714.001.24221.24071.2452
5422005.09.08 16:13s/l2714.001.24071.24071.2452-600.0022677.44
5432005.09.08 16:13buy2724.001.24071.23921.2437
5442005.09.08 16:31s/l2724.001.23921.23921.2437-600.0022077.44
5452005.09.09 11:30buy2734.001.24091.23941.2439
5462005.09.09 11:43s/l2734.001.23941.23941.2439-600.0021477.44
5472005.09.09 14:10sell2744.001.24061.24211.2376
5482005.09.09 14:33s/l2744.001.24211.24211.2376-600.0020877.44
5492005.09.09 15:28buy2754.001.24101.23951.2440
5502005.09.09 16:03s/l2754.001.23951.23951.2440-600.0020277.44
5512005.09.09 16:09sell2764.001.24081.24231.2378
5522005.09.09 16:24s/l2764.001.24231.24231.2378-600.0019677.44
5532005.09.13 09:02sell2773.001.22911.23061.2261
5542005.09.13 10:02s/l2773.001.23061.23061.2261-450.0019227.44
5552005.09.13 10:30buy2783.001.22921.22771.2322
5562005.09.13 11:00s/l2783.001.22771.22771.2322-450.0018777.44
5572005.09.13 11:10sell2793.001.22901.23051.2260
5582005.09.13 12:00t/p2793.001.22601.23051.2260900.0019677.44
5592005.09.13 14:15buy2803.001.22741.22591.2304
5602005.09.13 14:33s/l2803.001.22591.22591.2304-450.0019227.44
5612005.09.13 15:05buy2813.001.22881.22731.2318
5622005.09.13 15:17s/l2813.001.22731.22731.2318-450.0018777.44
5632005.09.14 09:38sell2823.001.22791.22941.2249
5642005.09.14 09:42s/l2823.001.22941.22941.2249-450.0018327.44
5652005.09.14 10:31buy2833.001.22801.22651.2310
5662005.09.14 14:01t/p2833.001.23101.22651.2310900.0019227.44
5672005.09.14 17:06buy2843.001.22881.22731.2318
5682005.09.14 17:16s/l2843.001.22731.22731.2318-450.0018777.44
5692005.09.16 13:06buy2853.001.22491.22341.2279
5702005.09.16 14:20s/l2853.001.22341.22341.2279-450.0018327.44
5712005.09.16 14:20buy2863.001.22361.22211.2266
5722005.09.16 15:00s/l2863.001.22211.22211.2266-450.0017877.44
5732005.09.19 17:04sell2873.001.21521.21671.2122
5742005.09.20 04:04s/l2873.001.21671.21671.2122-433.5317443.91
5752005.09.20 10:00buy2883.001.21511.21361.2181
5762005.09.20 18:03t/p2883.001.21811.21361.2181900.0018343.91
5772005.09.22 09:10buy2893.001.22181.22031.2248
5782005.09.22 12:03s/l2893.001.22031.22031.2248-450.0017893.91
5792005.09.22 12:59sell2903.001.22201.22351.2190
5802005.09.22 13:26s/l2903.001.22351.22351.2190-450.0017443.91
5812005.09.22 14:20buy2913.001.22211.22061.2251
5822005.09.22 14:40s/l2913.001.22061.22061.2251-450.0016993.91
5832005.09.23 11:00sell2923.001.21511.21661.2121
5842005.09.23 11:00s/l2923.001.21661.21661.2121-450.0016543.91
5852005.09.26 10:04sell2933.001.20441.20591.2014
5862005.09.26 10:33s/l2933.001.20591.20591.2014-450.0016093.91
5872005.09.26 11:37buy2943.001.20451.20301.2075
5882005.09.26 14:01s/l2943.001.20301.20301.2075-450.0015643.91
5892005.09.26 14:33sell2953.001.20391.20541.2009
5902005.09.26 17:34s/l2953.001.20541.20541.2009-450.0015193.91
5912005.09.26 17:34sell2963.001.20511.20661.2021
5922005.09.26 20:51s/l2963.001.20661.20661.2021-450.0014743.91
5932005.09.28 10:30buy2973.001.20201.20051.2050
5942005.09.28 17:18s/l2973.001.20051.20051.2050-450.0014293.91
5952005.09.29 10:17buy2983.001.20451.20301.2075
5962005.09.29 14:59s/l2983.001.20301.20301.2075-450.0013843.91
5972005.09.29 14:59buy2993.001.20191.20041.2049
5982005.09.29 20:00t/p2993.001.20491.20041.2049900.0014743.91
5992005.09.30 12:10sell3003.001.20321.20471.2002
6002005.09.30 12:27s/l3003.001.20471.20471.2002-450.0014293.91
6012005.09.30 14:31buy3013.001.20371.20221.2067
6022005.09.30 17:29t/p3013.001.20671.20221.2067900.0015193.91
6032005.10.04 09:04sell3023.001.19171.19321.1887
6042005.10.04 11:05s/l3023.001.19321.19321.1887-450.0014743.91
6052005.10.04 12:42buy3033.001.19191.19041.1949
6062005.10.05 06:21t/p3033.001.19491.19041.1949864.3915608.30
6072005.10.05 14:41buy3043.001.19391.19241.1969
6082005.10.05 17:36t/p3043.001.19691.19241.1969900.0016508.30
6092005.10.07 09:19buy3053.001.21611.21461.2191
6102005.10.07 12:19s/l3053.001.21461.21461.2191-450.0016058.30
6112005.10.10 11:27buy3063.001.21251.21101.2155
6122005.10.10 13:37s/l3063.001.21101.21101.2155-450.0015608.30
6132005.10.12 10:05sell3073.001.19811.19961.1951
6142005.10.12 11:19s/l3073.001.19961.19961.1951-450.0015158.30
6152005.10.14 11:11buy3083.001.20081.19931.2038
6162005.10.14 12:46s/l3083.001.19931.19931.2038-450.0014708.30
6172005.10.14 14:33sell3093.001.20151.20301.1985
6182005.10.14 14:33s/l3093.001.20301.20301.1985-450.0014258.30
6192005.10.14 15:14buy3103.001.20161.20011.2046
6202005.10.14 15:37s/l3103.001.20011.20011.2046-450.0013808.30
6212005.10.14 16:02sell3113.001.20161.20311.1986
6222005.10.14 16:16s/l3113.001.20311.20311.1986-450.0013358.30
6232005.10.17 09:19buy3123.001.20761.20611.2106
6242005.10.17 10:52s/l3123.001.20611.20611.2106-450.0012908.30
6252005.10.19 11:06sell3132.001.19361.19511.1906
6262005.10.19 11:06s/l3132.001.19511.19511.1906-300.0012608.30
6272005.10.19 14:37buy3142.001.19411.19261.1971
6282005.10.19 16:35t/p3142.001.19711.19261.1971600.0013208.30
6292005.10.20 09:17buy3152.001.19791.19641.2009
6302005.10.20 09:59s/l3152.001.19641.19641.2009-300.0012908.30
6312005.10.20 10:35sell3162.001.19791.19941.1949
6322005.10.20 20:42s/l3162.001.19941.19941.1949-300.0012608.30
6332005.10.21 12:08buy3172.001.20261.20111.2056
6342005.10.21 12:30s/l3172.001.20111.20111.2056-300.0012308.30
6352005.10.21 14:59sell3182.001.20291.20441.1999
6362005.10.21 17:17t/p3182.001.19991.20441.1999600.0012908.30
6372005.10.24 12:02buy3192.001.19461.19311.1976
6382005.10.24 16:19t/p3192.001.19761.19311.1976600.0013508.30
6392005.10.25 10:00sell3203.001.19701.19851.1940
6402005.10.25 10:12s/l3203.001.19851.19851.1940-450.0013058.30
6412005.10.26 09:09buy3212.001.20991.20841.2129
6422005.10.26 09:20s/l3212.001.20841.20841.2129-300.0012758.30
6432005.10.26 16:04sell3222.001.20941.21091.2064
6442005.10.26 18:15t/p3222.001.20641.21091.2064600.0013358.30
6452005.10.28 13:37buy3233.001.21441.21291.2174
6462005.10.28 14:30s/l3233.001.21291.21291.2174-450.0012908.30
6472005.10.28 14:30buy3242.001.21301.21151.2160
6482005.10.28 14:31s/l3242.001.21151.21151.2160-300.0012608.30
6492005.10.31 10:00sell3252.001.20781.20931.2048
6502005.10.31 13:00t/p3252.001.20481.20931.2048600.0013208.30
6512005.11.01 09:00sell3262.001.19891.20041.1959
6522005.11.01 10:02s/l3262.001.20041.20041.1959-300.0012908.30
6532005.11.01 16:00buy3272.001.19881.19731.2018
6542005.11.01 23:00t/p3272.001.20181.19731.2018600.0013508.30
6552005.11.02 10:00buy3283.001.20141.19991.2044
6562005.11.02 13:00s/l3283.001.19991.19991.2044-450.0013058.30
6572005.11.02 15:00sell3292.001.20231.20381.1993
6582005.11.02 16:16s/l3292.001.20381.20381.1993-300.0012758.30
6592005.11.03 09:00buy3302.001.20581.20431.2088
6602005.11.03 14:30s/l3302.001.20431.20431.2088-300.0012458.30
6612005.11.04 13:00buy3312.001.19381.19231.1968
6622005.11.04 15:00t/p3312.001.19681.19231.1968600.0013058.30
6632005.11.04 15:00sell3322.001.19721.19871.1942
6642005.11.04 15:29t/p3322.001.19421.19871.1942600.0013658.30
6652005.11.04 16:00buy3333.001.19261.19111.1956
6662005.11.04 17:00s/l3333.001.19111.19111.1956-450.0013208.30
6672005.11.07 11:09sell3342.001.18271.18421.1797
6682005.11.07 15:00t/p3342.001.17971.18421.1797600.0013808.30
6692005.11.07 15:00buy3353.001.17921.17771.1822
6702005.11.07 16:00s/l3353.001.17771.17771.1822-450.0013358.30
6712005.11.08 16:00sell3363.001.17561.17711.1726
6722005.11.08 17:33s/l3363.001.17711.17711.1726-450.0012908.30
6732005.11.09 09:00buy3372.001.17691.17541.1799
6742005.11.09 13:00s/l3372.001.17541.17541.1799-300.0012608.30
6752005.11.09 15:00sell3382.001.17781.17931.1748
6762005.11.09 15:28t/p3382.001.17481.17931.1748600.0013208.30
6772005.11.09 16:00buy3392.001.17281.17131.1758
6782005.11.09 20:00t/p3392.001.17581.17131.1758600.0013808.30
6792005.11.10 13:30buy3403.001.17651.17501.1795
6802005.11.10 14:30t/p3403.001.17951.17501.1795900.0014708.30
6812005.11.10 14:30sell3413.001.17951.18101.1765
6822005.11.10 14:32t/p3413.001.17651.18101.1765900.0015608.30
6832005.11.10 15:22sell3423.001.17651.17801.1735
6842005.11.10 16:00t/p3423.001.17351.17801.1735900.0016508.30
6852005.11.11 09:06sell3433.001.17071.17221.1677
6862005.11.11 21:46s/l3433.001.17221.17221.1677-450.0016058.30
6872005.11.14 12:59buy3443.001.17321.17171.1762
6882005.11.14 13:59s/l3443.001.17171.17171.1762-450.0015608.30
6892005.11.15 11:07buy3453.001.16931.16781.1723
6902005.11.15 11:27s/l3453.001.16781.16781.1723-450.0015158.30
6912005.11.15 15:09sell3463.001.16871.17021.1657
6922005.11.15 16:26s/l3463.001.17021.17021.1657-450.0014708.30
6932005.11.15 16:26sell3473.001.16991.17141.1669
6942005.11.15 17:34s/l3473.001.17141.17141.1669-450.0014258.30
6952005.11.15 17:34sell3483.001.17111.17261.1681
6962005.11.15 21:48s/l3483.001.17261.17261.1681-450.0013808.30
6972005.11.16 11:09buy3493.001.17141.16991.1744
6982005.11.16 11:31s/l3493.001.16991.16991.1744-450.0013358.30
6992005.11.17 09:32sell3503.001.16731.16881.1643
7002005.11.17 09:49s/l3503.001.16881.16881.1643-450.0012908.30
7012005.11.17 11:05buy3512.001.16761.16611.1706
7022005.11.17 16:00t/p3512.001.17061.16611.1706600.0013508.30
7032005.11.18 15:01sell3523.001.17211.17361.1691
7042005.11.18 15:02s/l3523.001.17361.17361.1691-450.0013058.30
7052005.11.18 16:11buy3532.001.17201.17051.1750
7062005.11.18 16:19s/l3532.001.17051.17051.1750-300.0012758.30
7072005.11.18 17:10sell3542.001.17201.17351.1690
7082005.11.18 17:19s/l3542.001.17351.17351.1690-300.0012458.30
7092005.11.21 16:08buy3552.001.17921.17771.1822
7102005.11.21 16:09s/l3552.001.17771.17771.1822-300.0012158.30
7112005.11.22 16:14sell3562.001.17191.17341.1689
7122005.11.22 16:46s/l3562.001.17341.17341.1689-300.0011858.30
7132005.11.22 17:00sell3572.001.17211.17361.1691
7142005.11.22 17:10s/l3572.001.17361.17361.1691-300.0011558.30
7152005.11.23 10:33buy3582.001.17911.17761.1821
7162005.11.23 12:12s/l3582.001.17761.17761.1821-300.0011258.30
7172005.11.23 12:12buy3592.001.17771.17621.1807
7182005.11.23 15:17t/p3592.001.18071.17621.1807600.0011858.30
7192005.11.23 15:17sell3602.001.18101.18251.1780
7202005.11.23 16:06t/p3602.001.17801.18251.1780600.0012458.30
7212005.11.24 09:50buy3612.001.18101.17951.1840
7222005.11.24 10:04s/l3612.001.17951.17951.1840-300.0012158.30
7232005.11.25 14:57sell3622.001.17701.17851.1740
7242005.11.25 16:11t/p3622.001.17401.17851.1740600.0012758.30
7252005.11.28 11:03sell3632.001.17081.17231.1678
7262005.11.28 14:12s/l3632.001.17231.17231.1678-300.0012458.30
7272005.11.30 09:42buy3642.001.17811.17661.1811
7282005.11.30 14:14s/l3642.001.17661.17661.1811-300.0012158.30
7292005.11.30 14:28sell3652.001.17791.17941.1749
7302005.11.30 16:34s/l3652.001.17941.17941.1749-300.0011858.30
7312005.11.30 16:34sell3662.001.17921.18071.1762
7322005.12.01 13:42t/p3662.001.17621.18071.1762610.9812469.28
7332005.12.02 14:47sell3672.001.17261.17411.1696
7342005.12.02 14:55s/l3672.001.17411.17411.1696-300.0012169.28
7352005.12.02 15:00buy3682.001.17221.17071.1752
7362005.12.02 15:23s/l3682.001.17071.17071.1752-300.0011869.28
7372005.12.05 09:04sell3692.001.17021.17171.1672
7382005.12.05 12:10s/l3692.001.17171.17171.1672-300.0011569.28
7392005.12.06 09:31sell3702.001.17861.18011.1756
7402005.12.06 15:11s/l3702.001.18011.18011.1756-300.0011269.28
7412005.12.06 15:11sell3712.001.17981.18131.1768
7422005.12.06 15:29t/p3712.001.17681.18131.1768600.0011869.28
7432005.12.06 17:12sell3722.001.17821.17971.1752
7442005.12.06 18:31s/l3722.001.17971.17971.1752-300.0011569.28
7452005.12.09 12:06sell3732.001.18081.18231.1778
7462005.12.09 15:52s/l3732.001.18231.18231.1778-300.0011269.28
7472005.12.09 15:52sell3742.001.18201.18351.1790
7482005.12.09 16:06s/l3742.001.18351.18351.1790-300.0010969.28
7492005.12.13 09:00buy3752.001.19601.19451.1990
7502005.12.13 09:02s/l3752.001.19451.19451.1990-300.0010669.28
7512005.12.15 09:01sell3762.001.20041.20191.1974
7522005.12.15 09:12s/l3762.001.20191.20191.1974-300.0010369.28
7532005.12.15 10:00sell3772.001.20001.20151.1970
7542005.12.15 10:15s/l3772.001.20151.20151.1970-300.0010069.28
7552005.12.15 14:15buy3782.001.20001.19851.2030
7562005.12.15 15:00s/l3782.001.19851.19851.2030-300.009769.28
7572005.12.15 15:00buy3792.001.19881.19731.2018
7582005.12.15 16:07s/l3792.001.19731.19731.2018-300.009469.28
7592005.12.16 14:53buy3802.001.19701.19551.2000
7602005.12.16 16:11t/p3802.001.20001.19551.2000600.0010069.28
7612005.12.19 09:02buy3812.001.20111.19961.2041
7622005.12.19 13:29s/l3812.001.19961.19961.2041-300.009769.28
7632005.12.19 13:29buy3822.001.19991.19841.2029
7642005.12.19 13:39s/l3822.001.19841.19841.2029-300.009469.28
7652005.12.21 12:13buy3832.001.18711.18561.1901
7662005.12.21 13:19s/l3832.001.18561.18561.1901-300.009169.28
7672005.12.21 13:19buy3842.001.18591.18441.1889
7682005.12.21 15:29s/l3842.001.18441.18441.1889-300.008869.28
7692005.12.22 09:00buy3852.001.18311.18161.1861
7702005.12.22 09:52s/l3852.001.18161.18161.1861-300.008569.28
7712005.12.22 10:37sell3862.001.18281.18431.1798
7722005.12.22 10:43s/l3862.001.18431.18431.1798-300.008269.28
7732005.12.22 11:00sell3872.001.18301.18451.1800
7742005.12.22 15:05s/l3872.001.18451.18451.1800-300.007969.28
7752005.12.23 09:14buy3882.001.18721.18571.1902
7762005.12.23 12:59s/l3882.001.18571.18571.1902-300.007669.28
7772005.12.23 12:59buy3892.001.18561.18411.1886
7782005.12.23 13:00s/l3892.001.18411.18411.1886-300.007369.28
7792005.12.23 16:26sell3902.001.18671.18821.1837
7802005.12.23 16:34s/l3902.001.18821.18821.1837-300.007069.28
7812005.12.23 17:00buy3912.001.18681.18531.1898
7822005.12.23 17:41s/l3912.001.18531.18531.1898-300.006769.28
7832005.12.26 09:00buy3922.001.18561.18411.1886
7842005.12.27 00:59s/l3922.001.18411.18411.1886-323.746445.54
7852005.12.27 09:01sell3930.501.18461.18611.1816
7862005.12.27 09:21s/l3930.501.18611.18611.1816-75.006370.54
7872005.12.27 13:00buy3940.501.18481.18331.1878
7882005.12.27 20:38s/l3940.501.18331.18331.1878-75.006295.54
7892005.12.28 17:53buy3950.501.18821.18671.1912
7902005.12.28 17:54s/l3950.501.18671.18671.1912-75.006220.54
7912005.12.29 09:22buy3960.501.18581.18431.1888
7922005.12.29 10:19s/l3960.501.18431.18431.1888-75.006145.54
7932005.12.29 10:19buy3970.501.18421.18271.1872
7942005.12.29 13:29s/l3970.501.18271.18271.1872-75.006070.54
7952005.12.29 17:10sell3980.501.18461.18611.1816
7962005.12.30 03:17s/l3980.501.18611.18611.1816-72.255998.29
7972005.12.30 09:56buy3990.501.18531.18381.1883
7982005.12.30 10:15s/l3990.501.18381.18381.1883-75.005923.29
7992005.12.30 10:15buy4000.501.18391.18241.1869
8002005.12.30 13:13s/l4000.501.18241.18241.1869-75.005848.29
8012005.12.30 17:39sell4010.501.18421.18571.1812
8022005.12.30 21:59close at stop4010.501.18411.18571.18125.005853.29