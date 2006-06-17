|Account: 1099464
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2006 June 23, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5105485
|2006.06.17 21:56
|balance
|Deposit
|500.00
|5141279
|2006.06.19 04:57
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2364
|1.2484
|1.2344
|2006.06.21 09:22
|1.2344
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.62
|5141291
|2006.06.19 04:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.65
|116.85
|115.45
|2006.06.19 14:35
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|5143164
|2006.06.19 05:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2590
|1.2710
|1.2570
|2006.06.19 12:33
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5144109
|2006.06.19 06:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8449
|1.8569
|1.8429
|2006.06.19 06:22
|1.8429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5144648
|2006.06.19 06:09
|sell
|0.10
|eurjpym
|145.62
|146.82
|145.42
|2006.06.19 10:22
|145.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|5147282
|2006.06.19 06:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8431
|1.8311
|1.8451
|2006.06.19 06:39
|1.8451
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5148735
|2006.06.19 06:41
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8452
|1.8572
|1.8432
|2006.06.19 08:07
|1.8432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5156711
|2006.06.19 08:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8435
|1.8315
|1.8455
|2006.06.19 10:02
|1.8455
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5162193
|2006.06.19 10:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8456
|1.8576
|1.8436
|2006.06.19 12:36
|1.8436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5164996
|2006.06.19 10:48
|buy
|0.10
|eurjpym
|145.45
|144.25
|145.65
|2006.06.20 08:58
|144.25
|0.00
|0.00
|0.08
|-10.46
|5172662
|2006.06.19 12:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2570
|1.2450
|1.2590
|2006.06.20 05:37
|1.2590
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.00
|5173336
|2006.06.19 12:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8431
|1.8311
|1.8451
|2006.06.20 06:57
|1.8451
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.00
|5176188
|2006.06.19 13:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2407
|1.2527
|1.2387
|2006.06.20 07:02
|1.2387
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.61
|5188827
|2006.06.19 14:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.51
|114.31
|115.71
|2006.06.22 13:04
|115.71
|0.00
|0.00
|0.61
|1.73
|5189605
|2006.06.19 14:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8385
|1.8265
|1.8405
|2006.06.19 16:02
|1.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5191405
|2006.06.19 15:02
|buy
|0.10
|eurjpym
|145.01
|143.81
|145.21
|2006.06.19 19:42
|145.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|5226556
|2006.06.20 00:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8387
|1.8267
|1.8407
|2006.06.20 03:22
|1.8407
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5239331
|2006.06.20 05:39
|buy
|0.10
|eurjpym
|144.96
|143.76
|145.16
|2006.06.21 12:05
|145.16
|0.00
|0.00
|0.08
|1.74
|5239339
|2006.06.20 05:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2586
|1.2706
|1.2566
|2006.06.20 09:15
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5241282
|2006.06.20 05:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.06
|113.86
|115.26
|2006.06.20 09:58
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|5246130
|2006.06.20 06:44
|buy
|0.10
|eurjpym
|144.54
|143.34
|144.74
|2006.06.20 10:25
|144.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|5248694
|2006.06.20 06:58
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8449
|1.8569
|1.8429
|2006.06.20 09:27
|1.8429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5255692
|2006.06.20 08:36
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2405
|1.2525
|1.2385
|2006.06.20 14:26
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|5257924
|2006.06.20 09:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2569
|1.2449
|1.2589
|2006.06.20 16:29
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5259739
|2006.06.20 09:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8423
|1.8303
|1.8443
|2006.06.20 17:05
|1.8443
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5273076
|2006.06.20 12:20
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.08
|113.87
|115.27
|2006.06.22 10:15
|115.27
|0.00
|0.00
|0.49
|1.65
|5273831
|2006.06.20 12:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8383
|1.8263
|1.8403
|2006.06.20 12:52
|1.8403
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5274203
|2006.06.20 12:29
|buy
|0.10
|eurjpym
|144.51
|143.31
|144.71
|2006.06.20 17:10
|144.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|5297198
|2006.06.20 15:48
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2409
|1.2529
|1.2389
|2006.06.20 16:29
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|5300123
|2006.06.20 16:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2588
|1.2708
|1.2568
|2006.06.22 13:20
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.25
|2.00
|5301871
|2006.06.20 17:09
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8444
|1.8564
|1.8424
|2006.06.20 20:02
|1.8424
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5313284
|2006.06.20 23:10
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8437
|1.8557
|1.8417
|2006.06.21 10:31
|1.8417
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5317500
|2006.06.21 00:52
|buy
|0.10
|eurjpym
|144.54
|143.34
|144.74
|2006.06.21 04:00
|144.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|5319449
|2006.06.21 01:46
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.65
|113.45
|114.85
|2006.06.21 10:14
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|5335635
|2006.06.21 09:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2628
|1.2748
|1.2608
|2006.06.22 10:29
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.19
|2.00
|5336708
|2006.06.21 09:22
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2344
|1.2224
|1.2364
|2006.06.21 10:35
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|5341443
|2006.06.21 10:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8419
|1.8299
|1.8439
|2006.06.21 13:03
|1.8439
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5341750
|2006.06.21 10:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2361
|1.2481
|1.2341
|2006.06.21 15:53
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|5347789
|2006.06.21 12:44
|sell
|0.10
|eurjpym
|145.43
|146.63
|145.23
|2006.06.21 15:19
|145.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|5349172
|2006.06.21 13:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8438
|1.8558
|1.8418
|2006.06.22 07:51
|1.8418
|0.00
|0.00
|0.01
|2.00
|5362252
|2006.06.21 15:58
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2333
|1.2213
|1.2353
|2006.06.22 07:29
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.30
|1.62
|5364224
|2006.06.21 16:14
|sell
|0.10
|eurjpym
|145.37
|146.57
|145.17
|2006.06.23 11:15
|145.93
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.82
|5368668
|2006.06.21 17:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2668
|1.2788
|1.2648
|2006.06.22 07:45
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.19
|2.00
|5371794
|2006.06.21 17:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.67
|113.47
|114.87
|2006.06.21 20:37
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|5407508
|2006.06.22 07:29
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2353
|1.2473
|1.2333
|2006.06.23 09:39
|1.2473
|0.00
|0.00
|-0.11
|-9.62
|5410285
|2006.06.22 07:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8417
|1.8297
|1.8437
|2006.06.22 12:07
|1.8297
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5425925
|2006.06.22 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8377
|1.8257
|1.8397
|2006.06.23 08:14
|1.8257
|0.00
|0.00
|-0.01
|-12.00
|5426817
|2006.06.22 10:16
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2393
|1.2513
|1.2373
|2006.06.23 11:15
|1.2476
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.65
|5435800
|2006.06.22 10:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8327
|1.8207
|1.8347
|2006.06.23 11:15
|1.8217
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.00
|5454645
|2006.06.22 13:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.69
|116.89
|115.49
|2006.06.23 11:15
|116.36
|0.00
|0.00
|-0.13
|-5.76
|5458912
|2006.06.22 13:23
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2434
|1.2554
|1.2414
|2006.06.22 15:42
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|5458919
|2006.06.22 13:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8283
|1.8163
|1.8303
|2006.06.22 15:41
|1.8303
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5458951
|2006.06.22 13:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2570
|1.2450
|1.2590
|2006.06.22 15:42
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5477002
|2006.06.22 15:44
|sell
|0.10
|eurjpym
|145.81
|147.01
|145.61
|2006.06.23 11:15
|145.93
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.04
|5477003
|2006.06.22 15:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2584
|1.2704
|1.2564
|2006.06.23 01:38
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.06
|2.00
|5485266
|2006.06.22 16:34
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.13
|117.33
|115.93
|2006.06.23 06:31
|115.93
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.73
|5488247
|2006.06.22 16:46
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2435
|1.2555
|1.2415
|2006.06.23 11:15
|1.2476
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.29
|5488379
|2006.06.22 16:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8278
|1.8158
|1.8298
|2006.06.23 06:10
|1.8298
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.00
|5510842
|2006.06.23 01:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2564
|1.2444
|1.2584
|2006.06.23 06:31
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5522951
|2006.06.23 06:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2582
|1.2702
|1.2562
|2006.06.23 08:10
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5527881
|2006.06.23 07:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8272
|1.8152
|1.8292
|2006.06.23 11:16
|1.8217
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|5528671
|2006.06.23 07:23
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.09
|117.29
|115.89
|2006.06.23 11:16
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|5533673
|2006.06.23 08:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2560
|1.2440
|1.2580
|2006.06.23 11:16
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|5544919
|2006.06.23 09:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8233
|1.8112
|1.8252
|2006.06.23 11:16
|1.8217
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5549906
|2006.06.23 10:19
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2475
|1.2595
|1.2455
|2006.06.23 11:16
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.79
|5.20
|Closed P/L:
|5.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5.99
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|505.99
|Equity:
|505.99
|Free Margin:
|505.99
|Details:
|Gross Profit:
|94.77
|Gross Loss:
|88.78
|Total Net Profit:
|5.99
|Profit Factor:
|1.07
|Expected Payoff:
|0.09
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|66.40 (11.6%)
|Total Trades:
|65
|Short Positions (won %):
|32 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|33 (78.79%)
|Profit Trades (% of total):
|50 (76.92%)
|Loss trades (% of total):
|15 (23.08%)
|Largest
|profit trade:
|2.34
|loss trade:
|-12.01
|Average
|profit trade:
|1.90
|loss trade:
|-5.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|26 (48.31)
|consecutive losses ($):
|13 (-66.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|48.31 (26)
|consecutive loss (count):
|-66.40 (13)
|Average
|consecutive wins:
|17
|consecutive losses:
|5