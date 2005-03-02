|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Trade_Signal_1="Trade Signal 1 Settings"; UseSignal_1=true; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=2; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
|Bars in test
|16646
|Ticks modelled
|1635136
|Modelling quality
|64.35%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|3423.00
|Gross profit
|9642.50
|Gross loss
|-6219.50
|Profit factor
|1.55
|Expected payoff
|7.87
|Absolute drawdown
|258.50
|Maximal drawdown
|358.00 (11.19%)
|Relative drawdown
|25.85% (258.50)
|Total trades
|435
|Short positions (won %)
|435 (35.86%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|156 (35.86%)
|Loss trades (% of total)
|279 (64.14%)
|Largest
|profit trade
|260.00
|loss trade
|-23.50
|Average
|profit trade
|61.81
|loss trade
|-22.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (367.50)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-329.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|780.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-329.00 (14)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.02 16:30
|sell
|1
|0.05
|1.9121
|1.9168
|1.9016
|2
|2005.03.02 17:00
|sell
|2
|0.05
|1.9120
|1.9167
|1.9015
|3
|2005.03.04 13:00
|s/l
|1
|0.05
|1.9168
|1.9168
|1.9016
|-23.50
|976.50
|4
|2005.03.04 13:00
|s/l
|2
|0.05
|1.9167
|1.9167
|1.9015
|-23.50
|953.00
|5
|2005.03.07 15:30
|sell
|3
|0.05
|1.9146
|1.9193
|1.9041
|6
|2005.03.07 18:30
|sell
|4
|0.05
|1.9138
|1.9185
|1.9033
|7
|2005.03.08 07:01
|s/l
|3
|0.05
|1.9193
|1.9193
|1.9041
|-23.50
|929.50
|8
|2005.03.08 07:01
|s/l
|4
|0.05
|1.9185
|1.9185
|1.9033
|-23.50
|906.00
|9
|2005.03.10 21:30
|sell
|5
|0.05
|1.9223
|1.9270
|1.9118
|10
|2005.03.10 22:00
|sell
|6
|0.05
|1.9217
|1.9264
|1.9112
|11
|2005.03.11 12:31
|s/l
|5
|0.05
|1.9270
|1.9270
|1.9118
|-23.50
|882.50
|12
|2005.03.11 12:31
|s/l
|6
|0.05
|1.9264
|1.9264
|1.9112
|-23.50
|859.00
|13
|2005.03.14 07:00
|sell
|7
|0.05
|1.9196
|1.9243
|1.9091
|14
|2005.03.14 07:30
|sell
|8
|0.05
|1.9175
|1.9222
|1.9070
|15
|2005.03.15 10:30
|s/l
|8
|0.05
|1.9222
|1.9222
|1.9070
|-23.50
|835.50
|16
|2005.03.15 12:27
|s/l
|7
|0.05
|1.9243
|1.9243
|1.9091
|-23.50
|812.00
|17
|2005.03.15 15:00
|sell
|9
|0.05
|1.9156
|1.9203
|1.9051
|18
|2005.03.15 15:30
|sell
|10
|0.05
|1.9130
|1.9177
|1.9025
|19
|2005.03.16 06:30
|s/l
|10
|0.05
|1.9177
|1.9177
|1.9025
|-23.50
|788.50
|20
|2005.03.16 06:34
|s/l
|9
|0.05
|1.9203
|1.9203
|1.9051
|-23.50
|765.00
|21
|2005.03.18 07:30
|sell
|11
|0.05
|1.9186
|1.9233
|1.9081
|22
|2005.03.18 08:00
|sell
|12
|0.05
|1.9159
|1.9206
|1.9054
|23
|2005.03.18 16:00
|s/l
|12
|0.05
|1.9206
|1.9206
|1.9054
|-23.50
|741.50
|24
|2005.03.21 00:30
|sell
|13
|0.05
|1.9161
|1.9208
|1.9056
|25
|2005.03.21 07:09
|t/p
|11
|0.05
|1.9081
|1.9233
|1.9081
|52.50
|794.00
|26
|2005.03.21 07:30
|sell
|14
|0.05
|1.9082
|1.9129
|1.8977
|27
|2005.03.21 07:58
|t/p
|13
|0.05
|1.9056
|1.9208
|1.9056
|52.50
|846.50
|28
|2005.03.21 08:00
|sell
|15
|0.05
|1.9061
|1.9108
|1.8956
|29
|2005.03.21 14:24
|t/p
|14
|0.05
|1.8977
|1.9129
|1.8977
|52.50
|899.00
|30
|2005.03.21 14:30
|sell
|16
|0.05
|1.8981
|1.9028
|1.8876
|31
|2005.03.21 15:56
|t/p
|15
|0.05
|1.8956
|1.9108
|1.8956
|52.50
|951.50
|32
|2005.03.21 16:00
|sell
|17
|0.05
|1.8973
|1.9020
|1.8868
|33
|2005.03.22 18:17
|s/l
|17
|0.05
|1.9020
|1.9020
|1.8868
|-23.50
|928.00
|34
|2005.03.22 18:30
|sell
|18
|0.05
|1.8913
|1.8960
|1.8808
|35
|2005.03.22 18:32
|t/p
|16
|0.05
|1.8876
|1.9028
|1.8876
|52.50
|980.50
|36
|2005.03.22 19:00
|sell
|19
|0.05
|1.8844
|1.8891
|1.8739
|37
|2005.03.22 19:28
|t/p
|18
|0.05
|1.8808
|1.8960
|1.8808
|52.50
|1033.00
|38
|2005.03.22 19:30
|sell
|20
|0.05
|1.8837
|1.8884
|1.8732
|39
|2005.03.23 06:02
|s/l
|20
|0.05
|1.8884
|1.8884
|1.8732
|-23.50
|1009.50
|40
|2005.03.23 06:30
|sell
|21
|0.05
|1.8878
|1.8925
|1.8773
|41
|2005.03.23 11:39
|t/p
|21
|0.05
|1.8773
|1.8925
|1.8773
|52.50
|1062.00
|42
|2005.03.23 12:00
|sell
|22
|0.05
|1.8775
|1.8822
|1.8670
|43
|2005.03.23 12:37
|t/p
|19
|0.05
|1.8739
|1.8891
|1.8739
|52.50
|1114.50
|44
|2005.03.23 13:00
|sell
|23
|0.05
|1.8724
|1.8771
|1.8619
|45
|2005.03.23 14:32
|s/l
|23
|0.05
|1.8771
|1.8771
|1.8619
|-23.50
|1091.00
|46
|2005.03.23 15:00
|sell
|24
|0.05
|1.8737
|1.8784
|1.8632
|47
|2005.03.23 18:27
|t/p
|22
|0.05
|1.8670
|1.8822
|1.8670
|52.50
|1143.50
|48
|2005.03.23 18:30
|sell
|25
|0.05
|1.8670
|1.8717
|1.8565
|49
|2005.03.24 02:33
|s/l
|25
|0.05
|1.8717
|1.8717
|1.8565
|-23.50
|1120.00
|50
|2005.03.24 09:00
|sell
|26
|0.05
|1.8702
|1.8749
|1.8597
|51
|2005.03.28 00:01
|t/p
|24
|0.05
|1.8632
|1.8784
|1.8632
|52.50
|1172.50
|52
|2005.03.28 00:30
|sell
|27
|0.05
|1.8604
|1.8651
|1.8499
|53
|2005.03.28 01:28
|t/p
|26
|0.05
|1.8597
|1.8749
|1.8597
|52.50
|1225.00
|54
|2005.03.28 01:30
|sell
|28
|0.05
|1.8604
|1.8651
|1.8499
|55
|2005.03.28 11:30
|s/l
|27
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8499
|-23.50
|1201.50
|56
|2005.03.28 11:30
|s/l
|28
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8499
|-23.50
|1178.00
|57
|2005.03.28 13:00
|sell
|29
|0.05
|1.8611
|1.8658
|1.8506
|58
|2005.03.28 13:01
|s/l
|29
|0.05
|1.8658
|1.8658
|1.8506
|-23.50
|1154.50
|59
|2005.03.28 13:30
|sell
|30
|0.05
|1.8640
|1.8687
|1.8535
|60
|2005.03.29 00:24
|s/l
|30
|0.05
|1.8687
|1.8687
|1.8535
|-23.50
|1131.00
|61
|2005.04.03 23:30
|sell
|31
|0.05
|1.8786
|1.8833
|1.8681
|62
|2005.04.04 00:00
|sell
|32
|0.05
|1.8779
|1.8826
|1.8674
|63
|2005.04.06 02:51
|s/l
|32
|0.05
|1.8826
|1.8826
|1.8674
|-23.50
|1107.50
|64
|2005.04.06 04:27
|s/l
|31
|0.05
|1.8833
|1.8833
|1.8681
|-23.50
|1084.00
|65
|2005.04.07 15:00
|sell
|33
|0.05
|1.8770
|1.8817
|1.8665
|66
|2005.04.07 15:30
|sell
|34
|0.05
|1.8777
|1.8824
|1.8672
|67
|2005.04.08 01:28
|t/p
|34
|0.05
|1.8672
|1.8824
|1.8672
|52.50
|1136.50
|68
|2005.04.08 01:30
|sell
|35
|0.05
|1.8690
|1.8737
|1.8585
|69
|2005.04.08 14:30
|s/l
|35
|0.05
|1.8737
|1.8737
|1.8585
|-23.50
|1113.00
|70
|2005.04.08 15:31
|s/l
|33
|0.05
|1.8817
|1.8817
|1.8665
|-23.50
|1089.50
|71
|2005.04.14 09:30
|sell
|36
|0.05
|1.8867
|1.8914
|1.8762
|72
|2005.04.14 10:00
|sell
|37
|0.05
|1.8847
|1.8894
|1.8742
|73
|2005.04.14 14:28
|t/p
|36
|0.05
|1.8762
|1.8914
|1.8762
|52.50
|1142.00
|74
|2005.04.14 14:30
|sell
|38
|0.05
|1.8787
|1.8834
|1.8682
|75
|2005.04.15 08:01
|s/l
|38
|0.05
|1.8834
|1.8834
|1.8682
|-23.50
|1118.50
|76
|2005.04.15 13:55
|s/l
|37
|0.05
|1.8894
|1.8894
|1.8742
|-23.50
|1095.00
|77
|2005.04.21 18:00
|sell
|39
|0.05
|1.9079
|1.9126
|1.8974
|78
|2005.04.21 18:30
|sell
|40
|0.05
|1.9079
|1.9126
|1.8974
|79
|2005.04.22 08:01
|s/l
|39
|0.05
|1.9126
|1.9126
|1.8974
|-23.50
|1071.50
|80
|2005.04.22 08:01
|s/l
|40
|0.05
|1.9126
|1.9126
|1.8974
|-23.50
|1048.00
|81
|2005.04.25 13:30
|sell
|41
|0.05
|1.9109
|1.9156
|1.9004
|82
|2005.04.25 14:00
|sell
|42
|0.05
|1.9096
|1.9143
|1.8991
|83
|2005.04.27 06:39
|t/p
|41
|0.05
|1.9004
|1.9156
|1.9004
|52.50
|1100.50
|84
|2005.04.27 07:00
|sell
|43
|0.05
|1.9003
|1.9050
|1.8898
|85
|2005.04.27 12:30
|s/l
|43
|0.05
|1.9050
|1.9050
|1.8898
|-23.50
|1077.00
|86
|2005.04.27 22:00
|sell
|44
|0.05
|1.9035
|1.9082
|1.8930
|87
|2005.04.28 12:30
|s/l
|44
|0.05
|1.9082
|1.9082
|1.8930
|-23.50
|1053.50
|88
|2005.04.29 03:13
|close
|42
|0.05
|1.9098
|1.9143
|1.8991
|-1.00
|1052.50
|89
|2005.05.02 00:30
|sell
|45
|0.05
|1.9034
|1.9081
|1.8929
|90
|2005.05.02 01:00
|sell
|46
|0.05
|1.9041
|1.9088
|1.8936
|91
|2005.05.02 14:27
|t/p
|46
|0.05
|1.8936
|1.9088
|1.8936
|52.50
|1105.00
|92
|2005.05.02 14:28
|t/p
|45
|0.05
|1.8929
|1.9081
|1.8929
|52.50
|1157.50
|93
|2005.05.02 14:30
|sell
|47
|0.05
|1.8948
|1.8995
|1.8843
|94
|2005.05.02 15:00
|sell
|48
|0.05
|1.8928
|1.8975
|1.8823
|95
|2005.05.04 01:31
|s/l
|48
|0.05
|1.8975
|1.8975
|1.8823
|-23.50
|1134.00
|96
|2005.05.04 02:00
|s/l
|47
|0.05
|1.8995
|1.8995
|1.8843
|-23.50
|1110.50
|97
|2005.05.06 07:30
|sell
|49
|0.05
|1.8967
|1.9014
|1.8862
|98
|2005.05.06 08:00
|sell
|50
|0.05
|1.8966
|1.9013
|1.8861
|99
|2005.05.09 02:28
|t/p
|49
|0.05
|1.8862
|1.9014
|1.8862
|52.50
|1163.00
|100
|2005.05.09 02:30
|sell
|51
|0.05
|1.8862
|1.8909
|1.8757
|101
|2005.05.09 02:57
|t/p
|50
|0.05
|1.8861
|1.9013
|1.8861
|52.50
|1215.50
|102
|2005.05.09 03:00
|sell
|52
|0.05
|1.8872
|1.8919
|1.8767
|103
|2005.05.10 06:37
|t/p
|52
|0.05
|1.8767
|1.8919
|1.8767
|52.50
|1268.00
|104
|2005.05.10 07:00
|sell
|53
|0.05
|1.8777
|1.8824
|1.8672
|105
|2005.05.10 10:31
|s/l
|53
|0.05
|1.8824
|1.8824
|1.8672
|-23.50
|1244.50
|106
|2005.05.10 14:30
|sell
|54
|0.05
|1.8805
|1.8852
|1.8700
|107
|2005.05.10 22:34
|s/l
|54
|0.05
|1.8852
|1.8852
|1.8700
|-23.50
|1221.00
|108
|2005.05.11 04:00
|sell
|55
|0.05
|1.8821
|1.8868
|1.8716
|109
|2005.05.11 08:02
|s/l
|55
|0.05
|1.8868
|1.8868
|1.8716
|-23.50
|1197.50
|110
|2005.05.11 08:47
|s/l
|51
|0.05
|1.8909
|1.8909
|1.8757
|-23.50
|1174.00
|111
|2005.05.11 11:30
|sell
|56
|0.05
|1.8828
|1.8875
|1.8723
|112
|2005.05.11 12:00
|sell
|57
|0.05
|1.8830
|1.8877
|1.8725
|113
|2005.05.11 13:00
|t/p
|57
|0.05
|1.8725
|1.8877
|1.8725
|52.50
|1226.50
|114
|2005.05.11 13:30
|sell
|58
|0.05
|1.8736
|1.8783
|1.8631
|115
|2005.05.11 14:27
|t/p
|56
|0.05
|1.8723
|1.8875
|1.8723
|52.50
|1279.00
|116
|2005.05.11 14:30
|sell
|59
|0.05
|1.8733
|1.8780
|1.8628
|117
|2005.05.12 12:52
|t/p
|58
|0.05
|1.8631
|1.8783
|1.8631
|52.50
|1331.50
|118
|2005.05.12 12:52
|t/p
|59
|0.05
|1.8628
|1.8780
|1.8628
|52.50
|1384.00
|119
|2005.05.12 13:00
|sell
|60
|0.05
|1.8616
|1.8663
|1.8511
|120
|2005.05.12 13:30
|sell
|61
|0.05
|1.8619
|1.8666
|1.8514
|121
|2005.05.12 15:01
|s/l
|60
|0.05
|1.8663
|1.8663
|1.8511
|-23.50
|1360.50
|122
|2005.05.12 15:01
|s/l
|61
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8514
|-23.50
|1337.00
|123
|2005.05.12 15:30
|sell
|62
|0.05
|1.8656
|1.8703
|1.8551
|124
|2005.05.12 16:00
|sell
|63
|0.05
|1.8649
|1.8696
|1.8544
|125
|2005.05.13 11:28
|t/p
|62
|0.05
|1.8551
|1.8703
|1.8551
|52.50
|1389.50
|126
|2005.05.13 11:30
|sell
|64
|0.05
|1.8555
|1.8602
|1.8450
|127
|2005.05.13 12:30
|t/p
|63
|0.05
|1.8544
|1.8696
|1.8544
|52.50
|1442.00
|128
|2005.05.13 12:30
|sell
|65
|0.05
|1.8542
|1.8589
|1.8437
|129
|2005.05.16 06:16
|t/p
|64
|0.05
|1.8450
|1.8602
|1.8450
|52.50
|1494.50
|130
|2005.05.16 06:30
|sell
|66
|0.05
|1.8442
|1.8489
|1.8337
|131
|2005.05.16 06:36
|t/p
|65
|0.05
|1.8437
|1.8589
|1.8437
|52.50
|1547.00
|132
|2005.05.16 07:00
|sell
|67
|0.05
|1.8434
|1.8481
|1.8329
|133
|2005.05.16 12:58
|t/p
|66
|0.05
|1.8337
|1.8489
|1.8337
|52.50
|1599.50
|134
|2005.05.16 13:00
|sell
|68
|0.05
|1.8334
|1.8381
|1.8229
|135
|2005.05.16 13:31
|s/l
|68
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8229
|-23.50
|1576.00
|136
|2005.05.16 14:00
|sell
|69
|0.05
|1.8371
|1.8418
|1.8266
|137
|2005.05.17 09:31
|s/l
|69
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8266
|-23.50
|1552.50
|138
|2005.05.17 13:00
|sell
|70
|0.05
|1.8360
|1.8407
|1.8255
|139
|2005.05.17 15:46
|s/l
|70
|0.05
|1.8407
|1.8407
|1.8255
|-23.50
|1529.00
|140
|2005.05.17 19:00
|sell
|71
|0.05
|1.8364
|1.8411
|1.8259
|141
|2005.05.17 19:35
|t/p
|67
|0.05
|1.8329
|1.8481
|1.8329
|52.50
|1581.50
|142
|2005.05.17 20:00
|sell
|72
|0.05
|1.8328
|1.8375
|1.8223
|143
|2005.05.18 12:32
|s/l
|72
|0.05
|1.8375
|1.8375
|1.8223
|-23.50
|1558.00
|144
|2005.05.18 20:27
|s/l
|71
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8259
|-23.50
|1534.50
|145
|2005.05.19 12:00
|sell
|73
|0.05
|1.8387
|1.8434
|1.8282
|146
|2005.05.19 12:30
|sell
|74
|0.05
|1.8389
|1.8436
|1.8284
|147
|2005.05.20 13:01
|t/p
|74
|0.05
|1.8284
|1.8436
|1.8284
|52.50
|1587.00
|148
|2005.05.20 13:01
|t/p
|73
|0.05
|1.8282
|1.8434
|1.8282
|52.50
|1639.50
|149
|2005.05.20 13:30
|sell
|75
|0.05
|1.8261
|1.8308
|1.8156
|150
|2005.05.20 14:00
|sell
|76
|0.05
|1.8261
|1.8308
|1.8156
|151
|2005.05.23 14:01
|s/l
|75
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8156
|-23.50
|1616.00
|152
|2005.05.23 14:01
|s/l
|76
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8156
|-23.50
|1592.50
|153
|2005.05.23 16:30
|sell
|77
|0.05
|1.8271
|1.8318
|1.8166
|154
|2005.05.23 17:00
|sell
|78
|0.05
|1.8276
|1.8323
|1.8171
|155
|2005.05.24 06:09
|s/l
|77
|0.05
|1.8318
|1.8318
|1.8166
|-23.50
|1569.00
|156
|2005.05.24 06:30
|s/l
|78
|0.05
|1.8323
|1.8323
|1.8171
|-23.50
|1545.50
|157
|2005.05.24 15:00
|sell
|79
|0.05
|1.8282
|1.8329
|1.8177
|158
|2005.05.24 15:30
|sell
|80
|0.05
|1.8280
|1.8327
|1.8175
|159
|2005.05.25 14:15
|s/l
|79
|0.05
|1.8329
|1.8329
|1.8177
|-23.50
|1522.00
|160
|2005.05.25 14:15
|s/l
|80
|0.05
|1.8327
|1.8327
|1.8175
|-23.50
|1498.50
|161
|2005.05.26 06:00
|sell
|81
|0.05
|1.8278
|1.8325
|1.8173
|162
|2005.05.26 06:30
|sell
|82
|0.05
|1.8260
|1.8307
|1.8155
|163
|2005.05.31 01:05
|t/p
|81
|0.05
|1.8173
|1.8325
|1.8173
|52.50
|1551.00
|164
|2005.05.31 01:12
|t/p
|82
|0.05
|1.8155
|1.8307
|1.8155
|52.50
|1603.50
|165
|2005.05.31 01:30
|sell
|83
|0.05
|1.8139
|1.8186
|1.8034
|166
|2005.05.31 02:00
|sell
|84
|0.05
|1.8151
|1.8198
|1.8046
|167
|2005.05.31 07:31
|s/l
|83
|0.05
|1.8186
|1.8186
|1.8034
|-23.50
|1580.00
|168
|2005.05.31 08:00
|sell
|85
|0.05
|1.8187
|1.8234
|1.8082
|169
|2005.05.31 08:31
|s/l
|84
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8046
|-23.50
|1556.50
|170
|2005.05.31 13:01
|s/l
|85
|0.05
|1.8234
|1.8234
|1.8082
|-23.50
|1533.00
|171
|2005.05.31 18:00
|sell
|86
|0.05
|1.8186
|1.8233
|1.8081
|172
|2005.05.31 18:30
|sell
|87
|0.05
|1.8171
|1.8218
|1.8066
|173
|2005.06.01 01:45
|s/l
|87
|0.05
|1.8218
|1.8218
|1.8066
|-23.50
|1509.50
|174
|2005.06.01 08:00
|sell
|88
|0.05
|1.8180
|1.8227
|1.8075
|175
|2005.06.01 20:18
|t/p
|86
|0.05
|1.8081
|1.8233
|1.8081
|52.50
|1562.00
|176
|2005.06.01 20:30
|sell
|89
|0.05
|1.8081
|1.8128
|1.7976
|177
|2005.06.02 01:31
|s/l
|89
|0.05
|1.8128
|1.8128
|1.7976
|-23.50
|1538.50
|178
|2005.06.02 05:30
|sell
|90
|0.05
|1.8104
|1.8151
|1.7999
|179
|2005.06.02 06:31
|s/l
|90
|0.05
|1.8151
|1.8151
|1.7999
|-23.50
|1515.00
|180
|2005.06.02 14:00
|sell
|91
|0.05
|1.8128
|1.8175
|1.8023
|181
|2005.06.02 14:49
|s/l
|91
|0.05
|1.8175
|1.8175
|1.8023
|-23.50
|1491.50
|182
|2005.06.02 21:00
|sell
|92
|0.05
|1.8151
|1.8198
|1.8046
|183
|2005.06.03 05:04
|s/l
|92
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8046
|-23.50
|1468.00
|184
|2005.06.03 12:44
|s/l
|88
|0.05
|1.8227
|1.8227
|1.8075
|-23.50
|1444.50
|185
|2005.06.03 16:00
|sell
|93
|0.05
|1.8117
|1.8164
|1.8012
|186
|2005.06.03 16:30
|sell
|94
|0.05
|1.8107
|1.8154
|1.8002
|187
|2005.06.06 02:30
|s/l
|94
|0.05
|1.8154
|1.8154
|1.8002
|-23.50
|1421.00
|188
|2005.06.06 02:45
|s/l
|93
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8012
|-23.50
|1397.50
|189
|2005.06.08 22:30
|sell
|95
|0.05
|1.8240
|1.8287
|1.8135
|190
|2005.06.08 23:00
|sell
|96
|0.05
|1.8245
|1.8292
|1.8140
|191
|2005.06.10 14:30
|t/p
|95
|0.05
|1.8135
|1.8287
|1.8135
|52.50
|1450.00
|192
|2005.06.10 14:30
|t/p
|96
|0.05
|1.8140
|1.8292
|1.8140
|52.50
|1502.50
|193
|2005.06.10 15:00
|sell
|97
|0.05
|1.8134
|1.8181
|1.8029
|194
|2005.06.10 15:30
|sell
|98
|0.05
|1.8124
|1.8171
|1.8019
|195
|2005.06.13 09:20
|t/p
|97
|0.05
|1.8029
|1.8181
|1.8029
|52.50
|1555.00
|196
|2005.06.13 09:30
|sell
|99
|0.05
|1.8029
|1.8076
|1.7924
|197
|2005.06.13 10:58
|t/p
|98
|0.05
|1.8019
|1.8171
|1.8019
|52.50
|1607.50
|198
|2005.06.13 11:00
|sell
|100
|0.05
|1.8018
|1.8065
|1.7913
|199
|2005.06.13 17:31
|s/l
|100
|0.05
|1.8065
|1.8065
|1.7913
|-23.50
|1584.00
|200
|2005.06.13 21:31
|s/l
|99
|0.05
|1.8076
|1.8076
|1.7924
|-23.50
|1560.50
|201
|2005.06.14 00:00
|sell
|101
|0.05
|1.8031
|1.8078
|1.7926
|202
|2005.06.14 00:30
|sell
|102
|0.05
|1.8061
|1.8108
|1.7956
|203
|2005.06.14 00:32
|s/l
|101
|0.05
|1.8078
|1.8078
|1.7926
|-23.50
|1537.00
|204
|2005.06.14 02:30
|sell
|103
|0.05
|1.8056
|1.8103
|1.7951
|205
|2005.06.14 07:01
|s/l
|103
|0.05
|1.8103
|1.8103
|1.7951
|-23.50
|1513.50
|206
|2005.06.14 07:31
|s/l
|102
|0.05
|1.8108
|1.8108
|1.7956
|-23.50
|1490.00
|207
|2005.06.14 14:00
|sell
|104
|0.05
|1.8072
|1.8119
|1.7967
|208
|2005.06.14 14:30
|sell
|105
|0.05
|1.8082
|1.8129
|1.7977
|209
|2005.06.15 12:52
|s/l
|104
|0.05
|1.8119
|1.8119
|1.7967
|-23.50
|1466.50
|210
|2005.06.15 13:20
|s/l
|105
|0.05
|1.8129
|1.8129
|1.7977
|-23.50
|1443.00
|211
|2005.06.21 08:30
|sell
|106
|0.05
|1.8172
|1.8219
|1.8067
|212
|2005.06.21 09:00
|sell
|107
|0.05
|1.8184
|1.8231
|1.8079
|213
|2005.06.21 13:01
|s/l
|106
|0.05
|1.8219
|1.8219
|1.8067
|-23.50
|1419.50
|214
|2005.06.21 13:02
|s/l
|107
|0.05
|1.8231
|1.8231
|1.8079
|-23.50
|1396.00
|215
|2005.06.22 12:30
|sell
|108
|0.05
|1.8194
|1.8241
|1.8089
|216
|2005.06.22 13:00
|sell
|109
|0.05
|1.8195
|1.8242
|1.8090
|217
|2005.06.22 14:20
|s/l
|108
|0.05
|1.8241
|1.8241
|1.8089
|-23.50
|1372.50
|218
|2005.06.22 14:30
|sell
|110
|0.05
|1.8225
|1.8272
|1.8120
|219
|2005.06.24 10:00
|s/l
|109
|0.05
|1.8242
|1.8242
|1.8090
|-23.50
|1349.00
|220
|2005.06.26 23:00
|close
|110
|0.05
|1.8234
|1.8272
|1.8120
|-4.50
|1344.50
|221
|2005.06.28 09:30
|sell
|111
|0.05
|1.8205
|1.8252
|1.8100
|222
|2005.06.28 10:00
|sell
|112
|0.05
|1.8204
|1.8251
|1.8099
|223
|2005.06.29 10:26
|t/p
|111
|0.05
|1.8100
|1.8252
|1.8100
|52.50
|1397.00
|224
|2005.06.29 10:26
|t/p
|112
|0.05
|1.8099
|1.8251
|1.8099
|52.50
|1449.50
|225
|2005.06.29 10:30
|sell
|113
|0.05
|1.8097
|1.8144
|1.7992
|226
|2005.06.29 11:00
|sell
|114
|0.05
|1.8095
|1.8142
|1.7990
|227
|2005.06.30 09:01
|t/p
|113
|0.05
|1.7992
|1.8144
|1.7992
|52.50
|1502.00
|228
|2005.06.30 09:01
|t/p
|114
|0.05
|1.7990
|1.8142
|1.7990
|52.50
|1554.50
|229
|2005.06.30 09:30
|sell
|115
|0.05
|1.7949
|1.7996
|1.7844
|230
|2005.06.30 10:00
|sell
|116
|0.05
|1.7949
|1.7996
|1.7844
|231
|2005.07.01 05:08
|t/p
|115
|0.05
|1.7844
|1.7996
|1.7844
|52.50
|1607.00
|232
|2005.07.01 05:08
|t/p
|116
|0.05
|1.7844
|1.7996
|1.7844
|52.50
|1659.50
|233
|2005.07.01 05:30
|sell
|117
|0.05
|1.7840
|1.7887
|1.7735
|234
|2005.07.01 06:00
|sell
|118
|0.05
|1.7830
|1.7877
|1.7725
|235
|2005.07.01 07:56
|t/p
|117
|0.05
|1.7735
|1.7887
|1.7735
|52.50
|1712.00
|236
|2005.07.01 08:00
|sell
|119
|0.05
|1.7755
|1.7802
|1.7650
|237
|2005.07.01 08:31
|s/l
|119
|0.05
|1.7802
|1.7802
|1.7650
|-23.50
|1688.50
|238
|2005.07.01 09:00
|sell
|120
|0.05
|1.7771
|1.7818
|1.7666
|239
|2005.07.01 09:01
|s/l
|120
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7666
|-23.50
|1665.00
|240
|2005.07.01 09:30
|sell
|121
|0.05
|1.7812
|1.7859
|1.7707
|241
|2005.07.01 14:50
|t/p
|118
|0.05
|1.7725
|1.7877
|1.7725
|52.50
|1717.50
|242
|2005.07.01 15:00
|sell
|122
|0.05
|1.7715
|1.7762
|1.7610
|243
|2005.07.01 15:49
|t/p
|121
|0.05
|1.7707
|1.7859
|1.7707
|52.50
|1770.00
|244
|2005.07.01 16:00
|sell
|123
|0.05
|1.7705
|1.7752
|1.7600
|245
|2005.07.03 23:12
|t/p
|122
|0.05
|1.7610
|1.7762
|1.7610
|52.50
|1822.50
|246
|2005.07.03 23:21
|t/p
|123
|0.05
|1.7600
|1.7752
|1.7600
|52.50
|1875.00
|247
|2005.07.03 23:30
|sell
|124
|0.05
|1.7620
|1.7667
|1.7515
|248
|2005.07.04 00:00
|sell
|125
|0.05
|1.7621
|1.7668
|1.7516
|249
|2005.07.05 07:27
|t/p
|125
|0.05
|1.7516
|1.7668
|1.7516
|52.50
|1927.50
|250
|2005.07.05 07:28
|t/p
|124
|0.05
|1.7515
|1.7667
|1.7515
|52.50
|1980.00
|251
|2005.07.05 07:30
|sell
|126
|0.05
|1.7531
|1.7578
|1.7426
|252
|2005.07.05 08:00
|sell
|127
|0.05
|1.7544
|1.7591
|1.7439
|253
|2005.07.05 08:31
|s/l
|126
|0.05
|1.7578
|1.7578
|1.7426
|-23.50
|1956.50
|254
|2005.07.05 08:31
|s/l
|127
|0.05
|1.7591
|1.7591
|1.7439
|-23.50
|1933.00
|255
|2005.07.05 09:00
|sell
|128
|0.05
|1.7597
|1.7644
|1.7492
|256
|2005.07.05 09:30
|sell
|129
|0.05
|1.7572
|1.7619
|1.7467
|257
|2005.07.07 02:38
|t/p
|128
|0.05
|1.7492
|1.7644
|1.7492
|52.50
|1985.50
|258
|2005.07.07 03:00
|sell
|130
|0.05
|1.7482
|1.7529
|1.7377
|259
|2005.07.07 06:31
|s/l
|130
|0.05
|1.7529
|1.7529
|1.7377
|-23.50
|1962.00
|260
|2005.07.07 07:00
|sell
|131
|0.05
|1.7515
|1.7562
|1.7410
|261
|2005.07.07 09:16
|t/p
|129
|0.05
|1.7467
|1.7619
|1.7467
|52.50
|2014.50
|262
|2005.07.07 09:30
|sell
|132
|0.05
|1.7444
|1.7491
|1.7339
|263
|2005.07.07 09:50
|t/p
|131
|0.05
|1.7410
|1.7562
|1.7410
|52.50
|2067.00
|264
|2005.07.07 10:00
|sell
|133
|0.05
|1.7417
|1.7464
|1.7312
|265
|2005.07.07 10:34
|s/l
|133
|0.05
|1.7464
|1.7464
|1.7312
|-23.50
|2043.50
|266
|2005.07.07 11:00
|sell
|134
|0.05
|1.7453
|1.7500
|1.7348
|267
|2005.07.08 10:55
|t/p
|134
|0.05
|1.7348
|1.7500
|1.7348
|52.50
|2096.00
|268
|2005.07.08 11:00
|sell
|135
|0.05
|1.7342
|1.7389
|1.7237
|269
|2005.07.08 11:27
|t/p
|132
|0.05
|1.7339
|1.7491
|1.7339
|52.50
|2148.50
|270
|2005.07.08 11:30
|sell
|136
|0.05
|1.7352
|1.7399
|1.7247
|271
|2005.07.08 13:01
|s/l
|135
|0.05
|1.7389
|1.7389
|1.7237
|-23.50
|2125.00
|272
|2005.07.08 13:01
|s/l
|136
|0.05
|1.7399
|1.7399
|1.7247
|-23.50
|2101.50
|273
|2005.07.08 13:30
|sell
|137
|0.05
|1.7390
|1.7437
|1.7285
|274
|2005.07.08 13:38
|s/l
|137
|0.05
|1.7437
|1.7437
|1.7285
|-23.50
|2078.00
|275
|2005.07.08 15:00
|sell
|138
|0.05
|1.7360
|1.7407
|1.7255
|276
|2005.07.08 15:30
|sell
|139
|0.05
|1.7358
|1.7405
|1.7253
|277
|2005.07.11 01:31
|s/l
|138
|0.05
|1.7407
|1.7407
|1.7255
|-23.50
|2054.50
|278
|2005.07.11 01:31
|s/l
|139
|0.05
|1.7405
|1.7405
|1.7253
|-23.50
|2031.00
|279
|2005.07.13 16:30
|sell
|140
|0.05
|1.7555
|1.7602
|1.7450
|280
|2005.07.13 17:00
|sell
|141
|0.05
|1.7555
|1.7602
|1.7450
|281
|2005.07.13 18:30
|s/l
|140
|0.05
|1.7602
|1.7602
|1.7450
|-23.50
|2007.50
|282
|2005.07.13 18:30
|s/l
|141
|0.05
|1.7602
|1.7602
|1.7450
|-23.50
|1984.00
|283
|2005.07.13 19:00
|sell
|142
|0.05
|1.7609
|1.7656
|1.7504
|284
|2005.07.13 19:30
|sell
|143
|0.05
|1.7621
|1.7668
|1.7516
|285
|2005.07.15 13:36
|t/p
|143
|0.05
|1.7516
|1.7668
|1.7516
|52.50
|2036.50
|286
|2005.07.15 14:00
|sell
|144
|0.05
|1.7538
|1.7585
|1.7433
|287
|2005.07.18 07:39
|t/p
|142
|0.05
|1.7504
|1.7656
|1.7504
|52.50
|2089.00
|288
|2005.07.18 08:00
|sell
|145
|0.05
|1.7487
|1.7534
|1.7382
|289
|2005.07.18 15:47
|s/l
|145
|0.05
|1.7534
|1.7534
|1.7382
|-23.50
|2065.50
|290
|2005.07.18 19:00
|sell
|146
|0.05
|1.7489
|1.7536
|1.7384
|291
|2005.07.19 04:37
|t/p
|144
|0.05
|1.7433
|1.7585
|1.7433
|52.50
|2118.00
|292
|2005.07.19 05:00
|sell
|147
|0.05
|1.7434
|1.7481
|1.7329
|293
|2005.07.19 07:26
|t/p
|146
|0.05
|1.7384
|1.7536
|1.7384
|52.50
|2170.50
|294
|2005.07.19 07:30
|sell
|148
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|295
|2005.07.19 09:36
|s/l
|148
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2147.00
|296
|2005.07.19 10:00
|sell
|149
|0.05
|1.7423
|1.7470
|1.7318
|297
|2005.07.20 09:06
|t/p
|147
|0.05
|1.7329
|1.7481
|1.7329
|52.50
|2199.50
|298
|2005.07.20 09:30
|sell
|150
|0.05
|1.7365
|1.7412
|1.7260
|299
|2005.07.20 10:31
|s/l
|150
|0.05
|1.7412
|1.7412
|1.7260
|-23.50
|2176.00
|300
|2005.07.20 12:30
|sell
|151
|0.05
|1.7369
|1.7416
|1.7264
|301
|2005.07.20 14:22
|t/p
|149
|0.05
|1.7318
|1.7470
|1.7318
|52.50
|2228.50
|302
|2005.07.20 14:30
|sell
|152
|0.05
|1.7317
|1.7364
|1.7212
|303
|2005.07.20 17:31
|s/l
|152
|0.05
|1.7364
|1.7364
|1.7212
|-23.50
|2205.00
|304
|2005.07.20 18:00
|sell
|153
|0.05
|1.7367
|1.7414
|1.7262
|305
|2005.07.20 18:01
|s/l
|151
|0.05
|1.7416
|1.7416
|1.7264
|-23.50
|2181.50
|306
|2005.07.20 18:01
|s/l
|153
|0.05
|1.7414
|1.7414
|1.7262
|-23.50
|2158.00
|307
|2005.07.22 16:00
|sell
|154
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|308
|2005.07.22 16:30
|sell
|155
|0.05
|1.7376
|1.7423
|1.7271
|309
|2005.07.25 14:00
|s/l
|155
|0.05
|1.7423
|1.7423
|1.7271
|-23.50
|2134.50
|310
|2005.07.25 14:31
|s/l
|154
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2111.00
|311
|2005.07.26 03:30
|sell
|156
|0.05
|1.7415
|1.7462
|1.7310
|312
|2005.07.26 04:00
|sell
|157
|0.05
|1.7420
|1.7467
|1.7315
|313
|2005.07.26 06:44
|s/l
|156
|0.05
|1.7462
|1.7462
|1.7310
|-23.50
|2087.50
|314
|2005.07.26 07:00
|sell
|158
|0.05
|1.7425
|1.7472
|1.7320
|315
|2005.07.27 18:22
|s/l
|157
|0.05
|1.7467
|1.7467
|1.7315
|-23.50
|2064.00
|316
|2005.07.27 18:23
|s/l
|158
|0.05
|1.7472
|1.7472
|1.7320
|-23.50
|2040.50
|317
|2005.08.08 04:00
|sell
|159
|0.05
|1.7744
|1.7791
|1.7639
|318
|2005.08.08 04:30
|sell
|160
|0.05
|1.7753
|1.7800
|1.7648
|319
|2005.08.08 07:37
|s/l
|159
|0.05
|1.7791
|1.7791
|1.7639
|-23.50
|2017.00
|320
|2005.08.08 08:30
|s/l
|160
|0.05
|1.7800
|1.7800
|1.7648
|-23.50
|1993.50
|321
|2005.08.17 06:30
|sell
|161
|0.05
|1.8021
|1.8068
|1.7916
|322
|2005.08.17 07:00
|sell
|162
|0.05
|1.8029
|1.8076
|1.7924
|323
|2005.08.17 08:31
|s/l
|161
|0.05
|1.8068
|1.8068
|1.7916
|-23.50
|1970.00
|324
|2005.08.17 08:31
|s/l
|162
|0.05
|1.8076
|1.8076
|1.7924
|-23.50
|1946.50
|325
|2005.08.17 09:00
|sell
|163
|0.05
|1.8055
|1.8102
|1.7950
|326
|2005.08.17 09:30
|sell
|164
|0.05
|1.8064
|1.8111
|1.7959
|327
|2005.08.17 10:41
|s/l
|163
|0.05
|1.8102
|1.8102
|1.7950
|-23.50
|1923.00
|328
|2005.08.17 11:11
|s/l
|164
|0.05
|1.8111
|1.8111
|1.7959
|-23.50
|1899.50
|329
|2005.08.17 17:30
|sell
|165
|0.05
|1.8064
|1.8111
|1.7959
|330
|2005.08.17 18:00
|sell
|166
|0.05
|1.8057
|1.8104
|1.7952
|331
|2005.08.18 13:26
|t/p
|165
|0.05
|1.7959
|1.8111
|1.7959
|52.50
|1952.00
|332
|2005.08.18 13:30
|sell
|167
|0.05
|1.7966
|1.8013
|1.7861
|333
|2005.08.18 13:58
|t/p
|166
|0.05
|1.7952
|1.8104
|1.7952
|52.50
|2004.50
|334
|2005.08.18 14:00
|sell
|168
|0.05
|1.7946
|1.7993
|1.7841
|335
|2005.08.21 23:00
|close
|168
|0.05
|1.7965
|1.7993
|1.7841
|-9.50
|1995.00
|336
|2005.08.22 00:43
|close
|167
|0.05
|1.7968
|1.8013
|1.7861
|-1.00
|1994.00
|337
|2005.08.22 09:30
|sell
|169
|0.05
|1.7957
|1.8004
|1.7852
|338
|2005.08.22 10:00
|sell
|170
|0.05
|1.7960
|1.8007
|1.7855
|339
|2005.08.22 10:48
|s/l
|169
|0.05
|1.8004
|1.8004
|1.7852
|-23.50
|1970.50
|340
|2005.08.22 10:49
|s/l
|170
|0.05
|1.8007
|1.8007
|1.7855
|-23.50
|1947.00
|341
|2005.08.23 06:00
|sell
|171
|0.05
|1.7979
|1.8026
|1.7874
|342
|2005.08.23 06:30
|sell
|172
|0.05
|1.7996
|1.8043
|1.7891
|343
|2005.08.24 13:04
|s/l
|171
|0.05
|1.8026
|1.8026
|1.7874
|-23.50
|1923.50
|344
|2005.08.25 02:13
|s/l
|172
|0.05
|1.8043
|1.8043
|1.7891
|-23.50
|1900.00
|345
|2005.08.29 16:00
|sell
|173
|0.05
|1.7995
|1.8042
|1.7890
|346
|2005.08.29 16:30
|sell
|174
|0.05
|1.7939
|1.7986
|1.7834
|347
|2005.08.30 08:39
|t/p
|173
|0.05
|1.7890
|1.8042
|1.7890
|52.50
|1952.50
|348
|2005.08.30 09:00
|sell
|175
|0.05
|1.7884
|1.7931
|1.7779
|349
|2005.08.30 12:28
|t/p
|174
|0.05
|1.7834
|1.7986
|1.7834
|52.50
|2005.00
|350
|2005.08.30 12:30
|sell
|176
|0.05
|1.7835
|1.7882
|1.7730
|351
|2005.08.31 12:30
|s/l
|176
|0.05
|1.7882
|1.7882
|1.7730
|-23.50
|1981.50
|352
|2005.08.31 14:00
|s/l
|175
|0.05
|1.7931
|1.7931
|1.7779
|-23.50
|1958.00
|353
|2005.09.05 00:30
|sell
|177
|0.50
|1.8384
|1.8504
|1.8332
|354
|2005.09.05 01:00
|sell
|178
|0.50
|1.8394
|1.8514
|1.8342
|355
|2005.09.08 00:33
|t/p
|178
|0.50
|1.8342
|1.8514
|1.8342
|260.00
|2218.00
|356
|2005.09.08 01:00
|sell
|179
|0.05
|1.8337
|1.8384
|1.8232
|357
|2005.09.08 01:21
|t/p
|177
|0.50
|1.8332
|1.8504
|1.8332
|260.00
|2478.00
|358
|2005.09.08 01:30
|sell
|180
|0.05
|1.8342
|1.8389
|1.8237
|359
|2005.09.08 06:01
|s/l
|179
|0.05
|1.8384
|1.8384
|1.8232
|-23.50
|2454.50
|360
|2005.09.08 06:30
|s/l
|180
|0.05
|1.8389
|1.8389
|1.8237
|-23.50
|2431.00
|361
|2005.09.08 11:00
|sell
|181
|0.05
|1.8362
|1.8409
|1.8257
|362
|2005.09.08 11:30
|sell
|182
|0.05
|1.8368
|1.8415
|1.8263
|363
|2005.09.08 12:30
|s/l
|181
|0.05
|1.8409
|1.8409
|1.8257
|-23.50
|2407.50
|364
|2005.09.08 12:31
|s/l
|182
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8263
|-23.50
|2384.00
|365
|2005.09.08 19:00
|sell
|183
|0.05
|1.8357
|1.8404
|1.8252
|366
|2005.09.08 19:30
|sell
|184
|0.05
|1.8355
|1.8402
|1.8250
|367
|2005.09.09 12:31
|s/l
|183
|0.05
|1.8404
|1.8404
|1.8252
|-23.50
|2360.50
|368
|2005.09.09 12:31
|s/l
|184
|0.05
|1.8402
|1.8402
|1.8250
|-23.50
|2337.00
|369
|2005.09.12 05:30
|sell
|185
|0.05
|1.8351
|1.8398
|1.8246
|370
|2005.09.12 06:00
|sell
|186
|0.05
|1.8352
|1.8399
|1.8247
|371
|2005.09.12 12:59
|t/p
|185
|0.05
|1.8246
|1.8398
|1.8246
|52.50
|2389.50
|372
|2005.09.12 12:59
|t/p
|186
|0.05
|1.8247
|1.8399
|1.8247
|52.50
|2442.00
|373
|2005.09.12 13:00
|sell
|187
|0.05
|1.8233
|1.8280
|1.8128
|374
|2005.09.12 13:30
|sell
|188
|0.05
|1.8240
|1.8287
|1.8135
|375
|2005.09.14 12:29
|s/l
|187
|0.05
|1.8280
|1.8280
|1.8128
|-23.50
|2418.50
|376
|2005.09.14 12:29
|s/l
|188
|0.05
|1.8287
|1.8287
|1.8135
|-23.50
|2395.00
|377
|2005.09.14 16:00
|sell
|189
|0.05
|1.8242
|1.8289
|1.8137
|378
|2005.09.14 16:30
|sell
|190
|0.05
|1.8253
|1.8300
|1.8148
|379
|2005.09.15 08:59
|t/p
|189
|0.05
|1.8137
|1.8289
|1.8137
|52.50
|2447.50
|380
|2005.09.15 08:59
|t/p
|190
|0.05
|1.8148
|1.8300
|1.8148
|52.50
|2500.00
|381
|2005.09.15 09:00
|sell
|191
|0.05
|1.8107
|1.8154
|1.8002
|382
|2005.09.15 09:30
|sell
|192
|0.05
|1.8085
|1.8132
|1.7980
|383
|2005.09.19 06:29
|t/p
|191
|0.05
|1.8002
|1.8154
|1.8002
|52.50
|2552.50
|384
|2005.09.19 06:30
|sell
|193
|0.05
|1.7993
|1.8040
|1.7888
|385
|2005.09.19 06:59
|t/p
|192
|0.05
|1.7980
|1.8132
|1.7980
|52.50
|2605.00
|386
|2005.09.19 07:00
|sell
|194
|0.05
|1.7976
|1.8023
|1.7871
|387
|2005.09.19 08:59
|s/l
|194
|0.05
|1.8023
|1.8023
|1.7871
|-23.50
|2581.50
|388
|2005.09.19 09:00
|sell
|195
|0.05
|1.8031
|1.8078
|1.7926
|389
|2005.09.19 11:29
|s/l
|193
|0.05
|1.8040
|1.8040
|1.7888
|-23.50
|2558.00
|390
|2005.09.19 17:30
|sell
|196
|0.05
|1.8012
|1.8059
|1.7907
|391
|2005.09.20 06:29
|s/l
|196
|0.05
|1.8059
|1.8059
|1.7907
|-23.50
|2534.50
|392
|2005.09.20 10:00
|sell
|197
|0.05
|1.8025
|1.8072
|1.7920
|393
|2005.09.21 05:29
|s/l
|197
|0.05
|1.8072
|1.8072
|1.7920
|-23.50
|2511.00
|394
|2005.09.21 06:59
|s/l
|195
|0.05
|1.8078
|1.8078
|1.7926
|-23.50
|2487.50
|395
|2005.09.22 11:00
|sell
|198
|0.05
|1.8018
|1.8065
|1.7913
|396
|2005.09.22 11:30
|sell
|199
|0.05
|1.8028
|1.8075
|1.7923
|397
|2005.09.22 14:29
|t/p
|198
|0.05
|1.7913
|1.8065
|1.7913
|52.50
|2540.00
|398
|2005.09.22 14:29
|t/p
|199
|0.05
|1.7923
|1.8075
|1.7923
|52.50
|2592.50
|399
|2005.09.22 14:30
|sell
|200
|0.05
|1.7903
|1.7950
|1.7798
|400
|2005.09.22 15:00
|sell
|201
|0.05
|1.7904
|1.7951
|1.7799
|401
|2005.09.23 13:59
|t/p
|200
|0.05
|1.7798
|1.7950
|1.7798
|52.50
|2645.00
|402
|2005.09.23 13:59
|t/p
|201
|0.05
|1.7799
|1.7951
|1.7799
|52.50
|2697.50
|403
|2005.09.23 14:00
|sell
|202
|0.05
|1.7786
|1.7833
|1.7681
|404
|2005.09.23 14:30
|sell
|203
|0.05
|1.7815
|1.7862
|1.7710
|405
|2005.09.26 19:59
|close
|202
|0.05
|1.7791
|1.7833
|1.7681
|-2.50
|2695.00
|406
|2005.09.27 01:30
|sell
|204
|0.05
|1.7725
|1.7772
|1.7620
|407
|2005.09.27 02:59
|t/p
|203
|0.05
|1.7710
|1.7862
|1.7710
|52.50
|2747.50
|408
|2005.09.27 03:00
|sell
|205
|0.05
|1.7686
|1.7733
|1.7581
|409
|2005.09.28 14:59
|t/p
|204
|0.05
|1.7620
|1.7772
|1.7620
|52.50
|2800.00
|410
|2005.09.28 15:00
|sell
|206
|0.05
|1.7615
|1.7662
|1.7510
|411
|2005.09.28 16:59
|s/l
|206
|0.05
|1.7662
|1.7662
|1.7510
|-23.50
|2776.50
|412
|2005.09.28 17:00
|sell
|207
|0.05
|1.7665
|1.7712
|1.7560
|413
|2005.09.30 07:29
|t/p
|205
|0.05
|1.7581
|1.7733
|1.7581
|52.50
|2829.00
|414
|2005.09.30 07:30
|sell
|208
|0.05
|1.7574
|1.7621
|1.7469
|415
|2005.09.30 09:59
|s/l
|208
|0.05
|1.7621
|1.7621
|1.7469
|-23.50
|2805.50
|416
|2005.09.30 10:00
|sell
|209
|0.05
|1.7631
|1.7678
|1.7526
|417
|2005.09.30 11:59
|s/l
|209
|0.05
|1.7678
|1.7678
|1.7526
|-23.50
|2782.00
|418
|2005.09.30 18:00
|sell
|210
|0.05
|1.7635
|1.7682
|1.7530
|419
|2005.10.03 01:59
|t/p
|207
|0.05
|1.7560
|1.7712
|1.7560
|52.50
|2834.50
|420
|2005.10.03 02:00
|sell
|211
|0.05
|1.7542
|1.7589
|1.7437
|421
|2005.10.03 05:29
|s/l
|211
|0.05
|1.7589
|1.7589
|1.7437
|-23.50
|2811.00
|422
|2005.10.03 05:30
|sell
|212
|0.05
|1.7587
|1.7634
|1.7482
|423
|2005.10.03 11:08
|t/p
|210
|0.05
|1.7530
|1.7682
|1.7530
|52.50
|2863.50
|424
|2005.10.03 11:30
|sell
|213
|0.05
|1.7538
|1.7585
|1.7433
|425
|2005.10.04 11:59
|s/l
|213
|0.05
|1.7585
|1.7585
|1.7433
|-23.50
|2840.00
|426
|2005.10.04 21:30
|sell
|214
|0.05
|1.7591
|1.7638
|1.7486
|427
|2005.10.05 04:29
|s/l
|212
|0.05
|1.7634
|1.7634
|1.7482
|-23.50
|2816.50
|428
|2005.10.05 06:30
|s/l
|214
|0.05
|1.7638
|1.7638
|1.7486
|-23.50
|2793.00
|429
|2005.10.07 14:00
|sell
|215
|0.05
|1.7598
|1.7645
|1.7493
|430
|2005.10.07 14:30
|sell
|216
|0.05
|1.7602
|1.7649
|1.7497
|431
|2005.10.11 06:29
|t/p
|215
|0.05
|1.7493
|1.7645
|1.7493
|52.50
|2845.50
|432
|2005.10.11 06:29
|t/p
|216
|0.05
|1.7497
|1.7649
|1.7497
|52.50
|2898.00
|433
|2005.10.11 06:30
|sell
|217
|0.05
|1.7487
|1.7534
|1.7382
|434
|2005.10.11 07:00
|sell
|218
|0.05
|1.7482
|1.7529
|1.7377
|435
|2005.10.11 08:59
|s/l
|217
|0.05
|1.7534
|1.7534
|1.7382
|-23.50
|2874.50
|436
|2005.10.11 08:59
|s/l
|218
|0.05
|1.7529
|1.7529
|1.7377
|-23.50
|2851.00
|437
|2005.10.11 09:00
|sell
|219
|0.05
|1.7530
|1.7577
|1.7425
|438
|2005.10.11 09:30
|sell
|220
|0.05
|1.7525
|1.7572
|1.7420
|439
|2005.10.12 00:29
|t/p
|219
|0.05
|1.7425
|1.7577
|1.7425
|52.50
|2903.50
|440
|2005.10.12 00:30
|sell
|221
|0.05
|1.7424
|1.7471
|1.7319
|441
|2005.10.12 06:29
|t/p
|220
|0.05
|1.7420
|1.7572
|1.7420
|52.50
|2956.00
|442
|2005.10.12 06:30
|sell
|222
|0.05
|1.7413
|1.7460
|1.7308
|443
|2005.10.12 09:29
|s/l
|221
|0.05
|1.7471
|1.7471
|1.7319
|-23.50
|2932.50
|444
|2005.10.12 09:29
|s/l
|222
|0.05
|1.7460
|1.7460
|1.7308
|-23.50
|2909.00
|445
|2005.10.13 01:00
|sell
|223
|0.05
|1.7494
|1.7541
|1.7389
|446
|2005.10.13 01:30
|sell
|224
|0.05
|1.7470
|1.7517
|1.7365
|447
|2005.10.13 16:59
|s/l
|224
|0.05
|1.7517
|1.7517
|1.7365
|-23.50
|2885.50
|448
|2005.10.13 17:59
|s/l
|223
|0.05
|1.7541
|1.7541
|1.7389
|-23.50
|2862.00
|449
|2005.10.17 18:00
|sell
|225
|0.05
|1.7546
|1.7593
|1.7441
|450
|2005.10.17 18:30
|sell
|226
|0.05
|1.7551
|1.7598
|1.7446
|451
|2005.10.18 10:29
|t/p
|225
|0.05
|1.7441
|1.7593
|1.7441
|52.50
|2914.50
|452
|2005.10.18 10:29
|t/p
|226
|0.05
|1.7446
|1.7598
|1.7446
|52.50
|2967.00
|453
|2005.10.18 10:30
|sell
|227
|0.05
|1.7440
|1.7487
|1.7335
|454
|2005.10.18 11:00
|sell
|228
|0.05
|1.7461
|1.7508
|1.7356
|455
|2005.10.18 15:59
|s/l
|227
|0.05
|1.7487
|1.7487
|1.7335
|-23.50
|2943.50
|456
|2005.10.18 17:59
|s/l
|228
|0.05
|1.7508
|1.7508
|1.7356
|-23.50
|2920.00
|457
|2005.10.18 23:30
|sell
|229
|0.05
|1.7474
|1.7521
|1.7369
|458
|2005.10.19 00:00
|sell
|230
|0.05
|1.7470
|1.7517
|1.7365
|459
|2005.10.19 09:29
|s/l
|229
|0.05
|1.7521
|1.7521
|1.7369
|-23.50
|2896.50
|460
|2005.10.19 09:29
|s/l
|230
|0.05
|1.7517
|1.7517
|1.7365
|-23.50
|2873.00
|461
|2005.10.25 06:30
|sell
|231
|0.05
|1.7640
|1.7687
|1.7535
|462
|2005.10.25 07:00
|sell
|232
|0.05
|1.7657
|1.7704
|1.7552
|463
|2005.10.25 07:59
|s/l
|231
|0.05
|1.7687
|1.7687
|1.7535
|-23.50
|2849.50
|464
|2005.10.25 08:29
|s/l
|232
|0.05
|1.7704
|1.7704
|1.7552
|-23.50
|2826.00
|465
|2005.10.28 17:00
|sell
|233
|0.05
|1.7748
|1.7795
|1.7643
|466
|2005.10.28 17:30
|sell
|234
|0.05
|1.7738
|1.7785
|1.7633
|467
|2005.10.31 08:29
|s/l
|234
|0.05
|1.7785
|1.7785
|1.7633
|-23.50
|2802.50
|468
|2005.10.31 08:59
|s/l
|233
|0.05
|1.7795
|1.7795
|1.7643
|-23.50
|2779.00
|469
|2005.10.31 13:30
|sell
|235
|0.05
|1.7761
|1.7808
|1.7656
|470
|2005.10.31 14:00
|sell
|236
|0.05
|1.7739
|1.7786
|1.7634
|471
|2005.11.01 14:59
|t/p
|235
|0.05
|1.7656
|1.7808
|1.7656
|52.50
|2831.50
|472
|2005.11.01 15:00
|sell
|237
|0.05
|1.7649
|1.7696
|1.7544
|473
|2005.11.01 15:29
|t/p
|236
|0.05
|1.7634
|1.7786
|1.7634
|52.50
|2884.00
|474
|2005.11.01 15:30
|sell
|238
|0.05
|1.7621
|1.7668
|1.7516
|475
|2005.11.01 22:29
|s/l
|238
|0.05
|1.7668
|1.7668
|1.7516
|-23.50
|2860.50
|476
|2005.11.02 00:30
|sell
|239
|0.05
|1.7632
|1.7679
|1.7527
|477
|2005.11.02 13:29
|s/l
|239
|0.05
|1.7679
|1.7679
|1.7527
|-23.50
|2837.00
|478
|2005.11.02 13:59
|s/l
|237
|0.05
|1.7696
|1.7696
|1.7544
|-23.50
|2813.50
|479
|2005.11.03 21:30
|sell
|240
|0.05
|1.7706
|1.7753
|1.7601
|480
|2005.11.03 22:00
|sell
|241
|0.05
|1.7710
|1.7757
|1.7605
|481
|2005.11.04 15:29
|t/p
|240
|0.05
|1.7601
|1.7753
|1.7601
|52.50
|2866.00
|482
|2005.11.04 15:29
|t/p
|241
|0.05
|1.7605
|1.7757
|1.7605
|52.50
|2918.50
|483
|2005.11.04 15:30
|sell
|242
|0.05
|1.7540
|1.7587
|1.7435
|484
|2005.11.04 16:00
|sell
|243
|0.05
|1.7498
|1.7545
|1.7393
|485
|2005.11.07 13:59
|t/p
|242
|0.05
|1.7435
|1.7587
|1.7435
|52.50
|2971.00
|486
|2005.11.07 14:00
|sell
|244
|0.05
|1.7403
|1.7450
|1.7298
|487
|2005.11.07 19:59
|s/l
|244
|0.05
|1.7450
|1.7450
|1.7298
|-23.50
|2947.50
|488
|2005.11.07 20:00
|sell
|245
|0.05
|1.7451
|1.7498
|1.7346
|489
|2005.11.08 01:29
|t/p
|243
|0.05
|1.7393
|1.7545
|1.7393
|52.50
|3000.00
|490
|2005.11.08 01:30
|sell
|246
|0.05
|1.7376
|1.7423
|1.7271
|491
|2005.11.08 09:29
|t/p
|245
|0.05
|1.7346
|1.7498
|1.7346
|52.50
|3052.50
|492
|2005.11.08 09:30
|sell
|247
|0.05
|1.7346
|1.7393
|1.7241
|493
|2005.11.08 14:59
|s/l
|247
|0.05
|1.7393
|1.7393
|1.7241
|-23.50
|3029.00
|494
|2005.11.08 17:36
|s/l
|246
|0.05
|1.7423
|1.7423
|1.7271
|-23.50
|3005.50
|495
|2005.11.09 03:00
|sell
|248
|0.05
|1.7415
|1.7462
|1.7310
|496
|2005.11.09 04:00
|sell
|249
|0.05
|1.7420
|1.7467
|1.7315
|497
|2005.11.10 08:59
|s/l
|248
|0.05
|1.7462
|1.7462
|1.7310
|-23.50
|2982.00
|498
|2005.11.10 08:59
|s/l
|249
|0.05
|1.7467
|1.7467
|1.7315
|-23.50
|2958.50
|499
|2005.11.10 20:30
|sell
|250
|0.05
|1.7412
|1.7459
|1.7307
|500
|2005.11.10 21:00
|sell
|251
|0.05
|1.7409
|1.7456
|1.7304
|501
|2005.11.14 00:00
|close
|250
|0.05
|1.7425
|1.7459
|1.7307
|-6.50
|2952.00
|502
|2005.11.14 00:00
|close
|251
|0.05
|1.7424
|1.7456
|1.7304
|-7.50
|2944.50
|503
|2005.11.14 14:00
|sell
|252
|0.05
|1.7380
|1.7427
|1.7275
|504
|2005.11.14 14:30
|sell
|253
|0.05
|1.7376
|1.7423
|1.7271
|505
|2005.11.16 10:59
|t/p
|252
|0.05
|1.7275
|1.7427
|1.7275
|52.50
|2997.00
|506
|2005.11.16 10:59
|t/p
|253
|0.05
|1.7271
|1.7423
|1.7271
|52.50
|3049.50
|507
|2005.11.16 11:00
|sell
|254
|0.05
|1.7250
|1.7297
|1.7145
|508
|2005.11.16 11:30
|sell
|255
|0.05
|1.7241
|1.7288
|1.7136
|509
|2005.11.18 08:29
|t/p
|254
|0.05
|1.7145
|1.7297
|1.7145
|52.50
|3102.00
|510
|2005.11.18 08:29
|t/p
|255
|0.05
|1.7136
|1.7288
|1.7136
|52.50
|3154.50
|511
|2005.11.18 08:30
|sell
|256
|0.05
|1.7117
|1.7164
|1.7012
|512
|2005.11.18 09:00
|sell
|257
|0.05
|1.7116
|1.7163
|1.7011
|513
|2005.11.18 14:29
|s/l
|256
|0.05
|1.7164
|1.7164
|1.7012
|-23.50
|3131.00
|514
|2005.11.18 14:29
|s/l
|257
|0.05
|1.7163
|1.7163
|1.7011
|-23.50
|3107.50
|515
|2005.11.21 02:00
|sell
|258
|0.05
|1.7149
|1.7196
|1.7044
|516
|2005.11.21 08:29
|s/l
|258
|0.05
|1.7196
|1.7196
|1.7044
|-23.50
|3084.00
|517
|2005.11.21 16:30
|sell
|259
|0.05
|1.7168
|1.7215
|1.7063
|518
|2005.11.21 17:00
|sell
|260
|0.05
|1.7165
|1.7212
|1.7060
|519
|2005.11.22 19:29
|s/l
|259
|0.05
|1.7215
|1.7215
|1.7063
|-23.50
|3060.50
|520
|2005.11.22 19:29
|s/l
|260
|0.05
|1.7212
|1.7212
|1.7060
|-23.50
|3037.00
|521
|2005.11.25 09:00
|sell
|261
|0.05
|1.7193
|1.7240
|1.7088
|522
|2005.11.25 09:30
|sell
|262
|0.05
|1.7191
|1.7238
|1.7086
|523
|2005.11.28 07:59
|t/p
|261
|0.05
|1.7088
|1.7240
|1.7088
|52.50
|3089.50
|524
|2005.11.28 07:59
|t/p
|262
|0.05
|1.7086
|1.7238
|1.7086
|52.50
|3142.00
|525
|2005.11.28 08:00
|sell
|263
|0.05
|1.7078
|1.7125
|1.6973
|526
|2005.11.28 08:30
|sell
|264
|0.05
|1.7066
|1.7113
|1.6961
|527
|2005.11.28 10:59
|s/l
|264
|0.05
|1.7113
|1.7113
|1.6961
|-23.50
|3118.50
|528
|2005.11.28 11:00
|sell
|265
|0.05
|1.7109
|1.7156
|1.7004
|529
|2005.11.28 15:24
|s/l
|263
|0.05
|1.7125
|1.7125
|1.6973
|-23.50
|3095.00
|530
|2005.11.28 15:59
|s/l
|265
|0.05
|1.7156
|1.7156
|1.7004
|-23.50
|3071.50
|531
|2005.11.29 22:30
|sell
|266
|0.05
|1.7178
|1.7225
|1.7073
|532
|2005.11.29 23:00
|sell
|267
|0.05
|1.7168
|1.7215
|1.7063
|533
|2005.11.30 05:59
|s/l
|267
|0.05
|1.7215
|1.7215
|1.7063
|-23.50
|3048.00
|534
|2005.11.30 09:05
|s/l
|266
|0.05
|1.7225
|1.7225
|1.7073
|-23.50
|3024.50
|535
|2005.12.07 10:30
|sell
|268
|0.05
|1.7315
|1.7362
|1.7210
|536
|2005.12.07 11:00
|sell
|269
|0.05
|1.7323
|1.7370
|1.7218
|537
|2005.12.08 01:59
|s/l
|268
|0.05
|1.7362
|1.7362
|1.7210
|-23.50
|3001.00
|538
|2005.12.08 06:30
|sell
|270
|0.05
|1.7341
|1.7388
|1.7236
|539
|2005.12.08 08:29
|s/l
|269
|0.05
|1.7370
|1.7370
|1.7218
|-23.50
|2977.50
|540
|2005.12.08 08:29
|s/l
|270
|0.05
|1.7388
|1.7388
|1.7236
|-23.50
|2954.00
|541
|2005.12.15 17:30
|sell
|271
|0.05
|1.7650
|1.7697
|1.7545
|542
|2005.12.15 18:00
|sell
|272
|0.05
|1.7635
|1.7682
|1.7530
|543
|2005.12.16 08:29
|s/l
|272
|0.05
|1.7682
|1.7682
|1.7530
|-23.50
|2930.50
|544
|2005.12.16 08:59
|s/l
|271
|0.05
|1.7697
|1.7697
|1.7545
|-23.50
|2907.00
|545
|2005.12.19 11:00
|sell
|273
|0.05
|1.7653
|1.7700
|1.7548
|546
|2005.12.19 11:30
|sell
|274
|0.05
|1.7661
|1.7708
|1.7556
|547
|2005.12.20 16:59
|t/p
|273
|0.05
|1.7548
|1.7700
|1.7548
|52.50
|2959.50
|548
|2005.12.20 16:59
|t/p
|274
|0.05
|1.7556
|1.7708
|1.7556
|52.50
|3012.00
|549
|2005.12.20 17:00
|sell
|275
|0.05
|1.7542
|1.7589
|1.7437
|550
|2005.12.20 17:30
|sell
|276
|0.05
|1.7553
|1.7600
|1.7448
|551
|2005.12.21 01:30
|s/l
|275
|0.05
|1.7589
|1.7589
|1.7437
|-23.50
|2988.50
|552
|2005.12.21 04:00
|sell
|277
|0.05
|1.7555
|1.7602
|1.7450
|553
|2005.12.21 14:59
|t/p
|276
|0.05
|1.7448
|1.7600
|1.7448
|52.50
|3041.00
|554
|2005.12.21 14:59
|t/p
|277
|0.05
|1.7450
|1.7602
|1.7450
|52.50
|3093.50
|555
|2005.12.21 15:00
|sell
|278
|0.05
|1.7420
|1.7467
|1.7315
|556
|2005.12.21 15:30
|sell
|279
|0.05
|1.7426
|1.7473
|1.7321
|557
|2005.12.23 14:59
|t/p
|278
|0.05
|1.7315
|1.7467
|1.7315
|52.50
|3146.00
|558
|2005.12.23 14:59
|t/p
|279
|0.05
|1.7321
|1.7473
|1.7321
|52.50
|3198.50
|559
|2005.12.23 15:00
|sell
|280
|0.05
|1.7315
|1.7362
|1.7210
|560
|2005.12.23 15:30
|sell
|281
|0.05
|1.7321
|1.7368
|1.7216
|561
|2005.12.26 22:30
|close
|280
|0.05
|1.7346
|1.7362
|1.7210
|-15.50
|3183.00
|562
|2005.12.26 22:32
|close
|281
|0.05
|1.7343
|1.7368
|1.7216
|-11.00
|3172.00
|563
|2005.12.26 23:30
|sell
|282
|0.05
|1.7322
|1.7369
|1.7217
|564
|2005.12.27 00:00
|sell
|283
|0.05
|1.7310
|1.7357
|1.7205
|565
|2005.12.27 09:46
|s/l
|283
|0.05
|1.7357
|1.7357
|1.7205
|-23.50
|3148.50
|566
|2005.12.27 11:29
|s/l
|282
|0.05
|1.7369
|1.7369
|1.7217
|-23.50
|3125.00
|567
|2005.12.27 15:00
|sell
|284
|0.05
|1.7321
|1.7368
|1.7216
|568
|2005.12.27 15:30
|sell
|285
|0.05
|1.7325
|1.7372
|1.7220
|569
|2005.12.28 07:59
|s/l
|284
|0.05
|1.7368
|1.7368
|1.7216
|-23.50
|3101.50
|570
|2005.12.28 07:59
|s/l
|285
|0.05
|1.7372
|1.7372
|1.7220
|-23.50
|3078.00
|571
|2005.12.28 14:00
|sell
|286
|0.05
|1.7316
|1.7363
|1.7211
|572
|2005.12.28 14:30
|sell
|287
|0.05
|1.7329
|1.7376
|1.7224
|573
|2005.12.28 17:29
|t/p
|286
|0.05
|1.7211
|1.7363
|1.7211
|52.50
|3130.50
|574
|2005.12.28 17:29
|t/p
|287
|0.05
|1.7224
|1.7376
|1.7224
|52.50
|3183.00
|575
|2005.12.28 17:30
|sell
|288
|0.05
|1.7158
|1.7205
|1.7053
|576
|2005.12.28 18:00
|sell
|289
|0.05
|1.7168
|1.7215
|1.7063
|577
|2005.12.29 00:59
|s/l
|288
|0.05
|1.7205
|1.7205
|1.7053
|-23.50
|3159.50
|578
|2005.12.29 01:00
|sell
|290
|0.05
|1.7207
|1.7254
|1.7102
|579
|2005.12.29 01:29
|s/l
|289
|0.05
|1.7215
|1.7215
|1.7063
|-23.50
|3136.00
|580
|2005.12.29 01:30
|sell
|291
|0.05
|1.7212
|1.7259
|1.7107
|581
|2005.12.29 15:59
|s/l
|290
|0.05
|1.7254
|1.7254
|1.7102
|-23.50
|3112.50
|582
|2005.12.29 16:29
|s/l
|291
|0.05
|1.7259
|1.7259
|1.7107
|-23.50
|3089.00
|583
|2005.12.30 02:00
|sell
|292
|0.05
|1.7231
|1.7278
|1.7126
|584
|2005.12.30 02:30
|sell
|293
|0.05
|1.7241
|1.7288
|1.7136
|585
|2005.12.30 04:30
|s/l
|292
|0.05
|1.7278
|1.7278
|1.7126
|-23.50
|3065.50
|586
|2005.12.30 07:00
|s/l
|293
|0.05
|1.7288
|1.7288
|1.7136
|-23.50
|3042.00
|587
|2005.12.30 10:00
|sell
|294
|0.05
|1.7251
|1.7298
|1.7146
|588
|2005.12.30 10:30
|sell
|295
|0.05
|1.7252
|1.7299
|1.7147
|589
|2006.01.03 02:29
|close
|294
|0.05
|1.7268
|1.7298
|1.7146
|-8.50
|3033.50
|590
|2006.01.03 02:30
|close
|295
|0.05
|1.7268
|1.7299
|1.7147
|-8.00
|3025.50
|591
|2006.01.11 08:00
|sell
|296
|0.05
|1.7612
|1.7659
|1.7507
|592
|2006.01.11 08:30
|sell
|297
|0.05
|1.7607
|1.7654
|1.7502
|593
|2006.01.11 17:29
|s/l
|297
|0.05
|1.7654
|1.7654
|1.7502
|-23.50
|3002.00
|594
|2006.01.11 18:07
|s/l
|296
|0.05
|1.7659
|1.7659
|1.7507
|-23.50
|2978.50
|595
|2006.01.12 19:00
|sell
|298
|0.05
|1.7597
|1.7644
|1.7492
|596
|2006.01.12 19:30
|sell
|299
|0.05
|1.7597
|1.7644
|1.7492
|597
|2006.01.13 07:29
|s/l
|298
|0.05
|1.7644
|1.7644
|1.7492
|-23.50
|2955.00
|598
|2006.01.13 07:29
|s/l
|299
|0.05
|1.7644
|1.7644
|1.7492
|-23.50
|2931.50
|599
|2006.01.17 00:00
|sell
|300
|0.05
|1.7664
|1.7711
|1.7559
|600
|2006.01.17 00:30
|sell
|301
|0.05
|1.7657
|1.7704
|1.7552
|601
|2006.01.19 08:59
|t/p
|300
|0.05
|1.7559
|1.7711
|1.7559
|52.50
|2984.00
|602
|2006.01.19 09:00
|sell
|302
|0.05
|1.7557
|1.7604
|1.7452
|603
|2006.01.19 11:29
|t/p
|301
|0.05
|1.7552
|1.7704
|1.7552
|52.50
|3036.50
|604
|2006.01.19 11:30
|sell
|303
|0.05
|1.7551
|1.7598
|1.7446
|605
|2006.01.19 15:59
|s/l
|302
|0.05
|1.7604
|1.7604
|1.7452
|-23.50
|3013.00
|606
|2006.01.19 15:59
|s/l
|303
|0.05
|1.7598
|1.7598
|1.7446
|-23.50
|2989.50
|607
|2006.01.19 22:30
|sell
|304
|0.05
|1.7580
|1.7627
|1.7475
|608
|2006.01.19 23:00
|sell
|305
|0.05
|1.7570
|1.7617
|1.7465
|609
|2006.01.20 12:29
|s/l
|305
|0.05
|1.7617
|1.7617
|1.7465
|-23.50
|2966.00
|610
|2006.01.20 13:59
|s/l
|304
|0.05
|1.7627
|1.7627
|1.7475
|-23.50
|2942.50
|611
|2006.01.26 21:00
|sell
|306
|0.05
|1.7801
|1.7848
|1.7696
|612
|2006.01.26 21:30
|sell
|307
|0.05
|1.7807
|1.7854
|1.7702
|613
|2006.01.27 13:59
|s/l
|306
|0.05
|1.7848
|1.7848
|1.7696
|-23.50
|2919.00
|614
|2006.01.27 13:59
|s/l
|307
|0.05
|1.7854
|1.7854
|1.7702
|-23.50
|2895.50
|615
|2006.01.27 16:00
|sell
|308
|0.05
|1.7727
|1.7774
|1.7622
|616
|2006.01.27 16:30
|sell
|309
|0.05
|1.7748
|1.7795
|1.7643
|617
|2006.01.30 09:29
|t/p
|309
|0.05
|1.7643
|1.7795
|1.7643
|52.50
|2948.00
|618
|2006.01.30 09:30
|sell
|310
|0.05
|1.7641
|1.7688
|1.7536
|619
|2006.01.30 14:29
|s/l
|310
|0.05
|1.7688
|1.7688
|1.7536
|-23.50
|2924.50
|620
|2006.01.30 19:00
|sell
|311
|0.05
|1.7654
|1.7701
|1.7549
|621
|2006.01.31 04:30
|s/l
|311
|0.05
|1.7701
|1.7701
|1.7549
|-23.50
|2901.00
|622
|2006.01.31 09:03
|close
|308
|0.05
|1.7729
|1.7774
|1.7622
|-1.00
|2900.00
|623
|2006.02.01 22:30
|sell
|312
|0.05
|1.7742
|1.7789
|1.7637
|624
|2006.02.01 23:00
|sell
|313
|0.05
|1.7746
|1.7793
|1.7641
|625
|2006.02.02 15:29
|s/l
|312
|0.05
|1.7789
|1.7789
|1.7637
|-23.50
|2876.50
|626
|2006.02.02 15:29
|s/l
|313
|0.05
|1.7793
|1.7793
|1.7641
|-23.50
|2853.00
|627
|2006.02.03 14:00
|sell
|314
|0.05
|1.7680
|1.7727
|1.7575
|628
|2006.02.03 14:30
|sell
|315
|0.05
|1.7616
|1.7663
|1.7511
|629
|2006.02.06 07:59
|t/p
|314
|0.05
|1.7575
|1.7727
|1.7575
|52.50
|2905.50
|630
|2006.02.06 08:00
|sell
|316
|0.05
|1.7565
|1.7612
|1.7460
|631
|2006.02.06 13:59
|t/p
|315
|0.05
|1.7511
|1.7663
|1.7511
|52.50
|2958.00
|632
|2006.02.06 14:00
|sell
|317
|0.05
|1.7508
|1.7555
|1.7403
|633
|2006.02.06 17:29
|t/p
|316
|0.05
|1.7460
|1.7612
|1.7460
|52.50
|3010.50
|634
|2006.02.06 17:30
|sell
|318
|0.05
|1.7454
|1.7501
|1.7349
|635
|2006.02.07 07:43
|s/l
|318
|0.05
|1.7501
|1.7501
|1.7349
|-23.50
|2987.00
|636
|2006.02.07 09:00
|sell
|319
|0.05
|1.7475
|1.7522
|1.7370
|637
|2006.02.08 16:21
|t/p
|317
|0.05
|1.7403
|1.7555
|1.7403
|52.50
|3039.50
|638
|2006.02.08 16:30
|sell
|320
|0.05
|1.7403
|1.7450
|1.7298
|639
|2006.02.09 06:39
|s/l
|320
|0.05
|1.7450
|1.7450
|1.7298
|-23.50
|3016.00
|640
|2006.02.09 09:30
|sell
|321
|0.05
|1.7422
|1.7469
|1.7317
|641
|2006.02.10 05:30
|s/l
|321
|0.05
|1.7469
|1.7469
|1.7317
|-23.50
|2992.50
|642
|2006.02.10 09:30
|sell
|322
|0.05
|1.7443
|1.7490
|1.7338
|643
|2006.02.10 12:19
|close
|319
|0.05
|1.7476
|1.7522
|1.7370
|-0.50
|2992.00
|644
|2006.02.10 12:59
|s/l
|322
|0.05
|1.7490
|1.7490
|1.7338
|-23.50
|2968.50
|645
|2006.02.12 23:00
|sell
|323
|0.05
|1.7435
|1.7482
|1.7330
|646
|2006.02.12 23:30
|sell
|324
|0.05
|1.7437
|1.7484
|1.7332
|647
|2006.02.14 13:59
|t/p
|323
|0.05
|1.7330
|1.7482
|1.7330
|52.50
|3021.00
|648
|2006.02.14 13:59
|t/p
|324
|0.05
|1.7332
|1.7484
|1.7332
|52.50
|3073.50
|649
|2006.02.14 14:00
|sell
|325
|0.05
|1.7319
|1.7366
|1.7214
|650
|2006.02.14 14:30
|sell
|326
|0.05
|1.7306
|1.7353
|1.7201
|651
|2006.02.14 19:59
|s/l
|326
|0.05
|1.7353
|1.7353
|1.7201
|-23.50
|3050.00
|652
|2006.02.14 20:00
|sell
|327
|0.05
|1.7355
|1.7402
|1.7250
|653
|2006.02.14 20:30
|s/l
|325
|0.05
|1.7366
|1.7366
|1.7214
|-23.50
|3026.50
|654
|2006.02.15 06:30
|sell
|328
|0.05
|1.7350
|1.7397
|1.7245
|655
|2006.02.15 11:29
|s/l
|327
|0.05
|1.7402
|1.7402
|1.7250
|-23.50
|3003.00
|656
|2006.02.15 11:29
|s/l
|328
|0.05
|1.7397
|1.7397
|1.7245
|-23.50
|2979.50
|657
|2006.02.16 06:30
|sell
|329
|0.05
|1.7395
|1.7442
|1.7290
|658
|2006.02.16 07:00
|sell
|330
|0.05
|1.7389
|1.7436
|1.7284
|659
|2006.02.19 22:00
|close
|329
|0.05
|1.7415
|1.7442
|1.7290
|-10.00
|2969.50
|660
|2006.02.19 22:00
|close
|330
|0.05
|1.7413
|1.7436
|1.7284
|-12.00
|2957.50
|661
|2006.02.22 12:30
|sell
|331
|0.05
|1.7407
|1.7454
|1.7302
|662
|2006.02.22 13:00
|sell
|332
|0.05
|1.7407
|1.7454
|1.7302
|663
|2006.02.23 06:29
|s/l
|331
|0.05
|1.7454
|1.7454
|1.7302
|-23.50
|2934.00
|664
|2006.02.23 06:29
|s/l
|332
|0.05
|1.7454
|1.7454
|1.7302
|-23.50
|2910.50
|665
|2006.02.24 18:00
|sell
|333
|0.05
|1.7433
|1.7480
|1.7328
|666
|2006.02.24 18:30
|sell
|334
|0.05
|1.7437
|1.7484
|1.7332
|667
|2006.02.28 10:29
|close
|333
|0.05
|1.7458
|1.7480
|1.7328
|-12.50
|2898.00
|668
|2006.02.28 10:30
|close
|334
|0.05
|1.7458
|1.7484
|1.7332
|-10.50
|2887.50
|669
|2006.03.02 12:00
|sell
|335
|0.05
|1.7466
|1.7513
|1.7361
|670
|2006.03.02 12:30
|sell
|336
|0.05
|1.7475
|1.7522
|1.7370
|671
|2006.03.02 17:30
|s/l
|335
|0.05
|1.7513
|1.7513
|1.7361
|-23.50
|2864.00
|672
|2006.03.02 18:29
|s/l
|336
|0.05
|1.7522
|1.7522
|1.7370
|-23.50
|2840.50
|673
|2006.03.06 18:00
|sell
|337
|0.05
|1.7474
|1.7521
|1.7369
|674
|2006.03.06 18:30
|sell
|338
|0.05
|1.7494
|1.7541
|1.7389
|675
|2006.03.07 10:29
|t/p
|338
|0.05
|1.7389
|1.7541
|1.7389
|52.50
|2893.00
|676
|2006.03.07 10:30
|sell
|339
|0.05
|1.7378
|1.7425
|1.7273
|677
|2006.03.07 11:33
|t/p
|337
|0.05
|1.7369
|1.7521
|1.7369
|52.50
|2945.50
|678
|2006.03.07 12:00
|sell
|340
|0.05
|1.7361
|1.7408
|1.7256
|679
|2006.03.08 07:59
|s/l
|340
|0.05
|1.7408
|1.7408
|1.7256
|-23.50
|2922.00
|680
|2006.03.08 13:30
|sell
|341
|0.05
|1.7370
|1.7417
|1.7265
|681
|2006.03.10 14:29
|t/p
|339
|0.05
|1.7273
|1.7425
|1.7273
|52.50
|2974.50
|682
|2006.03.10 14:29
|t/p
|341
|0.05
|1.7265
|1.7417
|1.7265
|52.50
|3027.00
|683
|2006.03.10 14:30
|sell
|342
|0.05
|1.7254
|1.7301
|1.7149
|684
|2006.03.10 15:00
|sell
|343
|0.05
|1.7256
|1.7303
|1.7151
|685
|2006.03.13 15:29
|s/l
|342
|0.05
|1.7301
|1.7301
|1.7149
|-23.50
|3003.50
|686
|2006.03.13 16:29
|s/l
|343
|0.05
|1.7303
|1.7303
|1.7151
|-23.50
|2980.00
|687
|2006.03.21 08:30
|sell
|344
|0.05
|1.7482
|1.7529
|1.7377
|688
|2006.03.21 09:00
|sell
|345
|0.05
|1.7489
|1.7536
|1.7384
|689
|2006.03.23 15:29
|t/p
|344
|0.05
|1.7377
|1.7529
|1.7377
|52.50
|3032.50
|690
|2006.03.23 15:29
|t/p
|345
|0.05
|1.7384
|1.7536
|1.7384
|52.50
|3085.00
|691
|2006.03.23 15:30
|sell
|346
|0.05
|1.7342
|1.7389
|1.7237
|692
|2006.03.23 16:00
|sell
|347
|0.05
|1.7347
|1.7394
|1.7242
|693
|2006.03.24 15:29
|s/l
|346
|0.05
|1.7389
|1.7389
|1.7237
|-23.50
|3061.50
|694
|2006.03.24 15:29
|s/l
|347
|0.05
|1.7394
|1.7394
|1.7242
|-23.50
|3038.00
|695
|2006.03.29 00:00
|sell
|348
|0.05
|1.7427
|1.7474
|1.7322
|696
|2006.03.29 00:30
|sell
|349
|0.05
|1.7430
|1.7477
|1.7325
|697
|2006.03.29 14:00
|t/p
|349
|0.05
|1.7325
|1.7477
|1.7325
|52.50
|3090.50
|698
|2006.03.29 14:00
|sell
|350
|0.05
|1.7323
|1.7370
|1.7218
|699
|2006.03.30 01:29
|s/l
|350
|0.05
|1.7370
|1.7370
|1.7218
|-23.50
|3067.00
|700
|2006.03.30 19:29
|s/l
|348
|0.05
|1.7474
|1.7474
|1.7322
|-23.50
|3043.50
|701
|2006.03.31 10:00
|sell
|351
|0.05
|1.7366
|1.7413
|1.7261
|702
|2006.03.31 10:30
|sell
|352
|0.05
|1.7372
|1.7419
|1.7267
|703
|2006.04.03 08:29
|t/p
|352
|0.05
|1.7267
|1.7419
|1.7267
|52.50
|3096.00
|704
|2006.04.03 08:30
|t/p
|351
|0.05
|1.7261
|1.7413
|1.7261
|52.50
|3148.50
|705
|2006.04.03 08:30
|sell
|353
|0.05
|1.7259
|1.7306
|1.7154
|706
|2006.04.03 09:00
|sell
|354
|0.05
|1.7275
|1.7322
|1.7170
|707
|2006.04.03 14:29
|s/l
|353
|0.05
|1.7306
|1.7306
|1.7154
|-23.50
|3125.00
|708
|2006.04.03 14:30
|sell
|355
|0.05
|1.7315
|1.7362
|1.7210
|709
|2006.04.03 14:59
|s/l
|354
|0.05
|1.7322
|1.7322
|1.7170
|-23.50
|3101.50
|710
|2006.04.03 14:59
|s/l
|355
|0.05
|1.7362
|1.7362
|1.7210
|-23.50
|3078.00
|711
|2006.04.07 11:30
|sell
|356
|0.05
|1.7494
|1.7541
|1.7389
|712
|2006.04.07 12:00
|sell
|357
|0.05
|1.7493
|1.7540
|1.7388
|713
|2006.04.10 17:29
|t/p
|356
|0.05
|1.7389
|1.7541
|1.7389
|52.50
|3130.50
|714
|2006.04.10 17:29
|t/p
|357
|0.05
|1.7388
|1.7540
|1.7388
|52.50
|3183.00
|715
|2006.04.10 17:30
|sell
|358
|0.05
|1.7385
|1.7432
|1.7280
|716
|2006.04.10 18:00
|sell
|359
|0.05
|1.7387
|1.7434
|1.7282
|717
|2006.04.10 21:29
|s/l
|358
|0.05
|1.7432
|1.7432
|1.7280
|-23.50
|3159.50
|718
|2006.04.10 21:29
|s/l
|359
|0.05
|1.7434
|1.7434
|1.7282
|-23.50
|3136.00
|719
|2006.04.11 01:30
|sell
|360
|0.05
|1.7419
|1.7466
|1.7314
|720
|2006.04.11 02:00
|sell
|361
|0.05
|1.7425
|1.7472
|1.7320
|721
|2006.04.11 13:59
|s/l
|360
|0.05
|1.7466
|1.7466
|1.7314
|-23.50
|3112.50
|722
|2006.04.11 13:59
|s/l
|361
|0.05
|1.7472
|1.7472
|1.7320
|-23.50
|3089.00
|723
|2006.04.26 14:30
|sell
|362
|0.05
|1.7839
|1.7886
|1.7734
|724
|2006.04.26 15:59
|s/l
|362
|0.05
|1.7886
|1.7886
|1.7734
|-23.50
|3065.50
|725
|2006.04.26 21:00
|sell
|363
|0.05
|1.7846
|1.7893
|1.7741
|726
|2006.04.26 21:30
|sell
|364
|0.05
|1.7844
|1.7891
|1.7739
|727
|2006.04.27 14:29
|s/l
|363
|0.05
|1.7893
|1.7893
|1.7741
|-23.50
|3042.00
|728
|2006.04.27 14:29
|s/l
|364
|0.05
|1.7891
|1.7891
|1.7739
|-23.50
|3018.50
|729
|2006.05.01 18:30
|sell
|365
|0.50
|1.8287
|1.8407
|1.8235
|730
|2006.05.01 19:00
|sell
|366
|0.50
|1.8274
|1.8394
|1.8222
|731
|2006.05.01 23:59
|t/p
|365
|0.50
|1.8235
|1.8407
|1.8235
|260.00
|3278.50
|732
|2006.05.02 06:59
|t/p
|366
|0.50
|1.8222
|1.8394
|1.8222
|260.00
|3538.50
|733
|2006.05.11 03:00
|sell
|367
|0.05
|1.8558
|1.8605
|1.8453
|734
|2006.05.11 03:30
|sell
|368
|0.05
|1.8552
|1.8599
|1.8447
|735
|2006.05.11 09:29
|s/l
|367
|0.05
|1.8605
|1.8605
|1.8453
|-23.50
|3515.00
|736
|2006.05.11 09:29
|s/l
|368
|0.05
|1.8599
|1.8599
|1.8447
|-23.50
|3491.50
|737
|2006.05.12 15:30
|sell
|369
|0.50
|1.8903
|1.9023
|1.8851
|738
|2006.05.12 16:00
|sell
|370
|0.50
|1.8910
|1.9030
|1.8858
|739
|2006.05.12 17:00
|sell
|371
|0.50
|1.8908
|1.9028
|1.8856
|740
|2006.05.15 08:29
|t/p
|369
|0.50
|1.8851
|1.9023
|1.8851
|260.00
|3751.50
|741
|2006.05.15 08:29
|t/p
|370
|0.50
|1.8858
|1.9030
|1.8858
|260.00
|4011.50
|742
|2006.05.15 08:29
|t/p
|371
|0.50
|1.8856
|1.9028
|1.8856
|260.00
|4271.50
|743
|2006.05.15 21:30
|sell
|372
|0.05
|1.8795
|1.8842
|1.8690
|744
|2006.05.15 22:00
|sell
|373
|0.05
|1.8791
|1.8838
|1.8686
|745
|2006.05.16 03:59
|s/l
|372
|0.05
|1.8842
|1.8842
|1.8690
|-23.50
|4248.00
|746
|2006.05.16 03:59
|s/l
|373
|0.05
|1.8838
|1.8838
|1.8686
|-23.50
|4224.50
|747
|2006.05.16 10:00
|sell
|374
|0.05
|1.8805
|1.8852
|1.8700
|748
|2006.05.16 10:30
|sell
|375
|0.05
|1.8800
|1.8847
|1.8695
|749
|2006.05.16 12:59
|s/l
|374
|0.05
|1.8852
|1.8852
|1.8700
|-23.50
|4201.00
|750
|2006.05.16 12:59
|s/l
|375
|0.05
|1.8847
|1.8847
|1.8695
|-23.50
|4177.50
|751
|2006.05.17 20:30
|sell
|376
|0.05
|1.8830
|1.8877
|1.8725
|752
|2006.05.17 21:00
|sell
|377
|0.05
|1.8830
|1.8877
|1.8725
|753
|2006.05.18 08:59
|s/l
|376
|0.05
|1.8877
|1.8877
|1.8725
|-23.50
|4154.00
|754
|2006.05.18 08:59
|s/l
|377
|0.05
|1.8877
|1.8877
|1.8725
|-23.50
|4130.50
|755
|2006.05.19 09:00
|sell
|378
|0.05
|1.8766
|1.8813
|1.8661
|756
|2006.05.19 09:30
|sell
|379
|0.05
|1.8753
|1.8800
|1.8648
|757
|2006.05.22 06:59
|t/p
|378
|0.05
|1.8661
|1.8813
|1.8661
|52.50
|4183.00
|758
|2006.05.22 06:59
|t/p
|379
|0.05
|1.8648
|1.8800
|1.8648
|52.50
|4235.50
|759
|2006.05.22 07:00
|sell
|380
|0.05
|1.8645
|1.8692
|1.8540
|760
|2006.05.22 07:29
|s/l
|380
|0.05
|1.8692
|1.8692
|1.8540
|-23.50
|4212.00
|761
|2006.05.22 07:30
|sell
|381
|0.05
|1.8679
|1.8726
|1.8574
|762
|2006.05.22 08:00
|sell
|382
|0.05
|1.8718
|1.8765
|1.8613
|763
|2006.05.22 08:29
|s/l
|381
|0.05
|1.8726
|1.8726
|1.8574
|-23.50
|4188.50
|764
|2006.05.22 08:30
|sell
|383
|0.05
|1.8742
|1.8789
|1.8637
|765
|2006.05.22 10:29
|s/l
|382
|0.05
|1.8765
|1.8765
|1.8613
|-23.50
|4165.00
|766
|2006.05.22 14:29
|s/l
|383
|0.05
|1.8789
|1.8789
|1.8637
|-23.50
|4141.50
|767
|2006.05.23 22:00
|sell
|384
|0.05
|1.8761
|1.8808
|1.8656
|768
|2006.05.23 22:30
|sell
|385
|0.05
|1.8768
|1.8815
|1.8663
|769
|2006.05.24 07:59
|s/l
|384
|0.05
|1.8808
|1.8808
|1.8656
|-23.50
|4118.00
|770
|2006.05.24 07:59
|s/l
|385
|0.05
|1.8815
|1.8815
|1.8663
|-23.50
|4094.50
|771
|2006.05.24 13:30
|sell
|386
|0.05
|1.8771
|1.8818
|1.8666
|772
|2006.05.24 14:00
|sell
|387
|0.05
|1.8772
|1.8819
|1.8667
|773
|2006.05.24 15:29
|t/p
|386
|0.05
|1.8666
|1.8818
|1.8666
|52.50
|4147.00
|774
|2006.05.24 15:29
|t/p
|387
|0.05
|1.8667
|1.8819
|1.8667
|52.50
|4199.50
|775
|2006.05.24 15:30
|sell
|388
|0.05
|1.8663
|1.8710
|1.8558
|776
|2006.05.24 16:00
|sell
|389
|0.05
|1.8672
|1.8719
|1.8567
|777
|2006.05.24 18:29
|s/l
|388
|0.05
|1.8710
|1.8710
|1.8558
|-23.50
|4176.00
|778
|2006.05.24 18:29
|s/l
|389
|0.05
|1.8719
|1.8719
|1.8567
|-23.50
|4152.50
|779
|2006.05.24 18:30
|sell
|390
|0.05
|1.8727
|1.8774
|1.8622
|780
|2006.05.24 19:00
|sell
|391
|0.05
|1.8734
|1.8781
|1.8629
|781
|2006.05.25 21:59
|s/l
|390
|0.05
|1.8774
|1.8774
|1.8622
|-23.50
|4129.00
|782
|2006.05.26 02:00
|sell
|392
|0.05
|1.8714
|1.8761
|1.8609
|783
|2006.05.26 13:29
|t/p
|391
|0.05
|1.8629
|1.8781
|1.8629
|52.50
|4181.50
|784
|2006.05.26 13:30
|sell
|393
|0.05
|1.8616
|1.8663
|1.8511
|785
|2006.05.26 13:59
|t/p
|392
|0.05
|1.8609
|1.8761
|1.8609
|52.50
|4234.00
|786
|2006.05.26 14:00
|sell
|394
|0.05
|1.8575
|1.8622
|1.8470
|787
|2006.05.29 09:29
|s/l
|394
|0.05
|1.8622
|1.8622
|1.8470
|-23.50
|4210.50
|788
|2006.05.29 13:30
|sell
|395
|0.05
|1.8599
|1.8646
|1.8494
|789
|2006.05.30 02:59
|s/l
|395
|0.05
|1.8646
|1.8646
|1.8494
|-23.50
|4187.00
|790
|2006.05.30 02:59
|close
|393
|0.05
|1.8660
|1.8663
|1.8511
|-22.00
|4165.00
|791
|2006.05.31 20:00
|sell
|396
|0.05
|1.8701
|1.8748
|1.8596
|792
|2006.05.31 20:30
|sell
|397
|0.05
|1.8703
|1.8750
|1.8598
|793
|2006.06.01 12:29
|t/p
|397
|0.05
|1.8598
|1.8750
|1.8598
|52.50
|4217.50
|794
|2006.06.01 12:30
|sell
|398
|0.05
|1.8596
|1.8643
|1.8491
|795
|2006.06.01 12:59
|t/p
|396
|0.05
|1.8596
|1.8748
|1.8596
|52.50
|4270.00
|796
|2006.06.01 13:00
|sell
|399
|0.05
|1.8582
|1.8629
|1.8477
|797
|2006.06.01 14:59
|s/l
|398
|0.05
|1.8643
|1.8643
|1.8491
|-23.50
|4246.50
|798
|2006.06.01 14:59
|s/l
|399
|0.05
|1.8629
|1.8629
|1.8477
|-23.50
|4223.00
|799
|2006.06.01 15:00
|sell
|400
|0.05
|1.8680
|1.8727
|1.8575
|800
|2006.06.01 20:30
|sell
|401
|0.05
|1.8645
|1.8692
|1.8540
|801
|2006.06.02 12:29
|s/l
|400
|0.05
|1.8727
|1.8727
|1.8575
|-23.50
|4199.50
|802
|2006.06.02 12:29
|s/l
|401
|0.05
|1.8692
|1.8692
|1.8540
|-23.50
|4176.00
|803
|2006.06.05 23:00
|sell
|402
|0.05
|1.8711
|1.8758
|1.8606
|804
|2006.06.05 23:30
|sell
|403
|0.05
|1.8723
|1.8770
|1.8618
|805
|2006.06.06 06:59
|s/l
|402
|0.05
|1.8758
|1.8758
|1.8606
|-23.50
|4152.50
|806
|2006.06.06 09:30
|sell
|404
|0.05
|1.8720
|1.8767
|1.8615
|807
|2006.06.06 14:59
|t/p
|403
|0.05
|1.8618
|1.8770
|1.8618
|52.50
|4205.00
|808
|2006.06.06 14:59
|t/p
|404
|0.05
|1.8615
|1.8767
|1.8615
|52.50
|4257.50
|809
|2006.06.06 15:00
|sell
|405
|0.05
|1.8596
|1.8643
|1.8491
|810
|2006.06.06 15:30
|sell
|406
|0.05
|1.8603
|1.8650
|1.8498
|811
|2006.06.07 10:29
|s/l
|405
|0.05
|1.8643
|1.8643
|1.8491
|-23.50
|4234.00
|812
|2006.06.07 12:00
|sell
|407
|0.05
|1.8585
|1.8632
|1.8480
|813
|2006.06.08 07:29
|t/p
|406
|0.05
|1.8498
|1.8650
|1.8498
|52.50
|4286.50
|814
|2006.06.08 07:30
|sell
|408
|0.05
|1.8491
|1.8538
|1.8386
|815
|2006.06.08 09:31
|t/p
|407
|0.05
|1.8480
|1.8632
|1.8480
|52.50
|4339.00
|816
|2006.06.08 10:00
|sell
|409
|0.05
|1.8496
|1.8543
|1.8391
|817
|2006.06.08 14:33
|t/p
|409
|0.05
|1.8391
|1.8543
|1.8391
|52.50
|4391.50
|818
|2006.06.08 15:00
|sell
|410
|0.05
|1.8390
|1.8437
|1.8285
|819
|2006.06.08 16:19
|s/l
|410
|0.05
|1.8437
|1.8437
|1.8285
|-23.50
|4368.00
|820
|2006.06.08 16:30
|sell
|411
|0.05
|1.8445
|1.8492
|1.8340
|821
|2006.06.09 12:59
|t/p
|408
|0.05
|1.8386
|1.8538
|1.8386
|52.50
|4420.50
|822
|2006.06.09 13:00
|sell
|412
|0.05
|1.8381
|1.8428
|1.8276
|823
|2006.06.09 13:01
|s/l
|412
|0.05
|1.8428
|1.8428
|1.8276
|-23.50
|4397.00
|824
|2006.06.09 13:30
|sell
|413
|0.05
|1.8460
|1.8507
|1.8355
|825
|2006.06.12 08:29
|close
|411
|0.05
|1.8455
|1.8492
|1.8340
|-5.00
|4392.00
|826
|2006.06.12 11:30
|sell
|414
|0.05
|1.8397
|1.8444
|1.8292
|827
|2006.06.12 12:59
|s/l
|414
|0.05
|1.8444
|1.8444
|1.8292
|-23.50
|4368.50
|828
|2006.06.12 21:00
|sell
|415
|0.05
|1.8424
|1.8471
|1.8319
|829
|2006.06.13 17:29
|t/p
|413
|0.05
|1.8355
|1.8507
|1.8355
|52.50
|4421.00
|830
|2006.06.13 17:30
|sell
|416
|0.05
|1.8332
|1.8379
|1.8227
|831
|2006.06.14 06:29
|s/l
|416
|0.05
|1.8379
|1.8379
|1.8227
|-23.50
|4397.50
|832
|2006.06.14 13:00
|sell
|417
|0.05
|1.8365
|1.8412
|1.8260
|833
|2006.06.14 13:02
|s/l
|417
|0.05
|1.8412
|1.8412
|1.8260
|-23.50
|4374.00
|834
|2006.06.14 13:29
|s/l
|415
|0.05
|1.8471
|1.8471
|1.8319
|-23.50
|4350.50
|835
|2006.06.19 04:00
|sell
|418
|0.05
|1.8437
|1.8484
|1.8332
|836
|2006.06.19 04:30
|sell
|419
|0.05
|1.8436
|1.8483
|1.8331
|837
|2006.06.22 07:04
|close
|418
|0.05
|1.8460
|1.8484
|1.8332
|-11.50
|4339.00
|838
|2006.06.22 09:00
|sell
|420
|0.05
|1.8394
|1.8441
|1.8289
|839
|2006.06.22 10:59
|t/p
|419
|0.05
|1.8331
|1.8483
|1.8331
|52.50
|4391.50
|840
|2006.06.22 11:00
|sell
|421
|0.05
|1.8322
|1.8369
|1.8217
|841
|2006.06.22 13:29
|t/p
|420
|0.05
|1.8289
|1.8441
|1.8289
|52.50
|4444.00
|842
|2006.06.22 13:30
|sell
|422
|0.05
|1.8275
|1.8322
|1.8170
|843
|2006.06.23 11:29
|t/p
|421
|0.05
|1.8217
|1.8369
|1.8217
|52.50
|4496.50
|844
|2006.06.23 11:30
|sell
|423
|0.05
|1.8214
|1.8261
|1.8109
|845
|2006.06.23 12:29
|t/p
|422
|0.05
|1.8170
|1.8322
|1.8170
|52.50
|4549.00
|846
|2006.06.23 12:30
|sell
|424
|0.05
|1.8162
|1.8209
|1.8057
|847
|2006.06.23 14:29
|s/l
|424
|0.05
|1.8209
|1.8209
|1.8057
|-23.50
|4525.50
|848
|2006.06.23 14:30
|sell
|425
|0.05
|1.8207
|1.8254
|1.8102
|849
|2006.06.26 17:29
|close
|423
|0.05
|1.8231
|1.8261
|1.8109
|-8.50
|4517.00
|850
|2006.06.26 17:59
|close
|425
|0.05
|1.8229
|1.8254
|1.8102
|-11.00
|4506.00
|851
|2006.06.27 06:30
|sell
|426
|0.05
|1.8234
|1.8281
|1.8129
|852
|2006.06.27 07:00
|sell
|427
|0.05
|1.8224
|1.8271
|1.8119
|853
|2006.06.29 09:47
|t/p
|426
|0.05
|1.8129
|1.8281
|1.8129
|52.50
|4558.50
|854
|2006.06.29 09:54
|t/p
|427
|0.05
|1.8119
|1.8271
|1.8119
|52.50
|4611.00
|855
|2006.06.29 10:00
|sell
|428
|0.05
|1.8119
|1.8166
|1.8014
|856
|2006.06.29 10:30
|sell
|429
|0.05
|1.8131
|1.8178
|1.8026
|857
|2006.06.29 18:17
|s/l
|428
|0.05
|1.8166
|1.8166
|1.8014
|-23.50
|4587.50
|858
|2006.06.29 18:17
|s/l
|429
|0.05
|1.8178
|1.8178
|1.8026
|-23.50
|4564.00
|859
|2006.07.05 15:30
|sell
|430
|0.05
|1.8342
|1.8389
|1.8237
|860
|2006.07.05 16:00
|sell
|431
|0.05
|1.8346
|1.8393
|1.8241
|861
|2006.07.06 12:34
|s/l
|430
|0.05
|1.8389
|1.8389
|1.8237
|-23.50
|4540.50
|862
|2006.07.06 12:34
|s/l
|431
|0.05
|1.8393
|1.8393
|1.8241
|-23.50
|4517.00
|863
|2006.07.06 20:30
|sell
|432
|0.05
|1.8356
|1.8403
|1.8251
|864
|2006.07.06 21:00
|sell
|433
|0.05
|1.8369
|1.8416
|1.8264
|865
|2006.07.07 09:29
|s/l
|432
|0.05
|1.8403
|1.8403
|1.8251
|-23.50
|4493.50
|866
|2006.07.07 09:38
|s/l
|433
|0.05
|1.8416
|1.8416
|1.8264
|-23.50
|4470.00
|867
|2006.07.10 17:30
|sell
|434
|0.05
|1.8411
|1.8458
|1.8306
|868
|2006.07.10 18:00
|sell
|435
|0.05
|1.8405
|1.8452
|1.8300
|869
|2006.07.11 18:26
|s/l
|435
|0.05
|1.8452
|1.8452
|1.8300
|-23.50
|4446.50
|870
|2006.07.11 18:40
|s/l
|434
|0.05
|1.8458
|1.8458
|1.8306
|-23.50
|4423.00