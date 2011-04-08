Strategy Tester Report
Envelope_2.14_ecn
IBFX-MT4-Demo2 (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2011.04.04 00:00 - 2011.08.05 19:45 (2011.04.04 - 2011.08.07)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EcnBroker=false;
EnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; EnvShift=1; MinDistance=10; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=0.01; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0; BreakEven=0; PipsLock=0; PrefSettings=true;
|Bars in test
|6064
|Ticks modelled
|3576336
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|250.93
|Gross profit
|352.02
|Gross loss
|-101.09
|Profit factor
|3.48
|Expected payoff
|5.02
|Absolute drawdown
|32.32
|Maximal drawdown
|97.49 (0.96%)
|Relative drawdown
|0.96% (97.49)
|Total trades
|50
|Short positions (won %)
|29 (82.76%)
|Long positions (won %)
|21 (95.24%)
|Profit trades (% of total)
|44 (88.00%)
|Loss trades (% of total)
|6 (12.00%)
|Largest
|profit trade
|23.23
|loss trade
|-28.87
|Average
|profit trade
|8.00
|loss trade
|-16.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (180.20)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-0.51)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|180.20 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-28.87 (1)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.04.04 01:00
|buy stop
|1
|0.01
|1.43217
|1.40381
|1.44107
|2
|2011.04.04 01:00
|buy stop
|2
|0.01
|1.43217
|1.40381
|1.44657
|3
|2011.04.04 01:00
|buy stop
|3
|0.01
|1.43217
|1.40381
|1.45547
|4
|2011.04.04 01:00
|sell stop
|4
|0.01
|1.40381
|1.43217
|1.39491
|5
|2011.04.04 01:00
|sell stop
|5
|0.01
|1.40381
|1.43217
|1.38941
|6
|2011.04.04 01:00
|sell stop
|6
|0.01
|1.40381
|1.43217
|1.38051
|7
|2011.04.04 23:00
|delete
|1
|0.01
|1.43217
|1.40381
|1.44107
|8
|2011.04.04 23:00
|delete
|3
|0.01
|1.43217
|1.40381
|1.45547
|9
|2011.04.04 23:00
|delete
|5
|0.01
|1.40381
|1.43217
|1.38941
|10
|2011.04.04 23:00
|delete
|2
|0.01
|1.43217
|1.40381
|1.44657
|11
|2011.04.04 23:00
|delete
|6
|0.01
|1.40381
|1.43217
|1.38051
|12
|2011.04.04 23:00
|delete
|4
|0.01
|1.40381
|1.43217
|1.39491
|13
|2011.04.05 01:00
|buy stop
|7
|0.01
|1.43513
|1.40671
|1.44403
|14
|2011.04.05 01:00
|buy stop
|8
|0.01
|1.43513
|1.40671
|1.44953
|15
|2011.04.05 01:00
|buy stop
|9
|0.01
|1.43513
|1.40671
|1.45843
|16
|2011.04.05 01:00
|sell stop
|10
|0.01
|1.40671
|1.43513
|1.39781
|17
|2011.04.05 01:00
|sell stop
|11
|0.01
|1.40671
|1.43513
|1.39231
|18
|2011.04.05 01:00
|sell stop
|12
|0.01
|1.40671
|1.43513
|1.38341
|19
|2011.04.05 23:00
|delete
|7
|0.01
|1.43513
|1.40671
|1.44403
|20
|2011.04.05 23:00
|delete
|9
|0.01
|1.43513
|1.40671
|1.45843
|21
|2011.04.05 23:00
|delete
|11
|0.01
|1.40671
|1.43513
|1.39231
|22
|2011.04.05 23:00
|delete
|8
|0.01
|1.43513
|1.40671
|1.44953
|23
|2011.04.05 23:00
|delete
|12
|0.01
|1.40671
|1.43513
|1.38341
|24
|2011.04.05 23:00
|delete
|10
|0.01
|1.40671
|1.43513
|1.39781
|25
|2011.04.06 01:00
|buy stop
|13
|0.01
|1.43498
|1.40657
|1.44388
|26
|2011.04.06 01:00
|buy stop
|14
|0.01
|1.43498
|1.40657
|1.44938
|27
|2011.04.06 01:00
|buy stop
|15
|0.01
|1.43498
|1.40657
|1.45828
|28
|2011.04.06 01:00
|sell stop
|16
|0.01
|1.40657
|1.43498
|1.39767
|29
|2011.04.06 01:00
|sell stop
|17
|0.01
|1.40657
|1.43498
|1.39217
|30
|2011.04.06 01:00
|sell stop
|18
|0.01
|1.40657
|1.43498
|1.38327
|31
|2011.04.06 15:00
|buy
|13
|0.01
|1.43498
|1.40657
|1.44388
|32
|2011.04.06 15:00
|buy
|14
|0.01
|1.43498
|1.40657
|1.44938
|33
|2011.04.06 15:00
|buy
|15
|0.01
|1.43498
|1.40657
|1.45828
|34
|2011.04.06 23:00
|delete
|16
|0.01
|1.40657
|1.43498
|1.39767
|35
|2011.04.06 23:00
|delete
|18
|0.01
|1.40657
|1.43498
|1.38327
|36
|2011.04.06 23:00
|delete
|17
|0.01
|1.40657
|1.43498
|1.39217
|37
|2011.04.07 01:00
|sell stop
|19
|0.01
|1.41409
|1.44266
|1.40519
|38
|2011.04.07 01:00
|sell stop
|20
|0.01
|1.41409
|1.44266
|1.39969
|39
|2011.04.07 01:00
|sell stop
|21
|0.01
|1.41409
|1.44266
|1.39079
|40
|2011.04.07 23:00
|delete
|19
|0.01
|1.41409
|1.44266
|1.40519
|41
|2011.04.07 23:00
|delete
|21
|0.01
|1.41409
|1.44266
|1.39079
|42
|2011.04.07 23:00
|delete
|20
|0.01
|1.41409
|1.44266
|1.39969
|43
|2011.04.08 01:00
|sell stop
|22
|0.01
|1.41491
|1.44349
|1.40601
|44
|2011.04.08 01:00
|sell stop
|23
|0.01
|1.41491
|1.44349
|1.40051
|45
|2011.04.08 01:00
|sell stop
|24
|0.01
|1.41491
|1.44349
|1.39161
|46
|2011.04.08 13:18
|t/p
|13
|0.01
|1.44388
|1.40657
|1.44388
|8.84
|10008.84
|47
|2011.04.08 13:18
|buy stop
|25
|0.01
|1.44869
|1.42001
|1.45759
|48
|2011.04.08 14:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43507
|1.44938
|49
|2011.04.08 14:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43507
|1.45828
|50
|2011.04.08 15:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43519
|1.44938
|51
|2011.04.08 15:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43519
|1.45828
|52
|2011.04.08 15:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43530
|1.44938
|53
|2011.04.08 15:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43530
|1.45828
|54
|2011.04.08 15:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43541
|1.44938
|55
|2011.04.08 15:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43541
|1.45828
|56
|2011.04.08 15:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43552
|1.44938
|57
|2011.04.08 15:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43552
|1.45828
|58
|2011.04.08 16:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43564
|1.44938
|59
|2011.04.08 16:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43564
|1.45828
|60
|2011.04.08 16:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43574
|1.44938
|61
|2011.04.08 16:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43574
|1.45828
|62
|2011.04.08 16:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43584
|1.44938
|63
|2011.04.08 16:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43584
|1.45828
|64
|2011.04.08 16:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43593
|1.44938
|65
|2011.04.08 16:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43593
|1.45828
|66
|2011.04.08 17:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43601
|1.44938
|67
|2011.04.08 17:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43601
|1.45828
|68
|2011.04.08 17:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43611
|1.44938
|69
|2011.04.08 17:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43611
|1.45828
|70
|2011.04.08 17:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43620
|1.44938
|71
|2011.04.08 17:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43620
|1.45828
|72
|2011.04.08 17:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43630
|1.44938
|73
|2011.04.08 17:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43630
|1.45828
|74
|2011.04.08 18:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43640
|1.44938
|75
|2011.04.08 18:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43640
|1.45828
|76
|2011.04.08 18:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43651
|1.44938
|77
|2011.04.08 18:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43651
|1.45828
|78
|2011.04.08 18:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43661
|1.44938
|79
|2011.04.08 18:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43661
|1.45828
|80
|2011.04.08 18:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43671
|1.44938
|81
|2011.04.08 18:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43671
|1.45828
|82
|2011.04.08 19:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43680
|1.44938
|83
|2011.04.08 19:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43680
|1.45828
|84
|2011.04.08 19:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43689
|1.44938
|85
|2011.04.08 19:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43689
|1.45828
|86
|2011.04.08 19:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43699
|1.44938
|87
|2011.04.08 19:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43699
|1.45828
|88
|2011.04.08 19:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43708
|1.44938
|89
|2011.04.08 19:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43708
|1.45828
|90
|2011.04.08 20:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43720
|1.44938
|91
|2011.04.08 20:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43720
|1.45828
|92
|2011.04.08 20:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43733
|1.44938
|93
|2011.04.08 20:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43733
|1.45828
|94
|2011.04.08 20:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43748
|1.44938
|95
|2011.04.08 20:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43748
|1.45828
|96
|2011.04.08 20:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43762
|1.44938
|97
|2011.04.08 20:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43762
|1.45828
|98
|2011.04.08 20:52
|buy
|25
|0.01
|1.44869
|1.42001
|1.45759
|99
|2011.04.10 22:00
|expiration
|22
|0.01
|1.41491
|1.44349
|1.40601
|100
|2011.04.10 22:00
|expiration
|23
|0.01
|1.41491
|1.44349
|1.40051
|101
|2011.04.10 22:00
|expiration
|24
|0.01
|1.41491
|1.44349
|1.39161
|102
|2011.04.10 22:00
|sell stop
|26
|0.01
|1.42339
|1.45214
|1.41449
|103
|2011.04.10 22:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43776
|1.44938
|104
|2011.04.10 22:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43776
|1.45828
|105
|2011.04.10 22:00
|sell stop
|27
|0.01
|1.42339
|1.45214
|1.40899
|106
|2011.04.10 22:00
|sell stop
|28
|0.01
|1.42339
|1.45214
|1.40009
|107
|2011.04.10 22:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43787
|1.44938
|108
|2011.04.10 22:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43787
|1.45828
|109
|2011.04.10 22:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43799
|1.44938
|110
|2011.04.10 22:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43799
|1.45828
|111
|2011.04.10 22:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43811
|1.44938
|112
|2011.04.10 22:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43811
|1.45828
|113
|2011.04.10 23:00
|delete
|26
|0.01
|1.42339
|1.45214
|1.41449
|114
|2011.04.10 23:00
|delete
|28
|0.01
|1.42339
|1.45214
|1.40009
|115
|2011.04.10 23:00
|delete
|27
|0.01
|1.42339
|1.45214
|1.40899
|116
|2011.04.10 23:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43822
|1.44938
|117
|2011.04.10 23:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43822
|1.45828
|118
|2011.04.10 23:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43832
|1.44938
|119
|2011.04.10 23:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43832
|1.45828
|120
|2011.04.10 23:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43844
|1.44938
|121
|2011.04.10 23:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43844
|1.45828
|122
|2011.04.10 23:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43857
|1.44938
|123
|2011.04.10 23:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43857
|1.45828
|124
|2011.04.11 00:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43870
|1.44938
|125
|2011.04.11 00:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43870
|1.45828
|126
|2011.04.11 00:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43879
|1.44938
|127
|2011.04.11 00:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43879
|1.45828
|128
|2011.04.11 00:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43889
|1.44938
|129
|2011.04.11 00:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43889
|1.45828
|130
|2011.04.11 00:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43898
|1.44938
|131
|2011.04.11 00:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43898
|1.45828
|132
|2011.04.11 01:00
|sell stop
|29
|0.01
|1.42467
|1.45346
|1.41577
|133
|2011.04.11 01:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43907
|1.44938
|134
|2011.04.11 01:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43907
|1.45828
|135
|2011.04.11 01:00
|sell stop
|30
|0.01
|1.42467
|1.45346
|1.41027
|136
|2011.04.11 01:00
|sell stop
|31
|0.01
|1.42467
|1.45346
|1.40137
|137
|2011.04.11 01:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43914
|1.44938
|138
|2011.04.11 01:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43914
|1.45828
|139
|2011.04.11 01:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43922
|1.44938
|140
|2011.04.11 01:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43922
|1.45828
|141
|2011.04.11 01:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43931
|1.44938
|142
|2011.04.11 01:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43931
|1.45828
|143
|2011.04.11 02:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43940
|1.44938
|144
|2011.04.11 02:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43940
|1.45828
|145
|2011.04.11 02:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43951
|1.44938
|146
|2011.04.11 02:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43951
|1.45828
|147
|2011.04.11 02:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43961
|1.44938
|148
|2011.04.11 02:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43961
|1.45828
|149
|2011.04.11 02:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43971
|1.44938
|150
|2011.04.11 02:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43971
|1.45828
|151
|2011.04.11 03:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43981
|1.44938
|152
|2011.04.11 03:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43981
|1.45828
|153
|2011.04.11 03:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43990
|1.44938
|154
|2011.04.11 03:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43990
|1.45828
|155
|2011.04.11 03:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.43999
|1.44938
|156
|2011.04.11 03:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.43999
|1.45828
|157
|2011.04.11 03:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44007
|1.44938
|158
|2011.04.11 03:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44007
|1.45828
|159
|2011.04.11 04:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44015
|1.44938
|160
|2011.04.11 04:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44015
|1.45828
|161
|2011.04.11 04:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44023
|1.44938
|162
|2011.04.11 04:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44023
|1.45828
|163
|2011.04.11 04:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44031
|1.44938
|164
|2011.04.11 04:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44031
|1.45828
|165
|2011.04.11 04:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44040
|1.44938
|166
|2011.04.11 04:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44040
|1.45828
|167
|2011.04.11 05:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44048
|1.44938
|168
|2011.04.11 05:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44048
|1.45828
|169
|2011.04.11 05:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44056
|1.44938
|170
|2011.04.11 05:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44056
|1.45828
|171
|2011.04.11 05:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44064
|1.44938
|172
|2011.04.11 05:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44064
|1.45828
|173
|2011.04.11 05:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44071
|1.44938
|174
|2011.04.11 05:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44071
|1.45828
|175
|2011.04.11 06:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44078
|1.44938
|176
|2011.04.11 06:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44078
|1.45828
|177
|2011.04.11 06:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44084
|1.44938
|178
|2011.04.11 06:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44084
|1.45828
|179
|2011.04.11 06:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44091
|1.44938
|180
|2011.04.11 06:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44091
|1.45828
|181
|2011.04.11 06:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44096
|1.44938
|182
|2011.04.11 06:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44096
|1.45828
|183
|2011.04.11 07:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44103
|1.44938
|184
|2011.04.11 07:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44103
|1.45828
|185
|2011.04.11 07:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44109
|1.44938
|186
|2011.04.11 07:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44109
|1.45828
|187
|2011.04.11 07:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44116
|1.44938
|188
|2011.04.11 07:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44116
|1.45828
|189
|2011.04.11 07:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44124
|1.44938
|190
|2011.04.11 07:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44124
|1.45828
|191
|2011.04.11 08:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44131
|1.44938
|192
|2011.04.11 08:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44131
|1.45828
|193
|2011.04.11 08:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44137
|1.44938
|194
|2011.04.11 08:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44137
|1.45828
|195
|2011.04.11 08:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44142
|1.44938
|196
|2011.04.11 08:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44142
|1.45828
|197
|2011.04.11 08:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44149
|1.44938
|198
|2011.04.11 08:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44149
|1.45828
|199
|2011.04.11 09:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44155
|1.44938
|200
|2011.04.11 09:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44155
|1.45828
|201
|2011.04.11 09:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44160
|1.44938
|202
|2011.04.11 09:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44160
|1.45828
|203
|2011.04.11 09:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44166
|1.44938
|204
|2011.04.11 09:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44166
|1.45828
|205
|2011.04.11 09:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44172
|1.44938
|206
|2011.04.11 09:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44172
|1.45828
|207
|2011.04.11 10:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44179
|1.44938
|208
|2011.04.11 10:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44179
|1.45828
|209
|2011.04.11 10:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44184
|1.44938
|210
|2011.04.11 10:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44184
|1.45828
|211
|2011.04.11 10:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44189
|1.44938
|212
|2011.04.11 10:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44189
|1.45828
|213
|2011.04.11 10:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44196
|1.44938
|214
|2011.04.11 10:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44196
|1.45828
|215
|2011.04.11 11:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44201
|1.44938
|216
|2011.04.11 11:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44201
|1.45828
|217
|2011.04.11 11:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44206
|1.44938
|218
|2011.04.11 11:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44206
|1.45828
|219
|2011.04.11 11:30
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44211
|1.44938
|220
|2011.04.11 11:30
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44211
|1.45828
|221
|2011.04.11 11:45
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44215
|1.44938
|222
|2011.04.11 11:45
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44215
|1.45828
|223
|2011.04.11 12:00
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44217
|1.44938
|224
|2011.04.11 12:00
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44217
|1.45828
|225
|2011.04.11 12:15
|modify
|14
|0.01
|1.43498
|1.44219
|1.44938
|226
|2011.04.11 12:15
|modify
|15
|0.01
|1.43498
|1.44219
|1.45828
|227
|2011.04.11 12:39
|s/l
|14
|0.01
|1.44219
|1.44219
|1.44938
|7.14
|10015.98
|228
|2011.04.11 12:39
|s/l
|15
|0.01
|1.44219
|1.44219
|1.45828
|7.14
|10023.12
|229
|2011.04.11 12:39
|buy stop
|32
|0.01
|1.45662
|1.42777
|1.47102
|230
|2011.04.11 12:40
|buy stop
|33
|0.01
|1.45662
|1.42777
|1.47992
|231
|2011.04.11 23:00
|delete
|29
|0.01
|1.42467
|1.45346
|1.41577
|232
|2011.04.11 23:00
|delete
|31
|0.01
|1.42467
|1.45346
|1.40137
|233
|2011.04.11 23:00
|delete
|33
|0.01
|1.45662
|1.42777
|1.47992
|234
|2011.04.11 23:00
|delete
|30
|0.01
|1.42467
|1.45346
|1.41027
|235
|2011.04.11 23:00
|delete
|32
|0.01
|1.45662
|1.42777
|1.47102
|236
|2011.04.12 01:00
|buy stop
|34
|0.01
|1.45720
|1.42834
|1.47160
|237
|2011.04.12 01:00
|buy stop
|35
|0.01
|1.45720
|1.42834
|1.48050
|238
|2011.04.12 01:00
|sell stop
|36
|0.01
|1.42834
|1.45720
|1.41944
|239
|2011.04.12 01:00
|sell stop
|37
|0.01
|1.42834
|1.45720
|1.41394
|240
|2011.04.12 01:00
|sell stop
|38
|0.01
|1.42834
|1.45720
|1.40504
|241
|2011.04.12 23:00
|delete
|34
|0.01
|1.45720
|1.42834
|1.47160
|242
|2011.04.12 23:00
|delete
|36
|0.01
|1.42834
|1.45720
|1.41944
|243
|2011.04.12 23:00
|delete
|38
|0.01
|1.42834
|1.45720
|1.40504
|244
|2011.04.12 23:00
|delete
|35
|0.01
|1.45720
|1.42834
|1.48050
|245
|2011.04.12 23:00
|delete
|37
|0.01
|1.42834
|1.45720
|1.41394
|246
|2011.04.13 01:00
|buy stop
|39
|0.01
|1.45992
|1.43101
|1.47432
|247
|2011.04.13 01:00
|buy stop
|40
|0.01
|1.45992
|1.43101
|1.48322
|248
|2011.04.13 01:00
|sell stop
|41
|0.01
|1.43101
|1.45992
|1.42211
|249
|2011.04.13 01:00
|sell stop
|42
|0.01
|1.43101
|1.45992
|1.41661
|250
|2011.04.13 01:00
|sell stop
|43
|0.01
|1.43101
|1.45992
|1.40771
|251
|2011.04.13 23:00
|delete
|39
|0.01
|1.45992
|1.43101
|1.47432
|252
|2011.04.13 23:00
|delete
|41
|0.01
|1.43101
|1.45992
|1.42211
|253
|2011.04.13 23:00
|delete
|43
|0.01
|1.43101
|1.45992
|1.40771
|254
|2011.04.13 23:00
|delete
|40
|0.01
|1.45992
|1.43101
|1.48322
|255
|2011.04.13 23:00
|delete
|42
|0.01
|1.43101
|1.45992
|1.41661
|256
|2011.04.14 01:00
|buy stop
|44
|0.01
|1.46059
|1.43167
|1.47499
|257
|2011.04.14 01:00
|buy stop
|45
|0.01
|1.46059
|1.43167
|1.48389
|258
|2011.04.14 01:00
|sell stop
|46
|0.01
|1.43167
|1.46059
|1.42277
|259
|2011.04.14 01:00
|sell stop
|47
|0.01
|1.43167
|1.46059
|1.41727
|260
|2011.04.14 01:00
|sell stop
|48
|0.01
|1.43167
|1.46059
|1.40837
|261
|2011.04.14 23:00
|delete
|44
|0.01
|1.46059
|1.43167
|1.47499
|262
|2011.04.14 23:00
|delete
|46
|0.01
|1.43167
|1.46059
|1.42277
|263
|2011.04.14 23:00
|delete
|48
|0.01
|1.43167
|1.46059
|1.40837
|264
|2011.04.14 23:00
|delete
|45
|0.01
|1.46059
|1.43167
|1.48389
|265
|2011.04.14 23:00
|delete
|47
|0.01
|1.43167
|1.46059
|1.41727
|266
|2011.04.15 01:00
|buy stop
|49
|0.01
|1.46121
|1.43227
|1.47561
|267
|2011.04.15 01:00
|buy stop
|50
|0.01
|1.46121
|1.43227
|1.48451
|268
|2011.04.15 01:00
|sell stop
|51
|0.01
|1.43227
|1.46121
|1.42337
|269
|2011.04.15 01:00
|sell stop
|52
|0.01
|1.43227
|1.46121
|1.41787
|270
|2011.04.15 01:00
|sell stop
|53
|0.01
|1.43227
|1.46121
|1.40897
|271
|2011.04.17 22:00
|expiration
|49
|0.01
|1.46121
|1.43227
|1.47561
|272
|2011.04.17 22:00
|expiration
|50
|0.01
|1.46121
|1.43227
|1.48451
|273
|2011.04.17 22:00
|expiration
|51
|0.01
|1.43227
|1.46121
|1.42337
|274
|2011.04.17 22:00
|expiration
|52
|0.01
|1.43227
|1.46121
|1.41787
|275
|2011.04.17 22:00
|expiration
|53
|0.01
|1.43227
|1.46121
|1.40897
|276
|2011.04.17 22:00
|buy stop
|54
|0.01
|1.45967
|1.43077
|1.47407
|277
|2011.04.17 22:00
|buy stop
|55
|0.01
|1.45967
|1.43077
|1.48297
|278
|2011.04.17 22:00
|sell stop
|56
|0.01
|1.43077
|1.45967
|1.42187
|279
|2011.04.17 22:00
|sell stop
|57
|0.01
|1.43077
|1.45967
|1.41637
|280
|2011.04.17 22:00
|sell stop
|58
|0.01
|1.43077
|1.45967
|1.40747
|281
|2011.04.17 23:00
|delete
|54
|0.01
|1.45967
|1.43077
|1.47407
|282
|2011.04.17 23:00
|delete
|56
|0.01
|1.43077
|1.45967
|1.42187
|283
|2011.04.17 23:00
|delete
|58
|0.01
|1.43077
|1.45967
|1.40747
|284
|2011.04.17 23:00
|delete
|55
|0.01
|1.45967
|1.43077
|1.48297
|285
|2011.04.17 23:00
|delete
|57
|0.01
|1.43077
|1.45967
|1.41637
|286
|2011.04.18 01:00
|buy stop
|59
|0.01
|1.45888
|1.42999
|1.47328
|287
|2011.04.18 01:00
|buy stop
|60
|0.01
|1.45888
|1.42999
|1.48218
|288
|2011.04.18 01:00
|sell stop
|61
|0.01
|1.42999
|1.45888
|1.42109
|289
|2011.04.18 01:00
|sell stop
|62
|0.01
|1.42999
|1.45888
|1.41559
|290
|2011.04.18 01:00
|sell stop
|63
|0.01
|1.42999
|1.45888
|1.40669
|291
|2011.04.18 07:33
|sell
|61
|0.01
|1.42999
|1.45888
|1.42109
|292
|2011.04.18 07:33
|sell
|62
|0.01
|1.42999
|1.45888
|1.41559
|293
|2011.04.18 07:33
|sell
|63
|0.01
|1.42999
|1.45888
|1.40669
|294
|2011.04.18 14:49
|t/p
|61
|0.01
|1.42109
|1.45888
|1.42109
|8.90
|10032.02
|295
|2011.04.18 14:57
|s/l
|25
|0.01
|1.42001
|1.42001
|1.45759
|-28.79
|10003.23
|296
|2011.04.18 16:58
|buy stop
|64
|0.01
|1.45084
|1.42211
|1.45974
|297
|2011.04.18 16:58
|sell stop
|65
|0.01
|1.42211
|1.45084
|1.41321
|298
|2011.04.18 17:27
|sell
|65
|0.01
|1.42211
|1.45084
|1.41321
|299
|2011.04.18 23:00
|delete
|59
|0.01
|1.45888
|1.42999
|1.47328
|300
|2011.04.18 23:00
|delete
|64
|0.01
|1.45084
|1.42211
|1.45974
|301
|2011.04.18 23:00
|delete
|60
|0.01
|1.45888
|1.42999
|1.48218
|302
|2011.04.19 01:00
|buy stop
|66
|0.01
|1.44588
|1.41725
|1.45478
|303
|2011.04.19 01:00
|buy stop
|67
|0.01
|1.44588
|1.41725
|1.46028
|304
|2011.04.19 01:00
|buy stop
|68
|0.01
|1.44588
|1.41725
|1.46918
|305
|2011.04.19 04:30
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42992
|1.41559
|306
|2011.04.19 04:30
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42992
|1.40669
|307
|2011.04.19 04:45
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42981
|1.41559
|308
|2011.04.19 04:45
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42981
|1.40669
|309
|2011.04.19 05:00
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42971
|1.41559
|310
|2011.04.19 05:00
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42971
|1.40669
|311
|2011.04.19 05:15
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42961
|1.41559
|312
|2011.04.19 05:15
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42961
|1.40669
|313
|2011.04.19 05:30
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42951
|1.41559
|314
|2011.04.19 05:30
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42951
|1.40669
|315
|2011.04.19 05:45
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42943
|1.41559
|316
|2011.04.19 05:45
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42943
|1.40669
|317
|2011.04.19 06:00
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42933
|1.41559
|318
|2011.04.19 06:00
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42933
|1.40669
|319
|2011.04.19 06:15
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42921
|1.41559
|320
|2011.04.19 06:15
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42921
|1.40669
|321
|2011.04.19 06:30
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42911
|1.41559
|322
|2011.04.19 06:30
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42911
|1.40669
|323
|2011.04.19 06:45
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42903
|1.41559
|324
|2011.04.19 06:45
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42903
|1.40669
|325
|2011.04.19 07:00
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42897
|1.41559
|326
|2011.04.19 07:00
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42897
|1.40669
|327
|2011.04.19 07:15
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42888
|1.41559
|328
|2011.04.19 07:15
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42888
|1.40669
|329
|2011.04.19 07:30
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42881
|1.41559
|330
|2011.04.19 07:30
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42881
|1.40669
|331
|2011.04.19 07:45
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42876
|1.41559
|332
|2011.04.19 07:45
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42876
|1.40669
|333
|2011.04.19 08:00
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42871
|1.41559
|334
|2011.04.19 08:00
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42871
|1.40669
|335
|2011.04.19 08:15
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42867
|1.41559
|336
|2011.04.19 08:15
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42867
|1.40669
|337
|2011.04.19 08:30
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42861
|1.41559
|338
|2011.04.19 08:30
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42861
|1.40669
|339
|2011.04.19 08:45
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42857
|1.41559
|340
|2011.04.19 08:45
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42857
|1.40669
|341
|2011.04.19 09:00
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42853
|1.41559
|342
|2011.04.19 09:00
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42853
|1.40669
|343
|2011.04.19 09:15
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42851
|1.41559
|344
|2011.04.19 09:15
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42851
|1.40669
|345
|2011.04.19 09:30
|modify
|62
|0.01
|1.42999
|1.42848
|1.41559
|346
|2011.04.19 09:30
|modify
|63
|0.01
|1.42999
|1.42848
|1.40669
|347
|2011.04.19 09:47
|s/l
|62
|0.01
|1.42848
|1.42848
|1.41559
|1.44
|10004.67
|348
|2011.04.19 09:47
|s/l
|63
|0.01
|1.42848
|1.42848
|1.40669
|1.44
|10006.10
|349
|2011.04.19 09:47
|sell stop
|69
|0.01
|1.41419
|1.44276
|1.39979
|350
|2011.04.19 09:47
|sell stop
|70
|0.01
|1.41419
|1.44276
|1.39089
|351
|2011.04.19 23:00
|delete
|66
|0.01
|1.44588
|1.41725
|1.45478
|352
|2011.04.19 23:00
|delete
|68
|0.01
|1.44588
|1.41725
|1.46918
|353
|2011.04.19 23:00
|delete
|70
|0.01
|1.41419
|1.44276
|1.39089
|354
|2011.04.19 23:00
|delete
|67
|0.01
|1.44588
|1.41725
|1.46028
|355
|2011.04.19 23:00
|delete
|69
|0.01
|1.41419
|1.44276
|1.39979
|356
|2011.04.20 01:00
|buy stop
|71
|0.01
|1.44517
|1.41655
|1.45407
|357
|2011.04.20 01:00
|buy stop
|72
|0.01
|1.44517
|1.41655
|1.45957
|358
|2011.04.20 01:00
|buy stop
|73
|0.01
|1.44517
|1.41655
|1.46847
|359
|2011.04.20 01:00
|sell stop
|74
|0.01
|1.41655
|1.44517
|1.40215
|360
|2011.04.20 01:00
|sell stop
|75
|0.01
|1.41655
|1.44517
|1.39325
|361
|2011.04.20 08:33
|buy
|71
|0.01
|1.44517
|1.41655
|1.45407
|362
|2011.04.20 08:33
|buy
|72
|0.01
|1.44517
|1.41655
|1.45957
|363
|2011.04.20 08:33
|buy
|73
|0.01
|1.44517
|1.41655
|1.46847
|364
|2011.04.20 09:37
|s/l
|65
|0.01
|1.45084
|1.45084
|1.41321
|-28.87
|9977.23
|365
|2011.04.20 10:05
|sell stop
|76
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.41198
|366
|2011.04.20 10:43
|t/p
|71
|0.01
|1.45407
|1.41655
|1.45407
|8.90
|9986.13
|367
|2011.04.20 11:57
|buy stop
|77
|0.01
|1.45114
|1.42241
|1.46004
|368
|2011.04.20 12:02
|buy
|77
|0.01
|1.45114
|1.42241
|1.46004
|369
|2011.04.20 23:00
|delete
|74
|0.01
|1.41655
|1.44517
|1.40215
|370
|2011.04.20 23:00
|delete
|76
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.41198
|371
|2011.04.20 23:00
|delete
|75
|0.01
|1.41655
|1.44517
|1.39325
|372
|2011.04.21 01:00
|sell stop
|78
|0.01
|1.43001
|1.45890
|1.42111
|373
|2011.04.21 01:00
|sell stop
|79
|0.01
|1.43001
|1.45890
|1.41561
|374
|2011.04.21 01:00
|sell stop
|80
|0.01
|1.43001
|1.45890
|1.40671
|375
|2011.04.21 02:15
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44528
|1.45957
|376
|2011.04.21 02:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44528
|1.46847
|377
|2011.04.21 02:30
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44545
|1.45957
|378
|2011.04.21 02:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44545
|1.46847
|379
|2011.04.21 02:45
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44561
|1.45957
|380
|2011.04.21 02:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44561
|1.46847
|381
|2011.04.21 03:00
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44577
|1.45957
|382
|2011.04.21 03:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44577
|1.46847
|383
|2011.04.21 03:15
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44592
|1.45957
|384
|2011.04.21 03:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44592
|1.46847
|385
|2011.04.21 03:30
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44607
|1.45957
|386
|2011.04.21 03:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44607
|1.46847
|387
|2011.04.21 03:45
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44622
|1.45957
|388
|2011.04.21 03:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44622
|1.46847
|389
|2011.04.21 04:00
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44636
|1.45957
|390
|2011.04.21 04:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44636
|1.46847
|391
|2011.04.21 04:15
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44650
|1.45957
|392
|2011.04.21 04:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44650
|1.46847
|393
|2011.04.21 04:30
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44665
|1.45957
|394
|2011.04.21 04:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44665
|1.46847
|395
|2011.04.21 04:45
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44678
|1.45957
|396
|2011.04.21 04:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44678
|1.46847
|397
|2011.04.21 05:00
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44692
|1.45957
|398
|2011.04.21 05:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44692
|1.46847
|399
|2011.04.21 05:15
|modify
|72
|0.01
|1.44517
|1.44706
|1.45957
|400
|2011.04.21 05:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44706
|1.46847
|401
|2011.04.21 05:22
|t/p
|72
|0.01
|1.45957
|1.44706
|1.45957
|14.36
|10000.49
|402
|2011.04.21 05:22
|buy stop
|81
|0.01
|1.46153
|1.43259
|1.47593
|403
|2011.04.21 05:28
|t/p
|77
|0.01
|1.46004
|1.42241
|1.46004
|8.86
|10009.35
|404
|2011.04.21 05:28
|buy stop
|82
|0.01
|1.46153
|1.43259
|1.47043
|405
|2011.04.21 05:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44723
|1.46847
|406
|2011.04.21 05:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44741
|1.46847
|407
|2011.04.21 05:46
|buy
|81
|0.01
|1.46153
|1.43259
|1.47593
|408
|2011.04.21 05:46
|buy
|82
|0.01
|1.46153
|1.43259
|1.47043
|409
|2011.04.21 06:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44760
|1.46847
|410
|2011.04.21 06:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44777
|1.46847
|411
|2011.04.21 06:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44795
|1.46847
|412
|2011.04.21 06:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44813
|1.46847
|413
|2011.04.21 07:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44831
|1.46847
|414
|2011.04.21 07:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44847
|1.46847
|415
|2011.04.21 07:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44866
|1.46847
|416
|2011.04.21 07:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44887
|1.46847
|417
|2011.04.21 08:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44907
|1.46847
|418
|2011.04.21 08:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44926
|1.46847
|419
|2011.04.21 08:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44943
|1.46847
|420
|2011.04.21 08:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44961
|1.46847
|421
|2011.04.21 09:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.44981
|1.46847
|422
|2011.04.21 09:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45000
|1.46847
|423
|2011.04.21 09:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45020
|1.46847
|424
|2011.04.21 09:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45039
|1.46847
|425
|2011.04.21 10:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45058
|1.46847
|426
|2011.04.21 10:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45077
|1.46847
|427
|2011.04.21 10:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45094
|1.46847
|428
|2011.04.21 10:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45109
|1.46847
|429
|2011.04.21 11:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45123
|1.46847
|430
|2011.04.21 11:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45137
|1.46847
|431
|2011.04.21 11:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45150
|1.46847
|432
|2011.04.21 11:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45163
|1.46847
|433
|2011.04.21 12:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45176
|1.46847
|434
|2011.04.21 12:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45185
|1.46847
|435
|2011.04.21 12:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45195
|1.46847
|436
|2011.04.21 12:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45203
|1.46847
|437
|2011.04.21 13:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45212
|1.46847
|438
|2011.04.21 13:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45222
|1.46847
|439
|2011.04.21 13:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45228
|1.46847
|440
|2011.04.21 13:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45233
|1.46847
|441
|2011.04.21 14:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45235
|1.46847
|442
|2011.04.21 14:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45239
|1.46847
|443
|2011.04.21 14:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45245
|1.46847
|444
|2011.04.21 14:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45251
|1.46847
|445
|2011.04.21 15:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45257
|1.46847
|446
|2011.04.21 15:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45262
|1.46847
|447
|2011.04.21 15:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45269
|1.46847
|448
|2011.04.21 15:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45278
|1.46847
|449
|2011.04.21 16:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45285
|1.46847
|450
|2011.04.21 16:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45292
|1.46847
|451
|2011.04.21 16:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45298
|1.46847
|452
|2011.04.21 16:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45303
|1.46847
|453
|2011.04.21 17:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45309
|1.46847
|454
|2011.04.21 17:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45315
|1.46847
|455
|2011.04.21 17:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45321
|1.46847
|456
|2011.04.21 17:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45326
|1.46847
|457
|2011.04.21 18:00
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45330
|1.46847
|458
|2011.04.21 18:15
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45332
|1.46847
|459
|2011.04.21 18:30
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45334
|1.46847
|460
|2011.04.21 18:45
|modify
|73
|0.01
|1.44517
|1.45335
|1.46847
|461
|2011.04.21 18:46
|s/l
|73
|0.01
|1.45335
|1.45335
|1.46847
|8.14
|10017.48
|462
|2011.04.21 18:46
|buy stop
|83
|0.01
|1.46788
|1.43881
|1.49118
|463
|2011.04.21 23:00
|delete
|78
|0.01
|1.43001
|1.45890
|1.42111
|464
|2011.04.21 23:00
|delete
|80
|0.01
|1.43001
|1.45890
|1.40671
|465
|2011.04.21 23:00
|delete
|83
|0.01
|1.46788
|1.43881
|1.49118
|466
|2011.04.21 23:00
|delete
|79
|0.01
|1.43001
|1.45890
|1.41561
|467
|2011.04.22 01:00
|buy stop
|84
|0.01
|1.46845
|1.43937
|1.49175
|468
|2011.04.22 01:00
|sell stop
|85
|0.01
|1.43937
|1.46845
|1.43047
|469
|2011.04.22 01:00
|sell stop
|86
|0.01
|1.43937
|1.46845
|1.42497
|470
|2011.04.22 01:00
|sell stop
|87
|0.01
|1.43937
|1.46845
|1.41607
|471
|2011.04.24 22:00
|expiration
|84
|0.01
|1.46845
|1.43937
|1.49175
|472
|2011.04.24 22:00
|expiration
|85
|0.01
|1.43937
|1.46845
|1.43047
|473
|2011.04.24 22:00
|expiration
|86
|0.01
|1.43937
|1.46845
|1.42497
|474
|2011.04.24 22:00
|expiration
|87
|0.01
|1.43937
|1.46845
|1.41607
|475
|2011.04.24 22:00
|buy stop
|88
|0.01
|1.46953
|1.44043
|1.49283
|476
|2011.04.24 22:00
|sell stop
|89
|0.01
|1.44043
|1.46953
|1.43153
|477
|2011.04.24 22:00
|sell stop
|90
|0.01
|1.44043
|1.46953
|1.42603
|478
|2011.04.24 22:00
|sell stop
|91
|0.01
|1.44043
|1.46953
|1.41713
|479
|2011.04.24 23:00
|delete
|88
|0.01
|1.46953
|1.44043
|1.49283
|480
|2011.04.24 23:00
|delete
|90
|0.01
|1.44043
|1.46953
|1.42603
|481
|2011.04.24 23:00
|delete
|89
|0.01
|1.44043
|1.46953
|1.43153
|482
|2011.04.24 23:00
|delete
|91
|0.01
|1.44043
|1.46953
|1.41713
|483
|2011.04.25 01:00
|buy stop
|92
|0.01
|1.46989
|1.44079
|1.49319
|484
|2011.04.25 01:00
|sell stop
|93
|0.01
|1.44079
|1.46989
|1.43189
|485
|2011.04.25 01:00
|sell stop
|94
|0.01
|1.44079
|1.46989
|1.42639
|486
|2011.04.25 01:00
|sell stop
|95
|0.01
|1.44079
|1.46989
|1.41749
|487
|2011.04.25 23:00
|delete
|92
|0.01
|1.46989
|1.44079
|1.49319
|488
|2011.04.25 23:00
|delete
|94
|0.01
|1.44079
|1.46989
|1.42639
|489
|2011.04.25 23:00
|delete
|93
|0.01
|1.44079
|1.46989
|1.43189
|490
|2011.04.25 23:00
|delete
|95
|0.01
|1.44079
|1.46989
|1.41749
|491
|2011.04.26 01:00
|buy stop
|96
|0.01
|1.47132
|1.44218
|1.49462
|492
|2011.04.26 01:00
|sell stop
|97
|0.01
|1.44218
|1.47132
|1.43328
|493
|2011.04.26 01:00
|sell stop
|98
|0.01
|1.44218
|1.47132
|1.42778
|494
|2011.04.26 01:00
|sell stop
|99
|0.01
|1.44218
|1.47132
|1.41888
|495
|2011.04.26 22:32
|t/p
|82
|0.01
|1.47043
|1.43259
|1.47043
|8.86
|10026.34
|496
|2011.04.26 22:32
|buy stop
|100
|0.01
|1.47451
|1.44531
|1.48341
|497
|2011.04.26 22:32
|buy
|96
|0.01
|1.47132
|1.44218
|1.49462
|498
|2011.04.26 23:00
|delete
|97
|0.01
|1.44218
|1.47132
|1.43328
|499
|2011.04.26 23:00
|delete
|99
|0.01
|1.44218
|1.47132
|1.41888
|500
|2011.04.26 23:00
|delete
|98
|0.01
|1.44218
|1.47132
|1.42778
|501
|2011.04.26 23:00
|delete
|100
|0.01
|1.47451
|1.44531
|1.48341
|502
|2011.04.27 01:00
|buy stop
|101
|0.01
|1.47563
|1.44641
|1.48453
|503
|2011.04.27 01:00
|sell stop
|102
|0.01
|1.44641
|1.47563
|1.43751
|504
|2011.04.27 01:00
|sell stop
|103
|0.01
|1.44641
|1.47563
|1.43201
|505
|2011.04.27 01:00
|sell stop
|104
|0.01
|1.44641
|1.47563
|1.42311
|506
|2011.04.27 02:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46156
|1.47593
|507
|2011.04.27 02:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46163
|1.47593
|508
|2011.04.27 03:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46171
|1.47593
|509
|2011.04.27 03:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46179
|1.47593
|510
|2011.04.27 03:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46187
|1.47593
|511
|2011.04.27 03:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46196
|1.47593
|512
|2011.04.27 04:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46205
|1.47593
|513
|2011.04.27 04:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46213
|1.47593
|514
|2011.04.27 04:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46222
|1.47593
|515
|2011.04.27 04:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46231
|1.47593
|516
|2011.04.27 05:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46240
|1.47593
|517
|2011.04.27 05:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46249
|1.47593
|518
|2011.04.27 05:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46258
|1.47593
|519
|2011.04.27 05:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46266
|1.47593
|520
|2011.04.27 06:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46274
|1.47593
|521
|2011.04.27 06:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46280
|1.47593
|522
|2011.04.27 06:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46287
|1.47593
|523
|2011.04.27 06:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46292
|1.47593
|524
|2011.04.27 07:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46296
|1.47593
|525
|2011.04.27 07:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46303
|1.47593
|526
|2011.04.27 07:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46307
|1.47593
|527
|2011.04.27 07:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46312
|1.47593
|528
|2011.04.27 08:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46317
|1.47593
|529
|2011.04.27 08:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46322
|1.47593
|530
|2011.04.27 08:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46328
|1.47593
|531
|2011.04.27 08:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46335
|1.47593
|532
|2011.04.27 09:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46343
|1.47593
|533
|2011.04.27 09:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46350
|1.47593
|534
|2011.04.27 09:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46355
|1.47593
|535
|2011.04.27 09:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46359
|1.47593
|536
|2011.04.27 10:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46364
|1.47593
|537
|2011.04.27 10:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46368
|1.47593
|538
|2011.04.27 10:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46372
|1.47593
|539
|2011.04.27 10:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46376
|1.47593
|540
|2011.04.27 11:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46381
|1.47593
|541
|2011.04.27 11:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46386
|1.47593
|542
|2011.04.27 11:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46391
|1.47593
|543
|2011.04.27 11:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46396
|1.47593
|544
|2011.04.27 12:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46400
|1.47593
|545
|2011.04.27 12:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46404
|1.47593
|546
|2011.04.27 12:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46407
|1.47593
|547
|2011.04.27 12:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46410
|1.47593
|548
|2011.04.27 13:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46413
|1.47593
|549
|2011.04.27 13:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46416
|1.47593
|550
|2011.04.27 13:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46421
|1.47593
|551
|2011.04.27 13:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46424
|1.47593
|552
|2011.04.27 14:00
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46430
|1.47593
|553
|2011.04.27 14:15
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46433
|1.47593
|554
|2011.04.27 14:30
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46437
|1.47593
|555
|2011.04.27 14:45
|modify
|81
|0.01
|1.46153
|1.46439
|1.47593
|556
|2011.04.27 14:47
|s/l
|81
|0.01
|1.46439
|1.46439
|1.47593
|2.80
|10029.14
|557
|2011.04.27 14:47
|buy stop
|105
|0.01
|1.47903
|1.44974
|1.49343
|558
|2011.04.27 19:28
|buy
|101
|0.01
|1.47563
|1.44641
|1.48453
|559
|2011.04.27 19:45
|buy
|105
|0.01
|1.47903
|1.44974
|1.49343
|560
|2011.04.27 23:00
|delete
|102
|0.01
|1.44641
|1.47563
|1.43751
|561
|2011.04.27 23:00
|delete
|104
|0.01
|1.44641
|1.47563
|1.42311
|562
|2011.04.27 23:00
|delete
|103
|0.01
|1.44641
|1.47563
|1.43201
|563
|2011.04.28 01:00
|sell stop
|106
|0.01
|1.45448
|1.48387
|1.44558
|564
|2011.04.28 01:00
|sell stop
|107
|0.01
|1.45448
|1.48387
|1.44008
|565
|2011.04.28 01:00
|sell stop
|108
|0.01
|1.45448
|1.48387
|1.43118
|566
|2011.04.28 01:09
|t/p
|101
|0.01
|1.48453
|1.44641
|1.48453
|8.86
|10038.00
|567
|2011.04.28 01:45
|buy stop
|109
|0.01
|1.48447
|1.45507
|1.49337
|568
|2011.04.28 02:21
|buy
|109
|0.01
|1.48447
|1.45507
|1.49337
|569
|2011.04.28 03:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47140
|1.49462
|570
|2011.04.28 04:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47161
|1.49462
|571
|2011.04.28 04:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47181
|1.49462
|572
|2011.04.28 04:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47201
|1.49462
|573
|2011.04.28 04:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47222
|1.49462
|574
|2011.04.28 05:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47241
|1.49462
|575
|2011.04.28 05:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47260
|1.49462
|576
|2011.04.28 05:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47278
|1.49462
|577
|2011.04.28 05:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47295
|1.49462
|578
|2011.04.28 06:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47311
|1.49462
|579
|2011.04.28 06:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47326
|1.49462
|580
|2011.04.28 06:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47340
|1.49462
|581
|2011.04.28 06:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47355
|1.49462
|582
|2011.04.28 07:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47369
|1.49462
|583
|2011.04.28 07:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47384
|1.49462
|584
|2011.04.28 07:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47399
|1.49462
|585
|2011.04.28 07:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47414
|1.49462
|586
|2011.04.28 08:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47427
|1.49462
|587
|2011.04.28 08:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47440
|1.49462
|588
|2011.04.28 08:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47453
|1.49462
|589
|2011.04.28 08:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47466
|1.49462
|590
|2011.04.28 09:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47480
|1.49462
|591
|2011.04.28 09:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47495
|1.49462
|592
|2011.04.28 09:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47509
|1.49462
|593
|2011.04.28 09:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47522
|1.49462
|594
|2011.04.28 10:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47535
|1.49462
|595
|2011.04.28 10:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47546
|1.49462
|596
|2011.04.28 10:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47557
|1.49462
|597
|2011.04.28 10:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47568
|1.49462
|598
|2011.04.28 11:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47576
|1.49462
|599
|2011.04.28 11:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47583
|1.49462
|600
|2011.04.28 11:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47589
|1.49462
|601
|2011.04.28 11:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47594
|1.49462
|602
|2011.04.28 12:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47599
|1.49462
|603
|2011.04.28 12:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47603
|1.49462
|604
|2011.04.28 12:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47607
|1.49462
|605
|2011.04.28 12:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47614
|1.49462
|606
|2011.04.28 13:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47619
|1.49462
|607
|2011.04.28 13:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47622
|1.49462
|608
|2011.04.28 13:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47627
|1.49462
|609
|2011.04.28 13:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47635
|1.49462
|610
|2011.04.28 14:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47644
|1.49462
|611
|2011.04.28 14:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47655
|1.49462
|612
|2011.04.28 14:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47662
|1.49462
|613
|2011.04.28 14:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47669
|1.49462
|614
|2011.04.28 15:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47677
|1.49462
|615
|2011.04.28 15:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47686
|1.49462
|616
|2011.04.28 15:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47694
|1.49462
|617
|2011.04.28 15:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47697
|1.49462
|618
|2011.04.28 16:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47699
|1.49462
|619
|2011.04.28 16:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47702
|1.49462
|620
|2011.04.28 16:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47707
|1.49462
|621
|2011.04.28 16:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47711
|1.49462
|622
|2011.04.28 17:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47714
|1.49462
|623
|2011.04.28 17:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47716
|1.49462
|624
|2011.04.28 17:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47718
|1.49462
|625
|2011.04.28 17:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47722
|1.49462
|626
|2011.04.28 18:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47729
|1.49462
|627
|2011.04.28 18:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47735
|1.49462
|628
|2011.04.28 18:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47741
|1.49462
|629
|2011.04.28 18:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47746
|1.49462
|630
|2011.04.28 19:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47753
|1.49462
|631
|2011.04.28 19:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47759
|1.49462
|632
|2011.04.28 19:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47765
|1.49462
|633
|2011.04.28 19:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47771
|1.49462
|634
|2011.04.28 20:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47777
|1.49462
|635
|2011.04.28 20:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47783
|1.49462
|636
|2011.04.28 20:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47790
|1.49462
|637
|2011.04.28 20:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47796
|1.49462
|638
|2011.04.28 21:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47801
|1.49462
|639
|2011.04.28 21:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47807
|1.49462
|640
|2011.04.28 21:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47813
|1.49462
|641
|2011.04.28 21:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47819
|1.49462
|642
|2011.04.28 22:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47825
|1.49462
|643
|2011.04.28 22:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47832
|1.49462
|644
|2011.04.28 22:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47839
|1.49462
|645
|2011.04.28 22:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47847
|1.49462
|646
|2011.04.28 23:00
|delete
|106
|0.01
|1.45448
|1.48387
|1.44558
|647
|2011.04.28 23:00
|delete
|108
|0.01
|1.45448
|1.48387
|1.43118
|648
|2011.04.28 23:00
|delete
|107
|0.01
|1.45448
|1.48387
|1.44008
|649
|2011.04.28 23:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47855
|1.49462
|650
|2011.04.28 23:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47863
|1.49462
|651
|2011.04.28 23:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47870
|1.49462
|652
|2011.04.28 23:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47877
|1.49462
|653
|2011.04.29 00:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47884
|1.49462
|654
|2011.04.29 00:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47891
|1.49462
|655
|2011.04.29 00:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47898
|1.49462
|656
|2011.04.29 00:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47904
|1.49462
|657
|2011.04.29 00:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47904
|1.49343
|658
|2011.04.29 01:00
|sell stop
|110
|0.01
|1.46430
|1.49388
|1.45540
|659
|2011.04.29 01:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47909
|1.49462
|660
|2011.04.29 01:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47909
|1.49343
|661
|2011.04.29 01:00
|sell stop
|111
|0.01
|1.46430
|1.49388
|1.44990
|662
|2011.04.29 01:00
|sell stop
|112
|0.01
|1.46430
|1.49388
|1.44100
|663
|2011.04.29 01:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47912
|1.49462
|664
|2011.04.29 01:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47912
|1.49343
|665
|2011.04.29 01:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47916
|1.49462
|666
|2011.04.29 01:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47916
|1.49343
|667
|2011.04.29 01:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47920
|1.49462
|668
|2011.04.29 01:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47920
|1.49343
|669
|2011.04.29 02:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47924
|1.49462
|670
|2011.04.29 02:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47924
|1.49343
|671
|2011.04.29 02:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47930
|1.49462
|672
|2011.04.29 02:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47930
|1.49343
|673
|2011.04.29 02:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47935
|1.49462
|674
|2011.04.29 02:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47935
|1.49343
|675
|2011.04.29 02:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47940
|1.49462
|676
|2011.04.29 02:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47940
|1.49343
|677
|2011.04.29 03:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47944
|1.49462
|678
|2011.04.29 03:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47944
|1.49343
|679
|2011.04.29 03:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47948
|1.49462
|680
|2011.04.29 03:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47948
|1.49343
|681
|2011.04.29 03:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47953
|1.49462
|682
|2011.04.29 03:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47953
|1.49343
|683
|2011.04.29 03:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47957
|1.49462
|684
|2011.04.29 03:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47957
|1.49343
|685
|2011.04.29 04:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47962
|1.49462
|686
|2011.04.29 04:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47962
|1.49343
|687
|2011.04.29 04:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47967
|1.49462
|688
|2011.04.29 04:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47967
|1.49343
|689
|2011.04.29 04:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47972
|1.49462
|690
|2011.04.29 04:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47972
|1.49343
|691
|2011.04.29 04:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47976
|1.49462
|692
|2011.04.29 04:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47976
|1.49343
|693
|2011.04.29 05:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47980
|1.49462
|694
|2011.04.29 05:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47980
|1.49343
|695
|2011.04.29 05:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47985
|1.49462
|696
|2011.04.29 05:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47985
|1.49343
|697
|2011.04.29 05:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47990
|1.49462
|698
|2011.04.29 05:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47990
|1.49343
|699
|2011.04.29 05:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.47996
|1.49462
|700
|2011.04.29 05:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.47996
|1.49343
|701
|2011.04.29 06:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48002
|1.49462
|702
|2011.04.29 06:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48002
|1.49343
|703
|2011.04.29 06:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48007
|1.49462
|704
|2011.04.29 06:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48007
|1.49343
|705
|2011.04.29 06:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48011
|1.49462
|706
|2011.04.29 06:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48011
|1.49343
|707
|2011.04.29 06:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48017
|1.49462
|708
|2011.04.29 06:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48017
|1.49343
|709
|2011.04.29 07:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48022
|1.49462
|710
|2011.04.29 07:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48022
|1.49343
|711
|2011.04.29 07:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48027
|1.49462
|712
|2011.04.29 07:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48027
|1.49343
|713
|2011.04.29 07:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48031
|1.49462
|714
|2011.04.29 07:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48031
|1.49343
|715
|2011.04.29 07:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48036
|1.49462
|716
|2011.04.29 07:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48036
|1.49343
|717
|2011.04.29 08:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48041
|1.49462
|718
|2011.04.29 08:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48041
|1.49343
|719
|2011.04.29 08:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48046
|1.49462
|720
|2011.04.29 08:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48046
|1.49343
|721
|2011.04.29 08:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48051
|1.49462
|722
|2011.04.29 08:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48051
|1.49343
|723
|2011.04.29 08:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48057
|1.49462
|724
|2011.04.29 08:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48057
|1.49343
|725
|2011.04.29 09:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48064
|1.49462
|726
|2011.04.29 09:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48064
|1.49343
|727
|2011.04.29 09:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48072
|1.49462
|728
|2011.04.29 09:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48072
|1.49343
|729
|2011.04.29 09:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48080
|1.49462
|730
|2011.04.29 09:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48080
|1.49343
|731
|2011.04.29 09:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48088
|1.49462
|732
|2011.04.29 09:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48088
|1.49343
|733
|2011.04.29 10:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48096
|1.49462
|734
|2011.04.29 10:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48096
|1.49343
|735
|2011.04.29 10:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48104
|1.49462
|736
|2011.04.29 10:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48104
|1.49343
|737
|2011.04.29 10:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48112
|1.49462
|738
|2011.04.29 10:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48112
|1.49343
|739
|2011.04.29 10:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48120
|1.49462
|740
|2011.04.29 10:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48120
|1.49343
|741
|2011.04.29 11:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48126
|1.49462
|742
|2011.04.29 11:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48126
|1.49343
|743
|2011.04.29 11:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48133
|1.49462
|744
|2011.04.29 11:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48133
|1.49343
|745
|2011.04.29 11:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48140
|1.49462
|746
|2011.04.29 11:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48140
|1.49343
|747
|2011.04.29 11:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48147
|1.49462
|748
|2011.04.29 11:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48147
|1.49343
|749
|2011.04.29 12:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48156
|1.49462
|750
|2011.04.29 12:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48156
|1.49343
|751
|2011.04.29 12:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48162
|1.49462
|752
|2011.04.29 12:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48162
|1.49343
|753
|2011.04.29 12:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48168
|1.49462
|754
|2011.04.29 12:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48168
|1.49343
|755
|2011.04.29 12:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48175
|1.49462
|756
|2011.04.29 12:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48175
|1.49343
|757
|2011.04.29 13:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48180
|1.49462
|758
|2011.04.29 13:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48180
|1.49343
|759
|2011.04.29 13:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48184
|1.49462
|760
|2011.04.29 13:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48184
|1.49343
|761
|2011.04.29 13:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48187
|1.49462
|762
|2011.04.29 13:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48187
|1.49343
|763
|2011.04.29 13:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48190
|1.49462
|764
|2011.04.29 13:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48190
|1.49343
|765
|2011.04.29 14:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48193
|1.49462
|766
|2011.04.29 14:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48193
|1.49343
|767
|2011.04.29 14:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48199
|1.49462
|768
|2011.04.29 14:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48199
|1.49343
|769
|2011.04.29 14:30
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48203
|1.49462
|770
|2011.04.29 14:30
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48203
|1.49343
|771
|2011.04.29 14:45
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48206
|1.49462
|772
|2011.04.29 14:45
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48206
|1.49343
|773
|2011.04.29 15:00
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48208
|1.49462
|774
|2011.04.29 15:00
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48208
|1.49343
|775
|2011.04.29 15:15
|modify
|96
|0.01
|1.47132
|1.48210
|1.49462
|776
|2011.04.29 15:15
|modify
|105
|0.01
|1.47903
|1.48210
|1.49343
|777
|2011.04.29 15:18
|s/l
|96
|0.01
|1.48210
|1.48210
|1.49462
|10.71
|10048.71
|778
|2011.04.29 15:18
|s/l
|105
|0.01
|1.48210
|1.48210
|1.49343
|3.01
|10051.72
|779
|2011.04.29 15:18
|buy stop
|113
|0.01
|1.49692
|1.46728
|1.51132
|780
|2011.04.29 15:18
|buy stop
|114
|0.01
|1.49692
|1.46728
|1.52022
|781
|2011.05.01 22:01
|expiration
|110
|0.01
|1.46430
|1.49388
|1.45540
|782
|2011.05.01 22:01
|expiration
|111
|0.01
|1.46430
|1.49388
|1.44990
|783
|2011.05.01 22:01
|expiration
|112
|0.01
|1.46430
|1.49388
|1.44100
|784
|2011.05.01 22:01
|expiration
|113
|0.01
|1.49692
|1.46728
|1.51132
|785
|2011.05.01 22:01
|expiration
|114
|0.01
|1.49692
|1.46728
|1.52022
|786
|2011.05.01 22:01
|buy stop
|115
|0.01
|1.49706
|1.46742
|1.51146
|787
|2011.05.01 22:05
|buy stop
|116
|0.01
|1.49706
|1.46742
|1.52036
|788
|2011.05.01 22:05
|sell stop
|117
|0.01
|1.46742
|1.49706
|1.45852
|789
|2011.05.01 22:05
|sell stop
|118
|0.01
|1.46742
|1.49706
|1.45302
|790
|2011.05.01 22:05
|sell stop
|119
|0.01
|1.46742
|1.49706
|1.44412
|791
|2011.05.01 23:00
|delete
|115
|0.01
|1.49706
|1.46742
|1.51146
|792
|2011.05.01 23:00
|delete
|117
|0.01
|1.46742
|1.49706
|1.45852
|793
|2011.05.01 23:00
|delete
|119
|0.01
|1.46742
|1.49706
|1.44412
|794
|2011.05.01 23:00
|delete
|116
|0.01
|1.49706
|1.46742
|1.52036
|795
|2011.05.01 23:00
|delete
|118
|0.01
|1.46742
|1.49706
|1.45302
|796
|2011.05.02 01:00
|buy stop
|120
|0.01
|1.49697
|1.46733
|1.51137
|797
|2011.05.02 01:00
|buy stop
|121
|0.01
|1.49697
|1.46733
|1.52027
|798
|2011.05.02 01:00
|sell stop
|122
|0.01
|1.46733
|1.49697
|1.45843
|799
|2011.05.02 01:00
|sell stop
|123
|0.01
|1.46733
|1.49697
|1.45293
|800
|2011.05.02 01:00
|sell stop
|124
|0.01
|1.46733
|1.49697
|1.44403
|801
|2011.05.02 23:00
|delete
|120
|0.01
|1.49697
|1.46733
|1.51137
|802
|2011.05.02 23:00
|delete
|122
|0.01
|1.46733
|1.49697
|1.45843
|803
|2011.05.02 23:00
|delete
|124
|0.01
|1.46733
|1.49697
|1.44403
|804
|2011.05.02 23:00
|delete
|121
|0.01
|1.49697
|1.46733
|1.52027
|805
|2011.05.02 23:00
|delete
|123
|0.01
|1.46733
|1.49697
|1.45293
|806
|2011.05.03 01:00
|buy stop
|125
|0.01
|1.49781
|1.46815
|1.51221
|807
|2011.05.03 01:00
|buy stop
|126
|0.01
|1.49781
|1.46815
|1.52111
|808
|2011.05.03 01:00
|sell stop
|127
|0.01
|1.46815
|1.49781
|1.45925
|809
|2011.05.03 01:00
|sell stop
|128
|0.01
|1.46815
|1.49781
|1.45375
|810
|2011.05.03 01:00
|sell stop
|129
|0.01
|1.46815
|1.49781
|1.44485
|811
|2011.05.03 23:00
|delete
|125
|0.01
|1.49781
|1.46815
|1.51221
|812
|2011.05.03 23:00
|delete
|127
|0.01
|1.46815
|1.49781
|1.45925
|813
|2011.05.03 23:00
|delete
|129
|0.01
|1.46815
|1.49781
|1.44485
|814
|2011.05.03 23:00
|delete
|126
|0.01
|1.49781
|1.46815
|1.52111
|815
|2011.05.03 23:00
|delete
|128
|0.01
|1.46815
|1.49781
|1.45375
|816
|2011.05.04 01:00
|buy stop
|130
|0.01
|1.49703
|1.46739
|1.51143
|817
|2011.05.04 01:00
|buy stop
|131
|0.01
|1.49703
|1.46739
|1.52033
|818
|2011.05.04 01:00
|sell stop
|132
|0.01
|1.46739
|1.49703
|1.45849
|819
|2011.05.04 01:00
|sell stop
|133
|0.01
|1.46739
|1.49703
|1.45299
|820
|2011.05.04 01:00
|sell stop
|134
|0.01
|1.46739
|1.49703
|1.44409
|821
|2011.05.04 14:56
|t/p
|109
|0.01
|1.49337
|1.45507
|1.49337
|8.84
|10060.57
|822
|2011.05.04 14:56
|buy stop
|135
|0.01
|1.49830
|1.46863
|1.50720
|823
|2011.05.04 23:00
|delete
|130
|0.01
|1.49703
|1.46739
|1.51143
|824
|2011.05.04 23:00
|delete
|132
|0.01
|1.46739
|1.49703
|1.45849
|825
|2011.05.04 23:00
|delete
|134
|0.01
|1.46739
|1.49703
|1.44409
|826
|2011.05.04 23:00
|delete
|131
|0.01
|1.49703
|1.46739
|1.52033
|827
|2011.05.04 23:00
|delete
|135
|0.01
|1.49830
|1.46863
|1.50720
|828
|2011.05.04 23:00
|delete
|133
|0.01
|1.46739
|1.49703
|1.45299
|829
|2011.05.05 01:00
|buy stop
|136
|0.01
|1.49874
|1.46906
|1.50764
|830
|2011.05.05 01:00
|buy stop
|137
|0.01
|1.49874
|1.46906
|1.51314
|831
|2011.05.05 01:00
|buy stop
|138
|0.01
|1.49874
|1.46906
|1.52204
|832
|2011.05.05 01:00
|sell stop
|139
|0.01
|1.46906
|1.49874
|1.46016
|833
|2011.05.05 01:00
|sell stop
|140
|0.01
|1.46906
|1.49874
|1.45466
|834
|2011.05.05 01:00
|sell stop
|141
|0.01
|1.46906
|1.49874
|1.44576
|835
|2011.05.05 13:51
|sell
|139
|0.01
|1.46906
|1.49874
|1.46016
|836
|2011.05.05 13:51
|sell
|140
|0.01
|1.46906
|1.49874
|1.45466
|837
|2011.05.05 13:51
|sell
|141
|0.01
|1.46906
|1.49874
|1.44576
|838
|2011.05.05 16:08
|t/p
|139
|0.01
|1.46016
|1.49874
|1.46016
|8.90
|10069.47
|839
|2011.05.05 19:10
|t/p
|140
|0.01
|1.45466
|1.49874
|1.45466
|14.40
|10083.87
|840
|2011.05.05 23:00
|delete
|136
|0.01
|1.49874
|1.46906
|1.50764
|841
|2011.05.05 23:00
|delete
|138
|0.01
|1.49874
|1.46906
|1.52204
|842
|2011.05.05 23:00
|delete
|137
|0.01
|1.49874
|1.46906
|1.51314
|843
|2011.05.06 01:23
|buy stop
|142
|0.01
|1.48617
|1.45675
|1.49507
|844
|2011.05.06 01:23
|buy stop
|143
|0.01
|1.48617
|1.45675
|1.50057
|845
|2011.05.06 01:23
|buy stop
|144
|0.01
|1.48617
|1.45675
|1.50947
|846
|2011.05.06 01:23
|sell stop
|145
|0.01
|1.45675
|1.48617
|1.44785
|847
|2011.05.06 01:23
|sell stop
|146
|0.01
|1.45675
|1.48617
|1.44235
|848
|2011.05.06 01:27
|sell
|145
|0.01
|1.45675
|1.48617
|1.44785
|849
|2011.05.06 01:27
|sell
|146
|0.01
|1.45675
|1.48617
|1.44235
|850
|2011.05.06 04:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46900
|1.44576
|851
|2011.05.06 04:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46881
|1.44576
|852
|2011.05.06 05:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46861
|1.44576
|853
|2011.05.06 05:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46840
|1.44576
|854
|2011.05.06 05:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46821
|1.44576
|855
|2011.05.06 05:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46802
|1.44576
|856
|2011.05.06 06:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46784
|1.44576
|857
|2011.05.06 06:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46768
|1.44576
|858
|2011.05.06 06:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46753
|1.44576
|859
|2011.05.06 06:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46737
|1.44576
|860
|2011.05.06 07:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46721
|1.44576
|861
|2011.05.06 07:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46708
|1.44576
|862
|2011.05.06 07:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46695
|1.44576
|863
|2011.05.06 07:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46681
|1.44576
|864
|2011.05.06 08:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46668
|1.44576
|865
|2011.05.06 08:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46652
|1.44576
|866
|2011.05.06 08:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46634
|1.44576
|867
|2011.05.06 08:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46622
|1.44576
|868
|2011.05.06 09:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46604
|1.44576
|869
|2011.05.06 09:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46586
|1.44576
|870
|2011.05.06 09:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46567
|1.44576
|871
|2011.05.06 09:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46549
|1.44576
|872
|2011.05.06 10:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46531
|1.44576
|873
|2011.05.06 10:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46514
|1.44576
|874
|2011.05.06 10:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46498
|1.44576
|875
|2011.05.06 10:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46484
|1.44576
|876
|2011.05.06 11:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46468
|1.44576
|877
|2011.05.06 11:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46453
|1.44576
|878
|2011.05.06 11:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46437
|1.44576
|879
|2011.05.06 11:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46422
|1.44576
|880
|2011.05.06 12:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46407
|1.44576
|881
|2011.05.06 12:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46391
|1.44576
|882
|2011.05.06 12:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46375
|1.44576
|883
|2011.05.06 12:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46357
|1.44576
|884
|2011.05.06 13:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46340
|1.44576
|885
|2011.05.06 13:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46321
|1.44576
|886
|2011.05.06 13:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46305
|1.44576
|887
|2011.05.06 13:30
|t/p
|145
|0.01
|1.44785
|1.48617
|1.44785
|8.90
|10092.77
|888
|2011.05.06 13:31
|sell stop
|147
|0.01
|1.44842
|1.47768
|1.43952
|889
|2011.05.06 13:37
|sell
|147
|0.01
|1.44842
|1.47768
|1.43952
|890
|2011.05.06 13:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46285
|1.44576
|891
|2011.05.06 14:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46271
|1.44576
|892
|2011.05.06 14:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46262
|1.44576
|893
|2011.05.06 14:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46248
|1.44576
|894
|2011.05.06 14:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46233
|1.44576
|895
|2011.05.06 15:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46218
|1.44576
|896
|2011.05.06 15:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46202
|1.44576
|897
|2011.05.06 15:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46187
|1.44576
|898
|2011.05.06 15:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46175
|1.44576
|899
|2011.05.06 16:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46159
|1.44576
|900
|2011.05.06 16:15
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46145
|1.44576
|901
|2011.05.06 16:30
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46129
|1.44576
|902
|2011.05.06 16:45
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46113
|1.44576
|903
|2011.05.06 17:00
|modify
|141
|0.01
|1.46906
|1.46097
|1.44576
|904
|2011.05.06 17:07
|t/p
|141
|0.01
|1.44576
|1.46097
|1.44576
|23.23
|10116.00
|905
|2011.05.06 17:11
|t/p
|146
|0.01
|1.44235
|1.48617
|1.44235
|14.40
|10130.40
|906
|2011.05.06 17:41
|t/p
|147
|0.01
|1.43952
|1.47768
|1.43952
|8.90
|10139.30
|907
|2011.05.08 22:00
|expiration
|142
|0.01
|1.48617
|1.45675
|1.49507
|908
|2011.05.08 22:00
|expiration
|143
|0.01
|1.48617
|1.45675
|1.50057
|909
|2011.05.08 22:00
|expiration
|144
|0.01
|1.48617
|1.45675
|1.50947
|910
|2011.05.09 01:00
|buy stop
|148
|0.01
|1.46674
|1.43769
|1.47564
|911
|2011.05.09 01:00
|buy stop
|149
|0.01
|1.46674
|1.43769
|1.48114
|912
|2011.05.09 01:00
|buy stop
|150
|0.01
|1.46674
|1.43769
|1.49004
|913
|2011.05.09 01:00
|sell stop
|151
|0.01
|1.43769
|1.46674
|1.42879
|914
|2011.05.09 01:00
|sell stop
|152
|0.01
|1.43769
|1.46674
|1.42329
|915
|2011.05.09 01:00
|sell stop
|153
|0.01
|1.43769
|1.46674
|1.41439
|916
|2011.05.09 01:57
|sell
|151
|0.01
|1.43769
|1.46674
|1.42879
|917
|2011.05.09 01:57
|sell
|152
|0.01
|1.43769
|1.46674
|1.42329
|918
|2011.05.09 01:57
|sell
|153
|0.01
|1.43769
|1.46674
|1.41439
|919
|2011.05.09 14:59
|t/p
|151
|0.01
|1.42879
|1.46674
|1.42879
|8.90
|10148.20
|920
|2011.05.09 16:54
|sell stop
|154
|0.01
|1.42888
|1.45775
|1.41998
|921
|2011.05.09 17:28
|sell
|154
|0.01
|1.42888
|1.45775
|1.41998
|922
|2011.05.09 23:00
|delete
|148
|0.01
|1.46674
|1.43769
|1.47564
|923
|2011.05.09 23:00
|delete
|150
|0.01
|1.46674
|1.43769
|1.49004
|924
|2011.05.09 23:00
|delete
|149
|0.01
|1.46674
|1.43769
|1.48114
|925
|2011.05.10 01:00
|buy stop
|155
|0.01
|1.45446
|1.42566
|1.46336
|926
|2011.05.10 01:00
|buy stop
|156
|0.01
|1.45446
|1.42566
|1.46886
|927
|2011.05.10 01:00
|buy stop
|157
|0.01
|1.45446
|1.42566
|1.47776
|928
|2011.05.10 07:45
|modify
|152
|0.01
|1.43769
|1.43761
|1.42329
|929
|2011.05.10 07:45
|modify
|153
|0.01
|1.43769
|1.43761
|1.41439
|930
|2011.05.10 08:00
|modify
|152
|0.01
|1.43769
|1.43753
|1.42329
|931
|2011.05.10 08:00
|modify
|153
|0.01
|1.43769
|1.43753
|1.41439
|932
|2011.05.10 08:15
|modify
|152
|0.01
|1.43769
|1.43745
|1.42329
|933
|2011.05.10 08:15
|modify
|153
|0.01
|1.43769
|1.43745
|1.41439
|934
|2011.05.10 08:30
|modify
|152
|0.01
|1.43769
|1.43741
|1.42329
|935
|2011.05.10 08:30
|modify
|153
|0.01
|1.43769
|1.43741
|1.41439
|936
|2011.05.10 08:45
|modify
|152
|0.01
|1.43769
|1.43738
|1.42329
|937
|2011.05.10 08:45
|modify
|153
|0.01
|1.43769
|1.43738
|1.41439
|938
|2011.05.10 08:49
|s/l
|152
|0.01
|1.43738
|1.43738
|1.42329
|0.24
|10148.43
|939
|2011.05.10 08:49
|s/l
|153
|0.01
|1.43738
|1.43738
|1.41439
|0.24
|10148.67
|940
|2011.05.10 08:49
|sell stop
|158
|0.01
|1.42301
|1.45176
|1.40861
|941
|2011.05.10 08:49
|sell stop
|159
|0.01
|1.42301
|1.45176
|1.39971
|942
|2011.05.10 23:00
|delete
|155
|0.01
|1.45446
|1.42566
|1.46336
|943
|2011.05.10 23:00
|delete
|157
|0.01
|1.45446
|1.42566
|1.47776
|944
|2011.05.10 23:00
|delete
|159
|0.01
|1.42301
|1.45176
|1.39971
|945
|2011.05.10 23:00
|delete
|156
|0.01
|1.45446
|1.42566
|1.46886
|946
|2011.05.10 23:00
|delete
|158
|0.01
|1.42301
|1.45176
|1.40861
|947
|2011.05.11 01:00
|buy stop
|160
|0.01
|1.45202
|1.42327
|1.46092
|948
|2011.05.11 01:00
|buy stop
|161
|0.01
|1.45202
|1.42327
|1.46642
|949
|2011.05.11 01:00
|buy stop
|162
|0.01
|1.45202
|1.42327
|1.47532
|950
|2011.05.11 01:00
|sell stop
|163
|0.01
|1.42327
|1.45202
|1.40887
|951
|2011.05.11 01:00
|sell stop
|164
|0.01
|1.42327
|1.45202
|1.39997
|952
|2011.05.11 17:20
|sell
|163
|0.01
|1.42327
|1.45202
|1.40887
|953
|2011.05.11 17:20
|sell
|164
|0.01
|1.42327
|1.45202
|1.39997
|954
|2011.05.11 18:34
|t/p
|154
|0.01
|1.41998
|1.45775
|1.41998
|8.76
|10157.43
|955
|2011.05.11 20:23
|sell stop
|165
|0.01
|1.41992
|1.44860
|1.41102
|956
|2011.05.11 20:35
|sell
|165
|0.01
|1.41992
|1.44860
|1.41102
|957
|2011.05.11 23:00
|delete
|160
|0.01
|1.45202
|1.42327
|1.46092
|958
|2011.05.11 23:00
|delete
|162
|0.01
|1.45202
|1.42327
|1.47532
|959
|2011.05.11 23:00
|delete
|161
|0.01
|1.45202
|1.42327
|1.46642
|960
|2011.05.12 01:00
|buy stop
|166
|0.01
|1.44531
|1.41669
|1.45421
|961
|2011.05.12 01:00
|buy stop
|167
|0.01
|1.44531
|1.41669
|1.45971
|962
|2011.05.12 01:00
|buy stop
|168
|0.01
|1.44531
|1.41669
|1.46861
|963
|2011.05.12 23:00
|delete
|166
|0.01
|1.44531
|1.41669
|1.45421
|964
|2011.05.12 23:00
|delete
|168
|0.01
|1.44531
|1.41669
|1.46861
|965
|2011.05.12 23:00
|delete
|167
|0.01
|1.44531
|1.41669
|1.45971
|966
|2011.05.13 01:00
|buy stop
|169
|0.01
|1.43847
|1.40998
|1.44737
|967
|2011.05.13 01:00
|buy stop
|170
|0.01
|1.43847
|1.40998
|1.45287
|968
|2011.05.13 01:00
|buy stop
|171
|0.01
|1.43847
|1.40998
|1.46177
|969
|2011.05.13 06:15
|modify
|163
|0.01
|1.42327
|1.42324
|1.40887
|970
|2011.05.13 06:15
|modify
|164
|0.01
|1.42327
|1.42324
|1.39997
|971
|2011.05.13 06:24
|s/l
|163
|0.01
|1.42324
|1.42324
|1.40887
|-0.25
|10157.18
|972
|2011.05.13 06:24
|s/l
|164
|0.01
|1.42324
|1.42324
|1.39997
|-0.25
|10156.92
|973
|2011.05.13 06:24
|sell stop
|172
|0.01
|1.40901
|1.43747
|1.39461
|974
|2011.05.13 06:24
|sell stop
|173
|0.01
|1.40901
|1.43747
|1.38571
|975
|2011.05.13 17:08
|t/p
|165
|0.01
|1.41102
|1.44860
|1.41102
|8.62
|10165.54
|976
|2011.05.13 17:12
|sell stop
|174
|0.01
|1.41021
|1.43870
|1.40131
|977
|2011.05.13 17:13
|sell
|174
|0.01
|1.41021
|1.43870
|1.40131
|978
|2011.05.13 17:14
|sell
|172
|0.01
|1.40901
|1.43747
|1.39461
|979
|2011.05.13 17:14
|sell
|173
|0.01
|1.40901
|1.43747
|1.38571
|980
|2011.05.15 22:00
|expiration
|169
|0.01
|1.43847
|1.40998
|1.44737
|981
|2011.05.15 22:00
|expiration
|170
|0.01
|1.43847
|1.40998
|1.45287
|982
|2011.05.15 22:00
|expiration
|171
|0.01
|1.43847
|1.40998
|1.46177
|983
|2011.05.15 22:00
|buy stop
|175
|0.01
|1.43531
|1.40688
|1.44421
|984
|2011.05.15 22:00
|buy stop
|176
|0.01
|1.43531
|1.40688
|1.44971
|985
|2011.05.15 22:00
|buy stop
|177
|0.01
|1.43531
|1.40688
|1.45861
|986
|2011.05.15 23:00
|delete
|175
|0.01
|1.43531
|1.40688
|1.44421
|987
|2011.05.15 23:00
|delete
|177
|0.01
|1.43531
|1.40688
|1.45861
|988
|2011.05.15 23:00
|delete
|176
|0.01
|1.43531
|1.40688
|1.44971
|989
|2011.05.16 01:00
|buy stop
|178
|0.01
|1.43322
|1.40484
|1.44212
|990
|2011.05.16 01:00
|buy stop
|179
|0.01
|1.43322
|1.40484
|1.44762
|991
|2011.05.16 01:00
|buy stop
|180
|0.01
|1.43322
|1.40484
|1.45652
|992
|2011.05.16 23:00
|delete
|178
|0.01
|1.43322
|1.40484
|1.44212
|993
|2011.05.16 23:00
|delete
|180
|0.01
|1.43322
|1.40484
|1.45652
|994
|2011.05.16 23:00
|delete
|179
|0.01
|1.43322
|1.40484
|1.44762
|995
|2011.05.17 01:00
|buy stop
|181
|0.01
|1.43056
|1.40224
|1.43946
|996
|2011.05.17 01:00
|buy stop
|182
|0.01
|1.43056
|1.40224
|1.44496
|997
|2011.05.17 01:00
|buy stop
|183
|0.01
|1.43056
|1.40224
|1.45386
|998
|2011.05.17 23:00
|delete
|181
|0.01
|1.43056
|1.40224
|1.43946
|999
|2011.05.17 23:00
|delete
|183
|0.01
|1.43056
|1.40224
|1.45386
|1000
|2011.05.17 23:00
|delete
|182
|0.01
|1.43056
|1.40224
|1.44496
|1001
|2011.05.18 01:00
|buy stop
|184
|0.01
|1.43292
|1.40455
|1.44182
|1002
|2011.05.18 01:00
|buy stop
|185
|0.01
|1.43292
|1.40455
|1.44732
|1003
|2011.05.18 01:00
|buy stop
|186
|0.01
|1.43292
|1.40455
|1.45622
|1004
|2011.05.18 23:00
|delete
|184
|0.01
|1.43292
|1.40455
|1.44182
|1005
|2011.05.18 23:00
|delete
|186
|0.01
|1.43292
|1.40455
|1.45622
|1006
|2011.05.18 23:00
|delete
|185
|0.01
|1.43292
|1.40455
|1.44732
|1007
|2011.05.19 01:00
|buy stop
|187
|0.01
|1.43755
|1.40908
|1.44645
|1008
|2011.05.19 01:00
|buy stop
|188
|0.01
|1.43755
|1.40908
|1.45195
|1009
|2011.05.19 01:00
|buy stop
|189
|0.01
|1.43755
|1.40908
|1.46085
|1010
|2011.05.19 23:00
|delete
|187
|0.01
|1.43755
|1.40908
|1.44645
|1011
|2011.05.19 23:00
|delete
|189
|0.01
|1.43755
|1.40908
|1.46085
|1012
|2011.05.19 23:00
|delete
|188
|0.01
|1.43755
|1.40908
|1.45195
|1013
|2011.05.20 01:00
|buy stop
|190
|0.01
|1.44144
|1.41289
|1.45034
|1014
|2011.05.20 01:00
|buy stop
|191
|0.01
|1.44144
|1.41289
|1.45584
|1015
|2011.05.20 01:00
|buy stop
|192
|0.01
|1.44144
|1.41289
|1.46474
|1016
|2011.05.22 22:00
|expiration
|190
|0.01
|1.44144
|1.41289
|1.45034
|1017
|2011.05.22 22:00
|expiration
|191
|0.01
|1.44144
|1.41289
|1.45584
|1018
|2011.05.22 22:00
|expiration
|192
|0.01
|1.44144
|1.41289
|1.46474
|1019
|2011.05.22 22:00
|buy stop
|193
|0.01
|1.43910
|1.41061
|1.44800
|1020
|2011.05.22 22:00
|buy stop
|194
|0.01
|1.43910
|1.41061
|1.45350
|1021
|2011.05.22 22:00
|buy stop
|195
|0.01
|1.43910
|1.41061
|1.46240
|1022
|2011.05.22 23:00
|delete
|193
|0.01
|1.43910
|1.41061
|1.44800
|1023
|2011.05.22 23:00
|delete
|195
|0.01
|1.43910
|1.41061
|1.46240
|1024
|2011.05.22 23:00
|delete
|194
|0.01
|1.43910
|1.41061
|1.45350
|1025
|2011.05.23 01:00
|buy stop
|196
|0.01
|1.43715
|1.40869
|1.44605
|1026
|2011.05.23 01:00
|buy stop
|197
|0.01
|1.43715
|1.40869
|1.45155
|1027
|2011.05.23 01:00
|buy stop
|198
|0.01
|1.43715
|1.40869
|1.46045
|1028
|2011.05.23 08:34
|t/p
|174
|0.01
|1.40131
|1.43870
|1.40131
|8.33
|10173.87
|1029
|2011.05.23 12:16
|sell stop
|199
|0.01
|1.40025
|1.42853
|1.39135
|1030
|2011.05.23 13:18
|sell
|199
|0.01
|1.40025
|1.42853
|1.39135
|1031
|2011.05.23 23:00
|delete
|196
|0.01
|1.43715
|1.40869
|1.44605
|1032
|2011.05.23 23:00
|delete
|198
|0.01
|1.43715
|1.40869
|1.46045
|1033
|2011.05.23 23:00
|delete
|197
|0.01
|1.43715
|1.40869
|1.45155
|1034
|2011.05.24 00:45
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40892
|1.39461
|1035
|2011.05.24 00:45
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40892
|1.38571
|1036
|2011.05.24 01:00
|buy stop
|200
|0.01
|1.42291
|1.39473
|1.43181
|1037
|2011.05.24 01:00
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40882
|1.39461
|1038
|2011.05.24 01:00
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40882
|1.38571
|1039
|2011.05.24 01:00
|buy stop
|201
|0.01
|1.42291
|1.39473
|1.43731
|1040
|2011.05.24 01:00
|buy stop
|202
|0.01
|1.42291
|1.39473
|1.44621
|1041
|2011.05.24 01:15
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40873
|1.39461
|1042
|2011.05.24 01:15
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40873
|1.38571
|1043
|2011.05.24 01:30
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40866
|1.39461
|1044
|2011.05.24 01:30
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40866
|1.38571
|1045
|2011.05.24 01:45
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40859
|1.39461
|1046
|2011.05.24 01:45
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40859
|1.38571
|1047
|2011.05.24 02:00
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40854
|1.39461
|1048
|2011.05.24 02:00
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40854
|1.38571
|1049
|2011.05.24 02:15
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40849
|1.39461
|1050
|2011.05.24 02:15
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40849
|1.38571
|1051
|2011.05.24 02:30
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40843
|1.39461
|1052
|2011.05.24 02:30
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40843
|1.38571
|1053
|2011.05.24 02:45
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40837
|1.39461
|1054
|2011.05.24 02:45
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40837
|1.38571
|1055
|2011.05.24 03:00
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40831
|1.39461
|1056
|2011.05.24 03:00
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40831
|1.38571
|1057
|2011.05.24 03:15
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40825
|1.39461
|1058
|2011.05.24 03:15
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40825
|1.38571
|1059
|2011.05.24 03:30
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40818
|1.39461
|1060
|2011.05.24 03:30
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40818
|1.38571
|1061
|2011.05.24 03:45
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40811
|1.39461
|1062
|2011.05.24 03:45
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40811
|1.38571
|1063
|2011.05.24 04:00
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40805
|1.39461
|1064
|2011.05.24 04:00
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40805
|1.38571
|1065
|2011.05.24 04:15
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40802
|1.39461
|1066
|2011.05.24 04:15
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40802
|1.38571
|1067
|2011.05.24 04:30
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40800
|1.39461
|1068
|2011.05.24 04:30
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40800
|1.38571
|1069
|2011.05.24 04:45
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40797
|1.39461
|1070
|2011.05.24 04:45
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40797
|1.38571
|1071
|2011.05.24 05:00
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40794
|1.39461
|1072
|2011.05.24 05:00
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40794
|1.38571
|1073
|2011.05.24 05:15
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40791
|1.39461
|1074
|2011.05.24 05:15
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40791
|1.38571
|1075
|2011.05.24 05:30
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40788
|1.39461
|1076
|2011.05.24 05:30
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40788
|1.38571
|1077
|2011.05.24 05:45
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40786
|1.39461
|1078
|2011.05.24 05:45
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40786
|1.38571
|1079
|2011.05.24 06:00
|modify
|172
|0.01
|1.40901
|1.40784
|1.39461
|1080
|2011.05.24 06:00
|modify
|173
|0.01
|1.40901
|1.40784
|1.38571
|1081
|2011.05.24 06:11
|s/l
|172
|0.01
|1.40784
|1.40784
|1.39461
|0.53
|10174.40
|1082
|2011.05.24 06:11
|s/l
|173
|0.01
|1.40784
|1.40784
|1.38571
|0.53
|10174.93
|1083
|2011.05.24 06:11
|sell stop
|203
|0.01
|1.39376
|1.42192
|1.37936
|1084
|2011.05.24 06:11
|sell stop
|204
|0.01
|1.39376
|1.42192
|1.37046
|1085
|2011.05.24 23:00
|delete
|200
|0.01
|1.42291
|1.39473
|1.43181
|1086
|2011.05.24 23:00
|delete
|202
|0.01
|1.42291
|1.39473
|1.44621
|1087
|2011.05.24 23:00
|delete
|204
|0.01
|1.39376
|1.42192
|1.37046
|1088
|2011.05.24 23:00
|delete
|201
|0.01
|1.42291
|1.39473
|1.43731
|1089
|2011.05.24 23:00
|delete
|203
|0.01
|1.39376
|1.42192
|1.37936
|1090
|2011.05.25 01:00
|buy stop
|205
|0.01
|1.42316
|1.39498
|1.43206
|1091
|2011.05.25 01:00
|buy stop
|206
|0.01
|1.42316
|1.39498
|1.43756
|1092
|2011.05.25 01:00
|buy stop
|207
|0.01
|1.42316
|1.39498
|1.44646
|1093
|2011.05.25 01:00
|sell stop
|208
|0.01
|1.39498
|1.42316
|1.38058
|1094
|2011.05.25 01:00
|sell stop
|209
|0.01
|1.39498
|1.42316
|1.37168
|1095
|2011.05.25 23:00
|delete
|205
|0.01
|1.42316
|1.39498
|1.43206
|1096
|2011.05.25 23:00
|delete
|207
|0.01
|1.42316
|1.39498
|1.44646
|1097
|2011.05.25 23:00
|delete
|209
|0.01
|1.39498
|1.42316
|1.37168
|1098
|2011.05.25 23:00
|delete
|206
|0.01
|1.42316
|1.39498
|1.43756
|1099
|2011.05.25 23:00
|delete
|208
|0.01
|1.39498
|1.42316
|1.38058
|1100
|2011.05.26 01:00
|buy stop
|210
|0.01
|1.42176
|1.39360
|1.43066
|1101
|2011.05.26 01:00
|buy stop
|211
|0.01
|1.42176
|1.39360
|1.43616
|1102
|2011.05.26 01:00
|buy stop
|212
|0.01
|1.42176
|1.39360
|1.44506
|1103
|2011.05.26 01:00
|sell stop
|213
|0.01
|1.39360
|1.42176
|1.37920
|1104
|2011.05.26 01:00
|sell stop
|214
|0.01
|1.39360
|1.42176
|1.37030
|1105
|2011.05.26 23:00
|delete
|210
|0.01
|1.42176
|1.39360
|1.43066
|1106
|2011.05.26 23:00
|delete
|212
|0.01
|1.42176
|1.39360
|1.44506
|1107
|2011.05.26 23:00
|delete
|214
|0.01
|1.39360
|1.42176
|1.37030
|1108
|2011.05.26 23:00
|delete
|211
|0.01
|1.42176
|1.39360
|1.43616
|1109
|2011.05.26 23:00
|delete
|213
|0.01
|1.39360
|1.42176
|1.37920
|1110
|2011.05.27 01:00
|buy stop
|215
|0.01
|1.42670
|1.39845
|1.43560
|1111
|2011.05.27 01:00
|buy stop
|216
|0.01
|1.42670
|1.39845
|1.44110
|1112
|2011.05.27 01:00
|buy stop
|217
|0.01
|1.42670
|1.39845
|1.45000
|1113
|2011.05.27 01:00
|sell stop
|218
|0.01
|1.39845
|1.42670
|1.38405
|1114
|2011.05.27 01:00
|sell stop
|219
|0.01
|1.39845
|1.42670
|1.37515
|1115
|2011.05.27 04:35
|buy
|215
|0.01
|1.42670
|1.39845
|1.43560
|1116
|2011.05.27 04:35
|buy
|216
|0.01
|1.42670
|1.39845
|1.44110
|1117
|2011.05.27 04:35
|buy
|217
|0.01
|1.42670
|1.39845
|1.45000
|1118
|2011.05.27 13:23
|s/l
|199
|0.01
|1.42853
|1.42853
|1.39135
|-28.71
|10146.22
|1119
|2011.05.27 13:23
|sell stop
|220
|0.01
|1.40330
|1.43165
|1.39440
|1120
|2011.05.29 22:00
|expiration
|218
|0.01
|1.39845
|1.42670
|1.38405
|1121
|2011.05.29 22:00
|expiration
|219
|0.01
|1.39845
|1.42670
|1.37515
|1122
|2011.05.29 22:00
|expiration
|220
|0.01
|1.40330
|1.43165
|1.39440
|1123
|2011.05.29 22:00
|sell stop
|221
|0.01
|1.40712
|1.43555
|1.39822
|1124
|2011.05.29 22:00
|sell stop
|222
|0.01
|1.40712
|1.43555
|1.39272
|1125
|2011.05.29 22:00
|sell stop
|223
|0.01
|1.40712
|1.43555
|1.38382
|1126
|2011.05.29 23:00
|delete
|221
|0.01
|1.40712
|1.43555
|1.39822
|1127
|2011.05.29 23:00
|delete
|223
|0.01
|1.40712
|1.43555
|1.38382
|1128
|2011.05.29 23:00
|delete
|222
|0.01
|1.40712
|1.43555
|1.39272
|1129
|2011.05.30 01:00
|sell stop
|224
|0.01
|1.40841
|1.43686
|1.39951
|1130
|2011.05.30 01:00
|sell stop
|225
|0.01
|1.40841
|1.43686
|1.39401
|1131
|2011.05.30 01:00
|sell stop
|226
|0.01
|1.40841
|1.43686
|1.38511
|1132
|2011.05.30 23:00
|delete
|224
|0.01
|1.40841
|1.43686
|1.39951
|1133
|2011.05.30 23:00
|delete
|226
|0.01
|1.40841
|1.43686
|1.38511
|1134
|2011.05.30 23:00
|delete
|225
|0.01
|1.40841
|1.43686
|1.39401
|1135
|2011.05.31 00:30
|modify
|215
|0.01
|1.42670
|1.42677
|1.43560
|1136
|2011.05.31 00:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42677
|1.44110
|1137
|2011.05.31 00:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42677
|1.45000
|1138
|2011.05.31 00:45
|modify
|215
|0.01
|1.42670
|1.42687
|1.43560
|1139
|2011.05.31 00:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42687
|1.44110
|1140
|2011.05.31 00:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42687
|1.45000
|1141
|2011.05.31 01:00
|sell stop
|227
|0.01
|1.41269
|1.44123
|1.40379
|1142
|2011.05.31 01:00
|modify
|215
|0.01
|1.42670
|1.42696
|1.43560
|1143
|2011.05.31 01:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42696
|1.44110
|1144
|2011.05.31 01:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42696
|1.45000
|1145
|2011.05.31 01:00
|sell stop
|228
|0.01
|1.41269
|1.44123
|1.39829
|1146
|2011.05.31 01:00
|sell stop
|229
|0.01
|1.41269
|1.44123
|1.38939
|1147
|2011.05.31 01:15
|modify
|215
|0.01
|1.42670
|1.42706
|1.43560
|1148
|2011.05.31 01:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42706
|1.44110
|1149
|2011.05.31 01:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42706
|1.45000
|1150
|2011.05.31 01:25
|t/p
|215
|0.01
|1.43560
|1.42706
|1.43560
|8.87
|10155.09
|1151
|2011.05.31 01:25
|buy stop
|230
|0.01
|1.44133
|1.41279
|1.45023
|1152
|2011.05.31 01:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42720
|1.44110
|1153
|2011.05.31 01:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42720
|1.45000
|1154
|2011.05.31 01:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42735
|1.44110
|1155
|2011.05.31 01:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42735
|1.45000
|1156
|2011.05.31 02:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42749
|1.44110
|1157
|2011.05.31 02:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42749
|1.45000
|1158
|2011.05.31 02:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42762
|1.44110
|1159
|2011.05.31 02:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42762
|1.45000
|1160
|2011.05.31 02:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42775
|1.44110
|1161
|2011.05.31 02:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42775
|1.45000
|1162
|2011.05.31 02:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42791
|1.44110
|1163
|2011.05.31 02:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42791
|1.45000
|1164
|2011.05.31 03:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42808
|1.44110
|1165
|2011.05.31 03:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42808
|1.45000
|1166
|2011.05.31 03:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42824
|1.44110
|1167
|2011.05.31 03:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42824
|1.45000
|1168
|2011.05.31 03:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42839
|1.44110
|1169
|2011.05.31 03:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42839
|1.45000
|1170
|2011.05.31 03:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42852
|1.44110
|1171
|2011.05.31 03:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42852
|1.45000
|1172
|2011.05.31 04:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42866
|1.44110
|1173
|2011.05.31 04:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42866
|1.45000
|1174
|2011.05.31 04:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42880
|1.44110
|1175
|2011.05.31 04:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42880
|1.45000
|1176
|2011.05.31 04:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42893
|1.44110
|1177
|2011.05.31 04:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42893
|1.45000
|1178
|2011.05.31 04:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42905
|1.44110
|1179
|2011.05.31 04:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42905
|1.45000
|1180
|2011.05.31 05:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42917
|1.44110
|1181
|2011.05.31 05:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42917
|1.45000
|1182
|2011.05.31 05:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42928
|1.44110
|1183
|2011.05.31 05:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42928
|1.45000
|1184
|2011.05.31 05:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42941
|1.44110
|1185
|2011.05.31 05:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42941
|1.45000
|1186
|2011.05.31 05:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42952
|1.44110
|1187
|2011.05.31 05:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42952
|1.45000
|1188
|2011.05.31 06:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42964
|1.44110
|1189
|2011.05.31 06:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42964
|1.45000
|1190
|2011.05.31 06:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42976
|1.44110
|1191
|2011.05.31 06:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42976
|1.45000
|1192
|2011.05.31 06:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42987
|1.44110
|1193
|2011.05.31 06:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42987
|1.45000
|1194
|2011.05.31 06:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.42997
|1.44110
|1195
|2011.05.31 06:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.42997
|1.45000
|1196
|2011.05.31 07:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.43009
|1.44110
|1197
|2011.05.31 07:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43009
|1.45000
|1198
|2011.05.31 07:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.43020
|1.44110
|1199
|2011.05.31 07:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43020
|1.45000
|1200
|2011.05.31 07:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.43030
|1.44110
|1201
|2011.05.31 07:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43030
|1.45000
|1202
|2011.05.31 07:45
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.43041
|1.44110
|1203
|2011.05.31 07:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43041
|1.45000
|1204
|2011.05.31 08:00
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.43051
|1.44110
|1205
|2011.05.31 08:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43051
|1.45000
|1206
|2011.05.31 08:15
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.43062
|1.44110
|1207
|2011.05.31 08:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43062
|1.45000
|1208
|2011.05.31 08:30
|modify
|216
|0.01
|1.42670
|1.43075
|1.44110
|1209
|2011.05.31 08:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43075
|1.45000
|1210
|2011.05.31 08:34
|t/p
|216
|0.01
|1.44110
|1.43075
|1.44110
|14.37
|10169.46
|1211
|2011.05.31 08:34
|buy
|230
|0.01
|1.44133
|1.41279
|1.45023
|1212
|2011.05.31 08:34
|buy stop
|231
|0.01
|1.44505
|1.41644
|1.45945
|1213
|2011.05.31 08:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43087
|1.45000
|1214
|2011.05.31 09:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43102
|1.45000
|1215
|2011.05.31 09:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43115
|1.45000
|1216
|2011.05.31 09:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43129
|1.45000
|1217
|2011.05.31 09:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43142
|1.45000
|1218
|2011.05.31 10:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43154
|1.45000
|1219
|2011.05.31 10:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43168
|1.45000
|1220
|2011.05.31 10:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43181
|1.45000
|1221
|2011.05.31 10:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43195
|1.45000
|1222
|2011.05.31 11:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43207
|1.45000
|1223
|2011.05.31 11:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43219
|1.45000
|1224
|2011.05.31 11:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43230
|1.45000
|1225
|2011.05.31 11:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43241
|1.45000
|1226
|2011.05.31 12:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43252
|1.45000
|1227
|2011.05.31 12:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43263
|1.45000
|1228
|2011.05.31 12:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43274
|1.45000
|1229
|2011.05.31 12:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43283
|1.45000
|1230
|2011.05.31 13:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43290
|1.45000
|1231
|2011.05.31 13:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43298
|1.45000
|1232
|2011.05.31 13:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43306
|1.45000
|1233
|2011.05.31 13:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43313
|1.45000
|1234
|2011.05.31 14:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43321
|1.45000
|1235
|2011.05.31 14:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43331
|1.45000
|1236
|2011.05.31 14:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43341
|1.45000
|1237
|2011.05.31 14:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43351
|1.45000
|1238
|2011.05.31 15:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43361
|1.45000
|1239
|2011.05.31 15:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43369
|1.45000
|1240
|2011.05.31 15:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43376
|1.45000
|1241
|2011.05.31 15:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43384
|1.45000
|1242
|2011.05.31 16:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43389
|1.45000
|1243
|2011.05.31 16:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43395
|1.45000
|1244
|2011.05.31 16:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43400
|1.45000
|1245
|2011.05.31 16:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43405
|1.45000
|1246
|2011.05.31 17:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43410
|1.45000
|1247
|2011.05.31 17:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43414
|1.45000
|1248
|2011.05.31 17:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43419
|1.45000
|1249
|2011.05.31 17:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43423
|1.45000
|1250
|2011.05.31 18:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43427
|1.45000
|1251
|2011.05.31 18:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43431
|1.45000
|1252
|2011.05.31 18:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43437
|1.45000
|1253
|2011.05.31 18:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43442
|1.45000
|1254
|2011.05.31 19:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43447
|1.45000
|1255
|2011.05.31 19:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43452
|1.45000
|1256
|2011.05.31 19:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43457
|1.45000
|1257
|2011.05.31 19:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43462
|1.45000
|1258
|2011.05.31 20:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43467
|1.45000
|1259
|2011.05.31 20:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43471
|1.45000
|1260
|2011.05.31 20:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43477
|1.45000
|1261
|2011.05.31 20:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43482
|1.45000
|1262
|2011.05.31 21:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43488
|1.45000
|1263
|2011.05.31 21:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43494
|1.45000
|1264
|2011.05.31 21:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43499
|1.45000
|1265
|2011.05.31 21:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43505
|1.45000
|1266
|2011.05.31 22:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43512
|1.45000
|1267
|2011.05.31 22:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43518
|1.45000
|1268
|2011.05.31 22:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43523
|1.45000
|1269
|2011.05.31 22:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43529
|1.45000
|1270
|2011.05.31 23:00
|delete
|227
|0.01
|1.41269
|1.44123
|1.40379
|1271
|2011.05.31 23:00
|delete
|229
|0.01
|1.41269
|1.44123
|1.38939
|1272
|2011.05.31 23:00
|delete
|231
|0.01
|1.44505
|1.41644
|1.45945
|1273
|2011.05.31 23:00
|delete
|228
|0.01
|1.41269
|1.44123
|1.39829
|1274
|2011.05.31 23:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43534
|1.45000
|1275
|2011.05.31 23:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43541
|1.45000
|1276
|2011.05.31 23:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43550
|1.45000
|1277
|2011.05.31 23:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43560
|1.45000
|1278
|2011.06.01 00:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43570
|1.45000
|1279
|2011.06.01 00:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43580
|1.45000
|1280
|2011.06.01 00:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43591
|1.45000
|1281
|2011.06.01 00:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43600
|1.45000
|1282
|2011.06.01 01:00
|buy stop
|232
|0.01
|1.45045
|1.42173
|1.46485
|1283
|2011.06.01 01:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43609
|1.45000
|1284
|2011.06.01 01:00
|sell stop
|233
|0.01
|1.42173
|1.45045
|1.41283
|1285
|2011.06.01 01:00
|sell stop
|234
|0.01
|1.42173
|1.45045
|1.40733
|1286
|2011.06.01 01:00
|sell stop
|235
|0.01
|1.42173
|1.45045
|1.39843
|1287
|2011.06.01 01:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43616
|1.45000
|1288
|2011.06.01 01:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43623
|1.45000
|1289
|2011.06.01 01:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43630
|1.45000
|1290
|2011.06.01 02:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43636
|1.45000
|1291
|2011.06.01 02:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43643
|1.45000
|1292
|2011.06.01 02:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43649
|1.45000
|1293
|2011.06.01 02:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43655
|1.45000
|1294
|2011.06.01 03:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43662
|1.45000
|1295
|2011.06.01 03:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43669
|1.45000
|1296
|2011.06.01 03:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43676
|1.45000
|1297
|2011.06.01 03:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43684
|1.45000
|1298
|2011.06.01 04:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43690
|1.45000
|1299
|2011.06.01 04:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43697
|1.45000
|1300
|2011.06.01 04:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43704
|1.45000
|1301
|2011.06.01 04:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43711
|1.45000
|1302
|2011.06.01 05:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43718
|1.45000
|1303
|2011.06.01 05:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43725
|1.45000
|1304
|2011.06.01 05:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43732
|1.45000
|1305
|2011.06.01 05:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43740
|1.45000
|1306
|2011.06.01 06:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43748
|1.45000
|1307
|2011.06.01 06:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43755
|1.45000
|1308
|2011.06.01 06:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43762
|1.45000
|1309
|2011.06.01 06:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43769
|1.45000
|1310
|2011.06.01 07:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43778
|1.45000
|1311
|2011.06.01 07:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43786
|1.45000
|1312
|2011.06.01 07:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43794
|1.45000
|1313
|2011.06.01 07:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43800
|1.45000
|1314
|2011.06.01 08:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43807
|1.45000
|1315
|2011.06.01 08:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43813
|1.45000
|1316
|2011.06.01 08:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43820
|1.45000
|1317
|2011.06.01 08:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43827
|1.45000
|1318
|2011.06.01 09:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43832
|1.45000
|1319
|2011.06.01 09:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43837
|1.45000
|1320
|2011.06.01 09:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43843
|1.45000
|1321
|2011.06.01 09:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43848
|1.45000
|1322
|2011.06.01 10:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43851
|1.45000
|1323
|2011.06.01 10:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43853
|1.45000
|1324
|2011.06.01 10:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43857
|1.45000
|1325
|2011.06.01 10:45
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43861
|1.45000
|1326
|2011.06.01 11:00
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43865
|1.45000
|1327
|2011.06.01 11:15
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43868
|1.45000
|1328
|2011.06.01 11:30
|modify
|217
|0.01
|1.42670
|1.43869
|1.45000
|1329
|2011.06.01 11:31
|s/l
|217
|0.01
|1.43869
|1.43869
|1.45000
|11.95
|10181.41
|1330
|2011.06.01 11:31
|buy stop
|236
|0.01
|1.45308
|1.42431
|1.47638
|1331
|2011.06.01 23:00
|delete
|232
|0.01
|1.45045
|1.42173
|1.46485
|1332
|2011.06.01 23:00
|delete
|234
|0.01
|1.42173
|1.45045
|1.40733
|1333
|2011.06.01 23:00
|delete
|236
|0.01
|1.45308
|1.42431
|1.47638
|1334
|2011.06.01 23:00
|delete
|233
|0.01
|1.42173
|1.45045
|1.41283
|1335
|2011.06.01 23:00
|delete
|235
|0.01
|1.42173
|1.45045
|1.39843
|1336
|2011.06.02 01:00
|buy stop
|237
|0.01
|1.45240
|1.42364
|1.46680
|1337
|2011.06.02 01:00
|buy stop
|238
|0.01
|1.45240
|1.42364
|1.47570
|1338
|2011.06.02 01:00
|sell stop
|239
|0.01
|1.42364
|1.45240
|1.41474
|1339
|2011.06.02 01:00
|sell stop
|240
|0.01
|1.42364
|1.45240
|1.40924
|1340
|2011.06.02 01:00
|sell stop
|241
|0.01
|1.42364
|1.45240
|1.40034
|1341
|2011.06.02 18:31
|t/p
|230
|0.01
|1.45023
|1.41279
|1.45023
|8.84
|10190.25
|1342
|2011.06.02 18:31
|buy stop
|242
|0.01
|1.45473
|1.42592
|1.46363
|1343
|2011.06.02 23:00
|delete
|237
|0.01
|1.45240
|1.42364
|1.46680
|1344
|2011.06.02 23:00
|delete
|239
|0.01
|1.42364
|1.45240
|1.41474
|1345
|2011.06.02 23:00
|delete
|241
|0.01
|1.42364
|1.45240
|1.40034
|1346
|2011.06.02 23:00
|delete
|238
|0.01
|1.45240
|1.42364
|1.47570
|1347
|2011.06.02 23:00
|delete
|242
|0.01
|1.45473
|1.42592
|1.46363
|1348
|2011.06.02 23:00
|delete
|240
|0.01
|1.42364
|1.45240
|1.40924
|1349
|2011.06.03 01:00
|buy stop
|243
|0.01
|1.45728
|1.42842
|1.46618
|1350
|2011.06.03 01:00
|buy stop
|244
|0.01
|1.45728
|1.42842
|1.47168
|1351
|2011.06.03 01:00
|buy stop
|245
|0.01
|1.45728
|1.42842
|1.48058
|1352
|2011.06.03 01:00
|sell stop
|246
|0.01
|1.42842
|1.45728
|1.41952
|1353
|2011.06.03 01:00
|sell stop
|247
|0.01
|1.42842
|1.45728
|1.41402
|1354
|2011.06.03 01:00
|sell stop
|248
|0.01
|1.42842
|1.45728
|1.40512
|1355
|2011.06.03 15:26
|buy
|243
|0.01
|1.45728
|1.42842
|1.46618
|1356
|2011.06.03 15:26
|buy
|244
|0.01
|1.45728
|1.42842
|1.47168
|1357
|2011.06.03 15:26
|buy
|245
|0.01
|1.45728
|1.42842
|1.48058
|1358
|2011.06.05 22:00
|expiration
|246
|0.01
|1.42842
|1.45728
|1.41952
|1359
|2011.06.05 22:00
|expiration
|247
|0.01
|1.42842
|1.45728
|1.41402
|1360
|2011.06.05 22:00
|expiration
|248
|0.01
|1.42842
|1.45728
|1.40512
|1361
|2011.06.05 22:00
|sell stop
|249
|0.01
|1.43659
|1.46562
|1.42769
|1362
|2011.06.05 22:00
|sell stop
|250
|0.01
|1.43659
|1.46562
|1.42219
|1363
|2011.06.05 22:00
|sell stop
|251
|0.01
|1.43659
|1.46562
|1.41329
|1364
|2011.06.05 23:00
|delete
|249
|0.01
|1.43659
|1.46562
|1.42769
|1365
|2011.06.05 23:00
|delete
|251
|0.01
|1.43659
|1.46562
|1.41329
|1366
|2011.06.05 23:00
|delete
|250
|0.01
|1.43659
|1.46562
|1.42219
|1367
|2011.06.06 01:00
|sell stop
|252
|0.01
|1.43852
|1.46758
|1.42962
|1368
|2011.06.06 01:00
|sell stop
|253
|0.01
|1.43852
|1.46758
|1.42412
|1369
|2011.06.06 01:00
|sell stop
|254
|0.01
|1.43852
|1.46758
|1.41522
|1370
|2011.06.06 10:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45730
|1.46618
|1371
|2011.06.06 10:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45730
|1.47168
|1372
|2011.06.06 10:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45730
|1.48058
|1373
|2011.06.06 10:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45741
|1.46618
|1374
|2011.06.06 10:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45741
|1.47168
|1375
|2011.06.06 10:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45741
|1.48058
|1376
|2011.06.06 10:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45749
|1.46618
|1377
|2011.06.06 10:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45749
|1.47168
|1378
|2011.06.06 10:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45749
|1.48058
|1379
|2011.06.06 10:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45757
|1.46618
|1380
|2011.06.06 10:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45757
|1.47168
|1381
|2011.06.06 10:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45757
|1.48058
|1382
|2011.06.06 11:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45763
|1.46618
|1383
|2011.06.06 11:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45763
|1.47168
|1384
|2011.06.06 11:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45763
|1.48058
|1385
|2011.06.06 11:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45768
|1.46618
|1386
|2011.06.06 11:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45768
|1.47168
|1387
|2011.06.06 11:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45768
|1.48058
|1388
|2011.06.06 11:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45773
|1.46618
|1389
|2011.06.06 11:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45773
|1.47168
|1390
|2011.06.06 11:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45773
|1.48058
|1391
|2011.06.06 11:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45777
|1.46618
|1392
|2011.06.06 11:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45777
|1.47168
|1393
|2011.06.06 11:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45777
|1.48058
|1394
|2011.06.06 12:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45781
|1.46618
|1395
|2011.06.06 12:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45781
|1.47168
|1396
|2011.06.06 12:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45781
|1.48058
|1397
|2011.06.06 12:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45785
|1.46618
|1398
|2011.06.06 12:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45785
|1.47168
|1399
|2011.06.06 12:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45785
|1.48058
|1400
|2011.06.06 12:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45789
|1.46618
|1401
|2011.06.06 12:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45789
|1.47168
|1402
|2011.06.06 12:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45789
|1.48058
|1403
|2011.06.06 12:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45793
|1.46618
|1404
|2011.06.06 12:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45793
|1.47168
|1405
|2011.06.06 12:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45793
|1.48058
|1406
|2011.06.06 13:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45795
|1.46618
|1407
|2011.06.06 13:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45795
|1.47168
|1408
|2011.06.06 13:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45795
|1.48058
|1409
|2011.06.06 13:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45798
|1.46618
|1410
|2011.06.06 13:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45798
|1.47168
|1411
|2011.06.06 13:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45798
|1.48058
|1412
|2011.06.06 13:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45801
|1.46618
|1413
|2011.06.06 13:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45801
|1.47168
|1414
|2011.06.06 13:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45801
|1.48058
|1415
|2011.06.06 13:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45805
|1.46618
|1416
|2011.06.06 13:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45805
|1.47168
|1417
|2011.06.06 13:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45805
|1.48058
|1418
|2011.06.06 14:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45808
|1.46618
|1419
|2011.06.06 14:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45808
|1.47168
|1420
|2011.06.06 14:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45808
|1.48058
|1421
|2011.06.06 14:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45812
|1.46618
|1422
|2011.06.06 14:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45812
|1.47168
|1423
|2011.06.06 14:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45812
|1.48058
|1424
|2011.06.06 14:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45818
|1.46618
|1425
|2011.06.06 14:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45818
|1.47168
|1426
|2011.06.06 14:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45818
|1.48058
|1427
|2011.06.06 14:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45823
|1.46618
|1428
|2011.06.06 14:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45823
|1.47168
|1429
|2011.06.06 14:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45823
|1.48058
|1430
|2011.06.06 15:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45828
|1.46618
|1431
|2011.06.06 15:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45828
|1.47168
|1432
|2011.06.06 15:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45828
|1.48058
|1433
|2011.06.06 15:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45831
|1.46618
|1434
|2011.06.06 15:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45831
|1.47168
|1435
|2011.06.06 15:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45831
|1.48058
|1436
|2011.06.06 15:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45834
|1.46618
|1437
|2011.06.06 15:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45834
|1.47168
|1438
|2011.06.06 15:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45834
|1.48058
|1439
|2011.06.06 15:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45837
|1.46618
|1440
|2011.06.06 15:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45837
|1.47168
|1441
|2011.06.06 15:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45837
|1.48058
|1442
|2011.06.06 16:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45840
|1.46618
|1443
|2011.06.06 16:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45840
|1.47168
|1444
|2011.06.06 16:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45840
|1.48058
|1445
|2011.06.06 16:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45844
|1.46618
|1446
|2011.06.06 16:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45844
|1.47168
|1447
|2011.06.06 16:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45844
|1.48058
|1448
|2011.06.06 16:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45848
|1.46618
|1449
|2011.06.06 16:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45848
|1.47168
|1450
|2011.06.06 16:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45848
|1.48058
|1451
|2011.06.06 16:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45852
|1.46618
|1452
|2011.06.06 16:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45852
|1.47168
|1453
|2011.06.06 16:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45852
|1.48058
|1454
|2011.06.06 17:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45857
|1.46618
|1455
|2011.06.06 17:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45857
|1.47168
|1456
|2011.06.06 17:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45857
|1.48058
|1457
|2011.06.06 17:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45860
|1.46618
|1458
|2011.06.06 17:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45860
|1.47168
|1459
|2011.06.06 17:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45860
|1.48058
|1460
|2011.06.06 17:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45863
|1.46618
|1461
|2011.06.06 17:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45863
|1.47168
|1462
|2011.06.06 17:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45863
|1.48058
|1463
|2011.06.06 17:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45864
|1.46618
|1464
|2011.06.06 17:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45864
|1.47168
|1465
|2011.06.06 17:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45864
|1.48058
|1466
|2011.06.06 18:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45866
|1.46618
|1467
|2011.06.06 18:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45866
|1.47168
|1468
|2011.06.06 18:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45866
|1.48058
|1469
|2011.06.06 18:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45869
|1.46618
|1470
|2011.06.06 18:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45869
|1.47168
|1471
|2011.06.06 18:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45869
|1.48058
|1472
|2011.06.06 18:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45871
|1.46618
|1473
|2011.06.06 18:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45871
|1.47168
|1474
|2011.06.06 18:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45871
|1.48058
|1475
|2011.06.06 18:45
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45872
|1.46618
|1476
|2011.06.06 18:45
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45872
|1.47168
|1477
|2011.06.06 18:45
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45872
|1.48058
|1478
|2011.06.06 19:00
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45873
|1.46618
|1479
|2011.06.06 19:00
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45873
|1.47168
|1480
|2011.06.06 19:00
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45873
|1.48058
|1481
|2011.06.06 19:15
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45874
|1.46618
|1482
|2011.06.06 19:15
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45874
|1.47168
|1483
|2011.06.06 19:15
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45874
|1.48058
|1484
|2011.06.06 19:30
|modify
|243
|0.01
|1.45728
|1.45875
|1.46618
|1485
|2011.06.06 19:30
|modify
|244
|0.01
|1.45728
|1.45875
|1.47168
|1486
|2011.06.06 19:30
|modify
|245
|0.01
|1.45728
|1.45875
|1.48058
|1487
|2011.06.06 19:31
|s/l
|243
|0.01
|1.45875
|1.45875
|1.46618
|1.46
|10191.71
|1488
|2011.06.06 19:31
|s/l
|244
|0.01
|1.45875
|1.45875
|1.47168
|1.46
|10193.16
|1489
|2011.06.06 19:31
|s/l
|245
|0.01
|1.45875
|1.45875
|1.48058
|1.46
|10194.62
|1490
|2011.06.06 19:31
|buy stop
|255
|0.01
|1.47334
|1.44416
|1.48224
|1491
|2011.06.06 19:31
|buy stop
|256
|0.01
|1.47334
|1.44416
|1.48774
|1492
|2011.06.06 19:31
|buy stop
|257
|0.01
|1.47334
|1.44416
|1.49664
|1493
|2011.06.06 23:00
|delete
|252
|0.01
|1.43852
|1.46758
|1.42962
|1494
|2011.06.06 23:00
|delete
|254
|0.01
|1.43852
|1.46758
|1.41522
|1495
|2011.06.06 23:00
|delete
|256
|0.01
|1.47334
|1.44416
|1.48774
|1496
|2011.06.06 23:00
|delete
|253
|0.01
|1.43852
|1.46758
|1.42412
|1497
|2011.06.06 23:00
|delete
|257
|0.01
|1.47334
|1.44416
|1.49664
|1498
|2011.06.06 23:00
|delete
|255
|0.01
|1.47334
|1.44416
|1.48224
|1499
|2011.06.07 01:00
|buy stop
|258
|0.01
|1.47307
|1.44390
|1.48197
|1500
|2011.06.07 01:00
|buy stop
|259
|0.01
|1.47307
|1.44390
|1.48747
|1501
|2011.06.07 01:00
|buy stop
|260
|0.01
|1.47307
|1.44390
|1.49637
|1502
|2011.06.07 01:00
|sell stop
|261
|0.01
|1.44390
|1.47307
|1.43500
|1503
|2011.06.07 01:00
|sell stop
|262
|0.01
|1.44390
|1.47307
|1.42950
|1504
|2011.06.07 01:00
|sell stop
|263
|0.01
|1.44390
|1.47307
|1.42060
|1505
|2011.06.07 23:00
|delete
|258
|0.01
|1.47307
|1.44390
|1.48197
|1506
|2011.06.07 23:00
|delete
|260
|0.01
|1.47307
|1.44390
|1.49637
|1507
|2011.06.07 23:00
|delete
|262
|0.01
|1.44390
|1.47307
|1.42950
|1508
|2011.06.07 23:00
|delete
|259
|0.01
|1.47307
|1.44390
|1.48747
|1509
|2011.06.07 23:00
|delete
|263
|0.01
|1.44390
|1.47307
|1.42060
|1510
|2011.06.07 23:00
|delete
|261
|0.01
|1.44390
|1.47307
|1.43500
|1511
|2011.06.08 01:00
|buy stop
|264
|0.01
|1.47891
|1.44962
|1.48781
|1512
|2011.06.08 01:00
|buy stop
|265
|0.01
|1.47891
|1.44962
|1.49331
|1513
|2011.06.08 01:00
|buy stop
|266
|0.01
|1.47891
|1.44962
|1.50221
|1514
|2011.06.08 01:00
|sell stop
|267
|0.01
|1.44962
|1.47891
|1.44072
|1515
|2011.06.08 01:00
|sell stop
|268
|0.01
|1.44962
|1.47891
|1.43522
|1516
|2011.06.08 01:00
|sell stop
|269
|0.01
|1.44962
|1.47891
|1.42632
|1517
|2011.06.08 23:00
|delete
|264
|0.01
|1.47891
|1.44962
|1.48781
|1518
|2011.06.08 23:00
|delete
|266
|0.01
|1.47891
|1.44962
|1.50221
|1519
|2011.06.08 23:00
|delete
|268
|0.01
|1.44962
|1.47891
|1.43522
|1520
|2011.06.08 23:00
|delete
|265
|0.01
|1.47891
|1.44962
|1.49331
|1521
|2011.06.08 23:00
|delete
|269
|0.01
|1.44962
|1.47891
|1.42632
|1522
|2011.06.08 23:00
|delete
|267
|0.01
|1.44962
|1.47891
|1.44072
|1523
|2011.06.09 01:00
|buy stop
|270
|0.01
|1.47669
|1.44745
|1.48559
|1524
|2011.06.09 01:00
|buy stop
|271
|0.01
|1.47669
|1.44745
|1.49109
|1525
|2011.06.09 01:00
|buy stop
|272
|0.01
|1.47669
|1.44745
|1.49999
|1526
|2011.06.09 01:00
|sell stop
|273
|0.01
|1.44745
|1.47669
|1.43855
|1527
|2011.06.09 01:00
|sell stop
|274
|0.01
|1.44745
|1.47669
|1.43305
|1528
|2011.06.09 01:00
|sell stop
|275
|0.01
|1.44745
|1.47669
|1.42415
|1529
|2011.06.09 23:00
|delete
|270
|0.01
|1.47669
|1.44745
|1.48559
|1530
|2011.06.09 23:00
|delete
|272
|0.01
|1.47669
|1.44745
|1.49999
|1531
|2011.06.09 23:00
|delete
|274
|0.01
|1.44745
|1.47669
|1.43305
|1532
|2011.06.09 23:00
|delete
|271
|0.01
|1.47669
|1.44745
|1.49109
|1533
|2011.06.09 23:00
|delete
|275
|0.01
|1.44745
|1.47669
|1.42415
|1534
|2011.06.09 23:00
|delete
|273
|0.01
|1.44745
|1.47669
|1.43855
|1535
|2011.06.10 01:00
|buy stop
|276
|0.01
|1.47153
|1.44239
|1.48043
|1536
|2011.06.10 01:00
|buy stop
|277
|0.01
|1.47153
|1.44239
|1.48593
|1537
|2011.06.10 01:00
|buy stop
|278
|0.01
|1.47153
|1.44239
|1.49483
|1538
|2011.06.10 01:00
|sell stop
|279
|0.01
|1.44239
|1.47153
|1.43349
|1539
|2011.06.10 01:00
|sell stop
|280
|0.01
|1.44239
|1.47153
|1.42799
|1540
|2011.06.10 01:00
|sell stop
|281
|0.01
|1.44239
|1.47153
|1.41909
|1541
|2011.06.10 14:45
|sell
|279
|0.01
|1.44239
|1.47153
|1.43349
|1542
|2011.06.10 14:45
|sell
|280
|0.01
|1.44239
|1.47153
|1.42799
|1543
|2011.06.10 14:45
|sell
|281
|0.01
|1.44239
|1.47153
|1.41909
|1544
|2011.06.10 18:39
|t/p
|279
|0.01
|1.43349
|1.47153
|1.43349
|8.90
|10203.52
|1545
|2011.06.10 19:57
|sell stop
|282
|0.01
|1.43399
|1.46296
|1.42509
|1546
|2011.06.10 20:44
|sell
|282
|0.01
|1.43399
|1.46296
|1.42509
|1547
|2011.08.02 20:14
|expiration
|276
|0.01
|1.47153
|1.44239
|1.48043
|1548
|2011.08.02 20:14
|expiration
|277
|0.01
|1.47153
|1.44239
|1.48593
|1549
|2011.08.02 20:14
|expiration
|278
|0.01
|1.47153
|1.44239
|1.49483
|1550
|2011.08.02 20:14
|t/p
|280
|0.01
|1.42799
|1.47153
|1.42799
|10.77
|10214.29
|1551
|2011.08.02 20:14
|t/p
|282
|0.01
|1.42509
|1.46296
|1.42509
|5.27
|10219.56
|1552
|2011.08.02 21:08
|t/p
|281
|0.01
|1.41909
|1.47153
|1.41909
|19.67
|10239.23
|1553
|2011.08.03 05:55
|buy stop
|283
|0.01
|1.44958
|1.42088
|1.45848
|1554
|2011.08.03 05:55
|buy stop
|284
|0.01
|1.44958
|1.42088
|1.46398
|1555
|2011.08.03 05:55
|buy stop
|285
|0.01
|1.44958
|1.42088
|1.47288
|1556
|2011.08.03 05:55
|sell stop
|286
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.41198
|1557
|2011.08.03 05:55
|sell stop
|287
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.40648
|1558
|2011.08.03 05:55
|sell stop
|288
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.39758
|1559
|2011.08.03 06:01
|sell
|286
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.41198
|1560
|2011.08.03 06:01
|sell
|287
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.40648
|1561
|2011.08.03 06:01
|sell
|288
|0.01
|1.42088
|1.44958
|1.39758
|1562
|2011.08.03 23:00
|delete
|283
|0.01
|1.44958
|1.42088
|1.45848
|1563
|2011.08.03 23:00
|delete
|285
|0.01
|1.44958
|1.42088
|1.47288
|1564
|2011.08.03 23:00
|delete
|284
|0.01
|1.44958
|1.42088
|1.46398
|1565
|2011.08.04 01:00
|buy stop
|289
|0.01
|1.44706
|1.41841
|1.45596
|1566
|2011.08.04 01:00
|buy stop
|290
|0.01
|1.44706
|1.41841
|1.46146
|1567
|2011.08.04 01:00
|buy stop
|291
|0.01
|1.44706
|1.41841
|1.47036
|1568
|2011.08.04 14:19
|t/p
|286
|0.01
|1.41198
|1.44958
|1.41198
|8.69
|10247.92
|1569
|2011.08.04 14:58
|sell stop
|292
|0.01
|1.41414
|1.44271
|1.40524
|1570
|2011.08.04 15:24
|sell
|292
|0.01
|1.41414
|1.44271
|1.40524
|1571
|2011.08.04 22:45
|t/p
|287
|0.01
|1.40648
|1.44958
|1.40648
|14.19
|10262.10
|1572
|2011.08.04 23:00
|delete
|289
|0.01
|1.44706
|1.41841
|1.45596
|1573
|2011.08.04 23:00
|delete
|291
|0.01
|1.44706
|1.41841
|1.47036
|1574
|2011.08.04 23:00
|delete
|290
|0.01
|1.44706
|1.41841
|1.46146
|1575
|2011.08.05 01:00
|buy stop
|293
|0.01
|1.43519
|1.40677
|1.44409
|1576
|2011.08.05 01:00
|buy stop
|294
|0.01
|1.43519
|1.40677
|1.44959
|1577
|2011.08.05 01:00
|buy stop
|295
|0.01
|1.43519
|1.40677
|1.45849
|1578
|2011.08.05 01:00
|sell stop
|296
|0.01
|1.40677
|1.43519
|1.39237
|1579
|2011.08.05 01:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.42081
|1.39758
|1580
|2011.08.05 01:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.42065
|1.39758
|1581
|2011.08.05 01:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.42049
|1.39758
|1582
|2011.08.05 02:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.42037
|1.39758
|1583
|2011.08.05 02:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.42024
|1.39758
|1584
|2011.08.05 02:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.42012
|1.39758
|1585
|2011.08.05 02:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.42000
|1.39758
|1586
|2011.08.05 03:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41989
|1.39758
|1587
|2011.08.05 03:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41975
|1.39758
|1588
|2011.08.05 03:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41962
|1.39758
|1589
|2011.08.05 03:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41948
|1.39758
|1590
|2011.08.05 04:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41933
|1.39758
|1591
|2011.08.05 04:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41921
|1.39758
|1592
|2011.08.05 04:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41911
|1.39758
|1593
|2011.08.05 04:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41899
|1.39758
|1594
|2011.08.05 05:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41888
|1.39758
|1595
|2011.08.05 05:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41876
|1.39758
|1596
|2011.08.05 05:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41866
|1.39758
|1597
|2011.08.05 05:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41856
|1.39758
|1598
|2011.08.05 06:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41847
|1.39758
|1599
|2011.08.05 06:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41833
|1.39758
|1600
|2011.08.05 06:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41818
|1.39758
|1601
|2011.08.05 06:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41805
|1.39758
|1602
|2011.08.05 07:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41792
|1.39758
|1603
|2011.08.05 07:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41785
|1.39758
|1604
|2011.08.05 07:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41781
|1.39758
|1605
|2011.08.05 07:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41777
|1.39758
|1606
|2011.08.05 08:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41774
|1.39758
|1607
|2011.08.05 08:15
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41769
|1.39758
|1608
|2011.08.05 08:30
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41763
|1.39758
|1609
|2011.08.05 08:45
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41760
|1.39758
|1610
|2011.08.05 09:00
|modify
|288
|0.01
|1.42088
|1.41756
|1.39758
|1611
|2011.08.05 09:10
|s/l
|288
|0.01
|1.41756
|1.41756
|1.39758
|3.04
|10265.14
|1612
|2011.08.05 09:10
|sell stop
|297
|0.01
|1.40338
|1.43173
|1.38008
|1613
|2011.08.05 19:59
|close at stop
|292
|0.01
|1.42828
|1.44271
|1.40524
|-14.21
|10250.93