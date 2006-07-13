MoneyTec LLC

Account: 24607 Name: jetatar Currency: USD 2006 July 13, 17:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10739662006.07.13 03:46balanceDeposit3 000.00
10784492006.07.13 09:46buy0.10gbpusd1.83951.83531.84132006.07.13 10:241.84130.000.000.0018.00
10792672006.07.13 10:24buy0.10gbpusd1.84151.83731.84332006.07.13 12:091.83730.000.000.00-42.00
10806442006.07.13 12:09sell0.10gbpusd1.83731.84151.83552006.07.13 14:081.84150.000.000.00-42.00
10811182006.07.13 13:00buy0.10gbpchf2.26572.26152.26752006.07.13 16:142.26750.000.000.0014.66
10826332006.07.13 14:45buy0.10gbpusd1.84311.83891.84492006.07.13 16:101.84490.000.000.0018.00
10837212006.07.13 16:00sell0.10eurusd1.27081.27501.26902006.07.13 16:461.26900.000.000.0018.00
10837392006.07.13 16:01sell0.10eurjpy146.47146.89146.292006.07.13 16:44146.290.000.000.0015.63
10837992006.07.13 16:07buy0.10usdchf1.22891.22471.23072006.07.13 16:461.23070.000.000.0014.63
10838562006.07.13 16:10buy0.10gbpusd1.84541.84121.84722006.07.13 17:091.84120.000.000.00-42.00
10843402006.07.13 16:40buy0.10usdjpy115.12114.70115.302006.07.13 16:55115.300.000.000.0015.61
10847902006.07.13 17:09sell0.10gbpusd1.84151.84571.83972006.07.13 17:191.83970.000.000.0018.00
  0.00 0.00 0.00 6.53
Closed P/L: 6.53
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
10844132006.07.13 16:44buy0.10eurjpy146.30145.88146.48 146.260.000.000.00-3.47
10844232006.07.13 16:45sell0.10gbpchf2.26782.27202.2660 2.26780.000.000.000.00
10850262006.07.13 17:19buy0.10usdchf1.23381.22961.2356 1.23250.000.000.00-10.55
10850852006.07.13 17:20sell0.10gbpusd1.83901.84321.8372 1.84000.000.000.00-10.00
  0.00 0.00 0.00 -24.02
 Floating P/L: -24.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6.53 Floating P/L: -24.02 Margin: 119.04
Balance: 3 006.53 Equity: 2 982.51 Free Margin: 2 863.47