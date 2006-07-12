Gimex Group

Account: 31861 Name: Hendrick Stamm Currency: USD 2006 July 13, 17:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
13443542006.07.12 15:14balanceDeposit5 000.00
13457142006.07.12 19:25buy0.24eurusd1.26891.26471.27072006.07.13 00:521.27070.000.00-5.1143.20
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13457322006.07.12 19:25sell0.24usdchf1.23551.23971.23372006.07.13 00:531.23370.000.00-8.0535.02
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13452052006.07.12 17:15sell0.25usdjpy115.54115.96115.362006.07.13 00:56115.360.000.00-9.5539.01
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13446342006.07.12 16:02sell0.50eurjpy146.65147.07146.472006.07.13 09:59146.470.000.00-12.8678.15
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13502652006.07.13 10:00sell0.26eurusd1.27221.27641.27042006.07.13 11:541.27040.000.000.0046.80
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13503622006.07.13 10:15buy0.26usdjpy115.17114.75115.352006.07.13 12:10115.350.000.000.0040.57
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13502162006.07.13 09:57buy0.25usdchf1.22971.22551.23152006.07.13 12:591.23150.000.000.0036.54
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13512352006.07.13 13:32sell0.30usdjpy115.40115.82115.222006.07.13 14:43115.220.000.000.0046.87
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13512292006.07.13 13:31buy0.30eurusd1.26911.26491.27092006.07.13 14:441.27090.000.000.0054.00
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13504122006.07.13 10:30buy0.25eurjpy146.39145.97146.572006.07.13 16:02146.480.000.000.0019.53
 12345Phoenix REGULAR
13532542006.07.13 16:00sell0.60eurusd1.27081.27501.26902006.07.13 16:461.26900.000.000.00108.00
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13533422006.07.13 16:09buy0.60usdchf1.22881.22461.23062006.07.13 16:461.23060.000.000.0087.76
 12345Phoenix REGULAR[tp]
13532742006.07.13 16:02buy0.60usdjpy115.18114.76115.362006.07.13 17:12115.360.000.000.0093.62
 12345Phoenix REGULAR[tp]
  0.00 0.00 -35.57 729.07
Closed P/L: 693.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
13536152006.07.13 16:43buy0.60eurjpy146.31145.89146.49 146.230.000.000.00-41.60
 12345Phoenix REGULAR
  0.00 0.00 0.00 -41.60
 Floating P/L: -41.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 693.50 Floating P/L: -41.60 Margin: 190.57
Balance: 5 693.50 Equity: 5 651.90 Free Margin: 5 461.33