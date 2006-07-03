FXDirectDealer

Account: 418202 Name: firebird Currency: USD 2006 July 7, 19:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
13377592006.07.03 01:27balanceDeposit10 000.00
13380722006.07.03 02:38sell0.40usdcad1.11761.12281.11502006.07.03 09:261.11500.000.000.0093.27
 30027Firebird v63D[tp]
13381402006.07.03 02:49sell0.40usdchf1.22401.22921.22142006.07.05 08:341.22140.000.00-9.4885.15
 30093Firebird v63D[tp]
13381702006.07.03 02:50buy0.40usdjpy114.26113.74114.522006.07.03 04:09114.520.000.000.0090.81
 30135Firebird v63D[tp]
13386602006.07.03 03:29sell0.40eurusd1.27931.28451.27672006.07.03 11:271.27670.000.000.00104.00
 26940Firebird v63D[tp]
13396512006.07.03 05:01sell0.40usdchf1.22521.23041.22262006.07.03 17:141.22260.000.000.0085.06
 30048Firebird v63D[tp]
13420662006.07.03 10:02buy0.40usdcad1.11391.10871.11652006.07.03 19:381.10870.000.000.00-187.61
 30027Firebird v63D[sl]
13432212006.07.03 11:00buy0.40eurusd1.27751.27231.28012006.07.03 13:381.28010.000.000.00104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13434902006.07.03 11:20sell0.40usdjpy114.60115.12114.342006.07.05 01:12115.120.000.00-12.36-180.68
 30135Firebird v63D[sl]
13472082006.07.03 14:34sell0.40eurusd1.27951.28471.27692006.07.05 10:151.27690.000.007.88104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13475242006.07.03 15:12buy0.40usdcad1.11161.10641.11422006.07.04 17:261.10640.000.001.90-188.00
 30042Firebird v63D[sl]
13486742006.07.03 16:44sell0.40usdcad1.11311.11831.11052006.07.03 19:271.11050.000.000.0093.65
 30042Firebird v63D[tp]
13498882006.07.03 17:20sell1.00gbpusd1.84591.84521.82592006.07.03 18:151.84120.000.000.00470.00
 12340260UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
13509322006.07.03 18:00buy0.40usdchf1.22381.21861.22642006.07.03 18:151.22640.000.000.0084.80
 30048Firebird v63D[tp]
13512362006.07.03 18:15buy1.00gbpusd1.84121.83121.86122006.07.03 22:501.84240.000.000.00120.00
 12340260UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
13516162006.07.03 18:30sell0.40usdjpy114.85115.37114.592006.07.04 03:46114.590.000.00-6.1890.76
 30135Firebird v63D[tp]
13520972006.07.03 19:00buy0.40usdcad1.11151.10631.11412006.07.04 17:271.10630.000.001.90-188.03
 30027Firebird v63D[sl]
13531052006.07.03 20:09buy0.40usdchf1.22391.21871.22652006.07.05 10:141.22650.000.008.0484.79
 30048Firebird v63D[tp]
13532022006.07.03 20:18buy0.40usdcad1.10981.10461.11242006.07.04 03:291.11240.000.001.9093.49
 30027Firebird v63D[tp]
13539332006.07.03 22:50sell1.00gbpusd1.84241.85241.82242006.07.03 23:481.84250.000.000.00-10.00
 12340260UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
13540502006.07.03 23:48buy1.00gbpusd1.84251.83251.86252006.07.04 02:461.84250.000.00-9.580.00
 12340260UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
13546352006.07.04 02:46sell1.00gbpusd1.84251.85251.82252006.07.05 15:231.84210.000.004.8040.00
 12340260UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
13564082006.07.04 09:05sell0.40eurusd1.28111.28631.27852006.07.05 01:111.27850.000.003.94104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13602142006.07.04 17:19buy0.40usdcad1.10921.10401.11182006.07.05 09:011.10400.000.001.90-188.44
 30027Firebird v63D[sl]
13602822006.07.04 17:26buy0.40usdcad1.10771.10251.11032006.07.05 17:171.11030.000.001.9093.67
 30027Firebird v63D[tp]
13609092006.07.04 18:11sell0.40usdchf1.22551.23071.22292006.07.05 07:541.22290.000.00-4.7485.04
 30048Firebird v63D[tp]
13613462006.07.04 19:12buy0.40usdcad1.10611.10091.10872006.07.05 00:491.10870.000.001.9093.80
 30027Firebird v63D[tp]
13648112006.07.05 02:51buy0.40eurusd1.27791.27271.28052006.07.05 07:521.28050.000.000.00104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13649142006.07.05 03:00sell0.40usdcad1.10951.11471.10692006.07.05 05:571.10690.000.000.0093.96
 30027Firebird v63D[tp]
13667292006.07.05 07:18buy0.40usdcad1.10611.10091.10872006.07.05 12:571.10870.000.000.0093.80
 30027Firebird v63D[tp]
13668502006.07.05 07:33sell0.40eurusd1.27941.28461.27682006.07.05 10:151.27680.000.000.00104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13679242006.07.05 08:45sell0.40eurusd1.28231.28751.27972006.07.05 09:421.27970.000.000.00104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13681112006.07.05 09:00buy0.40usdchf1.22151.21631.22412006.07.05 09:421.22410.000.000.0084.96
 30048Firebird v63D[tp]
13681232006.07.05 09:01buy0.40usdcad1.10461.09941.10722006.07.05 10:161.10720.000.000.0093.93
 30027Firebird v63D[tp]
13707162006.07.05 10:47sell0.40usdcad1.10771.11291.10512006.07.05 14:581.10510.000.000.0094.11
 30027Firebird v63D[tp]
13714232006.07.05 11:34sell0.40usdchf1.22751.23271.22492006.07.05 14:571.22490.000.000.0084.90
 30048Firebird v63D[tp]
13715852006.07.05 11:46buy0.40eurusd1.27641.27121.27902006.07.05 14:571.27900.000.000.00104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13718392006.07.05 12:05sell0.40usdchf1.22901.23421.22642006.07.05 13:521.22640.000.000.0084.80
 30048Firebird v63D[tp]
13718522006.07.05 12:05buy0.40eurusd1.27481.26961.27742006.07.05 13:541.27740.000.000.00104.00
 26895Firebird v63D[tp]
13855812006.07.06 08:16sell0.40usdcad1.11331.11851.11072006.07.06 15:361.11070.000.000.0093.63
 30027Firebird v63D[tp]
13882812006.07.06 12:30sell0.40usdjpy115.67116.19115.412006.07.06 13:57115.410.000.000.0090.11
 30135Firebird v63D[tp]
13893032006.07.06 14:19sell0.40usdchf1.23281.23801.23022006.07.06 15:331.23020.000.000.0084.54
 30048Firebird v63D[tp]
13894942006.07.06 14:40buy0.40usdjpy115.51114.99115.772006.07.06 17:18114.990.000.000.00-180.90
 30135Firebird v63D[sl]
13895372006.07.06 14:44sell0.40eurusd1.27391.27911.27132006.07.07 12:371.27910.000.003.93-208.00
 26895Firebird v63D[sl]
13915532006.07.06 16:00buy0.40usdchf1.23001.22481.23262006.07.07 15:291.22480.000.004.02-169.83
 30048Firebird v63D[sl]
13924662006.07.06 16:16buy0.40usdcad1.11131.10611.11392006.07.06 20:511.11390.000.000.0093.37
 30027Firebird v63D[tp]
13956572006.07.06 18:00buy0.40usdcad1.10981.10461.11242006.07.06 19:041.11240.000.000.0093.49
 30027Firebird v63D[tp]
13959082006.07.06 18:11sell0.40eurusd1.27641.28161.27382006.07.07 15:291.28160.000.003.93-208.00
 26895Firebird v63D[sl]
13975352006.07.06 21:00buy0.40usdchf1.22851.22331.23112006.07.07 15:301.22330.000.004.02-170.08
 30048Firebird v63D[sl]
13975612006.07.06 21:00sell0.40usdcad1.11361.11881.11102006.07.07 10:121.11100.000.00-8.2893.62
 30027Firebird v63D[tp]
14010622006.07.07 10:10buy0.40usdjpy115.08114.56115.342006.07.07 13:14114.560.000.000.00-181.56
 30135Firebird v63D[sl]
14012422006.07.07 10:21sell0.40gbpusd1.83731.84251.83472006.07.07 13:521.84250.000.000.00-208.00
 25788Firebird v63D[sl]
14014622006.07.07 10:30sell0.40eurusd1.27801.28321.27542006.07.07 15:301.28320.000.000.00-208.00
 26895Firebird v63D[sl]
14025762006.07.07 12:11sell0.40gbpusd1.83881.84401.83622006.07.07 15:291.84400.000.000.00-208.00
 25788Firebird v63D[sl]
14035512006.07.07 13:01sell0.40gbpusd1.84081.84601.83822006.07.07 15:301.84600.000.000.00-208.00
 25788Firebird v63D[sl]
14041172006.07.07 13:49sell0.40usdcad1.11181.11701.10922006.07.07 15:461.10920.000.000.0093.76
 30027Firebird v63D[tp]
14048752006.07.07 15:00sell0.40usdcad1.11341.11861.11082006.07.07 15:301.11080.000.000.0093.64
 30027Firebird v63D[tp]
14052892006.07.07 15:28sell0.40gbpusd1.84231.84751.83972006.07.07 15:301.84750.000.000.00-208.00
 25788Firebird v63D[sl]
14088892006.07.07 16:07sell0.40usdcad1.11321.11841.11062006.07.07 16:321.11060.000.000.0093.64
 30027Firebird v63D[tp]
  0.00 0.00 1.34 999.42
Closed P/L: 1 000.76
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
14083982006.07.07 16:00sell0.40eurusd1.28231.28751.2797 1.28260.000.000.00-12.00
 26895Firebird v63D
14083762006.07.07 16:00buy0.40usdchf1.22251.21731.2251 1.22160.000.000.00-29.47
 30048Firebird v63D
  0.00 0.00 0.00 -41.47
 Floating P/L: -41.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 000.76 Floating P/L: -41.47 Margin: 912.92
Balance: 11 000.76 Equity: 10 959.29 Free Margin: 10 046.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 102.23 Gross Loss: 3 101.47 Total Net Profit: 1 000.76
Profit Factor: 1.32 Expected Payoff: 17.25  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1 961.57 (15.5%)  
 
Total Trades: 58 Short Positions (won %): 33 (72.73%) Long Positions (won %): 25 (64.00%)
Profit Trades (% of total): 40 (68.97%) Loss trades (% of total): 18 (31.03%)
Largest profit trade: 470.00 loss trade: -208.00
Average profit trade: 102.56 loss trade: -172.30
Maximum consecutive wins ($): 17 (1 565.86) consecutive losses ($): 10 (-1 961.57)
Maximal consecutive profit (count): 1 565.86 (17) consecutive loss (count): -1 961.57 (10)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3