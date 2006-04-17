Strategy Tester Report
GoGetLongsv1.05

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=false; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=2; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; TrailingStop_2=45; StopLoss2=41; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
Bars in test18753Ticks modelled162001Modelling quality89.52%
Initial deposit500.00
Total net profit602.00Gross profit2816.00Gross loss-2214.00
Profit factor1.27Expected payoff2.79
Absolute drawdown41.00Maximal drawdown544.00 (33.52%)Relative drawdown33.52% (544.00)
Total trades216Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)216 (50.00%)
Profit trades (% of total)108 (50.00%)Loss trades (% of total)108 (50.00%)
Largestprofit trade52.50loss trade-20.50
Averageprofit trade26.07loss trade-20.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (365.00)consecutive losses (loss in money)14 (-287.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)365.00 (14)consecutive loss (count of losses)-287.00 (14)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.13 07:40buy10.051.75351.74941.7640
22006.04.13 07:40buy20.051.75351.74941.7640
32006.04.13 13:09s/l10.051.74941.74941.7640-20.50479.50
42006.04.13 13:09s/l20.051.74941.74941.7640-20.50459.00
52006.04.13 16:15buy30.051.75221.74811.7627
62006.04.13 16:15buy40.051.75221.74811.7627
72006.04.17 00:14modify40.051.75221.75241.7627
82006.04.17 00:14modify30.051.75221.75241.7627
92006.04.17 00:24modify40.051.75221.75321.7627
102006.04.17 00:24modify30.051.75221.75321.7627
112006.04.17 00:25modify40.051.75221.75331.7627
122006.04.17 00:25modify30.051.75221.75331.7627
132006.04.17 00:29modify40.051.75221.75391.7627
142006.04.17 00:29modify30.051.75221.75391.7627
152006.04.17 01:09modify40.051.75221.75481.7627
162006.04.17 01:09modify30.051.75221.75481.7627
172006.04.17 01:10modify40.051.75221.75491.7627
182006.04.17 01:10modify30.051.75221.75491.7627
192006.04.17 01:29modify40.051.75221.75521.7627
202006.04.17 01:29modify30.051.75221.75521.7627
212006.04.17 01:39modify40.051.75221.75531.7627
222006.04.17 01:39modify30.051.75221.75531.7627
232006.04.17 10:54modify40.051.75221.75541.7627
242006.04.17 10:54modify30.051.75221.75541.7627
252006.04.17 11:19modify40.051.75221.75551.7627
262006.04.17 11:19modify30.051.75221.75551.7627
272006.04.17 11:24modify40.051.75221.75561.7627
282006.04.17 11:24modify30.051.75221.75561.7627
292006.04.17 11:39t/p30.051.76271.75561.762752.50511.50
302006.04.17 11:39t/p40.051.76271.75561.762752.50564.00
312006.04.17 11:40buy50.051.76291.75881.7734
322006.04.17 11:40buy60.051.76291.75881.7734
332006.04.17 12:14modify60.051.76291.76291.7734
342006.04.17 12:14modify50.051.76291.76291.7734
352006.04.17 12:15modify60.051.76291.76301.7734
362006.04.17 12:15modify50.051.76291.76301.7734
372006.04.17 12:19modify60.051.76291.76511.7734
382006.04.17 12:19modify50.051.76291.76511.7734
392006.04.17 12:34modify60.051.76291.76691.7734
402006.04.17 12:34modify50.051.76291.76691.7734
412006.04.17 12:35modify60.051.76291.76701.7734
422006.04.17 12:35modify50.051.76291.76701.7734
432006.04.17 13:05s/l50.051.76701.76701.773420.50584.50
442006.04.17 13:05s/l60.051.76701.76701.773420.50605.00
452006.04.17 13:10buy70.051.76901.76491.7795
462006.04.17 13:10buy80.051.76901.76491.7795
472006.04.17 14:54modify80.051.76901.76961.7795
482006.04.17 14:54modify70.051.76901.76961.7795
492006.04.17 18:59s/l70.051.76961.76961.77953.00608.00
502006.04.17 18:59s/l80.051.76961.76961.77953.00611.00
512006.04.17 21:10buy90.051.76971.76561.7802
522006.04.17 21:10buy100.051.76971.76561.7802
532006.04.18 12:39modify100.051.76971.77111.7802
542006.04.18 12:39modify90.051.76971.77111.7802
552006.04.18 12:54modify100.051.76971.77341.7802
562006.04.18 12:54modify90.051.76971.77341.7802
572006.04.18 12:59modify100.051.76971.77361.7802
582006.04.18 12:59modify90.051.76971.77361.7802
592006.04.18 18:04modify100.051.76971.77531.7802
602006.04.18 18:04modify90.051.76971.77531.7802
612006.04.18 18:05modify100.051.76971.77541.7802
622006.04.18 18:05modify90.051.76971.77541.7802
632006.04.18 18:19modify100.051.76971.77561.7802
642006.04.18 18:19modify90.051.76971.77561.7802
652006.04.18 18:24t/p90.051.78021.77561.780252.50663.50
662006.04.18 18:24t/p100.051.78021.77561.780252.50716.00
672006.04.18 18:25buy110.051.78081.77671.7913
682006.04.18 18:25buy120.051.78081.77671.7913
692006.04.19 09:14modify120.051.78081.78251.7913
702006.04.19 09:14modify110.051.78081.78251.7913
712006.04.19 09:15modify120.051.78081.78261.7913
722006.04.19 09:15modify110.051.78081.78261.7913
732006.04.19 09:19modify120.051.78081.78271.7913
742006.04.19 09:19modify110.051.78081.78271.7913
752006.04.19 09:20modify120.051.78081.78281.7913
762006.04.19 09:20modify110.051.78081.78281.7913
772006.04.19 12:34s/l110.051.78281.78281.791310.00726.00
782006.04.19 12:34s/l120.051.78281.78281.791310.00736.00
792006.04.19 13:45buy130.051.78461.78051.7951
802006.04.19 13:45buy140.051.78461.78051.7951
812006.04.19 14:34modify140.051.78461.78491.7951
822006.04.19 14:34modify130.051.78461.78491.7951
832006.04.19 14:35modify140.051.78461.78501.7951
842006.04.19 14:35modify130.051.78461.78501.7951
852006.04.19 15:09modify140.051.78461.78561.7951
862006.04.19 15:09modify130.051.78461.78561.7951
872006.04.19 15:14modify140.051.78461.78631.7951
882006.04.19 15:14modify130.051.78461.78631.7951
892006.04.19 16:14modify140.051.78461.78681.7951
902006.04.19 16:14modify130.051.78461.78681.7951
912006.04.19 16:24modify140.051.78461.78801.7951
922006.04.19 16:24modify130.051.78461.78801.7951
932006.04.19 17:24modify140.051.78461.78811.7951
942006.04.19 17:24modify130.051.78461.78811.7951
952006.04.19 17:49modify140.051.78461.78821.7951
962006.04.19 17:49modify130.051.78461.78821.7951
972006.04.19 18:09modify140.051.78461.78851.7951
982006.04.19 18:09modify130.051.78461.78851.7951
992006.04.19 18:10modify140.051.78461.78861.7951
1002006.04.19 18:10modify130.051.78461.78861.7951
1012006.04.19 18:45modify140.051.78461.78871.7951
1022006.04.19 18:45modify130.051.78461.78871.7951
1032006.04.19 18:49modify140.051.78461.78881.7951
1042006.04.19 18:49modify130.051.78461.78881.7951
1052006.04.20 00:24s/l130.051.78881.78881.795121.00757.00
1062006.04.20 00:24s/l140.051.78881.78881.795121.00778.00
1072006.04.21 08:15buy150.051.78191.77781.7924
1082006.04.21 08:15buy160.051.78191.77781.7924
1092006.04.23 21:09modify160.051.78191.78201.7924
1102006.04.23 21:09modify150.051.78191.78201.7924
1112006.04.23 21:34modify160.051.78191.78241.7924
1122006.04.23 21:34modify150.051.78191.78241.7924
1132006.04.23 21:39modify160.051.78191.78251.7924
1142006.04.23 21:39modify150.051.78191.78251.7924
1152006.04.23 21:44modify160.051.78191.78271.7924
1162006.04.23 21:44modify150.051.78191.78271.7924
1172006.04.23 21:44modify160.051.78191.78281.7924
1182006.04.23 21:44modify150.051.78191.78281.7924
1192006.04.24 06:39modify160.051.78191.78351.7924
1202006.04.24 06:39modify150.051.78191.78351.7924
1212006.04.24 06:40modify160.051.78191.78361.7924
1222006.04.24 06:40modify150.051.78191.78361.7924
1232006.04.24 06:44modify160.051.78191.78371.7924
1242006.04.24 06:44modify150.051.78191.78371.7924
1252006.04.24 06:49modify160.051.78191.78381.7924
1262006.04.24 06:49modify150.051.78191.78381.7924
1272006.04.24 06:54modify160.051.78191.78471.7924
1282006.04.24 06:54modify150.051.78191.78471.7924
1292006.04.24 06:55modify160.051.78191.78481.7924
1302006.04.24 06:55modify150.051.78191.78481.7924
1312006.04.24 07:39modify160.051.78191.78521.7924
1322006.04.24 07:39modify150.051.78191.78521.7924
1332006.04.24 07:44modify160.051.78191.78651.7924
1342006.04.24 07:44modify150.051.78191.78651.7924
1352006.04.24 12:34s/l150.051.78651.78651.792423.00801.00
1362006.04.24 12:34s/l160.051.78651.78651.792423.00824.00
1372006.04.24 16:55buy170.051.78811.78401.7986
1382006.04.24 16:55buy180.051.78811.78401.7986
1392006.04.25 10:04s/l170.051.78401.78401.7986-20.50803.50
1402006.04.25 10:04s/l180.051.78401.78401.7986-20.50783.00
1412006.04.25 12:15buy190.051.78951.78541.8000
1422006.04.25 12:15buy200.051.78951.78541.8000
1432006.04.25 14:09s/l190.051.78541.78541.8000-20.50762.50
1442006.04.25 14:09s/l200.051.78541.78541.8000-20.50742.00
1452006.04.25 15:10buy210.051.78851.78441.7990
1462006.04.25 15:10buy220.051.78851.78441.7990
1472006.04.26 07:14s/l210.051.78441.78441.7990-20.50721.50
1482006.04.26 07:14s/l220.051.78441.78441.7990-20.50701.00
1492006.04.26 13:40buy230.051.78651.78241.7970
1502006.04.26 13:40buy240.051.78651.78241.7970
1512006.04.27 14:09modify240.051.78651.78791.7970
1522006.04.27 14:09modify230.051.78651.78791.7970
1532006.04.27 14:14modify240.051.78651.78841.7970
1542006.04.27 14:14modify230.051.78651.78841.7970
1552006.04.27 14:15modify240.051.78651.78851.7970
1562006.04.27 14:15modify230.051.78651.78851.7970
1572006.04.27 14:19modify240.051.78651.78911.7970
1582006.04.27 14:19modify230.051.78651.78911.7970
1592006.04.27 14:24modify240.051.78651.78971.7970
1602006.04.27 14:24modify230.051.78651.78971.7970
1612006.04.27 14:25modify240.051.78651.78981.7970
1622006.04.27 14:25modify230.051.78651.78981.7970
1632006.04.27 14:29t/p230.051.79701.78981.797052.50753.50
1642006.04.27 14:29t/p240.051.79701.78981.797052.50806.00
1652006.04.27 14:30buy250.051.79801.79391.8085
1662006.04.27 14:30buy260.051.79801.79391.8085
1672006.04.27 14:49modify260.051.79801.79881.8085
1682006.04.27 14:49modify250.051.79801.79881.8085
1692006.04.27 15:24s/l250.051.79881.79881.80854.00810.00
1702006.04.27 15:24s/l260.051.79881.79881.80854.00814.00
1712006.04.27 15:25buy270.051.80041.79631.8109
1722006.04.27 15:25buy280.051.80041.79631.8109
1732006.04.28 08:39modify280.051.80041.80121.8109
1742006.04.28 08:39modify270.051.80041.80121.8109
1752006.04.28 08:50modify280.051.80041.80131.8109
1762006.04.28 08:50modify270.051.80041.80131.8109
1772006.04.28 08:59modify280.051.80041.80161.8109
1782006.04.28 08:59modify270.051.80041.80161.8109
1792006.04.28 09:29modify280.051.80041.80171.8109
1802006.04.28 09:29modify270.051.80041.80171.8109
1812006.04.28 09:30modify280.051.80041.80181.8109
1822006.04.28 09:30modify270.051.80041.80181.8109
1832006.04.28 09:34modify280.051.80041.80241.8109
1842006.04.28 09:34modify270.051.80041.80241.8109
1852006.04.28 09:35modify280.051.80041.80251.8109
1862006.04.28 09:35modify270.051.80041.80251.8109
1872006.04.28 09:44modify280.051.80041.80291.8109
1882006.04.28 09:44modify270.051.80041.80291.8109
1892006.04.28 09:49modify280.051.80041.80431.8109
1902006.04.28 09:49modify270.051.80041.80431.8109
1912006.04.28 09:50modify280.051.80041.80441.8109
1922006.04.28 09:50modify270.051.80041.80441.8109
1932006.04.28 09:59modify280.051.80041.80451.8109
1942006.04.28 09:59modify270.051.80041.80451.8109
1952006.04.28 13:44modify280.051.80041.80471.8109
1962006.04.28 13:44modify270.051.80041.80471.8109
1972006.04.28 13:49t/p270.051.81091.80471.810952.50866.50
1982006.04.28 13:49t/p280.051.81091.80471.810952.50919.00
1992006.04.28 13:50buy290.051.81171.80761.8222
2002006.04.28 13:50buy300.051.81171.80761.8222
2012006.04.28 14:59modify300.051.81171.81321.8222
2022006.04.28 14:59modify290.051.81171.81321.8222
2032006.04.28 15:04modify300.051.81171.81361.8222
2042006.04.28 15:04modify290.051.81171.81361.8222
2052006.04.28 15:09t/p290.051.82221.81361.822252.50971.50
2062006.04.28 15:09t/p300.051.82221.81361.822252.501024.00
2072006.04.28 15:10buy310.051.82401.81991.8345
2082006.04.28 15:10buy320.051.82401.81991.8345
2092006.04.28 15:44s/l310.051.81991.81991.8345-20.501003.50
2102006.04.28 15:44s/l320.051.81991.81991.8345-20.50983.00
2112006.04.28 15:45buy330.051.82031.81621.8308
2122006.04.28 15:45buy340.051.82031.81621.8308
2132006.05.01 02:49modify340.051.82031.82051.8308
2142006.05.01 02:49modify330.051.82031.82051.8308
2152006.05.01 03:19modify340.051.82031.82081.8308
2162006.05.01 03:19modify330.051.82031.82081.8308
2172006.05.01 03:24modify340.051.82031.82151.8308
2182006.05.01 03:24modify330.051.82031.82151.8308
2192006.05.01 03:29modify340.051.82031.82201.8308
2202006.05.01 03:29modify330.051.82031.82201.8308
2212006.05.01 04:09modify340.051.82031.82311.8308
2222006.05.01 04:09modify330.051.82031.82311.8308
2232006.05.01 12:09modify340.051.82031.82321.8308
2242006.05.01 12:09modify330.051.82031.82321.8308
2252006.05.01 12:24modify340.051.82031.82361.8308
2262006.05.01 12:24modify330.051.82031.82361.8308
2272006.05.01 12:44modify340.051.82031.82391.8308
2282006.05.01 12:44modify330.051.82031.82391.8308
2292006.05.01 12:45modify340.051.82031.82401.8308
2302006.05.01 12:45modify330.051.82031.82401.8308
2312006.05.01 12:54modify340.051.82031.82501.8308
2322006.05.01 12:54modify330.051.82031.82501.8308
2332006.05.01 12:59t/p330.051.83081.82501.830852.501035.50
2342006.05.01 12:59t/p340.051.83081.82501.830852.501088.00
2352006.05.01 13:00buy350.051.83231.82821.8428
2362006.05.01 13:00buy360.051.83231.82821.8428
2372006.05.01 13:34modify360.051.83231.83391.8428
2382006.05.01 13:34modify350.051.83231.83391.8428
2392006.05.01 13:35modify360.051.83231.83401.8428
2402006.05.01 13:35modify350.051.83231.83401.8428
2412006.05.01 13:39modify360.051.83231.83681.8428
2422006.05.01 13:39modify350.051.83231.83681.8428
2432006.05.01 13:59s/l350.051.83681.83681.842822.501110.50
2442006.05.01 13:59s/l360.051.83681.83681.842822.501133.00
2452006.05.01 14:00buy370.051.83741.83331.8479
2462006.05.01 14:00buy380.051.83741.83331.8479
2472006.05.01 14:14s/l370.051.83331.83331.8479-20.501112.50
2482006.05.01 14:14s/l380.051.83331.83331.8479-20.501092.00
2492006.05.01 14:15buy390.051.83291.82881.8434
2502006.05.01 14:15buy400.051.83291.82881.8434
2512006.05.01 14:29modify400.051.83291.83351.8434
2522006.05.01 14:29modify390.051.83291.83351.8434
2532006.05.01 14:30modify400.051.83291.83361.8434
2542006.05.01 14:30modify390.051.83291.83361.8434
2552006.05.01 14:43s/l390.051.83361.83361.84343.501095.50
2562006.05.01 14:43s/l400.051.83361.83361.84343.501099.00
2572006.05.01 14:45buy410.051.83381.82971.8443
2582006.05.01 14:45buy420.051.83381.82971.8443
2592006.05.01 15:39s/l410.051.82971.82971.8443-20.501078.50
2602006.05.01 15:39s/l420.051.82971.82971.8443-20.501058.00
2612006.05.01 17:50buy430.051.82891.82481.8394
2622006.05.01 17:50buy440.051.82891.82481.8394
2632006.05.01 19:19s/l430.051.82481.82481.8394-20.501037.50
2642006.05.01 19:19s/l440.051.82481.82481.8394-20.501017.00
2652006.05.02 07:50buy450.051.82831.82421.8388
2662006.05.02 07:50buy460.051.82831.82421.8388
2672006.05.02 08:44modify460.051.82831.83031.8388
2682006.05.02 08:44modify450.051.82831.83031.8388
2692006.05.02 09:59modify460.051.82831.83041.8388
2702006.05.02 09:59modify450.051.82831.83041.8388
2712006.05.02 10:04modify460.051.82831.83061.8388
2722006.05.02 10:04modify450.051.82831.83061.8388
2732006.05.02 10:05modify460.051.82831.83071.8388
2742006.05.02 10:05modify450.051.82831.83071.8388
2752006.05.02 10:09modify460.051.82831.83221.8388
2762006.05.02 10:09modify450.051.82831.83221.8388
2772006.05.02 10:14t/p450.051.83881.83221.838852.501069.50
2782006.05.02 10:14t/p460.051.83881.83221.838852.501122.00
2792006.05.02 10:15buy470.051.83911.83501.8496
2802006.05.02 10:15buy480.051.83911.83501.8496
2812006.05.02 10:32s/l470.051.83501.83501.8496-20.501101.50
2822006.05.02 10:32s/l480.051.83501.83501.8496-20.501081.00
2832006.05.02 10:35buy490.051.83531.83121.8458
2842006.05.02 10:35buy500.051.83531.83121.8458
2852006.05.02 15:44modify500.051.83531.83561.8458
2862006.05.02 15:44modify490.051.83531.83561.8458
2872006.05.02 15:46modify500.051.83531.83561.8458
2882006.05.02 15:46modify490.051.83531.83561.8458
2892006.05.02 15:49modify500.051.83531.83571.8458
2902006.05.02 15:49modify490.051.83531.83571.8458
2912006.05.02 15:50modify500.051.83531.83581.8458
2922006.05.02 15:50modify490.051.83531.83581.8458
2932006.05.02 18:55modify500.051.83531.83591.8458
2942006.05.02 18:55modify490.051.83531.83591.8458
2952006.05.02 19:04modify500.051.83531.83601.8458
2962006.05.02 19:04modify490.051.83531.83601.8458
2972006.05.02 19:09modify500.051.83531.83641.8458
2982006.05.02 19:09modify490.051.83531.83641.8458
2992006.05.02 19:10modify500.051.83531.83651.8458
3002006.05.02 19:10modify490.051.83531.83651.8458
3012006.05.02 19:14modify500.051.83531.83731.8458
3022006.05.02 19:14modify490.051.83531.83731.8458
3032006.05.02 19:15modify500.051.83531.83741.8458
3042006.05.02 19:15modify490.051.83531.83741.8458
3052006.05.02 23:04s/l490.051.83741.83741.845810.501091.50
3062006.05.02 23:04s/l500.051.83741.83741.845810.501102.00
3072006.05.03 01:05buy510.051.83831.83421.8488
3082006.05.03 01:05buy520.051.83831.83421.8488
3092006.05.03 02:34modify520.051.83831.83951.8488
3102006.05.03 02:34modify510.051.83831.83951.8488
3112006.05.03 06:29modify520.051.83831.83981.8488
3122006.05.03 06:29modify510.051.83831.83981.8488
3132006.05.03 06:34modify520.051.83831.84251.8488
3142006.05.03 06:34modify510.051.83831.84251.8488
3152006.05.03 06:44modify520.051.83831.84281.8488
3162006.05.03 06:44modify510.051.83831.84281.8488
3172006.05.03 06:45modify520.051.83831.84291.8488
3182006.05.03 06:45modify510.051.83831.84291.8488
3192006.05.03 07:10s/l510.051.84291.84291.848823.001125.00
3202006.05.03 07:10s/l520.051.84291.84291.848823.001148.00
3212006.05.03 15:15buy530.051.84241.83831.8529
3222006.05.03 15:15buy540.051.84241.83831.8529
3232006.05.03 16:09modify540.051.84241.84261.8529
3242006.05.03 16:09modify530.051.84241.84261.8529
3252006.05.03 16:54s/l530.051.84261.84261.85291.001149.00
3262006.05.03 16:54s/l540.051.84261.84261.85291.001150.00
3272006.05.03 16:55buy550.051.84361.83951.8541
3282006.05.03 16:55buy560.051.84361.83951.8541
3292006.05.03 22:59s/l550.051.83951.83951.8541-20.501129.50
3302006.05.03 22:59s/l560.051.83951.83951.8541-20.501109.00
3312006.05.04 10:25buy570.051.84291.83881.8534
3322006.05.04 10:25buy580.051.84291.83881.8534
3332006.05.04 14:24modify580.051.84291.84351.8534
3342006.05.04 14:24modify570.051.84291.84351.8534
3352006.05.04 14:25modify580.051.84291.84361.8534
3362006.05.04 14:25modify570.051.84291.84361.8534
3372006.05.04 14:44modify580.051.84291.84391.8534
3382006.05.04 14:44modify570.051.84291.84391.8534
3392006.05.04 14:49modify580.051.84291.84421.8534
3402006.05.04 14:49modify570.051.84291.84421.8534
3412006.05.04 14:50modify580.051.84291.84431.8534
3422006.05.04 14:50modify570.051.84291.84431.8534
3432006.05.04 15:29modify580.051.84291.84461.8534
3442006.05.04 15:29modify570.051.84291.84461.8534
3452006.05.04 17:24modify580.051.84291.84471.8534
3462006.05.04 17:24modify570.051.84291.84471.8534
3472006.05.04 17:25modify580.051.84291.84481.8534
3482006.05.04 17:25modify570.051.84291.84481.8534
3492006.05.04 17:30modify580.051.84291.84491.8534
3502006.05.04 17:30modify570.051.84291.84491.8534
3512006.05.04 18:09modify580.051.84291.84711.8534
3522006.05.04 18:09modify570.051.84291.84711.8534
3532006.05.04 18:10modify580.051.84291.84721.8534
3542006.05.04 18:10modify570.051.84291.84721.8534
3552006.05.04 18:14t/p570.051.85341.84721.853452.501161.50
3562006.05.04 18:14t/p580.051.85341.84721.853452.501214.00
3572006.05.04 18:15buy590.051.85421.85011.8647
3582006.05.04 18:15buy600.051.85421.85011.8647
3592006.05.05 07:09s/l590.051.85011.85011.8647-20.501193.50
3602006.05.05 07:09s/l600.051.85011.85011.8647-20.501173.00
3612006.05.05 08:00buy610.051.85141.84731.8619
3622006.05.05 08:00buy620.051.85141.84731.8619
3632006.05.05 12:34modify620.051.85141.85341.8619
3642006.05.05 12:34modify610.051.85141.85341.8619
3652006.05.05 12:35modify620.051.85141.85351.8619
3662006.05.05 12:35modify610.051.85141.85351.8619
3672006.05.05 12:54modify620.051.85141.85391.8619
3682006.05.05 12:54modify610.051.85141.85391.8619
3692006.05.05 12:55modify620.051.85141.85401.8619
3702006.05.05 12:55modify610.051.85141.85401.8619
3712006.05.05 13:09modify620.051.85141.85421.8619
3722006.05.05 13:09modify610.051.85141.85421.8619
3732006.05.05 13:10modify620.051.85141.85431.8619
3742006.05.05 13:10modify610.051.85141.85431.8619
3752006.05.05 13:29modify620.051.85141.85731.8619
3762006.05.05 13:29modify610.051.85141.85731.8619
3772006.05.05 13:30t/p610.051.86191.85731.861952.501225.50
3782006.05.05 13:30t/p620.051.86191.85731.861952.501278.00
3792006.05.05 13:30buy630.051.86211.85801.8726
3802006.05.05 13:30buy640.051.86211.85801.8726
3812006.05.05 14:42s/l630.051.85801.85801.8726-20.501257.50
3822006.05.05 14:42s/l640.051.85801.85801.8726-20.501237.00
3832006.05.05 14:45buy650.051.85821.85411.8687
3842006.05.05 14:45buy660.051.85821.85411.8687
3852006.05.08 08:20modify660.051.85821.85831.8687
3862006.05.08 08:20modify650.051.85821.85831.8687
3872006.05.08 08:24modify660.051.85821.85891.8687
3882006.05.08 08:24modify650.051.85821.85891.8687
3892006.05.08 08:25modify660.051.85821.85901.8687
3902006.05.08 08:25modify650.051.85821.85901.8687
3912006.05.08 08:29modify660.051.85821.86221.8687
3922006.05.08 08:29modify650.051.85821.86221.8687
3932006.05.08 08:30modify660.051.85821.86231.8687
3942006.05.08 08:30modify650.051.85821.86231.8687
3952006.05.08 08:34modify660.051.85821.86301.8687
3962006.05.08 08:34modify650.051.85821.86301.8687
3972006.05.08 08:44modify660.051.85821.86331.8687
3982006.05.08 08:44modify650.051.85821.86331.8687
3992006.05.08 10:24s/l650.051.86331.86331.868725.501262.50
4002006.05.08 10:24s/l660.051.86331.86331.868725.501288.00
4012006.05.08 11:20buy670.051.86601.86191.8765
4022006.05.08 11:20buy680.051.86601.86191.8765
4032006.05.08 13:39s/l670.051.86191.86191.8765-20.501267.50
4042006.05.08 13:39s/l680.051.86191.86191.8765-20.501247.00
4052006.05.09 11:25buy690.051.85831.85421.8688
4062006.05.09 11:25buy700.051.85831.85421.8688
4072006.05.09 13:30modify700.051.85831.85841.8688
4082006.05.09 13:30modify690.051.85831.85841.8688
4092006.05.09 13:54modify700.051.85831.85981.8688
4102006.05.09 13:54modify690.051.85831.85981.8688
4112006.05.09 13:59modify700.051.85831.86001.8688
4122006.05.09 13:59modify690.051.85831.86001.8688
4132006.05.09 14:09modify700.051.85831.86181.8688
4142006.05.09 14:09modify690.051.85831.86181.8688
4152006.05.09 14:19modify700.051.85831.86241.8688
4162006.05.09 14:19modify690.051.85831.86241.8688
4172006.05.09 14:20modify700.051.85831.86251.8688
4182006.05.09 14:20modify690.051.85831.86251.8688
4192006.05.09 14:34modify700.051.85831.86381.8688
4202006.05.09 14:34modify690.051.85831.86381.8688
4212006.05.09 15:30s/l690.051.86381.86381.868827.501274.50
4222006.05.09 15:30s/l700.051.86381.86381.868827.501302.00
4232006.05.09 16:30buy710.051.86501.86091.8755
4242006.05.09 16:30buy720.051.86501.86091.8755
4252006.05.10 06:54modify720.051.86501.86711.8755
4262006.05.10 06:54modify710.051.86501.86711.8755
4272006.05.10 07:24modify720.051.86501.86731.8755
4282006.05.10 07:24modify710.051.86501.86731.8755
4292006.05.10 07:25modify720.051.86501.86741.8755
4302006.05.10 07:25modify710.051.86501.86741.8755
4312006.05.10 08:13s/l710.051.86741.86741.875512.001314.00
4322006.05.10 08:13s/l720.051.86741.86741.875512.001326.00
4332006.05.10 18:00buy730.051.86461.86051.8751
4342006.05.10 18:00buy740.051.86461.86051.8751
4352006.05.10 23:34s/l730.051.86051.86051.8751-20.501305.50
4362006.05.10 23:34s/l740.051.86051.86051.8751-20.501285.00
4372006.05.11 09:10buy750.051.86051.85641.8710
4382006.05.11 09:10buy760.051.86051.85641.8710
4392006.05.11 10:14modify760.051.86051.86061.8710
4402006.05.11 10:14modify750.051.86051.86061.8710
4412006.05.11 10:24modify760.051.86051.86201.8710
4422006.05.11 10:24modify750.051.86051.86201.8710
4432006.05.11 10:25modify760.051.86051.86211.8710
4442006.05.11 10:25modify750.051.86051.86211.8710
4452006.05.11 10:29modify760.051.86051.86241.8710
4462006.05.11 10:29modify750.051.86051.86241.8710
4472006.05.11 11:44s/l750.051.86241.86241.87109.501294.50
4482006.05.11 11:44s/l760.051.86241.86241.87109.501304.00
4492006.05.11 12:25buy770.051.86611.86201.8766
4502006.05.11 12:25buy780.051.86611.86201.8766
4512006.05.11 13:49modify780.051.86611.86681.8766
4522006.05.11 13:49modify770.051.86611.86681.8766
4532006.05.11 13:54modify780.051.86611.86891.8766
4542006.05.11 13:54modify770.051.86611.86891.8766
4552006.05.11 14:14modify780.051.86611.86981.8766
4562006.05.11 14:14modify770.051.86611.86981.8766
4572006.05.11 14:15modify780.051.86611.86991.8766
4582006.05.11 14:15modify770.051.86611.86991.8766
4592006.05.11 14:24modify780.051.86611.87001.8766
4602006.05.11 14:24modify770.051.86611.87001.8766
4612006.05.11 14:25modify780.051.86611.87011.8766
4622006.05.11 14:25modify770.051.86611.87011.8766
4632006.05.11 14:29modify780.051.86611.87041.8766
4642006.05.11 14:29modify770.051.86611.87041.8766
4652006.05.11 14:34t/p770.051.87661.87041.876652.501356.50
4662006.05.11 14:34t/p780.051.87661.87041.876652.501409.00
4672006.05.11 14:35buy790.051.87721.87311.8877
4682006.05.11 14:35buy800.051.87721.87311.8877
4692006.05.11 15:39modify800.051.87721.87771.8877
4702006.05.11 15:39modify790.051.87721.87771.8877
4712006.05.11 15:44modify800.051.87721.87841.8877
4722006.05.11 15:44modify790.051.87721.87841.8877
4732006.05.11 15:54modify800.051.87721.88011.8877
4742006.05.11 15:54modify790.051.87721.88011.8877
4752006.05.11 17:04modify800.051.87721.88031.8877
4762006.05.11 17:04modify790.051.87721.88031.8877
4772006.05.11 17:05modify800.051.87721.88041.8877
4782006.05.11 17:05modify790.051.87721.88041.8877
4792006.05.11 23:04modify800.051.87721.88091.8877
4802006.05.11 23:04modify790.051.87721.88091.8877
4812006.05.11 23:29modify800.051.87721.88111.8877
4822006.05.11 23:29modify790.051.87721.88111.8877
4832006.05.11 23:30modify800.051.87721.88121.8877
4842006.05.11 23:30modify790.051.87721.88121.8877
4852006.05.11 23:44modify800.051.87721.88141.8877
4862006.05.11 23:44modify790.051.87721.88141.8877
4872006.05.12 00:09modify800.051.87721.88151.8877
4882006.05.12 00:09modify790.051.87721.88151.8877
4892006.05.12 00:10modify800.051.87721.88161.8877
4902006.05.12 00:10modify790.051.87721.88161.8877
4912006.05.12 05:44modify800.051.87721.88201.8877
4922006.05.12 05:44modify790.051.87721.88201.8877
4932006.05.12 05:45modify800.051.87721.88211.8877
4942006.05.12 05:45modify790.051.87721.88211.8877
4952006.05.12 05:49modify800.051.87721.88301.8877
4962006.05.12 05:49modify790.051.87721.88301.8877
4972006.05.12 05:54t/p790.051.88771.88301.887752.501461.50
4982006.05.12 05:54t/p800.051.88771.88301.887752.501514.00
4992006.05.12 05:55buy810.051.88821.88411.8987
5002006.05.12 05:55buy820.051.88821.88411.8987
5012006.05.12 09:19modify820.051.88821.88851.8987
5022006.05.12 09:19modify810.051.88821.88851.8987
5032006.05.12 09:29modify820.051.88821.88991.8987
5042006.05.12 09:29modify810.051.88821.88991.8987
5052006.05.12 09:34modify820.051.88821.89051.8987
5062006.05.12 09:34modify810.051.88821.89051.8987
5072006.05.12 09:39modify820.051.88821.89241.8987
5082006.05.12 09:39modify810.051.88821.89241.8987
5092006.05.12 09:40modify820.051.88821.89251.8987
5102006.05.12 09:40modify810.051.88821.89251.8987
5112006.05.12 09:44t/p810.051.89871.89251.898752.501566.50
5122006.05.12 09:44t/p820.051.89871.89251.898752.501619.00
5132006.05.12 09:45buy830.051.89911.89501.9096
5142006.05.12 09:45buy840.051.89911.89501.9096
5152006.05.12 10:34s/l830.051.89501.89501.9096-20.501598.50
5162006.05.12 10:34s/l840.051.89501.89501.9096-20.501578.00
5172006.05.12 10:35buy850.051.89551.89141.9060
5182006.05.12 10:35buy860.051.89551.89141.9060
5192006.05.12 12:34s/l850.051.89141.89141.9060-20.501557.50
5202006.05.12 12:34s/l860.051.89141.89141.9060-20.501537.00
5212006.05.12 13:00buy870.051.89821.89411.9087
5222006.05.12 13:00buy880.051.89821.89411.9087
5232006.05.12 13:04s/l870.051.89411.89411.9087-20.501516.50
5242006.05.12 13:04s/l880.051.89411.89411.9087-20.501496.00
5252006.05.12 13:05buy890.051.89431.89021.9048
5262006.05.12 13:05buy900.051.89431.89021.9048
5272006.05.12 14:35s/l890.051.89021.89021.9048-20.501475.50
5282006.05.12 14:35s/l900.051.89021.89021.9048-20.501455.00
5292006.05.12 18:05buy910.051.89171.88761.9022
5302006.05.12 18:05buy920.051.89171.88761.9022
5312006.05.14 21:30modify920.051.89171.89171.9022
5322006.05.14 21:30modify910.051.89171.89171.9022
5332006.05.14 21:31modify920.051.89171.89181.9022
5342006.05.14 21:31modify910.051.89171.89181.9022
5352006.05.14 21:44modify920.051.89171.89191.9022
5362006.05.14 21:44modify910.051.89171.89191.9022
5372006.05.14 22:04modify920.051.89171.89221.9022
5382006.05.14 22:04modify910.051.89171.89221.9022
5392006.05.14 22:05modify920.051.89171.89241.9022
5402006.05.14 22:05modify910.051.89171.89241.9022
5412006.05.14 22:06modify920.051.89171.89311.9022
5422006.05.14 22:06modify910.051.89171.89311.9022
5432006.05.14 22:11modify920.051.89171.89331.9022
5442006.05.14 22:11modify910.051.89171.89331.9022
5452006.05.14 22:14modify920.051.89171.89371.9022
5462006.05.14 22:14modify910.051.89171.89371.9022
5472006.05.14 22:18modify920.051.89171.89381.9022
5482006.05.14 22:18modify910.051.89171.89381.9022
5492006.05.14 22:19modify920.051.89171.89421.9022
5502006.05.14 22:19modify910.051.89171.89421.9022
5512006.05.14 22:23modify920.051.89171.89431.9022
5522006.05.14 22:23modify910.051.89171.89431.9022
5532006.05.14 22:34modify920.051.89171.89441.9022
5542006.05.14 22:34modify910.051.89171.89441.9022
5552006.05.14 22:49modify920.051.89171.89451.9022
5562006.05.14 22:49modify910.051.89171.89451.9022
5572006.05.14 22:52modify920.051.89171.89461.9022
5582006.05.14 22:52modify910.051.89171.89461.9022
5592006.05.14 22:54modify920.051.89171.89471.9022
5602006.05.14 22:54modify910.051.89171.89471.9022
5612006.05.14 22:55modify920.051.89171.89481.9022
5622006.05.14 22:55modify910.051.89171.89481.9022
5632006.05.14 22:56modify920.051.89171.89491.9022
5642006.05.14 22:56modify910.051.89171.89491.9022
5652006.05.15 00:34s/l910.051.89491.89491.902216.001471.00
5662006.05.15 00:34s/l920.051.89491.89491.902216.001487.00
5672006.05.15 01:20buy930.051.89751.89341.9080
5682006.05.15 01:20buy940.051.89751.89341.9080
5692006.05.15 06:29s/l930.051.89341.89341.9080-20.501466.50
5702006.05.15 06:29s/l940.051.89341.89341.9080-20.501446.00
5712006.05.16 02:30buy950.051.88181.87771.8923
5722006.05.16 02:30buy960.051.88181.87771.8923
5732006.05.16 09:04s/l950.051.87771.87771.8923-20.501425.50
5742006.05.16 09:04s/l960.051.87771.87771.8923-20.501405.00
5752006.05.16 11:55buy970.051.88181.87771.8923
5762006.05.16 11:55buy980.051.88181.87771.8923
5772006.05.16 12:44modify980.051.88181.88211.8923
5782006.05.16 12:44modify970.051.88181.88211.8923
5792006.05.16 15:24s/l970.051.88211.88211.89231.501406.50
5802006.05.16 15:24s/l980.051.88211.88211.89231.501408.00
5812006.05.16 17:25buy990.051.88411.88001.8946
5822006.05.16 17:25buy1000.051.88411.88001.8946
5832006.05.16 18:35modify1000.051.88411.88411.8946
5842006.05.16 18:35modify990.051.88411.88411.8946
5852006.05.16 18:49modify1000.051.88411.88481.8946
5862006.05.16 18:49modify990.051.88411.88481.8946
5872006.05.17 03:14modify1000.051.88411.88611.8946
5882006.05.17 03:14modify990.051.88411.88611.8946
5892006.05.17 03:15modify1000.051.88411.88621.8946
5902006.05.17 03:15modify990.051.88411.88621.8946
5912006.05.17 03:19modify1000.051.88411.88671.8946
5922006.05.17 03:19modify990.051.88411.88671.8946
5932006.05.17 03:29modify1000.051.88411.88691.8946
5942006.05.17 03:29modify990.051.88411.88691.8946
5952006.05.17 03:34modify1000.051.88411.88811.8946
5962006.05.17 03:34modify990.051.88411.88811.8946
5972006.05.17 03:35modify1000.051.88411.88821.8946
5982006.05.17 03:35modify990.051.88411.88821.8946
5992006.05.17 07:09modify1000.051.88411.88911.8946
6002006.05.17 07:09modify990.051.88411.88911.8946
6012006.05.17 07:10modify1000.051.88411.88921.8946
6022006.05.17 07:10modify990.051.88411.88921.8946
6032006.05.17 07:14t/p990.051.89461.88921.894652.501460.50
6042006.05.17 07:14t/p1000.051.89461.88921.894652.501513.00
6052006.05.17 07:15buy1010.051.89521.89111.9057
6062006.05.17 07:15buy1020.051.89521.89111.9057
6072006.05.17 12:44modify1020.051.89521.89591.9057
6082006.05.17 12:44modify1010.051.89521.89591.9057
6092006.05.17 13:14s/l1010.051.89591.89591.90573.501516.50
6102006.05.17 13:14s/l1020.051.89591.89591.90573.501520.00
6112006.05.18 02:15buy1030.051.88621.88211.8967
6122006.05.18 02:15buy1040.051.88621.88211.8967
6132006.05.18 06:14s/l1030.051.88211.88211.8967-20.501499.50
6142006.05.18 06:14s/l1040.051.88211.88211.8967-20.501479.00
6152006.05.18 08:20buy1050.051.88551.88141.8960
6162006.05.18 08:20buy1060.051.88551.88141.8960
6172006.05.18 13:34modify1060.051.88551.88771.8960
6182006.05.18 13:34modify1050.051.88551.88771.8960
6192006.05.18 13:39modify1060.051.88551.88781.8960
6202006.05.18 13:39modify1050.051.88551.88781.8960
6212006.05.18 13:40modify1060.051.88551.88791.8960
6222006.05.18 13:40modify1050.051.88551.88791.8960
6232006.05.18 14:04modify1060.051.88551.88821.8960
6242006.05.18 14:04modify1050.051.88551.88821.8960
6252006.05.18 14:30s/l1050.051.88821.88821.896013.501492.50
6262006.05.18 14:30s/l1060.051.88821.88821.896013.501506.00
6272006.05.18 14:35buy1070.051.88871.88461.8992
6282006.05.18 14:35buy1080.051.88871.88461.8992
6292006.05.18 20:49modify1080.051.88871.88931.8992
6302006.05.18 20:49modify1070.051.88871.88931.8992
6312006.05.18 20:50modify1080.051.88871.88941.8992
6322006.05.18 20:50modify1070.051.88871.88941.8992
6332006.05.18 21:09modify1080.051.88871.89071.8992
6342006.05.18 21:09modify1070.051.88871.89071.8992
6352006.05.18 21:10modify1080.051.88871.89081.8992
6362006.05.18 21:10modify1070.051.88871.89081.8992
6372006.05.18 21:19modify1080.051.88871.89101.8992
6382006.05.18 21:19modify1070.051.88871.89101.8992
6392006.05.18 21:20modify1080.051.88871.89111.8992
6402006.05.18 21:20modify1070.051.88871.89111.8992
6412006.05.18 21:24modify1080.051.88871.89151.8992
6422006.05.18 21:24modify1070.051.88871.89151.8992
6432006.05.19 02:00s/l1070.051.89151.89151.899214.001520.00
6442006.05.19 02:00s/l1080.051.89151.89151.899214.001534.00
6452006.05.19 03:20buy1090.051.89231.88821.9028
6462006.05.19 03:20buy1100.051.89231.88821.9028
6472006.05.19 06:59s/l1090.051.88821.88821.9028-20.501513.50
6482006.05.19 06:59s/l1100.051.88821.88821.9028-20.501493.00
6492006.05.22 10:00buy1110.051.87371.86961.8842
6502006.05.22 10:00buy1120.051.87371.86961.8842
6512006.05.22 14:04modify1120.051.87371.87371.8842
6522006.05.22 14:04modify1110.051.87371.87371.8842
6532006.05.22 14:09modify1120.051.87371.87491.8842
6542006.05.22 14:09modify1110.051.87371.87491.8842
6552006.05.22 14:24modify1120.051.87371.87651.8842
6562006.05.22 14:24modify1110.051.87371.87651.8842
6572006.05.22 14:44modify1120.051.87371.87661.8842
6582006.05.22 14:44modify1110.051.87371.87661.8842
6592006.05.22 15:14modify1120.051.87371.87901.8842
6602006.05.22 15:14modify1110.051.87371.87901.8842
6612006.05.22 15:29t/p1110.051.88421.87901.884252.501545.50
6622006.05.22 15:29t/p1120.051.88421.87901.884252.501598.00
6632006.05.22 15:30buy1130.051.88491.88081.8954
6642006.05.22 15:30buy1140.051.88491.88081.8954
6652006.05.23 09:55s/l1130.051.88081.88081.8954-20.501577.50
6662006.05.23 09:55s/l1140.051.88081.88081.8954-20.501557.00
6672006.05.23 18:05buy1150.051.88351.87941.8940
6682006.05.23 18:05buy1160.051.88351.87941.8940
6692006.05.23 21:09s/l1150.051.87941.87941.8940-20.501536.50
6702006.05.23 21:09s/l1160.051.87941.87941.8940-20.501516.00
6712006.05.24 07:45buy1170.051.88181.87771.8923
6722006.05.24 07:45buy1180.051.88181.87771.8923
6732006.05.24 13:14s/l1170.051.87771.87771.8923-20.501495.50
6742006.05.24 13:14s/l1180.051.87771.87771.8923-20.501475.00
6752006.05.25 08:55buy1190.051.87181.86771.8823
6762006.05.25 08:55buy1200.051.87181.86771.8823
6772006.05.25 12:14s/l1190.051.86771.86771.8823-20.501454.50
6782006.05.25 12:14s/l1200.051.86771.86771.8823-20.501434.00
6792006.05.25 13:15buy1210.051.87181.86771.8823
6802006.05.25 13:15buy1220.051.87181.86771.8823
6812006.05.25 21:54modify1220.051.87181.87251.8823
6822006.05.25 21:54modify1210.051.87181.87251.8823
6832006.05.25 21:55modify1220.051.87181.87261.8823
6842006.05.25 21:55modify1210.051.87181.87261.8823
6852006.05.25 21:59modify1220.051.87181.87271.8823
6862006.05.25 21:59modify1210.051.87181.87271.8823
6872006.05.26 01:24s/l1210.051.87271.87271.88234.501438.50
6882006.05.26 01:24s/l1220.051.87271.87271.88234.501443.00
6892006.05.26 08:10buy1230.051.87391.86981.8844
6902006.05.26 08:10buy1240.051.87391.86981.8844
6912006.05.26 12:04s/l1230.051.86981.86981.8844-20.501422.50
6922006.05.26 12:04s/l1240.051.86981.86981.8844-20.501402.00
6932006.05.29 03:10buy1250.051.86071.85661.8712
6942006.05.29 03:10buy1260.051.86071.85661.8712
6952006.05.29 16:15s/l1250.051.85661.85661.8712-20.501381.50
6962006.05.29 16:15s/l1260.051.85661.85661.8712-20.501361.00
6972006.05.30 01:25buy1270.051.85941.85531.8699
6982006.05.30 01:25buy1280.051.85941.85531.8699
6992006.05.30 02:54modify1280.051.85941.86131.8699
7002006.05.30 02:54modify1270.051.85941.86131.8699
7012006.05.30 02:55modify1280.051.85941.86151.8699
7022006.05.30 02:55modify1270.051.85941.86151.8699
7032006.05.30 03:04modify1280.051.85941.86181.8699
7042006.05.30 03:04modify1270.051.85941.86181.8699
7052006.05.30 03:05modify1280.051.85941.86191.8699
7062006.05.30 03:05modify1270.051.85941.86191.8699
7072006.05.30 03:14modify1280.051.85941.86391.8699
7082006.05.30 03:14modify1270.051.85941.86391.8699
7092006.05.30 03:29modify1280.051.85941.86411.8699
7102006.05.30 03:29modify1270.051.85941.86411.8699
7112006.05.30 03:34modify1280.051.85941.86461.8699
7122006.05.30 03:34modify1270.051.85941.86461.8699
7132006.05.30 03:35modify1280.051.85941.86471.8699
7142006.05.30 03:35modify1270.051.85941.86471.8699
7152006.05.30 06:09t/p1270.051.86991.86471.869952.501413.50
7162006.05.30 06:09t/p1280.051.86991.86471.869952.501466.00
7172006.05.30 06:10buy1290.051.87051.86641.8810
7182006.05.30 06:10buy1300.051.87051.86641.8810
7192006.05.30 07:04modify1300.051.87051.87131.8810
7202006.05.30 07:04modify1290.051.87051.87131.8810
7212006.05.30 07:05modify1300.051.87051.87141.8810
7222006.05.30 07:05modify1290.051.87051.87141.8810
7232006.05.30 07:49modify1300.051.87051.87191.8810
7242006.05.30 07:49modify1290.051.87051.87191.8810
7252006.05.30 07:50modify1300.051.87051.87201.8810
7262006.05.30 07:50modify1290.051.87051.87201.8810
7272006.05.30 09:47modify1300.051.87051.87201.8810
7282006.05.30 09:47modify1290.051.87051.87201.8810
7292006.05.30 09:49modify1300.051.87051.87271.8810
7302006.05.30 09:49modify1290.051.87051.87271.8810
7312006.05.30 09:50modify1300.051.87051.87281.8810
7322006.05.30 09:50modify1290.051.87051.87281.8810
7332006.05.30 09:54modify1300.051.87051.87471.8810
7342006.05.30 09:54modify1290.051.87051.87471.8810
7352006.05.30 10:39modify1300.051.87051.87511.8810
7362006.05.30 10:39modify1290.051.87051.87511.8810
7372006.05.30 11:39s/l1290.051.87511.87511.881023.001489.00
7382006.05.30 11:39s/l1300.051.87511.87511.881023.001512.00
7392006.05.30 13:20buy1310.051.87601.87191.8865
7402006.05.30 13:20buy1320.051.87601.87191.8865
7412006.05.30 13:54modify1320.051.87601.87611.8865
7422006.05.30 13:54modify1310.051.87601.87611.8865
7432006.05.30 13:55modify1320.051.87601.87621.8865
7442006.05.30 13:55modify1310.051.87601.87621.8865
7452006.05.30 13:59modify1320.051.87601.87781.8865
7462006.05.30 13:59modify1310.051.87601.87781.8865
7472006.05.30 14:00modify1320.051.87601.87791.8865
7482006.05.30 14:00modify1310.051.87601.87791.8865
7492006.05.30 14:04modify1320.051.87601.88131.8865
7502006.05.30 14:04modify1310.051.87601.88131.8865
7512006.05.30 14:30modify1320.051.87601.88141.8865
7522006.05.30 14:30modify1310.051.87601.88141.8865
7532006.05.30 15:55s/l1310.051.88141.88141.886527.001539.00
7542006.05.30 15:55s/l1320.051.88141.88141.886527.001566.00
7552006.05.30 16:45buy1330.051.88381.87971.8943
7562006.05.30 16:45buy1340.051.88381.87971.8943
7572006.05.31 08:09s/l1330.051.87971.87971.8943-20.501545.50
7582006.05.31 08:09s/l1340.051.87971.87971.8943-20.501525.00
7592006.06.01 15:15buy1350.051.86691.86281.8774
7602006.06.01 15:15buy1360.051.86691.86281.8774
7612006.06.02 06:49s/l1350.051.86281.86281.8774-20.501504.50
7622006.06.02 06:49s/l1360.051.86281.86281.8774-20.501484.00
7632006.06.02 09:50buy1370.051.86701.86291.8775
7642006.06.02 09:50buy1380.051.86701.86291.8775
7652006.06.02 12:29modify1380.051.86701.87011.8775
7662006.06.02 12:29modify1370.051.86701.87011.8775
7672006.06.02 12:34modify1380.051.86701.87221.8775
7682006.06.02 12:34modify1370.051.86701.87221.8775
7692006.06.02 12:39t/p1370.051.87751.87221.877552.501536.50
7702006.06.02 12:39t/p1380.051.87751.87221.877552.501589.00
7712006.06.02 12:40buy1390.051.87961.87551.8901
7722006.06.02 12:40buy1400.051.87961.87551.8901
7732006.06.02 14:49modify1400.051.87961.88031.8901
7742006.06.02 14:49modify1390.051.87961.88031.8901
7752006.06.02 14:50modify1400.051.87961.88041.8901
7762006.06.02 14:50modify1390.051.87961.88041.8901
7772006.06.02 14:54modify1400.051.87961.88121.8901
7782006.06.02 14:54modify1390.051.87961.88121.8901
7792006.06.02 15:05modify1400.051.87961.88131.8901
7802006.06.02 15:05modify1390.051.87961.88131.8901
7812006.06.05 07:34modify1400.051.87961.88281.8901
7822006.06.05 07:34modify1390.051.87961.88281.8901
7832006.06.05 07:35modify1400.051.87961.88291.8901
7842006.06.05 07:35modify1390.051.87961.88291.8901
7852006.06.05 07:39modify1400.051.87961.88301.8901
7862006.06.05 07:39modify1390.051.87961.88301.8901
7872006.06.05 12:09s/l1390.051.88301.88301.890117.001606.00
7882006.06.05 12:09s/l1400.051.88301.88301.890117.001623.00
7892006.06.06 06:45buy1410.051.87531.87121.8858
7902006.06.06 06:45buy1420.051.87531.87121.8858
7912006.06.06 10:14s/l1410.051.87121.87121.8858-20.501602.50
7922006.06.06 10:14s/l1420.051.87121.87121.8858-20.501582.00
7932006.06.07 02:15buy1430.051.86331.85921.8738
7942006.06.07 02:15buy1440.051.86331.85921.8738
7952006.06.07 06:19s/l1430.051.85921.85921.8738-20.501561.50
7962006.06.07 06:19s/l1440.051.85921.85921.8738-20.501541.00
7972006.06.07 10:25buy1450.051.86341.85931.8739
7982006.06.07 10:25buy1460.051.86341.85931.8739
7992006.06.07 11:49s/l1450.051.85931.85931.8739-20.501520.50
8002006.06.07 11:49s/l1460.051.85931.85931.8739-20.501500.00
8012006.06.09 07:05buy1470.051.84491.84081.8554
8022006.06.09 07:05buy1480.051.84491.84081.8554
8032006.06.09 12:29s/l1470.051.84081.84081.8554-20.501479.50
8042006.06.09 12:29s/l1480.051.84081.84081.8554-20.501459.00
8052006.06.09 14:00buy1490.051.84571.84161.8562
8062006.06.09 14:00buy1500.051.84571.84161.8562
8072006.06.09 14:47s/l1490.051.84161.84161.8562-20.501438.50
8082006.06.09 14:47s/l1500.051.84161.84161.8562-20.501418.00
8092006.06.12 03:20buy1510.051.84191.83781.8524
8102006.06.12 03:20buy1520.051.84191.83781.8524
8112006.06.13 14:31s/l1510.051.83781.83781.8524-20.501397.50
8122006.06.13 14:31s/l1520.051.83781.83781.8524-20.501377.00
8132006.06.14 05:00buy1530.051.83721.83311.8477
8142006.06.14 05:00buy1540.051.83721.83311.8477
8152006.06.14 07:39modify1540.051.83721.83841.8477
8162006.06.14 07:39modify1530.051.83721.83841.8477
8172006.06.14 07:44modify1540.051.83721.83871.8477
8182006.06.14 07:44modify1530.051.83721.83871.8477
8192006.06.14 08:09modify1540.051.83721.84001.8477
8202006.06.14 08:09modify1530.051.83721.84001.8477
8212006.06.14 08:29modify1540.051.83721.84031.8477
8222006.06.14 08:29modify1530.051.83721.84031.8477
8232006.06.14 12:29s/l1530.051.84031.84031.847715.501392.50
8242006.06.14 12:29s/l1540.051.84031.84031.847715.501408.00
8252006.06.14 13:20buy1550.051.84531.84121.8558
8262006.06.14 13:20buy1560.051.84531.84121.8558
8272006.06.14 15:50modify1560.051.84531.84531.8558
8282006.06.14 15:50modify1550.051.84531.84531.8558
8292006.06.14 18:29s/l1550.051.84531.84531.85580.001408.00
8302006.06.14 18:29s/l1560.051.84531.84531.85580.001408.00
8312006.06.14 22:25buy1570.051.84461.84051.8551
8322006.06.14 22:25buy1580.051.84461.84051.8551
8332006.06.15 12:19modify1580.051.84461.84491.8551
8342006.06.15 12:19modify1570.051.84461.84491.8551
8352006.06.15 12:29modify1580.051.84461.84571.8551
8362006.06.15 12:29modify1570.051.84461.84571.8551
8372006.06.15 12:34s/l1570.051.84571.84571.85515.501413.50
8382006.06.15 12:34s/l1580.051.84571.84571.85515.501419.00
8392006.06.15 12:50buy1590.051.84891.84481.8594
8402006.06.15 12:50buy1600.051.84891.84481.8594
8412006.06.15 13:09modify1600.051.84891.84901.8594
8422006.06.15 13:09modify1590.051.84891.84901.8594
8432006.06.15 13:10modify1600.051.84891.84911.8594
8442006.06.15 13:10modify1590.051.84891.84911.8594
8452006.06.15 14:00s/l1590.051.84911.84911.85941.001420.00
8462006.06.15 14:00s/l1600.051.84911.84911.85941.001421.00
8472006.06.15 14:05buy1610.051.84981.84571.8603
8482006.06.15 14:05buy1620.051.84981.84571.8603
8492006.06.16 06:54modify1620.051.84981.85021.8603
8502006.06.16 06:54modify1610.051.84981.85021.8603
8512006.06.16 08:10modify1620.051.84981.85131.8603
8522006.06.16 08:10modify1610.051.84981.85131.8603
8532006.06.16 13:25s/l1610.051.85131.85131.86037.501428.50
8542006.06.16 13:25s/l1620.051.85131.85131.86037.501436.00
8552006.06.16 19:25buy1630.051.85201.84791.8625
8562006.06.16 19:25buy1640.051.85201.84791.8625
8572006.06.19 00:54s/l1630.051.84791.84791.8625-20.501415.50
8582006.06.19 00:54s/l1640.051.84791.84791.8625-20.501395.00
8592006.06.19 11:45buy1650.051.84721.84311.8577
8602006.06.19 11:45buy1660.051.84721.84311.8577
8612006.06.19 12:44s/l1650.051.84311.84311.8577-20.501374.50
8622006.06.19 12:44s/l1660.051.84311.84311.8577-20.501354.00
8632006.06.20 04:15buy1670.051.84111.83701.8516
8642006.06.20 04:15buy1680.051.84111.83701.8516
8652006.06.21 02:05modify1680.051.84111.84151.8516
8662006.06.21 02:05modify1670.051.84111.84151.8516
8672006.06.21 02:09modify1680.051.84111.84171.8516
8682006.06.21 02:09modify1670.051.84111.84171.8516
8692006.06.21 02:15modify1680.051.84111.84191.8516
8702006.06.21 02:15modify1670.051.84111.84191.8516
8712006.06.21 02:19modify1680.051.84111.84201.8516
8722006.06.21 02:19modify1670.051.84111.84201.8516
8732006.06.21 02:20modify1680.051.84111.84211.8516
8742006.06.21 02:20modify1670.051.84111.84211.8516
8752006.06.21 02:50modify1680.051.84111.84221.8516
8762006.06.21 02:50modify1670.051.84111.84221.8516
8772006.06.21 03:04modify1680.051.84111.84231.8516
8782006.06.21 03:04modify1670.051.84111.84231.8516
8792006.06.21 10:09s/l1670.051.84231.84231.85166.001360.00
8802006.06.21 10:09s/l1680.051.84231.84231.85166.001366.00
8812006.06.21 16:00buy1690.051.84561.84151.8561
8822006.06.21 16:00buy1700.051.84561.84151.8561
8832006.06.22 07:54s/l1690.051.84151.84151.8561-20.501345.50
8842006.06.22 07:54s/l1700.051.84151.84151.8561-20.501325.00
8852006.06.23 06:15buy1710.051.83081.82671.8413
8862006.06.23 06:15buy1720.051.83081.82671.8413
8872006.06.23 07:54s/l1710.051.82671.82671.8413-20.501304.50
8882006.06.23 07:54s/l1720.051.82671.82671.8413-20.501284.00
8892006.06.26 07:25buy1730.051.82321.81911.8337
8902006.06.26 07:25buy1740.051.82321.81911.8337
8912006.06.26 09:54s/l1730.051.81911.81911.8337-20.501263.50
8922006.06.26 09:54s/l1740.051.81911.81911.8337-20.501243.00
8932006.06.26 10:55buy1750.051.82211.81801.8326
8942006.06.26 10:55buy1760.051.82211.81801.8326
8952006.06.26 14:09s/l1750.051.81801.81801.8326-20.501222.50
8962006.06.26 14:09s/l1760.051.81801.81801.8326-20.501202.00
8972006.06.26 17:05buy1770.051.82201.81791.8325
8982006.06.26 17:05buy1780.051.82201.81791.8325
8992006.06.28 07:09s/l1770.051.81791.81791.8325-20.501181.50
9002006.06.28 07:09s/l1780.051.81791.81791.8325-20.501161.00
9012006.06.28 11:30buy1790.051.82131.81721.8318
9022006.06.28 11:30buy1800.051.82131.81721.8318
9032006.06.28 14:24s/l1790.051.81721.81721.8318-20.501140.50
9042006.06.28 14:24s/l1800.051.81721.81721.8318-20.501120.00
9052006.06.28 21:20buy1810.051.81931.81521.8298
9062006.06.28 21:20buy1820.051.81931.81521.8298
9072006.06.29 08:14s/l1810.051.81521.81521.8298-20.501099.50
9082006.06.29 08:14s/l1820.051.81521.81521.8298-20.501079.00
9092006.06.29 18:35buy1830.051.82491.82081.8354
9102006.06.29 18:35buy1840.051.82491.82081.8354
9112006.06.29 18:58modify1840.051.82491.82501.8354
9122006.06.29 18:58modify1830.051.82491.82501.8354
9132006.06.29 18:58modify1840.051.82491.82511.8354
9142006.06.29 18:58modify1830.051.82491.82511.8354
9152006.06.29 19:00modify1840.051.82491.82521.8354
9162006.06.29 19:00modify1830.051.82491.82521.8354
9172006.06.30 01:08modify1840.051.82491.82531.8354
9182006.06.30 01:08modify1830.051.82491.82531.8354
9192006.06.30 01:08modify1840.051.82491.82541.8354
9202006.06.30 01:08modify1830.051.82491.82541.8354
9212006.06.30 01:26modify1840.051.82491.82551.8354
9222006.06.30 01:26modify1830.051.82491.82551.8354
9232006.06.30 01:26modify1840.051.82491.82561.8354
9242006.06.30 01:26modify1830.051.82491.82561.8354
9252006.06.30 01:27modify1840.051.82491.82571.8354
9262006.06.30 01:27modify1830.051.82491.82571.8354
9272006.06.30 01:27modify1840.051.82491.82591.8354
9282006.06.30 01:27modify1830.051.82491.82591.8354
9292006.06.30 01:27modify1840.051.82491.82601.8354
9302006.06.30 01:27modify1830.051.82491.82601.8354
9312006.06.30 01:28modify1840.051.82491.82611.8354
9322006.06.30 01:28modify1830.051.82491.82611.8354
9332006.06.30 01:32modify1840.051.82491.82631.8354
9342006.06.30 01:32modify1830.051.82491.82631.8354
9352006.06.30 01:33modify1840.051.82491.82641.8354
9362006.06.30 01:33modify1830.051.82491.82641.8354
9372006.06.30 01:33modify1840.051.82491.82681.8354
9382006.06.30 01:33modify1830.051.82491.82681.8354
9392006.06.30 01:34modify1840.051.82491.82691.8354
9402006.06.30 01:34modify1830.051.82491.82691.8354
9412006.06.30 01:34modify1840.051.82491.82701.8354
9422006.06.30 01:34modify1830.051.82491.82701.8354
9432006.06.30 01:34modify1840.051.82491.82711.8354
9442006.06.30 01:34modify1830.051.82491.82711.8354
9452006.06.30 01:34modify1840.051.82491.82731.8354
9462006.06.30 01:34modify1830.051.82491.82731.8354
9472006.06.30 01:34modify1840.051.82491.82761.8354
9482006.06.30 01:34modify1830.051.82491.82761.8354
9492006.06.30 01:34modify1840.051.82491.82791.8354
9502006.06.30 01:34modify1830.051.82491.82791.8354
9512006.06.30 01:34modify1840.051.82491.82811.8354
9522006.06.30 01:34modify1830.051.82491.82811.8354
9532006.06.30 01:35modify1840.051.82491.82821.8354
9542006.06.30 01:35modify1830.051.82491.82821.8354
9552006.06.30 01:35modify1840.051.82491.82831.8354
9562006.06.30 01:35modify1830.051.82491.82831.8354
9572006.06.30 01:35modify1840.051.82491.82851.8354
9582006.06.30 01:35modify1830.051.82491.82851.8354
9592006.06.30 01:35modify1840.051.82491.82911.8354
9602006.06.30 01:35modify1830.051.82491.82911.8354
9612006.06.30 01:35modify1840.051.82491.82921.8354
9622006.06.30 01:35modify1830.051.82491.82921.8354
9632006.06.30 01:36modify1840.051.82491.82941.8354
9642006.06.30 01:36modify1830.051.82491.82941.8354
9652006.06.30 01:36modify1840.051.82491.82971.8354
9662006.06.30 01:36modify1830.051.82491.82971.8354
9672006.06.30 01:36modify1840.051.82491.83001.8354
9682006.06.30 01:36modify1830.051.82491.83001.8354
9692006.06.30 05:22modify1840.051.82491.83011.8354
9702006.06.30 05:22modify1830.051.82491.83011.8354
9712006.06.30 05:29modify1840.051.82491.83031.8354
9722006.06.30 05:29modify1830.051.82491.83031.8354
9732006.06.30 05:29modify1840.051.82491.83061.8354
9742006.06.30 05:29modify1830.051.82491.83061.8354
9752006.06.30 05:29t/p1830.051.83541.83061.835452.501131.50
9762006.06.30 05:29t/p1840.051.83541.83061.835452.501184.00
9772006.06.30 05:30buy1850.051.83551.83141.8460
9782006.06.30 05:30buy1860.051.83551.83141.8460
9792006.06.30 07:19s/l1850.051.83141.83141.8460-20.501163.50
9802006.06.30 07:19s/l1860.051.83141.83141.8460-20.501143.00
9812006.06.30 08:35buy1870.051.83321.82911.8437
9822006.06.30 08:35buy1880.051.83321.82911.8437
9832006.06.30 12:25modify1880.051.83321.83331.8437
9842006.06.30 12:25modify1870.051.83321.83331.8437
9852006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83341.8437
9862006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83341.8437
9872006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83381.8437
9882006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83381.8437
9892006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83431.8437
9902006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83431.8437
9912006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83441.8437
9922006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83441.8437
9932006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83451.8437
9942006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83451.8437
9952006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83471.8437
9962006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83471.8437
9972006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83491.8437
9982006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83491.8437
9992006.06.30 12:31modify1880.051.83321.83521.8437
10002006.06.30 12:31modify1870.051.83321.83521.8437
10012006.06.30 12:32modify1880.051.83321.83591.8437
10022006.06.30 12:32modify1870.051.83321.83591.8437
10032006.06.30 12:34modify1880.051.83321.83601.8437
10042006.06.30 12:34modify1870.051.83321.83601.8437
10052006.06.30 12:34modify1880.051.83321.83611.8437
10062006.06.30 12:34modify1870.051.83321.83611.8437
10072006.06.30 12:35modify1880.051.83321.83621.8437
10082006.06.30 12:35modify1870.051.83321.83621.8437
10092006.06.30 12:35modify1880.051.83321.83641.8437
10102006.06.30 12:35modify1870.051.83321.83641.8437
10112006.06.30 12:35modify1880.051.83321.83651.8437
10122006.06.30 12:35modify1870.051.83321.83651.8437
10132006.06.30 12:35modify1880.051.83321.83661.8437
10142006.06.30 12:35modify1870.051.83321.83661.8437
10152006.06.30 12:40modify1880.051.83321.83671.8437
10162006.06.30 12:40modify1870.051.83321.83671.8437
10172006.06.30 12:40modify1880.051.83321.83681.8437
10182006.06.30 12:40modify1870.051.83321.83681.8437
10192006.06.30 12:40modify1880.051.83321.83691.8437
10202006.06.30 12:40modify1870.051.83321.83691.8437
10212006.06.30 12:40modify1880.051.83321.83711.8437
10222006.06.30 12:40modify1870.051.83321.83711.8437
10232006.06.30 12:40modify1880.051.83321.83721.8437
10242006.06.30 12:40modify1870.051.83321.83721.8437
10252006.06.30 12:40modify1880.051.83321.83731.8437
10262006.06.30 12:40modify1870.051.83321.83731.8437
10272006.06.30 12:41modify1880.051.83321.83771.8437
10282006.06.30 12:41modify1870.051.83321.83771.8437
10292006.06.30 12:41modify1880.051.83321.83791.8437
10302006.06.30 12:41modify1870.051.83321.83791.8437
10312006.06.30 12:41modify1880.051.83321.83831.8437
10322006.06.30 12:41modify1870.051.83321.83831.8437
10332006.06.30 12:41modify1880.051.83321.83841.8437
10342006.06.30 12:41modify1870.051.83321.83841.8437
10352006.06.30 12:41modify1880.051.83321.83861.8437
10362006.06.30 12:41modify1870.051.83321.83861.8437
10372006.06.30 12:41modify1880.051.83321.83901.8437
10382006.06.30 12:41modify1870.051.83321.83901.8437
10392006.06.30 12:42t/p1870.051.84371.83901.843752.501195.50
10402006.06.30 12:42t/p1880.051.84371.83901.843752.501248.00
10412006.06.30 12:45buy1890.051.84291.83881.8534
10422006.06.30 12:45buy1900.051.84291.83881.8534
10432006.06.30 14:50modify1900.051.84291.84351.8534
10442006.06.30 14:50modify1890.051.84291.84351.8534
10452006.06.30 14:50modify1900.051.84291.84361.8534
10462006.06.30 14:50modify1890.051.84291.84361.8534
10472006.06.30 14:50modify1900.051.84291.84371.8534
10482006.06.30 14:50modify1890.051.84291.84371.8534
10492006.06.30 14:54modify1900.051.84291.84391.8534
10502006.06.30 14:54modify1890.051.84291.84391.8534
10512006.06.30 14:55modify1900.051.84291.84401.8534
10522006.06.30 14:55modify1890.051.84291.84401.8534
10532006.06.30 14:55modify1900.051.84291.84411.8534
10542006.06.30 14:55modify1890.051.84291.84411.8534
10552006.06.30 14:55modify1900.051.84291.84421.8534
10562006.06.30 14:55modify1890.051.84291.84421.8534
10572006.06.30 14:56modify1900.051.84291.84441.8534
10582006.06.30 14:56modify1890.051.84291.84441.8534
10592006.06.30 14:57modify1900.051.84291.84451.8534
10602006.06.30 14:57modify1890.051.84291.84451.8534
10612006.06.30 14:57modify1900.051.84291.84471.8534
10622006.06.30 14:57modify1890.051.84291.84471.8534
10632006.06.30 14:57modify1900.051.84291.84481.8534
10642006.06.30 14:57modify1890.051.84291.84481.8534
10652006.06.30 14:58modify1900.051.84291.84491.8534
10662006.06.30 14:58modify1890.051.84291.84491.8534
10672006.06.30 14:58modify1900.051.84291.84501.8534
10682006.06.30 14:58modify1890.051.84291.84501.8534
10692006.07.03 01:19s/l1890.051.84501.84501.853410.501258.50
10702006.07.03 01:19s/l1900.051.84501.84501.853410.501269.00
10712006.07.03 02:35buy1910.051.84621.84211.8567
10722006.07.03 02:35buy1920.051.84621.84211.8567
10732006.07.03 13:45s/l1910.051.84211.84211.8567-20.501248.50
10742006.07.03 13:45s/l1920.051.84211.84211.8567-20.501228.00
10752006.07.03 14:30buy1930.051.84661.84251.8571
10762006.07.03 14:30buy1940.051.84661.84251.8571
10772006.07.03 15:13s/l1930.051.84251.84251.8571-20.501207.50
10782006.07.03 15:13s/l1940.051.84251.84251.8571-20.501187.00
10792006.07.04 00:45buy1950.051.84371.83961.8542
10802006.07.04 00:45buy1960.051.84371.83961.8542
10812006.07.05 05:34modify1960.051.84371.84371.8542
10822006.07.05 05:34modify1950.051.84371.84371.8542
10832006.07.05 06:02modify1960.051.84371.84381.8542
10842006.07.05 06:02modify1950.051.84371.84381.8542
10852006.07.05 06:04modify1960.051.84371.84391.8542
10862006.07.05 06:04modify1950.051.84371.84391.8542
10872006.07.05 06:04modify1960.051.84371.84401.8542
10882006.07.05 06:04modify1950.051.84371.84401.8542
10892006.07.05 06:55s/l1950.051.84401.84401.85421.501188.50
10902006.07.05 06:55s/l1960.051.84401.84401.85421.501190.00
10912006.07.05 10:55buy1970.051.84621.84211.8567
10922006.07.05 10:55buy1980.051.84621.84211.8567
10932006.07.05 12:16s/l1970.051.84211.84211.8567-20.501169.50
10942006.07.05 12:16s/l1980.051.84211.84211.8567-20.501149.00
10952006.07.06 06:40buy1990.051.83651.83241.8470
10962006.07.06 06:40buy2000.051.83651.83241.8470
10972006.07.07 09:37modify2000.051.83651.83661.8470
10982006.07.07 09:37modify1990.051.83651.83661.8470
10992006.07.07 09:38modify2000.051.83651.83671.8470
11002006.07.07 09:38modify1990.051.83651.83671.8470
11012006.07.07 09:38modify2000.051.83651.83701.8470
11022006.07.07 09:38modify1990.051.83651.83701.8470
11032006.07.07 10:52modify2000.051.83651.83721.8470
11042006.07.07 10:52modify1990.051.83651.83721.8470
11052006.07.07 10:52modify2000.051.83651.83741.8470
11062006.07.07 10:52modify1990.051.83651.83741.8470
11072006.07.07 10:53modify2000.051.83651.83751.8470
11082006.07.07 10:53modify1990.051.83651.83751.8470
11092006.07.07 10:53modify2000.051.83651.83761.8470
11102006.07.07 10:53modify1990.051.83651.83761.8470
11112006.07.07 12:28modify2000.051.83651.83771.8470
11122006.07.07 12:28modify1990.051.83651.83771.8470
11132006.07.07 12:28modify2000.051.83651.83781.8470
11142006.07.07 12:28modify1990.051.83651.83781.8470
11152006.07.07 12:29modify2000.051.83651.83971.8470
11162006.07.07 12:29modify1990.051.83651.83971.8470
11172006.07.07 12:29modify2000.051.83651.84001.8470
11182006.07.07 12:29modify1990.051.83651.84001.8470
11192006.07.07 12:29modify2000.051.83651.84011.8470
11202006.07.07 12:29modify1990.051.83651.84011.8470
11212006.07.07 12:29modify2000.051.83651.84021.8470
11222006.07.07 12:29modify1990.051.83651.84021.8470
11232006.07.07 12:29modify2000.051.83651.84031.8470
11242006.07.07 12:29modify1990.051.83651.84031.8470
11252006.07.07 12:30modify2000.051.83651.84041.8470
11262006.07.07 12:30modify1990.051.83651.84041.8470
11272006.07.07 12:30t/p1990.051.84701.84041.847052.501201.50
11282006.07.07 12:30t/p2000.051.84701.84041.847052.501254.00
11292006.07.07 12:35buy2010.051.85101.84691.8615
11302006.07.07 12:35buy2020.051.85101.84691.8615
11312006.07.10 09:22s/l2010.051.84691.84691.8615-20.501233.50
11322006.07.10 09:22s/l2020.051.84691.84691.8615-20.501213.00
11332006.07.10 23:40buy2030.051.84281.83871.8533
11342006.07.10 23:40buy2040.051.84281.83871.8533
11352006.07.11 06:58s/l2030.051.83871.83871.8533-20.501192.50
11362006.07.11 06:58s/l2040.051.83871.83871.8533-20.501172.00
11372006.07.11 14:50buy2050.051.84201.83791.8525
11382006.07.11 14:50buy2060.051.84201.83791.8525
11392006.07.11 18:43modify2060.051.84201.84211.8525
11402006.07.11 18:43modify2050.051.84201.84211.8525
11412006.07.11 18:46modify2060.051.84201.84221.8525
11422006.07.11 18:46modify2050.051.84201.84221.8525
11432006.07.11 18:47modify2060.051.84201.84231.8525
11442006.07.11 18:47modify2050.051.84201.84231.8525
11452006.07.11 19:30modify2060.051.84201.84241.8525
11462006.07.11 19:30modify2050.051.84201.84241.8525
11472006.07.11 20:20modify2060.051.84201.84251.8525
11482006.07.11 20:20modify2050.051.84201.84251.8525
11492006.07.11 20:22modify2060.051.84201.84271.8525
11502006.07.11 20:22modify2050.051.84201.84271.8525
11512006.07.12 06:36modify2060.051.84201.84291.8525
11522006.07.12 06:36modify2050.051.84201.84291.8525
11532006.07.12 06:36modify2060.051.84201.84321.8525
11542006.07.12 06:36modify2050.051.84201.84321.8525
11552006.07.12 06:37modify2060.051.84201.84341.8525
11562006.07.12 06:37modify2050.051.84201.84341.8525
11572006.07.12 08:33s/l2050.051.84341.84341.85257.001179.00
11582006.07.12 08:33s/l2060.051.84341.84341.85257.001186.00
11592006.07.12 10:10buy2070.051.84681.84271.8573
11602006.07.12 10:10buy2080.051.84681.84271.8573
11612006.07.12 10:42s/l2070.051.84271.84271.8573-20.501165.50
11622006.07.12 10:42s/l2080.051.84271.84271.8573-20.501145.00
11632006.07.13 02:15buy2090.051.83591.83181.8464
11642006.07.13 02:15buy2100.051.83591.83181.8464
11652006.07.13 08:23modify2100.051.83591.83601.8464
11662006.07.13 08:23modify2090.051.83591.83601.8464
11672006.07.13 08:23modify2100.051.83591.83611.8464
11682006.07.13 08:23modify2090.051.83591.83611.8464
11692006.07.13 08:23modify2100.051.83591.83631.8464
11702006.07.13 08:23modify2090.051.83591.83631.8464
11712006.07.13 08:23modify2100.051.83591.83651.8464
11722006.07.13 08:23modify2090.051.83591.83651.8464
11732006.07.13 08:23modify2100.051.83591.83661.8464
11742006.07.13 08:23modify2090.051.83591.83661.8464
11752006.07.13 08:23modify2100.051.83591.83671.8464
11762006.07.13 08:23modify2090.051.83591.83671.8464
11772006.07.13 09:05modify2100.051.83591.83681.8464
11782006.07.13 09:05modify2090.051.83591.83681.8464
11792006.07.13 09:05modify2100.051.83591.83691.8464
11802006.07.13 09:05modify2090.051.83591.83691.8464
11812006.07.13 09:05modify2100.051.83591.83701.8464
11822006.07.13 09:05modify2090.051.83591.83701.8464
11832006.07.13 09:05modify2100.051.83591.83711.8464
11842006.07.13 09:05modify2090.051.83591.83711.8464
11852006.07.13 09:35modify2100.051.83591.83721.8464
11862006.07.13 09:35modify2090.051.83591.83721.8464
11872006.07.13 10:09s/l2090.051.83721.83721.84646.501151.50
11882006.07.13 10:09s/l2100.051.83721.83721.84646.501158.00
11892006.07.13 10:50buy2110.051.83961.83551.8501
11902006.07.13 10:50buy2120.051.83961.83551.8501
11912006.07.13 13:20modify2120.051.83961.83961.8501
11922006.07.13 13:20modify2110.051.83961.83961.8501
11932006.07.13 13:21modify2120.051.83961.83981.8501
11942006.07.13 13:21modify2110.051.83961.83981.8501
11952006.07.13 13:21modify2120.051.83961.84001.8501
11962006.07.13 13:21modify2110.051.83961.84001.8501
11972006.07.13 13:21modify2120.051.83961.84011.8501
11982006.07.13 13:21modify2110.051.83961.84011.8501
11992006.07.13 13:21modify2120.051.83961.84031.8501
12002006.07.13 13:21modify2110.051.83961.84031.8501
12012006.07.13 14:10modify2120.051.83961.84071.8501
12022006.07.13 14:10modify2110.051.83961.84071.8501
12032006.07.13 14:10modify2120.051.83961.84111.8501
12042006.07.13 14:10modify2110.051.83961.84111.8501
12052006.07.13 14:10modify2120.051.83961.84121.8501
12062006.07.13 14:10modify2110.051.83961.84121.8501
12072006.07.13 14:10modify2120.051.83961.84131.8501
12082006.07.13 14:10modify2110.051.83961.84131.8501
12092006.07.13 14:10modify2120.051.83961.84151.8501
12102006.07.13 14:10modify2110.051.83961.84151.8501
12112006.07.13 14:11modify2120.051.83961.84161.8501
12122006.07.13 14:11modify2110.051.83961.84161.8501
12132006.07.13 14:11modify2120.051.83961.84191.8501
12142006.07.13 14:11modify2110.051.83961.84191.8501
12152006.07.13 14:11modify2120.051.83961.84211.8501
12162006.07.13 14:11modify2110.051.83961.84211.8501
12172006.07.13 14:11modify2120.051.83961.84221.8501
12182006.07.13 14:11modify2110.051.83961.84221.8501
12192006.07.13 14:46s/l2110.051.84221.84221.850113.001171.00
12202006.07.13 14:46s/l2120.051.84221.84221.850113.001184.00
12212006.07.13 17:10buy2130.051.84111.83701.8516
12222006.07.13 17:10buy2140.051.84111.83701.8516
12232006.07.14 06:23s/l2130.051.83701.83701.8516-20.501163.50
12242006.07.14 06:23s/l2140.051.83701.83701.8516-20.501143.00
12252006.07.14 10:30buy2150.051.84201.83791.8525
12262006.07.14 10:30buy2160.051.84201.83791.8525
12272006.07.14 13:02s/l2150.051.83791.83791.8525-20.501122.50
12282006.07.14 13:02s/l2160.051.83791.83791.8525-20.501102.00