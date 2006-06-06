Strategy Tester Report
simple-macd-EA

SimboloEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Periodo5 Minuti (M5) 2006.04.05 16:05 - 2006.06.26 00:00 (2006.04.04 - 2006.06.26)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriLots=1; TrailingStop=55; MACD_level=500; MAGIC=123456; tp_limit=100; wait_time_b4_SL=10000;
Barre sotto esame16217Ticks adoperati per il modello202338Qualita' del modello39.97%
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-1749.27Profitto lordo1209.26Perdita lorda-2958.53
Fattore di profitto (profit factor)0.41Ricompensa attesa-249.90
Drawdown assoluto2188.53Drawdown massimo (%)2188.53 (21.9%)
Operazioni totali7Posizioni al ribasso (vincite %)3 (100.00%)Posizioni al rialzo (vincite %)4 (50.00%)
Operazioni con profitto (% del totale)5 (71.43%)Operazioni in perdita (% del totale)2 (28.57%)
Il piu' grandeoperazione con profito740.00operazione in perdita-2188.53
Mediaoperazione con profito241.85operazione in perdita-1479.26
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)5 (1209.26)perdite consecutive (perdita in denaro)1 (-2188.53)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1209.26 (5)perdita consecutiva (numero delle perdite)-2188.53 (1)
Mediavincite consecutive5perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12006.06.06 14:14buy11.001.28770.00000.0000
22006.06.09 12:40close11.001.26640.00000.0000-2188.537811.47
32006.06.09 15:39sell21.001.26140.00000.0000
42006.06.12 16:01close21.001.25930.00000.0000219.068030.53
52006.06.12 21:40buy31.001.26130.00000.0000
62006.06.14 20:21close31.001.26230.00000.000076.598107.12
72006.06.14 22:49sell41.001.25950.00000.0000
82006.06.19 08:26close41.001.25880.00000.0000115.318222.43
92006.06.19 22:53buy51.001.25790.00000.0000
102006.06.20 21:53close51.001.25860.00000.000058.298280.73
112006.06.22 10:32sell61.001.26520.00000.0000
122006.06.22 13:48modify61.001.26521.26520.0000
132006.06.22 14:19modify61.001.26521.26440.0000
142006.06.22 15:05modify61.001.26521.26370.0000
152006.06.22 16:13modify61.001.26521.26360.0000
162006.06.22 16:37modify61.001.26521.26290.0000
172006.06.22 17:12modify61.001.26521.26210.0000
182006.06.22 17:46close61.001.25781.26210.0000740.009020.73
192006.06.23 09:43buy71.001.25880.00000.0000
202006.06.23 22:59close at stop71.001.25110.00000.0000-770.008250.73