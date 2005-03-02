Strategy Tester Report
GoGetShorts-2.11

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Trade_Signal_1="Trade Signal 1 Settings"; UseSignal_1=true; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=2; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
Bars in test16646Ticks modelled1635136Modelling quality64.35%
Initial deposit1000.00
Total net profit3423.00Gross profit9642.50Gross loss-6219.50
Profit factor1.55Expected payoff7.87
Absolute drawdown258.50Maximal drawdown358.00 (11.19%)Relative drawdown25.85% (258.50)
Total trades435Short positions (won %)435 (35.86%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)156 (35.86%)Loss trades (% of total)279 (64.14%)
Largestprofit trade260.00loss trade-23.50
Averageprofit trade61.81loss trade-22.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (367.50)consecutive losses (loss in money)14 (-329.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)780.00 (3)consecutive loss (count of losses)-329.00 (14)
Averageconsecutive wins2consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.02 16:30sell10.051.91211.91681.9016
22005.03.02 17:00sell20.051.91201.91671.9015
32005.03.04 13:00s/l10.051.91681.91681.9016-23.50976.50
42005.03.04 13:00s/l20.051.91671.91671.9015-23.50953.00
52005.03.07 15:30sell30.051.91461.91931.9041
62005.03.07 18:30sell40.051.91381.91851.9033
72005.03.08 07:01s/l30.051.91931.91931.9041-23.50929.50
82005.03.08 07:01s/l40.051.91851.91851.9033-23.50906.00
92005.03.10 21:30sell50.051.92231.92701.9118
102005.03.10 22:00sell60.051.92171.92641.9112
112005.03.11 12:31s/l50.051.92701.92701.9118-23.50882.50
122005.03.11 12:31s/l60.051.92641.92641.9112-23.50859.00
132005.03.14 07:00sell70.051.91961.92431.9091
142005.03.14 07:30sell80.051.91751.92221.9070
152005.03.15 10:30s/l80.051.92221.92221.9070-23.50835.50
162005.03.15 12:27s/l70.051.92431.92431.9091-23.50812.00
172005.03.15 15:00sell90.051.91561.92031.9051
182005.03.15 15:30sell100.051.91301.91771.9025
192005.03.16 06:30s/l100.051.91771.91771.9025-23.50788.50
202005.03.16 06:34s/l90.051.92031.92031.9051-23.50765.00
212005.03.18 07:30sell110.051.91861.92331.9081
222005.03.18 08:00sell120.051.91591.92061.9054
232005.03.18 16:00s/l120.051.92061.92061.9054-23.50741.50
242005.03.21 00:30sell130.051.91611.92081.9056
252005.03.21 07:09t/p110.051.90811.92331.908152.50794.00
262005.03.21 07:30sell140.051.90821.91291.8977
272005.03.21 07:58t/p130.051.90561.92081.905652.50846.50
282005.03.21 08:00sell150.051.90611.91081.8956
292005.03.21 14:24t/p140.051.89771.91291.897752.50899.00
302005.03.21 14:30sell160.051.89811.90281.8876
312005.03.21 15:56t/p150.051.89561.91081.895652.50951.50
322005.03.21 16:00sell170.051.89731.90201.8868
332005.03.22 18:17s/l170.051.90201.90201.8868-23.50928.00
342005.03.22 18:30sell180.051.89131.89601.8808
352005.03.22 18:32t/p160.051.88761.90281.887652.50980.50
362005.03.22 19:00sell190.051.88441.88911.8739
372005.03.22 19:28t/p180.051.88081.89601.880852.501033.00
382005.03.22 19:30sell200.051.88371.88841.8732
392005.03.23 06:02s/l200.051.88841.88841.8732-23.501009.50
402005.03.23 06:30sell210.051.88781.89251.8773
412005.03.23 11:39t/p210.051.87731.89251.877352.501062.00
422005.03.23 12:00sell220.051.87751.88221.8670
432005.03.23 12:37t/p190.051.87391.88911.873952.501114.50
442005.03.23 13:00sell230.051.87241.87711.8619
452005.03.23 14:32s/l230.051.87711.87711.8619-23.501091.00
462005.03.23 15:00sell240.051.87371.87841.8632
472005.03.23 18:27t/p220.051.86701.88221.867052.501143.50
482005.03.23 18:30sell250.051.86701.87171.8565
492005.03.24 02:33s/l250.051.87171.87171.8565-23.501120.00
502005.03.24 09:00sell260.051.87021.87491.8597
512005.03.28 00:01t/p240.051.86321.87841.863252.501172.50
522005.03.28 00:30sell270.051.86041.86511.8499
532005.03.28 01:28t/p260.051.85971.87491.859752.501225.00
542005.03.28 01:30sell280.051.86041.86511.8499
552005.03.28 11:30s/l270.051.86511.86511.8499-23.501201.50
562005.03.28 11:30s/l280.051.86511.86511.8499-23.501178.00
572005.03.28 13:00sell290.051.86111.86581.8506
582005.03.28 13:01s/l290.051.86581.86581.8506-23.501154.50
592005.03.28 13:30sell300.051.86401.86871.8535
602005.03.29 00:24s/l300.051.86871.86871.8535-23.501131.00
612005.04.03 23:30sell310.051.87861.88331.8681
622005.04.04 00:00sell320.051.87791.88261.8674
632005.04.06 02:51s/l320.051.88261.88261.8674-23.501107.50
642005.04.06 04:27s/l310.051.88331.88331.8681-23.501084.00
652005.04.07 15:00sell330.051.87701.88171.8665
662005.04.07 15:30sell340.051.87771.88241.8672
672005.04.08 01:28t/p340.051.86721.88241.867252.501136.50
682005.04.08 01:30sell350.051.86901.87371.8585
692005.04.08 14:30s/l350.051.87371.87371.8585-23.501113.00
702005.04.08 15:31s/l330.051.88171.88171.8665-23.501089.50
712005.04.14 09:30sell360.051.88671.89141.8762
722005.04.14 10:00sell370.051.88471.88941.8742
732005.04.14 14:28t/p360.051.87621.89141.876252.501142.00
742005.04.14 14:30sell380.051.87871.88341.8682
752005.04.15 08:01s/l380.051.88341.88341.8682-23.501118.50
762005.04.15 13:55s/l370.051.88941.88941.8742-23.501095.00
772005.04.21 18:00sell390.051.90791.91261.8974
782005.04.21 18:30sell400.051.90791.91261.8974
792005.04.22 08:01s/l390.051.91261.91261.8974-23.501071.50
802005.04.22 08:01s/l400.051.91261.91261.8974-23.501048.00
812005.04.25 13:30sell410.051.91091.91561.9004
822005.04.25 14:00sell420.051.90961.91431.8991
832005.04.27 06:39t/p410.051.90041.91561.900452.501100.50
842005.04.27 07:00sell430.051.90031.90501.8898
852005.04.27 12:30s/l430.051.90501.90501.8898-23.501077.00
862005.04.27 22:00sell440.051.90351.90821.8930
872005.04.28 12:30s/l440.051.90821.90821.8930-23.501053.50
882005.04.29 03:13close420.051.90981.91431.8991-1.001052.50
892005.05.02 00:30sell450.051.90341.90811.8929
902005.05.02 01:00sell460.051.90411.90881.8936
912005.05.02 14:27t/p460.051.89361.90881.893652.501105.00
922005.05.02 14:28t/p450.051.89291.90811.892952.501157.50
932005.05.02 14:30sell470.051.89481.89951.8843
942005.05.02 15:00sell480.051.89281.89751.8823
952005.05.04 01:31s/l480.051.89751.89751.8823-23.501134.00
962005.05.04 02:00s/l470.051.89951.89951.8843-23.501110.50
972005.05.06 07:30sell490.051.89671.90141.8862
982005.05.06 08:00sell500.051.89661.90131.8861
992005.05.09 02:28t/p490.051.88621.90141.886252.501163.00
1002005.05.09 02:30sell510.051.88621.89091.8757
1012005.05.09 02:57t/p500.051.88611.90131.886152.501215.50
1022005.05.09 03:00sell520.051.88721.89191.8767
1032005.05.10 06:37t/p520.051.87671.89191.876752.501268.00
1042005.05.10 07:00sell530.051.87771.88241.8672
1052005.05.10 10:31s/l530.051.88241.88241.8672-23.501244.50
1062005.05.10 14:30sell540.051.88051.88521.8700
1072005.05.10 22:34s/l540.051.88521.88521.8700-23.501221.00
1082005.05.11 04:00sell550.051.88211.88681.8716
1092005.05.11 08:02s/l550.051.88681.88681.8716-23.501197.50
1102005.05.11 08:47s/l510.051.89091.89091.8757-23.501174.00
1112005.05.11 11:30sell560.051.88281.88751.8723
1122005.05.11 12:00sell570.051.88301.88771.8725
1132005.05.11 13:00t/p570.051.87251.88771.872552.501226.50
1142005.05.11 13:30sell580.051.87361.87831.8631
1152005.05.11 14:27t/p560.051.87231.88751.872352.501279.00
1162005.05.11 14:30sell590.051.87331.87801.8628
1172005.05.12 12:52t/p580.051.86311.87831.863152.501331.50
1182005.05.12 12:52t/p590.051.86281.87801.862852.501384.00
1192005.05.12 13:00sell600.051.86161.86631.8511
1202005.05.12 13:30sell610.051.86191.86661.8514
1212005.05.12 15:01s/l600.051.86631.86631.8511-23.501360.50
1222005.05.12 15:01s/l610.051.86661.86661.8514-23.501337.00
1232005.05.12 15:30sell620.051.86561.87031.8551
1242005.05.12 16:00sell630.051.86491.86961.8544
1252005.05.13 11:28t/p620.051.85511.87031.855152.501389.50
1262005.05.13 11:30sell640.051.85551.86021.8450
1272005.05.13 12:30t/p630.051.85441.86961.854452.501442.00
1282005.05.13 12:30sell650.051.85421.85891.8437
1292005.05.16 06:16t/p640.051.84501.86021.845052.501494.50
1302005.05.16 06:30sell660.051.84421.84891.8337
1312005.05.16 06:36t/p650.051.84371.85891.843752.501547.00
1322005.05.16 07:00sell670.051.84341.84811.8329
1332005.05.16 12:58t/p660.051.83371.84891.833752.501599.50
1342005.05.16 13:00sell680.051.83341.83811.8229
1352005.05.16 13:31s/l680.051.83811.83811.8229-23.501576.00
1362005.05.16 14:00sell690.051.83711.84181.8266
1372005.05.17 09:31s/l690.051.84181.84181.8266-23.501552.50
1382005.05.17 13:00sell700.051.83601.84071.8255
1392005.05.17 15:46s/l700.051.84071.84071.8255-23.501529.00
1402005.05.17 19:00sell710.051.83641.84111.8259
1412005.05.17 19:35t/p670.051.83291.84811.832952.501581.50
1422005.05.17 20:00sell720.051.83281.83751.8223
1432005.05.18 12:32s/l720.051.83751.83751.8223-23.501558.00
1442005.05.18 20:27s/l710.051.84111.84111.8259-23.501534.50
1452005.05.19 12:00sell730.051.83871.84341.8282
1462005.05.19 12:30sell740.051.83891.84361.8284
1472005.05.20 13:01t/p740.051.82841.84361.828452.501587.00
1482005.05.20 13:01t/p730.051.82821.84341.828252.501639.50
1492005.05.20 13:30sell750.051.82611.83081.8156
1502005.05.20 14:00sell760.051.82611.83081.8156
1512005.05.23 14:01s/l750.051.83081.83081.8156-23.501616.00
1522005.05.23 14:01s/l760.051.83081.83081.8156-23.501592.50
1532005.05.23 16:30sell770.051.82711.83181.8166
1542005.05.23 17:00sell780.051.82761.83231.8171
1552005.05.24 06:09s/l770.051.83181.83181.8166-23.501569.00
1562005.05.24 06:30s/l780.051.83231.83231.8171-23.501545.50
1572005.05.24 15:00sell790.051.82821.83291.8177
1582005.05.24 15:30sell800.051.82801.83271.8175
1592005.05.25 14:15s/l790.051.83291.83291.8177-23.501522.00
1602005.05.25 14:15s/l800.051.83271.83271.8175-23.501498.50
1612005.05.26 06:00sell810.051.82781.83251.8173
1622005.05.26 06:30sell820.051.82601.83071.8155
1632005.05.31 01:05t/p810.051.81731.83251.817352.501551.00
1642005.05.31 01:12t/p820.051.81551.83071.815552.501603.50
1652005.05.31 01:30sell830.051.81391.81861.8034
1662005.05.31 02:00sell840.051.81511.81981.8046
1672005.05.31 07:31s/l830.051.81861.81861.8034-23.501580.00
1682005.05.31 08:00sell850.051.81871.82341.8082
1692005.05.31 08:31s/l840.051.81981.81981.8046-23.501556.50
1702005.05.31 13:01s/l850.051.82341.82341.8082-23.501533.00
1712005.05.31 18:00sell860.051.81861.82331.8081
1722005.05.31 18:30sell870.051.81711.82181.8066
1732005.06.01 01:45s/l870.051.82181.82181.8066-23.501509.50
1742005.06.01 08:00sell880.051.81801.82271.8075
1752005.06.01 20:18t/p860.051.80811.82331.808152.501562.00
1762005.06.01 20:30sell890.051.80811.81281.7976
1772005.06.02 01:31s/l890.051.81281.81281.7976-23.501538.50
1782005.06.02 05:30sell900.051.81041.81511.7999
1792005.06.02 06:31s/l900.051.81511.81511.7999-23.501515.00
1802005.06.02 14:00sell910.051.81281.81751.8023
1812005.06.02 14:49s/l910.051.81751.81751.8023-23.501491.50
1822005.06.02 21:00sell920.051.81511.81981.8046
1832005.06.03 05:04s/l920.051.81981.81981.8046-23.501468.00
1842005.06.03 12:44s/l880.051.82271.82271.8075-23.501444.50
1852005.06.03 16:00sell930.051.81171.81641.8012
1862005.06.03 16:30sell940.051.81071.81541.8002
1872005.06.06 02:30s/l940.051.81541.81541.8002-23.501421.00
1882005.06.06 02:45s/l930.051.81641.81641.8012-23.501397.50
1892005.06.08 22:30sell950.051.82401.82871.8135
1902005.06.08 23:00sell960.051.82451.82921.8140
1912005.06.10 14:30t/p950.051.81351.82871.813552.501450.00
1922005.06.10 14:30t/p960.051.81401.82921.814052.501502.50
1932005.06.10 15:00sell970.051.81341.81811.8029
1942005.06.10 15:30sell980.051.81241.81711.8019
1952005.06.13 09:20t/p970.051.80291.81811.802952.501555.00
1962005.06.13 09:30sell990.051.80291.80761.7924
1972005.06.13 10:58t/p980.051.80191.81711.801952.501607.50
1982005.06.13 11:00sell1000.051.80181.80651.7913
1992005.06.13 17:31s/l1000.051.80651.80651.7913-23.501584.00
2002005.06.13 21:31s/l990.051.80761.80761.7924-23.501560.50
2012005.06.14 00:00sell1010.051.80311.80781.7926
2022005.06.14 00:30sell1020.051.80611.81081.7956
2032005.06.14 00:32s/l1010.051.80781.80781.7926-23.501537.00
2042005.06.14 02:30sell1030.051.80561.81031.7951
2052005.06.14 07:01s/l1030.051.81031.81031.7951-23.501513.50
2062005.06.14 07:31s/l1020.051.81081.81081.7956-23.501490.00
2072005.06.14 14:00sell1040.051.80721.81191.7967
2082005.06.14 14:30sell1050.051.80821.81291.7977
2092005.06.15 12:52s/l1040.051.81191.81191.7967-23.501466.50
2102005.06.15 13:20s/l1050.051.81291.81291.7977-23.501443.00
2112005.06.21 08:30sell1060.051.81721.82191.8067
2122005.06.21 09:00sell1070.051.81841.82311.8079
2132005.06.21 13:01s/l1060.051.82191.82191.8067-23.501419.50
2142005.06.21 13:02s/l1070.051.82311.82311.8079-23.501396.00
2152005.06.22 12:30sell1080.051.81941.82411.8089
2162005.06.22 13:00sell1090.051.81951.82421.8090
2172005.06.22 14:20s/l1080.051.82411.82411.8089-23.501372.50
2182005.06.22 14:30sell1100.051.82251.82721.8120
2192005.06.24 10:00s/l1090.051.82421.82421.8090-23.501349.00
2202005.06.26 23:00close1100.051.82341.82721.8120-4.501344.50
2212005.06.28 09:30sell1110.051.82051.82521.8100
2222005.06.28 10:00sell1120.051.82041.82511.8099
2232005.06.29 10:26t/p1110.051.81001.82521.810052.501397.00
2242005.06.29 10:26t/p1120.051.80991.82511.809952.501449.50
2252005.06.29 10:30sell1130.051.80971.81441.7992
2262005.06.29 11:00sell1140.051.80951.81421.7990
2272005.06.30 09:01t/p1130.051.79921.81441.799252.501502.00
2282005.06.30 09:01t/p1140.051.79901.81421.799052.501554.50
2292005.06.30 09:30sell1150.051.79491.79961.7844
2302005.06.30 10:00sell1160.051.79491.79961.7844
2312005.07.01 05:08t/p1150.051.78441.79961.784452.501607.00
2322005.07.01 05:08t/p1160.051.78441.79961.784452.501659.50
2332005.07.01 05:30sell1170.051.78401.78871.7735
2342005.07.01 06:00sell1180.051.78301.78771.7725
2352005.07.01 07:56t/p1170.051.77351.78871.773552.501712.00
2362005.07.01 08:00sell1190.051.77551.78021.7650
2372005.07.01 08:31s/l1190.051.78021.78021.7650-23.501688.50
2382005.07.01 09:00sell1200.051.77711.78181.7666
2392005.07.01 09:01s/l1200.051.78181.78181.7666-23.501665.00
2402005.07.01 09:30sell1210.051.78121.78591.7707
2412005.07.01 14:50t/p1180.051.77251.78771.772552.501717.50
2422005.07.01 15:00sell1220.051.77151.77621.7610
2432005.07.01 15:49t/p1210.051.77071.78591.770752.501770.00
2442005.07.01 16:00sell1230.051.77051.77521.7600
2452005.07.03 23:12t/p1220.051.76101.77621.761052.501822.50
2462005.07.03 23:21t/p1230.051.76001.77521.760052.501875.00
2472005.07.03 23:30sell1240.051.76201.76671.7515
2482005.07.04 00:00sell1250.051.76211.76681.7516
2492005.07.05 07:27t/p1250.051.75161.76681.751652.501927.50
2502005.07.05 07:28t/p1240.051.75151.76671.751552.501980.00
2512005.07.05 07:30sell1260.051.75311.75781.7426
2522005.07.05 08:00sell1270.051.75441.75911.7439
2532005.07.05 08:31s/l1260.051.75781.75781.7426-23.501956.50
2542005.07.05 08:31s/l1270.051.75911.75911.7439-23.501933.00
2552005.07.05 09:00sell1280.051.75971.76441.7492
2562005.07.05 09:30sell1290.051.75721.76191.7467
2572005.07.07 02:38t/p1280.051.74921.76441.749252.501985.50
2582005.07.07 03:00sell1300.051.74821.75291.7377
2592005.07.07 06:31s/l1300.051.75291.75291.7377-23.501962.00
2602005.07.07 07:00sell1310.051.75151.75621.7410
2612005.07.07 09:16t/p1290.051.74671.76191.746752.502014.50
2622005.07.07 09:30sell1320.051.74441.74911.7339
2632005.07.07 09:50t/p1310.051.74101.75621.741052.502067.00
2642005.07.07 10:00sell1330.051.74171.74641.7312
2652005.07.07 10:34s/l1330.051.74641.74641.7312-23.502043.50
2662005.07.07 11:00sell1340.051.74531.75001.7348
2672005.07.08 10:55t/p1340.051.73481.75001.734852.502096.00
2682005.07.08 11:00sell1350.051.73421.73891.7237
2692005.07.08 11:27t/p1320.051.73391.74911.733952.502148.50
2702005.07.08 11:30sell1360.051.73521.73991.7247
2712005.07.08 13:01s/l1350.051.73891.73891.7237-23.502125.00
2722005.07.08 13:01s/l1360.051.73991.73991.7247-23.502101.50
2732005.07.08 13:30sell1370.051.73901.74371.7285
2742005.07.08 13:38s/l1370.051.74371.74371.7285-23.502078.00
2752005.07.08 15:00sell1380.051.73601.74071.7255
2762005.07.08 15:30sell1390.051.73581.74051.7253
2772005.07.11 01:31s/l1380.051.74071.74071.7255-23.502054.50
2782005.07.11 01:31s/l1390.051.74051.74051.7253-23.502031.00
2792005.07.13 16:30sell1400.051.75551.76021.7450
2802005.07.13 17:00sell1410.051.75551.76021.7450
2812005.07.13 18:30s/l1400.051.76021.76021.7450-23.502007.50
2822005.07.13 18:30s/l1410.051.76021.76021.7450-23.501984.00
2832005.07.13 19:00sell1420.051.76091.76561.7504
2842005.07.13 19:30sell1430.051.76211.76681.7516
2852005.07.15 13:36t/p1430.051.75161.76681.751652.502036.50
2862005.07.15 14:00sell1440.051.75381.75851.7433
2872005.07.18 07:39t/p1420.051.75041.76561.750452.502089.00
2882005.07.18 08:00sell1450.051.74871.75341.7382
2892005.07.18 15:47s/l1450.051.75341.75341.7382-23.502065.50
2902005.07.18 19:00sell1460.051.74891.75361.7384
2912005.07.19 04:37t/p1440.051.74331.75851.743352.502118.00
2922005.07.19 05:00sell1470.051.74341.74811.7329
2932005.07.19 07:26t/p1460.051.73841.75361.738452.502170.50
2942005.07.19 07:30sell1480.051.73931.74401.7288
2952005.07.19 09:36s/l1480.051.74401.74401.7288-23.502147.00
2962005.07.19 10:00sell1490.051.74231.74701.7318
2972005.07.20 09:06t/p1470.051.73291.74811.732952.502199.50
2982005.07.20 09:30sell1500.051.73651.74121.7260
2992005.07.20 10:31s/l1500.051.74121.74121.7260-23.502176.00
3002005.07.20 12:30sell1510.051.73691.74161.7264
3012005.07.20 14:22t/p1490.051.73181.74701.731852.502228.50
3022005.07.20 14:30sell1520.051.73171.73641.7212
3032005.07.20 17:31s/l1520.051.73641.73641.7212-23.502205.00
3042005.07.20 18:00sell1530.051.73671.74141.7262
3052005.07.20 18:01s/l1510.051.74161.74161.7264-23.502181.50
3062005.07.20 18:01s/l1530.051.74141.74141.7262-23.502158.00
3072005.07.22 16:00sell1540.051.73931.74401.7288
3082005.07.22 16:30sell1550.051.73761.74231.7271
3092005.07.25 14:00s/l1550.051.74231.74231.7271-23.502134.50
3102005.07.25 14:31s/l1540.051.74401.74401.7288-23.502111.00
3112005.07.26 03:30sell1560.051.74151.74621.7310
3122005.07.26 04:00sell1570.051.74201.74671.7315
3132005.07.26 06:44s/l1560.051.74621.74621.7310-23.502087.50
3142005.07.26 07:00sell1580.051.74251.74721.7320
3152005.07.27 18:22s/l1570.051.74671.74671.7315-23.502064.00
3162005.07.27 18:23s/l1580.051.74721.74721.7320-23.502040.50
3172005.08.08 04:00sell1590.051.77441.77911.7639
3182005.08.08 04:30sell1600.051.77531.78001.7648
3192005.08.08 07:37s/l1590.051.77911.77911.7639-23.502017.00
3202005.08.08 08:30s/l1600.051.78001.78001.7648-23.501993.50
3212005.08.17 06:30sell1610.051.80211.80681.7916
3222005.08.17 07:00sell1620.051.80291.80761.7924
3232005.08.17 08:31s/l1610.051.80681.80681.7916-23.501970.00
3242005.08.17 08:31s/l1620.051.80761.80761.7924-23.501946.50
3252005.08.17 09:00sell1630.051.80551.81021.7950
3262005.08.17 09:30sell1640.051.80641.81111.7959
3272005.08.17 10:41s/l1630.051.81021.81021.7950-23.501923.00
3282005.08.17 11:11s/l1640.051.81111.81111.7959-23.501899.50
3292005.08.17 17:30sell1650.051.80641.81111.7959
3302005.08.17 18:00sell1660.051.80571.81041.7952
3312005.08.18 13:26t/p1650.051.79591.81111.795952.501952.00
3322005.08.18 13:30sell1670.051.79661.80131.7861
3332005.08.18 13:58t/p1660.051.79521.81041.795252.502004.50
3342005.08.18 14:00sell1680.051.79461.79931.7841
3352005.08.21 23:00close1680.051.79651.79931.7841-9.501995.00
3362005.08.22 00:43close1670.051.79681.80131.7861-1.001994.00
3372005.08.22 09:30sell1690.051.79571.80041.7852
3382005.08.22 10:00sell1700.051.79601.80071.7855
3392005.08.22 10:48s/l1690.051.80041.80041.7852-23.501970.50
3402005.08.22 10:49s/l1700.051.80071.80071.7855-23.501947.00
3412005.08.23 06:00sell1710.051.79791.80261.7874
3422005.08.23 06:30sell1720.051.79961.80431.7891
3432005.08.24 13:04s/l1710.051.80261.80261.7874-23.501923.50
3442005.08.25 02:13s/l1720.051.80431.80431.7891-23.501900.00
3452005.08.29 16:00sell1730.051.79951.80421.7890
3462005.08.29 16:30sell1740.051.79391.79861.7834
3472005.08.30 08:39t/p1730.051.78901.80421.789052.501952.50
3482005.08.30 09:00sell1750.051.78841.79311.7779
3492005.08.30 12:28t/p1740.051.78341.79861.783452.502005.00
3502005.08.30 12:30sell1760.051.78351.78821.7730
3512005.08.31 12:30s/l1760.051.78821.78821.7730-23.501981.50
3522005.08.31 14:00s/l1750.051.79311.79311.7779-23.501958.00
3532005.09.05 00:30sell1770.501.83841.85041.8332
3542005.09.05 01:00sell1780.501.83941.85141.8342
3552005.09.08 00:33t/p1780.501.83421.85141.8342260.002218.00
3562005.09.08 01:00sell1790.051.83371.83841.8232
3572005.09.08 01:21t/p1770.501.83321.85041.8332260.002478.00
3582005.09.08 01:30sell1800.051.83421.83891.8237
3592005.09.08 06:01s/l1790.051.83841.83841.8232-23.502454.50
3602005.09.08 06:30s/l1800.051.83891.83891.8237-23.502431.00
3612005.09.08 11:00sell1810.051.83621.84091.8257
3622005.09.08 11:30sell1820.051.83681.84151.8263
3632005.09.08 12:30s/l1810.051.84091.84091.8257-23.502407.50
3642005.09.08 12:31s/l1820.051.84151.84151.8263-23.502384.00
3652005.09.08 19:00sell1830.051.83571.84041.8252
3662005.09.08 19:30sell1840.051.83551.84021.8250
3672005.09.09 12:31s/l1830.051.84041.84041.8252-23.502360.50
3682005.09.09 12:31s/l1840.051.84021.84021.8250-23.502337.00
3692005.09.12 05:30sell1850.051.83511.83981.8246
3702005.09.12 06:00sell1860.051.83521.83991.8247
3712005.09.12 12:59t/p1850.051.82461.83981.824652.502389.50
3722005.09.12 12:59t/p1860.051.82471.83991.824752.502442.00
3732005.09.12 13:00sell1870.051.82331.82801.8128
3742005.09.12 13:30sell1880.051.82401.82871.8135
3752005.09.14 12:29s/l1870.051.82801.82801.8128-23.502418.50
3762005.09.14 12:29s/l1880.051.82871.82871.8135-23.502395.00
3772005.09.14 16:00sell1890.051.82421.82891.8137
3782005.09.14 16:30sell1900.051.82531.83001.8148
3792005.09.15 08:59t/p1890.051.81371.82891.813752.502447.50
3802005.09.15 08:59t/p1900.051.81481.83001.814852.502500.00
3812005.09.15 09:00sell1910.051.81071.81541.8002
3822005.09.15 09:30sell1920.051.80851.81321.7980
3832005.09.19 06:29t/p1910.051.80021.81541.800252.502552.50
3842005.09.19 06:30sell1930.051.79931.80401.7888
3852005.09.19 06:59t/p1920.051.79801.81321.798052.502605.00
3862005.09.19 07:00sell1940.051.79761.80231.7871
3872005.09.19 08:59s/l1940.051.80231.80231.7871-23.502581.50
3882005.09.19 09:00sell1950.051.80311.80781.7926
3892005.09.19 11:29s/l1930.051.80401.80401.7888-23.502558.00
3902005.09.19 17:30sell1960.051.80121.80591.7907
3912005.09.20 06:29s/l1960.051.80591.80591.7907-23.502534.50
3922005.09.20 10:00sell1970.051.80251.80721.7920
3932005.09.21 05:29s/l1970.051.80721.80721.7920-23.502511.00
3942005.09.21 06:59s/l1950.051.80781.80781.7926-23.502487.50
3952005.09.22 11:00sell1980.051.80181.80651.7913
3962005.09.22 11:30sell1990.051.80281.80751.7923
3972005.09.22 14:29t/p1980.051.79131.80651.791352.502540.00
3982005.09.22 14:29t/p1990.051.79231.80751.792352.502592.50
3992005.09.22 14:30sell2000.051.79031.79501.7798
4002005.09.22 15:00sell2010.051.79041.79511.7799
4012005.09.23 13:59t/p2000.051.77981.79501.779852.502645.00
4022005.09.23 13:59t/p2010.051.77991.79511.779952.502697.50
4032005.09.23 14:00sell2020.051.77861.78331.7681
4042005.09.23 14:30sell2030.051.78151.78621.7710
4052005.09.26 19:59close2020.051.77911.78331.7681-2.502695.00
4062005.09.27 01:30sell2040.051.77251.77721.7620
4072005.09.27 02:59t/p2030.051.77101.78621.771052.502747.50
4082005.09.27 03:00sell2050.051.76861.77331.7581
4092005.09.28 14:59t/p2040.051.76201.77721.762052.502800.00
4102005.09.28 15:00sell2060.051.76151.76621.7510
4112005.09.28 16:59s/l2060.051.76621.76621.7510-23.502776.50
4122005.09.28 17:00sell2070.051.76651.77121.7560
4132005.09.30 07:29t/p2050.051.75811.77331.758152.502829.00
4142005.09.30 07:30sell2080.051.75741.76211.7469
4152005.09.30 09:59s/l2080.051.76211.76211.7469-23.502805.50
4162005.09.30 10:00sell2090.051.76311.76781.7526
4172005.09.30 11:59s/l2090.051.76781.76781.7526-23.502782.00
4182005.09.30 18:00sell2100.051.76351.76821.7530
4192005.10.03 01:59t/p2070.051.75601.77121.756052.502834.50
4202005.10.03 02:00sell2110.051.75421.75891.7437
4212005.10.03 05:29s/l2110.051.75891.75891.7437-23.502811.00
4222005.10.03 05:30sell2120.051.75871.76341.7482
4232005.10.03 11:08t/p2100.051.75301.76821.753052.502863.50
4242005.10.03 11:30sell2130.051.75381.75851.7433
4252005.10.04 11:59s/l2130.051.75851.75851.7433-23.502840.00
4262005.10.04 21:30sell2140.051.75911.76381.7486
4272005.10.05 04:29s/l2120.051.76341.76341.7482-23.502816.50
4282005.10.05 06:30s/l2140.051.76381.76381.7486-23.502793.00
4292005.10.07 14:00sell2150.051.75981.76451.7493
4302005.10.07 14:30sell2160.051.76021.76491.7497
4312005.10.11 06:29t/p2150.051.74931.76451.749352.502845.50
4322005.10.11 06:29t/p2160.051.74971.76491.749752.502898.00
4332005.10.11 06:30sell2170.051.74871.75341.7382
4342005.10.11 07:00sell2180.051.74821.75291.7377
4352005.10.11 08:59s/l2170.051.75341.75341.7382-23.502874.50
4362005.10.11 08:59s/l2180.051.75291.75291.7377-23.502851.00
4372005.10.11 09:00sell2190.051.75301.75771.7425
4382005.10.11 09:30sell2200.051.75251.75721.7420
4392005.10.12 00:29t/p2190.051.74251.75771.742552.502903.50
4402005.10.12 00:30sell2210.051.74241.74711.7319
4412005.10.12 06:29t/p2200.051.74201.75721.742052.502956.00
4422005.10.12 06:30sell2220.051.74131.74601.7308
4432005.10.12 09:29s/l2210.051.74711.74711.7319-23.502932.50
4442005.10.12 09:29s/l2220.051.74601.74601.7308-23.502909.00
4452005.10.13 01:00sell2230.051.74941.75411.7389
4462005.10.13 01:30sell2240.051.74701.75171.7365
4472005.10.13 16:59s/l2240.051.75171.75171.7365-23.502885.50
4482005.10.13 17:59s/l2230.051.75411.75411.7389-23.502862.00
4492005.10.17 18:00sell2250.051.75461.75931.7441
4502005.10.17 18:30sell2260.051.75511.75981.7446
4512005.10.18 10:29t/p2250.051.74411.75931.744152.502914.50
4522005.10.18 10:29t/p2260.051.74461.75981.744652.502967.00
4532005.10.18 10:30sell2270.051.74401.74871.7335
4542005.10.18 11:00sell2280.051.74611.75081.7356
4552005.10.18 15:59s/l2270.051.74871.74871.7335-23.502943.50
4562005.10.18 17:59s/l2280.051.75081.75081.7356-23.502920.00
4572005.10.18 23:30sell2290.051.74741.75211.7369
4582005.10.19 00:00sell2300.051.74701.75171.7365
4592005.10.19 09:29s/l2290.051.75211.75211.7369-23.502896.50
4602005.10.19 09:29s/l2300.051.75171.75171.7365-23.502873.00
4612005.10.25 06:30sell2310.051.76401.76871.7535
4622005.10.25 07:00sell2320.051.76571.77041.7552
4632005.10.25 07:59s/l2310.051.76871.76871.7535-23.502849.50
4642005.10.25 08:29s/l2320.051.77041.77041.7552-23.502826.00
4652005.10.28 17:00sell2330.051.77481.77951.7643
4662005.10.28 17:30sell2340.051.77381.77851.7633
4672005.10.31 08:29s/l2340.051.77851.77851.7633-23.502802.50
4682005.10.31 08:59s/l2330.051.77951.77951.7643-23.502779.00
4692005.10.31 13:30sell2350.051.77611.78081.7656
4702005.10.31 14:00sell2360.051.77391.77861.7634
4712005.11.01 14:59t/p2350.051.76561.78081.765652.502831.50
4722005.11.01 15:00sell2370.051.76491.76961.7544
4732005.11.01 15:29t/p2360.051.76341.77861.763452.502884.00
4742005.11.01 15:30sell2380.051.76211.76681.7516
4752005.11.01 22:29s/l2380.051.76681.76681.7516-23.502860.50
4762005.11.02 00:30sell2390.051.76321.76791.7527
4772005.11.02 13:29s/l2390.051.76791.76791.7527-23.502837.00
4782005.11.02 13:59s/l2370.051.76961.76961.7544-23.502813.50
4792005.11.03 21:30sell2400.051.77061.77531.7601
4802005.11.03 22:00sell2410.051.77101.77571.7605
4812005.11.04 15:29t/p2400.051.76011.77531.760152.502866.00
4822005.11.04 15:29t/p2410.051.76051.77571.760552.502918.50
4832005.11.04 15:30sell2420.051.75401.75871.7435
4842005.11.04 16:00sell2430.051.74981.75451.7393
4852005.11.07 13:59t/p2420.051.74351.75871.743552.502971.00
4862005.11.07 14:00sell2440.051.74031.74501.7298
4872005.11.07 19:59s/l2440.051.74501.74501.7298-23.502947.50
4882005.11.07 20:00sell2450.051.74511.74981.7346
4892005.11.08 01:29t/p2430.051.73931.75451.739352.503000.00
4902005.11.08 01:30sell2460.051.73761.74231.7271
4912005.11.08 09:29t/p2450.051.73461.74981.734652.503052.50
4922005.11.08 09:30sell2470.051.73461.73931.7241
4932005.11.08 14:59s/l2470.051.73931.73931.7241-23.503029.00
4942005.11.08 17:36s/l2460.051.74231.74231.7271-23.503005.50
4952005.11.09 03:00sell2480.051.74151.74621.7310
4962005.11.09 04:00sell2490.051.74201.74671.7315
4972005.11.10 08:59s/l2480.051.74621.74621.7310-23.502982.00
4982005.11.10 08:59s/l2490.051.74671.74671.7315-23.502958.50
4992005.11.10 20:30sell2500.051.74121.74591.7307
5002005.11.10 21:00sell2510.051.74091.74561.7304
5012005.11.14 00:00close2500.051.74251.74591.7307-6.502952.00
5022005.11.14 00:00close2510.051.74241.74561.7304-7.502944.50
5032005.11.14 14:00sell2520.051.73801.74271.7275
5042005.11.14 14:30sell2530.051.73761.74231.7271
5052005.11.16 10:59t/p2520.051.72751.74271.727552.502997.00
5062005.11.16 10:59t/p2530.051.72711.74231.727152.503049.50
5072005.11.16 11:00sell2540.051.72501.72971.7145
5082005.11.16 11:30sell2550.051.72411.72881.7136
5092005.11.18 08:29t/p2540.051.71451.72971.714552.503102.00
5102005.11.18 08:29t/p2550.051.71361.72881.713652.503154.50
5112005.11.18 08:30sell2560.051.71171.71641.7012
5122005.11.18 09:00sell2570.051.71161.71631.7011
5132005.11.18 14:29s/l2560.051.71641.71641.7012-23.503131.00
5142005.11.18 14:29s/l2570.051.71631.71631.7011-23.503107.50
5152005.11.21 02:00sell2580.051.71491.71961.7044
5162005.11.21 08:29s/l2580.051.71961.71961.7044-23.503084.00
5172005.11.21 16:30sell2590.051.71681.72151.7063
5182005.11.21 17:00sell2600.051.71651.72121.7060
5192005.11.22 19:29s/l2590.051.72151.72151.7063-23.503060.50
5202005.11.22 19:29s/l2600.051.72121.72121.7060-23.503037.00
5212005.11.25 09:00sell2610.051.71931.72401.7088
5222005.11.25 09:30sell2620.051.71911.72381.7086
5232005.11.28 07:59t/p2610.051.70881.72401.708852.503089.50
5242005.11.28 07:59t/p2620.051.70861.72381.708652.503142.00
5252005.11.28 08:00sell2630.051.70781.71251.6973
5262005.11.28 08:30sell2640.051.70661.71131.6961
5272005.11.28 10:59s/l2640.051.71131.71131.6961-23.503118.50
5282005.11.28 11:00sell2650.051.71091.71561.7004
5292005.11.28 15:24s/l2630.051.71251.71251.6973-23.503095.00
5302005.11.28 15:59s/l2650.051.71561.71561.7004-23.503071.50
5312005.11.29 22:30sell2660.051.71781.72251.7073
5322005.11.29 23:00sell2670.051.71681.72151.7063
5332005.11.30 05:59s/l2670.051.72151.72151.7063-23.503048.00
5342005.11.30 09:05s/l2660.051.72251.72251.7073-23.503024.50
5352005.12.07 10:30sell2680.051.73151.73621.7210
5362005.12.07 11:00sell2690.051.73231.73701.7218
5372005.12.08 01:59s/l2680.051.73621.73621.7210-23.503001.00
5382005.12.08 06:30sell2700.051.73411.73881.7236
5392005.12.08 08:29s/l2690.051.73701.73701.7218-23.502977.50
5402005.12.08 08:29s/l2700.051.73881.73881.7236-23.502954.00
5412005.12.15 17:30sell2710.051.76501.76971.7545
5422005.12.15 18:00sell2720.051.76351.76821.7530
5432005.12.16 08:29s/l2720.051.76821.76821.7530-23.502930.50
5442005.12.16 08:59s/l2710.051.76971.76971.7545-23.502907.00
5452005.12.19 11:00sell2730.051.76531.77001.7548
5462005.12.19 11:30sell2740.051.76611.77081.7556
5472005.12.20 16:59t/p2730.051.75481.77001.754852.502959.50
5482005.12.20 16:59t/p2740.051.75561.77081.755652.503012.00
5492005.12.20 17:00sell2750.051.75421.75891.7437
5502005.12.20 17:30sell2760.051.75531.76001.7448
5512005.12.21 01:30s/l2750.051.75891.75891.7437-23.502988.50
5522005.12.21 04:00sell2770.051.75551.76021.7450
5532005.12.21 14:59t/p2760.051.74481.76001.744852.503041.00
5542005.12.21 14:59t/p2770.051.74501.76021.745052.503093.50
5552005.12.21 15:00sell2780.051.74201.74671.7315
5562005.12.21 15:30sell2790.051.74261.74731.7321
5572005.12.23 14:59t/p2780.051.73151.74671.731552.503146.00
5582005.12.23 14:59t/p2790.051.73211.74731.732152.503198.50
5592005.12.23 15:00sell2800.051.73151.73621.7210
5602005.12.23 15:30sell2810.051.73211.73681.7216
5612005.12.26 22:30close2800.051.73461.73621.7210-15.503183.00
5622005.12.26 22:32close2810.051.73431.73681.7216-11.003172.00
5632005.12.26 23:30sell2820.051.73221.73691.7217
5642005.12.27 00:00sell2830.051.73101.73571.7205
5652005.12.27 09:46s/l2830.051.73571.73571.7205-23.503148.50
5662005.12.27 11:29s/l2820.051.73691.73691.7217-23.503125.00
5672005.12.27 15:00sell2840.051.73211.73681.7216
5682005.12.27 15:30sell2850.051.73251.73721.7220
5692005.12.28 07:59s/l2840.051.73681.73681.7216-23.503101.50
5702005.12.28 07:59s/l2850.051.73721.73721.7220-23.503078.00
5712005.12.28 14:00sell2860.051.73161.73631.7211
5722005.12.28 14:30sell2870.051.73291.73761.7224
5732005.12.28 17:29t/p2860.051.72111.73631.721152.503130.50
5742005.12.28 17:29t/p2870.051.72241.73761.722452.503183.00
5752005.12.28 17:30sell2880.051.71581.72051.7053
5762005.12.28 18:00sell2890.051.71681.72151.7063
5772005.12.29 00:59s/l2880.051.72051.72051.7053-23.503159.50
5782005.12.29 01:00sell2900.051.72071.72541.7102
5792005.12.29 01:29s/l2890.051.72151.72151.7063-23.503136.00
5802005.12.29 01:30sell2910.051.72121.72591.7107
5812005.12.29 15:59s/l2900.051.72541.72541.7102-23.503112.50
5822005.12.29 16:29s/l2910.051.72591.72591.7107-23.503089.00
5832005.12.30 02:00sell2920.051.72311.72781.7126
5842005.12.30 02:30sell2930.051.72411.72881.7136
5852005.12.30 04:30s/l2920.051.72781.72781.7126-23.503065.50
5862005.12.30 07:00s/l2930.051.72881.72881.7136-23.503042.00
5872005.12.30 10:00sell2940.051.72511.72981.7146
5882005.12.30 10:30sell2950.051.72521.72991.7147
5892006.01.03 02:29close2940.051.72681.72981.7146-8.503033.50
5902006.01.03 02:30close2950.051.72681.72991.7147-8.003025.50
5912006.01.11 08:00sell2960.051.76121.76591.7507
5922006.01.11 08:30sell2970.051.76071.76541.7502
5932006.01.11 17:29s/l2970.051.76541.76541.7502-23.503002.00
5942006.01.11 18:07s/l2960.051.76591.76591.7507-23.502978.50
5952006.01.12 19:00sell2980.051.75971.76441.7492
5962006.01.12 19:30sell2990.051.75971.76441.7492
5972006.01.13 07:29s/l2980.051.76441.76441.7492-23.502955.00
5982006.01.13 07:29s/l2990.051.76441.76441.7492-23.502931.50
5992006.01.17 00:00sell3000.051.76641.77111.7559
6002006.01.17 00:30sell3010.051.76571.77041.7552
6012006.01.19 08:59t/p3000.051.75591.77111.755952.502984.00
6022006.01.19 09:00sell3020.051.75571.76041.7452
6032006.01.19 11:29t/p3010.051.75521.77041.755252.503036.50
6042006.01.19 11:30sell3030.051.75511.75981.7446
6052006.01.19 15:59s/l3020.051.76041.76041.7452-23.503013.00
6062006.01.19 15:59s/l3030.051.75981.75981.7446-23.502989.50
6072006.01.19 22:30sell3040.051.75801.76271.7475
6082006.01.19 23:00sell3050.051.75701.76171.7465
6092006.01.20 12:29s/l3050.051.76171.76171.7465-23.502966.00
6102006.01.20 13:59s/l3040.051.76271.76271.7475-23.502942.50
6112006.01.26 21:00sell3060.051.78011.78481.7696
6122006.01.26 21:30sell3070.051.78071.78541.7702
6132006.01.27 13:59s/l3060.051.78481.78481.7696-23.502919.00
6142006.01.27 13:59s/l3070.051.78541.78541.7702-23.502895.50
6152006.01.27 16:00sell3080.051.77271.77741.7622
6162006.01.27 16:30sell3090.051.77481.77951.7643
6172006.01.30 09:29t/p3090.051.76431.77951.764352.502948.00
6182006.01.30 09:30sell3100.051.76411.76881.7536
6192006.01.30 14:29s/l3100.051.76881.76881.7536-23.502924.50
6202006.01.30 19:00sell3110.051.76541.77011.7549
6212006.01.31 04:30s/l3110.051.77011.77011.7549-23.502901.00
6222006.01.31 09:03close3080.051.77291.77741.7622-1.002900.00
6232006.02.01 22:30sell3120.051.77421.77891.7637
6242006.02.01 23:00sell3130.051.77461.77931.7641
6252006.02.02 15:29s/l3120.051.77891.77891.7637-23.502876.50
6262006.02.02 15:29s/l3130.051.77931.77931.7641-23.502853.00
6272006.02.03 14:00sell3140.051.76801.77271.7575
6282006.02.03 14:30sell3150.051.76161.76631.7511
6292006.02.06 07:59t/p3140.051.75751.77271.757552.502905.50
6302006.02.06 08:00sell3160.051.75651.76121.7460
6312006.02.06 13:59t/p3150.051.75111.76631.751152.502958.00
6322006.02.06 14:00sell3170.051.75081.75551.7403
6332006.02.06 17:29t/p3160.051.74601.76121.746052.503010.50
6342006.02.06 17:30sell3180.051.74541.75011.7349
6352006.02.07 07:43s/l3180.051.75011.75011.7349-23.502987.00
6362006.02.07 09:00sell3190.051.74751.75221.7370
6372006.02.08 16:21t/p3170.051.74031.75551.740352.503039.50
6382006.02.08 16:30sell3200.051.74031.74501.7298
6392006.02.09 06:39s/l3200.051.74501.74501.7298-23.503016.00
6402006.02.09 09:30sell3210.051.74221.74691.7317
6412006.02.10 05:30s/l3210.051.74691.74691.7317-23.502992.50
6422006.02.10 09:30sell3220.051.74431.74901.7338
6432006.02.10 12:19close3190.051.74761.75221.7370-0.502992.00
6442006.02.10 12:59s/l3220.051.74901.74901.7338-23.502968.50
6452006.02.12 23:00sell3230.051.74351.74821.7330
6462006.02.12 23:30sell3240.051.74371.74841.7332
6472006.02.14 13:59t/p3230.051.73301.74821.733052.503021.00
6482006.02.14 13:59t/p3240.051.73321.74841.733252.503073.50
6492006.02.14 14:00sell3250.051.73191.73661.7214
6502006.02.14 14:30sell3260.051.73061.73531.7201
6512006.02.14 19:59s/l3260.051.73531.73531.7201-23.503050.00
6522006.02.14 20:00sell3270.051.73551.74021.7250
6532006.02.14 20:30s/l3250.051.73661.73661.7214-23.503026.50
6542006.02.15 06:30sell3280.051.73501.73971.7245
6552006.02.15 11:29s/l3270.051.74021.74021.7250-23.503003.00
6562006.02.15 11:29s/l3280.051.73971.73971.7245-23.502979.50
6572006.02.16 06:30sell3290.051.73951.74421.7290
6582006.02.16 07:00sell3300.051.73891.74361.7284
6592006.02.19 22:00close3290.051.74151.74421.7290-10.002969.50
6602006.02.19 22:00close3300.051.74131.74361.7284-12.002957.50
6612006.02.22 12:30sell3310.051.74071.74541.7302
6622006.02.22 13:00sell3320.051.74071.74541.7302
6632006.02.23 06:29s/l3310.051.74541.74541.7302-23.502934.00
6642006.02.23 06:29s/l3320.051.74541.74541.7302-23.502910.50
6652006.02.24 18:00sell3330.051.74331.74801.7328
6662006.02.24 18:30sell3340.051.74371.74841.7332
6672006.02.28 10:29close3330.051.74581.74801.7328-12.502898.00
6682006.02.28 10:30close3340.051.74581.74841.7332-10.502887.50
6692006.03.02 12:00sell3350.051.74661.75131.7361
6702006.03.02 12:30sell3360.051.74751.75221.7370
6712006.03.02 17:30s/l3350.051.75131.75131.7361-23.502864.00
6722006.03.02 18:29s/l3360.051.75221.75221.7370-23.502840.50
6732006.03.06 18:00sell3370.051.74741.75211.7369
6742006.03.06 18:30sell3380.051.74941.75411.7389
6752006.03.07 10:29t/p3380.051.73891.75411.738952.502893.00
6762006.03.07 10:30sell3390.051.73781.74251.7273
6772006.03.07 11:33t/p3370.051.73691.75211.736952.502945.50
6782006.03.07 12:00sell3400.051.73611.74081.7256
6792006.03.08 07:59s/l3400.051.74081.74081.7256-23.502922.00
6802006.03.08 13:30sell3410.051.73701.74171.7265
6812006.03.10 14:29t/p3390.051.72731.74251.727352.502974.50
6822006.03.10 14:29t/p3410.051.72651.74171.726552.503027.00
6832006.03.10 14:30sell3420.051.72541.73011.7149
6842006.03.10 15:00sell3430.051.72561.73031.7151
6852006.03.13 15:29s/l3420.051.73011.73011.7149-23.503003.50
6862006.03.13 16:29s/l3430.051.73031.73031.7151-23.502980.00
6872006.03.21 08:30sell3440.051.74821.75291.7377
6882006.03.21 09:00sell3450.051.74891.75361.7384
6892006.03.23 15:29t/p3440.051.73771.75291.737752.503032.50
6902006.03.23 15:29t/p3450.051.73841.75361.738452.503085.00
6912006.03.23 15:30sell3460.051.73421.73891.7237
6922006.03.23 16:00sell3470.051.73471.73941.7242
6932006.03.24 15:29s/l3460.051.73891.73891.7237-23.503061.50
6942006.03.24 15:29s/l3470.051.73941.73941.7242-23.503038.00
6952006.03.29 00:00sell3480.051.74271.74741.7322
6962006.03.29 00:30sell3490.051.74301.74771.7325
6972006.03.29 14:00t/p3490.051.73251.74771.732552.503090.50
6982006.03.29 14:00sell3500.051.73231.73701.7218
6992006.03.30 01:29s/l3500.051.73701.73701.7218-23.503067.00
7002006.03.30 19:29s/l3480.051.74741.74741.7322-23.503043.50
7012006.03.31 10:00sell3510.051.73661.74131.7261
7022006.03.31 10:30sell3520.051.73721.74191.7267
7032006.04.03 08:29t/p3520.051.72671.74191.726752.503096.00
7042006.04.03 08:30t/p3510.051.72611.74131.726152.503148.50
7052006.04.03 08:30sell3530.051.72591.73061.7154
7062006.04.03 09:00sell3540.051.72751.73221.7170
7072006.04.03 14:29s/l3530.051.73061.73061.7154-23.503125.00
7082006.04.03 14:30sell3550.051.73151.73621.7210
7092006.04.03 14:59s/l3540.051.73221.73221.7170-23.503101.50
7102006.04.03 14:59s/l3550.051.73621.73621.7210-23.503078.00
7112006.04.07 11:30sell3560.051.74941.75411.7389
7122006.04.07 12:00sell3570.051.74931.75401.7388
7132006.04.10 17:29t/p3560.051.73891.75411.738952.503130.50
7142006.04.10 17:29t/p3570.051.73881.75401.738852.503183.00
7152006.04.10 17:30sell3580.051.73851.74321.7280
7162006.04.10 18:00sell3590.051.73871.74341.7282
7172006.04.10 21:29s/l3580.051.74321.74321.7280-23.503159.50
7182006.04.10 21:29s/l3590.051.74341.74341.7282-23.503136.00
7192006.04.11 01:30sell3600.051.74191.74661.7314
7202006.04.11 02:00sell3610.051.74251.74721.7320
7212006.04.11 13:59s/l3600.051.74661.74661.7314-23.503112.50
7222006.04.11 13:59s/l3610.051.74721.74721.7320-23.503089.00
7232006.04.26 14:30sell3620.051.78391.78861.7734
7242006.04.26 15:59s/l3620.051.78861.78861.7734-23.503065.50
7252006.04.26 21:00sell3630.051.78461.78931.7741
7262006.04.26 21:30sell3640.051.78441.78911.7739
7272006.04.27 14:29s/l3630.051.78931.78931.7741-23.503042.00
7282006.04.27 14:29s/l3640.051.78911.78911.7739-23.503018.50
7292006.05.01 18:30sell3650.501.82871.84071.8235
7302006.05.01 19:00sell3660.501.82741.83941.8222
7312006.05.01 23:59t/p3650.501.82351.84071.8235260.003278.50
7322006.05.02 06:59t/p3660.501.82221.83941.8222260.003538.50
7332006.05.11 03:00sell3670.051.85581.86051.8453
7342006.05.11 03:30sell3680.051.85521.85991.8447
7352006.05.11 09:29s/l3670.051.86051.86051.8453-23.503515.00
7362006.05.11 09:29s/l3680.051.85991.85991.8447-23.503491.50
7372006.05.12 15:30sell3690.501.89031.90231.8851
7382006.05.12 16:00sell3700.501.89101.90301.8858
7392006.05.12 17:00sell3710.501.89081.90281.8856
7402006.05.15 08:29t/p3690.501.88511.90231.8851260.003751.50
7412006.05.15 08:29t/p3700.501.88581.90301.8858260.004011.50
7422006.05.15 08:29t/p3710.501.88561.90281.8856260.004271.50
7432006.05.15 21:30sell3720.051.87951.88421.8690
7442006.05.15 22:00sell3730.051.87911.88381.8686
7452006.05.16 03:59s/l3720.051.88421.88421.8690-23.504248.00
7462006.05.16 03:59s/l3730.051.88381.88381.8686-23.504224.50
7472006.05.16 10:00sell3740.051.88051.88521.8700
7482006.05.16 10:30sell3750.051.88001.88471.8695
7492006.05.16 12:59s/l3740.051.88521.88521.8700-23.504201.00
7502006.05.16 12:59s/l3750.051.88471.88471.8695-23.504177.50
7512006.05.17 20:30sell3760.051.88301.88771.8725
7522006.05.17 21:00sell3770.051.88301.88771.8725
7532006.05.18 08:59s/l3760.051.88771.88771.8725-23.504154.00
7542006.05.18 08:59s/l3770.051.88771.88771.8725-23.504130.50
7552006.05.19 09:00sell3780.051.87661.88131.8661
7562006.05.19 09:30sell3790.051.87531.88001.8648
7572006.05.22 06:59t/p3780.051.86611.88131.866152.504183.00
7582006.05.22 06:59t/p3790.051.86481.88001.864852.504235.50
7592006.05.22 07:00sell3800.051.86451.86921.8540
7602006.05.22 07:29s/l3800.051.86921.86921.8540-23.504212.00
7612006.05.22 07:30sell3810.051.86791.87261.8574
7622006.05.22 08:00sell3820.051.87181.87651.8613
7632006.05.22 08:29s/l3810.051.87261.87261.8574-23.504188.50
7642006.05.22 08:30sell3830.051.87421.87891.8637
7652006.05.22 10:29s/l3820.051.87651.87651.8613-23.504165.00
7662006.05.22 14:29s/l3830.051.87891.87891.8637-23.504141.50
7672006.05.23 22:00sell3840.051.87611.88081.8656
7682006.05.23 22:30sell3850.051.87681.88151.8663
7692006.05.24 07:59s/l3840.051.88081.88081.8656-23.504118.00
7702006.05.24 07:59s/l3850.051.88151.88151.8663-23.504094.50
7712006.05.24 13:30sell3860.051.87711.88181.8666
7722006.05.24 14:00sell3870.051.87721.88191.8667
7732006.05.24 15:29t/p3860.051.86661.88181.866652.504147.00
7742006.05.24 15:29t/p3870.051.86671.88191.866752.504199.50
7752006.05.24 15:30sell3880.051.86631.87101.8558
7762006.05.24 16:00sell3890.051.86721.87191.8567
7772006.05.24 18:29s/l3880.051.87101.87101.8558-23.504176.00
7782006.05.24 18:29s/l3890.051.87191.87191.8567-23.504152.50
7792006.05.24 18:30sell3900.051.87271.87741.8622
7802006.05.24 19:00sell3910.051.87341.87811.8629
7812006.05.25 21:59s/l3900.051.87741.87741.8622-23.504129.00
7822006.05.26 02:00sell3920.051.87141.87611.8609
7832006.05.26 13:29t/p3910.051.86291.87811.862952.504181.50
7842006.05.26 13:30sell3930.051.86161.86631.8511
7852006.05.26 13:59t/p3920.051.86091.87611.860952.504234.00
7862006.05.26 14:00sell3940.051.85751.86221.8470
7872006.05.29 09:29s/l3940.051.86221.86221.8470-23.504210.50
7882006.05.29 13:30sell3950.051.85991.86461.8494
7892006.05.30 02:59s/l3950.051.86461.86461.8494-23.504187.00
7902006.05.30 02:59close3930.051.86601.86631.8511-22.004165.00
7912006.05.31 20:00sell3960.051.87011.87481.8596
7922006.05.31 20:30sell3970.051.87031.87501.8598
7932006.06.01 12:29t/p3970.051.85981.87501.859852.504217.50
7942006.06.01 12:30sell3980.051.85961.86431.8491
7952006.06.01 12:59t/p3960.051.85961.87481.859652.504270.00
7962006.06.01 13:00sell3990.051.85821.86291.8477
7972006.06.01 14:59s/l3980.051.86431.86431.8491-23.504246.50
7982006.06.01 14:59s/l3990.051.86291.86291.8477-23.504223.00
7992006.06.01 15:00sell4000.051.86801.87271.8575
8002006.06.01 20:30sell4010.051.86451.86921.8540
8012006.06.02 12:29s/l4000.051.87271.87271.8575-23.504199.50
8022006.06.02 12:29s/l4010.051.86921.86921.8540-23.504176.00
8032006.06.05 23:00sell4020.051.87111.87581.8606
8042006.06.05 23:30sell4030.051.87231.87701.8618
8052006.06.06 06:59s/l4020.051.87581.87581.8606-23.504152.50
8062006.06.06 09:30sell4040.051.87201.87671.8615
8072006.06.06 14:59t/p4030.051.86181.87701.861852.504205.00
8082006.06.06 14:59t/p4040.051.86151.87671.861552.504257.50
8092006.06.06 15:00sell4050.051.85961.86431.8491
8102006.06.06 15:30sell4060.051.86031.86501.8498
8112006.06.07 10:29s/l4050.051.86431.86431.8491-23.504234.00
8122006.06.07 12:00sell4070.051.85851.86321.8480
8132006.06.08 07:29t/p4060.051.84981.86501.849852.504286.50
8142006.06.08 07:30sell4080.051.84911.85381.8386
8152006.06.08 09:31t/p4070.051.84801.86321.848052.504339.00
8162006.06.08 10:00sell4090.051.84961.85431.8391
8172006.06.08 14:33t/p4090.051.83911.85431.839152.504391.50
8182006.06.08 15:00sell4100.051.83901.84371.8285
8192006.06.08 16:19s/l4100.051.84371.84371.8285-23.504368.00
8202006.06.08 16:30sell4110.051.84451.84921.8340
8212006.06.09 12:59t/p4080.051.83861.85381.838652.504420.50
8222006.06.09 13:00sell4120.051.83811.84281.8276
8232006.06.09 13:01s/l4120.051.84281.84281.8276-23.504397.00
8242006.06.09 13:30sell4130.051.84601.85071.8355
8252006.06.12 08:29close4110.051.84551.84921.8340-5.004392.00
8262006.06.12 11:30sell4140.051.83971.84441.8292
8272006.06.12 12:59s/l4140.051.84441.84441.8292-23.504368.50
8282006.06.12 21:00sell4150.051.84241.84711.8319
8292006.06.13 17:29t/p4130.051.83551.85071.835552.504421.00
8302006.06.13 17:30sell4160.051.83321.83791.8227
8312006.06.14 06:29s/l4160.051.83791.83791.8227-23.504397.50
8322006.06.14 13:00sell4170.051.83651.84121.8260
8332006.06.14 13:02s/l4170.051.84121.84121.8260-23.504374.00
8342006.06.14 13:29s/l4150.051.84711.84711.8319-23.504350.50
8352006.06.19 04:00sell4180.051.84371.84841.8332
8362006.06.19 04:30sell4190.051.84361.84831.8331
8372006.06.22 07:04close4180.051.84601.84841.8332-11.504339.00
8382006.06.22 09:00sell4200.051.83941.84411.8289
8392006.06.22 10:59t/p4190.051.83311.84831.833152.504391.50
8402006.06.22 11:00sell4210.051.83221.83691.8217
8412006.06.22 13:29t/p4200.051.82891.84411.828952.504444.00
8422006.06.22 13:30sell4220.051.82751.83221.8170
8432006.06.23 11:29t/p4210.051.82171.83691.821752.504496.50
8442006.06.23 11:30sell4230.051.82141.82611.8109
8452006.06.23 12:29t/p4220.051.81701.83221.817052.504549.00
8462006.06.23 12:30sell4240.051.81621.82091.8057
8472006.06.23 14:29s/l4240.051.82091.82091.8057-23.504525.50
8482006.06.23 14:30sell4250.051.82071.82541.8102
8492006.06.26 17:29close4230.051.82311.82611.8109-8.504517.00
8502006.06.26 17:59close4250.051.82291.82541.8102-11.004506.00
8512006.06.27 06:30sell4260.051.82341.82811.8129
8522006.06.27 07:00sell4270.051.82241.82711.8119
8532006.06.29 09:47t/p4260.051.81291.82811.812952.504558.50
8542006.06.29 09:54t/p4270.051.81191.82711.811952.504611.00
8552006.06.29 10:00sell4280.051.81191.81661.8014
8562006.06.29 10:30sell4290.051.81311.81781.8026
8572006.06.29 18:17s/l4280.051.81661.81661.8014-23.504587.50
8582006.06.29 18:17s/l4290.051.81781.81781.8026-23.504564.00
8592006.07.05 15:30sell4300.051.83421.83891.8237
8602006.07.05 16:00sell4310.051.83461.83931.8241
8612006.07.06 12:34s/l4300.051.83891.83891.8237-23.504540.50
8622006.07.06 12:34s/l4310.051.83931.83931.8241-23.504517.00
8632006.07.06 20:30sell4320.051.83561.84031.8251
8642006.07.06 21:00sell4330.051.83691.84161.8264
8652006.07.07 09:29s/l4320.051.84031.84031.8251-23.504493.50
8662006.07.07 09:38s/l4330.051.84161.84161.8264-23.504470.00
8672006.07.10 17:30sell4340.051.84111.84581.8306
8682006.07.10 18:00sell4350.051.84051.84521.8300
8692006.07.11 18:26s/l4350.051.84521.84521.8300-23.504446.50
8702006.07.11 18:40s/l4340.051.84581.84581.8306-23.504423.00