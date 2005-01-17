|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.14 18:00 - 2006.05.17 09:00 (2004.06.01 - 2006.06.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|8340
|Ticks modelled
|794579
|Modelling quality
|88.92%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-6756.00
|Gross profit
|6148.00
|Gross loss
|-12904.00
|Profit factor
|0.48
|Expected payoff
|-49.68
|Absolute drawdown
|6756.00
|Maximal drawdown (%)
|6756.00 (67.6%)
|Total trades
|136
|Short positions (won %)
|60 (18.33%)
|Long positions (won %)
|76 (22.37%)
|Profit trades (% of total)
|28 (20.59%)
|Loss trades (% of total)
|108 (79.41%)
|Largest
|profit trade
|600.00
|loss trade
|-308.00
|Average
|profit trade
|219.57
|loss trade
|-119.48
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (450.00)
|consecutive losses (loss in money)
|21 (-1575.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1200.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-2708.00 (9)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.17 11:00
|buy
|1
|2.00
|1.3104
|1.3089
|1.3134
|2
|2005.01.17 14:00
|s/l
|1
|2.00
|1.3089
|1.3089
|1.3134
|-300.00
|9700.00
|3
|2005.01.18 12:04
|sell
|2
|2.00
|1.3051
|1.3066
|1.3021
|4
|2005.01.18 13:53
|s/l
|2
|2.00
|1.3066
|1.3066
|1.3021
|-300.00
|9400.00
|5
|2005.01.18 13:53
|sell
|3
|2.00
|1.3064
|1.3079
|1.3034
|6
|2005.01.18 16:00
|t/p
|3
|2.00
|1.3034
|1.3079
|1.3034
|600.00
|10000.00
|7
|2005.01.19 09:00
|sell
|4
|2.00
|1.3034
|1.3049
|1.3004
|8
|2005.01.19 09:00
|s/l
|4
|2.00
|1.3049
|1.3049
|1.3004
|-300.00
|9700.00
|9
|2005.01.19 17:00
|buy
|5
|2.00
|1.3045
|1.3030
|1.3075
|10
|2005.01.19 17:02
|s/l
|5
|2.00
|1.3030
|1.3030
|1.3075
|-300.00
|9400.00
|11
|2005.01.20 09:00
|buy
|6
|2.00
|1.2996
|1.2981
|1.3026
|12
|2005.01.20 10:37
|s/l
|6
|2.00
|1.2981
|1.2981
|1.3026
|-300.00
|9100.00
|13
|2005.01.21 09:00
|sell
|7
|2.00
|1.2956
|1.2971
|1.2926
|14
|2005.01.21 09:00
|s/l
|7
|2.00
|1.2971
|1.2971
|1.2926
|-300.00
|8800.00
|15
|2005.01.21 14:00
|buy
|8
|2.00
|1.2965
|1.2950
|1.2995
|16
|2005.01.21 16:02
|t/p
|8
|2.00
|1.2995
|1.2950
|1.2995
|600.00
|9400.00
|17
|2005.01.24 14:00
|buy
|9
|2.00
|1.3057
|1.3042
|1.3087
|18
|2005.01.24 17:00
|s/l
|9
|2.00
|1.3042
|1.3042
|1.3087
|-300.00
|9100.00
|19
|2005.01.24 17:00
|buy
|10
|2.00
|1.3043
|1.3028
|1.3073
|20
|2005.01.25 03:00
|s/l
|10
|2.00
|1.3028
|1.3028
|1.3073
|-308.00
|8792.00
|21
|2005.01.25 09:06
|sell
|11
|2.00
|1.3044
|1.3059
|1.3014
|22
|2005.01.25 10:00
|s/l
|11
|2.00
|1.3059
|1.3059
|1.3014
|-300.00
|8492.00
|23
|2005.01.25 10:00
|sell
|12
|2.00
|1.3058
|1.3073
|1.3028
|24
|2005.01.25 10:01
|s/l
|12
|2.00
|1.3073
|1.3073
|1.3028
|-300.00
|8192.00
|25
|2005.01.25 13:13
|buy
|13
|2.00
|1.3045
|1.3030
|1.3075
|26
|2005.01.25 14:00
|s/l
|13
|2.00
|1.3030
|1.3030
|1.3075
|-300.00
|7892.00
|27
|2005.01.25 14:00
|buy
|14
|2.00
|1.3024
|1.3009
|1.3054
|28
|2005.01.25 17:00
|s/l
|14
|2.00
|1.3009
|1.3009
|1.3054
|-300.00
|7592.00
|29
|2005.01.26 09:03
|sell
|15
|2.00
|1.2984
|1.2999
|1.2954
|30
|2005.01.26 10:11
|s/l
|15
|2.00
|1.2999
|1.2999
|1.2954
|-300.00
|7292.00
|31
|2005.01.26 10:11
|sell
|16
|2.00
|1.2997
|1.3012
|1.2967
|32
|2005.01.26 11:00
|s/l
|16
|2.00
|1.3012
|1.3012
|1.2967
|-300.00
|6992.00
|33
|2005.01.27 10:00
|buy
|17
|2.00
|1.3071
|1.3056
|1.3101
|34
|2005.01.27 12:00
|s/l
|17
|2.00
|1.3056
|1.3056
|1.3101
|-300.00
|6692.00
|35
|2005.01.28 09:00
|buy
|18
|2.00
|1.3034
|1.3019
|1.3064
|36
|2005.01.28 15:00
|t/p
|18
|2.00
|1.3064
|1.3019
|1.3064
|600.00
|7292.00
|37
|2005.01.28 15:00
|sell
|19
|2.00
|1.3068
|1.3083
|1.3038
|38
|2005.01.28 17:00
|t/p
|19
|2.00
|1.3038
|1.3083
|1.3038
|600.00
|7892.00
|39
|2005.01.28 17:00
|buy
|20
|2.00
|1.3031
|1.3016
|1.3061
|40
|2005.01.28 17:00
|s/l
|20
|2.00
|1.3016
|1.3016
|1.3061
|-300.00
|7592.00
|41
|2005.01.31 13:00
|sell
|21
|2.00
|1.3029
|1.3044
|1.2999
|42
|2005.01.31 17:07
|s/l
|21
|2.00
|1.3044
|1.3044
|1.2999
|-300.00
|7292.00
|43
|2005.02.01 09:00
|buy
|22
|2.00
|1.3026
|1.3011
|1.3056
|44
|2005.02.01 15:02
|s/l
|22
|2.00
|1.3011
|1.3011
|1.3056
|-300.00
|6992.00
|45
|2005.02.02 15:01
|buy
|23
|2.00
|1.3068
|1.3053
|1.3098
|46
|2005.02.02 16:01
|s/l
|23
|2.00
|1.3053
|1.3053
|1.3098
|-300.00
|6692.00
|47
|2005.02.02 16:01
|buy
|24
|2.00
|1.3053
|1.3038
|1.3083
|48
|2005.02.02 17:00
|s/l
|24
|2.00
|1.3038
|1.3038
|1.3083
|-300.00
|6392.00
|49
|2005.02.03 12:00
|sell
|25
|0.50
|1.3031
|1.3046
|1.3001
|50
|2005.02.03 14:00
|t/p
|25
|0.50
|1.3001
|1.3046
|1.3001
|150.00
|6542.00
|51
|2005.02.04 09:00
|buy
|26
|0.50
|1.2969
|1.2954
|1.2999
|52
|2005.02.04 15:00
|s/l
|26
|0.50
|1.2954
|1.2954
|1.2999
|-75.00
|6467.00
|53
|2005.02.07 13:05
|sell
|27
|0.50
|1.2860
|1.2875
|1.2830
|54
|2005.02.07 16:29
|t/p
|27
|0.50
|1.2830
|1.2875
|1.2830
|150.00
|6617.00
|55
|2005.02.08 10:06
|sell
|28
|1.00
|1.2775
|1.2790
|1.2745
|56
|2005.02.08 12:00
|t/p
|28
|1.00
|1.2745
|1.2790
|1.2745
|300.00
|6917.00
|57
|2005.02.08 14:01
|sell
|29
|2.00
|1.2763
|1.2778
|1.2733
|58
|2005.02.08 17:19
|s/l
|29
|2.00
|1.2778
|1.2778
|1.2733
|-300.00
|6617.00
|59
|2005.02.08 17:19
|sell
|30
|1.00
|1.2776
|1.2791
|1.2746
|60
|2005.02.08 18:27
|s/l
|30
|1.00
|1.2791
|1.2791
|1.2746
|-150.00
|6467.00
|61
|2005.02.09 10:00
|buy
|31
|0.50
|1.2768
|1.2753
|1.2798
|62
|2005.02.09 15:00
|s/l
|31
|0.50
|1.2753
|1.2753
|1.2798
|-75.00
|6392.00
|63
|2005.02.09 15:00
|buy
|32
|0.50
|1.2753
|1.2738
|1.2783
|64
|2005.02.09 17:00
|t/p
|32
|0.50
|1.2783
|1.2738
|1.2783
|150.00
|6542.00
|65
|2005.02.09 17:00
|sell
|33
|0.50
|1.2788
|1.2803
|1.2758
|66
|2005.02.09 18:07
|s/l
|33
|0.50
|1.2803
|1.2803
|1.2758
|-75.00
|6467.00
|67
|2005.02.10 10:02
|buy
|34
|0.50
|1.2803
|1.2788
|1.2833
|68
|2005.02.10 11:10
|s/l
|34
|0.50
|1.2788
|1.2788
|1.2833
|-75.00
|6392.00
|69
|2005.02.10 16:00
|sell
|35
|0.50
|1.2808
|1.2823
|1.2778
|70
|2005.02.10 16:00
|s/l
|35
|0.50
|1.2823
|1.2823
|1.2778
|-75.00
|6317.00
|71
|2005.02.11 09:06
|buy
|36
|0.50
|1.2870
|1.2855
|1.2900
|72
|2005.02.11 12:51
|s/l
|36
|0.50
|1.2855
|1.2855
|1.2900
|-75.00
|6242.00
|73
|2005.02.11 16:10
|sell
|37
|0.50
|1.2873
|1.2888
|1.2843
|74
|2005.02.11 17:16
|s/l
|37
|0.50
|1.2888
|1.2888
|1.2843
|-75.00
|6167.00
|75
|2005.02.11 17:16
|sell
|38
|0.50
|1.2887
|1.2902
|1.2857
|76
|2005.02.14 03:00
|s/l
|38
|0.50
|1.2902
|1.2902
|1.2857
|-74.00
|6093.00
|77
|2005.02.15 09:00
|buy
|39
|0.50
|1.2969
|1.2954
|1.2999
|78
|2005.02.15 15:00
|t/p
|39
|0.50
|1.2999
|1.2954
|1.2999
|150.00
|6243.00
|79
|2005.02.15 17:00
|buy
|40
|0.50
|1.2975
|1.2960
|1.3005
|80
|2005.02.15 19:00
|t/p
|40
|0.50
|1.3005
|1.2960
|1.3005
|150.00
|6393.00
|81
|2005.02.16 10:06
|buy
|41
|0.50
|1.3011
|1.2996
|1.3041
|82
|2005.02.16 14:07
|t/p
|41
|0.50
|1.3041
|1.2996
|1.3041
|150.00
|6543.00
|83
|2005.02.16 16:59
|buy
|42
|0.50
|1.3021
|1.3006
|1.3051
|84
|2005.02.16 17:00
|s/l
|42
|0.50
|1.3006
|1.3006
|1.3051
|-75.00
|6468.00
|85
|2005.02.16 17:00
|buy
|43
|0.50
|1.3007
|1.2992
|1.3037
|86
|2005.02.16 17:00
|s/l
|43
|0.50
|1.2992
|1.2992
|1.3037
|-75.00
|6393.00
|87
|2005.02.17 15:00
|buy
|44
|0.50
|1.3043
|1.3028
|1.3073
|88
|2005.02.17 15:00
|s/l
|44
|0.50
|1.3028
|1.3028
|1.3073
|-75.00
|6318.00
|89
|2005.02.17 16:06
|sell
|45
|0.50
|1.3044
|1.3059
|1.3014
|90
|2005.02.17 17:00
|s/l
|45
|0.50
|1.3059
|1.3059
|1.3014
|-75.00
|6243.00
|91
|2005.02.17 17:00
|sell
|46
|0.50
|1.3064
|1.3079
|1.3034
|92
|2005.02.17 18:00
|s/l
|46
|0.50
|1.3079
|1.3079
|1.3034
|-75.00
|6168.00
|93
|2005.02.18 09:00
|buy
|47
|0.50
|1.3070
|1.3055
|1.3100
|94
|2005.02.18 10:27
|s/l
|47
|0.50
|1.3055
|1.3055
|1.3100
|-75.00
|6093.00
|95
|2005.02.18 10:27
|buy
|48
|0.50
|1.3056
|1.3041
|1.3086
|96
|2005.02.18 12:00
|s/l
|48
|0.50
|1.3041
|1.3041
|1.3086
|-75.00
|6018.00
|97
|2005.02.18 16:00
|sell
|49
|0.50
|1.3068
|1.3083
|1.3038
|98
|2005.02.22 04:00
|s/l
|49
|0.50
|1.3083
|1.3083
|1.3038
|-73.00
|5945.00
|99
|2005.02.24 15:37
|buy
|50
|0.50
|1.3235
|1.3220
|1.3265
|100
|2005.02.24 16:10
|s/l
|50
|0.50
|1.3220
|1.3220
|1.3265
|-75.00
|5870.00
|101
|2005.02.24 16:10
|buy
|51
|0.50
|1.3222
|1.3207
|1.3252
|102
|2005.02.24 17:00
|s/l
|51
|0.50
|1.3207
|1.3207
|1.3252
|-75.00
|5795.00
|103
|2005.02.25 10:11
|sell
|52
|0.50
|1.3206
|1.3221
|1.3176
|104
|2005.02.25 12:00
|t/p
|52
|0.50
|1.3176
|1.3221
|1.3176
|150.00
|5945.00
|105
|2005.02.25 12:44
|buy
|53
|0.50
|1.3154
|1.3139
|1.3184
|106
|2005.02.25 15:00
|t/p
|53
|0.50
|1.3184
|1.3139
|1.3184
|150.00
|6095.00
|107
|2005.02.25 15:00
|sell
|54
|0.50
|1.3195
|1.3210
|1.3165
|108
|2005.02.25 19:00
|s/l
|54
|0.50
|1.3210
|1.3210
|1.3165
|-75.00
|6020.00
|109
|2005.02.28 14:03
|buy
|55
|0.50
|1.3253
|1.3238
|1.3283
|110
|2005.02.28 21:02
|s/l
|55
|0.50
|1.3238
|1.3238
|1.3283
|-75.00
|5945.00
|111
|2005.03.01 13:48
|sell
|56
|0.50
|1.3216
|1.3231
|1.3186
|112
|2005.03.01 16:46
|t/p
|56
|0.50
|1.3186
|1.3231
|1.3186
|150.00
|6095.00
|113
|2005.03.03 09:01
|buy
|57
|0.50
|1.3127
|1.3112
|1.3157
|114
|2005.03.03 11:29
|t/p
|57
|0.50
|1.3157
|1.3112
|1.3157
|150.00
|6245.00
|115
|2005.03.03 15:01
|buy
|58
|0.50
|1.3136
|1.3121
|1.3166
|116
|2005.03.03 16:06
|s/l
|58
|0.50
|1.3121
|1.3121
|1.3166
|-75.00
|6170.00
|117
|2005.03.03 16:06
|buy
|59
|0.50
|1.3122
|1.3107
|1.3152
|118
|2005.03.03 20:00
|s/l
|59
|0.50
|1.3107
|1.3107
|1.3152
|-75.00
|6095.00
|119
|2005.03.04 10:00
|buy
|60
|0.50
|1.3114
|1.3099
|1.3144
|120
|2005.03.04 15:00
|t/p
|60
|0.50
|1.3144
|1.3099
|1.3144
|150.00
|6245.00
|121
|2005.03.07 10:00
|buy
|61
|0.50
|1.3222
|1.3207
|1.3252
|122
|2005.03.07 12:00
|s/l
|61
|0.50
|1.3207
|1.3207
|1.3252
|-75.00
|6170.00
|123
|2005.03.09 14:01
|buy
|62
|0.50
|1.3351
|1.3336
|1.3381
|124
|2005.03.09 18:01
|t/p
|62
|0.50
|1.3381
|1.3336
|1.3381
|150.00
|6320.00
|125
|2005.03.10 12:00
|buy
|63
|0.50
|1.3408
|1.3393
|1.3438
|126
|2005.03.10 20:00
|t/p
|63
|0.50
|1.3438
|1.3393
|1.3438
|150.00
|6470.00
|127
|2005.03.11 09:01
|buy
|64
|0.50
|1.3427
|1.3412
|1.3457
|128
|2005.03.11 10:06
|s/l
|64
|0.50
|1.3412
|1.3412
|1.3457
|-75.00
|6395.00
|129
|2005.03.11 10:06
|buy
|65
|0.50
|1.3414
|1.3399
|1.3444
|130
|2005.03.11 15:07
|s/l
|65
|0.50
|1.3399
|1.3399
|1.3444
|-75.00
|6320.00
|131
|2005.03.11 15:22
|sell
|66
|0.50
|1.3426
|1.3441
|1.3396
|132
|2005.03.11 15:23
|s/l
|66
|0.50
|1.3441
|1.3441
|1.3396
|-75.00
|6245.00
|133
|2005.03.11 16:00
|sell
|67
|0.50
|1.3424
|1.3439
|1.3394
|134
|2005.03.11 16:02
|s/l
|67
|0.50
|1.3439
|1.3439
|1.3394
|-75.00
|6170.00
|135
|2005.03.15 09:13
|sell
|68
|0.50
|1.3367
|1.3382
|1.3337
|136
|2005.03.15 12:00
|s/l
|68
|0.50
|1.3382
|1.3382
|1.3337
|-75.00
|6095.00
|137
|2005.03.15 12:00
|sell
|69
|0.50
|1.3383
|1.3398
|1.3353
|138
|2005.03.15 15:00
|s/l
|69
|0.50
|1.3398
|1.3398
|1.3353
|-75.00
|6020.00
|139
|2005.03.15 16:00
|buy
|70
|0.50
|1.3367
|1.3352
|1.3397
|140
|2005.03.15 16:00
|s/l
|70
|0.50
|1.3352
|1.3352
|1.3397
|-75.00
|5945.00
|141
|2005.03.16 09:00
|sell
|71
|0.50
|1.3326
|1.3341
|1.3296
|142
|2005.03.16 09:00
|s/l
|71
|0.50
|1.3341
|1.3341
|1.3296
|-75.00
|5870.00
|143
|2005.03.17 09:00
|buy
|72
|0.50
|1.3401
|1.3386
|1.3431
|144
|2005.03.17 11:18
|s/l
|72
|0.50
|1.3386
|1.3386
|1.3431
|-75.00
|5795.00
|145
|2005.03.22 09:05
|sell
|73
|0.50
|1.3173
|1.3188
|1.3143
|146
|2005.03.22 12:04
|s/l
|73
|0.50
|1.3188
|1.3188
|1.3143
|-75.00
|5720.00
|147
|2005.03.24 11:06
|buy
|74
|0.50
|1.2995
|1.2980
|1.3025
|148
|2005.03.24 12:00
|s/l
|74
|0.50
|1.2980
|1.2980
|1.3025
|-75.00
|5645.00
|149
|2005.03.24 12:00
|buy
|75
|0.50
|1.2981
|1.2966
|1.3011
|150
|2005.03.24 17:00
|s/l
|75
|0.50
|1.2966
|1.2966
|1.3011
|-75.00
|5570.00
|151
|2005.03.25 09:00
|sell
|76
|0.50
|1.2956
|1.2971
|1.2926
|152
|2005.03.28 04:00
|t/p
|76
|0.50
|1.2926
|1.2971
|1.2926
|151.00
|5721.00
|153
|2005.03.28 14:22
|sell
|77
|0.50
|1.2931
|1.2946
|1.2901
|154
|2005.03.28 16:00
|t/p
|77
|0.50
|1.2901
|1.2946
|1.2901
|150.00
|5871.00
|155
|2005.03.28 16:00
|buy
|78
|0.50
|1.2895
|1.2880
|1.2925
|156
|2005.03.28 16:00
|s/l
|78
|0.50
|1.2880
|1.2880
|1.2925
|-75.00
|5796.00
|157
|2005.03.29 15:48
|buy
|79
|0.50
|1.2915
|1.2900
|1.2945
|158
|2005.03.30 05:00
|t/p
|79
|0.50
|1.2945
|1.2900
|1.2945
|148.00
|5944.00
|159
|2005.03.30 12:05
|buy
|80
|0.50
|1.2939
|1.2924
|1.2969
|160
|2005.03.30 16:04
|t/p
|80
|0.50
|1.2969
|1.2924
|1.2969
|150.00
|6094.00
|161
|2005.03.31 09:25
|sell
|81
|0.50
|1.2936
|1.2951
|1.2906
|162
|2005.03.31 10:00
|s/l
|81
|0.50
|1.2951
|1.2951
|1.2906
|-75.00
|6019.00
|163
|2005.03.31 10:00
|sell
|82
|0.50
|1.2951
|1.2966
|1.2921
|164
|2005.03.31 10:11
|s/l
|82
|0.50
|1.2966
|1.2966
|1.2921
|-75.00
|5944.00
|165
|2005.04.01 09:00
|sell
|83
|0.50
|1.2967
|1.2982
|1.2937
|166
|2005.04.01 16:00
|s/l
|83
|0.50
|1.2982
|1.2982
|1.2937
|-75.00
|5869.00
|167
|2005.04.01 16:00
|sell
|84
|0.50
|1.2995
|1.3010
|1.2965
|168
|2005.04.01 16:04
|s/l
|84
|0.50
|1.3010
|1.3010
|1.2965
|-75.00
|5794.00
|169
|2005.04.01 17:00
|buy
|85
|0.50
|1.2967
|1.2952
|1.2997
|170
|2005.04.01 17:03
|s/l
|85
|0.50
|1.2952
|1.2952
|1.2997
|-75.00
|5719.00
|171
|2005.04.05 15:00
|sell
|86
|0.50
|1.2831
|1.2846
|1.2801
|172
|2005.04.05 15:00
|s/l
|86
|0.50
|1.2846
|1.2846
|1.2801
|-75.00
|5644.00
|173
|2005.04.06 15:00
|buy
|87
|0.50
|1.2872
|1.2857
|1.2902
|174
|2005.04.06 15:00
|s/l
|87
|0.50
|1.2857
|1.2857
|1.2902
|-75.00
|5569.00
|175
|2005.04.08 16:02
|sell
|88
|0.50
|1.2832
|1.2847
|1.2802
|176
|2005.04.08 17:00
|s/l
|88
|0.50
|1.2847
|1.2847
|1.2802
|-75.00
|5494.00
|177
|2005.04.08 17:00
|sell
|89
|0.50
|1.2845
|1.2860
|1.2815
|178
|2005.04.08 17:59
|s/l
|89
|0.50
|1.2860
|1.2860
|1.2815
|-75.00
|5419.00
|179
|2005.04.12 09:00
|sell
|90
|0.50
|1.2983
|1.2998
|1.2953
|180
|2005.04.12 10:09
|s/l
|90
|0.50
|1.2998
|1.2998
|1.2953
|-75.00
|5344.00
|181
|2005.04.12 12:00
|buy
|91
|0.50
|1.2980
|1.2965
|1.3010
|182
|2005.04.12 15:00
|s/l
|91
|0.50
|1.2965
|1.2965
|1.3010
|-75.00
|5269.00
|183
|2005.04.12 15:00
|buy
|92
|0.50
|1.2967
|1.2952
|1.2997
|184
|2005.04.12 15:00
|s/l
|92
|0.50
|1.2952
|1.2952
|1.2997
|-75.00
|5194.00
|185
|2005.04.13 15:00
|buy
|93
|0.50
|1.2918
|1.2903
|1.2948
|186
|2005.04.13 15:00
|s/l
|93
|0.50
|1.2903
|1.2903
|1.2948
|-75.00
|5119.00
|187
|2005.04.15 09:00
|sell
|94
|0.50
|1.2813
|1.2828
|1.2783
|188
|2005.04.15 10:00
|s/l
|94
|0.50
|1.2828
|1.2828
|1.2783
|-75.00
|5044.00
|189
|2005.04.18 09:00
|sell
|95
|0.50
|1.2900
|1.2915
|1.2870
|190
|2005.04.18 09:00
|s/l
|95
|0.50
|1.2915
|1.2915
|1.2870
|-75.00
|4969.00
|191
|2005.04.19 09:00
|buy
|96
|0.50
|1.3015
|1.3000
|1.3045
|192
|2005.04.19 11:00
|s/l
|96
|0.50
|1.3000
|1.3000
|1.3045
|-75.00
|4894.00
|193
|2005.04.19 11:00
|buy
|97
|0.50
|1.2999
|1.2984
|1.3029
|194
|2005.04.19 11:01
|s/l
|97
|0.50
|1.2984
|1.2984
|1.3029
|-75.00
|4819.00
|195
|2005.04.19 17:00
|sell
|98
|0.50
|1.3018
|1.3033
|1.2988
|196
|2005.04.19 17:00
|s/l
|98
|0.50
|1.3033
|1.3033
|1.2988
|-75.00
|4744.00
|197
|2005.04.20 10:01
|buy
|99
|0.50
|1.3042
|1.3027
|1.3072
|198
|2005.04.20 15:00
|s/l
|99
|0.50
|1.3027
|1.3027
|1.3072
|-75.00
|4669.00
|199
|2005.04.20 17:00
|sell
|100
|0.50
|1.3059
|1.3074
|1.3029
|200
|2005.04.20 17:05
|s/l
|100
|0.50
|1.3074
|1.3074
|1.3029
|-75.00
|4594.00
|201
|2005.04.21 09:27
|buy
|101
|0.50
|1.3083
|1.3068
|1.3113
|202
|2005.04.21 14:00
|s/l
|101
|0.50
|1.3068
|1.3068
|1.3113
|-75.00
|4519.00
|203
|2005.04.21 14:00
|buy
|102
|0.50
|1.3056
|1.3041
|1.3086
|204
|2005.04.21 16:08
|t/p
|102
|0.50
|1.3086
|1.3041
|1.3086
|150.00
|4669.00
|205
|2005.04.21 17:00
|sell
|103
|0.50
|1.3107
|1.3122
|1.3077
|206
|2005.04.21 17:11
|s/l
|103
|0.50
|1.3122
|1.3122
|1.3077
|-75.00
|4594.00
|207
|2005.04.22 09:23
|sell
|104
|0.50
|1.3053
|1.3068
|1.3023
|208
|2005.04.22 10:02
|s/l
|104
|0.50
|1.3068
|1.3068
|1.3023
|-75.00
|4519.00
|209
|2005.04.22 10:02
|sell
|105
|0.50
|1.3068
|1.3083
|1.3038
|210
|2005.04.22 14:51
|s/l
|105
|0.50
|1.3083
|1.3083
|1.3038
|-75.00
|4444.00
|211
|2005.04.26 09:03
|buy
|106
|0.50
|1.2992
|1.2977
|1.3022
|212
|2005.04.26 10:00
|s/l
|106
|0.50
|1.2977
|1.2977
|1.3022
|-75.00
|4369.00
|213
|2005.04.26 10:00
|buy
|107
|0.50
|1.2978
|1.2963
|1.3008
|214
|2005.04.26 17:00
|s/l
|107
|0.50
|1.2963
|1.2963
|1.3008
|-75.00
|4294.00
|215
|2005.04.27 15:00
|sell
|108
|0.50
|1.2962
|1.2977
|1.2932
|216
|2005.04.27 15:01
|s/l
|108
|0.50
|1.2977
|1.2977
|1.2932
|-75.00
|4219.00
|217
|2005.04.27 17:03
|buy
|109
|0.50
|1.2959
|1.2944
|1.2989
|218
|2005.04.27 18:00
|s/l
|109
|0.50
|1.2944
|1.2944
|1.2989
|-75.00
|4144.00
|219
|2005.04.29 16:00
|buy
|110
|0.50
|1.2928
|1.2913
|1.2958
|220
|2005.04.29 17:00
|s/l
|110
|0.50
|1.2913
|1.2913
|1.2958
|-75.00
|4069.00
|221
|2005.04.29 17:00
|buy
|111
|0.50
|1.2914
|1.2899
|1.2944
|222
|2005.04.29 19:10
|s/l
|111
|0.50
|1.2899
|1.2899
|1.2944
|-75.00
|3994.00
|223
|2005.05.02 13:59
|buy
|112
|0.50
|1.2869
|1.2854
|1.2899
|224
|2005.05.02 17:00
|s/l
|112
|0.50
|1.2854
|1.2854
|1.2899
|-75.00
|3919.00
|225
|2005.05.02 17:00
|buy
|113
|0.50
|1.2840
|1.2825
|1.2870
|226
|2005.05.03 16:00
|t/p
|113
|0.50
|1.2870
|1.2825
|1.2870
|148.00
|4067.00
|227
|2005.05.05 16:00
|buy
|114
|0.50
|1.2953
|1.2938
|1.2983
|228
|2005.05.05 17:00
|s/l
|114
|0.50
|1.2938
|1.2938
|1.2983
|-75.00
|3992.00
|229
|2005.05.06 10:07
|sell
|115
|0.50
|1.2948
|1.2963
|1.2918
|230
|2005.05.06 15:00
|t/p
|115
|0.50
|1.2918
|1.2963
|1.2918
|150.00
|4142.00
|231
|2005.05.06 15:00
|buy
|116
|0.50
|1.2910
|1.2895
|1.2940
|232
|2005.05.06 15:00
|s/l
|116
|0.50
|1.2895
|1.2895
|1.2940
|-75.00
|4067.00
|233
|2005.05.09 11:01
|sell
|117
|0.50
|1.2826
|1.2841
|1.2796
|234
|2005.05.09 12:01
|s/l
|117
|0.50
|1.2841
|1.2841
|1.2796
|-75.00
|3992.00
|235
|2005.05.09 15:01
|buy
|118
|0.50
|1.2815
|1.2800
|1.2845
|236
|2005.05.09 22:41
|t/p
|118
|0.50
|1.2845
|1.2800
|1.2845
|150.00
|4142.00
|237
|2005.05.10 09:00
|buy
|119
|0.50
|1.2836
|1.2821
|1.2866
|238
|2005.05.10 10:05
|s/l
|119
|0.50
|1.2821
|1.2821
|1.2866
|-75.00
|4067.00
|239
|2005.05.10 11:00
|sell
|120
|0.50
|1.2847
|1.2862
|1.2817
|240
|2005.05.10 14:00
|s/l
|120
|0.50
|1.2862
|1.2862
|1.2817
|-75.00
|3992.00
|241
|2005.05.11 09:00
|sell
|121
|0.50
|1.2876
|1.2891
|1.2846
|242
|2005.05.11 10:00
|s/l
|121
|0.50
|1.2891
|1.2891
|1.2846
|-75.00
|3917.00
|243
|2005.05.11 11:04
|buy
|122
|0.50
|1.2878
|1.2863
|1.2908
|244
|2005.05.11 15:00
|s/l
|122
|0.50
|1.2863
|1.2863
|1.2908
|-75.00
|3842.00
|245
|2005.05.11 15:00
|buy
|123
|0.50
|1.2857
|1.2842
|1.2887
|246
|2005.05.11 15:00
|s/l
|123
|0.50
|1.2842
|1.2842
|1.2887
|-75.00
|3767.00
|247
|2005.05.16 12:09
|sell
|124
|0.50
|1.2617
|1.2632
|1.2587
|248
|2005.05.16 15:00
|s/l
|124
|0.50
|1.2632
|1.2632
|1.2587
|-75.00
|3692.00
|249
|2005.05.16 15:00
|sell
|125
|0.50
|1.2631
|1.2646
|1.2601
|250
|2005.05.16 16:08
|s/l
|125
|0.50
|1.2646
|1.2646
|1.2601
|-75.00
|3617.00
|251
|2005.05.16 16:08
|sell
|126
|0.50
|1.2644
|1.2659
|1.2614
|252
|2005.05.17 03:16
|t/p
|126
|0.50
|1.2614
|1.2659
|1.2614
|151.00
|3768.00
|253
|2005.05.17 09:00
|buy
|127
|0.50
|1.2629
|1.2614
|1.2659
|254
|2005.05.17 22:00
|s/l
|127
|0.50
|1.2614
|1.2614
|1.2659
|-75.00
|3693.00
|255
|2005.05.18 09:00
|sell
|128
|0.50
|1.2622
|1.2637
|1.2592
|256
|2005.05.18 15:00
|s/l
|128
|0.50
|1.2637
|1.2637
|1.2592
|-75.00
|3618.00
|257
|2005.05.18 15:41
|buy
|129
|0.50
|1.2613
|1.2598
|1.2643
|258
|2005.05.18 15:59
|t/p
|129
|0.50
|1.2643
|1.2598
|1.2643
|150.00
|3768.00
|259
|2005.05.19 10:00
|buy
|130
|0.50
|1.2665
|1.2650
|1.2695
|260
|2005.05.19 12:00
|s/l
|130
|0.50
|1.2650
|1.2650
|1.2695
|-75.00
|3693.00
|261
|2005.05.20 09:00
|buy
|131
|0.50
|1.2634
|1.2619
|1.2664
|262
|2005.05.20 14:01
|s/l
|131
|0.50
|1.2619
|1.2619
|1.2664
|-75.00
|3618.00
|263
|2005.05.23 10:59
|sell
|132
|0.50
|1.2561
|1.2576
|1.2531
|264
|2005.05.23 16:00
|s/l
|132
|0.50
|1.2576
|1.2576
|1.2531
|-75.00
|3543.00
|265
|2005.05.23 16:00
|sell
|133
|0.50
|1.2574
|1.2589
|1.2544
|266
|2005.05.24 09:01
|s/l
|133
|0.50
|1.2589
|1.2589
|1.2544
|-74.00
|3469.00
|267
|2005.05.24 17:00
|buy
|134
|0.50
|1.2583
|1.2568
|1.2613
|268
|2005.05.24 20:59
|s/l
|134
|0.50
|1.2568
|1.2568
|1.2613
|-75.00
|3394.00
|269
|2005.05.25 10:03
|sell
|135
|0.50
|1.2584
|1.2599
|1.2554
|270
|2005.05.25 16:00
|s/l
|135
|0.50
|1.2599
|1.2599
|1.2554
|-75.00
|3319.00
|271
|2005.06.01 09:37
|buy
|136
|0.50
|1.2322
|1.2307
|1.2352
|272
|2005.06.01 10:00
|s/l
|136
|0.50
|1.2307
|1.2307
|1.2352
|-75.00
|3244.00