Strategy Tester Report
GoGetLongsv1.01

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=false; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=5; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
Bars in test18753Ticks modelled161919Modelling quality89.52%
Initial deposit500.00
Total net profit468.50Gross profit8575.00Gross loss-8106.50
Profit factor1.06Expected payoff0.42
Absolute drawdown8.50Maximal drawdown1671.50 (67.32%)Relative drawdown67.32% (1671.50)
Total trades1104Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)1104 (48.19%)
Profit trades (% of total)532 (48.19%)Loss trades (% of total)572 (51.81%)
Largestprofit trade52.50loss trade-23.50
Averageprofit trade16.12loss trade-14.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (108.00)consecutive losses (loss in money)23 (-307.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)441.50 (10)consecutive loss (count of losses)-322.00 (17)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.13 11:10buy10.051.75151.74681.7620
22006.04.13 11:10buy20.051.75151.74681.7620
32006.04.13 11:10buy30.051.75151.74681.7620
42006.04.13 11:10buy40.051.75151.74681.7620
52006.04.13 11:10buy50.051.75151.74681.7620
62006.04.13 12:04modify50.051.75151.74971.7620
72006.04.13 12:05modify50.051.75151.74981.7620
82006.04.13 13:05s/l50.051.74981.74981.7620-8.50491.50
92006.04.13 13:05modify40.051.75151.74811.7620
102006.04.13 13:05modify40.051.75151.74821.7620
112006.04.13 13:10buy60.051.74931.74461.7598
122006.04.13 13:14modify60.051.74931.74711.7598
132006.04.13 13:15modify60.051.74931.74721.7598
142006.04.13 13:15modify60.051.74931.74731.7598
152006.04.13 13:44modify60.051.74931.74981.7598
162006.04.13 14:05modify60.051.74931.74991.7598
172006.04.13 14:05modify60.051.74931.74991.7598
182006.04.13 14:06modify60.051.74931.75001.7598
192006.04.13 14:07modify60.051.74931.75011.7598
202006.04.13 14:07modify60.051.74931.75031.7598
212006.04.13 14:08modify60.051.74931.75051.7598
222006.04.13 14:09modify60.051.74931.75071.7598
232006.04.13 14:09modify60.051.74931.75071.7598
242006.04.13 14:24s/l60.051.75071.75071.75987.00498.50
252006.04.13 14:24modify40.051.75151.74901.7620
262006.04.13 14:29modify40.051.75151.74941.7620
272006.04.13 14:40buy70.051.75061.74591.7611
282006.04.13 14:55modify70.051.75061.74891.7611
292006.04.13 14:57modify70.051.75061.74891.7611
302006.04.13 15:54modify70.051.75061.75061.7611
312006.04.13 15:59modify70.051.75061.75081.7611
322006.04.13 16:00modify70.051.75061.75091.7611
332006.04.13 16:10modify70.051.75061.75101.7611
342006.04.13 17:29modify70.051.75061.75111.7611
352006.04.13 17:30modify70.051.75061.75121.7611
362006.04.13 18:24modify70.051.75061.75131.7611
372006.04.13 18:25modify70.051.75061.75141.7611
382006.04.13 18:29modify70.051.75061.75191.7611
392006.04.13 18:30modify70.051.75061.75201.7611
402006.04.13 19:15s/l70.051.75201.75201.76117.00505.50
412006.04.13 23:19modify40.051.75151.74971.7620
422006.04.13 23:20modify40.051.75151.74981.7620
432006.04.13 23:30buy80.051.75161.74691.7621
442006.04.13 23:31modify80.051.75161.74991.7621
452006.04.16 21:44modify80.051.75161.75191.7621
462006.04.16 22:10modify80.051.75161.75221.7621
472006.04.16 22:13modify80.051.75161.75251.7621
482006.04.16 22:14modify80.051.75161.75281.7621
492006.04.16 22:15modify80.051.75161.75291.7621
502006.04.16 22:18modify80.051.75161.75331.7621
512006.04.16 22:19modify80.051.75161.75371.7621
522006.04.16 22:19modify80.051.75161.75381.7621
532006.04.17 00:09modify80.051.75161.75391.7621
542006.04.17 00:10modify80.051.75161.75401.7621
552006.04.17 00:14modify80.051.75161.75521.7621
562006.04.17 00:24modify80.051.75161.75601.7621
572006.04.17 00:25modify80.051.75161.75611.7621
582006.04.17 00:29modify80.051.75161.75671.7621
592006.04.17 01:09modify80.051.75161.75761.7621
602006.04.17 01:25modify80.051.75161.75771.7621
612006.04.17 01:29modify80.051.75161.75801.7621
622006.04.17 01:39modify80.051.75161.75811.7621
632006.04.17 02:25s/l80.051.75811.75811.762132.50538.00
642006.04.17 02:25modify40.051.75151.75621.7620
652006.04.17 02:25modify40.051.75151.75631.7620
662006.04.17 02:29modify40.051.75151.75641.7620
672006.04.17 02:29modify40.051.75151.75681.7620
682006.04.17 02:39modify40.051.75151.75701.7620
692006.04.17 02:44modify40.051.75151.75741.7620
702006.04.17 02:45modify40.051.75151.75751.7620
712006.04.17 03:44s/l40.051.75751.75751.762030.00568.00
722006.04.17 03:44modify30.051.75151.75581.7620
732006.04.17 03:45modify30.051.75151.75591.7620
742006.04.17 03:45modify30.051.75151.75621.7620
752006.04.17 04:19modify30.051.75151.75641.7620
762006.04.17 04:21modify30.051.75151.75651.7620
772006.04.17 05:08modify30.051.75151.75661.7620
782006.04.17 05:09modify30.051.75151.75661.7620
792006.04.17 06:59modify30.051.75151.75691.7620
802006.04.17 08:24s/l30.051.75691.75691.762027.00595.00
812006.04.17 08:24modify20.051.75151.75521.7620
822006.04.17 08:25modify20.051.75151.75531.7620
832006.04.17 08:34modify20.051.75151.75551.7620
842006.04.17 08:55modify20.051.75151.75651.7620
852006.04.17 09:00modify20.051.75151.75661.7620
862006.04.17 09:00modify20.051.75151.75681.7620
872006.04.17 09:00modify20.051.75151.75701.7620
882006.04.17 10:05modify20.051.75151.75721.7620
892006.04.17 10:09modify20.051.75151.75781.7620
902006.04.17 10:39modify20.051.75151.75791.7620
912006.04.17 10:44modify20.051.75151.75811.7620
922006.04.17 10:54modify20.051.75151.75821.7620
932006.04.17 11:19modify20.051.75151.75831.7620
942006.04.17 11:24modify20.051.75151.75841.7620
952006.04.17 11:39t/p10.051.76201.74681.762052.50647.50
962006.04.17 11:39t/p20.051.76201.75841.762052.50700.00
972006.04.18 08:35buy90.051.76921.76451.7797
982006.04.18 08:35buy100.051.76921.76451.7797
992006.04.18 08:35buy110.051.76921.76451.7797
1002006.04.18 08:35buy120.051.76921.76451.7797
1012006.04.18 08:35buy130.051.76921.76451.7797
1022006.04.18 08:39modify130.051.76921.76721.7797
1032006.04.18 09:19modify130.051.76921.76931.7797
1042006.04.18 09:21modify130.051.76921.76971.7797
1052006.04.18 09:25modify130.051.76921.77011.7797
1062006.04.18 09:25modify130.051.76921.77031.7797
1072006.04.18 09:34modify130.051.76921.77061.7797
1082006.04.18 09:55s/l130.051.77061.77061.77977.00707.00
1092006.04.18 10:04modify120.051.76921.77001.7797
1102006.04.18 10:05modify120.051.76921.77011.7797
1112006.04.18 10:09modify120.051.76921.77041.7797
1122006.04.18 10:14modify120.051.76921.77081.7797
1132006.04.18 10:15modify120.051.76921.77091.7797
1142006.04.18 10:19modify120.051.76921.77151.7797
1152006.04.18 10:20modify120.051.76921.77161.7797
1162006.04.18 10:39s/l120.051.77161.77161.779712.00719.00
1172006.04.18 10:39modify110.051.76921.76991.7797
1182006.04.18 10:39modify110.051.76921.77061.7797
1192006.04.18 12:13modify110.051.76921.77061.7797
1202006.04.18 12:14modify110.051.76921.77071.7797
1212006.04.18 12:20modify110.051.76921.77081.7797
1222006.04.18 12:24modify110.051.76921.77121.7797
1232006.04.18 12:34modify110.051.76921.77151.7797
1242006.04.18 12:35modify110.051.76921.77161.7797
1252006.04.18 12:39modify110.051.76921.77391.7797
1262006.04.18 12:54modify110.051.76921.77621.7797
1272006.04.18 12:59modify110.051.76921.77641.7797
1282006.04.18 13:05s/l110.051.77641.77641.779736.00755.00
1292006.04.18 13:05modify100.051.76921.77451.7797
1302006.04.18 13:09modify100.051.76921.77491.7797
1312006.04.18 13:19modify100.051.76921.77551.7797
1322006.04.18 13:34modify100.051.76921.77571.7797
1332006.04.18 13:35modify100.051.76921.77581.7797
1342006.04.18 13:49modify100.051.76921.77621.7797
1352006.04.18 13:50modify100.051.76921.77631.7797
1362006.04.18 14:09s/l100.051.77631.77631.779735.50790.50
1372006.04.18 14:09modify90.051.76921.77431.7797
1382006.04.18 14:09modify90.051.76921.77491.7797
1392006.04.18 14:14modify90.051.76921.77531.7797
1402006.04.18 14:55modify90.051.76921.77601.7797
1412006.04.18 14:55modify90.051.76921.77611.7797
1422006.04.18 14:55modify90.051.76921.77621.7797
1432006.04.18 15:24s/l90.051.77621.77621.779735.00825.50
1442006.04.20 01:10buy140.051.78911.78441.7996
1452006.04.20 01:10buy150.051.78911.78441.7996
1462006.04.20 01:10buy160.051.78911.78441.7996
1472006.04.20 01:10buy170.051.78911.78441.7996
1482006.04.20 01:10buy180.051.78911.78441.7996
1492006.04.20 01:14modify180.051.78911.78701.7996
1502006.04.20 01:19modify180.051.78911.78711.7996
1512006.04.20 01:20modify180.051.78911.78721.7996
1522006.04.20 01:40modify180.051.78911.78741.7996
1532006.04.20 06:14s/l180.051.78741.78741.7996-8.50817.00
1542006.04.20 06:14modify170.051.78911.78541.7996
1552006.04.20 06:15modify170.051.78911.78551.7996
1562006.04.20 06:18modify170.051.78911.78651.7996
1572006.04.20 06:20buy190.051.78811.78341.7986
1582006.04.20 06:24modify190.051.78811.78591.7986
1592006.04.20 06:25modify190.051.78811.78601.7986
1602006.04.20 06:27modify190.051.78811.78611.7986
1612006.04.20 08:33modify190.051.78811.78621.7986
1622006.04.20 08:33modify190.051.78811.78641.7986
1632006.04.20 08:34s/l170.051.78651.78651.7996-13.00804.00
1642006.04.20 08:34s/l190.051.78641.78641.7986-8.50795.50
1652006.04.20 08:35buy200.051.78571.78101.7962
1662006.04.20 08:35buy210.051.78571.78101.7962
1672006.04.20 08:39modify210.051.78571.78391.7962
1682006.04.20 08:39s/l140.051.78441.78441.7996-23.50772.00
1692006.04.20 08:39s/l150.051.78441.78441.7996-23.50748.50
1702006.04.20 08:39s/l160.051.78441.78441.7996-23.50725.00
1712006.04.20 08:40buy220.051.78431.77961.7948
1722006.04.20 08:40buy230.051.78431.77961.7948
1732006.04.20 08:40buy240.051.78431.77961.7948
1742006.04.20 08:44modify240.051.78431.78231.7948
1752006.04.20 08:45modify240.051.78431.78241.7948
1762006.04.20 08:55modify240.051.78431.78261.7948
1772006.04.20 08:59s/l210.051.78391.78391.7962-9.00716.00
1782006.04.20 09:00buy250.051.78421.77951.7947
1792006.04.20 09:04modify250.051.78421.78241.7947
1802006.04.20 09:35modify250.051.78421.78251.7947
1812006.04.20 09:44s/l240.051.78261.78261.7948-8.50707.50
1822006.04.20 09:44s/l250.051.78251.78251.7947-8.50699.00
1832006.04.20 09:44modify230.051.78431.78081.7948
1842006.04.20 09:45buy260.051.78261.77791.7931
1852006.04.20 09:45buy270.051.78261.77791.7931
1862006.04.20 10:19modify270.051.78261.78261.7931
1872006.04.20 10:29modify270.051.78261.78271.7931
1882006.04.20 10:32modify270.051.78261.78281.7931
1892006.04.20 10:39s/l270.051.78281.78281.79311.00700.00
1902006.04.20 10:39modify260.051.78261.78061.7931
1912006.04.20 10:40buy280.051.78241.77771.7929
1922006.04.20 10:44s/l200.051.78101.78101.7962-23.50676.50
1932006.04.20 10:44s/l230.051.78081.78081.7948-17.50659.00
1942006.04.20 10:44modify280.051.78241.77901.7929
1952006.04.20 10:45modify280.051.78241.77911.7929
1962006.04.20 10:49modify280.051.78241.78021.7929
1972006.04.20 10:50buy290.051.78181.77711.7923
1982006.04.20 10:50buy300.051.78181.77711.7923
1992006.04.20 10:54modify300.051.78181.78001.7923
2002006.04.20 11:04s/l260.051.78061.78061.7931-10.00649.00
2012006.04.20 11:05buy310.051.78061.77591.7911
2022006.04.20 11:09modify310.051.78061.77881.7911
2032006.04.20 11:40modify310.051.78061.77891.7911
2042006.04.20 12:09modify310.051.78061.78061.7911
2052006.04.20 12:10modify310.051.78061.78131.7911
2062006.04.20 12:15modify310.051.78061.78181.7911
2072006.04.20 12:15modify310.051.78061.78191.7911
2082006.04.20 12:16modify310.051.78061.78191.7911
2092006.04.20 12:20modify310.051.78061.78251.7911
2102006.04.20 12:34s/l310.051.78251.78251.79119.50658.50
2112006.04.20 12:45buy320.051.78161.77691.7921
2122006.04.20 12:45modify320.051.78161.77951.7921
2132006.04.20 12:46modify320.051.78161.77971.7921
2142006.04.20 12:46modify320.051.78161.77971.7921
2152006.04.20 12:47modify320.051.78161.77981.7921
2162006.04.20 12:47modify320.051.78161.77991.7921
2172006.04.20 13:08s/l280.051.78021.78021.7929-11.00647.50
2182006.04.20 13:10buy330.051.78081.77611.7913
2192006.04.20 13:10modify330.051.78081.77891.7913
2202006.04.20 13:10modify330.051.78081.77891.7913
2212006.04.20 13:11modify330.051.78081.77901.7913
2222006.04.20 13:29modify330.051.78081.77901.7913
2232006.04.20 13:30modify330.051.78081.77911.7913
2242006.04.20 14:04s/l220.051.77961.77961.7948-23.50624.00
2252006.04.20 14:04s/l300.051.78001.78001.7923-9.00615.00
2262006.04.20 14:04s/l320.051.77991.77991.7921-8.50606.50
2272006.04.20 14:05buy340.051.77961.77491.7901
2282006.04.20 14:05buy350.051.77961.77491.7901
2292006.04.20 14:05buy360.051.77961.77491.7901
2302006.04.20 14:09modify360.051.77961.77781.7901
2312006.04.20 14:09s/l330.051.77911.77911.7913-8.50598.00
2322006.04.20 14:09s/l360.051.77781.77781.7901-9.00589.00
2332006.04.20 14:09modify350.051.77961.77571.7901
2342006.04.20 14:10buy370.051.77751.77281.7880
2352006.04.20 14:10buy380.051.77751.77281.7880
2362006.04.20 14:29modify380.051.77751.77811.7880
2372006.04.20 14:30modify380.051.77751.77851.7880
2382006.04.20 14:44s/l380.051.77851.77851.78805.00594.00
2392006.04.20 14:45buy390.051.77831.77361.7888
2402006.04.20 14:49modify390.051.77831.77651.7888
2412006.04.20 14:49s/l290.051.77711.77711.7923-23.50570.50
2422006.04.20 14:50buy400.051.77681.77211.7873
2432006.04.20 14:59modify400.051.77681.77501.7873
2442006.04.20 15:09modify400.051.77681.77781.7873
2452006.04.20 15:14modify400.051.77681.77811.7873
2462006.04.20 15:19modify400.051.77681.77821.7873
2472006.04.20 15:34s/l400.051.77821.77821.78737.00577.50
2482006.04.20 15:35buy410.051.77811.77341.7886
2492006.04.20 15:39modify410.051.77811.77591.7886
2502006.04.20 15:43modify410.051.77811.77641.7886
2512006.04.20 15:59modify410.051.77811.77831.7886
2522006.04.20 17:10s/l410.051.77831.77831.78861.00578.50
2532006.04.20 17:10modify390.051.77831.77661.7888
2542006.04.20 17:15buy420.051.77861.77391.7891
2552006.04.20 17:20modify420.051.77861.77691.7891
2562006.04.20 23:40s/l420.051.77691.77691.7891-8.50570.00
2572006.04.20 23:40buy430.051.77711.77241.7876
2582006.04.20 23:40modify430.051.77711.77531.7876
2592006.04.20 23:44s/l390.051.77661.77661.7888-8.50561.50
2602006.04.20 23:45buy440.051.77691.77221.7874
2612006.04.20 23:45modify440.051.77691.77511.7874
2622006.04.21 00:24modify440.051.77691.77721.7874
2632006.04.21 00:25modify440.051.77691.77731.7874
2642006.04.21 00:30modify440.051.77691.77741.7874
2652006.04.21 01:54modify440.051.77691.77751.7874
2662006.04.21 02:09modify440.051.77691.77761.7874
2672006.04.21 02:19modify440.051.77691.77771.7874
2682006.04.21 03:04modify440.051.77691.77781.7874
2692006.04.21 04:05modify440.051.77691.77791.7874
2702006.04.21 06:09s/l440.051.77791.77791.78745.00566.50
2712006.04.21 06:10buy450.051.77801.77331.7885
2722006.04.21 06:19modify450.051.77801.77611.7885
2732006.04.21 06:20modify450.051.77801.77631.7885
2742006.04.21 08:04modify450.051.77801.77801.7885
2752006.04.21 08:05modify450.051.77801.77811.7885
2762006.04.21 08:09modify450.051.77801.78151.7885
2772006.04.21 08:14s/l450.051.78151.78151.788517.50584.00
2782006.04.21 08:14modify430.051.77711.77971.7876
2792006.04.21 08:14modify430.051.77711.77991.7876
2802006.04.21 08:15modify430.051.77711.78001.7876
2812006.04.21 08:24modify430.051.77711.78021.7876
2822006.04.21 08:25modify430.051.77711.78031.7876
2832006.04.21 08:40modify430.051.77711.78041.7876
2842006.04.21 09:10modify430.051.77711.78051.7876
2852006.04.21 09:39modify430.051.77711.78081.7876
2862006.04.21 09:40modify430.051.77711.78091.7876
2872006.04.21 09:59s/l430.051.78091.78091.787619.00603.00
2882006.04.21 09:59modify370.051.77751.77871.7880
2892006.04.21 09:59modify370.051.77751.77891.7880
2902006.04.21 10:00modify370.051.77751.77901.7880
2912006.04.21 10:04modify370.051.77751.78011.7880
2922006.04.21 10:05modify370.051.77751.78021.7880
2932006.04.21 10:07modify370.051.77751.78031.7880
2942006.04.21 10:07modify370.051.77751.78031.7880
2952006.04.21 10:08modify370.051.77751.78061.7880
2962006.04.21 10:29s/l370.051.78061.78061.788015.50618.50
2972006.04.21 10:54modify350.051.77961.77781.7901
2982006.04.21 11:30buy460.051.77861.77391.7891
2992006.04.21 11:30buy470.051.77861.77391.7891
3002006.04.21 11:30buy480.051.77861.77391.7891
3012006.04.21 11:30modify480.051.77861.77691.7891
3022006.04.21 12:50modify480.051.77861.77871.7891
3032006.04.21 12:54modify480.051.77861.77891.7891
3042006.04.21 13:46s/l480.051.77891.77891.78911.50620.00
3052006.04.21 13:48modify470.051.77861.77691.7891
3062006.04.21 13:50buy490.051.77921.77451.7897
3072006.04.21 13:53modify490.051.77921.77711.7897
3082006.04.21 14:04modify490.051.77921.77741.7897
3092006.04.21 14:05modify490.051.77921.77751.7897
3102006.04.21 14:39modify490.051.77921.78081.7897
3112006.04.21 15:04modify490.051.77921.78121.7897
3122006.04.21 15:14modify490.051.77921.78131.7897
3132006.04.21 15:15modify490.051.77921.78141.7897
3142006.04.21 15:19modify490.051.77921.78171.7897
3152006.04.21 15:20modify490.051.77921.78181.7897
3162006.04.21 15:24modify490.051.77921.78231.7897
3172006.04.21 15:49s/l490.051.78231.78231.789715.50635.50
3182006.04.21 15:49modify470.051.77861.78061.7891
3192006.04.21 15:49modify470.051.77861.78071.7891
3202006.04.21 15:50modify470.051.77861.78081.7891
3212006.04.21 16:59s/l470.051.78081.78081.789111.00646.50
3222006.04.21 16:59modify460.051.77861.77911.7891
3232006.04.21 17:00modify460.051.77861.77921.7891
3242006.04.21 17:04modify460.051.77861.77931.7891
3252006.04.21 17:21modify460.051.77861.77951.7891
3262006.04.21 17:27modify460.051.77861.77991.7891
3272006.04.21 17:36modify460.051.77861.78061.7891
3282006.04.21 18:24modify460.051.77861.78071.7891
3292006.04.21 18:25modify460.051.77861.78081.7891
3302006.04.21 19:00s/l460.051.78081.78081.789111.00657.50
3312006.04.21 19:32modify350.051.77961.77971.7901
3322006.04.21 19:34modify350.051.77961.77971.7901
3332006.04.21 19:36modify350.051.77961.77981.7901
3342006.04.21 19:37modify350.051.77961.77991.7901
3352006.04.21 19:39modify350.051.77961.78001.7901
3362006.04.21 19:45modify350.051.77961.78011.7901
3372006.04.21 19:49modify350.051.77961.78021.7901
3382006.04.21 19:59modify350.051.77961.78021.7901
3392006.04.21 19:59modify350.051.77961.78081.7901
3402006.04.23 21:00modify350.051.77961.78441.7901
3412006.04.23 21:02modify350.051.77961.78451.7901
3422006.04.23 21:02modify350.051.77961.78461.7901
3432006.04.23 21:09modify350.051.77961.78481.7901
3442006.04.23 21:34modify350.051.77961.78521.7901
3452006.04.23 21:39modify350.051.77961.78531.7901
3462006.04.23 21:44modify350.051.77961.78551.7901
3472006.04.23 21:44modify350.051.77961.78561.7901
3482006.04.23 23:15s/l350.051.78561.78561.790130.00687.50
3492006.04.23 23:15modify340.051.77961.78381.7901
3502006.04.23 23:17modify340.051.77961.78411.7901
3512006.04.23 23:18modify340.051.77961.78421.7901
3522006.04.23 23:20modify340.051.77961.78441.7901
3532006.04.23 23:20modify340.051.77961.78451.7901
3542006.04.23 23:25modify340.051.77961.78471.7901
3552006.04.23 23:26modify340.051.77961.78481.7901
3562006.04.23 23:26modify340.051.77961.78501.7901
3572006.04.23 23:55modify340.051.77961.78511.7901
3582006.04.23 23:55modify340.051.77961.78531.7901
3592006.04.23 23:55modify340.051.77961.78541.7901
3602006.04.23 23:55modify340.051.77961.78561.7901
3612006.04.24 00:04s/l340.051.78561.78561.790130.00717.50
3622006.04.24 12:45buy500.051.78551.78081.7960
3632006.04.24 12:45buy510.051.78551.78081.7960
3642006.04.24 12:45buy520.051.78551.78081.7960
3652006.04.24 12:45buy530.051.78551.78081.7960
3662006.04.24 12:45buy540.051.78551.78081.7960
3672006.04.24 12:54modify540.051.78551.78381.7960
3682006.04.24 13:29s/l540.051.78381.78381.7960-8.50709.00
3692006.04.24 13:29modify530.051.78551.78171.7960
3702006.04.24 13:30modify530.051.78551.78181.7960
3712006.04.24 13:30modify530.051.78551.78201.7960
3722006.04.24 13:35buy550.051.78351.77881.7940
3732006.04.24 13:44modify550.051.78351.78171.7940
3742006.04.24 13:45modify550.051.78351.78181.7940
3752006.04.24 14:04s/l530.051.78201.78201.7960-17.50691.50
3762006.04.24 14:04s/l550.051.78181.78181.7940-8.50683.00
3772006.04.24 14:05buy560.051.78211.77741.7926
3782006.04.24 14:05buy570.051.78211.77741.7926
3792006.04.24 14:24modify570.051.78211.78001.7926
3802006.04.24 14:34modify570.051.78211.78041.7926
3812006.04.24 14:45s/l500.051.78081.78081.7960-23.50659.50
3822006.04.24 14:45s/l510.051.78081.78081.7960-23.50636.00
3832006.04.24 14:45s/l520.051.78081.78081.7960-23.50612.50
3842006.04.24 14:45buy580.051.78101.77631.7915
3852006.04.24 14:45buy590.051.78101.77631.7915
3862006.04.24 14:45buy600.051.78101.77631.7915
3872006.04.24 14:49modify600.051.78101.77901.7915
3882006.04.24 14:50modify600.051.78101.77911.7915
3892006.04.24 14:59modify600.051.78101.78101.7915
3902006.04.24 15:04modify600.051.78101.78131.7915
3912006.04.24 15:09modify600.051.78101.78191.7915
3922006.04.24 15:14modify600.051.78101.78211.7915
3932006.04.24 16:04modify600.051.78101.78231.7915
3942006.04.24 16:05modify600.051.78101.78241.7915
3952006.04.24 16:14modify600.051.78101.78391.7915
3962006.04.24 16:19modify600.051.78101.78591.7915
3972006.04.24 16:40modify600.051.78101.78601.7915
3982006.04.24 16:44modify600.051.78101.78651.7915
3992006.04.24 16:49modify600.051.78101.78671.7915
4002006.04.24 16:50modify600.051.78101.78681.7915
4012006.04.24 17:54modify600.051.78101.78711.7915
4022006.04.24 17:55modify600.051.78101.78721.7915
4032006.04.24 17:59modify600.051.78101.78831.7915
4042006.04.24 18:00modify600.051.78101.78841.7915
4052006.04.24 19:00s/l600.051.78841.78841.791537.00649.50
4062006.04.24 19:00modify590.051.78101.78671.7915
4072006.04.24 19:00modify590.051.78101.78681.7915
4082006.04.24 19:00modify590.051.78101.78681.7915
4092006.04.24 19:04modify590.051.78101.78691.7915
4102006.04.24 19:04modify590.051.78101.78691.7915
4112006.04.24 19:09modify590.051.78101.78731.7915
4122006.04.24 19:14modify590.051.78101.78771.7915
4132006.04.24 19:15modify590.051.78101.78781.7915
4142006.04.24 19:25modify590.051.78101.78791.7915
4152006.04.24 19:29modify590.051.78101.78831.7915
4162006.04.24 19:30modify590.051.78101.78841.7915
4172006.04.24 20:20s/l590.051.78841.78841.791537.00686.50
4182006.04.24 20:20modify580.051.78101.78671.7915
4192006.04.24 20:22modify580.051.78101.78701.7915
4202006.04.24 20:28modify580.051.78101.78741.7915
4212006.04.24 21:34s/l580.051.78741.78741.791532.00718.50
4222006.04.24 21:34modify570.051.78211.78531.7926
4232006.04.24 21:35modify570.051.78211.78541.7926
4242006.04.24 21:39modify570.051.78211.78571.7926
4252006.04.24 21:55s/l570.051.78571.78571.792618.00736.50
4262006.04.24 21:55modify560.051.78211.78401.7926
4272006.04.24 21:59modify560.051.78211.78441.7926
4282006.04.24 22:04modify560.051.78211.78491.7926
4292006.04.24 22:10buy610.051.78651.78181.7970
4302006.04.24 22:10buy620.051.78651.78181.7970
4312006.04.24 22:10buy630.051.78651.78181.7970
4322006.04.24 22:10buy640.051.78651.78181.7970
4332006.04.24 22:14modify640.051.78651.78451.7970
4342006.04.24 22:15modify640.051.78651.78461.7970
4352006.04.24 22:18modify640.051.78651.78481.7970
4362006.04.25 06:04modify640.051.78651.78681.7970
4372006.04.25 06:11s/l640.051.78681.78681.79701.50738.00
4382006.04.25 06:13modify630.051.78651.78471.7970
4392006.04.25 06:13modify630.051.78651.78481.7970
4402006.04.25 06:34modify630.051.78651.78481.7970
4412006.04.25 06:55buy650.051.78561.78091.7961
4422006.04.25 07:09modify650.051.78561.78391.7961
4432006.04.25 08:00modify650.051.78561.78561.7961
4442006.04.25 08:01modify650.051.78561.78581.7961
4452006.04.25 08:02modify650.051.78561.78591.7961
4462006.04.25 08:02modify650.051.78561.78601.7961
4472006.04.25 08:02modify650.051.78561.78611.7961
4482006.04.25 08:04modify650.051.78561.78621.7961
4492006.04.25 08:09modify650.051.78561.78641.7961
4502006.04.25 08:14s/l560.051.78491.78491.792614.00752.00
4512006.04.25 08:14s/l630.051.78481.78481.7970-8.50743.50
4522006.04.25 08:14s/l650.051.78641.78641.79614.00747.50
4532006.04.25 08:14modify620.051.78651.78251.7970
4542006.04.25 08:15modify620.051.78651.78261.7970
4552006.04.25 08:19modify620.051.78651.78411.7970
4562006.04.25 08:20buy660.051.78601.78131.7965
4572006.04.25 08:20buy670.051.78601.78131.7965
4582006.04.25 08:20buy680.051.78601.78131.7965
4592006.04.25 08:47modify680.051.78601.78421.7965
4602006.04.25 08:49modify680.051.78601.78431.7965
4612006.04.25 09:24s/l680.051.78431.78431.7965-8.50739.00
4622006.04.25 09:24modify670.051.78601.78251.7965
4632006.04.25 09:25s/l620.051.78411.78411.7970-12.00727.00
4642006.04.25 09:25buy690.051.78431.77961.7948
4652006.04.25 09:25buy700.051.78431.77961.7948
4662006.04.25 09:59modify700.051.78431.78241.7948
4672006.04.25 10:00modify700.051.78431.78251.7948
4682006.04.25 10:41modify700.051.78431.78261.7948
4692006.04.25 11:14modify700.051.78431.78431.7948
4702006.04.25 12:04modify700.051.78431.78451.7948
4712006.04.25 12:05modify700.051.78431.78461.7948
4722006.04.25 12:09modify700.051.78431.78751.7948
4732006.04.25 12:10modify700.051.78431.78761.7948
4742006.04.25 12:24modify700.051.78431.78871.7948
4752006.04.25 12:25modify700.051.78431.78881.7948
4762006.04.25 12:34s/l700.051.78881.78881.794822.50749.50
4772006.04.25 12:34modify690.051.78431.78711.7948
4782006.04.25 12:34modify690.051.78431.78721.7948
4792006.04.25 12:39modify690.051.78431.78751.7948
4802006.04.25 12:44modify690.051.78431.78761.7948
4812006.04.25 12:54modify690.051.78431.78851.7948
4822006.04.25 13:04modify690.051.78431.78861.7948
4832006.04.25 13:09modify690.051.78431.78961.7948
4842006.04.25 13:10modify690.051.78431.78971.7948
4852006.04.25 13:14modify690.051.78431.78981.7948
4862006.04.25 13:24modify690.051.78431.79051.7948
4872006.04.25 13:39modify690.051.78431.79061.7948
4882006.04.25 13:44modify690.051.78431.79101.7948
4892006.04.25 13:59s/l690.051.79101.79101.794833.50783.00
4902006.04.25 13:59modify670.051.78601.78771.7965
4912006.04.25 14:00modify670.051.78601.78781.7965
4922006.04.25 14:02s/l670.051.78781.78781.79659.00792.00
4932006.04.25 14:04modify660.051.78601.78701.7965
4942006.04.25 14:05s/l660.051.78701.78701.79655.00797.00
4952006.04.25 14:05modify610.051.78651.78461.7970
4962006.04.25 14:05modify610.051.78651.78471.7970
4972006.04.25 14:05modify610.051.78651.78481.7970
4982006.04.25 14:09modify610.051.78651.78651.7970
4992006.04.25 14:09modify610.051.78651.78661.7970
5002006.04.25 14:09modify610.051.78651.78671.7970
5012006.04.25 14:09modify610.051.78651.78681.7970
5022006.04.25 14:09modify610.051.78651.78691.7970
5032006.04.25 14:09s/l610.051.78691.78691.79702.00799.00
5042006.04.25 16:50buy710.051.78651.78181.7970
5052006.04.25 16:50buy720.051.78651.78181.7970
5062006.04.25 16:50buy730.051.78651.78181.7970
5072006.04.25 16:50buy740.051.78651.78181.7970
5082006.04.25 16:50buy750.051.78651.78181.7970
5092006.04.25 16:50modify750.051.78651.78461.7970
5102006.04.25 16:50modify750.051.78651.78461.7970
5112006.04.25 16:50modify750.051.78651.78471.7970
5122006.04.25 17:00modify750.051.78651.78481.7970
5132006.04.25 18:44modify750.051.78651.78671.7970
5142006.04.25 18:59modify750.051.78651.78731.7970
5152006.04.25 19:00modify750.051.78651.78741.7970
5162006.04.25 19:49s/l750.051.78741.78741.79704.50803.50
5172006.04.25 20:51modify740.051.78651.78651.7970
5182006.04.25 20:54modify740.051.78651.78681.7970
5192006.04.26 00:39modify740.051.78651.78721.7970
5202006.04.26 00:40modify740.051.78651.78731.7970
5212006.04.26 01:30s/l740.051.78731.78731.79704.00807.50
5222006.04.26 01:39modify730.051.78651.78461.7970
5232006.04.26 01:40modify730.051.78651.78471.7970
5242006.04.26 01:49modify730.051.78651.78481.7970
5252006.04.26 01:55buy760.051.78681.78211.7973
5262006.04.26 01:55buy770.051.78681.78211.7973
5272006.04.26 01:59modify770.051.78681.78451.7973
5282006.04.26 02:00modify770.051.78681.78461.7973
5292006.04.26 02:04modify770.051.78681.78481.7973
5302006.04.26 02:05modify770.051.78681.78491.7973
5312006.04.26 02:10modify770.051.78681.78501.7973
5322006.04.26 02:10modify770.051.78681.78511.7973
5332006.04.26 06:45s/l770.051.78511.78511.7973-8.50799.00
5342006.04.26 06:45modify760.051.78681.78341.7973
5352006.04.26 06:45modify760.051.78681.78351.7973
5362006.04.26 06:49s/l730.051.78481.78481.7970-8.50790.50
5372006.04.26 06:50buy780.051.78501.78031.7955
5382006.04.26 06:50buy790.051.78501.78031.7955
5392006.04.26 07:04modify790.051.78501.78321.7955
5402006.04.26 07:24modify790.051.78501.78331.7955
5412006.04.26 07:49s/l760.051.78351.78351.7973-16.50774.00
5422006.04.26 07:49s/l790.051.78331.78331.7955-8.50765.50
5432006.04.26 07:49modify780.051.78501.78141.7955
5442006.04.26 07:50buy800.051.78321.77851.7937
5452006.04.26 07:50buy810.051.78321.77851.7937
5462006.04.26 07:54modify810.051.78321.78031.7937
5472006.04.26 07:59modify810.051.78321.78101.7937
5482006.04.26 08:09modify810.051.78321.78131.7937
5492006.04.26 08:15modify810.051.78321.78141.7937
5502006.04.26 08:20modify810.051.78321.78151.7937
5512006.04.26 08:34s/l710.051.78181.78181.7970-23.50742.00
5522006.04.26 08:34s/l720.051.78181.78181.7970-23.50718.50
5532006.04.26 08:35buy820.051.78211.77741.7926
5542006.04.26 08:35buy830.051.78211.77741.7926
5552006.04.26 08:39modify830.051.78211.78031.7926
5562006.04.26 08:39s/l810.051.78151.78151.7937-8.50710.00
5572006.04.26 08:40s/l780.051.78141.78141.7955-18.00692.00
5582006.04.26 08:40buy840.051.78151.77681.7920
5592006.04.26 08:40buy850.051.78151.77681.7920
5602006.04.26 08:40modify850.051.78151.77981.7920
5612006.04.26 09:22modify850.051.78151.78221.7920
5622006.04.26 09:37modify850.051.78151.78231.7920
5632006.04.26 09:59modify850.051.78151.78281.7920
5642006.04.26 10:25s/l850.051.78281.78281.79206.50698.50
5652006.04.26 10:30buy860.051.78311.77841.7936
5662006.04.26 10:30modify860.051.78311.78141.7936
5672006.04.26 12:00modify860.051.78311.78311.7936
5682006.04.26 12:04modify860.051.78311.78321.7936
5692006.04.26 12:09modify860.051.78311.78401.7936
5702006.04.26 12:29modify860.051.78311.78411.7936
5712006.04.26 12:30s/l860.051.78411.78411.79365.00703.50
5722006.04.26 12:32modify840.051.78151.78201.7920
5732006.04.26 12:33modify840.051.78151.78201.7920
5742006.04.26 12:34modify840.051.78151.78211.7920
5752006.04.26 12:34s/l840.051.78211.78211.79203.00706.50
5762006.04.26 12:34modify830.051.78211.78041.7926
5772006.04.26 12:40buy870.051.78231.77761.7928
5782006.04.26 12:40buy880.051.78231.77761.7928
5792006.04.26 12:44modify880.051.78231.78061.7928
5802006.04.26 12:44s/l830.051.78041.78041.7926-8.50698.00
5812006.04.26 12:44s/l880.051.78061.78061.7928-8.50689.50
5822006.04.26 12:44modify870.051.78231.77851.7928
5832006.04.26 12:45modify870.051.78231.77861.7928
5842006.04.26 12:49modify870.051.78231.78041.7928
5852006.04.26 12:50buy890.051.78221.77751.7927
5862006.04.26 12:50buy900.051.78221.77751.7927
5872006.04.26 12:54modify900.051.78221.78041.7927
5882006.04.26 12:55modify900.051.78221.78051.7927
5892006.04.26 12:59modify900.051.78221.78251.7927
5902006.04.26 13:00modify900.051.78221.78261.7927
5912006.04.26 13:04modify900.051.78221.78431.7927
5922006.04.26 13:24modify900.051.78221.78471.7927
5932006.04.26 13:25modify900.051.78221.78481.7927
5942006.04.26 13:49modify900.051.78221.78491.7927
5952006.04.26 13:59s/l900.051.78491.78491.792713.50703.00
5962006.04.26 13:59modify890.051.78221.78311.7927
5972006.04.26 13:59modify890.051.78221.78371.7927
5982006.04.26 14:00modify890.051.78221.78381.7927
5992006.04.26 14:08modify890.051.78221.78391.7927
6002006.04.26 14:09modify890.051.78221.78401.7927
6012006.04.26 14:09modify890.051.78221.78501.7927
6022006.04.26 14:10modify890.051.78221.78511.7927
6032006.04.26 14:19s/l890.051.78511.78511.792714.50717.50
6042006.04.26 14:19modify870.051.78231.78291.7928
6052006.04.26 14:20modify870.051.78231.78301.7928
6062006.04.26 14:20modify870.051.78231.78391.7928
6072006.04.26 14:21modify870.051.78231.78401.7928
6082006.04.26 14:29s/l870.051.78401.78401.79288.50726.00
6092006.04.26 14:30modify820.051.78211.78211.7926
6102006.04.26 14:30modify820.051.78211.78231.7926
6112006.04.26 14:30modify820.051.78211.78261.7926
6122006.04.26 14:30modify820.051.78211.78271.7926
6132006.04.26 14:30modify820.051.78211.78281.7926
6142006.04.26 14:30modify820.051.78211.78291.7926
6152006.04.26 14:35buy910.051.78461.77991.7951
6162006.04.26 14:35buy920.051.78461.77991.7951
6172006.04.26 14:35buy930.051.78461.77991.7951
6182006.04.26 14:35modify930.051.78461.78231.7951
6192006.04.26 14:35modify930.051.78461.78241.7951
6202006.04.26 14:44modify930.051.78461.78271.7951
6212006.04.26 14:49modify930.051.78461.78291.7951
6222006.04.26 14:59modify930.051.78461.78541.7951
6232006.04.26 15:34modify930.051.78461.78571.7951
6242006.04.26 15:35modify930.051.78461.78581.7951
6252006.04.26 15:39modify930.051.78461.78591.7951
6262006.04.26 15:44modify930.051.78461.78621.7951
6272006.04.26 15:54modify930.051.78461.78681.7951
6282006.04.26 15:59modify930.051.78461.78761.7951
6292006.04.26 16:00modify930.051.78461.78771.7951
6302006.04.26 16:04modify930.051.78461.78831.7951
6312006.04.26 17:01s/l930.051.78831.78831.795118.50744.50
6322006.04.26 17:01modify920.051.78461.78641.7951
6332006.04.26 17:04modify920.051.78461.78661.7951
6342006.04.26 17:15s/l920.051.78661.78661.795110.00754.50
6352006.04.26 17:15modify910.051.78461.78491.7951
6362006.04.26 17:15modify910.051.78461.78501.7951
6372006.04.26 17:15modify910.051.78461.78511.7951
6382006.04.26 17:15modify910.051.78461.78511.7951
6392006.04.26 17:39s/l910.051.78511.78511.79512.50757.00
6402006.04.26 17:39modify820.051.78211.78321.7926
6412006.04.26 17:40modify820.051.78211.78331.7926
6422006.04.26 17:44modify820.051.78211.78341.7926
6432006.04.26 18:09modify820.051.78211.78381.7926
6442006.04.26 18:14modify820.051.78211.78391.7926
6452006.04.26 18:15buy940.051.78551.78081.7960
6462006.04.26 18:15buy950.051.78551.78081.7960
6472006.04.26 18:15buy960.051.78551.78081.7960
6482006.04.26 18:19modify960.051.78551.78321.7960
6492006.04.26 18:24modify960.051.78551.78361.7960
6502006.04.26 18:45modify960.051.78551.78371.7960
6512006.04.26 19:24s/l820.051.78391.78391.79269.00766.00
6522006.04.26 19:25buy970.051.78421.77951.7947
6532006.04.26 19:30modify970.051.78421.78251.7947
6542006.04.26 21:44s/l960.051.78371.78371.7960-9.00757.00
6552006.04.26 21:45buy980.051.78361.77891.7941
6562006.04.26 21:45modify980.051.78361.78191.7941
6572006.04.27 00:35modify980.051.78361.78361.7941
6582006.04.27 00:39modify980.051.78361.78371.7941
6592006.04.27 00:45modify980.051.78361.78381.7941
6602006.04.27 00:54modify980.051.78361.78391.7941
6612006.04.27 00:55modify980.051.78361.78401.7941
6622006.04.27 01:00modify980.051.78361.78411.7941
6632006.04.27 01:09modify980.051.78361.78421.7941
6642006.04.27 01:15modify980.051.78361.78431.7941
6652006.04.27 06:29s/l980.051.78431.78431.79413.50760.50
6662006.04.27 06:30buy990.051.78461.77991.7951
6672006.04.27 06:35modify990.051.78461.78281.7951
6682006.04.27 07:24modify990.051.78461.78291.7951
6692006.04.27 07:59s/l990.051.78291.78291.7951-8.50752.00
6702006.04.27 08:00buy1000.051.78301.77831.7935
6712006.04.27 08:10modify1000.051.78301.78311.7935
6722006.04.27 08:25modify1000.051.78301.78321.7935
6732006.04.27 08:30modify1000.051.78301.78331.7935
6742006.04.27 08:34modify1000.051.78301.78361.7935
6752006.04.27 09:04s/l1000.051.78361.78361.79353.00755.00
6762006.04.27 09:05buy1010.051.78371.77901.7942
6772006.04.27 09:09modify1010.051.78371.78181.7942
6782006.04.27 09:54modify1010.051.78371.78371.7942
6792006.04.27 09:55modify1010.051.78371.78381.7942
6802006.04.27 09:59modify1010.051.78371.78391.7942
6812006.04.27 10:20modify1010.051.78371.78401.7942
6822006.04.27 10:39s/l1010.051.78401.78401.79421.50756.50
6832006.04.27 10:40buy1020.051.78401.77931.7945
6842006.04.27 10:44modify1020.051.78401.78221.7945
6852006.04.27 11:12modify1020.051.78401.78221.7945
6862006.04.27 11:13modify1020.051.78401.78231.7945
6872006.04.27 12:54modify1020.051.78401.78401.7945
6882006.04.27 12:55modify1020.051.78401.78411.7945
6892006.04.27 12:59modify1020.051.78401.78541.7945
6902006.04.27 13:09modify1020.051.78401.78591.7945
6912006.04.27 13:29modify1020.051.78401.78611.7945
6922006.04.27 13:30modify1020.051.78401.78621.7945
6932006.04.27 13:59s/l1020.051.78621.78621.794511.00767.50
6942006.04.27 13:59modify970.051.78421.78421.7947
6952006.04.27 14:00modify970.051.78421.78431.7947
6962006.04.27 14:04modify970.051.78421.78741.7947
6972006.04.27 14:09modify970.051.78421.79071.7947
6982006.04.27 14:14modify970.051.78421.79121.7947
6992006.04.27 14:15modify970.051.78421.79131.7947
7002006.04.27 14:19modify970.051.78421.79191.7947
7012006.04.27 14:24t/p800.051.79371.77851.793752.50820.00
7022006.04.27 14:24modify970.051.78421.79251.7947
7032006.04.27 14:25modify970.051.78421.79261.7947
7042006.04.27 14:29t/p940.051.79601.78081.796052.50872.50
7052006.04.27 14:29t/p950.051.79601.78081.796052.50925.00
7062006.04.27 14:29t/p970.051.79471.79261.794752.50977.50
7072006.05.01 19:00buy1030.051.82731.82261.8378
7082006.05.01 19:00buy1040.051.82731.82261.8378
7092006.05.01 19:00buy1050.051.82731.82261.8378
7102006.05.01 19:00buy1060.051.82731.82261.8378
7112006.05.01 19:00buy1070.051.82731.82261.8378
7122006.05.01 19:04modify1070.051.82731.82531.8378
7132006.05.01 19:05modify1070.051.82731.82541.8378
7142006.05.01 19:09modify1070.051.82731.82561.8378
7152006.05.01 19:19s/l1070.051.82561.82561.8378-8.50969.00
7162006.05.01 19:20buy1080.051.82451.81981.8350
7172006.05.01 19:39modify1080.051.82451.82271.8350
7182006.05.01 19:44modify1080.051.82451.82281.8350
7192006.05.01 19:44s/l1030.051.82261.82261.8378-23.50945.50
7202006.05.01 19:44s/l1040.051.82261.82261.8378-23.50922.00
7212006.05.01 19:44s/l1050.051.82261.82261.8378-23.50898.50
7222006.05.01 19:44s/l1060.051.82261.82261.8378-23.50875.00
7232006.05.01 19:44s/l1080.051.82281.82281.8350-8.50866.50
7242006.05.01 19:45buy1090.051.82251.81781.8330
7252006.05.01 19:45buy1100.051.82251.81781.8330
7262006.05.01 19:45buy1110.051.82251.81781.8330
7272006.05.01 19:45buy1120.051.82251.81781.8330
7282006.05.01 19:45buy1130.051.82251.81781.8330
7292006.05.01 19:49modify1130.051.82251.81971.8330
7302006.05.01 19:55modify1130.051.82251.82461.8330
7312006.05.01 20:04modify1130.051.82251.82471.8330
7322006.05.01 20:08modify1130.051.82251.82521.8330
7332006.05.01 20:19s/l1130.051.82521.82521.833013.50880.00
7342006.05.01 20:19modify1120.051.82251.82331.8330
7352006.05.01 20:20modify1120.051.82251.82341.8330
7362006.05.01 20:20modify1120.051.82251.82371.8330
7372006.05.01 20:25buy1140.051.82541.82071.8359
7382006.05.01 20:30modify1140.051.82541.82371.8359
7392006.05.01 21:40s/l1120.051.82371.82371.83306.00886.00
7402006.05.01 21:40s/l1140.051.82371.82371.8359-8.50877.50
7412006.05.01 21:40buy1150.051.82371.81901.8342
7422006.05.01 21:40buy1160.051.82371.81901.8342
7432006.05.01 21:41modify1160.051.82371.82191.8342
7442006.05.02 00:07modify1160.051.82371.82191.8342
7452006.05.02 06:32modify1160.051.82371.82201.8342
7462006.05.02 06:49s/l1160.051.82201.82201.8342-8.50869.00
7472006.05.02 06:49modify1150.051.82371.82001.8342
7482006.05.02 06:50modify1150.051.82371.82011.8342
7492006.05.02 06:55buy1170.051.82151.81681.8320
7502006.05.02 06:59modify1170.051.82151.81981.8320
7512006.05.02 07:05modify1170.051.82151.82221.8320
7522006.05.02 07:18modify1170.051.82151.82231.8320
7532006.05.02 07:20modify1170.051.82151.82231.8320
7542006.05.02 07:24modify1170.051.82151.82311.8320
7552006.05.02 07:25modify1170.051.82151.82321.8320
7562006.05.02 07:39modify1170.051.82151.82551.8320
7572006.05.02 07:40modify1170.051.82151.82561.8320
7582006.05.02 07:44modify1170.051.82151.82671.8320
7592006.05.02 07:45modify1170.051.82151.82681.8320
7602006.05.02 07:54s/l1170.051.82681.82681.832026.50895.50
7612006.05.02 07:54modify1150.051.82371.82491.8342
7622006.05.02 07:54modify1150.051.82371.82521.8342
7632006.05.02 07:55modify1150.051.82371.82531.8342
7642006.05.02 08:09modify1150.051.82371.82541.8342
7652006.05.02 08:10modify1150.051.82371.82551.8342
7662006.05.02 08:14modify1150.051.82371.82651.8342
7672006.05.02 08:15modify1150.051.82371.82661.8342
7682006.05.02 08:34modify1150.051.82371.82951.8342
7692006.05.02 08:35modify1150.051.82371.82961.8342
7702006.05.02 08:39modify1150.051.82371.83091.8342
7712006.05.02 08:40modify1150.051.82371.83101.8342
7722006.05.02 08:44t/p1090.051.83301.81781.833052.50948.00
7732006.05.02 08:44t/p1100.051.83301.81781.833052.501000.50
7742006.05.02 08:44t/p1110.051.83301.81781.833052.501053.00
7752006.05.02 08:44t/p1150.051.83421.83101.834252.501105.50
7762006.05.03 00:10buy1180.051.83691.83221.8474
7772006.05.03 00:10buy1190.051.83691.83221.8474
7782006.05.03 00:10buy1200.051.83691.83221.8474
7792006.05.03 00:10buy1210.051.83691.83221.8474
7802006.05.03 00:10buy1220.051.83691.83221.8474
7812006.05.03 01:14modify1220.051.83691.83711.8474
7822006.05.03 01:20modify1220.051.83691.83721.8474
7832006.05.03 01:25modify1220.051.83691.83731.8474
7842006.05.03 01:29modify1220.051.83691.83801.8474
7852006.05.03 01:30modify1220.051.83691.83811.8474
7862006.05.03 02:24modify1220.051.83691.83831.8474
7872006.05.03 02:25modify1220.051.83691.83841.8474
7882006.05.03 02:29modify1220.051.83691.84041.8474
7892006.05.03 02:34modify1220.051.83691.84231.8474
7902006.05.03 04:16s/l1220.051.84231.84231.847427.001132.50
7912006.05.03 04:16modify1210.051.83691.84051.8474
7922006.05.03 04:16modify1210.051.83691.84061.8474
7932006.05.03 04:16modify1210.051.83691.84081.8474
7942006.05.03 04:16modify1210.051.83691.84101.8474
7952006.05.03 04:29s/l1210.051.84101.84101.847420.501153.00
7962006.05.03 04:29modify1200.051.83691.83931.8474
7972006.05.03 04:29modify1200.051.83691.83941.8474
7982006.05.03 04:29modify1200.051.83691.83951.8474
7992006.05.03 04:29modify1200.051.83691.83961.8474
8002006.05.03 04:29modify1200.051.83691.83971.8474
8012006.05.03 04:29modify1200.051.83691.83991.8474
8022006.05.03 04:29modify1200.051.83691.84001.8474
8032006.05.03 04:29modify1200.051.83691.84011.8474
8042006.05.03 04:30modify1200.051.83691.84051.8474
8052006.05.03 04:33modify1200.051.83691.84061.8474
8062006.05.03 04:39modify1200.051.83691.84101.8474
8072006.05.03 05:41modify1200.051.83691.84131.8474
8082006.05.03 05:58modify1200.051.83691.84141.8474
8092006.05.03 05:59modify1200.051.83691.84141.8474
8102006.05.03 06:00modify1200.051.83691.84151.8474
8112006.05.03 06:24modify1200.051.83691.84151.8474
8122006.05.03 06:29modify1200.051.83691.84261.8474
8132006.05.03 06:34modify1200.051.83691.84531.8474
8142006.05.03 06:44modify1200.051.83691.84561.8474
8152006.05.03 06:45t/p1180.051.84741.83221.847452.501205.50
8162006.05.03 06:45t/p1190.051.84741.83221.847452.501258.00
8172006.05.03 06:45t/p1200.051.84741.84561.847452.501310.50
8182006.05.03 08:20buy1230.051.83781.83311.8483
8192006.05.03 08:20buy1240.051.83781.83311.8483
8202006.05.03 08:20buy1250.051.83781.83311.8483
8212006.05.03 08:20buy1260.051.83781.83311.8483
8222006.05.03 08:20buy1270.051.83781.83311.8483
8232006.05.03 08:24modify1270.051.83781.83601.8483
8242006.05.03 08:34s/l1270.051.83601.83601.8483-9.001301.50
8252006.05.03 08:34modify1260.051.83781.83421.8483
8262006.05.03 08:35buy1280.051.83601.83131.8465
8272006.05.03 08:44modify1280.051.83601.83631.8465
8282006.05.03 08:54modify1280.051.83601.83691.8465
8292006.05.03 08:55modify1280.051.83601.83701.8465
8302006.05.03 08:55modify1280.051.83601.83731.8465
8312006.05.03 10:28s/l1280.051.83731.83731.84656.501308.00
8322006.05.03 10:28modify1260.051.83781.83521.8483
8332006.05.03 10:29modify1260.051.83781.83531.8483
8342006.05.03 10:30buy1290.051.83711.83241.8476
8352006.05.03 10:30modify1290.051.83711.83511.8476
8362006.05.03 10:38modify1290.051.83711.83521.8476
8372006.05.03 10:39modify1290.051.83711.83521.8476
8382006.05.03 11:09modify1290.051.83711.83781.8476
8392006.05.03 11:45modify1290.051.83711.83791.8476
8402006.05.03 11:59modify1290.051.83711.83861.8476
8412006.05.03 12:10s/l1290.051.83861.83861.84767.501315.50
8422006.05.03 12:14modify1260.051.83781.83591.8483
8432006.05.03 12:19modify1260.051.83781.83821.8483
8442006.05.03 12:20modify1260.051.83781.83831.8483
8452006.05.03 12:24modify1260.051.83781.83841.8483
8462006.05.03 12:25modify1260.051.83781.83851.8483
8472006.05.03 12:44modify1260.051.83781.83901.8483
8482006.05.03 12:45modify1260.051.83781.83911.8483
8492006.05.03 13:04s/l1260.051.83911.83911.84836.501322.00
8502006.05.03 13:10buy1300.051.83901.83431.8495
8512006.05.03 13:10buy1310.051.83901.83431.8495
8522006.05.03 13:11modify1310.051.83901.83731.8495
8532006.05.03 14:14s/l1310.051.83731.83731.8495-8.501313.50
8542006.05.03 14:14modify1300.051.83901.83561.8495
8552006.05.03 14:14modify1300.051.83901.83581.8495
8562006.05.03 14:14modify1300.051.83901.83581.8495
8572006.05.03 14:15modify1300.051.83901.83591.8495
8582006.05.03 14:15modify1300.051.83901.83691.8495
8592006.05.03 14:20buy1320.051.83861.83391.8491
8602006.05.03 14:24modify1320.051.83861.83681.8491
8612006.05.03 14:44s/l1300.051.83691.83691.8495-10.501303.00
8622006.05.03 14:44s/l1320.051.83681.83681.8491-9.001294.00
8632006.05.03 14:44modify1250.051.83781.83511.8483
8642006.05.03 14:45modify1250.051.83781.83521.8483
8652006.05.03 14:49modify1250.051.83781.83551.8483
8662006.05.03 14:50buy1330.051.83721.83251.8477
8672006.05.03 14:50buy1340.051.83721.83251.8477
8682006.05.03 14:55modify1340.051.83721.83841.8477
8692006.05.03 15:04modify1340.051.83721.84081.8477
8702006.05.03 15:05modify1340.051.83721.84091.8477
8712006.05.03 15:19modify1340.051.83721.84111.8477
8722006.05.03 15:24modify1340.051.83721.84221.8477
8732006.05.03 15:29modify1340.051.83721.84241.8477
8742006.05.03 15:30modify1340.051.83721.84251.8477
8752006.05.03 15:39modify1340.051.83721.84301.8477
8762006.05.03 15:40modify1340.051.83721.84311.8477
8772006.05.03 16:04modify1340.051.83721.84461.8477
8782006.05.03 16:05modify1340.051.83721.84471.8477
8792006.05.03 16:09modify1340.051.83721.84541.8477
8802006.05.03 16:19s/l1340.051.84541.84541.847741.001335.00
8812006.05.03 16:19modify1330.051.83721.84301.8477
8822006.05.03 16:24s/l1330.051.84301.84301.847729.001364.00
8832006.05.03 16:24modify1250.051.83781.84121.8483
8842006.05.03 16:24modify1250.051.83781.84201.8483
8852006.05.03 16:30modify1250.051.83781.84211.8483
8862006.05.03 16:44modify1250.051.83781.84221.8483
8872006.05.03 16:45modify1250.051.83781.84231.8483
8882006.05.03 16:59s/l1250.051.84231.84231.848322.501386.50
8892006.05.03 16:59modify1240.051.83781.84061.8483
8902006.05.03 16:59modify1240.051.83781.84121.8483
8912006.05.03 17:05modify1240.051.83781.84131.8483
8922006.05.03 17:05modify1240.051.83781.84171.8483
8932006.05.03 17:14modify1240.051.83781.84181.8483
8942006.05.03 17:15modify1240.051.83781.84191.8483
8952006.05.03 17:19modify1240.051.83781.84211.8483
8962006.05.03 17:20modify1240.051.83781.84221.8483
8972006.05.03 17:24modify1240.051.83781.84291.8483
8982006.05.03 17:25modify1240.051.83781.84301.8483
8992006.05.03 17:29s/l1240.051.84301.84301.848326.001412.50
9002006.05.03 17:29modify1230.051.83781.84131.8483
9012006.05.03 17:31modify1230.051.83781.84241.8483
9022006.05.03 17:39s/l1230.051.84241.84241.848323.001435.50
9032006.05.03 23:00buy1350.051.83911.83441.8496
9042006.05.03 23:00buy1360.051.83911.83441.8496
9052006.05.03 23:00buy1370.051.83911.83441.8496
9062006.05.03 23:00buy1380.051.83911.83441.8496
9072006.05.03 23:00buy1390.051.83911.83441.8496
9082006.05.03 23:02modify1390.051.83911.83741.8496
9092006.05.04 03:59s/l1390.051.83741.83741.8496-8.501427.00
9102006.05.04 03:59modify1380.051.83911.83571.8496
9112006.05.04 03:59modify1380.051.83911.83591.8496
9122006.05.04 04:00modify1380.051.83911.83601.8496
9132006.05.04 04:00modify1380.051.83911.83631.8496
9142006.05.04 04:05buy1400.051.83801.83331.8485
9152006.05.04 04:08modify1400.051.83801.83631.8485
9162006.05.04 06:34s/l1350.051.83441.83441.8496-23.501403.50
9172006.05.04 06:34s/l1360.051.83441.83441.8496-23.501380.00
9182006.05.04 06:34s/l1370.051.83441.83441.8496-23.501356.50
9192006.05.04 06:34s/l1380.051.83631.83631.8496-14.001342.50
9202006.05.04 06:34s/l1400.051.83631.83631.8485-8.501334.00
9212006.05.04 06:35buy1410.051.83411.82941.8446
9222006.05.04 06:35buy1420.051.83411.82941.8446
9232006.05.04 06:35buy1430.051.83411.82941.8446
9242006.05.04 06:35buy1440.051.83411.82941.8446
9252006.05.04 06:35buy1450.051.83411.82941.8446
9262006.05.04 06:39modify1450.051.83411.83211.8446
9272006.05.04 07:10modify1450.051.83411.83521.8446
9282006.05.04 07:18modify1450.051.83411.83691.8446
9292006.05.04 07:29s/l1450.051.83691.83691.844614.001348.00
9302006.05.04 07:29modify1440.051.83411.83521.8446
9312006.05.04 07:30modify1440.051.83411.83531.8446
9322006.05.04 07:34modify1440.051.83411.83571.8446
9332006.05.04 07:49modify1440.051.83411.83591.8446
9342006.05.04 07:54modify1440.051.83411.83601.8446
9352006.05.04 08:04modify1440.051.83411.83611.8446
9362006.05.04 08:54s/l1440.051.83611.83611.844610.001358.00
9372006.05.04 08:55buy1460.051.83551.83081.8460
9382006.05.04 08:55buy1470.051.83551.83081.8460
9392006.05.04 08:58modify1470.051.83551.83341.8460
9402006.05.04 08:58modify1470.051.83551.83341.8460
9412006.05.04 08:59modify1470.051.83551.83351.8460
9422006.05.04 08:59modify1470.051.83551.83371.8460
9432006.05.04 08:59modify1470.051.83551.83371.8460
9442006.05.04 09:09modify1470.051.83551.83551.8460
9452006.05.04 09:10modify1470.051.83551.83561.8460
9462006.05.04 09:14modify1470.051.83551.83611.8460
9472006.05.04 09:17modify1470.051.83551.83641.8460
9482006.05.04 09:17modify1470.051.83551.83641.8460
9492006.05.04 09:54modify1470.051.83551.83651.8460
9502006.05.04 09:55modify1470.051.83551.83661.8460
9512006.05.04 09:59modify1470.051.83551.83741.8460
9522006.05.04 10:10modify1470.051.83551.83751.8460
9532006.05.04 10:14modify1470.051.83551.83891.8460
9542006.05.04 10:15modify1470.051.83551.83901.8460
9552006.05.04 10:24modify1470.051.83551.84091.8460
9562006.05.04 10:25modify1470.051.83551.84101.8460
9572006.05.04 10:34modify1470.051.83551.84111.8460
9582006.05.04 10:44modify1470.051.83551.84131.8460
9592006.05.04 11:04s/l1470.051.84131.84131.846029.001387.00
9602006.05.04 11:04modify1460.051.83551.83871.8460
9612006.05.04 11:04modify1460.051.83551.83921.8460
9622006.05.04 11:14modify1460.051.83551.83941.8460
9632006.05.04 11:24modify1460.051.83551.84011.8460
9642006.05.04 11:25modify1460.051.83551.84021.8460
9652006.05.04 12:19modify1460.051.83551.84061.8460
9662006.05.04 12:20modify1460.051.83551.84071.8460
9672006.05.04 12:25modify1460.051.83551.84081.8460
9682006.05.04 12:30modify1460.051.83551.84131.8460
9692006.05.04 12:30modify1460.051.83551.84141.8460
9702006.05.04 12:30modify1460.051.83551.84151.8460
9712006.05.04 12:34modify1460.051.83551.84161.8460
9722006.05.04 12:34modify1460.051.83551.84181.8460
9732006.05.04 12:34t/p1410.051.84461.82941.844652.501439.50
9742006.05.04 12:34t/p1420.051.84461.82941.844652.501492.00
9752006.05.04 12:34t/p1430.051.84461.82941.844652.501544.50
9762006.05.04 12:34modify1460.051.83551.84301.8460
9772006.05.04 12:35modify1460.051.83551.84311.8460
9782006.05.04 12:43s/l1460.051.84311.84311.846038.001582.50
9792006.05.05 07:40buy1480.051.84931.84461.8598
9802006.05.05 07:40buy1490.051.84931.84461.8598
9812006.05.05 07:40buy1500.051.84931.84461.8598
9822006.05.05 07:40buy1510.051.84931.84461.8598
9832006.05.05 07:40buy1520.051.84931.84461.8598
9842006.05.05 07:43modify1520.051.84931.84751.8598
9852006.05.05 07:50modify1520.051.84931.84941.8598
9862006.05.05 07:59modify1520.051.84931.84961.8598
9872006.05.05 08:10s/l1520.051.84961.84961.85981.501584.00
9882006.05.05 08:10buy1530.051.84981.84511.8603
9892006.05.05 08:14modify1530.051.84981.84801.8603
9902006.05.05 09:44modify1530.051.84981.84811.8603
9912006.05.05 12:14s/l1530.051.84811.84811.8603-8.501575.50
9922006.05.05 12:14modify1510.051.84931.84571.8598
9932006.05.05 12:15modify1510.051.84931.84581.8598
9942006.05.05 12:15modify1510.051.84931.84711.8598
9952006.05.05 12:15modify1510.051.84931.84711.8598
9962006.05.05 12:15modify1510.051.84931.84721.8598
9972006.05.05 12:15modify1510.051.84931.84731.8598
9982006.05.05 12:20buy1540.051.84911.84441.8596
9992006.05.05 12:25modify1540.051.84911.84741.8596
10002006.05.05 12:34modify1540.051.84911.85621.8596
10012006.05.05 12:35modify1540.051.84911.85631.8596
10022006.05.05 12:39s/l1540.051.85631.85631.859636.001611.50
10032006.05.05 12:39modify1510.051.84931.85391.8598
10042006.05.05 12:39modify1510.051.84931.85451.8598
10052006.05.05 12:44modify1510.051.84931.85511.8598
10062006.05.05 12:54modify1510.051.84931.85671.8598
10072006.05.05 12:55modify1510.051.84931.85681.8598
10082006.05.05 12:55s/l1510.051.85681.85681.859837.501649.00
10092006.05.05 12:55modify1500.051.84931.85501.8598
10102006.05.05 12:59modify1500.051.84931.85551.8598
10112006.05.05 13:04modify1500.051.84931.85641.8598
10122006.05.05 13:09modify1500.051.84931.85701.8598
10132006.05.05 13:10modify1500.051.84931.85711.8598
10142006.05.05 13:29t/p1480.051.85981.84461.859852.501701.50
10152006.05.05 13:29t/p1490.051.85981.84461.859852.501754.00
10162006.05.05 13:29t/p1500.051.85981.85711.859852.501806.50
10172006.05.08 13:55buy1550.051.86041.85571.8709
10182006.05.08 13:55buy1560.051.86041.85571.8709
10192006.05.08 13:55buy1570.051.86041.85571.8709
10202006.05.08 13:55buy1580.051.86041.85571.8709
10212006.05.08 13:55buy1590.051.86041.85571.8709
10222006.05.08 13:59modify1590.051.86041.85701.8709
10232006.05.08 14:00modify1590.051.86041.85711.8709
10242006.05.08 14:04modify1590.051.86041.85841.8709
10252006.05.08 14:14s/l1590.051.85841.85841.8709-10.001796.50
10262006.05.08 14:15buy1600.051.85711.85241.8676
10272006.05.08 14:19modify1600.051.85711.85461.8676
10282006.05.08 14:20modify1600.051.85711.85471.8676
10292006.05.08 14:34modify1600.051.85711.85781.8676
10302006.05.08 14:54s/l1600.051.85781.85781.86763.501800.00
10312006.05.08 14:54modify1580.051.86041.85611.8709
10322006.05.08 14:55buy1610.051.85791.85321.8684
10332006.05.08 15:24modify1610.051.85791.85791.8684
10342006.05.08 15:29modify1610.051.85791.85821.8684
10352006.05.08 15:49s/l1610.051.85821.85821.86841.501801.50
10362006.05.08 15:49modify1580.051.86041.85621.8709
10372006.05.08 15:50buy1620.051.85801.85331.8685
10382006.05.08 16:18modify1620.051.85801.85611.8685
10392006.05.08 16:25modify1620.051.85801.85621.8685
10402006.05.08 17:09s/l1550.051.85571.85571.8709-23.501778.00
10412006.05.08 17:09s/l1560.051.85571.85571.8709-23.501754.50
10422006.05.08 17:09s/l1570.051.85571.85571.8709-23.501731.00
10432006.05.08 17:09s/l1580.051.85621.85621.8709-21.001710.00
10442006.05.08 17:09s/l1620.051.85621.85621.8685-9.001701.00
10452006.05.08 17:10buy1630.051.85561.85091.8661
10462006.05.08 17:10buy1640.051.85561.85091.8661
10472006.05.08 17:10buy1650.051.85561.85091.8661
10482006.05.08 17:10buy1660.051.85561.85091.8661
10492006.05.08 17:10buy1670.051.85561.85091.8661
10502006.05.08 17:14modify1670.051.85561.85361.8661
10512006.05.08 17:17modify1670.051.85561.85371.8661
10522006.05.08 17:20modify1670.051.85561.85381.8661
10532006.05.08 18:14modify1670.051.85561.85561.8661
10542006.05.08 18:24modify1670.051.85561.85601.8661
10552006.05.08 18:35modify1670.051.85561.85611.8661
10562006.05.08 20:04modify1670.051.85561.85631.8661
10572006.05.08 20:05modify1670.051.85561.85641.8661
10582006.05.08 20:09modify1670.051.85561.85661.8661
10592006.05.08 20:10modify1670.051.85561.85671.8661
10602006.05.08 20:14modify1670.051.85561.85711.8661
10612006.05.08 20:19modify1670.051.85561.85731.8661
10622006.05.08 20:20modify1670.051.85561.85741.8661
10632006.05.08 20:30modify1670.051.85561.85751.8661
10642006.05.08 20:59modify1670.051.85561.85761.8661
10652006.05.08 21:00modify1670.051.85561.85771.8661
10662006.05.08 21:08s/l1670.051.85771.85771.866110.501711.50
10672006.05.08 21:08modify1660.051.85561.85581.8661
10682006.05.08 21:10modify1660.051.85561.85591.8661
10692006.05.08 21:14modify1660.051.85561.85611.8661
10702006.05.08 21:15buy1680.051.85791.85321.8684
10712006.05.08 21:19modify1680.051.85791.85601.8684
10722006.05.08 21:25modify1680.051.85791.85611.8684
10732006.05.08 23:15modify1680.051.85791.85611.8684
10742006.05.09 02:14s/l1680.051.85611.85611.8684-9.001702.50
10752006.05.09 02:15s/l1660.051.85611.85611.86612.501705.00
10762006.05.09 02:15buy1690.051.85621.85151.8667
10772006.05.09 02:15buy1700.051.85621.85151.8667
10782006.05.09 02:19modify1700.051.85621.85451.8667
10792006.05.09 07:04s/l1700.051.85451.85451.8667-8.501696.50
10802006.05.09 07:05buy1710.051.85321.84851.8637
10812006.05.09 07:14modify1710.051.85321.85071.8637
10822006.05.09 07:19modify1710.051.85321.85101.8637
10832006.05.09 08:04modify1710.051.85321.85121.8637
10842006.05.09 08:04s/l1690.051.85151.85151.8667-23.501673.00
10852006.05.09 08:05buy1720.051.85181.84711.8623
10862006.05.09 08:14modify1720.051.85181.85201.8623
10872006.05.09 08:32modify1720.051.85181.85261.8623
10882006.05.09 08:39modify1720.051.85181.85311.8623
10892006.05.09 08:50modify1720.051.85181.85351.8623
10902006.05.09 08:55modify1720.051.85181.85361.8623
10912006.05.09 08:55modify1720.051.85181.85361.8623
10922006.05.09 09:24modify1720.051.85181.85371.8623
10932006.05.09 09:25modify1720.051.85181.85381.8623
10942006.05.09 09:39modify1720.051.85181.85411.8623
10952006.05.09 10:04s/l1720.051.85411.85411.862311.501684.50
10962006.05.09 10:10buy1730.051.85481.85011.8653
10972006.05.09 10:15modify1730.051.85481.85311.8653
10982006.05.09 11:09modify1730.051.85481.85591.8653
10992006.05.09 11:24modify1730.051.85481.85651.8653
11002006.05.09 11:29modify1730.051.85481.85661.8653
11012006.05.09 11:30modify1730.051.85481.85671.8653
11022006.05.09 11:54s/l1730.051.85671.85671.86539.501694.00
11032006.05.09 11:54modify1710.051.85321.85491.8637
11042006.05.09 11:54modify1710.051.85321.85501.8637
11052006.05.09 12:00modify1710.051.85321.85511.8637
11062006.05.09 12:04modify1710.051.85321.85571.8637
11072006.05.09 12:05modify1710.051.85321.85581.8637
11082006.05.09 12:09modify1710.051.85321.85591.8637
11092006.05.09 12:10modify1710.051.85321.85601.8637
11102006.05.09 12:14modify1710.051.85321.85621.8637
11112006.05.09 12:24modify1710.051.85321.85721.8637
11122006.05.09 12:39s/l1710.051.85721.85721.863720.001714.00
11132006.05.09 12:44modify1650.051.85561.85621.8661
11142006.05.09 12:54modify1650.051.85561.85671.8661
11152006.05.09 12:59modify1650.051.85561.85861.8661
11162006.05.09 13:04modify1650.051.85561.86061.8661
11172006.05.09 13:05modify1650.051.85561.86071.8661
11182006.05.09 13:29modify1650.051.85561.86111.8661
11192006.05.09 13:30modify1650.051.85561.86121.8661
11202006.05.09 13:54modify1650.051.85561.86261.8661
11212006.05.09 13:59modify1650.051.85561.86281.8661
11222006.05.09 14:09t/p1630.051.86611.85091.866152.501766.50
11232006.05.09 14:09t/p1640.051.86611.85091.866152.501819.00
11242006.05.09 14:09t/p1650.051.86611.86281.866152.501871.50
11252006.05.10 09:40buy1740.051.86201.85731.8725
11262006.05.10 09:40buy1750.051.86201.85731.8725
11272006.05.10 09:40buy1760.051.86201.85731.8725
11282006.05.10 09:40buy1770.051.86201.85731.8725
11292006.05.10 09:40buy1780.051.86201.85731.8725
11302006.05.10 09:40modify1780.051.86201.86011.8725
11312006.05.10 09:49modify1780.051.86201.86241.8725
11322006.05.10 09:54modify1780.051.86201.86251.8725
11332006.05.10 10:12modify1780.051.86201.86271.8725
11342006.05.10 10:19s/l1780.051.86271.86271.87253.501875.00
11352006.05.10 10:20buy1790.051.86271.85801.8732
11362006.05.10 10:34modify1790.051.86271.86041.8732
11372006.05.10 10:35modify1790.051.86271.86051.8732
11382006.05.10 10:36modify1790.051.86271.86091.8732
11392006.05.10 10:44s/l1790.051.86091.86091.8732-9.001866.00
11402006.05.10 10:44modify1770.051.86201.85891.8725
11412006.05.10 10:45modify1770.051.86201.85901.8725
11422006.05.10 10:49modify1770.051.86201.86011.8725
11432006.05.10 10:50buy1800.051.86131.85661.8718
11442006.05.10 11:13modify1800.051.86131.86131.8718
11452006.05.10 11:14s/l1800.051.86131.86131.87180.001866.00
11462006.05.10 11:15buy1810.051.86131.85661.8718
11472006.05.10 11:35modify1810.051.86131.86161.8718
11482006.05.10 11:35modify1810.051.86131.86171.8718
11492006.05.10 11:40modify1810.051.86131.86181.8718
11502006.05.10 12:19s/l1810.051.86181.86181.87182.501868.50
11512006.05.10 12:20buy1820.051.86181.85711.8723
11522006.05.10 12:24modify1820.051.86181.85991.8723
11532006.05.10 12:25modify1820.051.86181.86001.8723
11542006.05.10 12:32modify1820.051.86181.86001.8723
11552006.05.10 12:33modify1820.051.86181.86011.8723
11562006.05.10 12:54modify1820.051.86181.86231.8723
11572006.05.10 13:25s/l1820.051.86231.86231.87232.501871.00
11582006.05.10 13:30buy1830.051.86271.85801.8732
11592006.05.10 13:30modify1830.051.86271.86071.8732
11602006.05.10 13:30modify1830.051.86271.86081.8732
11612006.05.10 13:30modify1830.051.86271.86091.8732
11622006.05.10 13:36modify1830.051.86271.86101.8732
11632006.05.10 13:36modify1830.051.86271.86101.8732
11642006.05.10 14:19modify1830.051.86271.86391.8732
11652006.05.10 14:39s/l1830.051.86391.86391.87326.001877.00
11662006.05.10 14:39modify1770.051.86201.86201.8725
11672006.05.10 14:39modify1770.051.86201.86231.8725
11682006.05.10 14:53modify1770.051.86201.86241.8725
11692006.05.10 14:55modify1770.051.86201.86251.8725
11702006.05.10 15:10buy1840.051.86311.85841.8736
11712006.05.10 15:13modify1840.051.86311.86141.8736
11722006.05.10 15:20s/l1770.051.86251.86251.87252.501879.50
11732006.05.10 15:25buy1850.051.86321.85851.8737
11742006.05.10 15:35modify1850.051.86321.86151.8737
11752006.05.10 17:09modify1850.051.86321.86321.8737
11762006.05.10 18:05modify1850.051.86321.86331.8737
11772006.05.10 18:05modify1850.051.86321.86341.8737
11782006.05.10 18:11modify1850.051.86321.86341.8737
11792006.05.10 18:12modify1850.051.86321.86371.8737
11802006.05.10 18:14modify1850.051.86321.86501.8737
11812006.05.10 18:15s/l1850.051.86501.86501.87379.001888.50
11822006.05.10 18:20modify1840.051.86311.86321.8736
11832006.05.10 18:20s/l1840.051.86321.86321.87360.501889.00
11842006.05.10 18:22modify1760.051.86201.86201.8725
11852006.05.10 18:22modify1760.051.86201.86211.8725
11862006.05.10 18:24s/l1760.051.86211.86211.87250.501889.50
11872006.05.10 18:24modify1750.051.86201.85951.8725
11882006.05.10 18:25modify1750.051.86201.85961.8725
11892006.05.10 18:29modify1750.051.86201.86011.8725
11902006.05.10 18:30buy1860.051.86191.85721.8724
11912006.05.10 18:30buy1870.051.86191.85721.8724
11922006.05.10 18:30buy1880.051.86191.85721.8724
11932006.05.10 18:34modify1880.051.86191.86451.8724
11942006.05.10 18:39s/l1880.051.86451.86451.872413.001902.50
11952006.05.10 18:39modify1870.051.86191.86231.8724
11962006.05.10 18:39modify1870.051.86191.86311.8724
11972006.05.10 18:44modify1870.051.86191.86711.8724
11982006.05.10 18:50s/l1870.051.86711.86711.872426.001928.50
11992006.05.10 18:50modify1860.051.86191.86441.8724
12002006.05.10 18:50modify1860.051.86191.86451.8724
12012006.05.10 18:54modify1860.051.86191.86531.8724
12022006.05.10 18:55modify1860.051.86191.86551.8724
12032006.05.10 19:14s/l1860.051.86551.86551.872418.001946.50
12042006.05.10 19:14modify1750.051.86201.86361.8725
12052006.05.10 19:14modify1750.051.86201.86421.8725
12062006.05.10 19:20modify1750.051.86201.86431.8725
12072006.05.10 19:29modify1750.051.86201.86451.8725
12082006.05.10 19:30modify1750.051.86201.86461.8725
12092006.05.10 19:35modify1750.051.86201.86471.8725
12102006.05.10 19:44modify1750.051.86201.86481.8725
12112006.05.10 19:45modify1750.051.86201.86491.8725
12122006.05.10 20:04s/l1750.051.86491.86491.872514.501961.00
12132006.05.10 20:04modify1740.051.86201.86311.8725
12142006.05.10 20:04modify1740.051.86201.86381.8725
12152006.05.10 20:17modify1740.051.86201.86411.8725
12162006.05.10 20:54s/l1740.051.86411.86411.872510.501971.50
12172006.05.10 21:15buy1890.051.86351.85881.8740
12182006.05.10 21:15buy1900.051.86351.85881.8740
12192006.05.10 21:15buy1910.051.86351.85881.8740
12202006.05.10 21:15buy1920.051.86351.85881.8740
12212006.05.10 21:15buy1930.051.86351.85881.8740
12222006.05.10 21:28modify1930.051.86351.86371.8740
12232006.05.10 21:32modify1930.051.86351.86401.8740
12242006.05.10 22:29s/l1930.051.86401.86401.87402.501974.00
12252006.05.10 22:30modify1920.051.86351.86181.8740
12262006.05.10 22:35buy1940.051.86321.85851.8737
12272006.05.10 22:39modify1940.051.86321.86141.8737
12282006.05.10 22:40modify1940.051.86321.86151.8737
12292006.05.10 23:19s/l1920.051.86181.86181.8740-8.501965.50
12302006.05.10 23:20buy1950.051.86191.85721.8724
12312006.05.10 23:24s/l1940.051.86151.86151.8737-8.501957.00
12322006.05.10 23:24modify1950.051.86191.85951.8724
12332006.05.10 23:25buy1960.051.86141.85671.8719
12342006.05.10 23:25modify1960.051.86141.85971.8719
12352006.05.10 23:49s/l1890.051.85881.85881.8740-23.501933.50
12362006.05.10 23:49s/l1900.051.85881.85881.8740-23.501910.00
12372006.05.10 23:49s/l1910.051.85881.85881.8740-23.501886.50
12382006.05.10 23:49s/l1950.051.85951.85951.8724-12.001874.50
12392006.05.10 23:49s/l1960.051.85971.85971.8719-8.501866.00
12402006.05.10 23:50buy1970.051.85831.85361.8688
12412006.05.10 23:50buy1980.051.85831.85361.8688
12422006.05.10 23:50buy1990.051.85831.85361.8688
12432006.05.10 23:50buy2000.051.85831.85361.8688
12442006.05.10 23:50buy2010.051.85831.85361.8688
12452006.05.10 23:50modify2010.051.85831.85641.8688
12462006.05.10 23:59modify2010.051.85831.85661.8688
12472006.05.11 01:04s/l2010.051.85661.85661.8688-8.501857.50
12482006.05.11 01:04modify2000.051.85831.85491.8688
12492006.05.11 01:05modify2000.051.85831.85501.8688
12502006.05.11 01:10buy2020.051.85571.85101.8662
12512006.05.11 01:14modify2020.051.85571.85391.8662
12522006.05.11 01:14s/l2000.051.85501.85501.8688-16.501841.00
12532006.05.11 01:15buy2030.051.85521.85051.8657
12542006.05.11 01:19s/l1970.051.85361.85361.8688-23.501817.50
12552006.05.11 01:19s/l1980.051.85361.85361.8688-23.501794.00
12562006.05.11 01:19s/l1990.051.85361.85361.8688-23.501770.50
12572006.05.11 01:19s/l2020.051.85391.85391.8662-9.001761.50
12582006.05.11 01:19modify2030.051.85521.85191.8657
12592006.05.11 01:20modify2030.051.85521.85201.8657
12602006.05.11 01:24modify2030.051.85521.85271.8657
12612006.05.11 01:25buy2040.051.85451.84981.8650
12622006.05.11 01:25buy2050.051.85451.84981.8650
12632006.05.11 01:25buy2060.051.85451.84981.8650
12642006.05.11 01:25buy2070.051.85451.84981.8650
12652006.05.11 01:29modify2070.051.85451.85281.8650
12662006.05.11 02:15modify2070.051.85451.85461.8650
12672006.05.11 03:30s/l2070.051.85461.85461.86500.501762.00
12682006.05.11 03:30modify2060.051.85451.85271.8650
12692006.05.11 03:31modify2060.051.85451.85281.8650
12702006.05.11 03:35buy2080.051.85441.84971.8649
12712006.05.11 03:37modify2080.051.85441.85221.8649
12722006.05.11 03:40modify2080.051.85441.85231.8649
12732006.05.11 03:44modify2080.051.85441.85241.8649
12742006.05.11 03:55modify2080.051.85441.85261.8649
12752006.05.11 04:04modify2080.051.85441.85441.8649
12762006.05.11 05:29modify2080.051.85441.85461.8649
12772006.05.11 05:30modify2080.051.85441.85471.8649
12782006.05.11 06:30modify2080.051.85441.85481.8649
12792006.05.11 06:44modify2080.051.85441.85591.8649
12802006.05.11 06:45modify2080.051.85441.85601.8649
12812006.05.11 06:49s/l2080.051.85601.85601.86498.001770.00
12822006.05.11 07:04modify2060.051.85451.85481.8650
12832006.05.11 07:05modify2060.051.85451.85491.8650
12842006.05.11 07:09modify2060.051.85451.85631.8650
12852006.05.11 07:10modify2060.051.85451.85641.8650
12862006.05.11 07:19s/l2060.051.85641.85641.86509.501779.50
12872006.05.11 07:25buy2090.051.85541.85071.8659
12882006.05.11 07:25buy2100.051.85541.85071.8659
12892006.05.11 07:25modify2100.051.85541.85351.8659
12902006.05.11 07:25modify2100.051.85541.85361.8659
12912006.05.11 07:25modify2100.051.85541.85371.8659
12922006.05.11 07:26modify2100.051.85541.85371.8659
12932006.05.11 07:54s/l2100.051.85371.85371.8659-8.501771.00
12942006.05.11 07:54modify2090.051.85541.85191.8659
12952006.05.11 07:55modify2090.051.85541.85201.8659
12962006.05.11 07:59modify2090.051.85541.85291.8659
12972006.05.11 08:00buy2110.051.85441.84971.8649
12982006.05.11 08:24modify2110.051.85441.85481.8649
12992006.05.11 08:25modify2110.051.85441.85491.8649
13002006.05.11 08:27modify2110.051.85441.85491.8649
13012006.05.11 08:28modify2110.051.85441.85501.8649
13022006.05.11 08:28modify2110.051.85441.85501.8649
13032006.05.11 08:28modify2110.051.85441.85511.8649
13042006.05.11 08:28modify2110.051.85441.85521.8649
13052006.05.11 08:28modify2110.051.85441.85531.8649
13062006.05.11 08:28modify2110.051.85441.85531.8649
13072006.05.11 08:28modify2110.051.85441.85541.8649
13082006.05.11 08:30modify2110.051.85441.85571.8649
13092006.05.11 08:34modify2110.051.85441.85831.8649
13102006.05.11 08:35modify2110.051.85441.85841.8649
13112006.05.11 08:52s/l2110.051.85841.85841.864920.001791.00
13122006.05.11 08:52modify2090.051.85541.85671.8659
13132006.05.11 08:54modify2090.051.85541.85721.8659
13142006.05.11 08:59modify2090.051.85541.85731.8659
13152006.05.11 09:00modify2090.051.85541.85781.8659
13162006.05.11 09:04modify2090.051.85541.85931.8659
13172006.05.11 09:24modify2090.051.85541.86081.8659
13182006.05.11 09:29modify2090.051.85541.86111.8659
13192006.05.11 09:34modify2090.051.85541.86311.8659
13202006.05.11 09:35modify2090.051.85541.86321.8659
13212006.05.11 10:14t/p2040.051.86501.84981.865052.501843.50
13222006.05.11 10:14t/p2050.051.86501.84981.865052.501896.00
13232006.05.11 10:14modify2090.051.85541.86341.8659
13242006.05.11 10:24t/p2030.051.86571.85271.865752.501948.50
13252006.05.11 10:24t/p2090.051.86591.86341.865952.502001.00
13262006.05.12 16:05buy2120.051.88941.88471.8999
13272006.05.12 16:05buy2130.051.88941.88471.8999
13282006.05.12 16:05buy2140.051.88941.88471.8999
13292006.05.12 16:05buy2150.051.88941.88471.8999
13302006.05.12 16:05buy2160.051.88941.88471.8999
13312006.05.12 16:07modify2160.051.88941.88761.8999
13322006.05.12 16:10modify2160.051.88941.88771.8999
13332006.05.12 17:11modify2160.051.88941.88941.8999
13342006.05.12 17:17modify2160.051.88941.88961.8999
13352006.05.12 18:04modify2160.051.88941.88971.8999
13362006.05.12 18:05modify2160.051.88941.88981.8999
13372006.05.12 18:10modify2160.051.88941.88991.8999
13382006.05.12 18:14modify2160.051.88941.89101.8999
13392006.05.12 18:15modify2160.051.88941.89111.8999
13402006.05.12 18:34modify2160.051.88941.89141.8999
13412006.05.12 18:39modify2160.051.88941.89191.8999
13422006.05.12 19:49modify2160.051.88941.89211.8999
13432006.05.12 19:54modify2160.051.88941.89241.8999
13442006.05.12 19:59modify2160.051.88941.89291.8999
13452006.05.14 21:30modify2160.051.88941.89451.8999
13462006.05.14 21:31modify2160.051.88941.89461.8999
13472006.05.14 21:44modify2160.051.88941.89471.8999
13482006.05.14 22:04modify2160.051.88941.89501.8999
13492006.05.14 22:05modify2160.051.88941.89521.8999
13502006.05.14 22:06modify2160.051.88941.89591.8999
13512006.05.14 22:11modify2160.051.88941.89611.8999
13522006.05.14 22:14modify2160.051.88941.89651.8999
13532006.05.14 22:18modify2160.051.88941.89661.8999
13542006.05.14 22:19modify2160.051.88941.89701.8999
13552006.05.14 22:23modify2160.051.88941.89711.8999
13562006.05.14 22:34modify2160.051.88941.89721.8999
13572006.05.14 22:49modify2160.051.88941.89731.8999
13582006.05.14 22:52modify2160.051.88941.89741.8999
13592006.05.14 22:54modify2160.051.88941.89751.8999
13602006.05.14 22:55modify2160.051.88941.89761.8999
13612006.05.14 22:56modify2160.051.88941.89771.8999
13622006.05.15 00:04s/l2160.051.89771.89771.899941.502042.50
13632006.05.15 00:04modify2150.051.88941.89581.8999
13642006.05.15 00:04modify2150.051.88941.89591.8999
13652006.05.15 00:05modify2150.051.88941.89621.8999
13662006.05.15 00:29s/l2150.051.89621.89621.899934.002076.50
13672006.05.15 00:29modify2140.051.88941.89411.8999
13682006.05.15 00:34s/l2140.051.89411.89411.899923.502100.00
13692006.05.15 00:34modify2130.051.88941.89231.8999
13702006.05.15 00:35modify2130.051.88941.89321.8999
13712006.05.15 00:47modify2130.051.88941.89331.8999
13722006.05.15 00:50modify2130.051.88941.89341.8999
13732006.05.15 00:55modify2130.051.88941.89351.8999
13742006.05.15 00:59modify2130.051.88941.89361.8999
13752006.05.15 01:04modify2130.051.88941.89381.8999
13762006.05.15 01:09modify2130.051.88941.89441.8999
13772006.05.15 01:14modify2130.051.88941.89481.8999
13782006.05.15 01:15modify2130.051.88941.89491.8999
13792006.05.15 01:18modify2130.051.88941.89631.8999
13802006.05.15 01:20modify2130.051.88941.89681.8999
13812006.05.15 01:22modify2130.051.88941.89691.8999
13822006.05.15 01:24modify2130.051.88941.89711.8999
13832006.05.15 01:29modify2130.051.88941.89761.8999
13842006.05.15 01:30modify2130.051.88941.89771.8999
13852006.05.15 01:40s/l2130.051.89771.89771.899941.502141.50
13862006.05.15 01:40modify2120.051.88941.89561.8999
13872006.05.15 01:44modify2120.051.88941.89611.8999
13882006.05.15 02:43s/l2120.051.89611.89611.899933.502175.00
13892006.05.15 06:35buy2170.051.89221.88751.9027
13902006.05.15 06:35buy2180.051.89221.88751.9027
13912006.05.15 06:35buy2190.051.89221.88751.9027
13922006.05.15 06:35buy2200.051.89221.88751.9027
13932006.05.15 06:35buy2210.051.89221.88751.9027
13942006.05.15 06:50modify2210.051.89221.89231.9027
13952006.05.15 06:54modify2210.051.89221.89281.9027
13962006.05.15 06:59modify2210.051.89221.89301.9027
13972006.05.15 07:04s/l2210.051.89301.89301.90274.002179.00
13982006.05.15 07:04modify2200.051.89221.89041.9027
13992006.05.15 07:05buy2220.051.89221.88751.9027
14002006.05.15 07:09modify2220.051.89221.88921.9027
14012006.05.15 07:14modify2220.051.89221.88931.9027
14022006.05.15 07:19modify2220.051.89221.89031.9027
14032006.05.15 07:59s/l2200.051.89041.89041.9027-9.002170.00
14042006.05.15 07:59s/l2220.051.89031.89031.9027-9.502160.50
14052006.05.15 07:59modify2190.051.89221.88821.9027
14062006.05.15 08:00buy2230.051.88981.88511.9003
14072006.05.15 08:00buy2240.051.88981.88511.9003
14082006.05.15 08:00modify2240.051.88981.88791.9003
14092006.05.15 08:09s/l2170.051.88751.88751.9027-23.502137.00
14102006.05.15 08:09s/l2180.051.88751.88751.9027-23.502113.50
14112006.05.15 08:09s/l2190.051.88821.88821.9027-20.002093.50
14122006.05.15 08:09s/l2240.051.88791.88791.9003-9.502084.00
14132006.05.15 08:09modify2230.051.88981.88531.9003
14142006.05.15 08:10modify2230.051.88981.88541.9003
14152006.05.15 08:14modify2230.051.88981.88651.9003
14162006.05.15 08:14s/l2230.051.88651.88651.9003-16.502067.50
14172006.05.15 08:15buy2250.051.88581.88111.8963
14182006.05.15 08:15buy2260.051.88581.88111.8963
14192006.05.15 08:15buy2270.051.88581.88111.8963
14202006.05.15 08:15buy2280.051.88581.88111.8963
14212006.05.15 08:15buy2290.051.88581.88111.8963
14222006.05.15 08:19modify2290.051.88581.88121.8963
14232006.05.15 08:20modify2290.051.88581.88141.8963
14242006.05.15 08:24modify2290.051.88581.88301.8963
14252006.05.15 08:33modify2290.051.88581.88411.8963
14262006.05.15 09:24s/l2290.051.88411.88411.8963-8.502059.00
14272006.05.15 09:24modify2280.051.88581.88181.8963
14282006.05.15 09:25buy2300.051.88361.87891.8941
14292006.05.15 09:30modify2300.051.88361.88191.8941
14302006.05.15 10:44s/l2280.051.88181.88181.8963-20.002039.00
14312006.05.15 10:44s/l2300.051.88191.88191.8941-8.502030.50
14322006.05.15 10:45buy2310.051.88161.87691.8921
14332006.05.15 10:45buy2320.051.88161.87691.8921
14342006.05.15 10:45modify2320.051.88161.87981.8921
14352006.05.15 10:46modify2320.051.88161.87991.8921
14362006.05.15 10:49s/l2250.051.88111.88111.8963-23.502007.00
14372006.05.15 10:49s/l2260.051.88111.88111.8963-23.501983.50
14382006.05.15 10:49s/l2270.051.88111.88111.8963-23.501960.00
14392006.05.15 10:50buy2330.051.88121.87651.8917
14402006.05.15 10:50buy2340.051.88121.87651.8917
14412006.05.15 10:50buy2350.051.88121.87651.8917
14422006.05.15 10:54modify2350.051.88121.87941.8917
14432006.05.15 10:54s/l2320.051.87991.87991.8921-8.501951.50
14442006.05.15 10:55buy2360.051.88001.87531.8905
14452006.05.15 10:59modify2360.051.88001.87821.8905
14462006.05.15 10:59s/l2350.051.87941.87941.8917-9.001942.50
14472006.05.15 11:00buy2370.051.87971.87501.8902
14482006.05.15 11:00modify2370.051.87971.87801.8902
14492006.05.15 11:09modify2370.051.87971.87971.8902
14502006.05.15 11:14modify2370.051.87971.88011.8902
14512006.05.15 11:45modify2370.051.87971.88021.8902
14522006.05.15 11:52modify2370.051.87971.88041.8902
14532006.05.15 11:59modify2370.051.87971.88171.8902
14542006.05.15 12:20modify2370.051.87971.88181.8902
14552006.05.15 12:20modify2370.051.87971.88211.8902
14562006.05.15 12:24modify2370.051.87971.88301.8902
14572006.05.15 12:25modify2370.051.87971.88311.8902
14582006.05.15 12:29modify2370.051.87971.88381.8902
14592006.05.15 12:30modify2370.051.87971.88391.8902
14602006.05.15 13:04s/l2370.051.88391.88391.890221.001963.50
14612006.05.15 13:04modify2360.051.88001.88201.8905
14622006.05.15 13:04modify2360.051.88001.88241.8905
14632006.05.15 13:05modify2360.051.88001.88251.8905
14642006.05.15 13:09s/l2360.051.88251.88251.890512.501976.00
14652006.05.15 13:14modify2340.051.88121.88181.8917
14662006.05.15 13:20buy2380.051.88311.87841.8936
14672006.05.15 13:20buy2390.051.88311.87841.8936
14682006.05.15 13:20s/l2340.051.88181.88181.89173.001979.00
14692006.05.15 13:20modify2390.051.88311.87941.8936
14702006.05.15 13:21modify2390.051.88311.87941.8936
14712006.05.15 13:21modify2390.051.88311.87971.8936
14722006.05.15 13:24modify2390.051.88311.88001.8936
14732006.05.15 13:25buy2400.051.88181.87711.8923
14742006.05.15 13:25modify2400.051.88181.88001.8923
14752006.05.15 13:39modify2400.051.88181.88191.8923
14762006.05.15 13:40modify2400.051.88181.88201.8923
14772006.05.15 13:44modify2400.051.88181.88231.8923
14782006.05.15 14:09s/l2400.051.88231.88231.89232.501981.50
14792006.05.15 14:09modify2390.051.88311.88041.8936
14802006.05.15 14:10buy2410.051.88221.87751.8927
14812006.05.15 14:21modify2410.051.88221.88221.8927
14822006.05.15 14:21modify2410.051.88221.88231.8927
14832006.05.15 14:21modify2410.051.88221.88231.8927
14842006.05.15 14:22modify2410.051.88221.88241.8927
14852006.05.15 14:22modify2410.051.88221.88261.8927
14862006.05.15 14:24modify2410.051.88221.88261.8927
14872006.05.15 14:40modify2410.051.88221.88371.8927
14882006.05.15 14:40modify2410.051.88221.88381.8927
14892006.05.15 14:54s/l2410.051.88381.88381.89278.001989.50
14902006.05.15 14:55modify2390.051.88311.88141.8936
14912006.05.15 15:00buy2420.051.88221.87751.8927
14922006.05.15 15:00modify2420.051.88221.88041.8927
14932006.05.15 15:15modify2420.051.88221.88221.8927
14942006.05.15 15:15modify2420.051.88221.88221.8927
14952006.05.15 15:16modify2420.051.88221.88241.8927
14962006.05.15 15:17modify2420.051.88221.88241.8927
14972006.05.15 15:24modify2420.051.88221.88251.8927
14982006.05.15 15:25modify2420.051.88221.88261.8927
14992006.05.15 15:29modify2420.051.88221.88281.8927
15002006.05.15 15:30modify2420.051.88221.88291.8927
15012006.05.15 15:49s/l2420.051.88291.88291.89273.501993.00
15022006.05.15 15:50buy2430.051.88281.87811.8933
15032006.05.15 15:53modify2430.051.88281.88101.8933
15042006.05.15 15:57modify2430.051.88281.88111.8933
15052006.05.15 16:19s/l2390.051.88141.88141.8936-8.501984.50
15062006.05.15 16:20buy2440.051.88151.87681.8920
15072006.05.15 16:24s/l2430.051.88111.88111.8933-8.501976.00
15082006.05.15 16:24modify2440.051.88151.87931.8920
15092006.05.15 16:25buy2450.051.88111.87641.8916
15102006.05.15 16:29modify2450.051.88111.87941.8916
15112006.05.15 16:59s/l2440.051.87931.87931.8920-11.001965.00
15122006.05.15 16:59s/l2450.051.87941.87941.8916-8.501956.50
15132006.05.15 17:00buy2460.051.87901.87431.8895
15142006.05.15 17:00buy2470.051.87901.87431.8895
15152006.05.15 17:14modify2470.051.87901.87681.8895
15162006.05.15 17:15modify2470.051.87901.87691.8895
15172006.05.15 17:35modify2470.051.87901.87731.8895
15182006.05.15 17:35modify2470.051.87901.87901.8895
15192006.05.15 17:44modify2470.051.87901.87941.8895
15202006.05.15 17:59modify2470.051.87901.87971.8895
15212006.05.15 18:04modify2470.051.87901.87991.8895
15222006.05.15 18:09s/l2470.051.87991.87991.88954.501961.00
15232006.05.15 18:10buy2480.051.87991.87521.8904
15242006.05.15 18:14modify2480.051.87991.87771.8904
15252006.05.15 18:19modify2480.051.87991.87791.8904
15262006.05.15 19:00modify2480.051.87991.87821.8904
15272006.05.15 19:44s/l2380.051.87841.87841.8936-23.501937.50
15282006.05.15 19:45buy2490.051.87871.87401.8892
15292006.05.15 19:49modify2490.051.87871.87651.8892
15302006.05.15 19:50s/l2480.051.87821.87821.8904-8.501929.00
15312006.05.15 19:50buy2500.051.87831.87361.8888
15322006.05.15 19:54modify2500.051.87831.87551.8888
15332006.05.15 19:55modify2500.051.87831.87561.8888
15342006.05.15 19:59modify2500.051.87831.87611.8888
15352006.05.15 20:00modify2500.051.87831.87621.8888
15362006.05.15 20:04modify2500.051.87831.87661.8888
15372006.05.15 20:35s/l2310.051.87691.87691.8921-23.501905.50
15382006.05.15 20:35buy2510.051.87711.87241.8876
15392006.05.15 20:39modify2510.051.87711.87541.8876
15402006.05.15 20:50modify2510.051.87711.87731.8876
15412006.05.15 20:55modify2510.051.87711.87781.8876
15422006.05.15 21:00modify2510.051.87711.87791.8876
15432006.05.15 22:59s/l2330.051.87651.87651.8917-23.501882.00
15442006.05.15 22:59s/l2490.051.87651.87651.8892-11.001871.00
15452006.05.15 22:59s/l2500.051.87661.87661.8888-8.501862.50
15462006.05.15 22:59s/l2510.051.87791.87791.88764.001866.50
15472006.05.15 23:00buy2520.051.87571.87101.8862
15482006.05.15 23:00buy2530.051.87571.87101.8862
15492006.05.15 23:00buy2540.051.87571.87101.8862
15502006.05.15 23:00buy2550.051.87571.87101.8862
15512006.05.15 23:19modify2550.051.87571.87611.8862
15522006.05.15 23:34modify2550.051.87571.87691.8862
15532006.05.15 23:44s/l2550.051.87691.87691.88626.001872.50
15542006.05.15 23:45buy2560.051.87661.87191.8871
15552006.05.16 00:02modify2560.051.87661.87671.8871
15562006.05.16 00:06modify2560.051.87661.87681.8871
15572006.05.16 00:06modify2560.051.87661.87681.8871
15582006.05.16 00:24modify2560.051.87661.87721.8871
15592006.05.16 00:29modify2560.051.87661.87791.8871
15602006.05.16 01:44modify2560.051.87661.87841.8871
15612006.05.16 01:49modify2560.051.87661.87971.8871
15622006.05.16 01:50modify2560.051.87661.87981.8871
15632006.05.16 01:54modify2560.051.87661.88021.8871
15642006.05.16 02:34modify2560.051.87661.88051.8871
15652006.05.16 02:39modify2560.051.87661.88091.8871
15662006.05.16 03:10modify2560.051.87661.88101.8871
15672006.05.16 03:14modify2560.051.87661.88121.8871
15682006.05.16 03:19modify2560.051.87661.88131.8871
15692006.05.16 03:20modify2560.051.87661.88141.8871
15702006.05.16 03:39modify2560.051.87661.88161.8871
15712006.05.16 03:44modify2560.051.87661.88171.8871
15722006.05.16 03:49modify2560.051.87661.88181.8871
15732006.05.16 03:50modify2560.051.87661.88191.8871
15742006.05.16 03:54modify2560.051.87661.88271.8871
15752006.05.16 03:59modify2560.051.87661.88391.8871
15762006.05.16 04:04modify2560.051.87661.88421.8871
15772006.05.16 04:19s/l2560.051.88421.88421.887138.001910.50
15782006.05.16 04:19modify2540.051.87571.88191.8862
15792006.05.16 04:19modify2540.051.87571.88211.8862
15802006.05.16 04:20modify2540.051.87571.88221.8862
15812006.05.16 04:25modify2540.051.87571.88231.8862
15822006.05.16 05:04s/l2540.051.88231.88231.886233.001943.50
15832006.05.16 05:04modify2530.051.87571.88031.8862
15842006.05.16 05:05modify2530.051.87571.88041.8862
15852006.05.16 05:05modify2530.051.87571.88081.8862
15862006.05.16 05:25modify2530.051.87571.88141.8862
15872006.05.16 05:27modify2530.051.87571.88151.8862
15882006.05.16 05:45modify2530.051.87571.88171.8862
15892006.05.16 05:48modify2530.051.87571.88181.8862
15902006.05.16 05:49modify2530.051.87571.88201.8862
15912006.05.16 05:49modify2530.051.87571.88211.8862
15922006.05.16 05:50modify2530.051.87571.88221.8862
15932006.05.16 05:51modify2530.051.87571.88241.8862
15942006.05.16 05:51modify2530.051.87571.88241.8862
15952006.05.16 05:54modify2530.051.87571.88251.8862
15962006.05.16 05:55modify2530.051.87571.88281.8862
15972006.05.16 05:58modify2530.051.87571.88301.8862
15982006.05.16 05:59modify2530.051.87571.88301.8862
15992006.05.16 05:59modify2530.051.87571.88311.8862
16002006.05.16 05:59modify2530.051.87571.88331.8862
16012006.05.16 05:59modify2530.051.87571.88341.8862
16022006.05.16 05:59modify2530.051.87571.88351.8862
16032006.05.16 05:59modify2530.051.87571.88361.8862
16042006.05.16 06:00modify2530.051.87571.88371.8862
16052006.05.16 06:00modify2530.051.87571.88381.8862
16062006.05.16 06:00modify2530.051.87571.88391.8862
16072006.05.16 06:00modify2530.051.87571.88401.8862
16082006.05.16 06:00modify2530.051.87571.88401.8862
16092006.05.16 06:00modify2530.051.87571.88421.8862
16102006.05.16 06:04modify2530.051.87571.88441.8862
16112006.05.16 06:09s/l2530.051.88441.88441.886243.501987.00
16122006.05.16 06:09modify2520.051.87571.88051.8862
16132006.05.16 06:10modify2520.051.87571.88061.8862
16142006.05.16 06:14modify2520.051.87571.88151.8862
16152006.05.16 06:24s/l2520.051.88151.88151.886229.002016.00
16162006.05.16 06:24modify2460.051.87901.87901.8895
16172006.05.16 06:43modify2460.051.87901.87921.8895
16182006.05.16 06:59modify2460.051.87901.88131.8895
16192006.05.16 07:00modify2460.051.87901.88141.8895
16202006.05.16 07:00modify2460.051.87901.88141.8895
16212006.05.16 07:00modify2460.051.87901.88161.8895
16222006.05.16 07:05modify2460.051.87901.88161.8895
16232006.05.16 07:14modify2460.051.87901.88201.8895
16242006.05.16 07:15modify2460.051.87901.88211.8895
16252006.05.16 07:15s/l2460.051.88211.88211.889515.502031.50
16262006.05.16 07:35buy2570.051.87981.87511.8903
16272006.05.16 07:35buy2580.051.87981.87511.8903
16282006.05.16 07:35buy2590.051.87981.87511.8903
16292006.05.16 07:35buy2600.051.87981.87511.8903
16302006.05.16 07:35buy2610.051.87981.87511.8903
16312006.05.16 07:49modify2610.051.87981.88081.8903
16322006.05.16 07:59modify2610.051.87981.88131.8903
16332006.05.16 08:30s/l2610.051.88131.88131.89037.502039.00
16342006.05.16 08:35buy2620.051.88031.87561.8908
16352006.05.16 08:35modify2620.051.88031.87851.8908
16362006.05.16 08:38modify2620.051.88031.87861.8908
16372006.05.16 08:54s/l2620.051.87861.87861.8908-8.502030.50
16382006.05.16 08:54modify2600.051.87981.87641.8903
16392006.05.16 08:55buy2630.051.87821.87351.8887
16402006.05.16 09:04modify2630.051.87821.87521.8887
16412006.05.16 09:05modify2630.051.87821.87531.8887
16422006.05.16 09:09modify2630.051.87821.87581.8887
16432006.05.16 09:19s/l2600.051.87641.87641.8903-17.002013.50
16442006.05.16 09:19s/l2630.051.87581.87581.8887-12.002001.50
16452006.05.16 09:20buy2640.051.87571.87101.8862
16462006.05.16 09:20buy2650.051.87571.87101.8862
16472006.05.16 09:24modify2650.051.87571.87381.8862
16482006.05.16 09:25modify2650.051.87571.87581.8862
16492006.05.16 09:34modify2650.051.87571.87751.8862
16502006.05.16 09:49modify2650.051.87571.87861.8862
16512006.05.16 09:50modify2650.051.87571.87871.8862
16522006.05.16 10:04modify2650.051.87571.87881.8862
16532006.05.16 10:09modify2650.051.87571.87911.8862
16542006.05.16 10:54modify2650.051.87571.87941.8862
16552006.05.16 11:04modify2650.051.87571.88031.8862
16562006.05.16 11:09modify2650.051.87571.88081.8862
16572006.05.16 11:19s/l2650.051.88081.88081.886225.502027.00
16582006.05.16 11:19modify2640.051.87571.87841.8862
16592006.05.16 11:19modify2640.051.87571.87851.8862
16602006.05.16 11:20modify2640.051.87571.87861.8862
16612006.05.16 11:24modify2640.051.87571.87941.8862
16622006.05.16 11:25modify2640.051.87571.87951.8862
16632006.05.16 11:29modify2640.051.87571.87961.8862
16642006.05.16 11:49modify2640.051.87571.88001.8862
16652006.05.16 12:19modify2640.051.87571.88011.8862
16662006.05.16 12:20modify2640.051.87571.88021.8862
16672006.05.16 12:25modify2640.051.87571.88031.8862
16682006.05.16 12:29modify2640.051.87571.88081.8862
16692006.05.16 12:34modify2640.051.87571.88321.8862
16702006.05.16 12:35modify2640.051.87571.88331.8862
16712006.05.16 12:39modify2640.051.87571.88421.8862
16722006.05.16 12:40modify2640.051.87571.88431.8862
16732006.05.16 12:44t/p2640.051.88621.88431.886252.502079.50
16742006.05.16 12:44modify2590.051.87981.88491.8903
16752006.05.16 12:49s/l2590.051.88491.88491.890325.502105.00
16762006.05.16 12:49modify2580.051.87981.88271.8903
16772006.05.16 12:49modify2580.051.87981.88301.8903
16782006.05.16 12:50modify2580.051.87981.88311.8903
16792006.05.16 12:54modify2580.051.87981.88411.8903
16802006.05.16 12:59modify2580.051.87981.88451.8903
16812006.05.16 13:19s/l2580.051.88451.88451.890323.502128.50
16822006.05.16 13:19modify2570.051.87981.88181.8903
16832006.05.16 13:19modify2570.051.87981.88251.8903
16842006.05.16 13:20modify2570.051.87981.88261.8903
16852006.05.16 13:24modify2570.051.87981.88391.8903
16862006.05.16 13:25modify2570.051.87981.88401.8903
16872006.05.16 13:29modify2570.051.87981.88421.8903
16882006.05.16 13:30modify2570.051.87981.88431.8903
16892006.05.16 13:34modify2570.051.87981.88441.8903
16902006.05.16 13:39s/l2570.051.88441.88441.890323.002151.50
16912006.05.16 17:05buy2660.051.88221.87751.8927
16922006.05.16 17:05buy2670.051.88221.87751.8927
16932006.05.16 17:05buy2680.051.88221.87751.8927
16942006.05.16 17:05buy2690.051.88221.87751.8927
16952006.05.16 17:05buy2700.051.88221.87751.8927
16962006.05.16 17:24modify2700.051.88221.88231.8927
16972006.05.16 17:34modify2700.051.88221.88281.8927
16982006.05.16 17:39modify2700.051.88221.88291.8927
16992006.05.16 17:54modify2700.051.88221.88301.8927
17002006.05.16 17:59modify2700.051.88221.88451.8927
17012006.05.16 18:09modify2700.051.88221.88471.8927
17022006.05.16 18:10modify2700.051.88221.88481.8927
17032006.05.16 18:19modify2700.051.88221.88491.8927
17042006.05.16 18:24modify2700.051.88221.88591.8927
17052006.05.16 18:29modify2700.051.88221.88651.8927
17062006.05.16 18:30modify2700.051.88221.88661.8927
17072006.05.16 18:34modify2700.051.88221.88681.8927
17082006.05.16 18:35modify2700.051.88221.88691.8927
17092006.05.16 18:49modify2700.051.88221.88761.8927
17102006.05.16 19:14s/l2700.051.88761.88761.892727.002178.50
17112006.05.16 19:14modify2690.051.88221.88571.8927
17122006.05.16 19:14modify2690.051.88221.88591.8927
17132006.05.16 19:24modify2690.051.88221.88601.8927
17142006.05.16 19:25modify2690.051.88221.88611.8927
17152006.05.16 19:34modify2690.051.88221.88621.8927
17162006.05.16 19:39modify2690.051.88221.88641.8927
17172006.05.16 21:20modify2690.051.88221.88651.8927
17182006.05.16 21:37modify2690.051.88221.88651.8927
17192006.05.16 21:39modify2690.051.88221.88661.8927
17202006.05.16 21:39modify2690.051.88221.88661.8927
17212006.05.16 21:44modify2690.051.88221.88671.8927
17222006.05.16 22:59s/l2690.051.88671.88671.892722.502201.00
17232006.05.16 22:59modify2680.051.88221.88491.8927
17242006.05.16 23:00modify2680.051.88221.88501.8927
17252006.05.16 23:04modify2680.051.88221.88511.8927
17262006.05.17 00:39modify2680.051.88221.88531.8927
17272006.05.17 01:39modify2680.051.88221.88541.8927
17282006.05.17 01:49modify2680.051.88221.88561.8927
17292006.05.17 01:50modify2680.051.88221.88571.8927
17302006.05.17 01:54modify2680.051.88221.88681.8927
17312006.05.17 02:00modify2680.051.88221.88691.8927
17322006.05.17 02:10modify2680.051.88221.88701.8927
17332006.05.17 02:35modify2680.051.88221.88711.8927
17342006.05.17 03:09modify2680.051.88221.88751.8927
17352006.05.17 03:10modify2680.051.88221.88761.8927
17362006.05.17 03:14modify2680.051.88221.88891.8927
17372006.05.17 03:15modify2680.051.88221.88901.8927
17382006.05.17 03:19modify2680.051.88221.88951.8927
17392006.05.17 03:29modify2680.051.88221.88971.8927
17402006.05.17 03:34modify2680.051.88221.89091.8927
17412006.05.17 03:35t/p2660.051.89271.87751.892752.502253.50
17422006.05.17 03:35t/p2670.051.89271.87751.892752.502306.00
17432006.05.17 03:35t/p2680.051.89271.89091.892752.502358.50
17442006.05.17 14:00buy2710.051.89111.88641.9016
17452006.05.17 14:00buy2720.051.89111.88641.9016
17462006.05.17 14:00buy2730.051.89111.88641.9016
17472006.05.17 14:00buy2740.051.89111.88641.9016
17482006.05.17 14:00buy2750.051.89111.88641.9016
17492006.05.17 14:09modify2750.051.89111.89141.9016
17502006.05.17 14:19s/l2750.051.89141.89141.90161.502360.00
17512006.05.17 14:19modify2740.051.89111.88871.9016
17522006.05.17 14:20modify2740.051.89111.88881.9016
17532006.05.17 14:24modify2740.051.89111.88921.9016
17542006.05.17 14:24s/l2740.051.88921.88921.9016-9.502350.50
17552006.05.17 14:25buy2760.051.88751.88281.8980
17562006.05.17 14:25buy2770.051.88751.88281.8980
17572006.05.17 14:29s/l2710.051.88641.88641.9016-23.502327.00
17582006.05.17 14:29s/l2720.051.88641.88641.9016-23.502303.50
17592006.05.17 14:29s/l2730.051.88641.88641.9016-23.502280.00
17602006.05.17 14:30buy2780.051.88421.87951.8947
17612006.05.17 14:30buy2790.051.88421.87951.8947
17622006.05.17 14:30buy2800.051.88421.87951.8947
17632006.05.17 14:34s/l2760.051.88281.88281.8980-23.502256.50
17642006.05.17 14:34s/l2770.051.88281.88281.8980-23.502233.00
17652006.05.17 14:34modify2800.051.88421.87971.8947
17662006.05.17 14:35modify2800.051.88421.87981.8947
17672006.05.17 14:35modify2800.051.88421.88031.8947
17682006.05.17 14:39modify2800.051.88421.88071.8947
17692006.05.17 14:40buy2810.051.88221.87751.8927
17702006.05.17 14:40buy2820.051.88221.87751.8927
17712006.05.17 14:40modify2820.051.88221.88331.8927
17722006.05.17 14:45modify2820.051.88221.88431.8927
17732006.05.17 14:47modify2820.051.88221.88531.8927
17742006.05.17 15:04s/l2820.051.88531.88531.892715.502248.50
17752006.05.17 15:04modify2810.051.88221.88241.8927
17762006.05.17 15:05modify2810.051.88221.88251.8927
17772006.05.17 15:09modify2810.051.88221.88321.8927
17782006.05.17 15:10buy2830.051.88491.88021.8954
17792006.05.17 15:14modify2830.051.88491.88221.8954
17802006.05.17 15:19modify2830.051.88491.88321.8954
17812006.05.17 15:34s/l2810.051.88321.88321.89275.002253.50
17822006.05.17 15:34s/l2830.051.88321.88321.8954-8.502245.00
17832006.05.17 15:34modify2800.051.88421.88101.8947
17842006.05.17 15:35buy2840.051.88281.87811.8933
17852006.05.17 15:35buy2850.051.88281.87811.8933
17862006.05.17 15:44modify2850.051.88281.88281.8933
17872006.05.17 15:49s/l2850.051.88281.88281.89330.002245.00
17882006.05.17 15:49modify2840.051.88281.88101.8933
17892006.05.17 15:50buy2860.051.88281.87811.8933
17902006.05.17 15:54modify2860.051.88281.88111.8933
17912006.05.17 17:02modify2860.051.88281.88291.8933
17922006.05.17 17:05modify2860.051.88281.88311.8933
17932006.05.17 17:05modify2860.051.88281.88311.8933
17942006.05.17 17:06modify2860.051.88281.88321.8933
17952006.05.17 17:06modify2860.051.88281.88321.8933
17962006.05.17 17:09modify2860.051.88281.88331.8933
17972006.05.17 17:14modify2860.051.88281.88351.8933
17982006.05.17 17:21modify2860.051.88281.88361.8933
17992006.05.17 17:35s/l2860.051.88361.88361.89334.002249.00
18002006.05.17 17:37modify2840.051.88281.88111.8933
18012006.05.17 17:40buy2870.051.88211.87741.8926
18022006.05.17 17:40modify2870.051.88211.88031.8926
18032006.05.17 17:51modify2870.051.88211.88041.8926
18042006.05.17 17:54s/l2800.051.88101.88101.8947-16.002233.00
18052006.05.17 17:54s/l2840.051.88111.88111.8933-8.502224.50
18062006.05.17 17:55buy2880.051.88131.87661.8918
18072006.05.17 17:55buy2890.051.88131.87661.8918
18082006.05.17 17:59s/l2870.051.88041.88041.8926-8.502216.00
18092006.05.17 17:59modify2890.051.88131.87861.8918
18102006.05.17 18:00modify2890.051.88131.87871.8918
18112006.05.17 18:02modify2890.051.88131.87931.8918
18122006.05.17 18:05buy2900.051.88121.87651.8917
18132006.05.17 18:09modify2900.051.88121.87941.8917
18142006.05.17 18:10modify2900.051.88121.87951.8917
18152006.05.17 18:24s/l2780.051.87951.87951.8947-23.502192.50
18162006.05.17 18:24s/l2790.051.87951.87951.8947-23.502169.00
18172006.05.17 18:24s/l2900.051.87951.87951.8917-8.502160.50
18182006.05.17 18:25s/l2890.051.87931.87931.8918-10.002150.50
18192006.05.17 18:25modify2880.051.88131.87761.8918
18202006.05.17 18:30buy2910.051.87881.87411.8893
18212006.05.17 18:30buy2920.051.87881.87411.8893
18222006.05.17 18:30buy2930.051.87881.87411.8893
18232006.05.17 18:30buy2940.051.87881.87411.8893
18242006.05.17 18:34modify2940.051.87881.87711.8893
18252006.05.17 18:34s/l2880.051.87761.87761.8918-18.502132.00
18262006.05.17 18:35buy2950.051.87771.87301.8882
18272006.05.17 18:39modify2950.051.87771.87911.8882
18282006.05.17 18:39s/l2950.051.87911.87911.88827.002139.00
18292006.05.17 18:40buy2960.051.87911.87441.8896
18302006.05.17 18:49modify2960.051.87911.87931.8896
18312006.05.17 18:54modify2960.051.87911.88071.8896
18322006.05.17 18:59modify2960.051.87911.88101.8896
18332006.05.17 19:05modify2960.051.87911.88131.8896
18342006.05.17 20:04modify2960.051.87911.88141.8896
18352006.05.17 20:09modify2960.051.87911.88191.8896
18362006.05.17 20:14modify2960.051.87911.88271.8896
18372006.05.17 20:15modify2960.051.87911.88281.8896
18382006.05.17 20:25s/l2960.051.88281.88281.889618.502157.50
18392006.05.17 20:25modify2940.051.87881.88111.8893
18402006.05.17 20:25modify2940.051.87881.88121.8893
18412006.05.17 21:04modify2940.051.87881.88181.8893
18422006.05.17 21:15s/l2940.051.88181.88181.889315.002172.50
18432006.05.17 21:15modify2930.051.87881.88001.8893
18442006.05.17 21:18modify2930.051.87881.88051.8893
18452006.05.17 21:20buy2970.051.88191.87721.8924
18462006.05.17 21:20buy2980.051.88191.87721.8924
18472006.05.17 21:21modify2980.051.88191.88001.8924
18482006.05.17 21:24modify2980.051.88191.88021.8924
18492006.05.17 21:49s/l2930.051.88051.88051.88938.502181.00
18502006.05.17 21:50buy2990.051.88061.87591.8911
18512006.05.17 21:54s/l2980.051.88021.88021.8924-8.502172.50
18522006.05.17 21:54modify2990.051.88061.87821.8911
18532006.05.17 21:55modify2990.051.88061.87831.8911
18542006.05.17 21:59modify2990.051.88061.87841.8911
18552006.05.17 22:00buy3000.051.87981.87511.8903
18562006.05.17 22:04modify3000.051.87981.87791.8903
18572006.05.17 22:09modify3000.051.87981.87811.8903
18582006.05.17 22:23modify3000.051.87981.87981.8903
18592006.05.17 22:30modify3000.051.87981.87991.8903
18602006.05.17 22:33modify3000.051.87981.88031.8903
18612006.05.17 22:35modify3000.051.87981.88091.8903
18622006.05.17 23:44s/l3000.051.88091.88091.89035.502178.00
18632006.05.17 23:44modify2990.051.88061.87881.8911
18642006.05.17 23:45buy3010.051.88061.87591.8911
18652006.05.17 23:46modify3010.051.88061.87881.8911
18662006.05.17 23:46modify3010.051.88061.87891.8911
18672006.05.18 00:04modify3010.051.88061.88081.8911
18682006.05.18 00:05modify3010.051.88061.88091.8911
18692006.05.18 00:09modify3010.051.88061.88111.8911
18702006.05.18 00:10modify3010.051.88061.88121.8911
18712006.05.18 00:19modify3010.051.88061.88161.8911
18722006.05.18 00:20modify3010.051.88061.88171.8911
18732006.05.18 00:24modify3010.051.88061.88241.8911
18742006.05.18 00:25modify3010.051.88061.88251.8911
18752006.05.18 00:50s/l3010.051.88251.88251.89119.502187.50
18762006.05.18 00:50modify2990.051.88061.88081.8911
18772006.05.18 00:54modify2990.051.88061.88101.8911
18782006.05.18 00:55modify2990.051.88061.88111.8911
18792006.05.18 01:00modify2990.051.88061.88121.8911
18802006.05.18 01:10modify2990.051.88061.88131.8911
18812006.05.18 01:14modify2990.051.88061.88141.8911
18822006.05.18 01:15modify2990.051.88061.88151.8911
18832006.05.18 01:20modify2990.051.88061.88161.8911
18842006.05.18 01:24modify2990.051.88061.88231.8911
18852006.05.18 01:25modify2990.051.88061.88241.8911
18862006.05.18 01:29modify2990.051.88061.88251.8911
18872006.05.18 01:34modify2990.051.88061.88291.8911
18882006.05.18 01:39modify2990.051.88061.88351.8911
18892006.05.18 01:40modify2990.051.88061.88361.8911
18902006.05.18 01:59modify2990.051.88061.88371.8911
18912006.05.18 02:14modify2990.051.88061.88441.8911
18922006.05.18 03:19s/l2990.051.88441.88441.891119.002206.50
18932006.05.18 03:19modify2970.051.88191.88271.8924
18942006.05.18 03:19modify2970.051.88191.88331.8924
18952006.05.18 03:24modify2970.051.88191.88341.8924
18962006.05.18 04:25buy3020.051.88411.87941.8946
18972006.05.18 04:25buy3030.051.88411.87941.8946
18982006.05.18 04:29modify3030.051.88411.88191.8946
18992006.05.18 04:30modify3030.051.88411.88201.8946
19002006.05.18 04:34modify3030.051.88411.88211.8946
19012006.05.18 04:34s/l2970.051.88341.88341.89247.502214.00
19022006.05.18 04:35buy3040.051.88331.87861.8938
19032006.05.18 05:59modify3040.051.88331.88131.8938
19042006.05.18 06:14s/l3030.051.88211.88211.8946-10.002204.00
19052006.05.18 06:15buy3050.051.88211.87741.8926
19062006.05.18 06:19modify3050.051.88211.88031.8926
19072006.05.18 06:34s/l3040.051.88131.88131.8938-10.002194.00
19082006.05.18 06:35buy3060.051.88121.87651.8917
19092006.05.18 06:39modify3060.051.88121.87951.8917
19102006.05.18 07:09modify3060.051.88121.88151.8917
19112006.05.18 07:25modify3060.051.88121.88241.8917
19122006.05.18 07:29modify3060.051.88121.88311.8917
19132006.05.18 08:09modify3060.051.88121.88351.8917
19142006.05.18 08:10modify3060.051.88121.88361.8917
19152006.05.18 08:19modify3060.051.88121.88371.8917
19162006.05.18 08:29modify3060.051.88121.88531.8917
19172006.05.18 08:30modify3060.051.88121.88541.8917
19182006.05.18 08:34t/p2910.051.88931.87411.889352.502246.50
19192006.05.18 08:34t/p2920.051.88931.87411.889352.502299.00
19202006.05.18 08:34modify3060.051.88121.88761.8917
19212006.05.18 08:58s/l3060.051.88761.88761.891732.002331.00
19222006.05.18 08:58modify3050.051.88211.88561.8926
19232006.05.18 08:59modify3050.051.88211.88571.8926
19242006.05.18 09:04modify3050.051.88211.88651.8926
19252006.05.18 09:05modify3050.051.88211.88661.8926
19262006.05.18 09:09modify3050.051.88211.88681.8926
19272006.05.18 09:14s/l3050.051.88681.88681.892623.502354.50
19282006.05.18 09:14modify3020.051.88411.88471.8946
19292006.05.18 09:14modify3020.051.88411.88531.8946
19302006.05.18 09:19modify3020.051.88411.88561.8946
19312006.05.18 09:20modify3020.051.88411.88571.8946
19322006.05.18 09:44modify3020.051.88411.88611.8946
19332006.05.18 09:45modify3020.051.88411.88621.8946
19342006.05.18 09:49modify3020.051.88411.88641.8946
19352006.05.18 11:09s/l3020.051.88641.88641.894611.502366.00
19362006.05.18 12:10buy3070.051.88461.87991.8951
19372006.05.18 12:10buy3080.051.88461.87991.8951
19382006.05.18 12:10buy3090.051.88461.87991.8951
19392006.05.18 12:10buy3100.051.88461.87991.8951
19402006.05.18 12:10buy3110.051.88461.87991.8951
19412006.05.18 12:14modify3110.051.88461.88281.8951
19422006.05.18 12:15modify3110.051.88461.88291.8951
19432006.05.18 12:24modify3110.051.88461.88481.8951
19442006.05.18 12:30modify3110.051.88461.88491.8951
19452006.05.18 12:30modify3110.051.88461.88591.8951
19462006.05.18 12:31modify3110.051.88461.88591.8951
19472006.05.18 12:34s/l3110.051.88591.88591.89516.502372.50
19482006.05.18 12:34modify3100.051.88461.88191.8951
19492006.05.18 12:35modify3100.051.88461.88201.8951
19502006.05.18 12:49modify3100.051.88461.88271.8951
19512006.05.18 13:00modify3100.051.88461.88501.8951
19522006.05.18 13:05modify3100.051.88461.88531.8951
19532006.05.18 13:09modify3100.051.88461.88531.8951
19542006.05.18 13:10modify3100.051.88461.88541.8951
19552006.05.18 13:14modify3100.051.88461.88611.8951
19562006.05.18 13:15modify3100.051.88461.88621.8951
19572006.05.18 13:29modify3100.051.88461.88671.8951
19582006.05.18 13:30modify3100.051.88461.88681.8951
19592006.05.18 13:34modify3100.051.88461.89051.8951
19602006.05.18 13:39modify3100.051.88461.89061.8951
19612006.05.18 13:40modify3100.051.88461.89071.8951
19622006.05.18 13:59s/l3100.051.89071.89071.895130.502403.00
19632006.05.18 13:59modify3090.051.88461.88891.8951
19642006.05.18 13:59modify3090.051.88461.88991.8951
19652006.05.18 14:04modify3090.051.88461.89101.8951
19662006.05.18 14:19s/l3090.051.89101.89101.895132.002435.00
19672006.05.18 14:19modify3080.051.88461.88841.8951
19682006.05.18 14:19modify3080.051.88461.88931.8951
19692006.05.18 14:20modify3080.051.88461.88941.8951
19702006.05.18 14:29s/l3080.051.88941.88941.895124.002459.00
19712006.05.18 14:29modify3070.051.88461.88661.8951
19722006.05.18 14:29modify3070.051.88461.88721.8951
19732006.05.18 14:44modify3070.051.88461.88741.8951
19742006.05.18 14:49modify3070.051.88461.88921.8951
19752006.05.18 15:05modify3070.051.88461.88931.8951
19762006.05.18 15:10modify3070.051.88461.88941.8951
19772006.05.18 15:24s/l3070.051.88941.88941.895124.002483.00
19782006.05.19 04:00buy3120.051.89051.88581.9010
19792006.05.19 04:00buy3130.051.89051.88581.9010
19802006.05.19 04:00buy3140.051.89051.88581.9010
19812006.05.19 04:00buy3150.051.89051.88581.9010
19822006.05.19 04:00buy3160.051.89051.88581.9010
19832006.05.19 05:14modify3160.051.89051.88881.9010
19842006.05.19 06:49s/l3160.051.88881.88881.9010-8.502474.50
19852006.05.19 06:49modify3150.051.89051.88711.9010
19862006.05.19 06:50buy3170.051.88891.88421.8994
19872006.05.19 06:59modify3170.051.88891.88561.8994
19882006.05.19 07:04s/l3150.051.88711.88711.9010-17.002457.50
19892006.05.19 07:05buy3180.051.88721.88251.8977
19902006.05.19 07:09s/l3120.051.88581.88581.9010-23.502434.00
19912006.05.19 07:09s/l3130.051.88581.88581.9010-23.502410.50
19922006.05.19 07:09s/l3140.051.88581.88581.9010-23.502387.00
19932006.05.19 07:09modify3180.051.88721.88401.8977
19942006.05.19 07:10s/l3170.051.88561.88561.8994-16.502370.50
19952006.05.19 07:10buy3190.051.88581.88111.8963
19962006.05.19 07:10buy3200.051.88581.88111.8963
19972006.05.19 07:10buy3210.051.88581.88111.8963
19982006.05.19 07:10buy3220.051.88581.88111.8963
19992006.05.19 07:10modify3220.051.88581.88391.8963
20002006.05.19 07:24s/l3180.051.88401.88401.8977-16.002354.50
20012006.05.19 07:24s/l3220.051.88391.88391.8963-9.502345.00
20022006.05.19 07:24modify3210.051.88581.88151.8963
20032006.05.19 07:25modify3210.051.88581.88161.8963
20042006.05.19 07:29modify3210.051.88581.88181.8963
20052006.05.19 07:30buy3230.051.88271.87801.8932
20062006.05.19 07:30buy3240.051.88271.87801.8932
20072006.05.19 07:34s/l3210.051.88181.88181.8963-20.002325.00
20082006.05.19 07:34modify3240.051.88271.88011.8932
20092006.05.19 07:35buy3250.051.88191.87721.8924
20102006.05.19 07:39modify3250.051.88191.87951.8924
20112006.05.19 07:40modify3250.051.88191.87961.8924
20122006.05.19 07:44s/l3190.051.88111.88111.8963-23.502301.50
20132006.05.19 07:44s/l3200.051.88111.88111.8963-23.502278.00
20142006.05.19 07:44s/l3240.051.88011.88011.8932-13.002265.00
20152006.05.19 07:45buy3260.051.87991.87521.8904
20162006.05.19 07:45buy3270.051.87991.87521.8904
20172006.05.19 07:45buy3280.051.87991.87521.8904
20182006.05.19 07:49s/l3250.051.87961.87961.8924-11.502253.50
20192006.05.19 07:49modify3280.051.87991.87681.8904
20202006.05.19 07:50modify3280.051.87991.87691.8904
20212006.05.19 07:55buy3290.051.88031.87561.8908
20222006.05.19 07:59modify3290.051.88031.87851.8908
20232006.05.19 08:09s/l3230.051.87801.87801.8932-23.502230.00
20242006.05.19 08:09s/l3290.051.87851.87851.8908-9.002221.00
20252006.05.19 08:10buy3300.051.87781.87311.8883
20262006.05.19 08:10buy3310.051.87781.87311.8883
20272006.05.19 08:14modify3310.051.87781.87781.8883
20282006.05.19 08:19modify3310.051.87781.87791.8883
20292006.05.19 08:19s/l3280.051.87691.87691.8904-15.002206.00
20302006.05.19 08:19s/l3310.051.87791.87791.88830.502206.50
20312006.05.19 08:19modify3300.051.87781.87431.8883
20322006.05.19 08:20buy3320.051.87611.87141.8866
20332006.05.19 08:20buy3330.051.87611.87141.8866
20342006.05.19 08:39modify3330.051.87611.87421.8866
20352006.05.19 08:40modify3330.051.87611.87431.8866
20362006.05.19 08:49modify3330.051.87611.87651.8866
20372006.05.19 08:59s/l3330.051.87651.87651.88662.002208.50
20382006.05.19 09:00buy3340.051.87651.87181.8870
20392006.05.19 09:20modify3340.051.87651.87481.8870
20402006.05.19 09:29s/l3260.051.87521.87521.8904-23.502185.00
20412006.05.19 09:29s/l3270.051.87521.87521.8904-23.502161.50
20422006.05.19 09:30buy3350.051.87531.87061.8858
20432006.05.19 09:30buy3360.051.87531.87061.8858
20442006.05.19 09:44s/l3300.051.87431.87431.8883-17.502144.00
20452006.05.19 09:44s/l3340.051.87481.87481.8870-8.502135.50
20462006.05.19 09:44modify3360.051.87531.87251.8858
20472006.05.19 09:45buy3370.051.87431.86961.8848
20482006.05.19 09:45buy3380.051.87431.86961.8848
20492006.05.19 09:45modify3380.051.87431.87251.8848
20502006.05.19 09:49modify3380.051.87431.87261.8848
20512006.05.19 09:49s/l3360.051.87251.87251.8858-14.002121.50
20522006.05.19 09:49s/l3380.051.87261.87261.8848-8.502113.00
20532006.05.19 09:49modify3370.051.87431.87071.8848
20542006.05.19 09:50buy3390.051.87251.86781.8830
20552006.05.19 09:50buy3400.051.87251.86781.8830
20562006.05.19 10:04modify3400.051.87251.86981.8830
20572006.05.19 10:05s/l3320.051.87141.87141.8866-23.502089.50
20582006.05.19 10:05buy3410.051.87161.86691.8821
20592006.05.19 10:14modify3410.051.87161.87191.8821
20602006.05.19 10:24modify3410.051.87161.87351.8821
20612006.05.19 10:39modify3410.051.87161.87361.8821
20622006.05.19 10:44modify3410.051.87161.87401.8821
20632006.05.19 10:49modify3410.051.87161.87411.8821
20642006.05.19 11:00modify3410.051.87161.87431.8821
20652006.05.19 11:05modify3410.051.87161.87471.8821
20662006.05.19 11:25s/l3410.051.87471.87471.882115.502105.00
20672006.05.19 11:25modify3400.051.87251.87301.8830
20682006.05.19 11:29modify3400.051.87251.87321.8830
20692006.05.19 11:30buy3420.051.87411.86941.8846
20702006.05.19 11:35modify3420.051.87411.87231.8846
20712006.05.19 12:04modify3420.051.87411.87451.8846
20722006.05.19 12:14modify3420.051.87411.87551.8846
20732006.05.19 12:22s/l3420.051.87551.87551.88467.002112.00
20742006.05.19 12:22modify3400.051.87251.87381.8830
20752006.05.19 12:25modify3400.051.87251.87391.8830
20762006.05.19 12:29s/l3400.051.87391.87391.88307.002119.00
20772006.05.19 12:30buy3430.051.87391.86921.8844
20782006.05.19 12:30buy3440.051.87391.86921.8844
20792006.05.19 12:31modify3440.051.87391.87221.8844
20802006.05.19 12:41modify3440.051.87391.87391.8844
20812006.05.19 12:42modify3440.051.87391.87401.8844
20822006.05.19 12:42modify3440.051.87391.87401.8844
20832006.05.19 12:59s/l3440.051.87401.87401.88440.502119.50
20842006.05.19 12:59modify3430.051.87391.87091.8844
20852006.05.19 13:00modify3430.051.87391.87101.8844
20862006.05.19 13:04modify3430.051.87391.87141.8844
20872006.05.19 13:04s/l3430.051.87141.87141.8844-12.502107.00
20882006.05.19 13:04modify3390.051.87251.86921.8830
20892006.05.19 13:05buy3450.051.87101.86631.8815
20902006.05.19 13:05buy3460.051.87101.86631.8815
20912006.05.19 13:09modify3460.051.87101.87171.8815
20922006.05.19 13:10modify3460.051.87101.87181.8815
20932006.05.19 13:14modify3460.051.87101.87281.8815
20942006.05.19 13:14s/l3460.051.87281.87281.88159.002116.00
20952006.05.19 13:14modify3450.051.87101.87111.8815
20962006.05.19 13:15buy3470.051.87291.86821.8834
20972006.05.19 13:24modify3470.051.87291.87361.8834
20982006.05.19 13:29modify3470.051.87291.87481.8834
20992006.05.19 13:34modify3470.051.87291.87501.8834
21002006.05.19 13:35modify3470.051.87291.87511.8834
21012006.05.19 14:04s/l3470.051.87511.87511.883411.002127.00
21022006.05.19 14:04modify3450.051.87101.87311.8815
21032006.05.19 14:09modify3450.051.87101.87351.8815
21042006.05.19 14:10buy3480.051.87461.86991.8851
21052006.05.19 14:14modify3480.051.87461.87241.8851
21062006.05.19 14:24s/l3450.051.87351.87351.881512.502139.50
21072006.05.19 14:24s/l3480.051.87241.87241.8851-11.002128.50
21082006.05.19 14:24modify3390.051.87251.87071.8830
21092006.05.19 14:25buy3490.051.87251.86781.8830
21102006.05.19 14:25buy3500.051.87251.86781.8830
21112006.05.19 14:29modify3500.051.87251.87061.8830
21122006.05.19 14:30modify3500.051.87251.87071.8830
21132006.05.19 14:34s/l3350.051.87061.87061.8858-23.502105.00
21142006.05.19 14:34s/l3370.051.87071.87071.8848-18.002087.00
21152006.05.19 14:34s/l3390.051.87071.87071.8830-9.002078.00
21162006.05.19 14:34s/l3500.051.87071.87071.8830-9.002069.00
21172006.05.19 14:34modify3490.051.87251.86871.8830
21182006.05.19 14:35buy3510.051.87051.86581.8810
21192006.05.19 14:35buy3520.051.87051.86581.8810
21202006.05.19 14:35buy3530.051.87051.86581.8810
21212006.05.19 14:35buy3540.051.87051.86581.8810
21222006.05.19 14:39modify3540.051.87051.87121.8810
21232006.05.19 14:44s/l3540.051.87121.87121.88103.502072.50
21242006.05.19 14:45buy3550.051.87151.86681.8820
21252006.05.19 14:54modify3550.051.87151.87211.8820
21262006.05.19 14:54s/l3550.051.87211.87211.88203.002075.50
21272006.05.19 14:55buy3560.051.87231.86761.8828
21282006.05.19 14:59modify3560.051.87231.86901.8828
21292006.05.19 15:00modify3560.051.87231.87061.8828
21302006.05.19 15:39modify3560.051.87231.87231.8828
21312006.05.19 15:44modify3560.051.87231.87291.8828
21322006.05.19 15:49modify3560.051.87231.87301.8828
21332006.05.19 15:55modify3560.051.87231.87401.8828
21342006.05.19 15:55modify3560.051.87231.87411.8828
21352006.05.19 15:56modify3560.051.87231.87421.8828
21362006.05.19 15:56modify3560.051.87231.87431.8828
21372006.05.19 16:14s/l3560.051.87431.87431.882810.002085.50
21382006.05.19 16:14modify3530.051.87051.87251.8810
21392006.05.19 16:15modify3530.051.87051.87251.8810
21402006.05.19 16:24modify3530.051.87051.87341.8810
21412006.05.19 16:34modify3530.051.87051.87351.8810
21422006.05.19 16:39modify3530.051.87051.87431.8810
21432006.05.19 17:19modify3530.051.87051.87471.8810
21442006.05.19 17:24modify3530.051.87051.87531.8810
21452006.05.19 17:25modify3530.051.87051.87541.8810
21462006.05.19 17:29modify3530.051.87051.87581.8810
21472006.05.19 17:54modify3530.051.87051.87601.8810
21482006.05.19 17:55modify3530.051.87051.87611.8810
21492006.05.19 19:15modify3530.051.87051.87621.8810
21502006.05.19 19:30modify3530.051.87051.87621.8810
21512006.05.19 19:35modify3530.051.87051.87631.8810
21522006.05.21 21:45buy3570.051.87681.87211.8873
21532006.05.21 21:45modify3570.051.87681.87481.8873
21542006.05.21 21:45s/l3530.051.87631.87631.881029.002114.50
21552006.05.21 21:46modify3570.051.87681.87511.8873
21562006.05.21 21:50buy3580.051.87711.87241.8876
21572006.05.21 21:50modify3580.051.87711.87541.8876
21582006.05.22 00:14s/l3570.051.87511.87511.8873-8.502106.00
21592006.05.22 00:14s/l3580.051.87541.87541.8876-8.502097.50
21602006.05.22 00:14modify3520.051.87051.87261.8810
21612006.05.22 00:15modify3520.051.87051.87271.8810
21622006.05.22 00:20buy3590.051.87411.86941.8846
21632006.05.22 00:20buy3600.051.87411.86941.8846
21642006.05.22 00:23modify3600.051.87411.87211.8846
21652006.05.22 00:25modify3600.051.87411.87231.8846
21662006.05.22 01:07s/l3520.051.87271.87271.881011.002108.50
21672006.05.22 01:10buy3610.051.87311.86841.8836
21682006.05.22 01:14modify3610.051.87311.87141.8836
21692006.05.22 01:24s/l3600.051.87231.87231.8846-9.002099.50
21702006.05.22 01:25buy3620.051.87231.86761.8828
21712006.05.22 01:29modify3620.051.87231.87051.8828
21722006.05.22 01:34s/l3610.051.87141.87141.8836-8.502091.00
21732006.05.22 01:35buy3630.051.87151.86681.8820
21742006.05.22 02:29modify3630.051.87151.86971.8820
21752006.05.22 02:39s/l3620.051.87051.87051.8828-9.002082.00
21762006.05.22 02:40buy3640.051.87061.86591.8811
21772006.05.22 02:44modify3640.051.87061.86871.8811
21782006.05.22 02:49s/l3590.051.86941.86941.8846-23.502058.50
21792006.05.22 02:49s/l3630.051.86971.86971.8820-9.002049.50
21802006.05.22 02:50buy3650.051.86951.86481.8800
21812006.05.22 02:50buy3660.051.86951.86481.8800
21822006.05.22 03:04modify3660.051.86951.86781.8800
21832006.05.22 03:10s/l3490.051.86871.86871.8830-19.002030.50
21842006.05.22 03:10s/l3640.051.86871.86871.8811-9.502021.00
21852006.05.22 03:10buy3670.051.86891.86421.8794
21862006.05.22 03:10buy3680.051.86891.86421.8794
21872006.05.22 03:19modify3680.051.86891.86981.8794
21882006.05.22 03:21modify3680.051.86891.87121.8794
21892006.05.22 03:29modify3680.051.86891.87171.8794
21902006.05.22 03:39modify3680.051.86891.87241.8794
21912006.05.22 04:05s/l3680.051.87241.87241.879417.502038.50
21922006.05.22 04:05modify3670.051.86891.87061.8794
21932006.05.22 04:06modify3670.051.86891.87071.8794
21942006.05.22 04:06modify3670.051.86891.87091.8794
21952006.05.22 04:06modify3670.051.86891.87111.8794
21962006.05.22 04:30buy3690.051.87141.86671.8819
21972006.05.22 04:30modify3690.051.87141.86971.8819
21982006.05.22 04:34s/l3670.051.87111.87111.879411.002049.50
21992006.05.22 04:35buy3700.051.87121.86651.8817
22002006.05.22 04:35modify3700.051.87121.86941.8817
22012006.05.22 04:36modify3700.051.87121.86951.8817
22022006.05.22 05:15modify3700.051.87121.86951.8817
22032006.05.22 05:44s/l3690.051.86971.86971.8819-8.502041.00
22042006.05.22 05:45s/l3700.051.86951.86951.8817-8.502032.50
22052006.05.22 05:45buy3710.051.86971.86501.8802
22062006.05.22 05:45buy3720.051.86971.86501.8802
22072006.05.22 05:49modify3720.051.86971.86791.8802
22082006.05.22 05:49s/l3660.051.86781.86781.8800-8.502024.00
22092006.05.22 05:49s/l3720.051.86791.86791.8802-9.002015.00
22102006.05.22 05:49modify3710.051.86971.86601.8802
22112006.05.22 05:50buy3730.051.86781.86311.8783
22122006.05.22 05:50buy3740.051.86781.86311.8783
22132006.05.22 06:04modify3740.051.86781.86601.8783
22142006.05.22 06:09modify3740.051.86781.86611.8783
22152006.05.22 06:19modify3740.051.86781.86821.8783
22162006.05.22 06:34s/l3740.051.86821.86821.87832.002017.00
22172006.05.22 06:35buy3750.051.86841.86371.8789
22182006.05.22 06:39modify3750.051.86841.86661.8789
22192006.05.22 06:44s/l3510.051.86581.86581.8810-23.501993.50
22202006.05.22 06:44s/l3710.051.86601.86601.8802-18.501975.00
22212006.05.22 06:44s/l3750.051.86661.86661.8789-9.001966.00
22222006.05.22 06:44modify3730.051.86781.86401.8783
22232006.05.22 06:45modify3730.051.86781.86411.8783
22242006.05.22 06:47modify3730.051.86781.86421.8783
22252006.05.22 06:50buy3760.051.86571.86101.8762
22262006.05.22 06:50buy3770.051.86571.86101.8762
22272006.05.22 06:50buy3780.051.86571.86101.8762
22282006.05.22 06:54s/l3650.051.86481.86481.8800-23.501942.50
22292006.05.22 06:54s/l3730.051.86421.86421.8783-18.001924.50
22302006.05.22 06:54modify3780.051.86571.86141.8762
22312006.05.22 06:55modify3780.051.86571.86151.8762
22322006.05.22 06:59modify3780.051.86571.86331.8762
22332006.05.22 07:00buy3790.051.86451.85981.8750
22342006.05.22 07:00buy3800.051.86451.85981.8750
22352006.05.22 07:14modify3800.051.86451.86521.8750
22362006.05.22 07:15modify3800.051.86451.86681.8750
22372006.05.22 07:24modify3800.051.86451.86741.8750
22382006.05.22 07:38modify3800.051.86451.86751.8750
22392006.05.22 07:45modify3800.051.86451.86761.8750
22402006.05.22 07:54modify3800.051.86451.87001.8750
22412006.05.22 08:04modify3800.051.86451.87021.8750
22422006.05.22 08:24modify3800.051.86451.87151.8750
22432006.05.22 08:29modify3800.051.86451.87231.8750
22442006.05.22 08:30modify3800.051.86451.87241.8750
22452006.05.22 08:44s/l3800.051.87241.87241.875039.501964.00
22462006.05.22 08:44modify3790.051.86451.87041.8750
22472006.05.22 08:44modify3790.051.86451.87051.8750
22482006.05.22 08:49modify3790.051.86451.87151.8750
22492006.05.22 08:50modify3790.051.86451.87161.8750
22502006.05.22 09:04s/l3790.051.87161.87161.875035.501999.50
22512006.05.22 09:04modify3780.051.86571.86981.8762
22522006.05.22 09:04modify3780.051.86571.86991.8762
22532006.05.22 09:09modify3780.051.86571.87011.8762
22542006.05.22 09:14modify3780.051.86571.87061.8762
22552006.05.22 09:19modify3780.051.86571.87121.8762
22562006.05.22 09:44modify3780.051.86571.87141.8762
22572006.05.22 09:59modify3780.051.86571.87151.8762
22582006.05.22 10:00modify3780.051.86571.87181.8762
22592006.05.22 10:04modify3780.051.86571.87291.8762
22602006.05.22 10:09t/p3760.051.87621.86101.876252.502052.00
22612006.05.22 10:09t/p3770.051.87621.86101.876252.502104.50
22622006.05.22 10:09t/p3780.051.87621.87291.876252.502157.00
22632006.05.23 08:00buy3810.051.88171.87701.8922
22642006.05.23 08:00buy3820.051.88171.87701.8922
22652006.05.23 08:00buy3830.051.88171.87701.8922
22662006.05.23 08:00buy3840.051.88171.87701.8922
22672006.05.23 08:00buy3850.051.88171.87701.8922
22682006.05.23 08:09modify3850.051.88171.87951.8922
22692006.05.23 08:10modify3850.051.88171.87961.8922
22702006.05.23 08:20modify3850.051.88171.88181.8922
22712006.05.23 08:44s/l3850.051.88181.88181.89220.502157.50
22722006.05.23 08:45buy3860.051.88211.87741.8926
22732006.05.23 08:49modify3860.051.88211.88211.8926
22742006.05.23 09:09modify3860.051.88211.88271.8926
22752006.05.23 09:14modify3860.051.88211.88351.8926
22762006.05.23 09:24s/l3860.051.88351.88351.89267.002164.50
22772006.05.23 09:39modify3840.051.88171.88191.8922
22782006.05.23 09:40modify3840.051.88171.88201.8922
22792006.05.23 09:47s/l3840.051.88201.88201.89221.502166.00
22802006.05.23 09:47modify3830.051.88171.88001.8922
22812006.05.23 09:50buy3870.051.88171.87701.8922
22822006.05.23 09:50buy3880.051.88171.87701.8922
22832006.05.23 09:51modify3880.051.88171.87991.8922
22842006.05.23 10:00modify3880.051.88171.88001.8922
22852006.05.23 10:23modify3880.051.88171.88171.8922
22862006.05.23 11:49modify3880.051.88171.88201.8922
22872006.05.23 11:54modify3880.051.88171.88241.8922
22882006.05.23 11:55modify3880.051.88171.88251.8922
22892006.05.23 11:59modify3880.051.88171.88271.8922
22902006.05.23 12:00modify3880.051.88171.88281.8922
22912006.05.23 12:09s/l3880.051.88281.88281.89225.502171.50
22922006.05.23 12:15buy3890.051.88251.87781.8930
22932006.05.23 12:19modify3890.051.88251.88071.8930
22942006.05.23 13:10modify3890.051.88251.88081.8930
22952006.05.23 13:29s/l3890.051.88081.88081.8930-8.502163.00
22962006.05.23 13:29modify3870.051.88171.87851.8922
22972006.05.23 13:30buy3900.051.88031.87561.8908
22982006.05.23 13:34s/l3830.051.88001.88001.8922-8.502154.50
22992006.05.23 13:34modify3900.051.88031.87711.8908
23002006.05.23 13:35buy3910.051.87891.87421.8894
23012006.05.23 13:59modify3910.051.87891.87891.8894
23022006.05.23 14:04modify3910.051.87891.87961.8894
23032006.05.23 14:14s/l3910.051.87961.87961.88943.502158.00
23042006.05.23 14:14modify3900.051.88031.87761.8908
23052006.05.23 14:15modify3900.051.88031.87771.8908
23062006.05.23 14:19modify3900.051.88031.87821.8908
23072006.05.23 14:20modify3900.051.88031.87831.8908
23082006.05.23 14:24modify3900.051.88031.87861.8908
23092006.05.23 14:25buy3920.051.88041.87571.8909
23102006.05.23 14:34modify3920.051.88041.88191.8909
23112006.05.23 14:45s/l3920.051.88191.88191.89097.502165.50
23122006.05.23 14:46modify3900.051.88031.88051.8908
23132006.05.23 14:54modify3900.051.88031.88061.8908
23142006.05.23 14:59modify3900.051.88031.88071.8908
23152006.05.23 15:09s/l3900.051.88071.88071.89082.002167.50
23162006.05.23 15:10buy3930.051.87911.87441.8896
23172006.05.23 15:10buy3940.051.87911.87441.8896
23182006.05.23 15:18modify3940.051.87911.88021.8896
23192006.05.23 15:20modify3940.051.87911.88031.8896
23202006.05.23 15:30s/l3940.051.88031.88031.88966.002173.50
23212006.05.23 15:35buy3950.051.87991.87521.8904
23222006.05.23 15:49modify3950.051.87991.88001.8904
23232006.05.23 15:52s/l3950.051.88001.88001.89040.502174.00
23242006.05.23 15:55buy3960.051.88071.87601.8912
23252006.05.23 15:55modify3960.051.88071.87871.8912
23262006.05.23 15:55modify3960.051.88071.87881.8912
23272006.05.23 15:55modify3960.051.88071.87891.8912
23282006.05.23 15:56modify3960.051.88071.87891.8912
23292006.05.23 15:56modify3960.051.88071.87901.8912
23302006.05.23 16:55modify3960.051.88071.88071.8912
23312006.05.23 17:31modify3960.051.88071.88071.8912
23322006.05.23 17:34modify3960.051.88071.88081.8912
23332006.05.23 17:35modify3960.051.88071.88091.8912
23342006.05.23 17:39modify3960.051.88071.88101.8912
23352006.05.23 17:40modify3960.051.88071.88111.8912
23362006.05.23 17:44modify3960.051.88071.88171.8912
23372006.05.23 17:49modify3960.051.88071.88191.8912
23382006.05.23 17:50modify3960.051.88071.88201.8912
23392006.05.23 18:14modify3960.051.88071.88391.8912
23402006.05.23 18:15modify3960.051.88071.88401.8912
23412006.05.23 18:44modify3960.051.88071.88451.8912
23422006.05.23 19:04s/l3960.051.88451.88451.891219.002193.00
23432006.05.23 19:04modify3930.051.87911.88271.8896
23442006.05.23 19:05modify3930.051.87911.88281.8896
23452006.05.23 19:24modify3930.051.87911.88301.8896
23462006.05.23 19:25modify3930.051.87911.88311.8896
23472006.05.23 19:29modify3930.051.87911.88331.8896
23482006.05.23 19:34modify3930.051.87911.88341.8896
23492006.05.23 20:06s/l3930.051.88341.88341.889621.502214.50
23502006.05.23 20:08modify3870.051.88171.88201.8922
23512006.05.23 20:29s/l3870.051.88201.88201.89221.502216.00
23522006.05.23 20:29modify3820.051.88171.87941.8922
23532006.05.23 20:35modify3820.051.88171.88001.8922
23542006.05.23 20:50buy3970.051.88101.87631.8915
23552006.05.23 20:50buy3980.051.88101.87631.8915
23562006.05.23 20:50buy3990.051.88101.87631.8915
23572006.05.23 20:54modify3990.051.88101.87911.8915
23582006.05.23 20:59s/l3820.051.88001.88001.8922-8.502207.50
23592006.05.23 21:00buy4000.051.88001.87531.8905
23602006.05.23 21:04modify4000.051.88001.87821.8905
23612006.05.23 21:49s/l3990.051.87911.87911.8915-9.502198.00
23622006.05.23 21:50buy4010.051.87951.87481.8900
23632006.05.23 21:54modify4010.051.87951.87721.8900
23642006.05.23 21:59s/l3810.051.87701.87701.8922-23.502174.50
23652006.05.23 21:59s/l3970.051.87631.87631.8915-23.502151.00
23662006.05.23 21:59s/l3980.051.87631.87631.8915-23.502127.50
23672006.05.23 21:59s/l4000.051.87821.87821.8905-9.002118.50
23682006.05.23 21:59s/l4010.051.87721.87721.8900-11.502107.00
23692006.05.23 22:00buy4020.051.87631.87161.8868
23702006.05.23 22:00buy4030.051.87631.87161.8868
23712006.05.23 22:00buy4040.051.87631.87161.8868
23722006.05.23 22:00buy4050.051.87631.87161.8868
23732006.05.23 22:00buy4060.051.87631.87161.8868
23742006.05.23 22:04modify4060.051.87631.87381.8868
23752006.05.23 22:05modify4060.051.87631.87391.8868
23762006.05.23 22:09modify4060.051.87631.87431.8868
23772006.05.23 22:44modify4060.051.87631.87441.8868
23782006.05.23 22:49modify4060.051.87631.87451.8868
23792006.05.23 22:54modify4060.051.87631.87461.8868
23802006.05.23 23:29modify4060.051.87631.87641.8868
23812006.05.23 23:33modify4060.051.87631.87681.8868
23822006.05.23 23:38modify4060.051.87631.87751.8868
23832006.05.24 00:04modify4060.051.87631.87761.8868
23842006.05.24 00:09modify4060.051.87631.87841.8868
23852006.05.24 00:14modify4060.051.87631.87931.8868
23862006.05.24 00:29s/l4060.051.87931.87931.886815.002122.00
23872006.05.24 00:29modify4050.051.87631.87761.8868
23882006.05.24 00:29modify4050.051.87631.87801.8868
23892006.05.24 00:30modify4050.051.87631.87811.8868
23902006.05.24 00:55buy4070.051.87841.87371.8889
23912006.05.24 00:59s/l4050.051.87811.87811.88689.002131.00
23922006.05.24 00:59modify4070.051.87841.87581.8889
23932006.05.24 01:00modify4070.051.87841.87591.8889
23942006.05.24 01:05buy4080.051.87701.87231.8875
23952006.05.24 01:05modify4080.051.87701.87491.8875
23962006.05.24 01:09modify4080.051.87701.87501.8875
23972006.05.24 01:16modify4080.051.87701.87521.8875
23982006.05.24 01:34modify4080.051.87701.87711.8875
23992006.05.24 02:09modify4080.051.87701.87741.8875
24002006.05.24 02:14modify4080.051.87701.87751.8875
24012006.05.24 02:19modify4080.051.87701.87771.8875
24022006.05.24 02:20modify4080.051.87701.87801.8875
24032006.05.24 02:28modify4080.051.87701.87841.8875
24042006.05.24 03:04s/l4080.051.87841.87841.88757.002138.00
24052006.05.24 03:04modify4070.051.87841.87621.8889
24062006.05.24 03:04modify4070.051.87841.87661.8889
24072006.05.24 03:10buy4090.051.87881.87411.8893
24082006.05.24 03:14modify4090.051.87881.87671.8893
24092006.05.24 03:24modify4090.051.87881.87701.8893
24102006.05.24 03:54modify4090.051.87881.87711.8893
24112006.05.24 04:34s/l4070.051.87661.87661.8889-9.002129.00
24122006.05.24 04:34s/l4090.051.87711.87711.8893-8.502120.50
24132006.05.24 04:35buy4100.051.87671.87201.8872
24142006.05.24 04:35buy4110.051.87671.87201.8872
24152006.05.24 04:39modify4110.051.87671.87481.8872
24162006.05.24 05:36modify4110.051.87671.87491.8872
24172006.05.24 05:42modify4110.051.87671.87501.8872
24182006.05.24 05:44s/l4110.051.87501.87501.8872-8.502112.00
24192006.05.24 05:44modify4100.051.87671.87221.8872
24202006.05.24 05:45modify4100.051.87671.87231.8872
24212006.05.24 05:49modify4100.051.87671.87241.8872
24222006.05.24 05:50buy4120.051.87341.86871.8839
24232006.05.24 05:54modify4120.051.87341.87491.8839
24242006.05.24 06:04s/l4120.051.87491.87491.88397.502119.50
24252006.05.24 06:04modify4100.051.87671.87311.8872
24262006.05.24 06:05modify4100.051.87671.87321.8872
24272006.05.24 06:09modify4100.051.87671.87401.8872
24282006.05.24 06:10buy4130.051.87591.87121.8864
24292006.05.24 06:10modify4130.051.87591.87421.8864
24302006.05.24 06:26modify4130.051.87591.87611.8864
24312006.05.24 06:44modify4130.051.87591.87611.8864
24322006.05.24 06:50modify4130.051.87591.87621.8864
24332006.05.24 06:54modify4130.051.87591.87801.8864
24342006.05.24 06:55modify4130.051.87591.87811.8864
24352006.05.24 07:04modify4130.051.87591.87871.8864
24362006.05.24 07:05modify4130.051.87591.87881.8864
24372006.05.24 07:44modify4130.051.87591.88001.8864
24382006.05.24 07:49modify4130.051.87591.88031.8864
24392006.05.24 07:50modify4130.051.87591.88041.8864
24402006.05.24 08:04modify4130.051.87591.88161.8864
24412006.05.24 08:09modify4130.051.87591.88181.8864
24422006.05.24 08:14modify4130.051.87591.88231.8864
24432006.05.24 08:15modify4130.051.87591.88241.8864
24442006.05.24 08:34modify4130.051.87591.88251.8864
24452006.05.24 08:39modify4130.051.87591.88281.8864
24462006.05.24 09:14s/l4130.051.88281.88281.886434.502154.00
24472006.05.24 09:14modify4100.051.87671.87971.8872
24482006.05.24 09:14modify4100.051.87671.87981.8872
24492006.05.24 09:15modify4100.051.87671.87991.8872
24502006.05.24 09:19modify4100.051.87671.88021.8872
24512006.05.24 09:24modify4100.051.87671.88051.8872
24522006.05.24 09:34modify4100.051.87671.88121.8872
24532006.05.24 09:35modify4100.051.87671.88131.8872
24542006.05.24 09:46modify4100.051.87671.88141.8872
24552006.05.24 09:47modify4100.051.87671.88161.8872
24562006.05.24 09:51modify4100.051.87671.88171.8872
24572006.05.24 10:20modify4100.051.87671.88171.8872
24582006.05.24 10:20modify4100.051.87671.88181.8872
24592006.05.24 10:25modify4100.051.87671.88191.8872
24602006.05.24 10:25modify4100.051.87671.88201.8872
24612006.05.24 10:30modify4100.051.87671.88251.8872
24622006.05.24 10:30modify4100.051.87671.88271.8872
24632006.05.24 10:30modify4100.051.87671.88291.8872
24642006.05.24 10:30modify4100.051.87671.88331.8872
24652006.05.24 11:23s/l4100.051.88331.88331.887233.002187.00
24662006.05.24 11:23modify4040.051.87631.88151.8868
24672006.05.24 11:24modify4040.051.87631.88171.8868
24682006.05.24 11:45s/l4040.051.88171.88171.886827.002214.00
24692006.05.24 11:45modify4030.051.87631.88001.8868
24702006.05.24 11:46modify4030.051.87631.88041.8868
24712006.05.24 12:08modify4030.051.87631.88051.8868
24722006.05.24 12:14modify4030.051.87631.88061.8868
24732006.05.24 12:30modify4030.051.87631.88121.8868
24742006.05.24 12:30modify4030.051.87631.88121.8868
24752006.05.24 12:30modify4030.051.87631.88141.8868
24762006.05.24 12:30modify4030.051.87631.88171.8868
24772006.05.24 12:30modify4030.051.87631.88171.8868
24782006.05.24 12:31modify4030.051.87631.88181.8868
24792006.05.24 12:31modify4030.051.87631.88191.8868
24802006.05.24 12:31modify4030.051.87631.88191.8868
24812006.05.24 12:32modify4030.051.87631.88221.8868
24822006.05.24 12:32modify4030.051.87631.88271.8868
24832006.05.24 12:34s/l4030.051.88271.88271.886832.002246.00
24842006.05.24 12:34modify4020.051.87631.88081.8868
24852006.05.24 12:35modify4020.051.87631.88091.8868
24862006.05.24 12:36modify4020.051.87631.88221.8868
24872006.05.24 12:44modify4020.051.87631.88251.8868
24882006.05.24 12:45modify4020.051.87631.88301.8868
24892006.05.24 12:45modify4020.051.87631.88321.8868
24902006.05.24 12:45modify4020.051.87631.88331.8868
24912006.05.24 12:49modify4020.051.87631.88401.8868
24922006.05.24 12:50modify4020.051.87631.88411.8868
24932006.05.24 12:59s/l4020.051.88411.88411.886839.002285.00
24942006.05.24 13:25buy4140.051.87751.87281.8880
24952006.05.24 13:25buy4150.051.87751.87281.8880
24962006.05.24 13:25buy4160.051.87751.87281.8880
24972006.05.24 13:25buy4170.051.87751.87281.8880
24982006.05.24 13:25buy4180.051.87751.87281.8880
24992006.05.24 13:29modify4180.051.87751.87571.8880
25002006.05.24 13:54modify4180.051.87751.87581.8880
25012006.05.24 14:04s/l4180.051.87581.87581.8880-8.502276.50
25022006.05.24 14:05buy4190.051.87451.86981.8850
25032006.05.24 14:09s/l4140.051.87281.87281.8880-23.502253.00
25042006.05.24 14:09s/l4150.051.87281.87281.8880-23.502229.50
25052006.05.24 14:09s/l4160.051.87281.87281.8880-23.502206.00
25062006.05.24 14:09s/l4170.051.87281.87281.8880-23.502182.50
25072006.05.24 14:09buy4200.051.87141.86671.8819
25082006.05.24 14:09buy4210.051.87141.86671.8819
25092006.05.24 14:09buy4220.051.87141.86671.8819
25102006.05.24 14:09buy4230.051.87141.86671.8819
25112006.05.24 14:10modify4230.051.87141.86941.8819
25122006.05.24 14:23modify4230.051.87141.86951.8819
25132006.05.24 14:34s/l4190.051.86981.86981.8850-23.502159.00
25142006.05.24 14:34s/l4230.051.86951.86951.8819-9.502149.50
25152006.05.24 14:35buy4240.051.86791.86321.8784
25162006.05.24 14:35buy4250.051.86791.86321.8784
25172006.05.24 14:39s/l4200.051.86671.86671.8819-23.502126.00
25182006.05.24 14:39s/l4210.051.86671.86671.8819-23.502102.50
25192006.05.24 14:39s/l4220.051.86671.86671.8819-23.502079.00
25202006.05.24 14:39modify4250.051.86791.86421.8784
25212006.05.24 14:40buy4260.051.86601.86131.8765
25222006.05.24 14:40buy4270.051.86601.86131.8765
25232006.05.24 14:40buy4280.051.86601.86131.8765
25242006.05.24 14:59modify4280.051.86601.86601.8765
25252006.05.24 15:04modify4280.051.86601.86761.8765
25262006.05.24 15:19s/l4280.051.86761.86761.87658.002087.00
25272006.05.24 15:19modify4270.051.86601.86391.8765
25282006.05.24 15:20buy4290.051.86571.86101.8762
25292006.05.24 15:39modify4290.051.86571.86751.8762
25302006.05.24 15:54s/l4290.051.86751.86751.87629.002096.00
25312006.05.24 15:55buy4300.051.86771.86301.8782
25322006.05.24 15:59modify4300.051.86771.86571.8782
25332006.05.24 16:05modify4300.051.86771.86591.8782
25342006.05.24 16:44modify4300.051.86771.86601.8782
25352006.05.24 17:39modify4300.051.86771.86771.8782
25362006.05.24 17:44modify4300.051.86771.86921.8782
25372006.05.24 17:45modify4300.051.86771.86931.8782
25382006.05.24 18:03s/l4300.051.86931.86931.87828.002104.00
25392006.05.24 18:03modify4270.051.86601.86731.8765
25402006.05.24 18:04modify4270.051.86601.86841.8765
25412006.05.24 18:05modify4270.051.86601.86851.8765
25422006.05.24 18:24modify4270.051.86601.86931.8765
25432006.05.24 18:29modify4270.051.86601.87081.8765
25442006.05.24 18:30modify4270.051.86601.87091.8765
25452006.05.24 18:49modify4270.051.86601.87141.8765
25462006.05.24 18:54modify4270.051.86601.87211.8765
25472006.05.24 19:04s/l4270.051.87211.87211.876530.502134.50
25482006.05.24 19:04modify4260.051.86601.86991.8765
25492006.05.24 19:04modify4260.051.86601.87001.8765
25502006.05.24 19:05modify4260.051.86601.87011.8765
25512006.05.24 19:20modify4260.051.86601.87021.8765
25522006.05.24 19:44modify4260.051.86601.87041.8765
25532006.05.24 19:49modify4260.051.86601.87091.8765
25542006.05.24 19:59modify4260.051.86601.87111.8765
25552006.05.24 20:00modify4260.051.86601.87121.8765
25562006.05.24 20:11s/l4260.051.87121.87121.876526.002160.50
25572006.05.24 20:11modify4250.051.86791.86951.8784
25582006.05.24 20:14modify4250.051.86791.86961.8784
25592006.05.24 20:15modify4250.051.86791.86971.8784
25602006.05.24 20:20buy4310.051.87111.86641.8816
25612006.05.24 20:20buy4320.051.87111.86641.8816
25622006.05.24 20:20buy4330.051.87111.86641.8816
25632006.05.24 20:20modify4330.051.87111.86871.8816
25642006.05.24 20:20modify4330.051.87111.86881.8816
25652006.05.24 20:20modify4330.051.87111.86881.8816
25662006.05.24 20:21modify4330.051.87111.86901.8816
25672006.05.24 20:34s/l4250.051.86971.86971.87849.002169.50
25682006.05.24 20:35buy4340.051.86971.86501.8802
25692006.05.24 20:39s/l4330.051.86901.86901.8816-10.502159.00
25702006.05.24 20:39modify4340.051.86971.86681.8802
25712006.05.24 20:40buy4350.051.86861.86391.8791
25722006.05.24 20:50modify4350.051.86861.86681.8791
25732006.05.24 20:59modify4350.051.86861.86691.8791
25742006.05.24 22:49modify4350.051.86861.86881.8791
25752006.05.24 22:50modify4350.051.86861.86891.8791
25762006.05.24 22:59modify4350.051.86861.86901.8791
25772006.05.24 23:00modify4350.051.86861.86911.8791
25782006.05.25 00:04modify4350.051.86861.86921.8791
25792006.05.25 00:05modify4350.051.86861.86931.8791
25802006.05.25 00:10modify4350.051.86861.86941.8791
25812006.05.25 00:23s/l4350.051.86941.86941.87914.002163.00
25822006.05.25 00:23modify4340.051.86971.86771.8802
25832006.05.25 00:24modify4340.051.86971.86781.8802
25842006.05.25 00:25buy4360.051.86961.86491.8801
25852006.05.25 00:25modify4360.051.86961.86761.8801
25862006.05.25 00:26modify4360.051.86961.86761.8801
25872006.05.25 00:28modify4360.051.86961.86771.8801
25882006.05.25 00:29modify4360.051.86961.86781.8801
25892006.05.25 01:20modify4360.051.86961.86791.8801
25902006.05.25 02:24s/l4360.051.86791.86791.8801-8.502154.50
25912006.05.25 02:25buy4370.051.86821.86351.8787
25922006.05.25 02:29modify4370.051.86821.86641.8787
25932006.05.25 02:30modify4370.051.86821.86651.8787
25942006.05.25 05:05s/l4340.051.86781.86781.8802-9.502145.00
25952006.05.25 05:05buy4380.051.86801.86331.8785
25962006.05.25 05:14modify4380.051.86801.86611.8785
25972006.05.25 06:19modify4380.051.86801.86811.8785
25982006.05.25 06:20modify4380.051.86801.86821.8785
25992006.05.25 06:24modify4380.051.86801.86851.8785
26002006.05.25 06:25modify4380.051.86801.86861.8785
26012006.05.25 06:29modify4380.051.86801.86871.8785
26022006.05.25 06:30modify4380.051.86801.86881.8785
26032006.05.25 06:35s/l4380.051.86881.86881.87854.002149.00
26042006.05.25 06:54modify4370.051.86821.86851.8787
26052006.05.25 07:02s/l4370.051.86851.86851.87871.502150.50
26062006.05.25 07:02modify4320.051.87111.86651.8816
26072006.05.25 07:04modify4320.051.87111.86651.8816
26082006.05.25 07:09modify4320.051.87111.86661.8816
26092006.05.25 07:09modify4320.051.87111.86731.8816
26102006.05.25 07:10modify4320.051.87111.86741.8816
26112006.05.25 07:14modify4320.051.87111.86791.8816
26122006.05.25 07:15modify4320.051.87111.86801.8816
26132006.05.25 07:35buy4390.051.86901.86431.8795
26142006.05.25 07:35buy4400.051.86901.86431.8795
26152006.05.25 07:35modify4400.051.86901.86691.8795
26162006.05.25 07:38modify4400.051.86901.86701.8795
26172006.05.25 07:40modify4400.051.86901.86721.8795
26182006.05.25 07:41modify4400.051.86901.86731.8795
26192006.05.25 08:18modify4400.051.86901.86731.8795
26202006.05.25 08:44modify4400.051.86901.87031.8795
26212006.05.25 08:49modify4400.051.86901.87051.8795
26222006.05.25 08:50modify4400.051.86901.87061.8795
26232006.05.25 09:24modify4400.051.86901.87181.8795
26242006.05.25 09:25modify4400.051.86901.87191.8795
26252006.05.25 09:33s/l4400.051.87191.87191.879514.502165.00
26262006.05.25 09:33modify4390.051.86901.86991.8795
26272006.05.25 09:39modify4390.051.86901.87081.8795
26282006.05.25 09:40modify4390.051.86901.87091.8795
26292006.05.25 09:59s/l4390.051.87091.87091.87959.502174.50
26302006.05.25 09:59modify4320.051.87111.86891.8816
26312006.05.25 10:04modify4320.051.87111.86911.8816
26322006.05.25 10:05modify4320.051.87111.86921.8816
26332006.05.25 10:05s/l4320.051.86921.86921.8816-9.502165.00
26342006.05.25 10:05modify4310.051.87111.86701.8816
26352006.05.25 10:06modify4310.051.87111.86711.8816
26362006.05.25 10:08modify4310.051.87111.86721.8816
26372006.05.25 10:09modify4310.051.87111.86751.8816
26382006.05.25 10:14modify4310.051.87111.86811.8816
26392006.05.25 10:15modify4310.051.87111.86821.8816
26402006.05.25 10:29modify4310.051.87111.86831.8816
26412006.05.25 10:30modify4310.051.87111.86841.8816
26422006.05.25 10:31modify4310.051.87111.86851.8816
26432006.05.25 10:31modify4310.051.87111.86851.8816
26442006.05.25 10:32modify4310.051.87111.86861.8816
26452006.05.25 10:32modify4310.051.87111.86881.8816
26462006.05.25 10:32modify4310.051.87111.86891.8816
26472006.05.25 10:38modify4310.051.87111.86901.8816
26482006.05.25 11:14modify4310.051.87111.86941.8816
26492006.05.25 11:29s/l4310.051.86941.86941.8816-8.502156.50
26502006.05.25 11:45buy4410.051.86901.86431.8795
26512006.05.25 11:45buy4420.051.86901.86431.8795
26522006.05.25 11:45buy4430.051.86901.86431.8795
26532006.05.25 11:45buy4440.051.86901.86431.8795
26542006.05.25 12:07modify4440.051.86901.86731.8795
26552006.05.25 12:34modify4440.051.86901.86901.8795
26562006.05.25 12:35modify4440.051.86901.86911.8795
26572006.05.25 12:35modify4440.051.86901.86911.8795
26582006.05.25 12:39modify4440.051.86901.87031.8795
26592006.05.25 12:40modify4440.051.86901.87041.8795
26602006.05.25 12:44modify4440.051.86901.87051.8795
26612006.05.25 12:45modify4440.051.86901.87061.8795
26622006.05.25 12:49s/l4440.051.87061.87061.87958.002164.50
26632006.05.25 12:49modify4430.051.86901.86901.8795
26642006.05.25 12:50modify4430.051.86901.86911.8795
26652006.05.25 12:50modify4430.051.86901.86921.8795
26662006.05.25 12:50modify4430.051.86901.86931.8795
26672006.05.25 12:50modify4430.051.86901.86941.8795
26682006.05.25 12:51modify4430.051.86901.86941.8795
26692006.05.25 12:54s/l4430.051.86941.86941.87952.002166.50
26702006.05.25 12:54modify4420.051.86901.86661.8795
26712006.05.25 13:04modify4420.051.86901.86931.8795
26722006.05.25 13:10modify4420.051.86901.87011.8795
26732006.05.25 13:11modify4420.051.86901.87021.8795
26742006.05.25 13:11modify4420.051.86901.87051.8795
26752006.05.25 13:44modify4420.051.86901.87091.8795
26762006.05.25 13:45modify4420.051.86901.87101.8795
26772006.05.25 14:04s/l4420.051.87101.87101.879510.002176.50
26782006.05.25 14:04modify4410.051.86901.86941.8795
26792006.05.25 14:05modify4410.051.86901.86951.8795
26802006.05.25 14:10s/l4410.051.86951.86951.87952.502179.00
26812006.05.25 14:14modify4240.051.86791.86811.8784
26822006.05.25 14:15modify4240.051.86791.86821.8784
26832006.05.25 14:19modify4240.051.86791.87011.8784
26842006.05.25 14:24modify4240.051.86791.87031.8784
26852006.05.25 14:25modify4240.051.86791.87041.8784
26862006.05.25 14:29s/l4240.051.87041.87041.878412.502191.50
26872006.05.25 17:00buy4450.051.86931.86461.8798
26882006.05.25 17:00buy4460.051.86931.86461.8798
26892006.05.25 17:00buy4470.051.86931.86461.8798
26902006.05.25 17:00buy4480.051.86931.86461.8798
26912006.05.25 17:00buy4490.051.86931.86461.8798
26922006.05.25 17:01modify4490.051.86931.86751.8798
26932006.05.25 17:09modify4490.051.86931.86761.8798
26942006.05.25 18:29modify4490.051.86931.86971.8798
26952006.05.25 18:34modify4490.051.86931.87091.8798
26962006.05.25 18:35modify4490.051.86931.87101.8798
26972006.05.25 18:44modify4490.051.86931.87211.8798
26982006.05.25 18:45modify4490.051.86931.87221.8798
26992006.05.25 18:54modify4490.051.86931.87251.8798
27002006.05.25 19:09s/l4490.051.87251.87251.879816.002207.50
27012006.05.25 19:09modify4480.051.86931.87071.8798
27022006.05.25 19:09modify4480.051.86931.87111.8798
27032006.05.25 19:19s/l4480.051.87111.87111.87989.002216.50
27042006.05.25 19:19modify4470.051.86931.86941.8798
27052006.05.25 19:19modify4470.051.86931.87021.8798
27062006.05.25 19:20modify4470.051.86931.87031.8798
27072006.05.25 20:45modify4470.051.86931.87121.8798
27082006.05.25 20:54modify4470.051.86931.87141.8798
27092006.05.25 20:59modify4470.051.86931.87181.8798
27102006.05.25 21:29modify4470.051.86931.87221.8798
27112006.05.25 21:34modify4470.051.86931.87381.8798
27122006.05.25 21:35modify4470.051.86931.87391.8798
27132006.05.25 21:45modify4470.051.86931.87411.8798
27142006.05.25 21:54modify4470.051.86931.87531.8798
27152006.05.25 21:55modify4470.051.86931.87541.8798
27162006.05.25 21:59modify4470.051.86931.87551.8798
27172006.05.25 22:25s/l4470.051.87551.87551.879831.002247.50
27182006.05.25 22:25modify4460.051.86931.87371.8798
27192006.05.25 22:29modify4460.051.86931.87401.8798
27202006.05.25 23:30s/l4460.051.87401.87401.879823.502271.00
27212006.05.25 23:30modify4450.051.86931.87221.8798
27222006.05.25 23:30modify4450.051.86931.87241.8798
27232006.05.25 23:31modify4450.051.86931.87251.8798
27242006.05.25 23:31modify4450.051.86931.87251.8798
27252006.05.25 23:32modify4450.051.86931.87291.8798
27262006.05.25 23:33modify4450.051.86931.87301.8798
27272006.05.25 23:34modify4450.051.86931.87321.8798
27282006.05.25 23:45modify4450.051.86931.87391.8798
27292006.05.25 23:45modify4450.051.86931.87411.8798
27302006.05.25 23:50modify4450.051.86931.87411.8798
27312006.05.25 23:53modify4450.051.86931.87431.8798
27322006.05.25 23:54modify4450.051.86931.87441.8798
27332006.05.25 23:59modify4450.051.86931.87461.8798
27342006.05.25 23:59s/l4450.051.87461.87461.879826.502297.50
27352006.05.26 01:55buy4500.051.87131.86661.8818
27362006.05.26 01:55buy4510.051.87131.86661.8818
27372006.05.26 01:55buy4520.051.87131.86661.8818
27382006.05.26 01:55buy4530.051.87131.86661.8818
27392006.05.26 01:55buy4540.051.87131.86661.8818
27402006.05.26 01:57modify4540.051.87131.86961.8818
27412006.05.26 03:19s/l4540.051.86961.86961.8818-8.502289.00
27422006.05.26 03:20buy4550.051.86841.86371.8789
27432006.05.26 03:39modify4550.051.86841.86661.8789
27442006.05.26 03:40modify4550.051.86841.86671.8789
27452006.05.26 05:09modify4550.051.86841.86901.8789
27462006.05.26 05:19modify4550.051.86841.86911.8789
27472006.05.26 05:20modify4550.051.86841.86921.8789
27482006.05.26 05:39modify4550.051.86841.86961.8789
27492006.05.26 06:05s/l4550.051.86961.86961.87896.002295.00
27502006.05.26 06:05modify4530.051.87131.86751.8818
27512006.05.26 06:09modify4530.051.87131.86761.8818
27522006.05.26 06:10buy4560.051.86881.86411.8793
27532006.05.26 06:14modify4560.051.86881.86881.8793
27542006.05.26 06:25modify4560.051.86881.86901.8793
27552006.05.26 06:29modify4560.051.86881.87001.8793
27562006.05.26 06:30modify4560.051.86881.87011.8793
27572006.05.26 06:54modify4560.051.86881.87021.8793
27582006.05.26 06:55modify4560.051.86881.87031.8793
27592006.05.26 07:00s/l4560.051.87031.87031.87937.502302.50
27602006.05.26 07:00modify4530.051.87131.86861.8818
27612006.05.26 07:04modify4530.051.87131.86881.8818
27622006.05.26 07:09modify4530.051.87131.86901.8818
27632006.05.26 07:10buy4570.051.87031.86561.8808
27642006.05.26 08:04modify4570.051.87031.87071.8808
27652006.05.26 08:09modify4570.051.87031.87191.8808
27662006.05.26 08:10modify4570.051.87031.87201.8808
27672006.05.26 08:14modify4570.051.87031.87231.8808
27682006.05.26 08:24s/l4570.051.87231.87231.880810.002312.50
27692006.05.26 09:12modify4530.051.87131.86931.8818
27702006.05.26 09:12modify4530.051.87131.86931.8818
27712006.05.26 09:13modify4530.051.87131.86941.8818
27722006.05.26 09:13modify4530.051.87131.86941.8818
27732006.05.26 09:14modify4530.051.87131.86951.8818
27742006.05.26 09:14modify4530.051.87131.86961.8818
27752006.05.26 09:39modify4530.051.87131.86961.8818
27762006.05.26 10:55buy4580.051.87091.86621.8814
27772006.05.26 11:32modify4580.051.87091.86921.8814
27782006.05.26 12:04s/l4530.051.86961.86961.8818-8.502304.00
27792006.05.26 12:05buy4590.051.86971.86501.8802
27802006.05.26 12:09s/l4580.051.86921.86921.8814-8.502295.50
27812006.05.26 12:09modify4590.051.86971.86631.8802
27822006.05.26 12:10buy4600.051.86811.86341.8786
27832006.05.26 12:14modify4600.051.86811.86631.8786
27842006.05.26 12:34modify4600.051.86811.86921.8786
27852006.05.26 12:34s/l4600.051.86921.86921.87865.502301.00
27862006.05.26 12:34modify4590.051.86971.86671.8802
27872006.05.26 12:35modify4590.051.86971.86681.8802
27882006.05.26 12:35modify4590.051.86971.86801.8802
27892006.05.26 12:40buy4610.051.86911.86441.8796
27902006.05.26 12:54modify4610.051.86911.86651.8796
27912006.05.26 12:59modify4610.051.86911.86711.8796
27922006.05.26 13:04modify4610.051.86911.86731.8796
27932006.05.26 13:14s/l4590.051.86801.86801.8802-8.502292.50
27942006.05.26 13:15buy4620.051.86821.86351.8787
27952006.05.26 13:19s/l4500.051.86661.86661.8818-23.502269.00
27962006.05.26 13:19s/l4510.051.86661.86661.8818-23.502245.50
27972006.05.26 13:19s/l4520.051.86661.86661.8818-23.502222.00
27982006.05.26 13:19s/l4610.051.86731.86731.8796-9.002213.00
27992006.05.26 13:19modify4620.051.86821.86411.8787
28002006.05.26 13:20buy4630.051.86591.86121.8764
28012006.05.26 13:20buy4640.051.86591.86121.8764
28022006.05.26 13:20buy4650.051.86591.86121.8764
28032006.05.26 13:20buy4660.051.86591.86121.8764
28042006.05.26 13:24s/l4620.051.86411.86411.8787-20.502192.50
28052006.05.26 13:24modify4660.051.86591.86161.8764
28062006.05.26 13:25modify4660.051.86591.86171.8764
28072006.05.26 13:29s/l4660.051.86171.86171.8764-21.002171.50
28082006.05.26 13:30buy4670.051.86151.85681.8720
28092006.05.26 13:30buy4680.051.86151.85681.8720
28102006.05.26 13:34s/l4630.051.86121.86121.8764-23.502148.00
28112006.05.26 13:34s/l4640.051.86121.86121.8764-23.502124.50
28122006.05.26 13:34s/l4650.051.86121.86121.8764-23.502101.00
28132006.05.26 13:34modify4680.051.86151.85851.8720
28142006.05.26 13:35buy4690.051.86031.85561.8708
28152006.05.26 13:35buy4700.051.86031.85561.8708
28162006.05.26 13:35buy4710.051.86031.85561.8708
28172006.05.26 13:39modify4710.051.86031.85831.8708
28182006.05.26 13:40modify4710.051.86031.85841.8708
28192006.05.26 13:54s/l4680.051.85851.85851.8720-15.002086.00
28202006.05.26 13:54s/l4710.051.85841.85841.8708-9.502076.50
28212006.05.26 13:54modify4700.051.86031.85571.8708
28222006.05.26 13:55buy4720.051.85751.85281.8680
28232006.05.26 13:55buy4730.051.85751.85281.8680
28242006.05.26 13:59modify4730.051.85751.85571.8680
28252006.05.26 14:15s/l4670.051.85681.85681.8720-23.502053.00
28262006.05.26 14:15buy4740.051.85701.85231.8675
28272006.05.26 14:19s/l4690.051.85561.85561.8708-23.502029.50
28282006.05.26 14:19s/l4700.051.85571.85571.8708-23.002006.50
28292006.05.26 14:19s/l4730.051.85571.85571.8680-9.001997.50
28302006.05.26 14:19modify4740.051.85701.85331.8675
28312006.05.26 14:20buy4750.051.85511.85041.8656
28322006.05.26 14:20buy4760.051.85511.85041.8656
28332006.05.26 14:20buy4770.051.85511.85041.8656
28342006.05.26 14:29modify4770.051.85511.85171.8656
28352006.05.26 14:30s/l4740.051.85331.85331.8675-18.501979.00
28362006.05.26 14:30buy4780.051.85351.84881.8640
28372006.05.26 14:39modify4780.051.85351.85151.8640
28382006.05.26 14:43modify4780.051.85351.85391.8640
28392006.05.26 14:49modify4780.051.85351.85591.8640
28402006.05.26 14:49s/l4780.051.85591.85591.864012.001991.00
28412006.05.26 14:49modify4770.051.85511.85311.8656
28422006.05.26 14:50buy4790.051.85481.85011.8653
28432006.05.26 14:59modify4790.051.85481.85291.8653
28442006.05.26 15:00modify4790.051.85481.85301.8653
28452006.05.26 15:13modify4790.051.85481.85491.8653
28462006.05.26 15:16modify4790.051.85481.85531.8653
28472006.05.26 15:28modify4790.051.85481.85631.8653
28482006.05.26 15:49s/l4790.051.85631.85631.86537.501998.50
28492006.05.26 15:50buy4800.051.85641.85171.8669
28502006.05.26 15:52modify4800.051.85641.85471.8669
28512006.05.26 17:00s/l4800.051.85471.85471.8669-8.501990.00
28522006.05.26 17:00modify4770.051.85511.85321.8656
28532006.05.26 17:00modify4770.051.85511.85331.8656
28542006.05.26 17:00modify4770.051.85511.85341.8656
28552006.05.26 17:05buy4810.051.85541.85071.8659
28562006.05.26 17:24modify4810.051.85541.85371.8659
28572006.05.26 17:45modify4810.051.85541.85551.8659
28582006.05.26 18:04modify4810.051.85541.85621.8659
28592006.05.26 18:05modify4810.051.85541.85631.8659
28602006.05.26 18:10modify4810.051.85541.85641.8659
28612006.05.26 18:14modify4810.051.85541.85651.8659
28622006.05.26 18:43s/l4810.051.85651.85651.86595.501995.50
28632006.05.26 18:50buy4820.051.85661.85191.8671
28642006.05.26 18:54modify4820.051.85661.85461.8671
28652006.05.26 19:04modify4820.051.85661.85471.8671
28662006.05.26 19:05modify4820.051.85661.85481.8671
28672006.05.26 19:55modify4820.051.85661.85491.8671
28682006.05.28 21:40modify4820.051.85661.85661.8671
28692006.05.28 22:10s/l4820.051.85661.85661.86710.001995.50
28702006.05.28 22:10modify4770.051.85511.85531.8656
28712006.05.28 22:10modify4770.051.85511.85541.8656
28722006.05.28 22:10modify4770.051.85511.85551.8656
28732006.05.28 22:15buy4830.051.85631.85161.8668
28742006.05.28 22:16modify4830.051.85631.85451.8668
28752006.05.28 22:22modify4830.051.85631.85461.8668
28762006.05.28 22:52modify4830.051.85631.85641.8668
28772006.05.28 23:02modify4830.051.85631.85671.8668
28782006.05.28 23:31modify4830.051.85631.85691.8668
28792006.05.28 23:35modify4830.051.85631.85741.8668
28802006.05.28 23:35modify4830.051.85631.85791.8668
28812006.05.29 01:29modify4830.051.85631.85801.8668
28822006.05.29 01:44modify4830.051.85631.85841.8668
28832006.05.29 01:50modify4830.051.85631.85851.8668
28842006.05.29 02:50modify4830.051.85631.85861.8668
28852006.05.29 03:00modify4830.051.85631.85871.8668
28862006.05.29 03:04modify4830.051.85631.85881.8668
28872006.05.29 03:09modify4830.051.85631.85891.8668
28882006.05.29 05:07modify4830.051.85631.85911.8668
28892006.05.29 05:09modify4830.051.85631.85941.8668
28902006.05.29 06:54s/l4830.051.85941.85941.866815.502011.00
28912006.05.29 06:54modify4770.051.85511.85771.8656
28922006.05.29 06:59modify4770.051.85511.85781.8656
28932006.05.29 07:00buy4840.051.85941.85471.8699
28942006.05.29 09:04modify4840.051.85941.85941.8699
28952006.05.29 09:09modify4840.051.85941.86191.8699
28962006.05.29 09:29modify4840.051.85941.86221.8699
28972006.05.29 10:44s/l4840.051.86221.86221.869914.002025.00
28982006.05.29 10:44modify4770.051.85511.86031.8656
28992006.05.29 10:44modify4770.051.85511.86071.8656
29002006.05.29 10:45modify4770.051.85511.86081.8656
29012006.05.29 11:44s/l4770.051.86081.86081.865628.502053.50
29022006.05.29 11:44modify4760.051.85511.85911.8656
29032006.05.29 11:45modify4760.051.85511.85921.8656
29042006.05.29 11:49modify4760.051.85511.85971.8656
29052006.05.29 11:50modify4760.051.85511.85981.8656
29062006.05.29 11:51modify4760.051.85511.85991.8656
29072006.05.29 12:04modify4760.051.85511.86001.8656
29082006.05.29 12:14modify4760.051.85511.86011.8656
29092006.05.29 13:24s/l4760.051.86011.86011.865625.002078.50
29102006.05.29 13:24modify4750.051.85511.85821.8656
29112006.05.29 13:25buy4850.051.86011.85541.8706
29122006.05.29 13:25buy4860.051.86011.85541.8706
29132006.05.29 13:25buy4870.051.86011.85541.8706
29142006.05.29 13:29modify4870.051.86011.85801.8706
29152006.05.29 13:30modify4870.051.86011.85821.8706
29162006.05.29 14:05modify4870.051.86011.85831.8706
29172006.05.29 14:08modify4870.051.86011.85841.8706
29182006.05.29 15:09s/l4750.051.85821.85821.865615.502094.00
29192006.05.29 15:09s/l4870.051.85841.85841.8706-8.502085.50
29202006.05.29 15:09modify4860.051.86011.85611.8706
29212006.05.29 15:10buy4880.051.85791.85321.8684
29222006.05.29 15:10buy4890.051.85791.85321.8684
29232006.05.29 15:14modify4890.051.85791.85591.8684
29242006.05.29 15:39modify4890.051.85791.85611.8684
29252006.05.29 17:13modify4890.051.85791.85611.8684
29262006.05.29 18:59modify4890.051.85791.85801.8684
29272006.05.29 19:00modify4890.051.85791.85811.8684
29282006.05.29 19:04modify4890.051.85791.85861.8684
29292006.05.29 19:52s/l4890.051.85861.85861.86843.502089.00
29302006.05.29 19:55buy4900.051.85861.85391.8691
29312006.05.29 19:57modify4900.051.85861.85681.8691
29322006.05.29 20:06modify4900.051.85861.85681.8691
29332006.05.29 20:06modify4900.051.85861.85691.8691
29342006.05.30 01:49modify4900.051.85861.85871.8691
29352006.05.30 01:50modify4900.051.85861.85881.8691
29362006.05.30 01:54modify4900.051.85861.85891.8691
29372006.05.30 01:55modify4900.051.85861.85901.8691
29382006.05.30 01:59modify4900.051.85861.85921.8691
29392006.05.30 02:04modify4900.051.85861.85971.8691
29402006.05.30 02:19modify4900.051.85861.85981.8691
29412006.05.30 02:39modify4900.051.85861.86071.8691
29422006.05.30 02:40modify4900.051.85861.86091.8691
29432006.05.30 02:44modify4900.051.85861.86101.8691
29442006.05.30 02:49modify4900.051.85861.86211.8691
29452006.05.30 02:54modify4900.051.85861.86411.8691
29462006.05.30 02:55modify4900.051.85861.86431.8691
29472006.05.30 03:04modify4900.051.85861.86461.8691
29482006.05.30 03:05modify4900.051.85861.86471.8691
29492006.05.30 03:14t/p4720.051.86801.85281.868052.502141.50
29502006.05.30 03:14t/p4880.051.86841.85321.868452.502194.00
29512006.05.30 03:14modify4900.051.85861.86671.8691
29522006.05.30 03:29modify4900.051.85861.86691.8691
29532006.05.30 03:34t/p4900.051.86911.86691.869152.502246.50
29542006.05.30 03:34modify4860.051.86011.86741.8706
29552006.05.30 03:35modify4860.051.86011.86751.8706
29562006.05.30 03:59s/l4860.051.86751.86751.870637.002283.50
29572006.05.30 03:59modify4850.051.86011.86571.8706
29582006.05.30 04:04modify4850.051.86011.86591.8706
29592006.05.30 04:54modify4850.051.86011.86611.8706
29602006.05.30 04:55modify4850.051.86011.86621.8706
29612006.05.30 05:13modify4850.051.86011.86681.8706
29622006.05.30 05:14modify4850.051.86011.86691.8706
29632006.05.30 05:50s/l4850.051.86691.86691.870634.002317.50
29642006.05.31 08:25buy4910.051.87921.87451.8897
29652006.05.31 08:25buy4920.051.87921.87451.8897
29662006.05.31 08:25buy4930.051.87921.87451.8897
29672006.05.31 08:25buy4940.051.87921.87451.8897
29682006.05.31 08:25buy4950.051.87921.87451.8897
29692006.05.31 08:29modify4950.051.87921.87681.8897
29702006.05.31 08:34modify4950.051.87921.87731.8897
29712006.05.31 08:34s/l4950.051.87731.87731.8897-9.502308.00
29722006.05.31 08:34modify4940.051.87921.87501.8897
29732006.05.31 08:35buy4960.051.87681.87211.8873
29742006.05.31 08:49modify4960.051.87681.87751.8873
29752006.05.31 08:59s/l4960.051.87751.87751.88733.502311.50
29762006.05.31 08:59modify4940.051.87921.87581.8897
29772006.05.31 09:00buy4970.051.87771.87301.8882
29782006.05.31 09:05modify4970.051.87771.87601.8882
29792006.05.31 09:14modify4970.051.87771.87801.8882
29802006.05.31 09:19modify4970.051.87771.87841.8882
29812006.05.31 09:29s/l4970.051.87841.87841.88823.502315.00
29822006.05.31 09:29modify4940.051.87921.87651.8897
29832006.05.31 09:30buy4980.051.87841.87371.8889
29842006.05.31 09:44modify4980.051.87841.87541.8889
29852006.05.31 09:45modify4980.051.87841.87661.8889
29862006.05.31 10:04modify4980.051.87841.87671.8889
29872006.05.31 11:34s/l4980.051.87671.87671.8889-8.502306.50
29882006.05.31 11:35buy4990.051.87691.87221.8874
29892006.05.31 11:39modify4990.051.87691.87521.8874
29902006.05.31 11:39s/l4940.051.87651.87651.8897-13.502293.00
29912006.05.31 11:40buy5000.051.87631.87161.8868
29922006.05.31 11:44modify5000.051.87631.87451.8868
29932006.05.31 11:45modify5000.051.87631.87461.8868
29942006.05.31 12:09s/l4990.051.87521.87521.8874-8.502284.50
29952006.05.31 12:10buy5010.051.87521.87051.8857
29962006.05.31 12:19modify5010.051.87521.87551.8857
29972006.05.31 12:24s/l5010.051.87551.87551.88571.502286.00
29982006.05.31 12:25buy5020.051.87561.87091.8861
29992006.05.31 12:44s/l4910.051.87451.87451.8897-23.502262.50
30002006.05.31 12:44s/l4920.051.87451.87451.8897-23.502239.00
30012006.05.31 12:44s/l4930.051.87451.87451.8897-23.502215.50
30022006.05.31 12:44s/l5000.051.87461.87461.8868-8.502207.00
30032006.05.31 12:44modify5020.051.87561.87241.8861
30042006.05.31 12:45buy5030.051.87431.86961.8848
30052006.05.31 12:45buy5040.051.87431.86961.8848
30062006.05.31 12:45buy5050.051.87431.86961.8848
30072006.05.31 12:45buy5060.051.87431.86961.8848
30082006.05.31 12:54modify5060.051.87431.87211.8848
30092006.05.31 13:00modify5060.051.87431.87251.8848
30102006.05.31 13:09modify5060.051.87431.87261.8848
30112006.05.31 13:19modify5060.051.87431.87501.8848
30122006.05.31 13:24s/l5060.051.87501.87501.88483.502210.50
30132006.05.31 13:25buy5070.051.87531.87061.8858
30142006.05.31 13:29modify5070.051.87531.87261.8858
30152006.05.31 13:34modify5070.051.87531.87291.8858
30162006.05.31 13:49modify5070.051.87531.87361.8858
30172006.05.31 14:19s/l5070.051.87361.87361.8858-8.502202.00
30182006.05.31 14:19modify5050.051.87431.87181.8848
30192006.05.31 14:20buy5080.051.87371.86901.8842
30202006.05.31 14:25modify5080.051.87371.87201.8842
30212006.05.31 14:54s/l5020.051.87241.87241.8861-16.002186.00
30222006.05.31 14:54s/l5050.051.87181.87181.8848-12.502173.50
30232006.05.31 14:54s/l5080.051.87201.87201.8842-8.502165.00
30242006.05.31 14:54modify5040.051.87431.87011.8848
30252006.05.31 14:55buy5090.051.87181.86711.8823
30262006.05.31 14:55buy5100.051.87181.86711.8823
30272006.05.31 14:55buy5110.051.87181.86711.8823
30282006.05.31 14:59modify5110.051.87181.86931.8823
30292006.05.31 15:00modify5110.051.87181.87221.8823
30302006.05.31 15:00modify5110.051.87181.87231.8823
30312006.05.31 15:00modify5110.051.87181.87241.8823
30322006.05.31 15:04modify5110.051.87181.87261.8823
30332006.05.31 15:14s/l5110.051.87261.87261.88234.002169.00
30342006.05.31 15:15buy5120.051.87271.86801.8832
30352006.05.31 15:19modify5120.051.87271.87101.8832
30362006.05.31 16:15modify5120.051.87271.87291.8832
30372006.05.31 16:59s/l5120.051.87291.87291.88321.002170.00
30382006.05.31 17:00buy5130.051.87301.86831.8835
30392006.05.31 17:01modify5130.051.87301.87081.8835
30402006.05.31 17:01modify5130.051.87301.87101.8835
30412006.05.31 17:01modify5130.051.87301.87111.8835
30422006.05.31 17:01modify5130.051.87301.87121.8835
30432006.05.31 17:01modify5130.051.87301.87131.8835
30442006.05.31 18:09modify5130.051.87301.87321.8835
30452006.05.31 18:29s/l5130.051.87321.87321.88351.002171.00
30462006.05.31 18:30buy5140.051.87231.86761.8828
30472006.05.31 18:34modify5140.051.87231.86971.8828
30482006.05.31 18:39modify5140.051.87231.87041.8828
30492006.05.31 18:44modify5140.051.87231.87051.8828
30502006.05.31 18:59s/l5030.051.86961.86961.8848-23.502147.50
30512006.05.31 18:59s/l5040.051.87011.87011.8848-21.002126.50
30522006.05.31 18:59s/l5140.051.87051.87051.8828-9.002117.50
30532006.05.31 18:59modify5100.051.87181.86721.8823
30542006.05.31 19:00buy5150.051.86911.86441.8796
30552006.05.31 19:00buy5160.051.86911.86441.8796
30562006.05.31 19:00buy5170.051.86911.86441.8796
30572006.05.31 19:00modify5170.051.86911.86721.8796
30582006.05.31 19:04modify5170.051.86911.86741.8796
30592006.05.31 19:59modify5170.051.86911.86931.8796
30602006.05.31 21:54modify5170.051.86911.86951.8796
30612006.05.31 21:55modify5170.051.86911.86961.8796
30622006.05.31 21:59modify5170.051.86911.87001.8796
30632006.05.31 22:00modify5170.051.86911.87011.8796
30642006.05.31 22:14modify5170.051.86911.87071.8796
30652006.05.31 22:51s/l5170.051.87071.87071.87968.002125.50
30662006.05.31 22:54modify5160.051.86911.86921.8796
30672006.05.31 22:55modify5160.051.86911.86931.8796
30682006.05.31 22:59modify5160.051.86911.86951.8796
30692006.05.31 23:05buy5180.051.87141.86671.8819
30702006.05.31 23:05modify5180.051.87141.86841.8819
30712006.05.31 23:05modify5180.051.87141.86841.8819
30722006.05.31 23:09modify5180.051.87141.86861.8819
30732006.05.31 23:10modify5180.051.87141.86871.8819
30742006.05.31 23:14modify5180.051.87141.86891.8819
30752006.05.31 23:15modify5180.051.87141.86911.8819
30762006.05.31 23:19modify5180.051.87141.86931.8819
30772006.05.31 23:52modify5180.051.87141.86931.8819
30782006.05.31 23:55modify5180.051.87141.86951.8819
30792006.05.31 23:56modify5180.051.87141.86961.8819
30802006.05.31 23:59modify5180.051.87141.86961.8819
30812006.06.01 00:00modify5180.051.87141.86971.8819
30822006.06.01 00:29s/l5160.051.86951.86951.87962.002127.50
30832006.06.01 00:29s/l5180.051.86971.86971.8819-8.502119.00
30842006.06.01 00:29modify5150.051.86911.86701.8796
30852006.06.01 00:30buy5190.051.86891.86421.8794
30862006.06.01 00:30buy5200.051.86891.86421.8794
30872006.06.01 00:34s/l5090.051.86711.86711.8823-23.502095.50
30882006.06.01 00:34s/l5100.051.86721.86721.8823-23.002072.50
30892006.06.01 00:34s/l5150.051.86701.86701.8796-10.502062.00
30902006.06.01 00:34modify5200.051.86891.86531.8794
30912006.06.01 00:35buy5210.051.86721.86251.8777
30922006.06.01 00:35buy5220.051.86721.86251.8777
30932006.06.01 00:35buy5230.051.86721.86251.8777
30942006.06.01 00:44modify5230.051.86721.86531.8777
30952006.06.01 00:49modify5230.051.86721.86541.8777
30962006.06.01 00:59modify5230.051.86721.86721.8777
30972006.06.01 01:04s/l5230.051.86721.86721.87770.002062.00
30982006.06.01 01:04modify5220.051.86721.86441.8777
30992006.06.01 01:05buy5240.051.86611.86141.8766
31002006.06.01 01:19modify5240.051.86611.86641.8766
31012006.06.01 01:29modify5240.051.86611.86691.8766
31022006.06.01 01:54s/l5240.051.86691.86691.87664.002066.00
31032006.06.01 01:54modify5220.051.86721.86491.8777
31042006.06.01 01:55buy5250.051.86681.86211.8773
31052006.06.01 01:59modify5250.051.86681.86511.8773
31062006.06.01 03:29s/l5200.051.86531.86531.8794-18.002048.00
31072006.06.01 03:30buy5260.051.86561.86091.8761
31082006.06.01 03:34modify5260.051.86561.86391.8761
31092006.06.01 03:34s/l5250.051.86511.86511.8773-8.502039.50
31102006.06.01 03:35buy5270.051.86531.86061.8758
31112006.06.01 03:39modify5270.051.86531.86341.8758
31122006.06.01 03:44modify5270.051.86531.86361.8758
31132006.06.01 04:19s/l5220.051.86491.86491.8777-11.502028.00
31142006.06.01 04:20buy5280.051.86511.86041.8756
31152006.06.01 04:24modify5280.051.86511.86321.8756
31162006.06.01 04:29modify5280.051.86511.86341.8756
31172006.06.01 04:59modify5280.051.86511.86511.8756
31182006.06.01 05:54modify5280.051.86511.86531.8756
31192006.06.01 05:55modify5280.051.86511.86551.8756
31202006.06.01 06:04modify5280.051.86511.86571.8756
31212006.06.01 06:24s/l5280.051.86571.86571.87563.002031.00
31222006.06.01 06:25buy5290.051.86591.86121.8764
31232006.06.01 06:25modify5290.051.86591.86321.8764
31242006.06.01 06:29modify5290.051.86591.86341.8764
31252006.06.01 06:31modify5290.051.86591.86341.8764
31262006.06.01 06:32modify5290.051.86591.86351.8764
31272006.06.01 06:32modify5290.051.86591.86361.8764
31282006.06.01 06:32modify5290.051.86591.86361.8764
31292006.06.01 06:33modify5290.051.86591.86371.8764
31302006.06.01 06:34modify5290.051.86591.86371.8764
31312006.06.01 06:34modify5290.051.86591.86381.8764
31322006.06.01 06:34modify5290.051.86591.86391.8764
31332006.06.01 06:39s/l5190.051.86421.86421.8794-23.502007.50
31342006.06.01 06:40buy5300.051.86431.85961.8748
31352006.06.01 06:44s/l5260.051.86391.86391.8761-8.501999.00
31362006.06.01 06:44s/l5290.051.86391.86391.8764-10.001989.00
31372006.06.01 06:44modify5300.051.86431.86201.8748
31382006.06.01 06:45s/l5270.051.86361.86361.8758-8.501980.50
31392006.06.01 06:45buy5310.051.86381.85911.8743
31402006.06.01 06:45buy5320.051.86381.85911.8743
31412006.06.01 06:45buy5330.051.86381.85911.8743
31422006.06.01 06:49modify5330.051.86381.86211.8743
31432006.06.01 07:14s/l5210.051.86251.86251.8777-23.501957.00
31442006.06.01 07:15buy5340.051.86241.85771.8729
31452006.06.01 07:24modify5340.051.86241.86051.8729
31462006.06.01 07:25modify5340.051.86241.86061.8729
31472006.06.01 07:34s/l5300.051.86201.86201.8748-11.501945.50
31482006.06.01 07:34s/l5330.051.86211.86211.8743-8.501937.00
31492006.06.01 07:35buy5350.051.86161.85691.8721
31502006.06.01 07:35buy5360.051.86161.85691.8721
31512006.06.01 07:44modify5360.051.86161.86171.8721
31522006.06.01 07:49modify5360.051.86161.86331.8721
31532006.06.01 08:03modify5360.051.86161.86451.8721
31542006.06.01 08:14modify5360.051.86161.86461.8721
31552006.06.01 08:14modify5360.051.86161.86521.8721
31562006.06.01 08:19modify5360.051.86161.86541.8721
31572006.06.01 08:33s/l5360.051.86541.86541.872119.001956.00
31582006.06.01 08:33modify5350.051.86161.86341.8721
31592006.06.01 08:33modify5350.051.86161.86341.8721
31602006.06.01 08:34modify5350.051.86161.86431.8721
31612006.06.01 08:49s/l5350.051.86431.86431.872113.501969.50
31622006.06.01 08:49modify5340.051.86241.86261.8729
31632006.06.01 08:49modify5340.051.86241.86281.8729
31642006.06.01 08:55buy5370.051.86391.85921.8744
31652006.06.01 08:55buy5380.051.86391.85921.8744
31662006.06.01 08:59modify5380.051.86391.86211.8744
31672006.06.01 08:59modify5380.051.86391.86221.8744
31682006.06.01 09:04modify5380.051.86391.86431.8744
31692006.06.01 10:44s/l5380.051.86431.86431.87442.001971.50
31702006.06.01 10:45buy5390.051.86421.85951.8747
31712006.06.01 10:48modify5390.051.86421.86251.8747
31722006.06.01 11:14s/l5340.051.86281.86281.87292.001973.50
31732006.06.01 11:14s/l5390.051.86251.86251.8747-8.501965.00
31742006.06.01 11:14modify5370.051.86391.86071.8744
31752006.06.01 11:15modify5370.051.86391.86081.8744
31762006.06.01 11:19modify5370.051.86391.86111.8744
31772006.06.01 11:20buy5400.051.86171.85701.8722
31782006.06.01 11:20buy5410.051.86171.85701.8722
31792006.06.01 11:24modify5410.051.86171.85991.8722
31802006.06.01 11:29s/l5370.051.86111.86111.8744-14.001951.00
31812006.06.01 11:30buy5420.051.86121.85651.8717
31822006.06.01 11:44modify5420.051.86121.86151.8717
31832006.06.01 11:59s/l5420.051.86151.86151.87171.501952.50
31842006.06.01 12:00buy5430.051.86171.85701.8722
31852006.06.01 12:04modify5430.051.86171.85921.8722
31862006.06.01 12:09modify5430.051.86171.85971.8722
31872006.06.01 12:19s/l5410.051.85991.85991.8722-9.001943.50
31882006.06.01 12:20s/l5430.051.85971.85971.8722-10.001933.50
31892006.06.01 12:20modify5400.051.86171.85801.8722
31902006.06.01 12:20modify5400.051.86171.85821.8722
31912006.06.01 12:25buy5440.051.85951.85481.8700
31922006.06.01 12:25buy5450.051.85951.85481.8700
31932006.06.01 12:25modify5450.051.85951.85761.8700
31942006.06.01 12:34modify5450.051.85951.86021.8700
31952006.06.01 12:49s/l5310.051.85911.85911.8743-23.501910.00
31962006.06.01 12:49s/l5320.051.85911.85911.8743-23.501886.50
31972006.06.01 12:49s/l5400.051.85821.85821.8722-17.501869.00
31982006.06.01 12:49s/l5450.051.86021.86021.87003.501872.50
31992006.06.01 12:49modify5440.051.85951.85591.8700
32002006.06.01 12:50modify5440.051.85951.85601.8700
32012006.06.01 12:54modify5440.051.85951.85751.8700
32022006.06.01 12:55buy5460.051.85841.85371.8689
32032006.06.01 12:55buy5470.051.85841.85371.8689
32042006.06.01 12:55buy5480.051.85841.85371.8689
32052006.06.01 12:55buy5490.051.85841.85371.8689
32062006.06.01 12:59modify5490.051.85841.85651.8689
32072006.06.01 13:04modify5490.051.85841.85661.8689
32082006.06.01 13:05modify5490.051.85841.85671.8689
32092006.06.01 13:39s/l5440.051.85751.85751.8700-10.001862.50
32102006.06.01 13:40buy5500.051.85751.85281.8680
32112006.06.01 13:44modify5500.051.85751.85571.8680
32122006.06.01 14:00modify5500.051.85751.85961.8680
32132006.06.01 14:00modify5500.051.85751.85961.8680
32142006.06.01 14:09modify5500.051.85751.86171.8680
32152006.06.01 14:14s/l5500.051.86171.86171.868021.001883.50
32162006.06.01 14:14modify5490.051.85841.85961.8689
32172006.06.01 14:14modify5490.051.85841.86021.8689
32182006.06.01 14:34modify5490.051.85841.86221.8689
32192006.06.01 14:39modify5490.051.85841.86281.8689
32202006.06.01 14:44modify5490.051.85841.86381.8689
32212006.06.01 14:49modify5490.051.85841.86581.8689
32222006.06.01 14:54modify5490.051.85841.86631.8689
32232006.06.01 15:04s/l5490.051.86631.86631.868939.501923.00
32242006.06.01 15:04modify5480.051.85841.86461.8689
32252006.06.01 15:04modify5480.051.85841.86551.8689
32262006.06.01 15:19s/l5480.051.86551.86551.868935.501958.50
32272006.06.01 15:19modify5470.051.85841.86361.8689
32282006.06.01 15:19modify5470.051.85841.86401.8689
32292006.06.01 15:24modify5470.051.85841.86441.8689
32302006.06.01 15:29modify5470.051.85841.86571.8689
32312006.06.01 15:54modify5470.051.85841.86621.8689
32322006.06.01 15:59modify5470.051.85841.86661.8689
32332006.06.01 17:17s/l5470.051.86661.86661.868941.001999.50
32342006.06.01 17:17modify5460.051.85841.86481.8689
32352006.06.01 17:27modify5460.051.85841.86481.8689
32362006.06.01 17:30modify5460.051.85841.86541.8689
32372006.06.01 17:31modify5460.051.85841.86551.8689
32382006.06.01 17:44modify5460.051.85841.86571.8689
32392006.06.01 17:49modify5460.051.85841.86591.8689
32402006.06.01 17:52modify5460.051.85841.86601.8689
32412006.06.01 17:52modify5460.051.85841.86611.8689
32422006.06.01 18:44s/l5460.051.86611.86611.868938.502038.00
32432006.06.01 19:40buy5510.051.86401.85931.8745
32442006.06.01 19:40buy5520.051.86401.85931.8745
32452006.06.01 19:40buy5530.051.86401.85931.8745
32462006.06.01 19:40buy5540.051.86401.85931.8745
32472006.06.01 19:40buy5550.051.86401.85931.8745
32482006.06.01 20:09modify5550.051.86401.86181.8745
32492006.06.01 20:10modify5550.051.86401.86191.8745
32502006.06.01 20:14modify5550.051.86401.86201.8745
32512006.06.01 20:19modify5550.051.86401.86221.8745
32522006.06.01 20:59modify5550.051.86401.86411.8745
32532006.06.01 21:00modify5550.051.86401.86431.8745
32542006.06.01 21:39modify5550.051.86401.86471.8745
32552006.06.01 21:59modify5550.051.86401.86481.8745
32562006.06.01 23:29modify5550.051.86401.86501.8745
32572006.06.01 23:59modify5550.051.86401.86511.8745
32582006.06.02 00:49modify5550.051.86401.86531.8745
32592006.06.02 00:50modify5550.051.86401.86541.8745
32602006.06.02 01:49s/l5550.051.86541.86541.87457.002045.00
32612006.06.02 01:50modify5540.051.86401.86401.8745
32622006.06.02 01:52modify5540.051.86401.86411.8745
32632006.06.02 01:53modify5540.051.86401.86421.8745
32642006.06.02 01:54modify5540.051.86401.86431.8745
32652006.06.02 01:55modify5540.051.86401.86441.8745
32662006.06.02 01:56modify5540.051.86401.86451.8745
32672006.06.02 01:59modify5540.051.86401.86461.8745
32682006.06.02 01:59modify5540.051.86401.86461.8745
32692006.06.02 02:35buy5560.051.86561.86091.8761
32702006.06.02 02:35modify5560.051.86561.86391.8761
32712006.06.02 04:29modify5560.051.86561.86581.8761
32722006.06.02 04:35s/l5560.051.86581.86581.87611.002046.00
32732006.06.02 04:49modify5540.051.86401.86491.8745
32742006.06.02 06:19s/l5540.051.86491.86491.87454.502050.50
32752006.06.02 06:19modify5530.051.86401.86221.8745
32762006.06.02 06:25buy5570.051.86461.85991.8751
32772006.06.02 06:25buy5580.051.86461.85991.8751
32782006.06.02 06:29modify5580.051.86461.86291.8751
32792006.06.02 06:49s/l5580.051.86291.86291.8751-8.502042.00
32802006.06.02 06:49modify5570.051.86461.86111.8751
32812006.06.02 06:50modify5570.051.86461.86121.8751
32822006.06.02 06:53modify5570.051.86461.86231.8751
32832006.06.02 06:55buy5590.051.86391.85921.8744
32842006.06.02 07:09modify5590.051.86391.86111.8744
32852006.06.02 07:14modify5590.051.86391.86121.8744
32862006.06.02 07:14s/l5570.051.86231.86231.8751-11.502030.50
32872006.06.02 07:15buy5600.051.86241.85771.8729
32882006.06.02 07:19s/l5530.051.86221.86221.8745-9.002021.50
32892006.06.02 07:19s/l5590.051.86121.86121.8744-13.502008.00
32902006.06.02 07:19modify5600.051.86241.85951.8729
32912006.06.02 07:20buy5610.051.86131.85661.8718
32922006.06.02 07:20buy5620.051.86131.85661.8718
32932006.06.02 07:29modify5620.051.86131.86181.8718
32942006.06.02 08:20modify5620.051.86131.86201.8718
32952006.06.02 08:20modify5620.051.86131.86201.8718
32962006.06.02 08:22modify5620.051.86131.86211.8718
32972006.06.02 08:23modify5620.051.86131.86221.8718
32982006.06.02 08:25modify5620.051.86131.86241.8718
32992006.06.02 08:26modify5620.051.86131.86251.8718
33002006.06.02 08:29modify5620.051.86131.86261.8718
33012006.06.02 08:31modify5620.051.86131.86271.8718
33022006.06.02 08:39modify5620.051.86131.86281.8718
33032006.06.02 08:44modify5620.051.86131.86291.8718
33042006.06.02 09:10modify5620.051.86131.86301.8718
33052006.06.02 09:14modify5620.051.86131.86401.8718
33062006.06.02 09:39modify5620.051.86131.86431.8718
33072006.06.02 09:44modify5620.051.86131.86531.8718
33082006.06.02 09:54modify5620.051.86131.86571.8718
33092006.06.02 09:55modify5620.051.86131.86581.8718
33102006.06.02 10:19modify5620.051.86131.86641.8718
33112006.06.02 10:49s/l5620.051.86641.86641.871825.502033.50
33122006.06.02 10:49modify5610.051.86131.86471.8718
33132006.06.02 10:49modify5610.051.86131.86501.8718
33142006.06.02 10:54modify5610.051.86131.86511.8718
33152006.06.02 11:46modify5610.051.86131.86521.8718
33162006.06.02 11:52modify5610.051.86131.86531.8718
33172006.06.02 11:52modify5610.051.86131.86541.8718
33182006.06.02 12:20modify5610.051.86131.86571.8718
33192006.06.02 12:21modify5610.051.86131.86591.8718
33202006.06.02 12:21modify5610.051.86131.86611.8718
33212006.06.02 12:21modify5610.051.86131.86641.8718
33222006.06.02 12:27modify5610.051.86131.86651.8718
33232006.06.02 12:29t/p5510.051.87451.85931.874552.502086.00
33242006.06.02 12:29t/p5520.051.87451.85931.874552.502138.50
33252006.06.02 12:29t/p5600.051.87291.85951.872952.502191.00
33262006.06.02 12:29t/p5610.051.87181.86651.871852.502243.50
33272006.06.05 12:25buy5630.051.88231.87761.8928
33282006.06.05 12:25buy5640.051.88231.87761.8928
33292006.06.05 12:25buy5650.051.88231.87761.8928
33302006.06.05 12:25buy5660.051.88231.87761.8928
33312006.06.05 12:25buy5670.051.88231.87761.8928
33322006.06.05 12:29modify5670.051.88231.88061.8928
33332006.06.05 12:39s/l5670.051.88061.88061.8928-8.502235.00
33342006.06.05 12:39modify5660.051.88231.87861.8928
33352006.06.05 12:40buy5680.051.88041.87571.8909
33362006.06.05 12:40modify5680.051.88041.87861.8909
33372006.06.05 12:40modify5680.051.88041.87871.8909
33382006.06.05 13:04s/l5660.051.87861.87861.8928-18.502216.50
33392006.06.05 13:04s/l5680.051.87871.87871.8909-8.502208.00
33402006.06.05 13:05buy5690.051.87841.87371.8889
33412006.06.05 13:05buy5700.051.87841.87371.8889
33422006.06.05 13:09modify5700.051.87841.87661.8889
33432006.06.05 13:10modify5700.051.87841.87671.8889
33442006.06.05 13:29modify5700.051.87841.87881.8889
33452006.06.05 13:59s/l5700.051.87881.87881.88892.002210.00
33462006.06.05 14:00buy5710.051.87871.87401.8892
33472006.06.05 14:04modify5710.051.87871.87701.8892
33482006.06.05 14:39s/l5630.051.87761.87761.8928-23.502186.50
33492006.06.05 14:39s/l5640.051.87761.87761.8928-23.502163.00
33502006.06.05 14:39s/l5650.051.87761.87761.8928-23.502139.50
33512006.06.05 14:40buy5720.051.87771.87301.8882
33522006.06.05 14:40buy5730.051.87771.87301.8882
33532006.06.05 14:40buy5740.051.87771.87301.8882
33542006.06.05 14:40modify5740.051.87771.87591.8882
33552006.06.05 14:44modify5740.051.87771.87601.8882
33562006.06.05 14:54s/l5710.051.87701.87701.8892-8.502131.00
33572006.06.05 14:55buy5750.051.87691.87221.8874
33582006.06.05 15:04modify5750.051.87691.87491.8874
33592006.06.05 15:05modify5750.051.87691.87501.8874
33602006.06.05 15:19modify5750.051.87691.87521.8874
33612006.06.05 15:37modify5750.051.87691.87721.8874
33622006.06.05 15:45modify5750.051.87691.87751.8874
33632006.06.05 16:13modify5750.051.87691.87761.8874
33642006.06.05 16:24modify5750.051.87691.87801.8874
33652006.06.05 16:30modify5750.051.87691.87831.8874
33662006.06.05 17:04modify5750.051.87691.87841.8874
33672006.06.05 17:39s/l5750.051.87841.87841.88747.502138.50
33682006.06.05 17:40buy5760.051.87881.87411.8893
33692006.06.05 17:40modify5760.051.87881.87641.8893
33702006.06.05 17:41modify5760.051.87881.87651.8893
33712006.06.05 17:43modify5760.051.87881.87661.8893
33722006.06.05 17:48modify5760.051.87881.87701.8893
33732006.06.05 17:48modify5760.051.87881.87701.8893
33742006.06.05 17:50modify5760.051.87881.87711.8893
33752006.06.05 18:14modify5760.051.87881.87911.8893
33762006.06.05 18:15s/l5760.051.87911.87911.88931.502140.00
33772006.06.05 18:19modify5740.051.87771.87791.8882
33782006.06.05 18:24s/l5740.051.87791.87791.88821.002141.00
33792006.06.05 18:25buy5770.051.87821.87351.8887
33802006.06.05 18:25buy5780.051.87821.87351.8887
33812006.06.05 18:34modify5780.051.87821.87521.8887
33822006.06.05 18:39modify5780.051.87821.87581.8887
33832006.06.05 18:44s/l5780.051.87581.87581.8887-12.002129.00
33842006.06.05 18:45buy5790.051.87471.87001.8852
33852006.06.05 18:49modify5790.051.87471.87221.8852
33862006.06.05 18:50modify5790.051.87471.87231.8852
33872006.06.05 18:54modify5790.051.87471.87271.8852
33882006.06.05 18:59modify5790.051.87471.87281.8852
33892006.06.05 19:14s/l5690.051.87371.87371.8889-23.502105.50
33902006.06.05 19:15buy5800.051.87391.86921.8844
33912006.06.05 19:19modify5800.051.87391.87221.8844
33922006.06.05 19:29s/l5720.051.87301.87301.8882-23.502082.00
33932006.06.05 19:29s/l5730.051.87301.87301.8882-23.502058.50
33942006.06.05 19:29s/l5770.051.87351.87351.8887-23.502035.00
33952006.06.05 19:29s/l5790.051.87281.87281.8852-9.502025.50
33962006.06.05 19:30buy5810.051.87291.86821.8834
33972006.06.05 19:30buy5820.051.87291.86821.8834
33982006.06.05 19:30buy5830.051.87291.86821.8834
33992006.06.05 19:30buy5840.051.87291.86821.8834
34002006.06.05 19:39modify5840.051.87291.87091.8834
34012006.06.05 19:40modify5840.051.87291.87101.8834
34022006.06.05 19:44modify5840.051.87291.87121.8834
34032006.06.05 20:29s/l5800.051.87221.87221.8844-8.502017.00
34042006.06.05 20:30buy5850.051.87221.86751.8827
34052006.06.05 20:34modify5850.051.87221.87041.8827
34062006.06.05 22:08modify5850.051.87221.87051.8827
34072006.06.05 22:59s/l5840.051.87121.87121.8834-8.502008.50
34082006.06.05 23:00buy5860.051.87131.86661.8818
34092006.06.05 23:00modify5860.051.87131.86961.8818
34102006.06.05 23:04s/l5850.051.87051.87051.8827-8.502000.00
34112006.06.05 23:05buy5870.051.87021.86551.8807
34122006.06.05 23:24modify5870.051.87021.87031.8807
34132006.06.05 23:25modify5870.051.87021.87061.8807
34142006.06.05 23:28modify5870.051.87021.87071.8807
34152006.06.05 23:33modify5870.051.87021.87081.8807
34162006.06.06 00:09modify5870.051.87021.87101.8807
34172006.06.06 00:14modify5870.051.87021.87151.8807
34182006.06.06 00:46s/l5870.051.87151.87151.88076.502006.50
34192006.06.06 00:55buy5880.051.87201.86731.8825
34202006.06.06 00:55modify5880.051.87201.86981.8825
34212006.06.06 00:59modify5880.051.87201.86991.8825
34222006.06.06 01:19s/l5880.051.86991.86991.8825-10.501996.00
34232006.06.06 01:20s/l5860.051.86961.86961.8818-8.501987.50
34242006.06.06 01:20buy5890.051.86981.86511.8803
34252006.06.06 01:20buy5900.051.86981.86511.8803
34262006.06.06 02:05modify5900.051.86981.87001.8803
34272006.06.06 02:14modify5900.051.86981.87031.8803
34282006.06.06 02:16modify5900.051.86981.87091.8803
34292006.06.06 03:04s/l5900.051.87091.87091.88035.501993.00
34302006.06.06 03:05buy5910.051.87091.86621.8814
34312006.06.06 03:05modify5910.051.87091.86921.8814
34322006.06.06 06:04modify5910.051.87091.87091.8814
34332006.06.06 06:09modify5910.051.87091.87101.8814
34342006.06.06 06:15modify5910.051.87091.87111.8814
34352006.06.06 06:19modify5910.051.87091.87161.8814
34362006.06.06 06:24modify5910.051.87091.87211.8814
34372006.06.06 06:34modify5910.051.87091.87341.8814
34382006.06.06 06:44modify5910.051.87091.87351.8814
34392006.06.06 06:49modify5910.051.87091.87361.8814
34402006.06.06 06:54modify5910.051.87091.87521.8814
34412006.06.06 07:19s/l5910.051.87521.87521.881421.502014.50
34422006.06.06 07:19modify5890.051.86981.87301.8803
34432006.06.06 07:19modify5890.051.86981.87471.8803
34442006.06.06 07:30s/l5890.051.87471.87471.880324.502039.00
34452006.06.06 07:30modify5830.051.87291.87301.8834
34462006.06.06 07:34modify5830.051.87291.87321.8834
34472006.06.06 08:49s/l5830.051.87321.87321.88341.502040.50
34482006.06.06 08:49modify5820.051.87291.87061.8834
34492006.06.06 08:50modify5820.051.87291.87071.8834
34502006.06.06 08:54modify5820.051.87291.87111.8834
34512006.06.06 09:10buy5920.051.87301.86831.8835
34522006.06.06 09:10buy5930.051.87301.86831.8835
34532006.06.06 09:10buy5940.051.87301.86831.8835
34542006.06.06 09:14modify5940.051.87301.87131.8835
34552006.06.06 10:14s/l5940.051.87131.87131.8835-8.502032.00
34562006.06.06 10:14modify5930.051.87301.86951.8835
34572006.06.06 10:15s/l5820.051.87111.87111.8834-9.002023.00
34582006.06.06 10:15buy5950.051.87131.86661.8818
34592006.06.06 10:15buy5960.051.87131.86661.8818
34602006.06.06 10:19modify5960.051.87131.86871.8818
34612006.06.06 10:20modify5960.051.87131.86881.8818
34622006.06.06 10:24modify5960.051.87131.86901.8818
34632006.06.06 10:24s/l5810.051.86821.86821.8834-23.501999.50
34642006.06.06 10:24s/l5920.051.86831.86831.8835-23.501976.00
34652006.06.06 10:24s/l5930.051.86951.86951.8835-17.501958.50
34662006.06.06 10:24s/l5960.051.86901.86901.8818-11.501947.00
34672006.06.06 10:25buy5970.051.86801.86331.8785
34682006.06.06 10:25buy5980.051.86801.86331.8785
34692006.06.06 10:25buy5990.051.86801.86331.8785
34702006.06.06 10:25buy6000.051.86801.86331.8785
34712006.06.06 10:39modify6000.051.86801.86821.8785
34722006.06.06 10:44modify6000.051.86801.86931.8785
34732006.06.06 10:59s/l6000.051.86931.86931.87856.501953.50
34742006.06.06 11:00buy6010.051.86941.86471.8799
34752006.06.06 11:04modify6010.051.86941.86751.8799
34762006.06.06 11:05modify6010.051.86941.86761.8799
34772006.06.06 11:09modify6010.051.86941.86771.8799
34782006.06.06 12:14s/l5950.051.86661.86661.8818-23.501930.00
34792006.06.06 12:14s/l6010.051.86771.86771.8799-8.501921.50
34802006.06.06 12:14modify5990.051.86801.86371.8785
34812006.06.06 12:15buy6020.051.86541.86071.8759
34822006.06.06 12:15buy6030.051.86541.86071.8759
34832006.06.06 12:29modify6030.051.86541.86301.8759
34842006.06.06 12:30modify6030.051.86541.86311.8759
34852006.06.06 12:34modify6030.051.86541.86351.8759
34862006.06.06 12:40modify6030.051.86541.86371.8759
34872006.06.06 13:34s/l5970.051.86331.86331.8785-23.501898.00
34882006.06.06 13:34s/l5980.051.86331.86331.8785-23.501874.50
34892006.06.06 13:34s/l5990.051.86371.86371.8785-21.501853.00
34902006.06.06 13:34s/l6030.051.86371.86371.8759-8.501844.50
34912006.06.06 13:34modify6020.051.86541.86141.8759
34922006.06.06 13:35buy6040.051.86321.85851.8737
34932006.06.06 13:35buy6050.051.86321.85851.8737
34942006.06.06 13:35buy6060.051.86321.85851.8737
34952006.06.06 13:35buy6070.051.86321.85851.8737
34962006.06.06 13:39modify6070.051.86321.86151.8737
34972006.06.06 14:16modify6070.051.86321.86331.8737
34982006.06.06 14:34s/l6070.051.86331.86331.87370.501845.00
34992006.06.06 14:34modify6060.051.86321.86151.8737
35002006.06.06 14:35buy6080.051.86341.85871.8739
35012006.06.06 14:39modify6080.051.86341.86161.8739
35022006.06.06 14:54s/l6020.051.86141.86141.8759-20.001825.00
35032006.06.06 14:54s/l6060.051.86151.86151.8737-8.501816.50
35042006.06.06 14:54s/l6080.051.86161.86161.8739-9.001807.50
35052006.06.06 14:54modify6050.051.86321.85931.8737
35062006.06.06 14:55buy6090.051.86121.85651.8717
35072006.06.06 14:55buy6100.051.86121.85651.8717
35082006.06.06 14:55buy6110.051.86121.85651.8717
35092006.06.06 14:55modify6110.051.86121.85951.8717
35102006.06.06 15:04s/l6110.051.85951.85951.8717-8.501799.00
35112006.06.06 15:04modify6100.051.86121.85771.8717
35122006.06.06 15:05modify6100.051.86121.85781.8717
35132006.06.06 15:09modify6100.051.86121.85861.8717
35142006.06.06 15:10buy6120.051.86041.85571.8709
35152006.06.06 15:14modify6120.051.86041.85841.8709
35162006.06.06 15:15modify6120.051.86041.85851.8709
35172006.06.06 15:19modify6120.051.86041.85871.8709
35182006.06.06 15:39modify6120.051.86041.86041.8709
35192006.06.06 15:41modify6120.051.86041.86051.8709
35202006.06.06 16:04s/l6120.051.86051.86051.87090.501799.50
35212006.06.06 16:05buy6130.051.86051.85581.8710
35222006.06.06 16:39modify6130.051.86051.86101.8710
35232006.06.06 17:34s/l6130.051.86101.86101.87102.501802.00
35242006.06.06 17:34modify6100.051.86121.85931.8717
35252006.06.06 17:36modify6100.051.86121.85941.8717
35262006.06.06 17:36modify6100.051.86121.85941.8717
35272006.06.06 17:38modify6100.051.86121.85951.8717
35282006.06.06 17:45modify6100.051.86121.85951.8717
35292006.06.06 17:50buy6140.051.86151.85681.8720
35302006.06.06 17:52modify6140.051.86151.85931.8720
35312006.06.06 17:52modify6140.051.86151.85951.8720
35322006.06.06 18:32modify6140.051.86151.85971.8720
35332006.06.06 18:34modify6140.051.86151.85981.8720
35342006.06.06 21:09s/l6140.051.85981.85981.8720-8.501793.50
35352006.06.06 21:10buy6150.051.85981.85511.8703
35362006.06.06 21:14s/l6100.051.85951.85951.8717-8.501785.00
35372006.06.06 21:14modify6150.051.85981.85771.8703
35382006.06.06 21:15s/l6050.051.85931.85931.8737-19.501765.50
35392006.06.06 21:15buy6160.051.85941.85471.8699
35402006.06.06 21:15buy6170.051.85941.85471.8699
35412006.06.06 21:15modify6170.051.85941.85751.8699
35422006.06.06 21:24modify6170.051.85941.85771.8699
35432006.06.06 23:19modify6170.051.85941.86011.8699
35442006.06.07 00:14modify6170.051.85941.86051.8699
35452006.06.07 01:04modify6170.051.85941.86061.8699
35462006.06.07 01:10modify6170.051.85941.86071.8699
35472006.06.07 01:19modify6170.051.85941.86111.8699
35482006.06.07 01:24modify6170.051.85941.86131.8699
35492006.06.07 01:25modify6170.051.85941.86141.8699
35502006.06.07 01:34modify6170.051.85941.86151.8699
35512006.06.07 03:05modify6170.051.85941.86161.8699
35522006.06.07 03:40modify6170.051.85941.86171.8699
35532006.06.07 03:44modify6170.051.85941.86181.8699
35542006.06.07 04:09modify6170.051.85941.86191.8699
35552006.06.07 04:10modify6170.051.85941.86201.8699
35562006.06.07 04:19modify6170.051.85941.86211.8699
35572006.06.07 05:39s/l6170.051.86211.86211.869913.501779.00
35582006.06.07 05:39modify6160.051.85941.85991.8699
35592006.06.07 05:40buy6180.051.86171.85701.8722
35602006.06.07 05:44modify6180.051.86171.85991.8722
35612006.06.07 06:09s/l6160.051.85991.85991.86992.501781.50
35622006.06.07 06:09s/l6180.051.85991.85991.8722-9.001772.50
35632006.06.07 06:09modify6150.051.85981.85791.8703
35642006.06.07 06:10buy6190.051.85971.85501.8702
35652006.06.07 06:10buy6200.051.85971.85501.8702
35662006.06.07 06:14modify6200.051.85971.85801.8702
35672006.06.07 06:34s/l6040.051.85851.85851.8737-23.501749.00
35682006.06.07 06:34s/l6150.051.85791.85791.8703-9.501739.50
35692006.06.07 06:34s/l6200.051.85801.85801.8702-8.501731.00
35702006.06.07 06:34modify6190.051.85971.85571.8702
35712006.06.07 06:35buy6210.051.85761.85291.8681
35722006.06.07 06:35buy6220.051.85761.85291.8681
35732006.06.07 06:35buy6230.051.85761.85291.8681
35742006.06.07 06:39modify6230.051.85761.85531.8681
35752006.06.07 06:40modify6230.051.85761.85571.8681
35762006.06.07 06:49modify6230.051.85761.85581.8681
35772006.06.07 07:09modify6230.051.85761.85591.8681
35782006.06.07 07:34s/l6090.051.85651.85651.8717-23.501707.50
35792006.06.07 07:34s/l6190.051.85571.85571.8702-20.001687.50
35802006.06.07 07:34s/l6230.051.85591.85591.8681-8.501679.00
35812006.06.07 07:34modify6220.051.85761.85401.8681
35822006.06.07 07:35buy6240.051.85591.85121.8664
35832006.06.07 07:35buy6250.051.85591.85121.8664
35842006.06.07 07:35buy6260.051.85591.85121.8664
35852006.06.07 07:44modify6260.051.85591.85391.8664
35862006.06.07 07:45modify6260.051.85591.85401.8664
35872006.06.07 07:54modify6260.051.85591.85641.8664
35882006.06.07 07:55modify6260.051.85591.85891.8664
35892006.06.07 08:09modify6260.051.85591.85971.8664
35902006.06.07 08:20s/l6260.051.85971.85971.866419.001698.00
35912006.06.07 08:20modify6250.051.85591.85721.8664
35922006.06.07 08:20modify6250.051.85591.85731.8664
35932006.06.07 08:21modify6250.051.85591.85741.8664
35942006.06.07 08:21modify6250.051.85591.85741.8664
35952006.06.07 08:24modify6250.051.85591.85771.8664
35962006.06.07 08:29modify6250.051.85591.85861.8664
35972006.06.07 09:09modify6250.051.85591.85901.8664
35982006.06.07 09:14modify6250.051.85591.85921.8664
35992006.06.07 09:34modify6250.051.85591.85961.8664
36002006.06.07 09:39modify6250.051.85591.86001.8664
36012006.06.07 09:44modify6250.051.85591.86011.8664
36022006.06.07 09:45modify6250.051.85591.86021.8664
36032006.06.07 09:58s/l6250.051.86021.86021.866421.501719.50
36042006.06.07 09:58modify6240.051.85591.85821.8664
36052006.06.07 09:58modify6240.051.85591.85831.8664
36062006.06.07 09:58modify6240.051.85591.85841.8664
36072006.06.07 09:58modify6240.051.85591.85851.8664
36082006.06.07 09:58modify6240.051.85591.85851.8664
36092006.06.07 09:59modify6240.051.85591.85861.8664
36102006.06.07 09:59modify6240.051.85591.85871.8664
36112006.06.07 09:59modify6240.051.85591.85881.8664
36122006.06.07 10:00modify6240.051.85591.85911.8664
36132006.06.07 10:04modify6240.051.85591.86011.8664
36142006.06.07 10:14modify6240.051.85591.86071.8664
36152006.06.07 10:15modify6240.051.85591.86081.8664
36162006.06.07 10:19modify6240.051.85591.86091.8664
36172006.06.07 10:20modify6240.051.85591.86101.8664
36182006.06.07 10:24modify6240.051.85591.86161.8664
36192006.06.07 10:29modify6240.051.85591.86271.8664
36202006.06.07 10:34s/l6240.051.86271.86271.866434.001753.50
36212006.06.07 10:34modify6220.051.85761.86101.8681
36222006.06.07 10:34modify6220.051.85761.86141.8681
36232006.06.07 10:35modify6220.051.85761.86151.8681
36242006.06.07 10:49s/l6220.051.86151.86151.868119.501773.00
36252006.06.07 10:49modify6210.051.85761.85971.8681
36262006.06.07 10:49modify6210.051.85761.86021.8681
36272006.06.07 10:54modify6210.051.85761.86081.8681
36282006.06.07 10:55modify6210.051.85761.86091.8681
36292006.06.07 11:00modify6210.051.85761.86111.8681
36302006.06.07 11:09modify6210.051.85761.86131.8681
36312006.06.07 11:24s/l6210.051.86131.86131.868118.501791.50
36322006.06.07 11:50buy6270.051.85891.85421.8694
36332006.06.07 11:50buy6280.051.85891.85421.8694
36342006.06.07 11:50buy6290.051.85891.85421.8694
36352006.06.07 11:50buy6300.051.85891.85421.8694
36362006.06.07 11:50buy6310.051.85891.85421.8694
36372006.06.07 11:54modify6310.051.85891.85701.8694
36382006.06.07 11:55modify6310.051.85891.85711.8694
36392006.06.07 12:04modify6310.051.85891.85721.8694
36402006.06.07 12:49modify6310.051.85891.85891.8694
36412006.06.07 12:59modify6310.051.85891.85961.8694
36422006.06.07 13:14s/l6310.051.85961.85961.86943.501795.00
36432006.06.07 13:14modify6300.051.85891.85711.8694
36442006.06.07 13:15buy6320.051.85901.85431.8695
36452006.06.07 13:19modify6320.051.85901.85591.8695
36462006.06.07 13:24modify6320.051.85901.85601.8695
36472006.06.07 13:29s/l6300.051.85711.85711.8694-9.001786.00
36482006.06.07 13:30buy6330.051.85701.85231.8675
36492006.06.07 13:34modify6330.051.85701.85441.8675
36502006.06.07 13:39modify6330.051.85701.85521.8675
36512006.06.07 13:44s/l6320.051.85601.85601.8695-15.001771.00
36522006.06.07 13:44s/l6330.051.85521.85521.8675-9.001762.00
36532006.06.07 13:45buy6340.051.85521.85051.8657
36542006.06.07 13:45buy6350.051.85521.85051.8657
36552006.06.07 13:49modify6350.051.85521.85351.8657
36562006.06.07 13:49s/l6270.051.85421.85421.8694-23.501738.50
36572006.06.07 13:49s/l6280.051.85421.85421.8694-23.501715.00
36582006.06.07 13:49s/l6290.051.85421.85421.8694-23.501691.50
36592006.06.07 13:49s/l6350.051.85351.85351.8657-8.501683.00
36602006.06.07 13:49modify6340.051.85521.85181.8657
36612006.06.07 13:50buy6360.051.85371.84901.8642
36622006.06.07 13:50buy6370.051.85371.84901.8642
36632006.06.07 13:50buy6380.051.85371.84901.8642
36642006.06.07 13:50buy6390.051.85371.84901.8642
36652006.06.07 13:59modify6390.051.85371.85381.8642
36662006.06.07 14:09modify6390.051.85371.85571.8642
36672006.06.07 14:14modify6390.051.85371.85591.8642
36682006.06.07 14:19modify6390.051.85371.85621.8642
36692006.06.07 14:24s/l6390.051.85621.85621.864212.501695.50
36702006.06.07 14:24modify6380.051.85371.85401.8642
36712006.06.07 14:25buy6400.051.85591.85121.8664
36722006.06.07 14:29modify6400.051.85591.85331.8664
36732006.06.07 14:34modify6400.051.85591.85371.8664
36742006.06.07 14:39modify6400.051.85591.85381.8664
36752006.06.07 14:44modify6400.051.85591.85401.8664
36762006.06.07 15:04modify6400.051.85591.85411.8664
36772006.06.07 15:15modify6400.051.85591.85701.8664
36782006.06.07 15:29modify6400.051.85591.85721.8664
36792006.06.07 16:04modify6400.051.85591.85821.8664
36802006.06.07 16:34s/l6400.051.85821.85821.866411.501707.00
36812006.06.07 16:34modify6380.051.85371.85621.8642
36822006.06.07 16:34modify6380.051.85371.85761.8642
36832006.06.07 16:39modify6380.051.85371.85801.8642
36842006.06.07 16:40modify6380.051.85371.85811.8642
36852006.06.07 16:59s/l6380.051.85811.85811.864222.001729.00
36862006.06.07 16:59modify6370.051.85371.85611.8642
36872006.06.07 16:59modify6370.051.85371.85631.8642
36882006.06.07 17:04modify6370.051.85371.85661.8642
36892006.06.07 17:05buy6410.051.85841.85371.8689
36902006.06.07 17:05buy6420.051.85841.85371.8689
36912006.06.07 17:09modify6420.051.85841.85631.8689
36922006.06.07 17:14modify6420.051.85841.85661.8689
36932006.06.07 17:17modify6420.051.85841.85671.8689
36942006.06.07 18:14s/l6370.051.85661.85661.864214.501743.50
36952006.06.07 18:14s/l6420.051.85671.85671.8689-8.501735.00
36962006.06.07 18:14modify6410.051.85841.85421.8689
36972006.06.07 18:15buy6430.051.85611.85141.8666
36982006.06.07 18:15buy6440.051.85611.85141.8666
36992006.06.07 19:24modify6440.051.85611.85441.8666
37002006.06.07 20:59s/l6440.051.85441.85441.8666-8.501726.50
37012006.06.07 20:59modify6430.051.85611.85271.8666
37022006.06.07 21:00buy6450.051.85461.84991.8651
37032006.06.07 21:39modify6450.051.85461.85471.8651
37042006.06.07 21:54modify6450.051.85461.85491.8651
37052006.06.07 21:55modify6450.051.85461.85501.8651
37062006.06.07 21:59modify6450.051.85461.85551.8651
37072006.06.07 22:00modify6450.051.85461.85561.8651
37082006.06.08 01:04s/l6450.051.85561.85561.86515.001731.50
37092006.06.08 01:04modify6430.051.85611.85371.8666
37102006.06.08 01:05buy6460.051.85561.85091.8661
37112006.06.08 01:09modify6460.051.85561.85391.8661
37122006.06.08 02:14s/l6410.051.85421.85421.8689-21.001710.50
37132006.06.08 02:15buy6470.051.85441.84971.8649
37142006.06.08 02:19modify6470.051.85441.85271.8649
37152006.06.08 03:09modify6470.051.85441.85441.8649
37162006.06.08 03:39modify6470.051.85441.85451.8649
37172006.06.08 04:04modify6470.051.85441.85461.8649
37182006.06.08 04:25modify6470.051.85441.85481.8649
37192006.06.08 06:04modify6470.051.85441.85521.8649
37202006.06.08 06:09modify6470.051.85441.85541.8649
37212006.06.08 06:29s/l6470.051.85541.85541.86495.001715.50
37222006.06.08 06:30buy6480.051.85521.85051.8657
37232006.06.08 06:34s/l6430.051.85371.85371.8666-12.001703.50
37242006.06.08 06:34s/l6460.051.85391.85391.8661-8.501695.00
37252006.06.08 06:34modify6480.051.85521.85061.8657
37262006.06.08 06:35buy6490.051.85251.84781.8630
37272006.06.08 06:35buy6500.051.85251.84781.8630
37282006.06.08 06:39s/l6340.051.85181.85181.8657-17.001678.00
37292006.06.08 06:39modify6500.051.85251.84971.8630
37302006.06.08 06:40modify6500.051.85251.84991.8630
37312006.06.08 06:44modify6500.051.85251.85061.8630
37322006.06.08 06:45buy6510.051.85251.84781.8630
37332006.06.08 06:59modify6510.051.85251.85041.8630
37342006.06.08 07:04modify6510.051.85251.85071.8630
37352006.06.08 07:04s/l6480.051.85061.85061.8657-23.001655.00
37362006.06.08 07:04s/l6500.051.85061.85061.8630-9.501645.50
37372006.06.08 07:04s/l6510.051.85071.85071.8630-9.001636.50
37382006.06.08 07:04modify6490.051.85251.84851.8630
37392006.06.08 07:05buy6520.051.85041.84571.8609
37402006.06.08 07:05buy6530.051.85041.84571.8609
37412006.06.08 07:05buy6540.051.85041.84571.8609
37422006.06.08 07:19modify6540.051.85041.85051.8609
37432006.06.08 07:19s/l6540.051.85051.85051.86090.501637.00
37442006.06.08 07:19modify6530.051.85041.84851.8609
37452006.06.08 07:20modify6530.051.85041.84861.8609
37462006.06.08 07:24s/l6360.051.84901.84901.8642-23.501613.50
37472006.06.08 07:24s/l6490.051.84851.84851.8630-20.001593.50
37482006.06.08 07:24s/l6530.051.84861.84861.8609-9.001584.50
37492006.06.08 07:24modify6520.051.85041.84661.8609
37502006.06.08 07:25buy6550.051.84851.84381.8590
37512006.06.08 07:25buy6560.051.84851.84381.8590
37522006.06.08 07:25buy6570.051.84851.84381.8590
37532006.06.08 07:25buy6580.051.84851.84381.8590
37542006.06.08 07:34modify6580.051.84851.84631.8590
37552006.06.08 07:39modify6580.051.84851.84671.8590
37562006.06.08 07:44modify6580.051.84851.84681.8590
37572006.06.08 08:29modify6580.051.84851.84921.8590
37582006.06.08 08:34s/l6580.051.84921.84921.85903.501588.00
37592006.06.08 08:34modify6570.051.84851.84631.8590
37602006.06.08 08:35buy6590.051.84821.84351.8587
37612006.06.08 08:35modify6590.051.84821.84651.8587
37622006.06.08 08:39modify6590.051.84821.84831.8587
37632006.06.08 08:44s/l6590.051.84831.84831.85870.501588.50
37642006.06.08 08:45buy6600.051.84801.84331.8585
37652006.06.08 09:04modify6600.051.84801.84811.8585
37662006.06.08 09:05modify6600.051.84801.84841.8585
37672006.06.08 09:30s/l6600.051.84841.84841.85852.001590.50
37682006.06.08 09:30modify6570.051.84851.84671.8590
37692006.06.08 09:30modify6570.051.84851.84681.8590
37702006.06.08 09:35buy6610.051.84831.84361.8588
37712006.06.08 09:35modify6610.051.84831.84601.8588
37722006.06.08 09:35modify6610.051.84831.84621.8588
37732006.06.08 09:37modify6610.051.84831.84631.8588
37742006.06.08 09:40modify6610.051.84831.84661.8588
37752006.06.08 11:50s/l6570.051.84681.84681.8590-8.501582.00
37762006.06.08 11:50buy6620.051.84701.84231.8575
37772006.06.08 11:54s/l6520.051.84661.84661.8609-19.001563.00
37782006.06.08 11:54s/l6610.051.84661.84661.8588-8.501554.50
37792006.06.08 11:54modify6620.051.84701.84391.8575
37802006.06.08 11:55buy6630.051.84581.84111.8563
37812006.06.08 11:55buy6640.051.84581.84111.8563
37822006.06.08 12:04s/l6550.051.84381.84381.8590-23.501531.00
37832006.06.08 12:04s/l6560.051.84381.84381.8590-23.501507.50
37842006.06.08 12:04s/l6620.051.84391.84391.8575-15.501492.00
37852006.06.08 12:04modify6640.051.84581.84131.8563
37862006.06.08 12:05buy6650.051.84321.83851.8537
37872006.06.08 12:05buy6660.051.84321.83851.8537
37882006.06.08 12:05buy6670.051.84321.83851.8537
37892006.06.08 12:15modify6670.051.84321.84331.8537
37902006.06.08 12:24s/l6670.051.84331.84331.85370.501492.50
37912006.06.08 12:24modify6660.051.84321.84151.8537
37922006.06.08 12:25buy6680.051.84341.83871.8539
37932006.06.08 12:34s/l6630.051.84111.84111.8563-23.501469.00
37942006.06.08 12:34s/l6640.051.84131.84131.8563-22.501446.50
37952006.06.08 12:34s/l6660.051.84151.84151.8537-8.501438.00
37962006.06.08 12:34s/l6680.051.83871.83871.8539-23.501414.50
37972006.06.08 12:35buy6690.051.83901.83431.8495
37982006.06.08 12:35buy6700.051.83901.83431.8495
37992006.06.08 12:35buy6710.051.83901.83431.8495
38002006.06.08 12:35buy6720.051.83901.83431.8495
38012006.06.08 12:35modify6720.051.83901.83951.8495
38022006.06.08 12:44s/l6650.051.83851.83851.8537-23.501391.00
38032006.06.08 12:44s/l6720.051.83951.83951.84952.501393.50
38042006.06.08 12:44modify6710.051.83901.83571.8495
38052006.06.08 12:45buy6730.051.83751.83281.8480
38062006.06.08 12:45buy6740.051.83751.83281.8480
38072006.06.08 12:49modify6740.051.83751.83781.8480
38082006.06.08 12:54modify6740.051.83751.83911.8480
38092006.06.08 12:59modify6740.051.83751.83961.8480
38102006.06.08 13:09modify6740.051.83751.84001.8480
38112006.06.08 13:19modify6740.051.83751.84031.8480
38122006.06.08 13:24s/l6740.051.84031.84031.848014.001407.50
38132006.06.08 13:24modify6730.051.83751.83841.8480
38142006.06.08 13:25modify6730.051.83751.83851.8480
38152006.06.08 13:29modify6730.051.83751.83931.8480
38162006.06.08 13:30buy6750.051.84101.83631.8515
38172006.06.08 13:34s/l6730.051.83931.83931.84809.001416.50
38182006.06.08 13:34modify6750.051.84101.83721.8515
38192006.06.08 13:35buy6760.051.83901.83431.8495
38202006.06.08 13:39modify6760.051.83901.83661.8495
38212006.06.08 13:40modify6760.051.83901.83671.8495
38222006.06.08 13:44modify6760.051.83901.83731.8495
38232006.06.08 13:55modify6760.051.83901.83931.8495
38242006.06.08 13:55modify6760.051.83901.83941.8495
38252006.06.08 13:59modify6760.051.83901.84011.8495
38262006.06.08 14:05modify6760.051.83901.84021.8495
38272006.06.08 14:05modify6760.051.83901.84141.8495
38282006.06.08 14:05modify6760.051.83901.84151.8495
38292006.06.08 14:15modify6760.051.83901.84201.8495
38302006.06.08 14:15modify6760.051.83901.84211.8495
38312006.06.08 14:15modify6760.051.83901.84221.8495
38322006.06.08 14:15modify6760.051.83901.84231.8495
38332006.06.08 14:15modify6760.051.83901.84241.8495
38342006.06.08 14:25s/l6760.051.84241.84241.849517.001433.50
38352006.06.08 14:25modify6750.051.84101.84131.8515
38362006.06.08 14:25modify6750.051.84101.84151.8515
38372006.06.08 14:29s/l6750.051.84151.84151.85152.501436.00
38382006.06.08 14:29modify6710.051.83901.83941.8495
38392006.06.08 14:30modify6710.051.83901.83951.8495
38402006.06.08 14:31modify6710.051.83901.83961.8495
38412006.06.08 14:40buy6770.051.84111.83641.8516
38422006.06.08 14:40buy6780.051.84111.83641.8516
38432006.06.08 14:40modify6780.051.84111.83911.8516
38442006.06.08 14:40modify6780.051.84111.83921.8516
38452006.06.08 14:50s/l6710.051.83961.83961.84953.001439.00
38462006.06.08 14:50s/l6780.051.83921.83921.8516-9.501429.50
38472006.06.08 14:50modify6770.051.84111.83751.8516
38482006.06.08 14:50modify6770.051.84111.83761.8516
38492006.06.08 14:50modify6770.051.84111.83771.8516
38502006.06.08 14:52modify6770.051.84111.83781.8516
38512006.06.08 14:52modify6770.051.84111.83801.8516
38522006.06.08 14:52modify6770.051.84111.83831.8516
38532006.06.08 14:53modify6770.051.84111.83851.8516
38542006.06.08 14:53modify6770.051.84111.83861.8516
38552006.06.08 14:55buy6790.051.83951.83481.8500
38562006.06.08 14:55buy6800.051.83951.83481.8500
38572006.06.08 14:59modify6800.051.83951.83731.8500
38582006.06.08 15:04modify6800.051.83951.83771.8500
38592006.06.08 15:04modify6800.051.83951.83771.8500
38602006.06.08 15:04modify6800.051.83951.83781.8500
38612006.06.08 15:16modify6800.051.83951.83951.8500
38622006.06.08 15:34modify6800.051.83951.84011.8500
38632006.06.08 15:39modify6800.051.83951.84071.8500
38642006.06.08 15:40modify6800.051.83951.84081.8500
38652006.06.08 16:04modify6800.051.83951.84111.8500
38662006.06.08 16:09modify6800.051.83951.84261.8500
38672006.06.08 16:10modify6800.051.83951.84271.8500
38682006.06.08 16:14modify6800.051.83951.84291.8500
38692006.06.08 16:15modify6800.051.83951.84301.8500
38702006.06.08 16:44s/l6800.051.84301.84301.850017.501447.00
38712006.06.08 16:44modify6790.051.83951.84121.8500
38722006.06.08 16:44modify6790.051.83951.84181.8500
38732006.06.08 16:45modify6790.051.83951.84191.8500
38742006.06.08 16:49modify6790.051.83951.84211.8500
38752006.06.08 17:04s/l6790.051.84211.84211.850013.001460.00
38762006.06.08 17:05buy6810.051.84251.83781.8530
38772006.06.08 17:05buy6820.051.84251.83781.8530
38782006.06.08 17:09modify6820.051.84251.83961.8530
38792006.06.08 17:09modify6820.051.84251.84041.8530
38802006.06.08 17:19modify6820.051.84251.84081.8530
38812006.06.08 21:14modify6820.051.84251.84271.8530
38822006.06.08 21:20modify6820.051.84251.84281.8530
38832006.06.08 22:04s/l6820.051.84281.84281.85301.501461.50
38842006.06.08 22:10buy6830.051.84341.83871.8539
38852006.06.08 22:10modify6830.051.84341.84111.8539
38862006.06.08 22:12modify6830.051.84341.84121.8539
38872006.06.08 22:14modify6830.051.84341.84131.8539
38882006.06.08 22:23modify6830.051.84341.84131.8539
38892006.06.08 22:23modify6830.051.84341.84141.8539
38902006.06.08 23:04modify6830.051.84341.84171.8539
38912006.06.09 06:14s/l6830.051.84171.84171.8539-8.501453.00
38922006.06.09 06:14modify6810.051.84251.83991.8530
38932006.06.09 06:15buy6840.051.84181.83711.8523
38942006.06.09 06:49modify6840.051.84181.84191.8523
38952006.06.09 06:54modify6840.051.84181.84221.8523
38962006.06.09 06:55modify6840.051.84181.84231.8523
38972006.06.09 06:59modify6840.051.84181.84361.8523
38982006.06.09 07:15s/l6840.051.84361.84361.85239.001462.00
38992006.06.09 08:05modify6810.051.84251.84081.8530
39002006.06.09 08:06modify6810.051.84251.84081.8530
39012006.06.09 08:15buy6850.051.84241.83771.8529
39022006.06.09 08:15modify6850.051.84241.83981.8529
39032006.06.09 08:16modify6850.051.84241.83991.8529
39042006.06.09 08:16modify6850.051.84241.83991.8529
39052006.06.09 08:19modify6850.051.84241.84001.8529
39062006.06.09 08:20modify6850.051.84241.84011.8529
39072006.06.09 08:23modify6850.051.84241.84021.8529
39082006.06.09 08:24modify6850.051.84241.84041.8529
39092006.06.09 08:29modify6850.051.84241.84061.8529
39102006.06.09 08:33modify6850.051.84241.84071.8529
39112006.06.09 08:34modify6850.051.84241.84071.8529
39122006.06.09 09:10modify6850.051.84241.84271.8529
39132006.06.09 09:10modify6850.051.84241.84281.8529
39142006.06.09 09:10modify6850.051.84241.84291.8529
39152006.06.09 09:15modify6850.051.84241.84321.8529
39162006.06.09 09:19s/l6850.051.84321.84321.85294.001466.00
39172006.06.09 10:24modify6810.051.84251.84251.8530
39182006.06.09 10:37s/l6810.051.84251.84251.85300.001466.00
39192006.06.09 10:39modify6770.051.84111.84171.8516
39202006.06.09 10:55buy6860.051.84261.83791.8531
39212006.06.09 10:55buy6870.051.84261.83791.8531
39222006.06.09 10:59modify6870.051.84261.84041.8531
39232006.06.09 10:59modify6870.051.84261.84051.8531
39242006.06.09 11:26modify6870.051.84261.84091.8531
39252006.06.09 12:29s/l6770.051.84171.84171.85163.001469.00
39262006.06.09 12:29s/l6870.051.84091.84091.8531-8.501460.50
39272006.06.09 12:30buy6880.051.83911.83441.8496
39282006.06.09 12:30buy6890.051.83911.83441.8496
39292006.06.09 12:34s/l6860.051.83791.83791.8531-23.501437.00
39302006.06.09 12:34modify6890.051.83911.83581.8496
39312006.06.09 12:35buy6900.051.83771.83301.8482
39322006.06.09 12:44modify6900.051.83771.83781.8482
39332006.06.09 12:49modify6900.051.83771.83801.8482
39342006.06.09 13:00modify6900.051.83771.83821.8482
39352006.06.09 13:04s/l6900.051.83821.83821.84822.501439.50
39362006.06.09 13:04modify6890.051.83911.83651.8496
39372006.06.09 13:05modify6890.051.83911.83661.8496
39382006.06.09 13:09modify6890.051.83911.83721.8496
39392006.06.09 13:10buy6910.051.83911.83441.8496
39402006.06.09 13:15modify6910.051.83911.84151.8496
39412006.06.09 13:20modify6910.051.83911.84161.8496
39422006.06.09 13:20modify6910.051.83911.84161.8496
39432006.06.09 13:20modify6910.051.83911.84181.8496
39442006.06.09 13:20modify6910.051.83911.84181.8496
39452006.06.09 13:24modify6910.051.83911.84301.8496
39462006.06.09 13:29modify6910.051.83911.84431.8496
39472006.06.09 13:38s/l6910.051.84431.84431.849626.001465.50
39482006.06.09 13:38modify6890.051.83911.84181.8496
39492006.06.09 13:38modify6890.051.83911.84191.8496
39502006.06.09 13:39modify6890.051.83911.84201.8496
39512006.06.09 13:39modify6890.051.83911.84251.8496
39522006.06.09 13:44modify6890.051.83911.84261.8496
39532006.06.09 13:54modify6890.051.83911.84311.8496
39542006.06.09 13:55modify6890.051.83911.84321.8496
39552006.06.09 13:59modify6890.051.83911.84381.8496
39562006.06.09 14:09modify6890.051.83911.84581.8496
39572006.06.09 14:10modify6890.051.83911.84591.8496
39582006.06.09 14:19s/l6890.051.84591.84591.849634.001499.50
39592006.06.09 14:19modify6880.051.83911.84381.8496
39602006.06.09 14:19modify6880.051.83911.84401.8496
39612006.06.09 14:34modify6880.051.83911.84431.8496
39622006.06.09 14:35modify6880.051.83911.84441.8496
39632006.06.09 14:35s/l6880.051.84441.84441.849626.501526.00
39642006.06.09 14:35modify6700.051.83901.84231.8495
39652006.06.09 14:35modify6700.051.83901.84241.8495
39662006.06.09 14:39modify6700.051.83901.84251.8495
39672006.06.09 14:45s/l6700.051.84251.84251.849517.501543.50
39682006.06.09 14:45modify6690.051.83901.84081.8495
39692006.06.09 14:54modify6690.051.83901.84101.8495
39702006.06.09 14:55modify6690.051.83901.84111.8495
39712006.06.09 15:04modify6690.051.83901.84171.8495
39722006.06.09 15:14modify6690.051.83901.84221.8495
39732006.06.09 15:19s/l6690.051.84221.84221.849516.001559.50
39742006.06.09 16:05buy6920.051.84281.83811.8533
39752006.06.09 16:05buy6930.051.84281.83811.8533
39762006.06.09 16:05buy6940.051.84281.83811.8533
39772006.06.09 16:05buy6950.051.84281.83811.8533
39782006.06.09 16:05buy6960.051.84281.83811.8533
39792006.06.09 16:09modify6960.051.84281.84081.8533
39802006.06.09 16:10modify6960.051.84281.84091.8533
39812006.06.09 16:10modify6960.051.84281.84101.8533
39822006.06.09 16:30modify6960.051.84281.84111.8533
39832006.06.09 17:44s/l6960.051.84111.84111.8533-8.501551.00
39842006.06.09 17:44modify6950.051.84281.83911.8533
39852006.06.09 17:45buy6970.051.84091.83621.8514
39862006.06.09 17:49modify6970.051.84091.83861.8514
39872006.06.09 17:54modify6970.051.84091.83901.8514
39882006.06.09 17:56modify6970.051.84091.83921.8514
39892006.06.11 22:01s/l6950.051.83911.83911.8533-18.501532.50
39902006.06.11 22:01s/l6970.051.83921.83921.8514-8.501524.00
39912006.06.11 22:03modify6940.051.84281.83821.8533
39922006.06.11 22:05buy6980.051.83981.83511.8503
39932006.06.11 22:05buy6990.051.83981.83511.8503
39942006.06.11 22:05modify6990.051.83981.83681.8503
39952006.06.11 22:05modify6990.051.83981.83721.8503
39962006.06.11 22:06modify6990.051.83981.83771.8503
39972006.06.11 22:07modify6990.051.83981.83791.8503
39982006.06.11 22:10modify6990.051.83981.83801.8503
39992006.06.11 22:43s/l6940.051.83821.83821.8533-23.001501.00
40002006.06.11 22:45buy7000.051.83901.83431.8495
40012006.06.11 22:46modify7000.051.83901.83691.8495
40022006.06.11 22:49modify7000.051.83901.83721.8495
40032006.06.11 22:50modify7000.051.83901.83731.8495
40042006.06.11 23:14s/l6920.051.83811.83811.8533-23.501477.50
40052006.06.11 23:14s/l6930.051.83811.83811.8533-23.501454.00
40062006.06.11 23:15buy7010.051.83871.83401.8492
40072006.06.11 23:15buy7020.051.83871.83401.8492
40082006.06.11 23:15modify7020.051.83871.83701.8492
40092006.06.11 23:34s/l6990.051.83801.83801.8503-9.001445.00
40102006.06.11 23:35buy7030.051.83841.83371.8489
40112006.06.11 23:37modify7030.051.83841.83661.8489
40122006.06.11 23:42modify7030.051.83841.83671.8489
40132006.06.12 00:39modify7030.051.83841.83851.8489
40142006.06.12 00:40modify7030.051.83841.83861.8489
40152006.06.12 00:44modify7030.051.83841.83881.8489
40162006.06.12 01:14modify7030.051.83841.83941.8489
40172006.06.12 01:39modify7030.051.83841.83951.8489
40182006.06.12 01:40modify7030.051.83841.83961.8489
40192006.06.12 01:44modify7030.051.83841.83981.8489
40202006.06.12 01:59modify7030.051.83841.83991.8489
40212006.06.12 03:19modify7030.051.83841.84001.8489
40222006.06.12 03:25modify7030.051.83841.84011.8489
40232006.06.12 03:54modify7030.051.83841.84051.8489
40242006.06.12 03:59modify7030.051.83841.84121.8489
40252006.06.12 06:34modify7030.051.83841.84251.8489
40262006.06.12 06:39modify7030.051.83841.84291.8489
40272006.06.12 06:49modify7030.051.83841.84321.8489
40282006.06.12 06:55s/l7030.051.84321.84321.848924.001469.00
40292006.06.12 06:55modify7020.051.83871.84131.8492
40302006.06.12 06:59modify7020.051.83871.84171.8492
40312006.06.12 07:00modify7020.051.83871.84181.8492
40322006.06.12 07:04modify7020.051.83871.84261.8492
40332006.06.12 07:09modify7020.051.83871.84361.8492
40342006.06.12 07:34s/l7020.051.84361.84361.849224.501493.50
40352006.06.12 07:34modify7010.051.83871.84181.8492
40362006.06.12 07:34modify7010.051.83871.84201.8492
40372006.06.12 07:59s/l7010.051.84201.84201.849216.501510.00
40382006.06.12 07:59modify7000.051.83901.84021.8495
40392006.06.12 08:00modify7000.051.83901.84031.8495
40402006.06.12 08:04modify7000.051.83901.84051.8495
40412006.06.12 08:14modify7000.051.83901.84191.8495
40422006.06.12 08:19modify7000.051.83901.84301.8495
40432006.06.12 08:20modify7000.051.83901.84311.8495
40442006.06.12 08:29modify7000.051.83901.84361.8495
40452006.06.12 08:34modify7000.051.83901.84441.8495
40462006.06.12 08:50s/l7000.051.84441.84441.849527.001537.00
40472006.06.12 08:50modify6980.051.83981.84271.8503
40482006.06.12 08:50modify6980.051.83981.84281.8503
40492006.06.12 08:50modify6980.051.83981.84291.8503
40502006.06.12 08:50modify6980.051.83981.84301.8503
40512006.06.12 08:50modify6980.051.83981.84311.8503
40522006.06.12 08:59modify6980.051.83981.84331.8503
40532006.06.12 09:00modify6980.051.83981.84341.8503
40542006.06.12 09:04modify6980.051.83981.84351.8503
40552006.06.12 09:05modify6980.051.83981.84361.8503
40562006.06.12 09:24s/l6980.051.84361.84361.850319.001556.00
40572006.06.12 11:00buy7040.051.84261.83791.8531
40582006.06.12 11:00buy7050.051.84261.83791.8531
40592006.06.12 11:00buy7060.051.84261.83791.8531
40602006.06.12 11:00buy7070.051.84261.83791.8531
40612006.06.12 11:00buy7080.051.84261.83791.8531
40622006.06.12 11:04modify7080.051.84261.84061.8531
40632006.06.12 11:09modify7080.051.84261.84081.8531
40642006.06.12 11:29s/l7080.051.84081.84081.8531-9.001547.00
40652006.06.12 11:29modify7070.051.84261.83811.8531
40662006.06.12 11:30buy7090.051.83991.83521.8504
40672006.06.12 11:34modify7090.051.83991.83801.8504
40682006.06.12 12:00modify7090.051.83991.84081.8504
40692006.06.12 12:24modify7090.051.83991.84111.8504
40702006.06.12 12:29modify7090.051.83991.84201.8504
40712006.06.12 12:39s/l7090.051.84201.84201.850410.501557.50
40722006.06.12 12:39modify7070.051.84261.84021.8531
40732006.06.12 12:39modify7070.051.84261.84091.8531
40742006.06.12 12:44modify7070.051.84261.84261.8531
40752006.06.12 12:49modify7070.051.84261.84271.8531
40762006.06.12 13:04modify7070.051.84261.84281.8531
40772006.06.12 13:29modify7070.051.84261.84371.8531
40782006.06.12 13:34modify7070.051.84261.84401.8531
40792006.06.12 13:59s/l7070.051.84401.84401.85317.001564.50
40802006.06.12 13:59modify7060.051.84261.84271.8531
40812006.06.12 14:04modify7060.051.84261.84281.8531
40822006.06.12 14:05modify7060.051.84261.84291.8531
40832006.06.12 14:10modify7060.051.84261.84301.8531
40842006.06.12 14:14modify7060.051.84261.84311.8531
40852006.06.12 14:15modify7060.051.84261.84321.8531
40862006.06.12 14:19modify7060.051.84261.84341.8531
40872006.06.12 14:39s/l7060.051.84341.84341.85314.001568.50
40882006.06.12 14:44modify7050.051.84261.84261.8531
40892006.06.12 14:44modify7050.051.84261.84271.8531
40902006.06.12 14:44modify7050.051.84261.84281.8531
40912006.06.12 14:44modify7050.051.84261.84281.8531
40922006.06.12 14:44modify7050.051.84261.84311.8531
40932006.06.12 14:49modify7050.051.84261.84351.8531
40942006.06.12 14:54s/l7050.051.84351.84351.85314.501573.00
40952006.06.12 14:59modify7040.051.84261.84061.8531
40962006.06.12 15:04modify7040.051.84261.84081.8531
40972006.06.12 15:05modify7040.051.84261.84091.8531
40982006.06.12 16:00modify7040.051.84261.84271.8531
40992006.06.12 16:05modify7040.051.84261.84281.8531
41002006.06.12 16:06modify7040.051.84261.84301.8531
41012006.06.12 16:07modify7040.051.84261.84301.8531
41022006.06.12 16:45modify7040.051.84261.84321.8531
41032006.06.12 16:45modify7040.051.84261.84331.8531
41042006.06.12 16:46modify7040.051.84261.84341.8531
41052006.06.12 16:54s/l7040.051.84341.84341.85314.001577.00
41062006.06.12 20:55buy7100.051.84321.83851.8537
41072006.06.12 20:55buy7110.051.84321.83851.8537
41082006.06.12 20:55buy7120.051.84321.83851.8537
41092006.06.12 20:55buy7130.051.84321.83851.8537
41102006.06.12 20:55buy7140.051.84321.83851.8537
41112006.06.12 20:59modify7140.051.84321.84151.8537
41122006.06.12 21:19s/l7140.051.84151.84151.8537-8.501568.50
41132006.06.12 21:19modify7130.051.84321.83981.8537
41142006.06.12 21:20buy7150.051.84171.83701.8522
41152006.06.12 21:24modify7150.051.84171.83991.8522
41162006.06.12 21:30modify7150.051.84171.84001.8522
41172006.06.13 06:09s/l7130.051.83981.83981.8537-17.001551.50
41182006.06.13 06:09s/l7150.051.84001.84001.8522-8.501543.00
41192006.06.13 06:10buy7160.051.83981.83511.8503
41202006.06.13 06:10buy7170.051.83981.83511.8503
41212006.06.13 06:44modify7170.051.83981.83691.8503
41222006.06.13 06:59modify7170.051.83981.83761.8503
41232006.06.13 07:04modify7170.051.83981.83781.8503
41242006.06.13 07:24modify7170.051.83981.84171.8503
41252006.06.13 07:35s/l7170.051.84171.84171.85039.501552.50
41262006.06.13 07:40modify7160.051.83981.83981.8503
41272006.06.13 07:49modify7160.051.83981.84001.8503
41282006.06.13 07:50modify7160.051.83981.84011.8503
41292006.06.13 07:54modify7160.051.83981.84051.8503
41302006.06.13 07:55modify7160.051.83981.84071.8503
41312006.06.13 08:05modify7160.051.83981.84081.8503
41322006.06.13 08:19modify7160.051.83981.84261.8503
41332006.06.13 08:39s/l7160.051.84261.84261.850314.001566.50
41342006.06.13 08:39modify7120.051.84321.84061.8537
41352006.06.13 08:39modify7120.051.84321.84121.8537
41362006.06.13 08:50modify7120.051.84321.84131.8537
41372006.06.13 08:59modify7120.051.84321.84151.8537
41382006.06.13 09:00s/l7120.051.84151.84151.8537-8.501558.00
41392006.06.13 09:00modify7110.051.84321.83931.8537
41402006.06.13 09:00modify7110.051.84321.83941.8537
41412006.06.13 09:04modify7110.051.84321.84031.8537
41422006.06.13 09:05modify7110.051.84321.84041.8537
41432006.06.13 09:10s/l7110.051.84041.84041.8537-14.001544.00
41442006.06.13 09:10modify7100.051.84321.83861.8537
41452006.06.13 09:10modify7100.051.84321.83881.8537
41462006.06.13 09:14modify7100.051.84321.83881.8537
41472006.06.13 09:16modify7100.051.84321.83911.8537
41482006.06.13 09:16modify7100.051.84321.83921.8537
41492006.06.13 09:16modify7100.051.84321.83931.8537
41502006.06.13 09:19modify7100.051.84321.84041.8537
41512006.06.13 09:22modify7100.051.84321.84051.8537
41522006.06.13 09:22modify7100.051.84321.84061.8537
41532006.06.13 09:22modify7100.051.84321.84081.8537
41542006.06.13 09:23modify7100.051.84321.84091.8537
41552006.06.13 09:34s/l7100.051.84091.84091.8537-11.501532.50
41562006.06.13 11:55buy7180.051.84091.83621.8514
41572006.06.13 11:55buy7190.051.84091.83621.8514
41582006.06.13 11:55buy7200.051.84091.83621.8514
41592006.06.13 11:55buy7210.051.84091.83621.8514
41602006.06.13 11:55buy7220.051.84091.83621.8514
41612006.06.13 11:59modify7220.051.84091.83901.8514
41622006.06.13 12:04modify7220.051.84091.83921.8514
41632006.06.13 12:24s/l7220.051.83921.83921.8514-8.501524.00
41642006.06.13 12:24modify7210.051.84091.83721.8514
41652006.06.13 12:25buy7230.051.83911.83441.8496
41662006.06.13 12:34modify7230.051.83911.83971.8496
41672006.06.13 12:34s/l7230.051.83971.83971.84963.001527.00
41682006.06.13 12:35buy7240.051.83891.83421.8494
41692006.06.13 12:39modify7240.051.83891.83721.8494
41702006.06.13 13:00modify7240.051.83891.83951.8494
41712006.06.13 13:00modify7240.051.83891.83961.8494
41722006.06.13 13:00modify7240.051.83891.83961.8494
41732006.06.13 13:02modify7240.051.83891.83971.8494
41742006.06.13 13:02modify7240.051.83891.83981.8494
41752006.06.13 13:05modify7240.051.83891.83991.8494
41762006.06.13 13:14s/l7240.051.83991.83991.84945.001532.00
41772006.06.13 13:14modify7210.051.84091.83781.8514
41782006.06.13 13:15buy7250.051.83971.83501.8502
41792006.06.13 13:19modify7250.051.83971.83801.8502
41802006.06.13 13:35modify7250.051.83971.83981.8502
41812006.06.13 13:37modify7250.051.83971.83991.8502
41822006.06.13 13:39modify7250.051.83971.84061.8502
41832006.06.13 13:44modify7250.051.83971.84201.8502
41842006.06.13 13:59s/l7250.051.84201.84201.850211.501543.50
41852006.06.13 13:59modify7210.051.84091.84121.8514
41862006.06.13 14:00modify7210.051.84091.84131.8514
41872006.06.13 14:04modify7210.051.84091.84181.8514
41882006.06.13 14:09s/l7210.051.84181.84181.85144.501548.00
41892006.06.13 14:09modify7200.051.84091.83841.8514
41902006.06.13 14:09modify7200.051.84091.83901.8514
41912006.06.13 14:14modify7200.051.84091.83921.8514
41922006.06.13 14:21s/l7200.051.83921.83921.8514-8.501539.50
41932006.06.13 14:21modify7190.051.84091.83751.8514
41942006.06.13 14:21modify7190.051.84091.83761.8514
41952006.06.13 14:21modify7190.051.84091.83771.8514
41962006.06.13 14:24modify7190.051.84091.83801.8514
41972006.06.13 14:25buy7260.051.83991.83521.8504
41982006.06.13 14:25buy7270.051.83991.83521.8504
41992006.06.13 14:25buy7280.051.83991.83521.8504
42002006.06.13 14:26modify7280.051.83991.83711.8504
42012006.06.13 14:26modify7280.051.83991.83721.8504
42022006.06.13 14:26modify7280.051.83991.83721.8504
42032006.06.13 14:27modify7280.051.83991.83731.8504
42042006.06.13 14:27modify7280.051.83991.83741.8504
42052006.06.13 14:28modify7280.051.83991.83751.8504
42062006.06.13 14:28modify7280.051.83991.83781.8504
42072006.06.13 14:29modify7280.051.83991.83791.8504
42082006.06.13 14:29modify7280.051.83991.83801.8504
42092006.06.13 14:29modify7280.051.83991.83801.8504
42102006.06.13 14:30modify7280.051.83991.83811.8504
42112006.06.13 14:31s/l7280.051.83811.83811.8504-9.001530.50
42122006.06.13 14:31modify7270.051.83991.83641.8504
42132006.06.13 14:31modify7270.051.83991.83731.8504
42142006.06.13 14:31s/l7190.051.83801.83801.8514-14.501516.00
42152006.06.13 14:31modify7270.051.83991.83741.8504
42162006.06.13 14:31modify7270.051.83991.83751.8504
42172006.06.13 14:31modify7270.051.83991.83761.8504
42182006.06.13 14:31modify7270.051.83991.83811.8504
42192006.06.13 14:32s/l7270.051.83811.83811.8504-9.001507.00
42202006.06.13 14:32modify7260.051.83991.83581.8504
42212006.06.13 14:32modify7260.051.83991.83591.8504
42222006.06.13 14:32modify7260.051.83991.83601.8504
42232006.06.13 14:32modify7260.051.83991.83601.8504
42242006.06.13 14:32modify7260.051.83991.83621.8504
42252006.06.13 14:32modify7260.051.83991.83641.8504
42262006.06.13 14:35buy7290.051.83821.83351.8487
42272006.06.13 14:35buy7300.051.83821.83351.8487
42282006.06.13 14:35buy7310.051.83821.83351.8487
42292006.06.13 14:35modify7310.051.83821.83641.8487
42302006.06.13 14:35modify7310.051.83821.83651.8487
42312006.06.13 14:59s/l7310.051.83651.83651.8487-8.501498.50
42322006.06.13 14:59modify7300.051.83821.83481.8487
42332006.06.13 15:00modify7300.051.83821.83491.8487
42342006.06.13 15:04modify7300.051.83821.83621.8487
42352006.06.13 15:05buy7320.051.83701.83231.8475
42362006.06.13 15:09modify7320.051.83701.83731.8475
42372006.06.13 15:10modify7320.051.83701.83791.8475
42382006.06.13 15:10modify7320.051.83701.83791.8475
42392006.06.13 15:10modify7320.051.83701.83801.8475
42402006.06.13 15:30modify7320.051.83701.83811.8475
42412006.06.13 15:39modify7320.051.83701.83831.8475
42422006.06.13 15:54modify7320.051.83701.83901.8475
42432006.06.13 16:15modify7320.051.83701.83911.8475
42442006.06.13 16:25s/l7320.051.83911.83911.847510.501509.00
42452006.06.13 16:35buy7330.051.83881.83411.8493
42462006.06.13 16:35modify7330.051.83881.83631.8493
42472006.06.13 16:35modify7330.051.83881.83631.8493
42482006.06.13 16:36modify7330.051.83881.83641.8493
42492006.06.13 16:36modify7330.051.83881.83641.8493
42502006.06.13 16:39modify7330.051.83881.83651.8493
42512006.06.13 16:39modify7330.051.83881.83661.8493
42522006.06.13 16:39modify7330.051.83881.83661.8493
42532006.06.13 16:40modify7330.051.83881.83671.8493
42542006.06.13 16:42modify7330.051.83881.83681.8493
42552006.06.13 16:44modify7330.051.83881.83691.8493
42562006.06.13 16:48modify7330.051.83881.83711.8493
42572006.06.13 17:00s/l7330.051.83711.83711.8493-8.501500.50
42582006.06.13 17:05buy7340.051.83711.83241.8476
42592006.06.13 17:05modify7340.051.83711.83531.8476
42602006.06.13 17:06modify7340.051.83711.83531.8476
42612006.06.13 17:06modify7340.051.83711.83541.8476
42622006.06.13 17:14s/l7180.051.83621.83621.8514-23.501477.00
42632006.06.13 17:14s/l7260.051.83641.83641.8504-17.501459.50
42642006.06.13 17:14s/l7300.051.83621.83621.8487-10.001449.50
42652006.06.13 17:14s/l7340.051.83541.83541.8476-8.501441.00
42662006.06.13 17:15buy7350.051.83491.83021.8454
42672006.06.13 17:15buy7360.051.83491.83021.8454
42682006.06.13 17:15buy7370.051.83491.83021.8454
42692006.06.13 17:15buy7380.051.83491.83021.8454
42702006.06.13 17:15modify7380.051.83491.83321.8454
42712006.06.13 17:24s/l7290.051.83351.83351.8487-23.501417.50
42722006.06.13 17:25buy7390.051.83361.82891.8441
42732006.06.13 17:29s/l7380.051.83321.83321.8454-8.501409.00
42742006.06.13 17:29modify7390.051.83361.83151.8441
42752006.06.13 17:30buy7400.051.83341.82871.8439
42762006.06.13 17:34modify7400.051.83341.83161.8439
42772006.06.13 18:34modify7400.051.83341.83351.8439
42782006.06.13 18:40modify7400.051.83341.83361.8439
42792006.06.13 19:14s/l7400.051.83361.83361.84391.001410.00
42802006.06.13 19:14modify7390.051.83361.83191.8441
42812006.06.13 19:15buy7410.051.83371.82901.8442
42822006.06.13 19:17modify7410.051.83371.83171.8442
42832006.06.13 19:24modify7410.051.83371.83191.8442
42842006.06.13 19:49modify7410.051.83371.83201.8442
42852006.06.13 20:50s/l7410.051.83201.83201.8442-8.501401.50
42862006.06.13 20:50buy7420.051.83211.82741.8426
42872006.06.13 21:21modify7420.051.83211.83211.8426
42882006.06.13 21:22modify7420.051.83211.83221.8426
42892006.06.13 21:23modify7420.051.83211.83231.8426
42902006.06.13 21:35modify7420.051.83211.83231.8426
42912006.06.13 21:37modify7420.051.83211.83241.8426
42922006.06.13 21:38modify7420.051.83211.83251.8426
42932006.06.13 21:38modify7420.051.83211.83251.8426
42942006.06.13 21:49modify7420.051.83211.83311.8426
42952006.06.14 01:14modify7420.051.83211.83321.8426
42962006.06.14 01:29modify7420.051.83211.83361.8426
42972006.06.14 01:34modify7420.051.83211.83401.8426
42982006.06.14 04:49modify7420.051.83211.83421.8426
42992006.06.14 04:54modify7420.051.83211.83561.8426
43002006.06.14 05:09modify7420.051.83211.83571.8426
43012006.06.14 05:24modify7420.051.83211.83611.8426
43022006.06.14 05:34s/l7420.051.83611.83611.842620.001421.50
43032006.06.14 05:34modify7390.051.83361.83441.8441
43042006.06.14 05:34modify7390.051.83361.83531.8441
43052006.06.14 05:39modify7390.051.83361.83541.8441
43062006.06.14 05:40modify7390.051.83361.83551.8441
43072006.06.14 05:49modify7390.051.83361.83591.8441
43082006.06.14 06:04modify7390.051.83361.83611.8441
43092006.06.14 06:19modify7390.051.83361.83731.8441
43102006.06.14 06:24modify7390.051.83361.83771.8441
43112006.06.14 06:30modify7390.051.83361.83781.8441
43122006.06.14 06:49modify7390.051.83361.83891.8441
43132006.06.14 06:50modify7390.051.83361.83901.8441
43142006.06.14 07:09s/l7390.051.83901.83901.844127.001448.50
43152006.06.14 07:09modify7370.051.83491.83671.8454
43162006.06.14 07:09modify7370.051.83491.83721.8454
43172006.06.14 07:14modify7370.051.83491.83811.8454
43182006.06.14 07:24modify7370.051.83491.83901.8454
43192006.06.14 07:29modify7370.051.83491.83911.8454
43202006.06.14 07:34modify7370.051.83491.83951.8454
43212006.06.14 07:35modify7370.051.83491.83961.8454
43222006.06.14 07:39modify7370.051.83491.84121.8454
43232006.06.14 07:44modify7370.051.83491.84151.8454
43242006.06.14 08:00s/l7370.051.84151.84151.845433.001481.50
43252006.06.14 08:00modify7360.051.83491.83951.8454
43262006.06.14 08:04modify7360.051.83491.84081.8454
43272006.06.14 08:05modify7360.051.83491.84091.8454
43282006.06.14 08:09modify7360.051.83491.84281.8454
43292006.06.14 08:29modify7360.051.83491.84311.8454
43302006.06.14 08:34s/l7360.051.84311.84311.845441.001522.50
43312006.06.14 08:34modify7350.051.83491.84091.8454
43322006.06.14 08:34modify7350.051.83491.84181.8454
43332006.06.14 08:49s/l7350.051.84181.84181.845434.501557.00
43342006.06.14 13:05buy7430.051.83901.83431.8495
43352006.06.14 13:05buy7440.051.83901.83431.8495
43362006.06.14 13:05buy7450.051.83901.83431.8495
43372006.06.14 13:05buy7460.051.83901.83431.8495
43382006.06.14 13:05buy7470.051.83901.83431.8495
43392006.06.14 13:05modify7470.051.83901.83971.8495
43402006.06.14 13:07modify7470.051.83901.83991.8495
43412006.06.14 13:19modify7470.051.83901.84341.8495
43422006.06.14 13:29t/p7430.051.84951.83431.849552.501609.50
43432006.06.14 13:29t/p7440.051.84951.83431.849552.501662.00
43442006.06.14 13:29t/p7450.051.84951.83431.849552.501714.50
43452006.06.14 13:29t/p7460.051.84951.83431.849552.501767.00
43462006.06.14 13:29t/p7470.051.84951.84341.849552.501819.50
43472006.06.14 19:50buy7480.051.84291.83821.8534
43482006.06.14 19:50buy7490.051.84291.83821.8534
43492006.06.14 19:50buy7500.051.84291.83821.8534
43502006.06.14 19:50buy7510.051.84291.83821.8534
43512006.06.14 19:50buy7520.051.84291.83821.8534
43522006.06.14 19:54modify7520.051.84291.84011.8534
43532006.06.14 19:55modify7520.051.84291.84021.8534
43542006.06.14 19:58modify7520.051.84291.84101.8534
43552006.06.14 20:14s/l7520.051.84101.84101.8534-9.501810.00
43562006.06.14 20:14modify7510.051.84291.83931.8534
43572006.06.14 20:15buy7530.051.84121.83651.8517
43582006.06.14 20:50modify7530.051.84121.84121.8517
43592006.06.14 21:10modify7530.051.84121.84131.8517
43602006.06.14 21:10modify7530.051.84121.84141.8517
43612006.06.14 21:14modify7530.051.84121.84171.8517
43622006.06.14 21:26modify7530.051.84121.84171.8517
43632006.06.14 21:29modify7530.051.84121.84181.8517
43642006.06.14 22:04modify7530.051.84121.84211.8517
43652006.06.14 22:05modify7530.051.84121.84221.8517
43662006.06.14 22:14modify7530.051.84121.84251.8517
43672006.06.14 22:15modify7530.051.84121.84261.8517
43682006.06.14 22:24modify7530.051.84121.84281.8517
43692006.06.14 22:29modify7530.051.84121.84311.8517
43702006.06.14 22:35modify7530.051.84121.84321.8517
43712006.06.14 22:39modify7530.051.84121.84361.8517
43722006.06.14 23:50s/l7530.051.84361.84361.851712.001822.00
43732006.06.15 00:34modify7510.051.84291.84121.8534
43742006.06.15 00:50buy7540.051.84221.83751.8527
43752006.06.15 01:19modify7540.051.84221.84261.8527
43762006.06.15 01:20modify7540.051.84221.84271.8527
43772006.06.15 01:20modify7540.051.84221.84281.8527
43782006.06.15 01:20modify7540.051.84221.84281.8527
43792006.06.15 01:49modify7540.051.84221.84321.8527
43802006.06.15 01:54modify7540.051.84221.84371.8527
43812006.06.15 01:59modify7540.051.84221.84401.8527
43822006.06.15 02:04modify7540.051.84221.84491.8527
43832006.06.15 02:05modify7540.051.84221.84501.8527
43842006.06.15 03:09s/l7540.051.84501.84501.852714.001836.00
43852006.06.15 03:09modify7510.051.84291.84331.8534
43862006.06.15 03:24modify7510.051.84291.84341.8534
43872006.06.15 03:49s/l7510.051.84341.84341.85342.501838.50
43882006.06.15 04:25buy7550.051.84371.83901.8542
43892006.06.15 04:25buy7560.051.84371.83901.8542
43902006.06.15 04:29modify7560.051.84371.84191.8542
43912006.06.15 05:31modify7560.051.84371.84201.8542
43922006.06.15 06:09modify7560.051.84371.84381.8542
43932006.06.15 06:14modify7560.051.84371.84411.8542
43942006.06.15 06:25modify7560.051.84371.84421.8542
43952006.06.15 06:49modify7560.051.84371.84471.8542
43962006.06.15 06:54modify7560.051.84371.84561.8542
43972006.06.15 06:55modify7560.051.84371.84571.8542
43982006.06.15 07:04s/l7560.051.84571.84571.854210.001848.50
43992006.06.15 07:04modify7550.051.84371.84411.8542
44002006.06.15 07:19s/l7550.051.84411.84411.85422.001850.50
44012006.06.15 07:19modify7500.051.84291.84321.8534
44022006.06.15 07:29modify7500.051.84291.84351.8534
44032006.06.15 07:34modify7500.051.84291.84381.8534
44042006.06.15 07:45s/l7500.051.84381.84381.85344.501855.00
44052006.06.15 07:48modify7490.051.84291.84301.8534
44062006.06.15 07:50modify7490.051.84291.84311.8534
44072006.06.15 07:53modify7490.051.84291.84311.8534
44082006.06.15 07:53modify7490.051.84291.84321.8534
44092006.06.15 07:55modify7490.051.84291.84321.8534
44102006.06.15 07:56modify7490.051.84291.84331.8534
44112006.06.15 08:04modify7490.051.84291.84361.8534
44122006.06.15 08:10modify7490.051.84291.84371.8534
44132006.06.15 08:11modify7490.051.84291.84381.8534
44142006.06.15 08:14modify7490.051.84291.84381.8534
44152006.06.15 08:19modify7490.051.84291.84391.8534
44162006.06.15 08:30modify7490.051.84291.84401.8534
44172006.06.15 08:39modify7490.051.84291.84461.8534
44182006.06.15 08:40modify7490.051.84291.84471.8534
44192006.06.15 09:55modify7490.051.84291.84541.8534
44202006.06.15 09:59modify7490.051.84291.84571.8534
44212006.06.15 10:59modify7490.051.84291.84641.8534
44222006.06.15 11:00modify7490.051.84291.84651.8534
44232006.06.15 11:04modify7490.051.84291.84671.8534
44242006.06.15 11:14s/l7490.051.84671.84671.853419.001874.00
44252006.06.15 11:14modify7480.051.84291.84471.8534
44262006.06.15 11:14modify7480.051.84291.84591.8534
44272006.06.15 11:24modify7480.051.84291.84651.8534
44282006.06.15 11:51modify7480.051.84291.84661.8534
44292006.06.15 11:51modify7480.051.84291.84681.8534
44302006.06.15 11:51modify7480.051.84291.84681.8534
44312006.06.15 11:54modify7480.051.84291.84701.8534
44322006.06.15 12:05modify7480.051.84291.84711.8534
44332006.06.15 12:19modify7480.051.84291.84771.8534
44342006.06.15 12:29modify7480.051.84291.84851.8534
44352006.06.15 12:30s/l7480.051.84851.84851.853428.001902.00
44362006.06.16 13:35buy7570.051.85071.84601.8612
44372006.06.16 13:35buy7580.051.85071.84601.8612
44382006.06.16 13:35buy7590.051.85071.84601.8612
44392006.06.16 13:35buy7600.051.85071.84601.8612
44402006.06.16 13:35buy7610.051.85071.84601.8612
44412006.06.16 13:39modify7610.051.85071.84891.8612
44422006.06.16 13:59s/l7610.051.84891.84891.8612-9.001893.00
44432006.06.16 13:59modify7600.051.85071.84701.8612
44442006.06.16 14:00buy7620.051.84891.84421.8594
44452006.06.16 14:34modify7620.051.84891.84711.8594
44462006.06.16 14:59modify7620.051.84891.84911.8594
44472006.06.16 15:14modify7620.051.84891.85041.8594
44482006.06.16 15:15modify7620.051.84891.85091.8594
44492006.06.16 15:15modify7620.051.84891.85101.8594
44502006.06.16 15:19modify7620.051.84891.85101.8594
44512006.06.16 15:24s/l7620.051.85101.85101.859410.501903.50
44522006.06.16 15:24modify7600.051.85071.84901.8612
44532006.06.16 15:40buy7630.051.84971.84501.8602
44542006.06.16 15:44modify7630.051.84971.84801.8602
44552006.06.16 15:49s/l7600.051.84901.84901.8612-8.501895.00
44562006.06.16 15:50buy7640.051.84901.84431.8595
44572006.06.16 15:50modify7640.051.84901.84721.8595
44582006.06.16 15:54modify7640.051.84901.84731.8595
44592006.06.16 16:29s/l7630.051.84801.84801.8602-8.501886.50
44602006.06.16 16:30buy7650.051.84771.84301.8582
44612006.06.16 16:34modify7650.051.84771.84601.8582
44622006.06.16 16:40modify7650.051.84771.84771.8582
44632006.06.16 16:40modify7650.051.84771.84781.8582
44642006.06.16 16:41modify7650.051.84771.84781.8582
44652006.06.16 17:14modify7650.051.84771.84801.8582
44662006.06.16 17:45modify7650.051.84771.84811.8582
44672006.06.16 17:59modify7650.051.84771.84821.8582
44682006.06.16 18:00modify7650.051.84771.84831.8582
44692006.06.16 18:04modify7650.051.84771.84891.8582
44702006.06.16 18:05modify7650.051.84771.84901.8582
44712006.06.16 18:34modify7650.051.84771.85001.8582
44722006.06.16 18:59modify7650.051.84771.85011.8582
44732006.06.16 19:42s/l7650.051.85011.85011.858212.001898.50
44742006.06.16 19:45buy7660.051.85011.84541.8606
44752006.06.16 19:45modify7660.051.85011.84791.8606
44762006.06.16 19:46modify7660.051.85011.84801.8606
44772006.06.16 19:50modify7660.051.85011.84801.8606
44782006.06.16 19:59modify7660.051.85011.84811.8606
44792006.06.18 22:00modify7660.051.85011.85021.8606
44802006.06.18 22:01modify7660.051.85011.85071.8606
44812006.06.18 22:13modify7660.051.85011.85081.8606
44822006.06.18 22:22modify7660.051.85011.85091.8606
44832006.06.18 22:22modify7660.051.85011.85111.8606
44842006.06.18 22:22modify7660.051.85011.85141.8606
44852006.06.18 22:23modify7660.051.85011.85151.8606
44862006.06.18 22:24modify7660.051.85011.85171.8606
44872006.06.18 22:25s/l7660.051.85171.85171.86068.001906.50
44882006.06.18 22:25modify7640.051.84901.84981.8595
44892006.06.18 22:25modify7640.051.84901.85001.8595
44902006.06.18 22:25modify7640.051.84901.85021.8595
44912006.06.18 22:26modify7640.051.84901.85031.8595
44922006.06.18 22:27modify7640.051.84901.85041.8595
44932006.06.18 22:27modify7640.051.84901.85071.8595
44942006.06.18 22:29modify7640.051.84901.85081.8595
44952006.06.18 22:39modify7640.051.84901.85091.8595
44962006.06.18 22:41modify7640.051.84901.85101.8595
44972006.06.18 22:41modify7640.051.84901.85111.8595
44982006.06.18 22:44modify7640.051.84901.85121.8595
44992006.06.18 23:18modify7640.051.84901.85131.8595
45002006.06.18 23:19modify7640.051.84901.85141.8595
45012006.06.18 23:23modify7640.051.84901.85151.8595
45022006.06.18 23:45s/l7640.051.85151.85151.859512.501919.00
45032006.06.18 23:48modify7590.051.85071.85081.8612
45042006.06.18 23:48modify7590.051.85071.85091.8612
45052006.06.19 00:24s/l7590.051.85091.85091.86121.001920.00
45062006.06.19 00:24modify7580.051.85071.84891.8612
45072006.06.19 00:40buy7670.051.84951.84481.8600
45082006.06.19 00:40buy7680.051.84951.84481.8600
45092006.06.19 00:40buy7690.051.84951.84481.8600
45102006.06.19 00:44modify7690.051.84951.84781.8600
45112006.06.19 00:49s/l7580.051.84891.84891.8612-9.001911.00
45122006.06.19 00:50buy7700.051.84901.84431.8595
45132006.06.19 00:54modify7700.051.84901.84731.8595
45142006.06.19 00:54s/l7690.051.84781.84781.8600-8.501902.50
45152006.06.19 00:55buy7710.051.84771.84301.8582
45162006.06.19 01:04s/l7570.051.84601.84601.8612-23.501879.00
45172006.06.19 01:04s/l7700.051.84731.84731.8595-8.501870.50
45182006.06.19 01:04modify7710.051.84771.84391.8582
45192006.06.19 01:05modify7710.051.84771.84401.8582
45202006.06.19 01:06modify7710.051.84771.84441.8582
45212006.06.19 01:10buy7720.051.84571.84101.8562
45222006.06.19 01:10buy7730.051.84571.84101.8562
45232006.06.19 01:14s/l7670.051.84481.84481.8600-23.501847.00
45242006.06.19 01:14s/l7680.051.84481.84481.8600-23.501823.50
45252006.06.19 01:14modify7730.051.84571.84291.8562
45262006.06.19 01:15modify7730.051.84571.84301.8562
45272006.06.19 01:19modify7730.051.84571.84321.8562
45282006.06.19 01:19s/l7710.051.84441.84441.8582-16.501807.00
45292006.06.19 01:20buy7740.051.84451.83981.8550
45302006.06.19 01:20buy7750.051.84451.83981.8550
45312006.06.19 01:20buy7760.051.84451.83981.8550
45322006.06.19 01:24modify7760.051.84451.84211.8550
45332006.06.19 01:25modify7760.051.84451.84221.8550
45342006.06.19 01:34s/l7730.051.84321.84321.8562-12.501794.50
45352006.06.19 01:35buy7770.051.84321.83851.8537
45362006.06.19 01:39modify7770.051.84321.84081.8537
45372006.06.19 01:44modify7770.051.84321.84131.8537
45382006.06.19 01:50modify7770.051.84321.84151.8537
45392006.06.19 05:59modify7770.051.84321.84321.8537
45402006.06.19 06:04modify7770.051.84321.84331.8537
45412006.06.19 06:09modify7770.051.84321.84351.8537
45422006.06.19 06:19s/l7770.051.84351.84351.85371.501796.00
45432006.06.19 06:20buy7780.051.84301.83831.8535
45442006.06.19 06:39modify7780.051.84301.84371.8535
45452006.06.19 07:04modify7780.051.84301.84391.8535
45462006.06.19 07:24modify7780.051.84301.84461.8535
45472006.06.19 07:25modify7780.051.84301.84471.8535
45482006.06.19 07:45s/l7780.051.84471.84471.85358.501804.50
45492006.06.19 07:45modify7760.051.84451.84281.8550
45502006.06.19 07:49modify7760.051.84451.84281.8550
45512006.06.19 07:55buy7790.051.84451.83981.8550
45522006.06.19 07:59modify7790.051.84451.84211.8550
45532006.06.19 08:04modify7790.051.84451.84251.8550
45542006.06.19 08:16modify7790.051.84451.84271.8550
45552006.06.19 08:39s/l7760.051.84281.84281.8550-8.501796.00
45562006.06.19 08:39s/l7790.051.84271.84271.8550-9.001787.00
45572006.06.19 08:39modify7750.051.84451.84101.8550
45582006.06.19 08:40modify7750.051.84451.84111.8550
45592006.06.19 08:44modify7750.051.84451.84151.8550
45602006.06.19 08:45buy7800.051.84291.83821.8534
45612006.06.19 08:45buy7810.051.84291.83821.8534
45622006.06.19 08:54modify7810.051.84291.84111.8534
45632006.06.19 09:29modify7810.051.84291.84291.8534
45642006.06.19 09:39modify7810.051.84291.84311.8534
45652006.06.19 09:46modify7810.051.84291.84331.8534
45662006.06.19 09:59modify7810.051.84291.84341.8534
45672006.06.19 10:00modify7810.051.84291.84351.8534
45682006.06.19 10:04modify7810.051.84291.84431.8534
45692006.06.19 10:09modify7810.051.84291.84481.8534
45702006.06.19 10:10modify7810.051.84291.84491.8534
45712006.06.19 10:19s/l7810.051.84491.84491.853410.001797.00
45722006.06.19 10:19modify7800.051.84291.84301.8534
45732006.06.19 10:19modify7800.051.84291.84341.8534
45742006.06.19 10:24modify7800.051.84291.84351.8534
45752006.06.19 10:50buy7820.051.84481.84011.8553
45762006.06.19 10:54modify7820.051.84481.84271.8553
45772006.06.19 11:04modify7820.051.84481.84301.8553
45782006.06.19 11:34modify7820.051.84481.84531.8553
45792006.06.19 11:35modify7820.051.84481.84541.8553
45802006.06.19 11:39modify7820.051.84481.84571.8553
45812006.06.19 12:20s/l7820.051.84571.84571.85534.501801.50
45822006.06.19 12:34s/l7800.051.84351.84351.85343.001804.50
45832006.06.19 12:35buy7830.051.84341.83871.8539
45842006.06.19 12:35buy7840.051.84341.83871.8539
45852006.06.19 12:44modify7840.051.84341.84131.8539
45862006.06.19 12:49modify7840.051.84341.84141.8539
45872006.06.19 12:50modify7840.051.84341.84151.8539
45882006.06.19 13:09s/l7750.051.84151.84151.8550-15.001789.50
45892006.06.19 13:09s/l7840.051.84151.84151.8539-9.501780.00
45902006.06.19 13:09modify7830.051.84341.83981.8539
45912006.06.19 13:10buy7850.051.84171.83701.8522
45922006.06.19 13:10buy7860.051.84171.83701.8522
45932006.06.19 13:14modify7860.051.84171.83981.8522
45942006.06.19 13:35s/l7720.051.84101.84101.8562-23.501756.50
45952006.06.19 13:35buy7870.051.84121.83651.8517
45962006.06.19 14:04modify7870.051.84121.83891.8517
45972006.06.19 14:05modify7870.051.84121.83941.8517
45982006.06.19 14:09s/l7740.051.83981.83981.8550-23.501733.00
45992006.06.19 14:09s/l7830.051.83981.83981.8539-18.001715.00
46002006.06.19 14:09s/l7860.051.83981.83981.8522-9.501705.50
46012006.06.19 14:10buy7880.051.83981.83511.8503
46022006.06.19 14:10buy7890.051.83981.83511.8503
46032006.06.19 14:10buy7900.051.83981.83511.8503
46042006.06.19 14:14modify7900.051.83981.83781.8503
46052006.06.19 14:24s/l7870.051.83941.83941.8517-9.001696.50
46062006.06.19 14:25buy7910.051.83951.83481.8500
46072006.06.19 14:39modify7910.051.83951.83751.8500
46082006.06.19 14:59s/l7900.051.83781.83781.8503-10.001686.50
46092006.06.19 15:00buy7920.051.83801.83331.8485
46102006.06.19 15:04modify7920.051.83801.83611.8485
46112006.06.19 15:05modify7920.051.83801.83621.8485
46122006.06.19 15:29s/l7910.051.83751.83751.8500-10.001676.50
46132006.06.19 15:30buy7930.051.83771.83301.8482
46142006.06.19 15:34modify7930.051.83771.83601.8482
46152006.06.19 15:59modify7930.051.83771.83851.8482
46162006.06.19 16:01modify7930.051.83771.83941.8482
46172006.06.19 16:22s/l7930.051.83941.83941.84828.501685.00
46182006.06.19 16:24modify7920.051.83801.83811.8485
46192006.06.19 16:28modify7920.051.83801.83831.8485
46202006.06.19 16:28modify7920.051.83801.83841.8485
46212006.06.19 16:32modify7920.051.83801.83861.8485
46222006.06.19 16:44s/l7920.051.83861.83861.84853.001688.00
46232006.06.19 16:44modify7890.051.83981.83681.8503
46242006.06.19 16:45buy7940.051.83861.83391.8491
46252006.06.19 16:45buy7950.051.83861.83391.8491
46262006.06.19 16:45modify7950.051.83861.83671.8491
46272006.06.19 16:48modify7950.051.83861.83681.8491
46282006.06.19 16:54modify7950.051.83861.83691.8491
46292006.06.19 19:09modify7950.051.83861.83871.8491
46302006.06.19 19:39modify7950.051.83861.83901.8491
46312006.06.19 19:44modify7950.051.83861.83941.8491
46322006.06.19 20:04modify7950.051.83861.83951.8491
46332006.06.19 20:10modify7950.051.83861.83961.8491
46342006.06.19 20:19modify7950.051.83861.83971.8491
46352006.06.19 20:59modify7950.051.83861.83981.8491
46362006.06.20 00:09s/l7950.051.83981.83981.84916.001694.00
46372006.06.20 00:10buy7960.051.83961.83491.8501
46382006.06.20 00:14modify7960.051.83961.83781.8501
46392006.06.20 00:39modify7960.051.83961.83791.8501
46402006.06.20 05:14modify7960.051.83961.84001.8501
46412006.06.20 05:19modify7960.051.83961.84091.8501
46422006.06.20 05:24modify7960.051.83961.84161.8501
46432006.06.20 05:25modify7960.051.83961.84171.8501
46442006.06.20 05:34modify7960.051.83961.84241.8501
46452006.06.20 05:44modify7960.051.83961.84251.8501
46462006.06.20 06:04modify7960.051.83961.84301.8501
46472006.06.20 06:05modify7960.051.83961.84311.8501
46482006.06.20 06:19s/l7960.051.84311.84311.850117.501711.50
46492006.06.20 06:19modify7940.051.83861.84121.8491
46502006.06.20 06:19modify7940.051.83861.84201.8491
46512006.06.20 06:20modify7940.051.83861.84211.8491
46522006.06.20 06:49modify7940.051.83861.84221.8491
46532006.06.20 06:54modify7940.051.83861.84231.8491
46542006.06.20 06:55modify7940.051.83861.84241.8491
46552006.06.20 06:59modify7940.051.83861.84311.8491
46562006.06.20 07:04modify7940.051.83861.84371.8491
46572006.06.20 07:05modify7940.051.83861.84381.8491
46582006.06.20 07:31s/l7940.051.84381.84381.849126.001737.50
46592006.06.20 07:31modify7890.051.83981.84181.8503
46602006.06.20 07:32modify7890.051.83981.84181.8503
46612006.06.20 07:32modify7890.051.83981.84201.8503
46622006.06.20 07:33modify7890.051.83981.84211.8503
46632006.06.20 07:33modify7890.051.83981.84221.8503
46642006.06.20 07:34modify7890.051.83981.84221.8503
46652006.06.20 07:34modify7890.051.83981.84231.8503
46662006.06.20 07:37modify7890.051.83981.84231.8503
46672006.06.20 07:37modify7890.051.83981.84241.8503
46682006.06.20 07:39modify7890.051.83981.84281.8503
46692006.06.20 07:44modify7890.051.83981.84291.8503
46702006.06.20 08:03modify7890.051.83981.84301.8503
46712006.06.20 08:03modify7890.051.83981.84311.8503
46722006.06.20 08:03modify7890.051.83981.84311.8503
46732006.06.20 08:29s/l7890.051.84311.84311.850316.501754.00
46742006.06.20 08:29modify7880.051.83981.84111.8503
46752006.06.20 08:30modify7880.051.83981.84121.8503
46762006.06.20 08:30modify7880.051.83981.84141.8503
46772006.06.20 08:32modify7880.051.83981.84151.8503
46782006.06.20 08:32modify7880.051.83981.84151.8503
46792006.06.20 08:33modify7880.051.83981.84161.8503
46802006.06.20 08:34modify7880.051.83981.84241.8503
46812006.06.20 08:35modify7880.051.83981.84251.8503
46822006.06.20 08:55modify7880.051.83981.84271.8503
46832006.06.20 08:55modify7880.051.83981.84301.8503
46842006.06.20 08:55modify7880.051.83981.84301.8503
46852006.06.20 08:56modify7880.051.83981.84311.8503
46862006.06.20 08:56modify7880.051.83981.84311.8503
46872006.06.20 08:58modify7880.051.83981.84321.8503
46882006.06.20 09:24s/l7880.051.84321.84321.850317.001771.00
46892006.06.20 09:29modify7850.051.84171.84191.8522
46902006.06.20 09:54s/l7850.051.84191.84191.85221.001772.00
46912006.06.20 10:15buy7970.051.84141.83671.8519
46922006.06.20 10:15buy7980.051.84141.83671.8519
46932006.06.20 10:15buy7990.051.84141.83671.8519
46942006.06.20 10:15buy8000.051.84141.83671.8519
46952006.06.20 10:15buy8010.051.84141.83671.8519
46962006.06.20 10:19modify8010.051.84141.83971.8519
46972006.06.20 12:09s/l8010.051.83971.83971.8519-8.501763.50
46982006.06.20 12:09modify8000.051.84141.83761.8519
46992006.06.20 12:10buy8020.051.83951.83481.8500
47002006.06.20 12:14modify8020.051.83951.83781.8500
47012006.06.20 12:59modify8020.051.83951.84021.8500
47022006.06.20 13:40modify8020.051.83951.84031.8500
47032006.06.20 13:44modify8020.051.83951.84101.8500
47042006.06.20 13:59modify8020.051.83951.84141.8500
47052006.06.20 14:10s/l8020.051.84141.84141.85009.501773.00
47062006.06.20 14:10modify8000.051.84141.83951.8519
47072006.06.20 14:57modify8000.051.84141.83961.8519
47082006.06.20 14:57modify8000.051.84141.83971.8519
47092006.06.20 15:45buy8030.051.84051.83581.8510
47102006.06.20 15:49modify8030.051.84051.83881.8510
47112006.06.20 15:54s/l8000.051.83971.83971.8519-8.501764.50
47122006.06.20 15:55buy8040.051.83991.83521.8504
47132006.06.20 15:59modify8040.051.83991.83811.8504
47142006.06.20 16:25modify8040.051.83991.84071.8504
47152006.06.20 16:25modify8040.051.83991.84081.8504
47162006.06.20 16:25modify8040.051.83991.84091.8504
47172006.06.20 16:25modify8040.051.83991.84091.8504
47182006.06.20 16:26modify8040.051.83991.84101.8504
47192006.06.20 16:26modify8040.051.83991.84111.8504
47202006.06.20 16:26modify8040.051.83991.84141.8504
47212006.06.20 16:26modify8040.051.83991.84151.8504
47222006.06.20 16:26modify8040.051.83991.84171.8504
47232006.06.20 16:26modify8040.051.83991.84181.8504
47242006.06.20 17:04modify8040.051.83991.84251.8504
47252006.06.20 17:09modify8040.051.83991.84291.8504
47262006.06.20 17:10modify8040.051.83991.84321.8504
47272006.06.20 17:29modify8040.051.83991.84381.8504
47282006.06.20 17:44s/l8040.051.84381.84381.850419.501784.00
47292006.06.20 17:44modify8030.051.84051.84171.8510
47302006.06.20 17:44modify8030.051.84051.84201.8510
47312006.06.20 17:49modify8030.051.84051.84231.8510
47322006.06.20 18:09modify8030.051.84051.84251.8510
47332006.06.20 18:28s/l8030.051.84251.84251.851010.001794.00
47342006.06.20 18:28modify7990.051.84141.84151.8519
47352006.06.20 20:55buy8050.051.84221.83751.8527
47362006.06.20 20:55buy8060.051.84221.83751.8527
47372006.06.20 20:59modify8060.051.84221.84021.8527
47382006.06.20 21:00modify8060.051.84221.84041.8527
47392006.06.20 21:00modify8060.051.84221.84051.8527
47402006.06.20 23:14modify8060.051.84221.84271.8527
47412006.06.20 23:25modify8060.051.84221.84281.8527
47422006.06.20 23:34modify8060.051.84221.84301.8527
47432006.06.20 23:55modify8060.051.84221.84311.8527
47442006.06.21 00:29modify8060.051.84221.84321.8527
47452006.06.21 01:19modify8060.051.84221.84331.8527
47462006.06.21 01:24modify8060.051.84221.84341.8527
47472006.06.21 01:29modify8060.051.84221.84351.8527
47482006.06.21 01:34modify8060.051.84221.84371.8527
47492006.06.21 01:35modify8060.051.84221.84391.8527
47502006.06.21 02:05modify8060.051.84221.84431.8527
47512006.06.21 02:09modify8060.051.84221.84451.8527
47522006.06.21 02:15modify8060.051.84221.84471.8527
47532006.06.21 02:19modify8060.051.84221.84481.8527
47542006.06.21 02:20modify8060.051.84221.84491.8527
47552006.06.21 03:00modify8060.051.84221.84501.8527
47562006.06.21 03:04modify8060.051.84221.84511.8527
47572006.06.21 06:09s/l8060.051.84511.84511.852714.501808.50
47582006.06.21 06:09modify8050.051.84221.84321.8527
47592006.06.21 06:10modify8050.051.84221.84331.8527
47602006.06.21 06:11modify8050.051.84221.84361.8527
47612006.06.21 06:19modify8050.051.84221.84381.8527
47622006.06.21 06:20modify8050.051.84221.84401.8527
47632006.06.21 06:25modify8050.051.84221.84411.8527
47642006.06.21 06:30modify8050.051.84221.84411.8527
47652006.06.21 08:34s/l8050.051.84411.84411.85279.501818.00
47662006.06.21 08:34modify7990.051.84141.84161.8519
47672006.06.21 08:40modify7990.051.84141.84201.8519
47682006.06.21 08:45buy8070.051.84371.83901.8542
47692006.06.21 08:45buy8080.051.84371.83901.8542
47702006.06.21 08:49modify8080.051.84371.84161.8542
47712006.06.21 08:55modify8080.051.84371.84201.8542
47722006.06.21 10:14s/l7990.051.84201.84201.85193.001821.00
47732006.06.21 10:14s/l8080.051.84201.84201.8542-8.501812.50
47742006.06.21 10:14modify8070.051.84371.83991.8542
47752006.06.21 10:15modify8070.051.84371.84021.8542
47762006.06.21 10:18modify8070.051.84371.84051.8542
47772006.06.21 10:20buy8090.051.84241.83771.8529
47782006.06.21 10:20buy8100.051.84241.83771.8529
47792006.06.21 10:24modify8100.051.84241.84001.8529
47802006.06.21 10:25modify8100.051.84241.84011.8529
47812006.06.21 10:29modify8100.051.84241.84031.8529
47822006.06.21 12:00modify8100.051.84241.84041.8529
47832006.06.21 12:00modify8100.051.84241.84051.8529
47842006.06.21 12:05modify8100.051.84241.84071.8529
47852006.06.21 13:19modify8100.051.84241.84291.8529
47862006.06.21 13:59s/l8100.051.84291.84291.85292.501815.00
47872006.06.21 13:59modify8090.051.84241.84021.8529
47882006.06.21 13:59modify8090.051.84241.84031.8529
47892006.06.21 13:59modify8090.051.84241.84041.8529
47902006.06.21 14:00modify8090.051.84241.84051.8529
47912006.06.21 14:00modify8090.051.84241.84051.8529
47922006.06.21 14:55buy8110.051.84351.83881.8540
47932006.06.21 14:59modify8110.051.84351.84141.8540
47942006.06.21 14:59modify8110.051.84351.84151.8540
47952006.06.21 14:59modify8110.051.84351.84171.8540
47962006.06.21 14:59modify8110.051.84351.84171.8540
47972006.06.21 15:03modify8110.051.84351.84181.8540
47982006.06.21 15:54modify8110.051.84351.84351.8540
47992006.06.21 15:55modify8110.051.84351.84361.8540
48002006.06.21 15:59modify8110.051.84351.84381.8540
48012006.06.21 17:15modify8110.051.84351.84391.8540
48022006.06.21 17:30modify8110.051.84351.84401.8540
48032006.06.21 17:35modify8110.051.84351.84411.8540
48042006.06.21 17:49modify8110.051.84351.84421.8540
48052006.06.21 18:59s/l8110.051.84421.84421.85403.501818.50
48062006.06.21 19:10modify8090.051.84241.84241.8529
48072006.06.21 19:14modify8090.051.84241.84251.8529
48082006.06.21 19:19modify8090.051.84241.84281.8529
48092006.06.21 19:33modify8090.051.84241.84311.8529
48102006.06.21 19:39modify8090.051.84241.84361.8529
48112006.06.21 21:05modify8090.051.84241.84371.8529
48122006.06.21 21:09modify8090.051.84241.84381.8529
48132006.06.21 21:25modify8090.051.84241.84391.8529
48142006.06.21 22:05modify8090.051.84241.84401.8529
48152006.06.21 23:40modify8090.051.84241.84401.8529
48162006.06.21 23:49modify8090.051.84241.84431.8529
48172006.06.21 23:59modify8090.051.84241.84451.8529
48182006.06.22 00:05s/l8090.051.84451.84451.852910.501829.00
48192006.06.22 00:15modify8070.051.84371.84381.8542
48202006.06.22 03:20modify8070.051.84371.84391.8542
48212006.06.22 03:25modify8070.051.84371.84401.8542
48222006.06.22 03:29modify8070.051.84371.84431.8542
48232006.06.22 03:35modify8070.051.84371.84441.8542
48242006.06.22 03:49modify8070.051.84371.84471.8542
48252006.06.22 04:10modify8070.051.84371.84481.8542
48262006.06.22 05:24s/l8070.051.84481.84481.85425.501834.50
48272006.06.22 05:24modify7980.051.84141.84291.8519
48282006.06.22 05:25modify7980.051.84141.84301.8519
48292006.06.22 05:39modify7980.051.84141.84311.8519
48302006.06.22 06:04modify7980.051.84141.84331.8519
48312006.06.22 06:09modify7980.051.84141.84351.8519
48322006.06.22 06:14modify7980.051.84141.84371.8519
48332006.06.22 06:19modify7980.051.84141.84401.8519
48342006.06.22 06:24modify7980.051.84141.84451.8519
48352006.06.22 06:29modify7980.051.84141.84461.8519
48362006.06.22 06:36modify7980.051.84141.84471.8519
48372006.06.22 07:04s/l7980.051.84471.84471.851916.501851.00
48382006.06.22 07:04modify7970.051.84141.84301.8519
48392006.06.22 07:09modify7970.051.84141.84361.8519
48402006.06.22 07:24s/l7970.051.84361.84361.851911.001862.00
48412006.06.22 07:25buy8120.051.84351.83881.8540
48422006.06.22 07:25buy8130.051.84351.83881.8540
48432006.06.22 07:25buy8140.051.84351.83881.8540
48442006.06.22 07:25buy8150.051.84351.83881.8540
48452006.06.22 07:25buy8160.051.84351.83881.8540
48462006.06.22 07:29modify8160.051.84351.84171.8540
48472006.06.22 07:54s/l8160.051.84171.84171.8540-9.001853.00
48482006.06.22 07:54modify8150.051.84351.83981.8540
48492006.06.22 07:55modify8150.051.84351.83991.8540
48502006.06.22 07:59modify8150.051.84351.84021.8540
48512006.06.22 08:00buy8170.051.84161.83691.8521
48522006.06.22 08:04modify8170.051.84161.83991.8521
48532006.06.22 08:24s/l8150.051.84021.84021.8540-16.501836.50
48542006.06.22 08:25buy8180.051.84041.83571.8509
48552006.06.22 08:39modify8180.051.84041.83851.8509
48562006.06.22 08:40modify8180.051.84041.83861.8509
48572006.06.22 08:49s/l8170.051.83991.83991.8521-8.501828.00
48582006.06.22 08:50buy8190.051.84011.83541.8506
48592006.06.22 08:54modify8190.051.84011.83781.8506
48602006.06.22 09:09modify8190.051.84011.83821.8506
48612006.06.22 09:14modify8190.051.84011.83841.8506
48622006.06.22 09:14s/l8120.051.83881.83881.8540-23.501804.50
48632006.06.22 09:14s/l8130.051.83881.83881.8540-23.501781.00
48642006.06.22 09:14s/l8140.051.83881.83881.8540-23.501757.50
48652006.06.22 09:14s/l8180.051.83861.83861.8509-9.001748.50
48662006.06.22 09:15buy8200.051.83891.83421.8494
48672006.06.22 09:15buy8210.051.83891.83421.8494
48682006.06.22 09:15buy8220.051.83891.83421.8494
48692006.06.22 09:15buy8230.051.83891.83421.8494
48702006.06.22 09:19modify8230.051.83891.83681.8494
48712006.06.22 09:20s/l8190.051.83841.83841.8506-8.501740.00
48722006.06.22 09:20buy8240.051.83861.83391.8491
48732006.06.22 09:22modify8240.051.83861.83681.8491
48742006.06.22 09:33modify8240.051.83861.83691.8491
48752006.06.22 10:19s/l8230.051.83681.83681.8494-10.501729.50
48762006.06.22 10:19s/l8240.051.83691.83691.8491-8.501721.00
48772006.06.22 10:19modify8220.051.83891.83451.8494
48782006.06.22 10:20buy8250.051.83631.83161.8468
48792006.06.22 10:20buy8260.051.83631.83161.8468
48802006.06.22 10:24modify8260.051.83631.83341.8468
48812006.06.22 10:25modify8260.051.83631.83351.8468
48822006.06.22 10:29s/l8220.051.83451.83451.8494-22.001699.00
48832006.06.22 10:30s/l8200.051.83421.83421.8494-23.501675.50
48842006.06.22 10:30s/l8210.051.83421.83421.8494-23.501652.00
48852006.06.22 10:30buy8270.051.83441.82971.8449
48862006.06.22 10:30buy8280.051.83441.82971.8449
48872006.06.22 10:30buy8290.051.83441.82971.8449
48882006.06.22 10:34modify8290.051.83441.83271.8449
48892006.06.22 10:49s/l8260.051.83351.83351.8468-14.001638.00
48902006.06.22 10:49s/l8290.051.83271.83271.8449-8.501629.50
48912006.06.22 10:49modify8280.051.83441.83081.8449
48922006.06.22 10:50buy8300.051.83261.82791.8431
48932006.06.22 10:50buy8310.051.83261.82791.8431
48942006.06.22 10:54modify8310.051.83261.83081.8431
48952006.06.22 10:54s/l8250.051.83161.83161.8468-23.501606.00
48962006.06.22 10:54s/l8280.051.83081.83081.8449-18.001588.00
48972006.06.22 10:54s/l8310.051.83081.83081.8431-9.001579.00
48982006.06.22 10:54modify8300.051.83261.82911.8431
48992006.06.22 10:55modify8300.051.83261.82921.8431
49002006.06.22 10:59modify8300.051.83261.83081.8431
49012006.06.22 11:00buy8320.051.83241.82771.8429
49022006.06.22 11:00buy8330.051.83241.82771.8429
49032006.06.22 11:00buy8340.051.83241.82771.8429
49042006.06.22 11:04modify8340.051.83241.83071.8429
49052006.06.22 11:19s/l8300.051.83081.83081.8431-9.001570.00
49062006.06.22 11:19s/l8340.051.83071.83071.8429-8.501561.50
49072006.06.22 11:19modify8330.051.83241.82891.8429
49082006.06.22 11:20buy8350.051.83061.82591.8411
49092006.06.22 11:20buy8360.051.83061.82591.8411
49102006.06.22 11:54modify8360.051.83061.83071.8411
49112006.06.22 12:04s/l8360.051.83071.83071.84110.501562.00
49122006.06.22 12:05buy8370.051.83101.82631.8415
49132006.06.22 12:09s/l8270.051.82971.82971.8449-23.501538.50
49142006.06.22 12:09modify8370.051.83101.82781.8415
49152006.06.22 12:10modify8370.051.83101.82791.8415
49162006.06.22 12:14modify8370.051.83101.82871.8415
49172006.06.22 12:15buy8380.051.83051.82581.8410
49182006.06.22 12:24modify8380.051.83051.82881.8410
49192006.06.22 13:19s/l8320.051.82771.82771.8429-23.501515.00
49202006.06.22 13:19s/l8330.051.82891.82891.8429-17.501497.50
49212006.06.22 13:19s/l8370.051.82871.82871.8415-11.501486.00
49222006.06.22 13:19s/l8380.051.82881.82881.8410-8.501477.50
49232006.06.22 13:19modify8350.051.83061.82601.8411
49242006.06.22 13:20buy8390.051.82781.82311.8383
49252006.06.22 13:20buy8400.051.82781.82311.8383
49262006.06.22 13:20buy8410.051.82781.82311.8383
49272006.06.22 13:20buy8420.051.82781.82311.8383
49282006.06.22 13:29modify8420.051.82781.82591.8383
49292006.06.22 14:40modify8420.051.82781.82601.8383
49302006.06.22 14:49modify8420.051.82781.82781.8383
49312006.06.22 15:30modify8420.051.82781.82791.8383
49322006.06.22 15:39modify8420.051.82781.82821.8383
49332006.06.22 15:44modify8420.051.82781.82851.8383
49342006.06.22 15:45modify8420.051.82781.82861.8383
49352006.06.22 16:03s/l8420.051.82861.82861.83834.001481.50
49362006.06.22 16:19modify8410.051.82781.82791.8383
49372006.06.22 16:24modify8410.051.82781.82801.8383
49382006.06.22 16:25modify8410.051.82781.82811.8383
49392006.06.22 16:30modify8410.051.82781.82821.8383
49402006.06.22 16:40s/l8410.051.82821.82821.83832.001483.50
49412006.06.22 16:40modify8400.051.82781.82591.8383
49422006.06.22 16:45buy8430.051.82761.82291.8381
49432006.06.22 16:45buy8440.051.82761.82291.8381
49442006.06.22 16:49modify8440.051.82761.82581.8381
49452006.06.22 16:54modify8440.051.82761.82591.8381
49462006.06.22 17:31modify8440.051.82761.82761.8381
49472006.06.22 18:04s/l8440.051.82761.82761.83810.001483.50
49482006.06.22 18:04modify8430.051.82761.82581.8381
49492006.06.22 18:05buy8450.051.82761.82291.8381
49502006.06.22 18:09modify8450.051.82761.82591.8381
49512006.06.23 00:55modify8450.051.82761.82761.8381
49522006.06.23 01:14s/l8450.051.82761.82761.83810.001483.50
49532006.06.23 01:14modify8430.051.82761.82591.8381
49542006.06.23 01:15buy8460.051.82791.82321.8384
49552006.06.23 01:15modify8460.051.82791.82611.8384
49562006.06.23 01:17modify8460.051.82791.82621.8384
49572006.06.23 06:14modify8460.051.82791.82901.8384
49582006.06.23 06:39modify8460.051.82791.82941.8384
49592006.06.23 06:54s/l8460.051.82941.82941.83847.501491.00
49602006.06.23 07:25buy8470.051.82801.82331.8385
49612006.06.23 07:29modify8470.051.82801.82611.8385
49622006.06.23 07:39modify8470.051.82801.82631.8385
49632006.06.23 07:54s/l8470.051.82631.82631.8385-8.501482.50
49642006.06.23 07:55buy8480.051.82661.82191.8371
49652006.06.23 08:14modify8480.051.82661.82451.8371
49662006.06.23 08:15modify8480.051.82661.82461.8371
49672006.06.23 08:20modify8480.051.82661.82471.8371
49682006.06.23 08:24modify8480.051.82661.82491.8371
49692006.06.23 08:40s/l8350.051.82601.82601.8411-23.001459.50
49702006.06.23 08:40buy8490.051.82621.82151.8367
49712006.06.23 08:44modify8490.051.82621.82441.8367
49722006.06.23 08:44s/l8400.051.82591.82591.8383-9.501450.00
49732006.06.23 08:44s/l8430.051.82591.82591.8381-8.501441.50
49742006.06.23 08:45buy8500.051.82571.82101.8362
49752006.06.23 08:45buy8510.051.82571.82101.8362
49762006.06.23 08:49modify8510.051.82571.82391.8362
49772006.06.23 08:49s/l8480.051.82491.82491.8371-8.501433.00
49782006.06.23 08:50buy8520.051.82501.82031.8355
49792006.06.23 08:54modify8520.051.82501.82331.8355
49802006.06.23 08:54s/l8490.051.82441.82441.8367-9.001424.00
49812006.06.23 08:55buy8530.051.82421.81951.8347
49822006.06.23 08:59modify8530.051.82421.82241.8347
49832006.06.23 08:59s/l8510.051.82391.82391.8362-9.001415.00
49842006.06.23 09:00buy8540.051.82381.81911.8343
49852006.06.23 09:39s/l8390.051.82311.82311.8383-23.501391.50
49862006.06.23 09:39s/l8520.051.82331.82331.8355-8.501383.00
49872006.06.23 09:39modify8540.051.82381.82131.8343
49882006.06.23 09:40buy8550.051.82311.81841.8336
49892006.06.23 09:40buy8560.051.82311.81841.8336
49902006.06.23 09:49modify8560.051.82311.82091.8336
49912006.06.23 09:50modify8560.051.82311.82101.8336
49922006.06.23 09:54modify8560.051.82311.82121.8336
49932006.06.23 09:55modify8560.051.82311.82131.8336
49942006.06.23 10:09s/l8530.051.82241.82241.8347-9.001374.00
49952006.06.23 10:10buy8570.051.82231.81761.8328
49962006.06.23 10:10modify8570.051.82231.82061.8328
49972006.06.23 10:19s/l8540.051.82131.82131.8343-12.501361.50
49982006.06.23 10:19s/l8560.051.82131.82131.8336-9.001352.50
49992006.06.23 10:20buy8580.051.82161.81691.8321
50002006.06.23 10:20buy8590.051.82161.81691.8321
50012006.06.23 11:04modify8590.051.82161.81981.8321
50022006.06.23 11:49s/l8500.051.82101.82101.8362-23.501329.00
50032006.06.23 11:49s/l8570.051.82061.82061.8328-8.501320.50
50042006.06.23 11:49s/l8590.051.81981.81981.8321-9.001311.50
50052006.06.23 11:49modify8580.051.82161.81771.8321
50062006.06.23 11:50buy8600.051.81961.81491.8301
50072006.06.23 11:50buy8610.051.81961.81491.8301
50082006.06.23 11:50buy8620.051.81961.81491.8301
50092006.06.23 11:54modify8620.051.81961.81781.8301
50102006.06.23 12:04s/l8550.051.81841.81841.8336-23.501288.00
50112006.06.23 12:05buy8630.051.81861.81391.8291
50122006.06.23 12:09modify8630.051.81861.81621.8291
50132006.06.23 12:14s/l8580.051.81771.81771.8321-19.501268.50
50142006.06.23 12:14s/l8620.051.81781.81781.8301-9.001259.50
50152006.06.23 12:15buy8640.051.81701.81231.8275
50162006.06.23 12:15buy8650.051.81701.81231.8275
50172006.06.23 12:19modify8650.051.81701.81531.8275
50182006.06.23 12:19s/l8630.051.81621.81621.8291-12.001247.50
50192006.06.23 12:20buy8660.051.81591.81121.8264
50202006.06.23 12:24modify8660.051.81591.81411.8264
50212006.06.23 12:25modify8660.051.81591.81421.8264
50222006.06.23 12:44s/l8650.051.81531.81531.8275-8.501239.00
50232006.06.23 12:45buy8670.051.81521.81051.8257
50242006.06.23 12:49s/l8600.051.81491.81491.8301-23.501215.50
50252006.06.23 12:49s/l8610.051.81491.81491.8301-23.501192.00
50262006.06.23 12:49s/l8660.051.81421.81421.8264-8.501183.50
50272006.06.23 12:49modify8670.051.81521.81131.8257
50282006.06.23 12:50modify8670.051.81521.81141.8257
50292006.06.23 12:50modify8670.051.81521.81261.8257
50302006.06.23 12:55buy8680.051.81431.80961.8248
50312006.06.23 12:55buy8690.051.81431.80961.8248
50322006.06.23 12:55buy8700.051.81431.80961.8248
50332006.06.23 13:04modify8700.051.81431.81511.8248
50342006.06.23 13:09modify8700.051.81431.81641.8248
50352006.06.23 13:24s/l8700.051.81641.81641.824810.501194.00
50362006.06.23 13:24modify8690.051.81431.81461.8248
50372006.06.23 13:25buy8710.051.81641.81171.8269
50382006.06.23 13:29modify8710.051.81641.81401.8269
50392006.06.23 13:30modify8710.051.81641.81411.8269
50402006.06.23 13:34modify8710.051.81641.81471.8269
50412006.06.23 13:44modify8710.051.81641.81641.8269
50422006.06.23 13:49modify8710.051.81641.81751.8269
50432006.06.23 14:19modify8710.051.81641.81801.8269
50442006.06.23 14:20modify8710.051.81641.81811.8269
50452006.06.23 14:24modify8710.051.81641.81831.8269
50462006.06.23 14:25modify8710.051.81641.81841.8269
50472006.06.23 14:29modify8710.051.81641.81911.8269
50482006.06.23 14:54s/l8710.051.81911.81911.826913.501207.50
50492006.06.23 14:54modify8690.051.81431.81711.8248
50502006.06.23 14:54modify8690.051.81431.81721.8248
50512006.06.23 15:04modify8690.051.81431.81781.8248
50522006.06.23 15:14modify8690.051.81431.81831.8248
50532006.06.23 15:59modify8690.051.81431.81841.8248
50542006.06.23 16:04modify8690.051.81431.81881.8248
50552006.06.23 16:14modify8690.051.81431.81921.8248
50562006.06.23 16:15modify8690.051.81431.81941.8248
50572006.06.23 17:20buy8720.051.82001.81531.8305
50582006.06.23 17:20modify8720.051.82001.81821.8305
50592006.06.23 17:20modify8720.051.82001.81831.8305
50602006.06.23 17:34s/l8690.051.81941.81941.824825.501233.00
50612006.06.23 17:35buy8730.051.81981.81511.8303
50622006.06.23 17:36modify8730.051.81981.81751.8303
50632006.06.23 17:36modify8730.051.81981.81761.8303
50642006.06.23 17:37modify8730.051.81981.81771.8303
50652006.06.23 17:37modify8730.051.81981.81781.8303
50662006.06.23 17:38modify8730.051.81981.81791.8303
50672006.06.23 17:39modify8730.051.81981.81801.8303
50682006.06.23 17:39modify8730.051.81981.81811.8303
50692006.06.23 19:24s/l8720.051.81831.81831.8305-8.501224.50
50702006.06.23 19:25buy8740.051.81851.81381.8290
50712006.06.23 19:29modify8740.051.81851.81681.8290
50722006.06.23 19:34s/l8730.051.81811.81811.8303-8.501216.00
50732006.06.23 19:35buy8750.051.81781.81311.8283
50742006.06.23 19:39modify8750.051.81781.81611.8283
50752006.06.25 23:24modify8750.051.81781.81791.8283
50762006.06.25 23:25modify8750.051.81781.81801.8283
50772006.06.25 23:29modify8750.051.81781.81811.8283
50782006.06.25 23:30modify8750.051.81781.81821.8283
50792006.06.26 00:00modify8750.051.81781.81831.8283
50802006.06.26 00:05modify8750.051.81781.81841.8283
50812006.06.26 00:15modify8750.051.81781.81851.8283
50822006.06.26 01:44modify8750.051.81781.81871.8283
50832006.06.26 03:09s/l8750.051.81871.81871.82834.501220.50
50842006.06.26 03:10buy8760.051.81881.81411.8293
50852006.06.26 03:15modify8760.051.81881.81711.8293
50862006.06.26 07:05modify8760.051.81881.81921.8293
50872006.06.26 07:05modify8760.051.81881.82011.8293
50882006.06.26 07:08s/l8760.051.82011.82011.82936.501227.00
50892006.06.26 07:09modify8740.051.81851.81861.8290
50902006.06.26 07:09modify8740.051.81851.81871.8290
50912006.06.26 07:09modify8740.051.81851.81921.8290
50922006.06.26 07:09modify8740.051.81851.81931.8290
50932006.06.26 07:09modify8740.051.81851.81941.8290
50942006.06.26 07:09modify8740.051.81851.81981.8290
50952006.06.26 07:09modify8740.051.81851.82001.8290
50962006.06.26 07:19modify8740.051.81851.82101.8290
50972006.06.26 07:24modify8740.051.81851.82141.8290
50982006.06.26 07:29modify8740.051.81851.82181.8290
50992006.06.26 07:45modify8740.051.81851.82191.8290
51002006.06.26 07:54modify8740.051.81851.82231.8290
51012006.06.26 07:55modify8740.051.81851.82241.8290
51022006.06.26 08:04s/l8740.051.82241.82241.829019.501246.50
51032006.06.26 08:04modify8680.051.81431.82051.8248
51042006.06.26 08:04modify8680.051.81431.82061.8248
51052006.06.26 08:09modify8680.051.81431.82071.8248
51062006.06.26 08:10modify8680.051.81431.82081.8248
51072006.06.26 08:14modify8680.051.81431.82111.8248
51082006.06.26 08:19modify8680.051.81431.82141.8248
51092006.06.26 08:24modify8680.051.81431.82231.8248
51102006.06.26 08:25modify8680.051.81431.82241.8248
51112006.06.26 08:35modify8680.051.81431.82251.8248
51122006.06.26 08:59s/l8680.051.82251.82251.824841.001287.50
51132006.06.26 08:59modify8670.051.81521.81861.8257
51142006.06.26 08:59modify8670.051.81521.81911.8257
51152006.06.26 09:04modify8670.051.81521.81931.8257
51162006.06.26 09:10modify8670.051.81521.81941.8257
51172006.06.26 09:18modify8670.051.81521.82011.8257
51182006.06.26 09:24modify8670.051.81521.82051.8257
51192006.06.26 09:44s/l8670.051.82051.82051.825726.501314.00
51202006.06.26 09:44modify8640.051.81701.81831.8275
51212006.06.26 09:45modify8640.051.81701.81841.8275
51222006.06.26 09:49modify8640.051.81701.81941.8275
51232006.06.26 09:50modify8640.051.81701.81951.8275
51242006.06.26 09:54modify8640.051.81701.81981.8275
51252006.06.26 09:54s/l8640.051.81981.81981.827514.001328.00
51262006.06.26 11:40buy8770.051.81951.81481.8300
51272006.06.26 11:40buy8780.051.81951.81481.8300
51282006.06.26 11:40buy8790.051.81951.81481.8300
51292006.06.26 11:40buy8800.051.81951.81481.8300
51302006.06.26 11:40buy8810.051.81951.81481.8300
51312006.06.26 12:00modify8810.051.81951.81771.8300
51322006.06.26 12:00modify8810.051.81951.81781.8300
51332006.06.26 12:34modify8810.051.81951.81991.8300
51342006.06.26 13:44modify8810.051.81951.82001.8300
51352006.06.26 13:45modify8810.051.81951.82011.8300
51362006.06.26 13:54s/l8810.051.82011.82011.83003.001331.00
51372006.06.26 13:59modify8800.051.81951.81741.8300
51382006.06.26 14:10buy8820.051.81791.81321.8284
51392006.06.26 14:14modify8820.051.81791.81611.8284
51402006.06.26 14:35modify8820.051.81791.81621.8284
51412006.06.26 14:54s/l8800.051.81741.81741.8300-10.501320.50
51422006.06.26 14:55buy8830.051.81751.81281.8280
51432006.06.26 15:04modify8830.051.81751.81461.8280
51442006.06.26 15:05modify8830.051.81751.81471.8280
51452006.06.26 15:09modify8830.051.81751.81581.8280
51462006.06.26 15:50modify8830.051.81751.81751.8280
51472006.06.26 15:50modify8830.051.81751.81761.8280
51482006.06.26 16:14modify8830.051.81751.81821.8280
51492006.06.26 16:34modify8830.051.81751.81911.8280
51502006.06.26 16:35modify8830.051.81751.81921.8280
51512006.06.26 16:49modify8830.051.81751.81941.8280
51522006.06.26 17:04modify8830.051.81751.82021.8280
51532006.06.26 17:14modify8830.051.81751.82051.8280
51542006.06.26 17:19modify8830.051.81751.82091.8280
51552006.06.26 17:20modify8830.051.81751.82101.8280
51562006.06.26 17:24modify8830.051.81751.82161.8280
51572006.06.26 17:39modify8830.051.81751.82231.8280
51582006.06.26 18:19modify8830.051.81751.82251.8280
51592006.06.26 19:44s/l8830.051.82251.82251.828025.001345.50
51602006.06.26 19:44modify8820.051.81791.82051.8284
51612006.06.26 19:45modify8820.051.81791.82061.8284
51622006.06.26 19:49modify8820.051.81791.82131.8284
51632006.06.26 19:59modify8820.051.81791.82141.8284
51642006.06.26 20:01modify8820.051.81791.82151.8284
51652006.06.26 20:09modify8820.051.81791.82161.8284
51662006.06.26 20:10modify8820.051.81791.82201.8284
51672006.06.26 20:19modify8820.051.81791.82211.8284
51682006.06.26 21:09modify8820.051.81791.82241.8284
51692006.06.26 21:10modify8820.051.81791.82251.8284
51702006.06.26 21:14modify8820.051.81791.82261.8284
51712006.06.26 22:39s/l8820.051.82261.82261.828423.501369.00
51722006.06.26 22:39modify8790.051.81951.82091.8300
51732006.06.26 22:40modify8790.051.81951.82111.8300
51742006.06.26 22:44modify8790.051.81951.82131.8300
51752006.06.26 22:54modify8790.051.81951.82141.8300
51762006.06.26 22:58modify8790.051.81951.82151.8300
51772006.06.26 23:00modify8790.051.81951.82181.8300
51782006.06.26 23:02modify8790.051.81951.82191.8300
51792006.06.26 23:02modify8790.051.81951.82201.8300
51802006.06.26 23:03modify8790.051.81951.82211.8300
51812006.06.26 23:04modify8790.051.81951.82221.8300
51822006.06.26 23:15modify8790.051.81951.82241.8300
51832006.06.26 23:44modify8790.051.81951.82261.8300
51842006.06.26 23:49modify8790.051.81951.82291.8300
51852006.06.26 23:55modify8790.051.81951.82301.8300
51862006.06.26 23:59modify8790.051.81951.82371.8300
51872006.06.27 00:40modify8790.051.81951.82381.8300
51882006.06.27 00:54modify8790.051.81951.82421.8300
51892006.06.27 01:10modify8790.051.81951.82431.8300
51902006.06.27 01:29s/l8790.051.82431.82431.830024.001393.00
51912006.06.27 01:29modify8780.051.81951.82251.8300
51922006.06.27 01:29modify8780.051.81951.82261.8300
51932006.06.27 01:30modify8780.051.81951.82271.8300
51942006.06.27 01:34modify8780.051.81951.82301.8300
51952006.06.27 01:35modify8780.051.81951.82311.8300
51962006.06.27 01:39modify8780.051.81951.82321.8300
51972006.06.27 01:44modify8780.051.81951.82331.8300
51982006.06.27 01:54modify8780.051.81951.82341.8300
51992006.06.27 01:55modify8780.051.81951.82351.8300
52002006.06.27 02:09modify8780.051.81951.82371.8300
52012006.06.27 02:10modify8780.051.81951.82381.8300
52022006.06.27 02:10modify8780.051.81951.82391.8300
52032006.06.27 02:11modify8780.051.81951.82401.8300
52042006.06.27 02:19modify8780.051.81951.82411.8300
52052006.06.27 02:20modify8780.051.81951.82421.8300
52062006.06.27 03:20modify8780.051.81951.82431.8300
52072006.06.27 03:30modify8780.051.81951.82441.8300
52082006.06.27 04:09s/l8780.051.82441.82441.830024.501417.50
52092006.06.27 04:09modify8770.051.81951.82191.8300
52102006.06.27 04:14modify8770.051.81951.82241.8300
52112006.06.27 04:34modify8770.051.81951.82281.8300
52122006.06.27 04:44modify8770.051.81951.82311.8300
52132006.06.27 05:09modify8770.051.81951.82331.8300
52142006.06.27 05:19modify8770.051.81951.82371.8300
52152006.06.27 05:29modify8770.051.81951.82381.8300
52162006.06.27 05:59s/l8770.051.82381.82381.830021.501439.00
52172006.06.27 06:40buy8840.051.82361.81891.8341
52182006.06.27 06:40buy8850.051.82361.81891.8341
52192006.06.27 06:40buy8860.051.82361.81891.8341
52202006.06.27 06:40buy8870.051.82361.81891.8341
52212006.06.27 06:40buy8880.051.82361.81891.8341
52222006.06.27 06:44modify8880.051.82361.82111.8341
52232006.06.27 06:45modify8880.051.82361.82171.8341
52242006.06.27 06:59modify8880.051.82361.82181.8341
52252006.06.27 08:19s/l8880.051.82181.82181.8341-9.001430.00
52262006.06.27 08:19modify8870.051.82361.81971.8341
52272006.06.27 08:20buy8890.051.82151.81681.8320
52282006.06.27 08:47modify8890.051.82151.82151.8320
52292006.06.27 09:09s/l8890.051.82151.82151.83200.001430.00
52302006.06.27 09:09modify8870.051.82361.81981.8341
52312006.06.27 09:10buy8900.051.82161.81691.8321
52322006.06.27 09:39modify8900.051.82161.81961.8321
52332006.06.27 09:40modify8900.051.82161.81971.8321
52342006.06.27 09:44modify8900.051.82161.81981.8321
52352006.06.27 11:19s/l8870.051.81981.81981.8341-19.001411.00
52362006.06.27 11:19s/l8900.051.81981.81981.8321-9.001402.00
52372006.06.27 11:20buy8910.051.81981.81511.8303
52382006.06.27 11:20buy8920.051.81981.81511.8303
52392006.06.27 11:39modify8920.051.81981.81811.8303
52402006.06.27 12:44modify8920.051.81981.82061.8303
52412006.06.27 12:45modify8920.051.81981.82071.8303
52422006.06.27 12:55modify8920.051.81981.82081.8303
52432006.06.27 13:09modify8920.051.81981.82121.8303
52442006.06.27 13:10modify8920.051.81981.82131.8303
52452006.06.27 13:24s/l8920.051.82131.82131.83037.501409.50
52462006.06.27 13:24modify8910.051.81981.81991.8303
52472006.06.27 13:29modify8910.051.81981.82131.8303
52482006.06.27 13:49modify8910.051.81981.82151.8303
52492006.06.27 13:50modify8910.051.81981.82161.8303
52502006.06.27 14:04modify8910.051.81981.82191.8303
52512006.06.27 14:19modify8910.051.81981.82361.8303
52522006.06.27 14:24modify8910.051.81981.82391.8303
52532006.06.27 14:45s/l8910.051.82391.82391.830320.501430.00
52542006.06.27 14:54modify8860.051.82361.82171.8341
52552006.06.27 15:00modify8860.051.82361.82181.8341
52562006.06.27 17:45buy8930.051.82271.81801.8332
52572006.06.27 17:45buy8940.051.82271.81801.8332
52582006.06.27 17:49modify8940.051.82271.82061.8332
52592006.06.27 17:50modify8940.051.82271.82071.8332
52602006.06.27 17:50modify8940.051.82271.82081.8332
52612006.06.27 18:10modify8940.051.82271.82091.8332
52622006.06.27 18:15modify8940.051.82271.82101.8332
52632006.06.27 20:09s/l8860.051.82181.82181.8341-9.001421.00
52642006.06.27 20:10buy8950.051.82141.81671.8319
52652006.06.27 20:14modify8950.051.82141.81971.8319
52662006.06.27 21:59s/l8940.051.82101.82101.8332-8.501412.50
52672006.06.27 22:00buy8960.051.82081.81611.8313
52682006.06.27 22:00modify8960.051.82081.81911.8313
52692006.06.28 00:24modify8960.051.82081.82081.8313
52702006.06.28 01:09modify8960.051.82081.82101.8313
52712006.06.28 01:24modify8960.051.82081.82111.8313
52722006.06.28 01:25modify8960.051.82081.82121.8313
52732006.06.28 01:30modify8960.051.82081.82131.8313
52742006.06.28 02:29modify8960.051.82081.82151.8313
52752006.06.28 02:39modify8960.051.82081.82161.8313
52762006.06.28 02:40modify8960.051.82081.82171.8313
52772006.06.28 02:54modify8960.051.82081.82211.8313
52782006.06.28 06:04s/l8960.051.82211.82211.83136.501419.00
52792006.06.28 06:15buy8970.051.82121.81651.8317
52802006.06.28 06:19modify8970.051.82121.81901.8317
52812006.06.28 06:20modify8970.051.82121.81931.8317
52822006.06.28 06:34modify8970.051.82121.81951.8317
52832006.06.28 07:04s/l8950.051.81971.81971.8319-8.501410.50
52842006.06.28 07:04s/l8970.051.81951.81951.8317-8.501402.00
52852006.06.28 07:05buy8980.051.81951.81481.8300
52862006.06.28 07:05buy8990.051.81951.81481.8300
52872006.06.28 07:09modify8990.051.81951.81771.8300
52882006.06.28 07:09s/l8840.051.81891.81891.8341-23.501378.50
52892006.06.28 07:09s/l8850.051.81891.81891.8341-23.501355.00
52902006.06.28 07:09s/l8930.051.81801.81801.8332-23.501331.50
52912006.06.28 07:10buy9000.051.81811.81341.8286
52922006.06.28 07:10buy9010.051.81811.81341.8286
52932006.06.28 07:10buy9020.051.81811.81341.8286
52942006.06.28 07:19s/l8990.051.81771.81771.8300-9.001322.50
52952006.06.28 07:19modify9020.051.81811.81551.8286
52962006.06.28 07:20buy9030.051.81731.81261.8278
52972006.06.28 07:29modify9030.051.81731.81551.8278
52982006.06.28 07:30modify9030.051.81731.81561.8278
52992006.06.28 08:59modify9030.051.81731.81751.8278
53002006.06.28 10:04modify9030.051.81731.81831.8278
53012006.06.28 10:09modify9030.051.81731.81951.8278
53022006.06.28 10:14modify9030.051.81731.81971.8278
53032006.06.28 10:15modify9030.051.81731.81981.8278
53042006.06.28 10:51modify9030.051.81731.81991.8278
53052006.06.28 10:52modify9030.051.81731.82001.8278
53062006.06.28 10:52modify9030.051.81731.82011.8278
53072006.06.28 11:20modify9030.051.81731.82021.8278
53082006.06.28 12:08s/l9030.051.82021.82021.827814.501337.00
53092006.06.28 12:08modify9020.051.81811.81851.8286
53102006.06.28 12:08modify9020.051.81811.81871.8286
53112006.06.28 12:09modify9020.051.81811.81881.8286
53122006.06.28 12:09modify9020.051.81811.81891.8286
53132006.06.28 12:11modify9020.051.81811.81901.8286
53142006.06.28 12:11modify9020.051.81811.81911.8286
53152006.06.28 12:16modify9020.051.81811.81921.8286
53162006.06.28 12:20modify9020.051.81811.81931.8286
53172006.06.28 12:28s/l9020.051.81931.81931.82866.001343.00
53182006.06.28 12:28modify9010.051.81811.81851.8286
53192006.06.28 12:28modify9010.051.81811.81871.8286
53202006.06.28 12:28modify9010.051.81811.81881.8286
53212006.06.28 12:30buy9040.051.81971.81501.8302
53222006.06.28 12:30buy9050.051.81971.81501.8302
53232006.06.28 12:30modify9050.051.81971.81791.8302
53242006.06.28 12:55s/l9010.051.81881.81881.82863.501346.50
53252006.06.28 12:56s/l9050.051.81791.81791.8302-9.001337.50
53262006.06.28 12:56modify9040.051.81971.81621.8302
53272006.06.28 12:56modify9040.051.81971.81631.8302
53282006.06.28 12:56modify9040.051.81971.81671.8302
53292006.06.28 12:57modify9040.051.81971.81681.8302
53302006.06.28 12:59modify9040.051.81971.81701.8302
53312006.06.28 12:59modify9040.051.81971.81711.8302
53322006.06.28 13:00buy9060.051.81881.81411.8293
53332006.06.28 13:00buy9070.051.81881.81411.8293
53342006.06.28 13:00modify9070.051.81881.81711.8293
53352006.06.28 14:24s/l9040.051.81711.81711.8302-13.001324.50
53362006.06.28 14:24s/l9070.051.81711.81711.8293-8.501316.00
53372006.06.28 14:24modify9060.051.81881.81541.8293
53382006.06.28 14:24modify9060.051.81881.81581.8293
53392006.06.28 14:24modify9060.051.81881.81591.8293
53402006.06.28 14:24modify9060.051.81881.81621.8293
53412006.06.28 14:25buy9080.051.81771.81301.8282
53422006.06.28 14:25buy9090.051.81771.81301.8282
53432006.06.28 14:25modify9090.051.81771.81591.8282
53442006.06.28 14:25s/l9060.051.81621.81621.8293-13.001303.00
53452006.06.28 14:30buy9100.051.81691.81221.8274
53462006.06.28 14:30modify9100.051.81691.81511.8274
53472006.06.28 14:32modify9100.051.81691.81521.8274
53482006.06.28 14:34s/l9090.051.81591.81591.8282-9.001294.00
53492006.06.28 14:34s/l9100.051.81521.81521.8274-8.501285.50
53502006.06.28 14:34modify9080.051.81771.81351.8282
53512006.06.28 14:34modify9080.051.81771.81381.8282
53522006.06.28 14:34modify9080.051.81771.81401.8282
53532006.06.28 14:34modify9080.051.81771.81411.8282
53542006.06.28 14:35buy9110.051.81541.81071.8259
53552006.06.28 14:35buy9120.051.81541.81071.8259
53562006.06.28 14:35modify9120.051.81541.81331.8259
53572006.06.28 14:35s/l8980.051.81481.81481.8300-23.501262.00
53582006.06.28 14:36modify9120.051.81541.81351.8259
53592006.06.28 14:36s/l9080.051.81411.81411.8282-18.001244.00
53602006.06.28 14:38modify9120.051.81541.81361.8259
53612006.06.28 14:39modify9120.051.81541.81371.8259
53622006.06.28 14:40buy9130.051.81551.81081.8260
53632006.06.28 14:40buy9140.051.81551.81081.8260
53642006.06.28 14:40modify9140.051.81551.81361.8260
53652006.06.28 14:40modify9140.051.81551.81371.8260
53662006.06.28 14:41modify9140.051.81551.81381.8260
53672006.06.28 15:17modify9140.051.81551.81551.8260
53682006.06.28 15:20modify9140.051.81551.81561.8260
53692006.06.28 15:22modify9140.051.81551.81571.8260
53702006.06.28 15:22modify9140.051.81551.81581.8260
53712006.06.28 15:42s/l9140.051.81581.81581.82601.501245.50
53722006.06.28 15:45buy9150.051.81591.81121.8264
53732006.06.28 15:45modify9150.051.81591.81411.8264
53742006.06.28 15:47modify9150.051.81591.81421.8264
53752006.06.28 16:26modify9150.051.81591.81591.8264
53762006.06.28 16:26modify9150.051.81591.81601.8264
53772006.06.28 16:28modify9150.051.81591.81611.8264
53782006.06.28 18:53modify9150.051.81591.81621.8264
53792006.06.28 18:53modify9150.051.81591.81641.8264
53802006.06.28 18:54modify9150.051.81591.81651.8264
53812006.06.28 18:54modify9150.051.81591.81661.8264
53822006.06.28 18:56modify9150.051.81591.81671.8264
53832006.06.28 18:56modify9150.051.81591.81681.8264
53842006.06.28 19:00modify9150.051.81591.81691.8264
53852006.06.28 19:11modify9150.051.81591.81701.8264
53862006.06.28 19:13modify9150.051.81591.81711.8264
53872006.06.28 19:13modify9150.051.81591.81721.8264
53882006.06.28 19:27modify9150.051.81591.81731.8264
53892006.06.28 19:28modify9150.051.81591.81741.8264
53902006.06.28 21:16modify9150.051.81591.81751.8264
53912006.06.28 21:16modify9150.051.81591.81761.8264
53922006.06.28 21:20modify9150.051.81591.81771.8264
53932006.06.28 21:20modify9150.051.81591.81781.8264
53942006.06.28 21:20modify9150.051.81591.81791.8264
53952006.06.28 21:57s/l9150.051.81791.81791.826410.001255.50
53962006.06.28 21:57modify9130.051.81551.81621.8260
53972006.06.28 21:57modify9130.051.81551.81641.8260
53982006.06.28 22:00modify9130.051.81551.81651.8260
53992006.06.28 22:05buy9160.051.81771.81301.8282
54002006.06.28 22:05modify9160.051.81771.81591.8282
54012006.06.28 23:53s/l9130.051.81651.81651.82605.001260.50
54022006.06.28 23:55buy9170.051.81721.81251.8277
54032006.06.28 23:55modify9170.051.81721.81541.8277
54042006.06.28 23:59modify9170.051.81721.81551.8277
54052006.06.29 01:50s/l9160.051.81591.81591.8282-9.001251.50
54062006.06.29 01:55buy9180.051.81611.81141.8266
54072006.06.29 01:55modify9180.051.81611.81431.8266
54082006.06.29 01:56modify9180.051.81611.81441.8266
54092006.06.29 05:16modify9180.051.81611.81621.8266
54102006.06.29 05:16modify9180.051.81611.81631.8266
54112006.06.29 05:34modify9180.051.81611.81641.8266
54122006.06.29 06:22s/l9180.051.81641.81641.82661.501253.00
54132006.06.29 06:25buy9190.051.81611.81141.8266
54142006.06.29 06:25modify9190.051.81611.81421.8266
54152006.06.29 06:25modify9190.051.81611.81441.8266
54162006.06.29 07:07modify9190.051.81611.81611.8266
54172006.06.29 07:22s/l9190.051.81611.81611.82660.001253.00
54182006.06.29 07:25buy9200.051.81671.81201.8272
54192006.06.29 07:25modify9200.051.81671.81501.8272
54202006.06.29 07:33s/l9170.051.81551.81551.8277-8.501244.50
54212006.06.29 07:35buy9210.051.81591.81121.8264
54222006.06.29 07:35modify9210.051.81591.81411.8264
54232006.06.29 07:38modify9210.051.81591.81421.8264
54242006.06.29 08:19s/l9200.051.81501.81501.8272-8.501236.00
54252006.06.29 08:20buy9220.051.81531.81061.8258
54262006.06.29 08:20modify9220.051.81531.81351.8258
54272006.06.29 08:20modify9220.051.81531.81361.8258
54282006.06.29 08:23s/l9210.051.81421.81421.8264-8.501227.50
54292006.06.29 08:25buy9230.051.81501.81031.8255
54302006.06.29 08:25modify9230.051.81501.81331.8255
54312006.06.29 09:45s/l9120.051.81371.81371.8259-8.501219.00
54322006.06.29 09:45s/l9000.051.81341.81341.8286-23.501195.50
54332006.06.29 09:45s/l9220.051.81361.81361.8258-8.501187.00
54342006.06.29 09:45s/l9230.051.81331.81331.8255-8.501178.50
54352006.06.29 09:45modify9110.051.81541.81151.8259
54362006.06.29 09:45modify9110.051.81541.81181.8259
54372006.06.29 09:45modify9110.051.81541.81191.8259
54382006.06.29 09:45modify9110.051.81541.81201.8259
54392006.06.29 09:45modify9110.051.81541.81241.8259
54402006.06.29 09:50buy9240.051.81311.80841.8236
54412006.06.29 09:50buy9250.051.81311.80841.8236
54422006.06.29 09:50buy9260.051.81311.80841.8236
54432006.06.29 09:50buy9270.051.81311.80841.8236
54442006.06.29 09:50modify9270.051.81311.81141.8236
54452006.06.29 09:52s/l9110.051.81241.81241.8259-15.001163.50
54462006.06.29 09:54s/l9270.051.81141.81141.8236-8.501155.00
54472006.06.29 09:54modify9260.051.81311.80961.8236
54482006.06.29 09:54modify9260.051.81311.80971.8236
54492006.06.29 09:55buy9280.051.81151.80681.8220
54502006.06.29 09:55buy9290.051.81151.80681.8220
54512006.06.29 09:55modify9290.051.81151.80971.8220
54522006.06.29 10:20modify9290.051.81151.81151.8220
54532006.06.29 10:21modify9290.051.81151.81161.8220
54542006.06.29 10:24modify9290.051.81151.81171.8220
54552006.06.29 10:24modify9290.051.81151.81181.8220
54562006.06.29 10:39s/l9290.051.81181.81181.82201.501156.50
54572006.06.29 10:40buy9300.051.81221.80751.8227
54582006.06.29 10:40modify9300.051.81221.81041.8227
54592006.06.29 10:44modify9300.051.81221.81051.8227
54602006.06.29 11:18s/l9300.051.81051.81051.8227-8.501148.00
54612006.06.29 11:18modify9280.051.81151.80881.8220
54622006.06.29 11:18modify9280.051.81151.80891.8220
54632006.06.29 11:19modify9280.051.81151.80901.8220
54642006.06.29 11:20modify9280.051.81151.80911.8220
54652006.06.29 11:20modify9280.051.81151.80921.8220
54662006.06.29 11:22modify9280.051.81151.80941.8220
54672006.06.29 11:23modify9280.051.81151.80951.8220
54682006.06.29 11:25buy9310.051.81111.80641.8216
54692006.06.29 11:25modify9310.051.81111.80941.8216
54702006.06.29 12:00modify9310.051.81111.81131.8216
54712006.06.29 12:00modify9310.051.81111.81171.8216
54722006.06.29 12:01modify9310.051.81111.81181.8216
54732006.06.29 12:01modify9310.051.81111.81201.8216
54742006.06.29 12:35modify9310.051.81111.81211.8216
54752006.06.29 12:35modify9310.051.81111.81241.8216
54762006.06.29 12:36modify9310.051.81111.81251.8216
54772006.06.29 12:41modify9310.051.81111.81261.8216
54782006.06.29 12:42modify9310.051.81111.81271.8216
54792006.06.29 12:43modify9310.051.81111.81281.8216
54802006.06.29 12:43modify9310.051.81111.81291.8216
54812006.06.29 12:43modify9310.051.81111.81301.8216
54822006.06.29 12:43modify9310.051.81111.81311.8216
54832006.06.29 12:45modify9310.051.81111.81321.8216
54842006.06.29 12:45modify9310.051.81111.81361.8216
54852006.06.29 13:15s/l9310.051.81361.81361.821612.501160.50
54862006.06.29 13:15modify9280.051.81151.81161.8220
54872006.06.29 13:15modify9280.051.81151.81191.8220
54882006.06.29 13:15modify9280.051.81151.81211.8220
54892006.06.29 13:15modify9280.051.81151.81231.8220
54902006.06.29 13:15modify9280.051.81151.81241.8220
54912006.06.29 13:35modify9280.051.81151.81251.8220
54922006.06.29 13:36modify9280.051.81151.81261.8220
54932006.06.29 13:50buy9320.051.81351.80881.8240
54942006.06.29 13:50modify9320.051.81351.81171.8240
54952006.06.29 13:51s/l9280.051.81261.81261.82205.501166.00
54962006.06.29 13:55buy9330.051.81281.80811.8233
54972006.06.29 13:55modify9330.051.81281.81081.8233
54982006.06.29 13:56modify9330.051.81281.81091.8233
54992006.06.29 13:56modify9330.051.81281.81111.8233
55002006.06.29 15:22s/l9320.051.81171.81171.8240-9.001157.00
55012006.06.29 15:25buy9340.051.81151.80681.8220
55022006.06.29 15:25modify9340.051.81151.80961.8220
55032006.06.29 15:25modify9340.051.81151.80971.8220
55042006.06.29 15:41s/l9330.051.81111.81111.8233-8.501148.50
55052006.06.29 15:45buy9350.051.81071.80601.8212
55062006.06.29 15:45modify9350.051.81071.80901.8212
55072006.06.29 16:40s/l9260.051.80971.80971.8236-17.001131.50
55082006.06.29 16:40s/l9340.051.80971.80971.8220-9.001122.50
55092006.06.29 16:45buy9360.051.81001.80531.8205
55102006.06.29 16:45buy9370.051.81001.80531.8205
55112006.06.29 16:45modify9370.051.81001.80821.8205
55122006.06.29 16:46modify9370.051.81001.80831.8205
55132006.06.29 17:37s/l9350.051.80901.80901.8212-8.501114.00
55142006.06.29 17:40buy9380.051.80951.80481.8200
55152006.06.29 17:40modify9380.051.80951.80761.8200
55162006.06.29 17:40modify9380.051.80951.80771.8200
55172006.06.29 18:16modify9380.051.80951.80951.8200
55182006.06.29 18:16s/l9380.051.80951.80951.82000.001114.00
55192006.06.29 18:16modify9370.051.81001.81031.8205
55202006.06.29 18:16s/l9370.051.81031.81031.82051.501115.50
55212006.06.29 18:16modify9360.051.81001.80791.8205
55222006.06.29 18:16modify9360.051.81001.81061.8205
55232006.06.29 18:16modify9360.051.81001.81111.8205
55242006.06.29 18:16modify9360.051.81001.81141.8205
55252006.06.29 18:16modify9360.051.81001.81201.8205
55262006.06.29 18:16s/l9360.051.81201.81201.820510.001125.50
55272006.06.29 18:16modify9250.051.81311.80951.8236
55282006.06.29 18:16modify9250.051.81311.81111.8236
55292006.06.29 18:16s/l9250.051.81111.81111.8236-10.001115.50
55302006.06.29 18:16modify9240.051.81311.80951.8236
55312006.06.29 18:16modify9240.051.81311.81051.8236
55322006.06.29 18:16s/l9240.051.81051.81051.8236-13.001102.50
55332006.07.03 08:00buy9390.051.84481.84011.8553
55342006.07.03 08:00buy9400.051.84481.84011.8553
55352006.07.03 08:00buy9410.051.84481.84011.8553
55362006.07.03 08:00buy9420.051.84481.84011.8553
55372006.07.03 08:00buy9430.051.84481.84011.8553
55382006.07.03 08:00modify9430.051.84481.84251.8553
55392006.07.03 08:00modify9430.051.84481.84261.8553
55402006.07.03 08:00modify9430.051.84481.84281.8553
55412006.07.03 08:00modify9430.051.84481.84291.8553
55422006.07.03 08:09modify9430.051.84481.84311.8553
55432006.07.03 08:20s/l9430.051.84311.84311.8553-8.501094.00
55442006.07.03 08:20modify9420.051.84481.84141.8553
55452006.07.03 08:20modify9420.051.84481.84151.8553
55462006.07.03 08:21modify9420.051.84481.84161.8553
55472006.07.03 08:21modify9420.051.84481.84171.8553
55482006.07.03 08:25buy9440.051.84351.83881.8540
55492006.07.03 08:25modify9440.051.84351.84171.8540
55502006.07.03 08:29modify9440.051.84351.84181.8540
55512006.07.03 08:30modify9440.051.84351.84361.8540
55522006.07.03 08:30s/l9440.051.84361.84361.85400.501094.50
55532006.07.03 08:30modify9420.051.84481.84191.8553
55542006.07.03 08:30modify9420.051.84481.84201.8553
55552006.07.03 08:30modify9420.051.84481.84291.8553
55562006.07.03 08:35buy9450.051.84461.83991.8551
55572006.07.03 08:35modify9450.051.84461.84261.8551
55582006.07.03 08:35modify9450.051.84461.84271.8551
55592006.07.03 08:35modify9450.051.84461.84281.8551
55602006.07.03 08:35modify9450.051.84461.84291.8551
55612006.07.03 09:50s/l9420.051.84291.84291.8553-9.501085.00
55622006.07.03 09:50s/l9450.051.84291.84291.8551-8.501076.50
55632006.07.03 09:50modify9410.051.84481.84121.8553
55642006.07.03 09:50modify9410.051.84481.84131.8553
55652006.07.03 09:51modify9410.051.84481.84141.8553
55662006.07.03 09:51modify9410.051.84481.84161.8553
55672006.07.03 09:52modify9410.051.84481.84191.8553
55682006.07.03 09:53modify9410.051.84481.84201.8553
55692006.07.03 09:54modify9410.051.84481.84211.8553
55702006.07.03 09:55buy9460.051.84391.83921.8544
55712006.07.03 09:55buy9470.051.84391.83921.8544
55722006.07.03 09:55modify9470.051.84391.84211.8544
55732006.07.03 13:45s/l9410.051.84211.84211.8553-13.501063.00
55742006.07.03 13:45s/l9470.051.84211.84211.8544-9.001054.00
55752006.07.03 13:45modify9460.051.84391.84041.8544
55762006.07.03 13:45modify9460.051.84391.84091.8544
55772006.07.03 13:50buy9480.051.84231.83761.8528
55782006.07.03 13:50buy9490.051.84231.83761.8528
55792006.07.03 13:50modify9490.051.84231.84051.8528
55802006.07.03 13:50modify9490.051.84231.84061.8528
55812006.07.03 14:00modify9490.051.84231.84241.8528
55822006.07.03 14:00modify9490.051.84231.84261.8528
55832006.07.03 14:00modify9490.051.84231.84291.8528
55842006.07.03 14:00modify9490.051.84231.84311.8528
55852006.07.03 14:01modify9490.051.84231.84321.8528
55862006.07.03 14:06s/l9490.051.84321.84321.85284.501058.50
55872006.07.03 14:06modify9480.051.84231.84271.8528
55882006.07.03 14:10modify9480.051.84231.84291.8528
55892006.07.03 14:10modify9480.051.84231.84331.8528
55902006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84341.8528
55912006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84361.8528
55922006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84371.8528
55932006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84381.8528
55942006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84391.8528
55952006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84401.8528
55962006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84421.8528
55972006.07.03 14:14modify9480.051.84231.84431.8528
55982006.07.03 14:15modify9480.051.84231.84441.8528
55992006.07.03 14:15modify9480.051.84231.84481.8528
56002006.07.03 14:15modify9480.051.84231.84501.8528
56012006.07.03 14:15modify9480.051.84231.84511.8528
56022006.07.03 14:15modify9480.051.84231.84521.8528
56032006.07.03 14:15modify9480.051.84231.84531.8528
56042006.07.03 14:43s/l9480.051.84531.84531.852815.001073.50
56052006.07.03 14:53modify9460.051.84391.84201.8544
56062006.07.03 14:53modify9460.051.84391.84211.8544
56072006.07.03 15:10buy9500.051.84361.83891.8541
56082006.07.03 15:10buy9510.051.84361.83891.8541
56092006.07.03 15:10modify9510.051.84361.84181.8541
56102006.07.03 15:13s/l9460.051.84211.84211.8544-9.001064.50
56112006.07.03 15:14s/l9510.051.84181.84181.8541-9.001055.50
56122006.07.03 15:14modify9500.051.84361.83931.8541
56132006.07.03 15:14modify9500.051.84361.83941.8541
56142006.07.03 15:14modify9500.051.84361.83961.8541
56152006.07.03 15:14modify9500.051.84361.83981.8541
56162006.07.03 15:14modify9500.051.84361.83991.8541
56172006.07.03 15:14modify9500.051.84361.84001.8541
56182006.07.03 15:15buy9520.051.84131.83661.8518
56192006.07.03 15:15buy9530.051.84131.83661.8518
56202006.07.03 15:15modify9530.051.84131.83951.8518
56212006.07.03 15:16s/l9390.051.84011.84011.8553-23.501032.00
56222006.07.03 15:16s/l9400.051.84011.84011.8553-23.501008.50
56232006.07.03 15:16s/l9500.051.84001.84001.8541-18.00990.50
56242006.07.03 15:20buy9540.051.84101.83631.8515
56252006.07.03 15:20buy9550.051.84101.83631.8515
56262006.07.03 15:20buy9560.051.84101.83631.8515
56272006.07.03 15:20modify9560.051.84101.83901.8515
56282006.07.03 15:21s/l9530.051.83951.83951.8518-9.00981.50
56292006.07.03 15:25buy9570.051.84071.83601.8512
56302006.07.03 15:25modify9570.051.84071.83891.8512
56312006.07.03 15:26modify9570.051.84071.83901.8512
56322006.07.03 15:37s/l9560.051.83901.83901.8515-10.00971.50
56332006.07.03 15:37s/l9570.051.83901.83901.8512-8.50963.00
56342006.07.03 15:37modify9550.051.84101.83731.8515
56352006.07.03 15:37modify9550.051.84101.83741.8515
56362006.07.03 15:40buy9580.051.83861.83391.8491
56372006.07.03 15:40buy9590.051.83861.83391.8491
56382006.07.03 15:40modify9590.051.83861.83671.8491
56392006.07.03 15:40modify9590.051.83861.83691.8491
56402006.07.03 15:56modify9590.051.83861.83861.8491
56412006.07.03 15:56modify9590.051.83861.83871.8491
56422006.07.03 15:58modify9590.051.83861.83881.8491
56432006.07.03 15:59modify9590.051.83861.83891.8491
56442006.07.03 16:08modify9590.051.83861.83901.8491
56452006.07.03 16:12modify9590.051.83861.83911.8491
56462006.07.03 16:13modify9590.051.83861.83921.8491
56472006.07.03 16:13modify9590.051.83861.83931.8491
56482006.07.03 16:13modify9590.051.83861.83941.8491
56492006.07.03 16:14modify9590.051.83861.83951.8491
56502006.07.03 16:14modify9590.051.83861.83961.8491
56512006.07.03 16:14modify9590.051.83861.83971.8491
56522006.07.03 16:14modify9590.051.83861.83991.8491
56532006.07.03 16:15modify9590.051.83861.84001.8491
56542006.07.03 16:15modify9590.051.83861.84011.8491
56552006.07.03 16:17modify9590.051.83861.84021.8491
56562006.07.03 16:19modify9590.051.83861.84041.8491
56572006.07.03 16:22modify9590.051.83861.84051.8491
56582006.07.03 16:22modify9590.051.83861.84061.8491
56592006.07.03 16:22modify9590.051.83861.84071.8491
56602006.07.03 16:38modify9590.051.83861.84091.8491
56612006.07.03 16:38modify9590.051.83861.84101.8491
56622006.07.03 16:39modify9590.051.83861.84131.8491
56632006.07.03 16:39modify9590.051.83861.84141.8491
56642006.07.03 16:45s/l9590.051.84141.84141.849114.00977.00
56652006.07.03 16:45modify9580.051.83861.83951.8491
56662006.07.03 16:45modify9580.051.83861.83961.8491
56672006.07.03 16:45modify9580.051.83861.83971.8491
56682006.07.03 16:45modify9580.051.83861.83981.8491
56692006.07.03 16:45modify9580.051.83861.83991.8491
56702006.07.03 16:47s/l9580.051.83991.83991.84916.50983.50
56712006.07.03 16:47modify9550.051.84101.83811.8515
56722006.07.03 16:47modify9550.051.84101.83821.8515
56732006.07.03 16:47modify9550.051.84101.83831.8515
56742006.07.03 16:47modify9550.051.84101.83841.8515
56752006.07.03 16:47modify9550.051.84101.83851.8515
56762006.07.03 16:50buy9600.051.83941.83471.8499
56772006.07.03 16:50buy9610.051.83941.83471.8499
56782006.07.03 16:50modify9610.051.83941.83771.8499
56792006.07.03 17:11modify9610.051.83941.83941.8499
56802006.07.03 17:11modify9610.051.83941.83951.8499
56812006.07.03 17:17modify9610.051.83941.83961.8499
56822006.07.03 17:19modify9610.051.83941.83971.8499
56832006.07.03 17:19modify9610.051.83941.83981.8499
56842006.07.03 17:20modify9610.051.83941.83991.8499
56852006.07.03 17:20modify9610.051.83941.84001.8499
56862006.07.03 17:20modify9610.051.83941.84011.8499
56872006.07.03 17:22modify9610.051.83941.84021.8499
56882006.07.03 17:23modify9610.051.83941.84041.8499
56892006.07.03 17:23modify9610.051.83941.84071.8499
56902006.07.03 19:16modify9610.051.83941.84081.8499
56912006.07.03 19:17modify9610.051.83941.84091.8499
56922006.07.03 19:24modify9610.051.83941.84101.8499
56932006.07.03 19:28modify9610.051.83941.84111.8499
56942006.07.03 19:58modify9610.051.83941.84121.8499
56952006.07.03 20:00modify9610.051.83941.84131.8499
56962006.07.03 20:02modify9610.051.83941.84141.8499
56972006.07.03 21:04s/l9610.051.84141.84141.849910.00993.50
56982006.07.03 21:04modify9600.051.83941.83971.8499
56992006.07.03 21:05modify9600.051.83941.83991.8499
57002006.07.03 21:06modify9600.051.83941.84001.8499
57012006.07.03 21:06modify9600.051.83941.84011.8499
57022006.07.03 21:06modify9600.051.83941.84021.8499
57032006.07.03 21:10buy9620.051.84161.83691.8521
57042006.07.03 21:10modify9620.051.84161.83981.8521
57052006.07.03 21:16modify9620.051.84161.83991.8521
57062006.07.04 00:41modify9620.051.84161.84161.8521
57072006.07.04 00:41modify9620.051.84161.84171.8521
57082006.07.04 00:44modify9620.051.84161.84181.8521
57092006.07.04 00:46modify9620.051.84161.84201.8521
57102006.07.04 00:46modify9620.051.84161.84211.8521
57112006.07.04 00:46modify9620.051.84161.84221.8521
57122006.07.04 00:46modify9620.051.84161.84231.8521
57132006.07.04 00:47modify9620.051.84161.84241.8521
57142006.07.04 00:47modify9620.051.84161.84251.8521
57152006.07.04 01:43modify9620.051.84161.84261.8521
57162006.07.04 01:51modify9620.051.84161.84271.8521
57172006.07.04 01:51modify9620.051.84161.84291.8521
57182006.07.04 02:17modify9620.051.84161.84301.8521
57192006.07.04 06:25modify9620.051.84161.84311.8521
57202006.07.04 06:25modify9620.051.84161.84321.8521
57212006.07.04 06:26modify9620.051.84161.84331.8521
57222006.07.04 06:26modify9620.051.84161.84341.8521
57232006.07.04 06:26modify9620.051.84161.84351.8521
57242006.07.04 06:26modify9620.051.84161.84361.8521
57252006.07.04 06:27modify9620.051.84161.84371.8521
57262006.07.04 06:27modify9620.051.84161.84381.8521
57272006.07.04 06:29modify9620.051.84161.84391.8521
57282006.07.04 06:30modify9620.051.84161.84401.8521
57292006.07.04 06:31modify9620.051.84161.84411.8521
57302006.07.04 06:31modify9620.051.84161.84421.8521
57312006.07.04 06:49s/l9620.051.84421.84421.852113.001006.50
57322006.07.04 06:49modify9600.051.83941.84251.8499
57332006.07.04 06:49modify9600.051.83941.84261.8499
57342006.07.04 06:50modify9600.051.83941.84271.8499
57352006.07.04 06:50modify9600.051.83941.84281.8499
57362006.07.04 06:50modify9600.051.83941.84291.8499
57372006.07.04 06:57modify9600.051.83941.84301.8499
57382006.07.04 06:58modify9600.051.83941.84311.8499
57392006.07.04 06:59modify9600.051.83941.84321.8499
57402006.07.04 07:08modify9600.051.83941.84331.8499
57412006.07.04 07:08modify9600.051.83941.84341.8499
57422006.07.04 07:15s/l9600.051.84341.84341.849920.001026.50
57432006.07.04 07:15modify9550.051.84101.84171.8515
57442006.07.04 07:16modify9550.051.84101.84201.8515
57452006.07.04 07:16modify9550.051.84101.84211.8515
57462006.07.04 07:16modify9550.051.84101.84221.8515
57472006.07.04 07:36s/l9550.051.84221.84221.85156.001032.50
57482006.07.04 07:41modify9540.051.84101.84121.8515
57492006.07.04 07:42modify9540.051.84101.84141.8515
57502006.07.04 07:43modify9540.051.84101.84151.8515
57512006.07.04 07:44modify9540.051.84101.84171.8515
57522006.07.04 07:50modify9540.051.84101.84181.8515
57532006.07.04 07:53modify9540.051.84101.84191.8515
57542006.07.04 07:54modify9540.051.84101.84201.8515
57552006.07.04 08:30modify9540.051.84101.84231.8515
57562006.07.04 08:31modify9540.051.84101.84241.8515
57572006.07.04 08:31modify9540.051.84101.84251.8515
57582006.07.04 08:36modify9540.051.84101.84271.8515
57592006.07.04 08:36modify9540.051.84101.84281.8515
57602006.07.04 08:38modify9540.051.84101.84301.8515
57612006.07.04 08:46modify9540.051.84101.84321.8515
57622006.07.04 08:47modify9540.051.84101.84331.8515
57632006.07.04 08:48modify9540.051.84101.84341.8515
57642006.07.04 08:48modify9540.051.84101.84351.8515
57652006.07.04 08:48modify9540.051.84101.84361.8515
57662006.07.04 08:48modify9540.051.84101.84381.8515
57672006.07.04 08:49modify9540.051.84101.84391.8515
57682006.07.04 08:50modify9540.051.84101.84411.8515
57692006.07.04 08:50modify9540.051.84101.84441.8515
57702006.07.04 08:52modify9540.051.84101.84451.8515
57712006.07.04 08:52modify9540.051.84101.84461.8515
57722006.07.04 08:53modify9540.051.84101.84471.8515
57732006.07.04 08:53modify9540.051.84101.84481.8515
57742006.07.04 08:53modify9540.051.84101.84491.8515
57752006.07.04 08:54modify9540.051.84101.84501.8515
57762006.07.04 08:57modify9540.051.84101.84511.8515
57772006.07.04 08:57modify9540.051.84101.84521.8515
57782006.07.04 09:22modify9540.051.84101.84531.8515
57792006.07.04 09:22modify9540.051.84101.84541.8515
57802006.07.04 09:47s/l9540.051.84541.84541.851522.001054.50
57812006.07.04 09:47modify9520.051.84131.84371.8518
57822006.07.04 09:47modify9520.051.84131.84421.8518
57832006.07.04 09:47modify9520.051.84131.84441.8518
57842006.07.04 09:57modify9520.051.84131.84451.8518
57852006.07.04 11:09s/l9520.051.84451.84451.851816.001070.50
57862006.07.04 23:40buy9630.051.84321.83851.8537
57872006.07.04 23:40buy9640.051.84321.83851.8537
57882006.07.04 23:40buy9650.051.84321.83851.8537
57892006.07.04 23:40buy9660.051.84321.83851.8537
57902006.07.04 23:40buy9670.051.84321.83851.8537
57912006.07.04 23:40modify9670.051.84321.84131.8537
57922006.07.04 23:41modify9670.051.84321.84141.8537
57932006.07.04 23:42modify9670.051.84321.84151.8537
57942006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84321.8537
57952006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84331.8537
57962006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84341.8537
57972006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84351.8537
57982006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84361.8537
57992006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84371.8537
58002006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84381.8537
58012006.07.05 04:52modify9670.051.84321.84401.8537
58022006.07.05 04:55modify9670.051.84321.84421.8537
58032006.07.05 04:55modify9670.051.84321.84431.8537
58042006.07.05 05:04modify9670.051.84321.84441.8537
58052006.07.05 05:04modify9670.051.84321.84451.8537
58062006.07.05 05:06modify9670.051.84321.84481.8537
58072006.07.05 05:16modify9670.051.84321.84491.8537
58082006.07.05 05:18modify9670.051.84321.84501.8537
58092006.07.05 05:18modify9670.051.84321.84511.8537
58102006.07.05 05:19modify9670.051.84321.84521.8537
58112006.07.05 05:19modify9670.051.84321.84541.8537
58122006.07.05 05:19modify9670.051.84321.84551.8537
58132006.07.05 05:32modify9670.051.84321.84561.8537
58142006.07.05 05:33modify9670.051.84321.84571.8537
58152006.07.05 05:34modify9670.051.84321.84581.8537
58162006.07.05 05:34modify9670.051.84321.84611.8537
58172006.07.05 05:34modify9670.051.84321.84651.8537
58182006.07.05 06:02modify9670.051.84321.84661.8537
58192006.07.05 06:04modify9670.051.84321.84671.8537
58202006.07.05 06:04modify9670.051.84321.84681.8537
58212006.07.05 06:17s/l9670.051.84681.84681.853718.001088.50
58222006.07.05 06:17modify9660.051.84321.84511.8537
58232006.07.05 06:18modify9660.051.84321.84531.8537
58242006.07.05 06:19modify9660.051.84321.84591.8537
58252006.07.05 06:23s/l9660.051.84591.84591.853713.501102.00
58262006.07.05 06:23modify9650.051.84321.84411.8537
58272006.07.05 06:23modify9650.051.84321.84421.8537
58282006.07.05 06:31modify9650.051.84321.84441.8537
58292006.07.05 06:32modify9650.051.84321.84481.8537
58302006.07.05 06:37s/l9650.051.84481.84481.85378.001110.00
58312006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84321.8537
58322006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84331.8537
58332006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84341.8537
58342006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84351.8537
58352006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84361.8537
58362006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84371.8537
58372006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84391.8537
58382006.07.05 06:37modify9640.051.84321.84401.8537
58392006.07.05 06:55s/l9640.051.84401.84401.85374.001114.00
58402006.07.05 07:00modify9630.051.84321.84151.8537
58412006.07.05 07:16s/l9630.051.84151.84151.8537-8.501105.50
58422006.07.05 07:25buy9680.051.84251.83781.8530
58432006.07.05 07:25buy9690.051.84251.83781.8530
58442006.07.05 07:25buy9700.051.84251.83781.8530
58452006.07.05 07:25buy9710.051.84251.83781.8530
58462006.07.05 07:25buy9720.051.84251.83781.8530
58472006.07.05 07:25modify9720.051.84251.84071.8530
58482006.07.05 07:26modify9720.051.84251.84081.8530
58492006.07.05 07:46s/l9720.051.84081.84081.8530-8.501097.00
58502006.07.05 07:46modify9710.051.84251.83891.8530
58512006.07.05 07:46modify9710.051.84251.83901.8530
58522006.07.05 07:46modify9710.051.84251.83941.8530
58532006.07.05 07:49modify9710.051.84251.83961.8530
58542006.07.05 07:50buy9730.051.84131.83661.8518
58552006.07.05 07:50modify9730.051.84131.83951.8518
58562006.07.05 07:59modify9730.051.84131.83961.8518
58572006.07.05 08:26modify9730.051.84131.84131.8518
58582006.07.05 08:26modify9730.051.84131.84141.8518
58592006.07.05 08:26modify9730.051.84131.84151.8518
58602006.07.05 08:26modify9730.051.84131.84161.8518
58612006.07.05 08:26modify9730.051.84131.84181.8518
58622006.07.05 08:28modify9730.051.84131.84191.8518
58632006.07.05 08:32modify9730.051.84131.84201.8518
58642006.07.05 08:42modify9730.051.84131.84211.8518
58652006.07.05 09:00s/l9730.051.84211.84211.85184.001101.00
58662006.07.05 09:00modify9710.051.84251.84041.8530
58672006.07.05 09:00modify9710.051.84251.84051.8530
58682006.07.05 09:00modify9710.051.84251.84061.8530
58692006.07.05 09:05buy9740.051.84171.83701.8522
58702006.07.05 09:05modify9740.051.84171.83991.8522
58712006.07.05 09:06s/l9710.051.84061.84061.8530-9.501091.50
58722006.07.05 09:10buy9750.051.84161.83691.8521
58732006.07.05 09:10modify9750.051.84161.83981.8521
58742006.07.05 09:10modify9750.051.84161.83991.8521
58752006.07.05 09:25modify9750.051.84161.84161.8521
58762006.07.05 09:27modify9750.051.84161.84171.8521
58772006.07.05 09:27modify9750.051.84161.84181.8521
58782006.07.05 09:27modify9750.051.84161.84191.8521
58792006.07.05 09:28modify9750.051.84161.84201.8521
58802006.07.05 09:28modify9750.051.84161.84211.8521
58812006.07.05 09:28modify9750.051.84161.84221.8521
58822006.07.05 09:28modify9750.051.84161.84231.8521
58832006.07.05 09:29modify9750.051.84161.84241.8521
58842006.07.05 09:30modify9750.051.84161.84251.8521
58852006.07.05 09:38modify9750.051.84161.84261.8521
58862006.07.05 09:38modify9750.051.84161.84271.8521
58872006.07.05 09:52s/l9750.051.84271.84271.85215.501097.00
58882006.07.05 09:52modify9740.051.84171.84201.8522
58892006.07.05 09:53modify9740.051.84171.84211.8522
58902006.07.05 10:04modify9740.051.84171.84301.8522
58912006.07.05 10:48modify9740.051.84171.84311.8522
58922006.07.05 10:48modify9740.051.84171.84321.8522
58932006.07.05 10:48modify9740.051.84171.84331.8522
58942006.07.05 10:49modify9740.051.84171.84341.8522
58952006.07.05 10:52modify9740.051.84171.84351.8522
58962006.07.05 10:52modify9740.051.84171.84361.8522
58972006.07.05 10:54modify9740.051.84171.84371.8522
58982006.07.05 10:54modify9740.051.84171.84381.8522
58992006.07.05 10:54modify9740.051.84171.84411.8522
59002006.07.05 10:54modify9740.051.84171.84421.8522
59012006.07.05 10:55modify9740.051.84171.84431.8522
59022006.07.05 10:55modify9740.051.84171.84461.8522
59032006.07.05 10:55modify9740.051.84171.84471.8522
59042006.07.05 11:14modify9740.051.84171.84481.8522
59052006.07.05 11:14modify9740.051.84171.84491.8522
59062006.07.05 11:14modify9740.051.84171.84501.8522
59072006.07.05 11:28modify9740.051.84171.84531.8522
59082006.07.05 11:28modify9740.051.84171.84551.8522
59092006.07.05 11:52s/l9740.051.84551.84551.852219.001116.00
59102006.07.05 11:52modify9700.051.84251.84381.8530
59112006.07.05 11:52modify9700.051.84251.84391.8530
59122006.07.05 11:53modify9700.051.84251.84421.8530
59132006.07.05 11:57modify9700.051.84251.84441.8530
59142006.07.05 12:09s/l9700.051.84441.84441.85309.501125.50
59152006.07.05 12:09modify9690.051.84251.84271.8530
59162006.07.05 12:09modify9690.051.84251.84281.8530
59172006.07.05 12:09modify9690.051.84251.84291.8530
59182006.07.05 12:09modify9690.051.84251.84301.8530
59192006.07.05 12:14modify9690.051.84251.84311.8530
59202006.07.05 12:15s/l9690.051.84311.84311.85303.001128.50
59212006.07.05 12:16modify9680.051.84251.84041.8530
59222006.07.05 12:16modify9680.051.84251.84051.8530
59232006.07.05 12:18s/l9680.051.84051.84051.8530-10.001118.50
59242006.07.05 12:30buy9760.051.83981.83511.8503
59252006.07.05 12:30buy9770.051.83981.83511.8503
59262006.07.05 12:30buy9780.051.83981.83511.8503
59272006.07.05 12:30buy9790.051.83981.83511.8503
59282006.07.05 12:30buy9800.051.83981.83511.8503
59292006.07.05 12:30modify9800.051.83981.83781.8503
59302006.07.05 12:30modify9800.051.83981.83791.8503
59312006.07.05 12:30modify9800.051.83981.83801.8503
59322006.07.05 12:31s/l9800.051.83801.83801.8503-9.001109.50
59332006.07.05 12:31modify9790.051.83981.83591.8503
59342006.07.05 12:31modify9790.051.83981.83601.8503
59352006.07.05 12:31modify9790.051.83981.83611.8503
59362006.07.05 12:31modify9790.051.83981.83631.8503
59372006.07.05 12:33modify9790.051.83981.83671.8503
59382006.07.05 12:33modify9790.051.83981.83701.8503
59392006.07.05 12:34modify9790.051.83981.83711.8503
59402006.07.05 12:34modify9790.051.83981.83741.8503
59412006.07.05 12:35buy9810.051.83921.83451.8497
59422006.07.05 12:35modify9810.051.83921.83741.8497
59432006.07.05 12:36modify9810.051.83921.83751.8497
59442006.07.05 13:15s/l9790.051.83741.83741.8503-12.001097.50
59452006.07.05 13:15s/l9810.051.83751.83751.8497-8.501089.00
59462006.07.05 13:15modify9780.051.83981.83551.8503
59472006.07.05 13:15modify9780.051.83981.83571.8503
59482006.07.05 13:15modify9780.051.83981.83591.8503
59492006.07.05 13:20buy9820.051.83741.83271.8479
59502006.07.05 13:20buy9830.051.83741.83271.8479
59512006.07.05 13:20modify9830.051.83741.83541.8479
59522006.07.05 13:20modify9830.051.83741.83551.8479
59532006.07.05 13:21s/l9780.051.83591.83591.8503-19.501069.50
59542006.07.05 13:25buy9840.051.83641.83171.8469
59552006.07.05 13:25modify9840.051.83641.83471.8469
59562006.07.05 13:47s/l9830.051.83551.83551.8479-9.501060.00
59572006.07.05 13:47s/l9760.051.83511.83511.8503-23.501036.50
59582006.07.05 13:47s/l9770.051.83511.83511.8503-23.501013.00
59592006.07.05 13:50buy9850.051.83521.83051.8457
59602006.07.05 13:50buy9860.051.83521.83051.8457
59612006.07.05 13:50buy9870.051.83521.83051.8457
59622006.07.05 13:50modify9870.051.83521.83341.8457
59632006.07.05 13:50s/l9840.051.83471.83471.8469-8.501004.50
59642006.07.05 13:55buy9880.051.83531.83061.8458
59652006.07.05 13:55modify9880.051.83531.83361.8458
59662006.07.05 14:12s/l9880.051.83361.83361.8458-8.50996.00
59672006.07.05 14:13s/l9870.051.83341.83341.8457-9.00987.00
59682006.07.05 14:13modify9860.051.83521.83171.8457
59692006.07.05 14:14modify9860.051.83521.83181.8457
59702006.07.05 14:15buy9890.051.83341.82871.8439
59712006.07.05 14:15buy9900.051.83341.82871.8439
59722006.07.05 14:15modify9900.051.83341.83161.8439
59732006.07.05 14:15modify9900.051.83341.83171.8439
59742006.07.05 14:20s/l9820.051.83271.83271.8479-23.50963.50
59752006.07.05 14:25buy9910.051.83351.82881.8440
59762006.07.05 14:25modify9910.051.83351.83131.8440
59772006.07.05 14:25modify9910.051.83351.83151.8440
59782006.07.05 14:25modify9910.051.83351.83171.8440
59792006.07.05 14:30modify9910.051.83351.83181.8440
59802006.07.05 17:23modify9910.051.83351.83351.8440
59812006.07.05 17:35modify9910.051.83351.83361.8440
59822006.07.05 17:35modify9910.051.83351.83381.8440
59832006.07.05 18:42modify9910.051.83351.83391.8440
59842006.07.05 21:00s/l9910.051.83391.83391.84402.00965.50
59852006.07.05 21:05buy9920.051.83401.82931.8445
59862006.07.05 21:05modify9920.051.83401.83201.8445
59872006.07.05 21:07modify9920.051.83401.83211.8445
59882006.07.05 21:07modify9920.051.83401.83221.8445
59892006.07.05 21:30modify9920.051.83401.83231.8445
59902006.07.05 23:41modify9920.051.83401.83401.8445
59912006.07.05 23:53modify9920.051.83401.83411.8445
59922006.07.06 00:59s/l9920.051.83411.83411.84450.50966.00
59932006.07.06 01:00buy9930.051.83441.82971.8449
59942006.07.06 01:00modify9930.051.83441.83251.8449
59952006.07.06 01:01modify9930.051.83441.83261.8449
59962006.07.06 01:02modify9930.051.83441.83271.8449
59972006.07.06 06:20modify9930.051.83441.83441.8449
59982006.07.06 06:20modify9930.051.83441.83461.8449
59992006.07.06 06:20modify9930.051.83441.83471.8449
60002006.07.06 06:20modify9930.051.83441.83491.8449
60012006.07.06 06:23modify9930.051.83441.83501.8449
60022006.07.06 06:23modify9930.051.83441.83531.8449
60032006.07.06 07:00s/l9930.051.83531.83531.84494.50970.50
60042006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83351.8439
60052006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83361.8439
60062006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83371.8439
60072006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83401.8439
60082006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83421.8439
60092006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83431.8439
60102006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83441.8439
60112006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83461.8439
60122006.07.06 07:00modify9900.051.83341.83471.8439
60132006.07.06 07:24s/l9900.051.83471.83471.84396.50977.00
60142006.07.06 07:25modify9890.051.83341.83341.8439
60152006.07.06 07:29modify9890.051.83341.83351.8439
60162006.07.06 07:32modify9890.051.83341.83391.8439
60172006.07.06 07:33modify9890.051.83341.83401.8439
60182006.07.06 07:40buy9940.051.83541.83071.8459
60192006.07.06 07:40buy9950.051.83541.83071.8459
60202006.07.06 07:40modify9950.051.83541.83361.8459
60212006.07.06 07:50modify9950.051.83541.83371.8459
60222006.07.06 08:04s/l9890.051.83401.83401.84393.00980.00
60232006.07.06 08:05buy9960.051.83461.82991.8451
60242006.07.06 08:05modify9960.051.83461.83261.8451
60252006.07.06 08:05modify9960.051.83461.83271.8451
60262006.07.06 08:07modify9960.051.83461.83281.8451
60272006.07.06 08:10modify9960.051.83461.83291.8451
60282006.07.06 08:30s/l9950.051.83371.83371.8459-8.50971.50
60292006.07.06 08:35buy9970.051.83471.83001.8452
60302006.07.06 08:35modify9970.051.83471.83271.8452
60312006.07.06 08:35modify9970.051.83471.83281.8452
60322006.07.06 09:14modify9970.051.83471.83301.8452
60332006.07.06 12:00modify9970.051.83471.83471.8452
60342006.07.06 12:09s/l9970.051.83471.83471.84520.00971.50
60352006.07.06 12:20buy9980.051.83521.83051.8457
60362006.07.06 12:21modify9980.051.83521.83351.8457
60372006.07.06 12:33modify9980.051.83521.83601.8457
60382006.07.06 12:33modify9980.051.83521.83691.8457
60392006.07.06 12:33s/l9980.051.83691.83691.84578.50980.00
60402006.07.06 12:33modify9960.051.83461.83511.8451
60412006.07.06 12:33modify9960.051.83461.83531.8451
60422006.07.06 12:33modify9960.051.83461.83611.8451
60432006.07.06 12:33modify9960.051.83461.83651.8451
60442006.07.06 12:33modify9960.051.83461.83681.8451
60452006.07.06 12:34modify9960.051.83461.83691.8451
60462006.07.06 12:34modify9960.051.83461.83701.8451
60472006.07.06 12:34modify9960.051.83461.83751.8451
60482006.07.06 12:34modify9960.051.83461.83771.8451
60492006.07.06 12:36modify9960.051.83461.83781.8451
60502006.07.06 12:36modify9960.051.83461.83791.8451
60512006.07.06 12:49s/l9960.051.83791.83791.845116.50996.50
60522006.07.06 12:49modify9940.051.83541.83601.8459
60532006.07.06 12:49modify9940.051.83541.83611.8459
60542006.07.06 12:49modify9940.051.83541.83621.8459
60552006.07.06 12:49modify9940.051.83541.83631.8459
60562006.07.06 12:49modify9940.051.83541.83641.8459
60572006.07.06 12:49modify9940.051.83541.83661.8459
60582006.07.06 12:49modify9940.051.83541.83671.8459
60592006.07.06 12:54modify9940.051.83541.83681.8459
60602006.07.06 12:54modify9940.051.83541.83691.8459
60612006.07.06 12:57modify9940.051.83541.83711.8459
60622006.07.06 12:59s/l9940.051.83711.83711.84598.501005.00
60632006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83541.8457
60642006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83551.8457
60652006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83561.8457
60662006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83571.8457
60672006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83591.8457
60682006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83601.8457
60692006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83611.8457
60702006.07.06 12:59modify9860.051.83521.83621.8457
60712006.07.06 13:00s/l9860.051.83621.83621.84575.001010.00
60722006.07.06 13:00modify9850.051.83521.83521.8457
60732006.07.06 13:00modify9850.051.83521.83531.8457
60742006.07.06 13:00modify9850.051.83521.83541.8457
60752006.07.06 13:04s/l9850.051.83541.83541.84571.001011.00
60762006.07.06 20:30buy9990.051.83581.83111.8463
60772006.07.06 20:30buy10000.051.83581.83111.8463
60782006.07.06 20:30buy10010.051.83581.83111.8463
60792006.07.06 20:30buy10020.051.83581.83111.8463
60802006.07.06 20:30buy10030.051.83581.83111.8463
60812006.07.06 20:30modify10030.051.83581.83401.8463
60822006.07.06 21:34modify10030.051.83581.83581.8463
60832006.07.07 02:17modify10030.051.83581.83591.8463
60842006.07.07 05:32s/l10030.051.83591.83591.84630.501011.50
60852006.07.07 05:32modify10020.051.83581.83381.8463
60862006.07.07 05:32modify10020.051.83581.83391.8463
60872006.07.07 05:35buy10040.051.83561.83091.8461
60882006.07.07 05:35modify10040.051.83561.83391.8461
60892006.07.07 07:21modify10040.051.83561.83561.8461
60902006.07.07 07:21modify10040.051.83561.83581.8461
60912006.07.07 07:45modify10040.051.83561.83591.8461
60922006.07.07 07:45modify10040.051.83561.83601.8461
60932006.07.07 07:46modify10040.051.83561.83611.8461
60942006.07.07 07:54modify10040.051.83561.83641.8461
60952006.07.07 07:57modify10040.051.83561.83651.8461
60962006.07.07 07:57modify10040.051.83561.83661.8461
60972006.07.07 08:33modify10040.051.83561.83671.8461
60982006.07.07 08:40modify10040.051.83561.83681.8461
60992006.07.07 08:47modify10040.051.83561.83701.8461
61002006.07.07 08:47modify10040.051.83561.83721.8461
61012006.07.07 09:14modify10040.051.83561.83731.8461
61022006.07.07 09:14modify10040.051.83561.83741.8461
61032006.07.07 09:14modify10040.051.83561.83751.8461
61042006.07.07 09:17modify10040.051.83561.83761.8461
61052006.07.07 09:18modify10040.051.83561.83771.8461
61062006.07.07 09:18modify10040.051.83561.83781.8461
61072006.07.07 09:19modify10040.051.83561.83791.8461
61082006.07.07 09:22modify10040.051.83561.83801.8461
61092006.07.07 09:22modify10040.051.83561.83811.8461
61102006.07.07 09:29modify10040.051.83561.83821.8461
61112006.07.07 09:29modify10040.051.83561.83831.8461
61122006.07.07 09:29modify10040.051.83561.83851.8461
61132006.07.07 09:29modify10040.051.83561.83861.8461
61142006.07.07 09:29modify10040.051.83561.83891.8461
61152006.07.07 09:37modify10040.051.83561.83941.8461
61162006.07.07 09:38modify10040.051.83561.83951.8461
61172006.07.07 09:38modify10040.051.83561.83981.8461
61182006.07.07 09:43s/l10040.051.83981.83981.846121.001032.50
61192006.07.07 09:43modify10020.051.83581.83771.8463
61202006.07.07 09:43modify10020.051.83581.83781.8463
61212006.07.07 09:43modify10020.051.83581.83791.8463
61222006.07.07 09:43modify10020.051.83581.83861.8463
61232006.07.07 09:45modify10020.051.83581.83871.8463
61242006.07.07 09:46modify10020.051.83581.83891.8463
61252006.07.07 09:49modify10020.051.83581.83901.8463
61262006.07.07 09:49modify10020.051.83581.83911.8463
61272006.07.07 09:55modify10020.051.83581.83921.8463
61282006.07.07 09:55modify10020.051.83581.83931.8463
61292006.07.07 09:55modify10020.051.83581.83941.8463
61302006.07.07 10:17modify10020.051.83581.83951.8463
61312006.07.07 10:17modify10020.051.83581.83961.8463
61322006.07.07 10:17modify10020.051.83581.83971.8463
61332006.07.07 10:17modify10020.051.83581.83981.8463
61342006.07.07 10:52modify10020.051.83581.84001.8463
61352006.07.07 10:52modify10020.051.83581.84021.8463
61362006.07.07 10:53modify10020.051.83581.84031.8463
61372006.07.07 10:53modify10020.051.83581.84041.8463
61382006.07.07 11:04s/l10020.051.84041.84041.846323.001055.50
61392006.07.07 11:04modify10010.051.83581.83871.8463
61402006.07.07 11:05modify10010.051.83581.83881.8463
61412006.07.07 11:06modify10010.051.83581.83891.8463
61422006.07.07 11:07modify10010.051.83581.83931.8463
61432006.07.07 11:07modify10010.051.83581.83961.8463
61442006.07.07 11:08modify10010.051.83581.83971.8463
61452006.07.07 11:08modify10010.051.83581.83991.8463
61462006.07.07 11:09modify10010.051.83581.84011.8463
61472006.07.07 11:13s/l10010.051.84011.84011.846321.501077.00
61482006.07.07 11:13modify10000.051.83581.83841.8463
61492006.07.07 11:13modify10000.051.83581.83861.8463
61502006.07.07 11:13modify10000.051.83581.83871.8463
61512006.07.07 11:13modify10000.051.83581.83881.8463
61522006.07.07 11:15modify10000.051.83581.83891.8463
61532006.07.07 11:17modify10000.051.83581.83901.8463
61542006.07.07 11:33modify10000.051.83581.83911.8463
61552006.07.07 11:35modify10000.051.83581.83941.8463
61562006.07.07 11:48s/l10000.051.83941.83941.846318.001095.00
61572006.07.07 11:48modify9990.051.83581.83771.8463
61582006.07.07 11:48modify9990.051.83581.83791.8463
61592006.07.07 11:51modify9990.051.83581.83801.8463
61602006.07.07 11:51modify9990.051.83581.83821.8463
61612006.07.07 11:52modify9990.051.83581.83831.8463
61622006.07.07 11:55modify9990.051.83581.83841.8463
61632006.07.07 12:19modify9990.051.83581.83881.8463
61642006.07.07 12:19modify9990.051.83581.83891.8463
61652006.07.07 12:20modify9990.051.83581.83901.8463
61662006.07.07 12:20modify9990.051.83581.83911.8463
61672006.07.07 12:24modify9990.051.83581.83921.8463
61682006.07.07 12:24modify9990.051.83581.83931.8463
61692006.07.07 12:24modify9990.051.83581.83941.8463
61702006.07.07 12:24modify9990.051.83581.83961.8463
61712006.07.07 12:24modify9990.051.83581.83971.8463
61722006.07.07 12:26modify9990.051.83581.83981.8463
61732006.07.07 12:26modify9990.051.83581.83991.8463
61742006.07.07 12:27modify9990.051.83581.84001.8463
61752006.07.07 12:27modify9990.051.83581.84011.8463
61762006.07.07 12:28modify9990.051.83581.84041.8463
61772006.07.07 12:28modify9990.051.83581.84051.8463
61782006.07.07 12:28modify9990.051.83581.84061.8463
61792006.07.07 12:29s/l9990.051.84061.84061.846324.001119.00
61802006.07.10 09:25buy10050.051.84641.84171.8569
61812006.07.10 09:25buy10060.051.84641.84171.8569
61822006.07.10 09:25buy10070.051.84641.84171.8569
61832006.07.10 09:25buy10080.051.84641.84171.8569
61842006.07.10 09:25buy10090.051.84641.84171.8569
61852006.07.10 09:25modify10090.051.84641.84441.8569
61862006.07.10 09:25modify10090.051.84641.84451.8569
61872006.07.10 09:29s/l10090.051.84451.84451.8569-9.501109.50
61882006.07.10 09:29modify10080.051.84641.84281.8569
61892006.07.10 09:29modify10080.051.84641.84291.8569
61902006.07.10 09:30buy10100.051.84441.83971.8549
61912006.07.10 09:30modify10100.051.84441.84261.8549
61922006.07.10 09:31modify10100.051.84441.84271.8549
61932006.07.10 09:52s/l10080.051.84291.84291.8569-17.501092.00
61942006.07.10 09:55buy10110.051.84341.83871.8539
61952006.07.10 09:55modify10110.051.84341.84161.8539
61962006.07.10 09:59modify10110.051.84341.84171.8539
61972006.07.10 10:30modify10110.051.84341.84341.8539
61982006.07.10 10:30modify10110.051.84341.84351.8539
61992006.07.10 10:31modify10110.051.84341.84361.8539
62002006.07.10 10:32modify10110.051.84341.84371.8539
62012006.07.10 10:32modify10110.051.84341.84381.8539
62022006.07.10 10:33modify10110.051.84341.84391.8539
62032006.07.10 10:51s/l10110.051.84391.84391.85392.501094.50
62042006.07.10 10:55buy10120.051.84391.83921.8544
62052006.07.10 10:55modify10120.051.84391.84201.8544
62062006.07.10 10:55modify10120.051.84391.84211.8544
62072006.07.10 11:03s/l10100.051.84271.84271.8549-8.501086.00
62082006.07.10 11:04s/l10120.051.84211.84211.8544-9.001077.00
62092006.07.10 11:05buy10130.051.84281.83811.8533
62102006.07.10 11:05buy10140.051.84281.83811.8533
62112006.07.10 11:05modify10140.051.84281.84081.8533
62122006.07.10 11:06modify10140.051.84281.84091.8533
62132006.07.10 11:06s/l10050.051.84171.84171.8569-23.501053.50
62142006.07.10 11:06s/l10060.051.84171.84171.8569-23.501030.00
62152006.07.10 11:06s/l10070.051.84171.84171.8569-23.501006.50
62162006.07.10 11:10buy10150.051.84181.83711.8523
62172006.07.10 11:10buy10160.051.84181.83711.8523
62182006.07.10 11:10buy10170.051.84181.83711.8523
62192006.07.10 11:10modify10170.051.84181.83981.8523
62202006.07.10 11:11modify10170.051.84181.83991.8523
62212006.07.10 11:11modify10170.051.84181.84001.8523
62222006.07.10 11:20modify10170.051.84181.84181.8523
62232006.07.10 11:21modify10170.051.84181.84191.8523
62242006.07.10 11:21modify10170.051.84181.84201.8523
62252006.07.10 12:28s/l10170.051.84201.84201.85231.001007.50
62262006.07.10 12:29modify10160.051.84181.83961.8523
62272006.07.10 12:29modify10160.051.84181.83971.8523
62282006.07.10 12:29modify10160.051.84181.83981.8523
62292006.07.10 12:29modify10160.051.84181.83991.8523
62302006.07.10 12:29modify10160.051.84181.84001.8523
62312006.07.10 12:30buy10180.051.84171.83701.8522
62322006.07.10 12:30modify10180.051.84171.83981.8522
62332006.07.10 12:31modify10180.051.84171.84001.8522
62342006.07.10 12:43s/l10140.051.84091.84091.8533-9.50998.00
62352006.07.10 12:45buy10190.051.84071.83601.8512
62362006.07.10 12:45modify10190.051.84071.83901.8512
62372006.07.10 12:52s/l10160.051.84001.84001.8523-9.00989.00
62382006.07.10 12:52s/l10180.051.84001.84001.8522-8.50980.50
62392006.07.10 12:52s/l10190.051.83901.83901.8512-8.50972.00
62402006.07.10 12:52modify10150.051.84181.83731.8523
62412006.07.10 12:52modify10150.051.84181.83761.8523
62422006.07.10 12:52modify10150.051.84181.83771.8523
62432006.07.10 12:52modify10150.051.84181.83791.8523
62442006.07.10 12:55buy10200.051.83961.83491.8501
62452006.07.10 12:55buy10210.051.83961.83491.8501
62462006.07.10 12:55buy10220.051.83961.83491.8501
62472006.07.10 12:55modify10220.051.83961.83771.8501
62482006.07.10 12:55modify10220.051.83961.83781.8501
62492006.07.10 12:56modify10220.051.83961.83791.8501
62502006.07.10 13:35s/l10130.051.83811.83811.8533-23.50948.50
62512006.07.10 13:36s/l10150.051.83791.83791.8523-19.50929.00
62522006.07.10 13:36s/l10220.051.83791.83791.8501-8.50920.50
62532006.07.10 13:36modify10210.051.83961.83611.8501
62542006.07.10 13:36modify10210.051.83961.83651.8501
62552006.07.10 13:40buy10230.051.83771.83301.8482
62562006.07.10 13:40buy10240.051.83771.83301.8482
62572006.07.10 13:40buy10250.051.83771.83301.8482
62582006.07.10 13:40modify10250.051.83771.83581.8482
62592006.07.10 13:41modify10250.051.83771.83591.8482
62602006.07.10 13:44modify10250.051.83771.83601.8482
62612006.07.10 14:07modify10250.051.83771.83771.8482
62622006.07.10 14:23s/l10250.051.83771.83771.84820.00920.50
62632006.07.10 14:23modify10240.051.83771.83601.8482
62642006.07.10 14:25buy10260.051.83801.83331.8485
62652006.07.10 14:25modify10260.051.83801.83621.8485
62662006.07.10 14:27modify10260.051.83801.83631.8485
62672006.07.10 14:56modify10260.051.83801.83811.8485
62682006.07.10 14:57modify10260.051.83801.83821.8485
62692006.07.10 14:57modify10260.051.83801.83831.8485
62702006.07.10 14:57modify10260.051.83801.83841.8485
62712006.07.10 14:57modify10260.051.83801.83851.8485
62722006.07.10 14:58modify10260.051.83801.83861.8485
62732006.07.10 14:58modify10260.051.83801.83881.8485
62742006.07.10 14:59modify10260.051.83801.83891.8485
62752006.07.10 14:59modify10260.051.83801.83901.8485
62762006.07.10 14:59modify10260.051.83801.83911.8485
62772006.07.10 15:09modify10260.051.83801.83941.8485
62782006.07.10 15:54modify10260.051.83801.83971.8485
62792006.07.10 15:54modify10260.051.83801.83981.8485
62802006.07.10 15:55modify10260.051.83801.83991.8485
62812006.07.10 15:55modify10260.051.83801.84011.8485
62822006.07.10 15:55modify10260.051.83801.84021.8485
62832006.07.10 15:55modify10260.051.83801.84031.8485
62842006.07.10 15:55modify10260.051.83801.84041.8485
62852006.07.10 15:55modify10260.051.83801.84051.8485
62862006.07.10 15:56modify10260.051.83801.84061.8485
62872006.07.10 16:02modify10260.051.83801.84071.8485
62882006.07.10 16:03modify10260.051.83801.84081.8485
62892006.07.10 16:03modify10260.051.83801.84091.8485
62902006.07.10 16:03modify10260.051.83801.84101.8485
62912006.07.10 16:03modify10260.051.83801.84111.8485
62922006.07.10 16:03modify10260.051.83801.84121.8485
62932006.07.10 16:03modify10260.051.83801.84131.8485
62942006.07.10 16:11s/l10260.051.84131.84131.848516.50937.00
62952006.07.10 16:11modify10240.051.83771.83961.8482
62962006.07.10 16:12modify10240.051.83771.83971.8482
62972006.07.10 16:13modify10240.051.83771.83981.8482
62982006.07.10 16:18modify10240.051.83771.83991.8482
62992006.07.10 16:54modify10240.051.83771.84001.8482
63002006.07.10 16:56modify10240.051.83771.84011.8482
63012006.07.10 16:57modify10240.051.83771.84021.8482
63022006.07.10 16:57modify10240.051.83771.84031.8482
63032006.07.10 16:57modify10240.051.83771.84041.8482
63042006.07.10 17:40buy10270.051.84111.83641.8516
63052006.07.10 17:40modify10270.051.84111.83931.8516
63062006.07.10 17:53s/l10240.051.84041.84041.848213.50950.50
63072006.07.10 17:55buy10280.051.84071.83601.8512
63082006.07.10 17:55modify10280.051.84071.83881.8512
63092006.07.10 18:08modify10280.051.84071.83891.8512
63102006.07.10 18:57modify10280.051.84071.83901.8512
63112006.07.10 22:14modify10280.051.84071.84071.8512
63122006.07.10 22:15modify10280.051.84071.84081.8512
63132006.07.10 22:15modify10280.051.84071.84091.8512
63142006.07.10 22:58modify10280.051.84071.84101.8512
63152006.07.10 23:52modify10280.051.84071.84111.8512
63162006.07.10 23:53modify10280.051.84071.84121.8512
63172006.07.11 00:20modify10280.051.84071.84141.8512
63182006.07.11 00:20modify10280.051.84071.84151.8512
63192006.07.11 00:20modify10280.051.84071.84191.8512
63202006.07.11 00:20modify10280.051.84071.84221.8512
63212006.07.11 01:57modify10280.051.84071.84231.8512
63222006.07.11 01:57modify10280.051.84071.84251.8512
63232006.07.11 01:57modify10280.051.84071.84261.8512
63242006.07.11 01:59modify10280.051.84071.84271.8512
63252006.07.11 05:30s/l10280.051.84271.84271.851210.00960.50
63262006.07.11 05:30modify10270.051.84111.84111.8516
63272006.07.11 05:50buy10290.051.84261.83791.8531
63282006.07.11 05:50modify10290.051.84261.84081.8531
63292006.07.11 05:51modify10290.051.84261.84091.8531
63302006.07.11 06:10s/l10270.051.84111.84111.85160.00960.50
63312006.07.11 06:10s/l10290.051.84091.84091.8531-8.50952.00
63322006.07.11 06:10modify10230.051.83771.83921.8482
63332006.07.11 06:10modify10230.051.83771.83941.8482
63342006.07.11 06:11modify10230.051.83771.83971.8482
63352006.07.11 06:12modify10230.051.83771.83991.8482
63362006.07.11 06:13modify10230.051.83771.84021.8482
63372006.07.11 06:14modify10230.051.83771.84031.8482
63382006.07.11 06:15buy10300.051.84221.83751.8527
63392006.07.11 06:15buy10310.051.84221.83751.8527
63402006.07.11 06:15modify10310.051.84221.84031.8527
63412006.07.11 06:37s/l10230.051.84031.84031.848213.00965.00
63422006.07.11 06:37s/l10310.051.84031.84031.8527-9.50955.50
63432006.07.11 06:37modify10300.051.84221.83861.8527
63442006.07.11 06:37modify10300.051.84221.83871.8527
63452006.07.11 06:37modify10300.051.84221.83891.8527
63462006.07.11 06:40modify10300.051.84221.83901.8527
63472006.07.11 06:40modify10300.051.84221.83911.8527
63482006.07.11 06:44modify10300.051.84221.83941.8527
63492006.07.11 06:45modify10300.051.84221.83951.8527
63502006.07.11 06:45modify10300.051.84221.83971.8527
63512006.07.11 06:45modify10300.051.84221.83981.8527
63522006.07.11 06:46modify10300.051.84221.83991.8527
63532006.07.11 06:50buy10320.051.84071.83601.8512
63542006.07.11 06:50buy10330.051.84071.83601.8512
63552006.07.11 06:50modify10330.051.84071.83891.8512
63562006.07.11 06:50modify10330.051.84071.83901.8512
63572006.07.11 06:53s/l10300.051.83991.83991.8527-11.50944.00
63582006.07.11 06:54s/l10330.051.83901.83901.8512-8.50935.50
63592006.07.11 06:54modify10320.051.84071.83731.8512
63602006.07.11 06:54modify10320.051.84071.83741.8512
63612006.07.11 06:54modify10320.051.84071.83751.8512
63622006.07.11 06:54modify10320.051.84071.83761.8512
63632006.07.11 06:55buy10340.051.83911.83441.8496
63642006.07.11 06:55buy10350.051.83911.83441.8496
63652006.07.11 06:55modify10350.051.83911.83741.8496
63662006.07.11 07:15modify10350.051.83911.83911.8496
63672006.07.11 07:19modify10350.051.83911.83941.8496
63682006.07.11 07:25modify10350.051.83911.83951.8496
63692006.07.11 07:37modify10350.051.83911.83981.8496
63702006.07.11 07:37modify10350.051.83911.84011.8496
63712006.07.11 07:40modify10350.051.83911.84031.8496
63722006.07.11 07:40modify10350.051.83911.84061.8496
63732006.07.11 07:40modify10350.051.83911.84081.8496
63742006.07.11 07:47modify10350.051.83911.84091.8496
63752006.07.11 07:50modify10350.051.83911.84121.8496
63762006.07.11 08:10modify10350.051.83911.84151.8496
63772006.07.11 08:10modify10350.051.83911.84161.8496
63782006.07.11 08:18modify10350.051.83911.84171.8496
63792006.07.11 08:26modify10350.051.83911.84181.8496
63802006.07.11 08:27modify10350.051.83911.84221.8496
63812006.07.11 08:28modify10350.051.83911.84231.8496
63822006.07.11 08:28modify10350.051.83911.84241.8496
63832006.07.11 08:28modify10350.051.83911.84251.8496
63842006.07.11 08:28modify10350.051.83911.84261.8496
63852006.07.11 08:28modify10350.051.83911.84271.8496
63862006.07.11 08:28modify10350.051.83911.84291.8496
63872006.07.11 08:28modify10350.051.83911.84301.8496
63882006.07.11 08:30s/l10350.051.84301.84301.849619.50955.00
63892006.07.11 08:30modify10340.051.83911.83931.8496
63902006.07.11 08:30modify10340.051.83911.83941.8496
63912006.07.11 08:30modify10340.051.83911.83951.8496
63922006.07.11 08:30modify10340.051.83911.83981.8496
63932006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84001.8496
63942006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84011.8496
63952006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84021.8496
63962006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84051.8496
63972006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84081.8496
63982006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84091.8496
63992006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84121.8496
64002006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84151.8496
64012006.07.11 08:30modify10340.051.83911.84281.8496
64022006.07.11 08:30s/l10340.051.84281.84281.849618.50973.50
64032006.07.11 08:30modify10320.051.84071.83891.8512
64042006.07.11 08:31modify10320.051.84071.83901.8512
64052006.07.11 08:40buy10360.051.84001.83531.8505
64062006.07.11 08:40buy10370.051.84001.83531.8505
64072006.07.11 08:40modify10370.051.84001.83821.8505
64082006.07.11 08:42modify10370.051.84001.83831.8505
64092006.07.11 09:00modify10370.051.84001.84011.8505
64102006.07.11 09:03modify10370.051.84001.84031.8505
64112006.07.11 09:03modify10370.051.84001.84041.8505
64122006.07.11 09:25s/l10370.051.84041.84041.85052.00975.50
64132006.07.11 09:26modify10360.051.84001.83821.8505
64142006.07.11 09:29modify10360.051.84001.83831.8505
64152006.07.11 09:30buy10380.051.83981.83511.8503
64162006.07.11 09:30modify10380.051.83981.83801.8503
64172006.07.11 09:39s/l10320.051.83901.83901.8512-8.50967.00
64182006.07.11 09:39s/l10360.051.83831.83831.8505-8.50958.50
64192006.07.11 09:40buy10390.051.83831.83361.8488
64202006.07.11 09:40buy10400.051.83831.83361.8488
64212006.07.11 09:40modify10400.051.83831.83661.8488
64222006.07.11 09:42s/l10380.051.83801.83801.8503-9.00949.50
64232006.07.11 09:45buy10410.051.83841.83371.8489
64242006.07.11 09:45modify10410.051.83841.83661.8489
64252006.07.11 09:45modify10410.051.83841.83671.8489
64262006.07.11 09:48s/l10410.051.83671.83671.8489-8.50941.00
64272006.07.11 09:48s/l10400.051.83661.83661.8488-8.50932.50
64282006.07.11 09:48modify10390.051.83831.83491.8488
64292006.07.11 09:48modify10390.051.83831.83521.8488
64302006.07.11 09:49modify10390.051.83831.83531.8488
64312006.07.11 09:49modify10390.051.83831.83561.8488
64322006.07.11 09:50buy10420.051.83751.83281.8480
64332006.07.11 09:50buy10430.051.83751.83281.8480
64342006.07.11 09:50modify10430.051.83751.83561.8480
64352006.07.11 09:50modify10430.051.83751.83581.8480
64362006.07.11 10:45modify10430.051.83751.83751.8480
64372006.07.11 10:45modify10430.051.83751.83761.8480
64382006.07.11 11:13modify10430.051.83751.83771.8480
64392006.07.11 11:14modify10430.051.83751.83781.8480
64402006.07.11 11:16modify10430.051.83751.83791.8480
64412006.07.11 11:18modify10430.051.83751.83811.8480
64422006.07.11 11:19modify10430.051.83751.83821.8480
64432006.07.11 11:19modify10430.051.83751.83831.8480
64442006.07.11 11:22modify10430.051.83751.83841.8480
64452006.07.11 11:23modify10430.051.83751.83851.8480
64462006.07.11 11:23modify10430.051.83751.83861.8480
64472006.07.11 11:23modify10430.051.83751.83881.8480
64482006.07.11 11:23modify10430.051.83751.83891.8480
64492006.07.11 11:24modify10430.051.83751.83901.8480
64502006.07.11 11:24modify10430.051.83751.83911.8480
64512006.07.11 11:58s/l10430.051.83911.83911.84808.00940.50
64522006.07.11 12:00modify10420.051.83751.83751.8480
64532006.07.11 12:01modify10420.051.83751.83761.8480
64542006.07.11 12:02modify10420.051.83751.83781.8480
64552006.07.11 12:05modify10420.051.83751.83791.8480
64562006.07.11 12:08modify10420.051.83751.83801.8480
64572006.07.11 12:12modify10420.051.83751.83811.8480
64582006.07.11 12:13modify10420.051.83751.83821.8480
64592006.07.11 12:16modify10420.051.83751.83841.8480
64602006.07.11 12:16modify10420.051.83751.83871.8480
64612006.07.11 12:17modify10420.051.83751.83881.8480
64622006.07.11 12:17modify10420.051.83751.83901.8480
64632006.07.11 12:17modify10420.051.83751.83911.8480
64642006.07.11 12:19modify10420.051.83751.83921.8480
64652006.07.11 12:21modify10420.051.83751.83931.8480
64662006.07.11 12:21modify10420.051.83751.83941.8480
64672006.07.11 12:21modify10420.051.83751.83951.8480
64682006.07.11 12:22modify10420.051.83751.83961.8480
64692006.07.11 12:27modify10420.051.83751.83971.8480
64702006.07.11 12:30modify10420.051.83751.83991.8480
64712006.07.11 13:01s/l10420.051.83991.83991.848012.00952.50
64722006.07.11 13:01modify10390.051.83831.83831.8488
64732006.07.11 13:05buy10440.051.83911.83441.8496
64742006.07.11 13:05buy10450.051.83911.83441.8496
64752006.07.11 13:05modify10450.051.83911.83711.8496
64762006.07.11 13:07modify10450.051.83911.83741.8496
64772006.07.11 13:14s/l10390.051.83831.83831.84880.00952.50
64782006.07.11 13:14s/l10450.051.83741.83741.8496-8.50944.00
64792006.07.11 13:14modify10440.051.83911.83571.8496
64802006.07.11 13:14modify10440.051.83911.83611.8496
64812006.07.11 13:14modify10440.051.83911.83641.8496
64822006.07.11 13:14modify10440.051.83911.83681.8496
64832006.07.11 13:14modify10440.051.83911.83711.8496
64842006.07.11 13:15buy10460.051.83811.83341.8486
64852006.07.11 13:15buy10470.051.83811.83341.8486
64862006.07.11 13:15modify10470.051.83811.83631.8486
64872006.07.11 13:15modify10470.051.83811.83641.8486
64882006.07.11 13:19modify10470.051.83811.83821.8486
64892006.07.11 13:19modify10470.051.83811.83881.8486
64902006.07.11 13:20modify10470.051.83811.83891.8486
64912006.07.11 13:20modify10470.051.83811.83911.8486
64922006.07.11 13:20modify10470.051.83811.83921.8486
64932006.07.11 13:23modify10470.051.83811.83941.8486
64942006.07.11 13:25modify10470.051.83811.83961.8486
64952006.07.11 13:25modify10470.051.83811.83981.8486
64962006.07.11 13:25modify10470.051.83811.83991.8486
64972006.07.11 13:25modify10470.051.83811.84011.8486
64982006.07.11 13:25modify10470.051.83811.84031.8486
64992006.07.11 13:25modify10470.051.83811.84041.8486
65002006.07.11 13:25modify10470.051.83811.84051.8486
65012006.07.11 13:26modify10470.051.83811.84071.8486
65022006.07.11 13:26modify10470.051.83811.84151.8486
65032006.07.11 13:26modify10470.051.83811.84161.8486
65042006.07.11 13:26modify10470.051.83811.84191.8486
65052006.07.11 13:28s/l10470.051.84191.84191.848619.00963.00
65062006.07.11 13:28modify10460.051.83811.84011.8486
65072006.07.11 13:28modify10460.051.83811.84021.8486
65082006.07.11 13:28modify10460.051.83811.84031.8486
65092006.07.11 13:28modify10460.051.83811.84041.8486
65102006.07.11 13:28modify10460.051.83811.84051.8486
65112006.07.11 13:28modify10460.051.83811.84061.8486
65122006.07.11 13:28modify10460.051.83811.84071.8486
65132006.07.11 13:29modify10460.051.83811.84081.8486
65142006.07.11 13:30modify10460.051.83811.84101.8486
65152006.07.11 13:42s/l10460.051.84101.84101.848614.50977.50
65162006.07.11 13:42modify10440.051.83911.83931.8496
65172006.07.11 13:42modify10440.051.83911.83941.8496
65182006.07.11 13:42modify10440.051.83911.83961.8496
65192006.07.11 13:51modify10440.051.83911.83991.8496
65202006.07.11 14:35buy10480.051.84081.83611.8513
65212006.07.11 14:35buy10490.051.84081.83611.8513
65222006.07.11 14:35modify10490.051.84081.83891.8513
65232006.07.11 14:40modify10490.051.84081.83911.8513
65242006.07.11 14:58modify10490.051.84081.84081.8513
65252006.07.11 14:59modify10490.051.84081.84091.8513
65262006.07.11 15:10modify10490.051.84081.84101.8513
65272006.07.11 15:10modify10490.051.84081.84111.8513
65282006.07.11 15:10modify10490.051.84081.84121.8513
65292006.07.11 15:13modify10490.051.84081.84131.8513
65302006.07.11 15:21s/l10490.051.84131.84131.85132.50980.00
65312006.07.11 15:47modify10480.051.84081.84081.8513
65322006.07.11 15:48modify10480.051.84081.84091.8513
65332006.07.11 15:48modify10480.051.84081.84101.8513
65342006.07.11 15:48modify10480.051.84081.84121.8513
65352006.07.11 15:48modify10480.051.84081.84141.8513
65362006.07.11 15:48modify10480.051.84081.84151.8513
65372006.07.11 16:00modify10480.051.84081.84161.8513
65382006.07.11 16:32s/l10480.051.84161.84161.85134.00984.00
65392006.07.11 16:34modify10440.051.83911.84001.8496
65402006.07.11 16:34modify10440.051.83911.84011.8496
65412006.07.11 16:35modify10440.051.83911.84031.8496
65422006.07.11 16:45modify10440.051.83911.84051.8496
65432006.07.11 17:18modify10440.051.83911.84061.8496
65442006.07.11 17:19modify10440.051.83911.84091.8496
65452006.07.11 17:19modify10440.051.83911.84101.8496
65462006.07.11 17:20modify10440.051.83911.84111.8496
65472006.07.11 17:22modify10440.051.83911.84121.8496
65482006.07.11 17:22modify10440.051.83911.84131.8496
65492006.07.11 17:22modify10440.051.83911.84151.8496
65502006.07.11 17:22modify10440.051.83911.84161.8496
65512006.07.11 17:22modify10440.051.83911.84171.8496
65522006.07.11 17:22modify10440.051.83911.84181.8496
65532006.07.11 17:22modify10440.051.83911.84191.8496
65542006.07.11 17:23modify10440.051.83911.84201.8496
65552006.07.11 17:23modify10440.051.83911.84211.8496
65562006.07.11 17:23modify10440.051.83911.84221.8496
65572006.07.11 17:24modify10440.051.83911.84241.8496
65582006.07.11 17:24modify10440.051.83911.84261.8496
65592006.07.11 17:24modify10440.051.83911.84301.8496
65602006.07.11 18:24modify10440.051.83911.84311.8496
65612006.07.11 18:25modify10440.051.83911.84321.8496
65622006.07.11 18:26modify10440.051.83911.84331.8496
65632006.07.11 18:26modify10440.051.83911.84341.8496
65642006.07.11 18:28modify10440.051.83911.84351.8496
65652006.07.11 18:40modify10440.051.83911.84411.8496
65662006.07.11 18:41modify10440.051.83911.84431.8496
65672006.07.11 18:41modify10440.051.83911.84481.8496
65682006.07.11 18:43modify10440.051.83911.84491.8496
65692006.07.11 18:46modify10440.051.83911.84501.8496
65702006.07.11 18:47modify10440.051.83911.84511.8496
65712006.07.11 19:30modify10440.051.83911.84521.8496
65722006.07.11 20:20modify10440.051.83911.84531.8496
65732006.07.11 20:22modify10440.051.83911.84551.8496
65742006.07.11 21:06s/l10440.051.84551.84551.849632.001016.00
65752006.07.11 21:06modify10210.051.83961.84371.8501
65762006.07.11 21:06modify10210.051.83961.84381.8501
65772006.07.11 21:06modify10210.051.83961.84391.8501
65782006.07.11 21:08modify10210.051.83961.84431.8501
65792006.07.11 21:08modify10210.051.83961.84441.8501
65802006.07.11 21:30s/l10210.051.84441.84441.850124.001040.00
65812006.07.11 21:30modify10200.051.83961.84271.8501
65822006.07.11 21:31modify10200.051.83961.84281.8501
65832006.07.11 21:31modify10200.051.83961.84301.8501
65842006.07.11 22:20modify10200.051.83961.84311.8501
65852006.07.11 22:24modify10200.051.83961.84321.8501
65862006.07.11 22:24modify10200.051.83961.84331.8501
65872006.07.11 22:25modify10200.051.83961.84341.8501
65882006.07.11 22:25modify10200.051.83961.84351.8501
65892006.07.11 22:26modify10200.051.83961.84361.8501
65902006.07.11 22:26modify10200.051.83961.84371.8501
65912006.07.11 22:38modify10200.051.83961.84381.8501
65922006.07.12 00:56modify10200.051.83961.84391.8501
65932006.07.12 04:34modify10200.051.83961.84401.8501
65942006.07.12 06:02modify10200.051.83961.84411.8501
65952006.07.12 06:03modify10200.051.83961.84421.8501
65962006.07.12 06:03modify10200.051.83961.84431.8501
65972006.07.12 06:03modify10200.051.83961.84441.8501
65982006.07.12 06:04modify10200.051.83961.84451.8501
65992006.07.12 06:04modify10200.051.83961.84461.8501
66002006.07.12 06:04modify10200.051.83961.84471.8501
66012006.07.12 06:35modify10200.051.83961.84511.8501
66022006.07.12 06:36modify10200.051.83961.84531.8501
66032006.07.12 06:36modify10200.051.83961.84571.8501
66042006.07.12 06:36modify10200.051.83961.84601.8501
66052006.07.12 06:37modify10200.051.83961.84621.8501
66062006.07.12 06:44s/l10200.051.84621.84621.850133.001073.00
66072006.07.12 08:50buy10500.051.84321.83851.8537
66082006.07.12 08:50buy10510.051.84321.83851.8537
66092006.07.12 08:50buy10520.051.84321.83851.8537
66102006.07.12 08:50buy10530.051.84321.83851.8537
66112006.07.12 08:50buy10540.051.84321.83851.8537
66122006.07.12 08:50modify10540.051.84321.84141.8537
66132006.07.12 08:50modify10540.051.84321.84151.8537
66142006.07.12 09:35modify10540.051.84321.84321.8537
66152006.07.12 09:35modify10540.051.84321.84331.8537
66162006.07.12 09:36modify10540.051.84321.84351.8537
66172006.07.12 09:36modify10540.051.84321.84361.8537
66182006.07.12 09:36modify10540.051.84321.84371.8537
66192006.07.12 09:37modify10540.051.84321.84381.8537
66202006.07.12 09:37modify10540.051.84321.84391.8537
66212006.07.12 09:40modify10540.051.84321.84401.8537
66222006.07.12 10:03modify10540.051.84321.84411.8537
66232006.07.12 10:03modify10540.051.84321.84421.8537
66242006.07.12 10:03modify10540.051.84321.84431.8537
66252006.07.12 10:05modify10540.051.84321.84451.8537
66262006.07.12 10:05modify10540.051.84321.84471.8537
66272006.07.12 10:06modify10540.051.84321.84481.8537
66282006.07.12 10:08modify10540.051.84321.84501.8537
66292006.07.12 10:19s/l10540.051.84501.84501.85379.001082.00
66302006.07.12 10:19modify10530.051.84321.84331.8537
66312006.07.12 10:19modify10530.051.84321.84411.8537
66322006.07.12 10:27s/l10530.051.84411.84411.85374.501086.50
66332006.07.12 10:28modify10520.051.84321.84151.8537
66342006.07.12 10:35buy10550.051.84331.83861.8538
66352006.07.12 10:35buy10560.051.84331.83861.8538
66362006.07.12 10:36modify10560.051.84331.84131.8538
66372006.07.12 10:36modify10560.051.84331.84141.8538
66382006.07.12 10:38modify10560.051.84331.84151.8538
66392006.07.12 10:38modify10560.051.84331.84161.8538
66402006.07.12 11:15s/l10560.051.84161.84161.8538-8.501078.00
66412006.07.12 11:15modify10550.051.84331.83991.8538
66422006.07.12 11:15modify10550.051.84331.84001.8538
66432006.07.12 11:15s/l10520.051.84151.84151.8537-8.501069.50
66442006.07.12 11:20buy10570.051.84091.83621.8514
66452006.07.12 11:20buy10580.051.84091.83621.8514
66462006.07.12 11:20modify10580.051.84091.83921.8514
66472006.07.12 11:26s/l10550.051.84001.84001.8538-16.501053.00
66482006.07.12 11:26s/l10580.051.83921.83921.8514-8.501044.50
66492006.07.12 11:26modify10570.051.84091.83731.8514
66502006.07.12 11:26modify10570.051.84091.83751.8514
66512006.07.12 11:26modify10570.051.84091.83761.8514
66522006.07.12 11:26modify10570.051.84091.83791.8514
66532006.07.12 11:26modify10570.051.84091.83801.8514
66542006.07.12 11:27s/l10500.051.83851.83851.8537-23.501021.00
66552006.07.12 11:27s/l10510.051.83851.83851.8537-23.50997.50
66562006.07.12 11:30buy10590.051.83981.83511.8503
66572006.07.12 11:30buy10600.051.83981.83511.8503
66582006.07.12 11:30buy10610.051.83981.83511.8503
66592006.07.12 11:30buy10620.051.83981.83511.8503
66602006.07.12 11:30modify10620.051.83981.83771.8503
66612006.07.12 11:30modify10620.051.83981.83781.8503
66622006.07.12 11:32modify10620.051.83981.83791.8503
66632006.07.12 11:46modify10620.051.83981.83801.8503
66642006.07.12 12:30s/l10570.051.83801.83801.8514-14.50983.00
66652006.07.12 12:30s/l10620.051.83801.83801.8503-9.00974.00
66662006.07.12 12:30modify10610.051.83981.83561.8503
66672006.07.12 12:30modify10610.051.83981.83581.8503
66682006.07.12 12:30modify10610.051.83981.83631.8503
66692006.07.12 12:30modify10610.051.83981.83651.8503
66702006.07.12 12:30modify10610.051.83981.83661.8503
66712006.07.12 12:30s/l10610.051.83661.83661.8503-16.00958.00
66722006.07.12 12:30modify10600.051.83981.83521.8503
66732006.07.12 12:30modify10600.051.83981.83531.8503
66742006.07.12 12:30modify10600.051.83981.83591.8503
66752006.07.12 12:30modify10600.051.83981.83631.8503
66762006.07.12 12:30modify10600.051.83981.83661.8503
66772006.07.12 12:30modify10600.051.83981.83701.8503
66782006.07.12 12:30modify10600.051.83981.83731.8503
66792006.07.12 12:30s/l10600.051.83731.83731.8503-12.50945.50
66802006.07.12 12:31s/l10590.051.83511.83511.8503-23.50922.00
66812006.07.12 12:35buy10630.051.83591.83121.8464
66822006.07.12 12:35buy10640.051.83591.83121.8464
66832006.07.12 12:35buy10650.051.83591.83121.8464
66842006.07.12 12:35buy10660.051.83591.83121.8464
66852006.07.12 12:35buy10670.051.83591.83121.8464
66862006.07.12 12:35modify10670.051.83591.83411.8464
66872006.07.12 12:35modify10670.051.83591.83421.8464
66882006.07.12 13:50s/l10670.051.83421.83421.8464-8.50913.50
66892006.07.12 13:50modify10660.051.83591.83231.8464
66902006.07.12 13:51modify10660.051.83591.83241.8464
66912006.07.12 13:53modify10660.051.83591.83251.8464
66922006.07.12 13:55buy10680.051.83431.82961.8448
66932006.07.12 13:55modify10680.051.83431.83261.8448
66942006.07.12 14:04s/l10680.051.83261.83261.8448-8.50905.00
66952006.07.12 14:04s/l10660.051.83251.83251.8464-17.00888.00
66962006.07.12 14:04modify10650.051.83591.83131.8464
66972006.07.12 14:04modify10650.051.83591.83171.8464
66982006.07.12 14:05buy10690.051.83261.82791.8431
66992006.07.12 14:05buy10700.051.83261.82791.8431
67002006.07.12 14:05modify10700.051.83261.83081.8431
67012006.07.12 14:05modify10700.051.83261.83091.8431
67022006.07.12 14:07s/l10650.051.83171.83171.8464-21.00867.00
67032006.07.12 14:07s/l10630.051.83121.83121.8464-23.50843.50
67042006.07.12 14:07s/l10640.051.83121.83121.8464-23.50820.00
67052006.07.12 14:07s/l10700.051.83091.83091.8431-8.50811.50
67062006.07.12 14:07modify10690.051.83261.82911.8431
67072006.07.12 14:07modify10690.051.83261.82921.8431
67082006.07.12 14:07modify10690.051.83261.82961.8431
67092006.07.12 14:08modify10690.051.83261.82971.8431
67102006.07.12 14:08modify10690.051.83261.82981.8431
67112006.07.12 14:08modify10690.051.83261.82991.8431
67122006.07.12 14:09modify10690.051.83261.83041.8431
67132006.07.12 14:09modify10690.051.83261.83051.8431
67142006.07.12 14:10buy10710.051.83241.82771.8429
67152006.07.12 14:10buy10720.051.83241.82771.8429
67162006.07.12 14:10buy10730.051.83241.82771.8429
67172006.07.12 14:10buy10740.051.83241.82771.8429
67182006.07.12 14:10modify10740.051.83241.83061.8429
67192006.07.12 14:15modify10740.051.83241.83071.8429
67202006.07.12 15:36modify10740.051.83241.83241.8429
67212006.07.12 15:37modify10740.051.83241.83251.8429
67222006.07.12 15:37modify10740.051.83241.83291.8429
67232006.07.12 15:45s/l10740.051.83291.83291.84292.50814.00
67242006.07.12 15:58modify10730.051.83241.83261.8429
67252006.07.12 15:58modify10730.051.83241.83271.8429
67262006.07.12 15:59modify10730.051.83241.83281.8429
67272006.07.12 15:59modify10730.051.83241.83301.8429
67282006.07.12 16:05modify10730.051.83241.83331.8429
67292006.07.12 17:15buy10750.051.83361.82891.8441
67302006.07.12 17:15modify10750.051.83361.83171.8441
67312006.07.12 17:17modify10750.051.83361.83181.8441
67322006.07.12 17:18s/l10730.051.83331.83331.84294.50818.50
67332006.07.12 17:20buy10760.051.83331.82861.8438
67342006.07.12 17:20modify10760.051.83331.83141.8438
67352006.07.12 19:12modify10760.051.83331.83151.8438
67362006.07.12 19:14modify10760.051.83331.83161.8438
67372006.07.13 01:15modify10760.051.83331.83331.8438
67382006.07.13 01:34modify10760.051.83331.83341.8438
67392006.07.13 01:38modify10760.051.83331.83351.8438
67402006.07.13 01:46modify10760.051.83331.83361.8438
67412006.07.13 01:51modify10760.051.83331.83371.8438
67422006.07.13 01:51modify10760.051.83331.83401.8438
67432006.07.13 01:51modify10760.051.83331.83421.8438
67442006.07.13 01:52modify10760.051.83331.83441.8438
67452006.07.13 01:59modify10760.051.83331.83451.8438
67462006.07.13 01:59modify10760.051.83331.83471.8438
67472006.07.13 02:01modify10760.051.83331.83481.8438
67482006.07.13 02:01modify10760.051.83331.83501.8438
67492006.07.13 02:01modify10760.051.83331.83511.8438
67502006.07.13 02:01modify10760.051.83331.83521.8438
67512006.07.13 02:01modify10760.051.83331.83531.8438
67522006.07.13 03:10s/l10760.051.83531.83531.843810.00828.50
67532006.07.13 03:10modify10750.051.83361.83361.8441
67542006.07.13 03:15modify10750.051.83361.83371.8441
67552006.07.13 03:15modify10750.051.83361.83381.8441
67562006.07.13 03:50modify10750.051.83361.83391.8441
67572006.07.13 03:50modify10750.051.83361.83401.8441
67582006.07.13 03:50modify10750.051.83361.83411.8441
67592006.07.13 03:51modify10750.051.83361.83421.8441
67602006.07.13 04:00modify10750.051.83361.83431.8441
67612006.07.13 04:26s/l10750.051.83431.83431.84413.50832.00
67622006.07.13 04:26modify10720.051.83241.83261.8429
67632006.07.13 04:26modify10720.051.83241.83281.8429
67642006.07.13 04:28modify10720.051.83241.83291.8429
67652006.07.13 04:29modify10720.051.83241.83301.8429
67662006.07.13 04:32modify10720.051.83241.83321.8429
67672006.07.13 04:36modify10720.051.83241.83341.8429
67682006.07.13 04:49modify10720.051.83241.83361.8429
67692006.07.13 04:55buy10770.051.83521.83051.8457
67702006.07.13 04:55buy10780.051.83521.83051.8457
67712006.07.13 04:55modify10780.051.83521.83331.8457
67722006.07.13 05:04modify10780.051.83521.83341.8457
67732006.07.13 05:07modify10780.051.83521.83351.8457
67742006.07.13 06:36s/l10720.051.83361.83361.84296.00838.00
67752006.07.13 06:36s/l10780.051.83351.83351.8457-8.50829.50
67762006.07.13 06:36modify10770.051.83521.83181.8457
67772006.07.13 06:36modify10770.051.83521.83191.8457
67782006.07.13 06:36modify10770.051.83521.83201.8457
67792006.07.13 06:36modify10770.051.83521.83211.8457
67802006.07.13 06:36modify10770.051.83521.83221.8457
67812006.07.13 06:36modify10770.051.83521.83231.8457
67822006.07.13 06:40buy10790.051.83391.82921.8444
67832006.07.13 06:40buy10800.051.83391.82921.8444
67842006.07.13 06:40modify10800.051.83391.83201.8444
67852006.07.13 06:55modify10800.051.83391.83211.8444
67862006.07.13 06:55modify10800.051.83391.83221.8444
67872006.07.13 07:00modify10800.051.83391.83401.8444
67882006.07.13 07:00modify10800.051.83391.83411.8444
67892006.07.13 07:00modify10800.051.83391.83421.8444
67902006.07.13 07:03modify10800.051.83391.83431.8444
67912006.07.13 07:03modify10800.051.83391.83461.8444
67922006.07.13 07:03modify10800.051.83391.83481.8444
67932006.07.13 07:03modify10800.051.83391.83501.8444
67942006.07.13 07:03modify10800.051.83391.83511.8444
67952006.07.13 07:14modify10800.051.83391.83521.8444
67962006.07.13 07:14modify10800.051.83391.83631.8444
67972006.07.13 07:21s/l10800.051.83631.83631.844412.00841.50
67982006.07.13 07:21modify10790.051.83391.83461.8444
67992006.07.13 07:21modify10790.051.83391.83481.8444
68002006.07.13 07:21modify10790.051.83391.83491.8444
68012006.07.13 07:30modify10790.051.83391.83501.8444
68022006.07.13 07:30modify10790.051.83391.83591.8444
68032006.07.13 07:31modify10790.051.83391.83631.8444
68042006.07.13 07:31modify10790.051.83391.83671.8444
68052006.07.13 07:39modify10790.051.83391.83681.8444
68062006.07.13 07:40modify10790.051.83391.83691.8444
68072006.07.13 07:40modify10790.051.83391.83701.8444
68082006.07.13 07:46modify10790.051.83391.83721.8444
68092006.07.13 07:46modify10790.051.83391.83751.8444
68102006.07.13 07:47modify10790.051.83391.83761.8444
68112006.07.13 07:47modify10790.051.83391.83771.8444
68122006.07.13 07:47modify10790.051.83391.83791.8444
68132006.07.13 08:01modify10790.051.83391.83801.8444
68142006.07.13 08:01modify10790.051.83391.83831.8444
68152006.07.13 08:03modify10790.051.83391.83841.8444
68162006.07.13 08:03modify10790.051.83391.83861.8444
68172006.07.13 08:12s/l10790.051.83861.83861.844423.50865.00
68182006.07.13 08:12modify10770.051.83521.83671.8457
68192006.07.13 08:12modify10770.051.83521.83721.8457
68202006.07.13 08:12modify10770.051.83521.83731.8457
68212006.07.13 08:12modify10770.051.83521.83751.8457
68222006.07.13 08:20modify10770.051.83521.83761.8457
68232006.07.13 08:21modify10770.051.83521.83771.8457
68242006.07.13 08:22modify10770.051.83521.83791.8457
68252006.07.13 08:22modify10770.051.83521.83801.8457
68262006.07.13 08:22modify10770.051.83521.83811.8457
68272006.07.13 08:22modify10770.051.83521.83831.8457
68282006.07.13 08:22modify10770.051.83521.83851.8457
68292006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83861.8457
68302006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83871.8457
68312006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83881.8457
68322006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83891.8457
68332006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83911.8457
68342006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83931.8457
68352006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83941.8457
68362006.07.13 08:23modify10770.051.83521.83951.8457
68372006.07.13 08:28s/l10770.051.83951.83951.845721.50886.50
68382006.07.13 08:28modify10710.051.83241.83771.8429
68392006.07.13 08:28modify10710.051.83241.83781.8429
68402006.07.13 08:28modify10710.051.83241.83791.8429
68412006.07.13 08:28modify10710.051.83241.83801.8429
68422006.07.13 08:28modify10710.051.83241.83821.8429
68432006.07.13 08:35modify10710.051.83241.83831.8429
68442006.07.13 08:36modify10710.051.83241.83841.8429
68452006.07.13 08:36modify10710.051.83241.83881.8429
68462006.07.13 08:39modify10710.051.83241.83901.8429
68472006.07.13 09:04modify10710.051.83241.83911.8429
68482006.07.13 09:04modify10710.051.83241.83921.8429
68492006.07.13 09:04modify10710.051.83241.83941.8429
68502006.07.13 09:05modify10710.051.83241.83951.8429
68512006.07.13 09:05modify10710.051.83241.83961.8429
68522006.07.13 09:05modify10710.051.83241.83971.8429
68532006.07.13 09:05modify10710.051.83241.83981.8429
68542006.07.13 09:05modify10710.051.83241.83991.8429
68552006.07.13 09:10s/l10710.051.83991.83991.842937.50924.00
68562006.07.13 09:10modify10690.051.83261.83811.8431
68572006.07.13 09:10modify10690.051.83261.83821.8431
68582006.07.13 09:10modify10690.051.83261.83841.8431
68592006.07.13 09:10modify10690.051.83261.83861.8431
68602006.07.13 09:21modify10690.051.83261.83871.8431
68612006.07.13 09:21modify10690.051.83261.83901.8431
68622006.07.13 09:21modify10690.051.83261.83911.8431
68632006.07.13 09:22modify10690.051.83261.83921.8431
68642006.07.13 09:31modify10690.051.83261.83941.8431
68652006.07.13 09:31modify10690.051.83261.83961.8431
68662006.07.13 09:34modify10690.051.83261.83991.8431
68672006.07.13 09:35modify10690.051.83261.84001.8431
68682006.07.13 09:53s/l10690.051.84001.84001.843137.00961.00
68692006.07.14 01:25buy10810.051.84081.83611.8513
68702006.07.14 01:25buy10820.051.84081.83611.8513
68712006.07.14 01:25buy10830.051.84081.83611.8513
68722006.07.14 01:25buy10840.051.84081.83611.8513
68732006.07.14 01:25buy10850.051.84081.83611.8513
68742006.07.14 01:25modify10850.051.84081.83891.8513
68752006.07.14 01:26modify10850.051.84081.83901.8513
68762006.07.14 01:38s/l10850.051.83901.83901.8513-9.00952.00
68772006.07.14 01:38modify10840.051.84081.83731.8513
68782006.07.14 01:38modify10840.051.84081.83761.8513
68792006.07.14 01:39modify10840.051.84081.83801.8513
68802006.07.14 01:40buy10860.051.83981.83511.8503
68812006.07.14 01:40modify10860.051.83981.83801.8503
68822006.07.14 02:01modify10860.051.83981.83981.8503
68832006.07.14 03:04modify10860.051.83981.84001.8503
68842006.07.14 03:04modify10860.051.83981.84011.8503
68852006.07.14 03:05modify10860.051.83981.84031.8503
68862006.07.14 04:08modify10860.051.83981.84041.8503
68872006.07.14 04:09modify10860.051.83981.84051.8503
68882006.07.14 04:09modify10860.051.83981.84061.8503
68892006.07.14 04:19modify10860.051.83981.84081.8503
68902006.07.14 04:38s/l10860.051.84081.84081.85035.00957.00
68912006.07.14 04:38modify10840.051.84081.83911.8513
68922006.07.14 04:45buy10870.051.84121.83651.8517
68932006.07.14 04:45modify10870.051.84121.83941.8517
68942006.07.14 05:22modify10870.051.84121.83951.8517
68952006.07.14 06:08s/l10870.051.83951.83951.8517-8.50948.50
68962006.07.14 06:10buy10880.051.84011.83541.8506
68972006.07.14 06:10modify10880.051.84011.83841.8506
68982006.07.14 06:18s/l10840.051.83911.83911.8513-8.50940.00
68992006.07.14 06:20buy10890.051.83931.83461.8498
69002006.07.14 06:20modify10890.051.83931.83751.8498
69012006.07.14 06:21s/l10880.051.83841.83841.8506-8.50931.50
69022006.07.14 06:23s/l10890.051.83751.83751.8498-9.00922.50
69032006.07.14 06:23modify10830.051.84081.83631.8513
69042006.07.14 06:23s/l10830.051.83631.83631.8513-22.50900.00
69052006.07.14 06:24s/l10810.051.83611.83611.8513-23.50876.50
69062006.07.14 06:24s/l10820.051.83611.83611.8513-23.50853.00
69072006.07.14 06:25buy10900.051.83671.83201.8472
69082006.07.14 06:25buy10910.051.83671.83201.8472
69092006.07.14 06:25buy10920.051.83671.83201.8472
69102006.07.14 06:25buy10930.051.83671.83201.8472
69112006.07.14 06:25buy10940.051.83671.83201.8472
69122006.07.14 06:25modify10940.051.83671.83491.8472
69132006.07.14 06:25modify10940.051.83671.83501.8472
69142006.07.14 07:17modify10940.051.83671.83671.8472
69152006.07.14 07:17modify10940.051.83671.83681.8472
69162006.07.14 07:18modify10940.051.83671.83691.8472
69172006.07.14 07:36modify10940.051.83671.83701.8472
69182006.07.14 07:36modify10940.051.83671.83711.8472
69192006.07.14 07:55modify10940.051.83671.83731.8472
69202006.07.14 07:56modify10940.051.83671.83741.8472
69212006.07.14 07:56modify10940.051.83671.83751.8472
69222006.07.14 07:57modify10940.051.83671.83761.8472
69232006.07.14 07:57modify10940.051.83671.83771.8472
69242006.07.14 07:57modify10940.051.83671.83791.8472
69252006.07.14 07:57modify10940.051.83671.83821.8472
69262006.07.14 07:57modify10940.051.83671.83841.8472
69272006.07.14 07:58modify10940.051.83671.83861.8472
69282006.07.14 07:58modify10940.051.83671.83871.8472
69292006.07.14 07:58modify10940.051.83671.83891.8472
69302006.07.14 07:59modify10940.051.83671.83901.8472
69312006.07.14 08:15s/l10940.051.83901.83901.847211.50864.50
69322006.07.14 08:15modify10930.051.83671.83691.8472
69332006.07.14 08:15modify10930.051.83671.83741.8472
69342006.07.14 08:15modify10930.051.83671.83751.8472
69352006.07.14 08:15modify10930.051.83671.83761.8472
69362006.07.14 08:23modify10930.051.83671.83781.8472
69372006.07.14 08:40modify10930.051.83671.83791.8472
69382006.07.14 08:40modify10930.051.83671.83801.8472
69392006.07.14 08:40modify10930.051.83671.83811.8472
69402006.07.14 08:41modify10930.051.83671.83821.8472
69412006.07.14 08:41modify10930.051.83671.83831.8472
69422006.07.14 08:41modify10930.051.83671.83841.8472
69432006.07.14 08:43modify10930.051.83671.83851.8472
69442006.07.14 08:45modify10930.051.83671.83861.8472
69452006.07.14 08:45modify10930.051.83671.83871.8472
69462006.07.14 08:46modify10930.051.83671.83881.8472
69472006.07.14 08:46modify10930.051.83671.83891.8472
69482006.07.14 09:21modify10930.051.83671.83901.8472
69492006.07.14 09:22modify10930.051.83671.83911.8472
69502006.07.14 09:22modify10930.051.83671.83921.8472
69512006.07.14 09:22modify10930.051.83671.83941.8472
69522006.07.14 09:22modify10930.051.83671.83961.8472
69532006.07.14 09:41s/l10930.051.83961.83961.847214.50879.00
69542006.07.14 09:41modify10920.051.83671.83791.8472
69552006.07.14 09:42modify10920.051.83671.83801.8472
69562006.07.14 09:42modify10920.051.83671.83811.8472
69572006.07.14 09:50modify10920.051.83671.83831.8472
69582006.07.14 09:57modify10920.051.83671.83841.8472
69592006.07.14 09:58modify10920.051.83671.83851.8472
69602006.07.14 10:00modify10920.051.83671.83861.8472
69612006.07.14 10:03modify10920.051.83671.83871.8472
69622006.07.14 10:03modify10920.051.83671.83881.8472
69632006.07.14 10:03modify10920.051.83671.83891.8472
69642006.07.14 10:07modify10920.051.83671.83901.8472
69652006.07.14 10:08modify10920.051.83671.83921.8472
69662006.07.14 10:09modify10920.051.83671.83931.8472
69672006.07.14 10:11modify10920.051.83671.83941.8472
69682006.07.14 10:11modify10920.051.83671.83951.8472
69692006.07.14 10:12modify10920.051.83671.83961.8472
69702006.07.14 10:12modify10920.051.83671.83971.8472
69712006.07.14 10:12modify10920.051.83671.83981.8472
69722006.07.14 10:12modify10920.051.83671.83991.8472
69732006.07.14 10:24modify10920.051.83671.84021.8472
69742006.07.14 10:25modify10920.051.83671.84031.8472
69752006.07.14 10:25modify10920.051.83671.84041.8472
69762006.07.14 10:26modify10920.051.83671.84051.8472
69772006.07.14 10:37modify10920.051.83671.84081.8472
69782006.07.14 10:37modify10920.051.83671.84091.8472
69792006.07.14 10:38modify10920.051.83671.84101.8472
69802006.07.14 10:38modify10920.051.83671.84121.8472
69812006.07.14 10:38modify10920.051.83671.84131.8472
69822006.07.14 10:38modify10920.051.83671.84141.8472
69832006.07.14 10:59s/l10920.051.84141.84141.847223.50902.50
69842006.07.14 10:59modify10910.051.83671.83971.8472
69852006.07.14 10:59modify10910.051.83671.83981.8472
69862006.07.14 11:02modify10910.051.83671.83991.8472
69872006.07.14 11:20modify10910.051.83671.84001.8472
69882006.07.14 11:20modify10910.051.83671.84011.8472
69892006.07.14 11:21modify10910.051.83671.84021.8472
69902006.07.14 11:21modify10910.051.83671.84031.8472
69912006.07.14 11:21modify10910.051.83671.84051.8472
69922006.07.14 11:23modify10910.051.83671.84061.8472
69932006.07.14 11:23modify10910.051.83671.84071.8472
69942006.07.14 11:42modify10910.051.83671.84091.8472
69952006.07.14 11:43modify10910.051.83671.84101.8472
69962006.07.14 11:43modify10910.051.83671.84111.8472
69972006.07.14 12:30modify10910.051.83671.84151.8472
69982006.07.14 12:30modify10910.051.83671.84181.8472
69992006.07.14 12:30modify10910.051.83671.84201.8472
70002006.07.14 12:30modify10910.051.83671.84271.8472
70012006.07.14 12:30s/l10910.051.84271.84271.847230.00932.50
70022006.07.14 12:30modify10900.051.83671.84101.8472
70032006.07.14 12:30modify10900.051.83671.84111.8472
70042006.07.14 12:30modify10900.051.83671.84121.8472
70052006.07.14 12:30modify10900.051.83671.84151.8472
70062006.07.14 12:31modify10900.051.83671.84161.8472
70072006.07.14 12:32modify10900.051.83671.84171.8472
70082006.07.14 12:33modify10900.051.83671.84181.8472
70092006.07.14 12:33modify10900.051.83671.84201.8472
70102006.07.14 12:33modify10900.051.83671.84221.8472
70112006.07.14 12:33modify10900.051.83671.84241.8472
70122006.07.14 12:34modify10900.051.83671.84271.8472
70132006.07.14 12:34modify10900.051.83671.84291.8472
70142006.07.14 12:34modify10900.051.83671.84301.8472
70152006.07.14 12:45s/l10900.051.84301.84301.847231.50964.00
70162006.07.14 13:15buy10950.051.83721.83251.8477
70172006.07.14 13:15buy10960.051.83721.83251.8477
70182006.07.14 13:15buy10970.051.83721.83251.8477
70192006.07.14 13:15buy10980.051.83721.83251.8477
70202006.07.14 13:15buy10990.051.83721.83251.8477
70212006.07.14 13:15modify10990.051.83721.83541.8477
70222006.07.14 13:18modify10990.051.83721.83551.8477
70232006.07.14 13:52s/l10990.051.83551.83551.8477-8.50955.50
70242006.07.14 13:52modify10980.051.83721.83381.8477
70252006.07.14 13:52modify10980.051.83721.83391.8477
70262006.07.14 13:53modify10980.051.83721.83401.8477
70272006.07.14 13:53modify10980.051.83721.83411.8477
70282006.07.14 13:54modify10980.051.83721.83421.8477
70292006.07.14 13:54modify10980.051.83721.83431.8477
70302006.07.14 13:55buy11000.051.83591.83121.8464
70312006.07.14 13:55modify11000.051.83591.83391.8464
70322006.07.14 13:55modify11000.051.83591.83401.8464
70332006.07.14 13:57modify11000.051.83591.83411.8464
70342006.07.14 13:57modify11000.051.83591.83421.8464
70352006.07.14 14:00s/l10980.051.83431.83431.8477-14.50941.00
70362006.07.14 14:00s/l11000.051.83421.83421.8464-8.50932.50
70372006.07.14 14:00modify10970.051.83721.83261.8477
70382006.07.14 14:02modify10970.051.83721.83271.8477
70392006.07.14 14:02modify10970.051.83721.83281.8477
70402006.07.14 14:03modify10970.051.83721.83291.8477
70412006.07.14 14:04modify10970.051.83721.83301.8477
70422006.07.14 14:05modify10970.051.83721.83311.8477
70432006.07.14 14:06modify10970.051.83721.83321.8477
70442006.07.14 14:06modify10970.051.83721.83331.8477
70452006.07.14 14:10buy11010.051.83481.83011.8453
70462006.07.14 14:10buy11020.051.83481.83011.8453
70472006.07.14 14:10modify11020.051.83481.83271.8453
70482006.07.14 14:10modify11020.051.83481.83281.8453
70492006.07.14 14:10modify11020.051.83481.83291.8453
70502006.07.14 14:12modify11020.051.83481.83301.8453
70512006.07.14 14:12modify11020.051.83481.83311.8453
70522006.07.14 15:18modify11020.051.83481.83501.8453
70532006.07.14 15:18modify11020.051.83481.83511.8453
70542006.07.14 15:23s/l11020.051.83511.83511.84531.50934.00
70552006.07.14 15:25buy11030.051.83541.83071.8459
70562006.07.14 15:25modify11030.051.83541.83361.8459
70572006.07.14 15:26modify11030.051.83541.83371.8459
70582006.07.14 17:11modify11030.051.83541.83541.8459
70592006.07.14 17:12modify11030.051.83541.83551.8459
70602006.07.14 17:32modify11030.051.83541.83591.8459
70612006.07.14 17:32modify11030.051.83541.83611.8459
70622006.07.14 17:33modify11030.051.83541.83621.8459
70632006.07.14 17:44modify11030.051.83541.83641.8459
70642006.07.14 18:43modify11030.051.83541.83651.8459
70652006.07.14 18:44modify11030.051.83541.83661.8459
70662006.07.14 18:44modify11030.051.83541.83671.8459
70672006.07.14 18:44modify11030.051.83541.83681.8459
70682006.07.14 18:44modify11030.051.83541.83701.8459
70692006.07.14 18:45modify11030.051.83541.83711.8459
70702006.07.16 21:35s/l11030.051.83711.83711.84598.50942.50
70712006.07.16 21:35modify11010.051.83481.83521.8453
70722006.07.16 21:35modify11010.051.83481.83541.8453
70732006.07.16 21:36modify11010.051.83481.83551.8453
70742006.07.16 21:37modify11010.051.83481.83561.8453
70752006.07.16 21:40buy11040.051.83741.83271.8479
70762006.07.16 21:40modify11040.051.83741.83551.8479
70772006.07.16 21:40modify11040.051.83741.83561.8479
70782006.07.16 21:43modify11040.051.83741.83571.8479
70792006.07.16 23:59close at stop11040.051.83781.83571.84792.00944.50
70802006.07.16 23:59close at stop11010.051.83781.83561.845315.00959.50
70812006.07.16 23:59close at stop10970.051.83781.83331.84773.00962.50
70822006.07.16 23:59close at stop10960.051.83781.83251.84773.00965.50
70832006.07.16 23:59close at stop10950.051.83781.83251.84773.00968.50