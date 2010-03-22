|Account: 2272079
|Name: 888888888
|Currency: USD
|2011 August 26, 16:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|69797664
|2010.03.22 19:39
|balance
|Deposit
|50 000.00
|79047174
|2010.06.29 07:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|88.741
|89.345
|0.000
|2010.07.01 01:00
|88.454
|0.00
|0.00
|-3.16
|324.46
|79310114
|2010.07.01 03:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.07439
|1.07940
|0.00000
|2010.07.05 00:00
|1.06447
|0.00
|0.00
|-1.88
|931.92
|79314567
|2010.06.30 16:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49521
|1.50495
|0.00000
|2010.07.01 14:47
|1.50495
|0.00
|0.00
|-6.30
|-974.00
|79314599
|2010.07.01 12:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.23166
|1.22463
|0.00000
|2010.07.05 01:00
|1.25558
|0.00
|0.00
|-1.30
|2 392.00
|79473772
|2010.07.01 13:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|87.965
|88.409
|0.000
|2010.07.05 01:00
|87.767
|0.00
|0.00
|-1.36
|225.60
|79732745
|2010.07.05 12:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51178
|1.51884
|0.00000
|2010.07.06 08:47
|1.51884
|0.00
|0.00
|-2.20
|-706.00
|80005205
|2010.07.07 19:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.05183
|1.05707
|0.00000
|2010.07.09 00:00
|1.04976
|0.00
|0.00
|-3.80
|197.19
|80008729
|2010.07.08 02:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|87.975
|87.287
|0.000
|2010.07.12 01:00
|88.658
|0.00
|0.00
|-0.22
|770.38
|80280692
|2010.07.09 14:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.05724
|1.05308
|0.00000
|2010.07.13 00:00
|1.06036
|0.00
|0.00
|0.19
|294.24
|80282814
|2010.07.09 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.26248
|1.26701
|0.00000
|2010.07.12 02:45
|1.26247
|0.00
|0.00
|-1.00
|1.00
|80380745
|2010.07.13 17:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51796
|1.50414
|0.00000
|2010.07.15 01:00
|1.52660
|0.00
|0.00
|-0.80
|864.00
|80380774
|2010.07.12 02:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|88.926
|88.554
|0.000
|2010.07.12 12:11
|88.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.08
|80385197
|2010.07.12 11:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.25572
|1.26138
|0.00000
|2010.07.13 02:06
|1.26138
|0.00
|0.00
|-1.00
|-566.00
|80478139
|2010.07.13 09:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.25352
|1.25820
|0.00000
|2010.07.13 11:51
|1.25820
|0.00
|0.00
|0.00
|-468.00
|80593405
|2010.07.15 17:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.29135
|1.28061
|0.00000
|2010.07.20 01:00
|1.29394
|0.00
|0.00
|-2.10
|259.00
|80696576
|2010.07.15 16:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.04330
|1.04864
|0.00000
|2010.07.16 16:57
|1.04864
|0.00
|0.00
|-0.96
|-509.23
|80698019
|2010.07.15 12:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.53485
|1.52462
|0.00000
|2010.07.19 15:24
|1.52462
|0.00
|0.00
|-0.40
|-1 023.00
|80698101
|2010.07.16 05:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|87.138
|88.268
|0.000
|2010.07.19 01:00
|86.549
|0.00
|0.00
|-0.70
|680.54
|80930530
|2010.07.20 21:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|87.413
|86.059
|0.000
|2010.07.26 01:00
|87.536
|0.00
|0.00
|-0.69
|140.51
|81044016
|2010.07.21 09:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.53234
|1.51903
|0.00000
|2010.07.21 17:26
|1.51903
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 331.00
|81044079
|2010.07.20 14:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.28525
|1.29124
|0.00000
|2010.07.20 17:17
|1.29124
|0.00
|0.00
|0.00
|-599.00
|81161501
|2010.07.22 09:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.04443
|1.04960
|0.00000
|2010.07.23 15:13
|1.04960
|0.00
|0.00
|-0.96
|-492.57
|81164952
|2010.07.21 20:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.27578
|1.28521
|0.00000
|2010.07.22 11:01
|1.28521
|0.00
|0.00
|-3.30
|-943.00
|81305445
|2010.07.23 10:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.53304
|1.51414
|0.00000
|2010.07.26 01:00
|1.54212
|0.00
|0.00
|-0.20
|908.00
|81551910
|2010.07.27 14:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.55590
|1.53854
|0.00000
|2010.07.29 01:00
|1.55912
|0.00
|0.00
|-0.80
|322.00
|81551964
|2010.07.27 13:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30421
|1.29566
|0.00000
|2010.07.27 17:13
|1.29566
|0.00
|0.00
|0.00
|-855.00
|81801218
|2010.07.29 11:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.04861
|1.05652
|0.00000
|2010.08.02 00:00
|1.04047
|0.00
|0.00
|-1.92
|782.34
|81803563
|2010.07.29 10:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30738
|1.30270
|0.00000
|2010.07.30 10:13
|1.30270
|0.00
|0.00
|-0.70
|-468.00
|81930873
|2010.07.29 12:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56581
|1.55757
|0.00000
|2010.07.30 11:58
|1.55757
|0.00
|0.00
|-0.20
|-824.00
|82147994
|2010.08.02 16:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31617
|1.31053
|0.00000
|2010.08.03 15:15
|1.32248
|0.00
|0.00
|-0.70
|631.00
|82148070
|2010.08.02 13:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58255
|1.56684
|0.00000
|2010.08.03 15:15
|1.59358
|0.00
|0.00
|-0.20
|1 103.00
|82343930
|2010.08.04 16:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.04567
|1.04238
|0.00000
|2010.08.05 14:40
|1.04238
|0.00
|0.00
|0.29
|-315.62
|82345541
|2010.08.05 08:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58441
|1.59396
|0.00000
|2010.08.06 14:48
|1.59396
|0.00
|0.00
|-2.30
|-955.00
|82345557
|2010.08.04 16:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31420
|1.31993
|0.00000
|2010.08.05 11:27
|1.31993
|0.00
|0.00
|-3.30
|-573.00
|82581209
|2010.08.06 15:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.03696
|1.04340
|0.00000
|2010.08.09 15:20
|1.04340
|0.00
|0.00
|-0.96
|-617.21
|82582797
|2010.08.06 15:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32855
|1.32278
|0.00000
|2010.08.09 01:40
|1.32860
|0.00
|0.00
|-0.70
|5.00
|82681126
|2010.08.10 03:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58289
|1.59707
|0.00000
|2010.08.10 14:01
|1.57370
|0.00
|0.00
|0.00
|919.00
|82682530
|2010.08.10 04:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31592
|1.32471
|0.00000
|2010.08.10 14:01
|1.31490
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|82904514
|2010.08.11 23:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.06247
|1.05463
|0.00000
|2010.08.12 10:56
|1.05463
|0.00
|0.00
|0.28
|-743.39
|82906867
|2010.08.11 08:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30741
|1.31511
|0.00000
|2010.08.12 12:40
|1.28246
|0.00
|0.00
|-3.30
|2 495.00
|82906874
|2010.08.11 12:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.56744
|1.58524
|0.00000
|2010.08.12 12:40
|1.55991
|0.00
|0.00
|-6.60
|753.00
|83153051
|2010.08.16 12:26
|sell
|1.00
|usdchf
|1.03894
|1.04646
|0.00000
|2010.08.19 08:41
|1.04646
|0.00
|0.00
|-4.80
|-718.61
|83257577
|2010.08.16 08:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.04297
|1.04626
|0.00000
|2010.08.23 00:00
|1.03516
|0.00
|0.00
|-6.74
|754.47
|83258772
|2010.08.17 11:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.29113
|1.28334
|0.00000
|2010.08.19 03:39
|1.28115
|0.00
|0.00
|-2.80
|-998.00
|83491077
|2010.08.18 14:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56771
|1.55487
|0.00000
|2010.08.19 08:33
|1.55487
|0.00
|0.00
|-0.60
|-1 284.00
|83623863
|2010.08.19 14:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.03743
|1.04077
|0.00000
|2010.08.23 00:00
|1.03515
|0.00
|0.00
|-1.94
|220.26
|83625870
|2010.08.19 04:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|85.795
|85.259
|0.000
|2010.08.19 14:33
|85.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-628.67
|83631125
|2010.08.20 12:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.27025
|1.27671
|0.00000
|2010.08.23 01:14
|1.27024
|0.00
|0.00
|-1.00
|1.00
|83940190
|2010.08.24 12:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.04463
|1.03937
|0.00000
|2010.08.24 15:37
|1.03937
|0.00
|0.00
|0.00
|-506.08
|83945715
|2010.08.24 06:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|84.851
|85.538
|0.000
|2010.08.24 16:10
|83.815
|0.00
|0.00
|0.00
|1 236.06
|83945843
|2010.08.24 06:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.54260
|1.55425
|0.00000
|2010.08.24 16:11
|1.54320
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|83947202
|2010.08.24 14:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.25893
|1.26734
|0.00000
|2010.08.24 16:06
|1.26734
|0.00
|0.00
|0.00
|-841.00
|84314550
|2010.08.26 04:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.54989
|1.53800
|0.00000
|2010.08.30 01:00
|1.55295
|0.00
|0.00
|-0.40
|306.00
|84314629
|2010.08.26 16:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.27496
|1.26854
|0.00000
|2010.08.27 16:06
|1.26854
|0.00
|0.00
|-0.70
|-642.00
|84620383
|2010.08.27 07:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|84.752
|84.141
|0.000
|2010.08.30 01:00
|85.498
|0.00
|0.00
|-0.12
|872.54
|84766315
|2010.08.31 09:23
|sell
|1.00
|usdchf
|1.02120
|1.02542
|0.00000
|2010.09.01 14:39
|1.00722
|0.00
|0.00
|-0.99
|1 387.98
|84771956
|2010.08.30 16:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.26835
|1.27319
|0.00000
|2010.08.31 15:04
|1.27319
|0.00
|0.00
|-1.00
|-484.00
|84772025
|2010.08.31 07:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.54411
|1.55266
|0.00000
|2010.09.01 14:39
|1.54328
|0.00
|0.00
|-2.20
|83.00
|84772048
|2010.08.31 21:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|83.870
|85.476
|0.000
|2010.09.01 14:39
|83.966
|0.00
|0.00
|-0.71
|-114.33
|85070316
|2010.09.01 11:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.27914
|1.27328
|0.00000
|2010.09.01 14:40
|1.28281
|0.00
|0.00
|0.00
|367.00
|85219576
|2010.09.03 14:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|85.122
|84.033
|0.000
|2010.09.07 08:13
|84.033
|0.00
|0.00
|-0.24
|-1 295.92
|85449817
|2010.09.06 12:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.53754
|1.54460
|0.00000
|2010.09.08 01:00
|1.53478
|0.00
|0.00
|-4.40
|276.00
|85449846
|2010.09.07 01:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.28283
|1.28727
|0.00000
|2010.09.09 01:00
|1.27310
|0.00
|0.00
|-4.00
|973.00
|85679554
|2010.09.08 09:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.00617
|1.00952
|0.00000
|2010.09.08 10:46
|1.00952
|0.00
|0.00
|0.00
|-331.84
|85681652
|2010.09.08 09:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.54364
|1.53225
|0.00000
|2010.09.14 16:43
|1.54783
|0.00
|0.00
|-1.20
|419.00
|85818510
|2010.09.10 03:38
|buy
|1.00
|usdchf
|1.01861
|1.01466
|0.00000
|2010.09.10 07:06
|1.01466
|0.00
|0.00
|0.00
|-389.29
|85820687
|2010.09.10 03:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.26549
|1.27067
|0.00000
|2010.09.10 09:08
|1.27067
|0.00
|0.00
|0.00
|-518.00
|85946210
|2010.09.10 14:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|84.339
|83.757
|0.000
|2010.09.13 01:01
|84.341
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.37
|86078006
|2010.09.13 16:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.00885
|1.01595
|0.00000
|2010.09.14 16:43
|0.99651
|0.00
|0.00
|-0.99
|1 238.32
|86084110
|2010.09.13 08:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.28108
|1.27595
|0.00000
|2010.09.14 16:43
|1.29646
|0.00
|0.00
|-0.70
|1 538.00
|86084283
|2010.09.13 17:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|83.593
|84.282
|0.000
|2010.09.14 16:44
|82.946
|0.00
|0.00
|-0.71
|780.03
|86429062
|2010.09.16 14:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.00999
|1.00230
|0.00000
|2010.09.16 17:19
|1.01371
|0.00
|0.00
|0.00
|366.97
|86432160
|2010.09.15 03:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.619
|82.744
|0.000
|2010.09.15 17:08
|85.585
|0.00
|0.00
|0.00
|2 297.13
|86703020
|2010.09.17 07:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.57040
|1.56054
|0.00000
|2010.09.20 10:44
|1.56054
|0.00
|0.00
|-0.20
|-986.00
|86824209
|2010.09.21 03:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.00217
|1.00774
|0.00000
|2010.09.22 12:26
|0.98884
|0.00
|0.00
|-1.00
|1 348.04
|86827037
|2010.09.21 09:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|85.308
|85.673
|0.000
|2010.09.22 12:27
|84.650
|0.00
|0.00
|-0.70
|777.32
|86827143
|2010.09.21 20:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31685
|1.30987
|0.00000
|2010.09.22 12:27
|1.33863
|0.00
|0.00
|-0.70
|2 178.00
|86947627
|2010.09.22 02:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56513
|1.55180
|0.00000
|2010.09.22 12:27
|1.56731
|0.00
|0.00
|0.00
|218.00
|87261858
|2010.09.24 06:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|85.110
|84.162
|0.000
|2010.09.24 15:16
|84.162
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 126.40
|87261895
|2010.09.23 16:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.57231
|1.56235
|0.00000
|2010.09.27 01:00
|1.58275
|0.00
|0.00
|-0.40
|1 044.00
|87624194
|2010.09.28 16:34
|sell
|1.00
|usdchf
|0.97584
|0.98090
|0.00000
|2010.09.29 12:01
|0.98090
|0.00
|0.00
|-0.92
|-515.85
|88172319
|2010.09.30 12:32
|sell
|1.00
|usdchf
|0.97097
|0.97500
|0.00000
|2010.09.30 15:08
|0.97500
|0.00
|0.00
|0.00
|-413.33
|88380368
|2010.10.01 22:14
|sell
|1.00
|usdchf
|0.97379
|0.98035
|0.00000
|2010.10.05 00:00
|0.97140
|0.00
|0.00
|-1.86
|246.04
|88383544
|2010.10.01 11:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37327
|1.36710
|0.00000
|2010.10.04 01:00
|1.37769
|0.00
|0.00
|-0.70
|442.00
|88532894
|2010.10.05 01:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36542
|1.37408
|0.00000
|2010.10.05 09:41
|1.37408
|0.00
|0.00
|0.00
|-866.00
|88532919
|2010.10.04 03:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.650
|83.196
|0.000
|2010.10.04 10:08
|83.196
|0.00
|0.00
|0.00
|-545.70
|88671156
|2010.10.05 16:55
|sell
|1.00
|usdchf
|0.96484
|0.96908
|0.00000
|2010.10.07 00:00
|0.96202
|0.00
|0.00
|-3.74
|293.13
|88839092
|2010.10.07 13:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.60174
|1.58572
|0.00000
|2010.10.07 19:03
|1.58572
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 602.00
|89022251
|2010.10.07 09:38
|sell
|1.00
|usdchf
|0.95546
|0.95972
|0.00000
|2010.10.07 11:16
|0.95972
|0.00
|0.00
|0.00
|-443.88
|89027142
|2010.10.07 09:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|82.392
|82.942
|0.000
|2010.10.11 01:00
|81.842
|0.00
|0.00
|-1.46
|672.03
|89348120
|2010.10.12 09:56
|buy
|1.00
|usdchf
|0.96989
|0.96461
|0.00000
|2010.10.12 12:31
|0.96461
|0.00
|0.00
|0.00
|-547.37
|89353370
|2010.10.12 01:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38573
|1.39407
|0.00000
|2010.10.13 02:19
|1.39407
|0.00
|0.00
|-1.10
|-834.00
|89353432
|2010.10.12 10:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58148
|1.59421
|0.00000
|2010.10.14 02:00
|1.59421
|0.00
|0.00
|-9.20
|-1 273.00
|89686456
|2010.10.14 11:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.017
|81.764
|0.000
|2010.10.19 15:05
|81.764
|0.00
|0.00
|-2.22
|-913.61
|89691968
|2010.10.14 03:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40648
|1.39852
|0.00000
|2010.10.15 18:05
|1.39852
|0.00
|0.00
|-0.70
|-796.00
|89858470
|2010.10.14 09:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.60488
|1.59016
|0.00000
|2010.10.18 08:02
|1.59016
|0.00
|0.00
|-0.40
|-1 472.00
|90182799
|2010.10.19 14:48
|buy
|1.00
|usdchf
|0.96874
|0.96297
|0.00000
|2010.10.20 14:03
|0.96297
|0.00
|0.00
|0.10
|-599.19
|90188427
|2010.10.19 15:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38112
|1.39181
|0.00000
|2010.10.20 16:07
|1.39181
|0.00
|0.00
|-1.10
|-1 069.00
|90341691
|2010.10.19 13:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57389
|1.58876
|0.00000
|2010.10.22 01:00
|1.57135
|0.00
|0.00
|-11.30
|254.00
|90698872
|2010.10.22 09:50
|buy
|1.00
|usdchf
|0.97527
|0.96805
|0.00000
|2010.10.25 00:00
|0.97685
|0.00
|0.00
|0.10
|161.74
|91032684
|2010.10.25 08:57
|sell
|1.00
|usdchf
|0.96640
|0.97362
|0.00000
|2010.10.26 01:12
|0.97362
|0.00
|0.00
|-0.93
|-741.56
|91036825
|2010.10.25 06:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40396
|1.39848
|0.00000
|2010.10.25 16:42
|1.39848
|0.00
|0.00
|0.00
|-548.00
|91036919
|2010.10.25 07:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|80.721
|81.283
|0.000
|2010.10.26 13:31
|81.283
|0.00
|0.00
|-0.74
|-691.41
|91036975
|2010.10.25 03:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.57448
|1.56571
|0.00000
|2010.10.27 01:00
|1.58474
|0.00
|0.00
|-0.40
|1 026.00
|91197958
|2010.10.26 19:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38345
|1.39072
|0.00000
|2010.10.28 01:00
|1.37782
|0.00
|0.00
|-4.40
|563.00
|91200303
|2010.10.26 15:59
|buy
|1.00
|usdchf
|0.98297
|0.97696
|0.00000
|2010.10.28 00:00
|0.98984
|0.00
|0.00
|0.40
|694.05
|91597801
|2010.10.28 15:23
|sell
|1.00
|usdchf
|0.98319
|0.98769
|0.00000
|2010.10.29 09:42
|0.98769
|0.00
|0.00
|-0.92
|-455.61
|91603934
|2010.10.28 16:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39067
|1.38354
|0.00000
|2010.10.29 10:30
|1.38354
|0.00
|0.00
|-0.70
|-713.00
|91981853
|2010.11.01 15:06
|buy
|1.00
|usdchf
|0.99114
|0.98656
|0.00000
|2010.11.02 09:55
|0.98656
|0.00
|0.00
|-0.10
|-464.24
|91986782
|2010.11.01 01:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|80.946
|80.101
|0.000
|2010.11.04 01:00
|81.060
|0.00
|0.00
|0.37
|140.64
|92352416
|2010.11.04 09:58
|sell
|1.00
|usdchf
|0.96684
|0.97554
|0.00000
|2010.11.08 00:00
|0.96115
|0.00
|0.00
|-1.88
|592.00
|92355216
|2010.11.03 10:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61139
|1.60074
|0.00000
|2010.11.05 01:00
|1.62742
|0.00
|0.00
|-3.20
|1 603.00
|92355282
|2010.11.04 09:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41923
|1.41042
|0.00000
|2010.11.05 11:59
|1.41042
|0.00
|0.00
|-0.70
|-881.00
|92849284
|2010.11.09 21:39
|buy
|1.00
|usdchf
|0.96940
|0.96477
|0.00000
|2010.11.11 00:00
|0.97020
|0.00
|0.00
|0.21
|82.46
|92853992
|2010.11.09 21:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.760
|80.834
|0.000
|2010.11.11 01:00
|82.212
|0.00
|0.00
|-0.49
|549.80
|92854050
|2010.11.09 01:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.60858
|1.62004
|0.00000
|2010.11.16 01:00
|1.60425
|0.00
|0.00
|-19.40
|433.00
|92854069
|2010.11.08 10:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39152
|1.40272
|0.00000
|2010.11.10 01:00
|1.37694
|0.00
|0.00
|-5.50
|1 458.00
|93286226
|2010.11.12 00:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36092
|1.37216
|0.00000
|2010.11.12 11:46
|1.37216
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 124.00
|93483440
|2010.11.12 18:20
|buy
|1.00
|usdchf
|0.97892
|0.97426
|0.00000
|2010.11.15 00:00
|0.98001
|0.00
|0.00
|-0.10
|111.22
|93883585
|2010.11.16 16:35
|buy
|1.00
|usdchf
|0.98841
|0.98392
|0.00000
|2010.11.18 00:00
|0.99154
|0.00
|0.00
|-0.91
|315.67
|93890418
|2010.11.15 14:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.203
|82.101
|0.000
|2010.11.17 01:00
|83.374
|0.00
|0.00
|0.00
|205.10
|94086914
|2010.11.16 16:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59358
|1.60382
|0.00000
|2010.11.18 01:00
|1.59200
|0.00
|0.00
|-11.00
|158.00
|94481369
|2010.11.18 12:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59852
|1.59012
|0.00000
|2010.11.22 01:00
|1.59989
|0.00
|0.00
|-1.60
|137.00
|94819390
|2010.11.22 14:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36458
|1.37130
|0.00000
|2010.11.23 18:02
|1.33825
|0.00
|0.00
|-2.40
|2 633.00
|94819450
|2010.11.23 07:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.846
|83.297
|0.000
|2010.11.23 11:08
|83.297
|0.00
|0.00
|0.00
|-659.09
|94819499
|2010.11.23 16:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58559
|1.59975
|0.00000
|2010.11.23 18:02
|1.58166
|0.00
|0.00
|0.00
|393.00
|95628308
|2010.11.26 08:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.56923
|1.57535
|0.00000
|2010.11.29 01:00
|1.55906
|0.00
|0.00
|-2.80
|1 017.00
|95628358
|2010.11.26 07:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32677
|1.33176
|0.00000
|2010.11.29 01:00
|1.32385
|0.00
|0.00
|-1.60
|292.00
|95628391
|2010.11.26 03:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.870
|83.546
|0.000
|2010.11.29 01:00
|84.167
|0.00
|0.00
|-0.12
|352.87
|95813230
|2010.11.30 02:32
|sell
|1.00
|usdchf
|0.99787
|1.00136
|0.00000
|2010.11.30 05:17
|1.00136
|0.00
|0.00
|0.00
|-348.53
|95819683
|2010.11.30 14:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|83.541
|84.144
|0.000
|2010.12.01 14:01
|84.144
|0.00
|0.00
|-0.96
|-716.63
|95819745
|2010.11.29 14:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31258
|1.32041
|0.00000
|2010.12.01 01:00
|1.29960
|0.00
|0.00
|-3.10
|1 298.00
|96248731
|2010.12.02 16:13
|sell
|1.00
|usdchf
|0.99493
|1.00075
|0.00000
|2010.12.06 00:00
|0.97565
|0.00
|0.00
|-0.91
|1 976.12
|96255669
|2010.12.02 10:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56508
|1.55513
|0.00000
|2010.12.02 14:35
|1.55513
|0.00
|0.00
|0.00
|-995.00
|96255708
|2010.12.01 17:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31586
|1.30688
|0.00000
|2010.12.02 15:00
|1.30688
|0.00
|0.00
|-1.20
|-898.00
|96513200
|2010.12.03 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|83.004
|84.107
|0.000
|2010.12.06 01:00
|82.799
|0.00
|0.00
|0.00
|247.59
|96744001
|2010.12.03 16:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33794
|1.32865
|0.00000
|2010.12.06 01:00
|1.34124
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|96744081
|2010.12.03 14:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56988
|1.55596
|0.00000
|2010.12.06 01:00
|1.57617
|0.00
|0.00
|0.00
|629.00
|96945042
|2010.03.31 23:59
|balance
|Summary trade result Q1 2010
|-410.64
|96945043
|2010.06.30 23:59
|balance
|Summary trade result Q2 2010
|1 750.78
|96953328
|2010.12.08 00:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32397
|1.33619
|0.00000
|2010.12.10 01:02
|1.32395
|0.00
|0.00
|-12.20
|2.00
|97335313
|2010.12.09 08:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58377
|1.57319
|0.00000
|2010.12.09 16:55
|1.57319
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 058.00
|97961742
|2010.12.13 12:56
|sell
|1.00
|usdchf
|0.97803
|0.98030
|0.00000
|2010.12.15 00:00
|0.95984
|0.00
|0.00
|-1.87
|1 895.11
|97966224
|2010.12.13 19:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|83.333
|83.951
|0.000
|2010.12.15 02:13
|83.951
|0.00
|0.00
|-1.68
|-736.14
|97966266
|2010.12.13 17:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58737
|1.57719
|0.00000
|2010.12.14 15:15
|1.57719
|0.00
|0.00
|-0.80
|-1 018.00
|97966292
|2010.12.13 14:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32910
|1.32394
|0.00000
|2010.12.15 01:00
|1.33562
|0.00
|0.00
|-0.80
|652.00
|98338688
|2010.12.16 09:27
|buy
|1.00
|usdchf
|0.97140
|0.96499
|0.00000
|2010.12.16 17:56
|0.96499
|0.00
|0.00
|0.00
|-664.26
|98343631
|2010.12.15 17:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.56047
|1.57588
|0.00000
|2010.12.20 01:00
|1.55134
|0.00
|0.00
|-14.10
|913.00
|98343713
|2010.12.15 18:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32550
|1.33261
|0.00000
|2010.12.17 01:00
|1.32402
|0.00
|0.00
|-8.40
|148.00
|98663474
|2010.12.17 07:27
|sell
|1.00
|usdchf
|0.95754
|0.96213
|0.00000
|2010.12.17 12:57
|0.96213
|0.00
|0.00
|0.00
|-477.07
|98665808
|2010.12.17 07:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33156
|1.32738
|0.00000
|2010.12.17 12:51
|1.32738
|0.00
|0.00
|0.00
|-418.00
|98810136
|2010.12.21 14:17
|sell
|1.00
|usdchf
|0.95852
|0.96658
|0.00000
|2010.12.23 00:01
|0.95209
|0.00
|0.00
|-3.35
|675.36
|99118216
|2010.12.23 04:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|83.322
|83.766
|0.000
|2010.12.27 01:00
|82.960
|0.00
|0.00
|-1.69
|436.35
|99251258
|2010.12.23 13:23
|buy
|1.00
|usdchf
|0.95964
|0.95543
|0.00000
|2010.12.27 00:00
|0.96107
|0.00
|0.00
|-0.62
|148.79
|99434688
|2010.12.28 01:30
|sell
|1.00
|usdchf
|0.95522
|0.95915
|0.00000
|2010.12.30 00:00
|0.94440
|0.00
|0.00
|-3.81
|1 145.70
|99439639
|2010.12.27 08:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.54580
|1.53967
|0.00000
|2010.12.27 14:22
|1.53967
|0.00
|0.00
|0.00
|-613.00
|99439687
|2010.12.27 07:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31484
|1.31106
|0.00000
|2010.12.28 10:14
|1.32207
|0.00
|0.00
|-0.50
|723.00
|99567019
|2010.12.28 12:53
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.55074
|1.54300
|0.00000
|2010.12.28 15:27
|1.54300
|0.00
|0.00
|0.00
|-774.00
|99693311
|2010.12.30 02:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32578
|1.31625
|0.00000
|2011.01.03 01:00
|1.33561
|0.00
|0.00
|-1.30
|983.00
|99693361
|2010.12.29 18:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.54716
|1.53230
|0.00000
|2011.01.03 01:00
|1.55726
|0.00
|0.00
|-1.90
|1 010.00
|99693397
|2010.12.30 01:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.298
|82.340
|0.000
|2011.01.03 01:00
|81.149
|0.00
|0.00
|-1.72
|183.61
|99812012
|2010.12.30 16:58
|sell
|1.00
|usdchf
|0.93720
|0.94191
|0.00000
|2011.01.03 00:22
|0.93384
|0.00
|0.00
|-1.72
|359.80
|100033785
|2011.01.04 09:35
|buy
|1.00
|usdchf
|0.94272
|0.93789
|0.00000
|2011.01.05 18:10
|0.96463
|0.00
|0.00
|-0.11
|2 271.34
|100036249
|2011.01.03 08:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32544
|1.33260
|0.00000
|2011.01.03 11:36
|1.33260
|0.00
|0.00
|0.00
|-716.00
|100036266
|2011.01.03 15:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.671
|80.835
|0.000
|2011.01.05 01:00
|82.044
|0.00
|0.00
|-0.24
|454.63
|100131708
|2011.01.05 09:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32533
|1.33254
|0.00000
|2011.01.05 18:06
|1.31700
|0.00
|0.00
|0.00
|833.00
|100260431
|2011.01.05 14:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|82.529
|81.795
|0.000
|2011.01.05 18:10
|83.225
|0.00
|0.00
|0.00
|836.29
|100401698
|2011.01.06 17:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30150
|1.31146
|0.00000
|2011.01.10 01:00
|1.28959
|0.00
|0.00
|-4.00
|1 191.00
|100522972
|2011.01.07 15:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.55317
|1.54285
|0.00000
|2011.01.10 01:00
|1.55412
|0.00
|0.00
|-0.80
|95.00
|100669432
|2011.01.11 15:55
|buy
|1.00
|usdchf
|0.97635
|0.97204
|0.00000
|2011.01.12 10:01
|0.97204
|0.00
|0.00
|0.10
|-443.40
|101001935
|2011.01.12 16:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56958
|1.55823
|0.00000
|2011.01.14 01:00
|1.58433
|0.00
|0.00
|-0.50
|1 475.00
|101001958
|2011.01.12 16:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30623
|1.30186
|0.00000
|2011.01.14 01:00
|1.33506
|0.00
|0.00
|-2.30
|2 883.00
|101194712
|2011.01.13 09:45
|buy
|1.00
|usdchf
|0.97522
|0.97051
|0.00000
|2011.01.13 13:18
|0.97051
|0.00
|0.00
|0.00
|-485.31
|101525621
|2011.01.18 08:30
|sell
|1.00
|usdchf
|0.95657
|0.96068
|0.00000
|2011.01.18 11:41
|0.96068
|0.00
|0.00
|0.00
|-427.82
|101529691
|2011.01.17 13:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59335
|1.58650
|0.00000
|2011.01.19 01:00
|1.59557
|0.00
|0.00
|-1.10
|222.00
|101529743
|2011.01.17 09:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32777
|1.33486
|0.00000
|2011.01.18 08:10
|1.33486
|0.00
|0.00
|-1.90
|-709.00
|101850934
|2011.01.19 18:51
|sell
|1.00
|usdchf
|0.95582
|0.96101
|0.00000
|2011.01.20 14:58
|0.96101
|0.00
|0.00
|-2.84
|-540.06
|101855730
|2011.01.19 08:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|82.064
|82.597
|0.000
|2011.01.20 14:35
|82.597
|0.00
|0.00
|-2.56
|-645.30
|102234728
|2011.01.21 16:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.35805
|1.35173
|0.00000
|2011.01.24 01:00
|1.36182
|0.00
|0.00
|0.90
|377.00
|102382016
|2011.01.24 16:35
|sell
|1.00
|usdchf
|0.94996
|0.95564
|0.00000
|2011.01.26 00:00
|0.94251
|0.00
|0.00
|-1.90
|790.44
|102386635
|2011.01.25 10:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58431
|1.59891
|0.00000
|2011.01.27 14:53
|1.59891
|0.00
|0.00
|-11.30
|-1 460.00
|102782980
|2011.01.27 08:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|82.758
|82.007
|0.000
|2011.01.28 17:51
|82.007
|0.00
|0.00
|0.12
|-915.78
|103140460
|2011.01.28 16:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36362
|1.36963
|0.00000
|2011.01.31 01:00
|1.35744
|0.00
|0.00
|-4.70
|618.00
|103290054
|2011.02.01 18:05
|sell
|1.00
|usdchf
|0.93699
|0.94027
|0.00000
|2011.02.02 17:51
|0.94027
|0.00
|0.00
|-0.86
|-348.84
|103295669
|2011.01.31 14:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59294
|1.57997
|0.00000
|2011.02.02 01:00
|1.61336
|0.00
|0.00
|-0.70
|2 042.00
|103295734
|2011.01.31 16:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37301
|1.36429
|0.00000
|2011.02.02 01:00
|1.38252
|0.00
|0.00
|1.30
|951.00
|103620312
|2011.02.03 14:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37250
|1.37955
|0.00000
|2011.02.07 01:00
|1.35747
|0.00
|0.00
|-6.40
|1 503.00
|103620334
|2011.02.03 08:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62333
|1.61081
|0.00000
|2011.02.04 12:01
|1.61081
|0.00
|0.00
|-0.80
|-1 252.00
|103620350
|2011.02.03 16:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|82.000
|81.081
|0.000
|2011.02.07 01:00
|82.217
|0.00
|0.00
|-0.24
|263.94
|103768565
|2011.02.03 16:01
|buy
|1.00
|usdchf
|0.95079
|0.94516
|0.00000
|2011.02.03 17:46
|0.94516
|0.00
|0.00
|0.00
|-595.67
|103930591
|2011.02.04 16:33
|buy
|1.00
|usdchf
|0.95776
|0.95129
|0.00000
|2011.02.09 00:09
|0.96300
|0.00
|0.00
|-0.32
|544.13
|104389239
|2011.02.09 19:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37299
|1.36720
|0.00000
|2011.02.10 08:29
|1.36720
|0.00
|0.00
|3.00
|-579.00
|104389302
|2011.02.10 10:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|82.765
|82.059
|0.000
|2011.02.14 01:00
|83.432
|0.00
|0.00
|0.00
|799.45
|104719968
|2011.02.11 11:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.59776
|1.60897
|0.00000
|2011.02.15 10:08
|1.60897
|0.00
|0.00
|-5.70
|-1 121.00
|104876768
|2011.02.15 16:48
|sell
|1.00
|usdchf
|0.96588
|0.97069
|0.00000
|2011.02.16 14:32
|0.97069
|0.00
|0.00
|-1.03
|-495.52
|104881995
|2011.02.15 13:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.753
|83.279
|0.000
|2011.02.17 15:44
|83.279
|0.00
|0.00
|-0.48
|-569.17
|105261340
|2011.02.16 18:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.35788
|1.35342
|0.00000
|2011.02.18 01:00
|1.36220
|0.00
|0.00
|0.50
|432.00
|105430816
|2011.02.18 18:20
|sell
|1.00
|usdchf
|0.94652
|0.95571
|0.00000
|2011.02.21 00:00
|0.94627
|0.00
|0.00
|-0.85
|26.42
|105598950
|2011.02.18 11:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35577
|1.36026
|0.00000
|2011.02.18 13:52
|1.36026
|0.00
|0.00
|0.00
|-449.00
|105598992
|2011.02.18 19:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62557
|1.61566
|0.00000
|2011.02.22 04:10
|1.61566
|0.00
|0.00
|0.30
|-991.00
|105755728
|2011.02.22 15:09
|sell
|1.00
|usdchf
|0.93843
|0.94354
|0.00000
|2011.02.24 00:00
|0.93328
|0.00
|0.00
|-3.43
|551.82
|105760669
|2011.02.21 23:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.470
|82.920
|0.000
|2011.02.22 01:43
|82.920
|0.00
|0.00
|-0.12
|-663.29
|105760721
|2011.02.22 02:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35915
|1.36764
|0.00000
|2011.02.22 13:00
|1.36764
|0.00
|0.00
|0.00
|-849.00
|105909784
|2011.02.22 04:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.415
|82.899
|0.000
|2011.02.22 10:02
|82.899
|0.00
|0.00
|0.00
|-622.44
|106120030
|2011.02.24 10:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.815
|82.741
|0.000
|2011.02.28 01:00
|81.644
|0.00
|0.00
|-1.46
|209.45
|106120138
|2011.02.23 10:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62638
|1.61345
|0.00000
|2011.02.24 16:44
|1.61345
|0.00
|0.00
|0.30
|-1 293.00
|106323145
|2011.02.24 08:59
|sell
|1.00
|usdchf
|0.92688
|0.93107
|0.00000
|2011.02.25 15:23
|0.93107
|0.00
|0.00
|-0.86
|-450.02
|106536900
|2011.02.25 15:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37346
|1.37940
|0.00000
|2011.02.28 01:03
|1.37344
|0.00
|0.00
|-2.70
|2.00
|106699226
|2011.02.28 13:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.944
|81.472
|0.000
|2011.03.02 02:12
|81.945
|0.00
|0.00
|-0.24
|1.22
|106699302
|2011.02.28 10:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61906
|1.60742
|0.00000
|2011.03.02 01:04
|1.62600
|0.00
|0.00
|0.00
|694.00
|106699544
|2011.02.28 11:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.38368
|1.37801
|0.00000
|2011.03.01 20:40
|1.37801
|0.00
|0.00
|-0.10
|-567.00
|107027314
|2011.03.02 14:34
|sell
|1.00
|usdchf
|0.92460
|0.92699
|0.00000
|2011.03.03 10:00
|0.92699
|0.00
|0.00
|-2.59
|-257.82
|107031341
|2011.03.02 14:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.38502
|1.38050
|0.00000
|2011.03.04 01:00
|1.39556
|0.00
|0.00
|-0.70
|1 054.00
|107031345
|2011.03.02 11:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63122
|1.62423
|0.00000
|2011.03.04 09:45
|1.62423
|0.00
|0.00
|0.40
|-699.00
|107034513
|2011.03.03 15:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|82.237
|81.752
|0.000
|2011.03.07 01:00
|82.347
|0.00
|0.00
|-0.24
|133.58
|107417093
|2011.03.04 15:45
|sell
|1.00
|usdchf
|0.92462
|0.92935
|0.00000
|2011.03.08 07:35
|0.92935
|0.00
|0.00
|-1.62
|-508.96
|107565112
|2011.03.07 10:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63154
|1.62530
|0.00000
|2011.03.07 15:35
|1.62530
|0.00
|0.00
|0.00
|-624.00
|107565247
|2011.03.08 08:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39430
|1.39756
|0.00000
|2011.03.10 01:00
|1.39045
|0.00
|0.00
|-15.40
|385.00
|107868496
|2011.03.09 12:44
|sell
|1.00
|usdchf
|0.92768
|0.93277
|0.00000
|2011.03.10 07:44
|0.93277
|0.00
|0.00
|-2.59
|-545.69
|108020285
|2011.03.10 14:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.61032
|1.61965
|0.00000
|2011.03.14 01:00
|1.60706
|0.00
|0.00
|-6.00
|326.00
|108020325
|2011.03.10 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38415
|1.38844
|0.00000
|2011.03.11 20:16
|1.38844
|0.00
|0.00
|-4.10
|-429.00
|108180479
|2011.03.11 07:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.257
|82.741
|0.000
|2011.03.11 08:53
|82.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-623.63
|108358296
|2011.03.15 08:59
|sell
|1.00
|usdchf
|0.92162
|0.92612
|0.00000
|2011.03.17 00:00
|0.90056
|0.00
|0.00
|-3.20
|2 338.54
|108365916
|2011.03.14 15:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61494
|1.60478
|0.00000
|2011.03.15 10:18
|1.60478
|0.00
|0.00
|-0.70
|-1 016.00
|108757300
|2011.03.16 22:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|79.554
|81.042
|0.000
|2011.03.18 01:00
|79.544
|0.00
|0.00
|-2.67
|12.57
|108757338
|2011.03.16 19:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38739
|1.39525
|0.00000
|2011.03.16 22:24
|1.39525
|0.00
|0.00
|0.00
|-786.00
|108991959
|2011.03.17 10:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40055
|1.39386
|0.00000
|2011.03.21 01:00
|1.41657
|0.00
|0.00
|0.60
|1 602.00
|109192545
|2011.03.18 01:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|80.577
|78.954
|0.000
|2011.03.21 01:00
|81.007
|0.00
|0.00
|-0.25
|530.82
|109373140
|2011.03.22 10:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63582
|1.61849
|0.00000
|2011.03.24 10:30
|1.61742
|0.00
|0.00
|-2.80
|-1 840.00
|109670020
|2011.03.23 08:24
|sell
|1.00
|usdchf
|0.90014
|0.90235
|0.00000
|2011.03.23 13:41
|0.90235
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.92
|109674540
|2011.03.23 14:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.41063
|1.41491
|0.00000
|2011.03.23 15:31
|1.41491
|0.00
|0.00
|0.00
|-428.00
|109842292
|2011.03.25 17:29
|buy
|1.00
|usdchf
|0.91811
|0.91263
|0.00000
|2011.03.28 00:00
|0.92047
|0.00
|0.00
|-0.11
|256.39
|110037365
|2011.03.25 09:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.238
|80.921
|0.000
|2011.03.25 13:12
|80.921
|0.00
|0.00
|0.00
|-391.74
|110209260
|2011.03.29 11:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.905
|81.231
|0.000
|2011.03.31 01:00
|83.155
|0.00
|0.00
|-1.57
|1 503.22
|110571355
|2011.03.31 12:56
|sell
|1.00
|usdchf
|0.91424
|0.91845
|0.00000
|2011.03.31 21:59
|0.91845
|0.00
|0.00
|0.00
|-458.38
|110576450
|2011.03.30 10:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.60786
|1.59895
|0.00000
|2011.04.01 14:40
|1.59895
|0.00
|0.00
|-0.50
|-891.00
|110576547
|2011.03.31 10:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42025
|1.41517
|0.00000
|2011.04.01 09:50
|1.41517
|0.00
|0.00
|-0.20
|-508.00
|110775386
|2011.04.01 05:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|83.730
|82.860
|0.000
|2011.04.01 17:07
|84.430
|0.00
|0.00
|0.00
|829.09
|110957680
|2011.04.01 14:30
|buy
|1.00
|usdchf
|0.92468
|0.92116
|0.00000
|2011.04.01 17:08
|0.92888
|0.00
|0.00
|0.00
|452.16
|111113258
|2011.04.05 10:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62312
|1.60880
|0.00000
|2011.04.07 01:00
|1.63216
|0.00
|0.00
|0.30
|904.00
|111450089
|2011.04.06 09:29
|sell
|1.00
|usdchf
|0.92016
|0.92351
|0.00000
|2011.04.08 00:00
|0.91650
|0.00
|0.00
|-3.05
|399.35
|111455139
|2011.04.06 09:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.43032
|1.42565
|0.00000
|2011.04.07 15:03
|1.42565
|0.00
|0.00
|-0.90
|-467.00
|111624630
|2011.04.08 08:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63987
|1.63032
|0.00000
|2011.04.08 15:22
|1.63799
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|111802197
|2011.04.08 05:39
|sell
|1.00
|usdchf
|0.91232
|0.91465
|0.00000
|2011.04.08 10:22
|0.91465
|0.00
|0.00
|0.00
|-254.74
|111805644
|2011.04.08 05:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.43828
|1.43371
|0.00000
|2011.04.08 15:22
|1.44322
|0.00
|0.00
|0.00
|494.00
|111987660
|2011.04.12 13:43
|sell
|1.00
|usdchf
|0.90017
|0.90567
|0.00000
|2011.04.14 00:00
|0.89635
|0.00
|0.00
|-2.69
|426.17
|111991718
|2011.04.12 10:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.62645
|1.63664
|0.00000
|2011.04.14 02:35
|1.62644
|0.00
|0.00
|-14.70
|1.00
|111991784
|2011.04.12 03:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|84.224
|85.006
|0.000
|2011.04.14 01:00
|83.810
|0.00
|0.00
|-2.27
|493.97
|112334348
|2011.04.14 13:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.43741
|1.44447
|0.00000
|2011.04.14 16:04
|1.44447
|0.00
|0.00
|0.00
|-706.00
|112511768
|2011.04.14 07:23
|sell
|1.00
|usdchf
|0.89129
|0.89441
|0.00000
|2011.04.14 10:23
|0.89441
|0.00
|0.00
|0.00
|-348.83
|112526936
|2011.04.14 07:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63296
|1.62649
|0.00000
|2011.04.18 09:02
|1.62649
|0.00
|0.00
|0.40
|-647.00
|112867284
|2011.04.18 09:12
|buy
|1.00
|usdchf
|0.89677
|0.89466
|0.00000
|2011.04.18 09:59
|0.89466
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.84
|112872194
|2011.04.18 16:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|82.221
|83.114
|0.000
|2011.04.22 01:00
|81.912
|0.00
|0.00
|-3.65
|377.23
|112872251
|2011.04.18 09:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.43312
|1.43874
|0.00000
|2011.04.18 18:20
|1.42137
|0.00
|0.00
|0.00
|1 175.00
|113090320
|2011.04.20 15:21
|sell
|1.00
|usdchf
|0.88901
|0.89365
|0.00000
|2011.04.22 00:00
|0.88648
|0.00
|0.00
|-2.71
|285.40
|113094946
|2011.04.20 10:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.44575
|1.43262
|0.00000
|2011.04.22 01:00
|1.45528
|0.00
|0.00
|4.40
|953.00
|113095064
|2011.04.20 09:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63748
|1.62298
|0.00000
|2011.04.22 01:00
|1.65109
|0.00
|0.00
|0.80
|1 361.00
|113697815
|2011.04.25 11:05
|sell
|1.00
|usdchf
|0.88194
|0.88365
|0.00000
|2011.04.26 02:38
|0.88365
|0.00
|0.00
|-0.68
|-193.52
|113700995
|2011.04.26 02:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.64581
|1.65171
|0.00000
|2011.04.26 09:45
|1.65171
|0.00
|0.00
|0.00
|-590.00
|113701025
|2011.04.25 02:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|82.224
|81.739
|0.000
|2011.04.25 21:20
|81.739
|0.00
|0.00
|0.00
|-593.35
|113701078
|2011.04.25 02:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.46039
|1.45772
|0.00000
|2011.04.25 02:59
|1.45772
|0.00
|0.00
|0.00
|-267.00
|113707750
|2011.04.25 03:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45476
|1.45746
|0.00000
|2011.04.25 07:13
|1.45746
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|113831262
|2011.04.27 00:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.46682
|1.46178
|0.00000
|2011.04.29 01:00
|1.48417
|0.00
|0.00
|4.30
|1 735.00
|113831301
|2011.04.27 15:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|82.403
|81.567
|0.000
|2011.04.28 09:07
|81.567
|0.00
|0.00
|-1.83
|-1 024.92
|114019607
|2011.04.27 21:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.65881
|1.64976
|0.00000
|2011.04.29 01:00
|1.66458
|0.00
|0.00
|0.80
|577.00
|114396308
|2011.04.29 10:35
|sell
|1.00
|usdchf
|0.86829
|0.87188
|0.00000
|2011.05.02 00:01
|0.86550
|0.00
|0.00
|-0.58
|322.36
|114399955
|2011.05.02 00:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.67337
|1.66234
|0.00000
|2011.05.03 03:23
|1.66234
|0.00
|0.00
|0.20
|-1 103.00
|114514128
|2011.05.02 05:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.47731
|1.48100
|0.00000
|2011.05.02 09:38
|1.48100
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.00
|114514148
|2011.05.02 05:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.547
|80.874
|0.000
|2011.05.03 13:42
|80.874
|0.00
|0.00
|-0.37
|-832.16
|114889734
|2011.05.04 17:00
|sell
|1.00
|usdchf
|0.85535
|0.85922
|0.00000
|2011.05.04 19:17
|0.85922
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.41
|114894530
|2011.05.05 09:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|80.303
|80.929
|0.000
|2011.05.06 15:46
|80.929
|0.00
|0.00
|-0.63
|-773.52
|115120252
|2011.05.05 18:59
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87023
|0.86559
|0.00000
|2011.05.06 17:51
|0.87555
|0.00
|0.00
|-0.12
|607.62
|115126909
|2011.05.05 15:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.47109
|1.47928
|0.00000
|2011.05.06 07:54
|1.45497
|0.00
|0.00
|-4.50
|1 612.00
|115662286
|2011.05.09 17:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.62720
|1.63705
|0.00000
|2011.05.09 21:05
|1.63705
|0.00
|0.00
|0.00
|-985.00
|115848221
|2011.05.11 13:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.64931
|1.63704
|0.00000
|2011.05.11 19:29
|1.63704
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 227.00
|116072515
|2011.05.11 16:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.43072
|1.43781
|0.00000
|2011.05.13 01:00
|1.42422
|0.00
|0.00
|-24.00
|650.00
|116309941
|2011.05.13 18:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.61759
|1.63503
|0.00000
|2011.05.16 01:08
|1.61750
|0.00
|0.00
|-3.60
|9.00
|116526408
|2011.05.13 19:07
|buy
|1.00
|usdchf
|0.89130
|0.88738
|0.00000
|2011.05.16 00:00
|0.89258
|0.00
|0.00
|-0.22
|143.40
|116530661
|2011.05.13 19:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.41320
|1.42086
|0.00000
|2011.05.16 01:00
|1.40794
|0.00
|0.00
|-6.30
|526.00
|116724708
|2011.05.16 17:56
|sell
|1.00
|usdchf
|0.88130
|0.88869
|0.00000
|2011.05.18 00:00
|0.88029
|0.00
|0.00
|-1.36
|114.73
|116729360
|2011.05.17 08:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.419
|80.622
|0.000
|2011.05.19 01:00
|81.667
|0.00
|0.00
|-2.08
|303.67
|116730151
|2011.05.17 11:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62910
|1.61462
|0.00000
|2011.05.18 14:26
|1.61462
|0.00
|0.00
|-0.40
|-1 448.00
|117163724
|2011.05.19 16:29
|buy
|1.00
|usdchf
|0.88790
|0.88367
|0.00000
|2011.05.19 17:00
|0.88367
|0.00
|0.00
|0.00
|-478.69
|117345395
|2011.05.20 20:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62983
|1.61348
|0.00000
|2011.05.23 11:50
|1.61348
|0.00
|0.00
|-0.40
|-1 635.00
|117519516
|2011.05.20 14:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42238
|1.42830
|0.00000
|2011.05.23 01:00
|1.41349
|0.00
|0.00
|-6.40
|889.00
|117699715
|2011.05.24 02:36
|buy
|1.00
|usdchf
|0.88926
|0.88388
|0.00000
|2011.05.24 09:26
|0.88388
|0.00
|0.00
|0.00
|-608.68
|117702997
|2011.05.23 12:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39737
|1.40837
|0.00000
|2011.05.24 09:44
|1.40837
|0.00
|0.00
|-6.50
|-1 100.00
|117703100
|2011.05.23 10:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.322
|81.739
|0.000
|2011.05.23 13:05
|81.739
|0.00
|0.00
|0.00
|-510.16
|117877064
|2011.05.25 13:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62222
|1.60921
|0.00000
|2011.05.26 19:17
|1.63589
|0.00
|0.00
|-1.20
|1 367.00
|118055629
|2011.05.25 18:10
|sell
|1.00
|usdchf
|0.87194
|0.87744
|0.00000
|2011.05.26 19:18
|0.86594
|0.00
|0.00
|-2.07
|692.89
|118248093
|2011.05.26 15:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.605
|82.011
|0.000
|2011.05.26 19:18
|81.363
|0.00
|0.00
|0.00
|297.43
|118449517
|2011.05.27 06:14
|sell
|1.00
|usdchf
|0.85952
|0.86362
|0.00000
|2011.05.30 00:00
|0.84951
|0.00
|0.00
|-0.59
|1 178.33
|118454308
|2011.05.27 18:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.64885
|1.63661
|0.00000
|2011.05.30 01:33
|1.64886
|0.00
|0.00
|-0.50
|1.00
|118454464
|2011.05.27 06:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42599
|1.41905
|0.00000
|2011.05.27 12:30
|1.41905
|0.00
|0.00
|0.00
|-694.00
|118639567
|2011.05.31 05:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|81.309
|80.578
|0.000
|2011.06.02 15:30
|80.578
|0.00
|0.00
|-2.23
|-907.20
|118885615
|2011.06.01 11:30
|sell
|1.00
|usdchf
|0.84784
|0.85188
|0.00000
|2011.06.03 00:00
|0.84271
|0.00
|0.00
|-2.50
|608.75
|118887942
|2011.06.01 22:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.63368
|1.64477
|0.00000
|2011.06.06 01:53
|1.64477
|0.00
|0.00
|-14.30
|-1 109.00
|119268641
|2011.06.03 15:30
|sell
|1.00
|usdchf
|0.83801
|0.84055
|0.00000
|2011.06.06 00:00
|0.83571
|0.00
|0.00
|0.00
|275.22
|119272200
|2011.06.03 15:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|80.112
|80.931
|0.000
|2011.06.07 02:49
|80.110
|0.00
|0.00
|-0.50
|2.50
|119711512
|2011.06.09 15:36
|buy
|1.00
|usdchf
|0.84227
|0.83904
|0.00000
|2011.06.13 00:00
|0.84309
|0.00
|0.00
|-0.48
|97.26
|119714619
|2011.06.08 18:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45929
|1.46590
|0.00000
|2011.06.10 01:00
|1.45134
|0.00
|0.00
|-22.80
|795.00
|119861945
|2011.06.09 20:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|80.328
|79.698
|0.000
|2011.06.13 01:16
|80.330
|0.00
|0.00
|-1.25
|2.49
|120041320
|2011.06.10 17:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.43919
|1.44768
|0.00000
|2011.06.13 01:00
|1.43331
|0.00
|0.00
|-9.20
|588.00
|120041372
|2011.06.10 10:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.62686
|1.63653
|0.00000
|2011.06.13 01:00
|1.62402
|0.00
|0.00
|-3.40
|284.00
|120198937
|2011.06.13 12:25
|sell
|1.00
|usdchf
|0.83958
|0.84174
|0.00000
|2011.06.14 15:42
|0.84174
|0.00
|0.00
|-0.60
|-256.61
|120202713
|2011.06.13 21:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63555
|1.62067
|0.00000
|2011.06.14 08:59
|1.64111
|0.00
|0.00
|-0.40
|556.00
|120203944
|2011.06.13 04:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|80.670
|80.136
|0.000
|2011.06.13 18:13
|80.136
|0.00
|0.00
|0.00
|-666.37
|120347738
|2011.06.14 16:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|80.629
|80.002
|0.000
|2011.06.16 01:00
|80.963
|0.00
|0.00
|-1.62
|412.53
|120500023
|2011.06.15 12:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.62940
|1.63718
|0.00000
|2011.06.17 01:00
|1.61691
|0.00
|0.00
|-14.20
|1 249.00
|120500067
|2011.06.15 10:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.43581
|1.44174
|0.00000
|2011.06.17 01:00
|1.42146
|0.00
|0.00
|-28.60
|1 435.00
|120656250
|2011.06.17 13:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|80.207
|80.946
|0.000
|2011.06.20 01:00
|80.141
|0.00
|0.00
|-0.50
|82.35
|121021542
|2011.06.20 16:33
|sell
|1.00
|usdchf
|0.84376
|0.84712
|0.00000
|2011.06.20 22:04
|0.84712
|0.00
|0.00
|0.00
|-396.64
|121025652
|2011.06.21 02:36
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62424
|1.61479
|0.00000
|2011.06.22 11:39
|1.61479
|0.00
|0.00
|-0.40
|-945.00
|121203442
|2011.06.22 17:00
|sell
|1.00
|usdchf
|0.83816
|0.84363
|0.00000
|2011.06.23 04:06
|0.84363
|0.00
|0.00
|-1.79
|-648.39
|121391831
|2011.06.23 03:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.43093
|1.43717
|0.00000
|2011.06.24 16:55
|1.42005
|0.00
|0.00
|-5.50
|1 088.00
|121391871
|2011.06.23 03:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|80.478
|80.170
|0.000
|2011.06.24 11:56
|80.170
|0.00
|0.00
|-0.50
|-384.18
|121960346
|2011.06.28 17:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.60312
|1.59465
|0.00000
|2011.06.30 01:00
|1.60622
|0.00
|0.00
|-1.30
|310.00
|121960424
|2011.06.28 17:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.43393
|1.42574
|0.00000
|2011.06.30 01:00
|1.44328
|0.00
|0.00
|4.20
|935.00
|121960451
|2011.06.27 03:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|80.738
|80.227
|0.000
|2011.06.29 01:00
|81.032
|0.00
|0.00
|-1.12
|362.82
|122308915
|2011.06.30 16:32
|buy
|1.00
|usdchf
|0.83988
|0.83571
|0.00000
|2011.07.01 18:28
|0.84732
|0.00
|0.00
|-0.24
|878.06
|122312320
|2011.06.30 07:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|80.344
|81.012
|0.000
|2011.07.01 17:00
|81.012
|0.00
|0.00
|-0.62
|-824.57
|122470522
|2011.06.30 19:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.45346
|1.44801
|0.00000
|2011.07.01 02:29
|1.44801
|0.00
|0.00
|0.60
|-545.00
|122785071
|2011.07.04 11:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.61407
|1.60439
|0.00000
|2011.07.05 04:42
|1.60439
|0.00
|0.00
|0.40
|-968.00
|122785117
|2011.07.05 15:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44589
|1.45160
|0.00000
|2011.07.07 01:00
|1.43172
|0.00
|0.00
|-14.20
|1 417.00
|123379258
|2011.07.08 16:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|80.530
|81.213
|0.000
|2011.07.12 01:00
|80.251
|0.00
|0.00
|-1.25
|347.66
|123379301
|2011.07.08 15:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.60215
|1.59571
|0.00000
|2011.07.11 01:00
|1.60311
|0.00
|0.00
|-0.40
|96.00
|123552762
|2011.07.11 14:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.40966
|1.41800
|0.00000
|2011.07.13 01:00
|1.39727
|0.00
|0.00
|-13.40
|1 239.00
|123552886
|2011.07.11 16:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58962
|1.60275
|0.00000
|2011.07.13 17:31
|1.60275
|0.00
|0.00
|-6.80
|-1 313.00
|123716228
|2011.07.12 11:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|79.391
|80.191
|0.000
|2011.07.14 01:00
|78.881
|0.00
|0.00
|-2.54
|646.54
|123917690
|2011.07.13 18:12
|sell
|1.00
|usdchf
|0.82191
|0.82762
|0.00000
|2011.07.15 00:00
|0.81619
|0.00
|0.00
|-1.95
|700.82
|123923017
|2011.07.13 18:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41748
|1.40630
|0.00000
|2011.07.15 02:37
|1.41768
|0.00
|0.00
|6.10
|20.00
|124120533
|2011.07.14 08:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|79.335
|78.325
|0.000
|2011.07.21 23:51
|78.325
|0.00
|0.00
|-3.04
|-1 289.50
|124483133
|2011.07.18 10:38
|buy
|1.00
|usdchf
|0.81579
|0.81226
|0.00000
|2011.07.20 00:00
|0.82370
|0.00
|0.00
|-0.36
|960.30
|124488604
|2011.07.18 09:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.40335
|1.40865
|0.00000
|2011.07.18 16:09
|1.40865
|0.00
|0.00
|0.00
|-530.00
|124488659
|2011.07.18 17:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.60261
|1.61144
|0.00000
|2011.07.19 10:21
|1.61144
|0.00
|0.00
|-3.60
|-883.00
|124677716
|2011.07.19 12:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42127
|1.41526
|0.00000
|2011.07.19 15:26
|1.41526
|0.00
|0.00
|0.00
|-601.00
|124850339
|2011.07.21 23:15
|sell
|1.00
|usdchf
|0.81459
|0.82088
|0.00000
|2011.07.22 09:51
|0.82088
|0.00
|0.00
|-0.49
|-766.25
|124853696
|2011.07.21 09:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42883
|1.42146
|0.00000
|2011.07.21 12:02
|1.42146
|0.00
|0.00
|0.00
|-737.00
|124853732
|2011.07.21 15:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.62195
|1.60999
|0.00000
|2011.07.22 17:03
|1.62763
|0.00
|0.00
|-0.40
|568.00
|125352439
|2011.07.25 12:54
|sell
|1.00
|usdchf
|0.80364
|0.80880
|0.00000
|2011.07.27 00:00
|0.80151
|0.00
|0.00
|-1.25
|265.75
|125357615
|2011.07.26 11:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.64009
|1.63194
|0.00000
|2011.07.27 20:23
|1.63194
|0.00
|0.00
|-0.60
|-815.00
|125357751
|2011.07.26 08:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.45065
|1.44501
|0.00000
|2011.07.27 14:44
|1.44501
|0.00
|0.00
|0.40
|-564.00
|125357818
|2011.07.26 05:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|78.689
|78.030
|0.000
|2011.07.26 07:26
|78.030
|0.00
|0.00
|0.00
|-844.55
|126057970
|2011.07.29 15:33
|sell
|1.00
|usdchf
|0.79679
|0.79958
|0.00000
|2011.07.29 16:18
|0.79075
|0.00
|0.00
|0.00
|763.83
|126062618
|2011.07.29 15:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|77.226
|77.657
|0.000
|2011.07.29 16:19
|77.167
|0.00
|0.00
|0.00
|76.46
|126271768
|2011.08.01 16:47
|sell
|1.00
|usdchf
|0.77888
|0.78789
|0.00000
|2011.08.03 00:13
|0.76190
|0.00
|0.00
|-1.43
|2 228.64
|126277683
|2011.08.01 17:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42269
|1.43186
|0.00000
|2011.08.03 01:00
|1.41929
|0.00
|0.00
|-10.60
|340.00
|126689259
|2011.08.03 12:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.63761
|1.62815
|0.00000
|2011.08.04 20:11
|1.62815
|0.00
|0.00
|-3.00
|-946.00
|126689325
|2011.08.03 12:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.43102
|1.42446
|0.00000
|2011.08.04 11:06
|1.42446
|0.00
|0.00
|-0.30
|-656.00
|126689365
|2011.08.04 04:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|77.951
|77.052
|0.000
|2011.08.05 18:27
|78.465
|0.00
|0.00
|0.00
|655.07
|127390024
|2011.08.09 12:00
|sell
|1.00
|usdchf
|0.74756
|0.75538
|0.00000
|2011.08.09 19:35
|0.72943
|0.00
|0.00
|0.00
|2 485.50
|127399754
|2011.08.09 18:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.62230
|1.64465
|0.00000
|2011.08.09 19:35
|1.62027
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|127979579
|2011.08.11 16:58
|buy
|1.00
|usdchf
|0.76808
|0.74201
|0.00000
|2011.08.15 00:00
|0.78039
|0.00
|0.00
|0.00
|1 577.42
|127986607
|2011.08.11 01:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.61162
|1.63256
|0.00000
|2011.08.15 12:06
|1.63256
|0.00
|0.00
|-7.00
|-2 094.00
|127986797
|2011.08.10 16:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42187
|1.43410
|0.00000
|2011.08.12 02:13
|1.42183
|0.00
|0.00
|-22.50
|4.00
|128430539
|2011.08.12 01:00
|buy stop
|1.00
|usdjpy
|77.509
|76.531
|0.000
|2011.08.15 01:00
|76.921
|cancelled
|128430553
|2011.08.12 01:00
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|75.873
|76.851
|0.000
|2011.08.15 01:00
|76.900
|cancelled
|128436250
|2011.08.12 02:13
|buy stop
|1.00
|eurusd
|1.43953
|1.43016
|0.00000
|2011.08.15 01:00
|1.42690
|cancelled
|128436259
|2011.08.12 02:13
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.40912
|1.41848
|0.00000
|2011.08.15 01:00
|1.42642
|cancelled
|128614910
|2011.08.15 00:00
|buy stop
|1.00
|usdchf
|0.80507
|0.79323
|0.00000
|2011.08.17 00:00
|0.79653
|cancelled
|128614923
|2011.08.15 00:00
|sell stop
|1.00
|usdchf
|0.76601
|0.77785
|0.00000
|2011.08.17 00:00
|0.79581
|cancelled
|128619340
|2011.08.15 16:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.43953
|1.43251
|0.00000
|2011.08.17 01:00
|1.43988
|0.00
|0.00
|0.10
|35.00
|128619352
|2011.08.15 01:00
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.41614
|1.42316
|0.00000
|2011.08.15 16:12
|1.43945
|cancelled
|128619408
|2011.08.15 01:00
|buy stop
|1.00
|usdjpy
|77.276
|76.718
|0.000
|2011.08.17 01:00
|76.839
|cancelled
|128619416
|2011.08.15 01:00
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|76.319
|76.877
|0.000
|2011.08.17 01:00
|76.810
|cancelled
|128797050
|2011.08.17 14:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.64968
|1.63582
|0.00000
|2011.08.19 01:00
|1.65022
|0.00
|0.00
|-1.20
|54.00
|128797084
|2011.08.16 01:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.62426
|1.63812
|0.00000
|2011.08.17 14:52
|1.64888
|cancelled
|128997734
|2011.08.17 00:00
|buy stop
|1.00
|usdchf
|0.81018
|0.80120
|0.00000
|2011.08.19 00:00
|0.79435
|cancelled
|128997753
|2011.08.17 00:00
|sell stop
|1.00
|usdchf
|0.78008
|0.78905
|0.00000
|2011.08.19 00:00
|0.79397
|cancelled
|129002723
|2011.08.17 01:00
|buy stop
|1.00
|usdjpy
|77.039
|76.736
|0.000
|2011.08.17 14:11
|76.512
|cancelled
|129002749
|2011.08.17 14:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|76.484
|76.788
|0.000
|2011.08.19 03:11
|76.788
|0.00
|0.00
|-3.54
|-395.90
|129002823
|2011.08.17 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.45069
|1.44483
|0.00000
|2011.08.17 17:57
|1.44483
|0.00
|0.00
|0.00
|-586.00
|129002830
|2011.08.17 01:00
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.43145
|1.43731
|0.00000
|2011.08.17 15:00
|1.45046
|cancelled
|129237471
|2011.08.18 01:00
|buy stop
|1.00
|eurusd
|1.45994
|1.45036
|0.00000
|2011.08.18 17:15
|1.42859
|cancelled
|129237571
|2011.08.18 17:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42877
|1.43836
|0.00000
|2011.08.19 15:00
|1.43836
|0.00
|0.00
|-4.90
|-959.00
|129449751
|2011.08.19 00:00
|buy stop
|1.00
|usdchf
|0.80561
|0.79937
|0.00000
|2011.08.19 16:35
|0.78497
|cancelled
|129449795
|2011.08.19 16:35
|sell
|1.00
|usdchf
|0.78488
|0.79112
|0.00000
|2011.08.23 00:31
|0.79112
|0.00
|0.00
|-1.78
|-788.76
|129453549
|2011.08.19 16:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.65970
|1.64795
|0.00000
|2011.08.19 22:01
|1.64795
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 175.00
|129453575
|2011.08.19 01:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.63812
|1.64986
|0.00000
|2011.08.19 16:56
|1.65945
|cancelled
|129647662
|2011.08.22 01:00
|buy stop
|1.00
|eurusd
|1.45499
|1.44538
|0.00000
|2011.08.24 01:00
|1.44356
|cancelled
|129647680
|2011.08.22 01:00
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.42344
|1.43305
|0.00000
|2011.08.24 01:00
|1.44341
|cancelled
|129647706
|2011.08.22 01:00
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.66094
|1.64540
|0.00000
|2011.08.24 01:00
|1.64939
|cancelled
|129647716
|2011.08.22 01:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.63163
|1.64717
|0.00000
|2011.08.24 01:00
|1.64899
|cancelled
|129647725
|2011.08.22 01:00
|buy stop
|1.00
|usdjpy
|77.508
|76.453
|0.000
|2011.08.24 01:00
|76.680
|cancelled
|129647734
|2011.08.22 01:00
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|75.722
|76.777
|0.000
|2011.08.24 01:00
|76.657
|cancelled
|129848125
|2011.08.23 00:31
|buy stop
|1.00
|usdchf
|0.79668
|0.79334
|0.00000
|2011.08.25 00:00
|0.79608
|cancelled
|129848127
|2011.08.23 00:31
|sell stop
|1.00
|usdchf
|0.78489
|0.78823
|0.00000
|2011.08.25 00:00
|0.79575
|cancelled
|130045661
|2011.08.24 01:00
|buy stop
|1.00
|eurusd
|1.45676
|1.44946
|0.00000
|2011.08.25 17:50
|1.43295
|cancelled
|130045672
|2011.08.25 17:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.43310
|1.44040
|0.00000
|2011.08.26 03:50
|1.44040
|0.00
|0.00
|-4.80
|-730.00
|130045692
|2011.08.24 01:00
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.65768
|1.64719
|0.00000
|2011.08.24 18:12
|1.63845
|cancelled
|130045696
|2011.08.24 18:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.63822
|1.64870
|0.00000
|2011.08.26 01:00
|1.62838
|0.00
|0.00
|-14.40
|984.00
|130045705
|2011.08.24 20:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|76.996
|76.484
|0.000
|2011.08.26 01:00
|77.438
|0.00
|0.00
|-1.82
|570.78
|130045710
|2011.08.24 01:00
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|76.117
|76.630
|0.000
|2011.08.24 20:27
|76.973
|cancelled
|130263827
|2011.08.25 00:00
|buy stop
|1.00
|usdchf
|0.80388
|0.79959
|0.00000
|2011.08.26 10:00
|0.78973
|cancelled
|130263850
|2011.08.26 10:00
|sell
|1.00
|usdchf
|0.78943
|0.79372
|0.00000
|2011.08.26 12:38
|0.79372
|0.00
|0.00
|0.00
|-540.49
|
|0.00
|0.00
|-659.81
|14 455.95
|Closed P/L:
|13 796.14
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|130446338
|2011.08.26 01:00
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.63788
|1.62574
|0.00000
|
|1.62638
|BUY
|130446361
|2011.08.26 01:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.61537
|1.62750
|0.00000
|
|1.62608
|SELL
|130446397
|2011.08.26 01:00
|buy stop
|1.00
|usdjpy
|78.072
|77.135
|0.000
|
|76.637
|BUY
|130446401
|2011.08.26 01:00
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|76.491
|77.428
|0.000
|
|76.617
|SELL
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|51 340.14
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|13 796.14
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|65 136.28
|Equity:
|65 136.28
|Free Margin:
|65 136.28
|
|Details:
|Gross Profit:
|135 505.70
|Gross Loss:
|121 709.56
|Total Net Profit:
|13 796.14
|Profit Factor:
|1.11
|Expected Payoff:
|37.90
|
|Absolute Drawdown:
|1 113.17
|Maximal Drawdown:
|11 921.93 (19.61%)
|Relative Drawdown:
|19.61% (11 921.93)
|
|Total Trades:
|364
|Short Positions (won %):
|183 (53.55%)
|Long Positions (won %):
|181 (51.93%)
|Profit Trades (% of total):
|192 (52.75%)
|Loss trades (% of total):
|172 (47.25%)
|Largest
|profit trade:
|2 880.70
|loss trade:
|-2 101.00
|Average
|profit trade:
|705.76
|loss trade:
|-707.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (6 638.10)
|consecutive losses ($):
|8 (-7 518.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6 638.10 (7)
|consecutive loss (count):
|-7 518.79 (8)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2