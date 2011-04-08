Strategy Tester Report
Envelope_2.14_ecn
IBFX-MT4-Demo2 (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2011.04.04 00:00 - 2011.08.05 19:45 (2011.04.04 - 2011.08.07)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEcnBroker=false; EnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; EnvShift=1; MinDistance=10; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=0.01; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0; BreakEven=0; PipsLock=0; PrefSettings=true;
Bars in test6064Ticks modelled3576336Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit250.93Gross profit352.02Gross loss-101.09
Profit factor3.48Expected payoff5.02
Absolute drawdown32.32Maximal drawdown97.49 (0.96%)Relative drawdown0.96% (97.49)
Total trades50Short positions (won %)29 (82.76%)Long positions (won %)21 (95.24%)
Profit trades (% of total)44 (88.00%)Loss trades (% of total)6 (12.00%)
Largestprofit trade23.23loss trade-28.87
Averageprofit trade8.00loss trade-16.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (180.20)consecutive losses (loss in money)2 (-0.51)
Maximalconsecutive profit (count of wins)180.20 (20)consecutive loss (count of losses)-28.87 (1)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.04.04 01:00buy stop10.011.432171.403811.44107
22011.04.04 01:00buy stop20.011.432171.403811.44657
32011.04.04 01:00buy stop30.011.432171.403811.45547
42011.04.04 01:00sell stop40.011.403811.432171.39491
52011.04.04 01:00sell stop50.011.403811.432171.38941
62011.04.04 01:00sell stop60.011.403811.432171.38051
72011.04.04 23:00delete10.011.432171.403811.44107
82011.04.04 23:00delete30.011.432171.403811.45547
92011.04.04 23:00delete50.011.403811.432171.38941
102011.04.04 23:00delete20.011.432171.403811.44657
112011.04.04 23:00delete60.011.403811.432171.38051
122011.04.04 23:00delete40.011.403811.432171.39491
132011.04.05 01:00buy stop70.011.435131.406711.44403
142011.04.05 01:00buy stop80.011.435131.406711.44953
152011.04.05 01:00buy stop90.011.435131.406711.45843
162011.04.05 01:00sell stop100.011.406711.435131.39781
172011.04.05 01:00sell stop110.011.406711.435131.39231
182011.04.05 01:00sell stop120.011.406711.435131.38341
192011.04.05 23:00delete70.011.435131.406711.44403
202011.04.05 23:00delete90.011.435131.406711.45843
212011.04.05 23:00delete110.011.406711.435131.39231
222011.04.05 23:00delete80.011.435131.406711.44953
232011.04.05 23:00delete120.011.406711.435131.38341
242011.04.05 23:00delete100.011.406711.435131.39781
252011.04.06 01:00buy stop130.011.434981.406571.44388
262011.04.06 01:00buy stop140.011.434981.406571.44938
272011.04.06 01:00buy stop150.011.434981.406571.45828
282011.04.06 01:00sell stop160.011.406571.434981.39767
292011.04.06 01:00sell stop170.011.406571.434981.39217
302011.04.06 01:00sell stop180.011.406571.434981.38327
312011.04.06 15:00buy130.011.434981.406571.44388
322011.04.06 15:00buy140.011.434981.406571.44938
332011.04.06 15:00buy150.011.434981.406571.45828
342011.04.06 23:00delete160.011.406571.434981.39767
352011.04.06 23:00delete180.011.406571.434981.38327
362011.04.06 23:00delete170.011.406571.434981.39217
372011.04.07 01:00sell stop190.011.414091.442661.40519
382011.04.07 01:00sell stop200.011.414091.442661.39969
392011.04.07 01:00sell stop210.011.414091.442661.39079
402011.04.07 23:00delete190.011.414091.442661.40519
412011.04.07 23:00delete210.011.414091.442661.39079
422011.04.07 23:00delete200.011.414091.442661.39969
432011.04.08 01:00sell stop220.011.414911.443491.40601
442011.04.08 01:00sell stop230.011.414911.443491.40051
452011.04.08 01:00sell stop240.011.414911.443491.39161
462011.04.08 13:18t/p130.011.443881.406571.443888.8410008.84
472011.04.08 13:18buy stop250.011.448691.420011.45759
482011.04.08 14:45modify140.011.434981.435071.44938
492011.04.08 14:45modify150.011.434981.435071.45828
502011.04.08 15:00modify140.011.434981.435191.44938
512011.04.08 15:00modify150.011.434981.435191.45828
522011.04.08 15:15modify140.011.434981.435301.44938
532011.04.08 15:15modify150.011.434981.435301.45828
542011.04.08 15:30modify140.011.434981.435411.44938
552011.04.08 15:30modify150.011.434981.435411.45828
562011.04.08 15:45modify140.011.434981.435521.44938
572011.04.08 15:45modify150.011.434981.435521.45828
582011.04.08 16:00modify140.011.434981.435641.44938
592011.04.08 16:00modify150.011.434981.435641.45828
602011.04.08 16:15modify140.011.434981.435741.44938
612011.04.08 16:15modify150.011.434981.435741.45828
622011.04.08 16:30modify140.011.434981.435841.44938
632011.04.08 16:30modify150.011.434981.435841.45828
642011.04.08 16:45modify140.011.434981.435931.44938
652011.04.08 16:45modify150.011.434981.435931.45828
662011.04.08 17:00modify140.011.434981.436011.44938
672011.04.08 17:00modify150.011.434981.436011.45828
682011.04.08 17:15modify140.011.434981.436111.44938
692011.04.08 17:15modify150.011.434981.436111.45828
702011.04.08 17:30modify140.011.434981.436201.44938
712011.04.08 17:30modify150.011.434981.436201.45828
722011.04.08 17:45modify140.011.434981.436301.44938
732011.04.08 17:45modify150.011.434981.436301.45828
742011.04.08 18:00modify140.011.434981.436401.44938
752011.04.08 18:00modify150.011.434981.436401.45828
762011.04.08 18:15modify140.011.434981.436511.44938
772011.04.08 18:15modify150.011.434981.436511.45828
782011.04.08 18:30modify140.011.434981.436611.44938
792011.04.08 18:30modify150.011.434981.436611.45828
802011.04.08 18:45modify140.011.434981.436711.44938
812011.04.08 18:45modify150.011.434981.436711.45828
822011.04.08 19:00modify140.011.434981.436801.44938
832011.04.08 19:00modify150.011.434981.436801.45828
842011.04.08 19:15modify140.011.434981.436891.44938
852011.04.08 19:15modify150.011.434981.436891.45828
862011.04.08 19:30modify140.011.434981.436991.44938
872011.04.08 19:30modify150.011.434981.436991.45828
882011.04.08 19:45modify140.011.434981.437081.44938
892011.04.08 19:45modify150.011.434981.437081.45828
902011.04.08 20:00modify140.011.434981.437201.44938
912011.04.08 20:00modify150.011.434981.437201.45828
922011.04.08 20:15modify140.011.434981.437331.44938
932011.04.08 20:15modify150.011.434981.437331.45828
942011.04.08 20:30modify140.011.434981.437481.44938
952011.04.08 20:30modify150.011.434981.437481.45828
962011.04.08 20:45modify140.011.434981.437621.44938
972011.04.08 20:45modify150.011.434981.437621.45828
982011.04.08 20:52buy250.011.448691.420011.45759
992011.04.10 22:00expiration220.011.414911.443491.40601
1002011.04.10 22:00expiration230.011.414911.443491.40051
1012011.04.10 22:00expiration240.011.414911.443491.39161
1022011.04.10 22:00sell stop260.011.423391.452141.41449
1032011.04.10 22:00modify140.011.434981.437761.44938
1042011.04.10 22:00modify150.011.434981.437761.45828
1052011.04.10 22:00sell stop270.011.423391.452141.40899
1062011.04.10 22:00sell stop280.011.423391.452141.40009
1072011.04.10 22:15modify140.011.434981.437871.44938
1082011.04.10 22:15modify150.011.434981.437871.45828
1092011.04.10 22:30modify140.011.434981.437991.44938
1102011.04.10 22:30modify150.011.434981.437991.45828
1112011.04.10 22:45modify140.011.434981.438111.44938
1122011.04.10 22:45modify150.011.434981.438111.45828
1132011.04.10 23:00delete260.011.423391.452141.41449
1142011.04.10 23:00delete280.011.423391.452141.40009
1152011.04.10 23:00delete270.011.423391.452141.40899
1162011.04.10 23:00modify140.011.434981.438221.44938
1172011.04.10 23:00modify150.011.434981.438221.45828
1182011.04.10 23:15modify140.011.434981.438321.44938
1192011.04.10 23:15modify150.011.434981.438321.45828
1202011.04.10 23:30modify140.011.434981.438441.44938
1212011.04.10 23:30modify150.011.434981.438441.45828
1222011.04.10 23:45modify140.011.434981.438571.44938
1232011.04.10 23:45modify150.011.434981.438571.45828
1242011.04.11 00:00modify140.011.434981.438701.44938
1252011.04.11 00:00modify150.011.434981.438701.45828
1262011.04.11 00:15modify140.011.434981.438791.44938
1272011.04.11 00:15modify150.011.434981.438791.45828
1282011.04.11 00:30modify140.011.434981.438891.44938
1292011.04.11 00:30modify150.011.434981.438891.45828
1302011.04.11 00:45modify140.011.434981.438981.44938
1312011.04.11 00:45modify150.011.434981.438981.45828
1322011.04.11 01:00sell stop290.011.424671.453461.41577
1332011.04.11 01:00modify140.011.434981.439071.44938
1342011.04.11 01:00modify150.011.434981.439071.45828
1352011.04.11 01:00sell stop300.011.424671.453461.41027
1362011.04.11 01:00sell stop310.011.424671.453461.40137
1372011.04.11 01:15modify140.011.434981.439141.44938
1382011.04.11 01:15modify150.011.434981.439141.45828
1392011.04.11 01:30modify140.011.434981.439221.44938
1402011.04.11 01:30modify150.011.434981.439221.45828
1412011.04.11 01:45modify140.011.434981.439311.44938
1422011.04.11 01:45modify150.011.434981.439311.45828
1432011.04.11 02:00modify140.011.434981.439401.44938
1442011.04.11 02:00modify150.011.434981.439401.45828
1452011.04.11 02:15modify140.011.434981.439511.44938
1462011.04.11 02:15modify150.011.434981.439511.45828
1472011.04.11 02:30modify140.011.434981.439611.44938
1482011.04.11 02:30modify150.011.434981.439611.45828
1492011.04.11 02:45modify140.011.434981.439711.44938
1502011.04.11 02:45modify150.011.434981.439711.45828
1512011.04.11 03:00modify140.011.434981.439811.44938
1522011.04.11 03:00modify150.011.434981.439811.45828
1532011.04.11 03:15modify140.011.434981.439901.44938
1542011.04.11 03:15modify150.011.434981.439901.45828
1552011.04.11 03:30modify140.011.434981.439991.44938
1562011.04.11 03:30modify150.011.434981.439991.45828
1572011.04.11 03:45modify140.011.434981.440071.44938
1582011.04.11 03:45modify150.011.434981.440071.45828
1592011.04.11 04:00modify140.011.434981.440151.44938
1602011.04.11 04:00modify150.011.434981.440151.45828
1612011.04.11 04:15modify140.011.434981.440231.44938
1622011.04.11 04:15modify150.011.434981.440231.45828
1632011.04.11 04:30modify140.011.434981.440311.44938
1642011.04.11 04:30modify150.011.434981.440311.45828
1652011.04.11 04:45modify140.011.434981.440401.44938
1662011.04.11 04:45modify150.011.434981.440401.45828
1672011.04.11 05:00modify140.011.434981.440481.44938
1682011.04.11 05:00modify150.011.434981.440481.45828
1692011.04.11 05:15modify140.011.434981.440561.44938
1702011.04.11 05:15modify150.011.434981.440561.45828
1712011.04.11 05:30modify140.011.434981.440641.44938
1722011.04.11 05:30modify150.011.434981.440641.45828
1732011.04.11 05:45modify140.011.434981.440711.44938
1742011.04.11 05:45modify150.011.434981.440711.45828
1752011.04.11 06:00modify140.011.434981.440781.44938
1762011.04.11 06:00modify150.011.434981.440781.45828
1772011.04.11 06:15modify140.011.434981.440841.44938
1782011.04.11 06:15modify150.011.434981.440841.45828
1792011.04.11 06:30modify140.011.434981.440911.44938
1802011.04.11 06:30modify150.011.434981.440911.45828
1812011.04.11 06:45modify140.011.434981.440961.44938
1822011.04.11 06:45modify150.011.434981.440961.45828
1832011.04.11 07:00modify140.011.434981.441031.44938
1842011.04.11 07:00modify150.011.434981.441031.45828
1852011.04.11 07:15modify140.011.434981.441091.44938
1862011.04.11 07:15modify150.011.434981.441091.45828
1872011.04.11 07:30modify140.011.434981.441161.44938
1882011.04.11 07:30modify150.011.434981.441161.45828
1892011.04.11 07:45modify140.011.434981.441241.44938
1902011.04.11 07:45modify150.011.434981.441241.45828
1912011.04.11 08:00modify140.011.434981.441311.44938
1922011.04.11 08:00modify150.011.434981.441311.45828
1932011.04.11 08:15modify140.011.434981.441371.44938
1942011.04.11 08:15modify150.011.434981.441371.45828
1952011.04.11 08:30modify140.011.434981.441421.44938
1962011.04.11 08:30modify150.011.434981.441421.45828
1972011.04.11 08:45modify140.011.434981.441491.44938
1982011.04.11 08:45modify150.011.434981.441491.45828
1992011.04.11 09:00modify140.011.434981.441551.44938
2002011.04.11 09:00modify150.011.434981.441551.45828
2012011.04.11 09:15modify140.011.434981.441601.44938
2022011.04.11 09:15modify150.011.434981.441601.45828
2032011.04.11 09:30modify140.011.434981.441661.44938
2042011.04.11 09:30modify150.011.434981.441661.45828
2052011.04.11 09:45modify140.011.434981.441721.44938
2062011.04.11 09:45modify150.011.434981.441721.45828
2072011.04.11 10:00modify140.011.434981.441791.44938
2082011.04.11 10:00modify150.011.434981.441791.45828
2092011.04.11 10:15modify140.011.434981.441841.44938
2102011.04.11 10:15modify150.011.434981.441841.45828
2112011.04.11 10:30modify140.011.434981.441891.44938
2122011.04.11 10:30modify150.011.434981.441891.45828
2132011.04.11 10:45modify140.011.434981.441961.44938
2142011.04.11 10:45modify150.011.434981.441961.45828
2152011.04.11 11:00modify140.011.434981.442011.44938
2162011.04.11 11:00modify150.011.434981.442011.45828
2172011.04.11 11:15modify140.011.434981.442061.44938
2182011.04.11 11:15modify150.011.434981.442061.45828
2192011.04.11 11:30modify140.011.434981.442111.44938
2202011.04.11 11:30modify150.011.434981.442111.45828
2212011.04.11 11:45modify140.011.434981.442151.44938
2222011.04.11 11:45modify150.011.434981.442151.45828
2232011.04.11 12:00modify140.011.434981.442171.44938
2242011.04.11 12:00modify150.011.434981.442171.45828
2252011.04.11 12:15modify140.011.434981.442191.44938
2262011.04.11 12:15modify150.011.434981.442191.45828
2272011.04.11 12:39s/l140.011.442191.442191.449387.1410015.98
2282011.04.11 12:39s/l150.011.442191.442191.458287.1410023.12
2292011.04.11 12:39buy stop320.011.456621.427771.47102
2302011.04.11 12:40buy stop330.011.456621.427771.47992
2312011.04.11 23:00delete290.011.424671.453461.41577
2322011.04.11 23:00delete310.011.424671.453461.40137
2332011.04.11 23:00delete330.011.456621.427771.47992
2342011.04.11 23:00delete300.011.424671.453461.41027
2352011.04.11 23:00delete320.011.456621.427771.47102
2362011.04.12 01:00buy stop340.011.457201.428341.47160
2372011.04.12 01:00buy stop350.011.457201.428341.48050
2382011.04.12 01:00sell stop360.011.428341.457201.41944
2392011.04.12 01:00sell stop370.011.428341.457201.41394
2402011.04.12 01:00sell stop380.011.428341.457201.40504
2412011.04.12 23:00delete340.011.457201.428341.47160
2422011.04.12 23:00delete360.011.428341.457201.41944
2432011.04.12 23:00delete380.011.428341.457201.40504
2442011.04.12 23:00delete350.011.457201.428341.48050
2452011.04.12 23:00delete370.011.428341.457201.41394
2462011.04.13 01:00buy stop390.011.459921.431011.47432
2472011.04.13 01:00buy stop400.011.459921.431011.48322
2482011.04.13 01:00sell stop410.011.431011.459921.42211
2492011.04.13 01:00sell stop420.011.431011.459921.41661
2502011.04.13 01:00sell stop430.011.431011.459921.40771
2512011.04.13 23:00delete390.011.459921.431011.47432
2522011.04.13 23:00delete410.011.431011.459921.42211
2532011.04.13 23:00delete430.011.431011.459921.40771
2542011.04.13 23:00delete400.011.459921.431011.48322
2552011.04.13 23:00delete420.011.431011.459921.41661
2562011.04.14 01:00buy stop440.011.460591.431671.47499
2572011.04.14 01:00buy stop450.011.460591.431671.48389
2582011.04.14 01:00sell stop460.011.431671.460591.42277
2592011.04.14 01:00sell stop470.011.431671.460591.41727
2602011.04.14 01:00sell stop480.011.431671.460591.40837
2612011.04.14 23:00delete440.011.460591.431671.47499
2622011.04.14 23:00delete460.011.431671.460591.42277
2632011.04.14 23:00delete480.011.431671.460591.40837
2642011.04.14 23:00delete450.011.460591.431671.48389
2652011.04.14 23:00delete470.011.431671.460591.41727
2662011.04.15 01:00buy stop490.011.461211.432271.47561
2672011.04.15 01:00buy stop500.011.461211.432271.48451
2682011.04.15 01:00sell stop510.011.432271.461211.42337
2692011.04.15 01:00sell stop520.011.432271.461211.41787
2702011.04.15 01:00sell stop530.011.432271.461211.40897
2712011.04.17 22:00expiration490.011.461211.432271.47561
2722011.04.17 22:00expiration500.011.461211.432271.48451
2732011.04.17 22:00expiration510.011.432271.461211.42337
2742011.04.17 22:00expiration520.011.432271.461211.41787
2752011.04.17 22:00expiration530.011.432271.461211.40897
2762011.04.17 22:00buy stop540.011.459671.430771.47407
2772011.04.17 22:00buy stop550.011.459671.430771.48297
2782011.04.17 22:00sell stop560.011.430771.459671.42187
2792011.04.17 22:00sell stop570.011.430771.459671.41637
2802011.04.17 22:00sell stop580.011.430771.459671.40747
2812011.04.17 23:00delete540.011.459671.430771.47407
2822011.04.17 23:00delete560.011.430771.459671.42187
2832011.04.17 23:00delete580.011.430771.459671.40747
2842011.04.17 23:00delete550.011.459671.430771.48297
2852011.04.17 23:00delete570.011.430771.459671.41637
2862011.04.18 01:00buy stop590.011.458881.429991.47328
2872011.04.18 01:00buy stop600.011.458881.429991.48218
2882011.04.18 01:00sell stop610.011.429991.458881.42109
2892011.04.18 01:00sell stop620.011.429991.458881.41559
2902011.04.18 01:00sell stop630.011.429991.458881.40669
2912011.04.18 07:33sell610.011.429991.458881.42109
2922011.04.18 07:33sell620.011.429991.458881.41559
2932011.04.18 07:33sell630.011.429991.458881.40669
2942011.04.18 14:49t/p610.011.421091.458881.421098.9010032.02
2952011.04.18 14:57s/l250.011.420011.420011.45759-28.7910003.23
2962011.04.18 16:58buy stop640.011.450841.422111.45974
2972011.04.18 16:58sell stop650.011.422111.450841.41321
2982011.04.18 17:27sell650.011.422111.450841.41321
2992011.04.18 23:00delete590.011.458881.429991.47328
3002011.04.18 23:00delete640.011.450841.422111.45974
3012011.04.18 23:00delete600.011.458881.429991.48218
3022011.04.19 01:00buy stop660.011.445881.417251.45478
3032011.04.19 01:00buy stop670.011.445881.417251.46028
3042011.04.19 01:00buy stop680.011.445881.417251.46918
3052011.04.19 04:30modify620.011.429991.429921.41559
3062011.04.19 04:30modify630.011.429991.429921.40669
3072011.04.19 04:45modify620.011.429991.429811.41559
3082011.04.19 04:45modify630.011.429991.429811.40669
3092011.04.19 05:00modify620.011.429991.429711.41559
3102011.04.19 05:00modify630.011.429991.429711.40669
3112011.04.19 05:15modify620.011.429991.429611.41559
3122011.04.19 05:15modify630.011.429991.429611.40669
3132011.04.19 05:30modify620.011.429991.429511.41559
3142011.04.19 05:30modify630.011.429991.429511.40669
3152011.04.19 05:45modify620.011.429991.429431.41559
3162011.04.19 05:45modify630.011.429991.429431.40669
3172011.04.19 06:00modify620.011.429991.429331.41559
3182011.04.19 06:00modify630.011.429991.429331.40669
3192011.04.19 06:15modify620.011.429991.429211.41559
3202011.04.19 06:15modify630.011.429991.429211.40669
3212011.04.19 06:30modify620.011.429991.429111.41559
3222011.04.19 06:30modify630.011.429991.429111.40669
3232011.04.19 06:45modify620.011.429991.429031.41559
3242011.04.19 06:45modify630.011.429991.429031.40669
3252011.04.19 07:00modify620.011.429991.428971.41559
3262011.04.19 07:00modify630.011.429991.428971.40669
3272011.04.19 07:15modify620.011.429991.428881.41559
3282011.04.19 07:15modify630.011.429991.428881.40669
3292011.04.19 07:30modify620.011.429991.428811.41559
3302011.04.19 07:30modify630.011.429991.428811.40669
3312011.04.19 07:45modify620.011.429991.428761.41559
3322011.04.19 07:45modify630.011.429991.428761.40669
3332011.04.19 08:00modify620.011.429991.428711.41559
3342011.04.19 08:00modify630.011.429991.428711.40669
3352011.04.19 08:15modify620.011.429991.428671.41559
3362011.04.19 08:15modify630.011.429991.428671.40669
3372011.04.19 08:30modify620.011.429991.428611.41559
3382011.04.19 08:30modify630.011.429991.428611.40669
3392011.04.19 08:45modify620.011.429991.428571.41559
3402011.04.19 08:45modify630.011.429991.428571.40669
3412011.04.19 09:00modify620.011.429991.428531.41559
3422011.04.19 09:00modify630.011.429991.428531.40669
3432011.04.19 09:15modify620.011.429991.428511.41559
3442011.04.19 09:15modify630.011.429991.428511.40669
3452011.04.19 09:30modify620.011.429991.428481.41559
3462011.04.19 09:30modify630.011.429991.428481.40669
3472011.04.19 09:47s/l620.011.428481.428481.415591.4410004.67
3482011.04.19 09:47s/l630.011.428481.428481.406691.4410006.10
3492011.04.19 09:47sell stop690.011.414191.442761.39979
3502011.04.19 09:47sell stop700.011.414191.442761.39089
3512011.04.19 23:00delete660.011.445881.417251.45478
3522011.04.19 23:00delete680.011.445881.417251.46918
3532011.04.19 23:00delete700.011.414191.442761.39089
3542011.04.19 23:00delete670.011.445881.417251.46028
3552011.04.19 23:00delete690.011.414191.442761.39979
3562011.04.20 01:00buy stop710.011.445171.416551.45407
3572011.04.20 01:00buy stop720.011.445171.416551.45957
3582011.04.20 01:00buy stop730.011.445171.416551.46847
3592011.04.20 01:00sell stop740.011.416551.445171.40215
3602011.04.20 01:00sell stop750.011.416551.445171.39325
3612011.04.20 08:33buy710.011.445171.416551.45407
3622011.04.20 08:33buy720.011.445171.416551.45957
3632011.04.20 08:33buy730.011.445171.416551.46847
3642011.04.20 09:37s/l650.011.450841.450841.41321-28.879977.23
3652011.04.20 10:05sell stop760.011.420881.449581.41198
3662011.04.20 10:43t/p710.011.454071.416551.454078.909986.13
3672011.04.20 11:57buy stop770.011.451141.422411.46004
3682011.04.20 12:02buy770.011.451141.422411.46004
3692011.04.20 23:00delete740.011.416551.445171.40215
3702011.04.20 23:00delete760.011.420881.449581.41198
3712011.04.20 23:00delete750.011.416551.445171.39325
3722011.04.21 01:00sell stop780.011.430011.458901.42111
3732011.04.21 01:00sell stop790.011.430011.458901.41561
3742011.04.21 01:00sell stop800.011.430011.458901.40671
3752011.04.21 02:15modify720.011.445171.445281.45957
3762011.04.21 02:15modify730.011.445171.445281.46847
3772011.04.21 02:30modify720.011.445171.445451.45957
3782011.04.21 02:30modify730.011.445171.445451.46847
3792011.04.21 02:45modify720.011.445171.445611.45957
3802011.04.21 02:45modify730.011.445171.445611.46847
3812011.04.21 03:00modify720.011.445171.445771.45957
3822011.04.21 03:00modify730.011.445171.445771.46847
3832011.04.21 03:15modify720.011.445171.445921.45957
3842011.04.21 03:15modify730.011.445171.445921.46847
3852011.04.21 03:30modify720.011.445171.446071.45957
3862011.04.21 03:30modify730.011.445171.446071.46847
3872011.04.21 03:45modify720.011.445171.446221.45957
3882011.04.21 03:45modify730.011.445171.446221.46847
3892011.04.21 04:00modify720.011.445171.446361.45957
3902011.04.21 04:00modify730.011.445171.446361.46847
3912011.04.21 04:15modify720.011.445171.446501.45957
3922011.04.21 04:15modify730.011.445171.446501.46847
3932011.04.21 04:30modify720.011.445171.446651.45957
3942011.04.21 04:30modify730.011.445171.446651.46847
3952011.04.21 04:45modify720.011.445171.446781.45957
3962011.04.21 04:45modify730.011.445171.446781.46847
3972011.04.21 05:00modify720.011.445171.446921.45957
3982011.04.21 05:00modify730.011.445171.446921.46847
3992011.04.21 05:15modify720.011.445171.447061.45957
4002011.04.21 05:15modify730.011.445171.447061.46847
4012011.04.21 05:22t/p720.011.459571.447061.4595714.3610000.49
4022011.04.21 05:22buy stop810.011.461531.432591.47593
4032011.04.21 05:28t/p770.011.460041.422411.460048.8610009.35
4042011.04.21 05:28buy stop820.011.461531.432591.47043
4052011.04.21 05:30modify730.011.445171.447231.46847
4062011.04.21 05:45modify730.011.445171.447411.46847
4072011.04.21 05:46buy810.011.461531.432591.47593
4082011.04.21 05:46buy820.011.461531.432591.47043
4092011.04.21 06:00modify730.011.445171.447601.46847
4102011.04.21 06:15modify730.011.445171.447771.46847
4112011.04.21 06:30modify730.011.445171.447951.46847
4122011.04.21 06:45modify730.011.445171.448131.46847
4132011.04.21 07:00modify730.011.445171.448311.46847
4142011.04.21 07:15modify730.011.445171.448471.46847
4152011.04.21 07:30modify730.011.445171.448661.46847
4162011.04.21 07:45modify730.011.445171.448871.46847
4172011.04.21 08:00modify730.011.445171.449071.46847
4182011.04.21 08:15modify730.011.445171.449261.46847
4192011.04.21 08:30modify730.011.445171.449431.46847
4202011.04.21 08:45modify730.011.445171.449611.46847
4212011.04.21 09:00modify730.011.445171.449811.46847
4222011.04.21 09:15modify730.011.445171.450001.46847
4232011.04.21 09:30modify730.011.445171.450201.46847
4242011.04.21 09:45modify730.011.445171.450391.46847
4252011.04.21 10:00modify730.011.445171.450581.46847
4262011.04.21 10:15modify730.011.445171.450771.46847
4272011.04.21 10:30modify730.011.445171.450941.46847
4282011.04.21 10:45modify730.011.445171.451091.46847
4292011.04.21 11:00modify730.011.445171.451231.46847
4302011.04.21 11:15modify730.011.445171.451371.46847
4312011.04.21 11:30modify730.011.445171.451501.46847
4322011.04.21 11:45modify730.011.445171.451631.46847
4332011.04.21 12:00modify730.011.445171.451761.46847
4342011.04.21 12:15modify730.011.445171.451851.46847
4352011.04.21 12:30modify730.011.445171.451951.46847
4362011.04.21 12:45modify730.011.445171.452031.46847
4372011.04.21 13:00modify730.011.445171.452121.46847
4382011.04.21 13:15modify730.011.445171.452221.46847
4392011.04.21 13:30modify730.011.445171.452281.46847
4402011.04.21 13:45modify730.011.445171.452331.46847
4412011.04.21 14:00modify730.011.445171.452351.46847
4422011.04.21 14:15modify730.011.445171.452391.46847
4432011.04.21 14:30modify730.011.445171.452451.46847
4442011.04.21 14:45modify730.011.445171.452511.46847
4452011.04.21 15:00modify730.011.445171.452571.46847
4462011.04.21 15:15modify730.011.445171.452621.46847
4472011.04.21 15:30modify730.011.445171.452691.46847
4482011.04.21 15:45modify730.011.445171.452781.46847
4492011.04.21 16:00modify730.011.445171.452851.46847
4502011.04.21 16:15modify730.011.445171.452921.46847
4512011.04.21 16:30modify730.011.445171.452981.46847
4522011.04.21 16:45modify730.011.445171.453031.46847
4532011.04.21 17:00modify730.011.445171.453091.46847
4542011.04.21 17:15modify730.011.445171.453151.46847
4552011.04.21 17:30modify730.011.445171.453211.46847
4562011.04.21 17:45modify730.011.445171.453261.46847
4572011.04.21 18:00modify730.011.445171.453301.46847
4582011.04.21 18:15modify730.011.445171.453321.46847
4592011.04.21 18:30modify730.011.445171.453341.46847
4602011.04.21 18:45modify730.011.445171.453351.46847
4612011.04.21 18:46s/l730.011.453351.453351.468478.1410017.48
4622011.04.21 18:46buy stop830.011.467881.438811.49118
4632011.04.21 23:00delete780.011.430011.458901.42111
4642011.04.21 23:00delete800.011.430011.458901.40671
4652011.04.21 23:00delete830.011.467881.438811.49118
4662011.04.21 23:00delete790.011.430011.458901.41561
4672011.04.22 01:00buy stop840.011.468451.439371.49175
4682011.04.22 01:00sell stop850.011.439371.468451.43047
4692011.04.22 01:00sell stop860.011.439371.468451.42497
4702011.04.22 01:00sell stop870.011.439371.468451.41607
4712011.04.24 22:00expiration840.011.468451.439371.49175
4722011.04.24 22:00expiration850.011.439371.468451.43047
4732011.04.24 22:00expiration860.011.439371.468451.42497
4742011.04.24 22:00expiration870.011.439371.468451.41607
4752011.04.24 22:00buy stop880.011.469531.440431.49283
4762011.04.24 22:00sell stop890.011.440431.469531.43153
4772011.04.24 22:00sell stop900.011.440431.469531.42603
4782011.04.24 22:00sell stop910.011.440431.469531.41713
4792011.04.24 23:00delete880.011.469531.440431.49283
4802011.04.24 23:00delete900.011.440431.469531.42603
4812011.04.24 23:00delete890.011.440431.469531.43153
4822011.04.24 23:00delete910.011.440431.469531.41713
4832011.04.25 01:00buy stop920.011.469891.440791.49319
4842011.04.25 01:00sell stop930.011.440791.469891.43189
4852011.04.25 01:00sell stop940.011.440791.469891.42639
4862011.04.25 01:00sell stop950.011.440791.469891.41749
4872011.04.25 23:00delete920.011.469891.440791.49319
4882011.04.25 23:00delete940.011.440791.469891.42639
4892011.04.25 23:00delete930.011.440791.469891.43189
4902011.04.25 23:00delete950.011.440791.469891.41749
4912011.04.26 01:00buy stop960.011.471321.442181.49462
4922011.04.26 01:00sell stop970.011.442181.471321.43328
4932011.04.26 01:00sell stop980.011.442181.471321.42778
4942011.04.26 01:00sell stop990.011.442181.471321.41888
4952011.04.26 22:32t/p820.011.470431.432591.470438.8610026.34
4962011.04.26 22:32buy stop1000.011.474511.445311.48341
4972011.04.26 22:32buy960.011.471321.442181.49462
4982011.04.26 23:00delete970.011.442181.471321.43328
4992011.04.26 23:00delete990.011.442181.471321.41888
5002011.04.26 23:00delete980.011.442181.471321.42778
5012011.04.26 23:00delete1000.011.474511.445311.48341
5022011.04.27 01:00buy stop1010.011.475631.446411.48453
5032011.04.27 01:00sell stop1020.011.446411.475631.43751
5042011.04.27 01:00sell stop1030.011.446411.475631.43201
5052011.04.27 01:00sell stop1040.011.446411.475631.42311
5062011.04.27 02:30modify810.011.461531.461561.47593
5072011.04.27 02:45modify810.011.461531.461631.47593
5082011.04.27 03:00modify810.011.461531.461711.47593
5092011.04.27 03:15modify810.011.461531.461791.47593
5102011.04.27 03:30modify810.011.461531.461871.47593
5112011.04.27 03:45modify810.011.461531.461961.47593
5122011.04.27 04:00modify810.011.461531.462051.47593
5132011.04.27 04:15modify810.011.461531.462131.47593
5142011.04.27 04:30modify810.011.461531.462221.47593
5152011.04.27 04:45modify810.011.461531.462311.47593
5162011.04.27 05:00modify810.011.461531.462401.47593
5172011.04.27 05:15modify810.011.461531.462491.47593
5182011.04.27 05:30modify810.011.461531.462581.47593
5192011.04.27 05:45modify810.011.461531.462661.47593
5202011.04.27 06:00modify810.011.461531.462741.47593
5212011.04.27 06:15modify810.011.461531.462801.47593
5222011.04.27 06:30modify810.011.461531.462871.47593
5232011.04.27 06:45modify810.011.461531.462921.47593
5242011.04.27 07:00modify810.011.461531.462961.47593
5252011.04.27 07:15modify810.011.461531.463031.47593
5262011.04.27 07:30modify810.011.461531.463071.47593
5272011.04.27 07:45modify810.011.461531.463121.47593
5282011.04.27 08:00modify810.011.461531.463171.47593
5292011.04.27 08:15modify810.011.461531.463221.47593
5302011.04.27 08:30modify810.011.461531.463281.47593
5312011.04.27 08:45modify810.011.461531.463351.47593
5322011.04.27 09:00modify810.011.461531.463431.47593
5332011.04.27 09:15modify810.011.461531.463501.47593
5342011.04.27 09:30modify810.011.461531.463551.47593
5352011.04.27 09:45modify810.011.461531.463591.47593
5362011.04.27 10:00modify810.011.461531.463641.47593
5372011.04.27 10:15modify810.011.461531.463681.47593
5382011.04.27 10:30modify810.011.461531.463721.47593
5392011.04.27 10:45modify810.011.461531.463761.47593
5402011.04.27 11:00modify810.011.461531.463811.47593
5412011.04.27 11:15modify810.011.461531.463861.47593
5422011.04.27 11:30modify810.011.461531.463911.47593
5432011.04.27 11:45modify810.011.461531.463961.47593
5442011.04.27 12:00modify810.011.461531.464001.47593
5452011.04.27 12:15modify810.011.461531.464041.47593
5462011.04.27 12:30modify810.011.461531.464071.47593
5472011.04.27 12:45modify810.011.461531.464101.47593
5482011.04.27 13:00modify810.011.461531.464131.47593
5492011.04.27 13:15modify810.011.461531.464161.47593
5502011.04.27 13:30modify810.011.461531.464211.47593
5512011.04.27 13:45modify810.011.461531.464241.47593
5522011.04.27 14:00modify810.011.461531.464301.47593
5532011.04.27 14:15modify810.011.461531.464331.47593
5542011.04.27 14:30modify810.011.461531.464371.47593
5552011.04.27 14:45modify810.011.461531.464391.47593
5562011.04.27 14:47s/l810.011.464391.464391.475932.8010029.14
5572011.04.27 14:47buy stop1050.011.479031.449741.49343
5582011.04.27 19:28buy1010.011.475631.446411.48453
5592011.04.27 19:45buy1050.011.479031.449741.49343
5602011.04.27 23:00delete1020.011.446411.475631.43751
5612011.04.27 23:00delete1040.011.446411.475631.42311
5622011.04.27 23:00delete1030.011.446411.475631.43201
5632011.04.28 01:00sell stop1060.011.454481.483871.44558
5642011.04.28 01:00sell stop1070.011.454481.483871.44008
5652011.04.28 01:00sell stop1080.011.454481.483871.43118
5662011.04.28 01:09t/p1010.011.484531.446411.484538.8610038.00
5672011.04.28 01:45buy stop1090.011.484471.455071.49337
5682011.04.28 02:21buy1090.011.484471.455071.49337
5692011.04.28 03:45modify960.011.471321.471401.49462
5702011.04.28 04:00modify960.011.471321.471611.49462
5712011.04.28 04:15modify960.011.471321.471811.49462
5722011.04.28 04:30modify960.011.471321.472011.49462
5732011.04.28 04:45modify960.011.471321.472221.49462
5742011.04.28 05:00modify960.011.471321.472411.49462
5752011.04.28 05:15modify960.011.471321.472601.49462
5762011.04.28 05:30modify960.011.471321.472781.49462
5772011.04.28 05:45modify960.011.471321.472951.49462
5782011.04.28 06:00modify960.011.471321.473111.49462
5792011.04.28 06:15modify960.011.471321.473261.49462
5802011.04.28 06:30modify960.011.471321.473401.49462
5812011.04.28 06:45modify960.011.471321.473551.49462
5822011.04.28 07:00modify960.011.471321.473691.49462
5832011.04.28 07:15modify960.011.471321.473841.49462
5842011.04.28 07:30modify960.011.471321.473991.49462
5852011.04.28 07:45modify960.011.471321.474141.49462
5862011.04.28 08:00modify960.011.471321.474271.49462
5872011.04.28 08:15modify960.011.471321.474401.49462
5882011.04.28 08:30modify960.011.471321.474531.49462
5892011.04.28 08:45modify960.011.471321.474661.49462
5902011.04.28 09:00modify960.011.471321.474801.49462
5912011.04.28 09:15modify960.011.471321.474951.49462
5922011.04.28 09:30modify960.011.471321.475091.49462
5932011.04.28 09:45modify960.011.471321.475221.49462
5942011.04.28 10:00modify960.011.471321.475351.49462
5952011.04.28 10:15modify960.011.471321.475461.49462
5962011.04.28 10:30modify960.011.471321.475571.49462
5972011.04.28 10:45modify960.011.471321.475681.49462
5982011.04.28 11:00modify960.011.471321.475761.49462
5992011.04.28 11:15modify960.011.471321.475831.49462
6002011.04.28 11:30modify960.011.471321.475891.49462
6012011.04.28 11:45modify960.011.471321.475941.49462
6022011.04.28 12:00modify960.011.471321.475991.49462
6032011.04.28 12:15modify960.011.471321.476031.49462
6042011.04.28 12:30modify960.011.471321.476071.49462
6052011.04.28 12:45modify960.011.471321.476141.49462
6062011.04.28 13:00modify960.011.471321.476191.49462
6072011.04.28 13:15modify960.011.471321.476221.49462
6082011.04.28 13:30modify960.011.471321.476271.49462
6092011.04.28 13:45modify960.011.471321.476351.49462
6102011.04.28 14:00modify960.011.471321.476441.49462
6112011.04.28 14:15modify960.011.471321.476551.49462
6122011.04.28 14:30modify960.011.471321.476621.49462
6132011.04.28 14:45modify960.011.471321.476691.49462
6142011.04.28 15:00modify960.011.471321.476771.49462
6152011.04.28 15:15modify960.011.471321.476861.49462
6162011.04.28 15:30modify960.011.471321.476941.49462
6172011.04.28 15:45modify960.011.471321.476971.49462
6182011.04.28 16:00modify960.011.471321.476991.49462
6192011.04.28 16:15modify960.011.471321.477021.49462
6202011.04.28 16:30modify960.011.471321.477071.49462
6212011.04.28 16:45modify960.011.471321.477111.49462
6222011.04.28 17:00modify960.011.471321.477141.49462
6232011.04.28 17:15modify960.011.471321.477161.49462
6242011.04.28 17:30modify960.011.471321.477181.49462
6252011.04.28 17:45modify960.011.471321.477221.49462
6262011.04.28 18:00modify960.011.471321.477291.49462
6272011.04.28 18:15modify960.011.471321.477351.49462
6282011.04.28 18:30modify960.011.471321.477411.49462
6292011.04.28 18:45modify960.011.471321.477461.49462
6302011.04.28 19:00modify960.011.471321.477531.49462
6312011.04.28 19:15modify960.011.471321.477591.49462
6322011.04.28 19:30modify960.011.471321.477651.49462
6332011.04.28 19:45modify960.011.471321.477711.49462
6342011.04.28 20:00modify960.011.471321.477771.49462
6352011.04.28 20:15modify960.011.471321.477831.49462
6362011.04.28 20:30modify960.011.471321.477901.49462
6372011.04.28 20:45modify960.011.471321.477961.49462
6382011.04.28 21:00modify960.011.471321.478011.49462
6392011.04.28 21:15modify960.011.471321.478071.49462
6402011.04.28 21:30modify960.011.471321.478131.49462
6412011.04.28 21:45modify960.011.471321.478191.49462
6422011.04.28 22:00modify960.011.471321.478251.49462
6432011.04.28 22:15modify960.011.471321.478321.49462
6442011.04.28 22:30modify960.011.471321.478391.49462
6452011.04.28 22:45modify960.011.471321.478471.49462
6462011.04.28 23:00delete1060.011.454481.483871.44558
6472011.04.28 23:00delete1080.011.454481.483871.43118
6482011.04.28 23:00delete1070.011.454481.483871.44008
6492011.04.28 23:00modify960.011.471321.478551.49462
6502011.04.28 23:15modify960.011.471321.478631.49462
6512011.04.28 23:30modify960.011.471321.478701.49462
6522011.04.28 23:45modify960.011.471321.478771.49462
6532011.04.29 00:00modify960.011.471321.478841.49462
6542011.04.29 00:15modify960.011.471321.478911.49462
6552011.04.29 00:30modify960.011.471321.478981.49462
6562011.04.29 00:45modify960.011.471321.479041.49462
6572011.04.29 00:45modify1050.011.479031.479041.49343
6582011.04.29 01:00sell stop1100.011.464301.493881.45540
6592011.04.29 01:00modify960.011.471321.479091.49462
6602011.04.29 01:00modify1050.011.479031.479091.49343
6612011.04.29 01:00sell stop1110.011.464301.493881.44990
6622011.04.29 01:00sell stop1120.011.464301.493881.44100
6632011.04.29 01:15modify960.011.471321.479121.49462
6642011.04.29 01:15modify1050.011.479031.479121.49343
6652011.04.29 01:30modify960.011.471321.479161.49462
6662011.04.29 01:30modify1050.011.479031.479161.49343
6672011.04.29 01:45modify960.011.471321.479201.49462
6682011.04.29 01:45modify1050.011.479031.479201.49343
6692011.04.29 02:00modify960.011.471321.479241.49462
6702011.04.29 02:00modify1050.011.479031.479241.49343
6712011.04.29 02:15modify960.011.471321.479301.49462
6722011.04.29 02:15modify1050.011.479031.479301.49343
6732011.04.29 02:30modify960.011.471321.479351.49462
6742011.04.29 02:30modify1050.011.479031.479351.49343
6752011.04.29 02:45modify960.011.471321.479401.49462
6762011.04.29 02:45modify1050.011.479031.479401.49343
6772011.04.29 03:00modify960.011.471321.479441.49462
6782011.04.29 03:00modify1050.011.479031.479441.49343
6792011.04.29 03:15modify960.011.471321.479481.49462
6802011.04.29 03:15modify1050.011.479031.479481.49343
6812011.04.29 03:30modify960.011.471321.479531.49462
6822011.04.29 03:30modify1050.011.479031.479531.49343
6832011.04.29 03:45modify960.011.471321.479571.49462
6842011.04.29 03:45modify1050.011.479031.479571.49343
6852011.04.29 04:00modify960.011.471321.479621.49462
6862011.04.29 04:00modify1050.011.479031.479621.49343
6872011.04.29 04:15modify960.011.471321.479671.49462
6882011.04.29 04:15modify1050.011.479031.479671.49343
6892011.04.29 04:30modify960.011.471321.479721.49462
6902011.04.29 04:30modify1050.011.479031.479721.49343
6912011.04.29 04:45modify960.011.471321.479761.49462
6922011.04.29 04:45modify1050.011.479031.479761.49343
6932011.04.29 05:00modify960.011.471321.479801.49462
6942011.04.29 05:00modify1050.011.479031.479801.49343
6952011.04.29 05:15modify960.011.471321.479851.49462
6962011.04.29 05:15modify1050.011.479031.479851.49343
6972011.04.29 05:30modify960.011.471321.479901.49462
6982011.04.29 05:30modify1050.011.479031.479901.49343
6992011.04.29 05:45modify960.011.471321.479961.49462
7002011.04.29 05:45modify1050.011.479031.479961.49343
7012011.04.29 06:00modify960.011.471321.480021.49462
7022011.04.29 06:00modify1050.011.479031.480021.49343
7032011.04.29 06:15modify960.011.471321.480071.49462
7042011.04.29 06:15modify1050.011.479031.480071.49343
7052011.04.29 06:30modify960.011.471321.480111.49462
7062011.04.29 06:30modify1050.011.479031.480111.49343
7072011.04.29 06:45modify960.011.471321.480171.49462
7082011.04.29 06:45modify1050.011.479031.480171.49343
7092011.04.29 07:00modify960.011.471321.480221.49462
7102011.04.29 07:00modify1050.011.479031.480221.49343
7112011.04.29 07:15modify960.011.471321.480271.49462
7122011.04.29 07:15modify1050.011.479031.480271.49343
7132011.04.29 07:30modify960.011.471321.480311.49462
7142011.04.29 07:30modify1050.011.479031.480311.49343
7152011.04.29 07:45modify960.011.471321.480361.49462
7162011.04.29 07:45modify1050.011.479031.480361.49343
7172011.04.29 08:00modify960.011.471321.480411.49462
7182011.04.29 08:00modify1050.011.479031.480411.49343
7192011.04.29 08:15modify960.011.471321.480461.49462
7202011.04.29 08:15modify1050.011.479031.480461.49343
7212011.04.29 08:30modify960.011.471321.480511.49462
7222011.04.29 08:30modify1050.011.479031.480511.49343
7232011.04.29 08:45modify960.011.471321.480571.49462
7242011.04.29 08:45modify1050.011.479031.480571.49343
7252011.04.29 09:00modify960.011.471321.480641.49462
7262011.04.29 09:00modify1050.011.479031.480641.49343
7272011.04.29 09:15modify960.011.471321.480721.49462
7282011.04.29 09:15modify1050.011.479031.480721.49343
7292011.04.29 09:30modify960.011.471321.480801.49462
7302011.04.29 09:30modify1050.011.479031.480801.49343
7312011.04.29 09:45modify960.011.471321.480881.49462
7322011.04.29 09:45modify1050.011.479031.480881.49343
7332011.04.29 10:00modify960.011.471321.480961.49462
7342011.04.29 10:00modify1050.011.479031.480961.49343
7352011.04.29 10:15modify960.011.471321.481041.49462
7362011.04.29 10:15modify1050.011.479031.481041.49343
7372011.04.29 10:30modify960.011.471321.481121.49462
7382011.04.29 10:30modify1050.011.479031.481121.49343
7392011.04.29 10:45modify960.011.471321.481201.49462
7402011.04.29 10:45modify1050.011.479031.481201.49343
7412011.04.29 11:00modify960.011.471321.481261.49462
7422011.04.29 11:00modify1050.011.479031.481261.49343
7432011.04.29 11:15modify960.011.471321.481331.49462
7442011.04.29 11:15modify1050.011.479031.481331.49343
7452011.04.29 11:30modify960.011.471321.481401.49462
7462011.04.29 11:30modify1050.011.479031.481401.49343
7472011.04.29 11:45modify960.011.471321.481471.49462
7482011.04.29 11:45modify1050.011.479031.481471.49343
7492011.04.29 12:00modify960.011.471321.481561.49462
7502011.04.29 12:00modify1050.011.479031.481561.49343
7512011.04.29 12:15modify960.011.471321.481621.49462
7522011.04.29 12:15modify1050.011.479031.481621.49343
7532011.04.29 12:30modify960.011.471321.481681.49462
7542011.04.29 12:30modify1050.011.479031.481681.49343
7552011.04.29 12:45modify960.011.471321.481751.49462
7562011.04.29 12:45modify1050.011.479031.481751.49343
7572011.04.29 13:00modify960.011.471321.481801.49462
7582011.04.29 13:00modify1050.011.479031.481801.49343
7592011.04.29 13:15modify960.011.471321.481841.49462
7602011.04.29 13:15modify1050.011.479031.481841.49343
7612011.04.29 13:30modify960.011.471321.481871.49462
7622011.04.29 13:30modify1050.011.479031.481871.49343
7632011.04.29 13:45modify960.011.471321.481901.49462
7642011.04.29 13:45modify1050.011.479031.481901.49343
7652011.04.29 14:00modify960.011.471321.481931.49462
7662011.04.29 14:00modify1050.011.479031.481931.49343
7672011.04.29 14:15modify960.011.471321.481991.49462
7682011.04.29 14:15modify1050.011.479031.481991.49343
7692011.04.29 14:30modify960.011.471321.482031.49462
7702011.04.29 14:30modify1050.011.479031.482031.49343
7712011.04.29 14:45modify960.011.471321.482061.49462
7722011.04.29 14:45modify1050.011.479031.482061.49343
7732011.04.29 15:00modify960.011.471321.482081.49462
7742011.04.29 15:00modify1050.011.479031.482081.49343
7752011.04.29 15:15modify960.011.471321.482101.49462
7762011.04.29 15:15modify1050.011.479031.482101.49343
7772011.04.29 15:18s/l960.011.482101.482101.4946210.7110048.71
7782011.04.29 15:18s/l1050.011.482101.482101.493433.0110051.72
7792011.04.29 15:18buy stop1130.011.496921.467281.51132
7802011.04.29 15:18buy stop1140.011.496921.467281.52022
7812011.05.01 22:01expiration1100.011.464301.493881.45540
7822011.05.01 22:01expiration1110.011.464301.493881.44990
7832011.05.01 22:01expiration1120.011.464301.493881.44100
7842011.05.01 22:01expiration1130.011.496921.467281.51132
7852011.05.01 22:01expiration1140.011.496921.467281.52022
7862011.05.01 22:01buy stop1150.011.497061.467421.51146
7872011.05.01 22:05buy stop1160.011.497061.467421.52036
7882011.05.01 22:05sell stop1170.011.467421.497061.45852
7892011.05.01 22:05sell stop1180.011.467421.497061.45302
7902011.05.01 22:05sell stop1190.011.467421.497061.44412
7912011.05.01 23:00delete1150.011.497061.467421.51146
7922011.05.01 23:00delete1170.011.467421.497061.45852
7932011.05.01 23:00delete1190.011.467421.497061.44412
7942011.05.01 23:00delete1160.011.497061.467421.52036
7952011.05.01 23:00delete1180.011.467421.497061.45302
7962011.05.02 01:00buy stop1200.011.496971.467331.51137
7972011.05.02 01:00buy stop1210.011.496971.467331.52027
7982011.05.02 01:00sell stop1220.011.467331.496971.45843
7992011.05.02 01:00sell stop1230.011.467331.496971.45293
8002011.05.02 01:00sell stop1240.011.467331.496971.44403
8012011.05.02 23:00delete1200.011.496971.467331.51137
8022011.05.02 23:00delete1220.011.467331.496971.45843
8032011.05.02 23:00delete1240.011.467331.496971.44403
8042011.05.02 23:00delete1210.011.496971.467331.52027
8052011.05.02 23:00delete1230.011.467331.496971.45293
8062011.05.03 01:00buy stop1250.011.497811.468151.51221
8072011.05.03 01:00buy stop1260.011.497811.468151.52111
8082011.05.03 01:00sell stop1270.011.468151.497811.45925
8092011.05.03 01:00sell stop1280.011.468151.497811.45375
8102011.05.03 01:00sell stop1290.011.468151.497811.44485
8112011.05.03 23:00delete1250.011.497811.468151.51221
8122011.05.03 23:00delete1270.011.468151.497811.45925
8132011.05.03 23:00delete1290.011.468151.497811.44485
8142011.05.03 23:00delete1260.011.497811.468151.52111
8152011.05.03 23:00delete1280.011.468151.497811.45375
8162011.05.04 01:00buy stop1300.011.497031.467391.51143
8172011.05.04 01:00buy stop1310.011.497031.467391.52033
8182011.05.04 01:00sell stop1320.011.467391.497031.45849
8192011.05.04 01:00sell stop1330.011.467391.497031.45299
8202011.05.04 01:00sell stop1340.011.467391.497031.44409
8212011.05.04 14:56t/p1090.011.493371.455071.493378.8410060.57
8222011.05.04 14:56buy stop1350.011.498301.468631.50720
8232011.05.04 23:00delete1300.011.497031.467391.51143
8242011.05.04 23:00delete1320.011.467391.497031.45849
8252011.05.04 23:00delete1340.011.467391.497031.44409
8262011.05.04 23:00delete1310.011.497031.467391.52033
8272011.05.04 23:00delete1350.011.498301.468631.50720
8282011.05.04 23:00delete1330.011.467391.497031.45299
8292011.05.05 01:00buy stop1360.011.498741.469061.50764
8302011.05.05 01:00buy stop1370.011.498741.469061.51314
8312011.05.05 01:00buy stop1380.011.498741.469061.52204
8322011.05.05 01:00sell stop1390.011.469061.498741.46016
8332011.05.05 01:00sell stop1400.011.469061.498741.45466
8342011.05.05 01:00sell stop1410.011.469061.498741.44576
8352011.05.05 13:51sell1390.011.469061.498741.46016
8362011.05.05 13:51sell1400.011.469061.498741.45466
8372011.05.05 13:51sell1410.011.469061.498741.44576
8382011.05.05 16:08t/p1390.011.460161.498741.460168.9010069.47
8392011.05.05 19:10t/p1400.011.454661.498741.4546614.4010083.87
8402011.05.05 23:00delete1360.011.498741.469061.50764
8412011.05.05 23:00delete1380.011.498741.469061.52204
8422011.05.05 23:00delete1370.011.498741.469061.51314
8432011.05.06 01:23buy stop1420.011.486171.456751.49507
8442011.05.06 01:23buy stop1430.011.486171.456751.50057
8452011.05.06 01:23buy stop1440.011.486171.456751.50947
8462011.05.06 01:23sell stop1450.011.456751.486171.44785
8472011.05.06 01:23sell stop1460.011.456751.486171.44235
8482011.05.06 01:27sell1450.011.456751.486171.44785
8492011.05.06 01:27sell1460.011.456751.486171.44235
8502011.05.06 04:30modify1410.011.469061.469001.44576
8512011.05.06 04:45modify1410.011.469061.468811.44576
8522011.05.06 05:00modify1410.011.469061.468611.44576
8532011.05.06 05:15modify1410.011.469061.468401.44576
8542011.05.06 05:30modify1410.011.469061.468211.44576
8552011.05.06 05:45modify1410.011.469061.468021.44576
8562011.05.06 06:00modify1410.011.469061.467841.44576
8572011.05.06 06:15modify1410.011.469061.467681.44576
8582011.05.06 06:30modify1410.011.469061.467531.44576
8592011.05.06 06:45modify1410.011.469061.467371.44576
8602011.05.06 07:00modify1410.011.469061.467211.44576
8612011.05.06 07:15modify1410.011.469061.467081.44576
8622011.05.06 07:30modify1410.011.469061.466951.44576
8632011.05.06 07:45modify1410.011.469061.466811.44576
8642011.05.06 08:00modify1410.011.469061.466681.44576
8652011.05.06 08:15modify1410.011.469061.466521.44576
8662011.05.06 08:30modify1410.011.469061.466341.44576
8672011.05.06 08:45modify1410.011.469061.466221.44576
8682011.05.06 09:00modify1410.011.469061.466041.44576
8692011.05.06 09:15modify1410.011.469061.465861.44576
8702011.05.06 09:30modify1410.011.469061.465671.44576
8712011.05.06 09:45modify1410.011.469061.465491.44576
8722011.05.06 10:00modify1410.011.469061.465311.44576
8732011.05.06 10:15modify1410.011.469061.465141.44576
8742011.05.06 10:30modify1410.011.469061.464981.44576
8752011.05.06 10:45modify1410.011.469061.464841.44576
8762011.05.06 11:00modify1410.011.469061.464681.44576
8772011.05.06 11:15modify1410.011.469061.464531.44576
8782011.05.06 11:30modify1410.011.469061.464371.44576
8792011.05.06 11:45modify1410.011.469061.464221.44576
8802011.05.06 12:00modify1410.011.469061.464071.44576
8812011.05.06 12:15modify1410.011.469061.463911.44576
8822011.05.06 12:30modify1410.011.469061.463751.44576
8832011.05.06 12:45modify1410.011.469061.463571.44576
8842011.05.06 13:00modify1410.011.469061.463401.44576
8852011.05.06 13:15modify1410.011.469061.463211.44576
8862011.05.06 13:30modify1410.011.469061.463051.44576
8872011.05.06 13:30t/p1450.011.447851.486171.447858.9010092.77
8882011.05.06 13:31sell stop1470.011.448421.477681.43952
8892011.05.06 13:37sell1470.011.448421.477681.43952
8902011.05.06 13:45modify1410.011.469061.462851.44576
8912011.05.06 14:00modify1410.011.469061.462711.44576
8922011.05.06 14:15modify1410.011.469061.462621.44576
8932011.05.06 14:30modify1410.011.469061.462481.44576
8942011.05.06 14:45modify1410.011.469061.462331.44576
8952011.05.06 15:00modify1410.011.469061.462181.44576
8962011.05.06 15:15modify1410.011.469061.462021.44576
8972011.05.06 15:30modify1410.011.469061.461871.44576
8982011.05.06 15:45modify1410.011.469061.461751.44576
8992011.05.06 16:00modify1410.011.469061.461591.44576
9002011.05.06 16:15modify1410.011.469061.461451.44576
9012011.05.06 16:30modify1410.011.469061.461291.44576
9022011.05.06 16:45modify1410.011.469061.461131.44576
9032011.05.06 17:00modify1410.011.469061.460971.44576
9042011.05.06 17:07t/p1410.011.445761.460971.4457623.2310116.00
9052011.05.06 17:11t/p1460.011.442351.486171.4423514.4010130.40
9062011.05.06 17:41t/p1470.011.439521.477681.439528.9010139.30
9072011.05.08 22:00expiration1420.011.486171.456751.49507
9082011.05.08 22:00expiration1430.011.486171.456751.50057
9092011.05.08 22:00expiration1440.011.486171.456751.50947
9102011.05.09 01:00buy stop1480.011.466741.437691.47564
9112011.05.09 01:00buy stop1490.011.466741.437691.48114
9122011.05.09 01:00buy stop1500.011.466741.437691.49004
9132011.05.09 01:00sell stop1510.011.437691.466741.42879
9142011.05.09 01:00sell stop1520.011.437691.466741.42329
9152011.05.09 01:00sell stop1530.011.437691.466741.41439
9162011.05.09 01:57sell1510.011.437691.466741.42879
9172011.05.09 01:57sell1520.011.437691.466741.42329
9182011.05.09 01:57sell1530.011.437691.466741.41439
9192011.05.09 14:59t/p1510.011.428791.466741.428798.9010148.20
9202011.05.09 16:54sell stop1540.011.428881.457751.41998
9212011.05.09 17:28sell1540.011.428881.457751.41998
9222011.05.09 23:00delete1480.011.466741.437691.47564
9232011.05.09 23:00delete1500.011.466741.437691.49004
9242011.05.09 23:00delete1490.011.466741.437691.48114
9252011.05.10 01:00buy stop1550.011.454461.425661.46336
9262011.05.10 01:00buy stop1560.011.454461.425661.46886
9272011.05.10 01:00buy stop1570.011.454461.425661.47776
9282011.05.10 07:45modify1520.011.437691.437611.42329
9292011.05.10 07:45modify1530.011.437691.437611.41439
9302011.05.10 08:00modify1520.011.437691.437531.42329
9312011.05.10 08:00modify1530.011.437691.437531.41439
9322011.05.10 08:15modify1520.011.437691.437451.42329
9332011.05.10 08:15modify1530.011.437691.437451.41439
9342011.05.10 08:30modify1520.011.437691.437411.42329
9352011.05.10 08:30modify1530.011.437691.437411.41439
9362011.05.10 08:45modify1520.011.437691.437381.42329
9372011.05.10 08:45modify1530.011.437691.437381.41439
9382011.05.10 08:49s/l1520.011.437381.437381.423290.2410148.43
9392011.05.10 08:49s/l1530.011.437381.437381.414390.2410148.67
9402011.05.10 08:49sell stop1580.011.423011.451761.40861
9412011.05.10 08:49sell stop1590.011.423011.451761.39971
9422011.05.10 23:00delete1550.011.454461.425661.46336
9432011.05.10 23:00delete1570.011.454461.425661.47776
9442011.05.10 23:00delete1590.011.423011.451761.39971
9452011.05.10 23:00delete1560.011.454461.425661.46886
9462011.05.10 23:00delete1580.011.423011.451761.40861
9472011.05.11 01:00buy stop1600.011.452021.423271.46092
9482011.05.11 01:00buy stop1610.011.452021.423271.46642
9492011.05.11 01:00buy stop1620.011.452021.423271.47532
9502011.05.11 01:00sell stop1630.011.423271.452021.40887
9512011.05.11 01:00sell stop1640.011.423271.452021.39997
9522011.05.11 17:20sell1630.011.423271.452021.40887
9532011.05.11 17:20sell1640.011.423271.452021.39997
9542011.05.11 18:34t/p1540.011.419981.457751.419988.7610157.43
9552011.05.11 20:23sell stop1650.011.419921.448601.41102
9562011.05.11 20:35sell1650.011.419921.448601.41102
9572011.05.11 23:00delete1600.011.452021.423271.46092
9582011.05.11 23:00delete1620.011.452021.423271.47532
9592011.05.11 23:00delete1610.011.452021.423271.46642
9602011.05.12 01:00buy stop1660.011.445311.416691.45421
9612011.05.12 01:00buy stop1670.011.445311.416691.45971
9622011.05.12 01:00buy stop1680.011.445311.416691.46861
9632011.05.12 23:00delete1660.011.445311.416691.45421
9642011.05.12 23:00delete1680.011.445311.416691.46861
9652011.05.12 23:00delete1670.011.445311.416691.45971
9662011.05.13 01:00buy stop1690.011.438471.409981.44737
9672011.05.13 01:00buy stop1700.011.438471.409981.45287
9682011.05.13 01:00buy stop1710.011.438471.409981.46177
9692011.05.13 06:15modify1630.011.423271.423241.40887
9702011.05.13 06:15modify1640.011.423271.423241.39997
9712011.05.13 06:24s/l1630.011.423241.423241.40887-0.2510157.18
9722011.05.13 06:24s/l1640.011.423241.423241.39997-0.2510156.92
9732011.05.13 06:24sell stop1720.011.409011.437471.39461
9742011.05.13 06:24sell stop1730.011.409011.437471.38571
9752011.05.13 17:08t/p1650.011.411021.448601.411028.6210165.54
9762011.05.13 17:12sell stop1740.011.410211.438701.40131
9772011.05.13 17:13sell1740.011.410211.438701.40131
9782011.05.13 17:14sell1720.011.409011.437471.39461
9792011.05.13 17:14sell1730.011.409011.437471.38571
9802011.05.15 22:00expiration1690.011.438471.409981.44737
9812011.05.15 22:00expiration1700.011.438471.409981.45287
9822011.05.15 22:00expiration1710.011.438471.409981.46177
9832011.05.15 22:00buy stop1750.011.435311.406881.44421
9842011.05.15 22:00buy stop1760.011.435311.406881.44971
9852011.05.15 22:00buy stop1770.011.435311.406881.45861
9862011.05.15 23:00delete1750.011.435311.406881.44421
9872011.05.15 23:00delete1770.011.435311.406881.45861
9882011.05.15 23:00delete1760.011.435311.406881.44971
9892011.05.16 01:00buy stop1780.011.433221.404841.44212
9902011.05.16 01:00buy stop1790.011.433221.404841.44762
9912011.05.16 01:00buy stop1800.011.433221.404841.45652
9922011.05.16 23:00delete1780.011.433221.404841.44212
9932011.05.16 23:00delete1800.011.433221.404841.45652
9942011.05.16 23:00delete1790.011.433221.404841.44762
9952011.05.17 01:00buy stop1810.011.430561.402241.43946
9962011.05.17 01:00buy stop1820.011.430561.402241.44496
9972011.05.17 01:00buy stop1830.011.430561.402241.45386
9982011.05.17 23:00delete1810.011.430561.402241.43946
9992011.05.17 23:00delete1830.011.430561.402241.45386
10002011.05.17 23:00delete1820.011.430561.402241.44496
10012011.05.18 01:00buy stop1840.011.432921.404551.44182
10022011.05.18 01:00buy stop1850.011.432921.404551.44732
10032011.05.18 01:00buy stop1860.011.432921.404551.45622
10042011.05.18 23:00delete1840.011.432921.404551.44182
10052011.05.18 23:00delete1860.011.432921.404551.45622
10062011.05.18 23:00delete1850.011.432921.404551.44732
10072011.05.19 01:00buy stop1870.011.437551.409081.44645
10082011.05.19 01:00buy stop1880.011.437551.409081.45195
10092011.05.19 01:00buy stop1890.011.437551.409081.46085
10102011.05.19 23:00delete1870.011.437551.409081.44645
10112011.05.19 23:00delete1890.011.437551.409081.46085
10122011.05.19 23:00delete1880.011.437551.409081.45195
10132011.05.20 01:00buy stop1900.011.441441.412891.45034
10142011.05.20 01:00buy stop1910.011.441441.412891.45584
10152011.05.20 01:00buy stop1920.011.441441.412891.46474
10162011.05.22 22:00expiration1900.011.441441.412891.45034
10172011.05.22 22:00expiration1910.011.441441.412891.45584
10182011.05.22 22:00expiration1920.011.441441.412891.46474
10192011.05.22 22:00buy stop1930.011.439101.410611.44800
10202011.05.22 22:00buy stop1940.011.439101.410611.45350
10212011.05.22 22:00buy stop1950.011.439101.410611.46240
10222011.05.22 23:00delete1930.011.439101.410611.44800
10232011.05.22 23:00delete1950.011.439101.410611.46240
10242011.05.22 23:00delete1940.011.439101.410611.45350
10252011.05.23 01:00buy stop1960.011.437151.408691.44605
10262011.05.23 01:00buy stop1970.011.437151.408691.45155
10272011.05.23 01:00buy stop1980.011.437151.408691.46045
10282011.05.23 08:34t/p1740.011.401311.438701.401318.3310173.87
10292011.05.23 12:16sell stop1990.011.400251.428531.39135
10302011.05.23 13:18sell1990.011.400251.428531.39135
10312011.05.23 23:00delete1960.011.437151.408691.44605
10322011.05.23 23:00delete1980.011.437151.408691.46045
10332011.05.23 23:00delete1970.011.437151.408691.45155
10342011.05.24 00:45modify1720.011.409011.408921.39461
10352011.05.24 00:45modify1730.011.409011.408921.38571
10362011.05.24 01:00buy stop2000.011.422911.394731.43181
10372011.05.24 01:00modify1720.011.409011.408821.39461
10382011.05.24 01:00modify1730.011.409011.408821.38571
10392011.05.24 01:00buy stop2010.011.422911.394731.43731
10402011.05.24 01:00buy stop2020.011.422911.394731.44621
10412011.05.24 01:15modify1720.011.409011.408731.39461
10422011.05.24 01:15modify1730.011.409011.408731.38571
10432011.05.24 01:30modify1720.011.409011.408661.39461
10442011.05.24 01:30modify1730.011.409011.408661.38571
10452011.05.24 01:45modify1720.011.409011.408591.39461
10462011.05.24 01:45modify1730.011.409011.408591.38571
10472011.05.24 02:00modify1720.011.409011.408541.39461
10482011.05.24 02:00modify1730.011.409011.408541.38571
10492011.05.24 02:15modify1720.011.409011.408491.39461
10502011.05.24 02:15modify1730.011.409011.408491.38571
10512011.05.24 02:30modify1720.011.409011.408431.39461
10522011.05.24 02:30modify1730.011.409011.408431.38571
10532011.05.24 02:45modify1720.011.409011.408371.39461
10542011.05.24 02:45modify1730.011.409011.408371.38571
10552011.05.24 03:00modify1720.011.409011.408311.39461
10562011.05.24 03:00modify1730.011.409011.408311.38571
10572011.05.24 03:15modify1720.011.409011.408251.39461
10582011.05.24 03:15modify1730.011.409011.408251.38571
10592011.05.24 03:30modify1720.011.409011.408181.39461
10602011.05.24 03:30modify1730.011.409011.408181.38571
10612011.05.24 03:45modify1720.011.409011.408111.39461
10622011.05.24 03:45modify1730.011.409011.408111.38571
10632011.05.24 04:00modify1720.011.409011.408051.39461
10642011.05.24 04:00modify1730.011.409011.408051.38571
10652011.05.24 04:15modify1720.011.409011.408021.39461
10662011.05.24 04:15modify1730.011.409011.408021.38571
10672011.05.24 04:30modify1720.011.409011.408001.39461
10682011.05.24 04:30modify1730.011.409011.408001.38571
10692011.05.24 04:45modify1720.011.409011.407971.39461
10702011.05.24 04:45modify1730.011.409011.407971.38571
10712011.05.24 05:00modify1720.011.409011.407941.39461
10722011.05.24 05:00modify1730.011.409011.407941.38571
10732011.05.24 05:15modify1720.011.409011.407911.39461
10742011.05.24 05:15modify1730.011.409011.407911.38571
10752011.05.24 05:30modify1720.011.409011.407881.39461
10762011.05.24 05:30modify1730.011.409011.407881.38571
10772011.05.24 05:45modify1720.011.409011.407861.39461
10782011.05.24 05:45modify1730.011.409011.407861.38571
10792011.05.24 06:00modify1720.011.409011.407841.39461
10802011.05.24 06:00modify1730.011.409011.407841.38571
10812011.05.24 06:11s/l1720.011.407841.407841.394610.5310174.40
10822011.05.24 06:11s/l1730.011.407841.407841.385710.5310174.93
10832011.05.24 06:11sell stop2030.011.393761.421921.37936
10842011.05.24 06:11sell stop2040.011.393761.421921.37046
10852011.05.24 23:00delete2000.011.422911.394731.43181
10862011.05.24 23:00delete2020.011.422911.394731.44621
10872011.05.24 23:00delete2040.011.393761.421921.37046
10882011.05.24 23:00delete2010.011.422911.394731.43731
10892011.05.24 23:00delete2030.011.393761.421921.37936
10902011.05.25 01:00buy stop2050.011.423161.394981.43206
10912011.05.25 01:00buy stop2060.011.423161.394981.43756
10922011.05.25 01:00buy stop2070.011.423161.394981.44646
10932011.05.25 01:00sell stop2080.011.394981.423161.38058
10942011.05.25 01:00sell stop2090.011.394981.423161.37168
10952011.05.25 23:00delete2050.011.423161.394981.43206
10962011.05.25 23:00delete2070.011.423161.394981.44646
10972011.05.25 23:00delete2090.011.394981.423161.37168
10982011.05.25 23:00delete2060.011.423161.394981.43756
10992011.05.25 23:00delete2080.011.394981.423161.38058
11002011.05.26 01:00buy stop2100.011.421761.393601.43066
11012011.05.26 01:00buy stop2110.011.421761.393601.43616
11022011.05.26 01:00buy stop2120.011.421761.393601.44506
11032011.05.26 01:00sell stop2130.011.393601.421761.37920
11042011.05.26 01:00sell stop2140.011.393601.421761.37030
11052011.05.26 23:00delete2100.011.421761.393601.43066
11062011.05.26 23:00delete2120.011.421761.393601.44506
11072011.05.26 23:00delete2140.011.393601.421761.37030
11082011.05.26 23:00delete2110.011.421761.393601.43616
11092011.05.26 23:00delete2130.011.393601.421761.37920
11102011.05.27 01:00buy stop2150.011.426701.398451.43560
11112011.05.27 01:00buy stop2160.011.426701.398451.44110
11122011.05.27 01:00buy stop2170.011.426701.398451.45000
11132011.05.27 01:00sell stop2180.011.398451.426701.38405
11142011.05.27 01:00sell stop2190.011.398451.426701.37515
11152011.05.27 04:35buy2150.011.426701.398451.43560
11162011.05.27 04:35buy2160.011.426701.398451.44110
11172011.05.27 04:35buy2170.011.426701.398451.45000
11182011.05.27 13:23s/l1990.011.428531.428531.39135-28.7110146.22
11192011.05.27 13:23sell stop2200.011.403301.431651.39440
11202011.05.29 22:00expiration2180.011.398451.426701.38405
11212011.05.29 22:00expiration2190.011.398451.426701.37515
11222011.05.29 22:00expiration2200.011.403301.431651.39440
11232011.05.29 22:00sell stop2210.011.407121.435551.39822
11242011.05.29 22:00sell stop2220.011.407121.435551.39272
11252011.05.29 22:00sell stop2230.011.407121.435551.38382
11262011.05.29 23:00delete2210.011.407121.435551.39822
11272011.05.29 23:00delete2230.011.407121.435551.38382
11282011.05.29 23:00delete2220.011.407121.435551.39272
11292011.05.30 01:00sell stop2240.011.408411.436861.39951
11302011.05.30 01:00sell stop2250.011.408411.436861.39401
11312011.05.30 01:00sell stop2260.011.408411.436861.38511
11322011.05.30 23:00delete2240.011.408411.436861.39951
11332011.05.30 23:00delete2260.011.408411.436861.38511
11342011.05.30 23:00delete2250.011.408411.436861.39401
11352011.05.31 00:30modify2150.011.426701.426771.43560
11362011.05.31 00:30modify2160.011.426701.426771.44110
11372011.05.31 00:30modify2170.011.426701.426771.45000
11382011.05.31 00:45modify2150.011.426701.426871.43560
11392011.05.31 00:45modify2160.011.426701.426871.44110
11402011.05.31 00:45modify2170.011.426701.426871.45000
11412011.05.31 01:00sell stop2270.011.412691.441231.40379
11422011.05.31 01:00modify2150.011.426701.426961.43560
11432011.05.31 01:00modify2160.011.426701.426961.44110
11442011.05.31 01:00modify2170.011.426701.426961.45000
11452011.05.31 01:00sell stop2280.011.412691.441231.39829
11462011.05.31 01:00sell stop2290.011.412691.441231.38939
11472011.05.31 01:15modify2150.011.426701.427061.43560
11482011.05.31 01:15modify2160.011.426701.427061.44110
11492011.05.31 01:15modify2170.011.426701.427061.45000
11502011.05.31 01:25t/p2150.011.435601.427061.435608.8710155.09
11512011.05.31 01:25buy stop2300.011.441331.412791.45023
11522011.05.31 01:30modify2160.011.426701.427201.44110
11532011.05.31 01:30modify2170.011.426701.427201.45000
11542011.05.31 01:45modify2160.011.426701.427351.44110
11552011.05.31 01:45modify2170.011.426701.427351.45000
11562011.05.31 02:00modify2160.011.426701.427491.44110
11572011.05.31 02:00modify2170.011.426701.427491.45000
11582011.05.31 02:15modify2160.011.426701.427621.44110
11592011.05.31 02:15modify2170.011.426701.427621.45000
11602011.05.31 02:30modify2160.011.426701.427751.44110
11612011.05.31 02:30modify2170.011.426701.427751.45000
11622011.05.31 02:45modify2160.011.426701.427911.44110
11632011.05.31 02:45modify2170.011.426701.427911.45000
11642011.05.31 03:00modify2160.011.426701.428081.44110
11652011.05.31 03:00modify2170.011.426701.428081.45000
11662011.05.31 03:15modify2160.011.426701.428241.44110
11672011.05.31 03:15modify2170.011.426701.428241.45000
11682011.05.31 03:30modify2160.011.426701.428391.44110
11692011.05.31 03:30modify2170.011.426701.428391.45000
11702011.05.31 03:45modify2160.011.426701.428521.44110
11712011.05.31 03:45modify2170.011.426701.428521.45000
11722011.05.31 04:00modify2160.011.426701.428661.44110
11732011.05.31 04:00modify2170.011.426701.428661.45000
11742011.05.31 04:15modify2160.011.426701.428801.44110
11752011.05.31 04:15modify2170.011.426701.428801.45000
11762011.05.31 04:30modify2160.011.426701.428931.44110
11772011.05.31 04:30modify2170.011.426701.428931.45000
11782011.05.31 04:45modify2160.011.426701.429051.44110
11792011.05.31 04:45modify2170.011.426701.429051.45000
11802011.05.31 05:00modify2160.011.426701.429171.44110
11812011.05.31 05:00modify2170.011.426701.429171.45000
11822011.05.31 05:15modify2160.011.426701.429281.44110
11832011.05.31 05:15modify2170.011.426701.429281.45000
11842011.05.31 05:30modify2160.011.426701.429411.44110
11852011.05.31 05:30modify2170.011.426701.429411.45000
11862011.05.31 05:45modify2160.011.426701.429521.44110
11872011.05.31 05:45modify2170.011.426701.429521.45000
11882011.05.31 06:00modify2160.011.426701.429641.44110
11892011.05.31 06:00modify2170.011.426701.429641.45000
11902011.05.31 06:15modify2160.011.426701.429761.44110
11912011.05.31 06:15modify2170.011.426701.429761.45000
11922011.05.31 06:30modify2160.011.426701.429871.44110
11932011.05.31 06:30modify2170.011.426701.429871.45000
11942011.05.31 06:45modify2160.011.426701.429971.44110
11952011.05.31 06:45modify2170.011.426701.429971.45000
11962011.05.31 07:00modify2160.011.426701.430091.44110
11972011.05.31 07:00modify2170.011.426701.430091.45000
11982011.05.31 07:15modify2160.011.426701.430201.44110
11992011.05.31 07:15modify2170.011.426701.430201.45000
12002011.05.31 07:30modify2160.011.426701.430301.44110
12012011.05.31 07:30modify2170.011.426701.430301.45000
12022011.05.31 07:45modify2160.011.426701.430411.44110
12032011.05.31 07:45modify2170.011.426701.430411.45000
12042011.05.31 08:00modify2160.011.426701.430511.44110
12052011.05.31 08:00modify2170.011.426701.430511.45000
12062011.05.31 08:15modify2160.011.426701.430621.44110
12072011.05.31 08:15modify2170.011.426701.430621.45000
12082011.05.31 08:30modify2160.011.426701.430751.44110
12092011.05.31 08:30modify2170.011.426701.430751.45000
12102011.05.31 08:34t/p2160.011.441101.430751.4411014.3710169.46
12112011.05.31 08:34buy2300.011.441331.412791.45023
12122011.05.31 08:34buy stop2310.011.445051.416441.45945
12132011.05.31 08:45modify2170.011.426701.430871.45000
12142011.05.31 09:00modify2170.011.426701.431021.45000
12152011.05.31 09:15modify2170.011.426701.431151.45000
12162011.05.31 09:30modify2170.011.426701.431291.45000
12172011.05.31 09:45modify2170.011.426701.431421.45000
12182011.05.31 10:00modify2170.011.426701.431541.45000
12192011.05.31 10:15modify2170.011.426701.431681.45000
12202011.05.31 10:30modify2170.011.426701.431811.45000
12212011.05.31 10:45modify2170.011.426701.431951.45000
12222011.05.31 11:00modify2170.011.426701.432071.45000
12232011.05.31 11:15modify2170.011.426701.432191.45000
12242011.05.31 11:30modify2170.011.426701.432301.45000
12252011.05.31 11:45modify2170.011.426701.432411.45000
12262011.05.31 12:00modify2170.011.426701.432521.45000
12272011.05.31 12:15modify2170.011.426701.432631.45000
12282011.05.31 12:30modify2170.011.426701.432741.45000
12292011.05.31 12:45modify2170.011.426701.432831.45000
12302011.05.31 13:00modify2170.011.426701.432901.45000
12312011.05.31 13:15modify2170.011.426701.432981.45000
12322011.05.31 13:30modify2170.011.426701.433061.45000
12332011.05.31 13:45modify2170.011.426701.433131.45000
12342011.05.31 14:00modify2170.011.426701.433211.45000
12352011.05.31 14:15modify2170.011.426701.433311.45000
12362011.05.31 14:30modify2170.011.426701.433411.45000
12372011.05.31 14:45modify2170.011.426701.433511.45000
12382011.05.31 15:00modify2170.011.426701.433611.45000
12392011.05.31 15:15modify2170.011.426701.433691.45000
12402011.05.31 15:30modify2170.011.426701.433761.45000
12412011.05.31 15:45modify2170.011.426701.433841.45000
12422011.05.31 16:00modify2170.011.426701.433891.45000
12432011.05.31 16:15modify2170.011.426701.433951.45000
12442011.05.31 16:30modify2170.011.426701.434001.45000
12452011.05.31 16:45modify2170.011.426701.434051.45000
12462011.05.31 17:00modify2170.011.426701.434101.45000
12472011.05.31 17:15modify2170.011.426701.434141.45000
12482011.05.31 17:30modify2170.011.426701.434191.45000
12492011.05.31 17:45modify2170.011.426701.434231.45000
12502011.05.31 18:00modify2170.011.426701.434271.45000
12512011.05.31 18:15modify2170.011.426701.434311.45000
12522011.05.31 18:30modify2170.011.426701.434371.45000
12532011.05.31 18:45modify2170.011.426701.434421.45000
12542011.05.31 19:00modify2170.011.426701.434471.45000
12552011.05.31 19:15modify2170.011.426701.434521.45000
12562011.05.31 19:30modify2170.011.426701.434571.45000
12572011.05.31 19:45modify2170.011.426701.434621.45000
12582011.05.31 20:00modify2170.011.426701.434671.45000
12592011.05.31 20:15modify2170.011.426701.434711.45000
12602011.05.31 20:30modify2170.011.426701.434771.45000
12612011.05.31 20:45modify2170.011.426701.434821.45000
12622011.05.31 21:00modify2170.011.426701.434881.45000
12632011.05.31 21:15modify2170.011.426701.434941.45000
12642011.05.31 21:30modify2170.011.426701.434991.45000
12652011.05.31 21:45modify2170.011.426701.435051.45000
12662011.05.31 22:00modify2170.011.426701.435121.45000
12672011.05.31 22:15modify2170.011.426701.435181.45000
12682011.05.31 22:30modify2170.011.426701.435231.45000
12692011.05.31 22:45modify2170.011.426701.435291.45000
12702011.05.31 23:00delete2270.011.412691.441231.40379
12712011.05.31 23:00delete2290.011.412691.441231.38939
12722011.05.31 23:00delete2310.011.445051.416441.45945
12732011.05.31 23:00delete2280.011.412691.441231.39829
12742011.05.31 23:00modify2170.011.426701.435341.45000
12752011.05.31 23:15modify2170.011.426701.435411.45000
12762011.05.31 23:30modify2170.011.426701.435501.45000
12772011.05.31 23:45modify2170.011.426701.435601.45000
12782011.06.01 00:00modify2170.011.426701.435701.45000
12792011.06.01 00:15modify2170.011.426701.435801.45000
12802011.06.01 00:30modify2170.011.426701.435911.45000
12812011.06.01 00:45modify2170.011.426701.436001.45000
12822011.06.01 01:00buy stop2320.011.450451.421731.46485
12832011.06.01 01:00modify2170.011.426701.436091.45000
12842011.06.01 01:00sell stop2330.011.421731.450451.41283
12852011.06.01 01:00sell stop2340.011.421731.450451.40733
12862011.06.01 01:00sell stop2350.011.421731.450451.39843
12872011.06.01 01:15modify2170.011.426701.436161.45000
12882011.06.01 01:30modify2170.011.426701.436231.45000
12892011.06.01 01:45modify2170.011.426701.436301.45000
12902011.06.01 02:00modify2170.011.426701.436361.45000
12912011.06.01 02:15modify2170.011.426701.436431.45000
12922011.06.01 02:30modify2170.011.426701.436491.45000
12932011.06.01 02:45modify2170.011.426701.436551.45000
12942011.06.01 03:00modify2170.011.426701.436621.45000
12952011.06.01 03:15modify2170.011.426701.436691.45000
12962011.06.01 03:30modify2170.011.426701.436761.45000
12972011.06.01 03:45modify2170.011.426701.436841.45000
12982011.06.01 04:00modify2170.011.426701.436901.45000
12992011.06.01 04:15modify2170.011.426701.436971.45000
13002011.06.01 04:30modify2170.011.426701.437041.45000
13012011.06.01 04:45modify2170.011.426701.437111.45000
13022011.06.01 05:00modify2170.011.426701.437181.45000
13032011.06.01 05:15modify2170.011.426701.437251.45000
13042011.06.01 05:30modify2170.011.426701.437321.45000
13052011.06.01 05:45modify2170.011.426701.437401.45000
13062011.06.01 06:00modify2170.011.426701.437481.45000
13072011.06.01 06:15modify2170.011.426701.437551.45000
13082011.06.01 06:30modify2170.011.426701.437621.45000
13092011.06.01 06:45modify2170.011.426701.437691.45000
13102011.06.01 07:00modify2170.011.426701.437781.45000
13112011.06.01 07:15modify2170.011.426701.437861.45000
13122011.06.01 07:30modify2170.011.426701.437941.45000
13132011.06.01 07:45modify2170.011.426701.438001.45000
13142011.06.01 08:00modify2170.011.426701.438071.45000
13152011.06.01 08:15modify2170.011.426701.438131.45000
13162011.06.01 08:30modify2170.011.426701.438201.45000
13172011.06.01 08:45modify2170.011.426701.438271.45000
13182011.06.01 09:00modify2170.011.426701.438321.45000
13192011.06.01 09:15modify2170.011.426701.438371.45000
13202011.06.01 09:30modify2170.011.426701.438431.45000
13212011.06.01 09:45modify2170.011.426701.438481.45000
13222011.06.01 10:00modify2170.011.426701.438511.45000
13232011.06.01 10:15modify2170.011.426701.438531.45000
13242011.06.01 10:30modify2170.011.426701.438571.45000
13252011.06.01 10:45modify2170.011.426701.438611.45000
13262011.06.01 11:00modify2170.011.426701.438651.45000
13272011.06.01 11:15modify2170.011.426701.438681.45000
13282011.06.01 11:30modify2170.011.426701.438691.45000
13292011.06.01 11:31s/l2170.011.438691.438691.4500011.9510181.41
13302011.06.01 11:31buy stop2360.011.453081.424311.47638
13312011.06.01 23:00delete2320.011.450451.421731.46485
13322011.06.01 23:00delete2340.011.421731.450451.40733
13332011.06.01 23:00delete2360.011.453081.424311.47638
13342011.06.01 23:00delete2330.011.421731.450451.41283
13352011.06.01 23:00delete2350.011.421731.450451.39843
13362011.06.02 01:00buy stop2370.011.452401.423641.46680
13372011.06.02 01:00buy stop2380.011.452401.423641.47570
13382011.06.02 01:00sell stop2390.011.423641.452401.41474
13392011.06.02 01:00sell stop2400.011.423641.452401.40924
13402011.06.02 01:00sell stop2410.011.423641.452401.40034
13412011.06.02 18:31t/p2300.011.450231.412791.450238.8410190.25
13422011.06.02 18:31buy stop2420.011.454731.425921.46363
13432011.06.02 23:00delete2370.011.452401.423641.46680
13442011.06.02 23:00delete2390.011.423641.452401.41474
13452011.06.02 23:00delete2410.011.423641.452401.40034
13462011.06.02 23:00delete2380.011.452401.423641.47570
13472011.06.02 23:00delete2420.011.454731.425921.46363
13482011.06.02 23:00delete2400.011.423641.452401.40924
13492011.06.03 01:00buy stop2430.011.457281.428421.46618
13502011.06.03 01:00buy stop2440.011.457281.428421.47168
13512011.06.03 01:00buy stop2450.011.457281.428421.48058
13522011.06.03 01:00sell stop2460.011.428421.457281.41952
13532011.06.03 01:00sell stop2470.011.428421.457281.41402
13542011.06.03 01:00sell stop2480.011.428421.457281.40512
13552011.06.03 15:26buy2430.011.457281.428421.46618
13562011.06.03 15:26buy2440.011.457281.428421.47168
13572011.06.03 15:26buy2450.011.457281.428421.48058
13582011.06.05 22:00expiration2460.011.428421.457281.41952
13592011.06.05 22:00expiration2470.011.428421.457281.41402
13602011.06.05 22:00expiration2480.011.428421.457281.40512
13612011.06.05 22:00sell stop2490.011.436591.465621.42769
13622011.06.05 22:00sell stop2500.011.436591.465621.42219
13632011.06.05 22:00sell stop2510.011.436591.465621.41329
13642011.06.05 23:00delete2490.011.436591.465621.42769
13652011.06.05 23:00delete2510.011.436591.465621.41329
13662011.06.05 23:00delete2500.011.436591.465621.42219
13672011.06.06 01:00sell stop2520.011.438521.467581.42962
13682011.06.06 01:00sell stop2530.011.438521.467581.42412
13692011.06.06 01:00sell stop2540.011.438521.467581.41522
13702011.06.06 10:00modify2430.011.457281.457301.46618
13712011.06.06 10:00modify2440.011.457281.457301.47168
13722011.06.06 10:00modify2450.011.457281.457301.48058
13732011.06.06 10:15modify2430.011.457281.457411.46618
13742011.06.06 10:15modify2440.011.457281.457411.47168
13752011.06.06 10:15modify2450.011.457281.457411.48058
13762011.06.06 10:30modify2430.011.457281.457491.46618
13772011.06.06 10:30modify2440.011.457281.457491.47168
13782011.06.06 10:30modify2450.011.457281.457491.48058
13792011.06.06 10:45modify2430.011.457281.457571.46618
13802011.06.06 10:45modify2440.011.457281.457571.47168
13812011.06.06 10:45modify2450.011.457281.457571.48058
13822011.06.06 11:00modify2430.011.457281.457631.46618
13832011.06.06 11:00modify2440.011.457281.457631.47168
13842011.06.06 11:00modify2450.011.457281.457631.48058
13852011.06.06 11:15modify2430.011.457281.457681.46618
13862011.06.06 11:15modify2440.011.457281.457681.47168
13872011.06.06 11:15modify2450.011.457281.457681.48058
13882011.06.06 11:30modify2430.011.457281.457731.46618
13892011.06.06 11:30modify2440.011.457281.457731.47168
13902011.06.06 11:30modify2450.011.457281.457731.48058
13912011.06.06 11:45modify2430.011.457281.457771.46618
13922011.06.06 11:45modify2440.011.457281.457771.47168
13932011.06.06 11:45modify2450.011.457281.457771.48058
13942011.06.06 12:00modify2430.011.457281.457811.46618
13952011.06.06 12:00modify2440.011.457281.457811.47168
13962011.06.06 12:00modify2450.011.457281.457811.48058
13972011.06.06 12:15modify2430.011.457281.457851.46618
13982011.06.06 12:15modify2440.011.457281.457851.47168
13992011.06.06 12:15modify2450.011.457281.457851.48058
14002011.06.06 12:30modify2430.011.457281.457891.46618
14012011.06.06 12:30modify2440.011.457281.457891.47168
14022011.06.06 12:30modify2450.011.457281.457891.48058
14032011.06.06 12:45modify2430.011.457281.457931.46618
14042011.06.06 12:45modify2440.011.457281.457931.47168
14052011.06.06 12:45modify2450.011.457281.457931.48058
14062011.06.06 13:00modify2430.011.457281.457951.46618
14072011.06.06 13:00modify2440.011.457281.457951.47168
14082011.06.06 13:00modify2450.011.457281.457951.48058
14092011.06.06 13:15modify2430.011.457281.457981.46618
14102011.06.06 13:15modify2440.011.457281.457981.47168
14112011.06.06 13:15modify2450.011.457281.457981.48058
14122011.06.06 13:30modify2430.011.457281.458011.46618
14132011.06.06 13:30modify2440.011.457281.458011.47168
14142011.06.06 13:30modify2450.011.457281.458011.48058
14152011.06.06 13:45modify2430.011.457281.458051.46618
14162011.06.06 13:45modify2440.011.457281.458051.47168
14172011.06.06 13:45modify2450.011.457281.458051.48058
14182011.06.06 14:00modify2430.011.457281.458081.46618
14192011.06.06 14:00modify2440.011.457281.458081.47168
14202011.06.06 14:00modify2450.011.457281.458081.48058
14212011.06.06 14:15modify2430.011.457281.458121.46618
14222011.06.06 14:15modify2440.011.457281.458121.47168
14232011.06.06 14:15modify2450.011.457281.458121.48058
14242011.06.06 14:30modify2430.011.457281.458181.46618
14252011.06.06 14:30modify2440.011.457281.458181.47168
14262011.06.06 14:30modify2450.011.457281.458181.48058
14272011.06.06 14:45modify2430.011.457281.458231.46618
14282011.06.06 14:45modify2440.011.457281.458231.47168
14292011.06.06 14:45modify2450.011.457281.458231.48058
14302011.06.06 15:00modify2430.011.457281.458281.46618
14312011.06.06 15:00modify2440.011.457281.458281.47168
14322011.06.06 15:00modify2450.011.457281.458281.48058
14332011.06.06 15:15modify2430.011.457281.458311.46618
14342011.06.06 15:15modify2440.011.457281.458311.47168
14352011.06.06 15:15modify2450.011.457281.458311.48058
14362011.06.06 15:30modify2430.011.457281.458341.46618
14372011.06.06 15:30modify2440.011.457281.458341.47168
14382011.06.06 15:30modify2450.011.457281.458341.48058
14392011.06.06 15:45modify2430.011.457281.458371.46618
14402011.06.06 15:45modify2440.011.457281.458371.47168
14412011.06.06 15:45modify2450.011.457281.458371.48058
14422011.06.06 16:00modify2430.011.457281.458401.46618
14432011.06.06 16:00modify2440.011.457281.458401.47168
14442011.06.06 16:00modify2450.011.457281.458401.48058
14452011.06.06 16:15modify2430.011.457281.458441.46618
14462011.06.06 16:15modify2440.011.457281.458441.47168
14472011.06.06 16:15modify2450.011.457281.458441.48058
14482011.06.06 16:30modify2430.011.457281.458481.46618
14492011.06.06 16:30modify2440.011.457281.458481.47168
14502011.06.06 16:30modify2450.011.457281.458481.48058
14512011.06.06 16:45modify2430.011.457281.458521.46618
14522011.06.06 16:45modify2440.011.457281.458521.47168
14532011.06.06 16:45modify2450.011.457281.458521.48058
14542011.06.06 17:00modify2430.011.457281.458571.46618
14552011.06.06 17:00modify2440.011.457281.458571.47168
14562011.06.06 17:00modify2450.011.457281.458571.48058
14572011.06.06 17:15modify2430.011.457281.458601.46618
14582011.06.06 17:15modify2440.011.457281.458601.47168
14592011.06.06 17:15modify2450.011.457281.458601.48058
14602011.06.06 17:30modify2430.011.457281.458631.46618
14612011.06.06 17:30modify2440.011.457281.458631.47168
14622011.06.06 17:30modify2450.011.457281.458631.48058
14632011.06.06 17:45modify2430.011.457281.458641.46618
14642011.06.06 17:45modify2440.011.457281.458641.47168
14652011.06.06 17:45modify2450.011.457281.458641.48058
14662011.06.06 18:00modify2430.011.457281.458661.46618
14672011.06.06 18:00modify2440.011.457281.458661.47168
14682011.06.06 18:00modify2450.011.457281.458661.48058
14692011.06.06 18:15modify2430.011.457281.458691.46618
14702011.06.06 18:15modify2440.011.457281.458691.47168
14712011.06.06 18:15modify2450.011.457281.458691.48058
14722011.06.06 18:30modify2430.011.457281.458711.46618
14732011.06.06 18:30modify2440.011.457281.458711.47168
14742011.06.06 18:30modify2450.011.457281.458711.48058
14752011.06.06 18:45modify2430.011.457281.458721.46618
14762011.06.06 18:45modify2440.011.457281.458721.47168
14772011.06.06 18:45modify2450.011.457281.458721.48058
14782011.06.06 19:00modify2430.011.457281.458731.46618
14792011.06.06 19:00modify2440.011.457281.458731.47168
14802011.06.06 19:00modify2450.011.457281.458731.48058
14812011.06.06 19:15modify2430.011.457281.458741.46618
14822011.06.06 19:15modify2440.011.457281.458741.47168
14832011.06.06 19:15modify2450.011.457281.458741.48058
14842011.06.06 19:30modify2430.011.457281.458751.46618
14852011.06.06 19:30modify2440.011.457281.458751.47168
14862011.06.06 19:30modify2450.011.457281.458751.48058
14872011.06.06 19:31s/l2430.011.458751.458751.466181.4610191.71
14882011.06.06 19:31s/l2440.011.458751.458751.471681.4610193.16
14892011.06.06 19:31s/l2450.011.458751.458751.480581.4610194.62
14902011.06.06 19:31buy stop2550.011.473341.444161.48224
14912011.06.06 19:31buy stop2560.011.473341.444161.48774
14922011.06.06 19:31buy stop2570.011.473341.444161.49664
14932011.06.06 23:00delete2520.011.438521.467581.42962
14942011.06.06 23:00delete2540.011.438521.467581.41522
14952011.06.06 23:00delete2560.011.473341.444161.48774
14962011.06.06 23:00delete2530.011.438521.467581.42412
14972011.06.06 23:00delete2570.011.473341.444161.49664
14982011.06.06 23:00delete2550.011.473341.444161.48224
14992011.06.07 01:00buy stop2580.011.473071.443901.48197
15002011.06.07 01:00buy stop2590.011.473071.443901.48747
15012011.06.07 01:00buy stop2600.011.473071.443901.49637
15022011.06.07 01:00sell stop2610.011.443901.473071.43500
15032011.06.07 01:00sell stop2620.011.443901.473071.42950
15042011.06.07 01:00sell stop2630.011.443901.473071.42060
15052011.06.07 23:00delete2580.011.473071.443901.48197
15062011.06.07 23:00delete2600.011.473071.443901.49637
15072011.06.07 23:00delete2620.011.443901.473071.42950
15082011.06.07 23:00delete2590.011.473071.443901.48747
15092011.06.07 23:00delete2630.011.443901.473071.42060
15102011.06.07 23:00delete2610.011.443901.473071.43500
15112011.06.08 01:00buy stop2640.011.478911.449621.48781
15122011.06.08 01:00buy stop2650.011.478911.449621.49331
15132011.06.08 01:00buy stop2660.011.478911.449621.50221
15142011.06.08 01:00sell stop2670.011.449621.478911.44072
15152011.06.08 01:00sell stop2680.011.449621.478911.43522
15162011.06.08 01:00sell stop2690.011.449621.478911.42632
15172011.06.08 23:00delete2640.011.478911.449621.48781
15182011.06.08 23:00delete2660.011.478911.449621.50221
15192011.06.08 23:00delete2680.011.449621.478911.43522
15202011.06.08 23:00delete2650.011.478911.449621.49331
15212011.06.08 23:00delete2690.011.449621.478911.42632
15222011.06.08 23:00delete2670.011.449621.478911.44072
15232011.06.09 01:00buy stop2700.011.476691.447451.48559
15242011.06.09 01:00buy stop2710.011.476691.447451.49109
15252011.06.09 01:00buy stop2720.011.476691.447451.49999
15262011.06.09 01:00sell stop2730.011.447451.476691.43855
15272011.06.09 01:00sell stop2740.011.447451.476691.43305
15282011.06.09 01:00sell stop2750.011.447451.476691.42415
15292011.06.09 23:00delete2700.011.476691.447451.48559
15302011.06.09 23:00delete2720.011.476691.447451.49999
15312011.06.09 23:00delete2740.011.447451.476691.43305
15322011.06.09 23:00delete2710.011.476691.447451.49109
15332011.06.09 23:00delete2750.011.447451.476691.42415
15342011.06.09 23:00delete2730.011.447451.476691.43855
15352011.06.10 01:00buy stop2760.011.471531.442391.48043
15362011.06.10 01:00buy stop2770.011.471531.442391.48593
15372011.06.10 01:00buy stop2780.011.471531.442391.49483
15382011.06.10 01:00sell stop2790.011.442391.471531.43349
15392011.06.10 01:00sell stop2800.011.442391.471531.42799
15402011.06.10 01:00sell stop2810.011.442391.471531.41909
15412011.06.10 14:45sell2790.011.442391.471531.43349
15422011.06.10 14:45sell2800.011.442391.471531.42799
15432011.06.10 14:45sell2810.011.442391.471531.41909
15442011.06.10 18:39t/p2790.011.433491.471531.433498.9010203.52
15452011.06.10 19:57sell stop2820.011.433991.462961.42509
15462011.06.10 20:44sell2820.011.433991.462961.42509
15472011.08.02 20:14expiration2760.011.471531.442391.48043
15482011.08.02 20:14expiration2770.011.471531.442391.48593
15492011.08.02 20:14expiration2780.011.471531.442391.49483
15502011.08.02 20:14t/p2800.011.427991.471531.4279910.7710214.29
15512011.08.02 20:14t/p2820.011.425091.462961.425095.2710219.56
15522011.08.02 21:08t/p2810.011.419091.471531.4190919.6710239.23
15532011.08.03 05:55buy stop2830.011.449581.420881.45848
15542011.08.03 05:55buy stop2840.011.449581.420881.46398
15552011.08.03 05:55buy stop2850.011.449581.420881.47288
15562011.08.03 05:55sell stop2860.011.420881.449581.41198
15572011.08.03 05:55sell stop2870.011.420881.449581.40648
15582011.08.03 05:55sell stop2880.011.420881.449581.39758
15592011.08.03 06:01sell2860.011.420881.449581.41198
15602011.08.03 06:01sell2870.011.420881.449581.40648
15612011.08.03 06:01sell2880.011.420881.449581.39758
15622011.08.03 23:00delete2830.011.449581.420881.45848
15632011.08.03 23:00delete2850.011.449581.420881.47288
15642011.08.03 23:00delete2840.011.449581.420881.46398
15652011.08.04 01:00buy stop2890.011.447061.418411.45596
15662011.08.04 01:00buy stop2900.011.447061.418411.46146
15672011.08.04 01:00buy stop2910.011.447061.418411.47036
15682011.08.04 14:19t/p2860.011.411981.449581.411988.6910247.92
15692011.08.04 14:58sell stop2920.011.414141.442711.40524
15702011.08.04 15:24sell2920.011.414141.442711.40524
15712011.08.04 22:45t/p2870.011.406481.449581.4064814.1910262.10
15722011.08.04 23:00delete2890.011.447061.418411.45596
15732011.08.04 23:00delete2910.011.447061.418411.47036
15742011.08.04 23:00delete2900.011.447061.418411.46146
15752011.08.05 01:00buy stop2930.011.435191.406771.44409
15762011.08.05 01:00buy stop2940.011.435191.406771.44959
15772011.08.05 01:00buy stop2950.011.435191.406771.45849
15782011.08.05 01:00sell stop2960.011.406771.435191.39237
15792011.08.05 01:15modify2880.011.420881.420811.39758
15802011.08.05 01:30modify2880.011.420881.420651.39758
15812011.08.05 01:45modify2880.011.420881.420491.39758
15822011.08.05 02:00modify2880.011.420881.420371.39758
15832011.08.05 02:15modify2880.011.420881.420241.39758
15842011.08.05 02:30modify2880.011.420881.420121.39758
15852011.08.05 02:45modify2880.011.420881.420001.39758
15862011.08.05 03:00modify2880.011.420881.419891.39758
15872011.08.05 03:15modify2880.011.420881.419751.39758
15882011.08.05 03:30modify2880.011.420881.419621.39758
15892011.08.05 03:45modify2880.011.420881.419481.39758
15902011.08.05 04:00modify2880.011.420881.419331.39758
15912011.08.05 04:15modify2880.011.420881.419211.39758
15922011.08.05 04:30modify2880.011.420881.419111.39758
15932011.08.05 04:45modify2880.011.420881.418991.39758
15942011.08.05 05:00modify2880.011.420881.418881.39758
15952011.08.05 05:15modify2880.011.420881.418761.39758
15962011.08.05 05:30modify2880.011.420881.418661.39758
15972011.08.05 05:45modify2880.011.420881.418561.39758
15982011.08.05 06:00modify2880.011.420881.418471.39758
15992011.08.05 06:15modify2880.011.420881.418331.39758
16002011.08.05 06:30modify2880.011.420881.418181.39758
16012011.08.05 06:45modify2880.011.420881.418051.39758
16022011.08.05 07:00modify2880.011.420881.417921.39758
16032011.08.05 07:15modify2880.011.420881.417851.39758
16042011.08.05 07:30modify2880.011.420881.417811.39758
16052011.08.05 07:45modify2880.011.420881.417771.39758
16062011.08.05 08:00modify2880.011.420881.417741.39758
16072011.08.05 08:15modify2880.011.420881.417691.39758
16082011.08.05 08:30modify2880.011.420881.417631.39758
16092011.08.05 08:45modify2880.011.420881.417601.39758
16102011.08.05 09:00modify2880.011.420881.417561.39758
16112011.08.05 09:10s/l2880.011.417561.417561.397583.0410265.14
16122011.08.05 09:10sell stop2970.011.403381.431731.38008
16132011.08.05 19:59close at stop2920.011.428281.442711.40524-14.2110250.93