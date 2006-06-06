|Simbolo
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Periodo
|5 Minuti (M5) 2006.04.05 16:05 - 2006.06.26 00:00 (2006.04.04 - 2006.06.26)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|Lots=1; TrailingStop=55; MACD_level=500; MAGIC=123456; tp_limit=100; wait_time_b4_SL=10000;
|Barre sotto esame
|16217
|Ticks adoperati per il modello
|202338
|Qualita' del modello
|39.97%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|-1749.27
|Profitto lordo
|1209.26
|Perdita lorda
|-2958.53
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.41
|Ricompensa attesa
|-249.90
|Drawdown assoluto
|2188.53
|Drawdown massimo (%)
|2188.53 (21.9%)
|Operazioni totali
|7
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|3 (100.00%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|4 (50.00%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|5 (71.43%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|2 (28.57%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|740.00
|operazione in perdita
|-2188.53
|Media
|operazione con profito
|241.85
|operazione in perdita
|-1479.26
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|5 (1209.26)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|1 (-2188.53)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1209.26 (5)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-2188.53 (1)
|Media
|vincite consecutive
|5
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2006.06.06 14:14
|buy
|1
|1.00
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.06.09 12:40
|close
|1
|1.00
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|-2188.53
|7811.47
|3
|2006.06.09 15:39
|sell
|2
|1.00
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.06.12 16:01
|close
|2
|1.00
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|219.06
|8030.53
|5
|2006.06.12 21:40
|buy
|3
|1.00
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.06.14 20:21
|close
|3
|1.00
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|76.59
|8107.12
|7
|2006.06.14 22:49
|sell
|4
|1.00
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.06.19 08:26
|close
|4
|1.00
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|115.31
|8222.43
|9
|2006.06.19 22:53
|buy
|5
|1.00
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.06.20 21:53
|close
|5
|1.00
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|58.29
|8280.73
|11
|2006.06.22 10:32
|sell
|6
|1.00
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.06.22 13:48
|modify
|6
|1.00
|1.2652
|1.2652
|0.0000
|13
|2006.06.22 14:19
|modify
|6
|1.00
|1.2652
|1.2644
|0.0000
|14
|2006.06.22 15:05
|modify
|6
|1.00
|1.2652
|1.2637
|0.0000
|15
|2006.06.22 16:13
|modify
|6
|1.00
|1.2652
|1.2636
|0.0000
|16
|2006.06.22 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.2652
|1.2629
|0.0000
|17
|2006.06.22 17:12
|modify
|6
|1.00
|1.2652
|1.2621
|0.0000
|18
|2006.06.22 17:46
|close
|6
|1.00
|1.2578
|1.2621
|0.0000
|740.00
|9020.73
|19
|2006.06.23 09:43
|buy
|7
|1.00
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.06.23 22:59
|close at stop
|7
|1.00
|1.2511
|0.0000
|0.0000
|-770.00
|8250.73