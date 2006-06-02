Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000030516
|Name: Nikolay
|Currency: USD
|2006 July 14, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|620849
|2006.06.02 10:43
|balance
|Deposit
|5 000.00
|671513
|2006.06.12 21:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2610
|1.2730
|1.2600
|2006.06.12 22:57
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|671514
|2006.06.12 21:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8454
|1.8574
|1.8444
|2006.06.12 22:57
|1.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|671741
|2006.06.12 22:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2318
|1.2198
|1.2328
|2006.06.12 23:01
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|671839
|2006.06.12 23:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8425
|1.8305
|1.8435
|2006.06.13 10:25
|1.8435
|0.00
|0.00
|-0.17
|10.00
|672039
|2006.06.13 00:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2339
|1.2459
|1.2329
|2006.06.13 03:14
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|672104
|2006.06.13 00:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2580
|1.2460
|1.2590
|2006.06.13 03:10
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|672365
|2006.06.13 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8410
|1.8290
|1.8435
|2006.06.13 10:25
|1.8435
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|672847
|2006.06.13 07:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2343
|1.2463
|1.2333
|2006.06.13 08:32
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|673015
|2006.06.13 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2576
|1.2452
|1.2582
|2006.06.13 08:27
|1.2582
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|673243
|2006.06.13 08:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2586
|1.2706
|1.2576
|2006.06.13 09:04
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|673283
|2006.06.13 08:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.55
|115.75
|114.45
|2006.06.13 10:23
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.74
|673437
|2006.06.13 09:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2346
|1.2466
|1.2336
|2006.06.13 10:25
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|673998
|2006.06.13 10:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8429
|1.8553
|1.8423
|2006.06.13 10:32
|1.8423
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|674054
|2006.06.13 10:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8417
|1.8537
|1.8407
|2006.06.13 12:11
|1.8407
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|674163
|2006.06.13 10:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2347
|1.2467
|1.2337
|2006.06.13 11:07
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|674328
|2006.06.13 11:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2583
|1.2703
|1.2573
|2006.06.13 12:00
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|674329
|2006.06.13 11:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2335
|1.2214
|1.2344
|2006.06.13 12:00
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|674381
|2006.06.13 11:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8436
|1.8556
|1.8426
|2006.06.13 11:43
|1.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|674644
|2006.06.13 11:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8432
|1.8552
|1.8422
|2006.06.13 12:00
|1.8422
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|674782
|2006.06.13 12:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2466
|1.2336
|2006.06.13 12:47
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|675215
|2006.06.13 12:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8429
|1.8549
|1.8419
|2006.06.13 13:52
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|675268
|2006.06.13 12:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2590
|1.2710
|1.2580
|2006.06.13 14:40
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|675418
|2006.06.13 13:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2212
|1.2342
|2006.06.13 15:05
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|675468
|2006.06.13 13:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2604
|1.2725
|1.2595
|2006.06.13 13:40
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|676107
|2006.06.13 15:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8405
|1.8285
|1.8415
|2006.06.13 16:37
|1.8415
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|676129
|2006.06.13 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2577
|1.2455
|1.2585
|2006.06.13 16:03
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|676227
|2006.06.13 15:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2462
|1.2332
|2006.06.13 16:04
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|676401
|2006.06.13 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2559
|1.2438
|1.2568
|2006.06.13 15:34
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|676506
|2006.06.13 15:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8380
|1.8260
|1.8390
|2006.06.13 15:35
|1.8390
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|676694
|2006.06.13 15:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2359
|1.2479
|1.2349
|2006.06.13 15:49
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|676697
|2006.06.13 15:41
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8383
|1.8262
|1.8392
|2006.06.13 15:49
|1.8392
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|676772
|2006.06.13 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2560
|1.2440
|1.2570
|2006.06.13 15:48
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|676867
|2006.06.13 15:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8387
|1.8267
|1.8397
|2006.06.13 15:52
|1.8397
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|677125
|2006.06.13 16:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2465
|1.2335
|2006.06.13 16:36
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|677132
|2006.06.13 16:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2575
|1.2454
|1.2584
|2006.06.13 16:34
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|677300
|2006.06.13 16:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2590
|1.2710
|1.2580
|2006.06.13 17:22
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|677306
|2006.06.13 16:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2211
|1.2341
|2006.06.13 17:22
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|677333
|2006.06.13 16:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8427
|1.8548
|1.8418
|2006.06.13 17:07
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|677411
|2006.06.13 16:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2311
|1.2191
|1.2321
|2006.06.13 16:55
|1.2321
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|677415
|2006.06.13 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2605
|1.2725
|1.2595
|2006.06.13 17:07
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|677524
|2006.06.13 17:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.66
|115.86
|114.56
|2006.06.14 16:28
|114.56
|0.00
|0.00
|-1.32
|8.73
|677933
|2006.06.13 17:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2344
|1.2464
|1.2334
|2006.06.14 09:55
|1.2334
|0.00
|0.00
|-1.11
|8.11
|677936
|2006.06.13 17:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2573
|1.2453
|1.2583
|2006.06.13 19:14
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|677945
|2006.06.13 17:27
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8400
|1.8280
|1.8410
|2006.06.14 09:50
|1.8410
|0.00
|0.00
|-0.85
|50.00
|678013
|2006.06.13 17:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8385
|1.8265
|1.8395
|2006.06.13 18:35
|1.8395
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|678016
|2006.06.13 17:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2359
|1.2479
|1.2349
|2006.06.13 17:43
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|678290
|2006.06.13 18:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2359
|1.2479
|1.2349
|2006.06.13 18:11
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|678499
|2006.06.13 18:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2357
|1.2479
|1.2333
|2006.06.14 09:55
|1.2333
|0.00
|0.00
|-1.11
|19.46
|678791
|2006.06.13 19:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2582
|1.2702
|1.2556
|2006.06.13 20:08
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|678859
|2006.06.13 19:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.13
|116.33
|115.03
|2006.06.14 09:23
|115.03
|0.00
|0.00
|-1.32
|8.69
|678893
|2006.06.13 19:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8384
|1.8264
|1.8414
|2006.06.14 09:50
|1.8414
|0.00
|0.00
|-0.85
|150.00
|678907
|2006.06.13 19:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2568
|1.2447
|1.2593
|2006.06.14 10:44
|1.2593
|0.00
|0.00
|-0.83
|25.00
|679475
|2006.06.13 20:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2536
|1.2416
|1.2562
|2006.06.14 07:46
|1.2562
|0.00
|0.00
|-0.83
|26.00
|679508
|2006.06.13 20:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2392
|1.2513
|1.2367
|2006.06.14 08:51
|1.2367
|0.00
|0.00
|-1.11
|20.22
|679698
|2006.06.13 21:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8346
|1.8226
|1.8376
|2006.06.14 08:12
|1.8376
|0.00
|0.00
|-0.85
|150.00
|679872
|2006.06.13 22:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.28
|116.48
|115.18
|2006.06.14 03:09
|115.18
|0.00
|0.00
|-1.32
|8.68
|680128
|2006.06.13 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8326
|1.8206
|1.8336
|2006.06.14 00:24
|1.8336
|0.00
|0.00
|-0.17
|10.00
|681860
|2006.06.14 07:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2377
|1.2257
|1.2403
|2006.06.15 16:10
|1.2257
|0.00
|0.00
|2.87
|-97.90
|681864
|2006.06.14 07:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8370
|1.8490
|1.8360
|2006.06.14 15:31
|1.8360
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|682144
|2006.06.14 08:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2363
|1.2242
|1.2388
|2006.06.19 15:26
|1.2388
|0.00
|0.00
|4.79
|20.18
|682252
|2006.06.14 09:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8389
|1.8509
|1.8379
|2006.06.14 15:30
|1.8379
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|682303
|2006.06.14 09:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2349
|1.2228
|1.2374
|2006.06.14 15:31
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|20.20
|682497
|2006.06.14 09:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2583
|1.2703
|1.2573
|2006.06.14 10:06
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|682790
|2006.06.14 10:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2584
|1.2704
|1.2574
|2006.06.14 13:24
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|682816
|2006.06.14 10:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8410
|1.8530
|1.8400
|2006.06.14 15:30
|1.8400
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|682871
|2006.06.14 10:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2337
|1.2214
|1.2360
|2006.06.14 15:30
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|18.61
|682918
|2006.06.14 10:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|1.8549
|1.8419
|2006.06.14 11:00
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|683248
|2006.06.14 11:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8433
|1.8553
|1.8423
|2006.06.14 11:43
|1.8423
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|683313
|2006.06.14 11:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2322
|1.2199
|1.2345
|2006.06.14 13:14
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|18.63
|684091
|2006.06.14 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8428
|1.8548
|1.8418
|2006.06.14 13:12
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|684719
|2006.06.14 13:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2575
|1.2455
|1.2585
|2006.06.14 16:16
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|684981
|2006.06.14 14:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.05
|116.25
|114.95
|2006.06.14 16:17
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|685621
|2006.06.14 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8387
|1.8266
|1.8396
|2006.06.14 15:34
|1.8396
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|685658
|2006.06.14 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8404
|1.8284
|1.8414
|2006.06.14 15:36
|1.8414
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|685757
|2006.06.14 15:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8406
|1.8286
|1.8416
|2006.06.14 15:39
|1.8416
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|685793
|2006.06.14 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8406
|1.8286
|1.8416
|2006.06.14 16:16
|1.8416
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|685859
|2006.06.14 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8399
|1.8267
|1.8397
|2006.06.14 16:07
|1.8397
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|686042
|2006.06.14 15:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8368
|1.8247
|1.8377
|2006.06.14 16:03
|1.8377
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|686053
|2006.06.14 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2539
|1.2419
|1.2549
|2006.06.14 16:02
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|686064
|2006.06.14 15:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2378
|1.2498
|1.2352
|2006.06.14 16:04
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|21.05
|686165
|2006.06.14 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2551
|1.2431
|1.2561
|2006.06.14 16:04
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|686210
|2006.06.14 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2560
|1.2440
|1.2570
|2006.06.14 16:07
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|686344
|2006.06.14 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2584
|1.2706
|1.2576
|2006.06.19 04:36
|1.2576
|0.00
|0.00
|2.95
|8.00
|686548
|2006.06.14 16:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2184
|1.2330
|2006.06.15 06:54
|1.2330
|0.00
|0.00
|2.87
|20.28
|686560
|2006.06.14 16:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8448
|1.8568
|1.8438
|2006.06.14 21:44
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|686576
|2006.06.14 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2610
|1.2730
|1.2600
|2006.06.14 21:41
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|687187
|2006.06.14 17:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2628
|1.2748
|1.2618
|2006.06.14 17:27
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|687236
|2006.06.14 17:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8467
|1.8588
|1.8458
|2006.06.14 20:35
|1.8458
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|687322
|2006.06.14 17:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2625
|1.2745
|1.2615
|2006.06.14 17:52
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|687341
|2006.06.14 17:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2294
|1.2169
|1.2315
|2006.06.14 21:42
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|687539
|2006.06.14 18:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2625
|1.2745
|1.2605
|2006.06.14 21:30
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|687612
|2006.06.14 18:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8482
|1.8602
|1.8462
|2006.06.14 20:33
|1.8462
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|687665
|2006.06.14 18:43
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2277
|1.2157
|1.2303
|2006.06.14 21:29
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|105.67
|688404
|2006.06.14 20:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2609
|1.2489
|1.2624
|2006.06.15 09:47
|1.2624
|0.00
|0.00
|-12.45
|75.00
|688431
|2006.06.14 21:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2293
|1.2415
|1.2280
|2006.06.15 16:00
|1.2280
|0.00
|0.00
|-16.81
|52.94
|688612
|2006.06.14 21:32
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2309
|1.2429
|1.2294
|2006.06.15 09:49
|1.2294
|0.00
|0.00
|-16.81
|61.01
|688733
|2006.06.14 21:48
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8429
|1.8309
|1.8449
|2006.06.15 01:28
|1.8449
|0.00
|0.00
|-2.55
|100.00
|688751
|2006.06.14 21:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2593
|1.2473
|1.2608
|2006.06.15 01:04
|1.2608
|0.00
|0.00
|-12.45
|75.00
|689140
|2006.06.14 23:12
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8413
|1.8293
|1.8433
|2006.06.15 00:51
|1.8433
|0.00
|0.00
|-2.55
|100.00
|689555
|2006.06.15 01:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8443
|1.8563
|1.8423
|2006.06.15 03:49
|1.8423
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|689881
|2006.06.15 03:57
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2325
|1.2445
|1.2310
|2006.06.15 05:02
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|60.93
|689911
|2006.06.15 04:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8441
|1.8561
|1.8421
|2006.06.16 11:10
|1.8561
|0.00
|0.00
|-0.50
|-600.00
|690019
|2006.06.15 05:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8458
|1.8578
|1.8438
|2006.06.15 06:31
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|690239
|2006.06.15 06:45
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2324
|1.2445
|1.2310
|2006.06.15 09:06
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|56.86
|690897
|2006.06.15 09:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8460
|1.8580
|1.8440
|2006.06.15 10:17
|1.8440
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|691236
|2006.06.15 09:54
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2627
|1.2748
|1.2613
|2006.06.15 10:24
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|691821
|2006.06.15 11:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2616
|1.2738
|1.2603
|2006.06.15 14:11
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|691904
|2006.06.15 11:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8458
|1.8578
|1.8438
|2006.06.19 04:20
|1.8438
|0.00
|0.00
|-1.00
|100.00
|692170
|2006.06.15 12:11
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2317
|1.2438
|1.2303
|2006.06.15 15:18
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|56.90
|692282
|2006.06.15 12:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8475
|1.8595
|1.8455
|2006.06.19 04:05
|1.8455
|0.00
|0.00
|-1.00
|100.00
|692712
|2006.06.15 14:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8484
|1.8610
|1.8470
|2006.06.15 14:11
|1.8470
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|693008
|2006.06.15 14:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8491
|1.8612
|1.8472
|2006.06.15 15:33
|1.8472
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|693250
|2006.06.15 15:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2624
|1.2744
|1.2609
|2006.06.15 15:30
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|693471
|2006.06.15 15:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2330
|1.2451
|1.2316
|2006.06.15 15:40
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|56.84
|693561
|2006.06.15 15:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2317
|1.2437
|1.2302
|2006.06.15 15:57
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|60.97
|693794
|2006.06.15 16:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8492
|1.8612
|1.8472
|2006.06.15 18:29
|1.8472
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|693955
|2006.06.15 16:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2633
|1.2753
|1.2618
|2006.06.15 18:28
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|693956
|2006.06.15 16:03
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2287
|1.2167
|1.2302
|2006.06.15 17:59
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|60.97
|694019
|2006.06.15 16:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8520
|1.8641
|1.8501
|2006.06.15 17:04
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|696554
|2006.06.15 23:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2620
|1.2740
|1.2600
|2006.06.19 04:05
|1.2600
|0.00
|0.00
|5.90
|100.00
|696731
|2006.06.15 23:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8489
|1.8612
|1.8472
|2006.06.16 19:30
|1.8472
|0.00
|0.00
|-0.50
|85.00
|696746
|2006.06.15 23:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2635
|1.2755
|1.2615
|2006.06.19 03:53
|1.2615
|0.00
|0.00
|5.90
|100.00
|696750
|2006.06.15 23:46
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2309
|1.2189
|1.2329
|2006.06.16 16:48
|1.2329
|0.00
|0.00
|4.79
|81.10
|697101
|2006.06.16 02:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8507
|1.8627
|1.8487
|2006.06.16 16:59
|1.8487
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|699124
|2006.06.16 11:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2658
|1.2778
|1.2638
|2006.06.16 16:24
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|700694
|2006.06.16 15:41
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2643
|1.2523
|1.2663
|2006.06.21 18:57
|1.2663
|0.00
|0.00
|-12.45
|100.00
|701088
|2006.06.16 16:34
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2325
|1.2445
|1.2305
|2006.06.16 21:32
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|81.27
|701274
|2006.06.16 16:56
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2340
|1.2460
|1.2320
|2006.06.16 18:14
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|81.17
|701287
|2006.06.16 16:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2627
|1.2507
|1.2647
|2006.06.16 21:32
|1.2647
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|702619
|2006.06.16 21:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8503
|1.8623
|1.8483
|2006.06.19 03:50
|1.8483
|0.00
|0.00
|-0.50
|100.00
|702709
|2006.06.16 21:30
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2311
|1.2189
|1.2329
|2006.06.19 03:51
|1.2329
|0.00
|0.00
|4.79
|72.98
|703300
|2006.06.19 00:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8519
|1.8639
|1.8499
|2006.06.19 03:28
|1.8499
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|703661
|2006.06.19 03:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2627
|1.2507
|1.2647
|2006.06.21 16:05
|1.2647
|0.00
|0.00
|-8.30
|100.00
|703682
|2006.06.19 03:42
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8488
|1.8368
|1.8508
|2006.06.19 18:30
|1.8368
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|703725
|2006.06.19 04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8474
|1.8353
|1.8493
|2006.06.22 13:23
|1.8353
|0.00
|0.00
|-4.25
|-605.00
|703763
|2006.06.19 04:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8456
|1.8335
|1.8475
|2006.06.19 14:32
|1.8475
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|703764
|2006.06.19 04:09
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2594
|1.2474
|1.2614
|2006.06.20 20:29
|1.2614
|0.00
|0.00
|-4.15
|100.00
|703781
|2006.06.19 04:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8442
|1.8320
|1.8460
|2006.06.19 10:00
|1.8460
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|703809
|2006.06.19 04:34
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2579
|1.2459
|1.2599
|2006.06.19 09:12
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|703829
|2006.06.19 04:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8424
|1.8304
|1.8444
|2006.06.19 08:28
|1.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|703831
|2006.06.19 04:40
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2379
|1.2499
|1.2359
|2006.06.19 08:49
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|80.91
|704941
|2006.06.19 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2594
|1.2714
|1.2574
|2006.06.19 15:26
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|706135
|2006.06.19 11:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8431
|1.8311
|1.8451
|2006.06.19 12:59
|1.8451
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|706713
|2006.06.19 13:28
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2378
|1.2498
|1.2358
|2006.06.20 20:07
|1.2358
|0.00
|0.00
|-5.56
|80.92
|707391
|2006.06.19 15:27
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2575
|1.2455
|1.2595
|2006.06.20 10:03
|1.2595
|0.00
|0.00
|-4.15
|100.00
|707425
|2006.06.19 15:30
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2396
|1.2516
|1.2376
|2006.06.20 20:01
|1.2376
|0.00
|0.00
|-5.56
|80.81
|707492
|2006.06.19 15:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8435
|1.8314
|1.8454
|2006.06.20 09:57
|1.8454
|0.00
|0.00
|-0.85
|95.00
|707741
|2006.06.19 16:08
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2412
|1.2534
|1.2394
|2006.06.20 08:31
|1.2394
|0.00
|0.00
|-5.56
|72.62
|707745
|2006.06.19 16:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2559
|1.2439
|1.2579
|2006.06.19 19:01
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|708003
|2006.06.19 16:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8419
|1.8298
|1.8438
|2006.06.20 08:32
|1.8438
|0.00
|0.00
|-0.85
|95.00
|708992
|2006.06.19 19:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8406
|1.8284
|1.8424
|2006.06.20 08:17
|1.8424
|0.00
|0.00
|-0.85
|90.00
|711591
|2006.06.20 08:25
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2397
|1.2277
|1.2417
|2006.06.20 12:53
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|80.53
|712830
|2006.06.20 11:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8429
|1.8377
|1.8455
|2006.06.20 15:22
|1.8377
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|712982
|2006.06.20 12:18
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2570
|1.2450
|1.2590
|2006.06.20 20:00
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|713271
|2006.06.20 12:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8414
|1.8362
|1.8440
|2006.06.20 20:02
|1.8440
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|713327
|2006.06.20 12:57
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2417
|1.2537
|1.2397
|2006.06.20 17:20
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|80.66
|713349
|2006.06.20 12:59
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2557
|1.2434
|1.2574
|2006.06.20 16:53
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|714212
|2006.06.20 15:22
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2432
|1.2552
|1.2412
|2006.06.20 15:59
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|80.57
|715168
|2006.06.20 16:47
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2402
|1.2282
|1.2422
|2006.06.22 13:52
|1.2422
|0.00
|0.00
|19.10
|80.50
|715446
|2006.06.20 17:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8431
|1.8483
|1.8405
|2006.06.20 18:42
|1.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|715486
|2006.06.20 17:28
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2386
|1.2266
|1.2406
|2006.06.20 18:45
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|80.61
|716014
|2006.06.20 18:52
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8399
|1.8346
|1.8424
|2006.06.20 19:28
|1.8424
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|716191
|2006.06.20 19:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8419
|1.8539
|1.8379
|2006.06.22 13:15
|1.8379
|0.00
|0.00
|-2.00
|200.00
|716236
|2006.06.20 19:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2585
|1.2705
|1.2565
|2006.06.22 16:20
|1.2565
|0.00
|0.00
|11.80
|100.00
|716237
|2006.06.20 19:32
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2387
|1.2267
|1.2407
|2006.06.22 13:33
|1.2407
|0.00
|0.00
|19.10
|80.60
|716352
|2006.06.20 19:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8429
|1.8481
|1.8403
|2006.06.22 11:17
|1.8403
|0.00
|0.00
|-2.00
|130.00
|716420
|2006.06.20 20:04
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2371
|1.2251
|1.2391
|2006.06.20 22:51
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|80.70
|716434
|2006.06.20 20:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8445
|1.8497
|1.8419
|2006.06.20 23:34
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|716478
|2006.06.20 20:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2600
|1.2721
|1.2581
|2006.06.20 22:52
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|716511
|2006.06.20 20:10
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2354
|1.2234
|1.2374
|2006.06.20 21:19
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|80.81
|716832
|2006.06.20 21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8434
|1.8555
|1.8395
|2006.06.22 11:45
|1.8395
|0.00
|0.00
|-2.00
|195.00
|717347
|2006.06.20 22:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2386
|1.2508
|1.2368
|2006.06.21 04:19
|1.2368
|0.00
|0.00
|-5.57
|72.77
|717608
|2006.06.20 23:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8418
|1.8296
|1.8456
|2006.06.21 04:34
|1.8456
|0.00
|0.00
|-0.85
|190.00
|718104
|2006.06.21 02:20
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8443
|1.8497
|1.8419
|2006.06.21 13:14
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|718151
|2006.06.21 02:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2599
|1.2720
|1.2580
|2006.06.22 15:05
|1.2580
|0.00
|0.00
|8.85
|95.00
|718157
|2006.06.21 03:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8442
|1.8562
|1.8402
|2006.06.22 11:17
|1.8402
|0.00
|0.00
|-1.50
|200.00
|718272
|2006.06.21 04:19
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2371
|1.2250
|1.2390
|2006.06.22 13:15
|1.2390
|0.00
|0.00
|14.34
|76.67
|718334
|2006.06.21 04:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8458
|1.8578
|1.8418
|2006.06.21 13:30
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|718367
|2006.06.21 05:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2614
|1.2734
|1.2594
|2006.06.22 13:48
|1.2594
|0.00
|0.00
|8.85
|100.00
|718422
|2006.06.21 05:11
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2356
|1.2236
|1.2376
|2006.06.22 12:17
|1.2376
|0.00
|0.00
|14.34
|80.79
|720626
|2006.06.21 12:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8443
|1.8321
|1.8481
|2006.06.22 13:50
|1.8321
|0.00
|0.00
|-2.55
|-610.00
|720712
|2006.06.21 13:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2632
|1.2752
|1.2612
|2006.06.22 13:22
|1.2612
|0.00
|0.00
|8.85
|100.00
|720720
|2006.06.21 13:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8428
|1.8376
|1.8454
|2006.06.21 18:55
|1.8454
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|721017
|2006.06.21 13:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8425
|1.8304
|1.8464
|2006.06.22 06:48
|1.8464
|0.00
|0.00
|-2.55
|195.00
|721083
|2006.06.21 14:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8412
|1.8360
|1.8438
|2006.06.21 16:03
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|721742
|2006.06.21 15:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2370
|1.2491
|1.2351
|2006.06.21 16:03
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|76.92
|721899
|2006.06.21 16:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8431
|1.8483
|1.8405
|2006.06.22 11:17
|1.8405
|0.00
|0.00
|-1.50
|130.00
|722051
|2006.06.21 16:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2648
|1.2768
|1.2628
|2006.06.22 12:24
|1.2628
|0.00
|0.00
|8.85
|100.00
|726409
|2006.06.22 10:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8416
|1.8364
|1.8442
|2006.06.22 13:16
|1.8364
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|726473
|2006.06.22 11:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8420
|1.8368
|1.8446
|2006.06.22 13:15
|1.8368
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|726494
|2006.06.22 11:03
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2370
|1.2424
|1.2346
|2006.06.22 13:52
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.81
|726891
|2006.06.22 11:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8398
|1.8346
|1.8424
|2006.06.22 13:29
|1.8346
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|727137
|2006.06.22 12:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8384
|1.8331
|1.8409
|2006.06.22 13:47
|1.8331
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|727221
|2006.06.22 12:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8393
|1.8341
|1.8419
|2006.06.22 13:29
|1.8341
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|727354
|2006.06.22 13:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8374
|1.8322
|1.8400
|2006.06.22 13:50
|1.8322
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|727413
|2006.06.22 13:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2616
|1.2564
|1.2642
|2006.06.22 16:20
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|727433
|2006.06.22 13:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8368
|1.8316
|1.8394
|2006.06.22 13:53
|1.8316
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|727448
|2006.06.22 13:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8358
|1.8306
|1.8384
|2006.06.22 13:54
|1.8306
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|727470
|2006.06.22 13:24
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2393
|1.2445
|1.2367
|2006.06.22 16:30
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.14
|727513
|2006.06.22 13:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8352
|1.8300
|1.8378
|2006.06.22 13:54
|1.8300
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|727537
|2006.06.22 13:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8346
|1.8289
|1.8367
|2006.06.22 15:28
|1.8289
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.00
|727821
|2006.06.22 13:51
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2413
|1.2465
|1.2387
|2006.06.23 11:47
|1.2465
|0.00
|0.00
|-4.44
|-166.87
|727822
|2006.06.22 13:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2596
|1.2544
|1.2622
|2006.06.23 12:39
|1.2544
|0.00
|0.00
|-3.32
|-208.00
|727934
|2006.06.22 13:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8319
|1.8264
|1.8342
|2006.06.22 17:20
|1.8264
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|728491
|2006.06.22 15:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2581
|1.2529
|1.2607
|2006.06.23 14:47
|1.2529
|0.00
|0.00
|-3.32
|-208.00
|728525
|2006.06.22 15:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8299
|1.8247
|1.8325
|2006.06.23 11:45
|1.8247
|0.00
|0.00
|-0.68
|-208.00
|728542
|2006.06.22 15:11
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2431
|1.2484
|1.2406
|2006.06.23 14:47
|1.2484
|0.00
|0.00
|-4.44
|-169.77
|729039
|2006.06.22 16:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8282
|1.8230
|1.8308
|2006.06.22 18:41
|1.8308
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|729077
|2006.06.22 16:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2567
|1.2514
|1.2592
|2006.06.22 19:20
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|729499
|2006.06.22 17:23
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8267
|1.8215
|1.8293
|2006.06.22 17:45
|1.8293
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|730148
|2006.06.22 18:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8296
|1.8349
|1.8271
|2006.06.22 19:48
|1.8271
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|730169
|2006.06.22 18:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2582
|1.2634
|1.2556
|2006.06.23 11:52
|1.2556
|0.00
|0.00
|2.36
|104.00
|730820
|2006.06.22 19:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8278
|1.8077
|1.8303
|2006.06.23 09:13
|1.8303
|0.00
|0.00
|-0.68
|100.00
|732787
|2006.06.23 04:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2568
|1.2367
|1.2593
|2006.06.26 20:37
|1.2593
|0.00
|0.00
|-3.32
|100.00
|732997
|2006.06.23 06:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8289
|1.8489
|1.8263
|2006.06.23 10:52
|1.8263
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|733728
|2006.06.23 09:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2583
|1.2783
|1.2557
|2006.06.23 11:12
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|734048
|2006.06.23 10:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8274
|1.8074
|1.8300
|2006.06.30 04:26
|1.8300
|0.00
|0.00
|-4.76
|104.00
|734551
|2006.06.23 11:33
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2447
|1.2499
|1.2437
|2006.06.23 14:49
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.41
|734618
|2006.06.23 11:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8258
|1.8206
|1.8268
|2006.06.23 14:47
|1.8206
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|734665
|2006.06.23 11:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8240
|1.8188
|1.8250
|2006.06.23 12:10
|1.8250
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|734696
|2006.06.23 11:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2552
|1.2500
|1.2562
|2006.06.23 14:52
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|734723
|2006.06.23 11:59
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2464
|1.2517
|1.2455
|2006.06.23 12:10
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|28.91
|734889
|2006.06.23 12:23
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8244
|1.8191
|1.8253
|2006.06.23 14:48
|1.8191
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|734978
|2006.06.23 12:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2463
|1.2515
|1.2453
|2006.06.23 15:12
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.20
|735217
|2006.06.23 13:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8224
|1.8172
|1.8234
|2006.06.23 14:53
|1.8172
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|735286
|2006.06.23 13:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2537
|1.2485
|1.2547
|2006.06.23 13:34
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|735867
|2006.06.23 14:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2519
|1.2467
|1.2529
|2006.06.23 17:23
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|736049
|2006.06.23 15:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2499
|1.2552
|1.2490
|2006.06.23 16:40
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|28.82
|736067
|2006.06.23 15:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8186
|1.8133
|1.8195
|2006.06.23 15:49
|1.8133
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|736229
|2006.06.23 15:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8158
|1.8106
|1.8168
|2006.06.23 15:33
|1.8168
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|736255
|2006.06.23 15:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2492
|1.2440
|1.2502
|2006.06.23 15:33
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|736259
|2006.06.23 15:20
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2521
|1.2573
|1.2511
|2006.06.23 15:33
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|31.97
|736506
|2006.06.23 15:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8158
|1.8105
|1.8167
|2006.06.23 16:02
|1.8167
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|736547
|2006.06.23 15:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2501
|1.2448
|1.2510
|2006.06.23 16:06
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|736616
|2006.06.23 15:49
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2524
|1.2576
|1.2514
|2006.06.23 15:59
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|31.96
|736646
|2006.06.23 15:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8139
|1.8087
|1.8149
|2006.06.23 15:59
|1.8149
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|736901
|2006.06.23 16:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8178
|1.8126
|1.8188
|2006.06.23 16:47
|1.8188
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|737200
|2006.06.23 16:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2500
|1.2448
|1.2510
|2006.06.23 16:40
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|737237
|2006.06.23 16:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8163
|1.8111
|1.8173
|2006.06.23 16:39
|1.8173
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|737489
|2006.06.23 16:56
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2490
|1.2438
|1.2500
|2006.06.26 10:20
|1.2438
|0.00
|0.00
|3.78
|-167.23
|737644
|2006.06.23 17:12
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2472
|1.2420
|1.2482
|2006.06.23 21:11
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|32.05
|743329
|2006.06.26 12:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8206
|1.8153
|1.8215
|2006.06.26 12:50
|1.8215
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|743351
|2006.06.26 12:48
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2445
|1.2497
|1.2435
|2006.06.26 13:53
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|32.17
|743496
|2006.06.26 12:57
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2460
|1.2512
|1.2450
|2006.06.26 13:20
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|32.13
|743519
|2006.06.26 12:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8199
|1.8147
|1.8209
|2006.06.26 13:19
|1.8209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|743949
|2006.06.26 13:55
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2440
|1.2385
|1.2447
|2006.06.26 14:29
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|744289
|2006.06.26 14:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2438
|1.2386
|1.2448
|2006.06.26 15:00
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|32.13
|746820
|2006.06.26 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2590
|1.2642
|1.2570
|2006.06.27 13:13
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.59
|20.00
|746941
|2006.06.26 21:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2421
|1.2369
|1.2441
|2006.06.27 10:31
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.95
|16.08
|748644
|2006.06.27 03:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2406
|1.2354
|1.2426
|2006.06.27 09:09
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|748667
|2006.06.27 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2609
|1.2661
|1.2589
|2006.06.27 09:32
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|750306
|2006.06.27 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8222
|1.8170
|1.8242
|2006.06.27 10:38
|1.8242
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|750553
|2006.06.27 10:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2434
|1.2487
|1.2415
|2006.06.27 18:32
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|750725
|2006.06.27 11:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8223
|1.8169
|1.8241
|2006.06.27 17:15
|1.8241
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|751175
|2006.06.27 12:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2450
|1.2502
|1.2430
|2006.06.27 16:08
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|751779
|2006.06.27 13:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2573
|1.2521
|1.2593
|2006.06.27 15:45
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|751852
|2006.06.27 14:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8205
|1.8153
|1.8225
|2006.06.27 15:44
|1.8225
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|751860
|2006.06.27 14:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2466
|1.2518
|1.2446
|2006.06.27 15:45
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|752766
|2006.06.27 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2592
|1.2644
|1.2572
|2006.06.28 01:05
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.59
|20.00
|752991
|2006.06.27 17:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2419
|1.2367
|1.2439
|2006.06.28 00:56
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.95
|16.08
|752992
|2006.06.27 17:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2609
|1.2661
|1.2589
|2006.06.27 18:47
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|753376
|2006.06.27 18:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2600
|1.2721
|1.2575
|2006.06.27 23:10
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|753381
|2006.06.27 18:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8244
|1.8364
|1.8218
|2006.06.27 20:37
|1.8218
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|753940
|2006.06.27 21:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2430
|1.2550
|1.2404
|2006.06.29 21:27
|1.2404
|0.00
|0.00
|-17.74
|83.84
|754891
|2006.06.28 00:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8212
|1.8090
|1.8236
|2006.06.28 05:40
|1.8236
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|755427
|2006.06.28 04:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8227
|1.8347
|1.8201
|2006.06.28 10:02
|1.8201
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|755490
|2006.06.28 05:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2580
|1.2700
|1.2554
|2006.06.28 15:56
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|756384
|2006.06.28 09:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8212
|1.8092
|1.8238
|2006.06.29 20:37
|1.8092
|0.00
|0.00
|-2.04
|-480.00
|756511
|2006.06.28 10:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8196
|1.8076
|1.8222
|2006.06.28 13:16
|1.8222
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|756517
|2006.06.28 10:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2445
|1.2566
|1.2420
|2006.06.29 21:21
|1.2420
|0.00
|0.00
|-13.30
|80.52
|756536
|2006.06.28 10:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2566
|1.2445
|1.2591
|2006.06.29 21:17
|1.2591
|0.00
|0.00
|-9.96
|100.00
|756838
|2006.06.28 10:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8182
|1.8061
|1.8207
|2006.06.28 13:07
|1.8207
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|757021
|2006.06.28 11:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8168
|1.8047
|1.8193
|2006.06.28 11:55
|1.8193
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|758735
|2006.06.28 16:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8193
|1.8070
|1.8216
|2006.06.29 21:22
|1.8216
|0.00
|0.00
|-2.04
|92.00
|759087
|2006.06.28 17:23
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2461
|1.2581
|1.2435
|2006.06.29 21:21
|1.2435
|0.00
|0.00
|-13.30
|83.63
|759116
|2006.06.28 17:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8177
|1.8057
|1.8203
|2006.06.29 21:21
|1.8203
|0.00
|0.00
|-2.04
|104.00
|759568
|2006.06.28 18:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2533
|1.2413
|1.2559
|2006.06.29 00:02
|1.2559
|0.00
|0.00
|-9.96
|104.00
|763899
|2006.06.29 13:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8136
|1.8094
|1.8154
|2006.06.29 15:45
|1.8154
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|764143
|2006.06.29 14:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2525
|1.2483
|1.2543
|2006.06.29 15:40
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|767366
|2006.06.29 19:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8107
|1.8064
|1.8124
|2006.06.29 21:16
|1.8124
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|771527
|2006.06.30 05:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2334
|1.2292
|1.2352
|2006.06.30 15:34
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.37
|771637
|2006.06.30 06:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2701
|1.2743
|1.2683
|2006.06.30 15:33
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|771640
|2006.06.30 06:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8319
|1.8363
|1.8303
|2006.06.30 08:50
|1.8363
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|772529
|2006.06.30 09:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2333
|1.2375
|1.2315
|2006.06.30 15:32
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|772550
|2006.06.30 09:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8326
|1.8284
|1.8344
|2006.06.30 12:43
|1.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|772565
|2006.06.30 09:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2708
|1.2666
|1.2726
|2006.06.30 15:31
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|774108
|2006.06.30 12:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8340
|1.8382
|1.8322
|2006.06.30 15:31
|1.8382
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|774941
|2006.06.30 15:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8384
|1.8426
|1.8366
|2006.06.30 15:41
|1.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|775021
|2006.06.30 15:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2738
|1.2782
|1.2722
|2006.06.30 17:54
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|775045
|2006.06.30 15:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2308
|1.2266
|1.2326
|2006.06.30 15:54
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.49
|775461
|2006.06.30 15:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8429
|1.8471
|1.8411
|2006.06.30 17:37
|1.8471
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|775601
|2006.06.30 15:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2272
|1.2230
|1.2290
|2006.06.30 21:16
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.68
|776573
|2006.06.30 17:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8464
|1.8664
|1.8446
|2006.07.03 04:36
|1.8446
|0.00
|0.00
|-0.20
|36.00
|776667
|2006.06.30 17:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2778
|1.2772
|1.2760
|2006.07.05 10:45
|1.2760
|0.00
|0.00
|3.54
|36.00
|777819
|2006.06.30 21:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2234
|1.2034
|1.2252
|2006.07.03 04:25
|1.2252
|0.00
|0.00
|1.93
|29.38
|779622
|2006.07.03 06:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2783
|1.2904
|1.2764
|2006.07.05 10:23
|1.2764
|0.00
|0.00
|23.60
|380.00
|780422
|2006.07.03 09:40
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2236
|1.2237
|1.2266
|2006.07.04 03:46
|1.2237
|0.00
|0.00
|19.28
|16.34
|780692
|2006.07.03 10:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8453
|1.8331
|1.8501
|2006.07.03 19:07
|1.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|781164
|2006.07.03 11:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8437
|1.8317
|1.8487
|2006.07.03 19:07
|1.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|782476
|2006.07.03 13:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8450
|1.8571
|1.8426
|2006.07.03 16:45
|1.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|784069
|2006.07.03 17:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8445
|1.8565
|1.8420
|2006.07.03 18:14
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|784443
|2006.07.03 17:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8460
|1.8580
|1.8410
|2006.07.03 18:15
|1.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|786787
|2006.07.03 20:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8423
|1.8543
|1.8323
|2006.07.03 20:31
|1.8424
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|790310
|2006.07.04 09:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8452
|1.8572
|1.8427
|2006.07.04 10:36
|1.8427
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|790332
|2006.07.04 09:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8456
|1.8576
|1.8431
|2006.07.04 10:34
|1.8431
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|791228
|2006.07.04 10:36
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8429
|1.8309
|1.8454
|2006.07.04 11:48
|1.8454
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|791306
|2006.07.04 10:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8429
|1.8309
|1.8454
|2006.07.04 11:48
|1.8454
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|792545
|2006.07.04 13:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8458
|1.8455
|1.8433
|2006.07.04 18:28
|1.8455
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|792634
|2006.07.04 13:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8458
|1.8457
|1.8433
|2006.07.04 18:28
|1.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|794357
|2006.07.04 16:17
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2244
|1.2248
|1.2269
|2006.07.04 17:58
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|97.98
|795129
|2006.07.04 18:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8455
|1.8463
|1.8480
|2006.07.04 22:00
|1.8463
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|795837
|2006.07.04 20:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8467
|1.8454
|1.8442
|2006.07.05 00:51
|1.8442
|0.00
|0.00
|-1.00
|250.00
|795882
|2006.07.04 20:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8467
|1.8454
|1.8442
|2006.07.05 00:51
|1.8442
|0.00
|0.00
|-1.00
|250.00
|796752
|2006.07.05 00:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8449
|1.8329
|1.8459
|2006.07.05 07:56
|1.8459
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|797082
|2006.07.05 02:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2249
|1.2239
|1.2224
|2006.07.05 08:14
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|204.52
|797765
|2006.07.05 06:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8439
|1.8429
|1.8414
|2006.07.05 10:24
|1.8429
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|798256
|2006.07.05 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8457
|1.8577
|1.8447
|2006.07.05 09:42
|1.8447
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|798954
|2006.07.05 08:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2818
|1.2941
|1.2809
|2006.07.05 09:23
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|800947
|2006.07.05 09:28
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2236
|1.2356
|1.2211
|2006.07.05 17:24
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|-971.19
|801692
|2006.07.05 09:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8449
|1.8462
|1.8474
|2006.07.05 14:49
|1.8462
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|801711
|2006.07.05 09:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8448
|1.8328
|1.8458
|2006.07.05 13:54
|1.8458
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|801760
|2006.07.05 09:53
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2252
|1.2372
|1.2227
|2006.07.07 15:30
|1.2227
|0.00
|0.00
|-44.81
|204.53
|802251
|2006.07.05 10:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8430
|1.8438
|1.8455
|2006.07.05 13:11
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|802549
|2006.07.05 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2751
|1.2631
|1.2763
|2006.07.05 11:14
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|802594
|2006.07.05 10:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8409
|1.8288
|1.8418
|2006.07.05 11:13
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|802775
|2006.07.05 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2646
|1.2778
|2006.07.05 13:55
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|804111
|2006.07.05 13:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8461
|1.8581
|1.8451
|2006.07.05 15:04
|1.8451
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|804114
|2006.07.05 13:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2895
|1.2763
|2006.07.05 15:19
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|804943
|2006.07.05 15:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8439
|1.8319
|1.8464
|2006.07.07 15:30
|1.8464
|0.00
|0.00
|-6.80
|250.00
|804971
|2006.07.05 15:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2271
|1.2391
|1.2246
|2006.07.07 15:29
|1.2246
|0.00
|0.00
|-44.81
|204.15
|805164
|2006.07.05 15:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8416
|1.8296
|1.8441
|2006.07.07 15:29
|1.8441
|0.00
|0.00
|-6.80
|250.00
|805173
|2006.07.05 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2767
|1.2647
|1.2779
|2006.07.06 15:34
|1.2779
|0.00
|0.00
|-2.49
|12.00
|805211
|2006.07.05 15:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8417
|1.8297
|1.8427
|2006.07.07 15:29
|1.8427
|0.00
|0.00
|-0.68
|10.00
|805311
|2006.07.05 15:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8400
|1.8405
|1.8424
|2006.07.05 15:28
|1.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|805337
|2006.07.05 15:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8399
|1.8279
|1.8424
|2006.07.07 15:29
|1.8424
|0.00
|0.00
|-6.80
|250.00
|806086
|2006.07.05 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8377
|1.8257
|1.8387
|2006.07.06 15:34
|1.8387
|0.00
|0.00
|-0.51
|10.00
|807434
|2006.07.05 19:19
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2333
|1.2213
|1.2358
|2006.07.07 15:30
|1.2213
|0.00
|0.00
|38.32
|-983.60
|808610
|2006.07.06 00:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2721
|1.2601
|1.2733
|2006.07.06 01:55
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|808995
|2006.07.06 03:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2602
|1.2734
|2006.07.06 06:24
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|812714
|2006.07.06 15:38
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2280
|1.2160
|1.2305
|2006.07.06 16:06
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|203.17
|812717
|2006.07.06 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2774
|1.2894
|1.2762
|2006.07.06 16:00
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|813153
|2006.07.06 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2759
|1.2879
|1.2747
|2006.07.06 16:06
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|813582
|2006.07.06 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2751
|1.2871
|1.2739
|2006.07.10 15:41
|1.2739
|0.00
|0.00
|1.18
|12.00
|814559
|2006.07.06 17:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2294
|1.2173
|1.2318
|2006.07.10 16:38
|1.2318
|0.00
|0.00
|19.26
|194.84
|827263
|2006.07.07 13:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8420
|0.0000
|1.8405
|2006.07.07 13:27
|1.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|829378
|2006.07.07 15:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.2089
|1.2234
|2006.07.07 16:06
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|20.43
|829385
|2006.07.07 15:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2834
|1.2954
|1.2822
|2006.07.07 15:58
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|829439
|2006.07.07 15:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8524
|1.8644
|1.8499
|2006.07.07 15:58
|1.8499
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|829806
|2006.07.07 15:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8495
|1.8615
|1.8470
|2006.07.10 12:22
|1.8470
|0.00
|0.00
|-0.10
|25.00
|829808
|2006.07.07 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2934
|1.2802
|2006.07.10 03:12
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.59
|10.00
|829943
|2006.07.07 16:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2238
|1.2118
|1.2263
|2006.07.10 12:34
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.97
|20.39
|833684
|2006.07.10 06:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2801
|1.2921
|1.2789
|2006.07.10 09:41
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|834813
|2006.07.10 10:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2806
|1.2926
|1.2794
|2006.07.10 12:24
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|836029
|2006.07.10 12:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8460
|1.8340
|1.8485
|2006.07.11 18:26
|1.8415
|0.00
|0.00
|-0.17
|-45.00
|837439
|2006.07.10 14:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8420
|1.8300
|1.8445
|2006.07.11 11:28
|1.8445
|0.00
|0.00
|-0.17
|25.00
|838632
|2006.07.10 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2737
|1.2617
|1.2749
|2006.07.10 18:55
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|840089
|2006.07.10 17:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8377
|1.8257
|1.8402
|2006.07.10 17:58
|1.8402
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|840100
|2006.07.10 17:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2314
|1.2434
|1.2289
|2006.07.10 19:03
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.34
|842044
|2006.07.10 19:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8415
|1.8535
|1.8390
|2006.07.11 09:58
|1.8390
|0.00
|0.00
|-0.10
|25.00
|842364
|2006.07.10 20:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2731
|1.2611
|1.2743
|2006.07.10 22:22
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|842825
|2006.07.10 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2744
|1.2866
|1.2734
|2006.07.10 23:36
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|843651
|2006.07.11 01:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2744
|1.2864
|1.2732
|2006.07.11 08:36
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|844963
|2006.07.11 07:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2299
|1.2419
|1.2287
|2006.07.11 10:48
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|48.83
|845170
|2006.07.11 08:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2731
|1.2611
|1.2743
|2006.07.11 10:50
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|846522
|2006.07.11 10:48
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2287
|1.2167
|1.2299
|2006.07.11 12:29
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|48.78
|846556
|2006.07.11 10:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2742
|1.2863
|1.2731
|2006.07.11 12:29
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|847100
|2006.07.11 11:41
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8401
|1.8281
|1.8421
|2006.07.11 16:25
|1.8421
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|847460
|2006.07.11 12:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2300
|1.2420
|1.2288
|2006.07.11 15:30
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|48.83
|848048
|2006.07.11 14:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2747
|1.2867
|1.2735
|2006.07.11 16:01
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|848495
|2006.07.11 15:30
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2289
|1.2168
|1.2300
|2006.07.11 16:01
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|44.72
|848785
|2006.07.11 16:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2729
|1.2609
|1.2741
|2006.07.11 16:25
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|848802
|2006.07.11 16:06
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2308
|1.2428
|1.2296
|2006.07.11 16:25
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|48.80
|849122
|2006.07.11 16:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2749
|1.2869
|1.2737
|2006.07.11 16:50
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|849203
|2006.07.11 16:29
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2288
|1.2168
|1.2300
|2006.07.11 16:42
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|48.78
|849431
|2006.07.11 16:50
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2301
|1.2421
|1.2289
|2006.07.11 17:58
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|48.82
|849523
|2006.07.11 17:11
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2744
|1.2865
|1.2733
|2006.07.12 13:02
|1.2733
|0.00
|0.00
|2.95
|55.00
|849805
|2006.07.11 17:58
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2289
|1.2169
|1.2304
|2006.07.12 14:23
|1.2304
|0.00
|0.00
|4.81
|60.96
|850009
|2006.07.11 18:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8420
|1.8541
|1.8401
|2006.07.12 14:26
|1.8401
|0.00
|0.00
|-0.50
|95.00
|851768
|2006.07.11 21:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8466
|1.8586
|1.8446
|2006.07.12 00:30
|1.8446
|0.00
|0.00
|-0.50
|100.00
|862454
|2006.07.12 09:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8462
|1.8583
|1.8443
|2006.07.12 11:33
|1.8443
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|867186
|2006.07.12 15:36
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2323
|1.2443
|1.2308
|2006.07.13 10:03
|1.2308
|0.00
|0.00
|-16.77
|60.94
|867193
|2006.07.12 15:36
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2713
|1.2592
|1.2727
|2006.07.13 10:14
|1.2727
|0.00
|0.00
|-12.45
|70.00
|867197
|2006.07.12 15:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8364
|1.8244
|1.8384
|2006.07.13 10:39
|1.8384
|0.00
|0.00
|-2.55
|100.00
|868349
|2006.07.12 17:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8324
|1.8204
|1.8344
|2006.07.12 18:37
|1.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|868366
|2006.07.12 17:11
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2363
|1.2483
|1.2348
|2006.07.12 18:37
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|60.74
|873095
|2006.07.13 10:06
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2313
|1.2193
|1.2328
|2006.07.13 18:18
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|873156
|2006.07.13 10:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2728
|1.2848
|1.2713
|2006.07.13 12:12
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|873462
|2006.07.13 10:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8385
|1.8505
|1.8365
|2006.07.14 09:24
|1.8365
|0.00
|0.00
|-0.50
|100.00
|874903
|2006.07.13 12:56
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2707
|1.2587
|1.2722
|2006.07.13 17:11
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|876078
|2006.07.13 15:49
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8431
|1.8551
|1.8411
|2006.07.13 18:18
|1.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|876707
|2006.07.13 17:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2718
|1.2838
|1.2703
|2006.07.13 17:43
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|877298
|2006.07.13 18:20
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2329
|1.2450
|1.2315
|2006.07.13 20:26
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|56.84
|878145
|2006.07.13 20:29
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2314
|1.2191
|1.2326
|2006.07.14 09:21
|1.2326
|0.00
|0.00
|4.80
|48.68
|878197
|2006.07.13 20:41
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8425
|1.8545
|1.8405
|2006.07.14 04:30
|1.8405
|0.00
|0.00
|-0.50
|100.00
|881637
|2006.07.14 09:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2332
|1.2452
|1.2317
|2006.07.14 11:46
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|60.89
|881662
|2006.07.14 09:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8368
|1.8248
|1.8393
|2006.07.14 10:57
|1.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|881925
|2006.07.14 10:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2656
|1.2535
|1.2680
|2006.07.14 11:46
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|883161
|2006.07.14 13:02
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2318
|1.2438
|1.2303
|2006.07.14 15:30
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|60.97
|883265
|2006.07.14 13:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8409
|1.8529
|1.8384
|2006.07.14 16:02
|1.8384
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|0.00
|0.00
|-118.17
|11 065.11
|Closed P/L:
|10 946.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|876990
|2006.07.13 17:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2695
|1.2575
|1.2710
|
|1.2646
|0.00
|0.00
|-8.30
|-245.00
|884946
|2006.07.14 16:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2656
|1.2535
|1.2680
|
|1.2646
|0.00
|0.00
|-8.30
|-100.00
|884883
|2006.07.14 16:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8375
|1.8255
|1.8400
|
|1.8375
|0.00
|0.00
|-1.70
|0.00
|884739
|2006.07.14 16:09
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2335
|1.2457
|1.2322
|
|1.2347
|0.00
|0.00
|-5.59
|-48.59
|
|0.00
|0.00
|-23.89
|-393.59
|
|Floating P/L:
|-417.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|10 946.94
|Floating P/L:
|-417.48
|Margin:
|4 237.85
|Balance:
|15 946.94
|Equity:
|15 529.46
|Free Margin:
|11 291.61