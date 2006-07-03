|Account: 21421
|Name: firebirdv63G
|Currency: USD
|2006 July 6, 12:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|284343
|2006.07.03 16:14
|balance
|Deposit
|10 000.00
|284356
|2006.07.03 16:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8461
|1.8561
|1.8441
|2006.07.03 16:53
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284358
|2006.07.03 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2912
|1.2797
|2006.07.03 17:05
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284359
|2006.07.03 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2813
|1.2913
|1.2798
|2006.07.03 17:05
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284363
|2006.07.03 16:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8462
|1.8562
|1.8442
|2006.07.03 16:53
|1.8442
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284365
|2006.07.03 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2814
|1.2914
|1.2799
|2006.07.03 17:05
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284371
|2006.07.03 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2915
|1.2800
|2006.07.03 17:05
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284373
|2006.07.03 16:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8464
|1.8564
|1.8444
|2006.07.03 16:53
|1.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284374
|2006.07.03 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8466
|1.8566
|1.8446
|2006.07.03 16:53
|1.8446
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284377
|2006.07.03 16:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2814
|1.2917
|1.2802
|2006.07.03 16:53
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284383
|2006.07.03 16:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2815
|1.2915
|1.2800
|2006.07.03 17:05
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284384
|2006.07.03 16:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2916
|1.2801
|2006.07.03 16:54
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284385
|2006.07.03 16:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2917
|1.2802
|2006.07.03 16:53
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284387
|2006.07.03 16:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2818
|1.2918
|1.2803
|2006.07.03 16:53
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284429
|2006.07.03 17:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.2685
|1.2800
|2006.07.03 18:22
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284432
|2006.07.03 17:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8411
|1.8308
|1.8428
|2006.07.03 18:39
|1.8428
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284433
|2006.07.03 17:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8410
|1.8310
|1.8430
|2006.07.03 18:39
|1.8430
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284434
|2006.07.03 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8408
|1.8308
|1.8428
|2006.07.03 18:39
|1.8428
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284436
|2006.07.03 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8406
|1.8306
|1.8426
|2006.07.03 18:38
|1.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284440
|2006.07.03 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8407
|1.8305
|1.8425
|2006.07.03 18:38
|1.8425
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284441
|2006.07.03 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8406
|1.8306
|1.8426
|2006.07.03 18:38
|1.8426
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284531
|2006.07.03 18:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8400
|1.8300
|1.8420
|2006.07.03 19:23
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284532
|2006.07.03 18:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8399
|1.8299
|1.8419
|2006.07.03 19:21
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284535
|2006.07.03 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8398
|1.8298
|1.8418
|2006.07.03 19:20
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284550
|2006.07.03 19:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2850
|1.2788
|2006.07.04 17:24
|1.2795
|0.00
|0.00
|2.95
|80.00
|26881
|Firebird v63G
|284551
|2006.07.03 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2905
|1.2790
|2006.07.03 23:59
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284558
|2006.07.03 19:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2806
|1.2906
|1.2791
|2006.07.03 23:36
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284561
|2006.07.03 19:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2907
|1.2792
|2006.07.03 23:36
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284563
|2006.07.03 19:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8422
|1.8522
|1.8402
|2006.07.05 05:19
|1.8442
|0.00
|0.00
|-0.68
|-20.00
|25774
|Firebird v63G
|284585
|2006.07.03 19:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2908
|1.2793
|2006.07.03 23:36
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284646
|2006.07.03 21:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8425
|1.8525
|1.8405
|2006.07.05 05:20
|1.8439
|0.00
|0.00
|-0.68
|-14.00
|25774
|Firebird v63G
|284648
|2006.07.03 21:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8426
|1.8526
|1.8406
|2006.07.05 05:19
|1.8442
|0.00
|0.00
|-0.68
|-16.00
|25774
|Firebird v63G
|284650
|2006.07.03 21:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8427
|1.8527
|1.8407
|2006.07.05 09:53
|1.8407
|0.00
|0.00
|-0.68
|20.00
|25774
|Firebird v63G[tp]
|284657
|2006.07.03 21:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8428
|1.8528
|1.8408
|2006.07.05 05:20
|1.8438
|0.00
|0.00
|-0.68
|-10.00
|25774
|Firebird v63G
|284675
|2006.07.03 22:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|1.8530
|1.8410
|2006.07.05 09:27
|1.8429
|0.00
|0.00
|-0.68
|1.00
|25774
|Firebird v63G
|284719
|2006.07.03 23:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2693
|1.2808
|2006.07.04 07:09
|1.2808
|0.00
|0.00
|-16.80
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284720
|2006.07.03 23:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2791
|1.2691
|1.2806
|2006.07.04 03:25
|1.2806
|0.00
|0.00
|-16.80
|150.00
|26881
|Firebird v63G[tp]
|284775
|2006.07.04 02:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8433
|1.8533
|1.8413
|2006.07.05 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|-3.40
|20.00
|25774
|Firebird v63G
|284781
|2006.07.04 02:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8440
|1.8540
|1.8420
|2006.07.05 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|-3.40
|90.00
|25774
|Firebird v63G
|284783
|2006.07.04 02:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8441
|1.8541
|1.8421
|2006.07.05 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|-3.40
|100.00
|25774
|Firebird v63G
|284787
|2006.07.04 02:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2902
|1.2787
|2006.07.04 17:24
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|26881
|Firebird v63G
|284790
|2006.07.04 03:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8442
|1.8542
|1.8422
|2006.07.05 04:05
|1.8431
|0.00
|0.00
|-3.40
|110.00
|25774
|Firebird v63G
|285104
|2006.07.04 12:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2797
|1.2697
|1.2812
|2006.07.04 15:16
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26881
|Firebird v63G
|285105
|2006.07.04 12:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2696
|1.2811
|2006.07.04 15:16
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|26881
|Firebird v63G
|285538
|2006.07.04 21:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.64
|0.00
|114.74
|2006.07.04 21:55
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285539
|2006.07.04 21:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.68
|0.00
|114.78
|2006.07.04 22:24
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285540
|2006.07.04 21:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.67
|0.00
|114.77
|2006.07.04 22:16
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285541
|2006.07.04 21:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.67
|0.00
|114.77
|2006.07.04 22:16
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285542
|2006.07.04 21:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.68
|0.00
|114.78
|2006.07.04 22:24
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285543
|2006.07.04 21:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.70
|0.00
|114.80
|2006.07.04 22:25
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285545
|2006.07.04 21:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.70
|0.00
|114.80
|2006.07.04 22:25
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285547
|2006.07.04 21:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.68
|0.00
|114.78
|2006.07.04 22:24
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285550
|2006.07.04 21:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.67
|0.00
|114.77
|2006.07.04 22:16
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285551
|2006.07.04 21:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.68
|0.00
|114.78
|2006.07.04 22:24
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285554
|2006.07.04 21:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.68
|0.00
|114.78
|2006.07.04 22:24
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285557
|2006.07.04 21:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.70
|0.00
|114.80
|2006.07.04 22:25
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285558
|2006.07.04 21:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.70
|0.00
|114.80
|2006.07.04 22:25
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285559
|2006.07.04 21:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|0.00
|114.82
|2006.07.04 22:33
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285566
|2006.07.04 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.78
|0.00
|114.88
|2006.07.04 23:35
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285567
|2006.07.04 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|0.00
|114.82
|2006.07.04 22:33
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285568
|2006.07.04 22:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.75
|0.00
|114.85
|2006.07.04 23:33
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285569
|2006.07.04 22:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.75
|0.00
|114.85
|2006.07.04 23:33
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285570
|2006.07.04 22:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.75
|0.00
|114.85
|2006.07.04 23:33
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285571
|2006.07.04 22:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|0.00
|114.82
|2006.07.04 22:33
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285580
|2006.07.04 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.81
|0.00
|114.91
|2006.07.04 23:47
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285581
|2006.07.04 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.78
|0.00
|114.88
|2006.07.04 23:35
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285582
|2006.07.04 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.79
|0.00
|114.89
|2006.07.04 23:35
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285583
|2006.07.04 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.79
|0.00
|114.89
|2006.07.04 23:35
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285584
|2006.07.04 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.81
|0.00
|114.91
|2006.07.04 23:47
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285585
|2006.07.04 22:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.81
|0.00
|114.91
|2006.07.04 23:47
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285586
|2006.07.04 22:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285588
|2006.07.04 22:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285589
|2006.07.04 22:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.86
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|6.96
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285590
|2006.07.04 22:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285591
|2006.07.04 22:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285592
|2006.07.04 22:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285593
|2006.07.04 22:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.79
|0.00
|114.89
|2006.07.04 23:35
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285594
|2006.07.04 22:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|0.00
|114.82
|2006.07.04 22:59
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285596
|2006.07.04 22:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.68
|0.00
|114.78
|2006.07.04 22:51
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285597
|2006.07.04 22:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.70
|0.00
|114.80
|2006.07.04 22:54
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285598
|2006.07.04 22:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.75
|0.00
|114.85
|2006.07.04 23:33
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285600
|2006.07.04 22:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.75
|0.00
|114.85
|2006.07.04 23:33
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285601
|2006.07.04 22:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|0.00
|114.82
|2006.07.04 22:59
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285603
|2006.07.04 22:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.75
|0.00
|114.85
|2006.07.04 23:33
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285607
|2006.07.04 22:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285608
|2006.07.04 22:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285609
|2006.07.04 22:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285611
|2006.07.04 22:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.84
|0.00
|114.94
|2006.07.05 00:00
|114.94
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285612
|2006.07.04 23:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.86
|0.00
|114.96
|2006.07.05 00:00
|114.96
|0.00
|0.00
|0.59
|8.70
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285730
|2006.07.05 03:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285734
|2006.07.05 03:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285735
|2006.07.05 03:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285738
|2006.07.05 03:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285741
|2006.07.05 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285742
|2006.07.05 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285743
|2006.07.05 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285744
|2006.07.05 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285745
|2006.07.05 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285746
|2006.07.05 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285747
|2006.07.05 04:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285748
|2006.07.05 04:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285749
|2006.07.05 04:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2779
|0.0000
|1.2789
|2006.07.05 05:31
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285750
|2006.07.05 04:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285760
|2006.07.05 04:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8438
|0.0000
|1.8448
|2006.07.05 06:52
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285762
|2006.07.05 04:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.96
|0.00
|114.86
|2006.07.05 05:52
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285763
|2006.07.05 04:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.96
|0.00
|114.86
|2006.07.05 05:52
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285764
|2006.07.05 04:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.96
|0.00
|114.86
|2006.07.05 05:52
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285765
|2006.07.05 04:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.96
|0.00
|114.86
|2006.07.05 05:52
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285766
|2006.07.05 04:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.96
|0.00
|114.86
|2006.07.05 05:52
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285767
|2006.07.05 05:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.96
|0.00
|114.86
|2006.07.05 05:52
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285769
|2006.07.05 05:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285770
|2006.07.05 05:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285771
|2006.07.05 05:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285772
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285773
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285774
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285775
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285776
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285777
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285778
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285779
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285780
|2006.07.05 05:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285781
|2006.07.05 05:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285782
|2006.07.05 05:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285783
|2006.07.05 05:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285784
|2006.07.05 05:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285785
|2006.07.05 05:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285786
|2006.07.05 05:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285787
|2006.07.05 05:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285788
|2006.07.05 05:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285789
|2006.07.05 05:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285790
|2006.07.05 05:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285791
|2006.07.05 05:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285794
|2006.07.05 05:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285796
|2006.07.05 05:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285798
|2006.07.05 05:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285800
|2006.07.05 05:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285802
|2006.07.05 05:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285804
|2006.07.05 05:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285805
|2006.07.05 05:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285807
|2006.07.05 05:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285809
|2006.07.05 05:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285811
|2006.07.05 05:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285813
|2006.07.05 05:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285816
|2006.07.05 05:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285818
|2006.07.05 05:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285819
|2006.07.05 05:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285824
|2006.07.05 05:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285826
|2006.07.05 05:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285827
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285828
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285829
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285830
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285831
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285832
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285833
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285834
|2006.07.05 05:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285835
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285836
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285837
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285838
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285839
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285840
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285841
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285842
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285843
|2006.07.05 05:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285844
|2006.07.05 05:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285845
|2006.07.05 05:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285846
|2006.07.05 05:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285847
|2006.07.05 05:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8431
|0.0000
|1.8421
|2006.07.05 09:16
|1.8421
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285848
|2006.07.05 05:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.91
|0.00
|114.81
|2006.07.05 06:16
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285849
|2006.07.05 05:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|2006.07.05 09:16
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285850
|2006.07.05 05:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|114.79
|2006.07.05 06:16
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285851
|2006.07.05 05:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8431
|0.0000
|1.8421
|2006.07.05 09:16
|1.8421
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285852
|2006.07.05 05:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|2006.07.05 09:16
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285853
|2006.07.05 05:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|2006.07.05 09:16
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285854
|2006.07.05 05:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|2006.07.05 09:16
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285855
|2006.07.05 05:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|2006.07.05 09:16
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285856
|2006.07.05 05:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8427
|0.0000
|1.8419
|2006.07.05 09:16
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285857
|2006.07.05 05:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|2006.07.05 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285858
|2006.07.05 05:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|2006.07.05 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285859
|2006.07.05 05:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|2006.07.05 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285860
|2006.07.05 05:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|2006.07.05 09:16
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285861
|2006.07.05 05:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|2006.07.05 09:16
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285862
|2006.07.05 05:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|2006.07.05 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285863
|2006.07.05 05:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|2006.07.05 09:16
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285864
|2006.07.05 05:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|2006.07.05 09:16
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285865
|2006.07.05 05:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|2006.07.05 09:16
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285867
|2006.07.05 05:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|2006.07.05 09:16
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285868
|2006.07.05 05:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|2006.07.05 09:16
|1.8419
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285869
|2006.07.05 05:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|2006.07.05 09:16
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|114
|FarhadCrab2.mq4[tp]
|285871
|2006.07.05 05:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8433
|0.0000
|1.8423
|2006.07.05 09:15
|1.8432
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|114
|FarhadCrab2.mq4
|286952
|2006.07.05 23:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2327
|1.2379
|1.2312
|2006.07.06 04:50
|1.2316
|0.00
|0.00
|-6.81
|8.93
|30034
|Firebird v63G
|287158
|2006.07.06 04:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2735
|1.2787
|1.2720
|2006.07.06 10:09
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26881
|Firebird v63G
|287205
|2006.07.06 06:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2320
|1.2372
|1.2305
|2006.07.06 08:38
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|30034
|Firebird v63G
|287325
|2006.07.06 08:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2738
|1.2838
|1.2718
|2006.07.06 10:09
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|26881
|Firebird v63G
|287335
|2006.07.06 09:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2742
|1.2842
|1.2722
|2006.07.06 10:09
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|26881
|Firebird v63G
|287342
|2006.07.06 09:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2307
|1.2207
|1.2327
|2006.07.06 10:09
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|30034
|Firebird v63G
|287346
|2006.07.06 09:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2306
|1.2206
|1.2326
|2006.07.06 10:09
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|30034
|Firebird v63G
|287347
|2006.07.06 09:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2205
|1.2325
|2006.07.06 10:11
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|30034
|Firebird v63G
|287348
|2006.07.06 09:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2746
|1.2846
|1.2726
|2006.07.06 10:11
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|26881
|Firebird v63G
|0.00
|0.00
|-48.65
|3 890.43
|Closed P/L:
|3 841.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|287498
|2006.07.06 11:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2324
|1.2424
|1.2309
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|30034
|Firebird v63G
|287499
|2006.07.06 11:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2325
|1.2425
|1.2310
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|30034
|Firebird v63G
|287500
|2006.07.06 11:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2327
|1.2427
|1.2312
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|30034
|Firebird v63G
|0.00
|0.00
|0.00
|12.99
|Floating P/L:
|12.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 841.78
|Floating P/L:
|12.99
|Margin:
|300.00
|Balance:
|13 841.78
|Equity:
|13 854.77
|Free Margin:
|13 554.77
|Details:
|Gross Profit:
|3 904.50
|Gross Loss:
|62.72
|Total Net Profit:
|3 841.78
|Profit Factor:
|62.25
|Expected Payoff:
|19.21
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|62.72 (0.5%)
|Total Trades:
|200
|Short Positions (won %):
|136 (97.06%)
|Long Positions (won %):
|64 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|196 (98.00%)
|Loss trades (% of total):
|4 (2.00%)
|Largest
|profit trade:
|150.00
|loss trade:
|-20.68
|Average
|profit trade:
|19.92
|loss trade:
|-15.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|114 (1 005.23)
|consecutive losses ($):
|4 (-62.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 899.27 (82)
|consecutive loss (count):
|-62.72 (4)
|Average
|consecutive wins:
|98
|consecutive losses:
|4