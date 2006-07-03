Real Trade

Account: 21421 Name: firebirdv63G Currency: USD 2006 July 6, 12:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2843432006.07.03 16:14balanceDeposit10 000.00
2843562006.07.03 16:19sell0.10gbpusd1.84611.85611.84412006.07.03 16:531.84410.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2843582006.07.03 16:19sell0.10eurusd1.28121.29121.27972006.07.03 17:051.27970.000.000.0015.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843592006.07.03 16:20sell0.10eurusd1.28131.29131.27982006.07.03 17:051.27980.000.000.0015.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843632006.07.03 16:21sell0.10gbpusd1.84621.85621.84422006.07.03 16:531.84420.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2843652006.07.03 16:21sell0.10eurusd1.28141.29141.27992006.07.03 17:051.27990.000.000.0015.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843712006.07.03 16:26sell0.10eurusd1.28151.29151.28002006.07.03 17:051.28000.000.000.0015.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843732006.07.03 16:26sell0.10gbpusd1.84641.85641.84442006.07.03 16:531.84440.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2843742006.07.03 16:27sell0.10gbpusd1.84661.85661.84462006.07.03 16:531.84460.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2843772006.07.03 16:28sell0.10eurusd1.28141.29171.28022006.07.03 16:531.28020.000.000.0012.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843832006.07.03 16:35sell1.00eurusd1.28151.29151.28002006.07.03 17:051.28000.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843842006.07.03 16:35sell1.00eurusd1.28161.29161.28012006.07.03 16:541.28010.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843852006.07.03 16:36sell1.00eurusd1.28171.29171.28022006.07.03 16:531.28020.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2843872006.07.03 16:38sell1.00eurusd1.28181.29181.28032006.07.03 16:531.28030.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2844292006.07.03 17:16buy1.00eurusd1.27851.26851.28002006.07.03 18:221.28000.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2844322006.07.03 17:17buy0.10gbpusd1.84111.83081.84282006.07.03 18:391.84280.000.000.0017.00
 25774Firebird v63G[tp]
2844332006.07.03 17:17buy0.10gbpusd1.84101.83101.84302006.07.03 18:391.84300.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2844342006.07.03 17:19buy0.10gbpusd1.84081.83081.84282006.07.03 18:391.84280.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2844362006.07.03 17:21buy0.10gbpusd1.84061.83061.84262006.07.03 18:381.84260.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2844402006.07.03 17:24buy0.10gbpusd1.84071.83051.84252006.07.03 18:381.84250.000.000.0018.00
 25774Firebird v63G[tp]
2844412006.07.03 17:24buy0.10gbpusd1.84061.83061.84262006.07.03 18:381.84260.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2845312006.07.03 18:51buy0.10gbpusd1.84001.83001.84202006.07.03 19:231.84200.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2845322006.07.03 18:51buy0.10gbpusd1.83991.82991.84192006.07.03 19:211.84190.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2845352006.07.03 18:54buy0.10gbpusd1.83981.82981.84182006.07.03 19:201.84180.000.000.0020.00
 25774Firebird v63G[tp]
2845502006.07.03 19:14sell1.00eurusd1.28031.28501.27882006.07.04 17:241.27950.000.002.9580.00
 26881Firebird v63G
2845512006.07.03 19:15sell1.00eurusd1.28051.29051.27902006.07.03 23:591.27900.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2845582006.07.03 19:20sell1.00eurusd1.28061.29061.27912006.07.03 23:361.27910.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2845612006.07.03 19:23sell1.00eurusd1.28071.29071.27922006.07.03 23:361.27920.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2845632006.07.03 19:23sell0.10gbpusd1.84221.85221.84022006.07.05 05:191.84420.000.00-0.68-20.00
 25774Firebird v63G
2845852006.07.03 19:39sell1.00eurusd1.28081.29081.27932006.07.03 23:361.27930.000.000.00150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2846462006.07.03 21:17sell0.10gbpusd1.84251.85251.84052006.07.05 05:201.84390.000.00-0.68-14.00
 25774Firebird v63G
2846482006.07.03 21:18sell0.10gbpusd1.84261.85261.84062006.07.05 05:191.84420.000.00-0.68-16.00
 25774Firebird v63G
2846502006.07.03 21:18sell0.10gbpusd1.84271.85271.84072006.07.05 09:531.84070.000.00-0.6820.00
 25774Firebird v63G[tp]
2846572006.07.03 21:28sell0.10gbpusd1.84281.85281.84082006.07.05 05:201.84380.000.00-0.68-10.00
 25774Firebird v63G
2846752006.07.03 22:02sell0.10gbpusd1.84301.85301.84102006.07.05 09:271.84290.000.00-0.681.00
 25774Firebird v63G
2847192006.07.03 23:36buy1.00eurusd1.27931.26931.28082006.07.04 07:091.28080.000.00-16.80150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2847202006.07.03 23:36buy1.00eurusd1.27911.26911.28062006.07.04 03:251.28060.000.00-16.80150.00
 26881Firebird v63G[tp]
2847752006.07.04 02:39sell1.00gbpusd1.84331.85331.84132006.07.05 04:051.84310.000.00-3.4020.00
 25774Firebird v63G
2847812006.07.04 02:50sell1.00gbpusd1.84401.85401.84202006.07.05 04:051.84310.000.00-3.4090.00
 25774Firebird v63G
2847832006.07.04 02:50sell1.00gbpusd1.84411.85411.84212006.07.05 04:051.84310.000.00-3.40100.00
 25774Firebird v63G
2847872006.07.04 02:53sell1.00eurusd1.28021.29021.27872006.07.04 17:241.27960.000.000.0060.00
 26881Firebird v63G
2847902006.07.04 03:02sell1.00gbpusd1.84421.85421.84222006.07.05 04:051.84310.000.00-3.40110.00
 25774Firebird v63G
2851042006.07.04 12:54buy1.00eurusd1.27971.26971.28122006.07.04 15:161.28020.000.000.0050.00
 26881Firebird v63G
2851052006.07.04 12:55buy1.00eurusd1.27961.26961.28112006.07.04 15:161.28020.000.000.0060.00
 26881Firebird v63G
2855382006.07.04 21:30buy0.10usdjpy114.640.00114.742006.07.04 21:55114.740.000.000.008.72
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855392006.07.04 21:30buy0.10usdjpy114.680.00114.782006.07.04 22:24114.780.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855402006.07.04 21:31buy0.10usdjpy114.670.00114.772006.07.04 22:16114.770.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855412006.07.04 21:32buy0.10usdjpy114.670.00114.772006.07.04 22:16114.770.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855422006.07.04 21:34buy0.10usdjpy114.680.00114.782006.07.04 22:24114.780.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855432006.07.04 21:34buy0.10usdjpy114.700.00114.802006.07.04 22:25114.800.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855452006.07.04 21:36buy0.10usdjpy114.700.00114.802006.07.04 22:25114.800.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855472006.07.04 21:36buy0.10usdjpy114.680.00114.782006.07.04 22:24114.780.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855502006.07.04 21:39buy0.10usdjpy114.670.00114.772006.07.04 22:16114.770.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855512006.07.04 21:40buy0.10usdjpy114.680.00114.782006.07.04 22:24114.780.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855542006.07.04 21:42buy0.10usdjpy114.680.00114.782006.07.04 22:24114.780.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855572006.07.04 21:45buy0.10usdjpy114.700.00114.802006.07.04 22:25114.800.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855582006.07.04 21:46buy0.10usdjpy114.700.00114.802006.07.04 22:25114.800.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855592006.07.04 21:47buy0.10usdjpy114.720.00114.822006.07.04 22:33114.820.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855662006.07.04 22:00buy0.10usdjpy114.780.00114.882006.07.04 23:35114.880.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855672006.07.04 22:00buy0.10usdjpy114.720.00114.822006.07.04 22:33114.820.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855682006.07.04 22:01buy0.10usdjpy114.750.00114.852006.07.04 23:33114.850.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855692006.07.04 22:02buy0.10usdjpy114.750.00114.852006.07.04 23:33114.850.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855702006.07.04 22:02buy0.10usdjpy114.750.00114.852006.07.04 23:33114.850.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855712006.07.04 22:02buy0.10usdjpy114.720.00114.822006.07.04 22:33114.820.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855802006.07.04 22:30buy0.10usdjpy114.810.00114.912006.07.04 23:47114.910.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855812006.07.04 22:30buy0.10usdjpy114.780.00114.882006.07.04 23:35114.880.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855822006.07.04 22:30buy0.10usdjpy114.790.00114.892006.07.04 23:35114.890.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855832006.07.04 22:30buy0.10usdjpy114.790.00114.892006.07.04 23:35114.890.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855842006.07.04 22:31buy0.10usdjpy114.810.00114.912006.07.04 23:47114.910.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855852006.07.04 22:32buy0.10usdjpy114.810.00114.912006.07.04 23:47114.910.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855862006.07.04 22:33buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855882006.07.04 22:33buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855892006.07.04 22:33buy0.10usdjpy114.860.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.596.96
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855902006.07.04 22:35buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855912006.07.04 22:35buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855922006.07.04 22:37buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855932006.07.04 22:39buy0.10usdjpy114.790.00114.892006.07.04 23:35114.890.000.000.008.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855942006.07.04 22:40buy0.10usdjpy114.720.00114.822006.07.04 22:59114.820.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855962006.07.04 22:41buy0.10usdjpy114.680.00114.782006.07.04 22:51114.780.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855972006.07.04 22:42buy0.10usdjpy114.700.00114.802006.07.04 22:54114.800.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2855982006.07.04 22:45buy0.10usdjpy114.750.00114.852006.07.04 23:33114.850.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856002006.07.04 22:47buy0.10usdjpy114.750.00114.852006.07.04 23:33114.850.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856012006.07.04 22:47buy0.10usdjpy114.720.00114.822006.07.04 22:59114.820.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856032006.07.04 22:49buy0.10usdjpy114.750.00114.852006.07.04 23:33114.850.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856072006.07.04 22:55buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856082006.07.04 22:57buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856092006.07.04 22:57buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856112006.07.04 22:58buy0.10usdjpy114.840.00114.942006.07.05 00:00114.940.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2856122006.07.04 23:00buy0.10usdjpy114.860.00114.962006.07.05 00:00114.960.000.000.598.70
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857302006.07.05 03:55sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857342006.07.05 03:57sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857352006.07.05 03:58sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857382006.07.05 03:58sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857412006.07.05 04:06sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857422006.07.05 04:06sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857432006.07.05 04:06sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857442006.07.05 04:06sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857452006.07.05 04:06sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857462006.07.05 04:06sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857472006.07.05 04:07sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857482006.07.05 04:07sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857492006.07.05 04:10buy0.10eurusd1.27790.00001.27892006.07.05 05:311.27890.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857502006.07.05 04:11sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857602006.07.05 04:39buy0.10gbpusd1.84380.00001.84482006.07.05 06:521.84480.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857622006.07.05 04:55sell0.10usdjpy114.960.00114.862006.07.05 05:52114.860.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857632006.07.05 04:58sell0.10usdjpy114.960.00114.862006.07.05 05:52114.860.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857642006.07.05 04:58sell0.10usdjpy114.960.00114.862006.07.05 05:52114.860.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857652006.07.05 04:58sell0.10usdjpy114.960.00114.862006.07.05 05:52114.860.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857662006.07.05 04:58sell0.10usdjpy114.960.00114.862006.07.05 05:52114.860.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857672006.07.05 05:01sell0.10usdjpy114.960.00114.862006.07.05 05:52114.860.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857692006.07.05 05:09sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857702006.07.05 05:09sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857712006.07.05 05:09sell0.10usdjpy114.890.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.006.97
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857722006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857732006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857742006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857752006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857762006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857772006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857782006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857792006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857802006.07.05 05:10sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857812006.07.05 05:11sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857822006.07.05 05:11sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857832006.07.05 05:11sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857842006.07.05 05:11sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857852006.07.05 05:12sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857862006.07.05 05:12sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857872006.07.05 05:12sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857882006.07.05 05:12sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857892006.07.05 05:12sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857902006.07.05 05:12sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857912006.07.05 05:14sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857942006.07.05 05:15sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857962006.07.05 05:15sell0.10usdjpy114.890.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.006.97
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2857982006.07.05 05:15sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858002006.07.05 05:15sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858022006.07.05 05:15sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858042006.07.05 05:16sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858052006.07.05 05:16sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858072006.07.05 05:16sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858092006.07.05 05:17sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858112006.07.05 05:17sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858132006.07.05 05:18sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858162006.07.05 05:19sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858182006.07.05 05:20sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858192006.07.05 05:20sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858242006.07.05 05:21sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858262006.07.05 05:21sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858272006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858282006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858292006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858302006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858312006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858322006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858332006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858342006.07.05 05:23sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858352006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858362006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858372006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858382006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858392006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858402006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858412006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858422006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858432006.07.05 05:24sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858442006.07.05 05:25sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858452006.07.05 05:25sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858462006.07.05 05:25sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858472006.07.05 05:25sell0.10gbpusd1.84310.00001.84212006.07.05 09:161.84210.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858482006.07.05 05:25sell0.10usdjpy114.910.00114.812006.07.05 06:16114.810.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858492006.07.05 05:26sell0.10gbpusd1.84300.00001.84202006.07.05 09:161.84200.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858502006.07.05 05:26sell0.10usdjpy114.890.00114.792006.07.05 06:16114.790.000.000.008.71
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858512006.07.05 05:26sell0.10gbpusd1.84310.00001.84212006.07.05 09:161.84210.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858522006.07.05 05:27sell0.10gbpusd1.84300.00001.84202006.07.05 09:161.84200.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858532006.07.05 05:27sell0.10gbpusd1.84290.00001.84192006.07.05 09:161.84190.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858542006.07.05 05:28sell0.10gbpusd1.84300.00001.84202006.07.05 09:161.84200.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858552006.07.05 05:28sell0.10gbpusd1.84300.00001.84202006.07.05 09:161.84200.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858562006.07.05 05:28sell0.10gbpusd1.84270.00001.84192006.07.05 09:161.84190.000.000.008.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858572006.07.05 05:29sell0.10gbpusd1.84280.00001.84182006.07.05 09:161.84180.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858582006.07.05 05:29sell0.10gbpusd1.84280.00001.84182006.07.05 09:161.84180.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858592006.07.05 05:29sell0.10gbpusd1.84280.00001.84182006.07.05 09:161.84180.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858602006.07.05 05:29sell0.10gbpusd1.84290.00001.84192006.07.05 09:161.84190.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858612006.07.05 05:29sell0.10gbpusd1.84290.00001.84192006.07.05 09:161.84190.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858622006.07.05 05:29sell0.10gbpusd1.84280.00001.84182006.07.05 09:161.84180.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858632006.07.05 05:30sell0.10gbpusd1.84290.00001.84192006.07.05 09:161.84190.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858642006.07.05 05:31sell0.10gbpusd1.84280.00001.84182006.07.05 09:161.84180.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858652006.07.05 05:31sell0.10gbpusd1.84290.00001.84192006.07.05 09:161.84190.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858672006.07.05 05:31sell0.10gbpusd1.84300.00001.84202006.07.05 09:161.84200.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858682006.07.05 05:33sell0.10gbpusd1.84290.00001.84192006.07.05 09:161.84190.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858692006.07.05 05:33sell0.10gbpusd1.84300.00001.84202006.07.05 09:161.84200.000.000.0010.00
 114FarhadCrab2.mq4[tp]
2858712006.07.05 05:34sell0.10gbpusd1.84330.00001.84232006.07.05 09:151.84320.000.000.001.00
 114FarhadCrab2.mq4
2869522006.07.05 23:04sell0.10usdchf1.23271.23791.23122006.07.06 04:501.23160.000.00-6.818.93
 30034Firebird v63G
2871582006.07.06 04:45sell0.10eurusd1.27351.27871.27202006.07.06 10:091.27310.000.000.004.00
 26881Firebird v63G
2872052006.07.06 06:48sell0.10usdchf1.23201.23721.23052006.07.06 08:381.23100.000.000.008.12
 30034Firebird v63G
2873252006.07.06 08:49sell0.10eurusd1.27381.28381.27182006.07.06 10:091.27320.000.000.006.00
 26881Firebird v63G
2873352006.07.06 09:04sell0.10eurusd1.27421.28421.27222006.07.06 10:091.27310.000.000.0011.00
 26881Firebird v63G
2873422006.07.06 09:09buy0.10usdchf1.23071.22071.23272006.07.06 10:091.23190.000.000.009.74
 30034Firebird v63G
2873462006.07.06 09:11buy0.10usdchf1.23061.22061.23262006.07.06 10:091.23190.000.000.0010.55
 30034Firebird v63G
2873472006.07.06 09:11buy0.10usdchf1.23051.22051.23252006.07.06 10:111.23170.000.000.009.74
 30034Firebird v63G
2873482006.07.06 09:12sell0.10eurusd1.27461.28461.27262006.07.06 10:111.27340.000.000.0012.00
 26881Firebird v63G
  0.00 0.00 -48.65 3 890.43
Closed P/L: 3 841.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
2874982006.07.06 11:38sell0.10usdchf1.23241.24241.2309 1.23200.000.000.003.25
 30034Firebird v63G
2874992006.07.06 11:38sell0.10usdchf1.23251.24251.2310 1.23200.000.000.004.06
 30034Firebird v63G
2875002006.07.06 11:39sell0.10usdchf1.23271.24271.2312 1.23200.000.000.005.68
 30034Firebird v63G
  0.00 0.00 0.00 12.99
 Floating P/L: 12.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 841.78 Floating P/L: 12.99 Margin: 300.00
Balance: 13 841.78 Equity: 13 854.77 Free Margin: 13 554.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 904.50 Gross Loss: 62.72 Total Net Profit: 3 841.78
Profit Factor: 62.25 Expected Payoff: 19.21  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 62.72 (0.5%)  
 
Total Trades: 200 Short Positions (won %): 136 (97.06%) Long Positions (won %): 64 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 196 (98.00%) Loss trades (% of total): 4 (2.00%)
Largest profit trade: 150.00 loss trade: -20.68
Average profit trade: 19.92 loss trade: -15.68
Maximum consecutive wins ($): 114 (1 005.23) consecutive losses ($): 4 (-62.72)
Maximal consecutive profit (count): 2 899.27 (82) consecutive loss (count): -62.72 (4)
Average consecutive wins: 98 consecutive losses: 4