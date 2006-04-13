Strategy Tester Report
GoGetLongs

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test17918Ticks modelled145510Modelling quality89.50%
Initial deposit500.00
Total net profit6890.00Gross profit55460.00Gross loss-48570.00
Profit factor1.14Expected payoff20.82
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown17375.00 (73.25%)Relative drawdown73.25% (17375.00)
Total trades331Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)331 (71.30%)
Profit trades (% of total)236 (71.30%)Loss trades (% of total)95 (28.70%)
Largestprofit trade235.00loss trade-535.00
Averageprofit trade235.00loss trade-511.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)41 (9635.00)consecutive losses (loss in money)10 (-5350.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)9635.00 (41)consecutive loss (count of losses)-5350.00 (10)
Averageconsecutive wins12consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.13 07:40buy10.501.75351.74281.7582
22006.04.17 00:29t/p10.501.75821.74281.7582235.00735.00
32006.04.17 00:30buy20.501.75851.74781.7632
42006.04.17 11:44t/p20.501.76321.74781.7632235.00970.00
52006.04.17 11:45buy30.501.76441.75371.7691
62006.04.17 11:55buy40.501.76671.75601.7714
72006.04.17 12:19t/p30.501.76911.75371.7691235.001205.00
82006.04.17 12:20buy50.501.76971.75901.7744
92006.04.17 12:34t/p40.501.77141.75601.7714235.001440.00
102006.04.17 12:35buy60.501.77171.76101.7764
112006.04.17 14:45buy70.501.77231.76161.7770
122006.04.18 12:39t/p50.501.77441.75901.7744235.001675.00
132006.04.18 12:40buy80.501.77571.76501.7804
142006.04.18 12:50buy90.501.77571.76501.7804
152006.04.18 12:54t/p60.501.77641.76101.7764235.001910.00
162006.04.18 12:54t/p70.501.77701.76161.7770235.002145.00
172006.04.18 12:55buy100.501.77801.76731.7827
182006.04.18 13:00buy110.501.77821.76751.7829
192006.04.18 18:05buy120.501.78011.76941.7848
202006.04.18 18:24t/p80.501.78041.76501.7804235.002380.00
212006.04.18 18:24t/p90.501.78041.76501.7804235.002615.00
222006.04.18 18:25buy130.501.78081.77011.7855
232006.04.18 18:30buy140.501.78061.76991.7853
242006.04.18 20:54t/p100.501.78271.76731.7827235.002850.00
252006.04.18 20:54t/p110.501.78291.76751.7829235.003085.00
262006.04.18 20:55buy150.501.78311.77241.7878
272006.04.18 21:00buy160.501.78321.77251.7879
282006.04.19 08:34t/p120.501.78481.76941.7848235.003320.00
292006.04.19 08:35buy170.501.78531.77461.7900
302006.04.19 09:14t/p130.501.78551.77011.7855235.003555.00
312006.04.19 09:14t/p140.501.78531.76991.7853235.003790.00
322006.04.19 09:15buy180.501.78731.77661.7920
332006.04.19 09:20buy190.501.78751.77681.7922
342006.04.19 14:04t/p150.501.78781.77241.7878235.004025.00
352006.04.19 14:04t/p160.501.78791.77251.7879235.004260.00
362006.04.19 14:05buy200.501.78821.77751.7929
372006.04.19 14:10buy210.501.78891.77821.7936
382006.04.19 15:09t/p170.501.79001.77461.7900235.004495.00
392006.04.19 15:10buy220.501.79021.77951.7949
402006.04.19 16:24t/p180.501.79201.77661.7920235.004730.00
412006.04.19 16:24t/p190.501.79221.77681.7922235.004965.00
422006.04.19 16:25buy230.501.79261.78191.7973
432006.04.19 16:30buy240.501.79141.78071.7961
442006.04.19 18:09t/p200.501.79291.77751.7929235.005200.00
452006.04.19 18:10buy250.501.79331.78261.7980
462006.04.20 09:44s/l250.501.78261.78261.7980-535.004665.00
472006.04.20 10:44s/l230.501.78191.78191.7973-535.004130.00
482006.04.20 10:44s/l240.501.78071.78071.7961-535.003595.00
492006.04.20 12:30buy260.501.78411.77341.7888
502006.04.20 14:04s/l220.501.77951.77951.7949-535.003060.00
512006.04.20 14:09s/l210.501.77821.77821.7936-535.002525.00
522006.04.20 17:40buy270.501.77981.76911.7845
532006.04.20 17:50buy280.501.77951.76881.7842
542006.04.21 00:30buy290.501.77931.76861.7840
552006.04.21 08:10buy300.501.78331.77261.7880
562006.04.21 15:24t/p290.501.78401.76861.7840235.002760.00
572006.04.21 15:25buy310.501.78411.77341.7888
582006.04.23 21:00t/p270.501.78451.76911.7845235.002995.00
592006.04.23 21:00t/p280.501.78421.76881.7842235.003230.00
602006.04.23 21:00buy320.501.78631.77561.7910
612006.04.23 21:05buy330.501.78581.77511.7905
622006.04.24 06:39t/p300.501.78801.77261.7880235.003465.00
632006.04.24 06:40buy340.501.78831.77761.7930
642006.04.24 06:54t/p260.501.78881.77341.7888235.003700.00
652006.04.24 06:54t/p310.501.78881.77341.7888235.003935.00
662006.04.24 06:55buy350.501.78951.77881.7942
672006.04.24 07:00buy360.501.78881.77811.7935
682006.04.24 07:44t/p320.501.79101.77561.7910235.004170.00
692006.04.24 07:44t/p330.501.79051.77511.7905235.004405.00
702006.04.24 07:45buy370.501.79111.78041.7958
712006.04.24 07:50buy380.501.79081.78011.7955
722006.04.26 12:44s/l370.501.78041.78041.7958-535.003870.00
732006.04.26 13:15buy390.501.78511.77441.7898
742006.04.26 16:04t/p390.501.78981.77441.7898235.004105.00
752006.04.26 16:05buy400.501.79011.77941.7948
762006.04.27 14:15t/p340.501.79301.77761.7930235.004340.00
772006.04.27 14:15buy410.501.79321.78251.7979
782006.04.27 14:19t/p360.501.79351.77811.7935235.004575.00
792006.04.27 14:20buy420.501.79371.78301.7984
802006.04.27 14:24t/p350.501.79421.77881.7942235.004810.00
812006.04.27 14:25buy430.501.79451.78381.7992
822006.04.27 14:29t/p380.501.79551.78011.7955235.005045.00
832006.04.27 14:29t/p400.501.79481.77941.7948235.005280.00
842006.04.27 14:29t/p410.501.79791.78251.7979235.005515.00
852006.04.27 14:30buy440.501.79801.78731.8027
862006.04.27 14:34t/p420.501.79841.78301.7984235.005750.00
872006.04.27 14:35buy450.501.79931.78861.8040
882006.04.27 14:40buy460.501.79861.78791.8033
892006.04.27 14:44t/p430.501.79921.78381.7992235.005985.00
902006.04.27 14:45buy470.501.80141.79071.8061
912006.04.27 14:49t/p440.501.80271.78731.8027235.006220.00
922006.04.27 14:49t/p460.501.80331.78791.8033235.006455.00
932006.04.27 14:50buy480.501.80341.79271.8081
942006.04.27 14:55buy490.501.80321.79251.8079
952006.04.27 15:00buy500.501.80291.79221.8076
962006.04.28 08:34t/p450.501.80401.78861.8040235.006690.00
972006.04.28 08:35buy510.501.80501.79431.8097
982006.04.28 08:59t/p470.501.80611.79071.8061235.006925.00
992006.04.28 09:00buy520.501.80621.79551.8109
1002006.04.28 09:49t/p480.501.80811.79271.8081235.007160.00
1012006.04.28 09:49t/p490.501.80791.79251.8079235.007395.00
1022006.04.28 09:49t/p500.501.80761.79221.8076235.007630.00
1032006.04.28 09:50buy530.501.80911.79841.8138
1042006.04.28 09:55buy540.501.80871.79801.8134
1052006.04.28 10:00buy550.501.80911.79841.8138
1062006.04.28 13:49t/p510.501.80971.79431.8097235.007865.00
1072006.04.28 13:49t/p520.501.81091.79551.8109235.008100.00
1082006.04.28 13:50buy560.501.81171.80101.8164
1092006.04.28 13:55buy570.501.81161.80091.8163
1102006.04.28 14:49t/p530.501.81381.79841.8138235.008335.00
1112006.04.28 14:49t/p540.501.81341.79801.8134235.008570.00
1122006.04.28 14:49t/p550.501.81381.79841.8138235.008805.00
1132006.04.28 14:50buy580.501.81421.80351.8189
1142006.04.28 14:55buy590.501.81571.80501.8204
1152006.04.28 14:59t/p560.501.81641.80101.8164235.009040.00
1162006.04.28 14:59t/p570.501.81631.80091.8163235.009275.00
1172006.04.28 15:00buy600.501.81781.80711.8225
1182006.04.28 15:05buy610.501.81821.80751.8229
1192006.04.28 15:09t/p580.501.81891.80351.8189235.009510.00
1202006.04.28 15:09t/p590.501.82041.80501.8204235.009745.00
1212006.04.28 15:09t/p600.501.82251.80711.8225235.009980.00
1222006.04.28 15:09t/p610.501.82291.80751.8229235.0010215.00
1232006.04.28 15:10buy620.501.82401.81331.8287
1242006.04.28 15:15buy630.501.82351.81281.8282
1252006.04.28 15:20buy640.501.82261.81191.8273
1262006.04.28 15:25buy650.501.82341.81271.8281
1272006.04.28 15:30buy660.501.82161.81091.8263
1282006.05.01 03:29t/p660.501.82631.81091.8263235.0010450.00
1292006.05.01 03:30buy670.501.82661.81591.8313
1302006.05.01 04:09t/p640.501.82731.81191.8273235.0010685.00
1312006.05.01 04:10buy680.501.82771.81701.8324
1322006.05.01 12:24t/p650.501.82811.81271.8281235.0010920.00
1332006.05.01 12:25buy690.501.82821.81751.8329
1342006.05.01 12:44t/p630.501.82821.81281.8282235.0011155.00
1352006.05.01 12:45buy700.501.82871.81801.8334
1362006.05.01 12:54t/p620.501.82871.81331.8287235.0011390.00
1372006.05.01 12:55buy710.501.82961.81891.8343
1382006.05.01 12:59t/p670.501.83131.81591.8313235.0011625.00
1392006.05.01 13:00buy720.501.83231.82161.8370
1402006.05.01 13:03t/p680.501.83241.81701.8324235.0011860.00
1412006.05.01 13:03t/p690.501.83291.81751.8329235.0012095.00
1422006.05.01 13:04t/p700.501.83341.81801.8334235.0012330.00
1432006.05.01 13:05buy730.501.83351.82281.8382
1442006.05.01 13:09t/p710.501.83431.81891.8343235.0012565.00
1452006.05.01 13:10buy740.501.83671.82601.8414
1462006.05.01 13:15buy750.501.83591.82521.8406
1472006.05.01 13:20buy760.501.83651.82581.8412
1482006.05.01 13:34t/p720.501.83701.82161.8370235.0012800.00
1492006.05.01 13:34t/p730.501.83821.82281.8382235.0013035.00
1502006.05.01 13:35buy770.501.83871.82801.8434
1512006.05.01 13:39t/p750.501.84061.82521.8406235.0013270.00
1522006.05.01 13:39t/p760.501.84121.82581.8412235.0013505.00
1532006.05.01 13:40buy780.501.84141.83071.8461
1542006.05.01 13:45buy790.501.84061.82991.8453
1552006.05.01 13:50buy800.501.83901.82831.8437
1562006.05.01 15:30s/l780.501.83071.83071.8461-535.0012970.00
1572006.05.01 15:39s/l790.501.82991.82991.8453-535.0012435.00
1582006.05.01 15:44s/l770.501.82801.82801.8434-535.0011900.00
1592006.05.01 15:44s/l800.501.82831.82831.8437-535.0011365.00
1602006.05.01 19:19s/l740.501.82601.82601.8414-535.0010830.00
1612006.05.02 02:05buy810.501.82471.81401.8294
1622006.05.02 02:10buy820.501.82451.81381.8292
1632006.05.02 02:15buy830.501.82451.81381.8292
1642006.05.02 02:20buy840.501.82471.81401.8294
1652006.05.02 02:30buy850.501.82451.81381.8292
1662006.05.02 08:34t/p810.501.82941.81401.8294235.0011065.00
1672006.05.02 08:34t/p820.501.82921.81381.8292235.0011300.00
1682006.05.02 08:34t/p830.501.82921.81381.8292235.0011535.00
1692006.05.02 08:34t/p840.501.82941.81401.8294235.0011770.00
1702006.05.02 08:34t/p850.501.82921.81381.8292235.0012005.00
1712006.05.02 08:35buy860.501.83151.82081.8362
1722006.05.02 08:40buy870.501.83291.82221.8376
1732006.05.02 08:45buy880.501.83491.82421.8396
1742006.05.02 08:50buy890.501.83471.82401.8394
1752006.05.02 08:55buy900.501.83401.82331.8387
1762006.05.02 10:09t/p860.501.83621.82081.8362235.0012240.00
1772006.05.02 10:10buy910.501.83681.82611.8415
1782006.05.02 10:14t/p870.501.83761.82221.8376235.0012475.00
1792006.05.02 10:14t/p900.501.83871.82331.8387235.0012710.00
1802006.05.02 10:15buy920.501.83911.82841.8438
1812006.05.02 10:20buy930.501.83831.82761.8430
1822006.05.02 13:39t/p890.501.83941.82401.8394235.0012945.00
1832006.05.02 13:40buy940.501.83971.82901.8444
1842006.05.02 15:44t/p880.501.83961.82421.8396235.0013180.00
1852006.05.02 15:45buy950.501.84021.82951.8449
1862006.05.02 19:14t/p910.501.84151.82611.8415235.0013415.00
1872006.05.02 19:15buy960.501.84211.83141.8468
1882006.05.03 02:34t/p920.501.84381.82841.8438235.0013650.00
1892006.05.03 02:34t/p930.501.84301.82761.8430235.0013885.00
1902006.05.03 02:35buy970.501.84411.83341.8488
1912006.05.03 02:40buy980.501.84351.83281.8482
1922006.05.03 06:34t/p940.501.84441.82901.8444235.0014120.00
1932006.05.03 06:34t/p950.501.84491.82951.8449235.0014355.00
1942006.05.03 06:34t/p960.501.84681.83141.8468235.0014590.00
1952006.05.03 06:35buy990.501.84711.83641.8518
1962006.05.03 06:40buy1000.501.84711.83641.8518
1972006.05.03 06:45buy1010.501.84761.83691.8523
1982006.05.03 08:04s/l1010.501.83691.83691.8523-535.0014055.00
1992006.05.03 08:05s/l990.501.83641.83641.8518-535.0013520.00
2002006.05.03 08:05s/l1000.501.83641.83641.8518-535.0012985.00
2012006.05.03 11:25buy1020.501.83941.82871.8441
2022006.05.03 11:30buy1030.501.83921.82851.8439
2032006.05.03 11:35buy1040.501.83941.82871.8441
2042006.05.03 15:24t/p1030.501.84391.82851.8439235.0013220.00
2052006.05.03 15:25buy1050.501.84401.83331.8487
2062006.05.03 15:29t/p1020.501.84411.82871.8441235.0013455.00
2072006.05.03 15:29t/p1040.501.84411.82871.8441235.0013690.00
2082006.05.03 15:30buy1060.501.84441.83371.8491
2092006.05.03 15:35buy1070.501.84431.83361.8490
2102006.05.04 06:40s/l1060.501.83371.83371.8491-535.0013155.00
2112006.05.04 09:25buy1080.501.83791.82721.8426
2122006.05.04 10:24t/p1080.501.84261.82721.8426235.0013390.00
2132006.05.04 10:25buy1090.501.84291.83221.8476
2142006.05.04 14:24t/p1090.501.84761.83221.8476235.0013625.00
2152006.05.04 14:25buy1100.501.84831.83761.8530
2162006.05.04 14:44t/p980.501.84821.83281.8482235.0013860.00
2172006.05.04 14:45buy1110.501.84851.83781.8532
2182006.05.04 14:49t/p1050.501.84871.83331.8487235.0014095.00
2192006.05.04 14:50t/p970.501.84881.83341.8488235.0014330.00
2202006.05.04 14:50buy1120.501.84901.83831.8537
2212006.05.04 14:55buy1130.501.84831.83761.8530
2222006.05.04 15:29t/p1070.501.84901.83361.8490235.0014565.00
2232006.05.04 15:30buy1140.501.84921.83851.8539
2242006.05.04 18:14t/p1100.501.85301.83761.8530235.0014800.00
2252006.05.04 18:14t/p1110.501.85321.83781.8532235.0015035.00
2262006.05.04 18:14t/p1120.501.85371.83831.8537235.0015270.00
2272006.05.04 18:14t/p1130.501.85301.83761.8530235.0015505.00
2282006.05.04 18:14t/p1140.501.85391.83851.8539235.0015740.00
2292006.05.04 18:15buy1150.501.85421.84351.8589
2302006.05.04 18:20buy1160.501.85331.84261.8580
2312006.05.04 18:25buy1170.501.85321.84251.8579
2322006.05.04 18:30buy1180.501.85441.84371.8591
2332006.05.04 18:35buy1190.501.85421.84351.8589
2342006.05.05 12:34t/p1170.501.85791.84251.8579235.0015975.00
2352006.05.05 12:35t/p1160.501.85801.84261.8580235.0016210.00
2362006.05.05 12:50buy1200.501.85611.84541.8608
2372006.05.05 12:55buy1210.501.85871.84801.8634
2382006.05.05 13:29t/p1150.501.85891.84351.8589235.0016445.00
2392006.05.05 13:29t/p1180.501.85911.84371.8591235.0016680.00
2402006.05.05 13:29t/p1190.501.85891.84351.8589235.0016915.00
2412006.05.05 13:29t/p1200.501.86081.84541.8608235.0017150.00
2422006.05.05 13:30buy1220.501.86211.85141.8668
2432006.05.05 13:35buy1230.501.86141.85071.8661
2442006.05.05 13:40buy1240.501.86011.84941.8648
2452006.05.05 13:45buy1250.501.86031.84961.8650
2462006.05.08 08:24t/p1210.501.86341.84801.8634235.0017385.00
2472006.05.08 08:25buy1260.501.86371.85301.8684
2482006.05.08 08:29t/p1230.501.86611.85071.8661235.0017620.00
2492006.05.08 08:29t/p1240.501.86481.84941.8648235.0017855.00
2502006.05.08 08:29t/p1250.501.86501.84961.8650235.0018090.00
2512006.05.08 08:30t/p1220.501.86681.85141.8668235.0018325.00
2522006.05.08 08:30buy1270.501.86701.85631.8717
2532006.05.08 08:35buy1280.501.86761.85691.8723
2542006.05.08 08:40buy1290.501.86681.85611.8715
2552006.05.08 08:45buy1300.501.86791.85721.8726
2562006.05.08 14:14s/l1300.501.85721.85721.8726-535.0017790.00
2572006.05.08 14:15s/l1280.501.85691.85691.8723-535.0017255.00
2582006.05.08 14:19s/l1270.501.85631.85631.8717-535.0016720.00
2592006.05.08 17:09s/l1290.501.85611.85611.8715-535.0016185.00
2602006.05.08 20:10buy1310.501.85861.84791.8633
2612006.05.08 20:15buy1320.501.85891.84821.8636
2622006.05.08 20:20buy1330.501.85931.84861.8640
2632006.05.08 20:25buy1340.501.85921.84851.8639
2642006.05.09 07:04s/l1260.501.85301.85301.8684-535.0015650.00
2652006.05.09 08:50buy1350.501.85431.84361.8590
2662006.05.09 12:59t/p1350.501.85901.84361.8590235.0015885.00
2672006.05.09 13:00buy1360.501.86041.84971.8651
2682006.05.09 13:54t/p1310.501.86331.84791.8633235.0016120.00
2692006.05.09 13:54t/p1320.501.86361.84821.8636235.0016355.00
2702006.05.09 13:54t/p1330.501.86401.84861.8640235.0016590.00
2712006.05.09 13:54t/p1340.501.86391.84851.8639235.0016825.00
2722006.05.09 13:55buy1370.501.86441.85371.8691
2732006.05.09 14:00buy1380.501.86461.85391.8693
2742006.05.09 14:05buy1390.501.86441.85371.8691
2752006.05.09 14:09t/p1360.501.86511.84971.8651235.0017060.00
2762006.05.09 14:10buy1400.501.86641.85571.8711
2772006.05.09 14:15buy1410.501.86541.85471.8701
2782006.05.10 06:54t/p1370.501.86911.85371.8691235.0017295.00
2792006.05.10 06:54t/p1380.501.86931.85391.8693235.0017530.00
2802006.05.10 06:54t/p1390.501.86911.85371.8691235.0017765.00
2812006.05.10 06:54t/p1400.501.87111.85571.8711235.0018000.00
2822006.05.10 06:54t/p1410.501.87011.85471.8701235.0018235.00
2832006.05.10 06:55buy1420.501.87171.86101.8764
2842006.05.10 07:00buy1430.501.87081.86011.8755
2852006.05.10 07:05buy1440.501.87091.86021.8756
2862006.05.10 07:10buy1450.501.87111.86041.8758
2872006.05.10 07:15buy1460.501.87111.86041.8758
2882006.05.10 10:44s/l1420.501.86101.86101.8764-535.0017700.00
2892006.05.10 13:10buy1470.501.86381.85311.8685
2902006.05.10 18:44t/p1470.501.86851.85311.8685235.0017935.00
2912006.05.10 18:50buy1480.501.86871.85801.8734
2922006.05.10 23:34s/l1450.501.86041.86041.8758-535.0017400.00
2932006.05.10 23:34s/l1460.501.86041.86041.8758-535.0016865.00
2942006.05.10 23:44s/l1430.501.86011.86011.8755-535.0016330.00
2952006.05.10 23:44s/l1440.501.86021.86021.8756-535.0015795.00
2962006.05.11 00:15s/l1480.501.85801.85801.8734-535.0015260.00
2972006.05.11 05:45buy1490.501.85611.84541.8608
2982006.05.11 06:35buy1500.501.85651.84581.8612
2992006.05.11 06:40buy1510.501.85631.84561.8610
3002006.05.11 06:45buy1520.501.85791.84721.8626
3012006.05.11 06:50buy1530.501.85611.84541.8608
3022006.05.11 09:04t/p1490.501.86081.84541.8608235.0015495.00
3032006.05.11 09:04t/p1510.501.86101.84561.8610235.0015730.00
3042006.05.11 09:04t/p1530.501.86081.84541.8608235.0015965.00
3052006.05.11 09:05buy1540.501.86111.85041.8658
3062006.05.11 09:10buy1550.501.86051.84981.8652
3072006.05.11 09:15buy1560.501.85971.84901.8644
3082006.05.11 09:24t/p1500.501.86121.84581.8612235.0016200.00
3092006.05.11 09:25buy1570.501.86261.85191.8673
3102006.05.11 09:29t/p1520.501.86261.84721.8626235.0016435.00
3112006.05.11 09:30buy1580.501.86291.85221.8676
3122006.05.11 09:34t/p1560.501.86441.84901.8644235.0016670.00
3132006.05.11 09:35buy1590.501.86511.85441.8698
3142006.05.11 10:24t/p1540.501.86581.85041.8658235.0016905.00
3152006.05.11 10:24t/p1550.501.86521.84981.8652235.0017140.00
3162006.05.11 10:25buy1600.501.86681.85611.8715
3172006.05.11 10:30buy1610.501.86701.85631.8717
3182006.05.11 12:34t/p1570.501.86731.85191.8673235.0017375.00
3192006.05.11 12:34t/p1580.501.86761.85221.8676235.0017610.00
3202006.05.11 12:34t/p1590.501.86981.85441.8698235.0017845.00
3212006.05.11 12:35buy1620.501.87041.85971.8751
3222006.05.11 12:40buy1630.501.86891.85821.8736
3232006.05.11 12:45buy1640.501.87021.85951.8749
3242006.05.11 13:54t/p1600.501.87151.85611.8715235.0018080.00
3252006.05.11 13:54t/p1610.501.87171.85631.8717235.0018315.00
3262006.05.11 13:55buy1650.501.87351.86281.8782
3272006.05.11 14:00buy1660.501.87261.86191.8773
3282006.05.11 14:14t/p1630.501.87361.85821.8736235.0018550.00
3292006.05.11 14:15buy1670.501.87461.86391.8793
3302006.05.11 14:29t/p1640.501.87491.85951.8749235.0018785.00
3312006.05.11 14:30buy1680.501.87501.86431.8797
3322006.05.11 14:34t/p1620.501.87511.85971.8751235.0019020.00
3332006.05.11 14:35buy1690.501.87721.86651.8819
3342006.05.11 14:39t/p1650.501.87821.86281.8782235.0019255.00
3352006.05.11 14:39t/p1660.501.87731.86191.8773235.0019490.00
3362006.05.11 14:40buy1700.501.87901.86831.8837
3372006.05.11 14:45buy1710.501.87941.86871.8841
3382006.05.11 14:49t/p1670.501.87931.86391.8793235.0019725.00
3392006.05.11 14:49t/p1680.501.87971.86431.8797235.0019960.00
3402006.05.11 14:50buy1720.501.88001.86931.8847
3412006.05.11 14:55buy1730.501.87941.86871.8841
3422006.05.11 15:39t/p1690.501.88191.86651.8819235.0020195.00
3432006.05.11 15:40buy1740.501.88231.87161.8870
3442006.05.11 15:54t/p1700.501.88371.86831.8837235.0020430.00
3452006.05.11 15:54t/p1710.501.88411.86871.8841235.0020665.00
3462006.05.11 15:54t/p1730.501.88411.86871.8841235.0020900.00
3472006.05.11 15:55buy1750.501.88471.87401.8894
3482006.05.11 16:00buy1760.501.88421.87351.8889
3492006.05.11 16:05buy1770.501.88441.87371.8891
3502006.05.11 17:04t/p1720.501.88471.86931.8847235.0021135.00
3512006.05.11 17:05buy1780.501.88511.87441.8898
3522006.05.12 05:49t/p1740.501.88701.87161.8870235.0021370.00
3532006.05.12 05:50buy1790.501.88761.87691.8923
3542006.05.12 07:29t/p1750.501.88941.87401.8894235.0021605.00
3552006.05.12 07:29t/p1760.501.88891.87351.8889235.0021840.00
3562006.05.12 07:29t/p1770.501.88911.87371.8891235.0022075.00
3572006.05.12 07:29t/p1780.501.88981.87441.8898235.0022310.00
3582006.05.12 07:30buy1800.501.89121.88051.8959
3592006.05.12 07:35buy1810.501.89041.87971.8951
3602006.05.12 07:40buy1820.501.88861.87791.8933
3612006.05.12 07:45buy1830.501.88901.87831.8937
3622006.05.12 08:59t/p1790.501.89231.87691.8923235.0022545.00
3632006.05.12 09:00buy1840.501.89261.88191.8973
3642006.05.12 09:29t/p1820.501.89331.87791.8933235.0022780.00
3652006.05.12 09:29t/p1830.501.89371.87831.8937235.0023015.00
3662006.05.12 09:30buy1850.501.89451.88381.8992
3672006.05.12 09:35buy1860.501.89511.88441.8998
3682006.05.12 09:39t/p1800.501.89591.88051.8959235.0023250.00
3692006.05.12 09:39t/p1810.501.89511.87971.8951235.0023485.00
3702006.05.12 09:40buy1870.501.89721.88651.9019
3712006.05.12 09:44t/p1840.501.89731.88191.8973235.0023720.00
3722006.05.12 09:45buy1880.501.89911.88841.9038
3732006.05.12 09:50buy1890.501.89781.88711.9025
3742006.05.12 12:39s/l1880.501.88841.88841.9038-535.0023185.00
3752006.05.12 13:35buy1900.501.89531.88461.9000
3762006.05.14 22:54t/p1850.501.89921.88381.8992235.0023420.00
3772006.05.14 22:55buy1910.501.89951.88881.9042
3782006.05.15 08:04s/l1910.501.88881.88881.9042-535.0022885.00
3792006.05.15 08:09s/l1890.501.88711.88711.9025-535.0022350.00
3802006.05.15 08:14s/l1870.501.88651.88651.9019-535.0021815.00
3812006.05.15 08:19s/l1860.501.88441.88441.8998-535.0021280.00
3822006.05.15 08:19s/l1900.501.88461.88461.9000-535.0020745.00
3832006.05.15 12:40buy1920.501.88571.87501.8904
3842006.05.15 12:45buy1930.501.88501.87431.8897
3852006.05.15 12:50buy1940.501.88541.87471.8901
3862006.05.15 12:55buy1950.501.88491.87421.8896
3872006.05.15 13:00buy1960.501.88561.87491.8903
3882006.05.17 03:14t/p1920.501.89041.87501.8904235.0020980.00
3892006.05.17 03:14t/p1930.501.88971.87431.8897235.0021215.00
3902006.05.17 03:14t/p1940.501.89011.87471.8901235.0021450.00
3912006.05.17 03:14t/p1950.501.88961.87421.8896235.0021685.00
3922006.05.17 03:14t/p1960.501.89031.87491.8903235.0021920.00
3932006.05.17 03:15buy1970.501.89091.88021.8956
3942006.05.17 03:20buy1980.501.89131.88061.8960
3952006.05.17 03:25buy1990.501.89121.88051.8959
3962006.05.17 03:30buy2000.501.89151.88081.8962
3972006.05.17 03:35buy2010.501.89291.88221.8976
3982006.05.17 07:19t/p1970.501.89561.88021.8956235.0022155.00
3992006.05.17 07:19t/p1980.501.89601.88061.8960235.0022390.00
4002006.05.17 07:19t/p1990.501.89591.88051.8959235.0022625.00
4012006.05.17 07:19t/p2000.501.89621.88081.8962235.0022860.00
4022006.05.17 07:20buy2020.501.89631.88561.9010
4032006.05.17 07:25buy2030.501.89681.88611.9015
4042006.05.17 07:30buy2040.501.89591.88521.9006
4052006.05.17 07:35buy2050.501.89481.88411.8995
4062006.05.17 08:49t/p2010.501.89761.88221.8976235.0023095.00
4072006.05.17 08:50buy2060.501.89891.88821.9036
4082006.05.17 12:44t/p2050.501.89951.88411.8995235.0023330.00
4092006.05.17 12:55buy2070.501.89661.88591.9013
4102006.05.17 14:24s/l2060.501.88821.88821.9036-535.0022795.00
4112006.05.17 14:29s/l2020.501.88561.88561.9010-535.0022260.00
4122006.05.17 14:29s/l2030.501.88611.88611.9015-535.0021725.00
4132006.05.17 14:29s/l2040.501.88521.88521.9006-535.0021190.00
4142006.05.17 14:29s/l2070.501.88591.88591.9013-535.0020655.00
4152006.05.17 20:15buy2080.501.88471.87401.8894
4162006.05.17 20:20buy2090.501.88461.87391.8893
4172006.05.17 20:25buy2100.501.88441.87371.8891
4182006.05.17 20:30buy2110.501.88291.87221.8876
4192006.05.17 21:10buy2120.501.88311.87241.8878
4202006.05.18 08:34t/p2090.501.88931.87391.8893235.0020890.00
4212006.05.18 08:34t/p2100.501.88911.87371.8891235.0021125.00
4222006.05.18 08:34t/p2110.501.88761.87221.8876235.0021360.00
4232006.05.18 08:34t/p2120.501.88781.87241.8878235.0021595.00
4242006.05.18 08:35buy2130.501.88941.87871.8941
4252006.05.18 08:40buy2140.501.88951.87881.8942
4262006.05.18 08:45buy2150.501.88841.87771.8931
4272006.05.18 08:50buy2160.501.88861.87791.8933
4282006.05.18 13:34t/p2080.501.88941.87401.8894235.0021830.00
4292006.05.18 13:35buy2170.501.89231.88161.8970
4302006.05.18 20:49t/p2150.501.89311.87771.8931235.0022065.00
4312006.05.18 20:49t/p2160.501.89331.87791.8933235.0022300.00
4322006.05.18 20:50buy2180.501.89411.88341.8988
4332006.05.18 20:55buy2190.501.89341.88271.8981
4342006.05.18 21:09t/p2130.501.89411.87871.8941235.0022535.00
4352006.05.18 21:09t/p2140.501.89421.87881.8942235.0022770.00
4362006.05.18 21:10buy2200.501.89551.88481.9002
4372006.05.18 21:15buy2210.501.89451.88381.8992
4382006.05.19 07:19s/l2200.501.88481.88481.9002-535.0022235.00
4392006.05.19 07:24s/l2180.501.88341.88341.8988-535.0021700.00
4402006.05.19 07:24s/l2210.501.88381.88381.8992-535.0021165.00
4412006.05.19 07:29s/l2190.501.88271.88271.8981-535.0020630.00
4422006.05.19 07:39s/l2170.501.88161.88161.8970-535.0020095.00
4432006.05.22 14:30buy2220.501.88091.87021.8856
4442006.05.22 14:35buy2230.501.87971.86901.8844
4452006.05.22 14:50buy2240.501.88101.87031.8857
4462006.05.22 14:55buy2250.501.87971.86901.8844
4472006.05.22 15:15buy2260.501.88361.87291.8883
4482006.05.22 15:29t/p2230.501.88441.86901.8844235.0020330.00
4492006.05.22 15:29t/p2250.501.88441.86901.8844235.0020565.00
4502006.05.22 15:30buy2270.501.88491.87421.8896
4512006.05.22 15:35buy2280.501.88501.87431.8897
4522006.05.22 15:49t/p2220.501.88561.87021.8856235.0020800.00
4532006.05.22 15:49t/p2240.501.88571.87031.8857235.0021035.00
4542006.05.22 15:50buy2290.501.88621.87551.8909
4552006.05.22 15:55buy2300.501.88681.87611.8915
4562006.05.23 21:59s/l2300.501.87611.87611.8915-535.0020500.00
4572006.05.23 22:04s/l2290.501.87551.87551.8909-535.0019965.00
4582006.05.24 05:44s/l2270.501.87421.87421.8896-535.0019430.00
4592006.05.24 05:44s/l2280.501.87431.87431.8897-535.0018895.00
4602006.05.24 07:50buy2310.501.88231.87161.8870
4612006.05.24 07:55buy2320.501.88201.87131.8867
4622006.05.24 08:00buy2330.501.88221.87151.8869
4632006.05.24 08:05buy2340.501.88341.87271.8881
4642006.05.24 14:09s/l2260.501.87291.87291.8883-535.0018360.00
4652006.05.24 14:09s/l2310.501.87161.87161.8870-535.0017825.00
4662006.05.24 14:09s/l2320.501.87131.87131.8867-535.0017290.00
4672006.05.24 14:09s/l2330.501.87151.87151.8869-535.0016755.00
4682006.05.24 14:09s/l2340.501.87271.87271.8881-535.0016220.00
4692006.05.25 22:05buy2350.501.87681.86611.8815
4702006.05.26 13:19s/l2350.501.86611.86611.8815-535.0015685.00
4712006.05.30 03:40buy2360.501.86831.85761.8730
4722006.05.30 03:45buy2370.501.86881.85811.8735
4732006.05.30 06:10buy2380.501.87051.85981.8752
4742006.05.30 06:15buy2390.501.87191.86121.8766
4752006.05.30 06:19t/p2360.501.87301.85761.8730235.0015920.00
4762006.05.30 06:20buy2400.501.87361.86291.8783
4772006.05.30 06:25buy2410.501.87341.86271.8781
4782006.05.30 07:04t/p2370.501.87351.85811.8735235.0016155.00
4792006.05.30 07:04t/p2380.501.87521.85981.8752235.0016390.00
4802006.05.30 07:05buy2420.501.87611.86541.8808
4812006.05.30 07:10buy2430.501.87601.86531.8807
4822006.05.30 09:49t/p2390.501.87661.86121.8766235.0016625.00
4832006.05.30 09:50buy2440.501.87751.86681.8822
4842006.05.30 09:54t/p2400.501.87831.86291.8783235.0016860.00
4852006.05.30 09:54t/p2410.501.87811.86271.8781235.0017095.00
4862006.05.30 09:55buy2450.501.87931.86861.8840
4872006.05.30 10:00buy2460.501.87901.86831.8837
4882006.05.30 13:55t/p2430.501.88071.86531.8807235.0017330.00
4892006.05.30 13:55buy2470.501.88091.87021.8856
4902006.05.30 13:59t/p2420.501.88081.86541.8808235.0017565.00
4912006.05.30 13:59t/p2440.501.88221.86681.8822235.0017800.00
4922006.05.30 14:00buy2480.501.88261.87191.8873
4932006.05.30 14:04t/p2450.501.88401.86861.8840235.0018035.00
4942006.05.30 14:04t/p2460.501.88371.86831.8837235.0018270.00
4952006.05.30 14:04t/p2470.501.88561.87021.8856235.0018505.00
4962006.05.30 14:05buy2490.501.88591.87521.8906
4972006.05.30 14:10buy2500.501.88591.87521.8906
4982006.05.30 14:15buy2510.501.88491.87421.8896
4992006.05.30 14:20buy2520.501.88481.87411.8895
5002006.05.31 12:09s/l2490.501.87521.87521.8906-535.0017970.00
5012006.05.31 12:09s/l2500.501.87521.87521.8906-535.0017435.00
5022006.05.31 12:44s/l2510.501.87421.87421.8896-535.0016900.00
5032006.05.31 12:44s/l2520.501.87411.87411.8895-535.0016365.00
5042006.05.31 14:54s/l2480.501.87191.87191.8873-535.0015830.00
5052006.05.31 16:35buy2530.501.87431.86361.8790
5062006.05.31 18:20buy2540.501.87401.86331.8787
5072006.05.31 18:25buy2550.501.87391.86321.8786
5082006.06.01 06:45s/l2530.501.86361.86361.8790-535.0015295.00
5092006.06.01 07:04s/l2540.501.86331.86331.8787-535.0014760.00
5102006.06.01 07:04s/l2550.501.86321.86321.8786-535.0014225.00
5112006.06.02 12:30buy2560.501.87481.86411.8795
5122006.06.02 12:35buy2570.501.87691.86621.8816
5132006.06.02 12:40buy2580.501.87961.86891.8843
5142006.06.02 12:44t/p2560.501.87951.86411.8795235.0014460.00
5152006.06.02 12:44t/p2570.501.88161.86621.8816235.0014695.00
5162006.06.02 12:45buy2590.501.88251.87181.8872
5172006.06.02 12:50buy2600.501.88101.87031.8857
5182006.06.02 12:55buy2610.501.88081.87011.8855
5192006.06.02 13:00buy2620.501.88081.87011.8855
5202006.06.02 14:49t/p2580.501.88431.86891.8843235.0014930.00
5212006.06.02 14:50buy2630.501.88511.87441.8898
5222006.06.02 14:54t/p2600.501.88571.87031.8857235.0015165.00
5232006.06.02 14:54t/p2610.501.88551.87011.8855235.0015400.00
5242006.06.02 14:54t/p2620.501.88551.87011.8855235.0015635.00
5252006.06.02 14:55buy2640.501.88591.87521.8906
5262006.06.02 15:00buy2650.501.88581.87511.8905
5272006.06.02 15:05buy2660.501.88601.87531.8907
5282006.06.05 07:34t/p2590.501.88721.87181.8872235.0015870.00
5292006.06.05 07:45buy2670.501.88681.87611.8915
5302006.06.05 18:44s/l2640.501.87521.87521.8906-535.0015335.00
5312006.06.05 18:44s/l2650.501.87511.87511.8905-535.0014800.00
5322006.06.05 18:44s/l2660.501.87531.87531.8907-535.0014265.00
5332006.06.05 18:44s/l2670.501.87611.87611.8915-535.0013730.00
5342006.06.05 18:49s/l2630.501.87441.87441.8898-535.0013195.00
5352006.06.06 06:35buy2680.501.87531.86461.8800
5362006.06.06 06:40buy2690.501.87531.86461.8800
5372006.06.06 06:45buy2700.501.87531.86461.8800
5382006.06.06 06:50buy2710.501.87551.86481.8802
5392006.06.06 06:55buy2720.501.87701.86631.8817
5402006.06.06 12:14s/l2720.501.86631.86631.8817-535.0012660.00
5412006.06.06 12:29s/l2710.501.86481.86481.8802-535.0012125.00
5422006.06.06 12:34s/l2680.501.86461.86461.8800-535.0011590.00
5432006.06.06 12:34s/l2690.501.86461.86461.8800-535.0011055.00
5442006.06.06 12:34s/l2700.501.86461.86461.8800-535.0010520.00
5452006.06.14 13:30buy2730.501.84981.83911.8545
5462006.06.14 13:35buy2740.501.84831.83761.8530
5472006.06.14 13:40buy2750.501.84751.83681.8522
5482006.06.14 13:45buy2760.501.84781.83711.8525
5492006.06.14 13:50buy2770.501.84811.83741.8528
5502006.06.15 13:04t/p2750.501.85221.83681.8522235.0010755.00
5512006.06.15 13:05buy2780.501.85251.84181.8572
5522006.06.15 13:09t/p2740.501.85301.83761.8530235.0010990.00
5532006.06.15 13:09t/p2760.501.85251.83711.8525235.0011225.00
5542006.06.15 13:09t/p2770.501.85281.83741.8528235.0011460.00
5552006.06.15 13:10buy2790.501.85381.84311.8585
5562006.06.15 13:15buy2800.501.85271.84201.8574
5572006.06.15 13:20buy2810.501.85311.84241.8578
5582006.06.16 06:54t/p2730.501.85451.83911.8545235.0011695.00
5592006.06.16 06:55buy2820.501.85491.84421.8596
5602006.06.19 01:24s/l2820.501.84421.84421.8596-535.0011160.00
5612006.06.19 01:34s/l2790.501.84311.84311.8585-535.0010625.00
5622006.06.19 13:04s/l2810.501.84241.84241.8578-535.0010090.00
5632006.06.19 13:09s/l2780.501.84181.84181.8572-535.009555.00
5642006.06.19 13:09s/l2800.501.84201.84201.8574-535.009020.00
5652006.06.20 17:30buy2830.501.84561.83491.8503
5662006.06.20 17:35buy2840.501.84521.83451.8499
5672006.06.20 17:40buy2850.501.84451.83381.8492
5682006.06.21 01:25buy2860.501.84521.83451.8499
5692006.06.21 01:30buy2870.501.84531.83461.8500
5702006.06.22 10:29s/l2830.501.83491.83491.8503-535.008485.00
5712006.06.22 10:29s/l2840.501.83451.83451.8499-535.007950.00
5722006.06.22 10:29s/l2860.501.83451.83451.8499-535.007415.00
5732006.06.22 10:29s/l2870.501.83461.83461.8500-535.006880.00
5742006.06.22 10:49s/l2850.501.83381.83381.8492-535.006345.00
5752006.06.29 18:40buy2880.501.82601.81531.8307
5762006.06.29 18:45buy2890.501.82651.81581.8312
5772006.06.29 18:50buy2900.501.82741.81671.8321
5782006.06.29 18:55buy2910.501.82821.81751.8329
5792006.06.29 19:00buy2920.501.82971.81901.8344
5802006.06.30 01:32t/p2880.501.83071.81531.8307235.006580.00
5812006.06.30 01:33t/p2890.501.83121.81581.8312235.006815.00
5822006.06.30 01:34t/p2900.501.83211.81671.8321235.007050.00
5832006.06.30 01:35buy2930.501.83271.82201.8374
5842006.06.30 01:35t/p2910.501.83291.81751.8329235.007285.00
5852006.06.30 01:36t/p2920.501.83441.81901.8344235.007520.00
5862006.06.30 01:40buy2940.501.83351.82281.8382
5872006.06.30 01:45buy2950.501.83371.82301.8384
5882006.06.30 01:50buy2960.501.83431.82361.8390
5892006.06.30 01:55buy2970.501.83351.82281.8382
5902006.06.30 12:24t/p2930.501.83741.82201.8374235.007755.00
5912006.06.30 12:25buy2980.501.83771.82701.8424
5922006.06.30 12:31t/p2940.501.83821.82281.8382235.007990.00
5932006.06.30 12:31t/p2970.501.83821.82281.8382235.008225.00
5942006.06.30 12:31t/p2950.501.83841.82301.8384235.008460.00
5952006.06.30 12:31t/p2960.501.83901.82361.8390235.008695.00
5962006.06.30 12:35buy2990.501.84051.82981.8452
5972006.06.30 12:40buy3000.501.84071.83001.8454
5982006.06.30 12:41t/p2980.501.84241.82701.8424235.008930.00
5992006.06.30 12:45buy3010.501.84291.83221.8476
6002006.06.30 12:50buy3020.501.84371.83301.8484
6012006.06.30 12:55buy3030.501.84431.83361.8490
6022006.06.30 13:49t/p2990.501.84521.82981.8452235.009165.00
6032006.06.30 13:49t/p3000.501.84541.83001.8454235.009400.00
6042006.06.30 13:50buy3040.501.84531.83461.8500
6052006.06.30 13:55buy3050.501.84481.83411.8495
6062006.06.30 14:50t/p3010.501.84761.83221.8476235.009635.00
6072006.06.30 14:50buy3060.501.84821.83751.8529
6082006.06.30 14:54t/p3020.501.84841.83301.8484235.009870.00
6092006.06.30 14:55buy3070.501.84851.83781.8532
6102006.06.30 14:57t/p3030.501.84901.83361.8490235.0010105.00
6112006.06.30 14:58t/p3050.501.84951.83411.8495235.0010340.00
6122006.06.30 15:00buy3080.501.84881.83811.8535
6132006.06.30 15:05buy3090.501.84891.83821.8536
6142006.07.05 12:31s/l3090.501.83821.83821.8536-535.009805.00
6152006.07.05 12:31s/l3080.501.83811.83811.8535-535.009270.00
6162006.07.05 12:31s/l3070.501.83781.83781.8532-535.008735.00
6172006.07.05 13:15s/l3060.501.83751.83751.8529-535.008200.00
6182006.07.05 13:50s/l3040.501.83461.83461.8500-535.007665.00
6192006.07.06 06:35buy3100.501.83711.82641.8418
6202006.07.06 06:40buy3110.501.83651.82581.8412
6212006.07.06 12:35buy3120.501.83941.82871.8441
6222006.07.06 12:40buy3130.501.83851.82781.8432
6232006.07.06 12:45buy3140.501.83881.82811.8435
6242006.07.07 09:38t/p3110.501.84121.82581.8412235.007900.00
6252006.07.07 09:40buy3150.501.84101.83031.8457
6262006.07.07 10:52t/p3100.501.84181.82641.8418235.008135.00
6272006.07.07 10:55buy3160.501.84181.83111.8465
6282006.07.07 12:29t/p3120.501.84411.82871.8441235.008370.00
6292006.07.07 12:29t/p3130.501.84321.82781.8432235.008605.00
6302006.07.07 12:29t/p3140.501.84351.82811.8435235.008840.00
6312006.07.07 12:30t/p3150.501.84571.83031.8457235.009075.00
6322006.07.07 12:30t/p3160.501.84651.83111.8465235.009310.00
6332006.07.07 12:35buy3170.501.85101.84031.8557
6342006.07.07 12:40buy3180.501.85091.84021.8556
6352006.07.07 12:45buy3190.501.85381.84311.8585
6362006.07.07 12:50buy3200.501.85211.84141.8568
6372006.07.07 12:55buy3210.501.85271.84201.8574
6382006.07.10 09:52s/l3190.501.84311.84311.8585-535.008775.00
6392006.07.10 11:04s/l3210.501.84201.84201.8574-535.008240.00
6402006.07.10 11:07s/l3200.501.84141.84141.8568-535.007705.00
6412006.07.10 12:52s/l3170.501.84031.84031.8557-535.007170.00
6422006.07.10 12:52s/l3180.501.84021.84021.8556-535.006635.00
6432006.07.10 15:15buy3220.501.84091.83021.8456
6442006.07.10 15:25buy3230.501.84081.83011.8455
6452006.07.10 15:30buy3240.501.84101.83031.8457
6462006.07.10 15:35buy3250.501.84071.83001.8454
6472006.07.10 15:40buy3260.501.84051.82981.8452
6482006.07.11 18:28t/p3260.501.84521.82981.8452235.006870.00
6492006.07.11 18:30buy3270.501.84521.83451.8499
6502006.07.11 18:40t/p3220.501.84561.83021.8456235.007105.00
6512006.07.11 18:40t/p3230.501.84551.83011.8455235.007340.00
6522006.07.11 18:40t/p3240.501.84571.83031.8457235.007575.00
6532006.07.11 18:40t/p3250.501.84541.83001.8454235.007810.00
6542006.07.11 18:45buy3280.501.84661.83591.8513
6552006.07.11 18:50buy3290.501.84681.83611.8515
6562006.07.11 18:55buy3300.501.84671.83601.8514
6572006.07.11 19:00buy3310.501.84611.83541.8508
6582006.07.11 23:59close at stop3310.501.84461.83541.8508-75.007735.00
6592006.07.11 23:59close at stop3300.501.84461.83601.8514-105.007630.00
6602006.07.11 23:59close at stop3290.501.84461.83611.8515-110.007520.00
6612006.07.11 23:59close at stop3280.501.84461.83591.8513-100.007420.00
6622006.07.11 23:59close at stop3270.501.84461.83451.8499-30.007390.00