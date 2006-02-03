North Finance Company Ltd
A/C No: 119146Name: 21nf_21_21_21_212006.07.07 12:08 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
178541812006.01.24 08:14sell0.10gbpusd1.78651.79651.77152006.01.27 20:101.77150.000.00150.00
283073012006.01.30 09:14sell0.10gbpusd1.76781.77781.75282006.01.31 17:571.77780.000.00-100.00
386245512006.02.01 17:29sell0.10gbpusd1.77821.78821.76322006.02.03 16:191.76320.000.00150.00
488852812006.02.03 15:45buy0.30gbpusd1.77161.76161.78662006.02.03 16:271.76160.000.00-100.00
589043812006.02.03 16:44buy0.10gbpusd1.76421.75421.77922006.02.06 11:051.75420.000.00-100.00
692439912006.02.07 20:29sell0.10gbpusd1.74561.75561.73062006.02.10 15:141.75120.000.00-56.00
793599312006.02.08 19:15buy0.30gbpusd1.73881.72881.75382006.02.10 15:141.75080.000.00120.00
896206912006.02.10 16:14sell0.10gbpusd1.75681.76681.74182006.02.13 04:371.74180.000.00150.00
996704712006.02.10 22:30buy0.30gbpusd1.74381.73381.75882006.02.14 15:301.73380.000.00-100.00
10100443512006.02.15 19:14buy0.10gbpusd1.74061.73061.75562006.02.16 12:001.73060.000.00-100.00
11102403312006.02.17 14:29buy0.10gbpusd1.73501.72501.75002006.02.23 11:151.75000.000.00150.00
12103123512006.02.20 03:00sell0.30gbpusd1.74361.75361.72862006.02.23 12:531.75360.000.00-100.00
13107492012006.02.23 17:59buy0.10gbpusd1.75131.74131.76632006.02.27 01:211.74130.000.00-100.00
14110239812006.02.27 17:44buy0.10gbpusd1.74011.73011.75512006.02.28 20:521.75510.000.00150.00
15111176612006.02.28 12:30sell0.30gbpusd1.74541.75541.73042006.02.28 18:201.75540.000.00-100.00
16113876812006.03.02 08:59sell0.10gbpusd1.75021.76021.73522006.03.06 02:011.75970.000.00-95.00
17114328912006.03.02 15:00buy0.30gbpusd1.74611.73611.76112006.03.06 02:011.75940.000.00133.00
18116840512006.03.06 07:59buy0.10gbpusd1.75791.74791.77292006.03.06 19:451.74790.000.00-100.00
19122088412006.03.08 21:59sell0.10gbpusd1.73651.74651.72152006.03.14 00:221.73420.000.0023.00
20125761312006.03.10 16:30buy0.30gbpusd1.72451.71451.73952006.03.14 00:221.73370.000.0092.00
21128129412006.03.14 09:59buy0.10gbpusd1.73451.72451.74952006.03.16 11:301.74950.000.00150.00
22129135412006.03.14 17:30sell0.30gbpusd1.74481.75481.72982006.03.16 17:061.75480.000.00-100.00
23135471312006.03.17 14:59buy0.10gbpusd1.75481.74481.76982006.03.21 18:551.74480.000.00-100.00
24141168212006.03.22 16:44sell0.10gbpusd1.74921.75921.73422006.03.23 17:291.73420.000.00150.00
25142869012006.03.23 17:59buy0.10gbpusd1.73511.72511.75012006.03.28 15:041.75010.000.00150.00
26144355912006.03.24 17:16sell0.30gbpusd1.74121.75121.72622006.03.28 16:241.75120.000.00-100.00
27148896912006.03.29 07:00sell0.10gbpusd1.74331.75331.72832006.04.03 09:441.72830.000.00150.00
28149248612006.03.29 11:01buy0.30gbpusd1.73801.72801.75302006.04.03 09:441.72800.000.00-100.00
29157028412006.04.03 18:14sell0.10gbpusd1.73671.74671.72172006.04.04 12:121.74670.000.00-100.00
30165168712006.04.06 16:14buy0.10gbpusd1.75331.74331.76832006.04.07 17:061.74330.000.00-100.00
31169426012006.04.10 10:14buy0.10gbpusd1.74611.73611.76112006.04.17 03:131.75650.000.00104.00
32176957612006.04.13 16:20buy0.30gbpusd1.74961.73961.76462006.04.17 03:131.75670.000.0071.00
33184519412006.04.19 10:44sell0.10gbpusd1.78271.79271.76772006.04.19 19:221.79270.000.00-100.00
34187121512006.04.20 11:44sell0.10gbpusd1.78411.79411.76912006.04.24 11:301.79300.000.00-89.00
35187802812006.04.20 17:05buy0.30gbpusd1.77951.76951.79452006.04.24 11:301.79270.000.00132.00
36192463312006.04.24 15:29buy0.10gbpusd1.78731.77731.80232006.04.27 17:461.80230.000.00150.00
37207544212006.04.28 18:14sell0.10gbpusd1.82391.83391.80892006.05.01 16:051.83390.000.00-100.00
38209024812006.05.01 16:29sell0.10gbpusd1.83631.84631.82132006.05.01 22:451.82130.000.00150.00
39209763412006.05.01 22:18buy0.30gbpusd1.82461.81461.83962006.05.02 11:411.83500.000.00104.00
40216686312006.05.04 17:44sell0.10gbpusd1.84821.85851.83352006.05.05 15:321.85850.000.00-103.00
41224337212006.05.08 23:44sell0.10gbpusd1.85861.86861.84362006.05.09 17:381.86860.000.00-100.00
42229235412006.05.10 11:44buy0.10gbpusd1.86641.85641.88142006.05.11 04:061.85640.000.00-100.00
43235206212006.05.12 07:59sell0.10gbpusd1.88491.89491.86992006.05.12 12:301.89490.000.00-100.00
44237772312006.05.12 21:59sell0.10gbpusd1.89231.90231.87732006.05.15 23:351.87730.000.00150.00
45247056512006.05.16 21:29sell0.10gbpusd1.88831.89831.87332006.05.17 11:311.89830.000.00-100.00
46251014712006.05.17 17:44buy0.10gbpusd1.88501.87501.90002006.05.19 11:191.87500.000.00-100.00
47262468312006.05.23 09:29buy0.10gbpusd1.88521.87521.90022006.05.24 01:011.87520.000.00-100.00
48279949312006.05.26 16:59buy0.10gbpusd1.85801.84801.87302006.05.30 09:161.87300.000.00150.00
49285717712006.05.30 15:59buy0.10gbpusd1.87481.86481.88982006.05.31 21:591.86950.000.00-53.00
50286060212006.05.30 17:00sell0.30gbpusd1.88181.89181.86682006.05.31 21:591.86930.000.00125.00
51293603912006.06.01 15:44buy0.10gbpusd1.86101.85101.87602006.06.02 15:311.87600.000.00150.00
52296834812006.06.02 15:59sell0.10gbpusd1.88121.89121.86622006.06.06 15:141.86620.000.00150.00
53305911612006.06.07 02:59sell0.10gbpusd1.86071.87071.84572006.06.08 14:541.84570.000.00150.00
54307852512006.06.07 16:45buy0.30gbpusd1.85451.84451.86952006.06.08 15:011.84450.000.00-100.00
55318396912006.06.12 16:59sell0.10gbpusd1.84431.85431.82932006.06.14 11:081.84540.000.00-11.00
56321925512006.06.13 20:15buy0.30gbpusd1.83461.82461.84962006.06.14 11:081.84510.000.00105.00
57323978912006.06.14 15:44buy0.10gbpusd1.83861.82861.85362006.06.15 16:101.85360.000.00150.00
58324308212006.06.14 16:30sell0.30gbpusd1.84931.85931.83432006.06.19 17:231.83920.000.00101.00
59336594912006.06.20 13:14buy0.10gbpusd1.84141.83141.85642006.06.22 13:531.83140.000.00-100.00
60337915712006.06.20 20:29sell0.30gbpusd1.84501.85501.83002006.06.22 13:531.83180.000.00132.00
61344053812006.06.23 04:59buy0.10gbpusd1.82761.81761.84262006.06.23 14:531.81760.000.00-100.00
62352627012006.06.28 05:59sell0.10gbpusd1.82341.83341.80842006.06.30 04:361.83340.000.00-100.00
63353051412006.06.28 10:15buy0.30gbpusd1.81901.80901.83402006.06.29 20:371.80900.000.00-100.00
64360304112006.06.30 13:44sell0.10gbpusd1.83501.84501.82002006.06.30 16:491.84500.000.00-100.00
65362098412006.07.03 05:00buy0.10gbpusd1.84551.83551.86052006.07.05 16:471.83550.000.00-100.00
66370312412006.07.06 09:59sell0.10gbpusd1.83601.84601.82102006.07.07 15:301.84600.000.00-100.00
0.000.00285.00
 
Summary P/L:285.00
 
Winning trades:(29) 3792.00
Losing trades:(37) -3507.00
Max summary P/L:885.00
Largest winning trade:150.00
Largest losing trade:-103.00
Max consecutive winners:4 (575.00)
Max consecutive losers:6 (-600.00)
Max consecutive profit:575.00 (4)
Max consecutive loss:-600.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:600.00 (0.00%)
Profit factor:1.08
Avg. profit factor:1.38
Risk factor:0.47
 
178064612006.01.23 18:15sell0.10eurusd1.22701.23701.21202006.01.27 18:131.21200.000.00150.00
282578412006.01.27 18:00buy0.30eurusd1.21361.20361.22862006.02.02 07:471.20360.000.00-100.00
387151812006.02.02 09:14buy0.10eurusd1.20591.19591.22092006.02.06 19:131.19590.000.00-100.00
491843212006.02.07 14:45buy0.10eurusd1.19701.18701.21202006.02.13 02:431.18870.000.00-83.00
596165312006.02.10 16:00sell0.30eurusd1.20171.21171.18672006.02.13 02:431.18900.000.00127.00
697230112006.02.13 11:44buy0.10eurusd1.18851.17851.20352006.03.02 21:241.20350.000.00150.00
7102709712006.02.17 17:45sell0.30eurusd1.19351.20351.17852006.03.02 21:241.20350.000.00-100.00
8115736112006.03.03 12:44sell0.10eurusd1.20191.21191.18692006.03.10 16:291.18690.000.00150.00
9119412012006.03.07 10:45buy0.30eurusd1.19391.18391.20892006.03.15 10:311.20400.000.00101.00
10136761912006.03.20 10:14sell0.10eurusd1.21791.22791.20292006.03.23 17:111.20290.000.00150.00
11143932112006.03.24 13:44buy0.10eurusd1.19631.18631.21132006.03.30 17:301.21130.000.00150.00
12147271912006.03.28 11:17sell0.30eurusd1.20601.21601.19102006.03.30 22:211.21600.000.00-100.00
13157992412006.04.04 10:29buy0.10eurusd1.21431.20431.22932006.04.05 15:361.22930.000.00150.00
14158559112006.04.04 15:30sell0.30eurusd1.22521.23521.21022006.04.07 16:221.21510.000.00101.00
15168998712006.04.10 03:44sell0.10eurusd1.21101.22101.19602006.04.17 14:411.22100.000.00-100.00
16174840012006.04.12 15:45buy0.30eurusd1.20901.19901.22402006.04.17 14:411.22080.000.00118.00
17181952312006.04.18 09:14buy0.10eurusd1.22561.21561.24062006.04.24 10:421.24060.000.00150.00
18182749212006.04.18 16:08sell0.30eurusd1.22851.23851.21352006.04.19 19:221.23850.000.00-100.00
19195376312006.04.25 09:14sell0.10eurusd1.23771.24771.22272006.04.27 17:021.24770.000.00-100.00
20206130012006.04.28 09:29sell0.10eurusd1.25481.26481.23982006.05.01 15:411.26480.000.00-100.00
21209355912006.05.01 18:14buy0.10eurusd1.26261.25261.27762006.05.08 11:321.27760.000.00150.00
22211494112006.05.02 13:15sell0.30eurusd1.26641.27641.25142006.05.05 15:321.27640.000.00-100.00
23223459512006.05.08 16:14buy0.10eurusd1.27521.26521.29022006.05.12 10:341.29020.000.00150.00
24227329312006.05.09 17:20sell0.30eurusd1.27591.28591.26092006.05.11 18:571.28590.000.00-100.00
25237742712006.05.12 21:29sell0.10eurusd1.29061.30061.27562006.05.17 17:341.27560.000.00150.00
26252777312006.05.18 09:44buy0.10eurusd1.27491.26491.28992006.05.19 10:311.27750.000.0026.00
27254973912006.05.19 00:30sell0.30eurusd1.28691.29691.27192006.05.19 10:311.27790.000.0090.00
28258137112006.05.19 20:44sell0.10eurusd1.27551.28551.26052006.05.22 21:021.28550.000.00-100.00
29263615812006.05.23 16:44buy0.10eurusd1.28251.27251.29752006.05.26 17:161.27250.000.00-100.00
30282051512006.05.29 11:14sell0.10eurusd1.27491.28491.25992006.05.30 10:021.28490.000.00-100.00
31285366712006.05.30 14:59buy0.10eurusd1.28381.27381.29882006.06.01 14:261.27380.000.00-100.00
32295121912006.06.02 00:59sell0.10eurusd1.28141.29141.26642006.06.02 15:431.29140.000.00-100.00
33300609712006.06.05 19:44sell0.10eurusd1.29591.30591.28092006.06.06 18:181.28090.000.00150.00
34312498012006.06.09 00:44sell0.10eurusd1.26531.27531.25032006.06.23 14:521.25030.000.00150.00
35347036212006.06.26 04:59sell0.10eurusd1.25171.26171.23672006.06.27 03:511.26170.000.00-100.00
36353843512006.06.28 15:44buy0.10eurusd1.25671.24671.27172006.06.30 06:461.27170.000.00150.00
37357763512006.06.29 21:30sell0.30eurusd1.26161.27161.24662006.06.30 04:481.27160.000.00-100.00
0.000.00730.00
 
Summary P/L:730.00
 
Winning trades:(19) 2513.00
Losing trades:(18) -1783.00
Max summary P/L:980.00
Largest winning trade:150.00
Largest losing trade:-100.00
Max consecutive winners:4 (551.00)
Max consecutive losers:5 (-500.00)
Max consecutive profit:551.00 (4)
Max consecutive loss:-500.00 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:500.00 (0.00%)
Profit factor:1.41
Avg. profit factor:1.34
Risk factor:1.46
 
* * *