Strategy Tester Report
GoGetLongsv1.01

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=false; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=5; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
Bars in test18753Ticks modelled162001Modelling quality89.52%
Initial deposit500.00
Total net profit72.50Gross profit6065.00Gross loss-5992.50
Profit factor1.01Expected payoff0.19
Absolute drawdown100.00Maximal drawdown2220.00 (84.73%)Relative drawdown84.73% (2220.00)
Total trades375Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)375 (32.00%)
Profit trades (% of total)120 (32.00%)Loss trades (% of total)255 (68.00%)
Largestprofit trade52.50loss trade-23.50
Averageprofit trade50.54loss trade-23.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (1050.00)consecutive losses (loss in money)50 (-1175.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1050.00 (20)consecutive loss (count of losses)-1175.00 (50)
Averageconsecutive wins7consecutive losses15
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.13 11:10buy10.051.75151.74681.7620
22006.04.13 11:10buy20.051.75151.74681.7620
32006.04.13 11:10buy30.051.75151.74681.7620
42006.04.13 11:10buy40.051.75151.74681.7620
52006.04.13 11:10buy50.051.75151.74681.7620
62006.04.17 11:39t/p10.051.76201.74681.762052.50552.50
72006.04.17 11:39t/p20.051.76201.74681.762052.50605.00
82006.04.17 11:39t/p30.051.76201.74681.762052.50657.50
92006.04.17 11:39t/p40.051.76201.74681.762052.50710.00
102006.04.17 11:39t/p50.051.76201.74681.762052.50762.50
112006.04.18 08:35buy60.051.76921.76451.7797
122006.04.18 08:35buy70.051.76921.76451.7797
132006.04.18 08:35buy80.051.76921.76451.7797
142006.04.18 08:35buy90.051.76921.76451.7797
152006.04.18 08:35buy100.051.76921.76451.7797
162006.04.18 18:04t/p60.051.77971.76451.779752.50815.00
172006.04.18 18:04t/p70.051.77971.76451.779752.50867.50
182006.04.18 18:04t/p80.051.77971.76451.779752.50920.00
192006.04.18 18:04t/p90.051.77971.76451.779752.50972.50
202006.04.18 18:04t/p100.051.77971.76451.779752.501025.00
212006.04.20 01:10buy110.051.78911.78441.7996
222006.04.20 01:10buy120.051.78911.78441.7996
232006.04.20 01:10buy130.051.78911.78441.7996
242006.04.20 01:10buy140.051.78911.78441.7996
252006.04.20 01:10buy150.051.78911.78441.7996
262006.04.20 08:39s/l110.051.78441.78441.7996-23.501001.50
272006.04.20 08:39s/l120.051.78441.78441.7996-23.50978.00
282006.04.20 08:39s/l130.051.78441.78441.7996-23.50954.50
292006.04.20 08:39s/l140.051.78441.78441.7996-23.50931.00
302006.04.20 08:39s/l150.051.78441.78441.7996-23.50907.50
312006.04.20 08:40buy160.051.78431.77961.7948
322006.04.20 08:40buy170.051.78431.77961.7948
332006.04.20 08:40buy180.051.78431.77961.7948
342006.04.20 08:40buy190.051.78431.77961.7948
352006.04.20 08:40buy200.051.78431.77961.7948
362006.04.20 14:04s/l160.051.77961.77961.7948-23.50884.00
372006.04.20 14:04s/l170.051.77961.77961.7948-23.50860.50
382006.04.20 14:04s/l180.051.77961.77961.7948-23.50837.00
392006.04.20 14:04s/l190.051.77961.77961.7948-23.50813.50
402006.04.20 14:04s/l200.051.77961.77961.7948-23.50790.00
412006.04.20 14:05buy210.051.77961.77491.7901
422006.04.20 14:05buy220.051.77961.77491.7901
432006.04.20 14:05buy230.051.77961.77491.7901
442006.04.20 14:05buy240.051.77961.77491.7901
452006.04.20 14:05buy250.051.77961.77491.7901
462006.04.24 07:44t/p210.051.79011.77491.790152.50842.50
472006.04.24 07:44t/p220.051.79011.77491.790152.50895.00
482006.04.24 07:44t/p230.051.79011.77491.790152.50947.50
492006.04.24 07:44t/p240.051.79011.77491.790152.501000.00
502006.04.24 07:44t/p250.051.79011.77491.790152.501052.50
512006.04.24 12:45buy260.051.78551.78081.7960
522006.04.24 12:45buy270.051.78551.78081.7960
532006.04.24 12:45buy280.051.78551.78081.7960
542006.04.24 12:45buy290.051.78551.78081.7960
552006.04.24 12:45buy300.051.78551.78081.7960
562006.04.24 14:45s/l260.051.78081.78081.7960-23.501029.00
572006.04.24 14:45s/l270.051.78081.78081.7960-23.501005.50
582006.04.24 14:45s/l280.051.78081.78081.7960-23.50982.00
592006.04.24 14:45s/l290.051.78081.78081.7960-23.50958.50
602006.04.24 14:45s/l300.051.78081.78081.7960-23.50935.00
612006.04.24 14:45buy310.051.78101.77631.7915
622006.04.24 14:45buy320.051.78101.77631.7915
632006.04.24 14:45buy330.051.78101.77631.7915
642006.04.24 14:45buy340.051.78101.77631.7915
652006.04.24 14:45buy350.051.78101.77631.7915
662006.04.25 13:14t/p310.051.79151.77631.791552.50987.50
672006.04.25 13:14t/p320.051.79151.77631.791552.501040.00
682006.04.25 13:14t/p330.051.79151.77631.791552.501092.50
692006.04.25 13:14t/p340.051.79151.77631.791552.501145.00
702006.04.25 13:14t/p350.051.79151.77631.791552.501197.50
712006.04.25 16:50buy360.051.78651.78181.7970
722006.04.25 16:50buy370.051.78651.78181.7970
732006.04.25 16:50buy380.051.78651.78181.7970
742006.04.25 16:50buy390.051.78651.78181.7970
752006.04.25 16:50buy400.051.78651.78181.7970
762006.04.26 08:34s/l360.051.78181.78181.7970-23.501174.00
772006.04.26 08:34s/l370.051.78181.78181.7970-23.501150.50
782006.04.26 08:34s/l380.051.78181.78181.7970-23.501127.00
792006.04.26 08:34s/l390.051.78181.78181.7970-23.501103.50
802006.04.26 08:34s/l400.051.78181.78181.7970-23.501080.00
812006.04.26 08:34buy410.051.78201.77731.7925
822006.04.26 08:34buy420.051.78201.77731.7925
832006.04.26 08:34buy430.051.78201.77731.7925
842006.04.26 08:34buy440.051.78201.77731.7925
852006.04.26 08:34buy450.051.78201.77731.7925
862006.04.27 14:14t/p410.051.79251.77731.792552.501132.50
872006.04.27 14:14t/p420.051.79251.77731.792552.501185.00
882006.04.27 14:14t/p430.051.79251.77731.792552.501237.50
892006.04.27 14:14t/p440.051.79251.77731.792552.501290.00
902006.04.27 14:14t/p450.051.79251.77731.792552.501342.50
912006.05.01 19:00buy460.051.82731.82261.8378
922006.05.01 19:00buy470.051.82731.82261.8378
932006.05.01 19:00buy480.051.82731.82261.8378
942006.05.01 19:00buy490.051.82731.82261.8378
952006.05.01 19:00buy500.051.82731.82261.8378
962006.05.01 19:44s/l460.051.82261.82261.8378-23.501319.00
972006.05.01 19:44s/l470.051.82261.82261.8378-23.501295.50
982006.05.01 19:44s/l480.051.82261.82261.8378-23.501272.00
992006.05.01 19:44s/l490.051.82261.82261.8378-23.501248.50
1002006.05.01 19:44s/l500.051.82261.82261.8378-23.501225.00
1012006.05.01 19:45buy510.051.82251.81781.8330
1022006.05.01 19:45buy520.051.82251.81781.8330
1032006.05.01 19:45buy530.051.82251.81781.8330
1042006.05.01 19:45buy540.051.82251.81781.8330
1052006.05.01 19:45buy550.051.82251.81781.8330
1062006.05.02 08:44t/p510.051.83301.81781.833052.501277.50
1072006.05.02 08:44t/p520.051.83301.81781.833052.501330.00
1082006.05.02 08:44t/p530.051.83301.81781.833052.501382.50
1092006.05.02 08:44t/p540.051.83301.81781.833052.501435.00
1102006.05.02 08:44t/p550.051.83301.81781.833052.501487.50
1112006.05.03 00:10buy560.051.83691.83221.8474
1122006.05.03 00:10buy570.051.83691.83221.8474
1132006.05.03 00:10buy580.051.83691.83221.8474
1142006.05.03 00:10buy590.051.83691.83221.8474
1152006.05.03 00:10buy600.051.83691.83221.8474
1162006.05.03 06:45t/p560.051.84741.83221.847452.501540.00
1172006.05.03 06:45t/p570.051.84741.83221.847452.501592.50
1182006.05.03 06:45t/p580.051.84741.83221.847452.501645.00
1192006.05.03 06:45t/p590.051.84741.83221.847452.501697.50
1202006.05.03 06:45t/p600.051.84741.83221.847452.501750.00
1212006.05.03 08:20buy610.051.83781.83311.8483
1222006.05.03 08:20buy620.051.83781.83311.8483
1232006.05.03 08:20buy630.051.83781.83311.8483
1242006.05.03 08:20buy640.051.83781.83311.8483
1252006.05.03 08:20buy650.051.83781.83311.8483
1262006.05.04 14:44t/p610.051.84831.83311.848352.501802.50
1272006.05.04 14:44t/p620.051.84831.83311.848352.501855.00
1282006.05.04 14:44t/p630.051.84831.83311.848352.501907.50
1292006.05.04 14:44t/p640.051.84831.83311.848352.501960.00
1302006.05.04 14:44t/p650.051.84831.83311.848352.502012.50
1312006.05.05 07:40buy660.051.84931.84461.8598
1322006.05.05 07:40buy670.051.84931.84461.8598
1332006.05.05 07:40buy680.051.84931.84461.8598
1342006.05.05 07:40buy690.051.84931.84461.8598
1352006.05.05 07:40buy700.051.84931.84461.8598
1362006.05.05 13:29t/p660.051.85981.84461.859852.502065.00
1372006.05.05 13:29t/p670.051.85981.84461.859852.502117.50
1382006.05.05 13:29t/p680.051.85981.84461.859852.502170.00
1392006.05.05 13:29t/p690.051.85981.84461.859852.502222.50
1402006.05.05 13:29t/p700.051.85981.84461.859852.502275.00
1412006.05.08 13:55buy710.051.86041.85571.8709
1422006.05.08 13:55buy720.051.86041.85571.8709
1432006.05.08 13:55buy730.051.86041.85571.8709
1442006.05.08 13:55buy740.051.86041.85571.8709
1452006.05.08 13:55buy750.051.86041.85571.8709
1462006.05.08 17:09s/l710.051.85571.85571.8709-23.502251.50
1472006.05.08 17:09s/l720.051.85571.85571.8709-23.502228.00
1482006.05.08 17:09s/l730.051.85571.85571.8709-23.502204.50
1492006.05.08 17:09s/l740.051.85571.85571.8709-23.502181.00
1502006.05.08 17:09s/l750.051.85571.85571.8709-23.502157.50
1512006.05.08 17:10buy760.051.85561.85091.8661
1522006.05.08 17:10buy770.051.85561.85091.8661
1532006.05.08 17:10buy780.051.85561.85091.8661
1542006.05.08 17:10buy790.051.85561.85091.8661
1552006.05.08 17:10buy800.051.85561.85091.8661
1562006.05.09 14:09t/p760.051.86611.85091.866152.502210.00
1572006.05.09 14:09t/p770.051.86611.85091.866152.502262.50
1582006.05.09 14:09t/p780.051.86611.85091.866152.502315.00
1592006.05.09 14:09t/p790.051.86611.85091.866152.502367.50
1602006.05.09 14:09t/p800.051.86611.85091.866152.502420.00
1612006.05.10 09:40buy810.051.86201.85731.8725
1622006.05.10 09:40buy820.051.86201.85731.8725
1632006.05.10 09:40buy830.051.86201.85731.8725
1642006.05.10 09:40buy840.051.86201.85731.8725
1652006.05.10 09:40buy850.051.86201.85731.8725
1662006.05.11 00:39s/l810.051.85731.85731.8725-23.502396.50
1672006.05.11 00:39s/l820.051.85731.85731.8725-23.502373.00
1682006.05.11 00:39s/l830.051.85731.85731.8725-23.502349.50
1692006.05.11 00:39s/l840.051.85731.85731.8725-23.502326.00
1702006.05.11 00:39s/l850.051.85731.85731.8725-23.502302.50
1712006.05.11 00:40buy860.051.85731.85261.8678
1722006.05.11 00:40buy870.051.85731.85261.8678
1732006.05.11 00:40buy880.051.85731.85261.8678
1742006.05.11 00:40buy890.051.85731.85261.8678
1752006.05.11 00:40buy900.051.85731.85261.8678
1762006.05.11 12:34t/p860.051.86781.85261.867852.502355.00
1772006.05.11 12:34t/p870.051.86781.85261.867852.502407.50
1782006.05.11 12:34t/p880.051.86781.85261.867852.502460.00
1792006.05.11 12:34t/p890.051.86781.85261.867852.502512.50
1802006.05.11 12:34t/p900.051.86781.85261.867852.502565.00
1812006.05.12 16:05buy910.051.88941.88471.8999
1822006.05.12 16:05buy920.051.88941.88471.8999
1832006.05.12 16:05buy930.051.88941.88471.8999
1842006.05.12 16:05buy940.051.88941.88471.8999
1852006.05.12 16:05buy950.051.88941.88471.8999
1862006.05.15 08:19s/l910.051.88471.88471.8999-23.502541.50
1872006.05.15 08:19s/l920.051.88471.88471.8999-23.502518.00
1882006.05.15 08:19s/l930.051.88471.88471.8999-23.502494.50
1892006.05.15 08:19s/l940.051.88471.88471.8999-23.502471.00
1902006.05.15 08:19s/l950.051.88471.88471.8999-23.502447.50
1912006.05.15 08:20buy960.051.88331.87861.8938
1922006.05.15 08:20buy970.051.88331.87861.8938
1932006.05.15 08:20buy980.051.88331.87861.8938
1942006.05.15 08:20buy990.051.88331.87861.8938
1952006.05.15 08:20buy1000.051.88331.87861.8938
1962006.05.15 17:14s/l960.051.87861.87861.8938-23.502424.00
1972006.05.15 17:14s/l970.051.87861.87861.8938-23.502400.50
1982006.05.15 17:14s/l980.051.87861.87861.8938-23.502377.00
1992006.05.15 17:14s/l990.051.87861.87861.8938-23.502353.50
2002006.05.15 17:14s/l1000.051.87861.87861.8938-23.502330.00
2012006.05.15 17:15buy1010.051.87881.87411.8893
2022006.05.15 17:15buy1020.051.87881.87411.8893
2032006.05.15 17:15buy1030.051.87881.87411.8893
2042006.05.15 17:15buy1040.051.87881.87411.8893
2052006.05.15 17:15buy1050.051.87881.87411.8893
2062006.05.16 18:49t/p1010.051.88931.87411.889352.502382.50
2072006.05.16 18:49t/p1020.051.88931.87411.889352.502435.00
2082006.05.16 18:49t/p1030.051.88931.87411.889352.502487.50
2092006.05.16 18:49t/p1040.051.88931.87411.889352.502540.00
2102006.05.16 18:49t/p1050.051.88931.87411.889352.502592.50
2112006.05.17 14:00buy1060.051.89111.88641.9016
2122006.05.17 14:00buy1070.051.89111.88641.9016
2132006.05.17 14:00buy1080.051.89111.88641.9016
2142006.05.17 14:00buy1090.051.89111.88641.9016
2152006.05.17 14:00buy1100.051.89111.88641.9016
2162006.05.17 14:29s/l1060.051.88641.88641.9016-23.502569.00
2172006.05.17 14:29s/l1070.051.88641.88641.9016-23.502545.50
2182006.05.17 14:29s/l1080.051.88641.88641.9016-23.502522.00
2192006.05.17 14:29s/l1090.051.88641.88641.9016-23.502498.50
2202006.05.17 14:29s/l1100.051.88641.88641.9016-23.502475.00
2212006.05.17 14:30buy1110.051.88421.87951.8947
2222006.05.17 14:30buy1120.051.88421.87951.8947
2232006.05.17 14:30buy1130.051.88421.87951.8947
2242006.05.17 14:30buy1140.051.88421.87951.8947
2252006.05.17 14:30buy1150.051.88421.87951.8947
2262006.05.17 18:24s/l1110.051.87951.87951.8947-23.502451.50
2272006.05.17 18:24s/l1120.051.87951.87951.8947-23.502428.00
2282006.05.17 18:24s/l1130.051.87951.87951.8947-23.502404.50
2292006.05.17 18:24s/l1140.051.87951.87951.8947-23.502381.00
2302006.05.17 18:24s/l1150.051.87951.87951.8947-23.502357.50
2312006.05.17 18:25buy1160.051.87951.87481.8900
2322006.05.17 18:25buy1170.051.87951.87481.8900
2332006.05.17 18:25buy1180.051.87951.87481.8900
2342006.05.17 18:25buy1190.051.87951.87481.8900
2352006.05.17 18:25buy1200.051.87951.87481.8900
2362006.05.18 13:34t/p1160.051.89001.87481.890052.502410.00
2372006.05.18 13:34t/p1170.051.89001.87481.890052.502462.50
2382006.05.18 13:34t/p1180.051.89001.87481.890052.502515.00
2392006.05.18 13:34t/p1190.051.89001.87481.890052.502567.50
2402006.05.18 13:34t/p1200.051.89001.87481.890052.502620.00
2412006.05.19 04:00buy1210.051.89051.88581.9010
2422006.05.19 04:00buy1220.051.89051.88581.9010
2432006.05.19 04:00buy1230.051.89051.88581.9010
2442006.05.19 04:00buy1240.051.89051.88581.9010
2452006.05.19 04:00buy1250.051.89051.88581.9010
2462006.05.19 07:09s/l1210.051.88581.88581.9010-23.502596.50
2472006.05.19 07:09s/l1220.051.88581.88581.9010-23.502573.00
2482006.05.19 07:09s/l1230.051.88581.88581.9010-23.502549.50
2492006.05.19 07:09s/l1240.051.88581.88581.9010-23.502526.00
2502006.05.19 07:09s/l1250.051.88581.88581.9010-23.502502.50
2512006.05.19 07:10buy1260.051.88581.88111.8963
2522006.05.19 07:10buy1270.051.88581.88111.8963
2532006.05.19 07:10buy1280.051.88581.88111.8963
2542006.05.19 07:10buy1290.051.88581.88111.8963
2552006.05.19 07:10buy1300.051.88581.88111.8963
2562006.05.19 07:44s/l1260.051.88111.88111.8963-23.502479.00
2572006.05.19 07:44s/l1270.051.88111.88111.8963-23.502455.50
2582006.05.19 07:44s/l1280.051.88111.88111.8963-23.502432.00
2592006.05.19 07:44s/l1290.051.88111.88111.8963-23.502408.50
2602006.05.19 07:44s/l1300.051.88111.88111.8963-23.502385.00
2612006.05.19 07:45buy1310.051.87991.87521.8904
2622006.05.19 07:45buy1320.051.87991.87521.8904
2632006.05.19 07:45buy1330.051.87991.87521.8904
2642006.05.19 07:45buy1340.051.87991.87521.8904
2652006.05.19 07:45buy1350.051.87991.87521.8904
2662006.05.19 09:29s/l1310.051.87521.87521.8904-23.502361.50
2672006.05.19 09:29s/l1320.051.87521.87521.8904-23.502338.00
2682006.05.19 09:29s/l1330.051.87521.87521.8904-23.502314.50
2692006.05.19 09:29s/l1340.051.87521.87521.8904-23.502291.00
2702006.05.19 09:29s/l1350.051.87521.87521.8904-23.502267.50
2712006.05.19 09:30buy1360.051.87531.87061.8858
2722006.05.19 09:30buy1370.051.87531.87061.8858
2732006.05.19 09:30buy1380.051.87531.87061.8858
2742006.05.19 09:30buy1390.051.87531.87061.8858
2752006.05.19 09:30buy1400.051.87531.87061.8858
2762006.05.19 14:34s/l1360.051.87061.87061.8858-23.502244.00
2772006.05.19 14:34s/l1370.051.87061.87061.8858-23.502220.50
2782006.05.19 14:34s/l1380.051.87061.87061.8858-23.502197.00
2792006.05.19 14:34s/l1390.051.87061.87061.8858-23.502173.50
2802006.05.19 14:34s/l1400.051.87061.87061.8858-23.502150.00
2812006.05.19 14:34buy1410.051.87061.86591.8811
2822006.05.19 14:34buy1420.051.87061.86591.8811
2832006.05.19 14:34buy1430.051.87061.86591.8811
2842006.05.19 14:34buy1440.051.87061.86591.8811
2852006.05.19 14:34buy1450.051.87061.86591.8811
2862006.05.22 06:44s/l1410.051.86591.86591.8811-23.502126.50
2872006.05.22 06:44s/l1420.051.86591.86591.8811-23.502103.00
2882006.05.22 06:44s/l1430.051.86591.86591.8811-23.502079.50
2892006.05.22 06:44s/l1440.051.86591.86591.8811-23.502056.00
2902006.05.22 06:44s/l1450.051.86591.86591.8811-23.502032.50
2912006.05.22 06:44buy1460.051.86591.86121.8764
2922006.05.22 06:44buy1470.051.86591.86121.8764
2932006.05.22 06:44buy1480.051.86591.86121.8764
2942006.05.22 06:44buy1490.051.86591.86121.8764
2952006.05.22 06:44buy1500.051.86591.86121.8764
2962006.05.22 10:09t/p1460.051.87641.86121.876452.502085.00
2972006.05.22 10:09t/p1470.051.87641.86121.876452.502137.50
2982006.05.22 10:09t/p1480.051.87641.86121.876452.502190.00
2992006.05.22 10:09t/p1490.051.87641.86121.876452.502242.50
3002006.05.22 10:09t/p1500.051.87641.86121.876452.502295.00
3012006.05.23 08:00buy1510.051.88171.87701.8922
3022006.05.23 08:00buy1520.051.88171.87701.8922
3032006.05.23 08:00buy1530.051.88171.87701.8922
3042006.05.23 08:00buy1540.051.88171.87701.8922
3052006.05.23 08:00buy1550.051.88171.87701.8922
3062006.05.23 21:59s/l1510.051.87701.87701.8922-23.502271.50
3072006.05.23 21:59s/l1520.051.87701.87701.8922-23.502248.00
3082006.05.23 21:59s/l1530.051.87701.87701.8922-23.502224.50
3092006.05.23 21:59s/l1540.051.87701.87701.8922-23.502201.00
3102006.05.23 21:59s/l1550.051.87701.87701.8922-23.502177.50
3112006.05.23 21:59buy1560.051.87611.87141.8866
3122006.05.23 21:59buy1570.051.87611.87141.8866
3132006.05.23 21:59buy1580.051.87611.87141.8866
3142006.05.23 21:59buy1590.051.87611.87141.8866
3152006.05.23 21:59buy1600.051.87611.87141.8866
3162006.05.24 14:09s/l1560.051.87141.87141.8866-23.502154.00
3172006.05.24 14:09s/l1570.051.87141.87141.8866-23.502130.50
3182006.05.24 14:09s/l1580.051.87141.87141.8866-23.502107.00
3192006.05.24 14:09s/l1590.051.87141.87141.8866-23.502083.50
3202006.05.24 14:09s/l1600.051.87141.87141.8866-23.502060.00
3212006.05.24 14:09buy1610.051.87141.86671.8819
3222006.05.24 14:09buy1620.051.87141.86671.8819
3232006.05.24 14:09buy1630.051.87141.86671.8819
3242006.05.24 14:09buy1640.051.87141.86671.8819
3252006.05.24 14:09buy1650.051.87141.86671.8819
3262006.05.24 14:39s/l1610.051.86671.86671.8819-23.502036.50
3272006.05.24 14:39s/l1620.051.86671.86671.8819-23.502013.00
3282006.05.24 14:39s/l1630.051.86671.86671.8819-23.501989.50
3292006.05.24 14:39s/l1640.051.86671.86671.8819-23.501966.00
3302006.05.24 14:39s/l1650.051.86671.86671.8819-23.501942.50
3312006.05.24 14:40buy1660.051.86601.86131.8765
3322006.05.24 14:40buy1670.051.86601.86131.8765
3332006.05.24 14:40buy1680.051.86601.86131.8765
3342006.05.24 14:40buy1690.051.86601.86131.8765
3352006.05.24 14:40buy1700.051.86601.86131.8765
3362006.05.25 21:54t/p1660.051.87651.86131.876552.501995.00
3372006.05.25 21:54t/p1670.051.87651.86131.876552.502047.50
3382006.05.25 21:54t/p1680.051.87651.86131.876552.502100.00
3392006.05.25 21:54t/p1690.051.87651.86131.876552.502152.50
3402006.05.25 21:54t/p1700.051.87651.86131.876552.502205.00
3412006.05.26 01:55buy1710.051.87131.86661.8818
3422006.05.26 01:55buy1720.051.87131.86661.8818
3432006.05.26 01:55buy1730.051.87131.86661.8818
3442006.05.26 01:55buy1740.051.87131.86661.8818
3452006.05.26 01:55buy1750.051.87131.86661.8818
3462006.05.26 13:19s/l1710.051.86661.86661.8818-23.502181.50
3472006.05.26 13:19s/l1720.051.86661.86661.8818-23.502158.00
3482006.05.26 13:19s/l1730.051.86661.86661.8818-23.502134.50
3492006.05.26 13:19s/l1740.051.86661.86661.8818-23.502111.00
3502006.05.26 13:19s/l1750.051.86661.86661.8818-23.502087.50
3512006.05.26 13:20buy1760.051.86591.86121.8764
3522006.05.26 13:20buy1770.051.86591.86121.8764
3532006.05.26 13:20buy1780.051.86591.86121.8764
3542006.05.26 13:20buy1790.051.86591.86121.8764
3552006.05.26 13:20buy1800.051.86591.86121.8764
3562006.05.26 13:34s/l1760.051.86121.86121.8764-23.502064.00
3572006.05.26 13:34s/l1770.051.86121.86121.8764-23.502040.50
3582006.05.26 13:34s/l1780.051.86121.86121.8764-23.502017.00
3592006.05.26 13:34s/l1790.051.86121.86121.8764-23.501993.50
3602006.05.26 13:34s/l1800.051.86121.86121.8764-23.501970.00
3612006.05.26 13:35buy1810.051.86031.85561.8708
3622006.05.26 13:35buy1820.051.86031.85561.8708
3632006.05.26 13:35buy1830.051.86031.85561.8708
3642006.05.26 13:35buy1840.051.86031.85561.8708
3652006.05.26 13:35buy1850.051.86031.85561.8708
3662006.05.26 14:19s/l1810.051.85561.85561.8708-23.501946.50
3672006.05.26 14:19s/l1820.051.85561.85561.8708-23.501923.00
3682006.05.26 14:19s/l1830.051.85561.85561.8708-23.501899.50
3692006.05.26 14:19s/l1840.051.85561.85561.8708-23.501876.00
3702006.05.26 14:19s/l1850.051.85561.85561.8708-23.501852.50
3712006.05.26 14:20buy1860.051.85511.85041.8656
3722006.05.26 14:20buy1870.051.85511.85041.8656
3732006.05.26 14:20buy1880.051.85511.85041.8656
3742006.05.26 14:20buy1890.051.85511.85041.8656
3752006.05.26 14:20buy1900.051.85511.85041.8656
3762006.05.30 02:54t/p1860.051.86561.85041.865652.501905.00
3772006.05.30 02:54t/p1870.051.86561.85041.865652.501957.50
3782006.05.30 02:54t/p1880.051.86561.85041.865652.502010.00
3792006.05.30 02:54t/p1890.051.86561.85041.865652.502062.50
3802006.05.30 02:54t/p1900.051.86561.85041.865652.502115.00
3812006.05.31 08:25buy1910.051.87921.87451.8897
3822006.05.31 08:25buy1920.051.87921.87451.8897
3832006.05.31 08:25buy1930.051.87921.87451.8897
3842006.05.31 08:25buy1940.051.87921.87451.8897
3852006.05.31 08:25buy1950.051.87921.87451.8897
3862006.05.31 12:44s/l1910.051.87451.87451.8897-23.502091.50
3872006.05.31 12:44s/l1920.051.87451.87451.8897-23.502068.00
3882006.05.31 12:44s/l1930.051.87451.87451.8897-23.502044.50
3892006.05.31 12:44s/l1940.051.87451.87451.8897-23.502021.00
3902006.05.31 12:44s/l1950.051.87451.87451.8897-23.501997.50
3912006.05.31 12:45buy1960.051.87431.86961.8848
3922006.05.31 12:45buy1970.051.87431.86961.8848
3932006.05.31 12:45buy1980.051.87431.86961.8848
3942006.05.31 12:45buy1990.051.87431.86961.8848
3952006.05.31 12:45buy2000.051.87431.86961.8848
3962006.05.31 18:59s/l1960.051.86961.86961.8848-23.501974.00
3972006.05.31 18:59s/l1970.051.86961.86961.8848-23.501950.50
3982006.05.31 18:59s/l1980.051.86961.86961.8848-23.501927.00
3992006.05.31 18:59s/l1990.051.86961.86961.8848-23.501903.50
4002006.05.31 18:59s/l2000.051.86961.86961.8848-23.501880.00
4012006.05.31 19:00buy2010.051.86911.86441.8796
4022006.05.31 19:00buy2020.051.86911.86441.8796
4032006.05.31 19:00buy2030.051.86911.86441.8796
4042006.05.31 19:00buy2040.051.86911.86441.8796
4052006.05.31 19:00buy2050.051.86911.86441.8796
4062006.06.01 06:39s/l2010.051.86441.86441.8796-23.501856.50
4072006.06.01 06:39s/l2020.051.86441.86441.8796-23.501833.00
4082006.06.01 06:39s/l2030.051.86441.86441.8796-23.501809.50
4092006.06.01 06:39s/l2040.051.86441.86441.8796-23.501786.00
4102006.06.01 06:39s/l2050.051.86441.86441.8796-23.501762.50
4112006.06.01 06:40buy2060.051.86431.85961.8748
4122006.06.01 06:40buy2070.051.86431.85961.8748
4132006.06.01 06:40buy2080.051.86431.85961.8748
4142006.06.01 06:40buy2090.051.86431.85961.8748
4152006.06.01 06:40buy2100.051.86431.85961.8748
4162006.06.01 12:24s/l2060.051.85961.85961.8748-23.501739.00
4172006.06.01 12:24s/l2070.051.85961.85961.8748-23.501715.50
4182006.06.01 12:24s/l2080.051.85961.85961.8748-23.501692.00
4192006.06.01 12:24s/l2090.051.85961.85961.8748-23.501668.50
4202006.06.01 12:24s/l2100.051.85961.85961.8748-23.501645.00
4212006.06.01 12:25buy2110.051.85951.85481.8700
4222006.06.01 12:25buy2120.051.85951.85481.8700
4232006.06.01 12:25buy2130.051.85951.85481.8700
4242006.06.01 12:25buy2140.051.85951.85481.8700
4252006.06.01 12:25buy2150.051.85951.85481.8700
4262006.06.02 12:29t/p2110.051.87001.85481.870052.501697.50
4272006.06.02 12:29t/p2120.051.87001.85481.870052.501750.00
4282006.06.02 12:29t/p2130.051.87001.85481.870052.501802.50
4292006.06.02 12:29t/p2140.051.87001.85481.870052.501855.00
4302006.06.02 12:29t/p2150.051.87001.85481.870052.501907.50
4312006.06.05 12:25buy2160.051.88231.87761.8928
4322006.06.05 12:25buy2170.051.88231.87761.8928
4332006.06.05 12:25buy2180.051.88231.87761.8928
4342006.06.05 12:25buy2190.051.88231.87761.8928
4352006.06.05 12:25buy2200.051.88231.87761.8928
4362006.06.05 14:39s/l2160.051.87761.87761.8928-23.501884.00
4372006.06.05 14:39s/l2170.051.87761.87761.8928-23.501860.50
4382006.06.05 14:39s/l2180.051.87761.87761.8928-23.501837.00
4392006.06.05 14:39s/l2190.051.87761.87761.8928-23.501813.50
4402006.06.05 14:39s/l2200.051.87761.87761.8928-23.501790.00
4412006.06.05 14:40buy2210.051.87771.87301.8882
4422006.06.05 14:40buy2220.051.87771.87301.8882
4432006.06.05 14:40buy2230.051.87771.87301.8882
4442006.06.05 14:40buy2240.051.87771.87301.8882
4452006.06.05 14:40buy2250.051.87771.87301.8882
4462006.06.05 19:29s/l2210.051.87301.87301.8882-23.501766.50
4472006.06.05 19:29s/l2220.051.87301.87301.8882-23.501743.00
4482006.06.05 19:29s/l2230.051.87301.87301.8882-23.501719.50
4492006.06.05 19:29s/l2240.051.87301.87301.8882-23.501696.00
4502006.06.05 19:29s/l2250.051.87301.87301.8882-23.501672.50
4512006.06.05 19:30buy2260.051.87291.86821.8834
4522006.06.05 19:30buy2270.051.87291.86821.8834
4532006.06.05 19:30buy2280.051.87291.86821.8834
4542006.06.05 19:30buy2290.051.87291.86821.8834
4552006.06.05 19:30buy2300.051.87291.86821.8834
4562006.06.06 10:24s/l2260.051.86821.86821.8834-23.501649.00
4572006.06.06 10:24s/l2270.051.86821.86821.8834-23.501625.50
4582006.06.06 10:24s/l2280.051.86821.86821.8834-23.501602.00
4592006.06.06 10:24s/l2290.051.86821.86821.8834-23.501578.50
4602006.06.06 10:24s/l2300.051.86821.86821.8834-23.501555.00
4612006.06.06 10:24buy2310.051.86791.86321.8784
4622006.06.06 10:24buy2320.051.86791.86321.8784
4632006.06.06 10:24buy2330.051.86791.86321.8784
4642006.06.06 10:24buy2340.051.86791.86321.8784
4652006.06.06 10:24buy2350.051.86791.86321.8784
4662006.06.06 13:34s/l2310.051.86321.86321.8784-23.501531.50
4672006.06.06 13:34s/l2320.051.86321.86321.8784-23.501508.00
4682006.06.06 13:34s/l2330.051.86321.86321.8784-23.501484.50
4692006.06.06 13:34s/l2340.051.86321.86321.8784-23.501461.00
4702006.06.06 13:34s/l2350.051.86321.86321.8784-23.501437.50
4712006.06.06 13:35buy2360.051.86321.85851.8737
4722006.06.06 13:35buy2370.051.86321.85851.8737
4732006.06.06 13:35buy2380.051.86321.85851.8737
4742006.06.06 13:35buy2390.051.86321.85851.8737
4752006.06.06 13:35buy2400.051.86321.85851.8737
4762006.06.07 06:34s/l2360.051.85851.85851.8737-23.501414.00
4772006.06.07 06:34s/l2370.051.85851.85851.8737-23.501390.50
4782006.06.07 06:34s/l2380.051.85851.85851.8737-23.501367.00
4792006.06.07 06:34s/l2390.051.85851.85851.8737-23.501343.50
4802006.06.07 06:34s/l2400.051.85851.85851.8737-23.501320.00
4812006.06.07 06:35buy2410.051.85761.85291.8681
4822006.06.07 06:35buy2420.051.85761.85291.8681
4832006.06.07 06:35buy2430.051.85761.85291.8681
4842006.06.07 06:35buy2440.051.85761.85291.8681
4852006.06.07 06:35buy2450.051.85761.85291.8681
4862006.06.08 06:34s/l2410.051.85291.85291.8681-23.501296.50
4872006.06.08 06:34s/l2420.051.85291.85291.8681-23.501273.00
4882006.06.08 06:34s/l2430.051.85291.85291.8681-23.501249.50
4892006.06.08 06:34s/l2440.051.85291.85291.8681-23.501226.00
4902006.06.08 06:34s/l2450.051.85291.85291.8681-23.501202.50
4912006.06.08 06:34buy2460.051.85251.84781.8630
4922006.06.08 06:34buy2470.051.85251.84781.8630
4932006.06.08 06:34buy2480.051.85251.84781.8630
4942006.06.08 06:34buy2490.051.85251.84781.8630
4952006.06.08 06:34buy2500.051.85251.84781.8630
4962006.06.08 07:44s/l2460.051.84781.84781.8630-23.501179.00
4972006.06.08 07:44s/l2470.051.84781.84781.8630-23.501155.50
4982006.06.08 07:44s/l2480.051.84781.84781.8630-23.501132.00
4992006.06.08 07:44s/l2490.051.84781.84781.8630-23.501108.50
5002006.06.08 07:44s/l2500.051.84781.84781.8630-23.501085.00
5012006.06.08 07:45buy2510.051.84791.84321.8584
5022006.06.08 07:45buy2520.051.84791.84321.8584
5032006.06.08 07:45buy2530.051.84791.84321.8584
5042006.06.08 07:45buy2540.051.84791.84321.8584
5052006.06.08 07:45buy2550.051.84791.84321.8584
5062006.06.08 12:04s/l2510.051.84321.84321.8584-23.501061.50
5072006.06.08 12:04s/l2520.051.84321.84321.8584-23.501038.00
5082006.06.08 12:04s/l2530.051.84321.84321.8584-23.501014.50
5092006.06.08 12:04s/l2540.051.84321.84321.8584-23.50991.00
5102006.06.08 12:04s/l2550.051.84321.84321.8584-23.50967.50
5112006.06.08 12:04buy2560.051.84321.83851.8537
5122006.06.08 12:04buy2570.051.84321.83851.8537
5132006.06.08 12:04buy2580.051.84321.83851.8537
5142006.06.08 12:04buy2590.051.84321.83851.8537
5152006.06.08 12:04buy2600.051.84321.83851.8537
5162006.06.08 12:44s/l2560.051.83851.83851.8537-23.50944.00
5172006.06.08 12:44s/l2570.051.83851.83851.8537-23.50920.50
5182006.06.08 12:44s/l2580.051.83851.83851.8537-23.50897.00
5192006.06.08 12:44s/l2590.051.83851.83851.8537-23.50873.50
5202006.06.08 12:44s/l2600.051.83851.83851.8537-23.50850.00
5212006.06.08 12:45buy2610.051.83751.83281.8480
5222006.06.08 12:45buy2620.051.83751.83281.8480
5232006.06.08 12:45buy2630.051.83751.83281.8480
5242006.06.08 12:45buy2640.051.83751.83281.8480
5252006.06.08 12:45buy2650.051.83751.83281.8480
5262006.06.13 20:24s/l2610.051.83281.83281.8480-23.50826.50
5272006.06.13 20:24s/l2620.051.83281.83281.8480-23.50803.00
5282006.06.13 20:24s/l2630.051.83281.83281.8480-23.50779.50
5292006.06.13 20:24s/l2640.051.83281.83281.8480-23.50756.00
5302006.06.13 20:24s/l2650.051.83281.83281.8480-23.50732.50
5312006.06.13 20:25buy2660.051.83301.82831.8435
5322006.06.13 20:25buy2670.051.83301.82831.8435
5332006.06.13 20:25buy2680.051.83301.82831.8435
5342006.06.13 20:25buy2690.051.83301.82831.8435
5352006.06.13 20:25buy2700.051.83301.82831.8435
5362006.06.14 08:09t/p2660.051.84351.82831.843552.50785.00
5372006.06.14 08:09t/p2670.051.84351.82831.843552.50837.50
5382006.06.14 08:09t/p2680.051.84351.82831.843552.50890.00
5392006.06.14 08:09t/p2690.051.84351.82831.843552.50942.50
5402006.06.14 08:09t/p2700.051.84351.82831.843552.50995.00
5412006.06.14 13:05buy2710.051.83901.83431.8495
5422006.06.14 13:05buy2720.051.83901.83431.8495
5432006.06.14 13:05buy2730.051.83901.83431.8495
5442006.06.14 13:05buy2740.051.83901.83431.8495
5452006.06.14 13:05buy2750.051.83901.83431.8495
5462006.06.14 13:29t/p2710.051.84951.83431.849552.501047.50
5472006.06.14 13:29t/p2720.051.84951.83431.849552.501100.00
5482006.06.14 13:29t/p2730.051.84951.83431.849552.501152.50
5492006.06.14 13:29t/p2740.051.84951.83431.849552.501205.00
5502006.06.14 13:29t/p2750.051.84951.83431.849552.501257.50
5512006.06.14 19:50buy2760.051.84291.83821.8534
5522006.06.14 19:50buy2770.051.84291.83821.8534
5532006.06.14 19:50buy2780.051.84291.83821.8534
5542006.06.14 19:50buy2790.051.84291.83821.8534
5552006.06.14 19:50buy2800.051.84291.83821.8534
5562006.06.15 13:09t/p2760.051.85341.83821.853452.501310.00
5572006.06.15 13:09t/p2770.051.85341.83821.853452.501362.50
5582006.06.15 13:09t/p2780.051.85341.83821.853452.501415.00
5592006.06.15 13:09t/p2790.051.85341.83821.853452.501467.50
5602006.06.15 13:09t/p2800.051.85341.83821.853452.501520.00
5612006.06.16 13:35buy2810.051.85071.84601.8612
5622006.06.16 13:35buy2820.051.85071.84601.8612
5632006.06.16 13:35buy2830.051.85071.84601.8612
5642006.06.16 13:35buy2840.051.85071.84601.8612
5652006.06.16 13:35buy2850.051.85071.84601.8612
5662006.06.19 01:04s/l2810.051.84601.84601.8612-23.501496.50
5672006.06.19 01:04s/l2820.051.84601.84601.8612-23.501473.00
5682006.06.19 01:04s/l2830.051.84601.84601.8612-23.501449.50
5692006.06.19 01:04s/l2840.051.84601.84601.8612-23.501426.00
5702006.06.19 01:04s/l2850.051.84601.84601.8612-23.501402.50
5712006.06.19 01:04buy2860.051.84581.84111.8563
5722006.06.19 01:04buy2870.051.84581.84111.8563
5732006.06.19 01:04buy2880.051.84581.84111.8563
5742006.06.19 01:04buy2890.051.84581.84111.8563
5752006.06.19 01:04buy2900.051.84581.84111.8563
5762006.06.19 13:34s/l2860.051.84111.84111.8563-23.501379.00
5772006.06.19 13:34s/l2870.051.84111.84111.8563-23.501355.50
5782006.06.19 13:34s/l2880.051.84111.84111.8563-23.501332.00
5792006.06.19 13:34s/l2890.051.84111.84111.8563-23.501308.50
5802006.06.19 13:34s/l2900.051.84111.84111.8563-23.501285.00
5812006.06.19 13:35buy2910.051.84121.83651.8517
5822006.06.19 13:35buy2920.051.84121.83651.8517
5832006.06.19 13:35buy2930.051.84121.83651.8517
5842006.06.19 13:35buy2940.051.84121.83651.8517
5852006.06.19 13:35buy2950.051.84121.83651.8517
5862006.06.22 10:19s/l2910.051.83651.83651.8517-23.501261.50
5872006.06.22 10:19s/l2920.051.83651.83651.8517-23.501238.00
5882006.06.22 10:19s/l2930.051.83651.83651.8517-23.501214.50
5892006.06.22 10:19s/l2940.051.83651.83651.8517-23.501191.00
5902006.06.22 10:19s/l2950.051.83651.83651.8517-23.501167.50
5912006.06.22 10:19buy2960.051.83641.83171.8469
5922006.06.22 10:19buy2970.051.83641.83171.8469
5932006.06.22 10:19buy2980.051.83641.83171.8469
5942006.06.22 10:19buy2990.051.83641.83171.8469
5952006.06.22 10:19buy3000.051.83641.83171.8469
5962006.06.22 10:54s/l2960.051.83171.83171.8469-23.501144.00
5972006.06.22 10:54s/l2970.051.83171.83171.8469-23.501120.50
5982006.06.22 10:54s/l2980.051.83171.83171.8469-23.501097.00
5992006.06.22 10:54s/l2990.051.83171.83171.8469-23.501073.50
6002006.06.22 10:54s/l3000.051.83171.83171.8469-23.501050.00
6012006.06.22 10:55buy3010.051.83111.82641.8416
6022006.06.22 10:55buy3020.051.83111.82641.8416
6032006.06.22 10:55buy3030.051.83111.82641.8416
6042006.06.22 10:55buy3040.051.83111.82641.8416
6052006.06.22 10:55buy3050.051.83111.82641.8416
6062006.06.22 14:24s/l3010.051.82641.82641.8416-23.501026.50
6072006.06.22 14:24s/l3020.051.82641.82641.8416-23.501003.00
6082006.06.22 14:24s/l3030.051.82641.82641.8416-23.50979.50
6092006.06.22 14:24s/l3040.051.82641.82641.8416-23.50956.00
6102006.06.22 14:24s/l3050.051.82641.82641.8416-23.50932.50
6112006.06.22 14:25buy3060.051.82671.82201.8372
6122006.06.22 14:25buy3070.051.82671.82201.8372
6132006.06.22 14:25buy3080.051.82671.82201.8372
6142006.06.22 14:25buy3090.051.82671.82201.8372
6152006.06.22 14:25buy3100.051.82671.82201.8372
6162006.06.23 10:14s/l3060.051.82201.82201.8372-23.50909.00
6172006.06.23 10:14s/l3070.051.82201.82201.8372-23.50885.50
6182006.06.23 10:14s/l3080.051.82201.82201.8372-23.50862.00
6192006.06.23 10:14s/l3090.051.82201.82201.8372-23.50838.50
6202006.06.23 10:14s/l3100.051.82201.82201.8372-23.50815.00
6212006.06.23 10:15buy3110.051.82191.81721.8324
6222006.06.23 10:15buy3120.051.82191.81721.8324
6232006.06.23 10:15buy3130.051.82191.81721.8324
6242006.06.23 10:15buy3140.051.82191.81721.8324
6252006.06.23 10:15buy3150.051.82191.81721.8324
6262006.06.23 12:14s/l3110.051.81721.81721.8324-23.50791.50
6272006.06.23 12:14s/l3120.051.81721.81721.8324-23.50768.00
6282006.06.23 12:14s/l3130.051.81721.81721.8324-23.50744.50
6292006.06.23 12:14s/l3140.051.81721.81721.8324-23.50721.00
6302006.06.23 12:14s/l3150.051.81721.81721.8324-23.50697.50
6312006.06.23 12:15buy3160.051.81701.81231.8275
6322006.06.23 12:15buy3170.051.81701.81231.8275
6332006.06.23 12:15buy3180.051.81701.81231.8275
6342006.06.23 12:15buy3190.051.81701.81231.8275
6352006.06.23 12:15buy3200.051.81701.81231.8275
6362006.06.29 09:52s/l3160.051.81231.81231.8275-23.50674.00
6372006.06.29 09:52s/l3170.051.81231.81231.8275-23.50650.50
6382006.06.29 09:52s/l3180.051.81231.81231.8275-23.50627.00
6392006.06.29 09:52s/l3190.051.81231.81231.8275-23.50603.50
6402006.06.29 09:52s/l3200.051.81231.81231.8275-23.50580.00
6412006.06.29 09:55buy3210.051.81151.80681.8220
6422006.06.29 09:55buy3220.051.81151.80681.8220
6432006.06.29 09:55buy3230.051.81151.80681.8220
6442006.06.29 09:55buy3240.051.81151.80681.8220
6452006.06.29 09:55buy3250.051.81151.80681.8220
6462006.06.29 18:21t/p3210.051.82201.80681.822052.50632.50
6472006.06.29 18:21t/p3220.051.82201.80681.822052.50685.00
6482006.06.29 18:21t/p3230.051.82201.80681.822052.50737.50
6492006.06.29 18:21t/p3240.051.82201.80681.822052.50790.00
6502006.06.29 18:21t/p3250.051.82201.80681.822052.50842.50
6512006.07.03 08:00buy3260.051.84481.84011.8553
6522006.07.03 08:00buy3270.051.84481.84011.8553
6532006.07.03 08:00buy3280.051.84481.84011.8553
6542006.07.03 08:00buy3290.051.84481.84011.8553
6552006.07.03 08:00buy3300.051.84481.84011.8553
6562006.07.03 15:16s/l3260.051.84011.84011.8553-23.50819.00
6572006.07.03 15:16s/l3270.051.84011.84011.8553-23.50795.50
6582006.07.03 15:16s/l3280.051.84011.84011.8553-23.50772.00
6592006.07.03 15:16s/l3290.051.84011.84011.8553-23.50748.50
6602006.07.03 15:16s/l3300.051.84011.84011.8553-23.50725.00
6612006.07.03 15:20buy3310.051.84101.83631.8515
6622006.07.03 15:20buy3320.051.84101.83631.8515
6632006.07.03 15:20buy3330.051.84101.83631.8515
6642006.07.03 15:20buy3340.051.84101.83631.8515
6652006.07.03 15:20buy3350.051.84101.83631.8515
6662006.07.05 13:21s/l3310.051.83631.83631.8515-23.50701.50
6672006.07.05 13:21s/l3320.051.83631.83631.8515-23.50678.00
6682006.07.05 13:21s/l3330.051.83631.83631.8515-23.50654.50
6692006.07.05 13:21s/l3340.051.83631.83631.8515-23.50631.00
6702006.07.05 13:21s/l3350.051.83631.83631.8515-23.50607.50
6712006.07.05 13:25buy3360.051.83641.83171.8469
6722006.07.05 13:25buy3370.051.83641.83171.8469
6732006.07.05 13:25buy3380.051.83641.83171.8469
6742006.07.05 13:25buy3390.051.83641.83171.8469
6752006.07.05 13:25buy3400.051.83641.83171.8469
6762006.07.07 12:30t/p3360.051.84691.83171.846952.50660.00
6772006.07.07 12:30t/p3370.051.84691.83171.846952.50712.50
6782006.07.07 12:30t/p3380.051.84691.83171.846952.50765.00
6792006.07.07 12:30t/p3390.051.84691.83171.846952.50817.50
6802006.07.07 12:30t/p3400.051.84691.83171.846952.50870.00
6812006.07.10 09:25buy3410.051.84641.84171.8569
6822006.07.10 09:25buy3420.051.84641.84171.8569
6832006.07.10 09:25buy3430.051.84641.84171.8569
6842006.07.10 09:25buy3440.051.84641.84171.8569
6852006.07.10 09:25buy3450.051.84641.84171.8569
6862006.07.10 11:06s/l3410.051.84171.84171.8569-23.50846.50
6872006.07.10 11:06s/l3420.051.84171.84171.8569-23.50823.00
6882006.07.10 11:06s/l3430.051.84171.84171.8569-23.50799.50
6892006.07.10 11:06s/l3440.051.84171.84171.8569-23.50776.00
6902006.07.10 11:06s/l3450.051.84171.84171.8569-23.50752.50
6912006.07.10 11:10buy3460.051.84181.83711.8523
6922006.07.10 11:10buy3470.051.84181.83711.8523
6932006.07.10 11:10buy3480.051.84181.83711.8523
6942006.07.10 11:10buy3490.051.84181.83711.8523
6952006.07.10 11:10buy3500.051.84181.83711.8523
6962006.07.10 13:38s/l3460.051.83711.83711.8523-23.50729.00
6972006.07.10 13:38s/l3470.051.83711.83711.8523-23.50705.50
6982006.07.10 13:38s/l3480.051.83711.83711.8523-23.50682.00
6992006.07.10 13:38s/l3490.051.83711.83711.8523-23.50658.50
7002006.07.10 13:38s/l3500.051.83711.83711.8523-23.50635.00
7012006.07.10 13:40buy3510.051.83771.83301.8482
7022006.07.10 13:40buy3520.051.83771.83301.8482
7032006.07.10 13:40buy3530.051.83771.83301.8482
7042006.07.10 13:40buy3540.051.83771.83301.8482
7052006.07.10 13:40buy3550.051.83771.83301.8482
7062006.07.12 12:31s/l3510.051.83301.83301.8482-23.50611.50
7072006.07.12 12:31s/l3520.051.83301.83301.8482-23.50588.00
7082006.07.12 12:31s/l3530.051.83301.83301.8482-23.50564.50
7092006.07.12 12:31s/l3540.051.83301.83301.8482-23.50541.00
7102006.07.12 12:31s/l3550.051.83301.83301.8482-23.50517.50
7112006.07.12 12:35buy3560.051.83591.83121.8464
7122006.07.12 12:35buy3570.051.83591.83121.8464
7132006.07.12 12:35buy3580.051.83591.83121.8464
7142006.07.12 12:35buy3590.051.83591.83121.8464
7152006.07.12 12:35buy3600.051.83591.83121.8464
7162006.07.12 14:07s/l3560.051.83121.83121.8464-23.50494.00
7172006.07.12 14:07s/l3570.051.83121.83121.8464-23.50470.50
7182006.07.12 14:07s/l3580.051.83121.83121.8464-23.50447.00
7192006.07.12 14:07s/l3590.051.83121.83121.8464-23.50423.50
7202006.07.12 14:07s/l3600.051.83121.83121.8464-23.50400.00
7212006.07.12 14:10buy3610.051.83241.82771.8429
7222006.07.12 14:10buy3620.051.83241.82771.8429
7232006.07.12 14:10buy3630.051.83241.82771.8429
7242006.07.12 14:10buy3640.051.83241.82771.8429
7252006.07.12 14:10buy3650.051.83241.82771.8429
7262006.07.13 12:44t/p3610.051.84291.82771.842952.50452.50
7272006.07.13 12:44t/p3620.051.84291.82771.842952.50505.00
7282006.07.13 12:44t/p3630.051.84291.82771.842952.50557.50
7292006.07.13 12:44t/p3640.051.84291.82771.842952.50610.00
7302006.07.13 12:44t/p3650.051.84291.82771.842952.50662.50
7312006.07.14 01:25buy3660.051.84081.83611.8513
7322006.07.14 01:25buy3670.051.84081.83611.8513
7332006.07.14 01:25buy3680.051.84081.83611.8513
7342006.07.14 01:25buy3690.051.84081.83611.8513
7352006.07.14 01:25buy3700.051.84081.83611.8513
7362006.07.14 06:24s/l3660.051.83611.83611.8513-23.50639.00
7372006.07.14 06:24s/l3670.051.83611.83611.8513-23.50615.50
7382006.07.14 06:24s/l3680.051.83611.83611.8513-23.50592.00
7392006.07.14 06:24s/l3690.051.83611.83611.8513-23.50568.50
7402006.07.14 06:24s/l3700.051.83611.83611.8513-23.50545.00
7412006.07.14 06:25buy3710.051.83671.83201.8472
7422006.07.14 06:25buy3720.051.83671.83201.8472
7432006.07.14 06:25buy3730.051.83671.83201.8472
7442006.07.14 06:25buy3740.051.83671.83201.8472
7452006.07.14 06:25buy3750.051.83671.83201.8472
7462006.07.16 23:59close at stop3750.051.83781.83201.84725.50550.50
7472006.07.16 23:59close at stop3740.051.83781.83201.84725.50556.00
7482006.07.16 23:59close at stop3730.051.83781.83201.84725.50561.50
7492006.07.16 23:59close at stop3720.051.83781.83201.84725.50567.00
7502006.07.16 23:59close at stop3710.051.83781.83201.84725.50572.50