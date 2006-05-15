|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=false; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=5; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
|Bars in test
|18753
|Ticks modelled
|161919
|Modelling quality
|89.52%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|468.50
|Gross profit
|8575.00
|Gross loss
|-8106.50
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|0.42
|Absolute drawdown
|8.50
|Maximal drawdown
|1671.50 (67.32%)
|Relative drawdown
|67.32% (1671.50)
|Total trades
|1104
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|1104 (48.19%)
|Profit trades (% of total)
|532 (48.19%)
|Loss trades (% of total)
|572 (51.81%)
|Largest
|profit trade
|52.50
|loss trade
|-23.50
|Average
|profit trade
|16.12
|loss trade
|-14.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (108.00)
|consecutive losses (loss in money)
|23 (-307.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|441.50 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-322.00 (17)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.13 11:10
|buy
|1
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|2
|2006.04.13 11:10
|buy
|2
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|3
|2006.04.13 11:10
|buy
|3
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|4
|2006.04.13 11:10
|buy
|4
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|5
|2006.04.13 11:10
|buy
|5
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|6
|2006.04.13 12:04
|modify
|5
|0.05
|1.7515
|1.7497
|1.7620
|7
|2006.04.13 12:05
|modify
|5
|0.05
|1.7515
|1.7498
|1.7620
|8
|2006.04.13 13:05
|s/l
|5
|0.05
|1.7498
|1.7498
|1.7620
|-8.50
|491.50
|9
|2006.04.13 13:05
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7481
|1.7620
|10
|2006.04.13 13:05
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7482
|1.7620
|11
|2006.04.13 13:10
|buy
|6
|0.05
|1.7493
|1.7446
|1.7598
|12
|2006.04.13 13:14
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7471
|1.7598
|13
|2006.04.13 13:15
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7472
|1.7598
|14
|2006.04.13 13:15
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7473
|1.7598
|15
|2006.04.13 13:44
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7498
|1.7598
|16
|2006.04.13 14:05
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7499
|1.7598
|17
|2006.04.13 14:05
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7499
|1.7598
|18
|2006.04.13 14:06
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7500
|1.7598
|19
|2006.04.13 14:07
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7501
|1.7598
|20
|2006.04.13 14:07
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7503
|1.7598
|21
|2006.04.13 14:08
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7505
|1.7598
|22
|2006.04.13 14:09
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7507
|1.7598
|23
|2006.04.13 14:09
|modify
|6
|0.05
|1.7493
|1.7507
|1.7598
|24
|2006.04.13 14:24
|s/l
|6
|0.05
|1.7507
|1.7507
|1.7598
|7.00
|498.50
|25
|2006.04.13 14:24
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7490
|1.7620
|26
|2006.04.13 14:29
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7494
|1.7620
|27
|2006.04.13 14:40
|buy
|7
|0.05
|1.7506
|1.7459
|1.7611
|28
|2006.04.13 14:55
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7489
|1.7611
|29
|2006.04.13 14:57
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7489
|1.7611
|30
|2006.04.13 15:54
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7506
|1.7611
|31
|2006.04.13 15:59
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7508
|1.7611
|32
|2006.04.13 16:00
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7509
|1.7611
|33
|2006.04.13 16:10
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7510
|1.7611
|34
|2006.04.13 17:29
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7511
|1.7611
|35
|2006.04.13 17:30
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7512
|1.7611
|36
|2006.04.13 18:24
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7513
|1.7611
|37
|2006.04.13 18:25
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7514
|1.7611
|38
|2006.04.13 18:29
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7519
|1.7611
|39
|2006.04.13 18:30
|modify
|7
|0.05
|1.7506
|1.7520
|1.7611
|40
|2006.04.13 19:15
|s/l
|7
|0.05
|1.7520
|1.7520
|1.7611
|7.00
|505.50
|41
|2006.04.13 23:19
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7497
|1.7620
|42
|2006.04.13 23:20
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7498
|1.7620
|43
|2006.04.13 23:30
|buy
|8
|0.05
|1.7516
|1.7469
|1.7621
|44
|2006.04.13 23:31
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7499
|1.7621
|45
|2006.04.16 21:44
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7519
|1.7621
|46
|2006.04.16 22:10
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7522
|1.7621
|47
|2006.04.16 22:13
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7525
|1.7621
|48
|2006.04.16 22:14
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7528
|1.7621
|49
|2006.04.16 22:15
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7529
|1.7621
|50
|2006.04.16 22:18
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7533
|1.7621
|51
|2006.04.16 22:19
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7537
|1.7621
|52
|2006.04.16 22:19
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7538
|1.7621
|53
|2006.04.17 00:09
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7539
|1.7621
|54
|2006.04.17 00:10
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7540
|1.7621
|55
|2006.04.17 00:14
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7552
|1.7621
|56
|2006.04.17 00:24
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7560
|1.7621
|57
|2006.04.17 00:25
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7561
|1.7621
|58
|2006.04.17 00:29
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7567
|1.7621
|59
|2006.04.17 01:09
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7576
|1.7621
|60
|2006.04.17 01:25
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7577
|1.7621
|61
|2006.04.17 01:29
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7580
|1.7621
|62
|2006.04.17 01:39
|modify
|8
|0.05
|1.7516
|1.7581
|1.7621
|63
|2006.04.17 02:25
|s/l
|8
|0.05
|1.7581
|1.7581
|1.7621
|32.50
|538.00
|64
|2006.04.17 02:25
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7562
|1.7620
|65
|2006.04.17 02:25
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7563
|1.7620
|66
|2006.04.17 02:29
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7564
|1.7620
|67
|2006.04.17 02:29
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7568
|1.7620
|68
|2006.04.17 02:39
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7570
|1.7620
|69
|2006.04.17 02:44
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7574
|1.7620
|70
|2006.04.17 02:45
|modify
|4
|0.05
|1.7515
|1.7575
|1.7620
|71
|2006.04.17 03:44
|s/l
|4
|0.05
|1.7575
|1.7575
|1.7620
|30.00
|568.00
|72
|2006.04.17 03:44
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7558
|1.7620
|73
|2006.04.17 03:45
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7559
|1.7620
|74
|2006.04.17 03:45
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7562
|1.7620
|75
|2006.04.17 04:19
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7564
|1.7620
|76
|2006.04.17 04:21
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7565
|1.7620
|77
|2006.04.17 05:08
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7566
|1.7620
|78
|2006.04.17 05:09
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7566
|1.7620
|79
|2006.04.17 06:59
|modify
|3
|0.05
|1.7515
|1.7569
|1.7620
|80
|2006.04.17 08:24
|s/l
|3
|0.05
|1.7569
|1.7569
|1.7620
|27.00
|595.00
|81
|2006.04.17 08:24
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7552
|1.7620
|82
|2006.04.17 08:25
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7553
|1.7620
|83
|2006.04.17 08:34
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7555
|1.7620
|84
|2006.04.17 08:55
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7565
|1.7620
|85
|2006.04.17 09:00
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7566
|1.7620
|86
|2006.04.17 09:00
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7568
|1.7620
|87
|2006.04.17 09:00
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7570
|1.7620
|88
|2006.04.17 10:05
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7572
|1.7620
|89
|2006.04.17 10:09
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7578
|1.7620
|90
|2006.04.17 10:39
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7579
|1.7620
|91
|2006.04.17 10:44
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7581
|1.7620
|92
|2006.04.17 10:54
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7582
|1.7620
|93
|2006.04.17 11:19
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7583
|1.7620
|94
|2006.04.17 11:24
|modify
|2
|0.05
|1.7515
|1.7584
|1.7620
|95
|2006.04.17 11:39
|t/p
|1
|0.05
|1.7620
|1.7468
|1.7620
|52.50
|647.50
|96
|2006.04.17 11:39
|t/p
|2
|0.05
|1.7620
|1.7584
|1.7620
|52.50
|700.00
|97
|2006.04.18 08:35
|buy
|9
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|98
|2006.04.18 08:35
|buy
|10
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|99
|2006.04.18 08:35
|buy
|11
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|100
|2006.04.18 08:35
|buy
|12
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|101
|2006.04.18 08:35
|buy
|13
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|102
|2006.04.18 08:39
|modify
|13
|0.05
|1.7692
|1.7672
|1.7797
|103
|2006.04.18 09:19
|modify
|13
|0.05
|1.7692
|1.7693
|1.7797
|104
|2006.04.18 09:21
|modify
|13
|0.05
|1.7692
|1.7697
|1.7797
|105
|2006.04.18 09:25
|modify
|13
|0.05
|1.7692
|1.7701
|1.7797
|106
|2006.04.18 09:25
|modify
|13
|0.05
|1.7692
|1.7703
|1.7797
|107
|2006.04.18 09:34
|modify
|13
|0.05
|1.7692
|1.7706
|1.7797
|108
|2006.04.18 09:55
|s/l
|13
|0.05
|1.7706
|1.7706
|1.7797
|7.00
|707.00
|109
|2006.04.18 10:04
|modify
|12
|0.05
|1.7692
|1.7700
|1.7797
|110
|2006.04.18 10:05
|modify
|12
|0.05
|1.7692
|1.7701
|1.7797
|111
|2006.04.18 10:09
|modify
|12
|0.05
|1.7692
|1.7704
|1.7797
|112
|2006.04.18 10:14
|modify
|12
|0.05
|1.7692
|1.7708
|1.7797
|113
|2006.04.18 10:15
|modify
|12
|0.05
|1.7692
|1.7709
|1.7797
|114
|2006.04.18 10:19
|modify
|12
|0.05
|1.7692
|1.7715
|1.7797
|115
|2006.04.18 10:20
|modify
|12
|0.05
|1.7692
|1.7716
|1.7797
|116
|2006.04.18 10:39
|s/l
|12
|0.05
|1.7716
|1.7716
|1.7797
|12.00
|719.00
|117
|2006.04.18 10:39
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7699
|1.7797
|118
|2006.04.18 10:39
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7706
|1.7797
|119
|2006.04.18 12:13
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7706
|1.7797
|120
|2006.04.18 12:14
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7707
|1.7797
|121
|2006.04.18 12:20
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7708
|1.7797
|122
|2006.04.18 12:24
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7712
|1.7797
|123
|2006.04.18 12:34
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7715
|1.7797
|124
|2006.04.18 12:35
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7716
|1.7797
|125
|2006.04.18 12:39
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7739
|1.7797
|126
|2006.04.18 12:54
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7762
|1.7797
|127
|2006.04.18 12:59
|modify
|11
|0.05
|1.7692
|1.7764
|1.7797
|128
|2006.04.18 13:05
|s/l
|11
|0.05
|1.7764
|1.7764
|1.7797
|36.00
|755.00
|129
|2006.04.18 13:05
|modify
|10
|0.05
|1.7692
|1.7745
|1.7797
|130
|2006.04.18 13:09
|modify
|10
|0.05
|1.7692
|1.7749
|1.7797
|131
|2006.04.18 13:19
|modify
|10
|0.05
|1.7692
|1.7755
|1.7797
|132
|2006.04.18 13:34
|modify
|10
|0.05
|1.7692
|1.7757
|1.7797
|133
|2006.04.18 13:35
|modify
|10
|0.05
|1.7692
|1.7758
|1.7797
|134
|2006.04.18 13:49
|modify
|10
|0.05
|1.7692
|1.7762
|1.7797
|135
|2006.04.18 13:50
|modify
|10
|0.05
|1.7692
|1.7763
|1.7797
|136
|2006.04.18 14:09
|s/l
|10
|0.05
|1.7763
|1.7763
|1.7797
|35.50
|790.50
|137
|2006.04.18 14:09
|modify
|9
|0.05
|1.7692
|1.7743
|1.7797
|138
|2006.04.18 14:09
|modify
|9
|0.05
|1.7692
|1.7749
|1.7797
|139
|2006.04.18 14:14
|modify
|9
|0.05
|1.7692
|1.7753
|1.7797
|140
|2006.04.18 14:55
|modify
|9
|0.05
|1.7692
|1.7760
|1.7797
|141
|2006.04.18 14:55
|modify
|9
|0.05
|1.7692
|1.7761
|1.7797
|142
|2006.04.18 14:55
|modify
|9
|0.05
|1.7692
|1.7762
|1.7797
|143
|2006.04.18 15:24
|s/l
|9
|0.05
|1.7762
|1.7762
|1.7797
|35.00
|825.50
|144
|2006.04.20 01:10
|buy
|14
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|145
|2006.04.20 01:10
|buy
|15
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|146
|2006.04.20 01:10
|buy
|16
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|147
|2006.04.20 01:10
|buy
|17
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|148
|2006.04.20 01:10
|buy
|18
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|149
|2006.04.20 01:14
|modify
|18
|0.05
|1.7891
|1.7870
|1.7996
|150
|2006.04.20 01:19
|modify
|18
|0.05
|1.7891
|1.7871
|1.7996
|151
|2006.04.20 01:20
|modify
|18
|0.05
|1.7891
|1.7872
|1.7996
|152
|2006.04.20 01:40
|modify
|18
|0.05
|1.7891
|1.7874
|1.7996
|153
|2006.04.20 06:14
|s/l
|18
|0.05
|1.7874
|1.7874
|1.7996
|-8.50
|817.00
|154
|2006.04.20 06:14
|modify
|17
|0.05
|1.7891
|1.7854
|1.7996
|155
|2006.04.20 06:15
|modify
|17
|0.05
|1.7891
|1.7855
|1.7996
|156
|2006.04.20 06:18
|modify
|17
|0.05
|1.7891
|1.7865
|1.7996
|157
|2006.04.20 06:20
|buy
|19
|0.05
|1.7881
|1.7834
|1.7986
|158
|2006.04.20 06:24
|modify
|19
|0.05
|1.7881
|1.7859
|1.7986
|159
|2006.04.20 06:25
|modify
|19
|0.05
|1.7881
|1.7860
|1.7986
|160
|2006.04.20 06:27
|modify
|19
|0.05
|1.7881
|1.7861
|1.7986
|161
|2006.04.20 08:33
|modify
|19
|0.05
|1.7881
|1.7862
|1.7986
|162
|2006.04.20 08:33
|modify
|19
|0.05
|1.7881
|1.7864
|1.7986
|163
|2006.04.20 08:34
|s/l
|17
|0.05
|1.7865
|1.7865
|1.7996
|-13.00
|804.00
|164
|2006.04.20 08:34
|s/l
|19
|0.05
|1.7864
|1.7864
|1.7986
|-8.50
|795.50
|165
|2006.04.20 08:35
|buy
|20
|0.05
|1.7857
|1.7810
|1.7962
|166
|2006.04.20 08:35
|buy
|21
|0.05
|1.7857
|1.7810
|1.7962
|167
|2006.04.20 08:39
|modify
|21
|0.05
|1.7857
|1.7839
|1.7962
|168
|2006.04.20 08:39
|s/l
|14
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|772.00
|169
|2006.04.20 08:39
|s/l
|15
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|748.50
|170
|2006.04.20 08:39
|s/l
|16
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|725.00
|171
|2006.04.20 08:40
|buy
|22
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|172
|2006.04.20 08:40
|buy
|23
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|173
|2006.04.20 08:40
|buy
|24
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|174
|2006.04.20 08:44
|modify
|24
|0.05
|1.7843
|1.7823
|1.7948
|175
|2006.04.20 08:45
|modify
|24
|0.05
|1.7843
|1.7824
|1.7948
|176
|2006.04.20 08:55
|modify
|24
|0.05
|1.7843
|1.7826
|1.7948
|177
|2006.04.20 08:59
|s/l
|21
|0.05
|1.7839
|1.7839
|1.7962
|-9.00
|716.00
|178
|2006.04.20 09:00
|buy
|25
|0.05
|1.7842
|1.7795
|1.7947
|179
|2006.04.20 09:04
|modify
|25
|0.05
|1.7842
|1.7824
|1.7947
|180
|2006.04.20 09:35
|modify
|25
|0.05
|1.7842
|1.7825
|1.7947
|181
|2006.04.20 09:44
|s/l
|24
|0.05
|1.7826
|1.7826
|1.7948
|-8.50
|707.50
|182
|2006.04.20 09:44
|s/l
|25
|0.05
|1.7825
|1.7825
|1.7947
|-8.50
|699.00
|183
|2006.04.20 09:44
|modify
|23
|0.05
|1.7843
|1.7808
|1.7948
|184
|2006.04.20 09:45
|buy
|26
|0.05
|1.7826
|1.7779
|1.7931
|185
|2006.04.20 09:45
|buy
|27
|0.05
|1.7826
|1.7779
|1.7931
|186
|2006.04.20 10:19
|modify
|27
|0.05
|1.7826
|1.7826
|1.7931
|187
|2006.04.20 10:29
|modify
|27
|0.05
|1.7826
|1.7827
|1.7931
|188
|2006.04.20 10:32
|modify
|27
|0.05
|1.7826
|1.7828
|1.7931
|189
|2006.04.20 10:39
|s/l
|27
|0.05
|1.7828
|1.7828
|1.7931
|1.00
|700.00
|190
|2006.04.20 10:39
|modify
|26
|0.05
|1.7826
|1.7806
|1.7931
|191
|2006.04.20 10:40
|buy
|28
|0.05
|1.7824
|1.7777
|1.7929
|192
|2006.04.20 10:44
|s/l
|20
|0.05
|1.7810
|1.7810
|1.7962
|-23.50
|676.50
|193
|2006.04.20 10:44
|s/l
|23
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7948
|-17.50
|659.00
|194
|2006.04.20 10:44
|modify
|28
|0.05
|1.7824
|1.7790
|1.7929
|195
|2006.04.20 10:45
|modify
|28
|0.05
|1.7824
|1.7791
|1.7929
|196
|2006.04.20 10:49
|modify
|28
|0.05
|1.7824
|1.7802
|1.7929
|197
|2006.04.20 10:50
|buy
|29
|0.05
|1.7818
|1.7771
|1.7923
|198
|2006.04.20 10:50
|buy
|30
|0.05
|1.7818
|1.7771
|1.7923
|199
|2006.04.20 10:54
|modify
|30
|0.05
|1.7818
|1.7800
|1.7923
|200
|2006.04.20 11:04
|s/l
|26
|0.05
|1.7806
|1.7806
|1.7931
|-10.00
|649.00
|201
|2006.04.20 11:05
|buy
|31
|0.05
|1.7806
|1.7759
|1.7911
|202
|2006.04.20 11:09
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7788
|1.7911
|203
|2006.04.20 11:40
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7789
|1.7911
|204
|2006.04.20 12:09
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7806
|1.7911
|205
|2006.04.20 12:10
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7813
|1.7911
|206
|2006.04.20 12:15
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7818
|1.7911
|207
|2006.04.20 12:15
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7819
|1.7911
|208
|2006.04.20 12:16
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7819
|1.7911
|209
|2006.04.20 12:20
|modify
|31
|0.05
|1.7806
|1.7825
|1.7911
|210
|2006.04.20 12:34
|s/l
|31
|0.05
|1.7825
|1.7825
|1.7911
|9.50
|658.50
|211
|2006.04.20 12:45
|buy
|32
|0.05
|1.7816
|1.7769
|1.7921
|212
|2006.04.20 12:45
|modify
|32
|0.05
|1.7816
|1.7795
|1.7921
|213
|2006.04.20 12:46
|modify
|32
|0.05
|1.7816
|1.7797
|1.7921
|214
|2006.04.20 12:46
|modify
|32
|0.05
|1.7816
|1.7797
|1.7921
|215
|2006.04.20 12:47
|modify
|32
|0.05
|1.7816
|1.7798
|1.7921
|216
|2006.04.20 12:47
|modify
|32
|0.05
|1.7816
|1.7799
|1.7921
|217
|2006.04.20 13:08
|s/l
|28
|0.05
|1.7802
|1.7802
|1.7929
|-11.00
|647.50
|218
|2006.04.20 13:10
|buy
|33
|0.05
|1.7808
|1.7761
|1.7913
|219
|2006.04.20 13:10
|modify
|33
|0.05
|1.7808
|1.7789
|1.7913
|220
|2006.04.20 13:10
|modify
|33
|0.05
|1.7808
|1.7789
|1.7913
|221
|2006.04.20 13:11
|modify
|33
|0.05
|1.7808
|1.7790
|1.7913
|222
|2006.04.20 13:29
|modify
|33
|0.05
|1.7808
|1.7790
|1.7913
|223
|2006.04.20 13:30
|modify
|33
|0.05
|1.7808
|1.7791
|1.7913
|224
|2006.04.20 14:04
|s/l
|22
|0.05
|1.7796
|1.7796
|1.7948
|-23.50
|624.00
|225
|2006.04.20 14:04
|s/l
|30
|0.05
|1.7800
|1.7800
|1.7923
|-9.00
|615.00
|226
|2006.04.20 14:04
|s/l
|32
|0.05
|1.7799
|1.7799
|1.7921
|-8.50
|606.50
|227
|2006.04.20 14:05
|buy
|34
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|228
|2006.04.20 14:05
|buy
|35
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|229
|2006.04.20 14:05
|buy
|36
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|230
|2006.04.20 14:09
|modify
|36
|0.05
|1.7796
|1.7778
|1.7901
|231
|2006.04.20 14:09
|s/l
|33
|0.05
|1.7791
|1.7791
|1.7913
|-8.50
|598.00
|232
|2006.04.20 14:09
|s/l
|36
|0.05
|1.7778
|1.7778
|1.7901
|-9.00
|589.00
|233
|2006.04.20 14:09
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7757
|1.7901
|234
|2006.04.20 14:10
|buy
|37
|0.05
|1.7775
|1.7728
|1.7880
|235
|2006.04.20 14:10
|buy
|38
|0.05
|1.7775
|1.7728
|1.7880
|236
|2006.04.20 14:29
|modify
|38
|0.05
|1.7775
|1.7781
|1.7880
|237
|2006.04.20 14:30
|modify
|38
|0.05
|1.7775
|1.7785
|1.7880
|238
|2006.04.20 14:44
|s/l
|38
|0.05
|1.7785
|1.7785
|1.7880
|5.00
|594.00
|239
|2006.04.20 14:45
|buy
|39
|0.05
|1.7783
|1.7736
|1.7888
|240
|2006.04.20 14:49
|modify
|39
|0.05
|1.7783
|1.7765
|1.7888
|241
|2006.04.20 14:49
|s/l
|29
|0.05
|1.7771
|1.7771
|1.7923
|-23.50
|570.50
|242
|2006.04.20 14:50
|buy
|40
|0.05
|1.7768
|1.7721
|1.7873
|243
|2006.04.20 14:59
|modify
|40
|0.05
|1.7768
|1.7750
|1.7873
|244
|2006.04.20 15:09
|modify
|40
|0.05
|1.7768
|1.7778
|1.7873
|245
|2006.04.20 15:14
|modify
|40
|0.05
|1.7768
|1.7781
|1.7873
|246
|2006.04.20 15:19
|modify
|40
|0.05
|1.7768
|1.7782
|1.7873
|247
|2006.04.20 15:34
|s/l
|40
|0.05
|1.7782
|1.7782
|1.7873
|7.00
|577.50
|248
|2006.04.20 15:35
|buy
|41
|0.05
|1.7781
|1.7734
|1.7886
|249
|2006.04.20 15:39
|modify
|41
|0.05
|1.7781
|1.7759
|1.7886
|250
|2006.04.20 15:43
|modify
|41
|0.05
|1.7781
|1.7764
|1.7886
|251
|2006.04.20 15:59
|modify
|41
|0.05
|1.7781
|1.7783
|1.7886
|252
|2006.04.20 17:10
|s/l
|41
|0.05
|1.7783
|1.7783
|1.7886
|1.00
|578.50
|253
|2006.04.20 17:10
|modify
|39
|0.05
|1.7783
|1.7766
|1.7888
|254
|2006.04.20 17:15
|buy
|42
|0.05
|1.7786
|1.7739
|1.7891
|255
|2006.04.20 17:20
|modify
|42
|0.05
|1.7786
|1.7769
|1.7891
|256
|2006.04.20 23:40
|s/l
|42
|0.05
|1.7769
|1.7769
|1.7891
|-8.50
|570.00
|257
|2006.04.20 23:40
|buy
|43
|0.05
|1.7771
|1.7724
|1.7876
|258
|2006.04.20 23:40
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7753
|1.7876
|259
|2006.04.20 23:44
|s/l
|39
|0.05
|1.7766
|1.7766
|1.7888
|-8.50
|561.50
|260
|2006.04.20 23:45
|buy
|44
|0.05
|1.7769
|1.7722
|1.7874
|261
|2006.04.20 23:45
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7751
|1.7874
|262
|2006.04.21 00:24
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7772
|1.7874
|263
|2006.04.21 00:25
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7773
|1.7874
|264
|2006.04.21 00:30
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7774
|1.7874
|265
|2006.04.21 01:54
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7775
|1.7874
|266
|2006.04.21 02:09
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7776
|1.7874
|267
|2006.04.21 02:19
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7777
|1.7874
|268
|2006.04.21 03:04
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7778
|1.7874
|269
|2006.04.21 04:05
|modify
|44
|0.05
|1.7769
|1.7779
|1.7874
|270
|2006.04.21 06:09
|s/l
|44
|0.05
|1.7779
|1.7779
|1.7874
|5.00
|566.50
|271
|2006.04.21 06:10
|buy
|45
|0.05
|1.7780
|1.7733
|1.7885
|272
|2006.04.21 06:19
|modify
|45
|0.05
|1.7780
|1.7761
|1.7885
|273
|2006.04.21 06:20
|modify
|45
|0.05
|1.7780
|1.7763
|1.7885
|274
|2006.04.21 08:04
|modify
|45
|0.05
|1.7780
|1.7780
|1.7885
|275
|2006.04.21 08:05
|modify
|45
|0.05
|1.7780
|1.7781
|1.7885
|276
|2006.04.21 08:09
|modify
|45
|0.05
|1.7780
|1.7815
|1.7885
|277
|2006.04.21 08:14
|s/l
|45
|0.05
|1.7815
|1.7815
|1.7885
|17.50
|584.00
|278
|2006.04.21 08:14
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7797
|1.7876
|279
|2006.04.21 08:14
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7799
|1.7876
|280
|2006.04.21 08:15
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7800
|1.7876
|281
|2006.04.21 08:24
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7802
|1.7876
|282
|2006.04.21 08:25
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7803
|1.7876
|283
|2006.04.21 08:40
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7804
|1.7876
|284
|2006.04.21 09:10
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7805
|1.7876
|285
|2006.04.21 09:39
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7808
|1.7876
|286
|2006.04.21 09:40
|modify
|43
|0.05
|1.7771
|1.7809
|1.7876
|287
|2006.04.21 09:59
|s/l
|43
|0.05
|1.7809
|1.7809
|1.7876
|19.00
|603.00
|288
|2006.04.21 09:59
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7787
|1.7880
|289
|2006.04.21 09:59
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7789
|1.7880
|290
|2006.04.21 10:00
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7790
|1.7880
|291
|2006.04.21 10:04
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7801
|1.7880
|292
|2006.04.21 10:05
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7802
|1.7880
|293
|2006.04.21 10:07
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7803
|1.7880
|294
|2006.04.21 10:07
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7803
|1.7880
|295
|2006.04.21 10:08
|modify
|37
|0.05
|1.7775
|1.7806
|1.7880
|296
|2006.04.21 10:29
|s/l
|37
|0.05
|1.7806
|1.7806
|1.7880
|15.50
|618.50
|297
|2006.04.21 10:54
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7778
|1.7901
|298
|2006.04.21 11:30
|buy
|46
|0.05
|1.7786
|1.7739
|1.7891
|299
|2006.04.21 11:30
|buy
|47
|0.05
|1.7786
|1.7739
|1.7891
|300
|2006.04.21 11:30
|buy
|48
|0.05
|1.7786
|1.7739
|1.7891
|301
|2006.04.21 11:30
|modify
|48
|0.05
|1.7786
|1.7769
|1.7891
|302
|2006.04.21 12:50
|modify
|48
|0.05
|1.7786
|1.7787
|1.7891
|303
|2006.04.21 12:54
|modify
|48
|0.05
|1.7786
|1.7789
|1.7891
|304
|2006.04.21 13:46
|s/l
|48
|0.05
|1.7789
|1.7789
|1.7891
|1.50
|620.00
|305
|2006.04.21 13:48
|modify
|47
|0.05
|1.7786
|1.7769
|1.7891
|306
|2006.04.21 13:50
|buy
|49
|0.05
|1.7792
|1.7745
|1.7897
|307
|2006.04.21 13:53
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7771
|1.7897
|308
|2006.04.21 14:04
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7774
|1.7897
|309
|2006.04.21 14:05
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7775
|1.7897
|310
|2006.04.21 14:39
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7808
|1.7897
|311
|2006.04.21 15:04
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7812
|1.7897
|312
|2006.04.21 15:14
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7813
|1.7897
|313
|2006.04.21 15:15
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7814
|1.7897
|314
|2006.04.21 15:19
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7817
|1.7897
|315
|2006.04.21 15:20
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7818
|1.7897
|316
|2006.04.21 15:24
|modify
|49
|0.05
|1.7792
|1.7823
|1.7897
|317
|2006.04.21 15:49
|s/l
|49
|0.05
|1.7823
|1.7823
|1.7897
|15.50
|635.50
|318
|2006.04.21 15:49
|modify
|47
|0.05
|1.7786
|1.7806
|1.7891
|319
|2006.04.21 15:49
|modify
|47
|0.05
|1.7786
|1.7807
|1.7891
|320
|2006.04.21 15:50
|modify
|47
|0.05
|1.7786
|1.7808
|1.7891
|321
|2006.04.21 16:59
|s/l
|47
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7891
|11.00
|646.50
|322
|2006.04.21 16:59
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7791
|1.7891
|323
|2006.04.21 17:00
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7792
|1.7891
|324
|2006.04.21 17:04
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7793
|1.7891
|325
|2006.04.21 17:21
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7795
|1.7891
|326
|2006.04.21 17:27
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7799
|1.7891
|327
|2006.04.21 17:36
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7806
|1.7891
|328
|2006.04.21 18:24
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7807
|1.7891
|329
|2006.04.21 18:25
|modify
|46
|0.05
|1.7786
|1.7808
|1.7891
|330
|2006.04.21 19:00
|s/l
|46
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7891
|11.00
|657.50
|331
|2006.04.21 19:32
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7797
|1.7901
|332
|2006.04.21 19:34
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7797
|1.7901
|333
|2006.04.21 19:36
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7798
|1.7901
|334
|2006.04.21 19:37
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7799
|1.7901
|335
|2006.04.21 19:39
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7800
|1.7901
|336
|2006.04.21 19:45
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7801
|1.7901
|337
|2006.04.21 19:49
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7802
|1.7901
|338
|2006.04.21 19:59
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7802
|1.7901
|339
|2006.04.21 19:59
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7808
|1.7901
|340
|2006.04.23 21:00
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7844
|1.7901
|341
|2006.04.23 21:02
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7845
|1.7901
|342
|2006.04.23 21:02
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7846
|1.7901
|343
|2006.04.23 21:09
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7848
|1.7901
|344
|2006.04.23 21:34
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7852
|1.7901
|345
|2006.04.23 21:39
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7853
|1.7901
|346
|2006.04.23 21:44
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7855
|1.7901
|347
|2006.04.23 21:44
|modify
|35
|0.05
|1.7796
|1.7856
|1.7901
|348
|2006.04.23 23:15
|s/l
|35
|0.05
|1.7856
|1.7856
|1.7901
|30.00
|687.50
|349
|2006.04.23 23:15
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7838
|1.7901
|350
|2006.04.23 23:17
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7841
|1.7901
|351
|2006.04.23 23:18
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7842
|1.7901
|352
|2006.04.23 23:20
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7844
|1.7901
|353
|2006.04.23 23:20
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7845
|1.7901
|354
|2006.04.23 23:25
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7847
|1.7901
|355
|2006.04.23 23:26
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7848
|1.7901
|356
|2006.04.23 23:26
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7850
|1.7901
|357
|2006.04.23 23:55
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7851
|1.7901
|358
|2006.04.23 23:55
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7853
|1.7901
|359
|2006.04.23 23:55
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7854
|1.7901
|360
|2006.04.23 23:55
|modify
|34
|0.05
|1.7796
|1.7856
|1.7901
|361
|2006.04.24 00:04
|s/l
|34
|0.05
|1.7856
|1.7856
|1.7901
|30.00
|717.50
|362
|2006.04.24 12:45
|buy
|50
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|363
|2006.04.24 12:45
|buy
|51
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|364
|2006.04.24 12:45
|buy
|52
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|365
|2006.04.24 12:45
|buy
|53
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|366
|2006.04.24 12:45
|buy
|54
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|367
|2006.04.24 12:54
|modify
|54
|0.05
|1.7855
|1.7838
|1.7960
|368
|2006.04.24 13:29
|s/l
|54
|0.05
|1.7838
|1.7838
|1.7960
|-8.50
|709.00
|369
|2006.04.24 13:29
|modify
|53
|0.05
|1.7855
|1.7817
|1.7960
|370
|2006.04.24 13:30
|modify
|53
|0.05
|1.7855
|1.7818
|1.7960
|371
|2006.04.24 13:30
|modify
|53
|0.05
|1.7855
|1.7820
|1.7960
|372
|2006.04.24 13:35
|buy
|55
|0.05
|1.7835
|1.7788
|1.7940
|373
|2006.04.24 13:44
|modify
|55
|0.05
|1.7835
|1.7817
|1.7940
|374
|2006.04.24 13:45
|modify
|55
|0.05
|1.7835
|1.7818
|1.7940
|375
|2006.04.24 14:04
|s/l
|53
|0.05
|1.7820
|1.7820
|1.7960
|-17.50
|691.50
|376
|2006.04.24 14:04
|s/l
|55
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7940
|-8.50
|683.00
|377
|2006.04.24 14:05
|buy
|56
|0.05
|1.7821
|1.7774
|1.7926
|378
|2006.04.24 14:05
|buy
|57
|0.05
|1.7821
|1.7774
|1.7926
|379
|2006.04.24 14:24
|modify
|57
|0.05
|1.7821
|1.7800
|1.7926
|380
|2006.04.24 14:34
|modify
|57
|0.05
|1.7821
|1.7804
|1.7926
|381
|2006.04.24 14:45
|s/l
|50
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|659.50
|382
|2006.04.24 14:45
|s/l
|51
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|636.00
|383
|2006.04.24 14:45
|s/l
|52
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|612.50
|384
|2006.04.24 14:45
|buy
|58
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|385
|2006.04.24 14:45
|buy
|59
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|386
|2006.04.24 14:45
|buy
|60
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|387
|2006.04.24 14:49
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7790
|1.7915
|388
|2006.04.24 14:50
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7791
|1.7915
|389
|2006.04.24 14:59
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7810
|1.7915
|390
|2006.04.24 15:04
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7813
|1.7915
|391
|2006.04.24 15:09
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7819
|1.7915
|392
|2006.04.24 15:14
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7821
|1.7915
|393
|2006.04.24 16:04
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7823
|1.7915
|394
|2006.04.24 16:05
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7824
|1.7915
|395
|2006.04.24 16:14
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7839
|1.7915
|396
|2006.04.24 16:19
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7859
|1.7915
|397
|2006.04.24 16:40
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7860
|1.7915
|398
|2006.04.24 16:44
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7865
|1.7915
|399
|2006.04.24 16:49
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7867
|1.7915
|400
|2006.04.24 16:50
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7868
|1.7915
|401
|2006.04.24 17:54
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7871
|1.7915
|402
|2006.04.24 17:55
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7872
|1.7915
|403
|2006.04.24 17:59
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7883
|1.7915
|404
|2006.04.24 18:00
|modify
|60
|0.05
|1.7810
|1.7884
|1.7915
|405
|2006.04.24 19:00
|s/l
|60
|0.05
|1.7884
|1.7884
|1.7915
|37.00
|649.50
|406
|2006.04.24 19:00
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7867
|1.7915
|407
|2006.04.24 19:00
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7868
|1.7915
|408
|2006.04.24 19:00
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7868
|1.7915
|409
|2006.04.24 19:04
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7869
|1.7915
|410
|2006.04.24 19:04
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7869
|1.7915
|411
|2006.04.24 19:09
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7873
|1.7915
|412
|2006.04.24 19:14
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7877
|1.7915
|413
|2006.04.24 19:15
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7878
|1.7915
|414
|2006.04.24 19:25
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7879
|1.7915
|415
|2006.04.24 19:29
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7883
|1.7915
|416
|2006.04.24 19:30
|modify
|59
|0.05
|1.7810
|1.7884
|1.7915
|417
|2006.04.24 20:20
|s/l
|59
|0.05
|1.7884
|1.7884
|1.7915
|37.00
|686.50
|418
|2006.04.24 20:20
|modify
|58
|0.05
|1.7810
|1.7867
|1.7915
|419
|2006.04.24 20:22
|modify
|58
|0.05
|1.7810
|1.7870
|1.7915
|420
|2006.04.24 20:28
|modify
|58
|0.05
|1.7810
|1.7874
|1.7915
|421
|2006.04.24 21:34
|s/l
|58
|0.05
|1.7874
|1.7874
|1.7915
|32.00
|718.50
|422
|2006.04.24 21:34
|modify
|57
|0.05
|1.7821
|1.7853
|1.7926
|423
|2006.04.24 21:35
|modify
|57
|0.05
|1.7821
|1.7854
|1.7926
|424
|2006.04.24 21:39
|modify
|57
|0.05
|1.7821
|1.7857
|1.7926
|425
|2006.04.24 21:55
|s/l
|57
|0.05
|1.7857
|1.7857
|1.7926
|18.00
|736.50
|426
|2006.04.24 21:55
|modify
|56
|0.05
|1.7821
|1.7840
|1.7926
|427
|2006.04.24 21:59
|modify
|56
|0.05
|1.7821
|1.7844
|1.7926
|428
|2006.04.24 22:04
|modify
|56
|0.05
|1.7821
|1.7849
|1.7926
|429
|2006.04.24 22:10
|buy
|61
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|430
|2006.04.24 22:10
|buy
|62
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|431
|2006.04.24 22:10
|buy
|63
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|432
|2006.04.24 22:10
|buy
|64
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|433
|2006.04.24 22:14
|modify
|64
|0.05
|1.7865
|1.7845
|1.7970
|434
|2006.04.24 22:15
|modify
|64
|0.05
|1.7865
|1.7846
|1.7970
|435
|2006.04.24 22:18
|modify
|64
|0.05
|1.7865
|1.7848
|1.7970
|436
|2006.04.25 06:04
|modify
|64
|0.05
|1.7865
|1.7868
|1.7970
|437
|2006.04.25 06:11
|s/l
|64
|0.05
|1.7868
|1.7868
|1.7970
|1.50
|738.00
|438
|2006.04.25 06:13
|modify
|63
|0.05
|1.7865
|1.7847
|1.7970
|439
|2006.04.25 06:13
|modify
|63
|0.05
|1.7865
|1.7848
|1.7970
|440
|2006.04.25 06:34
|modify
|63
|0.05
|1.7865
|1.7848
|1.7970
|441
|2006.04.25 06:55
|buy
|65
|0.05
|1.7856
|1.7809
|1.7961
|442
|2006.04.25 07:09
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7839
|1.7961
|443
|2006.04.25 08:00
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7856
|1.7961
|444
|2006.04.25 08:01
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7858
|1.7961
|445
|2006.04.25 08:02
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7859
|1.7961
|446
|2006.04.25 08:02
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7860
|1.7961
|447
|2006.04.25 08:02
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7861
|1.7961
|448
|2006.04.25 08:04
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7862
|1.7961
|449
|2006.04.25 08:09
|modify
|65
|0.05
|1.7856
|1.7864
|1.7961
|450
|2006.04.25 08:14
|s/l
|56
|0.05
|1.7849
|1.7849
|1.7926
|14.00
|752.00
|451
|2006.04.25 08:14
|s/l
|63
|0.05
|1.7848
|1.7848
|1.7970
|-8.50
|743.50
|452
|2006.04.25 08:14
|s/l
|65
|0.05
|1.7864
|1.7864
|1.7961
|4.00
|747.50
|453
|2006.04.25 08:14
|modify
|62
|0.05
|1.7865
|1.7825
|1.7970
|454
|2006.04.25 08:15
|modify
|62
|0.05
|1.7865
|1.7826
|1.7970
|455
|2006.04.25 08:19
|modify
|62
|0.05
|1.7865
|1.7841
|1.7970
|456
|2006.04.25 08:20
|buy
|66
|0.05
|1.7860
|1.7813
|1.7965
|457
|2006.04.25 08:20
|buy
|67
|0.05
|1.7860
|1.7813
|1.7965
|458
|2006.04.25 08:20
|buy
|68
|0.05
|1.7860
|1.7813
|1.7965
|459
|2006.04.25 08:47
|modify
|68
|0.05
|1.7860
|1.7842
|1.7965
|460
|2006.04.25 08:49
|modify
|68
|0.05
|1.7860
|1.7843
|1.7965
|461
|2006.04.25 09:24
|s/l
|68
|0.05
|1.7843
|1.7843
|1.7965
|-8.50
|739.00
|462
|2006.04.25 09:24
|modify
|67
|0.05
|1.7860
|1.7825
|1.7965
|463
|2006.04.25 09:25
|s/l
|62
|0.05
|1.7841
|1.7841
|1.7970
|-12.00
|727.00
|464
|2006.04.25 09:25
|buy
|69
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|465
|2006.04.25 09:25
|buy
|70
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|466
|2006.04.25 09:59
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7824
|1.7948
|467
|2006.04.25 10:00
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7825
|1.7948
|468
|2006.04.25 10:41
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7826
|1.7948
|469
|2006.04.25 11:14
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7843
|1.7948
|470
|2006.04.25 12:04
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7845
|1.7948
|471
|2006.04.25 12:05
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7846
|1.7948
|472
|2006.04.25 12:09
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7875
|1.7948
|473
|2006.04.25 12:10
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7876
|1.7948
|474
|2006.04.25 12:24
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7887
|1.7948
|475
|2006.04.25 12:25
|modify
|70
|0.05
|1.7843
|1.7888
|1.7948
|476
|2006.04.25 12:34
|s/l
|70
|0.05
|1.7888
|1.7888
|1.7948
|22.50
|749.50
|477
|2006.04.25 12:34
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7871
|1.7948
|478
|2006.04.25 12:34
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7872
|1.7948
|479
|2006.04.25 12:39
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7875
|1.7948
|480
|2006.04.25 12:44
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7876
|1.7948
|481
|2006.04.25 12:54
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7885
|1.7948
|482
|2006.04.25 13:04
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7886
|1.7948
|483
|2006.04.25 13:09
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7896
|1.7948
|484
|2006.04.25 13:10
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7897
|1.7948
|485
|2006.04.25 13:14
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7898
|1.7948
|486
|2006.04.25 13:24
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7905
|1.7948
|487
|2006.04.25 13:39
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7906
|1.7948
|488
|2006.04.25 13:44
|modify
|69
|0.05
|1.7843
|1.7910
|1.7948
|489
|2006.04.25 13:59
|s/l
|69
|0.05
|1.7910
|1.7910
|1.7948
|33.50
|783.00
|490
|2006.04.25 13:59
|modify
|67
|0.05
|1.7860
|1.7877
|1.7965
|491
|2006.04.25 14:00
|modify
|67
|0.05
|1.7860
|1.7878
|1.7965
|492
|2006.04.25 14:02
|s/l
|67
|0.05
|1.7878
|1.7878
|1.7965
|9.00
|792.00
|493
|2006.04.25 14:04
|modify
|66
|0.05
|1.7860
|1.7870
|1.7965
|494
|2006.04.25 14:05
|s/l
|66
|0.05
|1.7870
|1.7870
|1.7965
|5.00
|797.00
|495
|2006.04.25 14:05
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7846
|1.7970
|496
|2006.04.25 14:05
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7847
|1.7970
|497
|2006.04.25 14:05
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7848
|1.7970
|498
|2006.04.25 14:09
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7865
|1.7970
|499
|2006.04.25 14:09
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7866
|1.7970
|500
|2006.04.25 14:09
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7867
|1.7970
|501
|2006.04.25 14:09
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7868
|1.7970
|502
|2006.04.25 14:09
|modify
|61
|0.05
|1.7865
|1.7869
|1.7970
|503
|2006.04.25 14:09
|s/l
|61
|0.05
|1.7869
|1.7869
|1.7970
|2.00
|799.00
|504
|2006.04.25 16:50
|buy
|71
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|505
|2006.04.25 16:50
|buy
|72
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|506
|2006.04.25 16:50
|buy
|73
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|507
|2006.04.25 16:50
|buy
|74
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|508
|2006.04.25 16:50
|buy
|75
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|509
|2006.04.25 16:50
|modify
|75
|0.05
|1.7865
|1.7846
|1.7970
|510
|2006.04.25 16:50
|modify
|75
|0.05
|1.7865
|1.7846
|1.7970
|511
|2006.04.25 16:50
|modify
|75
|0.05
|1.7865
|1.7847
|1.7970
|512
|2006.04.25 17:00
|modify
|75
|0.05
|1.7865
|1.7848
|1.7970
|513
|2006.04.25 18:44
|modify
|75
|0.05
|1.7865
|1.7867
|1.7970
|514
|2006.04.25 18:59
|modify
|75
|0.05
|1.7865
|1.7873
|1.7970
|515
|2006.04.25 19:00
|modify
|75
|0.05
|1.7865
|1.7874
|1.7970
|516
|2006.04.25 19:49
|s/l
|75
|0.05
|1.7874
|1.7874
|1.7970
|4.50
|803.50
|517
|2006.04.25 20:51
|modify
|74
|0.05
|1.7865
|1.7865
|1.7970
|518
|2006.04.25 20:54
|modify
|74
|0.05
|1.7865
|1.7868
|1.7970
|519
|2006.04.26 00:39
|modify
|74
|0.05
|1.7865
|1.7872
|1.7970
|520
|2006.04.26 00:40
|modify
|74
|0.05
|1.7865
|1.7873
|1.7970
|521
|2006.04.26 01:30
|s/l
|74
|0.05
|1.7873
|1.7873
|1.7970
|4.00
|807.50
|522
|2006.04.26 01:39
|modify
|73
|0.05
|1.7865
|1.7846
|1.7970
|523
|2006.04.26 01:40
|modify
|73
|0.05
|1.7865
|1.7847
|1.7970
|524
|2006.04.26 01:49
|modify
|73
|0.05
|1.7865
|1.7848
|1.7970
|525
|2006.04.26 01:55
|buy
|76
|0.05
|1.7868
|1.7821
|1.7973
|526
|2006.04.26 01:55
|buy
|77
|0.05
|1.7868
|1.7821
|1.7973
|527
|2006.04.26 01:59
|modify
|77
|0.05
|1.7868
|1.7845
|1.7973
|528
|2006.04.26 02:00
|modify
|77
|0.05
|1.7868
|1.7846
|1.7973
|529
|2006.04.26 02:04
|modify
|77
|0.05
|1.7868
|1.7848
|1.7973
|530
|2006.04.26 02:05
|modify
|77
|0.05
|1.7868
|1.7849
|1.7973
|531
|2006.04.26 02:10
|modify
|77
|0.05
|1.7868
|1.7850
|1.7973
|532
|2006.04.26 02:10
|modify
|77
|0.05
|1.7868
|1.7851
|1.7973
|533
|2006.04.26 06:45
|s/l
|77
|0.05
|1.7851
|1.7851
|1.7973
|-8.50
|799.00
|534
|2006.04.26 06:45
|modify
|76
|0.05
|1.7868
|1.7834
|1.7973
|535
|2006.04.26 06:45
|modify
|76
|0.05
|1.7868
|1.7835
|1.7973
|536
|2006.04.26 06:49
|s/l
|73
|0.05
|1.7848
|1.7848
|1.7970
|-8.50
|790.50
|537
|2006.04.26 06:50
|buy
|78
|0.05
|1.7850
|1.7803
|1.7955
|538
|2006.04.26 06:50
|buy
|79
|0.05
|1.7850
|1.7803
|1.7955
|539
|2006.04.26 07:04
|modify
|79
|0.05
|1.7850
|1.7832
|1.7955
|540
|2006.04.26 07:24
|modify
|79
|0.05
|1.7850
|1.7833
|1.7955
|541
|2006.04.26 07:49
|s/l
|76
|0.05
|1.7835
|1.7835
|1.7973
|-16.50
|774.00
|542
|2006.04.26 07:49
|s/l
|79
|0.05
|1.7833
|1.7833
|1.7955
|-8.50
|765.50
|543
|2006.04.26 07:49
|modify
|78
|0.05
|1.7850
|1.7814
|1.7955
|544
|2006.04.26 07:50
|buy
|80
|0.05
|1.7832
|1.7785
|1.7937
|545
|2006.04.26 07:50
|buy
|81
|0.05
|1.7832
|1.7785
|1.7937
|546
|2006.04.26 07:54
|modify
|81
|0.05
|1.7832
|1.7803
|1.7937
|547
|2006.04.26 07:59
|modify
|81
|0.05
|1.7832
|1.7810
|1.7937
|548
|2006.04.26 08:09
|modify
|81
|0.05
|1.7832
|1.7813
|1.7937
|549
|2006.04.26 08:15
|modify
|81
|0.05
|1.7832
|1.7814
|1.7937
|550
|2006.04.26 08:20
|modify
|81
|0.05
|1.7832
|1.7815
|1.7937
|551
|2006.04.26 08:34
|s/l
|71
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7970
|-23.50
|742.00
|552
|2006.04.26 08:34
|s/l
|72
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7970
|-23.50
|718.50
|553
|2006.04.26 08:35
|buy
|82
|0.05
|1.7821
|1.7774
|1.7926
|554
|2006.04.26 08:35
|buy
|83
|0.05
|1.7821
|1.7774
|1.7926
|555
|2006.04.26 08:39
|modify
|83
|0.05
|1.7821
|1.7803
|1.7926
|556
|2006.04.26 08:39
|s/l
|81
|0.05
|1.7815
|1.7815
|1.7937
|-8.50
|710.00
|557
|2006.04.26 08:40
|s/l
|78
|0.05
|1.7814
|1.7814
|1.7955
|-18.00
|692.00
|558
|2006.04.26 08:40
|buy
|84
|0.05
|1.7815
|1.7768
|1.7920
|559
|2006.04.26 08:40
|buy
|85
|0.05
|1.7815
|1.7768
|1.7920
|560
|2006.04.26 08:40
|modify
|85
|0.05
|1.7815
|1.7798
|1.7920
|561
|2006.04.26 09:22
|modify
|85
|0.05
|1.7815
|1.7822
|1.7920
|562
|2006.04.26 09:37
|modify
|85
|0.05
|1.7815
|1.7823
|1.7920
|563
|2006.04.26 09:59
|modify
|85
|0.05
|1.7815
|1.7828
|1.7920
|564
|2006.04.26 10:25
|s/l
|85
|0.05
|1.7828
|1.7828
|1.7920
|6.50
|698.50
|565
|2006.04.26 10:30
|buy
|86
|0.05
|1.7831
|1.7784
|1.7936
|566
|2006.04.26 10:30
|modify
|86
|0.05
|1.7831
|1.7814
|1.7936
|567
|2006.04.26 12:00
|modify
|86
|0.05
|1.7831
|1.7831
|1.7936
|568
|2006.04.26 12:04
|modify
|86
|0.05
|1.7831
|1.7832
|1.7936
|569
|2006.04.26 12:09
|modify
|86
|0.05
|1.7831
|1.7840
|1.7936
|570
|2006.04.26 12:29
|modify
|86
|0.05
|1.7831
|1.7841
|1.7936
|571
|2006.04.26 12:30
|s/l
|86
|0.05
|1.7841
|1.7841
|1.7936
|5.00
|703.50
|572
|2006.04.26 12:32
|modify
|84
|0.05
|1.7815
|1.7820
|1.7920
|573
|2006.04.26 12:33
|modify
|84
|0.05
|1.7815
|1.7820
|1.7920
|574
|2006.04.26 12:34
|modify
|84
|0.05
|1.7815
|1.7821
|1.7920
|575
|2006.04.26 12:34
|s/l
|84
|0.05
|1.7821
|1.7821
|1.7920
|3.00
|706.50
|576
|2006.04.26 12:34
|modify
|83
|0.05
|1.7821
|1.7804
|1.7926
|577
|2006.04.26 12:40
|buy
|87
|0.05
|1.7823
|1.7776
|1.7928
|578
|2006.04.26 12:40
|buy
|88
|0.05
|1.7823
|1.7776
|1.7928
|579
|2006.04.26 12:44
|modify
|88
|0.05
|1.7823
|1.7806
|1.7928
|580
|2006.04.26 12:44
|s/l
|83
|0.05
|1.7804
|1.7804
|1.7926
|-8.50
|698.00
|581
|2006.04.26 12:44
|s/l
|88
|0.05
|1.7806
|1.7806
|1.7928
|-8.50
|689.50
|582
|2006.04.26 12:44
|modify
|87
|0.05
|1.7823
|1.7785
|1.7928
|583
|2006.04.26 12:45
|modify
|87
|0.05
|1.7823
|1.7786
|1.7928
|584
|2006.04.26 12:49
|modify
|87
|0.05
|1.7823
|1.7804
|1.7928
|585
|2006.04.26 12:50
|buy
|89
|0.05
|1.7822
|1.7775
|1.7927
|586
|2006.04.26 12:50
|buy
|90
|0.05
|1.7822
|1.7775
|1.7927
|587
|2006.04.26 12:54
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7804
|1.7927
|588
|2006.04.26 12:55
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7805
|1.7927
|589
|2006.04.26 12:59
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7825
|1.7927
|590
|2006.04.26 13:00
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7826
|1.7927
|591
|2006.04.26 13:04
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7843
|1.7927
|592
|2006.04.26 13:24
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7847
|1.7927
|593
|2006.04.26 13:25
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7848
|1.7927
|594
|2006.04.26 13:49
|modify
|90
|0.05
|1.7822
|1.7849
|1.7927
|595
|2006.04.26 13:59
|s/l
|90
|0.05
|1.7849
|1.7849
|1.7927
|13.50
|703.00
|596
|2006.04.26 13:59
|modify
|89
|0.05
|1.7822
|1.7831
|1.7927
|597
|2006.04.26 13:59
|modify
|89
|0.05
|1.7822
|1.7837
|1.7927
|598
|2006.04.26 14:00
|modify
|89
|0.05
|1.7822
|1.7838
|1.7927
|599
|2006.04.26 14:08
|modify
|89
|0.05
|1.7822
|1.7839
|1.7927
|600
|2006.04.26 14:09
|modify
|89
|0.05
|1.7822
|1.7840
|1.7927
|601
|2006.04.26 14:09
|modify
|89
|0.05
|1.7822
|1.7850
|1.7927
|602
|2006.04.26 14:10
|modify
|89
|0.05
|1.7822
|1.7851
|1.7927
|603
|2006.04.26 14:19
|s/l
|89
|0.05
|1.7851
|1.7851
|1.7927
|14.50
|717.50
|604
|2006.04.26 14:19
|modify
|87
|0.05
|1.7823
|1.7829
|1.7928
|605
|2006.04.26 14:20
|modify
|87
|0.05
|1.7823
|1.7830
|1.7928
|606
|2006.04.26 14:20
|modify
|87
|0.05
|1.7823
|1.7839
|1.7928
|607
|2006.04.26 14:21
|modify
|87
|0.05
|1.7823
|1.7840
|1.7928
|608
|2006.04.26 14:29
|s/l
|87
|0.05
|1.7840
|1.7840
|1.7928
|8.50
|726.00
|609
|2006.04.26 14:30
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7821
|1.7926
|610
|2006.04.26 14:30
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7823
|1.7926
|611
|2006.04.26 14:30
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7826
|1.7926
|612
|2006.04.26 14:30
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7827
|1.7926
|613
|2006.04.26 14:30
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7828
|1.7926
|614
|2006.04.26 14:30
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7829
|1.7926
|615
|2006.04.26 14:35
|buy
|91
|0.05
|1.7846
|1.7799
|1.7951
|616
|2006.04.26 14:35
|buy
|92
|0.05
|1.7846
|1.7799
|1.7951
|617
|2006.04.26 14:35
|buy
|93
|0.05
|1.7846
|1.7799
|1.7951
|618
|2006.04.26 14:35
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7823
|1.7951
|619
|2006.04.26 14:35
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7824
|1.7951
|620
|2006.04.26 14:44
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7827
|1.7951
|621
|2006.04.26 14:49
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7829
|1.7951
|622
|2006.04.26 14:59
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7854
|1.7951
|623
|2006.04.26 15:34
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7857
|1.7951
|624
|2006.04.26 15:35
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7858
|1.7951
|625
|2006.04.26 15:39
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7859
|1.7951
|626
|2006.04.26 15:44
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7862
|1.7951
|627
|2006.04.26 15:54
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7868
|1.7951
|628
|2006.04.26 15:59
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7876
|1.7951
|629
|2006.04.26 16:00
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7877
|1.7951
|630
|2006.04.26 16:04
|modify
|93
|0.05
|1.7846
|1.7883
|1.7951
|631
|2006.04.26 17:01
|s/l
|93
|0.05
|1.7883
|1.7883
|1.7951
|18.50
|744.50
|632
|2006.04.26 17:01
|modify
|92
|0.05
|1.7846
|1.7864
|1.7951
|633
|2006.04.26 17:04
|modify
|92
|0.05
|1.7846
|1.7866
|1.7951
|634
|2006.04.26 17:15
|s/l
|92
|0.05
|1.7866
|1.7866
|1.7951
|10.00
|754.50
|635
|2006.04.26 17:15
|modify
|91
|0.05
|1.7846
|1.7849
|1.7951
|636
|2006.04.26 17:15
|modify
|91
|0.05
|1.7846
|1.7850
|1.7951
|637
|2006.04.26 17:15
|modify
|91
|0.05
|1.7846
|1.7851
|1.7951
|638
|2006.04.26 17:15
|modify
|91
|0.05
|1.7846
|1.7851
|1.7951
|639
|2006.04.26 17:39
|s/l
|91
|0.05
|1.7851
|1.7851
|1.7951
|2.50
|757.00
|640
|2006.04.26 17:39
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7832
|1.7926
|641
|2006.04.26 17:40
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7833
|1.7926
|642
|2006.04.26 17:44
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7834
|1.7926
|643
|2006.04.26 18:09
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7838
|1.7926
|644
|2006.04.26 18:14
|modify
|82
|0.05
|1.7821
|1.7839
|1.7926
|645
|2006.04.26 18:15
|buy
|94
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|646
|2006.04.26 18:15
|buy
|95
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|647
|2006.04.26 18:15
|buy
|96
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|648
|2006.04.26 18:19
|modify
|96
|0.05
|1.7855
|1.7832
|1.7960
|649
|2006.04.26 18:24
|modify
|96
|0.05
|1.7855
|1.7836
|1.7960
|650
|2006.04.26 18:45
|modify
|96
|0.05
|1.7855
|1.7837
|1.7960
|651
|2006.04.26 19:24
|s/l
|82
|0.05
|1.7839
|1.7839
|1.7926
|9.00
|766.00
|652
|2006.04.26 19:25
|buy
|97
|0.05
|1.7842
|1.7795
|1.7947
|653
|2006.04.26 19:30
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7825
|1.7947
|654
|2006.04.26 21:44
|s/l
|96
|0.05
|1.7837
|1.7837
|1.7960
|-9.00
|757.00
|655
|2006.04.26 21:45
|buy
|98
|0.05
|1.7836
|1.7789
|1.7941
|656
|2006.04.26 21:45
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7819
|1.7941
|657
|2006.04.27 00:35
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7836
|1.7941
|658
|2006.04.27 00:39
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7837
|1.7941
|659
|2006.04.27 00:45
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7838
|1.7941
|660
|2006.04.27 00:54
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7839
|1.7941
|661
|2006.04.27 00:55
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7840
|1.7941
|662
|2006.04.27 01:00
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7841
|1.7941
|663
|2006.04.27 01:09
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7842
|1.7941
|664
|2006.04.27 01:15
|modify
|98
|0.05
|1.7836
|1.7843
|1.7941
|665
|2006.04.27 06:29
|s/l
|98
|0.05
|1.7843
|1.7843
|1.7941
|3.50
|760.50
|666
|2006.04.27 06:30
|buy
|99
|0.05
|1.7846
|1.7799
|1.7951
|667
|2006.04.27 06:35
|modify
|99
|0.05
|1.7846
|1.7828
|1.7951
|668
|2006.04.27 07:24
|modify
|99
|0.05
|1.7846
|1.7829
|1.7951
|669
|2006.04.27 07:59
|s/l
|99
|0.05
|1.7829
|1.7829
|1.7951
|-8.50
|752.00
|670
|2006.04.27 08:00
|buy
|100
|0.05
|1.7830
|1.7783
|1.7935
|671
|2006.04.27 08:10
|modify
|100
|0.05
|1.7830
|1.7831
|1.7935
|672
|2006.04.27 08:25
|modify
|100
|0.05
|1.7830
|1.7832
|1.7935
|673
|2006.04.27 08:30
|modify
|100
|0.05
|1.7830
|1.7833
|1.7935
|674
|2006.04.27 08:34
|modify
|100
|0.05
|1.7830
|1.7836
|1.7935
|675
|2006.04.27 09:04
|s/l
|100
|0.05
|1.7836
|1.7836
|1.7935
|3.00
|755.00
|676
|2006.04.27 09:05
|buy
|101
|0.05
|1.7837
|1.7790
|1.7942
|677
|2006.04.27 09:09
|modify
|101
|0.05
|1.7837
|1.7818
|1.7942
|678
|2006.04.27 09:54
|modify
|101
|0.05
|1.7837
|1.7837
|1.7942
|679
|2006.04.27 09:55
|modify
|101
|0.05
|1.7837
|1.7838
|1.7942
|680
|2006.04.27 09:59
|modify
|101
|0.05
|1.7837
|1.7839
|1.7942
|681
|2006.04.27 10:20
|modify
|101
|0.05
|1.7837
|1.7840
|1.7942
|682
|2006.04.27 10:39
|s/l
|101
|0.05
|1.7840
|1.7840
|1.7942
|1.50
|756.50
|683
|2006.04.27 10:40
|buy
|102
|0.05
|1.7840
|1.7793
|1.7945
|684
|2006.04.27 10:44
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7822
|1.7945
|685
|2006.04.27 11:12
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7822
|1.7945
|686
|2006.04.27 11:13
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7823
|1.7945
|687
|2006.04.27 12:54
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7840
|1.7945
|688
|2006.04.27 12:55
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7841
|1.7945
|689
|2006.04.27 12:59
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7854
|1.7945
|690
|2006.04.27 13:09
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7859
|1.7945
|691
|2006.04.27 13:29
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7861
|1.7945
|692
|2006.04.27 13:30
|modify
|102
|0.05
|1.7840
|1.7862
|1.7945
|693
|2006.04.27 13:59
|s/l
|102
|0.05
|1.7862
|1.7862
|1.7945
|11.00
|767.50
|694
|2006.04.27 13:59
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7842
|1.7947
|695
|2006.04.27 14:00
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7843
|1.7947
|696
|2006.04.27 14:04
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7874
|1.7947
|697
|2006.04.27 14:09
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7907
|1.7947
|698
|2006.04.27 14:14
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7912
|1.7947
|699
|2006.04.27 14:15
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7913
|1.7947
|700
|2006.04.27 14:19
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7919
|1.7947
|701
|2006.04.27 14:24
|t/p
|80
|0.05
|1.7937
|1.7785
|1.7937
|52.50
|820.00
|702
|2006.04.27 14:24
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7925
|1.7947
|703
|2006.04.27 14:25
|modify
|97
|0.05
|1.7842
|1.7926
|1.7947
|704
|2006.04.27 14:29
|t/p
|94
|0.05
|1.7960
|1.7808
|1.7960
|52.50
|872.50
|705
|2006.04.27 14:29
|t/p
|95
|0.05
|1.7960
|1.7808
|1.7960
|52.50
|925.00
|706
|2006.04.27 14:29
|t/p
|97
|0.05
|1.7947
|1.7926
|1.7947
|52.50
|977.50
|707
|2006.05.01 19:00
|buy
|103
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|708
|2006.05.01 19:00
|buy
|104
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|709
|2006.05.01 19:00
|buy
|105
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|710
|2006.05.01 19:00
|buy
|106
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|711
|2006.05.01 19:00
|buy
|107
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|712
|2006.05.01 19:04
|modify
|107
|0.05
|1.8273
|1.8253
|1.8378
|713
|2006.05.01 19:05
|modify
|107
|0.05
|1.8273
|1.8254
|1.8378
|714
|2006.05.01 19:09
|modify
|107
|0.05
|1.8273
|1.8256
|1.8378
|715
|2006.05.01 19:19
|s/l
|107
|0.05
|1.8256
|1.8256
|1.8378
|-8.50
|969.00
|716
|2006.05.01 19:20
|buy
|108
|0.05
|1.8245
|1.8198
|1.8350
|717
|2006.05.01 19:39
|modify
|108
|0.05
|1.8245
|1.8227
|1.8350
|718
|2006.05.01 19:44
|modify
|108
|0.05
|1.8245
|1.8228
|1.8350
|719
|2006.05.01 19:44
|s/l
|103
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|945.50
|720
|2006.05.01 19:44
|s/l
|104
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|922.00
|721
|2006.05.01 19:44
|s/l
|105
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|898.50
|722
|2006.05.01 19:44
|s/l
|106
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|875.00
|723
|2006.05.01 19:44
|s/l
|108
|0.05
|1.8228
|1.8228
|1.8350
|-8.50
|866.50
|724
|2006.05.01 19:45
|buy
|109
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|725
|2006.05.01 19:45
|buy
|110
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|726
|2006.05.01 19:45
|buy
|111
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|727
|2006.05.01 19:45
|buy
|112
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|728
|2006.05.01 19:45
|buy
|113
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|729
|2006.05.01 19:49
|modify
|113
|0.05
|1.8225
|1.8197
|1.8330
|730
|2006.05.01 19:55
|modify
|113
|0.05
|1.8225
|1.8246
|1.8330
|731
|2006.05.01 20:04
|modify
|113
|0.05
|1.8225
|1.8247
|1.8330
|732
|2006.05.01 20:08
|modify
|113
|0.05
|1.8225
|1.8252
|1.8330
|733
|2006.05.01 20:19
|s/l
|113
|0.05
|1.8252
|1.8252
|1.8330
|13.50
|880.00
|734
|2006.05.01 20:19
|modify
|112
|0.05
|1.8225
|1.8233
|1.8330
|735
|2006.05.01 20:20
|modify
|112
|0.05
|1.8225
|1.8234
|1.8330
|736
|2006.05.01 20:20
|modify
|112
|0.05
|1.8225
|1.8237
|1.8330
|737
|2006.05.01 20:25
|buy
|114
|0.05
|1.8254
|1.8207
|1.8359
|738
|2006.05.01 20:30
|modify
|114
|0.05
|1.8254
|1.8237
|1.8359
|739
|2006.05.01 21:40
|s/l
|112
|0.05
|1.8237
|1.8237
|1.8330
|6.00
|886.00
|740
|2006.05.01 21:40
|s/l
|114
|0.05
|1.8237
|1.8237
|1.8359
|-8.50
|877.50
|741
|2006.05.01 21:40
|buy
|115
|0.05
|1.8237
|1.8190
|1.8342
|742
|2006.05.01 21:40
|buy
|116
|0.05
|1.8237
|1.8190
|1.8342
|743
|2006.05.01 21:41
|modify
|116
|0.05
|1.8237
|1.8219
|1.8342
|744
|2006.05.02 00:07
|modify
|116
|0.05
|1.8237
|1.8219
|1.8342
|745
|2006.05.02 06:32
|modify
|116
|0.05
|1.8237
|1.8220
|1.8342
|746
|2006.05.02 06:49
|s/l
|116
|0.05
|1.8220
|1.8220
|1.8342
|-8.50
|869.00
|747
|2006.05.02 06:49
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8200
|1.8342
|748
|2006.05.02 06:50
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8201
|1.8342
|749
|2006.05.02 06:55
|buy
|117
|0.05
|1.8215
|1.8168
|1.8320
|750
|2006.05.02 06:59
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8198
|1.8320
|751
|2006.05.02 07:05
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8222
|1.8320
|752
|2006.05.02 07:18
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8223
|1.8320
|753
|2006.05.02 07:20
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8223
|1.8320
|754
|2006.05.02 07:24
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8231
|1.8320
|755
|2006.05.02 07:25
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8232
|1.8320
|756
|2006.05.02 07:39
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8255
|1.8320
|757
|2006.05.02 07:40
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8256
|1.8320
|758
|2006.05.02 07:44
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8267
|1.8320
|759
|2006.05.02 07:45
|modify
|117
|0.05
|1.8215
|1.8268
|1.8320
|760
|2006.05.02 07:54
|s/l
|117
|0.05
|1.8268
|1.8268
|1.8320
|26.50
|895.50
|761
|2006.05.02 07:54
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8249
|1.8342
|762
|2006.05.02 07:54
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8252
|1.8342
|763
|2006.05.02 07:55
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8253
|1.8342
|764
|2006.05.02 08:09
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8254
|1.8342
|765
|2006.05.02 08:10
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8255
|1.8342
|766
|2006.05.02 08:14
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8265
|1.8342
|767
|2006.05.02 08:15
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8266
|1.8342
|768
|2006.05.02 08:34
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8295
|1.8342
|769
|2006.05.02 08:35
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8296
|1.8342
|770
|2006.05.02 08:39
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8309
|1.8342
|771
|2006.05.02 08:40
|modify
|115
|0.05
|1.8237
|1.8310
|1.8342
|772
|2006.05.02 08:44
|t/p
|109
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|948.00
|773
|2006.05.02 08:44
|t/p
|110
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|1000.50
|774
|2006.05.02 08:44
|t/p
|111
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|1053.00
|775
|2006.05.02 08:44
|t/p
|115
|0.05
|1.8342
|1.8310
|1.8342
|52.50
|1105.50
|776
|2006.05.03 00:10
|buy
|118
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|777
|2006.05.03 00:10
|buy
|119
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|778
|2006.05.03 00:10
|buy
|120
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|779
|2006.05.03 00:10
|buy
|121
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|780
|2006.05.03 00:10
|buy
|122
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|781
|2006.05.03 01:14
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8371
|1.8474
|782
|2006.05.03 01:20
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8372
|1.8474
|783
|2006.05.03 01:25
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8373
|1.8474
|784
|2006.05.03 01:29
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8380
|1.8474
|785
|2006.05.03 01:30
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8381
|1.8474
|786
|2006.05.03 02:24
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8383
|1.8474
|787
|2006.05.03 02:25
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8384
|1.8474
|788
|2006.05.03 02:29
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8404
|1.8474
|789
|2006.05.03 02:34
|modify
|122
|0.05
|1.8369
|1.8423
|1.8474
|790
|2006.05.03 04:16
|s/l
|122
|0.05
|1.8423
|1.8423
|1.8474
|27.00
|1132.50
|791
|2006.05.03 04:16
|modify
|121
|0.05
|1.8369
|1.8405
|1.8474
|792
|2006.05.03 04:16
|modify
|121
|0.05
|1.8369
|1.8406
|1.8474
|793
|2006.05.03 04:16
|modify
|121
|0.05
|1.8369
|1.8408
|1.8474
|794
|2006.05.03 04:16
|modify
|121
|0.05
|1.8369
|1.8410
|1.8474
|795
|2006.05.03 04:29
|s/l
|121
|0.05
|1.8410
|1.8410
|1.8474
|20.50
|1153.00
|796
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8393
|1.8474
|797
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8394
|1.8474
|798
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8395
|1.8474
|799
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8396
|1.8474
|800
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8397
|1.8474
|801
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8399
|1.8474
|802
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8400
|1.8474
|803
|2006.05.03 04:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8401
|1.8474
|804
|2006.05.03 04:30
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8405
|1.8474
|805
|2006.05.03 04:33
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8406
|1.8474
|806
|2006.05.03 04:39
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8410
|1.8474
|807
|2006.05.03 05:41
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8413
|1.8474
|808
|2006.05.03 05:58
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8414
|1.8474
|809
|2006.05.03 05:59
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8414
|1.8474
|810
|2006.05.03 06:00
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8415
|1.8474
|811
|2006.05.03 06:24
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8415
|1.8474
|812
|2006.05.03 06:29
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8426
|1.8474
|813
|2006.05.03 06:34
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8453
|1.8474
|814
|2006.05.03 06:44
|modify
|120
|0.05
|1.8369
|1.8456
|1.8474
|815
|2006.05.03 06:45
|t/p
|118
|0.05
|1.8474
|1.8322
|1.8474
|52.50
|1205.50
|816
|2006.05.03 06:45
|t/p
|119
|0.05
|1.8474
|1.8322
|1.8474
|52.50
|1258.00
|817
|2006.05.03 06:45
|t/p
|120
|0.05
|1.8474
|1.8456
|1.8474
|52.50
|1310.50
|818
|2006.05.03 08:20
|buy
|123
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|819
|2006.05.03 08:20
|buy
|124
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|820
|2006.05.03 08:20
|buy
|125
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|821
|2006.05.03 08:20
|buy
|126
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|822
|2006.05.03 08:20
|buy
|127
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|823
|2006.05.03 08:24
|modify
|127
|0.05
|1.8378
|1.8360
|1.8483
|824
|2006.05.03 08:34
|s/l
|127
|0.05
|1.8360
|1.8360
|1.8483
|-9.00
|1301.50
|825
|2006.05.03 08:34
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8342
|1.8483
|826
|2006.05.03 08:35
|buy
|128
|0.05
|1.8360
|1.8313
|1.8465
|827
|2006.05.03 08:44
|modify
|128
|0.05
|1.8360
|1.8363
|1.8465
|828
|2006.05.03 08:54
|modify
|128
|0.05
|1.8360
|1.8369
|1.8465
|829
|2006.05.03 08:55
|modify
|128
|0.05
|1.8360
|1.8370
|1.8465
|830
|2006.05.03 08:55
|modify
|128
|0.05
|1.8360
|1.8373
|1.8465
|831
|2006.05.03 10:28
|s/l
|128
|0.05
|1.8373
|1.8373
|1.8465
|6.50
|1308.00
|832
|2006.05.03 10:28
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8352
|1.8483
|833
|2006.05.03 10:29
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8353
|1.8483
|834
|2006.05.03 10:30
|buy
|129
|0.05
|1.8371
|1.8324
|1.8476
|835
|2006.05.03 10:30
|modify
|129
|0.05
|1.8371
|1.8351
|1.8476
|836
|2006.05.03 10:38
|modify
|129
|0.05
|1.8371
|1.8352
|1.8476
|837
|2006.05.03 10:39
|modify
|129
|0.05
|1.8371
|1.8352
|1.8476
|838
|2006.05.03 11:09
|modify
|129
|0.05
|1.8371
|1.8378
|1.8476
|839
|2006.05.03 11:45
|modify
|129
|0.05
|1.8371
|1.8379
|1.8476
|840
|2006.05.03 11:59
|modify
|129
|0.05
|1.8371
|1.8386
|1.8476
|841
|2006.05.03 12:10
|s/l
|129
|0.05
|1.8386
|1.8386
|1.8476
|7.50
|1315.50
|842
|2006.05.03 12:14
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8359
|1.8483
|843
|2006.05.03 12:19
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8382
|1.8483
|844
|2006.05.03 12:20
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8383
|1.8483
|845
|2006.05.03 12:24
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8384
|1.8483
|846
|2006.05.03 12:25
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8385
|1.8483
|847
|2006.05.03 12:44
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8390
|1.8483
|848
|2006.05.03 12:45
|modify
|126
|0.05
|1.8378
|1.8391
|1.8483
|849
|2006.05.03 13:04
|s/l
|126
|0.05
|1.8391
|1.8391
|1.8483
|6.50
|1322.00
|850
|2006.05.03 13:10
|buy
|130
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|851
|2006.05.03 13:10
|buy
|131
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|852
|2006.05.03 13:11
|modify
|131
|0.05
|1.8390
|1.8373
|1.8495
|853
|2006.05.03 14:14
|s/l
|131
|0.05
|1.8373
|1.8373
|1.8495
|-8.50
|1313.50
|854
|2006.05.03 14:14
|modify
|130
|0.05
|1.8390
|1.8356
|1.8495
|855
|2006.05.03 14:14
|modify
|130
|0.05
|1.8390
|1.8358
|1.8495
|856
|2006.05.03 14:14
|modify
|130
|0.05
|1.8390
|1.8358
|1.8495
|857
|2006.05.03 14:15
|modify
|130
|0.05
|1.8390
|1.8359
|1.8495
|858
|2006.05.03 14:15
|modify
|130
|0.05
|1.8390
|1.8369
|1.8495
|859
|2006.05.03 14:20
|buy
|132
|0.05
|1.8386
|1.8339
|1.8491
|860
|2006.05.03 14:24
|modify
|132
|0.05
|1.8386
|1.8368
|1.8491
|861
|2006.05.03 14:44
|s/l
|130
|0.05
|1.8369
|1.8369
|1.8495
|-10.50
|1303.00
|862
|2006.05.03 14:44
|s/l
|132
|0.05
|1.8368
|1.8368
|1.8491
|-9.00
|1294.00
|863
|2006.05.03 14:44
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8351
|1.8483
|864
|2006.05.03 14:45
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8352
|1.8483
|865
|2006.05.03 14:49
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8355
|1.8483
|866
|2006.05.03 14:50
|buy
|133
|0.05
|1.8372
|1.8325
|1.8477
|867
|2006.05.03 14:50
|buy
|134
|0.05
|1.8372
|1.8325
|1.8477
|868
|2006.05.03 14:55
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8384
|1.8477
|869
|2006.05.03 15:04
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8408
|1.8477
|870
|2006.05.03 15:05
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8409
|1.8477
|871
|2006.05.03 15:19
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8411
|1.8477
|872
|2006.05.03 15:24
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8422
|1.8477
|873
|2006.05.03 15:29
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8424
|1.8477
|874
|2006.05.03 15:30
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8425
|1.8477
|875
|2006.05.03 15:39
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8430
|1.8477
|876
|2006.05.03 15:40
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8431
|1.8477
|877
|2006.05.03 16:04
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8446
|1.8477
|878
|2006.05.03 16:05
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8447
|1.8477
|879
|2006.05.03 16:09
|modify
|134
|0.05
|1.8372
|1.8454
|1.8477
|880
|2006.05.03 16:19
|s/l
|134
|0.05
|1.8454
|1.8454
|1.8477
|41.00
|1335.00
|881
|2006.05.03 16:19
|modify
|133
|0.05
|1.8372
|1.8430
|1.8477
|882
|2006.05.03 16:24
|s/l
|133
|0.05
|1.8430
|1.8430
|1.8477
|29.00
|1364.00
|883
|2006.05.03 16:24
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8412
|1.8483
|884
|2006.05.03 16:24
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8420
|1.8483
|885
|2006.05.03 16:30
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8421
|1.8483
|886
|2006.05.03 16:44
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8422
|1.8483
|887
|2006.05.03 16:45
|modify
|125
|0.05
|1.8378
|1.8423
|1.8483
|888
|2006.05.03 16:59
|s/l
|125
|0.05
|1.8423
|1.8423
|1.8483
|22.50
|1386.50
|889
|2006.05.03 16:59
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8406
|1.8483
|890
|2006.05.03 16:59
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8412
|1.8483
|891
|2006.05.03 17:05
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8413
|1.8483
|892
|2006.05.03 17:05
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8417
|1.8483
|893
|2006.05.03 17:14
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8418
|1.8483
|894
|2006.05.03 17:15
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8419
|1.8483
|895
|2006.05.03 17:19
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8421
|1.8483
|896
|2006.05.03 17:20
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8422
|1.8483
|897
|2006.05.03 17:24
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8429
|1.8483
|898
|2006.05.03 17:25
|modify
|124
|0.05
|1.8378
|1.8430
|1.8483
|899
|2006.05.03 17:29
|s/l
|124
|0.05
|1.8430
|1.8430
|1.8483
|26.00
|1412.50
|900
|2006.05.03 17:29
|modify
|123
|0.05
|1.8378
|1.8413
|1.8483
|901
|2006.05.03 17:31
|modify
|123
|0.05
|1.8378
|1.8424
|1.8483
|902
|2006.05.03 17:39
|s/l
|123
|0.05
|1.8424
|1.8424
|1.8483
|23.00
|1435.50
|903
|2006.05.03 23:00
|buy
|135
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|904
|2006.05.03 23:00
|buy
|136
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|905
|2006.05.03 23:00
|buy
|137
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|906
|2006.05.03 23:00
|buy
|138
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|907
|2006.05.03 23:00
|buy
|139
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|908
|2006.05.03 23:02
|modify
|139
|0.05
|1.8391
|1.8374
|1.8496
|909
|2006.05.04 03:59
|s/l
|139
|0.05
|1.8374
|1.8374
|1.8496
|-8.50
|1427.00
|910
|2006.05.04 03:59
|modify
|138
|0.05
|1.8391
|1.8357
|1.8496
|911
|2006.05.04 03:59
|modify
|138
|0.05
|1.8391
|1.8359
|1.8496
|912
|2006.05.04 04:00
|modify
|138
|0.05
|1.8391
|1.8360
|1.8496
|913
|2006.05.04 04:00
|modify
|138
|0.05
|1.8391
|1.8363
|1.8496
|914
|2006.05.04 04:05
|buy
|140
|0.05
|1.8380
|1.8333
|1.8485
|915
|2006.05.04 04:08
|modify
|140
|0.05
|1.8380
|1.8363
|1.8485
|916
|2006.05.04 06:34
|s/l
|135
|0.05
|1.8344
|1.8344
|1.8496
|-23.50
|1403.50
|917
|2006.05.04 06:34
|s/l
|136
|0.05
|1.8344
|1.8344
|1.8496
|-23.50
|1380.00
|918
|2006.05.04 06:34
|s/l
|137
|0.05
|1.8344
|1.8344
|1.8496
|-23.50
|1356.50
|919
|2006.05.04 06:34
|s/l
|138
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8496
|-14.00
|1342.50
|920
|2006.05.04 06:34
|s/l
|140
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8485
|-8.50
|1334.00
|921
|2006.05.04 06:35
|buy
|141
|0.05
|1.8341
|1.8294
|1.8446
|922
|2006.05.04 06:35
|buy
|142
|0.05
|1.8341
|1.8294
|1.8446
|923
|2006.05.04 06:35
|buy
|143
|0.05
|1.8341
|1.8294
|1.8446
|924
|2006.05.04 06:35
|buy
|144
|0.05
|1.8341
|1.8294
|1.8446
|925
|2006.05.04 06:35
|buy
|145
|0.05
|1.8341
|1.8294
|1.8446
|926
|2006.05.04 06:39
|modify
|145
|0.05
|1.8341
|1.8321
|1.8446
|927
|2006.05.04 07:10
|modify
|145
|0.05
|1.8341
|1.8352
|1.8446
|928
|2006.05.04 07:18
|modify
|145
|0.05
|1.8341
|1.8369
|1.8446
|929
|2006.05.04 07:29
|s/l
|145
|0.05
|1.8369
|1.8369
|1.8446
|14.00
|1348.00
|930
|2006.05.04 07:29
|modify
|144
|0.05
|1.8341
|1.8352
|1.8446
|931
|2006.05.04 07:30
|modify
|144
|0.05
|1.8341
|1.8353
|1.8446
|932
|2006.05.04 07:34
|modify
|144
|0.05
|1.8341
|1.8357
|1.8446
|933
|2006.05.04 07:49
|modify
|144
|0.05
|1.8341
|1.8359
|1.8446
|934
|2006.05.04 07:54
|modify
|144
|0.05
|1.8341
|1.8360
|1.8446
|935
|2006.05.04 08:04
|modify
|144
|0.05
|1.8341
|1.8361
|1.8446
|936
|2006.05.04 08:54
|s/l
|144
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8446
|10.00
|1358.00
|937
|2006.05.04 08:55
|buy
|146
|0.05
|1.8355
|1.8308
|1.8460
|938
|2006.05.04 08:55
|buy
|147
|0.05
|1.8355
|1.8308
|1.8460
|939
|2006.05.04 08:58
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8334
|1.8460
|940
|2006.05.04 08:58
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8334
|1.8460
|941
|2006.05.04 08:59
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8335
|1.8460
|942
|2006.05.04 08:59
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8337
|1.8460
|943
|2006.05.04 08:59
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8337
|1.8460
|944
|2006.05.04 09:09
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8355
|1.8460
|945
|2006.05.04 09:10
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8356
|1.8460
|946
|2006.05.04 09:14
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8361
|1.8460
|947
|2006.05.04 09:17
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8364
|1.8460
|948
|2006.05.04 09:17
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8364
|1.8460
|949
|2006.05.04 09:54
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8365
|1.8460
|950
|2006.05.04 09:55
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8366
|1.8460
|951
|2006.05.04 09:59
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8374
|1.8460
|952
|2006.05.04 10:10
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8375
|1.8460
|953
|2006.05.04 10:14
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8389
|1.8460
|954
|2006.05.04 10:15
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8390
|1.8460
|955
|2006.05.04 10:24
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8409
|1.8460
|956
|2006.05.04 10:25
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8410
|1.8460
|957
|2006.05.04 10:34
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8411
|1.8460
|958
|2006.05.04 10:44
|modify
|147
|0.05
|1.8355
|1.8413
|1.8460
|959
|2006.05.04 11:04
|s/l
|147
|0.05
|1.8413
|1.8413
|1.8460
|29.00
|1387.00
|960
|2006.05.04 11:04
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8387
|1.8460
|961
|2006.05.04 11:04
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8392
|1.8460
|962
|2006.05.04 11:14
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8394
|1.8460
|963
|2006.05.04 11:24
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8401
|1.8460
|964
|2006.05.04 11:25
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8402
|1.8460
|965
|2006.05.04 12:19
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8406
|1.8460
|966
|2006.05.04 12:20
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8407
|1.8460
|967
|2006.05.04 12:25
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8408
|1.8460
|968
|2006.05.04 12:30
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8413
|1.8460
|969
|2006.05.04 12:30
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8414
|1.8460
|970
|2006.05.04 12:30
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8415
|1.8460
|971
|2006.05.04 12:34
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8416
|1.8460
|972
|2006.05.04 12:34
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8418
|1.8460
|973
|2006.05.04 12:34
|t/p
|141
|0.05
|1.8446
|1.8294
|1.8446
|52.50
|1439.50
|974
|2006.05.04 12:34
|t/p
|142
|0.05
|1.8446
|1.8294
|1.8446
|52.50
|1492.00
|975
|2006.05.04 12:34
|t/p
|143
|0.05
|1.8446
|1.8294
|1.8446
|52.50
|1544.50
|976
|2006.05.04 12:34
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8430
|1.8460
|977
|2006.05.04 12:35
|modify
|146
|0.05
|1.8355
|1.8431
|1.8460
|978
|2006.05.04 12:43
|s/l
|146
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8460
|38.00
|1582.50
|979
|2006.05.05 07:40
|buy
|148
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|980
|2006.05.05 07:40
|buy
|149
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|981
|2006.05.05 07:40
|buy
|150
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|982
|2006.05.05 07:40
|buy
|151
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|983
|2006.05.05 07:40
|buy
|152
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|984
|2006.05.05 07:43
|modify
|152
|0.05
|1.8493
|1.8475
|1.8598
|985
|2006.05.05 07:50
|modify
|152
|0.05
|1.8493
|1.8494
|1.8598
|986
|2006.05.05 07:59
|modify
|152
|0.05
|1.8493
|1.8496
|1.8598
|987
|2006.05.05 08:10
|s/l
|152
|0.05
|1.8496
|1.8496
|1.8598
|1.50
|1584.00
|988
|2006.05.05 08:10
|buy
|153
|0.05
|1.8498
|1.8451
|1.8603
|989
|2006.05.05 08:14
|modify
|153
|0.05
|1.8498
|1.8480
|1.8603
|990
|2006.05.05 09:44
|modify
|153
|0.05
|1.8498
|1.8481
|1.8603
|991
|2006.05.05 12:14
|s/l
|153
|0.05
|1.8481
|1.8481
|1.8603
|-8.50
|1575.50
|992
|2006.05.05 12:14
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8457
|1.8598
|993
|2006.05.05 12:15
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8458
|1.8598
|994
|2006.05.05 12:15
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8471
|1.8598
|995
|2006.05.05 12:15
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8471
|1.8598
|996
|2006.05.05 12:15
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8472
|1.8598
|997
|2006.05.05 12:15
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8473
|1.8598
|998
|2006.05.05 12:20
|buy
|154
|0.05
|1.8491
|1.8444
|1.8596
|999
|2006.05.05 12:25
|modify
|154
|0.05
|1.8491
|1.8474
|1.8596
|1000
|2006.05.05 12:34
|modify
|154
|0.05
|1.8491
|1.8562
|1.8596
|1001
|2006.05.05 12:35
|modify
|154
|0.05
|1.8491
|1.8563
|1.8596
|1002
|2006.05.05 12:39
|s/l
|154
|0.05
|1.8563
|1.8563
|1.8596
|36.00
|1611.50
|1003
|2006.05.05 12:39
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8539
|1.8598
|1004
|2006.05.05 12:39
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8545
|1.8598
|1005
|2006.05.05 12:44
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8551
|1.8598
|1006
|2006.05.05 12:54
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8567
|1.8598
|1007
|2006.05.05 12:55
|modify
|151
|0.05
|1.8493
|1.8568
|1.8598
|1008
|2006.05.05 12:55
|s/l
|151
|0.05
|1.8568
|1.8568
|1.8598
|37.50
|1649.00
|1009
|2006.05.05 12:55
|modify
|150
|0.05
|1.8493
|1.8550
|1.8598
|1010
|2006.05.05 12:59
|modify
|150
|0.05
|1.8493
|1.8555
|1.8598
|1011
|2006.05.05 13:04
|modify
|150
|0.05
|1.8493
|1.8564
|1.8598
|1012
|2006.05.05 13:09
|modify
|150
|0.05
|1.8493
|1.8570
|1.8598
|1013
|2006.05.05 13:10
|modify
|150
|0.05
|1.8493
|1.8571
|1.8598
|1014
|2006.05.05 13:29
|t/p
|148
|0.05
|1.8598
|1.8446
|1.8598
|52.50
|1701.50
|1015
|2006.05.05 13:29
|t/p
|149
|0.05
|1.8598
|1.8446
|1.8598
|52.50
|1754.00
|1016
|2006.05.05 13:29
|t/p
|150
|0.05
|1.8598
|1.8571
|1.8598
|52.50
|1806.50
|1017
|2006.05.08 13:55
|buy
|155
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|1018
|2006.05.08 13:55
|buy
|156
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|1019
|2006.05.08 13:55
|buy
|157
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|1020
|2006.05.08 13:55
|buy
|158
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|1021
|2006.05.08 13:55
|buy
|159
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|1022
|2006.05.08 13:59
|modify
|159
|0.05
|1.8604
|1.8570
|1.8709
|1023
|2006.05.08 14:00
|modify
|159
|0.05
|1.8604
|1.8571
|1.8709
|1024
|2006.05.08 14:04
|modify
|159
|0.05
|1.8604
|1.8584
|1.8709
|1025
|2006.05.08 14:14
|s/l
|159
|0.05
|1.8584
|1.8584
|1.8709
|-10.00
|1796.50
|1026
|2006.05.08 14:15
|buy
|160
|0.05
|1.8571
|1.8524
|1.8676
|1027
|2006.05.08 14:19
|modify
|160
|0.05
|1.8571
|1.8546
|1.8676
|1028
|2006.05.08 14:20
|modify
|160
|0.05
|1.8571
|1.8547
|1.8676
|1029
|2006.05.08 14:34
|modify
|160
|0.05
|1.8571
|1.8578
|1.8676
|1030
|2006.05.08 14:54
|s/l
|160
|0.05
|1.8578
|1.8578
|1.8676
|3.50
|1800.00
|1031
|2006.05.08 14:54
|modify
|158
|0.05
|1.8604
|1.8561
|1.8709
|1032
|2006.05.08 14:55
|buy
|161
|0.05
|1.8579
|1.8532
|1.8684
|1033
|2006.05.08 15:24
|modify
|161
|0.05
|1.8579
|1.8579
|1.8684
|1034
|2006.05.08 15:29
|modify
|161
|0.05
|1.8579
|1.8582
|1.8684
|1035
|2006.05.08 15:49
|s/l
|161
|0.05
|1.8582
|1.8582
|1.8684
|1.50
|1801.50
|1036
|2006.05.08 15:49
|modify
|158
|0.05
|1.8604
|1.8562
|1.8709
|1037
|2006.05.08 15:50
|buy
|162
|0.05
|1.8580
|1.8533
|1.8685
|1038
|2006.05.08 16:18
|modify
|162
|0.05
|1.8580
|1.8561
|1.8685
|1039
|2006.05.08 16:25
|modify
|162
|0.05
|1.8580
|1.8562
|1.8685
|1040
|2006.05.08 17:09
|s/l
|155
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|1778.00
|1041
|2006.05.08 17:09
|s/l
|156
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|1754.50
|1042
|2006.05.08 17:09
|s/l
|157
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|1731.00
|1043
|2006.05.08 17:09
|s/l
|158
|0.05
|1.8562
|1.8562
|1.8709
|-21.00
|1710.00
|1044
|2006.05.08 17:09
|s/l
|162
|0.05
|1.8562
|1.8562
|1.8685
|-9.00
|1701.00
|1045
|2006.05.08 17:10
|buy
|163
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|1046
|2006.05.08 17:10
|buy
|164
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|1047
|2006.05.08 17:10
|buy
|165
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|1048
|2006.05.08 17:10
|buy
|166
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|1049
|2006.05.08 17:10
|buy
|167
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|1050
|2006.05.08 17:14
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8536
|1.8661
|1051
|2006.05.08 17:17
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8537
|1.8661
|1052
|2006.05.08 17:20
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8538
|1.8661
|1053
|2006.05.08 18:14
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8661
|1054
|2006.05.08 18:24
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8560
|1.8661
|1055
|2006.05.08 18:35
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8561
|1.8661
|1056
|2006.05.08 20:04
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8563
|1.8661
|1057
|2006.05.08 20:05
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8564
|1.8661
|1058
|2006.05.08 20:09
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8566
|1.8661
|1059
|2006.05.08 20:10
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8567
|1.8661
|1060
|2006.05.08 20:14
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8571
|1.8661
|1061
|2006.05.08 20:19
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8573
|1.8661
|1062
|2006.05.08 20:20
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8574
|1.8661
|1063
|2006.05.08 20:30
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8575
|1.8661
|1064
|2006.05.08 20:59
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8576
|1.8661
|1065
|2006.05.08 21:00
|modify
|167
|0.05
|1.8556
|1.8577
|1.8661
|1066
|2006.05.08 21:08
|s/l
|167
|0.05
|1.8577
|1.8577
|1.8661
|10.50
|1711.50
|1067
|2006.05.08 21:08
|modify
|166
|0.05
|1.8556
|1.8558
|1.8661
|1068
|2006.05.08 21:10
|modify
|166
|0.05
|1.8556
|1.8559
|1.8661
|1069
|2006.05.08 21:14
|modify
|166
|0.05
|1.8556
|1.8561
|1.8661
|1070
|2006.05.08 21:15
|buy
|168
|0.05
|1.8579
|1.8532
|1.8684
|1071
|2006.05.08 21:19
|modify
|168
|0.05
|1.8579
|1.8560
|1.8684
|1072
|2006.05.08 21:25
|modify
|168
|0.05
|1.8579
|1.8561
|1.8684
|1073
|2006.05.08 23:15
|modify
|168
|0.05
|1.8579
|1.8561
|1.8684
|1074
|2006.05.09 02:14
|s/l
|168
|0.05
|1.8561
|1.8561
|1.8684
|-9.00
|1702.50
|1075
|2006.05.09 02:15
|s/l
|166
|0.05
|1.8561
|1.8561
|1.8661
|2.50
|1705.00
|1076
|2006.05.09 02:15
|buy
|169
|0.05
|1.8562
|1.8515
|1.8667
|1077
|2006.05.09 02:15
|buy
|170
|0.05
|1.8562
|1.8515
|1.8667
|1078
|2006.05.09 02:19
|modify
|170
|0.05
|1.8562
|1.8545
|1.8667
|1079
|2006.05.09 07:04
|s/l
|170
|0.05
|1.8545
|1.8545
|1.8667
|-8.50
|1696.50
|1080
|2006.05.09 07:05
|buy
|171
|0.05
|1.8532
|1.8485
|1.8637
|1081
|2006.05.09 07:14
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8507
|1.8637
|1082
|2006.05.09 07:19
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8510
|1.8637
|1083
|2006.05.09 08:04
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8512
|1.8637
|1084
|2006.05.09 08:04
|s/l
|169
|0.05
|1.8515
|1.8515
|1.8667
|-23.50
|1673.00
|1085
|2006.05.09 08:05
|buy
|172
|0.05
|1.8518
|1.8471
|1.8623
|1086
|2006.05.09 08:14
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8520
|1.8623
|1087
|2006.05.09 08:32
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8526
|1.8623
|1088
|2006.05.09 08:39
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8531
|1.8623
|1089
|2006.05.09 08:50
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8535
|1.8623
|1090
|2006.05.09 08:55
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8536
|1.8623
|1091
|2006.05.09 08:55
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8536
|1.8623
|1092
|2006.05.09 09:24
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8537
|1.8623
|1093
|2006.05.09 09:25
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8538
|1.8623
|1094
|2006.05.09 09:39
|modify
|172
|0.05
|1.8518
|1.8541
|1.8623
|1095
|2006.05.09 10:04
|s/l
|172
|0.05
|1.8541
|1.8541
|1.8623
|11.50
|1684.50
|1096
|2006.05.09 10:10
|buy
|173
|0.05
|1.8548
|1.8501
|1.8653
|1097
|2006.05.09 10:15
|modify
|173
|0.05
|1.8548
|1.8531
|1.8653
|1098
|2006.05.09 11:09
|modify
|173
|0.05
|1.8548
|1.8559
|1.8653
|1099
|2006.05.09 11:24
|modify
|173
|0.05
|1.8548
|1.8565
|1.8653
|1100
|2006.05.09 11:29
|modify
|173
|0.05
|1.8548
|1.8566
|1.8653
|1101
|2006.05.09 11:30
|modify
|173
|0.05
|1.8548
|1.8567
|1.8653
|1102
|2006.05.09 11:54
|s/l
|173
|0.05
|1.8567
|1.8567
|1.8653
|9.50
|1694.00
|1103
|2006.05.09 11:54
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8549
|1.8637
|1104
|2006.05.09 11:54
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8550
|1.8637
|1105
|2006.05.09 12:00
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8551
|1.8637
|1106
|2006.05.09 12:04
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8557
|1.8637
|1107
|2006.05.09 12:05
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8558
|1.8637
|1108
|2006.05.09 12:09
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8559
|1.8637
|1109
|2006.05.09 12:10
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8560
|1.8637
|1110
|2006.05.09 12:14
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8562
|1.8637
|1111
|2006.05.09 12:24
|modify
|171
|0.05
|1.8532
|1.8572
|1.8637
|1112
|2006.05.09 12:39
|s/l
|171
|0.05
|1.8572
|1.8572
|1.8637
|20.00
|1714.00
|1113
|2006.05.09 12:44
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8562
|1.8661
|1114
|2006.05.09 12:54
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8567
|1.8661
|1115
|2006.05.09 12:59
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8586
|1.8661
|1116
|2006.05.09 13:04
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8606
|1.8661
|1117
|2006.05.09 13:05
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8607
|1.8661
|1118
|2006.05.09 13:29
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8611
|1.8661
|1119
|2006.05.09 13:30
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8612
|1.8661
|1120
|2006.05.09 13:54
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8626
|1.8661
|1121
|2006.05.09 13:59
|modify
|165
|0.05
|1.8556
|1.8628
|1.8661
|1122
|2006.05.09 14:09
|t/p
|163
|0.05
|1.8661
|1.8509
|1.8661
|52.50
|1766.50
|1123
|2006.05.09 14:09
|t/p
|164
|0.05
|1.8661
|1.8509
|1.8661
|52.50
|1819.00
|1124
|2006.05.09 14:09
|t/p
|165
|0.05
|1.8661
|1.8628
|1.8661
|52.50
|1871.50
|1125
|2006.05.10 09:40
|buy
|174
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|1126
|2006.05.10 09:40
|buy
|175
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|1127
|2006.05.10 09:40
|buy
|176
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|1128
|2006.05.10 09:40
|buy
|177
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|1129
|2006.05.10 09:40
|buy
|178
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|1130
|2006.05.10 09:40
|modify
|178
|0.05
|1.8620
|1.8601
|1.8725
|1131
|2006.05.10 09:49
|modify
|178
|0.05
|1.8620
|1.8624
|1.8725
|1132
|2006.05.10 09:54
|modify
|178
|0.05
|1.8620
|1.8625
|1.8725
|1133
|2006.05.10 10:12
|modify
|178
|0.05
|1.8620
|1.8627
|1.8725
|1134
|2006.05.10 10:19
|s/l
|178
|0.05
|1.8627
|1.8627
|1.8725
|3.50
|1875.00
|1135
|2006.05.10 10:20
|buy
|179
|0.05
|1.8627
|1.8580
|1.8732
|1136
|2006.05.10 10:34
|modify
|179
|0.05
|1.8627
|1.8604
|1.8732
|1137
|2006.05.10 10:35
|modify
|179
|0.05
|1.8627
|1.8605
|1.8732
|1138
|2006.05.10 10:36
|modify
|179
|0.05
|1.8627
|1.8609
|1.8732
|1139
|2006.05.10 10:44
|s/l
|179
|0.05
|1.8609
|1.8609
|1.8732
|-9.00
|1866.00
|1140
|2006.05.10 10:44
|modify
|177
|0.05
|1.8620
|1.8589
|1.8725
|1141
|2006.05.10 10:45
|modify
|177
|0.05
|1.8620
|1.8590
|1.8725
|1142
|2006.05.10 10:49
|modify
|177
|0.05
|1.8620
|1.8601
|1.8725
|1143
|2006.05.10 10:50
|buy
|180
|0.05
|1.8613
|1.8566
|1.8718
|1144
|2006.05.10 11:13
|modify
|180
|0.05
|1.8613
|1.8613
|1.8718
|1145
|2006.05.10 11:14
|s/l
|180
|0.05
|1.8613
|1.8613
|1.8718
|0.00
|1866.00
|1146
|2006.05.10 11:15
|buy
|181
|0.05
|1.8613
|1.8566
|1.8718
|1147
|2006.05.10 11:35
|modify
|181
|0.05
|1.8613
|1.8616
|1.8718
|1148
|2006.05.10 11:35
|modify
|181
|0.05
|1.8613
|1.8617
|1.8718
|1149
|2006.05.10 11:40
|modify
|181
|0.05
|1.8613
|1.8618
|1.8718
|1150
|2006.05.10 12:19
|s/l
|181
|0.05
|1.8618
|1.8618
|1.8718
|2.50
|1868.50
|1151
|2006.05.10 12:20
|buy
|182
|0.05
|1.8618
|1.8571
|1.8723
|1152
|2006.05.10 12:24
|modify
|182
|0.05
|1.8618
|1.8599
|1.8723
|1153
|2006.05.10 12:25
|modify
|182
|0.05
|1.8618
|1.8600
|1.8723
|1154
|2006.05.10 12:32
|modify
|182
|0.05
|1.8618
|1.8600
|1.8723
|1155
|2006.05.10 12:33
|modify
|182
|0.05
|1.8618
|1.8601
|1.8723
|1156
|2006.05.10 12:54
|modify
|182
|0.05
|1.8618
|1.8623
|1.8723
|1157
|2006.05.10 13:25
|s/l
|182
|0.05
|1.8623
|1.8623
|1.8723
|2.50
|1871.00
|1158
|2006.05.10 13:30
|buy
|183
|0.05
|1.8627
|1.8580
|1.8732
|1159
|2006.05.10 13:30
|modify
|183
|0.05
|1.8627
|1.8607
|1.8732
|1160
|2006.05.10 13:30
|modify
|183
|0.05
|1.8627
|1.8608
|1.8732
|1161
|2006.05.10 13:30
|modify
|183
|0.05
|1.8627
|1.8609
|1.8732
|1162
|2006.05.10 13:36
|modify
|183
|0.05
|1.8627
|1.8610
|1.8732
|1163
|2006.05.10 13:36
|modify
|183
|0.05
|1.8627
|1.8610
|1.8732
|1164
|2006.05.10 14:19
|modify
|183
|0.05
|1.8627
|1.8639
|1.8732
|1165
|2006.05.10 14:39
|s/l
|183
|0.05
|1.8639
|1.8639
|1.8732
|6.00
|1877.00
|1166
|2006.05.10 14:39
|modify
|177
|0.05
|1.8620
|1.8620
|1.8725
|1167
|2006.05.10 14:39
|modify
|177
|0.05
|1.8620
|1.8623
|1.8725
|1168
|2006.05.10 14:53
|modify
|177
|0.05
|1.8620
|1.8624
|1.8725
|1169
|2006.05.10 14:55
|modify
|177
|0.05
|1.8620
|1.8625
|1.8725
|1170
|2006.05.10 15:10
|buy
|184
|0.05
|1.8631
|1.8584
|1.8736
|1171
|2006.05.10 15:13
|modify
|184
|0.05
|1.8631
|1.8614
|1.8736
|1172
|2006.05.10 15:20
|s/l
|177
|0.05
|1.8625
|1.8625
|1.8725
|2.50
|1879.50
|1173
|2006.05.10 15:25
|buy
|185
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|1174
|2006.05.10 15:35
|modify
|185
|0.05
|1.8632
|1.8615
|1.8737
|1175
|2006.05.10 17:09
|modify
|185
|0.05
|1.8632
|1.8632
|1.8737
|1176
|2006.05.10 18:05
|modify
|185
|0.05
|1.8632
|1.8633
|1.8737
|1177
|2006.05.10 18:05
|modify
|185
|0.05
|1.8632
|1.8634
|1.8737
|1178
|2006.05.10 18:11
|modify
|185
|0.05
|1.8632
|1.8634
|1.8737
|1179
|2006.05.10 18:12
|modify
|185
|0.05
|1.8632
|1.8637
|1.8737
|1180
|2006.05.10 18:14
|modify
|185
|0.05
|1.8632
|1.8650
|1.8737
|1181
|2006.05.10 18:15
|s/l
|185
|0.05
|1.8650
|1.8650
|1.8737
|9.00
|1888.50
|1182
|2006.05.10 18:20
|modify
|184
|0.05
|1.8631
|1.8632
|1.8736
|1183
|2006.05.10 18:20
|s/l
|184
|0.05
|1.8632
|1.8632
|1.8736
|0.50
|1889.00
|1184
|2006.05.10 18:22
|modify
|176
|0.05
|1.8620
|1.8620
|1.8725
|1185
|2006.05.10 18:22
|modify
|176
|0.05
|1.8620
|1.8621
|1.8725
|1186
|2006.05.10 18:24
|s/l
|176
|0.05
|1.8621
|1.8621
|1.8725
|0.50
|1889.50
|1187
|2006.05.10 18:24
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8595
|1.8725
|1188
|2006.05.10 18:25
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8596
|1.8725
|1189
|2006.05.10 18:29
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8601
|1.8725
|1190
|2006.05.10 18:30
|buy
|186
|0.05
|1.8619
|1.8572
|1.8724
|1191
|2006.05.10 18:30
|buy
|187
|0.05
|1.8619
|1.8572
|1.8724
|1192
|2006.05.10 18:30
|buy
|188
|0.05
|1.8619
|1.8572
|1.8724
|1193
|2006.05.10 18:34
|modify
|188
|0.05
|1.8619
|1.8645
|1.8724
|1194
|2006.05.10 18:39
|s/l
|188
|0.05
|1.8645
|1.8645
|1.8724
|13.00
|1902.50
|1195
|2006.05.10 18:39
|modify
|187
|0.05
|1.8619
|1.8623
|1.8724
|1196
|2006.05.10 18:39
|modify
|187
|0.05
|1.8619
|1.8631
|1.8724
|1197
|2006.05.10 18:44
|modify
|187
|0.05
|1.8619
|1.8671
|1.8724
|1198
|2006.05.10 18:50
|s/l
|187
|0.05
|1.8671
|1.8671
|1.8724
|26.00
|1928.50
|1199
|2006.05.10 18:50
|modify
|186
|0.05
|1.8619
|1.8644
|1.8724
|1200
|2006.05.10 18:50
|modify
|186
|0.05
|1.8619
|1.8645
|1.8724
|1201
|2006.05.10 18:54
|modify
|186
|0.05
|1.8619
|1.8653
|1.8724
|1202
|2006.05.10 18:55
|modify
|186
|0.05
|1.8619
|1.8655
|1.8724
|1203
|2006.05.10 19:14
|s/l
|186
|0.05
|1.8655
|1.8655
|1.8724
|18.00
|1946.50
|1204
|2006.05.10 19:14
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8636
|1.8725
|1205
|2006.05.10 19:14
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8642
|1.8725
|1206
|2006.05.10 19:20
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8643
|1.8725
|1207
|2006.05.10 19:29
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8645
|1.8725
|1208
|2006.05.10 19:30
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8646
|1.8725
|1209
|2006.05.10 19:35
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8647
|1.8725
|1210
|2006.05.10 19:44
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8648
|1.8725
|1211
|2006.05.10 19:45
|modify
|175
|0.05
|1.8620
|1.8649
|1.8725
|1212
|2006.05.10 20:04
|s/l
|175
|0.05
|1.8649
|1.8649
|1.8725
|14.50
|1961.00
|1213
|2006.05.10 20:04
|modify
|174
|0.05
|1.8620
|1.8631
|1.8725
|1214
|2006.05.10 20:04
|modify
|174
|0.05
|1.8620
|1.8638
|1.8725
|1215
|2006.05.10 20:17
|modify
|174
|0.05
|1.8620
|1.8641
|1.8725
|1216
|2006.05.10 20:54
|s/l
|174
|0.05
|1.8641
|1.8641
|1.8725
|10.50
|1971.50
|1217
|2006.05.10 21:15
|buy
|189
|0.05
|1.8635
|1.8588
|1.8740
|1218
|2006.05.10 21:15
|buy
|190
|0.05
|1.8635
|1.8588
|1.8740
|1219
|2006.05.10 21:15
|buy
|191
|0.05
|1.8635
|1.8588
|1.8740
|1220
|2006.05.10 21:15
|buy
|192
|0.05
|1.8635
|1.8588
|1.8740
|1221
|2006.05.10 21:15
|buy
|193
|0.05
|1.8635
|1.8588
|1.8740
|1222
|2006.05.10 21:28
|modify
|193
|0.05
|1.8635
|1.8637
|1.8740
|1223
|2006.05.10 21:32
|modify
|193
|0.05
|1.8635
|1.8640
|1.8740
|1224
|2006.05.10 22:29
|s/l
|193
|0.05
|1.8640
|1.8640
|1.8740
|2.50
|1974.00
|1225
|2006.05.10 22:30
|modify
|192
|0.05
|1.8635
|1.8618
|1.8740
|1226
|2006.05.10 22:35
|buy
|194
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|1227
|2006.05.10 22:39
|modify
|194
|0.05
|1.8632
|1.8614
|1.8737
|1228
|2006.05.10 22:40
|modify
|194
|0.05
|1.8632
|1.8615
|1.8737
|1229
|2006.05.10 23:19
|s/l
|192
|0.05
|1.8618
|1.8618
|1.8740
|-8.50
|1965.50
|1230
|2006.05.10 23:20
|buy
|195
|0.05
|1.8619
|1.8572
|1.8724
|1231
|2006.05.10 23:24
|s/l
|194
|0.05
|1.8615
|1.8615
|1.8737
|-8.50
|1957.00
|1232
|2006.05.10 23:24
|modify
|195
|0.05
|1.8619
|1.8595
|1.8724
|1233
|2006.05.10 23:25
|buy
|196
|0.05
|1.8614
|1.8567
|1.8719
|1234
|2006.05.10 23:25
|modify
|196
|0.05
|1.8614
|1.8597
|1.8719
|1235
|2006.05.10 23:49
|s/l
|189
|0.05
|1.8588
|1.8588
|1.8740
|-23.50
|1933.50
|1236
|2006.05.10 23:49
|s/l
|190
|0.05
|1.8588
|1.8588
|1.8740
|-23.50
|1910.00
|1237
|2006.05.10 23:49
|s/l
|191
|0.05
|1.8588
|1.8588
|1.8740
|-23.50
|1886.50
|1238
|2006.05.10 23:49
|s/l
|195
|0.05
|1.8595
|1.8595
|1.8724
|-12.00
|1874.50
|1239
|2006.05.10 23:49
|s/l
|196
|0.05
|1.8597
|1.8597
|1.8719
|-8.50
|1866.00
|1240
|2006.05.10 23:50
|buy
|197
|0.05
|1.8583
|1.8536
|1.8688
|1241
|2006.05.10 23:50
|buy
|198
|0.05
|1.8583
|1.8536
|1.8688
|1242
|2006.05.10 23:50
|buy
|199
|0.05
|1.8583
|1.8536
|1.8688
|1243
|2006.05.10 23:50
|buy
|200
|0.05
|1.8583
|1.8536
|1.8688
|1244
|2006.05.10 23:50
|buy
|201
|0.05
|1.8583
|1.8536
|1.8688
|1245
|2006.05.10 23:50
|modify
|201
|0.05
|1.8583
|1.8564
|1.8688
|1246
|2006.05.10 23:59
|modify
|201
|0.05
|1.8583
|1.8566
|1.8688
|1247
|2006.05.11 01:04
|s/l
|201
|0.05
|1.8566
|1.8566
|1.8688
|-8.50
|1857.50
|1248
|2006.05.11 01:04
|modify
|200
|0.05
|1.8583
|1.8549
|1.8688
|1249
|2006.05.11 01:05
|modify
|200
|0.05
|1.8583
|1.8550
|1.8688
|1250
|2006.05.11 01:10
|buy
|202
|0.05
|1.8557
|1.8510
|1.8662
|1251
|2006.05.11 01:14
|modify
|202
|0.05
|1.8557
|1.8539
|1.8662
|1252
|2006.05.11 01:14
|s/l
|200
|0.05
|1.8550
|1.8550
|1.8688
|-16.50
|1841.00
|1253
|2006.05.11 01:15
|buy
|203
|0.05
|1.8552
|1.8505
|1.8657
|1254
|2006.05.11 01:19
|s/l
|197
|0.05
|1.8536
|1.8536
|1.8688
|-23.50
|1817.50
|1255
|2006.05.11 01:19
|s/l
|198
|0.05
|1.8536
|1.8536
|1.8688
|-23.50
|1794.00
|1256
|2006.05.11 01:19
|s/l
|199
|0.05
|1.8536
|1.8536
|1.8688
|-23.50
|1770.50
|1257
|2006.05.11 01:19
|s/l
|202
|0.05
|1.8539
|1.8539
|1.8662
|-9.00
|1761.50
|1258
|2006.05.11 01:19
|modify
|203
|0.05
|1.8552
|1.8519
|1.8657
|1259
|2006.05.11 01:20
|modify
|203
|0.05
|1.8552
|1.8520
|1.8657
|1260
|2006.05.11 01:24
|modify
|203
|0.05
|1.8552
|1.8527
|1.8657
|1261
|2006.05.11 01:25
|buy
|204
|0.05
|1.8545
|1.8498
|1.8650
|1262
|2006.05.11 01:25
|buy
|205
|0.05
|1.8545
|1.8498
|1.8650
|1263
|2006.05.11 01:25
|buy
|206
|0.05
|1.8545
|1.8498
|1.8650
|1264
|2006.05.11 01:25
|buy
|207
|0.05
|1.8545
|1.8498
|1.8650
|1265
|2006.05.11 01:29
|modify
|207
|0.05
|1.8545
|1.8528
|1.8650
|1266
|2006.05.11 02:15
|modify
|207
|0.05
|1.8545
|1.8546
|1.8650
|1267
|2006.05.11 03:30
|s/l
|207
|0.05
|1.8546
|1.8546
|1.8650
|0.50
|1762.00
|1268
|2006.05.11 03:30
|modify
|206
|0.05
|1.8545
|1.8527
|1.8650
|1269
|2006.05.11 03:31
|modify
|206
|0.05
|1.8545
|1.8528
|1.8650
|1270
|2006.05.11 03:35
|buy
|208
|0.05
|1.8544
|1.8497
|1.8649
|1271
|2006.05.11 03:37
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8522
|1.8649
|1272
|2006.05.11 03:40
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8523
|1.8649
|1273
|2006.05.11 03:44
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8524
|1.8649
|1274
|2006.05.11 03:55
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8526
|1.8649
|1275
|2006.05.11 04:04
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8544
|1.8649
|1276
|2006.05.11 05:29
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8546
|1.8649
|1277
|2006.05.11 05:30
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8547
|1.8649
|1278
|2006.05.11 06:30
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8548
|1.8649
|1279
|2006.05.11 06:44
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8559
|1.8649
|1280
|2006.05.11 06:45
|modify
|208
|0.05
|1.8544
|1.8560
|1.8649
|1281
|2006.05.11 06:49
|s/l
|208
|0.05
|1.8560
|1.8560
|1.8649
|8.00
|1770.00
|1282
|2006.05.11 07:04
|modify
|206
|0.05
|1.8545
|1.8548
|1.8650
|1283
|2006.05.11 07:05
|modify
|206
|0.05
|1.8545
|1.8549
|1.8650
|1284
|2006.05.11 07:09
|modify
|206
|0.05
|1.8545
|1.8563
|1.8650
|1285
|2006.05.11 07:10
|modify
|206
|0.05
|1.8545
|1.8564
|1.8650
|1286
|2006.05.11 07:19
|s/l
|206
|0.05
|1.8564
|1.8564
|1.8650
|9.50
|1779.50
|1287
|2006.05.11 07:25
|buy
|209
|0.05
|1.8554
|1.8507
|1.8659
|1288
|2006.05.11 07:25
|buy
|210
|0.05
|1.8554
|1.8507
|1.8659
|1289
|2006.05.11 07:25
|modify
|210
|0.05
|1.8554
|1.8535
|1.8659
|1290
|2006.05.11 07:25
|modify
|210
|0.05
|1.8554
|1.8536
|1.8659
|1291
|2006.05.11 07:25
|modify
|210
|0.05
|1.8554
|1.8537
|1.8659
|1292
|2006.05.11 07:26
|modify
|210
|0.05
|1.8554
|1.8537
|1.8659
|1293
|2006.05.11 07:54
|s/l
|210
|0.05
|1.8537
|1.8537
|1.8659
|-8.50
|1771.00
|1294
|2006.05.11 07:54
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8519
|1.8659
|1295
|2006.05.11 07:55
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8520
|1.8659
|1296
|2006.05.11 07:59
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8529
|1.8659
|1297
|2006.05.11 08:00
|buy
|211
|0.05
|1.8544
|1.8497
|1.8649
|1298
|2006.05.11 08:24
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8548
|1.8649
|1299
|2006.05.11 08:25
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8549
|1.8649
|1300
|2006.05.11 08:27
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8549
|1.8649
|1301
|2006.05.11 08:28
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8550
|1.8649
|1302
|2006.05.11 08:28
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8550
|1.8649
|1303
|2006.05.11 08:28
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8551
|1.8649
|1304
|2006.05.11 08:28
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8552
|1.8649
|1305
|2006.05.11 08:28
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8553
|1.8649
|1306
|2006.05.11 08:28
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8553
|1.8649
|1307
|2006.05.11 08:28
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8554
|1.8649
|1308
|2006.05.11 08:30
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8557
|1.8649
|1309
|2006.05.11 08:34
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8583
|1.8649
|1310
|2006.05.11 08:35
|modify
|211
|0.05
|1.8544
|1.8584
|1.8649
|1311
|2006.05.11 08:52
|s/l
|211
|0.05
|1.8584
|1.8584
|1.8649
|20.00
|1791.00
|1312
|2006.05.11 08:52
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8567
|1.8659
|1313
|2006.05.11 08:54
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8572
|1.8659
|1314
|2006.05.11 08:59
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8573
|1.8659
|1315
|2006.05.11 09:00
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8578
|1.8659
|1316
|2006.05.11 09:04
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8593
|1.8659
|1317
|2006.05.11 09:24
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8608
|1.8659
|1318
|2006.05.11 09:29
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8611
|1.8659
|1319
|2006.05.11 09:34
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8631
|1.8659
|1320
|2006.05.11 09:35
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8632
|1.8659
|1321
|2006.05.11 10:14
|t/p
|204
|0.05
|1.8650
|1.8498
|1.8650
|52.50
|1843.50
|1322
|2006.05.11 10:14
|t/p
|205
|0.05
|1.8650
|1.8498
|1.8650
|52.50
|1896.00
|1323
|2006.05.11 10:14
|modify
|209
|0.05
|1.8554
|1.8634
|1.8659
|1324
|2006.05.11 10:24
|t/p
|203
|0.05
|1.8657
|1.8527
|1.8657
|52.50
|1948.50
|1325
|2006.05.11 10:24
|t/p
|209
|0.05
|1.8659
|1.8634
|1.8659
|52.50
|2001.00
|1326
|2006.05.12 16:05
|buy
|212
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|1327
|2006.05.12 16:05
|buy
|213
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|1328
|2006.05.12 16:05
|buy
|214
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|1329
|2006.05.12 16:05
|buy
|215
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|1330
|2006.05.12 16:05
|buy
|216
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|1331
|2006.05.12 16:07
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8876
|1.8999
|1332
|2006.05.12 16:10
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8877
|1.8999
|1333
|2006.05.12 17:11
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8894
|1.8999
|1334
|2006.05.12 17:17
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8896
|1.8999
|1335
|2006.05.12 18:04
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8897
|1.8999
|1336
|2006.05.12 18:05
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8898
|1.8999
|1337
|2006.05.12 18:10
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8899
|1.8999
|1338
|2006.05.12 18:14
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8910
|1.8999
|1339
|2006.05.12 18:15
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8911
|1.8999
|1340
|2006.05.12 18:34
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8914
|1.8999
|1341
|2006.05.12 18:39
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8919
|1.8999
|1342
|2006.05.12 19:49
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8921
|1.8999
|1343
|2006.05.12 19:54
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8924
|1.8999
|1344
|2006.05.12 19:59
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8929
|1.8999
|1345
|2006.05.14 21:30
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8945
|1.8999
|1346
|2006.05.14 21:31
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8946
|1.8999
|1347
|2006.05.14 21:44
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8947
|1.8999
|1348
|2006.05.14 22:04
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8950
|1.8999
|1349
|2006.05.14 22:05
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8952
|1.8999
|1350
|2006.05.14 22:06
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8959
|1.8999
|1351
|2006.05.14 22:11
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8961
|1.8999
|1352
|2006.05.14 22:14
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8965
|1.8999
|1353
|2006.05.14 22:18
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8966
|1.8999
|1354
|2006.05.14 22:19
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8970
|1.8999
|1355
|2006.05.14 22:23
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8971
|1.8999
|1356
|2006.05.14 22:34
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8972
|1.8999
|1357
|2006.05.14 22:49
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8973
|1.8999
|1358
|2006.05.14 22:52
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8974
|1.8999
|1359
|2006.05.14 22:54
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8975
|1.8999
|1360
|2006.05.14 22:55
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8976
|1.8999
|1361
|2006.05.14 22:56
|modify
|216
|0.05
|1.8894
|1.8977
|1.8999
|1362
|2006.05.15 00:04
|s/l
|216
|0.05
|1.8977
|1.8977
|1.8999
|41.50
|2042.50
|1363
|2006.05.15 00:04
|modify
|215
|0.05
|1.8894
|1.8958
|1.8999
|1364
|2006.05.15 00:04
|modify
|215
|0.05
|1.8894
|1.8959
|1.8999
|1365
|2006.05.15 00:05
|modify
|215
|0.05
|1.8894
|1.8962
|1.8999
|1366
|2006.05.15 00:29
|s/l
|215
|0.05
|1.8962
|1.8962
|1.8999
|34.00
|2076.50
|1367
|2006.05.15 00:29
|modify
|214
|0.05
|1.8894
|1.8941
|1.8999
|1368
|2006.05.15 00:34
|s/l
|214
|0.05
|1.8941
|1.8941
|1.8999
|23.50
|2100.00
|1369
|2006.05.15 00:34
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8923
|1.8999
|1370
|2006.05.15 00:35
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8932
|1.8999
|1371
|2006.05.15 00:47
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8933
|1.8999
|1372
|2006.05.15 00:50
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8934
|1.8999
|1373
|2006.05.15 00:55
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8935
|1.8999
|1374
|2006.05.15 00:59
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8936
|1.8999
|1375
|2006.05.15 01:04
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8938
|1.8999
|1376
|2006.05.15 01:09
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8944
|1.8999
|1377
|2006.05.15 01:14
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8948
|1.8999
|1378
|2006.05.15 01:15
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8949
|1.8999
|1379
|2006.05.15 01:18
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8963
|1.8999
|1380
|2006.05.15 01:20
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8968
|1.8999
|1381
|2006.05.15 01:22
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8969
|1.8999
|1382
|2006.05.15 01:24
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8971
|1.8999
|1383
|2006.05.15 01:29
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8976
|1.8999
|1384
|2006.05.15 01:30
|modify
|213
|0.05
|1.8894
|1.8977
|1.8999
|1385
|2006.05.15 01:40
|s/l
|213
|0.05
|1.8977
|1.8977
|1.8999
|41.50
|2141.50
|1386
|2006.05.15 01:40
|modify
|212
|0.05
|1.8894
|1.8956
|1.8999
|1387
|2006.05.15 01:44
|modify
|212
|0.05
|1.8894
|1.8961
|1.8999
|1388
|2006.05.15 02:43
|s/l
|212
|0.05
|1.8961
|1.8961
|1.8999
|33.50
|2175.00
|1389
|2006.05.15 06:35
|buy
|217
|0.05
|1.8922
|1.8875
|1.9027
|1390
|2006.05.15 06:35
|buy
|218
|0.05
|1.8922
|1.8875
|1.9027
|1391
|2006.05.15 06:35
|buy
|219
|0.05
|1.8922
|1.8875
|1.9027
|1392
|2006.05.15 06:35
|buy
|220
|0.05
|1.8922
|1.8875
|1.9027
|1393
|2006.05.15 06:35
|buy
|221
|0.05
|1.8922
|1.8875
|1.9027
|1394
|2006.05.15 06:50
|modify
|221
|0.05
|1.8922
|1.8923
|1.9027
|1395
|2006.05.15 06:54
|modify
|221
|0.05
|1.8922
|1.8928
|1.9027
|1396
|2006.05.15 06:59
|modify
|221
|0.05
|1.8922
|1.8930
|1.9027
|1397
|2006.05.15 07:04
|s/l
|221
|0.05
|1.8930
|1.8930
|1.9027
|4.00
|2179.00
|1398
|2006.05.15 07:04
|modify
|220
|0.05
|1.8922
|1.8904
|1.9027
|1399
|2006.05.15 07:05
|buy
|222
|0.05
|1.8922
|1.8875
|1.9027
|1400
|2006.05.15 07:09
|modify
|222
|0.05
|1.8922
|1.8892
|1.9027
|1401
|2006.05.15 07:14
|modify
|222
|0.05
|1.8922
|1.8893
|1.9027
|1402
|2006.05.15 07:19
|modify
|222
|0.05
|1.8922
|1.8903
|1.9027
|1403
|2006.05.15 07:59
|s/l
|220
|0.05
|1.8904
|1.8904
|1.9027
|-9.00
|2170.00
|1404
|2006.05.15 07:59
|s/l
|222
|0.05
|1.8903
|1.8903
|1.9027
|-9.50
|2160.50
|1405
|2006.05.15 07:59
|modify
|219
|0.05
|1.8922
|1.8882
|1.9027
|1406
|2006.05.15 08:00
|buy
|223
|0.05
|1.8898
|1.8851
|1.9003
|1407
|2006.05.15 08:00
|buy
|224
|0.05
|1.8898
|1.8851
|1.9003
|1408
|2006.05.15 08:00
|modify
|224
|0.05
|1.8898
|1.8879
|1.9003
|1409
|2006.05.15 08:09
|s/l
|217
|0.05
|1.8875
|1.8875
|1.9027
|-23.50
|2137.00
|1410
|2006.05.15 08:09
|s/l
|218
|0.05
|1.8875
|1.8875
|1.9027
|-23.50
|2113.50
|1411
|2006.05.15 08:09
|s/l
|219
|0.05
|1.8882
|1.8882
|1.9027
|-20.00
|2093.50
|1412
|2006.05.15 08:09
|s/l
|224
|0.05
|1.8879
|1.8879
|1.9003
|-9.50
|2084.00
|1413
|2006.05.15 08:09
|modify
|223
|0.05
|1.8898
|1.8853
|1.9003
|1414
|2006.05.15 08:10
|modify
|223
|0.05
|1.8898
|1.8854
|1.9003
|1415
|2006.05.15 08:14
|modify
|223
|0.05
|1.8898
|1.8865
|1.9003
|1416
|2006.05.15 08:14
|s/l
|223
|0.05
|1.8865
|1.8865
|1.9003
|-16.50
|2067.50
|1417
|2006.05.15 08:15
|buy
|225
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1418
|2006.05.15 08:15
|buy
|226
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1419
|2006.05.15 08:15
|buy
|227
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1420
|2006.05.15 08:15
|buy
|228
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1421
|2006.05.15 08:15
|buy
|229
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1422
|2006.05.15 08:19
|modify
|229
|0.05
|1.8858
|1.8812
|1.8963
|1423
|2006.05.15 08:20
|modify
|229
|0.05
|1.8858
|1.8814
|1.8963
|1424
|2006.05.15 08:24
|modify
|229
|0.05
|1.8858
|1.8830
|1.8963
|1425
|2006.05.15 08:33
|modify
|229
|0.05
|1.8858
|1.8841
|1.8963
|1426
|2006.05.15 09:24
|s/l
|229
|0.05
|1.8841
|1.8841
|1.8963
|-8.50
|2059.00
|1427
|2006.05.15 09:24
|modify
|228
|0.05
|1.8858
|1.8818
|1.8963
|1428
|2006.05.15 09:25
|buy
|230
|0.05
|1.8836
|1.8789
|1.8941
|1429
|2006.05.15 09:30
|modify
|230
|0.05
|1.8836
|1.8819
|1.8941
|1430
|2006.05.15 10:44
|s/l
|228
|0.05
|1.8818
|1.8818
|1.8963
|-20.00
|2039.00
|1431
|2006.05.15 10:44
|s/l
|230
|0.05
|1.8819
|1.8819
|1.8941
|-8.50
|2030.50
|1432
|2006.05.15 10:45
|buy
|231
|0.05
|1.8816
|1.8769
|1.8921
|1433
|2006.05.15 10:45
|buy
|232
|0.05
|1.8816
|1.8769
|1.8921
|1434
|2006.05.15 10:45
|modify
|232
|0.05
|1.8816
|1.8798
|1.8921
|1435
|2006.05.15 10:46
|modify
|232
|0.05
|1.8816
|1.8799
|1.8921
|1436
|2006.05.15 10:49
|s/l
|225
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2007.00
|1437
|2006.05.15 10:49
|s/l
|226
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|1983.50
|1438
|2006.05.15 10:49
|s/l
|227
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|1960.00
|1439
|2006.05.15 10:50
|buy
|233
|0.05
|1.8812
|1.8765
|1.8917
|1440
|2006.05.15 10:50
|buy
|234
|0.05
|1.8812
|1.8765
|1.8917
|1441
|2006.05.15 10:50
|buy
|235
|0.05
|1.8812
|1.8765
|1.8917
|1442
|2006.05.15 10:54
|modify
|235
|0.05
|1.8812
|1.8794
|1.8917
|1443
|2006.05.15 10:54
|s/l
|232
|0.05
|1.8799
|1.8799
|1.8921
|-8.50
|1951.50
|1444
|2006.05.15 10:55
|buy
|236
|0.05
|1.8800
|1.8753
|1.8905
|1445
|2006.05.15 10:59
|modify
|236
|0.05
|1.8800
|1.8782
|1.8905
|1446
|2006.05.15 10:59
|s/l
|235
|0.05
|1.8794
|1.8794
|1.8917
|-9.00
|1942.50
|1447
|2006.05.15 11:00
|buy
|237
|0.05
|1.8797
|1.8750
|1.8902
|1448
|2006.05.15 11:00
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8780
|1.8902
|1449
|2006.05.15 11:09
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8797
|1.8902
|1450
|2006.05.15 11:14
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8801
|1.8902
|1451
|2006.05.15 11:45
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8802
|1.8902
|1452
|2006.05.15 11:52
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8804
|1.8902
|1453
|2006.05.15 11:59
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8817
|1.8902
|1454
|2006.05.15 12:20
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8818
|1.8902
|1455
|2006.05.15 12:20
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8821
|1.8902
|1456
|2006.05.15 12:24
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8830
|1.8902
|1457
|2006.05.15 12:25
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8831
|1.8902
|1458
|2006.05.15 12:29
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8838
|1.8902
|1459
|2006.05.15 12:30
|modify
|237
|0.05
|1.8797
|1.8839
|1.8902
|1460
|2006.05.15 13:04
|s/l
|237
|0.05
|1.8839
|1.8839
|1.8902
|21.00
|1963.50
|1461
|2006.05.15 13:04
|modify
|236
|0.05
|1.8800
|1.8820
|1.8905
|1462
|2006.05.15 13:04
|modify
|236
|0.05
|1.8800
|1.8824
|1.8905
|1463
|2006.05.15 13:05
|modify
|236
|0.05
|1.8800
|1.8825
|1.8905
|1464
|2006.05.15 13:09
|s/l
|236
|0.05
|1.8825
|1.8825
|1.8905
|12.50
|1976.00
|1465
|2006.05.15 13:14
|modify
|234
|0.05
|1.8812
|1.8818
|1.8917
|1466
|2006.05.15 13:20
|buy
|238
|0.05
|1.8831
|1.8784
|1.8936
|1467
|2006.05.15 13:20
|buy
|239
|0.05
|1.8831
|1.8784
|1.8936
|1468
|2006.05.15 13:20
|s/l
|234
|0.05
|1.8818
|1.8818
|1.8917
|3.00
|1979.00
|1469
|2006.05.15 13:20
|modify
|239
|0.05
|1.8831
|1.8794
|1.8936
|1470
|2006.05.15 13:21
|modify
|239
|0.05
|1.8831
|1.8794
|1.8936
|1471
|2006.05.15 13:21
|modify
|239
|0.05
|1.8831
|1.8797
|1.8936
|1472
|2006.05.15 13:24
|modify
|239
|0.05
|1.8831
|1.8800
|1.8936
|1473
|2006.05.15 13:25
|buy
|240
|0.05
|1.8818
|1.8771
|1.8923
|1474
|2006.05.15 13:25
|modify
|240
|0.05
|1.8818
|1.8800
|1.8923
|1475
|2006.05.15 13:39
|modify
|240
|0.05
|1.8818
|1.8819
|1.8923
|1476
|2006.05.15 13:40
|modify
|240
|0.05
|1.8818
|1.8820
|1.8923
|1477
|2006.05.15 13:44
|modify
|240
|0.05
|1.8818
|1.8823
|1.8923
|1478
|2006.05.15 14:09
|s/l
|240
|0.05
|1.8823
|1.8823
|1.8923
|2.50
|1981.50
|1479
|2006.05.15 14:09
|modify
|239
|0.05
|1.8831
|1.8804
|1.8936
|1480
|2006.05.15 14:10
|buy
|241
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1481
|2006.05.15 14:21
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8822
|1.8927
|1482
|2006.05.15 14:21
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8823
|1.8927
|1483
|2006.05.15 14:21
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8823
|1.8927
|1484
|2006.05.15 14:22
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8824
|1.8927
|1485
|2006.05.15 14:22
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8826
|1.8927
|1486
|2006.05.15 14:24
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8826
|1.8927
|1487
|2006.05.15 14:40
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8837
|1.8927
|1488
|2006.05.15 14:40
|modify
|241
|0.05
|1.8822
|1.8838
|1.8927
|1489
|2006.05.15 14:54
|s/l
|241
|0.05
|1.8838
|1.8838
|1.8927
|8.00
|1989.50
|1490
|2006.05.15 14:55
|modify
|239
|0.05
|1.8831
|1.8814
|1.8936
|1491
|2006.05.15 15:00
|buy
|242
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1492
|2006.05.15 15:00
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8804
|1.8927
|1493
|2006.05.15 15:15
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8822
|1.8927
|1494
|2006.05.15 15:15
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8822
|1.8927
|1495
|2006.05.15 15:16
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8824
|1.8927
|1496
|2006.05.15 15:17
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8824
|1.8927
|1497
|2006.05.15 15:24
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8825
|1.8927
|1498
|2006.05.15 15:25
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8826
|1.8927
|1499
|2006.05.15 15:29
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8828
|1.8927
|1500
|2006.05.15 15:30
|modify
|242
|0.05
|1.8822
|1.8829
|1.8927
|1501
|2006.05.15 15:49
|s/l
|242
|0.05
|1.8829
|1.8829
|1.8927
|3.50
|1993.00
|1502
|2006.05.15 15:50
|buy
|243
|0.05
|1.8828
|1.8781
|1.8933
|1503
|2006.05.15 15:53
|modify
|243
|0.05
|1.8828
|1.8810
|1.8933
|1504
|2006.05.15 15:57
|modify
|243
|0.05
|1.8828
|1.8811
|1.8933
|1505
|2006.05.15 16:19
|s/l
|239
|0.05
|1.8814
|1.8814
|1.8936
|-8.50
|1984.50
|1506
|2006.05.15 16:20
|buy
|244
|0.05
|1.8815
|1.8768
|1.8920
|1507
|2006.05.15 16:24
|s/l
|243
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8933
|-8.50
|1976.00
|1508
|2006.05.15 16:24
|modify
|244
|0.05
|1.8815
|1.8793
|1.8920
|1509
|2006.05.15 16:25
|buy
|245
|0.05
|1.8811
|1.8764
|1.8916
|1510
|2006.05.15 16:29
|modify
|245
|0.05
|1.8811
|1.8794
|1.8916
|1511
|2006.05.15 16:59
|s/l
|244
|0.05
|1.8793
|1.8793
|1.8920
|-11.00
|1965.00
|1512
|2006.05.15 16:59
|s/l
|245
|0.05
|1.8794
|1.8794
|1.8916
|-8.50
|1956.50
|1513
|2006.05.15 17:00
|buy
|246
|0.05
|1.8790
|1.8743
|1.8895
|1514
|2006.05.15 17:00
|buy
|247
|0.05
|1.8790
|1.8743
|1.8895
|1515
|2006.05.15 17:14
|modify
|247
|0.05
|1.8790
|1.8768
|1.8895
|1516
|2006.05.15 17:15
|modify
|247
|0.05
|1.8790
|1.8769
|1.8895
|1517
|2006.05.15 17:35
|modify
|247
|0.05
|1.8790
|1.8773
|1.8895
|1518
|2006.05.15 17:35
|modify
|247
|0.05
|1.8790
|1.8790
|1.8895
|1519
|2006.05.15 17:44
|modify
|247
|0.05
|1.8790
|1.8794
|1.8895
|1520
|2006.05.15 17:59
|modify
|247
|0.05
|1.8790
|1.8797
|1.8895
|1521
|2006.05.15 18:04
|modify
|247
|0.05
|1.8790
|1.8799
|1.8895
|1522
|2006.05.15 18:09
|s/l
|247
|0.05
|1.8799
|1.8799
|1.8895
|4.50
|1961.00
|1523
|2006.05.15 18:10
|buy
|248
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|1524
|2006.05.15 18:14
|modify
|248
|0.05
|1.8799
|1.8777
|1.8904
|1525
|2006.05.15 18:19
|modify
|248
|0.05
|1.8799
|1.8779
|1.8904
|1526
|2006.05.15 19:00
|modify
|248
|0.05
|1.8799
|1.8782
|1.8904
|1527
|2006.05.15 19:44
|s/l
|238
|0.05
|1.8784
|1.8784
|1.8936
|-23.50
|1937.50
|1528
|2006.05.15 19:45
|buy
|249
|0.05
|1.8787
|1.8740
|1.8892
|1529
|2006.05.15 19:49
|modify
|249
|0.05
|1.8787
|1.8765
|1.8892
|1530
|2006.05.15 19:50
|s/l
|248
|0.05
|1.8782
|1.8782
|1.8904
|-8.50
|1929.00
|1531
|2006.05.15 19:50
|buy
|250
|0.05
|1.8783
|1.8736
|1.8888
|1532
|2006.05.15 19:54
|modify
|250
|0.05
|1.8783
|1.8755
|1.8888
|1533
|2006.05.15 19:55
|modify
|250
|0.05
|1.8783
|1.8756
|1.8888
|1534
|2006.05.15 19:59
|modify
|250
|0.05
|1.8783
|1.8761
|1.8888
|1535
|2006.05.15 20:00
|modify
|250
|0.05
|1.8783
|1.8762
|1.8888
|1536
|2006.05.15 20:04
|modify
|250
|0.05
|1.8783
|1.8766
|1.8888
|1537
|2006.05.15 20:35
|s/l
|231
|0.05
|1.8769
|1.8769
|1.8921
|-23.50
|1905.50
|1538
|2006.05.15 20:35
|buy
|251
|0.05
|1.8771
|1.8724
|1.8876
|1539
|2006.05.15 20:39
|modify
|251
|0.05
|1.8771
|1.8754
|1.8876
|1540
|2006.05.15 20:50
|modify
|251
|0.05
|1.8771
|1.8773
|1.8876
|1541
|2006.05.15 20:55
|modify
|251
|0.05
|1.8771
|1.8778
|1.8876
|1542
|2006.05.15 21:00
|modify
|251
|0.05
|1.8771
|1.8779
|1.8876
|1543
|2006.05.15 22:59
|s/l
|233
|0.05
|1.8765
|1.8765
|1.8917
|-23.50
|1882.00
|1544
|2006.05.15 22:59
|s/l
|249
|0.05
|1.8765
|1.8765
|1.8892
|-11.00
|1871.00
|1545
|2006.05.15 22:59
|s/l
|250
|0.05
|1.8766
|1.8766
|1.8888
|-8.50
|1862.50
|1546
|2006.05.15 22:59
|s/l
|251
|0.05
|1.8779
|1.8779
|1.8876
|4.00
|1866.50
|1547
|2006.05.15 23:00
|buy
|252
|0.05
|1.8757
|1.8710
|1.8862
|1548
|2006.05.15 23:00
|buy
|253
|0.05
|1.8757
|1.8710
|1.8862
|1549
|2006.05.15 23:00
|buy
|254
|0.05
|1.8757
|1.8710
|1.8862
|1550
|2006.05.15 23:00
|buy
|255
|0.05
|1.8757
|1.8710
|1.8862
|1551
|2006.05.15 23:19
|modify
|255
|0.05
|1.8757
|1.8761
|1.8862
|1552
|2006.05.15 23:34
|modify
|255
|0.05
|1.8757
|1.8769
|1.8862
|1553
|2006.05.15 23:44
|s/l
|255
|0.05
|1.8769
|1.8769
|1.8862
|6.00
|1872.50
|1554
|2006.05.15 23:45
|buy
|256
|0.05
|1.8766
|1.8719
|1.8871
|1555
|2006.05.16 00:02
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8767
|1.8871
|1556
|2006.05.16 00:06
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8768
|1.8871
|1557
|2006.05.16 00:06
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8768
|1.8871
|1558
|2006.05.16 00:24
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8772
|1.8871
|1559
|2006.05.16 00:29
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8779
|1.8871
|1560
|2006.05.16 01:44
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8784
|1.8871
|1561
|2006.05.16 01:49
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8797
|1.8871
|1562
|2006.05.16 01:50
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8798
|1.8871
|1563
|2006.05.16 01:54
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8802
|1.8871
|1564
|2006.05.16 02:34
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8805
|1.8871
|1565
|2006.05.16 02:39
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8809
|1.8871
|1566
|2006.05.16 03:10
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8810
|1.8871
|1567
|2006.05.16 03:14
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8812
|1.8871
|1568
|2006.05.16 03:19
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8813
|1.8871
|1569
|2006.05.16 03:20
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8814
|1.8871
|1570
|2006.05.16 03:39
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8816
|1.8871
|1571
|2006.05.16 03:44
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8817
|1.8871
|1572
|2006.05.16 03:49
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8818
|1.8871
|1573
|2006.05.16 03:50
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8819
|1.8871
|1574
|2006.05.16 03:54
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8827
|1.8871
|1575
|2006.05.16 03:59
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8839
|1.8871
|1576
|2006.05.16 04:04
|modify
|256
|0.05
|1.8766
|1.8842
|1.8871
|1577
|2006.05.16 04:19
|s/l
|256
|0.05
|1.8842
|1.8842
|1.8871
|38.00
|1910.50
|1578
|2006.05.16 04:19
|modify
|254
|0.05
|1.8757
|1.8819
|1.8862
|1579
|2006.05.16 04:19
|modify
|254
|0.05
|1.8757
|1.8821
|1.8862
|1580
|2006.05.16 04:20
|modify
|254
|0.05
|1.8757
|1.8822
|1.8862
|1581
|2006.05.16 04:25
|modify
|254
|0.05
|1.8757
|1.8823
|1.8862
|1582
|2006.05.16 05:04
|s/l
|254
|0.05
|1.8823
|1.8823
|1.8862
|33.00
|1943.50
|1583
|2006.05.16 05:04
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8803
|1.8862
|1584
|2006.05.16 05:05
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8804
|1.8862
|1585
|2006.05.16 05:05
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8808
|1.8862
|1586
|2006.05.16 05:25
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8814
|1.8862
|1587
|2006.05.16 05:27
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8815
|1.8862
|1588
|2006.05.16 05:45
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8817
|1.8862
|1589
|2006.05.16 05:48
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8818
|1.8862
|1590
|2006.05.16 05:49
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8820
|1.8862
|1591
|2006.05.16 05:49
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8821
|1.8862
|1592
|2006.05.16 05:50
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8822
|1.8862
|1593
|2006.05.16 05:51
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8824
|1.8862
|1594
|2006.05.16 05:51
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8824
|1.8862
|1595
|2006.05.16 05:54
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8825
|1.8862
|1596
|2006.05.16 05:55
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8828
|1.8862
|1597
|2006.05.16 05:58
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8830
|1.8862
|1598
|2006.05.16 05:59
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8830
|1.8862
|1599
|2006.05.16 05:59
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8831
|1.8862
|1600
|2006.05.16 05:59
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8833
|1.8862
|1601
|2006.05.16 05:59
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8834
|1.8862
|1602
|2006.05.16 05:59
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8835
|1.8862
|1603
|2006.05.16 05:59
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8836
|1.8862
|1604
|2006.05.16 06:00
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8837
|1.8862
|1605
|2006.05.16 06:00
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8838
|1.8862
|1606
|2006.05.16 06:00
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8839
|1.8862
|1607
|2006.05.16 06:00
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8840
|1.8862
|1608
|2006.05.16 06:00
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8840
|1.8862
|1609
|2006.05.16 06:00
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8842
|1.8862
|1610
|2006.05.16 06:04
|modify
|253
|0.05
|1.8757
|1.8844
|1.8862
|1611
|2006.05.16 06:09
|s/l
|253
|0.05
|1.8844
|1.8844
|1.8862
|43.50
|1987.00
|1612
|2006.05.16 06:09
|modify
|252
|0.05
|1.8757
|1.8805
|1.8862
|1613
|2006.05.16 06:10
|modify
|252
|0.05
|1.8757
|1.8806
|1.8862
|1614
|2006.05.16 06:14
|modify
|252
|0.05
|1.8757
|1.8815
|1.8862
|1615
|2006.05.16 06:24
|s/l
|252
|0.05
|1.8815
|1.8815
|1.8862
|29.00
|2016.00
|1616
|2006.05.16 06:24
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8790
|1.8895
|1617
|2006.05.16 06:43
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8792
|1.8895
|1618
|2006.05.16 06:59
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8813
|1.8895
|1619
|2006.05.16 07:00
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8814
|1.8895
|1620
|2006.05.16 07:00
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8814
|1.8895
|1621
|2006.05.16 07:00
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8816
|1.8895
|1622
|2006.05.16 07:05
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8816
|1.8895
|1623
|2006.05.16 07:14
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8820
|1.8895
|1624
|2006.05.16 07:15
|modify
|246
|0.05
|1.8790
|1.8821
|1.8895
|1625
|2006.05.16 07:15
|s/l
|246
|0.05
|1.8821
|1.8821
|1.8895
|15.50
|2031.50
|1626
|2006.05.16 07:35
|buy
|257
|0.05
|1.8798
|1.8751
|1.8903
|1627
|2006.05.16 07:35
|buy
|258
|0.05
|1.8798
|1.8751
|1.8903
|1628
|2006.05.16 07:35
|buy
|259
|0.05
|1.8798
|1.8751
|1.8903
|1629
|2006.05.16 07:35
|buy
|260
|0.05
|1.8798
|1.8751
|1.8903
|1630
|2006.05.16 07:35
|buy
|261
|0.05
|1.8798
|1.8751
|1.8903
|1631
|2006.05.16 07:49
|modify
|261
|0.05
|1.8798
|1.8808
|1.8903
|1632
|2006.05.16 07:59
|modify
|261
|0.05
|1.8798
|1.8813
|1.8903
|1633
|2006.05.16 08:30
|s/l
|261
|0.05
|1.8813
|1.8813
|1.8903
|7.50
|2039.00
|1634
|2006.05.16 08:35
|buy
|262
|0.05
|1.8803
|1.8756
|1.8908
|1635
|2006.05.16 08:35
|modify
|262
|0.05
|1.8803
|1.8785
|1.8908
|1636
|2006.05.16 08:38
|modify
|262
|0.05
|1.8803
|1.8786
|1.8908
|1637
|2006.05.16 08:54
|s/l
|262
|0.05
|1.8786
|1.8786
|1.8908
|-8.50
|2030.50
|1638
|2006.05.16 08:54
|modify
|260
|0.05
|1.8798
|1.8764
|1.8903
|1639
|2006.05.16 08:55
|buy
|263
|0.05
|1.8782
|1.8735
|1.8887
|1640
|2006.05.16 09:04
|modify
|263
|0.05
|1.8782
|1.8752
|1.8887
|1641
|2006.05.16 09:05
|modify
|263
|0.05
|1.8782
|1.8753
|1.8887
|1642
|2006.05.16 09:09
|modify
|263
|0.05
|1.8782
|1.8758
|1.8887
|1643
|2006.05.16 09:19
|s/l
|260
|0.05
|1.8764
|1.8764
|1.8903
|-17.00
|2013.50
|1644
|2006.05.16 09:19
|s/l
|263
|0.05
|1.8758
|1.8758
|1.8887
|-12.00
|2001.50
|1645
|2006.05.16 09:20
|buy
|264
|0.05
|1.8757
|1.8710
|1.8862
|1646
|2006.05.16 09:20
|buy
|265
|0.05
|1.8757
|1.8710
|1.8862
|1647
|2006.05.16 09:24
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8738
|1.8862
|1648
|2006.05.16 09:25
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8758
|1.8862
|1649
|2006.05.16 09:34
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8775
|1.8862
|1650
|2006.05.16 09:49
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8786
|1.8862
|1651
|2006.05.16 09:50
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8787
|1.8862
|1652
|2006.05.16 10:04
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8788
|1.8862
|1653
|2006.05.16 10:09
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8791
|1.8862
|1654
|2006.05.16 10:54
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8794
|1.8862
|1655
|2006.05.16 11:04
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8803
|1.8862
|1656
|2006.05.16 11:09
|modify
|265
|0.05
|1.8757
|1.8808
|1.8862
|1657
|2006.05.16 11:19
|s/l
|265
|0.05
|1.8808
|1.8808
|1.8862
|25.50
|2027.00
|1658
|2006.05.16 11:19
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8784
|1.8862
|1659
|2006.05.16 11:19
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8785
|1.8862
|1660
|2006.05.16 11:20
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8786
|1.8862
|1661
|2006.05.16 11:24
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8794
|1.8862
|1662
|2006.05.16 11:25
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8795
|1.8862
|1663
|2006.05.16 11:29
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8796
|1.8862
|1664
|2006.05.16 11:49
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8800
|1.8862
|1665
|2006.05.16 12:19
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8801
|1.8862
|1666
|2006.05.16 12:20
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8802
|1.8862
|1667
|2006.05.16 12:25
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8803
|1.8862
|1668
|2006.05.16 12:29
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8808
|1.8862
|1669
|2006.05.16 12:34
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8832
|1.8862
|1670
|2006.05.16 12:35
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8833
|1.8862
|1671
|2006.05.16 12:39
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8842
|1.8862
|1672
|2006.05.16 12:40
|modify
|264
|0.05
|1.8757
|1.8843
|1.8862
|1673
|2006.05.16 12:44
|t/p
|264
|0.05
|1.8862
|1.8843
|1.8862
|52.50
|2079.50
|1674
|2006.05.16 12:44
|modify
|259
|0.05
|1.8798
|1.8849
|1.8903
|1675
|2006.05.16 12:49
|s/l
|259
|0.05
|1.8849
|1.8849
|1.8903
|25.50
|2105.00
|1676
|2006.05.16 12:49
|modify
|258
|0.05
|1.8798
|1.8827
|1.8903
|1677
|2006.05.16 12:49
|modify
|258
|0.05
|1.8798
|1.8830
|1.8903
|1678
|2006.05.16 12:50
|modify
|258
|0.05
|1.8798
|1.8831
|1.8903
|1679
|2006.05.16 12:54
|modify
|258
|0.05
|1.8798
|1.8841
|1.8903
|1680
|2006.05.16 12:59
|modify
|258
|0.05
|1.8798
|1.8845
|1.8903
|1681
|2006.05.16 13:19
|s/l
|258
|0.05
|1.8845
|1.8845
|1.8903
|23.50
|2128.50
|1682
|2006.05.16 13:19
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8818
|1.8903
|1683
|2006.05.16 13:19
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8825
|1.8903
|1684
|2006.05.16 13:20
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8826
|1.8903
|1685
|2006.05.16 13:24
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8839
|1.8903
|1686
|2006.05.16 13:25
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8840
|1.8903
|1687
|2006.05.16 13:29
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8842
|1.8903
|1688
|2006.05.16 13:30
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8843
|1.8903
|1689
|2006.05.16 13:34
|modify
|257
|0.05
|1.8798
|1.8844
|1.8903
|1690
|2006.05.16 13:39
|s/l
|257
|0.05
|1.8844
|1.8844
|1.8903
|23.00
|2151.50
|1691
|2006.05.16 17:05
|buy
|266
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1692
|2006.05.16 17:05
|buy
|267
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1693
|2006.05.16 17:05
|buy
|268
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1694
|2006.05.16 17:05
|buy
|269
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1695
|2006.05.16 17:05
|buy
|270
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1696
|2006.05.16 17:24
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8823
|1.8927
|1697
|2006.05.16 17:34
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8828
|1.8927
|1698
|2006.05.16 17:39
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8829
|1.8927
|1699
|2006.05.16 17:54
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8830
|1.8927
|1700
|2006.05.16 17:59
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8845
|1.8927
|1701
|2006.05.16 18:09
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8847
|1.8927
|1702
|2006.05.16 18:10
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8848
|1.8927
|1703
|2006.05.16 18:19
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8849
|1.8927
|1704
|2006.05.16 18:24
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8859
|1.8927
|1705
|2006.05.16 18:29
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8865
|1.8927
|1706
|2006.05.16 18:30
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8866
|1.8927
|1707
|2006.05.16 18:34
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8868
|1.8927
|1708
|2006.05.16 18:35
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8869
|1.8927
|1709
|2006.05.16 18:49
|modify
|270
|0.05
|1.8822
|1.8876
|1.8927
|1710
|2006.05.16 19:14
|s/l
|270
|0.05
|1.8876
|1.8876
|1.8927
|27.00
|2178.50
|1711
|2006.05.16 19:14
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8857
|1.8927
|1712
|2006.05.16 19:14
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8859
|1.8927
|1713
|2006.05.16 19:24
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8860
|1.8927
|1714
|2006.05.16 19:25
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8861
|1.8927
|1715
|2006.05.16 19:34
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8862
|1.8927
|1716
|2006.05.16 19:39
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8864
|1.8927
|1717
|2006.05.16 21:20
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8865
|1.8927
|1718
|2006.05.16 21:37
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8865
|1.8927
|1719
|2006.05.16 21:39
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8866
|1.8927
|1720
|2006.05.16 21:39
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8866
|1.8927
|1721
|2006.05.16 21:44
|modify
|269
|0.05
|1.8822
|1.8867
|1.8927
|1722
|2006.05.16 22:59
|s/l
|269
|0.05
|1.8867
|1.8867
|1.8927
|22.50
|2201.00
|1723
|2006.05.16 22:59
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8849
|1.8927
|1724
|2006.05.16 23:00
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8850
|1.8927
|1725
|2006.05.16 23:04
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8851
|1.8927
|1726
|2006.05.17 00:39
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8853
|1.8927
|1727
|2006.05.17 01:39
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8854
|1.8927
|1728
|2006.05.17 01:49
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8856
|1.8927
|1729
|2006.05.17 01:50
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8857
|1.8927
|1730
|2006.05.17 01:54
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8868
|1.8927
|1731
|2006.05.17 02:00
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8869
|1.8927
|1732
|2006.05.17 02:10
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8870
|1.8927
|1733
|2006.05.17 02:35
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8871
|1.8927
|1734
|2006.05.17 03:09
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8875
|1.8927
|1735
|2006.05.17 03:10
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8876
|1.8927
|1736
|2006.05.17 03:14
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8889
|1.8927
|1737
|2006.05.17 03:15
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8890
|1.8927
|1738
|2006.05.17 03:19
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8895
|1.8927
|1739
|2006.05.17 03:29
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8897
|1.8927
|1740
|2006.05.17 03:34
|modify
|268
|0.05
|1.8822
|1.8909
|1.8927
|1741
|2006.05.17 03:35
|t/p
|266
|0.05
|1.8927
|1.8775
|1.8927
|52.50
|2253.50
|1742
|2006.05.17 03:35
|t/p
|267
|0.05
|1.8927
|1.8775
|1.8927
|52.50
|2306.00
|1743
|2006.05.17 03:35
|t/p
|268
|0.05
|1.8927
|1.8909
|1.8927
|52.50
|2358.50
|1744
|2006.05.17 14:00
|buy
|271
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|1745
|2006.05.17 14:00
|buy
|272
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|1746
|2006.05.17 14:00
|buy
|273
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|1747
|2006.05.17 14:00
|buy
|274
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|1748
|2006.05.17 14:00
|buy
|275
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|1749
|2006.05.17 14:09
|modify
|275
|0.05
|1.8911
|1.8914
|1.9016
|1750
|2006.05.17 14:19
|s/l
|275
|0.05
|1.8914
|1.8914
|1.9016
|1.50
|2360.00
|1751
|2006.05.17 14:19
|modify
|274
|0.05
|1.8911
|1.8887
|1.9016
|1752
|2006.05.17 14:20
|modify
|274
|0.05
|1.8911
|1.8888
|1.9016
|1753
|2006.05.17 14:24
|modify
|274
|0.05
|1.8911
|1.8892
|1.9016
|1754
|2006.05.17 14:24
|s/l
|274
|0.05
|1.8892
|1.8892
|1.9016
|-9.50
|2350.50
|1755
|2006.05.17 14:25
|buy
|276
|0.05
|1.8875
|1.8828
|1.8980
|1756
|2006.05.17 14:25
|buy
|277
|0.05
|1.8875
|1.8828
|1.8980
|1757
|2006.05.17 14:29
|s/l
|271
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2327.00
|1758
|2006.05.17 14:29
|s/l
|272
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2303.50
|1759
|2006.05.17 14:29
|s/l
|273
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2280.00
|1760
|2006.05.17 14:30
|buy
|278
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|1761
|2006.05.17 14:30
|buy
|279
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|1762
|2006.05.17 14:30
|buy
|280
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|1763
|2006.05.17 14:34
|s/l
|276
|0.05
|1.8828
|1.8828
|1.8980
|-23.50
|2256.50
|1764
|2006.05.17 14:34
|s/l
|277
|0.05
|1.8828
|1.8828
|1.8980
|-23.50
|2233.00
|1765
|2006.05.17 14:34
|modify
|280
|0.05
|1.8842
|1.8797
|1.8947
|1766
|2006.05.17 14:35
|modify
|280
|0.05
|1.8842
|1.8798
|1.8947
|1767
|2006.05.17 14:35
|modify
|280
|0.05
|1.8842
|1.8803
|1.8947
|1768
|2006.05.17 14:39
|modify
|280
|0.05
|1.8842
|1.8807
|1.8947
|1769
|2006.05.17 14:40
|buy
|281
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1770
|2006.05.17 14:40
|buy
|282
|0.05
|1.8822
|1.8775
|1.8927
|1771
|2006.05.17 14:40
|modify
|282
|0.05
|1.8822
|1.8833
|1.8927
|1772
|2006.05.17 14:45
|modify
|282
|0.05
|1.8822
|1.8843
|1.8927
|1773
|2006.05.17 14:47
|modify
|282
|0.05
|1.8822
|1.8853
|1.8927
|1774
|2006.05.17 15:04
|s/l
|282
|0.05
|1.8853
|1.8853
|1.8927
|15.50
|2248.50
|1775
|2006.05.17 15:04
|modify
|281
|0.05
|1.8822
|1.8824
|1.8927
|1776
|2006.05.17 15:05
|modify
|281
|0.05
|1.8822
|1.8825
|1.8927
|1777
|2006.05.17 15:09
|modify
|281
|0.05
|1.8822
|1.8832
|1.8927
|1778
|2006.05.17 15:10
|buy
|283
|0.05
|1.8849
|1.8802
|1.8954
|1779
|2006.05.17 15:14
|modify
|283
|0.05
|1.8849
|1.8822
|1.8954
|1780
|2006.05.17 15:19
|modify
|283
|0.05
|1.8849
|1.8832
|1.8954
|1781
|2006.05.17 15:34
|s/l
|281
|0.05
|1.8832
|1.8832
|1.8927
|5.00
|2253.50
|1782
|2006.05.17 15:34
|s/l
|283
|0.05
|1.8832
|1.8832
|1.8954
|-8.50
|2245.00
|1783
|2006.05.17 15:34
|modify
|280
|0.05
|1.8842
|1.8810
|1.8947
|1784
|2006.05.17 15:35
|buy
|284
|0.05
|1.8828
|1.8781
|1.8933
|1785
|2006.05.17 15:35
|buy
|285
|0.05
|1.8828
|1.8781
|1.8933
|1786
|2006.05.17 15:44
|modify
|285
|0.05
|1.8828
|1.8828
|1.8933
|1787
|2006.05.17 15:49
|s/l
|285
|0.05
|1.8828
|1.8828
|1.8933
|0.00
|2245.00
|1788
|2006.05.17 15:49
|modify
|284
|0.05
|1.8828
|1.8810
|1.8933
|1789
|2006.05.17 15:50
|buy
|286
|0.05
|1.8828
|1.8781
|1.8933
|1790
|2006.05.17 15:54
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8811
|1.8933
|1791
|2006.05.17 17:02
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8829
|1.8933
|1792
|2006.05.17 17:05
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8831
|1.8933
|1793
|2006.05.17 17:05
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8831
|1.8933
|1794
|2006.05.17 17:06
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8832
|1.8933
|1795
|2006.05.17 17:06
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8832
|1.8933
|1796
|2006.05.17 17:09
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8833
|1.8933
|1797
|2006.05.17 17:14
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8835
|1.8933
|1798
|2006.05.17 17:21
|modify
|286
|0.05
|1.8828
|1.8836
|1.8933
|1799
|2006.05.17 17:35
|s/l
|286
|0.05
|1.8836
|1.8836
|1.8933
|4.00
|2249.00
|1800
|2006.05.17 17:37
|modify
|284
|0.05
|1.8828
|1.8811
|1.8933
|1801
|2006.05.17 17:40
|buy
|287
|0.05
|1.8821
|1.8774
|1.8926
|1802
|2006.05.17 17:40
|modify
|287
|0.05
|1.8821
|1.8803
|1.8926
|1803
|2006.05.17 17:51
|modify
|287
|0.05
|1.8821
|1.8804
|1.8926
|1804
|2006.05.17 17:54
|s/l
|280
|0.05
|1.8810
|1.8810
|1.8947
|-16.00
|2233.00
|1805
|2006.05.17 17:54
|s/l
|284
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8933
|-8.50
|2224.50
|1806
|2006.05.17 17:55
|buy
|288
|0.05
|1.8813
|1.8766
|1.8918
|1807
|2006.05.17 17:55
|buy
|289
|0.05
|1.8813
|1.8766
|1.8918
|1808
|2006.05.17 17:59
|s/l
|287
|0.05
|1.8804
|1.8804
|1.8926
|-8.50
|2216.00
|1809
|2006.05.17 17:59
|modify
|289
|0.05
|1.8813
|1.8786
|1.8918
|1810
|2006.05.17 18:00
|modify
|289
|0.05
|1.8813
|1.8787
|1.8918
|1811
|2006.05.17 18:02
|modify
|289
|0.05
|1.8813
|1.8793
|1.8918
|1812
|2006.05.17 18:05
|buy
|290
|0.05
|1.8812
|1.8765
|1.8917
|1813
|2006.05.17 18:09
|modify
|290
|0.05
|1.8812
|1.8794
|1.8917
|1814
|2006.05.17 18:10
|modify
|290
|0.05
|1.8812
|1.8795
|1.8917
|1815
|2006.05.17 18:24
|s/l
|278
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8947
|-23.50
|2192.50
|1816
|2006.05.17 18:24
|s/l
|279
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8947
|-23.50
|2169.00
|1817
|2006.05.17 18:24
|s/l
|290
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8917
|-8.50
|2160.50
|1818
|2006.05.17 18:25
|s/l
|289
|0.05
|1.8793
|1.8793
|1.8918
|-10.00
|2150.50
|1819
|2006.05.17 18:25
|modify
|288
|0.05
|1.8813
|1.8776
|1.8918
|1820
|2006.05.17 18:30
|buy
|291
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|1821
|2006.05.17 18:30
|buy
|292
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|1822
|2006.05.17 18:30
|buy
|293
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|1823
|2006.05.17 18:30
|buy
|294
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|1824
|2006.05.17 18:34
|modify
|294
|0.05
|1.8788
|1.8771
|1.8893
|1825
|2006.05.17 18:34
|s/l
|288
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8918
|-18.50
|2132.00
|1826
|2006.05.17 18:35
|buy
|295
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|1827
|2006.05.17 18:39
|modify
|295
|0.05
|1.8777
|1.8791
|1.8882
|1828
|2006.05.17 18:39
|s/l
|295
|0.05
|1.8791
|1.8791
|1.8882
|7.00
|2139.00
|1829
|2006.05.17 18:40
|buy
|296
|0.05
|1.8791
|1.8744
|1.8896
|1830
|2006.05.17 18:49
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8793
|1.8896
|1831
|2006.05.17 18:54
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8807
|1.8896
|1832
|2006.05.17 18:59
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8810
|1.8896
|1833
|2006.05.17 19:05
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8813
|1.8896
|1834
|2006.05.17 20:04
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8814
|1.8896
|1835
|2006.05.17 20:09
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8819
|1.8896
|1836
|2006.05.17 20:14
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8827
|1.8896
|1837
|2006.05.17 20:15
|modify
|296
|0.05
|1.8791
|1.8828
|1.8896
|1838
|2006.05.17 20:25
|s/l
|296
|0.05
|1.8828
|1.8828
|1.8896
|18.50
|2157.50
|1839
|2006.05.17 20:25
|modify
|294
|0.05
|1.8788
|1.8811
|1.8893
|1840
|2006.05.17 20:25
|modify
|294
|0.05
|1.8788
|1.8812
|1.8893
|1841
|2006.05.17 21:04
|modify
|294
|0.05
|1.8788
|1.8818
|1.8893
|1842
|2006.05.17 21:15
|s/l
|294
|0.05
|1.8818
|1.8818
|1.8893
|15.00
|2172.50
|1843
|2006.05.17 21:15
|modify
|293
|0.05
|1.8788
|1.8800
|1.8893
|1844
|2006.05.17 21:18
|modify
|293
|0.05
|1.8788
|1.8805
|1.8893
|1845
|2006.05.17 21:20
|buy
|297
|0.05
|1.8819
|1.8772
|1.8924
|1846
|2006.05.17 21:20
|buy
|298
|0.05
|1.8819
|1.8772
|1.8924
|1847
|2006.05.17 21:21
|modify
|298
|0.05
|1.8819
|1.8800
|1.8924
|1848
|2006.05.17 21:24
|modify
|298
|0.05
|1.8819
|1.8802
|1.8924
|1849
|2006.05.17 21:49
|s/l
|293
|0.05
|1.8805
|1.8805
|1.8893
|8.50
|2181.00
|1850
|2006.05.17 21:50
|buy
|299
|0.05
|1.8806
|1.8759
|1.8911
|1851
|2006.05.17 21:54
|s/l
|298
|0.05
|1.8802
|1.8802
|1.8924
|-8.50
|2172.50
|1852
|2006.05.17 21:54
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8782
|1.8911
|1853
|2006.05.17 21:55
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8783
|1.8911
|1854
|2006.05.17 21:59
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8784
|1.8911
|1855
|2006.05.17 22:00
|buy
|300
|0.05
|1.8798
|1.8751
|1.8903
|1856
|2006.05.17 22:04
|modify
|300
|0.05
|1.8798
|1.8779
|1.8903
|1857
|2006.05.17 22:09
|modify
|300
|0.05
|1.8798
|1.8781
|1.8903
|1858
|2006.05.17 22:23
|modify
|300
|0.05
|1.8798
|1.8798
|1.8903
|1859
|2006.05.17 22:30
|modify
|300
|0.05
|1.8798
|1.8799
|1.8903
|1860
|2006.05.17 22:33
|modify
|300
|0.05
|1.8798
|1.8803
|1.8903
|1861
|2006.05.17 22:35
|modify
|300
|0.05
|1.8798
|1.8809
|1.8903
|1862
|2006.05.17 23:44
|s/l
|300
|0.05
|1.8809
|1.8809
|1.8903
|5.50
|2178.00
|1863
|2006.05.17 23:44
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8788
|1.8911
|1864
|2006.05.17 23:45
|buy
|301
|0.05
|1.8806
|1.8759
|1.8911
|1865
|2006.05.17 23:46
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8788
|1.8911
|1866
|2006.05.17 23:46
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8789
|1.8911
|1867
|2006.05.18 00:04
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8808
|1.8911
|1868
|2006.05.18 00:05
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8809
|1.8911
|1869
|2006.05.18 00:09
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8811
|1.8911
|1870
|2006.05.18 00:10
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8812
|1.8911
|1871
|2006.05.18 00:19
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8816
|1.8911
|1872
|2006.05.18 00:20
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8817
|1.8911
|1873
|2006.05.18 00:24
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8824
|1.8911
|1874
|2006.05.18 00:25
|modify
|301
|0.05
|1.8806
|1.8825
|1.8911
|1875
|2006.05.18 00:50
|s/l
|301
|0.05
|1.8825
|1.8825
|1.8911
|9.50
|2187.50
|1876
|2006.05.18 00:50
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8808
|1.8911
|1877
|2006.05.18 00:54
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8810
|1.8911
|1878
|2006.05.18 00:55
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8811
|1.8911
|1879
|2006.05.18 01:00
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8812
|1.8911
|1880
|2006.05.18 01:10
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8813
|1.8911
|1881
|2006.05.18 01:14
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8814
|1.8911
|1882
|2006.05.18 01:15
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8815
|1.8911
|1883
|2006.05.18 01:20
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8816
|1.8911
|1884
|2006.05.18 01:24
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8823
|1.8911
|1885
|2006.05.18 01:25
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8824
|1.8911
|1886
|2006.05.18 01:29
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8825
|1.8911
|1887
|2006.05.18 01:34
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8829
|1.8911
|1888
|2006.05.18 01:39
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8835
|1.8911
|1889
|2006.05.18 01:40
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8836
|1.8911
|1890
|2006.05.18 01:59
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8837
|1.8911
|1891
|2006.05.18 02:14
|modify
|299
|0.05
|1.8806
|1.8844
|1.8911
|1892
|2006.05.18 03:19
|s/l
|299
|0.05
|1.8844
|1.8844
|1.8911
|19.00
|2206.50
|1893
|2006.05.18 03:19
|modify
|297
|0.05
|1.8819
|1.8827
|1.8924
|1894
|2006.05.18 03:19
|modify
|297
|0.05
|1.8819
|1.8833
|1.8924
|1895
|2006.05.18 03:24
|modify
|297
|0.05
|1.8819
|1.8834
|1.8924
|1896
|2006.05.18 04:25
|buy
|302
|0.05
|1.8841
|1.8794
|1.8946
|1897
|2006.05.18 04:25
|buy
|303
|0.05
|1.8841
|1.8794
|1.8946
|1898
|2006.05.18 04:29
|modify
|303
|0.05
|1.8841
|1.8819
|1.8946
|1899
|2006.05.18 04:30
|modify
|303
|0.05
|1.8841
|1.8820
|1.8946
|1900
|2006.05.18 04:34
|modify
|303
|0.05
|1.8841
|1.8821
|1.8946
|1901
|2006.05.18 04:34
|s/l
|297
|0.05
|1.8834
|1.8834
|1.8924
|7.50
|2214.00
|1902
|2006.05.18 04:35
|buy
|304
|0.05
|1.8833
|1.8786
|1.8938
|1903
|2006.05.18 05:59
|modify
|304
|0.05
|1.8833
|1.8813
|1.8938
|1904
|2006.05.18 06:14
|s/l
|303
|0.05
|1.8821
|1.8821
|1.8946
|-10.00
|2204.00
|1905
|2006.05.18 06:15
|buy
|305
|0.05
|1.8821
|1.8774
|1.8926
|1906
|2006.05.18 06:19
|modify
|305
|0.05
|1.8821
|1.8803
|1.8926
|1907
|2006.05.18 06:34
|s/l
|304
|0.05
|1.8813
|1.8813
|1.8938
|-10.00
|2194.00
|1908
|2006.05.18 06:35
|buy
|306
|0.05
|1.8812
|1.8765
|1.8917
|1909
|2006.05.18 06:39
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8795
|1.8917
|1910
|2006.05.18 07:09
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8815
|1.8917
|1911
|2006.05.18 07:25
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8824
|1.8917
|1912
|2006.05.18 07:29
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8831
|1.8917
|1913
|2006.05.18 08:09
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8835
|1.8917
|1914
|2006.05.18 08:10
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8836
|1.8917
|1915
|2006.05.18 08:19
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8837
|1.8917
|1916
|2006.05.18 08:29
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8853
|1.8917
|1917
|2006.05.18 08:30
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8854
|1.8917
|1918
|2006.05.18 08:34
|t/p
|291
|0.05
|1.8893
|1.8741
|1.8893
|52.50
|2246.50
|1919
|2006.05.18 08:34
|t/p
|292
|0.05
|1.8893
|1.8741
|1.8893
|52.50
|2299.00
|1920
|2006.05.18 08:34
|modify
|306
|0.05
|1.8812
|1.8876
|1.8917
|1921
|2006.05.18 08:58
|s/l
|306
|0.05
|1.8876
|1.8876
|1.8917
|32.00
|2331.00
|1922
|2006.05.18 08:58
|modify
|305
|0.05
|1.8821
|1.8856
|1.8926
|1923
|2006.05.18 08:59
|modify
|305
|0.05
|1.8821
|1.8857
|1.8926
|1924
|2006.05.18 09:04
|modify
|305
|0.05
|1.8821
|1.8865
|1.8926
|1925
|2006.05.18 09:05
|modify
|305
|0.05
|1.8821
|1.8866
|1.8926
|1926
|2006.05.18 09:09
|modify
|305
|0.05
|1.8821
|1.8868
|1.8926
|1927
|2006.05.18 09:14
|s/l
|305
|0.05
|1.8868
|1.8868
|1.8926
|23.50
|2354.50
|1928
|2006.05.18 09:14
|modify
|302
|0.05
|1.8841
|1.8847
|1.8946
|1929
|2006.05.18 09:14
|modify
|302
|0.05
|1.8841
|1.8853
|1.8946
|1930
|2006.05.18 09:19
|modify
|302
|0.05
|1.8841
|1.8856
|1.8946
|1931
|2006.05.18 09:20
|modify
|302
|0.05
|1.8841
|1.8857
|1.8946
|1932
|2006.05.18 09:44
|modify
|302
|0.05
|1.8841
|1.8861
|1.8946
|1933
|2006.05.18 09:45
|modify
|302
|0.05
|1.8841
|1.8862
|1.8946
|1934
|2006.05.18 09:49
|modify
|302
|0.05
|1.8841
|1.8864
|1.8946
|1935
|2006.05.18 11:09
|s/l
|302
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.8946
|11.50
|2366.00
|1936
|2006.05.18 12:10
|buy
|307
|0.05
|1.8846
|1.8799
|1.8951
|1937
|2006.05.18 12:10
|buy
|308
|0.05
|1.8846
|1.8799
|1.8951
|1938
|2006.05.18 12:10
|buy
|309
|0.05
|1.8846
|1.8799
|1.8951
|1939
|2006.05.18 12:10
|buy
|310
|0.05
|1.8846
|1.8799
|1.8951
|1940
|2006.05.18 12:10
|buy
|311
|0.05
|1.8846
|1.8799
|1.8951
|1941
|2006.05.18 12:14
|modify
|311
|0.05
|1.8846
|1.8828
|1.8951
|1942
|2006.05.18 12:15
|modify
|311
|0.05
|1.8846
|1.8829
|1.8951
|1943
|2006.05.18 12:24
|modify
|311
|0.05
|1.8846
|1.8848
|1.8951
|1944
|2006.05.18 12:30
|modify
|311
|0.05
|1.8846
|1.8849
|1.8951
|1945
|2006.05.18 12:30
|modify
|311
|0.05
|1.8846
|1.8859
|1.8951
|1946
|2006.05.18 12:31
|modify
|311
|0.05
|1.8846
|1.8859
|1.8951
|1947
|2006.05.18 12:34
|s/l
|311
|0.05
|1.8859
|1.8859
|1.8951
|6.50
|2372.50
|1948
|2006.05.18 12:34
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8819
|1.8951
|1949
|2006.05.18 12:35
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8820
|1.8951
|1950
|2006.05.18 12:49
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8827
|1.8951
|1951
|2006.05.18 13:00
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8850
|1.8951
|1952
|2006.05.18 13:05
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8853
|1.8951
|1953
|2006.05.18 13:09
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8853
|1.8951
|1954
|2006.05.18 13:10
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8854
|1.8951
|1955
|2006.05.18 13:14
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8861
|1.8951
|1956
|2006.05.18 13:15
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8862
|1.8951
|1957
|2006.05.18 13:29
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8867
|1.8951
|1958
|2006.05.18 13:30
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8868
|1.8951
|1959
|2006.05.18 13:34
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8905
|1.8951
|1960
|2006.05.18 13:39
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8906
|1.8951
|1961
|2006.05.18 13:40
|modify
|310
|0.05
|1.8846
|1.8907
|1.8951
|1962
|2006.05.18 13:59
|s/l
|310
|0.05
|1.8907
|1.8907
|1.8951
|30.50
|2403.00
|1963
|2006.05.18 13:59
|modify
|309
|0.05
|1.8846
|1.8889
|1.8951
|1964
|2006.05.18 13:59
|modify
|309
|0.05
|1.8846
|1.8899
|1.8951
|1965
|2006.05.18 14:04
|modify
|309
|0.05
|1.8846
|1.8910
|1.8951
|1966
|2006.05.18 14:19
|s/l
|309
|0.05
|1.8910
|1.8910
|1.8951
|32.00
|2435.00
|1967
|2006.05.18 14:19
|modify
|308
|0.05
|1.8846
|1.8884
|1.8951
|1968
|2006.05.18 14:19
|modify
|308
|0.05
|1.8846
|1.8893
|1.8951
|1969
|2006.05.18 14:20
|modify
|308
|0.05
|1.8846
|1.8894
|1.8951
|1970
|2006.05.18 14:29
|s/l
|308
|0.05
|1.8894
|1.8894
|1.8951
|24.00
|2459.00
|1971
|2006.05.18 14:29
|modify
|307
|0.05
|1.8846
|1.8866
|1.8951
|1972
|2006.05.18 14:29
|modify
|307
|0.05
|1.8846
|1.8872
|1.8951
|1973
|2006.05.18 14:44
|modify
|307
|0.05
|1.8846
|1.8874
|1.8951
|1974
|2006.05.18 14:49
|modify
|307
|0.05
|1.8846
|1.8892
|1.8951
|1975
|2006.05.18 15:05
|modify
|307
|0.05
|1.8846
|1.8893
|1.8951
|1976
|2006.05.18 15:10
|modify
|307
|0.05
|1.8846
|1.8894
|1.8951
|1977
|2006.05.18 15:24
|s/l
|307
|0.05
|1.8894
|1.8894
|1.8951
|24.00
|2483.00
|1978
|2006.05.19 04:00
|buy
|312
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|1979
|2006.05.19 04:00
|buy
|313
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|1980
|2006.05.19 04:00
|buy
|314
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|1981
|2006.05.19 04:00
|buy
|315
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|1982
|2006.05.19 04:00
|buy
|316
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|1983
|2006.05.19 05:14
|modify
|316
|0.05
|1.8905
|1.8888
|1.9010
|1984
|2006.05.19 06:49
|s/l
|316
|0.05
|1.8888
|1.8888
|1.9010
|-8.50
|2474.50
|1985
|2006.05.19 06:49
|modify
|315
|0.05
|1.8905
|1.8871
|1.9010
|1986
|2006.05.19 06:50
|buy
|317
|0.05
|1.8889
|1.8842
|1.8994
|1987
|2006.05.19 06:59
|modify
|317
|0.05
|1.8889
|1.8856
|1.8994
|1988
|2006.05.19 07:04
|s/l
|315
|0.05
|1.8871
|1.8871
|1.9010
|-17.00
|2457.50
|1989
|2006.05.19 07:05
|buy
|318
|0.05
|1.8872
|1.8825
|1.8977
|1990
|2006.05.19 07:09
|s/l
|312
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2434.00
|1991
|2006.05.19 07:09
|s/l
|313
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2410.50
|1992
|2006.05.19 07:09
|s/l
|314
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2387.00
|1993
|2006.05.19 07:09
|modify
|318
|0.05
|1.8872
|1.8840
|1.8977
|1994
|2006.05.19 07:10
|s/l
|317
|0.05
|1.8856
|1.8856
|1.8994
|-16.50
|2370.50
|1995
|2006.05.19 07:10
|buy
|319
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1996
|2006.05.19 07:10
|buy
|320
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1997
|2006.05.19 07:10
|buy
|321
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1998
|2006.05.19 07:10
|buy
|322
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|1999
|2006.05.19 07:10
|modify
|322
|0.05
|1.8858
|1.8839
|1.8963
|2000
|2006.05.19 07:24
|s/l
|318
|0.05
|1.8840
|1.8840
|1.8977
|-16.00
|2354.50
|2001
|2006.05.19 07:24
|s/l
|322
|0.05
|1.8839
|1.8839
|1.8963
|-9.50
|2345.00
|2002
|2006.05.19 07:24
|modify
|321
|0.05
|1.8858
|1.8815
|1.8963
|2003
|2006.05.19 07:25
|modify
|321
|0.05
|1.8858
|1.8816
|1.8963
|2004
|2006.05.19 07:29
|modify
|321
|0.05
|1.8858
|1.8818
|1.8963
|2005
|2006.05.19 07:30
|buy
|323
|0.05
|1.8827
|1.8780
|1.8932
|2006
|2006.05.19 07:30
|buy
|324
|0.05
|1.8827
|1.8780
|1.8932
|2007
|2006.05.19 07:34
|s/l
|321
|0.05
|1.8818
|1.8818
|1.8963
|-20.00
|2325.00
|2008
|2006.05.19 07:34
|modify
|324
|0.05
|1.8827
|1.8801
|1.8932
|2009
|2006.05.19 07:35
|buy
|325
|0.05
|1.8819
|1.8772
|1.8924
|2010
|2006.05.19 07:39
|modify
|325
|0.05
|1.8819
|1.8795
|1.8924
|2011
|2006.05.19 07:40
|modify
|325
|0.05
|1.8819
|1.8796
|1.8924
|2012
|2006.05.19 07:44
|s/l
|319
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2301.50
|2013
|2006.05.19 07:44
|s/l
|320
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2278.00
|2014
|2006.05.19 07:44
|s/l
|324
|0.05
|1.8801
|1.8801
|1.8932
|-13.00
|2265.00
|2015
|2006.05.19 07:45
|buy
|326
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|2016
|2006.05.19 07:45
|buy
|327
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|2017
|2006.05.19 07:45
|buy
|328
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|2018
|2006.05.19 07:49
|s/l
|325
|0.05
|1.8796
|1.8796
|1.8924
|-11.50
|2253.50
|2019
|2006.05.19 07:49
|modify
|328
|0.05
|1.8799
|1.8768
|1.8904
|2020
|2006.05.19 07:50
|modify
|328
|0.05
|1.8799
|1.8769
|1.8904
|2021
|2006.05.19 07:55
|buy
|329
|0.05
|1.8803
|1.8756
|1.8908
|2022
|2006.05.19 07:59
|modify
|329
|0.05
|1.8803
|1.8785
|1.8908
|2023
|2006.05.19 08:09
|s/l
|323
|0.05
|1.8780
|1.8780
|1.8932
|-23.50
|2230.00
|2024
|2006.05.19 08:09
|s/l
|329
|0.05
|1.8785
|1.8785
|1.8908
|-9.00
|2221.00
|2025
|2006.05.19 08:10
|buy
|330
|0.05
|1.8778
|1.8731
|1.8883
|2026
|2006.05.19 08:10
|buy
|331
|0.05
|1.8778
|1.8731
|1.8883
|2027
|2006.05.19 08:14
|modify
|331
|0.05
|1.8778
|1.8778
|1.8883
|2028
|2006.05.19 08:19
|modify
|331
|0.05
|1.8778
|1.8779
|1.8883
|2029
|2006.05.19 08:19
|s/l
|328
|0.05
|1.8769
|1.8769
|1.8904
|-15.00
|2206.00
|2030
|2006.05.19 08:19
|s/l
|331
|0.05
|1.8779
|1.8779
|1.8883
|0.50
|2206.50
|2031
|2006.05.19 08:19
|modify
|330
|0.05
|1.8778
|1.8743
|1.8883
|2032
|2006.05.19 08:20
|buy
|332
|0.05
|1.8761
|1.8714
|1.8866
|2033
|2006.05.19 08:20
|buy
|333
|0.05
|1.8761
|1.8714
|1.8866
|2034
|2006.05.19 08:39
|modify
|333
|0.05
|1.8761
|1.8742
|1.8866
|2035
|2006.05.19 08:40
|modify
|333
|0.05
|1.8761
|1.8743
|1.8866
|2036
|2006.05.19 08:49
|modify
|333
|0.05
|1.8761
|1.8765
|1.8866
|2037
|2006.05.19 08:59
|s/l
|333
|0.05
|1.8765
|1.8765
|1.8866
|2.00
|2208.50
|2038
|2006.05.19 09:00
|buy
|334
|0.05
|1.8765
|1.8718
|1.8870
|2039
|2006.05.19 09:20
|modify
|334
|0.05
|1.8765
|1.8748
|1.8870
|2040
|2006.05.19 09:29
|s/l
|326
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8904
|-23.50
|2185.00
|2041
|2006.05.19 09:29
|s/l
|327
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8904
|-23.50
|2161.50
|2042
|2006.05.19 09:30
|buy
|335
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|2043
|2006.05.19 09:30
|buy
|336
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|2044
|2006.05.19 09:44
|s/l
|330
|0.05
|1.8743
|1.8743
|1.8883
|-17.50
|2144.00
|2045
|2006.05.19 09:44
|s/l
|334
|0.05
|1.8748
|1.8748
|1.8870
|-8.50
|2135.50
|2046
|2006.05.19 09:44
|modify
|336
|0.05
|1.8753
|1.8725
|1.8858
|2047
|2006.05.19 09:45
|buy
|337
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|2048
|2006.05.19 09:45
|buy
|338
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|2049
|2006.05.19 09:45
|modify
|338
|0.05
|1.8743
|1.8725
|1.8848
|2050
|2006.05.19 09:49
|modify
|338
|0.05
|1.8743
|1.8726
|1.8848
|2051
|2006.05.19 09:49
|s/l
|336
|0.05
|1.8725
|1.8725
|1.8858
|-14.00
|2121.50
|2052
|2006.05.19 09:49
|s/l
|338
|0.05
|1.8726
|1.8726
|1.8848
|-8.50
|2113.00
|2053
|2006.05.19 09:49
|modify
|337
|0.05
|1.8743
|1.8707
|1.8848
|2054
|2006.05.19 09:50
|buy
|339
|0.05
|1.8725
|1.8678
|1.8830
|2055
|2006.05.19 09:50
|buy
|340
|0.05
|1.8725
|1.8678
|1.8830
|2056
|2006.05.19 10:04
|modify
|340
|0.05
|1.8725
|1.8698
|1.8830
|2057
|2006.05.19 10:05
|s/l
|332
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8866
|-23.50
|2089.50
|2058
|2006.05.19 10:05
|buy
|341
|0.05
|1.8716
|1.8669
|1.8821
|2059
|2006.05.19 10:14
|modify
|341
|0.05
|1.8716
|1.8719
|1.8821
|2060
|2006.05.19 10:24
|modify
|341
|0.05
|1.8716
|1.8735
|1.8821
|2061
|2006.05.19 10:39
|modify
|341
|0.05
|1.8716
|1.8736
|1.8821
|2062
|2006.05.19 10:44
|modify
|341
|0.05
|1.8716
|1.8740
|1.8821
|2063
|2006.05.19 10:49
|modify
|341
|0.05
|1.8716
|1.8741
|1.8821
|2064
|2006.05.19 11:00
|modify
|341
|0.05
|1.8716
|1.8743
|1.8821
|2065
|2006.05.19 11:05
|modify
|341
|0.05
|1.8716
|1.8747
|1.8821
|2066
|2006.05.19 11:25
|s/l
|341
|0.05
|1.8747
|1.8747
|1.8821
|15.50
|2105.00
|2067
|2006.05.19 11:25
|modify
|340
|0.05
|1.8725
|1.8730
|1.8830
|2068
|2006.05.19 11:29
|modify
|340
|0.05
|1.8725
|1.8732
|1.8830
|2069
|2006.05.19 11:30
|buy
|342
|0.05
|1.8741
|1.8694
|1.8846
|2070
|2006.05.19 11:35
|modify
|342
|0.05
|1.8741
|1.8723
|1.8846
|2071
|2006.05.19 12:04
|modify
|342
|0.05
|1.8741
|1.8745
|1.8846
|2072
|2006.05.19 12:14
|modify
|342
|0.05
|1.8741
|1.8755
|1.8846
|2073
|2006.05.19 12:22
|s/l
|342
|0.05
|1.8755
|1.8755
|1.8846
|7.00
|2112.00
|2074
|2006.05.19 12:22
|modify
|340
|0.05
|1.8725
|1.8738
|1.8830
|2075
|2006.05.19 12:25
|modify
|340
|0.05
|1.8725
|1.8739
|1.8830
|2076
|2006.05.19 12:29
|s/l
|340
|0.05
|1.8739
|1.8739
|1.8830
|7.00
|2119.00
|2077
|2006.05.19 12:30
|buy
|343
|0.05
|1.8739
|1.8692
|1.8844
|2078
|2006.05.19 12:30
|buy
|344
|0.05
|1.8739
|1.8692
|1.8844
|2079
|2006.05.19 12:31
|modify
|344
|0.05
|1.8739
|1.8722
|1.8844
|2080
|2006.05.19 12:41
|modify
|344
|0.05
|1.8739
|1.8739
|1.8844
|2081
|2006.05.19 12:42
|modify
|344
|0.05
|1.8739
|1.8740
|1.8844
|2082
|2006.05.19 12:42
|modify
|344
|0.05
|1.8739
|1.8740
|1.8844
|2083
|2006.05.19 12:59
|s/l
|344
|0.05
|1.8740
|1.8740
|1.8844
|0.50
|2119.50
|2084
|2006.05.19 12:59
|modify
|343
|0.05
|1.8739
|1.8709
|1.8844
|2085
|2006.05.19 13:00
|modify
|343
|0.05
|1.8739
|1.8710
|1.8844
|2086
|2006.05.19 13:04
|modify
|343
|0.05
|1.8739
|1.8714
|1.8844
|2087
|2006.05.19 13:04
|s/l
|343
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8844
|-12.50
|2107.00
|2088
|2006.05.19 13:04
|modify
|339
|0.05
|1.8725
|1.8692
|1.8830
|2089
|2006.05.19 13:05
|buy
|345
|0.05
|1.8710
|1.8663
|1.8815
|2090
|2006.05.19 13:05
|buy
|346
|0.05
|1.8710
|1.8663
|1.8815
|2091
|2006.05.19 13:09
|modify
|346
|0.05
|1.8710
|1.8717
|1.8815
|2092
|2006.05.19 13:10
|modify
|346
|0.05
|1.8710
|1.8718
|1.8815
|2093
|2006.05.19 13:14
|modify
|346
|0.05
|1.8710
|1.8728
|1.8815
|2094
|2006.05.19 13:14
|s/l
|346
|0.05
|1.8728
|1.8728
|1.8815
|9.00
|2116.00
|2095
|2006.05.19 13:14
|modify
|345
|0.05
|1.8710
|1.8711
|1.8815
|2096
|2006.05.19 13:15
|buy
|347
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|2097
|2006.05.19 13:24
|modify
|347
|0.05
|1.8729
|1.8736
|1.8834
|2098
|2006.05.19 13:29
|modify
|347
|0.05
|1.8729
|1.8748
|1.8834
|2099
|2006.05.19 13:34
|modify
|347
|0.05
|1.8729
|1.8750
|1.8834
|2100
|2006.05.19 13:35
|modify
|347
|0.05
|1.8729
|1.8751
|1.8834
|2101
|2006.05.19 14:04
|s/l
|347
|0.05
|1.8751
|1.8751
|1.8834
|11.00
|2127.00
|2102
|2006.05.19 14:04
|modify
|345
|0.05
|1.8710
|1.8731
|1.8815
|2103
|2006.05.19 14:09
|modify
|345
|0.05
|1.8710
|1.8735
|1.8815
|2104
|2006.05.19 14:10
|buy
|348
|0.05
|1.8746
|1.8699
|1.8851
|2105
|2006.05.19 14:14
|modify
|348
|0.05
|1.8746
|1.8724
|1.8851
|2106
|2006.05.19 14:24
|s/l
|345
|0.05
|1.8735
|1.8735
|1.8815
|12.50
|2139.50
|2107
|2006.05.19 14:24
|s/l
|348
|0.05
|1.8724
|1.8724
|1.8851
|-11.00
|2128.50
|2108
|2006.05.19 14:24
|modify
|339
|0.05
|1.8725
|1.8707
|1.8830
|2109
|2006.05.19 14:25
|buy
|349
|0.05
|1.8725
|1.8678
|1.8830
|2110
|2006.05.19 14:25
|buy
|350
|0.05
|1.8725
|1.8678
|1.8830
|2111
|2006.05.19 14:29
|modify
|350
|0.05
|1.8725
|1.8706
|1.8830
|2112
|2006.05.19 14:30
|modify
|350
|0.05
|1.8725
|1.8707
|1.8830
|2113
|2006.05.19 14:34
|s/l
|335
|0.05
|1.8706
|1.8706
|1.8858
|-23.50
|2105.00
|2114
|2006.05.19 14:34
|s/l
|337
|0.05
|1.8707
|1.8707
|1.8848
|-18.00
|2087.00
|2115
|2006.05.19 14:34
|s/l
|339
|0.05
|1.8707
|1.8707
|1.8830
|-9.00
|2078.00
|2116
|2006.05.19 14:34
|s/l
|350
|0.05
|1.8707
|1.8707
|1.8830
|-9.00
|2069.00
|2117
|2006.05.19 14:34
|modify
|349
|0.05
|1.8725
|1.8687
|1.8830
|2118
|2006.05.19 14:35
|buy
|351
|0.05
|1.8705
|1.8658
|1.8810
|2119
|2006.05.19 14:35
|buy
|352
|0.05
|1.8705
|1.8658
|1.8810
|2120
|2006.05.19 14:35
|buy
|353
|0.05
|1.8705
|1.8658
|1.8810
|2121
|2006.05.19 14:35
|buy
|354
|0.05
|1.8705
|1.8658
|1.8810
|2122
|2006.05.19 14:39
|modify
|354
|0.05
|1.8705
|1.8712
|1.8810
|2123
|2006.05.19 14:44
|s/l
|354
|0.05
|1.8712
|1.8712
|1.8810
|3.50
|2072.50
|2124
|2006.05.19 14:45
|buy
|355
|0.05
|1.8715
|1.8668
|1.8820
|2125
|2006.05.19 14:54
|modify
|355
|0.05
|1.8715
|1.8721
|1.8820
|2126
|2006.05.19 14:54
|s/l
|355
|0.05
|1.8721
|1.8721
|1.8820
|3.00
|2075.50
|2127
|2006.05.19 14:55
|buy
|356
|0.05
|1.8723
|1.8676
|1.8828
|2128
|2006.05.19 14:59
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8690
|1.8828
|2129
|2006.05.19 15:00
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8706
|1.8828
|2130
|2006.05.19 15:39
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8723
|1.8828
|2131
|2006.05.19 15:44
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8729
|1.8828
|2132
|2006.05.19 15:49
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8730
|1.8828
|2133
|2006.05.19 15:55
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8740
|1.8828
|2134
|2006.05.19 15:55
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8741
|1.8828
|2135
|2006.05.19 15:56
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8742
|1.8828
|2136
|2006.05.19 15:56
|modify
|356
|0.05
|1.8723
|1.8743
|1.8828
|2137
|2006.05.19 16:14
|s/l
|356
|0.05
|1.8743
|1.8743
|1.8828
|10.00
|2085.50
|2138
|2006.05.19 16:14
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8725
|1.8810
|2139
|2006.05.19 16:15
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8725
|1.8810
|2140
|2006.05.19 16:24
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8734
|1.8810
|2141
|2006.05.19 16:34
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8735
|1.8810
|2142
|2006.05.19 16:39
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8743
|1.8810
|2143
|2006.05.19 17:19
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8747
|1.8810
|2144
|2006.05.19 17:24
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8753
|1.8810
|2145
|2006.05.19 17:25
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8754
|1.8810
|2146
|2006.05.19 17:29
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8758
|1.8810
|2147
|2006.05.19 17:54
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8760
|1.8810
|2148
|2006.05.19 17:55
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8761
|1.8810
|2149
|2006.05.19 19:15
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8762
|1.8810
|2150
|2006.05.19 19:30
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8762
|1.8810
|2151
|2006.05.19 19:35
|modify
|353
|0.05
|1.8705
|1.8763
|1.8810
|2152
|2006.05.21 21:45
|buy
|357
|0.05
|1.8768
|1.8721
|1.8873
|2153
|2006.05.21 21:45
|modify
|357
|0.05
|1.8768
|1.8748
|1.8873
|2154
|2006.05.21 21:45
|s/l
|353
|0.05
|1.8763
|1.8763
|1.8810
|29.00
|2114.50
|2155
|2006.05.21 21:46
|modify
|357
|0.05
|1.8768
|1.8751
|1.8873
|2156
|2006.05.21 21:50
|buy
|358
|0.05
|1.8771
|1.8724
|1.8876
|2157
|2006.05.21 21:50
|modify
|358
|0.05
|1.8771
|1.8754
|1.8876
|2158
|2006.05.22 00:14
|s/l
|357
|0.05
|1.8751
|1.8751
|1.8873
|-8.50
|2106.00
|2159
|2006.05.22 00:14
|s/l
|358
|0.05
|1.8754
|1.8754
|1.8876
|-8.50
|2097.50
|2160
|2006.05.22 00:14
|modify
|352
|0.05
|1.8705
|1.8726
|1.8810
|2161
|2006.05.22 00:15
|modify
|352
|0.05
|1.8705
|1.8727
|1.8810
|2162
|2006.05.22 00:20
|buy
|359
|0.05
|1.8741
|1.8694
|1.8846
|2163
|2006.05.22 00:20
|buy
|360
|0.05
|1.8741
|1.8694
|1.8846
|2164
|2006.05.22 00:23
|modify
|360
|0.05
|1.8741
|1.8721
|1.8846
|2165
|2006.05.22 00:25
|modify
|360
|0.05
|1.8741
|1.8723
|1.8846
|2166
|2006.05.22 01:07
|s/l
|352
|0.05
|1.8727
|1.8727
|1.8810
|11.00
|2108.50
|2167
|2006.05.22 01:10
|buy
|361
|0.05
|1.8731
|1.8684
|1.8836
|2168
|2006.05.22 01:14
|modify
|361
|0.05
|1.8731
|1.8714
|1.8836
|2169
|2006.05.22 01:24
|s/l
|360
|0.05
|1.8723
|1.8723
|1.8846
|-9.00
|2099.50
|2170
|2006.05.22 01:25
|buy
|362
|0.05
|1.8723
|1.8676
|1.8828
|2171
|2006.05.22 01:29
|modify
|362
|0.05
|1.8723
|1.8705
|1.8828
|2172
|2006.05.22 01:34
|s/l
|361
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8836
|-8.50
|2091.00
|2173
|2006.05.22 01:35
|buy
|363
|0.05
|1.8715
|1.8668
|1.8820
|2174
|2006.05.22 02:29
|modify
|363
|0.05
|1.8715
|1.8697
|1.8820
|2175
|2006.05.22 02:39
|s/l
|362
|0.05
|1.8705
|1.8705
|1.8828
|-9.00
|2082.00
|2176
|2006.05.22 02:40
|buy
|364
|0.05
|1.8706
|1.8659
|1.8811
|2177
|2006.05.22 02:44
|modify
|364
|0.05
|1.8706
|1.8687
|1.8811
|2178
|2006.05.22 02:49
|s/l
|359
|0.05
|1.8694
|1.8694
|1.8846
|-23.50
|2058.50
|2179
|2006.05.22 02:49
|s/l
|363
|0.05
|1.8697
|1.8697
|1.8820
|-9.00
|2049.50
|2180
|2006.05.22 02:50
|buy
|365
|0.05
|1.8695
|1.8648
|1.8800
|2181
|2006.05.22 02:50
|buy
|366
|0.05
|1.8695
|1.8648
|1.8800
|2182
|2006.05.22 03:04
|modify
|366
|0.05
|1.8695
|1.8678
|1.8800
|2183
|2006.05.22 03:10
|s/l
|349
|0.05
|1.8687
|1.8687
|1.8830
|-19.00
|2030.50
|2184
|2006.05.22 03:10
|s/l
|364
|0.05
|1.8687
|1.8687
|1.8811
|-9.50
|2021.00
|2185
|2006.05.22 03:10
|buy
|367
|0.05
|1.8689
|1.8642
|1.8794
|2186
|2006.05.22 03:10
|buy
|368
|0.05
|1.8689
|1.8642
|1.8794
|2187
|2006.05.22 03:19
|modify
|368
|0.05
|1.8689
|1.8698
|1.8794
|2188
|2006.05.22 03:21
|modify
|368
|0.05
|1.8689
|1.8712
|1.8794
|2189
|2006.05.22 03:29
|modify
|368
|0.05
|1.8689
|1.8717
|1.8794
|2190
|2006.05.22 03:39
|modify
|368
|0.05
|1.8689
|1.8724
|1.8794
|2191
|2006.05.22 04:05
|s/l
|368
|0.05
|1.8724
|1.8724
|1.8794
|17.50
|2038.50
|2192
|2006.05.22 04:05
|modify
|367
|0.05
|1.8689
|1.8706
|1.8794
|2193
|2006.05.22 04:06
|modify
|367
|0.05
|1.8689
|1.8707
|1.8794
|2194
|2006.05.22 04:06
|modify
|367
|0.05
|1.8689
|1.8709
|1.8794
|2195
|2006.05.22 04:06
|modify
|367
|0.05
|1.8689
|1.8711
|1.8794
|2196
|2006.05.22 04:30
|buy
|369
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|2197
|2006.05.22 04:30
|modify
|369
|0.05
|1.8714
|1.8697
|1.8819
|2198
|2006.05.22 04:34
|s/l
|367
|0.05
|1.8711
|1.8711
|1.8794
|11.00
|2049.50
|2199
|2006.05.22 04:35
|buy
|370
|0.05
|1.8712
|1.8665
|1.8817
|2200
|2006.05.22 04:35
|modify
|370
|0.05
|1.8712
|1.8694
|1.8817
|2201
|2006.05.22 04:36
|modify
|370
|0.05
|1.8712
|1.8695
|1.8817
|2202
|2006.05.22 05:15
|modify
|370
|0.05
|1.8712
|1.8695
|1.8817
|2203
|2006.05.22 05:44
|s/l
|369
|0.05
|1.8697
|1.8697
|1.8819
|-8.50
|2041.00
|2204
|2006.05.22 05:45
|s/l
|370
|0.05
|1.8695
|1.8695
|1.8817
|-8.50
|2032.50
|2205
|2006.05.22 05:45
|buy
|371
|0.05
|1.8697
|1.8650
|1.8802
|2206
|2006.05.22 05:45
|buy
|372
|0.05
|1.8697
|1.8650
|1.8802
|2207
|2006.05.22 05:49
|modify
|372
|0.05
|1.8697
|1.8679
|1.8802
|2208
|2006.05.22 05:49
|s/l
|366
|0.05
|1.8678
|1.8678
|1.8800
|-8.50
|2024.00
|2209
|2006.05.22 05:49
|s/l
|372
|0.05
|1.8679
|1.8679
|1.8802
|-9.00
|2015.00
|2210
|2006.05.22 05:49
|modify
|371
|0.05
|1.8697
|1.8660
|1.8802
|2211
|2006.05.22 05:50
|buy
|373
|0.05
|1.8678
|1.8631
|1.8783
|2212
|2006.05.22 05:50
|buy
|374
|0.05
|1.8678
|1.8631
|1.8783
|2213
|2006.05.22 06:04
|modify
|374
|0.05
|1.8678
|1.8660
|1.8783
|2214
|2006.05.22 06:09
|modify
|374
|0.05
|1.8678
|1.8661
|1.8783
|2215
|2006.05.22 06:19
|modify
|374
|0.05
|1.8678
|1.8682
|1.8783
|2216
|2006.05.22 06:34
|s/l
|374
|0.05
|1.8682
|1.8682
|1.8783
|2.00
|2017.00
|2217
|2006.05.22 06:35
|buy
|375
|0.05
|1.8684
|1.8637
|1.8789
|2218
|2006.05.22 06:39
|modify
|375
|0.05
|1.8684
|1.8666
|1.8789
|2219
|2006.05.22 06:44
|s/l
|351
|0.05
|1.8658
|1.8658
|1.8810
|-23.50
|1993.50
|2220
|2006.05.22 06:44
|s/l
|371
|0.05
|1.8660
|1.8660
|1.8802
|-18.50
|1975.00
|2221
|2006.05.22 06:44
|s/l
|375
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8789
|-9.00
|1966.00
|2222
|2006.05.22 06:44
|modify
|373
|0.05
|1.8678
|1.8640
|1.8783
|2223
|2006.05.22 06:45
|modify
|373
|0.05
|1.8678
|1.8641
|1.8783
|2224
|2006.05.22 06:47
|modify
|373
|0.05
|1.8678
|1.8642
|1.8783
|2225
|2006.05.22 06:50
|buy
|376
|0.05
|1.8657
|1.8610
|1.8762
|2226
|2006.05.22 06:50
|buy
|377
|0.05
|1.8657
|1.8610
|1.8762
|2227
|2006.05.22 06:50
|buy
|378
|0.05
|1.8657
|1.8610
|1.8762
|2228
|2006.05.22 06:54
|s/l
|365
|0.05
|1.8648
|1.8648
|1.8800
|-23.50
|1942.50
|2229
|2006.05.22 06:54
|s/l
|373
|0.05
|1.8642
|1.8642
|1.8783
|-18.00
|1924.50
|2230
|2006.05.22 06:54
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8614
|1.8762
|2231
|2006.05.22 06:55
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8615
|1.8762
|2232
|2006.05.22 06:59
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8633
|1.8762
|2233
|2006.05.22 07:00
|buy
|379
|0.05
|1.8645
|1.8598
|1.8750
|2234
|2006.05.22 07:00
|buy
|380
|0.05
|1.8645
|1.8598
|1.8750
|2235
|2006.05.22 07:14
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8652
|1.8750
|2236
|2006.05.22 07:15
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8668
|1.8750
|2237
|2006.05.22 07:24
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8674
|1.8750
|2238
|2006.05.22 07:38
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8675
|1.8750
|2239
|2006.05.22 07:45
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8676
|1.8750
|2240
|2006.05.22 07:54
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8700
|1.8750
|2241
|2006.05.22 08:04
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8702
|1.8750
|2242
|2006.05.22 08:24
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8715
|1.8750
|2243
|2006.05.22 08:29
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8723
|1.8750
|2244
|2006.05.22 08:30
|modify
|380
|0.05
|1.8645
|1.8724
|1.8750
|2245
|2006.05.22 08:44
|s/l
|380
|0.05
|1.8724
|1.8724
|1.8750
|39.50
|1964.00
|2246
|2006.05.22 08:44
|modify
|379
|0.05
|1.8645
|1.8704
|1.8750
|2247
|2006.05.22 08:44
|modify
|379
|0.05
|1.8645
|1.8705
|1.8750
|2248
|2006.05.22 08:49
|modify
|379
|0.05
|1.8645
|1.8715
|1.8750
|2249
|2006.05.22 08:50
|modify
|379
|0.05
|1.8645
|1.8716
|1.8750
|2250
|2006.05.22 09:04
|s/l
|379
|0.05
|1.8716
|1.8716
|1.8750
|35.50
|1999.50
|2251
|2006.05.22 09:04
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8698
|1.8762
|2252
|2006.05.22 09:04
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8699
|1.8762
|2253
|2006.05.22 09:09
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8701
|1.8762
|2254
|2006.05.22 09:14
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8706
|1.8762
|2255
|2006.05.22 09:19
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8712
|1.8762
|2256
|2006.05.22 09:44
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8714
|1.8762
|2257
|2006.05.22 09:59
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8715
|1.8762
|2258
|2006.05.22 10:00
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8718
|1.8762
|2259
|2006.05.22 10:04
|modify
|378
|0.05
|1.8657
|1.8729
|1.8762
|2260
|2006.05.22 10:09
|t/p
|376
|0.05
|1.8762
|1.8610
|1.8762
|52.50
|2052.00
|2261
|2006.05.22 10:09
|t/p
|377
|0.05
|1.8762
|1.8610
|1.8762
|52.50
|2104.50
|2262
|2006.05.22 10:09
|t/p
|378
|0.05
|1.8762
|1.8729
|1.8762
|52.50
|2157.00
|2263
|2006.05.23 08:00
|buy
|381
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|2264
|2006.05.23 08:00
|buy
|382
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|2265
|2006.05.23 08:00
|buy
|383
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|2266
|2006.05.23 08:00
|buy
|384
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|2267
|2006.05.23 08:00
|buy
|385
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|2268
|2006.05.23 08:09
|modify
|385
|0.05
|1.8817
|1.8795
|1.8922
|2269
|2006.05.23 08:10
|modify
|385
|0.05
|1.8817
|1.8796
|1.8922
|2270
|2006.05.23 08:20
|modify
|385
|0.05
|1.8817
|1.8818
|1.8922
|2271
|2006.05.23 08:44
|s/l
|385
|0.05
|1.8818
|1.8818
|1.8922
|0.50
|2157.50
|2272
|2006.05.23 08:45
|buy
|386
|0.05
|1.8821
|1.8774
|1.8926
|2273
|2006.05.23 08:49
|modify
|386
|0.05
|1.8821
|1.8821
|1.8926
|2274
|2006.05.23 09:09
|modify
|386
|0.05
|1.8821
|1.8827
|1.8926
|2275
|2006.05.23 09:14
|modify
|386
|0.05
|1.8821
|1.8835
|1.8926
|2276
|2006.05.23 09:24
|s/l
|386
|0.05
|1.8835
|1.8835
|1.8926
|7.00
|2164.50
|2277
|2006.05.23 09:39
|modify
|384
|0.05
|1.8817
|1.8819
|1.8922
|2278
|2006.05.23 09:40
|modify
|384
|0.05
|1.8817
|1.8820
|1.8922
|2279
|2006.05.23 09:47
|s/l
|384
|0.05
|1.8820
|1.8820
|1.8922
|1.50
|2166.00
|2280
|2006.05.23 09:47
|modify
|383
|0.05
|1.8817
|1.8800
|1.8922
|2281
|2006.05.23 09:50
|buy
|387
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|2282
|2006.05.23 09:50
|buy
|388
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|2283
|2006.05.23 09:51
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8799
|1.8922
|2284
|2006.05.23 10:00
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8800
|1.8922
|2285
|2006.05.23 10:23
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8817
|1.8922
|2286
|2006.05.23 11:49
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8820
|1.8922
|2287
|2006.05.23 11:54
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8824
|1.8922
|2288
|2006.05.23 11:55
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8825
|1.8922
|2289
|2006.05.23 11:59
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8827
|1.8922
|2290
|2006.05.23 12:00
|modify
|388
|0.05
|1.8817
|1.8828
|1.8922
|2291
|2006.05.23 12:09
|s/l
|388
|0.05
|1.8828
|1.8828
|1.8922
|5.50
|2171.50
|2292
|2006.05.23 12:15
|buy
|389
|0.05
|1.8825
|1.8778
|1.8930
|2293
|2006.05.23 12:19
|modify
|389
|0.05
|1.8825
|1.8807
|1.8930
|2294
|2006.05.23 13:10
|modify
|389
|0.05
|1.8825
|1.8808
|1.8930
|2295
|2006.05.23 13:29
|s/l
|389
|0.05
|1.8808
|1.8808
|1.8930
|-8.50
|2163.00
|2296
|2006.05.23 13:29
|modify
|387
|0.05
|1.8817
|1.8785
|1.8922
|2297
|2006.05.23 13:30
|buy
|390
|0.05
|1.8803
|1.8756
|1.8908
|2298
|2006.05.23 13:34
|s/l
|383
|0.05
|1.8800
|1.8800
|1.8922
|-8.50
|2154.50
|2299
|2006.05.23 13:34
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8771
|1.8908
|2300
|2006.05.23 13:35
|buy
|391
|0.05
|1.8789
|1.8742
|1.8894
|2301
|2006.05.23 13:59
|modify
|391
|0.05
|1.8789
|1.8789
|1.8894
|2302
|2006.05.23 14:04
|modify
|391
|0.05
|1.8789
|1.8796
|1.8894
|2303
|2006.05.23 14:14
|s/l
|391
|0.05
|1.8796
|1.8796
|1.8894
|3.50
|2158.00
|2304
|2006.05.23 14:14
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8776
|1.8908
|2305
|2006.05.23 14:15
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8777
|1.8908
|2306
|2006.05.23 14:19
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8782
|1.8908
|2307
|2006.05.23 14:20
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8783
|1.8908
|2308
|2006.05.23 14:24
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8786
|1.8908
|2309
|2006.05.23 14:25
|buy
|392
|0.05
|1.8804
|1.8757
|1.8909
|2310
|2006.05.23 14:34
|modify
|392
|0.05
|1.8804
|1.8819
|1.8909
|2311
|2006.05.23 14:45
|s/l
|392
|0.05
|1.8819
|1.8819
|1.8909
|7.50
|2165.50
|2312
|2006.05.23 14:46
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8805
|1.8908
|2313
|2006.05.23 14:54
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8806
|1.8908
|2314
|2006.05.23 14:59
|modify
|390
|0.05
|1.8803
|1.8807
|1.8908
|2315
|2006.05.23 15:09
|s/l
|390
|0.05
|1.8807
|1.8807
|1.8908
|2.00
|2167.50
|2316
|2006.05.23 15:10
|buy
|393
|0.05
|1.8791
|1.8744
|1.8896
|2317
|2006.05.23 15:10
|buy
|394
|0.05
|1.8791
|1.8744
|1.8896
|2318
|2006.05.23 15:18
|modify
|394
|0.05
|1.8791
|1.8802
|1.8896
|2319
|2006.05.23 15:20
|modify
|394
|0.05
|1.8791
|1.8803
|1.8896
|2320
|2006.05.23 15:30
|s/l
|394
|0.05
|1.8803
|1.8803
|1.8896
|6.00
|2173.50
|2321
|2006.05.23 15:35
|buy
|395
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|2322
|2006.05.23 15:49
|modify
|395
|0.05
|1.8799
|1.8800
|1.8904
|2323
|2006.05.23 15:52
|s/l
|395
|0.05
|1.8800
|1.8800
|1.8904
|0.50
|2174.00
|2324
|2006.05.23 15:55
|buy
|396
|0.05
|1.8807
|1.8760
|1.8912
|2325
|2006.05.23 15:55
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8787
|1.8912
|2326
|2006.05.23 15:55
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8788
|1.8912
|2327
|2006.05.23 15:55
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8789
|1.8912
|2328
|2006.05.23 15:56
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8789
|1.8912
|2329
|2006.05.23 15:56
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8790
|1.8912
|2330
|2006.05.23 16:55
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8807
|1.8912
|2331
|2006.05.23 17:31
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8807
|1.8912
|2332
|2006.05.23 17:34
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8808
|1.8912
|2333
|2006.05.23 17:35
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8809
|1.8912
|2334
|2006.05.23 17:39
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8810
|1.8912
|2335
|2006.05.23 17:40
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8811
|1.8912
|2336
|2006.05.23 17:44
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8817
|1.8912
|2337
|2006.05.23 17:49
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8819
|1.8912
|2338
|2006.05.23 17:50
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8820
|1.8912
|2339
|2006.05.23 18:14
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8839
|1.8912
|2340
|2006.05.23 18:15
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8840
|1.8912
|2341
|2006.05.23 18:44
|modify
|396
|0.05
|1.8807
|1.8845
|1.8912
|2342
|2006.05.23 19:04
|s/l
|396
|0.05
|1.8845
|1.8845
|1.8912
|19.00
|2193.00
|2343
|2006.05.23 19:04
|modify
|393
|0.05
|1.8791
|1.8827
|1.8896
|2344
|2006.05.23 19:05
|modify
|393
|0.05
|1.8791
|1.8828
|1.8896
|2345
|2006.05.23 19:24
|modify
|393
|0.05
|1.8791
|1.8830
|1.8896
|2346
|2006.05.23 19:25
|modify
|393
|0.05
|1.8791
|1.8831
|1.8896
|2347
|2006.05.23 19:29
|modify
|393
|0.05
|1.8791
|1.8833
|1.8896
|2348
|2006.05.23 19:34
|modify
|393
|0.05
|1.8791
|1.8834
|1.8896
|2349
|2006.05.23 20:06
|s/l
|393
|0.05
|1.8834
|1.8834
|1.8896
|21.50
|2214.50
|2350
|2006.05.23 20:08
|modify
|387
|0.05
|1.8817
|1.8820
|1.8922
|2351
|2006.05.23 20:29
|s/l
|387
|0.05
|1.8820
|1.8820
|1.8922
|1.50
|2216.00
|2352
|2006.05.23 20:29
|modify
|382
|0.05
|1.8817
|1.8794
|1.8922
|2353
|2006.05.23 20:35
|modify
|382
|0.05
|1.8817
|1.8800
|1.8922
|2354
|2006.05.23 20:50
|buy
|397
|0.05
|1.8810
|1.8763
|1.8915
|2355
|2006.05.23 20:50
|buy
|398
|0.05
|1.8810
|1.8763
|1.8915
|2356
|2006.05.23 20:50
|buy
|399
|0.05
|1.8810
|1.8763
|1.8915
|2357
|2006.05.23 20:54
|modify
|399
|0.05
|1.8810
|1.8791
|1.8915
|2358
|2006.05.23 20:59
|s/l
|382
|0.05
|1.8800
|1.8800
|1.8922
|-8.50
|2207.50
|2359
|2006.05.23 21:00
|buy
|400
|0.05
|1.8800
|1.8753
|1.8905
|2360
|2006.05.23 21:04
|modify
|400
|0.05
|1.8800
|1.8782
|1.8905
|2361
|2006.05.23 21:49
|s/l
|399
|0.05
|1.8791
|1.8791
|1.8915
|-9.50
|2198.00
|2362
|2006.05.23 21:50
|buy
|401
|0.05
|1.8795
|1.8748
|1.8900
|2363
|2006.05.23 21:54
|modify
|401
|0.05
|1.8795
|1.8772
|1.8900
|2364
|2006.05.23 21:59
|s/l
|381
|0.05
|1.8770
|1.8770
|1.8922
|-23.50
|2174.50
|2365
|2006.05.23 21:59
|s/l
|397
|0.05
|1.8763
|1.8763
|1.8915
|-23.50
|2151.00
|2366
|2006.05.23 21:59
|s/l
|398
|0.05
|1.8763
|1.8763
|1.8915
|-23.50
|2127.50
|2367
|2006.05.23 21:59
|s/l
|400
|0.05
|1.8782
|1.8782
|1.8905
|-9.00
|2118.50
|2368
|2006.05.23 21:59
|s/l
|401
|0.05
|1.8772
|1.8772
|1.8900
|-11.50
|2107.00
|2369
|2006.05.23 22:00
|buy
|402
|0.05
|1.8763
|1.8716
|1.8868
|2370
|2006.05.23 22:00
|buy
|403
|0.05
|1.8763
|1.8716
|1.8868
|2371
|2006.05.23 22:00
|buy
|404
|0.05
|1.8763
|1.8716
|1.8868
|2372
|2006.05.23 22:00
|buy
|405
|0.05
|1.8763
|1.8716
|1.8868
|2373
|2006.05.23 22:00
|buy
|406
|0.05
|1.8763
|1.8716
|1.8868
|2374
|2006.05.23 22:04
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8738
|1.8868
|2375
|2006.05.23 22:05
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8739
|1.8868
|2376
|2006.05.23 22:09
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8743
|1.8868
|2377
|2006.05.23 22:44
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8744
|1.8868
|2378
|2006.05.23 22:49
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8745
|1.8868
|2379
|2006.05.23 22:54
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8746
|1.8868
|2380
|2006.05.23 23:29
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8764
|1.8868
|2381
|2006.05.23 23:33
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8768
|1.8868
|2382
|2006.05.23 23:38
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8775
|1.8868
|2383
|2006.05.24 00:04
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8776
|1.8868
|2384
|2006.05.24 00:09
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8784
|1.8868
|2385
|2006.05.24 00:14
|modify
|406
|0.05
|1.8763
|1.8793
|1.8868
|2386
|2006.05.24 00:29
|s/l
|406
|0.05
|1.8793
|1.8793
|1.8868
|15.00
|2122.00
|2387
|2006.05.24 00:29
|modify
|405
|0.05
|1.8763
|1.8776
|1.8868
|2388
|2006.05.24 00:29
|modify
|405
|0.05
|1.8763
|1.8780
|1.8868
|2389
|2006.05.24 00:30
|modify
|405
|0.05
|1.8763
|1.8781
|1.8868
|2390
|2006.05.24 00:55
|buy
|407
|0.05
|1.8784
|1.8737
|1.8889
|2391
|2006.05.24 00:59
|s/l
|405
|0.05
|1.8781
|1.8781
|1.8868
|9.00
|2131.00
|2392
|2006.05.24 00:59
|modify
|407
|0.05
|1.8784
|1.8758
|1.8889
|2393
|2006.05.24 01:00
|modify
|407
|0.05
|1.8784
|1.8759
|1.8889
|2394
|2006.05.24 01:05
|buy
|408
|0.05
|1.8770
|1.8723
|1.8875
|2395
|2006.05.24 01:05
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8749
|1.8875
|2396
|2006.05.24 01:09
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8750
|1.8875
|2397
|2006.05.24 01:16
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8752
|1.8875
|2398
|2006.05.24 01:34
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8771
|1.8875
|2399
|2006.05.24 02:09
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8774
|1.8875
|2400
|2006.05.24 02:14
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8775
|1.8875
|2401
|2006.05.24 02:19
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8777
|1.8875
|2402
|2006.05.24 02:20
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8780
|1.8875
|2403
|2006.05.24 02:28
|modify
|408
|0.05
|1.8770
|1.8784
|1.8875
|2404
|2006.05.24 03:04
|s/l
|408
|0.05
|1.8784
|1.8784
|1.8875
|7.00
|2138.00
|2405
|2006.05.24 03:04
|modify
|407
|0.05
|1.8784
|1.8762
|1.8889
|2406
|2006.05.24 03:04
|modify
|407
|0.05
|1.8784
|1.8766
|1.8889
|2407
|2006.05.24 03:10
|buy
|409
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|2408
|2006.05.24 03:14
|modify
|409
|0.05
|1.8788
|1.8767
|1.8893
|2409
|2006.05.24 03:24
|modify
|409
|0.05
|1.8788
|1.8770
|1.8893
|2410
|2006.05.24 03:54
|modify
|409
|0.05
|1.8788
|1.8771
|1.8893
|2411
|2006.05.24 04:34
|s/l
|407
|0.05
|1.8766
|1.8766
|1.8889
|-9.00
|2129.00
|2412
|2006.05.24 04:34
|s/l
|409
|0.05
|1.8771
|1.8771
|1.8893
|-8.50
|2120.50
|2413
|2006.05.24 04:35
|buy
|410
|0.05
|1.8767
|1.8720
|1.8872
|2414
|2006.05.24 04:35
|buy
|411
|0.05
|1.8767
|1.8720
|1.8872
|2415
|2006.05.24 04:39
|modify
|411
|0.05
|1.8767
|1.8748
|1.8872
|2416
|2006.05.24 05:36
|modify
|411
|0.05
|1.8767
|1.8749
|1.8872
|2417
|2006.05.24 05:42
|modify
|411
|0.05
|1.8767
|1.8750
|1.8872
|2418
|2006.05.24 05:44
|s/l
|411
|0.05
|1.8750
|1.8750
|1.8872
|-8.50
|2112.00
|2419
|2006.05.24 05:44
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8722
|1.8872
|2420
|2006.05.24 05:45
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8723
|1.8872
|2421
|2006.05.24 05:49
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8724
|1.8872
|2422
|2006.05.24 05:50
|buy
|412
|0.05
|1.8734
|1.8687
|1.8839
|2423
|2006.05.24 05:54
|modify
|412
|0.05
|1.8734
|1.8749
|1.8839
|2424
|2006.05.24 06:04
|s/l
|412
|0.05
|1.8749
|1.8749
|1.8839
|7.50
|2119.50
|2425
|2006.05.24 06:04
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8731
|1.8872
|2426
|2006.05.24 06:05
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8732
|1.8872
|2427
|2006.05.24 06:09
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8740
|1.8872
|2428
|2006.05.24 06:10
|buy
|413
|0.05
|1.8759
|1.8712
|1.8864
|2429
|2006.05.24 06:10
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8742
|1.8864
|2430
|2006.05.24 06:26
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8761
|1.8864
|2431
|2006.05.24 06:44
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8761
|1.8864
|2432
|2006.05.24 06:50
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8762
|1.8864
|2433
|2006.05.24 06:54
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8780
|1.8864
|2434
|2006.05.24 06:55
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8781
|1.8864
|2435
|2006.05.24 07:04
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8787
|1.8864
|2436
|2006.05.24 07:05
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8788
|1.8864
|2437
|2006.05.24 07:44
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8800
|1.8864
|2438
|2006.05.24 07:49
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8803
|1.8864
|2439
|2006.05.24 07:50
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8804
|1.8864
|2440
|2006.05.24 08:04
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8816
|1.8864
|2441
|2006.05.24 08:09
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8818
|1.8864
|2442
|2006.05.24 08:14
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8823
|1.8864
|2443
|2006.05.24 08:15
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8824
|1.8864
|2444
|2006.05.24 08:34
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8825
|1.8864
|2445
|2006.05.24 08:39
|modify
|413
|0.05
|1.8759
|1.8828
|1.8864
|2446
|2006.05.24 09:14
|s/l
|413
|0.05
|1.8828
|1.8828
|1.8864
|34.50
|2154.00
|2447
|2006.05.24 09:14
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8797
|1.8872
|2448
|2006.05.24 09:14
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8798
|1.8872
|2449
|2006.05.24 09:15
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8799
|1.8872
|2450
|2006.05.24 09:19
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8802
|1.8872
|2451
|2006.05.24 09:24
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8805
|1.8872
|2452
|2006.05.24 09:34
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8812
|1.8872
|2453
|2006.05.24 09:35
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8813
|1.8872
|2454
|2006.05.24 09:46
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8814
|1.8872
|2455
|2006.05.24 09:47
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8816
|1.8872
|2456
|2006.05.24 09:51
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8817
|1.8872
|2457
|2006.05.24 10:20
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8817
|1.8872
|2458
|2006.05.24 10:20
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8818
|1.8872
|2459
|2006.05.24 10:25
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8819
|1.8872
|2460
|2006.05.24 10:25
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8820
|1.8872
|2461
|2006.05.24 10:30
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8825
|1.8872
|2462
|2006.05.24 10:30
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8827
|1.8872
|2463
|2006.05.24 10:30
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8829
|1.8872
|2464
|2006.05.24 10:30
|modify
|410
|0.05
|1.8767
|1.8833
|1.8872
|2465
|2006.05.24 11:23
|s/l
|410
|0.05
|1.8833
|1.8833
|1.8872
|33.00
|2187.00
|2466
|2006.05.24 11:23
|modify
|404
|0.05
|1.8763
|1.8815
|1.8868
|2467
|2006.05.24 11:24
|modify
|404
|0.05
|1.8763
|1.8817
|1.8868
|2468
|2006.05.24 11:45
|s/l
|404
|0.05
|1.8817
|1.8817
|1.8868
|27.00
|2214.00
|2469
|2006.05.24 11:45
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8800
|1.8868
|2470
|2006.05.24 11:46
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8804
|1.8868
|2471
|2006.05.24 12:08
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8805
|1.8868
|2472
|2006.05.24 12:14
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8806
|1.8868
|2473
|2006.05.24 12:30
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8812
|1.8868
|2474
|2006.05.24 12:30
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8812
|1.8868
|2475
|2006.05.24 12:30
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8814
|1.8868
|2476
|2006.05.24 12:30
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8817
|1.8868
|2477
|2006.05.24 12:30
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8817
|1.8868
|2478
|2006.05.24 12:31
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8818
|1.8868
|2479
|2006.05.24 12:31
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8819
|1.8868
|2480
|2006.05.24 12:31
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8819
|1.8868
|2481
|2006.05.24 12:32
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8822
|1.8868
|2482
|2006.05.24 12:32
|modify
|403
|0.05
|1.8763
|1.8827
|1.8868
|2483
|2006.05.24 12:34
|s/l
|403
|0.05
|1.8827
|1.8827
|1.8868
|32.00
|2246.00
|2484
|2006.05.24 12:34
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8808
|1.8868
|2485
|2006.05.24 12:35
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8809
|1.8868
|2486
|2006.05.24 12:36
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8822
|1.8868
|2487
|2006.05.24 12:44
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8825
|1.8868
|2488
|2006.05.24 12:45
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8830
|1.8868
|2489
|2006.05.24 12:45
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8832
|1.8868
|2490
|2006.05.24 12:45
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8833
|1.8868
|2491
|2006.05.24 12:49
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8840
|1.8868
|2492
|2006.05.24 12:50
|modify
|402
|0.05
|1.8763
|1.8841
|1.8868
|2493
|2006.05.24 12:59
|s/l
|402
|0.05
|1.8841
|1.8841
|1.8868
|39.00
|2285.00
|2494
|2006.05.24 13:25
|buy
|414
|0.05
|1.8775
|1.8728
|1.8880
|2495
|2006.05.24 13:25
|buy
|415
|0.05
|1.8775
|1.8728
|1.8880
|2496
|2006.05.24 13:25
|buy
|416
|0.05
|1.8775
|1.8728
|1.8880
|2497
|2006.05.24 13:25
|buy
|417
|0.05
|1.8775
|1.8728
|1.8880
|2498
|2006.05.24 13:25
|buy
|418
|0.05
|1.8775
|1.8728
|1.8880
|2499
|2006.05.24 13:29
|modify
|418
|0.05
|1.8775
|1.8757
|1.8880
|2500
|2006.05.24 13:54
|modify
|418
|0.05
|1.8775
|1.8758
|1.8880
|2501
|2006.05.24 14:04
|s/l
|418
|0.05
|1.8758
|1.8758
|1.8880
|-8.50
|2276.50
|2502
|2006.05.24 14:05
|buy
|419
|0.05
|1.8745
|1.8698
|1.8850
|2503
|2006.05.24 14:09
|s/l
|414
|0.05
|1.8728
|1.8728
|1.8880
|-23.50
|2253.00
|2504
|2006.05.24 14:09
|s/l
|415
|0.05
|1.8728
|1.8728
|1.8880
|-23.50
|2229.50
|2505
|2006.05.24 14:09
|s/l
|416
|0.05
|1.8728
|1.8728
|1.8880
|-23.50
|2206.00
|2506
|2006.05.24 14:09
|s/l
|417
|0.05
|1.8728
|1.8728
|1.8880
|-23.50
|2182.50
|2507
|2006.05.24 14:09
|buy
|420
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|2508
|2006.05.24 14:09
|buy
|421
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|2509
|2006.05.24 14:09
|buy
|422
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|2510
|2006.05.24 14:09
|buy
|423
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|2511
|2006.05.24 14:10
|modify
|423
|0.05
|1.8714
|1.8694
|1.8819
|2512
|2006.05.24 14:23
|modify
|423
|0.05
|1.8714
|1.8695
|1.8819
|2513
|2006.05.24 14:34
|s/l
|419
|0.05
|1.8698
|1.8698
|1.8850
|-23.50
|2159.00
|2514
|2006.05.24 14:34
|s/l
|423
|0.05
|1.8695
|1.8695
|1.8819
|-9.50
|2149.50
|2515
|2006.05.24 14:35
|buy
|424
|0.05
|1.8679
|1.8632
|1.8784
|2516
|2006.05.24 14:35
|buy
|425
|0.05
|1.8679
|1.8632
|1.8784
|2517
|2006.05.24 14:39
|s/l
|420
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|2126.00
|2518
|2006.05.24 14:39
|s/l
|421
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|2102.50
|2519
|2006.05.24 14:39
|s/l
|422
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|2079.00
|2520
|2006.05.24 14:39
|modify
|425
|0.05
|1.8679
|1.8642
|1.8784
|2521
|2006.05.24 14:40
|buy
|426
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|2522
|2006.05.24 14:40
|buy
|427
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|2523
|2006.05.24 14:40
|buy
|428
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|2524
|2006.05.24 14:59
|modify
|428
|0.05
|1.8660
|1.8660
|1.8765
|2525
|2006.05.24 15:04
|modify
|428
|0.05
|1.8660
|1.8676
|1.8765
|2526
|2006.05.24 15:19
|s/l
|428
|0.05
|1.8676
|1.8676
|1.8765
|8.00
|2087.00
|2527
|2006.05.24 15:19
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8639
|1.8765
|2528
|2006.05.24 15:20
|buy
|429
|0.05
|1.8657
|1.8610
|1.8762
|2529
|2006.05.24 15:39
|modify
|429
|0.05
|1.8657
|1.8675
|1.8762
|2530
|2006.05.24 15:54
|s/l
|429
|0.05
|1.8675
|1.8675
|1.8762
|9.00
|2096.00
|2531
|2006.05.24 15:55
|buy
|430
|0.05
|1.8677
|1.8630
|1.8782
|2532
|2006.05.24 15:59
|modify
|430
|0.05
|1.8677
|1.8657
|1.8782
|2533
|2006.05.24 16:05
|modify
|430
|0.05
|1.8677
|1.8659
|1.8782
|2534
|2006.05.24 16:44
|modify
|430
|0.05
|1.8677
|1.8660
|1.8782
|2535
|2006.05.24 17:39
|modify
|430
|0.05
|1.8677
|1.8677
|1.8782
|2536
|2006.05.24 17:44
|modify
|430
|0.05
|1.8677
|1.8692
|1.8782
|2537
|2006.05.24 17:45
|modify
|430
|0.05
|1.8677
|1.8693
|1.8782
|2538
|2006.05.24 18:03
|s/l
|430
|0.05
|1.8693
|1.8693
|1.8782
|8.00
|2104.00
|2539
|2006.05.24 18:03
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8673
|1.8765
|2540
|2006.05.24 18:04
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8684
|1.8765
|2541
|2006.05.24 18:05
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8685
|1.8765
|2542
|2006.05.24 18:24
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8693
|1.8765
|2543
|2006.05.24 18:29
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8708
|1.8765
|2544
|2006.05.24 18:30
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8709
|1.8765
|2545
|2006.05.24 18:49
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8714
|1.8765
|2546
|2006.05.24 18:54
|modify
|427
|0.05
|1.8660
|1.8721
|1.8765
|2547
|2006.05.24 19:04
|s/l
|427
|0.05
|1.8721
|1.8721
|1.8765
|30.50
|2134.50
|2548
|2006.05.24 19:04
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8699
|1.8765
|2549
|2006.05.24 19:04
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8700
|1.8765
|2550
|2006.05.24 19:05
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8701
|1.8765
|2551
|2006.05.24 19:20
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8702
|1.8765
|2552
|2006.05.24 19:44
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8704
|1.8765
|2553
|2006.05.24 19:49
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8709
|1.8765
|2554
|2006.05.24 19:59
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8711
|1.8765
|2555
|2006.05.24 20:00
|modify
|426
|0.05
|1.8660
|1.8712
|1.8765
|2556
|2006.05.24 20:11
|s/l
|426
|0.05
|1.8712
|1.8712
|1.8765
|26.00
|2160.50
|2557
|2006.05.24 20:11
|modify
|425
|0.05
|1.8679
|1.8695
|1.8784
|2558
|2006.05.24 20:14
|modify
|425
|0.05
|1.8679
|1.8696
|1.8784
|2559
|2006.05.24 20:15
|modify
|425
|0.05
|1.8679
|1.8697
|1.8784
|2560
|2006.05.24 20:20
|buy
|431
|0.05
|1.8711
|1.8664
|1.8816
|2561
|2006.05.24 20:20
|buy
|432
|0.05
|1.8711
|1.8664
|1.8816
|2562
|2006.05.24 20:20
|buy
|433
|0.05
|1.8711
|1.8664
|1.8816
|2563
|2006.05.24 20:20
|modify
|433
|0.05
|1.8711
|1.8687
|1.8816
|2564
|2006.05.24 20:20
|modify
|433
|0.05
|1.8711
|1.8688
|1.8816
|2565
|2006.05.24 20:20
|modify
|433
|0.05
|1.8711
|1.8688
|1.8816
|2566
|2006.05.24 20:21
|modify
|433
|0.05
|1.8711
|1.8690
|1.8816
|2567
|2006.05.24 20:34
|s/l
|425
|0.05
|1.8697
|1.8697
|1.8784
|9.00
|2169.50
|2568
|2006.05.24 20:35
|buy
|434
|0.05
|1.8697
|1.8650
|1.8802
|2569
|2006.05.24 20:39
|s/l
|433
|0.05
|1.8690
|1.8690
|1.8816
|-10.50
|2159.00
|2570
|2006.05.24 20:39
|modify
|434
|0.05
|1.8697
|1.8668
|1.8802
|2571
|2006.05.24 20:40
|buy
|435
|0.05
|1.8686
|1.8639
|1.8791
|2572
|2006.05.24 20:50
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8668
|1.8791
|2573
|2006.05.24 20:59
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8669
|1.8791
|2574
|2006.05.24 22:49
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8688
|1.8791
|2575
|2006.05.24 22:50
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8689
|1.8791
|2576
|2006.05.24 22:59
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8690
|1.8791
|2577
|2006.05.24 23:00
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8691
|1.8791
|2578
|2006.05.25 00:04
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8692
|1.8791
|2579
|2006.05.25 00:05
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8693
|1.8791
|2580
|2006.05.25 00:10
|modify
|435
|0.05
|1.8686
|1.8694
|1.8791
|2581
|2006.05.25 00:23
|s/l
|435
|0.05
|1.8694
|1.8694
|1.8791
|4.00
|2163.00
|2582
|2006.05.25 00:23
|modify
|434
|0.05
|1.8697
|1.8677
|1.8802
|2583
|2006.05.25 00:24
|modify
|434
|0.05
|1.8697
|1.8678
|1.8802
|2584
|2006.05.25 00:25
|buy
|436
|0.05
|1.8696
|1.8649
|1.8801
|2585
|2006.05.25 00:25
|modify
|436
|0.05
|1.8696
|1.8676
|1.8801
|2586
|2006.05.25 00:26
|modify
|436
|0.05
|1.8696
|1.8676
|1.8801
|2587
|2006.05.25 00:28
|modify
|436
|0.05
|1.8696
|1.8677
|1.8801
|2588
|2006.05.25 00:29
|modify
|436
|0.05
|1.8696
|1.8678
|1.8801
|2589
|2006.05.25 01:20
|modify
|436
|0.05
|1.8696
|1.8679
|1.8801
|2590
|2006.05.25 02:24
|s/l
|436
|0.05
|1.8679
|1.8679
|1.8801
|-8.50
|2154.50
|2591
|2006.05.25 02:25
|buy
|437
|0.05
|1.8682
|1.8635
|1.8787
|2592
|2006.05.25 02:29
|modify
|437
|0.05
|1.8682
|1.8664
|1.8787
|2593
|2006.05.25 02:30
|modify
|437
|0.05
|1.8682
|1.8665
|1.8787
|2594
|2006.05.25 05:05
|s/l
|434
|0.05
|1.8678
|1.8678
|1.8802
|-9.50
|2145.00
|2595
|2006.05.25 05:05
|buy
|438
|0.05
|1.8680
|1.8633
|1.8785
|2596
|2006.05.25 05:14
|modify
|438
|0.05
|1.8680
|1.8661
|1.8785
|2597
|2006.05.25 06:19
|modify
|438
|0.05
|1.8680
|1.8681
|1.8785
|2598
|2006.05.25 06:20
|modify
|438
|0.05
|1.8680
|1.8682
|1.8785
|2599
|2006.05.25 06:24
|modify
|438
|0.05
|1.8680
|1.8685
|1.8785
|2600
|2006.05.25 06:25
|modify
|438
|0.05
|1.8680
|1.8686
|1.8785
|2601
|2006.05.25 06:29
|modify
|438
|0.05
|1.8680
|1.8687
|1.8785
|2602
|2006.05.25 06:30
|modify
|438
|0.05
|1.8680
|1.8688
|1.8785
|2603
|2006.05.25 06:35
|s/l
|438
|0.05
|1.8688
|1.8688
|1.8785
|4.00
|2149.00
|2604
|2006.05.25 06:54
|modify
|437
|0.05
|1.8682
|1.8685
|1.8787
|2605
|2006.05.25 07:02
|s/l
|437
|0.05
|1.8685
|1.8685
|1.8787
|1.50
|2150.50
|2606
|2006.05.25 07:02
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8665
|1.8816
|2607
|2006.05.25 07:04
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8665
|1.8816
|2608
|2006.05.25 07:09
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8666
|1.8816
|2609
|2006.05.25 07:09
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8673
|1.8816
|2610
|2006.05.25 07:10
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8674
|1.8816
|2611
|2006.05.25 07:14
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8679
|1.8816
|2612
|2006.05.25 07:15
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8680
|1.8816
|2613
|2006.05.25 07:35
|buy
|439
|0.05
|1.8690
|1.8643
|1.8795
|2614
|2006.05.25 07:35
|buy
|440
|0.05
|1.8690
|1.8643
|1.8795
|2615
|2006.05.25 07:35
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8669
|1.8795
|2616
|2006.05.25 07:38
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8670
|1.8795
|2617
|2006.05.25 07:40
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8672
|1.8795
|2618
|2006.05.25 07:41
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8673
|1.8795
|2619
|2006.05.25 08:18
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8673
|1.8795
|2620
|2006.05.25 08:44
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8703
|1.8795
|2621
|2006.05.25 08:49
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8705
|1.8795
|2622
|2006.05.25 08:50
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8706
|1.8795
|2623
|2006.05.25 09:24
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8718
|1.8795
|2624
|2006.05.25 09:25
|modify
|440
|0.05
|1.8690
|1.8719
|1.8795
|2625
|2006.05.25 09:33
|s/l
|440
|0.05
|1.8719
|1.8719
|1.8795
|14.50
|2165.00
|2626
|2006.05.25 09:33
|modify
|439
|0.05
|1.8690
|1.8699
|1.8795
|2627
|2006.05.25 09:39
|modify
|439
|0.05
|1.8690
|1.8708
|1.8795
|2628
|2006.05.25 09:40
|modify
|439
|0.05
|1.8690
|1.8709
|1.8795
|2629
|2006.05.25 09:59
|s/l
|439
|0.05
|1.8709
|1.8709
|1.8795
|9.50
|2174.50
|2630
|2006.05.25 09:59
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8689
|1.8816
|2631
|2006.05.25 10:04
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8691
|1.8816
|2632
|2006.05.25 10:05
|modify
|432
|0.05
|1.8711
|1.8692
|1.8816
|2633
|2006.05.25 10:05
|s/l
|432
|0.05
|1.8692
|1.8692
|1.8816
|-9.50
|2165.00
|2634
|2006.05.25 10:05
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8670
|1.8816
|2635
|2006.05.25 10:06
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8671
|1.8816
|2636
|2006.05.25 10:08
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8672
|1.8816
|2637
|2006.05.25 10:09
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8675
|1.8816
|2638
|2006.05.25 10:14
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8681
|1.8816
|2639
|2006.05.25 10:15
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8682
|1.8816
|2640
|2006.05.25 10:29
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8683
|1.8816
|2641
|2006.05.25 10:30
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8684
|1.8816
|2642
|2006.05.25 10:31
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8685
|1.8816
|2643
|2006.05.25 10:31
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8685
|1.8816
|2644
|2006.05.25 10:32
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8686
|1.8816
|2645
|2006.05.25 10:32
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8688
|1.8816
|2646
|2006.05.25 10:32
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8689
|1.8816
|2647
|2006.05.25 10:38
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8690
|1.8816
|2648
|2006.05.25 11:14
|modify
|431
|0.05
|1.8711
|1.8694
|1.8816
|2649
|2006.05.25 11:29
|s/l
|431
|0.05
|1.8694
|1.8694
|1.8816
|-8.50
|2156.50
|2650
|2006.05.25 11:45
|buy
|441
|0.05
|1.8690
|1.8643
|1.8795
|2651
|2006.05.25 11:45
|buy
|442
|0.05
|1.8690
|1.8643
|1.8795
|2652
|2006.05.25 11:45
|buy
|443
|0.05
|1.8690
|1.8643
|1.8795
|2653
|2006.05.25 11:45
|buy
|444
|0.05
|1.8690
|1.8643
|1.8795
|2654
|2006.05.25 12:07
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8673
|1.8795
|2655
|2006.05.25 12:34
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8690
|1.8795
|2656
|2006.05.25 12:35
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8691
|1.8795
|2657
|2006.05.25 12:35
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8691
|1.8795
|2658
|2006.05.25 12:39
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8703
|1.8795
|2659
|2006.05.25 12:40
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8704
|1.8795
|2660
|2006.05.25 12:44
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8705
|1.8795
|2661
|2006.05.25 12:45
|modify
|444
|0.05
|1.8690
|1.8706
|1.8795
|2662
|2006.05.25 12:49
|s/l
|444
|0.05
|1.8706
|1.8706
|1.8795
|8.00
|2164.50
|2663
|2006.05.25 12:49
|modify
|443
|0.05
|1.8690
|1.8690
|1.8795
|2664
|2006.05.25 12:50
|modify
|443
|0.05
|1.8690
|1.8691
|1.8795
|2665
|2006.05.25 12:50
|modify
|443
|0.05
|1.8690
|1.8692
|1.8795
|2666
|2006.05.25 12:50
|modify
|443
|0.05
|1.8690
|1.8693
|1.8795
|2667
|2006.05.25 12:50
|modify
|443
|0.05
|1.8690
|1.8694
|1.8795
|2668
|2006.05.25 12:51
|modify
|443
|0.05
|1.8690
|1.8694
|1.8795
|2669
|2006.05.25 12:54
|s/l
|443
|0.05
|1.8694
|1.8694
|1.8795
|2.00
|2166.50
|2670
|2006.05.25 12:54
|modify
|442
|0.05
|1.8690
|1.8666
|1.8795
|2671
|2006.05.25 13:04
|modify
|442
|0.05
|1.8690
|1.8693
|1.8795
|2672
|2006.05.25 13:10
|modify
|442
|0.05
|1.8690
|1.8701
|1.8795
|2673
|2006.05.25 13:11
|modify
|442
|0.05
|1.8690
|1.8702
|1.8795
|2674
|2006.05.25 13:11
|modify
|442
|0.05
|1.8690
|1.8705
|1.8795
|2675
|2006.05.25 13:44
|modify
|442
|0.05
|1.8690
|1.8709
|1.8795
|2676
|2006.05.25 13:45
|modify
|442
|0.05
|1.8690
|1.8710
|1.8795
|2677
|2006.05.25 14:04
|s/l
|442
|0.05
|1.8710
|1.8710
|1.8795
|10.00
|2176.50
|2678
|2006.05.25 14:04
|modify
|441
|0.05
|1.8690
|1.8694
|1.8795
|2679
|2006.05.25 14:05
|modify
|441
|0.05
|1.8690
|1.8695
|1.8795
|2680
|2006.05.25 14:10
|s/l
|441
|0.05
|1.8695
|1.8695
|1.8795
|2.50
|2179.00
|2681
|2006.05.25 14:14
|modify
|424
|0.05
|1.8679
|1.8681
|1.8784
|2682
|2006.05.25 14:15
|modify
|424
|0.05
|1.8679
|1.8682
|1.8784
|2683
|2006.05.25 14:19
|modify
|424
|0.05
|1.8679
|1.8701
|1.8784
|2684
|2006.05.25 14:24
|modify
|424
|0.05
|1.8679
|1.8703
|1.8784
|2685
|2006.05.25 14:25
|modify
|424
|0.05
|1.8679
|1.8704
|1.8784
|2686
|2006.05.25 14:29
|s/l
|424
|0.05
|1.8704
|1.8704
|1.8784
|12.50
|2191.50
|2687
|2006.05.25 17:00
|buy
|445
|0.05
|1.8693
|1.8646
|1.8798
|2688
|2006.05.25 17:00
|buy
|446
|0.05
|1.8693
|1.8646
|1.8798
|2689
|2006.05.25 17:00
|buy
|447
|0.05
|1.8693
|1.8646
|1.8798
|2690
|2006.05.25 17:00
|buy
|448
|0.05
|1.8693
|1.8646
|1.8798
|2691
|2006.05.25 17:00
|buy
|449
|0.05
|1.8693
|1.8646
|1.8798
|2692
|2006.05.25 17:01
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8675
|1.8798
|2693
|2006.05.25 17:09
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8676
|1.8798
|2694
|2006.05.25 18:29
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8697
|1.8798
|2695
|2006.05.25 18:34
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8709
|1.8798
|2696
|2006.05.25 18:35
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8710
|1.8798
|2697
|2006.05.25 18:44
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8721
|1.8798
|2698
|2006.05.25 18:45
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8722
|1.8798
|2699
|2006.05.25 18:54
|modify
|449
|0.05
|1.8693
|1.8725
|1.8798
|2700
|2006.05.25 19:09
|s/l
|449
|0.05
|1.8725
|1.8725
|1.8798
|16.00
|2207.50
|2701
|2006.05.25 19:09
|modify
|448
|0.05
|1.8693
|1.8707
|1.8798
|2702
|2006.05.25 19:09
|modify
|448
|0.05
|1.8693
|1.8711
|1.8798
|2703
|2006.05.25 19:19
|s/l
|448
|0.05
|1.8711
|1.8711
|1.8798
|9.00
|2216.50
|2704
|2006.05.25 19:19
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8694
|1.8798
|2705
|2006.05.25 19:19
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8702
|1.8798
|2706
|2006.05.25 19:20
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8703
|1.8798
|2707
|2006.05.25 20:45
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8712
|1.8798
|2708
|2006.05.25 20:54
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8714
|1.8798
|2709
|2006.05.25 20:59
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8718
|1.8798
|2710
|2006.05.25 21:29
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8722
|1.8798
|2711
|2006.05.25 21:34
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8738
|1.8798
|2712
|2006.05.25 21:35
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8739
|1.8798
|2713
|2006.05.25 21:45
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8741
|1.8798
|2714
|2006.05.25 21:54
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8753
|1.8798
|2715
|2006.05.25 21:55
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8754
|1.8798
|2716
|2006.05.25 21:59
|modify
|447
|0.05
|1.8693
|1.8755
|1.8798
|2717
|2006.05.25 22:25
|s/l
|447
|0.05
|1.8755
|1.8755
|1.8798
|31.00
|2247.50
|2718
|2006.05.25 22:25
|modify
|446
|0.05
|1.8693
|1.8737
|1.8798
|2719
|2006.05.25 22:29
|modify
|446
|0.05
|1.8693
|1.8740
|1.8798
|2720
|2006.05.25 23:30
|s/l
|446
|0.05
|1.8740
|1.8740
|1.8798
|23.50
|2271.00
|2721
|2006.05.25 23:30
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8722
|1.8798
|2722
|2006.05.25 23:30
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8724
|1.8798
|2723
|2006.05.25 23:31
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8725
|1.8798
|2724
|2006.05.25 23:31
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8725
|1.8798
|2725
|2006.05.25 23:32
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8729
|1.8798
|2726
|2006.05.25 23:33
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8730
|1.8798
|2727
|2006.05.25 23:34
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8732
|1.8798
|2728
|2006.05.25 23:45
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8739
|1.8798
|2729
|2006.05.25 23:45
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8741
|1.8798
|2730
|2006.05.25 23:50
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8741
|1.8798
|2731
|2006.05.25 23:53
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8743
|1.8798
|2732
|2006.05.25 23:54
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8744
|1.8798
|2733
|2006.05.25 23:59
|modify
|445
|0.05
|1.8693
|1.8746
|1.8798
|2734
|2006.05.25 23:59
|s/l
|445
|0.05
|1.8746
|1.8746
|1.8798
|26.50
|2297.50
|2735
|2006.05.26 01:55
|buy
|450
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|2736
|2006.05.26 01:55
|buy
|451
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|2737
|2006.05.26 01:55
|buy
|452
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|2738
|2006.05.26 01:55
|buy
|453
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|2739
|2006.05.26 01:55
|buy
|454
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|2740
|2006.05.26 01:57
|modify
|454
|0.05
|1.8713
|1.8696
|1.8818
|2741
|2006.05.26 03:19
|s/l
|454
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8818
|-8.50
|2289.00
|2742
|2006.05.26 03:20
|buy
|455
|0.05
|1.8684
|1.8637
|1.8789
|2743
|2006.05.26 03:39
|modify
|455
|0.05
|1.8684
|1.8666
|1.8789
|2744
|2006.05.26 03:40
|modify
|455
|0.05
|1.8684
|1.8667
|1.8789
|2745
|2006.05.26 05:09
|modify
|455
|0.05
|1.8684
|1.8690
|1.8789
|2746
|2006.05.26 05:19
|modify
|455
|0.05
|1.8684
|1.8691
|1.8789
|2747
|2006.05.26 05:20
|modify
|455
|0.05
|1.8684
|1.8692
|1.8789
|2748
|2006.05.26 05:39
|modify
|455
|0.05
|1.8684
|1.8696
|1.8789
|2749
|2006.05.26 06:05
|s/l
|455
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8789
|6.00
|2295.00
|2750
|2006.05.26 06:05
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8675
|1.8818
|2751
|2006.05.26 06:09
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8676
|1.8818
|2752
|2006.05.26 06:10
|buy
|456
|0.05
|1.8688
|1.8641
|1.8793
|2753
|2006.05.26 06:14
|modify
|456
|0.05
|1.8688
|1.8688
|1.8793
|2754
|2006.05.26 06:25
|modify
|456
|0.05
|1.8688
|1.8690
|1.8793
|2755
|2006.05.26 06:29
|modify
|456
|0.05
|1.8688
|1.8700
|1.8793
|2756
|2006.05.26 06:30
|modify
|456
|0.05
|1.8688
|1.8701
|1.8793
|2757
|2006.05.26 06:54
|modify
|456
|0.05
|1.8688
|1.8702
|1.8793
|2758
|2006.05.26 06:55
|modify
|456
|0.05
|1.8688
|1.8703
|1.8793
|2759
|2006.05.26 07:00
|s/l
|456
|0.05
|1.8703
|1.8703
|1.8793
|7.50
|2302.50
|2760
|2006.05.26 07:00
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8686
|1.8818
|2761
|2006.05.26 07:04
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8688
|1.8818
|2762
|2006.05.26 07:09
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8690
|1.8818
|2763
|2006.05.26 07:10
|buy
|457
|0.05
|1.8703
|1.8656
|1.8808
|2764
|2006.05.26 08:04
|modify
|457
|0.05
|1.8703
|1.8707
|1.8808
|2765
|2006.05.26 08:09
|modify
|457
|0.05
|1.8703
|1.8719
|1.8808
|2766
|2006.05.26 08:10
|modify
|457
|0.05
|1.8703
|1.8720
|1.8808
|2767
|2006.05.26 08:14
|modify
|457
|0.05
|1.8703
|1.8723
|1.8808
|2768
|2006.05.26 08:24
|s/l
|457
|0.05
|1.8723
|1.8723
|1.8808
|10.00
|2312.50
|2769
|2006.05.26 09:12
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8693
|1.8818
|2770
|2006.05.26 09:12
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8693
|1.8818
|2771
|2006.05.26 09:13
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8694
|1.8818
|2772
|2006.05.26 09:13
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8694
|1.8818
|2773
|2006.05.26 09:14
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8695
|1.8818
|2774
|2006.05.26 09:14
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8696
|1.8818
|2775
|2006.05.26 09:39
|modify
|453
|0.05
|1.8713
|1.8696
|1.8818
|2776
|2006.05.26 10:55
|buy
|458
|0.05
|1.8709
|1.8662
|1.8814
|2777
|2006.05.26 11:32
|modify
|458
|0.05
|1.8709
|1.8692
|1.8814
|2778
|2006.05.26 12:04
|s/l
|453
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8818
|-8.50
|2304.00
|2779
|2006.05.26 12:05
|buy
|459
|0.05
|1.8697
|1.8650
|1.8802
|2780
|2006.05.26 12:09
|s/l
|458
|0.05
|1.8692
|1.8692
|1.8814
|-8.50
|2295.50
|2781
|2006.05.26 12:09
|modify
|459
|0.05
|1.8697
|1.8663
|1.8802
|2782
|2006.05.26 12:10
|buy
|460
|0.05
|1.8681
|1.8634
|1.8786
|2783
|2006.05.26 12:14
|modify
|460
|0.05
|1.8681
|1.8663
|1.8786
|2784
|2006.05.26 12:34
|modify
|460
|0.05
|1.8681
|1.8692
|1.8786
|2785
|2006.05.26 12:34
|s/l
|460
|0.05
|1.8692
|1.8692
|1.8786
|5.50
|2301.00
|2786
|2006.05.26 12:34
|modify
|459
|0.05
|1.8697
|1.8667
|1.8802
|2787
|2006.05.26 12:35
|modify
|459
|0.05
|1.8697
|1.8668
|1.8802
|2788
|2006.05.26 12:35
|modify
|459
|0.05
|1.8697
|1.8680
|1.8802
|2789
|2006.05.26 12:40
|buy
|461
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|2790
|2006.05.26 12:54
|modify
|461
|0.05
|1.8691
|1.8665
|1.8796
|2791
|2006.05.26 12:59
|modify
|461
|0.05
|1.8691
|1.8671
|1.8796
|2792
|2006.05.26 13:04
|modify
|461
|0.05
|1.8691
|1.8673
|1.8796
|2793
|2006.05.26 13:14
|s/l
|459
|0.05
|1.8680
|1.8680
|1.8802
|-8.50
|2292.50
|2794
|2006.05.26 13:15
|buy
|462
|0.05
|1.8682
|1.8635
|1.8787
|2795
|2006.05.26 13:19
|s/l
|450
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2269.00
|2796
|2006.05.26 13:19
|s/l
|451
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2245.50
|2797
|2006.05.26 13:19
|s/l
|452
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2222.00
|2798
|2006.05.26 13:19
|s/l
|461
|0.05
|1.8673
|1.8673
|1.8796
|-9.00
|2213.00
|2799
|2006.05.26 13:19
|modify
|462
|0.05
|1.8682
|1.8641
|1.8787
|2800
|2006.05.26 13:20
|buy
|463
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|2801
|2006.05.26 13:20
|buy
|464
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|2802
|2006.05.26 13:20
|buy
|465
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|2803
|2006.05.26 13:20
|buy
|466
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|2804
|2006.05.26 13:24
|s/l
|462
|0.05
|1.8641
|1.8641
|1.8787
|-20.50
|2192.50
|2805
|2006.05.26 13:24
|modify
|466
|0.05
|1.8659
|1.8616
|1.8764
|2806
|2006.05.26 13:25
|modify
|466
|0.05
|1.8659
|1.8617
|1.8764
|2807
|2006.05.26 13:29
|s/l
|466
|0.05
|1.8617
|1.8617
|1.8764
|-21.00
|2171.50
|2808
|2006.05.26 13:30
|buy
|467
|0.05
|1.8615
|1.8568
|1.8720
|2809
|2006.05.26 13:30
|buy
|468
|0.05
|1.8615
|1.8568
|1.8720
|2810
|2006.05.26 13:34
|s/l
|463
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|2148.00
|2811
|2006.05.26 13:34
|s/l
|464
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|2124.50
|2812
|2006.05.26 13:34
|s/l
|465
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|2101.00
|2813
|2006.05.26 13:34
|modify
|468
|0.05
|1.8615
|1.8585
|1.8720
|2814
|2006.05.26 13:35
|buy
|469
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|2815
|2006.05.26 13:35
|buy
|470
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|2816
|2006.05.26 13:35
|buy
|471
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|2817
|2006.05.26 13:39
|modify
|471
|0.05
|1.8603
|1.8583
|1.8708
|2818
|2006.05.26 13:40
|modify
|471
|0.05
|1.8603
|1.8584
|1.8708
|2819
|2006.05.26 13:54
|s/l
|468
|0.05
|1.8585
|1.8585
|1.8720
|-15.00
|2086.00
|2820
|2006.05.26 13:54
|s/l
|471
|0.05
|1.8584
|1.8584
|1.8708
|-9.50
|2076.50
|2821
|2006.05.26 13:54
|modify
|470
|0.05
|1.8603
|1.8557
|1.8708
|2822
|2006.05.26 13:55
|buy
|472
|0.05
|1.8575
|1.8528
|1.8680
|2823
|2006.05.26 13:55
|buy
|473
|0.05
|1.8575
|1.8528
|1.8680
|2824
|2006.05.26 13:59
|modify
|473
|0.05
|1.8575
|1.8557
|1.8680
|2825
|2006.05.26 14:15
|s/l
|467
|0.05
|1.8568
|1.8568
|1.8720
|-23.50
|2053.00
|2826
|2006.05.26 14:15
|buy
|474
|0.05
|1.8570
|1.8523
|1.8675
|2827
|2006.05.26 14:19
|s/l
|469
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8708
|-23.50
|2029.50
|2828
|2006.05.26 14:19
|s/l
|470
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8708
|-23.00
|2006.50
|2829
|2006.05.26 14:19
|s/l
|473
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8680
|-9.00
|1997.50
|2830
|2006.05.26 14:19
|modify
|474
|0.05
|1.8570
|1.8533
|1.8675
|2831
|2006.05.26 14:20
|buy
|475
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|2832
|2006.05.26 14:20
|buy
|476
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|2833
|2006.05.26 14:20
|buy
|477
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|2834
|2006.05.26 14:29
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8517
|1.8656
|2835
|2006.05.26 14:30
|s/l
|474
|0.05
|1.8533
|1.8533
|1.8675
|-18.50
|1979.00
|2836
|2006.05.26 14:30
|buy
|478
|0.05
|1.8535
|1.8488
|1.8640
|2837
|2006.05.26 14:39
|modify
|478
|0.05
|1.8535
|1.8515
|1.8640
|2838
|2006.05.26 14:43
|modify
|478
|0.05
|1.8535
|1.8539
|1.8640
|2839
|2006.05.26 14:49
|modify
|478
|0.05
|1.8535
|1.8559
|1.8640
|2840
|2006.05.26 14:49
|s/l
|478
|0.05
|1.8559
|1.8559
|1.8640
|12.00
|1991.00
|2841
|2006.05.26 14:49
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8531
|1.8656
|2842
|2006.05.26 14:50
|buy
|479
|0.05
|1.8548
|1.8501
|1.8653
|2843
|2006.05.26 14:59
|modify
|479
|0.05
|1.8548
|1.8529
|1.8653
|2844
|2006.05.26 15:00
|modify
|479
|0.05
|1.8548
|1.8530
|1.8653
|2845
|2006.05.26 15:13
|modify
|479
|0.05
|1.8548
|1.8549
|1.8653
|2846
|2006.05.26 15:16
|modify
|479
|0.05
|1.8548
|1.8553
|1.8653
|2847
|2006.05.26 15:28
|modify
|479
|0.05
|1.8548
|1.8563
|1.8653
|2848
|2006.05.26 15:49
|s/l
|479
|0.05
|1.8563
|1.8563
|1.8653
|7.50
|1998.50
|2849
|2006.05.26 15:50
|buy
|480
|0.05
|1.8564
|1.8517
|1.8669
|2850
|2006.05.26 15:52
|modify
|480
|0.05
|1.8564
|1.8547
|1.8669
|2851
|2006.05.26 17:00
|s/l
|480
|0.05
|1.8547
|1.8547
|1.8669
|-8.50
|1990.00
|2852
|2006.05.26 17:00
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8532
|1.8656
|2853
|2006.05.26 17:00
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8533
|1.8656
|2854
|2006.05.26 17:00
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8534
|1.8656
|2855
|2006.05.26 17:05
|buy
|481
|0.05
|1.8554
|1.8507
|1.8659
|2856
|2006.05.26 17:24
|modify
|481
|0.05
|1.8554
|1.8537
|1.8659
|2857
|2006.05.26 17:45
|modify
|481
|0.05
|1.8554
|1.8555
|1.8659
|2858
|2006.05.26 18:04
|modify
|481
|0.05
|1.8554
|1.8562
|1.8659
|2859
|2006.05.26 18:05
|modify
|481
|0.05
|1.8554
|1.8563
|1.8659
|2860
|2006.05.26 18:10
|modify
|481
|0.05
|1.8554
|1.8564
|1.8659
|2861
|2006.05.26 18:14
|modify
|481
|0.05
|1.8554
|1.8565
|1.8659
|2862
|2006.05.26 18:43
|s/l
|481
|0.05
|1.8565
|1.8565
|1.8659
|5.50
|1995.50
|2863
|2006.05.26 18:50
|buy
|482
|0.05
|1.8566
|1.8519
|1.8671
|2864
|2006.05.26 18:54
|modify
|482
|0.05
|1.8566
|1.8546
|1.8671
|2865
|2006.05.26 19:04
|modify
|482
|0.05
|1.8566
|1.8547
|1.8671
|2866
|2006.05.26 19:05
|modify
|482
|0.05
|1.8566
|1.8548
|1.8671
|2867
|2006.05.26 19:55
|modify
|482
|0.05
|1.8566
|1.8549
|1.8671
|2868
|2006.05.28 21:40
|modify
|482
|0.05
|1.8566
|1.8566
|1.8671
|2869
|2006.05.28 22:10
|s/l
|482
|0.05
|1.8566
|1.8566
|1.8671
|0.00
|1995.50
|2870
|2006.05.28 22:10
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8553
|1.8656
|2871
|2006.05.28 22:10
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8554
|1.8656
|2872
|2006.05.28 22:10
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8555
|1.8656
|2873
|2006.05.28 22:15
|buy
|483
|0.05
|1.8563
|1.8516
|1.8668
|2874
|2006.05.28 22:16
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8545
|1.8668
|2875
|2006.05.28 22:22
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8546
|1.8668
|2876
|2006.05.28 22:52
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8564
|1.8668
|2877
|2006.05.28 23:02
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8567
|1.8668
|2878
|2006.05.28 23:31
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8569
|1.8668
|2879
|2006.05.28 23:35
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8574
|1.8668
|2880
|2006.05.28 23:35
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8579
|1.8668
|2881
|2006.05.29 01:29
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8580
|1.8668
|2882
|2006.05.29 01:44
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8584
|1.8668
|2883
|2006.05.29 01:50
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8585
|1.8668
|2884
|2006.05.29 02:50
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8586
|1.8668
|2885
|2006.05.29 03:00
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8587
|1.8668
|2886
|2006.05.29 03:04
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8588
|1.8668
|2887
|2006.05.29 03:09
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8589
|1.8668
|2888
|2006.05.29 05:07
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8591
|1.8668
|2889
|2006.05.29 05:09
|modify
|483
|0.05
|1.8563
|1.8594
|1.8668
|2890
|2006.05.29 06:54
|s/l
|483
|0.05
|1.8594
|1.8594
|1.8668
|15.50
|2011.00
|2891
|2006.05.29 06:54
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8577
|1.8656
|2892
|2006.05.29 06:59
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8578
|1.8656
|2893
|2006.05.29 07:00
|buy
|484
|0.05
|1.8594
|1.8547
|1.8699
|2894
|2006.05.29 09:04
|modify
|484
|0.05
|1.8594
|1.8594
|1.8699
|2895
|2006.05.29 09:09
|modify
|484
|0.05
|1.8594
|1.8619
|1.8699
|2896
|2006.05.29 09:29
|modify
|484
|0.05
|1.8594
|1.8622
|1.8699
|2897
|2006.05.29 10:44
|s/l
|484
|0.05
|1.8622
|1.8622
|1.8699
|14.00
|2025.00
|2898
|2006.05.29 10:44
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8603
|1.8656
|2899
|2006.05.29 10:44
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8607
|1.8656
|2900
|2006.05.29 10:45
|modify
|477
|0.05
|1.8551
|1.8608
|1.8656
|2901
|2006.05.29 11:44
|s/l
|477
|0.05
|1.8608
|1.8608
|1.8656
|28.50
|2053.50
|2902
|2006.05.29 11:44
|modify
|476
|0.05
|1.8551
|1.8591
|1.8656
|2903
|2006.05.29 11:45
|modify
|476
|0.05
|1.8551
|1.8592
|1.8656
|2904
|2006.05.29 11:49
|modify
|476
|0.05
|1.8551
|1.8597
|1.8656
|2905
|2006.05.29 11:50
|modify
|476
|0.05
|1.8551
|1.8598
|1.8656
|2906
|2006.05.29 11:51
|modify
|476
|0.05
|1.8551
|1.8599
|1.8656
|2907
|2006.05.29 12:04
|modify
|476
|0.05
|1.8551
|1.8600
|1.8656
|2908
|2006.05.29 12:14
|modify
|476
|0.05
|1.8551
|1.8601
|1.8656
|2909
|2006.05.29 13:24
|s/l
|476
|0.05
|1.8601
|1.8601
|1.8656
|25.00
|2078.50
|2910
|2006.05.29 13:24
|modify
|475
|0.05
|1.8551
|1.8582
|1.8656
|2911
|2006.05.29 13:25
|buy
|485
|0.05
|1.8601
|1.8554
|1.8706
|2912
|2006.05.29 13:25
|buy
|486
|0.05
|1.8601
|1.8554
|1.8706
|2913
|2006.05.29 13:25
|buy
|487
|0.05
|1.8601
|1.8554
|1.8706
|2914
|2006.05.29 13:29
|modify
|487
|0.05
|1.8601
|1.8580
|1.8706
|2915
|2006.05.29 13:30
|modify
|487
|0.05
|1.8601
|1.8582
|1.8706
|2916
|2006.05.29 14:05
|modify
|487
|0.05
|1.8601
|1.8583
|1.8706
|2917
|2006.05.29 14:08
|modify
|487
|0.05
|1.8601
|1.8584
|1.8706
|2918
|2006.05.29 15:09
|s/l
|475
|0.05
|1.8582
|1.8582
|1.8656
|15.50
|2094.00
|2919
|2006.05.29 15:09
|s/l
|487
|0.05
|1.8584
|1.8584
|1.8706
|-8.50
|2085.50
|2920
|2006.05.29 15:09
|modify
|486
|0.05
|1.8601
|1.8561
|1.8706
|2921
|2006.05.29 15:10
|buy
|488
|0.05
|1.8579
|1.8532
|1.8684
|2922
|2006.05.29 15:10
|buy
|489
|0.05
|1.8579
|1.8532
|1.8684
|2923
|2006.05.29 15:14
|modify
|489
|0.05
|1.8579
|1.8559
|1.8684
|2924
|2006.05.29 15:39
|modify
|489
|0.05
|1.8579
|1.8561
|1.8684
|2925
|2006.05.29 17:13
|modify
|489
|0.05
|1.8579
|1.8561
|1.8684
|2926
|2006.05.29 18:59
|modify
|489
|0.05
|1.8579
|1.8580
|1.8684
|2927
|2006.05.29 19:00
|modify
|489
|0.05
|1.8579
|1.8581
|1.8684
|2928
|2006.05.29 19:04
|modify
|489
|0.05
|1.8579
|1.8586
|1.8684
|2929
|2006.05.29 19:52
|s/l
|489
|0.05
|1.8586
|1.8586
|1.8684
|3.50
|2089.00
|2930
|2006.05.29 19:55
|buy
|490
|0.05
|1.8586
|1.8539
|1.8691
|2931
|2006.05.29 19:57
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8568
|1.8691
|2932
|2006.05.29 20:06
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8568
|1.8691
|2933
|2006.05.29 20:06
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8569
|1.8691
|2934
|2006.05.30 01:49
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8587
|1.8691
|2935
|2006.05.30 01:50
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8588
|1.8691
|2936
|2006.05.30 01:54
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8589
|1.8691
|2937
|2006.05.30 01:55
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8590
|1.8691
|2938
|2006.05.30 01:59
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8592
|1.8691
|2939
|2006.05.30 02:04
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8597
|1.8691
|2940
|2006.05.30 02:19
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8598
|1.8691
|2941
|2006.05.30 02:39
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8607
|1.8691
|2942
|2006.05.30 02:40
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8609
|1.8691
|2943
|2006.05.30 02:44
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8610
|1.8691
|2944
|2006.05.30 02:49
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8621
|1.8691
|2945
|2006.05.30 02:54
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8641
|1.8691
|2946
|2006.05.30 02:55
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8643
|1.8691
|2947
|2006.05.30 03:04
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8646
|1.8691
|2948
|2006.05.30 03:05
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8647
|1.8691
|2949
|2006.05.30 03:14
|t/p
|472
|0.05
|1.8680
|1.8528
|1.8680
|52.50
|2141.50
|2950
|2006.05.30 03:14
|t/p
|488
|0.05
|1.8684
|1.8532
|1.8684
|52.50
|2194.00
|2951
|2006.05.30 03:14
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8667
|1.8691
|2952
|2006.05.30 03:29
|modify
|490
|0.05
|1.8586
|1.8669
|1.8691
|2953
|2006.05.30 03:34
|t/p
|490
|0.05
|1.8691
|1.8669
|1.8691
|52.50
|2246.50
|2954
|2006.05.30 03:34
|modify
|486
|0.05
|1.8601
|1.8674
|1.8706
|2955
|2006.05.30 03:35
|modify
|486
|0.05
|1.8601
|1.8675
|1.8706
|2956
|2006.05.30 03:59
|s/l
|486
|0.05
|1.8675
|1.8675
|1.8706
|37.00
|2283.50
|2957
|2006.05.30 03:59
|modify
|485
|0.05
|1.8601
|1.8657
|1.8706
|2958
|2006.05.30 04:04
|modify
|485
|0.05
|1.8601
|1.8659
|1.8706
|2959
|2006.05.30 04:54
|modify
|485
|0.05
|1.8601
|1.8661
|1.8706
|2960
|2006.05.30 04:55
|modify
|485
|0.05
|1.8601
|1.8662
|1.8706
|2961
|2006.05.30 05:13
|modify
|485
|0.05
|1.8601
|1.8668
|1.8706
|2962
|2006.05.30 05:14
|modify
|485
|0.05
|1.8601
|1.8669
|1.8706
|2963
|2006.05.30 05:50
|s/l
|485
|0.05
|1.8669
|1.8669
|1.8706
|34.00
|2317.50
|2964
|2006.05.31 08:25
|buy
|491
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|2965
|2006.05.31 08:25
|buy
|492
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|2966
|2006.05.31 08:25
|buy
|493
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|2967
|2006.05.31 08:25
|buy
|494
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|2968
|2006.05.31 08:25
|buy
|495
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|2969
|2006.05.31 08:29
|modify
|495
|0.05
|1.8792
|1.8768
|1.8897
|2970
|2006.05.31 08:34
|modify
|495
|0.05
|1.8792
|1.8773
|1.8897
|2971
|2006.05.31 08:34
|s/l
|495
|0.05
|1.8773
|1.8773
|1.8897
|-9.50
|2308.00
|2972
|2006.05.31 08:34
|modify
|494
|0.05
|1.8792
|1.8750
|1.8897
|2973
|2006.05.31 08:35
|buy
|496
|0.05
|1.8768
|1.8721
|1.8873
|2974
|2006.05.31 08:49
|modify
|496
|0.05
|1.8768
|1.8775
|1.8873
|2975
|2006.05.31 08:59
|s/l
|496
|0.05
|1.8775
|1.8775
|1.8873
|3.50
|2311.50
|2976
|2006.05.31 08:59
|modify
|494
|0.05
|1.8792
|1.8758
|1.8897
|2977
|2006.05.31 09:00
|buy
|497
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|2978
|2006.05.31 09:05
|modify
|497
|0.05
|1.8777
|1.8760
|1.8882
|2979
|2006.05.31 09:14
|modify
|497
|0.05
|1.8777
|1.8780
|1.8882
|2980
|2006.05.31 09:19
|modify
|497
|0.05
|1.8777
|1.8784
|1.8882
|2981
|2006.05.31 09:29
|s/l
|497
|0.05
|1.8784
|1.8784
|1.8882
|3.50
|2315.00
|2982
|2006.05.31 09:29
|modify
|494
|0.05
|1.8792
|1.8765
|1.8897
|2983
|2006.05.31 09:30
|buy
|498
|0.05
|1.8784
|1.8737
|1.8889
|2984
|2006.05.31 09:44
|modify
|498
|0.05
|1.8784
|1.8754
|1.8889
|2985
|2006.05.31 09:45
|modify
|498
|0.05
|1.8784
|1.8766
|1.8889
|2986
|2006.05.31 10:04
|modify
|498
|0.05
|1.8784
|1.8767
|1.8889
|2987
|2006.05.31 11:34
|s/l
|498
|0.05
|1.8767
|1.8767
|1.8889
|-8.50
|2306.50
|2988
|2006.05.31 11:35
|buy
|499
|0.05
|1.8769
|1.8722
|1.8874
|2989
|2006.05.31 11:39
|modify
|499
|0.05
|1.8769
|1.8752
|1.8874
|2990
|2006.05.31 11:39
|s/l
|494
|0.05
|1.8765
|1.8765
|1.8897
|-13.50
|2293.00
|2991
|2006.05.31 11:40
|buy
|500
|0.05
|1.8763
|1.8716
|1.8868
|2992
|2006.05.31 11:44
|modify
|500
|0.05
|1.8763
|1.8745
|1.8868
|2993
|2006.05.31 11:45
|modify
|500
|0.05
|1.8763
|1.8746
|1.8868
|2994
|2006.05.31 12:09
|s/l
|499
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8874
|-8.50
|2284.50
|2995
|2006.05.31 12:10
|buy
|501
|0.05
|1.8752
|1.8705
|1.8857
|2996
|2006.05.31 12:19
|modify
|501
|0.05
|1.8752
|1.8755
|1.8857
|2997
|2006.05.31 12:24
|s/l
|501
|0.05
|1.8755
|1.8755
|1.8857
|1.50
|2286.00
|2998
|2006.05.31 12:25
|buy
|502
|0.05
|1.8756
|1.8709
|1.8861
|2999
|2006.05.31 12:44
|s/l
|491
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|2262.50
|3000
|2006.05.31 12:44
|s/l
|492
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|2239.00
|3001
|2006.05.31 12:44
|s/l
|493
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|2215.50
|3002
|2006.05.31 12:44
|s/l
|500
|0.05
|1.8746
|1.8746
|1.8868
|-8.50
|2207.00
|3003
|2006.05.31 12:44
|modify
|502
|0.05
|1.8756
|1.8724
|1.8861
|3004
|2006.05.31 12:45
|buy
|503
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|3005
|2006.05.31 12:45
|buy
|504
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|3006
|2006.05.31 12:45
|buy
|505
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|3007
|2006.05.31 12:45
|buy
|506
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|3008
|2006.05.31 12:54
|modify
|506
|0.05
|1.8743
|1.8721
|1.8848
|3009
|2006.05.31 13:00
|modify
|506
|0.05
|1.8743
|1.8725
|1.8848
|3010
|2006.05.31 13:09
|modify
|506
|0.05
|1.8743
|1.8726
|1.8848
|3011
|2006.05.31 13:19
|modify
|506
|0.05
|1.8743
|1.8750
|1.8848
|3012
|2006.05.31 13:24
|s/l
|506
|0.05
|1.8750
|1.8750
|1.8848
|3.50
|2210.50
|3013
|2006.05.31 13:25
|buy
|507
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|3014
|2006.05.31 13:29
|modify
|507
|0.05
|1.8753
|1.8726
|1.8858
|3015
|2006.05.31 13:34
|modify
|507
|0.05
|1.8753
|1.8729
|1.8858
|3016
|2006.05.31 13:49
|modify
|507
|0.05
|1.8753
|1.8736
|1.8858
|3017
|2006.05.31 14:19
|s/l
|507
|0.05
|1.8736
|1.8736
|1.8858
|-8.50
|2202.00
|3018
|2006.05.31 14:19
|modify
|505
|0.05
|1.8743
|1.8718
|1.8848
|3019
|2006.05.31 14:20
|buy
|508
|0.05
|1.8737
|1.8690
|1.8842
|3020
|2006.05.31 14:25
|modify
|508
|0.05
|1.8737
|1.8720
|1.8842
|3021
|2006.05.31 14:54
|s/l
|502
|0.05
|1.8724
|1.8724
|1.8861
|-16.00
|2186.00
|3022
|2006.05.31 14:54
|s/l
|505
|0.05
|1.8718
|1.8718
|1.8848
|-12.50
|2173.50
|3023
|2006.05.31 14:54
|s/l
|508
|0.05
|1.8720
|1.8720
|1.8842
|-8.50
|2165.00
|3024
|2006.05.31 14:54
|modify
|504
|0.05
|1.8743
|1.8701
|1.8848
|3025
|2006.05.31 14:55
|buy
|509
|0.05
|1.8718
|1.8671
|1.8823
|3026
|2006.05.31 14:55
|buy
|510
|0.05
|1.8718
|1.8671
|1.8823
|3027
|2006.05.31 14:55
|buy
|511
|0.05
|1.8718
|1.8671
|1.8823
|3028
|2006.05.31 14:59
|modify
|511
|0.05
|1.8718
|1.8693
|1.8823
|3029
|2006.05.31 15:00
|modify
|511
|0.05
|1.8718
|1.8722
|1.8823
|3030
|2006.05.31 15:00
|modify
|511
|0.05
|1.8718
|1.8723
|1.8823
|3031
|2006.05.31 15:00
|modify
|511
|0.05
|1.8718
|1.8724
|1.8823
|3032
|2006.05.31 15:04
|modify
|511
|0.05
|1.8718
|1.8726
|1.8823
|3033
|2006.05.31 15:14
|s/l
|511
|0.05
|1.8726
|1.8726
|1.8823
|4.00
|2169.00
|3034
|2006.05.31 15:15
|buy
|512
|0.05
|1.8727
|1.8680
|1.8832
|3035
|2006.05.31 15:19
|modify
|512
|0.05
|1.8727
|1.8710
|1.8832
|3036
|2006.05.31 16:15
|modify
|512
|0.05
|1.8727
|1.8729
|1.8832
|3037
|2006.05.31 16:59
|s/l
|512
|0.05
|1.8729
|1.8729
|1.8832
|1.00
|2170.00
|3038
|2006.05.31 17:00
|buy
|513
|0.05
|1.8730
|1.8683
|1.8835
|3039
|2006.05.31 17:01
|modify
|513
|0.05
|1.8730
|1.8708
|1.8835
|3040
|2006.05.31 17:01
|modify
|513
|0.05
|1.8730
|1.8710
|1.8835
|3041
|2006.05.31 17:01
|modify
|513
|0.05
|1.8730
|1.8711
|1.8835
|3042
|2006.05.31 17:01
|modify
|513
|0.05
|1.8730
|1.8712
|1.8835
|3043
|2006.05.31 17:01
|modify
|513
|0.05
|1.8730
|1.8713
|1.8835
|3044
|2006.05.31 18:09
|modify
|513
|0.05
|1.8730
|1.8732
|1.8835
|3045
|2006.05.31 18:29
|s/l
|513
|0.05
|1.8732
|1.8732
|1.8835
|1.00
|2171.00
|3046
|2006.05.31 18:30
|buy
|514
|0.05
|1.8723
|1.8676
|1.8828
|3047
|2006.05.31 18:34
|modify
|514
|0.05
|1.8723
|1.8697
|1.8828
|3048
|2006.05.31 18:39
|modify
|514
|0.05
|1.8723
|1.8704
|1.8828
|3049
|2006.05.31 18:44
|modify
|514
|0.05
|1.8723
|1.8705
|1.8828
|3050
|2006.05.31 18:59
|s/l
|503
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8848
|-23.50
|2147.50
|3051
|2006.05.31 18:59
|s/l
|504
|0.05
|1.8701
|1.8701
|1.8848
|-21.00
|2126.50
|3052
|2006.05.31 18:59
|s/l
|514
|0.05
|1.8705
|1.8705
|1.8828
|-9.00
|2117.50
|3053
|2006.05.31 18:59
|modify
|510
|0.05
|1.8718
|1.8672
|1.8823
|3054
|2006.05.31 19:00
|buy
|515
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|3055
|2006.05.31 19:00
|buy
|516
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|3056
|2006.05.31 19:00
|buy
|517
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|3057
|2006.05.31 19:00
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8672
|1.8796
|3058
|2006.05.31 19:04
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8674
|1.8796
|3059
|2006.05.31 19:59
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8693
|1.8796
|3060
|2006.05.31 21:54
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8695
|1.8796
|3061
|2006.05.31 21:55
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8696
|1.8796
|3062
|2006.05.31 21:59
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8700
|1.8796
|3063
|2006.05.31 22:00
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8701
|1.8796
|3064
|2006.05.31 22:14
|modify
|517
|0.05
|1.8691
|1.8707
|1.8796
|3065
|2006.05.31 22:51
|s/l
|517
|0.05
|1.8707
|1.8707
|1.8796
|8.00
|2125.50
|3066
|2006.05.31 22:54
|modify
|516
|0.05
|1.8691
|1.8692
|1.8796
|3067
|2006.05.31 22:55
|modify
|516
|0.05
|1.8691
|1.8693
|1.8796
|3068
|2006.05.31 22:59
|modify
|516
|0.05
|1.8691
|1.8695
|1.8796
|3069
|2006.05.31 23:05
|buy
|518
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|3070
|2006.05.31 23:05
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8684
|1.8819
|3071
|2006.05.31 23:05
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8684
|1.8819
|3072
|2006.05.31 23:09
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8686
|1.8819
|3073
|2006.05.31 23:10
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8687
|1.8819
|3074
|2006.05.31 23:14
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8689
|1.8819
|3075
|2006.05.31 23:15
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8691
|1.8819
|3076
|2006.05.31 23:19
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8693
|1.8819
|3077
|2006.05.31 23:52
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8693
|1.8819
|3078
|2006.05.31 23:55
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8695
|1.8819
|3079
|2006.05.31 23:56
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8696
|1.8819
|3080
|2006.05.31 23:59
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8696
|1.8819
|3081
|2006.06.01 00:00
|modify
|518
|0.05
|1.8714
|1.8697
|1.8819
|3082
|2006.06.01 00:29
|s/l
|516
|0.05
|1.8695
|1.8695
|1.8796
|2.00
|2127.50
|3083
|2006.06.01 00:29
|s/l
|518
|0.05
|1.8697
|1.8697
|1.8819
|-8.50
|2119.00
|3084
|2006.06.01 00:29
|modify
|515
|0.05
|1.8691
|1.8670
|1.8796
|3085
|2006.06.01 00:30
|buy
|519
|0.05
|1.8689
|1.8642
|1.8794
|3086
|2006.06.01 00:30
|buy
|520
|0.05
|1.8689
|1.8642
|1.8794
|3087
|2006.06.01 00:34
|s/l
|509
|0.05
|1.8671
|1.8671
|1.8823
|-23.50
|2095.50
|3088
|2006.06.01 00:34
|s/l
|510
|0.05
|1.8672
|1.8672
|1.8823
|-23.00
|2072.50
|3089
|2006.06.01 00:34
|s/l
|515
|0.05
|1.8670
|1.8670
|1.8796
|-10.50
|2062.00
|3090
|2006.06.01 00:34
|modify
|520
|0.05
|1.8689
|1.8653
|1.8794
|3091
|2006.06.01 00:35
|buy
|521
|0.05
|1.8672
|1.8625
|1.8777
|3092
|2006.06.01 00:35
|buy
|522
|0.05
|1.8672
|1.8625
|1.8777
|3093
|2006.06.01 00:35
|buy
|523
|0.05
|1.8672
|1.8625
|1.8777
|3094
|2006.06.01 00:44
|modify
|523
|0.05
|1.8672
|1.8653
|1.8777
|3095
|2006.06.01 00:49
|modify
|523
|0.05
|1.8672
|1.8654
|1.8777
|3096
|2006.06.01 00:59
|modify
|523
|0.05
|1.8672
|1.8672
|1.8777
|3097
|2006.06.01 01:04
|s/l
|523
|0.05
|1.8672
|1.8672
|1.8777
|0.00
|2062.00
|3098
|2006.06.01 01:04
|modify
|522
|0.05
|1.8672
|1.8644
|1.8777
|3099
|2006.06.01 01:05
|buy
|524
|0.05
|1.8661
|1.8614
|1.8766
|3100
|2006.06.01 01:19
|modify
|524
|0.05
|1.8661
|1.8664
|1.8766
|3101
|2006.06.01 01:29
|modify
|524
|0.05
|1.8661
|1.8669
|1.8766
|3102
|2006.06.01 01:54
|s/l
|524
|0.05
|1.8669
|1.8669
|1.8766
|4.00
|2066.00
|3103
|2006.06.01 01:54
|modify
|522
|0.05
|1.8672
|1.8649
|1.8777
|3104
|2006.06.01 01:55
|buy
|525
|0.05
|1.8668
|1.8621
|1.8773
|3105
|2006.06.01 01:59
|modify
|525
|0.05
|1.8668
|1.8651
|1.8773
|3106
|2006.06.01 03:29
|s/l
|520
|0.05
|1.8653
|1.8653
|1.8794
|-18.00
|2048.00
|3107
|2006.06.01 03:30
|buy
|526
|0.05
|1.8656
|1.8609
|1.8761
|3108
|2006.06.01 03:34
|modify
|526
|0.05
|1.8656
|1.8639
|1.8761
|3109
|2006.06.01 03:34
|s/l
|525
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8773
|-8.50
|2039.50
|3110
|2006.06.01 03:35
|buy
|527
|0.05
|1.8653
|1.8606
|1.8758
|3111
|2006.06.01 03:39
|modify
|527
|0.05
|1.8653
|1.8634
|1.8758
|3112
|2006.06.01 03:44
|modify
|527
|0.05
|1.8653
|1.8636
|1.8758
|3113
|2006.06.01 04:19
|s/l
|522
|0.05
|1.8649
|1.8649
|1.8777
|-11.50
|2028.00
|3114
|2006.06.01 04:20
|buy
|528
|0.05
|1.8651
|1.8604
|1.8756
|3115
|2006.06.01 04:24
|modify
|528
|0.05
|1.8651
|1.8632
|1.8756
|3116
|2006.06.01 04:29
|modify
|528
|0.05
|1.8651
|1.8634
|1.8756
|3117
|2006.06.01 04:59
|modify
|528
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8756
|3118
|2006.06.01 05:54
|modify
|528
|0.05
|1.8651
|1.8653
|1.8756
|3119
|2006.06.01 05:55
|modify
|528
|0.05
|1.8651
|1.8655
|1.8756
|3120
|2006.06.01 06:04
|modify
|528
|0.05
|1.8651
|1.8657
|1.8756
|3121
|2006.06.01 06:24
|s/l
|528
|0.05
|1.8657
|1.8657
|1.8756
|3.00
|2031.00
|3122
|2006.06.01 06:25
|buy
|529
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|3123
|2006.06.01 06:25
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8632
|1.8764
|3124
|2006.06.01 06:29
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8634
|1.8764
|3125
|2006.06.01 06:31
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8634
|1.8764
|3126
|2006.06.01 06:32
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8635
|1.8764
|3127
|2006.06.01 06:32
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8636
|1.8764
|3128
|2006.06.01 06:32
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8636
|1.8764
|3129
|2006.06.01 06:33
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8637
|1.8764
|3130
|2006.06.01 06:34
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8637
|1.8764
|3131
|2006.06.01 06:34
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8638
|1.8764
|3132
|2006.06.01 06:34
|modify
|529
|0.05
|1.8659
|1.8639
|1.8764
|3133
|2006.06.01 06:39
|s/l
|519
|0.05
|1.8642
|1.8642
|1.8794
|-23.50
|2007.50
|3134
|2006.06.01 06:40
|buy
|530
|0.05
|1.8643
|1.8596
|1.8748
|3135
|2006.06.01 06:44
|s/l
|526
|0.05
|1.8639
|1.8639
|1.8761
|-8.50
|1999.00
|3136
|2006.06.01 06:44
|s/l
|529
|0.05
|1.8639
|1.8639
|1.8764
|-10.00
|1989.00
|3137
|2006.06.01 06:44
|modify
|530
|0.05
|1.8643
|1.8620
|1.8748
|3138
|2006.06.01 06:45
|s/l
|527
|0.05
|1.8636
|1.8636
|1.8758
|-8.50
|1980.50
|3139
|2006.06.01 06:45
|buy
|531
|0.05
|1.8638
|1.8591
|1.8743
|3140
|2006.06.01 06:45
|buy
|532
|0.05
|1.8638
|1.8591
|1.8743
|3141
|2006.06.01 06:45
|buy
|533
|0.05
|1.8638
|1.8591
|1.8743
|3142
|2006.06.01 06:49
|modify
|533
|0.05
|1.8638
|1.8621
|1.8743
|3143
|2006.06.01 07:14
|s/l
|521
|0.05
|1.8625
|1.8625
|1.8777
|-23.50
|1957.00
|3144
|2006.06.01 07:15
|buy
|534
|0.05
|1.8624
|1.8577
|1.8729
|3145
|2006.06.01 07:24
|modify
|534
|0.05
|1.8624
|1.8605
|1.8729
|3146
|2006.06.01 07:25
|modify
|534
|0.05
|1.8624
|1.8606
|1.8729
|3147
|2006.06.01 07:34
|s/l
|530
|0.05
|1.8620
|1.8620
|1.8748
|-11.50
|1945.50
|3148
|2006.06.01 07:34
|s/l
|533
|0.05
|1.8621
|1.8621
|1.8743
|-8.50
|1937.00
|3149
|2006.06.01 07:35
|buy
|535
|0.05
|1.8616
|1.8569
|1.8721
|3150
|2006.06.01 07:35
|buy
|536
|0.05
|1.8616
|1.8569
|1.8721
|3151
|2006.06.01 07:44
|modify
|536
|0.05
|1.8616
|1.8617
|1.8721
|3152
|2006.06.01 07:49
|modify
|536
|0.05
|1.8616
|1.8633
|1.8721
|3153
|2006.06.01 08:03
|modify
|536
|0.05
|1.8616
|1.8645
|1.8721
|3154
|2006.06.01 08:14
|modify
|536
|0.05
|1.8616
|1.8646
|1.8721
|3155
|2006.06.01 08:14
|modify
|536
|0.05
|1.8616
|1.8652
|1.8721
|3156
|2006.06.01 08:19
|modify
|536
|0.05
|1.8616
|1.8654
|1.8721
|3157
|2006.06.01 08:33
|s/l
|536
|0.05
|1.8654
|1.8654
|1.8721
|19.00
|1956.00
|3158
|2006.06.01 08:33
|modify
|535
|0.05
|1.8616
|1.8634
|1.8721
|3159
|2006.06.01 08:33
|modify
|535
|0.05
|1.8616
|1.8634
|1.8721
|3160
|2006.06.01 08:34
|modify
|535
|0.05
|1.8616
|1.8643
|1.8721
|3161
|2006.06.01 08:49
|s/l
|535
|0.05
|1.8643
|1.8643
|1.8721
|13.50
|1969.50
|3162
|2006.06.01 08:49
|modify
|534
|0.05
|1.8624
|1.8626
|1.8729
|3163
|2006.06.01 08:49
|modify
|534
|0.05
|1.8624
|1.8628
|1.8729
|3164
|2006.06.01 08:55
|buy
|537
|0.05
|1.8639
|1.8592
|1.8744
|3165
|2006.06.01 08:55
|buy
|538
|0.05
|1.8639
|1.8592
|1.8744
|3166
|2006.06.01 08:59
|modify
|538
|0.05
|1.8639
|1.8621
|1.8744
|3167
|2006.06.01 08:59
|modify
|538
|0.05
|1.8639
|1.8622
|1.8744
|3168
|2006.06.01 09:04
|modify
|538
|0.05
|1.8639
|1.8643
|1.8744
|3169
|2006.06.01 10:44
|s/l
|538
|0.05
|1.8643
|1.8643
|1.8744
|2.00
|1971.50
|3170
|2006.06.01 10:45
|buy
|539
|0.05
|1.8642
|1.8595
|1.8747
|3171
|2006.06.01 10:48
|modify
|539
|0.05
|1.8642
|1.8625
|1.8747
|3172
|2006.06.01 11:14
|s/l
|534
|0.05
|1.8628
|1.8628
|1.8729
|2.00
|1973.50
|3173
|2006.06.01 11:14
|s/l
|539
|0.05
|1.8625
|1.8625
|1.8747
|-8.50
|1965.00
|3174
|2006.06.01 11:14
|modify
|537
|0.05
|1.8639
|1.8607
|1.8744
|3175
|2006.06.01 11:15
|modify
|537
|0.05
|1.8639
|1.8608
|1.8744
|3176
|2006.06.01 11:19
|modify
|537
|0.05
|1.8639
|1.8611
|1.8744
|3177
|2006.06.01 11:20
|buy
|540
|0.05
|1.8617
|1.8570
|1.8722
|3178
|2006.06.01 11:20
|buy
|541
|0.05
|1.8617
|1.8570
|1.8722
|3179
|2006.06.01 11:24
|modify
|541
|0.05
|1.8617
|1.8599
|1.8722
|3180
|2006.06.01 11:29
|s/l
|537
|0.05
|1.8611
|1.8611
|1.8744
|-14.00
|1951.00
|3181
|2006.06.01 11:30
|buy
|542
|0.05
|1.8612
|1.8565
|1.8717
|3182
|2006.06.01 11:44
|modify
|542
|0.05
|1.8612
|1.8615
|1.8717
|3183
|2006.06.01 11:59
|s/l
|542
|0.05
|1.8615
|1.8615
|1.8717
|1.50
|1952.50
|3184
|2006.06.01 12:00
|buy
|543
|0.05
|1.8617
|1.8570
|1.8722
|3185
|2006.06.01 12:04
|modify
|543
|0.05
|1.8617
|1.8592
|1.8722
|3186
|2006.06.01 12:09
|modify
|543
|0.05
|1.8617
|1.8597
|1.8722
|3187
|2006.06.01 12:19
|s/l
|541
|0.05
|1.8599
|1.8599
|1.8722
|-9.00
|1943.50
|3188
|2006.06.01 12:20
|s/l
|543
|0.05
|1.8597
|1.8597
|1.8722
|-10.00
|1933.50
|3189
|2006.06.01 12:20
|modify
|540
|0.05
|1.8617
|1.8580
|1.8722
|3190
|2006.06.01 12:20
|modify
|540
|0.05
|1.8617
|1.8582
|1.8722
|3191
|2006.06.01 12:25
|buy
|544
|0.05
|1.8595
|1.8548
|1.8700
|3192
|2006.06.01 12:25
|buy
|545
|0.05
|1.8595
|1.8548
|1.8700
|3193
|2006.06.01 12:25
|modify
|545
|0.05
|1.8595
|1.8576
|1.8700
|3194
|2006.06.01 12:34
|modify
|545
|0.05
|1.8595
|1.8602
|1.8700
|3195
|2006.06.01 12:49
|s/l
|531
|0.05
|1.8591
|1.8591
|1.8743
|-23.50
|1910.00
|3196
|2006.06.01 12:49
|s/l
|532
|0.05
|1.8591
|1.8591
|1.8743
|-23.50
|1886.50
|3197
|2006.06.01 12:49
|s/l
|540
|0.05
|1.8582
|1.8582
|1.8722
|-17.50
|1869.00
|3198
|2006.06.01 12:49
|s/l
|545
|0.05
|1.8602
|1.8602
|1.8700
|3.50
|1872.50
|3199
|2006.06.01 12:49
|modify
|544
|0.05
|1.8595
|1.8559
|1.8700
|3200
|2006.06.01 12:50
|modify
|544
|0.05
|1.8595
|1.8560
|1.8700
|3201
|2006.06.01 12:54
|modify
|544
|0.05
|1.8595
|1.8575
|1.8700
|3202
|2006.06.01 12:55
|buy
|546
|0.05
|1.8584
|1.8537
|1.8689
|3203
|2006.06.01 12:55
|buy
|547
|0.05
|1.8584
|1.8537
|1.8689
|3204
|2006.06.01 12:55
|buy
|548
|0.05
|1.8584
|1.8537
|1.8689
|3205
|2006.06.01 12:55
|buy
|549
|0.05
|1.8584
|1.8537
|1.8689
|3206
|2006.06.01 12:59
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8565
|1.8689
|3207
|2006.06.01 13:04
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8566
|1.8689
|3208
|2006.06.01 13:05
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8567
|1.8689
|3209
|2006.06.01 13:39
|s/l
|544
|0.05
|1.8575
|1.8575
|1.8700
|-10.00
|1862.50
|3210
|2006.06.01 13:40
|buy
|550
|0.05
|1.8575
|1.8528
|1.8680
|3211
|2006.06.01 13:44
|modify
|550
|0.05
|1.8575
|1.8557
|1.8680
|3212
|2006.06.01 14:00
|modify
|550
|0.05
|1.8575
|1.8596
|1.8680
|3213
|2006.06.01 14:00
|modify
|550
|0.05
|1.8575
|1.8596
|1.8680
|3214
|2006.06.01 14:09
|modify
|550
|0.05
|1.8575
|1.8617
|1.8680
|3215
|2006.06.01 14:14
|s/l
|550
|0.05
|1.8617
|1.8617
|1.8680
|21.00
|1883.50
|3216
|2006.06.01 14:14
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8596
|1.8689
|3217
|2006.06.01 14:14
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8602
|1.8689
|3218
|2006.06.01 14:34
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8622
|1.8689
|3219
|2006.06.01 14:39
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8628
|1.8689
|3220
|2006.06.01 14:44
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8638
|1.8689
|3221
|2006.06.01 14:49
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8658
|1.8689
|3222
|2006.06.01 14:54
|modify
|549
|0.05
|1.8584
|1.8663
|1.8689
|3223
|2006.06.01 15:04
|s/l
|549
|0.05
|1.8663
|1.8663
|1.8689
|39.50
|1923.00
|3224
|2006.06.01 15:04
|modify
|548
|0.05
|1.8584
|1.8646
|1.8689
|3225
|2006.06.01 15:04
|modify
|548
|0.05
|1.8584
|1.8655
|1.8689
|3226
|2006.06.01 15:19
|s/l
|548
|0.05
|1.8655
|1.8655
|1.8689
|35.50
|1958.50
|3227
|2006.06.01 15:19
|modify
|547
|0.05
|1.8584
|1.8636
|1.8689
|3228
|2006.06.01 15:19
|modify
|547
|0.05
|1.8584
|1.8640
|1.8689
|3229
|2006.06.01 15:24
|modify
|547
|0.05
|1.8584
|1.8644
|1.8689
|3230
|2006.06.01 15:29
|modify
|547
|0.05
|1.8584
|1.8657
|1.8689
|3231
|2006.06.01 15:54
|modify
|547
|0.05
|1.8584
|1.8662
|1.8689
|3232
|2006.06.01 15:59
|modify
|547
|0.05
|1.8584
|1.8666
|1.8689
|3233
|2006.06.01 17:17
|s/l
|547
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8689
|41.00
|1999.50
|3234
|2006.06.01 17:17
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8648
|1.8689
|3235
|2006.06.01 17:27
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8648
|1.8689
|3236
|2006.06.01 17:30
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8654
|1.8689
|3237
|2006.06.01 17:31
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8655
|1.8689
|3238
|2006.06.01 17:44
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8657
|1.8689
|3239
|2006.06.01 17:49
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8659
|1.8689
|3240
|2006.06.01 17:52
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8660
|1.8689
|3241
|2006.06.01 17:52
|modify
|546
|0.05
|1.8584
|1.8661
|1.8689
|3242
|2006.06.01 18:44
|s/l
|546
|0.05
|1.8661
|1.8661
|1.8689
|38.50
|2038.00
|3243
|2006.06.01 19:40
|buy
|551
|0.05
|1.8640
|1.8593
|1.8745
|3244
|2006.06.01 19:40
|buy
|552
|0.05
|1.8640
|1.8593
|1.8745
|3245
|2006.06.01 19:40
|buy
|553
|0.05
|1.8640
|1.8593
|1.8745
|3246
|2006.06.01 19:40
|buy
|554
|0.05
|1.8640
|1.8593
|1.8745
|3247
|2006.06.01 19:40
|buy
|555
|0.05
|1.8640
|1.8593
|1.8745
|3248
|2006.06.01 20:09
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8618
|1.8745
|3249
|2006.06.01 20:10
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8619
|1.8745
|3250
|2006.06.01 20:14
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8620
|1.8745
|3251
|2006.06.01 20:19
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8622
|1.8745
|3252
|2006.06.01 20:59
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8641
|1.8745
|3253
|2006.06.01 21:00
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8643
|1.8745
|3254
|2006.06.01 21:39
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8647
|1.8745
|3255
|2006.06.01 21:59
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8648
|1.8745
|3256
|2006.06.01 23:29
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8650
|1.8745
|3257
|2006.06.01 23:59
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8651
|1.8745
|3258
|2006.06.02 00:49
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8653
|1.8745
|3259
|2006.06.02 00:50
|modify
|555
|0.05
|1.8640
|1.8654
|1.8745
|3260
|2006.06.02 01:49
|s/l
|555
|0.05
|1.8654
|1.8654
|1.8745
|7.00
|2045.00
|3261
|2006.06.02 01:50
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8640
|1.8745
|3262
|2006.06.02 01:52
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8641
|1.8745
|3263
|2006.06.02 01:53
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8642
|1.8745
|3264
|2006.06.02 01:54
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8643
|1.8745
|3265
|2006.06.02 01:55
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8644
|1.8745
|3266
|2006.06.02 01:56
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8645
|1.8745
|3267
|2006.06.02 01:59
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8646
|1.8745
|3268
|2006.06.02 01:59
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8646
|1.8745
|3269
|2006.06.02 02:35
|buy
|556
|0.05
|1.8656
|1.8609
|1.8761
|3270
|2006.06.02 02:35
|modify
|556
|0.05
|1.8656
|1.8639
|1.8761
|3271
|2006.06.02 04:29
|modify
|556
|0.05
|1.8656
|1.8658
|1.8761
|3272
|2006.06.02 04:35
|s/l
|556
|0.05
|1.8658
|1.8658
|1.8761
|1.00
|2046.00
|3273
|2006.06.02 04:49
|modify
|554
|0.05
|1.8640
|1.8649
|1.8745
|3274
|2006.06.02 06:19
|s/l
|554
|0.05
|1.8649
|1.8649
|1.8745
|4.50
|2050.50
|3275
|2006.06.02 06:19
|modify
|553
|0.05
|1.8640
|1.8622
|1.8745
|3276
|2006.06.02 06:25
|buy
|557
|0.05
|1.8646
|1.8599
|1.8751
|3277
|2006.06.02 06:25
|buy
|558
|0.05
|1.8646
|1.8599
|1.8751
|3278
|2006.06.02 06:29
|modify
|558
|0.05
|1.8646
|1.8629
|1.8751
|3279
|2006.06.02 06:49
|s/l
|558
|0.05
|1.8629
|1.8629
|1.8751
|-8.50
|2042.00
|3280
|2006.06.02 06:49
|modify
|557
|0.05
|1.8646
|1.8611
|1.8751
|3281
|2006.06.02 06:50
|modify
|557
|0.05
|1.8646
|1.8612
|1.8751
|3282
|2006.06.02 06:53
|modify
|557
|0.05
|1.8646
|1.8623
|1.8751
|3283
|2006.06.02 06:55
|buy
|559
|0.05
|1.8639
|1.8592
|1.8744
|3284
|2006.06.02 07:09
|modify
|559
|0.05
|1.8639
|1.8611
|1.8744
|3285
|2006.06.02 07:14
|modify
|559
|0.05
|1.8639
|1.8612
|1.8744
|3286
|2006.06.02 07:14
|s/l
|557
|0.05
|1.8623
|1.8623
|1.8751
|-11.50
|2030.50
|3287
|2006.06.02 07:15
|buy
|560
|0.05
|1.8624
|1.8577
|1.8729
|3288
|2006.06.02 07:19
|s/l
|553
|0.05
|1.8622
|1.8622
|1.8745
|-9.00
|2021.50
|3289
|2006.06.02 07:19
|s/l
|559
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8744
|-13.50
|2008.00
|3290
|2006.06.02 07:19
|modify
|560
|0.05
|1.8624
|1.8595
|1.8729
|3291
|2006.06.02 07:20
|buy
|561
|0.05
|1.8613
|1.8566
|1.8718
|3292
|2006.06.02 07:20
|buy
|562
|0.05
|1.8613
|1.8566
|1.8718
|3293
|2006.06.02 07:29
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8618
|1.8718
|3294
|2006.06.02 08:20
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8620
|1.8718
|3295
|2006.06.02 08:20
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8620
|1.8718
|3296
|2006.06.02 08:22
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8621
|1.8718
|3297
|2006.06.02 08:23
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8622
|1.8718
|3298
|2006.06.02 08:25
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8624
|1.8718
|3299
|2006.06.02 08:26
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8625
|1.8718
|3300
|2006.06.02 08:29
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8626
|1.8718
|3301
|2006.06.02 08:31
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8627
|1.8718
|3302
|2006.06.02 08:39
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8628
|1.8718
|3303
|2006.06.02 08:44
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8629
|1.8718
|3304
|2006.06.02 09:10
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8630
|1.8718
|3305
|2006.06.02 09:14
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8640
|1.8718
|3306
|2006.06.02 09:39
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8643
|1.8718
|3307
|2006.06.02 09:44
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8653
|1.8718
|3308
|2006.06.02 09:54
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8657
|1.8718
|3309
|2006.06.02 09:55
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8658
|1.8718
|3310
|2006.06.02 10:19
|modify
|562
|0.05
|1.8613
|1.8664
|1.8718
|3311
|2006.06.02 10:49
|s/l
|562
|0.05
|1.8664
|1.8664
|1.8718
|25.50
|2033.50
|3312
|2006.06.02 10:49
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8647
|1.8718
|3313
|2006.06.02 10:49
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8650
|1.8718
|3314
|2006.06.02 10:54
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8651
|1.8718
|3315
|2006.06.02 11:46
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8652
|1.8718
|3316
|2006.06.02 11:52
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8653
|1.8718
|3317
|2006.06.02 11:52
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8654
|1.8718
|3318
|2006.06.02 12:20
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8657
|1.8718
|3319
|2006.06.02 12:21
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8659
|1.8718
|3320
|2006.06.02 12:21
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8661
|1.8718
|3321
|2006.06.02 12:21
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8664
|1.8718
|3322
|2006.06.02 12:27
|modify
|561
|0.05
|1.8613
|1.8665
|1.8718
|3323
|2006.06.02 12:29
|t/p
|551
|0.05
|1.8745
|1.8593
|1.8745
|52.50
|2086.00
|3324
|2006.06.02 12:29
|t/p
|552
|0.05
|1.8745
|1.8593
|1.8745
|52.50
|2138.50
|3325
|2006.06.02 12:29
|t/p
|560
|0.05
|1.8729
|1.8595
|1.8729
|52.50
|2191.00
|3326
|2006.06.02 12:29
|t/p
|561
|0.05
|1.8718
|1.8665
|1.8718
|52.50
|2243.50
|3327
|2006.06.05 12:25
|buy
|563
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|3328
|2006.06.05 12:25
|buy
|564
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|3329
|2006.06.05 12:25
|buy
|565
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|3330
|2006.06.05 12:25
|buy
|566
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|3331
|2006.06.05 12:25
|buy
|567
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|3332
|2006.06.05 12:29
|modify
|567
|0.05
|1.8823
|1.8806
|1.8928
|3333
|2006.06.05 12:39
|s/l
|567
|0.05
|1.8806
|1.8806
|1.8928
|-8.50
|2235.00
|3334
|2006.06.05 12:39
|modify
|566
|0.05
|1.8823
|1.8786
|1.8928
|3335
|2006.06.05 12:40
|buy
|568
|0.05
|1.8804
|1.8757
|1.8909
|3336
|2006.06.05 12:40
|modify
|568
|0.05
|1.8804
|1.8786
|1.8909
|3337
|2006.06.05 12:40
|modify
|568
|0.05
|1.8804
|1.8787
|1.8909
|3338
|2006.06.05 13:04
|s/l
|566
|0.05
|1.8786
|1.8786
|1.8928
|-18.50
|2216.50
|3339
|2006.06.05 13:04
|s/l
|568
|0.05
|1.8787
|1.8787
|1.8909
|-8.50
|2208.00
|3340
|2006.06.05 13:05
|buy
|569
|0.05
|1.8784
|1.8737
|1.8889
|3341
|2006.06.05 13:05
|buy
|570
|0.05
|1.8784
|1.8737
|1.8889
|3342
|2006.06.05 13:09
|modify
|570
|0.05
|1.8784
|1.8766
|1.8889
|3343
|2006.06.05 13:10
|modify
|570
|0.05
|1.8784
|1.8767
|1.8889
|3344
|2006.06.05 13:29
|modify
|570
|0.05
|1.8784
|1.8788
|1.8889
|3345
|2006.06.05 13:59
|s/l
|570
|0.05
|1.8788
|1.8788
|1.8889
|2.00
|2210.00
|3346
|2006.06.05 14:00
|buy
|571
|0.05
|1.8787
|1.8740
|1.8892
|3347
|2006.06.05 14:04
|modify
|571
|0.05
|1.8787
|1.8770
|1.8892
|3348
|2006.06.05 14:39
|s/l
|563
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|2186.50
|3349
|2006.06.05 14:39
|s/l
|564
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|2163.00
|3350
|2006.06.05 14:39
|s/l
|565
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|2139.50
|3351
|2006.06.05 14:40
|buy
|572
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|3352
|2006.06.05 14:40
|buy
|573
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|3353
|2006.06.05 14:40
|buy
|574
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|3354
|2006.06.05 14:40
|modify
|574
|0.05
|1.8777
|1.8759
|1.8882
|3355
|2006.06.05 14:44
|modify
|574
|0.05
|1.8777
|1.8760
|1.8882
|3356
|2006.06.05 14:54
|s/l
|571
|0.05
|1.8770
|1.8770
|1.8892
|-8.50
|2131.00
|3357
|2006.06.05 14:55
|buy
|575
|0.05
|1.8769
|1.8722
|1.8874
|3358
|2006.06.05 15:04
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8749
|1.8874
|3359
|2006.06.05 15:05
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8750
|1.8874
|3360
|2006.06.05 15:19
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8752
|1.8874
|3361
|2006.06.05 15:37
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8772
|1.8874
|3362
|2006.06.05 15:45
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8775
|1.8874
|3363
|2006.06.05 16:13
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8776
|1.8874
|3364
|2006.06.05 16:24
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8780
|1.8874
|3365
|2006.06.05 16:30
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8783
|1.8874
|3366
|2006.06.05 17:04
|modify
|575
|0.05
|1.8769
|1.8784
|1.8874
|3367
|2006.06.05 17:39
|s/l
|575
|0.05
|1.8784
|1.8784
|1.8874
|7.50
|2138.50
|3368
|2006.06.05 17:40
|buy
|576
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|3369
|2006.06.05 17:40
|modify
|576
|0.05
|1.8788
|1.8764
|1.8893
|3370
|2006.06.05 17:41
|modify
|576
|0.05
|1.8788
|1.8765
|1.8893
|3371
|2006.06.05 17:43
|modify
|576
|0.05
|1.8788
|1.8766
|1.8893
|3372
|2006.06.05 17:48
|modify
|576
|0.05
|1.8788
|1.8770
|1.8893
|3373
|2006.06.05 17:48
|modify
|576
|0.05
|1.8788
|1.8770
|1.8893
|3374
|2006.06.05 17:50
|modify
|576
|0.05
|1.8788
|1.8771
|1.8893
|3375
|2006.06.05 18:14
|modify
|576
|0.05
|1.8788
|1.8791
|1.8893
|3376
|2006.06.05 18:15
|s/l
|576
|0.05
|1.8791
|1.8791
|1.8893
|1.50
|2140.00
|3377
|2006.06.05 18:19
|modify
|574
|0.05
|1.8777
|1.8779
|1.8882
|3378
|2006.06.05 18:24
|s/l
|574
|0.05
|1.8779
|1.8779
|1.8882
|1.00
|2141.00
|3379
|2006.06.05 18:25
|buy
|577
|0.05
|1.8782
|1.8735
|1.8887
|3380
|2006.06.05 18:25
|buy
|578
|0.05
|1.8782
|1.8735
|1.8887
|3381
|2006.06.05 18:34
|modify
|578
|0.05
|1.8782
|1.8752
|1.8887
|3382
|2006.06.05 18:39
|modify
|578
|0.05
|1.8782
|1.8758
|1.8887
|3383
|2006.06.05 18:44
|s/l
|578
|0.05
|1.8758
|1.8758
|1.8887
|-12.00
|2129.00
|3384
|2006.06.05 18:45
|buy
|579
|0.05
|1.8747
|1.8700
|1.8852
|3385
|2006.06.05 18:49
|modify
|579
|0.05
|1.8747
|1.8722
|1.8852
|3386
|2006.06.05 18:50
|modify
|579
|0.05
|1.8747
|1.8723
|1.8852
|3387
|2006.06.05 18:54
|modify
|579
|0.05
|1.8747
|1.8727
|1.8852
|3388
|2006.06.05 18:59
|modify
|579
|0.05
|1.8747
|1.8728
|1.8852
|3389
|2006.06.05 19:14
|s/l
|569
|0.05
|1.8737
|1.8737
|1.8889
|-23.50
|2105.50
|3390
|2006.06.05 19:15
|buy
|580
|0.05
|1.8739
|1.8692
|1.8844
|3391
|2006.06.05 19:19
|modify
|580
|0.05
|1.8739
|1.8722
|1.8844
|3392
|2006.06.05 19:29
|s/l
|572
|0.05
|1.8730
|1.8730
|1.8882
|-23.50
|2082.00
|3393
|2006.06.05 19:29
|s/l
|573
|0.05
|1.8730
|1.8730
|1.8882
|-23.50
|2058.50
|3394
|2006.06.05 19:29
|s/l
|577
|0.05
|1.8735
|1.8735
|1.8887
|-23.50
|2035.00
|3395
|2006.06.05 19:29
|s/l
|579
|0.05
|1.8728
|1.8728
|1.8852
|-9.50
|2025.50
|3396
|2006.06.05 19:30
|buy
|581
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|3397
|2006.06.05 19:30
|buy
|582
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|3398
|2006.06.05 19:30
|buy
|583
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|3399
|2006.06.05 19:30
|buy
|584
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|3400
|2006.06.05 19:39
|modify
|584
|0.05
|1.8729
|1.8709
|1.8834
|3401
|2006.06.05 19:40
|modify
|584
|0.05
|1.8729
|1.8710
|1.8834
|3402
|2006.06.05 19:44
|modify
|584
|0.05
|1.8729
|1.8712
|1.8834
|3403
|2006.06.05 20:29
|s/l
|580
|0.05
|1.8722
|1.8722
|1.8844
|-8.50
|2017.00
|3404
|2006.06.05 20:30
|buy
|585
|0.05
|1.8722
|1.8675
|1.8827
|3405
|2006.06.05 20:34
|modify
|585
|0.05
|1.8722
|1.8704
|1.8827
|3406
|2006.06.05 22:08
|modify
|585
|0.05
|1.8722
|1.8705
|1.8827
|3407
|2006.06.05 22:59
|s/l
|584
|0.05
|1.8712
|1.8712
|1.8834
|-8.50
|2008.50
|3408
|2006.06.05 23:00
|buy
|586
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|3409
|2006.06.05 23:00
|modify
|586
|0.05
|1.8713
|1.8696
|1.8818
|3410
|2006.06.05 23:04
|s/l
|585
|0.05
|1.8705
|1.8705
|1.8827
|-8.50
|2000.00
|3411
|2006.06.05 23:05
|buy
|587
|0.05
|1.8702
|1.8655
|1.8807
|3412
|2006.06.05 23:24
|modify
|587
|0.05
|1.8702
|1.8703
|1.8807
|3413
|2006.06.05 23:25
|modify
|587
|0.05
|1.8702
|1.8706
|1.8807
|3414
|2006.06.05 23:28
|modify
|587
|0.05
|1.8702
|1.8707
|1.8807
|3415
|2006.06.05 23:33
|modify
|587
|0.05
|1.8702
|1.8708
|1.8807
|3416
|2006.06.06 00:09
|modify
|587
|0.05
|1.8702
|1.8710
|1.8807
|3417
|2006.06.06 00:14
|modify
|587
|0.05
|1.8702
|1.8715
|1.8807
|3418
|2006.06.06 00:46
|s/l
|587
|0.05
|1.8715
|1.8715
|1.8807
|6.50
|2006.50
|3419
|2006.06.06 00:55
|buy
|588
|0.05
|1.8720
|1.8673
|1.8825
|3420
|2006.06.06 00:55
|modify
|588
|0.05
|1.8720
|1.8698
|1.8825
|3421
|2006.06.06 00:59
|modify
|588
|0.05
|1.8720
|1.8699
|1.8825
|3422
|2006.06.06 01:19
|s/l
|588
|0.05
|1.8699
|1.8699
|1.8825
|-10.50
|1996.00
|3423
|2006.06.06 01:20
|s/l
|586
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8818
|-8.50
|1987.50
|3424
|2006.06.06 01:20
|buy
|589
|0.05
|1.8698
|1.8651
|1.8803
|3425
|2006.06.06 01:20
|buy
|590
|0.05
|1.8698
|1.8651
|1.8803
|3426
|2006.06.06 02:05
|modify
|590
|0.05
|1.8698
|1.8700
|1.8803
|3427
|2006.06.06 02:14
|modify
|590
|0.05
|1.8698
|1.8703
|1.8803
|3428
|2006.06.06 02:16
|modify
|590
|0.05
|1.8698
|1.8709
|1.8803
|3429
|2006.06.06 03:04
|s/l
|590
|0.05
|1.8709
|1.8709
|1.8803
|5.50
|1993.00
|3430
|2006.06.06 03:05
|buy
|591
|0.05
|1.8709
|1.8662
|1.8814
|3431
|2006.06.06 03:05
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8692
|1.8814
|3432
|2006.06.06 06:04
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8709
|1.8814
|3433
|2006.06.06 06:09
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8710
|1.8814
|3434
|2006.06.06 06:15
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8711
|1.8814
|3435
|2006.06.06 06:19
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8716
|1.8814
|3436
|2006.06.06 06:24
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8721
|1.8814
|3437
|2006.06.06 06:34
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8734
|1.8814
|3438
|2006.06.06 06:44
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8735
|1.8814
|3439
|2006.06.06 06:49
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8736
|1.8814
|3440
|2006.06.06 06:54
|modify
|591
|0.05
|1.8709
|1.8752
|1.8814
|3441
|2006.06.06 07:19
|s/l
|591
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8814
|21.50
|2014.50
|3442
|2006.06.06 07:19
|modify
|589
|0.05
|1.8698
|1.8730
|1.8803
|3443
|2006.06.06 07:19
|modify
|589
|0.05
|1.8698
|1.8747
|1.8803
|3444
|2006.06.06 07:30
|s/l
|589
|0.05
|1.8747
|1.8747
|1.8803
|24.50
|2039.00
|3445
|2006.06.06 07:30
|modify
|583
|0.05
|1.8729
|1.8730
|1.8834
|3446
|2006.06.06 07:34
|modify
|583
|0.05
|1.8729
|1.8732
|1.8834
|3447
|2006.06.06 08:49
|s/l
|583
|0.05
|1.8732
|1.8732
|1.8834
|1.50
|2040.50
|3448
|2006.06.06 08:49
|modify
|582
|0.05
|1.8729
|1.8706
|1.8834
|3449
|2006.06.06 08:50
|modify
|582
|0.05
|1.8729
|1.8707
|1.8834
|3450
|2006.06.06 08:54
|modify
|582
|0.05
|1.8729
|1.8711
|1.8834
|3451
|2006.06.06 09:10
|buy
|592
|0.05
|1.8730
|1.8683
|1.8835
|3452
|2006.06.06 09:10
|buy
|593
|0.05
|1.8730
|1.8683
|1.8835
|3453
|2006.06.06 09:10
|buy
|594
|0.05
|1.8730
|1.8683
|1.8835
|3454
|2006.06.06 09:14
|modify
|594
|0.05
|1.8730
|1.8713
|1.8835
|3455
|2006.06.06 10:14
|s/l
|594
|0.05
|1.8713
|1.8713
|1.8835
|-8.50
|2032.00
|3456
|2006.06.06 10:14
|modify
|593
|0.05
|1.8730
|1.8695
|1.8835
|3457
|2006.06.06 10:15
|s/l
|582
|0.05
|1.8711
|1.8711
|1.8834
|-9.00
|2023.00
|3458
|2006.06.06 10:15
|buy
|595
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|3459
|2006.06.06 10:15
|buy
|596
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|3460
|2006.06.06 10:19
|modify
|596
|0.05
|1.8713
|1.8687
|1.8818
|3461
|2006.06.06 10:20
|modify
|596
|0.05
|1.8713
|1.8688
|1.8818
|3462
|2006.06.06 10:24
|modify
|596
|0.05
|1.8713
|1.8690
|1.8818
|3463
|2006.06.06 10:24
|s/l
|581
|0.05
|1.8682
|1.8682
|1.8834
|-23.50
|1999.50
|3464
|2006.06.06 10:24
|s/l
|592
|0.05
|1.8683
|1.8683
|1.8835
|-23.50
|1976.00
|3465
|2006.06.06 10:24
|s/l
|593
|0.05
|1.8695
|1.8695
|1.8835
|-17.50
|1958.50
|3466
|2006.06.06 10:24
|s/l
|596
|0.05
|1.8690
|1.8690
|1.8818
|-11.50
|1947.00
|3467
|2006.06.06 10:25
|buy
|597
|0.05
|1.8680
|1.8633
|1.8785
|3468
|2006.06.06 10:25
|buy
|598
|0.05
|1.8680
|1.8633
|1.8785
|3469
|2006.06.06 10:25
|buy
|599
|0.05
|1.8680
|1.8633
|1.8785
|3470
|2006.06.06 10:25
|buy
|600
|0.05
|1.8680
|1.8633
|1.8785
|3471
|2006.06.06 10:39
|modify
|600
|0.05
|1.8680
|1.8682
|1.8785
|3472
|2006.06.06 10:44
|modify
|600
|0.05
|1.8680
|1.8693
|1.8785
|3473
|2006.06.06 10:59
|s/l
|600
|0.05
|1.8693
|1.8693
|1.8785
|6.50
|1953.50
|3474
|2006.06.06 11:00
|buy
|601
|0.05
|1.8694
|1.8647
|1.8799
|3475
|2006.06.06 11:04
|modify
|601
|0.05
|1.8694
|1.8675
|1.8799
|3476
|2006.06.06 11:05
|modify
|601
|0.05
|1.8694
|1.8676
|1.8799
|3477
|2006.06.06 11:09
|modify
|601
|0.05
|1.8694
|1.8677
|1.8799
|3478
|2006.06.06 12:14
|s/l
|595
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|1930.00
|3479
|2006.06.06 12:14
|s/l
|601
|0.05
|1.8677
|1.8677
|1.8799
|-8.50
|1921.50
|3480
|2006.06.06 12:14
|modify
|599
|0.05
|1.8680
|1.8637
|1.8785
|3481
|2006.06.06 12:15
|buy
|602
|0.05
|1.8654
|1.8607
|1.8759
|3482
|2006.06.06 12:15
|buy
|603
|0.05
|1.8654
|1.8607
|1.8759
|3483
|2006.06.06 12:29
|modify
|603
|0.05
|1.8654
|1.8630
|1.8759
|3484
|2006.06.06 12:30
|modify
|603
|0.05
|1.8654
|1.8631
|1.8759
|3485
|2006.06.06 12:34
|modify
|603
|0.05
|1.8654
|1.8635
|1.8759
|3486
|2006.06.06 12:40
|modify
|603
|0.05
|1.8654
|1.8637
|1.8759
|3487
|2006.06.06 13:34
|s/l
|597
|0.05
|1.8633
|1.8633
|1.8785
|-23.50
|1898.00
|3488
|2006.06.06 13:34
|s/l
|598
|0.05
|1.8633
|1.8633
|1.8785
|-23.50
|1874.50
|3489
|2006.06.06 13:34
|s/l
|599
|0.05
|1.8637
|1.8637
|1.8785
|-21.50
|1853.00
|3490
|2006.06.06 13:34
|s/l
|603
|0.05
|1.8637
|1.8637
|1.8759
|-8.50
|1844.50
|3491
|2006.06.06 13:34
|modify
|602
|0.05
|1.8654
|1.8614
|1.8759
|3492
|2006.06.06 13:35
|buy
|604
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|3493
|2006.06.06 13:35
|buy
|605
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|3494
|2006.06.06 13:35
|buy
|606
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|3495
|2006.06.06 13:35
|buy
|607
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|3496
|2006.06.06 13:39
|modify
|607
|0.05
|1.8632
|1.8615
|1.8737
|3497
|2006.06.06 14:16
|modify
|607
|0.05
|1.8632
|1.8633
|1.8737
|3498
|2006.06.06 14:34
|s/l
|607
|0.05
|1.8633
|1.8633
|1.8737
|0.50
|1845.00
|3499
|2006.06.06 14:34
|modify
|606
|0.05
|1.8632
|1.8615
|1.8737
|3500
|2006.06.06 14:35
|buy
|608
|0.05
|1.8634
|1.8587
|1.8739
|3501
|2006.06.06 14:39
|modify
|608
|0.05
|1.8634
|1.8616
|1.8739
|3502
|2006.06.06 14:54
|s/l
|602
|0.05
|1.8614
|1.8614
|1.8759
|-20.00
|1825.00
|3503
|2006.06.06 14:54
|s/l
|606
|0.05
|1.8615
|1.8615
|1.8737
|-8.50
|1816.50
|3504
|2006.06.06 14:54
|s/l
|608
|0.05
|1.8616
|1.8616
|1.8739
|-9.00
|1807.50
|3505
|2006.06.06 14:54
|modify
|605
|0.05
|1.8632
|1.8593
|1.8737
|3506
|2006.06.06 14:55
|buy
|609
|0.05
|1.8612
|1.8565
|1.8717
|3507
|2006.06.06 14:55
|buy
|610
|0.05
|1.8612
|1.8565
|1.8717
|3508
|2006.06.06 14:55
|buy
|611
|0.05
|1.8612
|1.8565
|1.8717
|3509
|2006.06.06 14:55
|modify
|611
|0.05
|1.8612
|1.8595
|1.8717
|3510
|2006.06.06 15:04
|s/l
|611
|0.05
|1.8595
|1.8595
|1.8717
|-8.50
|1799.00
|3511
|2006.06.06 15:04
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8577
|1.8717
|3512
|2006.06.06 15:05
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8578
|1.8717
|3513
|2006.06.06 15:09
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8586
|1.8717
|3514
|2006.06.06 15:10
|buy
|612
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|3515
|2006.06.06 15:14
|modify
|612
|0.05
|1.8604
|1.8584
|1.8709
|3516
|2006.06.06 15:15
|modify
|612
|0.05
|1.8604
|1.8585
|1.8709
|3517
|2006.06.06 15:19
|modify
|612
|0.05
|1.8604
|1.8587
|1.8709
|3518
|2006.06.06 15:39
|modify
|612
|0.05
|1.8604
|1.8604
|1.8709
|3519
|2006.06.06 15:41
|modify
|612
|0.05
|1.8604
|1.8605
|1.8709
|3520
|2006.06.06 16:04
|s/l
|612
|0.05
|1.8605
|1.8605
|1.8709
|0.50
|1799.50
|3521
|2006.06.06 16:05
|buy
|613
|0.05
|1.8605
|1.8558
|1.8710
|3522
|2006.06.06 16:39
|modify
|613
|0.05
|1.8605
|1.8610
|1.8710
|3523
|2006.06.06 17:34
|s/l
|613
|0.05
|1.8610
|1.8610
|1.8710
|2.50
|1802.00
|3524
|2006.06.06 17:34
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8593
|1.8717
|3525
|2006.06.06 17:36
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8594
|1.8717
|3526
|2006.06.06 17:36
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8594
|1.8717
|3527
|2006.06.06 17:38
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8595
|1.8717
|3528
|2006.06.06 17:45
|modify
|610
|0.05
|1.8612
|1.8595
|1.8717
|3529
|2006.06.06 17:50
|buy
|614
|0.05
|1.8615
|1.8568
|1.8720
|3530
|2006.06.06 17:52
|modify
|614
|0.05
|1.8615
|1.8593
|1.8720
|3531
|2006.06.06 17:52
|modify
|614
|0.05
|1.8615
|1.8595
|1.8720
|3532
|2006.06.06 18:32
|modify
|614
|0.05
|1.8615
|1.8597
|1.8720
|3533
|2006.06.06 18:34
|modify
|614
|0.05
|1.8615
|1.8598
|1.8720
|3534
|2006.06.06 21:09
|s/l
|614
|0.05
|1.8598
|1.8598
|1.8720
|-8.50
|1793.50
|3535
|2006.06.06 21:10
|buy
|615
|0.05
|1.8598
|1.8551
|1.8703
|3536
|2006.06.06 21:14
|s/l
|610
|0.05
|1.8595
|1.8595
|1.8717
|-8.50
|1785.00
|3537
|2006.06.06 21:14
|modify
|615
|0.05
|1.8598
|1.8577
|1.8703
|3538
|2006.06.06 21:15
|s/l
|605
|0.05
|1.8593
|1.8593
|1.8737
|-19.50
|1765.50
|3539
|2006.06.06 21:15
|buy
|616
|0.05
|1.8594
|1.8547
|1.8699
|3540
|2006.06.06 21:15
|buy
|617
|0.05
|1.8594
|1.8547
|1.8699
|3541
|2006.06.06 21:15
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8575
|1.8699
|3542
|2006.06.06 21:24
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8577
|1.8699
|3543
|2006.06.06 23:19
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8601
|1.8699
|3544
|2006.06.07 00:14
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8605
|1.8699
|3545
|2006.06.07 01:04
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8606
|1.8699
|3546
|2006.06.07 01:10
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8607
|1.8699
|3547
|2006.06.07 01:19
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8611
|1.8699
|3548
|2006.06.07 01:24
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8613
|1.8699
|3549
|2006.06.07 01:25
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8614
|1.8699
|3550
|2006.06.07 01:34
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8615
|1.8699
|3551
|2006.06.07 03:05
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8616
|1.8699
|3552
|2006.06.07 03:40
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8617
|1.8699
|3553
|2006.06.07 03:44
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8618
|1.8699
|3554
|2006.06.07 04:09
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8619
|1.8699
|3555
|2006.06.07 04:10
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8620
|1.8699
|3556
|2006.06.07 04:19
|modify
|617
|0.05
|1.8594
|1.8621
|1.8699
|3557
|2006.06.07 05:39
|s/l
|617
|0.05
|1.8621
|1.8621
|1.8699
|13.50
|1779.00
|3558
|2006.06.07 05:39
|modify
|616
|0.05
|1.8594
|1.8599
|1.8699
|3559
|2006.06.07 05:40
|buy
|618
|0.05
|1.8617
|1.8570
|1.8722
|3560
|2006.06.07 05:44
|modify
|618
|0.05
|1.8617
|1.8599
|1.8722
|3561
|2006.06.07 06:09
|s/l
|616
|0.05
|1.8599
|1.8599
|1.8699
|2.50
|1781.50
|3562
|2006.06.07 06:09
|s/l
|618
|0.05
|1.8599
|1.8599
|1.8722
|-9.00
|1772.50
|3563
|2006.06.07 06:09
|modify
|615
|0.05
|1.8598
|1.8579
|1.8703
|3564
|2006.06.07 06:10
|buy
|619
|0.05
|1.8597
|1.8550
|1.8702
|3565
|2006.06.07 06:10
|buy
|620
|0.05
|1.8597
|1.8550
|1.8702
|3566
|2006.06.07 06:14
|modify
|620
|0.05
|1.8597
|1.8580
|1.8702
|3567
|2006.06.07 06:34
|s/l
|604
|0.05
|1.8585
|1.8585
|1.8737
|-23.50
|1749.00
|3568
|2006.06.07 06:34
|s/l
|615
|0.05
|1.8579
|1.8579
|1.8703
|-9.50
|1739.50
|3569
|2006.06.07 06:34
|s/l
|620
|0.05
|1.8580
|1.8580
|1.8702
|-8.50
|1731.00
|3570
|2006.06.07 06:34
|modify
|619
|0.05
|1.8597
|1.8557
|1.8702
|3571
|2006.06.07 06:35
|buy
|621
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|3572
|2006.06.07 06:35
|buy
|622
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|3573
|2006.06.07 06:35
|buy
|623
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|3574
|2006.06.07 06:39
|modify
|623
|0.05
|1.8576
|1.8553
|1.8681
|3575
|2006.06.07 06:40
|modify
|623
|0.05
|1.8576
|1.8557
|1.8681
|3576
|2006.06.07 06:49
|modify
|623
|0.05
|1.8576
|1.8558
|1.8681
|3577
|2006.06.07 07:09
|modify
|623
|0.05
|1.8576
|1.8559
|1.8681
|3578
|2006.06.07 07:34
|s/l
|609
|0.05
|1.8565
|1.8565
|1.8717
|-23.50
|1707.50
|3579
|2006.06.07 07:34
|s/l
|619
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8702
|-20.00
|1687.50
|3580
|2006.06.07 07:34
|s/l
|623
|0.05
|1.8559
|1.8559
|1.8681
|-8.50
|1679.00
|3581
|2006.06.07 07:34
|modify
|622
|0.05
|1.8576
|1.8540
|1.8681
|3582
|2006.06.07 07:35
|buy
|624
|0.05
|1.8559
|1.8512
|1.8664
|3583
|2006.06.07 07:35
|buy
|625
|0.05
|1.8559
|1.8512
|1.8664
|3584
|2006.06.07 07:35
|buy
|626
|0.05
|1.8559
|1.8512
|1.8664
|3585
|2006.06.07 07:44
|modify
|626
|0.05
|1.8559
|1.8539
|1.8664
|3586
|2006.06.07 07:45
|modify
|626
|0.05
|1.8559
|1.8540
|1.8664
|3587
|2006.06.07 07:54
|modify
|626
|0.05
|1.8559
|1.8564
|1.8664
|3588
|2006.06.07 07:55
|modify
|626
|0.05
|1.8559
|1.8589
|1.8664
|3589
|2006.06.07 08:09
|modify
|626
|0.05
|1.8559
|1.8597
|1.8664
|3590
|2006.06.07 08:20
|s/l
|626
|0.05
|1.8597
|1.8597
|1.8664
|19.00
|1698.00
|3591
|2006.06.07 08:20
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8572
|1.8664
|3592
|2006.06.07 08:20
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8573
|1.8664
|3593
|2006.06.07 08:21
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8574
|1.8664
|3594
|2006.06.07 08:21
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8574
|1.8664
|3595
|2006.06.07 08:24
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8577
|1.8664
|3596
|2006.06.07 08:29
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8586
|1.8664
|3597
|2006.06.07 09:09
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8590
|1.8664
|3598
|2006.06.07 09:14
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8592
|1.8664
|3599
|2006.06.07 09:34
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8596
|1.8664
|3600
|2006.06.07 09:39
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8600
|1.8664
|3601
|2006.06.07 09:44
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8601
|1.8664
|3602
|2006.06.07 09:45
|modify
|625
|0.05
|1.8559
|1.8602
|1.8664
|3603
|2006.06.07 09:58
|s/l
|625
|0.05
|1.8602
|1.8602
|1.8664
|21.50
|1719.50
|3604
|2006.06.07 09:58
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8582
|1.8664
|3605
|2006.06.07 09:58
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8583
|1.8664
|3606
|2006.06.07 09:58
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8584
|1.8664
|3607
|2006.06.07 09:58
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8585
|1.8664
|3608
|2006.06.07 09:58
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8585
|1.8664
|3609
|2006.06.07 09:59
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8586
|1.8664
|3610
|2006.06.07 09:59
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8587
|1.8664
|3611
|2006.06.07 09:59
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8588
|1.8664
|3612
|2006.06.07 10:00
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8591
|1.8664
|3613
|2006.06.07 10:04
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8601
|1.8664
|3614
|2006.06.07 10:14
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8607
|1.8664
|3615
|2006.06.07 10:15
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8608
|1.8664
|3616
|2006.06.07 10:19
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8609
|1.8664
|3617
|2006.06.07 10:20
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8610
|1.8664
|3618
|2006.06.07 10:24
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8616
|1.8664
|3619
|2006.06.07 10:29
|modify
|624
|0.05
|1.8559
|1.8627
|1.8664
|3620
|2006.06.07 10:34
|s/l
|624
|0.05
|1.8627
|1.8627
|1.8664
|34.00
|1753.50
|3621
|2006.06.07 10:34
|modify
|622
|0.05
|1.8576
|1.8610
|1.8681
|3622
|2006.06.07 10:34
|modify
|622
|0.05
|1.8576
|1.8614
|1.8681
|3623
|2006.06.07 10:35
|modify
|622
|0.05
|1.8576
|1.8615
|1.8681
|3624
|2006.06.07 10:49
|s/l
|622
|0.05
|1.8615
|1.8615
|1.8681
|19.50
|1773.00
|3625
|2006.06.07 10:49
|modify
|621
|0.05
|1.8576
|1.8597
|1.8681
|3626
|2006.06.07 10:49
|modify
|621
|0.05
|1.8576
|1.8602
|1.8681
|3627
|2006.06.07 10:54
|modify
|621
|0.05
|1.8576
|1.8608
|1.8681
|3628
|2006.06.07 10:55
|modify
|621
|0.05
|1.8576
|1.8609
|1.8681
|3629
|2006.06.07 11:00
|modify
|621
|0.05
|1.8576
|1.8611
|1.8681
|3630
|2006.06.07 11:09
|modify
|621
|0.05
|1.8576
|1.8613
|1.8681
|3631
|2006.06.07 11:24
|s/l
|621
|0.05
|1.8613
|1.8613
|1.8681
|18.50
|1791.50
|3632
|2006.06.07 11:50
|buy
|627
|0.05
|1.8589
|1.8542
|1.8694
|3633
|2006.06.07 11:50
|buy
|628
|0.05
|1.8589
|1.8542
|1.8694
|3634
|2006.06.07 11:50
|buy
|629
|0.05
|1.8589
|1.8542
|1.8694
|3635
|2006.06.07 11:50
|buy
|630
|0.05
|1.8589
|1.8542
|1.8694
|3636
|2006.06.07 11:50
|buy
|631
|0.05
|1.8589
|1.8542
|1.8694
|3637
|2006.06.07 11:54
|modify
|631
|0.05
|1.8589
|1.8570
|1.8694
|3638
|2006.06.07 11:55
|modify
|631
|0.05
|1.8589
|1.8571
|1.8694
|3639
|2006.06.07 12:04
|modify
|631
|0.05
|1.8589
|1.8572
|1.8694
|3640
|2006.06.07 12:49
|modify
|631
|0.05
|1.8589
|1.8589
|1.8694
|3641
|2006.06.07 12:59
|modify
|631
|0.05
|1.8589
|1.8596
|1.8694
|3642
|2006.06.07 13:14
|s/l
|631
|0.05
|1.8596
|1.8596
|1.8694
|3.50
|1795.00
|3643
|2006.06.07 13:14
|modify
|630
|0.05
|1.8589
|1.8571
|1.8694
|3644
|2006.06.07 13:15
|buy
|632
|0.05
|1.8590
|1.8543
|1.8695
|3645
|2006.06.07 13:19
|modify
|632
|0.05
|1.8590
|1.8559
|1.8695
|3646
|2006.06.07 13:24
|modify
|632
|0.05
|1.8590
|1.8560
|1.8695
|3647
|2006.06.07 13:29
|s/l
|630
|0.05
|1.8571
|1.8571
|1.8694
|-9.00
|1786.00
|3648
|2006.06.07 13:30
|buy
|633
|0.05
|1.8570
|1.8523
|1.8675
|3649
|2006.06.07 13:34
|modify
|633
|0.05
|1.8570
|1.8544
|1.8675
|3650
|2006.06.07 13:39
|modify
|633
|0.05
|1.8570
|1.8552
|1.8675
|3651
|2006.06.07 13:44
|s/l
|632
|0.05
|1.8560
|1.8560
|1.8695
|-15.00
|1771.00
|3652
|2006.06.07 13:44
|s/l
|633
|0.05
|1.8552
|1.8552
|1.8675
|-9.00
|1762.00
|3653
|2006.06.07 13:45
|buy
|634
|0.05
|1.8552
|1.8505
|1.8657
|3654
|2006.06.07 13:45
|buy
|635
|0.05
|1.8552
|1.8505
|1.8657
|3655
|2006.06.07 13:49
|modify
|635
|0.05
|1.8552
|1.8535
|1.8657
|3656
|2006.06.07 13:49
|s/l
|627
|0.05
|1.8542
|1.8542
|1.8694
|-23.50
|1738.50
|3657
|2006.06.07 13:49
|s/l
|628
|0.05
|1.8542
|1.8542
|1.8694
|-23.50
|1715.00
|3658
|2006.06.07 13:49
|s/l
|629
|0.05
|1.8542
|1.8542
|1.8694
|-23.50
|1691.50
|3659
|2006.06.07 13:49
|s/l
|635
|0.05
|1.8535
|1.8535
|1.8657
|-8.50
|1683.00
|3660
|2006.06.07 13:49
|modify
|634
|0.05
|1.8552
|1.8518
|1.8657
|3661
|2006.06.07 13:50
|buy
|636
|0.05
|1.8537
|1.8490
|1.8642
|3662
|2006.06.07 13:50
|buy
|637
|0.05
|1.8537
|1.8490
|1.8642
|3663
|2006.06.07 13:50
|buy
|638
|0.05
|1.8537
|1.8490
|1.8642
|3664
|2006.06.07 13:50
|buy
|639
|0.05
|1.8537
|1.8490
|1.8642
|3665
|2006.06.07 13:59
|modify
|639
|0.05
|1.8537
|1.8538
|1.8642
|3666
|2006.06.07 14:09
|modify
|639
|0.05
|1.8537
|1.8557
|1.8642
|3667
|2006.06.07 14:14
|modify
|639
|0.05
|1.8537
|1.8559
|1.8642
|3668
|2006.06.07 14:19
|modify
|639
|0.05
|1.8537
|1.8562
|1.8642
|3669
|2006.06.07 14:24
|s/l
|639
|0.05
|1.8562
|1.8562
|1.8642
|12.50
|1695.50
|3670
|2006.06.07 14:24
|modify
|638
|0.05
|1.8537
|1.8540
|1.8642
|3671
|2006.06.07 14:25
|buy
|640
|0.05
|1.8559
|1.8512
|1.8664
|3672
|2006.06.07 14:29
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8533
|1.8664
|3673
|2006.06.07 14:34
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8537
|1.8664
|3674
|2006.06.07 14:39
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8538
|1.8664
|3675
|2006.06.07 14:44
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8540
|1.8664
|3676
|2006.06.07 15:04
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8541
|1.8664
|3677
|2006.06.07 15:15
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8570
|1.8664
|3678
|2006.06.07 15:29
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8572
|1.8664
|3679
|2006.06.07 16:04
|modify
|640
|0.05
|1.8559
|1.8582
|1.8664
|3680
|2006.06.07 16:34
|s/l
|640
|0.05
|1.8582
|1.8582
|1.8664
|11.50
|1707.00
|3681
|2006.06.07 16:34
|modify
|638
|0.05
|1.8537
|1.8562
|1.8642
|3682
|2006.06.07 16:34
|modify
|638
|0.05
|1.8537
|1.8576
|1.8642
|3683
|2006.06.07 16:39
|modify
|638
|0.05
|1.8537
|1.8580
|1.8642
|3684
|2006.06.07 16:40
|modify
|638
|0.05
|1.8537
|1.8581
|1.8642
|3685
|2006.06.07 16:59
|s/l
|638
|0.05
|1.8581
|1.8581
|1.8642
|22.00
|1729.00
|3686
|2006.06.07 16:59
|modify
|637
|0.05
|1.8537
|1.8561
|1.8642
|3687
|2006.06.07 16:59
|modify
|637
|0.05
|1.8537
|1.8563
|1.8642
|3688
|2006.06.07 17:04
|modify
|637
|0.05
|1.8537
|1.8566
|1.8642
|3689
|2006.06.07 17:05
|buy
|641
|0.05
|1.8584
|1.8537
|1.8689
|3690
|2006.06.07 17:05
|buy
|642
|0.05
|1.8584
|1.8537
|1.8689
|3691
|2006.06.07 17:09
|modify
|642
|0.05
|1.8584
|1.8563
|1.8689
|3692
|2006.06.07 17:14
|modify
|642
|0.05
|1.8584
|1.8566
|1.8689
|3693
|2006.06.07 17:17
|modify
|642
|0.05
|1.8584
|1.8567
|1.8689
|3694
|2006.06.07 18:14
|s/l
|637
|0.05
|1.8566
|1.8566
|1.8642
|14.50
|1743.50
|3695
|2006.06.07 18:14
|s/l
|642
|0.05
|1.8567
|1.8567
|1.8689
|-8.50
|1735.00
|3696
|2006.06.07 18:14
|modify
|641
|0.05
|1.8584
|1.8542
|1.8689
|3697
|2006.06.07 18:15
|buy
|643
|0.05
|1.8561
|1.8514
|1.8666
|3698
|2006.06.07 18:15
|buy
|644
|0.05
|1.8561
|1.8514
|1.8666
|3699
|2006.06.07 19:24
|modify
|644
|0.05
|1.8561
|1.8544
|1.8666
|3700
|2006.06.07 20:59
|s/l
|644
|0.05
|1.8544
|1.8544
|1.8666
|-8.50
|1726.50
|3701
|2006.06.07 20:59
|modify
|643
|0.05
|1.8561
|1.8527
|1.8666
|3702
|2006.06.07 21:00
|buy
|645
|0.05
|1.8546
|1.8499
|1.8651
|3703
|2006.06.07 21:39
|modify
|645
|0.05
|1.8546
|1.8547
|1.8651
|3704
|2006.06.07 21:54
|modify
|645
|0.05
|1.8546
|1.8549
|1.8651
|3705
|2006.06.07 21:55
|modify
|645
|0.05
|1.8546
|1.8550
|1.8651
|3706
|2006.06.07 21:59
|modify
|645
|0.05
|1.8546
|1.8555
|1.8651
|3707
|2006.06.07 22:00
|modify
|645
|0.05
|1.8546
|1.8556
|1.8651
|3708
|2006.06.08 01:04
|s/l
|645
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8651
|5.00
|1731.50
|3709
|2006.06.08 01:04
|modify
|643
|0.05
|1.8561
|1.8537
|1.8666
|3710
|2006.06.08 01:05
|buy
|646
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|3711
|2006.06.08 01:09
|modify
|646
|0.05
|1.8556
|1.8539
|1.8661
|3712
|2006.06.08 02:14
|s/l
|641
|0.05
|1.8542
|1.8542
|1.8689
|-21.00
|1710.50
|3713
|2006.06.08 02:15
|buy
|647
|0.05
|1.8544
|1.8497
|1.8649
|3714
|2006.06.08 02:19
|modify
|647
|0.05
|1.8544
|1.8527
|1.8649
|3715
|2006.06.08 03:09
|modify
|647
|0.05
|1.8544
|1.8544
|1.8649
|3716
|2006.06.08 03:39
|modify
|647
|0.05
|1.8544
|1.8545
|1.8649
|3717
|2006.06.08 04:04
|modify
|647
|0.05
|1.8544
|1.8546
|1.8649
|3718
|2006.06.08 04:25
|modify
|647
|0.05
|1.8544
|1.8548
|1.8649
|3719
|2006.06.08 06:04
|modify
|647
|0.05
|1.8544
|1.8552
|1.8649
|3720
|2006.06.08 06:09
|modify
|647
|0.05
|1.8544
|1.8554
|1.8649
|3721
|2006.06.08 06:29
|s/l
|647
|0.05
|1.8554
|1.8554
|1.8649
|5.00
|1715.50
|3722
|2006.06.08 06:30
|buy
|648
|0.05
|1.8552
|1.8505
|1.8657
|3723
|2006.06.08 06:34
|s/l
|643
|0.05
|1.8537
|1.8537
|1.8666
|-12.00
|1703.50
|3724
|2006.06.08 06:34
|s/l
|646
|0.05
|1.8539
|1.8539
|1.8661
|-8.50
|1695.00
|3725
|2006.06.08 06:34
|modify
|648
|0.05
|1.8552
|1.8506
|1.8657
|3726
|2006.06.08 06:35
|buy
|649
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|3727
|2006.06.08 06:35
|buy
|650
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|3728
|2006.06.08 06:39
|s/l
|634
|0.05
|1.8518
|1.8518
|1.8657
|-17.00
|1678.00
|3729
|2006.06.08 06:39
|modify
|650
|0.05
|1.8525
|1.8497
|1.8630
|3730
|2006.06.08 06:40
|modify
|650
|0.05
|1.8525
|1.8499
|1.8630
|3731
|2006.06.08 06:44
|modify
|650
|0.05
|1.8525
|1.8506
|1.8630
|3732
|2006.06.08 06:45
|buy
|651
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|3733
|2006.06.08 06:59
|modify
|651
|0.05
|1.8525
|1.8504
|1.8630
|3734
|2006.06.08 07:04
|modify
|651
|0.05
|1.8525
|1.8507
|1.8630
|3735
|2006.06.08 07:04
|s/l
|648
|0.05
|1.8506
|1.8506
|1.8657
|-23.00
|1655.00
|3736
|2006.06.08 07:04
|s/l
|650
|0.05
|1.8506
|1.8506
|1.8630
|-9.50
|1645.50
|3737
|2006.06.08 07:04
|s/l
|651
|0.05
|1.8507
|1.8507
|1.8630
|-9.00
|1636.50
|3738
|2006.06.08 07:04
|modify
|649
|0.05
|1.8525
|1.8485
|1.8630
|3739
|2006.06.08 07:05
|buy
|652
|0.05
|1.8504
|1.8457
|1.8609
|3740
|2006.06.08 07:05
|buy
|653
|0.05
|1.8504
|1.8457
|1.8609
|3741
|2006.06.08 07:05
|buy
|654
|0.05
|1.8504
|1.8457
|1.8609
|3742
|2006.06.08 07:19
|modify
|654
|0.05
|1.8504
|1.8505
|1.8609
|3743
|2006.06.08 07:19
|s/l
|654
|0.05
|1.8505
|1.8505
|1.8609
|0.50
|1637.00
|3744
|2006.06.08 07:19
|modify
|653
|0.05
|1.8504
|1.8485
|1.8609
|3745
|2006.06.08 07:20
|modify
|653
|0.05
|1.8504
|1.8486
|1.8609
|3746
|2006.06.08 07:24
|s/l
|636
|0.05
|1.8490
|1.8490
|1.8642
|-23.50
|1613.50
|3747
|2006.06.08 07:24
|s/l
|649
|0.05
|1.8485
|1.8485
|1.8630
|-20.00
|1593.50
|3748
|2006.06.08 07:24
|s/l
|653
|0.05
|1.8486
|1.8486
|1.8609
|-9.00
|1584.50
|3749
|2006.06.08 07:24
|modify
|652
|0.05
|1.8504
|1.8466
|1.8609
|3750
|2006.06.08 07:25
|buy
|655
|0.05
|1.8485
|1.8438
|1.8590
|3751
|2006.06.08 07:25
|buy
|656
|0.05
|1.8485
|1.8438
|1.8590
|3752
|2006.06.08 07:25
|buy
|657
|0.05
|1.8485
|1.8438
|1.8590
|3753
|2006.06.08 07:25
|buy
|658
|0.05
|1.8485
|1.8438
|1.8590
|3754
|2006.06.08 07:34
|modify
|658
|0.05
|1.8485
|1.8463
|1.8590
|3755
|2006.06.08 07:39
|modify
|658
|0.05
|1.8485
|1.8467
|1.8590
|3756
|2006.06.08 07:44
|modify
|658
|0.05
|1.8485
|1.8468
|1.8590
|3757
|2006.06.08 08:29
|modify
|658
|0.05
|1.8485
|1.8492
|1.8590
|3758
|2006.06.08 08:34
|s/l
|658
|0.05
|1.8492
|1.8492
|1.8590
|3.50
|1588.00
|3759
|2006.06.08 08:34
|modify
|657
|0.05
|1.8485
|1.8463
|1.8590
|3760
|2006.06.08 08:35
|buy
|659
|0.05
|1.8482
|1.8435
|1.8587
|3761
|2006.06.08 08:35
|modify
|659
|0.05
|1.8482
|1.8465
|1.8587
|3762
|2006.06.08 08:39
|modify
|659
|0.05
|1.8482
|1.8483
|1.8587
|3763
|2006.06.08 08:44
|s/l
|659
|0.05
|1.8483
|1.8483
|1.8587
|0.50
|1588.50
|3764
|2006.06.08 08:45
|buy
|660
|0.05
|1.8480
|1.8433
|1.8585
|3765
|2006.06.08 09:04
|modify
|660
|0.05
|1.8480
|1.8481
|1.8585
|3766
|2006.06.08 09:05
|modify
|660
|0.05
|1.8480
|1.8484
|1.8585
|3767
|2006.06.08 09:30
|s/l
|660
|0.05
|1.8484
|1.8484
|1.8585
|2.00
|1590.50
|3768
|2006.06.08 09:30
|modify
|657
|0.05
|1.8485
|1.8467
|1.8590
|3769
|2006.06.08 09:30
|modify
|657
|0.05
|1.8485
|1.8468
|1.8590
|3770
|2006.06.08 09:35
|buy
|661
|0.05
|1.8483
|1.8436
|1.8588
|3771
|2006.06.08 09:35
|modify
|661
|0.05
|1.8483
|1.8460
|1.8588
|3772
|2006.06.08 09:35
|modify
|661
|0.05
|1.8483
|1.8462
|1.8588
|3773
|2006.06.08 09:37
|modify
|661
|0.05
|1.8483
|1.8463
|1.8588
|3774
|2006.06.08 09:40
|modify
|661
|0.05
|1.8483
|1.8466
|1.8588
|3775
|2006.06.08 11:50
|s/l
|657
|0.05
|1.8468
|1.8468
|1.8590
|-8.50
|1582.00
|3776
|2006.06.08 11:50
|buy
|662
|0.05
|1.8470
|1.8423
|1.8575
|3777
|2006.06.08 11:54
|s/l
|652
|0.05
|1.8466
|1.8466
|1.8609
|-19.00
|1563.00
|3778
|2006.06.08 11:54
|s/l
|661
|0.05
|1.8466
|1.8466
|1.8588
|-8.50
|1554.50
|3779
|2006.06.08 11:54
|modify
|662
|0.05
|1.8470
|1.8439
|1.8575
|3780
|2006.06.08 11:55
|buy
|663
|0.05
|1.8458
|1.8411
|1.8563
|3781
|2006.06.08 11:55
|buy
|664
|0.05
|1.8458
|1.8411
|1.8563
|3782
|2006.06.08 12:04
|s/l
|655
|0.05
|1.8438
|1.8438
|1.8590
|-23.50
|1531.00
|3783
|2006.06.08 12:04
|s/l
|656
|0.05
|1.8438
|1.8438
|1.8590
|-23.50
|1507.50
|3784
|2006.06.08 12:04
|s/l
|662
|0.05
|1.8439
|1.8439
|1.8575
|-15.50
|1492.00
|3785
|2006.06.08 12:04
|modify
|664
|0.05
|1.8458
|1.8413
|1.8563
|3786
|2006.06.08 12:05
|buy
|665
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|3787
|2006.06.08 12:05
|buy
|666
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|3788
|2006.06.08 12:05
|buy
|667
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|3789
|2006.06.08 12:15
|modify
|667
|0.05
|1.8432
|1.8433
|1.8537
|3790
|2006.06.08 12:24
|s/l
|667
|0.05
|1.8433
|1.8433
|1.8537
|0.50
|1492.50
|3791
|2006.06.08 12:24
|modify
|666
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|3792
|2006.06.08 12:25
|buy
|668
|0.05
|1.8434
|1.8387
|1.8539
|3793
|2006.06.08 12:34
|s/l
|663
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8563
|-23.50
|1469.00
|3794
|2006.06.08 12:34
|s/l
|664
|0.05
|1.8413
|1.8413
|1.8563
|-22.50
|1446.50
|3795
|2006.06.08 12:34
|s/l
|666
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8537
|-8.50
|1438.00
|3796
|2006.06.08 12:34
|s/l
|668
|0.05
|1.8387
|1.8387
|1.8539
|-23.50
|1414.50
|3797
|2006.06.08 12:35
|buy
|669
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|3798
|2006.06.08 12:35
|buy
|670
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|3799
|2006.06.08 12:35
|buy
|671
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|3800
|2006.06.08 12:35
|buy
|672
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|3801
|2006.06.08 12:35
|modify
|672
|0.05
|1.8390
|1.8395
|1.8495
|3802
|2006.06.08 12:44
|s/l
|665
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|1391.00
|3803
|2006.06.08 12:44
|s/l
|672
|0.05
|1.8395
|1.8395
|1.8495
|2.50
|1393.50
|3804
|2006.06.08 12:44
|modify
|671
|0.05
|1.8390
|1.8357
|1.8495
|3805
|2006.06.08 12:45
|buy
|673
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|3806
|2006.06.08 12:45
|buy
|674
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|3807
|2006.06.08 12:49
|modify
|674
|0.05
|1.8375
|1.8378
|1.8480
|3808
|2006.06.08 12:54
|modify
|674
|0.05
|1.8375
|1.8391
|1.8480
|3809
|2006.06.08 12:59
|modify
|674
|0.05
|1.8375
|1.8396
|1.8480
|3810
|2006.06.08 13:09
|modify
|674
|0.05
|1.8375
|1.8400
|1.8480
|3811
|2006.06.08 13:19
|modify
|674
|0.05
|1.8375
|1.8403
|1.8480
|3812
|2006.06.08 13:24
|s/l
|674
|0.05
|1.8403
|1.8403
|1.8480
|14.00
|1407.50
|3813
|2006.06.08 13:24
|modify
|673
|0.05
|1.8375
|1.8384
|1.8480
|3814
|2006.06.08 13:25
|modify
|673
|0.05
|1.8375
|1.8385
|1.8480
|3815
|2006.06.08 13:29
|modify
|673
|0.05
|1.8375
|1.8393
|1.8480
|3816
|2006.06.08 13:30
|buy
|675
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|3817
|2006.06.08 13:34
|s/l
|673
|0.05
|1.8393
|1.8393
|1.8480
|9.00
|1416.50
|3818
|2006.06.08 13:34
|modify
|675
|0.05
|1.8410
|1.8372
|1.8515
|3819
|2006.06.08 13:35
|buy
|676
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|3820
|2006.06.08 13:39
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8366
|1.8495
|3821
|2006.06.08 13:40
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8367
|1.8495
|3822
|2006.06.08 13:44
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8373
|1.8495
|3823
|2006.06.08 13:55
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8393
|1.8495
|3824
|2006.06.08 13:55
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8394
|1.8495
|3825
|2006.06.08 13:59
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8401
|1.8495
|3826
|2006.06.08 14:05
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8402
|1.8495
|3827
|2006.06.08 14:05
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8414
|1.8495
|3828
|2006.06.08 14:05
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8415
|1.8495
|3829
|2006.06.08 14:15
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8420
|1.8495
|3830
|2006.06.08 14:15
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8421
|1.8495
|3831
|2006.06.08 14:15
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8422
|1.8495
|3832
|2006.06.08 14:15
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8423
|1.8495
|3833
|2006.06.08 14:15
|modify
|676
|0.05
|1.8390
|1.8424
|1.8495
|3834
|2006.06.08 14:25
|s/l
|676
|0.05
|1.8424
|1.8424
|1.8495
|17.00
|1433.50
|3835
|2006.06.08 14:25
|modify
|675
|0.05
|1.8410
|1.8413
|1.8515
|3836
|2006.06.08 14:25
|modify
|675
|0.05
|1.8410
|1.8415
|1.8515
|3837
|2006.06.08 14:29
|s/l
|675
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8515
|2.50
|1436.00
|3838
|2006.06.08 14:29
|modify
|671
|0.05
|1.8390
|1.8394
|1.8495
|3839
|2006.06.08 14:30
|modify
|671
|0.05
|1.8390
|1.8395
|1.8495
|3840
|2006.06.08 14:31
|modify
|671
|0.05
|1.8390
|1.8396
|1.8495
|3841
|2006.06.08 14:40
|buy
|677
|0.05
|1.8411
|1.8364
|1.8516
|3842
|2006.06.08 14:40
|buy
|678
|0.05
|1.8411
|1.8364
|1.8516
|3843
|2006.06.08 14:40
|modify
|678
|0.05
|1.8411
|1.8391
|1.8516
|3844
|2006.06.08 14:40
|modify
|678
|0.05
|1.8411
|1.8392
|1.8516
|3845
|2006.06.08 14:50
|s/l
|671
|0.05
|1.8396
|1.8396
|1.8495
|3.00
|1439.00
|3846
|2006.06.08 14:50
|s/l
|678
|0.05
|1.8392
|1.8392
|1.8516
|-9.50
|1429.50
|3847
|2006.06.08 14:50
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8375
|1.8516
|3848
|2006.06.08 14:50
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8376
|1.8516
|3849
|2006.06.08 14:50
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8377
|1.8516
|3850
|2006.06.08 14:52
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8378
|1.8516
|3851
|2006.06.08 14:52
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8380
|1.8516
|3852
|2006.06.08 14:52
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8383
|1.8516
|3853
|2006.06.08 14:53
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8385
|1.8516
|3854
|2006.06.08 14:53
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8386
|1.8516
|3855
|2006.06.08 14:55
|buy
|679
|0.05
|1.8395
|1.8348
|1.8500
|3856
|2006.06.08 14:55
|buy
|680
|0.05
|1.8395
|1.8348
|1.8500
|3857
|2006.06.08 14:59
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8373
|1.8500
|3858
|2006.06.08 15:04
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8377
|1.8500
|3859
|2006.06.08 15:04
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8377
|1.8500
|3860
|2006.06.08 15:04
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8378
|1.8500
|3861
|2006.06.08 15:16
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8395
|1.8500
|3862
|2006.06.08 15:34
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8401
|1.8500
|3863
|2006.06.08 15:39
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8407
|1.8500
|3864
|2006.06.08 15:40
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8408
|1.8500
|3865
|2006.06.08 16:04
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8411
|1.8500
|3866
|2006.06.08 16:09
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8426
|1.8500
|3867
|2006.06.08 16:10
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8427
|1.8500
|3868
|2006.06.08 16:14
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8429
|1.8500
|3869
|2006.06.08 16:15
|modify
|680
|0.05
|1.8395
|1.8430
|1.8500
|3870
|2006.06.08 16:44
|s/l
|680
|0.05
|1.8430
|1.8430
|1.8500
|17.50
|1447.00
|3871
|2006.06.08 16:44
|modify
|679
|0.05
|1.8395
|1.8412
|1.8500
|3872
|2006.06.08 16:44
|modify
|679
|0.05
|1.8395
|1.8418
|1.8500
|3873
|2006.06.08 16:45
|modify
|679
|0.05
|1.8395
|1.8419
|1.8500
|3874
|2006.06.08 16:49
|modify
|679
|0.05
|1.8395
|1.8421
|1.8500
|3875
|2006.06.08 17:04
|s/l
|679
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8500
|13.00
|1460.00
|3876
|2006.06.08 17:05
|buy
|681
|0.05
|1.8425
|1.8378
|1.8530
|3877
|2006.06.08 17:05
|buy
|682
|0.05
|1.8425
|1.8378
|1.8530
|3878
|2006.06.08 17:09
|modify
|682
|0.05
|1.8425
|1.8396
|1.8530
|3879
|2006.06.08 17:09
|modify
|682
|0.05
|1.8425
|1.8404
|1.8530
|3880
|2006.06.08 17:19
|modify
|682
|0.05
|1.8425
|1.8408
|1.8530
|3881
|2006.06.08 21:14
|modify
|682
|0.05
|1.8425
|1.8427
|1.8530
|3882
|2006.06.08 21:20
|modify
|682
|0.05
|1.8425
|1.8428
|1.8530
|3883
|2006.06.08 22:04
|s/l
|682
|0.05
|1.8428
|1.8428
|1.8530
|1.50
|1461.50
|3884
|2006.06.08 22:10
|buy
|683
|0.05
|1.8434
|1.8387
|1.8539
|3885
|2006.06.08 22:10
|modify
|683
|0.05
|1.8434
|1.8411
|1.8539
|3886
|2006.06.08 22:12
|modify
|683
|0.05
|1.8434
|1.8412
|1.8539
|3887
|2006.06.08 22:14
|modify
|683
|0.05
|1.8434
|1.8413
|1.8539
|3888
|2006.06.08 22:23
|modify
|683
|0.05
|1.8434
|1.8413
|1.8539
|3889
|2006.06.08 22:23
|modify
|683
|0.05
|1.8434
|1.8414
|1.8539
|3890
|2006.06.08 23:04
|modify
|683
|0.05
|1.8434
|1.8417
|1.8539
|3891
|2006.06.09 06:14
|s/l
|683
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8539
|-8.50
|1453.00
|3892
|2006.06.09 06:14
|modify
|681
|0.05
|1.8425
|1.8399
|1.8530
|3893
|2006.06.09 06:15
|buy
|684
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|3894
|2006.06.09 06:49
|modify
|684
|0.05
|1.8418
|1.8419
|1.8523
|3895
|2006.06.09 06:54
|modify
|684
|0.05
|1.8418
|1.8422
|1.8523
|3896
|2006.06.09 06:55
|modify
|684
|0.05
|1.8418
|1.8423
|1.8523
|3897
|2006.06.09 06:59
|modify
|684
|0.05
|1.8418
|1.8436
|1.8523
|3898
|2006.06.09 07:15
|s/l
|684
|0.05
|1.8436
|1.8436
|1.8523
|9.00
|1462.00
|3899
|2006.06.09 08:05
|modify
|681
|0.05
|1.8425
|1.8408
|1.8530
|3900
|2006.06.09 08:06
|modify
|681
|0.05
|1.8425
|1.8408
|1.8530
|3901
|2006.06.09 08:15
|buy
|685
|0.05
|1.8424
|1.8377
|1.8529
|3902
|2006.06.09 08:15
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8398
|1.8529
|3903
|2006.06.09 08:16
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8399
|1.8529
|3904
|2006.06.09 08:16
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8399
|1.8529
|3905
|2006.06.09 08:19
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8400
|1.8529
|3906
|2006.06.09 08:20
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8401
|1.8529
|3907
|2006.06.09 08:23
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8402
|1.8529
|3908
|2006.06.09 08:24
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8404
|1.8529
|3909
|2006.06.09 08:29
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8406
|1.8529
|3910
|2006.06.09 08:33
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8407
|1.8529
|3911
|2006.06.09 08:34
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8407
|1.8529
|3912
|2006.06.09 09:10
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8427
|1.8529
|3913
|2006.06.09 09:10
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8428
|1.8529
|3914
|2006.06.09 09:10
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8429
|1.8529
|3915
|2006.06.09 09:15
|modify
|685
|0.05
|1.8424
|1.8432
|1.8529
|3916
|2006.06.09 09:19
|s/l
|685
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8529
|4.00
|1466.00
|3917
|2006.06.09 10:24
|modify
|681
|0.05
|1.8425
|1.8425
|1.8530
|3918
|2006.06.09 10:37
|s/l
|681
|0.05
|1.8425
|1.8425
|1.8530
|0.00
|1466.00
|3919
|2006.06.09 10:39
|modify
|677
|0.05
|1.8411
|1.8417
|1.8516
|3920
|2006.06.09 10:55
|buy
|686
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|3921
|2006.06.09 10:55
|buy
|687
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|3922
|2006.06.09 10:59
|modify
|687
|0.05
|1.8426
|1.8404
|1.8531
|3923
|2006.06.09 10:59
|modify
|687
|0.05
|1.8426
|1.8405
|1.8531
|3924
|2006.06.09 11:26
|modify
|687
|0.05
|1.8426
|1.8409
|1.8531
|3925
|2006.06.09 12:29
|s/l
|677
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8516
|3.00
|1469.00
|3926
|2006.06.09 12:29
|s/l
|687
|0.05
|1.8409
|1.8409
|1.8531
|-8.50
|1460.50
|3927
|2006.06.09 12:30
|buy
|688
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|3928
|2006.06.09 12:30
|buy
|689
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|3929
|2006.06.09 12:34
|s/l
|686
|0.05
|1.8379
|1.8379
|1.8531
|-23.50
|1437.00
|3930
|2006.06.09 12:34
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8358
|1.8496
|3931
|2006.06.09 12:35
|buy
|690
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|3932
|2006.06.09 12:44
|modify
|690
|0.05
|1.8377
|1.8378
|1.8482
|3933
|2006.06.09 12:49
|modify
|690
|0.05
|1.8377
|1.8380
|1.8482
|3934
|2006.06.09 13:00
|modify
|690
|0.05
|1.8377
|1.8382
|1.8482
|3935
|2006.06.09 13:04
|s/l
|690
|0.05
|1.8382
|1.8382
|1.8482
|2.50
|1439.50
|3936
|2006.06.09 13:04
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8365
|1.8496
|3937
|2006.06.09 13:05
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8366
|1.8496
|3938
|2006.06.09 13:09
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8372
|1.8496
|3939
|2006.06.09 13:10
|buy
|691
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|3940
|2006.06.09 13:15
|modify
|691
|0.05
|1.8391
|1.8415
|1.8496
|3941
|2006.06.09 13:20
|modify
|691
|0.05
|1.8391
|1.8416
|1.8496
|3942
|2006.06.09 13:20
|modify
|691
|0.05
|1.8391
|1.8416
|1.8496
|3943
|2006.06.09 13:20
|modify
|691
|0.05
|1.8391
|1.8418
|1.8496
|3944
|2006.06.09 13:20
|modify
|691
|0.05
|1.8391
|1.8418
|1.8496
|3945
|2006.06.09 13:24
|modify
|691
|0.05
|1.8391
|1.8430
|1.8496
|3946
|2006.06.09 13:29
|modify
|691
|0.05
|1.8391
|1.8443
|1.8496
|3947
|2006.06.09 13:38
|s/l
|691
|0.05
|1.8443
|1.8443
|1.8496
|26.00
|1465.50
|3948
|2006.06.09 13:38
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8418
|1.8496
|3949
|2006.06.09 13:38
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8419
|1.8496
|3950
|2006.06.09 13:39
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8420
|1.8496
|3951
|2006.06.09 13:39
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8425
|1.8496
|3952
|2006.06.09 13:44
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8426
|1.8496
|3953
|2006.06.09 13:54
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8431
|1.8496
|3954
|2006.06.09 13:55
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8432
|1.8496
|3955
|2006.06.09 13:59
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8438
|1.8496
|3956
|2006.06.09 14:09
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8458
|1.8496
|3957
|2006.06.09 14:10
|modify
|689
|0.05
|1.8391
|1.8459
|1.8496
|3958
|2006.06.09 14:19
|s/l
|689
|0.05
|1.8459
|1.8459
|1.8496
|34.00
|1499.50
|3959
|2006.06.09 14:19
|modify
|688
|0.05
|1.8391
|1.8438
|1.8496
|3960
|2006.06.09 14:19
|modify
|688
|0.05
|1.8391
|1.8440
|1.8496
|3961
|2006.06.09 14:34
|modify
|688
|0.05
|1.8391
|1.8443
|1.8496
|3962
|2006.06.09 14:35
|modify
|688
|0.05
|1.8391
|1.8444
|1.8496
|3963
|2006.06.09 14:35
|s/l
|688
|0.05
|1.8444
|1.8444
|1.8496
|26.50
|1526.00
|3964
|2006.06.09 14:35
|modify
|670
|0.05
|1.8390
|1.8423
|1.8495
|3965
|2006.06.09 14:35
|modify
|670
|0.05
|1.8390
|1.8424
|1.8495
|3966
|2006.06.09 14:39
|modify
|670
|0.05
|1.8390
|1.8425
|1.8495
|3967
|2006.06.09 14:45
|s/l
|670
|0.05
|1.8425
|1.8425
|1.8495
|17.50
|1543.50
|3968
|2006.06.09 14:45
|modify
|669
|0.05
|1.8390
|1.8408
|1.8495
|3969
|2006.06.09 14:54
|modify
|669
|0.05
|1.8390
|1.8410
|1.8495
|3970
|2006.06.09 14:55
|modify
|669
|0.05
|1.8390
|1.8411
|1.8495
|3971
|2006.06.09 15:04
|modify
|669
|0.05
|1.8390
|1.8417
|1.8495
|3972
|2006.06.09 15:14
|modify
|669
|0.05
|1.8390
|1.8422
|1.8495
|3973
|2006.06.09 15:19
|s/l
|669
|0.05
|1.8422
|1.8422
|1.8495
|16.00
|1559.50
|3974
|2006.06.09 16:05
|buy
|692
|0.05
|1.8428
|1.8381
|1.8533
|3975
|2006.06.09 16:05
|buy
|693
|0.05
|1.8428
|1.8381
|1.8533
|3976
|2006.06.09 16:05
|buy
|694
|0.05
|1.8428
|1.8381
|1.8533
|3977
|2006.06.09 16:05
|buy
|695
|0.05
|1.8428
|1.8381
|1.8533
|3978
|2006.06.09 16:05
|buy
|696
|0.05
|1.8428
|1.8381
|1.8533
|3979
|2006.06.09 16:09
|modify
|696
|0.05
|1.8428
|1.8408
|1.8533
|3980
|2006.06.09 16:10
|modify
|696
|0.05
|1.8428
|1.8409
|1.8533
|3981
|2006.06.09 16:10
|modify
|696
|0.05
|1.8428
|1.8410
|1.8533
|3982
|2006.06.09 16:30
|modify
|696
|0.05
|1.8428
|1.8411
|1.8533
|3983
|2006.06.09 17:44
|s/l
|696
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8533
|-8.50
|1551.00
|3984
|2006.06.09 17:44
|modify
|695
|0.05
|1.8428
|1.8391
|1.8533
|3985
|2006.06.09 17:45
|buy
|697
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|3986
|2006.06.09 17:49
|modify
|697
|0.05
|1.8409
|1.8386
|1.8514
|3987
|2006.06.09 17:54
|modify
|697
|0.05
|1.8409
|1.8390
|1.8514
|3988
|2006.06.09 17:56
|modify
|697
|0.05
|1.8409
|1.8392
|1.8514
|3989
|2006.06.11 22:01
|s/l
|695
|0.05
|1.8391
|1.8391
|1.8533
|-18.50
|1532.50
|3990
|2006.06.11 22:01
|s/l
|697
|0.05
|1.8392
|1.8392
|1.8514
|-8.50
|1524.00
|3991
|2006.06.11 22:03
|modify
|694
|0.05
|1.8428
|1.8382
|1.8533
|3992
|2006.06.11 22:05
|buy
|698
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|3993
|2006.06.11 22:05
|buy
|699
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|3994
|2006.06.11 22:05
|modify
|699
|0.05
|1.8398
|1.8368
|1.8503
|3995
|2006.06.11 22:05
|modify
|699
|0.05
|1.8398
|1.8372
|1.8503
|3996
|2006.06.11 22:06
|modify
|699
|0.05
|1.8398
|1.8377
|1.8503
|3997
|2006.06.11 22:07
|modify
|699
|0.05
|1.8398
|1.8379
|1.8503
|3998
|2006.06.11 22:10
|modify
|699
|0.05
|1.8398
|1.8380
|1.8503
|3999
|2006.06.11 22:43
|s/l
|694
|0.05
|1.8382
|1.8382
|1.8533
|-23.00
|1501.00
|4000
|2006.06.11 22:45
|buy
|700
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|4001
|2006.06.11 22:46
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8369
|1.8495
|4002
|2006.06.11 22:49
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8372
|1.8495
|4003
|2006.06.11 22:50
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8373
|1.8495
|4004
|2006.06.11 23:14
|s/l
|692
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8533
|-23.50
|1477.50
|4005
|2006.06.11 23:14
|s/l
|693
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8533
|-23.50
|1454.00
|4006
|2006.06.11 23:15
|buy
|701
|0.05
|1.8387
|1.8340
|1.8492
|4007
|2006.06.11 23:15
|buy
|702
|0.05
|1.8387
|1.8340
|1.8492
|4008
|2006.06.11 23:15
|modify
|702
|0.05
|1.8387
|1.8370
|1.8492
|4009
|2006.06.11 23:34
|s/l
|699
|0.05
|1.8380
|1.8380
|1.8503
|-9.00
|1445.00
|4010
|2006.06.11 23:35
|buy
|703
|0.05
|1.8384
|1.8337
|1.8489
|4011
|2006.06.11 23:37
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8366
|1.8489
|4012
|2006.06.11 23:42
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8367
|1.8489
|4013
|2006.06.12 00:39
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8385
|1.8489
|4014
|2006.06.12 00:40
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8386
|1.8489
|4015
|2006.06.12 00:44
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8388
|1.8489
|4016
|2006.06.12 01:14
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8394
|1.8489
|4017
|2006.06.12 01:39
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8395
|1.8489
|4018
|2006.06.12 01:40
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8396
|1.8489
|4019
|2006.06.12 01:44
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8398
|1.8489
|4020
|2006.06.12 01:59
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8399
|1.8489
|4021
|2006.06.12 03:19
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8400
|1.8489
|4022
|2006.06.12 03:25
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8401
|1.8489
|4023
|2006.06.12 03:54
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8405
|1.8489
|4024
|2006.06.12 03:59
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8412
|1.8489
|4025
|2006.06.12 06:34
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8425
|1.8489
|4026
|2006.06.12 06:39
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8429
|1.8489
|4027
|2006.06.12 06:49
|modify
|703
|0.05
|1.8384
|1.8432
|1.8489
|4028
|2006.06.12 06:55
|s/l
|703
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8489
|24.00
|1469.00
|4029
|2006.06.12 06:55
|modify
|702
|0.05
|1.8387
|1.8413
|1.8492
|4030
|2006.06.12 06:59
|modify
|702
|0.05
|1.8387
|1.8417
|1.8492
|4031
|2006.06.12 07:00
|modify
|702
|0.05
|1.8387
|1.8418
|1.8492
|4032
|2006.06.12 07:04
|modify
|702
|0.05
|1.8387
|1.8426
|1.8492
|4033
|2006.06.12 07:09
|modify
|702
|0.05
|1.8387
|1.8436
|1.8492
|4034
|2006.06.12 07:34
|s/l
|702
|0.05
|1.8436
|1.8436
|1.8492
|24.50
|1493.50
|4035
|2006.06.12 07:34
|modify
|701
|0.05
|1.8387
|1.8418
|1.8492
|4036
|2006.06.12 07:34
|modify
|701
|0.05
|1.8387
|1.8420
|1.8492
|4037
|2006.06.12 07:59
|s/l
|701
|0.05
|1.8420
|1.8420
|1.8492
|16.50
|1510.00
|4038
|2006.06.12 07:59
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8402
|1.8495
|4039
|2006.06.12 08:00
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8403
|1.8495
|4040
|2006.06.12 08:04
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8405
|1.8495
|4041
|2006.06.12 08:14
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8419
|1.8495
|4042
|2006.06.12 08:19
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8430
|1.8495
|4043
|2006.06.12 08:20
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8431
|1.8495
|4044
|2006.06.12 08:29
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8436
|1.8495
|4045
|2006.06.12 08:34
|modify
|700
|0.05
|1.8390
|1.8444
|1.8495
|4046
|2006.06.12 08:50
|s/l
|700
|0.05
|1.8444
|1.8444
|1.8495
|27.00
|1537.00
|4047
|2006.06.12 08:50
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8427
|1.8503
|4048
|2006.06.12 08:50
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8428
|1.8503
|4049
|2006.06.12 08:50
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8429
|1.8503
|4050
|2006.06.12 08:50
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8430
|1.8503
|4051
|2006.06.12 08:50
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8431
|1.8503
|4052
|2006.06.12 08:59
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8433
|1.8503
|4053
|2006.06.12 09:00
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8434
|1.8503
|4054
|2006.06.12 09:04
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8435
|1.8503
|4055
|2006.06.12 09:05
|modify
|698
|0.05
|1.8398
|1.8436
|1.8503
|4056
|2006.06.12 09:24
|s/l
|698
|0.05
|1.8436
|1.8436
|1.8503
|19.00
|1556.00
|4057
|2006.06.12 11:00
|buy
|704
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|4058
|2006.06.12 11:00
|buy
|705
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|4059
|2006.06.12 11:00
|buy
|706
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|4060
|2006.06.12 11:00
|buy
|707
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|4061
|2006.06.12 11:00
|buy
|708
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|4062
|2006.06.12 11:04
|modify
|708
|0.05
|1.8426
|1.8406
|1.8531
|4063
|2006.06.12 11:09
|modify
|708
|0.05
|1.8426
|1.8408
|1.8531
|4064
|2006.06.12 11:29
|s/l
|708
|0.05
|1.8408
|1.8408
|1.8531
|-9.00
|1547.00
|4065
|2006.06.12 11:29
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8381
|1.8531
|4066
|2006.06.12 11:30
|buy
|709
|0.05
|1.8399
|1.8352
|1.8504
|4067
|2006.06.12 11:34
|modify
|709
|0.05
|1.8399
|1.8380
|1.8504
|4068
|2006.06.12 12:00
|modify
|709
|0.05
|1.8399
|1.8408
|1.8504
|4069
|2006.06.12 12:24
|modify
|709
|0.05
|1.8399
|1.8411
|1.8504
|4070
|2006.06.12 12:29
|modify
|709
|0.05
|1.8399
|1.8420
|1.8504
|4071
|2006.06.12 12:39
|s/l
|709
|0.05
|1.8420
|1.8420
|1.8504
|10.50
|1557.50
|4072
|2006.06.12 12:39
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8402
|1.8531
|4073
|2006.06.12 12:39
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8409
|1.8531
|4074
|2006.06.12 12:44
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8426
|1.8531
|4075
|2006.06.12 12:49
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8427
|1.8531
|4076
|2006.06.12 13:04
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8428
|1.8531
|4077
|2006.06.12 13:29
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8437
|1.8531
|4078
|2006.06.12 13:34
|modify
|707
|0.05
|1.8426
|1.8440
|1.8531
|4079
|2006.06.12 13:59
|s/l
|707
|0.05
|1.8440
|1.8440
|1.8531
|7.00
|1564.50
|4080
|2006.06.12 13:59
|modify
|706
|0.05
|1.8426
|1.8427
|1.8531
|4081
|2006.06.12 14:04
|modify
|706
|0.05
|1.8426
|1.8428
|1.8531
|4082
|2006.06.12 14:05
|modify
|706
|0.05
|1.8426
|1.8429
|1.8531
|4083
|2006.06.12 14:10
|modify
|706
|0.05
|1.8426
|1.8430
|1.8531
|4084
|2006.06.12 14:14
|modify
|706
|0.05
|1.8426
|1.8431
|1.8531
|4085
|2006.06.12 14:15
|modify
|706
|0.05
|1.8426
|1.8432
|1.8531
|4086
|2006.06.12 14:19
|modify
|706
|0.05
|1.8426
|1.8434
|1.8531
|4087
|2006.06.12 14:39
|s/l
|706
|0.05
|1.8434
|1.8434
|1.8531
|4.00
|1568.50
|4088
|2006.06.12 14:44
|modify
|705
|0.05
|1.8426
|1.8426
|1.8531
|4089
|2006.06.12 14:44
|modify
|705
|0.05
|1.8426
|1.8427
|1.8531
|4090
|2006.06.12 14:44
|modify
|705
|0.05
|1.8426
|1.8428
|1.8531
|4091
|2006.06.12 14:44
|modify
|705
|0.05
|1.8426
|1.8428
|1.8531
|4092
|2006.06.12 14:44
|modify
|705
|0.05
|1.8426
|1.8431
|1.8531
|4093
|2006.06.12 14:49
|modify
|705
|0.05
|1.8426
|1.8435
|1.8531
|4094
|2006.06.12 14:54
|s/l
|705
|0.05
|1.8435
|1.8435
|1.8531
|4.50
|1573.00
|4095
|2006.06.12 14:59
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8406
|1.8531
|4096
|2006.06.12 15:04
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8408
|1.8531
|4097
|2006.06.12 15:05
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8409
|1.8531
|4098
|2006.06.12 16:00
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8427
|1.8531
|4099
|2006.06.12 16:05
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8428
|1.8531
|4100
|2006.06.12 16:06
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8430
|1.8531
|4101
|2006.06.12 16:07
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8430
|1.8531
|4102
|2006.06.12 16:45
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8432
|1.8531
|4103
|2006.06.12 16:45
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8433
|1.8531
|4104
|2006.06.12 16:46
|modify
|704
|0.05
|1.8426
|1.8434
|1.8531
|4105
|2006.06.12 16:54
|s/l
|704
|0.05
|1.8434
|1.8434
|1.8531
|4.00
|1577.00
|4106
|2006.06.12 20:55
|buy
|710
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|4107
|2006.06.12 20:55
|buy
|711
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|4108
|2006.06.12 20:55
|buy
|712
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|4109
|2006.06.12 20:55
|buy
|713
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|4110
|2006.06.12 20:55
|buy
|714
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|4111
|2006.06.12 20:59
|modify
|714
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|4112
|2006.06.12 21:19
|s/l
|714
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8537
|-8.50
|1568.50
|4113
|2006.06.12 21:19
|modify
|713
|0.05
|1.8432
|1.8398
|1.8537
|4114
|2006.06.12 21:20
|buy
|715
|0.05
|1.8417
|1.8370
|1.8522
|4115
|2006.06.12 21:24
|modify
|715
|0.05
|1.8417
|1.8399
|1.8522
|4116
|2006.06.12 21:30
|modify
|715
|0.05
|1.8417
|1.8400
|1.8522
|4117
|2006.06.13 06:09
|s/l
|713
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8537
|-17.00
|1551.50
|4118
|2006.06.13 06:09
|s/l
|715
|0.05
|1.8400
|1.8400
|1.8522
|-8.50
|1543.00
|4119
|2006.06.13 06:10
|buy
|716
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|4120
|2006.06.13 06:10
|buy
|717
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|4121
|2006.06.13 06:44
|modify
|717
|0.05
|1.8398
|1.8369
|1.8503
|4122
|2006.06.13 06:59
|modify
|717
|0.05
|1.8398
|1.8376
|1.8503
|4123
|2006.06.13 07:04
|modify
|717
|0.05
|1.8398
|1.8378
|1.8503
|4124
|2006.06.13 07:24
|modify
|717
|0.05
|1.8398
|1.8417
|1.8503
|4125
|2006.06.13 07:35
|s/l
|717
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8503
|9.50
|1552.50
|4126
|2006.06.13 07:40
|modify
|716
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8503
|4127
|2006.06.13 07:49
|modify
|716
|0.05
|1.8398
|1.8400
|1.8503
|4128
|2006.06.13 07:50
|modify
|716
|0.05
|1.8398
|1.8401
|1.8503
|4129
|2006.06.13 07:54
|modify
|716
|0.05
|1.8398
|1.8405
|1.8503
|4130
|2006.06.13 07:55
|modify
|716
|0.05
|1.8398
|1.8407
|1.8503
|4131
|2006.06.13 08:05
|modify
|716
|0.05
|1.8398
|1.8408
|1.8503
|4132
|2006.06.13 08:19
|modify
|716
|0.05
|1.8398
|1.8426
|1.8503
|4133
|2006.06.13 08:39
|s/l
|716
|0.05
|1.8426
|1.8426
|1.8503
|14.00
|1566.50
|4134
|2006.06.13 08:39
|modify
|712
|0.05
|1.8432
|1.8406
|1.8537
|4135
|2006.06.13 08:39
|modify
|712
|0.05
|1.8432
|1.8412
|1.8537
|4136
|2006.06.13 08:50
|modify
|712
|0.05
|1.8432
|1.8413
|1.8537
|4137
|2006.06.13 08:59
|modify
|712
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|4138
|2006.06.13 09:00
|s/l
|712
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8537
|-8.50
|1558.00
|4139
|2006.06.13 09:00
|modify
|711
|0.05
|1.8432
|1.8393
|1.8537
|4140
|2006.06.13 09:00
|modify
|711
|0.05
|1.8432
|1.8394
|1.8537
|4141
|2006.06.13 09:04
|modify
|711
|0.05
|1.8432
|1.8403
|1.8537
|4142
|2006.06.13 09:05
|modify
|711
|0.05
|1.8432
|1.8404
|1.8537
|4143
|2006.06.13 09:10
|s/l
|711
|0.05
|1.8404
|1.8404
|1.8537
|-14.00
|1544.00
|4144
|2006.06.13 09:10
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8386
|1.8537
|4145
|2006.06.13 09:10
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8388
|1.8537
|4146
|2006.06.13 09:14
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8388
|1.8537
|4147
|2006.06.13 09:16
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8391
|1.8537
|4148
|2006.06.13 09:16
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8392
|1.8537
|4149
|2006.06.13 09:16
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8393
|1.8537
|4150
|2006.06.13 09:19
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8404
|1.8537
|4151
|2006.06.13 09:22
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8405
|1.8537
|4152
|2006.06.13 09:22
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8406
|1.8537
|4153
|2006.06.13 09:22
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8408
|1.8537
|4154
|2006.06.13 09:23
|modify
|710
|0.05
|1.8432
|1.8409
|1.8537
|4155
|2006.06.13 09:34
|s/l
|710
|0.05
|1.8409
|1.8409
|1.8537
|-11.50
|1532.50
|4156
|2006.06.13 11:55
|buy
|718
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|4157
|2006.06.13 11:55
|buy
|719
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|4158
|2006.06.13 11:55
|buy
|720
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|4159
|2006.06.13 11:55
|buy
|721
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|4160
|2006.06.13 11:55
|buy
|722
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|4161
|2006.06.13 11:59
|modify
|722
|0.05
|1.8409
|1.8390
|1.8514
|4162
|2006.06.13 12:04
|modify
|722
|0.05
|1.8409
|1.8392
|1.8514
|4163
|2006.06.13 12:24
|s/l
|722
|0.05
|1.8392
|1.8392
|1.8514
|-8.50
|1524.00
|4164
|2006.06.13 12:24
|modify
|721
|0.05
|1.8409
|1.8372
|1.8514
|4165
|2006.06.13 12:25
|buy
|723
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|4166
|2006.06.13 12:34
|modify
|723
|0.05
|1.8391
|1.8397
|1.8496
|4167
|2006.06.13 12:34
|s/l
|723
|0.05
|1.8397
|1.8397
|1.8496
|3.00
|1527.00
|4168
|2006.06.13 12:35
|buy
|724
|0.05
|1.8389
|1.8342
|1.8494
|4169
|2006.06.13 12:39
|modify
|724
|0.05
|1.8389
|1.8372
|1.8494
|4170
|2006.06.13 13:00
|modify
|724
|0.05
|1.8389
|1.8395
|1.8494
|4171
|2006.06.13 13:00
|modify
|724
|0.05
|1.8389
|1.8396
|1.8494
|4172
|2006.06.13 13:00
|modify
|724
|0.05
|1.8389
|1.8396
|1.8494
|4173
|2006.06.13 13:02
|modify
|724
|0.05
|1.8389
|1.8397
|1.8494
|4174
|2006.06.13 13:02
|modify
|724
|0.05
|1.8389
|1.8398
|1.8494
|4175
|2006.06.13 13:05
|modify
|724
|0.05
|1.8389
|1.8399
|1.8494
|4176
|2006.06.13 13:14
|s/l
|724
|0.05
|1.8399
|1.8399
|1.8494
|5.00
|1532.00
|4177
|2006.06.13 13:14
|modify
|721
|0.05
|1.8409
|1.8378
|1.8514
|4178
|2006.06.13 13:15
|buy
|725
|0.05
|1.8397
|1.8350
|1.8502
|4179
|2006.06.13 13:19
|modify
|725
|0.05
|1.8397
|1.8380
|1.8502
|4180
|2006.06.13 13:35
|modify
|725
|0.05
|1.8397
|1.8398
|1.8502
|4181
|2006.06.13 13:37
|modify
|725
|0.05
|1.8397
|1.8399
|1.8502
|4182
|2006.06.13 13:39
|modify
|725
|0.05
|1.8397
|1.8406
|1.8502
|4183
|2006.06.13 13:44
|modify
|725
|0.05
|1.8397
|1.8420
|1.8502
|4184
|2006.06.13 13:59
|s/l
|725
|0.05
|1.8420
|1.8420
|1.8502
|11.50
|1543.50
|4185
|2006.06.13 13:59
|modify
|721
|0.05
|1.8409
|1.8412
|1.8514
|4186
|2006.06.13 14:00
|modify
|721
|0.05
|1.8409
|1.8413
|1.8514
|4187
|2006.06.13 14:04
|modify
|721
|0.05
|1.8409
|1.8418
|1.8514
|4188
|2006.06.13 14:09
|s/l
|721
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8514
|4.50
|1548.00
|4189
|2006.06.13 14:09
|modify
|720
|0.05
|1.8409
|1.8384
|1.8514
|4190
|2006.06.13 14:09
|modify
|720
|0.05
|1.8409
|1.8390
|1.8514
|4191
|2006.06.13 14:14
|modify
|720
|0.05
|1.8409
|1.8392
|1.8514
|4192
|2006.06.13 14:21
|s/l
|720
|0.05
|1.8392
|1.8392
|1.8514
|-8.50
|1539.50
|4193
|2006.06.13 14:21
|modify
|719
|0.05
|1.8409
|1.8375
|1.8514
|4194
|2006.06.13 14:21
|modify
|719
|0.05
|1.8409
|1.8376
|1.8514
|4195
|2006.06.13 14:21
|modify
|719
|0.05
|1.8409
|1.8377
|1.8514
|4196
|2006.06.13 14:24
|modify
|719
|0.05
|1.8409
|1.8380
|1.8514
|4197
|2006.06.13 14:25
|buy
|726
|0.05
|1.8399
|1.8352
|1.8504
|4198
|2006.06.13 14:25
|buy
|727
|0.05
|1.8399
|1.8352
|1.8504
|4199
|2006.06.13 14:25
|buy
|728
|0.05
|1.8399
|1.8352
|1.8504
|4200
|2006.06.13 14:26
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8371
|1.8504
|4201
|2006.06.13 14:26
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8372
|1.8504
|4202
|2006.06.13 14:26
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8372
|1.8504
|4203
|2006.06.13 14:27
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8373
|1.8504
|4204
|2006.06.13 14:27
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8374
|1.8504
|4205
|2006.06.13 14:28
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8375
|1.8504
|4206
|2006.06.13 14:28
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8378
|1.8504
|4207
|2006.06.13 14:29
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8379
|1.8504
|4208
|2006.06.13 14:29
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8380
|1.8504
|4209
|2006.06.13 14:29
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8380
|1.8504
|4210
|2006.06.13 14:30
|modify
|728
|0.05
|1.8399
|1.8381
|1.8504
|4211
|2006.06.13 14:31
|s/l
|728
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8504
|-9.00
|1530.50
|4212
|2006.06.13 14:31
|modify
|727
|0.05
|1.8399
|1.8364
|1.8504
|4213
|2006.06.13 14:31
|modify
|727
|0.05
|1.8399
|1.8373
|1.8504
|4214
|2006.06.13 14:31
|s/l
|719
|0.05
|1.8380
|1.8380
|1.8514
|-14.50
|1516.00
|4215
|2006.06.13 14:31
|modify
|727
|0.05
|1.8399
|1.8374
|1.8504
|4216
|2006.06.13 14:31
|modify
|727
|0.05
|1.8399
|1.8375
|1.8504
|4217
|2006.06.13 14:31
|modify
|727
|0.05
|1.8399
|1.8376
|1.8504
|4218
|2006.06.13 14:31
|modify
|727
|0.05
|1.8399
|1.8381
|1.8504
|4219
|2006.06.13 14:32
|s/l
|727
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8504
|-9.00
|1507.00
|4220
|2006.06.13 14:32
|modify
|726
|0.05
|1.8399
|1.8358
|1.8504
|4221
|2006.06.13 14:32
|modify
|726
|0.05
|1.8399
|1.8359
|1.8504
|4222
|2006.06.13 14:32
|modify
|726
|0.05
|1.8399
|1.8360
|1.8504
|4223
|2006.06.13 14:32
|modify
|726
|0.05
|1.8399
|1.8360
|1.8504
|4224
|2006.06.13 14:32
|modify
|726
|0.05
|1.8399
|1.8362
|1.8504
|4225
|2006.06.13 14:32
|modify
|726
|0.05
|1.8399
|1.8364
|1.8504
|4226
|2006.06.13 14:35
|buy
|729
|0.05
|1.8382
|1.8335
|1.8487
|4227
|2006.06.13 14:35
|buy
|730
|0.05
|1.8382
|1.8335
|1.8487
|4228
|2006.06.13 14:35
|buy
|731
|0.05
|1.8382
|1.8335
|1.8487
|4229
|2006.06.13 14:35
|modify
|731
|0.05
|1.8382
|1.8364
|1.8487
|4230
|2006.06.13 14:35
|modify
|731
|0.05
|1.8382
|1.8365
|1.8487
|4231
|2006.06.13 14:59
|s/l
|731
|0.05
|1.8365
|1.8365
|1.8487
|-8.50
|1498.50
|4232
|2006.06.13 14:59
|modify
|730
|0.05
|1.8382
|1.8348
|1.8487
|4233
|2006.06.13 15:00
|modify
|730
|0.05
|1.8382
|1.8349
|1.8487
|4234
|2006.06.13 15:04
|modify
|730
|0.05
|1.8382
|1.8362
|1.8487
|4235
|2006.06.13 15:05
|buy
|732
|0.05
|1.8370
|1.8323
|1.8475
|4236
|2006.06.13 15:09
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8373
|1.8475
|4237
|2006.06.13 15:10
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8379
|1.8475
|4238
|2006.06.13 15:10
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8379
|1.8475
|4239
|2006.06.13 15:10
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8380
|1.8475
|4240
|2006.06.13 15:30
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8381
|1.8475
|4241
|2006.06.13 15:39
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8383
|1.8475
|4242
|2006.06.13 15:54
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8390
|1.8475
|4243
|2006.06.13 16:15
|modify
|732
|0.05
|1.8370
|1.8391
|1.8475
|4244
|2006.06.13 16:25
|s/l
|732
|0.05
|1.8391
|1.8391
|1.8475
|10.50
|1509.00
|4245
|2006.06.13 16:35
|buy
|733
|0.05
|1.8388
|1.8341
|1.8493
|4246
|2006.06.13 16:35
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8363
|1.8493
|4247
|2006.06.13 16:35
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8363
|1.8493
|4248
|2006.06.13 16:36
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8364
|1.8493
|4249
|2006.06.13 16:36
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8364
|1.8493
|4250
|2006.06.13 16:39
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8365
|1.8493
|4251
|2006.06.13 16:39
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8366
|1.8493
|4252
|2006.06.13 16:39
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8366
|1.8493
|4253
|2006.06.13 16:40
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8367
|1.8493
|4254
|2006.06.13 16:42
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8368
|1.8493
|4255
|2006.06.13 16:44
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8369
|1.8493
|4256
|2006.06.13 16:48
|modify
|733
|0.05
|1.8388
|1.8371
|1.8493
|4257
|2006.06.13 17:00
|s/l
|733
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8493
|-8.50
|1500.50
|4258
|2006.06.13 17:05
|buy
|734
|0.05
|1.8371
|1.8324
|1.8476
|4259
|2006.06.13 17:05
|modify
|734
|0.05
|1.8371
|1.8353
|1.8476
|4260
|2006.06.13 17:06
|modify
|734
|0.05
|1.8371
|1.8353
|1.8476
|4261
|2006.06.13 17:06
|modify
|734
|0.05
|1.8371
|1.8354
|1.8476
|4262
|2006.06.13 17:14
|s/l
|718
|0.05
|1.8362
|1.8362
|1.8514
|-23.50
|1477.00
|4263
|2006.06.13 17:14
|s/l
|726
|0.05
|1.8364
|1.8364
|1.8504
|-17.50
|1459.50
|4264
|2006.06.13 17:14
|s/l
|730
|0.05
|1.8362
|1.8362
|1.8487
|-10.00
|1449.50
|4265
|2006.06.13 17:14
|s/l
|734
|0.05
|1.8354
|1.8354
|1.8476
|-8.50
|1441.00
|4266
|2006.06.13 17:15
|buy
|735
|0.05
|1.8349
|1.8302
|1.8454
|4267
|2006.06.13 17:15
|buy
|736
|0.05
|1.8349
|1.8302
|1.8454
|4268
|2006.06.13 17:15
|buy
|737
|0.05
|1.8349
|1.8302
|1.8454
|4269
|2006.06.13 17:15
|buy
|738
|0.05
|1.8349
|1.8302
|1.8454
|4270
|2006.06.13 17:15
|modify
|738
|0.05
|1.8349
|1.8332
|1.8454
|4271
|2006.06.13 17:24
|s/l
|729
|0.05
|1.8335
|1.8335
|1.8487
|-23.50
|1417.50
|4272
|2006.06.13 17:25
|buy
|739
|0.05
|1.8336
|1.8289
|1.8441
|4273
|2006.06.13 17:29
|s/l
|738
|0.05
|1.8332
|1.8332
|1.8454
|-8.50
|1409.00
|4274
|2006.06.13 17:29
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8315
|1.8441
|4275
|2006.06.13 17:30
|buy
|740
|0.05
|1.8334
|1.8287
|1.8439
|4276
|2006.06.13 17:34
|modify
|740
|0.05
|1.8334
|1.8316
|1.8439
|4277
|2006.06.13 18:34
|modify
|740
|0.05
|1.8334
|1.8335
|1.8439
|4278
|2006.06.13 18:40
|modify
|740
|0.05
|1.8334
|1.8336
|1.8439
|4279
|2006.06.13 19:14
|s/l
|740
|0.05
|1.8336
|1.8336
|1.8439
|1.00
|1410.00
|4280
|2006.06.13 19:14
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8319
|1.8441
|4281
|2006.06.13 19:15
|buy
|741
|0.05
|1.8337
|1.8290
|1.8442
|4282
|2006.06.13 19:17
|modify
|741
|0.05
|1.8337
|1.8317
|1.8442
|4283
|2006.06.13 19:24
|modify
|741
|0.05
|1.8337
|1.8319
|1.8442
|4284
|2006.06.13 19:49
|modify
|741
|0.05
|1.8337
|1.8320
|1.8442
|4285
|2006.06.13 20:50
|s/l
|741
|0.05
|1.8320
|1.8320
|1.8442
|-8.50
|1401.50
|4286
|2006.06.13 20:50
|buy
|742
|0.05
|1.8321
|1.8274
|1.8426
|4287
|2006.06.13 21:21
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8321
|1.8426
|4288
|2006.06.13 21:22
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8322
|1.8426
|4289
|2006.06.13 21:23
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8323
|1.8426
|4290
|2006.06.13 21:35
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8323
|1.8426
|4291
|2006.06.13 21:37
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8324
|1.8426
|4292
|2006.06.13 21:38
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8325
|1.8426
|4293
|2006.06.13 21:38
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8325
|1.8426
|4294
|2006.06.13 21:49
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8331
|1.8426
|4295
|2006.06.14 01:14
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8332
|1.8426
|4296
|2006.06.14 01:29
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8336
|1.8426
|4297
|2006.06.14 01:34
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8340
|1.8426
|4298
|2006.06.14 04:49
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8342
|1.8426
|4299
|2006.06.14 04:54
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8356
|1.8426
|4300
|2006.06.14 05:09
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8357
|1.8426
|4301
|2006.06.14 05:24
|modify
|742
|0.05
|1.8321
|1.8361
|1.8426
|4302
|2006.06.14 05:34
|s/l
|742
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8426
|20.00
|1421.50
|4303
|2006.06.14 05:34
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8344
|1.8441
|4304
|2006.06.14 05:34
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8353
|1.8441
|4305
|2006.06.14 05:39
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8354
|1.8441
|4306
|2006.06.14 05:40
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8355
|1.8441
|4307
|2006.06.14 05:49
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8359
|1.8441
|4308
|2006.06.14 06:04
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8361
|1.8441
|4309
|2006.06.14 06:19
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8373
|1.8441
|4310
|2006.06.14 06:24
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8377
|1.8441
|4311
|2006.06.14 06:30
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8378
|1.8441
|4312
|2006.06.14 06:49
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8389
|1.8441
|4313
|2006.06.14 06:50
|modify
|739
|0.05
|1.8336
|1.8390
|1.8441
|4314
|2006.06.14 07:09
|s/l
|739
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8441
|27.00
|1448.50
|4315
|2006.06.14 07:09
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8367
|1.8454
|4316
|2006.06.14 07:09
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8372
|1.8454
|4317
|2006.06.14 07:14
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8381
|1.8454
|4318
|2006.06.14 07:24
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8390
|1.8454
|4319
|2006.06.14 07:29
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8391
|1.8454
|4320
|2006.06.14 07:34
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8395
|1.8454
|4321
|2006.06.14 07:35
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8396
|1.8454
|4322
|2006.06.14 07:39
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8412
|1.8454
|4323
|2006.06.14 07:44
|modify
|737
|0.05
|1.8349
|1.8415
|1.8454
|4324
|2006.06.14 08:00
|s/l
|737
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8454
|33.00
|1481.50
|4325
|2006.06.14 08:00
|modify
|736
|0.05
|1.8349
|1.8395
|1.8454
|4326
|2006.06.14 08:04
|modify
|736
|0.05
|1.8349
|1.8408
|1.8454
|4327
|2006.06.14 08:05
|modify
|736
|0.05
|1.8349
|1.8409
|1.8454
|4328
|2006.06.14 08:09
|modify
|736
|0.05
|1.8349
|1.8428
|1.8454
|4329
|2006.06.14 08:29
|modify
|736
|0.05
|1.8349
|1.8431
|1.8454
|4330
|2006.06.14 08:34
|s/l
|736
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8454
|41.00
|1522.50
|4331
|2006.06.14 08:34
|modify
|735
|0.05
|1.8349
|1.8409
|1.8454
|4332
|2006.06.14 08:34
|modify
|735
|0.05
|1.8349
|1.8418
|1.8454
|4333
|2006.06.14 08:49
|s/l
|735
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8454
|34.50
|1557.00
|4334
|2006.06.14 13:05
|buy
|743
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|4335
|2006.06.14 13:05
|buy
|744
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|4336
|2006.06.14 13:05
|buy
|745
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|4337
|2006.06.14 13:05
|buy
|746
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|4338
|2006.06.14 13:05
|buy
|747
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|4339
|2006.06.14 13:05
|modify
|747
|0.05
|1.8390
|1.8397
|1.8495
|4340
|2006.06.14 13:07
|modify
|747
|0.05
|1.8390
|1.8399
|1.8495
|4341
|2006.06.14 13:19
|modify
|747
|0.05
|1.8390
|1.8434
|1.8495
|4342
|2006.06.14 13:29
|t/p
|743
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1609.50
|4343
|2006.06.14 13:29
|t/p
|744
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1662.00
|4344
|2006.06.14 13:29
|t/p
|745
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1714.50
|4345
|2006.06.14 13:29
|t/p
|746
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1767.00
|4346
|2006.06.14 13:29
|t/p
|747
|0.05
|1.8495
|1.8434
|1.8495
|52.50
|1819.50
|4347
|2006.06.14 19:50
|buy
|748
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|4348
|2006.06.14 19:50
|buy
|749
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|4349
|2006.06.14 19:50
|buy
|750
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|4350
|2006.06.14 19:50
|buy
|751
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|4351
|2006.06.14 19:50
|buy
|752
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|4352
|2006.06.14 19:54
|modify
|752
|0.05
|1.8429
|1.8401
|1.8534
|4353
|2006.06.14 19:55
|modify
|752
|0.05
|1.8429
|1.8402
|1.8534
|4354
|2006.06.14 19:58
|modify
|752
|0.05
|1.8429
|1.8410
|1.8534
|4355
|2006.06.14 20:14
|s/l
|752
|0.05
|1.8410
|1.8410
|1.8534
|-9.50
|1810.00
|4356
|2006.06.14 20:14
|modify
|751
|0.05
|1.8429
|1.8393
|1.8534
|4357
|2006.06.14 20:15
|buy
|753
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|4358
|2006.06.14 20:50
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8412
|1.8517
|4359
|2006.06.14 21:10
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8413
|1.8517
|4360
|2006.06.14 21:10
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8414
|1.8517
|4361
|2006.06.14 21:14
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8417
|1.8517
|4362
|2006.06.14 21:26
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8417
|1.8517
|4363
|2006.06.14 21:29
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8418
|1.8517
|4364
|2006.06.14 22:04
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8421
|1.8517
|4365
|2006.06.14 22:05
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8422
|1.8517
|4366
|2006.06.14 22:14
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8425
|1.8517
|4367
|2006.06.14 22:15
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8426
|1.8517
|4368
|2006.06.14 22:24
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8428
|1.8517
|4369
|2006.06.14 22:29
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8431
|1.8517
|4370
|2006.06.14 22:35
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8432
|1.8517
|4371
|2006.06.14 22:39
|modify
|753
|0.05
|1.8412
|1.8436
|1.8517
|4372
|2006.06.14 23:50
|s/l
|753
|0.05
|1.8436
|1.8436
|1.8517
|12.00
|1822.00
|4373
|2006.06.15 00:34
|modify
|751
|0.05
|1.8429
|1.8412
|1.8534
|4374
|2006.06.15 00:50
|buy
|754
|0.05
|1.8422
|1.8375
|1.8527
|4375
|2006.06.15 01:19
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8426
|1.8527
|4376
|2006.06.15 01:20
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8427
|1.8527
|4377
|2006.06.15 01:20
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8428
|1.8527
|4378
|2006.06.15 01:20
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8428
|1.8527
|4379
|2006.06.15 01:49
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8432
|1.8527
|4380
|2006.06.15 01:54
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8437
|1.8527
|4381
|2006.06.15 01:59
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8440
|1.8527
|4382
|2006.06.15 02:04
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8449
|1.8527
|4383
|2006.06.15 02:05
|modify
|754
|0.05
|1.8422
|1.8450
|1.8527
|4384
|2006.06.15 03:09
|s/l
|754
|0.05
|1.8450
|1.8450
|1.8527
|14.00
|1836.00
|4385
|2006.06.15 03:09
|modify
|751
|0.05
|1.8429
|1.8433
|1.8534
|4386
|2006.06.15 03:24
|modify
|751
|0.05
|1.8429
|1.8434
|1.8534
|4387
|2006.06.15 03:49
|s/l
|751
|0.05
|1.8434
|1.8434
|1.8534
|2.50
|1838.50
|4388
|2006.06.15 04:25
|buy
|755
|0.05
|1.8437
|1.8390
|1.8542
|4389
|2006.06.15 04:25
|buy
|756
|0.05
|1.8437
|1.8390
|1.8542
|4390
|2006.06.15 04:29
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8419
|1.8542
|4391
|2006.06.15 05:31
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8420
|1.8542
|4392
|2006.06.15 06:09
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8438
|1.8542
|4393
|2006.06.15 06:14
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8441
|1.8542
|4394
|2006.06.15 06:25
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8442
|1.8542
|4395
|2006.06.15 06:49
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8447
|1.8542
|4396
|2006.06.15 06:54
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8456
|1.8542
|4397
|2006.06.15 06:55
|modify
|756
|0.05
|1.8437
|1.8457
|1.8542
|4398
|2006.06.15 07:04
|s/l
|756
|0.05
|1.8457
|1.8457
|1.8542
|10.00
|1848.50
|4399
|2006.06.15 07:04
|modify
|755
|0.05
|1.8437
|1.8441
|1.8542
|4400
|2006.06.15 07:19
|s/l
|755
|0.05
|1.8441
|1.8441
|1.8542
|2.00
|1850.50
|4401
|2006.06.15 07:19
|modify
|750
|0.05
|1.8429
|1.8432
|1.8534
|4402
|2006.06.15 07:29
|modify
|750
|0.05
|1.8429
|1.8435
|1.8534
|4403
|2006.06.15 07:34
|modify
|750
|0.05
|1.8429
|1.8438
|1.8534
|4404
|2006.06.15 07:45
|s/l
|750
|0.05
|1.8438
|1.8438
|1.8534
|4.50
|1855.00
|4405
|2006.06.15 07:48
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8430
|1.8534
|4406
|2006.06.15 07:50
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8431
|1.8534
|4407
|2006.06.15 07:53
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8431
|1.8534
|4408
|2006.06.15 07:53
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8432
|1.8534
|4409
|2006.06.15 07:55
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8432
|1.8534
|4410
|2006.06.15 07:56
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8433
|1.8534
|4411
|2006.06.15 08:04
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8436
|1.8534
|4412
|2006.06.15 08:10
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8437
|1.8534
|4413
|2006.06.15 08:11
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8438
|1.8534
|4414
|2006.06.15 08:14
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8438
|1.8534
|4415
|2006.06.15 08:19
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8439
|1.8534
|4416
|2006.06.15 08:30
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8440
|1.8534
|4417
|2006.06.15 08:39
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8446
|1.8534
|4418
|2006.06.15 08:40
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8447
|1.8534
|4419
|2006.06.15 09:55
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8454
|1.8534
|4420
|2006.06.15 09:59
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8457
|1.8534
|4421
|2006.06.15 10:59
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8464
|1.8534
|4422
|2006.06.15 11:00
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8465
|1.8534
|4423
|2006.06.15 11:04
|modify
|749
|0.05
|1.8429
|1.8467
|1.8534
|4424
|2006.06.15 11:14
|s/l
|749
|0.05
|1.8467
|1.8467
|1.8534
|19.00
|1874.00
|4425
|2006.06.15 11:14
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8447
|1.8534
|4426
|2006.06.15 11:14
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8459
|1.8534
|4427
|2006.06.15 11:24
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8465
|1.8534
|4428
|2006.06.15 11:51
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8466
|1.8534
|4429
|2006.06.15 11:51
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8468
|1.8534
|4430
|2006.06.15 11:51
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8468
|1.8534
|4431
|2006.06.15 11:54
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8470
|1.8534
|4432
|2006.06.15 12:05
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8471
|1.8534
|4433
|2006.06.15 12:19
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8477
|1.8534
|4434
|2006.06.15 12:29
|modify
|748
|0.05
|1.8429
|1.8485
|1.8534
|4435
|2006.06.15 12:30
|s/l
|748
|0.05
|1.8485
|1.8485
|1.8534
|28.00
|1902.00
|4436
|2006.06.16 13:35
|buy
|757
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|4437
|2006.06.16 13:35
|buy
|758
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|4438
|2006.06.16 13:35
|buy
|759
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|4439
|2006.06.16 13:35
|buy
|760
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|4440
|2006.06.16 13:35
|buy
|761
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|4441
|2006.06.16 13:39
|modify
|761
|0.05
|1.8507
|1.8489
|1.8612
|4442
|2006.06.16 13:59
|s/l
|761
|0.05
|1.8489
|1.8489
|1.8612
|-9.00
|1893.00
|4443
|2006.06.16 13:59
|modify
|760
|0.05
|1.8507
|1.8470
|1.8612
|4444
|2006.06.16 14:00
|buy
|762
|0.05
|1.8489
|1.8442
|1.8594
|4445
|2006.06.16 14:34
|modify
|762
|0.05
|1.8489
|1.8471
|1.8594
|4446
|2006.06.16 14:59
|modify
|762
|0.05
|1.8489
|1.8491
|1.8594
|4447
|2006.06.16 15:14
|modify
|762
|0.05
|1.8489
|1.8504
|1.8594
|4448
|2006.06.16 15:15
|modify
|762
|0.05
|1.8489
|1.8509
|1.8594
|4449
|2006.06.16 15:15
|modify
|762
|0.05
|1.8489
|1.8510
|1.8594
|4450
|2006.06.16 15:19
|modify
|762
|0.05
|1.8489
|1.8510
|1.8594
|4451
|2006.06.16 15:24
|s/l
|762
|0.05
|1.8510
|1.8510
|1.8594
|10.50
|1903.50
|4452
|2006.06.16 15:24
|modify
|760
|0.05
|1.8507
|1.8490
|1.8612
|4453
|2006.06.16 15:40
|buy
|763
|0.05
|1.8497
|1.8450
|1.8602
|4454
|2006.06.16 15:44
|modify
|763
|0.05
|1.8497
|1.8480
|1.8602
|4455
|2006.06.16 15:49
|s/l
|760
|0.05
|1.8490
|1.8490
|1.8612
|-8.50
|1895.00
|4456
|2006.06.16 15:50
|buy
|764
|0.05
|1.8490
|1.8443
|1.8595
|4457
|2006.06.16 15:50
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8472
|1.8595
|4458
|2006.06.16 15:54
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8473
|1.8595
|4459
|2006.06.16 16:29
|s/l
|763
|0.05
|1.8480
|1.8480
|1.8602
|-8.50
|1886.50
|4460
|2006.06.16 16:30
|buy
|765
|0.05
|1.8477
|1.8430
|1.8582
|4461
|2006.06.16 16:34
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8460
|1.8582
|4462
|2006.06.16 16:40
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8477
|1.8582
|4463
|2006.06.16 16:40
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8478
|1.8582
|4464
|2006.06.16 16:41
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8478
|1.8582
|4465
|2006.06.16 17:14
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8480
|1.8582
|4466
|2006.06.16 17:45
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8481
|1.8582
|4467
|2006.06.16 17:59
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8482
|1.8582
|4468
|2006.06.16 18:00
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8483
|1.8582
|4469
|2006.06.16 18:04
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8489
|1.8582
|4470
|2006.06.16 18:05
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8490
|1.8582
|4471
|2006.06.16 18:34
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8500
|1.8582
|4472
|2006.06.16 18:59
|modify
|765
|0.05
|1.8477
|1.8501
|1.8582
|4473
|2006.06.16 19:42
|s/l
|765
|0.05
|1.8501
|1.8501
|1.8582
|12.00
|1898.50
|4474
|2006.06.16 19:45
|buy
|766
|0.05
|1.8501
|1.8454
|1.8606
|4475
|2006.06.16 19:45
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8479
|1.8606
|4476
|2006.06.16 19:46
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8480
|1.8606
|4477
|2006.06.16 19:50
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8480
|1.8606
|4478
|2006.06.16 19:59
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8481
|1.8606
|4479
|2006.06.18 22:00
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8502
|1.8606
|4480
|2006.06.18 22:01
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8507
|1.8606
|4481
|2006.06.18 22:13
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8508
|1.8606
|4482
|2006.06.18 22:22
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8509
|1.8606
|4483
|2006.06.18 22:22
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8511
|1.8606
|4484
|2006.06.18 22:22
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8514
|1.8606
|4485
|2006.06.18 22:23
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8515
|1.8606
|4486
|2006.06.18 22:24
|modify
|766
|0.05
|1.8501
|1.8517
|1.8606
|4487
|2006.06.18 22:25
|s/l
|766
|0.05
|1.8517
|1.8517
|1.8606
|8.00
|1906.50
|4488
|2006.06.18 22:25
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8498
|1.8595
|4489
|2006.06.18 22:25
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8500
|1.8595
|4490
|2006.06.18 22:25
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8502
|1.8595
|4491
|2006.06.18 22:26
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8503
|1.8595
|4492
|2006.06.18 22:27
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8504
|1.8595
|4493
|2006.06.18 22:27
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8507
|1.8595
|4494
|2006.06.18 22:29
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8508
|1.8595
|4495
|2006.06.18 22:39
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8509
|1.8595
|4496
|2006.06.18 22:41
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8510
|1.8595
|4497
|2006.06.18 22:41
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8511
|1.8595
|4498
|2006.06.18 22:44
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8512
|1.8595
|4499
|2006.06.18 23:18
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8513
|1.8595
|4500
|2006.06.18 23:19
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8514
|1.8595
|4501
|2006.06.18 23:23
|modify
|764
|0.05
|1.8490
|1.8515
|1.8595
|4502
|2006.06.18 23:45
|s/l
|764
|0.05
|1.8515
|1.8515
|1.8595
|12.50
|1919.00
|4503
|2006.06.18 23:48
|modify
|759
|0.05
|1.8507
|1.8508
|1.8612
|4504
|2006.06.18 23:48
|modify
|759
|0.05
|1.8507
|1.8509
|1.8612
|4505
|2006.06.19 00:24
|s/l
|759
|0.05
|1.8509
|1.8509
|1.8612
|1.00
|1920.00
|4506
|2006.06.19 00:24
|modify
|758
|0.05
|1.8507
|1.8489
|1.8612
|4507
|2006.06.19 00:40
|buy
|767
|0.05
|1.8495
|1.8448
|1.8600
|4508
|2006.06.19 00:40
|buy
|768
|0.05
|1.8495
|1.8448
|1.8600
|4509
|2006.06.19 00:40
|buy
|769
|0.05
|1.8495
|1.8448
|1.8600
|4510
|2006.06.19 00:44
|modify
|769
|0.05
|1.8495
|1.8478
|1.8600
|4511
|2006.06.19 00:49
|s/l
|758
|0.05
|1.8489
|1.8489
|1.8612
|-9.00
|1911.00
|4512
|2006.06.19 00:50
|buy
|770
|0.05
|1.8490
|1.8443
|1.8595
|4513
|2006.06.19 00:54
|modify
|770
|0.05
|1.8490
|1.8473
|1.8595
|4514
|2006.06.19 00:54
|s/l
|769
|0.05
|1.8478
|1.8478
|1.8600
|-8.50
|1902.50
|4515
|2006.06.19 00:55
|buy
|771
|0.05
|1.8477
|1.8430
|1.8582
|4516
|2006.06.19 01:04
|s/l
|757
|0.05
|1.8460
|1.8460
|1.8612
|-23.50
|1879.00
|4517
|2006.06.19 01:04
|s/l
|770
|0.05
|1.8473
|1.8473
|1.8595
|-8.50
|1870.50
|4518
|2006.06.19 01:04
|modify
|771
|0.05
|1.8477
|1.8439
|1.8582
|4519
|2006.06.19 01:05
|modify
|771
|0.05
|1.8477
|1.8440
|1.8582
|4520
|2006.06.19 01:06
|modify
|771
|0.05
|1.8477
|1.8444
|1.8582
|4521
|2006.06.19 01:10
|buy
|772
|0.05
|1.8457
|1.8410
|1.8562
|4522
|2006.06.19 01:10
|buy
|773
|0.05
|1.8457
|1.8410
|1.8562
|4523
|2006.06.19 01:14
|s/l
|767
|0.05
|1.8448
|1.8448
|1.8600
|-23.50
|1847.00
|4524
|2006.06.19 01:14
|s/l
|768
|0.05
|1.8448
|1.8448
|1.8600
|-23.50
|1823.50
|4525
|2006.06.19 01:14
|modify
|773
|0.05
|1.8457
|1.8429
|1.8562
|4526
|2006.06.19 01:15
|modify
|773
|0.05
|1.8457
|1.8430
|1.8562
|4527
|2006.06.19 01:19
|modify
|773
|0.05
|1.8457
|1.8432
|1.8562
|4528
|2006.06.19 01:19
|s/l
|771
|0.05
|1.8444
|1.8444
|1.8582
|-16.50
|1807.00
|4529
|2006.06.19 01:20
|buy
|774
|0.05
|1.8445
|1.8398
|1.8550
|4530
|2006.06.19 01:20
|buy
|775
|0.05
|1.8445
|1.8398
|1.8550
|4531
|2006.06.19 01:20
|buy
|776
|0.05
|1.8445
|1.8398
|1.8550
|4532
|2006.06.19 01:24
|modify
|776
|0.05
|1.8445
|1.8421
|1.8550
|4533
|2006.06.19 01:25
|modify
|776
|0.05
|1.8445
|1.8422
|1.8550
|4534
|2006.06.19 01:34
|s/l
|773
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8562
|-12.50
|1794.50
|4535
|2006.06.19 01:35
|buy
|777
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|4536
|2006.06.19 01:39
|modify
|777
|0.05
|1.8432
|1.8408
|1.8537
|4537
|2006.06.19 01:44
|modify
|777
|0.05
|1.8432
|1.8413
|1.8537
|4538
|2006.06.19 01:50
|modify
|777
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|4539
|2006.06.19 05:59
|modify
|777
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8537
|4540
|2006.06.19 06:04
|modify
|777
|0.05
|1.8432
|1.8433
|1.8537
|4541
|2006.06.19 06:09
|modify
|777
|0.05
|1.8432
|1.8435
|1.8537
|4542
|2006.06.19 06:19
|s/l
|777
|0.05
|1.8435
|1.8435
|1.8537
|1.50
|1796.00
|4543
|2006.06.19 06:20
|buy
|778
|0.05
|1.8430
|1.8383
|1.8535
|4544
|2006.06.19 06:39
|modify
|778
|0.05
|1.8430
|1.8437
|1.8535
|4545
|2006.06.19 07:04
|modify
|778
|0.05
|1.8430
|1.8439
|1.8535
|4546
|2006.06.19 07:24
|modify
|778
|0.05
|1.8430
|1.8446
|1.8535
|4547
|2006.06.19 07:25
|modify
|778
|0.05
|1.8430
|1.8447
|1.8535
|4548
|2006.06.19 07:45
|s/l
|778
|0.05
|1.8447
|1.8447
|1.8535
|8.50
|1804.50
|4549
|2006.06.19 07:45
|modify
|776
|0.05
|1.8445
|1.8428
|1.8550
|4550
|2006.06.19 07:49
|modify
|776
|0.05
|1.8445
|1.8428
|1.8550
|4551
|2006.06.19 07:55
|buy
|779
|0.05
|1.8445
|1.8398
|1.8550
|4552
|2006.06.19 07:59
|modify
|779
|0.05
|1.8445
|1.8421
|1.8550
|4553
|2006.06.19 08:04
|modify
|779
|0.05
|1.8445
|1.8425
|1.8550
|4554
|2006.06.19 08:16
|modify
|779
|0.05
|1.8445
|1.8427
|1.8550
|4555
|2006.06.19 08:39
|s/l
|776
|0.05
|1.8428
|1.8428
|1.8550
|-8.50
|1796.00
|4556
|2006.06.19 08:39
|s/l
|779
|0.05
|1.8427
|1.8427
|1.8550
|-9.00
|1787.00
|4557
|2006.06.19 08:39
|modify
|775
|0.05
|1.8445
|1.8410
|1.8550
|4558
|2006.06.19 08:40
|modify
|775
|0.05
|1.8445
|1.8411
|1.8550
|4559
|2006.06.19 08:44
|modify
|775
|0.05
|1.8445
|1.8415
|1.8550
|4560
|2006.06.19 08:45
|buy
|780
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|4561
|2006.06.19 08:45
|buy
|781
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|4562
|2006.06.19 08:54
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8411
|1.8534
|4563
|2006.06.19 09:29
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8429
|1.8534
|4564
|2006.06.19 09:39
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8431
|1.8534
|4565
|2006.06.19 09:46
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8433
|1.8534
|4566
|2006.06.19 09:59
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8434
|1.8534
|4567
|2006.06.19 10:00
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8435
|1.8534
|4568
|2006.06.19 10:04
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8443
|1.8534
|4569
|2006.06.19 10:09
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8448
|1.8534
|4570
|2006.06.19 10:10
|modify
|781
|0.05
|1.8429
|1.8449
|1.8534
|4571
|2006.06.19 10:19
|s/l
|781
|0.05
|1.8449
|1.8449
|1.8534
|10.00
|1797.00
|4572
|2006.06.19 10:19
|modify
|780
|0.05
|1.8429
|1.8430
|1.8534
|4573
|2006.06.19 10:19
|modify
|780
|0.05
|1.8429
|1.8434
|1.8534
|4574
|2006.06.19 10:24
|modify
|780
|0.05
|1.8429
|1.8435
|1.8534
|4575
|2006.06.19 10:50
|buy
|782
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|4576
|2006.06.19 10:54
|modify
|782
|0.05
|1.8448
|1.8427
|1.8553
|4577
|2006.06.19 11:04
|modify
|782
|0.05
|1.8448
|1.8430
|1.8553
|4578
|2006.06.19 11:34
|modify
|782
|0.05
|1.8448
|1.8453
|1.8553
|4579
|2006.06.19 11:35
|modify
|782
|0.05
|1.8448
|1.8454
|1.8553
|4580
|2006.06.19 11:39
|modify
|782
|0.05
|1.8448
|1.8457
|1.8553
|4581
|2006.06.19 12:20
|s/l
|782
|0.05
|1.8457
|1.8457
|1.8553
|4.50
|1801.50
|4582
|2006.06.19 12:34
|s/l
|780
|0.05
|1.8435
|1.8435
|1.8534
|3.00
|1804.50
|4583
|2006.06.19 12:35
|buy
|783
|0.05
|1.8434
|1.8387
|1.8539
|4584
|2006.06.19 12:35
|buy
|784
|0.05
|1.8434
|1.8387
|1.8539
|4585
|2006.06.19 12:44
|modify
|784
|0.05
|1.8434
|1.8413
|1.8539
|4586
|2006.06.19 12:49
|modify
|784
|0.05
|1.8434
|1.8414
|1.8539
|4587
|2006.06.19 12:50
|modify
|784
|0.05
|1.8434
|1.8415
|1.8539
|4588
|2006.06.19 13:09
|s/l
|775
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8550
|-15.00
|1789.50
|4589
|2006.06.19 13:09
|s/l
|784
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8539
|-9.50
|1780.00
|4590
|2006.06.19 13:09
|modify
|783
|0.05
|1.8434
|1.8398
|1.8539
|4591
|2006.06.19 13:10
|buy
|785
|0.05
|1.8417
|1.8370
|1.8522
|4592
|2006.06.19 13:10
|buy
|786
|0.05
|1.8417
|1.8370
|1.8522
|4593
|2006.06.19 13:14
|modify
|786
|0.05
|1.8417
|1.8398
|1.8522
|4594
|2006.06.19 13:35
|s/l
|772
|0.05
|1.8410
|1.8410
|1.8562
|-23.50
|1756.50
|4595
|2006.06.19 13:35
|buy
|787
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|4596
|2006.06.19 14:04
|modify
|787
|0.05
|1.8412
|1.8389
|1.8517
|4597
|2006.06.19 14:05
|modify
|787
|0.05
|1.8412
|1.8394
|1.8517
|4598
|2006.06.19 14:09
|s/l
|774
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8550
|-23.50
|1733.00
|4599
|2006.06.19 14:09
|s/l
|783
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8539
|-18.00
|1715.00
|4600
|2006.06.19 14:09
|s/l
|786
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8522
|-9.50
|1705.50
|4601
|2006.06.19 14:10
|buy
|788
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|4602
|2006.06.19 14:10
|buy
|789
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|4603
|2006.06.19 14:10
|buy
|790
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|4604
|2006.06.19 14:14
|modify
|790
|0.05
|1.8398
|1.8378
|1.8503
|4605
|2006.06.19 14:24
|s/l
|787
|0.05
|1.8394
|1.8394
|1.8517
|-9.00
|1696.50
|4606
|2006.06.19 14:25
|buy
|791
|0.05
|1.8395
|1.8348
|1.8500
|4607
|2006.06.19 14:39
|modify
|791
|0.05
|1.8395
|1.8375
|1.8500
|4608
|2006.06.19 14:59
|s/l
|790
|0.05
|1.8378
|1.8378
|1.8503
|-10.00
|1686.50
|4609
|2006.06.19 15:00
|buy
|792
|0.05
|1.8380
|1.8333
|1.8485
|4610
|2006.06.19 15:04
|modify
|792
|0.05
|1.8380
|1.8361
|1.8485
|4611
|2006.06.19 15:05
|modify
|792
|0.05
|1.8380
|1.8362
|1.8485
|4612
|2006.06.19 15:29
|s/l
|791
|0.05
|1.8375
|1.8375
|1.8500
|-10.00
|1676.50
|4613
|2006.06.19 15:30
|buy
|793
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|4614
|2006.06.19 15:34
|modify
|793
|0.05
|1.8377
|1.8360
|1.8482
|4615
|2006.06.19 15:59
|modify
|793
|0.05
|1.8377
|1.8385
|1.8482
|4616
|2006.06.19 16:01
|modify
|793
|0.05
|1.8377
|1.8394
|1.8482
|4617
|2006.06.19 16:22
|s/l
|793
|0.05
|1.8394
|1.8394
|1.8482
|8.50
|1685.00
|4618
|2006.06.19 16:24
|modify
|792
|0.05
|1.8380
|1.8381
|1.8485
|4619
|2006.06.19 16:28
|modify
|792
|0.05
|1.8380
|1.8383
|1.8485
|4620
|2006.06.19 16:28
|modify
|792
|0.05
|1.8380
|1.8384
|1.8485
|4621
|2006.06.19 16:32
|modify
|792
|0.05
|1.8380
|1.8386
|1.8485
|4622
|2006.06.19 16:44
|s/l
|792
|0.05
|1.8386
|1.8386
|1.8485
|3.00
|1688.00
|4623
|2006.06.19 16:44
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8368
|1.8503
|4624
|2006.06.19 16:45
|buy
|794
|0.05
|1.8386
|1.8339
|1.8491
|4625
|2006.06.19 16:45
|buy
|795
|0.05
|1.8386
|1.8339
|1.8491
|4626
|2006.06.19 16:45
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8367
|1.8491
|4627
|2006.06.19 16:48
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8368
|1.8491
|4628
|2006.06.19 16:54
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8369
|1.8491
|4629
|2006.06.19 19:09
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8387
|1.8491
|4630
|2006.06.19 19:39
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8390
|1.8491
|4631
|2006.06.19 19:44
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8394
|1.8491
|4632
|2006.06.19 20:04
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8395
|1.8491
|4633
|2006.06.19 20:10
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8396
|1.8491
|4634
|2006.06.19 20:19
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8397
|1.8491
|4635
|2006.06.19 20:59
|modify
|795
|0.05
|1.8386
|1.8398
|1.8491
|4636
|2006.06.20 00:09
|s/l
|795
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8491
|6.00
|1694.00
|4637
|2006.06.20 00:10
|buy
|796
|0.05
|1.8396
|1.8349
|1.8501
|4638
|2006.06.20 00:14
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8378
|1.8501
|4639
|2006.06.20 00:39
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8379
|1.8501
|4640
|2006.06.20 05:14
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8400
|1.8501
|4641
|2006.06.20 05:19
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8409
|1.8501
|4642
|2006.06.20 05:24
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8416
|1.8501
|4643
|2006.06.20 05:25
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8417
|1.8501
|4644
|2006.06.20 05:34
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8424
|1.8501
|4645
|2006.06.20 05:44
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8425
|1.8501
|4646
|2006.06.20 06:04
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8430
|1.8501
|4647
|2006.06.20 06:05
|modify
|796
|0.05
|1.8396
|1.8431
|1.8501
|4648
|2006.06.20 06:19
|s/l
|796
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8501
|17.50
|1711.50
|4649
|2006.06.20 06:19
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8412
|1.8491
|4650
|2006.06.20 06:19
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8420
|1.8491
|4651
|2006.06.20 06:20
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8421
|1.8491
|4652
|2006.06.20 06:49
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8422
|1.8491
|4653
|2006.06.20 06:54
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8423
|1.8491
|4654
|2006.06.20 06:55
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8424
|1.8491
|4655
|2006.06.20 06:59
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8431
|1.8491
|4656
|2006.06.20 07:04
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8437
|1.8491
|4657
|2006.06.20 07:05
|modify
|794
|0.05
|1.8386
|1.8438
|1.8491
|4658
|2006.06.20 07:31
|s/l
|794
|0.05
|1.8438
|1.8438
|1.8491
|26.00
|1737.50
|4659
|2006.06.20 07:31
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8418
|1.8503
|4660
|2006.06.20 07:32
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8418
|1.8503
|4661
|2006.06.20 07:32
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8420
|1.8503
|4662
|2006.06.20 07:33
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8421
|1.8503
|4663
|2006.06.20 07:33
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8422
|1.8503
|4664
|2006.06.20 07:34
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8422
|1.8503
|4665
|2006.06.20 07:34
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8423
|1.8503
|4666
|2006.06.20 07:37
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8423
|1.8503
|4667
|2006.06.20 07:37
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8424
|1.8503
|4668
|2006.06.20 07:39
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8428
|1.8503
|4669
|2006.06.20 07:44
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8429
|1.8503
|4670
|2006.06.20 08:03
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8430
|1.8503
|4671
|2006.06.20 08:03
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8431
|1.8503
|4672
|2006.06.20 08:03
|modify
|789
|0.05
|1.8398
|1.8431
|1.8503
|4673
|2006.06.20 08:29
|s/l
|789
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8503
|16.50
|1754.00
|4674
|2006.06.20 08:29
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8411
|1.8503
|4675
|2006.06.20 08:30
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8412
|1.8503
|4676
|2006.06.20 08:30
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8414
|1.8503
|4677
|2006.06.20 08:32
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8415
|1.8503
|4678
|2006.06.20 08:32
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8415
|1.8503
|4679
|2006.06.20 08:33
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8416
|1.8503
|4680
|2006.06.20 08:34
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8424
|1.8503
|4681
|2006.06.20 08:35
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8425
|1.8503
|4682
|2006.06.20 08:55
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8427
|1.8503
|4683
|2006.06.20 08:55
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8430
|1.8503
|4684
|2006.06.20 08:55
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8430
|1.8503
|4685
|2006.06.20 08:56
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8431
|1.8503
|4686
|2006.06.20 08:56
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8431
|1.8503
|4687
|2006.06.20 08:58
|modify
|788
|0.05
|1.8398
|1.8432
|1.8503
|4688
|2006.06.20 09:24
|s/l
|788
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8503
|17.00
|1771.00
|4689
|2006.06.20 09:29
|modify
|785
|0.05
|1.8417
|1.8419
|1.8522
|4690
|2006.06.20 09:54
|s/l
|785
|0.05
|1.8419
|1.8419
|1.8522
|1.00
|1772.00
|4691
|2006.06.20 10:15
|buy
|797
|0.05
|1.8414
|1.8367
|1.8519
|4692
|2006.06.20 10:15
|buy
|798
|0.05
|1.8414
|1.8367
|1.8519
|4693
|2006.06.20 10:15
|buy
|799
|0.05
|1.8414
|1.8367
|1.8519
|4694
|2006.06.20 10:15
|buy
|800
|0.05
|1.8414
|1.8367
|1.8519
|4695
|2006.06.20 10:15
|buy
|801
|0.05
|1.8414
|1.8367
|1.8519
|4696
|2006.06.20 10:19
|modify
|801
|0.05
|1.8414
|1.8397
|1.8519
|4697
|2006.06.20 12:09
|s/l
|801
|0.05
|1.8397
|1.8397
|1.8519
|-8.50
|1763.50
|4698
|2006.06.20 12:09
|modify
|800
|0.05
|1.8414
|1.8376
|1.8519
|4699
|2006.06.20 12:10
|buy
|802
|0.05
|1.8395
|1.8348
|1.8500
|4700
|2006.06.20 12:14
|modify
|802
|0.05
|1.8395
|1.8378
|1.8500
|4701
|2006.06.20 12:59
|modify
|802
|0.05
|1.8395
|1.8402
|1.8500
|4702
|2006.06.20 13:40
|modify
|802
|0.05
|1.8395
|1.8403
|1.8500
|4703
|2006.06.20 13:44
|modify
|802
|0.05
|1.8395
|1.8410
|1.8500
|4704
|2006.06.20 13:59
|modify
|802
|0.05
|1.8395
|1.8414
|1.8500
|4705
|2006.06.20 14:10
|s/l
|802
|0.05
|1.8414
|1.8414
|1.8500
|9.50
|1773.00
|4706
|2006.06.20 14:10
|modify
|800
|0.05
|1.8414
|1.8395
|1.8519
|4707
|2006.06.20 14:57
|modify
|800
|0.05
|1.8414
|1.8396
|1.8519
|4708
|2006.06.20 14:57
|modify
|800
|0.05
|1.8414
|1.8397
|1.8519
|4709
|2006.06.20 15:45
|buy
|803
|0.05
|1.8405
|1.8358
|1.8510
|4710
|2006.06.20 15:49
|modify
|803
|0.05
|1.8405
|1.8388
|1.8510
|4711
|2006.06.20 15:54
|s/l
|800
|0.05
|1.8397
|1.8397
|1.8519
|-8.50
|1764.50
|4712
|2006.06.20 15:55
|buy
|804
|0.05
|1.8399
|1.8352
|1.8504
|4713
|2006.06.20 15:59
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8381
|1.8504
|4714
|2006.06.20 16:25
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8407
|1.8504
|4715
|2006.06.20 16:25
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8408
|1.8504
|4716
|2006.06.20 16:25
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8409
|1.8504
|4717
|2006.06.20 16:25
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8409
|1.8504
|4718
|2006.06.20 16:26
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8410
|1.8504
|4719
|2006.06.20 16:26
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8411
|1.8504
|4720
|2006.06.20 16:26
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8414
|1.8504
|4721
|2006.06.20 16:26
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8415
|1.8504
|4722
|2006.06.20 16:26
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8417
|1.8504
|4723
|2006.06.20 16:26
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8418
|1.8504
|4724
|2006.06.20 17:04
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8425
|1.8504
|4725
|2006.06.20 17:09
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8429
|1.8504
|4726
|2006.06.20 17:10
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8432
|1.8504
|4727
|2006.06.20 17:29
|modify
|804
|0.05
|1.8399
|1.8438
|1.8504
|4728
|2006.06.20 17:44
|s/l
|804
|0.05
|1.8438
|1.8438
|1.8504
|19.50
|1784.00
|4729
|2006.06.20 17:44
|modify
|803
|0.05
|1.8405
|1.8417
|1.8510
|4730
|2006.06.20 17:44
|modify
|803
|0.05
|1.8405
|1.8420
|1.8510
|4731
|2006.06.20 17:49
|modify
|803
|0.05
|1.8405
|1.8423
|1.8510
|4732
|2006.06.20 18:09
|modify
|803
|0.05
|1.8405
|1.8425
|1.8510
|4733
|2006.06.20 18:28
|s/l
|803
|0.05
|1.8425
|1.8425
|1.8510
|10.00
|1794.00
|4734
|2006.06.20 18:28
|modify
|799
|0.05
|1.8414
|1.8415
|1.8519
|4735
|2006.06.20 20:55
|buy
|805
|0.05
|1.8422
|1.8375
|1.8527
|4736
|2006.06.20 20:55
|buy
|806
|0.05
|1.8422
|1.8375
|1.8527
|4737
|2006.06.20 20:59
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8402
|1.8527
|4738
|2006.06.20 21:00
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8404
|1.8527
|4739
|2006.06.20 21:00
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8405
|1.8527
|4740
|2006.06.20 23:14
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8427
|1.8527
|4741
|2006.06.20 23:25
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8428
|1.8527
|4742
|2006.06.20 23:34
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8430
|1.8527
|4743
|2006.06.20 23:55
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8431
|1.8527
|4744
|2006.06.21 00:29
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8432
|1.8527
|4745
|2006.06.21 01:19
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8433
|1.8527
|4746
|2006.06.21 01:24
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8434
|1.8527
|4747
|2006.06.21 01:29
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8435
|1.8527
|4748
|2006.06.21 01:34
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8437
|1.8527
|4749
|2006.06.21 01:35
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8439
|1.8527
|4750
|2006.06.21 02:05
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8443
|1.8527
|4751
|2006.06.21 02:09
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8445
|1.8527
|4752
|2006.06.21 02:15
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8447
|1.8527
|4753
|2006.06.21 02:19
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8448
|1.8527
|4754
|2006.06.21 02:20
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8449
|1.8527
|4755
|2006.06.21 03:00
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8450
|1.8527
|4756
|2006.06.21 03:04
|modify
|806
|0.05
|1.8422
|1.8451
|1.8527
|4757
|2006.06.21 06:09
|s/l
|806
|0.05
|1.8451
|1.8451
|1.8527
|14.50
|1808.50
|4758
|2006.06.21 06:09
|modify
|805
|0.05
|1.8422
|1.8432
|1.8527
|4759
|2006.06.21 06:10
|modify
|805
|0.05
|1.8422
|1.8433
|1.8527
|4760
|2006.06.21 06:11
|modify
|805
|0.05
|1.8422
|1.8436
|1.8527
|4761
|2006.06.21 06:19
|modify
|805
|0.05
|1.8422
|1.8438
|1.8527
|4762
|2006.06.21 06:20
|modify
|805
|0.05
|1.8422
|1.8440
|1.8527
|4763
|2006.06.21 06:25
|modify
|805
|0.05
|1.8422
|1.8441
|1.8527
|4764
|2006.06.21 06:30
|modify
|805
|0.05
|1.8422
|1.8441
|1.8527
|4765
|2006.06.21 08:34
|s/l
|805
|0.05
|1.8441
|1.8441
|1.8527
|9.50
|1818.00
|4766
|2006.06.21 08:34
|modify
|799
|0.05
|1.8414
|1.8416
|1.8519
|4767
|2006.06.21 08:40
|modify
|799
|0.05
|1.8414
|1.8420
|1.8519
|4768
|2006.06.21 08:45
|buy
|807
|0.05
|1.8437
|1.8390
|1.8542
|4769
|2006.06.21 08:45
|buy
|808
|0.05
|1.8437
|1.8390
|1.8542
|4770
|2006.06.21 08:49
|modify
|808
|0.05
|1.8437
|1.8416
|1.8542
|4771
|2006.06.21 08:55
|modify
|808
|0.05
|1.8437
|1.8420
|1.8542
|4772
|2006.06.21 10:14
|s/l
|799
|0.05
|1.8420
|1.8420
|1.8519
|3.00
|1821.00
|4773
|2006.06.21 10:14
|s/l
|808
|0.05
|1.8420
|1.8420
|1.8542
|-8.50
|1812.50
|4774
|2006.06.21 10:14
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8399
|1.8542
|4775
|2006.06.21 10:15
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8402
|1.8542
|4776
|2006.06.21 10:18
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8405
|1.8542
|4777
|2006.06.21 10:20
|buy
|809
|0.05
|1.8424
|1.8377
|1.8529
|4778
|2006.06.21 10:20
|buy
|810
|0.05
|1.8424
|1.8377
|1.8529
|4779
|2006.06.21 10:24
|modify
|810
|0.05
|1.8424
|1.8400
|1.8529
|4780
|2006.06.21 10:25
|modify
|810
|0.05
|1.8424
|1.8401
|1.8529
|4781
|2006.06.21 10:29
|modify
|810
|0.05
|1.8424
|1.8403
|1.8529
|4782
|2006.06.21 12:00
|modify
|810
|0.05
|1.8424
|1.8404
|1.8529
|4783
|2006.06.21 12:00
|modify
|810
|0.05
|1.8424
|1.8405
|1.8529
|4784
|2006.06.21 12:05
|modify
|810
|0.05
|1.8424
|1.8407
|1.8529
|4785
|2006.06.21 13:19
|modify
|810
|0.05
|1.8424
|1.8429
|1.8529
|4786
|2006.06.21 13:59
|s/l
|810
|0.05
|1.8429
|1.8429
|1.8529
|2.50
|1815.00
|4787
|2006.06.21 13:59
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8402
|1.8529
|4788
|2006.06.21 13:59
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8403
|1.8529
|4789
|2006.06.21 13:59
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8404
|1.8529
|4790
|2006.06.21 14:00
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8405
|1.8529
|4791
|2006.06.21 14:00
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8405
|1.8529
|4792
|2006.06.21 14:55
|buy
|811
|0.05
|1.8435
|1.8388
|1.8540
|4793
|2006.06.21 14:59
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8414
|1.8540
|4794
|2006.06.21 14:59
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8415
|1.8540
|4795
|2006.06.21 14:59
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8417
|1.8540
|4796
|2006.06.21 14:59
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8417
|1.8540
|4797
|2006.06.21 15:03
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8418
|1.8540
|4798
|2006.06.21 15:54
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8435
|1.8540
|4799
|2006.06.21 15:55
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8436
|1.8540
|4800
|2006.06.21 15:59
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8438
|1.8540
|4801
|2006.06.21 17:15
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8439
|1.8540
|4802
|2006.06.21 17:30
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8440
|1.8540
|4803
|2006.06.21 17:35
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8441
|1.8540
|4804
|2006.06.21 17:49
|modify
|811
|0.05
|1.8435
|1.8442
|1.8540
|4805
|2006.06.21 18:59
|s/l
|811
|0.05
|1.8442
|1.8442
|1.8540
|3.50
|1818.50
|4806
|2006.06.21 19:10
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8424
|1.8529
|4807
|2006.06.21 19:14
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8425
|1.8529
|4808
|2006.06.21 19:19
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8428
|1.8529
|4809
|2006.06.21 19:33
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8431
|1.8529
|4810
|2006.06.21 19:39
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8436
|1.8529
|4811
|2006.06.21 21:05
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8437
|1.8529
|4812
|2006.06.21 21:09
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8438
|1.8529
|4813
|2006.06.21 21:25
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8439
|1.8529
|4814
|2006.06.21 22:05
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8440
|1.8529
|4815
|2006.06.21 23:40
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8440
|1.8529
|4816
|2006.06.21 23:49
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8443
|1.8529
|4817
|2006.06.21 23:59
|modify
|809
|0.05
|1.8424
|1.8445
|1.8529
|4818
|2006.06.22 00:05
|s/l
|809
|0.05
|1.8445
|1.8445
|1.8529
|10.50
|1829.00
|4819
|2006.06.22 00:15
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8438
|1.8542
|4820
|2006.06.22 03:20
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8439
|1.8542
|4821
|2006.06.22 03:25
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8440
|1.8542
|4822
|2006.06.22 03:29
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8443
|1.8542
|4823
|2006.06.22 03:35
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8444
|1.8542
|4824
|2006.06.22 03:49
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8447
|1.8542
|4825
|2006.06.22 04:10
|modify
|807
|0.05
|1.8437
|1.8448
|1.8542
|4826
|2006.06.22 05:24
|s/l
|807
|0.05
|1.8448
|1.8448
|1.8542
|5.50
|1834.50
|4827
|2006.06.22 05:24
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8429
|1.8519
|4828
|2006.06.22 05:25
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8430
|1.8519
|4829
|2006.06.22 05:39
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8431
|1.8519
|4830
|2006.06.22 06:04
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8433
|1.8519
|4831
|2006.06.22 06:09
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8435
|1.8519
|4832
|2006.06.22 06:14
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8437
|1.8519
|4833
|2006.06.22 06:19
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8440
|1.8519
|4834
|2006.06.22 06:24
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8445
|1.8519
|4835
|2006.06.22 06:29
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8446
|1.8519
|4836
|2006.06.22 06:36
|modify
|798
|0.05
|1.8414
|1.8447
|1.8519
|4837
|2006.06.22 07:04
|s/l
|798
|0.05
|1.8447
|1.8447
|1.8519
|16.50
|1851.00
|4838
|2006.06.22 07:04
|modify
|797
|0.05
|1.8414
|1.8430
|1.8519
|4839
|2006.06.22 07:09
|modify
|797
|0.05
|1.8414
|1.8436
|1.8519
|4840
|2006.06.22 07:24
|s/l
|797
|0.05
|1.8436
|1.8436
|1.8519
|11.00
|1862.00
|4841
|2006.06.22 07:25
|buy
|812
|0.05
|1.8435
|1.8388
|1.8540
|4842
|2006.06.22 07:25
|buy
|813
|0.05
|1.8435
|1.8388
|1.8540
|4843
|2006.06.22 07:25
|buy
|814
|0.05
|1.8435
|1.8388
|1.8540
|4844
|2006.06.22 07:25
|buy
|815
|0.05
|1.8435
|1.8388
|1.8540
|4845
|2006.06.22 07:25
|buy
|816
|0.05
|1.8435
|1.8388
|1.8540
|4846
|2006.06.22 07:29
|modify
|816
|0.05
|1.8435
|1.8417
|1.8540
|4847
|2006.06.22 07:54
|s/l
|816
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8540
|-9.00
|1853.00
|4848
|2006.06.22 07:54
|modify
|815
|0.05
|1.8435
|1.8398
|1.8540
|4849
|2006.06.22 07:55
|modify
|815
|0.05
|1.8435
|1.8399
|1.8540
|4850
|2006.06.22 07:59
|modify
|815
|0.05
|1.8435
|1.8402
|1.8540
|4851
|2006.06.22 08:00
|buy
|817
|0.05
|1.8416
|1.8369
|1.8521
|4852
|2006.06.22 08:04
|modify
|817
|0.05
|1.8416
|1.8399
|1.8521
|4853
|2006.06.22 08:24
|s/l
|815
|0.05
|1.8402
|1.8402
|1.8540
|-16.50
|1836.50
|4854
|2006.06.22 08:25
|buy
|818
|0.05
|1.8404
|1.8357
|1.8509
|4855
|2006.06.22 08:39
|modify
|818
|0.05
|1.8404
|1.8385
|1.8509
|4856
|2006.06.22 08:40
|modify
|818
|0.05
|1.8404
|1.8386
|1.8509
|4857
|2006.06.22 08:49
|s/l
|817
|0.05
|1.8399
|1.8399
|1.8521
|-8.50
|1828.00
|4858
|2006.06.22 08:50
|buy
|819
|0.05
|1.8401
|1.8354
|1.8506
|4859
|2006.06.22 08:54
|modify
|819
|0.05
|1.8401
|1.8378
|1.8506
|4860
|2006.06.22 09:09
|modify
|819
|0.05
|1.8401
|1.8382
|1.8506
|4861
|2006.06.22 09:14
|modify
|819
|0.05
|1.8401
|1.8384
|1.8506
|4862
|2006.06.22 09:14
|s/l
|812
|0.05
|1.8388
|1.8388
|1.8540
|-23.50
|1804.50
|4863
|2006.06.22 09:14
|s/l
|813
|0.05
|1.8388
|1.8388
|1.8540
|-23.50
|1781.00
|4864
|2006.06.22 09:14
|s/l
|814
|0.05
|1.8388
|1.8388
|1.8540
|-23.50
|1757.50
|4865
|2006.06.22 09:14
|s/l
|818
|0.05
|1.8386
|1.8386
|1.8509
|-9.00
|1748.50
|4866
|2006.06.22 09:15
|buy
|820
|0.05
|1.8389
|1.8342
|1.8494
|4867
|2006.06.22 09:15
|buy
|821
|0.05
|1.8389
|1.8342
|1.8494
|4868
|2006.06.22 09:15
|buy
|822
|0.05
|1.8389
|1.8342
|1.8494
|4869
|2006.06.22 09:15
|buy
|823
|0.05
|1.8389
|1.8342
|1.8494
|4870
|2006.06.22 09:19
|modify
|823
|0.05
|1.8389
|1.8368
|1.8494
|4871
|2006.06.22 09:20
|s/l
|819
|0.05
|1.8384
|1.8384
|1.8506
|-8.50
|1740.00
|4872
|2006.06.22 09:20
|buy
|824
|0.05
|1.8386
|1.8339
|1.8491
|4873
|2006.06.22 09:22
|modify
|824
|0.05
|1.8386
|1.8368
|1.8491
|4874
|2006.06.22 09:33
|modify
|824
|0.05
|1.8386
|1.8369
|1.8491
|4875
|2006.06.22 10:19
|s/l
|823
|0.05
|1.8368
|1.8368
|1.8494
|-10.50
|1729.50
|4876
|2006.06.22 10:19
|s/l
|824
|0.05
|1.8369
|1.8369
|1.8491
|-8.50
|1721.00
|4877
|2006.06.22 10:19
|modify
|822
|0.05
|1.8389
|1.8345
|1.8494
|4878
|2006.06.22 10:20
|buy
|825
|0.05
|1.8363
|1.8316
|1.8468
|4879
|2006.06.22 10:20
|buy
|826
|0.05
|1.8363
|1.8316
|1.8468
|4880
|2006.06.22 10:24
|modify
|826
|0.05
|1.8363
|1.8334
|1.8468
|4881
|2006.06.22 10:25
|modify
|826
|0.05
|1.8363
|1.8335
|1.8468
|4882
|2006.06.22 10:29
|s/l
|822
|0.05
|1.8345
|1.8345
|1.8494
|-22.00
|1699.00
|4883
|2006.06.22 10:30
|s/l
|820
|0.05
|1.8342
|1.8342
|1.8494
|-23.50
|1675.50
|4884
|2006.06.22 10:30
|s/l
|821
|0.05
|1.8342
|1.8342
|1.8494
|-23.50
|1652.00
|4885
|2006.06.22 10:30
|buy
|827
|0.05
|1.8344
|1.8297
|1.8449
|4886
|2006.06.22 10:30
|buy
|828
|0.05
|1.8344
|1.8297
|1.8449
|4887
|2006.06.22 10:30
|buy
|829
|0.05
|1.8344
|1.8297
|1.8449
|4888
|2006.06.22 10:34
|modify
|829
|0.05
|1.8344
|1.8327
|1.8449
|4889
|2006.06.22 10:49
|s/l
|826
|0.05
|1.8335
|1.8335
|1.8468
|-14.00
|1638.00
|4890
|2006.06.22 10:49
|s/l
|829
|0.05
|1.8327
|1.8327
|1.8449
|-8.50
|1629.50
|4891
|2006.06.22 10:49
|modify
|828
|0.05
|1.8344
|1.8308
|1.8449
|4892
|2006.06.22 10:50
|buy
|830
|0.05
|1.8326
|1.8279
|1.8431
|4893
|2006.06.22 10:50
|buy
|831
|0.05
|1.8326
|1.8279
|1.8431
|4894
|2006.06.22 10:54
|modify
|831
|0.05
|1.8326
|1.8308
|1.8431
|4895
|2006.06.22 10:54
|s/l
|825
|0.05
|1.8316
|1.8316
|1.8468
|-23.50
|1606.00
|4896
|2006.06.22 10:54
|s/l
|828
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8449
|-18.00
|1588.00
|4897
|2006.06.22 10:54
|s/l
|831
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8431
|-9.00
|1579.00
|4898
|2006.06.22 10:54
|modify
|830
|0.05
|1.8326
|1.8291
|1.8431
|4899
|2006.06.22 10:55
|modify
|830
|0.05
|1.8326
|1.8292
|1.8431
|4900
|2006.06.22 10:59
|modify
|830
|0.05
|1.8326
|1.8308
|1.8431
|4901
|2006.06.22 11:00
|buy
|832
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|4902
|2006.06.22 11:00
|buy
|833
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|4903
|2006.06.22 11:00
|buy
|834
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|4904
|2006.06.22 11:04
|modify
|834
|0.05
|1.8324
|1.8307
|1.8429
|4905
|2006.06.22 11:19
|s/l
|830
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8431
|-9.00
|1570.00
|4906
|2006.06.22 11:19
|s/l
|834
|0.05
|1.8307
|1.8307
|1.8429
|-8.50
|1561.50
|4907
|2006.06.22 11:19
|modify
|833
|0.05
|1.8324
|1.8289
|1.8429
|4908
|2006.06.22 11:20
|buy
|835
|0.05
|1.8306
|1.8259
|1.8411
|4909
|2006.06.22 11:20
|buy
|836
|0.05
|1.8306
|1.8259
|1.8411
|4910
|2006.06.22 11:54
|modify
|836
|0.05
|1.8306
|1.8307
|1.8411
|4911
|2006.06.22 12:04
|s/l
|836
|0.05
|1.8307
|1.8307
|1.8411
|0.50
|1562.00
|4912
|2006.06.22 12:05
|buy
|837
|0.05
|1.8310
|1.8263
|1.8415
|4913
|2006.06.22 12:09
|s/l
|827
|0.05
|1.8297
|1.8297
|1.8449
|-23.50
|1538.50
|4914
|2006.06.22 12:09
|modify
|837
|0.05
|1.8310
|1.8278
|1.8415
|4915
|2006.06.22 12:10
|modify
|837
|0.05
|1.8310
|1.8279
|1.8415
|4916
|2006.06.22 12:14
|modify
|837
|0.05
|1.8310
|1.8287
|1.8415
|4917
|2006.06.22 12:15
|buy
|838
|0.05
|1.8305
|1.8258
|1.8410
|4918
|2006.06.22 12:24
|modify
|838
|0.05
|1.8305
|1.8288
|1.8410
|4919
|2006.06.22 13:19
|s/l
|832
|0.05
|1.8277
|1.8277
|1.8429
|-23.50
|1515.00
|4920
|2006.06.22 13:19
|s/l
|833
|0.05
|1.8289
|1.8289
|1.8429
|-17.50
|1497.50
|4921
|2006.06.22 13:19
|s/l
|837
|0.05
|1.8287
|1.8287
|1.8415
|-11.50
|1486.00
|4922
|2006.06.22 13:19
|s/l
|838
|0.05
|1.8288
|1.8288
|1.8410
|-8.50
|1477.50
|4923
|2006.06.22 13:19
|modify
|835
|0.05
|1.8306
|1.8260
|1.8411
|4924
|2006.06.22 13:20
|buy
|839
|0.05
|1.8278
|1.8231
|1.8383
|4925
|2006.06.22 13:20
|buy
|840
|0.05
|1.8278
|1.8231
|1.8383
|4926
|2006.06.22 13:20
|buy
|841
|0.05
|1.8278
|1.8231
|1.8383
|4927
|2006.06.22 13:20
|buy
|842
|0.05
|1.8278
|1.8231
|1.8383
|4928
|2006.06.22 13:29
|modify
|842
|0.05
|1.8278
|1.8259
|1.8383
|4929
|2006.06.22 14:40
|modify
|842
|0.05
|1.8278
|1.8260
|1.8383
|4930
|2006.06.22 14:49
|modify
|842
|0.05
|1.8278
|1.8278
|1.8383
|4931
|2006.06.22 15:30
|modify
|842
|0.05
|1.8278
|1.8279
|1.8383
|4932
|2006.06.22 15:39
|modify
|842
|0.05
|1.8278
|1.8282
|1.8383
|4933
|2006.06.22 15:44
|modify
|842
|0.05
|1.8278
|1.8285
|1.8383
|4934
|2006.06.22 15:45
|modify
|842
|0.05
|1.8278
|1.8286
|1.8383
|4935
|2006.06.22 16:03
|s/l
|842
|0.05
|1.8286
|1.8286
|1.8383
|4.00
|1481.50
|4936
|2006.06.22 16:19
|modify
|841
|0.05
|1.8278
|1.8279
|1.8383
|4937
|2006.06.22 16:24
|modify
|841
|0.05
|1.8278
|1.8280
|1.8383
|4938
|2006.06.22 16:25
|modify
|841
|0.05
|1.8278
|1.8281
|1.8383
|4939
|2006.06.22 16:30
|modify
|841
|0.05
|1.8278
|1.8282
|1.8383
|4940
|2006.06.22 16:40
|s/l
|841
|0.05
|1.8282
|1.8282
|1.8383
|2.00
|1483.50
|4941
|2006.06.22 16:40
|modify
|840
|0.05
|1.8278
|1.8259
|1.8383
|4942
|2006.06.22 16:45
|buy
|843
|0.05
|1.8276
|1.8229
|1.8381
|4943
|2006.06.22 16:45
|buy
|844
|0.05
|1.8276
|1.8229
|1.8381
|4944
|2006.06.22 16:49
|modify
|844
|0.05
|1.8276
|1.8258
|1.8381
|4945
|2006.06.22 16:54
|modify
|844
|0.05
|1.8276
|1.8259
|1.8381
|4946
|2006.06.22 17:31
|modify
|844
|0.05
|1.8276
|1.8276
|1.8381
|4947
|2006.06.22 18:04
|s/l
|844
|0.05
|1.8276
|1.8276
|1.8381
|0.00
|1483.50
|4948
|2006.06.22 18:04
|modify
|843
|0.05
|1.8276
|1.8258
|1.8381
|4949
|2006.06.22 18:05
|buy
|845
|0.05
|1.8276
|1.8229
|1.8381
|4950
|2006.06.22 18:09
|modify
|845
|0.05
|1.8276
|1.8259
|1.8381
|4951
|2006.06.23 00:55
|modify
|845
|0.05
|1.8276
|1.8276
|1.8381
|4952
|2006.06.23 01:14
|s/l
|845
|0.05
|1.8276
|1.8276
|1.8381
|0.00
|1483.50
|4953
|2006.06.23 01:14
|modify
|843
|0.05
|1.8276
|1.8259
|1.8381
|4954
|2006.06.23 01:15
|buy
|846
|0.05
|1.8279
|1.8232
|1.8384
|4955
|2006.06.23 01:15
|modify
|846
|0.05
|1.8279
|1.8261
|1.8384
|4956
|2006.06.23 01:17
|modify
|846
|0.05
|1.8279
|1.8262
|1.8384
|4957
|2006.06.23 06:14
|modify
|846
|0.05
|1.8279
|1.8290
|1.8384
|4958
|2006.06.23 06:39
|modify
|846
|0.05
|1.8279
|1.8294
|1.8384
|4959
|2006.06.23 06:54
|s/l
|846
|0.05
|1.8294
|1.8294
|1.8384
|7.50
|1491.00
|4960
|2006.06.23 07:25
|buy
|847
|0.05
|1.8280
|1.8233
|1.8385
|4961
|2006.06.23 07:29
|modify
|847
|0.05
|1.8280
|1.8261
|1.8385
|4962
|2006.06.23 07:39
|modify
|847
|0.05
|1.8280
|1.8263
|1.8385
|4963
|2006.06.23 07:54
|s/l
|847
|0.05
|1.8263
|1.8263
|1.8385
|-8.50
|1482.50
|4964
|2006.06.23 07:55
|buy
|848
|0.05
|1.8266
|1.8219
|1.8371
|4965
|2006.06.23 08:14
|modify
|848
|0.05
|1.8266
|1.8245
|1.8371
|4966
|2006.06.23 08:15
|modify
|848
|0.05
|1.8266
|1.8246
|1.8371
|4967
|2006.06.23 08:20
|modify
|848
|0.05
|1.8266
|1.8247
|1.8371
|4968
|2006.06.23 08:24
|modify
|848
|0.05
|1.8266
|1.8249
|1.8371
|4969
|2006.06.23 08:40
|s/l
|835
|0.05
|1.8260
|1.8260
|1.8411
|-23.00
|1459.50
|4970
|2006.06.23 08:40
|buy
|849
|0.05
|1.8262
|1.8215
|1.8367
|4971
|2006.06.23 08:44
|modify
|849
|0.05
|1.8262
|1.8244
|1.8367
|4972
|2006.06.23 08:44
|s/l
|840
|0.05
|1.8259
|1.8259
|1.8383
|-9.50
|1450.00
|4973
|2006.06.23 08:44
|s/l
|843
|0.05
|1.8259
|1.8259
|1.8381
|-8.50
|1441.50
|4974
|2006.06.23 08:45
|buy
|850
|0.05
|1.8257
|1.8210
|1.8362
|4975
|2006.06.23 08:45
|buy
|851
|0.05
|1.8257
|1.8210
|1.8362
|4976
|2006.06.23 08:49
|modify
|851
|0.05
|1.8257
|1.8239
|1.8362
|4977
|2006.06.23 08:49
|s/l
|848
|0.05
|1.8249
|1.8249
|1.8371
|-8.50
|1433.00
|4978
|2006.06.23 08:50
|buy
|852
|0.05
|1.8250
|1.8203
|1.8355
|4979
|2006.06.23 08:54
|modify
|852
|0.05
|1.8250
|1.8233
|1.8355
|4980
|2006.06.23 08:54
|s/l
|849
|0.05
|1.8244
|1.8244
|1.8367
|-9.00
|1424.00
|4981
|2006.06.23 08:55
|buy
|853
|0.05
|1.8242
|1.8195
|1.8347
|4982
|2006.06.23 08:59
|modify
|853
|0.05
|1.8242
|1.8224
|1.8347
|4983
|2006.06.23 08:59
|s/l
|851
|0.05
|1.8239
|1.8239
|1.8362
|-9.00
|1415.00
|4984
|2006.06.23 09:00
|buy
|854
|0.05
|1.8238
|1.8191
|1.8343
|4985
|2006.06.23 09:39
|s/l
|839
|0.05
|1.8231
|1.8231
|1.8383
|-23.50
|1391.50
|4986
|2006.06.23 09:39
|s/l
|852
|0.05
|1.8233
|1.8233
|1.8355
|-8.50
|1383.00
|4987
|2006.06.23 09:39
|modify
|854
|0.05
|1.8238
|1.8213
|1.8343
|4988
|2006.06.23 09:40
|buy
|855
|0.05
|1.8231
|1.8184
|1.8336
|4989
|2006.06.23 09:40
|buy
|856
|0.05
|1.8231
|1.8184
|1.8336
|4990
|2006.06.23 09:49
|modify
|856
|0.05
|1.8231
|1.8209
|1.8336
|4991
|2006.06.23 09:50
|modify
|856
|0.05
|1.8231
|1.8210
|1.8336
|4992
|2006.06.23 09:54
|modify
|856
|0.05
|1.8231
|1.8212
|1.8336
|4993
|2006.06.23 09:55
|modify
|856
|0.05
|1.8231
|1.8213
|1.8336
|4994
|2006.06.23 10:09
|s/l
|853
|0.05
|1.8224
|1.8224
|1.8347
|-9.00
|1374.00
|4995
|2006.06.23 10:10
|buy
|857
|0.05
|1.8223
|1.8176
|1.8328
|4996
|2006.06.23 10:10
|modify
|857
|0.05
|1.8223
|1.8206
|1.8328
|4997
|2006.06.23 10:19
|s/l
|854
|0.05
|1.8213
|1.8213
|1.8343
|-12.50
|1361.50
|4998
|2006.06.23 10:19
|s/l
|856
|0.05
|1.8213
|1.8213
|1.8336
|-9.00
|1352.50
|4999
|2006.06.23 10:20
|buy
|858
|0.05
|1.8216
|1.8169
|1.8321
|5000
|2006.06.23 10:20
|buy
|859
|0.05
|1.8216
|1.8169
|1.8321
|5001
|2006.06.23 11:04
|modify
|859
|0.05
|1.8216
|1.8198
|1.8321
|5002
|2006.06.23 11:49
|s/l
|850
|0.05
|1.8210
|1.8210
|1.8362
|-23.50
|1329.00
|5003
|2006.06.23 11:49
|s/l
|857
|0.05
|1.8206
|1.8206
|1.8328
|-8.50
|1320.50
|5004
|2006.06.23 11:49
|s/l
|859
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8321
|-9.00
|1311.50
|5005
|2006.06.23 11:49
|modify
|858
|0.05
|1.8216
|1.8177
|1.8321
|5006
|2006.06.23 11:50
|buy
|860
|0.05
|1.8196
|1.8149
|1.8301
|5007
|2006.06.23 11:50
|buy
|861
|0.05
|1.8196
|1.8149
|1.8301
|5008
|2006.06.23 11:50
|buy
|862
|0.05
|1.8196
|1.8149
|1.8301
|5009
|2006.06.23 11:54
|modify
|862
|0.05
|1.8196
|1.8178
|1.8301
|5010
|2006.06.23 12:04
|s/l
|855
|0.05
|1.8184
|1.8184
|1.8336
|-23.50
|1288.00
|5011
|2006.06.23 12:05
|buy
|863
|0.05
|1.8186
|1.8139
|1.8291
|5012
|2006.06.23 12:09
|modify
|863
|0.05
|1.8186
|1.8162
|1.8291
|5013
|2006.06.23 12:14
|s/l
|858
|0.05
|1.8177
|1.8177
|1.8321
|-19.50
|1268.50
|5014
|2006.06.23 12:14
|s/l
|862
|0.05
|1.8178
|1.8178
|1.8301
|-9.00
|1259.50
|5015
|2006.06.23 12:15
|buy
|864
|0.05
|1.8170
|1.8123
|1.8275
|5016
|2006.06.23 12:15
|buy
|865
|0.05
|1.8170
|1.8123
|1.8275
|5017
|2006.06.23 12:19
|modify
|865
|0.05
|1.8170
|1.8153
|1.8275
|5018
|2006.06.23 12:19
|s/l
|863
|0.05
|1.8162
|1.8162
|1.8291
|-12.00
|1247.50
|5019
|2006.06.23 12:20
|buy
|866
|0.05
|1.8159
|1.8112
|1.8264
|5020
|2006.06.23 12:24
|modify
|866
|0.05
|1.8159
|1.8141
|1.8264
|5021
|2006.06.23 12:25
|modify
|866
|0.05
|1.8159
|1.8142
|1.8264
|5022
|2006.06.23 12:44
|s/l
|865
|0.05
|1.8153
|1.8153
|1.8275
|-8.50
|1239.00
|5023
|2006.06.23 12:45
|buy
|867
|0.05
|1.8152
|1.8105
|1.8257
|5024
|2006.06.23 12:49
|s/l
|860
|0.05
|1.8149
|1.8149
|1.8301
|-23.50
|1215.50
|5025
|2006.06.23 12:49
|s/l
|861
|0.05
|1.8149
|1.8149
|1.8301
|-23.50
|1192.00
|5026
|2006.06.23 12:49
|s/l
|866
|0.05
|1.8142
|1.8142
|1.8264
|-8.50
|1183.50
|5027
|2006.06.23 12:49
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8113
|1.8257
|5028
|2006.06.23 12:50
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8114
|1.8257
|5029
|2006.06.23 12:50
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8126
|1.8257
|5030
|2006.06.23 12:55
|buy
|868
|0.05
|1.8143
|1.8096
|1.8248
|5031
|2006.06.23 12:55
|buy
|869
|0.05
|1.8143
|1.8096
|1.8248
|5032
|2006.06.23 12:55
|buy
|870
|0.05
|1.8143
|1.8096
|1.8248
|5033
|2006.06.23 13:04
|modify
|870
|0.05
|1.8143
|1.8151
|1.8248
|5034
|2006.06.23 13:09
|modify
|870
|0.05
|1.8143
|1.8164
|1.8248
|5035
|2006.06.23 13:24
|s/l
|870
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8248
|10.50
|1194.00
|5036
|2006.06.23 13:24
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8146
|1.8248
|5037
|2006.06.23 13:25
|buy
|871
|0.05
|1.8164
|1.8117
|1.8269
|5038
|2006.06.23 13:29
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8140
|1.8269
|5039
|2006.06.23 13:30
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8141
|1.8269
|5040
|2006.06.23 13:34
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8147
|1.8269
|5041
|2006.06.23 13:44
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8269
|5042
|2006.06.23 13:49
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8175
|1.8269
|5043
|2006.06.23 14:19
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8180
|1.8269
|5044
|2006.06.23 14:20
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8181
|1.8269
|5045
|2006.06.23 14:24
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8183
|1.8269
|5046
|2006.06.23 14:25
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8184
|1.8269
|5047
|2006.06.23 14:29
|modify
|871
|0.05
|1.8164
|1.8191
|1.8269
|5048
|2006.06.23 14:54
|s/l
|871
|0.05
|1.8191
|1.8191
|1.8269
|13.50
|1207.50
|5049
|2006.06.23 14:54
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8171
|1.8248
|5050
|2006.06.23 14:54
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8172
|1.8248
|5051
|2006.06.23 15:04
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8178
|1.8248
|5052
|2006.06.23 15:14
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8183
|1.8248
|5053
|2006.06.23 15:59
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8184
|1.8248
|5054
|2006.06.23 16:04
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8188
|1.8248
|5055
|2006.06.23 16:14
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8192
|1.8248
|5056
|2006.06.23 16:15
|modify
|869
|0.05
|1.8143
|1.8194
|1.8248
|5057
|2006.06.23 17:20
|buy
|872
|0.05
|1.8200
|1.8153
|1.8305
|5058
|2006.06.23 17:20
|modify
|872
|0.05
|1.8200
|1.8182
|1.8305
|5059
|2006.06.23 17:20
|modify
|872
|0.05
|1.8200
|1.8183
|1.8305
|5060
|2006.06.23 17:34
|s/l
|869
|0.05
|1.8194
|1.8194
|1.8248
|25.50
|1233.00
|5061
|2006.06.23 17:35
|buy
|873
|0.05
|1.8198
|1.8151
|1.8303
|5062
|2006.06.23 17:36
|modify
|873
|0.05
|1.8198
|1.8175
|1.8303
|5063
|2006.06.23 17:36
|modify
|873
|0.05
|1.8198
|1.8176
|1.8303
|5064
|2006.06.23 17:37
|modify
|873
|0.05
|1.8198
|1.8177
|1.8303
|5065
|2006.06.23 17:37
|modify
|873
|0.05
|1.8198
|1.8178
|1.8303
|5066
|2006.06.23 17:38
|modify
|873
|0.05
|1.8198
|1.8179
|1.8303
|5067
|2006.06.23 17:39
|modify
|873
|0.05
|1.8198
|1.8180
|1.8303
|5068
|2006.06.23 17:39
|modify
|873
|0.05
|1.8198
|1.8181
|1.8303
|5069
|2006.06.23 19:24
|s/l
|872
|0.05
|1.8183
|1.8183
|1.8305
|-8.50
|1224.50
|5070
|2006.06.23 19:25
|buy
|874
|0.05
|1.8185
|1.8138
|1.8290
|5071
|2006.06.23 19:29
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8168
|1.8290
|5072
|2006.06.23 19:34
|s/l
|873
|0.05
|1.8181
|1.8181
|1.8303
|-8.50
|1216.00
|5073
|2006.06.23 19:35
|buy
|875
|0.05
|1.8178
|1.8131
|1.8283
|5074
|2006.06.23 19:39
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8161
|1.8283
|5075
|2006.06.25 23:24
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8179
|1.8283
|5076
|2006.06.25 23:25
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8180
|1.8283
|5077
|2006.06.25 23:29
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8181
|1.8283
|5078
|2006.06.25 23:30
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8182
|1.8283
|5079
|2006.06.26 00:00
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8183
|1.8283
|5080
|2006.06.26 00:05
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8184
|1.8283
|5081
|2006.06.26 00:15
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8185
|1.8283
|5082
|2006.06.26 01:44
|modify
|875
|0.05
|1.8178
|1.8187
|1.8283
|5083
|2006.06.26 03:09
|s/l
|875
|0.05
|1.8187
|1.8187
|1.8283
|4.50
|1220.50
|5084
|2006.06.26 03:10
|buy
|876
|0.05
|1.8188
|1.8141
|1.8293
|5085
|2006.06.26 03:15
|modify
|876
|0.05
|1.8188
|1.8171
|1.8293
|5086
|2006.06.26 07:05
|modify
|876
|0.05
|1.8188
|1.8192
|1.8293
|5087
|2006.06.26 07:05
|modify
|876
|0.05
|1.8188
|1.8201
|1.8293
|5088
|2006.06.26 07:08
|s/l
|876
|0.05
|1.8201
|1.8201
|1.8293
|6.50
|1227.00
|5089
|2006.06.26 07:09
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8186
|1.8290
|5090
|2006.06.26 07:09
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8187
|1.8290
|5091
|2006.06.26 07:09
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8192
|1.8290
|5092
|2006.06.26 07:09
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8193
|1.8290
|5093
|2006.06.26 07:09
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8194
|1.8290
|5094
|2006.06.26 07:09
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8198
|1.8290
|5095
|2006.06.26 07:09
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8200
|1.8290
|5096
|2006.06.26 07:19
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8210
|1.8290
|5097
|2006.06.26 07:24
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8214
|1.8290
|5098
|2006.06.26 07:29
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8218
|1.8290
|5099
|2006.06.26 07:45
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8219
|1.8290
|5100
|2006.06.26 07:54
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8223
|1.8290
|5101
|2006.06.26 07:55
|modify
|874
|0.05
|1.8185
|1.8224
|1.8290
|5102
|2006.06.26 08:04
|s/l
|874
|0.05
|1.8224
|1.8224
|1.8290
|19.50
|1246.50
|5103
|2006.06.26 08:04
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8205
|1.8248
|5104
|2006.06.26 08:04
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8206
|1.8248
|5105
|2006.06.26 08:09
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8207
|1.8248
|5106
|2006.06.26 08:10
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8208
|1.8248
|5107
|2006.06.26 08:14
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8211
|1.8248
|5108
|2006.06.26 08:19
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8214
|1.8248
|5109
|2006.06.26 08:24
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8223
|1.8248
|5110
|2006.06.26 08:25
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8224
|1.8248
|5111
|2006.06.26 08:35
|modify
|868
|0.05
|1.8143
|1.8225
|1.8248
|5112
|2006.06.26 08:59
|s/l
|868
|0.05
|1.8225
|1.8225
|1.8248
|41.00
|1287.50
|5113
|2006.06.26 08:59
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8186
|1.8257
|5114
|2006.06.26 08:59
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8191
|1.8257
|5115
|2006.06.26 09:04
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8193
|1.8257
|5116
|2006.06.26 09:10
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8194
|1.8257
|5117
|2006.06.26 09:18
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8201
|1.8257
|5118
|2006.06.26 09:24
|modify
|867
|0.05
|1.8152
|1.8205
|1.8257
|5119
|2006.06.26 09:44
|s/l
|867
|0.05
|1.8205
|1.8205
|1.8257
|26.50
|1314.00
|5120
|2006.06.26 09:44
|modify
|864
|0.05
|1.8170
|1.8183
|1.8275
|5121
|2006.06.26 09:45
|modify
|864
|0.05
|1.8170
|1.8184
|1.8275
|5122
|2006.06.26 09:49
|modify
|864
|0.05
|1.8170
|1.8194
|1.8275
|5123
|2006.06.26 09:50
|modify
|864
|0.05
|1.8170
|1.8195
|1.8275
|5124
|2006.06.26 09:54
|modify
|864
|0.05
|1.8170
|1.8198
|1.8275
|5125
|2006.06.26 09:54
|s/l
|864
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8275
|14.00
|1328.00
|5126
|2006.06.26 11:40
|buy
|877
|0.05
|1.8195
|1.8148
|1.8300
|5127
|2006.06.26 11:40
|buy
|878
|0.05
|1.8195
|1.8148
|1.8300
|5128
|2006.06.26 11:40
|buy
|879
|0.05
|1.8195
|1.8148
|1.8300
|5129
|2006.06.26 11:40
|buy
|880
|0.05
|1.8195
|1.8148
|1.8300
|5130
|2006.06.26 11:40
|buy
|881
|0.05
|1.8195
|1.8148
|1.8300
|5131
|2006.06.26 12:00
|modify
|881
|0.05
|1.8195
|1.8177
|1.8300
|5132
|2006.06.26 12:00
|modify
|881
|0.05
|1.8195
|1.8178
|1.8300
|5133
|2006.06.26 12:34
|modify
|881
|0.05
|1.8195
|1.8199
|1.8300
|5134
|2006.06.26 13:44
|modify
|881
|0.05
|1.8195
|1.8200
|1.8300
|5135
|2006.06.26 13:45
|modify
|881
|0.05
|1.8195
|1.8201
|1.8300
|5136
|2006.06.26 13:54
|s/l
|881
|0.05
|1.8201
|1.8201
|1.8300
|3.00
|1331.00
|5137
|2006.06.26 13:59
|modify
|880
|0.05
|1.8195
|1.8174
|1.8300
|5138
|2006.06.26 14:10
|buy
|882
|0.05
|1.8179
|1.8132
|1.8284
|5139
|2006.06.26 14:14
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8161
|1.8284
|5140
|2006.06.26 14:35
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8162
|1.8284
|5141
|2006.06.26 14:54
|s/l
|880
|0.05
|1.8174
|1.8174
|1.8300
|-10.50
|1320.50
|5142
|2006.06.26 14:55
|buy
|883
|0.05
|1.8175
|1.8128
|1.8280
|5143
|2006.06.26 15:04
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8146
|1.8280
|5144
|2006.06.26 15:05
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8147
|1.8280
|5145
|2006.06.26 15:09
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8158
|1.8280
|5146
|2006.06.26 15:50
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8175
|1.8280
|5147
|2006.06.26 15:50
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8176
|1.8280
|5148
|2006.06.26 16:14
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8182
|1.8280
|5149
|2006.06.26 16:34
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8191
|1.8280
|5150
|2006.06.26 16:35
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8192
|1.8280
|5151
|2006.06.26 16:49
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8194
|1.8280
|5152
|2006.06.26 17:04
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8202
|1.8280
|5153
|2006.06.26 17:14
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8205
|1.8280
|5154
|2006.06.26 17:19
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8209
|1.8280
|5155
|2006.06.26 17:20
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8210
|1.8280
|5156
|2006.06.26 17:24
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8216
|1.8280
|5157
|2006.06.26 17:39
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8223
|1.8280
|5158
|2006.06.26 18:19
|modify
|883
|0.05
|1.8175
|1.8225
|1.8280
|5159
|2006.06.26 19:44
|s/l
|883
|0.05
|1.8225
|1.8225
|1.8280
|25.00
|1345.50
|5160
|2006.06.26 19:44
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8205
|1.8284
|5161
|2006.06.26 19:45
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8206
|1.8284
|5162
|2006.06.26 19:49
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8213
|1.8284
|5163
|2006.06.26 19:59
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8214
|1.8284
|5164
|2006.06.26 20:01
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8215
|1.8284
|5165
|2006.06.26 20:09
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8216
|1.8284
|5166
|2006.06.26 20:10
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8220
|1.8284
|5167
|2006.06.26 20:19
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8221
|1.8284
|5168
|2006.06.26 21:09
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8224
|1.8284
|5169
|2006.06.26 21:10
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8225
|1.8284
|5170
|2006.06.26 21:14
|modify
|882
|0.05
|1.8179
|1.8226
|1.8284
|5171
|2006.06.26 22:39
|s/l
|882
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8284
|23.50
|1369.00
|5172
|2006.06.26 22:39
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8209
|1.8300
|5173
|2006.06.26 22:40
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8211
|1.8300
|5174
|2006.06.26 22:44
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8213
|1.8300
|5175
|2006.06.26 22:54
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8214
|1.8300
|5176
|2006.06.26 22:58
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8215
|1.8300
|5177
|2006.06.26 23:00
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8218
|1.8300
|5178
|2006.06.26 23:02
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8219
|1.8300
|5179
|2006.06.26 23:02
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8220
|1.8300
|5180
|2006.06.26 23:03
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8221
|1.8300
|5181
|2006.06.26 23:04
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8222
|1.8300
|5182
|2006.06.26 23:15
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8224
|1.8300
|5183
|2006.06.26 23:44
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8226
|1.8300
|5184
|2006.06.26 23:49
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8229
|1.8300
|5185
|2006.06.26 23:55
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8230
|1.8300
|5186
|2006.06.26 23:59
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8237
|1.8300
|5187
|2006.06.27 00:40
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8238
|1.8300
|5188
|2006.06.27 00:54
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8242
|1.8300
|5189
|2006.06.27 01:10
|modify
|879
|0.05
|1.8195
|1.8243
|1.8300
|5190
|2006.06.27 01:29
|s/l
|879
|0.05
|1.8243
|1.8243
|1.8300
|24.00
|1393.00
|5191
|2006.06.27 01:29
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8225
|1.8300
|5192
|2006.06.27 01:29
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8226
|1.8300
|5193
|2006.06.27 01:30
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8227
|1.8300
|5194
|2006.06.27 01:34
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8230
|1.8300
|5195
|2006.06.27 01:35
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8231
|1.8300
|5196
|2006.06.27 01:39
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8232
|1.8300
|5197
|2006.06.27 01:44
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8233
|1.8300
|5198
|2006.06.27 01:54
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8234
|1.8300
|5199
|2006.06.27 01:55
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8235
|1.8300
|5200
|2006.06.27 02:09
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8237
|1.8300
|5201
|2006.06.27 02:10
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8238
|1.8300
|5202
|2006.06.27 02:10
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8239
|1.8300
|5203
|2006.06.27 02:11
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8240
|1.8300
|5204
|2006.06.27 02:19
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8241
|1.8300
|5205
|2006.06.27 02:20
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8242
|1.8300
|5206
|2006.06.27 03:20
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8243
|1.8300
|5207
|2006.06.27 03:30
|modify
|878
|0.05
|1.8195
|1.8244
|1.8300
|5208
|2006.06.27 04:09
|s/l
|878
|0.05
|1.8244
|1.8244
|1.8300
|24.50
|1417.50
|5209
|2006.06.27 04:09
|modify
|877
|0.05
|1.8195
|1.8219
|1.8300
|5210
|2006.06.27 04:14
|modify
|877
|0.05
|1.8195
|1.8224
|1.8300
|5211
|2006.06.27 04:34
|modify
|877
|0.05
|1.8195
|1.8228
|1.8300
|5212
|2006.06.27 04:44
|modify
|877
|0.05
|1.8195
|1.8231
|1.8300
|5213
|2006.06.27 05:09
|modify
|877
|0.05
|1.8195
|1.8233
|1.8300
|5214
|2006.06.27 05:19
|modify
|877
|0.05
|1.8195
|1.8237
|1.8300
|5215
|2006.06.27 05:29
|modify
|877
|0.05
|1.8195
|1.8238
|1.8300
|5216
|2006.06.27 05:59
|s/l
|877
|0.05
|1.8238
|1.8238
|1.8300
|21.50
|1439.00
|5217
|2006.06.27 06:40
|buy
|884
|0.05
|1.8236
|1.8189
|1.8341
|5218
|2006.06.27 06:40
|buy
|885
|0.05
|1.8236
|1.8189
|1.8341
|5219
|2006.06.27 06:40
|buy
|886
|0.05
|1.8236
|1.8189
|1.8341
|5220
|2006.06.27 06:40
|buy
|887
|0.05
|1.8236
|1.8189
|1.8341
|5221
|2006.06.27 06:40
|buy
|888
|0.05
|1.8236
|1.8189
|1.8341
|5222
|2006.06.27 06:44
|modify
|888
|0.05
|1.8236
|1.8211
|1.8341
|5223
|2006.06.27 06:45
|modify
|888
|0.05
|1.8236
|1.8217
|1.8341
|5224
|2006.06.27 06:59
|modify
|888
|0.05
|1.8236
|1.8218
|1.8341
|5225
|2006.06.27 08:19
|s/l
|888
|0.05
|1.8218
|1.8218
|1.8341
|-9.00
|1430.00
|5226
|2006.06.27 08:19
|modify
|887
|0.05
|1.8236
|1.8197
|1.8341
|5227
|2006.06.27 08:20
|buy
|889
|0.05
|1.8215
|1.8168
|1.8320
|5228
|2006.06.27 08:47
|modify
|889
|0.05
|1.8215
|1.8215
|1.8320
|5229
|2006.06.27 09:09
|s/l
|889
|0.05
|1.8215
|1.8215
|1.8320
|0.00
|1430.00
|5230
|2006.06.27 09:09
|modify
|887
|0.05
|1.8236
|1.8198
|1.8341
|5231
|2006.06.27 09:10
|buy
|890
|0.05
|1.8216
|1.8169
|1.8321
|5232
|2006.06.27 09:39
|modify
|890
|0.05
|1.8216
|1.8196
|1.8321
|5233
|2006.06.27 09:40
|modify
|890
|0.05
|1.8216
|1.8197
|1.8321
|5234
|2006.06.27 09:44
|modify
|890
|0.05
|1.8216
|1.8198
|1.8321
|5235
|2006.06.27 11:19
|s/l
|887
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8341
|-19.00
|1411.00
|5236
|2006.06.27 11:19
|s/l
|890
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8321
|-9.00
|1402.00
|5237
|2006.06.27 11:20
|buy
|891
|0.05
|1.8198
|1.8151
|1.8303
|5238
|2006.06.27 11:20
|buy
|892
|0.05
|1.8198
|1.8151
|1.8303
|5239
|2006.06.27 11:39
|modify
|892
|0.05
|1.8198
|1.8181
|1.8303
|5240
|2006.06.27 12:44
|modify
|892
|0.05
|1.8198
|1.8206
|1.8303
|5241
|2006.06.27 12:45
|modify
|892
|0.05
|1.8198
|1.8207
|1.8303
|5242
|2006.06.27 12:55
|modify
|892
|0.05
|1.8198
|1.8208
|1.8303
|5243
|2006.06.27 13:09
|modify
|892
|0.05
|1.8198
|1.8212
|1.8303
|5244
|2006.06.27 13:10
|modify
|892
|0.05
|1.8198
|1.8213
|1.8303
|5245
|2006.06.27 13:24
|s/l
|892
|0.05
|1.8213
|1.8213
|1.8303
|7.50
|1409.50
|5246
|2006.06.27 13:24
|modify
|891
|0.05
|1.8198
|1.8199
|1.8303
|5247
|2006.06.27 13:29
|modify
|891
|0.05
|1.8198
|1.8213
|1.8303
|5248
|2006.06.27 13:49
|modify
|891
|0.05
|1.8198
|1.8215
|1.8303
|5249
|2006.06.27 13:50
|modify
|891
|0.05
|1.8198
|1.8216
|1.8303
|5250
|2006.06.27 14:04
|modify
|891
|0.05
|1.8198
|1.8219
|1.8303
|5251
|2006.06.27 14:19
|modify
|891
|0.05
|1.8198
|1.8236
|1.8303
|5252
|2006.06.27 14:24
|modify
|891
|0.05
|1.8198
|1.8239
|1.8303
|5253
|2006.06.27 14:45
|s/l
|891
|0.05
|1.8239
|1.8239
|1.8303
|20.50
|1430.00
|5254
|2006.06.27 14:54
|modify
|886
|0.05
|1.8236
|1.8217
|1.8341
|5255
|2006.06.27 15:00
|modify
|886
|0.05
|1.8236
|1.8218
|1.8341
|5256
|2006.06.27 17:45
|buy
|893
|0.05
|1.8227
|1.8180
|1.8332
|5257
|2006.06.27 17:45
|buy
|894
|0.05
|1.8227
|1.8180
|1.8332
|5258
|2006.06.27 17:49
|modify
|894
|0.05
|1.8227
|1.8206
|1.8332
|5259
|2006.06.27 17:50
|modify
|894
|0.05
|1.8227
|1.8207
|1.8332
|5260
|2006.06.27 17:50
|modify
|894
|0.05
|1.8227
|1.8208
|1.8332
|5261
|2006.06.27 18:10
|modify
|894
|0.05
|1.8227
|1.8209
|1.8332
|5262
|2006.06.27 18:15
|modify
|894
|0.05
|1.8227
|1.8210
|1.8332
|5263
|2006.06.27 20:09
|s/l
|886
|0.05
|1.8218
|1.8218
|1.8341
|-9.00
|1421.00
|5264
|2006.06.27 20:10
|buy
|895
|0.05
|1.8214
|1.8167
|1.8319
|5265
|2006.06.27 20:14
|modify
|895
|0.05
|1.8214
|1.8197
|1.8319
|5266
|2006.06.27 21:59
|s/l
|894
|0.05
|1.8210
|1.8210
|1.8332
|-8.50
|1412.50
|5267
|2006.06.27 22:00
|buy
|896
|0.05
|1.8208
|1.8161
|1.8313
|5268
|2006.06.27 22:00
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8191
|1.8313
|5269
|2006.06.28 00:24
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8208
|1.8313
|5270
|2006.06.28 01:09
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8210
|1.8313
|5271
|2006.06.28 01:24
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8211
|1.8313
|5272
|2006.06.28 01:25
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8212
|1.8313
|5273
|2006.06.28 01:30
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8213
|1.8313
|5274
|2006.06.28 02:29
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8215
|1.8313
|5275
|2006.06.28 02:39
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8216
|1.8313
|5276
|2006.06.28 02:40
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8217
|1.8313
|5277
|2006.06.28 02:54
|modify
|896
|0.05
|1.8208
|1.8221
|1.8313
|5278
|2006.06.28 06:04
|s/l
|896
|0.05
|1.8221
|1.8221
|1.8313
|6.50
|1419.00
|5279
|2006.06.28 06:15
|buy
|897
|0.05
|1.8212
|1.8165
|1.8317
|5280
|2006.06.28 06:19
|modify
|897
|0.05
|1.8212
|1.8190
|1.8317
|5281
|2006.06.28 06:20
|modify
|897
|0.05
|1.8212
|1.8193
|1.8317
|5282
|2006.06.28 06:34
|modify
|897
|0.05
|1.8212
|1.8195
|1.8317
|5283
|2006.06.28 07:04
|s/l
|895
|0.05
|1.8197
|1.8197
|1.8319
|-8.50
|1410.50
|5284
|2006.06.28 07:04
|s/l
|897
|0.05
|1.8195
|1.8195
|1.8317
|-8.50
|1402.00
|5285
|2006.06.28 07:05
|buy
|898
|0.05
|1.8195
|1.8148
|1.8300
|5286
|2006.06.28 07:05
|buy
|899
|0.05
|1.8195
|1.8148
|1.8300
|5287
|2006.06.28 07:09
|modify
|899
|0.05
|1.8195
|1.8177
|1.8300
|5288
|2006.06.28 07:09
|s/l
|884
|0.05
|1.8189
|1.8189
|1.8341
|-23.50
|1378.50
|5289
|2006.06.28 07:09
|s/l
|885
|0.05
|1.8189
|1.8189
|1.8341
|-23.50
|1355.00
|5290
|2006.06.28 07:09
|s/l
|893
|0.05
|1.8180
|1.8180
|1.8332
|-23.50
|1331.50
|5291
|2006.06.28 07:10
|buy
|900
|0.05
|1.8181
|1.8134
|1.8286
|5292
|2006.06.28 07:10
|buy
|901
|0.05
|1.8181
|1.8134
|1.8286
|5293
|2006.06.28 07:10
|buy
|902
|0.05
|1.8181
|1.8134
|1.8286
|5294
|2006.06.28 07:19
|s/l
|899
|0.05
|1.8177
|1.8177
|1.8300
|-9.00
|1322.50
|5295
|2006.06.28 07:19
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8155
|1.8286
|5296
|2006.06.28 07:20
|buy
|903
|0.05
|1.8173
|1.8126
|1.8278
|5297
|2006.06.28 07:29
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8155
|1.8278
|5298
|2006.06.28 07:30
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8156
|1.8278
|5299
|2006.06.28 08:59
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8175
|1.8278
|5300
|2006.06.28 10:04
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8183
|1.8278
|5301
|2006.06.28 10:09
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8195
|1.8278
|5302
|2006.06.28 10:14
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8197
|1.8278
|5303
|2006.06.28 10:15
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8198
|1.8278
|5304
|2006.06.28 10:51
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8199
|1.8278
|5305
|2006.06.28 10:52
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8200
|1.8278
|5306
|2006.06.28 10:52
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8201
|1.8278
|5307
|2006.06.28 11:20
|modify
|903
|0.05
|1.8173
|1.8202
|1.8278
|5308
|2006.06.28 12:08
|s/l
|903
|0.05
|1.8202
|1.8202
|1.8278
|14.50
|1337.00
|5309
|2006.06.28 12:08
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8185
|1.8286
|5310
|2006.06.28 12:08
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8187
|1.8286
|5311
|2006.06.28 12:09
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8188
|1.8286
|5312
|2006.06.28 12:09
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8189
|1.8286
|5313
|2006.06.28 12:11
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8190
|1.8286
|5314
|2006.06.28 12:11
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8191
|1.8286
|5315
|2006.06.28 12:16
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8192
|1.8286
|5316
|2006.06.28 12:20
|modify
|902
|0.05
|1.8181
|1.8193
|1.8286
|5317
|2006.06.28 12:28
|s/l
|902
|0.05
|1.8193
|1.8193
|1.8286
|6.00
|1343.00
|5318
|2006.06.28 12:28
|modify
|901
|0.05
|1.8181
|1.8185
|1.8286
|5319
|2006.06.28 12:28
|modify
|901
|0.05
|1.8181
|1.8187
|1.8286
|5320
|2006.06.28 12:28
|modify
|901
|0.05
|1.8181
|1.8188
|1.8286
|5321
|2006.06.28 12:30
|buy
|904
|0.05
|1.8197
|1.8150
|1.8302
|5322
|2006.06.28 12:30
|buy
|905
|0.05
|1.8197
|1.8150
|1.8302
|5323
|2006.06.28 12:30
|modify
|905
|0.05
|1.8197
|1.8179
|1.8302
|5324
|2006.06.28 12:55
|s/l
|901
|0.05
|1.8188
|1.8188
|1.8286
|3.50
|1346.50
|5325
|2006.06.28 12:56
|s/l
|905
|0.05
|1.8179
|1.8179
|1.8302
|-9.00
|1337.50
|5326
|2006.06.28 12:56
|modify
|904
|0.05
|1.8197
|1.8162
|1.8302
|5327
|2006.06.28 12:56
|modify
|904
|0.05
|1.8197
|1.8163
|1.8302
|5328
|2006.06.28 12:56
|modify
|904
|0.05
|1.8197
|1.8167
|1.8302
|5329
|2006.06.28 12:57
|modify
|904
|0.05
|1.8197
|1.8168
|1.8302
|5330
|2006.06.28 12:59
|modify
|904
|0.05
|1.8197
|1.8170
|1.8302
|5331
|2006.06.28 12:59
|modify
|904
|0.05
|1.8197
|1.8171
|1.8302
|5332
|2006.06.28 13:00
|buy
|906
|0.05
|1.8188
|1.8141
|1.8293
|5333
|2006.06.28 13:00
|buy
|907
|0.05
|1.8188
|1.8141
|1.8293
|5334
|2006.06.28 13:00
|modify
|907
|0.05
|1.8188
|1.8171
|1.8293
|5335
|2006.06.28 14:24
|s/l
|904
|0.05
|1.8171
|1.8171
|1.8302
|-13.00
|1324.50
|5336
|2006.06.28 14:24
|s/l
|907
|0.05
|1.8171
|1.8171
|1.8293
|-8.50
|1316.00
|5337
|2006.06.28 14:24
|modify
|906
|0.05
|1.8188
|1.8154
|1.8293
|5338
|2006.06.28 14:24
|modify
|906
|0.05
|1.8188
|1.8158
|1.8293
|5339
|2006.06.28 14:24
|modify
|906
|0.05
|1.8188
|1.8159
|1.8293
|5340
|2006.06.28 14:24
|modify
|906
|0.05
|1.8188
|1.8162
|1.8293
|5341
|2006.06.28 14:25
|buy
|908
|0.05
|1.8177
|1.8130
|1.8282
|5342
|2006.06.28 14:25
|buy
|909
|0.05
|1.8177
|1.8130
|1.8282
|5343
|2006.06.28 14:25
|modify
|909
|0.05
|1.8177
|1.8159
|1.8282
|5344
|2006.06.28 14:25
|s/l
|906
|0.05
|1.8162
|1.8162
|1.8293
|-13.00
|1303.00
|5345
|2006.06.28 14:30
|buy
|910
|0.05
|1.8169
|1.8122
|1.8274
|5346
|2006.06.28 14:30
|modify
|910
|0.05
|1.8169
|1.8151
|1.8274
|5347
|2006.06.28 14:32
|modify
|910
|0.05
|1.8169
|1.8152
|1.8274
|5348
|2006.06.28 14:34
|s/l
|909
|0.05
|1.8159
|1.8159
|1.8282
|-9.00
|1294.00
|5349
|2006.06.28 14:34
|s/l
|910
|0.05
|1.8152
|1.8152
|1.8274
|-8.50
|1285.50
|5350
|2006.06.28 14:34
|modify
|908
|0.05
|1.8177
|1.8135
|1.8282
|5351
|2006.06.28 14:34
|modify
|908
|0.05
|1.8177
|1.8138
|1.8282
|5352
|2006.06.28 14:34
|modify
|908
|0.05
|1.8177
|1.8140
|1.8282
|5353
|2006.06.28 14:34
|modify
|908
|0.05
|1.8177
|1.8141
|1.8282
|5354
|2006.06.28 14:35
|buy
|911
|0.05
|1.8154
|1.8107
|1.8259
|5355
|2006.06.28 14:35
|buy
|912
|0.05
|1.8154
|1.8107
|1.8259
|5356
|2006.06.28 14:35
|modify
|912
|0.05
|1.8154
|1.8133
|1.8259
|5357
|2006.06.28 14:35
|s/l
|898
|0.05
|1.8148
|1.8148
|1.8300
|-23.50
|1262.00
|5358
|2006.06.28 14:36
|modify
|912
|0.05
|1.8154
|1.8135
|1.8259
|5359
|2006.06.28 14:36
|s/l
|908
|0.05
|1.8141
|1.8141
|1.8282
|-18.00
|1244.00
|5360
|2006.06.28 14:38
|modify
|912
|0.05
|1.8154
|1.8136
|1.8259
|5361
|2006.06.28 14:39
|modify
|912
|0.05
|1.8154
|1.8137
|1.8259
|5362
|2006.06.28 14:40
|buy
|913
|0.05
|1.8155
|1.8108
|1.8260
|5363
|2006.06.28 14:40
|buy
|914
|0.05
|1.8155
|1.8108
|1.8260
|5364
|2006.06.28 14:40
|modify
|914
|0.05
|1.8155
|1.8136
|1.8260
|5365
|2006.06.28 14:40
|modify
|914
|0.05
|1.8155
|1.8137
|1.8260
|5366
|2006.06.28 14:41
|modify
|914
|0.05
|1.8155
|1.8138
|1.8260
|5367
|2006.06.28 15:17
|modify
|914
|0.05
|1.8155
|1.8155
|1.8260
|5368
|2006.06.28 15:20
|modify
|914
|0.05
|1.8155
|1.8156
|1.8260
|5369
|2006.06.28 15:22
|modify
|914
|0.05
|1.8155
|1.8157
|1.8260
|5370
|2006.06.28 15:22
|modify
|914
|0.05
|1.8155
|1.8158
|1.8260
|5371
|2006.06.28 15:42
|s/l
|914
|0.05
|1.8158
|1.8158
|1.8260
|1.50
|1245.50
|5372
|2006.06.28 15:45
|buy
|915
|0.05
|1.8159
|1.8112
|1.8264
|5373
|2006.06.28 15:45
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8141
|1.8264
|5374
|2006.06.28 15:47
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8142
|1.8264
|5375
|2006.06.28 16:26
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8159
|1.8264
|5376
|2006.06.28 16:26
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8160
|1.8264
|5377
|2006.06.28 16:28
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8161
|1.8264
|5378
|2006.06.28 18:53
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8162
|1.8264
|5379
|2006.06.28 18:53
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8164
|1.8264
|5380
|2006.06.28 18:54
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8165
|1.8264
|5381
|2006.06.28 18:54
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8166
|1.8264
|5382
|2006.06.28 18:56
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8167
|1.8264
|5383
|2006.06.28 18:56
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8168
|1.8264
|5384
|2006.06.28 19:00
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8169
|1.8264
|5385
|2006.06.28 19:11
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8170
|1.8264
|5386
|2006.06.28 19:13
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8171
|1.8264
|5387
|2006.06.28 19:13
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8172
|1.8264
|5388
|2006.06.28 19:27
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8173
|1.8264
|5389
|2006.06.28 19:28
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8174
|1.8264
|5390
|2006.06.28 21:16
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8175
|1.8264
|5391
|2006.06.28 21:16
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8176
|1.8264
|5392
|2006.06.28 21:20
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8177
|1.8264
|5393
|2006.06.28 21:20
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8178
|1.8264
|5394
|2006.06.28 21:20
|modify
|915
|0.05
|1.8159
|1.8179
|1.8264
|5395
|2006.06.28 21:57
|s/l
|915
|0.05
|1.8179
|1.8179
|1.8264
|10.00
|1255.50
|5396
|2006.06.28 21:57
|modify
|913
|0.05
|1.8155
|1.8162
|1.8260
|5397
|2006.06.28 21:57
|modify
|913
|0.05
|1.8155
|1.8164
|1.8260
|5398
|2006.06.28 22:00
|modify
|913
|0.05
|1.8155
|1.8165
|1.8260
|5399
|2006.06.28 22:05
|buy
|916
|0.05
|1.8177
|1.8130
|1.8282
|5400
|2006.06.28 22:05
|modify
|916
|0.05
|1.8177
|1.8159
|1.8282
|5401
|2006.06.28 23:53
|s/l
|913
|0.05
|1.8165
|1.8165
|1.8260
|5.00
|1260.50
|5402
|2006.06.28 23:55
|buy
|917
|0.05
|1.8172
|1.8125
|1.8277
|5403
|2006.06.28 23:55
|modify
|917
|0.05
|1.8172
|1.8154
|1.8277
|5404
|2006.06.28 23:59
|modify
|917
|0.05
|1.8172
|1.8155
|1.8277
|5405
|2006.06.29 01:50
|s/l
|916
|0.05
|1.8159
|1.8159
|1.8282
|-9.00
|1251.50
|5406
|2006.06.29 01:55
|buy
|918
|0.05
|1.8161
|1.8114
|1.8266
|5407
|2006.06.29 01:55
|modify
|918
|0.05
|1.8161
|1.8143
|1.8266
|5408
|2006.06.29 01:56
|modify
|918
|0.05
|1.8161
|1.8144
|1.8266
|5409
|2006.06.29 05:16
|modify
|918
|0.05
|1.8161
|1.8162
|1.8266
|5410
|2006.06.29 05:16
|modify
|918
|0.05
|1.8161
|1.8163
|1.8266
|5411
|2006.06.29 05:34
|modify
|918
|0.05
|1.8161
|1.8164
|1.8266
|5412
|2006.06.29 06:22
|s/l
|918
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8266
|1.50
|1253.00
|5413
|2006.06.29 06:25
|buy
|919
|0.05
|1.8161
|1.8114
|1.8266
|5414
|2006.06.29 06:25
|modify
|919
|0.05
|1.8161
|1.8142
|1.8266
|5415
|2006.06.29 06:25
|modify
|919
|0.05
|1.8161
|1.8144
|1.8266
|5416
|2006.06.29 07:07
|modify
|919
|0.05
|1.8161
|1.8161
|1.8266
|5417
|2006.06.29 07:22
|s/l
|919
|0.05
|1.8161
|1.8161
|1.8266
|0.00
|1253.00
|5418
|2006.06.29 07:25
|buy
|920
|0.05
|1.8167
|1.8120
|1.8272
|5419
|2006.06.29 07:25
|modify
|920
|0.05
|1.8167
|1.8150
|1.8272
|5420
|2006.06.29 07:33
|s/l
|917
|0.05
|1.8155
|1.8155
|1.8277
|-8.50
|1244.50
|5421
|2006.06.29 07:35
|buy
|921
|0.05
|1.8159
|1.8112
|1.8264
|5422
|2006.06.29 07:35
|modify
|921
|0.05
|1.8159
|1.8141
|1.8264
|5423
|2006.06.29 07:38
|modify
|921
|0.05
|1.8159
|1.8142
|1.8264
|5424
|2006.06.29 08:19
|s/l
|920
|0.05
|1.8150
|1.8150
|1.8272
|-8.50
|1236.00
|5425
|2006.06.29 08:20
|buy
|922
|0.05
|1.8153
|1.8106
|1.8258
|5426
|2006.06.29 08:20
|modify
|922
|0.05
|1.8153
|1.8135
|1.8258
|5427
|2006.06.29 08:20
|modify
|922
|0.05
|1.8153
|1.8136
|1.8258
|5428
|2006.06.29 08:23
|s/l
|921
|0.05
|1.8142
|1.8142
|1.8264
|-8.50
|1227.50
|5429
|2006.06.29 08:25
|buy
|923
|0.05
|1.8150
|1.8103
|1.8255
|5430
|2006.06.29 08:25
|modify
|923
|0.05
|1.8150
|1.8133
|1.8255
|5431
|2006.06.29 09:45
|s/l
|912
|0.05
|1.8137
|1.8137
|1.8259
|-8.50
|1219.00
|5432
|2006.06.29 09:45
|s/l
|900
|0.05
|1.8134
|1.8134
|1.8286
|-23.50
|1195.50
|5433
|2006.06.29 09:45
|s/l
|922
|0.05
|1.8136
|1.8136
|1.8258
|-8.50
|1187.00
|5434
|2006.06.29 09:45
|s/l
|923
|0.05
|1.8133
|1.8133
|1.8255
|-8.50
|1178.50
|5435
|2006.06.29 09:45
|modify
|911
|0.05
|1.8154
|1.8115
|1.8259
|5436
|2006.06.29 09:45
|modify
|911
|0.05
|1.8154
|1.8118
|1.8259
|5437
|2006.06.29 09:45
|modify
|911
|0.05
|1.8154
|1.8119
|1.8259
|5438
|2006.06.29 09:45
|modify
|911
|0.05
|1.8154
|1.8120
|1.8259
|5439
|2006.06.29 09:45
|modify
|911
|0.05
|1.8154
|1.8124
|1.8259
|5440
|2006.06.29 09:50
|buy
|924
|0.05
|1.8131
|1.8084
|1.8236
|5441
|2006.06.29 09:50
|buy
|925
|0.05
|1.8131
|1.8084
|1.8236
|5442
|2006.06.29 09:50
|buy
|926
|0.05
|1.8131
|1.8084
|1.8236
|5443
|2006.06.29 09:50
|buy
|927
|0.05
|1.8131
|1.8084
|1.8236
|5444
|2006.06.29 09:50
|modify
|927
|0.05
|1.8131
|1.8114
|1.8236
|5445
|2006.06.29 09:52
|s/l
|911
|0.05
|1.8124
|1.8124
|1.8259
|-15.00
|1163.50
|5446
|2006.06.29 09:54
|s/l
|927
|0.05
|1.8114
|1.8114
|1.8236
|-8.50
|1155.00
|5447
|2006.06.29 09:54
|modify
|926
|0.05
|1.8131
|1.8096
|1.8236
|5448
|2006.06.29 09:54
|modify
|926
|0.05
|1.8131
|1.8097
|1.8236
|5449
|2006.06.29 09:55
|buy
|928
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|5450
|2006.06.29 09:55
|buy
|929
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|5451
|2006.06.29 09:55
|modify
|929
|0.05
|1.8115
|1.8097
|1.8220
|5452
|2006.06.29 10:20
|modify
|929
|0.05
|1.8115
|1.8115
|1.8220
|5453
|2006.06.29 10:21
|modify
|929
|0.05
|1.8115
|1.8116
|1.8220
|5454
|2006.06.29 10:24
|modify
|929
|0.05
|1.8115
|1.8117
|1.8220
|5455
|2006.06.29 10:24
|modify
|929
|0.05
|1.8115
|1.8118
|1.8220
|5456
|2006.06.29 10:39
|s/l
|929
|0.05
|1.8118
|1.8118
|1.8220
|1.50
|1156.50
|5457
|2006.06.29 10:40
|buy
|930
|0.05
|1.8122
|1.8075
|1.8227
|5458
|2006.06.29 10:40
|modify
|930
|0.05
|1.8122
|1.8104
|1.8227
|5459
|2006.06.29 10:44
|modify
|930
|0.05
|1.8122
|1.8105
|1.8227
|5460
|2006.06.29 11:18
|s/l
|930
|0.05
|1.8105
|1.8105
|1.8227
|-8.50
|1148.00
|5461
|2006.06.29 11:18
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8088
|1.8220
|5462
|2006.06.29 11:18
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8089
|1.8220
|5463
|2006.06.29 11:19
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8090
|1.8220
|5464
|2006.06.29 11:20
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8091
|1.8220
|5465
|2006.06.29 11:20
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8092
|1.8220
|5466
|2006.06.29 11:22
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8094
|1.8220
|5467
|2006.06.29 11:23
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8095
|1.8220
|5468
|2006.06.29 11:25
|buy
|931
|0.05
|1.8111
|1.8064
|1.8216
|5469
|2006.06.29 11:25
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8094
|1.8216
|5470
|2006.06.29 12:00
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8113
|1.8216
|5471
|2006.06.29 12:00
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8117
|1.8216
|5472
|2006.06.29 12:01
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8118
|1.8216
|5473
|2006.06.29 12:01
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8120
|1.8216
|5474
|2006.06.29 12:35
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8121
|1.8216
|5475
|2006.06.29 12:35
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8124
|1.8216
|5476
|2006.06.29 12:36
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8125
|1.8216
|5477
|2006.06.29 12:41
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8126
|1.8216
|5478
|2006.06.29 12:42
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8127
|1.8216
|5479
|2006.06.29 12:43
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8128
|1.8216
|5480
|2006.06.29 12:43
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8129
|1.8216
|5481
|2006.06.29 12:43
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8130
|1.8216
|5482
|2006.06.29 12:43
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8131
|1.8216
|5483
|2006.06.29 12:45
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8132
|1.8216
|5484
|2006.06.29 12:45
|modify
|931
|0.05
|1.8111
|1.8136
|1.8216
|5485
|2006.06.29 13:15
|s/l
|931
|0.05
|1.8136
|1.8136
|1.8216
|12.50
|1160.50
|5486
|2006.06.29 13:15
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8116
|1.8220
|5487
|2006.06.29 13:15
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8119
|1.8220
|5488
|2006.06.29 13:15
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8121
|1.8220
|5489
|2006.06.29 13:15
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8123
|1.8220
|5490
|2006.06.29 13:15
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8124
|1.8220
|5491
|2006.06.29 13:35
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8125
|1.8220
|5492
|2006.06.29 13:36
|modify
|928
|0.05
|1.8115
|1.8126
|1.8220
|5493
|2006.06.29 13:50
|buy
|932
|0.05
|1.8135
|1.8088
|1.8240
|5494
|2006.06.29 13:50
|modify
|932
|0.05
|1.8135
|1.8117
|1.8240
|5495
|2006.06.29 13:51
|s/l
|928
|0.05
|1.8126
|1.8126
|1.8220
|5.50
|1166.00
|5496
|2006.06.29 13:55
|buy
|933
|0.05
|1.8128
|1.8081
|1.8233
|5497
|2006.06.29 13:55
|modify
|933
|0.05
|1.8128
|1.8108
|1.8233
|5498
|2006.06.29 13:56
|modify
|933
|0.05
|1.8128
|1.8109
|1.8233
|5499
|2006.06.29 13:56
|modify
|933
|0.05
|1.8128
|1.8111
|1.8233
|5500
|2006.06.29 15:22
|s/l
|932
|0.05
|1.8117
|1.8117
|1.8240
|-9.00
|1157.00
|5501
|2006.06.29 15:25
|buy
|934
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|5502
|2006.06.29 15:25
|modify
|934
|0.05
|1.8115
|1.8096
|1.8220
|5503
|2006.06.29 15:25
|modify
|934
|0.05
|1.8115
|1.8097
|1.8220
|5504
|2006.06.29 15:41
|s/l
|933
|0.05
|1.8111
|1.8111
|1.8233
|-8.50
|1148.50
|5505
|2006.06.29 15:45
|buy
|935
|0.05
|1.8107
|1.8060
|1.8212
|5506
|2006.06.29 15:45
|modify
|935
|0.05
|1.8107
|1.8090
|1.8212
|5507
|2006.06.29 16:40
|s/l
|926
|0.05
|1.8097
|1.8097
|1.8236
|-17.00
|1131.50
|5508
|2006.06.29 16:40
|s/l
|934
|0.05
|1.8097
|1.8097
|1.8220
|-9.00
|1122.50
|5509
|2006.06.29 16:45
|buy
|936
|0.05
|1.8100
|1.8053
|1.8205
|5510
|2006.06.29 16:45
|buy
|937
|0.05
|1.8100
|1.8053
|1.8205
|5511
|2006.06.29 16:45
|modify
|937
|0.05
|1.8100
|1.8082
|1.8205
|5512
|2006.06.29 16:46
|modify
|937
|0.05
|1.8100
|1.8083
|1.8205
|5513
|2006.06.29 17:37
|s/l
|935
|0.05
|1.8090
|1.8090
|1.8212
|-8.50
|1114.00
|5514
|2006.06.29 17:40
|buy
|938
|0.05
|1.8095
|1.8048
|1.8200
|5515
|2006.06.29 17:40
|modify
|938
|0.05
|1.8095
|1.8076
|1.8200
|5516
|2006.06.29 17:40
|modify
|938
|0.05
|1.8095
|1.8077
|1.8200
|5517
|2006.06.29 18:16
|modify
|938
|0.05
|1.8095
|1.8095
|1.8200
|5518
|2006.06.29 18:16
|s/l
|938
|0.05
|1.8095
|1.8095
|1.8200
|0.00
|1114.00
|5519
|2006.06.29 18:16
|modify
|937
|0.05
|1.8100
|1.8103
|1.8205
|5520
|2006.06.29 18:16
|s/l
|937
|0.05
|1.8103
|1.8103
|1.8205
|1.50
|1115.50
|5521
|2006.06.29 18:16
|modify
|936
|0.05
|1.8100
|1.8079
|1.8205
|5522
|2006.06.29 18:16
|modify
|936
|0.05
|1.8100
|1.8106
|1.8205
|5523
|2006.06.29 18:16
|modify
|936
|0.05
|1.8100
|1.8111
|1.8205
|5524
|2006.06.29 18:16
|modify
|936
|0.05
|1.8100
|1.8114
|1.8205
|5525
|2006.06.29 18:16
|modify
|936
|0.05
|1.8100
|1.8120
|1.8205
|5526
|2006.06.29 18:16
|s/l
|936
|0.05
|1.8120
|1.8120
|1.8205
|10.00
|1125.50
|5527
|2006.06.29 18:16
|modify
|925
|0.05
|1.8131
|1.8095
|1.8236
|5528
|2006.06.29 18:16
|modify
|925
|0.05
|1.8131
|1.8111
|1.8236
|5529
|2006.06.29 18:16
|s/l
|925
|0.05
|1.8111
|1.8111
|1.8236
|-10.00
|1115.50
|5530
|2006.06.29 18:16
|modify
|924
|0.05
|1.8131
|1.8095
|1.8236
|5531
|2006.06.29 18:16
|modify
|924
|0.05
|1.8131
|1.8105
|1.8236
|5532
|2006.06.29 18:16
|s/l
|924
|0.05
|1.8105
|1.8105
|1.8236
|-13.00
|1102.50
|5533
|2006.07.03 08:00
|buy
|939
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|5534
|2006.07.03 08:00
|buy
|940
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|5535
|2006.07.03 08:00
|buy
|941
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|5536
|2006.07.03 08:00
|buy
|942
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|5537
|2006.07.03 08:00
|buy
|943
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|5538
|2006.07.03 08:00
|modify
|943
|0.05
|1.8448
|1.8425
|1.8553
|5539
|2006.07.03 08:00
|modify
|943
|0.05
|1.8448
|1.8426
|1.8553
|5540
|2006.07.03 08:00
|modify
|943
|0.05
|1.8448
|1.8428
|1.8553
|5541
|2006.07.03 08:00
|modify
|943
|0.05
|1.8448
|1.8429
|1.8553
|5542
|2006.07.03 08:09
|modify
|943
|0.05
|1.8448
|1.8431
|1.8553
|5543
|2006.07.03 08:20
|s/l
|943
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8553
|-8.50
|1094.00
|5544
|2006.07.03 08:20
|modify
|942
|0.05
|1.8448
|1.8414
|1.8553
|5545
|2006.07.03 08:20
|modify
|942
|0.05
|1.8448
|1.8415
|1.8553
|5546
|2006.07.03 08:21
|modify
|942
|0.05
|1.8448
|1.8416
|1.8553
|5547
|2006.07.03 08:21
|modify
|942
|0.05
|1.8448
|1.8417
|1.8553
|5548
|2006.07.03 08:25
|buy
|944
|0.05
|1.8435
|1.8388
|1.8540
|5549
|2006.07.03 08:25
|modify
|944
|0.05
|1.8435
|1.8417
|1.8540
|5550
|2006.07.03 08:29
|modify
|944
|0.05
|1.8435
|1.8418
|1.8540
|5551
|2006.07.03 08:30
|modify
|944
|0.05
|1.8435
|1.8436
|1.8540
|5552
|2006.07.03 08:30
|s/l
|944
|0.05
|1.8436
|1.8436
|1.8540
|0.50
|1094.50
|5553
|2006.07.03 08:30
|modify
|942
|0.05
|1.8448
|1.8419
|1.8553
|5554
|2006.07.03 08:30
|modify
|942
|0.05
|1.8448
|1.8420
|1.8553
|5555
|2006.07.03 08:30
|modify
|942
|0.05
|1.8448
|1.8429
|1.8553
|5556
|2006.07.03 08:35
|buy
|945
|0.05
|1.8446
|1.8399
|1.8551
|5557
|2006.07.03 08:35
|modify
|945
|0.05
|1.8446
|1.8426
|1.8551
|5558
|2006.07.03 08:35
|modify
|945
|0.05
|1.8446
|1.8427
|1.8551
|5559
|2006.07.03 08:35
|modify
|945
|0.05
|1.8446
|1.8428
|1.8551
|5560
|2006.07.03 08:35
|modify
|945
|0.05
|1.8446
|1.8429
|1.8551
|5561
|2006.07.03 09:50
|s/l
|942
|0.05
|1.8429
|1.8429
|1.8553
|-9.50
|1085.00
|5562
|2006.07.03 09:50
|s/l
|945
|0.05
|1.8429
|1.8429
|1.8551
|-8.50
|1076.50
|5563
|2006.07.03 09:50
|modify
|941
|0.05
|1.8448
|1.8412
|1.8553
|5564
|2006.07.03 09:50
|modify
|941
|0.05
|1.8448
|1.8413
|1.8553
|5565
|2006.07.03 09:51
|modify
|941
|0.05
|1.8448
|1.8414
|1.8553
|5566
|2006.07.03 09:51
|modify
|941
|0.05
|1.8448
|1.8416
|1.8553
|5567
|2006.07.03 09:52
|modify
|941
|0.05
|1.8448
|1.8419
|1.8553
|5568
|2006.07.03 09:53
|modify
|941
|0.05
|1.8448
|1.8420
|1.8553
|5569
|2006.07.03 09:54
|modify
|941
|0.05
|1.8448
|1.8421
|1.8553
|5570
|2006.07.03 09:55
|buy
|946
|0.05
|1.8439
|1.8392
|1.8544
|5571
|2006.07.03 09:55
|buy
|947
|0.05
|1.8439
|1.8392
|1.8544
|5572
|2006.07.03 09:55
|modify
|947
|0.05
|1.8439
|1.8421
|1.8544
|5573
|2006.07.03 13:45
|s/l
|941
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8553
|-13.50
|1063.00
|5574
|2006.07.03 13:45
|s/l
|947
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8544
|-9.00
|1054.00
|5575
|2006.07.03 13:45
|modify
|946
|0.05
|1.8439
|1.8404
|1.8544
|5576
|2006.07.03 13:45
|modify
|946
|0.05
|1.8439
|1.8409
|1.8544
|5577
|2006.07.03 13:50
|buy
|948
|0.05
|1.8423
|1.8376
|1.8528
|5578
|2006.07.03 13:50
|buy
|949
|0.05
|1.8423
|1.8376
|1.8528
|5579
|2006.07.03 13:50
|modify
|949
|0.05
|1.8423
|1.8405
|1.8528
|5580
|2006.07.03 13:50
|modify
|949
|0.05
|1.8423
|1.8406
|1.8528
|5581
|2006.07.03 14:00
|modify
|949
|0.05
|1.8423
|1.8424
|1.8528
|5582
|2006.07.03 14:00
|modify
|949
|0.05
|1.8423
|1.8426
|1.8528
|5583
|2006.07.03 14:00
|modify
|949
|0.05
|1.8423
|1.8429
|1.8528
|5584
|2006.07.03 14:00
|modify
|949
|0.05
|1.8423
|1.8431
|1.8528
|5585
|2006.07.03 14:01
|modify
|949
|0.05
|1.8423
|1.8432
|1.8528
|5586
|2006.07.03 14:06
|s/l
|949
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8528
|4.50
|1058.50
|5587
|2006.07.03 14:06
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8427
|1.8528
|5588
|2006.07.03 14:10
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8429
|1.8528
|5589
|2006.07.03 14:10
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8433
|1.8528
|5590
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8434
|1.8528
|5591
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8436
|1.8528
|5592
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8437
|1.8528
|5593
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8438
|1.8528
|5594
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8439
|1.8528
|5595
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8440
|1.8528
|5596
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8442
|1.8528
|5597
|2006.07.03 14:14
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8443
|1.8528
|5598
|2006.07.03 14:15
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8444
|1.8528
|5599
|2006.07.03 14:15
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8448
|1.8528
|5600
|2006.07.03 14:15
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8450
|1.8528
|5601
|2006.07.03 14:15
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8451
|1.8528
|5602
|2006.07.03 14:15
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8452
|1.8528
|5603
|2006.07.03 14:15
|modify
|948
|0.05
|1.8423
|1.8453
|1.8528
|5604
|2006.07.03 14:43
|s/l
|948
|0.05
|1.8453
|1.8453
|1.8528
|15.00
|1073.50
|5605
|2006.07.03 14:53
|modify
|946
|0.05
|1.8439
|1.8420
|1.8544
|5606
|2006.07.03 14:53
|modify
|946
|0.05
|1.8439
|1.8421
|1.8544
|5607
|2006.07.03 15:10
|buy
|950
|0.05
|1.8436
|1.8389
|1.8541
|5608
|2006.07.03 15:10
|buy
|951
|0.05
|1.8436
|1.8389
|1.8541
|5609
|2006.07.03 15:10
|modify
|951
|0.05
|1.8436
|1.8418
|1.8541
|5610
|2006.07.03 15:13
|s/l
|946
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8544
|-9.00
|1064.50
|5611
|2006.07.03 15:14
|s/l
|951
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8541
|-9.00
|1055.50
|5612
|2006.07.03 15:14
|modify
|950
|0.05
|1.8436
|1.8393
|1.8541
|5613
|2006.07.03 15:14
|modify
|950
|0.05
|1.8436
|1.8394
|1.8541
|5614
|2006.07.03 15:14
|modify
|950
|0.05
|1.8436
|1.8396
|1.8541
|5615
|2006.07.03 15:14
|modify
|950
|0.05
|1.8436
|1.8398
|1.8541
|5616
|2006.07.03 15:14
|modify
|950
|0.05
|1.8436
|1.8399
|1.8541
|5617
|2006.07.03 15:14
|modify
|950
|0.05
|1.8436
|1.8400
|1.8541
|5618
|2006.07.03 15:15
|buy
|952
|0.05
|1.8413
|1.8366
|1.8518
|5619
|2006.07.03 15:15
|buy
|953
|0.05
|1.8413
|1.8366
|1.8518
|5620
|2006.07.03 15:15
|modify
|953
|0.05
|1.8413
|1.8395
|1.8518
|5621
|2006.07.03 15:16
|s/l
|939
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8553
|-23.50
|1032.00
|5622
|2006.07.03 15:16
|s/l
|940
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8553
|-23.50
|1008.50
|5623
|2006.07.03 15:16
|s/l
|950
|0.05
|1.8400
|1.8400
|1.8541
|-18.00
|990.50
|5624
|2006.07.03 15:20
|buy
|954
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|5625
|2006.07.03 15:20
|buy
|955
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|5626
|2006.07.03 15:20
|buy
|956
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|5627
|2006.07.03 15:20
|modify
|956
|0.05
|1.8410
|1.8390
|1.8515
|5628
|2006.07.03 15:21
|s/l
|953
|0.05
|1.8395
|1.8395
|1.8518
|-9.00
|981.50
|5629
|2006.07.03 15:25
|buy
|957
|0.05
|1.8407
|1.8360
|1.8512
|5630
|2006.07.03 15:25
|modify
|957
|0.05
|1.8407
|1.8389
|1.8512
|5631
|2006.07.03 15:26
|modify
|957
|0.05
|1.8407
|1.8390
|1.8512
|5632
|2006.07.03 15:37
|s/l
|956
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8515
|-10.00
|971.50
|5633
|2006.07.03 15:37
|s/l
|957
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8512
|-8.50
|963.00
|5634
|2006.07.03 15:37
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8373
|1.8515
|5635
|2006.07.03 15:37
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8374
|1.8515
|5636
|2006.07.03 15:40
|buy
|958
|0.05
|1.8386
|1.8339
|1.8491
|5637
|2006.07.03 15:40
|buy
|959
|0.05
|1.8386
|1.8339
|1.8491
|5638
|2006.07.03 15:40
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8367
|1.8491
|5639
|2006.07.03 15:40
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8369
|1.8491
|5640
|2006.07.03 15:56
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8386
|1.8491
|5641
|2006.07.03 15:56
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8387
|1.8491
|5642
|2006.07.03 15:58
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8388
|1.8491
|5643
|2006.07.03 15:59
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8389
|1.8491
|5644
|2006.07.03 16:08
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8390
|1.8491
|5645
|2006.07.03 16:12
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8391
|1.8491
|5646
|2006.07.03 16:13
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8392
|1.8491
|5647
|2006.07.03 16:13
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8393
|1.8491
|5648
|2006.07.03 16:13
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8394
|1.8491
|5649
|2006.07.03 16:14
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8395
|1.8491
|5650
|2006.07.03 16:14
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8396
|1.8491
|5651
|2006.07.03 16:14
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8397
|1.8491
|5652
|2006.07.03 16:14
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8399
|1.8491
|5653
|2006.07.03 16:15
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8400
|1.8491
|5654
|2006.07.03 16:15
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8401
|1.8491
|5655
|2006.07.03 16:17
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8402
|1.8491
|5656
|2006.07.03 16:19
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8404
|1.8491
|5657
|2006.07.03 16:22
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8405
|1.8491
|5658
|2006.07.03 16:22
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8406
|1.8491
|5659
|2006.07.03 16:22
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8407
|1.8491
|5660
|2006.07.03 16:38
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8409
|1.8491
|5661
|2006.07.03 16:38
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8410
|1.8491
|5662
|2006.07.03 16:39
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8413
|1.8491
|5663
|2006.07.03 16:39
|modify
|959
|0.05
|1.8386
|1.8414
|1.8491
|5664
|2006.07.03 16:45
|s/l
|959
|0.05
|1.8414
|1.8414
|1.8491
|14.00
|977.00
|5665
|2006.07.03 16:45
|modify
|958
|0.05
|1.8386
|1.8395
|1.8491
|5666
|2006.07.03 16:45
|modify
|958
|0.05
|1.8386
|1.8396
|1.8491
|5667
|2006.07.03 16:45
|modify
|958
|0.05
|1.8386
|1.8397
|1.8491
|5668
|2006.07.03 16:45
|modify
|958
|0.05
|1.8386
|1.8398
|1.8491
|5669
|2006.07.03 16:45
|modify
|958
|0.05
|1.8386
|1.8399
|1.8491
|5670
|2006.07.03 16:47
|s/l
|958
|0.05
|1.8399
|1.8399
|1.8491
|6.50
|983.50
|5671
|2006.07.03 16:47
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8381
|1.8515
|5672
|2006.07.03 16:47
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8382
|1.8515
|5673
|2006.07.03 16:47
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8383
|1.8515
|5674
|2006.07.03 16:47
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8384
|1.8515
|5675
|2006.07.03 16:47
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8385
|1.8515
|5676
|2006.07.03 16:50
|buy
|960
|0.05
|1.8394
|1.8347
|1.8499
|5677
|2006.07.03 16:50
|buy
|961
|0.05
|1.8394
|1.8347
|1.8499
|5678
|2006.07.03 16:50
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8377
|1.8499
|5679
|2006.07.03 17:11
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8394
|1.8499
|5680
|2006.07.03 17:11
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8395
|1.8499
|5681
|2006.07.03 17:17
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8396
|1.8499
|5682
|2006.07.03 17:19
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8397
|1.8499
|5683
|2006.07.03 17:19
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8398
|1.8499
|5684
|2006.07.03 17:20
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8399
|1.8499
|5685
|2006.07.03 17:20
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8400
|1.8499
|5686
|2006.07.03 17:20
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8401
|1.8499
|5687
|2006.07.03 17:22
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8402
|1.8499
|5688
|2006.07.03 17:23
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8404
|1.8499
|5689
|2006.07.03 17:23
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8407
|1.8499
|5690
|2006.07.03 19:16
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8408
|1.8499
|5691
|2006.07.03 19:17
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8409
|1.8499
|5692
|2006.07.03 19:24
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8410
|1.8499
|5693
|2006.07.03 19:28
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8411
|1.8499
|5694
|2006.07.03 19:58
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8412
|1.8499
|5695
|2006.07.03 20:00
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8413
|1.8499
|5696
|2006.07.03 20:02
|modify
|961
|0.05
|1.8394
|1.8414
|1.8499
|5697
|2006.07.03 21:04
|s/l
|961
|0.05
|1.8414
|1.8414
|1.8499
|10.00
|993.50
|5698
|2006.07.03 21:04
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8397
|1.8499
|5699
|2006.07.03 21:05
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8399
|1.8499
|5700
|2006.07.03 21:06
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8400
|1.8499
|5701
|2006.07.03 21:06
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8401
|1.8499
|5702
|2006.07.03 21:06
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8402
|1.8499
|5703
|2006.07.03 21:10
|buy
|962
|0.05
|1.8416
|1.8369
|1.8521
|5704
|2006.07.03 21:10
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8398
|1.8521
|5705
|2006.07.03 21:16
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8399
|1.8521
|5706
|2006.07.04 00:41
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8416
|1.8521
|5707
|2006.07.04 00:41
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8417
|1.8521
|5708
|2006.07.04 00:44
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8418
|1.8521
|5709
|2006.07.04 00:46
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8420
|1.8521
|5710
|2006.07.04 00:46
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8421
|1.8521
|5711
|2006.07.04 00:46
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8422
|1.8521
|5712
|2006.07.04 00:46
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8423
|1.8521
|5713
|2006.07.04 00:47
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8424
|1.8521
|5714
|2006.07.04 00:47
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8425
|1.8521
|5715
|2006.07.04 01:43
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8426
|1.8521
|5716
|2006.07.04 01:51
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8427
|1.8521
|5717
|2006.07.04 01:51
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8429
|1.8521
|5718
|2006.07.04 02:17
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8430
|1.8521
|5719
|2006.07.04 06:25
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8431
|1.8521
|5720
|2006.07.04 06:25
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8432
|1.8521
|5721
|2006.07.04 06:26
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8433
|1.8521
|5722
|2006.07.04 06:26
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8434
|1.8521
|5723
|2006.07.04 06:26
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8435
|1.8521
|5724
|2006.07.04 06:26
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8436
|1.8521
|5725
|2006.07.04 06:27
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8437
|1.8521
|5726
|2006.07.04 06:27
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8438
|1.8521
|5727
|2006.07.04 06:29
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8439
|1.8521
|5728
|2006.07.04 06:30
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8440
|1.8521
|5729
|2006.07.04 06:31
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8441
|1.8521
|5730
|2006.07.04 06:31
|modify
|962
|0.05
|1.8416
|1.8442
|1.8521
|5731
|2006.07.04 06:49
|s/l
|962
|0.05
|1.8442
|1.8442
|1.8521
|13.00
|1006.50
|5732
|2006.07.04 06:49
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8425
|1.8499
|5733
|2006.07.04 06:49
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8426
|1.8499
|5734
|2006.07.04 06:50
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8427
|1.8499
|5735
|2006.07.04 06:50
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8428
|1.8499
|5736
|2006.07.04 06:50
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8429
|1.8499
|5737
|2006.07.04 06:57
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8430
|1.8499
|5738
|2006.07.04 06:58
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8431
|1.8499
|5739
|2006.07.04 06:59
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8432
|1.8499
|5740
|2006.07.04 07:08
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8433
|1.8499
|5741
|2006.07.04 07:08
|modify
|960
|0.05
|1.8394
|1.8434
|1.8499
|5742
|2006.07.04 07:15
|s/l
|960
|0.05
|1.8434
|1.8434
|1.8499
|20.00
|1026.50
|5743
|2006.07.04 07:15
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8417
|1.8515
|5744
|2006.07.04 07:16
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8420
|1.8515
|5745
|2006.07.04 07:16
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8421
|1.8515
|5746
|2006.07.04 07:16
|modify
|955
|0.05
|1.8410
|1.8422
|1.8515
|5747
|2006.07.04 07:36
|s/l
|955
|0.05
|1.8422
|1.8422
|1.8515
|6.00
|1032.50
|5748
|2006.07.04 07:41
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8412
|1.8515
|5749
|2006.07.04 07:42
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8414
|1.8515
|5750
|2006.07.04 07:43
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8415
|1.8515
|5751
|2006.07.04 07:44
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8417
|1.8515
|5752
|2006.07.04 07:50
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8418
|1.8515
|5753
|2006.07.04 07:53
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8419
|1.8515
|5754
|2006.07.04 07:54
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8420
|1.8515
|5755
|2006.07.04 08:30
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8423
|1.8515
|5756
|2006.07.04 08:31
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8424
|1.8515
|5757
|2006.07.04 08:31
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8425
|1.8515
|5758
|2006.07.04 08:36
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8427
|1.8515
|5759
|2006.07.04 08:36
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8428
|1.8515
|5760
|2006.07.04 08:38
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8430
|1.8515
|5761
|2006.07.04 08:46
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8432
|1.8515
|5762
|2006.07.04 08:47
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8433
|1.8515
|5763
|2006.07.04 08:48
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8434
|1.8515
|5764
|2006.07.04 08:48
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8435
|1.8515
|5765
|2006.07.04 08:48
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8436
|1.8515
|5766
|2006.07.04 08:48
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8438
|1.8515
|5767
|2006.07.04 08:49
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8439
|1.8515
|5768
|2006.07.04 08:50
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8441
|1.8515
|5769
|2006.07.04 08:50
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8444
|1.8515
|5770
|2006.07.04 08:52
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8445
|1.8515
|5771
|2006.07.04 08:52
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8446
|1.8515
|5772
|2006.07.04 08:53
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8447
|1.8515
|5773
|2006.07.04 08:53
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8448
|1.8515
|5774
|2006.07.04 08:53
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8449
|1.8515
|5775
|2006.07.04 08:54
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8450
|1.8515
|5776
|2006.07.04 08:57
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8451
|1.8515
|5777
|2006.07.04 08:57
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8452
|1.8515
|5778
|2006.07.04 09:22
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8453
|1.8515
|5779
|2006.07.04 09:22
|modify
|954
|0.05
|1.8410
|1.8454
|1.8515
|5780
|2006.07.04 09:47
|s/l
|954
|0.05
|1.8454
|1.8454
|1.8515
|22.00
|1054.50
|5781
|2006.07.04 09:47
|modify
|952
|0.05
|1.8413
|1.8437
|1.8518
|5782
|2006.07.04 09:47
|modify
|952
|0.05
|1.8413
|1.8442
|1.8518
|5783
|2006.07.04 09:47
|modify
|952
|0.05
|1.8413
|1.8444
|1.8518
|5784
|2006.07.04 09:57
|modify
|952
|0.05
|1.8413
|1.8445
|1.8518
|5785
|2006.07.04 11:09
|s/l
|952
|0.05
|1.8445
|1.8445
|1.8518
|16.00
|1070.50
|5786
|2006.07.04 23:40
|buy
|963
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|5787
|2006.07.04 23:40
|buy
|964
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|5788
|2006.07.04 23:40
|buy
|965
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|5789
|2006.07.04 23:40
|buy
|966
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|5790
|2006.07.04 23:40
|buy
|967
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|5791
|2006.07.04 23:40
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8413
|1.8537
|5792
|2006.07.04 23:41
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8414
|1.8537
|5793
|2006.07.04 23:42
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|5794
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8537
|5795
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8433
|1.8537
|5796
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8434
|1.8537
|5797
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8435
|1.8537
|5798
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8436
|1.8537
|5799
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8437
|1.8537
|5800
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8438
|1.8537
|5801
|2006.07.05 04:52
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8440
|1.8537
|5802
|2006.07.05 04:55
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8442
|1.8537
|5803
|2006.07.05 04:55
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8443
|1.8537
|5804
|2006.07.05 05:04
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8444
|1.8537
|5805
|2006.07.05 05:04
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8445
|1.8537
|5806
|2006.07.05 05:06
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8448
|1.8537
|5807
|2006.07.05 05:16
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8449
|1.8537
|5808
|2006.07.05 05:18
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8450
|1.8537
|5809
|2006.07.05 05:18
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8451
|1.8537
|5810
|2006.07.05 05:19
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8452
|1.8537
|5811
|2006.07.05 05:19
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8454
|1.8537
|5812
|2006.07.05 05:19
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8455
|1.8537
|5813
|2006.07.05 05:32
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8456
|1.8537
|5814
|2006.07.05 05:33
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8457
|1.8537
|5815
|2006.07.05 05:34
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8458
|1.8537
|5816
|2006.07.05 05:34
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8461
|1.8537
|5817
|2006.07.05 05:34
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8465
|1.8537
|5818
|2006.07.05 06:02
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8466
|1.8537
|5819
|2006.07.05 06:04
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8467
|1.8537
|5820
|2006.07.05 06:04
|modify
|967
|0.05
|1.8432
|1.8468
|1.8537
|5821
|2006.07.05 06:17
|s/l
|967
|0.05
|1.8468
|1.8468
|1.8537
|18.00
|1088.50
|5822
|2006.07.05 06:17
|modify
|966
|0.05
|1.8432
|1.8451
|1.8537
|5823
|2006.07.05 06:18
|modify
|966
|0.05
|1.8432
|1.8453
|1.8537
|5824
|2006.07.05 06:19
|modify
|966
|0.05
|1.8432
|1.8459
|1.8537
|5825
|2006.07.05 06:23
|s/l
|966
|0.05
|1.8459
|1.8459
|1.8537
|13.50
|1102.00
|5826
|2006.07.05 06:23
|modify
|965
|0.05
|1.8432
|1.8441
|1.8537
|5827
|2006.07.05 06:23
|modify
|965
|0.05
|1.8432
|1.8442
|1.8537
|5828
|2006.07.05 06:31
|modify
|965
|0.05
|1.8432
|1.8444
|1.8537
|5829
|2006.07.05 06:32
|modify
|965
|0.05
|1.8432
|1.8448
|1.8537
|5830
|2006.07.05 06:37
|s/l
|965
|0.05
|1.8448
|1.8448
|1.8537
|8.00
|1110.00
|5831
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8537
|5832
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8433
|1.8537
|5833
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8434
|1.8537
|5834
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8435
|1.8537
|5835
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8436
|1.8537
|5836
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8437
|1.8537
|5837
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8439
|1.8537
|5838
|2006.07.05 06:37
|modify
|964
|0.05
|1.8432
|1.8440
|1.8537
|5839
|2006.07.05 06:55
|s/l
|964
|0.05
|1.8440
|1.8440
|1.8537
|4.00
|1114.00
|5840
|2006.07.05 07:00
|modify
|963
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|5841
|2006.07.05 07:16
|s/l
|963
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8537
|-8.50
|1105.50
|5842
|2006.07.05 07:25
|buy
|968
|0.05
|1.8425
|1.8378
|1.8530
|5843
|2006.07.05 07:25
|buy
|969
|0.05
|1.8425
|1.8378
|1.8530
|5844
|2006.07.05 07:25
|buy
|970
|0.05
|1.8425
|1.8378
|1.8530
|5845
|2006.07.05 07:25
|buy
|971
|0.05
|1.8425
|1.8378
|1.8530
|5846
|2006.07.05 07:25
|buy
|972
|0.05
|1.8425
|1.8378
|1.8530
|5847
|2006.07.05 07:25
|modify
|972
|0.05
|1.8425
|1.8407
|1.8530
|5848
|2006.07.05 07:26
|modify
|972
|0.05
|1.8425
|1.8408
|1.8530
|5849
|2006.07.05 07:46
|s/l
|972
|0.05
|1.8408
|1.8408
|1.8530
|-8.50
|1097.00
|5850
|2006.07.05 07:46
|modify
|971
|0.05
|1.8425
|1.8389
|1.8530
|5851
|2006.07.05 07:46
|modify
|971
|0.05
|1.8425
|1.8390
|1.8530
|5852
|2006.07.05 07:46
|modify
|971
|0.05
|1.8425
|1.8394
|1.8530
|5853
|2006.07.05 07:49
|modify
|971
|0.05
|1.8425
|1.8396
|1.8530
|5854
|2006.07.05 07:50
|buy
|973
|0.05
|1.8413
|1.8366
|1.8518
|5855
|2006.07.05 07:50
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8395
|1.8518
|5856
|2006.07.05 07:59
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8396
|1.8518
|5857
|2006.07.05 08:26
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8413
|1.8518
|5858
|2006.07.05 08:26
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8414
|1.8518
|5859
|2006.07.05 08:26
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8415
|1.8518
|5860
|2006.07.05 08:26
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8416
|1.8518
|5861
|2006.07.05 08:26
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8418
|1.8518
|5862
|2006.07.05 08:28
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8419
|1.8518
|5863
|2006.07.05 08:32
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8420
|1.8518
|5864
|2006.07.05 08:42
|modify
|973
|0.05
|1.8413
|1.8421
|1.8518
|5865
|2006.07.05 09:00
|s/l
|973
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8518
|4.00
|1101.00
|5866
|2006.07.05 09:00
|modify
|971
|0.05
|1.8425
|1.8404
|1.8530
|5867
|2006.07.05 09:00
|modify
|971
|0.05
|1.8425
|1.8405
|1.8530
|5868
|2006.07.05 09:00
|modify
|971
|0.05
|1.8425
|1.8406
|1.8530
|5869
|2006.07.05 09:05
|buy
|974
|0.05
|1.8417
|1.8370
|1.8522
|5870
|2006.07.05 09:05
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8399
|1.8522
|5871
|2006.07.05 09:06
|s/l
|971
|0.05
|1.8406
|1.8406
|1.8530
|-9.50
|1091.50
|5872
|2006.07.05 09:10
|buy
|975
|0.05
|1.8416
|1.8369
|1.8521
|5873
|2006.07.05 09:10
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8398
|1.8521
|5874
|2006.07.05 09:10
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8399
|1.8521
|5875
|2006.07.05 09:25
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8416
|1.8521
|5876
|2006.07.05 09:27
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8417
|1.8521
|5877
|2006.07.05 09:27
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8418
|1.8521
|5878
|2006.07.05 09:27
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8419
|1.8521
|5879
|2006.07.05 09:28
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8420
|1.8521
|5880
|2006.07.05 09:28
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8421
|1.8521
|5881
|2006.07.05 09:28
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8422
|1.8521
|5882
|2006.07.05 09:28
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8423
|1.8521
|5883
|2006.07.05 09:29
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8424
|1.8521
|5884
|2006.07.05 09:30
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8425
|1.8521
|5885
|2006.07.05 09:38
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8426
|1.8521
|5886
|2006.07.05 09:38
|modify
|975
|0.05
|1.8416
|1.8427
|1.8521
|5887
|2006.07.05 09:52
|s/l
|975
|0.05
|1.8427
|1.8427
|1.8521
|5.50
|1097.00
|5888
|2006.07.05 09:52
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8420
|1.8522
|5889
|2006.07.05 09:53
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8421
|1.8522
|5890
|2006.07.05 10:04
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8430
|1.8522
|5891
|2006.07.05 10:48
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8431
|1.8522
|5892
|2006.07.05 10:48
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8432
|1.8522
|5893
|2006.07.05 10:48
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8433
|1.8522
|5894
|2006.07.05 10:49
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8434
|1.8522
|5895
|2006.07.05 10:52
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8435
|1.8522
|5896
|2006.07.05 10:52
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8436
|1.8522
|5897
|2006.07.05 10:54
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8437
|1.8522
|5898
|2006.07.05 10:54
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8438
|1.8522
|5899
|2006.07.05 10:54
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8441
|1.8522
|5900
|2006.07.05 10:54
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8442
|1.8522
|5901
|2006.07.05 10:55
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8443
|1.8522
|5902
|2006.07.05 10:55
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8446
|1.8522
|5903
|2006.07.05 10:55
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8447
|1.8522
|5904
|2006.07.05 11:14
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8448
|1.8522
|5905
|2006.07.05 11:14
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8449
|1.8522
|5906
|2006.07.05 11:14
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8450
|1.8522
|5907
|2006.07.05 11:28
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8453
|1.8522
|5908
|2006.07.05 11:28
|modify
|974
|0.05
|1.8417
|1.8455
|1.8522
|5909
|2006.07.05 11:52
|s/l
|974
|0.05
|1.8455
|1.8455
|1.8522
|19.00
|1116.00
|5910
|2006.07.05 11:52
|modify
|970
|0.05
|1.8425
|1.8438
|1.8530
|5911
|2006.07.05 11:52
|modify
|970
|0.05
|1.8425
|1.8439
|1.8530
|5912
|2006.07.05 11:53
|modify
|970
|0.05
|1.8425
|1.8442
|1.8530
|5913
|2006.07.05 11:57
|modify
|970
|0.05
|1.8425
|1.8444
|1.8530
|5914
|2006.07.05 12:09
|s/l
|970
|0.05
|1.8444
|1.8444
|1.8530
|9.50
|1125.50
|5915
|2006.07.05 12:09
|modify
|969
|0.05
|1.8425
|1.8427
|1.8530
|5916
|2006.07.05 12:09
|modify
|969
|0.05
|1.8425
|1.8428
|1.8530
|5917
|2006.07.05 12:09
|modify
|969
|0.05
|1.8425
|1.8429
|1.8530
|5918
|2006.07.05 12:09
|modify
|969
|0.05
|1.8425
|1.8430
|1.8530
|5919
|2006.07.05 12:14
|modify
|969
|0.05
|1.8425
|1.8431
|1.8530
|5920
|2006.07.05 12:15
|s/l
|969
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8530
|3.00
|1128.50
|5921
|2006.07.05 12:16
|modify
|968
|0.05
|1.8425
|1.8404
|1.8530
|5922
|2006.07.05 12:16
|modify
|968
|0.05
|1.8425
|1.8405
|1.8530
|5923
|2006.07.05 12:18
|s/l
|968
|0.05
|1.8405
|1.8405
|1.8530
|-10.00
|1118.50
|5924
|2006.07.05 12:30
|buy
|976
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|5925
|2006.07.05 12:30
|buy
|977
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|5926
|2006.07.05 12:30
|buy
|978
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|5927
|2006.07.05 12:30
|buy
|979
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|5928
|2006.07.05 12:30
|buy
|980
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|5929
|2006.07.05 12:30
|modify
|980
|0.05
|1.8398
|1.8378
|1.8503
|5930
|2006.07.05 12:30
|modify
|980
|0.05
|1.8398
|1.8379
|1.8503
|5931
|2006.07.05 12:30
|modify
|980
|0.05
|1.8398
|1.8380
|1.8503
|5932
|2006.07.05 12:31
|s/l
|980
|0.05
|1.8380
|1.8380
|1.8503
|-9.00
|1109.50
|5933
|2006.07.05 12:31
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8359
|1.8503
|5934
|2006.07.05 12:31
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8360
|1.8503
|5935
|2006.07.05 12:31
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8361
|1.8503
|5936
|2006.07.05 12:31
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8363
|1.8503
|5937
|2006.07.05 12:33
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8367
|1.8503
|5938
|2006.07.05 12:33
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8370
|1.8503
|5939
|2006.07.05 12:34
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8371
|1.8503
|5940
|2006.07.05 12:34
|modify
|979
|0.05
|1.8398
|1.8374
|1.8503
|5941
|2006.07.05 12:35
|buy
|981
|0.05
|1.8392
|1.8345
|1.8497
|5942
|2006.07.05 12:35
|modify
|981
|0.05
|1.8392
|1.8374
|1.8497
|5943
|2006.07.05 12:36
|modify
|981
|0.05
|1.8392
|1.8375
|1.8497
|5944
|2006.07.05 13:15
|s/l
|979
|0.05
|1.8374
|1.8374
|1.8503
|-12.00
|1097.50
|5945
|2006.07.05 13:15
|s/l
|981
|0.05
|1.8375
|1.8375
|1.8497
|-8.50
|1089.00
|5946
|2006.07.05 13:15
|modify
|978
|0.05
|1.8398
|1.8355
|1.8503
|5947
|2006.07.05 13:15
|modify
|978
|0.05
|1.8398
|1.8357
|1.8503
|5948
|2006.07.05 13:15
|modify
|978
|0.05
|1.8398
|1.8359
|1.8503
|5949
|2006.07.05 13:20
|buy
|982
|0.05
|1.8374
|1.8327
|1.8479
|5950
|2006.07.05 13:20
|buy
|983
|0.05
|1.8374
|1.8327
|1.8479
|5951
|2006.07.05 13:20
|modify
|983
|0.05
|1.8374
|1.8354
|1.8479
|5952
|2006.07.05 13:20
|modify
|983
|0.05
|1.8374
|1.8355
|1.8479
|5953
|2006.07.05 13:21
|s/l
|978
|0.05
|1.8359
|1.8359
|1.8503
|-19.50
|1069.50
|5954
|2006.07.05 13:25
|buy
|984
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|5955
|2006.07.05 13:25
|modify
|984
|0.05
|1.8364
|1.8347
|1.8469
|5956
|2006.07.05 13:47
|s/l
|983
|0.05
|1.8355
|1.8355
|1.8479
|-9.50
|1060.00
|5957
|2006.07.05 13:47
|s/l
|976
|0.05
|1.8351
|1.8351
|1.8503
|-23.50
|1036.50
|5958
|2006.07.05 13:47
|s/l
|977
|0.05
|1.8351
|1.8351
|1.8503
|-23.50
|1013.00
|5959
|2006.07.05 13:50
|buy
|985
|0.05
|1.8352
|1.8305
|1.8457
|5960
|2006.07.05 13:50
|buy
|986
|0.05
|1.8352
|1.8305
|1.8457
|5961
|2006.07.05 13:50
|buy
|987
|0.05
|1.8352
|1.8305
|1.8457
|5962
|2006.07.05 13:50
|modify
|987
|0.05
|1.8352
|1.8334
|1.8457
|5963
|2006.07.05 13:50
|s/l
|984
|0.05
|1.8347
|1.8347
|1.8469
|-8.50
|1004.50
|5964
|2006.07.05 13:55
|buy
|988
|0.05
|1.8353
|1.8306
|1.8458
|5965
|2006.07.05 13:55
|modify
|988
|0.05
|1.8353
|1.8336
|1.8458
|5966
|2006.07.05 14:12
|s/l
|988
|0.05
|1.8336
|1.8336
|1.8458
|-8.50
|996.00
|5967
|2006.07.05 14:13
|s/l
|987
|0.05
|1.8334
|1.8334
|1.8457
|-9.00
|987.00
|5968
|2006.07.05 14:13
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8317
|1.8457
|5969
|2006.07.05 14:14
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8318
|1.8457
|5970
|2006.07.05 14:15
|buy
|989
|0.05
|1.8334
|1.8287
|1.8439
|5971
|2006.07.05 14:15
|buy
|990
|0.05
|1.8334
|1.8287
|1.8439
|5972
|2006.07.05 14:15
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8316
|1.8439
|5973
|2006.07.05 14:15
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8317
|1.8439
|5974
|2006.07.05 14:20
|s/l
|982
|0.05
|1.8327
|1.8327
|1.8479
|-23.50
|963.50
|5975
|2006.07.05 14:25
|buy
|991
|0.05
|1.8335
|1.8288
|1.8440
|5976
|2006.07.05 14:25
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8313
|1.8440
|5977
|2006.07.05 14:25
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8315
|1.8440
|5978
|2006.07.05 14:25
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8317
|1.8440
|5979
|2006.07.05 14:30
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8318
|1.8440
|5980
|2006.07.05 17:23
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8335
|1.8440
|5981
|2006.07.05 17:35
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8336
|1.8440
|5982
|2006.07.05 17:35
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8338
|1.8440
|5983
|2006.07.05 18:42
|modify
|991
|0.05
|1.8335
|1.8339
|1.8440
|5984
|2006.07.05 21:00
|s/l
|991
|0.05
|1.8339
|1.8339
|1.8440
|2.00
|965.50
|5985
|2006.07.05 21:05
|buy
|992
|0.05
|1.8340
|1.8293
|1.8445
|5986
|2006.07.05 21:05
|modify
|992
|0.05
|1.8340
|1.8320
|1.8445
|5987
|2006.07.05 21:07
|modify
|992
|0.05
|1.8340
|1.8321
|1.8445
|5988
|2006.07.05 21:07
|modify
|992
|0.05
|1.8340
|1.8322
|1.8445
|5989
|2006.07.05 21:30
|modify
|992
|0.05
|1.8340
|1.8323
|1.8445
|5990
|2006.07.05 23:41
|modify
|992
|0.05
|1.8340
|1.8340
|1.8445
|5991
|2006.07.05 23:53
|modify
|992
|0.05
|1.8340
|1.8341
|1.8445
|5992
|2006.07.06 00:59
|s/l
|992
|0.05
|1.8341
|1.8341
|1.8445
|0.50
|966.00
|5993
|2006.07.06 01:00
|buy
|993
|0.05
|1.8344
|1.8297
|1.8449
|5994
|2006.07.06 01:00
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8325
|1.8449
|5995
|2006.07.06 01:01
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8326
|1.8449
|5996
|2006.07.06 01:02
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8327
|1.8449
|5997
|2006.07.06 06:20
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8344
|1.8449
|5998
|2006.07.06 06:20
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8346
|1.8449
|5999
|2006.07.06 06:20
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8347
|1.8449
|6000
|2006.07.06 06:20
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8349
|1.8449
|6001
|2006.07.06 06:23
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8350
|1.8449
|6002
|2006.07.06 06:23
|modify
|993
|0.05
|1.8344
|1.8353
|1.8449
|6003
|2006.07.06 07:00
|s/l
|993
|0.05
|1.8353
|1.8353
|1.8449
|4.50
|970.50
|6004
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8335
|1.8439
|6005
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8336
|1.8439
|6006
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8337
|1.8439
|6007
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8340
|1.8439
|6008
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8342
|1.8439
|6009
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8343
|1.8439
|6010
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8344
|1.8439
|6011
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8346
|1.8439
|6012
|2006.07.06 07:00
|modify
|990
|0.05
|1.8334
|1.8347
|1.8439
|6013
|2006.07.06 07:24
|s/l
|990
|0.05
|1.8347
|1.8347
|1.8439
|6.50
|977.00
|6014
|2006.07.06 07:25
|modify
|989
|0.05
|1.8334
|1.8334
|1.8439
|6015
|2006.07.06 07:29
|modify
|989
|0.05
|1.8334
|1.8335
|1.8439
|6016
|2006.07.06 07:32
|modify
|989
|0.05
|1.8334
|1.8339
|1.8439
|6017
|2006.07.06 07:33
|modify
|989
|0.05
|1.8334
|1.8340
|1.8439
|6018
|2006.07.06 07:40
|buy
|994
|0.05
|1.8354
|1.8307
|1.8459
|6019
|2006.07.06 07:40
|buy
|995
|0.05
|1.8354
|1.8307
|1.8459
|6020
|2006.07.06 07:40
|modify
|995
|0.05
|1.8354
|1.8336
|1.8459
|6021
|2006.07.06 07:50
|modify
|995
|0.05
|1.8354
|1.8337
|1.8459
|6022
|2006.07.06 08:04
|s/l
|989
|0.05
|1.8340
|1.8340
|1.8439
|3.00
|980.00
|6023
|2006.07.06 08:05
|buy
|996
|0.05
|1.8346
|1.8299
|1.8451
|6024
|2006.07.06 08:05
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8326
|1.8451
|6025
|2006.07.06 08:05
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8327
|1.8451
|6026
|2006.07.06 08:07
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8328
|1.8451
|6027
|2006.07.06 08:10
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8329
|1.8451
|6028
|2006.07.06 08:30
|s/l
|995
|0.05
|1.8337
|1.8337
|1.8459
|-8.50
|971.50
|6029
|2006.07.06 08:35
|buy
|997
|0.05
|1.8347
|1.8300
|1.8452
|6030
|2006.07.06 08:35
|modify
|997
|0.05
|1.8347
|1.8327
|1.8452
|6031
|2006.07.06 08:35
|modify
|997
|0.05
|1.8347
|1.8328
|1.8452
|6032
|2006.07.06 09:14
|modify
|997
|0.05
|1.8347
|1.8330
|1.8452
|6033
|2006.07.06 12:00
|modify
|997
|0.05
|1.8347
|1.8347
|1.8452
|6034
|2006.07.06 12:09
|s/l
|997
|0.05
|1.8347
|1.8347
|1.8452
|0.00
|971.50
|6035
|2006.07.06 12:20
|buy
|998
|0.05
|1.8352
|1.8305
|1.8457
|6036
|2006.07.06 12:21
|modify
|998
|0.05
|1.8352
|1.8335
|1.8457
|6037
|2006.07.06 12:33
|modify
|998
|0.05
|1.8352
|1.8360
|1.8457
|6038
|2006.07.06 12:33
|modify
|998
|0.05
|1.8352
|1.8369
|1.8457
|6039
|2006.07.06 12:33
|s/l
|998
|0.05
|1.8369
|1.8369
|1.8457
|8.50
|980.00
|6040
|2006.07.06 12:33
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8351
|1.8451
|6041
|2006.07.06 12:33
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8353
|1.8451
|6042
|2006.07.06 12:33
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8361
|1.8451
|6043
|2006.07.06 12:33
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8365
|1.8451
|6044
|2006.07.06 12:33
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8368
|1.8451
|6045
|2006.07.06 12:34
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8369
|1.8451
|6046
|2006.07.06 12:34
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8370
|1.8451
|6047
|2006.07.06 12:34
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8375
|1.8451
|6048
|2006.07.06 12:34
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8377
|1.8451
|6049
|2006.07.06 12:36
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8378
|1.8451
|6050
|2006.07.06 12:36
|modify
|996
|0.05
|1.8346
|1.8379
|1.8451
|6051
|2006.07.06 12:49
|s/l
|996
|0.05
|1.8379
|1.8379
|1.8451
|16.50
|996.50
|6052
|2006.07.06 12:49
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8360
|1.8459
|6053
|2006.07.06 12:49
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8361
|1.8459
|6054
|2006.07.06 12:49
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8362
|1.8459
|6055
|2006.07.06 12:49
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8363
|1.8459
|6056
|2006.07.06 12:49
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8364
|1.8459
|6057
|2006.07.06 12:49
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8366
|1.8459
|6058
|2006.07.06 12:49
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8367
|1.8459
|6059
|2006.07.06 12:54
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8368
|1.8459
|6060
|2006.07.06 12:54
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8369
|1.8459
|6061
|2006.07.06 12:57
|modify
|994
|0.05
|1.8354
|1.8371
|1.8459
|6062
|2006.07.06 12:59
|s/l
|994
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8459
|8.50
|1005.00
|6063
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8354
|1.8457
|6064
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8355
|1.8457
|6065
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8356
|1.8457
|6066
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8357
|1.8457
|6067
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8359
|1.8457
|6068
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8360
|1.8457
|6069
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8361
|1.8457
|6070
|2006.07.06 12:59
|modify
|986
|0.05
|1.8352
|1.8362
|1.8457
|6071
|2006.07.06 13:00
|s/l
|986
|0.05
|1.8362
|1.8362
|1.8457
|5.00
|1010.00
|6072
|2006.07.06 13:00
|modify
|985
|0.05
|1.8352
|1.8352
|1.8457
|6073
|2006.07.06 13:00
|modify
|985
|0.05
|1.8352
|1.8353
|1.8457
|6074
|2006.07.06 13:00
|modify
|985
|0.05
|1.8352
|1.8354
|1.8457
|6075
|2006.07.06 13:04
|s/l
|985
|0.05
|1.8354
|1.8354
|1.8457
|1.00
|1011.00
|6076
|2006.07.06 20:30
|buy
|999
|0.05
|1.8358
|1.8311
|1.8463
|6077
|2006.07.06 20:30
|buy
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8311
|1.8463
|6078
|2006.07.06 20:30
|buy
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8311
|1.8463
|6079
|2006.07.06 20:30
|buy
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8311
|1.8463
|6080
|2006.07.06 20:30
|buy
|1003
|0.05
|1.8358
|1.8311
|1.8463
|6081
|2006.07.06 20:30
|modify
|1003
|0.05
|1.8358
|1.8340
|1.8463
|6082
|2006.07.06 21:34
|modify
|1003
|0.05
|1.8358
|1.8358
|1.8463
|6083
|2006.07.07 02:17
|modify
|1003
|0.05
|1.8358
|1.8359
|1.8463
|6084
|2006.07.07 05:32
|s/l
|1003
|0.05
|1.8359
|1.8359
|1.8463
|0.50
|1011.50
|6085
|2006.07.07 05:32
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8338
|1.8463
|6086
|2006.07.07 05:32
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8339
|1.8463
|6087
|2006.07.07 05:35
|buy
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8309
|1.8461
|6088
|2006.07.07 05:35
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8339
|1.8461
|6089
|2006.07.07 07:21
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8356
|1.8461
|6090
|2006.07.07 07:21
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8358
|1.8461
|6091
|2006.07.07 07:45
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8359
|1.8461
|6092
|2006.07.07 07:45
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8360
|1.8461
|6093
|2006.07.07 07:46
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8361
|1.8461
|6094
|2006.07.07 07:54
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8364
|1.8461
|6095
|2006.07.07 07:57
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8365
|1.8461
|6096
|2006.07.07 07:57
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8366
|1.8461
|6097
|2006.07.07 08:33
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8367
|1.8461
|6098
|2006.07.07 08:40
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8368
|1.8461
|6099
|2006.07.07 08:47
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8370
|1.8461
|6100
|2006.07.07 08:47
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8372
|1.8461
|6101
|2006.07.07 09:14
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8373
|1.8461
|6102
|2006.07.07 09:14
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8374
|1.8461
|6103
|2006.07.07 09:14
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8375
|1.8461
|6104
|2006.07.07 09:17
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8376
|1.8461
|6105
|2006.07.07 09:18
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8377
|1.8461
|6106
|2006.07.07 09:18
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8378
|1.8461
|6107
|2006.07.07 09:19
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8379
|1.8461
|6108
|2006.07.07 09:22
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8380
|1.8461
|6109
|2006.07.07 09:22
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8381
|1.8461
|6110
|2006.07.07 09:29
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8382
|1.8461
|6111
|2006.07.07 09:29
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8383
|1.8461
|6112
|2006.07.07 09:29
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8385
|1.8461
|6113
|2006.07.07 09:29
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8386
|1.8461
|6114
|2006.07.07 09:29
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8389
|1.8461
|6115
|2006.07.07 09:37
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8394
|1.8461
|6116
|2006.07.07 09:38
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8395
|1.8461
|6117
|2006.07.07 09:38
|modify
|1004
|0.05
|1.8356
|1.8398
|1.8461
|6118
|2006.07.07 09:43
|s/l
|1004
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8461
|21.00
|1032.50
|6119
|2006.07.07 09:43
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8377
|1.8463
|6120
|2006.07.07 09:43
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8378
|1.8463
|6121
|2006.07.07 09:43
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8379
|1.8463
|6122
|2006.07.07 09:43
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8386
|1.8463
|6123
|2006.07.07 09:45
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8387
|1.8463
|6124
|2006.07.07 09:46
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8389
|1.8463
|6125
|2006.07.07 09:49
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8390
|1.8463
|6126
|2006.07.07 09:49
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8391
|1.8463
|6127
|2006.07.07 09:55
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8392
|1.8463
|6128
|2006.07.07 09:55
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8393
|1.8463
|6129
|2006.07.07 09:55
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8394
|1.8463
|6130
|2006.07.07 10:17
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8395
|1.8463
|6131
|2006.07.07 10:17
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8396
|1.8463
|6132
|2006.07.07 10:17
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8397
|1.8463
|6133
|2006.07.07 10:17
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8398
|1.8463
|6134
|2006.07.07 10:52
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8400
|1.8463
|6135
|2006.07.07 10:52
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8402
|1.8463
|6136
|2006.07.07 10:53
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8403
|1.8463
|6137
|2006.07.07 10:53
|modify
|1002
|0.05
|1.8358
|1.8404
|1.8463
|6138
|2006.07.07 11:04
|s/l
|1002
|0.05
|1.8404
|1.8404
|1.8463
|23.00
|1055.50
|6139
|2006.07.07 11:04
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8387
|1.8463
|6140
|2006.07.07 11:05
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8388
|1.8463
|6141
|2006.07.07 11:06
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8389
|1.8463
|6142
|2006.07.07 11:07
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8393
|1.8463
|6143
|2006.07.07 11:07
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8396
|1.8463
|6144
|2006.07.07 11:08
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8397
|1.8463
|6145
|2006.07.07 11:08
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8399
|1.8463
|6146
|2006.07.07 11:09
|modify
|1001
|0.05
|1.8358
|1.8401
|1.8463
|6147
|2006.07.07 11:13
|s/l
|1001
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8463
|21.50
|1077.00
|6148
|2006.07.07 11:13
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8384
|1.8463
|6149
|2006.07.07 11:13
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8386
|1.8463
|6150
|2006.07.07 11:13
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8387
|1.8463
|6151
|2006.07.07 11:13
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8388
|1.8463
|6152
|2006.07.07 11:15
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8389
|1.8463
|6153
|2006.07.07 11:17
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8390
|1.8463
|6154
|2006.07.07 11:33
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8391
|1.8463
|6155
|2006.07.07 11:35
|modify
|1000
|0.05
|1.8358
|1.8394
|1.8463
|6156
|2006.07.07 11:48
|s/l
|1000
|0.05
|1.8394
|1.8394
|1.8463
|18.00
|1095.00
|6157
|2006.07.07 11:48
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8377
|1.8463
|6158
|2006.07.07 11:48
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8379
|1.8463
|6159
|2006.07.07 11:51
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8380
|1.8463
|6160
|2006.07.07 11:51
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8382
|1.8463
|6161
|2006.07.07 11:52
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8383
|1.8463
|6162
|2006.07.07 11:55
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8384
|1.8463
|6163
|2006.07.07 12:19
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8388
|1.8463
|6164
|2006.07.07 12:19
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8389
|1.8463
|6165
|2006.07.07 12:20
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8390
|1.8463
|6166
|2006.07.07 12:20
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8391
|1.8463
|6167
|2006.07.07 12:24
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8392
|1.8463
|6168
|2006.07.07 12:24
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8393
|1.8463
|6169
|2006.07.07 12:24
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8394
|1.8463
|6170
|2006.07.07 12:24
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8396
|1.8463
|6171
|2006.07.07 12:24
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8397
|1.8463
|6172
|2006.07.07 12:26
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8398
|1.8463
|6173
|2006.07.07 12:26
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8399
|1.8463
|6174
|2006.07.07 12:27
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8400
|1.8463
|6175
|2006.07.07 12:27
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8401
|1.8463
|6176
|2006.07.07 12:28
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8404
|1.8463
|6177
|2006.07.07 12:28
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8405
|1.8463
|6178
|2006.07.07 12:28
|modify
|999
|0.05
|1.8358
|1.8406
|1.8463
|6179
|2006.07.07 12:29
|s/l
|999
|0.05
|1.8406
|1.8406
|1.8463
|24.00
|1119.00
|6180
|2006.07.10 09:25
|buy
|1005
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|6181
|2006.07.10 09:25
|buy
|1006
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|6182
|2006.07.10 09:25
|buy
|1007
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|6183
|2006.07.10 09:25
|buy
|1008
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|6184
|2006.07.10 09:25
|buy
|1009
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|6185
|2006.07.10 09:25
|modify
|1009
|0.05
|1.8464
|1.8444
|1.8569
|6186
|2006.07.10 09:25
|modify
|1009
|0.05
|1.8464
|1.8445
|1.8569
|6187
|2006.07.10 09:29
|s/l
|1009
|0.05
|1.8445
|1.8445
|1.8569
|-9.50
|1109.50
|6188
|2006.07.10 09:29
|modify
|1008
|0.05
|1.8464
|1.8428
|1.8569
|6189
|2006.07.10 09:29
|modify
|1008
|0.05
|1.8464
|1.8429
|1.8569
|6190
|2006.07.10 09:30
|buy
|1010
|0.05
|1.8444
|1.8397
|1.8549
|6191
|2006.07.10 09:30
|modify
|1010
|0.05
|1.8444
|1.8426
|1.8549
|6192
|2006.07.10 09:31
|modify
|1010
|0.05
|1.8444
|1.8427
|1.8549
|6193
|2006.07.10 09:52
|s/l
|1008
|0.05
|1.8429
|1.8429
|1.8569
|-17.50
|1092.00
|6194
|2006.07.10 09:55
|buy
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8387
|1.8539
|6195
|2006.07.10 09:55
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8416
|1.8539
|6196
|2006.07.10 09:59
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8417
|1.8539
|6197
|2006.07.10 10:30
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8434
|1.8539
|6198
|2006.07.10 10:30
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8435
|1.8539
|6199
|2006.07.10 10:31
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8436
|1.8539
|6200
|2006.07.10 10:32
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8437
|1.8539
|6201
|2006.07.10 10:32
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8438
|1.8539
|6202
|2006.07.10 10:33
|modify
|1011
|0.05
|1.8434
|1.8439
|1.8539
|6203
|2006.07.10 10:51
|s/l
|1011
|0.05
|1.8439
|1.8439
|1.8539
|2.50
|1094.50
|6204
|2006.07.10 10:55
|buy
|1012
|0.05
|1.8439
|1.8392
|1.8544
|6205
|2006.07.10 10:55
|modify
|1012
|0.05
|1.8439
|1.8420
|1.8544
|6206
|2006.07.10 10:55
|modify
|1012
|0.05
|1.8439
|1.8421
|1.8544
|6207
|2006.07.10 11:03
|s/l
|1010
|0.05
|1.8427
|1.8427
|1.8549
|-8.50
|1086.00
|6208
|2006.07.10 11:04
|s/l
|1012
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8544
|-9.00
|1077.00
|6209
|2006.07.10 11:05
|buy
|1013
|0.05
|1.8428
|1.8381
|1.8533
|6210
|2006.07.10 11:05
|buy
|1014
|0.05
|1.8428
|1.8381
|1.8533
|6211
|2006.07.10 11:05
|modify
|1014
|0.05
|1.8428
|1.8408
|1.8533
|6212
|2006.07.10 11:06
|modify
|1014
|0.05
|1.8428
|1.8409
|1.8533
|6213
|2006.07.10 11:06
|s/l
|1005
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|1053.50
|6214
|2006.07.10 11:06
|s/l
|1006
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|1030.00
|6215
|2006.07.10 11:06
|s/l
|1007
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|1006.50
|6216
|2006.07.10 11:10
|buy
|1015
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|6217
|2006.07.10 11:10
|buy
|1016
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|6218
|2006.07.10 11:10
|buy
|1017
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|6219
|2006.07.10 11:10
|modify
|1017
|0.05
|1.8418
|1.8398
|1.8523
|6220
|2006.07.10 11:11
|modify
|1017
|0.05
|1.8418
|1.8399
|1.8523
|6221
|2006.07.10 11:11
|modify
|1017
|0.05
|1.8418
|1.8400
|1.8523
|6222
|2006.07.10 11:20
|modify
|1017
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8523
|6223
|2006.07.10 11:21
|modify
|1017
|0.05
|1.8418
|1.8419
|1.8523
|6224
|2006.07.10 11:21
|modify
|1017
|0.05
|1.8418
|1.8420
|1.8523
|6225
|2006.07.10 12:28
|s/l
|1017
|0.05
|1.8420
|1.8420
|1.8523
|1.00
|1007.50
|6226
|2006.07.10 12:29
|modify
|1016
|0.05
|1.8418
|1.8396
|1.8523
|6227
|2006.07.10 12:29
|modify
|1016
|0.05
|1.8418
|1.8397
|1.8523
|6228
|2006.07.10 12:29
|modify
|1016
|0.05
|1.8418
|1.8398
|1.8523
|6229
|2006.07.10 12:29
|modify
|1016
|0.05
|1.8418
|1.8399
|1.8523
|6230
|2006.07.10 12:29
|modify
|1016
|0.05
|1.8418
|1.8400
|1.8523
|6231
|2006.07.10 12:30
|buy
|1018
|0.05
|1.8417
|1.8370
|1.8522
|6232
|2006.07.10 12:30
|modify
|1018
|0.05
|1.8417
|1.8398
|1.8522
|6233
|2006.07.10 12:31
|modify
|1018
|0.05
|1.8417
|1.8400
|1.8522
|6234
|2006.07.10 12:43
|s/l
|1014
|0.05
|1.8409
|1.8409
|1.8533
|-9.50
|998.00
|6235
|2006.07.10 12:45
|buy
|1019
|0.05
|1.8407
|1.8360
|1.8512
|6236
|2006.07.10 12:45
|modify
|1019
|0.05
|1.8407
|1.8390
|1.8512
|6237
|2006.07.10 12:52
|s/l
|1016
|0.05
|1.8400
|1.8400
|1.8523
|-9.00
|989.00
|6238
|2006.07.10 12:52
|s/l
|1018
|0.05
|1.8400
|1.8400
|1.8522
|-8.50
|980.50
|6239
|2006.07.10 12:52
|s/l
|1019
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8512
|-8.50
|972.00
|6240
|2006.07.10 12:52
|modify
|1015
|0.05
|1.8418
|1.8373
|1.8523
|6241
|2006.07.10 12:52
|modify
|1015
|0.05
|1.8418
|1.8376
|1.8523
|6242
|2006.07.10 12:52
|modify
|1015
|0.05
|1.8418
|1.8377
|1.8523
|6243
|2006.07.10 12:52
|modify
|1015
|0.05
|1.8418
|1.8379
|1.8523
|6244
|2006.07.10 12:55
|buy
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8349
|1.8501
|6245
|2006.07.10 12:55
|buy
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8349
|1.8501
|6246
|2006.07.10 12:55
|buy
|1022
|0.05
|1.8396
|1.8349
|1.8501
|6247
|2006.07.10 12:55
|modify
|1022
|0.05
|1.8396
|1.8377
|1.8501
|6248
|2006.07.10 12:55
|modify
|1022
|0.05
|1.8396
|1.8378
|1.8501
|6249
|2006.07.10 12:56
|modify
|1022
|0.05
|1.8396
|1.8379
|1.8501
|6250
|2006.07.10 13:35
|s/l
|1013
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8533
|-23.50
|948.50
|6251
|2006.07.10 13:36
|s/l
|1015
|0.05
|1.8379
|1.8379
|1.8523
|-19.50
|929.00
|6252
|2006.07.10 13:36
|s/l
|1022
|0.05
|1.8379
|1.8379
|1.8501
|-8.50
|920.50
|6253
|2006.07.10 13:36
|modify
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8361
|1.8501
|6254
|2006.07.10 13:36
|modify
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8365
|1.8501
|6255
|2006.07.10 13:40
|buy
|1023
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|6256
|2006.07.10 13:40
|buy
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|6257
|2006.07.10 13:40
|buy
|1025
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|6258
|2006.07.10 13:40
|modify
|1025
|0.05
|1.8377
|1.8358
|1.8482
|6259
|2006.07.10 13:41
|modify
|1025
|0.05
|1.8377
|1.8359
|1.8482
|6260
|2006.07.10 13:44
|modify
|1025
|0.05
|1.8377
|1.8360
|1.8482
|6261
|2006.07.10 14:07
|modify
|1025
|0.05
|1.8377
|1.8377
|1.8482
|6262
|2006.07.10 14:23
|s/l
|1025
|0.05
|1.8377
|1.8377
|1.8482
|0.00
|920.50
|6263
|2006.07.10 14:23
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8360
|1.8482
|6264
|2006.07.10 14:25
|buy
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8333
|1.8485
|6265
|2006.07.10 14:25
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8362
|1.8485
|6266
|2006.07.10 14:27
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8363
|1.8485
|6267
|2006.07.10 14:56
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8381
|1.8485
|6268
|2006.07.10 14:57
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8382
|1.8485
|6269
|2006.07.10 14:57
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8383
|1.8485
|6270
|2006.07.10 14:57
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8384
|1.8485
|6271
|2006.07.10 14:57
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8385
|1.8485
|6272
|2006.07.10 14:58
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8386
|1.8485
|6273
|2006.07.10 14:58
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8388
|1.8485
|6274
|2006.07.10 14:59
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8389
|1.8485
|6275
|2006.07.10 14:59
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8390
|1.8485
|6276
|2006.07.10 14:59
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8391
|1.8485
|6277
|2006.07.10 15:09
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8394
|1.8485
|6278
|2006.07.10 15:54
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8397
|1.8485
|6279
|2006.07.10 15:54
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8398
|1.8485
|6280
|2006.07.10 15:55
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8399
|1.8485
|6281
|2006.07.10 15:55
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8401
|1.8485
|6282
|2006.07.10 15:55
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8402
|1.8485
|6283
|2006.07.10 15:55
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8403
|1.8485
|6284
|2006.07.10 15:55
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8404
|1.8485
|6285
|2006.07.10 15:55
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8405
|1.8485
|6286
|2006.07.10 15:56
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8406
|1.8485
|6287
|2006.07.10 16:02
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8407
|1.8485
|6288
|2006.07.10 16:03
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8408
|1.8485
|6289
|2006.07.10 16:03
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8409
|1.8485
|6290
|2006.07.10 16:03
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8410
|1.8485
|6291
|2006.07.10 16:03
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8411
|1.8485
|6292
|2006.07.10 16:03
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8412
|1.8485
|6293
|2006.07.10 16:03
|modify
|1026
|0.05
|1.8380
|1.8413
|1.8485
|6294
|2006.07.10 16:11
|s/l
|1026
|0.05
|1.8413
|1.8413
|1.8485
|16.50
|937.00
|6295
|2006.07.10 16:11
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8396
|1.8482
|6296
|2006.07.10 16:12
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8397
|1.8482
|6297
|2006.07.10 16:13
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8398
|1.8482
|6298
|2006.07.10 16:18
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8399
|1.8482
|6299
|2006.07.10 16:54
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8400
|1.8482
|6300
|2006.07.10 16:56
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8401
|1.8482
|6301
|2006.07.10 16:57
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8402
|1.8482
|6302
|2006.07.10 16:57
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8403
|1.8482
|6303
|2006.07.10 16:57
|modify
|1024
|0.05
|1.8377
|1.8404
|1.8482
|6304
|2006.07.10 17:40
|buy
|1027
|0.05
|1.8411
|1.8364
|1.8516
|6305
|2006.07.10 17:40
|modify
|1027
|0.05
|1.8411
|1.8393
|1.8516
|6306
|2006.07.10 17:53
|s/l
|1024
|0.05
|1.8404
|1.8404
|1.8482
|13.50
|950.50
|6307
|2006.07.10 17:55
|buy
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8360
|1.8512
|6308
|2006.07.10 17:55
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8388
|1.8512
|6309
|2006.07.10 18:08
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8389
|1.8512
|6310
|2006.07.10 18:57
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8390
|1.8512
|6311
|2006.07.10 22:14
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8407
|1.8512
|6312
|2006.07.10 22:15
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8408
|1.8512
|6313
|2006.07.10 22:15
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8409
|1.8512
|6314
|2006.07.10 22:58
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8410
|1.8512
|6315
|2006.07.10 23:52
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8411
|1.8512
|6316
|2006.07.10 23:53
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8412
|1.8512
|6317
|2006.07.11 00:20
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8414
|1.8512
|6318
|2006.07.11 00:20
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8415
|1.8512
|6319
|2006.07.11 00:20
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8419
|1.8512
|6320
|2006.07.11 00:20
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8422
|1.8512
|6321
|2006.07.11 01:57
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8423
|1.8512
|6322
|2006.07.11 01:57
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8425
|1.8512
|6323
|2006.07.11 01:57
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8426
|1.8512
|6324
|2006.07.11 01:59
|modify
|1028
|0.05
|1.8407
|1.8427
|1.8512
|6325
|2006.07.11 05:30
|s/l
|1028
|0.05
|1.8427
|1.8427
|1.8512
|10.00
|960.50
|6326
|2006.07.11 05:30
|modify
|1027
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8516
|6327
|2006.07.11 05:50
|buy
|1029
|0.05
|1.8426
|1.8379
|1.8531
|6328
|2006.07.11 05:50
|modify
|1029
|0.05
|1.8426
|1.8408
|1.8531
|6329
|2006.07.11 05:51
|modify
|1029
|0.05
|1.8426
|1.8409
|1.8531
|6330
|2006.07.11 06:10
|s/l
|1027
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8516
|0.00
|960.50
|6331
|2006.07.11 06:10
|s/l
|1029
|0.05
|1.8409
|1.8409
|1.8531
|-8.50
|952.00
|6332
|2006.07.11 06:10
|modify
|1023
|0.05
|1.8377
|1.8392
|1.8482
|6333
|2006.07.11 06:10
|modify
|1023
|0.05
|1.8377
|1.8394
|1.8482
|6334
|2006.07.11 06:11
|modify
|1023
|0.05
|1.8377
|1.8397
|1.8482
|6335
|2006.07.11 06:12
|modify
|1023
|0.05
|1.8377
|1.8399
|1.8482
|6336
|2006.07.11 06:13
|modify
|1023
|0.05
|1.8377
|1.8402
|1.8482
|6337
|2006.07.11 06:14
|modify
|1023
|0.05
|1.8377
|1.8403
|1.8482
|6338
|2006.07.11 06:15
|buy
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8375
|1.8527
|6339
|2006.07.11 06:15
|buy
|1031
|0.05
|1.8422
|1.8375
|1.8527
|6340
|2006.07.11 06:15
|modify
|1031
|0.05
|1.8422
|1.8403
|1.8527
|6341
|2006.07.11 06:37
|s/l
|1023
|0.05
|1.8403
|1.8403
|1.8482
|13.00
|965.00
|6342
|2006.07.11 06:37
|s/l
|1031
|0.05
|1.8403
|1.8403
|1.8527
|-9.50
|955.50
|6343
|2006.07.11 06:37
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8386
|1.8527
|6344
|2006.07.11 06:37
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8387
|1.8527
|6345
|2006.07.11 06:37
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8389
|1.8527
|6346
|2006.07.11 06:40
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8390
|1.8527
|6347
|2006.07.11 06:40
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8391
|1.8527
|6348
|2006.07.11 06:44
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8394
|1.8527
|6349
|2006.07.11 06:45
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8395
|1.8527
|6350
|2006.07.11 06:45
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8397
|1.8527
|6351
|2006.07.11 06:45
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8398
|1.8527
|6352
|2006.07.11 06:46
|modify
|1030
|0.05
|1.8422
|1.8399
|1.8527
|6353
|2006.07.11 06:50
|buy
|1032
|0.05
|1.8407
|1.8360
|1.8512
|6354
|2006.07.11 06:50
|buy
|1033
|0.05
|1.8407
|1.8360
|1.8512
|6355
|2006.07.11 06:50
|modify
|1033
|0.05
|1.8407
|1.8389
|1.8512
|6356
|2006.07.11 06:50
|modify
|1033
|0.05
|1.8407
|1.8390
|1.8512
|6357
|2006.07.11 06:53
|s/l
|1030
|0.05
|1.8399
|1.8399
|1.8527
|-11.50
|944.00
|6358
|2006.07.11 06:54
|s/l
|1033
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8512
|-8.50
|935.50
|6359
|2006.07.11 06:54
|modify
|1032
|0.05
|1.8407
|1.8373
|1.8512
|6360
|2006.07.11 06:54
|modify
|1032
|0.05
|1.8407
|1.8374
|1.8512
|6361
|2006.07.11 06:54
|modify
|1032
|0.05
|1.8407
|1.8375
|1.8512
|6362
|2006.07.11 06:54
|modify
|1032
|0.05
|1.8407
|1.8376
|1.8512
|6363
|2006.07.11 06:55
|buy
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|6364
|2006.07.11 06:55
|buy
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|6365
|2006.07.11 06:55
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8374
|1.8496
|6366
|2006.07.11 07:15
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8391
|1.8496
|6367
|2006.07.11 07:19
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8394
|1.8496
|6368
|2006.07.11 07:25
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8395
|1.8496
|6369
|2006.07.11 07:37
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8398
|1.8496
|6370
|2006.07.11 07:37
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8401
|1.8496
|6371
|2006.07.11 07:40
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8403
|1.8496
|6372
|2006.07.11 07:40
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8406
|1.8496
|6373
|2006.07.11 07:40
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8408
|1.8496
|6374
|2006.07.11 07:47
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8409
|1.8496
|6375
|2006.07.11 07:50
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8412
|1.8496
|6376
|2006.07.11 08:10
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8415
|1.8496
|6377
|2006.07.11 08:10
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8416
|1.8496
|6378
|2006.07.11 08:18
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8417
|1.8496
|6379
|2006.07.11 08:26
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8418
|1.8496
|6380
|2006.07.11 08:27
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8422
|1.8496
|6381
|2006.07.11 08:28
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8423
|1.8496
|6382
|2006.07.11 08:28
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8424
|1.8496
|6383
|2006.07.11 08:28
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8425
|1.8496
|6384
|2006.07.11 08:28
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8426
|1.8496
|6385
|2006.07.11 08:28
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8427
|1.8496
|6386
|2006.07.11 08:28
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8429
|1.8496
|6387
|2006.07.11 08:28
|modify
|1035
|0.05
|1.8391
|1.8430
|1.8496
|6388
|2006.07.11 08:30
|s/l
|1035
|0.05
|1.8430
|1.8430
|1.8496
|19.50
|955.00
|6389
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8393
|1.8496
|6390
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8394
|1.8496
|6391
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8395
|1.8496
|6392
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8398
|1.8496
|6393
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8400
|1.8496
|6394
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8401
|1.8496
|6395
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8402
|1.8496
|6396
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8405
|1.8496
|6397
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8408
|1.8496
|6398
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8409
|1.8496
|6399
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8412
|1.8496
|6400
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8415
|1.8496
|6401
|2006.07.11 08:30
|modify
|1034
|0.05
|1.8391
|1.8428
|1.8496
|6402
|2006.07.11 08:30
|s/l
|1034
|0.05
|1.8428
|1.8428
|1.8496
|18.50
|973.50
|6403
|2006.07.11 08:30
|modify
|1032
|0.05
|1.8407
|1.8389
|1.8512
|6404
|2006.07.11 08:31
|modify
|1032
|0.05
|1.8407
|1.8390
|1.8512
|6405
|2006.07.11 08:40
|buy
|1036
|0.05
|1.8400
|1.8353
|1.8505
|6406
|2006.07.11 08:40
|buy
|1037
|0.05
|1.8400
|1.8353
|1.8505
|6407
|2006.07.11 08:40
|modify
|1037
|0.05
|1.8400
|1.8382
|1.8505
|6408
|2006.07.11 08:42
|modify
|1037
|0.05
|1.8400
|1.8383
|1.8505
|6409
|2006.07.11 09:00
|modify
|1037
|0.05
|1.8400
|1.8401
|1.8505
|6410
|2006.07.11 09:03
|modify
|1037
|0.05
|1.8400
|1.8403
|1.8505
|6411
|2006.07.11 09:03
|modify
|1037
|0.05
|1.8400
|1.8404
|1.8505
|6412
|2006.07.11 09:25
|s/l
|1037
|0.05
|1.8404
|1.8404
|1.8505
|2.00
|975.50
|6413
|2006.07.11 09:26
|modify
|1036
|0.05
|1.8400
|1.8382
|1.8505
|6414
|2006.07.11 09:29
|modify
|1036
|0.05
|1.8400
|1.8383
|1.8505
|6415
|2006.07.11 09:30
|buy
|1038
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|6416
|2006.07.11 09:30
|modify
|1038
|0.05
|1.8398
|1.8380
|1.8503
|6417
|2006.07.11 09:39
|s/l
|1032
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8512
|-8.50
|967.00
|6418
|2006.07.11 09:39
|s/l
|1036
|0.05
|1.8383
|1.8383
|1.8505
|-8.50
|958.50
|6419
|2006.07.11 09:40
|buy
|1039
|0.05
|1.8383
|1.8336
|1.8488
|6420
|2006.07.11 09:40
|buy
|1040
|0.05
|1.8383
|1.8336
|1.8488
|6421
|2006.07.11 09:40
|modify
|1040
|0.05
|1.8383
|1.8366
|1.8488
|6422
|2006.07.11 09:42
|s/l
|1038
|0.05
|1.8380
|1.8380
|1.8503
|-9.00
|949.50
|6423
|2006.07.11 09:45
|buy
|1041
|0.05
|1.8384
|1.8337
|1.8489
|6424
|2006.07.11 09:45
|modify
|1041
|0.05
|1.8384
|1.8366
|1.8489
|6425
|2006.07.11 09:45
|modify
|1041
|0.05
|1.8384
|1.8367
|1.8489
|6426
|2006.07.11 09:48
|s/l
|1041
|0.05
|1.8367
|1.8367
|1.8489
|-8.50
|941.00
|6427
|2006.07.11 09:48
|s/l
|1040
|0.05
|1.8366
|1.8366
|1.8488
|-8.50
|932.50
|6428
|2006.07.11 09:48
|modify
|1039
|0.05
|1.8383
|1.8349
|1.8488
|6429
|2006.07.11 09:48
|modify
|1039
|0.05
|1.8383
|1.8352
|1.8488
|6430
|2006.07.11 09:49
|modify
|1039
|0.05
|1.8383
|1.8353
|1.8488
|6431
|2006.07.11 09:49
|modify
|1039
|0.05
|1.8383
|1.8356
|1.8488
|6432
|2006.07.11 09:50
|buy
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|6433
|2006.07.11 09:50
|buy
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|6434
|2006.07.11 09:50
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8356
|1.8480
|6435
|2006.07.11 09:50
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8358
|1.8480
|6436
|2006.07.11 10:45
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8375
|1.8480
|6437
|2006.07.11 10:45
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8376
|1.8480
|6438
|2006.07.11 11:13
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8377
|1.8480
|6439
|2006.07.11 11:14
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8378
|1.8480
|6440
|2006.07.11 11:16
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8379
|1.8480
|6441
|2006.07.11 11:18
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8381
|1.8480
|6442
|2006.07.11 11:19
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8382
|1.8480
|6443
|2006.07.11 11:19
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8383
|1.8480
|6444
|2006.07.11 11:22
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8384
|1.8480
|6445
|2006.07.11 11:23
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8385
|1.8480
|6446
|2006.07.11 11:23
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8386
|1.8480
|6447
|2006.07.11 11:23
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8388
|1.8480
|6448
|2006.07.11 11:23
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8389
|1.8480
|6449
|2006.07.11 11:24
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8390
|1.8480
|6450
|2006.07.11 11:24
|modify
|1043
|0.05
|1.8375
|1.8391
|1.8480
|6451
|2006.07.11 11:58
|s/l
|1043
|0.05
|1.8391
|1.8391
|1.8480
|8.00
|940.50
|6452
|2006.07.11 12:00
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8375
|1.8480
|6453
|2006.07.11 12:01
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8376
|1.8480
|6454
|2006.07.11 12:02
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8378
|1.8480
|6455
|2006.07.11 12:05
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8379
|1.8480
|6456
|2006.07.11 12:08
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8380
|1.8480
|6457
|2006.07.11 12:12
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8381
|1.8480
|6458
|2006.07.11 12:13
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8382
|1.8480
|6459
|2006.07.11 12:16
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8384
|1.8480
|6460
|2006.07.11 12:16
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8387
|1.8480
|6461
|2006.07.11 12:17
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8388
|1.8480
|6462
|2006.07.11 12:17
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8390
|1.8480
|6463
|2006.07.11 12:17
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8391
|1.8480
|6464
|2006.07.11 12:19
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8392
|1.8480
|6465
|2006.07.11 12:21
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8393
|1.8480
|6466
|2006.07.11 12:21
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8394
|1.8480
|6467
|2006.07.11 12:21
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8395
|1.8480
|6468
|2006.07.11 12:22
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8396
|1.8480
|6469
|2006.07.11 12:27
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8397
|1.8480
|6470
|2006.07.11 12:30
|modify
|1042
|0.05
|1.8375
|1.8399
|1.8480
|6471
|2006.07.11 13:01
|s/l
|1042
|0.05
|1.8399
|1.8399
|1.8480
|12.00
|952.50
|6472
|2006.07.11 13:01
|modify
|1039
|0.05
|1.8383
|1.8383
|1.8488
|6473
|2006.07.11 13:05
|buy
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|6474
|2006.07.11 13:05
|buy
|1045
|0.05
|1.8391
|1.8344
|1.8496
|6475
|2006.07.11 13:05
|modify
|1045
|0.05
|1.8391
|1.8371
|1.8496
|6476
|2006.07.11 13:07
|modify
|1045
|0.05
|1.8391
|1.8374
|1.8496
|6477
|2006.07.11 13:14
|s/l
|1039
|0.05
|1.8383
|1.8383
|1.8488
|0.00
|952.50
|6478
|2006.07.11 13:14
|s/l
|1045
|0.05
|1.8374
|1.8374
|1.8496
|-8.50
|944.00
|6479
|2006.07.11 13:14
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8357
|1.8496
|6480
|2006.07.11 13:14
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8361
|1.8496
|6481
|2006.07.11 13:14
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8364
|1.8496
|6482
|2006.07.11 13:14
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8368
|1.8496
|6483
|2006.07.11 13:14
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8371
|1.8496
|6484
|2006.07.11 13:15
|buy
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8334
|1.8486
|6485
|2006.07.11 13:15
|buy
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8334
|1.8486
|6486
|2006.07.11 13:15
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8363
|1.8486
|6487
|2006.07.11 13:15
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8364
|1.8486
|6488
|2006.07.11 13:19
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8382
|1.8486
|6489
|2006.07.11 13:19
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8388
|1.8486
|6490
|2006.07.11 13:20
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8389
|1.8486
|6491
|2006.07.11 13:20
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8391
|1.8486
|6492
|2006.07.11 13:20
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8392
|1.8486
|6493
|2006.07.11 13:23
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8394
|1.8486
|6494
|2006.07.11 13:25
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8396
|1.8486
|6495
|2006.07.11 13:25
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8398
|1.8486
|6496
|2006.07.11 13:25
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8399
|1.8486
|6497
|2006.07.11 13:25
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8401
|1.8486
|6498
|2006.07.11 13:25
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8403
|1.8486
|6499
|2006.07.11 13:25
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8404
|1.8486
|6500
|2006.07.11 13:25
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8405
|1.8486
|6501
|2006.07.11 13:26
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8407
|1.8486
|6502
|2006.07.11 13:26
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8415
|1.8486
|6503
|2006.07.11 13:26
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8416
|1.8486
|6504
|2006.07.11 13:26
|modify
|1047
|0.05
|1.8381
|1.8419
|1.8486
|6505
|2006.07.11 13:28
|s/l
|1047
|0.05
|1.8419
|1.8419
|1.8486
|19.00
|963.00
|6506
|2006.07.11 13:28
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8401
|1.8486
|6507
|2006.07.11 13:28
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8402
|1.8486
|6508
|2006.07.11 13:28
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8403
|1.8486
|6509
|2006.07.11 13:28
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8404
|1.8486
|6510
|2006.07.11 13:28
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8405
|1.8486
|6511
|2006.07.11 13:28
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8406
|1.8486
|6512
|2006.07.11 13:28
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8407
|1.8486
|6513
|2006.07.11 13:29
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8408
|1.8486
|6514
|2006.07.11 13:30
|modify
|1046
|0.05
|1.8381
|1.8410
|1.8486
|6515
|2006.07.11 13:42
|s/l
|1046
|0.05
|1.8410
|1.8410
|1.8486
|14.50
|977.50
|6516
|2006.07.11 13:42
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8393
|1.8496
|6517
|2006.07.11 13:42
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8394
|1.8496
|6518
|2006.07.11 13:42
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8396
|1.8496
|6519
|2006.07.11 13:51
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8399
|1.8496
|6520
|2006.07.11 14:35
|buy
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|6521
|2006.07.11 14:35
|buy
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|6522
|2006.07.11 14:35
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8389
|1.8513
|6523
|2006.07.11 14:40
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8391
|1.8513
|6524
|2006.07.11 14:58
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8408
|1.8513
|6525
|2006.07.11 14:59
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8409
|1.8513
|6526
|2006.07.11 15:10
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8410
|1.8513
|6527
|2006.07.11 15:10
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8411
|1.8513
|6528
|2006.07.11 15:10
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8412
|1.8513
|6529
|2006.07.11 15:13
|modify
|1049
|0.05
|1.8408
|1.8413
|1.8513
|6530
|2006.07.11 15:21
|s/l
|1049
|0.05
|1.8413
|1.8413
|1.8513
|2.50
|980.00
|6531
|2006.07.11 15:47
|modify
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8408
|1.8513
|6532
|2006.07.11 15:48
|modify
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8409
|1.8513
|6533
|2006.07.11 15:48
|modify
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8410
|1.8513
|6534
|2006.07.11 15:48
|modify
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8412
|1.8513
|6535
|2006.07.11 15:48
|modify
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8414
|1.8513
|6536
|2006.07.11 15:48
|modify
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8415
|1.8513
|6537
|2006.07.11 16:00
|modify
|1048
|0.05
|1.8408
|1.8416
|1.8513
|6538
|2006.07.11 16:32
|s/l
|1048
|0.05
|1.8416
|1.8416
|1.8513
|4.00
|984.00
|6539
|2006.07.11 16:34
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8400
|1.8496
|6540
|2006.07.11 16:34
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8401
|1.8496
|6541
|2006.07.11 16:35
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8403
|1.8496
|6542
|2006.07.11 16:45
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8405
|1.8496
|6543
|2006.07.11 17:18
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8406
|1.8496
|6544
|2006.07.11 17:19
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8409
|1.8496
|6545
|2006.07.11 17:19
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8410
|1.8496
|6546
|2006.07.11 17:20
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8411
|1.8496
|6547
|2006.07.11 17:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8412
|1.8496
|6548
|2006.07.11 17:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8413
|1.8496
|6549
|2006.07.11 17:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8415
|1.8496
|6550
|2006.07.11 17:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8416
|1.8496
|6551
|2006.07.11 17:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8417
|1.8496
|6552
|2006.07.11 17:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8418
|1.8496
|6553
|2006.07.11 17:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8419
|1.8496
|6554
|2006.07.11 17:23
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8420
|1.8496
|6555
|2006.07.11 17:23
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8421
|1.8496
|6556
|2006.07.11 17:23
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8422
|1.8496
|6557
|2006.07.11 17:24
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8424
|1.8496
|6558
|2006.07.11 17:24
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8426
|1.8496
|6559
|2006.07.11 17:24
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8430
|1.8496
|6560
|2006.07.11 18:24
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8431
|1.8496
|6561
|2006.07.11 18:25
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8432
|1.8496
|6562
|2006.07.11 18:26
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8433
|1.8496
|6563
|2006.07.11 18:26
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8434
|1.8496
|6564
|2006.07.11 18:28
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8435
|1.8496
|6565
|2006.07.11 18:40
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8441
|1.8496
|6566
|2006.07.11 18:41
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8443
|1.8496
|6567
|2006.07.11 18:41
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8448
|1.8496
|6568
|2006.07.11 18:43
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8449
|1.8496
|6569
|2006.07.11 18:46
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8450
|1.8496
|6570
|2006.07.11 18:47
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8451
|1.8496
|6571
|2006.07.11 19:30
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8452
|1.8496
|6572
|2006.07.11 20:20
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8453
|1.8496
|6573
|2006.07.11 20:22
|modify
|1044
|0.05
|1.8391
|1.8455
|1.8496
|6574
|2006.07.11 21:06
|s/l
|1044
|0.05
|1.8455
|1.8455
|1.8496
|32.00
|1016.00
|6575
|2006.07.11 21:06
|modify
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8437
|1.8501
|6576
|2006.07.11 21:06
|modify
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8438
|1.8501
|6577
|2006.07.11 21:06
|modify
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8439
|1.8501
|6578
|2006.07.11 21:08
|modify
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8443
|1.8501
|6579
|2006.07.11 21:08
|modify
|1021
|0.05
|1.8396
|1.8444
|1.8501
|6580
|2006.07.11 21:30
|s/l
|1021
|0.05
|1.8444
|1.8444
|1.8501
|24.00
|1040.00
|6581
|2006.07.11 21:30
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8427
|1.8501
|6582
|2006.07.11 21:31
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8428
|1.8501
|6583
|2006.07.11 21:31
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8430
|1.8501
|6584
|2006.07.11 22:20
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8431
|1.8501
|6585
|2006.07.11 22:24
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8432
|1.8501
|6586
|2006.07.11 22:24
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8433
|1.8501
|6587
|2006.07.11 22:25
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8434
|1.8501
|6588
|2006.07.11 22:25
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8435
|1.8501
|6589
|2006.07.11 22:26
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8436
|1.8501
|6590
|2006.07.11 22:26
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8437
|1.8501
|6591
|2006.07.11 22:38
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8438
|1.8501
|6592
|2006.07.12 00:56
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8439
|1.8501
|6593
|2006.07.12 04:34
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8440
|1.8501
|6594
|2006.07.12 06:02
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8441
|1.8501
|6595
|2006.07.12 06:03
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8442
|1.8501
|6596
|2006.07.12 06:03
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8443
|1.8501
|6597
|2006.07.12 06:03
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8444
|1.8501
|6598
|2006.07.12 06:04
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8445
|1.8501
|6599
|2006.07.12 06:04
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8446
|1.8501
|6600
|2006.07.12 06:04
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8447
|1.8501
|6601
|2006.07.12 06:35
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8451
|1.8501
|6602
|2006.07.12 06:36
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8453
|1.8501
|6603
|2006.07.12 06:36
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8457
|1.8501
|6604
|2006.07.12 06:36
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8460
|1.8501
|6605
|2006.07.12 06:37
|modify
|1020
|0.05
|1.8396
|1.8462
|1.8501
|6606
|2006.07.12 06:44
|s/l
|1020
|0.05
|1.8462
|1.8462
|1.8501
|33.00
|1073.00
|6607
|2006.07.12 08:50
|buy
|1050
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|6608
|2006.07.12 08:50
|buy
|1051
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|6609
|2006.07.12 08:50
|buy
|1052
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|6610
|2006.07.12 08:50
|buy
|1053
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|6611
|2006.07.12 08:50
|buy
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|6612
|2006.07.12 08:50
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8414
|1.8537
|6613
|2006.07.12 08:50
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|6614
|2006.07.12 09:35
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8537
|6615
|2006.07.12 09:35
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8433
|1.8537
|6616
|2006.07.12 09:36
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8435
|1.8537
|6617
|2006.07.12 09:36
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8436
|1.8537
|6618
|2006.07.12 09:36
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8437
|1.8537
|6619
|2006.07.12 09:37
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8438
|1.8537
|6620
|2006.07.12 09:37
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8439
|1.8537
|6621
|2006.07.12 09:40
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8440
|1.8537
|6622
|2006.07.12 10:03
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8441
|1.8537
|6623
|2006.07.12 10:03
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8442
|1.8537
|6624
|2006.07.12 10:03
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8443
|1.8537
|6625
|2006.07.12 10:05
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8445
|1.8537
|6626
|2006.07.12 10:05
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8447
|1.8537
|6627
|2006.07.12 10:06
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8448
|1.8537
|6628
|2006.07.12 10:08
|modify
|1054
|0.05
|1.8432
|1.8450
|1.8537
|6629
|2006.07.12 10:19
|s/l
|1054
|0.05
|1.8450
|1.8450
|1.8537
|9.00
|1082.00
|6630
|2006.07.12 10:19
|modify
|1053
|0.05
|1.8432
|1.8433
|1.8537
|6631
|2006.07.12 10:19
|modify
|1053
|0.05
|1.8432
|1.8441
|1.8537
|6632
|2006.07.12 10:27
|s/l
|1053
|0.05
|1.8441
|1.8441
|1.8537
|4.50
|1086.50
|6633
|2006.07.12 10:28
|modify
|1052
|0.05
|1.8432
|1.8415
|1.8537
|6634
|2006.07.12 10:35
|buy
|1055
|0.05
|1.8433
|1.8386
|1.8538
|6635
|2006.07.12 10:35
|buy
|1056
|0.05
|1.8433
|1.8386
|1.8538
|6636
|2006.07.12 10:36
|modify
|1056
|0.05
|1.8433
|1.8413
|1.8538
|6637
|2006.07.12 10:36
|modify
|1056
|0.05
|1.8433
|1.8414
|1.8538
|6638
|2006.07.12 10:38
|modify
|1056
|0.05
|1.8433
|1.8415
|1.8538
|6639
|2006.07.12 10:38
|modify
|1056
|0.05
|1.8433
|1.8416
|1.8538
|6640
|2006.07.12 11:15
|s/l
|1056
|0.05
|1.8416
|1.8416
|1.8538
|-8.50
|1078.00
|6641
|2006.07.12 11:15
|modify
|1055
|0.05
|1.8433
|1.8399
|1.8538
|6642
|2006.07.12 11:15
|modify
|1055
|0.05
|1.8433
|1.8400
|1.8538
|6643
|2006.07.12 11:15
|s/l
|1052
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8537
|-8.50
|1069.50
|6644
|2006.07.12 11:20
|buy
|1057
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|6645
|2006.07.12 11:20
|buy
|1058
|0.05
|1.8409
|1.8362
|1.8514
|6646
|2006.07.12 11:20
|modify
|1058
|0.05
|1.8409
|1.8392
|1.8514
|6647
|2006.07.12 11:26
|s/l
|1055
|0.05
|1.8400
|1.8400
|1.8538
|-16.50
|1053.00
|6648
|2006.07.12 11:26
|s/l
|1058
|0.05
|1.8392
|1.8392
|1.8514
|-8.50
|1044.50
|6649
|2006.07.12 11:26
|modify
|1057
|0.05
|1.8409
|1.8373
|1.8514
|6650
|2006.07.12 11:26
|modify
|1057
|0.05
|1.8409
|1.8375
|1.8514
|6651
|2006.07.12 11:26
|modify
|1057
|0.05
|1.8409
|1.8376
|1.8514
|6652
|2006.07.12 11:26
|modify
|1057
|0.05
|1.8409
|1.8379
|1.8514
|6653
|2006.07.12 11:26
|modify
|1057
|0.05
|1.8409
|1.8380
|1.8514
|6654
|2006.07.12 11:27
|s/l
|1050
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|1021.00
|6655
|2006.07.12 11:27
|s/l
|1051
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|997.50
|6656
|2006.07.12 11:30
|buy
|1059
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|6657
|2006.07.12 11:30
|buy
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|6658
|2006.07.12 11:30
|buy
|1061
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|6659
|2006.07.12 11:30
|buy
|1062
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|6660
|2006.07.12 11:30
|modify
|1062
|0.05
|1.8398
|1.8377
|1.8503
|6661
|2006.07.12 11:30
|modify
|1062
|0.05
|1.8398
|1.8378
|1.8503
|6662
|2006.07.12 11:32
|modify
|1062
|0.05
|1.8398
|1.8379
|1.8503
|6663
|2006.07.12 11:46
|modify
|1062
|0.05
|1.8398
|1.8380
|1.8503
|6664
|2006.07.12 12:30
|s/l
|1057
|0.05
|1.8380
|1.8380
|1.8514
|-14.50
|983.00
|6665
|2006.07.12 12:30
|s/l
|1062
|0.05
|1.8380
|1.8380
|1.8503
|-9.00
|974.00
|6666
|2006.07.12 12:30
|modify
|1061
|0.05
|1.8398
|1.8356
|1.8503
|6667
|2006.07.12 12:30
|modify
|1061
|0.05
|1.8398
|1.8358
|1.8503
|6668
|2006.07.12 12:30
|modify
|1061
|0.05
|1.8398
|1.8363
|1.8503
|6669
|2006.07.12 12:30
|modify
|1061
|0.05
|1.8398
|1.8365
|1.8503
|6670
|2006.07.12 12:30
|modify
|1061
|0.05
|1.8398
|1.8366
|1.8503
|6671
|2006.07.12 12:30
|s/l
|1061
|0.05
|1.8366
|1.8366
|1.8503
|-16.00
|958.00
|6672
|2006.07.12 12:30
|modify
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8352
|1.8503
|6673
|2006.07.12 12:30
|modify
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8353
|1.8503
|6674
|2006.07.12 12:30
|modify
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8359
|1.8503
|6675
|2006.07.12 12:30
|modify
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8363
|1.8503
|6676
|2006.07.12 12:30
|modify
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8366
|1.8503
|6677
|2006.07.12 12:30
|modify
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8370
|1.8503
|6678
|2006.07.12 12:30
|modify
|1060
|0.05
|1.8398
|1.8373
|1.8503
|6679
|2006.07.12 12:30
|s/l
|1060
|0.05
|1.8373
|1.8373
|1.8503
|-12.50
|945.50
|6680
|2006.07.12 12:31
|s/l
|1059
|0.05
|1.8351
|1.8351
|1.8503
|-23.50
|922.00
|6681
|2006.07.12 12:35
|buy
|1063
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|6682
|2006.07.12 12:35
|buy
|1064
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|6683
|2006.07.12 12:35
|buy
|1065
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|6684
|2006.07.12 12:35
|buy
|1066
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|6685
|2006.07.12 12:35
|buy
|1067
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|6686
|2006.07.12 12:35
|modify
|1067
|0.05
|1.8359
|1.8341
|1.8464
|6687
|2006.07.12 12:35
|modify
|1067
|0.05
|1.8359
|1.8342
|1.8464
|6688
|2006.07.12 13:50
|s/l
|1067
|0.05
|1.8342
|1.8342
|1.8464
|-8.50
|913.50
|6689
|2006.07.12 13:50
|modify
|1066
|0.05
|1.8359
|1.8323
|1.8464
|6690
|2006.07.12 13:51
|modify
|1066
|0.05
|1.8359
|1.8324
|1.8464
|6691
|2006.07.12 13:53
|modify
|1066
|0.05
|1.8359
|1.8325
|1.8464
|6692
|2006.07.12 13:55
|buy
|1068
|0.05
|1.8343
|1.8296
|1.8448
|6693
|2006.07.12 13:55
|modify
|1068
|0.05
|1.8343
|1.8326
|1.8448
|6694
|2006.07.12 14:04
|s/l
|1068
|0.05
|1.8326
|1.8326
|1.8448
|-8.50
|905.00
|6695
|2006.07.12 14:04
|s/l
|1066
|0.05
|1.8325
|1.8325
|1.8464
|-17.00
|888.00
|6696
|2006.07.12 14:04
|modify
|1065
|0.05
|1.8359
|1.8313
|1.8464
|6697
|2006.07.12 14:04
|modify
|1065
|0.05
|1.8359
|1.8317
|1.8464
|6698
|2006.07.12 14:05
|buy
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8279
|1.8431
|6699
|2006.07.12 14:05
|buy
|1070
|0.05
|1.8326
|1.8279
|1.8431
|6700
|2006.07.12 14:05
|modify
|1070
|0.05
|1.8326
|1.8308
|1.8431
|6701
|2006.07.12 14:05
|modify
|1070
|0.05
|1.8326
|1.8309
|1.8431
|6702
|2006.07.12 14:07
|s/l
|1065
|0.05
|1.8317
|1.8317
|1.8464
|-21.00
|867.00
|6703
|2006.07.12 14:07
|s/l
|1063
|0.05
|1.8312
|1.8312
|1.8464
|-23.50
|843.50
|6704
|2006.07.12 14:07
|s/l
|1064
|0.05
|1.8312
|1.8312
|1.8464
|-23.50
|820.00
|6705
|2006.07.12 14:07
|s/l
|1070
|0.05
|1.8309
|1.8309
|1.8431
|-8.50
|811.50
|6706
|2006.07.12 14:07
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8291
|1.8431
|6707
|2006.07.12 14:07
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8292
|1.8431
|6708
|2006.07.12 14:07
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8296
|1.8431
|6709
|2006.07.12 14:08
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8297
|1.8431
|6710
|2006.07.12 14:08
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8298
|1.8431
|6711
|2006.07.12 14:08
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8299
|1.8431
|6712
|2006.07.12 14:09
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8304
|1.8431
|6713
|2006.07.12 14:09
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8305
|1.8431
|6714
|2006.07.12 14:10
|buy
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|6715
|2006.07.12 14:10
|buy
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|6716
|2006.07.12 14:10
|buy
|1073
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|6717
|2006.07.12 14:10
|buy
|1074
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|6718
|2006.07.12 14:10
|modify
|1074
|0.05
|1.8324
|1.8306
|1.8429
|6719
|2006.07.12 14:15
|modify
|1074
|0.05
|1.8324
|1.8307
|1.8429
|6720
|2006.07.12 15:36
|modify
|1074
|0.05
|1.8324
|1.8324
|1.8429
|6721
|2006.07.12 15:37
|modify
|1074
|0.05
|1.8324
|1.8325
|1.8429
|6722
|2006.07.12 15:37
|modify
|1074
|0.05
|1.8324
|1.8329
|1.8429
|6723
|2006.07.12 15:45
|s/l
|1074
|0.05
|1.8329
|1.8329
|1.8429
|2.50
|814.00
|6724
|2006.07.12 15:58
|modify
|1073
|0.05
|1.8324
|1.8326
|1.8429
|6725
|2006.07.12 15:58
|modify
|1073
|0.05
|1.8324
|1.8327
|1.8429
|6726
|2006.07.12 15:59
|modify
|1073
|0.05
|1.8324
|1.8328
|1.8429
|6727
|2006.07.12 15:59
|modify
|1073
|0.05
|1.8324
|1.8330
|1.8429
|6728
|2006.07.12 16:05
|modify
|1073
|0.05
|1.8324
|1.8333
|1.8429
|6729
|2006.07.12 17:15
|buy
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8289
|1.8441
|6730
|2006.07.12 17:15
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8317
|1.8441
|6731
|2006.07.12 17:17
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8318
|1.8441
|6732
|2006.07.12 17:18
|s/l
|1073
|0.05
|1.8333
|1.8333
|1.8429
|4.50
|818.50
|6733
|2006.07.12 17:20
|buy
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8286
|1.8438
|6734
|2006.07.12 17:20
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8314
|1.8438
|6735
|2006.07.12 19:12
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8315
|1.8438
|6736
|2006.07.12 19:14
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8316
|1.8438
|6737
|2006.07.13 01:15
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8333
|1.8438
|6738
|2006.07.13 01:34
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8334
|1.8438
|6739
|2006.07.13 01:38
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8335
|1.8438
|6740
|2006.07.13 01:46
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8336
|1.8438
|6741
|2006.07.13 01:51
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8337
|1.8438
|6742
|2006.07.13 01:51
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8340
|1.8438
|6743
|2006.07.13 01:51
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8342
|1.8438
|6744
|2006.07.13 01:52
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8344
|1.8438
|6745
|2006.07.13 01:59
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8345
|1.8438
|6746
|2006.07.13 01:59
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8347
|1.8438
|6747
|2006.07.13 02:01
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8348
|1.8438
|6748
|2006.07.13 02:01
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8350
|1.8438
|6749
|2006.07.13 02:01
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8351
|1.8438
|6750
|2006.07.13 02:01
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8352
|1.8438
|6751
|2006.07.13 02:01
|modify
|1076
|0.05
|1.8333
|1.8353
|1.8438
|6752
|2006.07.13 03:10
|s/l
|1076
|0.05
|1.8353
|1.8353
|1.8438
|10.00
|828.50
|6753
|2006.07.13 03:10
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8336
|1.8441
|6754
|2006.07.13 03:15
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8337
|1.8441
|6755
|2006.07.13 03:15
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8338
|1.8441
|6756
|2006.07.13 03:50
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8339
|1.8441
|6757
|2006.07.13 03:50
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8340
|1.8441
|6758
|2006.07.13 03:50
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8341
|1.8441
|6759
|2006.07.13 03:51
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8342
|1.8441
|6760
|2006.07.13 04:00
|modify
|1075
|0.05
|1.8336
|1.8343
|1.8441
|6761
|2006.07.13 04:26
|s/l
|1075
|0.05
|1.8343
|1.8343
|1.8441
|3.50
|832.00
|6762
|2006.07.13 04:26
|modify
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8326
|1.8429
|6763
|2006.07.13 04:26
|modify
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8328
|1.8429
|6764
|2006.07.13 04:28
|modify
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8329
|1.8429
|6765
|2006.07.13 04:29
|modify
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8330
|1.8429
|6766
|2006.07.13 04:32
|modify
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8332
|1.8429
|6767
|2006.07.13 04:36
|modify
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8334
|1.8429
|6768
|2006.07.13 04:49
|modify
|1072
|0.05
|1.8324
|1.8336
|1.8429
|6769
|2006.07.13 04:55
|buy
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8305
|1.8457
|6770
|2006.07.13 04:55
|buy
|1078
|0.05
|1.8352
|1.8305
|1.8457
|6771
|2006.07.13 04:55
|modify
|1078
|0.05
|1.8352
|1.8333
|1.8457
|6772
|2006.07.13 05:04
|modify
|1078
|0.05
|1.8352
|1.8334
|1.8457
|6773
|2006.07.13 05:07
|modify
|1078
|0.05
|1.8352
|1.8335
|1.8457
|6774
|2006.07.13 06:36
|s/l
|1072
|0.05
|1.8336
|1.8336
|1.8429
|6.00
|838.00
|6775
|2006.07.13 06:36
|s/l
|1078
|0.05
|1.8335
|1.8335
|1.8457
|-8.50
|829.50
|6776
|2006.07.13 06:36
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8318
|1.8457
|6777
|2006.07.13 06:36
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8319
|1.8457
|6778
|2006.07.13 06:36
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8320
|1.8457
|6779
|2006.07.13 06:36
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8321
|1.8457
|6780
|2006.07.13 06:36
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8322
|1.8457
|6781
|2006.07.13 06:36
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8323
|1.8457
|6782
|2006.07.13 06:40
|buy
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8292
|1.8444
|6783
|2006.07.13 06:40
|buy
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8292
|1.8444
|6784
|2006.07.13 06:40
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8320
|1.8444
|6785
|2006.07.13 06:55
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8321
|1.8444
|6786
|2006.07.13 06:55
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8322
|1.8444
|6787
|2006.07.13 07:00
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8340
|1.8444
|6788
|2006.07.13 07:00
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8341
|1.8444
|6789
|2006.07.13 07:00
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8342
|1.8444
|6790
|2006.07.13 07:03
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8343
|1.8444
|6791
|2006.07.13 07:03
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8346
|1.8444
|6792
|2006.07.13 07:03
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8348
|1.8444
|6793
|2006.07.13 07:03
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8350
|1.8444
|6794
|2006.07.13 07:03
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8351
|1.8444
|6795
|2006.07.13 07:14
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8352
|1.8444
|6796
|2006.07.13 07:14
|modify
|1080
|0.05
|1.8339
|1.8363
|1.8444
|6797
|2006.07.13 07:21
|s/l
|1080
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8444
|12.00
|841.50
|6798
|2006.07.13 07:21
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8346
|1.8444
|6799
|2006.07.13 07:21
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8348
|1.8444
|6800
|2006.07.13 07:21
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8349
|1.8444
|6801
|2006.07.13 07:30
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8350
|1.8444
|6802
|2006.07.13 07:30
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8359
|1.8444
|6803
|2006.07.13 07:31
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8363
|1.8444
|6804
|2006.07.13 07:31
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8367
|1.8444
|6805
|2006.07.13 07:39
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8368
|1.8444
|6806
|2006.07.13 07:40
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8369
|1.8444
|6807
|2006.07.13 07:40
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8370
|1.8444
|6808
|2006.07.13 07:46
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8372
|1.8444
|6809
|2006.07.13 07:46
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8375
|1.8444
|6810
|2006.07.13 07:47
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8376
|1.8444
|6811
|2006.07.13 07:47
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8377
|1.8444
|6812
|2006.07.13 07:47
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8379
|1.8444
|6813
|2006.07.13 08:01
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8380
|1.8444
|6814
|2006.07.13 08:01
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8383
|1.8444
|6815
|2006.07.13 08:03
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8384
|1.8444
|6816
|2006.07.13 08:03
|modify
|1079
|0.05
|1.8339
|1.8386
|1.8444
|6817
|2006.07.13 08:12
|s/l
|1079
|0.05
|1.8386
|1.8386
|1.8444
|23.50
|865.00
|6818
|2006.07.13 08:12
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8367
|1.8457
|6819
|2006.07.13 08:12
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8372
|1.8457
|6820
|2006.07.13 08:12
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8373
|1.8457
|6821
|2006.07.13 08:12
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8375
|1.8457
|6822
|2006.07.13 08:20
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8376
|1.8457
|6823
|2006.07.13 08:21
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8377
|1.8457
|6824
|2006.07.13 08:22
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8379
|1.8457
|6825
|2006.07.13 08:22
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8380
|1.8457
|6826
|2006.07.13 08:22
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8381
|1.8457
|6827
|2006.07.13 08:22
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8383
|1.8457
|6828
|2006.07.13 08:22
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8385
|1.8457
|6829
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8386
|1.8457
|6830
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8387
|1.8457
|6831
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8388
|1.8457
|6832
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8389
|1.8457
|6833
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8391
|1.8457
|6834
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8393
|1.8457
|6835
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8394
|1.8457
|6836
|2006.07.13 08:23
|modify
|1077
|0.05
|1.8352
|1.8395
|1.8457
|6837
|2006.07.13 08:28
|s/l
|1077
|0.05
|1.8395
|1.8395
|1.8457
|21.50
|886.50
|6838
|2006.07.13 08:28
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8377
|1.8429
|6839
|2006.07.13 08:28
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8378
|1.8429
|6840
|2006.07.13 08:28
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8379
|1.8429
|6841
|2006.07.13 08:28
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8380
|1.8429
|6842
|2006.07.13 08:28
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8382
|1.8429
|6843
|2006.07.13 08:35
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8383
|1.8429
|6844
|2006.07.13 08:36
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8384
|1.8429
|6845
|2006.07.13 08:36
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8388
|1.8429
|6846
|2006.07.13 08:39
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8390
|1.8429
|6847
|2006.07.13 09:04
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8391
|1.8429
|6848
|2006.07.13 09:04
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8392
|1.8429
|6849
|2006.07.13 09:04
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8394
|1.8429
|6850
|2006.07.13 09:05
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8395
|1.8429
|6851
|2006.07.13 09:05
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8396
|1.8429
|6852
|2006.07.13 09:05
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8397
|1.8429
|6853
|2006.07.13 09:05
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8398
|1.8429
|6854
|2006.07.13 09:05
|modify
|1071
|0.05
|1.8324
|1.8399
|1.8429
|6855
|2006.07.13 09:10
|s/l
|1071
|0.05
|1.8399
|1.8399
|1.8429
|37.50
|924.00
|6856
|2006.07.13 09:10
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8381
|1.8431
|6857
|2006.07.13 09:10
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8382
|1.8431
|6858
|2006.07.13 09:10
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8384
|1.8431
|6859
|2006.07.13 09:10
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8386
|1.8431
|6860
|2006.07.13 09:21
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8387
|1.8431
|6861
|2006.07.13 09:21
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8390
|1.8431
|6862
|2006.07.13 09:21
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8391
|1.8431
|6863
|2006.07.13 09:22
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8392
|1.8431
|6864
|2006.07.13 09:31
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8394
|1.8431
|6865
|2006.07.13 09:31
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8396
|1.8431
|6866
|2006.07.13 09:34
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8399
|1.8431
|6867
|2006.07.13 09:35
|modify
|1069
|0.05
|1.8326
|1.8400
|1.8431
|6868
|2006.07.13 09:53
|s/l
|1069
|0.05
|1.8400
|1.8400
|1.8431
|37.00
|961.00
|6869
|2006.07.14 01:25
|buy
|1081
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|6870
|2006.07.14 01:25
|buy
|1082
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|6871
|2006.07.14 01:25
|buy
|1083
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|6872
|2006.07.14 01:25
|buy
|1084
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|6873
|2006.07.14 01:25
|buy
|1085
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|6874
|2006.07.14 01:25
|modify
|1085
|0.05
|1.8408
|1.8389
|1.8513
|6875
|2006.07.14 01:26
|modify
|1085
|0.05
|1.8408
|1.8390
|1.8513
|6876
|2006.07.14 01:38
|s/l
|1085
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8513
|-9.00
|952.00
|6877
|2006.07.14 01:38
|modify
|1084
|0.05
|1.8408
|1.8373
|1.8513
|6878
|2006.07.14 01:38
|modify
|1084
|0.05
|1.8408
|1.8376
|1.8513
|6879
|2006.07.14 01:39
|modify
|1084
|0.05
|1.8408
|1.8380
|1.8513
|6880
|2006.07.14 01:40
|buy
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8351
|1.8503
|6881
|2006.07.14 01:40
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8380
|1.8503
|6882
|2006.07.14 02:01
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8398
|1.8503
|6883
|2006.07.14 03:04
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8400
|1.8503
|6884
|2006.07.14 03:04
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8401
|1.8503
|6885
|2006.07.14 03:05
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8403
|1.8503
|6886
|2006.07.14 04:08
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8404
|1.8503
|6887
|2006.07.14 04:09
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8405
|1.8503
|6888
|2006.07.14 04:09
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8406
|1.8503
|6889
|2006.07.14 04:19
|modify
|1086
|0.05
|1.8398
|1.8408
|1.8503
|6890
|2006.07.14 04:38
|s/l
|1086
|0.05
|1.8408
|1.8408
|1.8503
|5.00
|957.00
|6891
|2006.07.14 04:38
|modify
|1084
|0.05
|1.8408
|1.8391
|1.8513
|6892
|2006.07.14 04:45
|buy
|1087
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|6893
|2006.07.14 04:45
|modify
|1087
|0.05
|1.8412
|1.8394
|1.8517
|6894
|2006.07.14 05:22
|modify
|1087
|0.05
|1.8412
|1.8395
|1.8517
|6895
|2006.07.14 06:08
|s/l
|1087
|0.05
|1.8395
|1.8395
|1.8517
|-8.50
|948.50
|6896
|2006.07.14 06:10
|buy
|1088
|0.05
|1.8401
|1.8354
|1.8506
|6897
|2006.07.14 06:10
|modify
|1088
|0.05
|1.8401
|1.8384
|1.8506
|6898
|2006.07.14 06:18
|s/l
|1084
|0.05
|1.8391
|1.8391
|1.8513
|-8.50
|940.00
|6899
|2006.07.14 06:20
|buy
|1089
|0.05
|1.8393
|1.8346
|1.8498
|6900
|2006.07.14 06:20
|modify
|1089
|0.05
|1.8393
|1.8375
|1.8498
|6901
|2006.07.14 06:21
|s/l
|1088
|0.05
|1.8384
|1.8384
|1.8506
|-8.50
|931.50
|6902
|2006.07.14 06:23
|s/l
|1089
|0.05
|1.8375
|1.8375
|1.8498
|-9.00
|922.50
|6903
|2006.07.14 06:23
|modify
|1083
|0.05
|1.8408
|1.8363
|1.8513
|6904
|2006.07.14 06:23
|s/l
|1083
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8513
|-22.50
|900.00
|6905
|2006.07.14 06:24
|s/l
|1081
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8513
|-23.50
|876.50
|6906
|2006.07.14 06:24
|s/l
|1082
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8513
|-23.50
|853.00
|6907
|2006.07.14 06:25
|buy
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|6908
|2006.07.14 06:25
|buy
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|6909
|2006.07.14 06:25
|buy
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|6910
|2006.07.14 06:25
|buy
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|6911
|2006.07.14 06:25
|buy
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|6912
|2006.07.14 06:25
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8349
|1.8472
|6913
|2006.07.14 06:25
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8350
|1.8472
|6914
|2006.07.14 07:17
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8367
|1.8472
|6915
|2006.07.14 07:17
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8368
|1.8472
|6916
|2006.07.14 07:18
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8369
|1.8472
|6917
|2006.07.14 07:36
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8370
|1.8472
|6918
|2006.07.14 07:36
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8371
|1.8472
|6919
|2006.07.14 07:55
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8373
|1.8472
|6920
|2006.07.14 07:56
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8374
|1.8472
|6921
|2006.07.14 07:56
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8375
|1.8472
|6922
|2006.07.14 07:57
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8376
|1.8472
|6923
|2006.07.14 07:57
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8377
|1.8472
|6924
|2006.07.14 07:57
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8379
|1.8472
|6925
|2006.07.14 07:57
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8382
|1.8472
|6926
|2006.07.14 07:57
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8384
|1.8472
|6927
|2006.07.14 07:58
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8386
|1.8472
|6928
|2006.07.14 07:58
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8387
|1.8472
|6929
|2006.07.14 07:58
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8389
|1.8472
|6930
|2006.07.14 07:59
|modify
|1094
|0.05
|1.8367
|1.8390
|1.8472
|6931
|2006.07.14 08:15
|s/l
|1094
|0.05
|1.8390
|1.8390
|1.8472
|11.50
|864.50
|6932
|2006.07.14 08:15
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8369
|1.8472
|6933
|2006.07.14 08:15
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8374
|1.8472
|6934
|2006.07.14 08:15
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8375
|1.8472
|6935
|2006.07.14 08:15
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8376
|1.8472
|6936
|2006.07.14 08:23
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8378
|1.8472
|6937
|2006.07.14 08:40
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8379
|1.8472
|6938
|2006.07.14 08:40
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8380
|1.8472
|6939
|2006.07.14 08:40
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8381
|1.8472
|6940
|2006.07.14 08:41
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8382
|1.8472
|6941
|2006.07.14 08:41
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8383
|1.8472
|6942
|2006.07.14 08:41
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8384
|1.8472
|6943
|2006.07.14 08:43
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8385
|1.8472
|6944
|2006.07.14 08:45
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8386
|1.8472
|6945
|2006.07.14 08:45
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8387
|1.8472
|6946
|2006.07.14 08:46
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8388
|1.8472
|6947
|2006.07.14 08:46
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8389
|1.8472
|6948
|2006.07.14 09:21
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8390
|1.8472
|6949
|2006.07.14 09:22
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8391
|1.8472
|6950
|2006.07.14 09:22
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8392
|1.8472
|6951
|2006.07.14 09:22
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8394
|1.8472
|6952
|2006.07.14 09:22
|modify
|1093
|0.05
|1.8367
|1.8396
|1.8472
|6953
|2006.07.14 09:41
|s/l
|1093
|0.05
|1.8396
|1.8396
|1.8472
|14.50
|879.00
|6954
|2006.07.14 09:41
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8379
|1.8472
|6955
|2006.07.14 09:42
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8380
|1.8472
|6956
|2006.07.14 09:42
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8381
|1.8472
|6957
|2006.07.14 09:50
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8383
|1.8472
|6958
|2006.07.14 09:57
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8384
|1.8472
|6959
|2006.07.14 09:58
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8385
|1.8472
|6960
|2006.07.14 10:00
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8386
|1.8472
|6961
|2006.07.14 10:03
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8387
|1.8472
|6962
|2006.07.14 10:03
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8388
|1.8472
|6963
|2006.07.14 10:03
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8389
|1.8472
|6964
|2006.07.14 10:07
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8390
|1.8472
|6965
|2006.07.14 10:08
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8392
|1.8472
|6966
|2006.07.14 10:09
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8393
|1.8472
|6967
|2006.07.14 10:11
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8394
|1.8472
|6968
|2006.07.14 10:11
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8395
|1.8472
|6969
|2006.07.14 10:12
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8396
|1.8472
|6970
|2006.07.14 10:12
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8397
|1.8472
|6971
|2006.07.14 10:12
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8398
|1.8472
|6972
|2006.07.14 10:12
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8399
|1.8472
|6973
|2006.07.14 10:24
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8402
|1.8472
|6974
|2006.07.14 10:25
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8403
|1.8472
|6975
|2006.07.14 10:25
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8404
|1.8472
|6976
|2006.07.14 10:26
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8405
|1.8472
|6977
|2006.07.14 10:37
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8408
|1.8472
|6978
|2006.07.14 10:37
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8409
|1.8472
|6979
|2006.07.14 10:38
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8410
|1.8472
|6980
|2006.07.14 10:38
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8412
|1.8472
|6981
|2006.07.14 10:38
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8413
|1.8472
|6982
|2006.07.14 10:38
|modify
|1092
|0.05
|1.8367
|1.8414
|1.8472
|6983
|2006.07.14 10:59
|s/l
|1092
|0.05
|1.8414
|1.8414
|1.8472
|23.50
|902.50
|6984
|2006.07.14 10:59
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8397
|1.8472
|6985
|2006.07.14 10:59
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8398
|1.8472
|6986
|2006.07.14 11:02
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8399
|1.8472
|6987
|2006.07.14 11:20
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8400
|1.8472
|6988
|2006.07.14 11:20
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8401
|1.8472
|6989
|2006.07.14 11:21
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8402
|1.8472
|6990
|2006.07.14 11:21
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8403
|1.8472
|6991
|2006.07.14 11:21
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8405
|1.8472
|6992
|2006.07.14 11:23
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8406
|1.8472
|6993
|2006.07.14 11:23
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8407
|1.8472
|6994
|2006.07.14 11:42
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8409
|1.8472
|6995
|2006.07.14 11:43
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8410
|1.8472
|6996
|2006.07.14 11:43
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8411
|1.8472
|6997
|2006.07.14 12:30
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8415
|1.8472
|6998
|2006.07.14 12:30
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8418
|1.8472
|6999
|2006.07.14 12:30
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8420
|1.8472
|7000
|2006.07.14 12:30
|modify
|1091
|0.05
|1.8367
|1.8427
|1.8472
|7001
|2006.07.14 12:30
|s/l
|1091
|0.05
|1.8427
|1.8427
|1.8472
|30.00
|932.50
|7002
|2006.07.14 12:30
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8410
|1.8472
|7003
|2006.07.14 12:30
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8411
|1.8472
|7004
|2006.07.14 12:30
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8412
|1.8472
|7005
|2006.07.14 12:30
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8415
|1.8472
|7006
|2006.07.14 12:31
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8416
|1.8472
|7007
|2006.07.14 12:32
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8417
|1.8472
|7008
|2006.07.14 12:33
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8418
|1.8472
|7009
|2006.07.14 12:33
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8420
|1.8472
|7010
|2006.07.14 12:33
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8422
|1.8472
|7011
|2006.07.14 12:33
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8424
|1.8472
|7012
|2006.07.14 12:34
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8427
|1.8472
|7013
|2006.07.14 12:34
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8429
|1.8472
|7014
|2006.07.14 12:34
|modify
|1090
|0.05
|1.8367
|1.8430
|1.8472
|7015
|2006.07.14 12:45
|s/l
|1090
|0.05
|1.8430
|1.8430
|1.8472
|31.50
|964.00
|7016
|2006.07.14 13:15
|buy
|1095
|0.05
|1.8372
|1.8325
|1.8477
|7017
|2006.07.14 13:15
|buy
|1096
|0.05
|1.8372
|1.8325
|1.8477
|7018
|2006.07.14 13:15
|buy
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8325
|1.8477
|7019
|2006.07.14 13:15
|buy
|1098
|0.05
|1.8372
|1.8325
|1.8477
|7020
|2006.07.14 13:15
|buy
|1099
|0.05
|1.8372
|1.8325
|1.8477
|7021
|2006.07.14 13:15
|modify
|1099
|0.05
|1.8372
|1.8354
|1.8477
|7022
|2006.07.14 13:18
|modify
|1099
|0.05
|1.8372
|1.8355
|1.8477
|7023
|2006.07.14 13:52
|s/l
|1099
|0.05
|1.8355
|1.8355
|1.8477
|-8.50
|955.50
|7024
|2006.07.14 13:52
|modify
|1098
|0.05
|1.8372
|1.8338
|1.8477
|7025
|2006.07.14 13:52
|modify
|1098
|0.05
|1.8372
|1.8339
|1.8477
|7026
|2006.07.14 13:53
|modify
|1098
|0.05
|1.8372
|1.8340
|1.8477
|7027
|2006.07.14 13:53
|modify
|1098
|0.05
|1.8372
|1.8341
|1.8477
|7028
|2006.07.14 13:54
|modify
|1098
|0.05
|1.8372
|1.8342
|1.8477
|7029
|2006.07.14 13:54
|modify
|1098
|0.05
|1.8372
|1.8343
|1.8477
|7030
|2006.07.14 13:55
|buy
|1100
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|7031
|2006.07.14 13:55
|modify
|1100
|0.05
|1.8359
|1.8339
|1.8464
|7032
|2006.07.14 13:55
|modify
|1100
|0.05
|1.8359
|1.8340
|1.8464
|7033
|2006.07.14 13:57
|modify
|1100
|0.05
|1.8359
|1.8341
|1.8464
|7034
|2006.07.14 13:57
|modify
|1100
|0.05
|1.8359
|1.8342
|1.8464
|7035
|2006.07.14 14:00
|s/l
|1098
|0.05
|1.8343
|1.8343
|1.8477
|-14.50
|941.00
|7036
|2006.07.14 14:00
|s/l
|1100
|0.05
|1.8342
|1.8342
|1.8464
|-8.50
|932.50
|7037
|2006.07.14 14:00
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8326
|1.8477
|7038
|2006.07.14 14:02
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8327
|1.8477
|7039
|2006.07.14 14:02
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8328
|1.8477
|7040
|2006.07.14 14:03
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8329
|1.8477
|7041
|2006.07.14 14:04
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8330
|1.8477
|7042
|2006.07.14 14:05
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8331
|1.8477
|7043
|2006.07.14 14:06
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8332
|1.8477
|7044
|2006.07.14 14:06
|modify
|1097
|0.05
|1.8372
|1.8333
|1.8477
|7045
|2006.07.14 14:10
|buy
|1101
|0.05
|1.8348
|1.8301
|1.8453
|7046
|2006.07.14 14:10
|buy
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8301
|1.8453
|7047
|2006.07.14 14:10
|modify
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8327
|1.8453
|7048
|2006.07.14 14:10
|modify
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8328
|1.8453
|7049
|2006.07.14 14:10
|modify
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8329
|1.8453
|7050
|2006.07.14 14:12
|modify
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8330
|1.8453
|7051
|2006.07.14 14:12
|modify
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8331
|1.8453
|7052
|2006.07.14 15:18
|modify
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8350
|1.8453
|7053
|2006.07.14 15:18
|modify
|1102
|0.05
|1.8348
|1.8351
|1.8453
|7054
|2006.07.14 15:23
|s/l
|1102
|0.05
|1.8351
|1.8351
|1.8453
|1.50
|934.00
|7055
|2006.07.14 15:25
|buy
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8307
|1.8459
|7056
|2006.07.14 15:25
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8336
|1.8459
|7057
|2006.07.14 15:26
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8337
|1.8459
|7058
|2006.07.14 17:11
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8354
|1.8459
|7059
|2006.07.14 17:12
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8355
|1.8459
|7060
|2006.07.14 17:32
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8359
|1.8459
|7061
|2006.07.14 17:32
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8361
|1.8459
|7062
|2006.07.14 17:33
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8362
|1.8459
|7063
|2006.07.14 17:44
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8364
|1.8459
|7064
|2006.07.14 18:43
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8365
|1.8459
|7065
|2006.07.14 18:44
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8366
|1.8459
|7066
|2006.07.14 18:44
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8367
|1.8459
|7067
|2006.07.14 18:44
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8368
|1.8459
|7068
|2006.07.14 18:44
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8370
|1.8459
|7069
|2006.07.14 18:45
|modify
|1103
|0.05
|1.8354
|1.8371
|1.8459
|7070
|2006.07.16 21:35
|s/l
|1103
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8459
|8.50
|942.50
|7071
|2006.07.16 21:35
|modify
|1101
|0.05
|1.8348
|1.8352
|1.8453
|7072
|2006.07.16 21:35
|modify
|1101
|0.05
|1.8348
|1.8354
|1.8453
|7073
|2006.07.16 21:36
|modify
|1101
|0.05
|1.8348
|1.8355
|1.8453
|7074
|2006.07.16 21:37
|modify
|1101
|0.05
|1.8348
|1.8356
|1.8453
|7075
|2006.07.16 21:40
|buy
|1104
|0.05
|1.8374
|1.8327
|1.8479
|7076
|2006.07.16 21:40
|modify
|1104
|0.05
|1.8374
|1.8355
|1.8479
|7077
|2006.07.16 21:40
|modify
|1104
|0.05
|1.8374
|1.8356
|1.8479
|7078
|2006.07.16 21:43
|modify
|1104
|0.05
|1.8374
|1.8357
|1.8479
|7079
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|1104
|0.05
|1.8378
|1.8357
|1.8479
|2.00
|944.50
|7080
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|1101
|0.05
|1.8378
|1.8356
|1.8453
|15.00
|959.50
|7081
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|1097
|0.05
|1.8378
|1.8333
|1.8477
|3.00
|962.50
|7082
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|1096
|0.05
|1.8378
|1.8325
|1.8477
|3.00
|965.50
|7083
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|1095
|0.05
|1.8378
|1.8325
|1.8477
|3.00
|968.50