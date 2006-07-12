Gimex Group
|Account: 31861
|Name: Hendrick Stamm
|Currency: USD
|2006 July 13, 17:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1344354
|2006.07.12 15:14
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1345714
|2006.07.12 19:25
|buy
|0.24
|eurusd
|1.2689
|1.2647
|1.2707
|2006.07.13 00:52
|1.2707
|0.00
|0.00
|-5.11
|43.20
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1345732
|2006.07.12 19:25
|sell
|0.24
|usdchf
|1.2355
|1.2397
|1.2337
|2006.07.13 00:53
|1.2337
|0.00
|0.00
|-8.05
|35.02
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1345205
|2006.07.12 17:15
|sell
|0.25
|usdjpy
|115.54
|115.96
|115.36
|2006.07.13 00:56
|115.36
|0.00
|0.00
|-9.55
|39.01
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1344634
|2006.07.12 16:02
|sell
|0.50
|eurjpy
|146.65
|147.07
|146.47
|2006.07.13 09:59
|146.47
|0.00
|0.00
|-12.86
|78.15
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1350265
|2006.07.13 10:00
|sell
|0.26
|eurusd
|1.2722
|1.2764
|1.2704
|2006.07.13 11:54
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1350362
|2006.07.13 10:15
|buy
|0.26
|usdjpy
|115.17
|114.75
|115.35
|2006.07.13 12:10
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|40.57
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1350216
|2006.07.13 09:57
|buy
|0.25
|usdchf
|1.2297
|1.2255
|1.2315
|2006.07.13 12:59
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|36.54
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1351235
|2006.07.13 13:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.40
|115.82
|115.22
|2006.07.13 14:43
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|46.87
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1351229
|2006.07.13 13:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2691
|1.2649
|1.2709
|2006.07.13 14:44
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1350412
|2006.07.13 10:30
|buy
|0.25
|eurjpy
|146.39
|145.97
|146.57
|2006.07.13 16:02
|146.48
|0.00
|0.00
|0.00
|19.53
|
|12345
|Phoenix REGULAR
|1353254
|2006.07.13 16:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2708
|1.2750
|1.2690
|2006.07.13 16:46
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1353342
|2006.07.13 16:09
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2288
|1.2246
|1.2306
|2006.07.13 16:46
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|87.76
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|1353274
|2006.07.13 16:02
|buy
|0.60
|usdjpy
|115.18
|114.76
|115.36
|2006.07.13 17:12
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|93.62
|
|12345
|Phoenix REGULAR[tp]
|
|0.00
|0.00
|-35.57
|729.07
|Closed P/L:
|693.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1353615
|2006.07.13 16:43
|buy
|0.60
|eurjpy
|146.31
|145.89
|146.49
|
|146.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|
|12345
|Phoenix REGULAR
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|
|Floating P/L:
|-41.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|693.50
|Floating P/L:
|-41.60
|Margin:
|190.57
|Balance:
|5 693.50
|Equity:
|5 651.90
|Free Margin:
|5 461.33