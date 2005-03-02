|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumberS=2; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.5; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=30; ReversalTriggerRange=173; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=false; MaxOpenTrade=2; Shift=3; Slope=2; Ctrendema=150; OffAveS=160; ShortemaS=5; ShortemaL=18; TrailingStopS=10; TakeProfitS=100; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=90;
|Bars in test
|16646
|Ticks modelled
|1635136
|Modelling quality
|64.35%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|47165.00
|Gross profit
|457150.00
|Gross loss
|-409985.00
|Profit factor
|1.12
|Expected payoff
|97.45
|Absolute drawdown
|2165.00
|Maximal drawdown
|51560.00 (68.27%)
|Relative drawdown
|72.17% (2165.00)
|Total trades
|484
|Short positions (won %)
|484 (33.06%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|160 (33.06%)
|Loss trades (% of total)
|324 (66.94%)
|Largest
|profit trade
|5000.00
|loss trade
|-2050.00
|Average
|profit trade
|2857.19
|loss trade
|-1265.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (4000.00)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-3280.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|20000.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-30750.00 (15)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.02 16:30
|sell
|1
|0.50
|1.9121
|1.9162
|1.9021
|2
|2005.03.02 17:00
|sell
|2
|0.50
|1.9120
|1.9161
|1.9020
|3
|2005.03.04 13:00
|s/l
|1
|0.50
|1.9162
|1.9162
|1.9021
|-205.00
|2795.00
|4
|2005.03.04 13:00
|s/l
|2
|0.50
|1.9161
|1.9161
|1.9020
|-205.00
|2590.00
|5
|2005.03.07 15:30
|sell
|3
|0.50
|1.9146
|1.9187
|1.9046
|6
|2005.03.07 18:30
|sell
|4
|0.50
|1.9138
|1.9179
|1.9038
|7
|2005.03.08 07:01
|s/l
|3
|0.50
|1.9187
|1.9187
|1.9046
|-205.00
|2385.00
|8
|2005.03.08 07:01
|s/l
|4
|0.50
|1.9179
|1.9179
|1.9038
|-205.00
|2180.00
|9
|2005.03.10 21:30
|sell
|5
|0.50
|1.9223
|1.9264
|1.9123
|10
|2005.03.10 22:00
|sell
|6
|0.50
|1.9217
|1.9258
|1.9117
|11
|2005.03.11 12:31
|s/l
|5
|0.50
|1.9264
|1.9264
|1.9123
|-205.00
|1975.00
|12
|2005.03.11 12:31
|s/l
|6
|0.50
|1.9258
|1.9258
|1.9117
|-205.00
|1770.00
|13
|2005.03.14 07:00
|sell
|7
|0.50
|1.9196
|1.9237
|1.9096
|14
|2005.03.14 07:30
|sell
|8
|0.50
|1.9175
|1.9216
|1.9075
|15
|2005.03.14 10:06
|s/l
|8
|0.50
|1.9216
|1.9216
|1.9075
|-205.00
|1565.00
|16
|2005.03.14 10:30
|sell
|9
|0.50
|1.9211
|1.9252
|1.9111
|17
|2005.03.14 14:58
|t/p
|9
|0.50
|1.9111
|1.9252
|1.9111
|500.00
|2065.00
|18
|2005.03.14 15:00
|sell
|10
|0.50
|1.9118
|1.9159
|1.9018
|19
|2005.03.15 01:02
|s/l
|10
|0.50
|1.9159
|1.9159
|1.9018
|-205.00
|1860.00
|20
|2005.03.15 06:30
|sell
|11
|0.50
|1.9132
|1.9173
|1.9032
|21
|2005.03.15 09:30
|s/l
|11
|0.50
|1.9173
|1.9173
|1.9032
|-205.00
|1655.00
|22
|2005.03.15 12:26
|s/l
|7
|0.50
|1.9237
|1.9237
|1.9096
|-205.00
|1450.00
|23
|2005.03.15 15:00
|sell
|12
|0.50
|1.9156
|1.9197
|1.9056
|24
|2005.03.15 15:30
|sell
|13
|0.50
|1.9130
|1.9171
|1.9030
|25
|2005.03.16 06:06
|s/l
|13
|0.50
|1.9171
|1.9171
|1.9030
|-205.00
|1245.00
|26
|2005.03.16 06:33
|s/l
|12
|0.50
|1.9197
|1.9197
|1.9056
|-205.00
|1040.00
|27
|2005.03.18 07:30
|sell
|14
|0.50
|1.9186
|1.9227
|1.9086
|28
|2005.03.18 08:00
|sell
|15
|0.50
|1.9159
|1.9200
|1.9059
|29
|2005.03.18 15:30
|s/l
|15
|0.50
|1.9200
|1.9200
|1.9059
|-205.00
|835.00
|30
|2005.03.21 01:30
|sell
|16
|0.50
|1.9142
|1.9183
|1.9042
|31
|2005.03.21 07:04
|t/p
|14
|0.50
|1.9086
|1.9227
|1.9086
|500.00
|1335.00
|32
|2005.03.21 07:30
|sell
|17
|0.50
|1.9082
|1.9123
|1.8982
|33
|2005.03.21 09:55
|t/p
|16
|0.50
|1.9042
|1.9183
|1.9042
|500.00
|1835.00
|34
|2005.03.21 10:00
|sell
|18
|0.50
|1.9027
|1.9068
|1.8927
|35
|2005.03.21 12:57
|t/p
|17
|0.50
|1.8982
|1.9123
|1.8982
|500.00
|2335.00
|36
|2005.03.21 13:00
|sell
|19
|0.50
|1.8988
|1.9029
|1.8888
|37
|2005.03.22 18:04
|t/p
|18
|0.50
|1.8927
|1.9068
|1.8927
|500.00
|2835.00
|38
|2005.03.22 18:30
|sell
|20
|0.50
|1.8913
|1.8954
|1.8813
|39
|2005.03.22 18:31
|t/p
|19
|0.50
|1.8888
|1.9029
|1.8888
|500.00
|3335.00
|40
|2005.03.22 19:00
|sell
|21
|0.50
|1.8844
|1.8885
|1.8744
|41
|2005.03.22 19:28
|t/p
|20
|0.50
|1.8813
|1.8954
|1.8813
|500.00
|3835.00
|42
|2005.03.22 19:30
|sell
|22
|0.50
|1.8837
|1.8878
|1.8737
|43
|2005.03.23 06:00
|s/l
|22
|0.50
|1.8878
|1.8878
|1.8737
|-205.00
|3630.00
|44
|2005.03.23 06:02
|s/l
|21
|0.50
|1.8885
|1.8885
|1.8744
|-205.00
|3425.00
|45
|2005.03.23 06:30
|sell
|23
|0.50
|1.8878
|1.8919
|1.8778
|46
|2005.03.23 07:00
|sell
|24
|0.50
|1.8857
|1.8898
|1.8757
|47
|2005.03.23 11:38
|t/p
|23
|0.50
|1.8778
|1.8919
|1.8778
|500.00
|3925.00
|48
|2005.03.23 12:00
|sell
|25
|0.50
|1.8775
|1.8816
|1.8675
|49
|2005.03.23 12:36
|t/p
|24
|0.50
|1.8757
|1.8898
|1.8757
|500.00
|4425.00
|50
|2005.03.23 13:00
|sell
|26
|0.50
|1.8724
|1.8765
|1.8624
|51
|2005.03.23 14:00
|s/l
|26
|0.50
|1.8765
|1.8765
|1.8624
|-205.00
|4220.00
|52
|2005.03.23 14:30
|sell
|27
|0.50
|1.8763
|1.8804
|1.8663
|53
|2005.03.23 18:27
|t/p
|25
|0.50
|1.8675
|1.8816
|1.8675
|500.00
|4720.00
|54
|2005.03.23 18:30
|sell
|28
|0.50
|1.8670
|1.8711
|1.8570
|55
|2005.03.23 22:01
|s/l
|28
|0.50
|1.8711
|1.8711
|1.8570
|-205.00
|4515.00
|56
|2005.03.23 22:30
|sell
|29
|0.50
|1.8704
|1.8745
|1.8604
|57
|2005.03.28 00:00
|t/p
|27
|0.50
|1.8663
|1.8804
|1.8663
|500.00
|5015.00
|58
|2005.03.28 00:05
|t/p
|29
|0.50
|1.8604
|1.8745
|1.8604
|500.00
|5515.00
|59
|2005.03.28 00:30
|sell
|30
|0.50
|1.8604
|1.8645
|1.8504
|60
|2005.03.28 01:00
|sell
|31
|0.50
|1.8598
|1.8639
|1.8498
|61
|2005.03.28 02:14
|s/l
|31
|0.50
|1.8639
|1.8639
|1.8498
|-205.00
|5310.00
|62
|2005.03.28 02:30
|sell
|32
|0.50
|1.8624
|1.8665
|1.8524
|63
|2005.03.28 04:11
|s/l
|30
|0.50
|1.8645
|1.8645
|1.8504
|-205.00
|5105.00
|64
|2005.03.28 04:30
|sell
|33
|0.50
|1.8637
|1.8678
|1.8537
|65
|2005.03.28 13:31
|s/l
|32
|0.50
|1.8665
|1.8665
|1.8524
|-205.00
|4900.00
|66
|2005.03.28 23:34
|s/l
|33
|0.50
|1.8678
|1.8678
|1.8537
|-205.00
|4695.00
|67
|2005.04.03 23:30
|sell
|34
|0.50
|1.8786
|1.8827
|1.8686
|68
|2005.04.04 00:00
|sell
|35
|0.50
|1.8779
|1.8820
|1.8679
|69
|2005.04.05 18:52
|s/l
|35
|0.50
|1.8820
|1.8820
|1.8679
|-205.00
|4490.00
|70
|2005.04.06 02:49
|s/l
|34
|0.50
|1.8827
|1.8827
|1.8686
|-205.00
|4285.00
|71
|2005.04.07 15:00
|sell
|36
|0.50
|1.8770
|1.8811
|1.8670
|72
|2005.04.07 15:30
|sell
|37
|0.50
|1.8777
|1.8818
|1.8677
|73
|2005.04.08 00:51
|t/p
|37
|0.50
|1.8677
|1.8818
|1.8677
|500.00
|4785.00
|74
|2005.04.08 01:00
|sell
|38
|0.50
|1.8674
|1.8715
|1.8574
|75
|2005.04.08 14:30
|s/l
|38
|0.50
|1.8715
|1.8715
|1.8574
|-205.00
|4580.00
|76
|2005.04.08 15:31
|s/l
|36
|0.50
|1.8811
|1.8811
|1.8670
|-205.00
|4375.00
|77
|2005.04.14 09:30
|sell
|39
|0.50
|1.8867
|1.8908
|1.8767
|78
|2005.04.14 10:00
|sell
|40
|0.50
|1.8847
|1.8888
|1.8747
|79
|2005.04.14 14:27
|t/p
|39
|0.50
|1.8767
|1.8908
|1.8767
|500.00
|4875.00
|80
|2005.04.14 14:30
|sell
|41
|0.50
|1.8787
|1.8828
|1.8687
|81
|2005.04.14 15:31
|s/l
|41
|0.50
|1.8828
|1.8828
|1.8687
|-205.00
|4670.00
|82
|2005.04.14 16:00
|sell
|42
|0.50
|1.8802
|1.8843
|1.8702
|83
|2005.04.15 08:31
|s/l
|42
|0.50
|1.8843
|1.8843
|1.8702
|-205.00
|4465.00
|84
|2005.04.15 12:28
|s/l
|40
|0.50
|1.8888
|1.8888
|1.8747
|-205.00
|4260.00
|85
|2005.04.21 18:00
|sell
|43
|0.50
|1.9079
|1.9120
|1.8979
|86
|2005.04.21 18:30
|sell
|44
|0.50
|1.9079
|1.9120
|1.8979
|87
|2005.04.22 07:31
|s/l
|43
|0.50
|1.9120
|1.9120
|1.8979
|-205.00
|4055.00
|88
|2005.04.22 07:31
|s/l
|44
|0.50
|1.9120
|1.9120
|1.8979
|-205.00
|3850.00
|89
|2005.04.25 13:30
|sell
|45
|0.50
|1.9109
|1.9150
|1.9009
|90
|2005.04.25 14:00
|sell
|46
|0.50
|1.9096
|1.9137
|1.8996
|91
|2005.04.27 06:39
|t/p
|45
|0.50
|1.9009
|1.9150
|1.9009
|500.00
|4350.00
|92
|2005.04.27 07:00
|sell
|47
|0.50
|1.9003
|1.9044
|1.8903
|93
|2005.04.27 07:28
|t/p
|46
|0.50
|1.8996
|1.9137
|1.8996
|500.00
|4850.00
|94
|2005.04.27 07:30
|sell
|48
|0.50
|1.8993
|1.9034
|1.8893
|95
|2005.04.27 12:30
|s/l
|47
|0.50
|1.9044
|1.9044
|1.8903
|-205.00
|4645.00
|96
|2005.04.27 12:30
|s/l
|48
|0.50
|1.9034
|1.9034
|1.8893
|-205.00
|4440.00
|97
|2005.04.27 22:00
|sell
|49
|0.50
|1.9035
|1.9076
|1.8935
|98
|2005.04.27 22:30
|sell
|50
|0.50
|1.9030
|1.9071
|1.8930
|99
|2005.04.28 11:01
|s/l
|50
|0.50
|1.9071
|1.9071
|1.8930
|-205.00
|4235.00
|100
|2005.04.28 11:30
|s/l
|49
|0.50
|1.9076
|1.9076
|1.8935
|-205.00
|4030.00
|101
|2005.05.02 00:30
|sell
|51
|0.50
|1.9034
|1.9075
|1.8934
|102
|2005.05.02 01:00
|sell
|52
|0.50
|1.9041
|1.9082
|1.8941
|103
|2005.05.02 14:27
|t/p
|52
|0.50
|1.8941
|1.9082
|1.8941
|500.00
|4530.00
|104
|2005.05.02 14:28
|t/p
|51
|0.50
|1.8934
|1.9075
|1.8934
|500.00
|5030.00
|105
|2005.05.02 14:30
|sell
|53
|0.50
|1.8948
|1.8989
|1.8848
|106
|2005.05.02 15:00
|sell
|54
|0.50
|1.8928
|1.8969
|1.8828
|107
|2005.05.04 01:31
|s/l
|54
|0.50
|1.8969
|1.8969
|1.8828
|-205.00
|4825.00
|108
|2005.05.04 01:37
|s/l
|53
|0.50
|1.8989
|1.8989
|1.8848
|-205.00
|4620.00
|109
|2005.05.06 07:30
|sell
|55
|0.50
|1.8967
|1.9008
|1.8867
|110
|2005.05.06 08:00
|sell
|56
|0.50
|1.8966
|1.9007
|1.8866
|111
|2005.05.06 12:04
|s/l
|56
|0.50
|1.9007
|1.9007
|1.8866
|-205.00
|4415.00
|112
|2005.05.06 12:05
|s/l
|55
|0.50
|1.9008
|1.9008
|1.8867
|-205.00
|4210.00
|113
|2005.05.06 12:30
|sell
|57
|0.50
|1.8997
|1.9038
|1.8897
|114
|2005.05.06 13:00
|sell
|58
|0.50
|1.8909
|1.8950
|1.8809
|115
|2005.05.08 23:49
|t/p
|57
|0.50
|1.8897
|1.9038
|1.8897
|500.00
|4710.00
|116
|2005.05.09 00:00
|sell
|59
|0.50
|1.8897
|1.8938
|1.8797
|117
|2005.05.09 12:58
|t/p
|58
|0.50
|1.8809
|1.8950
|1.8809
|500.00
|5210.00
|118
|2005.05.09 13:00
|sell
|60
|0.50
|1.8815
|1.8856
|1.8715
|119
|2005.05.09 21:01
|s/l
|60
|0.50
|1.8856
|1.8856
|1.8715
|-205.00
|5005.00
|120
|2005.05.10 00:00
|sell
|61
|0.50
|1.8816
|1.8857
|1.8716
|121
|2005.05.10 03:01
|s/l
|61
|0.50
|1.8857
|1.8857
|1.8716
|-205.00
|4800.00
|122
|2005.05.10 06:06
|t/p
|59
|0.50
|1.8797
|1.8938
|1.8797
|500.00
|5300.00
|123
|2005.05.10 06:30
|sell
|62
|0.50
|1.8787
|1.8828
|1.8687
|124
|2005.05.10 07:00
|sell
|63
|0.50
|1.8777
|1.8818
|1.8677
|125
|2005.05.10 10:31
|s/l
|63
|0.50
|1.8818
|1.8818
|1.8677
|-205.00
|5095.00
|126
|2005.05.10 10:34
|s/l
|62
|0.50
|1.8828
|1.8828
|1.8687
|-205.00
|4890.00
|127
|2005.05.10 14:30
|sell
|64
|0.50
|1.8805
|1.8846
|1.8705
|128
|2005.05.10 22:31
|s/l
|64
|0.50
|1.8846
|1.8846
|1.8705
|-205.00
|4685.00
|129
|2005.05.11 04:00
|sell
|65
|0.50
|1.8821
|1.8862
|1.8721
|130
|2005.05.11 04:30
|sell
|66
|0.50
|1.8809
|1.8850
|1.8709
|131
|2005.05.11 06:34
|s/l
|66
|0.50
|1.8850
|1.8850
|1.8709
|-205.00
|4480.00
|132
|2005.05.11 06:49
|s/l
|65
|0.50
|1.8862
|1.8862
|1.8721
|-205.00
|4275.00
|133
|2005.05.11 11:30
|sell
|67
|0.50
|1.8828
|1.8869
|1.8728
|134
|2005.05.11 12:00
|sell
|68
|0.50
|1.8830
|1.8871
|1.8730
|135
|2005.05.11 13:00
|t/p
|68
|0.50
|1.8730
|1.8871
|1.8730
|500.00
|4775.00
|136
|2005.05.11 13:00
|t/p
|67
|0.50
|1.8728
|1.8869
|1.8728
|500.00
|5275.00
|137
|2005.05.11 13:30
|sell
|69
|0.50
|1.8736
|1.8777
|1.8636
|138
|2005.05.11 14:00
|sell
|70
|0.50
|1.8737
|1.8778
|1.8637
|139
|2005.05.12 07:13
|t/p
|70
|0.50
|1.8637
|1.8778
|1.8637
|500.00
|5775.00
|140
|2005.05.12 07:14
|t/p
|69
|0.50
|1.8636
|1.8777
|1.8636
|500.00
|6275.00
|141
|2005.05.12 07:30
|sell
|71
|0.50
|1.8640
|1.8681
|1.8540
|142
|2005.05.12 08:00
|sell
|72
|0.50
|1.8655
|1.8696
|1.8555
|143
|2005.05.12 09:01
|s/l
|71
|0.50
|1.8681
|1.8681
|1.8540
|-205.00
|6070.00
|144
|2005.05.12 09:30
|sell
|73
|0.50
|1.8676
|1.8717
|1.8576
|145
|2005.05.12 12:01
|s/l
|72
|0.50
|1.8696
|1.8696
|1.8555
|-205.00
|5865.00
|146
|2005.05.12 12:30
|sell
|74
|0.50
|1.8680
|1.8721
|1.8580
|147
|2005.05.13 09:34
|t/p
|73
|0.50
|1.8576
|1.8717
|1.8576
|500.00
|6365.00
|148
|2005.05.13 09:34
|t/p
|74
|0.50
|1.8580
|1.8721
|1.8580
|500.00
|6865.00
|149
|2005.05.13 10:00
|sell
|75
|0.50
|1.8563
|1.8604
|1.8463
|150
|2005.05.13 10:30
|sell
|76
|0.50
|1.8562
|1.8603
|1.8462
|151
|2005.05.16 06:09
|t/p
|75
|0.50
|1.8463
|1.8604
|1.8463
|500.00
|7365.00
|152
|2005.05.16 06:09
|t/p
|76
|0.50
|1.8462
|1.8603
|1.8462
|500.00
|7865.00
|153
|2005.05.16 06:30
|sell
|77
|0.50
|1.8442
|1.8483
|1.8342
|154
|2005.05.16 07:00
|sell
|78
|0.50
|1.8434
|1.8475
|1.8334
|155
|2005.05.16 12:53
|t/p
|77
|0.50
|1.8342
|1.8483
|1.8342
|500.00
|8365.00
|156
|2005.05.16 13:00
|sell
|79
|0.50
|1.8334
|1.8375
|1.8234
|157
|2005.05.16 13:01
|s/l
|79
|0.50
|1.8375
|1.8375
|1.8234
|-205.00
|8160.00
|158
|2005.05.16 13:30
|sell
|80
|0.50
|1.8358
|1.8399
|1.8258
|159
|2005.05.16 22:00
|s/l
|80
|0.50
|1.8399
|1.8399
|1.8258
|-205.00
|7955.00
|160
|2005.05.17 00:00
|sell
|81
|0.50
|1.8369
|1.8410
|1.8269
|161
|2005.05.17 05:31
|s/l
|81
|0.50
|1.8410
|1.8410
|1.8269
|-205.00
|7750.00
|162
|2005.05.17 13:00
|sell
|82
|0.50
|1.8360
|1.8401
|1.8260
|163
|2005.05.17 14:52
|s/l
|82
|0.50
|1.8401
|1.8401
|1.8260
|-205.00
|7545.00
|164
|2005.05.17 15:00
|sell
|83
|0.50
|1.8392
|1.8433
|1.8292
|165
|2005.05.17 19:35
|t/p
|78
|0.50
|1.8334
|1.8475
|1.8334
|500.00
|8045.00
|166
|2005.05.17 20:00
|sell
|84
|0.50
|1.8328
|1.8369
|1.8228
|167
|2005.05.18 12:30
|s/l
|84
|0.50
|1.8369
|1.8369
|1.8228
|-205.00
|7840.00
|168
|2005.05.19 08:42
|s/l
|83
|0.50
|1.8433
|1.8433
|1.8292
|-205.00
|7635.00
|169
|2005.05.19 12:00
|sell
|85
|0.50
|1.8387
|1.8428
|1.8287
|170
|2005.05.19 12:30
|sell
|86
|0.50
|1.8389
|1.8430
|1.8289
|171
|2005.05.20 13:00
|t/p
|85
|0.50
|1.8287
|1.8428
|1.8287
|500.00
|8135.00
|172
|2005.05.20 13:00
|t/p
|86
|0.50
|1.8289
|1.8430
|1.8289
|500.00
|8635.00
|173
|2005.05.20 13:30
|sell
|87
|0.50
|1.8261
|1.8302
|1.8161
|174
|2005.05.20 14:00
|sell
|88
|0.50
|1.8261
|1.8302
|1.8161
|175
|2005.05.23 10:30
|s/l
|87
|0.50
|1.8302
|1.8302
|1.8161
|-205.00
|8430.00
|176
|2005.05.23 10:30
|s/l
|88
|0.50
|1.8302
|1.8302
|1.8161
|-205.00
|8225.00
|177
|2005.05.23 16:30
|sell
|89
|0.50
|1.8271
|1.8312
|1.8171
|178
|2005.05.23 17:00
|sell
|90
|0.50
|1.8276
|1.8317
|1.8176
|179
|2005.05.23 20:14
|s/l
|89
|0.50
|1.8312
|1.8312
|1.8171
|-205.00
|8020.00
|180
|2005.05.23 20:51
|s/l
|90
|0.50
|1.8317
|1.8317
|1.8176
|-205.00
|7815.00
|181
|2005.05.24 01:30
|sell
|91
|0.50
|1.8286
|1.8327
|1.8186
|182
|2005.05.24 02:00
|sell
|92
|0.50
|1.8277
|1.8318
|1.8177
|183
|2005.05.24 06:09
|s/l
|92
|0.50
|1.8318
|1.8318
|1.8177
|-205.00
|7610.00
|184
|2005.05.24 06:46
|s/l
|91
|0.50
|1.8327
|1.8327
|1.8186
|-205.00
|7405.00
|185
|2005.05.24 15:00
|sell
|93
|0.50
|1.8282
|1.8323
|1.8182
|186
|2005.05.24 15:30
|sell
|94
|0.50
|1.8280
|1.8321
|1.8180
|187
|2005.05.25 13:01
|s/l
|93
|0.50
|1.8323
|1.8323
|1.8182
|-205.00
|7200.00
|188
|2005.05.25 13:01
|s/l
|94
|0.50
|1.8321
|1.8321
|1.8180
|-205.00
|6995.00
|189
|2005.05.26 06:00
|sell
|95
|0.50
|1.8278
|1.8319
|1.8178
|190
|2005.05.26 06:30
|sell
|96
|0.50
|1.8260
|1.8301
|1.8160
|191
|2005.05.31 01:05
|t/p
|95
|0.50
|1.8178
|1.8319
|1.8178
|500.00
|7495.00
|192
|2005.05.31 01:11
|t/p
|96
|0.50
|1.8160
|1.8301
|1.8160
|500.00
|7995.00
|193
|2005.05.31 01:30
|sell
|97
|0.50
|1.8139
|1.8180
|1.8039
|194
|2005.05.31 02:00
|sell
|98
|0.50
|1.8151
|1.8192
|1.8051
|195
|2005.05.31 07:31
|s/l
|97
|0.50
|1.8180
|1.8180
|1.8039
|-205.00
|7790.00
|196
|2005.05.31 08:00
|sell
|99
|0.50
|1.8187
|1.8228
|1.8087
|197
|2005.05.31 08:00
|s/l
|98
|0.50
|1.8192
|1.8192
|1.8051
|-205.00
|7585.00
|198
|2005.05.31 08:30
|sell
|100
|0.50
|1.8180
|1.8221
|1.8080
|199
|2005.05.31 12:03
|s/l
|100
|0.50
|1.8221
|1.8221
|1.8080
|-205.00
|7380.00
|200
|2005.05.31 12:31
|s/l
|99
|0.50
|1.8228
|1.8228
|1.8087
|-205.00
|7175.00
|201
|2005.05.31 18:00
|sell
|101
|0.50
|1.8186
|1.8227
|1.8086
|202
|2005.05.31 18:30
|sell
|102
|0.50
|1.8171
|1.8212
|1.8071
|203
|2005.06.01 01:15
|s/l
|102
|0.50
|1.8212
|1.8212
|1.8071
|-205.00
|6970.00
|204
|2005.06.01 02:14
|s/l
|101
|0.50
|1.8227
|1.8227
|1.8086
|-205.00
|6765.00
|205
|2005.06.01 08:00
|sell
|103
|0.50
|1.8180
|1.8221
|1.8080
|206
|2005.06.01 08:30
|sell
|104
|0.50
|1.8175
|1.8216
|1.8075
|207
|2005.06.03 12:36
|s/l
|104
|0.50
|1.8216
|1.8216
|1.8075
|-205.00
|6560.00
|208
|2005.06.03 12:36
|s/l
|103
|0.50
|1.8221
|1.8221
|1.8080
|-205.00
|6355.00
|209
|2005.06.03 16:00
|sell
|105
|0.50
|1.8117
|1.8158
|1.8017
|210
|2005.06.03 16:30
|sell
|106
|0.50
|1.8107
|1.8148
|1.8007
|211
|2005.06.06 00:47
|s/l
|106
|0.50
|1.8148
|1.8148
|1.8007
|-205.00
|6150.00
|212
|2005.06.06 01:00
|sell
|107
|0.50
|1.8136
|1.8177
|1.8036
|213
|2005.06.06 02:30
|s/l
|105
|0.50
|1.8158
|1.8158
|1.8017
|-205.00
|5945.00
|214
|2005.06.06 03:30
|s/l
|107
|0.50
|1.8177
|1.8177
|1.8036
|-205.00
|5740.00
|215
|2005.06.08 22:30
|sell
|108
|0.50
|1.8240
|1.8281
|1.8140
|216
|2005.06.08 23:00
|sell
|109
|0.50
|1.8245
|1.8286
|1.8145
|217
|2005.06.09 04:00
|s/l
|108
|0.50
|1.8281
|1.8281
|1.8140
|-205.00
|5535.00
|218
|2005.06.09 04:00
|s/l
|109
|0.50
|1.8286
|1.8286
|1.8145
|-205.00
|5330.00
|219
|2005.06.09 05:30
|sell
|110
|0.50
|1.8260
|1.8301
|1.8160
|220
|2005.06.09 06:00
|sell
|111
|0.50
|1.8264
|1.8305
|1.8164
|221
|2005.06.10 14:00
|t/p
|110
|0.50
|1.8160
|1.8301
|1.8160
|500.00
|5830.00
|222
|2005.06.10 14:00
|t/p
|111
|0.50
|1.8164
|1.8305
|1.8164
|500.00
|6330.00
|223
|2005.06.10 14:30
|sell
|112
|0.50
|1.8163
|1.8204
|1.8063
|224
|2005.06.10 15:00
|sell
|113
|0.50
|1.8134
|1.8175
|1.8034
|225
|2005.06.13 01:22
|t/p
|112
|0.50
|1.8063
|1.8204
|1.8063
|500.00
|6830.00
|226
|2005.06.13 01:30
|sell
|114
|0.50
|1.8071
|1.8112
|1.7971
|227
|2005.06.13 03:00
|s/l
|114
|0.50
|1.8112
|1.8112
|1.7971
|-205.00
|6625.00
|228
|2005.06.13 03:30
|sell
|115
|0.50
|1.8119
|1.8160
|1.8019
|229
|2005.06.13 09:20
|t/p
|113
|0.50
|1.8034
|1.8175
|1.8034
|500.00
|7125.00
|230
|2005.06.13 09:30
|sell
|116
|0.50
|1.8029
|1.8070
|1.7929
|231
|2005.06.13 10:58
|t/p
|115
|0.50
|1.8019
|1.8160
|1.8019
|500.00
|7625.00
|232
|2005.06.13 11:00
|sell
|117
|0.50
|1.8018
|1.8059
|1.7918
|233
|2005.06.13 12:03
|s/l
|117
|0.50
|1.8059
|1.8059
|1.7918
|-205.00
|7420.00
|234
|2005.06.13 12:30
|sell
|118
|0.50
|1.8049
|1.8090
|1.7949
|235
|2005.06.13 18:30
|s/l
|116
|0.50
|1.8070
|1.8070
|1.7929
|-205.00
|7215.00
|236
|2005.06.14 00:00
|sell
|119
|0.50
|1.8031
|1.8072
|1.7931
|237
|2005.06.14 00:00
|s/l
|119
|0.50
|1.8072
|1.8072
|1.7931
|-205.00
|7010.00
|238
|2005.06.14 00:30
|sell
|120
|0.50
|1.8061
|1.8102
|1.7961
|239
|2005.06.14 06:31
|s/l
|118
|0.50
|1.8090
|1.8090
|1.7949
|-205.00
|6805.00
|240
|2005.06.14 07:01
|s/l
|120
|0.50
|1.8102
|1.8102
|1.7961
|-205.00
|6600.00
|241
|2005.06.14 14:00
|sell
|121
|0.50
|1.8072
|1.8113
|1.7972
|242
|2005.06.14 14:30
|sell
|122
|0.50
|1.8082
|1.8123
|1.7982
|243
|2005.06.15 12:01
|s/l
|121
|0.50
|1.8113
|1.8113
|1.7972
|-205.00
|6395.00
|244
|2005.06.15 12:52
|s/l
|122
|0.50
|1.8123
|1.8123
|1.7982
|-205.00
|6190.00
|245
|2005.06.21 08:30
|sell
|123
|0.50
|1.8172
|1.8213
|1.8072
|246
|2005.06.21 09:00
|sell
|124
|0.50
|1.8184
|1.8225
|1.8084
|247
|2005.06.21 12:30
|s/l
|123
|0.50
|1.8213
|1.8213
|1.8072
|-205.00
|5985.00
|248
|2005.06.21 13:00
|sell
|125
|0.50
|1.8213
|1.8254
|1.8113
|249
|2005.06.21 13:01
|s/l
|124
|0.50
|1.8225
|1.8225
|1.8084
|-205.00
|5780.00
|250
|2005.06.21 14:30
|s/l
|125
|0.50
|1.8254
|1.8254
|1.8113
|-205.00
|5575.00
|251
|2005.06.22 12:30
|sell
|126
|0.50
|1.8194
|1.8235
|1.8094
|252
|2005.06.22 13:00
|sell
|127
|0.50
|1.8195
|1.8236
|1.8095
|253
|2005.06.22 14:04
|s/l
|126
|0.50
|1.8235
|1.8235
|1.8094
|-205.00
|5370.00
|254
|2005.06.22 14:19
|s/l
|127
|0.50
|1.8236
|1.8236
|1.8095
|-205.00
|5165.00
|255
|2005.06.22 14:30
|sell
|128
|0.50
|1.8225
|1.8266
|1.8125
|256
|2005.06.22 15:00
|sell
|129
|0.50
|1.8224
|1.8265
|1.8124
|257
|2005.06.27 06:33
|s/l
|128
|0.50
|1.8266
|1.8266
|1.8125
|-205.00
|4960.00
|258
|2005.06.27 06:33
|s/l
|129
|0.50
|1.8265
|1.8265
|1.8124
|-205.00
|4755.00
|259
|2005.06.28 09:30
|sell
|130
|0.50
|1.8205
|1.8246
|1.8105
|260
|2005.06.28 10:00
|sell
|131
|0.50
|1.8204
|1.8245
|1.8104
|261
|2005.06.29 10:13
|t/p
|130
|0.50
|1.8105
|1.8246
|1.8105
|500.00
|5255.00
|262
|2005.06.29 10:26
|t/p
|131
|0.50
|1.8104
|1.8245
|1.8104
|500.00
|5755.00
|263
|2005.06.29 10:30
|sell
|132
|0.50
|1.8097
|1.8138
|1.7997
|264
|2005.06.29 11:00
|sell
|133
|0.50
|1.8095
|1.8136
|1.7995
|265
|2005.06.30 09:01
|t/p
|132
|0.50
|1.7997
|1.8138
|1.7997
|500.00
|6255.00
|266
|2005.06.30 09:01
|t/p
|133
|0.50
|1.7995
|1.8136
|1.7995
|500.00
|6755.00
|267
|2005.06.30 09:30
|sell
|134
|0.50
|1.7949
|1.7990
|1.7849
|268
|2005.06.30 10:00
|sell
|135
|0.50
|1.7949
|1.7990
|1.7849
|269
|2005.07.01 05:06
|t/p
|134
|0.50
|1.7849
|1.7990
|1.7849
|500.00
|7255.00
|270
|2005.07.01 05:06
|t/p
|135
|0.50
|1.7849
|1.7990
|1.7849
|500.00
|7755.00
|271
|2005.07.01 05:30
|sell
|136
|0.50
|1.7840
|1.7881
|1.7740
|272
|2005.07.01 06:00
|sell
|137
|0.50
|1.7830
|1.7871
|1.7730
|273
|2005.07.01 07:55
|t/p
|136
|0.50
|1.7740
|1.7881
|1.7740
|500.00
|8255.00
|274
|2005.07.01 07:58
|t/p
|137
|0.50
|1.7730
|1.7871
|1.7730
|500.00
|8755.00
|275
|2005.07.01 08:00
|sell
|138
|0.50
|1.7755
|1.7796
|1.7655
|276
|2005.07.01 08:30
|sell
|139
|0.50
|1.7759
|1.7800
|1.7659
|277
|2005.07.01 08:31
|s/l
|138
|0.50
|1.7796
|1.7796
|1.7655
|-205.00
|8550.00
|278
|2005.07.01 08:31
|s/l
|139
|0.50
|1.7800
|1.7800
|1.7659
|-205.00
|8345.00
|279
|2005.07.01 09:00
|sell
|140
|0.50
|1.7771
|1.7812
|1.7671
|280
|2005.07.01 09:01
|s/l
|140
|0.50
|1.7812
|1.7812
|1.7671
|-205.00
|8140.00
|281
|2005.07.01 09:30
|sell
|141
|0.50
|1.7812
|1.7853
|1.7712
|282
|2005.07.01 10:00
|sell
|142
|0.50
|1.7824
|1.7865
|1.7724
|283
|2005.07.01 14:50
|t/p
|142
|0.50
|1.7724
|1.7865
|1.7724
|500.00
|8640.00
|284
|2005.07.01 15:00
|sell
|143
|0.50
|1.7715
|1.7756
|1.7615
|285
|2005.07.01 15:28
|t/p
|141
|0.50
|1.7712
|1.7853
|1.7712
|500.00
|9140.00
|286
|2005.07.01 15:30
|sell
|144
|0.50
|1.7710
|1.7751
|1.7610
|287
|2005.07.03 23:12
|t/p
|143
|0.50
|1.7615
|1.7756
|1.7615
|500.00
|9640.00
|288
|2005.07.03 23:12
|t/p
|144
|0.50
|1.7610
|1.7751
|1.7610
|500.00
|10140.00
|289
|2005.07.03 23:30
|sell
|145
|0.50
|1.7620
|1.7661
|1.7520
|290
|2005.07.04 00:00
|sell
|146
|0.50
|1.7621
|1.7662
|1.7521
|291
|2005.07.05 07:12
|t/p
|146
|0.50
|1.7521
|1.7662
|1.7521
|500.00
|10640.00
|292
|2005.07.05 07:13
|t/p
|145
|0.50
|1.7520
|1.7661
|1.7520
|500.00
|11140.00
|293
|2005.07.05 07:30
|sell
|147
|0.50
|1.7531
|1.7572
|1.7431
|294
|2005.07.05 08:00
|sell
|148
|0.50
|1.7544
|1.7585
|1.7444
|295
|2005.07.05 08:01
|s/l
|147
|0.50
|1.7572
|1.7572
|1.7431
|-205.00
|10935.00
|296
|2005.07.05 08:30
|sell
|149
|0.50
|1.7554
|1.7595
|1.7454
|297
|2005.07.05 08:31
|s/l
|148
|0.50
|1.7585
|1.7585
|1.7444
|-205.00
|10730.00
|298
|2005.07.05 08:31
|s/l
|149
|0.50
|1.7595
|1.7595
|1.7454
|-205.00
|10525.00
|299
|2005.07.05 09:00
|sell
|150
|0.50
|1.7597
|1.7638
|1.7497
|300
|2005.07.05 09:30
|sell
|151
|0.50
|1.7572
|1.7613
|1.7472
|301
|2005.07.07 02:37
|t/p
|150
|0.50
|1.7497
|1.7638
|1.7497
|500.00
|11025.00
|302
|2005.07.07 02:54
|t/p
|151
|0.50
|1.7472
|1.7613
|1.7472
|500.00
|11525.00
|303
|2005.07.07 03:00
|sell
|152
|0.50
|1.7482
|1.7523
|1.7382
|304
|2005.07.07 03:30
|sell
|153
|0.50
|1.7505
|1.7546
|1.7405
|305
|2005.07.07 06:30
|s/l
|152
|0.50
|1.7523
|1.7523
|1.7382
|-205.00
|11320.00
|306
|2005.07.07 07:00
|sell
|154
|0.50
|1.7515
|1.7556
|1.7415
|307
|2005.07.07 09:50
|t/p
|153
|0.50
|1.7405
|1.7546
|1.7405
|500.00
|11820.00
|308
|2005.07.07 09:50
|t/p
|154
|0.50
|1.7415
|1.7556
|1.7415
|500.00
|12320.00
|309
|2005.07.07 10:00
|sell
|155
|0.50
|1.7417
|1.7458
|1.7317
|310
|2005.07.07 10:30
|sell
|156
|0.50
|1.7441
|1.7482
|1.7341
|311
|2005.07.07 10:30
|s/l
|155
|0.50
|1.7458
|1.7458
|1.7317
|-205.00
|12115.00
|312
|2005.07.07 11:00
|sell
|157
|0.50
|1.7453
|1.7494
|1.7353
|313
|2005.07.08 10:36
|t/p
|157
|0.50
|1.7353
|1.7494
|1.7353
|500.00
|12615.00
|314
|2005.07.08 11:00
|sell
|158
|0.50
|1.7342
|1.7383
|1.7242
|315
|2005.07.08 11:27
|t/p
|156
|0.50
|1.7341
|1.7482
|1.7341
|500.00
|13115.00
|316
|2005.07.08 11:30
|sell
|159
|0.50
|1.7352
|1.7393
|1.7252
|317
|2005.07.08 12:31
|s/l
|158
|0.50
|1.7383
|1.7383
|1.7242
|-205.00
|12910.00
|318
|2005.07.08 13:00
|sell
|160
|0.50
|1.7360
|1.7401
|1.7260
|319
|2005.07.08 13:01
|s/l
|159
|0.50
|1.7393
|1.7393
|1.7252
|-205.00
|12705.00
|320
|2005.07.08 13:01
|s/l
|160
|0.50
|1.7401
|1.7401
|1.7260
|-205.00
|12500.00
|321
|2005.07.08 13:30
|sell
|161
|0.50
|1.7390
|1.7431
|1.7290
|322
|2005.07.08 13:31
|s/l
|161
|0.50
|1.7431
|1.7431
|1.7290
|-205.00
|12295.00
|323
|2005.07.08 15:00
|sell
|162
|0.50
|1.7360
|1.7401
|1.7260
|324
|2005.07.08 15:30
|sell
|163
|0.50
|1.7358
|1.7399
|1.7258
|325
|2005.07.11 01:31
|s/l
|162
|0.50
|1.7401
|1.7401
|1.7260
|-205.00
|12090.00
|326
|2005.07.11 01:31
|s/l
|163
|0.50
|1.7399
|1.7399
|1.7258
|-205.00
|11885.00
|327
|2005.07.13 16:30
|sell
|164
|0.50
|1.7555
|1.7596
|1.7455
|328
|2005.07.13 17:00
|sell
|165
|0.50
|1.7555
|1.7596
|1.7455
|329
|2005.07.13 18:02
|s/l
|164
|0.50
|1.7596
|1.7596
|1.7455
|-205.00
|11680.00
|330
|2005.07.13 18:02
|s/l
|165
|0.50
|1.7596
|1.7596
|1.7455
|-205.00
|11475.00
|331
|2005.07.13 18:30
|sell
|166
|0.50
|1.7588
|1.7629
|1.7488
|332
|2005.07.13 18:30
|s/l
|166
|0.50
|1.7629
|1.7629
|1.7488
|-205.00
|11270.00
|333
|2005.07.13 19:00
|sell
|167
|0.50
|1.7609
|1.7650
|1.7509
|334
|2005.07.13 19:30
|sell
|168
|0.50
|1.7621
|1.7662
|1.7521
|335
|2005.07.13 20:32
|s/l
|167
|0.50
|1.7650
|1.7650
|1.7509
|-205.00
|11065.00
|336
|2005.07.14 00:30
|sell
|169
|0.50
|1.7592
|1.7633
|1.7492
|337
|2005.07.14 03:02
|s/l
|169
|0.50
|1.7633
|1.7633
|1.7492
|-205.00
|10860.00
|338
|2005.07.14 10:30
|sell
|170
|0.50
|1.7589
|1.7630
|1.7489
|339
|2005.07.14 12:39
|s/l
|170
|0.50
|1.7630
|1.7630
|1.7489
|-205.00
|10655.00
|340
|2005.07.14 13:00
|sell
|171
|0.50
|1.7629
|1.7670
|1.7529
|341
|2005.07.15 13:04
|t/p
|171
|0.50
|1.7529
|1.7670
|1.7529
|500.00
|11155.00
|342
|2005.07.15 13:06
|t/p
|168
|0.50
|1.7521
|1.7662
|1.7521
|500.00
|11655.00
|343
|2005.07.15 13:30
|sell
|172
|0.50
|1.7521
|1.7562
|1.7421
|344
|2005.07.15 14:00
|sell
|173
|0.50
|1.7538
|1.7579
|1.7438
|345
|2005.07.15 14:50
|s/l
|172
|0.50
|1.7562
|1.7562
|1.7421
|-205.00
|11450.00
|346
|2005.07.15 15:00
|sell
|174
|0.50
|1.7536
|1.7577
|1.7436
|347
|2005.07.19 04:37
|t/p
|173
|0.50
|1.7438
|1.7579
|1.7438
|500.00
|11950.00
|348
|2005.07.19 04:37
|t/p
|174
|0.50
|1.7436
|1.7577
|1.7436
|500.00
|12450.00
|349
|2005.07.19 05:00
|sell
|175
|0.50
|1.7434
|1.7475
|1.7334
|350
|2005.07.19 05:30
|sell
|176
|0.50
|1.7425
|1.7466
|1.7325
|351
|2005.07.20 08:36
|t/p
|175
|0.50
|1.7334
|1.7475
|1.7334
|500.00
|12950.00
|352
|2005.07.20 09:00
|sell
|177
|0.50
|1.7335
|1.7376
|1.7235
|353
|2005.07.20 09:31
|s/l
|177
|0.50
|1.7376
|1.7376
|1.7235
|-205.00
|12745.00
|354
|2005.07.20 10:00
|sell
|178
|0.50
|1.7388
|1.7429
|1.7288
|355
|2005.07.20 14:22
|t/p
|176
|0.50
|1.7325
|1.7466
|1.7325
|500.00
|13245.00
|356
|2005.07.20 14:30
|sell
|179
|0.50
|1.7317
|1.7358
|1.7217
|357
|2005.07.20 14:52
|t/p
|178
|0.50
|1.7288
|1.7429
|1.7288
|500.00
|13745.00
|358
|2005.07.20 15:00
|sell
|180
|0.50
|1.7294
|1.7335
|1.7194
|359
|2005.07.20 17:00
|s/l
|180
|0.50
|1.7335
|1.7335
|1.7194
|-205.00
|13540.00
|360
|2005.07.20 17:30
|sell
|181
|0.50
|1.7341
|1.7382
|1.7241
|361
|2005.07.20 17:31
|s/l
|179
|0.50
|1.7358
|1.7358
|1.7217
|-205.00
|13335.00
|362
|2005.07.20 17:31
|s/l
|181
|0.50
|1.7382
|1.7382
|1.7241
|-205.00
|13130.00
|363
|2005.07.20 18:00
|sell
|182
|0.50
|1.7367
|1.7408
|1.7267
|364
|2005.07.20 18:01
|s/l
|182
|0.50
|1.7408
|1.7408
|1.7267
|-205.00
|12925.00
|365
|2005.07.22 16:00
|sell
|183
|0.50
|1.7393
|1.7434
|1.7293
|366
|2005.07.22 16:30
|sell
|184
|0.50
|1.7376
|1.7417
|1.7276
|367
|2005.07.25 14:00
|s/l
|183
|0.50
|1.7434
|1.7434
|1.7293
|-205.00
|12720.00
|368
|2005.07.25 14:00
|s/l
|184
|0.50
|1.7417
|1.7417
|1.7276
|-205.00
|12515.00
|369
|2005.07.26 03:30
|sell
|185
|0.50
|1.7415
|1.7456
|1.7315
|370
|2005.07.26 04:00
|sell
|186
|0.50
|1.7420
|1.7461
|1.7320
|371
|2005.07.26 06:40
|s/l
|185
|0.50
|1.7456
|1.7456
|1.7315
|-205.00
|12310.00
|372
|2005.07.26 06:44
|s/l
|186
|0.50
|1.7461
|1.7461
|1.7320
|-205.00
|12105.00
|373
|2005.07.26 07:00
|sell
|187
|0.50
|1.7425
|1.7466
|1.7325
|374
|2005.07.26 07:30
|sell
|188
|0.50
|1.7429
|1.7470
|1.7329
|375
|2005.07.27 18:01
|s/l
|187
|0.50
|1.7466
|1.7466
|1.7325
|-205.00
|11900.00
|376
|2005.07.27 18:22
|s/l
|188
|0.50
|1.7470
|1.7470
|1.7329
|-205.00
|11695.00
|377
|2005.08.08 04:00
|sell
|189
|0.50
|1.7744
|1.7785
|1.7644
|378
|2005.08.08 04:30
|sell
|190
|0.50
|1.7753
|1.7794
|1.7653
|379
|2005.08.08 07:30
|s/l
|189
|0.50
|1.7785
|1.7785
|1.7644
|-205.00
|11490.00
|380
|2005.08.08 07:37
|s/l
|190
|0.50
|1.7794
|1.7794
|1.7653
|-205.00
|11285.00
|381
|2005.08.17 06:30
|sell
|191
|0.50
|1.8021
|1.8062
|1.7921
|382
|2005.08.17 07:00
|sell
|192
|0.50
|1.8029
|1.8070
|1.7929
|383
|2005.08.17 08:01
|s/l
|191
|0.50
|1.8062
|1.8062
|1.7921
|-205.00
|11080.00
|384
|2005.08.17 08:30
|sell
|193
|0.50
|1.8054
|1.8095
|1.7954
|385
|2005.08.17 08:31
|s/l
|192
|0.50
|1.8070
|1.8070
|1.7929
|-205.00
|10875.00
|386
|2005.08.17 09:00
|sell
|194
|0.50
|1.8055
|1.8096
|1.7955
|387
|2005.08.17 10:35
|s/l
|193
|0.50
|1.8095
|1.8095
|1.7954
|-205.00
|10670.00
|388
|2005.08.17 10:35
|s/l
|194
|0.50
|1.8096
|1.8096
|1.7955
|-205.00
|10465.00
|389
|2005.08.17 17:30
|sell
|195
|0.50
|1.8064
|1.8105
|1.7964
|390
|2005.08.17 18:00
|sell
|196
|0.50
|1.8057
|1.8098
|1.7957
|391
|2005.08.18 13:13
|t/p
|195
|0.50
|1.7964
|1.8105
|1.7964
|500.00
|10965.00
|392
|2005.08.18 13:28
|t/p
|196
|0.50
|1.7957
|1.8098
|1.7957
|500.00
|11465.00
|393
|2005.08.18 13:30
|sell
|197
|0.50
|1.7966
|1.8007
|1.7866
|394
|2005.08.18 14:00
|sell
|198
|0.50
|1.7946
|1.7987
|1.7846
|395
|2005.08.22 02:11
|s/l
|198
|0.50
|1.7987
|1.7987
|1.7846
|-205.00
|11260.00
|396
|2005.08.22 07:04
|s/l
|197
|0.50
|1.8007
|1.8007
|1.7866
|-205.00
|11055.00
|397
|2005.08.22 09:30
|sell
|199
|0.50
|1.7957
|1.7998
|1.7857
|398
|2005.08.22 10:00
|sell
|200
|0.50
|1.7960
|1.8001
|1.7860
|399
|2005.08.22 10:47
|s/l
|199
|0.50
|1.7998
|1.7998
|1.7857
|-205.00
|10850.00
|400
|2005.08.22 10:48
|s/l
|200
|0.50
|1.8001
|1.8001
|1.7860
|-205.00
|10645.00
|401
|2005.08.23 06:00
|sell
|201
|0.50
|1.7979
|1.8020
|1.7879
|402
|2005.08.23 06:30
|sell
|202
|0.50
|1.7996
|1.8037
|1.7896
|403
|2005.08.23 16:33
|s/l
|201
|0.50
|1.8020
|1.8020
|1.7879
|-205.00
|10440.00
|404
|2005.08.24 02:30
|sell
|203
|0.50
|1.7957
|1.7998
|1.7857
|405
|2005.08.24 13:00
|s/l
|203
|0.50
|1.7998
|1.7998
|1.7857
|-205.00
|10235.00
|406
|2005.08.25 02:12
|s/l
|202
|0.50
|1.8037
|1.8037
|1.7896
|-205.00
|10030.00
|407
|2005.08.29 16:00
|sell
|204
|0.50
|1.7995
|1.8036
|1.7895
|408
|2005.08.29 16:30
|sell
|205
|0.50
|1.7939
|1.7980
|1.7839
|409
|2005.08.30 08:38
|t/p
|204
|0.50
|1.7895
|1.8036
|1.7895
|500.00
|10530.00
|410
|2005.08.30 09:00
|sell
|206
|0.50
|1.7884
|1.7925
|1.7784
|411
|2005.08.30 12:27
|t/p
|205
|0.50
|1.7839
|1.7980
|1.7839
|500.00
|11030.00
|412
|2005.08.30 12:30
|sell
|207
|0.50
|1.7835
|1.7876
|1.7735
|413
|2005.08.30 15:01
|s/l
|207
|0.50
|1.7876
|1.7876
|1.7735
|-205.00
|10825.00
|414
|2005.08.30 15:30
|sell
|208
|0.50
|1.7868
|1.7909
|1.7768
|415
|2005.08.31 14:00
|s/l
|208
|0.50
|1.7909
|1.7909
|1.7768
|-205.00
|10620.00
|416
|2005.08.31 14:00
|s/l
|206
|0.50
|1.7925
|1.7925
|1.7784
|-205.00
|10415.00
|417
|2005.09.05 00:30
|sell
|209
|0.50
|1.8384
|1.8504
|1.8318
|418
|2005.09.05 01:00
|sell
|210
|0.50
|1.8394
|1.8514
|1.8328
|419
|2005.09.09 11:06
|t/p
|210
|0.50
|1.8328
|1.8514
|1.8328
|330.00
|10745.00
|420
|2005.09.09 11:30
|sell
|211
|5.00
|1.8335
|1.8376
|1.8235
|421
|2005.09.09 12:00
|s/l
|211
|5.00
|1.8376
|1.8376
|1.8235
|-2050.00
|8695.00
|422
|2005.09.09 12:30
|sell
|212
|5.00
|1.8383
|1.8424
|1.8283
|423
|2005.09.09 14:00
|s/l
|212
|5.00
|1.8424
|1.8424
|1.8283
|-2050.00
|6645.00
|424
|2005.09.12 05:30
|sell
|213
|5.00
|1.8351
|1.8392
|1.8251
|425
|2005.09.12 06:59
|t/p
|209
|0.50
|1.8318
|1.8504
|1.8318
|330.00
|6975.00
|426
|2005.09.12 07:30
|sell
|214
|5.00
|1.8272
|1.8313
|1.8172
|427
|2005.09.12 12:59
|t/p
|213
|5.00
|1.8251
|1.8392
|1.8251
|5000.00
|11975.00
|428
|2005.09.12 13:00
|sell
|215
|5.00
|1.8233
|1.8274
|1.8133
|429
|2005.09.14 01:29
|s/l
|215
|5.00
|1.8274
|1.8274
|1.8133
|-2050.00
|9925.00
|430
|2005.09.14 07:30
|sell
|216
|5.00
|1.8240
|1.8281
|1.8140
|431
|2005.09.14 12:29
|s/l
|216
|5.00
|1.8281
|1.8281
|1.8140
|-2050.00
|7875.00
|432
|2005.09.14 19:00
|sell
|217
|5.00
|1.8224
|1.8265
|1.8124
|433
|2005.09.15 02:59
|t/p
|214
|5.00
|1.8172
|1.8313
|1.8172
|5000.00
|12875.00
|434
|2005.09.15 03:00
|sell
|218
|5.00
|1.8168
|1.8209
|1.8068
|435
|2005.09.15 08:59
|t/p
|217
|5.00
|1.8124
|1.8265
|1.8124
|5000.00
|17875.00
|436
|2005.09.15 09:00
|sell
|219
|5.00
|1.8107
|1.8148
|1.8007
|437
|2005.09.15 13:29
|t/p
|218
|5.00
|1.8068
|1.8209
|1.8068
|5000.00
|22875.00
|438
|2005.09.15 13:30
|sell
|220
|5.00
|1.8053
|1.8094
|1.7953
|439
|2005.09.16 04:29
|s/l
|220
|5.00
|1.8094
|1.8094
|1.7953
|-2050.00
|20825.00
|440
|2005.09.16 13:00
|sell
|221
|5.00
|1.8084
|1.8125
|1.7984
|441
|2005.09.19 06:29
|t/p
|219
|5.00
|1.8007
|1.8148
|1.8007
|5000.00
|25825.00
|442
|2005.09.19 06:30
|sell
|222
|5.00
|1.7993
|1.8034
|1.7893
|443
|2005.09.19 06:59
|t/p
|221
|5.00
|1.7984
|1.8125
|1.7984
|5000.00
|30825.00
|444
|2005.09.19 07:00
|sell
|223
|5.00
|1.7976
|1.8017
|1.7876
|445
|2005.09.19 07:30
|s/l
|223
|5.00
|1.8017
|1.8017
|1.7876
|-2050.00
|28775.00
|446
|2005.09.19 08:00
|sell
|224
|5.00
|1.8001
|1.8042
|1.7901
|447
|2005.09.19 08:59
|s/l
|222
|5.00
|1.8034
|1.8034
|1.7893
|-2050.00
|26725.00
|448
|2005.09.19 09:00
|sell
|225
|5.00
|1.8031
|1.8072
|1.7931
|449
|2005.09.19 11:29
|s/l
|224
|5.00
|1.8042
|1.8042
|1.7901
|-2050.00
|24675.00
|450
|2005.09.19 17:30
|sell
|226
|5.00
|1.8012
|1.8053
|1.7912
|451
|2005.09.20 04:59
|s/l
|226
|5.00
|1.8053
|1.8053
|1.7912
|-2050.00
|22625.00
|452
|2005.09.20 08:30
|s/l
|225
|5.00
|1.8072
|1.8072
|1.7931
|-2050.00
|20575.00
|453
|2005.09.20 10:00
|sell
|227
|5.00
|1.8025
|1.8066
|1.7925
|454
|2005.09.20 10:30
|sell
|228
|5.00
|1.8037
|1.8078
|1.7937
|455
|2005.09.20 13:45
|s/l
|227
|5.00
|1.8066
|1.8066
|1.7925
|-2050.00
|18525.00
|456
|2005.09.20 16:30
|sell
|229
|5.00
|1.8041
|1.8082
|1.7941
|457
|2005.09.21 06:59
|s/l
|228
|5.00
|1.8078
|1.8078
|1.7937
|-2050.00
|16475.00
|458
|2005.09.21 06:59
|s/l
|229
|5.00
|1.8082
|1.8082
|1.7941
|-2050.00
|14425.00
|459
|2005.09.22 11:00
|sell
|230
|5.00
|1.8018
|1.8059
|1.7918
|460
|2005.09.22 11:30
|sell
|231
|5.00
|1.8028
|1.8069
|1.7928
|461
|2005.09.22 14:29
|t/p
|230
|5.00
|1.7918
|1.8059
|1.7918
|5000.00
|19425.00
|462
|2005.09.22 14:29
|t/p
|231
|5.00
|1.7928
|1.8069
|1.7928
|5000.00
|24425.00
|463
|2005.09.22 14:30
|sell
|232
|5.00
|1.7903
|1.7944
|1.7803
|464
|2005.09.22 15:00
|sell
|233
|5.00
|1.7904
|1.7945
|1.7804
|465
|2005.09.23 13:59
|t/p
|232
|5.00
|1.7803
|1.7944
|1.7803
|5000.00
|29425.00
|466
|2005.09.23 13:59
|t/p
|233
|5.00
|1.7804
|1.7945
|1.7804
|5000.00
|34425.00
|467
|2005.09.23 14:00
|sell
|234
|5.00
|1.7786
|1.7827
|1.7686
|468
|2005.09.23 14:29
|s/l
|234
|5.00
|1.7827
|1.7827
|1.7686
|-2050.00
|32375.00
|469
|2005.09.23 14:30
|sell
|235
|5.00
|1.7815
|1.7856
|1.7715
|470
|2005.09.23 15:00
|sell
|236
|5.00
|1.7770
|1.7811
|1.7670
|471
|2005.09.26 06:59
|t/p
|235
|5.00
|1.7715
|1.7856
|1.7715
|5000.00
|37375.00
|472
|2005.09.26 07:00
|sell
|237
|5.00
|1.7709
|1.7750
|1.7609
|473
|2005.09.26 07:31
|s/l
|237
|5.00
|1.7750
|1.7750
|1.7609
|-2050.00
|35325.00
|474
|2005.09.26 08:00
|sell
|238
|5.00
|1.7741
|1.7782
|1.7641
|475
|2005.09.26 16:29
|s/l
|238
|5.00
|1.7782
|1.7782
|1.7641
|-2050.00
|33275.00
|476
|2005.09.27 01:30
|sell
|239
|5.00
|1.7725
|1.7766
|1.7625
|477
|2005.09.27 07:29
|t/p
|236
|5.00
|1.7670
|1.7811
|1.7670
|5000.00
|38275.00
|478
|2005.09.27 07:30
|sell
|240
|5.00
|1.7660
|1.7701
|1.7560
|479
|2005.09.27 08:59
|s/l
|240
|5.00
|1.7701
|1.7701
|1.7560
|-2050.00
|36225.00
|480
|2005.09.27 09:00
|sell
|241
|5.00
|1.7698
|1.7739
|1.7598
|481
|2005.09.28 14:59
|t/p
|239
|5.00
|1.7625
|1.7766
|1.7625
|5000.00
|41225.00
|482
|2005.09.28 15:00
|sell
|242
|5.00
|1.7615
|1.7656
|1.7515
|483
|2005.09.28 16:29
|s/l
|242
|5.00
|1.7656
|1.7656
|1.7515
|-2050.00
|39175.00
|484
|2005.09.28 16:30
|sell
|243
|5.00
|1.7658
|1.7699
|1.7558
|485
|2005.09.29 05:14
|s/l
|243
|5.00
|1.7699
|1.7699
|1.7558
|-2050.00
|37125.00
|486
|2005.09.29 07:30
|sell
|244
|5.00
|1.7665
|1.7706
|1.7565
|487
|2005.09.29 22:59
|t/p
|241
|5.00
|1.7598
|1.7739
|1.7598
|5000.00
|42125.00
|488
|2005.09.29 23:00
|sell
|245
|5.00
|1.7587
|1.7628
|1.7487
|489
|2005.09.30 03:29
|s/l
|245
|5.00
|1.7628
|1.7628
|1.7487
|-2050.00
|40075.00
|490
|2005.09.30 06:30
|sell
|246
|5.00
|1.7604
|1.7645
|1.7504
|491
|2005.09.30 10:29
|s/l
|246
|5.00
|1.7645
|1.7645
|1.7504
|-2050.00
|38025.00
|492
|2005.09.30 18:00
|sell
|247
|5.00
|1.7635
|1.7676
|1.7535
|493
|2005.10.03 01:59
|t/p
|244
|5.00
|1.7565
|1.7706
|1.7565
|5000.00
|43025.00
|494
|2005.10.03 02:00
|sell
|248
|5.00
|1.7542
|1.7583
|1.7442
|495
|2005.10.03 04:29
|s/l
|248
|5.00
|1.7583
|1.7583
|1.7442
|-2050.00
|40975.00
|496
|2005.10.03 04:30
|sell
|249
|5.00
|1.7584
|1.7625
|1.7484
|497
|2005.10.03 11:07
|t/p
|247
|5.00
|1.7535
|1.7676
|1.7535
|5000.00
|45975.00
|498
|2005.10.03 11:30
|sell
|250
|5.00
|1.7538
|1.7579
|1.7438
|499
|2005.10.04 03:29
|s/l
|250
|5.00
|1.7579
|1.7579
|1.7438
|-2050.00
|43925.00
|500
|2005.10.04 08:30
|sell
|251
|5.00
|1.7556
|1.7597
|1.7456
|501
|2005.10.04 13:29
|s/l
|251
|5.00
|1.7597
|1.7597
|1.7456
|-2050.00
|41875.00
|502
|2005.10.04 21:30
|sell
|252
|5.00
|1.7591
|1.7632
|1.7491
|503
|2005.10.05 03:29
|s/l
|249
|5.00
|1.7625
|1.7625
|1.7484
|-2050.00
|39825.00
|504
|2005.10.05 04:29
|s/l
|252
|5.00
|1.7632
|1.7632
|1.7491
|-2050.00
|37775.00
|505
|2005.10.07 14:00
|sell
|253
|5.00
|1.7598
|1.7639
|1.7498
|506
|2005.10.07 14:30
|sell
|254
|5.00
|1.7602
|1.7643
|1.7502
|507
|2005.10.11 06:29
|t/p
|253
|5.00
|1.7498
|1.7639
|1.7498
|5000.00
|42775.00
|508
|2005.10.11 06:29
|t/p
|254
|5.00
|1.7502
|1.7643
|1.7502
|5000.00
|47775.00
|509
|2005.10.11 06:30
|sell
|255
|5.00
|1.7487
|1.7528
|1.7387
|510
|2005.10.11 07:00
|sell
|256
|5.00
|1.7482
|1.7523
|1.7382
|511
|2005.10.11 08:59
|s/l
|255
|5.00
|1.7528
|1.7528
|1.7387
|-2050.00
|45725.00
|512
|2005.10.11 08:59
|s/l
|256
|5.00
|1.7523
|1.7523
|1.7382
|-2050.00
|43675.00
|513
|2005.10.11 09:00
|sell
|257
|5.00
|1.7530
|1.7571
|1.7430
|514
|2005.10.11 09:30
|sell
|258
|5.00
|1.7525
|1.7566
|1.7425
|515
|2005.10.12 00:29
|t/p
|257
|5.00
|1.7430
|1.7571
|1.7430
|5000.00
|48675.00
|516
|2005.10.12 00:30
|sell
|259
|5.00
|1.7424
|1.7465
|1.7324
|517
|2005.10.12 06:29
|t/p
|258
|5.00
|1.7425
|1.7566
|1.7425
|5000.00
|53675.00
|518
|2005.10.12 06:30
|sell
|260
|5.00
|1.7413
|1.7454
|1.7313
|519
|2005.10.12 09:29
|s/l
|259
|5.00
|1.7465
|1.7465
|1.7324
|-2050.00
|51625.00
|520
|2005.10.12 09:29
|s/l
|260
|5.00
|1.7454
|1.7454
|1.7313
|-2050.00
|49575.00
|521
|2005.10.13 01:00
|sell
|261
|5.00
|1.7494
|1.7535
|1.7394
|522
|2005.10.13 01:30
|sell
|262
|5.00
|1.7470
|1.7511
|1.7370
|523
|2005.10.13 16:59
|s/l
|262
|5.00
|1.7511
|1.7511
|1.7370
|-2050.00
|47525.00
|524
|2005.10.13 17:29
|s/l
|261
|5.00
|1.7535
|1.7535
|1.7394
|-2050.00
|45475.00
|525
|2005.10.17 18:00
|sell
|263
|5.00
|1.7546
|1.7587
|1.7446
|526
|2005.10.17 18:30
|sell
|264
|5.00
|1.7551
|1.7592
|1.7451
|527
|2005.10.18 10:29
|t/p
|263
|5.00
|1.7446
|1.7587
|1.7446
|5000.00
|50475.00
|528
|2005.10.18 10:29
|t/p
|264
|5.00
|1.7451
|1.7592
|1.7451
|5000.00
|55475.00
|529
|2005.10.18 10:30
|sell
|265
|5.00
|1.7440
|1.7481
|1.7340
|530
|2005.10.18 11:00
|sell
|266
|5.00
|1.7461
|1.7502
|1.7361
|531
|2005.10.18 13:59
|s/l
|265
|5.00
|1.7481
|1.7481
|1.7340
|-2050.00
|53425.00
|532
|2005.10.18 14:00
|sell
|267
|5.00
|1.7481
|1.7522
|1.7381
|533
|2005.10.18 15:59
|s/l
|266
|5.00
|1.7502
|1.7502
|1.7361
|-2050.00
|51375.00
|534
|2005.10.18 23:30
|sell
|268
|5.00
|1.7474
|1.7515
|1.7374
|535
|2005.10.19 09:29
|s/l
|267
|5.00
|1.7522
|1.7522
|1.7381
|-2050.00
|49325.00
|536
|2005.10.19 09:29
|s/l
|268
|5.00
|1.7515
|1.7515
|1.7374
|-2050.00
|47275.00
|537
|2005.10.25 06:30
|sell
|269
|5.00
|1.7640
|1.7681
|1.7540
|538
|2005.10.25 07:00
|sell
|270
|5.00
|1.7657
|1.7698
|1.7557
|539
|2005.10.25 07:59
|s/l
|269
|5.00
|1.7681
|1.7681
|1.7540
|-2050.00
|45225.00
|540
|2005.10.25 08:00
|s/l
|270
|5.00
|1.7698
|1.7698
|1.7557
|-2050.00
|43175.00
|541
|2005.10.28 17:00
|sell
|271
|5.00
|1.7748
|1.7789
|1.7648
|542
|2005.10.28 17:30
|sell
|272
|5.00
|1.7738
|1.7779
|1.7638
|543
|2005.10.31 07:29
|s/l
|272
|5.00
|1.7779
|1.7779
|1.7638
|-2050.00
|41125.00
|544
|2005.10.31 08:29
|s/l
|271
|5.00
|1.7789
|1.7789
|1.7648
|-2050.00
|39075.00
|545
|2005.10.31 13:30
|sell
|273
|5.00
|1.7761
|1.7802
|1.7661
|546
|2005.10.31 14:00
|sell
|274
|5.00
|1.7739
|1.7780
|1.7639
|547
|2005.11.01 14:59
|t/p
|273
|5.00
|1.7661
|1.7802
|1.7661
|5000.00
|44075.00
|548
|2005.11.01 15:00
|sell
|275
|5.00
|1.7649
|1.7690
|1.7549
|549
|2005.11.01 15:29
|t/p
|274
|5.00
|1.7639
|1.7780
|1.7639
|5000.00
|49075.00
|550
|2005.11.01 15:30
|sell
|276
|5.00
|1.7621
|1.7662
|1.7521
|551
|2005.11.01 21:57
|s/l
|276
|5.00
|1.7662
|1.7662
|1.7521
|-2050.00
|47025.00
|552
|2005.11.01 22:00
|sell
|277
|5.00
|1.7654
|1.7695
|1.7554
|553
|2005.11.02 13:59
|s/l
|275
|5.00
|1.7690
|1.7690
|1.7549
|-2050.00
|44975.00
|554
|2005.11.02 13:59
|s/l
|277
|5.00
|1.7695
|1.7695
|1.7554
|-2050.00
|42925.00
|555
|2005.11.03 21:30
|sell
|278
|5.00
|1.7706
|1.7747
|1.7606
|556
|2005.11.03 22:00
|sell
|279
|5.00
|1.7710
|1.7751
|1.7610
|557
|2005.11.04 15:29
|t/p
|278
|5.00
|1.7606
|1.7747
|1.7606
|5000.00
|47925.00
|558
|2005.11.04 15:29
|t/p
|279
|5.00
|1.7610
|1.7751
|1.7610
|5000.00
|52925.00
|559
|2005.11.04 15:30
|sell
|280
|5.00
|1.7540
|1.7581
|1.7440
|560
|2005.11.04 16:00
|sell
|281
|5.00
|1.7498
|1.7539
|1.7398
|561
|2005.11.07 13:59
|t/p
|280
|5.00
|1.7440
|1.7581
|1.7440
|5000.00
|57925.00
|562
|2005.11.07 14:00
|sell
|282
|5.00
|1.7403
|1.7444
|1.7303
|563
|2005.11.07 16:30
|s/l
|282
|5.00
|1.7444
|1.7444
|1.7303
|-2050.00
|55875.00
|564
|2005.11.07 17:00
|sell
|283
|5.00
|1.7438
|1.7479
|1.7338
|565
|2005.11.08 01:29
|t/p
|281
|5.00
|1.7398
|1.7539
|1.7398
|5000.00
|60875.00
|566
|2005.11.08 01:30
|sell
|284
|5.00
|1.7376
|1.7417
|1.7276
|567
|2005.11.08 16:11
|s/l
|284
|5.00
|1.7417
|1.7417
|1.7276
|-2050.00
|58825.00
|568
|2005.11.09 03:00
|sell
|285
|5.00
|1.7415
|1.7456
|1.7315
|569
|2005.11.10 08:59
|s/l
|285
|5.00
|1.7456
|1.7456
|1.7315
|-2050.00
|56775.00
|570
|2005.11.10 10:29
|s/l
|283
|5.00
|1.7479
|1.7479
|1.7338
|-2050.00
|54725.00
|571
|2005.11.10 20:30
|sell
|286
|5.00
|1.7412
|1.7453
|1.7312
|572
|2005.11.10 21:00
|sell
|287
|5.00
|1.7409
|1.7450
|1.7309
|573
|2005.11.14 04:59
|s/l
|286
|5.00
|1.7453
|1.7453
|1.7312
|-2050.00
|52675.00
|574
|2005.11.14 04:59
|s/l
|287
|5.00
|1.7450
|1.7450
|1.7309
|-2050.00
|50625.00
|575
|2005.11.14 14:00
|sell
|288
|5.00
|1.7380
|1.7421
|1.7280
|576
|2005.11.14 14:30
|sell
|289
|5.00
|1.7376
|1.7417
|1.7276
|577
|2005.11.16 10:59
|t/p
|288
|5.00
|1.7280
|1.7421
|1.7280
|5000.00
|55625.00
|578
|2005.11.16 10:59
|t/p
|289
|5.00
|1.7276
|1.7417
|1.7276
|5000.00
|60625.00
|579
|2005.11.16 11:00
|sell
|290
|5.00
|1.7250
|1.7291
|1.7150
|580
|2005.11.16 11:30
|sell
|291
|5.00
|1.7241
|1.7282
|1.7141
|581
|2005.11.18 08:00
|t/p
|290
|5.00
|1.7150
|1.7291
|1.7150
|5000.00
|65625.00
|582
|2005.11.18 08:00
|sell
|292
|5.00
|1.7146
|1.7187
|1.7046
|583
|2005.11.18 08:29
|t/p
|291
|5.00
|1.7141
|1.7282
|1.7141
|5000.00
|70625.00
|584
|2005.11.18 08:30
|sell
|293
|5.00
|1.7117
|1.7158
|1.7017
|585
|2005.11.18 13:37
|s/l
|293
|5.00
|1.7158
|1.7158
|1.7017
|-2050.00
|68575.00
|586
|2005.11.18 14:00
|sell
|294
|5.00
|1.7144
|1.7185
|1.7044
|587
|2005.11.18 14:29
|s/l
|292
|5.00
|1.7187
|1.7187
|1.7046
|-2050.00
|66525.00
|588
|2005.11.18 14:29
|s/l
|294
|5.00
|1.7185
|1.7185
|1.7044
|-2050.00
|64475.00
|589
|2005.11.21 02:00
|sell
|295
|5.00
|1.7149
|1.7190
|1.7049
|590
|2005.11.21 08:08
|s/l
|295
|5.00
|1.7190
|1.7190
|1.7049
|-2050.00
|62425.00
|591
|2005.11.21 16:30
|sell
|296
|5.00
|1.7168
|1.7209
|1.7068
|592
|2005.11.21 17:00
|sell
|297
|5.00
|1.7165
|1.7206
|1.7065
|593
|2005.11.22 19:29
|s/l
|296
|5.00
|1.7209
|1.7209
|1.7068
|-2050.00
|60375.00
|594
|2005.11.22 19:29
|s/l
|297
|5.00
|1.7206
|1.7206
|1.7065
|-2050.00
|58325.00
|595
|2005.11.25 09:00
|sell
|298
|5.00
|1.7193
|1.7234
|1.7093
|596
|2005.11.25 09:30
|sell
|299
|5.00
|1.7191
|1.7232
|1.7091
|597
|2005.11.28 07:59
|t/p
|298
|5.00
|1.7093
|1.7234
|1.7093
|5000.00
|63325.00
|598
|2005.11.28 07:59
|t/p
|299
|5.00
|1.7091
|1.7232
|1.7091
|5000.00
|68325.00
|599
|2005.11.28 08:00
|sell
|300
|5.00
|1.7078
|1.7119
|1.6978
|600
|2005.11.28 08:30
|sell
|301
|5.00
|1.7066
|1.7107
|1.6966
|601
|2005.11.28 10:59
|s/l
|301
|5.00
|1.7107
|1.7107
|1.6966
|-2050.00
|66275.00
|602
|2005.11.28 11:00
|sell
|302
|5.00
|1.7109
|1.7150
|1.7009
|603
|2005.11.28 15:24
|s/l
|300
|5.00
|1.7119
|1.7119
|1.6978
|-2050.00
|64225.00
|604
|2005.11.28 15:59
|s/l
|302
|5.00
|1.7150
|1.7150
|1.7009
|-2050.00
|62175.00
|605
|2005.11.29 22:30
|sell
|303
|5.00
|1.7178
|1.7219
|1.7078
|606
|2005.11.29 23:00
|sell
|304
|5.00
|1.7168
|1.7209
|1.7068
|607
|2005.11.30 05:59
|s/l
|303
|5.00
|1.7219
|1.7219
|1.7078
|-2050.00
|60125.00
|608
|2005.11.30 05:59
|s/l
|304
|5.00
|1.7209
|1.7209
|1.7068
|-2050.00
|58075.00
|609
|2005.12.07 10:30
|sell
|305
|5.00
|1.7315
|1.7356
|1.7215
|610
|2005.12.07 11:00
|sell
|306
|5.00
|1.7323
|1.7364
|1.7223
|611
|2005.12.07 19:29
|s/l
|305
|5.00
|1.7356
|1.7356
|1.7215
|-2050.00
|56025.00
|612
|2005.12.08 01:59
|s/l
|306
|5.00
|1.7364
|1.7364
|1.7223
|-2050.00
|53975.00
|613
|2005.12.08 06:30
|sell
|307
|5.00
|1.7341
|1.7382
|1.7241
|614
|2005.12.08 07:00
|sell
|308
|5.00
|1.7350
|1.7391
|1.7250
|615
|2005.12.08 08:29
|s/l
|307
|5.00
|1.7382
|1.7382
|1.7241
|-2050.00
|51925.00
|616
|2005.12.08 08:29
|s/l
|308
|5.00
|1.7391
|1.7391
|1.7250
|-2050.00
|49875.00
|617
|2005.12.15 17:30
|sell
|309
|5.00
|1.7650
|1.7691
|1.7550
|618
|2005.12.15 18:00
|sell
|310
|5.00
|1.7635
|1.7676
|1.7535
|619
|2005.12.16 08:29
|s/l
|309
|5.00
|1.7691
|1.7691
|1.7550
|-2050.00
|47825.00
|620
|2005.12.16 08:29
|s/l
|310
|5.00
|1.7676
|1.7676
|1.7535
|-2050.00
|45775.00
|621
|2005.12.19 11:00
|sell
|311
|5.00
|1.7653
|1.7694
|1.7553
|622
|2005.12.19 11:30
|sell
|312
|5.00
|1.7661
|1.7702
|1.7561
|623
|2005.12.20 16:59
|t/p
|311
|5.00
|1.7553
|1.7694
|1.7553
|5000.00
|50775.00
|624
|2005.12.20 16:59
|t/p
|312
|5.00
|1.7561
|1.7702
|1.7561
|5000.00
|55775.00
|625
|2005.12.20 17:00
|sell
|313
|5.00
|1.7542
|1.7583
|1.7442
|626
|2005.12.20 17:30
|sell
|314
|5.00
|1.7553
|1.7594
|1.7453
|627
|2005.12.21 00:59
|s/l
|313
|5.00
|1.7583
|1.7583
|1.7442
|-2050.00
|53725.00
|628
|2005.12.21 04:00
|sell
|315
|5.00
|1.7555
|1.7596
|1.7455
|629
|2005.12.21 14:59
|t/p
|314
|5.00
|1.7453
|1.7594
|1.7453
|5000.00
|58725.00
|630
|2005.12.21 14:59
|t/p
|315
|5.00
|1.7455
|1.7596
|1.7455
|5000.00
|63725.00
|631
|2005.12.21 15:00
|sell
|316
|5.00
|1.7420
|1.7461
|1.7320
|632
|2005.12.21 15:30
|sell
|317
|5.00
|1.7426
|1.7467
|1.7326
|633
|2005.12.23 13:59
|t/p
|317
|5.00
|1.7326
|1.7467
|1.7326
|5000.00
|68725.00
|634
|2005.12.23 14:00
|sell
|318
|5.00
|1.7322
|1.7363
|1.7222
|635
|2005.12.23 14:59
|t/p
|316
|5.00
|1.7320
|1.7461
|1.7320
|5000.00
|73725.00
|636
|2005.12.23 15:00
|sell
|319
|5.00
|1.7315
|1.7356
|1.7215
|637
|2005.12.27 09:30
|s/l
|319
|5.00
|1.7356
|1.7356
|1.7215
|-2050.00
|71675.00
|638
|2005.12.27 11:29
|s/l
|318
|5.00
|1.7363
|1.7363
|1.7222
|-2050.00
|69625.00
|639
|2005.12.27 15:00
|sell
|320
|5.00
|1.7321
|1.7362
|1.7221
|640
|2005.12.27 15:30
|sell
|321
|5.00
|1.7325
|1.7366
|1.7225
|641
|2005.12.28 07:29
|s/l
|320
|5.00
|1.7362
|1.7362
|1.7221
|-2050.00
|67575.00
|642
|2005.12.28 07:29
|s/l
|321
|5.00
|1.7366
|1.7366
|1.7225
|-2050.00
|65525.00
|643
|2005.12.28 14:00
|sell
|322
|5.00
|1.7316
|1.7357
|1.7216
|644
|2005.12.28 14:30
|sell
|323
|5.00
|1.7329
|1.7370
|1.7229
|645
|2005.12.28 16:59
|t/p
|323
|5.00
|1.7229
|1.7370
|1.7229
|5000.00
|70525.00
|646
|2005.12.28 17:00
|sell
|324
|5.00
|1.7224
|1.7265
|1.7124
|647
|2005.12.28 17:29
|t/p
|322
|5.00
|1.7216
|1.7357
|1.7216
|5000.00
|75525.00
|648
|2005.12.28 17:30
|sell
|325
|5.00
|1.7158
|1.7199
|1.7058
|649
|2005.12.28 18:03
|s/l
|325
|5.00
|1.7199
|1.7199
|1.7058
|-2050.00
|73475.00
|650
|2005.12.28 18:30
|sell
|326
|5.00
|1.7179
|1.7220
|1.7079
|651
|2005.12.29 04:29
|s/l
|326
|5.00
|1.7220
|1.7220
|1.7079
|-2050.00
|71425.00
|652
|2005.12.29 09:30
|sell
|327
|5.00
|1.7188
|1.7229
|1.7088
|653
|2005.12.29 15:59
|s/l
|327
|5.00
|1.7229
|1.7229
|1.7088
|-2050.00
|69375.00
|654
|2005.12.29 16:29
|s/l
|324
|5.00
|1.7265
|1.7265
|1.7124
|-2050.00
|67325.00
|655
|2005.12.30 02:00
|sell
|328
|5.00
|1.7231
|1.7272
|1.7131
|656
|2005.12.30 02:30
|sell
|329
|5.00
|1.7241
|1.7282
|1.7141
|657
|2005.12.30 04:29
|s/l
|328
|5.00
|1.7272
|1.7272
|1.7131
|-2050.00
|65275.00
|658
|2005.12.30 04:30
|s/l
|329
|5.00
|1.7282
|1.7282
|1.7141
|-2050.00
|63225.00
|659
|2005.12.30 10:00
|sell
|330
|5.00
|1.7251
|1.7292
|1.7151
|660
|2005.12.30 10:30
|sell
|331
|5.00
|1.7252
|1.7293
|1.7152
|661
|2006.01.03 05:29
|s/l
|330
|5.00
|1.7292
|1.7292
|1.7151
|-2050.00
|61175.00
|662
|2006.01.03 05:29
|s/l
|331
|5.00
|1.7293
|1.7293
|1.7152
|-2050.00
|59125.00
|663
|2006.01.11 08:00
|sell
|332
|5.00
|1.7612
|1.7653
|1.7512
|664
|2006.01.11 08:30
|sell
|333
|5.00
|1.7607
|1.7648
|1.7507
|665
|2006.01.11 17:29
|s/l
|332
|5.00
|1.7653
|1.7653
|1.7512
|-2050.00
|57075.00
|666
|2006.01.11 17:29
|s/l
|333
|5.00
|1.7648
|1.7648
|1.7507
|-2050.00
|55025.00
|667
|2006.01.12 19:00
|sell
|334
|5.00
|1.7597
|1.7638
|1.7497
|668
|2006.01.12 19:30
|sell
|335
|5.00
|1.7597
|1.7638
|1.7497
|669
|2006.01.13 07:29
|s/l
|334
|5.00
|1.7638
|1.7638
|1.7497
|-2050.00
|52975.00
|670
|2006.01.13 07:29
|s/l
|335
|5.00
|1.7638
|1.7638
|1.7497
|-2050.00
|50925.00
|671
|2006.01.17 00:00
|sell
|336
|5.00
|1.7664
|1.7705
|1.7564
|672
|2006.01.17 00:30
|sell
|337
|5.00
|1.7657
|1.7698
|1.7557
|673
|2006.01.17 08:44
|s/l
|337
|5.00
|1.7698
|1.7698
|1.7557
|-2050.00
|48875.00
|674
|2006.01.17 10:00
|sell
|338
|5.00
|1.7612
|1.7653
|1.7512
|675
|2006.01.17 19:59
|s/l
|338
|5.00
|1.7653
|1.7653
|1.7512
|-2050.00
|46825.00
|676
|2006.01.18 02:00
|sell
|339
|5.00
|1.7644
|1.7685
|1.7544
|677
|2006.01.18 08:59
|s/l
|339
|5.00
|1.7685
|1.7685
|1.7544
|-2050.00
|44775.00
|678
|2006.01.18 16:00
|sell
|340
|5.00
|1.7630
|1.7671
|1.7530
|679
|2006.01.19 08:59
|t/p
|336
|5.00
|1.7564
|1.7705
|1.7564
|5000.00
|49775.00
|680
|2006.01.19 09:00
|sell
|341
|5.00
|1.7557
|1.7598
|1.7457
|681
|2006.01.19 15:59
|s/l
|341
|5.00
|1.7598
|1.7598
|1.7457
|-2050.00
|47725.00
|682
|2006.01.19 22:30
|sell
|342
|5.00
|1.7580
|1.7621
|1.7480
|683
|2006.01.20 12:29
|s/l
|342
|5.00
|1.7621
|1.7621
|1.7480
|-2050.00
|45675.00
|684
|2006.01.20 15:16
|s/l
|340
|5.00
|1.7671
|1.7671
|1.7530
|-2050.00
|43625.00
|685
|2006.01.26 21:00
|sell
|343
|5.00
|1.7801
|1.7842
|1.7701
|686
|2006.01.26 21:30
|sell
|344
|5.00
|1.7807
|1.7848
|1.7707
|687
|2006.01.27 13:59
|s/l
|343
|5.00
|1.7842
|1.7842
|1.7701
|-2050.00
|41575.00
|688
|2006.01.27 13:59
|s/l
|344
|5.00
|1.7848
|1.7848
|1.7707
|-2050.00
|39525.00
|689
|2006.01.27 16:00
|sell
|345
|5.00
|1.7727
|1.7768
|1.7627
|690
|2006.01.27 16:30
|sell
|346
|5.00
|1.7748
|1.7789
|1.7648
|691
|2006.01.30 09:29
|t/p
|346
|5.00
|1.7648
|1.7789
|1.7648
|5000.00
|44525.00
|692
|2006.01.30 09:30
|sell
|347
|5.00
|1.7641
|1.7682
|1.7541
|693
|2006.01.30 14:13
|s/l
|347
|5.00
|1.7682
|1.7682
|1.7541
|-2050.00
|42475.00
|694
|2006.01.30 19:00
|sell
|348
|5.00
|1.7654
|1.7695
|1.7554
|695
|2006.01.31 03:05
|s/l
|348
|5.00
|1.7695
|1.7695
|1.7554
|-2050.00
|40425.00
|696
|2006.01.31 15:59
|s/l
|345
|5.00
|1.7768
|1.7768
|1.7627
|-2050.00
|38375.00
|697
|2006.02.01 22:30
|sell
|349
|5.00
|1.7742
|1.7783
|1.7642
|698
|2006.02.01 23:00
|sell
|350
|5.00
|1.7746
|1.7787
|1.7646
|699
|2006.02.02 15:29
|s/l
|349
|5.00
|1.7783
|1.7783
|1.7642
|-2050.00
|36325.00
|700
|2006.02.02 15:29
|s/l
|350
|5.00
|1.7787
|1.7787
|1.7646
|-2050.00
|34275.00
|701
|2006.02.03 14:00
|sell
|351
|5.00
|1.7680
|1.7721
|1.7580
|702
|2006.02.03 14:30
|sell
|352
|5.00
|1.7616
|1.7657
|1.7516
|703
|2006.02.06 07:59
|t/p
|351
|5.00
|1.7580
|1.7721
|1.7580
|5000.00
|39275.00
|704
|2006.02.06 08:00
|sell
|353
|5.00
|1.7565
|1.7606
|1.7465
|705
|2006.02.06 13:59
|t/p
|352
|5.00
|1.7516
|1.7657
|1.7516
|5000.00
|44275.00
|706
|2006.02.06 14:00
|sell
|354
|5.00
|1.7508
|1.7549
|1.7408
|707
|2006.02.06 17:29
|t/p
|353
|5.00
|1.7465
|1.7606
|1.7465
|5000.00
|49275.00
|708
|2006.02.06 17:30
|sell
|355
|5.00
|1.7454
|1.7495
|1.7354
|709
|2006.02.07 03:29
|s/l
|355
|5.00
|1.7495
|1.7495
|1.7354
|-2050.00
|47225.00
|710
|2006.02.07 09:00
|sell
|356
|5.00
|1.7475
|1.7516
|1.7375
|711
|2006.02.08 16:21
|t/p
|354
|5.00
|1.7408
|1.7549
|1.7408
|5000.00
|52225.00
|712
|2006.02.08 16:30
|sell
|357
|5.00
|1.7403
|1.7444
|1.7303
|713
|2006.02.09 02:00
|s/l
|357
|5.00
|1.7444
|1.7444
|1.7303
|-2050.00
|50175.00
|714
|2006.02.09 09:30
|sell
|358
|5.00
|1.7422
|1.7463
|1.7322
|715
|2006.02.10 05:29
|s/l
|358
|5.00
|1.7463
|1.7463
|1.7322
|-2050.00
|48125.00
|716
|2006.02.10 09:30
|sell
|359
|5.00
|1.7443
|1.7484
|1.7343
|717
|2006.02.10 11:29
|s/l
|359
|5.00
|1.7484
|1.7484
|1.7343
|-2050.00
|46075.00
|718
|2006.02.10 13:59
|s/l
|356
|5.00
|1.7516
|1.7516
|1.7375
|-2050.00
|44025.00
|719
|2006.02.12 23:00
|sell
|360
|5.00
|1.7435
|1.7476
|1.7335
|720
|2006.02.12 23:30
|sell
|361
|5.00
|1.7437
|1.7478
|1.7337
|721
|2006.02.14 13:59
|t/p
|360
|5.00
|1.7335
|1.7476
|1.7335
|5000.00
|49025.00
|722
|2006.02.14 13:59
|t/p
|361
|5.00
|1.7337
|1.7478
|1.7337
|5000.00
|54025.00
|723
|2006.02.14 14:00
|sell
|362
|5.00
|1.7319
|1.7360
|1.7219
|724
|2006.02.14 14:30
|sell
|363
|5.00
|1.7306
|1.7347
|1.7206
|725
|2006.02.14 17:39
|s/l
|363
|5.00
|1.7347
|1.7347
|1.7206
|-2050.00
|51975.00
|726
|2006.02.14 18:00
|sell
|364
|5.00
|1.7340
|1.7381
|1.7240
|727
|2006.02.14 19:59
|s/l
|362
|5.00
|1.7360
|1.7360
|1.7219
|-2050.00
|49925.00
|728
|2006.02.14 20:00
|sell
|365
|5.00
|1.7355
|1.7396
|1.7255
|729
|2006.02.15 10:59
|s/l
|364
|5.00
|1.7381
|1.7381
|1.7240
|-2050.00
|47875.00
|730
|2006.02.15 11:29
|s/l
|365
|5.00
|1.7396
|1.7396
|1.7255
|-2050.00
|45825.00
|731
|2006.02.16 06:30
|sell
|366
|5.00
|1.7395
|1.7436
|1.7295
|732
|2006.02.16 07:00
|sell
|367
|5.00
|1.7389
|1.7430
|1.7289
|733
|2006.02.19 23:25
|s/l
|367
|5.00
|1.7430
|1.7430
|1.7289
|-2050.00
|43775.00
|734
|2006.02.19 23:51
|s/l
|366
|5.00
|1.7436
|1.7436
|1.7295
|-2050.00
|41725.00
|735
|2006.02.22 12:30
|sell
|368
|5.00
|1.7407
|1.7448
|1.7307
|736
|2006.02.22 13:00
|sell
|369
|5.00
|1.7407
|1.7448
|1.7307
|737
|2006.02.23 04:59
|s/l
|368
|5.00
|1.7448
|1.7448
|1.7307
|-2050.00
|39675.00
|738
|2006.02.23 04:59
|s/l
|369
|5.00
|1.7448
|1.7448
|1.7307
|-2050.00
|37625.00
|739
|2006.02.24 18:00
|sell
|370
|5.00
|1.7433
|1.7474
|1.7333
|740
|2006.02.24 18:30
|sell
|371
|5.00
|1.7437
|1.7478
|1.7337
|741
|2006.02.28 11:45
|s/l
|370
|5.00
|1.7474
|1.7474
|1.7333
|-2050.00
|35575.00
|742
|2006.02.28 11:45
|s/l
|371
|5.00
|1.7478
|1.7478
|1.7337
|-2050.00
|33525.00
|743
|2006.03.02 12:00
|sell
|372
|5.00
|1.7466
|1.7507
|1.7366
|744
|2006.03.02 12:30
|sell
|373
|5.00
|1.7475
|1.7516
|1.7375
|745
|2006.03.02 16:29
|s/l
|372
|5.00
|1.7507
|1.7507
|1.7366
|-2050.00
|31475.00
|746
|2006.03.02 17:59
|s/l
|373
|5.00
|1.7516
|1.7516
|1.7375
|-2050.00
|29425.00
|747
|2006.03.06 18:00
|sell
|374
|5.00
|1.7474
|1.7515
|1.7374
|748
|2006.03.06 18:30
|sell
|375
|5.00
|1.7494
|1.7535
|1.7394
|749
|2006.03.07 10:20
|t/p
|375
|5.00
|1.7394
|1.7535
|1.7394
|5000.00
|34425.00
|750
|2006.03.07 10:30
|sell
|376
|5.00
|1.7378
|1.7419
|1.7278
|751
|2006.03.07 10:59
|t/p
|374
|5.00
|1.7374
|1.7515
|1.7374
|5000.00
|39425.00
|752
|2006.03.07 11:00
|sell
|377
|5.00
|1.7368
|1.7409
|1.7268
|753
|2006.03.08 07:59
|s/l
|377
|5.00
|1.7409
|1.7409
|1.7268
|-2050.00
|37375.00
|754
|2006.03.08 13:30
|sell
|378
|5.00
|1.7370
|1.7411
|1.7270
|755
|2006.03.10 14:29
|t/p
|376
|5.00
|1.7278
|1.7419
|1.7278
|5000.00
|42375.00
|756
|2006.03.10 14:29
|t/p
|378
|5.00
|1.7270
|1.7411
|1.7270
|5000.00
|47375.00
|757
|2006.03.10 14:30
|sell
|379
|5.00
|1.7254
|1.7295
|1.7154
|758
|2006.03.10 15:00
|sell
|380
|5.00
|1.7256
|1.7297
|1.7156
|759
|2006.03.13 07:59
|s/l
|379
|5.00
|1.7295
|1.7295
|1.7154
|-2050.00
|45325.00
|760
|2006.03.13 09:00
|sell
|381
|5.00
|1.7236
|1.7277
|1.7136
|761
|2006.03.13 10:59
|s/l
|381
|5.00
|1.7277
|1.7277
|1.7136
|-2050.00
|43275.00
|762
|2006.03.13 11:00
|sell
|382
|5.00
|1.7273
|1.7314
|1.7173
|763
|2006.03.13 15:29
|s/l
|380
|5.00
|1.7297
|1.7297
|1.7156
|-2050.00
|41225.00
|764
|2006.03.13 16:29
|s/l
|382
|5.00
|1.7314
|1.7314
|1.7173
|-2050.00
|39175.00
|765
|2006.03.21 08:30
|sell
|383
|5.00
|1.7482
|1.7523
|1.7382
|766
|2006.03.21 09:00
|sell
|384
|5.00
|1.7489
|1.7530
|1.7389
|767
|2006.03.23 15:29
|t/p
|383
|5.00
|1.7382
|1.7523
|1.7382
|5000.00
|44175.00
|768
|2006.03.23 15:29
|t/p
|384
|5.00
|1.7389
|1.7530
|1.7389
|5000.00
|49175.00
|769
|2006.03.23 15:30
|sell
|385
|5.00
|1.7342
|1.7383
|1.7242
|770
|2006.03.23 16:00
|sell
|386
|5.00
|1.7347
|1.7388
|1.7247
|771
|2006.03.24 15:29
|s/l
|385
|5.00
|1.7383
|1.7383
|1.7242
|-2050.00
|47125.00
|772
|2006.03.24 15:29
|s/l
|386
|5.00
|1.7388
|1.7388
|1.7247
|-2050.00
|45075.00
|773
|2006.03.29 00:00
|sell
|387
|5.00
|1.7427
|1.7468
|1.7327
|774
|2006.03.29 00:30
|sell
|388
|5.00
|1.7430
|1.7471
|1.7330
|775
|2006.03.29 13:59
|t/p
|388
|5.00
|1.7330
|1.7471
|1.7330
|5000.00
|50075.00
|776
|2006.03.29 14:00
|t/p
|387
|5.00
|1.7327
|1.7468
|1.7327
|5000.00
|55075.00
|777
|2006.03.29 14:00
|sell
|389
|5.00
|1.7323
|1.7364
|1.7223
|778
|2006.03.29 14:30
|sell
|390
|5.00
|1.7326
|1.7367
|1.7226
|779
|2006.03.29 17:59
|s/l
|389
|5.00
|1.7364
|1.7364
|1.7223
|-2050.00
|53025.00
|780
|2006.03.29 17:59
|s/l
|390
|5.00
|1.7367
|1.7367
|1.7226
|-2050.00
|50975.00
|781
|2006.03.29 18:00
|sell
|391
|5.00
|1.7365
|1.7406
|1.7265
|782
|2006.03.29 18:30
|sell
|392
|5.00
|1.7348
|1.7389
|1.7248
|783
|2006.03.30 02:59
|s/l
|392
|5.00
|1.7389
|1.7389
|1.7248
|-2050.00
|48925.00
|784
|2006.03.30 04:29
|s/l
|391
|5.00
|1.7406
|1.7406
|1.7265
|-2050.00
|46875.00
|785
|2006.03.31 10:00
|sell
|393
|5.00
|1.7366
|1.7407
|1.7266
|786
|2006.03.31 10:30
|sell
|394
|5.00
|1.7372
|1.7413
|1.7272
|787
|2006.04.03 06:59
|t/p
|394
|5.00
|1.7272
|1.7413
|1.7272
|5000.00
|51875.00
|788
|2006.04.03 07:00
|sell
|395
|5.00
|1.7267
|1.7308
|1.7167
|789
|2006.04.03 08:29
|t/p
|393
|5.00
|1.7266
|1.7407
|1.7266
|5000.00
|56875.00
|790
|2006.04.03 08:30
|sell
|396
|5.00
|1.7259
|1.7300
|1.7159
|791
|2006.04.03 14:06
|s/l
|396
|5.00
|1.7300
|1.7300
|1.7159
|-2050.00
|54825.00
|792
|2006.04.03 14:29
|s/l
|395
|5.00
|1.7308
|1.7308
|1.7167
|-2050.00
|52775.00
|793
|2006.04.03 14:30
|sell
|397
|5.00
|1.7315
|1.7356
|1.7215
|794
|2006.04.03 14:59
|s/l
|397
|5.00
|1.7356
|1.7356
|1.7215
|-2050.00
|50725.00
|795
|2006.04.07 11:30
|sell
|398
|5.00
|1.7494
|1.7535
|1.7394
|796
|2006.04.07 12:00
|sell
|399
|5.00
|1.7493
|1.7534
|1.7393
|797
|2006.04.10 17:29
|t/p
|398
|5.00
|1.7394
|1.7535
|1.7394
|5000.00
|55725.00
|798
|2006.04.10 17:29
|t/p
|399
|5.00
|1.7393
|1.7534
|1.7393
|5000.00
|60725.00
|799
|2006.04.10 17:30
|sell
|400
|5.00
|1.7385
|1.7426
|1.7285
|800
|2006.04.10 18:00
|sell
|401
|5.00
|1.7387
|1.7428
|1.7287
|801
|2006.04.10 20:29
|s/l
|400
|5.00
|1.7426
|1.7426
|1.7285
|-2050.00
|58675.00
|802
|2006.04.10 20:29
|s/l
|401
|5.00
|1.7428
|1.7428
|1.7287
|-2050.00
|56625.00
|803
|2006.04.10 20:30
|sell
|402
|5.00
|1.7424
|1.7465
|1.7324
|804
|2006.04.10 21:00
|sell
|403
|5.00
|1.7426
|1.7467
|1.7326
|805
|2006.04.11 13:59
|s/l
|402
|5.00
|1.7465
|1.7465
|1.7324
|-2050.00
|54575.00
|806
|2006.04.11 13:59
|s/l
|403
|5.00
|1.7467
|1.7467
|1.7326
|-2050.00
|52525.00
|807
|2006.04.26 14:30
|sell
|404
|5.00
|1.7839
|1.7880
|1.7739
|808
|2006.04.26 15:25
|s/l
|404
|5.00
|1.7880
|1.7880
|1.7739
|-2050.00
|50475.00
|809
|2006.04.26 21:00
|sell
|405
|5.00
|1.7846
|1.7887
|1.7746
|810
|2006.04.26 21:30
|sell
|406
|5.00
|1.7844
|1.7885
|1.7744
|811
|2006.04.27 13:29
|s/l
|406
|5.00
|1.7885
|1.7885
|1.7744
|-2050.00
|48425.00
|812
|2006.04.27 14:29
|s/l
|405
|5.00
|1.7887
|1.7887
|1.7746
|-2050.00
|46375.00
|813
|2006.05.01 18:30
|sell
|407
|0.50
|1.8287
|1.8407
|1.8221
|814
|2006.05.01 19:00
|sell
|408
|0.50
|1.8274
|1.8394
|1.8208
|815
|2006.05.02 07:00
|t/p
|407
|0.50
|1.8221
|1.8407
|1.8221
|330.00
|46705.00
|816
|2006.05.02 14:59
|s/l
|408
|0.50
|1.8394
|1.8394
|1.8208
|-600.00
|46105.00
|817
|2006.05.11 03:00
|sell
|409
|5.00
|1.8558
|1.8599
|1.8458
|818
|2006.05.11 03:30
|sell
|410
|5.00
|1.8552
|1.8593
|1.8452
|819
|2006.05.11 08:59
|s/l
|409
|5.00
|1.8599
|1.8599
|1.8458
|-2050.00
|44055.00
|820
|2006.05.11 08:59
|s/l
|410
|5.00
|1.8593
|1.8593
|1.8452
|-2050.00
|42005.00
|821
|2006.05.11 09:00
|sell
|411
|5.00
|1.8595
|1.8636
|1.8495
|822
|2006.05.11 09:59
|s/l
|411
|5.00
|1.8636
|1.8636
|1.8495
|-2050.00
|39955.00
|823
|2006.05.12 15:30
|sell
|412
|0.50
|1.8903
|1.9023
|1.8837
|824
|2006.05.12 16:00
|sell
|413
|0.50
|1.8910
|1.9030
|1.8844
|825
|2006.05.15 08:29
|t/p
|413
|0.50
|1.8844
|1.9030
|1.8844
|330.00
|40285.00
|826
|2006.05.15 10:30
|t/p
|412
|0.50
|1.8837
|1.9023
|1.8837
|330.00
|40615.00
|827
|2006.05.15 21:30
|sell
|414
|5.00
|1.8795
|1.8836
|1.8695
|828
|2006.05.15 22:00
|sell
|415
|5.00
|1.8791
|1.8832
|1.8691
|829
|2006.05.16 03:29
|s/l
|415
|5.00
|1.8832
|1.8832
|1.8691
|-2050.00
|38565.00
|830
|2006.05.16 03:59
|s/l
|414
|5.00
|1.8836
|1.8836
|1.8695
|-2050.00
|36515.00
|831
|2006.05.16 10:00
|sell
|416
|5.00
|1.8805
|1.8846
|1.8705
|832
|2006.05.16 10:30
|sell
|417
|5.00
|1.8800
|1.8841
|1.8700
|833
|2006.05.16 12:59
|s/l
|416
|5.00
|1.8846
|1.8846
|1.8705
|-2050.00
|34465.00
|834
|2006.05.16 12:59
|s/l
|417
|5.00
|1.8841
|1.8841
|1.8700
|-2050.00
|32415.00
|835
|2006.05.17 20:30
|sell
|418
|5.00
|1.8830
|1.8871
|1.8730
|836
|2006.05.17 21:00
|sell
|419
|5.00
|1.8830
|1.8871
|1.8730
|837
|2006.05.18 08:29
|s/l
|418
|5.00
|1.8871
|1.8871
|1.8730
|-2050.00
|30365.00
|838
|2006.05.18 08:29
|s/l
|419
|5.00
|1.8871
|1.8871
|1.8730
|-2050.00
|28315.00
|839
|2006.05.19 09:00
|sell
|420
|5.00
|1.8766
|1.8807
|1.8666
|840
|2006.05.19 09:30
|sell
|421
|5.00
|1.8753
|1.8794
|1.8653
|841
|2006.05.22 06:59
|t/p
|420
|5.00
|1.8666
|1.8807
|1.8666
|5000.00
|33315.00
|842
|2006.05.22 06:59
|t/p
|421
|5.00
|1.8653
|1.8794
|1.8653
|5000.00
|38315.00
|843
|2006.05.22 07:00
|sell
|422
|5.00
|1.8645
|1.8686
|1.8545
|844
|2006.05.22 07:29
|s/l
|422
|5.00
|1.8686
|1.8686
|1.8545
|-2050.00
|36265.00
|845
|2006.05.22 07:30
|sell
|423
|5.00
|1.8679
|1.8720
|1.8579
|846
|2006.05.22 07:59
|s/l
|423
|5.00
|1.8720
|1.8720
|1.8579
|-2050.00
|34215.00
|847
|2006.05.22 08:00
|sell
|424
|5.00
|1.8718
|1.8759
|1.8618
|848
|2006.05.22 08:30
|sell
|425
|5.00
|1.8742
|1.8783
|1.8642
|849
|2006.05.22 10:29
|s/l
|424
|5.00
|1.8759
|1.8759
|1.8618
|-2050.00
|32165.00
|850
|2006.05.22 14:29
|s/l
|425
|5.00
|1.8783
|1.8783
|1.8642
|-2050.00
|30115.00
|851
|2006.05.23 22:00
|sell
|426
|5.00
|1.8761
|1.8802
|1.8661
|852
|2006.05.23 22:30
|sell
|427
|5.00
|1.8768
|1.8809
|1.8668
|853
|2006.05.24 00:29
|s/l
|426
|5.00
|1.8802
|1.8802
|1.8661
|-2050.00
|28065.00
|854
|2006.05.24 00:30
|sell
|428
|5.00
|1.8800
|1.8841
|1.8700
|855
|2006.05.24 07:59
|s/l
|427
|5.00
|1.8809
|1.8809
|1.8668
|-2050.00
|26015.00
|856
|2006.05.24 08:29
|s/l
|428
|5.00
|1.8841
|1.8841
|1.8700
|-2050.00
|23965.00
|857
|2006.05.24 13:30
|sell
|429
|5.00
|1.8771
|1.8812
|1.8671
|858
|2006.05.24 14:00
|sell
|430
|5.00
|1.8772
|1.8813
|1.8672
|859
|2006.05.24 15:29
|t/p
|429
|5.00
|1.8671
|1.8812
|1.8671
|5000.00
|28965.00
|860
|2006.05.24 15:29
|t/p
|430
|5.00
|1.8672
|1.8813
|1.8672
|5000.00
|33965.00
|861
|2006.05.24 15:30
|sell
|431
|5.00
|1.8663
|1.8704
|1.8563
|862
|2006.05.24 16:00
|sell
|432
|5.00
|1.8672
|1.8713
|1.8572
|863
|2006.05.24 17:59
|s/l
|431
|5.00
|1.8704
|1.8704
|1.8563
|-2050.00
|31915.00
|864
|2006.05.24 18:00
|sell
|433
|5.00
|1.8702
|1.8743
|1.8602
|865
|2006.05.24 18:29
|s/l
|432
|5.00
|1.8713
|1.8713
|1.8572
|-2050.00
|29865.00
|866
|2006.05.24 18:30
|sell
|434
|5.00
|1.8727
|1.8768
|1.8627
|867
|2006.05.25 21:29
|s/l
|433
|5.00
|1.8743
|1.8743
|1.8602
|-2050.00
|27815.00
|868
|2006.05.25 21:59
|s/l
|434
|5.00
|1.8768
|1.8768
|1.8627
|-2050.00
|25765.00
|869
|2006.05.26 02:00
|sell
|435
|5.00
|1.8714
|1.8755
|1.8614
|870
|2006.05.26 02:30
|sell
|436
|5.00
|1.8722
|1.8763
|1.8622
|871
|2006.05.26 13:29
|t/p
|436
|5.00
|1.8622
|1.8763
|1.8622
|5000.00
|30765.00
|872
|2006.05.26 13:30
|sell
|437
|5.00
|1.8616
|1.8657
|1.8516
|873
|2006.05.26 13:59
|t/p
|435
|5.00
|1.8614
|1.8755
|1.8614
|5000.00
|35765.00
|874
|2006.05.26 14:00
|sell
|438
|5.00
|1.8575
|1.8616
|1.8475
|875
|2006.05.29 09:29
|s/l
|438
|5.00
|1.8616
|1.8616
|1.8475
|-2050.00
|33715.00
|876
|2006.05.29 13:30
|sell
|439
|5.00
|1.8599
|1.8640
|1.8499
|877
|2006.05.30 02:59
|s/l
|437
|5.00
|1.8657
|1.8657
|1.8516
|-2050.00
|31665.00
|878
|2006.05.30 02:59
|s/l
|439
|5.00
|1.8640
|1.8640
|1.8499
|-2050.00
|29615.00
|879
|2006.05.31 20:00
|sell
|440
|5.00
|1.8701
|1.8742
|1.8601
|880
|2006.05.31 20:30
|sell
|441
|5.00
|1.8703
|1.8744
|1.8603
|881
|2006.06.01 12:29
|t/p
|440
|5.00
|1.8601
|1.8742
|1.8601
|5000.00
|34615.00
|882
|2006.06.01 12:29
|t/p
|441
|5.00
|1.8603
|1.8744
|1.8603
|5000.00
|39615.00
|883
|2006.06.01 12:30
|sell
|442
|5.00
|1.8596
|1.8637
|1.8496
|884
|2006.06.01 13:00
|sell
|443
|5.00
|1.8582
|1.8623
|1.8482
|885
|2006.06.01 14:59
|s/l
|442
|5.00
|1.8637
|1.8637
|1.8496
|-2050.00
|37565.00
|886
|2006.06.01 14:59
|s/l
|443
|5.00
|1.8623
|1.8623
|1.8482
|-2050.00
|35515.00
|887
|2006.06.01 15:00
|sell
|444
|5.00
|1.8680
|1.8721
|1.8580
|888
|2006.06.01 20:30
|sell
|445
|5.00
|1.8645
|1.8686
|1.8545
|889
|2006.06.02 12:29
|s/l
|444
|5.00
|1.8721
|1.8721
|1.8580
|-2050.00
|33465.00
|890
|2006.06.02 12:29
|s/l
|445
|5.00
|1.8686
|1.8686
|1.8545
|-2050.00
|31415.00
|891
|2006.06.05 23:00
|sell
|446
|5.00
|1.8711
|1.8752
|1.8611
|892
|2006.06.05 23:30
|sell
|447
|5.00
|1.8723
|1.8764
|1.8623
|893
|2006.06.06 06:59
|s/l
|446
|5.00
|1.8752
|1.8752
|1.8611
|-2050.00
|29365.00
|894
|2006.06.06 06:59
|s/l
|447
|5.00
|1.8764
|1.8764
|1.8623
|-2050.00
|27315.00
|895
|2006.06.06 09:30
|sell
|448
|5.00
|1.8720
|1.8761
|1.8620
|896
|2006.06.06 10:00
|sell
|449
|5.00
|1.8733
|1.8774
|1.8633
|897
|2006.06.06 14:59
|t/p
|448
|5.00
|1.8620
|1.8761
|1.8620
|5000.00
|32315.00
|898
|2006.06.06 14:59
|t/p
|449
|5.00
|1.8633
|1.8774
|1.8633
|5000.00
|37315.00
|899
|2006.06.06 15:00
|sell
|450
|5.00
|1.8596
|1.8637
|1.8496
|900
|2006.06.06 15:30
|sell
|451
|5.00
|1.8603
|1.8644
|1.8503
|901
|2006.06.07 03:29
|s/l
|450
|5.00
|1.8637
|1.8637
|1.8496
|-2050.00
|35265.00
|902
|2006.06.07 06:00
|sell
|452
|5.00
|1.8604
|1.8645
|1.8504
|903
|2006.06.07 10:29
|s/l
|451
|5.00
|1.8644
|1.8644
|1.8503
|-2050.00
|33215.00
|904
|2006.06.07 10:29
|s/l
|452
|5.00
|1.8645
|1.8645
|1.8504
|-2050.00
|31165.00
|905
|2006.06.07 12:00
|sell
|453
|5.00
|1.8585
|1.8626
|1.8485
|906
|2006.06.07 12:30
|sell
|454
|5.00
|1.8595
|1.8636
|1.8495
|907
|2006.06.08 07:29
|t/p
|454
|5.00
|1.8495
|1.8636
|1.8495
|5000.00
|36165.00
|908
|2006.06.08 07:30
|sell
|455
|5.00
|1.8491
|1.8532
|1.8391
|909
|2006.06.08 09:31
|t/p
|453
|5.00
|1.8485
|1.8626
|1.8485
|5000.00
|41165.00
|910
|2006.06.08 10:00
|sell
|456
|5.00
|1.8496
|1.8537
|1.8396
|911
|2006.06.08 14:32
|t/p
|456
|5.00
|1.8396
|1.8537
|1.8396
|5000.00
|46165.00
|912
|2006.06.08 14:35
|t/p
|455
|5.00
|1.8391
|1.8532
|1.8391
|5000.00
|51165.00
|913
|2006.06.08 15:00
|sell
|457
|5.00
|1.8390
|1.8431
|1.8290
|914
|2006.06.08 15:30
|sell
|458
|5.00
|1.8412
|1.8453
|1.8312
|915
|2006.06.08 16:17
|s/l
|457
|5.00
|1.8431
|1.8431
|1.8290
|-2050.00
|49115.00
|916
|2006.06.08 16:30
|sell
|459
|5.00
|1.8445
|1.8486
|1.8345
|917
|2006.06.09 06:59
|s/l
|458
|5.00
|1.8453
|1.8453
|1.8312
|-2050.00
|47065.00
|918
|2006.06.09 08:30
|sell
|460
|5.00
|1.8423
|1.8464
|1.8323
|919
|2006.06.09 13:29
|s/l
|460
|5.00
|1.8464
|1.8464
|1.8323
|-2050.00
|45015.00
|920
|2006.06.09 13:30
|sell
|461
|5.00
|1.8460
|1.8501
|1.8360
|921
|2006.06.13 17:29
|t/p
|459
|5.00
|1.8345
|1.8486
|1.8345
|5000.00
|50015.00
|922
|2006.06.13 17:29
|t/p
|461
|5.00
|1.8360
|1.8501
|1.8360
|5000.00
|55015.00
|923
|2006.06.13 17:30
|sell
|462
|5.00
|1.8332
|1.8373
|1.8232
|924
|2006.06.13 18:00
|sell
|463
|5.00
|1.8344
|1.8385
|1.8244
|925
|2006.06.14 04:59
|s/l
|462
|5.00
|1.8373
|1.8373
|1.8232
|-2050.00
|52965.00
|926
|2006.06.14 06:29
|s/l
|463
|5.00
|1.8385
|1.8385
|1.8244
|-2050.00
|50915.00
|927
|2006.06.14 13:00
|sell
|464
|5.00
|1.8365
|1.8406
|1.8265
|928
|2006.06.14 13:00
|s/l
|464
|5.00
|1.8406
|1.8406
|1.8265
|-2050.00
|48865.00
|929
|2006.06.19 04:00
|sell
|465
|5.00
|1.8437
|1.8478
|1.8337
|930
|2006.06.19 04:30
|sell
|466
|5.00
|1.8436
|1.8477
|1.8336
|931
|2006.06.19 11:59
|s/l
|466
|5.00
|1.8477
|1.8477
|1.8336
|-2050.00
|46815.00
|932
|2006.06.19 12:30
|sell
|467
|5.00
|1.8438
|1.8479
|1.8338
|933
|2006.06.22 10:59
|t/p
|465
|5.00
|1.8337
|1.8478
|1.8337
|5000.00
|51815.00
|934
|2006.06.22 10:59
|t/p
|467
|5.00
|1.8338
|1.8479
|1.8338
|5000.00
|56815.00
|935
|2006.06.22 11:00
|sell
|468
|5.00
|1.8322
|1.8363
|1.8222
|936
|2006.06.22 11:30
|sell
|469
|5.00
|1.8318
|1.8359
|1.8218
|937
|2006.06.23 11:29
|t/p
|468
|5.00
|1.8222
|1.8363
|1.8222
|5000.00
|61815.00
|938
|2006.06.23 11:29
|t/p
|469
|5.00
|1.8218
|1.8359
|1.8218
|5000.00
|66815.00
|939
|2006.06.23 11:30
|sell
|470
|5.00
|1.8214
|1.8255
|1.8114
|940
|2006.06.23 12:00
|sell
|471
|5.00
|1.8187
|1.8228
|1.8087
|941
|2006.06.26 07:29
|s/l
|471
|5.00
|1.8228
|1.8228
|1.8087
|-2050.00
|64765.00
|942
|2006.06.26 11:30
|sell
|472
|5.00
|1.8191
|1.8232
|1.8091
|943
|2006.06.26 17:29
|s/l
|472
|5.00
|1.8232
|1.8232
|1.8091
|-2050.00
|62715.00
|944
|2006.06.26 23:59
|s/l
|470
|5.00
|1.8255
|1.8255
|1.8114
|-2050.00
|60665.00
|945
|2006.06.27 06:30
|sell
|473
|5.00
|1.8234
|1.8275
|1.8134
|946
|2006.06.27 07:00
|sell
|474
|5.00
|1.8224
|1.8265
|1.8124
|947
|2006.06.29 09:45
|t/p
|473
|5.00
|1.8134
|1.8275
|1.8134
|5000.00
|65665.00
|948
|2006.06.29 09:53
|t/p
|474
|5.00
|1.8124
|1.8265
|1.8124
|5000.00
|70665.00
|949
|2006.06.29 10:00
|sell
|475
|5.00
|1.8119
|1.8160
|1.8019
|950
|2006.06.29 10:30
|sell
|476
|5.00
|1.8131
|1.8172
|1.8031
|951
|2006.06.29 18:16
|s/l
|475
|5.00
|1.8160
|1.8160
|1.8019
|-2050.00
|68615.00
|952
|2006.06.29 18:17
|s/l
|476
|5.00
|1.8172
|1.8172
|1.8031
|-2050.00
|66565.00
|953
|2006.07.05 15:30
|sell
|477
|5.00
|1.8342
|1.8383
|1.8242
|954
|2006.07.05 16:00
|sell
|478
|5.00
|1.8346
|1.8387
|1.8246
|955
|2006.07.06 12:33
|s/l
|477
|5.00
|1.8383
|1.8383
|1.8242
|-2050.00
|64515.00
|956
|2006.07.06 12:33
|s/l
|478
|5.00
|1.8387
|1.8387
|1.8246
|-2050.00
|62465.00
|957
|2006.07.06 20:30
|sell
|479
|5.00
|1.8356
|1.8397
|1.8256
|958
|2006.07.06 21:00
|sell
|480
|5.00
|1.8369
|1.8410
|1.8269
|959
|2006.07.07 09:17
|s/l
|479
|5.00
|1.8397
|1.8397
|1.8256
|-2050.00
|60415.00
|960
|2006.07.07 09:29
|s/l
|480
|5.00
|1.8410
|1.8410
|1.8269
|-2050.00
|58365.00
|961
|2006.07.10 17:30
|sell
|481
|5.00
|1.8411
|1.8452
|1.8311
|962
|2006.07.10 18:00
|sell
|482
|5.00
|1.8405
|1.8446
|1.8305
|963
|2006.07.11 01:57
|s/l
|482
|5.00
|1.8446
|1.8446
|1.8305
|-2050.00
|56315.00
|964
|2006.07.11 07:00
|sell
|483
|5.00
|1.8387
|1.8428
|1.8287
|965
|2006.07.11 07:40
|s/l
|483
|5.00
|1.8428
|1.8428
|1.8287
|-2050.00
|54265.00
|966
|2006.07.11 08:00
|sell
|484
|5.00
|1.8423
|1.8464
|1.8323
|967
|2006.07.11 18:24
|s/l
|481
|5.00
|1.8452
|1.8452
|1.8311
|-2050.00
|52215.00
|968
|2006.07.11 18:41
|s/l
|484
|5.00
|1.8464
|1.8464
|1.8323
|-2050.00
|50165.00