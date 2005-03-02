Strategy Tester Report
GoGetShorts

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumberS=2; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.5; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=30; ReversalTriggerRange=173; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=false; MaxOpenTrade=2; Shift=3; Slope=2; Ctrendema=150; OffAveS=160; ShortemaS=5; ShortemaL=18; TrailingStopS=10; TakeProfitS=100; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=90;
Bars in test16646Ticks modelled1635136Modelling quality64.35%
Initial deposit3000.00
Total net profit47165.00Gross profit457150.00Gross loss-409985.00
Profit factor1.12Expected payoff97.45
Absolute drawdown2165.00Maximal drawdown51560.00 (68.27%)Relative drawdown72.17% (2165.00)
Total trades484Short positions (won %)484 (33.06%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)160 (33.06%)Loss trades (% of total)324 (66.94%)
Largestprofit trade5000.00loss trade-2050.00
Averageprofit trade2857.19loss trade-1265.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (4000.00)consecutive losses (loss in money)16 (-3280.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)20000.00 (4)consecutive loss (count of losses)-30750.00 (15)
Averageconsecutive wins2consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.02 16:30sell10.501.91211.91621.9021
22005.03.02 17:00sell20.501.91201.91611.9020
32005.03.04 13:00s/l10.501.91621.91621.9021-205.002795.00
42005.03.04 13:00s/l20.501.91611.91611.9020-205.002590.00
52005.03.07 15:30sell30.501.91461.91871.9046
62005.03.07 18:30sell40.501.91381.91791.9038
72005.03.08 07:01s/l30.501.91871.91871.9046-205.002385.00
82005.03.08 07:01s/l40.501.91791.91791.9038-205.002180.00
92005.03.10 21:30sell50.501.92231.92641.9123
102005.03.10 22:00sell60.501.92171.92581.9117
112005.03.11 12:31s/l50.501.92641.92641.9123-205.001975.00
122005.03.11 12:31s/l60.501.92581.92581.9117-205.001770.00
132005.03.14 07:00sell70.501.91961.92371.9096
142005.03.14 07:30sell80.501.91751.92161.9075
152005.03.14 10:06s/l80.501.92161.92161.9075-205.001565.00
162005.03.14 10:30sell90.501.92111.92521.9111
172005.03.14 14:58t/p90.501.91111.92521.9111500.002065.00
182005.03.14 15:00sell100.501.91181.91591.9018
192005.03.15 01:02s/l100.501.91591.91591.9018-205.001860.00
202005.03.15 06:30sell110.501.91321.91731.9032
212005.03.15 09:30s/l110.501.91731.91731.9032-205.001655.00
222005.03.15 12:26s/l70.501.92371.92371.9096-205.001450.00
232005.03.15 15:00sell120.501.91561.91971.9056
242005.03.15 15:30sell130.501.91301.91711.9030
252005.03.16 06:06s/l130.501.91711.91711.9030-205.001245.00
262005.03.16 06:33s/l120.501.91971.91971.9056-205.001040.00
272005.03.18 07:30sell140.501.91861.92271.9086
282005.03.18 08:00sell150.501.91591.92001.9059
292005.03.18 15:30s/l150.501.92001.92001.9059-205.00835.00
302005.03.21 01:30sell160.501.91421.91831.9042
312005.03.21 07:04t/p140.501.90861.92271.9086500.001335.00
322005.03.21 07:30sell170.501.90821.91231.8982
332005.03.21 09:55t/p160.501.90421.91831.9042500.001835.00
342005.03.21 10:00sell180.501.90271.90681.8927
352005.03.21 12:57t/p170.501.89821.91231.8982500.002335.00
362005.03.21 13:00sell190.501.89881.90291.8888
372005.03.22 18:04t/p180.501.89271.90681.8927500.002835.00
382005.03.22 18:30sell200.501.89131.89541.8813
392005.03.22 18:31t/p190.501.88881.90291.8888500.003335.00
402005.03.22 19:00sell210.501.88441.88851.8744
412005.03.22 19:28t/p200.501.88131.89541.8813500.003835.00
422005.03.22 19:30sell220.501.88371.88781.8737
432005.03.23 06:00s/l220.501.88781.88781.8737-205.003630.00
442005.03.23 06:02s/l210.501.88851.88851.8744-205.003425.00
452005.03.23 06:30sell230.501.88781.89191.8778
462005.03.23 07:00sell240.501.88571.88981.8757
472005.03.23 11:38t/p230.501.87781.89191.8778500.003925.00
482005.03.23 12:00sell250.501.87751.88161.8675
492005.03.23 12:36t/p240.501.87571.88981.8757500.004425.00
502005.03.23 13:00sell260.501.87241.87651.8624
512005.03.23 14:00s/l260.501.87651.87651.8624-205.004220.00
522005.03.23 14:30sell270.501.87631.88041.8663
532005.03.23 18:27t/p250.501.86751.88161.8675500.004720.00
542005.03.23 18:30sell280.501.86701.87111.8570
552005.03.23 22:01s/l280.501.87111.87111.8570-205.004515.00
562005.03.23 22:30sell290.501.87041.87451.8604
572005.03.28 00:00t/p270.501.86631.88041.8663500.005015.00
582005.03.28 00:05t/p290.501.86041.87451.8604500.005515.00
592005.03.28 00:30sell300.501.86041.86451.8504
602005.03.28 01:00sell310.501.85981.86391.8498
612005.03.28 02:14s/l310.501.86391.86391.8498-205.005310.00
622005.03.28 02:30sell320.501.86241.86651.8524
632005.03.28 04:11s/l300.501.86451.86451.8504-205.005105.00
642005.03.28 04:30sell330.501.86371.86781.8537
652005.03.28 13:31s/l320.501.86651.86651.8524-205.004900.00
662005.03.28 23:34s/l330.501.86781.86781.8537-205.004695.00
672005.04.03 23:30sell340.501.87861.88271.8686
682005.04.04 00:00sell350.501.87791.88201.8679
692005.04.05 18:52s/l350.501.88201.88201.8679-205.004490.00
702005.04.06 02:49s/l340.501.88271.88271.8686-205.004285.00
712005.04.07 15:00sell360.501.87701.88111.8670
722005.04.07 15:30sell370.501.87771.88181.8677
732005.04.08 00:51t/p370.501.86771.88181.8677500.004785.00
742005.04.08 01:00sell380.501.86741.87151.8574
752005.04.08 14:30s/l380.501.87151.87151.8574-205.004580.00
762005.04.08 15:31s/l360.501.88111.88111.8670-205.004375.00
772005.04.14 09:30sell390.501.88671.89081.8767
782005.04.14 10:00sell400.501.88471.88881.8747
792005.04.14 14:27t/p390.501.87671.89081.8767500.004875.00
802005.04.14 14:30sell410.501.87871.88281.8687
812005.04.14 15:31s/l410.501.88281.88281.8687-205.004670.00
822005.04.14 16:00sell420.501.88021.88431.8702
832005.04.15 08:31s/l420.501.88431.88431.8702-205.004465.00
842005.04.15 12:28s/l400.501.88881.88881.8747-205.004260.00
852005.04.21 18:00sell430.501.90791.91201.8979
862005.04.21 18:30sell440.501.90791.91201.8979
872005.04.22 07:31s/l430.501.91201.91201.8979-205.004055.00
882005.04.22 07:31s/l440.501.91201.91201.8979-205.003850.00
892005.04.25 13:30sell450.501.91091.91501.9009
902005.04.25 14:00sell460.501.90961.91371.8996
912005.04.27 06:39t/p450.501.90091.91501.9009500.004350.00
922005.04.27 07:00sell470.501.90031.90441.8903
932005.04.27 07:28t/p460.501.89961.91371.8996500.004850.00
942005.04.27 07:30sell480.501.89931.90341.8893
952005.04.27 12:30s/l470.501.90441.90441.8903-205.004645.00
962005.04.27 12:30s/l480.501.90341.90341.8893-205.004440.00
972005.04.27 22:00sell490.501.90351.90761.8935
982005.04.27 22:30sell500.501.90301.90711.8930
992005.04.28 11:01s/l500.501.90711.90711.8930-205.004235.00
1002005.04.28 11:30s/l490.501.90761.90761.8935-205.004030.00
1012005.05.02 00:30sell510.501.90341.90751.8934
1022005.05.02 01:00sell520.501.90411.90821.8941
1032005.05.02 14:27t/p520.501.89411.90821.8941500.004530.00
1042005.05.02 14:28t/p510.501.89341.90751.8934500.005030.00
1052005.05.02 14:30sell530.501.89481.89891.8848
1062005.05.02 15:00sell540.501.89281.89691.8828
1072005.05.04 01:31s/l540.501.89691.89691.8828-205.004825.00
1082005.05.04 01:37s/l530.501.89891.89891.8848-205.004620.00
1092005.05.06 07:30sell550.501.89671.90081.8867
1102005.05.06 08:00sell560.501.89661.90071.8866
1112005.05.06 12:04s/l560.501.90071.90071.8866-205.004415.00
1122005.05.06 12:05s/l550.501.90081.90081.8867-205.004210.00
1132005.05.06 12:30sell570.501.89971.90381.8897
1142005.05.06 13:00sell580.501.89091.89501.8809
1152005.05.08 23:49t/p570.501.88971.90381.8897500.004710.00
1162005.05.09 00:00sell590.501.88971.89381.8797
1172005.05.09 12:58t/p580.501.88091.89501.8809500.005210.00
1182005.05.09 13:00sell600.501.88151.88561.8715
1192005.05.09 21:01s/l600.501.88561.88561.8715-205.005005.00
1202005.05.10 00:00sell610.501.88161.88571.8716
1212005.05.10 03:01s/l610.501.88571.88571.8716-205.004800.00
1222005.05.10 06:06t/p590.501.87971.89381.8797500.005300.00
1232005.05.10 06:30sell620.501.87871.88281.8687
1242005.05.10 07:00sell630.501.87771.88181.8677
1252005.05.10 10:31s/l630.501.88181.88181.8677-205.005095.00
1262005.05.10 10:34s/l620.501.88281.88281.8687-205.004890.00
1272005.05.10 14:30sell640.501.88051.88461.8705
1282005.05.10 22:31s/l640.501.88461.88461.8705-205.004685.00
1292005.05.11 04:00sell650.501.88211.88621.8721
1302005.05.11 04:30sell660.501.88091.88501.8709
1312005.05.11 06:34s/l660.501.88501.88501.8709-205.004480.00
1322005.05.11 06:49s/l650.501.88621.88621.8721-205.004275.00
1332005.05.11 11:30sell670.501.88281.88691.8728
1342005.05.11 12:00sell680.501.88301.88711.8730
1352005.05.11 13:00t/p680.501.87301.88711.8730500.004775.00
1362005.05.11 13:00t/p670.501.87281.88691.8728500.005275.00
1372005.05.11 13:30sell690.501.87361.87771.8636
1382005.05.11 14:00sell700.501.87371.87781.8637
1392005.05.12 07:13t/p700.501.86371.87781.8637500.005775.00
1402005.05.12 07:14t/p690.501.86361.87771.8636500.006275.00
1412005.05.12 07:30sell710.501.86401.86811.8540
1422005.05.12 08:00sell720.501.86551.86961.8555
1432005.05.12 09:01s/l710.501.86811.86811.8540-205.006070.00
1442005.05.12 09:30sell730.501.86761.87171.8576
1452005.05.12 12:01s/l720.501.86961.86961.8555-205.005865.00
1462005.05.12 12:30sell740.501.86801.87211.8580
1472005.05.13 09:34t/p730.501.85761.87171.8576500.006365.00
1482005.05.13 09:34t/p740.501.85801.87211.8580500.006865.00
1492005.05.13 10:00sell750.501.85631.86041.8463
1502005.05.13 10:30sell760.501.85621.86031.8462
1512005.05.16 06:09t/p750.501.84631.86041.8463500.007365.00
1522005.05.16 06:09t/p760.501.84621.86031.8462500.007865.00
1532005.05.16 06:30sell770.501.84421.84831.8342
1542005.05.16 07:00sell780.501.84341.84751.8334
1552005.05.16 12:53t/p770.501.83421.84831.8342500.008365.00
1562005.05.16 13:00sell790.501.83341.83751.8234
1572005.05.16 13:01s/l790.501.83751.83751.8234-205.008160.00
1582005.05.16 13:30sell800.501.83581.83991.8258
1592005.05.16 22:00s/l800.501.83991.83991.8258-205.007955.00
1602005.05.17 00:00sell810.501.83691.84101.8269
1612005.05.17 05:31s/l810.501.84101.84101.8269-205.007750.00
1622005.05.17 13:00sell820.501.83601.84011.8260
1632005.05.17 14:52s/l820.501.84011.84011.8260-205.007545.00
1642005.05.17 15:00sell830.501.83921.84331.8292
1652005.05.17 19:35t/p780.501.83341.84751.8334500.008045.00
1662005.05.17 20:00sell840.501.83281.83691.8228
1672005.05.18 12:30s/l840.501.83691.83691.8228-205.007840.00
1682005.05.19 08:42s/l830.501.84331.84331.8292-205.007635.00
1692005.05.19 12:00sell850.501.83871.84281.8287
1702005.05.19 12:30sell860.501.83891.84301.8289
1712005.05.20 13:00t/p850.501.82871.84281.8287500.008135.00
1722005.05.20 13:00t/p860.501.82891.84301.8289500.008635.00
1732005.05.20 13:30sell870.501.82611.83021.8161
1742005.05.20 14:00sell880.501.82611.83021.8161
1752005.05.23 10:30s/l870.501.83021.83021.8161-205.008430.00
1762005.05.23 10:30s/l880.501.83021.83021.8161-205.008225.00
1772005.05.23 16:30sell890.501.82711.83121.8171
1782005.05.23 17:00sell900.501.82761.83171.8176
1792005.05.23 20:14s/l890.501.83121.83121.8171-205.008020.00
1802005.05.23 20:51s/l900.501.83171.83171.8176-205.007815.00
1812005.05.24 01:30sell910.501.82861.83271.8186
1822005.05.24 02:00sell920.501.82771.83181.8177
1832005.05.24 06:09s/l920.501.83181.83181.8177-205.007610.00
1842005.05.24 06:46s/l910.501.83271.83271.8186-205.007405.00
1852005.05.24 15:00sell930.501.82821.83231.8182
1862005.05.24 15:30sell940.501.82801.83211.8180
1872005.05.25 13:01s/l930.501.83231.83231.8182-205.007200.00
1882005.05.25 13:01s/l940.501.83211.83211.8180-205.006995.00
1892005.05.26 06:00sell950.501.82781.83191.8178
1902005.05.26 06:30sell960.501.82601.83011.8160
1912005.05.31 01:05t/p950.501.81781.83191.8178500.007495.00
1922005.05.31 01:11t/p960.501.81601.83011.8160500.007995.00
1932005.05.31 01:30sell970.501.81391.81801.8039
1942005.05.31 02:00sell980.501.81511.81921.8051
1952005.05.31 07:31s/l970.501.81801.81801.8039-205.007790.00
1962005.05.31 08:00sell990.501.81871.82281.8087
1972005.05.31 08:00s/l980.501.81921.81921.8051-205.007585.00
1982005.05.31 08:30sell1000.501.81801.82211.8080
1992005.05.31 12:03s/l1000.501.82211.82211.8080-205.007380.00
2002005.05.31 12:31s/l990.501.82281.82281.8087-205.007175.00
2012005.05.31 18:00sell1010.501.81861.82271.8086
2022005.05.31 18:30sell1020.501.81711.82121.8071
2032005.06.01 01:15s/l1020.501.82121.82121.8071-205.006970.00
2042005.06.01 02:14s/l1010.501.82271.82271.8086-205.006765.00
2052005.06.01 08:00sell1030.501.81801.82211.8080
2062005.06.01 08:30sell1040.501.81751.82161.8075
2072005.06.03 12:36s/l1040.501.82161.82161.8075-205.006560.00
2082005.06.03 12:36s/l1030.501.82211.82211.8080-205.006355.00
2092005.06.03 16:00sell1050.501.81171.81581.8017
2102005.06.03 16:30sell1060.501.81071.81481.8007
2112005.06.06 00:47s/l1060.501.81481.81481.8007-205.006150.00
2122005.06.06 01:00sell1070.501.81361.81771.8036
2132005.06.06 02:30s/l1050.501.81581.81581.8017-205.005945.00
2142005.06.06 03:30s/l1070.501.81771.81771.8036-205.005740.00
2152005.06.08 22:30sell1080.501.82401.82811.8140
2162005.06.08 23:00sell1090.501.82451.82861.8145
2172005.06.09 04:00s/l1080.501.82811.82811.8140-205.005535.00
2182005.06.09 04:00s/l1090.501.82861.82861.8145-205.005330.00
2192005.06.09 05:30sell1100.501.82601.83011.8160
2202005.06.09 06:00sell1110.501.82641.83051.8164
2212005.06.10 14:00t/p1100.501.81601.83011.8160500.005830.00
2222005.06.10 14:00t/p1110.501.81641.83051.8164500.006330.00
2232005.06.10 14:30sell1120.501.81631.82041.8063
2242005.06.10 15:00sell1130.501.81341.81751.8034
2252005.06.13 01:22t/p1120.501.80631.82041.8063500.006830.00
2262005.06.13 01:30sell1140.501.80711.81121.7971
2272005.06.13 03:00s/l1140.501.81121.81121.7971-205.006625.00
2282005.06.13 03:30sell1150.501.81191.81601.8019
2292005.06.13 09:20t/p1130.501.80341.81751.8034500.007125.00
2302005.06.13 09:30sell1160.501.80291.80701.7929
2312005.06.13 10:58t/p1150.501.80191.81601.8019500.007625.00
2322005.06.13 11:00sell1170.501.80181.80591.7918
2332005.06.13 12:03s/l1170.501.80591.80591.7918-205.007420.00
2342005.06.13 12:30sell1180.501.80491.80901.7949
2352005.06.13 18:30s/l1160.501.80701.80701.7929-205.007215.00
2362005.06.14 00:00sell1190.501.80311.80721.7931
2372005.06.14 00:00s/l1190.501.80721.80721.7931-205.007010.00
2382005.06.14 00:30sell1200.501.80611.81021.7961
2392005.06.14 06:31s/l1180.501.80901.80901.7949-205.006805.00
2402005.06.14 07:01s/l1200.501.81021.81021.7961-205.006600.00
2412005.06.14 14:00sell1210.501.80721.81131.7972
2422005.06.14 14:30sell1220.501.80821.81231.7982
2432005.06.15 12:01s/l1210.501.81131.81131.7972-205.006395.00
2442005.06.15 12:52s/l1220.501.81231.81231.7982-205.006190.00
2452005.06.21 08:30sell1230.501.81721.82131.8072
2462005.06.21 09:00sell1240.501.81841.82251.8084
2472005.06.21 12:30s/l1230.501.82131.82131.8072-205.005985.00
2482005.06.21 13:00sell1250.501.82131.82541.8113
2492005.06.21 13:01s/l1240.501.82251.82251.8084-205.005780.00
2502005.06.21 14:30s/l1250.501.82541.82541.8113-205.005575.00
2512005.06.22 12:30sell1260.501.81941.82351.8094
2522005.06.22 13:00sell1270.501.81951.82361.8095
2532005.06.22 14:04s/l1260.501.82351.82351.8094-205.005370.00
2542005.06.22 14:19s/l1270.501.82361.82361.8095-205.005165.00
2552005.06.22 14:30sell1280.501.82251.82661.8125
2562005.06.22 15:00sell1290.501.82241.82651.8124
2572005.06.27 06:33s/l1280.501.82661.82661.8125-205.004960.00
2582005.06.27 06:33s/l1290.501.82651.82651.8124-205.004755.00
2592005.06.28 09:30sell1300.501.82051.82461.8105
2602005.06.28 10:00sell1310.501.82041.82451.8104
2612005.06.29 10:13t/p1300.501.81051.82461.8105500.005255.00
2622005.06.29 10:26t/p1310.501.81041.82451.8104500.005755.00
2632005.06.29 10:30sell1320.501.80971.81381.7997
2642005.06.29 11:00sell1330.501.80951.81361.7995
2652005.06.30 09:01t/p1320.501.79971.81381.7997500.006255.00
2662005.06.30 09:01t/p1330.501.79951.81361.7995500.006755.00
2672005.06.30 09:30sell1340.501.79491.79901.7849
2682005.06.30 10:00sell1350.501.79491.79901.7849
2692005.07.01 05:06t/p1340.501.78491.79901.7849500.007255.00
2702005.07.01 05:06t/p1350.501.78491.79901.7849500.007755.00
2712005.07.01 05:30sell1360.501.78401.78811.7740
2722005.07.01 06:00sell1370.501.78301.78711.7730
2732005.07.01 07:55t/p1360.501.77401.78811.7740500.008255.00
2742005.07.01 07:58t/p1370.501.77301.78711.7730500.008755.00
2752005.07.01 08:00sell1380.501.77551.77961.7655
2762005.07.01 08:30sell1390.501.77591.78001.7659
2772005.07.01 08:31s/l1380.501.77961.77961.7655-205.008550.00
2782005.07.01 08:31s/l1390.501.78001.78001.7659-205.008345.00
2792005.07.01 09:00sell1400.501.77711.78121.7671
2802005.07.01 09:01s/l1400.501.78121.78121.7671-205.008140.00
2812005.07.01 09:30sell1410.501.78121.78531.7712
2822005.07.01 10:00sell1420.501.78241.78651.7724
2832005.07.01 14:50t/p1420.501.77241.78651.7724500.008640.00
2842005.07.01 15:00sell1430.501.77151.77561.7615
2852005.07.01 15:28t/p1410.501.77121.78531.7712500.009140.00
2862005.07.01 15:30sell1440.501.77101.77511.7610
2872005.07.03 23:12t/p1430.501.76151.77561.7615500.009640.00
2882005.07.03 23:12t/p1440.501.76101.77511.7610500.0010140.00
2892005.07.03 23:30sell1450.501.76201.76611.7520
2902005.07.04 00:00sell1460.501.76211.76621.7521
2912005.07.05 07:12t/p1460.501.75211.76621.7521500.0010640.00
2922005.07.05 07:13t/p1450.501.75201.76611.7520500.0011140.00
2932005.07.05 07:30sell1470.501.75311.75721.7431
2942005.07.05 08:00sell1480.501.75441.75851.7444
2952005.07.05 08:01s/l1470.501.75721.75721.7431-205.0010935.00
2962005.07.05 08:30sell1490.501.75541.75951.7454
2972005.07.05 08:31s/l1480.501.75851.75851.7444-205.0010730.00
2982005.07.05 08:31s/l1490.501.75951.75951.7454-205.0010525.00
2992005.07.05 09:00sell1500.501.75971.76381.7497
3002005.07.05 09:30sell1510.501.75721.76131.7472
3012005.07.07 02:37t/p1500.501.74971.76381.7497500.0011025.00
3022005.07.07 02:54t/p1510.501.74721.76131.7472500.0011525.00
3032005.07.07 03:00sell1520.501.74821.75231.7382
3042005.07.07 03:30sell1530.501.75051.75461.7405
3052005.07.07 06:30s/l1520.501.75231.75231.7382-205.0011320.00
3062005.07.07 07:00sell1540.501.75151.75561.7415
3072005.07.07 09:50t/p1530.501.74051.75461.7405500.0011820.00
3082005.07.07 09:50t/p1540.501.74151.75561.7415500.0012320.00
3092005.07.07 10:00sell1550.501.74171.74581.7317
3102005.07.07 10:30sell1560.501.74411.74821.7341
3112005.07.07 10:30s/l1550.501.74581.74581.7317-205.0012115.00
3122005.07.07 11:00sell1570.501.74531.74941.7353
3132005.07.08 10:36t/p1570.501.73531.74941.7353500.0012615.00
3142005.07.08 11:00sell1580.501.73421.73831.7242
3152005.07.08 11:27t/p1560.501.73411.74821.7341500.0013115.00
3162005.07.08 11:30sell1590.501.73521.73931.7252
3172005.07.08 12:31s/l1580.501.73831.73831.7242-205.0012910.00
3182005.07.08 13:00sell1600.501.73601.74011.7260
3192005.07.08 13:01s/l1590.501.73931.73931.7252-205.0012705.00
3202005.07.08 13:01s/l1600.501.74011.74011.7260-205.0012500.00
3212005.07.08 13:30sell1610.501.73901.74311.7290
3222005.07.08 13:31s/l1610.501.74311.74311.7290-205.0012295.00
3232005.07.08 15:00sell1620.501.73601.74011.7260
3242005.07.08 15:30sell1630.501.73581.73991.7258
3252005.07.11 01:31s/l1620.501.74011.74011.7260-205.0012090.00
3262005.07.11 01:31s/l1630.501.73991.73991.7258-205.0011885.00
3272005.07.13 16:30sell1640.501.75551.75961.7455
3282005.07.13 17:00sell1650.501.75551.75961.7455
3292005.07.13 18:02s/l1640.501.75961.75961.7455-205.0011680.00
3302005.07.13 18:02s/l1650.501.75961.75961.7455-205.0011475.00
3312005.07.13 18:30sell1660.501.75881.76291.7488
3322005.07.13 18:30s/l1660.501.76291.76291.7488-205.0011270.00
3332005.07.13 19:00sell1670.501.76091.76501.7509
3342005.07.13 19:30sell1680.501.76211.76621.7521
3352005.07.13 20:32s/l1670.501.76501.76501.7509-205.0011065.00
3362005.07.14 00:30sell1690.501.75921.76331.7492
3372005.07.14 03:02s/l1690.501.76331.76331.7492-205.0010860.00
3382005.07.14 10:30sell1700.501.75891.76301.7489
3392005.07.14 12:39s/l1700.501.76301.76301.7489-205.0010655.00
3402005.07.14 13:00sell1710.501.76291.76701.7529
3412005.07.15 13:04t/p1710.501.75291.76701.7529500.0011155.00
3422005.07.15 13:06t/p1680.501.75211.76621.7521500.0011655.00
3432005.07.15 13:30sell1720.501.75211.75621.7421
3442005.07.15 14:00sell1730.501.75381.75791.7438
3452005.07.15 14:50s/l1720.501.75621.75621.7421-205.0011450.00
3462005.07.15 15:00sell1740.501.75361.75771.7436
3472005.07.19 04:37t/p1730.501.74381.75791.7438500.0011950.00
3482005.07.19 04:37t/p1740.501.74361.75771.7436500.0012450.00
3492005.07.19 05:00sell1750.501.74341.74751.7334
3502005.07.19 05:30sell1760.501.74251.74661.7325
3512005.07.20 08:36t/p1750.501.73341.74751.7334500.0012950.00
3522005.07.20 09:00sell1770.501.73351.73761.7235
3532005.07.20 09:31s/l1770.501.73761.73761.7235-205.0012745.00
3542005.07.20 10:00sell1780.501.73881.74291.7288
3552005.07.20 14:22t/p1760.501.73251.74661.7325500.0013245.00
3562005.07.20 14:30sell1790.501.73171.73581.7217
3572005.07.20 14:52t/p1780.501.72881.74291.7288500.0013745.00
3582005.07.20 15:00sell1800.501.72941.73351.7194
3592005.07.20 17:00s/l1800.501.73351.73351.7194-205.0013540.00
3602005.07.20 17:30sell1810.501.73411.73821.7241
3612005.07.20 17:31s/l1790.501.73581.73581.7217-205.0013335.00
3622005.07.20 17:31s/l1810.501.73821.73821.7241-205.0013130.00
3632005.07.20 18:00sell1820.501.73671.74081.7267
3642005.07.20 18:01s/l1820.501.74081.74081.7267-205.0012925.00
3652005.07.22 16:00sell1830.501.73931.74341.7293
3662005.07.22 16:30sell1840.501.73761.74171.7276
3672005.07.25 14:00s/l1830.501.74341.74341.7293-205.0012720.00
3682005.07.25 14:00s/l1840.501.74171.74171.7276-205.0012515.00
3692005.07.26 03:30sell1850.501.74151.74561.7315
3702005.07.26 04:00sell1860.501.74201.74611.7320
3712005.07.26 06:40s/l1850.501.74561.74561.7315-205.0012310.00
3722005.07.26 06:44s/l1860.501.74611.74611.7320-205.0012105.00
3732005.07.26 07:00sell1870.501.74251.74661.7325
3742005.07.26 07:30sell1880.501.74291.74701.7329
3752005.07.27 18:01s/l1870.501.74661.74661.7325-205.0011900.00
3762005.07.27 18:22s/l1880.501.74701.74701.7329-205.0011695.00
3772005.08.08 04:00sell1890.501.77441.77851.7644
3782005.08.08 04:30sell1900.501.77531.77941.7653
3792005.08.08 07:30s/l1890.501.77851.77851.7644-205.0011490.00
3802005.08.08 07:37s/l1900.501.77941.77941.7653-205.0011285.00
3812005.08.17 06:30sell1910.501.80211.80621.7921
3822005.08.17 07:00sell1920.501.80291.80701.7929
3832005.08.17 08:01s/l1910.501.80621.80621.7921-205.0011080.00
3842005.08.17 08:30sell1930.501.80541.80951.7954
3852005.08.17 08:31s/l1920.501.80701.80701.7929-205.0010875.00
3862005.08.17 09:00sell1940.501.80551.80961.7955
3872005.08.17 10:35s/l1930.501.80951.80951.7954-205.0010670.00
3882005.08.17 10:35s/l1940.501.80961.80961.7955-205.0010465.00
3892005.08.17 17:30sell1950.501.80641.81051.7964
3902005.08.17 18:00sell1960.501.80571.80981.7957
3912005.08.18 13:13t/p1950.501.79641.81051.7964500.0010965.00
3922005.08.18 13:28t/p1960.501.79571.80981.7957500.0011465.00
3932005.08.18 13:30sell1970.501.79661.80071.7866
3942005.08.18 14:00sell1980.501.79461.79871.7846
3952005.08.22 02:11s/l1980.501.79871.79871.7846-205.0011260.00
3962005.08.22 07:04s/l1970.501.80071.80071.7866-205.0011055.00
3972005.08.22 09:30sell1990.501.79571.79981.7857
3982005.08.22 10:00sell2000.501.79601.80011.7860
3992005.08.22 10:47s/l1990.501.79981.79981.7857-205.0010850.00
4002005.08.22 10:48s/l2000.501.80011.80011.7860-205.0010645.00
4012005.08.23 06:00sell2010.501.79791.80201.7879
4022005.08.23 06:30sell2020.501.79961.80371.7896
4032005.08.23 16:33s/l2010.501.80201.80201.7879-205.0010440.00
4042005.08.24 02:30sell2030.501.79571.79981.7857
4052005.08.24 13:00s/l2030.501.79981.79981.7857-205.0010235.00
4062005.08.25 02:12s/l2020.501.80371.80371.7896-205.0010030.00
4072005.08.29 16:00sell2040.501.79951.80361.7895
4082005.08.29 16:30sell2050.501.79391.79801.7839
4092005.08.30 08:38t/p2040.501.78951.80361.7895500.0010530.00
4102005.08.30 09:00sell2060.501.78841.79251.7784
4112005.08.30 12:27t/p2050.501.78391.79801.7839500.0011030.00
4122005.08.30 12:30sell2070.501.78351.78761.7735
4132005.08.30 15:01s/l2070.501.78761.78761.7735-205.0010825.00
4142005.08.30 15:30sell2080.501.78681.79091.7768
4152005.08.31 14:00s/l2080.501.79091.79091.7768-205.0010620.00
4162005.08.31 14:00s/l2060.501.79251.79251.7784-205.0010415.00
4172005.09.05 00:30sell2090.501.83841.85041.8318
4182005.09.05 01:00sell2100.501.83941.85141.8328
4192005.09.09 11:06t/p2100.501.83281.85141.8328330.0010745.00
4202005.09.09 11:30sell2115.001.83351.83761.8235
4212005.09.09 12:00s/l2115.001.83761.83761.8235-2050.008695.00
4222005.09.09 12:30sell2125.001.83831.84241.8283
4232005.09.09 14:00s/l2125.001.84241.84241.8283-2050.006645.00
4242005.09.12 05:30sell2135.001.83511.83921.8251
4252005.09.12 06:59t/p2090.501.83181.85041.8318330.006975.00
4262005.09.12 07:30sell2145.001.82721.83131.8172
4272005.09.12 12:59t/p2135.001.82511.83921.82515000.0011975.00
4282005.09.12 13:00sell2155.001.82331.82741.8133
4292005.09.14 01:29s/l2155.001.82741.82741.8133-2050.009925.00
4302005.09.14 07:30sell2165.001.82401.82811.8140
4312005.09.14 12:29s/l2165.001.82811.82811.8140-2050.007875.00
4322005.09.14 19:00sell2175.001.82241.82651.8124
4332005.09.15 02:59t/p2145.001.81721.83131.81725000.0012875.00
4342005.09.15 03:00sell2185.001.81681.82091.8068
4352005.09.15 08:59t/p2175.001.81241.82651.81245000.0017875.00
4362005.09.15 09:00sell2195.001.81071.81481.8007
4372005.09.15 13:29t/p2185.001.80681.82091.80685000.0022875.00
4382005.09.15 13:30sell2205.001.80531.80941.7953
4392005.09.16 04:29s/l2205.001.80941.80941.7953-2050.0020825.00
4402005.09.16 13:00sell2215.001.80841.81251.7984
4412005.09.19 06:29t/p2195.001.80071.81481.80075000.0025825.00
4422005.09.19 06:30sell2225.001.79931.80341.7893
4432005.09.19 06:59t/p2215.001.79841.81251.79845000.0030825.00
4442005.09.19 07:00sell2235.001.79761.80171.7876
4452005.09.19 07:30s/l2235.001.80171.80171.7876-2050.0028775.00
4462005.09.19 08:00sell2245.001.80011.80421.7901
4472005.09.19 08:59s/l2225.001.80341.80341.7893-2050.0026725.00
4482005.09.19 09:00sell2255.001.80311.80721.7931
4492005.09.19 11:29s/l2245.001.80421.80421.7901-2050.0024675.00
4502005.09.19 17:30sell2265.001.80121.80531.7912
4512005.09.20 04:59s/l2265.001.80531.80531.7912-2050.0022625.00
4522005.09.20 08:30s/l2255.001.80721.80721.7931-2050.0020575.00
4532005.09.20 10:00sell2275.001.80251.80661.7925
4542005.09.20 10:30sell2285.001.80371.80781.7937
4552005.09.20 13:45s/l2275.001.80661.80661.7925-2050.0018525.00
4562005.09.20 16:30sell2295.001.80411.80821.7941
4572005.09.21 06:59s/l2285.001.80781.80781.7937-2050.0016475.00
4582005.09.21 06:59s/l2295.001.80821.80821.7941-2050.0014425.00
4592005.09.22 11:00sell2305.001.80181.80591.7918
4602005.09.22 11:30sell2315.001.80281.80691.7928
4612005.09.22 14:29t/p2305.001.79181.80591.79185000.0019425.00
4622005.09.22 14:29t/p2315.001.79281.80691.79285000.0024425.00
4632005.09.22 14:30sell2325.001.79031.79441.7803
4642005.09.22 15:00sell2335.001.79041.79451.7804
4652005.09.23 13:59t/p2325.001.78031.79441.78035000.0029425.00
4662005.09.23 13:59t/p2335.001.78041.79451.78045000.0034425.00
4672005.09.23 14:00sell2345.001.77861.78271.7686
4682005.09.23 14:29s/l2345.001.78271.78271.7686-2050.0032375.00
4692005.09.23 14:30sell2355.001.78151.78561.7715
4702005.09.23 15:00sell2365.001.77701.78111.7670
4712005.09.26 06:59t/p2355.001.77151.78561.77155000.0037375.00
4722005.09.26 07:00sell2375.001.77091.77501.7609
4732005.09.26 07:31s/l2375.001.77501.77501.7609-2050.0035325.00
4742005.09.26 08:00sell2385.001.77411.77821.7641
4752005.09.26 16:29s/l2385.001.77821.77821.7641-2050.0033275.00
4762005.09.27 01:30sell2395.001.77251.77661.7625
4772005.09.27 07:29t/p2365.001.76701.78111.76705000.0038275.00
4782005.09.27 07:30sell2405.001.76601.77011.7560
4792005.09.27 08:59s/l2405.001.77011.77011.7560-2050.0036225.00
4802005.09.27 09:00sell2415.001.76981.77391.7598
4812005.09.28 14:59t/p2395.001.76251.77661.76255000.0041225.00
4822005.09.28 15:00sell2425.001.76151.76561.7515
4832005.09.28 16:29s/l2425.001.76561.76561.7515-2050.0039175.00
4842005.09.28 16:30sell2435.001.76581.76991.7558
4852005.09.29 05:14s/l2435.001.76991.76991.7558-2050.0037125.00
4862005.09.29 07:30sell2445.001.76651.77061.7565
4872005.09.29 22:59t/p2415.001.75981.77391.75985000.0042125.00
4882005.09.29 23:00sell2455.001.75871.76281.7487
4892005.09.30 03:29s/l2455.001.76281.76281.7487-2050.0040075.00
4902005.09.30 06:30sell2465.001.76041.76451.7504
4912005.09.30 10:29s/l2465.001.76451.76451.7504-2050.0038025.00
4922005.09.30 18:00sell2475.001.76351.76761.7535
4932005.10.03 01:59t/p2445.001.75651.77061.75655000.0043025.00
4942005.10.03 02:00sell2485.001.75421.75831.7442
4952005.10.03 04:29s/l2485.001.75831.75831.7442-2050.0040975.00
4962005.10.03 04:30sell2495.001.75841.76251.7484
4972005.10.03 11:07t/p2475.001.75351.76761.75355000.0045975.00
4982005.10.03 11:30sell2505.001.75381.75791.7438
4992005.10.04 03:29s/l2505.001.75791.75791.7438-2050.0043925.00
5002005.10.04 08:30sell2515.001.75561.75971.7456
5012005.10.04 13:29s/l2515.001.75971.75971.7456-2050.0041875.00
5022005.10.04 21:30sell2525.001.75911.76321.7491
5032005.10.05 03:29s/l2495.001.76251.76251.7484-2050.0039825.00
5042005.10.05 04:29s/l2525.001.76321.76321.7491-2050.0037775.00
5052005.10.07 14:00sell2535.001.75981.76391.7498
5062005.10.07 14:30sell2545.001.76021.76431.7502
5072005.10.11 06:29t/p2535.001.74981.76391.74985000.0042775.00
5082005.10.11 06:29t/p2545.001.75021.76431.75025000.0047775.00
5092005.10.11 06:30sell2555.001.74871.75281.7387
5102005.10.11 07:00sell2565.001.74821.75231.7382
5112005.10.11 08:59s/l2555.001.75281.75281.7387-2050.0045725.00
5122005.10.11 08:59s/l2565.001.75231.75231.7382-2050.0043675.00
5132005.10.11 09:00sell2575.001.75301.75711.7430
5142005.10.11 09:30sell2585.001.75251.75661.7425
5152005.10.12 00:29t/p2575.001.74301.75711.74305000.0048675.00
5162005.10.12 00:30sell2595.001.74241.74651.7324
5172005.10.12 06:29t/p2585.001.74251.75661.74255000.0053675.00
5182005.10.12 06:30sell2605.001.74131.74541.7313
5192005.10.12 09:29s/l2595.001.74651.74651.7324-2050.0051625.00
5202005.10.12 09:29s/l2605.001.74541.74541.7313-2050.0049575.00
5212005.10.13 01:00sell2615.001.74941.75351.7394
5222005.10.13 01:30sell2625.001.74701.75111.7370
5232005.10.13 16:59s/l2625.001.75111.75111.7370-2050.0047525.00
5242005.10.13 17:29s/l2615.001.75351.75351.7394-2050.0045475.00
5252005.10.17 18:00sell2635.001.75461.75871.7446
5262005.10.17 18:30sell2645.001.75511.75921.7451
5272005.10.18 10:29t/p2635.001.74461.75871.74465000.0050475.00
5282005.10.18 10:29t/p2645.001.74511.75921.74515000.0055475.00
5292005.10.18 10:30sell2655.001.74401.74811.7340
5302005.10.18 11:00sell2665.001.74611.75021.7361
5312005.10.18 13:59s/l2655.001.74811.74811.7340-2050.0053425.00
5322005.10.18 14:00sell2675.001.74811.75221.7381
5332005.10.18 15:59s/l2665.001.75021.75021.7361-2050.0051375.00
5342005.10.18 23:30sell2685.001.74741.75151.7374
5352005.10.19 09:29s/l2675.001.75221.75221.7381-2050.0049325.00
5362005.10.19 09:29s/l2685.001.75151.75151.7374-2050.0047275.00
5372005.10.25 06:30sell2695.001.76401.76811.7540
5382005.10.25 07:00sell2705.001.76571.76981.7557
5392005.10.25 07:59s/l2695.001.76811.76811.7540-2050.0045225.00
5402005.10.25 08:00s/l2705.001.76981.76981.7557-2050.0043175.00
5412005.10.28 17:00sell2715.001.77481.77891.7648
5422005.10.28 17:30sell2725.001.77381.77791.7638
5432005.10.31 07:29s/l2725.001.77791.77791.7638-2050.0041125.00
5442005.10.31 08:29s/l2715.001.77891.77891.7648-2050.0039075.00
5452005.10.31 13:30sell2735.001.77611.78021.7661
5462005.10.31 14:00sell2745.001.77391.77801.7639
5472005.11.01 14:59t/p2735.001.76611.78021.76615000.0044075.00
5482005.11.01 15:00sell2755.001.76491.76901.7549
5492005.11.01 15:29t/p2745.001.76391.77801.76395000.0049075.00
5502005.11.01 15:30sell2765.001.76211.76621.7521
5512005.11.01 21:57s/l2765.001.76621.76621.7521-2050.0047025.00
5522005.11.01 22:00sell2775.001.76541.76951.7554
5532005.11.02 13:59s/l2755.001.76901.76901.7549-2050.0044975.00
5542005.11.02 13:59s/l2775.001.76951.76951.7554-2050.0042925.00
5552005.11.03 21:30sell2785.001.77061.77471.7606
5562005.11.03 22:00sell2795.001.77101.77511.7610
5572005.11.04 15:29t/p2785.001.76061.77471.76065000.0047925.00
5582005.11.04 15:29t/p2795.001.76101.77511.76105000.0052925.00
5592005.11.04 15:30sell2805.001.75401.75811.7440
5602005.11.04 16:00sell2815.001.74981.75391.7398
5612005.11.07 13:59t/p2805.001.74401.75811.74405000.0057925.00
5622005.11.07 14:00sell2825.001.74031.74441.7303
5632005.11.07 16:30s/l2825.001.74441.74441.7303-2050.0055875.00
5642005.11.07 17:00sell2835.001.74381.74791.7338
5652005.11.08 01:29t/p2815.001.73981.75391.73985000.0060875.00
5662005.11.08 01:30sell2845.001.73761.74171.7276
5672005.11.08 16:11s/l2845.001.74171.74171.7276-2050.0058825.00
5682005.11.09 03:00sell2855.001.74151.74561.7315
5692005.11.10 08:59s/l2855.001.74561.74561.7315-2050.0056775.00
5702005.11.10 10:29s/l2835.001.74791.74791.7338-2050.0054725.00
5712005.11.10 20:30sell2865.001.74121.74531.7312
5722005.11.10 21:00sell2875.001.74091.74501.7309
5732005.11.14 04:59s/l2865.001.74531.74531.7312-2050.0052675.00
5742005.11.14 04:59s/l2875.001.74501.74501.7309-2050.0050625.00
5752005.11.14 14:00sell2885.001.73801.74211.7280
5762005.11.14 14:30sell2895.001.73761.74171.7276
5772005.11.16 10:59t/p2885.001.72801.74211.72805000.0055625.00
5782005.11.16 10:59t/p2895.001.72761.74171.72765000.0060625.00
5792005.11.16 11:00sell2905.001.72501.72911.7150
5802005.11.16 11:30sell2915.001.72411.72821.7141
5812005.11.18 08:00t/p2905.001.71501.72911.71505000.0065625.00
5822005.11.18 08:00sell2925.001.71461.71871.7046
5832005.11.18 08:29t/p2915.001.71411.72821.71415000.0070625.00
5842005.11.18 08:30sell2935.001.71171.71581.7017
5852005.11.18 13:37s/l2935.001.71581.71581.7017-2050.0068575.00
5862005.11.18 14:00sell2945.001.71441.71851.7044
5872005.11.18 14:29s/l2925.001.71871.71871.7046-2050.0066525.00
5882005.11.18 14:29s/l2945.001.71851.71851.7044-2050.0064475.00
5892005.11.21 02:00sell2955.001.71491.71901.7049
5902005.11.21 08:08s/l2955.001.71901.71901.7049-2050.0062425.00
5912005.11.21 16:30sell2965.001.71681.72091.7068
5922005.11.21 17:00sell2975.001.71651.72061.7065
5932005.11.22 19:29s/l2965.001.72091.72091.7068-2050.0060375.00
5942005.11.22 19:29s/l2975.001.72061.72061.7065-2050.0058325.00
5952005.11.25 09:00sell2985.001.71931.72341.7093
5962005.11.25 09:30sell2995.001.71911.72321.7091
5972005.11.28 07:59t/p2985.001.70931.72341.70935000.0063325.00
5982005.11.28 07:59t/p2995.001.70911.72321.70915000.0068325.00
5992005.11.28 08:00sell3005.001.70781.71191.6978
6002005.11.28 08:30sell3015.001.70661.71071.6966
6012005.11.28 10:59s/l3015.001.71071.71071.6966-2050.0066275.00
6022005.11.28 11:00sell3025.001.71091.71501.7009
6032005.11.28 15:24s/l3005.001.71191.71191.6978-2050.0064225.00
6042005.11.28 15:59s/l3025.001.71501.71501.7009-2050.0062175.00
6052005.11.29 22:30sell3035.001.71781.72191.7078
6062005.11.29 23:00sell3045.001.71681.72091.7068
6072005.11.30 05:59s/l3035.001.72191.72191.7078-2050.0060125.00
6082005.11.30 05:59s/l3045.001.72091.72091.7068-2050.0058075.00
6092005.12.07 10:30sell3055.001.73151.73561.7215
6102005.12.07 11:00sell3065.001.73231.73641.7223
6112005.12.07 19:29s/l3055.001.73561.73561.7215-2050.0056025.00
6122005.12.08 01:59s/l3065.001.73641.73641.7223-2050.0053975.00
6132005.12.08 06:30sell3075.001.73411.73821.7241
6142005.12.08 07:00sell3085.001.73501.73911.7250
6152005.12.08 08:29s/l3075.001.73821.73821.7241-2050.0051925.00
6162005.12.08 08:29s/l3085.001.73911.73911.7250-2050.0049875.00
6172005.12.15 17:30sell3095.001.76501.76911.7550
6182005.12.15 18:00sell3105.001.76351.76761.7535
6192005.12.16 08:29s/l3095.001.76911.76911.7550-2050.0047825.00
6202005.12.16 08:29s/l3105.001.76761.76761.7535-2050.0045775.00
6212005.12.19 11:00sell3115.001.76531.76941.7553
6222005.12.19 11:30sell3125.001.76611.77021.7561
6232005.12.20 16:59t/p3115.001.75531.76941.75535000.0050775.00
6242005.12.20 16:59t/p3125.001.75611.77021.75615000.0055775.00
6252005.12.20 17:00sell3135.001.75421.75831.7442
6262005.12.20 17:30sell3145.001.75531.75941.7453
6272005.12.21 00:59s/l3135.001.75831.75831.7442-2050.0053725.00
6282005.12.21 04:00sell3155.001.75551.75961.7455
6292005.12.21 14:59t/p3145.001.74531.75941.74535000.0058725.00
6302005.12.21 14:59t/p3155.001.74551.75961.74555000.0063725.00
6312005.12.21 15:00sell3165.001.74201.74611.7320
6322005.12.21 15:30sell3175.001.74261.74671.7326
6332005.12.23 13:59t/p3175.001.73261.74671.73265000.0068725.00
6342005.12.23 14:00sell3185.001.73221.73631.7222
6352005.12.23 14:59t/p3165.001.73201.74611.73205000.0073725.00
6362005.12.23 15:00sell3195.001.73151.73561.7215
6372005.12.27 09:30s/l3195.001.73561.73561.7215-2050.0071675.00
6382005.12.27 11:29s/l3185.001.73631.73631.7222-2050.0069625.00
6392005.12.27 15:00sell3205.001.73211.73621.7221
6402005.12.27 15:30sell3215.001.73251.73661.7225
6412005.12.28 07:29s/l3205.001.73621.73621.7221-2050.0067575.00
6422005.12.28 07:29s/l3215.001.73661.73661.7225-2050.0065525.00
6432005.12.28 14:00sell3225.001.73161.73571.7216
6442005.12.28 14:30sell3235.001.73291.73701.7229
6452005.12.28 16:59t/p3235.001.72291.73701.72295000.0070525.00
6462005.12.28 17:00sell3245.001.72241.72651.7124
6472005.12.28 17:29t/p3225.001.72161.73571.72165000.0075525.00
6482005.12.28 17:30sell3255.001.71581.71991.7058
6492005.12.28 18:03s/l3255.001.71991.71991.7058-2050.0073475.00
6502005.12.28 18:30sell3265.001.71791.72201.7079
6512005.12.29 04:29s/l3265.001.72201.72201.7079-2050.0071425.00
6522005.12.29 09:30sell3275.001.71881.72291.7088
6532005.12.29 15:59s/l3275.001.72291.72291.7088-2050.0069375.00
6542005.12.29 16:29s/l3245.001.72651.72651.7124-2050.0067325.00
6552005.12.30 02:00sell3285.001.72311.72721.7131
6562005.12.30 02:30sell3295.001.72411.72821.7141
6572005.12.30 04:29s/l3285.001.72721.72721.7131-2050.0065275.00
6582005.12.30 04:30s/l3295.001.72821.72821.7141-2050.0063225.00
6592005.12.30 10:00sell3305.001.72511.72921.7151
6602005.12.30 10:30sell3315.001.72521.72931.7152
6612006.01.03 05:29s/l3305.001.72921.72921.7151-2050.0061175.00
6622006.01.03 05:29s/l3315.001.72931.72931.7152-2050.0059125.00
6632006.01.11 08:00sell3325.001.76121.76531.7512
6642006.01.11 08:30sell3335.001.76071.76481.7507
6652006.01.11 17:29s/l3325.001.76531.76531.7512-2050.0057075.00
6662006.01.11 17:29s/l3335.001.76481.76481.7507-2050.0055025.00
6672006.01.12 19:00sell3345.001.75971.76381.7497
6682006.01.12 19:30sell3355.001.75971.76381.7497
6692006.01.13 07:29s/l3345.001.76381.76381.7497-2050.0052975.00
6702006.01.13 07:29s/l3355.001.76381.76381.7497-2050.0050925.00
6712006.01.17 00:00sell3365.001.76641.77051.7564
6722006.01.17 00:30sell3375.001.76571.76981.7557
6732006.01.17 08:44s/l3375.001.76981.76981.7557-2050.0048875.00
6742006.01.17 10:00sell3385.001.76121.76531.7512
6752006.01.17 19:59s/l3385.001.76531.76531.7512-2050.0046825.00
6762006.01.18 02:00sell3395.001.76441.76851.7544
6772006.01.18 08:59s/l3395.001.76851.76851.7544-2050.0044775.00
6782006.01.18 16:00sell3405.001.76301.76711.7530
6792006.01.19 08:59t/p3365.001.75641.77051.75645000.0049775.00
6802006.01.19 09:00sell3415.001.75571.75981.7457
6812006.01.19 15:59s/l3415.001.75981.75981.7457-2050.0047725.00
6822006.01.19 22:30sell3425.001.75801.76211.7480
6832006.01.20 12:29s/l3425.001.76211.76211.7480-2050.0045675.00
6842006.01.20 15:16s/l3405.001.76711.76711.7530-2050.0043625.00
6852006.01.26 21:00sell3435.001.78011.78421.7701
6862006.01.26 21:30sell3445.001.78071.78481.7707
6872006.01.27 13:59s/l3435.001.78421.78421.7701-2050.0041575.00
6882006.01.27 13:59s/l3445.001.78481.78481.7707-2050.0039525.00
6892006.01.27 16:00sell3455.001.77271.77681.7627
6902006.01.27 16:30sell3465.001.77481.77891.7648
6912006.01.30 09:29t/p3465.001.76481.77891.76485000.0044525.00
6922006.01.30 09:30sell3475.001.76411.76821.7541
6932006.01.30 14:13s/l3475.001.76821.76821.7541-2050.0042475.00
6942006.01.30 19:00sell3485.001.76541.76951.7554
6952006.01.31 03:05s/l3485.001.76951.76951.7554-2050.0040425.00
6962006.01.31 15:59s/l3455.001.77681.77681.7627-2050.0038375.00
6972006.02.01 22:30sell3495.001.77421.77831.7642
6982006.02.01 23:00sell3505.001.77461.77871.7646
6992006.02.02 15:29s/l3495.001.77831.77831.7642-2050.0036325.00
7002006.02.02 15:29s/l3505.001.77871.77871.7646-2050.0034275.00
7012006.02.03 14:00sell3515.001.76801.77211.7580
7022006.02.03 14:30sell3525.001.76161.76571.7516
7032006.02.06 07:59t/p3515.001.75801.77211.75805000.0039275.00
7042006.02.06 08:00sell3535.001.75651.76061.7465
7052006.02.06 13:59t/p3525.001.75161.76571.75165000.0044275.00
7062006.02.06 14:00sell3545.001.75081.75491.7408
7072006.02.06 17:29t/p3535.001.74651.76061.74655000.0049275.00
7082006.02.06 17:30sell3555.001.74541.74951.7354
7092006.02.07 03:29s/l3555.001.74951.74951.7354-2050.0047225.00
7102006.02.07 09:00sell3565.001.74751.75161.7375
7112006.02.08 16:21t/p3545.001.74081.75491.74085000.0052225.00
7122006.02.08 16:30sell3575.001.74031.74441.7303
7132006.02.09 02:00s/l3575.001.74441.74441.7303-2050.0050175.00
7142006.02.09 09:30sell3585.001.74221.74631.7322
7152006.02.10 05:29s/l3585.001.74631.74631.7322-2050.0048125.00
7162006.02.10 09:30sell3595.001.74431.74841.7343
7172006.02.10 11:29s/l3595.001.74841.74841.7343-2050.0046075.00
7182006.02.10 13:59s/l3565.001.75161.75161.7375-2050.0044025.00
7192006.02.12 23:00sell3605.001.74351.74761.7335
7202006.02.12 23:30sell3615.001.74371.74781.7337
7212006.02.14 13:59t/p3605.001.73351.74761.73355000.0049025.00
7222006.02.14 13:59t/p3615.001.73371.74781.73375000.0054025.00
7232006.02.14 14:00sell3625.001.73191.73601.7219
7242006.02.14 14:30sell3635.001.73061.73471.7206
7252006.02.14 17:39s/l3635.001.73471.73471.7206-2050.0051975.00
7262006.02.14 18:00sell3645.001.73401.73811.7240
7272006.02.14 19:59s/l3625.001.73601.73601.7219-2050.0049925.00
7282006.02.14 20:00sell3655.001.73551.73961.7255
7292006.02.15 10:59s/l3645.001.73811.73811.7240-2050.0047875.00
7302006.02.15 11:29s/l3655.001.73961.73961.7255-2050.0045825.00
7312006.02.16 06:30sell3665.001.73951.74361.7295
7322006.02.16 07:00sell3675.001.73891.74301.7289
7332006.02.19 23:25s/l3675.001.74301.74301.7289-2050.0043775.00
7342006.02.19 23:51s/l3665.001.74361.74361.7295-2050.0041725.00
7352006.02.22 12:30sell3685.001.74071.74481.7307
7362006.02.22 13:00sell3695.001.74071.74481.7307
7372006.02.23 04:59s/l3685.001.74481.74481.7307-2050.0039675.00
7382006.02.23 04:59s/l3695.001.74481.74481.7307-2050.0037625.00
7392006.02.24 18:00sell3705.001.74331.74741.7333
7402006.02.24 18:30sell3715.001.74371.74781.7337
7412006.02.28 11:45s/l3705.001.74741.74741.7333-2050.0035575.00
7422006.02.28 11:45s/l3715.001.74781.74781.7337-2050.0033525.00
7432006.03.02 12:00sell3725.001.74661.75071.7366
7442006.03.02 12:30sell3735.001.74751.75161.7375
7452006.03.02 16:29s/l3725.001.75071.75071.7366-2050.0031475.00
7462006.03.02 17:59s/l3735.001.75161.75161.7375-2050.0029425.00
7472006.03.06 18:00sell3745.001.74741.75151.7374
7482006.03.06 18:30sell3755.001.74941.75351.7394
7492006.03.07 10:20t/p3755.001.73941.75351.73945000.0034425.00
7502006.03.07 10:30sell3765.001.73781.74191.7278
7512006.03.07 10:59t/p3745.001.73741.75151.73745000.0039425.00
7522006.03.07 11:00sell3775.001.73681.74091.7268
7532006.03.08 07:59s/l3775.001.74091.74091.7268-2050.0037375.00
7542006.03.08 13:30sell3785.001.73701.74111.7270
7552006.03.10 14:29t/p3765.001.72781.74191.72785000.0042375.00
7562006.03.10 14:29t/p3785.001.72701.74111.72705000.0047375.00
7572006.03.10 14:30sell3795.001.72541.72951.7154
7582006.03.10 15:00sell3805.001.72561.72971.7156
7592006.03.13 07:59s/l3795.001.72951.72951.7154-2050.0045325.00
7602006.03.13 09:00sell3815.001.72361.72771.7136
7612006.03.13 10:59s/l3815.001.72771.72771.7136-2050.0043275.00
7622006.03.13 11:00sell3825.001.72731.73141.7173
7632006.03.13 15:29s/l3805.001.72971.72971.7156-2050.0041225.00
7642006.03.13 16:29s/l3825.001.73141.73141.7173-2050.0039175.00
7652006.03.21 08:30sell3835.001.74821.75231.7382
7662006.03.21 09:00sell3845.001.74891.75301.7389
7672006.03.23 15:29t/p3835.001.73821.75231.73825000.0044175.00
7682006.03.23 15:29t/p3845.001.73891.75301.73895000.0049175.00
7692006.03.23 15:30sell3855.001.73421.73831.7242
7702006.03.23 16:00sell3865.001.73471.73881.7247
7712006.03.24 15:29s/l3855.001.73831.73831.7242-2050.0047125.00
7722006.03.24 15:29s/l3865.001.73881.73881.7247-2050.0045075.00
7732006.03.29 00:00sell3875.001.74271.74681.7327
7742006.03.29 00:30sell3885.001.74301.74711.7330
7752006.03.29 13:59t/p3885.001.73301.74711.73305000.0050075.00
7762006.03.29 14:00t/p3875.001.73271.74681.73275000.0055075.00
7772006.03.29 14:00sell3895.001.73231.73641.7223
7782006.03.29 14:30sell3905.001.73261.73671.7226
7792006.03.29 17:59s/l3895.001.73641.73641.7223-2050.0053025.00
7802006.03.29 17:59s/l3905.001.73671.73671.7226-2050.0050975.00
7812006.03.29 18:00sell3915.001.73651.74061.7265
7822006.03.29 18:30sell3925.001.73481.73891.7248
7832006.03.30 02:59s/l3925.001.73891.73891.7248-2050.0048925.00
7842006.03.30 04:29s/l3915.001.74061.74061.7265-2050.0046875.00
7852006.03.31 10:00sell3935.001.73661.74071.7266
7862006.03.31 10:30sell3945.001.73721.74131.7272
7872006.04.03 06:59t/p3945.001.72721.74131.72725000.0051875.00
7882006.04.03 07:00sell3955.001.72671.73081.7167
7892006.04.03 08:29t/p3935.001.72661.74071.72665000.0056875.00
7902006.04.03 08:30sell3965.001.72591.73001.7159
7912006.04.03 14:06s/l3965.001.73001.73001.7159-2050.0054825.00
7922006.04.03 14:29s/l3955.001.73081.73081.7167-2050.0052775.00
7932006.04.03 14:30sell3975.001.73151.73561.7215
7942006.04.03 14:59s/l3975.001.73561.73561.7215-2050.0050725.00
7952006.04.07 11:30sell3985.001.74941.75351.7394
7962006.04.07 12:00sell3995.001.74931.75341.7393
7972006.04.10 17:29t/p3985.001.73941.75351.73945000.0055725.00
7982006.04.10 17:29t/p3995.001.73931.75341.73935000.0060725.00
7992006.04.10 17:30sell4005.001.73851.74261.7285
8002006.04.10 18:00sell4015.001.73871.74281.7287
8012006.04.10 20:29s/l4005.001.74261.74261.7285-2050.0058675.00
8022006.04.10 20:29s/l4015.001.74281.74281.7287-2050.0056625.00
8032006.04.10 20:30sell4025.001.74241.74651.7324
8042006.04.10 21:00sell4035.001.74261.74671.7326
8052006.04.11 13:59s/l4025.001.74651.74651.7324-2050.0054575.00
8062006.04.11 13:59s/l4035.001.74671.74671.7326-2050.0052525.00
8072006.04.26 14:30sell4045.001.78391.78801.7739
8082006.04.26 15:25s/l4045.001.78801.78801.7739-2050.0050475.00
8092006.04.26 21:00sell4055.001.78461.78871.7746
8102006.04.26 21:30sell4065.001.78441.78851.7744
8112006.04.27 13:29s/l4065.001.78851.78851.7744-2050.0048425.00
8122006.04.27 14:29s/l4055.001.78871.78871.7746-2050.0046375.00
8132006.05.01 18:30sell4070.501.82871.84071.8221
8142006.05.01 19:00sell4080.501.82741.83941.8208
8152006.05.02 07:00t/p4070.501.82211.84071.8221330.0046705.00
8162006.05.02 14:59s/l4080.501.83941.83941.8208-600.0046105.00
8172006.05.11 03:00sell4095.001.85581.85991.8458
8182006.05.11 03:30sell4105.001.85521.85931.8452
8192006.05.11 08:59s/l4095.001.85991.85991.8458-2050.0044055.00
8202006.05.11 08:59s/l4105.001.85931.85931.8452-2050.0042005.00
8212006.05.11 09:00sell4115.001.85951.86361.8495
8222006.05.11 09:59s/l4115.001.86361.86361.8495-2050.0039955.00
8232006.05.12 15:30sell4120.501.89031.90231.8837
8242006.05.12 16:00sell4130.501.89101.90301.8844
8252006.05.15 08:29t/p4130.501.88441.90301.8844330.0040285.00
8262006.05.15 10:30t/p4120.501.88371.90231.8837330.0040615.00
8272006.05.15 21:30sell4145.001.87951.88361.8695
8282006.05.15 22:00sell4155.001.87911.88321.8691
8292006.05.16 03:29s/l4155.001.88321.88321.8691-2050.0038565.00
8302006.05.16 03:59s/l4145.001.88361.88361.8695-2050.0036515.00
8312006.05.16 10:00sell4165.001.88051.88461.8705
8322006.05.16 10:30sell4175.001.88001.88411.8700
8332006.05.16 12:59s/l4165.001.88461.88461.8705-2050.0034465.00
8342006.05.16 12:59s/l4175.001.88411.88411.8700-2050.0032415.00
8352006.05.17 20:30sell4185.001.88301.88711.8730
8362006.05.17 21:00sell4195.001.88301.88711.8730
8372006.05.18 08:29s/l4185.001.88711.88711.8730-2050.0030365.00
8382006.05.18 08:29s/l4195.001.88711.88711.8730-2050.0028315.00
8392006.05.19 09:00sell4205.001.87661.88071.8666
8402006.05.19 09:30sell4215.001.87531.87941.8653
8412006.05.22 06:59t/p4205.001.86661.88071.86665000.0033315.00
8422006.05.22 06:59t/p4215.001.86531.87941.86535000.0038315.00
8432006.05.22 07:00sell4225.001.86451.86861.8545
8442006.05.22 07:29s/l4225.001.86861.86861.8545-2050.0036265.00
8452006.05.22 07:30sell4235.001.86791.87201.8579
8462006.05.22 07:59s/l4235.001.87201.87201.8579-2050.0034215.00
8472006.05.22 08:00sell4245.001.87181.87591.8618
8482006.05.22 08:30sell4255.001.87421.87831.8642
8492006.05.22 10:29s/l4245.001.87591.87591.8618-2050.0032165.00
8502006.05.22 14:29s/l4255.001.87831.87831.8642-2050.0030115.00
8512006.05.23 22:00sell4265.001.87611.88021.8661
8522006.05.23 22:30sell4275.001.87681.88091.8668
8532006.05.24 00:29s/l4265.001.88021.88021.8661-2050.0028065.00
8542006.05.24 00:30sell4285.001.88001.88411.8700
8552006.05.24 07:59s/l4275.001.88091.88091.8668-2050.0026015.00
8562006.05.24 08:29s/l4285.001.88411.88411.8700-2050.0023965.00
8572006.05.24 13:30sell4295.001.87711.88121.8671
8582006.05.24 14:00sell4305.001.87721.88131.8672
8592006.05.24 15:29t/p4295.001.86711.88121.86715000.0028965.00
8602006.05.24 15:29t/p4305.001.86721.88131.86725000.0033965.00
8612006.05.24 15:30sell4315.001.86631.87041.8563
8622006.05.24 16:00sell4325.001.86721.87131.8572
8632006.05.24 17:59s/l4315.001.87041.87041.8563-2050.0031915.00
8642006.05.24 18:00sell4335.001.87021.87431.8602
8652006.05.24 18:29s/l4325.001.87131.87131.8572-2050.0029865.00
8662006.05.24 18:30sell4345.001.87271.87681.8627
8672006.05.25 21:29s/l4335.001.87431.87431.8602-2050.0027815.00
8682006.05.25 21:59s/l4345.001.87681.87681.8627-2050.0025765.00
8692006.05.26 02:00sell4355.001.87141.87551.8614
8702006.05.26 02:30sell4365.001.87221.87631.8622
8712006.05.26 13:29t/p4365.001.86221.87631.86225000.0030765.00
8722006.05.26 13:30sell4375.001.86161.86571.8516
8732006.05.26 13:59t/p4355.001.86141.87551.86145000.0035765.00
8742006.05.26 14:00sell4385.001.85751.86161.8475
8752006.05.29 09:29s/l4385.001.86161.86161.8475-2050.0033715.00
8762006.05.29 13:30sell4395.001.85991.86401.8499
8772006.05.30 02:59s/l4375.001.86571.86571.8516-2050.0031665.00
8782006.05.30 02:59s/l4395.001.86401.86401.8499-2050.0029615.00
8792006.05.31 20:00sell4405.001.87011.87421.8601
8802006.05.31 20:30sell4415.001.87031.87441.8603
8812006.06.01 12:29t/p4405.001.86011.87421.86015000.0034615.00
8822006.06.01 12:29t/p4415.001.86031.87441.86035000.0039615.00
8832006.06.01 12:30sell4425.001.85961.86371.8496
8842006.06.01 13:00sell4435.001.85821.86231.8482
8852006.06.01 14:59s/l4425.001.86371.86371.8496-2050.0037565.00
8862006.06.01 14:59s/l4435.001.86231.86231.8482-2050.0035515.00
8872006.06.01 15:00sell4445.001.86801.87211.8580
8882006.06.01 20:30sell4455.001.86451.86861.8545
8892006.06.02 12:29s/l4445.001.87211.87211.8580-2050.0033465.00
8902006.06.02 12:29s/l4455.001.86861.86861.8545-2050.0031415.00
8912006.06.05 23:00sell4465.001.87111.87521.8611
8922006.06.05 23:30sell4475.001.87231.87641.8623
8932006.06.06 06:59s/l4465.001.87521.87521.8611-2050.0029365.00
8942006.06.06 06:59s/l4475.001.87641.87641.8623-2050.0027315.00
8952006.06.06 09:30sell4485.001.87201.87611.8620
8962006.06.06 10:00sell4495.001.87331.87741.8633
8972006.06.06 14:59t/p4485.001.86201.87611.86205000.0032315.00
8982006.06.06 14:59t/p4495.001.86331.87741.86335000.0037315.00
8992006.06.06 15:00sell4505.001.85961.86371.8496
9002006.06.06 15:30sell4515.001.86031.86441.8503
9012006.06.07 03:29s/l4505.001.86371.86371.8496-2050.0035265.00
9022006.06.07 06:00sell4525.001.86041.86451.8504
9032006.06.07 10:29s/l4515.001.86441.86441.8503-2050.0033215.00
9042006.06.07 10:29s/l4525.001.86451.86451.8504-2050.0031165.00
9052006.06.07 12:00sell4535.001.85851.86261.8485
9062006.06.07 12:30sell4545.001.85951.86361.8495
9072006.06.08 07:29t/p4545.001.84951.86361.84955000.0036165.00
9082006.06.08 07:30sell4555.001.84911.85321.8391
9092006.06.08 09:31t/p4535.001.84851.86261.84855000.0041165.00
9102006.06.08 10:00sell4565.001.84961.85371.8396
9112006.06.08 14:32t/p4565.001.83961.85371.83965000.0046165.00
9122006.06.08 14:35t/p4555.001.83911.85321.83915000.0051165.00
9132006.06.08 15:00sell4575.001.83901.84311.8290
9142006.06.08 15:30sell4585.001.84121.84531.8312
9152006.06.08 16:17s/l4575.001.84311.84311.8290-2050.0049115.00
9162006.06.08 16:30sell4595.001.84451.84861.8345
9172006.06.09 06:59s/l4585.001.84531.84531.8312-2050.0047065.00
9182006.06.09 08:30sell4605.001.84231.84641.8323
9192006.06.09 13:29s/l4605.001.84641.84641.8323-2050.0045015.00
9202006.06.09 13:30sell4615.001.84601.85011.8360
9212006.06.13 17:29t/p4595.001.83451.84861.83455000.0050015.00
9222006.06.13 17:29t/p4615.001.83601.85011.83605000.0055015.00
9232006.06.13 17:30sell4625.001.83321.83731.8232
9242006.06.13 18:00sell4635.001.83441.83851.8244
9252006.06.14 04:59s/l4625.001.83731.83731.8232-2050.0052965.00
9262006.06.14 06:29s/l4635.001.83851.83851.8244-2050.0050915.00
9272006.06.14 13:00sell4645.001.83651.84061.8265
9282006.06.14 13:00s/l4645.001.84061.84061.8265-2050.0048865.00
9292006.06.19 04:00sell4655.001.84371.84781.8337
9302006.06.19 04:30sell4665.001.84361.84771.8336
9312006.06.19 11:59s/l4665.001.84771.84771.8336-2050.0046815.00
9322006.06.19 12:30sell4675.001.84381.84791.8338
9332006.06.22 10:59t/p4655.001.83371.84781.83375000.0051815.00
9342006.06.22 10:59t/p4675.001.83381.84791.83385000.0056815.00
9352006.06.22 11:00sell4685.001.83221.83631.8222
9362006.06.22 11:30sell4695.001.83181.83591.8218
9372006.06.23 11:29t/p4685.001.82221.83631.82225000.0061815.00
9382006.06.23 11:29t/p4695.001.82181.83591.82185000.0066815.00
9392006.06.23 11:30sell4705.001.82141.82551.8114
9402006.06.23 12:00sell4715.001.81871.82281.8087
9412006.06.26 07:29s/l4715.001.82281.82281.8087-2050.0064765.00
9422006.06.26 11:30sell4725.001.81911.82321.8091
9432006.06.26 17:29s/l4725.001.82321.82321.8091-2050.0062715.00
9442006.06.26 23:59s/l4705.001.82551.82551.8114-2050.0060665.00
9452006.06.27 06:30sell4735.001.82341.82751.8134
9462006.06.27 07:00sell4745.001.82241.82651.8124
9472006.06.29 09:45t/p4735.001.81341.82751.81345000.0065665.00
9482006.06.29 09:53t/p4745.001.81241.82651.81245000.0070665.00
9492006.06.29 10:00sell4755.001.81191.81601.8019
9502006.06.29 10:30sell4765.001.81311.81721.8031
9512006.06.29 18:16s/l4755.001.81601.81601.8019-2050.0068615.00
9522006.06.29 18:17s/l4765.001.81721.81721.8031-2050.0066565.00
9532006.07.05 15:30sell4775.001.83421.83831.8242
9542006.07.05 16:00sell4785.001.83461.83871.8246
9552006.07.06 12:33s/l4775.001.83831.83831.8242-2050.0064515.00
9562006.07.06 12:33s/l4785.001.83871.83871.8246-2050.0062465.00
9572006.07.06 20:30sell4795.001.83561.83971.8256
9582006.07.06 21:00sell4805.001.83691.84101.8269
9592006.07.07 09:17s/l4795.001.83971.83971.8256-2050.0060415.00
9602006.07.07 09:29s/l4805.001.84101.84101.8269-2050.0058365.00
9612006.07.10 17:30sell4815.001.84111.84521.8311
9622006.07.10 18:00sell4825.001.84051.84461.8305
9632006.07.11 01:57s/l4825.001.84461.84461.8305-2050.0056315.00
9642006.07.11 07:00sell4835.001.83871.84281.8287
9652006.07.11 07:40s/l4835.001.84281.84281.8287-2050.0054265.00
9662006.07.11 08:00sell4845.001.84231.84641.8323
9672006.07.11 18:24s/l4815.001.84521.84521.8311-2050.0052215.00
9682006.07.11 18:41s/l4845.001.84641.84641.8323-2050.0050165.00