Strategy Tester Report

Symbol
Period 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersPARAMETERS_TRADE="PARAMETERS TRADE"; dLots=0.1; nAccount=0; nSlippage=5; dBuyStopLossPoint=50; dSellStopLossPoint=50; dBuyTakeProfitPoint=100; dSellTakeProfitPoint=100; dBuyTrailingStopPoint=30; dSellTrailingStopPoint=30; PARAMETERS_EXPERT="PARAMETERS EXPERT"; sNameExpert="StepMAStochEA_v1-3"; colorOpenBuy=Blue; colorCloseBuy=Aqua; colorOpenSell=Red; colorCloseSell=Aqua; lFlagUseSound=true; sSoundFileName="alert.wav"; PARAMETERS_TIMEFILTER="PARAMETERS TIMEFILTER"; lFlagUseHourTrade=false; nFromHourTrade=0; nToHourTrade=23; PARAMETERS_INDICATOR_ONE="StepMA_Stoch_v1-3"; PeriodWATR=10; Kwatr=1; HighLow=0;
- 1970.01.01 00:00
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 02:05buy10.101.21451.20931.2245
22006.04.04 09:37modify10.101.21451.21471.2245
32006.04.04 09:39modify10.101.21451.21481.2245
42006.04.04 09:40modify10.101.21451.21491.2245
52006.04.04 09:42modify10.101.21451.21501.2245
62006.04.04 09:42modify10.101.21451.21531.2245
72006.04.04 09:44modify10.101.21451.21541.2245
82006.04.04 11:52modify10.101.21451.21561.2245
92006.04.04 11:52modify10.101.21451.21581.2245
102006.04.04 12:01modify10.101.21451.21601.2245
112006.04.04 12:01modify10.101.21451.21621.2245
122006.04.04 12:01modify10.101.21451.21681.2245
132006.04.04 12:01modify10.101.21451.21741.2245
142006.04.04 12:01modify10.101.21451.21781.2245
152006.04.04 12:02modify10.101.21451.21811.2245
162006.04.04 12:04modify10.101.21451.21821.2245
172006.04.04 12:04modify10.101.21451.21851.2245
182006.04.04 12:06modify10.101.21451.21861.2245
192006.04.04 12:06modify10.101.21451.21881.2245
202006.04.04 12:06modify10.101.21451.21891.2245
212006.04.04 12:06modify10.101.21451.21911.2245
222006.04.04 12:06modify10.101.21451.21921.2245
232006.04.04 12:09modify10.101.21451.21931.2245
242006.04.04 12:19modify10.101.21451.21941.2245
252006.04.04 12:20modify10.101.21451.21951.2245
262006.04.04 12:21modify10.101.21451.21961.2245
272006.04.04 12:21modify10.101.21451.21991.2245
282006.04.04 12:21modify10.101.21451.22001.2245
292006.04.04 12:21modify10.101.21451.22011.2245
302006.04.04 12:24modify10.101.21451.22021.2245
312006.04.04 12:24modify10.101.21451.22061.2245
322006.04.04 12:24modify10.101.21451.22091.2245
332006.04.04 12:24modify10.101.21451.22101.2245
342006.04.04 12:29modify10.101.21451.22131.2245
352006.04.04 12:29t/p10.101.22451.22131.224510.00510.00
362006.04.04 12:45buy20.101.22441.21921.2344
372006.04.04 13:53modify20.101.22441.22441.2344
382006.04.04 14:32modify20.101.22441.22451.2344
392006.04.04 14:32modify20.101.22441.22461.2344
402006.04.04 16:10s/l20.101.22461.22461.23440.20510.20
412006.04.04 18:20buy30.101.22671.22151.2367
422006.04.05 12:39modify30.101.22671.22671.2367
432006.04.05 12:39modify30.101.22671.22681.2367
442006.04.05 12:39modify30.101.22671.22691.2367
452006.04.05 13:38modify30.101.22671.22711.2367
462006.04.05 13:40modify30.101.22671.22721.2367
472006.04.05 14:04modify30.101.22671.22731.2367
482006.04.05 14:04modify30.101.22671.22741.2367
492006.04.05 14:05s/l30.101.22741.22741.23670.70510.90
502006.04.05 15:05buy40.101.22801.22281.2380
512006.04.06 07:25modify40.101.22801.22831.2380
522006.04.06 08:57modify40.101.22801.22841.2380
532006.04.06 08:57modify40.101.22801.22851.2380
542006.04.06 08:57modify40.101.22801.22931.2380
552006.04.06 08:58modify40.101.22801.23011.2380
562006.04.06 12:20s/l40.101.23011.23011.23802.10513.00
572006.04.06 14:30buy50.101.22351.21831.2335
582006.04.07 07:19s/l50.101.21831.21831.2335-5.20507.80
592006.04.07 08:15buy60.101.21951.21431.2295
602006.04.07 14:05s/l60.101.21431.21431.2295-5.20502.60
612006.04.10 00:30buy70.101.21151.20631.2215
622006.04.11 19:50modify70.101.21151.21171.2215
632006.04.11 19:51modify70.101.21151.21191.2215
642006.04.11 19:51modify70.101.21151.21201.2215
652006.04.11 19:53modify70.101.21151.21211.2215
662006.04.11 19:53modify70.101.21151.21221.2215
672006.04.11 19:54modify70.101.21151.21231.2215
682006.04.11 19:54modify70.101.21151.21241.2215
692006.04.11 23:54modify70.101.21151.21301.2215
702006.04.11 23:59modify70.101.21151.21311.2215
712006.04.12 00:19modify70.101.21151.21331.2215
722006.04.12 00:24modify70.101.21151.21341.2215
732006.04.12 00:34modify70.101.21151.21351.2215
742006.04.12 00:39modify70.101.21151.21361.2215
752006.04.12 11:57s/l70.101.21361.21361.22152.10504.70
762006.04.12 13:20buy80.101.20951.20431.2195
772006.04.12 14:06modify80.101.20951.20961.2195
782006.04.12 14:10modify80.101.20951.20981.2195
792006.04.12 14:11modify80.101.20951.21011.2195
802006.04.12 15:55s/l80.101.21011.21011.21950.60505.30
812006.04.12 16:35buy90.101.21131.20611.2213
822006.04.17 00:08modify90.101.21131.21161.2213
832006.04.17 00:08modify90.101.21131.21171.2213
842006.04.17 00:09modify90.101.21131.21181.2213
852006.04.17 00:09modify90.101.21131.21191.2213
862006.04.17 00:09modify90.101.21131.21201.2213
872006.04.17 00:12modify90.101.21131.21211.2213
882006.04.17 00:12modify90.101.21131.21221.2213
892006.04.17 00:12modify90.101.21131.21251.2213
902006.04.17 00:12modify90.101.21131.21261.2213
912006.04.17 00:13modify90.101.21131.21271.2213
922006.04.17 00:14modify90.101.21131.21281.2213
932006.04.17 00:14modify90.101.21131.21291.2213
942006.04.17 00:14modify90.101.21131.21301.2213
952006.04.17 00:14modify90.101.21131.21311.2213
962006.04.17 00:19modify90.101.21131.21321.2213
972006.04.17 00:19modify90.101.21131.21331.2213
982006.04.17 00:22modify90.101.21131.21341.2213
992006.04.17 00:24modify90.101.21131.21351.2213
1002006.04.17 00:24modify90.101.21131.21371.2213
1012006.04.17 00:24modify90.101.21131.21391.2213
1022006.04.17 01:03modify90.101.21131.21401.2213
1032006.04.17 01:04modify90.101.21131.21411.2213
1042006.04.17 01:05modify90.101.21131.21421.2213
1052006.04.17 01:06modify90.101.21131.21431.2213
1062006.04.17 01:06modify90.101.21131.21441.2213
1072006.04.17 01:06modify90.101.21131.21451.2213
1082006.04.17 01:08modify90.101.21131.21461.2213
1092006.04.17 01:08modify90.101.21131.21471.2213
1102006.04.17 01:08modify90.101.21131.21481.2213
1112006.04.17 01:08modify90.101.21131.21501.2213
1122006.04.17 01:08modify90.101.21131.21511.2213
1132006.04.17 01:08modify90.101.21131.21531.2213
1142006.04.17 01:08modify90.101.21131.21551.2213
1152006.04.17 01:08modify90.101.21131.21561.2213
1162006.04.17 01:09modify90.101.21131.21571.2213
1172006.04.17 01:19modify90.101.21131.21581.2213
1182006.04.17 01:21modify90.101.21131.21591.2213
1192006.04.17 01:23modify90.101.21131.21601.2213
1202006.04.17 01:23modify90.101.21131.21611.2213
1212006.04.17 01:23modify90.101.21131.21621.2213
1222006.04.17 01:23modify90.101.21131.21631.2213
1232006.04.17 01:24modify90.101.21131.21641.2213
1242006.04.17 01:29modify90.101.21131.21651.2213
1252006.04.17 01:33modify90.101.21131.21661.2213
1262006.04.17 01:34modify90.101.21131.21671.2213
1272006.04.17 01:34modify90.101.21131.21681.2213
1282006.04.17 01:34modify90.101.21131.21691.2213
1292006.04.17 05:40s/l90.101.21691.21691.22135.60510.90
1302006.04.17 09:00buy100.101.21871.21351.2287
1312006.04.17 11:42modify100.101.21871.21871.2287
1322006.04.17 11:42modify100.101.21871.21901.2287
1332006.04.17 11:42modify100.101.21871.21921.2287
1342006.04.17 11:43modify100.101.21871.21941.2287
1352006.04.17 11:43modify100.101.21871.21951.2287
1362006.04.17 11:43modify100.101.21871.21961.2287
1372006.04.17 11:54modify100.101.21871.21971.2287
1382006.04.17 11:54modify100.101.21871.22031.2287
1392006.04.17 11:54modify100.101.21871.22091.2287
1402006.04.17 11:59modify100.101.21871.22111.2287
1412006.04.17 12:19modify100.101.21871.22121.2287
1422006.04.17 12:19modify100.101.21871.22141.2287
1432006.04.17 12:23modify100.101.21871.22151.2287
1442006.04.17 12:24modify100.101.21871.22171.2287
1452006.04.17 12:24modify100.101.21871.22181.2287
1462006.04.17 12:24modify100.101.21871.22191.2287
1472006.04.17 12:33modify100.101.21871.22201.2287
1482006.04.17 12:33modify100.101.21871.22241.2287
1492006.04.17 12:33modify100.101.21871.22251.2287
1502006.04.17 12:34modify100.101.21871.22291.2287
1512006.04.17 12:34modify100.101.21871.22301.2287
1522006.04.17 12:34modify100.101.21871.22321.2287
1532006.04.17 13:00s/l100.101.22321.22321.22874.50515.40
1542006.04.17 13:15buy110.101.22381.21861.2338
1552006.04.17 14:45modify110.101.22381.22391.2338
1562006.04.17 14:46modify110.101.22381.22411.2338
1572006.04.17 14:46modify110.101.22381.22421.2338
1582006.04.17 14:46modify110.101.22381.22441.2338
1592006.04.17 14:46modify110.101.22381.22451.2338
1602006.04.17 14:46modify110.101.22381.22461.2338
1612006.04.17 14:47modify110.101.22381.22471.2338
1622006.04.17 14:47modify110.101.22381.22481.2338
1632006.04.17 14:47modify110.101.22381.22491.2338
1642006.04.17 14:50modify110.101.22381.22511.2338
1652006.04.17 14:51modify110.101.22381.22521.2338
1662006.04.17 14:51modify110.101.22381.22541.2338
1672006.04.17 14:51modify110.101.22381.22551.2338
1682006.04.17 14:51modify110.101.22381.22561.2338
1692006.04.17 14:52modify110.101.22381.22571.2338
1702006.04.17 14:54modify110.101.22381.22581.2338
1712006.04.17 16:32s/l110.101.22581.22581.23382.00517.40
1722006.04.17 17:10buy120.101.22711.22191.2371
1732006.04.18 13:04modify120.101.22711.22721.2371
1742006.04.18 14:47s/l120.101.22721.22721.23710.10517.50
1752006.04.18 16:15buy130.101.22851.22331.2385
1762006.04.18 18:00modify130.101.22851.22861.2385
1772006.04.18 18:00modify130.101.22851.22881.2385
1782006.04.18 18:01s/l130.101.22881.22881.23850.30517.80
1792006.04.19 02:30buy140.101.23521.23001.2452
1802006.04.19 13:04s/l140.101.23001.23001.2452-5.20512.60
1812006.04.19 13:50buy150.101.23141.22621.2414
1822006.04.19 14:05modify150.101.23141.23171.2414
1832006.04.19 15:06modify150.101.23141.23181.2414
1842006.04.19 15:10modify150.101.23141.23191.2414
1852006.04.19 15:10modify150.101.23141.23201.2414
1862006.04.19 16:05modify150.101.23141.23221.2414
1872006.04.19 16:05modify150.101.23141.23231.2414
1882006.04.19 16:08modify150.101.23141.23271.2414
1892006.04.19 16:13modify150.101.23141.23331.2414
1902006.04.19 16:18modify150.101.23141.23341.2414
1912006.04.19 16:20modify150.101.23141.23351.2414
1922006.04.19 16:20modify150.101.23141.23361.2414
1932006.04.19 16:20modify150.101.23141.23371.2414
1942006.04.19 16:22modify150.101.23141.23381.2414
1952006.04.19 16:23modify150.101.23141.23421.2414
1962006.04.19 16:24modify150.101.23141.23441.2414
1972006.04.19 16:24modify150.101.23141.23491.2414
1982006.04.19 16:24modify150.101.23141.23521.2414
1992006.04.19 16:24modify150.101.23141.23551.2414
2002006.04.19 17:18modify150.101.23141.23561.2414
2012006.04.19 17:18modify150.101.23141.23581.2414
2022006.04.19 17:28modify150.101.23141.23591.2414
2032006.04.19 18:07modify150.101.23141.23601.2414
2042006.04.19 18:07modify150.101.23141.23621.2414
2052006.04.19 18:09modify150.101.23141.23631.2414
2062006.04.19 18:14modify150.101.23141.23641.2414
2072006.04.20 00:16s/l150.101.23641.23641.24145.00517.60
2082006.04.20 08:05buy160.101.23561.23041.2456
2092006.04.20 14:05s/l160.101.23041.23041.2456-5.20512.40
2102006.04.20 15:10buy170.101.23241.22721.2424
2112006.04.20 23:54s/l170.101.22721.22721.2424-5.20507.20
2122006.04.21 00:05buy180.101.23031.22511.2403
2132006.04.21 08:05modify180.101.23031.23171.2403
2142006.04.21 08:09s/l180.101.23171.23171.24031.40508.60
2152006.04.21 10:45buy190.101.23281.22761.2428
2162006.04.21 14:37modify190.101.23281.23291.2428
2172006.04.21 14:38s/l190.101.23291.23291.24280.10508.70
2182006.04.21 14:38buy200.101.23311.22791.2431
2192006.04.23 21:00modify200.101.23311.23351.2431
2202006.04.23 21:02modify200.101.23311.23361.2431
2212006.04.23 21:02modify200.101.23311.23381.2431
2222006.04.23 21:05modify200.101.23311.23421.2431
2232006.04.23 21:44modify200.101.23311.23441.2431
2242006.04.23 22:14modify200.101.23311.23451.2431
2252006.04.23 22:18modify200.101.23311.23461.2431
2262006.04.23 22:22modify200.101.23311.23471.2431
2272006.04.23 22:27modify200.101.23311.23481.2431
2282006.04.23 22:29modify200.101.23311.23491.2431
2292006.04.24 02:06s/l200.101.23491.23491.24311.80510.50
2302006.04.24 06:00buy210.101.23611.23091.2461
2312006.04.24 07:28modify210.101.23611.23611.2461
2322006.04.24 07:28modify210.101.23611.23621.2461
2332006.04.24 07:29modify210.101.23611.23631.2461
2342006.04.24 07:29modify210.101.23611.23641.2461
2352006.04.24 07:33modify210.101.23611.23651.2461
2362006.04.24 07:34modify210.101.23611.23661.2461
2372006.04.24 07:41modify210.101.23611.23671.2461
2382006.04.24 07:42modify210.101.23611.23681.2461
2392006.04.24 07:42modify210.101.23611.23701.2461
2402006.04.24 07:43modify210.101.23611.23721.2461
2412006.04.24 07:43modify210.101.23611.23731.2461
2422006.04.24 07:43modify210.101.23611.23741.2461
2432006.04.24 07:43modify210.101.23611.23751.2461
2442006.04.24 07:43modify210.101.23611.23761.2461
2452006.04.24 07:44modify210.101.23611.23781.2461
2462006.04.24 08:00s/l210.101.23781.23781.24611.70512.20
2472006.04.24 21:05buy220.101.23931.23411.2493
2482006.04.25 12:05modify220.101.23931.23941.2493
2492006.04.25 12:05modify220.101.23931.23961.2493
2502006.04.25 12:05modify220.101.23931.23971.2493
2512006.04.25 12:19modify220.101.23931.24001.2493
2522006.04.25 12:19modify220.101.23931.24031.2493
2532006.04.25 13:38modify220.101.23931.24051.2493
2542006.04.25 13:38modify220.101.23931.24061.2493
2552006.04.25 13:38modify220.101.23931.24071.2493
2562006.04.25 13:38modify220.101.23931.24081.2493
2572006.04.25 14:00s/l220.101.24081.24081.24931.50513.70
2582006.04.25 14:50buy230.101.24071.23551.2507
2592006.04.26 13:03modify230.101.24071.24071.2507
2602006.04.26 13:03modify230.101.24071.24081.2507
2612006.04.26 13:03modify230.101.24071.24091.2507
2622006.04.26 13:06modify230.101.24071.24101.2507
2632006.04.26 13:08modify230.101.24071.24111.2507
2642006.04.26 13:24modify230.101.24071.24121.2507
2652006.04.26 13:26modify230.101.24071.24131.2507
2662006.04.26 13:27modify230.101.24071.24141.2507
2672006.04.26 13:28modify230.101.24071.24151.2507
2682006.04.26 13:28modify230.101.24071.24161.2507
2692006.04.26 13:29modify230.101.24071.24181.2507
2702006.04.26 13:29modify230.101.24071.24201.2507
2712006.04.26 14:03s/l230.101.24201.24201.25071.30515.00
2722006.04.26 15:00buy240.101.24431.23911.2543
2732006.04.27 14:00modify240.101.24431.24431.2543
2742006.04.27 14:00modify240.101.24431.24441.2543
2752006.04.27 14:00modify240.101.24431.24461.2543
2762006.04.27 14:00modify240.101.24431.24531.2543
2772006.04.27 14:00s/l240.101.24531.24531.25431.00516.00
2782006.04.28 12:35buy250.101.25511.24991.2651
2792006.04.28 14:38modify250.101.25511.25511.2651
2802006.04.28 14:38modify250.101.25511.25521.2651
2812006.04.28 14:39modify250.101.25511.25531.2651
2822006.04.28 14:53modify250.101.25511.25541.2651
2832006.04.28 14:53modify250.101.25511.25551.2651
2842006.04.28 14:53modify250.101.25511.25561.2651
2852006.04.28 14:54modify250.101.25511.25581.2651
2862006.04.28 14:57modify250.101.25511.25591.2651
2872006.04.28 14:58modify250.101.25511.25601.2651
2882006.04.28 14:58modify250.101.25511.25611.2651
2892006.04.28 14:58modify250.101.25511.25621.2651
2902006.04.28 14:58modify250.101.25511.25631.2651
2912006.04.28 14:59modify250.101.25511.25651.2651
2922006.04.28 14:59modify250.101.25511.25661.2651
2932006.04.28 15:03modify250.101.25511.25671.2651
2942006.04.28 15:06modify250.101.25511.25681.2651
2952006.04.28 15:06modify250.101.25511.25731.2651
2962006.04.28 15:07modify250.101.25511.25751.2651
2972006.04.28 15:08modify250.101.25511.25761.2651
2982006.04.28 15:08modify250.101.25511.25781.2651
2992006.04.28 15:08modify250.101.25511.25791.2651
3002006.04.28 15:08modify250.101.25511.25811.2651
3012006.04.28 15:08modify250.101.25511.25831.2651
3022006.04.28 15:08modify250.101.25511.25851.2651
3032006.04.28 15:08modify250.101.25511.25901.2651
3042006.04.28 15:09modify250.101.25511.25911.2651
3052006.04.28 15:09modify250.101.25511.25931.2651
3062006.04.28 15:09modify250.101.25511.25941.2651
3072006.04.28 15:09modify250.101.25511.25951.2651
3082006.04.28 15:09modify250.101.25511.25971.2651
3092006.04.28 15:09modify250.101.25511.25981.2651
3102006.04.28 15:09modify250.101.25511.26031.2651
3112006.04.28 16:13modify250.101.25511.26041.2651
3122006.05.01 03:09modify250.101.25511.26051.2651
3132006.05.01 03:14modify250.101.25511.26061.2651
3142006.05.01 04:12modify250.101.25511.26071.2651
3152006.05.01 04:15modify250.101.25511.26081.2651
3162006.05.01 04:18modify250.101.25511.26091.2651