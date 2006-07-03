|Account: 418202
|Name: firebird
|Currency: USD
|2006 July 7, 19:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1337759
|2006.07.03 01:27
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1338072
|2006.07.03 02:38
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1176
|1.1228
|1.1150
|2006.07.03 09:26
|1.1150
|0.00
|0.00
|0.00
|93.27
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1338140
|2006.07.03 02:49
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2240
|1.2292
|1.2214
|2006.07.05 08:34
|1.2214
|0.00
|0.00
|-9.48
|85.15
|
|30093
|Firebird v63D[tp]
|1338170
|2006.07.03 02:50
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.26
|113.74
|114.52
|2006.07.03 04:09
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|90.81
|
|30135
|Firebird v63D[tp]
|1338660
|2006.07.03 03:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2793
|1.2845
|1.2767
|2006.07.03 11:27
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|26940
|Firebird v63D[tp]
|1339651
|2006.07.03 05:01
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2252
|1.2304
|1.2226
|2006.07.03 17:14
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|85.06
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1342066
|2006.07.03 10:02
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1139
|1.1087
|1.1165
|2006.07.03 19:38
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.61
|
|30027
|Firebird v63D[sl]
|1343221
|2006.07.03 11:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2775
|1.2723
|1.2801
|2006.07.03 13:38
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1343490
|2006.07.03 11:20
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.60
|115.12
|114.34
|2006.07.05 01:12
|115.12
|0.00
|0.00
|-12.36
|-180.68
|
|30135
|Firebird v63D[sl]
|1347208
|2006.07.03 14:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2795
|1.2847
|1.2769
|2006.07.05 10:15
|1.2769
|0.00
|0.00
|7.88
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1347524
|2006.07.03 15:12
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1116
|1.1064
|1.1142
|2006.07.04 17:26
|1.1064
|0.00
|0.00
|1.90
|-188.00
|
|30042
|Firebird v63D[sl]
|1348674
|2006.07.03 16:44
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1131
|1.1183
|1.1105
|2006.07.03 19:27
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.00
|93.65
|
|30042
|Firebird v63D[tp]
|1349888
|2006.07.03 17:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8459
|1.8452
|1.8259
|2006.07.03 18:15
|1.8412
|0.00
|0.00
|0.00
|470.00
|
|12340260
|UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
|1350932
|2006.07.03 18:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2238
|1.2186
|1.2264
|2006.07.03 18:15
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|84.80
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1351236
|2006.07.03 18:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8412
|1.8312
|1.8612
|2006.07.03 22:50
|1.8424
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|12340260
|UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
|1351616
|2006.07.03 18:30
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.85
|115.37
|114.59
|2006.07.04 03:46
|114.59
|0.00
|0.00
|-6.18
|90.76
|
|30135
|Firebird v63D[tp]
|1352097
|2006.07.03 19:00
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1115
|1.1063
|1.1141
|2006.07.04 17:27
|1.1063
|0.00
|0.00
|1.90
|-188.03
|
|30027
|Firebird v63D[sl]
|1353105
|2006.07.03 20:09
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2239
|1.2187
|1.2265
|2006.07.05 10:14
|1.2265
|0.00
|0.00
|8.04
|84.79
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1353202
|2006.07.03 20:18
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1098
|1.1046
|1.1124
|2006.07.04 03:29
|1.1124
|0.00
|0.00
|1.90
|93.49
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1353933
|2006.07.03 22:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8424
|1.8524
|1.8224
|2006.07.03 23:48
|1.8425
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|12340260
|UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
|1354050
|2006.07.03 23:48
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8425
|1.8325
|1.8625
|2006.07.04 02:46
|1.8425
|0.00
|0.00
|-9.58
|0.00
|
|12340260
|UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
|1354635
|2006.07.04 02:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8425
|1.8525
|1.8225
|2006.07.05 15:23
|1.8421
|0.00
|0.00
|4.80
|40.00
|
|12340260
|UniversalMACrossEA v7-GBPUSD-60
|1356408
|2006.07.04 09:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2811
|1.2863
|1.2785
|2006.07.05 01:11
|1.2785
|0.00
|0.00
|3.94
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1360214
|2006.07.04 17:19
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1092
|1.1040
|1.1118
|2006.07.05 09:01
|1.1040
|0.00
|0.00
|1.90
|-188.44
|
|30027
|Firebird v63D[sl]
|1360282
|2006.07.04 17:26
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1077
|1.1025
|1.1103
|2006.07.05 17:17
|1.1103
|0.00
|0.00
|1.90
|93.67
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1360909
|2006.07.04 18:11
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2255
|1.2307
|1.2229
|2006.07.05 07:54
|1.2229
|0.00
|0.00
|-4.74
|85.04
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1361346
|2006.07.04 19:12
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1061
|1.1009
|1.1087
|2006.07.05 00:49
|1.1087
|0.00
|0.00
|1.90
|93.80
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1364811
|2006.07.05 02:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2779
|1.2727
|1.2805
|2006.07.05 07:52
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1364914
|2006.07.05 03:00
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1095
|1.1147
|1.1069
|2006.07.05 05:57
|1.1069
|0.00
|0.00
|0.00
|93.96
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1366729
|2006.07.05 07:18
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1061
|1.1009
|1.1087
|2006.07.05 12:57
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|93.80
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1366850
|2006.07.05 07:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2794
|1.2846
|1.2768
|2006.07.05 10:15
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1367924
|2006.07.05 08:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2823
|1.2875
|1.2797
|2006.07.05 09:42
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1368111
|2006.07.05 09:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2215
|1.2163
|1.2241
|2006.07.05 09:42
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|84.96
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1368123
|2006.07.05 09:01
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1046
|1.0994
|1.1072
|2006.07.05 10:16
|1.1072
|0.00
|0.00
|0.00
|93.93
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1370716
|2006.07.05 10:47
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1077
|1.1129
|1.1051
|2006.07.05 14:58
|1.1051
|0.00
|0.00
|0.00
|94.11
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1371423
|2006.07.05 11:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2275
|1.2327
|1.2249
|2006.07.05 14:57
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|84.90
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1371585
|2006.07.05 11:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2764
|1.2712
|1.2790
|2006.07.05 14:57
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1371839
|2006.07.05 12:05
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2290
|1.2342
|1.2264
|2006.07.05 13:52
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|84.80
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1371852
|2006.07.05 12:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2748
|1.2696
|1.2774
|2006.07.05 13:54
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|26895
|Firebird v63D[tp]
|1385581
|2006.07.06 08:16
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1133
|1.1185
|1.1107
|2006.07.06 15:36
|1.1107
|0.00
|0.00
|0.00
|93.63
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1388281
|2006.07.06 12:30
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.67
|116.19
|115.41
|2006.07.06 13:57
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|90.11
|
|30135
|Firebird v63D[tp]
|1389303
|2006.07.06 14:19
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2328
|1.2380
|1.2302
|2006.07.06 15:33
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|84.54
|
|30048
|Firebird v63D[tp]
|1389494
|2006.07.06 14:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.51
|114.99
|115.77
|2006.07.06 17:18
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.90
|
|30135
|Firebird v63D[sl]
|1389537
|2006.07.06 14:44
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2739
|1.2791
|1.2713
|2006.07.07 12:37
|1.2791
|0.00
|0.00
|3.93
|-208.00
|
|26895
|Firebird v63D[sl]
|1391553
|2006.07.06 16:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2300
|1.2248
|1.2326
|2006.07.07 15:29
|1.2248
|0.00
|0.00
|4.02
|-169.83
|
|30048
|Firebird v63D[sl]
|1392466
|2006.07.06 16:16
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1113
|1.1061
|1.1139
|2006.07.06 20:51
|1.1139
|0.00
|0.00
|0.00
|93.37
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1395657
|2006.07.06 18:00
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1098
|1.1046
|1.1124
|2006.07.06 19:04
|1.1124
|0.00
|0.00
|0.00
|93.49
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1395908
|2006.07.06 18:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2764
|1.2816
|1.2738
|2006.07.07 15:29
|1.2816
|0.00
|0.00
|3.93
|-208.00
|
|26895
|Firebird v63D[sl]
|1397535
|2006.07.06 21:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2285
|1.2233
|1.2311
|2006.07.07 15:30
|1.2233
|0.00
|0.00
|4.02
|-170.08
|
|30048
|Firebird v63D[sl]
|1397561
|2006.07.06 21:00
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1136
|1.1188
|1.1110
|2006.07.07 10:12
|1.1110
|0.00
|0.00
|-8.28
|93.62
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1401062
|2006.07.07 10:10
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.08
|114.56
|115.34
|2006.07.07 13:14
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.56
|
|30135
|Firebird v63D[sl]
|1401242
|2006.07.07 10:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8373
|1.8425
|1.8347
|2006.07.07 13:52
|1.8425
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|
|25788
|Firebird v63D[sl]
|1401462
|2006.07.07 10:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2780
|1.2832
|1.2754
|2006.07.07 15:30
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|
|26895
|Firebird v63D[sl]
|1402576
|2006.07.07 12:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8388
|1.8440
|1.8362
|2006.07.07 15:29
|1.8440
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|
|25788
|Firebird v63D[sl]
|1403551
|2006.07.07 13:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8408
|1.8460
|1.8382
|2006.07.07 15:30
|1.8460
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|
|25788
|Firebird v63D[sl]
|1404117
|2006.07.07 13:49
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1118
|1.1170
|1.1092
|2006.07.07 15:46
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.00
|93.76
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1404875
|2006.07.07 15:00
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1134
|1.1186
|1.1108
|2006.07.07 15:30
|1.1108
|0.00
|0.00
|0.00
|93.64
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|1405289
|2006.07.07 15:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8423
|1.8475
|1.8397
|2006.07.07 15:30
|1.8475
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|
|25788
|Firebird v63D[sl]
|1408889
|2006.07.07 16:07
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1132
|1.1184
|1.1106
|2006.07.07 16:32
|1.1106
|0.00
|0.00
|0.00
|93.64
|
|30027
|Firebird v63D[tp]
|
|0.00
|0.00
|1.34
|999.42
|Closed P/L:
|1 000.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1408398
|2006.07.07 16:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2823
|1.2875
|1.2797
|
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|26895
|Firebird v63D
|1408376
|2006.07.07 16:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2225
|1.2173
|1.2251
|
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.47
|
|30048
|Firebird v63D
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.47
|
|Floating P/L:
|-41.47
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 000.76
|Floating P/L:
|-41.47
|Margin:
|912.92
|Balance:
|11 000.76
|Equity:
|10 959.29
|Free Margin:
|10 046.37
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 102.23
|Gross Loss:
|3 101.47
|Total Net Profit:
|1 000.76
|Profit Factor:
|1.32
|Expected Payoff:
|17.25
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|1 961.57 (15.5%)
|
|
|Total Trades:
|58
|Short Positions (won %):
|33 (72.73%)
|Long Positions (won %):
|25 (64.00%)
|Profit Trades (% of total):
|40 (68.97%)
|Loss trades (% of total):
|18 (31.03%)
|Largest
|profit trade:
|470.00
|loss trade:
|-208.00
|Average
|profit trade:
|102.56
|loss trade:
|-172.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (1 565.86)
|consecutive losses ($):
|10 (-1 961.57)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 565.86 (17)
|consecutive loss (count):
|-1 961.57 (10)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3