Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v1_0

SymbolEURJPYm (Euro vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.10 00:30 - 2006.07.11 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_Length=10; MA_Timeframe=15; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=false; SafePipsMinutes=240; SafePipsDistance=60; Percent=0.05; SafeArea=50; Risk=5; TakeProfit=18; StopLoss=42; TrailingStop=0; UseCloseSignal=true; TradeFrom1=8; TradeUntil1=12; TradeFrom2=13; TradeUntil2=15; TradeFrom3=16; TradeUntil3=18; TradeFrom4=19; TradeUntil4=22; WantToGamble=true; GambleFrom=16; GambleUntil=17; GambleFactor=3; UseSurf=true; UseDivergence=false; Fast_Period=23; Slow_Period=84; DVBuySell=0.0011; DVStayOut=0.0079;
Bars in test16349Ticks modelled2820050Modelling quality38.35%
Initial deposit3000.00
Total net profit0.00Gross profit0.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff0.00
Absolute drawdown3000.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades0Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)0 (0.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade0.00loss trade0.00
Averageprofit trade0.00loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)0 (0.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)0.00 (0)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins0consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.10 02:31buy10.15139.80139.38139.98
22005.03.10 11:30sell20.15139.63140.05139.45
32005.03.10 13:00t/p20.15139.45140.05139.452.373002.37
42005.03.10 13:00sell30.15139.42139.84139.24
52005.03.10 17:11s/l30.15139.84139.84139.24-5.522996.85
62005.03.10 19:00sell40.15139.71140.13139.53
72005.03.11 12:30t/p40.15139.53140.13139.532.362999.21
82005.03.11 13:30sell50.15139.55139.97139.37
92005.03.11 15:02s/l50.15139.97139.97139.37-5.512993.70
102005.03.11 16:01t/p10.15139.98139.38139.982.372996.07
112005.03.11 17:30sell60.15139.86140.28139.68
122005.03.13 23:22buy70.15140.13139.71140.31
132005.03.13 23:53s/l60.15140.28140.28139.68-5.522990.55
142005.03.14 00:20t/p70.15140.31139.71140.312.362992.91
152005.03.14 00:20buy80.15140.35139.93140.53
162005.03.14 01:27t/p80.15140.53139.93140.532.362995.27
172005.03.14 01:27buy90.15140.56140.14140.74
182005.03.14 08:00sell100.15140.33140.75140.15
192005.03.14 11:35s/l90.15140.14140.14140.74-5.522989.75
202005.03.14 12:00t/p100.15140.15140.75140.152.362992.11
212005.03.14 12:00buy110.15140.12139.70140.30
222005.03.14 14:41t/p110.15140.30139.70140.302.362994.47
232005.03.14 14:41buy120.15140.33139.91140.51
242005.03.14 19:00sell130.15140.26140.68140.08
252005.03.14 23:00t/p130.15140.08140.68140.082.362996.83
262005.03.14 23:38s/l120.15139.91139.91140.51-5.522991.31
272005.03.15 00:37buy140.15139.85139.43140.03
282005.03.15 03:32t/p140.15140.03139.43140.032.362993.67
292005.03.15 08:00sell150.15139.97140.39139.79
302005.03.15 11:01t/p150.15139.79140.39139.792.362996.03
312005.03.15 11:01sell160.15139.75140.17139.57
322005.03.15 11:16buy170.15139.65139.23139.83
332005.03.15 13:12t/p160.15139.57140.17139.572.362998.39
342005.03.15 13:42s/l170.15139.23139.23139.83-5.512992.88
352005.03.15 13:42buy180.15139.25138.83139.43
362005.03.15 21:20sell190.15139.05139.47138.87
372005.03.16 02:14t/p190.15138.87139.47138.872.362995.24
382005.03.16 02:15s/l180.15138.83138.83139.43-5.522989.72
392005.03.16 08:34sell200.15139.29139.71139.11
402005.03.16 09:09t/p200.15139.11139.71139.112.362992.08
412005.03.16 09:09sell210.15139.07139.49138.89
422005.03.16 12:31s/l210.15139.49139.49138.89-5.522986.56
432005.03.16 12:31buy220.15139.66139.24139.84
442005.03.16 13:58t/p220.15139.84139.24139.842.372988.93
452005.03.16 13:58buy230.15139.89139.47140.07
462005.03.16 21:01sell240.15139.67140.09139.49
472005.03.17 23:01s/l240.15140.09140.09139.49-5.522983.41
482005.03.17 23:03t/p230.15140.07139.47140.072.362985.77
492005.03.18 07:30buy250.15139.54139.12139.72
502005.03.18 07:49t/p250.15139.72139.12139.722.362988.13
512005.03.18 07:49buy260.15139.76139.34139.94
522005.03.18 12:01s/l260.15139.34139.34139.94-5.522982.61
532005.03.18 12:01buy270.15139.37138.95139.55
542005.03.18 19:30sell280.15139.37139.79139.19
552005.03.21 02:17t/p280.15139.19139.79139.192.362984.97
562005.03.21 06:34s/l270.15138.95138.95139.55-5.512979.46
572005.03.21 06:54buy290.15138.87138.45139.05
582005.03.21 08:01t/p290.15139.05138.45139.052.362981.82
592005.03.21 10:00sell300.15139.04139.46138.86
602005.03.21 13:22t/p300.15138.86139.46138.862.362984.18
612005.03.21 13:22sell310.15138.81139.23138.63
622005.03.21 14:31buy320.15138.66138.24138.84
632005.03.21 14:31t/p310.15138.63139.23138.632.372986.55
642005.03.22 05:45s/l320.15138.24138.24138.84-5.522981.03
652005.03.22 08:30sell330.15138.35138.77138.17
662005.03.22 16:26s/l330.15138.77138.77138.17-5.512975.52
672005.03.22 17:00sell340.15138.66139.08138.48
682005.03.22 18:02t/p340.15138.48139.08138.482.372977.89
692005.03.22 18:15buy350.15138.18137.76138.36
702005.03.22 18:16t/p350.15138.36137.76138.362.372980.26
712005.03.22 18:16buy360.15138.60138.18138.78
722005.03.22 18:25t/p360.15138.78138.18138.782.362982.62
732005.03.22 18:25buy370.15138.85138.43139.03
742005.03.22 18:29s/l370.15138.43138.43139.03-5.512977.11
752005.03.22 18:29buy380.15138.31137.89138.49
762005.03.22 18:44s/l380.15137.89137.89138.49-5.522971.59
772005.03.22 18:44buy390.15137.92137.50138.10
782005.03.22 18:45t/p390.15138.10137.50138.102.362973.95
792005.03.22 18:45buy400.15138.22137.80138.40
802005.03.22 18:56t/p400.15138.40137.80138.402.362976.31
812005.03.22 18:56buy410.15138.43138.01138.61
822005.03.22 18:59s/l410.15138.01138.01138.61-5.522970.79
832005.03.22 18:59buy420.15138.03137.61138.21
842005.03.22 19:25t/p420.15138.21137.61138.212.372973.16
852005.03.22 19:25buy430.15138.24137.82138.42
862005.03.22 23:53s/l430.15137.82137.82138.42-5.522967.64
872005.03.22 23:53buy440.15137.82137.40138.00
882005.03.23 00:46t/p440.15138.00137.40138.002.372970.01
892005.03.23 00:46buy450.15138.03137.61138.21
902005.03.23 05:51s/l450.15137.61137.61138.21-5.512964.50
912005.03.23 08:25sell460.15137.57137.99137.39
922005.03.23 12:49t/p460.15137.39137.99137.392.362966.86
932005.03.23 12:50buy470.15137.36136.94137.54
942005.03.23 12:59t/p470.15137.54136.94137.542.372969.23
952005.03.23 12:59buy480.15137.58137.16137.76
962005.03.23 16:00sell490.45137.49137.91137.31
972005.03.23 16:31t/p480.15137.76137.16137.762.372971.60
982005.03.24 00:01s/l490.45137.91137.91137.31-16.552955.05
992005.03.24 06:28buy500.15138.18137.76138.36
1002005.03.24 06:57t/p500.15138.36137.76138.362.372957.42
1012005.03.24 06:57buy510.15138.39137.97138.57
1022005.03.24 12:30s/l510.15137.97137.97138.57-5.522951.90
1032005.03.24 12:30buy520.15138.00137.58138.18
1042005.03.24 16:00s/l520.15137.58137.58138.18-5.522946.38
1052005.03.24 16:00buy530.45137.61137.19137.79
1062005.03.25 06:31t/p530.45137.79137.19137.797.092953.47
1072005.03.25 10:00sell540.15137.81138.23137.63
1082005.03.28 05:22s/l540.15138.23138.23137.63-5.512947.96
1092005.03.28 05:27buy550.15138.27137.85138.45
1102005.03.28 08:00sell560.15138.02138.44137.84
1112005.03.28 12:30s/l550.15137.85137.85138.45-5.512942.45
1122005.03.28 12:30t/p560.15137.84138.44137.842.362944.81
1132005.03.28 12:36buy570.15137.66137.24137.84
1142005.03.28 12:42t/p570.15137.84137.24137.842.372947.18
1152005.03.28 12:42buy580.15137.87137.45138.05
1162005.03.28 13:00sell590.15137.79138.21137.61
1172005.03.28 15:16t/p580.15138.05137.45138.052.362949.54
1182005.03.28 16:13s/l590.15138.21138.21137.61-5.522944.02
1192005.03.28 16:38buy600.45138.27137.85138.45
1202005.03.28 20:30sell610.15138.06138.48137.88
1212005.03.28 23:31s/l610.15138.48138.48137.88-5.512938.51
1222005.03.28 23:33t/p600.45138.45137.85138.457.102945.61
1232005.03.28 23:35buy620.15138.57138.15138.75
1242005.03.29 08:00sell630.15138.59139.01138.41
1252005.03.29 13:41t/p620.15138.75138.15138.752.362947.97
1262005.03.29 17:36s/l630.15139.01139.01138.41-5.522942.45
1272005.03.29 17:54buy640.15139.07138.65139.25
1282005.03.29 20:00sell650.15138.93139.35138.75
1292005.03.30 02:00t/p650.15138.75139.35138.752.372944.82
1302005.03.30 08:05t/p640.15139.25138.65139.252.372947.19
1312005.03.30 08:09buy660.15139.33138.91139.51
1322005.03.30 11:30sell670.15138.99139.41138.81
1332005.03.30 15:00s/l660.15138.91138.91139.51-5.522941.67
1342005.03.30 21:05t/p670.15138.81139.41138.812.362944.03
1352005.03.30 21:30sell680.15138.93139.35138.75
1362005.03.30 23:02t/p680.15138.75139.35138.752.372946.40
1372005.03.31 00:01buy690.15138.57138.15138.75
1382005.03.31 00:11t/p690.15138.75138.15138.752.362948.76
1392005.03.31 00:11buy700.15138.78138.36138.96
1402005.03.31 00:32s/l700.15138.36138.36138.96-5.512943.25
1412005.03.31 00:32buy710.15138.39137.97138.57
1422005.03.31 02:36t/p710.15138.57137.97138.572.372945.62
1432005.03.31 02:36buy720.15138.61138.19138.79
1442005.03.31 08:00sell730.15138.49138.91138.31
1452005.03.31 13:01t/p720.15138.79138.19138.792.372947.99
1462005.03.31 13:31s/l730.15138.91138.91138.31-5.512942.48
1472005.03.31 13:31buy740.15139.01138.59139.19
1482005.03.31 20:30sell750.15138.86139.28138.68
1492005.03.31 22:49t/p740.15139.19138.59139.192.362944.84
1502005.03.31 22:50s/l750.15139.28139.28138.68-5.512939.33
1512005.04.01 08:00sell760.15139.08139.50138.90
1522005.04.01 11:30t/p760.15138.90139.50138.902.372941.70
1532005.04.01 12:00buy770.15138.85138.43139.03
1542005.04.01 12:17t/p770.15139.03138.43139.032.372944.07
1552005.04.01 12:17buy780.15139.06138.64139.24
1562005.04.01 12:46t/p780.15139.24138.64139.242.372946.44
1572005.04.01 12:46buy790.15139.29138.87139.47
1582005.04.01 13:38s/l790.15138.87138.87139.47-5.512940.93
1592005.04.01 14:00sell800.15138.92139.34138.74
1602005.04.01 14:00buy810.15138.80138.38138.98
1612005.04.01 14:00t/p800.15138.74139.34138.742.362943.29
1622005.04.01 14:15t/p810.15138.98138.38138.982.362945.65
1632005.04.01 14:15buy820.15139.02138.60139.20
1642005.04.01 14:24s/l820.15138.60138.60139.20-5.522940.13
1652005.04.01 14:24buy830.15138.63138.21138.81
1662005.04.01 14:27t/p830.15138.81138.21138.812.372942.50
1672005.04.01 14:27buy840.15138.88138.46139.06
1682005.04.04 07:01t/p840.15139.06138.46139.062.362944.86
1692005.04.04 09:09sell850.15139.02139.44138.84
1702005.04.05 07:03s/l850.15139.44139.44138.84-5.512939.35
1712005.04.05 08:00sell860.15139.40139.82139.22
1722005.04.05 09:36t/p860.15139.22139.82139.222.372941.72
1732005.04.05 09:36sell870.15139.19139.61139.01
1742005.04.06 01:00t/p870.15139.01139.61139.012.362944.08
1752005.04.06 09:30buy880.15139.52139.10139.70
1762005.04.06 10:00t/p880.15139.70139.10139.702.372946.45
1772005.04.06 10:00buy890.15139.75139.33139.93
1782005.04.06 17:20t/p890.15139.93139.33139.932.362948.81
1792005.04.06 19:00sell900.15139.79140.21139.61
1802005.04.07 18:09t/p900.15139.61140.21139.612.362951.17
1812005.04.07 19:00sell910.15139.64140.06139.46
1822005.04.07 23:33t/p910.15139.46140.06139.462.362953.53
1832005.04.07 23:53buy920.15139.41138.99139.59
1842005.04.08 08:00sell930.15139.30139.72139.12
1852005.04.08 14:31t/p920.15139.59138.99139.592.362955.89
1862005.04.08 15:01s/l930.15139.72139.72139.12-5.522950.37
1872005.04.08 15:01buy940.15139.91139.49140.09
1882005.04.08 15:12s/l940.15139.49139.49140.09-5.522944.85
1892005.04.08 15:12buy950.15139.52139.10139.70
1902005.04.08 15:27t/p950.15139.70139.10139.702.372947.22
1912005.04.08 15:27buy960.15139.74139.32139.92
1922005.04.08 16:01t/p960.15139.92139.32139.922.372949.59
1932005.04.08 16:01buy970.45140.09139.67140.27
1942005.04.11 08:00sell980.15139.84140.26139.66
1952005.04.11 14:00s/l970.45139.67139.67140.27-16.552933.04
1962005.04.11 14:31t/p980.15139.66140.26139.662.372935.41
1972005.04.11 14:31sell990.15139.63140.05139.45
1982005.04.11 16:09s/l990.15140.05140.05139.45-5.512929.90
1992005.04.11 17:30sell1000.15139.94140.36139.76
2002005.04.11 23:11t/p1000.15139.76140.36139.762.362932.26
2012005.04.12 08:48sell1010.15139.86140.28139.68
2022005.04.12 12:44t/p1010.15139.68140.28139.682.362934.62
2032005.04.12 13:00sell1020.15139.68140.10139.50
2042005.04.12 14:41t/p1020.15139.50140.10139.502.372936.99
2052005.04.12 14:41sell1030.15139.47139.89139.29
2062005.04.12 15:09buy1040.15139.42139.00139.60
2072005.04.12 18:17t/p1040.15139.60139.00139.602.372939.36
2082005.04.12 18:17buy1050.15139.63139.21139.81
2092005.04.12 18:25t/p1030.15139.29139.89139.292.372941.73
2102005.04.12 18:55s/l1050.15139.21139.21139.81-5.522936.21
2112005.04.12 18:55buy1060.15139.24138.82139.42
2122005.04.13 01:23s/l1060.15138.82138.82139.42-5.522930.69
2132005.04.13 01:23buy1070.15138.85138.43139.03
2142005.04.13 08:30sell1080.15138.82139.24138.64
2152005.04.13 11:11t/p1080.15138.64139.24138.642.362933.05
2162005.04.13 11:11sell1090.15138.60139.02138.42
2172005.04.13 13:13s/l1070.15138.43138.43139.03-5.512927.54
2182005.04.13 13:14t/p1090.15138.42139.02138.422.362929.90
2192005.04.13 13:14sell1100.15138.38138.80138.20
2202005.04.13 13:17buy1110.15138.36137.94138.54
2212005.04.13 15:01t/p1110.15138.54137.94138.542.362932.26
2222005.04.13 15:01buy1120.15138.63138.21138.81
2232005.04.14 03:02s/l1100.15138.80138.80138.20-5.522926.74
2242005.04.14 03:31t/p1120.15138.81138.21138.812.372929.11
2252005.04.14 08:00sell1130.15138.67139.09138.49
2262005.04.14 10:32t/p1130.15138.49139.09138.492.362931.47
2272005.04.14 10:32sell1140.15138.42138.84138.24
2282005.04.15 07:30s/l1140.15138.84138.84138.24-5.512925.96
2292005.04.15 08:00buy1150.15139.22138.80139.40
2302005.04.15 13:00sell1160.15139.11139.53138.93
2312005.04.15 13:01t/p1160.15138.93139.53138.932.362928.32
2322005.04.15 13:01sell1170.15138.90139.32138.72
2332005.04.15 14:21s/l1170.15139.32139.32138.72-5.522922.80
2342005.04.15 16:30sell1180.45139.14139.56138.96
2352005.04.17 23:00t/p1180.45138.96139.56138.967.092929.89
2362005.04.17 23:30s/l1150.15138.80138.80139.40-5.512924.38
2372005.04.18 07:04buy1190.15139.44139.02139.62
2382005.04.18 07:34t/p1190.15139.62139.02139.622.372926.75
2392005.04.18 07:34buy1200.15139.65139.23139.83
2402005.04.18 13:21t/p1200.15139.83139.23139.832.372929.12
2412005.04.18 13:21buy1210.15139.87139.45140.05
2422005.04.18 17:00sell1220.15139.89140.31139.71
2432005.04.19 04:00t/p1220.15139.71140.31139.712.362931.48
2442005.04.19 08:00sell1230.15139.54139.96139.36
2452005.04.19 09:00s/l1210.15139.45139.45140.05-5.512925.97
2462005.04.19 16:20t/p1230.15139.36139.96139.362.372928.34
2472005.04.19 16:20sell1240.45139.32139.74139.14
2482005.04.20 00:01s/l1240.45139.74139.74139.14-16.552911.79
2492005.04.20 08:00sell1250.15139.45139.87139.27
2502005.04.20 18:08s/l1250.15139.87139.87139.27-5.522906.27
2512005.04.20 19:00sell1260.15139.77140.19139.59
2522005.04.21 09:36s/l1260.15140.19140.19139.59-5.512900.76
2532005.04.21 10:16buy1270.15140.39139.97140.57
2542005.04.21 15:00s/l1270.15139.97139.97140.57-5.512895.25
2552005.04.21 15:00buy1280.15140.00139.58140.18
2562005.04.21 15:09t/p1280.15140.18139.58140.182.362897.61
2572005.04.21 15:09buy1290.15140.21139.79140.39
2582005.04.21 15:22t/p1290.15140.39139.79140.392.362899.97
2592005.04.21 15:22buy1300.15140.43140.01140.61
2602005.04.21 15:29s/l1300.15140.01140.01140.61-5.522894.45
2612005.04.21 15:29buy1310.15139.99139.57140.17
2622005.04.21 16:00s/l1310.15139.57139.57140.17-5.522888.93
2632005.04.21 16:00buy1320.45139.42139.00139.60
2642005.04.21 16:08t/p1320.45139.60139.00139.607.102896.03
2652005.04.21 16:08buy1330.45139.67139.25139.85
2662005.04.21 16:26t/p1330.45139.85139.25139.857.092903.12
2672005.04.21 16:26buy1340.45139.88139.46140.06
2682005.04.21 16:29s/l1340.45139.46139.46140.06-16.552886.57
2692005.04.21 16:29buy1350.45139.47139.05139.65
2702005.04.21 17:26t/p1350.45139.65139.05139.657.102893.67
2712005.04.21 17:26buy1360.15139.68139.26139.86
2722005.04.22 00:00s/l1360.15139.26139.26139.86-5.522888.15
2732005.04.22 08:00sell1370.15139.09139.51138.91
2742005.04.22 10:15t/p1370.15138.91139.51138.912.372890.52
2752005.04.22 10:15sell1380.15138.88139.30138.70
2762005.04.22 11:19buy1390.15138.80138.38138.98
2772005.04.22 12:01t/p1390.15138.98138.38138.982.362892.88
2782005.04.22 12:01buy1400.15139.02138.60139.20
2792005.04.22 13:16t/p1380.15138.70139.30138.702.372895.25
2802005.04.22 13:27s/l1400.15138.60138.60139.20-5.522889.73
2812005.04.22 13:27buy1410.15138.63138.21138.81
2822005.04.22 16:24s/l1410.15138.21138.21138.81-5.512884.22
2832005.04.22 16:24buy1420.45138.24137.82138.42
2842005.04.22 18:31t/p1420.45138.42137.82138.427.102891.32
2852005.04.22 18:31buy1430.15138.46138.04138.64
2862005.04.24 23:00s/l1430.15138.04138.04138.64-5.522885.80
2872005.04.24 23:00buy1440.15137.89137.47138.07
2882005.04.25 08:00sell1450.15137.64138.06137.46
2892005.04.25 08:48s/l1440.15137.47137.47138.07-5.512880.29
2902005.04.25 08:48t/p1450.15137.46138.06137.462.362882.65
2912005.04.25 08:48buy1460.15137.45137.03137.63
2922005.04.25 14:25s/l1460.15137.03137.03137.63-5.512877.14
2932005.04.25 14:25buy1470.15137.06136.64137.24
2942005.04.25 14:31t/p1470.15137.24136.64137.242.362879.50
2952005.04.25 14:31buy1480.15137.27136.85137.45
2962005.04.25 16:51sell1490.45137.07137.49136.89
2972005.04.25 20:31t/p1480.15137.45136.85137.452.362881.86
2982005.04.25 20:31s/l1490.45137.49137.49136.89-16.552865.31
2992005.04.25 21:04sell1500.15137.36137.78137.18
3002005.04.26 21:07s/l1500.15137.78137.78137.18-5.512859.80
3012005.04.27 06:01buy1510.15137.34136.92137.52
3022005.04.27 12:39t/p1510.15137.52136.92137.522.362862.16
3032005.04.27 12:39buy1520.15137.55137.13137.73
3042005.04.27 13:30sell1530.15137.44137.86137.26
3052005.04.27 14:30t/p1530.15137.26137.86137.262.372864.53
3062005.04.27 14:30sell1540.15137.23137.65137.05
3072005.04.27 15:19s/l1520.15137.13137.13137.73-5.522859.01
3082005.04.27 18:01t/p1540.15137.05137.65137.052.372861.38
3092005.04.27 18:01buy1550.15136.98136.56137.16
3102005.04.28 00:01t/p1550.15137.16136.56137.162.362863.74
3112005.04.28 00:01buy1560.15137.36136.94137.54
3122005.04.28 02:05s/l1560.15136.94136.94137.54-5.522858.22
3132005.04.28 02:05buy1570.15136.94136.52137.12
3142005.04.28 09:00sell1580.15136.81137.23136.63
3152005.04.28 10:40t/p1580.15136.63137.23136.632.362860.58
3162005.04.28 10:40sell1590.15136.60137.02136.42
3172005.04.28 12:37s/l1570.15136.52136.52137.12-5.512855.07
3182005.04.29 05:07t/p1590.15136.42137.02136.422.362857.43
3192005.04.29 05:58buy1600.15136.38135.96136.56
3202005.04.29 06:30t/p1600.15136.56135.96136.562.362859.79
3212005.04.29 06:30buy1610.15136.70136.28136.88
3222005.04.29 07:55s/l1610.15136.28136.28136.88-5.522854.27
3232005.04.29 07:55buy1620.15136.30135.88136.48
3242005.04.29 08:31t/p1620.15136.48135.88136.482.362856.63
3252005.04.29 08:31buy1630.15136.54136.12136.72
3262005.04.29 09:28s/l1630.15136.12136.12136.72-5.522851.11
3272005.04.29 09:28buy1640.15136.14135.72136.32
3282005.04.29 09:31t/p1640.15136.32135.72136.322.362853.47
3292005.04.29 09:31buy1650.15136.37135.95136.55
3302005.04.29 13:05s/l1650.15135.95135.95136.55-5.522847.95
3312005.04.29 13:05buy1660.15135.97135.55136.15
3322005.04.29 14:56s/l1660.15135.55135.55136.15-5.522842.43
3332005.04.29 14:56buy1670.15135.58135.16135.76
3342005.04.29 16:27s/l1670.15135.16135.16135.76-5.522836.91
3352005.04.29 16:27buy1680.45135.18134.76135.36
3362005.05.02 01:31t/p1680.45135.36134.76135.367.102844.01
3372005.05.02 01:31buy1690.15135.39134.97135.57
3382005.05.02 10:01t/p1690.15135.57134.97135.572.372846.38
3392005.05.02 11:30sell1700.15135.57135.99135.39
3402005.05.02 12:34t/p1700.15135.39135.99135.392.372848.75
3412005.05.02 13:00sell1710.15135.23135.65135.05
3422005.05.02 14:07t/p1710.15135.05135.65135.052.362851.11
3432005.05.02 14:07buy1720.15135.03134.61135.21
3442005.05.03 06:30t/p1720.15135.21134.61135.212.372853.48
3452005.05.03 08:00sell1730.15135.10135.52134.92
3462005.05.03 14:09s/l1730.15135.52135.52134.92-5.522847.96
3472005.05.03 14:27buy1740.15135.61135.19135.79
3482005.05.03 16:30sell1750.45135.49135.91135.31
3492005.05.03 18:06t/p1750.45135.31135.91135.317.102855.06
3502005.05.03 18:30s/l1740.15135.19135.19135.79-5.512849.55
3512005.05.03 19:00sell1760.15135.14135.56134.96
3522005.05.04 00:00buy1770.15135.09134.67135.27
3532005.05.04 01:30t/p1770.15135.27134.67135.272.372851.92
3542005.05.04 01:30buy1780.15135.30134.88135.48
3552005.05.04 01:36t/p1780.15135.48134.88135.482.372854.29
3562005.05.04 01:36buy1790.15135.53135.11135.71
3572005.05.04 01:43s/l1760.15135.56135.56134.96-5.512848.78
3582005.05.04 01:46t/p1790.15135.71135.11135.712.372851.15
3592005.05.04 01:46buy1800.15135.74135.32135.92
3602005.05.04 01:57s/l1800.15135.32135.32135.92-5.522845.63
3612005.05.04 01:57buy1810.15135.35134.93135.53
3622005.05.04 01:59t/p1810.15135.53134.93135.532.362847.99
3632005.05.04 01:59buy1820.15135.77135.35135.95
3642005.05.04 08:31s/l1820.15135.35135.35135.95-5.512842.48
3652005.05.04 08:31buy1830.15135.38134.96135.56
3662005.05.04 09:00sell1840.15135.42135.84135.24
3672005.05.04 11:00t/p1840.15135.24135.84135.242.372844.85
3682005.05.04 11:00sell1850.15135.20135.62135.02
3692005.05.04 12:37t/p1850.15135.02135.62135.022.372847.22
3702005.05.04 12:41s/l1830.15134.96134.96135.56-5.522841.70
3712005.05.04 12:41buy1860.15134.99134.57135.17
3722005.05.04 13:31t/p1860.15135.17134.57135.172.362844.06
3732005.05.04 13:31buy1870.15135.24134.82135.42
3742005.05.04 15:30t/p1870.15135.42134.82135.422.372846.43
3752005.05.04 15:30buy1880.15135.48135.06135.66
3762005.05.05 08:04sell1890.15135.28135.70135.10
3772005.05.05 15:41s/l1880.15135.06135.06135.66-5.522840.91
3782005.05.05 15:41t/p1890.15135.10135.70135.102.372843.28
3792005.05.05 16:00sell1900.45135.04135.46134.86
3802005.05.05 16:40buy1910.45134.98134.56135.16
3812005.05.05 16:50t/p1910.45135.16134.56135.167.102850.38
3822005.05.05 16:50buy1920.45135.21134.79135.39
3832005.05.05 21:14t/p1920.45135.39134.79135.397.092857.47
3842005.05.05 21:43s/l1900.45135.46135.46134.86-16.552840.92
3852005.05.06 00:10buy1930.15135.54135.12135.72
3862005.05.06 08:30sell1940.15135.61136.03135.43
3872005.05.06 12:23t/p1930.15135.72135.12135.722.372843.29
3882005.05.06 12:30t/p1940.15135.43136.03135.432.362845.65
3892005.05.06 12:30buy1950.15135.15134.73135.33
3902005.05.06 12:39t/p1950.15135.33134.73135.332.372848.02
3912005.05.06 12:39buy1960.15135.36134.94135.54
3922005.05.06 12:52t/p1960.15135.54134.94135.542.362850.38
3932005.05.06 12:52buy1970.15135.59135.17135.77
3942005.05.06 12:59s/l1970.15135.17135.17135.77-5.522844.86
3952005.05.06 12:59buy1980.15134.99134.57135.17
3962005.05.06 14:28s/l1980.15134.57134.57135.17-5.522839.34
3972005.05.06 14:28buy1990.15134.60134.18134.78
3982005.05.08 23:00t/p1990.15134.78134.18134.782.362841.70
3992005.05.08 23:33buy2000.15135.02134.60135.20
4002005.05.09 09:32t/p2000.15135.20134.60135.202.372844.07
4012005.05.09 10:00buy2010.15135.51135.09135.69
4022005.05.09 16:00sell2020.45135.49135.91135.31
4032005.05.09 20:46t/p2010.15135.69135.09135.692.362846.43
4042005.05.09 21:15s/l2020.45135.91135.91135.31-16.542829.89
4052005.05.09 21:15buy2030.15135.91135.49136.09
4062005.05.10 08:00sell2040.15135.74136.16135.56
4072005.05.11 06:00t/p2030.15136.09135.49136.092.372832.26
4082005.05.11 06:00s/l2040.15136.16136.16135.56-5.512826.75
4092005.05.11 08:00sell2050.15136.09136.51135.91
4102005.05.11 08:00t/p2050.15135.91136.51135.912.372829.12
4112005.05.11 08:00sell2060.15135.73136.15135.55
4122005.05.11 08:05buy2070.15135.62135.20135.80
4132005.05.11 08:05t/p2070.15135.80135.20135.802.372831.49
4142005.05.11 08:05buy2080.15135.86135.44136.04
4152005.05.11 08:06t/p2060.15135.55136.15135.552.372833.86
4162005.05.11 08:06s/l2080.15135.44135.44136.04-5.522828.34
4172005.05.11 08:06buy2090.15135.47135.05135.65
4182005.05.11 08:08t/p2090.15135.65135.05135.652.372830.71
4192005.05.11 08:08buy2100.15135.83135.41136.01
4202005.05.11 08:26t/p2100.15136.01135.41136.012.372833.08
4212005.05.11 08:26buy2110.15136.05135.63136.23
4222005.05.11 08:29s/l2110.15135.63135.63136.23-5.512827.57
4232005.05.11 08:29buy2120.15135.50135.08135.68
4242005.05.11 08:35s/l2120.15135.08135.08135.68-5.522822.05
4252005.05.11 08:35buy2130.15135.10134.68135.28
4262005.05.11 08:37t/p2130.15135.28134.68135.282.372824.42
4272005.05.11 08:37buy2140.15135.31134.89135.49
4282005.05.11 08:45t/p2140.15135.49134.89135.492.372826.79
4292005.05.11 08:45buy2150.15135.52135.10135.70
4302005.05.11 08:56t/p2150.15135.70135.10135.702.372829.16
4312005.05.11 08:56buy2160.15135.74135.32135.92
4322005.05.11 08:58s/l2160.15135.32135.32135.92-5.522823.64
4332005.05.11 08:58buy2170.15135.34134.92135.52
4342005.05.11 08:58t/p2170.15135.52134.92135.522.362826.00
4352005.05.11 08:58buy2180.15135.92135.50136.10
4362005.05.11 08:59s/l2180.15135.50135.50136.10-5.522820.48
4372005.05.11 08:59buy2190.15135.47135.05135.65
4382005.05.11 09:20t/p2190.15135.65135.05135.652.372822.85
4392005.05.11 09:20buy2200.15135.68135.26135.86
4402005.05.11 16:50sell2210.45135.29135.71135.11
4412005.05.12 01:06s/l2210.45135.71135.71135.11-16.542806.31
4422005.05.12 08:00sell2220.14135.52135.94135.34
4432005.05.12 12:30s/l2200.15135.26135.26135.86-5.512800.80
4442005.05.12 12:30t/p2220.14135.34135.94135.342.212803.01
4452005.05.12 12:45buy2230.15135.88135.46136.06
4462005.05.12 12:54s/l2230.15135.46135.46136.06-5.522797.49
4472005.05.12 12:54buy2240.14135.48135.06135.66
4482005.05.12 12:55t/p2240.14135.66135.06135.662.212799.70
4492005.05.12 12:55buy2250.14135.73135.31135.91
4502005.05.12 12:55t/p2250.14135.91135.31135.912.202801.90
4512005.05.12 12:55buy2260.15135.95135.53136.13
4522005.05.12 14:02s/l2260.15135.53135.53136.13-5.522796.38
4532005.05.12 14:02buy2270.14135.56135.14135.74
4542005.05.12 21:00sell2280.14135.54135.96135.36
4552005.05.13 00:10t/p2280.14135.36135.96135.362.212798.59
4562005.05.13 09:19sell2290.14135.32135.74135.14
4572005.05.13 12:44s/l2270.14135.14135.14135.74-5.152793.44
4582005.05.13 12:58t/p2290.14135.14135.74135.142.212795.65
4592005.05.13 13:00sell2300.14135.27135.69135.09
4602005.05.13 16:30s/l2300.14135.69135.69135.09-5.142790.51
4612005.05.13 16:32buy2310.42135.74135.32135.92
4622005.05.15 23:00s/l2310.42135.32135.32135.92-15.452775.06
4632005.05.16 08:00sell2320.14135.56135.98135.38
4642005.05.16 14:30t/p2320.14135.38135.98135.382.212777.27
4652005.05.16 14:30sell2330.14135.32135.74135.14
4662005.05.16 14:30buy2340.14135.28134.86135.46
4672005.05.16 14:47t/p2340.14135.46134.86135.462.212779.48
4682005.05.16 14:47buy2350.14135.49135.07135.67
4692005.05.16 15:39t/p2330.14135.14135.74135.142.212781.69
4702005.05.16 19:34s/l2350.14135.07135.07135.67-5.152776.54
4712005.05.16 19:34buy2360.14135.05134.63135.23
4722005.05.16 23:54s/l2360.14134.63134.63135.23-5.152771.39
4732005.05.16 23:54buy2370.14134.66134.24134.84
4742005.05.17 01:31t/p2370.14134.84134.24134.842.202773.59
4752005.05.17 01:31buy2380.14134.96134.54135.14
4762005.05.17 02:01t/p2380.14135.14134.54135.142.202775.79
4772005.05.17 02:01buy2390.14135.25134.83135.43
4782005.05.17 05:01t/p2390.14135.43134.83135.432.212778.00
4792005.05.17 05:01buy2400.14135.48135.06135.66
4802005.05.17 10:00sell2410.14135.44135.86135.26
4812005.05.18 01:04t/p2400.14135.66135.06135.662.212780.21
4822005.05.18 01:38s/l2410.14135.86135.86135.26-5.152775.06
4832005.05.18 08:00sell2420.14135.69136.11135.51
4842005.05.18 10:10t/p2420.14135.51136.11135.512.202777.26
4852005.05.18 10:10sell2430.14135.47135.89135.29
4862005.05.18 13:36t/p2430.14135.29135.89135.292.212779.47
4872005.05.18 13:36buy2440.14135.28134.86135.46
4882005.05.18 14:30sell2450.14135.36135.78135.18
4892005.05.18 15:41t/p2440.14135.46134.86135.462.212781.68
4902005.05.18 21:04s/l2450.14135.78135.78135.18-5.152776.53
4912005.05.19 00:31buy2460.14135.99135.57136.17
4922005.05.19 08:00sell2470.14135.67136.09135.49
4932005.05.19 08:30s/l2460.14135.57135.57136.17-5.152771.38
4942005.05.19 20:34s/l2470.14136.09136.09135.49-5.152766.23
4952005.05.19 20:35sell2480.14136.04136.46135.86
4962005.05.19 21:06buy2490.14136.19135.77136.37
4972005.05.20 07:01t/p2480.14135.86136.46135.862.202768.43
4982005.05.20 07:31s/l2490.14135.77135.77136.37-5.152763.28
4992005.05.20 08:00sell2500.14135.87136.29135.69
5002005.05.20 13:32t/p2500.14135.69136.29135.692.212765.49
5012005.05.20 13:32sell2510.14135.66136.08135.48
5022005.05.23 08:28t/p2510.14135.48136.08135.482.212767.70
5032005.05.23 08:28sell2520.14135.45135.87135.27
5042005.05.24 03:09t/p2520.14135.27135.87135.272.202769.90
5052005.05.24 09:24sell2530.14135.18135.60135.00
5062005.05.24 12:31s/l2530.14135.60135.60135.00-5.152764.75
5072005.05.24 13:30sell2540.14135.44135.86135.26
5082005.05.24 14:53t/p2540.14135.26135.86135.262.212766.96
5092005.05.24 16:00sell2550.42135.27135.69135.09
5102005.05.24 23:13t/p2550.42135.09135.69135.096.622773.58
5112005.05.25 08:00sell2560.14135.14135.56134.96
5122005.05.25 14:00s/l2560.14135.56135.56134.96-5.152768.43
5132005.05.25 14:01buy2570.14135.72135.30135.90
5142005.05.25 20:30sell2580.14135.72136.14135.54
5152005.05.26 00:46t/p2570.14135.90135.30135.902.212770.64
5162005.05.26 05:31t/p2580.14135.54136.14135.542.202772.84
5172005.05.26 05:31buy2590.14135.43135.01135.61
5182005.05.26 05:53t/p2590.14135.61135.01135.612.202775.04
5192005.05.26 05:53buy2600.14135.65135.23135.83
5202005.05.26 13:00sell2610.14135.48135.90135.30
5212005.05.26 15:08t/p2610.14135.30135.90135.302.212777.25
5222005.05.26 15:18s/l2600.14135.23135.23135.83-5.152772.10
5232005.05.26 15:47buy2620.14135.15134.73135.33
5242005.05.27 10:00sell2630.14135.12135.54134.94
5252005.05.27 13:01t/p2620.14135.33134.73135.332.202774.30
5262005.05.27 13:31s/l2630.14135.54135.54134.94-5.152769.15
5272005.05.27 13:36sell2640.14135.32135.74135.14
5282005.05.27 15:58buy2650.14135.71135.29135.89
5292005.05.27 16:28s/l2640.14135.74135.74135.14-5.152764.00
5302005.05.29 23:01s/l2650.14135.29135.29135.89-5.152758.85
5312005.05.29 23:01buy2660.14135.31134.89135.49
5322005.05.30 10:22sell2670.14134.93135.35134.75
5332005.05.30 10:31s/l2660.14134.89134.89135.49-5.152753.70
5342005.05.30 11:01t/p2670.14134.75135.35134.752.212755.91
5352005.05.30 11:01buy2680.14134.73134.31134.91
5362005.05.30 19:41sell2690.14134.62135.04134.44
5372005.05.31 01:04t/p2690.14134.44135.04134.442.212758.12
5382005.05.31 01:10s/l2680.14134.31134.31134.91-5.152752.97
5392005.05.31 01:11buy2700.14134.14133.72134.32
5402005.05.31 05:31t/p2700.14134.32133.72134.322.212755.18
5412005.05.31 05:31buy2710.14134.38133.96134.56
5422005.05.31 06:53s/l2710.14133.96133.96134.56-5.142750.04
5432005.05.31 06:53buy2720.14133.98133.56134.16
5442005.05.31 07:01t/p2720.14134.16133.56134.162.212752.25
5452005.05.31 07:01buy2730.14134.20133.78134.38
5462005.05.31 08:21s/l2730.14133.78133.78134.38-5.152747.10
5472005.05.31 08:21buy2740.14133.77133.35133.95
5482005.05.31 10:18s/l2740.14133.35133.35133.95-5.152741.95
5492005.05.31 10:18buy2750.14133.25132.83133.43
5502005.05.31 11:01t/p2750.14133.43132.83133.432.212744.16
5512005.05.31 11:01buy2760.14133.48133.06133.66
5522005.05.31 14:54s/l2760.14133.06133.06133.66-5.152739.01
5532005.05.31 14:54buy2770.14133.07132.65133.25
5542005.05.31 15:01t/p2770.14133.25132.65133.252.212741.22
5552005.05.31 15:01buy2780.14133.34132.92133.52
5562005.05.31 17:30sell2790.14133.27133.69133.09
5572005.05.31 19:01t/p2780.14133.52132.92133.522.212743.43
5582005.06.01 06:31s/l2790.14133.69133.69133.09-5.152738.28
5592005.06.01 08:00sell2800.14133.27133.69133.09
5602005.06.01 08:08t/p2800.14133.09133.69133.092.212740.49
5612005.06.01 08:08buy2810.14133.07132.65133.25
5622005.06.01 08:13t/p2810.14133.25132.65133.252.212742.70
5632005.06.01 08:13buy2820.14133.31132.89133.49
5642005.06.01 12:03s/l2820.14132.89132.89133.49-5.152737.55
5652005.06.01 12:03buy2830.14132.77132.35132.95
5662005.06.01 12:04t/p2830.14132.95132.35132.952.202739.75
5672005.06.01 12:04buy2840.14132.99132.57133.17
5682005.06.01 15:26s/l2840.14132.57132.57133.17-5.152734.60
5692005.06.01 15:26buy2850.14132.55132.13132.73
5702005.06.01 15:34t/p2850.14132.73132.13132.732.212736.81
5712005.06.01 15:34buy2860.14132.77132.35132.95
5722005.06.01 20:24s/l2860.14132.35132.35132.95-5.152731.66
5732005.06.01 20:24buy2870.14132.38131.96132.56
5742005.06.01 21:31t/p2870.14132.56131.96132.562.212733.87
5752005.06.01 21:31buy2880.14132.62132.20132.80
5762005.06.02 04:49s/l2880.14132.20132.20132.80-5.152728.72
5772005.06.02 07:01buy2890.14132.81132.39132.99
5782005.06.02 08:31t/p2890.14132.99132.39132.992.202730.92
5792005.06.02 08:31buy2900.14133.03132.61133.21
5802005.06.02 13:30sell2910.14132.72133.14132.54
5812005.06.03 00:34s/l2900.14132.61132.61133.21-5.152725.77
5822005.06.03 02:31t/p2910.14132.54133.14132.542.212727.98
5832005.06.03 06:24buy2920.14132.29131.87132.47
5842005.06.03 06:29t/p2920.14132.47131.87132.472.212730.19
5852005.06.03 06:29buy2930.14132.51132.09132.69
5862005.06.03 08:30sell2940.14132.44132.86132.26
5872005.06.03 12:32t/p2930.14132.69132.09132.692.202732.39
5882005.06.03 12:51t/p2940.14132.26132.86132.262.212734.60
5892005.06.03 13:00sell2950.14132.36132.78132.18
5902005.06.03 13:22t/p2950.14132.18132.78132.182.202736.80
5912005.06.03 13:22buy2960.14132.15131.73132.33
5922005.06.03 13:30sell2970.14132.18132.60132.00
5932005.06.03 13:31t/p2960.14132.33131.73132.332.212739.01
5942005.06.03 14:28buy2980.14132.11131.69132.29
5952005.06.03 14:58t/p2970.14132.00132.60132.002.212741.22
5962005.06.03 17:57s/l2980.14131.69131.69132.29-5.152736.07
5972005.06.03 17:57buy2990.14131.72131.30131.90
5982005.06.06 08:00sell3000.14131.54131.96131.36
5992005.06.06 08:55t/p3000.14131.36131.96131.362.202738.27
6002005.06.06 08:55sell3010.14131.32131.74131.14
6012005.06.06 08:57s/l2990.14131.30131.30131.90-5.152733.12
6022005.06.06 14:24buy3020.14131.17130.75131.35
6032005.06.06 14:52t/p3010.14131.14131.74131.142.212735.33
6042005.06.06 21:00sell3030.14131.08131.50130.90
6052005.06.07 01:47t/p3030.14130.90131.50130.902.202737.53
6062005.06.07 06:01t/p3020.14131.35130.75131.352.212739.74
6072005.06.07 06:01buy3040.14131.43131.01131.61
6082005.06.07 10:00sell3050.14131.20131.62131.02
6092005.06.07 11:19s/l3040.14131.01131.01131.61-5.152734.59
6102005.06.07 13:11t/p3050.14131.02131.62131.022.212736.80
6112005.06.07 13:30sell3060.14130.99131.41130.81
6122005.06.07 13:31buy3070.14130.85130.43131.03
6132005.06.07 13:40t/p3060.14130.81131.41130.812.212739.01
6142005.06.07 14:30sell3080.14130.93131.35130.75
6152005.06.07 21:10t/p3070.14131.03130.43131.032.202741.21
6162005.06.08 02:31s/l3080.14131.35131.35130.75-5.142736.07
6172005.06.08 02:34buy3090.14131.43131.01131.61
6182005.06.08 03:03t/p3090.14131.61131.01131.612.202738.27
6192005.06.08 03:03buy3100.14131.65131.23131.83
6202005.06.08 09:54t/p3100.14131.83131.23131.832.212740.48
6212005.06.08 09:54buy3110.14131.86131.44132.04
6222005.06.08 10:30sell3120.14131.67132.09131.49
6232005.06.08 16:30s/l3110.14131.44131.44132.04-5.152735.33
6242005.06.08 16:30t/p3120.14131.49132.09131.492.212737.54
6252005.06.08 16:30sell3130.42131.43131.85131.25
6262005.06.08 17:30buy3140.14131.29130.87131.47
6272005.06.08 17:31t/p3130.42131.25131.85131.256.612744.15
6282005.06.09 10:01t/p3140.14131.47130.87131.472.212746.36
6292005.06.09 10:01buy3150.14131.55131.13131.73
6302005.06.09 14:50s/l3150.14131.13131.13131.73-5.152741.21
6312005.06.09 14:50buy3160.14131.15130.73131.33
6322005.06.09 14:54t/p3160.14131.33130.73131.332.212743.42
6332005.06.09 14:54buy3170.14131.37130.95131.55
6342005.06.09 16:00sell3180.42131.37131.79131.19
6352005.06.09 17:20t/p3170.14131.55130.95131.552.212745.63
6362005.06.10 07:30t/p3180.42131.19131.79131.196.622752.25
6372005.06.10 08:00sell3190.14131.25131.67131.07
6382005.06.10 10:33s/l3190.14131.67131.67131.07-5.152747.10
6392005.06.10 13:30sell3200.14131.39131.81131.21
6402005.06.10 13:30t/p3200.14131.21131.81131.212.202749.30
6412005.06.10 13:30sell3210.14131.17131.59130.99
6422005.06.10 14:05buy3220.14131.05130.63131.23
6432005.06.10 14:10t/p3220.14131.23130.63131.232.202751.50
6442005.06.10 14:10buy3230.14131.27130.85131.45
6452005.06.10 14:40t/p3230.14131.45130.85131.452.202753.70
6462005.06.10 14:40buy3240.14131.50131.08131.68
6472005.06.10 15:09s/l3210.14131.59131.59130.99-5.152748.55
6482005.06.10 16:38t/p3240.14131.68131.08131.682.202750.75
6492005.06.10 16:38buy3250.42131.72131.30131.90
6502005.06.13 01:10s/l3250.42131.30131.30131.90-15.452735.30
6512005.06.13 08:00sell3260.14131.24131.66131.06
6522005.06.13 09:33s/l3260.14131.66131.66131.06-5.142730.16
6532005.06.13 10:32buy3270.14131.79131.37131.97
6542005.06.13 16:00t/p3270.14131.97131.37131.972.212732.37
6552005.06.13 16:00buy3280.42132.01131.59132.19
6562005.06.13 16:23t/p3280.42132.19131.59132.196.622738.99
6572005.06.13 16:23buy3290.42132.27131.85132.45
6582005.06.13 17:27t/p3290.42132.45131.85132.456.622745.61
6592005.06.13 17:27buy3300.14132.49132.07132.67
6602005.06.13 18:57t/p3300.14132.67132.07132.672.212747.82
6612005.06.13 18:57buy3310.14132.71132.29132.89
6622005.06.14 00:49t/p3310.14132.89132.29132.892.212750.03
6632005.06.14 00:49buy3320.14132.94132.52133.12
6642005.06.14 04:32s/l3320.14132.52132.52133.12-5.152744.88
6652005.06.14 08:30sell3330.14132.64133.06132.46
6662005.06.14 09:31t/p3330.14132.46133.06132.462.212747.09
6672005.06.14 09:31sell3340.14132.34132.76132.16
6682005.06.14 13:00t/p3340.14132.16132.76132.162.212749.30
6692005.06.14 13:00buy3350.14132.15131.73132.33
6702005.06.14 13:13t/p3350.14132.33131.73132.332.212751.51
6712005.06.14 13:13buy3360.14132.42132.00132.60
6722005.06.14 13:29s/l3360.14132.00132.00132.60-5.142746.37
6732005.06.14 13:29buy3370.14131.87131.45132.05
6742005.06.14 13:43t/p3370.14132.05131.45132.052.212748.58
6752005.06.14 13:43buy3380.14132.08131.66132.26
6762005.06.14 14:00s/l3380.14131.66131.66132.26-5.152743.43
6772005.06.14 14:00buy3390.14131.69131.27131.87
6782005.06.14 21:30sell3400.14131.67132.09131.49
6792005.06.15 06:51t/p3400.14131.49132.09131.492.212745.64
6802005.06.15 08:01t/p3390.14131.87131.27131.872.212747.85
6812005.06.15 11:00sell3410.14131.67132.09131.49
6822005.06.15 12:01s/l3410.14132.09132.09131.49-5.152742.70
6832005.06.15 12:01buy3420.14132.13131.71132.31
6842005.06.15 13:57t/p3420.14132.31131.71132.312.212744.91
6852005.06.15 13:57buy3430.14132.34131.92132.52
6862005.06.15 20:30sell3440.14132.26132.68132.08
6872005.06.16 02:01t/p3440.14132.08132.68132.082.212747.12
6882005.06.16 03:31s/l3430.14131.92131.92132.52-5.152741.97
6892005.06.16 11:00sell3450.14132.29132.71132.11
6902005.06.16 12:30t/p3450.14132.11132.71132.112.212744.18
6912005.06.16 13:00sell3460.14132.07132.49131.89
6922005.06.16 13:45t/p3460.14131.89132.49131.892.212746.39
6932005.06.16 13:45sell3470.14131.80132.22131.62
6942005.06.16 13:46buy3480.14131.80131.38131.98
6952005.06.16 13:54t/p3480.14131.98131.38131.982.212748.60
6962005.06.16 13:54buy3490.14132.12131.70132.30
6972005.06.16 14:14s/l3490.14131.70131.70132.30-5.152743.45
6982005.06.16 14:14buy3500.14131.70131.28131.88
6992005.06.16 14:31t/p3500.14131.88131.28131.882.202745.65
7002005.06.16 14:31buy3510.14131.91131.49132.09
7012005.06.17 07:01t/p3510.14132.09131.49132.092.212747.86
7022005.06.17 08:01s/l3470.14132.22132.22131.62-5.152742.71
7032005.06.17 08:31buy3520.14132.36131.94132.54
7042005.06.17 09:38sell3530.14132.19132.61132.01
7052005.06.17 10:01t/p3520.14132.54131.94132.542.212744.92
7062005.06.17 10:01buy3540.14132.58132.16132.76
7072005.06.17 10:30s/l3530.14132.61132.61132.01-5.152739.77
7082005.06.17 14:22t/p3540.14132.76132.16132.762.202741.97
7092005.06.17 14:22buy3550.14132.80132.38132.98
7102005.06.17 14:43t/p3550.14132.98132.38132.982.212744.18
7112005.06.17 14:43buy3560.14133.05132.63133.23
7122005.06.17 14:54t/p3560.14133.23132.63133.232.212746.39
7132005.06.17 14:54buy3570.14133.29132.87133.47
7142005.06.17 18:55t/p3570.14133.47132.87133.472.212748.60
7152005.06.17 18:55buy3580.14133.50133.08133.68
7162005.06.19 23:00s/l3580.14133.08133.08133.68-5.152743.45
7172005.06.19 23:00buy3590.14132.74132.32132.92
7182005.06.19 23:52t/p3590.14132.92132.32132.922.202745.65
7192005.06.19 23:52buy3600.14132.98132.56133.16
7202005.06.20 08:00sell3610.14132.91133.33132.73
7212005.06.20 08:30t/p3610.14132.73133.33132.732.212747.86
7222005.06.20 08:30sell3620.14132.69133.11132.51
7232005.06.20 11:35s/l3620.14133.11133.11132.51-5.152742.71
7242005.06.20 13:00sell3630.14132.71133.13132.53
7252005.06.20 13:01s/l3600.14132.56132.56133.16-5.152737.56
7262005.06.20 13:30buy3640.14132.55132.13132.73
7272005.06.20 13:33t/p3640.14132.73132.13132.732.212739.77
7282005.06.20 13:33buy3650.14132.80132.38132.98
7292005.06.20 17:01t/p3650.14132.98132.38132.982.212741.98
7302005.06.20 17:01buy3660.14133.02132.60133.20
7312005.06.21 06:02s/l3660.14132.60132.60133.20-5.152736.83
7322005.06.21 07:30t/p3630.14132.53133.13132.532.212739.04
7332005.06.21 08:00sell3670.14132.45132.87132.27
7342005.06.21 08:56t/p3670.14132.27132.87132.272.212741.25
7352005.06.21 08:56sell3680.14132.23132.65132.05
7362005.06.21 08:57buy3690.14132.24131.82132.42
7372005.06.21 12:54t/p3680.14132.05132.65132.052.212743.46
7382005.06.21 13:23s/l3690.14131.82131.82132.42-5.152738.31
7392005.06.21 13:23buy3700.14131.81131.39131.99
7402005.06.21 21:00sell3710.14131.77132.19131.59
7412005.06.21 22:32t/p3700.14131.99131.39131.992.202740.51
7422005.06.21 23:31s/l3710.14132.19132.19131.59-5.152735.36
7432005.06.21 23:31buy3720.14132.42132.00132.60
7442005.06.22 01:15s/l3720.14132.00132.00132.60-5.142730.22
7452005.06.22 01:15buy3730.14132.02131.60132.20
7462005.06.22 06:31t/p3730.14132.20131.60132.202.212732.43
7472005.06.22 08:00sell3740.14132.14132.56131.96
7482005.06.22 11:32t/p3740.14131.96132.56131.962.212734.64
7492005.06.22 11:32sell3750.14131.84132.26131.66
7502005.06.22 12:31buy3760.14131.69131.27131.87
7512005.06.22 14:09t/p3760.14131.87131.27131.872.212736.85
7522005.06.22 14:09buy3770.14131.91131.49132.09
7532005.06.22 15:09t/p3770.14132.09131.49132.092.212739.06
7542005.06.22 15:09buy3780.14132.12131.70132.30
7552005.06.23 01:13s/l3780.14131.70131.70132.30-5.152733.91
7562005.06.23 05:09t/p3750.14131.66132.26131.662.212736.12
7572005.06.23 07:56buy3790.14131.36130.94131.54
7582005.06.23 08:30sell3800.14131.39131.81131.21
7592005.06.23 11:31t/p3800.14131.21131.81131.212.202738.32
7602005.06.23 12:00s/l3790.14130.94130.94131.54-5.152733.17
7612005.06.23 12:00buy3810.14130.96130.54131.14
7622005.06.23 14:01t/p3810.14131.14130.54131.142.212735.38
7632005.06.23 14:01buy3820.14131.18130.76131.36
7642005.06.23 20:30sell3830.14131.07131.49130.89
7652005.06.24 04:09t/p3830.14130.89131.49130.892.202737.58
7662005.06.24 07:00t/p3820.14131.36130.76131.362.212739.79
7672005.06.24 07:01buy3840.14131.42131.00131.60
7682005.06.24 07:31t/p3840.14131.60131.00131.602.212742.00
7692005.06.24 07:31buy3850.14131.73131.31131.91
7702005.06.24 08:00t/p3850.14131.91131.31131.912.202744.20
7712005.06.24 08:00buy3860.14132.00131.58132.18
7722005.06.24 14:51t/p3860.14132.18131.58132.182.202746.40
7732005.06.24 14:51buy3870.14132.23131.81132.41
7742005.06.24 16:00sell3880.42131.98132.40131.80
7752005.06.24 16:31s/l3870.14131.81131.81132.41-5.152741.25
7762005.06.24 16:32t/p3880.42131.80132.40131.806.622747.87
7772005.06.24 16:32sell3890.42131.76132.18131.58
7782005.06.26 23:00s/l3890.42132.18132.18131.58-15.452732.42
7792005.06.26 23:21buy3900.14132.39131.97132.57
7802005.06.27 00:28t/p3900.14132.57131.97132.572.202734.62
7812005.06.27 00:28buy3910.14132.61132.19132.79
7822005.06.27 06:33t/p3910.14132.79132.19132.792.212736.83
7832005.06.27 06:33buy3920.14132.83132.41133.01
7842005.06.27 08:00sell3930.14132.77133.19132.59
7852005.06.27 10:24t/p3920.14133.01132.41133.012.212739.04
7862005.06.27 10:47buy3940.14133.11132.69133.29
7872005.06.27 11:57s/l3930.14133.19133.19132.59-5.152733.89
7882005.06.27 14:01sell3950.14132.91133.33132.73
7892005.06.28 03:37t/p3940.14133.29132.69133.292.212736.10
7902005.06.28 03:37s/l3950.14133.33133.33132.73-5.152730.95
7912005.06.28 08:00sell3960.14132.99133.41132.81
7922005.06.28 13:04t/p3960.14132.81133.41132.812.212733.16
7932005.06.28 13:30sell3970.14132.86133.28132.68
7942005.06.28 14:01t/p3970.14132.68133.28132.682.202735.36
7952005.06.28 14:01sell3980.14132.64133.06132.46
7962005.06.28 14:05buy3990.14132.63132.21132.81
7972005.06.28 14:14t/p3990.14132.81132.21132.812.212737.57
7982005.06.28 14:14buy4000.14132.84132.42133.02
7992005.06.29 09:00s/l3980.14133.06133.06132.46-5.152732.42
8002005.06.29 09:00t/p4000.14133.02132.42133.022.212734.63
8012005.06.29 09:00buy4010.14133.09132.67133.27
8022005.06.29 15:23t/p4010.14133.27132.67133.272.212736.84
8032005.06.29 15:23buy4020.14133.30132.88133.48
8042005.06.29 23:12t/p4020.14133.48132.88133.482.212739.05
8052005.06.30 09:30sell4030.14133.34133.76133.16
8062005.06.30 11:34buy4040.14133.73133.31133.91
8072005.06.30 11:43s/l4030.14133.76133.76133.16-5.152733.90
8082005.06.30 12:05t/p4040.14133.91133.31133.912.202736.10
8092005.06.30 12:05buy4050.14133.94133.52134.12
8102005.06.30 14:56t/p4050.14134.12133.52134.122.212738.31
8112005.06.30 14:56buy4060.14134.15133.73134.33
8122005.06.30 16:24t/p4060.14134.33133.73134.332.212740.52
8132005.06.30 16:24buy4070.42134.36133.94134.54
8142005.06.30 18:01s/l4070.42133.94133.94134.54-15.452725.07
8152005.06.30 18:01buy4080.14133.93133.51134.11
8162005.06.30 18:26t/p4080.14134.11133.51134.112.202727.27
8172005.06.30 18:26buy4090.14134.14133.72134.32
8182005.06.30 20:30sell4100.14134.20134.62134.02
8192005.06.30 21:07t/p4100.14134.02134.62134.022.212729.48
8202005.06.30 21:07sell4110.14133.98134.40133.80
8212005.07.01 00:07t/p4110.14133.80134.40133.802.202731.68
8222005.07.01 05:30s/l4090.14133.72133.72134.32-5.152726.53
8232005.07.01 06:00buy4120.14133.64133.22133.82
8242005.07.01 06:41t/p4120.14133.82133.22133.822.212728.74
8252005.07.01 06:41buy4130.14133.86133.44134.04
8262005.07.01 10:04t/p4130.14134.04133.44134.042.212730.95
8272005.07.01 11:34buy4140.14134.23133.81134.41
8282005.07.01 14:19s/l4140.14133.81133.81134.41-5.152725.80
8292005.07.01 14:19buy4150.14133.84133.42134.02
8302005.07.01 14:24t/p4150.14134.02133.42134.022.212728.01
8312005.07.01 14:24buy4160.14134.05133.63134.23
8322005.07.01 14:30sell4170.14133.77134.19133.59
8332005.07.01 14:41s/l4160.14133.63133.63134.23-5.152722.86
8342005.07.01 14:41buy4180.14133.66133.24133.84
8352005.07.01 14:42t/p4180.14133.84133.24133.842.202725.06
8362005.07.01 14:42buy4190.14133.91133.49134.09
8372005.07.01 14:49t/p4170.14133.59134.19133.592.212727.27
8382005.07.01 15:47s/l4190.14133.49133.49134.09-5.152722.12
8392005.07.01 15:47buy4200.14133.51133.09133.69
8402005.07.04 00:58s/l4200.14133.09133.09133.69-5.152716.97
8412005.07.04 00:58buy4210.14133.11132.69133.29
8422005.07.04 09:00sell4220.14133.00133.42132.82
8432005.07.04 10:16t/p4220.14132.82133.42132.822.212719.18
8442005.07.04 10:16sell4230.14132.78133.20132.60
8452005.07.04 10:46s/l4210.14132.69132.69133.29-5.152714.03
8462005.07.04 10:46buy4240.14132.71132.29132.89
8472005.07.04 11:46t/p4230.14132.60133.20132.602.202716.23
8482005.07.04 17:30sell4250.14132.74133.16132.56
8492005.07.04 23:31t/p4240.14132.89132.29132.892.212718.44
8502005.07.05 06:01s/l4250.14133.16133.16132.56-5.152713.29
8512005.07.05 10:00sell4260.14133.22133.64133.04
8522005.07.05 10:30t/p4260.14133.04133.64133.042.212715.50
8532005.07.05 10:30sell4270.14132.98133.40132.80
8542005.07.06 08:00s/l4270.14133.40133.40132.80-5.152710.35
8552005.07.06 09:00sell4280.14133.25133.67133.07
8562005.07.06 16:09s/l4280.14133.67133.67133.07-5.152705.20
8572005.07.06 16:18buy4290.42133.69133.27133.87
8582005.07.06 21:22t/p4290.42133.87133.27133.876.622711.82
8592005.07.06 21:22buy4300.14133.90133.48134.08
8602005.07.07 08:00sell4310.14133.78134.20133.60
8612005.07.07 09:08t/p4300.14134.08133.48134.082.212714.03
8622005.07.07 09:08s/l4310.14134.20134.20133.60-5.152708.88
8632005.07.07 09:11buy4320.14134.26133.84134.44
8642005.07.07 09:30s/l4320.14133.84133.84134.44-5.152703.73
8652005.07.07 09:30buy4330.14133.85133.43134.03
8662005.07.07 09:37t/p4330.14134.03133.43134.032.202705.93
8672005.07.07 09:37buy4340.14134.06133.64134.24
8682005.07.07 09:43t/p4340.14134.24133.64134.242.212708.14
8692005.07.07 09:43buy4350.14134.27133.85134.45
8702005.07.07 10:30s/l4350.14133.85133.85134.45-5.152702.99
8712005.07.07 10:30buy4360.14133.88133.46134.06
8722005.07.07 10:45t/p4360.14134.06133.46134.062.212705.20
8732005.07.07 10:45buy4370.14134.09133.67134.27
8742005.07.07 12:00s/l4370.14133.67133.67134.27-5.152700.05
8752005.07.07 12:00buy4380.14133.67133.25133.85
8762005.07.07 14:52t/p4380.14133.85133.25133.852.212702.26
8772005.07.07 14:52buy4390.14133.91133.49134.09
8782005.07.07 19:30sell4400.14133.79134.21133.61
8792005.07.08 00:41t/p4390.14134.09133.49134.092.212704.47
8802005.07.08 12:30t/p4400.14133.61134.21133.612.202706.67
8812005.07.08 13:30sell4410.14133.68134.10133.50
8822005.07.08 18:36s/l4410.14134.10134.10133.50-5.142701.53
8832005.07.08 19:00buy4420.14134.18133.76134.36
8842005.07.11 05:20t/p4420.14134.36133.76134.362.212703.74
8852005.07.11 08:00sell4430.14134.29134.71134.11
8862005.07.11 14:35s/l4430.14134.71134.71134.11-5.152698.59
8872005.07.11 14:40buy4440.14134.83134.41135.01
8882005.07.11 15:17t/p4440.14135.01134.41135.012.212700.80
8892005.07.11 15:17buy4450.14135.05134.63135.23
8902005.07.12 00:00s/l4450.14134.63134.63135.23-5.152695.65
8912005.07.12 02:14buy4460.14135.26134.84135.44
8922005.07.12 04:14t/p4460.14135.44134.84135.442.212697.86
8932005.07.12 04:14buy4470.14135.49135.07135.67
8942005.07.12 09:30sell4480.14135.29135.71135.11
8952005.07.12 17:41t/p4470.14135.67135.07135.672.212700.07
8962005.07.12 17:41s/l4480.14135.71135.71135.11-5.152694.92
8972005.07.12 17:43buy4490.14135.74135.32135.92
8982005.07.13 08:00sell4500.14135.73136.15135.55
8992005.07.13 12:30t/p4500.14135.55136.15135.552.202697.12
9002005.07.13 13:00sell4510.14135.64136.06135.46
9012005.07.13 18:19t/p4510.14135.46136.06135.462.202699.32
9022005.07.13 18:31s/l4490.14135.32135.32135.92-5.152694.17
9032005.07.13 19:00sell4520.14135.26135.68135.08
9042005.07.14 01:48t/p4520.14135.08135.68135.082.202696.37
9052005.07.14 01:50buy4530.14134.99134.57135.17
9062005.07.14 08:01t/p4530.14135.17134.57135.172.212698.58
9072005.07.14 10:00sell4540.14135.25135.67135.07
9082005.07.14 12:30buy4550.14135.45135.03135.63
9092005.07.14 13:31s/l4540.14135.67135.67135.07-5.152693.43
9102005.07.14 13:31t/p4550.14135.63135.03135.632.212695.64
9112005.07.14 13:31buy4560.14135.86135.44136.04
9122005.07.14 16:12s/l4560.14135.44135.44136.04-5.152690.49
9132005.07.14 16:12buy4570.42135.47135.05135.65
9142005.07.14 16:27t/p4570.42135.65135.05135.656.622697.11
9152005.07.14 16:27buy4580.42135.74135.32135.92
9162005.07.14 21:30sell4590.14135.67136.09135.49
9172005.07.15 00:16t/p4580.42135.92135.32135.926.622703.73
9182005.07.15 08:30t/p4590.14135.49136.09135.492.212705.94
9192005.07.15 08:30sell4600.14135.45135.87135.27
9202005.07.15 10:30buy4610.14135.36134.94135.54
9212005.07.15 11:30t/p4600.14135.27135.87135.272.202708.14
9222005.07.15 14:28s/l4610.14134.94134.94135.54-5.152702.99
9232005.07.15 14:28buy4620.14134.95134.53135.13
9242005.07.15 14:29t/p4620.14135.13134.53135.132.212705.20
9252005.07.15 14:29buy4630.14135.18134.76135.36
9262005.07.15 19:00sell4640.14135.15135.57134.97
9272005.07.18 07:00t/p4630.14135.36134.76135.362.212707.41
9282005.07.18 13:32t/p4640.14134.97135.57134.972.212709.62
9292005.07.18 13:32sell4650.14134.91135.33134.73
9302005.07.18 14:00buy4660.14134.92134.50135.10
9312005.07.18 15:27t/p4650.14134.73135.33134.732.202711.82
9322005.07.18 21:30sell4670.14134.91135.33134.73
9332005.07.19 05:03t/p4660.14135.10134.50135.102.202714.02
9342005.07.19 14:17s/l4670.14135.33135.33134.73-5.152708.87
9352005.07.19 14:22buy4680.14135.39134.97135.57
9362005.07.19 16:04t/p4680.14135.57134.97135.572.202711.07
9372005.07.19 16:04buy4690.42135.61135.19135.79
9382005.07.19 16:56t/p4690.42135.79135.19135.796.632717.70
9392005.07.19 16:56buy4700.42135.83135.41136.01
9402005.07.20 00:46t/p4700.42136.01135.41136.016.622724.32
9412005.07.20 00:51buy4710.14136.17135.75136.35
9422005.07.20 01:15t/p4710.14136.35135.75136.352.212726.53
9432005.07.20 01:15buy4720.14136.39135.97136.57
9442005.07.20 01:20t/p4720.14136.57135.97136.572.202728.73
9452005.07.20 01:20buy4730.14136.61136.19136.79
9462005.07.20 09:00sell4740.14136.32136.74136.14
9472005.07.20 12:30s/l4730.14136.19136.19136.79-5.152723.58
9482005.07.20 14:00t/p4740.14136.14136.74136.142.212725.79
9492005.07.20 14:00sell4750.14136.09136.51135.91
9502005.07.20 14:43s/l4750.14136.51136.51135.91-5.152720.64
9512005.07.20 16:10buy4760.42136.69136.27136.87
9522005.07.20 17:38t/p4760.42136.87136.27136.876.622727.26
9532005.07.20 17:38buy4770.14136.91136.49137.09
9542005.07.20 18:37t/p4770.14137.09136.49137.092.212729.47
9552005.07.20 18:37buy4780.14137.12136.70137.30
9562005.07.21 07:08s/l4780.14136.70136.70137.30-5.152724.32
9572005.07.21 07:30buy4790.14136.62136.20136.80
9582005.07.21 08:40t/p4790.14136.80136.20136.802.202726.52
9592005.07.21 08:40buy4800.14136.83136.41137.01
9602005.07.21 10:00sell4810.14136.65137.07136.47
9612005.07.21 10:30t/p4810.14136.47137.07136.472.202728.72
9622005.07.21 10:30sell4820.14136.43136.85136.25
9632005.07.21 10:31s/l4800.14136.41136.41137.01-5.152723.57
9642005.07.21 10:33buy4830.14136.39135.97136.57
9652005.07.21 10:38t/p4830.14136.57135.97136.572.202725.77
9662005.07.21 10:38buy4840.14136.61136.19136.79
9672005.07.21 11:00t/p4820.14136.25136.85136.252.212727.98
9682005.07.21 11:00s/l4840.14136.19136.19136.79-5.152722.83
9692005.07.21 11:00buy4850.14136.20135.78136.38
9702005.07.21 11:00s/l4850.14135.78135.78136.38-5.152717.68
9712005.07.21 11:00buy4860.14135.71135.29135.89
9722005.07.21 11:00t/p4860.14135.89135.29135.892.212719.89
9732005.07.21 11:00buy4870.14136.02135.60136.20
9742005.07.21 11:00s/l4870.14135.60135.60136.20-5.152714.74
9752005.07.21 11:00buy4880.14135.25134.83135.43
9762005.07.21 11:04t/p4880.14135.43134.83135.432.212716.95
9772005.07.21 11:04buy4890.14135.48135.06135.66
9782005.07.21 11:06t/p4890.14135.66135.06135.662.212719.16
9792005.07.21 11:06buy4900.14135.72135.30135.90
9802005.07.21 11:07t/p4900.14135.90135.30135.902.212721.37
9812005.07.21 11:07buy4910.14135.93135.51136.11
9822005.07.21 11:08t/p4910.14136.11135.51136.112.212723.58
9832005.07.21 11:08buy4920.14136.14135.72136.32
9842005.07.21 11:09t/p4920.14136.32135.72136.322.212725.79
9852005.07.21 11:09buy4930.14136.36135.94136.54
9862005.07.21 11:20s/l4930.14135.94135.94136.54-5.152720.64
9872005.07.21 11:20buy4940.14135.97135.55136.15
9882005.07.21 11:20t/p4940.14136.15135.55136.152.212722.85
9892005.07.21 11:20buy4950.14136.18135.76136.36
9902005.07.21 11:21s/l4950.14135.76135.76136.36-5.152717.70
9912005.07.21 11:21buy4960.14135.79135.37135.97
9922005.07.21 11:21t/p4960.14135.97135.37135.972.212719.91
9932005.07.21 11:21buy4970.14136.03135.61136.21
9942005.07.21 11:28s/l4970.14135.61135.61136.21-5.152714.76
9952005.07.21 11:28buy4980.14135.61135.19135.79
9962005.07.21 11:29s/l4980.14135.19135.19135.79-5.142709.62
9972005.07.21 11:29buy4990.14135.13134.71135.31
9982005.07.21 11:33t/p4990.14135.31134.71135.312.212711.83
9992005.07.21 11:33buy5000.14135.34134.92135.52
10002005.07.21 11:37t/p5000.14135.52134.92135.522.212714.04
10012005.07.21 11:37buy5010.14135.55135.13135.73
10022005.07.21 11:46t/p5010.14135.73135.13135.732.212716.25
10032005.07.21 11:46buy5020.14135.77135.35135.95
10042005.07.21 11:50s/l5020.14135.35135.35135.95-5.152711.10
10052005.07.21 11:50buy5030.14135.35134.93135.53
10062005.07.21 11:50t/p5030.14135.53134.93135.532.202713.30
10072005.07.21 11:50buy5040.14135.56135.14135.74
10082005.07.21 11:58s/l5040.14135.14135.14135.74-5.152708.15
10092005.07.21 11:58buy5050.14135.16134.74135.34
10102005.07.21 11:59t/p5050.14135.34134.74135.342.202710.35
10112005.07.21 11:59buy5060.14135.41134.99135.59
10122005.07.21 12:30s/l5060.14134.99134.99135.59-5.152705.20
10132005.07.21 12:30buy5070.14135.01134.59135.19
10142005.07.21 12:57s/l5070.14134.59134.59135.19-5.152700.05
10152005.07.21 12:57buy5080.14134.53134.11134.71
10162005.07.21 13:03t/p5080.14134.71134.11134.712.212702.26
10172005.07.21 13:03buy5090.14134.76134.34134.94
10182005.07.21 14:54s/l5090.14134.34134.34134.94-5.152697.11
10192005.07.21 14:54buy5100.14134.37133.95134.55
10202005.07.21 15:24s/l5100.14133.95133.95134.55-5.152691.96
10212005.07.21 15:24buy5110.14133.97133.55134.15
10222005.07.21 16:30t/p5110.14134.15133.55134.152.202694.16
10232005.07.21 16:30buy5120.42134.19133.77134.37
10242005.07.21 17:31t/p5120.42134.37133.77134.376.622700.78
10252005.07.21 17:31buy5130.14134.48134.06134.66
10262005.07.21 22:21s/l5130.14134.06134.06134.66-5.152695.63
10272005.07.21 22:21buy5140.14134.09133.67134.27
10282005.07.21 23:01t/p5140.14134.27133.67134.272.212697.84
10292005.07.21 23:01buy5150.14134.42134.00134.60
10302005.07.22 00:00t/p5150.14134.60134.00134.602.202700.04
10312005.07.22 00:00buy5160.14134.72134.30134.90
10322005.07.22 00:31t/p5160.14134.90134.30134.902.212702.25
10332005.07.22 00:31buy5170.14134.94134.52135.12
10342005.07.22 01:01t/p5170.14135.12134.52135.122.212704.46
10352005.07.22 01:01buy5180.14135.16134.74135.34
10362005.07.22 01:17s/l5180.14134.74134.74135.34-5.152699.31
10372005.07.22 01:17buy5190.14134.76134.34134.94
10382005.07.22 01:29t/p5190.14134.94134.34134.942.212701.52
10392005.07.22 01:29buy5200.14135.13134.71135.31
10402005.07.22 02:02t/p5200.14135.31134.71135.312.212703.73
10412005.07.22 02:02buy5210.14135.36134.94135.54
10422005.07.22 07:38s/l5210.14134.94134.94135.54-5.152698.58
10432005.07.22 07:38buy5220.14134.97134.55135.15
10442005.07.22 09:01t/p5220.14135.15134.55135.152.212700.79
10452005.07.22 10:35sell5230.14134.80135.22134.62
10462005.07.22 13:31buy5240.14134.63134.21134.81
10472005.07.22 13:31t/p5230.14134.62135.22134.622.202702.99
10482005.07.22 13:42t/p5240.14134.81134.21134.812.212705.20
10492005.07.22 13:42buy5250.14134.87134.45135.05
10502005.07.22 13:45t/p5250.14135.05134.45135.052.212707.41
10512005.07.22 13:45buy5260.14135.08134.66135.26
10522005.07.22 13:59s/l5260.14134.66134.66135.26-5.152702.26
10532005.07.22 13:59buy5270.14134.61134.19134.79
10542005.07.22 15:30s/l5270.14134.19134.19134.79-5.142697.12
10552005.07.22 15:30buy5280.14134.22133.80134.40
10562005.07.22 16:41t/p5280.14134.40133.80134.402.212699.33
10572005.07.22 16:41buy5290.42134.43134.01134.61
10582005.07.25 06:01t/p5290.42134.61134.01134.616.622705.95
10592005.07.25 08:00sell5300.14134.71135.13134.53
10602005.07.25 08:31buy5310.14134.84134.42135.02
10612005.07.25 11:00t/p5310.14135.02134.42135.022.212708.16
10622005.07.25 11:00buy5320.14135.10134.68135.28
10632005.07.25 11:30s/l5300.14135.13135.13134.53-5.152703.01
10642005.07.25 14:32s/l5320.14134.68134.68135.28-5.152697.86
10652005.07.25 14:32buy5330.14134.71134.29134.89
10662005.07.25 18:03s/l5330.14134.29134.29134.89-5.152692.71
10672005.07.25 18:03buy5340.14134.32133.90134.50
10682005.07.25 19:48t/p5340.14134.50133.90134.502.212694.92
10692005.07.25 19:48buy5350.14134.53134.11134.71
10702005.07.26 04:08t/p5350.14134.71134.11134.712.212697.13
10712005.07.26 08:08sell5360.14134.67135.09134.49
10722005.07.26 14:47s/l5360.14135.09135.09134.49-5.152691.98
10732005.07.26 14:57buy5370.14135.14134.72135.32
10742005.07.27 01:15t/p5370.14135.32134.72135.322.212694.19
10752005.07.27 08:00sell5380.14135.03135.45134.85
10762005.07.27 10:00buy5390.14134.91134.49135.09
10772005.07.27 10:47t/p5390.14135.09134.49135.092.212696.40
10782005.07.27 17:39s/l5380.14135.45135.45134.85-5.152691.25
10792005.07.27 17:39sell5400.14135.42135.84135.24
10802005.07.27 18:03buy5410.14135.52135.10135.70
10812005.07.27 19:07t/p5410.14135.70135.10135.702.212693.46
10822005.07.27 19:07buy5420.14135.75135.33135.93
10832005.07.27 23:13s/l5420.14135.33135.33135.93-5.152688.31
10842005.07.28 08:07s/l5400.14135.84135.84135.24-5.152683.16
10852005.07.28 09:28buy5430.14136.14135.72136.32
10862005.07.28 13:30s/l5430.14135.72135.72136.32-5.152678.01
10872005.07.28 13:30buy5440.14135.75135.33135.93
10882005.07.28 14:00sell5450.14135.80136.22135.62
10892005.07.28 15:03t/p5440.14135.93135.33135.932.212680.22
10902005.07.28 15:20s/l5450.14136.22136.22135.62-5.152675.07
10912005.07.28 15:21buy5460.14136.26135.84136.44
10922005.07.28 16:30sell5470.42136.03136.45135.85
10932005.07.29 06:00s/l5460.14135.84135.84136.44-5.152669.92
10942005.07.29 06:00t/p5470.42135.85136.45135.856.622676.54