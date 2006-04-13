|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|17918
|Ticks modelled
|145510
|Modelling quality
|89.50%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|6890.00
|Gross profit
|55460.00
|Gross loss
|-48570.00
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|20.82
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|17375.00 (73.25%)
|Relative drawdown
|73.25% (17375.00)
|Total trades
|331
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|331 (71.30%)
|Profit trades (% of total)
|236 (71.30%)
|Loss trades (% of total)
|95 (28.70%)
|Largest
|profit trade
|235.00
|loss trade
|-535.00
|Average
|profit trade
|235.00
|loss trade
|-511.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|41 (9635.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-5350.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|9635.00 (41)
|consecutive loss (count of losses)
|-5350.00 (10)
|Average
|consecutive wins
|12
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.13 07:40
|buy
|1
|0.50
|1.7535
|1.7428
|1.7582
|2
|2006.04.17 00:29
|t/p
|1
|0.50
|1.7582
|1.7428
|1.7582
|235.00
|735.00
|3
|2006.04.17 00:30
|buy
|2
|0.50
|1.7585
|1.7478
|1.7632
|4
|2006.04.17 11:44
|t/p
|2
|0.50
|1.7632
|1.7478
|1.7632
|235.00
|970.00
|5
|2006.04.17 11:45
|buy
|3
|0.50
|1.7644
|1.7537
|1.7691
|6
|2006.04.17 11:55
|buy
|4
|0.50
|1.7667
|1.7560
|1.7714
|7
|2006.04.17 12:19
|t/p
|3
|0.50
|1.7691
|1.7537
|1.7691
|235.00
|1205.00
|8
|2006.04.17 12:20
|buy
|5
|0.50
|1.7697
|1.7590
|1.7744
|9
|2006.04.17 12:34
|t/p
|4
|0.50
|1.7714
|1.7560
|1.7714
|235.00
|1440.00
|10
|2006.04.17 12:35
|buy
|6
|0.50
|1.7717
|1.7610
|1.7764
|11
|2006.04.17 14:45
|buy
|7
|0.50
|1.7723
|1.7616
|1.7770
|12
|2006.04.18 12:39
|t/p
|5
|0.50
|1.7744
|1.7590
|1.7744
|235.00
|1675.00
|13
|2006.04.18 12:40
|buy
|8
|0.50
|1.7757
|1.7650
|1.7804
|14
|2006.04.18 12:50
|buy
|9
|0.50
|1.7757
|1.7650
|1.7804
|15
|2006.04.18 12:54
|t/p
|6
|0.50
|1.7764
|1.7610
|1.7764
|235.00
|1910.00
|16
|2006.04.18 12:54
|t/p
|7
|0.50
|1.7770
|1.7616
|1.7770
|235.00
|2145.00
|17
|2006.04.18 12:55
|buy
|10
|0.50
|1.7780
|1.7673
|1.7827
|18
|2006.04.18 13:00
|buy
|11
|0.50
|1.7782
|1.7675
|1.7829
|19
|2006.04.18 18:05
|buy
|12
|0.50
|1.7801
|1.7694
|1.7848
|20
|2006.04.18 18:24
|t/p
|8
|0.50
|1.7804
|1.7650
|1.7804
|235.00
|2380.00
|21
|2006.04.18 18:24
|t/p
|9
|0.50
|1.7804
|1.7650
|1.7804
|235.00
|2615.00
|22
|2006.04.18 18:25
|buy
|13
|0.50
|1.7808
|1.7701
|1.7855
|23
|2006.04.18 18:30
|buy
|14
|0.50
|1.7806
|1.7699
|1.7853
|24
|2006.04.18 20:54
|t/p
|10
|0.50
|1.7827
|1.7673
|1.7827
|235.00
|2850.00
|25
|2006.04.18 20:54
|t/p
|11
|0.50
|1.7829
|1.7675
|1.7829
|235.00
|3085.00
|26
|2006.04.18 20:55
|buy
|15
|0.50
|1.7831
|1.7724
|1.7878
|27
|2006.04.18 21:00
|buy
|16
|0.50
|1.7832
|1.7725
|1.7879
|28
|2006.04.19 08:34
|t/p
|12
|0.50
|1.7848
|1.7694
|1.7848
|235.00
|3320.00
|29
|2006.04.19 08:35
|buy
|17
|0.50
|1.7853
|1.7746
|1.7900
|30
|2006.04.19 09:14
|t/p
|13
|0.50
|1.7855
|1.7701
|1.7855
|235.00
|3555.00
|31
|2006.04.19 09:14
|t/p
|14
|0.50
|1.7853
|1.7699
|1.7853
|235.00
|3790.00
|32
|2006.04.19 09:15
|buy
|18
|0.50
|1.7873
|1.7766
|1.7920
|33
|2006.04.19 09:20
|buy
|19
|0.50
|1.7875
|1.7768
|1.7922
|34
|2006.04.19 14:04
|t/p
|15
|0.50
|1.7878
|1.7724
|1.7878
|235.00
|4025.00
|35
|2006.04.19 14:04
|t/p
|16
|0.50
|1.7879
|1.7725
|1.7879
|235.00
|4260.00
|36
|2006.04.19 14:05
|buy
|20
|0.50
|1.7882
|1.7775
|1.7929
|37
|2006.04.19 14:10
|buy
|21
|0.50
|1.7889
|1.7782
|1.7936
|38
|2006.04.19 15:09
|t/p
|17
|0.50
|1.7900
|1.7746
|1.7900
|235.00
|4495.00
|39
|2006.04.19 15:10
|buy
|22
|0.50
|1.7902
|1.7795
|1.7949
|40
|2006.04.19 16:24
|t/p
|18
|0.50
|1.7920
|1.7766
|1.7920
|235.00
|4730.00
|41
|2006.04.19 16:24
|t/p
|19
|0.50
|1.7922
|1.7768
|1.7922
|235.00
|4965.00
|42
|2006.04.19 16:25
|buy
|23
|0.50
|1.7926
|1.7819
|1.7973
|43
|2006.04.19 16:30
|buy
|24
|0.50
|1.7914
|1.7807
|1.7961
|44
|2006.04.19 18:09
|t/p
|20
|0.50
|1.7929
|1.7775
|1.7929
|235.00
|5200.00
|45
|2006.04.19 18:10
|buy
|25
|0.50
|1.7933
|1.7826
|1.7980
|46
|2006.04.20 09:44
|s/l
|25
|0.50
|1.7826
|1.7826
|1.7980
|-535.00
|4665.00
|47
|2006.04.20 10:44
|s/l
|23
|0.50
|1.7819
|1.7819
|1.7973
|-535.00
|4130.00
|48
|2006.04.20 10:44
|s/l
|24
|0.50
|1.7807
|1.7807
|1.7961
|-535.00
|3595.00
|49
|2006.04.20 12:30
|buy
|26
|0.50
|1.7841
|1.7734
|1.7888
|50
|2006.04.20 14:04
|s/l
|22
|0.50
|1.7795
|1.7795
|1.7949
|-535.00
|3060.00
|51
|2006.04.20 14:09
|s/l
|21
|0.50
|1.7782
|1.7782
|1.7936
|-535.00
|2525.00
|52
|2006.04.20 17:40
|buy
|27
|0.50
|1.7798
|1.7691
|1.7845
|53
|2006.04.20 17:50
|buy
|28
|0.50
|1.7795
|1.7688
|1.7842
|54
|2006.04.21 00:30
|buy
|29
|0.50
|1.7793
|1.7686
|1.7840
|55
|2006.04.21 08:10
|buy
|30
|0.50
|1.7833
|1.7726
|1.7880
|56
|2006.04.21 15:24
|t/p
|29
|0.50
|1.7840
|1.7686
|1.7840
|235.00
|2760.00
|57
|2006.04.21 15:25
|buy
|31
|0.50
|1.7841
|1.7734
|1.7888
|58
|2006.04.23 21:00
|t/p
|27
|0.50
|1.7845
|1.7691
|1.7845
|235.00
|2995.00
|59
|2006.04.23 21:00
|t/p
|28
|0.50
|1.7842
|1.7688
|1.7842
|235.00
|3230.00
|60
|2006.04.23 21:00
|buy
|32
|0.50
|1.7863
|1.7756
|1.7910
|61
|2006.04.23 21:05
|buy
|33
|0.50
|1.7858
|1.7751
|1.7905
|62
|2006.04.24 06:39
|t/p
|30
|0.50
|1.7880
|1.7726
|1.7880
|235.00
|3465.00
|63
|2006.04.24 06:40
|buy
|34
|0.50
|1.7883
|1.7776
|1.7930
|64
|2006.04.24 06:54
|t/p
|26
|0.50
|1.7888
|1.7734
|1.7888
|235.00
|3700.00
|65
|2006.04.24 06:54
|t/p
|31
|0.50
|1.7888
|1.7734
|1.7888
|235.00
|3935.00
|66
|2006.04.24 06:55
|buy
|35
|0.50
|1.7895
|1.7788
|1.7942
|67
|2006.04.24 07:00
|buy
|36
|0.50
|1.7888
|1.7781
|1.7935
|68
|2006.04.24 07:44
|t/p
|32
|0.50
|1.7910
|1.7756
|1.7910
|235.00
|4170.00
|69
|2006.04.24 07:44
|t/p
|33
|0.50
|1.7905
|1.7751
|1.7905
|235.00
|4405.00
|70
|2006.04.24 07:45
|buy
|37
|0.50
|1.7911
|1.7804
|1.7958
|71
|2006.04.24 07:50
|buy
|38
|0.50
|1.7908
|1.7801
|1.7955
|72
|2006.04.26 12:44
|s/l
|37
|0.50
|1.7804
|1.7804
|1.7958
|-535.00
|3870.00
|73
|2006.04.26 13:15
|buy
|39
|0.50
|1.7851
|1.7744
|1.7898
|74
|2006.04.26 16:04
|t/p
|39
|0.50
|1.7898
|1.7744
|1.7898
|235.00
|4105.00
|75
|2006.04.26 16:05
|buy
|40
|0.50
|1.7901
|1.7794
|1.7948
|76
|2006.04.27 14:15
|t/p
|34
|0.50
|1.7930
|1.7776
|1.7930
|235.00
|4340.00
|77
|2006.04.27 14:15
|buy
|41
|0.50
|1.7932
|1.7825
|1.7979
|78
|2006.04.27 14:19
|t/p
|36
|0.50
|1.7935
|1.7781
|1.7935
|235.00
|4575.00
|79
|2006.04.27 14:20
|buy
|42
|0.50
|1.7937
|1.7830
|1.7984
|80
|2006.04.27 14:24
|t/p
|35
|0.50
|1.7942
|1.7788
|1.7942
|235.00
|4810.00
|81
|2006.04.27 14:25
|buy
|43
|0.50
|1.7945
|1.7838
|1.7992
|82
|2006.04.27 14:29
|t/p
|38
|0.50
|1.7955
|1.7801
|1.7955
|235.00
|5045.00
|83
|2006.04.27 14:29
|t/p
|40
|0.50
|1.7948
|1.7794
|1.7948
|235.00
|5280.00
|84
|2006.04.27 14:29
|t/p
|41
|0.50
|1.7979
|1.7825
|1.7979
|235.00
|5515.00
|85
|2006.04.27 14:30
|buy
|44
|0.50
|1.7980
|1.7873
|1.8027
|86
|2006.04.27 14:34
|t/p
|42
|0.50
|1.7984
|1.7830
|1.7984
|235.00
|5750.00
|87
|2006.04.27 14:35
|buy
|45
|0.50
|1.7993
|1.7886
|1.8040
|88
|2006.04.27 14:40
|buy
|46
|0.50
|1.7986
|1.7879
|1.8033
|89
|2006.04.27 14:44
|t/p
|43
|0.50
|1.7992
|1.7838
|1.7992
|235.00
|5985.00
|90
|2006.04.27 14:45
|buy
|47
|0.50
|1.8014
|1.7907
|1.8061
|91
|2006.04.27 14:49
|t/p
|44
|0.50
|1.8027
|1.7873
|1.8027
|235.00
|6220.00
|92
|2006.04.27 14:49
|t/p
|46
|0.50
|1.8033
|1.7879
|1.8033
|235.00
|6455.00
|93
|2006.04.27 14:50
|buy
|48
|0.50
|1.8034
|1.7927
|1.8081
|94
|2006.04.27 14:55
|buy
|49
|0.50
|1.8032
|1.7925
|1.8079
|95
|2006.04.27 15:00
|buy
|50
|0.50
|1.8029
|1.7922
|1.8076
|96
|2006.04.28 08:34
|t/p
|45
|0.50
|1.8040
|1.7886
|1.8040
|235.00
|6690.00
|97
|2006.04.28 08:35
|buy
|51
|0.50
|1.8050
|1.7943
|1.8097
|98
|2006.04.28 08:59
|t/p
|47
|0.50
|1.8061
|1.7907
|1.8061
|235.00
|6925.00
|99
|2006.04.28 09:00
|buy
|52
|0.50
|1.8062
|1.7955
|1.8109
|100
|2006.04.28 09:49
|t/p
|48
|0.50
|1.8081
|1.7927
|1.8081
|235.00
|7160.00
|101
|2006.04.28 09:49
|t/p
|49
|0.50
|1.8079
|1.7925
|1.8079
|235.00
|7395.00
|102
|2006.04.28 09:49
|t/p
|50
|0.50
|1.8076
|1.7922
|1.8076
|235.00
|7630.00
|103
|2006.04.28 09:50
|buy
|53
|0.50
|1.8091
|1.7984
|1.8138
|104
|2006.04.28 09:55
|buy
|54
|0.50
|1.8087
|1.7980
|1.8134
|105
|2006.04.28 10:00
|buy
|55
|0.50
|1.8091
|1.7984
|1.8138
|106
|2006.04.28 13:49
|t/p
|51
|0.50
|1.8097
|1.7943
|1.8097
|235.00
|7865.00
|107
|2006.04.28 13:49
|t/p
|52
|0.50
|1.8109
|1.7955
|1.8109
|235.00
|8100.00
|108
|2006.04.28 13:50
|buy
|56
|0.50
|1.8117
|1.8010
|1.8164
|109
|2006.04.28 13:55
|buy
|57
|0.50
|1.8116
|1.8009
|1.8163
|110
|2006.04.28 14:49
|t/p
|53
|0.50
|1.8138
|1.7984
|1.8138
|235.00
|8335.00
|111
|2006.04.28 14:49
|t/p
|54
|0.50
|1.8134
|1.7980
|1.8134
|235.00
|8570.00
|112
|2006.04.28 14:49
|t/p
|55
|0.50
|1.8138
|1.7984
|1.8138
|235.00
|8805.00
|113
|2006.04.28 14:50
|buy
|58
|0.50
|1.8142
|1.8035
|1.8189
|114
|2006.04.28 14:55
|buy
|59
|0.50
|1.8157
|1.8050
|1.8204
|115
|2006.04.28 14:59
|t/p
|56
|0.50
|1.8164
|1.8010
|1.8164
|235.00
|9040.00
|116
|2006.04.28 14:59
|t/p
|57
|0.50
|1.8163
|1.8009
|1.8163
|235.00
|9275.00
|117
|2006.04.28 15:00
|buy
|60
|0.50
|1.8178
|1.8071
|1.8225
|118
|2006.04.28 15:05
|buy
|61
|0.50
|1.8182
|1.8075
|1.8229
|119
|2006.04.28 15:09
|t/p
|58
|0.50
|1.8189
|1.8035
|1.8189
|235.00
|9510.00
|120
|2006.04.28 15:09
|t/p
|59
|0.50
|1.8204
|1.8050
|1.8204
|235.00
|9745.00
|121
|2006.04.28 15:09
|t/p
|60
|0.50
|1.8225
|1.8071
|1.8225
|235.00
|9980.00
|122
|2006.04.28 15:09
|t/p
|61
|0.50
|1.8229
|1.8075
|1.8229
|235.00
|10215.00
|123
|2006.04.28 15:10
|buy
|62
|0.50
|1.8240
|1.8133
|1.8287
|124
|2006.04.28 15:15
|buy
|63
|0.50
|1.8235
|1.8128
|1.8282
|125
|2006.04.28 15:20
|buy
|64
|0.50
|1.8226
|1.8119
|1.8273
|126
|2006.04.28 15:25
|buy
|65
|0.50
|1.8234
|1.8127
|1.8281
|127
|2006.04.28 15:30
|buy
|66
|0.50
|1.8216
|1.8109
|1.8263
|128
|2006.05.01 03:29
|t/p
|66
|0.50
|1.8263
|1.8109
|1.8263
|235.00
|10450.00
|129
|2006.05.01 03:30
|buy
|67
|0.50
|1.8266
|1.8159
|1.8313
|130
|2006.05.01 04:09
|t/p
|64
|0.50
|1.8273
|1.8119
|1.8273
|235.00
|10685.00
|131
|2006.05.01 04:10
|buy
|68
|0.50
|1.8277
|1.8170
|1.8324
|132
|2006.05.01 12:24
|t/p
|65
|0.50
|1.8281
|1.8127
|1.8281
|235.00
|10920.00
|133
|2006.05.01 12:25
|buy
|69
|0.50
|1.8282
|1.8175
|1.8329
|134
|2006.05.01 12:44
|t/p
|63
|0.50
|1.8282
|1.8128
|1.8282
|235.00
|11155.00
|135
|2006.05.01 12:45
|buy
|70
|0.50
|1.8287
|1.8180
|1.8334
|136
|2006.05.01 12:54
|t/p
|62
|0.50
|1.8287
|1.8133
|1.8287
|235.00
|11390.00
|137
|2006.05.01 12:55
|buy
|71
|0.50
|1.8296
|1.8189
|1.8343
|138
|2006.05.01 12:59
|t/p
|67
|0.50
|1.8313
|1.8159
|1.8313
|235.00
|11625.00
|139
|2006.05.01 13:00
|buy
|72
|0.50
|1.8323
|1.8216
|1.8370
|140
|2006.05.01 13:03
|t/p
|68
|0.50
|1.8324
|1.8170
|1.8324
|235.00
|11860.00
|141
|2006.05.01 13:03
|t/p
|69
|0.50
|1.8329
|1.8175
|1.8329
|235.00
|12095.00
|142
|2006.05.01 13:04
|t/p
|70
|0.50
|1.8334
|1.8180
|1.8334
|235.00
|12330.00
|143
|2006.05.01 13:05
|buy
|73
|0.50
|1.8335
|1.8228
|1.8382
|144
|2006.05.01 13:09
|t/p
|71
|0.50
|1.8343
|1.8189
|1.8343
|235.00
|12565.00
|145
|2006.05.01 13:10
|buy
|74
|0.50
|1.8367
|1.8260
|1.8414
|146
|2006.05.01 13:15
|buy
|75
|0.50
|1.8359
|1.8252
|1.8406
|147
|2006.05.01 13:20
|buy
|76
|0.50
|1.8365
|1.8258
|1.8412
|148
|2006.05.01 13:34
|t/p
|72
|0.50
|1.8370
|1.8216
|1.8370
|235.00
|12800.00
|149
|2006.05.01 13:34
|t/p
|73
|0.50
|1.8382
|1.8228
|1.8382
|235.00
|13035.00
|150
|2006.05.01 13:35
|buy
|77
|0.50
|1.8387
|1.8280
|1.8434
|151
|2006.05.01 13:39
|t/p
|75
|0.50
|1.8406
|1.8252
|1.8406
|235.00
|13270.00
|152
|2006.05.01 13:39
|t/p
|76
|0.50
|1.8412
|1.8258
|1.8412
|235.00
|13505.00
|153
|2006.05.01 13:40
|buy
|78
|0.50
|1.8414
|1.8307
|1.8461
|154
|2006.05.01 13:45
|buy
|79
|0.50
|1.8406
|1.8299
|1.8453
|155
|2006.05.01 13:50
|buy
|80
|0.50
|1.8390
|1.8283
|1.8437
|156
|2006.05.01 15:30
|s/l
|78
|0.50
|1.8307
|1.8307
|1.8461
|-535.00
|12970.00
|157
|2006.05.01 15:39
|s/l
|79
|0.50
|1.8299
|1.8299
|1.8453
|-535.00
|12435.00
|158
|2006.05.01 15:44
|s/l
|77
|0.50
|1.8280
|1.8280
|1.8434
|-535.00
|11900.00
|159
|2006.05.01 15:44
|s/l
|80
|0.50
|1.8283
|1.8283
|1.8437
|-535.00
|11365.00
|160
|2006.05.01 19:19
|s/l
|74
|0.50
|1.8260
|1.8260
|1.8414
|-535.00
|10830.00
|161
|2006.05.02 02:05
|buy
|81
|0.50
|1.8247
|1.8140
|1.8294
|162
|2006.05.02 02:10
|buy
|82
|0.50
|1.8245
|1.8138
|1.8292
|163
|2006.05.02 02:15
|buy
|83
|0.50
|1.8245
|1.8138
|1.8292
|164
|2006.05.02 02:20
|buy
|84
|0.50
|1.8247
|1.8140
|1.8294
|165
|2006.05.02 02:30
|buy
|85
|0.50
|1.8245
|1.8138
|1.8292
|166
|2006.05.02 08:34
|t/p
|81
|0.50
|1.8294
|1.8140
|1.8294
|235.00
|11065.00
|167
|2006.05.02 08:34
|t/p
|82
|0.50
|1.8292
|1.8138
|1.8292
|235.00
|11300.00
|168
|2006.05.02 08:34
|t/p
|83
|0.50
|1.8292
|1.8138
|1.8292
|235.00
|11535.00
|169
|2006.05.02 08:34
|t/p
|84
|0.50
|1.8294
|1.8140
|1.8294
|235.00
|11770.00
|170
|2006.05.02 08:34
|t/p
|85
|0.50
|1.8292
|1.8138
|1.8292
|235.00
|12005.00
|171
|2006.05.02 08:35
|buy
|86
|0.50
|1.8315
|1.8208
|1.8362
|172
|2006.05.02 08:40
|buy
|87
|0.50
|1.8329
|1.8222
|1.8376
|173
|2006.05.02 08:45
|buy
|88
|0.50
|1.8349
|1.8242
|1.8396
|174
|2006.05.02 08:50
|buy
|89
|0.50
|1.8347
|1.8240
|1.8394
|175
|2006.05.02 08:55
|buy
|90
|0.50
|1.8340
|1.8233
|1.8387
|176
|2006.05.02 10:09
|t/p
|86
|0.50
|1.8362
|1.8208
|1.8362
|235.00
|12240.00
|177
|2006.05.02 10:10
|buy
|91
|0.50
|1.8368
|1.8261
|1.8415
|178
|2006.05.02 10:14
|t/p
|87
|0.50
|1.8376
|1.8222
|1.8376
|235.00
|12475.00
|179
|2006.05.02 10:14
|t/p
|90
|0.50
|1.8387
|1.8233
|1.8387
|235.00
|12710.00
|180
|2006.05.02 10:15
|buy
|92
|0.50
|1.8391
|1.8284
|1.8438
|181
|2006.05.02 10:20
|buy
|93
|0.50
|1.8383
|1.8276
|1.8430
|182
|2006.05.02 13:39
|t/p
|89
|0.50
|1.8394
|1.8240
|1.8394
|235.00
|12945.00
|183
|2006.05.02 13:40
|buy
|94
|0.50
|1.8397
|1.8290
|1.8444
|184
|2006.05.02 15:44
|t/p
|88
|0.50
|1.8396
|1.8242
|1.8396
|235.00
|13180.00
|185
|2006.05.02 15:45
|buy
|95
|0.50
|1.8402
|1.8295
|1.8449
|186
|2006.05.02 19:14
|t/p
|91
|0.50
|1.8415
|1.8261
|1.8415
|235.00
|13415.00
|187
|2006.05.02 19:15
|buy
|96
|0.50
|1.8421
|1.8314
|1.8468
|188
|2006.05.03 02:34
|t/p
|92
|0.50
|1.8438
|1.8284
|1.8438
|235.00
|13650.00
|189
|2006.05.03 02:34
|t/p
|93
|0.50
|1.8430
|1.8276
|1.8430
|235.00
|13885.00
|190
|2006.05.03 02:35
|buy
|97
|0.50
|1.8441
|1.8334
|1.8488
|191
|2006.05.03 02:40
|buy
|98
|0.50
|1.8435
|1.8328
|1.8482
|192
|2006.05.03 06:34
|t/p
|94
|0.50
|1.8444
|1.8290
|1.8444
|235.00
|14120.00
|193
|2006.05.03 06:34
|t/p
|95
|0.50
|1.8449
|1.8295
|1.8449
|235.00
|14355.00
|194
|2006.05.03 06:34
|t/p
|96
|0.50
|1.8468
|1.8314
|1.8468
|235.00
|14590.00
|195
|2006.05.03 06:35
|buy
|99
|0.50
|1.8471
|1.8364
|1.8518
|196
|2006.05.03 06:40
|buy
|100
|0.50
|1.8471
|1.8364
|1.8518
|197
|2006.05.03 06:45
|buy
|101
|0.50
|1.8476
|1.8369
|1.8523
|198
|2006.05.03 08:04
|s/l
|101
|0.50
|1.8369
|1.8369
|1.8523
|-535.00
|14055.00
|199
|2006.05.03 08:05
|s/l
|99
|0.50
|1.8364
|1.8364
|1.8518
|-535.00
|13520.00
|200
|2006.05.03 08:05
|s/l
|100
|0.50
|1.8364
|1.8364
|1.8518
|-535.00
|12985.00
|201
|2006.05.03 11:25
|buy
|102
|0.50
|1.8394
|1.8287
|1.8441
|202
|2006.05.03 11:30
|buy
|103
|0.50
|1.8392
|1.8285
|1.8439
|203
|2006.05.03 11:35
|buy
|104
|0.50
|1.8394
|1.8287
|1.8441
|204
|2006.05.03 15:24
|t/p
|103
|0.50
|1.8439
|1.8285
|1.8439
|235.00
|13220.00
|205
|2006.05.03 15:25
|buy
|105
|0.50
|1.8440
|1.8333
|1.8487
|206
|2006.05.03 15:29
|t/p
|102
|0.50
|1.8441
|1.8287
|1.8441
|235.00
|13455.00
|207
|2006.05.03 15:29
|t/p
|104
|0.50
|1.8441
|1.8287
|1.8441
|235.00
|13690.00
|208
|2006.05.03 15:30
|buy
|106
|0.50
|1.8444
|1.8337
|1.8491
|209
|2006.05.03 15:35
|buy
|107
|0.50
|1.8443
|1.8336
|1.8490
|210
|2006.05.04 06:40
|s/l
|106
|0.50
|1.8337
|1.8337
|1.8491
|-535.00
|13155.00
|211
|2006.05.04 09:25
|buy
|108
|0.50
|1.8379
|1.8272
|1.8426
|212
|2006.05.04 10:24
|t/p
|108
|0.50
|1.8426
|1.8272
|1.8426
|235.00
|13390.00
|213
|2006.05.04 10:25
|buy
|109
|0.50
|1.8429
|1.8322
|1.8476
|214
|2006.05.04 14:24
|t/p
|109
|0.50
|1.8476
|1.8322
|1.8476
|235.00
|13625.00
|215
|2006.05.04 14:25
|buy
|110
|0.50
|1.8483
|1.8376
|1.8530
|216
|2006.05.04 14:44
|t/p
|98
|0.50
|1.8482
|1.8328
|1.8482
|235.00
|13860.00
|217
|2006.05.04 14:45
|buy
|111
|0.50
|1.8485
|1.8378
|1.8532
|218
|2006.05.04 14:49
|t/p
|105
|0.50
|1.8487
|1.8333
|1.8487
|235.00
|14095.00
|219
|2006.05.04 14:50
|t/p
|97
|0.50
|1.8488
|1.8334
|1.8488
|235.00
|14330.00
|220
|2006.05.04 14:50
|buy
|112
|0.50
|1.8490
|1.8383
|1.8537
|221
|2006.05.04 14:55
|buy
|113
|0.50
|1.8483
|1.8376
|1.8530
|222
|2006.05.04 15:29
|t/p
|107
|0.50
|1.8490
|1.8336
|1.8490
|235.00
|14565.00
|223
|2006.05.04 15:30
|buy
|114
|0.50
|1.8492
|1.8385
|1.8539
|224
|2006.05.04 18:14
|t/p
|110
|0.50
|1.8530
|1.8376
|1.8530
|235.00
|14800.00
|225
|2006.05.04 18:14
|t/p
|111
|0.50
|1.8532
|1.8378
|1.8532
|235.00
|15035.00
|226
|2006.05.04 18:14
|t/p
|112
|0.50
|1.8537
|1.8383
|1.8537
|235.00
|15270.00
|227
|2006.05.04 18:14
|t/p
|113
|0.50
|1.8530
|1.8376
|1.8530
|235.00
|15505.00
|228
|2006.05.04 18:14
|t/p
|114
|0.50
|1.8539
|1.8385
|1.8539
|235.00
|15740.00
|229
|2006.05.04 18:15
|buy
|115
|0.50
|1.8542
|1.8435
|1.8589
|230
|2006.05.04 18:20
|buy
|116
|0.50
|1.8533
|1.8426
|1.8580
|231
|2006.05.04 18:25
|buy
|117
|0.50
|1.8532
|1.8425
|1.8579
|232
|2006.05.04 18:30
|buy
|118
|0.50
|1.8544
|1.8437
|1.8591
|233
|2006.05.04 18:35
|buy
|119
|0.50
|1.8542
|1.8435
|1.8589
|234
|2006.05.05 12:34
|t/p
|117
|0.50
|1.8579
|1.8425
|1.8579
|235.00
|15975.00
|235
|2006.05.05 12:35
|t/p
|116
|0.50
|1.8580
|1.8426
|1.8580
|235.00
|16210.00
|236
|2006.05.05 12:50
|buy
|120
|0.50
|1.8561
|1.8454
|1.8608
|237
|2006.05.05 12:55
|buy
|121
|0.50
|1.8587
|1.8480
|1.8634
|238
|2006.05.05 13:29
|t/p
|115
|0.50
|1.8589
|1.8435
|1.8589
|235.00
|16445.00
|239
|2006.05.05 13:29
|t/p
|118
|0.50
|1.8591
|1.8437
|1.8591
|235.00
|16680.00
|240
|2006.05.05 13:29
|t/p
|119
|0.50
|1.8589
|1.8435
|1.8589
|235.00
|16915.00
|241
|2006.05.05 13:29
|t/p
|120
|0.50
|1.8608
|1.8454
|1.8608
|235.00
|17150.00
|242
|2006.05.05 13:30
|buy
|122
|0.50
|1.8621
|1.8514
|1.8668
|243
|2006.05.05 13:35
|buy
|123
|0.50
|1.8614
|1.8507
|1.8661
|244
|2006.05.05 13:40
|buy
|124
|0.50
|1.8601
|1.8494
|1.8648
|245
|2006.05.05 13:45
|buy
|125
|0.50
|1.8603
|1.8496
|1.8650
|246
|2006.05.08 08:24
|t/p
|121
|0.50
|1.8634
|1.8480
|1.8634
|235.00
|17385.00
|247
|2006.05.08 08:25
|buy
|126
|0.50
|1.8637
|1.8530
|1.8684
|248
|2006.05.08 08:29
|t/p
|123
|0.50
|1.8661
|1.8507
|1.8661
|235.00
|17620.00
|249
|2006.05.08 08:29
|t/p
|124
|0.50
|1.8648
|1.8494
|1.8648
|235.00
|17855.00
|250
|2006.05.08 08:29
|t/p
|125
|0.50
|1.8650
|1.8496
|1.8650
|235.00
|18090.00
|251
|2006.05.08 08:30
|t/p
|122
|0.50
|1.8668
|1.8514
|1.8668
|235.00
|18325.00
|252
|2006.05.08 08:30
|buy
|127
|0.50
|1.8670
|1.8563
|1.8717
|253
|2006.05.08 08:35
|buy
|128
|0.50
|1.8676
|1.8569
|1.8723
|254
|2006.05.08 08:40
|buy
|129
|0.50
|1.8668
|1.8561
|1.8715
|255
|2006.05.08 08:45
|buy
|130
|0.50
|1.8679
|1.8572
|1.8726
|256
|2006.05.08 14:14
|s/l
|130
|0.50
|1.8572
|1.8572
|1.8726
|-535.00
|17790.00
|257
|2006.05.08 14:15
|s/l
|128
|0.50
|1.8569
|1.8569
|1.8723
|-535.00
|17255.00
|258
|2006.05.08 14:19
|s/l
|127
|0.50
|1.8563
|1.8563
|1.8717
|-535.00
|16720.00
|259
|2006.05.08 17:09
|s/l
|129
|0.50
|1.8561
|1.8561
|1.8715
|-535.00
|16185.00
|260
|2006.05.08 20:10
|buy
|131
|0.50
|1.8586
|1.8479
|1.8633
|261
|2006.05.08 20:15
|buy
|132
|0.50
|1.8589
|1.8482
|1.8636
|262
|2006.05.08 20:20
|buy
|133
|0.50
|1.8593
|1.8486
|1.8640
|263
|2006.05.08 20:25
|buy
|134
|0.50
|1.8592
|1.8485
|1.8639
|264
|2006.05.09 07:04
|s/l
|126
|0.50
|1.8530
|1.8530
|1.8684
|-535.00
|15650.00
|265
|2006.05.09 08:50
|buy
|135
|0.50
|1.8543
|1.8436
|1.8590
|266
|2006.05.09 12:59
|t/p
|135
|0.50
|1.8590
|1.8436
|1.8590
|235.00
|15885.00
|267
|2006.05.09 13:00
|buy
|136
|0.50
|1.8604
|1.8497
|1.8651
|268
|2006.05.09 13:54
|t/p
|131
|0.50
|1.8633
|1.8479
|1.8633
|235.00
|16120.00
|269
|2006.05.09 13:54
|t/p
|132
|0.50
|1.8636
|1.8482
|1.8636
|235.00
|16355.00
|270
|2006.05.09 13:54
|t/p
|133
|0.50
|1.8640
|1.8486
|1.8640
|235.00
|16590.00
|271
|2006.05.09 13:54
|t/p
|134
|0.50
|1.8639
|1.8485
|1.8639
|235.00
|16825.00
|272
|2006.05.09 13:55
|buy
|137
|0.50
|1.8644
|1.8537
|1.8691
|273
|2006.05.09 14:00
|buy
|138
|0.50
|1.8646
|1.8539
|1.8693
|274
|2006.05.09 14:05
|buy
|139
|0.50
|1.8644
|1.8537
|1.8691
|275
|2006.05.09 14:09
|t/p
|136
|0.50
|1.8651
|1.8497
|1.8651
|235.00
|17060.00
|276
|2006.05.09 14:10
|buy
|140
|0.50
|1.8664
|1.8557
|1.8711
|277
|2006.05.09 14:15
|buy
|141
|0.50
|1.8654
|1.8547
|1.8701
|278
|2006.05.10 06:54
|t/p
|137
|0.50
|1.8691
|1.8537
|1.8691
|235.00
|17295.00
|279
|2006.05.10 06:54
|t/p
|138
|0.50
|1.8693
|1.8539
|1.8693
|235.00
|17530.00
|280
|2006.05.10 06:54
|t/p
|139
|0.50
|1.8691
|1.8537
|1.8691
|235.00
|17765.00
|281
|2006.05.10 06:54
|t/p
|140
|0.50
|1.8711
|1.8557
|1.8711
|235.00
|18000.00
|282
|2006.05.10 06:54
|t/p
|141
|0.50
|1.8701
|1.8547
|1.8701
|235.00
|18235.00
|283
|2006.05.10 06:55
|buy
|142
|0.50
|1.8717
|1.8610
|1.8764
|284
|2006.05.10 07:00
|buy
|143
|0.50
|1.8708
|1.8601
|1.8755
|285
|2006.05.10 07:05
|buy
|144
|0.50
|1.8709
|1.8602
|1.8756
|286
|2006.05.10 07:10
|buy
|145
|0.50
|1.8711
|1.8604
|1.8758
|287
|2006.05.10 07:15
|buy
|146
|0.50
|1.8711
|1.8604
|1.8758
|288
|2006.05.10 10:44
|s/l
|142
|0.50
|1.8610
|1.8610
|1.8764
|-535.00
|17700.00
|289
|2006.05.10 13:10
|buy
|147
|0.50
|1.8638
|1.8531
|1.8685
|290
|2006.05.10 18:44
|t/p
|147
|0.50
|1.8685
|1.8531
|1.8685
|235.00
|17935.00
|291
|2006.05.10 18:50
|buy
|148
|0.50
|1.8687
|1.8580
|1.8734
|292
|2006.05.10 23:34
|s/l
|145
|0.50
|1.8604
|1.8604
|1.8758
|-535.00
|17400.00
|293
|2006.05.10 23:34
|s/l
|146
|0.50
|1.8604
|1.8604
|1.8758
|-535.00
|16865.00
|294
|2006.05.10 23:44
|s/l
|143
|0.50
|1.8601
|1.8601
|1.8755
|-535.00
|16330.00
|295
|2006.05.10 23:44
|s/l
|144
|0.50
|1.8602
|1.8602
|1.8756
|-535.00
|15795.00
|296
|2006.05.11 00:15
|s/l
|148
|0.50
|1.8580
|1.8580
|1.8734
|-535.00
|15260.00
|297
|2006.05.11 05:45
|buy
|149
|0.50
|1.8561
|1.8454
|1.8608
|298
|2006.05.11 06:35
|buy
|150
|0.50
|1.8565
|1.8458
|1.8612
|299
|2006.05.11 06:40
|buy
|151
|0.50
|1.8563
|1.8456
|1.8610
|300
|2006.05.11 06:45
|buy
|152
|0.50
|1.8579
|1.8472
|1.8626
|301
|2006.05.11 06:50
|buy
|153
|0.50
|1.8561
|1.8454
|1.8608
|302
|2006.05.11 09:04
|t/p
|149
|0.50
|1.8608
|1.8454
|1.8608
|235.00
|15495.00
|303
|2006.05.11 09:04
|t/p
|151
|0.50
|1.8610
|1.8456
|1.8610
|235.00
|15730.00
|304
|2006.05.11 09:04
|t/p
|153
|0.50
|1.8608
|1.8454
|1.8608
|235.00
|15965.00
|305
|2006.05.11 09:05
|buy
|154
|0.50
|1.8611
|1.8504
|1.8658
|306
|2006.05.11 09:10
|buy
|155
|0.50
|1.8605
|1.8498
|1.8652
|307
|2006.05.11 09:15
|buy
|156
|0.50
|1.8597
|1.8490
|1.8644
|308
|2006.05.11 09:24
|t/p
|150
|0.50
|1.8612
|1.8458
|1.8612
|235.00
|16200.00
|309
|2006.05.11 09:25
|buy
|157
|0.50
|1.8626
|1.8519
|1.8673
|310
|2006.05.11 09:29
|t/p
|152
|0.50
|1.8626
|1.8472
|1.8626
|235.00
|16435.00
|311
|2006.05.11 09:30
|buy
|158
|0.50
|1.8629
|1.8522
|1.8676
|312
|2006.05.11 09:34
|t/p
|156
|0.50
|1.8644
|1.8490
|1.8644
|235.00
|16670.00
|313
|2006.05.11 09:35
|buy
|159
|0.50
|1.8651
|1.8544
|1.8698
|314
|2006.05.11 10:24
|t/p
|154
|0.50
|1.8658
|1.8504
|1.8658
|235.00
|16905.00
|315
|2006.05.11 10:24
|t/p
|155
|0.50
|1.8652
|1.8498
|1.8652
|235.00
|17140.00
|316
|2006.05.11 10:25
|buy
|160
|0.50
|1.8668
|1.8561
|1.8715
|317
|2006.05.11 10:30
|buy
|161
|0.50
|1.8670
|1.8563
|1.8717
|318
|2006.05.11 12:34
|t/p
|157
|0.50
|1.8673
|1.8519
|1.8673
|235.00
|17375.00
|319
|2006.05.11 12:34
|t/p
|158
|0.50
|1.8676
|1.8522
|1.8676
|235.00
|17610.00
|320
|2006.05.11 12:34
|t/p
|159
|0.50
|1.8698
|1.8544
|1.8698
|235.00
|17845.00
|321
|2006.05.11 12:35
|buy
|162
|0.50
|1.8704
|1.8597
|1.8751
|322
|2006.05.11 12:40
|buy
|163
|0.50
|1.8689
|1.8582
|1.8736
|323
|2006.05.11 12:45
|buy
|164
|0.50
|1.8702
|1.8595
|1.8749
|324
|2006.05.11 13:54
|t/p
|160
|0.50
|1.8715
|1.8561
|1.8715
|235.00
|18080.00
|325
|2006.05.11 13:54
|t/p
|161
|0.50
|1.8717
|1.8563
|1.8717
|235.00
|18315.00
|326
|2006.05.11 13:55
|buy
|165
|0.50
|1.8735
|1.8628
|1.8782
|327
|2006.05.11 14:00
|buy
|166
|0.50
|1.8726
|1.8619
|1.8773
|328
|2006.05.11 14:14
|t/p
|163
|0.50
|1.8736
|1.8582
|1.8736
|235.00
|18550.00
|329
|2006.05.11 14:15
|buy
|167
|0.50
|1.8746
|1.8639
|1.8793
|330
|2006.05.11 14:29
|t/p
|164
|0.50
|1.8749
|1.8595
|1.8749
|235.00
|18785.00
|331
|2006.05.11 14:30
|buy
|168
|0.50
|1.8750
|1.8643
|1.8797
|332
|2006.05.11 14:34
|t/p
|162
|0.50
|1.8751
|1.8597
|1.8751
|235.00
|19020.00
|333
|2006.05.11 14:35
|buy
|169
|0.50
|1.8772
|1.8665
|1.8819
|334
|2006.05.11 14:39
|t/p
|165
|0.50
|1.8782
|1.8628
|1.8782
|235.00
|19255.00
|335
|2006.05.11 14:39
|t/p
|166
|0.50
|1.8773
|1.8619
|1.8773
|235.00
|19490.00
|336
|2006.05.11 14:40
|buy
|170
|0.50
|1.8790
|1.8683
|1.8837
|337
|2006.05.11 14:45
|buy
|171
|0.50
|1.8794
|1.8687
|1.8841
|338
|2006.05.11 14:49
|t/p
|167
|0.50
|1.8793
|1.8639
|1.8793
|235.00
|19725.00
|339
|2006.05.11 14:49
|t/p
|168
|0.50
|1.8797
|1.8643
|1.8797
|235.00
|19960.00
|340
|2006.05.11 14:50
|buy
|172
|0.50
|1.8800
|1.8693
|1.8847
|341
|2006.05.11 14:55
|buy
|173
|0.50
|1.8794
|1.8687
|1.8841
|342
|2006.05.11 15:39
|t/p
|169
|0.50
|1.8819
|1.8665
|1.8819
|235.00
|20195.00
|343
|2006.05.11 15:40
|buy
|174
|0.50
|1.8823
|1.8716
|1.8870
|344
|2006.05.11 15:54
|t/p
|170
|0.50
|1.8837
|1.8683
|1.8837
|235.00
|20430.00
|345
|2006.05.11 15:54
|t/p
|171
|0.50
|1.8841
|1.8687
|1.8841
|235.00
|20665.00
|346
|2006.05.11 15:54
|t/p
|173
|0.50
|1.8841
|1.8687
|1.8841
|235.00
|20900.00
|347
|2006.05.11 15:55
|buy
|175
|0.50
|1.8847
|1.8740
|1.8894
|348
|2006.05.11 16:00
|buy
|176
|0.50
|1.8842
|1.8735
|1.8889
|349
|2006.05.11 16:05
|buy
|177
|0.50
|1.8844
|1.8737
|1.8891
|350
|2006.05.11 17:04
|t/p
|172
|0.50
|1.8847
|1.8693
|1.8847
|235.00
|21135.00
|351
|2006.05.11 17:05
|buy
|178
|0.50
|1.8851
|1.8744
|1.8898
|352
|2006.05.12 05:49
|t/p
|174
|0.50
|1.8870
|1.8716
|1.8870
|235.00
|21370.00
|353
|2006.05.12 05:50
|buy
|179
|0.50
|1.8876
|1.8769
|1.8923
|354
|2006.05.12 07:29
|t/p
|175
|0.50
|1.8894
|1.8740
|1.8894
|235.00
|21605.00
|355
|2006.05.12 07:29
|t/p
|176
|0.50
|1.8889
|1.8735
|1.8889
|235.00
|21840.00
|356
|2006.05.12 07:29
|t/p
|177
|0.50
|1.8891
|1.8737
|1.8891
|235.00
|22075.00
|357
|2006.05.12 07:29
|t/p
|178
|0.50
|1.8898
|1.8744
|1.8898
|235.00
|22310.00
|358
|2006.05.12 07:30
|buy
|180
|0.50
|1.8912
|1.8805
|1.8959
|359
|2006.05.12 07:35
|buy
|181
|0.50
|1.8904
|1.8797
|1.8951
|360
|2006.05.12 07:40
|buy
|182
|0.50
|1.8886
|1.8779
|1.8933
|361
|2006.05.12 07:45
|buy
|183
|0.50
|1.8890
|1.8783
|1.8937
|362
|2006.05.12 08:59
|t/p
|179
|0.50
|1.8923
|1.8769
|1.8923
|235.00
|22545.00
|363
|2006.05.12 09:00
|buy
|184
|0.50
|1.8926
|1.8819
|1.8973
|364
|2006.05.12 09:29
|t/p
|182
|0.50
|1.8933
|1.8779
|1.8933
|235.00
|22780.00
|365
|2006.05.12 09:29
|t/p
|183
|0.50
|1.8937
|1.8783
|1.8937
|235.00
|23015.00
|366
|2006.05.12 09:30
|buy
|185
|0.50
|1.8945
|1.8838
|1.8992
|367
|2006.05.12 09:35
|buy
|186
|0.50
|1.8951
|1.8844
|1.8998
|368
|2006.05.12 09:39
|t/p
|180
|0.50
|1.8959
|1.8805
|1.8959
|235.00
|23250.00
|369
|2006.05.12 09:39
|t/p
|181
|0.50
|1.8951
|1.8797
|1.8951
|235.00
|23485.00
|370
|2006.05.12 09:40
|buy
|187
|0.50
|1.8972
|1.8865
|1.9019
|371
|2006.05.12 09:44
|t/p
|184
|0.50
|1.8973
|1.8819
|1.8973
|235.00
|23720.00
|372
|2006.05.12 09:45
|buy
|188
|0.50
|1.8991
|1.8884
|1.9038
|373
|2006.05.12 09:50
|buy
|189
|0.50
|1.8978
|1.8871
|1.9025
|374
|2006.05.12 12:39
|s/l
|188
|0.50
|1.8884
|1.8884
|1.9038
|-535.00
|23185.00
|375
|2006.05.12 13:35
|buy
|190
|0.50
|1.8953
|1.8846
|1.9000
|376
|2006.05.14 22:54
|t/p
|185
|0.50
|1.8992
|1.8838
|1.8992
|235.00
|23420.00
|377
|2006.05.14 22:55
|buy
|191
|0.50
|1.8995
|1.8888
|1.9042
|378
|2006.05.15 08:04
|s/l
|191
|0.50
|1.8888
|1.8888
|1.9042
|-535.00
|22885.00
|379
|2006.05.15 08:09
|s/l
|189
|0.50
|1.8871
|1.8871
|1.9025
|-535.00
|22350.00
|380
|2006.05.15 08:14
|s/l
|187
|0.50
|1.8865
|1.8865
|1.9019
|-535.00
|21815.00
|381
|2006.05.15 08:19
|s/l
|186
|0.50
|1.8844
|1.8844
|1.8998
|-535.00
|21280.00
|382
|2006.05.15 08:19
|s/l
|190
|0.50
|1.8846
|1.8846
|1.9000
|-535.00
|20745.00
|383
|2006.05.15 12:40
|buy
|192
|0.50
|1.8857
|1.8750
|1.8904
|384
|2006.05.15 12:45
|buy
|193
|0.50
|1.8850
|1.8743
|1.8897
|385
|2006.05.15 12:50
|buy
|194
|0.50
|1.8854
|1.8747
|1.8901
|386
|2006.05.15 12:55
|buy
|195
|0.50
|1.8849
|1.8742
|1.8896
|387
|2006.05.15 13:00
|buy
|196
|0.50
|1.8856
|1.8749
|1.8903
|388
|2006.05.17 03:14
|t/p
|192
|0.50
|1.8904
|1.8750
|1.8904
|235.00
|20980.00
|389
|2006.05.17 03:14
|t/p
|193
|0.50
|1.8897
|1.8743
|1.8897
|235.00
|21215.00
|390
|2006.05.17 03:14
|t/p
|194
|0.50
|1.8901
|1.8747
|1.8901
|235.00
|21450.00
|391
|2006.05.17 03:14
|t/p
|195
|0.50
|1.8896
|1.8742
|1.8896
|235.00
|21685.00
|392
|2006.05.17 03:14
|t/p
|196
|0.50
|1.8903
|1.8749
|1.8903
|235.00
|21920.00
|393
|2006.05.17 03:15
|buy
|197
|0.50
|1.8909
|1.8802
|1.8956
|394
|2006.05.17 03:20
|buy
|198
|0.50
|1.8913
|1.8806
|1.8960
|395
|2006.05.17 03:25
|buy
|199
|0.50
|1.8912
|1.8805
|1.8959
|396
|2006.05.17 03:30
|buy
|200
|0.50
|1.8915
|1.8808
|1.8962
|397
|2006.05.17 03:35
|buy
|201
|0.50
|1.8929
|1.8822
|1.8976
|398
|2006.05.17 07:19
|t/p
|197
|0.50
|1.8956
|1.8802
|1.8956
|235.00
|22155.00
|399
|2006.05.17 07:19
|t/p
|198
|0.50
|1.8960
|1.8806
|1.8960
|235.00
|22390.00
|400
|2006.05.17 07:19
|t/p
|199
|0.50
|1.8959
|1.8805
|1.8959
|235.00
|22625.00
|401
|2006.05.17 07:19
|t/p
|200
|0.50
|1.8962
|1.8808
|1.8962
|235.00
|22860.00
|402
|2006.05.17 07:20
|buy
|202
|0.50
|1.8963
|1.8856
|1.9010
|403
|2006.05.17 07:25
|buy
|203
|0.50
|1.8968
|1.8861
|1.9015
|404
|2006.05.17 07:30
|buy
|204
|0.50
|1.8959
|1.8852
|1.9006
|405
|2006.05.17 07:35
|buy
|205
|0.50
|1.8948
|1.8841
|1.8995
|406
|2006.05.17 08:49
|t/p
|201
|0.50
|1.8976
|1.8822
|1.8976
|235.00
|23095.00
|407
|2006.05.17 08:50
|buy
|206
|0.50
|1.8989
|1.8882
|1.9036
|408
|2006.05.17 12:44
|t/p
|205
|0.50
|1.8995
|1.8841
|1.8995
|235.00
|23330.00
|409
|2006.05.17 12:55
|buy
|207
|0.50
|1.8966
|1.8859
|1.9013
|410
|2006.05.17 14:24
|s/l
|206
|0.50
|1.8882
|1.8882
|1.9036
|-535.00
|22795.00
|411
|2006.05.17 14:29
|s/l
|202
|0.50
|1.8856
|1.8856
|1.9010
|-535.00
|22260.00
|412
|2006.05.17 14:29
|s/l
|203
|0.50
|1.8861
|1.8861
|1.9015
|-535.00
|21725.00
|413
|2006.05.17 14:29
|s/l
|204
|0.50
|1.8852
|1.8852
|1.9006
|-535.00
|21190.00
|414
|2006.05.17 14:29
|s/l
|207
|0.50
|1.8859
|1.8859
|1.9013
|-535.00
|20655.00
|415
|2006.05.17 20:15
|buy
|208
|0.50
|1.8847
|1.8740
|1.8894
|416
|2006.05.17 20:20
|buy
|209
|0.50
|1.8846
|1.8739
|1.8893
|417
|2006.05.17 20:25
|buy
|210
|0.50
|1.8844
|1.8737
|1.8891
|418
|2006.05.17 20:30
|buy
|211
|0.50
|1.8829
|1.8722
|1.8876
|419
|2006.05.17 21:10
|buy
|212
|0.50
|1.8831
|1.8724
|1.8878
|420
|2006.05.18 08:34
|t/p
|209
|0.50
|1.8893
|1.8739
|1.8893
|235.00
|20890.00
|421
|2006.05.18 08:34
|t/p
|210
|0.50
|1.8891
|1.8737
|1.8891
|235.00
|21125.00
|422
|2006.05.18 08:34
|t/p
|211
|0.50
|1.8876
|1.8722
|1.8876
|235.00
|21360.00
|423
|2006.05.18 08:34
|t/p
|212
|0.50
|1.8878
|1.8724
|1.8878
|235.00
|21595.00
|424
|2006.05.18 08:35
|buy
|213
|0.50
|1.8894
|1.8787
|1.8941
|425
|2006.05.18 08:40
|buy
|214
|0.50
|1.8895
|1.8788
|1.8942
|426
|2006.05.18 08:45
|buy
|215
|0.50
|1.8884
|1.8777
|1.8931
|427
|2006.05.18 08:50
|buy
|216
|0.50
|1.8886
|1.8779
|1.8933
|428
|2006.05.18 13:34
|t/p
|208
|0.50
|1.8894
|1.8740
|1.8894
|235.00
|21830.00
|429
|2006.05.18 13:35
|buy
|217
|0.50
|1.8923
|1.8816
|1.8970
|430
|2006.05.18 20:49
|t/p
|215
|0.50
|1.8931
|1.8777
|1.8931
|235.00
|22065.00
|431
|2006.05.18 20:49
|t/p
|216
|0.50
|1.8933
|1.8779
|1.8933
|235.00
|22300.00
|432
|2006.05.18 20:50
|buy
|218
|0.50
|1.8941
|1.8834
|1.8988
|433
|2006.05.18 20:55
|buy
|219
|0.50
|1.8934
|1.8827
|1.8981
|434
|2006.05.18 21:09
|t/p
|213
|0.50
|1.8941
|1.8787
|1.8941
|235.00
|22535.00
|435
|2006.05.18 21:09
|t/p
|214
|0.50
|1.8942
|1.8788
|1.8942
|235.00
|22770.00
|436
|2006.05.18 21:10
|buy
|220
|0.50
|1.8955
|1.8848
|1.9002
|437
|2006.05.18 21:15
|buy
|221
|0.50
|1.8945
|1.8838
|1.8992
|438
|2006.05.19 07:19
|s/l
|220
|0.50
|1.8848
|1.8848
|1.9002
|-535.00
|22235.00
|439
|2006.05.19 07:24
|s/l
|218
|0.50
|1.8834
|1.8834
|1.8988
|-535.00
|21700.00
|440
|2006.05.19 07:24
|s/l
|221
|0.50
|1.8838
|1.8838
|1.8992
|-535.00
|21165.00
|441
|2006.05.19 07:29
|s/l
|219
|0.50
|1.8827
|1.8827
|1.8981
|-535.00
|20630.00
|442
|2006.05.19 07:39
|s/l
|217
|0.50
|1.8816
|1.8816
|1.8970
|-535.00
|20095.00
|443
|2006.05.22 14:30
|buy
|222
|0.50
|1.8809
|1.8702
|1.8856
|444
|2006.05.22 14:35
|buy
|223
|0.50
|1.8797
|1.8690
|1.8844
|445
|2006.05.22 14:50
|buy
|224
|0.50
|1.8810
|1.8703
|1.8857
|446
|2006.05.22 14:55
|buy
|225
|0.50
|1.8797
|1.8690
|1.8844
|447
|2006.05.22 15:15
|buy
|226
|0.50
|1.8836
|1.8729
|1.8883
|448
|2006.05.22 15:29
|t/p
|223
|0.50
|1.8844
|1.8690
|1.8844
|235.00
|20330.00
|449
|2006.05.22 15:29
|t/p
|225
|0.50
|1.8844
|1.8690
|1.8844
|235.00
|20565.00
|450
|2006.05.22 15:30
|buy
|227
|0.50
|1.8849
|1.8742
|1.8896
|451
|2006.05.22 15:35
|buy
|228
|0.50
|1.8850
|1.8743
|1.8897
|452
|2006.05.22 15:49
|t/p
|222
|0.50
|1.8856
|1.8702
|1.8856
|235.00
|20800.00
|453
|2006.05.22 15:49
|t/p
|224
|0.50
|1.8857
|1.8703
|1.8857
|235.00
|21035.00
|454
|2006.05.22 15:50
|buy
|229
|0.50
|1.8862
|1.8755
|1.8909
|455
|2006.05.22 15:55
|buy
|230
|0.50
|1.8868
|1.8761
|1.8915
|456
|2006.05.23 21:59
|s/l
|230
|0.50
|1.8761
|1.8761
|1.8915
|-535.00
|20500.00
|457
|2006.05.23 22:04
|s/l
|229
|0.50
|1.8755
|1.8755
|1.8909
|-535.00
|19965.00
|458
|2006.05.24 05:44
|s/l
|227
|0.50
|1.8742
|1.8742
|1.8896
|-535.00
|19430.00
|459
|2006.05.24 05:44
|s/l
|228
|0.50
|1.8743
|1.8743
|1.8897
|-535.00
|18895.00
|460
|2006.05.24 07:50
|buy
|231
|0.50
|1.8823
|1.8716
|1.8870
|461
|2006.05.24 07:55
|buy
|232
|0.50
|1.8820
|1.8713
|1.8867
|462
|2006.05.24 08:00
|buy
|233
|0.50
|1.8822
|1.8715
|1.8869
|463
|2006.05.24 08:05
|buy
|234
|0.50
|1.8834
|1.8727
|1.8881
|464
|2006.05.24 14:09
|s/l
|226
|0.50
|1.8729
|1.8729
|1.8883
|-535.00
|18360.00
|465
|2006.05.24 14:09
|s/l
|231
|0.50
|1.8716
|1.8716
|1.8870
|-535.00
|17825.00
|466
|2006.05.24 14:09
|s/l
|232
|0.50
|1.8713
|1.8713
|1.8867
|-535.00
|17290.00
|467
|2006.05.24 14:09
|s/l
|233
|0.50
|1.8715
|1.8715
|1.8869
|-535.00
|16755.00
|468
|2006.05.24 14:09
|s/l
|234
|0.50
|1.8727
|1.8727
|1.8881
|-535.00
|16220.00
|469
|2006.05.25 22:05
|buy
|235
|0.50
|1.8768
|1.8661
|1.8815
|470
|2006.05.26 13:19
|s/l
|235
|0.50
|1.8661
|1.8661
|1.8815
|-535.00
|15685.00
|471
|2006.05.30 03:40
|buy
|236
|0.50
|1.8683
|1.8576
|1.8730
|472
|2006.05.30 03:45
|buy
|237
|0.50
|1.8688
|1.8581
|1.8735
|473
|2006.05.30 06:10
|buy
|238
|0.50
|1.8705
|1.8598
|1.8752
|474
|2006.05.30 06:15
|buy
|239
|0.50
|1.8719
|1.8612
|1.8766
|475
|2006.05.30 06:19
|t/p
|236
|0.50
|1.8730
|1.8576
|1.8730
|235.00
|15920.00
|476
|2006.05.30 06:20
|buy
|240
|0.50
|1.8736
|1.8629
|1.8783
|477
|2006.05.30 06:25
|buy
|241
|0.50
|1.8734
|1.8627
|1.8781
|478
|2006.05.30 07:04
|t/p
|237
|0.50
|1.8735
|1.8581
|1.8735
|235.00
|16155.00
|479
|2006.05.30 07:04
|t/p
|238
|0.50
|1.8752
|1.8598
|1.8752
|235.00
|16390.00
|480
|2006.05.30 07:05
|buy
|242
|0.50
|1.8761
|1.8654
|1.8808
|481
|2006.05.30 07:10
|buy
|243
|0.50
|1.8760
|1.8653
|1.8807
|482
|2006.05.30 09:49
|t/p
|239
|0.50
|1.8766
|1.8612
|1.8766
|235.00
|16625.00
|483
|2006.05.30 09:50
|buy
|244
|0.50
|1.8775
|1.8668
|1.8822
|484
|2006.05.30 09:54
|t/p
|240
|0.50
|1.8783
|1.8629
|1.8783
|235.00
|16860.00
|485
|2006.05.30 09:54
|t/p
|241
|0.50
|1.8781
|1.8627
|1.8781
|235.00
|17095.00
|486
|2006.05.30 09:55
|buy
|245
|0.50
|1.8793
|1.8686
|1.8840
|487
|2006.05.30 10:00
|buy
|246
|0.50
|1.8790
|1.8683
|1.8837
|488
|2006.05.30 13:55
|t/p
|243
|0.50
|1.8807
|1.8653
|1.8807
|235.00
|17330.00
|489
|2006.05.30 13:55
|buy
|247
|0.50
|1.8809
|1.8702
|1.8856
|490
|2006.05.30 13:59
|t/p
|242
|0.50
|1.8808
|1.8654
|1.8808
|235.00
|17565.00
|491
|2006.05.30 13:59
|t/p
|244
|0.50
|1.8822
|1.8668
|1.8822
|235.00
|17800.00
|492
|2006.05.30 14:00
|buy
|248
|0.50
|1.8826
|1.8719
|1.8873
|493
|2006.05.30 14:04
|t/p
|245
|0.50
|1.8840
|1.8686
|1.8840
|235.00
|18035.00
|494
|2006.05.30 14:04
|t/p
|246
|0.50
|1.8837
|1.8683
|1.8837
|235.00
|18270.00
|495
|2006.05.30 14:04
|t/p
|247
|0.50
|1.8856
|1.8702
|1.8856
|235.00
|18505.00
|496
|2006.05.30 14:05
|buy
|249
|0.50
|1.8859
|1.8752
|1.8906
|497
|2006.05.30 14:10
|buy
|250
|0.50
|1.8859
|1.8752
|1.8906
|498
|2006.05.30 14:15
|buy
|251
|0.50
|1.8849
|1.8742
|1.8896
|499
|2006.05.30 14:20
|buy
|252
|0.50
|1.8848
|1.8741
|1.8895
|500
|2006.05.31 12:09
|s/l
|249
|0.50
|1.8752
|1.8752
|1.8906
|-535.00
|17970.00
|501
|2006.05.31 12:09
|s/l
|250
|0.50
|1.8752
|1.8752
|1.8906
|-535.00
|17435.00
|502
|2006.05.31 12:44
|s/l
|251
|0.50
|1.8742
|1.8742
|1.8896
|-535.00
|16900.00
|503
|2006.05.31 12:44
|s/l
|252
|0.50
|1.8741
|1.8741
|1.8895
|-535.00
|16365.00
|504
|2006.05.31 14:54
|s/l
|248
|0.50
|1.8719
|1.8719
|1.8873
|-535.00
|15830.00
|505
|2006.05.31 16:35
|buy
|253
|0.50
|1.8743
|1.8636
|1.8790
|506
|2006.05.31 18:20
|buy
|254
|0.50
|1.8740
|1.8633
|1.8787
|507
|2006.05.31 18:25
|buy
|255
|0.50
|1.8739
|1.8632
|1.8786
|508
|2006.06.01 06:45
|s/l
|253
|0.50
|1.8636
|1.8636
|1.8790
|-535.00
|15295.00
|509
|2006.06.01 07:04
|s/l
|254
|0.50
|1.8633
|1.8633
|1.8787
|-535.00
|14760.00
|510
|2006.06.01 07:04
|s/l
|255
|0.50
|1.8632
|1.8632
|1.8786
|-535.00
|14225.00
|511
|2006.06.02 12:30
|buy
|256
|0.50
|1.8748
|1.8641
|1.8795
|512
|2006.06.02 12:35
|buy
|257
|0.50
|1.8769
|1.8662
|1.8816
|513
|2006.06.02 12:40
|buy
|258
|0.50
|1.8796
|1.8689
|1.8843
|514
|2006.06.02 12:44
|t/p
|256
|0.50
|1.8795
|1.8641
|1.8795
|235.00
|14460.00
|515
|2006.06.02 12:44
|t/p
|257
|0.50
|1.8816
|1.8662
|1.8816
|235.00
|14695.00
|516
|2006.06.02 12:45
|buy
|259
|0.50
|1.8825
|1.8718
|1.8872
|517
|2006.06.02 12:50
|buy
|260
|0.50
|1.8810
|1.8703
|1.8857
|518
|2006.06.02 12:55
|buy
|261
|0.50
|1.8808
|1.8701
|1.8855
|519
|2006.06.02 13:00
|buy
|262
|0.50
|1.8808
|1.8701
|1.8855
|520
|2006.06.02 14:49
|t/p
|258
|0.50
|1.8843
|1.8689
|1.8843
|235.00
|14930.00
|521
|2006.06.02 14:50
|buy
|263
|0.50
|1.8851
|1.8744
|1.8898
|522
|2006.06.02 14:54
|t/p
|260
|0.50
|1.8857
|1.8703
|1.8857
|235.00
|15165.00
|523
|2006.06.02 14:54
|t/p
|261
|0.50
|1.8855
|1.8701
|1.8855
|235.00
|15400.00
|524
|2006.06.02 14:54
|t/p
|262
|0.50
|1.8855
|1.8701
|1.8855
|235.00
|15635.00
|525
|2006.06.02 14:55
|buy
|264
|0.50
|1.8859
|1.8752
|1.8906
|526
|2006.06.02 15:00
|buy
|265
|0.50
|1.8858
|1.8751
|1.8905
|527
|2006.06.02 15:05
|buy
|266
|0.50
|1.8860
|1.8753
|1.8907
|528
|2006.06.05 07:34
|t/p
|259
|0.50
|1.8872
|1.8718
|1.8872
|235.00
|15870.00
|529
|2006.06.05 07:45
|buy
|267
|0.50
|1.8868
|1.8761
|1.8915
|530
|2006.06.05 18:44
|s/l
|264
|0.50
|1.8752
|1.8752
|1.8906
|-535.00
|15335.00
|531
|2006.06.05 18:44
|s/l
|265
|0.50
|1.8751
|1.8751
|1.8905
|-535.00
|14800.00
|532
|2006.06.05 18:44
|s/l
|266
|0.50
|1.8753
|1.8753
|1.8907
|-535.00
|14265.00
|533
|2006.06.05 18:44
|s/l
|267
|0.50
|1.8761
|1.8761
|1.8915
|-535.00
|13730.00
|534
|2006.06.05 18:49
|s/l
|263
|0.50
|1.8744
|1.8744
|1.8898
|-535.00
|13195.00
|535
|2006.06.06 06:35
|buy
|268
|0.50
|1.8753
|1.8646
|1.8800
|536
|2006.06.06 06:40
|buy
|269
|0.50
|1.8753
|1.8646
|1.8800
|537
|2006.06.06 06:45
|buy
|270
|0.50
|1.8753
|1.8646
|1.8800
|538
|2006.06.06 06:50
|buy
|271
|0.50
|1.8755
|1.8648
|1.8802
|539
|2006.06.06 06:55
|buy
|272
|0.50
|1.8770
|1.8663
|1.8817
|540
|2006.06.06 12:14
|s/l
|272
|0.50
|1.8663
|1.8663
|1.8817
|-535.00
|12660.00
|541
|2006.06.06 12:29
|s/l
|271
|0.50
|1.8648
|1.8648
|1.8802
|-535.00
|12125.00
|542
|2006.06.06 12:34
|s/l
|268
|0.50
|1.8646
|1.8646
|1.8800
|-535.00
|11590.00
|543
|2006.06.06 12:34
|s/l
|269
|0.50
|1.8646
|1.8646
|1.8800
|-535.00
|11055.00
|544
|2006.06.06 12:34
|s/l
|270
|0.50
|1.8646
|1.8646
|1.8800
|-535.00
|10520.00
|545
|2006.06.14 13:30
|buy
|273
|0.50
|1.8498
|1.8391
|1.8545
|546
|2006.06.14 13:35
|buy
|274
|0.50
|1.8483
|1.8376
|1.8530
|547
|2006.06.14 13:40
|buy
|275
|0.50
|1.8475
|1.8368
|1.8522
|548
|2006.06.14 13:45
|buy
|276
|0.50
|1.8478
|1.8371
|1.8525
|549
|2006.06.14 13:50
|buy
|277
|0.50
|1.8481
|1.8374
|1.8528
|550
|2006.06.15 13:04
|t/p
|275
|0.50
|1.8522
|1.8368
|1.8522
|235.00
|10755.00
|551
|2006.06.15 13:05
|buy
|278
|0.50
|1.8525
|1.8418
|1.8572
|552
|2006.06.15 13:09
|t/p
|274
|0.50
|1.8530
|1.8376
|1.8530
|235.00
|10990.00
|553
|2006.06.15 13:09
|t/p
|276
|0.50
|1.8525
|1.8371
|1.8525
|235.00
|11225.00
|554
|2006.06.15 13:09
|t/p
|277
|0.50
|1.8528
|1.8374
|1.8528
|235.00
|11460.00
|555
|2006.06.15 13:10
|buy
|279
|0.50
|1.8538
|1.8431
|1.8585
|556
|2006.06.15 13:15
|buy
|280
|0.50
|1.8527
|1.8420
|1.8574
|557
|2006.06.15 13:20
|buy
|281
|0.50
|1.8531
|1.8424
|1.8578
|558
|2006.06.16 06:54
|t/p
|273
|0.50
|1.8545
|1.8391
|1.8545
|235.00
|11695.00
|559
|2006.06.16 06:55
|buy
|282
|0.50
|1.8549
|1.8442
|1.8596
|560
|2006.06.19 01:24
|s/l
|282
|0.50
|1.8442
|1.8442
|1.8596
|-535.00
|11160.00
|561
|2006.06.19 01:34
|s/l
|279
|0.50
|1.8431
|1.8431
|1.8585
|-535.00
|10625.00
|562
|2006.06.19 13:04
|s/l
|281
|0.50
|1.8424
|1.8424
|1.8578
|-535.00
|10090.00
|563
|2006.06.19 13:09
|s/l
|278
|0.50
|1.8418
|1.8418
|1.8572
|-535.00
|9555.00
|564
|2006.06.19 13:09
|s/l
|280
|0.50
|1.8420
|1.8420
|1.8574
|-535.00
|9020.00
|565
|2006.06.20 17:30
|buy
|283
|0.50
|1.8456
|1.8349
|1.8503
|566
|2006.06.20 17:35
|buy
|284
|0.50
|1.8452
|1.8345
|1.8499
|567
|2006.06.20 17:40
|buy
|285
|0.50
|1.8445
|1.8338
|1.8492
|568
|2006.06.21 01:25
|buy
|286
|0.50
|1.8452
|1.8345
|1.8499
|569
|2006.06.21 01:30
|buy
|287
|0.50
|1.8453
|1.8346
|1.8500
|570
|2006.06.22 10:29
|s/l
|283
|0.50
|1.8349
|1.8349
|1.8503
|-535.00
|8485.00
|571
|2006.06.22 10:29
|s/l
|284
|0.50
|1.8345
|1.8345
|1.8499
|-535.00
|7950.00
|572
|2006.06.22 10:29
|s/l
|286
|0.50
|1.8345
|1.8345
|1.8499
|-535.00
|7415.00
|573
|2006.06.22 10:29
|s/l
|287
|0.50
|1.8346
|1.8346
|1.8500
|-535.00
|6880.00
|574
|2006.06.22 10:49
|s/l
|285
|0.50
|1.8338
|1.8338
|1.8492
|-535.00
|6345.00
|575
|2006.06.29 18:40
|buy
|288
|0.50
|1.8260
|1.8153
|1.8307
|576
|2006.06.29 18:45
|buy
|289
|0.50
|1.8265
|1.8158
|1.8312
|577
|2006.06.29 18:50
|buy
|290
|0.50
|1.8274
|1.8167
|1.8321
|578
|2006.06.29 18:55
|buy
|291
|0.50
|1.8282
|1.8175
|1.8329
|579
|2006.06.29 19:00
|buy
|292
|0.50
|1.8297
|1.8190
|1.8344
|580
|2006.06.30 01:32
|t/p
|288
|0.50
|1.8307
|1.8153
|1.8307
|235.00
|6580.00
|581
|2006.06.30 01:33
|t/p
|289
|0.50
|1.8312
|1.8158
|1.8312
|235.00
|6815.00
|582
|2006.06.30 01:34
|t/p
|290
|0.50
|1.8321
|1.8167
|1.8321
|235.00
|7050.00
|583
|2006.06.30 01:35
|buy
|293
|0.50
|1.8327
|1.8220
|1.8374
|584
|2006.06.30 01:35
|t/p
|291
|0.50
|1.8329
|1.8175
|1.8329
|235.00
|7285.00
|585
|2006.06.30 01:36
|t/p
|292
|0.50
|1.8344
|1.8190
|1.8344
|235.00
|7520.00
|586
|2006.06.30 01:40
|buy
|294
|0.50
|1.8335
|1.8228
|1.8382
|587
|2006.06.30 01:45
|buy
|295
|0.50
|1.8337
|1.8230
|1.8384
|588
|2006.06.30 01:50
|buy
|296
|0.50
|1.8343
|1.8236
|1.8390
|589
|2006.06.30 01:55
|buy
|297
|0.50
|1.8335
|1.8228
|1.8382
|590
|2006.06.30 12:24
|t/p
|293
|0.50
|1.8374
|1.8220
|1.8374
|235.00
|7755.00
|591
|2006.06.30 12:25
|buy
|298
|0.50
|1.8377
|1.8270
|1.8424
|592
|2006.06.30 12:31
|t/p
|294
|0.50
|1.8382
|1.8228
|1.8382
|235.00
|7990.00
|593
|2006.06.30 12:31
|t/p
|297
|0.50
|1.8382
|1.8228
|1.8382
|235.00
|8225.00
|594
|2006.06.30 12:31
|t/p
|295
|0.50
|1.8384
|1.8230
|1.8384
|235.00
|8460.00
|595
|2006.06.30 12:31
|t/p
|296
|0.50
|1.8390
|1.8236
|1.8390
|235.00
|8695.00
|596
|2006.06.30 12:35
|buy
|299
|0.50
|1.8405
|1.8298
|1.8452
|597
|2006.06.30 12:40
|buy
|300
|0.50
|1.8407
|1.8300
|1.8454
|598
|2006.06.30 12:41
|t/p
|298
|0.50
|1.8424
|1.8270
|1.8424
|235.00
|8930.00
|599
|2006.06.30 12:45
|buy
|301
|0.50
|1.8429
|1.8322
|1.8476
|600
|2006.06.30 12:50
|buy
|302
|0.50
|1.8437
|1.8330
|1.8484
|601
|2006.06.30 12:55
|buy
|303
|0.50
|1.8443
|1.8336
|1.8490
|602
|2006.06.30 13:49
|t/p
|299
|0.50
|1.8452
|1.8298
|1.8452
|235.00
|9165.00
|603
|2006.06.30 13:49
|t/p
|300
|0.50
|1.8454
|1.8300
|1.8454
|235.00
|9400.00
|604
|2006.06.30 13:50
|buy
|304
|0.50
|1.8453
|1.8346
|1.8500
|605
|2006.06.30 13:55
|buy
|305
|0.50
|1.8448
|1.8341
|1.8495
|606
|2006.06.30 14:50
|t/p
|301
|0.50
|1.8476
|1.8322
|1.8476
|235.00
|9635.00
|607
|2006.06.30 14:50
|buy
|306
|0.50
|1.8482
|1.8375
|1.8529
|608
|2006.06.30 14:54
|t/p
|302
|0.50
|1.8484
|1.8330
|1.8484
|235.00
|9870.00
|609
|2006.06.30 14:55
|buy
|307
|0.50
|1.8485
|1.8378
|1.8532
|610
|2006.06.30 14:57
|t/p
|303
|0.50
|1.8490
|1.8336
|1.8490
|235.00
|10105.00
|611
|2006.06.30 14:58
|t/p
|305
|0.50
|1.8495
|1.8341
|1.8495
|235.00
|10340.00
|612
|2006.06.30 15:00
|buy
|308
|0.50
|1.8488
|1.8381
|1.8535
|613
|2006.06.30 15:05
|buy
|309
|0.50
|1.8489
|1.8382
|1.8536
|614
|2006.07.05 12:31
|s/l
|309
|0.50
|1.8382
|1.8382
|1.8536
|-535.00
|9805.00
|615
|2006.07.05 12:31
|s/l
|308
|0.50
|1.8381
|1.8381
|1.8535
|-535.00
|9270.00
|616
|2006.07.05 12:31
|s/l
|307
|0.50
|1.8378
|1.8378
|1.8532
|-535.00
|8735.00
|617
|2006.07.05 13:15
|s/l
|306
|0.50
|1.8375
|1.8375
|1.8529
|-535.00
|8200.00
|618
|2006.07.05 13:50
|s/l
|304
|0.50
|1.8346
|1.8346
|1.8500
|-535.00
|7665.00
|619
|2006.07.06 06:35
|buy
|310
|0.50
|1.8371
|1.8264
|1.8418
|620
|2006.07.06 06:40
|buy
|311
|0.50
|1.8365
|1.8258
|1.8412
|621
|2006.07.06 12:35
|buy
|312
|0.50
|1.8394
|1.8287
|1.8441
|622
|2006.07.06 12:40
|buy
|313
|0.50
|1.8385
|1.8278
|1.8432
|623
|2006.07.06 12:45
|buy
|314
|0.50
|1.8388
|1.8281
|1.8435
|624
|2006.07.07 09:38
|t/p
|311
|0.50
|1.8412
|1.8258
|1.8412
|235.00
|7900.00
|625
|2006.07.07 09:40
|buy
|315
|0.50
|1.8410
|1.8303
|1.8457
|626
|2006.07.07 10:52
|t/p
|310
|0.50
|1.8418
|1.8264
|1.8418
|235.00
|8135.00
|627
|2006.07.07 10:55
|buy
|316
|0.50
|1.8418
|1.8311
|1.8465
|628
|2006.07.07 12:29
|t/p
|312
|0.50
|1.8441
|1.8287
|1.8441
|235.00
|8370.00
|629
|2006.07.07 12:29
|t/p
|313
|0.50
|1.8432
|1.8278
|1.8432
|235.00
|8605.00
|630
|2006.07.07 12:29
|t/p
|314
|0.50
|1.8435
|1.8281
|1.8435
|235.00
|8840.00
|631
|2006.07.07 12:30
|t/p
|315
|0.50
|1.8457
|1.8303
|1.8457
|235.00
|9075.00
|632
|2006.07.07 12:30
|t/p
|316
|0.50
|1.8465
|1.8311
|1.8465
|235.00
|9310.00
|633
|2006.07.07 12:35
|buy
|317
|0.50
|1.8510
|1.8403
|1.8557
|634
|2006.07.07 12:40
|buy
|318
|0.50
|1.8509
|1.8402
|1.8556
|635
|2006.07.07 12:45
|buy
|319
|0.50
|1.8538
|1.8431
|1.8585
|636
|2006.07.07 12:50
|buy
|320
|0.50
|1.8521
|1.8414
|1.8568
|637
|2006.07.07 12:55
|buy
|321
|0.50
|1.8527
|1.8420
|1.8574
|638
|2006.07.10 09:52
|s/l
|319
|0.50
|1.8431
|1.8431
|1.8585
|-535.00
|8775.00
|639
|2006.07.10 11:04
|s/l
|321
|0.50
|1.8420
|1.8420
|1.8574
|-535.00
|8240.00
|640
|2006.07.10 11:07
|s/l
|320
|0.50
|1.8414
|1.8414
|1.8568
|-535.00
|7705.00
|641
|2006.07.10 12:52
|s/l
|317
|0.50
|1.8403
|1.8403
|1.8557
|-535.00
|7170.00
|642
|2006.07.10 12:52
|s/l
|318
|0.50
|1.8402
|1.8402
|1.8556
|-535.00
|6635.00
|643
|2006.07.10 15:15
|buy
|322
|0.50
|1.8409
|1.8302
|1.8456
|644
|2006.07.10 15:25
|buy
|323
|0.50
|1.8408
|1.8301
|1.8455
|645
|2006.07.10 15:30
|buy
|324
|0.50
|1.8410
|1.8303
|1.8457
|646
|2006.07.10 15:35
|buy
|325
|0.50
|1.8407
|1.8300
|1.8454
|647
|2006.07.10 15:40
|buy
|326
|0.50
|1.8405
|1.8298
|1.8452
|648
|2006.07.11 18:28
|t/p
|326
|0.50
|1.8452
|1.8298
|1.8452
|235.00
|6870.00
|649
|2006.07.11 18:30
|buy
|327
|0.50
|1.8452
|1.8345
|1.8499
|650
|2006.07.11 18:40
|t/p
|322
|0.50
|1.8456
|1.8302
|1.8456
|235.00
|7105.00
|651
|2006.07.11 18:40
|t/p
|323
|0.50
|1.8455
|1.8301
|1.8455
|235.00
|7340.00
|652
|2006.07.11 18:40
|t/p
|324
|0.50
|1.8457
|1.8303
|1.8457
|235.00
|7575.00
|653
|2006.07.11 18:40
|t/p
|325
|0.50
|1.8454
|1.8300
|1.8454
|235.00
|7810.00
|654
|2006.07.11 18:45
|buy
|328
|0.50
|1.8466
|1.8359
|1.8513
|655
|2006.07.11 18:50
|buy
|329
|0.50
|1.8468
|1.8361
|1.8515
|656
|2006.07.11 18:55
|buy
|330
|0.50
|1.8467
|1.8360
|1.8514
|657
|2006.07.11 19:00
|buy
|331
|0.50
|1.8461
|1.8354
|1.8508
|658
|2006.07.11 23:59
|close at stop
|331
|0.50
|1.8446
|1.8354
|1.8508
|-75.00
|7735.00
|659
|2006.07.11 23:59
|close at stop
|330
|0.50
|1.8446
|1.8360
|1.8514
|-105.00
|7630.00
|660
|2006.07.11 23:59
|close at stop
|329
|0.50
|1.8446
|1.8361
|1.8515
|-110.00
|7520.00
|661
|2006.07.11 23:59
|close at stop
|328
|0.50
|1.8446
|1.8359
|1.8513
|-100.00
|7420.00
|662
|2006.07.11 23:59
|close at stop
|327
|0.50
|1.8446
|1.8345
|1.8499
|-30.00
|7390.00