|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2000.01.23 23:00 - 2011.08.05 19:00 (2000.01.22 - 2011.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41955; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=15; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=1; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=true; risk=0.12; lotincrease=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=28; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=false; VHF_Period2=14; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=false; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|70634
|Ticks modelled
|54967493
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|75
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3118.02
|Gross profit
|16180.55
|Gross loss
|-13062.53
|Profit factor
|1.24
|Expected payoff
|2.60
|Absolute drawdown
|1337.75
|Maximal drawdown
|6052.05 (31.57%)
|Relative drawdown
|31.57% (6052.05)
|Total trades
|1201
|Short positions (won %)
|605 (57.85%)
|Long positions (won %)
|596 (61.07%)
|Profit trades (% of total)
|714 (59.45%)
|Loss trades (% of total)
|487 (40.55%)
|Largest
|profit trade
|465.00
|loss trade
|-1345.51
|Average
|profit trade
|22.66
|loss trade
|-26.82
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (142.38)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-6016.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|626.63 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-6016.84 (12)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.01.24 20:00
|buy
|1
|0.01
|1.00445
|0.96685
|1.00945
|2
|2000.01.25 04:25
|t/p
|1
|0.01
|1.00945
|0.96685
|1.00945
|5.02
|10005.02
|3
|2000.01.27 03:00
|buy
|2
|0.01
|1.00085
|0.96325
|1.00585
|4
|2000.01.27 12:36
|buy
|3
|0.02
|0.99812
|0.96302
|1.00312
|5
|2000.01.27 13:25
|buy
|4
|0.03
|0.99525
|0.96265
|1.00025
|6
|2000.01.27 13:47
|buy
|5
|0.05
|0.99265
|0.96255
|0.99765
|7
|2000.01.27 15:37
|buy
|6
|0.08
|0.98965
|0.96205
|0.99465
|8
|2000.01.27 15:39
|buy
|7
|0.12
|0.98705
|0.96195
|0.99205
|9
|2000.01.28 07:55
|buy
|8
|0.18
|0.98448
|0.96188
|0.98948
|10
|2000.01.28 15:08
|buy
|9
|0.27
|0.98175
|0.96165
|0.98675
|11
|2000.01.28 15:27
|buy
|10
|0.41
|0.97915
|0.96155
|0.98415
|12
|2000.01.28 16:20
|buy
|11
|0.62
|0.97640
|0.96130
|0.98140
|13
|2000.01.31 04:12
|t/p
|11
|0.62
|0.98140
|0.96130
|0.98140
|311.13
|10316.15
|14
|2000.01.31 04:12
|close
|10
|0.41
|0.98150
|0.96155
|0.98415
|97.10
|10413.24
|15
|2000.01.31 04:12
|close
|9
|0.27
|0.98128
|0.96165
|0.98675
|-12.20
|10401.04
|16
|2000.01.31 04:12
|close
|8
|0.18
|0.98134
|0.96188
|0.98948
|-56.19
|10344.85
|17
|2000.01.31 04:12
|close
|7
|0.12
|0.98112
|0.96195
|0.99205
|-70.72
|10274.13
|18
|2000.01.31 04:12
|close
|6
|0.08
|0.98117
|0.96205
|0.99465
|-67.55
|10206.58
|19
|2000.01.31 04:12
|close
|5
|0.05
|0.98090
|0.96255
|0.99765
|-58.57
|10148.01
|20
|2000.01.31 04:13
|close
|4
|0.03
|0.98110
|0.96265
|1.00025
|-42.34
|10105.67
|21
|2000.01.31 04:13
|close
|3
|0.02
|0.98100
|0.96302
|1.00312
|-34.17
|10071.50
|22
|2000.01.31 04:14
|close
|2
|0.01
|0.98120
|0.96325
|1.00585
|-19.61
|10051.89
|23
|2000.02.01 15:00
|buy
|12
|0.01
|0.97445
|0.93685
|0.97945
|24
|2000.02.01 16:07
|buy
|13
|0.02
|0.97185
|0.93675
|0.97685
|25
|2000.02.01 17:27
|buy
|14
|0.03
|0.96935
|0.93675
|0.97435
|26
|2000.02.02 07:11
|t/p
|14
|0.03
|0.97435
|0.93675
|0.97435
|15.05
|10066.94
|27
|2000.02.02 07:11
|close
|13
|0.02
|0.97443
|0.93675
|0.97685
|5.20
|10072.14
|28
|2000.02.02 07:11
|close
|12
|0.01
|0.97434
|0.93685
|0.97945
|-0.09
|10072.05
|29
|2000.02.03 03:00
|sell
|15
|0.01
|0.97460
|1.01220
|0.96960
|30
|2000.02.03 13:47
|sell
|16
|0.02
|0.97724
|1.01234
|0.97224
|31
|2000.02.03 14:45
|sell
|17
|0.03
|0.97980
|1.01240
|0.97480
|32
|2000.02.03 15:59
|sell
|18
|0.05
|0.98306
|1.01316
|0.97806
|33
|2000.02.03 16:14
|sell
|19
|0.08
|0.98560
|1.01320
|0.98060
|34
|2000.02.03 16:28
|sell
|20
|0.12
|0.98820
|1.01330
|0.98320
|35
|2000.02.03 17:03
|sell
|21
|0.18
|0.99070
|1.01330
|0.98570
|36
|2000.02.03 17:28
|sell
|22
|0.27
|0.99330
|1.01340
|0.98830
|37
|2000.02.04 07:09
|t/p
|22
|0.27
|0.98830
|1.01340
|0.98830
|133.87
|10205.92
|38
|2000.02.04 07:09
|close
|21
|0.18
|0.98805
|1.01330
|0.98570
|46.95
|10252.86
|39
|2000.02.04 07:09
|close
|20
|0.12
|0.98825
|1.01330
|0.98320
|-1.10
|10251.76
|40
|2000.02.04 07:09
|close
|19
|0.08
|0.98815
|1.01320
|0.98060
|-20.74
|10231.03
|41
|2000.02.04 07:10
|close
|18
|0.05
|0.98825
|1.01316
|0.97806
|-26.16
|10204.87
|42
|2000.02.04 07:10
|close
|17
|0.03
|0.98814
|1.01240
|0.97480
|-25.15
|10179.72
|43
|2000.02.04 07:10
|close
|16
|0.02
|0.98823
|1.01234
|0.97224
|-22.06
|10157.66
|44
|2000.02.04 07:10
|close
|15
|0.01
|0.98805
|1.01220
|0.96960
|-13.49
|10144.17
|45
|2000.02.04 16:00
|sell
|23
|0.01
|0.97980
|1.01740
|0.97480
|46
|2000.02.04 18:38
|sell
|24
|0.02
|0.98240
|1.01750
|0.97740
|47
|2000.02.07 12:04
|t/p
|24
|0.02
|0.97740
|1.01750
|0.97740
|9.92
|10154.08
|48
|2000.02.07 12:04
|close
|23
|0.01
|0.97735
|1.01740
|0.97480
|2.41
|10156.49
|49
|2000.02.10 02:00
|sell
|25
|0.01
|0.99290
|1.03050
|0.98790
|50
|2000.02.10 05:40
|sell
|26
|0.02
|0.99546
|1.03056
|0.99046
|51
|2000.02.10 09:55
|t/p
|26
|0.02
|0.99046
|1.03056
|0.99046
|10.00
|10166.49
|52
|2000.02.10 09:55
|close
|25
|0.01
|0.99045
|1.03050
|0.98790
|2.45
|10168.94
|53
|2000.02.15 08:00
|buy
|27
|0.01
|0.97985
|0.94225
|0.98485
|54
|2000.02.15 12:31
|buy
|28
|0.02
|0.97729
|0.94219
|0.98229
|55
|2000.02.15 15:22
|t/p
|28
|0.02
|0.98229
|0.94219
|0.98229
|10.00
|10178.94
|56
|2000.02.15 15:22
|close
|27
|0.01
|0.98257
|0.94225
|0.98485
|2.72
|10181.66
|57
|2000.02.16 04:00
|buy
|29
|0.01
|0.98225
|0.94465
|0.98725
|58
|2000.02.16 07:56
|buy
|30
|0.02
|0.97925
|0.94415
|0.98425
|59
|2000.02.16 15:27
|t/p
|30
|0.02
|0.98425
|0.94415
|0.98425
|10.00
|10191.66
|60
|2000.02.16 15:27
|close
|29
|0.01
|0.98435
|0.94465
|0.98725
|2.10
|10193.76
|61
|2000.02.18 17:00
|buy
|31
|0.01
|0.98535
|0.94775
|0.99035
|62
|2000.02.22 00:12
|t/p
|31
|0.01
|0.99035
|0.94775
|0.99035
|5.04
|10198.80
|63
|2000.03.01 18:00
|buy
|32
|0.01
|0.97435
|0.93675
|0.97935
|64
|2000.03.01 23:40
|buy
|33
|0.02
|0.97178
|0.93668
|0.97678
|65
|2000.03.02 00:01
|buy
|34
|0.03
|0.96915
|0.93655
|0.97415
|66
|2000.03.02 01:52
|t/p
|34
|0.03
|0.97415
|0.93655
|0.97415
|15.00
|10213.80
|67
|2000.03.02 01:52
|close
|33
|0.02
|0.97430
|0.93668
|0.97678
|5.15
|10218.94
|68
|2000.03.02 01:53
|close
|32
|0.01
|0.97400
|0.93675
|0.97935
|-0.30
|10218.65
|69
|2000.03.02 10:00
|sell
|35
|0.01
|0.97110
|1.00870
|0.96610
|70
|2000.03.02 12:49
|sell
|36
|0.02
|0.97395
|1.00905
|0.96895
|71
|2000.03.02 12:49
|sell
|37
|0.03
|0.97672
|1.00932
|0.97172
|72
|2000.03.02 12:51
|t/p
|37
|0.03
|0.97172
|1.00932
|0.97172
|15.00
|10233.65
|73
|2000.03.02 12:51
|close
|36
|0.02
|0.97156
|1.00905
|0.96895
|4.78
|10238.43
|74
|2000.03.02 12:51
|close
|35
|0.01
|0.97115
|1.00870
|0.96610
|-0.05
|10238.38
|75
|2000.03.02 12:52
|sell
|38
|0.01
|0.97130
|1.00890
|0.96630
|76
|2000.03.02 13:04
|sell
|39
|0.02
|0.97390
|1.00900
|0.96890
|77
|2000.03.02 15:15
|t/p
|39
|0.02
|0.96890
|1.00900
|0.96890
|10.00
|10248.38
|78
|2000.03.02 15:15
|close
|38
|0.01
|0.96805
|1.00890
|0.96630
|3.25
|10251.63
|79
|2000.03.06 11:00
|buy
|40
|0.01
|0.96615
|0.92855
|0.97115
|80
|2000.03.06 11:56
|buy
|41
|0.02
|0.96345
|0.92835
|0.96845
|81
|2000.03.06 14:05
|buy
|42
|0.03
|0.96075
|0.92815
|0.96575
|82
|2000.03.06 17:57
|buy
|43
|0.05
|0.95815
|0.92805
|0.96315
|83
|2000.03.07 15:33
|buy
|44
|0.08
|0.95550
|0.92790
|0.96050
|84
|2000.03.07 17:24
|buy
|45
|0.12
|0.95298
|0.92788
|0.95798
|85
|2000.03.07 20:35
|t/p
|45
|0.12
|0.95798
|0.92788
|0.95798
|60.00
|10311.63
|86
|2000.03.07 20:35
|close
|44
|0.08
|0.95800
|0.92790
|0.96050
|20.00
|10331.63
|87
|2000.03.07 20:36
|close
|43
|0.05
|0.95770
|0.92805
|0.96315
|-2.16
|10329.47
|88
|2000.03.07 20:36
|close
|42
|0.03
|0.95797
|0.92815
|0.96575
|-8.29
|10321.19
|89
|2000.03.07 20:36
|close
|41
|0.02
|0.95792
|0.92835
|0.96845
|-11.02
|10310.16
|90
|2000.03.07 20:36
|close
|40
|0.01
|0.95814
|0.92855
|0.97115
|-7.99
|10302.17
|91
|2000.03.08 00:00
|buy
|46
|0.01
|0.95885
|0.92125
|0.96385
|92
|2000.03.08 10:40
|buy
|47
|0.02
|0.95635
|0.92125
|0.96135
|93
|2000.03.08 14:23
|buy
|48
|0.03
|0.95378
|0.92118
|0.95878
|94
|2000.03.08 17:37
|t/p
|48
|0.03
|0.95878
|0.92118
|0.95878
|15.00
|10317.17
|95
|2000.03.08 17:37
|close
|47
|0.02
|0.95920
|0.92125
|0.96135
|5.70
|10322.87
|96
|2000.03.08 17:37
|close
|46
|0.01
|0.95905
|0.92125
|0.96385
|0.20
|10323.07
|97
|2000.03.13 02:00
|buy
|49
|0.01
|0.96405
|0.92645
|0.96905
|98
|2000.03.13 07:54
|t/p
|49
|0.01
|0.96905
|0.92645
|0.96905
|5.00
|10328.07
|99
|2000.03.14 15:00
|buy
|50
|0.01
|0.96585
|0.92825
|0.97085
|100
|2000.03.14 15:40
|buy
|51
|0.02
|0.96330
|0.92820
|0.96830
|101
|2000.03.14 15:49
|buy
|52
|0.03
|0.96052
|0.92792
|0.96552
|102
|2000.03.14 17:28
|t/p
|52
|0.03
|0.96552
|0.92792
|0.96552
|15.00
|10343.07
|103
|2000.03.14 17:28
|close
|51
|0.02
|0.96580
|0.92820
|0.96830
|5.00
|10348.07
|104
|2000.03.14 17:28
|close
|50
|0.01
|0.96572
|0.92825
|0.97085
|-0.13
|10347.94
|105
|2000.03.15 12:00
|sell
|53
|0.01
|0.96530
|1.00290
|0.96030
|106
|2000.03.15 14:43
|sell
|54
|0.02
|0.96794
|1.00304
|0.96294
|107
|2000.03.15 16:07
|sell
|55
|0.03
|0.97070
|1.00330
|0.96570
|108
|2000.03.15 22:58
|t/p
|55
|0.03
|0.96570
|1.00330
|0.96570
|15.00
|10362.94
|109
|2000.03.15 22:58
|close
|54
|0.02
|0.96525
|1.00304
|0.96294
|5.38
|10368.32
|110
|2000.03.15 22:58
|close
|53
|0.01
|0.96552
|1.00290
|0.96030
|-0.22
|10368.10
|111
|2000.03.16 13:00
|sell
|56
|0.01
|0.96760
|1.00520
|0.96260
|112
|2000.03.16 15:37
|sell
|57
|0.02
|0.97014
|1.00524
|0.96514
|113
|2000.03.16 15:58
|sell
|58
|0.03
|0.97277
|1.00537
|0.96777
|114
|2000.03.17 09:43
|t/p
|58
|0.03
|0.96777
|1.00537
|0.96777
|14.87
|10382.97
|115
|2000.03.17 09:43
|close
|57
|0.02
|0.96774
|1.00524
|0.96514
|4.72
|10387.69
|116
|2000.03.17 09:43
|close
|56
|0.01
|0.96781
|1.00520
|0.96260
|-0.25
|10387.44
|117
|2000.03.17 09:43
|sell
|59
|0.01
|0.96720
|1.00480
|0.96220
|118
|2000.03.17 15:13
|sell
|60
|0.02
|0.96978
|1.00488
|0.96478
|119
|2000.03.17 19:45
|sell
|61
|0.03
|0.97250
|1.00510
|0.96750
|120
|2000.03.21 17:40
|t/p
|61
|0.03
|0.96750
|1.00510
|0.96750
|14.75
|10402.19
|121
|2000.03.21 17:40
|close
|60
|0.02
|0.96705
|1.00488
|0.96478
|5.29
|10407.48
|122
|2000.03.21 17:40
|close
|59
|0.01
|0.96775
|1.00480
|0.96220
|-0.63
|10406.85
|123
|2000.03.22 19:00
|buy
|62
|0.01
|0.96215
|0.92455
|0.96715
|124
|2000.03.23 13:24
|t/p
|62
|0.01
|0.96715
|0.92455
|0.96715
|5.05
|10411.90
|125
|2000.03.28 04:00
|buy
|63
|0.01
|0.96725
|0.92965
|0.97225
|126
|2000.03.28 09:52
|buy
|64
|0.02
|0.96465
|0.92955
|0.96965
|127
|2000.03.28 14:49
|t/p
|64
|0.02
|0.96965
|0.92955
|0.96965
|10.00
|10421.90
|128
|2000.03.28 14:49
|close
|63
|0.01
|0.96970
|0.92965
|0.97225
|2.45
|10424.35
|129
|2000.03.31 02:00
|sell
|65
|0.01
|0.95890
|0.99650
|0.95390
|130
|2000.03.31 10:58
|t/p
|65
|0.01
|0.95390
|0.99650
|0.95390
|5.00
|10429.35
|131
|2000.04.03 15:00
|buy
|66
|0.01
|0.95685
|0.91925
|0.96185
|132
|2000.04.03 15:14
|buy
|67
|0.02
|0.95425
|0.91915
|0.95925
|133
|2000.04.03 19:17
|t/p
|67
|0.02
|0.95925
|0.91915
|0.95925
|10.00
|10439.35
|134
|2000.04.03 19:17
|close
|66
|0.01
|0.95930
|0.91925
|0.96185
|2.45
|10441.80
|135
|2000.04.04 04:00
|buy
|68
|0.01
|0.95675
|0.91915
|0.96175
|136
|2000.04.04 08:22
|buy
|69
|0.02
|0.95425
|0.91915
|0.95925
|137
|2000.04.04 16:36
|t/p
|69
|0.02
|0.95925
|0.91915
|0.95925
|10.00
|10451.80
|138
|2000.04.04 16:36
|close
|68
|0.01
|0.95930
|0.91915
|0.96175
|2.55
|10454.35
|139
|2000.04.04 20:00
|sell
|70
|0.01
|0.96240
|1.00000
|0.95740
|140
|2000.04.05 08:02
|sell
|71
|0.02
|0.96495
|1.00005
|0.95995
|141
|2000.04.05 10:49
|sell
|72
|0.03
|0.96752
|1.00012
|0.96252
|142
|2000.04.05 12:48
|sell
|73
|0.05
|0.97007
|1.00017
|0.96507
|143
|2000.04.05 14:31
|t/p
|73
|0.05
|0.96507
|1.00017
|0.96507
|25.00
|10479.35
|144
|2000.04.05 14:31
|close
|72
|0.03
|0.96494
|1.00012
|0.96252
|7.74
|10487.09
|145
|2000.04.05 14:31
|close
|71
|0.02
|0.96455
|1.00005
|0.95995
|0.80
|10487.89
|146
|2000.04.05 14:32
|close
|70
|0.01
|0.96505
|1.00000
|0.95740
|-2.69
|10485.20
|147
|2000.04.07 06:00
|buy
|74
|0.01
|0.95715
|0.91955
|0.96215
|148
|2000.04.07 12:47
|buy
|75
|0.02
|0.95460
|0.91950
|0.95960
|149
|2000.04.07 15:00
|t/p
|75
|0.02
|0.95960
|0.91950
|0.95960
|10.00
|10495.20
|150
|2000.04.07 15:00
|close
|74
|0.01
|0.95960
|0.91955
|0.96215
|2.45
|10497.65
|151
|2000.04.14 09:01
|buy
|76
|0.01
|0.95495
|0.91735
|0.95995
|152
|2000.04.14 12:56
|t/p
|76
|0.01
|0.95995
|0.91735
|0.95995
|5.00
|10502.65
|153
|2000.04.19 07:00
|buy
|77
|0.01
|0.94675
|0.90915
|0.95175
|154
|2000.04.19 14:02
|buy
|78
|0.02
|0.94395
|0.90885
|0.94895
|155
|2000.04.19 14:45
|buy
|79
|0.03
|0.94140
|0.90880
|0.94640
|156
|2000.04.19 15:12
|buy
|80
|0.05
|0.93878
|0.90868
|0.94378
|157
|2000.04.19 16:00
|buy
|81
|0.08
|0.93585
|0.90825
|0.94085
|158
|2000.04.19 19:29
|t/p
|81
|0.08
|0.94085
|0.90825
|0.94085
|40.00
|10542.65
|159
|2000.04.19 19:29
|close
|80
|0.05
|0.94120
|0.90868
|0.94378
|12.10
|10554.75
|160
|2000.04.19 19:29
|close
|79
|0.03
|0.94110
|0.90880
|0.94640
|-0.90
|10553.85
|161
|2000.04.19 19:29
|close
|78
|0.02
|0.94100
|0.90885
|0.94895
|-5.90
|10547.95
|162
|2000.04.19 19:29
|close
|77
|0.01
|0.94090
|0.90915
|0.95175
|-5.85
|10542.10
|163
|2000.04.21 01:00
|buy
|82
|0.01
|0.93895
|0.90135
|0.94395
|164
|2000.04.24 12:14
|t/p
|82
|0.01
|0.94395
|0.90135
|0.94395
|5.02
|10547.12
|165
|2000.04.27 03:00
|sell
|83
|0.01
|0.92190
|0.95950
|0.91690
|166
|2000.04.27 11:52
|t/p
|83
|0.01
|0.91690
|0.95950
|0.91690
|5.00
|10552.12
|167
|2000.04.27 11:52
|buy
|84
|0.01
|0.91676
|0.87916
|0.92176
|168
|2000.04.27 11:55
|buy
|85
|0.02
|0.91405
|0.87895
|0.91905
|169
|2000.04.27 12:31
|t/p
|85
|0.02
|0.91905
|0.87895
|0.91905
|10.00
|10562.12
|170
|2000.04.27 12:31
|close
|84
|0.01
|0.91908
|0.87916
|0.92176
|2.32
|10564.44
|171
|2000.05.01 01:00
|sell
|86
|0.01
|0.90950
|0.94710
|0.90450
|172
|2000.05.01 06:24
|sell
|87
|0.02
|0.91200
|0.94710
|0.90700
|173
|2000.05.01 16:15
|sell
|88
|0.03
|0.91460
|0.94720
|0.90960
|174
|2000.05.01 18:50
|sell
|89
|0.05
|0.91710
|0.94720
|0.91210
|175
|2000.05.02 07:43
|t/p
|89
|0.05
|0.91210
|0.94720
|0.91210
|24.79
|10589.23
|176
|2000.05.02 07:43
|close
|88
|0.03
|0.91205
|0.94720
|0.90960
|7.52
|10596.75
|177
|2000.05.02 07:44
|close
|87
|0.02
|0.91235
|0.94710
|0.90700
|-0.78
|10595.97
|178
|2000.05.02 07:44
|close
|86
|0.01
|0.91243
|0.94710
|0.90450
|-2.97
|10593.00
|179
|2000.05.03 00:00
|buy
|90
|0.01
|0.91035
|0.87275
|0.91535
|180
|2000.05.03 06:11
|buy
|91
|0.02
|0.90785
|0.87275
|0.91285
|181
|2000.05.03 07:11
|buy
|92
|0.03
|0.90481
|0.87221
|0.90981
|182
|2000.05.03 07:20
|buy
|93
|0.05
|0.90185
|0.87175
|0.90685
|183
|2000.05.03 08:06
|buy
|94
|0.08
|0.89923
|0.87163
|0.90423
|184
|2000.05.03 10:59
|buy
|95
|0.12
|0.89659
|0.87149
|0.90159
|185
|2000.05.03 11:15
|buy
|96
|0.18
|0.89405
|0.87145
|0.89905
|186
|2000.05.03 11:21
|buy
|97
|0.27
|0.89134
|0.87124
|0.89634
|187
|2000.05.03 17:33
|t/p
|97
|0.27
|0.89634
|0.87124
|0.89634
|135.00
|10728.00
|188
|2000.05.03 17:33
|close
|96
|0.18
|0.89640
|0.87145
|0.89905
|42.30
|10770.30
|189
|2000.05.03 17:33
|close
|95
|0.12
|0.89620
|0.87149
|0.90159
|-4.68
|10765.62
|190
|2000.05.03 17:35
|close
|94
|0.08
|0.89590
|0.87163
|0.90423
|-26.64
|10738.98
|191
|2000.05.03 17:35
|close
|93
|0.05
|0.89600
|0.87175
|0.90685
|-29.25
|10709.73
|192
|2000.05.03 17:37
|close
|92
|0.03
|0.89640
|0.87221
|0.90981
|-25.23
|10684.50
|193
|2000.05.03 17:37
|close
|91
|0.02
|0.89590
|0.87275
|0.91285
|-23.90
|10660.60
|194
|2000.05.03 17:37
|close
|90
|0.01
|0.89610
|0.87275
|0.91535
|-14.25
|10646.35
|195
|2000.05.08 15:00
|sell
|98
|0.01
|0.89360
|0.93120
|0.88860
|196
|2000.05.08 15:40
|sell
|99
|0.02
|0.89610
|0.93120
|0.89110
|197
|2000.05.08 20:04
|sell
|100
|0.03
|0.89870
|0.93130
|0.89370
|198
|2000.05.09 14:35
|sell
|101
|0.05
|0.90140
|0.93150
|0.89640
|199
|2000.05.09 16:05
|sell
|102
|0.08
|0.90404
|0.93164
|0.89904
|200
|2000.05.09 16:23
|sell
|103
|0.12
|0.90670
|0.93180
|0.90170
|201
|2000.05.09 21:31
|sell
|104
|0.18
|0.90930
|0.93190
|0.90430
|202
|2000.05.10 09:58
|sell
|105
|0.27
|0.91200
|0.93210
|0.90700
|203
|2000.05.10 19:43
|t/p
|105
|0.27
|0.90700
|0.93210
|0.90700
|135.00
|10781.35
|204
|2000.05.10 19:43
|close
|104
|0.18
|0.90678
|0.93190
|0.90430
|44.61
|10825.95
|205
|2000.05.10 19:43
|close
|103
|0.12
|0.90625
|0.93180
|0.90170
|4.90
|10830.85
|206
|2000.05.10 19:45
|close
|102
|0.08
|0.90645
|0.93164
|0.89904
|-19.62
|10811.23
|207
|2000.05.10 19:45
|close
|101
|0.05
|0.90635
|0.93150
|0.89640
|-24.96
|10786.27
|208
|2000.05.10 19:45
|close
|100
|0.03
|0.90715
|0.93130
|0.89370
|-25.60
|10760.67
|209
|2000.05.10 19:46
|close
|99
|0.02
|0.90635
|0.93120
|0.89110
|-20.67
|10740.00
|210
|2000.05.10 19:46
|close
|98
|0.01
|0.90645
|0.93120
|0.88860
|-12.93
|10727.07
|211
|2000.05.10 23:00
|sell
|106
|0.01
|0.90450
|0.94210
|0.89950
|212
|2000.05.11 08:28
|sell
|107
|0.02
|0.90720
|0.94230
|0.90220
|213
|2000.05.11 10:29
|sell
|108
|0.03
|0.90980
|0.94240
|0.90480
|214
|2000.05.11 13:30
|t/p
|108
|0.03
|0.90480
|0.94240
|0.90480
|15.00
|10742.07
|215
|2000.05.11 13:30
|close
|107
|0.02
|0.90455
|0.94230
|0.90220
|5.30
|10747.37
|216
|2000.05.11 13:31
|close
|106
|0.01
|0.90445
|0.94210
|0.89950
|-0.08
|10747.30
|217
|2000.05.12 02:00
|buy
|109
|0.01
|0.90315
|0.86555
|0.90815
|218
|2000.05.12 07:20
|buy
|110
|0.02
|0.90055
|0.86545
|0.90555
|219
|2000.05.12 10:21
|t/p
|110
|0.02
|0.90555
|0.86545
|0.90555
|10.00
|10757.30
|220
|2000.05.12 10:21
|close
|109
|0.01
|0.90560
|0.86555
|0.90815
|2.45
|10759.75
|221
|2000.05.17 05:00
|buy
|111
|0.01
|0.90205
|0.86445
|0.90705
|222
|2000.05.17 07:03
|buy
|112
|0.02
|0.89935
|0.86425
|0.90435
|223
|2000.05.17 07:34
|buy
|113
|0.03
|0.89675
|0.86415
|0.90175
|224
|2000.05.17 10:18
|buy
|114
|0.05
|0.89401
|0.86391
|0.89901
|225
|2000.05.17 14:43
|buy
|115
|0.08
|0.89075
|0.86315
|0.89575
|226
|2000.05.17 20:23
|t/p
|115
|0.08
|0.89575
|0.86315
|0.89575
|40.00
|10799.75
|227
|2000.05.17 20:23
|close
|114
|0.05
|0.89591
|0.86391
|0.89901
|9.50
|10809.25
|228
|2000.05.17 20:23
|close
|113
|0.03
|0.89585
|0.86415
|0.90175
|-2.70
|10806.55
|229
|2000.05.17 20:23
|close
|112
|0.02
|0.89610
|0.86425
|0.90435
|-6.50
|10800.05
|230
|2000.05.17 20:24
|close
|111
|0.01
|0.89620
|0.86445
|0.90705
|-5.85
|10794.20
|231
|2000.05.19 04:00
|sell
|116
|0.01
|0.89390
|0.93150
|0.88890
|232
|2000.05.19 10:39
|t/p
|116
|0.01
|0.88890
|0.93150
|0.88890
|5.00
|10799.20
|233
|2000.05.23 01:00
|sell
|117
|0.01
|0.90370
|0.94130
|0.89870
|234
|2000.05.23 06:05
|sell
|118
|0.02
|0.90640
|0.94150
|0.90140
|235
|2000.05.23 07:27
|sell
|119
|0.03
|0.90910
|0.94170
|0.90410
|236
|2000.05.23 07:35
|sell
|120
|0.05
|0.91170
|0.94180
|0.90670
|237
|2000.05.23 09:07
|sell
|121
|0.08
|0.91432
|0.94192
|0.90932
|238
|2000.05.23 11:46
|t/p
|121
|0.08
|0.90932
|0.94192
|0.90932
|40.00
|10839.20
|239
|2000.05.23 11:46
|close
|120
|0.05
|0.90925
|0.94180
|0.90670
|12.25
|10851.45
|240
|2000.05.23 11:46
|close
|119
|0.03
|0.90935
|0.94170
|0.90410
|-0.75
|10850.70
|241
|2000.05.23 11:46
|close
|118
|0.02
|0.90945
|0.94150
|0.90140
|-6.10
|10844.60
|242
|2000.05.23 11:47
|close
|117
|0.01
|0.90955
|0.94130
|0.89870
|-5.85
|10838.75
|243
|2000.05.23 12:00
|sell
|122
|0.01
|0.90950
|0.94710
|0.90450
|244
|2000.05.23 13:01
|sell
|123
|0.02
|0.91210
|0.94720
|0.90710
|245
|2000.05.23 15:17
|t/p
|123
|0.02
|0.90710
|0.94720
|0.90710
|10.00
|10848.75
|246
|2000.05.23 15:17
|close
|122
|0.01
|0.90695
|0.94710
|0.90450
|2.55
|10851.30
|247
|2000.05.24 21:00
|sell
|124
|0.01
|0.90400
|0.94160
|0.89900
|248
|2000.05.25 12:11
|t/p
|124
|0.01
|0.89900
|0.94160
|0.89900
|4.87
|10856.17
|249
|2000.05.25 14:00
|buy
|125
|0.01
|0.90165
|0.86405
|0.90665
|250
|2000.05.25 14:42
|t/p
|125
|0.01
|0.90665
|0.86405
|0.90665
|5.00
|10861.17
|251
|2000.05.25 14:42
|buy
|126
|0.01
|0.90695
|0.86935
|0.91195
|252
|2000.05.25 18:54
|t/p
|126
|0.01
|0.91195
|0.86935
|0.91195
|5.00
|10866.17
|253
|2000.05.26 12:00
|sell
|127
|0.01
|0.91370
|0.95130
|0.90870
|254
|2000.05.26 14:05
|sell
|128
|0.02
|0.91625
|0.95135
|0.91125
|255
|2000.05.26 14:19
|sell
|129
|0.03
|0.91880
|0.95140
|0.91380
|256
|2000.05.26 14:44
|sell
|130
|0.05
|0.92160
|0.95170
|0.91660
|257
|2000.05.26 14:59
|sell
|131
|0.08
|0.92411
|0.95171
|0.91911
|258
|2000.05.26 15:02
|sell
|132
|0.12
|0.92670
|0.95180
|0.92170
|259
|2000.05.26 15:10
|sell
|133
|0.18
|0.92932
|0.95192
|0.92432
|260
|2000.05.26 16:00
|sell
|134
|0.27
|0.93190
|0.95200
|0.92690
|261
|2000.05.29 07:38
|t/p
|134
|0.27
|0.92690
|0.95200
|0.92690
|133.87
|11000.04
|262
|2000.05.29 07:38
|close
|133
|0.18
|0.92675
|0.95192
|0.92432
|45.51
|11045.54
|263
|2000.05.29 07:39
|close
|132
|0.12
|0.92695
|0.95180
|0.92170
|-3.50
|11042.04
|264
|2000.05.29 07:39
|close
|131
|0.08
|0.92725
|0.95171
|0.91911
|-25.46
|11016.59
|265
|2000.05.29 07:40
|close
|130
|0.05
|0.92705
|0.95170
|0.91660
|-27.46
|10989.13
|266
|2000.05.29 07:40
|close
|129
|0.03
|0.92720
|0.95140
|0.91380
|-25.33
|10963.80
|267
|2000.05.29 07:40
|close
|128
|0.02
|0.92725
|0.95135
|0.91125
|-22.08
|10941.72
|268
|2000.05.29 07:40
|close
|127
|0.01
|0.92711
|0.95130
|0.90870
|-13.45
|10928.27
|269
|2000.05.31 06:00
|buy
|135
|0.01
|0.93105
|0.89345
|0.93605
|270
|2000.05.31 06:14
|buy
|136
|0.02
|0.92845
|0.89335
|0.93345
|271
|2000.05.31 09:33
|t/p
|136
|0.02
|0.93345
|0.89335
|0.93345
|10.00
|10938.27
|272
|2000.05.31 09:33
|close
|135
|0.01
|0.93360
|0.89345
|0.93605
|2.55
|10940.82
|273
|2000.06.02 05:00
|buy
|137
|0.01
|0.93125
|0.89365
|0.93625
|274
|2000.06.02 06:33
|t/p
|137
|0.01
|0.93625
|0.89365
|0.93625
|5.00
|10945.82
|275
|2000.06.05 06:00
|sell
|138
|0.01
|0.94440
|0.98200
|0.93940
|276
|2000.06.05 15:26
|sell
|139
|0.02
|0.94714
|0.98224
|0.94214
|277
|2000.06.06 08:04
|sell
|140
|0.03
|0.94980
|0.98240
|0.94480
|278
|2000.06.06 12:42
|sell
|141
|0.05
|0.95240
|0.98250
|0.94740
|279
|2000.06.06 13:03
|sell
|142
|0.08
|0.95530
|0.98290
|0.95030
|280
|2000.06.06 13:27
|sell
|143
|0.12
|0.95800
|0.98310
|0.95300
|281
|2000.06.07 14:16
|sell
|144
|0.18
|0.96060
|0.98320
|0.95560
|282
|2000.06.08 11:46
|sell
|145
|0.27
|0.96320
|0.98330
|0.95820
|283
|2000.06.08 11:47
|sell
|146
|0.41
|0.96570
|0.98330
|0.96070
|284
|2000.06.08 12:05
|sell
|147
|0.62
|0.96837
|0.98347
|0.96337
|285
|2000.06.08 13:37
|t/p
|147
|0.62
|0.96337
|0.98347
|0.96337
|310.00
|11255.82
|286
|2000.06.08 13:37
|close
|146
|0.41
|0.96295
|0.98330
|0.96070
|112.75
|11368.57
|287
|2000.06.08 13:37
|close
|145
|0.27
|0.96313
|0.98330
|0.95820
|1.89
|11370.46
|288
|2000.06.08 13:37
|close
|144
|0.18
|0.96330
|0.98320
|0.95560
|-50.86
|11319.59
|289
|2000.06.08 13:37
|close
|143
|0.12
|0.96325
|0.98310
|0.95300
|-65.01
|11254.58
|290
|2000.06.08 13:37
|close
|142
|0.08
|0.96319
|0.98290
|0.95030
|-64.46
|11190.12
|291
|2000.06.08 13:37
|close
|141
|0.05
|0.96314
|0.98250
|0.94740
|-54.54
|11135.58
|292
|2000.06.08 13:37
|close
|140
|0.03
|0.96330
|0.98240
|0.94480
|-41.00
|11094.58
|293
|2000.06.08 13:37
|close
|139
|0.02
|0.96345
|0.98224
|0.94214
|-33.04
|11061.54
|294
|2000.06.08 13:37
|close
|138
|0.01
|0.96324
|0.98200
|0.93940
|-19.05
|11042.49
|295
|2000.06.09 16:00
|buy
|148
|0.01
|0.95315
|0.91555
|0.95815
|296
|2000.06.12 00:21
|buy
|149
|0.02
|0.95035
|0.91525
|0.95535
|297
|2000.06.12 16:03
|t/p
|149
|0.02
|0.95535
|0.91525
|0.95535
|10.00
|11052.49
|298
|2000.06.12 16:03
|close
|148
|0.01
|0.95540
|0.91555
|0.95815
|2.27
|11054.76
|299
|2000.06.12 23:01
|sell
|150
|0.01
|0.95380
|0.99140
|0.94880
|300
|2000.06.13 06:33
|sell
|151
|0.02
|0.95631
|0.99141
|0.95131
|301
|2000.06.13 06:45
|sell
|152
|0.03
|0.95885
|0.99145
|0.95385
|302
|2000.06.13 12:40
|sell
|153
|0.05
|0.96148
|0.99158
|0.95648
|303
|2000.06.14 05:34
|sell
|154
|0.08
|0.96400
|0.99160
|0.95900
|304
|2000.06.14 13:20
|t/p
|154
|0.08
|0.95900
|0.99160
|0.95900
|40.00
|11094.76
|305
|2000.06.14 13:20
|close
|153
|0.05
|0.95895
|0.99158
|0.95648
|12.44
|11107.20
|306
|2000.06.14 13:21
|close
|152
|0.03
|0.95925
|0.99145
|0.95385
|-1.33
|11105.87
|307
|2000.06.14 13:21
|close
|151
|0.02
|0.95940
|0.99141
|0.95131
|-6.26
|11099.61
|308
|2000.06.14 13:21
|close
|150
|0.01
|0.95945
|0.99140
|0.94880
|-5.73
|11093.88
|309
|2000.06.14 17:00
|sell
|155
|0.01
|0.95910
|0.99670
|0.95410
|310
|2000.06.15 07:40
|t/p
|155
|0.01
|0.95410
|0.99670
|0.95410
|4.87
|11098.75
|311
|2000.06.15 07:40
|buy
|156
|0.01
|0.95405
|0.91645
|0.95905
|312
|2000.06.15 09:19
|buy
|157
|0.02
|0.95125
|0.91615
|0.95625
|313
|2000.06.16 09:23
|t/p
|157
|0.02
|0.95625
|0.91615
|0.95625
|10.04
|11108.79
|314
|2000.06.16 09:23
|close
|156
|0.01
|0.95625
|0.91645
|0.95905
|2.22
|11111.01
|315
|2000.06.20 05:00
|buy
|158
|0.01
|0.95845
|0.92085
|0.96345
|316
|2000.06.20 08:21
|buy
|159
|0.02
|0.95595
|0.92085
|0.96095
|317
|2000.06.20 12:06
|buy
|160
|0.03
|0.95325
|0.92065
|0.95825
|318
|2000.06.20 18:23
|t/p
|160
|0.03
|0.95825
|0.92065
|0.95825
|15.00
|11126.01
|319
|2000.06.20 18:23
|close
|159
|0.02
|0.95830
|0.92085
|0.96095
|4.70
|11130.71
|320
|2000.06.20 18:23
|close
|158
|0.01
|0.95820
|0.92085
|0.96345
|-0.25
|11130.46
|321
|2000.06.26 02:00
|buy
|161
|0.01
|0.93705
|0.89945
|0.94205
|322
|2000.06.26 07:07
|buy
|162
|0.02
|0.93445
|0.89935
|0.93945
|323
|2000.06.26 07:19
|buy
|163
|0.03
|0.93194
|0.89934
|0.93694
|324
|2000.06.26 15:00
|t/p
|163
|0.03
|0.93694
|0.89934
|0.93694
|15.00
|11145.46
|325
|2000.06.26 15:00
|close
|162
|0.02
|0.93700
|0.89935
|0.93945
|5.10
|11150.56
|326
|2000.06.26 15:01
|close
|161
|0.01
|0.93670
|0.89945
|0.94205
|-0.35
|11150.21
|327
|2000.06.26 17:00
|buy
|164
|0.01
|0.93835
|0.90075
|0.94335
|328
|2000.06.26 23:45
|buy
|165
|0.02
|0.93575
|0.90065
|0.94075
|329
|2000.06.27 06:21
|t/p
|165
|0.02
|0.94075
|0.90065
|0.94075
|10.04
|11160.24
|330
|2000.06.27 06:21
|close
|164
|0.01
|0.94080
|0.90075
|0.94335
|2.47
|11162.71
|331
|2000.06.28 12:00
|sell
|166
|0.01
|0.94090
|0.97850
|0.93590
|332
|2000.06.28 13:21
|sell
|167
|0.02
|0.94357
|0.97867
|0.93857
|333
|2000.06.28 14:48
|sell
|168
|0.03
|0.94620
|0.97880
|0.94120
|334
|2000.06.28 19:06
|t/p
|168
|0.03
|0.94120
|0.97880
|0.94120
|15.00
|11177.71
|335
|2000.06.28 19:06
|close
|167
|0.02
|0.94115
|0.97867
|0.93857
|4.84
|11182.55
|336
|2000.06.28 19:07
|close
|166
|0.01
|0.94135
|0.97850
|0.93590
|-0.45
|11182.10
|337
|2000.07.02 23:03
|sell
|169
|0.01
|0.95240
|0.99000
|0.94740
|338
|2000.07.04 04:36
|t/p
|169
|0.01
|0.94740
|0.99000
|0.94740
|4.92
|11187.02
|339
|2000.07.04 16:00
|buy
|170
|0.01
|0.95125
|0.91365
|0.95625
|340
|2000.07.05 14:33
|t/p
|170
|0.01
|0.95625
|0.91365
|0.95625
|5.02
|11192.03
|341
|2000.07.10 05:00
|buy
|171
|0.01
|0.95125
|0.91365
|0.95625
|342
|2000.07.11 05:59
|t/p
|171
|0.01
|0.95625
|0.91365
|0.95625
|5.02
|11197.05
|343
|2000.07.11 15:00
|sell
|172
|0.01
|0.95090
|0.98850
|0.94590
|344
|2000.07.12 14:55
|t/p
|172
|0.01
|0.94590
|0.98850
|0.94590
|4.96
|11202.01
|345
|2000.07.12 21:00
|buy
|173
|0.01
|0.94275
|0.90515
|0.94775
|346
|2000.07.13 01:08
|buy
|174
|0.02
|0.94025
|0.90515
|0.94525
|347
|2000.07.13 08:46
|buy
|175
|0.03
|0.93761
|0.90501
|0.94261
|348
|2000.07.13 11:15
|buy
|176
|0.05
|0.93505
|0.90495
|0.94005
|349
|2000.07.14 12:32
|buy
|177
|0.08
|0.93225
|0.90465
|0.93725
|350
|2000.07.14 14:46
|t/p
|177
|0.08
|0.93725
|0.90465
|0.93725
|40.00
|11242.01
|351
|2000.07.14 14:46
|close
|176
|0.05
|0.93745
|0.90495
|0.94005
|12.09
|11254.10
|352
|2000.07.14 14:46
|close
|175
|0.03
|0.93737
|0.90501
|0.94261
|-0.67
|11253.44
|353
|2000.07.14 14:47
|close
|174
|0.02
|0.93770
|0.90515
|0.94525
|-5.06
|11248.37
|354
|2000.07.14 14:47
|close
|173
|0.01
|0.93753
|0.90515
|0.94775
|-5.15
|11243.23
|355
|2000.07.24 02:00
|sell
|178
|0.01
|0.93650
|0.97410
|0.93150
|356
|2000.07.24 15:53
|t/p
|178
|0.01
|0.93150
|0.97410
|0.93150
|5.00
|11248.23
|357
|2000.07.31 17:00
|buy
|179
|0.01
|0.92805
|0.89045
|0.93305
|358
|2000.08.01 06:41
|buy
|180
|0.02
|0.92545
|0.89035
|0.93045
|359
|2000.08.01 15:42
|buy
|181
|0.03
|0.92285
|0.89025
|0.92785
|360
|2000.08.01 17:57
|buy
|182
|0.05
|0.92025
|0.89015
|0.92525
|361
|2000.08.01 19:25
|buy
|183
|0.08
|0.91765
|0.89005
|0.92265
|362
|2000.08.01 19:58
|buy
|184
|0.12
|0.91506
|0.88996
|0.92006
|363
|2000.08.02 13:50
|buy
|185
|0.18
|0.91245
|0.88985
|0.91745
|364
|2000.08.03 06:24
|t/p
|185
|0.18
|0.91745
|0.88985
|0.91745
|90.98
|11339.21
|365
|2000.08.03 06:24
|close
|184
|0.12
|0.91750
|0.88996
|0.92006
|30.15
|11369.36
|366
|2000.08.03 06:24
|close
|183
|0.08
|0.91737
|0.89005
|0.92265
|-1.66
|11367.70
|367
|2000.08.03 06:24
|close
|182
|0.05
|0.91744
|0.89015
|0.92525
|-13.69
|11354.02
|368
|2000.08.03 06:25
|close
|181
|0.03
|0.91730
|0.89025
|0.92785
|-16.43
|11337.59
|369
|2000.08.03 06:25
|close
|180
|0.02
|0.91735
|0.89035
|0.93045
|-16.05
|11321.53
|370
|2000.08.03 06:25
|close
|179
|0.01
|0.91740
|0.89045
|0.93305
|-10.56
|11310.97
|371
|2000.08.04 16:00
|buy
|186
|0.01
|0.90755
|0.86995
|0.91255
|372
|2000.08.08 07:33
|buy
|187
|0.02
|0.90495
|0.86985
|0.90995
|373
|2000.08.08 12:36
|buy
|188
|0.03
|0.90230
|0.86970
|0.90730
|374
|2000.08.08 14:58
|buy
|189
|0.05
|0.89975
|0.86965
|0.90475
|375
|2000.08.09 07:59
|buy
|190
|0.08
|0.89715
|0.86955
|0.90215
|376
|2000.08.10 00:00
|t/p
|190
|0.08
|0.90215
|0.86955
|0.90215
|40.44
|11351.41
|377
|2000.08.10 00:00
|close
|189
|0.05
|0.90240
|0.86965
|0.90475
|13.61
|11365.02
|378
|2000.08.10 00:00
|close
|188
|0.03
|0.90218
|0.86970
|0.90730
|-0.14
|11364.88
|379
|2000.08.10 00:00
|close
|187
|0.02
|0.90210
|0.86985
|0.90995
|-5.55
|11359.33
|380
|2000.08.10 00:02
|close
|186
|0.01
|0.90250
|0.86995
|0.91255
|-4.94
|11354.39
|381
|2000.08.18 04:00
|sell
|191
|0.01
|0.91630
|0.95390
|0.91130
|382
|2000.08.18 12:29
|t/p
|191
|0.01
|0.91130
|0.95390
|0.91130
|5.00
|11359.39
|383
|2000.08.22 03:00
|buy
|192
|0.01
|0.90245
|0.86485
|0.90745
|384
|2000.08.22 08:02
|buy
|193
|0.02
|0.89945
|0.86435
|0.90445
|385
|2000.08.22 12:00
|buy
|194
|0.03
|0.89690
|0.86430
|0.90190
|386
|2000.08.23 02:10
|buy
|195
|0.05
|0.89415
|0.86405
|0.89915
|387
|2000.08.23 06:12
|buy
|196
|0.08
|0.89155
|0.86395
|0.89655
|388
|2000.08.23 15:48
|t/p
|196
|0.08
|0.89655
|0.86395
|0.89655
|40.00
|11399.39
|389
|2000.08.23 15:48
|close
|195
|0.05
|0.89670
|0.86405
|0.89915
|12.75
|11412.14
|390
|2000.08.23 15:48
|close
|194
|0.03
|0.89680
|0.86430
|0.90190
|-0.25
|11411.89
|391
|2000.08.23 15:48
|close
|193
|0.02
|0.89690
|0.86435
|0.90445
|-5.06
|11406.83
|392
|2000.08.23 15:48
|close
|192
|0.01
|0.89670
|0.86485
|0.90745
|-5.73
|11401.10
|393
|2000.08.23 19:00
|buy
|197
|0.01
|0.90055
|0.86295
|0.90555
|394
|2000.08.25 05:16
|buy
|198
|0.02
|0.89801
|0.86291
|0.90301
|395
|2000.08.25 07:37
|t/p
|198
|0.02
|0.90301
|0.86291
|0.90301
|10.00
|11411.10
|396
|2000.08.25 07:37
|close
|197
|0.01
|0.90301
|0.86295
|0.90555
|2.53
|11413.63
|397
|2000.08.25 16:00
|sell
|199
|0.01
|0.90250
|0.94010
|0.89750
|398
|2000.08.29 11:27
|t/p
|199
|0.01
|0.89750
|0.94010
|0.89750
|4.92
|11418.55
|399
|2000.08.31 03:00
|sell
|200
|0.01
|0.89370
|0.93130
|0.88870
|400
|2000.08.31 11:52
|sell
|201
|0.02
|0.89635
|0.93145
|0.89135
|401
|2000.08.31 12:14
|t/p
|201
|0.02
|0.89135
|0.93145
|0.89135
|10.00
|11428.55
|402
|2000.08.31 12:14
|close
|200
|0.01
|0.89115
|0.93130
|0.88870
|2.55
|11431.10
|403
|2000.08.31 13:00
|sell
|202
|0.01
|0.89140
|0.92900
|0.88640
|404
|2000.08.31 15:33
|t/p
|202
|0.01
|0.88640
|0.92900
|0.88640
|5.00
|11436.10
|405
|2000.09.01 02:01
|buy
|203
|0.01
|0.88985
|0.85225
|0.89485
|406
|2000.09.01 13:14
|t/p
|203
|0.01
|0.89485
|0.85225
|0.89485
|5.00
|11441.10
|407
|2000.09.12 06:00
|buy
|204
|0.01
|0.85885
|0.82125
|0.86385
|408
|2000.09.12 06:07
|buy
|205
|0.02
|0.85635
|0.82125
|0.86135
|409
|2000.09.12 07:04
|t/p
|205
|0.02
|0.86135
|0.82125
|0.86135
|10.00
|11451.10
|410
|2000.09.12 07:04
|close
|204
|0.01
|0.86140
|0.82125
|0.86385
|2.55
|11453.65
|411
|2000.09.13 03:01
|sell
|206
|0.01
|0.86290
|0.90050
|0.85790
|412
|2000.09.13 06:03
|sell
|207
|0.02
|0.86564
|0.90074
|0.86064
|413
|2000.09.13 06:48
|sell
|208
|0.03
|0.86830
|0.90090
|0.86330
|414
|2000.09.13 13:35
|t/p
|208
|0.03
|0.86330
|0.90090
|0.86330
|15.00
|11468.65
|415
|2000.09.13 13:35
|close
|207
|0.02
|0.86325
|0.90074
|0.86064
|4.78
|11473.43
|416
|2000.09.13 13:35
|close
|206
|0.01
|0.86326
|0.90050
|0.85790
|-0.36
|11473.07
|417
|2000.09.14 11:00
|buy
|209
|0.01
|0.86825
|0.83065
|0.87325
|418
|2000.09.14 12:55
|buy
|210
|0.02
|0.86545
|0.83035
|0.87045
|419
|2000.09.14 14:10
|buy
|211
|0.03
|0.86291
|0.83031
|0.86791
|420
|2000.09.14 14:55
|buy
|212
|0.05
|0.86040
|0.83030
|0.86540
|421
|2000.09.14 19:52
|t/p
|212
|0.05
|0.86540
|0.83030
|0.86540
|25.00
|11498.07
|422
|2000.09.14 19:52
|close
|211
|0.03
|0.86540
|0.83031
|0.86791
|7.47
|11505.54
|423
|2000.09.14 19:53
|close
|210
|0.02
|0.86520
|0.83035
|0.87045
|-0.50
|11505.04
|424
|2000.09.14 19:53
|close
|209
|0.01
|0.86540
|0.83065
|0.87325
|-2.85
|11502.19
|425
|2000.09.18 10:00
|buy
|213
|0.01
|0.85555
|0.81795
|0.86055
|426
|2000.09.18 11:37
|buy
|214
|0.02
|0.85291
|0.81781
|0.85791
|427
|2000.09.19 05:54
|buy
|215
|0.03
|0.85022
|0.81762
|0.85522
|428
|2000.09.19 11:50
|t/p
|215
|0.03
|0.85522
|0.81762
|0.85522
|15.00
|11517.19
|429
|2000.09.19 11:50
|close
|214
|0.02
|0.85540
|0.81781
|0.85791
|5.02
|11522.20
|430
|2000.09.19 11:50
|close
|213
|0.01
|0.85530
|0.81795
|0.86055
|-0.23
|11521.97
|431
|2000.09.20 22:03
|buy
|216
|0.01
|0.84925
|0.81165
|0.85425
|432
|2000.09.21 01:01
|buy
|217
|0.02
|0.84671
|0.81161
|0.85171
|433
|2000.09.21 07:25
|t/p
|217
|0.02
|0.85171
|0.81161
|0.85171
|10.00
|11531.97
|434
|2000.09.21 07:25
|close
|216
|0.01
|0.85192
|0.81165
|0.85425
|2.72
|11534.69
|435
|2000.09.26 01:00
|buy
|218
|0.01
|0.87485
|0.83725
|0.87985
|436
|2000.09.26 13:19
|t/p
|218
|0.01
|0.87985
|0.83725
|0.87985
|5.00
|11539.69
|437
|2000.09.28 20:00
|sell
|219
|0.01
|0.87910
|0.91670
|0.87410
|438
|2000.09.28 22:27
|sell
|220
|0.02
|0.88160
|0.91670
|0.87660
|439
|2000.09.29 11:16
|t/p
|220
|0.02
|0.87660
|0.91670
|0.87660
|9.92
|11549.61
|440
|2000.09.29 11:16
|close
|219
|0.01
|0.87645
|0.91670
|0.87410
|2.61
|11552.22
|441
|2000.09.29 14:00
|buy
|221
|0.01
|0.87935
|0.84175
|0.88435
|442
|2000.09.29 16:07
|t/p
|221
|0.01
|0.88435
|0.84175
|0.88435
|5.00
|11557.22
|443
|2000.10.02 12:00
|sell
|222
|0.01
|0.88250
|0.92010
|0.87750
|444
|2000.10.02 20:24
|t/p
|222
|0.01
|0.87750
|0.92010
|0.87750
|5.00
|11562.22
|445
|2000.10.04 11:14
|sell
|223
|0.01
|0.87450
|0.91210
|0.86950
|446
|2000.10.05 11:53
|sell
|224
|0.02
|0.87730
|0.91240
|0.87230
|447
|2000.10.05 13:36
|t/p
|224
|0.02
|0.87230
|0.91240
|0.87230
|10.00
|11572.22
|448
|2000.10.05 13:36
|close
|223
|0.01
|0.87225
|0.91210
|0.86950
|2.12
|11574.34
|449
|2000.10.09 06:00
|buy
|225
|0.01
|0.87005
|0.83245
|0.87505
|450
|2000.10.09 16:04
|buy
|226
|0.02
|0.86745
|0.83235
|0.87245
|451
|2000.10.10 07:32
|t/p
|226
|0.02
|0.87245
|0.83235
|0.87245
|10.04
|11584.38
|452
|2000.10.10 07:32
|close
|225
|0.01
|0.87250
|0.83245
|0.87505
|2.47
|11586.85
|453
|2000.10.10 08:00
|buy
|227
|0.01
|0.87335
|0.83575
|0.87835
|454
|2000.10.10 12:57
|buy
|228
|0.02
|0.87083
|0.83573
|0.87583
|455
|2000.10.10 14:34
|buy
|229
|0.03
|0.86805
|0.83545
|0.87305
|456
|2000.10.11 01:54
|t/p
|229
|0.03
|0.87305
|0.83545
|0.87305
|15.05
|11601.90
|457
|2000.10.11 01:54
|close
|228
|0.02
|0.87310
|0.83573
|0.87583
|4.58
|11606.48
|458
|2000.10.11 01:54
|close
|227
|0.01
|0.87320
|0.83575
|0.87835
|-0.13
|11606.35
|459
|2000.10.12 17:00
|buy
|230
|0.01
|0.86455
|0.82695
|0.86955
|460
|2000.10.12 20:03
|buy
|231
|0.02
|0.86191
|0.82681
|0.86691
|461
|2000.10.13 15:01
|buy
|232
|0.03
|0.85937
|0.82677
|0.86437
|462
|2000.10.13 15:32
|buy
|233
|0.05
|0.85685
|0.82675
|0.86185
|463
|2000.10.13 17:33
|buy
|234
|0.08
|0.85428
|0.82668
|0.85928
|464
|2000.10.16 07:48
|buy
|235
|0.12
|0.85175
|0.82665
|0.85675
|465
|2000.10.16 13:10
|buy
|236
|0.18
|0.84925
|0.82665
|0.85425
|466
|2000.10.16 13:27
|buy
|237
|0.27
|0.84635
|0.82625
|0.85135
|467
|2000.10.16 14:18
|t/p
|237
|0.27
|0.85135
|0.82625
|0.85135
|135.00
|11741.35
|468
|2000.10.16 14:18
|close
|236
|0.18
|0.85154
|0.82665
|0.85425
|41.22
|11782.57
|469
|2000.10.16 14:18
|close
|235
|0.12
|0.85146
|0.82665
|0.85675
|-3.48
|11779.09
|470
|2000.10.16 14:18
|close
|234
|0.08
|0.85137
|0.82668
|0.85928
|-23.13
|11755.95
|471
|2000.10.16 14:18
|close
|233
|0.05
|0.85154
|0.82675
|0.86185
|-26.46
|11729.49
|472
|2000.10.16 14:18
|close
|232
|0.03
|0.85170
|0.82677
|0.86437
|-22.96
|11706.54
|473
|2000.10.16 14:18
|close
|231
|0.02
|0.85138
|0.82681
|0.86691
|-20.99
|11685.55
|474
|2000.10.16 14:18
|close
|230
|0.01
|0.85105
|0.82695
|0.86955
|-13.46
|11672.09
|475
|2000.10.17 18:00
|buy
|238
|0.01
|0.85205
|0.81445
|0.85705
|476
|2000.10.18 06:16
|t/p
|238
|0.01
|0.85705
|0.81445
|0.85705
|5.02
|11677.11
|477
|2000.10.18 15:00
|sell
|239
|0.01
|0.84750
|0.88510
|0.84250
|478
|2000.10.18 15:06
|t/p
|239
|0.01
|0.84250
|0.88510
|0.84250
|5.00
|11682.11
|479
|2000.10.18 15:06
|sell
|240
|0.01
|0.84222
|0.87982
|0.83722
|480
|2000.10.18 15:07
|t/p
|240
|0.01
|0.83722
|0.87982
|0.83722
|5.00
|11687.11
|481
|2000.10.18 15:07
|sell
|241
|0.01
|0.83680
|0.87440
|0.83180
|482
|2000.10.18 15:07
|sell
|242
|0.02
|0.83930
|0.87440
|0.83430
|483
|2000.10.18 15:13
|sell
|243
|0.03
|0.84197
|0.87457
|0.83697
|484
|2000.10.18 16:26
|t/p
|243
|0.03
|0.83697
|0.87457
|0.83697
|15.00
|11702.11
|485
|2000.10.18 16:26
|close
|242
|0.02
|0.83685
|0.87440
|0.83430
|4.90
|11707.01
|486
|2000.10.18 16:27
|close
|241
|0.01
|0.83585
|0.87440
|0.83180
|0.95
|11707.96
|487
|2000.10.20 15:00
|sell
|244
|0.01
|0.83740
|0.87500
|0.83240
|488
|2000.10.20 15:47
|sell
|245
|0.02
|0.84010
|0.87520
|0.83510
|489
|2000.10.20 16:27
|sell
|246
|0.03
|0.84260
|0.87520
|0.83760
|490
|2000.10.23 11:18
|t/p
|246
|0.03
|0.83760
|0.87520
|0.83760
|14.87
|11722.83
|491
|2000.10.23 11:18
|close
|245
|0.02
|0.83745
|0.87520
|0.83510
|5.22
|11728.05
|492
|2000.10.23 11:18
|close
|244
|0.01
|0.83755
|0.87500
|0.83240
|-0.19
|11727.85
|493
|2000.10.24 07:00
|buy
|247
|0.01
|0.83675
|0.79915
|0.84175
|494
|2000.10.25 09:14
|buy
|248
|0.02
|0.83395
|0.79885
|0.83895
|495
|2000.10.25 10:22
|buy
|249
|0.03
|0.83125
|0.79865
|0.83625
|496
|2000.10.25 15:56
|buy
|250
|0.05
|0.82859
|0.79849
|0.83359
|497
|2000.10.25 17:31
|buy
|251
|0.08
|0.82605
|0.79845
|0.83105
|498
|2000.10.26 08:25
|buy
|252
|0.12
|0.82325
|0.79815
|0.82825
|499
|2000.10.26 10:46
|t/p
|252
|0.12
|0.82825
|0.79815
|0.82825
|60.00
|11787.85
|500
|2000.10.26 10:46
|close
|251
|0.08
|0.82840
|0.79845
|0.83105
|19.24
|11807.09
|501
|2000.10.26 10:46
|close
|250
|0.05
|0.82824
|0.79849
|0.83359
|-1.48
|11805.61
|502
|2000.10.26 10:46
|close
|249
|0.03
|0.82832
|0.79865
|0.83625
|-8.63
|11796.99
|503
|2000.10.26 10:46
|close
|248
|0.02
|0.82820
|0.79885
|0.83895
|-11.39
|11785.60
|504
|2000.10.26 10:47
|close
|247
|0.01
|0.82780
|0.79915
|0.84175
|-8.88
|11776.72
|505
|2000.10.27 04:00
|sell
|253
|0.01
|0.82990
|0.86750
|0.82490
|506
|2000.10.27 07:55
|sell
|254
|0.02
|0.83241
|0.86751
|0.82741
|507
|2000.10.27 13:32
|sell
|255
|0.03
|0.83517
|0.86777
|0.83017
|508
|2000.10.27 15:16
|sell
|256
|0.05
|0.84070
|0.87080
|0.83570
|509
|2000.10.27 15:51
|sell
|257
|0.08
|0.84340
|0.87100
|0.83840
|510
|2000.10.30 09:56
|sell
|258
|0.12
|0.84620
|0.87130
|0.84120
|511
|2000.10.30 11:46
|sell
|259
|0.18
|0.84870
|0.87130
|0.84370
|512
|2000.10.30 12:16
|sell
|260
|0.27
|0.85145
|0.87155
|0.84645
|513
|2000.10.30 15:10
|t/p
|260
|0.27
|0.84645
|0.87155
|0.84645
|135.00
|11911.72
|514
|2000.10.30 15:10
|close
|259
|0.18
|0.84638
|0.87130
|0.84370
|41.76
|11953.48
|515
|2000.10.30 15:10
|close
|258
|0.12
|0.84646
|0.87130
|0.84120
|-3.12
|11950.36
|516
|2000.10.30 15:10
|close
|257
|0.08
|0.84605
|0.87100
|0.83840
|-21.54
|11928.82
|517
|2000.10.30 15:10
|close
|256
|0.05
|0.84621
|0.87080
|0.83570
|-27.76
|11901.07
|518
|2000.10.30 15:10
|close
|255
|0.03
|0.84625
|0.86777
|0.83017
|-33.37
|11867.70
|519
|2000.10.30 15:11
|close
|254
|0.02
|0.84615
|0.86751
|0.82741
|-27.56
|11840.14
|520
|2000.10.30 15:11
|close
|253
|0.01
|0.84647
|0.86750
|0.82490
|-16.61
|11823.52
|521
|2000.11.01 04:02
|sell
|261
|0.01
|0.84820
|0.88580
|0.84320
|522
|2000.11.01 06:52
|sell
|262
|0.02
|0.85071
|0.88581
|0.84571
|523
|2000.11.01 07:38
|sell
|263
|0.03
|0.85340
|0.88600
|0.84840
|524
|2000.11.01 10:46
|sell
|264
|0.05
|0.85601
|0.88611
|0.85101
|525
|2000.11.01 15:19
|sell
|265
|0.08
|0.85880
|0.88640
|0.85380
|526
|2000.11.01 20:20
|sell
|266
|0.12
|0.86133
|0.88643
|0.85633
|527
|2000.11.02 08:14
|t/p
|266
|0.12
|0.85633
|0.88643
|0.85633
|58.49
|11882.02
|528
|2000.11.02 08:14
|close
|265
|0.08
|0.85611
|0.88640
|0.85380
|20.51
|11902.53
|529
|2000.11.02 08:14
|close
|264
|0.05
|0.85616
|0.88611
|0.85101
|-1.38
|11901.15
|530
|2000.11.02 08:14
|close
|263
|0.03
|0.85620
|0.88600
|0.84840
|-8.78
|11892.37
|531
|2000.11.02 08:14
|close
|262
|0.02
|0.85575
|0.88581
|0.84571
|-10.33
|11882.04
|532
|2000.11.02 08:15
|close
|261
|0.01
|0.85615
|0.88580
|0.84320
|-8.08
|11873.97
|533
|2000.11.06 00:00
|buy
|267
|0.01
|0.86705
|0.82945
|0.87205
|534
|2000.11.06 00:13
|buy
|268
|0.02
|0.86454
|0.82944
|0.86954
|535
|2000.11.06 07:53
|t/p
|268
|0.02
|0.86954
|0.82944
|0.86954
|10.00
|11883.97
|536
|2000.11.06 07:53
|close
|267
|0.01
|0.86960
|0.82945
|0.87205
|2.55
|11886.52
|537
|2000.11.06 22:00
|buy
|269
|0.01
|0.86225
|0.82465
|0.86725
|538
|2000.11.07 11:34
|buy
|270
|0.02
|0.85965
|0.82455
|0.86465
|539
|2000.11.08 01:55
|t/p
|270
|0.02
|0.86465
|0.82455
|0.86465
|10.04
|11896.55
|540
|2000.11.08 01:55
|close
|269
|0.01
|0.86470
|0.82465
|0.86725
|2.49
|11899.04
|541
|2000.11.08 01:55
|buy
|271
|0.01
|0.86477
|0.82717
|0.86977
|542
|2000.11.08 04:25
|buy
|272
|0.02
|0.86225
|0.82715
|0.86725
|543
|2000.11.08 05:09
|buy
|273
|0.03
|0.85955
|0.82695
|0.86455
|544
|2000.11.08 07:24
|buy
|274
|0.05
|0.85697
|0.82687
|0.86197
|545
|2000.11.08 17:30
|buy
|275
|0.08
|0.85444
|0.82684
|0.85944
|546
|2000.11.08 17:37
|buy
|276
|0.12
|0.85193
|0.82683
|0.85693
|547
|2000.11.09 14:13
|t/p
|276
|0.12
|0.85693
|0.82683
|0.85693
|60.66
|11959.70
|548
|2000.11.09 14:13
|close
|275
|0.08
|0.85700
|0.82684
|0.85944
|20.92
|11980.61
|549
|2000.11.09 14:13
|close
|274
|0.05
|0.85689
|0.82687
|0.86197
|-0.13
|11980.49
|550
|2000.11.09 14:13
|close
|273
|0.03
|0.85670
|0.82695
|0.86455
|-8.39
|11972.10
|551
|2000.11.09 14:14
|close
|272
|0.02
|0.85690
|0.82715
|0.86725
|-10.59
|11961.51
|552
|2000.11.09 14:14
|close
|271
|0.01
|0.85700
|0.82717
|0.86977
|-7.72
|11953.79
|553
|2000.11.09 15:00
|buy
|277
|0.01
|0.86025
|0.82265
|0.86525
|554
|2000.11.09 16:18
|buy
|278
|0.02
|0.85774
|0.82264
|0.86274
|555
|2000.11.09 18:47
|t/p
|278
|0.02
|0.86274
|0.82264
|0.86274
|10.00
|11963.79
|556
|2000.11.09 18:47
|close
|277
|0.01
|0.86295
|0.82265
|0.86525
|2.70
|11966.49
|557
|2000.11.13 03:00
|buy
|279
|0.01
|0.86315
|0.82555
|0.86815
|558
|2000.11.13 13:34
|buy
|280
|0.02
|0.86040
|0.82530
|0.86540
|559
|2000.11.13 21:45
|buy
|281
|0.03
|0.85635
|0.82375
|0.86135
|560
|2000.11.14 08:45
|t/p
|281
|0.03
|0.86135
|0.82375
|0.86135
|15.05
|11981.55
|561
|2000.11.14 08:45
|close
|280
|0.02
|0.86150
|0.82530
|0.86540
|2.24
|11983.78
|562
|2000.11.14 08:46
|close
|279
|0.01
|0.86140
|0.82555
|0.86815
|-1.73
|11982.05
|563
|2000.11.14 08:46
|buy
|282
|0.01
|0.86121
|0.82361
|0.86621
|564
|2000.11.14 11:00
|buy
|283
|0.02
|0.85865
|0.82355
|0.86365
|565
|2000.11.14 14:30
|buy
|284
|0.03
|0.85615
|0.82355
|0.86115
|566
|2000.11.15 07:20
|t/p
|284
|0.03
|0.86115
|0.82355
|0.86115
|15.05
|11997.11
|567
|2000.11.15 07:20
|close
|283
|0.02
|0.86120
|0.82355
|0.86365
|5.14
|12002.24
|568
|2000.11.15 07:20
|close
|282
|0.01
|0.86109
|0.82361
|0.86621
|-0.10
|12002.14
|569
|2000.11.15 12:00
|sell
|285
|0.01
|0.85970
|0.89730
|0.85470
|570
|2000.11.16 15:02
|t/p
|285
|0.01
|0.85470
|0.89730
|0.85470
|4.87
|12007.02
|571
|2000.11.17 00:00
|buy
|286
|0.01
|0.85395
|0.81635
|0.85895
|572
|2000.11.17 15:08
|buy
|287
|0.02
|0.85134
|0.81624
|0.85634
|573
|2000.11.17 19:15
|buy
|288
|0.03
|0.84875
|0.81615
|0.85375
|574
|2000.11.21 15:45
|buy
|289
|0.05
|0.84615
|0.81605
|0.85115
|575
|2000.11.21 17:42
|buy
|290
|0.08
|0.84351
|0.81591
|0.84851
|576
|2000.11.22 07:13
|t/p
|290
|0.08
|0.84851
|0.81591
|0.84851
|40.15
|12047.16
|577
|2000.11.22 07:13
|close
|289
|0.05
|0.84854
|0.81605
|0.85115
|12.04
|12059.20
|578
|2000.11.22 07:13
|close
|288
|0.03
|0.84847
|0.81615
|0.85375
|-0.68
|12058.53
|579
|2000.11.22 07:13
|close
|287
|0.02
|0.84860
|0.81624
|0.85634
|-5.37
|12053.15
|580
|2000.11.22 07:13
|close
|286
|0.01
|0.84835
|0.81635
|0.85895
|-5.55
|12047.61
|581
|2000.11.27 01:00
|buy
|291
|0.01
|0.84085
|0.80325
|0.84585
|582
|2000.11.27 13:41
|t/p
|291
|0.01
|0.84585
|0.80325
|0.84585
|5.00
|12052.61
|583
|2000.11.27 15:00
|buy
|292
|0.01
|0.84555
|0.80795
|0.85055
|584
|2000.11.27 16:57
|t/p
|292
|0.01
|0.85055
|0.80795
|0.85055
|5.00
|12057.61
|585
|2000.12.05 11:00
|sell
|293
|0.01
|0.88250
|0.92010
|0.87750
|586
|2000.12.05 15:48
|sell
|294
|0.02
|0.88505
|0.92015
|0.88005
|587
|2000.12.05 16:47
|t/p
|294
|0.02
|0.88005
|0.92015
|0.88005
|10.00
|12067.61
|588
|2000.12.05 16:47
|close
|293
|0.01
|0.87985
|0.92010
|0.87750
|2.65
|12070.26
|589
|2000.12.06 02:00
|buy
|295
|0.01
|0.88095
|0.84335
|0.88595
|590
|2000.12.06 07:16
|buy
|296
|0.02
|0.87845
|0.84335
|0.88345
|591
|2000.12.06 08:23
|t/p
|296
|0.02
|0.88345
|0.84335
|0.88345
|10.00
|12080.26
|592
|2000.12.06 08:23
|close
|295
|0.01
|0.88360
|0.84335
|0.88595
|2.65
|12082.91
|593
|2000.12.08 12:00
|buy
|297
|0.01
|0.88905
|0.85145
|0.89405
|594
|2000.12.08 13:41
|buy
|298
|0.02
|0.88605
|0.85095
|0.89105
|595
|2000.12.08 16:56
|buy
|299
|0.03
|0.88354
|0.85094
|0.88854
|596
|2000.12.08 21:57
|t/p
|299
|0.03
|0.88854
|0.85094
|0.88854
|15.00
|12097.91
|597
|2000.12.08 21:57
|close
|298
|0.02
|0.88858
|0.85095
|0.89105
|5.06
|12102.97
|598
|2000.12.08 21:57
|close
|297
|0.01
|0.88845
|0.85145
|0.89405
|-0.60
|12102.37
|599
|2000.12.13 00:00
|buy
|300
|0.01
|0.88025
|0.84265
|0.88525
|600
|2000.12.13 02:06
|buy
|301
|0.02
|0.87767
|0.84257
|0.88267
|601
|2000.12.13 03:14
|t/p
|301
|0.02
|0.88267
|0.84257
|0.88267
|10.00
|12112.37
|602
|2000.12.13 03:14
|close
|300
|0.01
|0.88270
|0.84265
|0.88525
|2.45
|12114.82
|603
|2000.12.13 10:00
|buy
|302
|0.01
|0.87645
|0.83885
|0.88145
|604
|2000.12.14 07:13
|t/p
|302
|0.01
|0.88145
|0.83885
|0.88145
|5.05
|12119.87
|605
|2000.12.18 10:00
|sell
|303
|0.01
|0.89770
|0.93530
|0.89270
|606
|2000.12.18 16:53
|t/p
|303
|0.01
|0.89270
|0.93530
|0.89270
|5.00
|12124.87
|607
|2000.12.20 00:00
|buy
|304
|0.01
|0.89545
|0.85785
|0.90045
|608
|2000.12.20 11:41
|t/p
|304
|0.01
|0.90045
|0.85785
|0.90045
|5.00
|12129.87
|609
|2000.12.26 03:00
|sell
|305
|0.01
|0.92370
|0.96130
|0.91870
|610
|2000.12.26 06:21
|sell
|306
|0.02
|0.92630
|0.96140
|0.92130
|611
|2000.12.26 08:01
|sell
|307
|0.03
|0.92894
|0.96154
|0.92394
|612
|2000.12.26 11:36
|sell
|308
|0.05
|0.93150
|0.96160
|0.92650
|613
|2000.12.27 09:55
|sell
|309
|0.08
|0.93400
|0.96160
|0.92900
|614
|2000.12.27 11:35
|t/p
|309
|0.08
|0.92900
|0.96160
|0.92900
|40.00
|12169.87
|615
|2000.12.27 11:35
|close
|308
|0.05
|0.92895
|0.96160
|0.92650
|12.54
|12182.41
|616
|2000.12.27 11:35
|close
|307
|0.03
|0.92913
|0.96154
|0.92394
|-0.70
|12181.72
|617
|2000.12.27 11:35
|close
|306
|0.02
|0.92965
|0.96140
|0.92130
|-6.78
|12174.94
|618
|2000.12.27 11:36
|close
|305
|0.01
|0.92915
|0.96130
|0.91870
|-5.49
|12169.44
|619
|2000.12.27 17:00
|sell
|310
|0.01
|0.93050
|0.96810
|0.92550
|620
|2000.12.28 16:01
|t/p
|310
|0.01
|0.92550
|0.96810
|0.92550
|4.87
|12174.32
|621
|2001.01.03 19:00
|sell
|311
|0.01
|0.93330
|0.97090
|0.92830
|622
|2001.01.03 19:05
|sell
|312
|0.02
|0.93586
|0.97096
|0.93086
|623
|2001.01.03 19:24
|t/p
|312
|0.02
|0.93086
|0.97096
|0.93086
|10.00
|12184.32
|624
|2001.01.03 19:24
|close
|311
|0.01
|0.93085
|0.97090
|0.92830
|2.45
|12186.77
|625
|2001.01.03 19:24
|sell
|313
|0.01
|0.93100
|0.96860
|0.92600
|626
|2001.01.04 07:09
|sell
|314
|0.02
|0.93370
|0.96880
|0.92870
|627
|2001.01.04 07:27
|sell
|315
|0.03
|0.93660
|0.96920
|0.93160
|628
|2001.01.04 07:50
|sell
|316
|0.05
|0.93910
|0.96920
|0.93410
|629
|2001.01.04 07:57
|sell
|317
|0.08
|0.94161
|0.96921
|0.93661
|630
|2001.01.04 07:59
|sell
|318
|0.12
|0.94420
|0.96930
|0.93920
|631
|2001.01.04 08:03
|sell
|319
|0.18
|0.94685
|0.96945
|0.94185
|632
|2001.01.04 08:04
|sell
|320
|0.27
|0.94950
|0.96960
|0.94450
|633
|2001.01.04 08:21
|t/p
|320
|0.27
|0.94450
|0.96960
|0.94450
|135.00
|12321.77
|634
|2001.01.04 08:21
|close
|319
|0.18
|0.94415
|0.96945
|0.94185
|48.60
|12370.37
|635
|2001.01.04 08:21
|close
|318
|0.12
|0.94442
|0.96930
|0.93920
|-2.64
|12367.73
|636
|2001.01.04 08:21
|close
|317
|0.08
|0.94435
|0.96921
|0.93661
|-21.92
|12345.81
|637
|2001.01.04 08:22
|close
|316
|0.05
|0.94445
|0.96920
|0.93410
|-26.75
|12319.06
|638
|2001.01.04 08:22
|close
|315
|0.03
|0.94440
|0.96920
|0.93160
|-23.40
|12295.66
|639
|2001.01.04 08:22
|close
|314
|0.02
|0.94435
|0.96880
|0.92870
|-21.30
|12274.36
|640
|2001.01.04 08:22
|close
|313
|0.01
|0.94455
|0.96860
|0.92600
|-13.68
|12260.68
|641
|2001.01.08 13:00
|sell
|321
|0.01
|0.94930
|0.98690
|0.94430
|642
|2001.01.08 15:19
|sell
|322
|0.02
|0.95190
|0.98700
|0.94690
|643
|2001.01.08 21:37
|t/p
|322
|0.02
|0.94690
|0.98700
|0.94690
|10.00
|12270.68
|644
|2001.01.08 21:37
|close
|321
|0.01
|0.94685
|0.98690
|0.94430
|2.45
|12273.13
|645
|2001.01.10 19:01
|buy
|323
|0.01
|0.94175
|0.90415
|0.94675
|646
|2001.01.10 19:48
|buy
|324
|0.02
|0.93885
|0.90375
|0.94385
|647
|2001.01.11 09:18
|t/p
|324
|0.02
|0.94385
|0.90375
|0.94385
|10.11
|12283.24
|648
|2001.01.11 09:18
|close
|323
|0.01
|0.94400
|0.90415
|0.94675
|2.30
|12285.55
|649
|2001.01.11 10:00
|buy
|325
|0.01
|0.94485
|0.90725
|0.94985
|650
|2001.01.11 11:04
|t/p
|325
|0.01
|0.94985
|0.90725
|0.94985
|5.00
|12290.55
|651
|2001.01.16 21:00
|buy
|326
|0.01
|0.94195
|0.90435
|0.94695
|652
|2001.01.17 09:02
|buy
|327
|0.02
|0.93905
|0.90395
|0.94405
|653
|2001.01.17 13:39
|buy
|328
|0.03
|0.93627
|0.90367
|0.94127
|654
|2001.01.17 13:52
|buy
|329
|0.05
|0.93375
|0.90365
|0.93875
|655
|2001.01.17 15:37
|buy
|330
|0.08
|0.93120
|0.90360
|0.93620
|656
|2001.01.17 21:28
|t/p
|330
|0.08
|0.93620
|0.90360
|0.93620
|40.00
|12330.55
|657
|2001.01.17 21:28
|close
|329
|0.05
|0.93620
|0.90365
|0.93875
|12.25
|12342.80
|658
|2001.01.17 21:28
|close
|328
|0.03
|0.93607
|0.90367
|0.94127
|-0.60
|12342.20
|659
|2001.01.17 21:28
|close
|327
|0.02
|0.93614
|0.90395
|0.94405
|-5.82
|12336.38
|660
|2001.01.17 21:28
|close
|326
|0.01
|0.93580
|0.90435
|0.94695
|-6.13
|12330.24
|661
|2001.01.22 06:00
|buy
|331
|0.01
|0.93565
|0.89805
|0.94065
|662
|2001.01.22 08:35
|buy
|332
|0.02
|0.93315
|0.89805
|0.93815
|663
|2001.01.22 09:09
|buy
|333
|0.03
|0.93055
|0.89795
|0.93555
|664
|2001.01.22 12:33
|buy
|334
|0.05
|0.92787
|0.89777
|0.93287
|665
|2001.01.22 14:58
|t/p
|334
|0.05
|0.93287
|0.89777
|0.93287
|25.00
|12355.24
|666
|2001.01.22 14:58
|close
|333
|0.03
|0.93287
|0.89795
|0.93555
|6.96
|12362.20
|667
|2001.01.22 14:58
|close
|332
|0.02
|0.93303
|0.89805
|0.93815
|-0.24
|12361.96
|668
|2001.01.22 14:58
|close
|331
|0.01
|0.93320
|0.89805
|0.94065
|-2.45
|12359.51
|669
|2001.01.23 15:00
|sell
|335
|0.01
|0.93940
|0.97700
|0.93440
|670
|2001.01.24 08:39
|t/p
|335
|0.01
|0.93440
|0.97700
|0.93440
|4.96
|12364.47
|671
|2001.01.26 16:00
|sell
|336
|0.01
|0.92150
|0.95910
|0.91650
|672
|2001.01.26 19:34
|sell
|337
|0.02
|0.92400
|0.95910
|0.91900
|673
|2001.01.29 12:00
|t/p
|337
|0.02
|0.91900
|0.95910
|0.91900
|9.92
|12374.39
|674
|2001.01.29 12:00
|close
|336
|0.01
|0.91855
|0.95910
|0.91650
|2.91
|12377.30
|675
|2001.01.30 06:00
|buy
|338
|0.01
|0.91755
|0.87995
|0.92255
|676
|2001.01.30 09:45
|buy
|339
|0.02
|0.91475
|0.87965
|0.91975
|677
|2001.01.30 12:32
|t/p
|339
|0.02
|0.91975
|0.87965
|0.91975
|10.00
|12387.30
|678
|2001.01.30 12:32
|close
|338
|0.01
|0.91980
|0.87995
|0.92255
|2.25
|12389.55
|679
|2001.02.02 07:00
|buy
|340
|0.01
|0.94005
|0.90245
|0.94505
|680
|2001.02.02 13:52
|buy
|341
|0.02
|0.93735
|0.90225
|0.94235
|681
|2001.02.02 13:55
|buy
|342
|0.03
|0.93475
|0.90215
|0.93975
|682
|2001.02.02 15:20
|buy
|343
|0.05
|0.93195
|0.90185
|0.93695
|683
|2001.02.05 00:11
|t/p
|343
|0.05
|0.93695
|0.90185
|0.93695
|25.09
|12414.64
|684
|2001.02.05 00:11
|close
|342
|0.03
|0.93730
|0.90215
|0.93975
|7.70
|12422.34
|685
|2001.02.05 00:11
|close
|341
|0.02
|0.93695
|0.90225
|0.94235
|-0.76
|12421.58
|686
|2001.02.05 00:11
|close
|340
|0.01
|0.93660
|0.90245
|0.94505
|-3.43
|12418.15
|687
|2001.02.07 10:00
|buy
|344
|0.01
|0.92915
|0.89155
|0.93415
|688
|2001.02.07 13:40
|t/p
|344
|0.01
|0.93415
|0.89155
|0.93415
|5.00
|12423.15
|689
|2001.02.14 01:00
|buy
|345
|0.01
|0.92195
|0.88435
|0.92695
|690
|2001.02.14 05:17
|buy
|346
|0.02
|0.91935
|0.88425
|0.92435
|691
|2001.02.14 15:47
|buy
|347
|0.03
|0.91680
|0.88420
|0.92180
|692
|2001.02.15 09:16
|buy
|348
|0.05
|0.91415
|0.88405
|0.91915
|693
|2001.02.15 11:06
|buy
|349
|0.08
|0.91162
|0.88402
|0.91662
|694
|2001.02.15 11:11
|buy
|350
|0.12
|0.90885
|0.88375
|0.91385
|695
|2001.02.15 14:59
|buy
|351
|0.18
|0.90625
|0.88365
|0.91125
|696
|2001.02.15 15:46
|buy
|352
|0.27
|0.90365
|0.88355
|0.90865
|697
|2001.02.16 06:47
|t/p
|352
|0.27
|0.90865
|0.88355
|0.90865
|135.49
|12558.64
|698
|2001.02.16 06:47
|close
|351
|0.18
|0.90871
|0.88365
|0.91125
|44.61
|12603.25
|699
|2001.02.16 06:47
|close
|350
|0.12
|0.90898
|0.88375
|0.91385
|1.78
|12605.02
|700
|2001.02.16 06:47
|close
|349
|0.08
|0.90891
|0.88402
|0.91662
|-21.53
|12583.49
|701
|2001.02.16 06:47
|close
|348
|0.05
|0.90885
|0.88405
|0.91915
|-26.41
|12557.08
|702
|2001.02.16 06:47
|close
|347
|0.03
|0.90878
|0.88420
|0.92180
|-23.84
|12533.24
|703
|2001.02.16 06:47
|close
|346
|0.02
|0.90871
|0.88425
|0.92435
|-21.13
|12512.10
|704
|2001.02.16 06:47
|close
|345
|0.01
|0.90898
|0.88435
|0.92695
|-12.90
|12499.21
|705
|2001.02.16 06:47
|buy
|353
|0.01
|0.90951
|0.87191
|0.91451
|706
|2001.02.16 07:51
|buy
|354
|0.02
|0.90685
|0.87175
|0.91185
|707
|2001.02.16 10:34
|t/p
|354
|0.02
|0.91185
|0.87175
|0.91185
|10.00
|12509.21
|708
|2001.02.16 10:34
|close
|353
|0.01
|0.91190
|0.87191
|0.91451
|2.39
|12511.60
|709
|2001.02.20 11:00
|sell
|355
|0.01
|0.90970
|0.94730
|0.90470
|710
|2001.02.20 11:09
|sell
|356
|0.02
|0.91230
|0.94740
|0.90730
|711
|2001.02.20 12:15
|t/p
|356
|0.02
|0.90730
|0.94740
|0.90730
|10.00
|12521.60
|712
|2001.02.20 12:15
|close
|355
|0.01
|0.90725
|0.94730
|0.90470
|2.45
|12524.05
|713
|2001.02.22 16:00
|buy
|357
|0.01
|0.90795
|0.87035
|0.91295
|714
|2001.02.22 16:41
|buy
|358
|0.02
|0.90525
|0.87015
|0.91025
|715
|2001.02.23 14:22
|t/p
|358
|0.02
|0.91025
|0.87015
|0.91025
|10.04
|12534.08
|716
|2001.02.23 14:22
|close
|357
|0.01
|0.91045
|0.87035
|0.91295
|2.52
|12536.60
|717
|2001.02.23 15:00
|buy
|359
|0.01
|0.90895
|0.87135
|0.91395
|718
|2001.02.23 17:30
|t/p
|359
|0.01
|0.91395
|0.87135
|0.91395
|5.00
|12541.60
|719
|2001.02.23 17:30
|buy
|360
|0.01
|0.91420
|0.87660
|0.91920
|720
|2001.02.23 18:51
|t/p
|360
|0.01
|0.91920
|0.87660
|0.91920
|5.00
|12546.60
|721
|2001.02.28 03:00
|sell
|361
|0.01
|0.91730
|0.95490
|0.91230
|722
|2001.02.28 07:05
|sell
|362
|0.02
|0.91990
|0.95500
|0.91490
|723
|2001.02.28 07:54
|sell
|363
|0.03
|0.92250
|0.95510
|0.91750
|724
|2001.02.28 11:44
|sell
|364
|0.05
|0.92540
|0.95550
|0.92040
|725
|2001.02.28 15:02
|t/p
|364
|0.05
|0.92040
|0.95550
|0.92040
|25.00
|12571.60
|726
|2001.02.28 15:02
|close
|363
|0.03
|0.92032
|0.95510
|0.91750
|6.54
|12578.14
|727
|2001.02.28 15:02
|close
|362
|0.02
|0.91995
|0.95500
|0.91490
|-0.10
|12578.04
|728
|2001.02.28 15:02
|close
|361
|0.01
|0.92010
|0.95490
|0.91230
|-2.80
|12575.24
|729
|2001.03.06 18:00
|buy
|365
|0.01
|0.93285
|0.89525
|0.93785
|730
|2001.03.07 13:18
|buy
|366
|0.02
|0.93015
|0.89505
|0.93515
|731
|2001.03.07 15:04
|buy
|367
|0.03
|0.92755
|0.89495
|0.93255
|732
|2001.03.08 10:00
|t/p
|367
|0.03
|0.93255
|0.89495
|0.93255
|15.16
|12590.41
|733
|2001.03.08 10:00
|close
|366
|0.02
|0.93258
|0.89505
|0.93515
|4.97
|12595.37
|734
|2001.03.08 10:00
|close
|365
|0.01
|0.93251
|0.89525
|0.93785
|-0.27
|12595.11
|735
|2001.03.09 07:00
|sell
|368
|0.01
|0.93200
|0.96960
|0.92700
|736
|2001.03.09 08:42
|sell
|369
|0.02
|0.93470
|0.96980
|0.92970
|737
|2001.03.09 09:58
|sell
|370
|0.03
|0.93720
|0.96980
|0.93220
|738
|2001.03.09 13:32
|t/p
|370
|0.03
|0.93220
|0.96980
|0.93220
|15.00
|12610.11
|739
|2001.03.09 13:32
|close
|369
|0.02
|0.93220
|0.96980
|0.92970
|5.00
|12615.11
|740
|2001.03.09 13:32
|close
|368
|0.01
|0.93229
|0.96960
|0.92700
|-0.29
|12614.82
|741
|2001.03.21 10:00
|sell
|371
|0.01
|0.89940
|0.93700
|0.89440
|742
|2001.03.21 17:21
|t/p
|371
|0.01
|0.89440
|0.93700
|0.89440
|5.00
|12619.82
|743
|2001.03.27 09:00
|sell
|372
|0.01
|0.89530
|0.93290
|0.89030
|744
|2001.03.27 09:42
|sell
|373
|0.02
|0.89780
|0.93290
|0.89280
|745
|2001.03.27 15:17
|t/p
|373
|0.02
|0.89280
|0.93290
|0.89280
|10.00
|12629.82
|746
|2001.03.27 15:17
|close
|372
|0.01
|0.89280
|0.93290
|0.89030
|2.50
|12632.32
|747
|2001.03.28 07:00
|buy
|374
|0.01
|0.89355
|0.85595
|0.89855
|748
|2001.03.28 07:49
|buy
|375
|0.02
|0.89095
|0.85585
|0.89595
|749
|2001.03.28 09:31
|buy
|376
|0.03
|0.88831
|0.85571
|0.89331
|750
|2001.03.28 11:09
|buy
|377
|0.05
|0.88575
|0.85565
|0.89075
|751
|2001.03.29 11:46
|buy
|378
|0.08
|0.88278
|0.85518
|0.88778
|752
|2001.03.29 16:48
|buy
|379
|0.12
|0.87995
|0.85485
|0.88495
|753
|2001.03.30 02:54
|buy
|380
|0.18
|0.87735
|0.85475
|0.88235
|754
|2001.03.30 03:20
|t/p
|380
|0.18
|0.88235
|0.85475
|0.88235
|90.00
|12722.32
|755
|2001.03.30 03:20
|close
|379
|0.12
|0.88249
|0.85485
|0.88495
|30.70
|12753.02
|756
|2001.03.30 03:20
|close
|378
|0.08
|0.88242
|0.85518
|0.88778
|-2.73
|12750.28
|757
|2001.03.30 03:20
|close
|377
|0.05
|0.88235
|0.85565
|0.89075
|-16.64
|12733.65
|758
|2001.03.30 03:20
|close
|376
|0.03
|0.88263
|0.85571
|0.89331
|-16.82
|12716.82
|759
|2001.03.30 03:20
|close
|375
|0.02
|0.88290
|0.85585
|0.89595
|-15.95
|12700.87
|760
|2001.03.30 03:20
|close
|374
|0.01
|0.88277
|0.85595
|0.89855
|-10.71
|12690.16
|761
|2001.03.30 11:00
|buy
|381
|0.01
|0.88165
|0.84405
|0.88665
|762
|2001.03.30 15:01
|t/p
|381
|0.01
|0.88665
|0.84405
|0.88665
|5.00
|12695.16
|763
|2001.04.02 02:00
|buy
|382
|0.01
|0.87825
|0.84065
|0.88325
|764
|2001.04.02 06:19
|buy
|383
|0.02
|0.87575
|0.84065
|0.88075
|765
|2001.04.02 13:44
|t/p
|383
|0.02
|0.88075
|0.84065
|0.88075
|10.00
|12705.16
|766
|2001.04.02 13:44
|close
|382
|0.01
|0.88077
|0.84065
|0.88325
|2.52
|12707.68
|767
|2001.04.02 21:00
|sell
|384
|0.01
|0.87960
|0.91720
|0.87460
|768
|2001.04.03 00:28
|sell
|385
|0.02
|0.88220
|0.91730
|0.87720
|769
|2001.04.03 06:35
|sell
|386
|0.03
|0.88470
|0.91730
|0.87970
|770
|2001.04.03 13:11
|sell
|387
|0.05
|0.88740
|0.91750
|0.88240
|771
|2001.04.03 15:12
|sell
|388
|0.08
|0.89000
|0.91760
|0.88500
|772
|2001.04.03 15:36
|sell
|389
|0.12
|0.89270
|0.91780
|0.88770
|773
|2001.04.03 18:26
|sell
|390
|0.18
|0.89530
|0.91790
|0.89030
|774
|2001.04.03 20:14
|sell
|391
|0.27
|0.89780
|0.91790
|0.89280
|775
|2001.04.04 11:13
|sell
|392
|0.41
|0.90040
|0.91800
|0.89540
|776
|2001.04.04 11:55
|sell
|393
|0.62
|0.90290
|0.91800
|0.89790
|777
|2001.04.05 01:14
|sell
|394
|0.93
|0.90550
|0.91810
|0.90050
|778
|2001.04.05 09:20
|t/p
|394
|0.93
|0.90050
|0.91810
|0.90050
|465.00
|13172.68
|779
|2001.04.05 09:20
|close
|393
|0.62
|0.90045
|0.91800
|0.89790
|144.11
|13316.79
|780
|2001.04.05 09:20
|close
|392
|0.41
|0.90061
|0.91800
|0.89540
|-13.76
|13303.03
|781
|2001.04.05 09:20
|close
|391
|0.27
|0.90075
|0.91790
|0.89280
|-84.18
|13218.85
|782
|2001.04.05 09:21
|close
|390
|0.18
|0.90085
|0.91790
|0.89030
|-102.92
|13115.93
|783
|2001.04.05 09:21
|close
|389
|0.12
|0.90051
|0.91780
|0.88770
|-95.73
|13020.20
|784
|2001.04.05 09:21
|close
|388
|0.08
|0.90058
|0.91760
|0.88500
|-85.98
|12934.22
|785
|2001.04.05 09:21
|close
|387
|0.05
|0.90045
|0.91750
|0.88240
|-66.09
|12868.13
|786
|2001.04.05 09:21
|close
|386
|0.03
|0.90077
|0.91730
|0.87970
|-48.71
|12819.42
|787
|2001.04.05 09:21
|close
|385
|0.02
|0.90070
|0.91730
|0.87720
|-37.34
|12782.09
|788
|2001.04.05 09:21
|close
|384
|0.01
|0.90096
|0.91720
|0.87460
|-21.57
|12760.52
|789
|2001.04.06 07:00
|buy
|395
|0.01
|0.89925
|0.86165
|0.90425
|790
|2001.04.06 10:59
|buy
|396
|0.02
|0.89665
|0.86155
|0.90165
|791
|2001.04.06 11:10
|buy
|397
|0.03
|0.89385
|0.86125
|0.89885
|792
|2001.04.06 12:42
|t/p
|397
|0.03
|0.89885
|0.86125
|0.89885
|15.00
|12775.52
|793
|2001.04.06 12:42
|close
|396
|0.02
|0.89899
|0.86155
|0.90165
|4.68
|12780.20
|794
|2001.04.06 12:42
|close
|395
|0.01
|0.89930
|0.86165
|0.90425
|0.05
|12780.25
|795
|2001.04.09 12:00
|sell
|398
|0.01
|0.90130
|0.93890
|0.89630
|796
|2001.04.09 21:37
|t/p
|398
|0.01
|0.89630
|0.93890
|0.89630
|5.00
|12785.25
|797
|2001.04.11 22:01
|buy
|399
|0.01
|0.88845
|0.85085
|0.89345
|798
|2001.04.12 10:43
|buy
|400
|0.02
|0.88585
|0.85075
|0.89085
|799
|2001.04.12 13:48
|t/p
|400
|0.02
|0.89085
|0.85075
|0.89085
|10.00
|12795.25
|800
|2001.04.12 13:48
|close
|399
|0.01
|0.89085
|0.85085
|0.89345
|2.45
|12797.70
|801
|2001.04.13 09:00
|sell
|401
|0.01
|0.89070
|0.92830
|0.88570
|802
|2001.04.16 11:53
|t/p
|401
|0.01
|0.88570
|0.92830
|0.88570
|4.96
|12802.66
|803
|2001.04.17 04:00
|sell
|402
|0.01
|0.88710
|0.92470
|0.88210
|804
|2001.04.17 05:58
|sell
|403
|0.02
|0.88970
|0.92480
|0.88470
|805
|2001.04.17 07:50
|t/p
|403
|0.02
|0.88470
|0.92480
|0.88470
|10.00
|12812.66
|806
|2001.04.17 07:50
|close
|402
|0.01
|0.88435
|0.92470
|0.88210
|2.75
|12815.41
|807
|2001.04.17 20:00
|buy
|404
|0.01
|0.88235
|0.84475
|0.88735
|808
|2001.04.18 10:39
|buy
|405
|0.02
|0.87975
|0.84465
|0.88475
|809
|2001.04.18 13:06
|buy
|406
|0.03
|0.87715
|0.84455
|0.88215
|810
|2001.04.18 14:28
|buy
|407
|0.05
|0.87445
|0.84435
|0.87945
|811
|2001.04.18 14:35
|buy
|408
|0.08
|0.87191
|0.84431
|0.87691
|812
|2001.04.18 14:56
|t/p
|407
|0.05
|0.87945
|0.84435
|0.87945
|25.00
|12840.41
|813
|2001.04.18 14:56
|t/p
|408
|0.08
|0.87691
|0.84431
|0.87691
|40.00
|12880.41
|814
|2001.04.18 14:56
|close
|406
|0.03
|0.88150
|0.84455
|0.88215
|13.05
|12893.46
|815
|2001.04.18 14:56
|close
|405
|0.02
|0.88127
|0.84465
|0.88475
|3.04
|12896.50
|816
|2001.04.18 14:56
|close
|404
|0.01
|0.88104
|0.84475
|0.88735
|-1.29
|12895.21
|817
|2001.04.18 17:00
|buy
|409
|0.01
|0.88765
|0.85005
|0.89265
|818
|2001.04.18 18:46
|buy
|410
|0.02
|0.88505
|0.84995
|0.89005
|819
|2001.04.18 20:53
|buy
|411
|0.03
|0.88225
|0.84965
|0.88725
|820
|2001.04.19 05:57
|t/p
|411
|0.03
|0.88725
|0.84965
|0.88725
|15.16
|12910.37
|821
|2001.04.19 05:57
|close
|410
|0.02
|0.88725
|0.84995
|0.89005
|4.51
|12914.88
|822
|2001.04.19 05:57
|close
|409
|0.01
|0.88717
|0.85005
|0.89265
|-0.43
|12914.45
|823
|2001.04.23 12:00
|sell
|412
|0.01
|0.90020
|0.93780
|0.89520
|824
|2001.04.23 16:46
|t/p
|412
|0.01
|0.89520
|0.93780
|0.89520
|5.00
|12919.45
|825
|2001.04.27 15:00
|sell
|413
|0.01
|0.89270
|0.93030
|0.88770
|826
|2001.04.30 10:49
|t/p
|413
|0.01
|0.88770
|0.93030
|0.88770
|4.96
|12924.41
|827
|2001.04.30 16:00
|buy
|414
|0.01
|0.88765
|0.85005
|0.89265
|828
|2001.05.01 15:11
|t/p
|414
|0.01
|0.89265
|0.85005
|0.89265
|5.02
|12929.43
|829
|2001.05.01 15:11
|buy
|415
|0.01
|0.89315
|0.85555
|0.89815
|830
|2001.05.02 07:29
|buy
|416
|0.02
|0.89035
|0.85525
|0.89535
|831
|2001.05.02 22:06
|t/p
|416
|0.02
|0.89535
|0.85525
|0.89535
|10.00
|12939.43
|832
|2001.05.02 22:06
|close
|415
|0.01
|0.89588
|0.85555
|0.89815
|2.75
|12942.18
|833
|2001.05.04 13:00
|buy
|417
|0.01
|0.89935
|0.86175
|0.90435
|834
|2001.05.04 13:13
|buy
|418
|0.02
|0.89685
|0.86175
|0.90185
|835
|2001.05.04 15:07
|buy
|419
|0.03
|0.89415
|0.86155
|0.89915
|836
|2001.05.07 01:25
|buy
|420
|0.05
|0.89165
|0.86155
|0.89665
|837
|2001.05.08 05:31
|buy
|421
|0.08
|0.88905
|0.86145
|0.89405
|838
|2001.05.08 07:21
|buy
|422
|0.12
|0.88655
|0.86145
|0.89155
|839
|2001.05.08 12:57
|buy
|423
|0.18
|0.88395
|0.86135
|0.88895
|840
|2001.05.09 10:02
|buy
|424
|0.27
|0.88125
|0.86115
|0.88625
|841
|2001.05.09 21:31
|t/p
|424
|0.27
|0.88625
|0.86115
|0.88625
|135.00
|13077.18
|842
|2001.05.09 21:31
|close
|423
|0.18
|0.88630
|0.86135
|0.88895
|42.63
|13119.81
|843
|2001.05.09 21:31
|close
|422
|0.12
|0.88600
|0.86145
|0.89155
|-6.38
|13113.42
|844
|2001.05.09 21:32
|close
|421
|0.08
|0.88620
|0.86145
|0.89405
|-22.65
|13090.77
|845
|2001.05.09 21:32
|close
|420
|0.05
|0.88600
|0.86155
|0.89665
|-28.07
|13062.70
|846
|2001.05.09 21:33
|close
|419
|0.03
|0.88610
|0.86155
|0.89915
|-23.99
|13038.72
|847
|2001.05.09 21:33
|close
|418
|0.02
|0.88580
|0.86175
|0.90185
|-21.99
|13016.73
|848
|2001.05.09 21:33
|close
|417
|0.01
|0.88590
|0.86175
|0.90435
|-13.40
|13003.33
|849
|2001.05.10 13:00
|sell
|425
|0.01
|0.88220
|0.91980
|0.87720
|850
|2001.05.11 09:32
|t/p
|425
|0.01
|0.87720
|0.91980
|0.87720
|4.96
|13008.29
|851
|2001.05.11 20:00
|buy
|426
|0.01
|0.87695
|0.83935
|0.88195
|852
|2001.05.14 02:01
|buy
|427
|0.02
|0.87445
|0.83935
|0.87945
|853
|2001.05.15 15:12
|t/p
|427
|0.02
|0.87945
|0.83935
|0.87945
|10.04
|13018.32
|854
|2001.05.15 15:12
|close
|426
|0.01
|0.87945
|0.83935
|0.88195
|2.54
|13020.86
|855
|2001.05.17 09:00
|sell
|428
|0.01
|0.88370
|0.92130
|0.87870
|856
|2001.05.18 08:40
|t/p
|428
|0.01
|0.87870
|0.92130
|0.87870
|4.96
|13025.82
|857
|2001.05.28 04:00
|sell
|429
|0.01
|0.85880
|0.89640
|0.85380
|858
|2001.05.29 00:47
|sell
|430
|0.02
|0.86140
|0.89650
|0.85640
|859
|2001.05.29 05:25
|t/p
|430
|0.02
|0.85640
|0.89650
|0.85640
|10.00
|13035.82
|860
|2001.05.29 05:25
|close
|429
|0.01
|0.85625
|0.89640
|0.85380
|2.51
|13038.33
|861
|2001.05.29 06:00
|sell
|431
|0.01
|0.85590
|0.89350
|0.85090
|862
|2001.05.30 00:36
|sell
|432
|0.02
|0.85865
|0.89375
|0.85365
|863
|2001.05.31 04:32
|t/p
|432
|0.02
|0.85365
|0.89375
|0.85365
|9.75
|13048.08
|864
|2001.05.31 04:32
|close
|431
|0.01
|0.85342
|0.89350
|0.85090
|2.31
|13050.39
|865
|2001.06.01 04:00
|buy
|433
|0.01
|0.84655
|0.80895
|0.85155
|866
|2001.06.01 13:41
|buy
|434
|0.02
|0.84395
|0.80885
|0.84895
|867
|2001.06.01 14:30
|t/p
|434
|0.02
|0.84895
|0.80885
|0.84895
|10.00
|13060.39
|868
|2001.06.01 14:30
|close
|433
|0.01
|0.84904
|0.80895
|0.85155
|2.49
|13062.88
|869
|2001.06.04 13:00
|sell
|435
|0.01
|0.85140
|0.88900
|0.84640
|870
|2001.06.04 15:33
|t/p
|435
|0.01
|0.84640
|0.88900
|0.84640
|5.00
|13067.88
|871
|2001.06.11 08:00
|sell
|436
|0.01
|0.84850
|0.88610
|0.84350
|872
|2001.06.11 11:40
|sell
|437
|0.02
|0.85110
|0.88620
|0.84610
|873
|2001.06.11 12:57
|t/p
|437
|0.02
|0.84610
|0.88620
|0.84610
|10.00
|13077.88
|874
|2001.06.11 12:57
|close
|436
|0.01
|0.84603
|0.88610
|0.84350
|2.47
|13080.35
|875
|2001.06.14 10:00
|sell
|438
|0.01
|0.85230
|0.88990
|0.84730
|876
|2001.06.14 14:02
|sell
|439
|0.02
|0.85500
|0.89010
|0.85000
|877
|2001.06.14 14:24
|sell
|440
|0.03
|0.85765
|0.89025
|0.85265
|878
|2001.06.14 14:28
|sell
|441
|0.05
|0.86020
|0.89030
|0.85520
|879
|2001.06.14 16:22
|sell
|442
|0.08
|0.86300
|0.89060
|0.85800
|880
|2001.06.15 09:42
|sell
|443
|0.12
|0.86583
|0.89093
|0.86083
|881
|2001.06.15 14:35
|t/p
|443
|0.12
|0.86083
|0.89093
|0.86083
|60.00
|13140.35
|882
|2001.06.15 14:35
|close
|442
|0.08
|0.86065
|0.89060
|0.85800
|18.46
|13158.81
|883
|2001.06.15 14:35
|close
|441
|0.05
|0.86075
|0.89030
|0.85520
|-2.96
|13155.85
|884
|2001.06.15 14:35
|close
|440
|0.03
|0.86085
|0.89025
|0.85265
|-9.73
|13146.13
|885
|2001.06.15 14:36
|close
|439
|0.02
|0.86035
|0.89010
|0.85000
|-10.78
|13135.34
|886
|2001.06.15 14:36
|close
|438
|0.01
|0.86021
|0.88990
|0.84730
|-7.95
|13127.39
|887
|2001.06.18 10:00
|sell
|444
|0.01
|0.85930
|0.89690
|0.85430
|888
|2001.06.18 13:14
|sell
|445
|0.02
|0.86210
|0.89720
|0.85710
|889
|2001.06.19 07:18
|t/p
|445
|0.02
|0.85710
|0.89720
|0.85710
|9.92
|13137.31
|890
|2001.06.19 07:18
|close
|444
|0.01
|0.85675
|0.89690
|0.85430
|2.51
|13139.82
|891
|2001.06.21 12:00
|sell
|446
|0.01
|0.85610
|0.89370
|0.85110
|892
|2001.06.25 02:32
|sell
|447
|0.02
|0.85864
|0.89374
|0.85364
|893
|2001.06.25 08:47
|sell
|448
|0.03
|0.86120
|0.89380
|0.85620
|894
|2001.06.26 06:16
|sell
|449
|0.05
|0.86378
|0.89388
|0.85878
|895
|2001.06.27 21:51
|t/p
|449
|0.05
|0.85878
|0.89388
|0.85878
|24.79
|13164.61
|896
|2001.06.27 21:51
|close
|448
|0.03
|0.85865
|0.89380
|0.85620
|7.40
|13172.01
|897
|2001.06.27 21:51
|close
|447
|0.02
|0.85877
|0.89374
|0.85364
|-0.43
|13171.58
|898
|2001.06.27 21:51
|close
|446
|0.01
|0.85913
|0.89370
|0.85110
|-3.20
|13168.38
|899
|2001.07.02 02:00
|sell
|450
|0.01
|0.84800
|0.88560
|0.84300
|900
|2001.07.03 11:57
|sell
|451
|0.02
|0.85060
|0.88570
|0.84560
|901
|2001.07.04 07:46
|t/p
|451
|0.02
|0.84560
|0.88570
|0.84560
|9.92
|13178.30
|902
|2001.07.04 07:46
|close
|450
|0.01
|0.84540
|0.88560
|0.84300
|2.52
|13180.81
|903
|2001.07.04 10:00
|buy
|452
|0.01
|0.84665
|0.80905
|0.85165
|904
|2001.07.04 19:38
|buy
|453
|0.02
|0.84385
|0.80875
|0.84885
|905
|2001.07.05 07:08
|buy
|454
|0.03
|0.84105
|0.80845
|0.84605
|906
|2001.07.05 14:33
|buy
|455
|0.05
|0.83835
|0.80825
|0.84335
|907
|2001.07.05 16:49
|buy
|456
|0.08
|0.83575
|0.80815
|0.84075
|908
|2001.07.06 10:57
|t/p
|456
|0.08
|0.84075
|0.80815
|0.84075
|40.15
|13220.96
|909
|2001.07.06 10:57
|close
|455
|0.05
|0.84110
|0.80825
|0.84335
|13.84
|13234.80
|910
|2001.07.06 10:57
|close
|454
|0.03
|0.84088
|0.80845
|0.84605
|-0.46
|13234.34
|911
|2001.07.06 10:57
|close
|453
|0.02
|0.84066
|0.80875
|0.84885
|-6.23
|13228.11
|912
|2001.07.06 10:57
|close
|452
|0.01
|0.84077
|0.80905
|0.85165
|-5.81
|13222.30
|913
|2001.07.10 13:00
|sell
|457
|0.01
|0.85400
|0.89160
|0.84900
|914
|2001.07.10 14:08
|sell
|458
|0.02
|0.85650
|0.89160
|0.85150
|915
|2001.07.11 07:07
|sell
|459
|0.03
|0.85912
|0.89172
|0.85412
|916
|2001.07.11 08:07
|sell
|460
|0.05
|0.86192
|0.89202
|0.85692
|917
|2001.07.11 22:26
|t/p
|460
|0.05
|0.85692
|0.89202
|0.85692
|25.00
|13247.30
|918
|2001.07.11 22:26
|close
|459
|0.03
|0.85675
|0.89172
|0.85412
|7.11
|13254.41
|919
|2001.07.11 22:26
|close
|458
|0.02
|0.85692
|0.89160
|0.85150
|-0.92
|13253.49
|920
|2001.07.11 22:26
|close
|457
|0.01
|0.85708
|0.89160
|0.84900
|-3.12
|13250.37
|921
|2001.07.15 22:01
|buy
|461
|0.01
|0.85425
|0.81665
|0.85925
|922
|2001.07.16 10:23
|t/p
|461
|0.01
|0.85925
|0.81665
|0.85925
|5.02
|13255.38
|923
|2001.07.17 14:00
|buy
|462
|0.01
|0.85165
|0.81405
|0.85665
|924
|2001.07.17 16:17
|t/p
|462
|0.01
|0.85665
|0.81405
|0.85665
|5.00
|13260.38
|925
|2001.07.20 00:00
|buy
|463
|0.01
|0.87205
|0.83445
|0.87705
|926
|2001.07.20 12:03
|t/p
|463
|0.01
|0.87705
|0.83445
|0.87705
|5.00
|13265.38
|927
|2001.07.20 15:00
|sell
|464
|0.01
|0.87320
|0.91080
|0.86820
|928
|2001.07.23 07:20
|t/p
|464
|0.01
|0.86820
|0.91080
|0.86820
|4.96
|13270.34
|929
|2001.07.24 09:00
|sell
|465
|0.01
|0.87040
|0.90800
|0.86540
|930
|2001.07.24 13:33
|sell
|466
|0.02
|0.87295
|0.90805
|0.86795
|931
|2001.07.24 14:20
|sell
|467
|0.03
|0.87550
|0.90810
|0.87050
|932
|2001.07.25 11:49
|sell
|468
|0.05
|0.87815
|0.90825
|0.87315
|933
|2001.07.25 14:09
|sell
|469
|0.08
|0.88081
|0.90841
|0.87581
|934
|2001.07.26 13:03
|t/p
|469
|0.08
|0.87581
|0.90841
|0.87581
|38.99
|13309.34
|935
|2001.07.26 13:03
|close
|468
|0.05
|0.87555
|0.90825
|0.87315
|12.37
|13321.71
|936
|2001.07.26 13:03
|close
|467
|0.03
|0.87569
|0.90810
|0.87050
|-1.07
|13320.64
|937
|2001.07.26 13:03
|close
|466
|0.02
|0.87575
|0.90805
|0.86795
|-5.94
|13314.70
|938
|2001.07.26 13:04
|close
|465
|0.01
|0.87615
|0.90800
|0.86540
|-5.92
|13308.78
|939
|2001.07.29 22:01
|buy
|470
|0.01
|0.87795
|0.84035
|0.88295
|940
|2001.07.30 01:10
|buy
|471
|0.02
|0.87545
|0.84035
|0.88045
|941
|2001.07.30 07:31
|buy
|472
|0.03
|0.87285
|0.84025
|0.87785
|942
|2001.07.31 14:03
|t/p
|472
|0.03
|0.87785
|0.84025
|0.87785
|15.05
|13323.84
|943
|2001.07.31 14:03
|close
|471
|0.02
|0.87800
|0.84035
|0.88045
|5.14
|13328.97
|944
|2001.07.31 14:03
|close
|470
|0.01
|0.87785
|0.84035
|0.88295
|-0.06
|13328.91
|945
|2001.07.31 17:00
|sell
|473
|0.01
|0.87360
|0.91120
|0.86860
|946
|2001.07.31 21:13
|sell
|474
|0.02
|0.87620
|0.91130
|0.87120
|947
|2001.08.01 02:45
|sell
|475
|0.03
|0.87920
|0.91180
|0.87420
|948
|2001.08.01 05:51
|sell
|476
|0.05
|0.88175
|0.91185
|0.87675
|949
|2001.08.02 01:22
|sell
|477
|0.08
|0.88430
|0.91190
|0.87930
|950
|2001.08.02 12:12
|t/p
|477
|0.08
|0.87930
|0.91190
|0.87930
|40.00
|13368.91
|951
|2001.08.02 12:12
|close
|476
|0.05
|0.87885
|0.91185
|0.87675
|13.87
|13382.78
|952
|2001.08.02 12:12
|close
|475
|0.03
|0.87909
|0.91180
|0.87420
|-0.05
|13382.73
|953
|2001.08.02 12:12
|close
|474
|0.02
|0.87915
|0.91130
|0.87120
|-6.24
|13376.50
|954
|2001.08.02 12:13
|close
|473
|0.01
|0.87905
|0.91120
|0.86860
|-5.62
|13370.88
|955
|2001.08.02 12:13
|sell
|478
|0.01
|0.87847
|0.91607
|0.87347
|956
|2001.08.02 14:16
|sell
|479
|0.02
|0.88100
|0.91610
|0.87600
|957
|2001.08.02 19:07
|sell
|480
|0.03
|0.88370
|0.91630
|0.87870
|958
|2001.08.03 12:34
|t/p
|480
|0.03
|0.87870
|0.91630
|0.87870
|14.87
|13385.76
|959
|2001.08.03 12:34
|close
|479
|0.02
|0.87854
|0.91610
|0.87600
|4.84
|13390.59
|960
|2001.08.03 12:34
|close
|478
|0.01
|0.87871
|0.91607
|0.87347
|-0.28
|13390.31
|961
|2001.08.06 20:00
|buy
|481
|0.01
|0.88205
|0.84445
|0.88705
|962
|2001.08.07 00:52
|buy
|482
|0.02
|0.87955
|0.84445
|0.88455
|963
|2001.08.07 06:52
|buy
|483
|0.03
|0.87696
|0.84436
|0.88196
|964
|2001.08.08 08:02
|buy
|484
|0.05
|0.87445
|0.84435
|0.87945
|965
|2001.08.08 16:22
|t/p
|484
|0.05
|0.87945
|0.84435
|0.87945
|25.00
|13415.31
|966
|2001.08.08 16:22
|close
|483
|0.03
|0.87960
|0.84436
|0.88196
|7.97
|13423.29
|967
|2001.08.08 16:22
|close
|482
|0.02
|0.87944
|0.84445
|0.88455
|-0.18
|13423.10
|968
|2001.08.08 16:22
|close
|481
|0.01
|0.87952
|0.84445
|0.88705
|-2.49
|13420.61
|969
|2001.08.20 21:00
|buy
|485
|0.01
|0.91495
|0.87735
|0.91995
|970
|2001.08.21 00:07
|buy
|486
|0.02
|0.91235
|0.87725
|0.91735
|971
|2001.08.21 16:08
|buy
|487
|0.03
|0.90985
|0.87725
|0.91485
|972
|2001.08.21 19:12
|t/p
|487
|0.03
|0.91485
|0.87725
|0.91485
|15.00
|13435.61
|973
|2001.08.21 19:12
|close
|486
|0.02
|0.91510
|0.87725
|0.91735
|5.50
|13441.11
|974
|2001.08.21 19:12
|close
|485
|0.01
|0.91486
|0.87735
|0.91995
|-0.07
|13441.04
|975
|2001.08.22 22:01
|sell
|488
|0.01
|0.91320
|0.95080
|0.90820
|976
|2001.08.23 15:17
|sell
|489
|0.02
|0.91580
|0.95090
|0.91080
|977
|2001.08.24 10:32
|t/p
|489
|0.02
|0.91080
|0.95090
|0.91080
|9.92
|13450.95
|978
|2001.08.24 10:32
|close
|488
|0.01
|0.91055
|0.95080
|0.90820
|2.48
|13453.43
|979
|2001.08.27 20:00
|buy
|490
|0.01
|0.91205
|0.87445
|0.91705
|980
|2001.08.28 04:34
|buy
|491
|0.02
|0.90955
|0.87445
|0.91455
|981
|2001.08.28 05:07
|buy
|492
|0.03
|0.90665
|0.87405
|0.91165
|982
|2001.08.28 08:04
|buy
|493
|0.05
|0.90408
|0.87398
|0.90908
|983
|2001.08.28 14:52
|t/p
|493
|0.05
|0.90908
|0.87398
|0.90908
|25.00
|13478.43
|984
|2001.08.28 14:52
|close
|492
|0.03
|0.90920
|0.87405
|0.91165
|7.65
|13486.08
|985
|2001.08.28 14:53
|close
|491
|0.02
|0.90880
|0.87445
|0.91455
|-1.50
|13484.58
|986
|2001.08.28 14:53
|close
|490
|0.01
|0.90865
|0.87445
|0.91705
|-3.38
|13481.20
|987
|2001.08.29 13:00
|sell
|494
|0.01
|0.91030
|0.94790
|0.90530
|988
|2001.08.30 13:13
|sell
|495
|0.02
|0.91290
|0.94800
|0.90790
|989
|2001.08.30 13:57
|t/p
|495
|0.02
|0.90790
|0.94800
|0.90790
|10.00
|13491.20
|990
|2001.08.30 13:57
|close
|494
|0.01
|0.90775
|0.94790
|0.90530
|2.42
|13493.63
|991
|2001.08.31 12:00
|sell
|496
|0.01
|0.91570
|0.95330
|0.91070
|992
|2001.08.31 14:19
|t/p
|496
|0.01
|0.91070
|0.95330
|0.91070
|5.00
|13498.63
|993
|2001.08.31 14:19
|sell
|497
|0.01
|0.91037
|0.94797
|0.90537
|994
|2001.08.31 20:57
|sell
|498
|0.02
|0.91290
|0.94800
|0.90790
|995
|2001.09.03 09:59
|t/p
|498
|0.02
|0.90790
|0.94800
|0.90790
|9.92
|13508.54
|996
|2001.09.03 09:59
|close
|497
|0.01
|0.90785
|0.94797
|0.90537
|2.48
|13511.02
|997
|2001.09.03 20:02
|buy
|499
|0.01
|0.90805
|0.87045
|0.91305
|998
|2001.09.04 00:01
|buy
|500
|0.02
|0.90555
|0.87045
|0.91055
|999
|2001.09.04 04:58
|buy
|501
|0.03
|0.90298
|0.87038
|0.90798
|1000
|2001.09.04 05:58
|buy
|502
|0.05
|0.90047
|0.87037
|0.90547
|1001
|2001.09.04 08:15
|buy
|503
|0.08
|0.89785
|0.87025
|0.90285
|1002
|2001.09.04 14:06
|buy
|504
|0.12
|0.89528
|0.87018
|0.90028
|1003
|2001.09.04 14:14
|buy
|505
|0.18
|0.89255
|0.86995
|0.89755
|1004
|2001.09.04 15:03
|buy
|506
|0.27
|0.88975
|0.86965
|0.89475
|1005
|2001.09.04 15:27
|buy
|507
|0.41
|0.88715
|0.86955
|0.89215
|1006
|2001.09.05 20:58
|buy
|508
|0.62
|0.88455
|0.86945
|0.88955
|1007
|2001.09.06 04:07
|t/p
|508
|0.62
|0.88955
|0.86945
|0.88955
|313.39
|13824.41
|1008
|2001.09.06 04:07
|close
|507
|0.41
|0.88960
|0.86955
|0.89215
|103.43
|13927.84
|1009
|2001.09.06 04:07
|close
|506
|0.27
|0.88947
|0.86965
|0.89475
|-5.59
|13922.25
|1010
|2001.09.06 04:07
|close
|505
|0.18
|0.88954
|0.86995
|0.89755
|-52.87
|13869.38
|1011
|2001.09.06 04:08
|close
|504
|0.12
|0.88920
|0.87018
|0.90028
|-72.09
|13797.29
|1012
|2001.09.06 04:08
|close
|503
|0.08
|0.88944
|0.87025
|0.90285
|-66.70
|13730.59
|1013
|2001.09.06 04:08
|close
|502
|0.05
|0.88937
|0.87037
|0.90547
|-55.14
|13675.46
|1014
|2001.09.06 04:08
|close
|501
|0.03
|0.88950
|0.87038
|0.90798
|-40.22
|13635.24
|1015
|2001.09.06 04:08
|close
|500
|0.02
|0.88925
|0.87045
|0.91055
|-32.45
|13602.78
|1016
|2001.09.06 04:08
|close
|499
|0.01
|0.88931
|0.87045
|0.91305
|-18.65
|13584.13
|1017
|2001.09.07 09:00
|sell
|509
|0.01
|0.89440
|0.93200
|0.88940
|1018
|2001.09.07 12:31
|sell
|510
|0.02
|0.89694
|0.93204
|0.89194
|1019
|2001.09.07 12:32
|sell
|511
|0.03
|0.89950
|0.93210
|0.89450
|1020
|2001.09.07 12:35
|sell
|512
|0.05
|0.90220
|0.93230
|0.89720
|1021
|2001.09.07 13:02
|sell
|513
|0.08
|0.90490
|0.93250
|0.89990
|1022
|2001.09.07 20:51
|sell
|514
|0.12
|0.90750
|0.93260
|0.90250
|1023
|2001.09.10 13:02
|t/p
|514
|0.12
|0.90250
|0.93260
|0.90250
|59.50
|13643.63
|1024
|2001.09.10 13:02
|close
|513
|0.08
|0.90235
|0.93250
|0.89990
|20.06
|13663.69
|1025
|2001.09.10 13:02
|close
|512
|0.05
|0.90250
|0.93230
|0.89720
|-1.71
|13661.99
|1026
|2001.09.10 13:02
|close
|511
|0.03
|0.90265
|0.93210
|0.89450
|-9.58
|13652.41
|1027
|2001.09.10 13:03
|close
|510
|0.02
|0.90245
|0.93204
|0.89194
|-11.10
|13641.31
|1028
|2001.09.10 13:03
|close
|509
|0.01
|0.90275
|0.93200
|0.88940
|-8.39
|13632.91
|1029
|2001.09.11 13:00
|buy
|515
|0.01
|0.89775
|0.86015
|0.90275
|1030
|2001.09.11 13:05
|t/p
|515
|0.01
|0.90275
|0.86015
|0.90275
|5.00
|13637.91
|1031
|2001.09.11 13:05
|buy
|516
|0.01
|0.90310
|0.86550
|0.90810
|1032
|2001.09.11 13:30
|buy
|517
|0.02
|0.90040
|0.86530
|0.90540
|1033
|2001.09.11 13:31
|buy
|518
|0.03
|0.89765
|0.86505
|0.90265
|1034
|2001.09.11 13:40
|t/p
|518
|0.03
|0.90265
|0.86505
|0.90265
|15.00
|13652.91
|1035
|2001.09.11 13:40
|close
|517
|0.02
|0.90300
|0.86530
|0.90540
|5.20
|13658.11
|1036
|2001.09.11 13:40
|close
|516
|0.01
|0.90256
|0.86550
|0.90810
|-0.54
|13657.57
|1037
|2001.09.11 13:40
|buy
|519
|0.01
|0.90292
|0.86532
|0.90792
|1038
|2001.09.11 13:48
|t/p
|519
|0.01
|0.90792
|0.86532
|0.90792
|5.00
|13662.57
|1039
|2001.09.11 13:48
|buy
|520
|0.01
|0.90822
|0.87062
|0.91322
|1040
|2001.09.11 13:50
|buy
|521
|0.02
|0.90555
|0.87045
|0.91055
|1041
|2001.09.11 13:59
|buy
|522
|0.03
|0.90295
|0.87035
|0.90795
|1042
|2001.09.11 15:01
|t/p
|522
|0.03
|0.90795
|0.87035
|0.90795
|15.00
|13677.57
|1043
|2001.09.11 15:01
|close
|521
|0.02
|0.90830
|0.87045
|0.91055
|5.50
|13683.07
|1044
|2001.09.11 15:01
|close
|520
|0.01
|0.90805
|0.87062
|0.91322
|-0.17
|13682.90
|1045
|2001.09.11 16:00
|buy
|523
|0.01
|0.91135
|0.87375
|0.91635
|1046
|2001.09.11 16:31
|t/p
|523
|0.01
|0.91635
|0.87375
|0.91635
|5.00
|13687.90
|1047
|2001.09.11 16:31
|buy
|524
|0.01
|0.91685
|0.87925
|0.92185
|1048
|2001.09.11 17:15
|buy
|525
|0.02
|0.91395
|0.87885
|0.91895
|1049
|2001.09.11 21:33
|buy
|526
|0.03
|0.91125
|0.87865
|0.91625
|1050
|2001.09.11 22:50
|buy
|527
|0.05
|0.90835
|0.87825
|0.91335
|1051
|2001.09.12 00:27
|buy
|528
|0.08
|0.90553
|0.87793
|0.91053
|1052
|2001.09.12 00:49
|t/p
|528
|0.08
|0.91053
|0.87793
|0.91053
|40.00
|13727.90
|1053
|2001.09.12 00:49
|close
|527
|0.05
|0.91070
|0.87825
|0.91335
|11.84
|13739.74
|1054
|2001.09.12 00:49
|close
|526
|0.03
|0.91048
|0.87865
|0.91625
|-2.26
|13737.49
|1055
|2001.09.12 00:49
|close
|525
|0.02
|0.91059
|0.87885
|0.91895
|-6.68
|13730.81
|1056
|2001.09.12 00:49
|close
|524
|0.01
|0.91050
|0.87925
|0.92185
|-6.33
|13724.47
|1057
|2001.09.13 02:00
|sell
|529
|0.01
|0.90570
|0.94330
|0.90070
|1058
|2001.09.13 06:45
|sell
|530
|0.02
|0.90830
|0.94340
|0.90330
|1059
|2001.09.13 15:18
|sell
|531
|0.03
|0.91080
|0.94340
|0.90580
|1060
|2001.09.14 07:29
|sell
|532
|0.05
|0.91340
|0.94350
|0.90840
|1061
|2001.09.14 09:40
|sell
|533
|0.08
|0.91610
|0.94370
|0.91110
|1062
|2001.09.14 10:45
|sell
|534
|0.12
|0.91863
|0.94373
|0.91363
|1063
|2001.09.14 12:04
|sell
|535
|0.18
|0.92120
|0.94380
|0.91620
|1064
|2001.09.14 12:24
|sell
|536
|0.27
|0.92380
|0.94390
|0.91880
|1065
|2001.09.14 12:51
|t/p
|536
|0.27
|0.91880
|0.94390
|0.91880
|135.00
|13859.47
|1066
|2001.09.14 12:51
|close
|535
|0.18
|0.91859
|0.94380
|0.91620
|46.98
|13906.45
|1067
|2001.09.14 12:51
|close
|534
|0.12
|0.91867
|0.94373
|0.91363
|-0.48
|13905.97
|1068
|2001.09.14 12:51
|close
|533
|0.08
|0.91875
|0.94370
|0.91110
|-21.20
|13884.77
|1069
|2001.09.14 12:51
|close
|532
|0.05
|0.91884
|0.94350
|0.90840
|-27.20
|13857.57
|1070
|2001.09.14 12:51
|close
|531
|0.03
|0.91892
|0.94340
|0.90580
|-24.49
|13833.09
|1071
|2001.09.14 12:51
|close
|530
|0.02
|0.91900
|0.94340
|0.90330
|-21.48
|13811.60
|1072
|2001.09.14 12:51
|close
|529
|0.01
|0.91866
|0.94330
|0.90070
|-13.00
|13798.60
|1073
|2001.09.19 03:00
|sell
|537
|0.01
|0.92520
|0.96280
|0.92020
|1074
|2001.09.19 08:13
|sell
|538
|0.02
|0.92778
|0.96288
|0.92278
|1075
|2001.09.19 15:10
|sell
|539
|0.03
|0.93045
|0.96305
|0.92545
|1076
|2001.09.20 10:07
|t/p
|539
|0.03
|0.92545
|0.96305
|0.92545
|14.62
|13813.23
|1077
|2001.09.20 10:07
|close
|538
|0.02
|0.92535
|0.96288
|0.92278
|4.61
|13817.83
|1078
|2001.09.20 10:07
|close
|537
|0.01
|0.92505
|0.96280
|0.92020
|0.02
|13817.86
|1079
|2001.09.23 22:01
|buy
|540
|0.01
|0.91365
|0.87605
|0.91865
|1080
|2001.09.24 08:13
|buy
|541
|0.02
|0.91105
|0.87595
|0.91605
|1081
|2001.09.24 11:02
|t/p
|541
|0.02
|0.91605
|0.87595
|0.91605
|10.00
|13827.86
|1082
|2001.09.24 11:02
|close
|540
|0.01
|0.91624
|0.87605
|0.91865
|2.61
|13830.47
|1083
|2001.09.25 07:00
|sell
|542
|0.01
|0.91510
|0.95270
|0.91010
|1084
|2001.09.25 07:27
|sell
|543
|0.02
|0.91780
|0.95290
|0.91280
|1085
|2001.09.25 13:00
|sell
|544
|0.03
|0.92037
|0.95297
|0.91537
|1086
|2001.09.25 14:01
|sell
|545
|0.05
|0.92300
|0.95310
|0.91800
|1087
|2001.09.27 05:58
|t/p
|545
|0.05
|0.91800
|0.95310
|0.91800
|24.16
|13854.63
|1088
|2001.09.27 05:58
|close
|544
|0.03
|0.91795
|0.95297
|0.91537
|6.76
|13861.39
|1089
|2001.09.27 05:58
|close
|543
|0.02
|0.91817
|0.95290
|0.91280
|-1.08
|13860.31
|1090
|2001.09.27 05:58
|close
|542
|0.01
|0.91839
|0.95270
|0.91010
|-3.46
|13856.85
|1091
|2001.09.27 06:00
|sell
|546
|0.01
|0.91900
|0.95660
|0.91400
|1092
|2001.09.27 08:06
|sell
|547
|0.02
|0.92170
|0.95680
|0.91670
|1093
|2001.09.27 13:11
|t/p
|547
|0.02
|0.91670
|0.95680
|0.91670
|10.00
|13866.85
|1094
|2001.09.27 13:11
|close
|546
|0.01
|0.91655
|0.95660
|0.91400
|2.45
|13869.30
|1095
|2001.09.27 14:00
|sell
|548
|0.01
|0.91780
|0.95540
|0.91280
|1096
|2001.09.27 14:37
|sell
|549
|0.02
|0.92030
|0.95540
|0.91530
|1097
|2001.09.28 00:56
|t/p
|549
|0.02
|0.91530
|0.95540
|0.91530
|9.92
|13879.22
|1098
|2001.09.28 00:56
|close
|548
|0.01
|0.91525
|0.95540
|0.91280
|2.51
|13881.73
|1099
|2001.10.01 08:00
|buy
|550
|0.01
|0.91035
|0.87275
|0.91535
|1100
|2001.10.01 12:53
|t/p
|550
|0.01
|0.91535
|0.87275
|0.91535
|5.00
|13886.73
|1101
|2001.10.01 12:53
|buy
|551
|0.01
|0.91565
|0.87805
|0.92065
|1102
|2001.10.03 02:03
|t/p
|551
|0.01
|0.92065
|0.87805
|0.92065
|5.04
|13891.76
|1103
|2001.10.03 13:00
|sell
|552
|0.01
|0.92040
|0.95800
|0.91540
|1104
|2001.10.03 13:22
|sell
|553
|0.02
|0.92290
|0.95800
|0.91790
|1105
|2001.10.03 14:13
|t/p
|553
|0.02
|0.91790
|0.95800
|0.91790
|10.00
|13901.76
|1106
|2001.10.03 14:13
|close
|552
|0.01
|0.91775
|0.95800
|0.91540
|2.65
|13904.41
|1107
|2001.10.03 19:00
|sell
|554
|0.01
|0.91400
|0.95160
|0.90900
|1108
|2001.10.04 12:58
|sell
|555
|0.02
|0.91660
|0.95170
|0.91160
|1109
|2001.10.05 01:36
|sell
|556
|0.03
|0.91930
|0.95190
|0.91430
|1110
|2001.10.08 07:14
|sell
|557
|0.05
|0.92190
|0.95200
|0.91690
|1111
|2001.10.08 07:47
|sell
|558
|0.08
|0.92453
|0.95213
|0.91953
|1112
|2001.10.08 14:34
|t/p
|558
|0.08
|0.91953
|0.95213
|0.91953
|40.00
|13944.41
|1113
|2001.10.08 14:34
|close
|557
|0.05
|0.91941
|0.95200
|0.91690
|12.45
|13956.86
|1114
|2001.10.08 14:34
|close
|556
|0.03
|0.91950
|0.95190
|0.91430
|-0.73
|13956.14
|1115
|2001.10.08 14:34
|close
|555
|0.02
|0.91905
|0.95170
|0.91160
|-5.07
|13951.07
|1116
|2001.10.08 14:35
|close
|554
|0.01
|0.91945
|0.95160
|0.90900
|-5.66
|13945.41
|1117
|2001.10.08 22:01
|buy
|559
|0.01
|0.92045
|0.88285
|0.92545
|1118
|2001.10.09 14:58
|buy
|560
|0.02
|0.91795
|0.88285
|0.92295
|1119
|2001.10.09 16:00
|buy
|561
|0.03
|0.91525
|0.88265
|0.92025
|1120
|2001.10.09 20:27
|buy
|562
|0.05
|0.91275
|0.88265
|0.91775
|1121
|2001.10.10 20:05
|buy
|563
|0.08
|0.91015
|0.88255
|0.91515
|1122
|2001.10.11 10:01
|buy
|564
|0.12
|0.90765
|0.88255
|0.91265
|1123
|2001.10.11 12:21
|buy
|565
|0.18
|0.90508
|0.88248
|0.91008
|1124
|2001.10.11 12:32
|buy
|566
|0.27
|0.90255
|0.88245
|0.90755
|1125
|2001.10.11 13:36
|buy
|567
|0.41
|0.89995
|0.88235
|0.90495
|1126
|2001.10.12 09:49
|t/p
|567
|0.41
|0.90495
|0.88235
|0.90495
|205.75
|14151.16
|1127
|2001.10.12 09:49
|close
|566
|0.27
|0.90520
|0.88245
|0.90755
|72.04
|14223.20
|1128
|2001.10.12 09:49
|close
|565
|0.18
|0.90493
|0.88248
|0.91008
|-2.37
|14220.83
|1129
|2001.10.12 09:49
|close
|564
|0.12
|0.90500
|0.88255
|0.91265
|-31.58
|14189.24
|1130
|2001.10.12 09:49
|close
|563
|0.08
|0.90506
|0.88255
|0.91515
|-40.14
|14149.11
|1131
|2001.10.12 09:49
|close
|562
|0.05
|0.90480
|0.88265
|0.91775
|-39.30
|14109.81
|1132
|2001.10.12 09:50
|close
|561
|0.03
|0.90500
|0.88265
|0.92025
|-30.48
|14079.33
|1133
|2001.10.12 09:50
|close
|560
|0.02
|0.90504
|0.88285
|0.92295
|-25.64
|14053.70
|1134
|2001.10.12 09:50
|close
|559
|0.01
|0.90497
|0.88285
|0.92545
|-15.37
|14038.33
|1135
|2001.10.16 18:00
|buy
|568
|0.01
|0.90955
|0.87195
|0.91455
|1136
|2001.10.17 06:10
|buy
|569
|0.02
|0.90685
|0.87175
|0.91185
|1137
|2001.10.17 07:17
|buy
|570
|0.03
|0.90432
|0.87172
|0.90932
|1138
|2001.10.17 11:29
|buy
|571
|0.05
|0.90163
|0.87153
|0.90663
|1139
|2001.10.17 14:10
|t/p
|571
|0.05
|0.90663
|0.87153
|0.90663
|25.00
|14063.33
|1140
|2001.10.17 14:10
|close
|570
|0.03
|0.90670
|0.87172
|0.90932
|7.14
|14070.47
|1141
|2001.10.17 14:10
|close
|569
|0.02
|0.90632
|0.87175
|0.91185
|-1.06
|14069.41
|1142
|2001.10.17 14:10
|close
|568
|0.01
|0.90638
|0.87195
|0.91455
|-3.15
|14066.25
|1143
|2001.10.18 14:00
|buy
|572
|0.01
|0.90385
|0.86625
|0.90885
|1144
|2001.10.18 14:15
|buy
|573
|0.02
|0.90125
|0.86615
|0.90625
|1145
|2001.10.19 08:04
|buy
|574
|0.03
|0.89865
|0.86605
|0.90365
|1146
|2001.10.22 13:28
|buy
|575
|0.05
|0.89595
|0.86585
|0.90095
|1147
|2001.10.22 15:09
|buy
|576
|0.08
|0.89345
|0.86585
|0.89845
|1148
|2001.10.22 16:11
|buy
|577
|0.12
|0.89085
|0.86575
|0.89585
|1149
|2001.10.23 10:30
|buy
|578
|0.18
|0.88825
|0.86565
|0.89325
|1150
|2001.10.24 08:10
|t/p
|578
|0.18
|0.89325
|0.86565
|0.89325
|90.33
|14156.58
|1151
|2001.10.24 08:10
|close
|577
|0.12
|0.89330
|0.86575
|0.89585
|29.84
|14186.42
|1152
|2001.10.24 08:10
|close
|576
|0.08
|0.89320
|0.86585
|0.89845
|-1.71
|14184.71
|1153
|2001.10.24 08:10
|close
|575
|0.05
|0.89340
|0.86585
|0.90095
|-12.57
|14172.14
|1154
|2001.10.24 08:10
|close
|574
|0.03
|0.89300
|0.86605
|0.90365
|-16.79
|14155.36
|1155
|2001.10.24 08:10
|close
|573
|0.02
|0.89310
|0.86615
|0.90625
|-16.15
|14139.20
|1156
|2001.10.24 08:10
|close
|572
|0.01
|0.89270
|0.86625
|0.90885
|-11.08
|14128.12
|1157
|2001.10.25 06:00
|sell
|579
|0.01
|0.89310
|0.93070
|0.88810
|1158
|2001.10.25 12:50
|t/p
|579
|0.01
|0.88810
|0.93070
|0.88810
|5.00
|14133.12
|1159
|2001.10.26 12:00
|sell
|580
|0.01
|0.89280
|0.93040
|0.88780
|1160
|2001.10.29 07:37
|sell
|581
|0.02
|0.89550
|0.93060
|0.89050
|1161
|2001.10.29 08:31
|sell
|582
|0.03
|0.89810
|0.93070
|0.89310
|1162
|2001.10.29 13:15
|sell
|583
|0.05
|0.90061
|0.93071
|0.89561
|1163
|2001.10.29 14:37
|sell
|584
|0.08
|0.90324
|0.93084
|0.89824
|1164
|2001.10.29 22:03
|sell
|585
|0.12
|0.90591
|0.93101
|0.90091
|1165
|2001.10.30 15:01
|sell
|586
|0.18
|0.90863
|0.93123
|0.90363
|1166
|2001.10.31 12:52
|t/p
|586
|0.18
|0.90363
|0.93123
|0.90363
|89.25
|14222.37
|1167
|2001.10.31 12:52
|close
|585
|0.12
|0.90355
|0.93101
|0.90091
|27.31
|14249.68
|1168
|2001.10.31 12:52
|close
|584
|0.08
|0.90371
|0.93084
|0.89824
|-4.43
|14245.25
|1169
|2001.10.31 12:52
|close
|583
|0.05
|0.90363
|0.93071
|0.89561
|-15.52
|14229.73
|1170
|2001.10.31 12:52
|close
|582
|0.03
|0.90375
|0.93070
|0.89310
|-17.20
|14212.53
|1171
|2001.10.31 12:53
|close
|581
|0.02
|0.90385
|0.93060
|0.89050
|-16.87
|14195.67
|1172
|2001.10.31 12:53
|close
|580
|0.01
|0.90351
|0.93040
|0.88780
|-10.84
|14184.83
|1173
|2001.11.01 06:00
|buy
|587
|0.01
|0.90085
|0.86325
|0.90585
|1174
|2001.11.01 09:41
|t/p
|587
|0.01
|0.90585
|0.86325
|0.90585
|5.00
|14189.83
|1175
|2001.11.05 08:00
|buy
|588
|0.01
|0.89905
|0.86145
|0.90405
|1176
|2001.11.05 11:00
|buy
|589
|0.02
|0.89625
|0.86115
|0.90125
|1177
|2001.11.07 06:51
|t/p
|589
|0.02
|0.90125
|0.86115
|0.90125
|10.07
|14199.90
|1178
|2001.11.07 06:51
|close
|588
|0.01
|0.90138
|0.86145
|0.90405
|2.37
|14202.27
|1179
|2001.11.07 07:00
|buy
|590
|0.01
|0.90135
|0.86375
|0.90635
|1180
|2001.11.07 17:23
|buy
|591
|0.02
|0.89885
|0.86375
|0.90385
|1181
|2001.11.07 17:59
|buy
|592
|0.03
|0.89625
|0.86365
|0.90125
|1182
|2001.11.08 15:21
|buy
|593
|0.05
|0.89345
|0.86335
|0.89845
|1183
|2001.11.08 16:25
|buy
|594
|0.08
|0.89085
|0.86325
|0.89585
|1184
|2001.11.12 14:31
|t/p
|594
|0.08
|0.89585
|0.86325
|0.89585
|40.29
|14242.56
|1185
|2001.11.12 14:31
|close
|593
|0.05
|0.89600
|0.86335
|0.89845
|12.93
|14255.49
|1186
|2001.11.12 14:31
|close
|592
|0.03
|0.89575
|0.86365
|0.90125
|-1.23
|14254.27
|1187
|2001.11.12 14:31
|close
|591
|0.02
|0.89549
|0.86375
|0.90385
|-6.54
|14247.73
|1188
|2001.11.12 14:31
|close
|590
|0.01
|0.89559
|0.86375
|0.90635
|-5.67
|14242.06
|1189
|2001.11.12 15:00
|buy
|595
|0.01
|0.89865
|0.86105
|0.90365
|1190
|2001.11.12 15:26
|buy
|596
|0.02
|0.89588
|0.86078
|0.90088
|1191
|2001.11.12 22:00
|buy
|597
|0.03
|0.89335
|0.86075
|0.89835
|1192
|2001.11.13 01:30
|buy
|598
|0.05
|0.89045
|0.86035
|0.89545
|1193
|2001.11.13 08:00
|buy
|599
|0.08
|0.88775
|0.86015
|0.89275
|1194
|2001.11.13 11:58
|buy
|600
|0.12
|0.88515
|0.86005
|0.89015
|1195
|2001.11.13 13:40
|buy
|601
|0.18
|0.88245
|0.85985
|0.88745
|1196
|2001.11.13 13:53
|buy
|602
|0.27
|0.87945
|0.85935
|0.88445
|1197
|2001.11.14 17:11
|t/p
|602
|0.27
|0.88445
|0.85935
|0.88445
|135.49
|14377.55
|1198
|2001.11.14 17:11
|close
|601
|0.18
|0.88460
|0.85985
|0.88745
|39.03
|14416.58
|1199
|2001.11.14 17:12
|close
|600
|0.12
|0.88400
|0.86005
|0.89015
|-13.58
|14403.00
|1200
|2001.11.14 17:12
|close
|599
|0.08
|0.88421
|0.86015
|0.89275
|-28.17
|14374.82
|1201
|2001.11.14 17:12
|close
|598
|0.05
|0.88413
|0.86035
|0.89545
|-31.51
|14343.31
|1202
|2001.11.14 17:12
|close
|597
|0.03
|0.88430
|0.86075
|0.89835
|-27.04
|14316.27
|1203
|2001.11.14 17:12
|close
|596
|0.02
|0.88396
|0.86078
|0.90088
|-23.77
|14292.50
|1204
|2001.11.14 17:12
|close
|595
|0.01
|0.88404
|0.86105
|0.90365
|-14.57
|14277.93
|1205
|2001.11.14 20:00
|buy
|603
|0.01
|0.88355
|0.84595
|0.88855
|1206
|2001.11.15 05:31
|buy
|604
|0.02
|0.88103
|0.84593
|0.88603
|1207
|2001.11.16 08:11
|t/p
|604
|0.02
|0.88603
|0.84593
|0.88603
|10.04
|14287.97
|1208
|2001.11.16 08:11
|close
|603
|0.01
|0.88610
|0.84595
|0.88855
|2.62
|14290.59
|1209
|2001.11.16 22:00
|sell
|605
|0.01
|0.88430
|0.92190
|0.87930
|1210
|2001.11.19 11:29
|t/p
|605
|0.01
|0.87930
|0.92190
|0.87930
|4.96
|14295.55
|1211
|2001.11.19 18:00
|buy
|606
|0.01
|0.88085
|0.84325
|0.88585
|1212
|2001.11.19 22:53
|buy
|607
|0.02
|0.87830
|0.84320
|0.88330
|1213
|2001.11.20 06:54
|t/p
|607
|0.02
|0.88330
|0.84320
|0.88330
|10.04
|14305.58
|1214
|2001.11.20 06:54
|close
|606
|0.01
|0.88333
|0.84325
|0.88585
|2.50
|14308.08
|1215
|2001.11.22 10:00
|buy
|608
|0.01
|0.87815
|0.84055
|0.88315
|1216
|2001.11.23 16:25
|buy
|609
|0.02
|0.87555
|0.84045
|0.88055
|1217
|2001.11.26 06:46
|t/p
|609
|0.02
|0.88055
|0.84045
|0.88055
|10.04
|14318.12
|1218
|2001.11.26 06:46
|close
|608
|0.01
|0.88060
|0.84055
|0.88315
|2.49
|14320.61
|1219
|2001.11.27 08:00
|sell
|610
|0.01
|0.88220
|0.91980
|0.87720
|1220
|2001.11.27 12:14
|t/p
|610
|0.01
|0.87720
|0.91980
|0.87720
|5.00
|14325.61
|1221
|2001.11.30 07:00
|buy
|611
|0.01
|0.88755
|0.84995
|0.89255
|1222
|2001.11.30 08:50
|buy
|612
|0.02
|0.88495
|0.84985
|0.88995
|1223
|2001.11.30 11:44
|t/p
|612
|0.02
|0.88995
|0.84985
|0.88995
|10.00
|14335.61
|1224
|2001.11.30 11:44
|close
|611
|0.01
|0.89000
|0.84995
|0.89255
|2.45
|14338.06
|1225
|2001.12.04 08:00
|buy
|613
|0.01
|0.89145
|0.85385
|0.89645
|1226
|2001.12.05 15:05
|buy
|614
|0.02
|0.88888
|0.85378
|0.89388
|1227
|2001.12.05 16:16
|buy
|615
|0.03
|0.88625
|0.85365
|0.89125
|1228
|2001.12.06 15:05
|t/p
|615
|0.03
|0.89125
|0.85365
|0.89125
|15.16
|14353.22
|1229
|2001.12.06 15:05
|close
|614
|0.02
|0.89130
|0.85378
|0.89388
|4.95
|14358.17
|1230
|2001.12.06 15:05
|close
|613
|0.01
|0.89150
|0.85385
|0.89645
|0.12
|14358.29
|1231
|2001.12.07 11:00
|sell
|616
|0.01
|0.89210
|0.92970
|0.88710
|1232
|2001.12.10 12:12
|t/p
|616
|0.01
|0.88710
|0.92970
|0.88710
|4.96
|14363.25
|1233
|2001.12.10 16:00
|buy
|617
|0.01
|0.88835
|0.85075
|0.89335
|1234
|2001.12.11 21:34
|t/p
|617
|0.01
|0.89335
|0.85075
|0.89335
|5.02
|14368.27
|1235
|2001.12.13 10:00
|sell
|618
|0.01
|0.89690
|0.93450
|0.89190
|1236
|2001.12.14 08:30
|sell
|619
|0.02
|0.89960
|0.93470
|0.89460
|1237
|2001.12.14 08:55
|sell
|620
|0.03
|0.90220
|0.93480
|0.89720
|1238
|2001.12.14 16:24
|sell
|621
|0.05
|0.90480
|0.93490
|0.89980
|1239
|2001.12.17 10:09
|sell
|622
|0.08
|0.90740
|0.93500
|0.90240
|1240
|2001.12.17 20:09
|t/p
|622
|0.08
|0.90240
|0.93500
|0.90240
|40.00
|14408.27
|1241
|2001.12.17 20:09
|close
|621
|0.05
|0.90235
|0.93490
|0.89980
|12.04
|14420.31
|1242
|2001.12.17 20:09
|close
|620
|0.03
|0.90246
|0.93480
|0.89720
|-0.91
|14419.40
|1243
|2001.12.17 20:09
|close
|619
|0.02
|0.90245
|0.93470
|0.89460
|-5.78
|14413.62
|1244
|2001.12.17 20:10
|close
|618
|0.01
|0.90265
|0.93450
|0.89190
|-5.83
|14407.79
|1245
|2001.12.18 04:00
|buy
|623
|0.01
|0.90355
|0.86595
|0.90855
|1246
|2001.12.18 07:33
|buy
|624
|0.02
|0.90095
|0.86585
|0.90595
|1247
|2001.12.19 10:33
|buy
|625
|0.03
|0.89825
|0.86565
|0.90325
|1248
|2001.12.19 11:28
|buy
|626
|0.05
|0.89575
|0.86565
|0.90075
|1249
|2001.12.19 17:12
|t/p
|626
|0.05
|0.90075
|0.86565
|0.90075
|25.00
|14432.79
|1250
|2001.12.19 17:12
|close
|625
|0.03
|0.90075
|0.86565
|0.90325
|7.50
|14440.29
|1251
|2001.12.19 17:12
|close
|624
|0.02
|0.90080
|0.86585
|0.90595
|-0.26
|14440.02
|1252
|2001.12.19 17:12
|close
|623
|0.01
|0.90066
|0.86595
|0.90855
|-2.87
|14437.15
|1253
|2001.12.20 02:00
|sell
|627
|0.01
|0.89960
|0.93720
|0.89460
|1254
|2001.12.21 11:57
|t/p
|627
|0.01
|0.89460
|0.93720
|0.89460
|4.96
|14442.11
|1255
|2001.12.27 19:00
|sell
|628
|0.01
|0.88440
|0.92200
|0.87940
|1256
|2001.12.28 14:03
|t/p
|628
|0.01
|0.87940
|0.92200
|0.87940
|4.96
|14447.07
|1257
|2001.12.31 01:00
|sell
|629
|0.01
|0.88310
|0.92070
|0.87810
|1258
|2001.12.31 03:40
|sell
|630
|0.02
|0.88560
|0.92070
|0.88060
|1259
|2001.12.31 14:00
|sell
|631
|0.03
|0.88840
|0.92100
|0.88340
|1260
|2001.12.31 14:56
|sell
|632
|0.05
|0.89110
|0.92120
|0.88610
|1261
|2002.01.02 03:24
|sell
|633
|0.08
|0.89370
|0.92130
|0.88870
|1262
|2002.01.02 08:57
|sell
|634
|0.12
|0.89628
|0.92138
|0.89128
|1263
|2002.01.02 09:21
|sell
|635
|0.18
|0.89890
|0.92150
|0.89390
|1264
|2002.01.02 11:34
|sell
|636
|0.27
|0.90143
|0.92153
|0.89643
|1265
|2002.01.02 13:04
|sell
|637
|0.41
|0.90400
|0.92160
|0.89900
|1266
|2002.01.02 13:52
|sell
|638
|0.62
|0.90660
|0.92170
|0.90160
|1267
|2002.01.03 07:47
|t/p
|638
|0.62
|0.90160
|0.92170
|0.90160
|302.21
|14749.27
|1268
|2002.01.03 07:47
|close
|637
|0.41
|0.90135
|0.92160
|0.89900
|103.50
|14852.77
|1269
|2002.01.03 07:47
|close
|636
|0.27
|0.90155
|0.92153
|0.89643
|-6.63
|14846.13
|1270
|2002.01.03 07:47
|close
|635
|0.18
|0.90145
|0.92150
|0.89390
|-48.16
|14797.97
|1271
|2002.01.03 07:47
|close
|634
|0.12
|0.90155
|0.92138
|0.89128
|-64.75
|14733.22
|1272
|2002.01.03 07:48
|close
|633
|0.08
|0.90125
|0.92130
|0.88870
|-61.41
|14671.82
|1273
|2002.01.03 07:48
|close
|632
|0.05
|0.90115
|0.92120
|0.88610
|-51.30
|14620.52
|1274
|2002.01.03 07:48
|close
|631
|0.03
|0.90123
|0.92100
|0.88340
|-39.12
|14581.40
|1275
|2002.01.03 07:48
|close
|630
|0.02
|0.90147
|0.92070
|0.88060
|-32.16
|14549.24
|1276
|2002.01.03 07:48
|close
|629
|0.01
|0.90139
|0.92070
|0.87810
|-18.50
|14530.74
|1277
|2002.01.03 18:00
|sell
|639
|0.01
|0.89840
|0.93600
|0.89340
|1278
|2002.01.07 10:59
|t/p
|639
|0.01
|0.89340
|0.93600
|0.89340
|4.92
|14535.66
|1279
|2002.01.07 20:00
|buy
|640
|0.01
|0.89355
|0.85595
|0.89855
|1280
|2002.01.08 00:41
|buy
|641
|0.02
|0.89104
|0.85594
|0.89604
|1281
|2002.01.08 08:58
|buy
|642
|0.03
|0.88845
|0.85585
|0.89345
|1282
|2002.01.08 20:55
|t/p
|642
|0.03
|0.89345
|0.85585
|0.89345
|15.00
|14550.66
|1283
|2002.01.08 20:55
|close
|641
|0.02
|0.89364
|0.85594
|0.89604
|5.20
|14555.86
|1284
|2002.01.08 20:55
|close
|640
|0.01
|0.89357
|0.85595
|0.89855
|0.04
|14555.90
|1285
|2002.01.08 21:00
|buy
|643
|0.01
|0.89335
|0.85575
|0.89835
|1286
|2002.01.09 14:20
|buy
|644
|0.02
|0.89085
|0.85575
|0.89585
|1287
|2002.01.09 14:57
|buy
|645
|0.03
|0.88795
|0.85535
|0.89295
|1288
|2002.01.10 07:42
|t/p
|645
|0.03
|0.89295
|0.85535
|0.89295
|15.16
|14571.06
|1289
|2002.01.10 07:42
|close
|644
|0.02
|0.89300
|0.85575
|0.89585
|4.41
|14575.47
|1290
|2002.01.10 07:42
|close
|643
|0.01
|0.89275
|0.85575
|0.89835
|-0.53
|14574.94
|1291
|2002.01.10 19:00
|sell
|646
|0.01
|0.89170
|0.92930
|0.88670
|1292
|2002.01.13 23:01
|sell
|647
|0.02
|0.89450
|0.92960
|0.88950
|1293
|2002.01.15 17:50
|t/p
|647
|0.02
|0.88950
|0.92960
|0.88950
|9.83
|14584.78
|1294
|2002.01.15 17:50
|close
|646
|0.01
|0.88935
|0.92930
|0.88670
|2.22
|14587.00
|1295
|2002.01.18 10:00
|buy
|648
|0.01
|0.88085
|0.84325
|0.88585
|1296
|2002.01.20 23:57
|t/p
|648
|0.01
|0.88585
|0.84325
|0.88585
|5.00
|14592.00
|1297
|2002.01.21 12:00
|sell
|649
|0.01
|0.88390
|0.92150
|0.87890
|1298
|2002.01.22 20:51
|sell
|650
|0.02
|0.88650
|0.92160
|0.88150
|1299
|2002.01.23 00:51
|sell
|651
|0.03
|0.88912
|0.92172
|0.88412
|1300
|2002.01.23 16:03
|t/p
|651
|0.03
|0.88412
|0.92172
|0.88412
|15.00
|14607.00
|1301
|2002.01.23 16:03
|close
|650
|0.02
|0.88405
|0.92160
|0.88150
|4.82
|14611.82
|1302
|2002.01.23 16:03
|close
|649
|0.01
|0.88421
|0.92150
|0.87890
|-0.39
|14611.42
|1303
|2002.01.28 22:00
|buy
|652
|0.01
|0.86245
|0.82485
|0.86745
|1304
|2002.01.29 00:31
|buy
|653
|0.02
|0.85955
|0.82445
|0.86455
|1305
|2002.01.29 16:35
|t/p
|653
|0.02
|0.86455
|0.82445
|0.86455
|10.00
|14621.42
|1306
|2002.01.29 16:35
|close
|652
|0.01
|0.86461
|0.82485
|0.86745
|2.18
|14623.60
|1307
|2002.01.31 06:00
|buy
|654
|0.01
|0.86275
|0.82515
|0.86775
|1308
|2002.01.31 07:33
|buy
|655
|0.02
|0.86025
|0.82515
|0.86525
|1309
|2002.02.01 07:07
|buy
|656
|0.03
|0.85755
|0.82495
|0.86255
|1310
|2002.02.01 12:43
|t/p
|656
|0.03
|0.86255
|0.82495
|0.86255
|15.00
|14638.60
|1311
|2002.02.01 12:43
|close
|655
|0.02
|0.86260
|0.82515
|0.86525
|4.74
|14643.34
|1312
|2002.02.01 12:43
|close
|654
|0.01
|0.86244
|0.82515
|0.86775
|-0.29
|14643.05
|1313
|2002.02.04 08:00
|sell
|657
|0.01
|0.86150
|0.89910
|0.85650
|1314
|2002.02.04 10:59
|sell
|658
|0.02
|0.86410
|0.89920
|0.85910
|1315
|2002.02.04 15:23
|sell
|659
|0.03
|0.86660
|0.89920
|0.86160
|1316
|2002.02.04 17:09
|sell
|660
|0.05
|0.86913
|0.89923
|0.86413
|1317
|2002.02.05 07:47
|sell
|661
|0.08
|0.87184
|0.89944
|0.86684
|1318
|2002.02.05 18:34
|t/p
|661
|0.08
|0.86684
|0.89944
|0.86684
|40.00
|14683.05
|1319
|2002.02.05 18:34
|close
|660
|0.05
|0.86675
|0.89923
|0.86413
|11.69
|14694.74
|1320
|2002.02.05 18:34
|close
|659
|0.03
|0.86735
|0.89920
|0.86160
|-2.38
|14692.36
|1321
|2002.02.05 18:34
|close
|658
|0.02
|0.86715
|0.89920
|0.85910
|-6.18
|14686.18
|1322
|2002.02.05 18:35
|close
|657
|0.01
|0.86705
|0.89910
|0.85650
|-5.59
|14680.58
|1323
|2002.02.06 12:00
|buy
|662
|0.01
|0.86795
|0.83035
|0.87295
|1324
|2002.02.06 13:44
|buy
|663
|0.02
|0.86535
|0.83025
|0.87035
|1325
|2002.02.06 17:23
|t/p
|663
|0.02
|0.87035
|0.83025
|0.87035
|10.00
|14690.58
|1326
|2002.02.06 17:23
|close
|662
|0.01
|0.87050
|0.83035
|0.87295
|2.55
|14693.13
|1327
|2002.02.06 17:23
|buy
|664
|0.01
|0.87062
|0.83302
|0.87562
|1328
|2002.02.06 18:30
|buy
|665
|0.02
|0.86795
|0.83285
|0.87295
|1329
|2002.02.07 07:50
|buy
|666
|0.03
|0.86535
|0.83275
|0.87035
|1330
|2002.02.07 18:55
|t/p
|666
|0.03
|0.87035
|0.83275
|0.87035
|15.00
|14708.13
|1331
|2002.02.07 18:55
|close
|665
|0.02
|0.87065
|0.83285
|0.87295
|5.51
|14713.64
|1332
|2002.02.07 18:55
|close
|664
|0.01
|0.87060
|0.83302
|0.87562
|0.03
|14713.68
|1333
|2002.02.11 19:00
|sell
|667
|0.01
|0.87740
|0.91500
|0.87240
|1334
|2002.02.12 08:49
|sell
|668
|0.02
|0.87990
|0.91500
|0.87490
|1335
|2002.02.12 11:58
|t/p
|668
|0.02
|0.87490
|0.91500
|0.87490
|10.00
|14723.68
|1336
|2002.02.12 11:58
|close
|667
|0.01
|0.87486
|0.91500
|0.87240
|2.50
|14726.18
|1337
|2002.02.14 20:00
|buy
|669
|0.01
|0.87395
|0.83635
|0.87895
|1338
|2002.02.15 07:35
|buy
|670
|0.02
|0.87134
|0.83624
|0.87634
|1339
|2002.02.19 07:45
|buy
|671
|0.03
|0.86875
|0.83615
|0.87375
|1340
|2002.02.19 15:41
|t/p
|671
|0.03
|0.87375
|0.83615
|0.87375
|15.00
|14741.18
|1341
|2002.02.19 15:41
|close
|670
|0.02
|0.87380
|0.83624
|0.87634
|4.99
|14746.17
|1342
|2002.02.19 15:41
|close
|669
|0.01
|0.87362
|0.83635
|0.87895
|-0.28
|14745.89
|1343
|2002.02.20 12:00
|sell
|672
|0.01
|0.87520
|0.91280
|0.87020
|1344
|2002.02.20 17:00
|t/p
|672
|0.01
|0.87020
|0.91280
|0.87020
|5.00
|14750.89
|1345
|2002.02.22 01:00
|buy
|673
|0.01
|0.87025
|0.83265
|0.87525
|1346
|2002.02.22 13:19
|t/p
|673
|0.01
|0.87525
|0.83265
|0.87525
|5.00
|14755.89
|1347
|2002.02.24 23:01
|sell
|674
|0.01
|0.87530
|0.91290
|0.87030
|1348
|2002.02.25 17:46
|t/p
|674
|0.01
|0.87030
|0.91290
|0.87030
|4.96
|14760.85
|1349
|2002.02.26 06:00
|buy
|675
|0.01
|0.87055
|0.83295
|0.87555
|1350
|2002.02.26 11:49
|buy
|676
|0.02
|0.86785
|0.83275
|0.87285
|1351
|2002.02.26 17:21
|buy
|677
|0.03
|0.86485
|0.83225
|0.86985
|1352
|2002.02.26 17:43
|buy
|678
|0.05
|0.86205
|0.83195
|0.86705
|1353
|2002.02.28 17:15
|t/p
|678
|0.05
|0.86705
|0.83195
|0.86705
|25.36
|14786.22
|1354
|2002.02.28 17:15
|close
|677
|0.03
|0.86720
|0.83225
|0.86985
|7.27
|14793.48
|1355
|2002.02.28 17:15
|close
|676
|0.02
|0.86702
|0.83275
|0.87285
|-1.51
|14791.97
|1356
|2002.02.28 17:15
|close
|675
|0.01
|0.86711
|0.83295
|0.87555
|-3.37
|14788.60
|1357
|2002.03.01 06:00
|sell
|679
|0.01
|0.86770
|0.90530
|0.86270
|1358
|2002.03.04 16:05
|sell
|680
|0.02
|0.87031
|0.90541
|0.86531
|1359
|2002.03.05 15:06
|t/p
|680
|0.02
|0.86531
|0.90541
|0.86531
|9.92
|14798.52
|1360
|2002.03.05 15:06
|close
|679
|0.01
|0.86525
|0.90530
|0.86270
|2.37
|14800.89
|1361
|2002.03.05 15:06
|sell
|681
|0.01
|0.86513
|0.90273
|0.86013
|1362
|2002.03.05 15:26
|sell
|682
|0.02
|0.86780
|0.90290
|0.86280
|1363
|2002.03.05 16:13
|sell
|683
|0.03
|0.87040
|0.90300
|0.86540
|1364
|2002.03.05 21:17
|sell
|684
|0.05
|0.87310
|0.90320
|0.86810
|1365
|2002.03.06 15:25
|sell
|685
|0.08
|0.87570
|0.90330
|0.87070
|1366
|2002.03.07 04:49
|sell
|686
|0.12
|0.87822
|0.90332
|0.87322
|1367
|2002.03.07 08:00
|sell
|687
|0.18
|0.88088
|0.90348
|0.87588
|1368
|2002.03.07 11:25
|t/p
|687
|0.18
|0.87588
|0.90348
|0.87588
|90.00
|14890.89
|1369
|2002.03.07 11:25
|close
|686
|0.12
|0.87583
|0.90332
|0.87322
|28.68
|14919.57
|1370
|2002.03.07 11:25
|close
|685
|0.08
|0.87591
|0.90330
|0.87070
|-2.69
|14916.88
|1371
|2002.03.07 11:25
|close
|684
|0.05
|0.87575
|0.90320
|0.86810
|-14.09
|14902.79
|1372
|2002.03.07 11:25
|close
|683
|0.03
|0.87616
|0.90300
|0.86540
|-17.78
|14885.01
|1373
|2002.03.07 11:25
|close
|682
|0.02
|0.87608
|0.90290
|0.86280
|-16.90
|14868.11
|1374
|2002.03.07 11:25
|close
|681
|0.01
|0.87640
|0.90273
|0.86013
|-11.44
|14856.68
|1375
|2002.03.08 00:00
|sell
|688
|0.01
|0.88130
|0.91890
|0.87630
|1376
|2002.03.08 14:38
|t/p
|688
|0.01
|0.87630
|0.91890
|0.87630
|5.00
|14861.68
|1377
|2002.03.11 17:00
|buy
|689
|0.01
|0.87705
|0.83945
|0.88205
|1378
|2002.03.12 00:57
|buy
|690
|0.02
|0.87455
|0.83945
|0.87955
|1379
|2002.03.12 10:40
|buy
|691
|0.03
|0.87203
|0.83943
|0.87703
|1380
|2002.03.13 14:04
|t/p
|691
|0.03
|0.87703
|0.83943
|0.87703
|15.05
|14876.73
|1381
|2002.03.13 14:04
|close
|690
|0.02
|0.87710
|0.83945
|0.87955
|5.14
|14881.87
|1382
|2002.03.13 14:05
|close
|689
|0.01
|0.87660
|0.83945
|0.88205
|-0.41
|14881.45
|1383
|2002.03.14 00:00
|sell
|692
|0.01
|0.87600
|0.91360
|0.87100
|1384
|2002.03.14 06:35
|sell
|693
|0.02
|0.87884
|0.91394
|0.87384
|1385
|2002.03.14 09:20
|sell
|694
|0.03
|0.88154
|0.91414
|0.87654
|1386
|2002.03.14 14:46
|sell
|695
|0.05
|0.88420
|0.91430
|0.87920
|1387
|2002.03.15 15:05
|sell
|696
|0.08
|0.88680
|0.91440
|0.88180
|1388
|2002.03.15 18:16
|t/p
|696
|0.08
|0.88180
|0.91440
|0.88180
|40.00
|14921.45
|1389
|2002.03.15 18:16
|close
|695
|0.05
|0.88165
|0.91430
|0.87920
|12.54
|14933.99
|1390
|2002.03.15 18:16
|close
|694
|0.03
|0.88170
|0.91414
|0.87654
|-0.61
|14933.39
|1391
|2002.03.15 18:16
|close
|693
|0.02
|0.88185
|0.91394
|0.87384
|-6.10
|14927.28
|1392
|2002.03.15 18:16
|close
|692
|0.01
|0.88180
|0.91360
|0.87100
|-5.84
|14921.44
|1393
|2002.03.15 20:00
|sell
|697
|0.01
|0.88210
|0.91970
|0.87710
|1394
|2002.03.19 11:41
|sell
|698
|0.02
|0.88470
|0.91980
|0.87970
|1395
|2002.03.20 07:35
|t/p
|698
|0.02
|0.87970
|0.91980
|0.87970
|9.92
|14931.36
|1396
|2002.03.20 07:35
|close
|697
|0.01
|0.87965
|0.91970
|0.87710
|2.32
|14933.68
|1397
|2002.03.20 15:00
|buy
|699
|0.01
|0.88325
|0.84565
|0.88825
|1398
|2002.03.21 14:52
|buy
|700
|0.02
|0.88075
|0.84565
|0.88575
|1399
|2002.03.22 15:31
|buy
|701
|0.03
|0.87795
|0.84535
|0.88295
|1400
|2002.03.22 17:21
|buy
|702
|0.05
|0.87535
|0.84525
|0.88035
|1401
|2002.03.27 15:50
|buy
|703
|0.08
|0.87265
|0.84505
|0.87765
|1402
|2002.03.28 16:42
|buy
|704
|0.12
|0.87005
|0.84495
|0.87505
|1403
|2002.04.01 12:40
|t/p
|704
|0.12
|0.87505
|0.84495
|0.87505
|60.44
|14994.12
|1404
|2002.04.01 12:40
|close
|703
|0.08
|0.87510
|0.84505
|0.87765
|20.33
|15014.45
|1405
|2002.04.01 12:40
|close
|702
|0.05
|0.87505
|0.84525
|0.88035
|-0.77
|15013.68
|1406
|2002.04.01 12:40
|close
|701
|0.03
|0.87500
|0.84535
|0.88295
|-8.41
|15005.26
|1407
|2002.04.01 12:41
|close
|700
|0.02
|0.87480
|0.84565
|0.88575
|-11.57
|14993.69
|1408
|2002.04.01 12:41
|close
|699
|0.01
|0.87437
|0.84565
|0.88825
|-8.66
|14985.03
|1409
|2002.04.03 06:00
|buy
|705
|0.01
|0.87965
|0.84205
|0.88465
|1410
|2002.04.04 11:56
|t/p
|705
|0.01
|0.88465
|0.84205
|0.88465
|5.05
|14990.08
|1411
|2002.04.09 09:00
|buy
|706
|0.01
|0.87635
|0.83875
|0.88135
|1412
|2002.04.09 18:24
|t/p
|706
|0.01
|0.88135
|0.83875
|0.88135
|5.00
|14995.08
|1413
|2002.04.11 05:00
|sell
|707
|0.01
|0.87920
|0.91680
|0.87420
|1414
|2002.04.11 12:54
|sell
|708
|0.02
|0.88180
|0.91690
|0.87680
|1415
|2002.04.11 14:43
|sell
|709
|0.03
|0.88440
|0.91700
|0.87940
|1416
|2002.04.12 11:40
|t/p
|709
|0.03
|0.87940
|0.91700
|0.87940
|14.87
|15009.96
|1417
|2002.04.12 11:40
|close
|708
|0.02
|0.87935
|0.91690
|0.87680
|4.82
|15014.77
|1418
|2002.04.12 11:40
|close
|707
|0.01
|0.87950
|0.91680
|0.87420
|-0.34
|15014.43
|1419
|2002.04.12 16:00
|buy
|710
|0.01
|0.87975
|0.84215
|0.88475
|1420
|2002.04.17 06:58
|t/p
|710
|0.01
|0.88475
|0.84215
|0.88475
|5.05
|15019.49
|1421
|2002.04.19 14:00
|sell
|711
|0.01
|0.88810
|0.92570
|0.88310
|1422
|2002.04.19 16:33
|sell
|712
|0.02
|0.89080
|0.92590
|0.88580
|1423
|2002.04.24 21:05
|sell
|713
|0.03
|0.89340
|0.92600
|0.88840
|1424
|2002.04.25 08:26
|sell
|714
|0.05
|0.89600
|0.92610
|0.89100
|1425
|2002.04.25 10:26
|sell
|715
|0.08
|0.89853
|0.92613
|0.89353
|1426
|2002.04.26 17:05
|sell
|716
|0.12
|0.90104
|0.92614
|0.89604
|1427
|2002.04.29 08:49
|sell
|717
|0.18
|0.90360
|0.92620
|0.89860
|1428
|2002.05.01 14:54
|sell
|718
|0.27
|0.90610
|0.92620
|0.90110
|1429
|2002.05.01 16:17
|sell
|719
|0.41
|0.90890
|0.92650
|0.90390
|1430
|2002.05.02 10:16
|t/p
|719
|0.41
|0.90390
|0.92650
|0.90390
|199.85
|15219.33
|1431
|2002.05.02 10:16
|close
|718
|0.27
|0.90385
|0.92620
|0.90110
|57.36
|15276.69
|1432
|2002.05.02 10:16
|close
|717
|0.18
|0.90417
|0.92620
|0.89860
|-14.03
|15262.66
|1433
|2002.05.02 10:16
|close
|716
|0.12
|0.90410
|0.92614
|0.89604
|-39.74
|15222.92
|1434
|2002.05.02 10:16
|close
|715
|0.08
|0.90436
|0.92613
|0.89353
|-48.99
|15173.93
|1435
|2002.05.02 10:16
|close
|714
|0.05
|0.90430
|0.92610
|0.89100
|-42.97
|15130.97
|1436
|2002.05.02 10:16
|close
|713
|0.03
|0.90455
|0.92600
|0.88840
|-34.71
|15096.26
|1437
|2002.05.02 10:16
|close
|712
|0.02
|0.90442
|0.92590
|0.88580
|-28.33
|15067.93
|1438
|2002.05.02 10:17
|close
|711
|0.01
|0.90435
|0.92570
|0.88310
|-16.79
|15051.14
|1439
|2002.05.03 03:00
|buy
|720
|0.01
|0.90345
|0.86585
|0.90845
|1440
|2002.05.03 11:43
|t/p
|720
|0.01
|0.90845
|0.86585
|0.90845
|5.00
|15056.14
|1441
|2002.05.07 12:00
|sell
|721
|0.01
|0.91250
|0.95010
|0.90750
|1442
|2002.05.07 15:52
|sell
|722
|0.02
|0.91510
|0.95020
|0.91010
|1443
|2002.05.08 07:46
|t/p
|722
|0.02
|0.91010
|0.95020
|0.91010
|9.92
|15066.05
|1444
|2002.05.08 07:46
|close
|721
|0.01
|0.91005
|0.95010
|0.90750
|2.41
|15068.46
|1445
|2002.05.13 15:00
|sell
|723
|0.01
|0.91080
|0.94840
|0.90580
|1446
|2002.05.14 08:12
|t/p
|723
|0.01
|0.90580
|0.94840
|0.90580
|4.96
|15073.42
|1447
|2002.05.17 09:00
|sell
|724
|0.01
|0.91350
|0.95110
|0.90850
|1448
|2002.05.17 11:15
|sell
|725
|0.02
|0.91600
|0.95110
|0.91100
|1449
|2002.05.17 13:18
|sell
|726
|0.03
|0.91867
|0.95127
|0.91367
|1450
|2002.05.17 14:39
|sell
|727
|0.05
|0.92120
|0.95130
|0.91620
|1451
|2002.05.22 03:28
|sell
|728
|0.08
|0.92380
|0.95140
|0.91880
|1452
|2002.05.22 09:20
|sell
|729
|0.12
|0.92630
|0.95140
|0.92130
|1453
|2002.05.23 12:14
|t/p
|729
|0.12
|0.92130
|0.95140
|0.92130
|58.49
|15131.91
|1454
|2002.05.23 12:14
|close
|728
|0.08
|0.92125
|0.95140
|0.91880
|19.39
|15151.31
|1455
|2002.05.23 12:14
|close
|727
|0.05
|0.92161
|0.95130
|0.91620
|-3.31
|15148.00
|1456
|2002.05.23 12:14
|close
|726
|0.03
|0.92154
|0.95127
|0.91367
|-9.36
|15138.63
|1457
|2002.05.23 12:14
|close
|725
|0.02
|0.92183
|0.95110
|0.91100
|-12.16
|15126.47
|1458
|2002.05.23 12:14
|close
|724
|0.01
|0.92176
|0.95110
|0.90850
|-8.51
|15117.96
|1459
|2002.05.27 08:00
|sell
|730
|0.01
|0.92010
|0.95770
|0.91510
|1460
|2002.05.28 07:23
|sell
|731
|0.02
|0.92262
|0.95772
|0.91762
|1461
|2002.05.28 08:01
|sell
|732
|0.03
|0.92520
|0.95780
|0.92020
|1462
|2002.05.28 14:08
|sell
|733
|0.05
|0.92794
|0.95804
|0.92294
|1463
|2002.05.28 15:08
|sell
|734
|0.08
|0.93050
|0.95810
|0.92550
|1464
|2002.05.29 14:30
|sell
|735
|0.12
|0.93320
|0.95830
|0.92820
|1465
|2002.05.29 17:13
|sell
|736
|0.18
|0.93590
|0.95850
|0.93090
|1466
|2002.05.30 06:50
|sell
|737
|0.27
|0.93840
|0.95850
|0.93340
|1467
|2002.05.30 17:08
|sell
|738
|0.41
|0.94100
|0.95860
|0.93600
|1468
|2002.05.31 03:20
|t/p
|738
|0.41
|0.93600
|0.95860
|0.93600
|203.28
|15321.24
|1469
|2002.05.31 03:20
|close
|737
|0.27
|0.93565
|0.95850
|0.93340
|73.12
|15394.36
|1470
|2002.05.31 03:20
|close
|736
|0.18
|0.93583
|0.95850
|0.93090
|-1.76
|15392.60
|1471
|2002.05.31 03:20
|close
|735
|0.12
|0.93600
|0.95830
|0.92820
|-35.61
|15356.99
|1472
|2002.05.31 03:20
|close
|734
|0.08
|0.93582
|0.95810
|0.92550
|-44.24
|15312.76
|1473
|2002.05.31 03:20
|close
|733
|0.05
|0.93575
|0.95804
|0.92294
|-40.10
|15272.66
|1474
|2002.05.31 03:21
|close
|732
|0.03
|0.93585
|0.95780
|0.92020
|-32.58
|15240.08
|1475
|2002.05.31 03:21
|close
|731
|0.02
|0.93595
|0.95772
|0.91762
|-27.08
|15213.00
|1476
|2002.05.31 03:21
|close
|730
|0.01
|0.93605
|0.95770
|0.91510
|-16.20
|15196.80
|1477
|2002.06.04 22:01
|sell
|739
|0.01
|0.93920
|0.97680
|0.93420
|1478
|2002.06.05 02:28
|sell
|740
|0.02
|0.94174
|0.97684
|0.93674
|1479
|2002.06.05 09:19
|t/p
|740
|0.02
|0.93674
|0.97684
|0.93674
|10.00
|15206.80
|1480
|2002.06.05 09:19
|close
|739
|0.01
|0.93655
|0.97680
|0.93420
|2.61
|15209.41
|1481
|2002.06.06 07:00
|sell
|741
|0.01
|0.93550
|0.97310
|0.93050
|1482
|2002.06.06 08:47
|sell
|742
|0.02
|0.93810
|0.97320
|0.93310
|1483
|2002.06.06 13:26
|sell
|743
|0.03
|0.94080
|0.97340
|0.93580
|1484
|2002.06.06 13:35
|sell
|744
|0.05
|0.94330
|0.97340
|0.93830
|1485
|2002.06.06 14:19
|sell
|745
|0.08
|0.94600
|0.97360
|0.94100
|1486
|2002.06.07 06:22
|sell
|746
|0.12
|0.94850
|0.97360
|0.94350
|1487
|2002.06.07 11:07
|t/p
|746
|0.12
|0.94350
|0.97360
|0.94350
|60.00
|15269.41
|1488
|2002.06.07 11:07
|close
|745
|0.08
|0.94345
|0.97360
|0.94100
|20.06
|15289.47
|1489
|2002.06.07 11:07
|close
|744
|0.05
|0.94361
|0.97340
|0.93830
|-1.76
|15287.71
|1490
|2002.06.07 11:07
|close
|743
|0.03
|0.94353
|0.97340
|0.93580
|-8.32
|15279.40
|1491
|2002.06.07 11:07
|close
|742
|0.02
|0.94385
|0.97320
|0.93310
|-11.58
|15267.81
|1492
|2002.06.07 11:08
|close
|741
|0.01
|0.94415
|0.97310
|0.93050
|-8.69
|15259.12
|1493
|2002.06.10 18:00
|sell
|747
|0.01
|0.94290
|0.98050
|0.93790
|1494
|2002.06.11 04:01
|sell
|748
|0.02
|0.94550
|0.98060
|0.94050
|1495
|2002.06.11 19:36
|sell
|749
|0.03
|0.94810
|0.98070
|0.94310
|1496
|2002.06.12 07:59
|sell
|750
|0.05
|0.95080
|0.98090
|0.94580
|1497
|2002.06.12 11:15
|t/p
|750
|0.05
|0.94580
|0.98090
|0.94580
|25.00
|15284.12
|1498
|2002.06.12 11:15
|close
|749
|0.03
|0.94575
|0.98070
|0.94310
|6.92
|15291.05
|1499
|2002.06.12 11:15
|close
|748
|0.02
|0.94611
|0.98060
|0.94050
|-1.30
|15289.74
|1500
|2002.06.12 11:15
|close
|747
|0.01
|0.94604
|0.98050
|0.93790
|-3.22
|15286.52
|1501
|2002.06.12 12:00
|sell
|751
|0.01
|0.94600
|0.98360
|0.94100
|1502
|2002.06.13 08:28
|t/p
|751
|0.01
|0.94100
|0.98360
|0.94100
|4.87
|15291.39
|1503
|2002.06.13 12:00
|buy
|752
|0.01
|0.94195
|0.90435
|0.94695
|1504
|2002.06.13 14:09
|t/p
|752
|0.01
|0.94695
|0.90435
|0.94695
|5.00
|15296.39
|1505
|2002.06.14 05:00
|buy
|753
|0.01
|0.94375
|0.90615
|0.94875
|1506
|2002.06.14 10:40
|t/p
|753
|0.01
|0.94875
|0.90615
|0.94875
|5.00
|15301.39
|1507
|2002.06.14 11:00
|buy
|754
|0.01
|0.94915
|0.91155
|0.95415
|1508
|2002.06.14 15:08
|buy
|755
|0.02
|0.94655
|0.91145
|0.95155
|1509
|2002.06.14 15:39
|buy
|756
|0.03
|0.94405
|0.91145
|0.94905
|1510
|2002.06.17 12:30
|buy
|757
|0.05
|0.94150
|0.91140
|0.94650
|1511
|2002.06.18 02:02
|t/p
|757
|0.05
|0.94650
|0.91140
|0.94650
|25.09
|15326.48
|1512
|2002.06.18 02:02
|close
|756
|0.03
|0.94650
|0.91145
|0.94905
|7.46
|15333.94
|1513
|2002.06.18 02:03
|close
|755
|0.02
|0.94630
|0.91145
|0.95155
|-0.43
|15333.52
|1514
|2002.06.18 02:03
|close
|754
|0.01
|0.94670
|0.91155
|0.95415
|-2.41
|15331.10
|1515
|2002.06.25 11:00
|buy
|758
|0.01
|0.97145
|0.93385
|0.97645
|1516
|2002.06.25 15:11
|buy
|759
|0.02
|0.96885
|0.93375
|0.97385
|1517
|2002.06.25 17:46
|t/p
|759
|0.02
|0.97385
|0.93375
|0.97385
|10.00
|15341.10
|1518
|2002.06.25 17:46
|close
|758
|0.01
|0.97420
|0.93385
|0.97645
|2.75
|15343.85
|1519
|2002.06.27 04:00
|buy
|760
|0.01
|0.98525
|0.94765
|0.99025
|1520
|2002.06.27 10:33
|buy
|761
|0.02
|0.98268
|0.94758
|0.98768
|1521
|2002.06.27 15:13
|t/p
|761
|0.02
|0.98768
|0.94758
|0.98768
|10.00
|15353.85
|1522
|2002.06.27 15:13
|close
|760
|0.01
|0.98771
|0.94765
|0.99025
|2.46
|15356.31
|1523
|2002.07.01 12:00
|sell
|762
|0.01
|0.99110
|1.02870
|0.98610
|1524
|2002.07.02 04:28
|t/p
|762
|0.01
|0.98610
|1.02870
|0.98610
|4.96
|15361.27
|1525
|2002.07.03 18:00
|buy
|763
|0.01
|0.98135
|0.94375
|0.98635
|1526
|2002.07.04 01:15
|buy
|764
|0.02
|0.97880
|0.94370
|0.98380
|1527
|2002.07.04 02:34
|buy
|765
|0.03
|0.97604
|0.94344
|0.98104
|1528
|2002.07.04 19:49
|t/p
|765
|0.03
|0.98104
|0.94344
|0.98104
|15.00
|15376.27
|1529
|2002.07.04 19:49
|close
|764
|0.02
|0.98110
|0.94370
|0.98380
|4.60
|15380.87
|1530
|2002.07.04 19:49
|close
|763
|0.01
|0.98130
|0.94375
|0.98635
|0.00
|15380.88
|1531
|2002.07.07 23:00
|buy
|766
|0.01
|0.97445
|0.93685
|0.97945
|1532
|2002.07.08 00:47
|t/p
|766
|0.01
|0.97945
|0.93685
|0.97945
|5.02
|15385.89
|1533
|2002.07.09 17:00
|sell
|767
|0.01
|0.99250
|1.03010
|0.98750
|1534
|2002.07.09 18:50
|sell
|768
|0.02
|0.99510
|1.03020
|0.99010
|1535
|2002.07.10 01:44
|t/p
|768
|0.02
|0.99010
|1.03020
|0.99010
|9.92
|15395.81
|1536
|2002.07.10 01:44
|close
|767
|0.01
|0.98975
|1.03010
|0.98750
|2.71
|15398.52
|1537
|2002.07.10 03:00
|sell
|769
|0.01
|0.98940
|1.02700
|0.98440
|1538
|2002.07.10 05:24
|sell
|770
|0.02
|0.99190
|1.02700
|0.98690
|1539
|2002.07.10 06:30
|sell
|771
|0.03
|0.99450
|1.02710
|0.98950
|1540
|2002.07.10 07:22
|sell
|772
|0.05
|0.99710
|1.02720
|0.99210
|1541
|2002.07.10 11:55
|t/p
|772
|0.05
|0.99210
|1.02720
|0.99210
|25.00
|15423.52
|1542
|2002.07.10 11:55
|close
|771
|0.03
|0.99185
|1.02710
|0.98950
|7.95
|15431.47
|1543
|2002.07.10 11:56
|close
|770
|0.02
|0.99195
|1.02700
|0.98690
|-0.10
|15431.37
|1544
|2002.07.10 11:56
|close
|769
|0.01
|0.99191
|1.02700
|0.98440
|-2.51
|15428.86
|1545
|2002.07.18 15:00
|buy
|773
|0.01
|1.00805
|0.97045
|1.01305
|1546
|2002.07.18 16:17
|buy
|774
|0.02
|1.00545
|0.97035
|1.01045
|1547
|2002.07.18 20:25
|t/p
|774
|0.02
|1.01045
|0.97035
|1.01045
|10.00
|15438.86
|1548
|2002.07.18 20:25
|close
|773
|0.01
|1.01080
|0.97045
|1.01305
|2.75
|15441.61
|1549
|2002.07.19 14:00
|sell
|775
|0.01
|1.01440
|1.05200
|1.00940
|1550
|2002.07.21 22:30
|t/p
|775
|0.01
|1.00940
|1.05200
|1.00940
|5.00
|15446.61
|1551
|2002.07.22 16:00
|buy
|776
|0.01
|1.01015
|0.97255
|1.01515
|1552
|2002.07.22 17:21
|buy
|777
|0.02
|1.00755
|0.97245
|1.01255
|1553
|2002.07.22 23:46
|buy
|778
|0.03
|1.00505
|0.97245
|1.01005
|1554
|2002.07.23 00:59
|buy
|779
|0.05
|1.00235
|0.97225
|1.00735
|1555
|2002.07.23 01:08
|buy
|780
|0.08
|0.99975
|0.97215
|1.00475
|1556
|2002.07.23 02:42
|buy
|781
|0.12
|0.99695
|0.97185
|1.00195
|1557
|2002.07.23 07:06
|buy
|782
|0.18
|0.99445
|0.97185
|0.99945
|1558
|2002.07.23 07:56
|buy
|783
|0.27
|0.99181
|0.97171
|0.99681
|1559
|2002.07.23 08:35
|buy
|784
|0.41
|0.98922
|0.97162
|0.99422
|1560
|2002.07.23 08:38
|buy
|785
|0.62
|0.98655
|0.97145
|0.99155
|1561
|2002.07.23 09:45
|t/p
|785
|0.62
|0.99155
|0.97145
|0.99155
|310.00
|15756.61
|1562
|2002.07.23 09:45
|close
|784
|0.41
|0.99170
|0.97162
|0.99422
|101.68
|15858.29
|1563
|2002.07.23 09:45
|close
|783
|0.27
|0.99160
|0.97171
|0.99681
|-5.67
|15852.62
|1564
|2002.07.23 09:45
|close
|782
|0.18
|0.99150
|0.97185
|0.99945
|-53.10
|15799.52
|1565
|2002.07.23 09:45
|close
|781
|0.12
|0.99160
|0.97185
|1.00195
|-64.20
|15735.32
|1566
|2002.07.23 09:46
|close
|780
|0.08
|0.99080
|0.97215
|1.00475
|-71.60
|15663.72
|1567
|2002.07.23 09:46
|close
|779
|0.05
|0.99055
|0.97225
|1.00735
|-59.00
|15604.72
|1568
|2002.07.23 09:46
|close
|778
|0.03
|0.99061
|0.97245
|1.01005
|-43.27
|15561.45
|1569
|2002.07.23 09:46
|close
|777
|0.02
|0.99050
|0.97245
|1.01255
|-34.06
|15527.39
|1570
|2002.07.23 09:46
|close
|776
|0.01
|0.99077
|0.97255
|1.01515
|-19.36
|15508.03
|1571
|2002.07.24 14:00
|buy
|786
|0.01
|0.99445
|0.95685
|0.99945
|1572
|2002.07.24 14:44
|buy
|787
|0.02
|0.99185
|0.95675
|0.99685
|1573
|2002.07.24 16:15
|t/p
|787
|0.02
|0.99685
|0.95675
|0.99685
|10.00
|15518.03
|1574
|2002.07.24 16:15
|close
|786
|0.01
|0.99690
|0.95685
|0.99945
|2.45
|15520.48
|1575
|2002.07.26 02:00
|sell
|788
|0.01
|1.00350
|1.04110
|0.99850
|1576
|2002.07.26 12:48
|t/p
|788
|0.01
|0.99850
|1.04110
|0.99850
|5.00
|15525.48
|1577
|2002.07.30 06:00
|buy
|789
|0.01
|0.98135
|0.94375
|0.98635
|1578
|2002.07.30 13:18
|t/p
|789
|0.01
|0.98635
|0.94375
|0.98635
|5.00
|15530.48
|1579
|2002.08.01 15:00
|buy
|790
|0.01
|0.98245
|0.94485
|0.98745
|1580
|2002.08.01 23:49
|t/p
|790
|0.01
|0.98745
|0.94485
|0.98745
|5.00
|15535.48
|1581
|2002.08.02 14:00
|sell
|791
|0.01
|0.98550
|1.02310
|0.98050
|1582
|2002.08.02 16:00
|sell
|792
|0.02
|0.98820
|1.02330
|0.98320
|1583
|2002.08.05 04:34
|t/p
|792
|0.02
|0.98320
|1.02330
|0.98320
|9.92
|15545.39
|1584
|2002.08.05 04:34
|close
|791
|0.01
|0.98315
|1.02310
|0.98050
|2.31
|15547.70
|1585
|2002.08.05 09:00
|buy
|793
|0.01
|0.98455
|0.94695
|0.98955
|1586
|2002.08.05 17:23
|buy
|794
|0.02
|0.98195
|0.94685
|0.98695
|1587
|2002.08.05 23:18
|buy
|795
|0.03
|0.97945
|0.94685
|0.98445
|1588
|2002.08.06 01:28
|buy
|796
|0.05
|0.97681
|0.94671
|0.98181
|1589
|2002.08.06 06:56
|buy
|797
|0.08
|0.97421
|0.94661
|0.97921
|1590
|2002.08.06 08:00
|buy
|798
|0.12
|0.97145
|0.94635
|0.97645
|1591
|2002.08.06 08:12
|buy
|799
|0.18
|0.96885
|0.94625
|0.97385
|1592
|2002.08.06 09:11
|buy
|800
|0.27
|0.96625
|0.94615
|0.97125
|1593
|2002.08.06 15:12
|buy
|801
|0.41
|0.96345
|0.94585
|0.96845
|1594
|2002.08.07 00:07
|t/p
|801
|0.41
|0.96845
|0.94585
|0.96845
|205.75
|15753.45
|1595
|2002.08.07 00:07
|close
|800
|0.27
|0.96852
|0.94615
|0.97125
|61.78
|15815.23
|1596
|2002.08.07 00:07
|close
|799
|0.18
|0.96844
|0.94625
|0.97385
|-7.05
|15808.18
|1597
|2002.08.07 00:07
|close
|798
|0.12
|0.96860
|0.94635
|0.97645
|-33.98
|15774.20
|1598
|2002.08.07 00:07
|close
|797
|0.08
|0.96827
|0.94661
|0.97921
|-47.37
|15726.82
|1599
|2002.08.07 00:07
|close
|796
|0.05
|0.96835
|0.94671
|0.98181
|-42.21
|15684.61
|1600
|2002.08.07 00:07
|close
|795
|0.03
|0.96803
|0.94685
|0.98445
|-34.15
|15650.46
|1601
|2002.08.07 00:07
|close
|794
|0.02
|0.96811
|0.94685
|0.98695
|-27.61
|15622.85
|1602
|2002.08.07 00:07
|close
|793
|0.01
|0.96770
|0.94695
|0.98955
|-16.81
|15606.04
|1603
|2002.08.15 13:00
|buy
|802
|0.01
|0.97835
|0.94075
|0.98335
|1604
|2002.08.15 16:02
|t/p
|802
|0.01
|0.98335
|0.94075
|0.98335
|5.00
|15611.04
|1605
|2002.08.16 03:00
|sell
|803
|0.01
|0.98090
|1.01850
|0.97590
|1606
|2002.08.16 11:25
|sell
|804
|0.02
|0.98343
|1.01853
|0.97843
|1607
|2002.08.16 13:07
|sell
|805
|0.03
|0.98595
|1.01855
|0.98095
|1608
|2002.08.19 10:27
|t/p
|805
|0.03
|0.98095
|1.01855
|0.98095
|14.87
|15625.91
|1609
|2002.08.19 10:27
|close
|804
|0.02
|0.98085
|1.01853
|0.97843
|5.08
|15630.99
|1610
|2002.08.19 10:28
|close
|803
|0.01
|0.98095
|1.01850
|0.97590
|-0.09
|15630.90
|1611
|2002.08.20 19:00
|buy
|806
|0.01
|0.97895
|0.94135
|0.98395
|1612
|2002.08.21 02:29
|t/p
|806
|0.01
|0.98395
|0.94135
|0.98395
|5.02
|15635.92
|1613
|2002.08.21 12:00
|sell
|807
|0.01
|0.97700
|1.01460
|0.97200
|1614
|2002.08.21 14:31
|sell
|808
|0.02
|0.97960
|1.01470
|0.97460
|1615
|2002.08.22 12:55
|t/p
|808
|0.02
|0.97460
|1.01470
|0.97460
|9.75
|15645.67
|1616
|2002.08.22 12:55
|close
|807
|0.01
|0.97460
|1.01460
|0.97200
|2.27
|15647.94
|1617
|2002.08.23 13:00
|buy
|809
|0.01
|0.97065
|0.93305
|0.97565
|1618
|2002.08.27 02:09
|t/p
|809
|0.01
|0.97565
|0.93305
|0.97565
|5.04
|15652.98
|1619
|2002.08.28 08:00
|sell
|810
|0.01
|0.98140
|1.01900
|0.97640
|1620
|2002.08.29 07:09
|sell
|811
|0.02
|0.98400
|1.01910
|0.97900
|1621
|2002.08.29 07:36
|sell
|812
|0.03
|0.98653
|1.01913
|0.98153
|1622
|2002.08.30 14:08
|t/p
|812
|0.03
|0.98153
|1.01913
|0.98153
|14.87
|15667.85
|1623
|2002.08.30 14:08
|close
|811
|0.02
|0.98148
|1.01910
|0.97900
|4.96
|15672.81
|1624
|2002.08.30 14:08
|close
|810
|0.01
|0.98154
|1.01900
|0.97640
|-0.31
|15672.50
|1625
|2002.09.04 09:00
|sell
|813
|0.01
|0.99360
|1.03120
|0.98860
|1626
|2002.09.05 06:59
|sell
|814
|0.02
|0.99620
|1.03130
|0.99120
|1627
|2002.09.05 09:09
|sell
|815
|0.03
|0.99871
|1.03131
|0.99371
|1628
|2002.09.05 14:18
|t/p
|815
|0.03
|0.99371
|1.03131
|0.99371
|15.00
|15687.50
|1629
|2002.09.05 14:18
|close
|814
|0.02
|0.99346
|1.03130
|0.99120
|5.48
|15692.98
|1630
|2002.09.05 14:18
|close
|813
|0.01
|0.99359
|1.03120
|0.98860
|-0.12
|15692.86
|1631
|2002.09.09 16:00
|buy
|816
|0.01
|0.98205
|0.94445
|0.98705
|1632
|2002.09.09 17:33
|buy
|817
|0.02
|0.97955
|0.94445
|0.98455
|1633
|2002.09.10 08:00
|buy
|818
|0.03
|0.97701
|0.94441
|0.98201
|1634
|2002.09.10 12:56
|buy
|819
|0.05
|0.97445
|0.94435
|0.97945
|1635
|2002.09.11 13:27
|buy
|820
|0.08
|0.97185
|0.94425
|0.97685
|1636
|2002.09.11 23:56
|t/p
|820
|0.08
|0.97685
|0.94425
|0.97685
|40.00
|15732.86
|1637
|2002.09.11 23:56
|close
|819
|0.05
|0.97700
|0.94435
|0.97945
|12.84
|15745.70
|1638
|2002.09.11 23:56
|close
|818
|0.03
|0.97694
|0.94441
|0.98201
|-0.16
|15745.55
|1639
|2002.09.11 23:56
|close
|817
|0.02
|0.97682
|0.94445
|0.98455
|-5.39
|15740.16
|1640
|2002.09.11 23:56
|close
|816
|0.01
|0.97688
|0.94445
|0.98705
|-5.13
|15735.03
|1641
|2002.09.12 12:01
|sell
|821
|0.01
|0.97640
|1.01400
|0.97140
|1642
|2002.09.12 16:43
|sell
|822
|0.02
|0.97906
|1.01416
|0.97406
|1643
|2002.09.12 18:59
|sell
|823
|0.03
|0.98165
|1.01425
|0.97665
|1644
|2002.09.13 15:29
|t/p
|823
|0.03
|0.97665
|1.01425
|0.97665
|14.87
|15749.90
|1645
|2002.09.13 15:29
|close
|822
|0.02
|0.97665
|1.01416
|0.97406
|4.74
|15754.64
|1646
|2002.09.13 15:29
|close
|821
|0.01
|0.97683
|1.01400
|0.97140
|-0.47
|15754.17
|1647
|2002.09.13 18:00
|sell
|824
|0.01
|0.97260
|1.01020
|0.96760
|1648
|2002.09.16 06:53
|t/p
|824
|0.01
|0.96760
|1.01020
|0.96760
|4.96
|15759.13
|1649
|2002.09.17 18:00
|buy
|825
|0.01
|0.97005
|0.93245
|0.97505
|1650
|2002.09.17 21:04
|t/p
|825
|0.01
|0.97505
|0.93245
|0.97505
|5.00
|15764.13
|1651
|2002.09.19 01:00
|sell
|826
|0.01
|0.97810
|1.01570
|0.97310
|1652
|2002.09.19 07:01
|sell
|827
|0.02
|0.98069
|1.01579
|0.97569
|1653
|2002.09.19 13:34
|sell
|828
|0.03
|0.98330
|1.01590
|0.97830
|1654
|2002.09.19 17:27
|sell
|829
|0.05
|0.98590
|1.01600
|0.98090
|1655
|2002.09.20 11:18
|t/p
|829
|0.05
|0.98090
|1.01600
|0.98090
|24.79
|15788.92
|1656
|2002.09.20 11:18
|close
|828
|0.03
|0.98090
|1.01590
|0.97830
|7.07
|15795.99
|1657
|2002.09.20 11:18
|close
|827
|0.02
|0.98085
|1.01579
|0.97569
|-0.40
|15795.59
|1658
|2002.09.20 11:18
|close
|826
|0.01
|0.98110
|1.01570
|0.97310
|-3.04
|15792.54
|1659
|2002.09.23 03:00
|buy
|830
|0.01
|0.98235
|0.94475
|0.98735
|1660
|2002.09.23 06:46
|buy
|831
|0.02
|0.97972
|0.94462
|0.98472
|1661
|2002.09.23 08:14
|t/p
|831
|0.02
|0.98472
|0.94462
|0.98472
|10.00
|15802.54
|1662
|2002.09.23 08:14
|close
|830
|0.01
|0.98480
|0.94475
|0.98735
|2.45
|15804.99
|1663
|2002.09.23 14:00
|sell
|832
|0.01
|0.98210
|1.01970
|0.97710
|1664
|2002.09.23 14:30
|sell
|833
|0.02
|0.98480
|1.01990
|0.97980
|1665
|2002.09.23 16:31
|t/p
|833
|0.02
|0.97980
|1.01990
|0.97980
|10.00
|15814.99
|1666
|2002.09.23 16:31
|close
|832
|0.01
|0.97945
|1.01970
|0.97710
|2.65
|15817.64
|1667
|2002.09.23 17:00
|sell
|834
|0.01
|0.97660
|1.01420
|0.97160
|1668
|2002.09.23 21:42
|sell
|835
|0.02
|0.97911
|1.01421
|0.97411
|1669
|2002.09.24 12:01
|sell
|836
|0.03
|0.98170
|1.01430
|0.97670
|1670
|2002.09.25 08:05
|sell
|837
|0.05
|0.98446
|1.01456
|0.97946
|1671
|2002.09.25 10:48
|t/p
|837
|0.05
|0.97946
|1.01456
|0.97946
|25.00
|15842.64
|1672
|2002.09.25 10:48
|close
|836
|0.03
|0.97935
|1.01430
|0.97670
|6.92
|15849.57
|1673
|2002.09.25 10:48
|close
|835
|0.02
|0.97947
|1.01421
|0.97411
|-0.89
|15848.68
|1674
|2002.09.25 10:48
|close
|834
|0.01
|0.97959
|1.01420
|0.97160
|-3.07
|15845.61
|1675
|2002.09.27 05:00
|buy
|838
|0.01
|0.97825
|0.94065
|0.98325
|1676
|2002.09.27 14:50
|buy
|839
|0.02
|0.97555
|0.94045
|0.98055
|1677
|2002.09.27 19:07
|t/p
|839
|0.02
|0.98055
|0.94045
|0.98055
|10.00
|15855.61
|1678
|2002.09.27 19:07
|close
|838
|0.01
|0.98056
|0.94065
|0.98325
|2.31
|15857.92
|1679
|2002.10.02 07:00
|buy
|840
|0.01
|0.98295
|0.94535
|0.98795
|1680
|2002.10.03 06:29
|t/p
|840
|0.01
|0.98795
|0.94535
|0.98795
|5.05
|15862.97
|1681
|2002.10.04 10:00
|buy
|841
|0.01
|0.98715
|0.94955
|0.99215
|1682
|2002.10.04 12:33
|buy
|842
|0.02
|0.98457
|0.94947
|0.98957
|1683
|2002.10.04 12:56
|buy
|843
|0.03
|0.98201
|0.94941
|0.98701
|1684
|2002.10.04 16:55
|buy
|844
|0.05
|0.97905
|0.94895
|0.98405
|1685
|2002.10.07 20:51
|t/p
|844
|0.05
|0.98405
|0.94895
|0.98405
|25.09
|15888.06
|1686
|2002.10.07 20:51
|close
|843
|0.03
|0.98410
|0.94941
|0.98701
|6.32
|15894.39
|1687
|2002.10.07 20:52
|close
|842
|0.02
|0.98390
|0.94947
|0.98957
|-1.30
|15893.08
|1688
|2002.10.07 20:52
|close
|841
|0.01
|0.98360
|0.94955
|0.99215
|-3.53
|15889.55
|1689
|2002.10.11 05:10
|buy
|845
|0.01
|0.98755
|0.94995
|0.99255
|1690
|2002.10.11 12:02
|buy
|846
|0.02
|0.98465
|0.94955
|0.98965
|1691
|2002.10.15 12:01
|buy
|847
|0.03
|0.98195
|0.94935
|0.98695
|1692
|2002.10.15 17:12
|buy
|848
|0.05
|0.97945
|0.94935
|0.98445
|1693
|2002.10.17 07:29
|buy
|849
|0.08
|0.97678
|0.94918
|0.98178
|1694
|2002.10.17 13:18
|buy
|850
|0.12
|0.97395
|0.94885
|0.97895
|1695
|2002.10.17 14:35
|buy
|851
|0.18
|0.97135
|0.94875
|0.97635
|1696
|2002.10.21 10:03
|t/p
|851
|0.18
|0.97635
|0.94875
|0.97635
|90.66
|15980.21
|1697
|2002.10.21 10:03
|close
|850
|0.12
|0.97640
|0.94885
|0.97895
|29.84
|16010.04
|1698
|2002.10.21 10:03
|close
|849
|0.08
|0.97610
|0.94918
|0.98178
|-5.15
|16004.90
|1699
|2002.10.21 10:04
|close
|848
|0.05
|0.97640
|0.94935
|0.98445
|-14.70
|15990.19
|1700
|2002.10.21 10:04
|close
|847
|0.03
|0.97610
|0.94935
|0.98695
|-17.22
|15972.97
|1701
|2002.10.21 10:04
|close
|846
|0.02
|0.97620
|0.94955
|0.98965
|-16.61
|15956.36
|1702
|2002.10.21 10:05
|close
|845
|0.01
|0.97610
|0.94995
|0.99255
|-11.30
|15945.06
|1703
|2002.10.22 21:00
|sell
|852
|0.01
|0.97770
|1.01530
|0.97270
|1704
|2002.10.24 13:16
|t/p
|852
|0.01
|0.97270
|1.01530
|0.97270
|4.83
|15949.89
|1705
|2002.10.24 20:00
|buy
|853
|0.01
|0.97835
|0.94075
|0.98335
|1706
|2002.10.25 16:43
|buy
|854
|0.02
|0.97575
|0.94065
|0.98075
|1707
|2002.10.28 06:44
|buy
|855
|0.03
|0.97325
|0.94065
|0.97825
|1708
|2002.10.28 15:03
|t/p
|855
|0.03
|0.97825
|0.94065
|0.97825
|15.00
|15964.89
|1709
|2002.10.28 15:03
|close
|854
|0.02
|0.97830
|0.94065
|0.98075
|5.14
|15970.02
|1710
|2002.10.28 15:03
|close
|853
|0.01
|0.97790
|0.94075
|0.98335
|-0.41
|15969.61
|1711
|2002.10.28 16:00
|buy
|856
|0.01
|0.98315
|0.94555
|0.98815
|1712
|2002.10.31 02:45
|t/p
|856
|0.01
|0.98815
|0.94555
|0.98815
|5.09
|15974.70
|1713
|2002.10.31 10:00
|sell
|857
|0.01
|0.98700
|1.02460
|0.98200
|1714
|2002.10.31 15:01
|sell
|858
|0.02
|0.98950
|1.02460
|0.98450
|1715
|2002.11.01 10:28
|sell
|859
|0.03
|0.99220
|1.02480
|0.98720
|1716
|2002.11.01 11:14
|sell
|860
|0.05
|0.99470
|1.02480
|0.98970
|1717
|2002.11.01 13:02
|sell
|861
|0.08
|0.99730
|1.02490
|0.99230
|1718
|2002.11.01 14:37
|sell
|862
|0.12
|0.99990
|1.02500
|0.99490
|1719
|2002.11.04 08:46
|t/p
|862
|0.12
|0.99490
|1.02500
|0.99490
|59.50
|16034.20
|1720
|2002.11.04 08:46
|close
|861
|0.08
|0.99465
|1.02490
|0.99230
|20.86
|16055.06
|1721
|2002.11.04 08:46
|close
|860
|0.05
|0.99485
|1.02480
|0.98970
|-0.96
|16054.10
|1722
|2002.11.04 08:46
|close
|859
|0.03
|0.99475
|1.02480
|0.98720
|-7.78
|16046.33
|1723
|2002.11.04 08:47
|close
|858
|0.02
|0.99485
|1.02460
|0.98450
|-10.87
|16035.46
|1724
|2002.11.04 08:47
|close
|857
|0.01
|0.99509
|1.02460
|0.98200
|-8.17
|16027.29
|1725
|2002.11.08 14:00
|sell
|863
|0.01
|1.00900
|1.04660
|1.00400
|1726
|2002.11.08 14:28
|sell
|864
|0.02
|1.01160
|1.04670
|1.00660
|1727
|2002.11.08 16:07
|sell
|865
|0.03
|1.01420
|1.04680
|1.00920
|1728
|2002.11.11 11:19
|sell
|866
|0.05
|1.01680
|1.04690
|1.01180
|1729
|2002.11.11 13:39
|t/p
|866
|0.05
|1.01180
|1.04690
|1.01180
|25.00
|16052.29
|1730
|2002.11.11 13:39
|close
|865
|0.03
|1.01175
|1.04680
|1.00920
|7.22
|16059.51
|1731
|2002.11.11 13:39
|close
|864
|0.02
|1.01188
|1.04670
|1.00660
|-0.64
|16058.87
|1732
|2002.11.11 13:39
|close
|863
|0.01
|1.01181
|1.04660
|1.00400
|-2.85
|16056.02
|1733
|2002.11.13 05:00
|sell
|867
|0.01
|1.01120
|1.04880
|1.00620
|1734
|2002.11.13 12:14
|t/p
|867
|0.01
|1.00620
|1.04880
|1.00620
|5.00
|16061.02
|1735
|2002.11.15 06:00
|buy
|868
|0.01
|1.00455
|0.96695
|1.00955
|1736
|2002.11.15 11:58
|buy
|869
|0.02
|1.00185
|0.96675
|1.00685
|1737
|2002.11.15 15:44
|t/p
|869
|0.02
|1.00685
|0.96675
|1.00685
|10.00
|16071.02
|1738
|2002.11.15 15:44
|close
|868
|0.01
|1.00698
|0.96695
|1.00955
|2.43
|16073.45
|1739
|2002.11.18 03:00
|sell
|870
|0.01
|1.00870
|1.04630
|1.00370
|1740
|2002.11.18 06:37
|sell
|871
|0.02
|1.01120
|1.04630
|1.00620
|1741
|2002.11.19 11:26
|sell
|872
|0.03
|1.01400
|1.04660
|1.00900
|1742
|2002.11.19 17:07
|t/p
|872
|0.03
|1.00900
|1.04660
|1.00900
|15.00
|16088.45
|1743
|2002.11.19 17:07
|close
|871
|0.02
|1.00895
|1.04630
|1.00620
|4.42
|16092.86
|1744
|2002.11.19 17:07
|close
|870
|0.01
|1.00919
|1.04630
|1.00370
|-0.53
|16092.33
|1745
|2002.11.19 18:00
|sell
|873
|0.01
|1.00490
|1.04250
|0.99990
|1746
|2002.11.20 11:21
|t/p
|873
|0.01
|0.99990
|1.04250
|0.99990
|4.96
|16097.29
|1747
|2002.11.21 20:00
|buy
|874
|0.01
|1.00105
|0.96345
|1.00605
|1748
|2002.11.22 15:44
|buy
|875
|0.02
|0.99855
|0.96345
|1.00355
|1749
|2002.11.25 00:14
|buy
|876
|0.03
|0.99595
|0.96335
|1.00095
|1750
|2002.11.25 08:18
|buy
|877
|0.05
|0.99345
|0.96335
|0.99845
|1751
|2002.11.25 11:59
|buy
|878
|0.08
|0.99085
|0.96325
|0.99585
|1752
|2002.11.27 15:27
|buy
|879
|0.12
|0.98815
|0.96305
|0.99315
|1753
|2002.11.28 08:27
|t/p
|879
|0.12
|0.99315
|0.96305
|0.99315
|60.66
|16157.94
|1754
|2002.11.28 08:27
|close
|878
|0.08
|0.99320
|0.96325
|0.99585
|19.53
|16177.47
|1755
|2002.11.28 08:28
|close
|877
|0.05
|0.99290
|0.96335
|0.99845
|-2.29
|16175.18
|1756
|2002.11.28 08:28
|close
|876
|0.03
|0.99304
|0.96335
|1.00095
|-8.46
|16166.72
|1757
|2002.11.28 08:28
|close
|875
|0.02
|0.99310
|0.96345
|1.00355
|-10.68
|16156.04
|1758
|2002.11.28 08:28
|close
|874
|0.01
|0.99286
|0.96345
|1.00605
|-8.06
|16147.98
|1759
|2002.11.29 12:00
|sell
|880
|0.01
|0.99330
|1.03090
|0.98830
|1760
|2002.11.29 15:55
|sell
|881
|0.02
|0.99590
|1.03100
|0.99090
|1761
|2002.12.02 11:01
|t/p
|881
|0.02
|0.99090
|1.03100
|0.99090
|9.92
|16157.89
|1762
|2002.12.02 11:01
|close
|880
|0.01
|0.99075
|1.03090
|0.98830
|2.51
|16160.40
|1763
|2002.12.03 16:00
|sell
|882
|0.01
|0.99710
|1.03470
|0.99210
|1764
|2002.12.04 03:38
|sell
|883
|0.02
|0.99960
|1.03470
|0.99460
|1765
|2002.12.04 11:47
|sell
|884
|0.03
|1.00214
|1.03474
|0.99714
|1766
|2002.12.06 13:37
|sell
|885
|0.05
|1.00483
|1.03493
|0.99983
|1767
|2002.12.06 14:03
|sell
|886
|0.08
|1.00748
|1.03508
|1.00248
|1768
|2002.12.06 14:15
|sell
|887
|0.12
|1.01010
|1.03520
|1.00510
|1769
|2002.12.06 14:22
|sell
|888
|0.18
|1.01290
|1.03550
|1.00790
|1770
|2002.12.06 14:26
|t/p
|888
|0.18
|1.00790
|1.03550
|1.00790
|90.00
|16250.40
|1771
|2002.12.06 14:26
|close
|887
|0.12
|1.00785
|1.03520
|1.00510
|27.00
|16277.40
|1772
|2002.12.06 14:26
|close
|886
|0.08
|1.00795
|1.03508
|1.00248
|-3.76
|16273.64
|1773
|2002.12.06 14:26
|close
|885
|0.05
|1.00775
|1.03493
|0.99983
|-14.60
|16259.04
|1774
|2002.12.06 14:26
|close
|884
|0.03
|1.00825
|1.03474
|0.99714
|-18.83
|16240.21
|1775
|2002.12.06 14:26
|close
|883
|0.02
|1.00815
|1.03470
|0.99460
|-17.44
|16222.77
|1776
|2002.12.06 14:26
|close
|882
|0.01
|1.00855
|1.03470
|0.99210
|-11.66
|16211.11
|1777
|2002.12.10 04:00
|sell
|889
|0.01
|1.00970
|1.04730
|1.00470
|1778
|2002.12.10 08:48
|sell
|890
|0.02
|1.01233
|1.04743
|1.00733
|1779
|2002.12.11 00:11
|t/p
|890
|0.02
|1.00733
|1.04743
|1.00733
|9.92
|16221.03
|1780
|2002.12.11 00:11
|close
|889
|0.01
|1.00725
|1.04730
|1.00470
|2.41
|16223.44
|1781
|2002.12.11 08:00
|buy
|891
|0.01
|1.00905
|0.97145
|1.01405
|1782
|2002.12.11 12:10
|buy
|892
|0.02
|1.00645
|0.97135
|1.01145
|1783
|2002.12.12 07:48
|t/p
|892
|0.02
|1.01145
|0.97135
|1.01145
|10.11
|16233.55
|1784
|2002.12.12 07:48
|close
|891
|0.01
|1.01160
|0.97145
|1.01405
|2.60
|16236.15
|1785
|2002.12.18 16:00
|buy
|893
|0.01
|1.02735
|0.98975
|1.03235
|1786
|2002.12.18 17:44
|buy
|894
|0.02
|1.02475
|0.98965
|1.02975
|1787
|2002.12.19 16:53
|buy
|895
|0.03
|1.02215
|0.98955
|1.02715
|1788
|2002.12.19 20:14
|t/p
|895
|0.03
|1.02715
|0.98955
|1.02715
|15.00
|16251.15
|1789
|2002.12.19 20:14
|close
|894
|0.02
|1.02716
|0.98965
|1.02975
|4.93
|16256.08
|1790
|2002.12.19 20:14
|close
|893
|0.01
|1.02740
|0.98975
|1.03235
|0.10
|16256.18
|1791
|2002.12.27 13:00
|sell
|896
|0.01
|1.03770
|1.07530
|1.03270
|1792
|2002.12.27 15:51
|sell
|897
|0.02
|1.04030
|1.07540
|1.03530
|1793
|2002.12.27 19:28
|sell
|898
|0.03
|1.04290
|1.07550
|1.03790
|1794
|2002.12.30 15:38
|sell
|899
|0.05
|1.04540
|1.07550
|1.04040
|1795
|2002.12.30 18:04
|sell
|900
|0.08
|1.04800
|1.07560
|1.04300
|1796
|2002.12.31 18:00
|sell
|901
|0.12
|1.05060
|1.07570
|1.04560
|1797
|2003.01.02 07:43
|t/p
|901
|0.12
|1.04560
|1.07570
|1.04560
|57.99
|16314.17
|1798
|2003.01.02 07:43
|close
|900
|0.08
|1.04558
|1.07560
|1.04300
|17.68
|16331.86
|1799
|2003.01.02 07:43
|close
|899
|0.05
|1.04566
|1.07550
|1.04040
|-2.35
|16329.51
|1800
|2003.01.02 07:43
|close
|898
|0.03
|1.04525
|1.07550
|1.03790
|-7.80
|16321.71
|1801
|2003.01.02 07:43
|close
|897
|0.02
|1.04541
|1.07540
|1.03530
|-10.72
|16310.98
|1802
|2003.01.02 07:43
|close
|896
|0.01
|1.04533
|1.07530
|1.03270
|-7.88
|16303.10
|1803
|2003.01.03 14:00
|buy
|902
|0.01
|1.03975
|1.00215
|1.04475
|1804
|2003.01.06 04:43
|t/p
|902
|0.01
|1.04475
|1.00215
|1.04475
|5.02
|16308.12
|1805
|2003.01.06 07:00
|sell
|903
|0.01
|1.04340
|1.08100
|1.03840
|1806
|2003.01.06 08:11
|sell
|904
|0.02
|1.04610
|1.08120
|1.04110
|1807
|2003.01.06 11:48
|sell
|905
|0.03
|1.04865
|1.08125
|1.04365
|1808
|2003.01.07 00:02
|t/p
|905
|0.03
|1.04365
|1.08125
|1.04365
|14.87
|16322.99
|1809
|2003.01.07 00:02
|close
|904
|0.02
|1.04345
|1.08120
|1.04110
|5.22
|16328.21
|1810
|2003.01.07 00:02
|close
|903
|0.01
|1.04363
|1.08100
|1.03840
|-0.27
|16327.94
|1811
|2003.01.13 10:00
|sell
|906
|0.01
|1.05420
|1.09180
|1.04920
|1812
|2003.01.13 17:51
|sell
|907
|0.02
|1.05680
|1.09190
|1.05180
|1813
|2003.01.14 10:19
|sell
|908
|0.03
|1.05940
|1.09200
|1.05440
|1814
|2003.01.15 05:50
|t/p
|908
|0.03
|1.05440
|1.09200
|1.05440
|14.87
|16342.81
|1815
|2003.01.15 05:50
|close
|907
|0.02
|1.05435
|1.09190
|1.05180
|4.73
|16347.54
|1816
|2003.01.15 05:50
|close
|906
|0.01
|1.05445
|1.09180
|1.04920
|-0.33
|16347.21
|1817
|2003.01.15 12:00
|buy
|909
|0.01
|1.05345
|1.01585
|1.05845
|1818
|2003.01.15 15:02
|t/p
|909
|0.01
|1.05845
|1.01585
|1.05845
|5.00
|16352.21
|1819
|2003.01.17 18:00
|sell
|910
|0.01
|1.06590
|1.10350
|1.06090
|1820
|2003.01.20 17:39
|sell
|911
|0.02
|1.06845
|1.10355
|1.06345
|1821
|2003.01.21 07:03
|t/p
|911
|0.02
|1.06345
|1.10355
|1.06345
|9.92
|16362.13
|1822
|2003.01.21 07:03
|close
|910
|0.01
|1.06345
|1.10350
|1.06090
|2.37
|16364.49
|1823
|2003.01.21 18:00
|buy
|912
|0.01
|1.07195
|1.03435
|1.07695
|1824
|2003.01.22 09:32
|buy
|913
|0.02
|1.06935
|1.03425
|1.07435
|1825
|2003.01.23 09:43
|t/p
|913
|0.02
|1.07435
|1.03425
|1.07435
|10.11
|16374.60
|1826
|2003.01.23 09:43
|close
|912
|0.01
|1.07454
|1.03435
|1.07695
|2.66
|16377.26
|1827
|2003.01.28 01:00
|sell
|914
|0.01
|1.08390
|1.12150
|1.07890
|1828
|2003.01.28 10:14
|t/p
|914
|0.01
|1.07890
|1.12150
|1.07890
|5.00
|16382.26
|1829
|2003.01.31 15:00
|sell
|915
|0.01
|1.07760
|1.11520
|1.07260
|1830
|2003.01.31 15:58
|t/p
|915
|0.01
|1.07260
|1.11520
|1.07260
|5.00
|16387.26
|1831
|2003.01.31 15:58
|sell
|916
|0.01
|1.07230
|1.10990
|1.06730
|1832
|2003.01.31 16:07
|sell
|917
|0.02
|1.07483
|1.10993
|1.06983
|1833
|2003.01.31 21:15
|sell
|918
|0.03
|1.07750
|1.11010
|1.07250
|1834
|2003.02.03 02:33
|t/p
|918
|0.03
|1.07250
|1.11010
|1.07250
|14.87
|16402.14
|1835
|2003.02.03 02:33
|close
|917
|0.02
|1.07245
|1.10993
|1.06983
|4.68
|16406.82
|1836
|2003.02.03 02:33
|close
|916
|0.01
|1.07260
|1.10990
|1.06730
|-0.34
|16406.47
|1837
|2003.02.03 11:00
|buy
|919
|0.01
|1.07355
|1.03595
|1.07855
|1838
|2003.02.03 20:18
|t/p
|919
|0.01
|1.07855
|1.03595
|1.07855
|5.00
|16411.47
|1839
|2003.02.04 05:00
|sell
|920
|0.01
|1.07730
|1.11490
|1.07230
|1840
|2003.02.04 06:54
|sell
|921
|0.02
|1.07980
|1.11490
|1.07480
|1841
|2003.02.04 12:48
|sell
|922
|0.03
|1.08250
|1.11510
|1.07750
|1842
|2003.02.04 14:09
|sell
|923
|0.05
|1.08520
|1.11530
|1.08020
|1843
|2003.02.04 16:05
|sell
|924
|0.08
|1.08776
|1.11536
|1.08276
|1844
|2003.02.04 17:23
|sell
|925
|0.12
|1.09050
|1.11560
|1.08550
|1845
|2003.02.05 06:36
|sell
|926
|0.18
|1.09310
|1.11570
|1.08810
|1846
|2003.02.05 13:40
|t/p
|926
|0.18
|1.08810
|1.11570
|1.08810
|90.00
|16501.47
|1847
|2003.02.05 13:40
|close
|925
|0.12
|1.08805
|1.11560
|1.08550
|28.90
|16530.37
|1848
|2003.02.05 13:40
|close
|924
|0.08
|1.08825
|1.11536
|1.08276
|-4.26
|16526.12
|1849
|2003.02.05 13:41
|close
|923
|0.05
|1.08815
|1.11530
|1.08020
|-14.96
|16511.16
|1850
|2003.02.05 13:41
|close
|922
|0.03
|1.08867
|1.11510
|1.07750
|-18.64
|16492.52
|1851
|2003.02.05 13:41
|close
|921
|0.02
|1.08859
|1.11490
|1.07480
|-17.66
|16474.86
|1852
|2003.02.05 13:41
|close
|920
|0.01
|1.08875
|1.11490
|1.07230
|-11.49
|16463.36
|1853
|2003.02.05 18:00
|sell
|927
|0.01
|1.07660
|1.11420
|1.07160
|1854
|2003.02.05 19:12
|sell
|928
|0.02
|1.07920
|1.11430
|1.07420
|1855
|2003.02.06 12:02
|sell
|929
|0.03
|1.08193
|1.11453
|1.07693
|1856
|2003.02.06 14:58
|sell
|930
|0.05
|1.08470
|1.11480
|1.07970
|1857
|2003.02.07 06:59
|t/p
|930
|0.05
|1.07970
|1.11480
|1.07970
|24.79
|16488.16
|1858
|2003.02.07 06:59
|close
|929
|0.03
|1.07945
|1.11453
|1.07693
|7.31
|16495.47
|1859
|2003.02.07 06:59
|close
|928
|0.02
|1.07963
|1.11430
|1.07420
|-1.20
|16494.27
|1860
|2003.02.07 06:59
|close
|927
|0.01
|1.07954
|1.11420
|1.07160
|-3.11
|16491.17
|1861
|2003.02.12 15:00
|sell
|931
|0.01
|1.07230
|1.10990
|1.06730
|1862
|2003.02.12 16:26
|sell
|932
|0.02
|1.07490
|1.11000
|1.06990
|1863
|2003.02.13 07:11
|sell
|933
|0.03
|1.07743
|1.11003
|1.07243
|1864
|2003.02.13 08:03
|sell
|934
|0.05
|1.08000
|1.11010
|1.07500
|1865
|2003.02.13 15:49
|sell
|935
|0.08
|1.08280
|1.11040
|1.07780
|1866
|2003.02.13 17:10
|sell
|936
|0.12
|1.08540
|1.11050
|1.08040
|1867
|2003.02.14 10:39
|t/p
|936
|0.12
|1.08040
|1.11050
|1.08040
|59.50
|16550.66
|1868
|2003.02.14 10:39
|close
|935
|0.08
|1.08035
|1.11040
|1.07780
|19.26
|16569.93
|1869
|2003.02.14 10:39
|close
|934
|0.05
|1.08048
|1.11010
|1.07500
|-2.61
|16567.32
|1870
|2003.02.14 10:39
|close
|933
|0.03
|1.08085
|1.11003
|1.07243
|-10.39
|16556.93
|1871
|2003.02.14 10:40
|close
|932
|0.02
|1.08045
|1.11000
|1.06990
|-11.44
|16545.50
|1872
|2003.02.14 10:40
|close
|931
|0.01
|1.08035
|1.10990
|1.06730
|-8.22
|16537.28
|1873
|2003.02.14 14:00
|sell
|937
|0.01
|1.07870
|1.11630
|1.07370
|1874
|2003.02.14 16:20
|sell
|938
|0.02
|1.08125
|1.11635
|1.07625
|1875
|2003.02.17 00:16
|t/p
|938
|0.02
|1.07625
|1.11635
|1.07625
|9.92
|16547.20
|1876
|2003.02.17 00:16
|close
|937
|0.01
|1.07625
|1.11630
|1.07370
|2.41
|16549.60
|1877
|2003.02.17 18:00
|buy
|939
|0.01
|1.07435
|1.03675
|1.07935
|1878
|2003.02.17 22:00
|buy
|940
|0.02
|1.07182
|1.03672
|1.07682
|1879
|2003.02.18 15:44
|buy
|941
|0.03
|1.06925
|1.03665
|1.07425
|1880
|2003.02.19 00:23
|buy
|942
|0.05
|1.06665
|1.03655
|1.07165
|1881
|2003.02.19 02:23
|t/p
|942
|0.05
|1.07165
|1.03655
|1.07165
|25.00
|16574.60
|1882
|2003.02.19 02:23
|close
|941
|0.03
|1.07170
|1.03665
|1.07425
|7.40
|16582.01
|1883
|2003.02.19 02:23
|close
|940
|0.02
|1.07164
|1.03672
|1.07682
|-0.29
|16581.72
|1884
|2003.02.19 02:23
|close
|939
|0.01
|1.07152
|1.03675
|1.07935
|-2.79
|16578.93
|1885
|2003.02.19 04:00
|buy
|943
|0.01
|1.07135
|1.03375
|1.07635
|1886
|2003.02.19 18:46
|t/p
|943
|0.01
|1.07635
|1.03375
|1.07635
|5.00
|16583.93
|1887
|2003.02.21 19:00
|sell
|944
|0.01
|1.07690
|1.11450
|1.07190
|1888
|2003.02.23 23:58
|t/p
|944
|0.01
|1.07190
|1.11450
|1.07190
|5.00
|16588.93
|1889
|2003.02.25 13:00
|sell
|945
|0.01
|1.07690
|1.11450
|1.07190
|1890
|2003.02.25 14:57
|sell
|946
|0.02
|1.07970
|1.11480
|1.07470
|1891
|2003.02.25 15:01
|sell
|947
|0.03
|1.08240
|1.11500
|1.07740
|1892
|2003.02.25 15:31
|t/p
|947
|0.03
|1.07740
|1.11500
|1.07740
|15.00
|16603.93
|1893
|2003.02.25 15:31
|close
|946
|0.02
|1.07725
|1.11480
|1.07470
|4.90
|16608.83
|1894
|2003.02.25 15:31
|close
|945
|0.01
|1.07735
|1.11450
|1.07190
|-0.45
|16608.38
|1895
|2003.02.28 15:00
|buy
|948
|0.01
|1.07925
|1.04165
|1.08425
|1896
|2003.03.03 15:57
|t/p
|948
|0.01
|1.08425
|1.04165
|1.08425
|5.02
|16613.40
|1897
|2003.03.06 01:00
|sell
|949
|0.01
|1.09550
|1.13310
|1.09050
|1898
|2003.03.06 13:35
|sell
|950
|0.02
|1.09804
|1.13314
|1.09304
|1899
|2003.03.06 14:10
|sell
|951
|0.03
|1.10095
|1.13355
|1.09595
|1900
|2003.03.06 15:31
|t/p
|951
|0.03
|1.09595
|1.13355
|1.09595
|15.00
|16628.40
|1901
|2003.03.06 15:31
|close
|950
|0.02
|1.09575
|1.13314
|1.09304
|4.58
|16632.98
|1902
|2003.03.06 15:31
|close
|949
|0.01
|1.09591
|1.13310
|1.09050
|-0.41
|16632.57
|1903
|2003.03.06 22:00
|sell
|952
|0.01
|1.09740
|1.13500
|1.09240
|1904
|2003.03.07 05:03
|sell
|953
|0.02
|1.10000
|1.13510
|1.09500
|1905
|2003.03.07 06:57
|sell
|954
|0.03
|1.10270
|1.13530
|1.09770
|1906
|2003.03.07 13:31
|sell
|955
|0.05
|1.10561
|1.13571
|1.10061
|1907
|2003.03.07 17:06
|t/p
|955
|0.05
|1.10061
|1.13571
|1.10061
|25.00
|16657.57
|1908
|2003.03.07 17:06
|close
|954
|0.03
|1.10055
|1.13530
|1.09770
|6.45
|16664.02
|1909
|2003.03.07 17:06
|close
|953
|0.02
|1.10073
|1.13510
|1.09500
|-1.46
|16662.56
|1910
|2003.03.07 17:06
|close
|952
|0.01
|1.10065
|1.13500
|1.09240
|-3.29
|16659.27
|1911
|2003.03.11 09:00
|sell
|956
|0.01
|1.10140
|1.13900
|1.09640
|1912
|2003.03.11 09:42
|sell
|957
|0.02
|1.10409
|1.13919
|1.09909
|1913
|2003.03.11 10:18
|sell
|958
|0.03
|1.10660
|1.13920
|1.10160
|1914
|2003.03.12 08:36
|t/p
|958
|0.03
|1.10160
|1.13920
|1.10160
|14.87
|16674.14
|1915
|2003.03.12 08:36
|close
|957
|0.02
|1.10125
|1.13919
|1.09909
|5.60
|16679.74
|1916
|2003.03.12 08:36
|close
|956
|0.01
|1.10149
|1.13900
|1.09640
|-0.13
|16679.60
|1917
|2003.03.14 07:00
|buy
|959
|0.02
|1.08095
|1.04335
|1.08595
|1918
|2003.03.14 08:57
|buy
|960
|0.03
|1.07835
|1.04325
|1.08335
|1919
|2003.03.14 12:17
|buy
|961
|0.05
|1.07583
|1.04323
|1.08083
|1920
|2003.03.14 16:21
|buy
|962
|0.08
|1.07325
|1.04315
|1.07825
|1921
|2003.03.14 16:30
|buy
|963
|0.12
|1.07045
|1.04285
|1.07545
|1922
|2003.03.14 19:15
|t/p
|963
|0.12
|1.07545
|1.04285
|1.07545
|60.00
|16739.60
|1923
|2003.03.14 19:15
|close
|962
|0.08
|1.07550
|1.04315
|1.07825
|18.00
|16757.60
|1924
|2003.03.14 19:16
|close
|961
|0.05
|1.07540
|1.04323
|1.08083
|-2.15
|16755.45
|1925
|2003.03.14 19:16
|close
|960
|0.03
|1.07574
|1.04325
|1.08335
|-7.83
|16747.62
|1926
|2003.03.14 19:16
|close
|959
|0.02
|1.07567
|1.04335
|1.08595
|-10.56
|16737.06
|1927
|2003.03.18 04:00
|buy
|964
|0.02
|1.06475
|1.02715
|1.06975
|1928
|2003.03.18 09:20
|buy
|965
|0.03
|1.06209
|1.02699
|1.06709
|1929
|2003.03.18 10:21
|buy
|966
|0.05
|1.05945
|1.02685
|1.06445
|1930
|2003.03.18 10:28
|buy
|967
|0.08
|1.05674
|1.02664
|1.06174
|1931
|2003.03.18 13:44
|t/p
|967
|0.08
|1.06174
|1.02664
|1.06174
|40.00
|16777.06
|1932
|2003.03.18 13:44
|close
|966
|0.05
|1.06175
|1.02685
|1.06445
|11.50
|16788.56
|1933
|2003.03.18 13:44
|close
|965
|0.03
|1.06169
|1.02699
|1.06709
|-1.20
|16787.36
|1934
|2003.03.18 13:44
|close
|964
|0.02
|1.06180
|1.02715
|1.06975
|-5.90
|16781.46
|1935
|2003.03.19 15:00
|sell
|968
|0.02
|1.05980
|1.09740
|1.05480
|1936
|2003.03.20 02:52
|t/p
|968
|0.02
|1.05480
|1.09740
|1.05480
|9.75
|16791.21
|1937
|2003.03.20 06:00
|buy
|969
|0.02
|1.05905
|1.02145
|1.06405
|1938
|2003.03.20 07:41
|t/p
|969
|0.02
|1.06405
|1.02145
|1.06405
|10.00
|16801.21
|1939
|2003.03.26 10:00
|buy
|970
|0.02
|1.06545
|1.02785
|1.07045
|1940
|2003.03.26 23:28
|t/p
|970
|0.02
|1.07045
|1.02785
|1.07045
|10.00
|16811.21
|1941
|2003.04.02 02:00
|sell
|971
|0.02
|1.09250
|1.13010
|1.08750
|1942
|2003.04.02 05:04
|t/p
|971
|0.02
|1.08750
|1.13010
|1.08750
|10.00
|16821.21
|1943
|2003.04.02 06:00
|sell
|972
|0.02
|1.08860
|1.12620
|1.08360
|1944
|2003.04.02 07:25
|t/p
|972
|0.02
|1.08360
|1.12620
|1.08360
|10.00
|16831.21
|1945
|2003.04.02 07:25
|sell
|973
|0.02
|1.08320
|1.12080
|1.07820
|1946
|2003.04.02 14:46
|t/p
|973
|0.02
|1.07820
|1.12080
|1.07820
|10.00
|16841.21
|1947
|2003.04.04 21:00
|buy
|974
|0.02
|1.07305
|1.03545
|1.07805
|1948
|2003.04.06 22:01
|buy
|975
|0.03
|1.06745
|1.03235
|1.07245
|1949
|2003.04.07 01:47
|buy
|976
|0.05
|1.06491
|1.03231
|1.06991
|1950
|2003.04.07 06:03
|buy
|977
|0.08
|1.06235
|1.03225
|1.06735
|1951
|2003.04.07 07:18
|buy
|978
|0.12
|1.05979
|1.03219
|1.06479
|1952
|2003.04.07 08:50
|buy
|979
|0.18
|1.05715
|1.03205
|1.06215
|1953
|2003.04.07 14:45
|t/p
|979
|0.18
|1.06215
|1.03205
|1.06215
|90.00
|16931.21
|1954
|2003.04.07 14:45
|close
|978
|0.12
|1.06230
|1.03219
|1.06479
|30.12
|16961.33
|1955
|2003.04.07 14:45
|close
|977
|0.08
|1.06218
|1.03225
|1.06735
|-1.36
|16959.97
|1956
|2003.04.07 14:45
|close
|976
|0.05
|1.06205
|1.03231
|1.06991
|-14.30
|16945.67
|1957
|2003.04.07 14:45
|close
|975
|0.03
|1.06217
|1.03235
|1.07245
|-15.79
|16929.89
|1958
|2003.04.07 14:45
|close
|974
|0.02
|1.06198
|1.03545
|1.07805
|-22.10
|16907.78
|1959
|2003.04.08 13:00
|sell
|980
|0.02
|1.06670
|1.10430
|1.06170
|1960
|2003.04.08 14:30
|sell
|981
|0.03
|1.06943
|1.10453
|1.06443
|1961
|2003.04.08 19:23
|sell
|982
|0.05
|1.07230
|1.10490
|1.06730
|1962
|2003.04.09 03:18
|sell
|983
|0.08
|1.07493
|1.10503
|1.06993
|1963
|2003.04.09 08:36
|sell
|984
|0.12
|1.07750
|1.10510
|1.07250
|1964
|2003.04.09 13:07
|t/p
|984
|0.12
|1.07250
|1.10510
|1.07250
|60.00
|16967.78
|1965
|2003.04.09 13:07
|close
|983
|0.08
|1.07235
|1.10503
|1.06993
|20.64
|16988.42
|1966
|2003.04.09 13:07
|close
|982
|0.05
|1.07260
|1.10490
|1.06730
|-1.71
|16986.71
|1967
|2003.04.09 13:07
|close
|981
|0.03
|1.07255
|1.10453
|1.06443
|-9.49
|16977.23
|1968
|2003.04.09 13:08
|close
|980
|0.02
|1.07235
|1.10430
|1.06170
|-11.38
|16965.84
|1969
|2003.04.09 13:08
|sell
|985
|0.02
|1.07197
|1.10957
|1.06697
|1970
|2003.04.09 16:09
|sell
|986
|0.03
|1.07452
|1.10962
|1.06952
|1971
|2003.04.09 16:47
|sell
|987
|0.05
|1.07705
|1.10965
|1.07205
|1972
|2003.04.10 05:01
|sell
|988
|0.08
|1.07980
|1.10990
|1.07480
|1973
|2003.04.10 14:33
|sell
|989
|0.12
|1.08274
|1.11034
|1.07774
|1974
|2003.04.10 17:59
|t/p
|989
|0.12
|1.07774
|1.11034
|1.07774
|60.00
|17025.84
|1975
|2003.04.10 17:59
|close
|988
|0.08
|1.07765
|1.10990
|1.07480
|17.20
|17043.04
|1976
|2003.04.10 17:59
|close
|987
|0.05
|1.07783
|1.10965
|1.07205
|-4.53
|17038.52
|1977
|2003.04.10 17:59
|close
|986
|0.03
|1.07774
|1.10962
|1.06952
|-10.04
|17028.48
|1978
|2003.04.10 17:59
|close
|985
|0.02
|1.07785
|1.10957
|1.06697
|-12.01
|17016.47
|1979
|2003.04.14 18:00
|sell
|990
|0.02
|1.07690
|1.11450
|1.07190
|1980
|2003.04.15 12:19
|sell
|991
|0.03
|1.07970
|1.11480
|1.07470
|1981
|2003.04.15 17:41
|sell
|992
|0.05
|1.08230
|1.11490
|1.07730
|1982
|2003.04.16 07:34
|sell
|993
|0.08
|1.08500
|1.11510
|1.08000
|1983
|2003.04.16 16:01
|sell
|994
|0.12
|1.08760
|1.11520
|1.08260
|1984
|2003.04.16 17:30
|sell
|995
|0.18
|1.09010
|1.11520
|1.08510
|1985
|2003.04.17 02:56
|sell
|996
|0.27
|1.09299
|1.11559
|1.08799
|1986
|2003.04.17 03:24
|sell
|997
|0.41
|1.09570
|1.11580
|1.09070
|1987
|2003.04.17 10:13
|t/p
|997
|0.41
|1.09070
|1.11580
|1.09070
|205.00
|17221.47
|1988
|2003.04.17 10:13
|close
|996
|0.27
|1.09065
|1.11559
|1.08799
|63.18
|17284.65
|1989
|2003.04.17 10:14
|close
|995
|0.18
|1.09085
|1.11520
|1.08510
|-15.76
|17268.88
|1990
|2003.04.17 10:14
|close
|994
|0.12
|1.09095
|1.11520
|1.08260
|-41.71
|17227.18
|1991
|2003.04.17 10:14
|close
|993
|0.08
|1.09105
|1.11510
|1.08000
|-49.41
|17177.77
|1992
|2003.04.17 10:14
|close
|992
|0.05
|1.09085
|1.11490
|1.07730
|-43.59
|17134.18
|1993
|2003.04.17 10:14
|close
|991
|0.03
|1.09065
|1.11480
|1.07470
|-33.35
|17100.83
|1994
|2003.04.17 10:14
|close
|990
|0.02
|1.09075
|1.11450
|1.07190
|-28.12
|17072.71
|1995
|2003.04.18 17:00
|buy
|998
|0.02
|1.08865
|1.05105
|1.09365
|1996
|2003.04.21 13:15
|buy
|999
|0.03
|1.08605
|1.05095
|1.09105
|1997
|2003.04.21 13:46
|buy
|1000
|0.05
|1.08335
|1.05075
|1.08835
|1998
|2003.04.22 06:09
|t/p
|1000
|0.05
|1.08835
|1.05075
|1.08835
|25.09
|17097.80
|1999
|2003.04.22 06:09
|close
|999
|0.03
|1.08840
|1.05095
|1.09105
|7.10
|17104.91
|2000
|2003.04.22 06:09
|close
|998
|0.02
|1.08822
|1.05105
|1.09365
|-0.79
|17104.12
|2001
|2003.04.24 02:00
|sell
|1001
|0.02
|1.09540
|1.13300
|1.09040
|2002
|2003.04.24 04:58
|sell
|1002
|0.03
|1.09790
|1.13300
|1.09290
|2003
|2003.04.24 06:18
|sell
|1003
|0.05
|1.10050
|1.13310
|1.09550
|2004
|2003.04.24 06:50
|sell
|1004
|0.08
|1.10310
|1.13320
|1.09810
|2005
|2003.04.25 10:52
|t/p
|1004
|0.08
|1.09810
|1.13320
|1.09810
|39.66
|17143.78
|2006
|2003.04.25 10:52
|close
|1003
|0.05
|1.09783
|1.13310
|1.09550
|13.14
|17156.92
|2007
|2003.04.25 10:52
|close
|1002
|0.03
|1.09791
|1.13300
|1.09290
|-0.16
|17156.77
|2008
|2003.04.25 10:52
|close
|1001
|0.02
|1.09775
|1.13300
|1.09040
|-4.78
|17151.99
|2009
|2003.04.25 12:00
|sell
|1005
|0.02
|1.09800
|1.13560
|1.09300
|2010
|2003.04.25 12:35
|sell
|1006
|0.03
|1.10063
|1.13573
|1.09563
|2011
|2003.04.25 15:04
|sell
|1007
|0.05
|1.10330
|1.13590
|1.09830
|2012
|2003.04.28 00:15
|sell
|1008
|0.08
|1.10620
|1.13630
|1.10120
|2013
|2003.04.28 14:42
|t/p
|1008
|0.08
|1.10120
|1.13630
|1.10120
|40.00
|17191.99
|2014
|2003.04.28 14:42
|close
|1007
|0.05
|1.10114
|1.13590
|1.09830
|10.59
|17202.58
|2015
|2003.04.28 14:42
|close
|1006
|0.03
|1.10121
|1.13573
|1.09563
|-1.87
|17200.71
|2016
|2003.04.28 14:42
|close
|1005
|0.02
|1.10085
|1.13560
|1.09300
|-5.78
|17194.93
|2017
|2003.04.28 15:00
|sell
|1009
|0.02
|1.10010
|1.13770
|1.09510
|2018
|2003.04.29 14:01
|t/p
|1009
|0.02
|1.09510
|1.13770
|1.09510
|9.92
|17204.84
|2019
|2003.05.01 10:00
|sell
|1010
|0.02
|1.11770
|1.15530
|1.11270
|2020
|2003.05.01 14:01
|sell
|1011
|0.03
|1.12029
|1.15539
|1.11529
|2021
|2003.05.01 14:10
|sell
|1012
|0.05
|1.12300
|1.15560
|1.11800
|2022
|2003.05.01 14:51
|sell
|1013
|0.08
|1.12555
|1.15565
|1.12055
|2023
|2003.05.01 15:27
|sell
|1014
|0.12
|1.12810
|1.15570
|1.12310
|2024
|2003.05.01 16:41
|t/p
|1014
|0.12
|1.12310
|1.15570
|1.12310
|60.00
|17264.84
|2025
|2003.05.01 16:41
|close
|1013
|0.08
|1.12291
|1.15565
|1.12055
|21.12
|17285.96
|2026
|2003.05.01 16:41
|close
|1012
|0.05
|1.12301
|1.15560
|1.11800
|-0.05
|17285.91
|2027
|2003.05.01 16:41
|close
|1011
|0.03
|1.12310
|1.15539
|1.11529
|-8.43
|17277.48
|2028
|2003.05.01 16:41
|close
|1010
|0.02
|1.12263
|1.15530
|1.11270
|-9.86
|17267.62
|2029
|2003.05.01 22:01
|sell
|1015
|0.02
|1.12370
|1.16130
|1.11870
|2030
|2003.05.02 10:17
|sell
|1016
|0.03
|1.12630
|1.16140
|1.12130
|2031
|2003.05.02 12:43
|t/p
|1016
|0.03
|1.12130
|1.16140
|1.12130
|15.00
|17282.62
|2032
|2003.05.02 12:43
|close
|1015
|0.02
|1.12125
|1.16130
|1.11870
|4.82
|17287.44
|2033
|2003.05.05 00:00
|buy
|1017
|0.02
|1.12345
|1.08585
|1.12845
|2034
|2003.05.05 06:12
|buy
|1018
|0.03
|1.12085
|1.08575
|1.12585
|2035
|2003.05.05 14:08
|t/p
|1018
|0.03
|1.12585
|1.08575
|1.12585
|15.00
|17302.44
|2036
|2003.05.05 14:08
|close
|1017
|0.02
|1.12586
|1.08585
|1.12845
|4.82
|17307.26
|2037
|2003.05.06 13:00
|sell
|1019
|0.02
|1.13290
|1.17050
|1.12790
|2038
|2003.05.06 15:49
|sell
|1020
|0.03
|1.13543
|1.17053
|1.13043
|2039
|2003.05.06 18:16
|sell
|1021
|0.05
|1.13820
|1.17080
|1.13320
|2040
|2003.05.06 18:24
|sell
|1022
|0.08
|1.14086
|1.17096
|1.13586
|2041
|2003.05.06 18:48
|sell
|1023
|0.12
|1.14338
|1.17098
|1.13838
|2042
|2003.05.07 08:37
|t/p
|1023
|0.12
|1.13838
|1.17098
|1.13838
|59.50
|17366.76
|2043
|2003.05.07 08:37
|close
|1022
|0.08
|1.13835
|1.17096
|1.13586
|19.74
|17386.50
|2044
|2003.05.07 08:37
|close
|1021
|0.05
|1.13890
|1.17080
|1.13320
|-3.71
|17382.79
|2045
|2003.05.07 08:37
|close
|1020
|0.03
|1.13879
|1.17053
|1.13043
|-10.21
|17372.59
|2046
|2003.05.07 08:37
|close
|1019
|0.02
|1.13922
|1.17050
|1.12790
|-12.72
|17359.86
|2047
|2003.05.08 13:00
|buy
|1024
|0.02
|1.14795
|1.11035
|1.15295
|2048
|2003.05.08 14:21
|buy
|1025
|0.03
|1.14535
|1.11025
|1.15035
|2049
|2003.05.08 16:53
|t/p
|1025
|0.03
|1.15035
|1.11025
|1.15035
|15.00
|17374.86
|2050
|2003.05.08 16:53
|close
|1024
|0.02
|1.15048
|1.11035
|1.15295
|5.06
|17379.92
|2051
|2003.05.16 04:00
|buy
|1026
|0.02
|1.14135
|1.10375
|1.14635
|2052
|2003.05.16 06:34
|buy
|1027
|0.03
|1.13875
|1.10365
|1.14375
|2053
|2003.05.16 09:02
|t/p
|1027
|0.03
|1.14375
|1.10365
|1.14375
|15.00
|17394.92
|2054
|2003.05.16 09:02
|close
|1026
|0.02
|1.14380
|1.10375
|1.14635
|4.90
|17399.82
|2055
|2003.05.16 09:02
|buy
|1028
|0.02
|1.14381
|1.10621
|1.14881
|2056
|2003.05.16 12:00
|t/p
|1028
|0.02
|1.14881
|1.10621
|1.14881
|10.00
|17409.82
|2057
|2003.05.21 04:00
|sell
|1029
|0.02
|1.17170
|1.20930
|1.16670
|2058
|2003.05.21 12:46
|t/p
|1029
|0.02
|1.16670
|1.20930
|1.16670
|10.00
|17419.82
|2059
|2003.05.21 12:46
|sell
|1030
|0.02
|1.16640
|1.20400
|1.16140
|2060
|2003.05.21 13:05
|sell
|1031
|0.03
|1.16900
|1.20410
|1.16400
|2061
|2003.05.21 13:53
|sell
|1032
|0.05
|1.17156
|1.20416
|1.16656
|2062
|2003.05.21 13:59
|sell
|1033
|0.08
|1.17438
|1.20448
|1.16938
|2063
|2003.05.21 14:12
|t/p
|1033
|0.08
|1.16938
|1.20448
|1.16938
|40.00
|17459.82
|2064
|2003.05.21 14:12
|close
|1032
|0.05
|1.16905
|1.20416
|1.16656
|12.55
|17472.37
|2065
|2003.05.21 14:12
|close
|1031
|0.03
|1.16915
|1.20410
|1.16400
|-0.45
|17471.92
|2066
|2003.05.21 14:12
|close
|1030
|0.02
|1.16925
|1.20400
|1.16140
|-5.70
|17466.22
|2067
|2003.05.23 08:00
|buy
|1034
|0.02
|1.17215
|1.13455
|1.17715
|2068
|2003.05.23 08:06
|t/p
|1034
|0.02
|1.17715
|1.13455
|1.17715
|10.00
|17476.22
|2069
|2003.05.23 08:06
|buy
|1035
|0.02
|1.17765
|1.14005
|1.18265
|2070
|2003.05.23 08:07
|buy
|1036
|0.03
|1.17459
|1.13949
|1.17959
|2071
|2003.05.23 09:01
|t/p
|1036
|0.03
|1.17959
|1.13949
|1.17959
|15.00
|17491.22
|2072
|2003.05.23 09:01
|close
|1035
|0.02
|1.18008
|1.14005
|1.18265
|4.86
|17496.08
|2073
|2003.05.27 19:00
|sell
|1037
|0.02
|1.18600
|1.22360
|1.18100
|2074
|2003.05.28 07:27
|t/p
|1037
|0.02
|1.18100
|1.22360
|1.18100
|9.92
|17506.00
|2075
|2003.05.30 12:00
|sell
|1038
|0.02
|1.18250
|1.22010
|1.17750
|2076
|2003.05.30 14:03
|t/p
|1038
|0.02
|1.17750
|1.22010
|1.17750
|10.00
|17516.00
|2077
|2003.05.30 14:03
|sell
|1039
|0.02
|1.17713
|1.21473
|1.17213
|2078
|2003.05.30 14:10
|sell
|1040
|0.03
|1.17987
|1.21497
|1.17487
|2079
|2003.05.30 14:34
|t/p
|1040
|0.03
|1.17487
|1.21497
|1.17487
|15.00
|17531.00
|2080
|2003.05.30 14:34
|close
|1039
|0.02
|1.17482
|1.21473
|1.17213
|4.62
|17535.62
|2081
|2003.05.30 14:34
|sell
|1041
|0.02
|1.17469
|1.21229
|1.16969
|2082
|2003.05.30 14:50
|sell
|1042
|0.03
|1.17720
|1.21230
|1.17220
|2083
|2003.06.01 22:01
|t/p
|1042
|0.03
|1.17220
|1.21230
|1.17220
|15.00
|17550.62
|2084
|2003.06.01 22:01
|close
|1041
|0.02
|1.17195
|1.21229
|1.16969
|5.48
|17556.10
|2085
|2003.06.03 12:00
|sell
|1043
|0.02
|1.17250
|1.21010
|1.16750
|2086
|2003.06.03 13:57
|sell
|1044
|0.03
|1.17503
|1.21013
|1.17003
|2087
|2003.06.03 15:07
|t/p
|1044
|0.03
|1.17003
|1.21013
|1.17003
|15.00
|17571.10
|2088
|2003.06.03 15:07
|close
|1043
|0.02
|1.16995
|1.21010
|1.16750
|5.10
|17576.20
|2089
|2003.06.03 21:00
|buy
|1045
|0.02
|1.17375
|1.13615
|1.17875
|2090
|2003.06.04 06:50
|buy
|1046
|0.03
|1.17120
|1.13610
|1.17620
|2091
|2003.06.04 12:24
|buy
|1047
|0.05
|1.16865
|1.13605
|1.17365
|2092
|2003.06.04 20:01
|buy
|1048
|0.08
|1.16615
|1.13605
|1.17115
|2093
|2003.06.04 20:20
|buy
|1049
|0.12
|1.16355
|1.13595
|1.16855
|2094
|2003.06.05 08:23
|t/p
|1049
|0.12
|1.16855
|1.13595
|1.16855
|60.66
|17636.85
|2095
|2003.06.05 08:23
|close
|1048
|0.08
|1.16872
|1.13605
|1.17115
|21.00
|17657.85
|2096
|2003.06.05 08:23
|close
|1047
|0.05
|1.16864
|1.13605
|1.17365
|0.22
|17658.07
|2097
|2003.06.05 08:23
|close
|1046
|0.03
|1.16880
|1.13610
|1.17620
|-7.04
|17651.04
|2098
|2003.06.05 08:23
|close
|1045
|0.02
|1.16847
|1.13615
|1.17875
|-10.41
|17640.62
|2099
|2003.06.05 13:00
|buy
|1050
|0.02
|1.18065
|1.14305
|1.18565
|2100
|2003.06.05 13:18
|t/p
|1050
|0.02
|1.18565
|1.14305
|1.18565
|10.00
|17650.62
|2101
|2003.06.05 13:18
|buy
|1051
|0.02
|1.18605
|1.14845
|1.19105
|2102
|2003.06.05 13:22
|buy
|1052
|0.03
|1.18353
|1.14843
|1.18853
|2103
|2003.06.05 15:45
|t/p
|1052
|0.03
|1.18853
|1.14843
|1.18853
|15.00
|17665.62
|2104
|2003.06.05 15:45
|close
|1051
|0.02
|1.18854
|1.14845
|1.19105
|4.98
|17670.60
|2105
|2003.06.11 09:00
|buy
|1053
|0.02
|1.17295
|1.13535
|1.17795
|2106
|2003.06.11 13:45
|t/p
|1053
|0.02
|1.17795
|1.13535
|1.17795
|10.00
|17680.60
|2107
|2003.06.12 20:00
|buy
|1054
|0.02
|1.17645
|1.13885
|1.18145
|2108
|2003.06.13 12:34
|buy
|1055
|0.03
|1.17385
|1.13875
|1.17885
|2109
|2003.06.13 13:48
|t/p
|1055
|0.03
|1.17885
|1.13875
|1.17885
|15.00
|17695.60
|2110
|2003.06.13 13:48
|close
|1054
|0.02
|1.17907
|1.13885
|1.18145
|5.28
|17700.88
|2111
|2003.06.16 15:00
|sell
|1056
|0.02
|1.18640
|1.22400
|1.18140
|2112
|2003.06.17 10:44
|t/p
|1056
|0.02
|1.18140
|1.22400
|1.18140
|9.92
|17710.79
|2113
|2003.06.20 08:00
|sell
|1057
|0.02
|1.16950
|1.20710
|1.16450
|2114
|2003.06.20 11:51
|t/p
|1057
|0.02
|1.16450
|1.20710
|1.16450
|10.00
|17720.79
|2115
|2003.06.20 11:51
|sell
|1058
|0.02
|1.16401
|1.20161
|1.15901
|2116
|2003.06.20 16:52
|t/p
|1058
|0.02
|1.15901
|1.20161
|1.15901
|10.00
|17730.79
|2117
|2003.06.25 12:00
|buy
|1059
|0.02
|1.15445
|1.11685
|1.15945
|2118
|2003.06.25 15:54
|t/p
|1059
|0.02
|1.15945
|1.11685
|1.15945
|10.00
|17740.79
|2119
|2003.06.30 05:00
|buy
|1060
|0.02
|1.14435
|1.10675
|1.14935
|2120
|2003.06.30 09:10
|buy
|1061
|0.03
|1.14182
|1.10672
|1.14682
|2121
|2003.06.30 14:13
|t/p
|1061
|0.03
|1.14682
|1.10672
|1.14682
|15.00
|17755.79
|2122
|2003.06.30 14:13
|close
|1060
|0.02
|1.14684
|1.10675
|1.14935
|4.98
|17760.77
|2123
|2003.06.30 15:00
|buy
|1062
|0.02
|1.14855
|1.11095
|1.15355
|2124
|2003.06.30 21:41
|t/p
|1062
|0.02
|1.15355
|1.11095
|1.15355
|10.00
|17770.77
|2125
|2003.07.01 13:00
|sell
|1063
|0.02
|1.15350
|1.19110
|1.14850
|2126
|2003.07.01 14:01
|sell
|1064
|0.03
|1.15625
|1.19135
|1.15125
|2127
|2003.07.01 14:11
|sell
|1065
|0.05
|1.15880
|1.19140
|1.15380
|2128
|2003.07.02 07:03
|t/p
|1065
|0.05
|1.15380
|1.19140
|1.15380
|24.79
|17795.57
|2129
|2003.07.02 07:03
|close
|1064
|0.03
|1.15365
|1.19135
|1.15125
|7.67
|17803.24
|2130
|2003.07.02 07:03
|close
|1063
|0.02
|1.15380
|1.19110
|1.14850
|-0.68
|17802.56
|2131
|2003.07.04 16:00
|buy
|1066
|0.02
|1.14915
|1.11155
|1.15415
|2132
|2003.07.06 23:18
|buy
|1067
|0.03
|1.14655
|1.11145
|1.15155
|2133
|2003.07.07 06:38
|buy
|1068
|0.05
|1.14389
|1.11129
|1.14889
|2134
|2003.07.07 07:59
|buy
|1069
|0.08
|1.14125
|1.11115
|1.14625
|2135
|2003.07.07 09:39
|buy
|1070
|0.12
|1.13868
|1.11108
|1.14368
|2136
|2003.07.07 10:24
|buy
|1071
|0.18
|1.13602
|1.11092
|1.14102
|2137
|2003.07.07 14:38
|buy
|1072
|0.27
|1.13345
|1.11085
|1.13845
|2138
|2003.07.08 08:21
|buy
|1073
|0.41
|1.13075
|1.11065
|1.13575
|2139
|2003.07.08 09:00
|buy
|1074
|0.62
|1.12825
|1.11065
|1.13325
|2140
|2003.07.08 12:59
|t/p
|1074
|0.62
|1.13325
|1.11065
|1.13325
|310.00
|18112.56
|2141
|2003.07.08 12:59
|close
|1073
|0.41
|1.13325
|1.11065
|1.13575
|102.50
|18215.06
|2142
|2003.07.08 12:59
|close
|1072
|0.27
|1.13353
|1.11085
|1.13845
|2.65
|18217.71
|2143
|2003.07.08 12:59
|close
|1071
|0.18
|1.13344
|1.11092
|1.14102
|-46.11
|18171.59
|2144
|2003.07.08 12:59
|close
|1070
|0.12
|1.13380
|1.11108
|1.14368
|-58.34
|18113.25
|2145
|2003.07.08 12:59
|close
|1069
|0.08
|1.13362
|1.11115
|1.14625
|-60.89
|18052.36
|2146
|2003.07.08 12:59
|close
|1068
|0.05
|1.13330
|1.11129
|1.14889
|-52.86
|17999.50
|2147
|2003.07.08 13:00
|close
|1067
|0.03
|1.13300
|1.11145
|1.15155
|-40.54
|17958.96
|2148
|2003.07.08 13:00
|close
|1066
|0.02
|1.13360
|1.11155
|1.15415
|-31.03
|17927.93
|2149
|2003.07.09 14:00
|sell
|1075
|0.02
|1.13410
|1.17170
|1.12910
|2150
|2003.07.10 06:36
|sell
|1076
|0.03
|1.13670
|1.17180
|1.13170
|2151
|2003.07.10 09:08
|t/p
|1076
|0.03
|1.13170
|1.17180
|1.13170
|15.00
|17942.93
|2152
|2003.07.10 09:08
|close
|1075
|0.02
|1.13145
|1.17170
|1.12910
|5.05
|17947.98
|2153
|2003.07.11 03:00
|sell
|1077
|0.02
|1.13120
|1.16880
|1.12620
|2154
|2003.07.11 07:20
|sell
|1078
|0.03
|1.13380
|1.16890
|1.12880
|2155
|2003.07.11 12:57
|t/p
|1078
|0.03
|1.12880
|1.16890
|1.12880
|15.00
|17962.98
|2156
|2003.07.11 12:57
|close
|1077
|0.02
|1.12865
|1.16880
|1.12620
|5.10
|17968.08
|2157
|2003.07.11 18:00
|buy
|1079
|0.02
|1.13095
|1.09335
|1.13595
|2158
|2003.07.11 21:45
|buy
|1080
|0.03
|1.12815
|1.09305
|1.13315
|2159
|2003.07.14 07:10
|buy
|1081
|0.05
|1.12555
|1.09295
|1.13055
|2160
|2003.07.14 11:47
|t/p
|1081
|0.05
|1.13055
|1.09295
|1.13055
|25.00
|17993.08
|2161
|2003.07.14 11:47
|close
|1080
|0.03
|1.13080
|1.09305
|1.13315
|8.00
|18001.08
|2162
|2003.07.14 11:47
|close
|1079
|0.02
|1.13069
|1.09335
|1.13595
|-0.48
|18000.60
|2163
|2003.07.22 14:00
|sell
|1082
|0.02
|1.13580
|1.17340
|1.13080
|2164
|2003.07.23 07:26
|sell
|1083
|0.03
|1.13833
|1.17343
|1.13333
|2165
|2003.07.23 10:33
|sell
|1084
|0.05
|1.14095
|1.17355
|1.13595
|2166
|2003.07.23 14:11
|sell
|1085
|0.08
|1.14380
|1.17390
|1.13880
|2167
|2003.07.23 15:03
|sell
|1086
|0.12
|1.14630
|1.17390
|1.14130
|2168
|2003.07.23 15:58
|sell
|1087
|0.18
|1.14900
|1.17410
|1.14400
|2169
|2003.07.24 12:33
|t/p
|1087
|0.18
|1.14400
|1.17410
|1.14400
|87.74
|18088.34
|2170
|2003.07.24 12:33
|close
|1086
|0.12
|1.14385
|1.17390
|1.14130
|27.89
|18116.23
|2171
|2003.07.24 12:33
|close
|1085
|0.08
|1.14401
|1.17390
|1.13880
|-2.69
|18113.54
|2172
|2003.07.24 12:33
|close
|1084
|0.05
|1.14415
|1.17355
|1.13595
|-16.63
|18096.92
|2173
|2003.07.24 12:34
|close
|1083
|0.03
|1.14425
|1.17343
|1.13333
|-18.14
|18078.78
|2174
|2003.07.24 12:34
|close
|1082
|0.02
|1.14438
|1.17340
|1.13080
|-17.50
|18061.28
|2175
|2003.07.28 15:00
|buy
|1088
|0.02
|1.14915
|1.11155
|1.15415
|2176
|2003.07.29 11:27
|buy
|1089
|0.03
|1.14660
|1.11150
|1.15160
|2177
|2003.07.29 14:01
|t/p
|1089
|0.03
|1.15160
|1.11150
|1.15160
|15.00
|18076.28
|2178
|2003.07.29 14:01
|close
|1088
|0.02
|1.15170
|1.11155
|1.15415
|5.14
|18081.42
|2179
|2003.08.06 14:00
|sell
|1090
|0.02
|1.13760
|1.17520
|1.13260
|2180
|2003.08.07 06:25
|t/p
|1090
|0.02
|1.13260
|1.17520
|1.13260
|9.75
|18091.17
|2181
|2003.08.07 11:00
|buy
|1091
|0.02
|1.13555
|1.09795
|1.14055
|2182
|2003.08.07 13:48
|t/p
|1091
|0.02
|1.14055
|1.09795
|1.14055
|10.00
|18101.17
|2183
|2003.08.11 17:00
|buy
|1092
|0.02
|1.13755
|1.09995
|1.14255
|2184
|2003.08.11 19:21
|buy
|1093
|0.03
|1.13485
|1.09975
|1.13985
|2185
|2003.08.12 10:48
|buy
|1094
|0.05
|1.13221
|1.09961
|1.13721
|2186
|2003.08.12 12:32
|buy
|1095
|0.08
|1.12969
|1.09959
|1.13469
|2187
|2003.08.12 23:50
|buy
|1096
|0.12
|1.12715
|1.09955
|1.13215
|2188
|2003.08.13 05:30
|buy
|1097
|0.18
|1.12435
|1.09925
|1.12935
|2189
|2003.08.13 14:03
|t/p
|1097
|0.18
|1.12935
|1.09925
|1.12935
|90.00
|18191.17
|2190
|2003.08.13 14:03
|close
|1096
|0.12
|1.12950
|1.09955
|1.13215
|28.42
|18219.59
|2191
|2003.08.13 14:04
|close
|1095
|0.08
|1.12900
|1.09959
|1.13469
|-5.37
|18214.21
|2192
|2003.08.13 14:04
|close
|1094
|0.05
|1.12933
|1.09961
|1.13721
|-14.31
|18199.90
|2193
|2003.08.13 14:04
|close
|1093
|0.03
|1.12925
|1.09975
|1.13985
|-16.69
|18183.21
|2194
|2003.08.13 14:04
|close
|1092
|0.02
|1.12940
|1.09995
|1.14255
|-16.23
|18166.99
|2195
|2003.08.14 11:00
|sell
|1098
|0.02
|1.12830
|1.16590
|1.12330
|2196
|2003.08.14 16:43
|t/p
|1098
|0.02
|1.12330
|1.16590
|1.12330
|10.00
|18176.99
|2197
|2003.08.15 20:00
|buy
|1099
|0.02
|1.12595
|1.08835
|1.13095
|2198
|2003.08.18 01:23
|buy
|1100
|0.03
|1.12335
|1.08825
|1.12835
|2199
|2003.08.18 10:12
|buy
|1101
|0.05
|1.12080
|1.08820
|1.12580
|2200
|2003.08.18 11:29
|buy
|1102
|0.08
|1.11821
|1.08811
|1.12321
|2201
|2003.08.18 14:45
|buy
|1103
|0.12
|1.11535
|1.08775
|1.12035
|2202
|2003.08.19 01:51
|buy
|1104
|0.18
|1.11275
|1.08765
|1.11775
|2203
|2003.08.19 06:42
|buy
|1105
|0.27
|1.11015
|1.08755
|1.11515
|2204
|2003.08.19 11:29
|buy
|1106
|0.41
|1.10745
|1.08735
|1.11245
|2205
|2003.08.19 15:55
|t/p
|1106
|0.41
|1.11245
|1.08735
|1.11245
|205.00
|18381.99
|2206
|2003.08.19 15:55
|close
|1105
|0.27
|1.11260
|1.08755
|1.11515
|66.15
|18448.14
|2207
|2003.08.19 15:55
|close
|1104
|0.18
|1.11245
|1.08765
|1.11775
|-5.40
|18442.74
|2208
|2003.08.19 15:55
|close
|1103
|0.12
|1.11253
|1.08775
|1.12035
|-33.62
|18409.11
|2209
|2003.08.19 15:55
|close
|1102
|0.08
|1.11220
|1.08811
|1.12321
|-47.93
|18361.18
|2210
|2003.08.19 15:56
|close
|1101
|0.05
|1.11230
|1.08820
|1.12580
|-42.41
|18318.77
|2211
|2003.08.19 15:56
|close
|1100
|0.03
|1.11190
|1.08825
|1.12835
|-34.30
|18284.48
|2212
|2003.08.19 15:57
|close
|1099
|0.02
|1.11200
|1.08835
|1.13095
|-27.83
|18256.65
|2213
|2003.08.25 06:00
|buy
|1107
|0.02
|1.08785
|1.05025
|1.09285
|2214
|2003.08.25 16:38
|buy
|1108
|0.03
|1.08505
|1.04995
|1.09005
|2215
|2003.08.25 23:11
|buy
|1109
|0.05
|1.08245
|1.04985
|1.08745
|2216
|2003.08.26 11:32
|buy
|1110
|0.08
|1.07960
|1.04950
|1.08460
|2217
|2003.08.26 14:17
|t/p
|1110
|0.08
|1.08460
|1.04950
|1.08460
|40.00
|18296.65
|2218
|2003.08.26 14:17
|close
|1109
|0.05
|1.08480
|1.04985
|1.08745
|11.84
|18308.49
|2219
|2003.08.26 14:17
|close
|1108
|0.03
|1.08462
|1.04995
|1.09005
|-1.24
|18307.25
|2220
|2003.08.26 14:17
|close
|1107
|0.02
|1.08471
|1.05025
|1.09285
|-6.24
|18301.01
|2221
|2003.08.27 02:00
|sell
|1111
|0.02
|1.08650
|1.12410
|1.08150
|2222
|2003.08.27 08:58
|sell
|1112
|0.03
|1.08910
|1.12420
|1.08410
|2223
|2003.08.27 11:08
|sell
|1113
|0.05
|1.09170
|1.12430
|1.08670
|2224
|2003.08.27 22:07
|t/p
|1113
|0.05
|1.08670
|1.12430
|1.08670
|25.00
|18326.01
|2225
|2003.08.27 22:07
|close
|1112
|0.03
|1.08665
|1.12420
|1.08410
|7.35
|18333.36
|2226
|2003.08.27 22:07
|close
|1111
|0.02
|1.08696
|1.12410
|1.08150
|-0.92
|18332.44
|2227
|2003.08.28 00:00
|sell
|1114
|0.02
|1.08580
|1.12340
|1.08080
|2228
|2003.08.28 13:52
|sell
|1115
|0.03
|1.08840
|1.12350
|1.08340
|2229
|2003.08.28 14:28
|sell
|1116
|0.05
|1.09110
|1.12370
|1.08610
|2230
|2003.08.29 11:53
|sell
|1117
|0.08
|1.09400
|1.12410
|1.08900
|2231
|2003.08.29 13:36
|sell
|1118
|0.12
|1.09680
|1.12440
|1.09180
|2232
|2003.08.29 15:32
|sell
|1119
|0.18
|1.09945
|1.12455
|1.09445
|2233
|2003.09.02 00:49
|t/p
|1119
|0.18
|1.09445
|1.12455
|1.09445
|88.49
|18420.93
|2234
|2003.09.02 00:49
|close
|1118
|0.12
|1.09445
|1.12440
|1.09180
|27.19
|18448.13
|2235
|2003.09.02 00:49
|close
|1117
|0.08
|1.09465
|1.12410
|1.08900
|-5.87
|18442.26
|2236
|2003.09.02 00:49
|close
|1116
|0.05
|1.09475
|1.12370
|1.08610
|-18.88
|18423.38
|2237
|2003.09.02 00:50
|close
|1115
|0.03
|1.09465
|1.12350
|1.08340
|-19.13
|18404.25
|2238
|2003.09.02 00:50
|close
|1114
|0.02
|1.09488
|1.12340
|1.08080
|-18.41
|18385.84
|2239
|2003.09.09 00:00
|sell
|1120
|0.02
|1.10690
|1.14450
|1.10190
|2240
|2003.09.09 02:59
|sell
|1121
|0.03
|1.10955
|1.14465
|1.10455
|2241
|2003.09.09 06:18
|sell
|1122
|0.05
|1.11219
|1.14479
|1.10719
|2242
|2003.09.09 11:37
|sell
|1123
|0.08
|1.11490
|1.14500
|1.10990
|2243
|2003.09.09 13:30
|sell
|1124
|0.12
|1.11750
|1.14510
|1.11250
|2244
|2003.09.09 14:39
|sell
|1125
|0.18
|1.12020
|1.14530
|1.11520
|2245
|2003.09.09 16:18
|sell
|1126
|0.27
|1.12280
|1.14540
|1.11780
|2246
|2003.09.10 11:49
|t/p
|1126
|0.27
|1.11780
|1.14540
|1.11780
|133.87
|18519.71
|2247
|2003.09.10 11:49
|close
|1125
|0.18
|1.11765
|1.14530
|1.11520
|45.15
|18564.85
|2248
|2003.09.10 11:49
|close
|1124
|0.12
|1.11781
|1.14510
|1.11250
|-4.22
|18560.63
|2249
|2003.09.10 11:49
|close
|1123
|0.08
|1.11795
|1.14500
|1.10990
|-24.74
|18535.90
|2250
|2003.09.10 11:50
|close
|1122
|0.05
|1.11785
|1.14479
|1.10719
|-28.51
|18507.39
|2251
|2003.09.10 11:50
|close
|1121
|0.03
|1.11761
|1.14465
|1.10455
|-24.31
|18483.08
|2252
|2003.09.10 11:50
|close
|1120
|0.02
|1.11768
|1.14450
|1.10190
|-21.64
|18461.44
|2253
|2003.09.11 10:00
|sell
|1127
|0.02
|1.12260
|1.16020
|1.11760
|2254
|2003.09.11 12:32
|sell
|1128
|0.03
|1.12516
|1.16026
|1.12016
|2255
|2003.09.11 12:53
|t/p
|1128
|0.03
|1.12016
|1.16026
|1.12016
|15.00
|18476.44
|2256
|2003.09.11 12:53
|close
|1127
|0.02
|1.11995
|1.16020
|1.11760
|5.30
|18481.74
|2257
|2003.09.11 21:00
|buy
|1129
|0.02
|1.12125
|1.08365
|1.12625
|2258
|2003.09.11 23:35
|buy
|1130
|0.03
|1.11855
|1.08345
|1.12355
|2259
|2003.09.12 09:31
|buy
|1131
|0.05
|1.11575
|1.08315
|1.12075
|2260
|2003.09.12 12:31
|t/p
|1131
|0.05
|1.12075
|1.08315
|1.12075
|25.00
|18506.74
|2261
|2003.09.12 12:31
|close
|1130
|0.03
|1.12104
|1.08345
|1.12355
|7.52
|18514.26
|2262
|2003.09.12 12:31
|close
|1129
|0.02
|1.12089
|1.08365
|1.12625
|-0.68
|18513.58
|2263
|2003.09.15 23:00
|sell
|1132
|0.02
|1.12850
|1.16610
|1.12350
|2264
|2003.09.16 01:40
|sell
|1133
|0.03
|1.13110
|1.16620
|1.12610
|2265
|2003.09.16 07:31
|t/p
|1133
|0.03
|1.12610
|1.16620
|1.12610
|15.00
|18528.58
|2266
|2003.09.16 07:31
|close
|1132
|0.02
|1.12605
|1.16610
|1.12350
|4.82
|18533.39
|2267
|2003.09.16 09:00
|sell
|1134
|0.02
|1.12500
|1.16260
|1.12000
|2268
|2003.09.16 14:39
|t/p
|1134
|0.02
|1.12000
|1.16260
|1.12000
|10.00
|18543.39
|2269
|2003.09.23 07:00
|sell
|1135
|0.02
|1.14540
|1.18300
|1.14040
|2270
|2003.09.23 07:30
|sell
|1136
|0.03
|1.14800
|1.18310
|1.14300
|2271
|2003.09.23 08:01
|sell
|1137
|0.05
|1.15057
|1.18317
|1.14557
|2272
|2003.09.23 12:21
|t/p
|1137
|0.05
|1.14557
|1.18317
|1.14557
|25.00
|18568.39
|2273
|2003.09.23 12:21
|close
|1136
|0.03
|1.14555
|1.18310
|1.14300
|7.35
|18575.74
|2274
|2003.09.23 12:21
|close
|1135
|0.02
|1.14567
|1.18300
|1.14040
|-0.54
|18575.20
|2275
|2003.09.23 14:00
|sell
|1138
|0.02
|1.14700
|1.18460
|1.14200
|2276
|2003.09.23 15:04
|sell
|1139
|0.03
|1.14970
|1.18480
|1.14470
|2277
|2003.09.23 19:29
|t/p
|1139
|0.03
|1.14470
|1.18480
|1.14470
|15.00
|18590.20
|2278
|2003.09.23 19:29
|close
|1138
|0.02
|1.14464
|1.18460
|1.14200
|4.72
|18594.92
|2279
|2003.09.24 05:00
|buy
|1140
|0.02
|1.14635
|1.10875
|1.15135
|2280
|2003.09.24 06:22
|buy
|1141
|0.03
|1.14365
|1.10855
|1.14865
|2281
|2003.09.24 08:35
|t/p
|1141
|0.03
|1.14865
|1.10855
|1.14865
|15.00
|18609.92
|2282
|2003.09.24 08:35
|close
|1140
|0.02
|1.14870
|1.10875
|1.15135
|4.70
|18614.62
|2283
|2003.09.25 04:00
|sell
|1142
|0.02
|1.14850
|1.18610
|1.14350
|2284
|2003.09.25 12:32
|sell
|1143
|0.03
|1.15116
|1.18626
|1.14616
|2285
|2003.09.25 14:34
|sell
|1144
|0.05
|1.15370
|1.18630
|1.14870
|2286
|2003.09.25 15:50
|t/p
|1144
|0.05
|1.14870
|1.18630
|1.14870
|25.00
|18639.62
|2287
|2003.09.25 15:50
|close
|1143
|0.03
|1.14866
|1.18626
|1.14616
|7.50
|18647.12
|2288
|2003.09.25 15:50
|close
|1142
|0.02
|1.14879
|1.18610
|1.14350
|-0.58
|18646.54
|2289
|2003.09.25 16:00
|sell
|1145
|0.02
|1.14850
|1.18610
|1.14350
|2290
|2003.09.29 03:10
|t/p
|1145
|0.02
|1.14350
|1.18610
|1.14350
|9.83
|18656.38
|2291
|2003.09.29 06:00
|buy
|1146
|0.02
|1.14595
|1.10835
|1.15095
|2292
|2003.09.29 07:15
|buy
|1147
|0.03
|1.14331
|1.10821
|1.14831
|2293
|2003.09.29 07:32
|buy
|1148
|0.05
|1.14075
|1.10815
|1.14575
|2294
|2003.09.29 14:02
|t/p
|1148
|0.05
|1.14575
|1.10815
|1.14575
|25.00
|18681.38
|2295
|2003.09.29 14:02
|close
|1147
|0.03
|1.14578
|1.10821
|1.14831
|7.41
|18688.79
|2296
|2003.09.29 14:02
|close
|1146
|0.02
|1.14572
|1.10835
|1.15095
|-0.46
|18688.33
|2297
|2003.09.29 15:00
|buy
|1149
|0.02
|1.15355
|1.11595
|1.15855
|2298
|2003.09.29 15:02
|t/p
|1149
|0.02
|1.15855
|1.11595
|1.15855
|10.00
|18698.33
|2299
|2003.09.29 15:02
|buy
|1150
|0.02
|1.15886
|1.12126
|1.16386
|2300
|2003.09.29 15:04
|buy
|1151
|0.03
|1.15635
|1.12125
|1.16135
|2301
|2003.09.29 21:55
|t/p
|1151
|0.03
|1.16135
|1.12125
|1.16135
|15.00
|18713.33
|2302
|2003.09.29 21:55
|close
|1150
|0.02
|1.16195
|1.12126
|1.16386
|6.18
|18719.51
|2303
|2003.10.01 18:00
|sell
|1152
|0.02
|1.16950
|1.20710
|1.16450
|2304
|2003.10.01 19:38
|sell
|1153
|0.03
|1.17210
|1.20720
|1.16710
|2305
|2003.10.02 01:42
|sell
|1154
|0.05
|1.17460
|1.20720
|1.16960
|2306
|2003.10.02 09:55
|t/p
|1154
|0.05
|1.16960
|1.20720
|1.16960
|25.00
|18744.51
|2307
|2003.10.02 09:55
|close
|1153
|0.03
|1.16952
|1.20720
|1.16710
|7.36
|18751.87
|2308
|2003.10.02 09:55
|close
|1152
|0.02
|1.16960
|1.20710
|1.16450
|-0.45
|18751.42
|2309
|2003.10.03 02:00
|buy
|1155
|0.02
|1.17015
|1.13255
|1.17515
|2310
|2003.10.03 12:31
|buy
|1156
|0.03
|1.16734
|1.13224
|1.17234
|2311
|2003.10.03 12:32
|buy
|1157
|0.05
|1.16478
|1.13218
|1.16978
|2312
|2003.10.03 13:01
|buy
|1158
|0.08
|1.16200
|1.13190
|1.16700
|2313
|2003.10.03 13:08
|buy
|1159
|0.12
|1.15939
|1.13179
|1.16439
|2314
|2003.10.03 14:02
|t/p
|1159
|0.12
|1.16439
|1.13179
|1.16439
|60.00
|18811.42
|2315
|2003.10.03 14:02
|close
|1158
|0.08
|1.16440
|1.13190
|1.16700
|19.20
|18830.62
|2316
|2003.10.03 14:02
|close
|1157
|0.05
|1.16418
|1.13218
|1.16978
|-3.00
|18827.62
|2317
|2003.10.03 14:02
|close
|1156
|0.03
|1.16400
|1.13224
|1.17234
|-10.02
|18817.60
|2318
|2003.10.03 14:03
|close
|1155
|0.02
|1.16420
|1.13255
|1.17515
|-11.90
|18805.70
|2319
|2003.10.09 13:00
|sell
|1160
|0.02
|1.17340
|1.21100
|1.16840
|2320
|2003.10.10 09:57
|sell
|1161
|0.03
|1.17598
|1.21108
|1.17098
|2321
|2003.10.10 10:07
|sell
|1162
|0.05
|1.17853
|1.21113
|1.17353
|2322
|2003.10.10 12:48
|sell
|1163
|0.08
|1.18130
|1.21140
|1.17630
|2323
|2003.10.10 13:08
|sell
|1164
|0.12
|1.18390
|1.21150
|1.17890
|2324
|2003.10.10 14:21
|t/p
|1164
|0.12
|1.17890
|1.21150
|1.17890
|60.00
|18865.70
|2325
|2003.10.10 14:21
|close
|1163
|0.08
|1.17855
|1.21140
|1.17630
|22.00
|18887.70
|2326
|2003.10.10 14:21
|close
|1162
|0.05
|1.17866
|1.21113
|1.17353
|-0.65
|18887.05
|2327
|2003.10.10 14:21
|close
|1161
|0.03
|1.17877
|1.21108
|1.17098
|-8.37
|18878.68
|2328
|2003.10.10 14:21
|close
|1160
|0.02
|1.17866
|1.21100
|1.16840
|-10.60
|18868.07
|2329
|2003.10.13 03:00
|sell
|1165
|0.02
|1.17920
|1.21680
|1.17420
|2330
|2003.10.13 06:54
|t/p
|1165
|0.02
|1.17420
|1.21680
|1.17420
|10.00
|18878.07
|2331
|2003.10.17 15:00
|buy
|1166
|0.02
|1.16355
|1.12595
|1.16855
|2332
|2003.10.17 19:51
|t/p
|1166
|0.02
|1.16855
|1.12595
|1.16855
|10.00
|18888.07
|2333
|2003.10.20 12:00
|sell
|1167
|0.02
|1.16520
|1.20280
|1.16020
|2334
|2003.10.20 14:34
|sell
|1168
|0.03
|1.16772
|1.20282
|1.16272
|2335
|2003.10.21 00:08
|t/p
|1168
|0.03
|1.16272
|1.20282
|1.16272
|14.87
|18902.95
|2336
|2003.10.21 00:08
|close
|1167
|0.02
|1.16265
|1.20280
|1.16020
|5.02
|18907.96
|2337
|2003.10.21 00:08
|sell
|1169
|0.02
|1.16260
|1.20020
|1.15760
|2338
|2003.10.21 06:44
|sell
|1170
|0.03
|1.16530
|1.20040
|1.16030
|2339
|2003.10.21 13:43
|sell
|1171
|0.05
|1.16790
|1.20050
|1.16290
|2340
|2003.10.21 16:26
|sell
|1172
|0.08
|1.17040
|1.20050
|1.16540
|2341
|2003.10.21 18:58
|t/p
|1172
|0.08
|1.16540
|1.20050
|1.16540
|40.00
|18947.96
|2342
|2003.10.21 18:58
|close
|1171
|0.05
|1.16535
|1.20050
|1.16290
|12.75
|18960.71
|2343
|2003.10.21 18:59
|close
|1170
|0.03
|1.16545
|1.20040
|1.16030
|-0.45
|18960.26
|2344
|2003.10.21 18:59
|close
|1169
|0.02
|1.16530
|1.20020
|1.15760
|-5.40
|18954.86
|2345
|2003.10.22 00:00
|sell
|1173
|0.02
|1.16550
|1.20310
|1.16050
|2346
|2003.10.22 05:24
|sell
|1174
|0.03
|1.16811
|1.20321
|1.16311
|2347
|2003.10.22 06:18
|sell
|1175
|0.05
|1.17079
|1.20339
|1.16579
|2348
|2003.10.22 13:15
|sell
|1176
|0.08
|1.17343
|1.20353
|1.16843
|2349
|2003.10.22 14:01
|sell
|1177
|0.12
|1.17601
|1.20361
|1.17101
|2350
|2003.10.22 14:39
|sell
|1178
|0.18
|1.17860
|1.20370
|1.17360
|2351
|2003.10.22 15:46
|sell
|1179
|0.27
|1.18115
|1.20375
|1.17615
|2352
|2003.10.23 06:45
|sell
|1180
|0.41
|1.18400
|1.20410
|1.17900
|2353
|2003.10.23 10:57
|t/p
|1180
|0.41
|1.17900
|1.20410
|1.17900
|205.00
|19159.86
|2354
|2003.10.23 10:57
|close
|1179
|0.27
|1.17875
|1.20375
|1.17615
|61.41
|19221.27
|2355
|2003.10.23 10:57
|close
|1178
|0.18
|1.17895
|1.20370
|1.17360
|-8.56
|19212.71
|2356
|2003.10.23 10:57
|close
|1177
|0.12
|1.17885
|1.20361
|1.17101
|-35.59
|19177.12
|2357
|2003.10.23 10:58
|close
|1176
|0.08
|1.17905
|1.20353
|1.16843
|-45.97
|19131.15
|2358
|2003.10.23 10:58
|close
|1175
|0.05
|1.17928
|1.20339
|1.16579
|-43.08
|19088.08
|2359
|2003.10.23 10:58
|close
|1174
|0.03
|1.17920
|1.20321
|1.16311
|-33.65
|19054.43
|2360
|2003.10.23 10:58
|close
|1173
|0.02
|1.17935
|1.20310
|1.16050
|-27.95
|19026.48
|2361
|2003.10.23 12:00
|sell
|1181
|0.02
|1.17790
|1.21550
|1.17290
|2362
|2003.10.23 15:17
|sell
|1182
|0.03
|1.18070
|1.21580
|1.17570
|2363
|2003.10.24 13:42
|sell
|1183
|0.05
|1.18330
|1.21590
|1.17830
|2364
|2003.10.24 16:49
|sell
|1184
|0.08
|1.18594
|1.21604
|1.18094
|2365
|2003.10.24 19:24
|t/p
|1184
|0.08
|1.18094
|1.21604
|1.18094
|40.00
|19066.48
|2366
|2003.10.24 19:24
|close
|1183
|0.05
|1.18085
|1.21590
|1.17830
|12.25
|19078.73
|2367
|2003.10.24 19:24
|close
|1182
|0.03
|1.18095
|1.21580
|1.17570
|-0.88
|19077.85
|2368
|2003.10.24 19:25
|close
|1181
|0.02
|1.18115
|1.21550
|1.17290
|-6.58
|19071.27
|2369
|2003.10.24 19:25
|sell
|1185
|0.02
|1.18125
|1.21885
|1.17625
|2370
|2003.10.27 02:46
|t/p
|1185
|0.02
|1.17625
|1.21885
|1.17625
|9.92
|19081.18
|2371
|2003.10.28 17:00
|buy
|1186
|0.02
|1.16925
|1.13165
|1.17425
|2372
|2003.10.28 21:01
|buy
|1187
|0.03
|1.16665
|1.13155
|1.17165
|2373
|2003.10.29 07:27
|t/p
|1187
|0.03
|1.17165
|1.13155
|1.17165
|15.05
|19096.24
|2374
|2003.10.29 07:27
|close
|1186
|0.02
|1.17170
|1.13165
|1.17425
|4.94
|19101.17
|2375
|2003.10.29 07:27
|buy
|1188
|0.02
|1.17179
|1.13419
|1.17679
|2376
|2003.10.29 13:06
|buy
|1189
|0.03
|1.16895
|1.13385
|1.17395
|2377
|2003.10.29 21:08
|buy
|1190
|0.05
|1.16645
|1.13385
|1.17145
|2378
|2003.10.30 11:00
|t/p
|1190
|0.05
|1.17145
|1.13385
|1.17145
|25.27
|19126.45
|2379
|2003.10.30 11:00
|close
|1189
|0.03
|1.17170
|1.13385
|1.17395
|8.41
|19134.86
|2380
|2003.10.30 11:00
|close
|1188
|0.02
|1.17150
|1.13419
|1.17679
|-0.47
|19134.39
|2381
|2003.10.30 13:00
|buy
|1191
|0.02
|1.17495
|1.13735
|1.17995
|2382
|2003.10.30 13:31
|buy
|1192
|0.03
|1.17243
|1.13733
|1.17743
|2383
|2003.10.30 13:32
|buy
|1193
|0.05
|1.16985
|1.13725
|1.17485
|2384
|2003.10.30 14:30
|buy
|1194
|0.08
|1.16731
|1.13721
|1.17231
|2385
|2003.10.30 17:52
|buy
|1195
|0.12
|1.16448
|1.13688
|1.16948
|2386
|2003.10.30 22:34
|buy
|1196
|0.18
|1.16195
|1.13685
|1.16695
|2387
|2003.10.31 17:04
|buy
|1197
|0.27
|1.15905
|1.13645
|1.16405
|2388
|2003.11.03 15:02
|buy
|1198
|0.41
|1.15646
|1.13636
|1.16146
|2389
|2003.11.03 15:19
|buy
|1199
|0.62
|1.15345
|1.13585
|1.15845
|2390
|2003.11.03 15:34
|buy
|1200
|0.93
|1.15070
|1.13560
|1.15570
|2391
|2003.11.03 15:40
|buy
|1201
|1.40
|1.14802
|1.13542
|1.15302
|2392
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1201
|1.40
|1.13830
|1.13542
|1.15302
|-1345.51
|17788.88
|2393
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1200
|0.93
|1.13830
|1.13560
|1.15570
|-1143.04
|16645.83
|2394
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1199
|0.62
|1.13830
|1.13585
|1.15845
|-932.53
|15713.30
|2395
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1198
|0.41
|1.13830
|1.13636
|1.16146
|-740.08
|14973.22
|2396
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1197
|0.27
|1.13830
|1.13645
|1.16405
|-556.81
|14416.41
|2397
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1196
|0.18
|1.13830
|1.13685
|1.16695
|-423.08
|13993.33
|2398
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1195
|0.12
|1.13830
|1.13688
|1.16948
|-312.41
|13680.92
|2399
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1194
|0.08
|1.13830
|1.13721
|1.17231
|-230.92
|13450.00
|2400
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1193
|0.05
|1.13830
|1.13725
|1.17485
|-157.02
|13292.98
|2401
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1192
|0.03
|1.13830
|1.13733
|1.17743
|-101.95
|13191.03
|2402
|2003.11.07 13:31
|close at stop
|1191
|0.02
|1.13830
|1.13735
|1.17995
|-73.01
|13118.02