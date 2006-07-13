MoneyTec LLC
|Account: 24607
|Name: jetatar
|Currency: USD
|2006 July 13, 17:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1073966
|2006.07.13 03:46
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1078449
|2006.07.13 09:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8395
|1.8353
|1.8413
|2006.07.13 10:24
|1.8413
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1079267
|2006.07.13 10:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8415
|1.8373
|1.8433
|2006.07.13 12:09
|1.8373
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1080644
|2006.07.13 12:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8373
|1.8415
|1.8355
|2006.07.13 14:08
|1.8415
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1081118
|2006.07.13 13:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2657
|2.2615
|2.2675
|2006.07.13 16:14
|2.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|14.66
|1082633
|2006.07.13 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8431
|1.8389
|1.8449
|2006.07.13 16:10
|1.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1083721
|2006.07.13 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2708
|1.2750
|1.2690
|2006.07.13 16:46
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1083739
|2006.07.13 16:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.47
|146.89
|146.29
|2006.07.13 16:44
|146.29
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|1083799
|2006.07.13 16:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2289
|1.2247
|1.2307
|2006.07.13 16:46
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|14.63
|1083856
|2006.07.13 16:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8454
|1.8412
|1.8472
|2006.07.13 17:09
|1.8412
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1084340
|2006.07.13 16:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.12
|114.70
|115.30
|2006.07.13 16:55
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15.61
|1084790
|2006.07.13 17:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8415
|1.8457
|1.8397
|2006.07.13 17:19
|1.8397
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|Closed P/L:
|6.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1084413
|2006.07.13 16:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|146.30
|145.88
|146.48
|
|146.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|1084423
|2006.07.13 16:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2678
|2.2720
|2.2660
|
|2.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1085026
|2006.07.13 17:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2338
|1.2296
|1.2356
|
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|1085085
|2006.07.13 17:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8390
|1.8432
|1.8372
|
|1.8400
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.02
|
|Floating P/L:
|-24.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6.53
|Floating P/L:
|-24.02
|Margin:
|119.04
|Balance:
|3 006.53
|Equity:
|2 982.51
|Free Margin:
|2 863.47