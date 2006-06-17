Interbank FX, LLC

Account: 1099464 Name: Nick Faifar Currency: USD 2006 June 23, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
51054852006.06.17 21:56balanceDeposit500.00
51412792006.06.19 04:57sell0.10usdchfm1.23641.24841.23442006.06.21 09:221.23440.000.00-0.221.62
51412912006.06.19 04:58sell0.10usdjpym115.65116.85115.452006.06.19 14:35115.450.000.000.001.73
51431642006.06.19 05:57sell0.10eurusdm1.25901.27101.25702006.06.19 12:331.25700.000.000.002.00
51441092006.06.19 06:00sell0.10gbpusdm1.84491.85691.84292006.06.19 06:221.84290.000.000.002.00
51446482006.06.19 06:09sell0.10eurjpym145.62146.82145.422006.06.19 10:22145.420.000.000.001.73
51472822006.06.19 06:28buy0.10gbpusdm1.84311.83111.84512006.06.19 06:391.84510.000.000.002.00
51487352006.06.19 06:41sell0.10gbpusdm1.84521.85721.84322006.06.19 08:071.84320.000.000.002.00
51567112006.06.19 08:08buy0.10gbpusdm1.84351.83151.84552006.06.19 10:021.84550.000.000.002.00
51621932006.06.19 10:05sell0.10gbpusdm1.84561.85761.84362006.06.19 12:361.84360.000.000.002.00
51649962006.06.19 10:48buy0.10eurjpym145.45144.25145.652006.06.20 08:58144.250.000.000.08-10.46
51726622006.06.19 12:33buy0.10eurusdm1.25701.24501.25902006.06.20 05:371.25900.000.00-0.072.00
51733362006.06.19 12:37buy0.10gbpusdm1.84311.83111.84512006.06.20 06:571.84510.000.00-0.012.00
51761882006.06.19 13:05sell0.10usdchfm1.24071.25271.23872006.06.20 07:021.23870.000.00-0.111.61
51888272006.06.19 14:45buy0.10usdjpym115.51114.31115.712006.06.22 13:04115.710.000.000.611.73
51896052006.06.19 14:48buy0.10gbpusdm1.83851.82651.84052006.06.19 16:021.84050.000.000.002.00
51914052006.06.19 15:02buy0.10eurjpym145.01143.81145.212006.06.19 19:42145.210.000.000.001.73
52265562006.06.20 00:48buy0.10gbpusdm1.83871.82671.84072006.06.20 03:221.84070.000.000.002.00
52393312006.06.20 05:39buy0.10eurjpym144.96143.76145.162006.06.21 12:05145.160.000.000.081.74
52393392006.06.20 05:39sell0.10eurusdm1.25861.27061.25662006.06.20 09:151.25660.000.000.002.00
52412822006.06.20 05:53buy0.10usdjpym115.06113.86115.262006.06.20 09:58115.260.000.000.001.74
52461302006.06.20 06:44buy0.10eurjpym144.54143.34144.742006.06.20 10:25144.740.000.000.001.73
52486942006.06.20 06:58sell0.10gbpusdm1.84491.85691.84292006.06.20 09:271.84290.000.000.002.00
52556922006.06.20 08:36sell0.10usdchfm1.24051.25251.23852006.06.20 14:261.23850.000.000.001.62
52579242006.06.20 09:18buy0.10eurusdm1.25691.24491.25892006.06.20 16:291.25890.000.000.002.00
52597392006.06.20 09:33buy0.10gbpusdm1.84231.83031.84432006.06.20 17:051.84430.000.000.002.00
52730762006.06.20 12:20buy0.10usdjpym115.08113.87115.272006.06.22 10:15115.270.000.000.491.65
52738312006.06.20 12:25buy0.10gbpusdm1.83831.82631.84032006.06.20 12:521.84030.000.000.002.00
52742032006.06.20 12:29buy0.10eurjpym144.51143.31144.712006.06.20 17:10144.710.000.000.001.74
52971982006.06.20 15:48sell0.10usdchfm1.24091.25291.23892006.06.20 16:291.23890.000.000.001.61
53001232006.06.20 16:39sell0.10eurusdm1.25881.27081.25682006.06.22 13:201.25680.000.000.252.00
53018712006.06.20 17:09sell0.10gbpusdm1.84441.85641.84242006.06.20 20:021.84240.000.000.002.00
53132842006.06.20 23:10sell0.10gbpusdm1.84371.85571.84172006.06.21 10:311.84170.000.000.002.00
53175002006.06.21 00:52buy0.10eurjpym144.54143.34144.742006.06.21 04:00144.740.000.000.001.74
53194492006.06.21 01:46buy0.10usdjpym114.65113.45114.852006.06.21 10:14114.850.000.000.001.74
53356352006.06.21 09:13sell0.10eurusdm1.26281.27481.26082006.06.22 10:291.26080.000.000.192.00
53367082006.06.21 09:22buy0.10usdchfm1.23441.22241.23642006.06.21 10:351.23640.000.000.001.62
53414432006.06.21 10:36buy0.10gbpusdm1.84191.82991.84392006.06.21 13:031.84390.000.000.002.00
53417502006.06.21 10:45sell0.10usdchfm1.23611.24811.23412006.06.21 15:531.23410.000.000.001.62
53477892006.06.21 12:44sell0.10eurjpym145.43146.63145.232006.06.21 15:19145.230.000.000.001.74
53491722006.06.21 13:05sell0.10gbpusdm1.84381.85581.84182006.06.22 07:511.84180.000.000.012.00
53622522006.06.21 15:58buy0.10usdchfm1.23331.22131.23532006.06.22 07:291.23530.000.000.301.62
53642242006.06.21 16:14sell0.10eurjpym145.37146.57145.172006.06.23 11:15145.930.000.00-0.35-4.82
53686682006.06.21 17:14sell0.10eurusdm1.26681.27881.26482006.06.22 07:451.26480.000.000.192.00
53717942006.06.21 17:48buy0.10usdjpym114.67113.47114.872006.06.21 20:37114.870.000.000.001.74
54075082006.06.22 07:29sell0.10usdchfm1.23531.24731.23332006.06.23 09:391.24730.000.00-0.11-9.62
54102852006.06.22 07:51buy0.10gbpusdm1.84171.82971.84372006.06.22 12:071.82970.000.000.00-12.00
54259252006.06.22 10:15buy0.10gbpusdm1.83771.82571.83972006.06.23 08:141.82570.000.00-0.01-12.00
54268172006.06.22 10:16sell0.10usdchfm1.23931.25131.23732006.06.23 11:151.24760.000.00-0.11-6.65
54358002006.06.22 10:51buy0.10gbpusdm1.83271.82071.83472006.06.23 11:151.82170.000.00-0.01-11.00
54546452006.06.22 13:05sell0.10usdjpym115.69116.89115.492006.06.23 11:15116.360.000.00-0.13-5.76
54589122006.06.22 13:23sell0.10usdchfm1.24341.25541.24142006.06.22 15:421.24140.000.000.001.61
54589192006.06.22 13:23buy0.10gbpusdm1.82831.81631.83032006.06.22 15:411.83030.000.000.002.00
54589512006.06.22 13:23buy0.10eurusdm1.25701.24501.25902006.06.22 15:421.25900.000.000.002.00
54770022006.06.22 15:44sell0.10eurjpym145.81147.01145.612006.06.23 11:15145.930.000.00-0.09-1.04
54770032006.06.22 15:44sell0.10eurusdm1.25841.27041.25642006.06.23 01:381.25640.000.000.062.00
54852662006.06.22 16:34sell0.10usdjpym116.13117.33115.932006.06.23 06:31115.930.000.00-0.131.73
54882472006.06.22 16:46sell0.10usdchfm1.24351.25551.24152006.06.23 11:151.24760.000.00-0.11-3.29
54883792006.06.22 16:47buy0.10gbpusdm1.82781.81581.82982006.06.23 06:101.82980.000.00-0.012.00
55108422006.06.23 01:38buy0.10eurusdm1.25641.24441.25842006.06.23 06:311.25840.000.000.002.00
55229512006.06.23 06:32sell0.10eurusdm1.25821.27021.25622006.06.23 08:101.25620.000.000.002.00
55278812006.06.23 07:20buy0.10gbpusdm1.82721.81521.82922006.06.23 11:161.82170.000.000.00-5.50
55286712006.06.23 07:23sell0.10usdjpym116.09117.29115.892006.06.23 11:16116.360.000.000.00-2.32
55336732006.06.23 08:12buy0.10eurusdm1.25601.24401.25802006.06.23 11:161.25420.000.000.00-1.80
55449192006.06.23 09:41buy0.10gbpusdm1.82331.81121.82522006.06.23 11:161.82170.000.000.00-1.60
55499062006.06.23 10:19sell0.10usdchfm1.24751.25951.24552006.06.23 11:161.24760.000.000.00-0.08
  0.00 0.00 0.79 5.20
Closed P/L: 5.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5.99 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 505.99 Equity: 505.99 Free Margin: 505.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 94.77 Gross Loss: 88.78 Total Net Profit: 5.99
Profit Factor: 1.07 Expected Payoff: 0.09  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 66.40 (11.6%)  
 
Total Trades: 65 Short Positions (won %): 32 (75.00%) Long Positions (won %): 33 (78.79%)
Profit Trades (% of total): 50 (76.92%) Loss trades (% of total): 15 (23.08%)
Largest profit trade: 2.34 loss trade: -12.01
Average profit trade: 1.90 loss trade: -5.92
Maximum consecutive wins ($): 26 (48.31) consecutive losses ($): 13 (-66.40)
Maximal consecutive profit (count): 48.31 (26) consecutive loss (count): -66.40 (13)
Average consecutive wins: 17 consecutive losses: 5