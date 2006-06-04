|Account: 230381
|Name: 66666_dfghj_6666
|Currency: USD
|2006 June 30, 12:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5592119
|2006.06.04 13:22
|balance
|Deposit
|50 000.00
|5593016
|2006.06.05 01:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.37
|144.65
|145.37
|2006.06.05 14:12
|144.65
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|5605877
|2006.06.05 14:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8804
|1.8795
|1.8704
|2006.06.05 18:12
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|5616037
|2006.06.05 20:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.13
|112.20
|113.13
|2006.06.06 08:53
|112.20
|0.00
|0.00
|1.29
|6.24
|5616570
|2006.06.05 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2919
|1.2919
|1.2819
|2006.06.06 08:23
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.73
|0.00
|5627982
|2006.06.06 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8768
|1.8668
|1.8868
|2006.06.06 14:13
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|5631335
|2006.06.06 10:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8721
|1.8654
|1.8621
|2006.06.06 15:39
|1.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|5643024
|2006.06.06 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.99
|145.16
|145.99
|2006.06.06 18:38
|145.16
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|5660536
|2006.06.07 03:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.01
|144.32
|144.01
|2006.06.09 01:36
|144.01
|0.00
|0.00
|-3.95
|87.76
|5673053
|2006.06.07 12:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.98
|144.29
|143.98
|2006.06.09 02:05
|143.98
|0.00
|0.00
|-3.95
|87.81
|5673735
|2006.06.07 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8631
|1.8531
|1.8731
|2006.06.07 15:50
|1.8531
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|5682686
|2006.06.07 16:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|145.19
|145.38
|146.19
|2006.06.08 14:32
|145.38
|0.00
|0.00
|2.28
|16.60
|5711431
|2006.06.08 15:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.86
|144.19
|143.86
|2006.06.09 09:35
|144.19
|0.00
|0.00
|-0.96
|58.77
|5722723
|2006.06.09 00:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.84
|114.84
|112.84
|2006.06.13 16:06
|114.84
|0.00
|0.00
|-2.85
|-87.08
|5732305
|2006.06.09 11:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2665
|1.2565
|1.2765
|2006.06.12 14:07
|1.2565
|0.00
|0.00
|-1.01
|-100.00
|5733497
|2006.06.09 12:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.30
|144.62
|145.30
|2006.06.13 17:45
|144.62
|0.00
|0.00
|1.44
|27.81
|5735813
|2006.06.09 14:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.32
|144.62
|145.32
|2006.06.13 17:45
|144.62
|0.00
|0.00
|1.44
|26.07
|5736651
|2006.06.09 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2607
|1.2598
|1.2507
|2006.06.12 15:26
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.76
|9.00
|5740209
|2006.06.09 15:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.78
|114.78
|112.78
|2006.06.13 09:07
|114.78
|0.00
|0.00
|-2.85
|-87.12
|5740955
|2006.06.09 16:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8477
|1.8374
|1.8574
|2006.06.13 14:31
|1.8374
|0.00
|0.00
|-0.48
|-72.10
|5741705
|2006.06.09 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2661
|1.2561
|1.2761
|2006.06.13 09:02
|1.2561
|0.00
|0.00
|-2.02
|-100.00
|5747461
|2006.06.12 02:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.21
|144.62
|145.21
|2006.06.13 17:45
|144.62
|0.00
|0.00
|0.72
|35.62
|5748428
|2006.06.12 06:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8432
|1.8438
|1.8532
|2006.06.12 11:21
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|5758505
|2006.06.12 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8445
|1.8345
|1.8545
|2006.06.13 19:14
|1.8345
|0.00
|0.00
|-0.24
|-70.00
|5766596
|2006.06.12 23:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8414
|1.8402
|1.8314
|2006.06.13 14:52
|1.8402
|0.00
|0.00
|0.05
|8.40
|5778918
|2006.06.13 13:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2583
|1.2580
|1.2483
|2006.06.13 15:01
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|5783642
|2006.06.13 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2607
|1.2617
|1.2704
|2006.06.14 16:26
|1.2617
|0.00
|0.00
|-1.01
|10.00
|5795755
|2006.06.14 03:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.43
|145.43
|143.43
|2006.06.16 11:12
|145.43
|0.00
|0.00
|-3.79
|-87.13
|5797936
|2006.06.14 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2569
|1.2573
|1.2669
|2006.06.14 12:14
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5798482
|2006.06.14 07:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8381
|1.8385
|1.8481
|2006.06.14 09:09
|1.8385
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|5800214
|2006.06.14 08:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.01
|114.79
|114.01
|2006.06.14 16:22
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|19.17
|5813447
|2006.06.14 15:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|115.49
|113.49
|2006.06.19 02:54
|115.49
|0.00
|0.00
|-7.08
|-86.59
|5819441
|2006.06.14 20:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.04
|115.46
|116.04
|2006.06.19 13:39
|115.46
|0.00
|0.00
|6.43
|36.38
|5821921
|2006.06.14 22:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8416
|1.8516
|1.8316
|2006.06.15 15:02
|1.8516
|0.00
|0.00
|0.15
|-70.00
|5823886
|2006.06.15 02:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.07
|115.45
|116.07
|2006.06.19 14:03
|115.45
|0.00
|0.00
|2.57
|32.91
|5844468
|2006.06.15 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2612
|1.2599
|1.2512
|2006.06.19 07:59
|1.2599
|0.00
|0.00
|1.52
|13.00
|5845150
|2006.06.15 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.91
|144.58
|143.91
|2006.06.20 11:31
|144.58
|0.00
|0.00
|-2.84
|28.67
|5846776
|2006.06.16 00:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.92
|144.58
|143.92
|2006.06.20 11:31
|144.58
|0.00
|0.00
|-1.89
|29.54
|5859292
|2006.06.16 15:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8505
|1.8504
|1.8405
|2006.06.16 20:01
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|5865883
|2006.06.19 00:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8524
|1.8424
|1.8624
|2006.06.19 03:36
|1.8424
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|5866411
|2006.06.19 01:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2638
|1.2600
|1.2538
|2006.06.19 08:04
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|5866830
|2006.06.19 02:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8490
|1.8453
|1.8390
|2006.06.19 07:31
|1.8453
|0.00
|0.00
|0.00
|25.90
|5876171
|2006.06.19 12:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.46
|145.15
|144.46
|2006.06.19 20:51
|145.15
|0.00
|0.00
|0.00
|26.86
|5892088
|2006.06.20 07:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|114.95
|114.25
|2006.06.20 11:25
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|5892297
|2006.06.20 07:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8436
|1.8441
|1.8536
|2006.06.21 10:30
|1.8441
|0.00
|0.00
|-0.25
|3.50
|5899803
|2006.06.20 12:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8410
|1.8403
|1.8310
|2006.06.20 14:49
|1.8403
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5906762
|2006.06.20 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|1.8441
|1.8529
|2006.06.21 10:30
|1.8441
|0.00
|0.00
|-0.25
|8.40
|5909221
|2006.06.20 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2589
|1.2648
|1.2689
|2006.06.22 09:45
|1.2648
|0.00
|0.00
|-3.48
|59.00
|5909687
|2006.06.20 18:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8432
|1.8441
|1.8532
|2006.06.21 10:30
|1.8441
|0.00
|0.00
|-0.25
|6.30
|5915068
|2006.06.21 01:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.69
|145.19
|145.69
|2006.06.21 18:33
|145.19
|0.00
|0.00
|0.00
|43.59
|5916687
|2006.06.21 05:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.72
|145.19
|145.72
|2006.06.21 18:33
|145.19
|0.00
|0.00
|0.00
|40.98
|5923265
|2006.06.21 12:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.01
|115.68
|116.01
|2006.06.22 18:10
|116.01
|0.00
|0.00
|3.84
|86.20
|5929773
|2006.06.21 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8460
|1.8360
|1.8560
|2006.06.22 12:21
|1.8360
|0.00
|0.00
|-0.73
|-70.00
|5930349
|2006.06.21 18:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.71
|115.71
|113.71
|2006.06.22 12:52
|115.71
|0.00
|0.00
|-4.26
|-86.42
|5939212
|2006.06.22 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8423
|1.8354
|1.8323
|2006.06.22 12:52
|1.8323
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|5967741
|2006.06.23 13:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.59
|145.48
|144.59
|2006.06.23 16:32
|145.48
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|5975758
|2006.06.23 19:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|145.85
|145.94
|146.85
|2006.06.26 12:49
|145.94
|0.00
|0.00
|0.82
|7.75
|5978816
|2006.06.26 05:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|145.86
|145.94
|146.86
|2006.06.26 12:49
|145.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|5981834
|2006.06.26 09:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|145.94
|145.94
|146.94
|2006.06.26 12:49
|145.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5982279
|2006.06.26 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2567
|1.2572
|1.2667
|2006.06.26 21:44
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5982794
|2006.06.26 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8237
|1.8137
|1.8337
|2006.06.29 11:45
|1.8137
|0.00
|0.00
|-1.40
|-70.00
|5982805
|2006.06.26 09:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.15
|115.47
|115.15
|2006.06.29 20:49
|115.15
|0.00
|0.00
|-7.18
|86.84
|5989095
|2006.06.26 13:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8194
|1.8193
|1.8094
|2006.06.28 10:55
|1.8193
|0.00
|0.00
|0.18
|0.70
|5993475
|2006.06.26 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8176
|1.8174
|1.8076
|2006.06.28 17:09
|1.8174
|0.00
|0.00
|0.18
|1.40
|5997125
|2006.06.26 19:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.18
|115.50
|115.18
|2006.06.29 20:48
|115.18
|0.00
|0.00
|-7.18
|86.82
|6008121
|2006.06.27 11:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2578
|1.2549
|1.2478
|2006.06.28 20:49
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.65
|29.00
|6014256
|2006.06.27 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|1.2669
|1.2700
|2006.06.30 03:34
|1.2700
|0.00
|0.00
|-4.50
|100.00
|6014742
|2006.06.27 15:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|115.39
|115.08
|2006.06.29 20:56
|115.08
|0.00
|0.00
|-5.74
|86.90
|6027828
|2006.06.28 11:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.11
|145.96
|145.11
|2006.06.28 18:23
|145.96
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|6050349
|2006.06.29 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2638
|1.2438
|2006.06.29 20:34
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|6055494
|2006.06.29 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2603
|1.2666
|1.2703
|2006.06.30 03:34
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.90
|100.00
|6057435
|2006.06.29 20:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8264
|1.8266
|1.8364
|2006.06.29 21:19
|1.8266
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|0.00
|0.00
|-45.99
|343.20
|Closed P/L:
|297.21
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6036745
|2006.06.28 21:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|146.17
|145.17
|147.17
|145.70
|0.00
|0.00
|3.30
|-40.99
|6038658
|2006.06.29 02:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|146.17
|145.17
|147.17
|145.70
|0.00
|0.00
|0.83
|-40.99
|6078714
|2006.06.30 08:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.72
|146.72
|144.72
|145.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|0.00
|0.00
|4.13
|-83.73
|Floating P/L:
|-79.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|297.21
|Floating P/L:
|-79.60
|Margin:
|252.04
|Balance:
|50 297.21
|Equity:
|50 217.61
|Free Margin:
|49 965.57
|Details:
|Gross Profit:
|1 620.21
|Gross Loss:
|1 323.00
|Total Net Profit:
|297.21
|Profit Factor:
|1.22
|Expected Payoff:
|4.19
|Absolute Drawdown:
|466.98
|Maximal Drawdown (%):
|700.22 (1.4%)
|Total Trades:
|71
|Short Positions (won %):
|35 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|36 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|55 (77.46%)
|Loss trades (% of total):
|16 (22.54%)
|Largest
|profit trade:
|99.10
|loss trade:
|-102.02
|Average
|profit trade:
|29.46
|loss trade:
|-82.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (425.59)
|consecutive losses ($):
|3 (-264.57)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|436.46 (6)
|consecutive loss (count):
|-264.57 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2