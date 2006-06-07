MTReport4 - 1.8


Net profit 6966.74Initial deposit 10000.00
Gross profit 9750.48Interest earned -205.50
Gross loss 2578.24Commission paid 0.00
 
Total number of trades 101Percentage profitable 96.0%
Total number of pips 1287Average pips per trade 12
 
Number of winning trades 97Number of losing trades 4
Average winning trade 100.52Average losing trade 644.56
Average winning pips 21Average losing pips 200
 
Return (23 days) 69.7%Maximum drawdown 11.6%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
30259852006.06.06 09:53buy0.50usdchf1.20581.18581.20812006.06.06 12:361.2081 0.00 0.00 95.19 23 10095.19
30329392006.06.06 13:15sell0.50usdchf1.20941.22941.20942006.06.08 15:301.2294 0.00-13.12 -813.20 -200 9268.87*
30659272006.06.07 09:16buy0.50gbpusd1.85881.83881.86112006.06.07 11:081.8611 0.00 0.00 115.00 23 9383.87*
30661462006.06.07 09:28sell0.10usdchf1.21741.23741.21512006.06.13 15:331.2374 0.00 -3.92 -161.63 -200 9218.32*
30662182006.06.07 09:30buy0.50eurusd1.27991.25991.28222006.06.07 11:051.2822 0.00 0.00 115.00 23 9333.32*
30669242006.06.07 09:54sell0.10usdchf1.22041.24041.21812006.06.07 10:561.2181 0.00 0.00 18.89 23 9352.21*
30746442006.06.07 14:50sell0.50usdchf1.22151.24151.21922006.06.08 09:091.2192 0.00 -9.83 94.32 23 9436.70*
30746562006.06.07 14:50buy0.50eurusd1.27771.25771.28002006.06.07 18:221.2800 0.00 0.00 115.00 23 9551.70*
30784872006.06.07 16:44buy0.50gbpusd1.85561.83561.85792006.06.07 18:161.8579 0.00 0.00 115.00 23 9666.70*
30962292006.06.08 10:09buy0.50gbpusd1.85101.83101.85332006.06.15 16:101.8533 0.00-10.50 115.00 23 9771.20*
30966222006.06.08 10:19sell0.50usdchf1.22471.24471.22242006.06.22 17:201.2447 0.00-45.38 -803.41 -200 8922.41*
30966912006.06.08 10:20buy0.50eurusd1.27531.25531.27762006.06.08 11:391.2776 0.00 0.00 115.00 23 9037.41
30972732006.06.08 10:35buy0.50gbpusd1.84801.82801.85032006.06.08 11:281.8503 0.00 0.00 115.00 23 9152.41
30984742006.06.08 11:30buy0.50gbpusd1.84801.82801.85032006.06.15 15:271.8503 0.00-10.50 115.00 23 9256.91
31093372006.06.08 16:44sell0.50usdchf1.23531.25531.23302006.06.08 17:231.2330 0.00 0.00 93.27 23 9350.18
31093392006.06.08 16:44buy0.50eurusd1.26401.24401.26632006.06.08 17:091.2663 0.00 0.00 115.00 23 9465.18
31093422006.06.08 16:44buy0.50gbpusd1.83911.81911.84142006.06.08 16:561.8414 0.00 0.00 115.00 23 9580.18
31099912006.06.08 16:59buy0.50gbpusd1.84101.82101.84332006.06.08 17:191.8433 0.00 0.00 115.00 23 9695.18
31103492006.06.08 17:09buy0.50eurusd1.26651.24651.26882006.06.30 04:081.2688 0.00-44.00 115.00 23 9766.18
31108402006.06.08 17:23sell0.50usdchf1.23261.25261.23032006.06.09 12:331.2303 0.00 -3.25 93.47 23 9856.40
31116232006.06.08 17:54buy0.50gbpusd1.83951.81951.84182006.06.08 18:391.8418 0.00 0.00 115.00 23 9971.40
31117162006.06.08 17:56buy0.50eurusd1.26351.24351.26582006.06.08 19:081.2658 0.00 0.00 115.00 23 10086.40
31782572006.06.12 14:25sell0.50usdchf1.23481.25481.23252006.06.12 16:281.2325 0.00 0.00 93.31 23 10179.71
31786452006.06.12 14:30buy0.50eurusd1.25811.23811.26042006.06.12 16:291.2604 0.00 0.00 115.00 23 10294.71
31865692006.06.12 18:38sell0.50usdchf1.23401.25401.23172006.06.12 21:331.2317 0.00 0.00 93.37 23 10388.08
31865812006.06.12 18:38buy0.50eurusd1.25861.23861.26092006.06.12 21:331.2609 0.00 0.00 115.00 23 10503.08
31868162006.06.12 18:46sell0.50usdchf1.23401.25401.23172006.06.12 21:331.2317 0.00 0.00 93.37 23 10596.45
31879232006.06.12 19:48sell0.50gbpusd1.84471.86471.84242006.06.13 00:011.8424 0.00 0.50 115.00 23 10711.95
31891892006.06.12 21:13sell0.50eurusd1.26041.28041.25812006.06.13 00:221.2581 0.00 1.00 115.00 23 10827.95
31892682006.06.12 21:16buy0.50usdchf1.23221.21221.23452006.06.13 00:231.2345 0.00 1.62 93.16 23 10922.73
31911172006.06.12 23:08buy0.50gbpusd1.84321.82321.84552006.06.14 16:201.8455 0.00 -3.00 115.00 23 11034.73
31913542006.06.12 23:14sell0.50usdchf1.23371.25371.23142006.06.13 16:441.2314 0.00 -3.24 93.41 23 11124.90
31919322006.06.13 00:01buy0.50eurusd1.25881.23881.26112006.06.13 17:031.2611 0.00 0.00 115.00 23 11239.90
31936872006.06.13 02:32buy0.50gbpusd1.84061.82061.84292006.06.13 10:231.8429 0.00 0.00 115.00 23 11354.90
31945162006.06.13 03:22sell0.50gbpusd1.84251.86251.84022006.06.13 04:091.8402 0.00 0.00 115.00 23 11469.90
32073752006.06.13 14:56buy0.50gbpusd1.84021.82021.84252006.06.13 16:391.8425 0.00 0.00 115.00 23 11584.90
32076452006.06.13 15:05buy0.50eurusd1.25721.23721.25952006.06.13 16:431.2595 0.00 0.00 115.00 23 11699.90
32085862006.06.13 15:31sell0.50usdchf1.23541.25541.23312006.06.13 16:031.2331 0.00 0.00 93.26 23 11793.16
32086272006.06.13 15:31buy0.50gbpusd1.83771.81771.84002006.06.13 15:521.8400 0.00 0.00 115.00 23 11908.16
32087492006.06.13 15:31buy0.50eurusd1.25561.23561.25792006.06.13 16:011.2579 0.00 0.00 115.00 23 12023.16
32090312006.06.13 15:33sell0.50usdchf1.23701.25701.23472006.06.13 15:351.2347 0.00 0.00 93.14 23 12116.30
32103682006.06.13 15:55buy0.50gbpusd1.83871.81871.84102006.06.13 16:041.8410 0.00 0.00 115.00 23 12231.30
32117602006.06.13 16:37sell0.50eurusd1.25881.27881.25652006.06.13 17:331.2565 0.00 0.00 115.00 23 12346.30
32118812006.06.13 16:38sell0.50gbpusd1.84191.86191.83962006.06.13 17:231.8396 0.00 0.00 115.00 23 12461.30
32121792006.06.13 16:44buy0.50usdchf1.23221.21221.23452006.06.13 17:221.2345 0.00 0.00 93.16 23 12554.46
32121922006.06.13 16:44sell0.50gbpusd1.84351.86351.84122006.06.13 17:071.8412 0.00 0.00 115.00 23 12669.46
32122182006.06.13 16:44sell0.50eurusd1.26041.28041.25812006.06.13 17:221.2581 0.00 0.00 115.00 23 12784.46
32144472006.06.13 17:23sell0.50usdchf1.23541.25541.23312006.06.14 10:451.2331 0.00 -3.23 93.26 23 12874.49
32150532006.06.13 17:34buy0.50gbpusd1.83771.81771.84002006.06.13 18:531.8400 0.00 0.00 115.00 23 12989.49
32157082006.06.13 17:55buy0.50eurusd1.25611.23611.25842006.06.14 09:501.2584 0.00 -2.00 115.00 23 13102.49
32171662006.06.13 18:37sell0.50eurchf1.55361.57361.55132006.06.14 12:211.5513 0.00 -2.42 93.25 23 13193.32
32183742006.06.13 19:48sell0.50usdchf1.23701.25701.23472006.06.14 09:261.2347 0.00 -3.23 93.15 23 13283.24
32186652006.06.13 20:05buy0.50gbpusd1.83661.81661.83862006.06.14 09:181.8386 0.00 -1.50 100.00 20 13381.74
32189722006.06.13 20:12buy0.50gbpusd1.83621.81621.83822006.06.14 09:181.8382 0.00 -1.50 100.00 20 13480.24
32231302006.06.13 23:44buy0.50gbpusd1.83221.81221.83422006.06.14 00:461.8342 0.00 -1.50 100.00 20 13578.74
32289432006.06.14 09:18sell0.50gbpusd1.83821.85821.83622006.06.14 15:311.8362 0.00 0.00 100.00 20 13678.74
32298742006.06.14 09:50sell0.50eurusd1.25841.27841.25642006.06.14 15:141.2564 0.00 0.00 100.00 20 13778.74
32316142006.06.14 10:45buy0.50usdchf1.23301.21301.23502006.06.14 15:301.2350 0.00 0.00 80.91 20 13859.65
32443112006.06.14 16:55sell0.50gbpusd1.84821.86821.84622006.06.14 17:511.8462 0.00 0.00 100.00 20 13959.65
32443152006.06.14 16:55sell0.50eurusd1.26291.28291.26092006.06.14 20:481.2609 0.00 0.00 100.00 20 14059.65
32443162006.06.14 16:55buy0.50usdchf1.22881.20881.23082006.06.14 21:301.2308 0.00 0.00 81.25 20 14140.90
32443422006.06.14 16:56sell0.50gbpusd1.84791.86791.84592006.06.14 20:341.8459 0.00 0.00 100.00 20 14240.90
32463412006.06.14 18:14sell0.50gbpusd1.84801.86801.84602006.06.14 20:341.8460 0.00 0.00 100.00 20 14340.90
32472162006.06.14 18:57buy0.50eurchf1.55011.53011.55212006.06.15 03:141.5521 0.00 2.44 81.21 20 14424.55
32493022006.06.14 20:34buy0.50gbpusd1.84601.82601.84802006.06.15 12:441.8480 0.00 -4.50 100.00 20 14520.05
32496842006.06.14 20:48buy0.50eurusd1.26091.24091.26292006.06.15 09:521.2629 0.00 -6.00 100.00 20 14614.05
32507672006.06.14 21:30sell0.50usdchf1.23071.25071.22872006.06.15 16:011.2287 0.00 -9.74 81.39 20 14685.70
32513312006.06.14 21:46buy0.50gbpusd1.84201.82201.84402006.06.15 01:101.8440 0.00 -4.50 100.00 20 14781.20
32801762006.06.15 18:56sell0.50gbpusd1.84721.86721.84522006.06.19 04:131.8452 0.00 1.00 100.00 20 14882.20
32801842006.06.15 18:57sell0.50usdchf1.23141.25141.22942006.06.16 03:441.2294 0.00 -3.25 81.34 20 14960.29
32818872006.06.15 20:19sell0.50eurusd1.26261.28261.26062006.06.19 04:021.2606 0.00 2.00 100.00 20 15062.29
32829792006.06.15 21:24sell0.50usdchf1.23251.25251.23052006.06.16 02:031.2305 0.00 -3.25 81.27 20 15140.31
32849602006.06.15 23:13sell0.50eurusd1.26241.28241.26042006.06.19 04:051.2604 0.00 2.00 100.00 20 15242.31
32852022006.06.15 23:38sell0.50gbpusd1.84911.86911.84712006.06.19 04:011.8471 0.00 1.00 100.00 20 15343.31
32887082006.06.16 05:57sell0.50usdchf1.23021.25021.22822006.06.16 09:091.2282 0.00 0.00 81.42 20 15424.73
32906172006.06.16 09:09buy0.50usdchf1.22821.20821.23022006.06.16 15:131.2302 0.00 0.00 81.29 20 15506.02
32911492006.06.16 09:25sell0.50gbpusd1.85391.87391.85192006.06.16 13:131.8519 0.00 0.00 100.00 20 15606.02
32935892006.06.16 11:10sell0.50eurusd1.26671.28671.26472006.06.16 14:291.2647 0.00 0.00 100.00 20 15706.02
32995752006.06.16 15:15sell0.50usdchf1.23001.25001.22802006.06.23 14:511.2500 0.00-22.64 -800.00 -200 14883.38
33037562006.06.16 16:55sell0.50usdchf1.23401.25401.23202006.06.16 18:171.2320 0.00 0.00 81.17 20 14964.55
33234032006.06.19 05:01buy0.50gbpusd1.84381.82381.84582006.06.19 10:011.8458 0.00 0.00 100.00 20 15064.55
33234462006.06.19 05:02buy0.50eurusd1.25801.23801.26002006.06.19 09:141.2600 0.00 0.00 100.00 20 15164.55
33234782006.06.19 05:03sell0.50usdchf1.23701.25701.23502006.06.19 09:121.2350 0.00 0.00 80.97 20 15245.52
33479132006.06.19 18:20buy0.50gbpusd1.83831.81831.84032006.06.19 19:011.8403 0.00 0.00 100.00 20 15345.52
33480492006.06.19 18:25sell0.50eurchf1.56061.58061.55862006.06.20 17:171.5586 0.00 -2.42 80.62 20 15423.72
33480932006.06.19 18:27sell0.50usdchf1.24251.26251.24052006.06.19 21:421.2405 0.00 0.00 80.61 20 15504.33
33487662006.06.19 18:59sell0.50eurusd1.25751.27751.25552006.06.20 12:591.2555 0.00 1.00 100.00 20 15605.33
33516022006.06.19 21:57sell0.50gbpusd1.84021.86021.83822006.06.20 15:221.8382 0.00 0.50 100.00 20 15705.83
33587172006.06.20 08:49sell0.50gbpusd1.84421.86421.84222006.06.20 12:301.8422 0.00 0.00 100.00 20 15805.83
33628152006.06.20 11:29sell0.50usdchf1.24041.26041.23842006.06.20 19:301.2384 0.00 0.00 80.75 20 15886.58
33776892006.06.20 19:30sell0.50eurusd1.25871.27871.25672006.06.22 16:201.2567 0.00 4.00 100.00 20 15990.58
33781252006.06.20 19:58sell0.50gbpusd1.84321.86321.84122006.06.21 13:321.8412 0.00 0.50 100.00 20 16091.08
34126982006.06.22 07:31sell0.50gbpusd1.84621.86621.84422006.06.22 10:111.8442 0.00 0.00 100.00 20 16191.08
34128622006.06.22 07:44sell0.50eurusd1.26771.28771.26572006.06.22 10:051.2657 0.00 0.00 100.00 20 16291.08
34722602006.06.26 08:39buy0.50gbpusd1.81911.79911.82112006.06.26 10:061.8211 0.00 0.00 100.00 20 16391.08
35201942006.06.27 20:35sell0.50gbpusd1.82211.84211.82012006.06.28 09:161.8201 0.00 0.50 100.00 20 16491.58
35465192006.06.28 19:48sell0.50usdchf1.24741.26741.24542006.06.29 21:161.2454 0.00 -9.64 80.30 20 16562.24
35484992006.06.28 21:53sell0.50eurusd1.25491.27491.25292006.06.29 12:531.2529 0.00 3.00 100.00 20 16665.24
35485902006.06.28 21:56sell0.50gbpusd1.81861.83861.81662006.06.29 04:301.8166 0.00 1.50 100.00 20 16766.74
35562742006.06.29 08:36sell0.50gbpusd1.81841.83841.81642006.06.29 09:221.8164 0.00 0.00 100.00 20 16866.74
35593492006.06.29 11:23buy0.50gbpusd1.81471.79471.81672006.06.29 21:171.8167 0.00 0.00 100.00 20 16966.74