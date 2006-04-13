|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=false; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=5; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
|Bars in test
|18753
|Ticks modelled
|162001
|Modelling quality
|89.52%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|72.50
|Gross profit
|6065.00
|Gross loss
|-5992.50
|Profit factor
|1.01
|Expected payoff
|0.19
|Absolute drawdown
|100.00
|Maximal drawdown
|2220.00 (84.73%)
|Relative drawdown
|84.73% (2220.00)
|Total trades
|375
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|375 (32.00%)
|Profit trades (% of total)
|120 (32.00%)
|Loss trades (% of total)
|255 (68.00%)
|Largest
|profit trade
|52.50
|loss trade
|-23.50
|Average
|profit trade
|50.54
|loss trade
|-23.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (1050.00)
|consecutive losses (loss in money)
|50 (-1175.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1050.00 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-1175.00 (50)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|15
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.13 11:10
|buy
|1
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|2
|2006.04.13 11:10
|buy
|2
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|3
|2006.04.13 11:10
|buy
|3
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|4
|2006.04.13 11:10
|buy
|4
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|5
|2006.04.13 11:10
|buy
|5
|0.05
|1.7515
|1.7468
|1.7620
|6
|2006.04.17 11:39
|t/p
|1
|0.05
|1.7620
|1.7468
|1.7620
|52.50
|552.50
|7
|2006.04.17 11:39
|t/p
|2
|0.05
|1.7620
|1.7468
|1.7620
|52.50
|605.00
|8
|2006.04.17 11:39
|t/p
|3
|0.05
|1.7620
|1.7468
|1.7620
|52.50
|657.50
|9
|2006.04.17 11:39
|t/p
|4
|0.05
|1.7620
|1.7468
|1.7620
|52.50
|710.00
|10
|2006.04.17 11:39
|t/p
|5
|0.05
|1.7620
|1.7468
|1.7620
|52.50
|762.50
|11
|2006.04.18 08:35
|buy
|6
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|12
|2006.04.18 08:35
|buy
|7
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|13
|2006.04.18 08:35
|buy
|8
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|14
|2006.04.18 08:35
|buy
|9
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|15
|2006.04.18 08:35
|buy
|10
|0.05
|1.7692
|1.7645
|1.7797
|16
|2006.04.18 18:04
|t/p
|6
|0.05
|1.7797
|1.7645
|1.7797
|52.50
|815.00
|17
|2006.04.18 18:04
|t/p
|7
|0.05
|1.7797
|1.7645
|1.7797
|52.50
|867.50
|18
|2006.04.18 18:04
|t/p
|8
|0.05
|1.7797
|1.7645
|1.7797
|52.50
|920.00
|19
|2006.04.18 18:04
|t/p
|9
|0.05
|1.7797
|1.7645
|1.7797
|52.50
|972.50
|20
|2006.04.18 18:04
|t/p
|10
|0.05
|1.7797
|1.7645
|1.7797
|52.50
|1025.00
|21
|2006.04.20 01:10
|buy
|11
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|22
|2006.04.20 01:10
|buy
|12
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|23
|2006.04.20 01:10
|buy
|13
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|24
|2006.04.20 01:10
|buy
|14
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|25
|2006.04.20 01:10
|buy
|15
|0.05
|1.7891
|1.7844
|1.7996
|26
|2006.04.20 08:39
|s/l
|11
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|1001.50
|27
|2006.04.20 08:39
|s/l
|12
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|978.00
|28
|2006.04.20 08:39
|s/l
|13
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|954.50
|29
|2006.04.20 08:39
|s/l
|14
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|931.00
|30
|2006.04.20 08:39
|s/l
|15
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7996
|-23.50
|907.50
|31
|2006.04.20 08:40
|buy
|16
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|32
|2006.04.20 08:40
|buy
|17
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|33
|2006.04.20 08:40
|buy
|18
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|34
|2006.04.20 08:40
|buy
|19
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|35
|2006.04.20 08:40
|buy
|20
|0.05
|1.7843
|1.7796
|1.7948
|36
|2006.04.20 14:04
|s/l
|16
|0.05
|1.7796
|1.7796
|1.7948
|-23.50
|884.00
|37
|2006.04.20 14:04
|s/l
|17
|0.05
|1.7796
|1.7796
|1.7948
|-23.50
|860.50
|38
|2006.04.20 14:04
|s/l
|18
|0.05
|1.7796
|1.7796
|1.7948
|-23.50
|837.00
|39
|2006.04.20 14:04
|s/l
|19
|0.05
|1.7796
|1.7796
|1.7948
|-23.50
|813.50
|40
|2006.04.20 14:04
|s/l
|20
|0.05
|1.7796
|1.7796
|1.7948
|-23.50
|790.00
|41
|2006.04.20 14:05
|buy
|21
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|42
|2006.04.20 14:05
|buy
|22
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|43
|2006.04.20 14:05
|buy
|23
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|44
|2006.04.20 14:05
|buy
|24
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|45
|2006.04.20 14:05
|buy
|25
|0.05
|1.7796
|1.7749
|1.7901
|46
|2006.04.24 07:44
|t/p
|21
|0.05
|1.7901
|1.7749
|1.7901
|52.50
|842.50
|47
|2006.04.24 07:44
|t/p
|22
|0.05
|1.7901
|1.7749
|1.7901
|52.50
|895.00
|48
|2006.04.24 07:44
|t/p
|23
|0.05
|1.7901
|1.7749
|1.7901
|52.50
|947.50
|49
|2006.04.24 07:44
|t/p
|24
|0.05
|1.7901
|1.7749
|1.7901
|52.50
|1000.00
|50
|2006.04.24 07:44
|t/p
|25
|0.05
|1.7901
|1.7749
|1.7901
|52.50
|1052.50
|51
|2006.04.24 12:45
|buy
|26
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|52
|2006.04.24 12:45
|buy
|27
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|53
|2006.04.24 12:45
|buy
|28
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|54
|2006.04.24 12:45
|buy
|29
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|55
|2006.04.24 12:45
|buy
|30
|0.05
|1.7855
|1.7808
|1.7960
|56
|2006.04.24 14:45
|s/l
|26
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|1029.00
|57
|2006.04.24 14:45
|s/l
|27
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|1005.50
|58
|2006.04.24 14:45
|s/l
|28
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|982.00
|59
|2006.04.24 14:45
|s/l
|29
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|958.50
|60
|2006.04.24 14:45
|s/l
|30
|0.05
|1.7808
|1.7808
|1.7960
|-23.50
|935.00
|61
|2006.04.24 14:45
|buy
|31
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|62
|2006.04.24 14:45
|buy
|32
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|63
|2006.04.24 14:45
|buy
|33
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|64
|2006.04.24 14:45
|buy
|34
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|65
|2006.04.24 14:45
|buy
|35
|0.05
|1.7810
|1.7763
|1.7915
|66
|2006.04.25 13:14
|t/p
|31
|0.05
|1.7915
|1.7763
|1.7915
|52.50
|987.50
|67
|2006.04.25 13:14
|t/p
|32
|0.05
|1.7915
|1.7763
|1.7915
|52.50
|1040.00
|68
|2006.04.25 13:14
|t/p
|33
|0.05
|1.7915
|1.7763
|1.7915
|52.50
|1092.50
|69
|2006.04.25 13:14
|t/p
|34
|0.05
|1.7915
|1.7763
|1.7915
|52.50
|1145.00
|70
|2006.04.25 13:14
|t/p
|35
|0.05
|1.7915
|1.7763
|1.7915
|52.50
|1197.50
|71
|2006.04.25 16:50
|buy
|36
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|72
|2006.04.25 16:50
|buy
|37
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|73
|2006.04.25 16:50
|buy
|38
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|74
|2006.04.25 16:50
|buy
|39
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|75
|2006.04.25 16:50
|buy
|40
|0.05
|1.7865
|1.7818
|1.7970
|76
|2006.04.26 08:34
|s/l
|36
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7970
|-23.50
|1174.00
|77
|2006.04.26 08:34
|s/l
|37
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7970
|-23.50
|1150.50
|78
|2006.04.26 08:34
|s/l
|38
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7970
|-23.50
|1127.00
|79
|2006.04.26 08:34
|s/l
|39
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7970
|-23.50
|1103.50
|80
|2006.04.26 08:34
|s/l
|40
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7970
|-23.50
|1080.00
|81
|2006.04.26 08:34
|buy
|41
|0.05
|1.7820
|1.7773
|1.7925
|82
|2006.04.26 08:34
|buy
|42
|0.05
|1.7820
|1.7773
|1.7925
|83
|2006.04.26 08:34
|buy
|43
|0.05
|1.7820
|1.7773
|1.7925
|84
|2006.04.26 08:34
|buy
|44
|0.05
|1.7820
|1.7773
|1.7925
|85
|2006.04.26 08:34
|buy
|45
|0.05
|1.7820
|1.7773
|1.7925
|86
|2006.04.27 14:14
|t/p
|41
|0.05
|1.7925
|1.7773
|1.7925
|52.50
|1132.50
|87
|2006.04.27 14:14
|t/p
|42
|0.05
|1.7925
|1.7773
|1.7925
|52.50
|1185.00
|88
|2006.04.27 14:14
|t/p
|43
|0.05
|1.7925
|1.7773
|1.7925
|52.50
|1237.50
|89
|2006.04.27 14:14
|t/p
|44
|0.05
|1.7925
|1.7773
|1.7925
|52.50
|1290.00
|90
|2006.04.27 14:14
|t/p
|45
|0.05
|1.7925
|1.7773
|1.7925
|52.50
|1342.50
|91
|2006.05.01 19:00
|buy
|46
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|92
|2006.05.01 19:00
|buy
|47
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|93
|2006.05.01 19:00
|buy
|48
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|94
|2006.05.01 19:00
|buy
|49
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|95
|2006.05.01 19:00
|buy
|50
|0.05
|1.8273
|1.8226
|1.8378
|96
|2006.05.01 19:44
|s/l
|46
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|1319.00
|97
|2006.05.01 19:44
|s/l
|47
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|1295.50
|98
|2006.05.01 19:44
|s/l
|48
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|1272.00
|99
|2006.05.01 19:44
|s/l
|49
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|1248.50
|100
|2006.05.01 19:44
|s/l
|50
|0.05
|1.8226
|1.8226
|1.8378
|-23.50
|1225.00
|101
|2006.05.01 19:45
|buy
|51
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|102
|2006.05.01 19:45
|buy
|52
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|103
|2006.05.01 19:45
|buy
|53
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|104
|2006.05.01 19:45
|buy
|54
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|105
|2006.05.01 19:45
|buy
|55
|0.05
|1.8225
|1.8178
|1.8330
|106
|2006.05.02 08:44
|t/p
|51
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|1277.50
|107
|2006.05.02 08:44
|t/p
|52
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|1330.00
|108
|2006.05.02 08:44
|t/p
|53
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|1382.50
|109
|2006.05.02 08:44
|t/p
|54
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|1435.00
|110
|2006.05.02 08:44
|t/p
|55
|0.05
|1.8330
|1.8178
|1.8330
|52.50
|1487.50
|111
|2006.05.03 00:10
|buy
|56
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|112
|2006.05.03 00:10
|buy
|57
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|113
|2006.05.03 00:10
|buy
|58
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|114
|2006.05.03 00:10
|buy
|59
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|115
|2006.05.03 00:10
|buy
|60
|0.05
|1.8369
|1.8322
|1.8474
|116
|2006.05.03 06:45
|t/p
|56
|0.05
|1.8474
|1.8322
|1.8474
|52.50
|1540.00
|117
|2006.05.03 06:45
|t/p
|57
|0.05
|1.8474
|1.8322
|1.8474
|52.50
|1592.50
|118
|2006.05.03 06:45
|t/p
|58
|0.05
|1.8474
|1.8322
|1.8474
|52.50
|1645.00
|119
|2006.05.03 06:45
|t/p
|59
|0.05
|1.8474
|1.8322
|1.8474
|52.50
|1697.50
|120
|2006.05.03 06:45
|t/p
|60
|0.05
|1.8474
|1.8322
|1.8474
|52.50
|1750.00
|121
|2006.05.03 08:20
|buy
|61
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|122
|2006.05.03 08:20
|buy
|62
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|123
|2006.05.03 08:20
|buy
|63
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|124
|2006.05.03 08:20
|buy
|64
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|125
|2006.05.03 08:20
|buy
|65
|0.05
|1.8378
|1.8331
|1.8483
|126
|2006.05.04 14:44
|t/p
|61
|0.05
|1.8483
|1.8331
|1.8483
|52.50
|1802.50
|127
|2006.05.04 14:44
|t/p
|62
|0.05
|1.8483
|1.8331
|1.8483
|52.50
|1855.00
|128
|2006.05.04 14:44
|t/p
|63
|0.05
|1.8483
|1.8331
|1.8483
|52.50
|1907.50
|129
|2006.05.04 14:44
|t/p
|64
|0.05
|1.8483
|1.8331
|1.8483
|52.50
|1960.00
|130
|2006.05.04 14:44
|t/p
|65
|0.05
|1.8483
|1.8331
|1.8483
|52.50
|2012.50
|131
|2006.05.05 07:40
|buy
|66
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|132
|2006.05.05 07:40
|buy
|67
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|133
|2006.05.05 07:40
|buy
|68
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|134
|2006.05.05 07:40
|buy
|69
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|135
|2006.05.05 07:40
|buy
|70
|0.05
|1.8493
|1.8446
|1.8598
|136
|2006.05.05 13:29
|t/p
|66
|0.05
|1.8598
|1.8446
|1.8598
|52.50
|2065.00
|137
|2006.05.05 13:29
|t/p
|67
|0.05
|1.8598
|1.8446
|1.8598
|52.50
|2117.50
|138
|2006.05.05 13:29
|t/p
|68
|0.05
|1.8598
|1.8446
|1.8598
|52.50
|2170.00
|139
|2006.05.05 13:29
|t/p
|69
|0.05
|1.8598
|1.8446
|1.8598
|52.50
|2222.50
|140
|2006.05.05 13:29
|t/p
|70
|0.05
|1.8598
|1.8446
|1.8598
|52.50
|2275.00
|141
|2006.05.08 13:55
|buy
|71
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|142
|2006.05.08 13:55
|buy
|72
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|143
|2006.05.08 13:55
|buy
|73
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|144
|2006.05.08 13:55
|buy
|74
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|145
|2006.05.08 13:55
|buy
|75
|0.05
|1.8604
|1.8557
|1.8709
|146
|2006.05.08 17:09
|s/l
|71
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|2251.50
|147
|2006.05.08 17:09
|s/l
|72
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|2228.00
|148
|2006.05.08 17:09
|s/l
|73
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|2204.50
|149
|2006.05.08 17:09
|s/l
|74
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|2181.00
|150
|2006.05.08 17:09
|s/l
|75
|0.05
|1.8557
|1.8557
|1.8709
|-23.50
|2157.50
|151
|2006.05.08 17:10
|buy
|76
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|152
|2006.05.08 17:10
|buy
|77
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|153
|2006.05.08 17:10
|buy
|78
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|154
|2006.05.08 17:10
|buy
|79
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|155
|2006.05.08 17:10
|buy
|80
|0.05
|1.8556
|1.8509
|1.8661
|156
|2006.05.09 14:09
|t/p
|76
|0.05
|1.8661
|1.8509
|1.8661
|52.50
|2210.00
|157
|2006.05.09 14:09
|t/p
|77
|0.05
|1.8661
|1.8509
|1.8661
|52.50
|2262.50
|158
|2006.05.09 14:09
|t/p
|78
|0.05
|1.8661
|1.8509
|1.8661
|52.50
|2315.00
|159
|2006.05.09 14:09
|t/p
|79
|0.05
|1.8661
|1.8509
|1.8661
|52.50
|2367.50
|160
|2006.05.09 14:09
|t/p
|80
|0.05
|1.8661
|1.8509
|1.8661
|52.50
|2420.00
|161
|2006.05.10 09:40
|buy
|81
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|162
|2006.05.10 09:40
|buy
|82
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|163
|2006.05.10 09:40
|buy
|83
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|164
|2006.05.10 09:40
|buy
|84
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|165
|2006.05.10 09:40
|buy
|85
|0.05
|1.8620
|1.8573
|1.8725
|166
|2006.05.11 00:39
|s/l
|81
|0.05
|1.8573
|1.8573
|1.8725
|-23.50
|2396.50
|167
|2006.05.11 00:39
|s/l
|82
|0.05
|1.8573
|1.8573
|1.8725
|-23.50
|2373.00
|168
|2006.05.11 00:39
|s/l
|83
|0.05
|1.8573
|1.8573
|1.8725
|-23.50
|2349.50
|169
|2006.05.11 00:39
|s/l
|84
|0.05
|1.8573
|1.8573
|1.8725
|-23.50
|2326.00
|170
|2006.05.11 00:39
|s/l
|85
|0.05
|1.8573
|1.8573
|1.8725
|-23.50
|2302.50
|171
|2006.05.11 00:40
|buy
|86
|0.05
|1.8573
|1.8526
|1.8678
|172
|2006.05.11 00:40
|buy
|87
|0.05
|1.8573
|1.8526
|1.8678
|173
|2006.05.11 00:40
|buy
|88
|0.05
|1.8573
|1.8526
|1.8678
|174
|2006.05.11 00:40
|buy
|89
|0.05
|1.8573
|1.8526
|1.8678
|175
|2006.05.11 00:40
|buy
|90
|0.05
|1.8573
|1.8526
|1.8678
|176
|2006.05.11 12:34
|t/p
|86
|0.05
|1.8678
|1.8526
|1.8678
|52.50
|2355.00
|177
|2006.05.11 12:34
|t/p
|87
|0.05
|1.8678
|1.8526
|1.8678
|52.50
|2407.50
|178
|2006.05.11 12:34
|t/p
|88
|0.05
|1.8678
|1.8526
|1.8678
|52.50
|2460.00
|179
|2006.05.11 12:34
|t/p
|89
|0.05
|1.8678
|1.8526
|1.8678
|52.50
|2512.50
|180
|2006.05.11 12:34
|t/p
|90
|0.05
|1.8678
|1.8526
|1.8678
|52.50
|2565.00
|181
|2006.05.12 16:05
|buy
|91
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|182
|2006.05.12 16:05
|buy
|92
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|183
|2006.05.12 16:05
|buy
|93
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|184
|2006.05.12 16:05
|buy
|94
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|185
|2006.05.12 16:05
|buy
|95
|0.05
|1.8894
|1.8847
|1.8999
|186
|2006.05.15 08:19
|s/l
|91
|0.05
|1.8847
|1.8847
|1.8999
|-23.50
|2541.50
|187
|2006.05.15 08:19
|s/l
|92
|0.05
|1.8847
|1.8847
|1.8999
|-23.50
|2518.00
|188
|2006.05.15 08:19
|s/l
|93
|0.05
|1.8847
|1.8847
|1.8999
|-23.50
|2494.50
|189
|2006.05.15 08:19
|s/l
|94
|0.05
|1.8847
|1.8847
|1.8999
|-23.50
|2471.00
|190
|2006.05.15 08:19
|s/l
|95
|0.05
|1.8847
|1.8847
|1.8999
|-23.50
|2447.50
|191
|2006.05.15 08:20
|buy
|96
|0.05
|1.8833
|1.8786
|1.8938
|192
|2006.05.15 08:20
|buy
|97
|0.05
|1.8833
|1.8786
|1.8938
|193
|2006.05.15 08:20
|buy
|98
|0.05
|1.8833
|1.8786
|1.8938
|194
|2006.05.15 08:20
|buy
|99
|0.05
|1.8833
|1.8786
|1.8938
|195
|2006.05.15 08:20
|buy
|100
|0.05
|1.8833
|1.8786
|1.8938
|196
|2006.05.15 17:14
|s/l
|96
|0.05
|1.8786
|1.8786
|1.8938
|-23.50
|2424.00
|197
|2006.05.15 17:14
|s/l
|97
|0.05
|1.8786
|1.8786
|1.8938
|-23.50
|2400.50
|198
|2006.05.15 17:14
|s/l
|98
|0.05
|1.8786
|1.8786
|1.8938
|-23.50
|2377.00
|199
|2006.05.15 17:14
|s/l
|99
|0.05
|1.8786
|1.8786
|1.8938
|-23.50
|2353.50
|200
|2006.05.15 17:14
|s/l
|100
|0.05
|1.8786
|1.8786
|1.8938
|-23.50
|2330.00
|201
|2006.05.15 17:15
|buy
|101
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|202
|2006.05.15 17:15
|buy
|102
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|203
|2006.05.15 17:15
|buy
|103
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|204
|2006.05.15 17:15
|buy
|104
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|205
|2006.05.15 17:15
|buy
|105
|0.05
|1.8788
|1.8741
|1.8893
|206
|2006.05.16 18:49
|t/p
|101
|0.05
|1.8893
|1.8741
|1.8893
|52.50
|2382.50
|207
|2006.05.16 18:49
|t/p
|102
|0.05
|1.8893
|1.8741
|1.8893
|52.50
|2435.00
|208
|2006.05.16 18:49
|t/p
|103
|0.05
|1.8893
|1.8741
|1.8893
|52.50
|2487.50
|209
|2006.05.16 18:49
|t/p
|104
|0.05
|1.8893
|1.8741
|1.8893
|52.50
|2540.00
|210
|2006.05.16 18:49
|t/p
|105
|0.05
|1.8893
|1.8741
|1.8893
|52.50
|2592.50
|211
|2006.05.17 14:00
|buy
|106
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|212
|2006.05.17 14:00
|buy
|107
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|213
|2006.05.17 14:00
|buy
|108
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|214
|2006.05.17 14:00
|buy
|109
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|215
|2006.05.17 14:00
|buy
|110
|0.05
|1.8911
|1.8864
|1.9016
|216
|2006.05.17 14:29
|s/l
|106
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2569.00
|217
|2006.05.17 14:29
|s/l
|107
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2545.50
|218
|2006.05.17 14:29
|s/l
|108
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2522.00
|219
|2006.05.17 14:29
|s/l
|109
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2498.50
|220
|2006.05.17 14:29
|s/l
|110
|0.05
|1.8864
|1.8864
|1.9016
|-23.50
|2475.00
|221
|2006.05.17 14:30
|buy
|111
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|222
|2006.05.17 14:30
|buy
|112
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|223
|2006.05.17 14:30
|buy
|113
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|224
|2006.05.17 14:30
|buy
|114
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|225
|2006.05.17 14:30
|buy
|115
|0.05
|1.8842
|1.8795
|1.8947
|226
|2006.05.17 18:24
|s/l
|111
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8947
|-23.50
|2451.50
|227
|2006.05.17 18:24
|s/l
|112
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8947
|-23.50
|2428.00
|228
|2006.05.17 18:24
|s/l
|113
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8947
|-23.50
|2404.50
|229
|2006.05.17 18:24
|s/l
|114
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8947
|-23.50
|2381.00
|230
|2006.05.17 18:24
|s/l
|115
|0.05
|1.8795
|1.8795
|1.8947
|-23.50
|2357.50
|231
|2006.05.17 18:25
|buy
|116
|0.05
|1.8795
|1.8748
|1.8900
|232
|2006.05.17 18:25
|buy
|117
|0.05
|1.8795
|1.8748
|1.8900
|233
|2006.05.17 18:25
|buy
|118
|0.05
|1.8795
|1.8748
|1.8900
|234
|2006.05.17 18:25
|buy
|119
|0.05
|1.8795
|1.8748
|1.8900
|235
|2006.05.17 18:25
|buy
|120
|0.05
|1.8795
|1.8748
|1.8900
|236
|2006.05.18 13:34
|t/p
|116
|0.05
|1.8900
|1.8748
|1.8900
|52.50
|2410.00
|237
|2006.05.18 13:34
|t/p
|117
|0.05
|1.8900
|1.8748
|1.8900
|52.50
|2462.50
|238
|2006.05.18 13:34
|t/p
|118
|0.05
|1.8900
|1.8748
|1.8900
|52.50
|2515.00
|239
|2006.05.18 13:34
|t/p
|119
|0.05
|1.8900
|1.8748
|1.8900
|52.50
|2567.50
|240
|2006.05.18 13:34
|t/p
|120
|0.05
|1.8900
|1.8748
|1.8900
|52.50
|2620.00
|241
|2006.05.19 04:00
|buy
|121
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|242
|2006.05.19 04:00
|buy
|122
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|243
|2006.05.19 04:00
|buy
|123
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|244
|2006.05.19 04:00
|buy
|124
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|245
|2006.05.19 04:00
|buy
|125
|0.05
|1.8905
|1.8858
|1.9010
|246
|2006.05.19 07:09
|s/l
|121
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2596.50
|247
|2006.05.19 07:09
|s/l
|122
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2573.00
|248
|2006.05.19 07:09
|s/l
|123
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2549.50
|249
|2006.05.19 07:09
|s/l
|124
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2526.00
|250
|2006.05.19 07:09
|s/l
|125
|0.05
|1.8858
|1.8858
|1.9010
|-23.50
|2502.50
|251
|2006.05.19 07:10
|buy
|126
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|252
|2006.05.19 07:10
|buy
|127
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|253
|2006.05.19 07:10
|buy
|128
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|254
|2006.05.19 07:10
|buy
|129
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|255
|2006.05.19 07:10
|buy
|130
|0.05
|1.8858
|1.8811
|1.8963
|256
|2006.05.19 07:44
|s/l
|126
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2479.00
|257
|2006.05.19 07:44
|s/l
|127
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2455.50
|258
|2006.05.19 07:44
|s/l
|128
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2432.00
|259
|2006.05.19 07:44
|s/l
|129
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2408.50
|260
|2006.05.19 07:44
|s/l
|130
|0.05
|1.8811
|1.8811
|1.8963
|-23.50
|2385.00
|261
|2006.05.19 07:45
|buy
|131
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|262
|2006.05.19 07:45
|buy
|132
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|263
|2006.05.19 07:45
|buy
|133
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|264
|2006.05.19 07:45
|buy
|134
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|265
|2006.05.19 07:45
|buy
|135
|0.05
|1.8799
|1.8752
|1.8904
|266
|2006.05.19 09:29
|s/l
|131
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8904
|-23.50
|2361.50
|267
|2006.05.19 09:29
|s/l
|132
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8904
|-23.50
|2338.00
|268
|2006.05.19 09:29
|s/l
|133
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8904
|-23.50
|2314.50
|269
|2006.05.19 09:29
|s/l
|134
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8904
|-23.50
|2291.00
|270
|2006.05.19 09:29
|s/l
|135
|0.05
|1.8752
|1.8752
|1.8904
|-23.50
|2267.50
|271
|2006.05.19 09:30
|buy
|136
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|272
|2006.05.19 09:30
|buy
|137
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|273
|2006.05.19 09:30
|buy
|138
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|274
|2006.05.19 09:30
|buy
|139
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|275
|2006.05.19 09:30
|buy
|140
|0.05
|1.8753
|1.8706
|1.8858
|276
|2006.05.19 14:34
|s/l
|136
|0.05
|1.8706
|1.8706
|1.8858
|-23.50
|2244.00
|277
|2006.05.19 14:34
|s/l
|137
|0.05
|1.8706
|1.8706
|1.8858
|-23.50
|2220.50
|278
|2006.05.19 14:34
|s/l
|138
|0.05
|1.8706
|1.8706
|1.8858
|-23.50
|2197.00
|279
|2006.05.19 14:34
|s/l
|139
|0.05
|1.8706
|1.8706
|1.8858
|-23.50
|2173.50
|280
|2006.05.19 14:34
|s/l
|140
|0.05
|1.8706
|1.8706
|1.8858
|-23.50
|2150.00
|281
|2006.05.19 14:34
|buy
|141
|0.05
|1.8706
|1.8659
|1.8811
|282
|2006.05.19 14:34
|buy
|142
|0.05
|1.8706
|1.8659
|1.8811
|283
|2006.05.19 14:34
|buy
|143
|0.05
|1.8706
|1.8659
|1.8811
|284
|2006.05.19 14:34
|buy
|144
|0.05
|1.8706
|1.8659
|1.8811
|285
|2006.05.19 14:34
|buy
|145
|0.05
|1.8706
|1.8659
|1.8811
|286
|2006.05.22 06:44
|s/l
|141
|0.05
|1.8659
|1.8659
|1.8811
|-23.50
|2126.50
|287
|2006.05.22 06:44
|s/l
|142
|0.05
|1.8659
|1.8659
|1.8811
|-23.50
|2103.00
|288
|2006.05.22 06:44
|s/l
|143
|0.05
|1.8659
|1.8659
|1.8811
|-23.50
|2079.50
|289
|2006.05.22 06:44
|s/l
|144
|0.05
|1.8659
|1.8659
|1.8811
|-23.50
|2056.00
|290
|2006.05.22 06:44
|s/l
|145
|0.05
|1.8659
|1.8659
|1.8811
|-23.50
|2032.50
|291
|2006.05.22 06:44
|buy
|146
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|292
|2006.05.22 06:44
|buy
|147
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|293
|2006.05.22 06:44
|buy
|148
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|294
|2006.05.22 06:44
|buy
|149
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|295
|2006.05.22 06:44
|buy
|150
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|296
|2006.05.22 10:09
|t/p
|146
|0.05
|1.8764
|1.8612
|1.8764
|52.50
|2085.00
|297
|2006.05.22 10:09
|t/p
|147
|0.05
|1.8764
|1.8612
|1.8764
|52.50
|2137.50
|298
|2006.05.22 10:09
|t/p
|148
|0.05
|1.8764
|1.8612
|1.8764
|52.50
|2190.00
|299
|2006.05.22 10:09
|t/p
|149
|0.05
|1.8764
|1.8612
|1.8764
|52.50
|2242.50
|300
|2006.05.22 10:09
|t/p
|150
|0.05
|1.8764
|1.8612
|1.8764
|52.50
|2295.00
|301
|2006.05.23 08:00
|buy
|151
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|302
|2006.05.23 08:00
|buy
|152
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|303
|2006.05.23 08:00
|buy
|153
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|304
|2006.05.23 08:00
|buy
|154
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|305
|2006.05.23 08:00
|buy
|155
|0.05
|1.8817
|1.8770
|1.8922
|306
|2006.05.23 21:59
|s/l
|151
|0.05
|1.8770
|1.8770
|1.8922
|-23.50
|2271.50
|307
|2006.05.23 21:59
|s/l
|152
|0.05
|1.8770
|1.8770
|1.8922
|-23.50
|2248.00
|308
|2006.05.23 21:59
|s/l
|153
|0.05
|1.8770
|1.8770
|1.8922
|-23.50
|2224.50
|309
|2006.05.23 21:59
|s/l
|154
|0.05
|1.8770
|1.8770
|1.8922
|-23.50
|2201.00
|310
|2006.05.23 21:59
|s/l
|155
|0.05
|1.8770
|1.8770
|1.8922
|-23.50
|2177.50
|311
|2006.05.23 21:59
|buy
|156
|0.05
|1.8761
|1.8714
|1.8866
|312
|2006.05.23 21:59
|buy
|157
|0.05
|1.8761
|1.8714
|1.8866
|313
|2006.05.23 21:59
|buy
|158
|0.05
|1.8761
|1.8714
|1.8866
|314
|2006.05.23 21:59
|buy
|159
|0.05
|1.8761
|1.8714
|1.8866
|315
|2006.05.23 21:59
|buy
|160
|0.05
|1.8761
|1.8714
|1.8866
|316
|2006.05.24 14:09
|s/l
|156
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8866
|-23.50
|2154.00
|317
|2006.05.24 14:09
|s/l
|157
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8866
|-23.50
|2130.50
|318
|2006.05.24 14:09
|s/l
|158
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8866
|-23.50
|2107.00
|319
|2006.05.24 14:09
|s/l
|159
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8866
|-23.50
|2083.50
|320
|2006.05.24 14:09
|s/l
|160
|0.05
|1.8714
|1.8714
|1.8866
|-23.50
|2060.00
|321
|2006.05.24 14:09
|buy
|161
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|322
|2006.05.24 14:09
|buy
|162
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|323
|2006.05.24 14:09
|buy
|163
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|324
|2006.05.24 14:09
|buy
|164
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|325
|2006.05.24 14:09
|buy
|165
|0.05
|1.8714
|1.8667
|1.8819
|326
|2006.05.24 14:39
|s/l
|161
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|2036.50
|327
|2006.05.24 14:39
|s/l
|162
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|2013.00
|328
|2006.05.24 14:39
|s/l
|163
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|1989.50
|329
|2006.05.24 14:39
|s/l
|164
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|1966.00
|330
|2006.05.24 14:39
|s/l
|165
|0.05
|1.8667
|1.8667
|1.8819
|-23.50
|1942.50
|331
|2006.05.24 14:40
|buy
|166
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|332
|2006.05.24 14:40
|buy
|167
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|333
|2006.05.24 14:40
|buy
|168
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|334
|2006.05.24 14:40
|buy
|169
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|335
|2006.05.24 14:40
|buy
|170
|0.05
|1.8660
|1.8613
|1.8765
|336
|2006.05.25 21:54
|t/p
|166
|0.05
|1.8765
|1.8613
|1.8765
|52.50
|1995.00
|337
|2006.05.25 21:54
|t/p
|167
|0.05
|1.8765
|1.8613
|1.8765
|52.50
|2047.50
|338
|2006.05.25 21:54
|t/p
|168
|0.05
|1.8765
|1.8613
|1.8765
|52.50
|2100.00
|339
|2006.05.25 21:54
|t/p
|169
|0.05
|1.8765
|1.8613
|1.8765
|52.50
|2152.50
|340
|2006.05.25 21:54
|t/p
|170
|0.05
|1.8765
|1.8613
|1.8765
|52.50
|2205.00
|341
|2006.05.26 01:55
|buy
|171
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|342
|2006.05.26 01:55
|buy
|172
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|343
|2006.05.26 01:55
|buy
|173
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|344
|2006.05.26 01:55
|buy
|174
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|345
|2006.05.26 01:55
|buy
|175
|0.05
|1.8713
|1.8666
|1.8818
|346
|2006.05.26 13:19
|s/l
|171
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2181.50
|347
|2006.05.26 13:19
|s/l
|172
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2158.00
|348
|2006.05.26 13:19
|s/l
|173
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2134.50
|349
|2006.05.26 13:19
|s/l
|174
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2111.00
|350
|2006.05.26 13:19
|s/l
|175
|0.05
|1.8666
|1.8666
|1.8818
|-23.50
|2087.50
|351
|2006.05.26 13:20
|buy
|176
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|352
|2006.05.26 13:20
|buy
|177
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|353
|2006.05.26 13:20
|buy
|178
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|354
|2006.05.26 13:20
|buy
|179
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|355
|2006.05.26 13:20
|buy
|180
|0.05
|1.8659
|1.8612
|1.8764
|356
|2006.05.26 13:34
|s/l
|176
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|2064.00
|357
|2006.05.26 13:34
|s/l
|177
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|2040.50
|358
|2006.05.26 13:34
|s/l
|178
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|2017.00
|359
|2006.05.26 13:34
|s/l
|179
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|1993.50
|360
|2006.05.26 13:34
|s/l
|180
|0.05
|1.8612
|1.8612
|1.8764
|-23.50
|1970.00
|361
|2006.05.26 13:35
|buy
|181
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|362
|2006.05.26 13:35
|buy
|182
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|363
|2006.05.26 13:35
|buy
|183
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|364
|2006.05.26 13:35
|buy
|184
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|365
|2006.05.26 13:35
|buy
|185
|0.05
|1.8603
|1.8556
|1.8708
|366
|2006.05.26 14:19
|s/l
|181
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8708
|-23.50
|1946.50
|367
|2006.05.26 14:19
|s/l
|182
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8708
|-23.50
|1923.00
|368
|2006.05.26 14:19
|s/l
|183
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8708
|-23.50
|1899.50
|369
|2006.05.26 14:19
|s/l
|184
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8708
|-23.50
|1876.00
|370
|2006.05.26 14:19
|s/l
|185
|0.05
|1.8556
|1.8556
|1.8708
|-23.50
|1852.50
|371
|2006.05.26 14:20
|buy
|186
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|372
|2006.05.26 14:20
|buy
|187
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|373
|2006.05.26 14:20
|buy
|188
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|374
|2006.05.26 14:20
|buy
|189
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|375
|2006.05.26 14:20
|buy
|190
|0.05
|1.8551
|1.8504
|1.8656
|376
|2006.05.30 02:54
|t/p
|186
|0.05
|1.8656
|1.8504
|1.8656
|52.50
|1905.00
|377
|2006.05.30 02:54
|t/p
|187
|0.05
|1.8656
|1.8504
|1.8656
|52.50
|1957.50
|378
|2006.05.30 02:54
|t/p
|188
|0.05
|1.8656
|1.8504
|1.8656
|52.50
|2010.00
|379
|2006.05.30 02:54
|t/p
|189
|0.05
|1.8656
|1.8504
|1.8656
|52.50
|2062.50
|380
|2006.05.30 02:54
|t/p
|190
|0.05
|1.8656
|1.8504
|1.8656
|52.50
|2115.00
|381
|2006.05.31 08:25
|buy
|191
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|382
|2006.05.31 08:25
|buy
|192
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|383
|2006.05.31 08:25
|buy
|193
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|384
|2006.05.31 08:25
|buy
|194
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|385
|2006.05.31 08:25
|buy
|195
|0.05
|1.8792
|1.8745
|1.8897
|386
|2006.05.31 12:44
|s/l
|191
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|2091.50
|387
|2006.05.31 12:44
|s/l
|192
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|2068.00
|388
|2006.05.31 12:44
|s/l
|193
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|2044.50
|389
|2006.05.31 12:44
|s/l
|194
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|2021.00
|390
|2006.05.31 12:44
|s/l
|195
|0.05
|1.8745
|1.8745
|1.8897
|-23.50
|1997.50
|391
|2006.05.31 12:45
|buy
|196
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|392
|2006.05.31 12:45
|buy
|197
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|393
|2006.05.31 12:45
|buy
|198
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|394
|2006.05.31 12:45
|buy
|199
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|395
|2006.05.31 12:45
|buy
|200
|0.05
|1.8743
|1.8696
|1.8848
|396
|2006.05.31 18:59
|s/l
|196
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8848
|-23.50
|1974.00
|397
|2006.05.31 18:59
|s/l
|197
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8848
|-23.50
|1950.50
|398
|2006.05.31 18:59
|s/l
|198
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8848
|-23.50
|1927.00
|399
|2006.05.31 18:59
|s/l
|199
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8848
|-23.50
|1903.50
|400
|2006.05.31 18:59
|s/l
|200
|0.05
|1.8696
|1.8696
|1.8848
|-23.50
|1880.00
|401
|2006.05.31 19:00
|buy
|201
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|402
|2006.05.31 19:00
|buy
|202
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|403
|2006.05.31 19:00
|buy
|203
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|404
|2006.05.31 19:00
|buy
|204
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|405
|2006.05.31 19:00
|buy
|205
|0.05
|1.8691
|1.8644
|1.8796
|406
|2006.06.01 06:39
|s/l
|201
|0.05
|1.8644
|1.8644
|1.8796
|-23.50
|1856.50
|407
|2006.06.01 06:39
|s/l
|202
|0.05
|1.8644
|1.8644
|1.8796
|-23.50
|1833.00
|408
|2006.06.01 06:39
|s/l
|203
|0.05
|1.8644
|1.8644
|1.8796
|-23.50
|1809.50
|409
|2006.06.01 06:39
|s/l
|204
|0.05
|1.8644
|1.8644
|1.8796
|-23.50
|1786.00
|410
|2006.06.01 06:39
|s/l
|205
|0.05
|1.8644
|1.8644
|1.8796
|-23.50
|1762.50
|411
|2006.06.01 06:40
|buy
|206
|0.05
|1.8643
|1.8596
|1.8748
|412
|2006.06.01 06:40
|buy
|207
|0.05
|1.8643
|1.8596
|1.8748
|413
|2006.06.01 06:40
|buy
|208
|0.05
|1.8643
|1.8596
|1.8748
|414
|2006.06.01 06:40
|buy
|209
|0.05
|1.8643
|1.8596
|1.8748
|415
|2006.06.01 06:40
|buy
|210
|0.05
|1.8643
|1.8596
|1.8748
|416
|2006.06.01 12:24
|s/l
|206
|0.05
|1.8596
|1.8596
|1.8748
|-23.50
|1739.00
|417
|2006.06.01 12:24
|s/l
|207
|0.05
|1.8596
|1.8596
|1.8748
|-23.50
|1715.50
|418
|2006.06.01 12:24
|s/l
|208
|0.05
|1.8596
|1.8596
|1.8748
|-23.50
|1692.00
|419
|2006.06.01 12:24
|s/l
|209
|0.05
|1.8596
|1.8596
|1.8748
|-23.50
|1668.50
|420
|2006.06.01 12:24
|s/l
|210
|0.05
|1.8596
|1.8596
|1.8748
|-23.50
|1645.00
|421
|2006.06.01 12:25
|buy
|211
|0.05
|1.8595
|1.8548
|1.8700
|422
|2006.06.01 12:25
|buy
|212
|0.05
|1.8595
|1.8548
|1.8700
|423
|2006.06.01 12:25
|buy
|213
|0.05
|1.8595
|1.8548
|1.8700
|424
|2006.06.01 12:25
|buy
|214
|0.05
|1.8595
|1.8548
|1.8700
|425
|2006.06.01 12:25
|buy
|215
|0.05
|1.8595
|1.8548
|1.8700
|426
|2006.06.02 12:29
|t/p
|211
|0.05
|1.8700
|1.8548
|1.8700
|52.50
|1697.50
|427
|2006.06.02 12:29
|t/p
|212
|0.05
|1.8700
|1.8548
|1.8700
|52.50
|1750.00
|428
|2006.06.02 12:29
|t/p
|213
|0.05
|1.8700
|1.8548
|1.8700
|52.50
|1802.50
|429
|2006.06.02 12:29
|t/p
|214
|0.05
|1.8700
|1.8548
|1.8700
|52.50
|1855.00
|430
|2006.06.02 12:29
|t/p
|215
|0.05
|1.8700
|1.8548
|1.8700
|52.50
|1907.50
|431
|2006.06.05 12:25
|buy
|216
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|432
|2006.06.05 12:25
|buy
|217
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|433
|2006.06.05 12:25
|buy
|218
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|434
|2006.06.05 12:25
|buy
|219
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|435
|2006.06.05 12:25
|buy
|220
|0.05
|1.8823
|1.8776
|1.8928
|436
|2006.06.05 14:39
|s/l
|216
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|1884.00
|437
|2006.06.05 14:39
|s/l
|217
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|1860.50
|438
|2006.06.05 14:39
|s/l
|218
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|1837.00
|439
|2006.06.05 14:39
|s/l
|219
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|1813.50
|440
|2006.06.05 14:39
|s/l
|220
|0.05
|1.8776
|1.8776
|1.8928
|-23.50
|1790.00
|441
|2006.06.05 14:40
|buy
|221
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|442
|2006.06.05 14:40
|buy
|222
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|443
|2006.06.05 14:40
|buy
|223
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|444
|2006.06.05 14:40
|buy
|224
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|445
|2006.06.05 14:40
|buy
|225
|0.05
|1.8777
|1.8730
|1.8882
|446
|2006.06.05 19:29
|s/l
|221
|0.05
|1.8730
|1.8730
|1.8882
|-23.50
|1766.50
|447
|2006.06.05 19:29
|s/l
|222
|0.05
|1.8730
|1.8730
|1.8882
|-23.50
|1743.00
|448
|2006.06.05 19:29
|s/l
|223
|0.05
|1.8730
|1.8730
|1.8882
|-23.50
|1719.50
|449
|2006.06.05 19:29
|s/l
|224
|0.05
|1.8730
|1.8730
|1.8882
|-23.50
|1696.00
|450
|2006.06.05 19:29
|s/l
|225
|0.05
|1.8730
|1.8730
|1.8882
|-23.50
|1672.50
|451
|2006.06.05 19:30
|buy
|226
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|452
|2006.06.05 19:30
|buy
|227
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|453
|2006.06.05 19:30
|buy
|228
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|454
|2006.06.05 19:30
|buy
|229
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|455
|2006.06.05 19:30
|buy
|230
|0.05
|1.8729
|1.8682
|1.8834
|456
|2006.06.06 10:24
|s/l
|226
|0.05
|1.8682
|1.8682
|1.8834
|-23.50
|1649.00
|457
|2006.06.06 10:24
|s/l
|227
|0.05
|1.8682
|1.8682
|1.8834
|-23.50
|1625.50
|458
|2006.06.06 10:24
|s/l
|228
|0.05
|1.8682
|1.8682
|1.8834
|-23.50
|1602.00
|459
|2006.06.06 10:24
|s/l
|229
|0.05
|1.8682
|1.8682
|1.8834
|-23.50
|1578.50
|460
|2006.06.06 10:24
|s/l
|230
|0.05
|1.8682
|1.8682
|1.8834
|-23.50
|1555.00
|461
|2006.06.06 10:24
|buy
|231
|0.05
|1.8679
|1.8632
|1.8784
|462
|2006.06.06 10:24
|buy
|232
|0.05
|1.8679
|1.8632
|1.8784
|463
|2006.06.06 10:24
|buy
|233
|0.05
|1.8679
|1.8632
|1.8784
|464
|2006.06.06 10:24
|buy
|234
|0.05
|1.8679
|1.8632
|1.8784
|465
|2006.06.06 10:24
|buy
|235
|0.05
|1.8679
|1.8632
|1.8784
|466
|2006.06.06 13:34
|s/l
|231
|0.05
|1.8632
|1.8632
|1.8784
|-23.50
|1531.50
|467
|2006.06.06 13:34
|s/l
|232
|0.05
|1.8632
|1.8632
|1.8784
|-23.50
|1508.00
|468
|2006.06.06 13:34
|s/l
|233
|0.05
|1.8632
|1.8632
|1.8784
|-23.50
|1484.50
|469
|2006.06.06 13:34
|s/l
|234
|0.05
|1.8632
|1.8632
|1.8784
|-23.50
|1461.00
|470
|2006.06.06 13:34
|s/l
|235
|0.05
|1.8632
|1.8632
|1.8784
|-23.50
|1437.50
|471
|2006.06.06 13:35
|buy
|236
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|472
|2006.06.06 13:35
|buy
|237
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|473
|2006.06.06 13:35
|buy
|238
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|474
|2006.06.06 13:35
|buy
|239
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|475
|2006.06.06 13:35
|buy
|240
|0.05
|1.8632
|1.8585
|1.8737
|476
|2006.06.07 06:34
|s/l
|236
|0.05
|1.8585
|1.8585
|1.8737
|-23.50
|1414.00
|477
|2006.06.07 06:34
|s/l
|237
|0.05
|1.8585
|1.8585
|1.8737
|-23.50
|1390.50
|478
|2006.06.07 06:34
|s/l
|238
|0.05
|1.8585
|1.8585
|1.8737
|-23.50
|1367.00
|479
|2006.06.07 06:34
|s/l
|239
|0.05
|1.8585
|1.8585
|1.8737
|-23.50
|1343.50
|480
|2006.06.07 06:34
|s/l
|240
|0.05
|1.8585
|1.8585
|1.8737
|-23.50
|1320.00
|481
|2006.06.07 06:35
|buy
|241
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|482
|2006.06.07 06:35
|buy
|242
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|483
|2006.06.07 06:35
|buy
|243
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|484
|2006.06.07 06:35
|buy
|244
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|485
|2006.06.07 06:35
|buy
|245
|0.05
|1.8576
|1.8529
|1.8681
|486
|2006.06.08 06:34
|s/l
|241
|0.05
|1.8529
|1.8529
|1.8681
|-23.50
|1296.50
|487
|2006.06.08 06:34
|s/l
|242
|0.05
|1.8529
|1.8529
|1.8681
|-23.50
|1273.00
|488
|2006.06.08 06:34
|s/l
|243
|0.05
|1.8529
|1.8529
|1.8681
|-23.50
|1249.50
|489
|2006.06.08 06:34
|s/l
|244
|0.05
|1.8529
|1.8529
|1.8681
|-23.50
|1226.00
|490
|2006.06.08 06:34
|s/l
|245
|0.05
|1.8529
|1.8529
|1.8681
|-23.50
|1202.50
|491
|2006.06.08 06:34
|buy
|246
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|492
|2006.06.08 06:34
|buy
|247
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|493
|2006.06.08 06:34
|buy
|248
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|494
|2006.06.08 06:34
|buy
|249
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|495
|2006.06.08 06:34
|buy
|250
|0.05
|1.8525
|1.8478
|1.8630
|496
|2006.06.08 07:44
|s/l
|246
|0.05
|1.8478
|1.8478
|1.8630
|-23.50
|1179.00
|497
|2006.06.08 07:44
|s/l
|247
|0.05
|1.8478
|1.8478
|1.8630
|-23.50
|1155.50
|498
|2006.06.08 07:44
|s/l
|248
|0.05
|1.8478
|1.8478
|1.8630
|-23.50
|1132.00
|499
|2006.06.08 07:44
|s/l
|249
|0.05
|1.8478
|1.8478
|1.8630
|-23.50
|1108.50
|500
|2006.06.08 07:44
|s/l
|250
|0.05
|1.8478
|1.8478
|1.8630
|-23.50
|1085.00
|501
|2006.06.08 07:45
|buy
|251
|0.05
|1.8479
|1.8432
|1.8584
|502
|2006.06.08 07:45
|buy
|252
|0.05
|1.8479
|1.8432
|1.8584
|503
|2006.06.08 07:45
|buy
|253
|0.05
|1.8479
|1.8432
|1.8584
|504
|2006.06.08 07:45
|buy
|254
|0.05
|1.8479
|1.8432
|1.8584
|505
|2006.06.08 07:45
|buy
|255
|0.05
|1.8479
|1.8432
|1.8584
|506
|2006.06.08 12:04
|s/l
|251
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8584
|-23.50
|1061.50
|507
|2006.06.08 12:04
|s/l
|252
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8584
|-23.50
|1038.00
|508
|2006.06.08 12:04
|s/l
|253
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8584
|-23.50
|1014.50
|509
|2006.06.08 12:04
|s/l
|254
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8584
|-23.50
|991.00
|510
|2006.06.08 12:04
|s/l
|255
|0.05
|1.8432
|1.8432
|1.8584
|-23.50
|967.50
|511
|2006.06.08 12:04
|buy
|256
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|512
|2006.06.08 12:04
|buy
|257
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|513
|2006.06.08 12:04
|buy
|258
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|514
|2006.06.08 12:04
|buy
|259
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|515
|2006.06.08 12:04
|buy
|260
|0.05
|1.8432
|1.8385
|1.8537
|516
|2006.06.08 12:44
|s/l
|256
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|944.00
|517
|2006.06.08 12:44
|s/l
|257
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|920.50
|518
|2006.06.08 12:44
|s/l
|258
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|897.00
|519
|2006.06.08 12:44
|s/l
|259
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|873.50
|520
|2006.06.08 12:44
|s/l
|260
|0.05
|1.8385
|1.8385
|1.8537
|-23.50
|850.00
|521
|2006.06.08 12:45
|buy
|261
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|522
|2006.06.08 12:45
|buy
|262
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|523
|2006.06.08 12:45
|buy
|263
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|524
|2006.06.08 12:45
|buy
|264
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|525
|2006.06.08 12:45
|buy
|265
|0.05
|1.8375
|1.8328
|1.8480
|526
|2006.06.13 20:24
|s/l
|261
|0.05
|1.8328
|1.8328
|1.8480
|-23.50
|826.50
|527
|2006.06.13 20:24
|s/l
|262
|0.05
|1.8328
|1.8328
|1.8480
|-23.50
|803.00
|528
|2006.06.13 20:24
|s/l
|263
|0.05
|1.8328
|1.8328
|1.8480
|-23.50
|779.50
|529
|2006.06.13 20:24
|s/l
|264
|0.05
|1.8328
|1.8328
|1.8480
|-23.50
|756.00
|530
|2006.06.13 20:24
|s/l
|265
|0.05
|1.8328
|1.8328
|1.8480
|-23.50
|732.50
|531
|2006.06.13 20:25
|buy
|266
|0.05
|1.8330
|1.8283
|1.8435
|532
|2006.06.13 20:25
|buy
|267
|0.05
|1.8330
|1.8283
|1.8435
|533
|2006.06.13 20:25
|buy
|268
|0.05
|1.8330
|1.8283
|1.8435
|534
|2006.06.13 20:25
|buy
|269
|0.05
|1.8330
|1.8283
|1.8435
|535
|2006.06.13 20:25
|buy
|270
|0.05
|1.8330
|1.8283
|1.8435
|536
|2006.06.14 08:09
|t/p
|266
|0.05
|1.8435
|1.8283
|1.8435
|52.50
|785.00
|537
|2006.06.14 08:09
|t/p
|267
|0.05
|1.8435
|1.8283
|1.8435
|52.50
|837.50
|538
|2006.06.14 08:09
|t/p
|268
|0.05
|1.8435
|1.8283
|1.8435
|52.50
|890.00
|539
|2006.06.14 08:09
|t/p
|269
|0.05
|1.8435
|1.8283
|1.8435
|52.50
|942.50
|540
|2006.06.14 08:09
|t/p
|270
|0.05
|1.8435
|1.8283
|1.8435
|52.50
|995.00
|541
|2006.06.14 13:05
|buy
|271
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|542
|2006.06.14 13:05
|buy
|272
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|543
|2006.06.14 13:05
|buy
|273
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|544
|2006.06.14 13:05
|buy
|274
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|545
|2006.06.14 13:05
|buy
|275
|0.05
|1.8390
|1.8343
|1.8495
|546
|2006.06.14 13:29
|t/p
|271
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1047.50
|547
|2006.06.14 13:29
|t/p
|272
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1100.00
|548
|2006.06.14 13:29
|t/p
|273
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1152.50
|549
|2006.06.14 13:29
|t/p
|274
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1205.00
|550
|2006.06.14 13:29
|t/p
|275
|0.05
|1.8495
|1.8343
|1.8495
|52.50
|1257.50
|551
|2006.06.14 19:50
|buy
|276
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|552
|2006.06.14 19:50
|buy
|277
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|553
|2006.06.14 19:50
|buy
|278
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|554
|2006.06.14 19:50
|buy
|279
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|555
|2006.06.14 19:50
|buy
|280
|0.05
|1.8429
|1.8382
|1.8534
|556
|2006.06.15 13:09
|t/p
|276
|0.05
|1.8534
|1.8382
|1.8534
|52.50
|1310.00
|557
|2006.06.15 13:09
|t/p
|277
|0.05
|1.8534
|1.8382
|1.8534
|52.50
|1362.50
|558
|2006.06.15 13:09
|t/p
|278
|0.05
|1.8534
|1.8382
|1.8534
|52.50
|1415.00
|559
|2006.06.15 13:09
|t/p
|279
|0.05
|1.8534
|1.8382
|1.8534
|52.50
|1467.50
|560
|2006.06.15 13:09
|t/p
|280
|0.05
|1.8534
|1.8382
|1.8534
|52.50
|1520.00
|561
|2006.06.16 13:35
|buy
|281
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|562
|2006.06.16 13:35
|buy
|282
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|563
|2006.06.16 13:35
|buy
|283
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|564
|2006.06.16 13:35
|buy
|284
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|565
|2006.06.16 13:35
|buy
|285
|0.05
|1.8507
|1.8460
|1.8612
|566
|2006.06.19 01:04
|s/l
|281
|0.05
|1.8460
|1.8460
|1.8612
|-23.50
|1496.50
|567
|2006.06.19 01:04
|s/l
|282
|0.05
|1.8460
|1.8460
|1.8612
|-23.50
|1473.00
|568
|2006.06.19 01:04
|s/l
|283
|0.05
|1.8460
|1.8460
|1.8612
|-23.50
|1449.50
|569
|2006.06.19 01:04
|s/l
|284
|0.05
|1.8460
|1.8460
|1.8612
|-23.50
|1426.00
|570
|2006.06.19 01:04
|s/l
|285
|0.05
|1.8460
|1.8460
|1.8612
|-23.50
|1402.50
|571
|2006.06.19 01:04
|buy
|286
|0.05
|1.8458
|1.8411
|1.8563
|572
|2006.06.19 01:04
|buy
|287
|0.05
|1.8458
|1.8411
|1.8563
|573
|2006.06.19 01:04
|buy
|288
|0.05
|1.8458
|1.8411
|1.8563
|574
|2006.06.19 01:04
|buy
|289
|0.05
|1.8458
|1.8411
|1.8563
|575
|2006.06.19 01:04
|buy
|290
|0.05
|1.8458
|1.8411
|1.8563
|576
|2006.06.19 13:34
|s/l
|286
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8563
|-23.50
|1379.00
|577
|2006.06.19 13:34
|s/l
|287
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8563
|-23.50
|1355.50
|578
|2006.06.19 13:34
|s/l
|288
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8563
|-23.50
|1332.00
|579
|2006.06.19 13:34
|s/l
|289
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8563
|-23.50
|1308.50
|580
|2006.06.19 13:34
|s/l
|290
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8563
|-23.50
|1285.00
|581
|2006.06.19 13:35
|buy
|291
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|582
|2006.06.19 13:35
|buy
|292
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|583
|2006.06.19 13:35
|buy
|293
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|584
|2006.06.19 13:35
|buy
|294
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|585
|2006.06.19 13:35
|buy
|295
|0.05
|1.8412
|1.8365
|1.8517
|586
|2006.06.22 10:19
|s/l
|291
|0.05
|1.8365
|1.8365
|1.8517
|-23.50
|1261.50
|587
|2006.06.22 10:19
|s/l
|292
|0.05
|1.8365
|1.8365
|1.8517
|-23.50
|1238.00
|588
|2006.06.22 10:19
|s/l
|293
|0.05
|1.8365
|1.8365
|1.8517
|-23.50
|1214.50
|589
|2006.06.22 10:19
|s/l
|294
|0.05
|1.8365
|1.8365
|1.8517
|-23.50
|1191.00
|590
|2006.06.22 10:19
|s/l
|295
|0.05
|1.8365
|1.8365
|1.8517
|-23.50
|1167.50
|591
|2006.06.22 10:19
|buy
|296
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|592
|2006.06.22 10:19
|buy
|297
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|593
|2006.06.22 10:19
|buy
|298
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|594
|2006.06.22 10:19
|buy
|299
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|595
|2006.06.22 10:19
|buy
|300
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|596
|2006.06.22 10:54
|s/l
|296
|0.05
|1.8317
|1.8317
|1.8469
|-23.50
|1144.00
|597
|2006.06.22 10:54
|s/l
|297
|0.05
|1.8317
|1.8317
|1.8469
|-23.50
|1120.50
|598
|2006.06.22 10:54
|s/l
|298
|0.05
|1.8317
|1.8317
|1.8469
|-23.50
|1097.00
|599
|2006.06.22 10:54
|s/l
|299
|0.05
|1.8317
|1.8317
|1.8469
|-23.50
|1073.50
|600
|2006.06.22 10:54
|s/l
|300
|0.05
|1.8317
|1.8317
|1.8469
|-23.50
|1050.00
|601
|2006.06.22 10:55
|buy
|301
|0.05
|1.8311
|1.8264
|1.8416
|602
|2006.06.22 10:55
|buy
|302
|0.05
|1.8311
|1.8264
|1.8416
|603
|2006.06.22 10:55
|buy
|303
|0.05
|1.8311
|1.8264
|1.8416
|604
|2006.06.22 10:55
|buy
|304
|0.05
|1.8311
|1.8264
|1.8416
|605
|2006.06.22 10:55
|buy
|305
|0.05
|1.8311
|1.8264
|1.8416
|606
|2006.06.22 14:24
|s/l
|301
|0.05
|1.8264
|1.8264
|1.8416
|-23.50
|1026.50
|607
|2006.06.22 14:24
|s/l
|302
|0.05
|1.8264
|1.8264
|1.8416
|-23.50
|1003.00
|608
|2006.06.22 14:24
|s/l
|303
|0.05
|1.8264
|1.8264
|1.8416
|-23.50
|979.50
|609
|2006.06.22 14:24
|s/l
|304
|0.05
|1.8264
|1.8264
|1.8416
|-23.50
|956.00
|610
|2006.06.22 14:24
|s/l
|305
|0.05
|1.8264
|1.8264
|1.8416
|-23.50
|932.50
|611
|2006.06.22 14:25
|buy
|306
|0.05
|1.8267
|1.8220
|1.8372
|612
|2006.06.22 14:25
|buy
|307
|0.05
|1.8267
|1.8220
|1.8372
|613
|2006.06.22 14:25
|buy
|308
|0.05
|1.8267
|1.8220
|1.8372
|614
|2006.06.22 14:25
|buy
|309
|0.05
|1.8267
|1.8220
|1.8372
|615
|2006.06.22 14:25
|buy
|310
|0.05
|1.8267
|1.8220
|1.8372
|616
|2006.06.23 10:14
|s/l
|306
|0.05
|1.8220
|1.8220
|1.8372
|-23.50
|909.00
|617
|2006.06.23 10:14
|s/l
|307
|0.05
|1.8220
|1.8220
|1.8372
|-23.50
|885.50
|618
|2006.06.23 10:14
|s/l
|308
|0.05
|1.8220
|1.8220
|1.8372
|-23.50
|862.00
|619
|2006.06.23 10:14
|s/l
|309
|0.05
|1.8220
|1.8220
|1.8372
|-23.50
|838.50
|620
|2006.06.23 10:14
|s/l
|310
|0.05
|1.8220
|1.8220
|1.8372
|-23.50
|815.00
|621
|2006.06.23 10:15
|buy
|311
|0.05
|1.8219
|1.8172
|1.8324
|622
|2006.06.23 10:15
|buy
|312
|0.05
|1.8219
|1.8172
|1.8324
|623
|2006.06.23 10:15
|buy
|313
|0.05
|1.8219
|1.8172
|1.8324
|624
|2006.06.23 10:15
|buy
|314
|0.05
|1.8219
|1.8172
|1.8324
|625
|2006.06.23 10:15
|buy
|315
|0.05
|1.8219
|1.8172
|1.8324
|626
|2006.06.23 12:14
|s/l
|311
|0.05
|1.8172
|1.8172
|1.8324
|-23.50
|791.50
|627
|2006.06.23 12:14
|s/l
|312
|0.05
|1.8172
|1.8172
|1.8324
|-23.50
|768.00
|628
|2006.06.23 12:14
|s/l
|313
|0.05
|1.8172
|1.8172
|1.8324
|-23.50
|744.50
|629
|2006.06.23 12:14
|s/l
|314
|0.05
|1.8172
|1.8172
|1.8324
|-23.50
|721.00
|630
|2006.06.23 12:14
|s/l
|315
|0.05
|1.8172
|1.8172
|1.8324
|-23.50
|697.50
|631
|2006.06.23 12:15
|buy
|316
|0.05
|1.8170
|1.8123
|1.8275
|632
|2006.06.23 12:15
|buy
|317
|0.05
|1.8170
|1.8123
|1.8275
|633
|2006.06.23 12:15
|buy
|318
|0.05
|1.8170
|1.8123
|1.8275
|634
|2006.06.23 12:15
|buy
|319
|0.05
|1.8170
|1.8123
|1.8275
|635
|2006.06.23 12:15
|buy
|320
|0.05
|1.8170
|1.8123
|1.8275
|636
|2006.06.29 09:52
|s/l
|316
|0.05
|1.8123
|1.8123
|1.8275
|-23.50
|674.00
|637
|2006.06.29 09:52
|s/l
|317
|0.05
|1.8123
|1.8123
|1.8275
|-23.50
|650.50
|638
|2006.06.29 09:52
|s/l
|318
|0.05
|1.8123
|1.8123
|1.8275
|-23.50
|627.00
|639
|2006.06.29 09:52
|s/l
|319
|0.05
|1.8123
|1.8123
|1.8275
|-23.50
|603.50
|640
|2006.06.29 09:52
|s/l
|320
|0.05
|1.8123
|1.8123
|1.8275
|-23.50
|580.00
|641
|2006.06.29 09:55
|buy
|321
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|642
|2006.06.29 09:55
|buy
|322
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|643
|2006.06.29 09:55
|buy
|323
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|644
|2006.06.29 09:55
|buy
|324
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|645
|2006.06.29 09:55
|buy
|325
|0.05
|1.8115
|1.8068
|1.8220
|646
|2006.06.29 18:21
|t/p
|321
|0.05
|1.8220
|1.8068
|1.8220
|52.50
|632.50
|647
|2006.06.29 18:21
|t/p
|322
|0.05
|1.8220
|1.8068
|1.8220
|52.50
|685.00
|648
|2006.06.29 18:21
|t/p
|323
|0.05
|1.8220
|1.8068
|1.8220
|52.50
|737.50
|649
|2006.06.29 18:21
|t/p
|324
|0.05
|1.8220
|1.8068
|1.8220
|52.50
|790.00
|650
|2006.06.29 18:21
|t/p
|325
|0.05
|1.8220
|1.8068
|1.8220
|52.50
|842.50
|651
|2006.07.03 08:00
|buy
|326
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|652
|2006.07.03 08:00
|buy
|327
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|653
|2006.07.03 08:00
|buy
|328
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|654
|2006.07.03 08:00
|buy
|329
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|655
|2006.07.03 08:00
|buy
|330
|0.05
|1.8448
|1.8401
|1.8553
|656
|2006.07.03 15:16
|s/l
|326
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8553
|-23.50
|819.00
|657
|2006.07.03 15:16
|s/l
|327
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8553
|-23.50
|795.50
|658
|2006.07.03 15:16
|s/l
|328
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8553
|-23.50
|772.00
|659
|2006.07.03 15:16
|s/l
|329
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8553
|-23.50
|748.50
|660
|2006.07.03 15:16
|s/l
|330
|0.05
|1.8401
|1.8401
|1.8553
|-23.50
|725.00
|661
|2006.07.03 15:20
|buy
|331
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|662
|2006.07.03 15:20
|buy
|332
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|663
|2006.07.03 15:20
|buy
|333
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|664
|2006.07.03 15:20
|buy
|334
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|665
|2006.07.03 15:20
|buy
|335
|0.05
|1.8410
|1.8363
|1.8515
|666
|2006.07.05 13:21
|s/l
|331
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8515
|-23.50
|701.50
|667
|2006.07.05 13:21
|s/l
|332
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8515
|-23.50
|678.00
|668
|2006.07.05 13:21
|s/l
|333
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8515
|-23.50
|654.50
|669
|2006.07.05 13:21
|s/l
|334
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8515
|-23.50
|631.00
|670
|2006.07.05 13:21
|s/l
|335
|0.05
|1.8363
|1.8363
|1.8515
|-23.50
|607.50
|671
|2006.07.05 13:25
|buy
|336
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|672
|2006.07.05 13:25
|buy
|337
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|673
|2006.07.05 13:25
|buy
|338
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|674
|2006.07.05 13:25
|buy
|339
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|675
|2006.07.05 13:25
|buy
|340
|0.05
|1.8364
|1.8317
|1.8469
|676
|2006.07.07 12:30
|t/p
|336
|0.05
|1.8469
|1.8317
|1.8469
|52.50
|660.00
|677
|2006.07.07 12:30
|t/p
|337
|0.05
|1.8469
|1.8317
|1.8469
|52.50
|712.50
|678
|2006.07.07 12:30
|t/p
|338
|0.05
|1.8469
|1.8317
|1.8469
|52.50
|765.00
|679
|2006.07.07 12:30
|t/p
|339
|0.05
|1.8469
|1.8317
|1.8469
|52.50
|817.50
|680
|2006.07.07 12:30
|t/p
|340
|0.05
|1.8469
|1.8317
|1.8469
|52.50
|870.00
|681
|2006.07.10 09:25
|buy
|341
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|682
|2006.07.10 09:25
|buy
|342
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|683
|2006.07.10 09:25
|buy
|343
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|684
|2006.07.10 09:25
|buy
|344
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|685
|2006.07.10 09:25
|buy
|345
|0.05
|1.8464
|1.8417
|1.8569
|686
|2006.07.10 11:06
|s/l
|341
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|846.50
|687
|2006.07.10 11:06
|s/l
|342
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|823.00
|688
|2006.07.10 11:06
|s/l
|343
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|799.50
|689
|2006.07.10 11:06
|s/l
|344
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|776.00
|690
|2006.07.10 11:06
|s/l
|345
|0.05
|1.8417
|1.8417
|1.8569
|-23.50
|752.50
|691
|2006.07.10 11:10
|buy
|346
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|692
|2006.07.10 11:10
|buy
|347
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|693
|2006.07.10 11:10
|buy
|348
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|694
|2006.07.10 11:10
|buy
|349
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|695
|2006.07.10 11:10
|buy
|350
|0.05
|1.8418
|1.8371
|1.8523
|696
|2006.07.10 13:38
|s/l
|346
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8523
|-23.50
|729.00
|697
|2006.07.10 13:38
|s/l
|347
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8523
|-23.50
|705.50
|698
|2006.07.10 13:38
|s/l
|348
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8523
|-23.50
|682.00
|699
|2006.07.10 13:38
|s/l
|349
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8523
|-23.50
|658.50
|700
|2006.07.10 13:38
|s/l
|350
|0.05
|1.8371
|1.8371
|1.8523
|-23.50
|635.00
|701
|2006.07.10 13:40
|buy
|351
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|702
|2006.07.10 13:40
|buy
|352
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|703
|2006.07.10 13:40
|buy
|353
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|704
|2006.07.10 13:40
|buy
|354
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|705
|2006.07.10 13:40
|buy
|355
|0.05
|1.8377
|1.8330
|1.8482
|706
|2006.07.12 12:31
|s/l
|351
|0.05
|1.8330
|1.8330
|1.8482
|-23.50
|611.50
|707
|2006.07.12 12:31
|s/l
|352
|0.05
|1.8330
|1.8330
|1.8482
|-23.50
|588.00
|708
|2006.07.12 12:31
|s/l
|353
|0.05
|1.8330
|1.8330
|1.8482
|-23.50
|564.50
|709
|2006.07.12 12:31
|s/l
|354
|0.05
|1.8330
|1.8330
|1.8482
|-23.50
|541.00
|710
|2006.07.12 12:31
|s/l
|355
|0.05
|1.8330
|1.8330
|1.8482
|-23.50
|517.50
|711
|2006.07.12 12:35
|buy
|356
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|712
|2006.07.12 12:35
|buy
|357
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|713
|2006.07.12 12:35
|buy
|358
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|714
|2006.07.12 12:35
|buy
|359
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|715
|2006.07.12 12:35
|buy
|360
|0.05
|1.8359
|1.8312
|1.8464
|716
|2006.07.12 14:07
|s/l
|356
|0.05
|1.8312
|1.8312
|1.8464
|-23.50
|494.00
|717
|2006.07.12 14:07
|s/l
|357
|0.05
|1.8312
|1.8312
|1.8464
|-23.50
|470.50
|718
|2006.07.12 14:07
|s/l
|358
|0.05
|1.8312
|1.8312
|1.8464
|-23.50
|447.00
|719
|2006.07.12 14:07
|s/l
|359
|0.05
|1.8312
|1.8312
|1.8464
|-23.50
|423.50
|720
|2006.07.12 14:07
|s/l
|360
|0.05
|1.8312
|1.8312
|1.8464
|-23.50
|400.00
|721
|2006.07.12 14:10
|buy
|361
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|722
|2006.07.12 14:10
|buy
|362
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|723
|2006.07.12 14:10
|buy
|363
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|724
|2006.07.12 14:10
|buy
|364
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|725
|2006.07.12 14:10
|buy
|365
|0.05
|1.8324
|1.8277
|1.8429
|726
|2006.07.13 12:44
|t/p
|361
|0.05
|1.8429
|1.8277
|1.8429
|52.50
|452.50
|727
|2006.07.13 12:44
|t/p
|362
|0.05
|1.8429
|1.8277
|1.8429
|52.50
|505.00
|728
|2006.07.13 12:44
|t/p
|363
|0.05
|1.8429
|1.8277
|1.8429
|52.50
|557.50
|729
|2006.07.13 12:44
|t/p
|364
|0.05
|1.8429
|1.8277
|1.8429
|52.50
|610.00
|730
|2006.07.13 12:44
|t/p
|365
|0.05
|1.8429
|1.8277
|1.8429
|52.50
|662.50
|731
|2006.07.14 01:25
|buy
|366
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|732
|2006.07.14 01:25
|buy
|367
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|733
|2006.07.14 01:25
|buy
|368
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|734
|2006.07.14 01:25
|buy
|369
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|735
|2006.07.14 01:25
|buy
|370
|0.05
|1.8408
|1.8361
|1.8513
|736
|2006.07.14 06:24
|s/l
|366
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8513
|-23.50
|639.00
|737
|2006.07.14 06:24
|s/l
|367
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8513
|-23.50
|615.50
|738
|2006.07.14 06:24
|s/l
|368
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8513
|-23.50
|592.00
|739
|2006.07.14 06:24
|s/l
|369
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8513
|-23.50
|568.50
|740
|2006.07.14 06:24
|s/l
|370
|0.05
|1.8361
|1.8361
|1.8513
|-23.50
|545.00
|741
|2006.07.14 06:25
|buy
|371
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|742
|2006.07.14 06:25
|buy
|372
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|743
|2006.07.14 06:25
|buy
|373
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|744
|2006.07.14 06:25
|buy
|374
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|745
|2006.07.14 06:25
|buy
|375
|0.05
|1.8367
|1.8320
|1.8472
|746
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|375
|0.05
|1.8378
|1.8320
|1.8472
|5.50
|550.50
|747
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|374
|0.05
|1.8378
|1.8320
|1.8472
|5.50
|556.00
|748
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|373
|0.05
|1.8378
|1.8320
|1.8472
|5.50
|561.50
|749
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|372
|0.05
|1.8378
|1.8320
|1.8472
|5.50
|567.00
|750
|2006.07.16 23:59
|close at stop
|371
|0.05
|1.8378
|1.8320
|1.8472
|5.50
|572.50