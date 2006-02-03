North Finance Company Ltd
|A/C No: 119146
|Name: 21nf_21_21_21_21
|2006.07.07 12:06 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|785418
|1
|2006.01.24 08:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7865
|1.7965
|1.7715
|2006.01.27 20:10
|1.7715
|0.00
|-2.50
|150.00
|2
|830730
|1
|2006.01.30 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7678
|1.7778
|1.7528
|2006.01.31 17:57
|1.7778
|0.00
|-0.50
|-100.00
|3
|862455
|1
|2006.02.01 17:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7782
|1.7882
|1.7632
|2006.02.03 16:19
|1.7632
|0.00
|-2.00
|150.00
|4
|888528
|1
|2006.02.03 15:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7716
|1.7616
|1.7866
|2006.02.03 16:27
|1.7616
|0.00
|0.00
|-300.00
|5
|890438
|1
|2006.02.03 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7642
|1.7542
|1.7792
|2006.02.06 11:05
|1.7542
|0.00
|0.20
|-100.00
|6
|924399
|1
|2006.02.07 20:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7456
|1.7556
|1.7306
|2006.02.10 15:14
|1.7512
|0.00
|-2.50
|-56.00
|7
|935993
|1
|2006.02.08 19:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7388
|1.7288
|1.7538
|2006.02.10 15:14
|1.7508
|0.00
|2.40
|360.00
|8
|962069
|1
|2006.02.10 16:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7568
|1.7668
|1.7418
|2006.02.13 04:37
|1.7418
|0.00
|-0.50
|150.00
|9
|967047
|1
|2006.02.10 22:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7438
|1.7338
|1.7588
|2006.02.14 15:30
|1.7338
|0.00
|1.20
|-300.00
|10
|1004435
|1
|2006.02.15 19:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7406
|1.7306
|1.7556
|2006.02.16 12:00
|1.7306
|0.00
|0.60
|-100.00
|11
|1024033
|1
|2006.02.17 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7350
|1.7250
|1.7500
|2006.02.23 11:15
|1.7500
|0.00
|1.20
|150.00
|12
|1031235
|1
|2006.02.20 03:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7436
|1.7536
|1.7286
|2006.02.23 12:53
|1.7536
|0.00
|-7.50
|-300.00
|13
|1074920
|1
|2006.02.23 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7513
|1.7413
|1.7663
|2006.02.27 01:21
|1.7413
|0.00
|-0.10
|-100.00
|14
|1102398
|1
|2006.02.27 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7401
|1.7301
|1.7551
|2006.02.28 20:52
|1.7551
|0.00
|-0.30
|150.00
|15
|1111766
|1
|2006.02.28 12:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7454
|1.7554
|1.7304
|2006.02.28 18:20
|1.7554
|0.00
|0.00
|-300.00
|16
|1138768
|1
|2006.03.02 08:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7502
|1.7602
|1.7352
|2006.03.06 02:01
|1.7597
|0.00
|0.20
|-95.00
|17
|1143289
|1
|2006.03.02 15:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7461
|1.7361
|1.7611
|2006.03.06 02:01
|1.7594
|0.00
|-1.80
|399.00
|18
|1168405
|1
|2006.03.06 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7579
|1.7479
|1.7729
|2006.03.06 19:45
|1.7479
|0.00
|0.00
|-100.00
|19
|1220884
|1
|2006.03.08 21:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7365
|1.7465
|1.7215
|2006.03.14 00:22
|1.7342
|0.00
|0.60
|23.00
|20
|1257613
|1
|2006.03.10 16:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7245
|1.7145
|1.7395
|2006.03.14 00:22
|1.7337
|0.00
|-1.80
|276.00
|21
|1281294
|1
|2006.03.14 09:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7345
|1.7245
|1.7495
|2006.03.16 11:30
|1.7495
|0.00
|-1.20
|150.00
|22
|1291354
|1
|2006.03.14 17:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7448
|1.7548
|1.7298
|2006.03.16 17:06
|1.7548
|0.00
|1.20
|-300.00
|23
|1354713
|1
|2006.03.17 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7548
|1.7448
|1.7698
|2006.03.21 18:55
|1.7448
|0.00
|-0.60
|-100.00
|24
|1411682
|1
|2006.03.22 16:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7492
|1.7592
|1.7342
|2006.03.23 17:29
|1.7342
|0.00
|0.30
|150.00
|25
|1428690
|1
|2006.03.23 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7351
|1.7251
|1.7501
|2006.03.28 15:04
|1.7501
|0.00
|-0.90
|150.00
|26
|1443559
|1
|2006.03.24 17:16
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7412
|1.7512
|1.7262
|2006.03.28 16:24
|1.7512
|0.00
|0.60
|-300.00
|27
|1488969
|1
|2006.03.29 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|1.7533
|1.7283
|2006.04.03 09:44
|1.7283
|0.00
|0.50
|150.00
|28
|1492486
|1
|2006.03.29 11:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7380
|1.7280
|1.7530
|2006.04.03 09:44
|1.7280
|0.00
|-4.50
|-300.00
|29
|1570284
|1
|2006.04.03 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7367
|1.7467
|1.7217
|2006.04.04 12:12
|1.7467
|0.00
|0.10
|-100.00
|30
|1651687
|1
|2006.04.06 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7533
|1.7433
|1.7683
|2006.04.07 17:06
|1.7433
|0.00
|-0.30
|-100.00
|31
|1694260
|1
|2006.04.10 10:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7461
|1.7361
|1.7611
|2006.04.17 03:13
|1.7565
|0.00
|-2.10
|104.00
|32
|1769576
|1
|2006.04.13 16:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7496
|1.7396
|1.7646
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|0.00
|-1.80
|213.00
|33
|1845194
|1
|2006.04.19 10:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7827
|1.7927
|1.7677
|2006.04.19 19:22
|1.7927
|0.00
|0.00
|-100.00
|34
|1871215
|1
|2006.04.20 11:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7841
|1.7941
|1.7691
|2006.04.24 11:30
|1.7930
|0.00
|0.20
|-89.00
|35
|1878028
|1
|2006.04.20 17:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7795
|1.7695
|1.7945
|2006.04.24 11:30
|1.7927
|0.00
|-1.80
|396.00
|36
|1924633
|1
|2006.04.24 15:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7873
|1.7773
|1.8023
|2006.04.27 17:46
|1.8023
|0.00
|-1.50
|150.00
|37
|2075442
|1
|2006.04.28 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8239
|1.8339
|1.8089
|2006.05.01 16:05
|1.8339
|0.00
|0.10
|-100.00
|38
|2090248
|1
|2006.05.01 16:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8363
|1.8463
|1.8213
|2006.05.01 22:45
|1.8213
|0.00
|0.00
|150.00
|39
|2097634
|1
|2006.05.01 22:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8246
|1.8146
|1.8396
|2006.05.02 11:41
|1.8350
|0.00
|-0.90
|312.00
|40
|2166863
|1
|2006.05.04 17:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8482
|1.8585
|1.8335
|2006.05.05 15:32
|1.8585
|0.00
|0.10
|-103.00
|41
|2243372
|1
|2006.05.08 23:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8586
|1.8686
|1.8436
|2006.05.09 17:38
|1.8686
|0.00
|0.10
|-100.00
|42
|2292354
|1
|2006.05.10 11:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8664
|1.8564
|1.8814
|2006.05.11 04:06
|1.8564
|0.00
|-0.90
|-100.00
|43
|2352062
|1
|2006.05.12 07:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8849
|1.8949
|1.8699
|2006.05.12 12:30
|1.8949
|0.00
|0.00
|-100.00
|44
|2377723
|1
|2006.05.12 21:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8923
|1.9023
|1.8773
|2006.05.15 23:35
|1.8773
|0.00
|0.10
|150.00
|45
|2470565
|1
|2006.05.16 21:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8883
|1.8983
|1.8733
|2006.05.17 11:31
|1.8983
|0.00
|0.10
|-100.00
|46
|2510147
|1
|2006.05.17 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8850
|1.8750
|1.9000
|2006.05.19 11:19
|1.8750
|0.00
|-1.20
|-100.00
|47
|2624683
|1
|2006.05.23 09:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8852
|1.8752
|1.9002
|2006.05.24 01:01
|1.8752
|0.00
|-0.30
|-100.00
|48
|2799493
|1
|2006.05.26 16:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8580
|1.8480
|1.8730
|2006.05.30 09:16
|1.8730
|0.00
|-0.60
|150.00
|49
|2857177
|1
|2006.05.30 15:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|1.8648
|1.8898
|2006.05.31 21:59
|1.8695
|0.00
|-0.30
|-53.00
|50
|2860602
|1
|2006.05.30 17:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8818
|1.8918
|1.8668
|2006.05.31 21:59
|1.8693
|0.00
|0.30
|375.00
|51
|2936039
|1
|2006.06.01 15:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8610
|1.8510
|1.8760
|2006.06.02 15:31
|1.8760
|0.00
|-0.30
|150.00
|52
|2968348
|1
|2006.06.02 15:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8812
|1.8912
|1.8662
|2006.06.06 15:14
|1.8662
|0.00
|0.20
|150.00
|53
|3059116
|1
|2006.06.07 02:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8607
|1.8707
|1.8457
|2006.06.08 14:54
|1.8457
|0.00
|0.30
|150.00
|54
|3078525
|1
|2006.06.07 16:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8545
|1.8445
|1.8695
|2006.06.08 15:01
|1.8445
|0.00
|-2.70
|-300.00
|55
|3183969
|1
|2006.06.12 16:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8443
|1.8543
|1.8293
|2006.06.14 11:08
|1.8454
|0.00
|0.20
|-11.00
|56
|3219255
|1
|2006.06.13 20:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8346
|1.8246
|1.8496
|2006.06.14 11:08
|1.8451
|0.00
|-0.90
|315.00
|57
|3239789
|1
|2006.06.14 15:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8386
|1.8286
|1.8536
|2006.06.15 16:10
|1.8536
|0.00
|-0.90
|150.00
|58
|3243082
|1
|2006.06.14 16:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8493
|1.8593
|1.8343
|2006.06.19 17:23
|1.8392
|0.00
|1.50
|303.00
|59
|3365949
|1
|2006.06.20 13:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8414
|1.8314
|1.8564
|2006.06.22 13:53
|1.8314
|0.00
|-1.20
|-100.00
|60
|3379157
|1
|2006.06.20 20:29
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8450
|1.8550
|1.8300
|2006.06.22 13:53
|1.8318
|0.00
|1.20
|396.00
|61
|3440538
|1
|2006.06.23 04:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8276
|1.8176
|1.8426
|2006.06.23 14:53
|1.8176
|0.00
|0.00
|-100.00
|62
|3526270
|1
|2006.06.28 05:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8234
|1.8334
|1.8084
|2006.06.30 04:36
|1.8334
|0.00
|0.40
|-100.00
|63
|3530514
|1
|2006.06.28 10:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8190
|1.8090
|1.8340
|2006.06.29 20:37
|1.8090
|0.00
|-2.70
|-300.00
|64
|3603041
|1
|2006.06.30 13:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8350
|1.8450
|1.8200
|2006.06.30 16:49
|1.8450
|0.00
|0.00
|-100.00
|65
|3620984
|1
|2006.07.03 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8455
|1.8355
|1.8605
|2006.07.05 16:47
|1.8355
|0.00
|-0.60
|-100.00
|66
|3703124
|1
|2006.07.06 09:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8360
|1.8460
|1.8210
|2006.07.07 15:30
|1.8460
|0.00
|0.10
|-100.00
|0.00
|-33.70
|715.00
|
|Summary P/L:
|681.30
|
|Winning trades:
|(29) 6008.80
|Losing trades:
|(37) -5327.50
|Max summary P/L:
|1484.10
|Largest winning trade:
|397.20
|Largest losing trade:
|-307.50
|Max consecutive winners:
|4 (825.50)
|Max consecutive losers:
|6 (-802.80)
|Max consecutive profit:
|825.50 (4)
|Max consecutive loss:
|-802.80 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|909.50 (1.81%)
|Profit factor:
|1.13
|Avg. profit factor:
|1.44
|Risk factor:
|0.75
|
|1
|780646
|1
|2006.01.23 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2270
|1.2370
|1.2120
|2006.01.27 18:13
|1.2120
|0.00
|1.20
|150.00
|2
|825784
|1
|2006.01.27 18:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2136
|1.2036
|1.2286
|2006.02.02 07:47
|1.2036
|0.00
|-7.20
|-300.00
|3
|871518
|1
|2006.02.02 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2059
|1.1959
|1.2209
|2006.02.06 19:13
|1.1959
|0.00
|-0.80
|-100.00
|4
|918432
|1
|2006.02.07 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1970
|1.1870
|1.2120
|2006.02.13 02:43
|1.1887
|0.00
|-2.40
|-83.00
|5
|961653
|1
|2006.02.10 16:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2017
|1.2117
|1.1867
|2006.02.13 02:43
|1.1890
|0.00
|0.60
|381.00
|6
|972301
|1
|2006.02.13 11:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1785
|1.2035
|2006.03.02 21:24
|1.2035
|0.00
|-7.60
|150.00
|7
|1027097
|1
|2006.02.17 17:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.1935
|1.2035
|1.1785
|2006.03.02 21:24
|1.2035
|0.00
|7.80
|-300.00
|8
|1157361
|1
|2006.03.03 12:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2019
|1.2119
|1.1869
|2006.03.10 16:29
|1.1869
|0.00
|1.40
|150.00
|9
|1194120
|1
|2006.03.07 10:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.1939
|1.1839
|1.2089
|2006.03.15 10:31
|1.2040
|0.00
|-9.60
|303.00
|10
|1367619
|1
|2006.03.20 10:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2179
|1.2279
|1.2029
|2006.03.23 17:11
|1.2029
|0.00
|1.00
|150.00
|11
|1439321
|1
|2006.03.24 13:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1963
|1.1863
|1.2113
|2006.03.30 17:30
|1.2113
|0.00
|-2.40
|150.00
|12
|1472719
|1
|2006.03.28 11:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2060
|1.2160
|1.1910
|2006.03.30 22:21
|1.2160
|0.00
|2.40
|-300.00
|13
|1579924
|1
|2006.04.04 10:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2043
|1.2293
|2006.04.05 15:36
|1.2293
|0.00
|-0.40
|150.00
|14
|1585591
|1
|2006.04.04 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2252
|1.2352
|1.2102
|2006.04.07 16:22
|1.2151
|0.00
|3.00
|303.00
|15
|1689987
|1
|2006.04.10 03:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2110
|1.2210
|1.1960
|2006.04.17 14:41
|1.2210
|0.00
|1.40
|-100.00
|16
|1748400
|1
|2006.04.12 15:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2090
|1.1990
|1.2240
|2006.04.17 14:41
|1.2208
|0.00
|-6.00
|354.00
|17
|1819523
|1
|2006.04.18 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2256
|1.2156
|1.2406
|2006.04.24 10:42
|1.2406
|0.00
|-2.40
|150.00
|18
|1827492
|1
|2006.04.18 16:08
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2285
|1.2385
|1.2135
|2006.04.19 19:22
|1.2385
|0.00
|0.60
|-300.00
|19
|1953763
|1
|2006.04.25 09:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2377
|1.2477
|1.2227
|2006.04.27 17:02
|1.2477
|0.00
|0.80
|-100.00
|20
|2061300
|1
|2006.04.28 09:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2548
|1.2648
|1.2398
|2006.05.01 15:41
|1.2648
|0.00
|0.20
|-100.00
|21
|2093559
|1
|2006.05.01 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2626
|1.2526
|1.2776
|2006.05.08 11:32
|1.2776
|0.00
|-2.80
|150.00
|22
|2114941
|1
|2006.05.02 13:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2664
|1.2764
|1.2514
|2006.05.05 15:32
|1.2764
|0.00
|3.00
|-300.00
|23
|2234595
|1
|2006.05.08 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2752
|1.2652
|1.2902
|2006.05.12 10:34
|1.2902
|0.00
|-2.40
|150.00
|24
|2273293
|1
|2006.05.09 17:20
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2759
|1.2859
|1.2609
|2006.05.11 18:57
|1.2859
|0.00
|2.40
|-300.00
|25
|2377427
|1
|2006.05.12 21:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2906
|1.3006
|1.2756
|2006.05.17 17:34
|1.2756
|0.00
|0.60
|150.00
|26
|2527773
|1
|2006.05.18 09:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2749
|1.2649
|1.2899
|2006.05.19 10:31
|1.2775
|0.00
|-0.40
|26.00
|27
|2549739
|1
|2006.05.19 00:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2869
|1.2969
|1.2719
|2006.05.19 10:31
|1.2779
|0.00
|0.00
|270.00
|28
|2581371
|1
|2006.05.19 20:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2755
|1.2855
|1.2605
|2006.05.22 21:02
|1.2855
|0.00
|0.20
|-100.00
|29
|2636158
|1
|2006.05.23 16:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2825
|1.2725
|1.2975
|2006.05.26 17:16
|1.2725
|0.00
|-2.00
|-100.00
|30
|2820515
|1
|2006.05.29 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2749
|1.2849
|1.2599
|2006.05.30 10:02
|1.2849
|0.00
|0.20
|-100.00
|31
|2853667
|1
|2006.05.30 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2838
|1.2738
|1.2988
|2006.06.01 14:26
|1.2738
|0.00
|-1.60
|-100.00
|32
|2951219
|1
|2006.06.02 00:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2814
|1.2914
|1.2664
|2006.06.02 15:43
|1.2914
|0.00
|0.00
|-100.00
|33
|3006097
|1
|2006.06.05 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2959
|1.3059
|1.2809
|2006.06.06 18:18
|1.2809
|0.00
|0.20
|150.00
|34
|3124980
|1
|2006.06.09 00:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2653
|1.2753
|1.2503
|2006.06.23 14:52
|1.2503
|0.00
|2.80
|150.00
|35
|3470362
|1
|2006.06.26 04:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2517
|1.2617
|1.2367
|2006.06.27 03:51
|1.2617
|0.00
|0.20
|-100.00
|36
|3538435
|1
|2006.06.28 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2567
|1.2467
|1.2717
|2006.06.30 06:46
|1.2717
|0.00
|-1.60
|150.00
|37
|3577635
|1
|2006.06.29 21:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2616
|1.2716
|1.2466
|2006.06.30 04:48
|1.2716
|0.00
|0.60
|-300.00
|0.00
|-19.00
|404.00
|
|Summary P/L:
|385.00
|
|Winning trades:
|(19) 3562.20
|Losing trades:
|(18) -3177.20
|Max summary P/L:
|1188.00
|Largest winning trade:
|381.60
|Largest losing trade:
|-307.20
|Max consecutive winners:
|4 (743.40)
|Max consecutive losers:
|5 (-503.20)
|Max consecutive profit:
|743.40 (4)
|Max consecutive loss:
|-503.20 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|855.20 (1.67%)
|Profit factor:
|1.12
|Avg. profit factor:
|1.06
|Risk factor:
|0.45
|
* * *