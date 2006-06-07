MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 6966.74
|Initial deposit
| 10000.00
|Gross profit
| 9750.48
|Interest earned
| -205.50
|Gross loss
| 2578.24
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 101
|Percentage profitable
| 96.0
|%
|Total number of pips
| 1287
|Average pips per trade
| 12
|
|Number of winning trades
| 97
|Number of losing trades
| 4
|Average winning trade
| 100.52
|Average losing trade
| 644.56
|Average winning pips
| 21
|Average losing pips
| 200
|
|Return (23 days)
| 69.7
|%
|Maximum drawdown
| 11.6
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|3025985
|2006.06.06 09:53
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2058
|1.1858
|1.2081
|2006.06.06 12:36
|1.2081
| 0.00
| 0.00
| 95.19
| 23
| 10095.19
|
|3032939
|2006.06.06 13:15
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2094
|1.2294
|1.2094
|2006.06.08 15:30
|1.2294
| 0.00
|-13.12
| -813.20
| -200
| 9268.87
|*
|3065927
|2006.06.07 09:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8588
|1.8388
|1.8611
|2006.06.07 11:08
|1.8611
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9383.87
|*
|3066146
|2006.06.07 09:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2174
|1.2374
|1.2151
|2006.06.13 15:33
|1.2374
| 0.00
| -3.92
| -161.63
| -200
| 9218.32
|*
|3066218
|2006.06.07 09:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2799
|1.2599
|1.2822
|2006.06.07 11:05
|1.2822
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9333.32
|*
|3066924
|2006.06.07 09:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2204
|1.2404
|1.2181
|2006.06.07 10:56
|1.2181
| 0.00
| 0.00
| 18.89
| 23
| 9352.21
|*
|3074644
|2006.06.07 14:50
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2215
|1.2415
|1.2192
|2006.06.08 09:09
|1.2192
| 0.00
| -9.83
| 94.32
| 23
| 9436.70
|*
|3074656
|2006.06.07 14:50
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2777
|1.2577
|1.2800
|2006.06.07 18:22
|1.2800
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9551.70
|*
|3078487
|2006.06.07 16:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8556
|1.8356
|1.8579
|2006.06.07 18:16
|1.8579
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9666.70
|*
|3096229
|2006.06.08 10:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8510
|1.8310
|1.8533
|2006.06.15 16:10
|1.8533
| 0.00
|-10.50
| 115.00
| 23
| 9771.20
|*
|3096622
|2006.06.08 10:19
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2247
|1.2447
|1.2224
|2006.06.22 17:20
|1.2447
| 0.00
|-45.38
| -803.41
| -200
| 8922.41
|*
|3096691
|2006.06.08 10:20
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2753
|1.2553
|1.2776
|2006.06.08 11:39
|1.2776
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9037.41
|
|3097273
|2006.06.08 10:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8480
|1.8280
|1.8503
|2006.06.08 11:28
|1.8503
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9152.41
|
|3098474
|2006.06.08 11:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8480
|1.8280
|1.8503
|2006.06.15 15:27
|1.8503
| 0.00
|-10.50
| 115.00
| 23
| 9256.91
|
|3109337
|2006.06.08 16:44
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2353
|1.2553
|1.2330
|2006.06.08 17:23
|1.2330
| 0.00
| 0.00
| 93.27
| 23
| 9350.18
|
|3109339
|2006.06.08 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2640
|1.2440
|1.2663
|2006.06.08 17:09
|1.2663
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9465.18
|
|3109342
|2006.06.08 16:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8391
|1.8191
|1.8414
|2006.06.08 16:56
|1.8414
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9580.18
|
|3109991
|2006.06.08 16:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8410
|1.8210
|1.8433
|2006.06.08 17:19
|1.8433
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9695.18
|
|3110349
|2006.06.08 17:09
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2665
|1.2465
|1.2688
|2006.06.30 04:08
|1.2688
| 0.00
|-44.00
| 115.00
| 23
| 9766.18
|
|3110840
|2006.06.08 17:23
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2326
|1.2526
|1.2303
|2006.06.09 12:33
|1.2303
| 0.00
| -3.25
| 93.47
| 23
| 9856.40
|
|3111623
|2006.06.08 17:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8395
|1.8195
|1.8418
|2006.06.08 18:39
|1.8418
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 9971.40
|
|3111716
|2006.06.08 17:56
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2635
|1.2435
|1.2658
|2006.06.08 19:08
|1.2658
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 10086.40
|
|3178257
|2006.06.12 14:25
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2348
|1.2548
|1.2325
|2006.06.12 16:28
|1.2325
| 0.00
| 0.00
| 93.31
| 23
| 10179.71
|
|3178645
|2006.06.12 14:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2581
|1.2381
|1.2604
|2006.06.12 16:29
|1.2604
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 10294.71
|
|3186569
|2006.06.12 18:38
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2340
|1.2540
|1.2317
|2006.06.12 21:33
|1.2317
| 0.00
| 0.00
| 93.37
| 23
| 10388.08
|
|3186581
|2006.06.12 18:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2586
|1.2386
|1.2609
|2006.06.12 21:33
|1.2609
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 10503.08
|
|3186816
|2006.06.12 18:46
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2340
|1.2540
|1.2317
|2006.06.12 21:33
|1.2317
| 0.00
| 0.00
| 93.37
| 23
| 10596.45
|
|3187923
|2006.06.12 19:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8447
|1.8647
|1.8424
|2006.06.13 00:01
|1.8424
| 0.00
| 0.50
| 115.00
| 23
| 10711.95
|
|3189189
|2006.06.12 21:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2604
|1.2804
|1.2581
|2006.06.13 00:22
|1.2581
| 0.00
| 1.00
| 115.00
| 23
| 10827.95
|
|3189268
|2006.06.12 21:16
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2322
|1.2122
|1.2345
|2006.06.13 00:23
|1.2345
| 0.00
| 1.62
| 93.16
| 23
| 10922.73
|
|3191117
|2006.06.12 23:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8432
|1.8232
|1.8455
|2006.06.14 16:20
|1.8455
| 0.00
| -3.00
| 115.00
| 23
| 11034.73
|
|3191354
|2006.06.12 23:14
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2337
|1.2537
|1.2314
|2006.06.13 16:44
|1.2314
| 0.00
| -3.24
| 93.41
| 23
| 11124.90
|
|3191932
|2006.06.13 00:01
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2588
|1.2388
|1.2611
|2006.06.13 17:03
|1.2611
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 11239.90
|
|3193687
|2006.06.13 02:32
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8406
|1.8206
|1.8429
|2006.06.13 10:23
|1.8429
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 11354.90
|
|3194516
|2006.06.13 03:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8425
|1.8625
|1.8402
|2006.06.13 04:09
|1.8402
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 11469.90
|
|3207375
|2006.06.13 14:56
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8402
|1.8202
|1.8425
|2006.06.13 16:39
|1.8425
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 11584.90
|
|3207645
|2006.06.13 15:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2572
|1.2372
|1.2595
|2006.06.13 16:43
|1.2595
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 11699.90
|
|3208586
|2006.06.13 15:31
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2354
|1.2554
|1.2331
|2006.06.13 16:03
|1.2331
| 0.00
| 0.00
| 93.26
| 23
| 11793.16
|
|3208627
|2006.06.13 15:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8377
|1.8177
|1.8400
|2006.06.13 15:52
|1.8400
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 11908.16
|
|3208749
|2006.06.13 15:31
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2556
|1.2356
|1.2579
|2006.06.13 16:01
|1.2579
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 12023.16
|
|3209031
|2006.06.13 15:33
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2370
|1.2570
|1.2347
|2006.06.13 15:35
|1.2347
| 0.00
| 0.00
| 93.14
| 23
| 12116.30
|
|3210368
|2006.06.13 15:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8387
|1.8187
|1.8410
|2006.06.13 16:04
|1.8410
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 12231.30
|
|3211760
|2006.06.13 16:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2588
|1.2788
|1.2565
|2006.06.13 17:33
|1.2565
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 12346.30
|
|3211881
|2006.06.13 16:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8419
|1.8619
|1.8396
|2006.06.13 17:23
|1.8396
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 12461.30
|
|3212179
|2006.06.13 16:44
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2322
|1.2122
|1.2345
|2006.06.13 17:22
|1.2345
| 0.00
| 0.00
| 93.16
| 23
| 12554.46
|
|3212192
|2006.06.13 16:44
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8435
|1.8635
|1.8412
|2006.06.13 17:07
|1.8412
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 12669.46
|
|3212218
|2006.06.13 16:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2604
|1.2804
|1.2581
|2006.06.13 17:22
|1.2581
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 12784.46
|
|3214447
|2006.06.13 17:23
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2354
|1.2554
|1.2331
|2006.06.14 10:45
|1.2331
| 0.00
| -3.23
| 93.26
| 23
| 12874.49
|
|3215053
|2006.06.13 17:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8377
|1.8177
|1.8400
|2006.06.13 18:53
|1.8400
| 0.00
| 0.00
| 115.00
| 23
| 12989.49
|
|3215708
|2006.06.13 17:55
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2561
|1.2361
|1.2584
|2006.06.14 09:50
|1.2584
| 0.00
| -2.00
| 115.00
| 23
| 13102.49
|
|3217166
|2006.06.13 18:37
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5536
|1.5736
|1.5513
|2006.06.14 12:21
|1.5513
| 0.00
| -2.42
| 93.25
| 23
| 13193.32
|
|3218374
|2006.06.13 19:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2370
|1.2570
|1.2347
|2006.06.14 09:26
|1.2347
| 0.00
| -3.23
| 93.15
| 23
| 13283.24
|
|3218665
|2006.06.13 20:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8366
|1.8166
|1.8386
|2006.06.14 09:18
|1.8386
| 0.00
| -1.50
| 100.00
| 20
| 13381.74
|
|3218972
|2006.06.13 20:12
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8362
|1.8162
|1.8382
|2006.06.14 09:18
|1.8382
| 0.00
| -1.50
| 100.00
| 20
| 13480.24
|
|3223130
|2006.06.13 23:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8322
|1.8122
|1.8342
|2006.06.14 00:46
|1.8342
| 0.00
| -1.50
| 100.00
| 20
| 13578.74
|
|3228943
|2006.06.14 09:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8382
|1.8582
|1.8362
|2006.06.14 15:31
|1.8362
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 13678.74
|
|3229874
|2006.06.14 09:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2584
|1.2784
|1.2564
|2006.06.14 15:14
|1.2564
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 13778.74
|
|3231614
|2006.06.14 10:45
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2330
|1.2130
|1.2350
|2006.06.14 15:30
|1.2350
| 0.00
| 0.00
| 80.91
| 20
| 13859.65
|
|3244311
|2006.06.14 16:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8482
|1.8682
|1.8462
|2006.06.14 17:51
|1.8462
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 13959.65
|
|3244315
|2006.06.14 16:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2629
|1.2829
|1.2609
|2006.06.14 20:48
|1.2609
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 14059.65
|
|3244316
|2006.06.14 16:55
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2288
|1.2088
|1.2308
|2006.06.14 21:30
|1.2308
| 0.00
| 0.00
| 81.25
| 20
| 14140.90
|
|3244342
|2006.06.14 16:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8479
|1.8679
|1.8459
|2006.06.14 20:34
|1.8459
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 14240.90
|
|3246341
|2006.06.14 18:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8480
|1.8680
|1.8460
|2006.06.14 20:34
|1.8460
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 14340.90
|
|3247216
|2006.06.14 18:57
|buy
|0.50
|eurchf
|1.5501
|1.5301
|1.5521
|2006.06.15 03:14
|1.5521
| 0.00
| 2.44
| 81.21
| 20
| 14424.55
|
|3249302
|2006.06.14 20:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8460
|1.8260
|1.8480
|2006.06.15 12:44
|1.8480
| 0.00
| -4.50
| 100.00
| 20
| 14520.05
|
|3249684
|2006.06.14 20:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2609
|1.2409
|1.2629
|2006.06.15 09:52
|1.2629
| 0.00
| -6.00
| 100.00
| 20
| 14614.05
|
|3250767
|2006.06.14 21:30
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2307
|1.2507
|1.2287
|2006.06.15 16:01
|1.2287
| 0.00
| -9.74
| 81.39
| 20
| 14685.70
|
|3251331
|2006.06.14 21:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8420
|1.8220
|1.8440
|2006.06.15 01:10
|1.8440
| 0.00
| -4.50
| 100.00
| 20
| 14781.20
|
|3280176
|2006.06.15 18:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8472
|1.8672
|1.8452
|2006.06.19 04:13
|1.8452
| 0.00
| 1.00
| 100.00
| 20
| 14882.20
|
|3280184
|2006.06.15 18:57
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2314
|1.2514
|1.2294
|2006.06.16 03:44
|1.2294
| 0.00
| -3.25
| 81.34
| 20
| 14960.29
|
|3281887
|2006.06.15 20:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2626
|1.2826
|1.2606
|2006.06.19 04:02
|1.2606
| 0.00
| 2.00
| 100.00
| 20
| 15062.29
|
|3282979
|2006.06.15 21:24
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2325
|1.2525
|1.2305
|2006.06.16 02:03
|1.2305
| 0.00
| -3.25
| 81.27
| 20
| 15140.31
|
|3284960
|2006.06.15 23:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2624
|1.2824
|1.2604
|2006.06.19 04:05
|1.2604
| 0.00
| 2.00
| 100.00
| 20
| 15242.31
|
|3285202
|2006.06.15 23:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8491
|1.8691
|1.8471
|2006.06.19 04:01
|1.8471
| 0.00
| 1.00
| 100.00
| 20
| 15343.31
|
|3288708
|2006.06.16 05:57
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2302
|1.2502
|1.2282
|2006.06.16 09:09
|1.2282
| 0.00
| 0.00
| 81.42
| 20
| 15424.73
|
|3290617
|2006.06.16 09:09
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2282
|1.2082
|1.2302
|2006.06.16 15:13
|1.2302
| 0.00
| 0.00
| 81.29
| 20
| 15506.02
|
|3291149
|2006.06.16 09:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8539
|1.8739
|1.8519
|2006.06.16 13:13
|1.8519
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 15606.02
|
|3293589
|2006.06.16 11:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2667
|1.2867
|1.2647
|2006.06.16 14:29
|1.2647
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 15706.02
|
|3299575
|2006.06.16 15:15
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2300
|1.2500
|1.2280
|2006.06.23 14:51
|1.2500
| 0.00
|-22.64
| -800.00
| -200
| 14883.38
|
|3303756
|2006.06.16 16:55
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2340
|1.2540
|1.2320
|2006.06.16 18:17
|1.2320
| 0.00
| 0.00
| 81.17
| 20
| 14964.55
|
|3323403
|2006.06.19 05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8438
|1.8238
|1.8458
|2006.06.19 10:01
|1.8458
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 15064.55
|
|3323446
|2006.06.19 05:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2580
|1.2380
|1.2600
|2006.06.19 09:14
|1.2600
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 15164.55
|
|3323478
|2006.06.19 05:03
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2370
|1.2570
|1.2350
|2006.06.19 09:12
|1.2350
| 0.00
| 0.00
| 80.97
| 20
| 15245.52
|
|3347913
|2006.06.19 18:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8383
|1.8183
|1.8403
|2006.06.19 19:01
|1.8403
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 15345.52
|
|3348049
|2006.06.19 18:25
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5606
|1.5806
|1.5586
|2006.06.20 17:17
|1.5586
| 0.00
| -2.42
| 80.62
| 20
| 15423.72
|
|3348093
|2006.06.19 18:27
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2425
|1.2625
|1.2405
|2006.06.19 21:42
|1.2405
| 0.00
| 0.00
| 80.61
| 20
| 15504.33
|
|3348766
|2006.06.19 18:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2575
|1.2775
|1.2555
|2006.06.20 12:59
|1.2555
| 0.00
| 1.00
| 100.00
| 20
| 15605.33
|
|3351602
|2006.06.19 21:57
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8402
|1.8602
|1.8382
|2006.06.20 15:22
|1.8382
| 0.00
| 0.50
| 100.00
| 20
| 15705.83
|
|3358717
|2006.06.20 08:49
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8442
|1.8642
|1.8422
|2006.06.20 12:30
|1.8422
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 15805.83
|
|3362815
|2006.06.20 11:29
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2404
|1.2604
|1.2384
|2006.06.20 19:30
|1.2384
| 0.00
| 0.00
| 80.75
| 20
| 15886.58
|
|3377689
|2006.06.20 19:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2587
|1.2787
|1.2567
|2006.06.22 16:20
|1.2567
| 0.00
| 4.00
| 100.00
| 20
| 15990.58
|
|3378125
|2006.06.20 19:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8432
|1.8632
|1.8412
|2006.06.21 13:32
|1.8412
| 0.00
| 0.50
| 100.00
| 20
| 16091.08
|
|3412698
|2006.06.22 07:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8462
|1.8662
|1.8442
|2006.06.22 10:11
|1.8442
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 16191.08
|
|3412862
|2006.06.22 07:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2677
|1.2877
|1.2657
|2006.06.22 10:05
|1.2657
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 16291.08
|
|3472260
|2006.06.26 08:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8191
|1.7991
|1.8211
|2006.06.26 10:06
|1.8211
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 16391.08
|
|3520194
|2006.06.27 20:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8221
|1.8421
|1.8201
|2006.06.28 09:16
|1.8201
| 0.00
| 0.50
| 100.00
| 20
| 16491.58
|
|3546519
|2006.06.28 19:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2474
|1.2674
|1.2454
|2006.06.29 21:16
|1.2454
| 0.00
| -9.64
| 80.30
| 20
| 16562.24
|
|3548499
|2006.06.28 21:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2549
|1.2749
|1.2529
|2006.06.29 12:53
|1.2529
| 0.00
| 3.00
| 100.00
| 20
| 16665.24
|
|3548590
|2006.06.28 21:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8186
|1.8386
|1.8166
|2006.06.29 04:30
|1.8166
| 0.00
| 1.50
| 100.00
| 20
| 16766.74
|
|3556274
|2006.06.29 08:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8184
|1.8384
|1.8164
|2006.06.29 09:22
|1.8164
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 16866.74
|
|3559349
|2006.06.29 11:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8147
|1.7947
|1.8167
|2006.06.29 21:17
|1.8167
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 20
| 16966.74
|