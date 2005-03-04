Strategy Tester Report
OCC_v01

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Okres5 Minut (M5) 2004.06.16 19:50 - 2006.06.28 11:05 (2005.01.28 - 2006.06.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryLots=2; TakeProfit=100; StopLoss=90; TrailingStop=50; MinutesToClose=1150; ATRPeriod=5; ATRdivsor=2; Reverse=false;
Słupki w tescie149612Ticks modelled2107149Modelling quality89.94%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit32952.66Gross profit73835.55Gross loss-40882.89
Profit factor1.81Przewidywany zysk218.23
Absolute drawdown3558.44Maximal drawdown (%)4098.45 (13.7%)
Transakcji w sumie151Short positions (won %)76 (64.47%)Long positions (won %)75 (68.00%)
Profit trades (% of total)100 (66.23%)Loss trades (% of total)51 (33.77%)
Największyprofit trade1711.31loss trade-1554.80
Averageprofit trade738.36loss trade-801.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (13005.85)consecutive losses (loss in money)4 (-3734.01)
Maximalconsecutive profit (count of wins)13005.85 (17)consecutive loss (count of losses)-3734.01 (4)
Średniconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12005.01.28 16:16buy12.001.19061.18131.2006
22005.01.31 00:00close12.001.19001.18131.2006-51.309948.70
32005.02.02 06:57sell22.001.18691.19621.1769
42005.02.02 18:06s/l22.001.19621.19621.1769-1554.808393.90
52005.02.03 03:01buy32.001.19661.18731.2066
62005.02.03 14:47modify32.001.19661.19661.2066
72005.02.03 14:47modify32.001.19661.19671.2066
82005.02.03 14:48modify32.001.19661.19681.2066
92005.02.03 14:48modify32.001.19661.19691.2066
102005.02.03 14:48modify32.001.19661.19701.2066
112005.02.03 14:48modify32.001.19661.19711.2066
122005.02.03 14:48modify32.001.19661.19731.2066
132005.02.03 14:48modify32.001.19661.19741.2066
142005.02.03 14:48modify32.001.19661.19751.2066
152005.02.03 14:48modify32.001.19661.19761.2066
162005.02.03 14:49modify32.001.19661.19781.2066
172005.02.03 14:49modify32.001.19661.19791.2066
182005.02.03 14:49modify32.001.19661.19801.2066
192005.02.03 14:49modify32.001.19661.19811.2066
202005.02.03 14:56modify32.001.19661.19821.2066
212005.02.03 14:56modify32.001.19661.19831.2066
222005.02.03 14:56modify32.001.19661.19841.2066
232005.02.03 14:56modify32.001.19661.19861.2066
242005.02.03 14:56modify32.001.19661.19871.2066
252005.02.03 14:57modify32.001.19661.19881.2066
262005.02.03 14:57modify32.001.19661.19901.2066
272005.02.03 14:57modify32.001.19661.19911.2066
282005.02.03 14:57modify32.001.19661.19921.2066
292005.02.03 14:57modify32.001.19661.19941.2066
302005.02.03 14:58modify32.001.19661.19951.2066
312005.02.03 14:58modify32.001.19661.19961.2066
322005.02.03 14:58modify32.001.19661.19971.2066
332005.02.03 14:58modify32.001.19661.19981.2066
342005.02.03 14:58modify32.001.19661.19991.2066
352005.02.03 22:12close32.001.20181.19991.2066865.379259.27
362005.02.04 14:30sell42.001.19701.20631.1870
372005.02.04 14:51s/l42.001.20631.20631.1870-1541.787717.49
382005.02.04 18:04buy52.001.20791.19861.2179
392005.02.07 00:00close52.001.21191.19861.2179709.658427.13
402005.02.08 17:20sell62.001.21921.22851.2092
412005.02.09 12:30close62.001.21781.22851.2092202.958630.08
422005.02.10 14:31buy72.001.22201.21271.2320
432005.02.10 15:49s/l72.001.21271.21271.2320-1533.777096.31
442005.02.10 16:01sell82.001.20971.21901.1997
452005.02.10 18:59modify82.001.20971.20961.1997
462005.02.10 18:59modify82.001.20971.20941.1997
472005.02.10 18:59modify82.001.20971.20921.1997
482005.02.11 07:30s/l82.001.20921.20921.199755.737152.03
492005.02.18 13:10buy92.001.18871.17941.1987
502005.02.21 00:00close92.001.18421.17941.1987-710.476441.56
512005.02.22 03:59sell102.001.17881.18811.1688
522005.02.22 04:22modify102.001.17881.17881.1688
532005.02.22 04:22modify102.001.17881.17861.1688
542005.02.22 04:23modify102.001.17881.17851.1688
552005.02.22 04:23modify102.001.17881.17841.1688
562005.02.22 04:23modify102.001.17881.17831.1688
572005.02.22 04:23modify102.001.17881.17821.1688
582005.02.22 04:24modify102.001.17881.17811.1688
592005.02.22 04:24modify102.001.17881.17801.1688
602005.02.22 04:24modify102.001.17881.17791.1688
612005.02.22 04:24modify102.001.17881.17781.1688
622005.02.22 04:24modify102.001.17881.17771.1688
632005.02.22 04:25modify102.001.17881.17761.1688
642005.02.22 04:26modify102.001.17881.17741.1688
652005.02.22 04:26modify102.001.17881.17731.1688
662005.02.22 04:26modify102.001.17881.17711.1688
672005.02.22 04:26modify102.001.17881.17701.1688
682005.02.22 06:24modify102.001.17881.17691.1688
692005.02.22 06:24modify102.001.17881.17671.1688
702005.02.22 06:24modify102.001.17881.17661.1688
712005.02.22 06:24modify102.001.17881.17641.1688
722005.02.22 06:24modify102.001.17881.17631.1688
732005.02.22 06:24modify102.001.17881.17611.1688
742005.02.22 06:24modify102.001.17881.17601.1688
752005.02.22 06:33modify102.001.17881.17591.1688
762005.02.22 06:33modify102.001.17881.17581.1688
772005.02.22 06:33modify102.001.17881.17561.1688
782005.02.22 06:33modify102.001.17881.17541.1688
792005.02.22 06:33modify102.001.17881.17531.1688
802005.02.22 06:33modify102.001.17881.17511.1688
812005.02.22 06:33modify102.001.17881.17491.1688
822005.02.22 06:33modify102.001.17881.17471.1688
832005.02.22 06:34modify102.001.17881.17461.1688
842005.02.22 06:34modify102.001.17881.17451.1688
852005.02.22 06:34modify102.001.17881.17441.1688
862005.02.22 07:01modify102.001.17881.17421.1688
872005.02.22 07:01modify102.001.17881.17411.1688
882005.02.22 07:01modify102.001.17881.17391.1688
892005.02.22 07:01t/p102.001.16881.17391.16881711.318152.87
902005.02.23 10:05buy112.001.16471.15541.1747
912005.02.24 05:19close112.001.16141.15541.1747-551.787601.09
922005.02.25 20:43sell122.001.16311.17241.1531
932005.02.28 00:00close122.001.16281.17241.1531-29.327571.77
942005.03.02 09:53buy132.001.17021.16091.1802
952005.03.02 11:00modify132.001.17021.17021.1802
962005.03.02 11:58modify132.001.17021.17031.1802
972005.03.02 12:02modify132.001.17021.17031.1802
982005.03.02 12:09modify132.001.17021.17041.1802
992005.03.02 12:09modify132.001.17021.17051.1802
1002005.03.02 12:10modify132.001.17021.17071.1802
1012005.03.02 12:10modify132.001.17021.17081.1802
1022005.03.02 12:11modify132.001.17021.17101.1802
1032005.03.02 12:11modify132.001.17021.17111.1802
1042005.03.02 12:11modify132.001.17021.17121.1802
1052005.03.02 12:11modify132.001.17021.17141.1802
1062005.03.02 12:12modify132.001.17021.17151.1802
1072005.03.02 12:12modify132.001.17021.17161.1802
1082005.03.02 12:12modify132.001.17021.17171.1802
1092005.03.02 12:12modify132.001.17021.17181.1802
1102005.03.02 14:50modify132.001.17021.17181.1802
1112005.03.02 14:59modify132.001.17021.17221.1802
1122005.03.02 15:00modify132.001.17021.17231.1802
1132005.03.03 05:03close132.001.17451.17231.1802748.738320.49
1142005.03.04 15:01sell142.001.17661.18591.1666
1152005.03.04 15:32modify142.001.17661.17661.1666
1162005.03.04 15:33modify142.001.17661.17651.1666
1172005.03.04 15:33modify142.001.17661.17641.1666
1182005.03.04 15:37modify142.001.17661.17641.1666
1192005.03.04 15:37modify142.001.17661.17631.1666
1202005.03.04 15:50modify142.001.17661.17621.1666
1212005.03.04 15:50modify142.001.17661.17611.1666
1222005.03.04 15:50modify142.001.17661.17591.1666
1232005.03.04 15:50modify142.001.17661.17581.1666
1242005.03.04 15:51modify142.001.17661.17581.1666
1252005.03.04 15:51modify142.001.17661.17571.1666
1262005.03.04 15:55modify142.001.17661.17561.1666
1272005.03.04 15:55modify142.001.17661.17551.1666
1282005.03.04 15:59modify142.001.17661.17541.1666
1292005.03.04 15:59modify142.001.17661.17531.1666
1302005.03.04 16:00modify142.001.17661.17521.1666
1312005.03.04 16:00modify142.001.17661.17501.1666
1322005.03.04 16:00modify142.001.17661.17491.1666
1332005.03.04 16:03modify142.001.17661.17491.1666
1342005.03.04 16:03modify142.001.17661.17481.1666
1352005.03.04 16:31modify142.001.17661.17461.1666
1362005.03.04 16:31modify142.001.17661.17451.1666
1372005.03.04 16:32modify142.001.17661.17441.1666
1382005.03.04 16:32modify142.001.17661.17431.1666
1392005.03.04 16:33modify142.001.17661.17421.1666
1402005.03.04 16:33modify142.001.17661.17411.1666
1412005.03.04 16:33modify142.001.17661.17401.1666
1422005.03.04 16:33modify142.001.17661.17391.1666
1432005.03.04 16:33modify142.001.17661.17381.1666
1442005.03.04 16:34modify142.001.17661.17371.1666
1452005.03.04 16:34modify142.001.17661.17361.1666
1462005.03.04 16:34modify142.001.17661.17351.1666
1472005.03.04 16:34modify142.001.17661.17351.1666
1482005.03.04 16:34modify142.001.17661.17341.1666
1492005.03.04 16:34modify142.001.17661.17331.1666
1502005.03.04 16:34modify142.001.17661.17321.1666
1512005.03.04 16:36modify142.001.17661.17311.1666
1522005.03.04 16:36modify142.001.17661.17301.1666
1532005.03.04 16:36modify142.001.17661.17291.1666
1542005.03.04 16:36modify142.001.17661.17281.1666
1552005.03.04 16:36modify142.001.17661.17271.1666
1562005.03.04 16:39modify142.001.17661.17261.1666
1572005.03.04 16:56modify142.001.17661.17251.1666
1582005.03.04 16:56modify142.001.17661.17241.1666
1592005.03.04 16:57modify142.001.17661.17231.1666
1602005.03.04 16:57modify142.001.17661.17221.1666
1612005.03.04 17:46modify142.001.17661.17211.1666
1622005.03.04 17:46modify142.001.17661.17201.1666
1632005.03.04 17:46modify142.001.17661.17191.1666
1642005.03.04 18:38modify142.001.17661.17191.1666
1652005.03.07 00:00close142.001.16951.17191.16661133.269453.75
1662005.03.07 13:17buy152.001.17481.16551.1848
1672005.03.08 08:28close152.001.17481.16551.184816.519470.26
1682005.03.08 15:08sell162.001.16851.17781.1585
1692005.03.08 15:54modify162.001.16851.16851.1585
1702005.03.08 15:54modify162.001.16851.16831.1585
1712005.03.08 15:54modify162.001.16851.16821.1585
1722005.03.08 15:54modify162.001.16851.16811.1585
1732005.03.08 15:54modify162.001.16851.16791.1585
1742005.03.08 15:54modify162.001.16851.16781.1585
1752005.03.08 15:55modify162.001.16851.16781.1585
1762005.03.08 15:55modify162.001.16851.16771.1585
1772005.03.08 15:55modify162.001.16851.16761.1585
1782005.03.08 15:55modify162.001.16851.16751.1585
1792005.03.08 15:55modify162.001.16851.16741.1585
1802005.03.08 15:55modify162.001.16851.16731.1585
1812005.03.08 15:56modify162.001.16851.16721.1585
1822005.03.08 15:56modify162.001.16851.16711.1585
1832005.03.08 15:56modify162.001.16851.16701.1585
1842005.03.08 15:56modify162.001.16851.16691.1585
1852005.03.08 15:56modify162.001.16851.16681.1585
1862005.03.08 15:56modify162.001.16851.16671.1585
1872005.03.08 15:56modify162.001.16851.16661.1585
1882005.03.08 16:30modify162.001.16851.16651.1585
1892005.03.08 16:45modify162.001.16851.16651.1585
1902005.03.08 16:45modify162.001.16851.16641.1585
1912005.03.08 16:45modify162.001.16851.16631.1585
1922005.03.08 16:47modify162.001.16851.16631.1585
1932005.03.08 16:47modify162.001.16851.16621.1585
1942005.03.08 16:48modify162.001.16851.16611.1585
1952005.03.08 16:48modify162.001.16851.16601.1585
1962005.03.08 16:48modify162.001.16851.16591.1585
1972005.03.08 16:49modify162.001.16851.16581.1585
1982005.03.08 16:49modify162.001.16851.16571.1585
1992005.03.08 16:49modify162.001.16851.16561.1585
2002005.03.08 16:49modify162.001.16851.16551.1585
2012005.03.08 16:51modify162.001.16851.16541.1585
2022005.03.08 16:51modify162.001.16851.16531.1585
2032005.03.08 16:52modify162.001.16851.16521.1585
2042005.03.08 16:52modify162.001.16851.16511.1585
2052005.03.08 16:52modify162.001.16851.16501.1585
2062005.03.08 16:52modify162.001.16851.16491.1585
2072005.03.08 16:52modify162.001.16851.16481.1585
2082005.03.08 16:52modify162.001.16851.16471.1585
2092005.03.08 16:52modify162.001.16851.16461.1585
2102005.03.08 16:52modify162.001.16851.16451.1585
2112005.03.08 16:52modify162.001.16851.16441.1585
2122005.03.08 16:53modify162.001.16851.16441.1585
2132005.03.08 16:53modify162.001.16851.16431.1585
2142005.03.08 16:54modify162.001.16851.16431.1585
2152005.03.08 16:54modify162.001.16851.16421.1585
2162005.03.08 16:54modify162.001.16851.16411.1585
2172005.03.08 17:20modify162.001.16851.16411.1585
2182005.03.08 17:20modify162.001.16851.16401.1585
2192005.03.08 17:20modify162.001.16851.16391.1585
2202005.03.08 17:22modify162.001.16851.16381.1585
2212005.03.08 17:22modify162.001.16851.16371.1585
2222005.03.08 17:22modify162.001.16851.16361.1585
2232005.03.08 17:22modify162.001.16851.16351.1585
2242005.03.09 09:37t/p162.001.15851.16351.15851699.4011169.66
2252005.03.14 08:34buy172.001.15511.14581.1651
2262005.03.14 13:53modify172.001.15511.15521.1651
2272005.03.14 13:53modify172.001.15511.15531.1651
2282005.03.14 14:19modify172.001.15511.15541.1651
2292005.03.14 16:48modify172.001.15511.15541.1651
2302005.03.14 16:49modify172.001.15511.15551.1651
2312005.03.14 16:58modify172.001.15511.15561.1651
2322005.03.14 16:58modify172.001.15511.15571.1651
2332005.03.14 16:59modify172.001.15511.15581.1651
2342005.03.14 17:22modify172.001.15511.15581.1651
2352005.03.14 17:23modify172.001.15511.15591.1651
2362005.03.14 17:29modify172.001.15511.15601.1651
2372005.03.14 17:30modify172.001.15511.15611.1651
2382005.03.14 17:31modify172.001.15511.15621.1651
2392005.03.14 17:34modify172.001.15511.15631.1651
2402005.03.14 17:34modify172.001.15511.15641.1651
2412005.03.14 17:34modify172.001.15511.15651.1651
2422005.03.14 17:34modify172.001.15511.15661.1651
2432005.03.14 17:34modify172.001.15511.15671.1651
2442005.03.14 17:34modify172.001.15511.15681.1651
2452005.03.14 17:34modify172.001.15511.15691.1651
2462005.03.14 17:34modify172.001.15511.15701.1651
2472005.03.14 17:39modify172.001.15511.15701.1651
2482005.03.14 17:40modify172.001.15511.15711.1651
2492005.03.14 17:40modify172.001.15511.15711.1651
2502005.03.14 17:41modify172.001.15511.15721.1651
2512005.03.14 17:41modify172.001.15511.15731.1651
2522005.03.14 17:41modify172.001.15511.15741.1651
2532005.03.14 17:41modify172.001.15511.15751.1651
2542005.03.14 17:41modify172.001.15511.15761.1651
2552005.03.14 17:41modify172.001.15511.15771.1651
2562005.03.14 17:42modify172.001.15511.15781.1651
2572005.03.14 17:52modify172.001.15511.15791.1651
2582005.03.14 18:22modify172.001.15511.15801.1651
2592005.03.14 18:22modify172.001.15511.15821.1651
2602005.03.14 18:23modify172.001.15511.15831.1651
2612005.03.14 18:23modify172.001.15511.15841.1651
2622005.03.14 18:23modify172.001.15511.15851.1651
2632005.03.14 18:23modify172.001.15511.15861.1651
2642005.03.14 18:25modify172.001.15511.15871.1651
2652005.03.14 18:25modify172.001.15511.15881.1651
2662005.03.14 23:53t/p172.001.16511.15881.16511709.2612878.92
2672005.03.16 09:17sell182.001.15951.16881.1495
2682005.03.16 13:27modify182.001.15951.15951.1495
2692005.03.16 13:28modify182.001.15951.15941.1495
2702005.03.16 13:28modify182.001.15951.15931.1495
2712005.03.16 13:28modify182.001.15951.15921.1495
2722005.03.16 13:29modify182.001.15951.15911.1495
2732005.03.16 14:33modify182.001.15951.15901.1495
2742005.03.16 14:33modify182.001.15951.15871.1495
2752005.03.16 14:34modify182.001.15951.15851.1495
2762005.03.16 14:34modify182.001.15951.15841.1495
2772005.03.16 14:36modify182.001.15951.15841.1495
2782005.03.16 14:36modify182.001.15951.15831.1495
2792005.03.16 14:38modify182.001.15951.15821.1495
2802005.03.16 14:38modify182.001.15951.15801.1495
2812005.03.16 14:38modify182.001.15951.15791.1495
2822005.03.16 14:38modify182.001.15951.15781.1495
2832005.03.16 14:41modify182.001.15951.15771.1495
2842005.03.16 14:41modify182.001.15951.15761.1495
2852005.03.16 14:41modify182.001.15951.15741.1495
2862005.03.16 14:41modify182.001.15951.15721.1495
2872005.03.16 14:42modify182.001.15951.15721.1495
2882005.03.16 14:42modify182.001.15951.15701.1495
2892005.03.16 14:42modify182.001.15951.15691.1495
2902005.03.16 14:42modify182.001.15951.15671.1495
2912005.03.16 14:42modify182.001.15951.15661.1495
2922005.03.16 14:43modify182.001.15951.15651.1495
2932005.03.16 14:48modify182.001.15951.15641.1495
2942005.03.16 14:48modify182.001.15951.15631.1495
2952005.03.16 14:48modify182.001.15951.15611.1495
2962005.03.16 14:49modify182.001.15951.15601.1495
2972005.03.16 14:52modify182.001.15951.15591.1495
2982005.03.16 14:52modify182.001.15951.15571.1495
2992005.03.16 14:52modify182.001.15951.15561.1495
3002005.03.17 04:29close182.001.15441.15561.1495856.6013735.51
3012005.03.17 14:35buy192.001.15911.14981.1691
3022005.03.18 09:45close192.001.15971.14981.1691119.9913855.50
3032005.03.29 04:50sell202.001.19921.20851.1892
3042005.03.30 00:00close202.001.20191.20851.1892-476.2613379.24
3052005.04.01 17:00buy212.001.20181.19251.2118
3062005.04.01 17:25modify212.001.20181.20181.2118
3072005.04.01 17:25modify212.001.20181.20191.2118
3082005.04.01 17:25modify212.001.20181.20201.2118
3092005.04.01 17:27modify212.001.20181.20211.2118
3102005.04.01 17:27modify212.001.20181.20221.2118
3112005.04.01 17:27modify212.001.20181.20231.2118
3122005.04.01 17:27modify212.001.20181.20241.2118
3132005.04.01 17:27modify212.001.20181.20251.2118
3142005.04.01 17:27modify212.001.20181.20261.2118
3152005.04.01 17:49modify212.001.20181.20261.2118
3162005.04.04 00:00close212.001.20491.20261.2118564.1013943.33
3172005.04.06 11:30sell222.001.20081.21011.1908
3182005.04.07 06:44close222.001.20391.21011.1908-541.9713401.36
3192005.04.12 14:49buy232.001.19901.18971.2090
3202005.04.12 15:31modify232.001.19901.19911.2090
3212005.04.12 16:08modify232.001.19901.19931.2090
3222005.04.12 16:08modify232.001.19901.19941.2090
3232005.04.12 16:10modify232.001.19901.19951.2090
3242005.04.12 20:25s/l232.001.19951.19951.209083.3813484.74
3252005.04.15 11:00sell242.001.20841.21771.1984
3262005.04.15 16:21modify242.001.20841.20841.1984
3272005.04.15 16:21modify242.001.20841.20821.1984
3282005.04.15 16:21modify242.001.20841.20801.1984
3292005.04.15 16:21modify242.001.20841.20781.1984
3302005.04.15 16:21modify242.001.20841.20751.1984
3312005.04.15 16:21modify242.001.20841.20731.1984
3322005.04.15 16:21modify242.001.20841.20711.1984
3332005.04.15 16:21modify242.001.20841.20691.1984
3342005.04.15 16:21modify242.001.20841.20671.1984
3352005.04.15 16:22modify242.001.20841.20671.1984
3362005.04.15 16:22modify242.001.20841.20661.1984
3372005.04.15 16:22modify242.001.20841.20651.1984
3382005.04.15 16:22modify242.001.20841.20641.1984
3392005.04.15 16:22modify242.001.20841.20631.1984
3402005.04.15 16:47modify242.001.20841.20621.1984
3412005.04.15 16:47modify242.001.20841.20611.1984
3422005.04.15 16:47modify242.001.20841.20601.1984
3432005.04.15 16:48modify242.001.20841.20601.1984
3442005.04.15 16:49modify242.001.20841.20591.1984
3452005.04.15 16:50modify242.001.20841.20591.1984
3462005.04.15 16:50modify242.001.20841.20581.1984
3472005.04.15 16:56modify242.001.20841.20581.1984
3482005.04.15 16:56modify242.001.20841.20571.1984
3492005.04.15 16:56modify242.001.20841.20561.1984
3502005.04.15 16:56modify242.001.20841.20551.1984
3512005.04.15 16:56modify242.001.20841.20531.1984
3522005.04.15 16:57modify242.001.20841.20521.1984
3532005.04.15 16:57modify242.001.20841.20511.1984
3542005.04.15 16:57modify242.001.20841.20491.1984
3552005.04.15 16:57modify242.001.20841.20481.1984
3562005.04.15 16:58modify242.001.20841.20471.1984
3572005.04.15 16:58modify242.001.20841.20461.1984
3582005.04.15 17:17modify242.001.20841.20451.1984
3592005.04.15 17:17modify242.001.20841.20441.1984
3602005.04.15 17:17modify242.001.20841.20431.1984
3612005.04.15 17:17modify242.001.20841.20421.1984
3622005.04.15 17:17modify242.001.20841.20411.1984
3632005.04.18 00:04close242.001.20061.20411.19841218.4414703.17
3642005.04.21 18:21buy252.001.18481.17551.1948
3652005.04.22 13:31close252.001.18051.17551.1948-711.9913991.18
3662005.04.28 14:35sell262.001.18921.19851.1792
3672005.04.29 08:49modify262.001.18921.18921.1792
3682005.04.29 09:46close262.001.18611.18921.1792495.7514486.93
3692005.04.29 20:30buy272.001.19751.18821.2075
3702005.05.02 00:04close272.001.19591.18821.2075-218.0514268.87
3712005.05.04 03:33sell282.001.19481.20411.1848
3722005.05.04 04:45modify282.001.19481.19481.1848
3732005.05.04 04:45modify282.001.19481.19471.1848
3742005.05.04 04:45modify282.001.19481.19451.1848
3752005.05.04 04:45modify282.001.19481.19441.1848
3762005.05.04 04:45modify282.001.19481.19431.1848
3772005.05.04 04:53modify282.001.19481.19431.1848
3782005.05.04 04:55modify282.001.19481.19411.1848
3792005.05.04 04:55modify282.001.19481.19381.1848
3802005.05.04 04:55modify282.001.19481.19361.1848
3812005.05.04 04:55modify282.001.19481.19341.1848
3822005.05.04 04:56modify282.001.19481.19331.1848
3832005.05.04 04:56modify282.001.19481.19321.1848
3842005.05.04 04:56modify282.001.19481.19311.1848
3852005.05.04 09:29s/l282.001.19311.19311.1848284.9714553.84
3862005.05.05 15:54buy292.001.19571.18641.2057
3872005.05.06 11:05close292.001.19441.18641.2057-201.1814352.66
3882005.05.11 10:22sell302.001.19631.20561.1863
3892005.05.11 14:45s/l302.001.20561.20561.1863-1542.8012809.86
3902005.05.11 14:45buy312.001.20601.19671.2160
3912005.05.12 08:55modify312.001.20601.20601.2160
3922005.05.12 08:55modify312.001.20601.20611.2160
3932005.05.12 08:55modify312.001.20601.20631.2160
3942005.05.12 08:55modify312.001.20601.20651.2160
3952005.05.12 08:56modify312.001.20601.20661.2160
3962005.05.12 08:58modify312.001.20601.20671.2160
3972005.05.12 08:58modify312.001.20601.20691.2160
3982005.05.12 08:58modify312.001.20601.20701.2160
3992005.05.12 08:58modify312.001.20601.20721.2160
4002005.05.12 09:34modify312.001.20601.20731.2160
4012005.05.12 09:34modify312.001.20601.20741.2160
4022005.05.12 09:34modify312.001.20601.20761.2160
4032005.05.12 09:55close312.001.21061.20761.2160776.4713586.33
4042005.05.18 14:42sell322.001.22021.22951.2102
4052005.05.19 09:52close322.001.21921.22951.2102137.0813723.41
4062005.05.19 14:39buy332.001.22241.21311.2324
4072005.05.20 09:49close332.001.22341.21311.2324179.9913903.40
4082005.05.23 15:53sell342.001.22981.23911.2198
4092005.05.24 11:03close342.001.22971.23911.2198-10.7113892.68
4102005.05.26 07:53buy352.001.23151.22221.2415
4112005.05.26 14:36modify352.001.23151.23161.2415
4122005.05.26 14:37modify352.001.23151.23171.2415
4132005.05.26 14:37modify352.001.23151.23181.2415
4142005.05.26 14:38modify352.001.23151.23191.2415
4152005.05.26 14:38modify352.001.23151.23201.2415
4162005.05.26 14:39modify352.001.23151.23201.2415
4172005.05.26 14:39modify352.001.23151.23211.2415
4182005.05.26 14:39modify352.001.23151.23221.2415
4192005.05.26 20:29modify352.001.23151.23221.2415
4202005.05.26 20:36modify352.001.23151.23241.2415
4212005.05.26 20:39modify352.001.23151.23251.2415
4222005.05.26 20:39modify352.001.23151.23261.2415
4232005.05.26 20:39modify352.001.23151.23281.2415
4242005.05.26 20:40modify352.001.23151.23301.2415
4252005.05.26 20:40modify352.001.23151.23311.2415
4262005.05.26 20:40modify352.001.23151.23321.2415
4272005.05.27 03:04close352.001.23551.23321.2415664.0214556.70
4282005.05.27 17:35sell362.001.23171.24101.2217
4292005.05.30 00:00close362.001.23261.24101.2217-226.9614329.74
4302005.05.30 12:43buy372.001.23681.22751.2468
4312005.05.31 03:08modify372.001.23681.23681.2468
4322005.05.31 03:09modify372.001.23681.23691.2468
4332005.05.31 03:09modify372.001.23681.23701.2468
4342005.05.31 03:12modify372.001.23681.23711.2468
4352005.05.31 03:12modify372.001.23681.23731.2468
4362005.05.31 03:12modify372.001.23681.23741.2468
4372005.05.31 03:12modify372.001.23681.23761.2468
4382005.05.31 03:17modify372.001.23681.23781.2468
4392005.05.31 03:17modify372.001.23681.23801.2468
4402005.05.31 03:17modify372.001.23681.23831.2468
4412005.05.31 03:17modify372.001.23681.23851.2468
4422005.05.31 03:17modify372.001.23681.23871.2468
4432005.05.31 03:17modify372.001.23681.23891.2468
4442005.05.31 03:18modify372.001.23681.23901.2468
4452005.05.31 03:18modify372.001.23681.23911.2468
4462005.05.31 03:21modify372.001.23681.23921.2468
4472005.05.31 03:21modify372.001.23681.23951.2468
4482005.05.31 03:21modify372.001.23681.23981.2468
4492005.05.31 03:21modify372.001.23681.24011.2468
4502005.05.31 03:21modify372.001.23681.24051.2468
4512005.05.31 03:21modify372.001.23681.24081.2468
4522005.05.31 03:21modify372.001.23681.24111.2468
4532005.05.31 03:22modify372.001.23681.24121.2468
4542005.05.31 03:22modify372.001.23681.24131.2468
4552005.05.31 03:22modify372.001.23681.24141.2468
4562005.05.31 03:22modify372.001.23681.24151.2468
4572005.05.31 03:22modify372.001.23681.24161.2468
4582005.05.31 03:24t/p372.001.24681.24161.24681620.6215950.36
4592005.06.02 09:18sell382.001.24991.25921.2399
4602005.06.03 04:28close382.001.25091.25921.2399-186.8515763.50
4612005.06.08 18:43buy392.001.25041.24111.2604
4622005.06.08 19:30modify392.001.25041.25041.2604
4632005.06.08 19:30modify392.001.25041.25051.2604
4642005.06.08 19:31modify392.001.25041.25061.2604
4652005.06.08 19:31modify392.001.25041.25071.2604
4662005.06.08 19:31modify392.001.25041.25081.2604
4672005.06.08 20:12modify392.001.25041.25091.2604
4682005.06.08 20:13modify392.001.25041.25101.2604
4692005.06.08 20:13modify392.001.25041.25111.2604
4702005.06.08 20:20modify392.001.25041.25121.2604
4712005.06.08 20:20modify392.001.25041.25131.2604
4722005.06.08 20:23modify392.001.25041.25161.2604
4732005.06.08 20:23modify392.001.25041.25191.2604
4742005.06.08 20:23modify392.001.25041.25221.2604
4752005.06.08 20:24modify392.001.25041.25231.2604
4762005.06.08 20:24modify392.001.25041.25241.2604
4772005.06.08 20:24modify392.001.25041.25251.2604
4782005.06.09 10:14s/l392.001.25251.25251.2604351.8716115.37
4792005.06.15 15:37sell402.001.27201.28131.2620
4802005.06.16 10:47close402.001.27101.28131.2620130.3916245.76
4812005.06.17 12:45sell412.001.26691.27621.2569
4822005.06.17 16:47modify412.001.26691.26681.2569
4832005.06.17 16:47modify412.001.26691.26671.2569
4842005.06.17 16:48modify412.001.26691.26661.2569
4852005.06.17 20:10modify412.001.26691.26651.2569
4862005.06.17 20:10modify412.001.26691.26631.2569
4872005.06.17 20:10modify412.001.26691.26611.2569
4882005.06.17 20:10modify412.001.26691.26581.2569
4892005.06.17 20:10modify412.001.26691.26561.2569
4902005.06.17 20:10modify412.001.26691.26541.2569
4912005.06.17 20:11modify412.001.26691.26531.2569
4922005.06.17 20:11modify412.001.26691.26511.2569
4932005.06.17 20:11modify412.001.26691.26501.2569
4942005.06.17 20:11modify412.001.26691.26491.2569
4952005.06.17 20:12modify412.001.26691.26481.2569
4962005.06.17 20:12modify412.001.26691.26471.2569
4972005.06.17 20:12modify412.001.26691.26461.2569
4982005.06.17 20:12modify412.001.26691.26451.2569
4992005.06.17 20:12modify412.001.26691.26431.2569
5002005.06.17 20:13modify412.001.26691.26421.2569
5012005.06.17 20:13modify412.001.26691.26411.2569
5022005.06.17 20:13modify412.001.26691.26391.2569
5032005.06.17 20:13modify412.001.26691.26371.2569
5042005.06.17 20:13modify412.001.26691.26351.2569
5052005.06.17 20:13modify412.001.26691.26321.2569
5062005.06.17 20:13modify412.001.26691.26301.2569
5072005.06.17 20:13modify412.001.26691.26281.2569
5082005.06.17 20:13modify412.001.26691.26261.2569
5092005.06.17 20:14modify412.001.26691.26261.2569
5102005.06.17 20:14modify412.001.26691.26251.2569
5112005.06.17 21:39modify412.001.26691.26251.2569
5122005.06.17 21:54modify412.001.26691.26241.2569
5132005.06.17 21:57modify412.001.26691.26221.2569
5142005.06.17 22:10modify412.001.26691.26211.2569
5152005.06.17 22:12modify412.001.26691.26211.2569
5162005.06.17 22:12t/p412.001.25691.26211.25691591.2217836.98
5172005.06.20 16:31buy422.001.27241.26311.2824
5182005.06.21 11:41close422.001.27611.26311.2824596.4118433.39
5192005.06.27 08:43sell432.001.26781.27711.2578
5202005.06.28 03:54close432.001.26801.27711.2578-58.5318374.85
5212005.06.28 08:43buy442.001.27281.26351.2828
5222005.06.28 14:00modify442.001.27281.27281.2828
5232005.06.28 15:04modify442.001.27281.27291.2828
5242005.06.28 15:04modify442.001.27281.27301.2828
5252005.06.28 15:05modify442.001.27281.27321.2828
5262005.06.28 15:08modify442.001.27281.27331.2828
5272005.06.28 15:08modify442.001.27281.27341.2828
5282005.06.28 15:08modify442.001.27281.27351.2828
5292005.06.28 15:08modify442.001.27281.27361.2828
5302005.06.28 15:08modify442.001.27281.27371.2828
5312005.06.28 15:08modify442.001.27281.27381.2828
5322005.06.28 15:10modify442.001.27281.27381.2828
5332005.06.28 15:11modify442.001.27281.27391.2828
5342005.06.28 15:11modify442.001.27281.27411.2828
5352005.06.28 15:11modify442.001.27281.27421.2828
5362005.06.28 15:11modify442.001.27281.27431.2828
5372005.06.28 16:00modify442.001.27281.27441.2828
5382005.06.28 16:00modify442.001.27281.27451.2828
5392005.06.28 16:00modify442.001.27281.27461.2828
5402005.06.28 16:26modify442.001.27281.27481.2828
5412005.06.28 16:27modify442.001.27281.27511.2828
5422005.06.28 16:27modify442.001.27281.27521.2828
5432005.06.28 16:27modify442.001.27281.27531.2828
5442005.06.28 16:27modify442.001.27281.27541.2828
5452005.06.28 16:27modify442.001.27281.27551.2828
5462005.06.28 16:28modify442.001.27281.27561.2828
5472005.06.28 16:28modify442.001.27281.27571.2828
5482005.06.28 19:28modify442.001.27281.27591.2828
5492005.06.28 19:31modify442.001.27281.27611.2828
5502005.06.28 21:59modify442.001.27281.27621.2828
5512005.06.28 22:00modify442.001.27281.27621.2828
5522005.06.28 22:13modify442.001.27281.27631.2828
5532005.06.28 22:25modify442.001.27281.27641.2828
5542005.06.28 22:26modify442.001.27281.27651.2828
5552005.06.28 22:40modify442.001.27281.27651.2828
5562005.06.28 22:43modify442.001.27281.27661.2828
5572005.06.28 23:01modify442.001.27281.27671.2828
5582005.06.28 23:04modify442.001.27281.27681.2828
5592005.06.29 03:53close442.001.28051.27681.28281219.1719594.02
5602005.07.07 10:58sell452.001.29691.30621.2869
5612005.07.07 11:24modify452.001.29691.29681.2869
5622005.07.07 11:24modify452.001.29691.29671.2869
5632005.07.07 11:24modify452.001.29691.29661.2869
5642005.07.07 11:24modify452.001.29691.29631.2869
5652005.07.07 11:24modify452.001.29691.29601.2869
5662005.07.07 11:24modify452.001.29691.29571.2869
5672005.07.07 11:24modify452.001.29691.29541.2869
5682005.07.07 11:24modify452.001.29691.29511.2869
5692005.07.07 11:24modify452.001.29691.29471.2869
5702005.07.07 11:24modify452.001.29691.29441.2869
5712005.07.07 11:24modify452.001.29691.29411.2869
5722005.07.07 11:24modify452.001.29691.29381.2869
5732005.07.07 11:24modify452.001.29691.29351.2869
5742005.07.07 11:24modify452.001.29691.29321.2869
5752005.07.07 11:25modify452.001.29691.29311.2869
5762005.07.07 11:25modify452.001.29691.29301.2869
5772005.07.07 11:25modify452.001.29691.29271.2869
5782005.07.07 11:25modify452.001.29691.29251.2869
5792005.07.07 11:25modify452.001.29691.29231.2869
5802005.07.07 11:25modify452.001.29691.29201.2869
5812005.07.07 11:25t/p452.001.28691.29201.28691554.2521148.27
5822005.07.08 09:11buy462.001.30341.29411.3134
5832005.07.11 00:00close462.001.29971.29411.3134-519.8320628.44
5842005.07.11 08:37sell472.001.29441.30371.2844
5852005.07.11 16:52modify472.001.29441.29441.2844
5862005.07.11 16:52modify472.001.29441.29431.2844
5872005.07.11 16:52modify472.001.29441.29421.2844
5882005.07.11 16:53modify472.001.29441.29411.2844
5892005.07.11 16:53modify472.001.29441.29401.2844
5902005.07.11 16:53modify472.001.29441.29391.2844
5912005.07.11 16:53modify472.001.29441.29381.2844
5922005.07.11 16:53modify472.001.29441.29371.2844
5932005.07.11 16:53modify472.001.29441.29361.2844
5942005.07.11 16:54modify472.001.29441.29361.2844
5952005.07.11 16:54modify472.001.29441.29341.2844
5962005.07.11 16:54modify472.001.29441.29321.2844
5972005.07.11 16:55modify472.001.29441.29311.2844
5982005.07.11 16:55modify472.001.29441.29301.2844
5992005.07.11 16:56modify472.001.29441.29301.2844
6002005.07.11 16:56modify472.001.29441.29291.2844
6012005.07.11 16:56modify472.001.29441.29281.2844
6022005.07.11 16:56modify472.001.29441.29271.2844
6032005.07.11 17:07modify472.001.29441.29271.2844
6042005.07.11 17:07modify472.001.29441.29251.2844
6052005.07.11 17:07modify472.001.29441.29241.2844
6062005.07.11 17:15modify472.001.29441.29231.2844
6072005.07.11 17:16modify472.001.29441.29221.2844
6082005.07.11 17:17modify472.001.29441.29201.2844
6092005.07.11 17:19modify472.001.29441.29191.2844
6102005.07.11 17:19modify472.001.29441.29181.2844
6112005.07.11 17:19modify472.001.29441.29171.2844
6122005.07.11 17:20modify472.001.29441.29171.2844
6132005.07.11 17:20modify472.001.29441.29161.2844
6142005.07.11 17:20modify472.001.29441.29141.2844
6152005.07.11 17:21modify472.001.29441.29131.2844
6162005.07.11 17:21modify472.001.29441.29121.2844
6172005.07.11 17:21modify472.001.29441.29111.2844
6182005.07.11 17:21modify472.001.29441.29101.2844
6192005.07.11 17:21modify472.001.29441.29091.2844
6202005.07.12 03:36modify472.001.29441.29081.2844
6212005.07.12 03:36modify472.001.29441.29071.2844
6222005.07.12 03:43modify472.001.29441.29061.2844
6232005.07.12 03:43modify472.001.29441.29041.2844
6242005.07.12 03:43modify472.001.29441.29031.2844
6252005.07.12 03:43modify472.001.29441.29011.2844
6262005.07.12 03:43modify472.001.29441.29001.2844
6272005.07.12 03:43modify472.001.29441.28981.2844
6282005.07.12 03:43modify472.001.29441.28971.2844
6292005.07.12 03:43modify472.001.29441.28951.2844
6302005.07.12 03:47close472.001.28571.28951.28441326.3821954.81
6312005.07.13 09:54buy482.001.27881.26951.2888
6322005.07.13 15:01modify482.001.27881.27891.2888
6332005.07.13 15:01modify482.001.27881.27911.2888
6342005.07.13 15:01modify482.001.27881.27931.2888
6352005.07.13 15:01modify482.001.27881.27951.2888
6362005.07.13 15:01modify482.001.27881.27971.2888
6372005.07.13 15:01modify482.001.27881.27991.2888
6382005.07.13 15:01modify482.001.27881.28011.2888
6392005.07.13 15:02modify482.001.27881.28011.2888
6402005.07.13 15:02modify482.001.27881.28031.2888
6412005.07.13 15:02modify482.001.27881.28041.2888
6422005.07.13 15:18modify482.001.27881.28051.2888
6432005.07.13 15:19modify482.001.27881.28061.2888
6442005.07.13 15:19modify482.001.27881.28071.2888
6452005.07.13 15:19modify482.001.27881.28101.2888
6462005.07.13 15:19modify482.001.27881.28111.2888
6472005.07.13 15:19modify482.001.27881.28131.2888
6482005.07.13 15:19modify482.001.27881.28151.2888
6492005.07.13 15:19modify482.001.27881.28161.2888
6502005.07.13 15:19modify482.001.27881.28181.2888
6512005.07.13 15:23modify482.001.27881.28191.2888
6522005.07.13 15:23modify482.001.27881.28201.2888
6532005.07.13 15:23modify482.001.27881.28211.2888
6542005.07.13 15:23modify482.001.27881.28221.2888
6552005.07.13 15:23modify482.001.27881.28231.2888
6562005.07.13 15:27modify482.001.27881.28231.2888
6572005.07.13 16:37modify482.001.27881.28241.2888
6582005.07.13 16:38modify482.001.27881.28251.2888
6592005.07.13 16:38modify482.001.27881.28261.2888
6602005.07.13 16:38modify482.001.27881.28271.2888
6612005.07.13 16:39modify482.001.27881.28281.2888
6622005.07.13 16:39modify482.001.27881.28291.2888
6632005.07.13 16:39modify482.001.27881.28301.2888
6642005.07.13 16:49modify482.001.27881.28311.2888
6652005.07.13 16:58modify482.001.27881.28321.2888
6662005.07.13 16:58modify482.001.27881.28331.2888
6672005.07.13 16:58modify482.001.27881.28341.2888
6682005.07.13 16:58modify482.001.27881.28351.2888
6692005.07.13 16:59modify482.001.27881.28361.2888
6702005.07.13 16:59t/p482.001.28881.28361.28881551.8323506.64
6712005.07.18 17:52sell492.001.29091.30021.2809
6722005.07.19 07:24s/l492.001.30021.30021.2809-1457.4122049.23
6732005.07.20 03:08sell502.001.29481.30411.2848
6742005.07.20 19:31modify502.001.29481.29471.2848
6752005.07.20 19:31modify502.001.29481.29441.2848
6762005.07.20 19:31modify502.001.29481.29411.2848
6772005.07.20 19:31modify502.001.29481.29381.2848
6782005.07.20 19:31modify502.001.29481.29361.2848
6792005.07.20 19:32modify502.001.29481.29331.2848
6802005.07.20 19:32modify502.001.29481.29321.2848
6812005.07.20 19:32modify502.001.29481.29311.2848
6822005.07.20 19:32modify502.001.29481.29301.2848
6832005.07.20 20:02modify502.001.29481.29291.2848
6842005.07.20 20:04modify502.001.29481.29291.2848
6852005.07.20 20:04modify502.001.29481.29281.2848
6862005.07.20 20:04modify502.001.29481.29271.2848
6872005.07.20 20:04modify502.001.29481.29261.2848
6882005.07.20 20:08modify502.001.29481.29241.2848
6892005.07.20 20:13modify502.001.29481.29221.2848
6902005.07.20 20:13modify502.001.29481.29211.2848
6912005.07.20 20:13modify502.001.29481.29191.2848
6922005.07.20 20:13modify502.001.29481.29171.2848
6932005.07.20 20:14modify502.001.29481.29161.2848
6942005.07.20 20:15modify502.001.29481.29151.2848
6952005.07.20 20:15modify502.001.29481.29121.2848
6962005.07.20 20:15modify502.001.29481.29101.2848
6972005.07.20 20:15modify502.001.29481.29081.2848
6982005.07.20 20:15modify502.001.29481.29051.2848
6992005.07.20 20:15modify502.001.29481.29031.2848
7002005.07.20 20:15modify502.001.29481.29001.2848
7012005.07.20 20:16modify502.001.29481.28991.2848
7022005.07.20 20:16t/p502.001.28481.28991.28481556.6623605.89
7032005.07.22 17:49buy512.001.29311.28381.3031
7042005.07.25 00:00close512.001.29781.28381.3031773.8224379.70
7052005.07.28 14:24sell522.001.29011.29941.2801
7062005.07.28 18:23modify522.001.29011.29011.2801
7072005.07.28 18:24modify522.001.29011.29001.2801
7082005.07.28 18:24modify522.001.29011.28991.2801
7092005.07.28 18:34modify522.001.29011.28971.2801
7102005.07.28 18:35modify522.001.29011.28961.2801
7112005.07.28 18:38modify522.001.29011.28951.2801
7122005.07.28 18:38modify522.001.29011.28941.2801
7132005.07.28 18:38modify522.001.29011.28931.2801
7142005.07.28 18:41modify522.001.29011.28921.2801
7152005.07.28 18:41modify522.001.29011.28911.2801
7162005.07.28 18:41modify522.001.29011.28901.2801
7172005.07.29 09:34close522.001.28781.28901.2801330.2324709.93
7182005.07.29 10:07buy532.001.29151.28221.3015
7192005.07.29 16:43s/l532.001.28221.28221.3015-1450.6323259.30
7202005.08.01 05:07sell542.001.28281.29211.2728
7212005.08.01 10:28modify542.001.28281.28271.2728
7222005.08.01 10:28modify542.001.28281.28261.2728
7232005.08.01 10:28modify542.001.28281.28251.2728
7242005.08.01 10:28modify542.001.28281.28241.2728
7252005.08.01 10:28modify542.001.28281.28231.2728
7262005.08.01 10:30modify542.001.28281.28211.2728
7272005.08.01 10:31modify542.001.28281.28201.2728
7282005.08.01 10:31modify542.001.28281.28191.2728
7292005.08.01 10:32modify542.001.28281.28181.2728
7302005.08.01 11:15modify542.001.28281.28181.2728
7312005.08.01 11:18modify542.001.28281.28171.2728
7322005.08.01 12:33modify542.001.28281.28151.2728
7332005.08.01 12:34modify542.001.28281.28141.2728
7342005.08.01 12:37modify542.001.28281.28131.2728
7352005.08.01 12:37modify542.001.28281.28121.2728
7362005.08.01 12:37modify542.001.28281.28101.2728
7372005.08.01 12:38modify542.001.28281.28091.2728
7382005.08.01 12:38modify542.001.28281.28081.2728
7392005.08.01 12:38modify542.001.28281.28071.2728
7402005.08.01 12:38modify542.001.28281.28061.2728
7412005.08.01 12:42modify542.001.28281.28061.2728
7422005.08.01 12:42modify542.001.28281.28051.2728
7432005.08.01 12:43modify542.001.28281.28051.2728
7442005.08.01 12:43modify542.001.28281.28041.2728
7452005.08.01 12:43modify542.001.28281.28031.2728
7462005.08.01 12:47modify542.001.28281.28021.2728
7472005.08.01 12:48modify542.001.28281.28011.2728
7482005.08.01 12:50modify542.001.28281.28011.2728
7492005.08.01 13:26modify542.001.28281.28001.2728
7502005.08.01 13:26modify542.001.28281.27991.2728
7512005.08.01 13:26modify542.001.28281.27981.2728
7522005.08.01 13:26modify542.001.28281.27971.2728
7532005.08.01 13:26modify542.001.28281.27961.2728
7542005.08.01 14:21modify542.001.28281.27951.2728
7552005.08.01 14:21modify542.001.28281.27941.2728
7562005.08.01 14:21modify542.001.28281.27931.2728
7572005.08.01 14:23modify542.001.28281.27931.2728
7582005.08.01 14:23modify542.001.28281.27911.2728
7592005.08.01 14:23modify542.001.28281.27901.2728
7602005.08.01 14:25modify542.001.28281.27891.2728
7612005.08.01 14:28modify542.001.28281.27881.2728
7622005.08.01 14:28modify542.001.28281.27871.2728
7632005.08.01 14:29modify542.001.28281.27861.2728
7642005.08.01 14:29modify542.001.28281.27851.2728
7652005.08.01 14:29modify542.001.28281.27831.2728
7662005.08.01 14:29modify542.001.28281.27821.2728
7672005.08.01 14:39modify542.001.28281.27811.2728
7682005.08.01 14:39modify542.001.28281.27801.2728
7692005.08.01 14:39modify542.001.28281.27791.2728
7702005.08.01 16:34modify542.001.28281.27781.2728
7712005.08.01 16:34t/p542.001.27281.27781.27281571.4624830.76
7722005.08.05 15:03buy552.001.26431.25501.2743
7732005.08.08 00:00close552.001.26431.25501.274349.5324880.29
7742005.08.09 07:54sell562.001.25521.26451.2452
7752005.08.10 03:04close562.001.26161.26451.2452-1041.5523838.73
7762005.08.12 14:49buy572.001.25091.24161.2609
7772005.08.15 00:00close572.001.24561.24161.2609-801.4723037.26
7782005.08.22 13:59sell582.001.26881.27811.2588
7792005.08.23 09:09close582.001.27131.27811.2588-420.2722616.98
7802005.08.24 06:33buy592.001.27411.26481.2841
7812005.08.24 15:14s/l592.001.26481.26481.2841-1470.7121146.27
7822005.08.24 15:22sell602.001.26451.27381.2545
7832005.08.25 05:42modify602.001.26451.26441.2545
7842005.08.25 05:42modify602.001.26451.26421.2545
7852005.08.25 05:42modify602.001.26451.26411.2545
7862005.08.25 05:42modify602.001.26451.26401.2545
7872005.08.25 05:52modify602.001.26451.26391.2545
7882005.08.25 06:08modify602.001.26451.26381.2545
7892005.08.25 06:12modify602.001.26451.26371.2545
7902005.08.25 06:12modify602.001.26451.26361.2545
7912005.08.25 06:13modify602.001.26451.26351.2545
7922005.08.25 06:36modify602.001.26451.26351.2545
7932005.08.25 06:36modify602.001.26451.26341.2545
7942005.08.25 06:36modify602.001.26451.26331.2545
7952005.08.25 06:36modify602.001.26451.26321.2545
7962005.08.25 06:36modify602.001.26451.26311.2545
7972005.08.25 10:32close602.001.25871.26311.2545894.6222040.89
7982005.08.29 17:50buy612.001.26441.25511.2744
7992005.08.30 10:41modify612.001.26441.26441.2744
8002005.08.30 10:41modify612.001.26441.26451.2744
8012005.08.30 10:47modify612.001.26441.26461.2744
8022005.08.30 11:51modify612.001.26441.26471.2744
8032005.08.30 11:53modify612.001.26441.26481.2744
8042005.08.30 11:54modify612.001.26441.26501.2744
8052005.08.30 11:54modify612.001.26441.26521.2744
8062005.08.30 11:57modify612.001.26441.26531.2744
8072005.08.30 11:58modify612.001.26441.26541.2744
8082005.08.30 11:58modify612.001.26441.26551.2744
8092005.08.30 12:20modify612.001.26441.26561.2744
8102005.08.30 12:20modify612.001.26441.26561.2744
8112005.08.30 12:21modify612.001.26441.26591.2744
8122005.08.30 12:22modify612.001.26441.26601.2744
8132005.08.30 12:22modify612.001.26441.26611.2744
8142005.08.30 12:23modify612.001.26441.26621.2744
8152005.08.30 12:23modify612.001.26441.26631.2744
8162005.08.30 12:24modify612.001.26441.26641.2744
8172005.08.30 12:24modify612.001.26441.26671.2744
8182005.08.30 12:24modify612.001.26441.26691.2744
8192005.08.30 12:24modify612.001.26441.26711.2744
8202005.08.30 12:31modify612.001.26441.26721.2744
8212005.08.30 12:53modify612.001.26441.26731.2744
8222005.08.30 12:53modify612.001.26441.26741.2744
8232005.08.30 12:53modify612.001.26441.26751.2744
8242005.08.30 12:53modify612.001.26441.26761.2744
8252005.08.30 12:53modify612.001.26441.26771.2744
8262005.08.30 12:55modify612.001.26441.26771.2744
8272005.08.30 12:58modify612.001.26441.26781.2744
8282005.08.30 12:58modify612.001.26441.26791.2744
8292005.08.30 12:59modify612.001.26441.26811.2744
8302005.08.30 12:59modify612.001.26441.26821.2744
8312005.08.30 13:00close612.001.27301.26821.27441367.6523408.54
8322005.08.31 16:01sell622.001.26381.27311.2538
8332005.08.31 16:30modify622.001.26381.26381.2538
8342005.08.31 16:30modify622.001.26381.26361.2538
8352005.08.31 16:30modify622.001.26381.26351.2538
8362005.08.31 16:30modify622.001.26381.26341.2538
8372005.08.31 16:30modify622.001.26381.26331.2538
8382005.08.31 16:32modify622.001.26381.26321.2538
8392005.08.31 16:32modify622.001.26381.26311.2538
8402005.08.31 16:33modify622.001.26381.26301.2538
8412005.08.31 16:33modify622.001.26381.26291.2538
8422005.08.31 16:33modify622.001.26381.26281.2538
8432005.08.31 16:34modify622.001.26381.26271.2538
8442005.08.31 17:42modify622.001.26381.26251.2538
8452005.08.31 17:42modify622.001.26381.26231.2538
8462005.08.31 17:42modify622.001.26381.26211.2538
8472005.08.31 17:43modify622.001.26381.26201.2538
8482005.08.31 17:43modify622.001.26381.26191.2538
8492005.08.31 17:43modify622.001.26381.26181.2538
8502005.08.31 17:43modify622.001.26381.26171.2538
8512005.08.31 17:43modify622.001.26381.26161.2538
8522005.08.31 17:43modify622.001.26381.26151.2538
8532005.08.31 17:43modify622.001.26381.26141.2538
8542005.08.31 17:43modify622.001.26381.26131.2538
8552005.08.31 17:43modify622.001.26381.26121.2538
8562005.08.31 17:46modify622.001.26381.26121.2538
8572005.08.31 17:46modify622.001.26381.26111.2538
8582005.08.31 17:54modify622.001.26381.26101.2538
8592005.08.31 17:54modify622.001.26381.26081.2538
8602005.08.31 17:54modify622.001.26381.26071.2538
8612005.08.31 17:54modify622.001.26381.26061.2538
8622005.08.31 17:56modify622.001.26381.26051.2538
8632005.08.31 17:56modify622.001.26381.26031.2538
8642005.08.31 17:56modify622.001.26381.26021.2538
8652005.08.31 17:56modify622.001.26381.26011.2538
8662005.08.31 17:56modify622.001.26381.25991.2538
8672005.08.31 17:56modify622.001.26381.25981.2538
8682005.08.31 17:56modify622.001.26381.25961.2538
8692005.08.31 17:56modify622.001.26381.25951.2538
8702005.08.31 17:59modify622.001.26381.25951.2538
8712005.08.31 18:00modify622.001.26381.25941.2538
8722005.08.31 18:01modify622.001.26381.25931.2538
8732005.08.31 18:16modify622.001.26381.25921.2538
8742005.08.31 18:16modify622.001.26381.25911.2538
8752005.08.31 18:25modify622.001.26381.25901.2538
8762005.08.31 18:25t/p622.001.25381.25901.25381595.1525003.69
8772005.09.06 09:27buy632.001.23911.22981.2491
8782005.09.07 04:37close632.001.24011.22981.2491177.7925181.48
8792005.09.07 09:23sell642.001.23151.24081.2215
8802005.09.07 15:09s/l642.001.24081.24081.2215-1498.9123682.57
8812005.09.12 04:25buy652.001.24811.23881.2581
8822005.09.12 05:01modify652.001.24811.24821.2581
8832005.09.12 05:01modify652.001.24811.24831.2581
8842005.09.12 09:26modify652.001.24811.24841.2581
8852005.09.12 09:26modify652.001.24811.24851.2581
8862005.09.12 09:26modify652.001.24811.24861.2581
8872005.09.12 09:28modify652.001.24811.24881.2581
8882005.09.12 09:29modify652.001.24811.24891.2581
8892005.09.12 09:29modify652.001.24811.24901.2581
8902005.09.12 12:35modify652.001.24811.24911.2581
8912005.09.12 12:36modify652.001.24811.24921.2581
8922005.09.12 12:36modify652.001.24811.24941.2581
8932005.09.12 12:36modify652.001.24811.24951.2581
8942005.09.12 12:42modify652.001.24811.24971.2581
8952005.09.12 12:42modify652.001.24811.24981.2581
8962005.09.12 12:42modify652.001.24811.24991.2581
8972005.09.12 12:43modify652.001.24811.24991.2581
8982005.09.12 12:43modify652.001.24811.25001.2581
8992005.09.12 12:44modify652.001.24811.25011.2581
9002005.09.12 12:44modify652.001.24811.25021.2581
9012005.09.12 12:44modify652.001.24811.25031.2581
9022005.09.12 12:58modify652.001.24811.25041.2581
9032005.09.12 12:58modify652.001.24811.25051.2581
9042005.09.12 12:59modify652.001.24811.25061.2581
9052005.09.12 13:00modify652.001.24811.25071.2581
9062005.09.12 14:46modify652.001.24811.25081.2581
9072005.09.12 14:46modify652.001.24811.25091.2581
9082005.09.12 14:47modify652.001.24811.25101.2581
9092005.09.12 14:47modify652.001.24811.25111.2581
9102005.09.12 14:49modify652.001.24811.25121.2581
9112005.09.12 14:49modify652.001.24811.25131.2581
9122005.09.12 14:51modify652.001.24811.25141.2581
9132005.09.12 14:51modify652.001.24811.25161.2581
9142005.09.12 14:51modify652.001.24811.25171.2581
9152005.09.12 14:55modify652.001.24811.25171.2581
9162005.09.12 14:55modify652.001.24811.25191.2581
9172005.09.12 14:55modify652.001.24811.25201.2581
9182005.09.12 14:55modify652.001.24811.25211.2581
9192005.09.12 14:56modify652.001.24811.25221.2581
9202005.09.12 15:45modify652.001.24811.25231.2581
9212005.09.12 15:45modify652.001.24811.25241.2581
9222005.09.12 16:43modify652.001.24811.25251.2581
9232005.09.12 16:43modify652.001.24811.25261.2581
9242005.09.12 16:44modify652.001.24811.25271.2581
9252005.09.12 16:44modify652.001.24811.25281.2581
9262005.09.12 16:44modify652.001.24811.25291.2581
9272005.09.12 16:44modify652.001.24811.25301.2581
9282005.09.12 16:44t/p652.001.25811.25301.25811589.7025272.27
9292005.09.14 14:08sell662.001.25581.26511.2458
9302005.09.15 04:32s/l662.001.26511.26511.2458-1497.0923775.17
9312005.09.16 06:32sell672.001.26201.27131.2520
9322005.09.16 16:10s/l672.001.27131.27131.2520-1463.0722312.10
9332005.09.19 07:36buy682.001.28071.27141.2907
9342005.09.20 02:46close682.001.27851.27141.2907-327.6421984.46
9352005.09.21 05:14sell692.001.27611.28541.2661
9362005.09.21 10:11modify692.001.27611.27601.2661
9372005.09.21 10:11modify692.001.27611.27591.2661
9382005.09.21 10:11modify692.001.27611.27581.2661
9392005.09.21 10:11modify692.001.27611.27571.2661
9402005.09.21 10:13modify692.001.27611.27561.2661
9412005.09.21 10:14modify692.001.27611.27551.2661
9422005.09.21 10:14modify692.001.27611.27541.2661
9432005.09.21 10:14modify692.001.27611.27531.2661
9442005.09.21 10:15modify692.001.27611.27531.2661
9452005.09.21 10:16modify692.001.27611.27511.2661
9462005.09.21 10:17modify692.001.27611.27501.2661
9472005.09.21 10:17modify692.001.27611.27491.2661
9482005.09.21 10:17modify692.001.27611.27481.2661
9492005.09.21 10:17modify692.001.27611.27461.2661
9502005.09.21 10:17modify692.001.27611.27451.2661
9512005.09.21 10:17modify692.001.27611.27441.2661
9522005.09.21 10:22modify692.001.27611.27431.2661
9532005.09.21 10:22modify692.001.27611.27411.2661
9542005.09.21 10:22modify692.001.27611.27401.2661
9552005.09.21 10:45modify692.001.27611.27391.2661
9562005.09.21 10:46modify692.001.27611.27381.2661
9572005.09.21 10:47modify692.001.27611.27371.2661
9582005.09.21 10:47modify692.001.27611.27351.2661
9592005.09.21 10:49modify692.001.27611.27341.2661
9602005.09.21 10:50modify692.001.27611.27341.2661
9612005.09.21 10:50modify692.001.27611.27321.2661
9622005.09.21 10:50modify692.001.27611.27311.2661
9632005.09.21 10:50modify692.001.27611.27301.2661
9642005.09.21 18:40s/l692.001.27301.27301.2661487.0422471.50
9652005.09.22 15:35buy702.001.27561.26631.2856
9662005.09.23 08:37modify702.001.27561.27571.2856
9672005.09.23 08:38modify702.001.27561.27581.2856
9682005.09.23 08:38modify702.001.27561.27591.2856
9692005.09.23 08:38modify702.001.27561.27601.2856
9702005.09.23 08:38modify702.001.27561.27611.2856
9712005.09.23 08:38modify702.001.27561.27621.2856
9722005.09.23 08:38modify702.001.27561.27631.2856
9732005.09.23 08:52modify702.001.27561.27641.2856
9742005.09.23 08:53modify702.001.27561.27641.2856
9752005.09.23 08:54modify702.001.27561.27651.2856
9762005.09.23 08:54modify702.001.27561.27661.2856
9772005.09.23 08:57modify702.001.27561.27671.2856
9782005.09.23 08:58modify702.001.27561.27681.2856
9792005.09.23 08:58modify702.001.27561.27691.2856
9802005.09.23 08:58modify702.001.27561.27711.2856
9812005.09.23 08:58modify702.001.27561.27731.2856
9822005.09.23 08:58modify702.001.27561.27751.2856
9832005.09.23 08:58modify702.001.27561.27761.2856
9842005.09.23 09:30modify702.001.27561.27761.2856
9852005.09.23 09:48modify702.001.27561.27771.2856
9862005.09.23 09:59modify702.001.27561.27791.2856
9872005.09.23 09:59modify702.001.27561.27811.2856
9882005.09.23 09:59modify702.001.27561.27821.2856
9892005.09.23 10:45close702.001.28151.27821.2856937.3023408.80
9902005.09.30 16:38sell712.001.28871.29801.2787
9912005.10.03 00:00close712.001.29321.29801.2787-776.8622631.94
9922005.10.03 02:32buy722.001.29791.28861.3079
9932005.10.03 03:07modify722.001.29791.29811.3079
9942005.10.03 03:07modify722.001.29791.29831.3079
9952005.10.03 03:07modify722.001.29791.29851.3079
9962005.10.03 03:07modify722.001.29791.29861.3079
9972005.10.03 04:38modify722.001.29791.29871.3079
9982005.10.03 04:39modify722.001.29791.29881.3079
9992005.10.03 04:39modify722.001.29791.29891.3079
10002005.10.03 04:39modify722.001.29791.29901.3079
10012005.10.03 09:00s/l722.001.29901.29901.3079169.3622801.30
10022005.10.05 06:21sell732.001.29691.30621.2869
10032005.10.05 23:40modify732.001.29691.29691.2869
10042005.10.05 23:42modify732.001.29691.29681.2869
10052005.10.05 23:43modify732.001.29691.29671.2869
10062005.10.05 23:50modify732.001.29691.29671.2869
10072005.10.05 23:56modify732.001.29691.29661.2869
10082005.10.05 23:57modify732.001.29691.29661.2869
10092005.10.05 23:57modify732.001.29691.29641.2869
10102005.10.05 23:57modify732.001.29691.29621.2869
10112005.10.05 23:57modify732.001.29691.29601.2869
10122005.10.05 23:57modify732.001.29691.29591.2869
10132005.10.05 23:58modify732.001.29691.29581.2869
10142005.10.05 23:58modify732.001.29691.29571.2869
10152005.10.05 23:58modify732.001.29691.29561.2869
10162005.10.05 23:58modify732.001.29691.29531.2869
10172005.10.05 23:58modify732.001.29691.29511.2869
10182005.10.05 23:58modify732.001.29691.29491.2869
10192005.10.05 23:58modify732.001.29691.29461.2869
10202005.10.05 23:58modify732.001.29691.29441.2869
10212005.10.05 23:58modify732.001.29691.29421.2869
10222005.10.05 23:59modify732.001.29691.29401.2869
10232005.10.06 00:59modify732.001.29691.29401.2869
10242005.10.06 01:00modify732.001.29691.29381.2869
10252005.10.06 01:13modify732.001.29691.29371.2869
10262005.10.06 01:13modify732.001.29691.29351.2869
10272005.10.06 01:13modify732.001.29691.29341.2869
10282005.10.06 01:13modify732.001.29691.29321.2869
10292005.10.06 01:14modify732.001.29691.29311.2869
10302005.10.06 01:31close732.001.29031.29311.2869996.0523797.34
10312005.10.07 14:30buy742.001.27681.26751.2868
10322005.10.07 15:05modify742.001.27681.27681.2868
10332005.10.07 15:06modify742.001.27681.27691.2868
10342005.10.07 15:07modify742.001.27681.27701.2868
10352005.10.07 15:07modify742.001.27681.27711.2868
10362005.10.07 15:18modify742.001.27681.27721.2868
10372005.10.07 15:22modify742.001.27681.27731.2868
10382005.10.07 15:22modify742.001.27681.27751.2868
10392005.10.07 15:22modify742.001.27681.27761.2868
10402005.10.07 15:22modify742.001.27681.27771.2868
10412005.10.07 16:18s/l742.001.27771.27771.2868140.8823938.22
10422005.10.14 17:18sell752.001.28221.29151.2722
10432005.10.17 00:00close752.001.28401.29151.2722-361.2923576.93
10442005.10.17 11:50buy762.001.29041.28111.3004
10452005.10.18 01:48modify762.001.29041.29051.3004
10462005.10.18 01:48modify762.001.29041.29061.3004
10472005.10.18 01:49modify762.001.29041.29071.3004
10482005.10.18 01:49modify762.001.29041.29081.3004
10492005.10.18 01:49modify762.001.29041.29091.3004
10502005.10.18 02:25modify762.001.29041.29111.3004
10512005.10.18 02:26modify762.001.29041.29121.3004
10522005.10.18 02:26modify762.001.29041.29131.3004
10532005.10.18 02:27modify762.001.29041.29131.3004
10542005.10.18 02:28modify762.001.29041.29141.3004
10552005.10.18 02:29modify762.001.29041.29151.3004
10562005.10.18 02:31modify762.001.29041.29161.3004
10572005.10.18 02:31modify762.001.29041.29171.3004
10582005.10.18 02:32modify762.001.29041.29181.3004
10592005.10.18 07:01close762.001.29581.29181.3004849.9724426.90
10602005.10.20 21:44sell772.001.28741.29671.2774
10612005.10.21 02:15modify772.001.28741.28741.2774
10622005.10.21 02:16modify772.001.28741.28731.2774
10632005.10.21 02:16modify772.001.28741.28721.2774
10642005.10.21 02:17modify772.001.28741.28711.2774
10652005.10.21 02:17modify772.001.28741.28701.2774
10662005.10.21 02:17modify772.001.28741.28691.2774
10672005.10.21 02:17modify772.001.28741.28671.2774
10682005.10.21 02:17modify772.001.28741.28661.2774
10692005.10.21 02:17modify772.001.28741.28651.2774
10702005.10.21 03:11modify772.001.28741.28641.2774
10712005.10.21 03:11modify772.001.28741.28631.2774
10722005.10.21 03:17modify772.001.28741.28621.2774
10732005.10.21 03:17modify772.001.28741.28611.2774
10742005.10.21 03:17modify772.001.28741.28591.2774
10752005.10.21 03:17modify772.001.28741.28581.2774
10762005.10.21 03:17modify772.001.28741.28571.2774
10772005.10.21 03:22modify772.001.28741.28561.2774
10782005.10.21 05:52s/l772.001.28561.28561.2774253.0324679.92
10792005.10.21 19:31buy782.001.29481.28551.3048
10802005.10.24 00:00close782.001.29231.28551.3048-337.3824342.54
10812005.10.24 17:49sell792.001.28581.29511.2758
10822005.10.25 12:59close792.001.28281.29511.2758440.7624783.30
10832005.10.26 14:12buy802.001.28281.27351.2928
10842005.10.27 09:23close802.001.27821.27351.2928-703.2524080.04
10852005.10.28 18:59buy812.001.28041.27111.2904
10862005.10.31 00:00close812.001.28071.27111.290496.3824176.42
10872005.11.02 15:43sell822.001.28081.29011.2708
10882005.11.03 10:53close822.001.27961.29011.2708160.5924337.01
10892005.11.03 14:36buy832.001.28341.27411.2934
10902005.11.03 17:59modify832.001.28341.28361.2934
10912005.11.03 17:59modify832.001.28341.28391.2934
10922005.11.03 17:59modify832.001.28341.28431.2934
10932005.11.03 18:02modify832.001.28341.28441.2934
10942005.11.03 18:02modify832.001.28341.28451.2934
10952005.11.03 18:02modify832.001.28341.28461.2934
10962005.11.03 18:03modify832.001.28341.28471.2934
10972005.11.03 18:03modify832.001.28341.28481.2934
10982005.11.03 18:04modify832.001.28341.28491.2934
10992005.11.03 18:04modify832.001.28341.28501.2934
11002005.11.03 18:04modify832.001.28341.28511.2934
11012005.11.03 18:04modify832.001.28341.28521.2934
11022005.11.03 18:04modify832.001.28341.28531.2934
11032005.11.03 18:04modify832.001.28341.28541.2934
11042005.11.03 18:04modify832.001.28341.28551.2934
11052005.11.03 18:06modify832.001.28341.28571.2934
11062005.11.03 18:06modify832.001.28341.28581.2934
11072005.11.03 18:06modify832.001.28341.28591.2934
11082005.11.03 18:08modify832.001.28341.28611.2934
11092005.11.03 18:09modify832.001.28341.28621.2934
11102005.11.03 18:09modify832.001.28341.28631.2934
11112005.11.03 18:29modify832.001.28341.28641.2934
11122005.11.03 20:07modify832.001.28341.28641.2934
11132005.11.03 20:08modify832.001.28341.28651.2934
11142005.11.03 20:11modify832.001.28341.28661.2934
11152005.11.03 20:29modify832.001.28341.28671.2934
11162005.11.03 20:34modify832.001.28341.28681.2934
11172005.11.03 20:34modify832.001.28341.28701.2934
11182005.11.03 20:34modify832.001.28341.28711.2934
11192005.11.03 20:36modify832.001.28341.28711.2934
11202005.11.03 20:36modify832.001.28341.28731.2934
11212005.11.03 20:37modify832.001.28341.28741.2934
11222005.11.03 20:37modify832.001.28341.28751.2934
11232005.11.03 20:52modify832.001.28341.28761.2934
11242005.11.03 20:52modify832.001.28341.28801.2934
11252005.11.03 20:52modify832.001.28341.28821.2934
11262005.11.03 20:55modify832.001.28341.28821.2934
11272005.11.03 20:55modify832.001.28341.28831.2934
11282005.11.03 20:55t/p832.001.29341.28831.29341546.2025883.21
11292005.11.10 14:30sell842.001.30451.31381.2945
11302005.11.10 20:57s/l842.001.31381.31381.2945-1415.6324467.58
11312005.11.14 16:45buy852.001.31751.30821.3275
11322005.11.15 11:55close852.001.31981.30821.3275365.0524832.62
11332005.11.17 16:02sell862.001.32001.32931.3100
11342005.11.18 11:13close862.001.32421.32931.3100-661.3124171.31
11352005.11.21 15:13sell872.001.30831.31761.2983
11362005.11.21 16:59s/l872.001.31761.31761.2983-1411.6622759.65
11372005.11.21 17:33buy882.001.32051.31121.3305
11382005.11.22 12:43close882.001.32181.31121.3305213.2122972.86
11392005.11.22 20:11sell892.001.31351.32281.3035
11402005.11.23 07:14modify892.001.31351.31341.3035
11412005.11.23 07:14modify892.001.31351.31301.3035
11422005.11.23 07:14modify892.001.31351.31261.3035
11432005.11.23 07:14modify892.001.31351.31221.3035
11442005.11.23 07:14modify892.001.31351.31181.3035
11452005.11.23 07:14modify892.001.31351.31141.3035
11462005.11.23 07:14modify892.001.31351.31111.3035
11472005.11.23 08:20s/l892.001.31111.31111.3035339.1323311.98
11482005.11.29 14:01buy902.001.31181.30251.3218
11492005.11.29 16:01modify902.001.31181.31181.3218
11502005.11.29 16:01modify902.001.31181.31201.3218
11512005.11.29 16:01modify902.001.31181.31211.3218
11522005.11.29 16:01modify902.001.31181.31231.3218
11532005.11.29 16:01modify902.001.31181.31251.3218
11542005.11.29 16:01modify902.001.31181.31271.3218
11552005.11.29 16:01modify902.001.31181.31281.3218
11562005.11.29 16:01modify902.001.31181.31301.3218
11572005.11.29 16:04modify902.001.31181.31311.3218
11582005.11.29 16:04modify902.001.31181.31321.3218
11592005.11.29 16:04modify902.001.31181.31341.3218
11602005.11.29 16:07modify902.001.31181.31351.3218
11612005.11.29 16:07modify902.001.31181.31361.3218
11622005.11.29 16:07modify902.001.31181.31371.3218
11632005.11.29 16:07modify902.001.31181.31381.3218
11642005.11.29 16:10modify902.001.31181.31401.3218
11652005.11.29 17:29s/l902.001.31401.31401.3218334.8623646.84
11662005.12.05 13:50sell912.001.31401.32331.3040
11672005.12.05 17:48modify912.001.31401.31401.3040
11682005.12.05 17:48modify912.001.31401.31391.3040
11692005.12.05 17:48modify912.001.31401.31381.3040
11702005.12.05 17:48modify912.001.31401.31371.3040
11712005.12.05 17:49modify912.001.31401.31361.3040
11722005.12.05 17:56modify912.001.31401.31361.3040
11732005.12.05 17:57modify912.001.31401.31351.3040
11742005.12.05 17:57modify912.001.31401.31331.3040
11752005.12.05 17:57modify912.001.31401.31321.3040
11762005.12.05 18:09modify912.001.31401.31301.3040
11772005.12.05 18:10modify912.001.31401.31291.3040
11782005.12.05 18:10modify912.001.31401.31281.3040
11792005.12.05 18:10modify912.001.31401.31271.3040
11802005.12.05 18:10modify912.001.31401.31251.3040
11812005.12.05 18:10modify912.001.31401.31241.3040
11822005.12.05 18:16modify912.001.31401.31231.3040
11832005.12.05 18:16modify912.001.31401.31221.3040
11842005.12.05 18:16modify912.001.31401.31211.3040
11852005.12.05 18:17modify912.001.31401.31211.3040
11862005.12.05 18:17modify912.001.31401.31201.3040
11872005.12.05 18:17modify912.001.31401.31191.3040
11882005.12.05 18:23modify912.001.31401.31181.3040
11892005.12.05 18:23modify912.001.31401.31171.3040
11902005.12.05 18:24modify912.001.31401.31171.3040
11912005.12.05 18:32modify912.001.31401.31161.3040
11922005.12.05 18:32modify912.001.31401.31151.3040
11932005.12.05 18:32modify912.001.31401.31141.3040
11942005.12.05 18:33modify912.001.31401.31131.3040
11952005.12.05 18:34modify912.001.31401.31121.3040
11962005.12.05 18:34modify912.001.31401.31111.3040
11972005.12.05 18:34modify912.001.31401.31101.3040
11982005.12.05 18:35modify912.001.31401.31091.3040
11992005.12.05 18:42modify912.001.31401.31091.3040
12002005.12.05 18:42modify912.001.31401.31081.3040
12012005.12.05 18:42modify912.001.31401.31071.3040
12022005.12.05 18:42modify912.001.31401.31051.3040
12032005.12.05 18:42modify912.001.31401.31041.3040
12042005.12.05 18:42modify912.001.31401.31031.3040
12052005.12.05 18:42modify912.001.31401.31021.3040
12062005.12.05 18:44modify912.001.31401.31021.3040
12072005.12.05 18:44modify912.001.31401.31011.3040
12082005.12.05 18:44modify912.001.31401.31001.3040
12092005.12.05 18:46modify912.001.31401.30991.3040
12102005.12.05 18:46modify912.001.31401.30981.3040
12112005.12.05 18:46modify912.001.31401.30971.3040
12122005.12.05 18:46modify912.001.31401.30961.3040
12132005.12.05 18:47modify912.001.31401.30951.3040
12142005.12.05 18:48modify912.001.31401.30941.3040
12152005.12.05 18:48modify912.001.31401.30931.3040
12162005.12.05 18:49modify912.001.31401.30921.3040
12172005.12.05 18:51modify912.001.31401.30911.3040
12182005.12.05 18:51t/p912.001.30401.30911.30401533.7425180.58
12192005.12.07 10:11buy922.001.31241.30311.3224
12202005.12.08 05:21close922.001.31331.30311.3224153.5725334.15
12212005.12.08 09:24sell932.001.30911.31841.2991
12222005.12.08 16:14modify932.001.30911.30901.2991
12232005.12.08 16:15modify932.001.30911.30891.2991
12242005.12.08 16:15modify932.001.30911.30881.2991
12252005.12.08 16:17modify932.001.30911.30881.2991
12262005.12.08 16:19modify932.001.30911.30851.2991
12272005.12.08 16:19modify932.001.30911.30831.2991
12282005.12.08 16:19modify932.001.30911.30801.2991
12292005.12.08 16:19modify932.001.30911.30781.2991
12302005.12.08 16:19modify932.001.30911.30751.2991
12312005.12.08 16:21modify932.001.30911.30741.2991
12322005.12.08 16:21modify932.001.30911.30731.2991
12332005.12.08 16:21modify932.001.30911.30721.2991
12342005.12.08 16:21modify932.001.30911.30701.2991
12352005.12.08 16:21modify932.001.30911.30691.2991
12362005.12.08 16:22modify932.001.30911.30681.2991
12372005.12.08 16:23modify932.001.30911.30671.2991
12382005.12.08 16:23modify932.001.30911.30661.2991
12392005.12.08 16:24modify932.001.30911.30661.2991
12402005.12.08 16:24modify932.001.30911.30651.2991
12412005.12.08 16:25modify932.001.30911.30651.2991
12422005.12.08 16:25modify932.001.30911.30641.2991
12432005.12.08 16:25modify932.001.30911.30631.2991
12442005.12.08 16:26modify932.001.30911.30611.2991
12452005.12.08 16:26modify932.001.30911.30601.2991
12462005.12.08 16:27modify932.001.30911.30591.2991
12472005.12.08 16:27modify932.001.30911.30581.2991
12482005.12.08 16:27modify932.001.30911.30561.2991
12492005.12.08 16:27modify932.001.30911.30541.2991
12502005.12.08 16:27modify932.001.30911.30531.2991
12512005.12.08 16:27modify932.001.30911.30511.2991
12522005.12.08 16:27modify932.001.30911.30491.2991
12532005.12.08 16:27modify932.001.30911.30471.2991
12542005.12.08 16:28modify932.001.30911.30461.2991
12552005.12.08 16:28modify932.001.30911.30441.2991
12562005.12.08 16:28modify932.001.30911.30431.2991
12572005.12.08 16:28t/p932.001.29911.30431.29911539.5326873.68
12582005.12.09 10:01buy942.001.30651.29721.3165
12592005.12.12 00:00close942.001.30531.29721.3165-134.3426739.34
12602005.12.12 02:43sell952.001.30031.30961.2903
12612005.12.12 10:03modify952.001.30031.30031.2903
12622005.12.12 10:03modify952.001.30031.30021.2903
12632005.12.12 10:03modify952.001.30031.30001.2903
12642005.12.12 10:03modify952.001.30031.29991.2903
12652005.12.12 10:03modify952.001.30031.29981.2903
12662005.12.12 10:05modify952.001.30031.29971.2903
12672005.12.12 10:05modify952.001.30031.29961.2903
12682005.12.12 10:05modify952.001.30031.29951.2903
12692005.12.12 10:06modify952.001.30031.29931.2903
12702005.12.12 10:06modify952.001.30031.29921.2903
12712005.12.12 10:07modify952.001.30031.29911.2903
12722005.12.12 10:07modify952.001.30031.29901.2903
12732005.12.12 10:07modify952.001.30031.29891.2903
12742005.12.12 13:52modify952.001.30031.29881.2903
12752005.12.12 13:52modify952.001.30031.29861.2903
12762005.12.12 13:52modify952.001.30031.29831.2903
12772005.12.12 13:52modify952.001.30031.29811.2903
12782005.12.12 13:52modify952.001.30031.29781.2903
12792005.12.12 13:53modify952.001.30031.29771.2903
12802005.12.12 13:53modify952.001.30031.29761.2903
12812005.12.12 13:53modify952.001.30031.29741.2903
12822005.12.12 13:53modify952.001.30031.29731.2903
12832005.12.12 13:54modify952.001.30031.29711.2903
12842005.12.12 14:18modify952.001.30031.29701.2903
12852005.12.12 14:18modify952.001.30031.29691.2903
12862005.12.12 14:18modify952.001.30031.29671.2903
12872005.12.12 14:18modify952.001.30031.29661.2903
12882005.12.12 14:18modify952.001.30031.29651.2903
12892005.12.12 14:18modify952.001.30031.29641.2903
12902005.12.12 14:18modify952.001.30031.29621.2903
12912005.12.12 14:18modify952.001.30031.29611.2903
12922005.12.12 14:19modify952.001.30031.29591.2903
12932005.12.12 14:19modify952.001.30031.29571.2903
12942005.12.12 14:19modify952.001.30031.29551.2903
12952005.12.12 14:19t/p952.001.29031.29551.29031550.0328289.37
12962005.12.13 15:50buy962.001.29631.28701.3063
12972005.12.14 02:45s/l962.001.28701.28701.3063-1428.7126860.66
12982005.12.15 16:13buy972.001.28901.27971.2990
12992005.12.16 11:25close972.001.28701.27971.2990-294.2926566.37
13002005.12.28 05:16sell982.001.31401.32331.3040
13012005.12.28 08:12modify982.001.31401.31381.3040
13022005.12.28 08:12modify982.001.31401.31341.3040
13032005.12.28 08:12modify982.001.31401.31311.3040
13042005.12.28 08:12modify982.001.31401.31291.3040
13052005.12.28 08:22modify982.001.31401.31281.3040
13062005.12.28 08:22modify982.001.31401.31251.3040
13072005.12.28 08:23modify982.001.31401.31231.3040
13082005.12.28 08:23modify982.001.31401.31211.3040
13092005.12.28 08:48modify982.001.31401.31201.3040
13102005.12.28 08:49modify982.001.31401.31191.3040
13112005.12.28 08:49modify982.001.31401.31181.3040
13122005.12.28 08:49modify982.001.31401.31171.3040
13132005.12.28 08:49modify982.001.31401.31161.3040
13142005.12.28 08:49modify982.001.31401.31141.3040
13152005.12.28 08:49modify982.001.31401.31131.3040
13162005.12.28 08:49modify982.001.31401.31121.3040
13172005.12.28 08:49modify982.001.31401.31111.3040
13182005.12.28 08:50modify982.001.31401.31101.3040
13192005.12.28 08:50modify982.001.31401.31091.3040
13202005.12.28 08:50modify982.001.31401.31081.3040
13212005.12.28 08:52modify982.001.31401.31071.3040
13222005.12.28 08:52modify982.001.31401.31061.3040
13232005.12.28 08:52modify982.001.31401.31051.3040
13242005.12.28 08:53modify982.001.31401.31031.3040
13252005.12.28 17:49s/l982.001.31031.31031.3040564.7127131.08
13262005.12.30 13:33buy992.001.31871.30941.3287
13272006.01.02 00:34close992.001.31441.30941.3287-604.7726526.30
13282006.01.03 02:59sell1002.001.31031.31961.3003
13292006.01.03 15:28modify1002.001.31031.31011.3003
13302006.01.03 15:28modify1002.001.31031.30981.3003
13312006.01.03 15:30modify1002.001.31031.30961.3003
13322006.01.03 15:30modify1002.001.31031.30931.3003
13332006.01.03 15:31modify1002.001.31031.30911.3003
13342006.01.03 15:31modify1002.001.31031.30901.3003
13352006.01.03 15:31modify1002.001.31031.30881.3003
13362006.01.03 15:31modify1002.001.31031.30861.3003
13372006.01.03 15:31modify1002.001.31031.30851.3003
13382006.01.03 15:31modify1002.001.31031.30841.3003
13392006.01.03 15:36modify1002.001.31031.30831.3003
13402006.01.03 15:36modify1002.001.31031.30801.3003
13412006.01.03 15:37modify1002.001.31031.30791.3003
13422006.01.03 15:37modify1002.001.31031.30781.3003
13432006.01.03 15:37modify1002.001.31031.30761.3003
13442006.01.03 15:37modify1002.001.31031.30751.3003
13452006.01.03 15:37modify1002.001.31031.30741.3003
13462006.01.03 15:39modify1002.001.31031.30721.3003
13472006.01.03 15:39modify1002.001.31031.30711.3003
13482006.01.03 15:40modify1002.001.31031.30711.3003
13492006.01.03 15:40modify1002.001.31031.30701.3003
13502006.01.03 15:40modify1002.001.31031.30691.3003
13512006.01.03 15:41modify1002.001.31031.30681.3003
13522006.01.03 15:41modify1002.001.31031.30641.3003
13532006.01.03 15:41modify1002.001.31031.30611.3003
13542006.01.03 15:42modify1002.001.31031.30601.3003
13552006.01.03 15:42modify1002.001.31031.30591.3003
13562006.01.03 15:46modify1002.001.31031.30581.3003
13572006.01.03 15:57modify1002.001.31031.30571.3003
13582006.01.03 15:57modify1002.001.31031.30551.3003
13592006.01.03 15:57modify1002.001.31031.30541.3003
13602006.01.03 15:57t/p1002.001.30031.30541.30031538.1128064.41
13612006.01.09 10:18buy1012.001.27821.26891.2882
13622006.01.10 05:28close1012.001.27951.26891.2882219.7228284.13
13632006.01.11 17:27sell1022.001.27591.28521.2659
13642006.01.12 12:37close1022.001.27481.28521.2659145.6128429.74
13652006.01.12 14:30buy1032.001.27971.27041.2897
13662006.01.12 15:27modify1032.001.27971.28011.2897
13672006.01.12 15:27modify1032.001.27971.28051.2897
13682006.01.12 15:27modify1032.001.27971.28081.2897
13692006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28091.2897
13702006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28101.2897
13712006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28121.2897
13722006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28131.2897
13732006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28151.2897
13742006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28161.2897
13752006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28181.2897
13762006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28191.2897
13772006.01.12 15:28modify1032.001.27971.28211.2897
13782006.01.12 15:29modify1032.001.27971.28211.2897
13792006.01.12 15:29modify1032.001.27971.28231.2897
13802006.01.12 15:29modify1032.001.27971.28251.2897
13812006.01.12 16:03modify1032.001.27971.28271.2897
13822006.01.12 16:03modify1032.001.27971.28281.2897
13832006.01.12 16:04modify1032.001.27971.28311.2897
13842006.01.12 16:05modify1032.001.27971.28331.2897
13852006.01.12 16:05modify1032.001.27971.28341.2897
13862006.01.12 16:07modify1032.001.27971.28371.2897
13872006.01.12 16:14modify1032.001.27971.28381.2897
13882006.01.12 16:15modify1032.001.27971.28391.2897
13892006.01.13 00:22s/l1032.001.28391.28391.2897670.8229100.56
13902006.01.13 17:40sell1042.001.28021.28951.2702
13912006.01.16 00:00close1042.001.27511.28951.2702719.0329819.58
13922006.01.17 16:38buy1052.001.28601.27671.2960
13932006.01.18 09:01s/l1052.001.27671.27671.2960-1440.3728379.21
13942006.01.18 14:45sell1062.001.27341.28271.2634
13952006.01.18 17:45s/l1062.001.28271.28271.2634-1449.9526929.26
13962006.01.19 08:34buy1072.001.28361.27431.2936
13972006.01.19 15:09modify1072.001.28361.28371.2936
13982006.01.19 16:09s/l1072.001.28371.28371.293615.5826944.84
13992006.01.20 19:17sell1082.001.27971.28901.2697
14002006.01.23 00:00close1082.001.27561.28901.2697561.9227506.76
14012006.01.26 20:14buy1092.001.27121.26191.2812
14022006.01.27 12:09modify1092.001.27121.27131.2812
14032006.01.27 12:09modify1092.001.27121.27171.2812
14042006.01.27 14:32s/l1092.001.27171.27171.281295.1627601.92
14052006.01.31 13:29sell1102.001.28171.29101.2717
14062006.01.31 18:17modify1102.001.28171.28171.2717
14072006.01.31 18:17modify1102.001.28171.28151.2717
14082006.01.31 18:18modify1102.001.28171.28131.2717
14092006.01.31 18:18modify1102.001.28171.28121.2717
14102006.01.31 18:18modify1102.001.28171.28101.2717
14112006.01.31 18:34modify1102.001.28171.28091.2717
14122006.01.31 18:34modify1102.001.28171.28061.2717
14132006.01.31 18:37modify1102.001.28171.28031.2717
14142006.01.31 18:38modify1102.001.28171.28011.2717
14152006.01.31 18:38modify1102.001.28171.27991.2717
14162006.01.31 18:40modify1102.001.28171.27971.2717
14172006.01.31 18:40modify1102.001.28171.27951.2717
14182006.01.31 18:41modify1102.001.28171.27931.2717
14192006.01.31 18:41modify1102.001.28171.27921.2717
14202006.01.31 20:22s/l1102.001.27921.27921.2717390.8127992.73
14212006.02.01 12:39buy1112.001.28511.27581.2951
14222006.02.01 20:22modify1112.001.28511.28511.2951
14232006.02.01 20:22modify1112.001.28511.28541.2951
14242006.02.01 20:23modify1112.001.28511.28561.2951
14252006.02.01 20:23modify1112.001.28511.28571.2951
14262006.02.01 20:23modify1112.001.28511.28591.2951
14272006.02.01 22:33modify1112.001.28511.28611.2951
14282006.02.01 22:34modify1112.001.28511.28621.2951
14292006.02.01 22:34modify1112.001.28511.28631.2951
14302006.02.01 22:34modify1112.001.28511.28641.2951
14312006.02.01 22:34modify1112.001.28511.28651.2951
14322006.02.02 07:50close1112.001.29021.28651.2951807.0828799.81
14332006.02.10 14:54sell1122.001.29421.30351.2842
14342006.02.10 16:53s/l1122.001.30351.30351.2842-1426.7127373.10
14352006.02.10 16:53buy1132.001.30431.29501.3143
14362006.02.13 00:00close1132.001.30751.29501.3143539.0127912.10
14372006.02.15 16:19sell1142.001.30341.31271.2934
14382006.02.16 11:10s/l1142.001.31271.31271.2934-1443.7926468.31
14392006.02.16 12:07buy1152.001.31441.30511.3244
14402006.02.17 07:17close1152.001.31441.30511.324416.5026484.81
14412006.02.20 03:20sell1162.001.30701.31631.2970
14422006.02.20 22:31close1162.001.30791.31631.2970-137.6326347.18
14432006.02.21 09:06buy1172.001.31151.30221.3215
14442006.02.22 04:17close1172.001.30731.30221.3215-626.0425721.13
14452006.02.23 10:15sell1182.001.30771.31701.2977
14462006.02.23 12:43modify1182.001.30771.30771.2977
14472006.02.23 15:14modify1182.001.30771.30751.2977
14482006.02.23 15:15modify1182.001.30771.30731.2977
14492006.02.23 15:46s/l1182.001.30731.30731.297761.1825782.31
14502006.02.24 11:54buy1192.001.31281.30351.3228
14512006.02.24 21:55modify1192.001.31281.31281.3228
14522006.02.24 21:56modify1192.001.31281.31291.3228
14532006.02.24 21:59modify1192.001.31281.31301.3228
14542006.02.24 22:01modify1192.001.31281.31341.3228
14552006.02.27 00:00close1192.001.31861.31341.3228929.2626711.57
14562006.02.28 10:15sell1202.001.31841.32771.3084
14572006.02.28 16:12modify1202.001.31841.31841.3084
14582006.02.28 16:13modify1202.001.31841.31831.3084
14592006.02.28 16:14modify1202.001.31841.31821.3084
14602006.02.28 16:14modify1202.001.31841.31801.3084
14612006.02.28 16:19modify1202.001.31841.31801.3084
14622006.02.28 16:19modify1202.001.31841.31791.3084
14632006.02.28 16:20modify1202.001.31841.31781.3084
14642006.02.28 16:22modify1202.001.31841.31761.3084
14652006.02.28 16:23modify1202.001.31841.31741.3084
14662006.02.28 16:23modify1202.001.31841.31731.3084
14672006.02.28 16:23modify1202.001.31841.31721.3084
14682006.02.28 16:24modify1202.001.31841.31711.3084
14692006.02.28 16:24modify1202.001.31841.31681.3084
14702006.02.28 16:24modify1202.001.31841.31661.3084
14712006.02.28 16:24modify1202.001.31841.31641.3084
14722006.02.28 16:24modify1202.001.31841.31611.3084
14732006.02.28 16:24modify1202.001.31841.31591.3084
14742006.02.28 16:31modify1202.001.31841.31591.3084
14752006.02.28 16:31modify1202.001.31841.31571.3084
14762006.02.28 16:31modify1202.001.31841.31561.3084
14772006.02.28 16:32modify1202.001.31841.31551.3084
14782006.02.28 19:50modify1202.001.31841.31541.3084
14792006.02.28 19:53modify1202.001.31841.31511.3084
14802006.02.28 19:53modify1202.001.31841.31491.3084
14812006.02.28 19:54modify1202.001.31841.31481.3084
14822006.02.28 19:54modify1202.001.31841.31471.3084
14832006.02.28 19:56modify1202.001.31841.31461.3084
14842006.02.28 19:56modify1202.001.31841.31451.3084
14852006.02.28 19:56modify1202.001.31841.31441.3084
14862006.02.28 19:57modify1202.001.31841.31431.3084
14872006.02.28 20:08modify1202.001.31841.31421.3084
14882006.03.01 03:57modify1202.001.31841.31401.3084
14892006.03.01 03:57modify1202.001.31841.31381.3084
14902006.03.01 05:25close1202.001.31011.31381.30841240.1027951.67
14912006.03.01 17:58buy1212.001.31701.30771.3270
14922006.03.02 13:09close1212.001.31081.30771.3270-929.4827022.18
14932006.03.02 16:03sell1222.001.30701.31631.2970
14942006.03.02 18:29modify1222.001.30701.30701.2970
14952006.03.02 18:29modify1222.001.30701.30691.2970
14962006.03.02 18:29modify1222.001.30701.30681.2970
14972006.03.02 18:29modify1222.001.30701.30661.2970
14982006.03.02 18:29modify1222.001.30701.30651.2970
14992006.03.02 18:30modify1222.001.30701.30651.2970
15002006.03.02 18:30modify1222.001.30701.30631.2970
15012006.03.02 18:30modify1222.001.30701.30621.2970
15022006.03.02 18:30modify1222.001.30701.30601.2970
15032006.03.02 18:30modify1222.001.30701.30581.2970
15042006.03.02 18:31modify1222.001.30701.30581.2970
15052006.03.02 18:32modify1222.001.30701.30561.2970
15062006.03.02 18:45modify1222.001.30701.30541.2970
15072006.03.02 18:47modify1222.001.30701.30531.2970
15082006.03.02 20:22modify1222.001.30701.30521.2970
15092006.03.02 20:23modify1222.001.30701.30521.2970
15102006.03.02 20:24modify1222.001.30701.30501.2970
15112006.03.02 20:24modify1222.001.30701.30481.2970
15122006.03.02 20:24modify1222.001.30701.30451.2970
15132006.03.02 20:24modify1222.001.30701.30431.2970
15142006.03.02 20:24modify1222.001.30701.30411.2970
15152006.03.02 20:25modify1222.001.30701.30391.2970
15162006.03.02 20:25modify1222.001.30701.30381.2970
15172006.03.02 20:25modify1222.001.30701.30371.2970
15182006.03.02 21:26modify1222.001.30701.30361.2970
15192006.03.02 21:26modify1222.001.30701.30341.2970
15202006.03.02 21:27modify1222.001.30701.30321.2970
15212006.03.02 21:31modify1222.001.30701.30311.2970
15222006.03.02 21:31modify1222.001.30701.30301.2970
15232006.03.02 21:31modify1222.001.30701.30281.2970
15242006.03.02 21:32modify1222.001.30701.30271.2970
15252006.03.02 21:32modify1222.001.30701.30261.2970
15262006.03.02 21:32modify1222.001.30701.30241.2970
15272006.03.02 21:32modify1222.001.30701.30231.2970
15282006.03.02 21:33modify1222.001.30701.30221.2970
15292006.03.03 03:00s/l1222.001.30221.30221.2970710.1927732.37
15302006.03.07 05:58buy1232.001.30511.29581.3151
15312006.03.07 11:37modify1232.001.30511.30511.3151
15322006.03.07 11:37modify1232.001.30511.30531.3151
15332006.03.07 11:37modify1232.001.30511.30561.3151
15342006.03.07 12:47modify1232.001.30511.30561.3151
15352006.03.07 12:48modify1232.001.30511.30601.3151
15362006.03.07 12:55modify1232.001.30511.30621.3151
15372006.03.07 12:56modify1232.001.30511.30641.3151
15382006.03.07 12:56modify1232.001.30511.30651.3151
15392006.03.07 14:17modify1232.001.30511.30671.3151
15402006.03.07 14:17modify1232.001.30511.30681.3151
15412006.03.07 14:17modify1232.001.30511.30691.3151
15422006.03.07 14:18modify1232.001.30511.30701.3151
15432006.03.07 14:18modify1232.001.30511.30711.3151
15442006.03.07 14:19modify1232.001.30511.30721.3151
15452006.03.07 14:19modify1232.001.30511.30751.3151
15462006.03.07 14:19modify1232.001.30511.30771.3151
15472006.03.07 14:20modify1232.001.30511.30791.3151
15482006.03.07 14:21modify1232.001.30511.30811.3151
15492006.03.07 15:13modify1232.001.30511.30831.3151
15502006.03.07 15:13modify1232.001.30511.30841.3151
15512006.03.07 15:13modify1232.001.30511.30861.3151
15522006.03.07 15:13modify1232.001.30511.30871.3151
15532006.03.07 15:13modify1232.001.30511.30891.3151
15542006.03.07 15:13modify1232.001.30511.30911.3151
15552006.03.07 15:13modify1232.001.30511.30931.3151
15562006.03.07 15:14modify1232.001.30511.30941.3151
15572006.03.07 16:37modify1232.001.30511.30951.3151
15582006.03.07 16:42modify1232.001.30511.30961.3151
15592006.03.07 16:43modify1232.001.30511.30971.3151
15602006.03.07 20:08modify1232.001.30511.30981.3151
15612006.03.08 01:09close1232.001.31331.30981.31511265.2728997.64
15622006.03.08 16:16sell1242.001.30731.31661.2973
15632006.03.09 11:26close1242.001.31001.31661.2973-439.1928558.44
15642006.03.09 14:52buy1252.001.31271.30341.3227
15652006.03.10 10:03close1252.001.31351.30341.3227138.3228696.76
15662006.03.13 23:29sell1262.001.31101.32031.3010
15672006.03.14 16:00modify1262.001.31101.31081.3010
15682006.03.14 16:01modify1262.001.31101.31081.3010
15692006.03.14 16:01modify1262.001.31101.31071.3010
15702006.03.14 16:02modify1262.001.31101.31061.3010
15712006.03.14 16:03modify1262.001.31101.31051.3010
15722006.03.14 16:03modify1262.001.31101.31041.3010
15732006.03.14 16:03modify1262.001.31101.31021.3010
15742006.03.14 16:03modify1262.001.31101.31011.3010
15752006.03.14 16:22modify1262.001.31101.31001.3010
15762006.03.14 16:24modify1262.001.31101.30961.3010
15772006.03.14 16:24modify1262.001.31101.30921.3010
15782006.03.14 16:25modify1262.001.31101.30911.3010
15792006.03.14 16:25modify1262.001.31101.30901.3010
15802006.03.14 16:25modify1262.001.31101.30891.3010
15812006.03.14 16:25modify1262.001.31101.30881.3010
15822006.03.14 16:25modify1262.001.31101.30871.3010
15832006.03.14 16:26modify1262.001.31101.30861.3010
15842006.03.14 16:26modify1262.001.31101.30851.3010
15852006.03.14 16:26modify1262.001.31101.30831.3010
15862006.03.14 16:27modify1262.001.31101.30821.3010
15872006.03.14 16:29modify1262.001.31101.30811.3010
15882006.03.14 16:29modify1262.001.31101.30791.3010
15892006.03.14 16:30modify1262.001.31101.30771.3010
15902006.03.14 16:49modify1262.001.31101.30761.3010
15912006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30751.3010
15922006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30741.3010
15932006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30731.3010
15942006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30721.3010
15952006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30711.3010
15962006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30691.3010
15972006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30681.3010
15982006.03.14 16:57modify1262.001.31101.30671.3010
15992006.03.14 17:19modify1262.001.31101.30661.3010
16002006.03.14 17:19modify1262.001.31101.30651.3010
16012006.03.14 17:56modify1262.001.31101.30631.3010
16022006.03.14 17:56modify1262.001.31101.30601.3010
16032006.03.14 17:56t/p1262.001.30101.30601.30101510.5430207.30
16042006.03.17 16:01buy1272.001.29481.28551.3048
16052006.03.20 00:00close1272.001.29101.28551.3048-539.1629668.14
16062006.03.24 16:13sell1282.001.31201.32131.3020
16072006.03.27 00:05close1282.001.31041.32131.3020163.2929831.42
16082006.03.31 09:31buy1292.001.30181.29251.3118
16092006.03.31 12:04modify1292.001.30181.30191.3118
16102006.03.31 15:14modify1292.001.30181.30201.3118
16112006.03.31 15:15modify1292.001.30181.30221.3118
16122006.03.31 15:50modify1292.001.30181.30231.3118
16132006.03.31 15:50modify1292.001.30181.30241.3118
16142006.03.31 15:50modify1292.001.30181.30261.3118
16152006.03.31 15:50modify1292.001.30181.30271.3118
16162006.03.31 15:50modify1292.001.30181.30281.3118
16172006.03.31 15:50modify1292.001.30181.30301.3118
16182006.03.31 16:04s/l1292.001.30301.30301.3118184.1930015.61
16192006.04.04 11:17sell1302.001.29931.30861.2893
16202006.04.04 14:04modify1302.001.29931.29921.2893
16212006.04.04 14:04modify1302.001.29931.29891.2893
16222006.04.04 14:04modify1302.001.29931.29861.2893
16232006.04.04 14:05modify1302.001.29931.29851.2893
16242006.04.04 14:05modify1302.001.29931.29821.2893
16252006.04.04 14:05modify1302.001.29931.29801.2893
16262006.04.04 14:05modify1302.001.29931.29781.2893
16272006.04.04 14:05modify1302.001.29931.29761.2893
16282006.04.04 14:05modify1302.001.29931.29751.2893
16292006.04.04 14:20modify1302.001.29931.29741.2893
16302006.04.04 14:20modify1302.001.29931.29731.2893
16312006.04.04 14:20modify1302.001.29931.29711.2893
16322006.04.04 14:20modify1302.001.29931.29701.2893
16332006.04.04 14:20modify1302.001.29931.29691.2893
16342006.04.04 14:20modify1302.001.29931.29681.2893
16352006.04.04 14:20modify1302.001.29931.29671.2893
16362006.04.04 14:21modify1302.001.29931.29661.2893
16372006.04.04 14:21modify1302.001.29931.29631.2893
16382006.04.04 14:21modify1302.001.29931.29611.2893
16392006.04.04 14:21modify1302.001.29931.29591.2893
16402006.04.04 14:22modify1302.001.29931.29581.2893
16412006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29571.2893
16422006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29561.2893
16432006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29541.2893
16442006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29531.2893
16452006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29521.2893
16462006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29511.2893
16472006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29501.2893
16482006.04.04 14:29modify1302.001.29931.29491.2893
16492006.04.04 15:45modify1302.001.29931.29481.2893
16502006.04.04 15:45modify1302.001.29931.29471.2893
16512006.04.04 15:45modify1302.001.29931.29451.2893
16522006.04.04 15:47modify1302.001.29931.29441.2893
16532006.04.04 15:48modify1302.001.29931.29441.2893
16542006.04.04 15:48t/p1302.001.28931.29441.28931551.2331566.84
16552006.04.06 14:55buy1312.001.29021.28091.3002
16562006.04.07 10:06close1312.001.29401.28091.3002603.8432170.68
16572006.04.12 11:13sell1322.001.29351.30281.2835
16582006.04.12 14:47s/l1322.001.30281.30281.2835-1427.6930742.99
16592006.04.19 14:30buy1332.001.27281.26351.2828
16602006.04.20 09:40close1332.001.27061.26351.2828-329.7930413.20
16612006.04.27 16:01sell1342.001.26631.27561.2563
16622006.04.27 16:30modify1342.001.26631.26631.2563
16632006.04.27 16:30modify1342.001.26631.26611.2563
16642006.04.27 16:30modify1342.001.26631.26581.2563
16652006.04.27 16:30modify1342.001.26631.26561.2563
16662006.04.27 16:31modify1342.001.26631.26551.2563
16672006.04.27 16:31modify1342.001.26631.26541.2563
16682006.04.27 16:31modify1342.001.26631.26531.2563
16692006.04.27 16:45modify1342.001.26631.26521.2563
16702006.04.27 16:46modify1342.001.26631.26511.2563
16712006.04.27 16:46modify1342.001.26631.26501.2563
16722006.04.27 16:46modify1342.001.26631.26471.2563
16732006.04.27 16:46modify1342.001.26631.26441.2563
16742006.04.27 16:46modify1342.001.26631.26421.2563
16752006.04.27 16:47modify1342.001.26631.26411.2563
16762006.04.27 16:47modify1342.001.26631.26351.2563
16772006.04.27 16:48modify1342.001.26631.26341.2563
16782006.04.27 16:48modify1342.001.26631.26321.2563
16792006.04.27 17:53s/l1342.001.26321.26321.2563490.7830903.98
16802006.05.11 03:15buy1352.001.22431.21501.2343
16812006.05.11 09:52modify1352.001.22431.22431.2343
16822006.05.11 09:52modify1352.001.22431.22451.2343
16832006.05.11 09:53modify1352.001.22431.22481.2343
16842006.05.11 09:54modify1352.001.22431.22491.2343
16852006.05.11 09:54modify1352.001.22431.22501.2343
16862006.05.11 09:54modify1352.001.22431.22511.2343
16872006.05.11 09:54modify1352.001.22431.22521.2343
16882006.05.11 09:54modify1352.001.22431.22531.2343
16892006.05.11 09:54modify1352.001.22431.22541.2343
16902006.05.11 12:55s/l1352.001.22541.22541.2343179.5531083.53
16912006.05.11 16:47sell1362.001.21231.22161.2023
16922006.05.12 08:28modify1362.001.21231.21221.2023
16932006.05.12 09:19modify1362.001.21231.21221.2023
16942006.05.12 09:19modify1362.001.21231.21211.2023
16952006.05.12 09:20modify1362.001.21231.21211.2023
16962006.05.12 09:21modify1362.001.21231.21201.2023
16972006.05.12 09:21modify1362.001.21231.21191.2023
16982006.05.12 09:25modify1362.001.21231.21181.2023
16992006.05.12 09:25modify1362.001.21231.21171.2023
17002006.05.12 09:25modify1362.001.21231.21161.2023
17012006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21161.2023
17022006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21151.2023
17032006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21131.2023
17042006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21121.2023
17052006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21111.2023
17062006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21101.2023
17072006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21091.2023
17082006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21081.2023
17092006.05.12 09:26modify1362.001.21231.21061.2023
17102006.05.12 09:27modify1362.001.21231.21051.2023
17112006.05.12 09:27modify1362.001.21231.21041.2023
17122006.05.12 09:27modify1362.001.21231.21031.2023
17132006.05.12 09:27modify1362.001.21231.21021.2023
17142006.05.12 09:27modify1362.001.21231.21011.2023
17152006.05.12 09:29modify1362.001.21231.21011.2023
17162006.05.12 09:29modify1362.001.21231.21001.2023
17172006.05.12 09:30modify1362.001.21231.20991.2023
17182006.05.12 09:33modify1362.001.21231.20971.2023
17192006.05.12 09:33modify1362.001.21231.20961.2023
17202006.05.12 09:34modify1362.001.21231.20941.2023
17212006.05.12 09:34modify1362.001.21231.20931.2023
17222006.05.12 09:34modify1362.001.21231.20921.2023
17232006.05.12 09:38modify1362.001.21231.20911.2023
17242006.05.12 10:19modify1362.001.21231.20901.2023
17252006.05.12 10:19modify1362.001.21231.20891.2023
17262006.05.12 10:19modify1362.001.21231.20881.2023
17272006.05.12 10:20modify1362.001.21231.20881.2023
17282006.05.12 10:20modify1362.001.21231.20871.2023
17292006.05.12 10:20modify1362.001.21231.20861.2023
17302006.05.12 10:20modify1362.001.21231.20851.2023
17312006.05.12 10:21modify1362.001.21231.20841.2023
17322006.05.12 10:21modify1362.001.21231.20831.2023
17332006.05.12 11:00modify1362.001.21231.20821.2023
17342006.05.12 11:00modify1362.001.21231.20811.2023
17352006.05.12 11:01modify1362.001.21231.20811.2023
17362006.05.12 11:01modify1362.001.21231.20801.2023
17372006.05.12 11:01modify1362.001.21231.20791.2023
17382006.05.12 11:07modify1362.001.21231.20781.2023
17392006.05.12 11:27modify1362.001.21231.20771.2023
17402006.05.12 11:27modify1362.001.21231.20761.2023
17412006.05.12 11:27modify1362.001.21231.20751.2023
17422006.05.12 11:27modify1362.001.21231.20741.2023
17432006.05.12 11:28modify1362.001.21231.20741.2023
17442006.05.12 11:28t/p1362.001.20231.20741.20231636.5132720.04
17452006.05.15 09:11buy1372.001.20321.19391.2132
17462006.05.15 10:19modify1372.001.20321.20341.2132
17472006.05.15 10:19modify1372.001.20321.20361.2132
17482006.05.15 10:20modify1372.001.20321.20371.2132
17492006.05.15 10:20modify1372.001.20321.20371.2132
17502006.05.15 10:20modify1372.001.20321.20381.2132
17512006.05.15 10:20modify1372.001.20321.20391.2132
17522006.05.15 10:20modify1372.001.20321.20401.2132
17532006.05.15 10:26modify1372.001.20321.20401.2132
17542006.05.15 12:41modify1372.001.20321.20411.2132
17552006.05.15 12:41modify1372.001.20321.20431.2132
17562006.05.15 12:41modify1372.001.20321.20441.2132
17572006.05.15 12:42modify1372.001.20321.20461.2132
17582006.05.15 12:42modify1372.001.20321.20481.2132
17592006.05.15 12:43modify1372.001.20321.20501.2132
17602006.05.15 12:48modify1372.001.20321.20511.2132
17612006.05.15 12:49modify1372.001.20321.20521.2132
17622006.05.15 12:52modify1372.001.20321.20531.2132
17632006.05.15 12:52modify1372.001.20321.20541.2132
17642006.05.15 12:53modify1372.001.20321.20551.2132
17652006.05.15 12:53modify1372.001.20321.20561.2132
17662006.05.15 12:54modify1372.001.20321.20571.2132
17672006.05.15 12:56modify1372.001.20321.20581.2132
17682006.05.15 12:57modify1372.001.20321.20591.2132
17692006.05.15 12:59modify1372.001.20321.20601.2132
17702006.05.15 15:27modify1372.001.20321.20621.2132
17712006.05.15 15:27modify1372.001.20321.20631.2132
17722006.05.15 18:55modify1372.001.20321.20691.2132
17732006.05.15 21:52modify1372.001.20321.20701.2132
17742006.05.15 21:52modify1372.001.20321.20731.2132
17752006.05.15 21:53modify1372.001.20321.20741.2132
17762006.05.15 21:53modify1372.001.20321.20751.2132
17772006.05.15 22:01modify1372.001.20321.20761.2132
17782006.05.15 22:01modify1372.001.20321.20771.2132
17792006.05.15 22:04modify1372.001.20321.20781.2132
17802006.05.15 22:33modify1372.001.20321.20791.2132
17812006.05.15 22:33modify1372.001.20321.20801.2132
17822006.05.15 22:33modify1372.001.20321.20811.2132
17832006.05.15 22:34modify1372.001.20321.20821.2132
17842006.05.15 22:35t/p1372.001.21321.20821.21321648.4034368.44
17852006.05.18 15:35sell1382.001.20861.21791.1986
17862006.05.18 23:18modify1382.001.20861.20841.1986
17872006.05.18 23:18modify1382.001.20861.20831.1986
17882006.05.18 23:19modify1382.001.20861.20831.1986
17892006.05.18 23:19modify1382.001.20861.20811.1986
17902006.05.19 03:50s/l1382.001.20811.20811.198655.8034424.23
17912006.05.19 09:01buy1392.001.21191.20261.2219
17922006.05.19 09:32modify1392.001.21191.21191.2219
17932006.05.19 09:32modify1392.001.21191.21201.2219
17942006.05.19 09:42modify1392.001.21191.21211.2219
17952006.05.19 09:42modify1392.001.21191.21221.2219
17962006.05.19 09:43modify1392.001.21191.21231.2219
17972006.05.19 09:44modify1392.001.21191.21241.2219
17982006.05.19 09:45modify1392.001.21191.21241.2219
17992006.05.19 09:45modify1392.001.21191.21251.2219
18002006.05.19 09:45modify1392.001.21191.21261.2219
18012006.05.19 09:45modify1392.001.21191.21271.2219
18022006.05.19 09:46modify1392.001.21191.21281.2219
18032006.05.19 09:46modify1392.001.21191.21291.2219
18042006.05.19 09:46modify1392.001.21191.21301.2219
18052006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21311.2219
18062006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21321.2219
18072006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21331.2219
18082006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21341.2219
18092006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21351.2219
18102006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21361.2219
18112006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21371.2219
18122006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21381.2219
18132006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21391.2219
18142006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21401.2219
18152006.05.19 09:47modify1392.001.21191.21411.2219
18162006.05.19 09:48modify1392.001.21191.21421.2219
18172006.05.19 11:45modify1392.001.21191.21441.2219
18182006.05.19 11:46modify1392.001.21191.21451.2219
18192006.05.19 11:46modify1392.001.21191.21461.2219
18202006.05.19 11:46modify1392.001.21191.21471.2219
18212006.05.19 11:48modify1392.001.21191.21481.2219
18222006.05.19 11:49modify1392.001.21191.21491.2219
18232006.05.19 11:49modify1392.001.21191.21511.2219
18242006.05.19 11:49modify1392.001.21191.21521.2219
18252006.05.19 11:50modify1392.001.21191.21541.2219
18262006.05.19 11:51modify1392.001.21191.21571.2219
18272006.05.19 11:51modify1392.001.21191.21581.2219
18282006.05.19 11:51modify1392.001.21191.21591.2219
18292006.05.19 11:51modify1392.001.21191.21601.2219
18302006.05.19 11:57modify1392.001.21191.21611.2219
18312006.05.19 11:57modify1392.001.21191.21621.2219
18322006.05.19 11:57modify1392.001.21191.21631.2219
18332006.05.19 12:03modify1392.001.21191.21641.2219
18342006.05.19 12:03modify1392.001.21191.21661.2219
18352006.05.19 12:03modify1392.001.21191.21671.2219
18362006.05.19 12:04modify1392.001.21191.21681.2219
18372006.05.19 12:04t/p1392.001.22191.21681.22191636.8036061.03
18382006.05.22 16:21sell1402.001.20941.21871.1994
18392006.05.22 17:54modify1402.001.20941.20941.1994
18402006.05.22 17:54modify1402.001.20941.20931.1994
18412006.05.22 17:54modify1402.001.20941.20921.1994
18422006.05.22 20:05modify1402.001.20941.20921.1994
18432006.05.22 20:08modify1402.001.20941.20911.1994
18442006.05.22 20:08modify1402.001.20941.20891.1994
18452006.05.22 20:09modify1402.001.20941.20861.1994
18462006.05.22 20:09modify1402.001.20941.20841.1994
18472006.05.22 20:09modify1402.001.20941.20801.1994
18482006.05.22 20:09modify1402.001.20941.20791.1994
18492006.05.22 20:09modify1402.001.20941.20781.1994
18502006.05.22 20:13modify1402.001.20941.20761.1994
18512006.05.22 20:13modify1402.001.20941.20751.1994
18522006.05.22 20:14modify1402.001.20941.20731.1994
18532006.05.22 20:14modify1402.001.20941.20721.1994
18542006.05.22 20:14modify1402.001.20941.20701.1994
18552006.05.23 09:31s/l1402.001.20701.20701.1994370.5436431.57
18562006.05.26 05:17buy1412.001.22161.21231.2316
18572006.05.26 15:54modify1412.001.22161.22171.2316
18582006.05.26 15:54modify1412.001.22161.22181.2316
18592006.05.26 15:54modify1412.001.22161.22191.2316
18602006.05.26 16:17modify1412.001.22161.22211.2316
18612006.05.26 16:17modify1412.001.22161.22221.2316
18622006.05.26 16:18modify1412.001.22161.22231.2316
18632006.05.26 16:18modify1412.001.22161.22251.2316
18642006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22271.2316
18652006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22281.2316
18662006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22291.2316
18672006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22301.2316
18682006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22311.2316
18692006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22321.2316
18702006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22331.2316
18712006.05.26 16:19modify1412.001.22161.22341.2316
18722006.05.26 16:27modify1412.001.22161.22341.2316
18732006.05.26 16:27modify1412.001.22161.22371.2316
18742006.05.26 16:27modify1412.001.22161.22391.2316
18752006.05.26 16:28modify1412.001.22161.22391.2316
18762006.05.26 16:28modify1412.001.22161.22401.2316
18772006.05.26 16:28modify1412.001.22161.22411.2316
18782006.05.26 16:28modify1412.001.22161.22421.2316
18792006.05.26 16:29modify1412.001.22161.22431.2316
18802006.05.26 16:29modify1412.001.22161.22441.2316
18812006.05.26 16:29modify1412.001.22161.22451.2316
18822006.05.26 16:29modify1412.001.22161.22461.2316
18832006.05.26 16:30modify1412.001.22161.22461.2316
18842006.05.26 16:30modify1412.001.22161.22471.2316
18852006.05.26 16:30modify1412.001.22161.22481.2316
18862006.05.26 16:38modify1412.001.22161.22481.2316
18872006.05.26 16:38modify1412.001.22161.22491.2316
18882006.05.29 00:10close1412.001.22711.22491.2316945.9537377.51
18892006.05.30 04:47sell1422.001.21971.22901.2097
18902006.05.30 08:20modify1422.001.21971.21961.2097
18912006.05.30 08:21modify1422.001.21971.21961.2097
18922006.05.30 09:00modify1422.001.21971.21951.2097
18932006.05.30 09:01modify1422.001.21971.21951.2097
18942006.05.30 09:01modify1422.001.21971.21941.2097
18952006.05.30 09:01modify1422.001.21971.21931.2097
18962006.05.30 09:02modify1422.001.21971.21891.2097
18972006.05.30 09:02modify1422.001.21971.21821.2097
18982006.05.30 09:02modify1422.001.21971.21791.2097
18992006.05.30 09:04modify1422.001.21971.21771.2097
19002006.05.30 09:05modify1422.001.21971.21771.2097
19012006.05.30 09:05modify1422.001.21971.21731.2097
19022006.05.30 09:05modify1422.001.21971.21701.2097
19032006.05.30 09:05modify1422.001.21971.21671.2097
19042006.05.30 11:50modify1422.001.21971.21661.2097
19052006.05.30 11:50modify1422.001.21971.21651.2097
19062006.05.30 11:50modify1422.001.21971.21641.2097
19072006.05.30 11:50modify1422.001.21971.21631.2097
19082006.05.30 11:50modify1422.001.21971.21621.2097
19092006.05.30 11:50modify1422.001.21971.21611.2097
19102006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21611.2097
19112006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21601.2097
19122006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21591.2097
19132006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21581.2097
19142006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21571.2097
19152006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21561.2097
19162006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21551.2097
19172006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21541.2097
19182006.05.30 11:51modify1422.001.21971.21531.2097
19192006.05.30 11:52modify1422.001.21971.21521.2097
19202006.05.30 11:52modify1422.001.21971.21511.2097
19212006.05.30 11:59modify1422.001.21971.21511.2097
19222006.05.30 12:00modify1422.001.21971.21501.2097
19232006.05.30 12:00modify1422.001.21971.21491.2097
19242006.05.30 12:39modify1422.001.21971.21481.2097
19252006.05.30 14:17s/l1422.001.21481.21481.2097806.7238184.23
19262006.05.31 17:20buy1432.001.21711.20781.2271
19272006.06.01 04:42modify1432.001.21711.21721.2271
19282006.06.01 04:43modify1432.001.21711.21731.2271
19292006.06.01 04:43modify1432.001.21711.21741.2271
19302006.06.01 05:29modify1432.001.21711.21751.2271
19312006.06.01 05:29modify1432.001.21711.21761.2271
19322006.06.01 05:31modify1432.001.21711.21761.2271
19332006.06.01 05:32modify1432.001.21711.21801.2271
19342006.06.01 05:57modify1432.001.21711.21811.2271
19352006.06.01 09:12modify1432.001.21711.21821.2271
19362006.06.01 09:12modify1432.001.21711.21831.2271
19372006.06.01 09:12modify1432.001.21711.21841.2271
19382006.06.01 09:13modify1432.001.21711.21851.2271
19392006.06.01 09:13modify1432.001.21711.21861.2271
19402006.06.01 09:14modify1432.001.21711.21871.2271
19412006.06.01 09:14modify1432.001.21711.21881.2271
19422006.06.01 09:14modify1432.001.21711.21891.2271
19432006.06.01 09:14modify1432.001.21711.21901.2271
19442006.06.01 09:14modify1432.001.21711.21911.2271
19452006.06.01 09:14modify1432.001.21711.21921.2271
19462006.06.01 09:15modify1432.001.21711.21931.2271
19472006.06.01 09:15modify1432.001.21711.21941.2271
19482006.06.01 09:15modify1432.001.21711.21951.2271
19492006.06.01 09:15modify1432.001.21711.21961.2271
19502006.06.01 10:18s/l1432.001.21961.21961.2271426.5038610.73
19512006.06.02 14:30sell1442.001.21431.22361.2043
19522006.06.02 14:44modify1442.001.21431.21421.2043
19532006.06.02 14:44modify1442.001.21431.21411.2043
19542006.06.02 14:44modify1442.001.21431.21401.2043
19552006.06.02 14:44modify1442.001.21431.21391.2043
19562006.06.02 14:44modify1442.001.21431.21381.2043
19572006.06.02 14:44modify1442.001.21431.21371.2043
19582006.06.02 14:44modify1442.001.21431.21361.2043
19592006.06.02 14:45modify1442.001.21431.21351.2043
19602006.06.02 14:45modify1442.001.21431.21341.2043
19612006.06.02 14:46modify1442.001.21431.21331.2043
19622006.06.02 14:46modify1442.001.21431.21321.2043
19632006.06.02 14:46modify1442.001.21431.21311.2043
19642006.06.02 14:46modify1442.001.21431.21301.2043
19652006.06.02 14:46modify1442.001.21431.21291.2043
19662006.06.02 14:46modify1442.001.21431.21281.2043
19672006.06.02 16:39modify1442.001.21431.21271.2043
19682006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21251.2043
19692006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21251.2043
19702006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21241.2043
19712006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21231.2043
19722006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21221.2043
19732006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21211.2043
19742006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21201.2043
19752006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21191.2043
19762006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21181.2043
19772006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21171.2043
19782006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21161.2043
19792006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21151.2043
19802006.06.02 16:42modify1442.001.21431.21141.2043
19812006.06.02 16:43modify1442.001.21431.21131.2043
19822006.06.02 16:43modify1442.001.21431.21121.2043
19832006.06.02 16:51modify1442.001.21431.21111.2043
19842006.06.02 16:51modify1442.001.21431.21101.2043
19852006.06.02 16:52modify1442.001.21431.21101.2043
19862006.06.02 16:52modify1442.001.21431.21091.2043
19872006.06.02 16:52modify1442.001.21431.21081.2043
19882006.06.02 16:54modify1442.001.21431.21071.2043
19892006.06.02 16:54modify1442.001.21431.21041.2043
19902006.06.05 00:00close1442.001.20841.21041.2043895.5839506.31
19912006.06.06 14:13buy1452.001.21411.20481.2241
19922006.06.07 08:31modify1452.001.21411.21411.2241
19932006.06.07 08:31modify1452.001.21411.21421.2241
19942006.06.07 08:31modify1452.001.21411.21431.2241
19952006.06.07 08:43modify1452.001.21411.21441.2241
19962006.06.07 08:51modify1452.001.21411.21461.2241
19972006.06.07 08:52modify1452.001.21411.21471.2241
19982006.06.07 08:52modify1452.001.21411.21481.2241
19992006.06.07 08:53modify1452.001.21411.21491.2241
20002006.06.07 08:54modify1452.001.21411.21511.2241
20012006.06.07 08:54modify1452.001.21411.21521.2241
20022006.06.07 08:54modify1452.001.21411.21541.2241
20032006.06.07 08:55modify1452.001.21411.21541.2241
20042006.06.07 08:55modify1452.001.21411.21551.2241
20052006.06.07 09:23close1452.001.21981.21551.2241951.0940457.40
20062006.06.14 08:28sell1462.001.23381.24311.2238
20072006.06.14 15:27modify1462.001.23381.23371.2238
20082006.06.14 15:27modify1462.001.23381.23361.2238
20092006.06.14 15:27modify1462.001.23381.23351.2238
20102006.06.14 15:27modify1462.001.23381.23341.2238
20112006.06.14 15:27modify1462.001.23381.23331.2238
20122006.06.14 15:28modify1462.001.23381.23321.2238
20132006.06.14 15:28modify1462.001.23381.23311.2238
20142006.06.14 15:28modify1462.001.23381.23301.2238
20152006.06.14 15:28modify1462.001.23381.23291.2238
20162006.06.14 15:28modify1462.001.23381.23271.2238
20172006.06.14 15:28modify1462.001.23381.23261.2238
20182006.06.14 15:29modify1462.001.23381.23261.2238
20192006.06.14 15:29modify1462.001.23381.23251.2238
20202006.06.14 15:29modify1462.001.23381.23241.2238
20212006.06.14 15:29modify1462.001.23381.23231.2238
20222006.06.14 15:29modify1462.001.23381.23221.2238
20232006.06.14 17:56modify1462.001.23381.23211.2238
20242006.06.14 17:58modify1462.001.23381.23201.2238
20252006.06.14 17:58modify1462.001.23381.23191.2238
20262006.06.14 20:45s/l1462.001.23191.23191.2238308.4440765.84
20272006.06.19 03:03buy1472.001.23471.22541.2447
20282006.06.19 14:29modify1472.001.23471.23481.2447
20292006.06.19 14:59modify1472.001.23471.23481.2447
20302006.06.19 14:59modify1472.001.23471.23491.2447
20312006.06.19 15:00modify1472.001.23471.23491.2447
20322006.06.19 15:00modify1472.001.23471.23511.2447
20332006.06.19 15:00modify1472.001.23471.23521.2447
20342006.06.19 15:00modify1472.001.23471.23531.2447
20352006.06.19 15:00modify1472.001.23471.23541.2447
20362006.06.19 15:01modify1472.001.23471.23541.2447
20372006.06.19 15:02modify1472.001.23471.23551.2447
20382006.06.19 15:02modify1472.001.23471.23561.2447
20392006.06.19 15:02modify1472.001.23471.23581.2447
20402006.06.19 15:02modify1472.001.23471.23591.2447
20412006.06.19 15:02modify1472.001.23471.23611.2447
20422006.06.19 15:07modify1472.001.23471.23621.2447
20432006.06.19 15:07modify1472.001.23471.23641.2447
20442006.06.19 16:07modify1472.001.23471.23651.2447
20452006.06.19 16:09modify1472.001.23471.23651.2447
20462006.06.19 16:10modify1472.001.23471.23661.2447
20472006.06.19 16:10modify1472.001.23471.23671.2447
20482006.06.19 16:15modify1472.001.23471.23671.2447
20492006.06.19 16:16modify1472.001.23471.23681.2447
20502006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23681.2447
20512006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23691.2447
20522006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23701.2447
20532006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23711.2447
20542006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23721.2447
20552006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23731.2447
20562006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23741.2447
20572006.06.19 16:37modify1472.001.23471.23751.2447
20582006.06.19 17:04modify1472.001.23471.23761.2447
20592006.06.19 17:29modify1472.001.23471.23771.2447
20602006.06.19 17:29modify1472.001.23471.23781.2447
20612006.06.19 17:29modify1472.001.23471.23801.2447
20622006.06.19 17:29modify1472.001.23471.23811.2447
20632006.06.19 17:29modify1472.001.23471.23821.2447
20642006.06.19 22:14close1472.001.24011.23821.2447870.9041636.74
20652006.06.20 19:01sell1482.001.23681.24611.2268
20662006.06.21 14:11close1482.001.23591.24611.2268118.6741755.40
20672006.06.22 09:59buy1492.001.23711.22781.2471
20682006.06.22 12:53modify1492.001.23711.23711.2471
20692006.06.22 12:53modify1492.001.23711.23721.2471
20702006.06.22 12:53modify1492.001.23711.23731.2471
20712006.06.22 13:23modify1492.001.23711.23741.2471
20722006.06.22 14:04modify1492.001.23711.23761.2471
20732006.06.22 14:04modify1492.001.23711.23771.2471
20742006.06.22 14:04modify1492.001.23711.23791.2471
20752006.06.22 14:04modify1492.001.23711.23801.2471
20762006.06.22 14:06modify1492.001.23711.23821.2471
20772006.06.22 14:06modify1492.001.23711.23831.2471
20782006.06.22 14:07modify1492.001.23711.23841.2471
20792006.06.22 14:08modify1492.001.23711.23851.2471
20802006.06.22 14:09modify1492.001.23711.23861.2471
20812006.06.22 15:20modify1492.001.23711.23871.2471
20822006.06.22 15:31modify1492.001.23711.23891.2471
20832006.06.22 15:31modify1492.001.23711.23901.2471
20842006.06.22 16:13modify1492.001.23711.23921.2471
20852006.06.22 16:13modify1492.001.23711.23941.2471
20862006.06.22 16:20modify1492.001.23711.23951.2471
20872006.06.23 03:40modify1492.001.23711.23961.2471
20882006.06.23 05:09close1492.001.24341.23961.24711029.8642785.26
20892006.06.26 09:18sell1502.001.24511.25441.2351
20902006.06.27 04:28close1502.001.24101.25441.2351633.7943419.05
20912006.06.27 12:13buy1512.001.24651.23721.2565
20922006.06.27 23:59close at stop1512.001.24361.23721.2565-466.3942952.66