Strategy Tester Report
10points_3_Smi1a
FXCM-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2000.01.23 23:00 - 2011.08.05 19:00 (2000.01.22 - 2011.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=41955; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=15; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=1; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=true; risk=0.12; lotincrease=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=28; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=false; VHF_Period2=14; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=false; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test70634Ticks modelled54967493Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors75
Initial deposit10000.00
Total net profit3118.02Gross profit16180.55Gross loss-13062.53
Profit factor1.24Expected payoff2.60
Absolute drawdown1337.75Maximal drawdown6052.05 (31.57%)Relative drawdown31.57% (6052.05)
Total trades1201Short positions (won %)605 (57.85%)Long positions (won %)596 (61.07%)
Profit trades (% of total)714 (59.45%)Loss trades (% of total)487 (40.55%)
Largestprofit trade465.00loss trade-1345.51
Averageprofit trade22.66loss trade-26.82
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (142.38)consecutive losses (loss in money)12 (-6016.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)626.63 (5)consecutive loss (count of losses)-6016.84 (12)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.01.24 20:00buy10.011.004450.966851.00945
22000.01.25 04:25t/p10.011.009450.966851.009455.0210005.02
32000.01.27 03:00buy20.011.000850.963251.00585
42000.01.27 12:36buy30.020.998120.963021.00312
52000.01.27 13:25buy40.030.995250.962651.00025
62000.01.27 13:47buy50.050.992650.962550.99765
72000.01.27 15:37buy60.080.989650.962050.99465
82000.01.27 15:39buy70.120.987050.961950.99205
92000.01.28 07:55buy80.180.984480.961880.98948
102000.01.28 15:08buy90.270.981750.961650.98675
112000.01.28 15:27buy100.410.979150.961550.98415
122000.01.28 16:20buy110.620.976400.961300.98140
132000.01.31 04:12t/p110.620.981400.961300.98140311.1310316.15
142000.01.31 04:12close100.410.981500.961550.9841597.1010413.24
152000.01.31 04:12close90.270.981280.961650.98675-12.2010401.04
162000.01.31 04:12close80.180.981340.961880.98948-56.1910344.85
172000.01.31 04:12close70.120.981120.961950.99205-70.7210274.13
182000.01.31 04:12close60.080.981170.962050.99465-67.5510206.58
192000.01.31 04:12close50.050.980900.962550.99765-58.5710148.01
202000.01.31 04:13close40.030.981100.962651.00025-42.3410105.67
212000.01.31 04:13close30.020.981000.963021.00312-34.1710071.50
222000.01.31 04:14close20.010.981200.963251.00585-19.6110051.89
232000.02.01 15:00buy120.010.974450.936850.97945
242000.02.01 16:07buy130.020.971850.936750.97685
252000.02.01 17:27buy140.030.969350.936750.97435
262000.02.02 07:11t/p140.030.974350.936750.9743515.0510066.94
272000.02.02 07:11close130.020.974430.936750.976855.2010072.14
282000.02.02 07:11close120.010.974340.936850.97945-0.0910072.05
292000.02.03 03:00sell150.010.974601.012200.96960
302000.02.03 13:47sell160.020.977241.012340.97224
312000.02.03 14:45sell170.030.979801.012400.97480
322000.02.03 15:59sell180.050.983061.013160.97806
332000.02.03 16:14sell190.080.985601.013200.98060
342000.02.03 16:28sell200.120.988201.013300.98320
352000.02.03 17:03sell210.180.990701.013300.98570
362000.02.03 17:28sell220.270.993301.013400.98830
372000.02.04 07:09t/p220.270.988301.013400.98830133.8710205.92
382000.02.04 07:09close210.180.988051.013300.9857046.9510252.86
392000.02.04 07:09close200.120.988251.013300.98320-1.1010251.76
402000.02.04 07:09close190.080.988151.013200.98060-20.7410231.03
412000.02.04 07:10close180.050.988251.013160.97806-26.1610204.87
422000.02.04 07:10close170.030.988141.012400.97480-25.1510179.72
432000.02.04 07:10close160.020.988231.012340.97224-22.0610157.66
442000.02.04 07:10close150.010.988051.012200.96960-13.4910144.17
452000.02.04 16:00sell230.010.979801.017400.97480
462000.02.04 18:38sell240.020.982401.017500.97740
472000.02.07 12:04t/p240.020.977401.017500.977409.9210154.08
482000.02.07 12:04close230.010.977351.017400.974802.4110156.49
492000.02.10 02:00sell250.010.992901.030500.98790
502000.02.10 05:40sell260.020.995461.030560.99046
512000.02.10 09:55t/p260.020.990461.030560.9904610.0010166.49
522000.02.10 09:55close250.010.990451.030500.987902.4510168.94
532000.02.15 08:00buy270.010.979850.942250.98485
542000.02.15 12:31buy280.020.977290.942190.98229
552000.02.15 15:22t/p280.020.982290.942190.9822910.0010178.94
562000.02.15 15:22close270.010.982570.942250.984852.7210181.66
572000.02.16 04:00buy290.010.982250.944650.98725
582000.02.16 07:56buy300.020.979250.944150.98425
592000.02.16 15:27t/p300.020.984250.944150.9842510.0010191.66
602000.02.16 15:27close290.010.984350.944650.987252.1010193.76
612000.02.18 17:00buy310.010.985350.947750.99035
622000.02.22 00:12t/p310.010.990350.947750.990355.0410198.80
632000.03.01 18:00buy320.010.974350.936750.97935
642000.03.01 23:40buy330.020.971780.936680.97678
652000.03.02 00:01buy340.030.969150.936550.97415
662000.03.02 01:52t/p340.030.974150.936550.9741515.0010213.80
672000.03.02 01:52close330.020.974300.936680.976785.1510218.94
682000.03.02 01:53close320.010.974000.936750.97935-0.3010218.65
692000.03.02 10:00sell350.010.971101.008700.96610
702000.03.02 12:49sell360.020.973951.009050.96895
712000.03.02 12:49sell370.030.976721.009320.97172
722000.03.02 12:51t/p370.030.971721.009320.9717215.0010233.65
732000.03.02 12:51close360.020.971561.009050.968954.7810238.43
742000.03.02 12:51close350.010.971151.008700.96610-0.0510238.38
752000.03.02 12:52sell380.010.971301.008900.96630
762000.03.02 13:04sell390.020.973901.009000.96890
772000.03.02 15:15t/p390.020.968901.009000.9689010.0010248.38
782000.03.02 15:15close380.010.968051.008900.966303.2510251.63
792000.03.06 11:00buy400.010.966150.928550.97115
802000.03.06 11:56buy410.020.963450.928350.96845
812000.03.06 14:05buy420.030.960750.928150.96575
822000.03.06 17:57buy430.050.958150.928050.96315
832000.03.07 15:33buy440.080.955500.927900.96050
842000.03.07 17:24buy450.120.952980.927880.95798
852000.03.07 20:35t/p450.120.957980.927880.9579860.0010311.63
862000.03.07 20:35close440.080.958000.927900.9605020.0010331.63
872000.03.07 20:36close430.050.957700.928050.96315-2.1610329.47
882000.03.07 20:36close420.030.957970.928150.96575-8.2910321.19
892000.03.07 20:36close410.020.957920.928350.96845-11.0210310.16
902000.03.07 20:36close400.010.958140.928550.97115-7.9910302.17
912000.03.08 00:00buy460.010.958850.921250.96385
922000.03.08 10:40buy470.020.956350.921250.96135
932000.03.08 14:23buy480.030.953780.921180.95878
942000.03.08 17:37t/p480.030.958780.921180.9587815.0010317.17
952000.03.08 17:37close470.020.959200.921250.961355.7010322.87
962000.03.08 17:37close460.010.959050.921250.963850.2010323.07
972000.03.13 02:00buy490.010.964050.926450.96905
982000.03.13 07:54t/p490.010.969050.926450.969055.0010328.07
992000.03.14 15:00buy500.010.965850.928250.97085
1002000.03.14 15:40buy510.020.963300.928200.96830
1012000.03.14 15:49buy520.030.960520.927920.96552
1022000.03.14 17:28t/p520.030.965520.927920.9655215.0010343.07
1032000.03.14 17:28close510.020.965800.928200.968305.0010348.07
1042000.03.14 17:28close500.010.965720.928250.97085-0.1310347.94
1052000.03.15 12:00sell530.010.965301.002900.96030
1062000.03.15 14:43sell540.020.967941.003040.96294
1072000.03.15 16:07sell550.030.970701.003300.96570
1082000.03.15 22:58t/p550.030.965701.003300.9657015.0010362.94
1092000.03.15 22:58close540.020.965251.003040.962945.3810368.32
1102000.03.15 22:58close530.010.965521.002900.96030-0.2210368.10
1112000.03.16 13:00sell560.010.967601.005200.96260
1122000.03.16 15:37sell570.020.970141.005240.96514
1132000.03.16 15:58sell580.030.972771.005370.96777
1142000.03.17 09:43t/p580.030.967771.005370.9677714.8710382.97
1152000.03.17 09:43close570.020.967741.005240.965144.7210387.69
1162000.03.17 09:43close560.010.967811.005200.96260-0.2510387.44
1172000.03.17 09:43sell590.010.967201.004800.96220
1182000.03.17 15:13sell600.020.969781.004880.96478
1192000.03.17 19:45sell610.030.972501.005100.96750
1202000.03.21 17:40t/p610.030.967501.005100.9675014.7510402.19
1212000.03.21 17:40close600.020.967051.004880.964785.2910407.48
1222000.03.21 17:40close590.010.967751.004800.96220-0.6310406.85
1232000.03.22 19:00buy620.010.962150.924550.96715
1242000.03.23 13:24t/p620.010.967150.924550.967155.0510411.90
1252000.03.28 04:00buy630.010.967250.929650.97225
1262000.03.28 09:52buy640.020.964650.929550.96965
1272000.03.28 14:49t/p640.020.969650.929550.9696510.0010421.90
1282000.03.28 14:49close630.010.969700.929650.972252.4510424.35
1292000.03.31 02:00sell650.010.958900.996500.95390
1302000.03.31 10:58t/p650.010.953900.996500.953905.0010429.35
1312000.04.03 15:00buy660.010.956850.919250.96185
1322000.04.03 15:14buy670.020.954250.919150.95925
1332000.04.03 19:17t/p670.020.959250.919150.9592510.0010439.35
1342000.04.03 19:17close660.010.959300.919250.961852.4510441.80
1352000.04.04 04:00buy680.010.956750.919150.96175
1362000.04.04 08:22buy690.020.954250.919150.95925
1372000.04.04 16:36t/p690.020.959250.919150.9592510.0010451.80
1382000.04.04 16:36close680.010.959300.919150.961752.5510454.35
1392000.04.04 20:00sell700.010.962401.000000.95740
1402000.04.05 08:02sell710.020.964951.000050.95995
1412000.04.05 10:49sell720.030.967521.000120.96252
1422000.04.05 12:48sell730.050.970071.000170.96507
1432000.04.05 14:31t/p730.050.965071.000170.9650725.0010479.35
1442000.04.05 14:31close720.030.964941.000120.962527.7410487.09
1452000.04.05 14:31close710.020.964551.000050.959950.8010487.89
1462000.04.05 14:32close700.010.965051.000000.95740-2.6910485.20
1472000.04.07 06:00buy740.010.957150.919550.96215
1482000.04.07 12:47buy750.020.954600.919500.95960
1492000.04.07 15:00t/p750.020.959600.919500.9596010.0010495.20
1502000.04.07 15:00close740.010.959600.919550.962152.4510497.65
1512000.04.14 09:01buy760.010.954950.917350.95995
1522000.04.14 12:56t/p760.010.959950.917350.959955.0010502.65
1532000.04.19 07:00buy770.010.946750.909150.95175
1542000.04.19 14:02buy780.020.943950.908850.94895
1552000.04.19 14:45buy790.030.941400.908800.94640
1562000.04.19 15:12buy800.050.938780.908680.94378
1572000.04.19 16:00buy810.080.935850.908250.94085
1582000.04.19 19:29t/p810.080.940850.908250.9408540.0010542.65
1592000.04.19 19:29close800.050.941200.908680.9437812.1010554.75
1602000.04.19 19:29close790.030.941100.908800.94640-0.9010553.85
1612000.04.19 19:29close780.020.941000.908850.94895-5.9010547.95
1622000.04.19 19:29close770.010.940900.909150.95175-5.8510542.10
1632000.04.21 01:00buy820.010.938950.901350.94395
1642000.04.24 12:14t/p820.010.943950.901350.943955.0210547.12
1652000.04.27 03:00sell830.010.921900.959500.91690
1662000.04.27 11:52t/p830.010.916900.959500.916905.0010552.12
1672000.04.27 11:52buy840.010.916760.879160.92176
1682000.04.27 11:55buy850.020.914050.878950.91905
1692000.04.27 12:31t/p850.020.919050.878950.9190510.0010562.12
1702000.04.27 12:31close840.010.919080.879160.921762.3210564.44
1712000.05.01 01:00sell860.010.909500.947100.90450
1722000.05.01 06:24sell870.020.912000.947100.90700
1732000.05.01 16:15sell880.030.914600.947200.90960
1742000.05.01 18:50sell890.050.917100.947200.91210
1752000.05.02 07:43t/p890.050.912100.947200.9121024.7910589.23
1762000.05.02 07:43close880.030.912050.947200.909607.5210596.75
1772000.05.02 07:44close870.020.912350.947100.90700-0.7810595.97
1782000.05.02 07:44close860.010.912430.947100.90450-2.9710593.00
1792000.05.03 00:00buy900.010.910350.872750.91535
1802000.05.03 06:11buy910.020.907850.872750.91285
1812000.05.03 07:11buy920.030.904810.872210.90981
1822000.05.03 07:20buy930.050.901850.871750.90685
1832000.05.03 08:06buy940.080.899230.871630.90423
1842000.05.03 10:59buy950.120.896590.871490.90159
1852000.05.03 11:15buy960.180.894050.871450.89905
1862000.05.03 11:21buy970.270.891340.871240.89634
1872000.05.03 17:33t/p970.270.896340.871240.89634135.0010728.00
1882000.05.03 17:33close960.180.896400.871450.8990542.3010770.30
1892000.05.03 17:33close950.120.896200.871490.90159-4.6810765.62
1902000.05.03 17:35close940.080.895900.871630.90423-26.6410738.98
1912000.05.03 17:35close930.050.896000.871750.90685-29.2510709.73
1922000.05.03 17:37close920.030.896400.872210.90981-25.2310684.50
1932000.05.03 17:37close910.020.895900.872750.91285-23.9010660.60
1942000.05.03 17:37close900.010.896100.872750.91535-14.2510646.35
1952000.05.08 15:00sell980.010.893600.931200.88860
1962000.05.08 15:40sell990.020.896100.931200.89110
1972000.05.08 20:04sell1000.030.898700.931300.89370
1982000.05.09 14:35sell1010.050.901400.931500.89640
1992000.05.09 16:05sell1020.080.904040.931640.89904
2002000.05.09 16:23sell1030.120.906700.931800.90170
2012000.05.09 21:31sell1040.180.909300.931900.90430
2022000.05.10 09:58sell1050.270.912000.932100.90700
2032000.05.10 19:43t/p1050.270.907000.932100.90700135.0010781.35
2042000.05.10 19:43close1040.180.906780.931900.9043044.6110825.95
2052000.05.10 19:43close1030.120.906250.931800.901704.9010830.85
2062000.05.10 19:45close1020.080.906450.931640.89904-19.6210811.23
2072000.05.10 19:45close1010.050.906350.931500.89640-24.9610786.27
2082000.05.10 19:45close1000.030.907150.931300.89370-25.6010760.67
2092000.05.10 19:46close990.020.906350.931200.89110-20.6710740.00
2102000.05.10 19:46close980.010.906450.931200.88860-12.9310727.07
2112000.05.10 23:00sell1060.010.904500.942100.89950
2122000.05.11 08:28sell1070.020.907200.942300.90220
2132000.05.11 10:29sell1080.030.909800.942400.90480
2142000.05.11 13:30t/p1080.030.904800.942400.9048015.0010742.07
2152000.05.11 13:30close1070.020.904550.942300.902205.3010747.37
2162000.05.11 13:31close1060.010.904450.942100.89950-0.0810747.30
2172000.05.12 02:00buy1090.010.903150.865550.90815
2182000.05.12 07:20buy1100.020.900550.865450.90555
2192000.05.12 10:21t/p1100.020.905550.865450.9055510.0010757.30
2202000.05.12 10:21close1090.010.905600.865550.908152.4510759.75
2212000.05.17 05:00buy1110.010.902050.864450.90705
2222000.05.17 07:03buy1120.020.899350.864250.90435
2232000.05.17 07:34buy1130.030.896750.864150.90175
2242000.05.17 10:18buy1140.050.894010.863910.89901
2252000.05.17 14:43buy1150.080.890750.863150.89575
2262000.05.17 20:23t/p1150.080.895750.863150.8957540.0010799.75
2272000.05.17 20:23close1140.050.895910.863910.899019.5010809.25
2282000.05.17 20:23close1130.030.895850.864150.90175-2.7010806.55
2292000.05.17 20:23close1120.020.896100.864250.90435-6.5010800.05
2302000.05.17 20:24close1110.010.896200.864450.90705-5.8510794.20
2312000.05.19 04:00sell1160.010.893900.931500.88890
2322000.05.19 10:39t/p1160.010.888900.931500.888905.0010799.20
2332000.05.23 01:00sell1170.010.903700.941300.89870
2342000.05.23 06:05sell1180.020.906400.941500.90140
2352000.05.23 07:27sell1190.030.909100.941700.90410
2362000.05.23 07:35sell1200.050.911700.941800.90670
2372000.05.23 09:07sell1210.080.914320.941920.90932
2382000.05.23 11:46t/p1210.080.909320.941920.9093240.0010839.20
2392000.05.23 11:46close1200.050.909250.941800.9067012.2510851.45
2402000.05.23 11:46close1190.030.909350.941700.90410-0.7510850.70
2412000.05.23 11:46close1180.020.909450.941500.90140-6.1010844.60
2422000.05.23 11:47close1170.010.909550.941300.89870-5.8510838.75
2432000.05.23 12:00sell1220.010.909500.947100.90450
2442000.05.23 13:01sell1230.020.912100.947200.90710
2452000.05.23 15:17t/p1230.020.907100.947200.9071010.0010848.75
2462000.05.23 15:17close1220.010.906950.947100.904502.5510851.30
2472000.05.24 21:00sell1240.010.904000.941600.89900
2482000.05.25 12:11t/p1240.010.899000.941600.899004.8710856.17
2492000.05.25 14:00buy1250.010.901650.864050.90665
2502000.05.25 14:42t/p1250.010.906650.864050.906655.0010861.17
2512000.05.25 14:42buy1260.010.906950.869350.91195
2522000.05.25 18:54t/p1260.010.911950.869350.911955.0010866.17
2532000.05.26 12:00sell1270.010.913700.951300.90870
2542000.05.26 14:05sell1280.020.916250.951350.91125
2552000.05.26 14:19sell1290.030.918800.951400.91380
2562000.05.26 14:44sell1300.050.921600.951700.91660
2572000.05.26 14:59sell1310.080.924110.951710.91911
2582000.05.26 15:02sell1320.120.926700.951800.92170
2592000.05.26 15:10sell1330.180.929320.951920.92432
2602000.05.26 16:00sell1340.270.931900.952000.92690
2612000.05.29 07:38t/p1340.270.926900.952000.92690133.8711000.04
2622000.05.29 07:38close1330.180.926750.951920.9243245.5111045.54
2632000.05.29 07:39close1320.120.926950.951800.92170-3.5011042.04
2642000.05.29 07:39close1310.080.927250.951710.91911-25.4611016.59
2652000.05.29 07:40close1300.050.927050.951700.91660-27.4610989.13
2662000.05.29 07:40close1290.030.927200.951400.91380-25.3310963.80
2672000.05.29 07:40close1280.020.927250.951350.91125-22.0810941.72
2682000.05.29 07:40close1270.010.927110.951300.90870-13.4510928.27
2692000.05.31 06:00buy1350.010.931050.893450.93605
2702000.05.31 06:14buy1360.020.928450.893350.93345
2712000.05.31 09:33t/p1360.020.933450.893350.9334510.0010938.27
2722000.05.31 09:33close1350.010.933600.893450.936052.5510940.82
2732000.06.02 05:00buy1370.010.931250.893650.93625
2742000.06.02 06:33t/p1370.010.936250.893650.936255.0010945.82
2752000.06.05 06:00sell1380.010.944400.982000.93940
2762000.06.05 15:26sell1390.020.947140.982240.94214
2772000.06.06 08:04sell1400.030.949800.982400.94480
2782000.06.06 12:42sell1410.050.952400.982500.94740
2792000.06.06 13:03sell1420.080.955300.982900.95030
2802000.06.06 13:27sell1430.120.958000.983100.95300
2812000.06.07 14:16sell1440.180.960600.983200.95560
2822000.06.08 11:46sell1450.270.963200.983300.95820
2832000.06.08 11:47sell1460.410.965700.983300.96070
2842000.06.08 12:05sell1470.620.968370.983470.96337
2852000.06.08 13:37t/p1470.620.963370.983470.96337310.0011255.82
2862000.06.08 13:37close1460.410.962950.983300.96070112.7511368.57
2872000.06.08 13:37close1450.270.963130.983300.958201.8911370.46
2882000.06.08 13:37close1440.180.963300.983200.95560-50.8611319.59
2892000.06.08 13:37close1430.120.963250.983100.95300-65.0111254.58
2902000.06.08 13:37close1420.080.963190.982900.95030-64.4611190.12
2912000.06.08 13:37close1410.050.963140.982500.94740-54.5411135.58
2922000.06.08 13:37close1400.030.963300.982400.94480-41.0011094.58
2932000.06.08 13:37close1390.020.963450.982240.94214-33.0411061.54
2942000.06.08 13:37close1380.010.963240.982000.93940-19.0511042.49
2952000.06.09 16:00buy1480.010.953150.915550.95815
2962000.06.12 00:21buy1490.020.950350.915250.95535
2972000.06.12 16:03t/p1490.020.955350.915250.9553510.0011052.49
2982000.06.12 16:03close1480.010.955400.915550.958152.2711054.76
2992000.06.12 23:01sell1500.010.953800.991400.94880
3002000.06.13 06:33sell1510.020.956310.991410.95131
3012000.06.13 06:45sell1520.030.958850.991450.95385
3022000.06.13 12:40sell1530.050.961480.991580.95648
3032000.06.14 05:34sell1540.080.964000.991600.95900
3042000.06.14 13:20t/p1540.080.959000.991600.9590040.0011094.76
3052000.06.14 13:20close1530.050.958950.991580.9564812.4411107.20
3062000.06.14 13:21close1520.030.959250.991450.95385-1.3311105.87
3072000.06.14 13:21close1510.020.959400.991410.95131-6.2611099.61
3082000.06.14 13:21close1500.010.959450.991400.94880-5.7311093.88
3092000.06.14 17:00sell1550.010.959100.996700.95410
3102000.06.15 07:40t/p1550.010.954100.996700.954104.8711098.75
3112000.06.15 07:40buy1560.010.954050.916450.95905
3122000.06.15 09:19buy1570.020.951250.916150.95625
3132000.06.16 09:23t/p1570.020.956250.916150.9562510.0411108.79
3142000.06.16 09:23close1560.010.956250.916450.959052.2211111.01
3152000.06.20 05:00buy1580.010.958450.920850.96345
3162000.06.20 08:21buy1590.020.955950.920850.96095
3172000.06.20 12:06buy1600.030.953250.920650.95825
3182000.06.20 18:23t/p1600.030.958250.920650.9582515.0011126.01
3192000.06.20 18:23close1590.020.958300.920850.960954.7011130.71
3202000.06.20 18:23close1580.010.958200.920850.96345-0.2511130.46
3212000.06.26 02:00buy1610.010.937050.899450.94205
3222000.06.26 07:07buy1620.020.934450.899350.93945
3232000.06.26 07:19buy1630.030.931940.899340.93694
3242000.06.26 15:00t/p1630.030.936940.899340.9369415.0011145.46
3252000.06.26 15:00close1620.020.937000.899350.939455.1011150.56
3262000.06.26 15:01close1610.010.936700.899450.94205-0.3511150.21
3272000.06.26 17:00buy1640.010.938350.900750.94335
3282000.06.26 23:45buy1650.020.935750.900650.94075
3292000.06.27 06:21t/p1650.020.940750.900650.9407510.0411160.24
3302000.06.27 06:21close1640.010.940800.900750.943352.4711162.71
3312000.06.28 12:00sell1660.010.940900.978500.93590
3322000.06.28 13:21sell1670.020.943570.978670.93857
3332000.06.28 14:48sell1680.030.946200.978800.94120
3342000.06.28 19:06t/p1680.030.941200.978800.9412015.0011177.71
3352000.06.28 19:06close1670.020.941150.978670.938574.8411182.55
3362000.06.28 19:07close1660.010.941350.978500.93590-0.4511182.10
3372000.07.02 23:03sell1690.010.952400.990000.94740
3382000.07.04 04:36t/p1690.010.947400.990000.947404.9211187.02
3392000.07.04 16:00buy1700.010.951250.913650.95625
3402000.07.05 14:33t/p1700.010.956250.913650.956255.0211192.03
3412000.07.10 05:00buy1710.010.951250.913650.95625
3422000.07.11 05:59t/p1710.010.956250.913650.956255.0211197.05
3432000.07.11 15:00sell1720.010.950900.988500.94590
3442000.07.12 14:55t/p1720.010.945900.988500.945904.9611202.01
3452000.07.12 21:00buy1730.010.942750.905150.94775
3462000.07.13 01:08buy1740.020.940250.905150.94525
3472000.07.13 08:46buy1750.030.937610.905010.94261
3482000.07.13 11:15buy1760.050.935050.904950.94005
3492000.07.14 12:32buy1770.080.932250.904650.93725
3502000.07.14 14:46t/p1770.080.937250.904650.9372540.0011242.01
3512000.07.14 14:46close1760.050.937450.904950.9400512.0911254.10
3522000.07.14 14:46close1750.030.937370.905010.94261-0.6711253.44
3532000.07.14 14:47close1740.020.937700.905150.94525-5.0611248.37
3542000.07.14 14:47close1730.010.937530.905150.94775-5.1511243.23
3552000.07.24 02:00sell1780.010.936500.974100.93150
3562000.07.24 15:53t/p1780.010.931500.974100.931505.0011248.23
3572000.07.31 17:00buy1790.010.928050.890450.93305
3582000.08.01 06:41buy1800.020.925450.890350.93045
3592000.08.01 15:42buy1810.030.922850.890250.92785
3602000.08.01 17:57buy1820.050.920250.890150.92525
3612000.08.01 19:25buy1830.080.917650.890050.92265
3622000.08.01 19:58buy1840.120.915060.889960.92006
3632000.08.02 13:50buy1850.180.912450.889850.91745
3642000.08.03 06:24t/p1850.180.917450.889850.9174590.9811339.21
3652000.08.03 06:24close1840.120.917500.889960.9200630.1511369.36
3662000.08.03 06:24close1830.080.917370.890050.92265-1.6611367.70
3672000.08.03 06:24close1820.050.917440.890150.92525-13.6911354.02
3682000.08.03 06:25close1810.030.917300.890250.92785-16.4311337.59
3692000.08.03 06:25close1800.020.917350.890350.93045-16.0511321.53
3702000.08.03 06:25close1790.010.917400.890450.93305-10.5611310.97
3712000.08.04 16:00buy1860.010.907550.869950.91255
3722000.08.08 07:33buy1870.020.904950.869850.90995
3732000.08.08 12:36buy1880.030.902300.869700.90730
3742000.08.08 14:58buy1890.050.899750.869650.90475
3752000.08.09 07:59buy1900.080.897150.869550.90215
3762000.08.10 00:00t/p1900.080.902150.869550.9021540.4411351.41
3772000.08.10 00:00close1890.050.902400.869650.9047513.6111365.02
3782000.08.10 00:00close1880.030.902180.869700.90730-0.1411364.88
3792000.08.10 00:00close1870.020.902100.869850.90995-5.5511359.33
3802000.08.10 00:02close1860.010.902500.869950.91255-4.9411354.39
3812000.08.18 04:00sell1910.010.916300.953900.91130
3822000.08.18 12:29t/p1910.010.911300.953900.911305.0011359.39
3832000.08.22 03:00buy1920.010.902450.864850.90745
3842000.08.22 08:02buy1930.020.899450.864350.90445
3852000.08.22 12:00buy1940.030.896900.864300.90190
3862000.08.23 02:10buy1950.050.894150.864050.89915
3872000.08.23 06:12buy1960.080.891550.863950.89655
3882000.08.23 15:48t/p1960.080.896550.863950.8965540.0011399.39
3892000.08.23 15:48close1950.050.896700.864050.8991512.7511412.14
3902000.08.23 15:48close1940.030.896800.864300.90190-0.2511411.89
3912000.08.23 15:48close1930.020.896900.864350.90445-5.0611406.83
3922000.08.23 15:48close1920.010.896700.864850.90745-5.7311401.10
3932000.08.23 19:00buy1970.010.900550.862950.90555
3942000.08.25 05:16buy1980.020.898010.862910.90301
3952000.08.25 07:37t/p1980.020.903010.862910.9030110.0011411.10
3962000.08.25 07:37close1970.010.903010.862950.905552.5311413.63
3972000.08.25 16:00sell1990.010.902500.940100.89750
3982000.08.29 11:27t/p1990.010.897500.940100.897504.9211418.55
3992000.08.31 03:00sell2000.010.893700.931300.88870
4002000.08.31 11:52sell2010.020.896350.931450.89135
4012000.08.31 12:14t/p2010.020.891350.931450.8913510.0011428.55
4022000.08.31 12:14close2000.010.891150.931300.888702.5511431.10
4032000.08.31 13:00sell2020.010.891400.929000.88640
4042000.08.31 15:33t/p2020.010.886400.929000.886405.0011436.10
4052000.09.01 02:01buy2030.010.889850.852250.89485
4062000.09.01 13:14t/p2030.010.894850.852250.894855.0011441.10
4072000.09.12 06:00buy2040.010.858850.821250.86385
4082000.09.12 06:07buy2050.020.856350.821250.86135
4092000.09.12 07:04t/p2050.020.861350.821250.8613510.0011451.10
4102000.09.12 07:04close2040.010.861400.821250.863852.5511453.65
4112000.09.13 03:01sell2060.010.862900.900500.85790
4122000.09.13 06:03sell2070.020.865640.900740.86064
4132000.09.13 06:48sell2080.030.868300.900900.86330
4142000.09.13 13:35t/p2080.030.863300.900900.8633015.0011468.65
4152000.09.13 13:35close2070.020.863250.900740.860644.7811473.43
4162000.09.13 13:35close2060.010.863260.900500.85790-0.3611473.07
4172000.09.14 11:00buy2090.010.868250.830650.87325
4182000.09.14 12:55buy2100.020.865450.830350.87045
4192000.09.14 14:10buy2110.030.862910.830310.86791
4202000.09.14 14:55buy2120.050.860400.830300.86540
4212000.09.14 19:52t/p2120.050.865400.830300.8654025.0011498.07
4222000.09.14 19:52close2110.030.865400.830310.867917.4711505.54
4232000.09.14 19:53close2100.020.865200.830350.87045-0.5011505.04
4242000.09.14 19:53close2090.010.865400.830650.87325-2.8511502.19
4252000.09.18 10:00buy2130.010.855550.817950.86055
4262000.09.18 11:37buy2140.020.852910.817810.85791
4272000.09.19 05:54buy2150.030.850220.817620.85522
4282000.09.19 11:50t/p2150.030.855220.817620.8552215.0011517.19
4292000.09.19 11:50close2140.020.855400.817810.857915.0211522.20
4302000.09.19 11:50close2130.010.855300.817950.86055-0.2311521.97
4312000.09.20 22:03buy2160.010.849250.811650.85425
4322000.09.21 01:01buy2170.020.846710.811610.85171
4332000.09.21 07:25t/p2170.020.851710.811610.8517110.0011531.97
4342000.09.21 07:25close2160.010.851920.811650.854252.7211534.69
4352000.09.26 01:00buy2180.010.874850.837250.87985
4362000.09.26 13:19t/p2180.010.879850.837250.879855.0011539.69
4372000.09.28 20:00sell2190.010.879100.916700.87410
4382000.09.28 22:27sell2200.020.881600.916700.87660
4392000.09.29 11:16t/p2200.020.876600.916700.876609.9211549.61
4402000.09.29 11:16close2190.010.876450.916700.874102.6111552.22
4412000.09.29 14:00buy2210.010.879350.841750.88435
4422000.09.29 16:07t/p2210.010.884350.841750.884355.0011557.22
4432000.10.02 12:00sell2220.010.882500.920100.87750
4442000.10.02 20:24t/p2220.010.877500.920100.877505.0011562.22
4452000.10.04 11:14sell2230.010.874500.912100.86950
4462000.10.05 11:53sell2240.020.877300.912400.87230
4472000.10.05 13:36t/p2240.020.872300.912400.8723010.0011572.22
4482000.10.05 13:36close2230.010.872250.912100.869502.1211574.34
4492000.10.09 06:00buy2250.010.870050.832450.87505
4502000.10.09 16:04buy2260.020.867450.832350.87245
4512000.10.10 07:32t/p2260.020.872450.832350.8724510.0411584.38
4522000.10.10 07:32close2250.010.872500.832450.875052.4711586.85
4532000.10.10 08:00buy2270.010.873350.835750.87835
4542000.10.10 12:57buy2280.020.870830.835730.87583
4552000.10.10 14:34buy2290.030.868050.835450.87305
4562000.10.11 01:54t/p2290.030.873050.835450.8730515.0511601.90
4572000.10.11 01:54close2280.020.873100.835730.875834.5811606.48
4582000.10.11 01:54close2270.010.873200.835750.87835-0.1311606.35
4592000.10.12 17:00buy2300.010.864550.826950.86955
4602000.10.12 20:03buy2310.020.861910.826810.86691
4612000.10.13 15:01buy2320.030.859370.826770.86437
4622000.10.13 15:32buy2330.050.856850.826750.86185
4632000.10.13 17:33buy2340.080.854280.826680.85928
4642000.10.16 07:48buy2350.120.851750.826650.85675
4652000.10.16 13:10buy2360.180.849250.826650.85425
4662000.10.16 13:27buy2370.270.846350.826250.85135
4672000.10.16 14:18t/p2370.270.851350.826250.85135135.0011741.35
4682000.10.16 14:18close2360.180.851540.826650.8542541.2211782.57
4692000.10.16 14:18close2350.120.851460.826650.85675-3.4811779.09
4702000.10.16 14:18close2340.080.851370.826680.85928-23.1311755.95
4712000.10.16 14:18close2330.050.851540.826750.86185-26.4611729.49
4722000.10.16 14:18close2320.030.851700.826770.86437-22.9611706.54
4732000.10.16 14:18close2310.020.851380.826810.86691-20.9911685.55
4742000.10.16 14:18close2300.010.851050.826950.86955-13.4611672.09
4752000.10.17 18:00buy2380.010.852050.814450.85705
4762000.10.18 06:16t/p2380.010.857050.814450.857055.0211677.11
4772000.10.18 15:00sell2390.010.847500.885100.84250
4782000.10.18 15:06t/p2390.010.842500.885100.842505.0011682.11
4792000.10.18 15:06sell2400.010.842220.879820.83722
4802000.10.18 15:07t/p2400.010.837220.879820.837225.0011687.11
4812000.10.18 15:07sell2410.010.836800.874400.83180
4822000.10.18 15:07sell2420.020.839300.874400.83430
4832000.10.18 15:13sell2430.030.841970.874570.83697
4842000.10.18 16:26t/p2430.030.836970.874570.8369715.0011702.11
4852000.10.18 16:26close2420.020.836850.874400.834304.9011707.01
4862000.10.18 16:27close2410.010.835850.874400.831800.9511707.96
4872000.10.20 15:00sell2440.010.837400.875000.83240
4882000.10.20 15:47sell2450.020.840100.875200.83510
4892000.10.20 16:27sell2460.030.842600.875200.83760
4902000.10.23 11:18t/p2460.030.837600.875200.8376014.8711722.83
4912000.10.23 11:18close2450.020.837450.875200.835105.2211728.05
4922000.10.23 11:18close2440.010.837550.875000.83240-0.1911727.85
4932000.10.24 07:00buy2470.010.836750.799150.84175
4942000.10.25 09:14buy2480.020.833950.798850.83895
4952000.10.25 10:22buy2490.030.831250.798650.83625
4962000.10.25 15:56buy2500.050.828590.798490.83359
4972000.10.25 17:31buy2510.080.826050.798450.83105
4982000.10.26 08:25buy2520.120.823250.798150.82825
4992000.10.26 10:46t/p2520.120.828250.798150.8282560.0011787.85
5002000.10.26 10:46close2510.080.828400.798450.8310519.2411807.09
5012000.10.26 10:46close2500.050.828240.798490.83359-1.4811805.61
5022000.10.26 10:46close2490.030.828320.798650.83625-8.6311796.99
5032000.10.26 10:46close2480.020.828200.798850.83895-11.3911785.60
5042000.10.26 10:47close2470.010.827800.799150.84175-8.8811776.72
5052000.10.27 04:00sell2530.010.829900.867500.82490
5062000.10.27 07:55sell2540.020.832410.867510.82741
5072000.10.27 13:32sell2550.030.835170.867770.83017
5082000.10.27 15:16sell2560.050.840700.870800.83570
5092000.10.27 15:51sell2570.080.843400.871000.83840
5102000.10.30 09:56sell2580.120.846200.871300.84120
5112000.10.30 11:46sell2590.180.848700.871300.84370
5122000.10.30 12:16sell2600.270.851450.871550.84645
5132000.10.30 15:10t/p2600.270.846450.871550.84645135.0011911.72
5142000.10.30 15:10close2590.180.846380.871300.8437041.7611953.48
5152000.10.30 15:10close2580.120.846460.871300.84120-3.1211950.36
5162000.10.30 15:10close2570.080.846050.871000.83840-21.5411928.82
5172000.10.30 15:10close2560.050.846210.870800.83570-27.7611901.07
5182000.10.30 15:10close2550.030.846250.867770.83017-33.3711867.70
5192000.10.30 15:11close2540.020.846150.867510.82741-27.5611840.14
5202000.10.30 15:11close2530.010.846470.867500.82490-16.6111823.52
5212000.11.01 04:02sell2610.010.848200.885800.84320
5222000.11.01 06:52sell2620.020.850710.885810.84571
5232000.11.01 07:38sell2630.030.853400.886000.84840
5242000.11.01 10:46sell2640.050.856010.886110.85101
5252000.11.01 15:19sell2650.080.858800.886400.85380
5262000.11.01 20:20sell2660.120.861330.886430.85633
5272000.11.02 08:14t/p2660.120.856330.886430.8563358.4911882.02
5282000.11.02 08:14close2650.080.856110.886400.8538020.5111902.53
5292000.11.02 08:14close2640.050.856160.886110.85101-1.3811901.15
5302000.11.02 08:14close2630.030.856200.886000.84840-8.7811892.37
5312000.11.02 08:14close2620.020.855750.885810.84571-10.3311882.04
5322000.11.02 08:15close2610.010.856150.885800.84320-8.0811873.97
5332000.11.06 00:00buy2670.010.867050.829450.87205
5342000.11.06 00:13buy2680.020.864540.829440.86954
5352000.11.06 07:53t/p2680.020.869540.829440.8695410.0011883.97
5362000.11.06 07:53close2670.010.869600.829450.872052.5511886.52
5372000.11.06 22:00buy2690.010.862250.824650.86725
5382000.11.07 11:34buy2700.020.859650.824550.86465
5392000.11.08 01:55t/p2700.020.864650.824550.8646510.0411896.55
5402000.11.08 01:55close2690.010.864700.824650.867252.4911899.04
5412000.11.08 01:55buy2710.010.864770.827170.86977
5422000.11.08 04:25buy2720.020.862250.827150.86725
5432000.11.08 05:09buy2730.030.859550.826950.86455
5442000.11.08 07:24buy2740.050.856970.826870.86197
5452000.11.08 17:30buy2750.080.854440.826840.85944
5462000.11.08 17:37buy2760.120.851930.826830.85693
5472000.11.09 14:13t/p2760.120.856930.826830.8569360.6611959.70
5482000.11.09 14:13close2750.080.857000.826840.8594420.9211980.61
5492000.11.09 14:13close2740.050.856890.826870.86197-0.1311980.49
5502000.11.09 14:13close2730.030.856700.826950.86455-8.3911972.10
5512000.11.09 14:14close2720.020.856900.827150.86725-10.5911961.51
5522000.11.09 14:14close2710.010.857000.827170.86977-7.7211953.79
5532000.11.09 15:00buy2770.010.860250.822650.86525
5542000.11.09 16:18buy2780.020.857740.822640.86274
5552000.11.09 18:47t/p2780.020.862740.822640.8627410.0011963.79
5562000.11.09 18:47close2770.010.862950.822650.865252.7011966.49
5572000.11.13 03:00buy2790.010.863150.825550.86815
5582000.11.13 13:34buy2800.020.860400.825300.86540
5592000.11.13 21:45buy2810.030.856350.823750.86135
5602000.11.14 08:45t/p2810.030.861350.823750.8613515.0511981.55
5612000.11.14 08:45close2800.020.861500.825300.865402.2411983.78
5622000.11.14 08:46close2790.010.861400.825550.86815-1.7311982.05
5632000.11.14 08:46buy2820.010.861210.823610.86621
5642000.11.14 11:00buy2830.020.858650.823550.86365
5652000.11.14 14:30buy2840.030.856150.823550.86115
5662000.11.15 07:20t/p2840.030.861150.823550.8611515.0511997.11
5672000.11.15 07:20close2830.020.861200.823550.863655.1412002.24
5682000.11.15 07:20close2820.010.861090.823610.86621-0.1012002.14
5692000.11.15 12:00sell2850.010.859700.897300.85470
5702000.11.16 15:02t/p2850.010.854700.897300.854704.8712007.02
5712000.11.17 00:00buy2860.010.853950.816350.85895
5722000.11.17 15:08buy2870.020.851340.816240.85634
5732000.11.17 19:15buy2880.030.848750.816150.85375
5742000.11.21 15:45buy2890.050.846150.816050.85115
5752000.11.21 17:42buy2900.080.843510.815910.84851
5762000.11.22 07:13t/p2900.080.848510.815910.8485140.1512047.16
5772000.11.22 07:13close2890.050.848540.816050.8511512.0412059.20
5782000.11.22 07:13close2880.030.848470.816150.85375-0.6812058.53
5792000.11.22 07:13close2870.020.848600.816240.85634-5.3712053.15
5802000.11.22 07:13close2860.010.848350.816350.85895-5.5512047.61
5812000.11.27 01:00buy2910.010.840850.803250.84585
5822000.11.27 13:41t/p2910.010.845850.803250.845855.0012052.61
5832000.11.27 15:00buy2920.010.845550.807950.85055
5842000.11.27 16:57t/p2920.010.850550.807950.850555.0012057.61
5852000.12.05 11:00sell2930.010.882500.920100.87750
5862000.12.05 15:48sell2940.020.885050.920150.88005
5872000.12.05 16:47t/p2940.020.880050.920150.8800510.0012067.61
5882000.12.05 16:47close2930.010.879850.920100.877502.6512070.26
5892000.12.06 02:00buy2950.010.880950.843350.88595
5902000.12.06 07:16buy2960.020.878450.843350.88345
5912000.12.06 08:23t/p2960.020.883450.843350.8834510.0012080.26
5922000.12.06 08:23close2950.010.883600.843350.885952.6512082.91
5932000.12.08 12:00buy2970.010.889050.851450.89405
5942000.12.08 13:41buy2980.020.886050.850950.89105
5952000.12.08 16:56buy2990.030.883540.850940.88854
5962000.12.08 21:57t/p2990.030.888540.850940.8885415.0012097.91
5972000.12.08 21:57close2980.020.888580.850950.891055.0612102.97
5982000.12.08 21:57close2970.010.888450.851450.89405-0.6012102.37
5992000.12.13 00:00buy3000.010.880250.842650.88525
6002000.12.13 02:06buy3010.020.877670.842570.88267
6012000.12.13 03:14t/p3010.020.882670.842570.8826710.0012112.37
6022000.12.13 03:14close3000.010.882700.842650.885252.4512114.82
6032000.12.13 10:00buy3020.010.876450.838850.88145
6042000.12.14 07:13t/p3020.010.881450.838850.881455.0512119.87
6052000.12.18 10:00sell3030.010.897700.935300.89270
6062000.12.18 16:53t/p3030.010.892700.935300.892705.0012124.87
6072000.12.20 00:00buy3040.010.895450.857850.90045
6082000.12.20 11:41t/p3040.010.900450.857850.900455.0012129.87
6092000.12.26 03:00sell3050.010.923700.961300.91870
6102000.12.26 06:21sell3060.020.926300.961400.92130
6112000.12.26 08:01sell3070.030.928940.961540.92394
6122000.12.26 11:36sell3080.050.931500.961600.92650
6132000.12.27 09:55sell3090.080.934000.961600.92900
6142000.12.27 11:35t/p3090.080.929000.961600.9290040.0012169.87
6152000.12.27 11:35close3080.050.928950.961600.9265012.5412182.41
6162000.12.27 11:35close3070.030.929130.961540.92394-0.7012181.72
6172000.12.27 11:35close3060.020.929650.961400.92130-6.7812174.94
6182000.12.27 11:36close3050.010.929150.961300.91870-5.4912169.44
6192000.12.27 17:00sell3100.010.930500.968100.92550
6202000.12.28 16:01t/p3100.010.925500.968100.925504.8712174.32
6212001.01.03 19:00sell3110.010.933300.970900.92830
6222001.01.03 19:05sell3120.020.935860.970960.93086
6232001.01.03 19:24t/p3120.020.930860.970960.9308610.0012184.32
6242001.01.03 19:24close3110.010.930850.970900.928302.4512186.77
6252001.01.03 19:24sell3130.010.931000.968600.92600
6262001.01.04 07:09sell3140.020.933700.968800.92870
6272001.01.04 07:27sell3150.030.936600.969200.93160
6282001.01.04 07:50sell3160.050.939100.969200.93410
6292001.01.04 07:57sell3170.080.941610.969210.93661
6302001.01.04 07:59sell3180.120.944200.969300.93920
6312001.01.04 08:03sell3190.180.946850.969450.94185
6322001.01.04 08:04sell3200.270.949500.969600.94450
6332001.01.04 08:21t/p3200.270.944500.969600.94450135.0012321.77
6342001.01.04 08:21close3190.180.944150.969450.9418548.6012370.37
6352001.01.04 08:21close3180.120.944420.969300.93920-2.6412367.73
6362001.01.04 08:21close3170.080.944350.969210.93661-21.9212345.81
6372001.01.04 08:22close3160.050.944450.969200.93410-26.7512319.06
6382001.01.04 08:22close3150.030.944400.969200.93160-23.4012295.66
6392001.01.04 08:22close3140.020.944350.968800.92870-21.3012274.36
6402001.01.04 08:22close3130.010.944550.968600.92600-13.6812260.68
6412001.01.08 13:00sell3210.010.949300.986900.94430
6422001.01.08 15:19sell3220.020.951900.987000.94690
6432001.01.08 21:37t/p3220.020.946900.987000.9469010.0012270.68
6442001.01.08 21:37close3210.010.946850.986900.944302.4512273.13
6452001.01.10 19:01buy3230.010.941750.904150.94675
6462001.01.10 19:48buy3240.020.938850.903750.94385
6472001.01.11 09:18t/p3240.020.943850.903750.9438510.1112283.24
6482001.01.11 09:18close3230.010.944000.904150.946752.3012285.55
6492001.01.11 10:00buy3250.010.944850.907250.94985
6502001.01.11 11:04t/p3250.010.949850.907250.949855.0012290.55
6512001.01.16 21:00buy3260.010.941950.904350.94695
6522001.01.17 09:02buy3270.020.939050.903950.94405
6532001.01.17 13:39buy3280.030.936270.903670.94127
6542001.01.17 13:52buy3290.050.933750.903650.93875
6552001.01.17 15:37buy3300.080.931200.903600.93620
6562001.01.17 21:28t/p3300.080.936200.903600.9362040.0012330.55
6572001.01.17 21:28close3290.050.936200.903650.9387512.2512342.80
6582001.01.17 21:28close3280.030.936070.903670.94127-0.6012342.20
6592001.01.17 21:28close3270.020.936140.903950.94405-5.8212336.38
6602001.01.17 21:28close3260.010.935800.904350.94695-6.1312330.24
6612001.01.22 06:00buy3310.010.935650.898050.94065
6622001.01.22 08:35buy3320.020.933150.898050.93815
6632001.01.22 09:09buy3330.030.930550.897950.93555
6642001.01.22 12:33buy3340.050.927870.897770.93287
6652001.01.22 14:58t/p3340.050.932870.897770.9328725.0012355.24
6662001.01.22 14:58close3330.030.932870.897950.935556.9612362.20
6672001.01.22 14:58close3320.020.933030.898050.93815-0.2412361.96
6682001.01.22 14:58close3310.010.933200.898050.94065-2.4512359.51
6692001.01.23 15:00sell3350.010.939400.977000.93440
6702001.01.24 08:39t/p3350.010.934400.977000.934404.9612364.47
6712001.01.26 16:00sell3360.010.921500.959100.91650
6722001.01.26 19:34sell3370.020.924000.959100.91900
6732001.01.29 12:00t/p3370.020.919000.959100.919009.9212374.39
6742001.01.29 12:00close3360.010.918550.959100.916502.9112377.30
6752001.01.30 06:00buy3380.010.917550.879950.92255
6762001.01.30 09:45buy3390.020.914750.879650.91975
6772001.01.30 12:32t/p3390.020.919750.879650.9197510.0012387.30
6782001.01.30 12:32close3380.010.919800.879950.922552.2512389.55
6792001.02.02 07:00buy3400.010.940050.902450.94505
6802001.02.02 13:52buy3410.020.937350.902250.94235
6812001.02.02 13:55buy3420.030.934750.902150.93975
6822001.02.02 15:20buy3430.050.931950.901850.93695
6832001.02.05 00:11t/p3430.050.936950.901850.9369525.0912414.64
6842001.02.05 00:11close3420.030.937300.902150.939757.7012422.34
6852001.02.05 00:11close3410.020.936950.902250.94235-0.7612421.58
6862001.02.05 00:11close3400.010.936600.902450.94505-3.4312418.15
6872001.02.07 10:00buy3440.010.929150.891550.93415
6882001.02.07 13:40t/p3440.010.934150.891550.934155.0012423.15
6892001.02.14 01:00buy3450.010.921950.884350.92695
6902001.02.14 05:17buy3460.020.919350.884250.92435
6912001.02.14 15:47buy3470.030.916800.884200.92180
6922001.02.15 09:16buy3480.050.914150.884050.91915
6932001.02.15 11:06buy3490.080.911620.884020.91662
6942001.02.15 11:11buy3500.120.908850.883750.91385
6952001.02.15 14:59buy3510.180.906250.883650.91125
6962001.02.15 15:46buy3520.270.903650.883550.90865
6972001.02.16 06:47t/p3520.270.908650.883550.90865135.4912558.64
6982001.02.16 06:47close3510.180.908710.883650.9112544.6112603.25
6992001.02.16 06:47close3500.120.908980.883750.913851.7812605.02
7002001.02.16 06:47close3490.080.908910.884020.91662-21.5312583.49
7012001.02.16 06:47close3480.050.908850.884050.91915-26.4112557.08
7022001.02.16 06:47close3470.030.908780.884200.92180-23.8412533.24
7032001.02.16 06:47close3460.020.908710.884250.92435-21.1312512.10
7042001.02.16 06:47close3450.010.908980.884350.92695-12.9012499.21
7052001.02.16 06:47buy3530.010.909510.871910.91451
7062001.02.16 07:51buy3540.020.906850.871750.91185
7072001.02.16 10:34t/p3540.020.911850.871750.9118510.0012509.21
7082001.02.16 10:34close3530.010.911900.871910.914512.3912511.60
7092001.02.20 11:00sell3550.010.909700.947300.90470
7102001.02.20 11:09sell3560.020.912300.947400.90730
7112001.02.20 12:15t/p3560.020.907300.947400.9073010.0012521.60
7122001.02.20 12:15close3550.010.907250.947300.904702.4512524.05
7132001.02.22 16:00buy3570.010.907950.870350.91295
7142001.02.22 16:41buy3580.020.905250.870150.91025
7152001.02.23 14:22t/p3580.020.910250.870150.9102510.0412534.08
7162001.02.23 14:22close3570.010.910450.870350.912952.5212536.60
7172001.02.23 15:00buy3590.010.908950.871350.91395
7182001.02.23 17:30t/p3590.010.913950.871350.913955.0012541.60
7192001.02.23 17:30buy3600.010.914200.876600.91920
7202001.02.23 18:51t/p3600.010.919200.876600.919205.0012546.60
7212001.02.28 03:00sell3610.010.917300.954900.91230
7222001.02.28 07:05sell3620.020.919900.955000.91490
7232001.02.28 07:54sell3630.030.922500.955100.91750
7242001.02.28 11:44sell3640.050.925400.955500.92040
7252001.02.28 15:02t/p3640.050.920400.955500.9204025.0012571.60
7262001.02.28 15:02close3630.030.920320.955100.917506.5412578.14
7272001.02.28 15:02close3620.020.919950.955000.91490-0.1012578.04
7282001.02.28 15:02close3610.010.920100.954900.91230-2.8012575.24
7292001.03.06 18:00buy3650.010.932850.895250.93785
7302001.03.07 13:18buy3660.020.930150.895050.93515
7312001.03.07 15:04buy3670.030.927550.894950.93255
7322001.03.08 10:00t/p3670.030.932550.894950.9325515.1612590.41
7332001.03.08 10:00close3660.020.932580.895050.935154.9712595.37
7342001.03.08 10:00close3650.010.932510.895250.93785-0.2712595.11
7352001.03.09 07:00sell3680.010.932000.969600.92700
7362001.03.09 08:42sell3690.020.934700.969800.92970
7372001.03.09 09:58sell3700.030.937200.969800.93220
7382001.03.09 13:32t/p3700.030.932200.969800.9322015.0012610.11
7392001.03.09 13:32close3690.020.932200.969800.929705.0012615.11
7402001.03.09 13:32close3680.010.932290.969600.92700-0.2912614.82
7412001.03.21 10:00sell3710.010.899400.937000.89440
7422001.03.21 17:21t/p3710.010.894400.937000.894405.0012619.82
7432001.03.27 09:00sell3720.010.895300.932900.89030
7442001.03.27 09:42sell3730.020.897800.932900.89280
7452001.03.27 15:17t/p3730.020.892800.932900.8928010.0012629.82
7462001.03.27 15:17close3720.010.892800.932900.890302.5012632.32
7472001.03.28 07:00buy3740.010.893550.855950.89855
7482001.03.28 07:49buy3750.020.890950.855850.89595
7492001.03.28 09:31buy3760.030.888310.855710.89331
7502001.03.28 11:09buy3770.050.885750.855650.89075
7512001.03.29 11:46buy3780.080.882780.855180.88778
7522001.03.29 16:48buy3790.120.879950.854850.88495
7532001.03.30 02:54buy3800.180.877350.854750.88235
7542001.03.30 03:20t/p3800.180.882350.854750.8823590.0012722.32
7552001.03.30 03:20close3790.120.882490.854850.8849530.7012753.02
7562001.03.30 03:20close3780.080.882420.855180.88778-2.7312750.28
7572001.03.30 03:20close3770.050.882350.855650.89075-16.6412733.65
7582001.03.30 03:20close3760.030.882630.855710.89331-16.8212716.82
7592001.03.30 03:20close3750.020.882900.855850.89595-15.9512700.87
7602001.03.30 03:20close3740.010.882770.855950.89855-10.7112690.16
7612001.03.30 11:00buy3810.010.881650.844050.88665
7622001.03.30 15:01t/p3810.010.886650.844050.886655.0012695.16
7632001.04.02 02:00buy3820.010.878250.840650.88325
7642001.04.02 06:19buy3830.020.875750.840650.88075
7652001.04.02 13:44t/p3830.020.880750.840650.8807510.0012705.16
7662001.04.02 13:44close3820.010.880770.840650.883252.5212707.68
7672001.04.02 21:00sell3840.010.879600.917200.87460
7682001.04.03 00:28sell3850.020.882200.917300.87720
7692001.04.03 06:35sell3860.030.884700.917300.87970
7702001.04.03 13:11sell3870.050.887400.917500.88240
7712001.04.03 15:12sell3880.080.890000.917600.88500
7722001.04.03 15:36sell3890.120.892700.917800.88770
7732001.04.03 18:26sell3900.180.895300.917900.89030
7742001.04.03 20:14sell3910.270.897800.917900.89280
7752001.04.04 11:13sell3920.410.900400.918000.89540
7762001.04.04 11:55sell3930.620.902900.918000.89790
7772001.04.05 01:14sell3940.930.905500.918100.90050
7782001.04.05 09:20t/p3940.930.900500.918100.90050465.0013172.68
7792001.04.05 09:20close3930.620.900450.918000.89790144.1113316.79
7802001.04.05 09:20close3920.410.900610.918000.89540-13.7613303.03
7812001.04.05 09:20close3910.270.900750.917900.89280-84.1813218.85
7822001.04.05 09:21close3900.180.900850.917900.89030-102.9213115.93
7832001.04.05 09:21close3890.120.900510.917800.88770-95.7313020.20
7842001.04.05 09:21close3880.080.900580.917600.88500-85.9812934.22
7852001.04.05 09:21close3870.050.900450.917500.88240-66.0912868.13
7862001.04.05 09:21close3860.030.900770.917300.87970-48.7112819.42
7872001.04.05 09:21close3850.020.900700.917300.87720-37.3412782.09
7882001.04.05 09:21close3840.010.900960.917200.87460-21.5712760.52
7892001.04.06 07:00buy3950.010.899250.861650.90425
7902001.04.06 10:59buy3960.020.896650.861550.90165
7912001.04.06 11:10buy3970.030.893850.861250.89885
7922001.04.06 12:42t/p3970.030.898850.861250.8988515.0012775.52
7932001.04.06 12:42close3960.020.898990.861550.901654.6812780.20
7942001.04.06 12:42close3950.010.899300.861650.904250.0512780.25
7952001.04.09 12:00sell3980.010.901300.938900.89630
7962001.04.09 21:37t/p3980.010.896300.938900.896305.0012785.25
7972001.04.11 22:01buy3990.010.888450.850850.89345
7982001.04.12 10:43buy4000.020.885850.850750.89085
7992001.04.12 13:48t/p4000.020.890850.850750.8908510.0012795.25
8002001.04.12 13:48close3990.010.890850.850850.893452.4512797.70
8012001.04.13 09:00sell4010.010.890700.928300.88570
8022001.04.16 11:53t/p4010.010.885700.928300.885704.9612802.66
8032001.04.17 04:00sell4020.010.887100.924700.88210
8042001.04.17 05:58sell4030.020.889700.924800.88470
8052001.04.17 07:50t/p4030.020.884700.924800.8847010.0012812.66
8062001.04.17 07:50close4020.010.884350.924700.882102.7512815.41
8072001.04.17 20:00buy4040.010.882350.844750.88735
8082001.04.18 10:39buy4050.020.879750.844650.88475
8092001.04.18 13:06buy4060.030.877150.844550.88215
8102001.04.18 14:28buy4070.050.874450.844350.87945
8112001.04.18 14:35buy4080.080.871910.844310.87691
8122001.04.18 14:56t/p4070.050.879450.844350.8794525.0012840.41
8132001.04.18 14:56t/p4080.080.876910.844310.8769140.0012880.41
8142001.04.18 14:56close4060.030.881500.844550.8821513.0512893.46
8152001.04.18 14:56close4050.020.881270.844650.884753.0412896.50
8162001.04.18 14:56close4040.010.881040.844750.88735-1.2912895.21
8172001.04.18 17:00buy4090.010.887650.850050.89265
8182001.04.18 18:46buy4100.020.885050.849950.89005
8192001.04.18 20:53buy4110.030.882250.849650.88725
8202001.04.19 05:57t/p4110.030.887250.849650.8872515.1612910.37
8212001.04.19 05:57close4100.020.887250.849950.890054.5112914.88
8222001.04.19 05:57close4090.010.887170.850050.89265-0.4312914.45
8232001.04.23 12:00sell4120.010.900200.937800.89520
8242001.04.23 16:46t/p4120.010.895200.937800.895205.0012919.45
8252001.04.27 15:00sell4130.010.892700.930300.88770
8262001.04.30 10:49t/p4130.010.887700.930300.887704.9612924.41
8272001.04.30 16:00buy4140.010.887650.850050.89265
8282001.05.01 15:11t/p4140.010.892650.850050.892655.0212929.43
8292001.05.01 15:11buy4150.010.893150.855550.89815
8302001.05.02 07:29buy4160.020.890350.855250.89535
8312001.05.02 22:06t/p4160.020.895350.855250.8953510.0012939.43
8322001.05.02 22:06close4150.010.895880.855550.898152.7512942.18
8332001.05.04 13:00buy4170.010.899350.861750.90435
8342001.05.04 13:13buy4180.020.896850.861750.90185
8352001.05.04 15:07buy4190.030.894150.861550.89915
8362001.05.07 01:25buy4200.050.891650.861550.89665
8372001.05.08 05:31buy4210.080.889050.861450.89405
8382001.05.08 07:21buy4220.120.886550.861450.89155
8392001.05.08 12:57buy4230.180.883950.861350.88895
8402001.05.09 10:02buy4240.270.881250.861150.88625
8412001.05.09 21:31t/p4240.270.886250.861150.88625135.0013077.18
8422001.05.09 21:31close4230.180.886300.861350.8889542.6313119.81
8432001.05.09 21:31close4220.120.886000.861450.89155-6.3813113.42
8442001.05.09 21:32close4210.080.886200.861450.89405-22.6513090.77
8452001.05.09 21:32close4200.050.886000.861550.89665-28.0713062.70
8462001.05.09 21:33close4190.030.886100.861550.89915-23.9913038.72
8472001.05.09 21:33close4180.020.885800.861750.90185-21.9913016.73
8482001.05.09 21:33close4170.010.885900.861750.90435-13.4013003.33
8492001.05.10 13:00sell4250.010.882200.919800.87720
8502001.05.11 09:32t/p4250.010.877200.919800.877204.9613008.29
8512001.05.11 20:00buy4260.010.876950.839350.88195
8522001.05.14 02:01buy4270.020.874450.839350.87945
8532001.05.15 15:12t/p4270.020.879450.839350.8794510.0413018.32
8542001.05.15 15:12close4260.010.879450.839350.881952.5413020.86
8552001.05.17 09:00sell4280.010.883700.921300.87870
8562001.05.18 08:40t/p4280.010.878700.921300.878704.9613025.82
8572001.05.28 04:00sell4290.010.858800.896400.85380
8582001.05.29 00:47sell4300.020.861400.896500.85640
8592001.05.29 05:25t/p4300.020.856400.896500.8564010.0013035.82
8602001.05.29 05:25close4290.010.856250.896400.853802.5113038.33
8612001.05.29 06:00sell4310.010.855900.893500.85090
8622001.05.30 00:36sell4320.020.858650.893750.85365
8632001.05.31 04:32t/p4320.020.853650.893750.853659.7513048.08
8642001.05.31 04:32close4310.010.853420.893500.850902.3113050.39
8652001.06.01 04:00buy4330.010.846550.808950.85155
8662001.06.01 13:41buy4340.020.843950.808850.84895
8672001.06.01 14:30t/p4340.020.848950.808850.8489510.0013060.39
8682001.06.01 14:30close4330.010.849040.808950.851552.4913062.88
8692001.06.04 13:00sell4350.010.851400.889000.84640
8702001.06.04 15:33t/p4350.010.846400.889000.846405.0013067.88
8712001.06.11 08:00sell4360.010.848500.886100.84350
8722001.06.11 11:40sell4370.020.851100.886200.84610
8732001.06.11 12:57t/p4370.020.846100.886200.8461010.0013077.88
8742001.06.11 12:57close4360.010.846030.886100.843502.4713080.35
8752001.06.14 10:00sell4380.010.852300.889900.84730
8762001.06.14 14:02sell4390.020.855000.890100.85000
8772001.06.14 14:24sell4400.030.857650.890250.85265
8782001.06.14 14:28sell4410.050.860200.890300.85520
8792001.06.14 16:22sell4420.080.863000.890600.85800
8802001.06.15 09:42sell4430.120.865830.890930.86083
8812001.06.15 14:35t/p4430.120.860830.890930.8608360.0013140.35
8822001.06.15 14:35close4420.080.860650.890600.8580018.4613158.81
8832001.06.15 14:35close4410.050.860750.890300.85520-2.9613155.85
8842001.06.15 14:35close4400.030.860850.890250.85265-9.7313146.13
8852001.06.15 14:36close4390.020.860350.890100.85000-10.7813135.34
8862001.06.15 14:36close4380.010.860210.889900.84730-7.9513127.39
8872001.06.18 10:00sell4440.010.859300.896900.85430
8882001.06.18 13:14sell4450.020.862100.897200.85710
8892001.06.19 07:18t/p4450.020.857100.897200.857109.9213137.31
8902001.06.19 07:18close4440.010.856750.896900.854302.5113139.82
8912001.06.21 12:00sell4460.010.856100.893700.85110
8922001.06.25 02:32sell4470.020.858640.893740.85364
8932001.06.25 08:47sell4480.030.861200.893800.85620
8942001.06.26 06:16sell4490.050.863780.893880.85878
8952001.06.27 21:51t/p4490.050.858780.893880.8587824.7913164.61
8962001.06.27 21:51close4480.030.858650.893800.856207.4013172.01
8972001.06.27 21:51close4470.020.858770.893740.85364-0.4313171.58
8982001.06.27 21:51close4460.010.859130.893700.85110-3.2013168.38
8992001.07.02 02:00sell4500.010.848000.885600.84300
9002001.07.03 11:57sell4510.020.850600.885700.84560
9012001.07.04 07:46t/p4510.020.845600.885700.845609.9213178.30
9022001.07.04 07:46close4500.010.845400.885600.843002.5213180.81
9032001.07.04 10:00buy4520.010.846650.809050.85165
9042001.07.04 19:38buy4530.020.843850.808750.84885
9052001.07.05 07:08buy4540.030.841050.808450.84605
9062001.07.05 14:33buy4550.050.838350.808250.84335
9072001.07.05 16:49buy4560.080.835750.808150.84075
9082001.07.06 10:57t/p4560.080.840750.808150.8407540.1513220.96
9092001.07.06 10:57close4550.050.841100.808250.8433513.8413234.80
9102001.07.06 10:57close4540.030.840880.808450.84605-0.4613234.34
9112001.07.06 10:57close4530.020.840660.808750.84885-6.2313228.11
9122001.07.06 10:57close4520.010.840770.809050.85165-5.8113222.30
9132001.07.10 13:00sell4570.010.854000.891600.84900
9142001.07.10 14:08sell4580.020.856500.891600.85150
9152001.07.11 07:07sell4590.030.859120.891720.85412
9162001.07.11 08:07sell4600.050.861920.892020.85692
9172001.07.11 22:26t/p4600.050.856920.892020.8569225.0013247.30
9182001.07.11 22:26close4590.030.856750.891720.854127.1113254.41
9192001.07.11 22:26close4580.020.856920.891600.85150-0.9213253.49
9202001.07.11 22:26close4570.010.857080.891600.84900-3.1213250.37
9212001.07.15 22:01buy4610.010.854250.816650.85925
9222001.07.16 10:23t/p4610.010.859250.816650.859255.0213255.38
9232001.07.17 14:00buy4620.010.851650.814050.85665
9242001.07.17 16:17t/p4620.010.856650.814050.856655.0013260.38
9252001.07.20 00:00buy4630.010.872050.834450.87705
9262001.07.20 12:03t/p4630.010.877050.834450.877055.0013265.38
9272001.07.20 15:00sell4640.010.873200.910800.86820
9282001.07.23 07:20t/p4640.010.868200.910800.868204.9613270.34
9292001.07.24 09:00sell4650.010.870400.908000.86540
9302001.07.24 13:33sell4660.020.872950.908050.86795
9312001.07.24 14:20sell4670.030.875500.908100.87050
9322001.07.25 11:49sell4680.050.878150.908250.87315
9332001.07.25 14:09sell4690.080.880810.908410.87581
9342001.07.26 13:03t/p4690.080.875810.908410.8758138.9913309.34
9352001.07.26 13:03close4680.050.875550.908250.8731512.3713321.71
9362001.07.26 13:03close4670.030.875690.908100.87050-1.0713320.64
9372001.07.26 13:03close4660.020.875750.908050.86795-5.9413314.70
9382001.07.26 13:04close4650.010.876150.908000.86540-5.9213308.78
9392001.07.29 22:01buy4700.010.877950.840350.88295
9402001.07.30 01:10buy4710.020.875450.840350.88045
9412001.07.30 07:31buy4720.030.872850.840250.87785
9422001.07.31 14:03t/p4720.030.877850.840250.8778515.0513323.84
9432001.07.31 14:03close4710.020.878000.840350.880455.1413328.97
9442001.07.31 14:03close4700.010.877850.840350.88295-0.0613328.91
9452001.07.31 17:00sell4730.010.873600.911200.86860
9462001.07.31 21:13sell4740.020.876200.911300.87120
9472001.08.01 02:45sell4750.030.879200.911800.87420
9482001.08.01 05:51sell4760.050.881750.911850.87675
9492001.08.02 01:22sell4770.080.884300.911900.87930
9502001.08.02 12:12t/p4770.080.879300.911900.8793040.0013368.91
9512001.08.02 12:12close4760.050.878850.911850.8767513.8713382.78
9522001.08.02 12:12close4750.030.879090.911800.87420-0.0513382.73
9532001.08.02 12:12close4740.020.879150.911300.87120-6.2413376.50
9542001.08.02 12:13close4730.010.879050.911200.86860-5.6213370.88
9552001.08.02 12:13sell4780.010.878470.916070.87347
9562001.08.02 14:16sell4790.020.881000.916100.87600
9572001.08.02 19:07sell4800.030.883700.916300.87870
9582001.08.03 12:34t/p4800.030.878700.916300.8787014.8713385.76
9592001.08.03 12:34close4790.020.878540.916100.876004.8413390.59
9602001.08.03 12:34close4780.010.878710.916070.87347-0.2813390.31
9612001.08.06 20:00buy4810.010.882050.844450.88705
9622001.08.07 00:52buy4820.020.879550.844450.88455
9632001.08.07 06:52buy4830.030.876960.844360.88196
9642001.08.08 08:02buy4840.050.874450.844350.87945
9652001.08.08 16:22t/p4840.050.879450.844350.8794525.0013415.31
9662001.08.08 16:22close4830.030.879600.844360.881967.9713423.29
9672001.08.08 16:22close4820.020.879440.844450.88455-0.1813423.10
9682001.08.08 16:22close4810.010.879520.844450.88705-2.4913420.61
9692001.08.20 21:00buy4850.010.914950.877350.91995
9702001.08.21 00:07buy4860.020.912350.877250.91735
9712001.08.21 16:08buy4870.030.909850.877250.91485
9722001.08.21 19:12t/p4870.030.914850.877250.9148515.0013435.61
9732001.08.21 19:12close4860.020.915100.877250.917355.5013441.11
9742001.08.21 19:12close4850.010.914860.877350.91995-0.0713441.04
9752001.08.22 22:01sell4880.010.913200.950800.90820
9762001.08.23 15:17sell4890.020.915800.950900.91080
9772001.08.24 10:32t/p4890.020.910800.950900.910809.9213450.95
9782001.08.24 10:32close4880.010.910550.950800.908202.4813453.43
9792001.08.27 20:00buy4900.010.912050.874450.91705
9802001.08.28 04:34buy4910.020.909550.874450.91455
9812001.08.28 05:07buy4920.030.906650.874050.91165
9822001.08.28 08:04buy4930.050.904080.873980.90908
9832001.08.28 14:52t/p4930.050.909080.873980.9090825.0013478.43
9842001.08.28 14:52close4920.030.909200.874050.911657.6513486.08
9852001.08.28 14:53close4910.020.908800.874450.91455-1.5013484.58
9862001.08.28 14:53close4900.010.908650.874450.91705-3.3813481.20
9872001.08.29 13:00sell4940.010.910300.947900.90530
9882001.08.30 13:13sell4950.020.912900.948000.90790
9892001.08.30 13:57t/p4950.020.907900.948000.9079010.0013491.20
9902001.08.30 13:57close4940.010.907750.947900.905302.4213493.63
9912001.08.31 12:00sell4960.010.915700.953300.91070
9922001.08.31 14:19t/p4960.010.910700.953300.910705.0013498.63
9932001.08.31 14:19sell4970.010.910370.947970.90537
9942001.08.31 20:57sell4980.020.912900.948000.90790
9952001.09.03 09:59t/p4980.020.907900.948000.907909.9213508.54
9962001.09.03 09:59close4970.010.907850.947970.905372.4813511.02
9972001.09.03 20:02buy4990.010.908050.870450.91305
9982001.09.04 00:01buy5000.020.905550.870450.91055
9992001.09.04 04:58buy5010.030.902980.870380.90798
10002001.09.04 05:58buy5020.050.900470.870370.90547
10012001.09.04 08:15buy5030.080.897850.870250.90285
10022001.09.04 14:06buy5040.120.895280.870180.90028
10032001.09.04 14:14buy5050.180.892550.869950.89755
10042001.09.04 15:03buy5060.270.889750.869650.89475
10052001.09.04 15:27buy5070.410.887150.869550.89215
10062001.09.05 20:58buy5080.620.884550.869450.88955
10072001.09.06 04:07t/p5080.620.889550.869450.88955313.3913824.41
10082001.09.06 04:07close5070.410.889600.869550.89215103.4313927.84
10092001.09.06 04:07close5060.270.889470.869650.89475-5.5913922.25
10102001.09.06 04:07close5050.180.889540.869950.89755-52.8713869.38
10112001.09.06 04:08close5040.120.889200.870180.90028-72.0913797.29
10122001.09.06 04:08close5030.080.889440.870250.90285-66.7013730.59
10132001.09.06 04:08close5020.050.889370.870370.90547-55.1413675.46
10142001.09.06 04:08close5010.030.889500.870380.90798-40.2213635.24
10152001.09.06 04:08close5000.020.889250.870450.91055-32.4513602.78
10162001.09.06 04:08close4990.010.889310.870450.91305-18.6513584.13
10172001.09.07 09:00sell5090.010.894400.932000.88940
10182001.09.07 12:31sell5100.020.896940.932040.89194
10192001.09.07 12:32sell5110.030.899500.932100.89450
10202001.09.07 12:35sell5120.050.902200.932300.89720
10212001.09.07 13:02sell5130.080.904900.932500.89990
10222001.09.07 20:51sell5140.120.907500.932600.90250
10232001.09.10 13:02t/p5140.120.902500.932600.9025059.5013643.63
10242001.09.10 13:02close5130.080.902350.932500.8999020.0613663.69
10252001.09.10 13:02close5120.050.902500.932300.89720-1.7113661.99
10262001.09.10 13:02close5110.030.902650.932100.89450-9.5813652.41
10272001.09.10 13:03close5100.020.902450.932040.89194-11.1013641.31
10282001.09.10 13:03close5090.010.902750.932000.88940-8.3913632.91
10292001.09.11 13:00buy5150.010.897750.860150.90275
10302001.09.11 13:05t/p5150.010.902750.860150.902755.0013637.91
10312001.09.11 13:05buy5160.010.903100.865500.90810
10322001.09.11 13:30buy5170.020.900400.865300.90540
10332001.09.11 13:31buy5180.030.897650.865050.90265
10342001.09.11 13:40t/p5180.030.902650.865050.9026515.0013652.91
10352001.09.11 13:40close5170.020.903000.865300.905405.2013658.11
10362001.09.11 13:40close5160.010.902560.865500.90810-0.5413657.57
10372001.09.11 13:40buy5190.010.902920.865320.90792
10382001.09.11 13:48t/p5190.010.907920.865320.907925.0013662.57
10392001.09.11 13:48buy5200.010.908220.870620.91322
10402001.09.11 13:50buy5210.020.905550.870450.91055
10412001.09.11 13:59buy5220.030.902950.870350.90795
10422001.09.11 15:01t/p5220.030.907950.870350.9079515.0013677.57
10432001.09.11 15:01close5210.020.908300.870450.910555.5013683.07
10442001.09.11 15:01close5200.010.908050.870620.91322-0.1713682.90
10452001.09.11 16:00buy5230.010.911350.873750.91635
10462001.09.11 16:31t/p5230.010.916350.873750.916355.0013687.90
10472001.09.11 16:31buy5240.010.916850.879250.92185
10482001.09.11 17:15buy5250.020.913950.878850.91895
10492001.09.11 21:33buy5260.030.911250.878650.91625
10502001.09.11 22:50buy5270.050.908350.878250.91335
10512001.09.12 00:27buy5280.080.905530.877930.91053
10522001.09.12 00:49t/p5280.080.910530.877930.9105340.0013727.90
10532001.09.12 00:49close5270.050.910700.878250.9133511.8413739.74
10542001.09.12 00:49close5260.030.910480.878650.91625-2.2613737.49
10552001.09.12 00:49close5250.020.910590.878850.91895-6.6813730.81
10562001.09.12 00:49close5240.010.910500.879250.92185-6.3313724.47
10572001.09.13 02:00sell5290.010.905700.943300.90070
10582001.09.13 06:45sell5300.020.908300.943400.90330
10592001.09.13 15:18sell5310.030.910800.943400.90580
10602001.09.14 07:29sell5320.050.913400.943500.90840
10612001.09.14 09:40sell5330.080.916100.943700.91110
10622001.09.14 10:45sell5340.120.918630.943730.91363
10632001.09.14 12:04sell5350.180.921200.943800.91620
10642001.09.14 12:24sell5360.270.923800.943900.91880
10652001.09.14 12:51t/p5360.270.918800.943900.91880135.0013859.47
10662001.09.14 12:51close5350.180.918590.943800.9162046.9813906.45
10672001.09.14 12:51close5340.120.918670.943730.91363-0.4813905.97
10682001.09.14 12:51close5330.080.918750.943700.91110-21.2013884.77
10692001.09.14 12:51close5320.050.918840.943500.90840-27.2013857.57
10702001.09.14 12:51close5310.030.918920.943400.90580-24.4913833.09
10712001.09.14 12:51close5300.020.919000.943400.90330-21.4813811.60
10722001.09.14 12:51close5290.010.918660.943300.90070-13.0013798.60
10732001.09.19 03:00sell5370.010.925200.962800.92020
10742001.09.19 08:13sell5380.020.927780.962880.92278
10752001.09.19 15:10sell5390.030.930450.963050.92545
10762001.09.20 10:07t/p5390.030.925450.963050.9254514.6213813.23
10772001.09.20 10:07close5380.020.925350.962880.922784.6113817.83
10782001.09.20 10:07close5370.010.925050.962800.920200.0213817.86
10792001.09.23 22:01buy5400.010.913650.876050.91865
10802001.09.24 08:13buy5410.020.911050.875950.91605
10812001.09.24 11:02t/p5410.020.916050.875950.9160510.0013827.86
10822001.09.24 11:02close5400.010.916240.876050.918652.6113830.47
10832001.09.25 07:00sell5420.010.915100.952700.91010
10842001.09.25 07:27sell5430.020.917800.952900.91280
10852001.09.25 13:00sell5440.030.920370.952970.91537
10862001.09.25 14:01sell5450.050.923000.953100.91800
10872001.09.27 05:58t/p5450.050.918000.953100.9180024.1613854.63
10882001.09.27 05:58close5440.030.917950.952970.915376.7613861.39
10892001.09.27 05:58close5430.020.918170.952900.91280-1.0813860.31
10902001.09.27 05:58close5420.010.918390.952700.91010-3.4613856.85
10912001.09.27 06:00sell5460.010.919000.956600.91400
10922001.09.27 08:06sell5470.020.921700.956800.91670
10932001.09.27 13:11t/p5470.020.916700.956800.9167010.0013866.85
10942001.09.27 13:11close5460.010.916550.956600.914002.4513869.30
10952001.09.27 14:00sell5480.010.917800.955400.91280
10962001.09.27 14:37sell5490.020.920300.955400.91530
10972001.09.28 00:56t/p5490.020.915300.955400.915309.9213879.22
10982001.09.28 00:56close5480.010.915250.955400.912802.5113881.73
10992001.10.01 08:00buy5500.010.910350.872750.91535
11002001.10.01 12:53t/p5500.010.915350.872750.915355.0013886.73
11012001.10.01 12:53buy5510.010.915650.878050.92065
11022001.10.03 02:03t/p5510.010.920650.878050.920655.0413891.76
11032001.10.03 13:00sell5520.010.920400.958000.91540
11042001.10.03 13:22sell5530.020.922900.958000.91790
11052001.10.03 14:13t/p5530.020.917900.958000.9179010.0013901.76
11062001.10.03 14:13close5520.010.917750.958000.915402.6513904.41
11072001.10.03 19:00sell5540.010.914000.951600.90900
11082001.10.04 12:58sell5550.020.916600.951700.91160
11092001.10.05 01:36sell5560.030.919300.951900.91430
11102001.10.08 07:14sell5570.050.921900.952000.91690
11112001.10.08 07:47sell5580.080.924530.952130.91953
11122001.10.08 14:34t/p5580.080.919530.952130.9195340.0013944.41
11132001.10.08 14:34close5570.050.919410.952000.9169012.4513956.86
11142001.10.08 14:34close5560.030.919500.951900.91430-0.7313956.14
11152001.10.08 14:34close5550.020.919050.951700.91160-5.0713951.07
11162001.10.08 14:35close5540.010.919450.951600.90900-5.6613945.41
11172001.10.08 22:01buy5590.010.920450.882850.92545
11182001.10.09 14:58buy5600.020.917950.882850.92295
11192001.10.09 16:00buy5610.030.915250.882650.92025
11202001.10.09 20:27buy5620.050.912750.882650.91775
11212001.10.10 20:05buy5630.080.910150.882550.91515
11222001.10.11 10:01buy5640.120.907650.882550.91265
11232001.10.11 12:21buy5650.180.905080.882480.91008
11242001.10.11 12:32buy5660.270.902550.882450.90755
11252001.10.11 13:36buy5670.410.899950.882350.90495
11262001.10.12 09:49t/p5670.410.904950.882350.90495205.7514151.16
11272001.10.12 09:49close5660.270.905200.882450.9075572.0414223.20
11282001.10.12 09:49close5650.180.904930.882480.91008-2.3714220.83
11292001.10.12 09:49close5640.120.905000.882550.91265-31.5814189.24
11302001.10.12 09:49close5630.080.905060.882550.91515-40.1414149.11
11312001.10.12 09:49close5620.050.904800.882650.91775-39.3014109.81
11322001.10.12 09:50close5610.030.905000.882650.92025-30.4814079.33
11332001.10.12 09:50close5600.020.905040.882850.92295-25.6414053.70
11342001.10.12 09:50close5590.010.904970.882850.92545-15.3714038.33
11352001.10.16 18:00buy5680.010.909550.871950.91455
11362001.10.17 06:10buy5690.020.906850.871750.91185
11372001.10.17 07:17buy5700.030.904320.871720.90932
11382001.10.17 11:29buy5710.050.901630.871530.90663
11392001.10.17 14:10t/p5710.050.906630.871530.9066325.0014063.33
11402001.10.17 14:10close5700.030.906700.871720.909327.1414070.47
11412001.10.17 14:10close5690.020.906320.871750.91185-1.0614069.41
11422001.10.17 14:10close5680.010.906380.871950.91455-3.1514066.25
11432001.10.18 14:00buy5720.010.903850.866250.90885
11442001.10.18 14:15buy5730.020.901250.866150.90625
11452001.10.19 08:04buy5740.030.898650.866050.90365
11462001.10.22 13:28buy5750.050.895950.865850.90095
11472001.10.22 15:09buy5760.080.893450.865850.89845
11482001.10.22 16:11buy5770.120.890850.865750.89585
11492001.10.23 10:30buy5780.180.888250.865650.89325
11502001.10.24 08:10t/p5780.180.893250.865650.8932590.3314156.58
11512001.10.24 08:10close5770.120.893300.865750.8958529.8414186.42
11522001.10.24 08:10close5760.080.893200.865850.89845-1.7114184.71
11532001.10.24 08:10close5750.050.893400.865850.90095-12.5714172.14
11542001.10.24 08:10close5740.030.893000.866050.90365-16.7914155.36
11552001.10.24 08:10close5730.020.893100.866150.90625-16.1514139.20
11562001.10.24 08:10close5720.010.892700.866250.90885-11.0814128.12
11572001.10.25 06:00sell5790.010.893100.930700.88810
11582001.10.25 12:50t/p5790.010.888100.930700.888105.0014133.12
11592001.10.26 12:00sell5800.010.892800.930400.88780
11602001.10.29 07:37sell5810.020.895500.930600.89050
11612001.10.29 08:31sell5820.030.898100.930700.89310
11622001.10.29 13:15sell5830.050.900610.930710.89561
11632001.10.29 14:37sell5840.080.903240.930840.89824
11642001.10.29 22:03sell5850.120.905910.931010.90091
11652001.10.30 15:01sell5860.180.908630.931230.90363
11662001.10.31 12:52t/p5860.180.903630.931230.9036389.2514222.37
11672001.10.31 12:52close5850.120.903550.931010.9009127.3114249.68
11682001.10.31 12:52close5840.080.903710.930840.89824-4.4314245.25
11692001.10.31 12:52close5830.050.903630.930710.89561-15.5214229.73
11702001.10.31 12:52close5820.030.903750.930700.89310-17.2014212.53
11712001.10.31 12:53close5810.020.903850.930600.89050-16.8714195.67
11722001.10.31 12:53close5800.010.903510.930400.88780-10.8414184.83
11732001.11.01 06:00buy5870.010.900850.863250.90585
11742001.11.01 09:41t/p5870.010.905850.863250.905855.0014189.83
11752001.11.05 08:00buy5880.010.899050.861450.90405
11762001.11.05 11:00buy5890.020.896250.861150.90125
11772001.11.07 06:51t/p5890.020.901250.861150.9012510.0714199.90
11782001.11.07 06:51close5880.010.901380.861450.904052.3714202.27
11792001.11.07 07:00buy5900.010.901350.863750.90635
11802001.11.07 17:23buy5910.020.898850.863750.90385
11812001.11.07 17:59buy5920.030.896250.863650.90125
11822001.11.08 15:21buy5930.050.893450.863350.89845
11832001.11.08 16:25buy5940.080.890850.863250.89585
11842001.11.12 14:31t/p5940.080.895850.863250.8958540.2914242.56
11852001.11.12 14:31close5930.050.896000.863350.8984512.9314255.49
11862001.11.12 14:31close5920.030.895750.863650.90125-1.2314254.27
11872001.11.12 14:31close5910.020.895490.863750.90385-6.5414247.73
11882001.11.12 14:31close5900.010.895590.863750.90635-5.6714242.06
11892001.11.12 15:00buy5950.010.898650.861050.90365
11902001.11.12 15:26buy5960.020.895880.860780.90088
11912001.11.12 22:00buy5970.030.893350.860750.89835
11922001.11.13 01:30buy5980.050.890450.860350.89545
11932001.11.13 08:00buy5990.080.887750.860150.89275
11942001.11.13 11:58buy6000.120.885150.860050.89015
11952001.11.13 13:40buy6010.180.882450.859850.88745
11962001.11.13 13:53buy6020.270.879450.859350.88445
11972001.11.14 17:11t/p6020.270.884450.859350.88445135.4914377.55
11982001.11.14 17:11close6010.180.884600.859850.8874539.0314416.58
11992001.11.14 17:12close6000.120.884000.860050.89015-13.5814403.00
12002001.11.14 17:12close5990.080.884210.860150.89275-28.1714374.82
12012001.11.14 17:12close5980.050.884130.860350.89545-31.5114343.31
12022001.11.14 17:12close5970.030.884300.860750.89835-27.0414316.27
12032001.11.14 17:12close5960.020.883960.860780.90088-23.7714292.50
12042001.11.14 17:12close5950.010.884040.861050.90365-14.5714277.93
12052001.11.14 20:00buy6030.010.883550.845950.88855
12062001.11.15 05:31buy6040.020.881030.845930.88603
12072001.11.16 08:11t/p6040.020.886030.845930.8860310.0414287.97
12082001.11.16 08:11close6030.010.886100.845950.888552.6214290.59
12092001.11.16 22:00sell6050.010.884300.921900.87930
12102001.11.19 11:29t/p6050.010.879300.921900.879304.9614295.55
12112001.11.19 18:00buy6060.010.880850.843250.88585
12122001.11.19 22:53buy6070.020.878300.843200.88330
12132001.11.20 06:54t/p6070.020.883300.843200.8833010.0414305.58
12142001.11.20 06:54close6060.010.883330.843250.885852.5014308.08
12152001.11.22 10:00buy6080.010.878150.840550.88315
12162001.11.23 16:25buy6090.020.875550.840450.88055
12172001.11.26 06:46t/p6090.020.880550.840450.8805510.0414318.12
12182001.11.26 06:46close6080.010.880600.840550.883152.4914320.61
12192001.11.27 08:00sell6100.010.882200.919800.87720
12202001.11.27 12:14t/p6100.010.877200.919800.877205.0014325.61
12212001.11.30 07:00buy6110.010.887550.849950.89255
12222001.11.30 08:50buy6120.020.884950.849850.88995
12232001.11.30 11:44t/p6120.020.889950.849850.8899510.0014335.61
12242001.11.30 11:44close6110.010.890000.849950.892552.4514338.06
12252001.12.04 08:00buy6130.010.891450.853850.89645
12262001.12.05 15:05buy6140.020.888880.853780.89388
12272001.12.05 16:16buy6150.030.886250.853650.89125
12282001.12.06 15:05t/p6150.030.891250.853650.8912515.1614353.22
12292001.12.06 15:05close6140.020.891300.853780.893884.9514358.17
12302001.12.06 15:05close6130.010.891500.853850.896450.1214358.29
12312001.12.07 11:00sell6160.010.892100.929700.88710
12322001.12.10 12:12t/p6160.010.887100.929700.887104.9614363.25
12332001.12.10 16:00buy6170.010.888350.850750.89335
12342001.12.11 21:34t/p6170.010.893350.850750.893355.0214368.27
12352001.12.13 10:00sell6180.010.896900.934500.89190
12362001.12.14 08:30sell6190.020.899600.934700.89460
12372001.12.14 08:55sell6200.030.902200.934800.89720
12382001.12.14 16:24sell6210.050.904800.934900.89980
12392001.12.17 10:09sell6220.080.907400.935000.90240
12402001.12.17 20:09t/p6220.080.902400.935000.9024040.0014408.27
12412001.12.17 20:09close6210.050.902350.934900.8998012.0414420.31
12422001.12.17 20:09close6200.030.902460.934800.89720-0.9114419.40
12432001.12.17 20:09close6190.020.902450.934700.89460-5.7814413.62
12442001.12.17 20:10close6180.010.902650.934500.89190-5.8314407.79
12452001.12.18 04:00buy6230.010.903550.865950.90855
12462001.12.18 07:33buy6240.020.900950.865850.90595
12472001.12.19 10:33buy6250.030.898250.865650.90325
12482001.12.19 11:28buy6260.050.895750.865650.90075
12492001.12.19 17:12t/p6260.050.900750.865650.9007525.0014432.79
12502001.12.19 17:12close6250.030.900750.865650.903257.5014440.29
12512001.12.19 17:12close6240.020.900800.865850.90595-0.2614440.02
12522001.12.19 17:12close6230.010.900660.865950.90855-2.8714437.15
12532001.12.20 02:00sell6270.010.899600.937200.89460
12542001.12.21 11:57t/p6270.010.894600.937200.894604.9614442.11
12552001.12.27 19:00sell6280.010.884400.922000.87940
12562001.12.28 14:03t/p6280.010.879400.922000.879404.9614447.07
12572001.12.31 01:00sell6290.010.883100.920700.87810
12582001.12.31 03:40sell6300.020.885600.920700.88060
12592001.12.31 14:00sell6310.030.888400.921000.88340
12602001.12.31 14:56sell6320.050.891100.921200.88610
12612002.01.02 03:24sell6330.080.893700.921300.88870
12622002.01.02 08:57sell6340.120.896280.921380.89128
12632002.01.02 09:21sell6350.180.898900.921500.89390
12642002.01.02 11:34sell6360.270.901430.921530.89643
12652002.01.02 13:04sell6370.410.904000.921600.89900
12662002.01.02 13:52sell6380.620.906600.921700.90160
12672002.01.03 07:47t/p6380.620.901600.921700.90160302.2114749.27
12682002.01.03 07:47close6370.410.901350.921600.89900103.5014852.77
12692002.01.03 07:47close6360.270.901550.921530.89643-6.6314846.13
12702002.01.03 07:47close6350.180.901450.921500.89390-48.1614797.97
12712002.01.03 07:47close6340.120.901550.921380.89128-64.7514733.22
12722002.01.03 07:48close6330.080.901250.921300.88870-61.4114671.82
12732002.01.03 07:48close6320.050.901150.921200.88610-51.3014620.52
12742002.01.03 07:48close6310.030.901230.921000.88340-39.1214581.40
12752002.01.03 07:48close6300.020.901470.920700.88060-32.1614549.24
12762002.01.03 07:48close6290.010.901390.920700.87810-18.5014530.74
12772002.01.03 18:00sell6390.010.898400.936000.89340
12782002.01.07 10:59t/p6390.010.893400.936000.893404.9214535.66
12792002.01.07 20:00buy6400.010.893550.855950.89855
12802002.01.08 00:41buy6410.020.891040.855940.89604
12812002.01.08 08:58buy6420.030.888450.855850.89345
12822002.01.08 20:55t/p6420.030.893450.855850.8934515.0014550.66
12832002.01.08 20:55close6410.020.893640.855940.896045.2014555.86
12842002.01.08 20:55close6400.010.893570.855950.898550.0414555.90
12852002.01.08 21:00buy6430.010.893350.855750.89835
12862002.01.09 14:20buy6440.020.890850.855750.89585
12872002.01.09 14:57buy6450.030.887950.855350.89295
12882002.01.10 07:42t/p6450.030.892950.855350.8929515.1614571.06
12892002.01.10 07:42close6440.020.893000.855750.895854.4114575.47
12902002.01.10 07:42close6430.010.892750.855750.89835-0.5314574.94
12912002.01.10 19:00sell6460.010.891700.929300.88670
12922002.01.13 23:01sell6470.020.894500.929600.88950
12932002.01.15 17:50t/p6470.020.889500.929600.889509.8314584.78
12942002.01.15 17:50close6460.010.889350.929300.886702.2214587.00
12952002.01.18 10:00buy6480.010.880850.843250.88585
12962002.01.20 23:57t/p6480.010.885850.843250.885855.0014592.00
12972002.01.21 12:00sell6490.010.883900.921500.87890
12982002.01.22 20:51sell6500.020.886500.921600.88150
12992002.01.23 00:51sell6510.030.889120.921720.88412
13002002.01.23 16:03t/p6510.030.884120.921720.8841215.0014607.00
13012002.01.23 16:03close6500.020.884050.921600.881504.8214611.82
13022002.01.23 16:03close6490.010.884210.921500.87890-0.3914611.42
13032002.01.28 22:00buy6520.010.862450.824850.86745
13042002.01.29 00:31buy6530.020.859550.824450.86455
13052002.01.29 16:35t/p6530.020.864550.824450.8645510.0014621.42
13062002.01.29 16:35close6520.010.864610.824850.867452.1814623.60
13072002.01.31 06:00buy6540.010.862750.825150.86775
13082002.01.31 07:33buy6550.020.860250.825150.86525
13092002.02.01 07:07buy6560.030.857550.824950.86255
13102002.02.01 12:43t/p6560.030.862550.824950.8625515.0014638.60
13112002.02.01 12:43close6550.020.862600.825150.865254.7414643.34
13122002.02.01 12:43close6540.010.862440.825150.86775-0.2914643.05
13132002.02.04 08:00sell6570.010.861500.899100.85650
13142002.02.04 10:59sell6580.020.864100.899200.85910
13152002.02.04 15:23sell6590.030.866600.899200.86160
13162002.02.04 17:09sell6600.050.869130.899230.86413
13172002.02.05 07:47sell6610.080.871840.899440.86684
13182002.02.05 18:34t/p6610.080.866840.899440.8668440.0014683.05
13192002.02.05 18:34close6600.050.866750.899230.8641311.6914694.74
13202002.02.05 18:34close6590.030.867350.899200.86160-2.3814692.36
13212002.02.05 18:34close6580.020.867150.899200.85910-6.1814686.18
13222002.02.05 18:35close6570.010.867050.899100.85650-5.5914680.58
13232002.02.06 12:00buy6620.010.867950.830350.87295
13242002.02.06 13:44buy6630.020.865350.830250.87035
13252002.02.06 17:23t/p6630.020.870350.830250.8703510.0014690.58
13262002.02.06 17:23close6620.010.870500.830350.872952.5514693.13
13272002.02.06 17:23buy6640.010.870620.833020.87562
13282002.02.06 18:30buy6650.020.867950.832850.87295
13292002.02.07 07:50buy6660.030.865350.832750.87035
13302002.02.07 18:55t/p6660.030.870350.832750.8703515.0014708.13
13312002.02.07 18:55close6650.020.870650.832850.872955.5114713.64
13322002.02.07 18:55close6640.010.870600.833020.875620.0314713.68
13332002.02.11 19:00sell6670.010.877400.915000.87240
13342002.02.12 08:49sell6680.020.879900.915000.87490
13352002.02.12 11:58t/p6680.020.874900.915000.8749010.0014723.68
13362002.02.12 11:58close6670.010.874860.915000.872402.5014726.18
13372002.02.14 20:00buy6690.010.873950.836350.87895
13382002.02.15 07:35buy6700.020.871340.836240.87634
13392002.02.19 07:45buy6710.030.868750.836150.87375
13402002.02.19 15:41t/p6710.030.873750.836150.8737515.0014741.18
13412002.02.19 15:41close6700.020.873800.836240.876344.9914746.17
13422002.02.19 15:41close6690.010.873620.836350.87895-0.2814745.89
13432002.02.20 12:00sell6720.010.875200.912800.87020
13442002.02.20 17:00t/p6720.010.870200.912800.870205.0014750.89
13452002.02.22 01:00buy6730.010.870250.832650.87525
13462002.02.22 13:19t/p6730.010.875250.832650.875255.0014755.89
13472002.02.24 23:01sell6740.010.875300.912900.87030
13482002.02.25 17:46t/p6740.010.870300.912900.870304.9614760.85
13492002.02.26 06:00buy6750.010.870550.832950.87555
13502002.02.26 11:49buy6760.020.867850.832750.87285
13512002.02.26 17:21buy6770.030.864850.832250.86985
13522002.02.26 17:43buy6780.050.862050.831950.86705
13532002.02.28 17:15t/p6780.050.867050.831950.8670525.3614786.22
13542002.02.28 17:15close6770.030.867200.832250.869857.2714793.48
13552002.02.28 17:15close6760.020.867020.832750.87285-1.5114791.97
13562002.02.28 17:15close6750.010.867110.832950.87555-3.3714788.60
13572002.03.01 06:00sell6790.010.867700.905300.86270
13582002.03.04 16:05sell6800.020.870310.905410.86531
13592002.03.05 15:06t/p6800.020.865310.905410.865319.9214798.52
13602002.03.05 15:06close6790.010.865250.905300.862702.3714800.89
13612002.03.05 15:06sell6810.010.865130.902730.86013
13622002.03.05 15:26sell6820.020.867800.902900.86280
13632002.03.05 16:13sell6830.030.870400.903000.86540
13642002.03.05 21:17sell6840.050.873100.903200.86810
13652002.03.06 15:25sell6850.080.875700.903300.87070
13662002.03.07 04:49sell6860.120.878220.903320.87322
13672002.03.07 08:00sell6870.180.880880.903480.87588
13682002.03.07 11:25t/p6870.180.875880.903480.8758890.0014890.89
13692002.03.07 11:25close6860.120.875830.903320.8732228.6814919.57
13702002.03.07 11:25close6850.080.875910.903300.87070-2.6914916.88
13712002.03.07 11:25close6840.050.875750.903200.86810-14.0914902.79
13722002.03.07 11:25close6830.030.876160.903000.86540-17.7814885.01
13732002.03.07 11:25close6820.020.876080.902900.86280-16.9014868.11
13742002.03.07 11:25close6810.010.876400.902730.86013-11.4414856.68
13752002.03.08 00:00sell6880.010.881300.918900.87630
13762002.03.08 14:38t/p6880.010.876300.918900.876305.0014861.68
13772002.03.11 17:00buy6890.010.877050.839450.88205
13782002.03.12 00:57buy6900.020.874550.839450.87955
13792002.03.12 10:40buy6910.030.872030.839430.87703
13802002.03.13 14:04t/p6910.030.877030.839430.8770315.0514876.73
13812002.03.13 14:04close6900.020.877100.839450.879555.1414881.87
13822002.03.13 14:05close6890.010.876600.839450.88205-0.4114881.45
13832002.03.14 00:00sell6920.010.876000.913600.87100
13842002.03.14 06:35sell6930.020.878840.913940.87384
13852002.03.14 09:20sell6940.030.881540.914140.87654
13862002.03.14 14:46sell6950.050.884200.914300.87920
13872002.03.15 15:05sell6960.080.886800.914400.88180
13882002.03.15 18:16t/p6960.080.881800.914400.8818040.0014921.45
13892002.03.15 18:16close6950.050.881650.914300.8792012.5414933.99
13902002.03.15 18:16close6940.030.881700.914140.87654-0.6114933.39
13912002.03.15 18:16close6930.020.881850.913940.87384-6.1014927.28
13922002.03.15 18:16close6920.010.881800.913600.87100-5.8414921.44
13932002.03.15 20:00sell6970.010.882100.919700.87710
13942002.03.19 11:41sell6980.020.884700.919800.87970
13952002.03.20 07:35t/p6980.020.879700.919800.879709.9214931.36
13962002.03.20 07:35close6970.010.879650.919700.877102.3214933.68
13972002.03.20 15:00buy6990.010.883250.845650.88825
13982002.03.21 14:52buy7000.020.880750.845650.88575
13992002.03.22 15:31buy7010.030.877950.845350.88295
14002002.03.22 17:21buy7020.050.875350.845250.88035
14012002.03.27 15:50buy7030.080.872650.845050.87765
14022002.03.28 16:42buy7040.120.870050.844950.87505
14032002.04.01 12:40t/p7040.120.875050.844950.8750560.4414994.12
14042002.04.01 12:40close7030.080.875100.845050.8776520.3315014.45
14052002.04.01 12:40close7020.050.875050.845250.88035-0.7715013.68
14062002.04.01 12:40close7010.030.875000.845350.88295-8.4115005.26
14072002.04.01 12:41close7000.020.874800.845650.88575-11.5714993.69
14082002.04.01 12:41close6990.010.874370.845650.88825-8.6614985.03
14092002.04.03 06:00buy7050.010.879650.842050.88465
14102002.04.04 11:56t/p7050.010.884650.842050.884655.0514990.08
14112002.04.09 09:00buy7060.010.876350.838750.88135
14122002.04.09 18:24t/p7060.010.881350.838750.881355.0014995.08
14132002.04.11 05:00sell7070.010.879200.916800.87420
14142002.04.11 12:54sell7080.020.881800.916900.87680
14152002.04.11 14:43sell7090.030.884400.917000.87940
14162002.04.12 11:40t/p7090.030.879400.917000.8794014.8715009.96
14172002.04.12 11:40close7080.020.879350.916900.876804.8215014.77
14182002.04.12 11:40close7070.010.879500.916800.87420-0.3415014.43
14192002.04.12 16:00buy7100.010.879750.842150.88475
14202002.04.17 06:58t/p7100.010.884750.842150.884755.0515019.49
14212002.04.19 14:00sell7110.010.888100.925700.88310
14222002.04.19 16:33sell7120.020.890800.925900.88580
14232002.04.24 21:05sell7130.030.893400.926000.88840
14242002.04.25 08:26sell7140.050.896000.926100.89100
14252002.04.25 10:26sell7150.080.898530.926130.89353
14262002.04.26 17:05sell7160.120.901040.926140.89604
14272002.04.29 08:49sell7170.180.903600.926200.89860
14282002.05.01 14:54sell7180.270.906100.926200.90110
14292002.05.01 16:17sell7190.410.908900.926500.90390
14302002.05.02 10:16t/p7190.410.903900.926500.90390199.8515219.33
14312002.05.02 10:16close7180.270.903850.926200.9011057.3615276.69
14322002.05.02 10:16close7170.180.904170.926200.89860-14.0315262.66
14332002.05.02 10:16close7160.120.904100.926140.89604-39.7415222.92
14342002.05.02 10:16close7150.080.904360.926130.89353-48.9915173.93
14352002.05.02 10:16close7140.050.904300.926100.89100-42.9715130.97
14362002.05.02 10:16close7130.030.904550.926000.88840-34.7115096.26
14372002.05.02 10:16close7120.020.904420.925900.88580-28.3315067.93
14382002.05.02 10:17close7110.010.904350.925700.88310-16.7915051.14
14392002.05.03 03:00buy7200.010.903450.865850.90845
14402002.05.03 11:43t/p7200.010.908450.865850.908455.0015056.14
14412002.05.07 12:00sell7210.010.912500.950100.90750
14422002.05.07 15:52sell7220.020.915100.950200.91010
14432002.05.08 07:46t/p7220.020.910100.950200.910109.9215066.05
14442002.05.08 07:46close7210.010.910050.950100.907502.4115068.46
14452002.05.13 15:00sell7230.010.910800.948400.90580
14462002.05.14 08:12t/p7230.010.905800.948400.905804.9615073.42
14472002.05.17 09:00sell7240.010.913500.951100.90850
14482002.05.17 11:15sell7250.020.916000.951100.91100
14492002.05.17 13:18sell7260.030.918670.951270.91367
14502002.05.17 14:39sell7270.050.921200.951300.91620
14512002.05.22 03:28sell7280.080.923800.951400.91880
14522002.05.22 09:20sell7290.120.926300.951400.92130
14532002.05.23 12:14t/p7290.120.921300.951400.9213058.4915131.91
14542002.05.23 12:14close7280.080.921250.951400.9188019.3915151.31
14552002.05.23 12:14close7270.050.921610.951300.91620-3.3115148.00
14562002.05.23 12:14close7260.030.921540.951270.91367-9.3615138.63
14572002.05.23 12:14close7250.020.921830.951100.91100-12.1615126.47
14582002.05.23 12:14close7240.010.921760.951100.90850-8.5115117.96
14592002.05.27 08:00sell7300.010.920100.957700.91510
14602002.05.28 07:23sell7310.020.922620.957720.91762
14612002.05.28 08:01sell7320.030.925200.957800.92020
14622002.05.28 14:08sell7330.050.927940.958040.92294
14632002.05.28 15:08sell7340.080.930500.958100.92550
14642002.05.29 14:30sell7350.120.933200.958300.92820
14652002.05.29 17:13sell7360.180.935900.958500.93090
14662002.05.30 06:50sell7370.270.938400.958500.93340
14672002.05.30 17:08sell7380.410.941000.958600.93600
14682002.05.31 03:20t/p7380.410.936000.958600.93600203.2815321.24
14692002.05.31 03:20close7370.270.935650.958500.9334073.1215394.36
14702002.05.31 03:20close7360.180.935830.958500.93090-1.7615392.60
14712002.05.31 03:20close7350.120.936000.958300.92820-35.6115356.99
14722002.05.31 03:20close7340.080.935820.958100.92550-44.2415312.76
14732002.05.31 03:20close7330.050.935750.958040.92294-40.1015272.66
14742002.05.31 03:21close7320.030.935850.957800.92020-32.5815240.08
14752002.05.31 03:21close7310.020.935950.957720.91762-27.0815213.00
14762002.05.31 03:21close7300.010.936050.957700.91510-16.2015196.80
14772002.06.04 22:01sell7390.010.939200.976800.93420
14782002.06.05 02:28sell7400.020.941740.976840.93674
14792002.06.05 09:19t/p7400.020.936740.976840.9367410.0015206.80
14802002.06.05 09:19close7390.010.936550.976800.934202.6115209.41
14812002.06.06 07:00sell7410.010.935500.973100.93050
14822002.06.06 08:47sell7420.020.938100.973200.93310
14832002.06.06 13:26sell7430.030.940800.973400.93580
14842002.06.06 13:35sell7440.050.943300.973400.93830
14852002.06.06 14:19sell7450.080.946000.973600.94100
14862002.06.07 06:22sell7460.120.948500.973600.94350
14872002.06.07 11:07t/p7460.120.943500.973600.9435060.0015269.41
14882002.06.07 11:07close7450.080.943450.973600.9410020.0615289.47
14892002.06.07 11:07close7440.050.943610.973400.93830-1.7615287.71
14902002.06.07 11:07close7430.030.943530.973400.93580-8.3215279.40
14912002.06.07 11:07close7420.020.943850.973200.93310-11.5815267.81
14922002.06.07 11:08close7410.010.944150.973100.93050-8.6915259.12
14932002.06.10 18:00sell7470.010.942900.980500.93790
14942002.06.11 04:01sell7480.020.945500.980600.94050
14952002.06.11 19:36sell7490.030.948100.980700.94310
14962002.06.12 07:59sell7500.050.950800.980900.94580
14972002.06.12 11:15t/p7500.050.945800.980900.9458025.0015284.12
14982002.06.12 11:15close7490.030.945750.980700.943106.9215291.05
14992002.06.12 11:15close7480.020.946110.980600.94050-1.3015289.74
15002002.06.12 11:15close7470.010.946040.980500.93790-3.2215286.52
15012002.06.12 12:00sell7510.010.946000.983600.94100
15022002.06.13 08:28t/p7510.010.941000.983600.941004.8715291.39
15032002.06.13 12:00buy7520.010.941950.904350.94695
15042002.06.13 14:09t/p7520.010.946950.904350.946955.0015296.39
15052002.06.14 05:00buy7530.010.943750.906150.94875
15062002.06.14 10:40t/p7530.010.948750.906150.948755.0015301.39
15072002.06.14 11:00buy7540.010.949150.911550.95415
15082002.06.14 15:08buy7550.020.946550.911450.95155
15092002.06.14 15:39buy7560.030.944050.911450.94905
15102002.06.17 12:30buy7570.050.941500.911400.94650
15112002.06.18 02:02t/p7570.050.946500.911400.9465025.0915326.48
15122002.06.18 02:02close7560.030.946500.911450.949057.4615333.94
15132002.06.18 02:03close7550.020.946300.911450.95155-0.4315333.52
15142002.06.18 02:03close7540.010.946700.911550.95415-2.4115331.10
15152002.06.25 11:00buy7580.010.971450.933850.97645
15162002.06.25 15:11buy7590.020.968850.933750.97385
15172002.06.25 17:46t/p7590.020.973850.933750.9738510.0015341.10
15182002.06.25 17:46close7580.010.974200.933850.976452.7515343.85
15192002.06.27 04:00buy7600.010.985250.947650.99025
15202002.06.27 10:33buy7610.020.982680.947580.98768
15212002.06.27 15:13t/p7610.020.987680.947580.9876810.0015353.85
15222002.06.27 15:13close7600.010.987710.947650.990252.4615356.31
15232002.07.01 12:00sell7620.010.991101.028700.98610
15242002.07.02 04:28t/p7620.010.986101.028700.986104.9615361.27
15252002.07.03 18:00buy7630.010.981350.943750.98635
15262002.07.04 01:15buy7640.020.978800.943700.98380
15272002.07.04 02:34buy7650.030.976040.943440.98104
15282002.07.04 19:49t/p7650.030.981040.943440.9810415.0015376.27
15292002.07.04 19:49close7640.020.981100.943700.983804.6015380.87
15302002.07.04 19:49close7630.010.981300.943750.986350.0015380.88
15312002.07.07 23:00buy7660.010.974450.936850.97945
15322002.07.08 00:47t/p7660.010.979450.936850.979455.0215385.89
15332002.07.09 17:00sell7670.010.992501.030100.98750
15342002.07.09 18:50sell7680.020.995101.030200.99010
15352002.07.10 01:44t/p7680.020.990101.030200.990109.9215395.81
15362002.07.10 01:44close7670.010.989751.030100.987502.7115398.52
15372002.07.10 03:00sell7690.010.989401.027000.98440
15382002.07.10 05:24sell7700.020.991901.027000.98690
15392002.07.10 06:30sell7710.030.994501.027100.98950
15402002.07.10 07:22sell7720.050.997101.027200.99210
15412002.07.10 11:55t/p7720.050.992101.027200.9921025.0015423.52
15422002.07.10 11:55close7710.030.991851.027100.989507.9515431.47
15432002.07.10 11:56close7700.020.991951.027000.98690-0.1015431.37
15442002.07.10 11:56close7690.010.991911.027000.98440-2.5115428.86
15452002.07.18 15:00buy7730.011.008050.970451.01305
15462002.07.18 16:17buy7740.021.005450.970351.01045
15472002.07.18 20:25t/p7740.021.010450.970351.0104510.0015438.86
15482002.07.18 20:25close7730.011.010800.970451.013052.7515441.61
15492002.07.19 14:00sell7750.011.014401.052001.00940
15502002.07.21 22:30t/p7750.011.009401.052001.009405.0015446.61
15512002.07.22 16:00buy7760.011.010150.972551.01515
15522002.07.22 17:21buy7770.021.007550.972451.01255
15532002.07.22 23:46buy7780.031.005050.972451.01005
15542002.07.23 00:59buy7790.051.002350.972251.00735
15552002.07.23 01:08buy7800.080.999750.972151.00475
15562002.07.23 02:42buy7810.120.996950.971851.00195
15572002.07.23 07:06buy7820.180.994450.971850.99945
15582002.07.23 07:56buy7830.270.991810.971710.99681
15592002.07.23 08:35buy7840.410.989220.971620.99422
15602002.07.23 08:38buy7850.620.986550.971450.99155
15612002.07.23 09:45t/p7850.620.991550.971450.99155310.0015756.61
15622002.07.23 09:45close7840.410.991700.971620.99422101.6815858.29
15632002.07.23 09:45close7830.270.991600.971710.99681-5.6715852.62
15642002.07.23 09:45close7820.180.991500.971850.99945-53.1015799.52
15652002.07.23 09:45close7810.120.991600.971851.00195-64.2015735.32
15662002.07.23 09:46close7800.080.990800.972151.00475-71.6015663.72
15672002.07.23 09:46close7790.050.990550.972251.00735-59.0015604.72
15682002.07.23 09:46close7780.030.990610.972451.01005-43.2715561.45
15692002.07.23 09:46close7770.020.990500.972451.01255-34.0615527.39
15702002.07.23 09:46close7760.010.990770.972551.01515-19.3615508.03
15712002.07.24 14:00buy7860.010.994450.956850.99945
15722002.07.24 14:44buy7870.020.991850.956750.99685
15732002.07.24 16:15t/p7870.020.996850.956750.9968510.0015518.03
15742002.07.24 16:15close7860.010.996900.956850.999452.4515520.48
15752002.07.26 02:00sell7880.011.003501.041100.99850
15762002.07.26 12:48t/p7880.010.998501.041100.998505.0015525.48
15772002.07.30 06:00buy7890.010.981350.943750.98635
15782002.07.30 13:18t/p7890.010.986350.943750.986355.0015530.48
15792002.08.01 15:00buy7900.010.982450.944850.98745
15802002.08.01 23:49t/p7900.010.987450.944850.987455.0015535.48
15812002.08.02 14:00sell7910.010.985501.023100.98050
15822002.08.02 16:00sell7920.020.988201.023300.98320
15832002.08.05 04:34t/p7920.020.983201.023300.983209.9215545.39
15842002.08.05 04:34close7910.010.983151.023100.980502.3115547.70
15852002.08.05 09:00buy7930.010.984550.946950.98955
15862002.08.05 17:23buy7940.020.981950.946850.98695
15872002.08.05 23:18buy7950.030.979450.946850.98445
15882002.08.06 01:28buy7960.050.976810.946710.98181
15892002.08.06 06:56buy7970.080.974210.946610.97921
15902002.08.06 08:00buy7980.120.971450.946350.97645
15912002.08.06 08:12buy7990.180.968850.946250.97385
15922002.08.06 09:11buy8000.270.966250.946150.97125
15932002.08.06 15:12buy8010.410.963450.945850.96845
15942002.08.07 00:07t/p8010.410.968450.945850.96845205.7515753.45
15952002.08.07 00:07close8000.270.968520.946150.9712561.7815815.23
15962002.08.07 00:07close7990.180.968440.946250.97385-7.0515808.18
15972002.08.07 00:07close7980.120.968600.946350.97645-33.9815774.20
15982002.08.07 00:07close7970.080.968270.946610.97921-47.3715726.82
15992002.08.07 00:07close7960.050.968350.946710.98181-42.2115684.61
16002002.08.07 00:07close7950.030.968030.946850.98445-34.1515650.46
16012002.08.07 00:07close7940.020.968110.946850.98695-27.6115622.85
16022002.08.07 00:07close7930.010.967700.946950.98955-16.8115606.04
16032002.08.15 13:00buy8020.010.978350.940750.98335
16042002.08.15 16:02t/p8020.010.983350.940750.983355.0015611.04
16052002.08.16 03:00sell8030.010.980901.018500.97590
16062002.08.16 11:25sell8040.020.983431.018530.97843
16072002.08.16 13:07sell8050.030.985951.018550.98095
16082002.08.19 10:27t/p8050.030.980951.018550.9809514.8715625.91
16092002.08.19 10:27close8040.020.980851.018530.978435.0815630.99
16102002.08.19 10:28close8030.010.980951.018500.97590-0.0915630.90
16112002.08.20 19:00buy8060.010.978950.941350.98395
16122002.08.21 02:29t/p8060.010.983950.941350.983955.0215635.92
16132002.08.21 12:00sell8070.010.977001.014600.97200
16142002.08.21 14:31sell8080.020.979601.014700.97460
16152002.08.22 12:55t/p8080.020.974601.014700.974609.7515645.67
16162002.08.22 12:55close8070.010.974601.014600.972002.2715647.94
16172002.08.23 13:00buy8090.010.970650.933050.97565
16182002.08.27 02:09t/p8090.010.975650.933050.975655.0415652.98
16192002.08.28 08:00sell8100.010.981401.019000.97640
16202002.08.29 07:09sell8110.020.984001.019100.97900
16212002.08.29 07:36sell8120.030.986531.019130.98153
16222002.08.30 14:08t/p8120.030.981531.019130.9815314.8715667.85
16232002.08.30 14:08close8110.020.981481.019100.979004.9615672.81
16242002.08.30 14:08close8100.010.981541.019000.97640-0.3115672.50
16252002.09.04 09:00sell8130.010.993601.031200.98860
16262002.09.05 06:59sell8140.020.996201.031300.99120
16272002.09.05 09:09sell8150.030.998711.031310.99371
16282002.09.05 14:18t/p8150.030.993711.031310.9937115.0015687.50
16292002.09.05 14:18close8140.020.993461.031300.991205.4815692.98
16302002.09.05 14:18close8130.010.993591.031200.98860-0.1215692.86
16312002.09.09 16:00buy8160.010.982050.944450.98705
16322002.09.09 17:33buy8170.020.979550.944450.98455
16332002.09.10 08:00buy8180.030.977010.944410.98201
16342002.09.10 12:56buy8190.050.974450.944350.97945
16352002.09.11 13:27buy8200.080.971850.944250.97685
16362002.09.11 23:56t/p8200.080.976850.944250.9768540.0015732.86
16372002.09.11 23:56close8190.050.977000.944350.9794512.8415745.70
16382002.09.11 23:56close8180.030.976940.944410.98201-0.1615745.55
16392002.09.11 23:56close8170.020.976820.944450.98455-5.3915740.16
16402002.09.11 23:56close8160.010.976880.944450.98705-5.1315735.03
16412002.09.12 12:01sell8210.010.976401.014000.97140
16422002.09.12 16:43sell8220.020.979061.014160.97406
16432002.09.12 18:59sell8230.030.981651.014250.97665
16442002.09.13 15:29t/p8230.030.976651.014250.9766514.8715749.90
16452002.09.13 15:29close8220.020.976651.014160.974064.7415754.64
16462002.09.13 15:29close8210.010.976831.014000.97140-0.4715754.17
16472002.09.13 18:00sell8240.010.972601.010200.96760
16482002.09.16 06:53t/p8240.010.967601.010200.967604.9615759.13
16492002.09.17 18:00buy8250.010.970050.932450.97505
16502002.09.17 21:04t/p8250.010.975050.932450.975055.0015764.13
16512002.09.19 01:00sell8260.010.978101.015700.97310
16522002.09.19 07:01sell8270.020.980691.015790.97569
16532002.09.19 13:34sell8280.030.983301.015900.97830
16542002.09.19 17:27sell8290.050.985901.016000.98090
16552002.09.20 11:18t/p8290.050.980901.016000.9809024.7915788.92
16562002.09.20 11:18close8280.030.980901.015900.978307.0715795.99
16572002.09.20 11:18close8270.020.980851.015790.97569-0.4015795.59
16582002.09.20 11:18close8260.010.981101.015700.97310-3.0415792.54
16592002.09.23 03:00buy8300.010.982350.944750.98735
16602002.09.23 06:46buy8310.020.979720.944620.98472
16612002.09.23 08:14t/p8310.020.984720.944620.9847210.0015802.54
16622002.09.23 08:14close8300.010.984800.944750.987352.4515804.99
16632002.09.23 14:00sell8320.010.982101.019700.97710
16642002.09.23 14:30sell8330.020.984801.019900.97980
16652002.09.23 16:31t/p8330.020.979801.019900.9798010.0015814.99
16662002.09.23 16:31close8320.010.979451.019700.977102.6515817.64
16672002.09.23 17:00sell8340.010.976601.014200.97160
16682002.09.23 21:42sell8350.020.979111.014210.97411
16692002.09.24 12:01sell8360.030.981701.014300.97670
16702002.09.25 08:05sell8370.050.984461.014560.97946
16712002.09.25 10:48t/p8370.050.979461.014560.9794625.0015842.64
16722002.09.25 10:48close8360.030.979351.014300.976706.9215849.57
16732002.09.25 10:48close8350.020.979471.014210.97411-0.8915848.68
16742002.09.25 10:48close8340.010.979591.014200.97160-3.0715845.61
16752002.09.27 05:00buy8380.010.978250.940650.98325
16762002.09.27 14:50buy8390.020.975550.940450.98055
16772002.09.27 19:07t/p8390.020.980550.940450.9805510.0015855.61
16782002.09.27 19:07close8380.010.980560.940650.983252.3115857.92
16792002.10.02 07:00buy8400.010.982950.945350.98795
16802002.10.03 06:29t/p8400.010.987950.945350.987955.0515862.97
16812002.10.04 10:00buy8410.010.987150.949550.99215
16822002.10.04 12:33buy8420.020.984570.949470.98957
16832002.10.04 12:56buy8430.030.982010.949410.98701
16842002.10.04 16:55buy8440.050.979050.948950.98405
16852002.10.07 20:51t/p8440.050.984050.948950.9840525.0915888.06
16862002.10.07 20:51close8430.030.984100.949410.987016.3215894.39
16872002.10.07 20:52close8420.020.983900.949470.98957-1.3015893.08
16882002.10.07 20:52close8410.010.983600.949550.99215-3.5315889.55
16892002.10.11 05:10buy8450.010.987550.949950.99255
16902002.10.11 12:02buy8460.020.984650.949550.98965
16912002.10.15 12:01buy8470.030.981950.949350.98695
16922002.10.15 17:12buy8480.050.979450.949350.98445
16932002.10.17 07:29buy8490.080.976780.949180.98178
16942002.10.17 13:18buy8500.120.973950.948850.97895
16952002.10.17 14:35buy8510.180.971350.948750.97635
16962002.10.21 10:03t/p8510.180.976350.948750.9763590.6615980.21
16972002.10.21 10:03close8500.120.976400.948850.9789529.8416010.04
16982002.10.21 10:03close8490.080.976100.949180.98178-5.1516004.90
16992002.10.21 10:04close8480.050.976400.949350.98445-14.7015990.19
17002002.10.21 10:04close8470.030.976100.949350.98695-17.2215972.97
17012002.10.21 10:04close8460.020.976200.949550.98965-16.6115956.36
17022002.10.21 10:05close8450.010.976100.949950.99255-11.3015945.06
17032002.10.22 21:00sell8520.010.977701.015300.97270
17042002.10.24 13:16t/p8520.010.972701.015300.972704.8315949.89
17052002.10.24 20:00buy8530.010.978350.940750.98335
17062002.10.25 16:43buy8540.020.975750.940650.98075
17072002.10.28 06:44buy8550.030.973250.940650.97825
17082002.10.28 15:03t/p8550.030.978250.940650.9782515.0015964.89
17092002.10.28 15:03close8540.020.978300.940650.980755.1415970.02
17102002.10.28 15:03close8530.010.977900.940750.98335-0.4115969.61
17112002.10.28 16:00buy8560.010.983150.945550.98815
17122002.10.31 02:45t/p8560.010.988150.945550.988155.0915974.70
17132002.10.31 10:00sell8570.010.987001.024600.98200
17142002.10.31 15:01sell8580.020.989501.024600.98450
17152002.11.01 10:28sell8590.030.992201.024800.98720
17162002.11.01 11:14sell8600.050.994701.024800.98970
17172002.11.01 13:02sell8610.080.997301.024900.99230
17182002.11.01 14:37sell8620.120.999901.025000.99490
17192002.11.04 08:46t/p8620.120.994901.025000.9949059.5016034.20
17202002.11.04 08:46close8610.080.994651.024900.9923020.8616055.06
17212002.11.04 08:46close8600.050.994851.024800.98970-0.9616054.10
17222002.11.04 08:46close8590.030.994751.024800.98720-7.7816046.33
17232002.11.04 08:47close8580.020.994851.024600.98450-10.8716035.46
17242002.11.04 08:47close8570.010.995091.024600.98200-8.1716027.29
17252002.11.08 14:00sell8630.011.009001.046601.00400
17262002.11.08 14:28sell8640.021.011601.046701.00660
17272002.11.08 16:07sell8650.031.014201.046801.00920
17282002.11.11 11:19sell8660.051.016801.046901.01180
17292002.11.11 13:39t/p8660.051.011801.046901.0118025.0016052.29
17302002.11.11 13:39close8650.031.011751.046801.009207.2216059.51
17312002.11.11 13:39close8640.021.011881.046701.00660-0.6416058.87
17322002.11.11 13:39close8630.011.011811.046601.00400-2.8516056.02
17332002.11.13 05:00sell8670.011.011201.048801.00620
17342002.11.13 12:14t/p8670.011.006201.048801.006205.0016061.02
17352002.11.15 06:00buy8680.011.004550.966951.00955
17362002.11.15 11:58buy8690.021.001850.966751.00685
17372002.11.15 15:44t/p8690.021.006850.966751.0068510.0016071.02
17382002.11.15 15:44close8680.011.006980.966951.009552.4316073.45
17392002.11.18 03:00sell8700.011.008701.046301.00370
17402002.11.18 06:37sell8710.021.011201.046301.00620
17412002.11.19 11:26sell8720.031.014001.046601.00900
17422002.11.19 17:07t/p8720.031.009001.046601.0090015.0016088.45
17432002.11.19 17:07close8710.021.008951.046301.006204.4216092.86
17442002.11.19 17:07close8700.011.009191.046301.00370-0.5316092.33
17452002.11.19 18:00sell8730.011.004901.042500.99990
17462002.11.20 11:21t/p8730.010.999901.042500.999904.9616097.29
17472002.11.21 20:00buy8740.011.001050.963451.00605
17482002.11.22 15:44buy8750.020.998550.963451.00355
17492002.11.25 00:14buy8760.030.995950.963351.00095
17502002.11.25 08:18buy8770.050.993450.963350.99845
17512002.11.25 11:59buy8780.080.990850.963250.99585
17522002.11.27 15:27buy8790.120.988150.963050.99315
17532002.11.28 08:27t/p8790.120.993150.963050.9931560.6616157.94
17542002.11.28 08:27close8780.080.993200.963250.9958519.5316177.47
17552002.11.28 08:28close8770.050.992900.963350.99845-2.2916175.18
17562002.11.28 08:28close8760.030.993040.963351.00095-8.4616166.72
17572002.11.28 08:28close8750.020.993100.963451.00355-10.6816156.04
17582002.11.28 08:28close8740.010.992860.963451.00605-8.0616147.98
17592002.11.29 12:00sell8800.010.993301.030900.98830
17602002.11.29 15:55sell8810.020.995901.031000.99090
17612002.12.02 11:01t/p8810.020.990901.031000.990909.9216157.89
17622002.12.02 11:01close8800.010.990751.030900.988302.5116160.40
17632002.12.03 16:00sell8820.010.997101.034700.99210
17642002.12.04 03:38sell8830.020.999601.034700.99460
17652002.12.04 11:47sell8840.031.002141.034740.99714
17662002.12.06 13:37sell8850.051.004831.034930.99983
17672002.12.06 14:03sell8860.081.007481.035081.00248
17682002.12.06 14:15sell8870.121.010101.035201.00510
17692002.12.06 14:22sell8880.181.012901.035501.00790
17702002.12.06 14:26t/p8880.181.007901.035501.0079090.0016250.40
17712002.12.06 14:26close8870.121.007851.035201.0051027.0016277.40
17722002.12.06 14:26close8860.081.007951.035081.00248-3.7616273.64
17732002.12.06 14:26close8850.051.007751.034930.99983-14.6016259.04
17742002.12.06 14:26close8840.031.008251.034740.99714-18.8316240.21
17752002.12.06 14:26close8830.021.008151.034700.99460-17.4416222.77
17762002.12.06 14:26close8820.011.008551.034700.99210-11.6616211.11
17772002.12.10 04:00sell8890.011.009701.047301.00470
17782002.12.10 08:48sell8900.021.012331.047431.00733
17792002.12.11 00:11t/p8900.021.007331.047431.007339.9216221.03
17802002.12.11 00:11close8890.011.007251.047301.004702.4116223.44
17812002.12.11 08:00buy8910.011.009050.971451.01405
17822002.12.11 12:10buy8920.021.006450.971351.01145
17832002.12.12 07:48t/p8920.021.011450.971351.0114510.1116233.55
17842002.12.12 07:48close8910.011.011600.971451.014052.6016236.15
17852002.12.18 16:00buy8930.011.027350.989751.03235
17862002.12.18 17:44buy8940.021.024750.989651.02975
17872002.12.19 16:53buy8950.031.022150.989551.02715
17882002.12.19 20:14t/p8950.031.027150.989551.0271515.0016251.15
17892002.12.19 20:14close8940.021.027160.989651.029754.9316256.08
17902002.12.19 20:14close8930.011.027400.989751.032350.1016256.18
17912002.12.27 13:00sell8960.011.037701.075301.03270
17922002.12.27 15:51sell8970.021.040301.075401.03530
17932002.12.27 19:28sell8980.031.042901.075501.03790
17942002.12.30 15:38sell8990.051.045401.075501.04040
17952002.12.30 18:04sell9000.081.048001.075601.04300
17962002.12.31 18:00sell9010.121.050601.075701.04560
17972003.01.02 07:43t/p9010.121.045601.075701.0456057.9916314.17
17982003.01.02 07:43close9000.081.045581.075601.0430017.6816331.86
17992003.01.02 07:43close8990.051.045661.075501.04040-2.3516329.51
18002003.01.02 07:43close8980.031.045251.075501.03790-7.8016321.71
18012003.01.02 07:43close8970.021.045411.075401.03530-10.7216310.98
18022003.01.02 07:43close8960.011.045331.075301.03270-7.8816303.10
18032003.01.03 14:00buy9020.011.039751.002151.04475
18042003.01.06 04:43t/p9020.011.044751.002151.044755.0216308.12
18052003.01.06 07:00sell9030.011.043401.081001.03840
18062003.01.06 08:11sell9040.021.046101.081201.04110
18072003.01.06 11:48sell9050.031.048651.081251.04365
18082003.01.07 00:02t/p9050.031.043651.081251.0436514.8716322.99
18092003.01.07 00:02close9040.021.043451.081201.041105.2216328.21
18102003.01.07 00:02close9030.011.043631.081001.03840-0.2716327.94
18112003.01.13 10:00sell9060.011.054201.091801.04920
18122003.01.13 17:51sell9070.021.056801.091901.05180
18132003.01.14 10:19sell9080.031.059401.092001.05440
18142003.01.15 05:50t/p9080.031.054401.092001.0544014.8716342.81
18152003.01.15 05:50close9070.021.054351.091901.051804.7316347.54
18162003.01.15 05:50close9060.011.054451.091801.04920-0.3316347.21
18172003.01.15 12:00buy9090.011.053451.015851.05845
18182003.01.15 15:02t/p9090.011.058451.015851.058455.0016352.21
18192003.01.17 18:00sell9100.011.065901.103501.06090
18202003.01.20 17:39sell9110.021.068451.103551.06345
18212003.01.21 07:03t/p9110.021.063451.103551.063459.9216362.13
18222003.01.21 07:03close9100.011.063451.103501.060902.3716364.49
18232003.01.21 18:00buy9120.011.071951.034351.07695
18242003.01.22 09:32buy9130.021.069351.034251.07435
18252003.01.23 09:43t/p9130.021.074351.034251.0743510.1116374.60
18262003.01.23 09:43close9120.011.074541.034351.076952.6616377.26
18272003.01.28 01:00sell9140.011.083901.121501.07890
18282003.01.28 10:14t/p9140.011.078901.121501.078905.0016382.26
18292003.01.31 15:00sell9150.011.077601.115201.07260
18302003.01.31 15:58t/p9150.011.072601.115201.072605.0016387.26
18312003.01.31 15:58sell9160.011.072301.109901.06730
18322003.01.31 16:07sell9170.021.074831.109931.06983
18332003.01.31 21:15sell9180.031.077501.110101.07250
18342003.02.03 02:33t/p9180.031.072501.110101.0725014.8716402.14
18352003.02.03 02:33close9170.021.072451.109931.069834.6816406.82
18362003.02.03 02:33close9160.011.072601.109901.06730-0.3416406.47
18372003.02.03 11:00buy9190.011.073551.035951.07855
18382003.02.03 20:18t/p9190.011.078551.035951.078555.0016411.47
18392003.02.04 05:00sell9200.011.077301.114901.07230
18402003.02.04 06:54sell9210.021.079801.114901.07480
18412003.02.04 12:48sell9220.031.082501.115101.07750
18422003.02.04 14:09sell9230.051.085201.115301.08020
18432003.02.04 16:05sell9240.081.087761.115361.08276
18442003.02.04 17:23sell9250.121.090501.115601.08550
18452003.02.05 06:36sell9260.181.093101.115701.08810
18462003.02.05 13:40t/p9260.181.088101.115701.0881090.0016501.47
18472003.02.05 13:40close9250.121.088051.115601.0855028.9016530.37
18482003.02.05 13:40close9240.081.088251.115361.08276-4.2616526.12
18492003.02.05 13:41close9230.051.088151.115301.08020-14.9616511.16
18502003.02.05 13:41close9220.031.088671.115101.07750-18.6416492.52
18512003.02.05 13:41close9210.021.088591.114901.07480-17.6616474.86
18522003.02.05 13:41close9200.011.088751.114901.07230-11.4916463.36
18532003.02.05 18:00sell9270.011.076601.114201.07160
18542003.02.05 19:12sell9280.021.079201.114301.07420
18552003.02.06 12:02sell9290.031.081931.114531.07693
18562003.02.06 14:58sell9300.051.084701.114801.07970
18572003.02.07 06:59t/p9300.051.079701.114801.0797024.7916488.16
18582003.02.07 06:59close9290.031.079451.114531.076937.3116495.47
18592003.02.07 06:59close9280.021.079631.114301.07420-1.2016494.27
18602003.02.07 06:59close9270.011.079541.114201.07160-3.1116491.17
18612003.02.12 15:00sell9310.011.072301.109901.06730
18622003.02.12 16:26sell9320.021.074901.110001.06990
18632003.02.13 07:11sell9330.031.077431.110031.07243
18642003.02.13 08:03sell9340.051.080001.110101.07500
18652003.02.13 15:49sell9350.081.082801.110401.07780
18662003.02.13 17:10sell9360.121.085401.110501.08040
18672003.02.14 10:39t/p9360.121.080401.110501.0804059.5016550.66
18682003.02.14 10:39close9350.081.080351.110401.0778019.2616569.93
18692003.02.14 10:39close9340.051.080481.110101.07500-2.6116567.32
18702003.02.14 10:39close9330.031.080851.110031.07243-10.3916556.93
18712003.02.14 10:40close9320.021.080451.110001.06990-11.4416545.50
18722003.02.14 10:40close9310.011.080351.109901.06730-8.2216537.28
18732003.02.14 14:00sell9370.011.078701.116301.07370
18742003.02.14 16:20sell9380.021.081251.116351.07625
18752003.02.17 00:16t/p9380.021.076251.116351.076259.9216547.20
18762003.02.17 00:16close9370.011.076251.116301.073702.4116549.60
18772003.02.17 18:00buy9390.011.074351.036751.07935
18782003.02.17 22:00buy9400.021.071821.036721.07682
18792003.02.18 15:44buy9410.031.069251.036651.07425
18802003.02.19 00:23buy9420.051.066651.036551.07165
18812003.02.19 02:23t/p9420.051.071651.036551.0716525.0016574.60
18822003.02.19 02:23close9410.031.071701.036651.074257.4016582.01
18832003.02.19 02:23close9400.021.071641.036721.07682-0.2916581.72
18842003.02.19 02:23close9390.011.071521.036751.07935-2.7916578.93
18852003.02.19 04:00buy9430.011.071351.033751.07635
18862003.02.19 18:46t/p9430.011.076351.033751.076355.0016583.93
18872003.02.21 19:00sell9440.011.076901.114501.07190
18882003.02.23 23:58t/p9440.011.071901.114501.071905.0016588.93
18892003.02.25 13:00sell9450.011.076901.114501.07190
18902003.02.25 14:57sell9460.021.079701.114801.07470
18912003.02.25 15:01sell9470.031.082401.115001.07740
18922003.02.25 15:31t/p9470.031.077401.115001.0774015.0016603.93
18932003.02.25 15:31close9460.021.077251.114801.074704.9016608.83
18942003.02.25 15:31close9450.011.077351.114501.07190-0.4516608.38
18952003.02.28 15:00buy9480.011.079251.041651.08425
18962003.03.03 15:57t/p9480.011.084251.041651.084255.0216613.40
18972003.03.06 01:00sell9490.011.095501.133101.09050
18982003.03.06 13:35sell9500.021.098041.133141.09304
18992003.03.06 14:10sell9510.031.100951.133551.09595
19002003.03.06 15:31t/p9510.031.095951.133551.0959515.0016628.40
19012003.03.06 15:31close9500.021.095751.133141.093044.5816632.98
19022003.03.06 15:31close9490.011.095911.133101.09050-0.4116632.57
19032003.03.06 22:00sell9520.011.097401.135001.09240
19042003.03.07 05:03sell9530.021.100001.135101.09500
19052003.03.07 06:57sell9540.031.102701.135301.09770
19062003.03.07 13:31sell9550.051.105611.135711.10061
19072003.03.07 17:06t/p9550.051.100611.135711.1006125.0016657.57
19082003.03.07 17:06close9540.031.100551.135301.097706.4516664.02
19092003.03.07 17:06close9530.021.100731.135101.09500-1.4616662.56
19102003.03.07 17:06close9520.011.100651.135001.09240-3.2916659.27
19112003.03.11 09:00sell9560.011.101401.139001.09640
19122003.03.11 09:42sell9570.021.104091.139191.09909
19132003.03.11 10:18sell9580.031.106601.139201.10160
19142003.03.12 08:36t/p9580.031.101601.139201.1016014.8716674.14
19152003.03.12 08:36close9570.021.101251.139191.099095.6016679.74
19162003.03.12 08:36close9560.011.101491.139001.09640-0.1316679.60
19172003.03.14 07:00buy9590.021.080951.043351.08595
19182003.03.14 08:57buy9600.031.078351.043251.08335
19192003.03.14 12:17buy9610.051.075831.043231.08083
19202003.03.14 16:21buy9620.081.073251.043151.07825
19212003.03.14 16:30buy9630.121.070451.042851.07545
19222003.03.14 19:15t/p9630.121.075451.042851.0754560.0016739.60
19232003.03.14 19:15close9620.081.075501.043151.0782518.0016757.60
19242003.03.14 19:16close9610.051.075401.043231.08083-2.1516755.45
19252003.03.14 19:16close9600.031.075741.043251.08335-7.8316747.62
19262003.03.14 19:16close9590.021.075671.043351.08595-10.5616737.06
19272003.03.18 04:00buy9640.021.064751.027151.06975
19282003.03.18 09:20buy9650.031.062091.026991.06709
19292003.03.18 10:21buy9660.051.059451.026851.06445
19302003.03.18 10:28buy9670.081.056741.026641.06174
19312003.03.18 13:44t/p9670.081.061741.026641.0617440.0016777.06
19322003.03.18 13:44close9660.051.061751.026851.0644511.5016788.56
19332003.03.18 13:44close9650.031.061691.026991.06709-1.2016787.36
19342003.03.18 13:44close9640.021.061801.027151.06975-5.9016781.46
19352003.03.19 15:00sell9680.021.059801.097401.05480
19362003.03.20 02:52t/p9680.021.054801.097401.054809.7516791.21
19372003.03.20 06:00buy9690.021.059051.021451.06405
19382003.03.20 07:41t/p9690.021.064051.021451.0640510.0016801.21
19392003.03.26 10:00buy9700.021.065451.027851.07045
19402003.03.26 23:28t/p9700.021.070451.027851.0704510.0016811.21
19412003.04.02 02:00sell9710.021.092501.130101.08750
19422003.04.02 05:04t/p9710.021.087501.130101.0875010.0016821.21
19432003.04.02 06:00sell9720.021.088601.126201.08360
19442003.04.02 07:25t/p9720.021.083601.126201.0836010.0016831.21
19452003.04.02 07:25sell9730.021.083201.120801.07820
19462003.04.02 14:46t/p9730.021.078201.120801.0782010.0016841.21
19472003.04.04 21:00buy9740.021.073051.035451.07805
19482003.04.06 22:01buy9750.031.067451.032351.07245
19492003.04.07 01:47buy9760.051.064911.032311.06991
19502003.04.07 06:03buy9770.081.062351.032251.06735
19512003.04.07 07:18buy9780.121.059791.032191.06479
19522003.04.07 08:50buy9790.181.057151.032051.06215
19532003.04.07 14:45t/p9790.181.062151.032051.0621590.0016931.21
19542003.04.07 14:45close9780.121.062301.032191.0647930.1216961.33
19552003.04.07 14:45close9770.081.062181.032251.06735-1.3616959.97
19562003.04.07 14:45close9760.051.062051.032311.06991-14.3016945.67
19572003.04.07 14:45close9750.031.062171.032351.07245-15.7916929.89
19582003.04.07 14:45close9740.021.061981.035451.07805-22.1016907.78
19592003.04.08 13:00sell9800.021.066701.104301.06170
19602003.04.08 14:30sell9810.031.069431.104531.06443
19612003.04.08 19:23sell9820.051.072301.104901.06730
19622003.04.09 03:18sell9830.081.074931.105031.06993
19632003.04.09 08:36sell9840.121.077501.105101.07250
19642003.04.09 13:07t/p9840.121.072501.105101.0725060.0016967.78
19652003.04.09 13:07close9830.081.072351.105031.0699320.6416988.42
19662003.04.09 13:07close9820.051.072601.104901.06730-1.7116986.71
19672003.04.09 13:07close9810.031.072551.104531.06443-9.4916977.23
19682003.04.09 13:08close9800.021.072351.104301.06170-11.3816965.84
19692003.04.09 13:08sell9850.021.071971.109571.06697
19702003.04.09 16:09sell9860.031.074521.109621.06952
19712003.04.09 16:47sell9870.051.077051.109651.07205
19722003.04.10 05:01sell9880.081.079801.109901.07480
19732003.04.10 14:33sell9890.121.082741.110341.07774
19742003.04.10 17:59t/p9890.121.077741.110341.0777460.0017025.84
19752003.04.10 17:59close9880.081.077651.109901.0748017.2017043.04
19762003.04.10 17:59close9870.051.077831.109651.07205-4.5317038.52
19772003.04.10 17:59close9860.031.077741.109621.06952-10.0417028.48
19782003.04.10 17:59close9850.021.077851.109571.06697-12.0117016.47
19792003.04.14 18:00sell9900.021.076901.114501.07190
19802003.04.15 12:19sell9910.031.079701.114801.07470
19812003.04.15 17:41sell9920.051.082301.114901.07730
19822003.04.16 07:34sell9930.081.085001.115101.08000
19832003.04.16 16:01sell9940.121.087601.115201.08260
19842003.04.16 17:30sell9950.181.090101.115201.08510
19852003.04.17 02:56sell9960.271.092991.115591.08799
19862003.04.17 03:24sell9970.411.095701.115801.09070
19872003.04.17 10:13t/p9970.411.090701.115801.09070205.0017221.47
19882003.04.17 10:13close9960.271.090651.115591.0879963.1817284.65
19892003.04.17 10:14close9950.181.090851.115201.08510-15.7617268.88
19902003.04.17 10:14close9940.121.090951.115201.08260-41.7117227.18
19912003.04.17 10:14close9930.081.091051.115101.08000-49.4117177.77
19922003.04.17 10:14close9920.051.090851.114901.07730-43.5917134.18
19932003.04.17 10:14close9910.031.090651.114801.07470-33.3517100.83
19942003.04.17 10:14close9900.021.090751.114501.07190-28.1217072.71
19952003.04.18 17:00buy9980.021.088651.051051.09365
19962003.04.21 13:15buy9990.031.086051.050951.09105
19972003.04.21 13:46buy10000.051.083351.050751.08835
19982003.04.22 06:09t/p10000.051.088351.050751.0883525.0917097.80
19992003.04.22 06:09close9990.031.088401.050951.091057.1017104.91
20002003.04.22 06:09close9980.021.088221.051051.09365-0.7917104.12
20012003.04.24 02:00sell10010.021.095401.133001.09040
20022003.04.24 04:58sell10020.031.097901.133001.09290
20032003.04.24 06:18sell10030.051.100501.133101.09550
20042003.04.24 06:50sell10040.081.103101.133201.09810
20052003.04.25 10:52t/p10040.081.098101.133201.0981039.6617143.78
20062003.04.25 10:52close10030.051.097831.133101.0955013.1417156.92
20072003.04.25 10:52close10020.031.097911.133001.09290-0.1617156.77
20082003.04.25 10:52close10010.021.097751.133001.09040-4.7817151.99
20092003.04.25 12:00sell10050.021.098001.135601.09300
20102003.04.25 12:35sell10060.031.100631.135731.09563
20112003.04.25 15:04sell10070.051.103301.135901.09830
20122003.04.28 00:15sell10080.081.106201.136301.10120
20132003.04.28 14:42t/p10080.081.101201.136301.1012040.0017191.99
20142003.04.28 14:42close10070.051.101141.135901.0983010.5917202.58
20152003.04.28 14:42close10060.031.101211.135731.09563-1.8717200.71
20162003.04.28 14:42close10050.021.100851.135601.09300-5.7817194.93
20172003.04.28 15:00sell10090.021.100101.137701.09510
20182003.04.29 14:01t/p10090.021.095101.137701.095109.9217204.84
20192003.05.01 10:00sell10100.021.117701.155301.11270
20202003.05.01 14:01sell10110.031.120291.155391.11529
20212003.05.01 14:10sell10120.051.123001.155601.11800
20222003.05.01 14:51sell10130.081.125551.155651.12055
20232003.05.01 15:27sell10140.121.128101.155701.12310
20242003.05.01 16:41t/p10140.121.123101.155701.1231060.0017264.84
20252003.05.01 16:41close10130.081.122911.155651.1205521.1217285.96
20262003.05.01 16:41close10120.051.123011.155601.11800-0.0517285.91
20272003.05.01 16:41close10110.031.123101.155391.11529-8.4317277.48
20282003.05.01 16:41close10100.021.122631.155301.11270-9.8617267.62
20292003.05.01 22:01sell10150.021.123701.161301.11870
20302003.05.02 10:17sell10160.031.126301.161401.12130
20312003.05.02 12:43t/p10160.031.121301.161401.1213015.0017282.62
20322003.05.02 12:43close10150.021.121251.161301.118704.8217287.44
20332003.05.05 00:00buy10170.021.123451.085851.12845
20342003.05.05 06:12buy10180.031.120851.085751.12585
20352003.05.05 14:08t/p10180.031.125851.085751.1258515.0017302.44
20362003.05.05 14:08close10170.021.125861.085851.128454.8217307.26
20372003.05.06 13:00sell10190.021.132901.170501.12790
20382003.05.06 15:49sell10200.031.135431.170531.13043
20392003.05.06 18:16sell10210.051.138201.170801.13320
20402003.05.06 18:24sell10220.081.140861.170961.13586
20412003.05.06 18:48sell10230.121.143381.170981.13838
20422003.05.07 08:37t/p10230.121.138381.170981.1383859.5017366.76
20432003.05.07 08:37close10220.081.138351.170961.1358619.7417386.50
20442003.05.07 08:37close10210.051.138901.170801.13320-3.7117382.79
20452003.05.07 08:37close10200.031.138791.170531.13043-10.2117372.59
20462003.05.07 08:37close10190.021.139221.170501.12790-12.7217359.86
20472003.05.08 13:00buy10240.021.147951.110351.15295
20482003.05.08 14:21buy10250.031.145351.110251.15035
20492003.05.08 16:53t/p10250.031.150351.110251.1503515.0017374.86
20502003.05.08 16:53close10240.021.150481.110351.152955.0617379.92
20512003.05.16 04:00buy10260.021.141351.103751.14635
20522003.05.16 06:34buy10270.031.138751.103651.14375
20532003.05.16 09:02t/p10270.031.143751.103651.1437515.0017394.92
20542003.05.16 09:02close10260.021.143801.103751.146354.9017399.82
20552003.05.16 09:02buy10280.021.143811.106211.14881
20562003.05.16 12:00t/p10280.021.148811.106211.1488110.0017409.82
20572003.05.21 04:00sell10290.021.171701.209301.16670
20582003.05.21 12:46t/p10290.021.166701.209301.1667010.0017419.82
20592003.05.21 12:46sell10300.021.166401.204001.16140
20602003.05.21 13:05sell10310.031.169001.204101.16400
20612003.05.21 13:53sell10320.051.171561.204161.16656
20622003.05.21 13:59sell10330.081.174381.204481.16938
20632003.05.21 14:12t/p10330.081.169381.204481.1693840.0017459.82
20642003.05.21 14:12close10320.051.169051.204161.1665612.5517472.37
20652003.05.21 14:12close10310.031.169151.204101.16400-0.4517471.92
20662003.05.21 14:12close10300.021.169251.204001.16140-5.7017466.22
20672003.05.23 08:00buy10340.021.172151.134551.17715
20682003.05.23 08:06t/p10340.021.177151.134551.1771510.0017476.22
20692003.05.23 08:06buy10350.021.177651.140051.18265
20702003.05.23 08:07buy10360.031.174591.139491.17959
20712003.05.23 09:01t/p10360.031.179591.139491.1795915.0017491.22
20722003.05.23 09:01close10350.021.180081.140051.182654.8617496.08
20732003.05.27 19:00sell10370.021.186001.223601.18100
20742003.05.28 07:27t/p10370.021.181001.223601.181009.9217506.00
20752003.05.30 12:00sell10380.021.182501.220101.17750
20762003.05.30 14:03t/p10380.021.177501.220101.1775010.0017516.00
20772003.05.30 14:03sell10390.021.177131.214731.17213
20782003.05.30 14:10sell10400.031.179871.214971.17487
20792003.05.30 14:34t/p10400.031.174871.214971.1748715.0017531.00
20802003.05.30 14:34close10390.021.174821.214731.172134.6217535.62
20812003.05.30 14:34sell10410.021.174691.212291.16969
20822003.05.30 14:50sell10420.031.177201.212301.17220
20832003.06.01 22:01t/p10420.031.172201.212301.1722015.0017550.62
20842003.06.01 22:01close10410.021.171951.212291.169695.4817556.10
20852003.06.03 12:00sell10430.021.172501.210101.16750
20862003.06.03 13:57sell10440.031.175031.210131.17003
20872003.06.03 15:07t/p10440.031.170031.210131.1700315.0017571.10
20882003.06.03 15:07close10430.021.169951.210101.167505.1017576.20
20892003.06.03 21:00buy10450.021.173751.136151.17875
20902003.06.04 06:50buy10460.031.171201.136101.17620
20912003.06.04 12:24buy10470.051.168651.136051.17365
20922003.06.04 20:01buy10480.081.166151.136051.17115
20932003.06.04 20:20buy10490.121.163551.135951.16855
20942003.06.05 08:23t/p10490.121.168551.135951.1685560.6617636.85
20952003.06.05 08:23close10480.081.168721.136051.1711521.0017657.85
20962003.06.05 08:23close10470.051.168641.136051.173650.2217658.07
20972003.06.05 08:23close10460.031.168801.136101.17620-7.0417651.04
20982003.06.05 08:23close10450.021.168471.136151.17875-10.4117640.62
20992003.06.05 13:00buy10500.021.180651.143051.18565
21002003.06.05 13:18t/p10500.021.185651.143051.1856510.0017650.62
21012003.06.05 13:18buy10510.021.186051.148451.19105
21022003.06.05 13:22buy10520.031.183531.148431.18853
21032003.06.05 15:45t/p10520.031.188531.148431.1885315.0017665.62
21042003.06.05 15:45close10510.021.188541.148451.191054.9817670.60
21052003.06.11 09:00buy10530.021.172951.135351.17795
21062003.06.11 13:45t/p10530.021.177951.135351.1779510.0017680.60
21072003.06.12 20:00buy10540.021.176451.138851.18145
21082003.06.13 12:34buy10550.031.173851.138751.17885
21092003.06.13 13:48t/p10550.031.178851.138751.1788515.0017695.60
21102003.06.13 13:48close10540.021.179071.138851.181455.2817700.88
21112003.06.16 15:00sell10560.021.186401.224001.18140
21122003.06.17 10:44t/p10560.021.181401.224001.181409.9217710.79
21132003.06.20 08:00sell10570.021.169501.207101.16450
21142003.06.20 11:51t/p10570.021.164501.207101.1645010.0017720.79
21152003.06.20 11:51sell10580.021.164011.201611.15901
21162003.06.20 16:52t/p10580.021.159011.201611.1590110.0017730.79
21172003.06.25 12:00buy10590.021.154451.116851.15945
21182003.06.25 15:54t/p10590.021.159451.116851.1594510.0017740.79
21192003.06.30 05:00buy10600.021.144351.106751.14935
21202003.06.30 09:10buy10610.031.141821.106721.14682
21212003.06.30 14:13t/p10610.031.146821.106721.1468215.0017755.79
21222003.06.30 14:13close10600.021.146841.106751.149354.9817760.77
21232003.06.30 15:00buy10620.021.148551.110951.15355
21242003.06.30 21:41t/p10620.021.153551.110951.1535510.0017770.77
21252003.07.01 13:00sell10630.021.153501.191101.14850
21262003.07.01 14:01sell10640.031.156251.191351.15125
21272003.07.01 14:11sell10650.051.158801.191401.15380
21282003.07.02 07:03t/p10650.051.153801.191401.1538024.7917795.57
21292003.07.02 07:03close10640.031.153651.191351.151257.6717803.24
21302003.07.02 07:03close10630.021.153801.191101.14850-0.6817802.56
21312003.07.04 16:00buy10660.021.149151.111551.15415
21322003.07.06 23:18buy10670.031.146551.111451.15155
21332003.07.07 06:38buy10680.051.143891.111291.14889
21342003.07.07 07:59buy10690.081.141251.111151.14625
21352003.07.07 09:39buy10700.121.138681.111081.14368
21362003.07.07 10:24buy10710.181.136021.110921.14102
21372003.07.07 14:38buy10720.271.133451.110851.13845
21382003.07.08 08:21buy10730.411.130751.110651.13575
21392003.07.08 09:00buy10740.621.128251.110651.13325
21402003.07.08 12:59t/p10740.621.133251.110651.13325310.0018112.56
21412003.07.08 12:59close10730.411.133251.110651.13575102.5018215.06
21422003.07.08 12:59close10720.271.133531.110851.138452.6518217.71
21432003.07.08 12:59close10710.181.133441.110921.14102-46.1118171.59
21442003.07.08 12:59close10700.121.133801.111081.14368-58.3418113.25
21452003.07.08 12:59close10690.081.133621.111151.14625-60.8918052.36
21462003.07.08 12:59close10680.051.133301.111291.14889-52.8617999.50
21472003.07.08 13:00close10670.031.133001.111451.15155-40.5417958.96
21482003.07.08 13:00close10660.021.133601.111551.15415-31.0317927.93
21492003.07.09 14:00sell10750.021.134101.171701.12910
21502003.07.10 06:36sell10760.031.136701.171801.13170
21512003.07.10 09:08t/p10760.031.131701.171801.1317015.0017942.93
21522003.07.10 09:08close10750.021.131451.171701.129105.0517947.98
21532003.07.11 03:00sell10770.021.131201.168801.12620
21542003.07.11 07:20sell10780.031.133801.168901.12880
21552003.07.11 12:57t/p10780.031.128801.168901.1288015.0017962.98
21562003.07.11 12:57close10770.021.128651.168801.126205.1017968.08
21572003.07.11 18:00buy10790.021.130951.093351.13595
21582003.07.11 21:45buy10800.031.128151.093051.13315
21592003.07.14 07:10buy10810.051.125551.092951.13055
21602003.07.14 11:47t/p10810.051.130551.092951.1305525.0017993.08
21612003.07.14 11:47close10800.031.130801.093051.133158.0018001.08
21622003.07.14 11:47close10790.021.130691.093351.13595-0.4818000.60
21632003.07.22 14:00sell10820.021.135801.173401.13080
21642003.07.23 07:26sell10830.031.138331.173431.13333
21652003.07.23 10:33sell10840.051.140951.173551.13595
21662003.07.23 14:11sell10850.081.143801.173901.13880
21672003.07.23 15:03sell10860.121.146301.173901.14130
21682003.07.23 15:58sell10870.181.149001.174101.14400
21692003.07.24 12:33t/p10870.181.144001.174101.1440087.7418088.34
21702003.07.24 12:33close10860.121.143851.173901.1413027.8918116.23
21712003.07.24 12:33close10850.081.144011.173901.13880-2.6918113.54
21722003.07.24 12:33close10840.051.144151.173551.13595-16.6318096.92
21732003.07.24 12:34close10830.031.144251.173431.13333-18.1418078.78
21742003.07.24 12:34close10820.021.144381.173401.13080-17.5018061.28
21752003.07.28 15:00buy10880.021.149151.111551.15415
21762003.07.29 11:27buy10890.031.146601.111501.15160
21772003.07.29 14:01t/p10890.031.151601.111501.1516015.0018076.28
21782003.07.29 14:01close10880.021.151701.111551.154155.1418081.42
21792003.08.06 14:00sell10900.021.137601.175201.13260
21802003.08.07 06:25t/p10900.021.132601.175201.132609.7518091.17
21812003.08.07 11:00buy10910.021.135551.097951.14055
21822003.08.07 13:48t/p10910.021.140551.097951.1405510.0018101.17
21832003.08.11 17:00buy10920.021.137551.099951.14255
21842003.08.11 19:21buy10930.031.134851.099751.13985
21852003.08.12 10:48buy10940.051.132211.099611.13721
21862003.08.12 12:32buy10950.081.129691.099591.13469
21872003.08.12 23:50buy10960.121.127151.099551.13215
21882003.08.13 05:30buy10970.181.124351.099251.12935
21892003.08.13 14:03t/p10970.181.129351.099251.1293590.0018191.17
21902003.08.13 14:03close10960.121.129501.099551.1321528.4218219.59
21912003.08.13 14:04close10950.081.129001.099591.13469-5.3718214.21
21922003.08.13 14:04close10940.051.129331.099611.13721-14.3118199.90
21932003.08.13 14:04close10930.031.129251.099751.13985-16.6918183.21
21942003.08.13 14:04close10920.021.129401.099951.14255-16.2318166.99
21952003.08.14 11:00sell10980.021.128301.165901.12330
21962003.08.14 16:43t/p10980.021.123301.165901.1233010.0018176.99
21972003.08.15 20:00buy10990.021.125951.088351.13095
21982003.08.18 01:23buy11000.031.123351.088251.12835
21992003.08.18 10:12buy11010.051.120801.088201.12580
22002003.08.18 11:29buy11020.081.118211.088111.12321
22012003.08.18 14:45buy11030.121.115351.087751.12035
22022003.08.19 01:51buy11040.181.112751.087651.11775
22032003.08.19 06:42buy11050.271.110151.087551.11515
22042003.08.19 11:29buy11060.411.107451.087351.11245
22052003.08.19 15:55t/p11060.411.112451.087351.11245205.0018381.99
22062003.08.19 15:55close11050.271.112601.087551.1151566.1518448.14
22072003.08.19 15:55close11040.181.112451.087651.11775-5.4018442.74
22082003.08.19 15:55close11030.121.112531.087751.12035-33.6218409.11
22092003.08.19 15:55close11020.081.112201.088111.12321-47.9318361.18
22102003.08.19 15:56close11010.051.112301.088201.12580-42.4118318.77
22112003.08.19 15:56close11000.031.111901.088251.12835-34.3018284.48
22122003.08.19 15:57close10990.021.112001.088351.13095-27.8318256.65
22132003.08.25 06:00buy11070.021.087851.050251.09285
22142003.08.25 16:38buy11080.031.085051.049951.09005
22152003.08.25 23:11buy11090.051.082451.049851.08745
22162003.08.26 11:32buy11100.081.079601.049501.08460
22172003.08.26 14:17t/p11100.081.084601.049501.0846040.0018296.65
22182003.08.26 14:17close11090.051.084801.049851.0874511.8418308.49
22192003.08.26 14:17close11080.031.084621.049951.09005-1.2418307.25
22202003.08.26 14:17close11070.021.084711.050251.09285-6.2418301.01
22212003.08.27 02:00sell11110.021.086501.124101.08150
22222003.08.27 08:58sell11120.031.089101.124201.08410
22232003.08.27 11:08sell11130.051.091701.124301.08670
22242003.08.27 22:07t/p11130.051.086701.124301.0867025.0018326.01
22252003.08.27 22:07close11120.031.086651.124201.084107.3518333.36
22262003.08.27 22:07close11110.021.086961.124101.08150-0.9218332.44
22272003.08.28 00:00sell11140.021.085801.123401.08080
22282003.08.28 13:52sell11150.031.088401.123501.08340
22292003.08.28 14:28sell11160.051.091101.123701.08610
22302003.08.29 11:53sell11170.081.094001.124101.08900
22312003.08.29 13:36sell11180.121.096801.124401.09180
22322003.08.29 15:32sell11190.181.099451.124551.09445
22332003.09.02 00:49t/p11190.181.094451.124551.0944588.4918420.93
22342003.09.02 00:49close11180.121.094451.124401.0918027.1918448.13
22352003.09.02 00:49close11170.081.094651.124101.08900-5.8718442.26
22362003.09.02 00:49close11160.051.094751.123701.08610-18.8818423.38
22372003.09.02 00:50close11150.031.094651.123501.08340-19.1318404.25
22382003.09.02 00:50close11140.021.094881.123401.08080-18.4118385.84
22392003.09.09 00:00sell11200.021.106901.144501.10190
22402003.09.09 02:59sell11210.031.109551.144651.10455
22412003.09.09 06:18sell11220.051.112191.144791.10719
22422003.09.09 11:37sell11230.081.114901.145001.10990
22432003.09.09 13:30sell11240.121.117501.145101.11250
22442003.09.09 14:39sell11250.181.120201.145301.11520
22452003.09.09 16:18sell11260.271.122801.145401.11780
22462003.09.10 11:49t/p11260.271.117801.145401.11780133.8718519.71
22472003.09.10 11:49close11250.181.117651.145301.1152045.1518564.85
22482003.09.10 11:49close11240.121.117811.145101.11250-4.2218560.63
22492003.09.10 11:49close11230.081.117951.145001.10990-24.7418535.90
22502003.09.10 11:50close11220.051.117851.144791.10719-28.5118507.39
22512003.09.10 11:50close11210.031.117611.144651.10455-24.3118483.08
22522003.09.10 11:50close11200.021.117681.144501.10190-21.6418461.44
22532003.09.11 10:00sell11270.021.122601.160201.11760
22542003.09.11 12:32sell11280.031.125161.160261.12016
22552003.09.11 12:53t/p11280.031.120161.160261.1201615.0018476.44
22562003.09.11 12:53close11270.021.119951.160201.117605.3018481.74
22572003.09.11 21:00buy11290.021.121251.083651.12625
22582003.09.11 23:35buy11300.031.118551.083451.12355
22592003.09.12 09:31buy11310.051.115751.083151.12075
22602003.09.12 12:31t/p11310.051.120751.083151.1207525.0018506.74
22612003.09.12 12:31close11300.031.121041.083451.123557.5218514.26
22622003.09.12 12:31close11290.021.120891.083651.12625-0.6818513.58
22632003.09.15 23:00sell11320.021.128501.166101.12350
22642003.09.16 01:40sell11330.031.131101.166201.12610
22652003.09.16 07:31t/p11330.031.126101.166201.1261015.0018528.58
22662003.09.16 07:31close11320.021.126051.166101.123504.8218533.39
22672003.09.16 09:00sell11340.021.125001.162601.12000
22682003.09.16 14:39t/p11340.021.120001.162601.1200010.0018543.39
22692003.09.23 07:00sell11350.021.145401.183001.14040
22702003.09.23 07:30sell11360.031.148001.183101.14300
22712003.09.23 08:01sell11370.051.150571.183171.14557
22722003.09.23 12:21t/p11370.051.145571.183171.1455725.0018568.39
22732003.09.23 12:21close11360.031.145551.183101.143007.3518575.74
22742003.09.23 12:21close11350.021.145671.183001.14040-0.5418575.20
22752003.09.23 14:00sell11380.021.147001.184601.14200
22762003.09.23 15:04sell11390.031.149701.184801.14470
22772003.09.23 19:29t/p11390.031.144701.184801.1447015.0018590.20
22782003.09.23 19:29close11380.021.144641.184601.142004.7218594.92
22792003.09.24 05:00buy11400.021.146351.108751.15135
22802003.09.24 06:22buy11410.031.143651.108551.14865
22812003.09.24 08:35t/p11410.031.148651.108551.1486515.0018609.92
22822003.09.24 08:35close11400.021.148701.108751.151354.7018614.62
22832003.09.25 04:00sell11420.021.148501.186101.14350
22842003.09.25 12:32sell11430.031.151161.186261.14616
22852003.09.25 14:34sell11440.051.153701.186301.14870
22862003.09.25 15:50t/p11440.051.148701.186301.1487025.0018639.62
22872003.09.25 15:50close11430.031.148661.186261.146167.5018647.12
22882003.09.25 15:50close11420.021.148791.186101.14350-0.5818646.54
22892003.09.25 16:00sell11450.021.148501.186101.14350
22902003.09.29 03:10t/p11450.021.143501.186101.143509.8318656.38
22912003.09.29 06:00buy11460.021.145951.108351.15095
22922003.09.29 07:15buy11470.031.143311.108211.14831
22932003.09.29 07:32buy11480.051.140751.108151.14575
22942003.09.29 14:02t/p11480.051.145751.108151.1457525.0018681.38
22952003.09.29 14:02close11470.031.145781.108211.148317.4118688.79
22962003.09.29 14:02close11460.021.145721.108351.15095-0.4618688.33
22972003.09.29 15:00buy11490.021.153551.115951.15855
22982003.09.29 15:02t/p11490.021.158551.115951.1585510.0018698.33
22992003.09.29 15:02buy11500.021.158861.121261.16386
23002003.09.29 15:04buy11510.031.156351.121251.16135
23012003.09.29 21:55t/p11510.031.161351.121251.1613515.0018713.33
23022003.09.29 21:55close11500.021.161951.121261.163866.1818719.51
23032003.10.01 18:00sell11520.021.169501.207101.16450
23042003.10.01 19:38sell11530.031.172101.207201.16710
23052003.10.02 01:42sell11540.051.174601.207201.16960
23062003.10.02 09:55t/p11540.051.169601.207201.1696025.0018744.51
23072003.10.02 09:55close11530.031.169521.207201.167107.3618751.87
23082003.10.02 09:55close11520.021.169601.207101.16450-0.4518751.42
23092003.10.03 02:00buy11550.021.170151.132551.17515
23102003.10.03 12:31buy11560.031.167341.132241.17234
23112003.10.03 12:32buy11570.051.164781.132181.16978
23122003.10.03 13:01buy11580.081.162001.131901.16700
23132003.10.03 13:08buy11590.121.159391.131791.16439
23142003.10.03 14:02t/p11590.121.164391.131791.1643960.0018811.42
23152003.10.03 14:02close11580.081.164401.131901.1670019.2018830.62
23162003.10.03 14:02close11570.051.164181.132181.16978-3.0018827.62
23172003.10.03 14:02close11560.031.164001.132241.17234-10.0218817.60
23182003.10.03 14:03close11550.021.164201.132551.17515-11.9018805.70
23192003.10.09 13:00sell11600.021.173401.211001.16840
23202003.10.10 09:57sell11610.031.175981.211081.17098
23212003.10.10 10:07sell11620.051.178531.211131.17353
23222003.10.10 12:48sell11630.081.181301.211401.17630
23232003.10.10 13:08sell11640.121.183901.211501.17890
23242003.10.10 14:21t/p11640.121.178901.211501.1789060.0018865.70
23252003.10.10 14:21close11630.081.178551.211401.1763022.0018887.70
23262003.10.10 14:21close11620.051.178661.211131.17353-0.6518887.05
23272003.10.10 14:21close11610.031.178771.211081.17098-8.3718878.68
23282003.10.10 14:21close11600.021.178661.211001.16840-10.6018868.07
23292003.10.13 03:00sell11650.021.179201.216801.17420
23302003.10.13 06:54t/p11650.021.174201.216801.1742010.0018878.07
23312003.10.17 15:00buy11660.021.163551.125951.16855
23322003.10.17 19:51t/p11660.021.168551.125951.1685510.0018888.07
23332003.10.20 12:00sell11670.021.165201.202801.16020
23342003.10.20 14:34sell11680.031.167721.202821.16272
23352003.10.21 00:08t/p11680.031.162721.202821.1627214.8718902.95
23362003.10.21 00:08close11670.021.162651.202801.160205.0218907.96
23372003.10.21 00:08sell11690.021.162601.200201.15760
23382003.10.21 06:44sell11700.031.165301.200401.16030
23392003.10.21 13:43sell11710.051.167901.200501.16290
23402003.10.21 16:26sell11720.081.170401.200501.16540
23412003.10.21 18:58t/p11720.081.165401.200501.1654040.0018947.96
23422003.10.21 18:58close11710.051.165351.200501.1629012.7518960.71
23432003.10.21 18:59close11700.031.165451.200401.16030-0.4518960.26
23442003.10.21 18:59close11690.021.165301.200201.15760-5.4018954.86
23452003.10.22 00:00sell11730.021.165501.203101.16050
23462003.10.22 05:24sell11740.031.168111.203211.16311
23472003.10.22 06:18sell11750.051.170791.203391.16579
23482003.10.22 13:15sell11760.081.173431.203531.16843
23492003.10.22 14:01sell11770.121.176011.203611.17101
23502003.10.22 14:39sell11780.181.178601.203701.17360
23512003.10.22 15:46sell11790.271.181151.203751.17615
23522003.10.23 06:45sell11800.411.184001.204101.17900
23532003.10.23 10:57t/p11800.411.179001.204101.17900205.0019159.86
23542003.10.23 10:57close11790.271.178751.203751.1761561.4119221.27
23552003.10.23 10:57close11780.181.178951.203701.17360-8.5619212.71
23562003.10.23 10:57close11770.121.178851.203611.17101-35.5919177.12
23572003.10.23 10:58close11760.081.179051.203531.16843-45.9719131.15
23582003.10.23 10:58close11750.051.179281.203391.16579-43.0819088.08
23592003.10.23 10:58close11740.031.179201.203211.16311-33.6519054.43
23602003.10.23 10:58close11730.021.179351.203101.16050-27.9519026.48
23612003.10.23 12:00sell11810.021.177901.215501.17290
23622003.10.23 15:17sell11820.031.180701.215801.17570
23632003.10.24 13:42sell11830.051.183301.215901.17830
23642003.10.24 16:49sell11840.081.185941.216041.18094
23652003.10.24 19:24t/p11840.081.180941.216041.1809440.0019066.48
23662003.10.24 19:24close11830.051.180851.215901.1783012.2519078.73
23672003.10.24 19:24close11820.031.180951.215801.17570-0.8819077.85
23682003.10.24 19:25close11810.021.181151.215501.17290-6.5819071.27
23692003.10.24 19:25sell11850.021.181251.218851.17625
23702003.10.27 02:46t/p11850.021.176251.218851.176259.9219081.18
23712003.10.28 17:00buy11860.021.169251.131651.17425
23722003.10.28 21:01buy11870.031.166651.131551.17165
23732003.10.29 07:27t/p11870.031.171651.131551.1716515.0519096.24
23742003.10.29 07:27close11860.021.171701.131651.174254.9419101.17
23752003.10.29 07:27buy11880.021.171791.134191.17679
23762003.10.29 13:06buy11890.031.168951.133851.17395
23772003.10.29 21:08buy11900.051.166451.133851.17145
23782003.10.30 11:00t/p11900.051.171451.133851.1714525.2719126.45
23792003.10.30 11:00close11890.031.171701.133851.173958.4119134.86
23802003.10.30 11:00close11880.021.171501.134191.17679-0.4719134.39
23812003.10.30 13:00buy11910.021.174951.137351.17995
23822003.10.30 13:31buy11920.031.172431.137331.17743
23832003.10.30 13:32buy11930.051.169851.137251.17485
23842003.10.30 14:30buy11940.081.167311.137211.17231
23852003.10.30 17:52buy11950.121.164481.136881.16948
23862003.10.30 22:34buy11960.181.161951.136851.16695
23872003.10.31 17:04buy11970.271.159051.136451.16405
23882003.11.03 15:02buy11980.411.156461.136361.16146
23892003.11.03 15:19buy11990.621.153451.135851.15845
23902003.11.03 15:34buy12000.931.150701.135601.15570
23912003.11.03 15:40buy12011.401.148021.135421.15302
23922003.11.07 13:31close at stop12011.401.138301.135421.15302-1345.5117788.88
23932003.11.07 13:31close at stop12000.931.138301.135601.15570-1143.0416645.83
23942003.11.07 13:31close at stop11990.621.138301.135851.15845-932.5315713.30
23952003.11.07 13:31close at stop11980.411.138301.136361.16146-740.0814973.22
23962003.11.07 13:31close at stop11970.271.138301.136451.16405-556.8114416.41
23972003.11.07 13:31close at stop11960.181.138301.136851.16695-423.0813993.33
23982003.11.07 13:31close at stop11950.121.138301.136881.16948-312.4113680.92
23992003.11.07 13:31close at stop11940.081.138301.137211.17231-230.9213450.00
24002003.11.07 13:31close at stop11930.051.138301.137251.17485-157.0213292.98
24012003.11.07 13:31close at stop11920.031.138301.137331.17743-101.9513191.03
24022003.11.07 13:31close at stop11910.021.138301.137351.17995-73.0113118.02