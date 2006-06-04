Alpari Ltd

Account: 230381 Name: 66666_dfghj_6666 Currency: USD 2006 June 30, 12:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
55921192006.06.04 13:22balanceDeposit50 000.00
55930162006.06.05 01:55buy0.10eurjpy144.37144.65145.372006.06.05 14:12144.650.000.000.0025.09
56058772006.06.05 14:50sell0.10gbpusd1.88041.87951.87042006.06.05 18:121.87950.000.000.006.30
56160372006.06.05 20:45buy0.10usdjpy112.13112.20113.132006.06.06 08:53112.200.000.001.296.24
56165702006.06.05 20:55sell0.10eurusd1.29191.29191.28192006.06.06 08:231.29190.000.000.730.00
56279822006.06.06 09:05buy0.10gbpusd1.87681.86681.88682006.06.06 14:131.86680.000.000.00-70.00
56313352006.06.06 10:55sell0.10gbpusd1.87211.86541.86212006.06.06 15:391.86210.000.000.0070.00
56430242006.06.06 15:30buy0.10eurjpy144.99145.16145.992006.06.06 18:38145.160.000.000.0015.03
56605362006.06.07 03:10sell0.10eurjpy145.01144.32144.012006.06.09 01:36144.010.000.00-3.9587.76
56730532006.06.07 12:35sell0.10eurjpy144.98144.29143.982006.06.09 02:05143.980.000.00-3.9587.81
56737352006.06.07 13:00buy0.10gbpusd1.86311.85311.87312006.06.07 15:501.85310.000.000.00-70.00
56826862006.06.07 16:40buy0.10eurjpy145.19145.38146.192006.06.08 14:32145.380.000.002.2816.60
57114312006.06.08 15:15sell0.10eurjpy144.86144.19143.862006.06.09 09:35144.190.000.00-0.9658.77
57227232006.06.09 00:40sell0.10usdjpy113.84114.84112.842006.06.13 16:06114.840.000.00-2.85-87.08
57323052006.06.09 11:55buy0.10eurusd1.26651.25651.27652006.06.12 14:071.25650.000.00-1.01-100.00
57334972006.06.09 12:50buy0.10eurjpy144.30144.62145.302006.06.13 17:45144.620.000.001.4427.81
57358132006.06.09 14:30buy0.10eurjpy144.32144.62145.322006.06.13 17:45144.620.000.001.4426.07
57366512006.06.09 14:35sell0.10eurusd1.26071.25981.25072006.06.12 15:261.25980.000.000.769.00
57402092006.06.09 15:40sell0.10usdjpy113.78114.78112.782006.06.13 09:07114.780.000.00-2.85-87.12
57409552006.06.09 16:10buy0.10gbpusd1.84771.83741.85742006.06.13 14:311.83740.000.00-0.48-72.10
57417052006.06.09 16:30buy0.10eurusd1.26611.25611.27612006.06.13 09:021.25610.000.00-2.02-100.00
57474612006.06.12 02:55buy0.10eurjpy144.21144.62145.212006.06.13 17:45144.620.000.000.7235.62
57484282006.06.12 06:01buy0.10gbpusd1.84321.84381.85322006.06.12 11:211.84380.000.000.004.20
57585052006.06.12 14:55buy0.10gbpusd1.84451.83451.85452006.06.13 19:141.83450.000.00-0.24-70.00
57665962006.06.12 23:10sell0.10gbpusd1.84141.84021.83142006.06.13 14:521.84020.000.000.058.40
57789182006.06.13 13:50sell0.10eurusd1.25831.25801.24832006.06.13 15:011.25800.000.000.003.00
57836422006.06.13 16:01buy0.10eurusd1.26071.26171.27042006.06.14 16:261.26170.000.00-1.0110.00
57957552006.06.14 03:55sell0.10eurjpy144.43145.43143.432006.06.16 11:12145.430.000.00-3.79-87.13
57979362006.06.14 07:00buy0.10eurusd1.25691.25731.26692006.06.14 12:141.25730.000.000.004.00
57984822006.06.14 07:25buy0.10gbpusd1.83811.83851.84812006.06.14 09:091.83850.000.000.002.80
58002142006.06.14 08:35sell0.10usdjpy115.01114.79114.012006.06.14 16:22114.790.000.000.0019.17
58134472006.06.14 15:30sell0.10usdjpy114.49115.49113.492006.06.19 02:54115.490.000.00-7.08-86.59
58194412006.06.14 20:10buy0.10usdjpy115.04115.46116.042006.06.19 13:39115.460.000.006.4336.38
58219212006.06.14 22:25sell0.10gbpusd1.84161.85161.83162006.06.15 15:021.85160.000.000.15-70.00
58238862006.06.15 02:40buy0.10usdjpy115.07115.45116.072006.06.19 14:03115.450.000.002.5732.91
58444682006.06.15 20:55sell0.10eurusd1.26121.25991.25122006.06.19 07:591.25990.000.001.5213.00
58451502006.06.15 22:00sell0.10eurjpy144.91144.58143.912006.06.20 11:31144.580.000.00-2.8428.67
58467762006.06.16 00:50sell0.10eurjpy144.92144.58143.922006.06.20 11:31144.580.000.00-1.8929.54
58592922006.06.16 15:50sell0.10gbpusd1.85051.85041.84052006.06.16 20:011.85040.000.000.000.70
58658832006.06.19 00:20buy0.10gbpusd1.85241.84241.86242006.06.19 03:361.84240.000.000.00-70.00
58664112006.06.19 01:15sell0.10eurusd1.26381.26001.25382006.06.19 08:041.26000.000.000.0038.00
58668302006.06.19 02:45sell0.10gbpusd1.84901.84531.83902006.06.19 07:311.84530.000.000.0025.90
58761712006.06.19 12:55sell0.10eurjpy145.46145.15144.462006.06.19 20:51145.150.000.000.0026.86
58920882006.06.20 07:15sell0.10usdjpy115.25114.95114.252006.06.20 11:25114.950.000.000.0026.10
58922972006.06.20 07:25buy0.10gbpusd1.84361.84411.85362006.06.21 10:301.84410.000.00-0.253.50
58998032006.06.20 12:25sell0.10gbpusd1.84101.84031.83102006.06.20 14:491.84030.000.000.004.90
59067622006.06.20 16:25buy0.10gbpusd1.84291.84411.85292006.06.21 10:301.84410.000.00-0.258.40
59092212006.06.20 18:30buy0.10eurusd1.25891.26481.26892006.06.22 09:451.26480.000.00-3.4859.00
59096872006.06.20 18:55buy0.10gbpusd1.84321.84411.85322006.06.21 10:301.84410.000.00-0.256.30
59150682006.06.21 01:55buy0.10eurjpy144.69145.19145.692006.06.21 18:33145.190.000.000.0043.59
59166872006.06.21 05:40buy0.10eurjpy144.72145.19145.722006.06.21 18:33145.190.000.000.0040.98
59232652006.06.21 12:35buy0.10usdjpy115.01115.68116.012006.06.22 18:10116.010.000.003.8486.20
59297732006.06.21 18:00buy0.10gbpusd1.84601.83601.85602006.06.22 12:211.83600.000.00-0.73-70.00
59303492006.06.21 18:25sell0.10usdjpy114.71115.71113.712006.06.22 12:52115.710.000.00-4.26-86.42
59392122006.06.22 09:30sell0.10gbpusd1.84231.83541.83232006.06.22 12:521.83230.000.000.0070.00
59677412006.06.23 13:55sell0.10eurjpy145.59145.48144.592006.06.23 16:32145.480.000.000.009.47
59757582006.06.23 19:55buy0.10eurjpy145.85145.94146.852006.06.26 12:49145.940.000.000.827.75
59788162006.06.26 05:00buy0.10eurjpy145.86145.94146.862006.06.26 12:49145.940.000.000.006.89
59818342006.06.26 09:10buy0.10eurjpy145.94145.94146.942006.06.26 12:49145.940.000.000.000.00
59822792006.06.26 09:20buy0.10eurusd1.25671.25721.26672006.06.26 21:441.25720.000.000.005.00
59827942006.06.26 09:30buy0.10gbpusd1.82371.81371.83372006.06.29 11:451.81370.000.00-1.40-70.00
59828052006.06.26 09:30sell0.10usdjpy116.15115.47115.152006.06.29 20:49115.150.000.00-7.1886.84
59890952006.06.26 13:40sell0.10gbpusd1.81941.81931.80942006.06.28 10:551.81930.000.000.180.70
59934752006.06.26 16:10sell0.10gbpusd1.81761.81741.80762006.06.28 17:091.81740.000.000.181.40
59971252006.06.26 19:25sell0.10usdjpy116.18115.50115.182006.06.29 20:48115.180.000.00-7.1886.82
60081212006.06.27 11:15sell0.10eurusd1.25781.25491.24782006.06.28 20:491.25490.000.000.6529.00
60142562006.06.27 15:20buy0.10eurusd1.26001.26691.27002006.06.30 03:341.27000.000.00-4.50100.00
60147422006.06.27 15:40sell0.10usdjpy116.08115.39115.082006.06.29 20:56115.080.000.00-5.7486.90
60278282006.06.28 11:55sell0.10eurjpy146.11145.96145.112006.06.28 18:23145.960.000.000.0012.87
60503492006.06.29 17:00sell0.10eurusd1.25381.26381.24382006.06.29 20:341.26380.000.000.00-100.00
60554942006.06.29 20:25buy0.10eurusd1.26031.26661.27032006.06.30 03:341.27030.000.00-0.90100.00
60574352006.06.29 20:40buy0.10gbpusd1.82641.82661.83642006.06.29 21:191.82660.000.000.001.40
  0.00 0.00 -45.99 343.20
Closed P/L: 297.21
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
60367452006.06.28 21:15buy0.10eurjpy146.17145.17147.17 145.700.000.003.30-40.99
60386582006.06.29 02:30buy0.10eurjpy146.17145.17147.17 145.700.000.000.83-40.99
60787142006.06.30 08:30sell0.10eurjpy145.72146.72144.72 145.740.000.000.00-1.75
  0.00 0.00 4.13 -83.73
 Floating P/L: -79.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 297.21 Floating P/L: -79.60 Margin: 252.04
Balance: 50 297.21 Equity: 50 217.61 Free Margin: 49 965.57
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 620.21 Gross Loss: 1 323.00 Total Net Profit: 297.21
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 4.19  
Absolute Drawdown: 466.98 Maximal Drawdown (%): 700.22 (1.4%)  
 
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 35 (80.00%) Long Positions (won %): 36 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 55 (77.46%) Loss trades (% of total): 16 (22.54%)
Largest profit trade: 99.10 loss trade: -102.02
Average profit trade: 29.46 loss trade: -82.69
Maximum consecutive wins ($): 16 (425.59) consecutive losses ($): 3 (-264.57)
Maximal consecutive profit (count): 436.46 (6) consecutive loss (count): -264.57 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2