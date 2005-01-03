|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2001.01.09 05:00 - 2006.07.12 21:00 (2005.01.01 - 2006.01.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Słupki w tescie
|34054
|Ticks modelled
|2910670
|Modelling quality
|89.74%
|Depozyt początkowy
|50000.00
|Total net profit
|-44146.71
|Gross profit
|150699.65
|Gross loss
|-194846.36
|Profit factor
|0.77
|Przewidywany zysk
|-110.09
|Absolute drawdown
|44151.71
|Maximal drawdown
|46551.71 (88.84%)
|Relative drawdown
|88.84% (46551.71)
|Transakcji w sumie
|401
|Short positions (won %)
|173 (27.17%)
|Long positions (won %)
|228 (28.07%)
|Profit trades (% of total)
|111 (27.68%)
|Loss trades (% of total)
|290 (72.32%)
|Największy
|profit trade
|2400.00
|loss trade
|-1299.27
|Average
|profit trade
|1357.65
|loss trade
|-671.88
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (3900.00)
|consecutive losses (loss in money)
|20 (-4220.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5400.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-13350.00 (12)
|Średni
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2005.01.03 10:25
|sell
|1
|8.00
|1.3543
|1.3558
|1.3513
|2
|2005.01.03 13:02
|t/p
|1
|8.00
|1.3513
|1.3558
|1.3513
|2400.00
|52400.00
|3
|2005.01.03 13:02
|buy
|2
|8.00
|1.3513
|1.3498
|1.3543
|4
|2005.01.03 15:00
|s/l
|2
|8.00
|1.3498
|1.3498
|1.3543
|-1200.00
|51200.00
|5
|2005.01.03 15:00
|buy
|3
|8.00
|1.3476
|1.3461
|1.3506
|6
|2005.01.03 16:59
|s/l
|3
|8.00
|1.3461
|1.3461
|1.3506
|-1200.00
|50000.00
|7
|2005.01.05 16:20
|sell
|4
|8.00
|1.3266
|1.3281
|1.3236
|8
|2005.01.05 17:00
|s/l
|4
|8.00
|1.3281
|1.3281
|1.3236
|-1200.00
|48800.00
|9
|2005.01.05 17:00
|sell
|5
|8.00
|1.3278
|1.3293
|1.3248
|10
|2005.01.05 18:00
|s/l
|5
|8.00
|1.3293
|1.3293
|1.3248
|-1200.00
|47600.00
|11
|2005.01.07 09:00
|sell
|6
|8.00
|1.3197
|1.3212
|1.3167
|12
|2005.01.07 11:00
|s/l
|6
|8.00
|1.3212
|1.3212
|1.3167
|-1200.00
|46400.00
|13
|2005.01.07 15:47
|buy
|7
|7.00
|1.3194
|1.3179
|1.3224
|14
|2005.01.07 17:00
|s/l
|7
|7.00
|1.3179
|1.3179
|1.3224
|-1050.00
|45350.00
|15
|2005.01.07 17:00
|buy
|8
|7.00
|1.3126
|1.3111
|1.3156
|16
|2005.01.07 17:00
|s/l
|8
|7.00
|1.3111
|1.3111
|1.3156
|-1050.00
|44300.00
|17
|2005.01.10 10:00
|sell
|9
|7.00
|1.3094
|1.3109
|1.3064
|18
|2005.01.10 11:16
|s/l
|9
|7.00
|1.3109
|1.3109
|1.3064
|-1050.00
|43250.00
|19
|2005.01.12 13:00
|sell
|10
|7.00
|1.3121
|1.3136
|1.3091
|20
|2005.01.12 14:00
|s/l
|10
|7.00
|1.3136
|1.3136
|1.3091
|-1050.00
|42200.00
|21
|2005.01.17 11:00
|buy
|11
|7.00
|1.3104
|1.3089
|1.3134
|22
|2005.01.17 14:00
|s/l
|11
|7.00
|1.3089
|1.3089
|1.3134
|-1050.00
|41150.00
|23
|2005.01.18 12:02
|sell
|12
|7.00
|1.3049
|1.3064
|1.3019
|24
|2005.01.18 13:15
|s/l
|12
|7.00
|1.3064
|1.3064
|1.3019
|-1050.00
|40100.00
|25
|2005.01.18 13:15
|sell
|13
|7.00
|1.3061
|1.3076
|1.3031
|26
|2005.01.18 14:29
|s/l
|13
|7.00
|1.3076
|1.3076
|1.3031
|-1050.00
|39050.00
|27
|2005.01.18 16:00
|buy
|14
|6.00
|1.3018
|1.3003
|1.3048
|28
|2005.01.19 09:02
|t/p
|14
|6.00
|1.3048
|1.3003
|1.3048
|1728.78
|40778.78
|29
|2005.01.19 09:02
|sell
|15
|7.00
|1.3048
|1.3063
|1.3018
|30
|2005.01.19 10:00
|s/l
|15
|7.00
|1.3063
|1.3063
|1.3018
|-1050.00
|39728.78
|31
|2005.01.19 17:00
|buy
|16
|6.00
|1.3036
|1.3021
|1.3066
|32
|2005.01.19 18:04
|s/l
|16
|6.00
|1.3021
|1.3021
|1.3066
|-900.00
|38828.78
|33
|2005.01.20 09:02
|buy
|17
|6.00
|1.2991
|1.2976
|1.3021
|34
|2005.01.20 12:00
|s/l
|17
|6.00
|1.2976
|1.2976
|1.3021
|-900.00
|37928.78
|35
|2005.01.21 09:00
|sell
|18
|6.00
|1.2984
|1.2999
|1.2954
|36
|2005.01.21 10:05
|s/l
|18
|6.00
|1.2999
|1.2999
|1.2954
|-900.00
|37028.78
|37
|2005.01.21 14:00
|buy
|19
|6.00
|1.2958
|1.2943
|1.2988
|38
|2005.01.21 16:00
|t/p
|19
|6.00
|1.2988
|1.2943
|1.2988
|1800.00
|38828.78
|39
|2005.01.24 14:00
|buy
|20
|6.00
|1.3058
|1.3043
|1.3088
|40
|2005.01.24 17:00
|s/l
|20
|6.00
|1.3043
|1.3043
|1.3088
|-900.00
|37928.78
|41
|2005.01.24 17:00
|buy
|21
|6.00
|1.3044
|1.3029
|1.3074
|42
|2005.01.25 02:04
|s/l
|21
|6.00
|1.3029
|1.3029
|1.3074
|-971.22
|36957.56
|43
|2005.01.25 09:06
|sell
|22
|6.00
|1.3044
|1.3059
|1.3014
|44
|2005.01.25 10:00
|s/l
|22
|6.00
|1.3059
|1.3059
|1.3014
|-900.00
|36057.56
|45
|2005.01.25 10:00
|sell
|23
|6.00
|1.3070
|1.3085
|1.3040
|46
|2005.01.25 14:00
|t/p
|23
|6.00
|1.3040
|1.3085
|1.3040
|1800.00
|37857.56
|47
|2005.01.25 14:00
|buy
|24
|6.00
|1.3023
|1.3008
|1.3053
|48
|2005.01.25 17:00
|s/l
|24
|6.00
|1.3008
|1.3008
|1.3053
|-900.00
|36957.56
|49
|2005.01.26 09:02
|sell
|25
|6.00
|1.2984
|1.2999
|1.2954
|50
|2005.01.26 10:10
|s/l
|25
|6.00
|1.2999
|1.2999
|1.2954
|-900.00
|36057.56
|51
|2005.01.26 10:10
|sell
|26
|6.00
|1.2998
|1.3013
|1.2968
|52
|2005.01.26 11:00
|s/l
|26
|6.00
|1.3013
|1.3013
|1.2968
|-900.00
|35157.56
|53
|2005.01.27 10:00
|buy
|27
|6.00
|1.3073
|1.3058
|1.3103
|54
|2005.01.27 12:00
|s/l
|27
|6.00
|1.3058
|1.3058
|1.3103
|-900.00
|34257.56
|55
|2005.01.28 09:00
|buy
|28
|6.00
|1.3035
|1.3020
|1.3065
|56
|2005.01.28 15:00
|t/p
|28
|6.00
|1.3065
|1.3020
|1.3065
|1800.00
|36057.56
|57
|2005.01.28 15:00
|sell
|29
|6.00
|1.3073
|1.3088
|1.3043
|58
|2005.01.28 15:15
|t/p
|29
|6.00
|1.3043
|1.3088
|1.3043
|1800.00
|37857.56
|59
|2005.01.28 17:00
|buy
|30
|6.00
|1.3008
|1.2993
|1.3038
|60
|2005.01.28 18:20
|t/p
|30
|6.00
|1.3038
|1.2993
|1.3038
|1800.00
|39657.56
|61
|2005.01.31 13:00
|sell
|31
|6.00
|1.3028
|1.3043
|1.2998
|62
|2005.01.31 14:13
|s/l
|31
|6.00
|1.3043
|1.3043
|1.2998
|-900.00
|38757.56
|63
|2005.01.31 15:04
|buy
|32
|6.00
|1.3023
|1.3008
|1.3053
|64
|2005.01.31 18:19
|t/p
|32
|6.00
|1.3053
|1.3008
|1.3053
|1800.00
|40557.56
|65
|2005.02.01 09:00
|buy
|33
|7.00
|1.3027
|1.3012
|1.3057
|66
|2005.02.01 15:00
|s/l
|33
|7.00
|1.3012
|1.3012
|1.3057
|-1050.00
|39507.56
|67
|2005.02.02 14:09
|buy
|34
|6.00
|1.3067
|1.3052
|1.3097
|68
|2005.02.02 16:00
|s/l
|34
|6.00
|1.3052
|1.3052
|1.3097
|-900.00
|38607.56
|69
|2005.02.02 16:00
|buy
|35
|6.00
|1.3052
|1.3037
|1.3082
|70
|2005.02.02 17:00
|s/l
|35
|6.00
|1.3037
|1.3037
|1.3082
|-900.00
|37707.56
|71
|2005.02.03 12:00
|sell
|36
|6.00
|1.3031
|1.3046
|1.3001
|72
|2005.02.03 14:00
|t/p
|36
|6.00
|1.3001
|1.3046
|1.3001
|1800.00
|39507.56
|73
|2005.02.04 09:00
|buy
|37
|6.00
|1.2969
|1.2954
|1.2999
|74
|2005.02.04 15:00
|s/l
|37
|6.00
|1.2954
|1.2954
|1.2999
|-900.00
|38607.56
|75
|2005.02.07 13:03
|sell
|38
|6.00
|1.2860
|1.2875
|1.2830
|76
|2005.02.07 16:29
|t/p
|38
|6.00
|1.2830
|1.2875
|1.2830
|1800.00
|40407.56
|77
|2005.02.08 10:03
|sell
|39
|7.00
|1.2775
|1.2790
|1.2745
|78
|2005.02.08 12:00
|t/p
|39
|7.00
|1.2745
|1.2790
|1.2745
|2100.00
|42507.56
|79
|2005.02.08 14:00
|sell
|40
|7.00
|1.2761
|1.2776
|1.2731
|80
|2005.02.08 17:19
|s/l
|40
|7.00
|1.2776
|1.2776
|1.2731
|-1050.00
|41457.56
|81
|2005.02.08 17:19
|sell
|41
|7.00
|1.2775
|1.2790
|1.2745
|82
|2005.02.08 18:23
|s/l
|41
|7.00
|1.2790
|1.2790
|1.2745
|-1050.00
|40407.56
|83
|2005.02.09 10:00
|buy
|42
|7.00
|1.2769
|1.2754
|1.2799
|84
|2005.02.09 15:00
|s/l
|42
|7.00
|1.2754
|1.2754
|1.2799
|-1050.00
|39357.56
|85
|2005.02.09 15:00
|buy
|43
|6.00
|1.2747
|1.2732
|1.2777
|86
|2005.02.09 17:00
|t/p
|43
|6.00
|1.2777
|1.2732
|1.2777
|1800.00
|41157.56
|87
|2005.02.09 17:00
|sell
|44
|7.00
|1.2789
|1.2804
|1.2759
|88
|2005.02.09 18:07
|s/l
|44
|7.00
|1.2804
|1.2804
|1.2759
|-1050.00
|40107.56
|89
|2005.02.10 10:02
|buy
|45
|7.00
|1.2803
|1.2788
|1.2833
|90
|2005.02.10 11:10
|s/l
|45
|7.00
|1.2788
|1.2788
|1.2833
|-1050.00
|39057.56
|91
|2005.02.10 16:00
|sell
|46
|6.00
|1.2860
|1.2875
|1.2830
|92
|2005.02.10 17:00
|s/l
|46
|6.00
|1.2875
|1.2875
|1.2830
|-900.00
|38157.56
|93
|2005.02.11 09:06
|buy
|47
|6.00
|1.2871
|1.2856
|1.2901
|94
|2005.02.11 12:45
|s/l
|47
|6.00
|1.2856
|1.2856
|1.2901
|-900.00
|37257.56
|95
|2005.02.11 16:10
|sell
|48
|6.00
|1.2874
|1.2889
|1.2844
|96
|2005.02.11 17:16
|s/l
|48
|6.00
|1.2889
|1.2889
|1.2844
|-900.00
|36357.56
|97
|2005.02.11 17:16
|sell
|49
|6.00
|1.2887
|1.2902
|1.2857
|98
|2005.02.14 03:00
|s/l
|49
|6.00
|1.2902
|1.2902
|1.2857
|-801.18
|35556.38
|99
|2005.02.15 09:00
|buy
|50
|6.00
|1.2968
|1.2953
|1.2998
|100
|2005.02.15 15:00
|t/p
|50
|6.00
|1.2998
|1.2953
|1.2998
|1800.00
|37356.38
|101
|2005.02.15 17:00
|buy
|51
|6.00
|1.2970
|1.2955
|1.3000
|102
|2005.02.15 19:00
|t/p
|51
|6.00
|1.3000
|1.2955
|1.3000
|1800.00
|39156.38
|103
|2005.02.16 10:00
|buy
|52
|6.00
|1.3014
|1.2999
|1.3044
|104
|2005.02.16 17:00
|s/l
|52
|6.00
|1.2999
|1.2999
|1.3044
|-900.00
|38256.38
|105
|2005.02.16 17:00
|buy
|53
|6.00
|1.2984
|1.2969
|1.3014
|106
|2005.02.16 19:00
|t/p
|53
|6.00
|1.3014
|1.2969
|1.3014
|1800.00
|40056.38
|107
|2005.02.17 15:00
|buy
|54
|7.00
|1.3027
|1.3012
|1.3057
|108
|2005.02.17 17:00
|t/p
|54
|7.00
|1.3057
|1.3012
|1.3057
|2100.00
|42156.38
|109
|2005.02.17 17:00
|sell
|55
|7.00
|1.3063
|1.3078
|1.3033
|110
|2005.02.17 18:00
|s/l
|55
|7.00
|1.3078
|1.3078
|1.3033
|-1050.00
|41106.38
|111
|2005.02.18 09:03
|buy
|56
|7.00
|1.3070
|1.3055
|1.3100
|112
|2005.02.18 10:28
|s/l
|56
|7.00
|1.3055
|1.3055
|1.3100
|-1050.00
|40056.38
|113
|2005.02.18 10:28
|buy
|57
|7.00
|1.3057
|1.3042
|1.3087
|114
|2005.02.18 12:00
|s/l
|57
|7.00
|1.3042
|1.3042
|1.3087
|-1050.00
|39006.38
|115
|2005.02.18 16:00
|sell
|58
|6.00
|1.3065
|1.3080
|1.3035
|116
|2005.02.22 04:00
|s/l
|58
|6.00
|1.3080
|1.3080
|1.3035
|-768.24
|38238.14
|117
|2005.02.23 09:20
|buy
|59
|6.00
|1.3213
|1.3198
|1.3243
|118
|2005.02.23 14:00
|s/l
|59
|6.00
|1.3198
|1.3198
|1.3243
|-900.00
|37338.14
|119
|2005.02.23 16:32
|buy
|60
|6.00
|1.3202
|1.3187
|1.3232
|120
|2005.02.23 21:59
|t/p
|60
|6.00
|1.3232
|1.3187
|1.3232
|1800.00
|39138.14
|121
|2005.02.24 15:03
|buy
|61
|6.00
|1.3237
|1.3222
|1.3267
|122
|2005.02.24 16:00
|s/l
|61
|6.00
|1.3222
|1.3222
|1.3267
|-900.00
|38238.14
|123
|2005.02.24 16:00
|buy
|62
|6.00
|1.3223
|1.3208
|1.3253
|124
|2005.02.24 17:00
|s/l
|62
|6.00
|1.3208
|1.3208
|1.3253
|-900.00
|37338.14
|125
|2005.02.25 10:11
|sell
|63
|6.00
|1.3206
|1.3221
|1.3176
|126
|2005.02.25 12:00
|t/p
|63
|6.00
|1.3176
|1.3221
|1.3176
|1800.00
|39138.14
|127
|2005.02.25 12:44
|buy
|64
|6.00
|1.3155
|1.3140
|1.3185
|128
|2005.02.25 15:00
|t/p
|64
|6.00
|1.3185
|1.3140
|1.3185
|1800.00
|40938.14
|129
|2005.02.25 15:00
|sell
|65
|7.00
|1.3195
|1.3210
|1.3165
|130
|2005.02.25 18:15
|s/l
|65
|7.00
|1.3210
|1.3210
|1.3165
|-1050.00
|39888.14
|131
|2005.02.28 14:00
|sell
|66
|6.00
|1.3252
|1.3267
|1.3222
|132
|2005.02.28 15:00
|s/l
|66
|6.00
|1.3267
|1.3267
|1.3222
|-900.00
|38988.14
|133
|2005.02.28 15:11
|buy
|67
|6.00
|1.3256
|1.3241
|1.3286
|134
|2005.02.28 21:00
|s/l
|67
|6.00
|1.3241
|1.3241
|1.3286
|-900.00
|38088.14
|135
|2005.03.01 13:47
|sell
|68
|6.00
|1.3217
|1.3232
|1.3187
|136
|2005.03.01 16:46
|t/p
|68
|6.00
|1.3187
|1.3232
|1.3187
|1800.00
|39888.14
|137
|2005.03.03 09:00
|buy
|69
|6.00
|1.3126
|1.3111
|1.3156
|138
|2005.03.03 11:10
|t/p
|69
|6.00
|1.3156
|1.3111
|1.3156
|1800.00
|41688.14
|139
|2005.03.03 15:00
|buy
|70
|7.00
|1.3137
|1.3122
|1.3167
|140
|2005.03.03 16:04
|s/l
|70
|7.00
|1.3122
|1.3122
|1.3167
|-1050.00
|40638.14
|141
|2005.03.03 17:00
|buy
|71
|7.00
|1.3129
|1.3114
|1.3159
|142
|2005.03.03 20:00
|s/l
|71
|7.00
|1.3114
|1.3114
|1.3159
|-1050.00
|39588.14
|143
|2005.03.04 10:00
|buy
|72
|6.00
|1.3112
|1.3097
|1.3142
|144
|2005.03.04 15:00
|t/p
|72
|6.00
|1.3142
|1.3097
|1.3142
|1800.00
|41388.14
|145
|2005.03.07 10:00
|buy
|73
|7.00
|1.3223
|1.3208
|1.3253
|146
|2005.03.07 12:00
|s/l
|73
|7.00
|1.3208
|1.3208
|1.3253
|-1050.00
|40338.14
|147
|2005.03.09 14:00
|buy
|74
|7.00
|1.3353
|1.3338
|1.3383
|148
|2005.03.09 18:03
|t/p
|74
|7.00
|1.3383
|1.3338
|1.3383
|2100.00
|42438.14
|149
|2005.03.10 12:00
|buy
|75
|7.00
|1.3405
|1.3390
|1.3435
|150
|2005.03.10 20:00
|t/p
|75
|7.00
|1.3435
|1.3390
|1.3435
|2100.00
|44538.14
|151
|2005.03.11 09:01
|buy
|76
|7.00
|1.3427
|1.3412
|1.3457
|152
|2005.03.11 10:04
|s/l
|76
|7.00
|1.3412
|1.3412
|1.3457
|-1050.00
|43488.14
|153
|2005.03.11 10:04
|buy
|77
|7.00
|1.3415
|1.3400
|1.3445
|154
|2005.03.11 16:05
|t/p
|77
|7.00
|1.3445
|1.3400
|1.3445
|2100.00
|45588.14
|155
|2005.03.11 16:05
|sell
|78
|7.00
|1.3446
|1.3461
|1.3416
|156
|2005.03.11 17:00
|s/l
|78
|7.00
|1.3461
|1.3461
|1.3416
|-1050.00
|44538.14
|157
|2005.03.15 09:09
|sell
|79
|7.00
|1.3367
|1.3382
|1.3337
|158
|2005.03.15 12:00
|s/l
|79
|7.00
|1.3382
|1.3382
|1.3337
|-1050.00
|43488.14
|159
|2005.03.15 12:00
|sell
|80
|7.00
|1.3384
|1.3399
|1.3354
|160
|2005.03.15 15:00
|s/l
|80
|7.00
|1.3399
|1.3399
|1.3354
|-1050.00
|42438.14
|161
|2005.03.15 16:00
|buy
|81
|7.00
|1.3367
|1.3352
|1.3397
|162
|2005.03.15 16:00
|s/l
|81
|7.00
|1.3352
|1.3352
|1.3397
|-1050.00
|41388.14
|163
|2005.03.22 09:00
|buy
|82
|7.00
|1.3167
|1.3152
|1.3197
|164
|2005.03.22 15:44
|t/p
|82
|7.00
|1.3197
|1.3152
|1.3197
|2100.00
|43488.14
|165
|2005.03.24 10:46
|buy
|83
|7.00
|1.2994
|1.2979
|1.3024
|166
|2005.03.24 11:29
|s/l
|83
|7.00
|1.2979
|1.2979
|1.3024
|-1050.00
|42438.14
|167
|2005.03.24 11:29
|buy
|84
|7.00
|1.2981
|1.2966
|1.3011
|168
|2005.03.24 16:20
|s/l
|84
|7.00
|1.2966
|1.2966
|1.3011
|-1050.00
|41388.14
|169
|2005.03.24 16:20
|buy
|85
|7.00
|1.2967
|1.2952
|1.2997
|170
|2005.03.24 18:01
|s/l
|85
|7.00
|1.2952
|1.2952
|1.2997
|-1050.00
|40338.14
|171
|2005.03.25 14:54
|buy
|86
|7.00
|1.2945
|1.2930
|1.2975
|172
|2005.03.28 02:56
|s/l
|86
|7.00
|1.2930
|1.2930
|1.2975
|-1299.27
|39038.87
|173
|2005.03.28 13:31
|sell
|87
|6.00
|1.2930
|1.2945
|1.2900
|174
|2005.03.28 15:29
|t/p
|87
|6.00
|1.2900
|1.2945
|1.2900
|1800.00
|40838.87
|175
|2005.03.28 15:29
|buy
|88
|7.00
|1.2900
|1.2885
|1.2930
|176
|2005.03.28 15:47
|s/l
|88
|7.00
|1.2885
|1.2885
|1.2930
|-1050.00
|39788.87
|177
|2005.03.29 14:06
|buy
|89
|6.00
|1.2915
|1.2900
|1.2945
|178
|2005.03.29 16:33
|s/l
|89
|6.00
|1.2900
|1.2900
|1.2945
|-900.00
|38888.87
|179
|2005.03.29 17:28
|sell
|90
|6.00
|1.2920
|1.2935
|1.2890
|180
|2005.03.29 21:10
|s/l
|90
|6.00
|1.2935
|1.2935
|1.2890
|-900.00
|37988.87
|181
|2005.03.30 12:00
|sell
|91
|6.00
|1.2940
|1.2955
|1.2910
|182
|2005.03.30 14:20
|s/l
|91
|6.00
|1.2955
|1.2955
|1.2910
|-900.00
|37088.87
|183
|2005.03.30 15:11
|buy
|92
|6.00
|1.2944
|1.2929
|1.2974
|184
|2005.03.30 16:04
|t/p
|92
|6.00
|1.2974
|1.2929
|1.2974
|1800.00
|38888.87
|185
|2005.03.30 17:15
|buy
|93
|6.00
|1.2948
|1.2933
|1.2978
|186
|2005.03.30 18:16
|s/l
|93
|6.00
|1.2933
|1.2933
|1.2978
|-900.00
|37988.87
|187
|2005.03.31 09:03
|sell
|94
|6.00
|1.2933
|1.2948
|1.2903
|188
|2005.03.31 09:32
|s/l
|94
|6.00
|1.2948
|1.2948
|1.2903
|-900.00
|37088.87
|189
|2005.04.01 09:06
|buy
|95
|6.00
|1.2967
|1.2952
|1.2997
|190
|2005.04.01 15:30
|t/p
|95
|6.00
|1.2997
|1.2952
|1.2997
|1800.00
|38888.87
|191
|2005.04.01 15:30
|sell
|96
|6.00
|1.3037
|1.3052
|1.3007
|192
|2005.04.01 15:30
|s/l
|96
|6.00
|1.3052
|1.3052
|1.3007
|-900.00
|37988.87
|193
|2005.04.01 16:25
|buy
|97
|6.00
|1.2965
|1.2950
|1.2995
|194
|2005.04.01 17:00
|s/l
|97
|6.00
|1.2950
|1.2950
|1.2995
|-900.00
|37088.87
|195
|2005.04.01 17:04
|sell
|98
|6.00
|1.2970
|1.2985
|1.2940
|196
|2005.04.01 17:05
|t/p
|98
|6.00
|1.2940
|1.2985
|1.2940
|1800.00
|38888.87
|197
|2005.04.04 13:19
|sell
|99
|6.00
|1.2893
|1.2908
|1.2863
|198
|2005.04.04 15:16
|t/p
|99
|6.00
|1.2863
|1.2908
|1.2863
|1800.00
|40688.87
|199
|2005.04.05 14:27
|sell
|100
|7.00
|1.2832
|1.2847
|1.2802
|200
|2005.04.05 14:59
|s/l
|100
|7.00
|1.2847
|1.2847
|1.2802
|-1050.00
|39638.87
|201
|2005.04.06 14:09
|buy
|101
|6.00
|1.2871
|1.2856
|1.2901
|202
|2005.04.06 14:16
|s/l
|101
|6.00
|1.2856
|1.2856
|1.2901
|-900.00
|38738.87
|203
|2005.04.08 13:09
|sell
|102
|6.00
|1.2837
|1.2852
|1.2807
|204
|2005.04.08 17:02
|s/l
|102
|6.00
|1.2852
|1.2852
|1.2807
|-900.00
|37838.87
|205
|2005.04.12 11:59
|buy
|103
|6.00
|1.2981
|1.2966
|1.3011
|206
|2005.04.12 14:30
|t/p
|103
|6.00
|1.3011
|1.2966
|1.3011
|1800.00
|39638.87
|207
|2005.04.12 14:32
|buy
|104
|6.00
|1.2980
|1.2965
|1.3010
|208
|2005.04.12 14:33
|s/l
|104
|6.00
|1.2965
|1.2965
|1.3010
|-900.00
|38738.87
|209
|2005.04.13 14:14
|buy
|105
|6.00
|1.2921
|1.2906
|1.2951
|210
|2005.04.13 14:47
|s/l
|105
|6.00
|1.2906
|1.2906
|1.2951
|-900.00
|37838.87
|211
|2005.04.13 17:13
|sell
|106
|6.00
|1.2916
|1.2931
|1.2886
|212
|2005.04.14 04:05
|t/p
|106
|6.00
|1.2886
|1.2931
|1.2886
|1832.94
|39671.81
|213
|2005.04.19 09:12
|sell
|107
|6.00
|1.3017
|1.3032
|1.2987
|214
|2005.04.19 09:24
|s/l
|107
|6.00
|1.3032
|1.3032
|1.2987
|-900.00
|38771.81
|215
|2005.04.19 10:18
|buy
|108
|6.00
|1.3022
|1.3007
|1.3052
|216
|2005.04.19 10:32
|s/l
|108
|6.00
|1.3007
|1.3007
|1.3052
|-900.00
|37871.81
|217
|2005.04.19 12:16
|sell
|109
|6.00
|1.3020
|1.3035
|1.2990
|218
|2005.04.19 12:44
|t/p
|109
|6.00
|1.2990
|1.3035
|1.2990
|1800.00
|39671.81
|219
|2005.04.19 16:07
|sell
|110
|6.00
|1.3014
|1.3029
|1.2984
|220
|2005.04.19 16:31
|s/l
|110
|6.00
|1.3029
|1.3029
|1.2984
|-900.00
|38771.81
|221
|2005.04.20 09:36
|buy
|111
|6.00
|1.3052
|1.3037
|1.3082
|222
|2005.04.20 10:09
|s/l
|111
|6.00
|1.3037
|1.3037
|1.3082
|-900.00
|37871.81
|223
|2005.04.20 16:13
|sell
|112
|6.00
|1.3058
|1.3073
|1.3028
|224
|2005.04.20 16:32
|s/l
|112
|6.00
|1.3073
|1.3073
|1.3028
|-900.00
|36971.81
|225
|2005.04.21 09:23
|buy
|113
|6.00
|1.3086
|1.3071
|1.3116
|226
|2005.04.21 09:35
|s/l
|113
|6.00
|1.3071
|1.3071
|1.3116
|-900.00
|36071.81
|227
|2005.04.21 10:44
|sell
|114
|6.00
|1.3092
|1.3107
|1.3062
|228
|2005.04.21 13:45
|t/p
|114
|6.00
|1.3062
|1.3107
|1.3062
|1800.00
|37871.81
|229
|2005.04.21 16:16
|sell
|115
|6.00
|1.3091
|1.3106
|1.3061
|230
|2005.04.21 16:27
|s/l
|115
|6.00
|1.3106
|1.3106
|1.3061
|-900.00
|36971.81
|231
|2005.04.21 17:21
|buy
|116
|6.00
|1.3090
|1.3075
|1.3120
|232
|2005.04.21 17:22
|s/l
|116
|6.00
|1.3075
|1.3075
|1.3120
|-900.00
|36071.81
|233
|2005.04.22 09:22
|sell
|117
|6.00
|1.3051
|1.3066
|1.3021
|234
|2005.04.22 09:59
|s/l
|117
|6.00
|1.3066
|1.3066
|1.3021
|-900.00
|35171.81
|235
|2005.04.26 09:03
|buy
|118
|6.00
|1.2992
|1.2977
|1.3022
|236
|2005.04.26 09:54
|s/l
|118
|6.00
|1.2977
|1.2977
|1.3022
|-900.00
|34271.81
|237
|2005.04.26 14:25
|sell
|119
|6.00
|1.2992
|1.3007
|1.2962
|238
|2005.04.26 16:15
|t/p
|119
|6.00
|1.2962
|1.3007
|1.2962
|1800.00
|36071.81
|239
|2005.04.27 14:39
|sell
|120
|6.00
|1.2956
|1.2971
|1.2926
|240
|2005.04.27 14:56
|s/l
|120
|6.00
|1.2971
|1.2971
|1.2926
|-900.00
|35171.81
|241
|2005.04.27 17:06
|buy
|121
|6.00
|1.2956
|1.2941
|1.2986
|242
|2005.04.27 17:55
|s/l
|121
|6.00
|1.2941
|1.2941
|1.2986
|-900.00
|34271.81
|243
|2005.04.28 14:30
|sell
|122
|6.00
|1.2931
|1.2946
|1.2901
|244
|2005.04.28 14:30
|t/p
|122
|6.00
|1.2901
|1.2946
|1.2901
|1800.00
|36071.81
|245
|2005.04.28 16:29
|sell
|123
|6.00
|1.2925
|1.2940
|1.2895
|246
|2005.04.28 18:55
|t/p
|123
|6.00
|1.2895
|1.2940
|1.2895
|1800.00
|37871.81
|247
|2005.04.29 15:17
|buy
|124
|6.00
|1.2929
|1.2914
|1.2959
|248
|2005.04.29 16:32
|s/l
|124
|6.00
|1.2914
|1.2914
|1.2959
|-900.00
|36971.81
|249
|2005.04.29 17:22
|sell
|125
|6.00
|1.2930
|1.2945
|1.2900
|250
|2005.04.29 18:37
|t/p
|125
|6.00
|1.2900
|1.2945
|1.2900
|1800.00
|38771.81
|251
|2005.05.02 12:00
|buy
|126
|6.00
|1.2867
|1.2852
|1.2897
|252
|2005.05.02 16:05
|s/l
|126
|6.00
|1.2852
|1.2852
|1.2897
|-900.00
|37871.81
|253
|2005.05.02 16:05
|buy
|127
|6.00
|1.2855
|1.2840
|1.2885
|254
|2005.05.02 16:44
|s/l
|127
|6.00
|1.2840
|1.2840
|1.2885
|-900.00
|36971.81
|255
|2005.05.02 17:30
|sell
|128
|6.00
|1.2856
|1.2871
|1.2826
|256
|2005.05.03 11:13
|s/l
|128
|6.00
|1.2871
|1.2871
|1.2826
|-867.06
|36104.75
|257
|2005.05.03 13:11
|buy
|129
|6.00
|1.2852
|1.2837
|1.2882
|258
|2005.05.03 15:23
|t/p
|129
|6.00
|1.2882
|1.2837
|1.2882
|1800.00
|37904.75
|259
|2005.05.04 17:48
|buy
|130
|6.00
|1.2933
|1.2918
|1.2963
|260
|2005.05.04 18:04
|s/l
|130
|6.00
|1.2918
|1.2918
|1.2963
|-900.00
|37004.75
|261
|2005.05.05 15:25
|buy
|131
|6.00
|1.2954
|1.2939
|1.2984
|262
|2005.05.05 16:38
|s/l
|131
|6.00
|1.2939
|1.2939
|1.2984
|-900.00
|36104.75
|263
|2005.05.06 09:25
|sell
|132
|6.00
|1.2947
|1.2962
|1.2917
|264
|2005.05.06 12:05
|s/l
|132
|6.00
|1.2962
|1.2962
|1.2917
|-900.00
|35204.75
|265
|2005.05.06 13:52
|buy
|133
|6.00
|1.2950
|1.2935
|1.2980
|266
|2005.05.06 14:30
|s/l
|133
|6.00
|1.2935
|1.2935
|1.2980
|-900.00
|34304.75
|267
|2005.05.06 14:30
|buy
|134
|6.00
|1.2935
|1.2920
|1.2965
|268
|2005.05.06 14:30
|s/l
|134
|6.00
|1.2920
|1.2920
|1.2965
|-900.00
|33404.75
|269
|2005.05.09 10:34
|sell
|135
|6.00
|1.2820
|1.2835
|1.2790
|270
|2005.05.09 11:17
|s/l
|135
|6.00
|1.2835
|1.2835
|1.2790
|-900.00
|32504.75
|271
|2005.05.09 14:34
|buy
|136
|5.00
|1.2817
|1.2802
|1.2847
|272
|2005.05.09 23:10
|t/p
|136
|5.00
|1.2847
|1.2802
|1.2847
|1500.00
|34004.75
|273
|2005.05.10 10:50
|sell
|137
|6.00
|1.2840
|1.2855
|1.2810
|274
|2005.05.10 11:09
|s/l
|137
|6.00
|1.2855
|1.2855
|1.2810
|-900.00
|33104.75
|275
|2005.05.10 12:28
|buy
|138
|5.00
|1.2843
|1.2828
|1.2873
|276
|2005.05.10 16:56
|t/p
|138
|5.00
|1.2873
|1.2828
|1.2873
|1500.00
|34604.75
|277
|2005.05.11 10:31
|buy
|139
|6.00
|1.2874
|1.2859
|1.2904
|278
|2005.05.11 10:32
|s/l
|139
|6.00
|1.2859
|1.2859
|1.2904
|-900.00
|33704.75
|279
|2005.05.11 13:59
|buy
|140
|6.00
|1.2879
|1.2864
|1.2909
|280
|2005.05.11 14:30
|s/l
|140
|6.00
|1.2864
|1.2864
|1.2909
|-900.00
|32804.75
|281
|2005.05.11 14:30
|buy
|141
|5.00
|1.2866
|1.2851
|1.2896
|282
|2005.05.11 14:30
|s/l
|141
|5.00
|1.2851
|1.2851
|1.2896
|-750.00
|32054.75
|283
|2005.05.17 09:36
|sell
|142
|5.00
|1.2633
|1.2648
|1.2603
|284
|2005.05.17 10:40
|s/l
|142
|5.00
|1.2648
|1.2648
|1.2603
|-750.00
|31304.75
|285
|2005.05.17 10:40
|sell
|143
|5.00
|1.2646
|1.2661
|1.2616
|286
|2005.05.17 10:57
|s/l
|143
|5.00
|1.2661
|1.2661
|1.2616
|-750.00
|30554.75
|287
|2005.05.17 13:37
|buy
|144
|5.00
|1.2633
|1.2618
|1.2663
|288
|2005.05.17 14:30
|s/l
|144
|5.00
|1.2618
|1.2618
|1.2663
|-750.00
|29804.75
|289
|2005.05.17 14:30
|buy
|145
|5.00
|1.2617
|1.2602
|1.2647
|290
|2005.05.17 20:39
|t/p
|145
|5.00
|1.2647
|1.2602
|1.2647
|1500.00
|31304.75
|291
|2005.05.18 11:01
|buy
|146
|5.00
|1.2617
|1.2602
|1.2647
|292
|2005.05.18 14:50
|t/p
|146
|5.00
|1.2647
|1.2602
|1.2647
|1500.00
|32804.75
|293
|2005.05.18 15:38
|buy
|147
|5.00
|1.2610
|1.2595
|1.2640
|294
|2005.05.18 16:50
|t/p
|147
|5.00
|1.2640
|1.2595
|1.2640
|1500.00
|34304.75
|295
|2005.05.19 09:14
|buy
|148
|6.00
|1.2671
|1.2656
|1.2701
|296
|2005.05.19 10:27
|s/l
|148
|6.00
|1.2656
|1.2656
|1.2701
|-900.00
|33404.75
|297
|2005.05.20 09:01
|sell
|149
|6.00
|1.2635
|1.2650
|1.2605
|298
|2005.05.20 10:43
|s/l
|149
|6.00
|1.2650
|1.2650
|1.2605
|-900.00
|32504.75
|299
|2005.05.20 10:43
|sell
|150
|5.00
|1.2647
|1.2662
|1.2617
|300
|2005.05.20 13:27
|t/p
|150
|5.00
|1.2617
|1.2662
|1.2617
|1500.00
|34004.75
|301
|2005.05.23 09:58
|sell
|151
|6.00
|1.2560
|1.2575
|1.2530
|302
|2005.05.23 15:44
|s/l
|151
|6.00
|1.2575
|1.2575
|1.2530
|-900.00
|33104.75
|303
|2005.05.23 15:44
|sell
|152
|5.00
|1.2572
|1.2587
|1.2542
|304
|2005.05.23 16:22
|s/l
|152
|5.00
|1.2587
|1.2587
|1.2542
|-750.00
|32354.75
|305
|2005.05.24 11:09
|buy
|153
|5.00
|1.2576
|1.2561
|1.2606
|306
|2005.05.24 12:27
|t/p
|153
|5.00
|1.2606
|1.2561
|1.2606
|1500.00
|33854.75
|307
|2005.05.24 16:41
|buy
|154
|6.00
|1.2584
|1.2569
|1.2614
|308
|2005.05.24 19:38
|s/l
|154
|6.00
|1.2569
|1.2569
|1.2614
|-900.00
|32954.75
|309
|2005.05.25 09:00
|buy
|155
|5.00
|1.2583
|1.2568
|1.2613
|310
|2005.05.25 10:35
|s/l
|155
|5.00
|1.2568
|1.2568
|1.2613
|-750.00
|32204.75
|311
|2005.05.25 11:06
|sell
|156
|5.00
|1.2581
|1.2596
|1.2551
|312
|2005.05.25 15:15
|s/l
|156
|5.00
|1.2596
|1.2596
|1.2551
|-750.00
|31454.75
|313
|2005.06.01 09:01
|buy
|157
|5.00
|1.2322
|1.2307
|1.2352
|314
|2005.06.01 09:58
|s/l
|157
|5.00
|1.2307
|1.2307
|1.2352
|-750.00
|30704.75
|315
|2005.06.03 09:04
|sell
|158
|5.00
|1.2276
|1.2291
|1.2246
|316
|2005.06.03 13:05
|s/l
|158
|5.00
|1.2291
|1.2291
|1.2246
|-750.00
|29954.75
|317
|2005.06.03 13:05
|sell
|159
|5.00
|1.2288
|1.2303
|1.2258
|318
|2005.06.03 14:30
|s/l
|159
|5.00
|1.2303
|1.2303
|1.2258
|-750.00
|29204.75
|319
|2005.06.03 14:35
|buy
|160
|5.00
|1.2281
|1.2266
|1.2311
|320
|2005.06.03 14:37
|s/l
|160
|5.00
|1.2266
|1.2266
|1.2311
|-750.00
|28454.75
|321
|2005.06.03 15:10
|buy
|161
|5.00
|1.2283
|1.2268
|1.2313
|322
|2005.06.03 15:24
|s/l
|161
|5.00
|1.2268
|1.2268
|1.2313
|-750.00
|27704.75
|323
|2005.06.03 16:00
|sell
|162
|5.00
|1.2283
|1.2298
|1.2253
|324
|2005.06.03 17:09
|t/p
|162
|5.00
|1.2253
|1.2298
|1.2253
|1500.00
|29204.75
|325
|2005.06.07 14:39
|buy
|163
|5.00
|1.2274
|1.2259
|1.2304
|326
|2005.06.07 16:01
|s/l
|163
|5.00
|1.2259
|1.2259
|1.2304
|-750.00
|28454.75
|327
|2005.06.07 16:28
|sell
|164
|5.00
|1.2273
|1.2288
|1.2243
|328
|2005.06.07 22:00
|s/l
|164
|5.00
|1.2288
|1.2288
|1.2243
|-750.00
|27704.75
|329
|2005.06.09 12:15
|sell
|165
|5.00
|1.2240
|1.2255
|1.2210
|330
|2005.06.09 16:00
|t/p
|165
|5.00
|1.2210
|1.2255
|1.2210
|1500.00
|29204.75
|331
|2005.06.09 16:00
|buy
|166
|5.00
|1.2207
|1.2192
|1.2237
|332
|2005.06.09 16:04
|t/p
|166
|5.00
|1.2237
|1.2192
|1.2237
|1500.00
|30704.75
|333
|2005.06.10 09:24
|sell
|167
|5.00
|1.2226
|1.2241
|1.2196
|334
|2005.06.10 12:37
|s/l
|167
|5.00
|1.2241
|1.2241
|1.2196
|-750.00
|29954.75
|335
|2005.06.10 13:45
|buy
|168
|5.00
|1.2227
|1.2212
|1.2257
|336
|2005.06.10 14:30
|s/l
|168
|5.00
|1.2212
|1.2212
|1.2257
|-750.00
|29204.75
|337
|2005.06.10 14:30
|buy
|169
|5.00
|1.2211
|1.2196
|1.2241
|338
|2005.06.10 14:30
|s/l
|169
|5.00
|1.2196
|1.2196
|1.2241
|-750.00
|28454.75
|339
|2005.06.14 12:00
|buy
|170
|5.00
|1.2115
|1.2100
|1.2145
|340
|2005.06.14 14:27
|s/l
|170
|5.00
|1.2100
|1.2100
|1.2145
|-750.00
|27704.75
|341
|2005.06.14 14:30
|sell
|171
|5.00
|1.2121
|1.2136
|1.2091
|342
|2005.06.14 15:06
|t/p
|171
|5.00
|1.2091
|1.2136
|1.2091
|1500.00
|29204.75
|343
|2005.06.15 11:15
|buy
|172
|5.00
|1.2042
|1.2027
|1.2072
|344
|2005.06.15 14:37
|s/l
|172
|5.00
|1.2027
|1.2027
|1.2072
|-750.00
|28454.75
|345
|2005.06.15 14:37
|buy
|173
|5.00
|1.2029
|1.2014
|1.2059
|346
|2005.06.15 15:00
|t/p
|173
|5.00
|1.2059
|1.2014
|1.2059
|1500.00
|29954.75
|347
|2005.06.15 15:02
|buy
|174
|5.00
|1.2043
|1.2028
|1.2073
|348
|2005.06.15 15:32
|t/p
|174
|5.00
|1.2073
|1.2028
|1.2073
|1500.00
|31454.75
|349
|2005.06.16 10:47
|sell
|175
|5.00
|1.2100
|1.2115
|1.2070
|350
|2005.06.16 11:42
|s/l
|175
|5.00
|1.2115
|1.2115
|1.2070
|-750.00
|30704.75
|351
|2005.06.16 11:42
|sell
|176
|5.00
|1.2113
|1.2128
|1.2083
|352
|2005.06.16 12:24
|s/l
|176
|5.00
|1.2128
|1.2128
|1.2083
|-750.00
|29954.75
|353
|2005.06.16 15:48
|buy
|177
|5.00
|1.2101
|1.2086
|1.2131
|354
|2005.06.16 15:49
|s/l
|177
|5.00
|1.2086
|1.2086
|1.2131
|-750.00
|29204.75
|355
|2005.06.20 10:06
|buy
|178
|5.00
|1.2222
|1.2207
|1.2252
|356
|2005.06.20 10:19
|s/l
|178
|5.00
|1.2207
|1.2207
|1.2252
|-750.00
|28454.75
|357
|2005.06.20 11:02
|sell
|179
|5.00
|1.2227
|1.2242
|1.2197
|358
|2005.06.20 14:37
|t/p
|179
|5.00
|1.2197
|1.2242
|1.2197
|1500.00
|29954.75
|359
|2005.06.21 09:03
|sell
|180
|5.00
|1.2146
|1.2161
|1.2116
|360
|2005.06.21 09:37
|t/p
|180
|5.00
|1.2116
|1.2161
|1.2116
|1500.00
|31454.75
|361
|2005.06.21 16:47
|sell
|181
|5.00
|1.2126
|1.2141
|1.2096
|362
|2005.06.21 16:48
|s/l
|181
|5.00
|1.2141
|1.2141
|1.2096
|-750.00
|30704.75
|363
|2005.06.21 17:35
|buy
|182
|5.00
|1.2127
|1.2112
|1.2157
|364
|2005.06.21 18:33
|t/p
|182
|5.00
|1.2157
|1.2112
|1.2157
|1500.00
|32204.75
|365
|2005.06.22 11:10
|buy
|183
|5.00
|1.2170
|1.2155
|1.2200
|366
|2005.06.22 11:10
|s/l
|183
|5.00
|1.2155
|1.2155
|1.2200
|-750.00
|31454.75
|367
|2005.06.24 09:00
|buy
|184
|5.00
|1.2037
|1.2022
|1.2067
|368
|2005.06.24 10:19
|t/p
|184
|5.00
|1.2067
|1.2022
|1.2067
|1500.00
|32954.75
|369
|2005.06.27 17:05
|buy
|185
|5.00
|1.2143
|1.2128
|1.2173
|370
|2005.06.28 08:47
|s/l
|185
|5.00
|1.2128
|1.2128
|1.2173
|-809.35
|32145.40
|371
|2005.06.29 11:16
|sell
|186
|5.00
|1.2062
|1.2077
|1.2032
|372
|2005.06.29 12:31
|s/l
|186
|5.00
|1.2077
|1.2077
|1.2032
|-750.00
|31395.40
|373
|2005.06.29 12:31
|sell
|187
|5.00
|1.2075
|1.2090
|1.2045
|374
|2005.06.29 14:56
|t/p
|187
|5.00
|1.2045
|1.2090
|1.2045
|1500.00
|32895.40
|375
|2005.06.29 16:42
|sell
|188
|5.00
|1.2059
|1.2074
|1.2029
|376
|2005.06.29 17:02
|s/l
|188
|5.00
|1.2074
|1.2074
|1.2029
|-750.00
|32145.40
|377
|2005.06.30 09:18
|buy
|189
|5.00
|1.2079
|1.2064
|1.2109
|378
|2005.06.30 11:26
|s/l
|189
|5.00
|1.2064
|1.2064
|1.2109
|-750.00
|31395.40
|379
|2005.06.30 13:44
|sell
|190
|5.00
|1.2077
|1.2092
|1.2047
|380
|2005.06.30 14:11
|s/l
|190
|5.00
|1.2092
|1.2092
|1.2047
|-750.00
|30645.40
|381
|2005.06.30 14:54
|buy
|191
|5.00
|1.2079
|1.2064
|1.2109
|382
|2005.06.30 18:20
|t/p
|191
|5.00
|1.2109
|1.2064
|1.2109
|1500.00
|32145.40
|383
|2005.07.01 11:24
|sell
|192
|5.00
|1.2081
|1.2096
|1.2051
|384
|2005.07.01 11:35
|s/l
|192
|5.00
|1.2096
|1.2096
|1.2051
|-750.00
|31395.40
|385
|2005.07.01 12:45
|buy
|193
|5.00
|1.2082
|1.2067
|1.2112
|386
|2005.07.01 15:09
|s/l
|193
|5.00
|1.2067
|1.2067
|1.2112
|-750.00
|30645.40
|387
|2005.07.01 15:17
|buy
|194
|5.00
|1.2057
|1.2042
|1.2087
|388
|2005.07.01 16:04
|s/l
|194
|5.00
|1.2042
|1.2042
|1.2087
|-750.00
|29895.40
|389
|2005.07.05 10:25
|sell
|195
|5.00
|1.1903
|1.1918
|1.1873
|390
|2005.07.05 10:37
|s/l
|195
|5.00
|1.1918
|1.1918
|1.1873
|-750.00
|29145.40
|391
|2005.07.05 11:33
|buy
|196
|5.00
|1.1905
|1.1890
|1.1935
|392
|2005.07.05 12:12
|s/l
|196
|5.00
|1.1890
|1.1890
|1.1935
|-750.00
|28395.40
|393
|2005.07.05 12:12
|buy
|197
|5.00
|1.1892
|1.1877
|1.1922
|394
|2005.07.05 13:41
|s/l
|197
|5.00
|1.1877
|1.1877
|1.1922
|-750.00
|27645.40
|395
|2005.07.05 14:34
|sell
|198
|5.00
|1.1902
|1.1917
|1.1872
|396
|2005.07.05 14:52
|s/l
|198
|5.00
|1.1917
|1.1917
|1.1872
|-750.00
|26895.40
|397
|2005.07.05 15:19
|buy
|199
|5.00
|1.1905
|1.1890
|1.1935
|398
|2005.07.05 17:04
|s/l
|199
|5.00
|1.1890
|1.1890
|1.1935
|-750.00
|26145.40
|399
|2005.07.05 17:04
|buy
|200
|4.00
|1.1892
|1.1877
|1.1922
|400
|2005.07.05 19:42
|t/p
|200
|4.00
|1.1922
|1.1877
|1.1922
|1200.00
|27345.40
|401
|2005.07.06 11:16
|buy
|201
|5.00
|1.1917
|1.1902
|1.1947
|402
|2005.07.06 11:21
|s/l
|201
|5.00
|1.1902
|1.1902
|1.1947
|-750.00
|26595.40
|403
|2005.07.06 14:43
|sell
|202
|4.00
|1.1918
|1.1933
|1.1888
|404
|2005.07.06 15:48
|s/l
|202
|4.00
|1.1933
|1.1933
|1.1888
|-600.00
|25995.40
|405
|2005.07.06 15:48
|sell
|203
|4.00
|1.1931
|1.1946
|1.1901
|406
|2005.07.07 10:46
|s/l
|203
|4.00
|1.1946
|1.1946
|1.1901
|-578.04
|25417.36
|407
|2005.07.07 14:42
|buy
|204
|4.00
|1.1937
|1.1922
|1.1967
|408
|2005.07.07 15:07
|s/l
|204
|4.00
|1.1922
|1.1922
|1.1967
|-600.00
|24817.36
|409
|2005.07.07 15:07
|buy
|205
|4.00
|1.1924
|1.1909
|1.1954
|410
|2005.07.07 16:56
|t/p
|205
|4.00
|1.1954
|1.1909
|1.1954
|1200.00
|26017.36
|411
|2005.07.07 17:41
|buy
|206
|4.00
|1.1941
|1.1926
|1.1971
|412
|2005.07.07 17:57
|s/l
|206
|4.00
|1.1926
|1.1926
|1.1971
|-600.00
|25417.36
|413
|2005.07.08 14:30
|sell
|207
|4.00
|1.1933
|1.1948
|1.1903
|414
|2005.07.08 14:30
|t/p
|207
|4.00
|1.1903
|1.1948
|1.1903
|1200.00
|26617.36
|415
|2005.07.08 15:02
|sell
|208
|4.00
|1.1929
|1.1944
|1.1899
|416
|2005.07.08 15:10
|s/l
|208
|4.00
|1.1944
|1.1944
|1.1899
|-600.00
|26017.36
|417
|2005.07.08 17:00
|buy
|209
|4.00
|1.1930
|1.1915
|1.1960
|418
|2005.07.10 23:00
|t/p
|209
|4.00
|1.1960
|1.1915
|1.1960
|1105.04
|27122.40
|419
|2005.07.14 10:16
|sell
|210
|5.00
|1.2081
|1.2096
|1.2051
|420
|2005.07.14 14:56
|s/l
|210
|5.00
|1.2096
|1.2096
|1.2051
|-750.00
|26372.40
|421
|2005.07.14 14:56
|sell
|211
|4.00
|1.2094
|1.2109
|1.2064
|422
|2005.07.14 14:59
|s/l
|211
|4.00
|1.2109
|1.2109
|1.2064
|-600.00
|25772.40
|423
|2005.07.14 17:40
|buy
|212
|4.00
|1.2081
|1.2066
|1.2111
|424
|2005.07.15 02:43
|t/p
|212
|4.00
|1.2111
|1.2066
|1.2111
|1152.52
|26924.92
|425
|2005.07.15 11:50
|buy
|213
|5.00
|1.2098
|1.2083
|1.2128
|426
|2005.07.15 12:07
|s/l
|213
|5.00
|1.2083
|1.2083
|1.2128
|-750.00
|26174.92
|427
|2005.07.18 13:05
|buy
|214
|4.00
|1.2052
|1.2037
|1.2082
|428
|2005.07.18 17:38
|t/p
|214
|4.00
|1.2082
|1.2037
|1.2082
|1200.00
|27374.92
|429
|2005.07.20 15:14
|buy
|215
|5.00
|1.2061
|1.2046
|1.2091
|430
|2005.07.20 16:08
|s/l
|215
|5.00
|1.2046
|1.2046
|1.2091
|-750.00
|26624.92
|431
|2005.07.20 16:08
|buy
|216
|4.00
|1.2047
|1.2032
|1.2077
|432
|2005.07.20 16:13
|s/l
|216
|4.00
|1.2032
|1.2032
|1.2077
|-600.00
|26024.92
|433
|2005.07.21 12:07
|buy
|217
|4.00
|1.2145
|1.2130
|1.2175
|434
|2005.07.21 13:06
|t/p
|217
|4.00
|1.2175
|1.2130
|1.2175
|1200.00
|27224.92
|435
|2005.07.21 13:06
|sell
|218
|5.00
|1.2175
|1.2190
|1.2145
|436
|2005.07.21 13:07
|s/l
|218
|5.00
|1.2190
|1.2190
|1.2145
|-750.00
|26474.92
|437
|2005.07.21 15:49
|buy
|219
|4.00
|1.2164
|1.2149
|1.2194
|438
|2005.07.21 15:53
|s/l
|219
|4.00
|1.2149
|1.2149
|1.2194
|-600.00
|25874.92
|439
|2005.07.21 16:08
|sell
|220
|4.00
|1.2164
|1.2179
|1.2134
|440
|2005.07.21 16:27
|t/p
|220
|4.00
|1.2134
|1.2179
|1.2134
|1200.00
|27074.92
|441
|2005.07.22 11:07
|buy
|221
|5.00
|1.2166
|1.2151
|1.2196
|442
|2005.07.22 12:48
|s/l
|221
|5.00
|1.2151
|1.2151
|1.2196
|-750.00
|26324.92
|443
|2005.07.22 12:48
|buy
|222
|4.00
|1.2154
|1.2139
|1.2184
|444
|2005.07.22 14:10
|s/l
|222
|4.00
|1.2139
|1.2139
|1.2184
|-600.00
|25724.92
|445
|2005.07.25 12:18
|buy
|223
|4.00
|1.2060
|1.2045
|1.2090
|446
|2005.07.25 17:12
|s/l
|223
|4.00
|1.2045
|1.2045
|1.2090
|-600.00
|25124.92
|447
|2005.07.25 17:12
|buy
|224
|4.00
|1.2047
|1.2032
|1.2077
|448
|2005.07.26 03:53
|s/l
|224
|4.00
|1.2032
|1.2032
|1.2077
|-647.48
|24477.44
|449
|2005.07.26 10:02
|sell
|225
|4.00
|1.2051
|1.2066
|1.2021
|450
|2005.07.26 10:36
|t/p
|225
|4.00
|1.2021
|1.2066
|1.2021
|1200.00
|25677.44
|451
|2005.07.26 16:31
|sell
|226
|4.00
|1.2033
|1.2048
|1.2003
|452
|2005.07.26 17:57
|t/p
|226
|4.00
|1.2003
|1.2048
|1.2003
|1200.00
|26877.44
|453
|2005.07.27 14:50
|sell
|227
|5.00
|1.2008
|1.2023
|1.1978
|454
|2005.07.27 14:53
|s/l
|227
|5.00
|1.2023
|1.2023
|1.1978
|-750.00
|26127.44
|455
|2005.07.28 10:59
|sell
|228
|4.00
|1.2061
|1.2076
|1.2031
|456
|2005.07.28 12:49
|s/l
|228
|4.00
|1.2076
|1.2076
|1.2031
|-600.00
|25527.44
|457
|2005.07.28 12:49
|sell
|229
|4.00
|1.2073
|1.2088
|1.2043
|458
|2005.07.28 13:06
|s/l
|229
|4.00
|1.2088
|1.2088
|1.2043
|-600.00
|24927.44
|459
|2005.07.28 16:04
|buy
|230
|4.00
|1.2070
|1.2055
|1.2100
|460
|2005.07.28 17:20
|t/p
|230
|4.00
|1.2100
|1.2055
|1.2100
|1200.00
|26127.44
|461
|2005.07.29 09:21
|sell
|231
|4.00
|1.2123
|1.2138
|1.2093
|462
|2005.07.29 10:06
|t/p
|231
|4.00
|1.2093
|1.2138
|1.2093
|1200.00
|27327.44
|463
|2005.07.29 14:39
|sell
|232
|5.00
|1.2121
|1.2136
|1.2091
|464
|2005.07.29 14:45
|s/l
|232
|5.00
|1.2136
|1.2136
|1.2091
|-750.00
|26577.44
|465
|2005.07.29 15:20
|buy
|233
|4.00
|1.2123
|1.2108
|1.2153
|466
|2005.07.29 16:42
|t/p
|233
|4.00
|1.2153
|1.2108
|1.2153
|1200.00
|27777.44
|467
|2005.07.29 17:10
|buy
|234
|5.00
|1.2119
|1.2104
|1.2149
|468
|2005.07.29 17:16
|s/l
|234
|5.00
|1.2104
|1.2104
|1.2149
|-750.00
|27027.44
|469
|2005.08.02 09:07
|buy
|235
|5.00
|1.2190
|1.2175
|1.2220
|470
|2005.08.02 09:33
|t/p
|235
|5.00
|1.2220
|1.2175
|1.2220
|1500.00
|28527.44
|471
|2005.08.02 14:30
|buy
|236
|5.00
|1.2207
|1.2192
|1.2237
|472
|2005.08.02 14:48
|t/p
|236
|5.00
|1.2237
|1.2192
|1.2237
|1500.00
|30027.44
|473
|2005.08.02 16:02
|buy
|237
|5.00
|1.2204
|1.2189
|1.2234
|474
|2005.08.02 19:02
|s/l
|237
|5.00
|1.2189
|1.2189
|1.2234
|-750.00
|29277.44
|475
|2005.08.04 09:13
|buy
|238
|5.00
|1.2330
|1.2315
|1.2360
|476
|2005.08.04 09:26
|s/l
|238
|5.00
|1.2315
|1.2315
|1.2360
|-750.00
|28527.44
|477
|2005.08.04 12:19
|sell
|239
|5.00
|1.2330
|1.2345
|1.2300
|478
|2005.08.04 12:22
|s/l
|239
|5.00
|1.2345
|1.2345
|1.2300
|-750.00
|27777.44
|479
|2005.08.04 13:00
|sell
|240
|5.00
|1.2335
|1.2350
|1.2305
|480
|2005.08.04 16:33
|s/l
|240
|5.00
|1.2350
|1.2350
|1.2305
|-750.00
|27027.44
|481
|2005.08.05 09:23
|buy
|241
|5.00
|1.2371
|1.2356
|1.2401
|482
|2005.08.05 14:36
|s/l
|241
|5.00
|1.2356
|1.2356
|1.2401
|-750.00
|26277.44
|483
|2005.08.05 14:36
|buy
|242
|4.00
|1.2356
|1.2341
|1.2386
|484
|2005.08.05 14:37
|s/l
|242
|4.00
|1.2341
|1.2341
|1.2386
|-600.00
|25677.44
|485
|2005.08.08 09:04
|sell
|243
|4.00
|1.2338
|1.2353
|1.2308
|486
|2005.08.08 09:29
|s/l
|243
|4.00
|1.2353
|1.2353
|1.2308
|-600.00
|25077.44
|487
|2005.08.09 10:05
|buy
|244
|4.00
|1.2371
|1.2356
|1.2401
|488
|2005.08.09 14:25
|s/l
|244
|4.00
|1.2356
|1.2356
|1.2401
|-600.00
|24477.44
|489
|2005.08.10 15:28
|buy
|245
|4.00
|1.2375
|1.2360
|1.2405
|490
|2005.08.10 16:03
|t/p
|245
|4.00
|1.2405
|1.2360
|1.2405
|1200.00
|25677.44
|491
|2005.08.10 17:03
|buy
|246
|4.00
|1.2377
|1.2362
|1.2407
|492
|2005.08.10 17:15
|s/l
|246
|4.00
|1.2362
|1.2362
|1.2407
|-600.00
|25077.44
|493
|2005.08.12 13:04
|buy
|247
|4.00
|1.2462
|1.2447
|1.2492
|494
|2005.08.12 14:46
|s/l
|247
|4.00
|1.2447
|1.2447
|1.2492
|-600.00
|24477.44
|495
|2005.08.16 10:30
|buy
|248
|4.00
|1.2356
|1.2341
|1.2386
|496
|2005.08.16 10:37
|s/l
|248
|4.00
|1.2341
|1.2341
|1.2386
|-600.00
|23877.44
|497
|2005.08.16 17:04
|sell
|249
|4.00
|1.2340
|1.2355
|1.2310
|498
|2005.08.16 19:56
|s/l
|249
|4.00
|1.2355
|1.2355
|1.2310
|-600.00
|23277.44
|499
|2005.08.18 09:37
|sell
|250
|4.00
|1.2278
|1.2293
|1.2248
|500
|2005.08.18 11:22
|t/p
|250
|4.00
|1.2248
|1.2293
|1.2248
|1200.00
|24477.44
|501
|2005.08.19 11:19
|sell
|251
|4.00
|1.2173
|1.2188
|1.2143
|502
|2005.08.19 11:27
|s/l
|251
|4.00
|1.2188
|1.2188
|1.2143
|-600.00
|23877.44
|503
|2005.08.19 12:03
|buy
|252
|4.00
|1.2174
|1.2159
|1.2204
|504
|2005.08.19 15:18
|s/l
|252
|4.00
|1.2159
|1.2159
|1.2204
|-600.00
|23277.44
|505
|2005.08.19 15:18
|buy
|253
|4.00
|1.2162
|1.2147
|1.2192
|506
|2005.08.19 16:21
|s/l
|253
|4.00
|1.2147
|1.2147
|1.2192
|-600.00
|22677.44
|507
|2005.08.22 11:16
|buy
|254
|4.00
|1.2173
|1.2158
|1.2203
|508
|2005.08.22 12:51
|t/p
|254
|4.00
|1.2203
|1.2158
|1.2203
|1200.00
|23877.44
|509
|2005.08.23 10:22
|buy
|255
|4.00
|1.2225
|1.2210
|1.2255
|510
|2005.08.23 14:45
|s/l
|255
|4.00
|1.2210
|1.2210
|1.2255
|-600.00
|23277.44
|511
|2005.08.23 14:45
|buy
|256
|4.00
|1.2213
|1.2198
|1.2243
|512
|2005.08.23 17:02
|s/l
|256
|4.00
|1.2198
|1.2198
|1.2243
|-600.00
|22677.44
|513
|2005.08.24 12:08
|sell
|257
|4.00
|1.2210
|1.2225
|1.2180
|514
|2005.08.24 14:30
|s/l
|257
|4.00
|1.2225
|1.2225
|1.2180
|-600.00
|22077.44
|515
|2005.08.25 14:11
|buy
|258
|4.00
|1.2275
|1.2260
|1.2305
|516
|2005.08.25 17:23
|t/p
|258
|4.00
|1.2305
|1.2260
|1.2305
|1200.00
|23277.44
|517
|2005.08.25 17:23
|sell
|259
|4.00
|1.2305
|1.2320
|1.2275
|518
|2005.08.25 17:32
|s/l
|259
|4.00
|1.2320
|1.2320
|1.2275
|-600.00
|22677.44
|519
|2005.08.26 12:56
|buy
|260
|4.00
|1.2305
|1.2290
|1.2335
|520
|2005.08.26 16:35
|t/p
|260
|4.00
|1.2335
|1.2290
|1.2335
|1200.00
|23877.44
|521
|2005.08.29 10:04
|buy
|261
|4.00
|1.2315
|1.2300
|1.2345
|522
|2005.08.29 12:39
|s/l
|261
|4.00
|1.2300
|1.2300
|1.2345
|-600.00
|23277.44
|523
|2005.08.30 17:07
|sell
|262
|4.00
|1.2211
|1.2226
|1.2181
|524
|2005.08.30 17:25
|s/l
|262
|4.00
|1.2226
|1.2226
|1.2181
|-600.00
|22677.44
|525
|2005.08.31 09:14
|buy
|263
|4.00
|1.2213
|1.2198
|1.2243
|526
|2005.08.31 12:36
|s/l
|263
|4.00
|1.2198
|1.2198
|1.2243
|-600.00
|22077.44
|527
|2005.08.31 14:38
|sell
|264
|4.00
|1.2214
|1.2229
|1.2184
|528
|2005.08.31 16:00
|s/l
|264
|4.00
|1.2229
|1.2229
|1.2184
|-600.00
|21477.44
|529
|2005.09.02 15:27
|buy
|265
|4.00
|1.2505
|1.2490
|1.2535
|530
|2005.09.02 15:59
|t/p
|265
|4.00
|1.2535
|1.2490
|1.2535
|1200.00
|22677.44
|531
|2005.09.05 09:00
|sell
|266
|4.00
|1.2548
|1.2563
|1.2518
|532
|2005.09.05 10:39
|s/l
|266
|4.00
|1.2563
|1.2563
|1.2518
|-600.00
|22077.44
|533
|2005.09.05 10:39
|sell
|267
|4.00
|1.2560
|1.2575
|1.2530
|534
|2005.09.05 16:47
|t/p
|267
|4.00
|1.2530
|1.2575
|1.2530
|1200.00
|23277.44
|535
|2005.09.06 14:30
|sell
|268
|4.00
|1.2499
|1.2514
|1.2469
|536
|2005.09.06 17:41
|t/p
|268
|4.00
|1.2469
|1.2514
|1.2469
|1200.00
|24477.44
|537
|2005.09.07 11:27
|buy
|269
|4.00
|1.2479
|1.2464
|1.2509
|538
|2005.09.07 12:29
|s/l
|269
|4.00
|1.2464
|1.2464
|1.2509
|-600.00
|23877.44
|539
|2005.09.08 09:52
|buy
|270
|4.00
|1.2430
|1.2415
|1.2460
|540
|2005.09.08 11:12
|s/l
|270
|4.00
|1.2415
|1.2415
|1.2460
|-600.00
|23277.44
|541
|2005.09.08 14:00
|buy
|271
|4.00
|1.2422
|1.2407
|1.2452
|542
|2005.09.08 16:13
|s/l
|271
|4.00
|1.2407
|1.2407
|1.2452
|-600.00
|22677.44
|543
|2005.09.08 16:13
|buy
|272
|4.00
|1.2407
|1.2392
|1.2437
|544
|2005.09.08 16:31
|s/l
|272
|4.00
|1.2392
|1.2392
|1.2437
|-600.00
|22077.44
|545
|2005.09.09 11:30
|buy
|273
|4.00
|1.2409
|1.2394
|1.2439
|546
|2005.09.09 11:43
|s/l
|273
|4.00
|1.2394
|1.2394
|1.2439
|-600.00
|21477.44
|547
|2005.09.09 14:10
|sell
|274
|4.00
|1.2406
|1.2421
|1.2376
|548
|2005.09.09 14:33
|s/l
|274
|4.00
|1.2421
|1.2421
|1.2376
|-600.00
|20877.44
|549
|2005.09.09 15:28
|buy
|275
|4.00
|1.2410
|1.2395
|1.2440
|550
|2005.09.09 16:03
|s/l
|275
|4.00
|1.2395
|1.2395
|1.2440
|-600.00
|20277.44
|551
|2005.09.09 16:09
|sell
|276
|4.00
|1.2408
|1.2423
|1.2378
|552
|2005.09.09 16:24
|s/l
|276
|4.00
|1.2423
|1.2423
|1.2378
|-600.00
|19677.44
|553
|2005.09.13 09:02
|sell
|277
|3.00
|1.2291
|1.2306
|1.2261
|554
|2005.09.13 10:02
|s/l
|277
|3.00
|1.2306
|1.2306
|1.2261
|-450.00
|19227.44
|555
|2005.09.13 10:30
|buy
|278
|3.00
|1.2292
|1.2277
|1.2322
|556
|2005.09.13 11:00
|s/l
|278
|3.00
|1.2277
|1.2277
|1.2322
|-450.00
|18777.44
|557
|2005.09.13 11:10
|sell
|279
|3.00
|1.2290
|1.2305
|1.2260
|558
|2005.09.13 12:00
|t/p
|279
|3.00
|1.2260
|1.2305
|1.2260
|900.00
|19677.44
|559
|2005.09.13 14:15
|buy
|280
|3.00
|1.2274
|1.2259
|1.2304
|560
|2005.09.13 14:33
|s/l
|280
|3.00
|1.2259
|1.2259
|1.2304
|-450.00
|19227.44
|561
|2005.09.13 15:05
|buy
|281
|3.00
|1.2288
|1.2273
|1.2318
|562
|2005.09.13 15:17
|s/l
|281
|3.00
|1.2273
|1.2273
|1.2318
|-450.00
|18777.44
|563
|2005.09.14 09:38
|sell
|282
|3.00
|1.2279
|1.2294
|1.2249
|564
|2005.09.14 09:42
|s/l
|282
|3.00
|1.2294
|1.2294
|1.2249
|-450.00
|18327.44
|565
|2005.09.14 10:31
|buy
|283
|3.00
|1.2280
|1.2265
|1.2310
|566
|2005.09.14 14:01
|t/p
|283
|3.00
|1.2310
|1.2265
|1.2310
|900.00
|19227.44
|567
|2005.09.14 17:06
|buy
|284
|3.00
|1.2288
|1.2273
|1.2318
|568
|2005.09.14 17:16
|s/l
|284
|3.00
|1.2273
|1.2273
|1.2318
|-450.00
|18777.44
|569
|2005.09.16 13:06
|buy
|285
|3.00
|1.2249
|1.2234
|1.2279
|570
|2005.09.16 14:20
|s/l
|285
|3.00
|1.2234
|1.2234
|1.2279
|-450.00
|18327.44
|571
|2005.09.16 14:20
|buy
|286
|3.00
|1.2236
|1.2221
|1.2266
|572
|2005.09.16 15:00
|s/l
|286
|3.00
|1.2221
|1.2221
|1.2266
|-450.00
|17877.44
|573
|2005.09.19 17:04
|sell
|287
|3.00
|1.2152
|1.2167
|1.2122
|574
|2005.09.20 04:04
|s/l
|287
|3.00
|1.2167
|1.2167
|1.2122
|-433.53
|17443.91
|575
|2005.09.20 10:00
|buy
|288
|3.00
|1.2151
|1.2136
|1.2181
|576
|2005.09.20 18:03
|t/p
|288
|3.00
|1.2181
|1.2136
|1.2181
|900.00
|18343.91
|577
|2005.09.22 09:10
|buy
|289
|3.00
|1.2218
|1.2203
|1.2248
|578
|2005.09.22 12:03
|s/l
|289
|3.00
|1.2203
|1.2203
|1.2248
|-450.00
|17893.91
|579
|2005.09.22 12:59
|sell
|290
|3.00
|1.2220
|1.2235
|1.2190
|580
|2005.09.22 13:26
|s/l
|290
|3.00
|1.2235
|1.2235
|1.2190
|-450.00
|17443.91
|581
|2005.09.22 14:20
|buy
|291
|3.00
|1.2221
|1.2206
|1.2251
|582
|2005.09.22 14:40
|s/l
|291
|3.00
|1.2206
|1.2206
|1.2251
|-450.00
|16993.91
|583
|2005.09.23 11:00
|sell
|292
|3.00
|1.2151
|1.2166
|1.2121
|584
|2005.09.23 11:00
|s/l
|292
|3.00
|1.2166
|1.2166
|1.2121
|-450.00
|16543.91
|585
|2005.09.26 10:04
|sell
|293
|3.00
|1.2044
|1.2059
|1.2014
|586
|2005.09.26 10:33
|s/l
|293
|3.00
|1.2059
|1.2059
|1.2014
|-450.00
|16093.91
|587
|2005.09.26 11:37
|buy
|294
|3.00
|1.2045
|1.2030
|1.2075
|588
|2005.09.26 14:01
|s/l
|294
|3.00
|1.2030
|1.2030
|1.2075
|-450.00
|15643.91
|589
|2005.09.26 14:33
|sell
|295
|3.00
|1.2039
|1.2054
|1.2009
|590
|2005.09.26 17:34
|s/l
|295
|3.00
|1.2054
|1.2054
|1.2009
|-450.00
|15193.91
|591
|2005.09.26 17:34
|sell
|296
|3.00
|1.2051
|1.2066
|1.2021
|592
|2005.09.26 20:51
|s/l
|296
|3.00
|1.2066
|1.2066
|1.2021
|-450.00
|14743.91
|593
|2005.09.28 10:30
|buy
|297
|3.00
|1.2020
|1.2005
|1.2050
|594
|2005.09.28 17:18
|s/l
|297
|3.00
|1.2005
|1.2005
|1.2050
|-450.00
|14293.91
|595
|2005.09.29 10:17
|buy
|298
|3.00
|1.2045
|1.2030
|1.2075
|596
|2005.09.29 14:59
|s/l
|298
|3.00
|1.2030
|1.2030
|1.2075
|-450.00
|13843.91
|597
|2005.09.29 14:59
|buy
|299
|3.00
|1.2019
|1.2004
|1.2049
|598
|2005.09.29 20:00
|t/p
|299
|3.00
|1.2049
|1.2004
|1.2049
|900.00
|14743.91
|599
|2005.09.30 12:10
|sell
|300
|3.00
|1.2032
|1.2047
|1.2002
|600
|2005.09.30 12:27
|s/l
|300
|3.00
|1.2047
|1.2047
|1.2002
|-450.00
|14293.91
|601
|2005.09.30 14:31
|buy
|301
|3.00
|1.2037
|1.2022
|1.2067
|602
|2005.09.30 17:29
|t/p
|301
|3.00
|1.2067
|1.2022
|1.2067
|900.00
|15193.91
|603
|2005.10.04 09:04
|sell
|302
|3.00
|1.1917
|1.1932
|1.1887
|604
|2005.10.04 11:05
|s/l
|302
|3.00
|1.1932
|1.1932
|1.1887
|-450.00
|14743.91
|605
|2005.10.04 12:42
|buy
|303
|3.00
|1.1919
|1.1904
|1.1949
|606
|2005.10.05 06:21
|t/p
|303
|3.00
|1.1949
|1.1904
|1.1949
|864.39
|15608.30
|607
|2005.10.05 14:41
|buy
|304
|3.00
|1.1939
|1.1924
|1.1969
|608
|2005.10.05 17:36
|t/p
|304
|3.00
|1.1969
|1.1924
|1.1969
|900.00
|16508.30
|609
|2005.10.07 09:19
|buy
|305
|3.00
|1.2161
|1.2146
|1.2191
|610
|2005.10.07 12:19
|s/l
|305
|3.00
|1.2146
|1.2146
|1.2191
|-450.00
|16058.30
|611
|2005.10.10 11:27
|buy
|306
|3.00
|1.2125
|1.2110
|1.2155
|612
|2005.10.10 13:37
|s/l
|306
|3.00
|1.2110
|1.2110
|1.2155
|-450.00
|15608.30
|613
|2005.10.12 10:05
|sell
|307
|3.00
|1.1981
|1.1996
|1.1951
|614
|2005.10.12 11:19
|s/l
|307
|3.00
|1.1996
|1.1996
|1.1951
|-450.00
|15158.30
|615
|2005.10.14 11:11
|buy
|308
|3.00
|1.2008
|1.1993
|1.2038
|616
|2005.10.14 12:46
|s/l
|308
|3.00
|1.1993
|1.1993
|1.2038
|-450.00
|14708.30
|617
|2005.10.14 14:33
|sell
|309
|3.00
|1.2015
|1.2030
|1.1985
|618
|2005.10.14 14:33
|s/l
|309
|3.00
|1.2030
|1.2030
|1.1985
|-450.00
|14258.30
|619
|2005.10.14 15:14
|buy
|310
|3.00
|1.2016
|1.2001
|1.2046
|620
|2005.10.14 15:37
|s/l
|310
|3.00
|1.2001
|1.2001
|1.2046
|-450.00
|13808.30
|621
|2005.10.14 16:02
|sell
|311
|3.00
|1.2016
|1.2031
|1.1986
|622
|2005.10.14 16:16
|s/l
|311
|3.00
|1.2031
|1.2031
|1.1986
|-450.00
|13358.30
|623
|2005.10.17 09:19
|buy
|312
|3.00
|1.2076
|1.2061
|1.2106
|624
|2005.10.17 10:52
|s/l
|312
|3.00
|1.2061
|1.2061
|1.2106
|-450.00
|12908.30
|625
|2005.10.19 11:06
|sell
|313
|2.00
|1.1936
|1.1951
|1.1906
|626
|2005.10.19 11:06
|s/l
|313
|2.00
|1.1951
|1.1951
|1.1906
|-300.00
|12608.30
|627
|2005.10.19 14:37
|buy
|314
|2.00
|1.1941
|1.1926
|1.1971
|628
|2005.10.19 16:35
|t/p
|314
|2.00
|1.1971
|1.1926
|1.1971
|600.00
|13208.30
|629
|2005.10.20 09:17
|buy
|315
|2.00
|1.1979
|1.1964
|1.2009
|630
|2005.10.20 09:59
|s/l
|315
|2.00
|1.1964
|1.1964
|1.2009
|-300.00
|12908.30
|631
|2005.10.20 10:35
|sell
|316
|2.00
|1.1979
|1.1994
|1.1949
|632
|2005.10.20 20:42
|s/l
|316
|2.00
|1.1994
|1.1994
|1.1949
|-300.00
|12608.30
|633
|2005.10.21 12:08
|buy
|317
|2.00
|1.2026
|1.2011
|1.2056
|634
|2005.10.21 12:30
|s/l
|317
|2.00
|1.2011
|1.2011
|1.2056
|-300.00
|12308.30
|635
|2005.10.21 14:59
|sell
|318
|2.00
|1.2029
|1.2044
|1.1999
|636
|2005.10.21 17:17
|t/p
|318
|2.00
|1.1999
|1.2044
|1.1999
|600.00
|12908.30
|637
|2005.10.24 12:02
|buy
|319
|2.00
|1.1946
|1.1931
|1.1976
|638
|2005.10.24 16:19
|t/p
|319
|2.00
|1.1976
|1.1931
|1.1976
|600.00
|13508.30
|639
|2005.10.25 10:00
|sell
|320
|3.00
|1.1970
|1.1985
|1.1940
|640
|2005.10.25 10:12
|s/l
|320
|3.00
|1.1985
|1.1985
|1.1940
|-450.00
|13058.30
|641
|2005.10.26 09:09
|buy
|321
|2.00
|1.2099
|1.2084
|1.2129
|642
|2005.10.26 09:20
|s/l
|321
|2.00
|1.2084
|1.2084
|1.2129
|-300.00
|12758.30
|643
|2005.10.26 16:04
|sell
|322
|2.00
|1.2094
|1.2109
|1.2064
|644
|2005.10.26 18:15
|t/p
|322
|2.00
|1.2064
|1.2109
|1.2064
|600.00
|13358.30
|645
|2005.10.28 13:37
|buy
|323
|3.00
|1.2144
|1.2129
|1.2174
|646
|2005.10.28 14:30
|s/l
|323
|3.00
|1.2129
|1.2129
|1.2174
|-450.00
|12908.30
|647
|2005.10.28 14:30
|buy
|324
|2.00
|1.2130
|1.2115
|1.2160
|648
|2005.10.28 14:31
|s/l
|324
|2.00
|1.2115
|1.2115
|1.2160
|-300.00
|12608.30
|649
|2005.10.31 10:00
|sell
|325
|2.00
|1.2078
|1.2093
|1.2048
|650
|2005.10.31 13:00
|t/p
|325
|2.00
|1.2048
|1.2093
|1.2048
|600.00
|13208.30
|651
|2005.11.01 09:00
|sell
|326
|2.00
|1.1989
|1.2004
|1.1959
|652
|2005.11.01 10:02
|s/l
|326
|2.00
|1.2004
|1.2004
|1.1959
|-300.00
|12908.30
|653
|2005.11.01 16:00
|buy
|327
|2.00
|1.1988
|1.1973
|1.2018
|654
|2005.11.01 23:00
|t/p
|327
|2.00
|1.2018
|1.1973
|1.2018
|600.00
|13508.30
|655
|2005.11.02 10:00
|buy
|328
|3.00
|1.2014
|1.1999
|1.2044
|656
|2005.11.02 13:00
|s/l
|328
|3.00
|1.1999
|1.1999
|1.2044
|-450.00
|13058.30
|657
|2005.11.02 15:00
|sell
|329
|2.00
|1.2023
|1.2038
|1.1993
|658
|2005.11.02 16:16
|s/l
|329
|2.00
|1.2038
|1.2038
|1.1993
|-300.00
|12758.30
|659
|2005.11.03 09:00
|buy
|330
|2.00
|1.2058
|1.2043
|1.2088
|660
|2005.11.03 14:30
|s/l
|330
|2.00
|1.2043
|1.2043
|1.2088
|-300.00
|12458.30
|661
|2005.11.04 13:00
|buy
|331
|2.00
|1.1938
|1.1923
|1.1968
|662
|2005.11.04 15:00
|t/p
|331
|2.00
|1.1968
|1.1923
|1.1968
|600.00
|13058.30
|663
|2005.11.04 15:00
|sell
|332
|2.00
|1.1972
|1.1987
|1.1942
|664
|2005.11.04 15:29
|t/p
|332
|2.00
|1.1942
|1.1987
|1.1942
|600.00
|13658.30
|665
|2005.11.04 16:00
|buy
|333
|3.00
|1.1926
|1.1911
|1.1956
|666
|2005.11.04 17:00
|s/l
|333
|3.00
|1.1911
|1.1911
|1.1956
|-450.00
|13208.30
|667
|2005.11.07 11:09
|sell
|334
|2.00
|1.1827
|1.1842
|1.1797
|668
|2005.11.07 15:00
|t/p
|334
|2.00
|1.1797
|1.1842
|1.1797
|600.00
|13808.30
|669
|2005.11.07 15:00
|buy
|335
|3.00
|1.1792
|1.1777
|1.1822
|670
|2005.11.07 16:00
|s/l
|335
|3.00
|1.1777
|1.1777
|1.1822
|-450.00
|13358.30
|671
|2005.11.08 16:00
|sell
|336
|3.00
|1.1756
|1.1771
|1.1726
|672
|2005.11.08 17:33
|s/l
|336
|3.00
|1.1771
|1.1771
|1.1726
|-450.00
|12908.30
|673
|2005.11.09 09:00
|buy
|337
|2.00
|1.1769
|1.1754
|1.1799
|674
|2005.11.09 13:00
|s/l
|337
|2.00
|1.1754
|1.1754
|1.1799
|-300.00
|12608.30
|675
|2005.11.09 15:00
|sell
|338
|2.00
|1.1778
|1.1793
|1.1748
|676
|2005.11.09 15:28
|t/p
|338
|2.00
|1.1748
|1.1793
|1.1748
|600.00
|13208.30
|677
|2005.11.09 16:00
|buy
|339
|2.00
|1.1728
|1.1713
|1.1758
|678
|2005.11.09 20:00
|t/p
|339
|2.00
|1.1758
|1.1713
|1.1758
|600.00
|13808.30
|679
|2005.11.10 13:30
|buy
|340
|3.00
|1.1765
|1.1750
|1.1795
|680
|2005.11.10 14:30
|t/p
|340
|3.00
|1.1795
|1.1750
|1.1795
|900.00
|14708.30
|681
|2005.11.10 14:30
|sell
|341
|3.00
|1.1795
|1.1810
|1.1765
|682
|2005.11.10 14:32
|t/p
|341
|3.00
|1.1765
|1.1810
|1.1765
|900.00
|15608.30
|683
|2005.11.10 15:22
|sell
|342
|3.00
|1.1765
|1.1780
|1.1735
|684
|2005.11.10 16:00
|t/p
|342
|3.00
|1.1735
|1.1780
|1.1735
|900.00
|16508.30
|685
|2005.11.11 09:06
|sell
|343
|3.00
|1.1707
|1.1722
|1.1677
|686
|2005.11.11 21:46
|s/l
|343
|3.00
|1.1722
|1.1722
|1.1677
|-450.00
|16058.30
|687
|2005.11.14 12:59
|buy
|344
|3.00
|1.1732
|1.1717
|1.1762
|688
|2005.11.14 13:59
|s/l
|344
|3.00
|1.1717
|1.1717
|1.1762
|-450.00
|15608.30
|689
|2005.11.15 11:07
|buy
|345
|3.00
|1.1693
|1.1678
|1.1723
|690
|2005.11.15 11:27
|s/l
|345
|3.00
|1.1678
|1.1678
|1.1723
|-450.00
|15158.30
|691
|2005.11.15 15:09
|sell
|346
|3.00
|1.1687
|1.1702
|1.1657
|692
|2005.11.15 16:26
|s/l
|346
|3.00
|1.1702
|1.1702
|1.1657
|-450.00
|14708.30
|693
|2005.11.15 16:26
|sell
|347
|3.00
|1.1699
|1.1714
|1.1669
|694
|2005.11.15 17:34
|s/l
|347
|3.00
|1.1714
|1.1714
|1.1669
|-450.00
|14258.30
|695
|2005.11.15 17:34
|sell
|348
|3.00
|1.1711
|1.1726
|1.1681
|696
|2005.11.15 21:48
|s/l
|348
|3.00
|1.1726
|1.1726
|1.1681
|-450.00
|13808.30
|697
|2005.11.16 11:09
|buy
|349
|3.00
|1.1714
|1.1699
|1.1744
|698
|2005.11.16 11:31
|s/l
|349
|3.00
|1.1699
|1.1699
|1.1744
|-450.00
|13358.30
|699
|2005.11.17 09:32
|sell
|350
|3.00
|1.1673
|1.1688
|1.1643
|700
|2005.11.17 09:49
|s/l
|350
|3.00
|1.1688
|1.1688
|1.1643
|-450.00
|12908.30
|701
|2005.11.17 11:05
|buy
|351
|2.00
|1.1676
|1.1661
|1.1706
|702
|2005.11.17 16:00
|t/p
|351
|2.00
|1.1706
|1.1661
|1.1706
|600.00
|13508.30
|703
|2005.11.18 15:01
|sell
|352
|3.00
|1.1721
|1.1736
|1.1691
|704
|2005.11.18 15:02
|s/l
|352
|3.00
|1.1736
|1.1736
|1.1691
|-450.00
|13058.30
|705
|2005.11.18 16:11
|buy
|353
|2.00
|1.1720
|1.1705
|1.1750
|706
|2005.11.18 16:19
|s/l
|353
|2.00
|1.1705
|1.1705
|1.1750
|-300.00
|12758.30
|707
|2005.11.18 17:10
|sell
|354
|2.00
|1.1720
|1.1735
|1.1690
|708
|2005.11.18 17:19
|s/l
|354
|2.00
|1.1735
|1.1735
|1.1690
|-300.00
|12458.30
|709
|2005.11.21 16:08
|buy
|355
|2.00
|1.1792
|1.1777
|1.1822
|710
|2005.11.21 16:09
|s/l
|355
|2.00
|1.1777
|1.1777
|1.1822
|-300.00
|12158.30
|711
|2005.11.22 16:14
|sell
|356
|2.00
|1.1719
|1.1734
|1.1689
|712
|2005.11.22 16:46
|s/l
|356
|2.00
|1.1734
|1.1734
|1.1689
|-300.00
|11858.30
|713
|2005.11.22 17:00
|sell
|357
|2.00
|1.1721
|1.1736
|1.1691
|714
|2005.11.22 17:10
|s/l
|357
|2.00
|1.1736
|1.1736
|1.1691
|-300.00
|11558.30
|715
|2005.11.23 10:33
|buy
|358
|2.00
|1.1791
|1.1776
|1.1821
|716
|2005.11.23 12:12
|s/l
|358
|2.00
|1.1776
|1.1776
|1.1821
|-300.00
|11258.30
|717
|2005.11.23 12:12
|buy
|359
|2.00
|1.1777
|1.1762
|1.1807
|718
|2005.11.23 15:17
|t/p
|359
|2.00
|1.1807
|1.1762
|1.1807
|600.00
|11858.30
|719
|2005.11.23 15:17
|sell
|360
|2.00
|1.1810
|1.1825
|1.1780
|720
|2005.11.23 16:06
|t/p
|360
|2.00
|1.1780
|1.1825
|1.1780
|600.00
|12458.30
|721
|2005.11.24 09:50
|buy
|361
|2.00
|1.1810
|1.1795
|1.1840
|722
|2005.11.24 10:04
|s/l
|361
|2.00
|1.1795
|1.1795
|1.1840
|-300.00
|12158.30
|723
|2005.11.25 14:57
|sell
|362
|2.00
|1.1770
|1.1785
|1.1740
|724
|2005.11.25 16:11
|t/p
|362
|2.00
|1.1740
|1.1785
|1.1740
|600.00
|12758.30
|725
|2005.11.28 11:03
|sell
|363
|2.00
|1.1708
|1.1723
|1.1678
|726
|2005.11.28 14:12
|s/l
|363
|2.00
|1.1723
|1.1723
|1.1678
|-300.00
|12458.30
|727
|2005.11.30 09:42
|buy
|364
|2.00
|1.1781
|1.1766
|1.1811
|728
|2005.11.30 14:14
|s/l
|364
|2.00
|1.1766
|1.1766
|1.1811
|-300.00
|12158.30
|729
|2005.11.30 14:28
|sell
|365
|2.00
|1.1779
|1.1794
|1.1749
|730
|2005.11.30 16:34
|s/l
|365
|2.00
|1.1794
|1.1794
|1.1749
|-300.00
|11858.30
|731
|2005.11.30 16:34
|sell
|366
|2.00
|1.1792
|1.1807
|1.1762
|732
|2005.12.01 13:42
|t/p
|366
|2.00
|1.1762
|1.1807
|1.1762
|610.98
|12469.28
|733
|2005.12.02 14:47
|sell
|367
|2.00
|1.1726
|1.1741
|1.1696
|734
|2005.12.02 14:55
|s/l
|367
|2.00
|1.1741
|1.1741
|1.1696
|-300.00
|12169.28
|735
|2005.12.02 15:00
|buy
|368
|2.00
|1.1722
|1.1707
|1.1752
|736
|2005.12.02 15:23
|s/l
|368
|2.00
|1.1707
|1.1707
|1.1752
|-300.00
|11869.28
|737
|2005.12.05 09:04
|sell
|369
|2.00
|1.1702
|1.1717
|1.1672
|738
|2005.12.05 12:10
|s/l
|369
|2.00
|1.1717
|1.1717
|1.1672
|-300.00
|11569.28
|739
|2005.12.06 09:31
|sell
|370
|2.00
|1.1786
|1.1801
|1.1756
|740
|2005.12.06 15:11
|s/l
|370
|2.00
|1.1801
|1.1801
|1.1756
|-300.00
|11269.28
|741
|2005.12.06 15:11
|sell
|371
|2.00
|1.1798
|1.1813
|1.1768
|742
|2005.12.06 15:29
|t/p
|371
|2.00
|1.1768
|1.1813
|1.1768
|600.00
|11869.28
|743
|2005.12.06 17:12
|sell
|372
|2.00
|1.1782
|1.1797
|1.1752
|744
|2005.12.06 18:31
|s/l
|372
|2.00
|1.1797
|1.1797
|1.1752
|-300.00
|11569.28
|745
|2005.12.09 12:06
|sell
|373
|2.00
|1.1808
|1.1823
|1.1778
|746
|2005.12.09 15:52
|s/l
|373
|2.00
|1.1823
|1.1823
|1.1778
|-300.00
|11269.28
|747
|2005.12.09 15:52
|sell
|374
|2.00
|1.1820
|1.1835
|1.1790
|748
|2005.12.09 16:06
|s/l
|374
|2.00
|1.1835
|1.1835
|1.1790
|-300.00
|10969.28
|749
|2005.12.13 09:00
|buy
|375
|2.00
|1.1960
|1.1945
|1.1990
|750
|2005.12.13 09:02
|s/l
|375
|2.00
|1.1945
|1.1945
|1.1990
|-300.00
|10669.28
|751
|2005.12.15 09:01
|sell
|376
|2.00
|1.2004
|1.2019
|1.1974
|752
|2005.12.15 09:12
|s/l
|376
|2.00
|1.2019
|1.2019
|1.1974
|-300.00
|10369.28
|753
|2005.12.15 10:00
|sell
|377
|2.00
|1.2000
|1.2015
|1.1970
|754
|2005.12.15 10:15
|s/l
|377
|2.00
|1.2015
|1.2015
|1.1970
|-300.00
|10069.28
|755
|2005.12.15 14:15
|buy
|378
|2.00
|1.2000
|1.1985
|1.2030
|756
|2005.12.15 15:00
|s/l
|378
|2.00
|1.1985
|1.1985
|1.2030
|-300.00
|9769.28
|757
|2005.12.15 15:00
|buy
|379
|2.00
|1.1988
|1.1973
|1.2018
|758
|2005.12.15 16:07
|s/l
|379
|2.00
|1.1973
|1.1973
|1.2018
|-300.00
|9469.28
|759
|2005.12.16 14:53
|buy
|380
|2.00
|1.1970
|1.1955
|1.2000
|760
|2005.12.16 16:11
|t/p
|380
|2.00
|1.2000
|1.1955
|1.2000
|600.00
|10069.28
|761
|2005.12.19 09:02
|buy
|381
|2.00
|1.2011
|1.1996
|1.2041
|762
|2005.12.19 13:29
|s/l
|381
|2.00
|1.1996
|1.1996
|1.2041
|-300.00
|9769.28
|763
|2005.12.19 13:29
|buy
|382
|2.00
|1.1999
|1.1984
|1.2029
|764
|2005.12.19 13:39
|s/l
|382
|2.00
|1.1984
|1.1984
|1.2029
|-300.00
|9469.28
|765
|2005.12.21 12:13
|buy
|383
|2.00
|1.1871
|1.1856
|1.1901
|766
|2005.12.21 13:19
|s/l
|383
|2.00
|1.1856
|1.1856
|1.1901
|-300.00
|9169.28
|767
|2005.12.21 13:19
|buy
|384
|2.00
|1.1859
|1.1844
|1.1889
|768
|2005.12.21 15:29
|s/l
|384
|2.00
|1.1844
|1.1844
|1.1889
|-300.00
|8869.28
|769
|2005.12.22 09:00
|buy
|385
|2.00
|1.1831
|1.1816
|1.1861
|770
|2005.12.22 09:52
|s/l
|385
|2.00
|1.1816
|1.1816
|1.1861
|-300.00
|8569.28
|771
|2005.12.22 10:37
|sell
|386
|2.00
|1.1828
|1.1843
|1.1798
|772
|2005.12.22 10:43
|s/l
|386
|2.00
|1.1843
|1.1843
|1.1798
|-300.00
|8269.28
|773
|2005.12.22 11:00
|sell
|387
|2.00
|1.1830
|1.1845
|1.1800
|774
|2005.12.22 15:05
|s/l
|387
|2.00
|1.1845
|1.1845
|1.1800
|-300.00
|7969.28
|775
|2005.12.23 09:14
|buy
|388
|2.00
|1.1872
|1.1857
|1.1902
|776
|2005.12.23 12:59
|s/l
|388
|2.00
|1.1857
|1.1857
|1.1902
|-300.00
|7669.28
|777
|2005.12.23 12:59
|buy
|389
|2.00
|1.1856
|1.1841
|1.1886
|778
|2005.12.23 13:00
|s/l
|389
|2.00
|1.1841
|1.1841
|1.1886
|-300.00
|7369.28
|779
|2005.12.23 16:26
|sell
|390
|2.00
|1.1867
|1.1882
|1.1837
|780
|2005.12.23 16:34
|s/l
|390
|2.00
|1.1882
|1.1882
|1.1837
|-300.00
|7069.28
|781
|2005.12.23 17:00
|buy
|391
|2.00
|1.1868
|1.1853
|1.1898
|782
|2005.12.23 17:41
|s/l
|391
|2.00
|1.1853
|1.1853
|1.1898
|-300.00
|6769.28
|783
|2005.12.26 09:00
|buy
|392
|2.00
|1.1856
|1.1841
|1.1886
|784
|2005.12.27 00:59
|s/l
|392
|2.00
|1.1841
|1.1841
|1.1886
|-323.74
|6445.54
|785
|2005.12.27 09:01
|sell
|393
|0.50
|1.1846
|1.1861
|1.1816
|786
|2005.12.27 09:21
|s/l
|393
|0.50
|1.1861
|1.1861
|1.1816
|-75.00
|6370.54
|787
|2005.12.27 13:00
|buy
|394
|0.50
|1.1848
|1.1833
|1.1878
|788
|2005.12.27 20:38
|s/l
|394
|0.50
|1.1833
|1.1833
|1.1878
|-75.00
|6295.54
|789
|2005.12.28 17:53
|buy
|395
|0.50
|1.1882
|1.1867
|1.1912
|790
|2005.12.28 17:54
|s/l
|395
|0.50
|1.1867
|1.1867
|1.1912
|-75.00
|6220.54
|791
|2005.12.29 09:22
|buy
|396
|0.50
|1.1858
|1.1843
|1.1888
|792
|2005.12.29 10:19
|s/l
|396
|0.50
|1.1843
|1.1843
|1.1888
|-75.00
|6145.54
|793
|2005.12.29 10:19
|buy
|397
|0.50
|1.1842
|1.1827
|1.1872
|794
|2005.12.29 13:29
|s/l
|397
|0.50
|1.1827
|1.1827
|1.1872
|-75.00
|6070.54
|795
|2005.12.29 17:10
|sell
|398
|0.50
|1.1846
|1.1861
|1.1816
|796
|2005.12.30 03:17
|s/l
|398
|0.50
|1.1861
|1.1861
|1.1816
|-72.25
|5998.29
|797
|2005.12.30 09:56
|buy
|399
|0.50
|1.1853
|1.1838
|1.1883
|798
|2005.12.30 10:15
|s/l
|399
|0.50
|1.1838
|1.1838
|1.1883
|-75.00
|5923.29
|799
|2005.12.30 10:15
|buy
|400
|0.50
|1.1839
|1.1824
|1.1869
|800
|2005.12.30 13:13
|s/l
|400
|0.50
|1.1824
|1.1824
|1.1869
|-75.00
|5848.29
|801
|2005.12.30 17:39
|sell
|401
|0.50
|1.1842
|1.1857
|1.1812
|802
|2005.12.30 21:59
|close at stop
|401
|0.50
|1.1841
|1.1857
|1.1812
|5.00
|5853.29