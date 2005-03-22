|Symbol
|EURJPYm (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.10 00:30 - 2006.07.11 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MA_Length=10; MA_Timeframe=15; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=false; SafePipsMinutes=240; SafePipsDistance=60; Percent=0.05; SafeArea=50; Risk=5; TakeProfit=18; StopLoss=42; TrailingStop=0; UseCloseSignal=true; TradeFrom1=8; TradeUntil1=12; TradeFrom2=13; TradeUntil2=15; TradeFrom3=16; TradeUntil3=18; TradeFrom4=19; TradeUntil4=22; WantToGamble=true; GambleFrom=16; GambleUntil=17; GambleFactor=3; UseSurf=true; UseDivergence=false; Fast_Period=23; Slow_Period=84; DVBuySell=0.0011; DVStayOut=0.0079;
|Bars in test
|16349
|Ticks modelled
|2820050
|Modelling quality
|38.35%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|0.00
|Gross profit
|0.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|0.00
|Absolute drawdown
|3000.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|0
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|0 (0.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|0.00 (0)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|0
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.10 02:31
|buy
|1
|0.15
|139.80
|139.38
|139.98
|2
|2005.03.10 11:30
|sell
|2
|0.15
|139.63
|140.05
|139.45
|3
|2005.03.10 13:00
|t/p
|2
|0.15
|139.45
|140.05
|139.45
|2.37
|3002.37
|4
|2005.03.10 13:00
|sell
|3
|0.15
|139.42
|139.84
|139.24
|5
|2005.03.10 17:11
|s/l
|3
|0.15
|139.84
|139.84
|139.24
|-5.52
|2996.85
|6
|2005.03.10 19:00
|sell
|4
|0.15
|139.71
|140.13
|139.53
|7
|2005.03.11 12:30
|t/p
|4
|0.15
|139.53
|140.13
|139.53
|2.36
|2999.21
|8
|2005.03.11 13:30
|sell
|5
|0.15
|139.55
|139.97
|139.37
|9
|2005.03.11 15:02
|s/l
|5
|0.15
|139.97
|139.97
|139.37
|-5.51
|2993.70
|10
|2005.03.11 16:01
|t/p
|1
|0.15
|139.98
|139.38
|139.98
|2.37
|2996.07
|11
|2005.03.11 17:30
|sell
|6
|0.15
|139.86
|140.28
|139.68
|12
|2005.03.13 23:22
|buy
|7
|0.15
|140.13
|139.71
|140.31
|13
|2005.03.13 23:53
|s/l
|6
|0.15
|140.28
|140.28
|139.68
|-5.52
|2990.55
|14
|2005.03.14 00:20
|t/p
|7
|0.15
|140.31
|139.71
|140.31
|2.36
|2992.91
|15
|2005.03.14 00:20
|buy
|8
|0.15
|140.35
|139.93
|140.53
|16
|2005.03.14 01:27
|t/p
|8
|0.15
|140.53
|139.93
|140.53
|2.36
|2995.27
|17
|2005.03.14 01:27
|buy
|9
|0.15
|140.56
|140.14
|140.74
|18
|2005.03.14 08:00
|sell
|10
|0.15
|140.33
|140.75
|140.15
|19
|2005.03.14 11:35
|s/l
|9
|0.15
|140.14
|140.14
|140.74
|-5.52
|2989.75
|20
|2005.03.14 12:00
|t/p
|10
|0.15
|140.15
|140.75
|140.15
|2.36
|2992.11
|21
|2005.03.14 12:00
|buy
|11
|0.15
|140.12
|139.70
|140.30
|22
|2005.03.14 14:41
|t/p
|11
|0.15
|140.30
|139.70
|140.30
|2.36
|2994.47
|23
|2005.03.14 14:41
|buy
|12
|0.15
|140.33
|139.91
|140.51
|24
|2005.03.14 19:00
|sell
|13
|0.15
|140.26
|140.68
|140.08
|25
|2005.03.14 23:00
|t/p
|13
|0.15
|140.08
|140.68
|140.08
|2.36
|2996.83
|26
|2005.03.14 23:38
|s/l
|12
|0.15
|139.91
|139.91
|140.51
|-5.52
|2991.31
|27
|2005.03.15 00:37
|buy
|14
|0.15
|139.85
|139.43
|140.03
|28
|2005.03.15 03:32
|t/p
|14
|0.15
|140.03
|139.43
|140.03
|2.36
|2993.67
|29
|2005.03.15 08:00
|sell
|15
|0.15
|139.97
|140.39
|139.79
|30
|2005.03.15 11:01
|t/p
|15
|0.15
|139.79
|140.39
|139.79
|2.36
|2996.03
|31
|2005.03.15 11:01
|sell
|16
|0.15
|139.75
|140.17
|139.57
|32
|2005.03.15 11:16
|buy
|17
|0.15
|139.65
|139.23
|139.83
|33
|2005.03.15 13:12
|t/p
|16
|0.15
|139.57
|140.17
|139.57
|2.36
|2998.39
|34
|2005.03.15 13:42
|s/l
|17
|0.15
|139.23
|139.23
|139.83
|-5.51
|2992.88
|35
|2005.03.15 13:42
|buy
|18
|0.15
|139.25
|138.83
|139.43
|36
|2005.03.15 21:20
|sell
|19
|0.15
|139.05
|139.47
|138.87
|37
|2005.03.16 02:14
|t/p
|19
|0.15
|138.87
|139.47
|138.87
|2.36
|2995.24
|38
|2005.03.16 02:15
|s/l
|18
|0.15
|138.83
|138.83
|139.43
|-5.52
|2989.72
|39
|2005.03.16 08:34
|sell
|20
|0.15
|139.29
|139.71
|139.11
|40
|2005.03.16 09:09
|t/p
|20
|0.15
|139.11
|139.71
|139.11
|2.36
|2992.08
|41
|2005.03.16 09:09
|sell
|21
|0.15
|139.07
|139.49
|138.89
|42
|2005.03.16 12:31
|s/l
|21
|0.15
|139.49
|139.49
|138.89
|-5.52
|2986.56
|43
|2005.03.16 12:31
|buy
|22
|0.15
|139.66
|139.24
|139.84
|44
|2005.03.16 13:58
|t/p
|22
|0.15
|139.84
|139.24
|139.84
|2.37
|2988.93
|45
|2005.03.16 13:58
|buy
|23
|0.15
|139.89
|139.47
|140.07
|46
|2005.03.16 21:01
|sell
|24
|0.15
|139.67
|140.09
|139.49
|47
|2005.03.17 23:01
|s/l
|24
|0.15
|140.09
|140.09
|139.49
|-5.52
|2983.41
|48
|2005.03.17 23:03
|t/p
|23
|0.15
|140.07
|139.47
|140.07
|2.36
|2985.77
|49
|2005.03.18 07:30
|buy
|25
|0.15
|139.54
|139.12
|139.72
|50
|2005.03.18 07:49
|t/p
|25
|0.15
|139.72
|139.12
|139.72
|2.36
|2988.13
|51
|2005.03.18 07:49
|buy
|26
|0.15
|139.76
|139.34
|139.94
|52
|2005.03.18 12:01
|s/l
|26
|0.15
|139.34
|139.34
|139.94
|-5.52
|2982.61
|53
|2005.03.18 12:01
|buy
|27
|0.15
|139.37
|138.95
|139.55
|54
|2005.03.18 19:30
|sell
|28
|0.15
|139.37
|139.79
|139.19
|55
|2005.03.21 02:17
|t/p
|28
|0.15
|139.19
|139.79
|139.19
|2.36
|2984.97
|56
|2005.03.21 06:34
|s/l
|27
|0.15
|138.95
|138.95
|139.55
|-5.51
|2979.46
|57
|2005.03.21 06:54
|buy
|29
|0.15
|138.87
|138.45
|139.05
|58
|2005.03.21 08:01
|t/p
|29
|0.15
|139.05
|138.45
|139.05
|2.36
|2981.82
|59
|2005.03.21 10:00
|sell
|30
|0.15
|139.04
|139.46
|138.86
|60
|2005.03.21 13:22
|t/p
|30
|0.15
|138.86
|139.46
|138.86
|2.36
|2984.18
|61
|2005.03.21 13:22
|sell
|31
|0.15
|138.81
|139.23
|138.63
|62
|2005.03.21 14:31
|buy
|32
|0.15
|138.66
|138.24
|138.84
|63
|2005.03.21 14:31
|t/p
|31
|0.15
|138.63
|139.23
|138.63
|2.37
|2986.55
|64
|2005.03.22 05:45
|s/l
|32
|0.15
|138.24
|138.24
|138.84
|-5.52
|2981.03
|65
|2005.03.22 08:30
|sell
|33
|0.15
|138.35
|138.77
|138.17
|66
|2005.03.22 16:26
|s/l
|33
|0.15
|138.77
|138.77
|138.17
|-5.51
|2975.52
|67
|2005.03.22 17:00
|sell
|34
|0.15
|138.66
|139.08
|138.48
|68
|2005.03.22 18:02
|t/p
|34
|0.15
|138.48
|139.08
|138.48
|2.37
|2977.89
|69
|2005.03.22 18:15
|buy
|35
|0.15
|138.18
|137.76
|138.36
|70
|2005.03.22 18:16
|t/p
|35
|0.15
|138.36
|137.76
|138.36
|2.37
|2980.26
|71
|2005.03.22 18:16
|buy
|36
|0.15
|138.60
|138.18
|138.78
|72
|2005.03.22 18:25
|t/p
|36
|0.15
|138.78
|138.18
|138.78
|2.36
|2982.62
|73
|2005.03.22 18:25
|buy
|37
|0.15
|138.85
|138.43
|139.03
|74
|2005.03.22 18:29
|s/l
|37
|0.15
|138.43
|138.43
|139.03
|-5.51
|2977.11
|75
|2005.03.22 18:29
|buy
|38
|0.15
|138.31
|137.89
|138.49
|76
|2005.03.22 18:44
|s/l
|38
|0.15
|137.89
|137.89
|138.49
|-5.52
|2971.59
|77
|2005.03.22 18:44
|buy
|39
|0.15
|137.92
|137.50
|138.10
|78
|2005.03.22 18:45
|t/p
|39
|0.15
|138.10
|137.50
|138.10
|2.36
|2973.95
|79
|2005.03.22 18:45
|buy
|40
|0.15
|138.22
|137.80
|138.40
|80
|2005.03.22 18:56
|t/p
|40
|0.15
|138.40
|137.80
|138.40
|2.36
|2976.31
|81
|2005.03.22 18:56
|buy
|41
|0.15
|138.43
|138.01
|138.61
|82
|2005.03.22 18:59
|s/l
|41
|0.15
|138.01
|138.01
|138.61
|-5.52
|2970.79
|83
|2005.03.22 18:59
|buy
|42
|0.15
|138.03
|137.61
|138.21
|84
|2005.03.22 19:25
|t/p
|42
|0.15
|138.21
|137.61
|138.21
|2.37
|2973.16
|85
|2005.03.22 19:25
|buy
|43
|0.15
|138.24
|137.82
|138.42
|86
|2005.03.22 23:53
|s/l
|43
|0.15
|137.82
|137.82
|138.42
|-5.52
|2967.64
|87
|2005.03.22 23:53
|buy
|44
|0.15
|137.82
|137.40
|138.00
|88
|2005.03.23 00:46
|t/p
|44
|0.15
|138.00
|137.40
|138.00
|2.37
|2970.01
|89
|2005.03.23 00:46
|buy
|45
|0.15
|138.03
|137.61
|138.21
|90
|2005.03.23 05:51
|s/l
|45
|0.15
|137.61
|137.61
|138.21
|-5.51
|2964.50
|91
|2005.03.23 08:25
|sell
|46
|0.15
|137.57
|137.99
|137.39
|92
|2005.03.23 12:49
|t/p
|46
|0.15
|137.39
|137.99
|137.39
|2.36
|2966.86
|93
|2005.03.23 12:50
|buy
|47
|0.15
|137.36
|136.94
|137.54
|94
|2005.03.23 12:59
|t/p
|47
|0.15
|137.54
|136.94
|137.54
|2.37
|2969.23
|95
|2005.03.23 12:59
|buy
|48
|0.15
|137.58
|137.16
|137.76
|96
|2005.03.23 16:00
|sell
|49
|0.45
|137.49
|137.91
|137.31
|97
|2005.03.23 16:31
|t/p
|48
|0.15
|137.76
|137.16
|137.76
|2.37
|2971.60
|98
|2005.03.24 00:01
|s/l
|49
|0.45
|137.91
|137.91
|137.31
|-16.55
|2955.05
|99
|2005.03.24 06:28
|buy
|50
|0.15
|138.18
|137.76
|138.36
|100
|2005.03.24 06:57
|t/p
|50
|0.15
|138.36
|137.76
|138.36
|2.37
|2957.42
|101
|2005.03.24 06:57
|buy
|51
|0.15
|138.39
|137.97
|138.57
|102
|2005.03.24 12:30
|s/l
|51
|0.15
|137.97
|137.97
|138.57
|-5.52
|2951.90
|103
|2005.03.24 12:30
|buy
|52
|0.15
|138.00
|137.58
|138.18
|104
|2005.03.24 16:00
|s/l
|52
|0.15
|137.58
|137.58
|138.18
|-5.52
|2946.38
|105
|2005.03.24 16:00
|buy
|53
|0.45
|137.61
|137.19
|137.79
|106
|2005.03.25 06:31
|t/p
|53
|0.45
|137.79
|137.19
|137.79
|7.09
|2953.47
|107
|2005.03.25 10:00
|sell
|54
|0.15
|137.81
|138.23
|137.63
|108
|2005.03.28 05:22
|s/l
|54
|0.15
|138.23
|138.23
|137.63
|-5.51
|2947.96
|109
|2005.03.28 05:27
|buy
|55
|0.15
|138.27
|137.85
|138.45
|110
|2005.03.28 08:00
|sell
|56
|0.15
|138.02
|138.44
|137.84
|111
|2005.03.28 12:30
|s/l
|55
|0.15
|137.85
|137.85
|138.45
|-5.51
|2942.45
|112
|2005.03.28 12:30
|t/p
|56
|0.15
|137.84
|138.44
|137.84
|2.36
|2944.81
|113
|2005.03.28 12:36
|buy
|57
|0.15
|137.66
|137.24
|137.84
|114
|2005.03.28 12:42
|t/p
|57
|0.15
|137.84
|137.24
|137.84
|2.37
|2947.18
|115
|2005.03.28 12:42
|buy
|58
|0.15
|137.87
|137.45
|138.05
|116
|2005.03.28 13:00
|sell
|59
|0.15
|137.79
|138.21
|137.61
|117
|2005.03.28 15:16
|t/p
|58
|0.15
|138.05
|137.45
|138.05
|2.36
|2949.54
|118
|2005.03.28 16:13
|s/l
|59
|0.15
|138.21
|138.21
|137.61
|-5.52
|2944.02
|119
|2005.03.28 16:38
|buy
|60
|0.45
|138.27
|137.85
|138.45
|120
|2005.03.28 20:30
|sell
|61
|0.15
|138.06
|138.48
|137.88
|121
|2005.03.28 23:31
|s/l
|61
|0.15
|138.48
|138.48
|137.88
|-5.51
|2938.51
|122
|2005.03.28 23:33
|t/p
|60
|0.45
|138.45
|137.85
|138.45
|7.10
|2945.61
|123
|2005.03.28 23:35
|buy
|62
|0.15
|138.57
|138.15
|138.75
|124
|2005.03.29 08:00
|sell
|63
|0.15
|138.59
|139.01
|138.41
|125
|2005.03.29 13:41
|t/p
|62
|0.15
|138.75
|138.15
|138.75
|2.36
|2947.97
|126
|2005.03.29 17:36
|s/l
|63
|0.15
|139.01
|139.01
|138.41
|-5.52
|2942.45
|127
|2005.03.29 17:54
|buy
|64
|0.15
|139.07
|138.65
|139.25
|128
|2005.03.29 20:00
|sell
|65
|0.15
|138.93
|139.35
|138.75
|129
|2005.03.30 02:00
|t/p
|65
|0.15
|138.75
|139.35
|138.75
|2.37
|2944.82
|130
|2005.03.30 08:05
|t/p
|64
|0.15
|139.25
|138.65
|139.25
|2.37
|2947.19
|131
|2005.03.30 08:09
|buy
|66
|0.15
|139.33
|138.91
|139.51
|132
|2005.03.30 11:30
|sell
|67
|0.15
|138.99
|139.41
|138.81
|133
|2005.03.30 15:00
|s/l
|66
|0.15
|138.91
|138.91
|139.51
|-5.52
|2941.67
|134
|2005.03.30 21:05
|t/p
|67
|0.15
|138.81
|139.41
|138.81
|2.36
|2944.03
|135
|2005.03.30 21:30
|sell
|68
|0.15
|138.93
|139.35
|138.75
|136
|2005.03.30 23:02
|t/p
|68
|0.15
|138.75
|139.35
|138.75
|2.37
|2946.40
|137
|2005.03.31 00:01
|buy
|69
|0.15
|138.57
|138.15
|138.75
|138
|2005.03.31 00:11
|t/p
|69
|0.15
|138.75
|138.15
|138.75
|2.36
|2948.76
|139
|2005.03.31 00:11
|buy
|70
|0.15
|138.78
|138.36
|138.96
|140
|2005.03.31 00:32
|s/l
|70
|0.15
|138.36
|138.36
|138.96
|-5.51
|2943.25
|141
|2005.03.31 00:32
|buy
|71
|0.15
|138.39
|137.97
|138.57
|142
|2005.03.31 02:36
|t/p
|71
|0.15
|138.57
|137.97
|138.57
|2.37
|2945.62
|143
|2005.03.31 02:36
|buy
|72
|0.15
|138.61
|138.19
|138.79
|144
|2005.03.31 08:00
|sell
|73
|0.15
|138.49
|138.91
|138.31
|145
|2005.03.31 13:01
|t/p
|72
|0.15
|138.79
|138.19
|138.79
|2.37
|2947.99
|146
|2005.03.31 13:31
|s/l
|73
|0.15
|138.91
|138.91
|138.31
|-5.51
|2942.48
|147
|2005.03.31 13:31
|buy
|74
|0.15
|139.01
|138.59
|139.19
|148
|2005.03.31 20:30
|sell
|75
|0.15
|138.86
|139.28
|138.68
|149
|2005.03.31 22:49
|t/p
|74
|0.15
|139.19
|138.59
|139.19
|2.36
|2944.84
|150
|2005.03.31 22:50
|s/l
|75
|0.15
|139.28
|139.28
|138.68
|-5.51
|2939.33
|151
|2005.04.01 08:00
|sell
|76
|0.15
|139.08
|139.50
|138.90
|152
|2005.04.01 11:30
|t/p
|76
|0.15
|138.90
|139.50
|138.90
|2.37
|2941.70
|153
|2005.04.01 12:00
|buy
|77
|0.15
|138.85
|138.43
|139.03
|154
|2005.04.01 12:17
|t/p
|77
|0.15
|139.03
|138.43
|139.03
|2.37
|2944.07
|155
|2005.04.01 12:17
|buy
|78
|0.15
|139.06
|138.64
|139.24
|156
|2005.04.01 12:46
|t/p
|78
|0.15
|139.24
|138.64
|139.24
|2.37
|2946.44
|157
|2005.04.01 12:46
|buy
|79
|0.15
|139.29
|138.87
|139.47
|158
|2005.04.01 13:38
|s/l
|79
|0.15
|138.87
|138.87
|139.47
|-5.51
|2940.93
|159
|2005.04.01 14:00
|sell
|80
|0.15
|138.92
|139.34
|138.74
|160
|2005.04.01 14:00
|buy
|81
|0.15
|138.80
|138.38
|138.98
|161
|2005.04.01 14:00
|t/p
|80
|0.15
|138.74
|139.34
|138.74
|2.36
|2943.29
|162
|2005.04.01 14:15
|t/p
|81
|0.15
|138.98
|138.38
|138.98
|2.36
|2945.65
|163
|2005.04.01 14:15
|buy
|82
|0.15
|139.02
|138.60
|139.20
|164
|2005.04.01 14:24
|s/l
|82
|0.15
|138.60
|138.60
|139.20
|-5.52
|2940.13
|165
|2005.04.01 14:24
|buy
|83
|0.15
|138.63
|138.21
|138.81
|166
|2005.04.01 14:27
|t/p
|83
|0.15
|138.81
|138.21
|138.81
|2.37
|2942.50
|167
|2005.04.01 14:27
|buy
|84
|0.15
|138.88
|138.46
|139.06
|168
|2005.04.04 07:01
|t/p
|84
|0.15
|139.06
|138.46
|139.06
|2.36
|2944.86
|169
|2005.04.04 09:09
|sell
|85
|0.15
|139.02
|139.44
|138.84
|170
|2005.04.05 07:03
|s/l
|85
|0.15
|139.44
|139.44
|138.84
|-5.51
|2939.35
|171
|2005.04.05 08:00
|sell
|86
|0.15
|139.40
|139.82
|139.22
|172
|2005.04.05 09:36
|t/p
|86
|0.15
|139.22
|139.82
|139.22
|2.37
|2941.72
|173
|2005.04.05 09:36
|sell
|87
|0.15
|139.19
|139.61
|139.01
|174
|2005.04.06 01:00
|t/p
|87
|0.15
|139.01
|139.61
|139.01
|2.36
|2944.08
|175
|2005.04.06 09:30
|buy
|88
|0.15
|139.52
|139.10
|139.70
|176
|2005.04.06 10:00
|t/p
|88
|0.15
|139.70
|139.10
|139.70
|2.37
|2946.45
|177
|2005.04.06 10:00
|buy
|89
|0.15
|139.75
|139.33
|139.93
|178
|2005.04.06 17:20
|t/p
|89
|0.15
|139.93
|139.33
|139.93
|2.36
|2948.81
|179
|2005.04.06 19:00
|sell
|90
|0.15
|139.79
|140.21
|139.61
|180
|2005.04.07 18:09
|t/p
|90
|0.15
|139.61
|140.21
|139.61
|2.36
|2951.17
|181
|2005.04.07 19:00
|sell
|91
|0.15
|139.64
|140.06
|139.46
|182
|2005.04.07 23:33
|t/p
|91
|0.15
|139.46
|140.06
|139.46
|2.36
|2953.53
|183
|2005.04.07 23:53
|buy
|92
|0.15
|139.41
|138.99
|139.59
|184
|2005.04.08 08:00
|sell
|93
|0.15
|139.30
|139.72
|139.12
|185
|2005.04.08 14:31
|t/p
|92
|0.15
|139.59
|138.99
|139.59
|2.36
|2955.89
|186
|2005.04.08 15:01
|s/l
|93
|0.15
|139.72
|139.72
|139.12
|-5.52
|2950.37
|187
|2005.04.08 15:01
|buy
|94
|0.15
|139.91
|139.49
|140.09
|188
|2005.04.08 15:12
|s/l
|94
|0.15
|139.49
|139.49
|140.09
|-5.52
|2944.85
|189
|2005.04.08 15:12
|buy
|95
|0.15
|139.52
|139.10
|139.70
|190
|2005.04.08 15:27
|t/p
|95
|0.15
|139.70
|139.10
|139.70
|2.37
|2947.22
|191
|2005.04.08 15:27
|buy
|96
|0.15
|139.74
|139.32
|139.92
|192
|2005.04.08 16:01
|t/p
|96
|0.15
|139.92
|139.32
|139.92
|2.37
|2949.59
|193
|2005.04.08 16:01
|buy
|97
|0.45
|140.09
|139.67
|140.27
|194
|2005.04.11 08:00
|sell
|98
|0.15
|139.84
|140.26
|139.66
|195
|2005.04.11 14:00
|s/l
|97
|0.45
|139.67
|139.67
|140.27
|-16.55
|2933.04
|196
|2005.04.11 14:31
|t/p
|98
|0.15
|139.66
|140.26
|139.66
|2.37
|2935.41
|197
|2005.04.11 14:31
|sell
|99
|0.15
|139.63
|140.05
|139.45
|198
|2005.04.11 16:09
|s/l
|99
|0.15
|140.05
|140.05
|139.45
|-5.51
|2929.90
|199
|2005.04.11 17:30
|sell
|100
|0.15
|139.94
|140.36
|139.76
|200
|2005.04.11 23:11
|t/p
|100
|0.15
|139.76
|140.36
|139.76
|2.36
|2932.26
|201
|2005.04.12 08:48
|sell
|101
|0.15
|139.86
|140.28
|139.68
|202
|2005.04.12 12:44
|t/p
|101
|0.15
|139.68
|140.28
|139.68
|2.36
|2934.62
|203
|2005.04.12 13:00
|sell
|102
|0.15
|139.68
|140.10
|139.50
|204
|2005.04.12 14:41
|t/p
|102
|0.15
|139.50
|140.10
|139.50
|2.37
|2936.99
|205
|2005.04.12 14:41
|sell
|103
|0.15
|139.47
|139.89
|139.29
|206
|2005.04.12 15:09
|buy
|104
|0.15
|139.42
|139.00
|139.60
|207
|2005.04.12 18:17
|t/p
|104
|0.15
|139.60
|139.00
|139.60
|2.37
|2939.36
|208
|2005.04.12 18:17
|buy
|105
|0.15
|139.63
|139.21
|139.81
|209
|2005.04.12 18:25
|t/p
|103
|0.15
|139.29
|139.89
|139.29
|2.37
|2941.73
|210
|2005.04.12 18:55
|s/l
|105
|0.15
|139.21
|139.21
|139.81
|-5.52
|2936.21
|211
|2005.04.12 18:55
|buy
|106
|0.15
|139.24
|138.82
|139.42
|212
|2005.04.13 01:23
|s/l
|106
|0.15
|138.82
|138.82
|139.42
|-5.52
|2930.69
|213
|2005.04.13 01:23
|buy
|107
|0.15
|138.85
|138.43
|139.03
|214
|2005.04.13 08:30
|sell
|108
|0.15
|138.82
|139.24
|138.64
|215
|2005.04.13 11:11
|t/p
|108
|0.15
|138.64
|139.24
|138.64
|2.36
|2933.05
|216
|2005.04.13 11:11
|sell
|109
|0.15
|138.60
|139.02
|138.42
|217
|2005.04.13 13:13
|s/l
|107
|0.15
|138.43
|138.43
|139.03
|-5.51
|2927.54
|218
|2005.04.13 13:14
|t/p
|109
|0.15
|138.42
|139.02
|138.42
|2.36
|2929.90
|219
|2005.04.13 13:14
|sell
|110
|0.15
|138.38
|138.80
|138.20
|220
|2005.04.13 13:17
|buy
|111
|0.15
|138.36
|137.94
|138.54
|221
|2005.04.13 15:01
|t/p
|111
|0.15
|138.54
|137.94
|138.54
|2.36
|2932.26
|222
|2005.04.13 15:01
|buy
|112
|0.15
|138.63
|138.21
|138.81
|223
|2005.04.14 03:02
|s/l
|110
|0.15
|138.80
|138.80
|138.20
|-5.52
|2926.74
|224
|2005.04.14 03:31
|t/p
|112
|0.15
|138.81
|138.21
|138.81
|2.37
|2929.11
|225
|2005.04.14 08:00
|sell
|113
|0.15
|138.67
|139.09
|138.49
|226
|2005.04.14 10:32
|t/p
|113
|0.15
|138.49
|139.09
|138.49
|2.36
|2931.47
|227
|2005.04.14 10:32
|sell
|114
|0.15
|138.42
|138.84
|138.24
|228
|2005.04.15 07:30
|s/l
|114
|0.15
|138.84
|138.84
|138.24
|-5.51
|2925.96
|229
|2005.04.15 08:00
|buy
|115
|0.15
|139.22
|138.80
|139.40
|230
|2005.04.15 13:00
|sell
|116
|0.15
|139.11
|139.53
|138.93
|231
|2005.04.15 13:01
|t/p
|116
|0.15
|138.93
|139.53
|138.93
|2.36
|2928.32
|232
|2005.04.15 13:01
|sell
|117
|0.15
|138.90
|139.32
|138.72
|233
|2005.04.15 14:21
|s/l
|117
|0.15
|139.32
|139.32
|138.72
|-5.52
|2922.80
|234
|2005.04.15 16:30
|sell
|118
|0.45
|139.14
|139.56
|138.96
|235
|2005.04.17 23:00
|t/p
|118
|0.45
|138.96
|139.56
|138.96
|7.09
|2929.89
|236
|2005.04.17 23:30
|s/l
|115
|0.15
|138.80
|138.80
|139.40
|-5.51
|2924.38
|237
|2005.04.18 07:04
|buy
|119
|0.15
|139.44
|139.02
|139.62
|238
|2005.04.18 07:34
|t/p
|119
|0.15
|139.62
|139.02
|139.62
|2.37
|2926.75
|239
|2005.04.18 07:34
|buy
|120
|0.15
|139.65
|139.23
|139.83
|240
|2005.04.18 13:21
|t/p
|120
|0.15
|139.83
|139.23
|139.83
|2.37
|2929.12
|241
|2005.04.18 13:21
|buy
|121
|0.15
|139.87
|139.45
|140.05
|242
|2005.04.18 17:00
|sell
|122
|0.15
|139.89
|140.31
|139.71
|243
|2005.04.19 04:00
|t/p
|122
|0.15
|139.71
|140.31
|139.71
|2.36
|2931.48
|244
|2005.04.19 08:00
|sell
|123
|0.15
|139.54
|139.96
|139.36
|245
|2005.04.19 09:00
|s/l
|121
|0.15
|139.45
|139.45
|140.05
|-5.51
|2925.97
|246
|2005.04.19 16:20
|t/p
|123
|0.15
|139.36
|139.96
|139.36
|2.37
|2928.34
|247
|2005.04.19 16:20
|sell
|124
|0.45
|139.32
|139.74
|139.14
|248
|2005.04.20 00:01
|s/l
|124
|0.45
|139.74
|139.74
|139.14
|-16.55
|2911.79
|249
|2005.04.20 08:00
|sell
|125
|0.15
|139.45
|139.87
|139.27
|250
|2005.04.20 18:08
|s/l
|125
|0.15
|139.87
|139.87
|139.27
|-5.52
|2906.27
|251
|2005.04.20 19:00
|sell
|126
|0.15
|139.77
|140.19
|139.59
|252
|2005.04.21 09:36
|s/l
|126
|0.15
|140.19
|140.19
|139.59
|-5.51
|2900.76
|253
|2005.04.21 10:16
|buy
|127
|0.15
|140.39
|139.97
|140.57
|254
|2005.04.21 15:00
|s/l
|127
|0.15
|139.97
|139.97
|140.57
|-5.51
|2895.25
|255
|2005.04.21 15:00
|buy
|128
|0.15
|140.00
|139.58
|140.18
|256
|2005.04.21 15:09
|t/p
|128
|0.15
|140.18
|139.58
|140.18
|2.36
|2897.61
|257
|2005.04.21 15:09
|buy
|129
|0.15
|140.21
|139.79
|140.39
|258
|2005.04.21 15:22
|t/p
|129
|0.15
|140.39
|139.79
|140.39
|2.36
|2899.97
|259
|2005.04.21 15:22
|buy
|130
|0.15
|140.43
|140.01
|140.61
|260
|2005.04.21 15:29
|s/l
|130
|0.15
|140.01
|140.01
|140.61
|-5.52
|2894.45
|261
|2005.04.21 15:29
|buy
|131
|0.15
|139.99
|139.57
|140.17
|262
|2005.04.21 16:00
|s/l
|131
|0.15
|139.57
|139.57
|140.17
|-5.52
|2888.93
|263
|2005.04.21 16:00
|buy
|132
|0.45
|139.42
|139.00
|139.60
|264
|2005.04.21 16:08
|t/p
|132
|0.45
|139.60
|139.00
|139.60
|7.10
|2896.03
|265
|2005.04.21 16:08
|buy
|133
|0.45
|139.67
|139.25
|139.85
|266
|2005.04.21 16:26
|t/p
|133
|0.45
|139.85
|139.25
|139.85
|7.09
|2903.12
|267
|2005.04.21 16:26
|buy
|134
|0.45
|139.88
|139.46
|140.06
|268
|2005.04.21 16:29
|s/l
|134
|0.45
|139.46
|139.46
|140.06
|-16.55
|2886.57
|269
|2005.04.21 16:29
|buy
|135
|0.45
|139.47
|139.05
|139.65
|270
|2005.04.21 17:26
|t/p
|135
|0.45
|139.65
|139.05
|139.65
|7.10
|2893.67
|271
|2005.04.21 17:26
|buy
|136
|0.15
|139.68
|139.26
|139.86
|272
|2005.04.22 00:00
|s/l
|136
|0.15
|139.26
|139.26
|139.86
|-5.52
|2888.15
|273
|2005.04.22 08:00
|sell
|137
|0.15
|139.09
|139.51
|138.91
|274
|2005.04.22 10:15
|t/p
|137
|0.15
|138.91
|139.51
|138.91
|2.37
|2890.52
|275
|2005.04.22 10:15
|sell
|138
|0.15
|138.88
|139.30
|138.70
|276
|2005.04.22 11:19
|buy
|139
|0.15
|138.80
|138.38
|138.98
|277
|2005.04.22 12:01
|t/p
|139
|0.15
|138.98
|138.38
|138.98
|2.36
|2892.88
|278
|2005.04.22 12:01
|buy
|140
|0.15
|139.02
|138.60
|139.20
|279
|2005.04.22 13:16
|t/p
|138
|0.15
|138.70
|139.30
|138.70
|2.37
|2895.25
|280
|2005.04.22 13:27
|s/l
|140
|0.15
|138.60
|138.60
|139.20
|-5.52
|2889.73
|281
|2005.04.22 13:27
|buy
|141
|0.15
|138.63
|138.21
|138.81
|282
|2005.04.22 16:24
|s/l
|141
|0.15
|138.21
|138.21
|138.81
|-5.51
|2884.22
|283
|2005.04.22 16:24
|buy
|142
|0.45
|138.24
|137.82
|138.42
|284
|2005.04.22 18:31
|t/p
|142
|0.45
|138.42
|137.82
|138.42
|7.10
|2891.32
|285
|2005.04.22 18:31
|buy
|143
|0.15
|138.46
|138.04
|138.64
|286
|2005.04.24 23:00
|s/l
|143
|0.15
|138.04
|138.04
|138.64
|-5.52
|2885.80
|287
|2005.04.24 23:00
|buy
|144
|0.15
|137.89
|137.47
|138.07
|288
|2005.04.25 08:00
|sell
|145
|0.15
|137.64
|138.06
|137.46
|289
|2005.04.25 08:48
|s/l
|144
|0.15
|137.47
|137.47
|138.07
|-5.51
|2880.29
|290
|2005.04.25 08:48
|t/p
|145
|0.15
|137.46
|138.06
|137.46
|2.36
|2882.65
|291
|2005.04.25 08:48
|buy
|146
|0.15
|137.45
|137.03
|137.63
|292
|2005.04.25 14:25
|s/l
|146
|0.15
|137.03
|137.03
|137.63
|-5.51
|2877.14
|293
|2005.04.25 14:25
|buy
|147
|0.15
|137.06
|136.64
|137.24
|294
|2005.04.25 14:31
|t/p
|147
|0.15
|137.24
|136.64
|137.24
|2.36
|2879.50
|295
|2005.04.25 14:31
|buy
|148
|0.15
|137.27
|136.85
|137.45
|296
|2005.04.25 16:51
|sell
|149
|0.45
|137.07
|137.49
|136.89
|297
|2005.04.25 20:31
|t/p
|148
|0.15
|137.45
|136.85
|137.45
|2.36
|2881.86
|298
|2005.04.25 20:31
|s/l
|149
|0.45
|137.49
|137.49
|136.89
|-16.55
|2865.31
|299
|2005.04.25 21:04
|sell
|150
|0.15
|137.36
|137.78
|137.18
|300
|2005.04.26 21:07
|s/l
|150
|0.15
|137.78
|137.78
|137.18
|-5.51
|2859.80
|301
|2005.04.27 06:01
|buy
|151
|0.15
|137.34
|136.92
|137.52
|302
|2005.04.27 12:39
|t/p
|151
|0.15
|137.52
|136.92
|137.52
|2.36
|2862.16
|303
|2005.04.27 12:39
|buy
|152
|0.15
|137.55
|137.13
|137.73
|304
|2005.04.27 13:30
|sell
|153
|0.15
|137.44
|137.86
|137.26
|305
|2005.04.27 14:30
|t/p
|153
|0.15
|137.26
|137.86
|137.26
|2.37
|2864.53
|306
|2005.04.27 14:30
|sell
|154
|0.15
|137.23
|137.65
|137.05
|307
|2005.04.27 15:19
|s/l
|152
|0.15
|137.13
|137.13
|137.73
|-5.52
|2859.01
|308
|2005.04.27 18:01
|t/p
|154
|0.15
|137.05
|137.65
|137.05
|2.37
|2861.38
|309
|2005.04.27 18:01
|buy
|155
|0.15
|136.98
|136.56
|137.16
|310
|2005.04.28 00:01
|t/p
|155
|0.15
|137.16
|136.56
|137.16
|2.36
|2863.74
|311
|2005.04.28 00:01
|buy
|156
|0.15
|137.36
|136.94
|137.54
|312
|2005.04.28 02:05
|s/l
|156
|0.15
|136.94
|136.94
|137.54
|-5.52
|2858.22
|313
|2005.04.28 02:05
|buy
|157
|0.15
|136.94
|136.52
|137.12
|314
|2005.04.28 09:00
|sell
|158
|0.15
|136.81
|137.23
|136.63
|315
|2005.04.28 10:40
|t/p
|158
|0.15
|136.63
|137.23
|136.63
|2.36
|2860.58
|316
|2005.04.28 10:40
|sell
|159
|0.15
|136.60
|137.02
|136.42
|317
|2005.04.28 12:37
|s/l
|157
|0.15
|136.52
|136.52
|137.12
|-5.51
|2855.07
|318
|2005.04.29 05:07
|t/p
|159
|0.15
|136.42
|137.02
|136.42
|2.36
|2857.43
|319
|2005.04.29 05:58
|buy
|160
|0.15
|136.38
|135.96
|136.56
|320
|2005.04.29 06:30
|t/p
|160
|0.15
|136.56
|135.96
|136.56
|2.36
|2859.79
|321
|2005.04.29 06:30
|buy
|161
|0.15
|136.70
|136.28
|136.88
|322
|2005.04.29 07:55
|s/l
|161
|0.15
|136.28
|136.28
|136.88
|-5.52
|2854.27
|323
|2005.04.29 07:55
|buy
|162
|0.15
|136.30
|135.88
|136.48
|324
|2005.04.29 08:31
|t/p
|162
|0.15
|136.48
|135.88
|136.48
|2.36
|2856.63
|325
|2005.04.29 08:31
|buy
|163
|0.15
|136.54
|136.12
|136.72
|326
|2005.04.29 09:28
|s/l
|163
|0.15
|136.12
|136.12
|136.72
|-5.52
|2851.11
|327
|2005.04.29 09:28
|buy
|164
|0.15
|136.14
|135.72
|136.32
|328
|2005.04.29 09:31
|t/p
|164
|0.15
|136.32
|135.72
|136.32
|2.36
|2853.47
|329
|2005.04.29 09:31
|buy
|165
|0.15
|136.37
|135.95
|136.55
|330
|2005.04.29 13:05
|s/l
|165
|0.15
|135.95
|135.95
|136.55
|-5.52
|2847.95
|331
|2005.04.29 13:05
|buy
|166
|0.15
|135.97
|135.55
|136.15
|332
|2005.04.29 14:56
|s/l
|166
|0.15
|135.55
|135.55
|136.15
|-5.52
|2842.43
|333
|2005.04.29 14:56
|buy
|167
|0.15
|135.58
|135.16
|135.76
|334
|2005.04.29 16:27
|s/l
|167
|0.15
|135.16
|135.16
|135.76
|-5.52
|2836.91
|335
|2005.04.29 16:27
|buy
|168
|0.45
|135.18
|134.76
|135.36
|336
|2005.05.02 01:31
|t/p
|168
|0.45
|135.36
|134.76
|135.36
|7.10
|2844.01
|337
|2005.05.02 01:31
|buy
|169
|0.15
|135.39
|134.97
|135.57
|338
|2005.05.02 10:01
|t/p
|169
|0.15
|135.57
|134.97
|135.57
|2.37
|2846.38
|339
|2005.05.02 11:30
|sell
|170
|0.15
|135.57
|135.99
|135.39
|340
|2005.05.02 12:34
|t/p
|170
|0.15
|135.39
|135.99
|135.39
|2.37
|2848.75
|341
|2005.05.02 13:00
|sell
|171
|0.15
|135.23
|135.65
|135.05
|342
|2005.05.02 14:07
|t/p
|171
|0.15
|135.05
|135.65
|135.05
|2.36
|2851.11
|343
|2005.05.02 14:07
|buy
|172
|0.15
|135.03
|134.61
|135.21
|344
|2005.05.03 06:30
|t/p
|172
|0.15
|135.21
|134.61
|135.21
|2.37
|2853.48
|345
|2005.05.03 08:00
|sell
|173
|0.15
|135.10
|135.52
|134.92
|346
|2005.05.03 14:09
|s/l
|173
|0.15
|135.52
|135.52
|134.92
|-5.52
|2847.96
|347
|2005.05.03 14:27
|buy
|174
|0.15
|135.61
|135.19
|135.79
|348
|2005.05.03 16:30
|sell
|175
|0.45
|135.49
|135.91
|135.31
|349
|2005.05.03 18:06
|t/p
|175
|0.45
|135.31
|135.91
|135.31
|7.10
|2855.06
|350
|2005.05.03 18:30
|s/l
|174
|0.15
|135.19
|135.19
|135.79
|-5.51
|2849.55
|351
|2005.05.03 19:00
|sell
|176
|0.15
|135.14
|135.56
|134.96
|352
|2005.05.04 00:00
|buy
|177
|0.15
|135.09
|134.67
|135.27
|353
|2005.05.04 01:30
|t/p
|177
|0.15
|135.27
|134.67
|135.27
|2.37
|2851.92
|354
|2005.05.04 01:30
|buy
|178
|0.15
|135.30
|134.88
|135.48
|355
|2005.05.04 01:36
|t/p
|178
|0.15
|135.48
|134.88
|135.48
|2.37
|2854.29
|356
|2005.05.04 01:36
|buy
|179
|0.15
|135.53
|135.11
|135.71
|357
|2005.05.04 01:43
|s/l
|176
|0.15
|135.56
|135.56
|134.96
|-5.51
|2848.78
|358
|2005.05.04 01:46
|t/p
|179
|0.15
|135.71
|135.11
|135.71
|2.37
|2851.15
|359
|2005.05.04 01:46
|buy
|180
|0.15
|135.74
|135.32
|135.92
|360
|2005.05.04 01:57
|s/l
|180
|0.15
|135.32
|135.32
|135.92
|-5.52
|2845.63
|361
|2005.05.04 01:57
|buy
|181
|0.15
|135.35
|134.93
|135.53
|362
|2005.05.04 01:59
|t/p
|181
|0.15
|135.53
|134.93
|135.53
|2.36
|2847.99
|363
|2005.05.04 01:59
|buy
|182
|0.15
|135.77
|135.35
|135.95
|364
|2005.05.04 08:31
|s/l
|182
|0.15
|135.35
|135.35
|135.95
|-5.51
|2842.48
|365
|2005.05.04 08:31
|buy
|183
|0.15
|135.38
|134.96
|135.56
|366
|2005.05.04 09:00
|sell
|184
|0.15
|135.42
|135.84
|135.24
|367
|2005.05.04 11:00
|t/p
|184
|0.15
|135.24
|135.84
|135.24
|2.37
|2844.85
|368
|2005.05.04 11:00
|sell
|185
|0.15
|135.20
|135.62
|135.02
|369
|2005.05.04 12:37
|t/p
|185
|0.15
|135.02
|135.62
|135.02
|2.37
|2847.22
|370
|2005.05.04 12:41
|s/l
|183
|0.15
|134.96
|134.96
|135.56
|-5.52
|2841.70
|371
|2005.05.04 12:41
|buy
|186
|0.15
|134.99
|134.57
|135.17
|372
|2005.05.04 13:31
|t/p
|186
|0.15
|135.17
|134.57
|135.17
|2.36
|2844.06
|373
|2005.05.04 13:31
|buy
|187
|0.15
|135.24
|134.82
|135.42
|374
|2005.05.04 15:30
|t/p
|187
|0.15
|135.42
|134.82
|135.42
|2.37
|2846.43
|375
|2005.05.04 15:30
|buy
|188
|0.15
|135.48
|135.06
|135.66
|376
|2005.05.05 08:04
|sell
|189
|0.15
|135.28
|135.70
|135.10
|377
|2005.05.05 15:41
|s/l
|188
|0.15
|135.06
|135.06
|135.66
|-5.52
|2840.91
|378
|2005.05.05 15:41
|t/p
|189
|0.15
|135.10
|135.70
|135.10
|2.37
|2843.28
|379
|2005.05.05 16:00
|sell
|190
|0.45
|135.04
|135.46
|134.86
|380
|2005.05.05 16:40
|buy
|191
|0.45
|134.98
|134.56
|135.16
|381
|2005.05.05 16:50
|t/p
|191
|0.45
|135.16
|134.56
|135.16
|7.10
|2850.38
|382
|2005.05.05 16:50
|buy
|192
|0.45
|135.21
|134.79
|135.39
|383
|2005.05.05 21:14
|t/p
|192
|0.45
|135.39
|134.79
|135.39
|7.09
|2857.47
|384
|2005.05.05 21:43
|s/l
|190
|0.45
|135.46
|135.46
|134.86
|-16.55
|2840.92
|385
|2005.05.06 00:10
|buy
|193
|0.15
|135.54
|135.12
|135.72
|386
|2005.05.06 08:30
|sell
|194
|0.15
|135.61
|136.03
|135.43
|387
|2005.05.06 12:23
|t/p
|193
|0.15
|135.72
|135.12
|135.72
|2.37
|2843.29
|388
|2005.05.06 12:30
|t/p
|194
|0.15
|135.43
|136.03
|135.43
|2.36
|2845.65
|389
|2005.05.06 12:30
|buy
|195
|0.15
|135.15
|134.73
|135.33
|390
|2005.05.06 12:39
|t/p
|195
|0.15
|135.33
|134.73
|135.33
|2.37
|2848.02
|391
|2005.05.06 12:39
|buy
|196
|0.15
|135.36
|134.94
|135.54
|392
|2005.05.06 12:52
|t/p
|196
|0.15
|135.54
|134.94
|135.54
|2.36
|2850.38
|393
|2005.05.06 12:52
|buy
|197
|0.15
|135.59
|135.17
|135.77
|394
|2005.05.06 12:59
|s/l
|197
|0.15
|135.17
|135.17
|135.77
|-5.52
|2844.86
|395
|2005.05.06 12:59
|buy
|198
|0.15
|134.99
|134.57
|135.17
|396
|2005.05.06 14:28
|s/l
|198
|0.15
|134.57
|134.57
|135.17
|-5.52
|2839.34
|397
|2005.05.06 14:28
|buy
|199
|0.15
|134.60
|134.18
|134.78
|398
|2005.05.08 23:00
|t/p
|199
|0.15
|134.78
|134.18
|134.78
|2.36
|2841.70
|399
|2005.05.08 23:33
|buy
|200
|0.15
|135.02
|134.60
|135.20
|400
|2005.05.09 09:32
|t/p
|200
|0.15
|135.20
|134.60
|135.20
|2.37
|2844.07
|401
|2005.05.09 10:00
|buy
|201
|0.15
|135.51
|135.09
|135.69
|402
|2005.05.09 16:00
|sell
|202
|0.45
|135.49
|135.91
|135.31
|403
|2005.05.09 20:46
|t/p
|201
|0.15
|135.69
|135.09
|135.69
|2.36
|2846.43
|404
|2005.05.09 21:15
|s/l
|202
|0.45
|135.91
|135.91
|135.31
|-16.54
|2829.89
|405
|2005.05.09 21:15
|buy
|203
|0.15
|135.91
|135.49
|136.09
|406
|2005.05.10 08:00
|sell
|204
|0.15
|135.74
|136.16
|135.56
|407
|2005.05.11 06:00
|t/p
|203
|0.15
|136.09
|135.49
|136.09
|2.37
|2832.26
|408
|2005.05.11 06:00
|s/l
|204
|0.15
|136.16
|136.16
|135.56
|-5.51
|2826.75
|409
|2005.05.11 08:00
|sell
|205
|0.15
|136.09
|136.51
|135.91
|410
|2005.05.11 08:00
|t/p
|205
|0.15
|135.91
|136.51
|135.91
|2.37
|2829.12
|411
|2005.05.11 08:00
|sell
|206
|0.15
|135.73
|136.15
|135.55
|412
|2005.05.11 08:05
|buy
|207
|0.15
|135.62
|135.20
|135.80
|413
|2005.05.11 08:05
|t/p
|207
|0.15
|135.80
|135.20
|135.80
|2.37
|2831.49
|414
|2005.05.11 08:05
|buy
|208
|0.15
|135.86
|135.44
|136.04
|415
|2005.05.11 08:06
|t/p
|206
|0.15
|135.55
|136.15
|135.55
|2.37
|2833.86
|416
|2005.05.11 08:06
|s/l
|208
|0.15
|135.44
|135.44
|136.04
|-5.52
|2828.34
|417
|2005.05.11 08:06
|buy
|209
|0.15
|135.47
|135.05
|135.65
|418
|2005.05.11 08:08
|t/p
|209
|0.15
|135.65
|135.05
|135.65
|2.37
|2830.71
|419
|2005.05.11 08:08
|buy
|210
|0.15
|135.83
|135.41
|136.01
|420
|2005.05.11 08:26
|t/p
|210
|0.15
|136.01
|135.41
|136.01
|2.37
|2833.08
|421
|2005.05.11 08:26
|buy
|211
|0.15
|136.05
|135.63
|136.23
|422
|2005.05.11 08:29
|s/l
|211
|0.15
|135.63
|135.63
|136.23
|-5.51
|2827.57
|423
|2005.05.11 08:29
|buy
|212
|0.15
|135.50
|135.08
|135.68
|424
|2005.05.11 08:35
|s/l
|212
|0.15
|135.08
|135.08
|135.68
|-5.52
|2822.05
|425
|2005.05.11 08:35
|buy
|213
|0.15
|135.10
|134.68
|135.28
|426
|2005.05.11 08:37
|t/p
|213
|0.15
|135.28
|134.68
|135.28
|2.37
|2824.42
|427
|2005.05.11 08:37
|buy
|214
|0.15
|135.31
|134.89
|135.49
|428
|2005.05.11 08:45
|t/p
|214
|0.15
|135.49
|134.89
|135.49
|2.37
|2826.79
|429
|2005.05.11 08:45
|buy
|215
|0.15
|135.52
|135.10
|135.70
|430
|2005.05.11 08:56
|t/p
|215
|0.15
|135.70
|135.10
|135.70
|2.37
|2829.16
|431
|2005.05.11 08:56
|buy
|216
|0.15
|135.74
|135.32
|135.92
|432
|2005.05.11 08:58
|s/l
|216
|0.15
|135.32
|135.32
|135.92
|-5.52
|2823.64
|433
|2005.05.11 08:58
|buy
|217
|0.15
|135.34
|134.92
|135.52
|434
|2005.05.11 08:58
|t/p
|217
|0.15
|135.52
|134.92
|135.52
|2.36
|2826.00
|435
|2005.05.11 08:58
|buy
|218
|0.15
|135.92
|135.50
|136.10
|436
|2005.05.11 08:59
|s/l
|218
|0.15
|135.50
|135.50
|136.10
|-5.52
|2820.48
|437
|2005.05.11 08:59
|buy
|219
|0.15
|135.47
|135.05
|135.65
|438
|2005.05.11 09:20
|t/p
|219
|0.15
|135.65
|135.05
|135.65
|2.37
|2822.85
|439
|2005.05.11 09:20
|buy
|220
|0.15
|135.68
|135.26
|135.86
|440
|2005.05.11 16:50
|sell
|221
|0.45
|135.29
|135.71
|135.11
|441
|2005.05.12 01:06
|s/l
|221
|0.45
|135.71
|135.71
|135.11
|-16.54
|2806.31
|442
|2005.05.12 08:00
|sell
|222
|0.14
|135.52
|135.94
|135.34
|443
|2005.05.12 12:30
|s/l
|220
|0.15
|135.26
|135.26
|135.86
|-5.51
|2800.80
|444
|2005.05.12 12:30
|t/p
|222
|0.14
|135.34
|135.94
|135.34
|2.21
|2803.01
|445
|2005.05.12 12:45
|buy
|223
|0.15
|135.88
|135.46
|136.06
|446
|2005.05.12 12:54
|s/l
|223
|0.15
|135.46
|135.46
|136.06
|-5.52
|2797.49
|447
|2005.05.12 12:54
|buy
|224
|0.14
|135.48
|135.06
|135.66
|448
|2005.05.12 12:55
|t/p
|224
|0.14
|135.66
|135.06
|135.66
|2.21
|2799.70
|449
|2005.05.12 12:55
|buy
|225
|0.14
|135.73
|135.31
|135.91
|450
|2005.05.12 12:55
|t/p
|225
|0.14
|135.91
|135.31
|135.91
|2.20
|2801.90
|451
|2005.05.12 12:55
|buy
|226
|0.15
|135.95
|135.53
|136.13
|452
|2005.05.12 14:02
|s/l
|226
|0.15
|135.53
|135.53
|136.13
|-5.52
|2796.38
|453
|2005.05.12 14:02
|buy
|227
|0.14
|135.56
|135.14
|135.74
|454
|2005.05.12 21:00
|sell
|228
|0.14
|135.54
|135.96
|135.36
|455
|2005.05.13 00:10
|t/p
|228
|0.14
|135.36
|135.96
|135.36
|2.21
|2798.59
|456
|2005.05.13 09:19
|sell
|229
|0.14
|135.32
|135.74
|135.14
|457
|2005.05.13 12:44
|s/l
|227
|0.14
|135.14
|135.14
|135.74
|-5.15
|2793.44
|458
|2005.05.13 12:58
|t/p
|229
|0.14
|135.14
|135.74
|135.14
|2.21
|2795.65
|459
|2005.05.13 13:00
|sell
|230
|0.14
|135.27
|135.69
|135.09
|460
|2005.05.13 16:30
|s/l
|230
|0.14
|135.69
|135.69
|135.09
|-5.14
|2790.51
|461
|2005.05.13 16:32
|buy
|231
|0.42
|135.74
|135.32
|135.92
|462
|2005.05.15 23:00
|s/l
|231
|0.42
|135.32
|135.32
|135.92
|-15.45
|2775.06
|463
|2005.05.16 08:00
|sell
|232
|0.14
|135.56
|135.98
|135.38
|464
|2005.05.16 14:30
|t/p
|232
|0.14
|135.38
|135.98
|135.38
|2.21
|2777.27
|465
|2005.05.16 14:30
|sell
|233
|0.14
|135.32
|135.74
|135.14
|466
|2005.05.16 14:30
|buy
|234
|0.14
|135.28
|134.86
|135.46
|467
|2005.05.16 14:47
|t/p
|234
|0.14
|135.46
|134.86
|135.46
|2.21
|2779.48
|468
|2005.05.16 14:47
|buy
|235
|0.14
|135.49
|135.07
|135.67
|469
|2005.05.16 15:39
|t/p
|233
|0.14
|135.14
|135.74
|135.14
|2.21
|2781.69
|470
|2005.05.16 19:34
|s/l
|235
|0.14
|135.07
|135.07
|135.67
|-5.15
|2776.54
|471
|2005.05.16 19:34
|buy
|236
|0.14
|135.05
|134.63
|135.23
|472
|2005.05.16 23:54
|s/l
|236
|0.14
|134.63
|134.63
|135.23
|-5.15
|2771.39
|473
|2005.05.16 23:54
|buy
|237
|0.14
|134.66
|134.24
|134.84
|474
|2005.05.17 01:31
|t/p
|237
|0.14
|134.84
|134.24
|134.84
|2.20
|2773.59
|475
|2005.05.17 01:31
|buy
|238
|0.14
|134.96
|134.54
|135.14
|476
|2005.05.17 02:01
|t/p
|238
|0.14
|135.14
|134.54
|135.14
|2.20
|2775.79
|477
|2005.05.17 02:01
|buy
|239
|0.14
|135.25
|134.83
|135.43
|478
|2005.05.17 05:01
|t/p
|239
|0.14
|135.43
|134.83
|135.43
|2.21
|2778.00
|479
|2005.05.17 05:01
|buy
|240
|0.14
|135.48
|135.06
|135.66
|480
|2005.05.17 10:00
|sell
|241
|0.14
|135.44
|135.86
|135.26
|481
|2005.05.18 01:04
|t/p
|240
|0.14
|135.66
|135.06
|135.66
|2.21
|2780.21
|482
|2005.05.18 01:38
|s/l
|241
|0.14
|135.86
|135.86
|135.26
|-5.15
|2775.06
|483
|2005.05.18 08:00
|sell
|242
|0.14
|135.69
|136.11
|135.51
|484
|2005.05.18 10:10
|t/p
|242
|0.14
|135.51
|136.11
|135.51
|2.20
|2777.26
|485
|2005.05.18 10:10
|sell
|243
|0.14
|135.47
|135.89
|135.29
|486
|2005.05.18 13:36
|t/p
|243
|0.14
|135.29
|135.89
|135.29
|2.21
|2779.47
|487
|2005.05.18 13:36
|buy
|244
|0.14
|135.28
|134.86
|135.46
|488
|2005.05.18 14:30
|sell
|245
|0.14
|135.36
|135.78
|135.18
|489
|2005.05.18 15:41
|t/p
|244
|0.14
|135.46
|134.86
|135.46
|2.21
|2781.68
|490
|2005.05.18 21:04
|s/l
|245
|0.14
|135.78
|135.78
|135.18
|-5.15
|2776.53
|491
|2005.05.19 00:31
|buy
|246
|0.14
|135.99
|135.57
|136.17
|492
|2005.05.19 08:00
|sell
|247
|0.14
|135.67
|136.09
|135.49
|493
|2005.05.19 08:30
|s/l
|246
|0.14
|135.57
|135.57
|136.17
|-5.15
|2771.38
|494
|2005.05.19 20:34
|s/l
|247
|0.14
|136.09
|136.09
|135.49
|-5.15
|2766.23
|495
|2005.05.19 20:35
|sell
|248
|0.14
|136.04
|136.46
|135.86
|496
|2005.05.19 21:06
|buy
|249
|0.14
|136.19
|135.77
|136.37
|497
|2005.05.20 07:01
|t/p
|248
|0.14
|135.86
|136.46
|135.86
|2.20
|2768.43
|498
|2005.05.20 07:31
|s/l
|249
|0.14
|135.77
|135.77
|136.37
|-5.15
|2763.28
|499
|2005.05.20 08:00
|sell
|250
|0.14
|135.87
|136.29
|135.69
|500
|2005.05.20 13:32
|t/p
|250
|0.14
|135.69
|136.29
|135.69
|2.21
|2765.49
|501
|2005.05.20 13:32
|sell
|251
|0.14
|135.66
|136.08
|135.48
|502
|2005.05.23 08:28
|t/p
|251
|0.14
|135.48
|136.08
|135.48
|2.21
|2767.70
|503
|2005.05.23 08:28
|sell
|252
|0.14
|135.45
|135.87
|135.27
|504
|2005.05.24 03:09
|t/p
|252
|0.14
|135.27
|135.87
|135.27
|2.20
|2769.90
|505
|2005.05.24 09:24
|sell
|253
|0.14
|135.18
|135.60
|135.00
|506
|2005.05.24 12:31
|s/l
|253
|0.14
|135.60
|135.60
|135.00
|-5.15
|2764.75
|507
|2005.05.24 13:30
|sell
|254
|0.14
|135.44
|135.86
|135.26
|508
|2005.05.24 14:53
|t/p
|254
|0.14
|135.26
|135.86
|135.26
|2.21
|2766.96
|509
|2005.05.24 16:00
|sell
|255
|0.42
|135.27
|135.69
|135.09
|510
|2005.05.24 23:13
|t/p
|255
|0.42
|135.09
|135.69
|135.09
|6.62
|2773.58
|511
|2005.05.25 08:00
|sell
|256
|0.14
|135.14
|135.56
|134.96
|512
|2005.05.25 14:00
|s/l
|256
|0.14
|135.56
|135.56
|134.96
|-5.15
|2768.43
|513
|2005.05.25 14:01
|buy
|257
|0.14
|135.72
|135.30
|135.90
|514
|2005.05.25 20:30
|sell
|258
|0.14
|135.72
|136.14
|135.54
|515
|2005.05.26 00:46
|t/p
|257
|0.14
|135.90
|135.30
|135.90
|2.21
|2770.64
|516
|2005.05.26 05:31
|t/p
|258
|0.14
|135.54
|136.14
|135.54
|2.20
|2772.84
|517
|2005.05.26 05:31
|buy
|259
|0.14
|135.43
|135.01
|135.61
|518
|2005.05.26 05:53
|t/p
|259
|0.14
|135.61
|135.01
|135.61
|2.20
|2775.04
|519
|2005.05.26 05:53
|buy
|260
|0.14
|135.65
|135.23
|135.83
|520
|2005.05.26 13:00
|sell
|261
|0.14
|135.48
|135.90
|135.30
|521
|2005.05.26 15:08
|t/p
|261
|0.14
|135.30
|135.90
|135.30
|2.21
|2777.25
|522
|2005.05.26 15:18
|s/l
|260
|0.14
|135.23
|135.23
|135.83
|-5.15
|2772.10
|523
|2005.05.26 15:47
|buy
|262
|0.14
|135.15
|134.73
|135.33
|524
|2005.05.27 10:00
|sell
|263
|0.14
|135.12
|135.54
|134.94
|525
|2005.05.27 13:01
|t/p
|262
|0.14
|135.33
|134.73
|135.33
|2.20
|2774.30
|526
|2005.05.27 13:31
|s/l
|263
|0.14
|135.54
|135.54
|134.94
|-5.15
|2769.15
|527
|2005.05.27 13:36
|sell
|264
|0.14
|135.32
|135.74
|135.14
|528
|2005.05.27 15:58
|buy
|265
|0.14
|135.71
|135.29
|135.89
|529
|2005.05.27 16:28
|s/l
|264
|0.14
|135.74
|135.74
|135.14
|-5.15
|2764.00
|530
|2005.05.29 23:01
|s/l
|265
|0.14
|135.29
|135.29
|135.89
|-5.15
|2758.85
|531
|2005.05.29 23:01
|buy
|266
|0.14
|135.31
|134.89
|135.49
|532
|2005.05.30 10:22
|sell
|267
|0.14
|134.93
|135.35
|134.75
|533
|2005.05.30 10:31
|s/l
|266
|0.14
|134.89
|134.89
|135.49
|-5.15
|2753.70
|534
|2005.05.30 11:01
|t/p
|267
|0.14
|134.75
|135.35
|134.75
|2.21
|2755.91
|535
|2005.05.30 11:01
|buy
|268
|0.14
|134.73
|134.31
|134.91
|536
|2005.05.30 19:41
|sell
|269
|0.14
|134.62
|135.04
|134.44
|537
|2005.05.31 01:04
|t/p
|269
|0.14
|134.44
|135.04
|134.44
|2.21
|2758.12
|538
|2005.05.31 01:10
|s/l
|268
|0.14
|134.31
|134.31
|134.91
|-5.15
|2752.97
|539
|2005.05.31 01:11
|buy
|270
|0.14
|134.14
|133.72
|134.32
|540
|2005.05.31 05:31
|t/p
|270
|0.14
|134.32
|133.72
|134.32
|2.21
|2755.18
|541
|2005.05.31 05:31
|buy
|271
|0.14
|134.38
|133.96
|134.56
|542
|2005.05.31 06:53
|s/l
|271
|0.14
|133.96
|133.96
|134.56
|-5.14
|2750.04
|543
|2005.05.31 06:53
|buy
|272
|0.14
|133.98
|133.56
|134.16
|544
|2005.05.31 07:01
|t/p
|272
|0.14
|134.16
|133.56
|134.16
|2.21
|2752.25
|545
|2005.05.31 07:01
|buy
|273
|0.14
|134.20
|133.78
|134.38
|546
|2005.05.31 08:21
|s/l
|273
|0.14
|133.78
|133.78
|134.38
|-5.15
|2747.10
|547
|2005.05.31 08:21
|buy
|274
|0.14
|133.77
|133.35
|133.95
|548
|2005.05.31 10:18
|s/l
|274
|0.14
|133.35
|133.35
|133.95
|-5.15
|2741.95
|549
|2005.05.31 10:18
|buy
|275
|0.14
|133.25
|132.83
|133.43
|550
|2005.05.31 11:01
|t/p
|275
|0.14
|133.43
|132.83
|133.43
|2.21
|2744.16
|551
|2005.05.31 11:01
|buy
|276
|0.14
|133.48
|133.06
|133.66
|552
|2005.05.31 14:54
|s/l
|276
|0.14
|133.06
|133.06
|133.66
|-5.15
|2739.01
|553
|2005.05.31 14:54
|buy
|277
|0.14
|133.07
|132.65
|133.25
|554
|2005.05.31 15:01
|t/p
|277
|0.14
|133.25
|132.65
|133.25
|2.21
|2741.22
|555
|2005.05.31 15:01
|buy
|278
|0.14
|133.34
|132.92
|133.52
|556
|2005.05.31 17:30
|sell
|279
|0.14
|133.27
|133.69
|133.09
|557
|2005.05.31 19:01
|t/p
|278
|0.14
|133.52
|132.92
|133.52
|2.21
|2743.43
|558
|2005.06.01 06:31
|s/l
|279
|0.14
|133.69
|133.69
|133.09
|-5.15
|2738.28
|559
|2005.06.01 08:00
|sell
|280
|0.14
|133.27
|133.69
|133.09
|560
|2005.06.01 08:08
|t/p
|280
|0.14
|133.09
|133.69
|133.09
|2.21
|2740.49
|561
|2005.06.01 08:08
|buy
|281
|0.14
|133.07
|132.65
|133.25
|562
|2005.06.01 08:13
|t/p
|281
|0.14
|133.25
|132.65
|133.25
|2.21
|2742.70
|563
|2005.06.01 08:13
|buy
|282
|0.14
|133.31
|132.89
|133.49
|564
|2005.06.01 12:03
|s/l
|282
|0.14
|132.89
|132.89
|133.49
|-5.15
|2737.55
|565
|2005.06.01 12:03
|buy
|283
|0.14
|132.77
|132.35
|132.95
|566
|2005.06.01 12:04
|t/p
|283
|0.14
|132.95
|132.35
|132.95
|2.20
|2739.75
|567
|2005.06.01 12:04
|buy
|284
|0.14
|132.99
|132.57
|133.17
|568
|2005.06.01 15:26
|s/l
|284
|0.14
|132.57
|132.57
|133.17
|-5.15
|2734.60
|569
|2005.06.01 15:26
|buy
|285
|0.14
|132.55
|132.13
|132.73
|570
|2005.06.01 15:34
|t/p
|285
|0.14
|132.73
|132.13
|132.73
|2.21
|2736.81
|571
|2005.06.01 15:34
|buy
|286
|0.14
|132.77
|132.35
|132.95
|572
|2005.06.01 20:24
|s/l
|286
|0.14
|132.35
|132.35
|132.95
|-5.15
|2731.66
|573
|2005.06.01 20:24
|buy
|287
|0.14
|132.38
|131.96
|132.56
|574
|2005.06.01 21:31
|t/p
|287
|0.14
|132.56
|131.96
|132.56
|2.21
|2733.87
|575
|2005.06.01 21:31
|buy
|288
|0.14
|132.62
|132.20
|132.80
|576
|2005.06.02 04:49
|s/l
|288
|0.14
|132.20
|132.20
|132.80
|-5.15
|2728.72
|577
|2005.06.02 07:01
|buy
|289
|0.14
|132.81
|132.39
|132.99
|578
|2005.06.02 08:31
|t/p
|289
|0.14
|132.99
|132.39
|132.99
|2.20
|2730.92
|579
|2005.06.02 08:31
|buy
|290
|0.14
|133.03
|132.61
|133.21
|580
|2005.06.02 13:30
|sell
|291
|0.14
|132.72
|133.14
|132.54
|581
|2005.06.03 00:34
|s/l
|290
|0.14
|132.61
|132.61
|133.21
|-5.15
|2725.77
|582
|2005.06.03 02:31
|t/p
|291
|0.14
|132.54
|133.14
|132.54
|2.21
|2727.98
|583
|2005.06.03 06:24
|buy
|292
|0.14
|132.29
|131.87
|132.47
|584
|2005.06.03 06:29
|t/p
|292
|0.14
|132.47
|131.87
|132.47
|2.21
|2730.19
|585
|2005.06.03 06:29
|buy
|293
|0.14
|132.51
|132.09
|132.69
|586
|2005.06.03 08:30
|sell
|294
|0.14
|132.44
|132.86
|132.26
|587
|2005.06.03 12:32
|t/p
|293
|0.14
|132.69
|132.09
|132.69
|2.20
|2732.39
|588
|2005.06.03 12:51
|t/p
|294
|0.14
|132.26
|132.86
|132.26
|2.21
|2734.60
|589
|2005.06.03 13:00
|sell
|295
|0.14
|132.36
|132.78
|132.18
|590
|2005.06.03 13:22
|t/p
|295
|0.14
|132.18
|132.78
|132.18
|2.20
|2736.80
|591
|2005.06.03 13:22
|buy
|296
|0.14
|132.15
|131.73
|132.33
|592
|2005.06.03 13:30
|sell
|297
|0.14
|132.18
|132.60
|132.00
|593
|2005.06.03 13:31
|t/p
|296
|0.14
|132.33
|131.73
|132.33
|2.21
|2739.01
|594
|2005.06.03 14:28
|buy
|298
|0.14
|132.11
|131.69
|132.29
|595
|2005.06.03 14:58
|t/p
|297
|0.14
|132.00
|132.60
|132.00
|2.21
|2741.22
|596
|2005.06.03 17:57
|s/l
|298
|0.14
|131.69
|131.69
|132.29
|-5.15
|2736.07
|597
|2005.06.03 17:57
|buy
|299
|0.14
|131.72
|131.30
|131.90
|598
|2005.06.06 08:00
|sell
|300
|0.14
|131.54
|131.96
|131.36
|599
|2005.06.06 08:55
|t/p
|300
|0.14
|131.36
|131.96
|131.36
|2.20
|2738.27
|600
|2005.06.06 08:55
|sell
|301
|0.14
|131.32
|131.74
|131.14
|601
|2005.06.06 08:57
|s/l
|299
|0.14
|131.30
|131.30
|131.90
|-5.15
|2733.12
|602
|2005.06.06 14:24
|buy
|302
|0.14
|131.17
|130.75
|131.35
|603
|2005.06.06 14:52
|t/p
|301
|0.14
|131.14
|131.74
|131.14
|2.21
|2735.33
|604
|2005.06.06 21:00
|sell
|303
|0.14
|131.08
|131.50
|130.90
|605
|2005.06.07 01:47
|t/p
|303
|0.14
|130.90
|131.50
|130.90
|2.20
|2737.53
|606
|2005.06.07 06:01
|t/p
|302
|0.14
|131.35
|130.75
|131.35
|2.21
|2739.74
|607
|2005.06.07 06:01
|buy
|304
|0.14
|131.43
|131.01
|131.61
|608
|2005.06.07 10:00
|sell
|305
|0.14
|131.20
|131.62
|131.02
|609
|2005.06.07 11:19
|s/l
|304
|0.14
|131.01
|131.01
|131.61
|-5.15
|2734.59
|610
|2005.06.07 13:11
|t/p
|305
|0.14
|131.02
|131.62
|131.02
|2.21
|2736.80
|611
|2005.06.07 13:30
|sell
|306
|0.14
|130.99
|131.41
|130.81
|612
|2005.06.07 13:31
|buy
|307
|0.14
|130.85
|130.43
|131.03
|613
|2005.06.07 13:40
|t/p
|306
|0.14
|130.81
|131.41
|130.81
|2.21
|2739.01
|614
|2005.06.07 14:30
|sell
|308
|0.14
|130.93
|131.35
|130.75
|615
|2005.06.07 21:10
|t/p
|307
|0.14
|131.03
|130.43
|131.03
|2.20
|2741.21
|616
|2005.06.08 02:31
|s/l
|308
|0.14
|131.35
|131.35
|130.75
|-5.14
|2736.07
|617
|2005.06.08 02:34
|buy
|309
|0.14
|131.43
|131.01
|131.61
|618
|2005.06.08 03:03
|t/p
|309
|0.14
|131.61
|131.01
|131.61
|2.20
|2738.27
|619
|2005.06.08 03:03
|buy
|310
|0.14
|131.65
|131.23
|131.83
|620
|2005.06.08 09:54
|t/p
|310
|0.14
|131.83
|131.23
|131.83
|2.21
|2740.48
|621
|2005.06.08 09:54
|buy
|311
|0.14
|131.86
|131.44
|132.04
|622
|2005.06.08 10:30
|sell
|312
|0.14
|131.67
|132.09
|131.49
|623
|2005.06.08 16:30
|s/l
|311
|0.14
|131.44
|131.44
|132.04
|-5.15
|2735.33
|624
|2005.06.08 16:30
|t/p
|312
|0.14
|131.49
|132.09
|131.49
|2.21
|2737.54
|625
|2005.06.08 16:30
|sell
|313
|0.42
|131.43
|131.85
|131.25
|626
|2005.06.08 17:30
|buy
|314
|0.14
|131.29
|130.87
|131.47
|627
|2005.06.08 17:31
|t/p
|313
|0.42
|131.25
|131.85
|131.25
|6.61
|2744.15
|628
|2005.06.09 10:01
|t/p
|314
|0.14
|131.47
|130.87
|131.47
|2.21
|2746.36
|629
|2005.06.09 10:01
|buy
|315
|0.14
|131.55
|131.13
|131.73
|630
|2005.06.09 14:50
|s/l
|315
|0.14
|131.13
|131.13
|131.73
|-5.15
|2741.21
|631
|2005.06.09 14:50
|buy
|316
|0.14
|131.15
|130.73
|131.33
|632
|2005.06.09 14:54
|t/p
|316
|0.14
|131.33
|130.73
|131.33
|2.21
|2743.42
|633
|2005.06.09 14:54
|buy
|317
|0.14
|131.37
|130.95
|131.55
|634
|2005.06.09 16:00
|sell
|318
|0.42
|131.37
|131.79
|131.19
|635
|2005.06.09 17:20
|t/p
|317
|0.14
|131.55
|130.95
|131.55
|2.21
|2745.63
|636
|2005.06.10 07:30
|t/p
|318
|0.42
|131.19
|131.79
|131.19
|6.62
|2752.25
|637
|2005.06.10 08:00
|sell
|319
|0.14
|131.25
|131.67
|131.07
|638
|2005.06.10 10:33
|s/l
|319
|0.14
|131.67
|131.67
|131.07
|-5.15
|2747.10
|639
|2005.06.10 13:30
|sell
|320
|0.14
|131.39
|131.81
|131.21
|640
|2005.06.10 13:30
|t/p
|320
|0.14
|131.21
|131.81
|131.21
|2.20
|2749.30
|641
|2005.06.10 13:30
|sell
|321
|0.14
|131.17
|131.59
|130.99
|642
|2005.06.10 14:05
|buy
|322
|0.14
|131.05
|130.63
|131.23
|643
|2005.06.10 14:10
|t/p
|322
|0.14
|131.23
|130.63
|131.23
|2.20
|2751.50
|644
|2005.06.10 14:10
|buy
|323
|0.14
|131.27
|130.85
|131.45
|645
|2005.06.10 14:40
|t/p
|323
|0.14
|131.45
|130.85
|131.45
|2.20
|2753.70
|646
|2005.06.10 14:40
|buy
|324
|0.14
|131.50
|131.08
|131.68
|647
|2005.06.10 15:09
|s/l
|321
|0.14
|131.59
|131.59
|130.99
|-5.15
|2748.55
|648
|2005.06.10 16:38
|t/p
|324
|0.14
|131.68
|131.08
|131.68
|2.20
|2750.75
|649
|2005.06.10 16:38
|buy
|325
|0.42
|131.72
|131.30
|131.90
|650
|2005.06.13 01:10
|s/l
|325
|0.42
|131.30
|131.30
|131.90
|-15.45
|2735.30
|651
|2005.06.13 08:00
|sell
|326
|0.14
|131.24
|131.66
|131.06
|652
|2005.06.13 09:33
|s/l
|326
|0.14
|131.66
|131.66
|131.06
|-5.14
|2730.16
|653
|2005.06.13 10:32
|buy
|327
|0.14
|131.79
|131.37
|131.97
|654
|2005.06.13 16:00
|t/p
|327
|0.14
|131.97
|131.37
|131.97
|2.21
|2732.37
|655
|2005.06.13 16:00
|buy
|328
|0.42
|132.01
|131.59
|132.19
|656
|2005.06.13 16:23
|t/p
|328
|0.42
|132.19
|131.59
|132.19
|6.62
|2738.99
|657
|2005.06.13 16:23
|buy
|329
|0.42
|132.27
|131.85
|132.45
|658
|2005.06.13 17:27
|t/p
|329
|0.42
|132.45
|131.85
|132.45
|6.62
|2745.61
|659
|2005.06.13 17:27
|buy
|330
|0.14
|132.49
|132.07
|132.67
|660
|2005.06.13 18:57
|t/p
|330
|0.14
|132.67
|132.07
|132.67
|2.21
|2747.82
|661
|2005.06.13 18:57
|buy
|331
|0.14
|132.71
|132.29
|132.89
|662
|2005.06.14 00:49
|t/p
|331
|0.14
|132.89
|132.29
|132.89
|2.21
|2750.03
|663
|2005.06.14 00:49
|buy
|332
|0.14
|132.94
|132.52
|133.12
|664
|2005.06.14 04:32
|s/l
|332
|0.14
|132.52
|132.52
|133.12
|-5.15
|2744.88
|665
|2005.06.14 08:30
|sell
|333
|0.14
|132.64
|133.06
|132.46
|666
|2005.06.14 09:31
|t/p
|333
|0.14
|132.46
|133.06
|132.46
|2.21
|2747.09
|667
|2005.06.14 09:31
|sell
|334
|0.14
|132.34
|132.76
|132.16
|668
|2005.06.14 13:00
|t/p
|334
|0.14
|132.16
|132.76
|132.16
|2.21
|2749.30
|669
|2005.06.14 13:00
|buy
|335
|0.14
|132.15
|131.73
|132.33
|670
|2005.06.14 13:13
|t/p
|335
|0.14
|132.33
|131.73
|132.33
|2.21
|2751.51
|671
|2005.06.14 13:13
|buy
|336
|0.14
|132.42
|132.00
|132.60
|672
|2005.06.14 13:29
|s/l
|336
|0.14
|132.00
|132.00
|132.60
|-5.14
|2746.37
|673
|2005.06.14 13:29
|buy
|337
|0.14
|131.87
|131.45
|132.05
|674
|2005.06.14 13:43
|t/p
|337
|0.14
|132.05
|131.45
|132.05
|2.21
|2748.58
|675
|2005.06.14 13:43
|buy
|338
|0.14
|132.08
|131.66
|132.26
|676
|2005.06.14 14:00
|s/l
|338
|0.14
|131.66
|131.66
|132.26
|-5.15
|2743.43
|677
|2005.06.14 14:00
|buy
|339
|0.14
|131.69
|131.27
|131.87
|678
|2005.06.14 21:30
|sell
|340
|0.14
|131.67
|132.09
|131.49
|679
|2005.06.15 06:51
|t/p
|340
|0.14
|131.49
|132.09
|131.49
|2.21
|2745.64
|680
|2005.06.15 08:01
|t/p
|339
|0.14
|131.87
|131.27
|131.87
|2.21
|2747.85
|681
|2005.06.15 11:00
|sell
|341
|0.14
|131.67
|132.09
|131.49
|682
|2005.06.15 12:01
|s/l
|341
|0.14
|132.09
|132.09
|131.49
|-5.15
|2742.70
|683
|2005.06.15 12:01
|buy
|342
|0.14
|132.13
|131.71
|132.31
|684
|2005.06.15 13:57
|t/p
|342
|0.14
|132.31
|131.71
|132.31
|2.21
|2744.91
|685
|2005.06.15 13:57
|buy
|343
|0.14
|132.34
|131.92
|132.52
|686
|2005.06.15 20:30
|sell
|344
|0.14
|132.26
|132.68
|132.08
|687
|2005.06.16 02:01
|t/p
|344
|0.14
|132.08
|132.68
|132.08
|2.21
|2747.12
|688
|2005.06.16 03:31
|s/l
|343
|0.14
|131.92
|131.92
|132.52
|-5.15
|2741.97
|689
|2005.06.16 11:00
|sell
|345
|0.14
|132.29
|132.71
|132.11
|690
|2005.06.16 12:30
|t/p
|345
|0.14
|132.11
|132.71
|132.11
|2.21
|2744.18
|691
|2005.06.16 13:00
|sell
|346
|0.14
|132.07
|132.49
|131.89
|692
|2005.06.16 13:45
|t/p
|346
|0.14
|131.89
|132.49
|131.89
|2.21
|2746.39
|693
|2005.06.16 13:45
|sell
|347
|0.14
|131.80
|132.22
|131.62
|694
|2005.06.16 13:46
|buy
|348
|0.14
|131.80
|131.38
|131.98
|695
|2005.06.16 13:54
|t/p
|348
|0.14
|131.98
|131.38
|131.98
|2.21
|2748.60
|696
|2005.06.16 13:54
|buy
|349
|0.14
|132.12
|131.70
|132.30
|697
|2005.06.16 14:14
|s/l
|349
|0.14
|131.70
|131.70
|132.30
|-5.15
|2743.45
|698
|2005.06.16 14:14
|buy
|350
|0.14
|131.70
|131.28
|131.88
|699
|2005.06.16 14:31
|t/p
|350
|0.14
|131.88
|131.28
|131.88
|2.20
|2745.65
|700
|2005.06.16 14:31
|buy
|351
|0.14
|131.91
|131.49
|132.09
|701
|2005.06.17 07:01
|t/p
|351
|0.14
|132.09
|131.49
|132.09
|2.21
|2747.86
|702
|2005.06.17 08:01
|s/l
|347
|0.14
|132.22
|132.22
|131.62
|-5.15
|2742.71
|703
|2005.06.17 08:31
|buy
|352
|0.14
|132.36
|131.94
|132.54
|704
|2005.06.17 09:38
|sell
|353
|0.14
|132.19
|132.61
|132.01
|705
|2005.06.17 10:01
|t/p
|352
|0.14
|132.54
|131.94
|132.54
|2.21
|2744.92
|706
|2005.06.17 10:01
|buy
|354
|0.14
|132.58
|132.16
|132.76
|707
|2005.06.17 10:30
|s/l
|353
|0.14
|132.61
|132.61
|132.01
|-5.15
|2739.77
|708
|2005.06.17 14:22
|t/p
|354
|0.14
|132.76
|132.16
|132.76
|2.20
|2741.97
|709
|2005.06.17 14:22
|buy
|355
|0.14
|132.80
|132.38
|132.98
|710
|2005.06.17 14:43
|t/p
|355
|0.14
|132.98
|132.38
|132.98
|2.21
|2744.18
|711
|2005.06.17 14:43
|buy
|356
|0.14
|133.05
|132.63
|133.23
|712
|2005.06.17 14:54
|t/p
|356
|0.14
|133.23
|132.63
|133.23
|2.21
|2746.39
|713
|2005.06.17 14:54
|buy
|357
|0.14
|133.29
|132.87
|133.47
|714
|2005.06.17 18:55
|t/p
|357
|0.14
|133.47
|132.87
|133.47
|2.21
|2748.60
|715
|2005.06.17 18:55
|buy
|358
|0.14
|133.50
|133.08
|133.68
|716
|2005.06.19 23:00
|s/l
|358
|0.14
|133.08
|133.08
|133.68
|-5.15
|2743.45
|717
|2005.06.19 23:00
|buy
|359
|0.14
|132.74
|132.32
|132.92
|718
|2005.06.19 23:52
|t/p
|359
|0.14
|132.92
|132.32
|132.92
|2.20
|2745.65
|719
|2005.06.19 23:52
|buy
|360
|0.14
|132.98
|132.56
|133.16
|720
|2005.06.20 08:00
|sell
|361
|0.14
|132.91
|133.33
|132.73
|721
|2005.06.20 08:30
|t/p
|361
|0.14
|132.73
|133.33
|132.73
|2.21
|2747.86
|722
|2005.06.20 08:30
|sell
|362
|0.14
|132.69
|133.11
|132.51
|723
|2005.06.20 11:35
|s/l
|362
|0.14
|133.11
|133.11
|132.51
|-5.15
|2742.71
|724
|2005.06.20 13:00
|sell
|363
|0.14
|132.71
|133.13
|132.53
|725
|2005.06.20 13:01
|s/l
|360
|0.14
|132.56
|132.56
|133.16
|-5.15
|2737.56
|726
|2005.06.20 13:30
|buy
|364
|0.14
|132.55
|132.13
|132.73
|727
|2005.06.20 13:33
|t/p
|364
|0.14
|132.73
|132.13
|132.73
|2.21
|2739.77
|728
|2005.06.20 13:33
|buy
|365
|0.14
|132.80
|132.38
|132.98
|729
|2005.06.20 17:01
|t/p
|365
|0.14
|132.98
|132.38
|132.98
|2.21
|2741.98
|730
|2005.06.20 17:01
|buy
|366
|0.14
|133.02
|132.60
|133.20
|731
|2005.06.21 06:02
|s/l
|366
|0.14
|132.60
|132.60
|133.20
|-5.15
|2736.83
|732
|2005.06.21 07:30
|t/p
|363
|0.14
|132.53
|133.13
|132.53
|2.21
|2739.04
|733
|2005.06.21 08:00
|sell
|367
|0.14
|132.45
|132.87
|132.27
|734
|2005.06.21 08:56
|t/p
|367
|0.14
|132.27
|132.87
|132.27
|2.21
|2741.25
|735
|2005.06.21 08:56
|sell
|368
|0.14
|132.23
|132.65
|132.05
|736
|2005.06.21 08:57
|buy
|369
|0.14
|132.24
|131.82
|132.42
|737
|2005.06.21 12:54
|t/p
|368
|0.14
|132.05
|132.65
|132.05
|2.21
|2743.46
|738
|2005.06.21 13:23
|s/l
|369
|0.14
|131.82
|131.82
|132.42
|-5.15
|2738.31
|739
|2005.06.21 13:23
|buy
|370
|0.14
|131.81
|131.39
|131.99
|740
|2005.06.21 21:00
|sell
|371
|0.14
|131.77
|132.19
|131.59
|741
|2005.06.21 22:32
|t/p
|370
|0.14
|131.99
|131.39
|131.99
|2.20
|2740.51
|742
|2005.06.21 23:31
|s/l
|371
|0.14
|132.19
|132.19
|131.59
|-5.15
|2735.36
|743
|2005.06.21 23:31
|buy
|372
|0.14
|132.42
|132.00
|132.60
|744
|2005.06.22 01:15
|s/l
|372
|0.14
|132.00
|132.00
|132.60
|-5.14
|2730.22
|745
|2005.06.22 01:15
|buy
|373
|0.14
|132.02
|131.60
|132.20
|746
|2005.06.22 06:31
|t/p
|373
|0.14
|132.20
|131.60
|132.20
|2.21
|2732.43
|747
|2005.06.22 08:00
|sell
|374
|0.14
|132.14
|132.56
|131.96
|748
|2005.06.22 11:32
|t/p
|374
|0.14
|131.96
|132.56
|131.96
|2.21
|2734.64
|749
|2005.06.22 11:32
|sell
|375
|0.14
|131.84
|132.26
|131.66
|750
|2005.06.22 12:31
|buy
|376
|0.14
|131.69
|131.27
|131.87
|751
|2005.06.22 14:09
|t/p
|376
|0.14
|131.87
|131.27
|131.87
|2.21
|2736.85
|752
|2005.06.22 14:09
|buy
|377
|0.14
|131.91
|131.49
|132.09
|753
|2005.06.22 15:09
|t/p
|377
|0.14
|132.09
|131.49
|132.09
|2.21
|2739.06
|754
|2005.06.22 15:09
|buy
|378
|0.14
|132.12
|131.70
|132.30
|755
|2005.06.23 01:13
|s/l
|378
|0.14
|131.70
|131.70
|132.30
|-5.15
|2733.91
|756
|2005.06.23 05:09
|t/p
|375
|0.14
|131.66
|132.26
|131.66
|2.21
|2736.12
|757
|2005.06.23 07:56
|buy
|379
|0.14
|131.36
|130.94
|131.54
|758
|2005.06.23 08:30
|sell
|380
|0.14
|131.39
|131.81
|131.21
|759
|2005.06.23 11:31
|t/p
|380
|0.14
|131.21
|131.81
|131.21
|2.20
|2738.32
|760
|2005.06.23 12:00
|s/l
|379
|0.14
|130.94
|130.94
|131.54
|-5.15
|2733.17
|761
|2005.06.23 12:00
|buy
|381
|0.14
|130.96
|130.54
|131.14
|762
|2005.06.23 14:01
|t/p
|381
|0.14
|131.14
|130.54
|131.14
|2.21
|2735.38
|763
|2005.06.23 14:01
|buy
|382
|0.14
|131.18
|130.76
|131.36
|764
|2005.06.23 20:30
|sell
|383
|0.14
|131.07
|131.49
|130.89
|765
|2005.06.24 04:09
|t/p
|383
|0.14
|130.89
|131.49
|130.89
|2.20
|2737.58
|766
|2005.06.24 07:00
|t/p
|382
|0.14
|131.36
|130.76
|131.36
|2.21
|2739.79
|767
|2005.06.24 07:01
|buy
|384
|0.14
|131.42
|131.00
|131.60
|768
|2005.06.24 07:31
|t/p
|384
|0.14
|131.60
|131.00
|131.60
|2.21
|2742.00
|769
|2005.06.24 07:31
|buy
|385
|0.14
|131.73
|131.31
|131.91
|770
|2005.06.24 08:00
|t/p
|385
|0.14
|131.91
|131.31
|131.91
|2.20
|2744.20
|771
|2005.06.24 08:00
|buy
|386
|0.14
|132.00
|131.58
|132.18
|772
|2005.06.24 14:51
|t/p
|386
|0.14
|132.18
|131.58
|132.18
|2.20
|2746.40
|773
|2005.06.24 14:51
|buy
|387
|0.14
|132.23
|131.81
|132.41
|774
|2005.06.24 16:00
|sell
|388
|0.42
|131.98
|132.40
|131.80
|775
|2005.06.24 16:31
|s/l
|387
|0.14
|131.81
|131.81
|132.41
|-5.15
|2741.25
|776
|2005.06.24 16:32
|t/p
|388
|0.42
|131.80
|132.40
|131.80
|6.62
|2747.87
|777
|2005.06.24 16:32
|sell
|389
|0.42
|131.76
|132.18
|131.58
|778
|2005.06.26 23:00
|s/l
|389
|0.42
|132.18
|132.18
|131.58
|-15.45
|2732.42
|779
|2005.06.26 23:21
|buy
|390
|0.14
|132.39
|131.97
|132.57
|780
|2005.06.27 00:28
|t/p
|390
|0.14
|132.57
|131.97
|132.57
|2.20
|2734.62
|781
|2005.06.27 00:28
|buy
|391
|0.14
|132.61
|132.19
|132.79
|782
|2005.06.27 06:33
|t/p
|391
|0.14
|132.79
|132.19
|132.79
|2.21
|2736.83
|783
|2005.06.27 06:33
|buy
|392
|0.14
|132.83
|132.41
|133.01
|784
|2005.06.27 08:00
|sell
|393
|0.14
|132.77
|133.19
|132.59
|785
|2005.06.27 10:24
|t/p
|392
|0.14
|133.01
|132.41
|133.01
|2.21
|2739.04
|786
|2005.06.27 10:47
|buy
|394
|0.14
|133.11
|132.69
|133.29
|787
|2005.06.27 11:57
|s/l
|393
|0.14
|133.19
|133.19
|132.59
|-5.15
|2733.89
|788
|2005.06.27 14:01
|sell
|395
|0.14
|132.91
|133.33
|132.73
|789
|2005.06.28 03:37
|t/p
|394
|0.14
|133.29
|132.69
|133.29
|2.21
|2736.10
|790
|2005.06.28 03:37
|s/l
|395
|0.14
|133.33
|133.33
|132.73
|-5.15
|2730.95
|791
|2005.06.28 08:00
|sell
|396
|0.14
|132.99
|133.41
|132.81
|792
|2005.06.28 13:04
|t/p
|396
|0.14
|132.81
|133.41
|132.81
|2.21
|2733.16
|793
|2005.06.28 13:30
|sell
|397
|0.14
|132.86
|133.28
|132.68
|794
|2005.06.28 14:01
|t/p
|397
|0.14
|132.68
|133.28
|132.68
|2.20
|2735.36
|795
|2005.06.28 14:01
|sell
|398
|0.14
|132.64
|133.06
|132.46
|796
|2005.06.28 14:05
|buy
|399
|0.14
|132.63
|132.21
|132.81
|797
|2005.06.28 14:14
|t/p
|399
|0.14
|132.81
|132.21
|132.81
|2.21
|2737.57
|798
|2005.06.28 14:14
|buy
|400
|0.14
|132.84
|132.42
|133.02
|799
|2005.06.29 09:00
|s/l
|398
|0.14
|133.06
|133.06
|132.46
|-5.15
|2732.42
|800
|2005.06.29 09:00
|t/p
|400
|0.14
|133.02
|132.42
|133.02
|2.21
|2734.63
|801
|2005.06.29 09:00
|buy
|401
|0.14
|133.09
|132.67
|133.27
|802
|2005.06.29 15:23
|t/p
|401
|0.14
|133.27
|132.67
|133.27
|2.21
|2736.84
|803
|2005.06.29 15:23
|buy
|402
|0.14
|133.30
|132.88
|133.48
|804
|2005.06.29 23:12
|t/p
|402
|0.14
|133.48
|132.88
|133.48
|2.21
|2739.05
|805
|2005.06.30 09:30
|sell
|403
|0.14
|133.34
|133.76
|133.16
|806
|2005.06.30 11:34
|buy
|404
|0.14
|133.73
|133.31
|133.91
|807
|2005.06.30 11:43
|s/l
|403
|0.14
|133.76
|133.76
|133.16
|-5.15
|2733.90
|808
|2005.06.30 12:05
|t/p
|404
|0.14
|133.91
|133.31
|133.91
|2.20
|2736.10
|809
|2005.06.30 12:05
|buy
|405
|0.14
|133.94
|133.52
|134.12
|810
|2005.06.30 14:56
|t/p
|405
|0.14
|134.12
|133.52
|134.12
|2.21
|2738.31
|811
|2005.06.30 14:56
|buy
|406
|0.14
|134.15
|133.73
|134.33
|812
|2005.06.30 16:24
|t/p
|406
|0.14
|134.33
|133.73
|134.33
|2.21
|2740.52
|813
|2005.06.30 16:24
|buy
|407
|0.42
|134.36
|133.94
|134.54
|814
|2005.06.30 18:01
|s/l
|407
|0.42
|133.94
|133.94
|134.54
|-15.45
|2725.07
|815
|2005.06.30 18:01
|buy
|408
|0.14
|133.93
|133.51
|134.11
|816
|2005.06.30 18:26
|t/p
|408
|0.14
|134.11
|133.51
|134.11
|2.20
|2727.27
|817
|2005.06.30 18:26
|buy
|409
|0.14
|134.14
|133.72
|134.32
|818
|2005.06.30 20:30
|sell
|410
|0.14
|134.20
|134.62
|134.02
|819
|2005.06.30 21:07
|t/p
|410
|0.14
|134.02
|134.62
|134.02
|2.21
|2729.48
|820
|2005.06.30 21:07
|sell
|411
|0.14
|133.98
|134.40
|133.80
|821
|2005.07.01 00:07
|t/p
|411
|0.14
|133.80
|134.40
|133.80
|2.20
|2731.68
|822
|2005.07.01 05:30
|s/l
|409
|0.14
|133.72
|133.72
|134.32
|-5.15
|2726.53
|823
|2005.07.01 06:00
|buy
|412
|0.14
|133.64
|133.22
|133.82
|824
|2005.07.01 06:41
|t/p
|412
|0.14
|133.82
|133.22
|133.82
|2.21
|2728.74
|825
|2005.07.01 06:41
|buy
|413
|0.14
|133.86
|133.44
|134.04
|826
|2005.07.01 10:04
|t/p
|413
|0.14
|134.04
|133.44
|134.04
|2.21
|2730.95
|827
|2005.07.01 11:34
|buy
|414
|0.14
|134.23
|133.81
|134.41
|828
|2005.07.01 14:19
|s/l
|414
|0.14
|133.81
|133.81
|134.41
|-5.15
|2725.80
|829
|2005.07.01 14:19
|buy
|415
|0.14
|133.84
|133.42
|134.02
|830
|2005.07.01 14:24
|t/p
|415
|0.14
|134.02
|133.42
|134.02
|2.21
|2728.01
|831
|2005.07.01 14:24
|buy
|416
|0.14
|134.05
|133.63
|134.23
|832
|2005.07.01 14:30
|sell
|417
|0.14
|133.77
|134.19
|133.59
|833
|2005.07.01 14:41
|s/l
|416
|0.14
|133.63
|133.63
|134.23
|-5.15
|2722.86
|834
|2005.07.01 14:41
|buy
|418
|0.14
|133.66
|133.24
|133.84
|835
|2005.07.01 14:42
|t/p
|418
|0.14
|133.84
|133.24
|133.84
|2.20
|2725.06
|836
|2005.07.01 14:42
|buy
|419
|0.14
|133.91
|133.49
|134.09
|837
|2005.07.01 14:49
|t/p
|417
|0.14
|133.59
|134.19
|133.59
|2.21
|2727.27
|838
|2005.07.01 15:47
|s/l
|419
|0.14
|133.49
|133.49
|134.09
|-5.15
|2722.12
|839
|2005.07.01 15:47
|buy
|420
|0.14
|133.51
|133.09
|133.69
|840
|2005.07.04 00:58
|s/l
|420
|0.14
|133.09
|133.09
|133.69
|-5.15
|2716.97
|841
|2005.07.04 00:58
|buy
|421
|0.14
|133.11
|132.69
|133.29
|842
|2005.07.04 09:00
|sell
|422
|0.14
|133.00
|133.42
|132.82
|843
|2005.07.04 10:16
|t/p
|422
|0.14
|132.82
|133.42
|132.82
|2.21
|2719.18
|844
|2005.07.04 10:16
|sell
|423
|0.14
|132.78
|133.20
|132.60
|845
|2005.07.04 10:46
|s/l
|421
|0.14
|132.69
|132.69
|133.29
|-5.15
|2714.03
|846
|2005.07.04 10:46
|buy
|424
|0.14
|132.71
|132.29
|132.89
|847
|2005.07.04 11:46
|t/p
|423
|0.14
|132.60
|133.20
|132.60
|2.20
|2716.23
|848
|2005.07.04 17:30
|sell
|425
|0.14
|132.74
|133.16
|132.56
|849
|2005.07.04 23:31
|t/p
|424
|0.14
|132.89
|132.29
|132.89
|2.21
|2718.44
|850
|2005.07.05 06:01
|s/l
|425
|0.14
|133.16
|133.16
|132.56
|-5.15
|2713.29
|851
|2005.07.05 10:00
|sell
|426
|0.14
|133.22
|133.64
|133.04
|852
|2005.07.05 10:30
|t/p
|426
|0.14
|133.04
|133.64
|133.04
|2.21
|2715.50
|853
|2005.07.05 10:30
|sell
|427
|0.14
|132.98
|133.40
|132.80
|854
|2005.07.06 08:00
|s/l
|427
|0.14
|133.40
|133.40
|132.80
|-5.15
|2710.35
|855
|2005.07.06 09:00
|sell
|428
|0.14
|133.25
|133.67
|133.07
|856
|2005.07.06 16:09
|s/l
|428
|0.14
|133.67
|133.67
|133.07
|-5.15
|2705.20
|857
|2005.07.06 16:18
|buy
|429
|0.42
|133.69
|133.27
|133.87
|858
|2005.07.06 21:22
|t/p
|429
|0.42
|133.87
|133.27
|133.87
|6.62
|2711.82
|859
|2005.07.06 21:22
|buy
|430
|0.14
|133.90
|133.48
|134.08
|860
|2005.07.07 08:00
|sell
|431
|0.14
|133.78
|134.20
|133.60
|861
|2005.07.07 09:08
|t/p
|430
|0.14
|134.08
|133.48
|134.08
|2.21
|2714.03
|862
|2005.07.07 09:08
|s/l
|431
|0.14
|134.20
|134.20
|133.60
|-5.15
|2708.88
|863
|2005.07.07 09:11
|buy
|432
|0.14
|134.26
|133.84
|134.44
|864
|2005.07.07 09:30
|s/l
|432
|0.14
|133.84
|133.84
|134.44
|-5.15
|2703.73
|865
|2005.07.07 09:30
|buy
|433
|0.14
|133.85
|133.43
|134.03
|866
|2005.07.07 09:37
|t/p
|433
|0.14
|134.03
|133.43
|134.03
|2.20
|2705.93
|867
|2005.07.07 09:37
|buy
|434
|0.14
|134.06
|133.64
|134.24
|868
|2005.07.07 09:43
|t/p
|434
|0.14
|134.24
|133.64
|134.24
|2.21
|2708.14
|869
|2005.07.07 09:43
|buy
|435
|0.14
|134.27
|133.85
|134.45
|870
|2005.07.07 10:30
|s/l
|435
|0.14
|133.85
|133.85
|134.45
|-5.15
|2702.99
|871
|2005.07.07 10:30
|buy
|436
|0.14
|133.88
|133.46
|134.06
|872
|2005.07.07 10:45
|t/p
|436
|0.14
|134.06
|133.46
|134.06
|2.21
|2705.20
|873
|2005.07.07 10:45
|buy
|437
|0.14
|134.09
|133.67
|134.27
|874
|2005.07.07 12:00
|s/l
|437
|0.14
|133.67
|133.67
|134.27
|-5.15
|2700.05
|875
|2005.07.07 12:00
|buy
|438
|0.14
|133.67
|133.25
|133.85
|876
|2005.07.07 14:52
|t/p
|438
|0.14
|133.85
|133.25
|133.85
|2.21
|2702.26
|877
|2005.07.07 14:52
|buy
|439
|0.14
|133.91
|133.49
|134.09
|878
|2005.07.07 19:30
|sell
|440
|0.14
|133.79
|134.21
|133.61
|879
|2005.07.08 00:41
|t/p
|439
|0.14
|134.09
|133.49
|134.09
|2.21
|2704.47
|880
|2005.07.08 12:30
|t/p
|440
|0.14
|133.61
|134.21
|133.61
|2.20
|2706.67
|881
|2005.07.08 13:30
|sell
|441
|0.14
|133.68
|134.10
|133.50
|882
|2005.07.08 18:36
|s/l
|441
|0.14
|134.10
|134.10
|133.50
|-5.14
|2701.53
|883
|2005.07.08 19:00
|buy
|442
|0.14
|134.18
|133.76
|134.36
|884
|2005.07.11 05:20
|t/p
|442
|0.14
|134.36
|133.76
|134.36
|2.21
|2703.74
|885
|2005.07.11 08:00
|sell
|443
|0.14
|134.29
|134.71
|134.11
|886
|2005.07.11 14:35
|s/l
|443
|0.14
|134.71
|134.71
|134.11
|-5.15
|2698.59
|887
|2005.07.11 14:40
|buy
|444
|0.14
|134.83
|134.41
|135.01
|888
|2005.07.11 15:17
|t/p
|444
|0.14
|135.01
|134.41
|135.01
|2.21
|2700.80
|889
|2005.07.11 15:17
|buy
|445
|0.14
|135.05
|134.63
|135.23
|890
|2005.07.12 00:00
|s/l
|445
|0.14
|134.63
|134.63
|135.23
|-5.15
|2695.65
|891
|2005.07.12 02:14
|buy
|446
|0.14
|135.26
|134.84
|135.44
|892
|2005.07.12 04:14
|t/p
|446
|0.14
|135.44
|134.84
|135.44
|2.21
|2697.86
|893
|2005.07.12 04:14
|buy
|447
|0.14
|135.49
|135.07
|135.67
|894
|2005.07.12 09:30
|sell
|448
|0.14
|135.29
|135.71
|135.11
|895
|2005.07.12 17:41
|t/p
|447
|0.14
|135.67
|135.07
|135.67
|2.21
|2700.07
|896
|2005.07.12 17:41
|s/l
|448
|0.14
|135.71
|135.71
|135.11
|-5.15
|2694.92
|897
|2005.07.12 17:43
|buy
|449
|0.14
|135.74
|135.32
|135.92
|898
|2005.07.13 08:00
|sell
|450
|0.14
|135.73
|136.15
|135.55
|899
|2005.07.13 12:30
|t/p
|450
|0.14
|135.55
|136.15
|135.55
|2.20
|2697.12
|900
|2005.07.13 13:00
|sell
|451
|0.14
|135.64
|136.06
|135.46
|901
|2005.07.13 18:19
|t/p
|451
|0.14
|135.46
|136.06
|135.46
|2.20
|2699.32
|902
|2005.07.13 18:31
|s/l
|449
|0.14
|135.32
|135.32
|135.92
|-5.15
|2694.17
|903
|2005.07.13 19:00
|sell
|452
|0.14
|135.26
|135.68
|135.08
|904
|2005.07.14 01:48
|t/p
|452
|0.14
|135.08
|135.68
|135.08
|2.20
|2696.37
|905
|2005.07.14 01:50
|buy
|453
|0.14
|134.99
|134.57
|135.17
|906
|2005.07.14 08:01
|t/p
|453
|0.14
|135.17
|134.57
|135.17
|2.21
|2698.58
|907
|2005.07.14 10:00
|sell
|454
|0.14
|135.25
|135.67
|135.07
|908
|2005.07.14 12:30
|buy
|455
|0.14
|135.45
|135.03
|135.63
|909
|2005.07.14 13:31
|s/l
|454
|0.14
|135.67
|135.67
|135.07
|-5.15
|2693.43
|910
|2005.07.14 13:31
|t/p
|455
|0.14
|135.63
|135.03
|135.63
|2.21
|2695.64
|911
|2005.07.14 13:31
|buy
|456
|0.14
|135.86
|135.44
|136.04
|912
|2005.07.14 16:12
|s/l
|456
|0.14
|135.44
|135.44
|136.04
|-5.15
|2690.49
|913
|2005.07.14 16:12
|buy
|457
|0.42
|135.47
|135.05
|135.65
|914
|2005.07.14 16:27
|t/p
|457
|0.42
|135.65
|135.05
|135.65
|6.62
|2697.11
|915
|2005.07.14 16:27
|buy
|458
|0.42
|135.74
|135.32
|135.92
|916
|2005.07.14 21:30
|sell
|459
|0.14
|135.67
|136.09
|135.49
|917
|2005.07.15 00:16
|t/p
|458
|0.42
|135.92
|135.32
|135.92
|6.62
|2703.73
|918
|2005.07.15 08:30
|t/p
|459
|0.14
|135.49
|136.09
|135.49
|2.21
|2705.94
|919
|2005.07.15 08:30
|sell
|460
|0.14
|135.45
|135.87
|135.27
|920
|2005.07.15 10:30
|buy
|461
|0.14
|135.36
|134.94
|135.54
|921
|2005.07.15 11:30
|t/p
|460
|0.14
|135.27
|135.87
|135.27
|2.20
|2708.14
|922
|2005.07.15 14:28
|s/l
|461
|0.14
|134.94
|134.94
|135.54
|-5.15
|2702.99
|923
|2005.07.15 14:28
|buy
|462
|0.14
|134.95
|134.53
|135.13
|924
|2005.07.15 14:29
|t/p
|462
|0.14
|135.13
|134.53
|135.13
|2.21
|2705.20
|925
|2005.07.15 14:29
|buy
|463
|0.14
|135.18
|134.76
|135.36
|926
|2005.07.15 19:00
|sell
|464
|0.14
|135.15
|135.57
|134.97
|927
|2005.07.18 07:00
|t/p
|463
|0.14
|135.36
|134.76
|135.36
|2.21
|2707.41
|928
|2005.07.18 13:32
|t/p
|464
|0.14
|134.97
|135.57
|134.97
|2.21
|2709.62
|929
|2005.07.18 13:32
|sell
|465
|0.14
|134.91
|135.33
|134.73
|930
|2005.07.18 14:00
|buy
|466
|0.14
|134.92
|134.50
|135.10
|931
|2005.07.18 15:27
|t/p
|465
|0.14
|134.73
|135.33
|134.73
|2.20
|2711.82
|932
|2005.07.18 21:30
|sell
|467
|0.14
|134.91
|135.33
|134.73
|933
|2005.07.19 05:03
|t/p
|466
|0.14
|135.10
|134.50
|135.10
|2.20
|2714.02
|934
|2005.07.19 14:17
|s/l
|467
|0.14
|135.33
|135.33
|134.73
|-5.15
|2708.87
|935
|2005.07.19 14:22
|buy
|468
|0.14
|135.39
|134.97
|135.57
|936
|2005.07.19 16:04
|t/p
|468
|0.14
|135.57
|134.97
|135.57
|2.20
|2711.07
|937
|2005.07.19 16:04
|buy
|469
|0.42
|135.61
|135.19
|135.79
|938
|2005.07.19 16:56
|t/p
|469
|0.42
|135.79
|135.19
|135.79
|6.63
|2717.70
|939
|2005.07.19 16:56
|buy
|470
|0.42
|135.83
|135.41
|136.01
|940
|2005.07.20 00:46
|t/p
|470
|0.42
|136.01
|135.41
|136.01
|6.62
|2724.32
|941
|2005.07.20 00:51
|buy
|471
|0.14
|136.17
|135.75
|136.35
|942
|2005.07.20 01:15
|t/p
|471
|0.14
|136.35
|135.75
|136.35
|2.21
|2726.53
|943
|2005.07.20 01:15
|buy
|472
|0.14
|136.39
|135.97
|136.57
|944
|2005.07.20 01:20
|t/p
|472
|0.14
|136.57
|135.97
|136.57
|2.20
|2728.73
|945
|2005.07.20 01:20
|buy
|473
|0.14
|136.61
|136.19
|136.79
|946
|2005.07.20 09:00
|sell
|474
|0.14
|136.32
|136.74
|136.14
|947
|2005.07.20 12:30
|s/l
|473
|0.14
|136.19
|136.19
|136.79
|-5.15
|2723.58
|948
|2005.07.20 14:00
|t/p
|474
|0.14
|136.14
|136.74
|136.14
|2.21
|2725.79
|949
|2005.07.20 14:00
|sell
|475
|0.14
|136.09
|136.51
|135.91
|950
|2005.07.20 14:43
|s/l
|475
|0.14
|136.51
|136.51
|135.91
|-5.15
|2720.64
|951
|2005.07.20 16:10
|buy
|476
|0.42
|136.69
|136.27
|136.87
|952
|2005.07.20 17:38
|t/p
|476
|0.42
|136.87
|136.27
|136.87
|6.62
|2727.26
|953
|2005.07.20 17:38
|buy
|477
|0.14
|136.91
|136.49
|137.09
|954
|2005.07.20 18:37
|t/p
|477
|0.14
|137.09
|136.49
|137.09
|2.21
|2729.47
|955
|2005.07.20 18:37
|buy
|478
|0.14
|137.12
|136.70
|137.30
|956
|2005.07.21 07:08
|s/l
|478
|0.14
|136.70
|136.70
|137.30
|-5.15
|2724.32
|957
|2005.07.21 07:30
|buy
|479
|0.14
|136.62
|136.20
|136.80
|958
|2005.07.21 08:40
|t/p
|479
|0.14
|136.80
|136.20
|136.80
|2.20
|2726.52
|959
|2005.07.21 08:40
|buy
|480
|0.14
|136.83
|136.41
|137.01
|960
|2005.07.21 10:00
|sell
|481
|0.14
|136.65
|137.07
|136.47
|961
|2005.07.21 10:30
|t/p
|481
|0.14
|136.47
|137.07
|136.47
|2.20
|2728.72
|962
|2005.07.21 10:30
|sell
|482
|0.14
|136.43
|136.85
|136.25
|963
|2005.07.21 10:31
|s/l
|480
|0.14
|136.41
|136.41
|137.01
|-5.15
|2723.57
|964
|2005.07.21 10:33
|buy
|483
|0.14
|136.39
|135.97
|136.57
|965
|2005.07.21 10:38
|t/p
|483
|0.14
|136.57
|135.97
|136.57
|2.20
|2725.77
|966
|2005.07.21 10:38
|buy
|484
|0.14
|136.61
|136.19
|136.79
|967
|2005.07.21 11:00
|t/p
|482
|0.14
|136.25
|136.85
|136.25
|2.21
|2727.98
|968
|2005.07.21 11:00
|s/l
|484
|0.14
|136.19
|136.19
|136.79
|-5.15
|2722.83
|969
|2005.07.21 11:00
|buy
|485
|0.14
|136.20
|135.78
|136.38
|970
|2005.07.21 11:00
|s/l
|485
|0.14
|135.78
|135.78
|136.38
|-5.15
|2717.68
|971
|2005.07.21 11:00
|buy
|486
|0.14
|135.71
|135.29
|135.89
|972
|2005.07.21 11:00
|t/p
|486
|0.14
|135.89
|135.29
|135.89
|2.21
|2719.89
|973
|2005.07.21 11:00
|buy
|487
|0.14
|136.02
|135.60
|136.20
|974
|2005.07.21 11:00
|s/l
|487
|0.14
|135.60
|135.60
|136.20
|-5.15
|2714.74
|975
|2005.07.21 11:00
|buy
|488
|0.14
|135.25
|134.83
|135.43
|976
|2005.07.21 11:04
|t/p
|488
|0.14
|135.43
|134.83
|135.43
|2.21
|2716.95
|977
|2005.07.21 11:04
|buy
|489
|0.14
|135.48
|135.06
|135.66
|978
|2005.07.21 11:06
|t/p
|489
|0.14
|135.66
|135.06
|135.66
|2.21
|2719.16
|979
|2005.07.21 11:06
|buy
|490
|0.14
|135.72
|135.30
|135.90
|980
|2005.07.21 11:07
|t/p
|490
|0.14
|135.90
|135.30
|135.90
|2.21
|2721.37
|981
|2005.07.21 11:07
|buy
|491
|0.14
|135.93
|135.51
|136.11
|982
|2005.07.21 11:08
|t/p
|491
|0.14
|136.11
|135.51
|136.11
|2.21
|2723.58
|983
|2005.07.21 11:08
|buy
|492
|0.14
|136.14
|135.72
|136.32
|984
|2005.07.21 11:09
|t/p
|492
|0.14
|136.32
|135.72
|136.32
|2.21
|2725.79
|985
|2005.07.21 11:09
|buy
|493
|0.14
|136.36
|135.94
|136.54
|986
|2005.07.21 11:20
|s/l
|493
|0.14
|135.94
|135.94
|136.54
|-5.15
|2720.64
|987
|2005.07.21 11:20
|buy
|494
|0.14
|135.97
|135.55
|136.15
|988
|2005.07.21 11:20
|t/p
|494
|0.14
|136.15
|135.55
|136.15
|2.21
|2722.85
|989
|2005.07.21 11:20
|buy
|495
|0.14
|136.18
|135.76
|136.36
|990
|2005.07.21 11:21
|s/l
|495
|0.14
|135.76
|135.76
|136.36
|-5.15
|2717.70
|991
|2005.07.21 11:21
|buy
|496
|0.14
|135.79
|135.37
|135.97
|992
|2005.07.21 11:21
|t/p
|496
|0.14
|135.97
|135.37
|135.97
|2.21
|2719.91
|993
|2005.07.21 11:21
|buy
|497
|0.14
|136.03
|135.61
|136.21
|994
|2005.07.21 11:28
|s/l
|497
|0.14
|135.61
|135.61
|136.21
|-5.15
|2714.76
|995
|2005.07.21 11:28
|buy
|498
|0.14
|135.61
|135.19
|135.79
|996
|2005.07.21 11:29
|s/l
|498
|0.14
|135.19
|135.19
|135.79
|-5.14
|2709.62
|997
|2005.07.21 11:29
|buy
|499
|0.14
|135.13
|134.71
|135.31
|998
|2005.07.21 11:33
|t/p
|499
|0.14
|135.31
|134.71
|135.31
|2.21
|2711.83
|999
|2005.07.21 11:33
|buy
|500
|0.14
|135.34
|134.92
|135.52
|1000
|2005.07.21 11:37
|t/p
|500
|0.14
|135.52
|134.92
|135.52
|2.21
|2714.04
|1001
|2005.07.21 11:37
|buy
|501
|0.14
|135.55
|135.13
|135.73
|1002
|2005.07.21 11:46
|t/p
|501
|0.14
|135.73
|135.13
|135.73
|2.21
|2716.25
|1003
|2005.07.21 11:46
|buy
|502
|0.14
|135.77
|135.35
|135.95
|1004
|2005.07.21 11:50
|s/l
|502
|0.14
|135.35
|135.35
|135.95
|-5.15
|2711.10
|1005
|2005.07.21 11:50
|buy
|503
|0.14
|135.35
|134.93
|135.53
|1006
|2005.07.21 11:50
|t/p
|503
|0.14
|135.53
|134.93
|135.53
|2.20
|2713.30
|1007
|2005.07.21 11:50
|buy
|504
|0.14
|135.56
|135.14
|135.74
|1008
|2005.07.21 11:58
|s/l
|504
|0.14
|135.14
|135.14
|135.74
|-5.15
|2708.15
|1009
|2005.07.21 11:58
|buy
|505
|0.14
|135.16
|134.74
|135.34
|1010
|2005.07.21 11:59
|t/p
|505
|0.14
|135.34
|134.74
|135.34
|2.20
|2710.35
|1011
|2005.07.21 11:59
|buy
|506
|0.14
|135.41
|134.99
|135.59
|1012
|2005.07.21 12:30
|s/l
|506
|0.14
|134.99
|134.99
|135.59
|-5.15
|2705.20
|1013
|2005.07.21 12:30
|buy
|507
|0.14
|135.01
|134.59
|135.19
|1014
|2005.07.21 12:57
|s/l
|507
|0.14
|134.59
|134.59
|135.19
|-5.15
|2700.05
|1015
|2005.07.21 12:57
|buy
|508
|0.14
|134.53
|134.11
|134.71
|1016
|2005.07.21 13:03
|t/p
|508
|0.14
|134.71
|134.11
|134.71
|2.21
|2702.26
|1017
|2005.07.21 13:03
|buy
|509
|0.14
|134.76
|134.34
|134.94
|1018
|2005.07.21 14:54
|s/l
|509
|0.14
|134.34
|134.34
|134.94
|-5.15
|2697.11
|1019
|2005.07.21 14:54
|buy
|510
|0.14
|134.37
|133.95
|134.55
|1020
|2005.07.21 15:24
|s/l
|510
|0.14
|133.95
|133.95
|134.55
|-5.15
|2691.96
|1021
|2005.07.21 15:24
|buy
|511
|0.14
|133.97
|133.55
|134.15
|1022
|2005.07.21 16:30
|t/p
|511
|0.14
|134.15
|133.55
|134.15
|2.20
|2694.16
|1023
|2005.07.21 16:30
|buy
|512
|0.42
|134.19
|133.77
|134.37
|1024
|2005.07.21 17:31
|t/p
|512
|0.42
|134.37
|133.77
|134.37
|6.62
|2700.78
|1025
|2005.07.21 17:31
|buy
|513
|0.14
|134.48
|134.06
|134.66
|1026
|2005.07.21 22:21
|s/l
|513
|0.14
|134.06
|134.06
|134.66
|-5.15
|2695.63
|1027
|2005.07.21 22:21
|buy
|514
|0.14
|134.09
|133.67
|134.27
|1028
|2005.07.21 23:01
|t/p
|514
|0.14
|134.27
|133.67
|134.27
|2.21
|2697.84
|1029
|2005.07.21 23:01
|buy
|515
|0.14
|134.42
|134.00
|134.60
|1030
|2005.07.22 00:00
|t/p
|515
|0.14
|134.60
|134.00
|134.60
|2.20
|2700.04
|1031
|2005.07.22 00:00
|buy
|516
|0.14
|134.72
|134.30
|134.90
|1032
|2005.07.22 00:31
|t/p
|516
|0.14
|134.90
|134.30
|134.90
|2.21
|2702.25
|1033
|2005.07.22 00:31
|buy
|517
|0.14
|134.94
|134.52
|135.12
|1034
|2005.07.22 01:01
|t/p
|517
|0.14
|135.12
|134.52
|135.12
|2.21
|2704.46
|1035
|2005.07.22 01:01
|buy
|518
|0.14
|135.16
|134.74
|135.34
|1036
|2005.07.22 01:17
|s/l
|518
|0.14
|134.74
|134.74
|135.34
|-5.15
|2699.31
|1037
|2005.07.22 01:17
|buy
|519
|0.14
|134.76
|134.34
|134.94
|1038
|2005.07.22 01:29
|t/p
|519
|0.14
|134.94
|134.34
|134.94
|2.21
|2701.52
|1039
|2005.07.22 01:29
|buy
|520
|0.14
|135.13
|134.71
|135.31
|1040
|2005.07.22 02:02
|t/p
|520
|0.14
|135.31
|134.71
|135.31
|2.21
|2703.73
|1041
|2005.07.22 02:02
|buy
|521
|0.14
|135.36
|134.94
|135.54
|1042
|2005.07.22 07:38
|s/l
|521
|0.14
|134.94
|134.94
|135.54
|-5.15
|2698.58
|1043
|2005.07.22 07:38
|buy
|522
|0.14
|134.97
|134.55
|135.15
|1044
|2005.07.22 09:01
|t/p
|522
|0.14
|135.15
|134.55
|135.15
|2.21
|2700.79
|1045
|2005.07.22 10:35
|sell
|523
|0.14
|134.80
|135.22
|134.62
|1046
|2005.07.22 13:31
|buy
|524
|0.14
|134.63
|134.21
|134.81
|1047
|2005.07.22 13:31
|t/p
|523
|0.14
|134.62
|135.22
|134.62
|2.20
|2702.99
|1048
|2005.07.22 13:42
|t/p
|524
|0.14
|134.81
|134.21
|134.81
|2.21
|2705.20
|1049
|2005.07.22 13:42
|buy
|525
|0.14
|134.87
|134.45
|135.05
|1050
|2005.07.22 13:45
|t/p
|525
|0.14
|135.05
|134.45
|135.05
|2.21
|2707.41
|1051
|2005.07.22 13:45
|buy
|526
|0.14
|135.08
|134.66
|135.26
|1052
|2005.07.22 13:59
|s/l
|526
|0.14
|134.66
|134.66
|135.26
|-5.15
|2702.26
|1053
|2005.07.22 13:59
|buy
|527
|0.14
|134.61
|134.19
|134.79
|1054
|2005.07.22 15:30
|s/l
|527
|0.14
|134.19
|134.19
|134.79
|-5.14
|2697.12
|1055
|2005.07.22 15:30
|buy
|528
|0.14
|134.22
|133.80
|134.40
|1056
|2005.07.22 16:41
|t/p
|528
|0.14
|134.40
|133.80
|134.40
|2.21
|2699.33
|1057
|2005.07.22 16:41
|buy
|529
|0.42
|134.43
|134.01
|134.61
|1058
|2005.07.25 06:01
|t/p
|529
|0.42
|134.61
|134.01
|134.61
|6.62
|2705.95
|1059
|2005.07.25 08:00
|sell
|530
|0.14
|134.71
|135.13
|134.53
|1060
|2005.07.25 08:31
|buy
|531
|0.14
|134.84
|134.42
|135.02
|1061
|2005.07.25 11:00
|t/p
|531
|0.14
|135.02
|134.42
|135.02
|2.21
|2708.16
|1062
|2005.07.25 11:00
|buy
|532
|0.14
|135.10
|134.68
|135.28
|1063
|2005.07.25 11:30
|s/l
|530
|0.14
|135.13
|135.13
|134.53
|-5.15
|2703.01
|1064
|2005.07.25 14:32
|s/l
|532
|0.14
|134.68
|134.68
|135.28
|-5.15
|2697.86
|1065
|2005.07.25 14:32
|buy
|533
|0.14
|134.71
|134.29
|134.89
|1066
|2005.07.25 18:03
|s/l
|533
|0.14
|134.29
|134.29
|134.89
|-5.15
|2692.71
|1067
|2005.07.25 18:03
|buy
|534
|0.14
|134.32
|133.90
|134.50
|1068
|2005.07.25 19:48
|t/p
|534
|0.14
|134.50
|133.90
|134.50
|2.21
|2694.92
|1069
|2005.07.25 19:48
|buy
|535
|0.14
|134.53
|134.11
|134.71
|1070
|2005.07.26 04:08
|t/p
|535
|0.14
|134.71
|134.11
|134.71
|2.21
|2697.13
|1071
|2005.07.26 08:08
|sell
|536
|0.14
|134.67
|135.09
|134.49
|1072
|2005.07.26 14:47
|s/l
|536
|0.14
|135.09
|135.09
|134.49
|-5.15
|2691.98
|1073
|2005.07.26 14:57
|buy
|537
|0.14
|135.14
|134.72
|135.32
|1074
|2005.07.27 01:15
|t/p
|537
|0.14
|135.32
|134.72
|135.32
|2.21
|2694.19
|1075
|2005.07.27 08:00
|sell
|538
|0.14
|135.03
|135.45
|134.85
|1076
|2005.07.27 10:00
|buy
|539
|0.14
|134.91
|134.49
|135.09
|1077
|2005.07.27 10:47
|t/p
|539
|0.14
|135.09
|134.49
|135.09
|2.21
|2696.40
|1078
|2005.07.27 17:39
|s/l
|538
|0.14
|135.45
|135.45
|134.85
|-5.15
|2691.25
|1079
|2005.07.27 17:39
|sell
|540
|0.14
|135.42
|135.84
|135.24
|1080
|2005.07.27 18:03
|buy
|541
|0.14
|135.52
|135.10
|135.70
|1081
|2005.07.27 19:07
|t/p
|541
|0.14
|135.70
|135.10
|135.70
|2.21
|2693.46
|1082
|2005.07.27 19:07
|buy
|542
|0.14
|135.75
|135.33
|135.93
|1083
|2005.07.27 23:13
|s/l
|542
|0.14
|135.33
|135.33
|135.93
|-5.15
|2688.31
|1084
|2005.07.28 08:07
|s/l
|540
|0.14
|135.84
|135.84
|135.24
|-5.15
|2683.16
|1085
|2005.07.28 09:28
|buy
|543
|0.14
|136.14
|135.72
|136.32
|1086
|2005.07.28 13:30
|s/l
|543
|0.14
|135.72
|135.72
|136.32
|-5.15
|2678.01
|1087
|2005.07.28 13:30
|buy
|544
|0.14
|135.75
|135.33
|135.93
|1088
|2005.07.28 14:00
|sell
|545
|0.14
|135.80
|136.22
|135.62
|1089
|2005.07.28 15:03
|t/p
|544
|0.14
|135.93
|135.33
|135.93
|2.21
|2680.22
|1090
|2005.07.28 15:20
|s/l
|545
|0.14
|136.22
|136.22
|135.62
|-5.15
|2675.07
|1091
|2005.07.28 15:21
|buy
|546
|0.14
|136.26
|135.84
|136.44
|1092
|2005.07.28 16:30
|sell
|547
|0.42
|136.03
|136.45
|135.85
|1093
|2005.07.29 06:00
|s/l
|546
|0.14
|135.84
|135.84
|136.44
|-5.15
|2669.92
|1094
|2005.07.29 06:00
|t/p
|547
|0.42
|135.85
|136.45
|135.85
|6.62
|2676.54