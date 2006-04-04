|Symbol
|Period
|1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|PARAMETERS_TRADE="PARAMETERS TRADE"; dLots=0.1; nAccount=0; nSlippage=5; dBuyStopLossPoint=50; dSellStopLossPoint=50; dBuyTakeProfitPoint=100; dSellTakeProfitPoint=100; dBuyTrailingStopPoint=30; dSellTrailingStopPoint=30; PARAMETERS_EXPERT="PARAMETERS EXPERT"; sNameExpert="StepMAStochEA_v1-3"; colorOpenBuy=Blue; colorCloseBuy=Aqua; colorOpenSell=Red; colorCloseSell=Aqua; lFlagUseSound=true; sSoundFileName="alert.wav"; PARAMETERS_TIMEFILTER="PARAMETERS TIMEFILTER"; lFlagUseHourTrade=false; nFromHourTrade=0; nToHourTrade=23; PARAMETERS_INDICATOR_ONE="StepMA_Stoch_v1-3"; PeriodWATR=10; Kwatr=1; HighLow=0;
|- 1970.01.01 00:00
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 02:05
|buy
|1
|0.10
|1.2145
|1.2093
|1.2245
|2
|2006.04.04 09:37
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2147
|1.2245
|3
|2006.04.04 09:39
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2148
|1.2245
|4
|2006.04.04 09:40
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2149
|1.2245
|5
|2006.04.04 09:42
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2150
|1.2245
|6
|2006.04.04 09:42
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2153
|1.2245
|7
|2006.04.04 09:44
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2154
|1.2245
|8
|2006.04.04 11:52
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2156
|1.2245
|9
|2006.04.04 11:52
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2158
|1.2245
|10
|2006.04.04 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2160
|1.2245
|11
|2006.04.04 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2162
|1.2245
|12
|2006.04.04 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2168
|1.2245
|13
|2006.04.04 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2174
|1.2245
|14
|2006.04.04 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2178
|1.2245
|15
|2006.04.04 12:02
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2181
|1.2245
|16
|2006.04.04 12:04
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2182
|1.2245
|17
|2006.04.04 12:04
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2185
|1.2245
|18
|2006.04.04 12:06
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2186
|1.2245
|19
|2006.04.04 12:06
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2188
|1.2245
|20
|2006.04.04 12:06
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2189
|1.2245
|21
|2006.04.04 12:06
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2191
|1.2245
|22
|2006.04.04 12:06
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2192
|1.2245
|23
|2006.04.04 12:09
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2193
|1.2245
|24
|2006.04.04 12:19
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2194
|1.2245
|25
|2006.04.04 12:20
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2195
|1.2245
|26
|2006.04.04 12:21
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2196
|1.2245
|27
|2006.04.04 12:21
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2199
|1.2245
|28
|2006.04.04 12:21
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2200
|1.2245
|29
|2006.04.04 12:21
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2201
|1.2245
|30
|2006.04.04 12:24
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2202
|1.2245
|31
|2006.04.04 12:24
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2206
|1.2245
|32
|2006.04.04 12:24
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2209
|1.2245
|33
|2006.04.04 12:24
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2210
|1.2245
|34
|2006.04.04 12:29
|modify
|1
|0.10
|1.2145
|1.2213
|1.2245
|35
|2006.04.04 12:29
|t/p
|1
|0.10
|1.2245
|1.2213
|1.2245
|10.00
|510.00
|36
|2006.04.04 12:45
|buy
|2
|0.10
|1.2244
|1.2192
|1.2344
|37
|2006.04.04 13:53
|modify
|2
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2344
|38
|2006.04.04 14:32
|modify
|2
|0.10
|1.2244
|1.2245
|1.2344
|39
|2006.04.04 14:32
|modify
|2
|0.10
|1.2244
|1.2246
|1.2344
|40
|2006.04.04 16:10
|s/l
|2
|0.10
|1.2246
|1.2246
|1.2344
|0.20
|510.20
|41
|2006.04.04 18:20
|buy
|3
|0.10
|1.2267
|1.2215
|1.2367
|42
|2006.04.05 12:39
|modify
|3
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2367
|43
|2006.04.05 12:39
|modify
|3
|0.10
|1.2267
|1.2268
|1.2367
|44
|2006.04.05 12:39
|modify
|3
|0.10
|1.2267
|1.2269
|1.2367
|45
|2006.04.05 13:38
|modify
|3
|0.10
|1.2267
|1.2271
|1.2367
|46
|2006.04.05 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.2267
|1.2272
|1.2367
|47
|2006.04.05 14:04
|modify
|3
|0.10
|1.2267
|1.2273
|1.2367
|48
|2006.04.05 14:04
|modify
|3
|0.10
|1.2267
|1.2274
|1.2367
|49
|2006.04.05 14:05
|s/l
|3
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2367
|0.70
|510.90
|50
|2006.04.05 15:05
|buy
|4
|0.10
|1.2280
|1.2228
|1.2380
|51
|2006.04.06 07:25
|modify
|4
|0.10
|1.2280
|1.2283
|1.2380
|52
|2006.04.06 08:57
|modify
|4
|0.10
|1.2280
|1.2284
|1.2380
|53
|2006.04.06 08:57
|modify
|4
|0.10
|1.2280
|1.2285
|1.2380
|54
|2006.04.06 08:57
|modify
|4
|0.10
|1.2280
|1.2293
|1.2380
|55
|2006.04.06 08:58
|modify
|4
|0.10
|1.2280
|1.2301
|1.2380
|56
|2006.04.06 12:20
|s/l
|4
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2380
|2.10
|513.00
|57
|2006.04.06 14:30
|buy
|5
|0.10
|1.2235
|1.2183
|1.2335
|58
|2006.04.07 07:19
|s/l
|5
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2335
|-5.20
|507.80
|59
|2006.04.07 08:15
|buy
|6
|0.10
|1.2195
|1.2143
|1.2295
|60
|2006.04.07 14:05
|s/l
|6
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2295
|-5.20
|502.60
|61
|2006.04.10 00:30
|buy
|7
|0.10
|1.2115
|1.2063
|1.2215
|62
|2006.04.11 19:50
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2117
|1.2215
|63
|2006.04.11 19:51
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2119
|1.2215
|64
|2006.04.11 19:51
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2120
|1.2215
|65
|2006.04.11 19:53
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2121
|1.2215
|66
|2006.04.11 19:53
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2122
|1.2215
|67
|2006.04.11 19:54
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2123
|1.2215
|68
|2006.04.11 19:54
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2124
|1.2215
|69
|2006.04.11 23:54
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2130
|1.2215
|70
|2006.04.11 23:59
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2131
|1.2215
|71
|2006.04.12 00:19
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2133
|1.2215
|72
|2006.04.12 00:24
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2134
|1.2215
|73
|2006.04.12 00:34
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2135
|1.2215
|74
|2006.04.12 00:39
|modify
|7
|0.10
|1.2115
|1.2136
|1.2215
|75
|2006.04.12 11:57
|s/l
|7
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2215
|2.10
|504.70
|76
|2006.04.12 13:20
|buy
|8
|0.10
|1.2095
|1.2043
|1.2195
|77
|2006.04.12 14:06
|modify
|8
|0.10
|1.2095
|1.2096
|1.2195
|78
|2006.04.12 14:10
|modify
|8
|0.10
|1.2095
|1.2098
|1.2195
|79
|2006.04.12 14:11
|modify
|8
|0.10
|1.2095
|1.2101
|1.2195
|80
|2006.04.12 15:55
|s/l
|8
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2195
|0.60
|505.30
|81
|2006.04.12 16:35
|buy
|9
|0.10
|1.2113
|1.2061
|1.2213
|82
|2006.04.17 00:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2116
|1.2213
|83
|2006.04.17 00:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2117
|1.2213
|84
|2006.04.17 00:09
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2118
|1.2213
|85
|2006.04.17 00:09
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2119
|1.2213
|86
|2006.04.17 00:09
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2120
|1.2213
|87
|2006.04.17 00:12
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2121
|1.2213
|88
|2006.04.17 00:12
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2122
|1.2213
|89
|2006.04.17 00:12
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2125
|1.2213
|90
|2006.04.17 00:12
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2126
|1.2213
|91
|2006.04.17 00:13
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2127
|1.2213
|92
|2006.04.17 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2128
|1.2213
|93
|2006.04.17 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2129
|1.2213
|94
|2006.04.17 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2130
|1.2213
|95
|2006.04.17 00:14
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2131
|1.2213
|96
|2006.04.17 00:19
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2132
|1.2213
|97
|2006.04.17 00:19
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2133
|1.2213
|98
|2006.04.17 00:22
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2134
|1.2213
|99
|2006.04.17 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2135
|1.2213
|100
|2006.04.17 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2137
|1.2213
|101
|2006.04.17 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2139
|1.2213
|102
|2006.04.17 01:03
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2140
|1.2213
|103
|2006.04.17 01:04
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2141
|1.2213
|104
|2006.04.17 01:05
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2142
|1.2213
|105
|2006.04.17 01:06
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2143
|1.2213
|106
|2006.04.17 01:06
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2144
|1.2213
|107
|2006.04.17 01:06
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2145
|1.2213
|108
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2146
|1.2213
|109
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2147
|1.2213
|110
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2148
|1.2213
|111
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2150
|1.2213
|112
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2151
|1.2213
|113
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2153
|1.2213
|114
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2155
|1.2213
|115
|2006.04.17 01:08
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2156
|1.2213
|116
|2006.04.17 01:09
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2157
|1.2213
|117
|2006.04.17 01:19
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2158
|1.2213
|118
|2006.04.17 01:21
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2159
|1.2213
|119
|2006.04.17 01:23
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2160
|1.2213
|120
|2006.04.17 01:23
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2161
|1.2213
|121
|2006.04.17 01:23
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2162
|1.2213
|122
|2006.04.17 01:23
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2163
|1.2213
|123
|2006.04.17 01:24
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2164
|1.2213
|124
|2006.04.17 01:29
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2165
|1.2213
|125
|2006.04.17 01:33
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2166
|1.2213
|126
|2006.04.17 01:34
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2167
|1.2213
|127
|2006.04.17 01:34
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2168
|1.2213
|128
|2006.04.17 01:34
|modify
|9
|0.10
|1.2113
|1.2169
|1.2213
|129
|2006.04.17 05:40
|s/l
|9
|0.10
|1.2169
|1.2169
|1.2213
|5.60
|510.90
|130
|2006.04.17 09:00
|buy
|10
|0.10
|1.2187
|1.2135
|1.2287
|131
|2006.04.17 11:42
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2187
|1.2287
|132
|2006.04.17 11:42
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2190
|1.2287
|133
|2006.04.17 11:42
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2192
|1.2287
|134
|2006.04.17 11:43
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2194
|1.2287
|135
|2006.04.17 11:43
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2195
|1.2287
|136
|2006.04.17 11:43
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2196
|1.2287
|137
|2006.04.17 11:54
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2197
|1.2287
|138
|2006.04.17 11:54
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2203
|1.2287
|139
|2006.04.17 11:54
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2209
|1.2287
|140
|2006.04.17 11:59
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2211
|1.2287
|141
|2006.04.17 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2212
|1.2287
|142
|2006.04.17 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2214
|1.2287
|143
|2006.04.17 12:23
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2215
|1.2287
|144
|2006.04.17 12:24
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2217
|1.2287
|145
|2006.04.17 12:24
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2218
|1.2287
|146
|2006.04.17 12:24
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2219
|1.2287
|147
|2006.04.17 12:33
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2220
|1.2287
|148
|2006.04.17 12:33
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2224
|1.2287
|149
|2006.04.17 12:33
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2225
|1.2287
|150
|2006.04.17 12:34
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2287
|151
|2006.04.17 12:34
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2230
|1.2287
|152
|2006.04.17 12:34
|modify
|10
|0.10
|1.2187
|1.2232
|1.2287
|153
|2006.04.17 13:00
|s/l
|10
|0.10
|1.2232
|1.2232
|1.2287
|4.50
|515.40
|154
|2006.04.17 13:15
|buy
|11
|0.10
|1.2238
|1.2186
|1.2338
|155
|2006.04.17 14:45
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2239
|1.2338
|156
|2006.04.17 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2241
|1.2338
|157
|2006.04.17 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2242
|1.2338
|158
|2006.04.17 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2244
|1.2338
|159
|2006.04.17 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2245
|1.2338
|160
|2006.04.17 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2246
|1.2338
|161
|2006.04.17 14:47
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2247
|1.2338
|162
|2006.04.17 14:47
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2248
|1.2338
|163
|2006.04.17 14:47
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2249
|1.2338
|164
|2006.04.17 14:50
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2251
|1.2338
|165
|2006.04.17 14:51
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2252
|1.2338
|166
|2006.04.17 14:51
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2254
|1.2338
|167
|2006.04.17 14:51
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2255
|1.2338
|168
|2006.04.17 14:51
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2256
|1.2338
|169
|2006.04.17 14:52
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2257
|1.2338
|170
|2006.04.17 14:54
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2258
|1.2338
|171
|2006.04.17 16:32
|s/l
|11
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2338
|2.00
|517.40
|172
|2006.04.17 17:10
|buy
|12
|0.10
|1.2271
|1.2219
|1.2371
|173
|2006.04.18 13:04
|modify
|12
|0.10
|1.2271
|1.2272
|1.2371
|174
|2006.04.18 14:47
|s/l
|12
|0.10
|1.2272
|1.2272
|1.2371
|0.10
|517.50
|175
|2006.04.18 16:15
|buy
|13
|0.10
|1.2285
|1.2233
|1.2385
|176
|2006.04.18 18:00
|modify
|13
|0.10
|1.2285
|1.2286
|1.2385
|177
|2006.04.18 18:00
|modify
|13
|0.10
|1.2285
|1.2288
|1.2385
|178
|2006.04.18 18:01
|s/l
|13
|0.10
|1.2288
|1.2288
|1.2385
|0.30
|517.80
|179
|2006.04.19 02:30
|buy
|14
|0.10
|1.2352
|1.2300
|1.2452
|180
|2006.04.19 13:04
|s/l
|14
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2452
|-5.20
|512.60
|181
|2006.04.19 13:50
|buy
|15
|0.10
|1.2314
|1.2262
|1.2414
|182
|2006.04.19 14:05
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2317
|1.2414
|183
|2006.04.19 15:06
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2318
|1.2414
|184
|2006.04.19 15:10
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2319
|1.2414
|185
|2006.04.19 15:10
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2320
|1.2414
|186
|2006.04.19 16:05
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2322
|1.2414
|187
|2006.04.19 16:05
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2323
|1.2414
|188
|2006.04.19 16:08
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2327
|1.2414
|189
|2006.04.19 16:13
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2333
|1.2414
|190
|2006.04.19 16:18
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2334
|1.2414
|191
|2006.04.19 16:20
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2335
|1.2414
|192
|2006.04.19 16:20
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2336
|1.2414
|193
|2006.04.19 16:20
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2337
|1.2414
|194
|2006.04.19 16:22
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2338
|1.2414
|195
|2006.04.19 16:23
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2342
|1.2414
|196
|2006.04.19 16:24
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2344
|1.2414
|197
|2006.04.19 16:24
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2349
|1.2414
|198
|2006.04.19 16:24
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2352
|1.2414
|199
|2006.04.19 16:24
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2355
|1.2414
|200
|2006.04.19 17:18
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2356
|1.2414
|201
|2006.04.19 17:18
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2358
|1.2414
|202
|2006.04.19 17:28
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2359
|1.2414
|203
|2006.04.19 18:07
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2360
|1.2414
|204
|2006.04.19 18:07
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2362
|1.2414
|205
|2006.04.19 18:09
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2363
|1.2414
|206
|2006.04.19 18:14
|modify
|15
|0.10
|1.2314
|1.2364
|1.2414
|207
|2006.04.20 00:16
|s/l
|15
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2414
|5.00
|517.60
|208
|2006.04.20 08:05
|buy
|16
|0.10
|1.2356
|1.2304
|1.2456
|209
|2006.04.20 14:05
|s/l
|16
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2456
|-5.20
|512.40
|210
|2006.04.20 15:10
|buy
|17
|0.10
|1.2324
|1.2272
|1.2424
|211
|2006.04.20 23:54
|s/l
|17
|0.10
|1.2272
|1.2272
|1.2424
|-5.20
|507.20
|212
|2006.04.21 00:05
|buy
|18
|0.10
|1.2303
|1.2251
|1.2403
|213
|2006.04.21 08:05
|modify
|18
|0.10
|1.2303
|1.2317
|1.2403
|214
|2006.04.21 08:09
|s/l
|18
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2403
|1.40
|508.60
|215
|2006.04.21 10:45
|buy
|19
|0.10
|1.2328
|1.2276
|1.2428
|216
|2006.04.21 14:37
|modify
|19
|0.10
|1.2328
|1.2329
|1.2428
|217
|2006.04.21 14:38
|s/l
|19
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2428
|0.10
|508.70
|218
|2006.04.21 14:38
|buy
|20
|0.10
|1.2331
|1.2279
|1.2431
|219
|2006.04.23 21:00
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2335
|1.2431
|220
|2006.04.23 21:02
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2336
|1.2431
|221
|2006.04.23 21:02
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2338
|1.2431
|222
|2006.04.23 21:05
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2342
|1.2431
|223
|2006.04.23 21:44
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2344
|1.2431
|224
|2006.04.23 22:14
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2345
|1.2431
|225
|2006.04.23 22:18
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2346
|1.2431
|226
|2006.04.23 22:22
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2347
|1.2431
|227
|2006.04.23 22:27
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2348
|1.2431
|228
|2006.04.23 22:29
|modify
|20
|0.10
|1.2331
|1.2349
|1.2431
|229
|2006.04.24 02:06
|s/l
|20
|0.10
|1.2349
|1.2349
|1.2431
|1.80
|510.50
|230
|2006.04.24 06:00
|buy
|21
|0.10
|1.2361
|1.2309
|1.2461
|231
|2006.04.24 07:28
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2361
|1.2461
|232
|2006.04.24 07:28
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2362
|1.2461
|233
|2006.04.24 07:29
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2363
|1.2461
|234
|2006.04.24 07:29
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2364
|1.2461
|235
|2006.04.24 07:33
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2365
|1.2461
|236
|2006.04.24 07:34
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2366
|1.2461
|237
|2006.04.24 07:41
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2367
|1.2461
|238
|2006.04.24 07:42
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2368
|1.2461
|239
|2006.04.24 07:42
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2370
|1.2461
|240
|2006.04.24 07:43
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2372
|1.2461
|241
|2006.04.24 07:43
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2373
|1.2461
|242
|2006.04.24 07:43
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2374
|1.2461
|243
|2006.04.24 07:43
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2375
|1.2461
|244
|2006.04.24 07:43
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2376
|1.2461
|245
|2006.04.24 07:44
|modify
|21
|0.10
|1.2361
|1.2378
|1.2461
|246
|2006.04.24 08:00
|s/l
|21
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2461
|1.70
|512.20
|247
|2006.04.24 21:05
|buy
|22
|0.10
|1.2393
|1.2341
|1.2493
|248
|2006.04.25 12:05
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2394
|1.2493
|249
|2006.04.25 12:05
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2396
|1.2493
|250
|2006.04.25 12:05
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2397
|1.2493
|251
|2006.04.25 12:19
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2400
|1.2493
|252
|2006.04.25 12:19
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2403
|1.2493
|253
|2006.04.25 13:38
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2405
|1.2493
|254
|2006.04.25 13:38
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2406
|1.2493
|255
|2006.04.25 13:38
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2407
|1.2493
|256
|2006.04.25 13:38
|modify
|22
|0.10
|1.2393
|1.2408
|1.2493
|257
|2006.04.25 14:00
|s/l
|22
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2493
|1.50
|513.70
|258
|2006.04.25 14:50
|buy
|23
|0.10
|1.2407
|1.2355
|1.2507
|259
|2006.04.26 13:03
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2507
|260
|2006.04.26 13:03
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2408
|1.2507
|261
|2006.04.26 13:03
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2409
|1.2507
|262
|2006.04.26 13:06
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2410
|1.2507
|263
|2006.04.26 13:08
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2411
|1.2507
|264
|2006.04.26 13:24
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2412
|1.2507
|265
|2006.04.26 13:26
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2413
|1.2507
|266
|2006.04.26 13:27
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2414
|1.2507
|267
|2006.04.26 13:28
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2415
|1.2507
|268
|2006.04.26 13:28
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2416
|1.2507
|269
|2006.04.26 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2418
|1.2507
|270
|2006.04.26 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.2407
|1.2420
|1.2507
|271
|2006.04.26 14:03
|s/l
|23
|0.10
|1.2420
|1.2420
|1.2507
|1.30
|515.00
|272
|2006.04.26 15:00
|buy
|24
|0.10
|1.2443
|1.2391
|1.2543
|273
|2006.04.27 14:00
|modify
|24
|0.10
|1.2443
|1.2443
|1.2543
|274
|2006.04.27 14:00
|modify
|24
|0.10
|1.2443
|1.2444
|1.2543
|275
|2006.04.27 14:00
|modify
|24
|0.10
|1.2443
|1.2446
|1.2543
|276
|2006.04.27 14:00
|modify
|24
|0.10
|1.2443
|1.2453
|1.2543
|277
|2006.04.27 14:00
|s/l
|24
|0.10
|1.2453
|1.2453
|1.2543
|1.00
|516.00
|278
|2006.04.28 12:35
|buy
|25
|0.10
|1.2551
|1.2499
|1.2651
|279
|2006.04.28 14:38
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2551
|1.2651
|280
|2006.04.28 14:38
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2552
|1.2651
|281
|2006.04.28 14:39
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2553
|1.2651
|282
|2006.04.28 14:53
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2554
|1.2651
|283
|2006.04.28 14:53
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2555
|1.2651
|284
|2006.04.28 14:53
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2556
|1.2651
|285
|2006.04.28 14:54
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2558
|1.2651
|286
|2006.04.28 14:57
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2559
|1.2651
|287
|2006.04.28 14:58
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2560
|1.2651
|288
|2006.04.28 14:58
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2561
|1.2651
|289
|2006.04.28 14:58
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2562
|1.2651
|290
|2006.04.28 14:58
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2563
|1.2651
|291
|2006.04.28 14:59
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2565
|1.2651
|292
|2006.04.28 14:59
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2566
|1.2651
|293
|2006.04.28 15:03
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2567
|1.2651
|294
|2006.04.28 15:06
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2568
|1.2651
|295
|2006.04.28 15:06
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2573
|1.2651
|296
|2006.04.28 15:07
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2575
|1.2651
|297
|2006.04.28 15:08
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2576
|1.2651
|298
|2006.04.28 15:08
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2578
|1.2651
|299
|2006.04.28 15:08
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2579
|1.2651
|300
|2006.04.28 15:08
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2581
|1.2651
|301
|2006.04.28 15:08
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2583
|1.2651
|302
|2006.04.28 15:08
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2585
|1.2651
|303
|2006.04.28 15:08
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2590
|1.2651
|304
|2006.04.28 15:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2591
|1.2651
|305
|2006.04.28 15:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2593
|1.2651
|306
|2006.04.28 15:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2594
|1.2651
|307
|2006.04.28 15:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2595
|1.2651
|308
|2006.04.28 15:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2597
|1.2651
|309
|2006.04.28 15:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2598
|1.2651
|310
|2006.04.28 15:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2603
|1.2651
|311
|2006.04.28 16:13
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2604
|1.2651
|312
|2006.05.01 03:09
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2605
|1.2651
|313
|2006.05.01 03:14
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2606
|1.2651
|314
|2006.05.01 04:12
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2607
|1.2651
|315
|2006.05.01 04:15
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2608
|1.2651
|316
|2006.05.01 04:18
|modify
|25
|0.10
|1.2551
|1.2609
|1.2651