Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000030516 Name: Nikolay Currency: USD 2006 July 14, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6208492006.06.02 10:43balanceDeposit5 000.00
6715132006.06.12 21:58sell0.10eurusd1.26101.27301.26002006.06.12 22:571.26000.000.000.0010.00
6715142006.06.12 21:58sell0.10gbpusd1.84541.85741.84442006.06.12 22:571.84440.000.000.0010.00
6717412006.06.12 22:46buy0.10usdchf1.23181.21981.23282006.06.12 23:011.23280.000.000.008.11
6718392006.06.12 23:12buy0.10gbpusd1.84251.83051.84352006.06.13 10:251.84350.000.00-0.1710.00
6720392006.06.13 00:06sell0.10usdchf1.23391.24591.23292006.06.13 03:141.23290.000.000.008.11
6721042006.06.13 00:22buy0.10eurusd1.25801.24601.25902006.06.13 03:101.25900.000.000.0010.00
6723652006.06.13 02:30buy0.10gbpusd1.84101.82901.84352006.06.13 10:251.84350.000.000.0025.00
6728472006.06.13 07:13sell0.10usdchf1.23431.24631.23332006.06.13 08:321.23330.000.000.008.11
6730152006.06.13 07:32buy0.10eurusd1.25761.24521.25822006.06.13 08:271.25820.000.000.006.00
6732432006.06.13 08:32sell0.10eurusd1.25861.27061.25762006.06.13 09:041.25760.000.000.0010.00
6732832006.06.13 08:44sell0.10usdjpy114.55115.75114.452006.06.13 10:23114.450.000.000.008.74
6734372006.06.13 09:09sell0.10usdchf1.23461.24661.23362006.06.13 10:251.23360.000.000.008.11
6739982006.06.13 10:26sell0.50gbpusd1.84291.85531.84232006.06.13 10:321.84230.000.000.0030.00
6740542006.06.13 10:32sell0.50gbpusd1.84171.85371.84072006.06.13 12:111.84070.000.000.0050.00
6741632006.06.13 10:50sell0.10usdchf1.23471.24671.23372006.06.13 11:071.23370.000.000.008.11
6743282006.06.13 11:17sell0.10eurusd1.25831.27031.25732006.06.13 12:001.25730.000.000.0010.00
6743292006.06.13 11:17buy0.10usdchf1.23351.22141.23442006.06.13 12:001.23440.000.000.007.29
6743812006.06.13 11:21sell0.50gbpusd1.84361.85561.84262006.06.13 11:431.84260.000.000.0050.00
6746442006.06.13 11:56sell0.50gbpusd1.84321.85521.84222006.06.13 12:001.84220.000.000.0050.00
6747822006.06.13 12:06sell0.10usdchf1.23451.24661.23362006.06.13 12:471.23360.000.000.007.30
6752152006.06.13 12:50sell0.50gbpusd1.84291.85491.84192006.06.13 13:521.84190.000.000.0050.00
6752682006.06.13 12:54sell0.10eurusd1.25901.27101.25802006.06.13 14:401.25800.000.000.0010.00
6754182006.06.13 13:19buy0.10usdchf1.23341.22121.23422006.06.13 15:051.23420.000.000.006.48
6754682006.06.13 13:25sell0.10eurusd1.26041.27251.25952006.06.13 13:401.25950.000.000.009.00
6761072006.06.13 15:00buy0.50gbpusd1.84051.82851.84152006.06.13 16:371.84150.000.000.0050.00
6761292006.06.13 15:02buy0.10eurusd1.25771.24551.25852006.06.13 16:031.25850.000.000.008.00
6762272006.06.13 15:14sell0.10usdchf1.23421.24621.23322006.06.13 16:041.23320.000.000.008.11
6764012006.06.13 15:31buy0.10eurusd1.25591.24381.25682006.06.13 15:341.25680.000.000.009.00
6765062006.06.13 15:33buy0.50gbpusd1.83801.82601.83902006.06.13 15:351.83900.000.000.0050.00
6766942006.06.13 15:41sell0.10usdchf1.23591.24791.23492006.06.13 15:491.23490.000.000.008.10
6766972006.06.13 15:41buy0.50gbpusd1.83831.82621.83922006.06.13 15:491.83920.000.000.0045.00
6767722006.06.13 15:44buy0.10eurusd1.25601.24401.25702006.06.13 15:481.25700.000.000.0010.00
6768672006.06.13 15:51buy0.50gbpusd1.83871.82671.83972006.06.13 15:521.83970.000.000.0050.00
6771252006.06.13 16:18sell0.10usdchf1.23451.24651.23352006.06.13 16:361.23350.000.000.008.11
6771322006.06.13 16:19buy0.10eurusd1.25751.24541.25842006.06.13 16:341.25840.000.000.009.00
6773002006.06.13 16:40sell0.10eurusd1.25901.27101.25802006.06.13 17:221.25800.000.000.0010.00
6773062006.06.13 16:41buy0.10usdchf1.23311.22111.23412006.06.13 17:221.23410.000.000.008.10
6773332006.06.13 16:43sell0.50gbpusd1.84271.85481.84182006.06.13 17:071.84180.000.000.0045.00
6774112006.06.13 16:47buy0.10usdchf1.23111.21911.23212006.06.13 16:551.23210.000.000.008.12
6774152006.06.13 16:47sell0.10eurusd1.26051.27251.25952006.06.13 17:071.25950.000.000.0010.00
6775242006.06.13 17:02sell0.10usdjpy114.66115.86114.562006.06.14 16:28114.560.000.00-1.328.73
6779332006.06.13 17:26sell0.10usdchf1.23441.24641.23342006.06.14 09:551.23340.000.00-1.118.11
6779362006.06.13 17:27buy0.10eurusd1.25731.24531.25832006.06.13 19:141.25830.000.000.0010.00
6779452006.06.13 17:27buy0.50gbpusd1.84001.82801.84102006.06.14 09:501.84100.000.00-0.8550.00
6780132006.06.13 17:33buy0.50gbpusd1.83851.82651.83952006.06.13 18:351.83950.000.000.0050.00
6780162006.06.13 17:33sell0.10usdchf1.23591.24791.23492006.06.13 17:431.23490.000.000.008.10
6782902006.06.13 18:02sell0.10usdchf1.23591.24791.23492006.06.13 18:111.23490.000.000.008.10
6784992006.06.13 18:26sell0.10usdchf1.23571.24791.23332006.06.14 09:551.23330.000.00-1.1119.46
6787912006.06.13 19:19sell0.10eurusd1.25821.27021.25562006.06.13 20:081.25560.000.000.0026.00
6788592006.06.13 19:33sell0.10usdjpy115.13116.33115.032006.06.14 09:23115.030.000.00-1.328.69
6788932006.06.13 19:39buy0.50gbpusd1.83841.82641.84142006.06.14 09:501.84140.000.00-0.85150.00
6789072006.06.13 19:41buy0.10eurusd1.25681.24471.25932006.06.14 10:441.25930.000.00-0.8325.00
6794752006.06.13 20:48buy0.10eurusd1.25361.24161.25622006.06.14 07:461.25620.000.00-0.8326.00
6795082006.06.13 20:52sell0.10usdchf1.23921.25131.23672006.06.14 08:511.23670.000.00-1.1120.22
6796982006.06.13 21:29buy0.50gbpusd1.83461.82261.83762006.06.14 08:121.83760.000.00-0.85150.00
6798722006.06.13 22:03sell0.10usdjpy115.28116.48115.182006.06.14 03:09115.180.000.00-1.328.68
6801282006.06.13 23:30buy0.10gbpusd1.83261.82061.83362006.06.14 00:241.83360.000.00-0.1710.00
6818602006.06.14 07:56buy0.10usdchf1.23771.22571.24032006.06.15 16:101.22570.000.002.87-97.90
6818642006.06.14 07:57sell0.10gbpusd1.83701.84901.83602006.06.14 15:311.83600.000.000.0010.00
6821442006.06.14 08:59buy0.10usdchf1.23631.22421.23882006.06.19 15:261.23880.000.004.7920.18
6822522006.06.14 09:22sell0.10gbpusd1.83891.85091.83792006.06.14 15:301.83790.000.000.0010.00
6823032006.06.14 09:26buy0.10usdchf1.23491.22281.23742006.06.14 15:311.23740.000.000.0020.20
6824972006.06.14 09:53sell0.10eurusd1.25831.27031.25732006.06.14 10:061.25730.000.000.0010.00
6827902006.06.14 10:31sell0.10eurusd1.25841.27041.25742006.06.14 13:241.25740.000.000.0010.00
6828162006.06.14 10:34sell0.10gbpusd1.84101.85301.84002006.06.14 15:301.84000.000.000.0010.00
6828712006.06.14 10:39buy0.10usdchf1.23371.22141.23602006.06.14 15:301.23600.000.000.0018.61
6829182006.06.14 10:44sell0.10gbpusd1.84291.85491.84192006.06.14 11:001.84190.000.000.0010.00
6832482006.06.14 11:13sell0.10gbpusd1.84331.85531.84232006.06.14 11:431.84230.000.000.0010.00
6833132006.06.14 11:19buy0.10usdchf1.23221.21991.23452006.06.14 13:141.23450.000.000.0018.63
6840912006.06.14 12:45sell0.10gbpusd1.84281.85481.84182006.06.14 13:121.84180.000.000.0010.00
6847192006.06.14 13:31buy0.10eurusd1.25751.24551.25852006.06.14 16:161.25850.000.000.0010.00
6849812006.06.14 14:17sell0.10usdjpy115.05116.25114.952006.06.14 16:17114.950.000.000.008.70
6856212006.06.14 15:33buy0.10gbpusd1.83871.82661.83962006.06.14 15:341.83960.000.000.009.00
6856582006.06.14 15:34buy0.10gbpusd1.84041.82841.84142006.06.14 15:361.84140.000.000.0010.00
6857572006.06.14 15:37buy0.10gbpusd1.84061.82861.84162006.06.14 15:391.84160.000.000.0010.00
6857932006.06.14 15:39buy0.10gbpusd1.84061.82861.84162006.06.14 16:161.84160.000.000.0010.00
6858592006.06.14 15:42buy0.10gbpusd1.83991.82671.83972006.06.14 16:071.83970.000.000.00-2.00
6860422006.06.14 15:51buy0.10gbpusd1.83681.82471.83772006.06.14 16:031.83770.000.000.009.00
6860532006.06.14 15:51buy0.10eurusd1.25391.24191.25492006.06.14 16:021.25490.000.000.0010.00
6860642006.06.14 15:51sell0.10usdchf1.23781.24981.23522006.06.14 16:041.23520.000.000.0021.05
6861652006.06.14 16:02buy0.10eurusd1.25511.24311.25612006.06.14 16:041.25610.000.000.0010.00
6862102006.06.14 16:05buy0.10eurusd1.25601.24401.25702006.06.14 16:071.25700.000.000.0010.00
6863442006.06.14 16:16sell0.10eurusd1.25841.27061.25762006.06.19 04:361.25760.000.002.958.00
6865482006.06.14 16:23buy0.10usdchf1.23051.21841.23302006.06.15 06:541.23300.000.002.8720.28
6865602006.06.14 16:24sell0.10gbpusd1.84481.85681.84382006.06.14 21:441.84380.000.000.0010.00
6865762006.06.14 16:25sell0.10eurusd1.26101.27301.26002006.06.14 21:411.26000.000.000.0010.00
6871872006.06.14 17:20sell0.10eurusd1.26281.27481.26182006.06.14 17:271.26180.000.000.0010.00
6872362006.06.14 17:27sell0.10gbpusd1.84671.85881.84582006.06.14 20:351.84580.000.000.009.00
6873222006.06.14 17:45sell0.10eurusd1.26251.27451.26152006.06.14 17:521.26150.000.000.0010.00
6873412006.06.14 17:48buy0.10usdchf1.22941.21691.23152006.06.14 21:421.23150.000.000.0017.05
6875392006.06.14 18:24sell0.50eurusd1.26251.27451.26052006.06.14 21:301.26050.000.000.00100.00
6876122006.06.14 18:38sell0.50gbpusd1.84821.86021.84622006.06.14 20:331.84620.000.000.00100.00
6876652006.06.14 18:43buy0.50usdchf1.22771.21571.23032006.06.14 21:291.23030.000.000.00105.67
6884042006.06.14 20:52buy0.50eurusd1.26091.24891.26242006.06.15 09:471.26240.000.00-12.4575.00
6884312006.06.14 21:00sell0.50usdchf1.22931.24151.22802006.06.15 16:001.22800.000.00-16.8152.94
6886122006.06.14 21:32sell0.50usdchf1.23091.24291.22942006.06.15 09:491.22940.000.00-16.8161.01
6887332006.06.14 21:48buy0.50gbpusd1.84291.83091.84492006.06.15 01:281.84490.000.00-2.55100.00
6887512006.06.14 21:52buy0.50eurusd1.25931.24731.26082006.06.15 01:041.26080.000.00-12.4575.00
6891402006.06.14 23:12buy0.50gbpusd1.84131.82931.84332006.06.15 00:511.84330.000.00-2.55100.00
6895552006.06.15 01:31sell0.50gbpusd1.84431.85631.84232006.06.15 03:491.84230.000.000.00100.00
6898812006.06.15 03:57sell0.50usdchf1.23251.24451.23102006.06.15 05:021.23100.000.000.0060.93
6899112006.06.15 04:21sell0.50gbpusd1.84411.85611.84212006.06.16 11:101.85610.000.00-0.50-600.00
6900192006.06.15 05:09sell0.50gbpusd1.84581.85781.84382006.06.15 06:311.84380.000.000.00100.00
6902392006.06.15 06:45sell0.50usdchf1.23241.24451.23102006.06.15 09:061.23100.000.000.0056.86
6908972006.06.15 09:13sell0.50gbpusd1.84601.85801.84402006.06.15 10:171.84400.000.000.00100.00
6912362006.06.15 09:54sell0.50eurusd1.26271.27481.26132006.06.15 10:241.26130.000.000.0070.00
6918212006.06.15 11:14sell0.50eurusd1.26161.27381.26032006.06.15 14:111.26030.000.000.0065.00
6919042006.06.15 11:30sell0.50gbpusd1.84581.85781.84382006.06.19 04:201.84380.000.00-1.00100.00
6921702006.06.15 12:11sell0.50usdchf1.23171.24381.23032006.06.15 15:181.23030.000.000.0056.90
6922822006.06.15 12:39sell0.50gbpusd1.84751.85951.84552006.06.19 04:051.84550.000.00-1.00100.00
6927122006.06.15 14:07sell0.50gbpusd1.84841.86101.84702006.06.15 14:111.84700.000.000.0070.00
6930082006.06.15 14:55sell0.50gbpusd1.84911.86121.84722006.06.15 15:331.84720.000.000.0095.00
6932502006.06.15 15:28sell0.50eurusd1.26241.27441.26092006.06.15 15:301.26090.000.000.0075.00
6934712006.06.15 15:36sell0.50usdchf1.23301.24511.23162006.06.15 15:401.23160.000.000.0056.84
6935612006.06.15 15:40sell0.50usdchf1.23171.24371.23022006.06.15 15:571.23020.000.000.0060.97
6937942006.06.15 16:00sell0.50gbpusd1.84921.86121.84722006.06.15 18:291.84720.000.000.00100.00
6939552006.06.15 16:03sell0.50eurusd1.26331.27531.26182006.06.15 18:281.26180.000.000.0075.00
6939562006.06.15 16:03buy0.50usdchf1.22871.21671.23022006.06.15 17:591.23020.000.000.0060.97
6940192006.06.15 16:07sell0.50gbpusd1.85201.86411.85012006.06.15 17:041.85010.000.000.0095.00
6965542006.06.15 23:05sell0.50eurusd1.26201.27401.26002006.06.19 04:051.26000.000.005.90100.00
6967312006.06.15 23:42sell0.50gbpusd1.84891.86121.84722006.06.16 19:301.84720.000.00-0.5085.00
6967462006.06.15 23:45sell0.50eurusd1.26351.27551.26152006.06.19 03:531.26150.000.005.90100.00
6967502006.06.15 23:46buy0.50usdchf1.23091.21891.23292006.06.16 16:481.23290.000.004.7981.10
6971012006.06.16 02:05sell0.50gbpusd1.85071.86271.84872006.06.16 16:591.84870.000.000.00100.00
6991242006.06.16 11:40sell0.50eurusd1.26581.27781.26382006.06.16 16:241.26380.000.000.00100.00
7006942006.06.16 15:41buy0.50eurusd1.26431.25231.26632006.06.21 18:571.26630.000.00-12.45100.00
7010882006.06.16 16:34sell0.50usdchf1.23251.24451.23052006.06.16 21:321.23050.000.000.0081.27
7012742006.06.16 16:56sell0.50usdchf1.23401.24601.23202006.06.16 18:141.23200.000.000.0081.17
7012872006.06.16 16:57buy0.50eurusd1.26271.25071.26472006.06.16 21:321.26470.000.000.00100.00
7026192006.06.16 21:08sell0.50gbpusd1.85031.86231.84832006.06.19 03:501.84830.000.00-0.50100.00
7027092006.06.16 21:30buy0.50usdchf1.23111.21891.23292006.06.19 03:511.23290.000.004.7972.98
7033002006.06.19 00:24sell0.50gbpusd1.85191.86391.84992006.06.19 03:281.84990.000.000.00100.00
7036612006.06.19 03:26buy0.50eurusd1.26271.25071.26472006.06.21 16:051.26470.000.00-8.30100.00
7036822006.06.19 03:42buy0.50gbpusd1.84881.83681.85082006.06.19 18:301.83680.000.000.00-600.00
7037252006.06.19 04:01buy0.50gbpusd1.84741.83531.84932006.06.22 13:231.83530.000.00-4.25-605.00
7037632006.06.19 04:09buy0.50gbpusd1.84561.83351.84752006.06.19 14:321.84750.000.000.0095.00
7037642006.06.19 04:09buy0.50eurusd1.25941.24741.26142006.06.20 20:291.26140.000.00-4.15100.00
7037812006.06.19 04:16buy0.50gbpusd1.84421.83201.84602006.06.19 10:001.84600.000.000.0090.00
7038092006.06.19 04:34buy0.50eurusd1.25791.24591.25992006.06.19 09:121.25990.000.000.00100.00
7038292006.06.19 04:39buy0.50gbpusd1.84241.83041.84442006.06.19 08:281.84440.000.000.00100.00
7038312006.06.19 04:40sell0.50usdchf1.23791.24991.23592006.06.19 08:491.23590.000.000.0080.91
7049412006.06.19 09:00sell0.50eurusd1.25941.27141.25742006.06.19 15:261.25740.000.000.00100.00
7061352006.06.19 11:43buy0.50gbpusd1.84311.83111.84512006.06.19 12:591.84510.000.000.00100.00
7067132006.06.19 13:28sell0.50usdchf1.23781.24981.23582006.06.20 20:071.23580.000.00-5.5680.92
7073912006.06.19 15:27buy0.50eurusd1.25751.24551.25952006.06.20 10:031.25950.000.00-4.15100.00
7074252006.06.19 15:30sell0.50usdchf1.23961.25161.23762006.06.20 20:011.23760.000.00-5.5680.81
7074922006.06.19 15:37buy0.50gbpusd1.84351.83141.84542006.06.20 09:571.84540.000.00-0.8595.00
7077412006.06.19 16:08sell0.50usdchf1.24121.25341.23942006.06.20 08:311.23940.000.00-5.5672.62
7077452006.06.19 16:08buy0.50eurusd1.25591.24391.25792006.06.19 19:011.25790.000.000.00100.00
7080032006.06.19 16:46buy0.50gbpusd1.84191.82981.84382006.06.20 08:321.84380.000.00-0.8595.00
7089922006.06.19 19:04buy0.50gbpusd1.84061.82841.84242006.06.20 08:171.84240.000.00-0.8590.00
7115912006.06.20 08:25buy0.50usdchf1.23971.22771.24172006.06.20 12:531.24170.000.000.0080.53
7128302006.06.20 11:49buy0.50gbpusd1.84291.83771.84552006.06.20 15:221.83770.000.000.00-260.00
7129822006.06.20 12:18buy0.50eurusd1.25701.24501.25902006.06.20 20:001.25900.000.000.00100.00
7132712006.06.20 12:54buy0.50gbpusd1.84141.83621.84402006.06.20 20:021.84400.000.000.00130.00
7133272006.06.20 12:57sell0.50usdchf1.24171.25371.23972006.06.20 17:201.23970.000.000.0080.66
7133492006.06.20 12:59buy0.50eurusd1.25571.24341.25742006.06.20 16:531.25740.000.000.0085.00
7142122006.06.20 15:22sell0.50usdchf1.24321.25521.24122006.06.20 15:591.24120.000.000.0080.57
7151682006.06.20 16:47buy0.50usdchf1.24021.22821.24222006.06.22 13:521.24220.000.0019.1080.50
7154462006.06.20 17:26sell0.50gbpusd1.84311.84831.84052006.06.20 18:421.84050.000.000.00130.00
7154862006.06.20 17:28buy0.50usdchf1.23861.22661.24062006.06.20 18:451.24060.000.000.0080.61
7160142006.06.20 18:52buy0.50gbpusd1.83991.83461.84242006.06.20 19:281.84240.000.000.00125.00
7161912006.06.20 19:28sell0.50gbpusd1.84191.85391.83792006.06.22 13:151.83790.000.00-2.00200.00
7162362006.06.20 19:32sell0.50eurusd1.25851.27051.25652006.06.22 16:201.25650.000.0011.80100.00
7162372006.06.20 19:32buy0.50usdchf1.23871.22671.24072006.06.22 13:331.24070.000.0019.1080.60
7163522006.06.20 19:58sell0.50gbpusd1.84291.84811.84032006.06.22 11:171.84030.000.00-2.00130.00
7164202006.06.20 20:04buy0.50usdchf1.23711.22511.23912006.06.20 22:511.23910.000.000.0080.70
7164342006.06.20 20:05sell0.50gbpusd1.84451.84971.84192006.06.20 23:341.84190.000.000.00130.00
7164782006.06.20 20:08sell0.50eurusd1.26001.27211.25812006.06.20 22:521.25810.000.000.0095.00
7165112006.06.20 20:10buy0.50usdchf1.23541.22341.23742006.06.20 21:191.23740.000.000.0080.81
7168322006.06.20 21:01sell0.50gbpusd1.84341.85551.83952006.06.22 11:451.83950.000.00-2.00195.00
7173472006.06.20 22:48sell0.50usdchf1.23861.25081.23682006.06.21 04:191.23680.000.00-5.5772.77
7176082006.06.20 23:39buy0.50gbpusd1.84181.82961.84562006.06.21 04:341.84560.000.00-0.85190.00
7181042006.06.21 02:20sell0.50gbpusd1.84431.84971.84192006.06.21 13:141.84190.000.000.00120.00
7181512006.06.21 02:57sell0.50eurusd1.25991.27201.25802006.06.22 15:051.25800.000.008.8595.00
7181572006.06.21 03:01sell0.50gbpusd1.84421.85621.84022006.06.22 11:171.84020.000.00-1.50200.00
7182722006.06.21 04:19buy0.50usdchf1.23711.22501.23902006.06.22 13:151.23900.000.0014.3476.67
7183342006.06.21 04:36sell0.50gbpusd1.84581.85781.84182006.06.21 13:301.84180.000.000.00200.00
7183672006.06.21 05:04sell0.50eurusd1.26141.27341.25942006.06.22 13:481.25940.000.008.85100.00
7184222006.06.21 05:11buy0.50usdchf1.23561.22361.23762006.06.22 12:171.23760.000.0014.3480.79
7206262006.06.21 12:51buy0.50gbpusd1.84431.83211.84812006.06.22 13:501.83210.000.00-2.55-610.00
7207122006.06.21 13:04sell0.50eurusd1.26321.27521.26122006.06.22 13:221.26120.000.008.85100.00
7207202006.06.21 13:06buy0.50gbpusd1.84281.83761.84542006.06.21 18:551.84540.000.000.00130.00
7210172006.06.21 13:45buy0.50gbpusd1.84251.83041.84642006.06.22 06:481.84640.000.00-2.55195.00
7210832006.06.21 14:05buy0.50gbpusd1.84121.83601.84382006.06.21 16:031.84380.000.000.00130.00
7217422006.06.21 15:36sell0.50usdchf1.23701.24911.23512006.06.21 16:031.23510.000.000.0076.92
7218992006.06.21 16:03sell0.50gbpusd1.84311.84831.84052006.06.22 11:171.84050.000.00-1.50130.00
7220512006.06.21 16:19sell0.50eurusd1.26481.27681.26282006.06.22 12:241.26280.000.008.85100.00
7264092006.06.22 10:56buy0.40gbpusd1.84161.83641.84422006.06.22 13:161.83640.000.000.00-208.00
7264732006.06.22 11:00buy0.50gbpusd1.84201.83681.84462006.06.22 13:151.83680.000.000.00-260.00
7264942006.06.22 11:03sell0.40usdchf1.23701.24241.23462006.06.22 13:521.24240.000.000.00-173.81
7268912006.06.22 11:49buy0.40gbpusd1.83981.83461.84242006.06.22 13:291.83460.000.000.00-208.00
7271372006.06.22 12:25buy0.40gbpusd1.83841.83311.84092006.06.22 13:471.83310.000.000.00-212.00
7272212006.06.22 12:45buy0.50gbpusd1.83931.83411.84192006.06.22 13:291.83410.000.000.00-260.00
7273542006.06.22 13:15buy0.50gbpusd1.83741.83221.84002006.06.22 13:501.83220.000.000.00-260.00
7274132006.06.22 13:19buy0.40eurusd1.26161.25641.26422006.06.22 16:201.25640.000.000.00-208.00
7274332006.06.22 13:21buy0.40gbpusd1.83681.83161.83942006.06.22 13:531.83160.000.000.00-208.00
7274482006.06.22 13:23buy0.50gbpusd1.83581.83061.83842006.06.22 13:541.83060.000.000.00-260.00
7274702006.06.22 13:24sell0.40usdchf1.23931.24451.23672006.06.22 16:301.24450.000.000.00-167.14
7275132006.06.22 13:28buy0.40gbpusd1.83521.83001.83782006.06.22 13:541.83000.000.000.00-208.00
7275372006.06.22 13:29buy0.50gbpusd1.83461.82891.83672006.06.22 15:281.82890.000.000.00-285.00
7278212006.06.22 13:51sell0.40usdchf1.24131.24651.23872006.06.23 11:471.24650.000.00-4.44-166.87
7278222006.06.22 13:51buy0.40eurusd1.25961.25441.26222006.06.23 12:391.25440.000.00-3.32-208.00
7279342006.06.22 13:56buy0.40gbpusd1.83191.82641.83422006.06.22 17:201.82640.000.000.00-220.00
7284912006.06.22 15:07buy0.40eurusd1.25811.25291.26072006.06.23 14:471.25290.000.00-3.32-208.00
7285252006.06.22 15:09buy0.40gbpusd1.82991.82471.83252006.06.23 11:451.82470.000.00-0.68-208.00
7285422006.06.22 15:11sell0.40usdchf1.24311.24841.24062006.06.23 14:471.24840.000.00-4.44-169.77
7290392006.06.22 16:24buy0.40gbpusd1.82821.82301.83082006.06.22 18:411.83080.000.000.00104.00
7290772006.06.22 16:30buy0.40eurusd1.25671.25141.25922006.06.22 19:201.25920.000.000.00100.00
7294992006.06.22 17:23buy0.40gbpusd1.82671.82151.82932006.06.22 17:451.82930.000.000.00104.00
7301482006.06.22 18:38sell0.40gbpusd1.82961.83491.82712006.06.22 19:481.82710.000.000.00100.00
7301692006.06.22 18:41sell0.40eurusd1.25821.26341.25562006.06.23 11:521.25560.000.002.36104.00
7308202006.06.22 19:52buy0.40gbpusd1.82781.80771.83032006.06.23 09:131.83030.000.00-0.68100.00
7327872006.06.23 04:31buy0.40eurusd1.25681.23671.25932006.06.26 20:371.25930.000.00-3.32100.00
7329972006.06.23 06:07sell0.40gbpusd1.82891.84891.82632006.06.23 10:521.82630.000.000.00104.00
7337282006.06.23 09:33sell0.40eurusd1.25831.27831.25572006.06.23 11:121.25570.000.000.00104.00
7340482006.06.23 10:20buy0.40gbpusd1.82741.80741.83002006.06.30 04:261.83000.000.00-4.76104.00
7345512006.06.23 11:33sell0.40usdchf1.24471.24991.24372006.06.23 14:491.24990.000.000.00-166.41
7346182006.06.23 11:45buy0.40gbpusd1.82581.82061.82682006.06.23 14:471.82060.000.000.00-208.00
7346652006.06.23 11:52buy0.40gbpusd1.82401.81881.82502006.06.23 12:101.82500.000.000.0040.00
7346962006.06.23 11:55buy0.40eurusd1.25521.25001.25622006.06.23 14:521.25000.000.000.00-208.00
7347232006.06.23 11:59sell0.40usdchf1.24641.25171.24552006.06.23 12:101.24550.000.000.0028.91
7348892006.06.23 12:23buy0.40gbpusd1.82441.81911.82532006.06.23 14:481.81910.000.000.00-212.00
7349782006.06.23 12:38sell0.40usdchf1.24631.25151.24532006.06.23 15:121.25150.000.000.00-166.20
7352172006.06.23 13:11buy0.40gbpusd1.82241.81721.82342006.06.23 14:531.81720.000.000.00-208.00
7352862006.06.23 13:20buy0.40eurusd1.25371.24851.25472006.06.23 13:341.25470.000.000.0040.00
7358672006.06.23 14:50buy0.40eurusd1.25191.24671.25292006.06.23 17:231.25290.000.000.0040.00
7360492006.06.23 15:00sell0.40usdchf1.24991.25521.24902006.06.23 16:401.24900.000.000.0028.82
7360672006.06.23 15:01buy0.40gbpusd1.81861.81331.81952006.06.23 15:491.81330.000.000.00-212.00
7362292006.06.23 15:17buy0.40gbpusd1.81581.81061.81682006.06.23 15:331.81680.000.000.0040.00
7362552006.06.23 15:20buy0.40eurusd1.24921.24401.25022006.06.23 15:331.25020.000.000.0040.00
7362592006.06.23 15:20sell0.40usdchf1.25211.25731.25112006.06.23 15:331.25110.000.000.0031.97
7365062006.06.23 15:38buy0.40gbpusd1.81581.81051.81672006.06.23 16:021.81670.000.000.0036.00
7365472006.06.23 15:40buy0.40eurusd1.25011.24481.25102006.06.23 16:061.25100.000.000.0036.00
7366162006.06.23 15:49sell0.40usdchf1.25241.25761.25142006.06.23 15:591.25140.000.000.0031.96
7366462006.06.23 15:51buy0.40gbpusd1.81391.80871.81492006.06.23 15:591.81490.000.000.0040.00
7369012006.06.23 16:08buy0.40gbpusd1.81781.81261.81882006.06.23 16:471.81880.000.000.0040.00
7372002006.06.23 16:29buy0.40eurusd1.25001.24481.25102006.06.23 16:401.25100.000.000.0040.00
7372372006.06.23 16:32buy0.40gbpusd1.81631.81111.81732006.06.23 16:391.81730.000.000.0040.00
7374892006.06.23 16:56buy0.40usdchf1.24901.24381.25002006.06.26 10:201.24380.000.003.78-167.23
7376442006.06.23 17:12buy0.40usdchf1.24721.24201.24822006.06.23 21:111.24820.000.000.0032.05
7433292006.06.26 12:44buy0.40gbpusd1.82061.81531.82152006.06.26 12:501.82150.000.000.0036.00
7433512006.06.26 12:48sell0.40usdchf1.24451.24971.24352006.06.26 13:531.24350.000.000.0032.17
7434962006.06.26 12:57sell0.40usdchf1.24601.25121.24502006.06.26 13:201.24500.000.000.0032.13
7435192006.06.26 12:59buy0.40gbpusd1.81991.81471.82092006.06.26 13:191.82090.000.000.0040.00
7439492006.06.26 13:55buy0.40usdchf1.24401.23851.24472006.06.26 14:291.24470.000.000.0022.50
7442892006.06.26 14:48buy0.40usdchf1.24381.23861.24482006.06.26 15:001.24480.000.000.0032.13
7468202006.06.26 21:00sell0.10eurusd1.25901.26421.25702006.06.27 13:131.25700.000.000.5920.00
7469412006.06.26 21:14buy0.10usdchf1.24211.23691.24412006.06.27 10:311.24410.000.000.9516.08
7486442006.06.27 03:54buy0.10usdchf1.24061.23541.24262006.06.27 09:091.24260.000.000.0016.10
7486672006.06.27 04:00sell0.10eurusd1.26091.26611.25892006.06.27 09:321.25890.000.000.0020.00
7503062006.06.27 10:35buy0.10gbpusd1.82221.81701.82422006.06.27 10:381.82420.000.000.0020.00
7505532006.06.27 10:58sell0.10usdchf1.24341.24871.24152006.06.27 18:321.24150.000.000.0015.30
7507252006.06.27 11:13buy0.10gbpusd1.82231.81691.82412006.06.27 17:151.82410.000.000.0018.00
7511752006.06.27 12:10sell0.10usdchf1.24501.25021.24302006.06.27 16:081.24300.000.000.0016.09
7517792006.06.27 13:58buy0.10eurusd1.25731.25211.25932006.06.27 15:451.25930.000.000.0020.00
7518522006.06.27 14:14buy0.10gbpusd1.82051.81531.82252006.06.27 15:441.82250.000.000.0020.00
7518602006.06.27 14:15sell0.10usdchf1.24661.25181.24462006.06.27 15:451.24460.000.000.0016.07
7527662006.06.27 16:47sell0.10eurusd1.25921.26441.25722006.06.28 01:051.25720.000.000.5920.00
7529912006.06.27 17:21buy0.10usdchf1.24191.23671.24392006.06.28 00:561.24390.000.000.9516.08
7529922006.06.27 17:21sell0.10eurusd1.26091.26611.25892006.06.27 18:471.25890.000.000.0020.00
7533762006.06.27 18:23sell0.40eurusd1.26001.27211.25752006.06.27 23:101.25750.000.000.00100.00
7533812006.06.27 18:23sell0.40gbpusd1.82441.83641.82182006.06.27 20:371.82180.000.000.00104.00
7539402006.06.27 21:00sell0.40usdchf1.24301.25501.24042006.06.29 21:271.24040.000.00-17.7483.84
7548912006.06.28 00:57buy0.40gbpusd1.82121.80901.82362006.06.28 05:401.82360.000.000.0096.00
7554272006.06.28 04:53sell0.40gbpusd1.82271.83471.82012006.06.28 10:021.82010.000.000.00104.00
7554902006.06.28 05:29sell0.40eurusd1.25801.27001.25542006.06.28 15:561.25540.000.000.00104.00
7563842006.06.28 09:45buy0.40gbpusd1.82121.80921.82382006.06.29 20:371.80920.000.00-2.04-480.00
7565112006.06.28 10:05buy0.40gbpusd1.81961.80761.82222006.06.28 13:161.82220.000.000.00104.00
7565172006.06.28 10:06sell0.40usdchf1.24451.25661.24202006.06.29 21:211.24200.000.00-13.3080.52
7565362006.06.28 10:08buy0.40eurusd1.25661.24451.25912006.06.29 21:171.25910.000.00-9.96100.00
7568382006.06.28 10:46buy0.40gbpusd1.81821.80611.82072006.06.28 13:071.82070.000.000.00100.00
7570212006.06.28 11:29buy0.40gbpusd1.81681.80471.81932006.06.28 11:551.81930.000.000.00100.00
7587352006.06.28 16:36buy0.40gbpusd1.81931.80701.82162006.06.29 21:221.82160.000.00-2.0492.00
7590872006.06.28 17:23sell0.40usdchf1.24611.25811.24352006.06.29 21:211.24350.000.00-13.3083.63
7591162006.06.28 17:24buy0.40gbpusd1.81771.80571.82032006.06.29 21:211.82030.000.00-2.04104.00
7595682006.06.28 18:15buy0.40eurusd1.25331.24131.25592006.06.29 00:021.25590.000.00-9.96104.00
7638992006.06.29 13:21buy0.20gbpusd1.81361.80941.81542006.06.29 15:451.81540.000.000.0036.00
7641432006.06.29 14:02buy0.20eurusd1.25251.24831.25432006.06.29 15:401.25430.000.000.0036.00
7673662006.06.29 19:18buy0.20gbpusd1.81071.80641.81242006.06.29 21:161.81240.000.000.0034.00
7715272006.06.30 05:49buy0.20usdchf1.23341.22921.23522006.06.30 15:341.22920.000.000.00-68.37
7716372006.06.30 06:10sell0.20eurusd1.27011.27431.26832006.06.30 15:331.27430.000.000.00-84.00
7716402006.06.30 06:11sell0.20gbpusd1.83191.83631.83032006.06.30 08:501.83630.000.000.00-88.00
7725292006.06.30 09:18sell0.20usdchf1.23331.23751.23152006.06.30 15:321.23150.000.000.0029.25
7725502006.06.30 09:19buy0.20gbpusd1.83261.82841.83442006.06.30 12:431.83440.000.000.0036.00
7725652006.06.30 09:20buy0.20eurusd1.27081.26661.27262006.06.30 15:311.27260.000.000.0036.00
7741082006.06.30 12:45sell0.20gbpusd1.83401.83821.83222006.06.30 15:311.83820.000.000.00-84.00
7749412006.06.30 15:31sell0.20gbpusd1.83841.84261.83662006.06.30 15:411.84260.000.000.00-84.00
7750212006.06.30 15:33sell0.20eurusd1.27381.27821.27222006.06.30 17:541.27820.000.000.00-88.00
7750452006.06.30 15:34buy0.20usdchf1.23081.22661.23262006.06.30 15:541.22660.000.000.00-68.49
7754612006.06.30 15:46sell0.20gbpusd1.84291.84711.84112006.06.30 17:371.84710.000.000.00-84.00
7756012006.06.30 15:54buy0.20usdchf1.22721.22301.22902006.06.30 21:161.22300.000.000.00-68.68
7765732006.06.30 17:41sell0.20gbpusd1.84641.86641.84462006.07.03 04:361.84460.000.00-0.2036.00
7766672006.06.30 17:54sell0.20eurusd1.27781.27721.27602006.07.05 10:451.27600.000.003.5436.00
7778192006.06.30 21:16buy0.20usdchf1.22341.20341.22522006.07.03 04:251.22520.000.001.9329.38
7796222006.07.03 06:03sell2.00eurusd1.27831.29041.27642006.07.05 10:231.27640.000.0023.60380.00
7804222006.07.03 09:40buy2.00usdchf1.22361.22371.22662006.07.04 03:461.22370.000.0019.2816.34
7806922006.07.03 10:02buy1.00gbpusd1.84531.83311.85012006.07.03 19:071.84050.000.000.00-480.00
7811642006.07.03 11:20buy1.00gbpusd1.84371.83171.84872006.07.03 19:071.84050.000.000.00-320.00
7824762006.07.03 13:37sell1.00gbpusd1.84501.85711.84262006.07.03 16:451.84260.000.000.00240.00
7840692006.07.03 17:01sell1.00gbpusd1.84451.85651.84202006.07.03 18:141.84200.000.000.00250.00
7844432006.07.03 17:19sell1.00gbpusd1.84601.85801.84102006.07.03 18:151.84100.000.000.00500.00
7867872006.07.03 20:23sell1.00gbpusd1.84231.85431.83232006.07.03 20:311.84240.000.000.00-10.00
7903102006.07.04 09:26sell1.00gbpusd1.84521.85721.84272006.07.04 10:361.84270.000.000.00250.00
7903322006.07.04 09:29sell1.00gbpusd1.84561.85761.84312006.07.04 10:341.84310.000.000.00250.00
7912282006.07.04 10:36buy1.00gbpusd1.84291.83091.84542006.07.04 11:481.84540.000.000.00250.00
7913062006.07.04 10:40buy1.00gbpusd1.84291.83091.84542006.07.04 11:481.84540.000.000.00250.00
7925452006.07.04 13:00sell1.00gbpusd1.84581.84551.84332006.07.04 18:281.84550.000.000.0030.00
7926342006.07.04 13:13sell1.00gbpusd1.84581.84571.84332006.07.04 18:281.84570.000.000.0010.00
7943572006.07.04 16:17buy3.00usdchf1.22441.22481.22692006.07.04 17:581.22480.000.000.0097.98
7951292006.07.04 18:11buy0.10gbpusd1.84551.84631.84802006.07.04 22:001.84630.000.000.008.00
7958372006.07.04 20:50sell1.00gbpusd1.84671.84541.84422006.07.05 00:511.84420.000.00-1.00250.00
7958822006.07.04 20:55sell1.00gbpusd1.84671.84541.84422006.07.05 00:511.84420.000.00-1.00250.00
7967522006.07.05 00:29buy0.10gbpusd1.84491.83291.84592006.07.05 07:561.84590.000.000.0010.00
7970822006.07.05 02:15sell1.00usdchf1.22491.22391.22242006.07.05 08:141.22240.000.000.00204.52
7977652006.07.05 06:12sell1.00gbpusd1.84391.84291.84142006.07.05 10:241.84290.000.000.00100.00
7982562006.07.05 08:00sell0.10gbpusd1.84571.85771.84472006.07.05 09:421.84470.000.000.0010.00
7989542006.07.05 08:33sell0.10eurusd1.28181.29411.28092006.07.05 09:231.28090.000.000.009.00
8009472006.07.05 09:28sell1.00usdchf1.22361.23561.22112006.07.05 17:241.23560.000.000.00-971.19
8016922006.07.05 09:47buy1.00gbpusd1.84491.84621.84742006.07.05 14:491.84620.000.000.00130.00
8017112006.07.05 09:47buy0.10gbpusd1.84481.83281.84582006.07.05 13:541.84580.000.000.0010.00
8017602006.07.05 09:53sell1.00usdchf1.22521.23721.22272006.07.07 15:301.22270.000.00-44.81204.53
8022512006.07.05 10:24buy1.00gbpusd1.84301.84381.84552006.07.05 13:111.84380.000.000.0080.00
8025492006.07.05 10:48buy0.10eurusd1.27511.26311.27632006.07.05 11:141.27630.000.000.0012.00
8025942006.07.05 10:53buy0.10gbpusd1.84091.82881.84182006.07.05 11:131.84180.000.000.009.00
8027752006.07.05 11:14buy0.10eurusd1.27661.26461.27782006.07.05 13:551.27780.000.000.0012.00
8041112006.07.05 13:57sell0.10gbpusd1.84611.85811.84512006.07.05 15:041.84510.000.000.0010.00
8041142006.07.05 13:57sell0.10eurusd1.27751.28951.27632006.07.05 15:191.27630.000.000.0012.00
8049432006.07.05 15:16buy1.00gbpusd1.84391.83191.84642006.07.07 15:301.84640.000.00-6.80250.00
8049712006.07.05 15:16sell1.00usdchf1.22711.23911.22462006.07.07 15:291.22460.000.00-44.81204.15
8051642006.07.05 15:19buy1.00gbpusd1.84161.82961.84412006.07.07 15:291.84410.000.00-6.80250.00
8051732006.07.05 15:20buy0.10eurusd1.27671.26471.27792006.07.06 15:341.27790.000.00-2.4912.00
8052112006.07.05 15:22buy0.10gbpusd1.84171.82971.84272006.07.07 15:291.84270.000.00-0.6810.00
8053112006.07.05 15:27buy1.00gbpusd1.84001.84051.84242006.07.05 15:281.84050.000.000.0050.00
8053372006.07.05 15:28buy1.00gbpusd1.83991.82791.84242006.07.07 15:291.84240.000.00-6.80250.00
8060862006.07.05 16:17buy0.10gbpusd1.83771.82571.83872006.07.06 15:341.83870.000.00-0.5110.00
8074342006.07.05 19:19buy1.00usdchf1.23331.22131.23582006.07.07 15:301.22130.000.0038.32-983.60
8086102006.07.06 00:04buy0.10eurusd1.27211.26011.27332006.07.06 01:551.27330.000.000.0012.00
8089952006.07.06 03:57buy0.10eurusd1.27221.26021.27342006.07.06 06:241.27340.000.000.0012.00
8127142006.07.06 15:38buy1.00usdchf1.22801.21601.23052006.07.06 16:061.23050.000.000.00203.17
8127172006.07.06 15:38sell0.10eurusd1.27741.28941.27622006.07.06 16:001.27620.000.000.0012.00
8131532006.07.06 16:00sell0.10eurusd1.27591.28791.27472006.07.06 16:061.27470.000.000.0012.00
8135822006.07.06 16:25sell0.10eurusd1.27511.28711.27392006.07.10 15:411.27390.000.001.1812.00
8145592006.07.06 17:11buy1.00usdchf1.22941.21731.23182006.07.10 16:381.23180.000.0019.26194.84
8272632006.07.07 13:16sell1.00gbpusd1.84200.00001.84052006.07.07 13:271.84050.000.000.00150.00
8293782006.07.07 15:47buy0.10usdchf1.22091.20891.22342006.07.07 16:061.22340.000.000.0020.43
8293852006.07.07 15:47sell0.10eurusd1.28341.29541.28222006.07.07 15:581.28220.000.000.0012.00
8294392006.07.07 15:48sell0.10gbpusd1.85241.86441.84992006.07.07 15:581.84990.000.000.0025.00
8298062006.07.07 15:58sell0.10gbpusd1.84951.86151.84702006.07.10 12:221.84700.000.00-0.1025.00
8298082006.07.07 15:58sell0.10eurusd1.28121.29341.28022006.07.10 03:121.28020.000.000.5910.00
8299432006.07.07 16:07buy0.10usdchf1.22381.21181.22632006.07.10 12:341.22630.000.000.9720.39
8336842006.07.10 06:17sell0.10eurusd1.28011.29211.27892006.07.10 09:411.27890.000.000.0012.00
8348132006.07.10 10:25sell0.10eurusd1.28061.29261.27942006.07.10 12:241.27940.000.000.0012.00
8360292006.07.10 12:27buy0.10gbpusd1.84601.83401.84852006.07.11 18:261.84150.000.00-0.17-45.00
8374392006.07.10 14:08buy0.10gbpusd1.84201.83001.84452006.07.11 11:281.84450.000.00-0.1725.00
8386322006.07.10 15:45buy0.10eurusd1.27371.26171.27492006.07.10 18:551.27490.000.000.0012.00
8400892006.07.10 17:03buy0.10gbpusd1.83771.82571.84022006.07.10 17:581.84020.000.000.0025.00
8401002006.07.10 17:04sell0.10usdchf1.23141.24341.22892006.07.10 19:031.22890.000.000.0020.34
8420442006.07.10 19:54sell0.10gbpusd1.84151.85351.83902006.07.11 09:581.83900.000.00-0.1025.00
8423642006.07.10 20:54buy0.10eurusd1.27311.26111.27432006.07.10 22:221.27430.000.000.0012.00
8428252006.07.10 22:26sell0.10eurusd1.27441.28661.27342006.07.10 23:361.27340.000.000.0010.00
8436512006.07.11 01:38sell0.10eurusd1.27441.28641.27322006.07.11 08:361.27320.000.000.0012.00
8449632006.07.11 07:35sell0.50usdchf1.22991.24191.22872006.07.11 10:481.22870.000.000.0048.83
8451702006.07.11 08:37buy0.50eurusd1.27311.26111.27432006.07.11 10:501.27430.000.000.0060.00
8465222006.07.11 10:48buy0.50usdchf1.22871.21671.22992006.07.11 12:291.22990.000.000.0048.78
8465562006.07.11 10:50sell0.50eurusd1.27421.28631.27312006.07.11 12:291.27310.000.000.0055.00
8471002006.07.11 11:41buy0.50gbpusd1.84011.82811.84212006.07.11 16:251.84210.000.000.00100.00
8474602006.07.11 12:33sell0.50usdchf1.23001.24201.22882006.07.11 15:301.22880.000.000.0048.83
8480482006.07.11 14:28sell0.50eurusd1.27471.28671.27352006.07.11 16:011.27350.000.000.0060.00
8484952006.07.11 15:30buy0.50usdchf1.22891.21681.23002006.07.11 16:011.23000.000.000.0044.72
8487852006.07.11 16:05buy0.50eurusd1.27291.26091.27412006.07.11 16:251.27410.000.000.0060.00
8488022006.07.11 16:06sell0.50usdchf1.23081.24281.22962006.07.11 16:251.22960.000.000.0048.80
8491222006.07.11 16:28sell0.50eurusd1.27491.28691.27372006.07.11 16:501.27370.000.000.0060.00
8492032006.07.11 16:29buy0.50usdchf1.22881.21681.23002006.07.11 16:421.23000.000.000.0048.78
8494312006.07.11 16:50sell0.50usdchf1.23011.24211.22892006.07.11 17:581.22890.000.000.0048.82
8495232006.07.11 17:11sell0.50eurusd1.27441.28651.27332006.07.12 13:021.27330.000.002.9555.00
8498052006.07.11 17:58buy0.50usdchf1.22891.21691.23042006.07.12 14:231.23040.000.004.8160.96
8500092006.07.11 18:42sell0.50gbpusd1.84201.85411.84012006.07.12 14:261.84010.000.00-0.5095.00
8517682006.07.11 21:50sell0.50gbpusd1.84661.85861.84462006.07.12 00:301.84460.000.00-0.50100.00
8624542006.07.12 09:05sell0.50gbpusd1.84621.85831.84432006.07.12 11:331.84430.000.000.0095.00
8671862006.07.12 15:36sell0.50usdchf1.23231.24431.23082006.07.13 10:031.23080.000.00-16.7760.94
8671932006.07.12 15:36buy0.50eurusd1.27131.25921.27272006.07.13 10:141.27270.000.00-12.4570.00
8671972006.07.12 15:36buy0.50gbpusd1.83641.82441.83842006.07.13 10:391.83840.000.00-2.55100.00
8683492006.07.12 17:10buy0.50gbpusd1.83241.82041.83442006.07.12 18:371.83440.000.000.00100.00
8683662006.07.12 17:11sell0.50usdchf1.23631.24831.23482006.07.12 18:371.23480.000.000.0060.74
8730952006.07.13 10:06buy0.50usdchf1.23131.21931.23282006.07.13 18:181.23280.000.000.0060.83
8731562006.07.13 10:14sell0.50eurusd1.27281.28481.27132006.07.13 12:121.27130.000.000.0075.00
8734622006.07.13 10:40sell0.50gbpusd1.83851.85051.83652006.07.14 09:241.83650.000.00-0.50100.00
8749032006.07.13 12:56buy0.50eurusd1.27071.25871.27222006.07.13 17:111.27220.000.000.0075.00
8760782006.07.13 15:49sell0.50gbpusd1.84311.85511.84112006.07.13 18:181.84110.000.000.00100.00
8767072006.07.13 17:13sell0.50eurusd1.27181.28381.27032006.07.13 17:431.27030.000.000.0075.00
8772982006.07.13 18:20sell0.50usdchf1.23291.24501.23152006.07.13 20:261.23150.000.000.0056.84
8781452006.07.13 20:29buy0.50usdchf1.23141.21911.23262006.07.14 09:211.23260.000.004.8048.68
8781972006.07.13 20:41sell0.50gbpusd1.84251.85451.84052006.07.14 04:301.84050.000.00-0.50100.00
8816372006.07.14 09:33sell0.50usdchf1.23321.24521.23172006.07.14 11:461.23170.000.000.0060.89
8816622006.07.14 09:35buy1.00gbpusd1.83681.82481.83932006.07.14 10:571.83930.000.000.00250.00
8819252006.07.14 10:06buy1.00eurusd1.26561.25351.26802006.07.14 11:461.26800.000.000.00240.00
8831612006.07.14 13:02sell0.50usdchf1.23181.24381.23032006.07.14 15:301.23030.000.000.0060.97
8832652006.07.14 13:16sell1.00gbpusd1.84091.85291.83842006.07.14 16:021.83840.000.000.00250.00
  0.00 0.00 -118.17 11 065.11
Closed P/L: 10 946.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
8769902006.07.13 17:48buy0.50eurusd1.26951.25751.2710 1.26460.000.00-8.30-245.00
8849462006.07.14 16:25buy1.00eurusd1.26561.25351.2680 1.26460.000.00-8.30-100.00
8848832006.07.14 16:18buy1.00gbpusd1.83751.82551.8400 1.83750.000.00-1.700.00
8847392006.07.14 16:09sell0.50usdchf1.23351.24571.2322 1.23470.000.00-5.59-48.59
  0.00 0.00 -23.89 -393.59
 Floating P/L: -417.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 946.94 Floating P/L: -417.48 Margin: 4 237.85
Balance: 15 946.94 Equity: 15 529.46 Free Margin: 11 291.61