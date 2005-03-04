|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Okres
|5 Minut (M5) 2004.06.16 19:50 - 2006.06.28 11:05 (2005.01.28 - 2006.06.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|Lots=2; TakeProfit=100; StopLoss=90; TrailingStop=50; MinutesToClose=1150; ATRPeriod=5; ATRdivsor=2; Reverse=false;
|Słupki w tescie
|149612
|Ticks modelled
|2107149
|Modelling quality
|89.94%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|32952.66
|Gross profit
|73835.55
|Gross loss
|-40882.89
|Profit factor
|1.81
|Przewidywany zysk
|218.23
|Absolute drawdown
|3558.44
|Maximal drawdown (%)
|4098.45 (13.7%)
|Transakcji w sumie
|151
|Short positions (won %)
|76 (64.47%)
|Long positions (won %)
|75 (68.00%)
|Profit trades (% of total)
|100 (66.23%)
|Loss trades (% of total)
|51 (33.77%)
|Największy
|profit trade
|1711.31
|loss trade
|-1554.80
|Average
|profit trade
|738.36
|loss trade
|-801.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (13005.85)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3734.01)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|13005.85 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-3734.01 (4)
|Średni
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2005.01.28 16:16
|buy
|1
|2.00
|1.1906
|1.1813
|1.2006
|2
|2005.01.31 00:00
|close
|1
|2.00
|1.1900
|1.1813
|1.2006
|-51.30
|9948.70
|3
|2005.02.02 06:57
|sell
|2
|2.00
|1.1869
|1.1962
|1.1769
|4
|2005.02.02 18:06
|s/l
|2
|2.00
|1.1962
|1.1962
|1.1769
|-1554.80
|8393.90
|5
|2005.02.03 03:01
|buy
|3
|2.00
|1.1966
|1.1873
|1.2066
|6
|2005.02.03 14:47
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|7
|2005.02.03 14:47
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1967
|1.2066
|8
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1968
|1.2066
|9
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1969
|1.2066
|10
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1970
|1.2066
|11
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1971
|1.2066
|12
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1973
|1.2066
|13
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1974
|1.2066
|14
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1975
|1.2066
|15
|2005.02.03 14:48
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1976
|1.2066
|16
|2005.02.03 14:49
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1978
|1.2066
|17
|2005.02.03 14:49
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1979
|1.2066
|18
|2005.02.03 14:49
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1980
|1.2066
|19
|2005.02.03 14:49
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1981
|1.2066
|20
|2005.02.03 14:56
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1982
|1.2066
|21
|2005.02.03 14:56
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1983
|1.2066
|22
|2005.02.03 14:56
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1984
|1.2066
|23
|2005.02.03 14:56
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1986
|1.2066
|24
|2005.02.03 14:56
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1987
|1.2066
|25
|2005.02.03 14:57
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1988
|1.2066
|26
|2005.02.03 14:57
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1990
|1.2066
|27
|2005.02.03 14:57
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1991
|1.2066
|28
|2005.02.03 14:57
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1992
|1.2066
|29
|2005.02.03 14:57
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1994
|1.2066
|30
|2005.02.03 14:58
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1995
|1.2066
|31
|2005.02.03 14:58
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1996
|1.2066
|32
|2005.02.03 14:58
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1997
|1.2066
|33
|2005.02.03 14:58
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1998
|1.2066
|34
|2005.02.03 14:58
|modify
|3
|2.00
|1.1966
|1.1999
|1.2066
|35
|2005.02.03 22:12
|close
|3
|2.00
|1.2018
|1.1999
|1.2066
|865.37
|9259.27
|36
|2005.02.04 14:30
|sell
|4
|2.00
|1.1970
|1.2063
|1.1870
|37
|2005.02.04 14:51
|s/l
|4
|2.00
|1.2063
|1.2063
|1.1870
|-1541.78
|7717.49
|38
|2005.02.04 18:04
|buy
|5
|2.00
|1.2079
|1.1986
|1.2179
|39
|2005.02.07 00:00
|close
|5
|2.00
|1.2119
|1.1986
|1.2179
|709.65
|8427.13
|40
|2005.02.08 17:20
|sell
|6
|2.00
|1.2192
|1.2285
|1.2092
|41
|2005.02.09 12:30
|close
|6
|2.00
|1.2178
|1.2285
|1.2092
|202.95
|8630.08
|42
|2005.02.10 14:31
|buy
|7
|2.00
|1.2220
|1.2127
|1.2320
|43
|2005.02.10 15:49
|s/l
|7
|2.00
|1.2127
|1.2127
|1.2320
|-1533.77
|7096.31
|44
|2005.02.10 16:01
|sell
|8
|2.00
|1.2097
|1.2190
|1.1997
|45
|2005.02.10 18:59
|modify
|8
|2.00
|1.2097
|1.2096
|1.1997
|46
|2005.02.10 18:59
|modify
|8
|2.00
|1.2097
|1.2094
|1.1997
|47
|2005.02.10 18:59
|modify
|8
|2.00
|1.2097
|1.2092
|1.1997
|48
|2005.02.11 07:30
|s/l
|8
|2.00
|1.2092
|1.2092
|1.1997
|55.73
|7152.03
|49
|2005.02.18 13:10
|buy
|9
|2.00
|1.1887
|1.1794
|1.1987
|50
|2005.02.21 00:00
|close
|9
|2.00
|1.1842
|1.1794
|1.1987
|-710.47
|6441.56
|51
|2005.02.22 03:59
|sell
|10
|2.00
|1.1788
|1.1881
|1.1688
|52
|2005.02.22 04:22
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1788
|1.1688
|53
|2005.02.22 04:22
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1786
|1.1688
|54
|2005.02.22 04:23
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1785
|1.1688
|55
|2005.02.22 04:23
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1784
|1.1688
|56
|2005.02.22 04:23
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1783
|1.1688
|57
|2005.02.22 04:23
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1782
|1.1688
|58
|2005.02.22 04:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1781
|1.1688
|59
|2005.02.22 04:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1780
|1.1688
|60
|2005.02.22 04:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1779
|1.1688
|61
|2005.02.22 04:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1778
|1.1688
|62
|2005.02.22 04:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1777
|1.1688
|63
|2005.02.22 04:25
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1776
|1.1688
|64
|2005.02.22 04:26
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1774
|1.1688
|65
|2005.02.22 04:26
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1773
|1.1688
|66
|2005.02.22 04:26
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1771
|1.1688
|67
|2005.02.22 04:26
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1770
|1.1688
|68
|2005.02.22 06:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1769
|1.1688
|69
|2005.02.22 06:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1767
|1.1688
|70
|2005.02.22 06:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1766
|1.1688
|71
|2005.02.22 06:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1764
|1.1688
|72
|2005.02.22 06:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1763
|1.1688
|73
|2005.02.22 06:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1761
|1.1688
|74
|2005.02.22 06:24
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1760
|1.1688
|75
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1759
|1.1688
|76
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1758
|1.1688
|77
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1756
|1.1688
|78
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1754
|1.1688
|79
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1753
|1.1688
|80
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1751
|1.1688
|81
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1749
|1.1688
|82
|2005.02.22 06:33
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1747
|1.1688
|83
|2005.02.22 06:34
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1746
|1.1688
|84
|2005.02.22 06:34
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1745
|1.1688
|85
|2005.02.22 06:34
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1744
|1.1688
|86
|2005.02.22 07:01
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1742
|1.1688
|87
|2005.02.22 07:01
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1741
|1.1688
|88
|2005.02.22 07:01
|modify
|10
|2.00
|1.1788
|1.1739
|1.1688
|89
|2005.02.22 07:01
|t/p
|10
|2.00
|1.1688
|1.1739
|1.1688
|1711.31
|8152.87
|90
|2005.02.23 10:05
|buy
|11
|2.00
|1.1647
|1.1554
|1.1747
|91
|2005.02.24 05:19
|close
|11
|2.00
|1.1614
|1.1554
|1.1747
|-551.78
|7601.09
|92
|2005.02.25 20:43
|sell
|12
|2.00
|1.1631
|1.1724
|1.1531
|93
|2005.02.28 00:00
|close
|12
|2.00
|1.1628
|1.1724
|1.1531
|-29.32
|7571.77
|94
|2005.03.02 09:53
|buy
|13
|2.00
|1.1702
|1.1609
|1.1802
|95
|2005.03.02 11:00
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1702
|1.1802
|96
|2005.03.02 11:58
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1703
|1.1802
|97
|2005.03.02 12:02
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1703
|1.1802
|98
|2005.03.02 12:09
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1704
|1.1802
|99
|2005.03.02 12:09
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1705
|1.1802
|100
|2005.03.02 12:10
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1707
|1.1802
|101
|2005.03.02 12:10
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1708
|1.1802
|102
|2005.03.02 12:11
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1710
|1.1802
|103
|2005.03.02 12:11
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1711
|1.1802
|104
|2005.03.02 12:11
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1712
|1.1802
|105
|2005.03.02 12:11
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1714
|1.1802
|106
|2005.03.02 12:12
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1715
|1.1802
|107
|2005.03.02 12:12
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1716
|1.1802
|108
|2005.03.02 12:12
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1717
|1.1802
|109
|2005.03.02 12:12
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1718
|1.1802
|110
|2005.03.02 14:50
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1718
|1.1802
|111
|2005.03.02 14:59
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1722
|1.1802
|112
|2005.03.02 15:00
|modify
|13
|2.00
|1.1702
|1.1723
|1.1802
|113
|2005.03.03 05:03
|close
|13
|2.00
|1.1745
|1.1723
|1.1802
|748.73
|8320.49
|114
|2005.03.04 15:01
|sell
|14
|2.00
|1.1766
|1.1859
|1.1666
|115
|2005.03.04 15:32
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1766
|1.1666
|116
|2005.03.04 15:33
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1765
|1.1666
|117
|2005.03.04 15:33
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1764
|1.1666
|118
|2005.03.04 15:37
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1764
|1.1666
|119
|2005.03.04 15:37
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1763
|1.1666
|120
|2005.03.04 15:50
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1762
|1.1666
|121
|2005.03.04 15:50
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1761
|1.1666
|122
|2005.03.04 15:50
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1759
|1.1666
|123
|2005.03.04 15:50
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1758
|1.1666
|124
|2005.03.04 15:51
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1758
|1.1666
|125
|2005.03.04 15:51
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1757
|1.1666
|126
|2005.03.04 15:55
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1756
|1.1666
|127
|2005.03.04 15:55
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1755
|1.1666
|128
|2005.03.04 15:59
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1754
|1.1666
|129
|2005.03.04 15:59
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1753
|1.1666
|130
|2005.03.04 16:00
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1752
|1.1666
|131
|2005.03.04 16:00
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1750
|1.1666
|132
|2005.03.04 16:00
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1749
|1.1666
|133
|2005.03.04 16:03
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1749
|1.1666
|134
|2005.03.04 16:03
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1748
|1.1666
|135
|2005.03.04 16:31
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1746
|1.1666
|136
|2005.03.04 16:31
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1745
|1.1666
|137
|2005.03.04 16:32
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1744
|1.1666
|138
|2005.03.04 16:32
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1743
|1.1666
|139
|2005.03.04 16:33
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1742
|1.1666
|140
|2005.03.04 16:33
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1741
|1.1666
|141
|2005.03.04 16:33
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1740
|1.1666
|142
|2005.03.04 16:33
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1739
|1.1666
|143
|2005.03.04 16:33
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1738
|1.1666
|144
|2005.03.04 16:34
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1737
|1.1666
|145
|2005.03.04 16:34
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1736
|1.1666
|146
|2005.03.04 16:34
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1735
|1.1666
|147
|2005.03.04 16:34
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1735
|1.1666
|148
|2005.03.04 16:34
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1734
|1.1666
|149
|2005.03.04 16:34
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1733
|1.1666
|150
|2005.03.04 16:34
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1732
|1.1666
|151
|2005.03.04 16:36
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1731
|1.1666
|152
|2005.03.04 16:36
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1730
|1.1666
|153
|2005.03.04 16:36
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1729
|1.1666
|154
|2005.03.04 16:36
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1728
|1.1666
|155
|2005.03.04 16:36
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1727
|1.1666
|156
|2005.03.04 16:39
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1726
|1.1666
|157
|2005.03.04 16:56
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1725
|1.1666
|158
|2005.03.04 16:56
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1724
|1.1666
|159
|2005.03.04 16:57
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1723
|1.1666
|160
|2005.03.04 16:57
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1722
|1.1666
|161
|2005.03.04 17:46
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1721
|1.1666
|162
|2005.03.04 17:46
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1720
|1.1666
|163
|2005.03.04 17:46
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1719
|1.1666
|164
|2005.03.04 18:38
|modify
|14
|2.00
|1.1766
|1.1719
|1.1666
|165
|2005.03.07 00:00
|close
|14
|2.00
|1.1695
|1.1719
|1.1666
|1133.26
|9453.75
|166
|2005.03.07 13:17
|buy
|15
|2.00
|1.1748
|1.1655
|1.1848
|167
|2005.03.08 08:28
|close
|15
|2.00
|1.1748
|1.1655
|1.1848
|16.51
|9470.26
|168
|2005.03.08 15:08
|sell
|16
|2.00
|1.1685
|1.1778
|1.1585
|169
|2005.03.08 15:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1685
|1.1585
|170
|2005.03.08 15:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1683
|1.1585
|171
|2005.03.08 15:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1682
|1.1585
|172
|2005.03.08 15:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1681
|1.1585
|173
|2005.03.08 15:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1679
|1.1585
|174
|2005.03.08 15:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1678
|1.1585
|175
|2005.03.08 15:55
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1678
|1.1585
|176
|2005.03.08 15:55
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1677
|1.1585
|177
|2005.03.08 15:55
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1676
|1.1585
|178
|2005.03.08 15:55
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1675
|1.1585
|179
|2005.03.08 15:55
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1674
|1.1585
|180
|2005.03.08 15:55
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1673
|1.1585
|181
|2005.03.08 15:56
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1672
|1.1585
|182
|2005.03.08 15:56
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1671
|1.1585
|183
|2005.03.08 15:56
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1670
|1.1585
|184
|2005.03.08 15:56
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1669
|1.1585
|185
|2005.03.08 15:56
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1668
|1.1585
|186
|2005.03.08 15:56
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1667
|1.1585
|187
|2005.03.08 15:56
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1666
|1.1585
|188
|2005.03.08 16:30
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1665
|1.1585
|189
|2005.03.08 16:45
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1665
|1.1585
|190
|2005.03.08 16:45
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1664
|1.1585
|191
|2005.03.08 16:45
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1663
|1.1585
|192
|2005.03.08 16:47
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1663
|1.1585
|193
|2005.03.08 16:47
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1662
|1.1585
|194
|2005.03.08 16:48
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1661
|1.1585
|195
|2005.03.08 16:48
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1660
|1.1585
|196
|2005.03.08 16:48
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1659
|1.1585
|197
|2005.03.08 16:49
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1658
|1.1585
|198
|2005.03.08 16:49
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1657
|1.1585
|199
|2005.03.08 16:49
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1656
|1.1585
|200
|2005.03.08 16:49
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1655
|1.1585
|201
|2005.03.08 16:51
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1654
|1.1585
|202
|2005.03.08 16:51
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1653
|1.1585
|203
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1652
|1.1585
|204
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1651
|1.1585
|205
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1650
|1.1585
|206
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1649
|1.1585
|207
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1648
|1.1585
|208
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1647
|1.1585
|209
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1646
|1.1585
|210
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1645
|1.1585
|211
|2005.03.08 16:52
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1644
|1.1585
|212
|2005.03.08 16:53
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1644
|1.1585
|213
|2005.03.08 16:53
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1643
|1.1585
|214
|2005.03.08 16:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1643
|1.1585
|215
|2005.03.08 16:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1642
|1.1585
|216
|2005.03.08 16:54
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1641
|1.1585
|217
|2005.03.08 17:20
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1641
|1.1585
|218
|2005.03.08 17:20
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1640
|1.1585
|219
|2005.03.08 17:20
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1639
|1.1585
|220
|2005.03.08 17:22
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1638
|1.1585
|221
|2005.03.08 17:22
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1637
|1.1585
|222
|2005.03.08 17:22
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1636
|1.1585
|223
|2005.03.08 17:22
|modify
|16
|2.00
|1.1685
|1.1635
|1.1585
|224
|2005.03.09 09:37
|t/p
|16
|2.00
|1.1585
|1.1635
|1.1585
|1699.40
|11169.66
|225
|2005.03.14 08:34
|buy
|17
|2.00
|1.1551
|1.1458
|1.1651
|226
|2005.03.14 13:53
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1552
|1.1651
|227
|2005.03.14 13:53
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1553
|1.1651
|228
|2005.03.14 14:19
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1554
|1.1651
|229
|2005.03.14 16:48
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1554
|1.1651
|230
|2005.03.14 16:49
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1555
|1.1651
|231
|2005.03.14 16:58
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1556
|1.1651
|232
|2005.03.14 16:58
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1557
|1.1651
|233
|2005.03.14 16:59
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1558
|1.1651
|234
|2005.03.14 17:22
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1558
|1.1651
|235
|2005.03.14 17:23
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1559
|1.1651
|236
|2005.03.14 17:29
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1560
|1.1651
|237
|2005.03.14 17:30
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1561
|1.1651
|238
|2005.03.14 17:31
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1562
|1.1651
|239
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1563
|1.1651
|240
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1564
|1.1651
|241
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1565
|1.1651
|242
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1566
|1.1651
|243
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1567
|1.1651
|244
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1568
|1.1651
|245
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1569
|1.1651
|246
|2005.03.14 17:34
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1570
|1.1651
|247
|2005.03.14 17:39
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1570
|1.1651
|248
|2005.03.14 17:40
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1571
|1.1651
|249
|2005.03.14 17:40
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1571
|1.1651
|250
|2005.03.14 17:41
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1572
|1.1651
|251
|2005.03.14 17:41
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1573
|1.1651
|252
|2005.03.14 17:41
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1574
|1.1651
|253
|2005.03.14 17:41
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1575
|1.1651
|254
|2005.03.14 17:41
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1576
|1.1651
|255
|2005.03.14 17:41
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1577
|1.1651
|256
|2005.03.14 17:42
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1578
|1.1651
|257
|2005.03.14 17:52
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1579
|1.1651
|258
|2005.03.14 18:22
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1580
|1.1651
|259
|2005.03.14 18:22
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1582
|1.1651
|260
|2005.03.14 18:23
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1583
|1.1651
|261
|2005.03.14 18:23
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1584
|1.1651
|262
|2005.03.14 18:23
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1585
|1.1651
|263
|2005.03.14 18:23
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1586
|1.1651
|264
|2005.03.14 18:25
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1587
|1.1651
|265
|2005.03.14 18:25
|modify
|17
|2.00
|1.1551
|1.1588
|1.1651
|266
|2005.03.14 23:53
|t/p
|17
|2.00
|1.1651
|1.1588
|1.1651
|1709.26
|12878.92
|267
|2005.03.16 09:17
|sell
|18
|2.00
|1.1595
|1.1688
|1.1495
|268
|2005.03.16 13:27
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1595
|1.1495
|269
|2005.03.16 13:28
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1594
|1.1495
|270
|2005.03.16 13:28
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1593
|1.1495
|271
|2005.03.16 13:28
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1592
|1.1495
|272
|2005.03.16 13:29
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1591
|1.1495
|273
|2005.03.16 14:33
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1590
|1.1495
|274
|2005.03.16 14:33
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1587
|1.1495
|275
|2005.03.16 14:34
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1585
|1.1495
|276
|2005.03.16 14:34
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1584
|1.1495
|277
|2005.03.16 14:36
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1584
|1.1495
|278
|2005.03.16 14:36
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1583
|1.1495
|279
|2005.03.16 14:38
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1582
|1.1495
|280
|2005.03.16 14:38
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1580
|1.1495
|281
|2005.03.16 14:38
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1579
|1.1495
|282
|2005.03.16 14:38
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1578
|1.1495
|283
|2005.03.16 14:41
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1577
|1.1495
|284
|2005.03.16 14:41
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1576
|1.1495
|285
|2005.03.16 14:41
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1574
|1.1495
|286
|2005.03.16 14:41
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1572
|1.1495
|287
|2005.03.16 14:42
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1572
|1.1495
|288
|2005.03.16 14:42
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1570
|1.1495
|289
|2005.03.16 14:42
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1569
|1.1495
|290
|2005.03.16 14:42
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1567
|1.1495
|291
|2005.03.16 14:42
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1566
|1.1495
|292
|2005.03.16 14:43
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1565
|1.1495
|293
|2005.03.16 14:48
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1564
|1.1495
|294
|2005.03.16 14:48
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1563
|1.1495
|295
|2005.03.16 14:48
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1561
|1.1495
|296
|2005.03.16 14:49
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1560
|1.1495
|297
|2005.03.16 14:52
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1559
|1.1495
|298
|2005.03.16 14:52
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1557
|1.1495
|299
|2005.03.16 14:52
|modify
|18
|2.00
|1.1595
|1.1556
|1.1495
|300
|2005.03.17 04:29
|close
|18
|2.00
|1.1544
|1.1556
|1.1495
|856.60
|13735.51
|301
|2005.03.17 14:35
|buy
|19
|2.00
|1.1591
|1.1498
|1.1691
|302
|2005.03.18 09:45
|close
|19
|2.00
|1.1597
|1.1498
|1.1691
|119.99
|13855.50
|303
|2005.03.29 04:50
|sell
|20
|2.00
|1.1992
|1.2085
|1.1892
|304
|2005.03.30 00:00
|close
|20
|2.00
|1.2019
|1.2085
|1.1892
|-476.26
|13379.24
|305
|2005.04.01 17:00
|buy
|21
|2.00
|1.2018
|1.1925
|1.2118
|306
|2005.04.01 17:25
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2018
|1.2118
|307
|2005.04.01 17:25
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2019
|1.2118
|308
|2005.04.01 17:25
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2020
|1.2118
|309
|2005.04.01 17:27
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2021
|1.2118
|310
|2005.04.01 17:27
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2022
|1.2118
|311
|2005.04.01 17:27
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2023
|1.2118
|312
|2005.04.01 17:27
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2024
|1.2118
|313
|2005.04.01 17:27
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2025
|1.2118
|314
|2005.04.01 17:27
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2026
|1.2118
|315
|2005.04.01 17:49
|modify
|21
|2.00
|1.2018
|1.2026
|1.2118
|316
|2005.04.04 00:00
|close
|21
|2.00
|1.2049
|1.2026
|1.2118
|564.10
|13943.33
|317
|2005.04.06 11:30
|sell
|22
|2.00
|1.2008
|1.2101
|1.1908
|318
|2005.04.07 06:44
|close
|22
|2.00
|1.2039
|1.2101
|1.1908
|-541.97
|13401.36
|319
|2005.04.12 14:49
|buy
|23
|2.00
|1.1990
|1.1897
|1.2090
|320
|2005.04.12 15:31
|modify
|23
|2.00
|1.1990
|1.1991
|1.2090
|321
|2005.04.12 16:08
|modify
|23
|2.00
|1.1990
|1.1993
|1.2090
|322
|2005.04.12 16:08
|modify
|23
|2.00
|1.1990
|1.1994
|1.2090
|323
|2005.04.12 16:10
|modify
|23
|2.00
|1.1990
|1.1995
|1.2090
|324
|2005.04.12 20:25
|s/l
|23
|2.00
|1.1995
|1.1995
|1.2090
|83.38
|13484.74
|325
|2005.04.15 11:00
|sell
|24
|2.00
|1.2084
|1.2177
|1.1984
|326
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2084
|1.1984
|327
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2082
|1.1984
|328
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2080
|1.1984
|329
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2078
|1.1984
|330
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2075
|1.1984
|331
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2073
|1.1984
|332
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2071
|1.1984
|333
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2069
|1.1984
|334
|2005.04.15 16:21
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2067
|1.1984
|335
|2005.04.15 16:22
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2067
|1.1984
|336
|2005.04.15 16:22
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2066
|1.1984
|337
|2005.04.15 16:22
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2065
|1.1984
|338
|2005.04.15 16:22
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2064
|1.1984
|339
|2005.04.15 16:22
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2063
|1.1984
|340
|2005.04.15 16:47
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2062
|1.1984
|341
|2005.04.15 16:47
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2061
|1.1984
|342
|2005.04.15 16:47
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2060
|1.1984
|343
|2005.04.15 16:48
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2060
|1.1984
|344
|2005.04.15 16:49
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2059
|1.1984
|345
|2005.04.15 16:50
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2059
|1.1984
|346
|2005.04.15 16:50
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2058
|1.1984
|347
|2005.04.15 16:56
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2058
|1.1984
|348
|2005.04.15 16:56
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2057
|1.1984
|349
|2005.04.15 16:56
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2056
|1.1984
|350
|2005.04.15 16:56
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2055
|1.1984
|351
|2005.04.15 16:56
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2053
|1.1984
|352
|2005.04.15 16:57
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2052
|1.1984
|353
|2005.04.15 16:57
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2051
|1.1984
|354
|2005.04.15 16:57
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2049
|1.1984
|355
|2005.04.15 16:57
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2048
|1.1984
|356
|2005.04.15 16:58
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2047
|1.1984
|357
|2005.04.15 16:58
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2046
|1.1984
|358
|2005.04.15 17:17
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2045
|1.1984
|359
|2005.04.15 17:17
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2044
|1.1984
|360
|2005.04.15 17:17
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2043
|1.1984
|361
|2005.04.15 17:17
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2042
|1.1984
|362
|2005.04.15 17:17
|modify
|24
|2.00
|1.2084
|1.2041
|1.1984
|363
|2005.04.18 00:04
|close
|24
|2.00
|1.2006
|1.2041
|1.1984
|1218.44
|14703.17
|364
|2005.04.21 18:21
|buy
|25
|2.00
|1.1848
|1.1755
|1.1948
|365
|2005.04.22 13:31
|close
|25
|2.00
|1.1805
|1.1755
|1.1948
|-711.99
|13991.18
|366
|2005.04.28 14:35
|sell
|26
|2.00
|1.1892
|1.1985
|1.1792
|367
|2005.04.29 08:49
|modify
|26
|2.00
|1.1892
|1.1892
|1.1792
|368
|2005.04.29 09:46
|close
|26
|2.00
|1.1861
|1.1892
|1.1792
|495.75
|14486.93
|369
|2005.04.29 20:30
|buy
|27
|2.00
|1.1975
|1.1882
|1.2075
|370
|2005.05.02 00:04
|close
|27
|2.00
|1.1959
|1.1882
|1.2075
|-218.05
|14268.87
|371
|2005.05.04 03:33
|sell
|28
|2.00
|1.1948
|1.2041
|1.1848
|372
|2005.05.04 04:45
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1948
|1.1848
|373
|2005.05.04 04:45
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1947
|1.1848
|374
|2005.05.04 04:45
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1945
|1.1848
|375
|2005.05.04 04:45
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1944
|1.1848
|376
|2005.05.04 04:45
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1943
|1.1848
|377
|2005.05.04 04:53
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1943
|1.1848
|378
|2005.05.04 04:55
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1941
|1.1848
|379
|2005.05.04 04:55
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1938
|1.1848
|380
|2005.05.04 04:55
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1936
|1.1848
|381
|2005.05.04 04:55
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1934
|1.1848
|382
|2005.05.04 04:56
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1933
|1.1848
|383
|2005.05.04 04:56
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1932
|1.1848
|384
|2005.05.04 04:56
|modify
|28
|2.00
|1.1948
|1.1931
|1.1848
|385
|2005.05.04 09:29
|s/l
|28
|2.00
|1.1931
|1.1931
|1.1848
|284.97
|14553.84
|386
|2005.05.05 15:54
|buy
|29
|2.00
|1.1957
|1.1864
|1.2057
|387
|2005.05.06 11:05
|close
|29
|2.00
|1.1944
|1.1864
|1.2057
|-201.18
|14352.66
|388
|2005.05.11 10:22
|sell
|30
|2.00
|1.1963
|1.2056
|1.1863
|389
|2005.05.11 14:45
|s/l
|30
|2.00
|1.2056
|1.2056
|1.1863
|-1542.80
|12809.86
|390
|2005.05.11 14:45
|buy
|31
|2.00
|1.2060
|1.1967
|1.2160
|391
|2005.05.12 08:55
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2060
|1.2160
|392
|2005.05.12 08:55
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2061
|1.2160
|393
|2005.05.12 08:55
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2063
|1.2160
|394
|2005.05.12 08:55
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2065
|1.2160
|395
|2005.05.12 08:56
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2066
|1.2160
|396
|2005.05.12 08:58
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2067
|1.2160
|397
|2005.05.12 08:58
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2069
|1.2160
|398
|2005.05.12 08:58
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2070
|1.2160
|399
|2005.05.12 08:58
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2072
|1.2160
|400
|2005.05.12 09:34
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2073
|1.2160
|401
|2005.05.12 09:34
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2074
|1.2160
|402
|2005.05.12 09:34
|modify
|31
|2.00
|1.2060
|1.2076
|1.2160
|403
|2005.05.12 09:55
|close
|31
|2.00
|1.2106
|1.2076
|1.2160
|776.47
|13586.33
|404
|2005.05.18 14:42
|sell
|32
|2.00
|1.2202
|1.2295
|1.2102
|405
|2005.05.19 09:52
|close
|32
|2.00
|1.2192
|1.2295
|1.2102
|137.08
|13723.41
|406
|2005.05.19 14:39
|buy
|33
|2.00
|1.2224
|1.2131
|1.2324
|407
|2005.05.20 09:49
|close
|33
|2.00
|1.2234
|1.2131
|1.2324
|179.99
|13903.40
|408
|2005.05.23 15:53
|sell
|34
|2.00
|1.2298
|1.2391
|1.2198
|409
|2005.05.24 11:03
|close
|34
|2.00
|1.2297
|1.2391
|1.2198
|-10.71
|13892.68
|410
|2005.05.26 07:53
|buy
|35
|2.00
|1.2315
|1.2222
|1.2415
|411
|2005.05.26 14:36
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2316
|1.2415
|412
|2005.05.26 14:37
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2317
|1.2415
|413
|2005.05.26 14:37
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2318
|1.2415
|414
|2005.05.26 14:38
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2319
|1.2415
|415
|2005.05.26 14:38
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2320
|1.2415
|416
|2005.05.26 14:39
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2320
|1.2415
|417
|2005.05.26 14:39
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2321
|1.2415
|418
|2005.05.26 14:39
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2322
|1.2415
|419
|2005.05.26 20:29
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2322
|1.2415
|420
|2005.05.26 20:36
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2324
|1.2415
|421
|2005.05.26 20:39
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2325
|1.2415
|422
|2005.05.26 20:39
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2326
|1.2415
|423
|2005.05.26 20:39
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2328
|1.2415
|424
|2005.05.26 20:40
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2330
|1.2415
|425
|2005.05.26 20:40
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2331
|1.2415
|426
|2005.05.26 20:40
|modify
|35
|2.00
|1.2315
|1.2332
|1.2415
|427
|2005.05.27 03:04
|close
|35
|2.00
|1.2355
|1.2332
|1.2415
|664.02
|14556.70
|428
|2005.05.27 17:35
|sell
|36
|2.00
|1.2317
|1.2410
|1.2217
|429
|2005.05.30 00:00
|close
|36
|2.00
|1.2326
|1.2410
|1.2217
|-226.96
|14329.74
|430
|2005.05.30 12:43
|buy
|37
|2.00
|1.2368
|1.2275
|1.2468
|431
|2005.05.31 03:08
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2368
|1.2468
|432
|2005.05.31 03:09
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2369
|1.2468
|433
|2005.05.31 03:09
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2370
|1.2468
|434
|2005.05.31 03:12
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2371
|1.2468
|435
|2005.05.31 03:12
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2373
|1.2468
|436
|2005.05.31 03:12
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|437
|2005.05.31 03:12
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2376
|1.2468
|438
|2005.05.31 03:17
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2378
|1.2468
|439
|2005.05.31 03:17
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2380
|1.2468
|440
|2005.05.31 03:17
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2383
|1.2468
|441
|2005.05.31 03:17
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2385
|1.2468
|442
|2005.05.31 03:17
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2387
|1.2468
|443
|2005.05.31 03:17
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2389
|1.2468
|444
|2005.05.31 03:18
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2390
|1.2468
|445
|2005.05.31 03:18
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2391
|1.2468
|446
|2005.05.31 03:21
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2392
|1.2468
|447
|2005.05.31 03:21
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2395
|1.2468
|448
|2005.05.31 03:21
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2398
|1.2468
|449
|2005.05.31 03:21
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2401
|1.2468
|450
|2005.05.31 03:21
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2405
|1.2468
|451
|2005.05.31 03:21
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2408
|1.2468
|452
|2005.05.31 03:21
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2411
|1.2468
|453
|2005.05.31 03:22
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2412
|1.2468
|454
|2005.05.31 03:22
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2413
|1.2468
|455
|2005.05.31 03:22
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2414
|1.2468
|456
|2005.05.31 03:22
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2415
|1.2468
|457
|2005.05.31 03:22
|modify
|37
|2.00
|1.2368
|1.2416
|1.2468
|458
|2005.05.31 03:24
|t/p
|37
|2.00
|1.2468
|1.2416
|1.2468
|1620.62
|15950.36
|459
|2005.06.02 09:18
|sell
|38
|2.00
|1.2499
|1.2592
|1.2399
|460
|2005.06.03 04:28
|close
|38
|2.00
|1.2509
|1.2592
|1.2399
|-186.85
|15763.50
|461
|2005.06.08 18:43
|buy
|39
|2.00
|1.2504
|1.2411
|1.2604
|462
|2005.06.08 19:30
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2504
|1.2604
|463
|2005.06.08 19:30
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2505
|1.2604
|464
|2005.06.08 19:31
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2506
|1.2604
|465
|2005.06.08 19:31
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2507
|1.2604
|466
|2005.06.08 19:31
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2508
|1.2604
|467
|2005.06.08 20:12
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2509
|1.2604
|468
|2005.06.08 20:13
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2510
|1.2604
|469
|2005.06.08 20:13
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2511
|1.2604
|470
|2005.06.08 20:20
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2512
|1.2604
|471
|2005.06.08 20:20
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2513
|1.2604
|472
|2005.06.08 20:23
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2516
|1.2604
|473
|2005.06.08 20:23
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2519
|1.2604
|474
|2005.06.08 20:23
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2522
|1.2604
|475
|2005.06.08 20:24
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2523
|1.2604
|476
|2005.06.08 20:24
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2524
|1.2604
|477
|2005.06.08 20:24
|modify
|39
|2.00
|1.2504
|1.2525
|1.2604
|478
|2005.06.09 10:14
|s/l
|39
|2.00
|1.2525
|1.2525
|1.2604
|351.87
|16115.37
|479
|2005.06.15 15:37
|sell
|40
|2.00
|1.2720
|1.2813
|1.2620
|480
|2005.06.16 10:47
|close
|40
|2.00
|1.2710
|1.2813
|1.2620
|130.39
|16245.76
|481
|2005.06.17 12:45
|sell
|41
|2.00
|1.2669
|1.2762
|1.2569
|482
|2005.06.17 16:47
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2668
|1.2569
|483
|2005.06.17 16:47
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2667
|1.2569
|484
|2005.06.17 16:48
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2666
|1.2569
|485
|2005.06.17 20:10
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2665
|1.2569
|486
|2005.06.17 20:10
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2663
|1.2569
|487
|2005.06.17 20:10
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2661
|1.2569
|488
|2005.06.17 20:10
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2658
|1.2569
|489
|2005.06.17 20:10
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2656
|1.2569
|490
|2005.06.17 20:10
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2654
|1.2569
|491
|2005.06.17 20:11
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2653
|1.2569
|492
|2005.06.17 20:11
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2651
|1.2569
|493
|2005.06.17 20:11
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2650
|1.2569
|494
|2005.06.17 20:11
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2649
|1.2569
|495
|2005.06.17 20:12
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2648
|1.2569
|496
|2005.06.17 20:12
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2647
|1.2569
|497
|2005.06.17 20:12
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2646
|1.2569
|498
|2005.06.17 20:12
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2645
|1.2569
|499
|2005.06.17 20:12
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2643
|1.2569
|500
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2642
|1.2569
|501
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2641
|1.2569
|502
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2639
|1.2569
|503
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2637
|1.2569
|504
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2635
|1.2569
|505
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2632
|1.2569
|506
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2630
|1.2569
|507
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2628
|1.2569
|508
|2005.06.17 20:13
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2626
|1.2569
|509
|2005.06.17 20:14
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2626
|1.2569
|510
|2005.06.17 20:14
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2625
|1.2569
|511
|2005.06.17 21:39
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2625
|1.2569
|512
|2005.06.17 21:54
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2624
|1.2569
|513
|2005.06.17 21:57
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2622
|1.2569
|514
|2005.06.17 22:10
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2621
|1.2569
|515
|2005.06.17 22:12
|modify
|41
|2.00
|1.2669
|1.2621
|1.2569
|516
|2005.06.17 22:12
|t/p
|41
|2.00
|1.2569
|1.2621
|1.2569
|1591.22
|17836.98
|517
|2005.06.20 16:31
|buy
|42
|2.00
|1.2724
|1.2631
|1.2824
|518
|2005.06.21 11:41
|close
|42
|2.00
|1.2761
|1.2631
|1.2824
|596.41
|18433.39
|519
|2005.06.27 08:43
|sell
|43
|2.00
|1.2678
|1.2771
|1.2578
|520
|2005.06.28 03:54
|close
|43
|2.00
|1.2680
|1.2771
|1.2578
|-58.53
|18374.85
|521
|2005.06.28 08:43
|buy
|44
|2.00
|1.2728
|1.2635
|1.2828
|522
|2005.06.28 14:00
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2728
|1.2828
|523
|2005.06.28 15:04
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2729
|1.2828
|524
|2005.06.28 15:04
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2730
|1.2828
|525
|2005.06.28 15:05
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2732
|1.2828
|526
|2005.06.28 15:08
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2733
|1.2828
|527
|2005.06.28 15:08
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2734
|1.2828
|528
|2005.06.28 15:08
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2735
|1.2828
|529
|2005.06.28 15:08
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2736
|1.2828
|530
|2005.06.28 15:08
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2737
|1.2828
|531
|2005.06.28 15:08
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2738
|1.2828
|532
|2005.06.28 15:10
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2738
|1.2828
|533
|2005.06.28 15:11
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2739
|1.2828
|534
|2005.06.28 15:11
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2741
|1.2828
|535
|2005.06.28 15:11
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2742
|1.2828
|536
|2005.06.28 15:11
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2743
|1.2828
|537
|2005.06.28 16:00
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2744
|1.2828
|538
|2005.06.28 16:00
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2745
|1.2828
|539
|2005.06.28 16:00
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2746
|1.2828
|540
|2005.06.28 16:26
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2748
|1.2828
|541
|2005.06.28 16:27
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2751
|1.2828
|542
|2005.06.28 16:27
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2752
|1.2828
|543
|2005.06.28 16:27
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2753
|1.2828
|544
|2005.06.28 16:27
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2754
|1.2828
|545
|2005.06.28 16:27
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2755
|1.2828
|546
|2005.06.28 16:28
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2756
|1.2828
|547
|2005.06.28 16:28
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2757
|1.2828
|548
|2005.06.28 19:28
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2759
|1.2828
|549
|2005.06.28 19:31
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2761
|1.2828
|550
|2005.06.28 21:59
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2762
|1.2828
|551
|2005.06.28 22:00
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2762
|1.2828
|552
|2005.06.28 22:13
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2763
|1.2828
|553
|2005.06.28 22:25
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2764
|1.2828
|554
|2005.06.28 22:26
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2765
|1.2828
|555
|2005.06.28 22:40
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2765
|1.2828
|556
|2005.06.28 22:43
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2766
|1.2828
|557
|2005.06.28 23:01
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2767
|1.2828
|558
|2005.06.28 23:04
|modify
|44
|2.00
|1.2728
|1.2768
|1.2828
|559
|2005.06.29 03:53
|close
|44
|2.00
|1.2805
|1.2768
|1.2828
|1219.17
|19594.02
|560
|2005.07.07 10:58
|sell
|45
|2.00
|1.2969
|1.3062
|1.2869
|561
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2968
|1.2869
|562
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2967
|1.2869
|563
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2966
|1.2869
|564
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2963
|1.2869
|565
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2960
|1.2869
|566
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2957
|1.2869
|567
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2954
|1.2869
|568
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2951
|1.2869
|569
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2947
|1.2869
|570
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2944
|1.2869
|571
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2941
|1.2869
|572
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2938
|1.2869
|573
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2935
|1.2869
|574
|2005.07.07 11:24
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2932
|1.2869
|575
|2005.07.07 11:25
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2931
|1.2869
|576
|2005.07.07 11:25
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2930
|1.2869
|577
|2005.07.07 11:25
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2927
|1.2869
|578
|2005.07.07 11:25
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2925
|1.2869
|579
|2005.07.07 11:25
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2923
|1.2869
|580
|2005.07.07 11:25
|modify
|45
|2.00
|1.2969
|1.2920
|1.2869
|581
|2005.07.07 11:25
|t/p
|45
|2.00
|1.2869
|1.2920
|1.2869
|1554.25
|21148.27
|582
|2005.07.08 09:11
|buy
|46
|2.00
|1.3034
|1.2941
|1.3134
|583
|2005.07.11 00:00
|close
|46
|2.00
|1.2997
|1.2941
|1.3134
|-519.83
|20628.44
|584
|2005.07.11 08:37
|sell
|47
|2.00
|1.2944
|1.3037
|1.2844
|585
|2005.07.11 16:52
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2944
|1.2844
|586
|2005.07.11 16:52
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2943
|1.2844
|587
|2005.07.11 16:52
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2942
|1.2844
|588
|2005.07.11 16:53
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2941
|1.2844
|589
|2005.07.11 16:53
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2940
|1.2844
|590
|2005.07.11 16:53
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2939
|1.2844
|591
|2005.07.11 16:53
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2938
|1.2844
|592
|2005.07.11 16:53
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2937
|1.2844
|593
|2005.07.11 16:53
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2936
|1.2844
|594
|2005.07.11 16:54
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2936
|1.2844
|595
|2005.07.11 16:54
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2934
|1.2844
|596
|2005.07.11 16:54
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2932
|1.2844
|597
|2005.07.11 16:55
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2931
|1.2844
|598
|2005.07.11 16:55
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2930
|1.2844
|599
|2005.07.11 16:56
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2930
|1.2844
|600
|2005.07.11 16:56
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2929
|1.2844
|601
|2005.07.11 16:56
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2928
|1.2844
|602
|2005.07.11 16:56
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2927
|1.2844
|603
|2005.07.11 17:07
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2927
|1.2844
|604
|2005.07.11 17:07
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2925
|1.2844
|605
|2005.07.11 17:07
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2924
|1.2844
|606
|2005.07.11 17:15
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2923
|1.2844
|607
|2005.07.11 17:16
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2922
|1.2844
|608
|2005.07.11 17:17
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2920
|1.2844
|609
|2005.07.11 17:19
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2919
|1.2844
|610
|2005.07.11 17:19
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2918
|1.2844
|611
|2005.07.11 17:19
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2917
|1.2844
|612
|2005.07.11 17:20
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2917
|1.2844
|613
|2005.07.11 17:20
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2916
|1.2844
|614
|2005.07.11 17:20
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2914
|1.2844
|615
|2005.07.11 17:21
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2913
|1.2844
|616
|2005.07.11 17:21
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2912
|1.2844
|617
|2005.07.11 17:21
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2911
|1.2844
|618
|2005.07.11 17:21
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2910
|1.2844
|619
|2005.07.11 17:21
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2909
|1.2844
|620
|2005.07.12 03:36
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2908
|1.2844
|621
|2005.07.12 03:36
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2907
|1.2844
|622
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2906
|1.2844
|623
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2904
|1.2844
|624
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2903
|1.2844
|625
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2901
|1.2844
|626
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2900
|1.2844
|627
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2898
|1.2844
|628
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2897
|1.2844
|629
|2005.07.12 03:43
|modify
|47
|2.00
|1.2944
|1.2895
|1.2844
|630
|2005.07.12 03:47
|close
|47
|2.00
|1.2857
|1.2895
|1.2844
|1326.38
|21954.81
|631
|2005.07.13 09:54
|buy
|48
|2.00
|1.2788
|1.2695
|1.2888
|632
|2005.07.13 15:01
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2789
|1.2888
|633
|2005.07.13 15:01
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2791
|1.2888
|634
|2005.07.13 15:01
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2793
|1.2888
|635
|2005.07.13 15:01
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2795
|1.2888
|636
|2005.07.13 15:01
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2797
|1.2888
|637
|2005.07.13 15:01
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2799
|1.2888
|638
|2005.07.13 15:01
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2801
|1.2888
|639
|2005.07.13 15:02
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2801
|1.2888
|640
|2005.07.13 15:02
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2803
|1.2888
|641
|2005.07.13 15:02
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2804
|1.2888
|642
|2005.07.13 15:18
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2805
|1.2888
|643
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2806
|1.2888
|644
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2807
|1.2888
|645
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2810
|1.2888
|646
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2811
|1.2888
|647
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2813
|1.2888
|648
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2815
|1.2888
|649
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2816
|1.2888
|650
|2005.07.13 15:19
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2818
|1.2888
|651
|2005.07.13 15:23
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2819
|1.2888
|652
|2005.07.13 15:23
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2820
|1.2888
|653
|2005.07.13 15:23
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2821
|1.2888
|654
|2005.07.13 15:23
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2822
|1.2888
|655
|2005.07.13 15:23
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2823
|1.2888
|656
|2005.07.13 15:27
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2823
|1.2888
|657
|2005.07.13 16:37
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2824
|1.2888
|658
|2005.07.13 16:38
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2825
|1.2888
|659
|2005.07.13 16:38
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2826
|1.2888
|660
|2005.07.13 16:38
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2827
|1.2888
|661
|2005.07.13 16:39
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2828
|1.2888
|662
|2005.07.13 16:39
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2829
|1.2888
|663
|2005.07.13 16:39
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2830
|1.2888
|664
|2005.07.13 16:49
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2831
|1.2888
|665
|2005.07.13 16:58
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2832
|1.2888
|666
|2005.07.13 16:58
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2833
|1.2888
|667
|2005.07.13 16:58
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2834
|1.2888
|668
|2005.07.13 16:58
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2835
|1.2888
|669
|2005.07.13 16:59
|modify
|48
|2.00
|1.2788
|1.2836
|1.2888
|670
|2005.07.13 16:59
|t/p
|48
|2.00
|1.2888
|1.2836
|1.2888
|1551.83
|23506.64
|671
|2005.07.18 17:52
|sell
|49
|2.00
|1.2909
|1.3002
|1.2809
|672
|2005.07.19 07:24
|s/l
|49
|2.00
|1.3002
|1.3002
|1.2809
|-1457.41
|22049.23
|673
|2005.07.20 03:08
|sell
|50
|2.00
|1.2948
|1.3041
|1.2848
|674
|2005.07.20 19:31
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2947
|1.2848
|675
|2005.07.20 19:31
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2944
|1.2848
|676
|2005.07.20 19:31
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2941
|1.2848
|677
|2005.07.20 19:31
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2938
|1.2848
|678
|2005.07.20 19:31
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2936
|1.2848
|679
|2005.07.20 19:32
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2933
|1.2848
|680
|2005.07.20 19:32
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2932
|1.2848
|681
|2005.07.20 19:32
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2931
|1.2848
|682
|2005.07.20 19:32
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2930
|1.2848
|683
|2005.07.20 20:02
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2929
|1.2848
|684
|2005.07.20 20:04
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2929
|1.2848
|685
|2005.07.20 20:04
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2928
|1.2848
|686
|2005.07.20 20:04
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2927
|1.2848
|687
|2005.07.20 20:04
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2926
|1.2848
|688
|2005.07.20 20:08
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2924
|1.2848
|689
|2005.07.20 20:13
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2922
|1.2848
|690
|2005.07.20 20:13
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2921
|1.2848
|691
|2005.07.20 20:13
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2919
|1.2848
|692
|2005.07.20 20:13
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2917
|1.2848
|693
|2005.07.20 20:14
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2916
|1.2848
|694
|2005.07.20 20:15
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2915
|1.2848
|695
|2005.07.20 20:15
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2912
|1.2848
|696
|2005.07.20 20:15
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2910
|1.2848
|697
|2005.07.20 20:15
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2908
|1.2848
|698
|2005.07.20 20:15
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2905
|1.2848
|699
|2005.07.20 20:15
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2903
|1.2848
|700
|2005.07.20 20:15
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2900
|1.2848
|701
|2005.07.20 20:16
|modify
|50
|2.00
|1.2948
|1.2899
|1.2848
|702
|2005.07.20 20:16
|t/p
|50
|2.00
|1.2848
|1.2899
|1.2848
|1556.66
|23605.89
|703
|2005.07.22 17:49
|buy
|51
|2.00
|1.2931
|1.2838
|1.3031
|704
|2005.07.25 00:00
|close
|51
|2.00
|1.2978
|1.2838
|1.3031
|773.82
|24379.70
|705
|2005.07.28 14:24
|sell
|52
|2.00
|1.2901
|1.2994
|1.2801
|706
|2005.07.28 18:23
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2901
|1.2801
|707
|2005.07.28 18:24
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2900
|1.2801
|708
|2005.07.28 18:24
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2899
|1.2801
|709
|2005.07.28 18:34
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2897
|1.2801
|710
|2005.07.28 18:35
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2896
|1.2801
|711
|2005.07.28 18:38
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2895
|1.2801
|712
|2005.07.28 18:38
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2894
|1.2801
|713
|2005.07.28 18:38
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2893
|1.2801
|714
|2005.07.28 18:41
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2892
|1.2801
|715
|2005.07.28 18:41
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2891
|1.2801
|716
|2005.07.28 18:41
|modify
|52
|2.00
|1.2901
|1.2890
|1.2801
|717
|2005.07.29 09:34
|close
|52
|2.00
|1.2878
|1.2890
|1.2801
|330.23
|24709.93
|718
|2005.07.29 10:07
|buy
|53
|2.00
|1.2915
|1.2822
|1.3015
|719
|2005.07.29 16:43
|s/l
|53
|2.00
|1.2822
|1.2822
|1.3015
|-1450.63
|23259.30
|720
|2005.08.01 05:07
|sell
|54
|2.00
|1.2828
|1.2921
|1.2728
|721
|2005.08.01 10:28
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2827
|1.2728
|722
|2005.08.01 10:28
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2826
|1.2728
|723
|2005.08.01 10:28
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2825
|1.2728
|724
|2005.08.01 10:28
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2824
|1.2728
|725
|2005.08.01 10:28
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2823
|1.2728
|726
|2005.08.01 10:30
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2821
|1.2728
|727
|2005.08.01 10:31
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2820
|1.2728
|728
|2005.08.01 10:31
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2819
|1.2728
|729
|2005.08.01 10:32
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2818
|1.2728
|730
|2005.08.01 11:15
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2818
|1.2728
|731
|2005.08.01 11:18
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2817
|1.2728
|732
|2005.08.01 12:33
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2815
|1.2728
|733
|2005.08.01 12:34
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2814
|1.2728
|734
|2005.08.01 12:37
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2813
|1.2728
|735
|2005.08.01 12:37
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2812
|1.2728
|736
|2005.08.01 12:37
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2810
|1.2728
|737
|2005.08.01 12:38
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2809
|1.2728
|738
|2005.08.01 12:38
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2808
|1.2728
|739
|2005.08.01 12:38
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2807
|1.2728
|740
|2005.08.01 12:38
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2806
|1.2728
|741
|2005.08.01 12:42
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2806
|1.2728
|742
|2005.08.01 12:42
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2805
|1.2728
|743
|2005.08.01 12:43
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2805
|1.2728
|744
|2005.08.01 12:43
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2804
|1.2728
|745
|2005.08.01 12:43
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2803
|1.2728
|746
|2005.08.01 12:47
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2802
|1.2728
|747
|2005.08.01 12:48
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2801
|1.2728
|748
|2005.08.01 12:50
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2801
|1.2728
|749
|2005.08.01 13:26
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2800
|1.2728
|750
|2005.08.01 13:26
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2799
|1.2728
|751
|2005.08.01 13:26
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2798
|1.2728
|752
|2005.08.01 13:26
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2797
|1.2728
|753
|2005.08.01 13:26
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2796
|1.2728
|754
|2005.08.01 14:21
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2795
|1.2728
|755
|2005.08.01 14:21
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2794
|1.2728
|756
|2005.08.01 14:21
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2793
|1.2728
|757
|2005.08.01 14:23
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2793
|1.2728
|758
|2005.08.01 14:23
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2791
|1.2728
|759
|2005.08.01 14:23
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2790
|1.2728
|760
|2005.08.01 14:25
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2789
|1.2728
|761
|2005.08.01 14:28
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2788
|1.2728
|762
|2005.08.01 14:28
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2787
|1.2728
|763
|2005.08.01 14:29
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2786
|1.2728
|764
|2005.08.01 14:29
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2785
|1.2728
|765
|2005.08.01 14:29
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2783
|1.2728
|766
|2005.08.01 14:29
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2782
|1.2728
|767
|2005.08.01 14:39
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2781
|1.2728
|768
|2005.08.01 14:39
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2780
|1.2728
|769
|2005.08.01 14:39
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2779
|1.2728
|770
|2005.08.01 16:34
|modify
|54
|2.00
|1.2828
|1.2778
|1.2728
|771
|2005.08.01 16:34
|t/p
|54
|2.00
|1.2728
|1.2778
|1.2728
|1571.46
|24830.76
|772
|2005.08.05 15:03
|buy
|55
|2.00
|1.2643
|1.2550
|1.2743
|773
|2005.08.08 00:00
|close
|55
|2.00
|1.2643
|1.2550
|1.2743
|49.53
|24880.29
|774
|2005.08.09 07:54
|sell
|56
|2.00
|1.2552
|1.2645
|1.2452
|775
|2005.08.10 03:04
|close
|56
|2.00
|1.2616
|1.2645
|1.2452
|-1041.55
|23838.73
|776
|2005.08.12 14:49
|buy
|57
|2.00
|1.2509
|1.2416
|1.2609
|777
|2005.08.15 00:00
|close
|57
|2.00
|1.2456
|1.2416
|1.2609
|-801.47
|23037.26
|778
|2005.08.22 13:59
|sell
|58
|2.00
|1.2688
|1.2781
|1.2588
|779
|2005.08.23 09:09
|close
|58
|2.00
|1.2713
|1.2781
|1.2588
|-420.27
|22616.98
|780
|2005.08.24 06:33
|buy
|59
|2.00
|1.2741
|1.2648
|1.2841
|781
|2005.08.24 15:14
|s/l
|59
|2.00
|1.2648
|1.2648
|1.2841
|-1470.71
|21146.27
|782
|2005.08.24 15:22
|sell
|60
|2.00
|1.2645
|1.2738
|1.2545
|783
|2005.08.25 05:42
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2644
|1.2545
|784
|2005.08.25 05:42
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2642
|1.2545
|785
|2005.08.25 05:42
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2641
|1.2545
|786
|2005.08.25 05:42
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2640
|1.2545
|787
|2005.08.25 05:52
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2639
|1.2545
|788
|2005.08.25 06:08
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2638
|1.2545
|789
|2005.08.25 06:12
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2637
|1.2545
|790
|2005.08.25 06:12
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2636
|1.2545
|791
|2005.08.25 06:13
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2635
|1.2545
|792
|2005.08.25 06:36
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2635
|1.2545
|793
|2005.08.25 06:36
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2634
|1.2545
|794
|2005.08.25 06:36
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2633
|1.2545
|795
|2005.08.25 06:36
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2632
|1.2545
|796
|2005.08.25 06:36
|modify
|60
|2.00
|1.2645
|1.2631
|1.2545
|797
|2005.08.25 10:32
|close
|60
|2.00
|1.2587
|1.2631
|1.2545
|894.62
|22040.89
|798
|2005.08.29 17:50
|buy
|61
|2.00
|1.2644
|1.2551
|1.2744
|799
|2005.08.30 10:41
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2644
|1.2744
|800
|2005.08.30 10:41
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2645
|1.2744
|801
|2005.08.30 10:47
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2646
|1.2744
|802
|2005.08.30 11:51
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2647
|1.2744
|803
|2005.08.30 11:53
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2648
|1.2744
|804
|2005.08.30 11:54
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2650
|1.2744
|805
|2005.08.30 11:54
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2652
|1.2744
|806
|2005.08.30 11:57
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2653
|1.2744
|807
|2005.08.30 11:58
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2654
|1.2744
|808
|2005.08.30 11:58
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2655
|1.2744
|809
|2005.08.30 12:20
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2656
|1.2744
|810
|2005.08.30 12:20
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2656
|1.2744
|811
|2005.08.30 12:21
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2659
|1.2744
|812
|2005.08.30 12:22
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2660
|1.2744
|813
|2005.08.30 12:22
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2661
|1.2744
|814
|2005.08.30 12:23
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2662
|1.2744
|815
|2005.08.30 12:23
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2663
|1.2744
|816
|2005.08.30 12:24
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2664
|1.2744
|817
|2005.08.30 12:24
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2667
|1.2744
|818
|2005.08.30 12:24
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2669
|1.2744
|819
|2005.08.30 12:24
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2671
|1.2744
|820
|2005.08.30 12:31
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2672
|1.2744
|821
|2005.08.30 12:53
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2673
|1.2744
|822
|2005.08.30 12:53
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2674
|1.2744
|823
|2005.08.30 12:53
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2675
|1.2744
|824
|2005.08.30 12:53
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2676
|1.2744
|825
|2005.08.30 12:53
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2677
|1.2744
|826
|2005.08.30 12:55
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2677
|1.2744
|827
|2005.08.30 12:58
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2678
|1.2744
|828
|2005.08.30 12:58
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2679
|1.2744
|829
|2005.08.30 12:59
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2681
|1.2744
|830
|2005.08.30 12:59
|modify
|61
|2.00
|1.2644
|1.2682
|1.2744
|831
|2005.08.30 13:00
|close
|61
|2.00
|1.2730
|1.2682
|1.2744
|1367.65
|23408.54
|832
|2005.08.31 16:01
|sell
|62
|2.00
|1.2638
|1.2731
|1.2538
|833
|2005.08.31 16:30
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2638
|1.2538
|834
|2005.08.31 16:30
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2636
|1.2538
|835
|2005.08.31 16:30
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2635
|1.2538
|836
|2005.08.31 16:30
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2634
|1.2538
|837
|2005.08.31 16:30
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2633
|1.2538
|838
|2005.08.31 16:32
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2632
|1.2538
|839
|2005.08.31 16:32
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2631
|1.2538
|840
|2005.08.31 16:33
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2630
|1.2538
|841
|2005.08.31 16:33
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2629
|1.2538
|842
|2005.08.31 16:33
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2628
|1.2538
|843
|2005.08.31 16:34
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2627
|1.2538
|844
|2005.08.31 17:42
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2625
|1.2538
|845
|2005.08.31 17:42
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2623
|1.2538
|846
|2005.08.31 17:42
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2621
|1.2538
|847
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2620
|1.2538
|848
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2619
|1.2538
|849
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2618
|1.2538
|850
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2617
|1.2538
|851
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2616
|1.2538
|852
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2615
|1.2538
|853
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2614
|1.2538
|854
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2613
|1.2538
|855
|2005.08.31 17:43
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2612
|1.2538
|856
|2005.08.31 17:46
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2612
|1.2538
|857
|2005.08.31 17:46
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2611
|1.2538
|858
|2005.08.31 17:54
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2610
|1.2538
|859
|2005.08.31 17:54
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2608
|1.2538
|860
|2005.08.31 17:54
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2607
|1.2538
|861
|2005.08.31 17:54
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2606
|1.2538
|862
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2605
|1.2538
|863
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2603
|1.2538
|864
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2602
|1.2538
|865
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2601
|1.2538
|866
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2599
|1.2538
|867
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2598
|1.2538
|868
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2596
|1.2538
|869
|2005.08.31 17:56
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2595
|1.2538
|870
|2005.08.31 17:59
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2595
|1.2538
|871
|2005.08.31 18:00
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2594
|1.2538
|872
|2005.08.31 18:01
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2593
|1.2538
|873
|2005.08.31 18:16
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2592
|1.2538
|874
|2005.08.31 18:16
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2591
|1.2538
|875
|2005.08.31 18:25
|modify
|62
|2.00
|1.2638
|1.2590
|1.2538
|876
|2005.08.31 18:25
|t/p
|62
|2.00
|1.2538
|1.2590
|1.2538
|1595.15
|25003.69
|877
|2005.09.06 09:27
|buy
|63
|2.00
|1.2391
|1.2298
|1.2491
|878
|2005.09.07 04:37
|close
|63
|2.00
|1.2401
|1.2298
|1.2491
|177.79
|25181.48
|879
|2005.09.07 09:23
|sell
|64
|2.00
|1.2315
|1.2408
|1.2215
|880
|2005.09.07 15:09
|s/l
|64
|2.00
|1.2408
|1.2408
|1.2215
|-1498.91
|23682.57
|881
|2005.09.12 04:25
|buy
|65
|2.00
|1.2481
|1.2388
|1.2581
|882
|2005.09.12 05:01
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2482
|1.2581
|883
|2005.09.12 05:01
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2483
|1.2581
|884
|2005.09.12 09:26
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2484
|1.2581
|885
|2005.09.12 09:26
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2485
|1.2581
|886
|2005.09.12 09:26
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2486
|1.2581
|887
|2005.09.12 09:28
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2488
|1.2581
|888
|2005.09.12 09:29
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2489
|1.2581
|889
|2005.09.12 09:29
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2490
|1.2581
|890
|2005.09.12 12:35
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2491
|1.2581
|891
|2005.09.12 12:36
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2492
|1.2581
|892
|2005.09.12 12:36
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2494
|1.2581
|893
|2005.09.12 12:36
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2495
|1.2581
|894
|2005.09.12 12:42
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2497
|1.2581
|895
|2005.09.12 12:42
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2498
|1.2581
|896
|2005.09.12 12:42
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2499
|1.2581
|897
|2005.09.12 12:43
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2499
|1.2581
|898
|2005.09.12 12:43
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2500
|1.2581
|899
|2005.09.12 12:44
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2501
|1.2581
|900
|2005.09.12 12:44
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2502
|1.2581
|901
|2005.09.12 12:44
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2503
|1.2581
|902
|2005.09.12 12:58
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2504
|1.2581
|903
|2005.09.12 12:58
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2505
|1.2581
|904
|2005.09.12 12:59
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2506
|1.2581
|905
|2005.09.12 13:00
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2507
|1.2581
|906
|2005.09.12 14:46
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2508
|1.2581
|907
|2005.09.12 14:46
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2509
|1.2581
|908
|2005.09.12 14:47
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2510
|1.2581
|909
|2005.09.12 14:47
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2511
|1.2581
|910
|2005.09.12 14:49
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2512
|1.2581
|911
|2005.09.12 14:49
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2513
|1.2581
|912
|2005.09.12 14:51
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2514
|1.2581
|913
|2005.09.12 14:51
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2516
|1.2581
|914
|2005.09.12 14:51
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2517
|1.2581
|915
|2005.09.12 14:55
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2517
|1.2581
|916
|2005.09.12 14:55
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2519
|1.2581
|917
|2005.09.12 14:55
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2520
|1.2581
|918
|2005.09.12 14:55
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2521
|1.2581
|919
|2005.09.12 14:56
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2522
|1.2581
|920
|2005.09.12 15:45
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2523
|1.2581
|921
|2005.09.12 15:45
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2524
|1.2581
|922
|2005.09.12 16:43
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2525
|1.2581
|923
|2005.09.12 16:43
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2526
|1.2581
|924
|2005.09.12 16:44
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2527
|1.2581
|925
|2005.09.12 16:44
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2528
|1.2581
|926
|2005.09.12 16:44
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2529
|1.2581
|927
|2005.09.12 16:44
|modify
|65
|2.00
|1.2481
|1.2530
|1.2581
|928
|2005.09.12 16:44
|t/p
|65
|2.00
|1.2581
|1.2530
|1.2581
|1589.70
|25272.27
|929
|2005.09.14 14:08
|sell
|66
|2.00
|1.2558
|1.2651
|1.2458
|930
|2005.09.15 04:32
|s/l
|66
|2.00
|1.2651
|1.2651
|1.2458
|-1497.09
|23775.17
|931
|2005.09.16 06:32
|sell
|67
|2.00
|1.2620
|1.2713
|1.2520
|932
|2005.09.16 16:10
|s/l
|67
|2.00
|1.2713
|1.2713
|1.2520
|-1463.07
|22312.10
|933
|2005.09.19 07:36
|buy
|68
|2.00
|1.2807
|1.2714
|1.2907
|934
|2005.09.20 02:46
|close
|68
|2.00
|1.2785
|1.2714
|1.2907
|-327.64
|21984.46
|935
|2005.09.21 05:14
|sell
|69
|2.00
|1.2761
|1.2854
|1.2661
|936
|2005.09.21 10:11
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2760
|1.2661
|937
|2005.09.21 10:11
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2759
|1.2661
|938
|2005.09.21 10:11
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2758
|1.2661
|939
|2005.09.21 10:11
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2757
|1.2661
|940
|2005.09.21 10:13
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2756
|1.2661
|941
|2005.09.21 10:14
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2755
|1.2661
|942
|2005.09.21 10:14
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2754
|1.2661
|943
|2005.09.21 10:14
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2753
|1.2661
|944
|2005.09.21 10:15
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2753
|1.2661
|945
|2005.09.21 10:16
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2751
|1.2661
|946
|2005.09.21 10:17
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2750
|1.2661
|947
|2005.09.21 10:17
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2749
|1.2661
|948
|2005.09.21 10:17
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2748
|1.2661
|949
|2005.09.21 10:17
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2746
|1.2661
|950
|2005.09.21 10:17
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2745
|1.2661
|951
|2005.09.21 10:17
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2744
|1.2661
|952
|2005.09.21 10:22
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2743
|1.2661
|953
|2005.09.21 10:22
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2741
|1.2661
|954
|2005.09.21 10:22
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2740
|1.2661
|955
|2005.09.21 10:45
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2739
|1.2661
|956
|2005.09.21 10:46
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2738
|1.2661
|957
|2005.09.21 10:47
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2737
|1.2661
|958
|2005.09.21 10:47
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2735
|1.2661
|959
|2005.09.21 10:49
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2734
|1.2661
|960
|2005.09.21 10:50
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2734
|1.2661
|961
|2005.09.21 10:50
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2732
|1.2661
|962
|2005.09.21 10:50
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2731
|1.2661
|963
|2005.09.21 10:50
|modify
|69
|2.00
|1.2761
|1.2730
|1.2661
|964
|2005.09.21 18:40
|s/l
|69
|2.00
|1.2730
|1.2730
|1.2661
|487.04
|22471.50
|965
|2005.09.22 15:35
|buy
|70
|2.00
|1.2756
|1.2663
|1.2856
|966
|2005.09.23 08:37
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2757
|1.2856
|967
|2005.09.23 08:38
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2758
|1.2856
|968
|2005.09.23 08:38
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2759
|1.2856
|969
|2005.09.23 08:38
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2760
|1.2856
|970
|2005.09.23 08:38
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2761
|1.2856
|971
|2005.09.23 08:38
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2762
|1.2856
|972
|2005.09.23 08:38
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2763
|1.2856
|973
|2005.09.23 08:52
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2764
|1.2856
|974
|2005.09.23 08:53
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2764
|1.2856
|975
|2005.09.23 08:54
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2765
|1.2856
|976
|2005.09.23 08:54
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2766
|1.2856
|977
|2005.09.23 08:57
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2767
|1.2856
|978
|2005.09.23 08:58
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2768
|1.2856
|979
|2005.09.23 08:58
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2769
|1.2856
|980
|2005.09.23 08:58
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2771
|1.2856
|981
|2005.09.23 08:58
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2773
|1.2856
|982
|2005.09.23 08:58
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2775
|1.2856
|983
|2005.09.23 08:58
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2776
|1.2856
|984
|2005.09.23 09:30
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2776
|1.2856
|985
|2005.09.23 09:48
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2777
|1.2856
|986
|2005.09.23 09:59
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2779
|1.2856
|987
|2005.09.23 09:59
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2781
|1.2856
|988
|2005.09.23 09:59
|modify
|70
|2.00
|1.2756
|1.2782
|1.2856
|989
|2005.09.23 10:45
|close
|70
|2.00
|1.2815
|1.2782
|1.2856
|937.30
|23408.80
|990
|2005.09.30 16:38
|sell
|71
|2.00
|1.2887
|1.2980
|1.2787
|991
|2005.10.03 00:00
|close
|71
|2.00
|1.2932
|1.2980
|1.2787
|-776.86
|22631.94
|992
|2005.10.03 02:32
|buy
|72
|2.00
|1.2979
|1.2886
|1.3079
|993
|2005.10.03 03:07
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2981
|1.3079
|994
|2005.10.03 03:07
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2983
|1.3079
|995
|2005.10.03 03:07
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2985
|1.3079
|996
|2005.10.03 03:07
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2986
|1.3079
|997
|2005.10.03 04:38
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2987
|1.3079
|998
|2005.10.03 04:39
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2988
|1.3079
|999
|2005.10.03 04:39
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2989
|1.3079
|1000
|2005.10.03 04:39
|modify
|72
|2.00
|1.2979
|1.2990
|1.3079
|1001
|2005.10.03 09:00
|s/l
|72
|2.00
|1.2990
|1.2990
|1.3079
|169.36
|22801.30
|1002
|2005.10.05 06:21
|sell
|73
|2.00
|1.2969
|1.3062
|1.2869
|1003
|2005.10.05 23:40
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2969
|1.2869
|1004
|2005.10.05 23:42
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2968
|1.2869
|1005
|2005.10.05 23:43
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2967
|1.2869
|1006
|2005.10.05 23:50
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2967
|1.2869
|1007
|2005.10.05 23:56
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2966
|1.2869
|1008
|2005.10.05 23:57
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2966
|1.2869
|1009
|2005.10.05 23:57
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2964
|1.2869
|1010
|2005.10.05 23:57
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2962
|1.2869
|1011
|2005.10.05 23:57
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2960
|1.2869
|1012
|2005.10.05 23:57
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2959
|1.2869
|1013
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2958
|1.2869
|1014
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2957
|1.2869
|1015
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2956
|1.2869
|1016
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2953
|1.2869
|1017
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2951
|1.2869
|1018
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2949
|1.2869
|1019
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2946
|1.2869
|1020
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2944
|1.2869
|1021
|2005.10.05 23:58
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2942
|1.2869
|1022
|2005.10.05 23:59
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2940
|1.2869
|1023
|2005.10.06 00:59
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2940
|1.2869
|1024
|2005.10.06 01:00
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2938
|1.2869
|1025
|2005.10.06 01:13
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2937
|1.2869
|1026
|2005.10.06 01:13
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2935
|1.2869
|1027
|2005.10.06 01:13
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2934
|1.2869
|1028
|2005.10.06 01:13
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2932
|1.2869
|1029
|2005.10.06 01:14
|modify
|73
|2.00
|1.2969
|1.2931
|1.2869
|1030
|2005.10.06 01:31
|close
|73
|2.00
|1.2903
|1.2931
|1.2869
|996.05
|23797.34
|1031
|2005.10.07 14:30
|buy
|74
|2.00
|1.2768
|1.2675
|1.2868
|1032
|2005.10.07 15:05
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2768
|1.2868
|1033
|2005.10.07 15:06
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2769
|1.2868
|1034
|2005.10.07 15:07
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2770
|1.2868
|1035
|2005.10.07 15:07
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2771
|1.2868
|1036
|2005.10.07 15:18
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2772
|1.2868
|1037
|2005.10.07 15:22
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2773
|1.2868
|1038
|2005.10.07 15:22
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2775
|1.2868
|1039
|2005.10.07 15:22
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2776
|1.2868
|1040
|2005.10.07 15:22
|modify
|74
|2.00
|1.2768
|1.2777
|1.2868
|1041
|2005.10.07 16:18
|s/l
|74
|2.00
|1.2777
|1.2777
|1.2868
|140.88
|23938.22
|1042
|2005.10.14 17:18
|sell
|75
|2.00
|1.2822
|1.2915
|1.2722
|1043
|2005.10.17 00:00
|close
|75
|2.00
|1.2840
|1.2915
|1.2722
|-361.29
|23576.93
|1044
|2005.10.17 11:50
|buy
|76
|2.00
|1.2904
|1.2811
|1.3004
|1045
|2005.10.18 01:48
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2905
|1.3004
|1046
|2005.10.18 01:48
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2906
|1.3004
|1047
|2005.10.18 01:49
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2907
|1.3004
|1048
|2005.10.18 01:49
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2908
|1.3004
|1049
|2005.10.18 01:49
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2909
|1.3004
|1050
|2005.10.18 02:25
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2911
|1.3004
|1051
|2005.10.18 02:26
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2912
|1.3004
|1052
|2005.10.18 02:26
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2913
|1.3004
|1053
|2005.10.18 02:27
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2913
|1.3004
|1054
|2005.10.18 02:28
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2914
|1.3004
|1055
|2005.10.18 02:29
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2915
|1.3004
|1056
|2005.10.18 02:31
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2916
|1.3004
|1057
|2005.10.18 02:31
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2917
|1.3004
|1058
|2005.10.18 02:32
|modify
|76
|2.00
|1.2904
|1.2918
|1.3004
|1059
|2005.10.18 07:01
|close
|76
|2.00
|1.2958
|1.2918
|1.3004
|849.97
|24426.90
|1060
|2005.10.20 21:44
|sell
|77
|2.00
|1.2874
|1.2967
|1.2774
|1061
|2005.10.21 02:15
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2874
|1.2774
|1062
|2005.10.21 02:16
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2873
|1.2774
|1063
|2005.10.21 02:16
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2872
|1.2774
|1064
|2005.10.21 02:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2871
|1.2774
|1065
|2005.10.21 02:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2870
|1.2774
|1066
|2005.10.21 02:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2869
|1.2774
|1067
|2005.10.21 02:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2867
|1.2774
|1068
|2005.10.21 02:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2866
|1.2774
|1069
|2005.10.21 02:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2865
|1.2774
|1070
|2005.10.21 03:11
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2864
|1.2774
|1071
|2005.10.21 03:11
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2863
|1.2774
|1072
|2005.10.21 03:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2862
|1.2774
|1073
|2005.10.21 03:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2861
|1.2774
|1074
|2005.10.21 03:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2859
|1.2774
|1075
|2005.10.21 03:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2858
|1.2774
|1076
|2005.10.21 03:17
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2857
|1.2774
|1077
|2005.10.21 03:22
|modify
|77
|2.00
|1.2874
|1.2856
|1.2774
|1078
|2005.10.21 05:52
|s/l
|77
|2.00
|1.2856
|1.2856
|1.2774
|253.03
|24679.92
|1079
|2005.10.21 19:31
|buy
|78
|2.00
|1.2948
|1.2855
|1.3048
|1080
|2005.10.24 00:00
|close
|78
|2.00
|1.2923
|1.2855
|1.3048
|-337.38
|24342.54
|1081
|2005.10.24 17:49
|sell
|79
|2.00
|1.2858
|1.2951
|1.2758
|1082
|2005.10.25 12:59
|close
|79
|2.00
|1.2828
|1.2951
|1.2758
|440.76
|24783.30
|1083
|2005.10.26 14:12
|buy
|80
|2.00
|1.2828
|1.2735
|1.2928
|1084
|2005.10.27 09:23
|close
|80
|2.00
|1.2782
|1.2735
|1.2928
|-703.25
|24080.04
|1085
|2005.10.28 18:59
|buy
|81
|2.00
|1.2804
|1.2711
|1.2904
|1086
|2005.10.31 00:00
|close
|81
|2.00
|1.2807
|1.2711
|1.2904
|96.38
|24176.42
|1087
|2005.11.02 15:43
|sell
|82
|2.00
|1.2808
|1.2901
|1.2708
|1088
|2005.11.03 10:53
|close
|82
|2.00
|1.2796
|1.2901
|1.2708
|160.59
|24337.01
|1089
|2005.11.03 14:36
|buy
|83
|2.00
|1.2834
|1.2741
|1.2934
|1090
|2005.11.03 17:59
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2836
|1.2934
|1091
|2005.11.03 17:59
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2839
|1.2934
|1092
|2005.11.03 17:59
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2843
|1.2934
|1093
|2005.11.03 18:02
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2844
|1.2934
|1094
|2005.11.03 18:02
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2845
|1.2934
|1095
|2005.11.03 18:02
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2846
|1.2934
|1096
|2005.11.03 18:03
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2847
|1.2934
|1097
|2005.11.03 18:03
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2848
|1.2934
|1098
|2005.11.03 18:04
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2849
|1.2934
|1099
|2005.11.03 18:04
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2850
|1.2934
|1100
|2005.11.03 18:04
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2851
|1.2934
|1101
|2005.11.03 18:04
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2852
|1.2934
|1102
|2005.11.03 18:04
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2853
|1.2934
|1103
|2005.11.03 18:04
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2854
|1.2934
|1104
|2005.11.03 18:04
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2855
|1.2934
|1105
|2005.11.03 18:06
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2857
|1.2934
|1106
|2005.11.03 18:06
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2858
|1.2934
|1107
|2005.11.03 18:06
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2859
|1.2934
|1108
|2005.11.03 18:08
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2861
|1.2934
|1109
|2005.11.03 18:09
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2862
|1.2934
|1110
|2005.11.03 18:09
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2863
|1.2934
|1111
|2005.11.03 18:29
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2864
|1.2934
|1112
|2005.11.03 20:07
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2864
|1.2934
|1113
|2005.11.03 20:08
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2865
|1.2934
|1114
|2005.11.03 20:11
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2866
|1.2934
|1115
|2005.11.03 20:29
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2867
|1.2934
|1116
|2005.11.03 20:34
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2868
|1.2934
|1117
|2005.11.03 20:34
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2870
|1.2934
|1118
|2005.11.03 20:34
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2871
|1.2934
|1119
|2005.11.03 20:36
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2871
|1.2934
|1120
|2005.11.03 20:36
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2873
|1.2934
|1121
|2005.11.03 20:37
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2874
|1.2934
|1122
|2005.11.03 20:37
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2875
|1.2934
|1123
|2005.11.03 20:52
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2876
|1.2934
|1124
|2005.11.03 20:52
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2880
|1.2934
|1125
|2005.11.03 20:52
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2882
|1.2934
|1126
|2005.11.03 20:55
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2882
|1.2934
|1127
|2005.11.03 20:55
|modify
|83
|2.00
|1.2834
|1.2883
|1.2934
|1128
|2005.11.03 20:55
|t/p
|83
|2.00
|1.2934
|1.2883
|1.2934
|1546.20
|25883.21
|1129
|2005.11.10 14:30
|sell
|84
|2.00
|1.3045
|1.3138
|1.2945
|1130
|2005.11.10 20:57
|s/l
|84
|2.00
|1.3138
|1.3138
|1.2945
|-1415.63
|24467.58
|1131
|2005.11.14 16:45
|buy
|85
|2.00
|1.3175
|1.3082
|1.3275
|1132
|2005.11.15 11:55
|close
|85
|2.00
|1.3198
|1.3082
|1.3275
|365.05
|24832.62
|1133
|2005.11.17 16:02
|sell
|86
|2.00
|1.3200
|1.3293
|1.3100
|1134
|2005.11.18 11:13
|close
|86
|2.00
|1.3242
|1.3293
|1.3100
|-661.31
|24171.31
|1135
|2005.11.21 15:13
|sell
|87
|2.00
|1.3083
|1.3176
|1.2983
|1136
|2005.11.21 16:59
|s/l
|87
|2.00
|1.3176
|1.3176
|1.2983
|-1411.66
|22759.65
|1137
|2005.11.21 17:33
|buy
|88
|2.00
|1.3205
|1.3112
|1.3305
|1138
|2005.11.22 12:43
|close
|88
|2.00
|1.3218
|1.3112
|1.3305
|213.21
|22972.86
|1139
|2005.11.22 20:11
|sell
|89
|2.00
|1.3135
|1.3228
|1.3035
|1140
|2005.11.23 07:14
|modify
|89
|2.00
|1.3135
|1.3134
|1.3035
|1141
|2005.11.23 07:14
|modify
|89
|2.00
|1.3135
|1.3130
|1.3035
|1142
|2005.11.23 07:14
|modify
|89
|2.00
|1.3135
|1.3126
|1.3035
|1143
|2005.11.23 07:14
|modify
|89
|2.00
|1.3135
|1.3122
|1.3035
|1144
|2005.11.23 07:14
|modify
|89
|2.00
|1.3135
|1.3118
|1.3035
|1145
|2005.11.23 07:14
|modify
|89
|2.00
|1.3135
|1.3114
|1.3035
|1146
|2005.11.23 07:14
|modify
|89
|2.00
|1.3135
|1.3111
|1.3035
|1147
|2005.11.23 08:20
|s/l
|89
|2.00
|1.3111
|1.3111
|1.3035
|339.13
|23311.98
|1148
|2005.11.29 14:01
|buy
|90
|2.00
|1.3118
|1.3025
|1.3218
|1149
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3118
|1.3218
|1150
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3120
|1.3218
|1151
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3121
|1.3218
|1152
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3123
|1.3218
|1153
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3125
|1.3218
|1154
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3127
|1.3218
|1155
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3128
|1.3218
|1156
|2005.11.29 16:01
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3130
|1.3218
|1157
|2005.11.29 16:04
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3131
|1.3218
|1158
|2005.11.29 16:04
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3132
|1.3218
|1159
|2005.11.29 16:04
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3134
|1.3218
|1160
|2005.11.29 16:07
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3135
|1.3218
|1161
|2005.11.29 16:07
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3136
|1.3218
|1162
|2005.11.29 16:07
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3137
|1.3218
|1163
|2005.11.29 16:07
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3138
|1.3218
|1164
|2005.11.29 16:10
|modify
|90
|2.00
|1.3118
|1.3140
|1.3218
|1165
|2005.11.29 17:29
|s/l
|90
|2.00
|1.3140
|1.3140
|1.3218
|334.86
|23646.84
|1166
|2005.12.05 13:50
|sell
|91
|2.00
|1.3140
|1.3233
|1.3040
|1167
|2005.12.05 17:48
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3140
|1.3040
|1168
|2005.12.05 17:48
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3139
|1.3040
|1169
|2005.12.05 17:48
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3138
|1.3040
|1170
|2005.12.05 17:48
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3137
|1.3040
|1171
|2005.12.05 17:49
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3136
|1.3040
|1172
|2005.12.05 17:56
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3136
|1.3040
|1173
|2005.12.05 17:57
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3135
|1.3040
|1174
|2005.12.05 17:57
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3133
|1.3040
|1175
|2005.12.05 17:57
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3132
|1.3040
|1176
|2005.12.05 18:09
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3130
|1.3040
|1177
|2005.12.05 18:10
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3129
|1.3040
|1178
|2005.12.05 18:10
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3128
|1.3040
|1179
|2005.12.05 18:10
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3127
|1.3040
|1180
|2005.12.05 18:10
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3125
|1.3040
|1181
|2005.12.05 18:10
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3124
|1.3040
|1182
|2005.12.05 18:16
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3123
|1.3040
|1183
|2005.12.05 18:16
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3122
|1.3040
|1184
|2005.12.05 18:16
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3121
|1.3040
|1185
|2005.12.05 18:17
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3121
|1.3040
|1186
|2005.12.05 18:17
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3120
|1.3040
|1187
|2005.12.05 18:17
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3119
|1.3040
|1188
|2005.12.05 18:23
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3118
|1.3040
|1189
|2005.12.05 18:23
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3117
|1.3040
|1190
|2005.12.05 18:24
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3117
|1.3040
|1191
|2005.12.05 18:32
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3116
|1.3040
|1192
|2005.12.05 18:32
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3115
|1.3040
|1193
|2005.12.05 18:32
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3114
|1.3040
|1194
|2005.12.05 18:33
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3113
|1.3040
|1195
|2005.12.05 18:34
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3112
|1.3040
|1196
|2005.12.05 18:34
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3111
|1.3040
|1197
|2005.12.05 18:34
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3110
|1.3040
|1198
|2005.12.05 18:35
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3109
|1.3040
|1199
|2005.12.05 18:42
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3109
|1.3040
|1200
|2005.12.05 18:42
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3108
|1.3040
|1201
|2005.12.05 18:42
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3107
|1.3040
|1202
|2005.12.05 18:42
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3105
|1.3040
|1203
|2005.12.05 18:42
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3104
|1.3040
|1204
|2005.12.05 18:42
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3103
|1.3040
|1205
|2005.12.05 18:42
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3102
|1.3040
|1206
|2005.12.05 18:44
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3102
|1.3040
|1207
|2005.12.05 18:44
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3101
|1.3040
|1208
|2005.12.05 18:44
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3100
|1.3040
|1209
|2005.12.05 18:46
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3099
|1.3040
|1210
|2005.12.05 18:46
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3098
|1.3040
|1211
|2005.12.05 18:46
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3097
|1.3040
|1212
|2005.12.05 18:46
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3096
|1.3040
|1213
|2005.12.05 18:47
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3095
|1.3040
|1214
|2005.12.05 18:48
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3094
|1.3040
|1215
|2005.12.05 18:48
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3093
|1.3040
|1216
|2005.12.05 18:49
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3092
|1.3040
|1217
|2005.12.05 18:51
|modify
|91
|2.00
|1.3140
|1.3091
|1.3040
|1218
|2005.12.05 18:51
|t/p
|91
|2.00
|1.3040
|1.3091
|1.3040
|1533.74
|25180.58
|1219
|2005.12.07 10:11
|buy
|92
|2.00
|1.3124
|1.3031
|1.3224
|1220
|2005.12.08 05:21
|close
|92
|2.00
|1.3133
|1.3031
|1.3224
|153.57
|25334.15
|1221
|2005.12.08 09:24
|sell
|93
|2.00
|1.3091
|1.3184
|1.2991
|1222
|2005.12.08 16:14
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3090
|1.2991
|1223
|2005.12.08 16:15
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3089
|1.2991
|1224
|2005.12.08 16:15
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3088
|1.2991
|1225
|2005.12.08 16:17
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3088
|1.2991
|1226
|2005.12.08 16:19
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3085
|1.2991
|1227
|2005.12.08 16:19
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3083
|1.2991
|1228
|2005.12.08 16:19
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3080
|1.2991
|1229
|2005.12.08 16:19
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3078
|1.2991
|1230
|2005.12.08 16:19
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3075
|1.2991
|1231
|2005.12.08 16:21
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3074
|1.2991
|1232
|2005.12.08 16:21
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3073
|1.2991
|1233
|2005.12.08 16:21
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3072
|1.2991
|1234
|2005.12.08 16:21
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3070
|1.2991
|1235
|2005.12.08 16:21
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3069
|1.2991
|1236
|2005.12.08 16:22
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3068
|1.2991
|1237
|2005.12.08 16:23
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3067
|1.2991
|1238
|2005.12.08 16:23
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3066
|1.2991
|1239
|2005.12.08 16:24
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3066
|1.2991
|1240
|2005.12.08 16:24
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3065
|1.2991
|1241
|2005.12.08 16:25
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3065
|1.2991
|1242
|2005.12.08 16:25
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3064
|1.2991
|1243
|2005.12.08 16:25
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3063
|1.2991
|1244
|2005.12.08 16:26
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3061
|1.2991
|1245
|2005.12.08 16:26
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3060
|1.2991
|1246
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3059
|1.2991
|1247
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3058
|1.2991
|1248
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3056
|1.2991
|1249
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3054
|1.2991
|1250
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3053
|1.2991
|1251
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3051
|1.2991
|1252
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3049
|1.2991
|1253
|2005.12.08 16:27
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3047
|1.2991
|1254
|2005.12.08 16:28
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3046
|1.2991
|1255
|2005.12.08 16:28
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3044
|1.2991
|1256
|2005.12.08 16:28
|modify
|93
|2.00
|1.3091
|1.3043
|1.2991
|1257
|2005.12.08 16:28
|t/p
|93
|2.00
|1.2991
|1.3043
|1.2991
|1539.53
|26873.68
|1258
|2005.12.09 10:01
|buy
|94
|2.00
|1.3065
|1.2972
|1.3165
|1259
|2005.12.12 00:00
|close
|94
|2.00
|1.3053
|1.2972
|1.3165
|-134.34
|26739.34
|1260
|2005.12.12 02:43
|sell
|95
|2.00
|1.3003
|1.3096
|1.2903
|1261
|2005.12.12 10:03
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.3003
|1.2903
|1262
|2005.12.12 10:03
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.3002
|1.2903
|1263
|2005.12.12 10:03
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.3000
|1.2903
|1264
|2005.12.12 10:03
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2999
|1.2903
|1265
|2005.12.12 10:03
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2998
|1.2903
|1266
|2005.12.12 10:05
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2997
|1.2903
|1267
|2005.12.12 10:05
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2996
|1.2903
|1268
|2005.12.12 10:05
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2995
|1.2903
|1269
|2005.12.12 10:06
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2993
|1.2903
|1270
|2005.12.12 10:06
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2992
|1.2903
|1271
|2005.12.12 10:07
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2991
|1.2903
|1272
|2005.12.12 10:07
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2990
|1.2903
|1273
|2005.12.12 10:07
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2989
|1.2903
|1274
|2005.12.12 13:52
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2988
|1.2903
|1275
|2005.12.12 13:52
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2986
|1.2903
|1276
|2005.12.12 13:52
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2983
|1.2903
|1277
|2005.12.12 13:52
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2981
|1.2903
|1278
|2005.12.12 13:52
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2978
|1.2903
|1279
|2005.12.12 13:53
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2977
|1.2903
|1280
|2005.12.12 13:53
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2976
|1.2903
|1281
|2005.12.12 13:53
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2974
|1.2903
|1282
|2005.12.12 13:53
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2973
|1.2903
|1283
|2005.12.12 13:54
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2971
|1.2903
|1284
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2970
|1.2903
|1285
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2969
|1.2903
|1286
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2967
|1.2903
|1287
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2966
|1.2903
|1288
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2965
|1.2903
|1289
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2964
|1.2903
|1290
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2962
|1.2903
|1291
|2005.12.12 14:18
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2961
|1.2903
|1292
|2005.12.12 14:19
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2959
|1.2903
|1293
|2005.12.12 14:19
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2957
|1.2903
|1294
|2005.12.12 14:19
|modify
|95
|2.00
|1.3003
|1.2955
|1.2903
|1295
|2005.12.12 14:19
|t/p
|95
|2.00
|1.2903
|1.2955
|1.2903
|1550.03
|28289.37
|1296
|2005.12.13 15:50
|buy
|96
|2.00
|1.2963
|1.2870
|1.3063
|1297
|2005.12.14 02:45
|s/l
|96
|2.00
|1.2870
|1.2870
|1.3063
|-1428.71
|26860.66
|1298
|2005.12.15 16:13
|buy
|97
|2.00
|1.2890
|1.2797
|1.2990
|1299
|2005.12.16 11:25
|close
|97
|2.00
|1.2870
|1.2797
|1.2990
|-294.29
|26566.37
|1300
|2005.12.28 05:16
|sell
|98
|2.00
|1.3140
|1.3233
|1.3040
|1301
|2005.12.28 08:12
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3138
|1.3040
|1302
|2005.12.28 08:12
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3134
|1.3040
|1303
|2005.12.28 08:12
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3131
|1.3040
|1304
|2005.12.28 08:12
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3129
|1.3040
|1305
|2005.12.28 08:22
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3128
|1.3040
|1306
|2005.12.28 08:22
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3125
|1.3040
|1307
|2005.12.28 08:23
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3123
|1.3040
|1308
|2005.12.28 08:23
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3121
|1.3040
|1309
|2005.12.28 08:48
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3120
|1.3040
|1310
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3119
|1.3040
|1311
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3118
|1.3040
|1312
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3117
|1.3040
|1313
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3116
|1.3040
|1314
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3114
|1.3040
|1315
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3113
|1.3040
|1316
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3112
|1.3040
|1317
|2005.12.28 08:49
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3111
|1.3040
|1318
|2005.12.28 08:50
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3110
|1.3040
|1319
|2005.12.28 08:50
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3109
|1.3040
|1320
|2005.12.28 08:50
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3108
|1.3040
|1321
|2005.12.28 08:52
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3107
|1.3040
|1322
|2005.12.28 08:52
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3106
|1.3040
|1323
|2005.12.28 08:52
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3105
|1.3040
|1324
|2005.12.28 08:53
|modify
|98
|2.00
|1.3140
|1.3103
|1.3040
|1325
|2005.12.28 17:49
|s/l
|98
|2.00
|1.3103
|1.3103
|1.3040
|564.71
|27131.08
|1326
|2005.12.30 13:33
|buy
|99
|2.00
|1.3187
|1.3094
|1.3287
|1327
|2006.01.02 00:34
|close
|99
|2.00
|1.3144
|1.3094
|1.3287
|-604.77
|26526.30
|1328
|2006.01.03 02:59
|sell
|100
|2.00
|1.3103
|1.3196
|1.3003
|1329
|2006.01.03 15:28
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3101
|1.3003
|1330
|2006.01.03 15:28
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3098
|1.3003
|1331
|2006.01.03 15:30
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3096
|1.3003
|1332
|2006.01.03 15:30
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3093
|1.3003
|1333
|2006.01.03 15:31
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3091
|1.3003
|1334
|2006.01.03 15:31
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3090
|1.3003
|1335
|2006.01.03 15:31
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3088
|1.3003
|1336
|2006.01.03 15:31
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3086
|1.3003
|1337
|2006.01.03 15:31
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3085
|1.3003
|1338
|2006.01.03 15:31
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3084
|1.3003
|1339
|2006.01.03 15:36
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3083
|1.3003
|1340
|2006.01.03 15:36
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3080
|1.3003
|1341
|2006.01.03 15:37
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3079
|1.3003
|1342
|2006.01.03 15:37
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3078
|1.3003
|1343
|2006.01.03 15:37
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3076
|1.3003
|1344
|2006.01.03 15:37
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3075
|1.3003
|1345
|2006.01.03 15:37
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3074
|1.3003
|1346
|2006.01.03 15:39
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3072
|1.3003
|1347
|2006.01.03 15:39
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3071
|1.3003
|1348
|2006.01.03 15:40
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3071
|1.3003
|1349
|2006.01.03 15:40
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3070
|1.3003
|1350
|2006.01.03 15:40
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3069
|1.3003
|1351
|2006.01.03 15:41
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3068
|1.3003
|1352
|2006.01.03 15:41
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3064
|1.3003
|1353
|2006.01.03 15:41
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3061
|1.3003
|1354
|2006.01.03 15:42
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3060
|1.3003
|1355
|2006.01.03 15:42
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3059
|1.3003
|1356
|2006.01.03 15:46
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3058
|1.3003
|1357
|2006.01.03 15:57
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3057
|1.3003
|1358
|2006.01.03 15:57
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3055
|1.3003
|1359
|2006.01.03 15:57
|modify
|100
|2.00
|1.3103
|1.3054
|1.3003
|1360
|2006.01.03 15:57
|t/p
|100
|2.00
|1.3003
|1.3054
|1.3003
|1538.11
|28064.41
|1361
|2006.01.09 10:18
|buy
|101
|2.00
|1.2782
|1.2689
|1.2882
|1362
|2006.01.10 05:28
|close
|101
|2.00
|1.2795
|1.2689
|1.2882
|219.72
|28284.13
|1363
|2006.01.11 17:27
|sell
|102
|2.00
|1.2759
|1.2852
|1.2659
|1364
|2006.01.12 12:37
|close
|102
|2.00
|1.2748
|1.2852
|1.2659
|145.61
|28429.74
|1365
|2006.01.12 14:30
|buy
|103
|2.00
|1.2797
|1.2704
|1.2897
|1366
|2006.01.12 15:27
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2801
|1.2897
|1367
|2006.01.12 15:27
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2805
|1.2897
|1368
|2006.01.12 15:27
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2808
|1.2897
|1369
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2809
|1.2897
|1370
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2810
|1.2897
|1371
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2812
|1.2897
|1372
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2813
|1.2897
|1373
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2815
|1.2897
|1374
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2816
|1.2897
|1375
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2818
|1.2897
|1376
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2819
|1.2897
|1377
|2006.01.12 15:28
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2821
|1.2897
|1378
|2006.01.12 15:29
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2821
|1.2897
|1379
|2006.01.12 15:29
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2823
|1.2897
|1380
|2006.01.12 15:29
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2825
|1.2897
|1381
|2006.01.12 16:03
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2827
|1.2897
|1382
|2006.01.12 16:03
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2828
|1.2897
|1383
|2006.01.12 16:04
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2831
|1.2897
|1384
|2006.01.12 16:05
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2833
|1.2897
|1385
|2006.01.12 16:05
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2834
|1.2897
|1386
|2006.01.12 16:07
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2837
|1.2897
|1387
|2006.01.12 16:14
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2838
|1.2897
|1388
|2006.01.12 16:15
|modify
|103
|2.00
|1.2797
|1.2839
|1.2897
|1389
|2006.01.13 00:22
|s/l
|103
|2.00
|1.2839
|1.2839
|1.2897
|670.82
|29100.56
|1390
|2006.01.13 17:40
|sell
|104
|2.00
|1.2802
|1.2895
|1.2702
|1391
|2006.01.16 00:00
|close
|104
|2.00
|1.2751
|1.2895
|1.2702
|719.03
|29819.58
|1392
|2006.01.17 16:38
|buy
|105
|2.00
|1.2860
|1.2767
|1.2960
|1393
|2006.01.18 09:01
|s/l
|105
|2.00
|1.2767
|1.2767
|1.2960
|-1440.37
|28379.21
|1394
|2006.01.18 14:45
|sell
|106
|2.00
|1.2734
|1.2827
|1.2634
|1395
|2006.01.18 17:45
|s/l
|106
|2.00
|1.2827
|1.2827
|1.2634
|-1449.95
|26929.26
|1396
|2006.01.19 08:34
|buy
|107
|2.00
|1.2836
|1.2743
|1.2936
|1397
|2006.01.19 15:09
|modify
|107
|2.00
|1.2836
|1.2837
|1.2936
|1398
|2006.01.19 16:09
|s/l
|107
|2.00
|1.2837
|1.2837
|1.2936
|15.58
|26944.84
|1399
|2006.01.20 19:17
|sell
|108
|2.00
|1.2797
|1.2890
|1.2697
|1400
|2006.01.23 00:00
|close
|108
|2.00
|1.2756
|1.2890
|1.2697
|561.92
|27506.76
|1401
|2006.01.26 20:14
|buy
|109
|2.00
|1.2712
|1.2619
|1.2812
|1402
|2006.01.27 12:09
|modify
|109
|2.00
|1.2712
|1.2713
|1.2812
|1403
|2006.01.27 12:09
|modify
|109
|2.00
|1.2712
|1.2717
|1.2812
|1404
|2006.01.27 14:32
|s/l
|109
|2.00
|1.2717
|1.2717
|1.2812
|95.16
|27601.92
|1405
|2006.01.31 13:29
|sell
|110
|2.00
|1.2817
|1.2910
|1.2717
|1406
|2006.01.31 18:17
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2817
|1.2717
|1407
|2006.01.31 18:17
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2815
|1.2717
|1408
|2006.01.31 18:18
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2813
|1.2717
|1409
|2006.01.31 18:18
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2812
|1.2717
|1410
|2006.01.31 18:18
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2810
|1.2717
|1411
|2006.01.31 18:34
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2809
|1.2717
|1412
|2006.01.31 18:34
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2806
|1.2717
|1413
|2006.01.31 18:37
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2803
|1.2717
|1414
|2006.01.31 18:38
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2801
|1.2717
|1415
|2006.01.31 18:38
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2799
|1.2717
|1416
|2006.01.31 18:40
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2797
|1.2717
|1417
|2006.01.31 18:40
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2795
|1.2717
|1418
|2006.01.31 18:41
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2793
|1.2717
|1419
|2006.01.31 18:41
|modify
|110
|2.00
|1.2817
|1.2792
|1.2717
|1420
|2006.01.31 20:22
|s/l
|110
|2.00
|1.2792
|1.2792
|1.2717
|390.81
|27992.73
|1421
|2006.02.01 12:39
|buy
|111
|2.00
|1.2851
|1.2758
|1.2951
|1422
|2006.02.01 20:22
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2851
|1.2951
|1423
|2006.02.01 20:22
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2854
|1.2951
|1424
|2006.02.01 20:23
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2856
|1.2951
|1425
|2006.02.01 20:23
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2857
|1.2951
|1426
|2006.02.01 20:23
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2859
|1.2951
|1427
|2006.02.01 22:33
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2861
|1.2951
|1428
|2006.02.01 22:34
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2862
|1.2951
|1429
|2006.02.01 22:34
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2863
|1.2951
|1430
|2006.02.01 22:34
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2864
|1.2951
|1431
|2006.02.01 22:34
|modify
|111
|2.00
|1.2851
|1.2865
|1.2951
|1432
|2006.02.02 07:50
|close
|111
|2.00
|1.2902
|1.2865
|1.2951
|807.08
|28799.81
|1433
|2006.02.10 14:54
|sell
|112
|2.00
|1.2942
|1.3035
|1.2842
|1434
|2006.02.10 16:53
|s/l
|112
|2.00
|1.3035
|1.3035
|1.2842
|-1426.71
|27373.10
|1435
|2006.02.10 16:53
|buy
|113
|2.00
|1.3043
|1.2950
|1.3143
|1436
|2006.02.13 00:00
|close
|113
|2.00
|1.3075
|1.2950
|1.3143
|539.01
|27912.10
|1437
|2006.02.15 16:19
|sell
|114
|2.00
|1.3034
|1.3127
|1.2934
|1438
|2006.02.16 11:10
|s/l
|114
|2.00
|1.3127
|1.3127
|1.2934
|-1443.79
|26468.31
|1439
|2006.02.16 12:07
|buy
|115
|2.00
|1.3144
|1.3051
|1.3244
|1440
|2006.02.17 07:17
|close
|115
|2.00
|1.3144
|1.3051
|1.3244
|16.50
|26484.81
|1441
|2006.02.20 03:20
|sell
|116
|2.00
|1.3070
|1.3163
|1.2970
|1442
|2006.02.20 22:31
|close
|116
|2.00
|1.3079
|1.3163
|1.2970
|-137.63
|26347.18
|1443
|2006.02.21 09:06
|buy
|117
|2.00
|1.3115
|1.3022
|1.3215
|1444
|2006.02.22 04:17
|close
|117
|2.00
|1.3073
|1.3022
|1.3215
|-626.04
|25721.13
|1445
|2006.02.23 10:15
|sell
|118
|2.00
|1.3077
|1.3170
|1.2977
|1446
|2006.02.23 12:43
|modify
|118
|2.00
|1.3077
|1.3077
|1.2977
|1447
|2006.02.23 15:14
|modify
|118
|2.00
|1.3077
|1.3075
|1.2977
|1448
|2006.02.23 15:15
|modify
|118
|2.00
|1.3077
|1.3073
|1.2977
|1449
|2006.02.23 15:46
|s/l
|118
|2.00
|1.3073
|1.3073
|1.2977
|61.18
|25782.31
|1450
|2006.02.24 11:54
|buy
|119
|2.00
|1.3128
|1.3035
|1.3228
|1451
|2006.02.24 21:55
|modify
|119
|2.00
|1.3128
|1.3128
|1.3228
|1452
|2006.02.24 21:56
|modify
|119
|2.00
|1.3128
|1.3129
|1.3228
|1453
|2006.02.24 21:59
|modify
|119
|2.00
|1.3128
|1.3130
|1.3228
|1454
|2006.02.24 22:01
|modify
|119
|2.00
|1.3128
|1.3134
|1.3228
|1455
|2006.02.27 00:00
|close
|119
|2.00
|1.3186
|1.3134
|1.3228
|929.26
|26711.57
|1456
|2006.02.28 10:15
|sell
|120
|2.00
|1.3184
|1.3277
|1.3084
|1457
|2006.02.28 16:12
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3184
|1.3084
|1458
|2006.02.28 16:13
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3183
|1.3084
|1459
|2006.02.28 16:14
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3182
|1.3084
|1460
|2006.02.28 16:14
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3180
|1.3084
|1461
|2006.02.28 16:19
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3180
|1.3084
|1462
|2006.02.28 16:19
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3179
|1.3084
|1463
|2006.02.28 16:20
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3178
|1.3084
|1464
|2006.02.28 16:22
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3176
|1.3084
|1465
|2006.02.28 16:23
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3174
|1.3084
|1466
|2006.02.28 16:23
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3173
|1.3084
|1467
|2006.02.28 16:23
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3172
|1.3084
|1468
|2006.02.28 16:24
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3171
|1.3084
|1469
|2006.02.28 16:24
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3168
|1.3084
|1470
|2006.02.28 16:24
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3166
|1.3084
|1471
|2006.02.28 16:24
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3164
|1.3084
|1472
|2006.02.28 16:24
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3161
|1.3084
|1473
|2006.02.28 16:24
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3159
|1.3084
|1474
|2006.02.28 16:31
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3159
|1.3084
|1475
|2006.02.28 16:31
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3157
|1.3084
|1476
|2006.02.28 16:31
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3156
|1.3084
|1477
|2006.02.28 16:32
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3155
|1.3084
|1478
|2006.02.28 19:50
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3154
|1.3084
|1479
|2006.02.28 19:53
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3151
|1.3084
|1480
|2006.02.28 19:53
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3149
|1.3084
|1481
|2006.02.28 19:54
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3148
|1.3084
|1482
|2006.02.28 19:54
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3147
|1.3084
|1483
|2006.02.28 19:56
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3146
|1.3084
|1484
|2006.02.28 19:56
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3145
|1.3084
|1485
|2006.02.28 19:56
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3144
|1.3084
|1486
|2006.02.28 19:57
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3143
|1.3084
|1487
|2006.02.28 20:08
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3142
|1.3084
|1488
|2006.03.01 03:57
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3140
|1.3084
|1489
|2006.03.01 03:57
|modify
|120
|2.00
|1.3184
|1.3138
|1.3084
|1490
|2006.03.01 05:25
|close
|120
|2.00
|1.3101
|1.3138
|1.3084
|1240.10
|27951.67
|1491
|2006.03.01 17:58
|buy
|121
|2.00
|1.3170
|1.3077
|1.3270
|1492
|2006.03.02 13:09
|close
|121
|2.00
|1.3108
|1.3077
|1.3270
|-929.48
|27022.18
|1493
|2006.03.02 16:03
|sell
|122
|2.00
|1.3070
|1.3163
|1.2970
|1494
|2006.03.02 18:29
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3070
|1.2970
|1495
|2006.03.02 18:29
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3069
|1.2970
|1496
|2006.03.02 18:29
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3068
|1.2970
|1497
|2006.03.02 18:29
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3066
|1.2970
|1498
|2006.03.02 18:29
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3065
|1.2970
|1499
|2006.03.02 18:30
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3065
|1.2970
|1500
|2006.03.02 18:30
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3063
|1.2970
|1501
|2006.03.02 18:30
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3062
|1.2970
|1502
|2006.03.02 18:30
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3060
|1.2970
|1503
|2006.03.02 18:30
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3058
|1.2970
|1504
|2006.03.02 18:31
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3058
|1.2970
|1505
|2006.03.02 18:32
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3056
|1.2970
|1506
|2006.03.02 18:45
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3054
|1.2970
|1507
|2006.03.02 18:47
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3053
|1.2970
|1508
|2006.03.02 20:22
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3052
|1.2970
|1509
|2006.03.02 20:23
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3052
|1.2970
|1510
|2006.03.02 20:24
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3050
|1.2970
|1511
|2006.03.02 20:24
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3048
|1.2970
|1512
|2006.03.02 20:24
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3045
|1.2970
|1513
|2006.03.02 20:24
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3043
|1.2970
|1514
|2006.03.02 20:24
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3041
|1.2970
|1515
|2006.03.02 20:25
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3039
|1.2970
|1516
|2006.03.02 20:25
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3038
|1.2970
|1517
|2006.03.02 20:25
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3037
|1.2970
|1518
|2006.03.02 21:26
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3036
|1.2970
|1519
|2006.03.02 21:26
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3034
|1.2970
|1520
|2006.03.02 21:27
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3032
|1.2970
|1521
|2006.03.02 21:31
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3031
|1.2970
|1522
|2006.03.02 21:31
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3030
|1.2970
|1523
|2006.03.02 21:31
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3028
|1.2970
|1524
|2006.03.02 21:32
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3027
|1.2970
|1525
|2006.03.02 21:32
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3026
|1.2970
|1526
|2006.03.02 21:32
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3024
|1.2970
|1527
|2006.03.02 21:32
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3023
|1.2970
|1528
|2006.03.02 21:33
|modify
|122
|2.00
|1.3070
|1.3022
|1.2970
|1529
|2006.03.03 03:00
|s/l
|122
|2.00
|1.3022
|1.3022
|1.2970
|710.19
|27732.37
|1530
|2006.03.07 05:58
|buy
|123
|2.00
|1.3051
|1.2958
|1.3151
|1531
|2006.03.07 11:37
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3051
|1.3151
|1532
|2006.03.07 11:37
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3053
|1.3151
|1533
|2006.03.07 11:37
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3056
|1.3151
|1534
|2006.03.07 12:47
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3056
|1.3151
|1535
|2006.03.07 12:48
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3060
|1.3151
|1536
|2006.03.07 12:55
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3062
|1.3151
|1537
|2006.03.07 12:56
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3064
|1.3151
|1538
|2006.03.07 12:56
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3065
|1.3151
|1539
|2006.03.07 14:17
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3067
|1.3151
|1540
|2006.03.07 14:17
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3068
|1.3151
|1541
|2006.03.07 14:17
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3069
|1.3151
|1542
|2006.03.07 14:18
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3070
|1.3151
|1543
|2006.03.07 14:18
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3071
|1.3151
|1544
|2006.03.07 14:19
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3072
|1.3151
|1545
|2006.03.07 14:19
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3075
|1.3151
|1546
|2006.03.07 14:19
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3077
|1.3151
|1547
|2006.03.07 14:20
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3079
|1.3151
|1548
|2006.03.07 14:21
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3081
|1.3151
|1549
|2006.03.07 15:13
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3083
|1.3151
|1550
|2006.03.07 15:13
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3084
|1.3151
|1551
|2006.03.07 15:13
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3086
|1.3151
|1552
|2006.03.07 15:13
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3087
|1.3151
|1553
|2006.03.07 15:13
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3089
|1.3151
|1554
|2006.03.07 15:13
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3091
|1.3151
|1555
|2006.03.07 15:13
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3093
|1.3151
|1556
|2006.03.07 15:14
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3094
|1.3151
|1557
|2006.03.07 16:37
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3095
|1.3151
|1558
|2006.03.07 16:42
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3096
|1.3151
|1559
|2006.03.07 16:43
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3097
|1.3151
|1560
|2006.03.07 20:08
|modify
|123
|2.00
|1.3051
|1.3098
|1.3151
|1561
|2006.03.08 01:09
|close
|123
|2.00
|1.3133
|1.3098
|1.3151
|1265.27
|28997.64
|1562
|2006.03.08 16:16
|sell
|124
|2.00
|1.3073
|1.3166
|1.2973
|1563
|2006.03.09 11:26
|close
|124
|2.00
|1.3100
|1.3166
|1.2973
|-439.19
|28558.44
|1564
|2006.03.09 14:52
|buy
|125
|2.00
|1.3127
|1.3034
|1.3227
|1565
|2006.03.10 10:03
|close
|125
|2.00
|1.3135
|1.3034
|1.3227
|138.32
|28696.76
|1566
|2006.03.13 23:29
|sell
|126
|2.00
|1.3110
|1.3203
|1.3010
|1567
|2006.03.14 16:00
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3108
|1.3010
|1568
|2006.03.14 16:01
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3108
|1.3010
|1569
|2006.03.14 16:01
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3107
|1.3010
|1570
|2006.03.14 16:02
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3106
|1.3010
|1571
|2006.03.14 16:03
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3105
|1.3010
|1572
|2006.03.14 16:03
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3104
|1.3010
|1573
|2006.03.14 16:03
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3102
|1.3010
|1574
|2006.03.14 16:03
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3101
|1.3010
|1575
|2006.03.14 16:22
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3100
|1.3010
|1576
|2006.03.14 16:24
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3096
|1.3010
|1577
|2006.03.14 16:24
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3092
|1.3010
|1578
|2006.03.14 16:25
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3091
|1.3010
|1579
|2006.03.14 16:25
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3090
|1.3010
|1580
|2006.03.14 16:25
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3089
|1.3010
|1581
|2006.03.14 16:25
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3088
|1.3010
|1582
|2006.03.14 16:25
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3087
|1.3010
|1583
|2006.03.14 16:26
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3086
|1.3010
|1584
|2006.03.14 16:26
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3085
|1.3010
|1585
|2006.03.14 16:26
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3083
|1.3010
|1586
|2006.03.14 16:27
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3082
|1.3010
|1587
|2006.03.14 16:29
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3081
|1.3010
|1588
|2006.03.14 16:29
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3079
|1.3010
|1589
|2006.03.14 16:30
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3077
|1.3010
|1590
|2006.03.14 16:49
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3076
|1.3010
|1591
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3075
|1.3010
|1592
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3074
|1.3010
|1593
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3073
|1.3010
|1594
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3072
|1.3010
|1595
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3071
|1.3010
|1596
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3069
|1.3010
|1597
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3068
|1.3010
|1598
|2006.03.14 16:57
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3067
|1.3010
|1599
|2006.03.14 17:19
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3066
|1.3010
|1600
|2006.03.14 17:19
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3065
|1.3010
|1601
|2006.03.14 17:56
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3063
|1.3010
|1602
|2006.03.14 17:56
|modify
|126
|2.00
|1.3110
|1.3060
|1.3010
|1603
|2006.03.14 17:56
|t/p
|126
|2.00
|1.3010
|1.3060
|1.3010
|1510.54
|30207.30
|1604
|2006.03.17 16:01
|buy
|127
|2.00
|1.2948
|1.2855
|1.3048
|1605
|2006.03.20 00:00
|close
|127
|2.00
|1.2910
|1.2855
|1.3048
|-539.16
|29668.14
|1606
|2006.03.24 16:13
|sell
|128
|2.00
|1.3120
|1.3213
|1.3020
|1607
|2006.03.27 00:05
|close
|128
|2.00
|1.3104
|1.3213
|1.3020
|163.29
|29831.42
|1608
|2006.03.31 09:31
|buy
|129
|2.00
|1.3018
|1.2925
|1.3118
|1609
|2006.03.31 12:04
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3019
|1.3118
|1610
|2006.03.31 15:14
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3020
|1.3118
|1611
|2006.03.31 15:15
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3022
|1.3118
|1612
|2006.03.31 15:50
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3023
|1.3118
|1613
|2006.03.31 15:50
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3024
|1.3118
|1614
|2006.03.31 15:50
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3026
|1.3118
|1615
|2006.03.31 15:50
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3027
|1.3118
|1616
|2006.03.31 15:50
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3028
|1.3118
|1617
|2006.03.31 15:50
|modify
|129
|2.00
|1.3018
|1.3030
|1.3118
|1618
|2006.03.31 16:04
|s/l
|129
|2.00
|1.3030
|1.3030
|1.3118
|184.19
|30015.61
|1619
|2006.04.04 11:17
|sell
|130
|2.00
|1.2993
|1.3086
|1.2893
|1620
|2006.04.04 14:04
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2992
|1.2893
|1621
|2006.04.04 14:04
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2989
|1.2893
|1622
|2006.04.04 14:04
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2986
|1.2893
|1623
|2006.04.04 14:05
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2985
|1.2893
|1624
|2006.04.04 14:05
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2982
|1.2893
|1625
|2006.04.04 14:05
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2980
|1.2893
|1626
|2006.04.04 14:05
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2978
|1.2893
|1627
|2006.04.04 14:05
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2976
|1.2893
|1628
|2006.04.04 14:05
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2975
|1.2893
|1629
|2006.04.04 14:20
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2974
|1.2893
|1630
|2006.04.04 14:20
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2973
|1.2893
|1631
|2006.04.04 14:20
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2971
|1.2893
|1632
|2006.04.04 14:20
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2970
|1.2893
|1633
|2006.04.04 14:20
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2969
|1.2893
|1634
|2006.04.04 14:20
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2968
|1.2893
|1635
|2006.04.04 14:20
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2967
|1.2893
|1636
|2006.04.04 14:21
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2966
|1.2893
|1637
|2006.04.04 14:21
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2963
|1.2893
|1638
|2006.04.04 14:21
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2961
|1.2893
|1639
|2006.04.04 14:21
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2959
|1.2893
|1640
|2006.04.04 14:22
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2958
|1.2893
|1641
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2957
|1.2893
|1642
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2956
|1.2893
|1643
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2954
|1.2893
|1644
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2953
|1.2893
|1645
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2952
|1.2893
|1646
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2951
|1.2893
|1647
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2950
|1.2893
|1648
|2006.04.04 14:29
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2949
|1.2893
|1649
|2006.04.04 15:45
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2948
|1.2893
|1650
|2006.04.04 15:45
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2947
|1.2893
|1651
|2006.04.04 15:45
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2945
|1.2893
|1652
|2006.04.04 15:47
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2944
|1.2893
|1653
|2006.04.04 15:48
|modify
|130
|2.00
|1.2993
|1.2944
|1.2893
|1654
|2006.04.04 15:48
|t/p
|130
|2.00
|1.2893
|1.2944
|1.2893
|1551.23
|31566.84
|1655
|2006.04.06 14:55
|buy
|131
|2.00
|1.2902
|1.2809
|1.3002
|1656
|2006.04.07 10:06
|close
|131
|2.00
|1.2940
|1.2809
|1.3002
|603.84
|32170.68
|1657
|2006.04.12 11:13
|sell
|132
|2.00
|1.2935
|1.3028
|1.2835
|1658
|2006.04.12 14:47
|s/l
|132
|2.00
|1.3028
|1.3028
|1.2835
|-1427.69
|30742.99
|1659
|2006.04.19 14:30
|buy
|133
|2.00
|1.2728
|1.2635
|1.2828
|1660
|2006.04.20 09:40
|close
|133
|2.00
|1.2706
|1.2635
|1.2828
|-329.79
|30413.20
|1661
|2006.04.27 16:01
|sell
|134
|2.00
|1.2663
|1.2756
|1.2563
|1662
|2006.04.27 16:30
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2663
|1.2563
|1663
|2006.04.27 16:30
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2661
|1.2563
|1664
|2006.04.27 16:30
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2658
|1.2563
|1665
|2006.04.27 16:30
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2656
|1.2563
|1666
|2006.04.27 16:31
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2655
|1.2563
|1667
|2006.04.27 16:31
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2654
|1.2563
|1668
|2006.04.27 16:31
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2653
|1.2563
|1669
|2006.04.27 16:45
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2652
|1.2563
|1670
|2006.04.27 16:46
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2651
|1.2563
|1671
|2006.04.27 16:46
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2650
|1.2563
|1672
|2006.04.27 16:46
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2647
|1.2563
|1673
|2006.04.27 16:46
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2644
|1.2563
|1674
|2006.04.27 16:46
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2642
|1.2563
|1675
|2006.04.27 16:47
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2641
|1.2563
|1676
|2006.04.27 16:47
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2635
|1.2563
|1677
|2006.04.27 16:48
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2634
|1.2563
|1678
|2006.04.27 16:48
|modify
|134
|2.00
|1.2663
|1.2632
|1.2563
|1679
|2006.04.27 17:53
|s/l
|134
|2.00
|1.2632
|1.2632
|1.2563
|490.78
|30903.98
|1680
|2006.05.11 03:15
|buy
|135
|2.00
|1.2243
|1.2150
|1.2343
|1681
|2006.05.11 09:52
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2243
|1.2343
|1682
|2006.05.11 09:52
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2245
|1.2343
|1683
|2006.05.11 09:53
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2248
|1.2343
|1684
|2006.05.11 09:54
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2249
|1.2343
|1685
|2006.05.11 09:54
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2250
|1.2343
|1686
|2006.05.11 09:54
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2251
|1.2343
|1687
|2006.05.11 09:54
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2252
|1.2343
|1688
|2006.05.11 09:54
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2253
|1.2343
|1689
|2006.05.11 09:54
|modify
|135
|2.00
|1.2243
|1.2254
|1.2343
|1690
|2006.05.11 12:55
|s/l
|135
|2.00
|1.2254
|1.2254
|1.2343
|179.55
|31083.53
|1691
|2006.05.11 16:47
|sell
|136
|2.00
|1.2123
|1.2216
|1.2023
|1692
|2006.05.12 08:28
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2122
|1.2023
|1693
|2006.05.12 09:19
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2122
|1.2023
|1694
|2006.05.12 09:19
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2121
|1.2023
|1695
|2006.05.12 09:20
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2121
|1.2023
|1696
|2006.05.12 09:21
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2120
|1.2023
|1697
|2006.05.12 09:21
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2119
|1.2023
|1698
|2006.05.12 09:25
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2118
|1.2023
|1699
|2006.05.12 09:25
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2117
|1.2023
|1700
|2006.05.12 09:25
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2116
|1.2023
|1701
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2116
|1.2023
|1702
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2115
|1.2023
|1703
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2113
|1.2023
|1704
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2112
|1.2023
|1705
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2111
|1.2023
|1706
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2110
|1.2023
|1707
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2109
|1.2023
|1708
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2108
|1.2023
|1709
|2006.05.12 09:26
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2106
|1.2023
|1710
|2006.05.12 09:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2105
|1.2023
|1711
|2006.05.12 09:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2104
|1.2023
|1712
|2006.05.12 09:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2103
|1.2023
|1713
|2006.05.12 09:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2102
|1.2023
|1714
|2006.05.12 09:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2101
|1.2023
|1715
|2006.05.12 09:29
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2101
|1.2023
|1716
|2006.05.12 09:29
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2100
|1.2023
|1717
|2006.05.12 09:30
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2099
|1.2023
|1718
|2006.05.12 09:33
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2097
|1.2023
|1719
|2006.05.12 09:33
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2096
|1.2023
|1720
|2006.05.12 09:34
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2094
|1.2023
|1721
|2006.05.12 09:34
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2093
|1.2023
|1722
|2006.05.12 09:34
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2092
|1.2023
|1723
|2006.05.12 09:38
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2091
|1.2023
|1724
|2006.05.12 10:19
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2090
|1.2023
|1725
|2006.05.12 10:19
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2089
|1.2023
|1726
|2006.05.12 10:19
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2088
|1.2023
|1727
|2006.05.12 10:20
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2088
|1.2023
|1728
|2006.05.12 10:20
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2087
|1.2023
|1729
|2006.05.12 10:20
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2086
|1.2023
|1730
|2006.05.12 10:20
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2085
|1.2023
|1731
|2006.05.12 10:21
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2084
|1.2023
|1732
|2006.05.12 10:21
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2083
|1.2023
|1733
|2006.05.12 11:00
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2082
|1.2023
|1734
|2006.05.12 11:00
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2081
|1.2023
|1735
|2006.05.12 11:01
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2081
|1.2023
|1736
|2006.05.12 11:01
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2080
|1.2023
|1737
|2006.05.12 11:01
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2079
|1.2023
|1738
|2006.05.12 11:07
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2078
|1.2023
|1739
|2006.05.12 11:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2077
|1.2023
|1740
|2006.05.12 11:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2076
|1.2023
|1741
|2006.05.12 11:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2075
|1.2023
|1742
|2006.05.12 11:27
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2074
|1.2023
|1743
|2006.05.12 11:28
|modify
|136
|2.00
|1.2123
|1.2074
|1.2023
|1744
|2006.05.12 11:28
|t/p
|136
|2.00
|1.2023
|1.2074
|1.2023
|1636.51
|32720.04
|1745
|2006.05.15 09:11
|buy
|137
|2.00
|1.2032
|1.1939
|1.2132
|1746
|2006.05.15 10:19
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2034
|1.2132
|1747
|2006.05.15 10:19
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2036
|1.2132
|1748
|2006.05.15 10:20
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2037
|1.2132
|1749
|2006.05.15 10:20
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2037
|1.2132
|1750
|2006.05.15 10:20
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2038
|1.2132
|1751
|2006.05.15 10:20
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2039
|1.2132
|1752
|2006.05.15 10:20
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2040
|1.2132
|1753
|2006.05.15 10:26
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2040
|1.2132
|1754
|2006.05.15 12:41
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2041
|1.2132
|1755
|2006.05.15 12:41
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2043
|1.2132
|1756
|2006.05.15 12:41
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2044
|1.2132
|1757
|2006.05.15 12:42
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2046
|1.2132
|1758
|2006.05.15 12:42
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2048
|1.2132
|1759
|2006.05.15 12:43
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2050
|1.2132
|1760
|2006.05.15 12:48
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2051
|1.2132
|1761
|2006.05.15 12:49
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2052
|1.2132
|1762
|2006.05.15 12:52
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2053
|1.2132
|1763
|2006.05.15 12:52
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2054
|1.2132
|1764
|2006.05.15 12:53
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2055
|1.2132
|1765
|2006.05.15 12:53
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2056
|1.2132
|1766
|2006.05.15 12:54
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2057
|1.2132
|1767
|2006.05.15 12:56
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2058
|1.2132
|1768
|2006.05.15 12:57
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2059
|1.2132
|1769
|2006.05.15 12:59
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2060
|1.2132
|1770
|2006.05.15 15:27
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2062
|1.2132
|1771
|2006.05.15 15:27
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2063
|1.2132
|1772
|2006.05.15 18:55
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2069
|1.2132
|1773
|2006.05.15 21:52
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2070
|1.2132
|1774
|2006.05.15 21:52
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2073
|1.2132
|1775
|2006.05.15 21:53
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2074
|1.2132
|1776
|2006.05.15 21:53
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2075
|1.2132
|1777
|2006.05.15 22:01
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2076
|1.2132
|1778
|2006.05.15 22:01
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2077
|1.2132
|1779
|2006.05.15 22:04
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2078
|1.2132
|1780
|2006.05.15 22:33
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2079
|1.2132
|1781
|2006.05.15 22:33
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2080
|1.2132
|1782
|2006.05.15 22:33
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2081
|1.2132
|1783
|2006.05.15 22:34
|modify
|137
|2.00
|1.2032
|1.2082
|1.2132
|1784
|2006.05.15 22:35
|t/p
|137
|2.00
|1.2132
|1.2082
|1.2132
|1648.40
|34368.44
|1785
|2006.05.18 15:35
|sell
|138
|2.00
|1.2086
|1.2179
|1.1986
|1786
|2006.05.18 23:18
|modify
|138
|2.00
|1.2086
|1.2084
|1.1986
|1787
|2006.05.18 23:18
|modify
|138
|2.00
|1.2086
|1.2083
|1.1986
|1788
|2006.05.18 23:19
|modify
|138
|2.00
|1.2086
|1.2083
|1.1986
|1789
|2006.05.18 23:19
|modify
|138
|2.00
|1.2086
|1.2081
|1.1986
|1790
|2006.05.19 03:50
|s/l
|138
|2.00
|1.2081
|1.2081
|1.1986
|55.80
|34424.23
|1791
|2006.05.19 09:01
|buy
|139
|2.00
|1.2119
|1.2026
|1.2219
|1792
|2006.05.19 09:32
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2119
|1.2219
|1793
|2006.05.19 09:32
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2120
|1.2219
|1794
|2006.05.19 09:42
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2121
|1.2219
|1795
|2006.05.19 09:42
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2122
|1.2219
|1796
|2006.05.19 09:43
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2123
|1.2219
|1797
|2006.05.19 09:44
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2124
|1.2219
|1798
|2006.05.19 09:45
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2124
|1.2219
|1799
|2006.05.19 09:45
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2125
|1.2219
|1800
|2006.05.19 09:45
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2126
|1.2219
|1801
|2006.05.19 09:45
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2127
|1.2219
|1802
|2006.05.19 09:46
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2128
|1.2219
|1803
|2006.05.19 09:46
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2129
|1.2219
|1804
|2006.05.19 09:46
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2130
|1.2219
|1805
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2131
|1.2219
|1806
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2132
|1.2219
|1807
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2133
|1.2219
|1808
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2134
|1.2219
|1809
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2135
|1.2219
|1810
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2136
|1.2219
|1811
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2137
|1.2219
|1812
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2138
|1.2219
|1813
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2139
|1.2219
|1814
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2140
|1.2219
|1815
|2006.05.19 09:47
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2141
|1.2219
|1816
|2006.05.19 09:48
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2142
|1.2219
|1817
|2006.05.19 11:45
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2144
|1.2219
|1818
|2006.05.19 11:46
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2145
|1.2219
|1819
|2006.05.19 11:46
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2146
|1.2219
|1820
|2006.05.19 11:46
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2147
|1.2219
|1821
|2006.05.19 11:48
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2148
|1.2219
|1822
|2006.05.19 11:49
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2149
|1.2219
|1823
|2006.05.19 11:49
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2151
|1.2219
|1824
|2006.05.19 11:49
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2152
|1.2219
|1825
|2006.05.19 11:50
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2154
|1.2219
|1826
|2006.05.19 11:51
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2157
|1.2219
|1827
|2006.05.19 11:51
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2158
|1.2219
|1828
|2006.05.19 11:51
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2159
|1.2219
|1829
|2006.05.19 11:51
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2160
|1.2219
|1830
|2006.05.19 11:57
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2161
|1.2219
|1831
|2006.05.19 11:57
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2162
|1.2219
|1832
|2006.05.19 11:57
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2163
|1.2219
|1833
|2006.05.19 12:03
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2164
|1.2219
|1834
|2006.05.19 12:03
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2166
|1.2219
|1835
|2006.05.19 12:03
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2167
|1.2219
|1836
|2006.05.19 12:04
|modify
|139
|2.00
|1.2119
|1.2168
|1.2219
|1837
|2006.05.19 12:04
|t/p
|139
|2.00
|1.2219
|1.2168
|1.2219
|1636.80
|36061.03
|1838
|2006.05.22 16:21
|sell
|140
|2.00
|1.2094
|1.2187
|1.1994
|1839
|2006.05.22 17:54
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2094
|1.1994
|1840
|2006.05.22 17:54
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2093
|1.1994
|1841
|2006.05.22 17:54
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2092
|1.1994
|1842
|2006.05.22 20:05
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2092
|1.1994
|1843
|2006.05.22 20:08
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2091
|1.1994
|1844
|2006.05.22 20:08
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2089
|1.1994
|1845
|2006.05.22 20:09
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2086
|1.1994
|1846
|2006.05.22 20:09
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2084
|1.1994
|1847
|2006.05.22 20:09
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2080
|1.1994
|1848
|2006.05.22 20:09
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2079
|1.1994
|1849
|2006.05.22 20:09
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2078
|1.1994
|1850
|2006.05.22 20:13
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2076
|1.1994
|1851
|2006.05.22 20:13
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2075
|1.1994
|1852
|2006.05.22 20:14
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2073
|1.1994
|1853
|2006.05.22 20:14
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2072
|1.1994
|1854
|2006.05.22 20:14
|modify
|140
|2.00
|1.2094
|1.2070
|1.1994
|1855
|2006.05.23 09:31
|s/l
|140
|2.00
|1.2070
|1.2070
|1.1994
|370.54
|36431.57
|1856
|2006.05.26 05:17
|buy
|141
|2.00
|1.2216
|1.2123
|1.2316
|1857
|2006.05.26 15:54
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2217
|1.2316
|1858
|2006.05.26 15:54
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2218
|1.2316
|1859
|2006.05.26 15:54
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2219
|1.2316
|1860
|2006.05.26 16:17
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2221
|1.2316
|1861
|2006.05.26 16:17
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2222
|1.2316
|1862
|2006.05.26 16:18
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2223
|1.2316
|1863
|2006.05.26 16:18
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2225
|1.2316
|1864
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2227
|1.2316
|1865
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2228
|1.2316
|1866
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2229
|1.2316
|1867
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2230
|1.2316
|1868
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2231
|1.2316
|1869
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2232
|1.2316
|1870
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2233
|1.2316
|1871
|2006.05.26 16:19
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2234
|1.2316
|1872
|2006.05.26 16:27
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2234
|1.2316
|1873
|2006.05.26 16:27
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2237
|1.2316
|1874
|2006.05.26 16:27
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2239
|1.2316
|1875
|2006.05.26 16:28
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2239
|1.2316
|1876
|2006.05.26 16:28
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2240
|1.2316
|1877
|2006.05.26 16:28
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2241
|1.2316
|1878
|2006.05.26 16:28
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2242
|1.2316
|1879
|2006.05.26 16:29
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2243
|1.2316
|1880
|2006.05.26 16:29
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2244
|1.2316
|1881
|2006.05.26 16:29
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2245
|1.2316
|1882
|2006.05.26 16:29
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2246
|1.2316
|1883
|2006.05.26 16:30
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2246
|1.2316
|1884
|2006.05.26 16:30
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2247
|1.2316
|1885
|2006.05.26 16:30
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2248
|1.2316
|1886
|2006.05.26 16:38
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2248
|1.2316
|1887
|2006.05.26 16:38
|modify
|141
|2.00
|1.2216
|1.2249
|1.2316
|1888
|2006.05.29 00:10
|close
|141
|2.00
|1.2271
|1.2249
|1.2316
|945.95
|37377.51
|1889
|2006.05.30 04:47
|sell
|142
|2.00
|1.2197
|1.2290
|1.2097
|1890
|2006.05.30 08:20
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2196
|1.2097
|1891
|2006.05.30 08:21
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2196
|1.2097
|1892
|2006.05.30 09:00
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2195
|1.2097
|1893
|2006.05.30 09:01
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2195
|1.2097
|1894
|2006.05.30 09:01
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2194
|1.2097
|1895
|2006.05.30 09:01
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2193
|1.2097
|1896
|2006.05.30 09:02
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2189
|1.2097
|1897
|2006.05.30 09:02
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2182
|1.2097
|1898
|2006.05.30 09:02
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2179
|1.2097
|1899
|2006.05.30 09:04
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2177
|1.2097
|1900
|2006.05.30 09:05
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2177
|1.2097
|1901
|2006.05.30 09:05
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2173
|1.2097
|1902
|2006.05.30 09:05
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2170
|1.2097
|1903
|2006.05.30 09:05
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2167
|1.2097
|1904
|2006.05.30 11:50
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2166
|1.2097
|1905
|2006.05.30 11:50
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2165
|1.2097
|1906
|2006.05.30 11:50
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2164
|1.2097
|1907
|2006.05.30 11:50
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2163
|1.2097
|1908
|2006.05.30 11:50
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2162
|1.2097
|1909
|2006.05.30 11:50
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2161
|1.2097
|1910
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2161
|1.2097
|1911
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2160
|1.2097
|1912
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2159
|1.2097
|1913
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2158
|1.2097
|1914
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2157
|1.2097
|1915
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2156
|1.2097
|1916
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2155
|1.2097
|1917
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2154
|1.2097
|1918
|2006.05.30 11:51
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2153
|1.2097
|1919
|2006.05.30 11:52
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2152
|1.2097
|1920
|2006.05.30 11:52
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2151
|1.2097
|1921
|2006.05.30 11:59
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2151
|1.2097
|1922
|2006.05.30 12:00
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2150
|1.2097
|1923
|2006.05.30 12:00
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2149
|1.2097
|1924
|2006.05.30 12:39
|modify
|142
|2.00
|1.2197
|1.2148
|1.2097
|1925
|2006.05.30 14:17
|s/l
|142
|2.00
|1.2148
|1.2148
|1.2097
|806.72
|38184.23
|1926
|2006.05.31 17:20
|buy
|143
|2.00
|1.2171
|1.2078
|1.2271
|1927
|2006.06.01 04:42
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2172
|1.2271
|1928
|2006.06.01 04:43
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2173
|1.2271
|1929
|2006.06.01 04:43
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2174
|1.2271
|1930
|2006.06.01 05:29
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2175
|1.2271
|1931
|2006.06.01 05:29
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2176
|1.2271
|1932
|2006.06.01 05:31
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2176
|1.2271
|1933
|2006.06.01 05:32
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2180
|1.2271
|1934
|2006.06.01 05:57
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2181
|1.2271
|1935
|2006.06.01 09:12
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2182
|1.2271
|1936
|2006.06.01 09:12
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2183
|1.2271
|1937
|2006.06.01 09:12
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2184
|1.2271
|1938
|2006.06.01 09:13
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2185
|1.2271
|1939
|2006.06.01 09:13
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2186
|1.2271
|1940
|2006.06.01 09:14
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2187
|1.2271
|1941
|2006.06.01 09:14
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2188
|1.2271
|1942
|2006.06.01 09:14
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2189
|1.2271
|1943
|2006.06.01 09:14
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2190
|1.2271
|1944
|2006.06.01 09:14
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2191
|1.2271
|1945
|2006.06.01 09:14
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2192
|1.2271
|1946
|2006.06.01 09:15
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2193
|1.2271
|1947
|2006.06.01 09:15
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2194
|1.2271
|1948
|2006.06.01 09:15
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2195
|1.2271
|1949
|2006.06.01 09:15
|modify
|143
|2.00
|1.2171
|1.2196
|1.2271
|1950
|2006.06.01 10:18
|s/l
|143
|2.00
|1.2196
|1.2196
|1.2271
|426.50
|38610.73
|1951
|2006.06.02 14:30
|sell
|144
|2.00
|1.2143
|1.2236
|1.2043
|1952
|2006.06.02 14:44
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2142
|1.2043
|1953
|2006.06.02 14:44
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2141
|1.2043
|1954
|2006.06.02 14:44
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2140
|1.2043
|1955
|2006.06.02 14:44
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2139
|1.2043
|1956
|2006.06.02 14:44
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2138
|1.2043
|1957
|2006.06.02 14:44
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2137
|1.2043
|1958
|2006.06.02 14:44
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2136
|1.2043
|1959
|2006.06.02 14:45
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2135
|1.2043
|1960
|2006.06.02 14:45
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2134
|1.2043
|1961
|2006.06.02 14:46
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2133
|1.2043
|1962
|2006.06.02 14:46
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2132
|1.2043
|1963
|2006.06.02 14:46
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2131
|1.2043
|1964
|2006.06.02 14:46
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2130
|1.2043
|1965
|2006.06.02 14:46
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2129
|1.2043
|1966
|2006.06.02 14:46
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2128
|1.2043
|1967
|2006.06.02 16:39
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2127
|1.2043
|1968
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2125
|1.2043
|1969
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2125
|1.2043
|1970
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2124
|1.2043
|1971
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2123
|1.2043
|1972
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2122
|1.2043
|1973
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2121
|1.2043
|1974
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2120
|1.2043
|1975
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2119
|1.2043
|1976
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2118
|1.2043
|1977
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2117
|1.2043
|1978
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2116
|1.2043
|1979
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2115
|1.2043
|1980
|2006.06.02 16:42
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2114
|1.2043
|1981
|2006.06.02 16:43
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2113
|1.2043
|1982
|2006.06.02 16:43
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2112
|1.2043
|1983
|2006.06.02 16:51
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2111
|1.2043
|1984
|2006.06.02 16:51
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2110
|1.2043
|1985
|2006.06.02 16:52
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2110
|1.2043
|1986
|2006.06.02 16:52
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2109
|1.2043
|1987
|2006.06.02 16:52
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2108
|1.2043
|1988
|2006.06.02 16:54
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2107
|1.2043
|1989
|2006.06.02 16:54
|modify
|144
|2.00
|1.2143
|1.2104
|1.2043
|1990
|2006.06.05 00:00
|close
|144
|2.00
|1.2084
|1.2104
|1.2043
|895.58
|39506.31
|1991
|2006.06.06 14:13
|buy
|145
|2.00
|1.2141
|1.2048
|1.2241
|1992
|2006.06.07 08:31
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2141
|1.2241
|1993
|2006.06.07 08:31
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2142
|1.2241
|1994
|2006.06.07 08:31
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2143
|1.2241
|1995
|2006.06.07 08:43
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2144
|1.2241
|1996
|2006.06.07 08:51
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2146
|1.2241
|1997
|2006.06.07 08:52
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2147
|1.2241
|1998
|2006.06.07 08:52
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2148
|1.2241
|1999
|2006.06.07 08:53
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2149
|1.2241
|2000
|2006.06.07 08:54
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2151
|1.2241
|2001
|2006.06.07 08:54
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2152
|1.2241
|2002
|2006.06.07 08:54
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2154
|1.2241
|2003
|2006.06.07 08:55
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2154
|1.2241
|2004
|2006.06.07 08:55
|modify
|145
|2.00
|1.2141
|1.2155
|1.2241
|2005
|2006.06.07 09:23
|close
|145
|2.00
|1.2198
|1.2155
|1.2241
|951.09
|40457.40
|2006
|2006.06.14 08:28
|sell
|146
|2.00
|1.2338
|1.2431
|1.2238
|2007
|2006.06.14 15:27
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2337
|1.2238
|2008
|2006.06.14 15:27
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2336
|1.2238
|2009
|2006.06.14 15:27
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2335
|1.2238
|2010
|2006.06.14 15:27
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2334
|1.2238
|2011
|2006.06.14 15:27
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2333
|1.2238
|2012
|2006.06.14 15:28
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2332
|1.2238
|2013
|2006.06.14 15:28
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2331
|1.2238
|2014
|2006.06.14 15:28
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2330
|1.2238
|2015
|2006.06.14 15:28
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2329
|1.2238
|2016
|2006.06.14 15:28
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2327
|1.2238
|2017
|2006.06.14 15:28
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2326
|1.2238
|2018
|2006.06.14 15:29
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2326
|1.2238
|2019
|2006.06.14 15:29
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2325
|1.2238
|2020
|2006.06.14 15:29
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2324
|1.2238
|2021
|2006.06.14 15:29
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2323
|1.2238
|2022
|2006.06.14 15:29
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2322
|1.2238
|2023
|2006.06.14 17:56
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2321
|1.2238
|2024
|2006.06.14 17:58
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2320
|1.2238
|2025
|2006.06.14 17:58
|modify
|146
|2.00
|1.2338
|1.2319
|1.2238
|2026
|2006.06.14 20:45
|s/l
|146
|2.00
|1.2319
|1.2319
|1.2238
|308.44
|40765.84
|2027
|2006.06.19 03:03
|buy
|147
|2.00
|1.2347
|1.2254
|1.2447
|2028
|2006.06.19 14:29
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2348
|1.2447
|2029
|2006.06.19 14:59
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2348
|1.2447
|2030
|2006.06.19 14:59
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2349
|1.2447
|2031
|2006.06.19 15:00
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2349
|1.2447
|2032
|2006.06.19 15:00
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2351
|1.2447
|2033
|2006.06.19 15:00
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2352
|1.2447
|2034
|2006.06.19 15:00
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2353
|1.2447
|2035
|2006.06.19 15:00
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2354
|1.2447
|2036
|2006.06.19 15:01
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2354
|1.2447
|2037
|2006.06.19 15:02
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2355
|1.2447
|2038
|2006.06.19 15:02
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2356
|1.2447
|2039
|2006.06.19 15:02
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2358
|1.2447
|2040
|2006.06.19 15:02
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2359
|1.2447
|2041
|2006.06.19 15:02
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2361
|1.2447
|2042
|2006.06.19 15:07
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2362
|1.2447
|2043
|2006.06.19 15:07
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2364
|1.2447
|2044
|2006.06.19 16:07
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2365
|1.2447
|2045
|2006.06.19 16:09
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2365
|1.2447
|2046
|2006.06.19 16:10
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2366
|1.2447
|2047
|2006.06.19 16:10
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2367
|1.2447
|2048
|2006.06.19 16:15
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2367
|1.2447
|2049
|2006.06.19 16:16
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2368
|1.2447
|2050
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2368
|1.2447
|2051
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2369
|1.2447
|2052
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2370
|1.2447
|2053
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2371
|1.2447
|2054
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2372
|1.2447
|2055
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2373
|1.2447
|2056
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2374
|1.2447
|2057
|2006.06.19 16:37
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2375
|1.2447
|2058
|2006.06.19 17:04
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2376
|1.2447
|2059
|2006.06.19 17:29
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2377
|1.2447
|2060
|2006.06.19 17:29
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2378
|1.2447
|2061
|2006.06.19 17:29
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2380
|1.2447
|2062
|2006.06.19 17:29
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2381
|1.2447
|2063
|2006.06.19 17:29
|modify
|147
|2.00
|1.2347
|1.2382
|1.2447
|2064
|2006.06.19 22:14
|close
|147
|2.00
|1.2401
|1.2382
|1.2447
|870.90
|41636.74
|2065
|2006.06.20 19:01
|sell
|148
|2.00
|1.2368
|1.2461
|1.2268
|2066
|2006.06.21 14:11
|close
|148
|2.00
|1.2359
|1.2461
|1.2268
|118.67
|41755.40
|2067
|2006.06.22 09:59
|buy
|149
|2.00
|1.2371
|1.2278
|1.2471
|2068
|2006.06.22 12:53
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2371
|1.2471
|2069
|2006.06.22 12:53
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
|2070
|2006.06.22 12:53
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2373
|1.2471
|2071
|2006.06.22 13:23
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2374
|1.2471
|2072
|2006.06.22 14:04
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2376
|1.2471
|2073
|2006.06.22 14:04
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2377
|1.2471
|2074
|2006.06.22 14:04
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2379
|1.2471
|2075
|2006.06.22 14:04
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2380
|1.2471
|2076
|2006.06.22 14:06
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2382
|1.2471
|2077
|2006.06.22 14:06
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2383
|1.2471
|2078
|2006.06.22 14:07
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2384
|1.2471
|2079
|2006.06.22 14:08
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2385
|1.2471
|2080
|2006.06.22 14:09
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2386
|1.2471
|2081
|2006.06.22 15:20
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2387
|1.2471
|2082
|2006.06.22 15:31
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2389
|1.2471
|2083
|2006.06.22 15:31
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2390
|1.2471
|2084
|2006.06.22 16:13
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2392
|1.2471
|2085
|2006.06.22 16:13
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2394
|1.2471
|2086
|2006.06.22 16:20
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2395
|1.2471
|2087
|2006.06.23 03:40
|modify
|149
|2.00
|1.2371
|1.2396
|1.2471
|2088
|2006.06.23 05:09
|close
|149
|2.00
|1.2434
|1.2396
|1.2471
|1029.86
|42785.26
|2089
|2006.06.26 09:18
|sell
|150
|2.00
|1.2451
|1.2544
|1.2351
|2090
|2006.06.27 04:28
|close
|150
|2.00
|1.2410
|1.2544
|1.2351
|633.79
|43419.05
|2091
|2006.06.27 12:13
|buy
|151
|2.00
|1.2465
|1.2372
|1.2565
|2092
|2006.06.27 23:59
|close at stop
|151
|2.00
|1.2436
|1.2372
|1.2565
|-466.39
|42952.66