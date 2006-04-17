|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=false; MaxOpenTrade_1=3; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=2; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; TrailingStop_2=45; StopLoss2=41; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
|Bars in test
|18753
|Ticks modelled
|162001
|Modelling quality
|89.52%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|602.00
|Gross profit
|2816.00
|Gross loss
|-2214.00
|Profit factor
|1.27
|Expected payoff
|2.79
|Absolute drawdown
|41.00
|Maximal drawdown
|544.00 (33.52%)
|Relative drawdown
|33.52% (544.00)
|Total trades
|216
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|216 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|108 (50.00%)
|Loss trades (% of total)
|108 (50.00%)
|Largest
|profit trade
|52.50
|loss trade
|-20.50
|Average
|profit trade
|26.07
|loss trade
|-20.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (365.00)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-287.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|365.00 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-287.00 (14)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.13 07:40
|buy
|1
|0.05
|1.7535
|1.7494
|1.7640
|2
|2006.04.13 07:40
|buy
|2
|0.05
|1.7535
|1.7494
|1.7640
|3
|2006.04.13 13:09
|s/l
|1
|0.05
|1.7494
|1.7494
|1.7640
|-20.50
|479.50
|4
|2006.04.13 13:09
|s/l
|2
|0.05
|1.7494
|1.7494
|1.7640
|-20.50
|459.00
|5
|2006.04.13 16:15
|buy
|3
|0.05
|1.7522
|1.7481
|1.7627
|6
|2006.04.13 16:15
|buy
|4
|0.05
|1.7522
|1.7481
|1.7627
|7
|2006.04.17 00:14
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7524
|1.7627
|8
|2006.04.17 00:14
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7524
|1.7627
|9
|2006.04.17 00:24
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7532
|1.7627
|10
|2006.04.17 00:24
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7532
|1.7627
|11
|2006.04.17 00:25
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7533
|1.7627
|12
|2006.04.17 00:25
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7533
|1.7627
|13
|2006.04.17 00:29
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7539
|1.7627
|14
|2006.04.17 00:29
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7539
|1.7627
|15
|2006.04.17 01:09
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7548
|1.7627
|16
|2006.04.17 01:09
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7548
|1.7627
|17
|2006.04.17 01:10
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7549
|1.7627
|18
|2006.04.17 01:10
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7549
|1.7627
|19
|2006.04.17 01:29
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7552
|1.7627
|20
|2006.04.17 01:29
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7552
|1.7627
|21
|2006.04.17 01:39
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7553
|1.7627
|22
|2006.04.17 01:39
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7553
|1.7627
|23
|2006.04.17 10:54
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7554
|1.7627
|24
|2006.04.17 10:54
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7554
|1.7627
|25
|2006.04.17 11:19
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7555
|1.7627
|26
|2006.04.17 11:19
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7555
|1.7627
|27
|2006.04.17 11:24
|modify
|4
|0.05
|1.7522
|1.7556
|1.7627
|28
|2006.04.17 11:24
|modify
|3
|0.05
|1.7522
|1.7556
|1.7627
|29
|2006.04.17 11:39
|t/p
|3
|0.05
|1.7627
|1.7556
|1.7627
|52.50
|511.50
|30
|2006.04.17 11:39
|t/p
|4
|0.05
|1.7627
|1.7556
|1.7627
|52.50
|564.00
|31
|2006.04.17 11:40
|buy
|5
|0.05
|1.7629
|1.7588
|1.7734
|32
|2006.04.17 11:40
|buy
|6
|0.05
|1.7629
|1.7588
|1.7734
|33
|2006.04.17 12:14
|modify
|6
|0.05
|1.7629
|1.7629
|1.7734
|34
|2006.04.17 12:14
|modify
|5
|0.05
|1.7629
|1.7629
|1.7734
|35
|2006.04.17 12:15
|modify
|6
|0.05
|1.7629
|1.7630
|1.7734
|36
|2006.04.17 12:15
|modify
|5
|0.05
|1.7629
|1.7630
|1.7734
|37
|2006.04.17 12:19
|modify
|6
|0.05
|1.7629
|1.7651
|1.7734
|38
|2006.04.17 12:19
|modify
|5
|0.05
|1.7629
|1.7651
|1.7734
|39
|2006.04.17 12:34
|modify
|6
|0.05
|1.7629
|1.7669
|1.7734
|40
|2006.04.17 12:34
|modify
|5
|0.05
|1.7629
|1.7669
|1.7734
|41
|2006.04.17 12:35
|modify
|6
|0.05
|1.7629
|1.7670
|1.7734
|42
|2006.04.17 12:35
|modify
|5
|0.05
|1.7629
|1.7670
|1.7734
|43
|2006.04.17 13:05
|s/l
|5
|0.05
|1.7670
|1.7670
|1.7734
|20.50
|584.50
|44
|2006.04.17 13:05
|s/l
|6
|0.05
|1.7670
|1.7670
|1.7734
|20.50
|605.00
|45
|2006.04.17 13:10
|buy
|7
|0.05
|1.7690
|1.7649
|1.7795
|46
|2006.04.17 13:10
|buy
|8
|0.05
|1.7690
|1.7649
|1.7795
|47
|2006.04.17 14:54
|modify
|8
|0.05
|1.7690
|1.7696
|1.7795
|48
|2006.04.17 14:54
|modify
|7
|0.05
|1.7690
|1.7696
|1.7795
|49
|2006.04.17 18:59
|s/l
|7
|0.05
|1.7696
|1.7696
|1.7795
|3.00
|608.00
|50
|2006.04.17 18:59
|s/l
|8
|0.05
|1.7696
|1.7696
|1.7795
|3.00
|611.00
|51
|2006.04.17 21:10
|buy
|9
|0.05
|1.7697
|1.7656
|1.7802
|52
|2006.04.17 21:10
|buy
|10
|0.05
|1.7697
|1.7656
|1.7802
|53
|2006.04.18 12:39
|modify
|10
|0.05
|1.7697
|1.7711
|1.7802
|54
|2006.04.18 12:39
|modify
|9
|0.05
|1.7697
|1.7711
|1.7802
|55
|2006.04.18 12:54
|modify
|10
|0.05
|1.7697
|1.7734
|1.7802
|56
|2006.04.18 12:54
|modify
|9
|0.05
|1.7697
|1.7734
|1.7802
|57
|2006.04.18 12:59
|modify
|10
|0.05
|1.7697
|1.7736
|1.7802
|58
|2006.04.18 12:59
|modify
|9
|0.05
|1.7697
|1.7736
|1.7802
|59
|2006.04.18 18:04
|modify
|10
|0.05
|1.7697
|1.7753
|1.7802
|60
|2006.04.18 18:04
|modify
|9
|0.05
|1.7697
|1.7753
|1.7802
|61
|2006.04.18 18:05
|modify
|10
|0.05
|1.7697
|1.7754
|1.7802
|62
|2006.04.18 18:05
|modify
|9
|0.05
|1.7697
|1.7754
|1.7802
|63
|2006.04.18 18:19
|modify
|10
|0.05
|1.7697
|1.7756
|1.7802
|64
|2006.04.18 18:19
|modify
|9
|0.05
|1.7697
|1.7756
|1.7802
|65
|2006.04.18 18:24
|t/p
|9
|0.05
|1.7802
|1.7756
|1.7802
|52.50
|663.50
|66
|2006.04.18 18:24
|t/p
|10
|0.05
|1.7802
|1.7756
|1.7802
|52.50
|716.00
|67
|2006.04.18 18:25
|buy
|11
|0.05
|1.7808
|1.7767
|1.7913
|68
|2006.04.18 18:25
|buy
|12
|0.05
|1.7808
|1.7767
|1.7913
|69
|2006.04.19 09:14
|modify
|12
|0.05
|1.7808
|1.7825
|1.7913
|70
|2006.04.19 09:14
|modify
|11
|0.05
|1.7808
|1.7825
|1.7913
|71
|2006.04.19 09:15
|modify
|12
|0.05
|1.7808
|1.7826
|1.7913
|72
|2006.04.19 09:15
|modify
|11
|0.05
|1.7808
|1.7826
|1.7913
|73
|2006.04.19 09:19
|modify
|12
|0.05
|1.7808
|1.7827
|1.7913
|74
|2006.04.19 09:19
|modify
|11
|0.05
|1.7808
|1.7827
|1.7913
|75
|2006.04.19 09:20
|modify
|12
|0.05
|1.7808
|1.7828
|1.7913
|76
|2006.04.19 09:20
|modify
|11
|0.05
|1.7808
|1.7828
|1.7913
|77
|2006.04.19 12:34
|s/l
|11
|0.05
|1.7828
|1.7828
|1.7913
|10.00
|726.00
|78
|2006.04.19 12:34
|s/l
|12
|0.05
|1.7828
|1.7828
|1.7913
|10.00
|736.00
|79
|2006.04.19 13:45
|buy
|13
|0.05
|1.7846
|1.7805
|1.7951
|80
|2006.04.19 13:45
|buy
|14
|0.05
|1.7846
|1.7805
|1.7951
|81
|2006.04.19 14:34
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7849
|1.7951
|82
|2006.04.19 14:34
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7849
|1.7951
|83
|2006.04.19 14:35
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7850
|1.7951
|84
|2006.04.19 14:35
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7850
|1.7951
|85
|2006.04.19 15:09
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7856
|1.7951
|86
|2006.04.19 15:09
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7856
|1.7951
|87
|2006.04.19 15:14
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7863
|1.7951
|88
|2006.04.19 15:14
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7863
|1.7951
|89
|2006.04.19 16:14
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7868
|1.7951
|90
|2006.04.19 16:14
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7868
|1.7951
|91
|2006.04.19 16:24
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7880
|1.7951
|92
|2006.04.19 16:24
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7880
|1.7951
|93
|2006.04.19 17:24
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7881
|1.7951
|94
|2006.04.19 17:24
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7881
|1.7951
|95
|2006.04.19 17:49
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7882
|1.7951
|96
|2006.04.19 17:49
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7882
|1.7951
|97
|2006.04.19 18:09
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7885
|1.7951
|98
|2006.04.19 18:09
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7885
|1.7951
|99
|2006.04.19 18:10
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7886
|1.7951
|100
|2006.04.19 18:10
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7886
|1.7951
|101
|2006.04.19 18:45
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7887
|1.7951
|102
|2006.04.19 18:45
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7887
|1.7951
|103
|2006.04.19 18:49
|modify
|14
|0.05
|1.7846
|1.7888
|1.7951
|104
|2006.04.19 18:49
|modify
|13
|0.05
|1.7846
|1.7888
|1.7951
|105
|2006.04.20 00:24
|s/l
|13
|0.05
|1.7888
|1.7888
|1.7951
|21.00
|757.00
|106
|2006.04.20 00:24
|s/l
|14
|0.05
|1.7888
|1.7888
|1.7951
|21.00
|778.00
|107
|2006.04.21 08:15
|buy
|15
|0.05
|1.7819
|1.7778
|1.7924
|108
|2006.04.21 08:15
|buy
|16
|0.05
|1.7819
|1.7778
|1.7924
|109
|2006.04.23 21:09
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7820
|1.7924
|110
|2006.04.23 21:09
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7820
|1.7924
|111
|2006.04.23 21:34
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7824
|1.7924
|112
|2006.04.23 21:34
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7824
|1.7924
|113
|2006.04.23 21:39
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7825
|1.7924
|114
|2006.04.23 21:39
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7825
|1.7924
|115
|2006.04.23 21:44
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7827
|1.7924
|116
|2006.04.23 21:44
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7827
|1.7924
|117
|2006.04.23 21:44
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7828
|1.7924
|118
|2006.04.23 21:44
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7828
|1.7924
|119
|2006.04.24 06:39
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7835
|1.7924
|120
|2006.04.24 06:39
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7835
|1.7924
|121
|2006.04.24 06:40
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7836
|1.7924
|122
|2006.04.24 06:40
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7836
|1.7924
|123
|2006.04.24 06:44
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7837
|1.7924
|124
|2006.04.24 06:44
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7837
|1.7924
|125
|2006.04.24 06:49
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7838
|1.7924
|126
|2006.04.24 06:49
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7838
|1.7924
|127
|2006.04.24 06:54
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7847
|1.7924
|128
|2006.04.24 06:54
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7847
|1.7924
|129
|2006.04.24 06:55
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7848
|1.7924
|130
|2006.04.24 06:55
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7848
|1.7924
|131
|2006.04.24 07:39
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7852
|1.7924
|132
|2006.04.24 07:39
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7852
|1.7924
|133
|2006.04.24 07:44
|modify
|16
|0.05
|1.7819
|1.7865
|1.7924
|134
|2006.04.24 07:44
|modify
|15
|0.05
|1.7819
|1.7865
|1.7924
|135
|2006.04.24 12:34
|s/l
|15
|0.05
|1.7865
|1.7865
|1.7924
|23.00
|801.00
|136
|2006.04.24 12:34
|s/l
|16
|0.05
|1.7865
|1.7865
|1.7924
|23.00
|824.00
|137
|2006.04.24 16:55
|buy
|17
|0.05
|1.7881
|1.7840
|1.7986
|138
|2006.04.24 16:55
|buy
|18
|0.05
|1.7881
|1.7840
|1.7986
|139
|2006.04.25 10:04
|s/l
|17
|0.05
|1.7840
|1.7840
|1.7986
|-20.50
|803.50
|140
|2006.04.25 10:04
|s/l
|18
|0.05
|1.7840
|1.7840
|1.7986
|-20.50
|783.00
|141
|2006.04.25 12:15
|buy
|19
|0.05
|1.7895
|1.7854
|1.8000
|142
|2006.04.25 12:15
|buy
|20
|0.05
|1.7895
|1.7854
|1.8000
|143
|2006.04.25 14:09
|s/l
|19
|0.05
|1.7854
|1.7854
|1.8000
|-20.50
|762.50
|144
|2006.04.25 14:09
|s/l
|20
|0.05
|1.7854
|1.7854
|1.8000
|-20.50
|742.00
|145
|2006.04.25 15:10
|buy
|21
|0.05
|1.7885
|1.7844
|1.7990
|146
|2006.04.25 15:10
|buy
|22
|0.05
|1.7885
|1.7844
|1.7990
|147
|2006.04.26 07:14
|s/l
|21
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7990
|-20.50
|721.50
|148
|2006.04.26 07:14
|s/l
|22
|0.05
|1.7844
|1.7844
|1.7990
|-20.50
|701.00
|149
|2006.04.26 13:40
|buy
|23
|0.05
|1.7865
|1.7824
|1.7970
|150
|2006.04.26 13:40
|buy
|24
|0.05
|1.7865
|1.7824
|1.7970
|151
|2006.04.27 14:09
|modify
|24
|0.05
|1.7865
|1.7879
|1.7970
|152
|2006.04.27 14:09
|modify
|23
|0.05
|1.7865
|1.7879
|1.7970
|153
|2006.04.27 14:14
|modify
|24
|0.05
|1.7865
|1.7884
|1.7970
|154
|2006.04.27 14:14
|modify
|23
|0.05
|1.7865
|1.7884
|1.7970
|155
|2006.04.27 14:15
|modify
|24
|0.05
|1.7865
|1.7885
|1.7970
|156
|2006.04.27 14:15
|modify
|23
|0.05
|1.7865
|1.7885
|1.7970
|157
|2006.04.27 14:19
|modify
|24
|0.05
|1.7865
|1.7891
|1.7970
|158
|2006.04.27 14:19
|modify
|23
|0.05
|1.7865
|1.7891
|1.7970
|159
|2006.04.27 14:24
|modify
|24
|0.05
|1.7865
|1.7897
|1.7970
|160
|2006.04.27 14:24
|modify
|23
|0.05
|1.7865
|1.7897
|1.7970
|161
|2006.04.27 14:25
|modify
|24
|0.05
|1.7865
|1.7898
|1.7970
|162
|2006.04.27 14:25
|modify
|23
|0.05
|1.7865
|1.7898
|1.7970
|163
|2006.04.27 14:29
|t/p
|23
|0.05
|1.7970
|1.7898
|1.7970
|52.50
|753.50
|164
|2006.04.27 14:29
|t/p
|24
|0.05
|1.7970
|1.7898
|1.7970
|52.50
|806.00
|165
|2006.04.27 14:30
|buy
|25
|0.05
|1.7980
|1.7939
|1.8085
|166
|2006.04.27 14:30
|buy
|26
|0.05
|1.7980
|1.7939
|1.8085
|167
|2006.04.27 14:49
|modify
|26
|0.05
|1.7980
|1.7988
|1.8085
|168
|2006.04.27 14:49
|modify
|25
|0.05
|1.7980
|1.7988
|1.8085
|169
|2006.04.27 15:24
|s/l
|25
|0.05
|1.7988
|1.7988
|1.8085
|4.00
|810.00
|170
|2006.04.27 15:24
|s/l
|26
|0.05
|1.7988
|1.7988
|1.8085
|4.00
|814.00
|171
|2006.04.27 15:25
|buy
|27
|0.05
|1.8004
|1.7963
|1.8109
|172
|2006.04.27 15:25
|buy
|28
|0.05
|1.8004
|1.7963
|1.8109
|173
|2006.04.28 08:39
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8012
|1.8109
|174
|2006.04.28 08:39
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8012
|1.8109
|175
|2006.04.28 08:50
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8013
|1.8109
|176
|2006.04.28 08:50
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8013
|1.8109
|177
|2006.04.28 08:59
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8016
|1.8109
|178
|2006.04.28 08:59
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8016
|1.8109
|179
|2006.04.28 09:29
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8017
|1.8109
|180
|2006.04.28 09:29
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8017
|1.8109
|181
|2006.04.28 09:30
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8018
|1.8109
|182
|2006.04.28 09:30
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8018
|1.8109
|183
|2006.04.28 09:34
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8024
|1.8109
|184
|2006.04.28 09:34
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8024
|1.8109
|185
|2006.04.28 09:35
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8025
|1.8109
|186
|2006.04.28 09:35
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8025
|1.8109
|187
|2006.04.28 09:44
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8029
|1.8109
|188
|2006.04.28 09:44
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8029
|1.8109
|189
|2006.04.28 09:49
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8043
|1.8109
|190
|2006.04.28 09:49
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8043
|1.8109
|191
|2006.04.28 09:50
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8044
|1.8109
|192
|2006.04.28 09:50
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8044
|1.8109
|193
|2006.04.28 09:59
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8045
|1.8109
|194
|2006.04.28 09:59
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8045
|1.8109
|195
|2006.04.28 13:44
|modify
|28
|0.05
|1.8004
|1.8047
|1.8109
|196
|2006.04.28 13:44
|modify
|27
|0.05
|1.8004
|1.8047
|1.8109
|197
|2006.04.28 13:49
|t/p
|27
|0.05
|1.8109
|1.8047
|1.8109
|52.50
|866.50
|198
|2006.04.28 13:49
|t/p
|28
|0.05
|1.8109
|1.8047
|1.8109
|52.50
|919.00
|199
|2006.04.28 13:50
|buy
|29
|0.05
|1.8117
|1.8076
|1.8222
|200
|2006.04.28 13:50
|buy
|30
|0.05
|1.8117
|1.8076
|1.8222
|201
|2006.04.28 14:59
|modify
|30
|0.05
|1.8117
|1.8132
|1.8222
|202
|2006.04.28 14:59
|modify
|29
|0.05
|1.8117
|1.8132
|1.8222
|203
|2006.04.28 15:04
|modify
|30
|0.05
|1.8117
|1.8136
|1.8222
|204
|2006.04.28 15:04
|modify
|29
|0.05
|1.8117
|1.8136
|1.8222
|205
|2006.04.28 15:09
|t/p
|29
|0.05
|1.8222
|1.8136
|1.8222
|52.50
|971.50
|206
|2006.04.28 15:09
|t/p
|30
|0.05
|1.8222
|1.8136
|1.8222
|52.50
|1024.00
|207
|2006.04.28 15:10
|buy
|31
|0.05
|1.8240
|1.8199
|1.8345
|208
|2006.04.28 15:10
|buy
|32
|0.05
|1.8240
|1.8199
|1.8345
|209
|2006.04.28 15:44
|s/l
|31
|0.05
|1.8199
|1.8199
|1.8345
|-20.50
|1003.50
|210
|2006.04.28 15:44
|s/l
|32
|0.05
|1.8199
|1.8199
|1.8345
|-20.50
|983.00
|211
|2006.04.28 15:45
|buy
|33
|0.05
|1.8203
|1.8162
|1.8308
|212
|2006.04.28 15:45
|buy
|34
|0.05
|1.8203
|1.8162
|1.8308
|213
|2006.05.01 02:49
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8205
|1.8308
|214
|2006.05.01 02:49
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8205
|1.8308
|215
|2006.05.01 03:19
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8208
|1.8308
|216
|2006.05.01 03:19
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8208
|1.8308
|217
|2006.05.01 03:24
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8215
|1.8308
|218
|2006.05.01 03:24
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8215
|1.8308
|219
|2006.05.01 03:29
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8220
|1.8308
|220
|2006.05.01 03:29
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8220
|1.8308
|221
|2006.05.01 04:09
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8231
|1.8308
|222
|2006.05.01 04:09
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8231
|1.8308
|223
|2006.05.01 12:09
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8232
|1.8308
|224
|2006.05.01 12:09
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8232
|1.8308
|225
|2006.05.01 12:24
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8236
|1.8308
|226
|2006.05.01 12:24
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8236
|1.8308
|227
|2006.05.01 12:44
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8239
|1.8308
|228
|2006.05.01 12:44
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8239
|1.8308
|229
|2006.05.01 12:45
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8240
|1.8308
|230
|2006.05.01 12:45
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8240
|1.8308
|231
|2006.05.01 12:54
|modify
|34
|0.05
|1.8203
|1.8250
|1.8308
|232
|2006.05.01 12:54
|modify
|33
|0.05
|1.8203
|1.8250
|1.8308
|233
|2006.05.01 12:59
|t/p
|33
|0.05
|1.8308
|1.8250
|1.8308
|52.50
|1035.50
|234
|2006.05.01 12:59
|t/p
|34
|0.05
|1.8308
|1.8250
|1.8308
|52.50
|1088.00
|235
|2006.05.01 13:00
|buy
|35
|0.05
|1.8323
|1.8282
|1.8428
|236
|2006.05.01 13:00
|buy
|36
|0.05
|1.8323
|1.8282
|1.8428
|237
|2006.05.01 13:34
|modify
|36
|0.05
|1.8323
|1.8339
|1.8428
|238
|2006.05.01 13:34
|modify
|35
|0.05
|1.8323
|1.8339
|1.8428
|239
|2006.05.01 13:35
|modify
|36
|0.05
|1.8323
|1.8340
|1.8428
|240
|2006.05.01 13:35
|modify
|35
|0.05
|1.8323
|1.8340
|1.8428
|241
|2006.05.01 13:39
|modify
|36
|0.05
|1.8323
|1.8368
|1.8428
|242
|2006.05.01 13:39
|modify
|35
|0.05
|1.8323
|1.8368
|1.8428
|243
|2006.05.01 13:59
|s/l
|35
|0.05
|1.8368
|1.8368
|1.8428
|22.50
|1110.50
|244
|2006.05.01 13:59
|s/l
|36
|0.05
|1.8368
|1.8368
|1.8428
|22.50
|1133.00
|245
|2006.05.01 14:00
|buy
|37
|0.05
|1.8374
|1.8333
|1.8479
|246
|2006.05.01 14:00
|buy
|38
|0.05
|1.8374
|1.8333
|1.8479
|247
|2006.05.01 14:14
|s/l
|37
|0.05
|1.8333
|1.8333
|1.8479
|-20.50
|1112.50
|248
|2006.05.01 14:14
|s/l
|38
|0.05
|1.8333
|1.8333
|1.8479
|-20.50
|1092.00
|249
|2006.05.01 14:15
|buy
|39
|0.05
|1.8329
|1.8288
|1.8434
|250
|2006.05.01 14:15
|buy
|40
|0.05
|1.8329
|1.8288
|1.8434
|251
|2006.05.01 14:29
|modify
|40
|0.05
|1.8329
|1.8335
|1.8434
|252
|2006.05.01 14:29
|modify
|39
|0.05
|1.8329
|1.8335
|1.8434
|253
|2006.05.01 14:30
|modify
|40
|0.05
|1.8329
|1.8336
|1.8434
|254
|2006.05.01 14:30
|modify
|39
|0.05
|1.8329
|1.8336
|1.8434
|255
|2006.05.01 14:43
|s/l
|39
|0.05
|1.8336
|1.8336
|1.8434
|3.50
|1095.50
|256
|2006.05.01 14:43
|s/l
|40
|0.05
|1.8336
|1.8336
|1.8434
|3.50
|1099.00
|257
|2006.05.01 14:45
|buy
|41
|0.05
|1.8338
|1.8297
|1.8443
|258
|2006.05.01 14:45
|buy
|42
|0.05
|1.8338
|1.8297
|1.8443
|259
|2006.05.01 15:39
|s/l
|41
|0.05
|1.8297
|1.8297
|1.8443
|-20.50
|1078.50
|260
|2006.05.01 15:39
|s/l
|42
|0.05
|1.8297
|1.8297
|1.8443
|-20.50
|1058.00
|261
|2006.05.01 17:50
|buy
|43
|0.05
|1.8289
|1.8248
|1.8394
|262
|2006.05.01 17:50
|buy
|44
|0.05
|1.8289
|1.8248
|1.8394
|263
|2006.05.01 19:19
|s/l
|43
|0.05
|1.8248
|1.8248
|1.8394
|-20.50
|1037.50
|264
|2006.05.01 19:19
|s/l
|44
|0.05
|1.8248
|1.8248
|1.8394
|-20.50
|1017.00
|265
|2006.05.02 07:50
|buy
|45
|0.05
|1.8283
|1.8242
|1.8388
|266
|2006.05.02 07:50
|buy
|46
|0.05
|1.8283
|1.8242
|1.8388
|267
|2006.05.02 08:44
|modify
|46
|0.05
|1.8283
|1.8303
|1.8388
|268
|2006.05.02 08:44
|modify
|45
|0.05
|1.8283
|1.8303
|1.8388
|269
|2006.05.02 09:59
|modify
|46
|0.05
|1.8283
|1.8304
|1.8388
|270
|2006.05.02 09:59
|modify
|45
|0.05
|1.8283
|1.8304
|1.8388
|271
|2006.05.02 10:04
|modify
|46
|0.05
|1.8283
|1.8306
|1.8388
|272
|2006.05.02 10:04
|modify
|45
|0.05
|1.8283
|1.8306
|1.8388
|273
|2006.05.02 10:05
|modify
|46
|0.05
|1.8283
|1.8307
|1.8388
|274
|2006.05.02 10:05
|modify
|45
|0.05
|1.8283
|1.8307
|1.8388
|275
|2006.05.02 10:09
|modify
|46
|0.05
|1.8283
|1.8322
|1.8388
|276
|2006.05.02 10:09
|modify
|45
|0.05
|1.8283
|1.8322
|1.8388
|277
|2006.05.02 10:14
|t/p
|45
|0.05
|1.8388
|1.8322
|1.8388
|52.50
|1069.50
|278
|2006.05.02 10:14
|t/p
|46
|0.05
|1.8388
|1.8322
|1.8388
|52.50
|1122.00
|279
|2006.05.02 10:15
|buy
|47
|0.05
|1.8391
|1.8350
|1.8496
|280
|2006.05.02 10:15
|buy
|48
|0.05
|1.8391
|1.8350
|1.8496
|281
|2006.05.02 10:32
|s/l
|47
|0.05
|1.8350
|1.8350
|1.8496
|-20.50
|1101.50
|282
|2006.05.02 10:32
|s/l
|48
|0.05
|1.8350
|1.8350
|1.8496
|-20.50
|1081.00
|283
|2006.05.02 10:35
|buy
|49
|0.05
|1.8353
|1.8312
|1.8458
|284
|2006.05.02 10:35
|buy
|50
|0.05
|1.8353
|1.8312
|1.8458
|285
|2006.05.02 15:44
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8356
|1.8458
|286
|2006.05.02 15:44
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8356
|1.8458
|287
|2006.05.02 15:46
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8356
|1.8458
|288
|2006.05.02 15:46
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8356
|1.8458
|289
|2006.05.02 15:49
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8357
|1.8458
|290
|2006.05.02 15:49
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8357
|1.8458
|291
|2006.05.02 15:50
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8358
|1.8458
|292
|2006.05.02 15:50
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8358
|1.8458
|293
|2006.05.02 18:55
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8359
|1.8458
|294
|2006.05.02 18:55
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8359
|1.8458
|295
|2006.05.02 19:04
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8360
|1.8458
|296
|2006.05.02 19:04
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8360
|1.8458
|297
|2006.05.02 19:09
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8364
|1.8458
|298
|2006.05.02 19:09
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8364
|1.8458
|299
|2006.05.02 19:10
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8365
|1.8458
|300
|2006.05.02 19:10
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8365
|1.8458
|301
|2006.05.02 19:14
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8373
|1.8458
|302
|2006.05.02 19:14
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8373
|1.8458
|303
|2006.05.02 19:15
|modify
|50
|0.05
|1.8353
|1.8374
|1.8458
|304
|2006.05.02 19:15
|modify
|49
|0.05
|1.8353
|1.8374
|1.8458
|305
|2006.05.02 23:04
|s/l
|49
|0.05
|1.8374
|1.8374
|1.8458
|10.50
|1091.50
|306
|2006.05.02 23:04
|s/l
|50
|0.05
|1.8374
|1.8374
|1.8458
|10.50
|1102.00
|307
|2006.05.03 01:05
|buy
|51
|0.05
|1.8383
|1.8342
|1.8488
|308
|2006.05.03 01:05
|buy
|52
|0.05
|1.8383
|1.8342
|1.8488
|309
|2006.05.03 02:34
|modify
|52
|0.05
|1.8383
|1.8395
|1.8488
|310
|2006.05.03 02:34
|modify
|51
|0.05
|1.8383
|1.8395
|1.8488
|311
|2006.05.03 06:29
|modify
|52
|0.05
|1.8383
|1.8398
|1.8488
|312
|2006.05.03 06:29
|modify
|51
|0.05
|1.8383
|1.8398
|1.8488
|313
|2006.05.03 06:34
|modify
|52
|0.05
|1.8383
|1.8425
|1.8488
|314
|2006.05.03 06:34
|modify
|51
|0.05
|1.8383
|1.8425
|1.8488
|315
|2006.05.03 06:44
|modify
|52
|0.05
|1.8383
|1.8428
|1.8488
|316
|2006.05.03 06:44
|modify
|51
|0.05
|1.8383
|1.8428
|1.8488
|317
|2006.05.03 06:45
|modify
|52
|0.05
|1.8383
|1.8429
|1.8488
|318
|2006.05.03 06:45
|modify
|51
|0.05
|1.8383
|1.8429
|1.8488
|319
|2006.05.03 07:10
|s/l
|51
|0.05
|1.8429
|1.8429
|1.8488
|23.00
|1125.00
|320
|2006.05.03 07:10
|s/l
|52
|0.05
|1.8429
|1.8429
|1.8488
|23.00
|1148.00
|321
|2006.05.03 15:15
|buy
|53
|0.05
|1.8424
|1.8383
|1.8529
|322
|2006.05.03 15:15
|buy
|54
|0.05
|1.8424
|1.8383
|1.8529
|323
|2006.05.03 16:09
|modify
|54
|0.05
|1.8424
|1.8426
|1.8529
|324
|2006.05.03 16:09
|modify
|53
|0.05
|1.8424
|1.8426
|1.8529
|325
|2006.05.03 16:54
|s/l
|53
|0.05
|1.8426
|1.8426
|1.8529
|1.00
|1149.00
|326
|2006.05.03 16:54
|s/l
|54
|0.05
|1.8426
|1.8426
|1.8529
|1.00
|1150.00
|327
|2006.05.03 16:55
|buy
|55
|0.05
|1.8436
|1.8395
|1.8541
|328
|2006.05.03 16:55
|buy
|56
|0.05
|1.8436
|1.8395
|1.8541
|329
|2006.05.03 22:59
|s/l
|55
|0.05
|1.8395
|1.8395
|1.8541
|-20.50
|1129.50
|330
|2006.05.03 22:59
|s/l
|56
|0.05
|1.8395
|1.8395
|1.8541
|-20.50
|1109.00
|331
|2006.05.04 10:25
|buy
|57
|0.05
|1.8429
|1.8388
|1.8534
|332
|2006.05.04 10:25
|buy
|58
|0.05
|1.8429
|1.8388
|1.8534
|333
|2006.05.04 14:24
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8435
|1.8534
|334
|2006.05.04 14:24
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8435
|1.8534
|335
|2006.05.04 14:25
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8436
|1.8534
|336
|2006.05.04 14:25
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8436
|1.8534
|337
|2006.05.04 14:44
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8439
|1.8534
|338
|2006.05.04 14:44
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8439
|1.8534
|339
|2006.05.04 14:49
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8442
|1.8534
|340
|2006.05.04 14:49
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8442
|1.8534
|341
|2006.05.04 14:50
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8443
|1.8534
|342
|2006.05.04 14:50
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8443
|1.8534
|343
|2006.05.04 15:29
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8446
|1.8534
|344
|2006.05.04 15:29
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8446
|1.8534
|345
|2006.05.04 17:24
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8447
|1.8534
|346
|2006.05.04 17:24
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8447
|1.8534
|347
|2006.05.04 17:25
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8448
|1.8534
|348
|2006.05.04 17:25
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8448
|1.8534
|349
|2006.05.04 17:30
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8449
|1.8534
|350
|2006.05.04 17:30
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8449
|1.8534
|351
|2006.05.04 18:09
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8471
|1.8534
|352
|2006.05.04 18:09
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8471
|1.8534
|353
|2006.05.04 18:10
|modify
|58
|0.05
|1.8429
|1.8472
|1.8534
|354
|2006.05.04 18:10
|modify
|57
|0.05
|1.8429
|1.8472
|1.8534
|355
|2006.05.04 18:14
|t/p
|57
|0.05
|1.8534
|1.8472
|1.8534
|52.50
|1161.50
|356
|2006.05.04 18:14
|t/p
|58
|0.05
|1.8534
|1.8472
|1.8534
|52.50
|1214.00
|357
|2006.05.04 18:15
|buy
|59
|0.05
|1.8542
|1.8501
|1.8647
|358
|2006.05.04 18:15
|buy
|60
|0.05
|1.8542
|1.8501
|1.8647
|359
|2006.05.05 07:09
|s/l
|59
|0.05
|1.8501
|1.8501
|1.8647
|-20.50
|1193.50
|360
|2006.05.05 07:09
|s/l
|60
|0.05
|1.8501
|1.8501
|1.8647
|-20.50
|1173.00
|361
|2006.05.05 08:00
|buy
|61
|0.05
|1.8514
|1.8473
|1.8619
|362
|2006.05.05 08:00
|buy
|62
|0.05
|1.8514
|1.8473
|1.8619
|363
|2006.05.05 12:34
|modify
|62
|0.05
|1.8514
|1.8534
|1.8619
|364
|2006.05.05 12:34
|modify
|61
|0.05
|1.8514
|1.8534
|1.8619
|365
|2006.05.05 12:35
|modify
|62
|0.05
|1.8514
|1.8535
|1.8619
|366
|2006.05.05 12:35
|modify
|61
|0.05
|1.8514
|1.8535
|1.8619
|367
|2006.05.05 12:54
|modify
|62
|0.05
|1.8514
|1.8539
|1.8619
|368
|2006.05.05 12:54
|modify
|61
|0.05
|1.8514
|1.8539
|1.8619
|369
|2006.05.05 12:55
|modify
|62
|0.05
|1.8514
|1.8540
|1.8619
|370
|2006.05.05 12:55
|modify
|61
|0.05
|1.8514
|1.8540
|1.8619
|371
|2006.05.05 13:09
|modify
|62
|0.05
|1.8514
|1.8542
|1.8619
|372
|2006.05.05 13:09
|modify
|61
|0.05
|1.8514
|1.8542
|1.8619
|373
|2006.05.05 13:10
|modify
|62
|0.05
|1.8514
|1.8543
|1.8619
|374
|2006.05.05 13:10
|modify
|61
|0.05
|1.8514
|1.8543
|1.8619
|375
|2006.05.05 13:29
|modify
|62
|0.05
|1.8514
|1.8573
|1.8619
|376
|2006.05.05 13:29
|modify
|61
|0.05
|1.8514
|1.8573
|1.8619
|377
|2006.05.05 13:30
|t/p
|61
|0.05
|1.8619
|1.8573
|1.8619
|52.50
|1225.50
|378
|2006.05.05 13:30
|t/p
|62
|0.05
|1.8619
|1.8573
|1.8619
|52.50
|1278.00
|379
|2006.05.05 13:30
|buy
|63
|0.05
|1.8621
|1.8580
|1.8726
|380
|2006.05.05 13:30
|buy
|64
|0.05
|1.8621
|1.8580
|1.8726
|381
|2006.05.05 14:42
|s/l
|63
|0.05
|1.8580
|1.8580
|1.8726
|-20.50
|1257.50
|382
|2006.05.05 14:42
|s/l
|64
|0.05
|1.8580
|1.8580
|1.8726
|-20.50
|1237.00
|383
|2006.05.05 14:45
|buy
|65
|0.05
|1.8582
|1.8541
|1.8687
|384
|2006.05.05 14:45
|buy
|66
|0.05
|1.8582
|1.8541
|1.8687
|385
|2006.05.08 08:20
|modify
|66
|0.05
|1.8582
|1.8583
|1.8687
|386
|2006.05.08 08:20
|modify
|65
|0.05
|1.8582
|1.8583
|1.8687
|387
|2006.05.08 08:24
|modify
|66
|0.05
|1.8582
|1.8589
|1.8687
|388
|2006.05.08 08:24
|modify
|65
|0.05
|1.8582
|1.8589
|1.8687
|389
|2006.05.08 08:25
|modify
|66
|0.05
|1.8582
|1.8590
|1.8687
|390
|2006.05.08 08:25
|modify
|65
|0.05
|1.8582
|1.8590
|1.8687
|391
|2006.05.08 08:29
|modify
|66
|0.05
|1.8582
|1.8622
|1.8687
|392
|2006.05.08 08:29
|modify
|65
|0.05
|1.8582
|1.8622
|1.8687
|393
|2006.05.08 08:30
|modify
|66
|0.05
|1.8582
|1.8623
|1.8687
|394
|2006.05.08 08:30
|modify
|65
|0.05
|1.8582
|1.8623
|1.8687
|395
|2006.05.08 08:34
|modify
|66
|0.05
|1.8582
|1.8630
|1.8687
|396
|2006.05.08 08:34
|modify
|65
|0.05
|1.8582
|1.8630
|1.8687
|397
|2006.05.08 08:44
|modify
|66
|0.05
|1.8582
|1.8633
|1.8687
|398
|2006.05.08 08:44
|modify
|65
|0.05
|1.8582
|1.8633
|1.8687
|399
|2006.05.08 10:24
|s/l
|65
|0.05
|1.8633
|1.8633
|1.8687
|25.50
|1262.50
|400
|2006.05.08 10:24
|s/l
|66
|0.05
|1.8633
|1.8633
|1.8687
|25.50
|1288.00
|401
|2006.05.08 11:20
|buy
|67
|0.05
|1.8660
|1.8619
|1.8765
|402
|2006.05.08 11:20
|buy
|68
|0.05
|1.8660
|1.8619
|1.8765
|403
|2006.05.08 13:39
|s/l
|67
|0.05
|1.8619
|1.8619
|1.8765
|-20.50
|1267.50
|404
|2006.05.08 13:39
|s/l
|68
|0.05
|1.8619
|1.8619
|1.8765
|-20.50
|1247.00
|405
|2006.05.09 11:25
|buy
|69
|0.05
|1.8583
|1.8542
|1.8688
|406
|2006.05.09 11:25
|buy
|70
|0.05
|1.8583
|1.8542
|1.8688
|407
|2006.05.09 13:30
|modify
|70
|0.05
|1.8583
|1.8584
|1.8688
|408
|2006.05.09 13:30
|modify
|69
|0.05
|1.8583
|1.8584
|1.8688
|409
|2006.05.09 13:54
|modify
|70
|0.05
|1.8583
|1.8598
|1.8688
|410
|2006.05.09 13:54
|modify
|69
|0.05
|1.8583
|1.8598
|1.8688
|411
|2006.05.09 13:59
|modify
|70
|0.05
|1.8583
|1.8600
|1.8688
|412
|2006.05.09 13:59
|modify
|69
|0.05
|1.8583
|1.8600
|1.8688
|413
|2006.05.09 14:09
|modify
|70
|0.05
|1.8583
|1.8618
|1.8688
|414
|2006.05.09 14:09
|modify
|69
|0.05
|1.8583
|1.8618
|1.8688
|415
|2006.05.09 14:19
|modify
|70
|0.05
|1.8583
|1.8624
|1.8688
|416
|2006.05.09 14:19
|modify
|69
|0.05
|1.8583
|1.8624
|1.8688
|417
|2006.05.09 14:20
|modify
|70
|0.05
|1.8583
|1.8625
|1.8688
|418
|2006.05.09 14:20
|modify
|69
|0.05
|1.8583
|1.8625
|1.8688
|419
|2006.05.09 14:34
|modify
|70
|0.05
|1.8583
|1.8638
|1.8688
|420
|2006.05.09 14:34
|modify
|69
|0.05
|1.8583
|1.8638
|1.8688
|421
|2006.05.09 15:30
|s/l
|69
|0.05
|1.8638
|1.8638
|1.8688
|27.50
|1274.50
|422
|2006.05.09 15:30
|s/l
|70
|0.05
|1.8638
|1.8638
|1.8688
|27.50
|1302.00
|423
|2006.05.09 16:30
|buy
|71
|0.05
|1.8650
|1.8609
|1.8755
|424
|2006.05.09 16:30
|buy
|72
|0.05
|1.8650
|1.8609
|1.8755
|425
|2006.05.10 06:54
|modify
|72
|0.05
|1.8650
|1.8671
|1.8755
|426
|2006.05.10 06:54
|modify
|71
|0.05
|1.8650
|1.8671
|1.8755
|427
|2006.05.10 07:24
|modify
|72
|0.05
|1.8650
|1.8673
|1.8755
|428
|2006.05.10 07:24
|modify
|71
|0.05
|1.8650
|1.8673
|1.8755
|429
|2006.05.10 07:25
|modify
|72
|0.05
|1.8650
|1.8674
|1.8755
|430
|2006.05.10 07:25
|modify
|71
|0.05
|1.8650
|1.8674
|1.8755
|431
|2006.05.10 08:13
|s/l
|71
|0.05
|1.8674
|1.8674
|1.8755
|12.00
|1314.00
|432
|2006.05.10 08:13
|s/l
|72
|0.05
|1.8674
|1.8674
|1.8755
|12.00
|1326.00
|433
|2006.05.10 18:00
|buy
|73
|0.05
|1.8646
|1.8605
|1.8751
|434
|2006.05.10 18:00
|buy
|74
|0.05
|1.8646
|1.8605
|1.8751
|435
|2006.05.10 23:34
|s/l
|73
|0.05
|1.8605
|1.8605
|1.8751
|-20.50
|1305.50
|436
|2006.05.10 23:34
|s/l
|74
|0.05
|1.8605
|1.8605
|1.8751
|-20.50
|1285.00
|437
|2006.05.11 09:10
|buy
|75
|0.05
|1.8605
|1.8564
|1.8710
|438
|2006.05.11 09:10
|buy
|76
|0.05
|1.8605
|1.8564
|1.8710
|439
|2006.05.11 10:14
|modify
|76
|0.05
|1.8605
|1.8606
|1.8710
|440
|2006.05.11 10:14
|modify
|75
|0.05
|1.8605
|1.8606
|1.8710
|441
|2006.05.11 10:24
|modify
|76
|0.05
|1.8605
|1.8620
|1.8710
|442
|2006.05.11 10:24
|modify
|75
|0.05
|1.8605
|1.8620
|1.8710
|443
|2006.05.11 10:25
|modify
|76
|0.05
|1.8605
|1.8621
|1.8710
|444
|2006.05.11 10:25
|modify
|75
|0.05
|1.8605
|1.8621
|1.8710
|445
|2006.05.11 10:29
|modify
|76
|0.05
|1.8605
|1.8624
|1.8710
|446
|2006.05.11 10:29
|modify
|75
|0.05
|1.8605
|1.8624
|1.8710
|447
|2006.05.11 11:44
|s/l
|75
|0.05
|1.8624
|1.8624
|1.8710
|9.50
|1294.50
|448
|2006.05.11 11:44
|s/l
|76
|0.05
|1.8624
|1.8624
|1.8710
|9.50
|1304.00
|449
|2006.05.11 12:25
|buy
|77
|0.05
|1.8661
|1.8620
|1.8766
|450
|2006.05.11 12:25
|buy
|78
|0.05
|1.8661
|1.8620
|1.8766
|451
|2006.05.11 13:49
|modify
|78
|0.05
|1.8661
|1.8668
|1.8766
|452
|2006.05.11 13:49
|modify
|77
|0.05
|1.8661
|1.8668
|1.8766
|453
|2006.05.11 13:54
|modify
|78
|0.05
|1.8661
|1.8689
|1.8766
|454
|2006.05.11 13:54
|modify
|77
|0.05
|1.8661
|1.8689
|1.8766
|455
|2006.05.11 14:14
|modify
|78
|0.05
|1.8661
|1.8698
|1.8766
|456
|2006.05.11 14:14
|modify
|77
|0.05
|1.8661
|1.8698
|1.8766
|457
|2006.05.11 14:15
|modify
|78
|0.05
|1.8661
|1.8699
|1.8766
|458
|2006.05.11 14:15
|modify
|77
|0.05
|1.8661
|1.8699
|1.8766
|459
|2006.05.11 14:24
|modify
|78
|0.05
|1.8661
|1.8700
|1.8766
|460
|2006.05.11 14:24
|modify
|77
|0.05
|1.8661
|1.8700
|1.8766
|461
|2006.05.11 14:25
|modify
|78
|0.05
|1.8661
|1.8701
|1.8766
|462
|2006.05.11 14:25
|modify
|77
|0.05
|1.8661
|1.8701
|1.8766
|463
|2006.05.11 14:29
|modify
|78
|0.05
|1.8661
|1.8704
|1.8766
|464
|2006.05.11 14:29
|modify
|77
|0.05
|1.8661
|1.8704
|1.8766
|465
|2006.05.11 14:34
|t/p
|77
|0.05
|1.8766
|1.8704
|1.8766
|52.50
|1356.50
|466
|2006.05.11 14:34
|t/p
|78
|0.05
|1.8766
|1.8704
|1.8766
|52.50
|1409.00
|467
|2006.05.11 14:35
|buy
|79
|0.05
|1.8772
|1.8731
|1.8877
|468
|2006.05.11 14:35
|buy
|80
|0.05
|1.8772
|1.8731
|1.8877
|469
|2006.05.11 15:39
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8777
|1.8877
|470
|2006.05.11 15:39
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8777
|1.8877
|471
|2006.05.11 15:44
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8784
|1.8877
|472
|2006.05.11 15:44
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8784
|1.8877
|473
|2006.05.11 15:54
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8801
|1.8877
|474
|2006.05.11 15:54
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8801
|1.8877
|475
|2006.05.11 17:04
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8803
|1.8877
|476
|2006.05.11 17:04
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8803
|1.8877
|477
|2006.05.11 17:05
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8804
|1.8877
|478
|2006.05.11 17:05
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8804
|1.8877
|479
|2006.05.11 23:04
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8809
|1.8877
|480
|2006.05.11 23:04
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8809
|1.8877
|481
|2006.05.11 23:29
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8811
|1.8877
|482
|2006.05.11 23:29
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8811
|1.8877
|483
|2006.05.11 23:30
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8812
|1.8877
|484
|2006.05.11 23:30
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8812
|1.8877
|485
|2006.05.11 23:44
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8814
|1.8877
|486
|2006.05.11 23:44
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8814
|1.8877
|487
|2006.05.12 00:09
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8815
|1.8877
|488
|2006.05.12 00:09
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8815
|1.8877
|489
|2006.05.12 00:10
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8816
|1.8877
|490
|2006.05.12 00:10
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8816
|1.8877
|491
|2006.05.12 05:44
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8820
|1.8877
|492
|2006.05.12 05:44
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8820
|1.8877
|493
|2006.05.12 05:45
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8821
|1.8877
|494
|2006.05.12 05:45
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8821
|1.8877
|495
|2006.05.12 05:49
|modify
|80
|0.05
|1.8772
|1.8830
|1.8877
|496
|2006.05.12 05:49
|modify
|79
|0.05
|1.8772
|1.8830
|1.8877
|497
|2006.05.12 05:54
|t/p
|79
|0.05
|1.8877
|1.8830
|1.8877
|52.50
|1461.50
|498
|2006.05.12 05:54
|t/p
|80
|0.05
|1.8877
|1.8830
|1.8877
|52.50
|1514.00
|499
|2006.05.12 05:55
|buy
|81
|0.05
|1.8882
|1.8841
|1.8987
|500
|2006.05.12 05:55
|buy
|82
|0.05
|1.8882
|1.8841
|1.8987
|501
|2006.05.12 09:19
|modify
|82
|0.05
|1.8882
|1.8885
|1.8987
|502
|2006.05.12 09:19
|modify
|81
|0.05
|1.8882
|1.8885
|1.8987
|503
|2006.05.12 09:29
|modify
|82
|0.05
|1.8882
|1.8899
|1.8987
|504
|2006.05.12 09:29
|modify
|81
|0.05
|1.8882
|1.8899
|1.8987
|505
|2006.05.12 09:34
|modify
|82
|0.05
|1.8882
|1.8905
|1.8987
|506
|2006.05.12 09:34
|modify
|81
|0.05
|1.8882
|1.8905
|1.8987
|507
|2006.05.12 09:39
|modify
|82
|0.05
|1.8882
|1.8924
|1.8987
|508
|2006.05.12 09:39
|modify
|81
|0.05
|1.8882
|1.8924
|1.8987
|509
|2006.05.12 09:40
|modify
|82
|0.05
|1.8882
|1.8925
|1.8987
|510
|2006.05.12 09:40
|modify
|81
|0.05
|1.8882
|1.8925
|1.8987
|511
|2006.05.12 09:44
|t/p
|81
|0.05
|1.8987
|1.8925
|1.8987
|52.50
|1566.50
|512
|2006.05.12 09:44
|t/p
|82
|0.05
|1.8987
|1.8925
|1.8987
|52.50
|1619.00
|513
|2006.05.12 09:45
|buy
|83
|0.05
|1.8991
|1.8950
|1.9096
|514
|2006.05.12 09:45
|buy
|84
|0.05
|1.8991
|1.8950
|1.9096
|515
|2006.05.12 10:34
|s/l
|83
|0.05
|1.8950
|1.8950
|1.9096
|-20.50
|1598.50
|516
|2006.05.12 10:34
|s/l
|84
|0.05
|1.8950
|1.8950
|1.9096
|-20.50
|1578.00
|517
|2006.05.12 10:35
|buy
|85
|0.05
|1.8955
|1.8914
|1.9060
|518
|2006.05.12 10:35
|buy
|86
|0.05
|1.8955
|1.8914
|1.9060
|519
|2006.05.12 12:34
|s/l
|85
|0.05
|1.8914
|1.8914
|1.9060
|-20.50
|1557.50
|520
|2006.05.12 12:34
|s/l
|86
|0.05
|1.8914
|1.8914
|1.9060
|-20.50
|1537.00
|521
|2006.05.12 13:00
|buy
|87
|0.05
|1.8982
|1.8941
|1.9087
|522
|2006.05.12 13:00
|buy
|88
|0.05
|1.8982
|1.8941
|1.9087
|523
|2006.05.12 13:04
|s/l
|87
|0.05
|1.8941
|1.8941
|1.9087
|-20.50
|1516.50
|524
|2006.05.12 13:04
|s/l
|88
|0.05
|1.8941
|1.8941
|1.9087
|-20.50
|1496.00
|525
|2006.05.12 13:05
|buy
|89
|0.05
|1.8943
|1.8902
|1.9048
|526
|2006.05.12 13:05
|buy
|90
|0.05
|1.8943
|1.8902
|1.9048
|527
|2006.05.12 14:35
|s/l
|89
|0.05
|1.8902
|1.8902
|1.9048
|-20.50
|1475.50
|528
|2006.05.12 14:35
|s/l
|90
|0.05
|1.8902
|1.8902
|1.9048
|-20.50
|1455.00
|529
|2006.05.12 18:05
|buy
|91
|0.05
|1.8917
|1.8876
|1.9022
|530
|2006.05.12 18:05
|buy
|92
|0.05
|1.8917
|1.8876
|1.9022
|531
|2006.05.14 21:30
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8917
|1.9022
|532
|2006.05.14 21:30
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8917
|1.9022
|533
|2006.05.14 21:31
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8918
|1.9022
|534
|2006.05.14 21:31
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8918
|1.9022
|535
|2006.05.14 21:44
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8919
|1.9022
|536
|2006.05.14 21:44
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8919
|1.9022
|537
|2006.05.14 22:04
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8922
|1.9022
|538
|2006.05.14 22:04
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8922
|1.9022
|539
|2006.05.14 22:05
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8924
|1.9022
|540
|2006.05.14 22:05
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8924
|1.9022
|541
|2006.05.14 22:06
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8931
|1.9022
|542
|2006.05.14 22:06
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8931
|1.9022
|543
|2006.05.14 22:11
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8933
|1.9022
|544
|2006.05.14 22:11
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8933
|1.9022
|545
|2006.05.14 22:14
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8937
|1.9022
|546
|2006.05.14 22:14
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8937
|1.9022
|547
|2006.05.14 22:18
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8938
|1.9022
|548
|2006.05.14 22:18
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8938
|1.9022
|549
|2006.05.14 22:19
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8942
|1.9022
|550
|2006.05.14 22:19
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8942
|1.9022
|551
|2006.05.14 22:23
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8943
|1.9022
|552
|2006.05.14 22:23
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8943
|1.9022
|553
|2006.05.14 22:34
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8944
|1.9022
|554
|2006.05.14 22:34
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8944
|1.9022
|555
|2006.05.14 22:49
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8945
|1.9022
|556
|2006.05.14 22:49
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8945
|1.9022
|557
|2006.05.14 22:52
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8946
|1.9022
|558
|2006.05.14 22:52
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8946
|1.9022
|559
|2006.05.14 22:54
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8947
|1.9022
|560
|2006.05.14 22:54
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8947
|1.9022
|561
|2006.05.14 22:55
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8948
|1.9022
|562
|2006.05.14 22:55
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8948
|1.9022
|563
|2006.05.14 22:56
|modify
|92
|0.05
|1.8917
|1.8949
|1.9022
|564
|2006.05.14 22:56
|modify
|91
|0.05
|1.8917
|1.8949
|1.9022
|565
|2006.05.15 00:34
|s/l
|91
|0.05
|1.8949
|1.8949
|1.9022
|16.00
|1471.00
|566
|2006.05.15 00:34
|s/l
|92
|0.05
|1.8949
|1.8949
|1.9022
|16.00
|1487.00
|567
|2006.05.15 01:20
|buy
|93
|0.05
|1.8975
|1.8934
|1.9080
|568
|2006.05.15 01:20
|buy
|94
|0.05
|1.8975
|1.8934
|1.9080
|569
|2006.05.15 06:29
|s/l
|93
|0.05
|1.8934
|1.8934
|1.9080
|-20.50
|1466.50
|570
|2006.05.15 06:29
|s/l
|94
|0.05
|1.8934
|1.8934
|1.9080
|-20.50
|1446.00
|571
|2006.05.16 02:30
|buy
|95
|0.05
|1.8818
|1.8777
|1.8923
|572
|2006.05.16 02:30
|buy
|96
|0.05
|1.8818
|1.8777
|1.8923
|573
|2006.05.16 09:04
|s/l
|95
|0.05
|1.8777
|1.8777
|1.8923
|-20.50
|1425.50
|574
|2006.05.16 09:04
|s/l
|96
|0.05
|1.8777
|1.8777
|1.8923
|-20.50
|1405.00
|575
|2006.05.16 11:55
|buy
|97
|0.05
|1.8818
|1.8777
|1.8923
|576
|2006.05.16 11:55
|buy
|98
|0.05
|1.8818
|1.8777
|1.8923
|577
|2006.05.16 12:44
|modify
|98
|0.05
|1.8818
|1.8821
|1.8923
|578
|2006.05.16 12:44
|modify
|97
|0.05
|1.8818
|1.8821
|1.8923
|579
|2006.05.16 15:24
|s/l
|97
|0.05
|1.8821
|1.8821
|1.8923
|1.50
|1406.50
|580
|2006.05.16 15:24
|s/l
|98
|0.05
|1.8821
|1.8821
|1.8923
|1.50
|1408.00
|581
|2006.05.16 17:25
|buy
|99
|0.05
|1.8841
|1.8800
|1.8946
|582
|2006.05.16 17:25
|buy
|100
|0.05
|1.8841
|1.8800
|1.8946
|583
|2006.05.16 18:35
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8841
|1.8946
|584
|2006.05.16 18:35
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8841
|1.8946
|585
|2006.05.16 18:49
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8848
|1.8946
|586
|2006.05.16 18:49
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8848
|1.8946
|587
|2006.05.17 03:14
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8861
|1.8946
|588
|2006.05.17 03:14
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8861
|1.8946
|589
|2006.05.17 03:15
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8862
|1.8946
|590
|2006.05.17 03:15
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8862
|1.8946
|591
|2006.05.17 03:19
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8867
|1.8946
|592
|2006.05.17 03:19
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8867
|1.8946
|593
|2006.05.17 03:29
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8869
|1.8946
|594
|2006.05.17 03:29
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8869
|1.8946
|595
|2006.05.17 03:34
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8881
|1.8946
|596
|2006.05.17 03:34
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8881
|1.8946
|597
|2006.05.17 03:35
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8882
|1.8946
|598
|2006.05.17 03:35
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8882
|1.8946
|599
|2006.05.17 07:09
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8891
|1.8946
|600
|2006.05.17 07:09
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8891
|1.8946
|601
|2006.05.17 07:10
|modify
|100
|0.05
|1.8841
|1.8892
|1.8946
|602
|2006.05.17 07:10
|modify
|99
|0.05
|1.8841
|1.8892
|1.8946
|603
|2006.05.17 07:14
|t/p
|99
|0.05
|1.8946
|1.8892
|1.8946
|52.50
|1460.50
|604
|2006.05.17 07:14
|t/p
|100
|0.05
|1.8946
|1.8892
|1.8946
|52.50
|1513.00
|605
|2006.05.17 07:15
|buy
|101
|0.05
|1.8952
|1.8911
|1.9057
|606
|2006.05.17 07:15
|buy
|102
|0.05
|1.8952
|1.8911
|1.9057
|607
|2006.05.17 12:44
|modify
|102
|0.05
|1.8952
|1.8959
|1.9057
|608
|2006.05.17 12:44
|modify
|101
|0.05
|1.8952
|1.8959
|1.9057
|609
|2006.05.17 13:14
|s/l
|101
|0.05
|1.8959
|1.8959
|1.9057
|3.50
|1516.50
|610
|2006.05.17 13:14
|s/l
|102
|0.05
|1.8959
|1.8959
|1.9057
|3.50
|1520.00
|611
|2006.05.18 02:15
|buy
|103
|0.05
|1.8862
|1.8821
|1.8967
|612
|2006.05.18 02:15
|buy
|104
|0.05
|1.8862
|1.8821
|1.8967
|613
|2006.05.18 06:14
|s/l
|103
|0.05
|1.8821
|1.8821
|1.8967
|-20.50
|1499.50
|614
|2006.05.18 06:14
|s/l
|104
|0.05
|1.8821
|1.8821
|1.8967
|-20.50
|1479.00
|615
|2006.05.18 08:20
|buy
|105
|0.05
|1.8855
|1.8814
|1.8960
|616
|2006.05.18 08:20
|buy
|106
|0.05
|1.8855
|1.8814
|1.8960
|617
|2006.05.18 13:34
|modify
|106
|0.05
|1.8855
|1.8877
|1.8960
|618
|2006.05.18 13:34
|modify
|105
|0.05
|1.8855
|1.8877
|1.8960
|619
|2006.05.18 13:39
|modify
|106
|0.05
|1.8855
|1.8878
|1.8960
|620
|2006.05.18 13:39
|modify
|105
|0.05
|1.8855
|1.8878
|1.8960
|621
|2006.05.18 13:40
|modify
|106
|0.05
|1.8855
|1.8879
|1.8960
|622
|2006.05.18 13:40
|modify
|105
|0.05
|1.8855
|1.8879
|1.8960
|623
|2006.05.18 14:04
|modify
|106
|0.05
|1.8855
|1.8882
|1.8960
|624
|2006.05.18 14:04
|modify
|105
|0.05
|1.8855
|1.8882
|1.8960
|625
|2006.05.18 14:30
|s/l
|105
|0.05
|1.8882
|1.8882
|1.8960
|13.50
|1492.50
|626
|2006.05.18 14:30
|s/l
|106
|0.05
|1.8882
|1.8882
|1.8960
|13.50
|1506.00
|627
|2006.05.18 14:35
|buy
|107
|0.05
|1.8887
|1.8846
|1.8992
|628
|2006.05.18 14:35
|buy
|108
|0.05
|1.8887
|1.8846
|1.8992
|629
|2006.05.18 20:49
|modify
|108
|0.05
|1.8887
|1.8893
|1.8992
|630
|2006.05.18 20:49
|modify
|107
|0.05
|1.8887
|1.8893
|1.8992
|631
|2006.05.18 20:50
|modify
|108
|0.05
|1.8887
|1.8894
|1.8992
|632
|2006.05.18 20:50
|modify
|107
|0.05
|1.8887
|1.8894
|1.8992
|633
|2006.05.18 21:09
|modify
|108
|0.05
|1.8887
|1.8907
|1.8992
|634
|2006.05.18 21:09
|modify
|107
|0.05
|1.8887
|1.8907
|1.8992
|635
|2006.05.18 21:10
|modify
|108
|0.05
|1.8887
|1.8908
|1.8992
|636
|2006.05.18 21:10
|modify
|107
|0.05
|1.8887
|1.8908
|1.8992
|637
|2006.05.18 21:19
|modify
|108
|0.05
|1.8887
|1.8910
|1.8992
|638
|2006.05.18 21:19
|modify
|107
|0.05
|1.8887
|1.8910
|1.8992
|639
|2006.05.18 21:20
|modify
|108
|0.05
|1.8887
|1.8911
|1.8992
|640
|2006.05.18 21:20
|modify
|107
|0.05
|1.8887
|1.8911
|1.8992
|641
|2006.05.18 21:24
|modify
|108
|0.05
|1.8887
|1.8915
|1.8992
|642
|2006.05.18 21:24
|modify
|107
|0.05
|1.8887
|1.8915
|1.8992
|643
|2006.05.19 02:00
|s/l
|107
|0.05
|1.8915
|1.8915
|1.8992
|14.00
|1520.00
|644
|2006.05.19 02:00
|s/l
|108
|0.05
|1.8915
|1.8915
|1.8992
|14.00
|1534.00
|645
|2006.05.19 03:20
|buy
|109
|0.05
|1.8923
|1.8882
|1.9028
|646
|2006.05.19 03:20
|buy
|110
|0.05
|1.8923
|1.8882
|1.9028
|647
|2006.05.19 06:59
|s/l
|109
|0.05
|1.8882
|1.8882
|1.9028
|-20.50
|1513.50
|648
|2006.05.19 06:59
|s/l
|110
|0.05
|1.8882
|1.8882
|1.9028
|-20.50
|1493.00
|649
|2006.05.22 10:00
|buy
|111
|0.05
|1.8737
|1.8696
|1.8842
|650
|2006.05.22 10:00
|buy
|112
|0.05
|1.8737
|1.8696
|1.8842
|651
|2006.05.22 14:04
|modify
|112
|0.05
|1.8737
|1.8737
|1.8842
|652
|2006.05.22 14:04
|modify
|111
|0.05
|1.8737
|1.8737
|1.8842
|653
|2006.05.22 14:09
|modify
|112
|0.05
|1.8737
|1.8749
|1.8842
|654
|2006.05.22 14:09
|modify
|111
|0.05
|1.8737
|1.8749
|1.8842
|655
|2006.05.22 14:24
|modify
|112
|0.05
|1.8737
|1.8765
|1.8842
|656
|2006.05.22 14:24
|modify
|111
|0.05
|1.8737
|1.8765
|1.8842
|657
|2006.05.22 14:44
|modify
|112
|0.05
|1.8737
|1.8766
|1.8842
|658
|2006.05.22 14:44
|modify
|111
|0.05
|1.8737
|1.8766
|1.8842
|659
|2006.05.22 15:14
|modify
|112
|0.05
|1.8737
|1.8790
|1.8842
|660
|2006.05.22 15:14
|modify
|111
|0.05
|1.8737
|1.8790
|1.8842
|661
|2006.05.22 15:29
|t/p
|111
|0.05
|1.8842
|1.8790
|1.8842
|52.50
|1545.50
|662
|2006.05.22 15:29
|t/p
|112
|0.05
|1.8842
|1.8790
|1.8842
|52.50
|1598.00
|663
|2006.05.22 15:30
|buy
|113
|0.05
|1.8849
|1.8808
|1.8954
|664
|2006.05.22 15:30
|buy
|114
|0.05
|1.8849
|1.8808
|1.8954
|665
|2006.05.23 09:55
|s/l
|113
|0.05
|1.8808
|1.8808
|1.8954
|-20.50
|1577.50
|666
|2006.05.23 09:55
|s/l
|114
|0.05
|1.8808
|1.8808
|1.8954
|-20.50
|1557.00
|667
|2006.05.23 18:05
|buy
|115
|0.05
|1.8835
|1.8794
|1.8940
|668
|2006.05.23 18:05
|buy
|116
|0.05
|1.8835
|1.8794
|1.8940
|669
|2006.05.23 21:09
|s/l
|115
|0.05
|1.8794
|1.8794
|1.8940
|-20.50
|1536.50
|670
|2006.05.23 21:09
|s/l
|116
|0.05
|1.8794
|1.8794
|1.8940
|-20.50
|1516.00
|671
|2006.05.24 07:45
|buy
|117
|0.05
|1.8818
|1.8777
|1.8923
|672
|2006.05.24 07:45
|buy
|118
|0.05
|1.8818
|1.8777
|1.8923
|673
|2006.05.24 13:14
|s/l
|117
|0.05
|1.8777
|1.8777
|1.8923
|-20.50
|1495.50
|674
|2006.05.24 13:14
|s/l
|118
|0.05
|1.8777
|1.8777
|1.8923
|-20.50
|1475.00
|675
|2006.05.25 08:55
|buy
|119
|0.05
|1.8718
|1.8677
|1.8823
|676
|2006.05.25 08:55
|buy
|120
|0.05
|1.8718
|1.8677
|1.8823
|677
|2006.05.25 12:14
|s/l
|119
|0.05
|1.8677
|1.8677
|1.8823
|-20.50
|1454.50
|678
|2006.05.25 12:14
|s/l
|120
|0.05
|1.8677
|1.8677
|1.8823
|-20.50
|1434.00
|679
|2006.05.25 13:15
|buy
|121
|0.05
|1.8718
|1.8677
|1.8823
|680
|2006.05.25 13:15
|buy
|122
|0.05
|1.8718
|1.8677
|1.8823
|681
|2006.05.25 21:54
|modify
|122
|0.05
|1.8718
|1.8725
|1.8823
|682
|2006.05.25 21:54
|modify
|121
|0.05
|1.8718
|1.8725
|1.8823
|683
|2006.05.25 21:55
|modify
|122
|0.05
|1.8718
|1.8726
|1.8823
|684
|2006.05.25 21:55
|modify
|121
|0.05
|1.8718
|1.8726
|1.8823
|685
|2006.05.25 21:59
|modify
|122
|0.05
|1.8718
|1.8727
|1.8823
|686
|2006.05.25 21:59
|modify
|121
|0.05
|1.8718
|1.8727
|1.8823
|687
|2006.05.26 01:24
|s/l
|121
|0.05
|1.8727
|1.8727
|1.8823
|4.50
|1438.50
|688
|2006.05.26 01:24
|s/l
|122
|0.05
|1.8727
|1.8727
|1.8823
|4.50
|1443.00
|689
|2006.05.26 08:10
|buy
|123
|0.05
|1.8739
|1.8698
|1.8844
|690
|2006.05.26 08:10
|buy
|124
|0.05
|1.8739
|1.8698
|1.8844
|691
|2006.05.26 12:04
|s/l
|123
|0.05
|1.8698
|1.8698
|1.8844
|-20.50
|1422.50
|692
|2006.05.26 12:04
|s/l
|124
|0.05
|1.8698
|1.8698
|1.8844
|-20.50
|1402.00
|693
|2006.05.29 03:10
|buy
|125
|0.05
|1.8607
|1.8566
|1.8712
|694
|2006.05.29 03:10
|buy
|126
|0.05
|1.8607
|1.8566
|1.8712
|695
|2006.05.29 16:15
|s/l
|125
|0.05
|1.8566
|1.8566
|1.8712
|-20.50
|1381.50
|696
|2006.05.29 16:15
|s/l
|126
|0.05
|1.8566
|1.8566
|1.8712
|-20.50
|1361.00
|697
|2006.05.30 01:25
|buy
|127
|0.05
|1.8594
|1.8553
|1.8699
|698
|2006.05.30 01:25
|buy
|128
|0.05
|1.8594
|1.8553
|1.8699
|699
|2006.05.30 02:54
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8613
|1.8699
|700
|2006.05.30 02:54
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8613
|1.8699
|701
|2006.05.30 02:55
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8615
|1.8699
|702
|2006.05.30 02:55
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8615
|1.8699
|703
|2006.05.30 03:04
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8618
|1.8699
|704
|2006.05.30 03:04
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8618
|1.8699
|705
|2006.05.30 03:05
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8619
|1.8699
|706
|2006.05.30 03:05
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8619
|1.8699
|707
|2006.05.30 03:14
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8639
|1.8699
|708
|2006.05.30 03:14
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8639
|1.8699
|709
|2006.05.30 03:29
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8641
|1.8699
|710
|2006.05.30 03:29
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8641
|1.8699
|711
|2006.05.30 03:34
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8646
|1.8699
|712
|2006.05.30 03:34
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8646
|1.8699
|713
|2006.05.30 03:35
|modify
|128
|0.05
|1.8594
|1.8647
|1.8699
|714
|2006.05.30 03:35
|modify
|127
|0.05
|1.8594
|1.8647
|1.8699
|715
|2006.05.30 06:09
|t/p
|127
|0.05
|1.8699
|1.8647
|1.8699
|52.50
|1413.50
|716
|2006.05.30 06:09
|t/p
|128
|0.05
|1.8699
|1.8647
|1.8699
|52.50
|1466.00
|717
|2006.05.30 06:10
|buy
|129
|0.05
|1.8705
|1.8664
|1.8810
|718
|2006.05.30 06:10
|buy
|130
|0.05
|1.8705
|1.8664
|1.8810
|719
|2006.05.30 07:04
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8713
|1.8810
|720
|2006.05.30 07:04
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8713
|1.8810
|721
|2006.05.30 07:05
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8714
|1.8810
|722
|2006.05.30 07:05
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8714
|1.8810
|723
|2006.05.30 07:49
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8719
|1.8810
|724
|2006.05.30 07:49
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8719
|1.8810
|725
|2006.05.30 07:50
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8720
|1.8810
|726
|2006.05.30 07:50
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8720
|1.8810
|727
|2006.05.30 09:47
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8720
|1.8810
|728
|2006.05.30 09:47
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8720
|1.8810
|729
|2006.05.30 09:49
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8727
|1.8810
|730
|2006.05.30 09:49
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8727
|1.8810
|731
|2006.05.30 09:50
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8728
|1.8810
|732
|2006.05.30 09:50
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8728
|1.8810
|733
|2006.05.30 09:54
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8747
|1.8810
|734
|2006.05.30 09:54
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8747
|1.8810
|735
|2006.05.30 10:39
|modify
|130
|0.05
|1.8705
|1.8751
|1.8810
|736
|2006.05.30 10:39
|modify
|129
|0.05
|1.8705
|1.8751
|1.8810
|737
|2006.05.30 11:39
|s/l
|129
|0.05
|1.8751
|1.8751
|1.8810
|23.00
|1489.00
|738
|2006.05.30 11:39
|s/l
|130
|0.05
|1.8751
|1.8751
|1.8810
|23.00
|1512.00
|739
|2006.05.30 13:20
|buy
|131
|0.05
|1.8760
|1.8719
|1.8865
|740
|2006.05.30 13:20
|buy
|132
|0.05
|1.8760
|1.8719
|1.8865
|741
|2006.05.30 13:54
|modify
|132
|0.05
|1.8760
|1.8761
|1.8865
|742
|2006.05.30 13:54
|modify
|131
|0.05
|1.8760
|1.8761
|1.8865
|743
|2006.05.30 13:55
|modify
|132
|0.05
|1.8760
|1.8762
|1.8865
|744
|2006.05.30 13:55
|modify
|131
|0.05
|1.8760
|1.8762
|1.8865
|745
|2006.05.30 13:59
|modify
|132
|0.05
|1.8760
|1.8778
|1.8865
|746
|2006.05.30 13:59
|modify
|131
|0.05
|1.8760
|1.8778
|1.8865
|747
|2006.05.30 14:00
|modify
|132
|0.05
|1.8760
|1.8779
|1.8865
|748
|2006.05.30 14:00
|modify
|131
|0.05
|1.8760
|1.8779
|1.8865
|749
|2006.05.30 14:04
|modify
|132
|0.05
|1.8760
|1.8813
|1.8865
|750
|2006.05.30 14:04
|modify
|131
|0.05
|1.8760
|1.8813
|1.8865
|751
|2006.05.30 14:30
|modify
|132
|0.05
|1.8760
|1.8814
|1.8865
|752
|2006.05.30 14:30
|modify
|131
|0.05
|1.8760
|1.8814
|1.8865
|753
|2006.05.30 15:55
|s/l
|131
|0.05
|1.8814
|1.8814
|1.8865
|27.00
|1539.00
|754
|2006.05.30 15:55
|s/l
|132
|0.05
|1.8814
|1.8814
|1.8865
|27.00
|1566.00
|755
|2006.05.30 16:45
|buy
|133
|0.05
|1.8838
|1.8797
|1.8943
|756
|2006.05.30 16:45
|buy
|134
|0.05
|1.8838
|1.8797
|1.8943
|757
|2006.05.31 08:09
|s/l
|133
|0.05
|1.8797
|1.8797
|1.8943
|-20.50
|1545.50
|758
|2006.05.31 08:09
|s/l
|134
|0.05
|1.8797
|1.8797
|1.8943
|-20.50
|1525.00
|759
|2006.06.01 15:15
|buy
|135
|0.05
|1.8669
|1.8628
|1.8774
|760
|2006.06.01 15:15
|buy
|136
|0.05
|1.8669
|1.8628
|1.8774
|761
|2006.06.02 06:49
|s/l
|135
|0.05
|1.8628
|1.8628
|1.8774
|-20.50
|1504.50
|762
|2006.06.02 06:49
|s/l
|136
|0.05
|1.8628
|1.8628
|1.8774
|-20.50
|1484.00
|763
|2006.06.02 09:50
|buy
|137
|0.05
|1.8670
|1.8629
|1.8775
|764
|2006.06.02 09:50
|buy
|138
|0.05
|1.8670
|1.8629
|1.8775
|765
|2006.06.02 12:29
|modify
|138
|0.05
|1.8670
|1.8701
|1.8775
|766
|2006.06.02 12:29
|modify
|137
|0.05
|1.8670
|1.8701
|1.8775
|767
|2006.06.02 12:34
|modify
|138
|0.05
|1.8670
|1.8722
|1.8775
|768
|2006.06.02 12:34
|modify
|137
|0.05
|1.8670
|1.8722
|1.8775
|769
|2006.06.02 12:39
|t/p
|137
|0.05
|1.8775
|1.8722
|1.8775
|52.50
|1536.50
|770
|2006.06.02 12:39
|t/p
|138
|0.05
|1.8775
|1.8722
|1.8775
|52.50
|1589.00
|771
|2006.06.02 12:40
|buy
|139
|0.05
|1.8796
|1.8755
|1.8901
|772
|2006.06.02 12:40
|buy
|140
|0.05
|1.8796
|1.8755
|1.8901
|773
|2006.06.02 14:49
|modify
|140
|0.05
|1.8796
|1.8803
|1.8901
|774
|2006.06.02 14:49
|modify
|139
|0.05
|1.8796
|1.8803
|1.8901
|775
|2006.06.02 14:50
|modify
|140
|0.05
|1.8796
|1.8804
|1.8901
|776
|2006.06.02 14:50
|modify
|139
|0.05
|1.8796
|1.8804
|1.8901
|777
|2006.06.02 14:54
|modify
|140
|0.05
|1.8796
|1.8812
|1.8901
|778
|2006.06.02 14:54
|modify
|139
|0.05
|1.8796
|1.8812
|1.8901
|779
|2006.06.02 15:05
|modify
|140
|0.05
|1.8796
|1.8813
|1.8901
|780
|2006.06.02 15:05
|modify
|139
|0.05
|1.8796
|1.8813
|1.8901
|781
|2006.06.05 07:34
|modify
|140
|0.05
|1.8796
|1.8828
|1.8901
|782
|2006.06.05 07:34
|modify
|139
|0.05
|1.8796
|1.8828
|1.8901
|783
|2006.06.05 07:35
|modify
|140
|0.05
|1.8796
|1.8829
|1.8901
|784
|2006.06.05 07:35
|modify
|139
|0.05
|1.8796
|1.8829
|1.8901
|785
|2006.06.05 07:39
|modify
|140
|0.05
|1.8796
|1.8830
|1.8901
|786
|2006.06.05 07:39
|modify
|139
|0.05
|1.8796
|1.8830
|1.8901
|787
|2006.06.05 12:09
|s/l
|139
|0.05
|1.8830
|1.8830
|1.8901
|17.00
|1606.00
|788
|2006.06.05 12:09
|s/l
|140
|0.05
|1.8830
|1.8830
|1.8901
|17.00
|1623.00
|789
|2006.06.06 06:45
|buy
|141
|0.05
|1.8753
|1.8712
|1.8858
|790
|2006.06.06 06:45
|buy
|142
|0.05
|1.8753
|1.8712
|1.8858
|791
|2006.06.06 10:14
|s/l
|141
|0.05
|1.8712
|1.8712
|1.8858
|-20.50
|1602.50
|792
|2006.06.06 10:14
|s/l
|142
|0.05
|1.8712
|1.8712
|1.8858
|-20.50
|1582.00
|793
|2006.06.07 02:15
|buy
|143
|0.05
|1.8633
|1.8592
|1.8738
|794
|2006.06.07 02:15
|buy
|144
|0.05
|1.8633
|1.8592
|1.8738
|795
|2006.06.07 06:19
|s/l
|143
|0.05
|1.8592
|1.8592
|1.8738
|-20.50
|1561.50
|796
|2006.06.07 06:19
|s/l
|144
|0.05
|1.8592
|1.8592
|1.8738
|-20.50
|1541.00
|797
|2006.06.07 10:25
|buy
|145
|0.05
|1.8634
|1.8593
|1.8739
|798
|2006.06.07 10:25
|buy
|146
|0.05
|1.8634
|1.8593
|1.8739
|799
|2006.06.07 11:49
|s/l
|145
|0.05
|1.8593
|1.8593
|1.8739
|-20.50
|1520.50
|800
|2006.06.07 11:49
|s/l
|146
|0.05
|1.8593
|1.8593
|1.8739
|-20.50
|1500.00
|801
|2006.06.09 07:05
|buy
|147
|0.05
|1.8449
|1.8408
|1.8554
|802
|2006.06.09 07:05
|buy
|148
|0.05
|1.8449
|1.8408
|1.8554
|803
|2006.06.09 12:29
|s/l
|147
|0.05
|1.8408
|1.8408
|1.8554
|-20.50
|1479.50
|804
|2006.06.09 12:29
|s/l
|148
|0.05
|1.8408
|1.8408
|1.8554
|-20.50
|1459.00
|805
|2006.06.09 14:00
|buy
|149
|0.05
|1.8457
|1.8416
|1.8562
|806
|2006.06.09 14:00
|buy
|150
|0.05
|1.8457
|1.8416
|1.8562
|807
|2006.06.09 14:47
|s/l
|149
|0.05
|1.8416
|1.8416
|1.8562
|-20.50
|1438.50
|808
|2006.06.09 14:47
|s/l
|150
|0.05
|1.8416
|1.8416
|1.8562
|-20.50
|1418.00
|809
|2006.06.12 03:20
|buy
|151
|0.05
|1.8419
|1.8378
|1.8524
|810
|2006.06.12 03:20
|buy
|152
|0.05
|1.8419
|1.8378
|1.8524
|811
|2006.06.13 14:31
|s/l
|151
|0.05
|1.8378
|1.8378
|1.8524
|-20.50
|1397.50
|812
|2006.06.13 14:31
|s/l
|152
|0.05
|1.8378
|1.8378
|1.8524
|-20.50
|1377.00
|813
|2006.06.14 05:00
|buy
|153
|0.05
|1.8372
|1.8331
|1.8477
|814
|2006.06.14 05:00
|buy
|154
|0.05
|1.8372
|1.8331
|1.8477
|815
|2006.06.14 07:39
|modify
|154
|0.05
|1.8372
|1.8384
|1.8477
|816
|2006.06.14 07:39
|modify
|153
|0.05
|1.8372
|1.8384
|1.8477
|817
|2006.06.14 07:44
|modify
|154
|0.05
|1.8372
|1.8387
|1.8477
|818
|2006.06.14 07:44
|modify
|153
|0.05
|1.8372
|1.8387
|1.8477
|819
|2006.06.14 08:09
|modify
|154
|0.05
|1.8372
|1.8400
|1.8477
|820
|2006.06.14 08:09
|modify
|153
|0.05
|1.8372
|1.8400
|1.8477
|821
|2006.06.14 08:29
|modify
|154
|0.05
|1.8372
|1.8403
|1.8477
|822
|2006.06.14 08:29
|modify
|153
|0.05
|1.8372
|1.8403
|1.8477
|823
|2006.06.14 12:29
|s/l
|153
|0.05
|1.8403
|1.8403
|1.8477
|15.50
|1392.50
|824
|2006.06.14 12:29
|s/l
|154
|0.05
|1.8403
|1.8403
|1.8477
|15.50
|1408.00
|825
|2006.06.14 13:20
|buy
|155
|0.05
|1.8453
|1.8412
|1.8558
|826
|2006.06.14 13:20
|buy
|156
|0.05
|1.8453
|1.8412
|1.8558
|827
|2006.06.14 15:50
|modify
|156
|0.05
|1.8453
|1.8453
|1.8558
|828
|2006.06.14 15:50
|modify
|155
|0.05
|1.8453
|1.8453
|1.8558
|829
|2006.06.14 18:29
|s/l
|155
|0.05
|1.8453
|1.8453
|1.8558
|0.00
|1408.00
|830
|2006.06.14 18:29
|s/l
|156
|0.05
|1.8453
|1.8453
|1.8558
|0.00
|1408.00
|831
|2006.06.14 22:25
|buy
|157
|0.05
|1.8446
|1.8405
|1.8551
|832
|2006.06.14 22:25
|buy
|158
|0.05
|1.8446
|1.8405
|1.8551
|833
|2006.06.15 12:19
|modify
|158
|0.05
|1.8446
|1.8449
|1.8551
|834
|2006.06.15 12:19
|modify
|157
|0.05
|1.8446
|1.8449
|1.8551
|835
|2006.06.15 12:29
|modify
|158
|0.05
|1.8446
|1.8457
|1.8551
|836
|2006.06.15 12:29
|modify
|157
|0.05
|1.8446
|1.8457
|1.8551
|837
|2006.06.15 12:34
|s/l
|157
|0.05
|1.8457
|1.8457
|1.8551
|5.50
|1413.50
|838
|2006.06.15 12:34
|s/l
|158
|0.05
|1.8457
|1.8457
|1.8551
|5.50
|1419.00
|839
|2006.06.15 12:50
|buy
|159
|0.05
|1.8489
|1.8448
|1.8594
|840
|2006.06.15 12:50
|buy
|160
|0.05
|1.8489
|1.8448
|1.8594
|841
|2006.06.15 13:09
|modify
|160
|0.05
|1.8489
|1.8490
|1.8594
|842
|2006.06.15 13:09
|modify
|159
|0.05
|1.8489
|1.8490
|1.8594
|843
|2006.06.15 13:10
|modify
|160
|0.05
|1.8489
|1.8491
|1.8594
|844
|2006.06.15 13:10
|modify
|159
|0.05
|1.8489
|1.8491
|1.8594
|845
|2006.06.15 14:00
|s/l
|159
|0.05
|1.8491
|1.8491
|1.8594
|1.00
|1420.00
|846
|2006.06.15 14:00
|s/l
|160
|0.05
|1.8491
|1.8491
|1.8594
|1.00
|1421.00
|847
|2006.06.15 14:05
|buy
|161
|0.05
|1.8498
|1.8457
|1.8603
|848
|2006.06.15 14:05
|buy
|162
|0.05
|1.8498
|1.8457
|1.8603
|849
|2006.06.16 06:54
|modify
|162
|0.05
|1.8498
|1.8502
|1.8603
|850
|2006.06.16 06:54
|modify
|161
|0.05
|1.8498
|1.8502
|1.8603
|851
|2006.06.16 08:10
|modify
|162
|0.05
|1.8498
|1.8513
|1.8603
|852
|2006.06.16 08:10
|modify
|161
|0.05
|1.8498
|1.8513
|1.8603
|853
|2006.06.16 13:25
|s/l
|161
|0.05
|1.8513
|1.8513
|1.8603
|7.50
|1428.50
|854
|2006.06.16 13:25
|s/l
|162
|0.05
|1.8513
|1.8513
|1.8603
|7.50
|1436.00
|855
|2006.06.16 19:25
|buy
|163
|0.05
|1.8520
|1.8479
|1.8625
|856
|2006.06.16 19:25
|buy
|164
|0.05
|1.8520
|1.8479
|1.8625
|857
|2006.06.19 00:54
|s/l
|163
|0.05
|1.8479
|1.8479
|1.8625
|-20.50
|1415.50
|858
|2006.06.19 00:54
|s/l
|164
|0.05
|1.8479
|1.8479
|1.8625
|-20.50
|1395.00
|859
|2006.06.19 11:45
|buy
|165
|0.05
|1.8472
|1.8431
|1.8577
|860
|2006.06.19 11:45
|buy
|166
|0.05
|1.8472
|1.8431
|1.8577
|861
|2006.06.19 12:44
|s/l
|165
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8577
|-20.50
|1374.50
|862
|2006.06.19 12:44
|s/l
|166
|0.05
|1.8431
|1.8431
|1.8577
|-20.50
|1354.00
|863
|2006.06.20 04:15
|buy
|167
|0.05
|1.8411
|1.8370
|1.8516
|864
|2006.06.20 04:15
|buy
|168
|0.05
|1.8411
|1.8370
|1.8516
|865
|2006.06.21 02:05
|modify
|168
|0.05
|1.8411
|1.8415
|1.8516
|866
|2006.06.21 02:05
|modify
|167
|0.05
|1.8411
|1.8415
|1.8516
|867
|2006.06.21 02:09
|modify
|168
|0.05
|1.8411
|1.8417
|1.8516
|868
|2006.06.21 02:09
|modify
|167
|0.05
|1.8411
|1.8417
|1.8516
|869
|2006.06.21 02:15
|modify
|168
|0.05
|1.8411
|1.8419
|1.8516
|870
|2006.06.21 02:15
|modify
|167
|0.05
|1.8411
|1.8419
|1.8516
|871
|2006.06.21 02:19
|modify
|168
|0.05
|1.8411
|1.8420
|1.8516
|872
|2006.06.21 02:19
|modify
|167
|0.05
|1.8411
|1.8420
|1.8516
|873
|2006.06.21 02:20
|modify
|168
|0.05
|1.8411
|1.8421
|1.8516
|874
|2006.06.21 02:20
|modify
|167
|0.05
|1.8411
|1.8421
|1.8516
|875
|2006.06.21 02:50
|modify
|168
|0.05
|1.8411
|1.8422
|1.8516
|876
|2006.06.21 02:50
|modify
|167
|0.05
|1.8411
|1.8422
|1.8516
|877
|2006.06.21 03:04
|modify
|168
|0.05
|1.8411
|1.8423
|1.8516
|878
|2006.06.21 03:04
|modify
|167
|0.05
|1.8411
|1.8423
|1.8516
|879
|2006.06.21 10:09
|s/l
|167
|0.05
|1.8423
|1.8423
|1.8516
|6.00
|1360.00
|880
|2006.06.21 10:09
|s/l
|168
|0.05
|1.8423
|1.8423
|1.8516
|6.00
|1366.00
|881
|2006.06.21 16:00
|buy
|169
|0.05
|1.8456
|1.8415
|1.8561
|882
|2006.06.21 16:00
|buy
|170
|0.05
|1.8456
|1.8415
|1.8561
|883
|2006.06.22 07:54
|s/l
|169
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8561
|-20.50
|1345.50
|884
|2006.06.22 07:54
|s/l
|170
|0.05
|1.8415
|1.8415
|1.8561
|-20.50
|1325.00
|885
|2006.06.23 06:15
|buy
|171
|0.05
|1.8308
|1.8267
|1.8413
|886
|2006.06.23 06:15
|buy
|172
|0.05
|1.8308
|1.8267
|1.8413
|887
|2006.06.23 07:54
|s/l
|171
|0.05
|1.8267
|1.8267
|1.8413
|-20.50
|1304.50
|888
|2006.06.23 07:54
|s/l
|172
|0.05
|1.8267
|1.8267
|1.8413
|-20.50
|1284.00
|889
|2006.06.26 07:25
|buy
|173
|0.05
|1.8232
|1.8191
|1.8337
|890
|2006.06.26 07:25
|buy
|174
|0.05
|1.8232
|1.8191
|1.8337
|891
|2006.06.26 09:54
|s/l
|173
|0.05
|1.8191
|1.8191
|1.8337
|-20.50
|1263.50
|892
|2006.06.26 09:54
|s/l
|174
|0.05
|1.8191
|1.8191
|1.8337
|-20.50
|1243.00
|893
|2006.06.26 10:55
|buy
|175
|0.05
|1.8221
|1.8180
|1.8326
|894
|2006.06.26 10:55
|buy
|176
|0.05
|1.8221
|1.8180
|1.8326
|895
|2006.06.26 14:09
|s/l
|175
|0.05
|1.8180
|1.8180
|1.8326
|-20.50
|1222.50
|896
|2006.06.26 14:09
|s/l
|176
|0.05
|1.8180
|1.8180
|1.8326
|-20.50
|1202.00
|897
|2006.06.26 17:05
|buy
|177
|0.05
|1.8220
|1.8179
|1.8325
|898
|2006.06.26 17:05
|buy
|178
|0.05
|1.8220
|1.8179
|1.8325
|899
|2006.06.28 07:09
|s/l
|177
|0.05
|1.8179
|1.8179
|1.8325
|-20.50
|1181.50
|900
|2006.06.28 07:09
|s/l
|178
|0.05
|1.8179
|1.8179
|1.8325
|-20.50
|1161.00
|901
|2006.06.28 11:30
|buy
|179
|0.05
|1.8213
|1.8172
|1.8318
|902
|2006.06.28 11:30
|buy
|180
|0.05
|1.8213
|1.8172
|1.8318
|903
|2006.06.28 14:24
|s/l
|179
|0.05
|1.8172
|1.8172
|1.8318
|-20.50
|1140.50
|904
|2006.06.28 14:24
|s/l
|180
|0.05
|1.8172
|1.8172
|1.8318
|-20.50
|1120.00
|905
|2006.06.28 21:20
|buy
|181
|0.05
|1.8193
|1.8152
|1.8298
|906
|2006.06.28 21:20
|buy
|182
|0.05
|1.8193
|1.8152
|1.8298
|907
|2006.06.29 08:14
|s/l
|181
|0.05
|1.8152
|1.8152
|1.8298
|-20.50
|1099.50
|908
|2006.06.29 08:14
|s/l
|182
|0.05
|1.8152
|1.8152
|1.8298
|-20.50
|1079.00
|909
|2006.06.29 18:35
|buy
|183
|0.05
|1.8249
|1.8208
|1.8354
|910
|2006.06.29 18:35
|buy
|184
|0.05
|1.8249
|1.8208
|1.8354
|911
|2006.06.29 18:58
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8250
|1.8354
|912
|2006.06.29 18:58
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8250
|1.8354
|913
|2006.06.29 18:58
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8251
|1.8354
|914
|2006.06.29 18:58
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8251
|1.8354
|915
|2006.06.29 19:00
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8252
|1.8354
|916
|2006.06.29 19:00
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8252
|1.8354
|917
|2006.06.30 01:08
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8253
|1.8354
|918
|2006.06.30 01:08
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8253
|1.8354
|919
|2006.06.30 01:08
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8254
|1.8354
|920
|2006.06.30 01:08
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8254
|1.8354
|921
|2006.06.30 01:26
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8255
|1.8354
|922
|2006.06.30 01:26
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8255
|1.8354
|923
|2006.06.30 01:26
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8256
|1.8354
|924
|2006.06.30 01:26
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8256
|1.8354
|925
|2006.06.30 01:27
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8257
|1.8354
|926
|2006.06.30 01:27
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8257
|1.8354
|927
|2006.06.30 01:27
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8259
|1.8354
|928
|2006.06.30 01:27
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8259
|1.8354
|929
|2006.06.30 01:27
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8260
|1.8354
|930
|2006.06.30 01:27
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8260
|1.8354
|931
|2006.06.30 01:28
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8261
|1.8354
|932
|2006.06.30 01:28
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8261
|1.8354
|933
|2006.06.30 01:32
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8263
|1.8354
|934
|2006.06.30 01:32
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8263
|1.8354
|935
|2006.06.30 01:33
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8264
|1.8354
|936
|2006.06.30 01:33
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8264
|1.8354
|937
|2006.06.30 01:33
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8268
|1.8354
|938
|2006.06.30 01:33
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8268
|1.8354
|939
|2006.06.30 01:34
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8269
|1.8354
|940
|2006.06.30 01:34
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8269
|1.8354
|941
|2006.06.30 01:34
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8270
|1.8354
|942
|2006.06.30 01:34
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8270
|1.8354
|943
|2006.06.30 01:34
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8271
|1.8354
|944
|2006.06.30 01:34
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8271
|1.8354
|945
|2006.06.30 01:34
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8273
|1.8354
|946
|2006.06.30 01:34
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8273
|1.8354
|947
|2006.06.30 01:34
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8276
|1.8354
|948
|2006.06.30 01:34
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8276
|1.8354
|949
|2006.06.30 01:34
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8279
|1.8354
|950
|2006.06.30 01:34
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8279
|1.8354
|951
|2006.06.30 01:34
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8281
|1.8354
|952
|2006.06.30 01:34
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8281
|1.8354
|953
|2006.06.30 01:35
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8282
|1.8354
|954
|2006.06.30 01:35
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8282
|1.8354
|955
|2006.06.30 01:35
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8283
|1.8354
|956
|2006.06.30 01:35
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8283
|1.8354
|957
|2006.06.30 01:35
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8285
|1.8354
|958
|2006.06.30 01:35
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8285
|1.8354
|959
|2006.06.30 01:35
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8291
|1.8354
|960
|2006.06.30 01:35
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8291
|1.8354
|961
|2006.06.30 01:35
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8292
|1.8354
|962
|2006.06.30 01:35
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8292
|1.8354
|963
|2006.06.30 01:36
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8294
|1.8354
|964
|2006.06.30 01:36
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8294
|1.8354
|965
|2006.06.30 01:36
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8297
|1.8354
|966
|2006.06.30 01:36
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8297
|1.8354
|967
|2006.06.30 01:36
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8300
|1.8354
|968
|2006.06.30 01:36
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8300
|1.8354
|969
|2006.06.30 05:22
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8301
|1.8354
|970
|2006.06.30 05:22
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8301
|1.8354
|971
|2006.06.30 05:29
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8303
|1.8354
|972
|2006.06.30 05:29
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8303
|1.8354
|973
|2006.06.30 05:29
|modify
|184
|0.05
|1.8249
|1.8306
|1.8354
|974
|2006.06.30 05:29
|modify
|183
|0.05
|1.8249
|1.8306
|1.8354
|975
|2006.06.30 05:29
|t/p
|183
|0.05
|1.8354
|1.8306
|1.8354
|52.50
|1131.50
|976
|2006.06.30 05:29
|t/p
|184
|0.05
|1.8354
|1.8306
|1.8354
|52.50
|1184.00
|977
|2006.06.30 05:30
|buy
|185
|0.05
|1.8355
|1.8314
|1.8460
|978
|2006.06.30 05:30
|buy
|186
|0.05
|1.8355
|1.8314
|1.8460
|979
|2006.06.30 07:19
|s/l
|185
|0.05
|1.8314
|1.8314
|1.8460
|-20.50
|1163.50
|980
|2006.06.30 07:19
|s/l
|186
|0.05
|1.8314
|1.8314
|1.8460
|-20.50
|1143.00
|981
|2006.06.30 08:35
|buy
|187
|0.05
|1.8332
|1.8291
|1.8437
|982
|2006.06.30 08:35
|buy
|188
|0.05
|1.8332
|1.8291
|1.8437
|983
|2006.06.30 12:25
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8333
|1.8437
|984
|2006.06.30 12:25
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8333
|1.8437
|985
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8334
|1.8437
|986
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8334
|1.8437
|987
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8338
|1.8437
|988
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8338
|1.8437
|989
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8343
|1.8437
|990
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8343
|1.8437
|991
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8344
|1.8437
|992
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8344
|1.8437
|993
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8345
|1.8437
|994
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8345
|1.8437
|995
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8347
|1.8437
|996
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8347
|1.8437
|997
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8349
|1.8437
|998
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8349
|1.8437
|999
|2006.06.30 12:31
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8352
|1.8437
|1000
|2006.06.30 12:31
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8352
|1.8437
|1001
|2006.06.30 12:32
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8359
|1.8437
|1002
|2006.06.30 12:32
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8359
|1.8437
|1003
|2006.06.30 12:34
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8360
|1.8437
|1004
|2006.06.30 12:34
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8360
|1.8437
|1005
|2006.06.30 12:34
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8361
|1.8437
|1006
|2006.06.30 12:34
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8361
|1.8437
|1007
|2006.06.30 12:35
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8362
|1.8437
|1008
|2006.06.30 12:35
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8362
|1.8437
|1009
|2006.06.30 12:35
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8364
|1.8437
|1010
|2006.06.30 12:35
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8364
|1.8437
|1011
|2006.06.30 12:35
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8365
|1.8437
|1012
|2006.06.30 12:35
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8365
|1.8437
|1013
|2006.06.30 12:35
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8366
|1.8437
|1014
|2006.06.30 12:35
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8366
|1.8437
|1015
|2006.06.30 12:40
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8367
|1.8437
|1016
|2006.06.30 12:40
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8367
|1.8437
|1017
|2006.06.30 12:40
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8368
|1.8437
|1018
|2006.06.30 12:40
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8368
|1.8437
|1019
|2006.06.30 12:40
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8369
|1.8437
|1020
|2006.06.30 12:40
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8369
|1.8437
|1021
|2006.06.30 12:40
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8371
|1.8437
|1022
|2006.06.30 12:40
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8371
|1.8437
|1023
|2006.06.30 12:40
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8372
|1.8437
|1024
|2006.06.30 12:40
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8372
|1.8437
|1025
|2006.06.30 12:40
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8373
|1.8437
|1026
|2006.06.30 12:40
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8373
|1.8437
|1027
|2006.06.30 12:41
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8377
|1.8437
|1028
|2006.06.30 12:41
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8377
|1.8437
|1029
|2006.06.30 12:41
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8379
|1.8437
|1030
|2006.06.30 12:41
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8379
|1.8437
|1031
|2006.06.30 12:41
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8383
|1.8437
|1032
|2006.06.30 12:41
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8383
|1.8437
|1033
|2006.06.30 12:41
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8384
|1.8437
|1034
|2006.06.30 12:41
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8384
|1.8437
|1035
|2006.06.30 12:41
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8386
|1.8437
|1036
|2006.06.30 12:41
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8386
|1.8437
|1037
|2006.06.30 12:41
|modify
|188
|0.05
|1.8332
|1.8390
|1.8437
|1038
|2006.06.30 12:41
|modify
|187
|0.05
|1.8332
|1.8390
|1.8437
|1039
|2006.06.30 12:42
|t/p
|187
|0.05
|1.8437
|1.8390
|1.8437
|52.50
|1195.50
|1040
|2006.06.30 12:42
|t/p
|188
|0.05
|1.8437
|1.8390
|1.8437
|52.50
|1248.00
|1041
|2006.06.30 12:45
|buy
|189
|0.05
|1.8429
|1.8388
|1.8534
|1042
|2006.06.30 12:45
|buy
|190
|0.05
|1.8429
|1.8388
|1.8534
|1043
|2006.06.30 14:50
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8435
|1.8534
|1044
|2006.06.30 14:50
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8435
|1.8534
|1045
|2006.06.30 14:50
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8436
|1.8534
|1046
|2006.06.30 14:50
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8436
|1.8534
|1047
|2006.06.30 14:50
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8437
|1.8534
|1048
|2006.06.30 14:50
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8437
|1.8534
|1049
|2006.06.30 14:54
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8439
|1.8534
|1050
|2006.06.30 14:54
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8439
|1.8534
|1051
|2006.06.30 14:55
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8440
|1.8534
|1052
|2006.06.30 14:55
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8440
|1.8534
|1053
|2006.06.30 14:55
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8441
|1.8534
|1054
|2006.06.30 14:55
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8441
|1.8534
|1055
|2006.06.30 14:55
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8442
|1.8534
|1056
|2006.06.30 14:55
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8442
|1.8534
|1057
|2006.06.30 14:56
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8444
|1.8534
|1058
|2006.06.30 14:56
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8444
|1.8534
|1059
|2006.06.30 14:57
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8445
|1.8534
|1060
|2006.06.30 14:57
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8445
|1.8534
|1061
|2006.06.30 14:57
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8447
|1.8534
|1062
|2006.06.30 14:57
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8447
|1.8534
|1063
|2006.06.30 14:57
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8448
|1.8534
|1064
|2006.06.30 14:57
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8448
|1.8534
|1065
|2006.06.30 14:58
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8449
|1.8534
|1066
|2006.06.30 14:58
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8449
|1.8534
|1067
|2006.06.30 14:58
|modify
|190
|0.05
|1.8429
|1.8450
|1.8534
|1068
|2006.06.30 14:58
|modify
|189
|0.05
|1.8429
|1.8450
|1.8534
|1069
|2006.07.03 01:19
|s/l
|189
|0.05
|1.8450
|1.8450
|1.8534
|10.50
|1258.50
|1070
|2006.07.03 01:19
|s/l
|190
|0.05
|1.8450
|1.8450
|1.8534
|10.50
|1269.00
|1071
|2006.07.03 02:35
|buy
|191
|0.05
|1.8462
|1.8421
|1.8567
|1072
|2006.07.03 02:35
|buy
|192
|0.05
|1.8462
|1.8421
|1.8567
|1073
|2006.07.03 13:45
|s/l
|191
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8567
|-20.50
|1248.50
|1074
|2006.07.03 13:45
|s/l
|192
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8567
|-20.50
|1228.00
|1075
|2006.07.03 14:30
|buy
|193
|0.05
|1.8466
|1.8425
|1.8571
|1076
|2006.07.03 14:30
|buy
|194
|0.05
|1.8466
|1.8425
|1.8571
|1077
|2006.07.03 15:13
|s/l
|193
|0.05
|1.8425
|1.8425
|1.8571
|-20.50
|1207.50
|1078
|2006.07.03 15:13
|s/l
|194
|0.05
|1.8425
|1.8425
|1.8571
|-20.50
|1187.00
|1079
|2006.07.04 00:45
|buy
|195
|0.05
|1.8437
|1.8396
|1.8542
|1080
|2006.07.04 00:45
|buy
|196
|0.05
|1.8437
|1.8396
|1.8542
|1081
|2006.07.05 05:34
|modify
|196
|0.05
|1.8437
|1.8437
|1.8542
|1082
|2006.07.05 05:34
|modify
|195
|0.05
|1.8437
|1.8437
|1.8542
|1083
|2006.07.05 06:02
|modify
|196
|0.05
|1.8437
|1.8438
|1.8542
|1084
|2006.07.05 06:02
|modify
|195
|0.05
|1.8437
|1.8438
|1.8542
|1085
|2006.07.05 06:04
|modify
|196
|0.05
|1.8437
|1.8439
|1.8542
|1086
|2006.07.05 06:04
|modify
|195
|0.05
|1.8437
|1.8439
|1.8542
|1087
|2006.07.05 06:04
|modify
|196
|0.05
|1.8437
|1.8440
|1.8542
|1088
|2006.07.05 06:04
|modify
|195
|0.05
|1.8437
|1.8440
|1.8542
|1089
|2006.07.05 06:55
|s/l
|195
|0.05
|1.8440
|1.8440
|1.8542
|1.50
|1188.50
|1090
|2006.07.05 06:55
|s/l
|196
|0.05
|1.8440
|1.8440
|1.8542
|1.50
|1190.00
|1091
|2006.07.05 10:55
|buy
|197
|0.05
|1.8462
|1.8421
|1.8567
|1092
|2006.07.05 10:55
|buy
|198
|0.05
|1.8462
|1.8421
|1.8567
|1093
|2006.07.05 12:16
|s/l
|197
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8567
|-20.50
|1169.50
|1094
|2006.07.05 12:16
|s/l
|198
|0.05
|1.8421
|1.8421
|1.8567
|-20.50
|1149.00
|1095
|2006.07.06 06:40
|buy
|199
|0.05
|1.8365
|1.8324
|1.8470
|1096
|2006.07.06 06:40
|buy
|200
|0.05
|1.8365
|1.8324
|1.8470
|1097
|2006.07.07 09:37
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8366
|1.8470
|1098
|2006.07.07 09:37
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8366
|1.8470
|1099
|2006.07.07 09:38
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8367
|1.8470
|1100
|2006.07.07 09:38
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8367
|1.8470
|1101
|2006.07.07 09:38
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8370
|1.8470
|1102
|2006.07.07 09:38
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8370
|1.8470
|1103
|2006.07.07 10:52
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8372
|1.8470
|1104
|2006.07.07 10:52
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8372
|1.8470
|1105
|2006.07.07 10:52
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8374
|1.8470
|1106
|2006.07.07 10:52
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8374
|1.8470
|1107
|2006.07.07 10:53
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8375
|1.8470
|1108
|2006.07.07 10:53
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8375
|1.8470
|1109
|2006.07.07 10:53
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8376
|1.8470
|1110
|2006.07.07 10:53
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8376
|1.8470
|1111
|2006.07.07 12:28
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8377
|1.8470
|1112
|2006.07.07 12:28
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8377
|1.8470
|1113
|2006.07.07 12:28
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8378
|1.8470
|1114
|2006.07.07 12:28
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8378
|1.8470
|1115
|2006.07.07 12:29
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8397
|1.8470
|1116
|2006.07.07 12:29
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8397
|1.8470
|1117
|2006.07.07 12:29
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8400
|1.8470
|1118
|2006.07.07 12:29
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8400
|1.8470
|1119
|2006.07.07 12:29
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8401
|1.8470
|1120
|2006.07.07 12:29
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8401
|1.8470
|1121
|2006.07.07 12:29
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8402
|1.8470
|1122
|2006.07.07 12:29
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8402
|1.8470
|1123
|2006.07.07 12:29
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8403
|1.8470
|1124
|2006.07.07 12:29
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8403
|1.8470
|1125
|2006.07.07 12:30
|modify
|200
|0.05
|1.8365
|1.8404
|1.8470
|1126
|2006.07.07 12:30
|modify
|199
|0.05
|1.8365
|1.8404
|1.8470
|1127
|2006.07.07 12:30
|t/p
|199
|0.05
|1.8470
|1.8404
|1.8470
|52.50
|1201.50
|1128
|2006.07.07 12:30
|t/p
|200
|0.05
|1.8470
|1.8404
|1.8470
|52.50
|1254.00
|1129
|2006.07.07 12:35
|buy
|201
|0.05
|1.8510
|1.8469
|1.8615
|1130
|2006.07.07 12:35
|buy
|202
|0.05
|1.8510
|1.8469
|1.8615
|1131
|2006.07.10 09:22
|s/l
|201
|0.05
|1.8469
|1.8469
|1.8615
|-20.50
|1233.50
|1132
|2006.07.10 09:22
|s/l
|202
|0.05
|1.8469
|1.8469
|1.8615
|-20.50
|1213.00
|1133
|2006.07.10 23:40
|buy
|203
|0.05
|1.8428
|1.8387
|1.8533
|1134
|2006.07.10 23:40
|buy
|204
|0.05
|1.8428
|1.8387
|1.8533
|1135
|2006.07.11 06:58
|s/l
|203
|0.05
|1.8387
|1.8387
|1.8533
|-20.50
|1192.50
|1136
|2006.07.11 06:58
|s/l
|204
|0.05
|1.8387
|1.8387
|1.8533
|-20.50
|1172.00
|1137
|2006.07.11 14:50
|buy
|205
|0.05
|1.8420
|1.8379
|1.8525
|1138
|2006.07.11 14:50
|buy
|206
|0.05
|1.8420
|1.8379
|1.8525
|1139
|2006.07.11 18:43
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8421
|1.8525
|1140
|2006.07.11 18:43
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8421
|1.8525
|1141
|2006.07.11 18:46
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8422
|1.8525
|1142
|2006.07.11 18:46
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8422
|1.8525
|1143
|2006.07.11 18:47
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8423
|1.8525
|1144
|2006.07.11 18:47
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8423
|1.8525
|1145
|2006.07.11 19:30
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8424
|1.8525
|1146
|2006.07.11 19:30
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8424
|1.8525
|1147
|2006.07.11 20:20
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8425
|1.8525
|1148
|2006.07.11 20:20
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8425
|1.8525
|1149
|2006.07.11 20:22
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8427
|1.8525
|1150
|2006.07.11 20:22
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8427
|1.8525
|1151
|2006.07.12 06:36
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8429
|1.8525
|1152
|2006.07.12 06:36
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8429
|1.8525
|1153
|2006.07.12 06:36
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8432
|1.8525
|1154
|2006.07.12 06:36
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8432
|1.8525
|1155
|2006.07.12 06:37
|modify
|206
|0.05
|1.8420
|1.8434
|1.8525
|1156
|2006.07.12 06:37
|modify
|205
|0.05
|1.8420
|1.8434
|1.8525
|1157
|2006.07.12 08:33
|s/l
|205
|0.05
|1.8434
|1.8434
|1.8525
|7.00
|1179.00
|1158
|2006.07.12 08:33
|s/l
|206
|0.05
|1.8434
|1.8434
|1.8525
|7.00
|1186.00
|1159
|2006.07.12 10:10
|buy
|207
|0.05
|1.8468
|1.8427
|1.8573
|1160
|2006.07.12 10:10
|buy
|208
|0.05
|1.8468
|1.8427
|1.8573
|1161
|2006.07.12 10:42
|s/l
|207
|0.05
|1.8427
|1.8427
|1.8573
|-20.50
|1165.50
|1162
|2006.07.12 10:42
|s/l
|208
|0.05
|1.8427
|1.8427
|1.8573
|-20.50
|1145.00
|1163
|2006.07.13 02:15
|buy
|209
|0.05
|1.8359
|1.8318
|1.8464
|1164
|2006.07.13 02:15
|buy
|210
|0.05
|1.8359
|1.8318
|1.8464
|1165
|2006.07.13 08:23
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8360
|1.8464
|1166
|2006.07.13 08:23
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8360
|1.8464
|1167
|2006.07.13 08:23
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8361
|1.8464
|1168
|2006.07.13 08:23
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8361
|1.8464
|1169
|2006.07.13 08:23
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8363
|1.8464
|1170
|2006.07.13 08:23
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8363
|1.8464
|1171
|2006.07.13 08:23
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8365
|1.8464
|1172
|2006.07.13 08:23
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8365
|1.8464
|1173
|2006.07.13 08:23
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8366
|1.8464
|1174
|2006.07.13 08:23
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8366
|1.8464
|1175
|2006.07.13 08:23
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8367
|1.8464
|1176
|2006.07.13 08:23
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8367
|1.8464
|1177
|2006.07.13 09:05
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8368
|1.8464
|1178
|2006.07.13 09:05
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8368
|1.8464
|1179
|2006.07.13 09:05
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8369
|1.8464
|1180
|2006.07.13 09:05
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8369
|1.8464
|1181
|2006.07.13 09:05
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8370
|1.8464
|1182
|2006.07.13 09:05
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8370
|1.8464
|1183
|2006.07.13 09:05
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8371
|1.8464
|1184
|2006.07.13 09:05
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8371
|1.8464
|1185
|2006.07.13 09:35
|modify
|210
|0.05
|1.8359
|1.8372
|1.8464
|1186
|2006.07.13 09:35
|modify
|209
|0.05
|1.8359
|1.8372
|1.8464
|1187
|2006.07.13 10:09
|s/l
|209
|0.05
|1.8372
|1.8372
|1.8464
|6.50
|1151.50
|1188
|2006.07.13 10:09
|s/l
|210
|0.05
|1.8372
|1.8372
|1.8464
|6.50
|1158.00
|1189
|2006.07.13 10:50
|buy
|211
|0.05
|1.8396
|1.8355
|1.8501
|1190
|2006.07.13 10:50
|buy
|212
|0.05
|1.8396
|1.8355
|1.8501
|1191
|2006.07.13 13:20
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8396
|1.8501
|1192
|2006.07.13 13:20
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8396
|1.8501
|1193
|2006.07.13 13:21
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8398
|1.8501
|1194
|2006.07.13 13:21
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8398
|1.8501
|1195
|2006.07.13 13:21
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8400
|1.8501
|1196
|2006.07.13 13:21
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8400
|1.8501
|1197
|2006.07.13 13:21
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8401
|1.8501
|1198
|2006.07.13 13:21
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8401
|1.8501
|1199
|2006.07.13 13:21
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8403
|1.8501
|1200
|2006.07.13 13:21
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8403
|1.8501
|1201
|2006.07.13 14:10
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8407
|1.8501
|1202
|2006.07.13 14:10
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8407
|1.8501
|1203
|2006.07.13 14:10
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8411
|1.8501
|1204
|2006.07.13 14:10
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8411
|1.8501
|1205
|2006.07.13 14:10
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8412
|1.8501
|1206
|2006.07.13 14:10
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8412
|1.8501
|1207
|2006.07.13 14:10
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8413
|1.8501
|1208
|2006.07.13 14:10
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8413
|1.8501
|1209
|2006.07.13 14:10
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8415
|1.8501
|1210
|2006.07.13 14:10
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8415
|1.8501
|1211
|2006.07.13 14:11
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8416
|1.8501
|1212
|2006.07.13 14:11
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8416
|1.8501
|1213
|2006.07.13 14:11
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8419
|1.8501
|1214
|2006.07.13 14:11
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8419
|1.8501
|1215
|2006.07.13 14:11
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8421
|1.8501
|1216
|2006.07.13 14:11
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8421
|1.8501
|1217
|2006.07.13 14:11
|modify
|212
|0.05
|1.8396
|1.8422
|1.8501
|1218
|2006.07.13 14:11
|modify
|211
|0.05
|1.8396
|1.8422
|1.8501
|1219
|2006.07.13 14:46
|s/l
|211
|0.05
|1.8422
|1.8422
|1.8501
|13.00
|1171.00
|1220
|2006.07.13 14:46
|s/l
|212
|0.05
|1.8422
|1.8422
|1.8501
|13.00
|1184.00
|1221
|2006.07.13 17:10
|buy
|213
|0.05
|1.8411
|1.8370
|1.8516
|1222
|2006.07.13 17:10
|buy
|214
|0.05
|1.8411
|1.8370
|1.8516
|1223
|2006.07.14 06:23
|s/l
|213
|0.05
|1.8370
|1.8370
|1.8516
|-20.50
|1163.50
|1224
|2006.07.14 06:23
|s/l
|214
|0.05
|1.8370
|1.8370
|1.8516
|-20.50
|1143.00
|1225
|2006.07.14 10:30
|buy
|215
|0.05
|1.8420
|1.8379
|1.8525
|1226
|2006.07.14 10:30
|buy
|216
|0.05
|1.8420
|1.8379
|1.8525
|1227
|2006.07.14 13:02
|s/l
|215
|0.05
|1.8379
|1.8379
|1.8525
|-20.50
|1122.50
|1228
|2006.07.14 13:02
|s/l
|216
|0.05
|1.8379
|1.8379
|1.8525
|-20.50
|1102.00