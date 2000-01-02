|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2000.01.02 23:01 - 2011.08.05 19:59 (2000.01.01 - 2011.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41951; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=14; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=7; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|4031403
|Ticks modelled
|58611099
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|811.59
|Gross profit
|1033.30
|Gross loss
|-221.71
|Profit factor
|4.66
|Expected payoff
|11.94
|Absolute drawdown
|335.20
|Maximal drawdown
|718.19 (6.92%)
|Relative drawdown
|6.92% (718.19)
|Total trades
|68
|Short positions (won %)
|32 (81.25%)
|Long positions (won %)
|36 (61.11%)
|Profit trades (% of total)
|48 (70.59%)
|Loss trades (% of total)
|20 (29.41%)
|Largest
|profit trade
|276.00
|loss trade
|-31.47
|Average
|profit trade
|21.53
|loss trade
|-11.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (104.23)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-136.36)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|396.63 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-136.36 (6)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.01.02 23:27
|buy
|1
|0.01
|1.00825
|0.00000
|0.00000
|2
|2000.01.02 23:27
|modify
|1
|0.01
|1.00825
|0.00000
|1.01325
|3
|2000.01.03 00:07
|t/p
|1
|0.01
|1.01325
|0.00000
|1.01325
|5.02
|10005.02
|4
|2000.01.03 01:16
|sell
|2
|0.01
|1.01350
|0.00000
|0.00000
|5
|2000.01.03 01:16
|modify
|2
|0.01
|1.01350
|0.00000
|1.00850
|6
|2000.01.03 01:51
|sell
|3
|0.02
|1.01551
|0.00000
|0.00000
|7
|2000.01.03 01:51
|modify
|3
|0.02
|1.01551
|0.00000
|1.01051
|8
|2000.01.03 02:01
|sell
|4
|0.03
|1.01770
|0.00000
|0.00000
|9
|2000.01.03 02:01
|modify
|4
|0.03
|1.01770
|0.00000
|1.01270
|10
|2000.01.03 08:09
|t/p
|4
|0.03
|1.01270
|0.00000
|1.01270
|15.00
|10020.02
|11
|2000.01.03 08:09
|close
|3
|0.02
|1.01265
|0.00000
|1.01051
|5.72
|10025.74
|12
|2000.01.03 08:09
|close
|2
|0.01
|1.01306
|0.00000
|1.00850
|0.44
|10026.18
|13
|2000.01.03 08:36
|buy
|5
|0.01
|1.01195
|0.00000
|0.00000
|14
|2000.01.03 08:36
|modify
|5
|0.01
|1.01195
|0.00000
|1.01695
|15
|2000.01.03 11:36
|buy
|6
|0.02
|1.00995
|0.00000
|0.00000
|16
|2000.01.03 11:36
|modify
|6
|0.02
|1.00995
|0.00000
|1.01495
|17
|2000.01.03 14:11
|buy
|7
|0.03
|1.00775
|0.00000
|0.00000
|18
|2000.01.03 14:11
|modify
|7
|0.03
|1.00775
|0.00000
|1.01275
|19
|2000.01.03 14:37
|buy
|8
|0.05
|1.00565
|0.00000
|0.00000
|20
|2000.01.03 14:37
|modify
|8
|0.05
|1.00565
|0.00000
|1.01065
|21
|2000.01.03 15:48
|t/p
|8
|0.05
|1.01065
|0.00000
|1.01065
|25.00
|10051.18
|22
|2000.01.03 15:48
|close
|7
|0.03
|1.01070
|0.00000
|1.01275
|8.85
|10060.03
|23
|2000.01.03 15:48
|close
|6
|0.02
|1.01039
|0.00000
|1.01495
|0.88
|10060.91
|24
|2000.01.03 15:48
|close
|5
|0.01
|1.01048
|0.00000
|1.01695
|-1.47
|10059.44
|25
|2000.01.03 17:00
|buy
|9
|0.01
|1.01575
|0.00000
|0.00000
|26
|2000.01.03 17:00
|modify
|9
|0.01
|1.01575
|0.00000
|1.02075
|27
|2000.01.03 17:47
|t/p
|9
|0.01
|1.02075
|0.00000
|1.02075
|5.00
|10064.44
|28
|2000.01.03 19:25
|sell
|10
|0.01
|1.02310
|0.00000
|0.00000
|29
|2000.01.03 19:25
|modify
|10
|0.01
|1.02310
|0.00000
|1.01810
|30
|2000.01.03 19:31
|sell
|11
|0.02
|1.02545
|0.00000
|0.00000
|31
|2000.01.03 19:31
|modify
|11
|0.02
|1.02545
|0.00000
|1.02045
|32
|2000.01.03 19:55
|sell
|12
|0.03
|1.02750
|0.00000
|0.00000
|33
|2000.01.03 19:55
|modify
|12
|0.03
|1.02750
|0.00000
|1.02250
|34
|2000.01.04 07:07
|t/p
|12
|0.03
|1.02250
|0.00000
|1.02250
|14.87
|10079.31
|35
|2000.01.04 07:07
|close
|11
|0.02
|1.02215
|0.00000
|1.02045
|6.52
|10085.83
|36
|2000.01.04 07:07
|close
|10
|0.01
|1.02226
|0.00000
|1.01810
|0.80
|10086.63
|37
|2000.01.04 07:10
|buy
|13
|0.01
|1.02315
|0.00000
|0.00000
|38
|2000.01.04 07:10
|modify
|13
|0.01
|1.02315
|0.00000
|1.02815
|39
|2000.01.04 11:24
|t/p
|13
|0.01
|1.02815
|0.00000
|1.02815
|5.00
|10091.63
|40
|2000.01.04 11:48
|sell
|14
|0.01
|1.03240
|0.00000
|0.00000
|41
|2000.01.04 11:48
|modify
|14
|0.01
|1.03240
|0.00000
|1.02740
|42
|2000.01.04 18:43
|t/p
|14
|0.01
|1.02740
|0.00000
|1.02740
|5.00
|10096.63
|43
|2000.01.04 19:01
|buy
|15
|0.01
|1.02845
|0.00000
|0.00000
|44
|2000.01.04 19:01
|modify
|15
|0.01
|1.02845
|0.00000
|1.03345
|45
|2000.01.05 07:20
|t/p
|15
|0.01
|1.03345
|0.00000
|1.03345
|5.02
|10101.65
|46
|2000.01.05 08:39
|sell
|16
|0.01
|1.03900
|0.00000
|0.00000
|47
|2000.01.05 08:39
|modify
|16
|0.01
|1.03900
|0.00000
|1.03400
|48
|2000.01.05 15:21
|t/p
|16
|0.01
|1.03400
|0.00000
|1.03400
|5.00
|10106.65
|49
|2000.01.05 15:37
|buy
|17
|0.01
|1.03465
|0.00000
|0.00000
|50
|2000.01.05 15:37
|modify
|17
|0.01
|1.03465
|0.00000
|1.03965
|51
|2000.01.05 16:04
|buy
|18
|0.02
|1.03255
|0.00000
|0.00000
|52
|2000.01.05 16:04
|modify
|18
|0.02
|1.03255
|0.00000
|1.03755
|53
|2000.01.05 19:40
|buy
|19
|0.03
|1.03055
|0.00000
|0.00000
|54
|2000.01.05 19:40
|modify
|19
|0.03
|1.03055
|0.00000
|1.03555
|55
|2000.01.06 05:25
|t/p
|19
|0.03
|1.03555
|0.00000
|1.03555
|15.16
|10121.81
|56
|2000.01.06 05:25
|close
|18
|0.02
|1.03560
|0.00000
|1.03755
|6.21
|10128.02
|57
|2000.01.06 05:25
|close
|17
|0.01
|1.03531
|0.00000
|1.03965
|0.71
|10128.73
|58
|2000.01.06 05:32
|sell
|20
|0.01
|1.03440
|0.00000
|0.00000
|59
|2000.01.06 05:32
|modify
|20
|0.01
|1.03440
|0.00000
|1.02940
|60
|2000.01.06 06:01
|sell
|21
|0.02
|1.03660
|0.00000
|0.00000
|61
|2000.01.06 06:01
|modify
|21
|0.02
|1.03660
|0.00000
|1.03160
|62
|2000.01.06 11:46
|sell
|22
|0.03
|1.03860
|0.00000
|0.00000
|63
|2000.01.06 11:46
|modify
|22
|0.03
|1.03860
|0.00000
|1.03360
|64
|2000.01.06 12:07
|sell
|23
|0.05
|1.04080
|0.00000
|0.00000
|65
|2000.01.06 12:07
|modify
|23
|0.05
|1.04080
|0.00000
|1.03580
|66
|2000.01.06 15:04
|t/p
|23
|0.05
|1.03580
|0.00000
|1.03580
|25.00
|10153.73
|67
|2000.01.06 15:04
|close
|22
|0.03
|1.03578
|0.00000
|1.03360
|8.46
|10162.19
|68
|2000.01.06 15:04
|close
|21
|0.02
|1.03586
|0.00000
|1.03160
|1.48
|10163.67
|69
|2000.01.06 15:04
|close
|20
|0.01
|1.03545
|0.00000
|1.02940
|-1.05
|10162.62
|70
|2000.01.06 15:23
|buy
|24
|0.01
|1.03655
|0.00000
|0.00000
|71
|2000.01.06 15:23
|modify
|24
|0.01
|1.03655
|0.00000
|1.04155
|72
|2000.01.06 15:45
|buy
|25
|0.02
|1.03415
|0.00000
|0.00000
|73
|2000.01.06 15:45
|modify
|25
|0.02
|1.03415
|0.00000
|1.03915
|74
|2000.01.06 16:22
|buy
|26
|0.03
|1.03215
|0.00000
|0.00000
|75
|2000.01.06 16:22
|modify
|26
|0.03
|1.03215
|0.00000
|1.03715
|76
|2000.01.06 17:32
|buy
|27
|0.05
|1.03013
|0.00000
|0.00000
|77
|2000.01.06 17:32
|modify
|27
|0.05
|1.03013
|0.00000
|1.03513
|78
|2000.01.06 18:07
|buy
|28
|0.08
|1.02792
|0.00000
|0.00000
|79
|2000.01.06 18:07
|modify
|28
|0.08
|1.02792
|0.00000
|1.03292
|80
|2000.01.06 21:23
|t/p
|28
|0.08
|1.03292
|0.00000
|1.03292
|40.00
|10202.62
|81
|2000.01.06 21:23
|close
|27
|0.05
|1.03310
|0.00000
|1.03513
|14.85
|10217.47
|82
|2000.01.06 21:23
|close
|26
|0.03
|1.03300
|0.00000
|1.03715
|2.55
|10220.02
|83
|2000.01.06 21:24
|close
|25
|0.02
|1.03310
|0.00000
|1.03915
|-2.10
|10217.92
|84
|2000.01.06 21:24
|close
|24
|0.01
|1.03300
|0.00000
|1.04155
|-3.55
|10214.37
|85
|2000.01.06 21:31
|sell
|29
|0.01
|1.03260
|0.00000
|0.00000
|86
|2000.01.06 21:31
|modify
|29
|0.01
|1.03260
|0.00000
|1.02760
|87
|2000.01.07 13:40
|t/p
|29
|0.01
|1.02760
|0.00000
|1.02760
|4.96
|10219.33
|88
|2000.01.07 13:41
|sell
|30
|0.01
|1.02620
|0.00000
|0.00000
|89
|2000.01.07 13:41
|modify
|30
|0.01
|1.02620
|0.00000
|1.02120
|90
|2000.01.07 13:49
|sell
|31
|0.02
|1.02826
|0.00000
|0.00000
|91
|2000.01.07 13:49
|modify
|31
|0.02
|1.02826
|0.00000
|1.02326
|92
|2000.01.07 14:16
|sell
|32
|0.03
|1.03030
|0.00000
|0.00000
|93
|2000.01.07 14:16
|modify
|32
|0.03
|1.03030
|0.00000
|1.02530
|94
|2000.01.10 09:58
|t/p
|32
|0.03
|1.02530
|0.00000
|1.02530
|14.87
|10234.21
|95
|2000.01.10 09:58
|close
|31
|0.02
|1.02495
|0.00000
|1.02326
|6.54
|10240.74
|96
|2000.01.10 09:58
|close
|30
|0.01
|1.02505
|0.00000
|1.02120
|1.11
|10241.85
|97
|2000.01.10 11:04
|sell
|33
|0.01
|1.02390
|0.00000
|0.00000
|98
|2000.01.10 11:04
|modify
|33
|0.01
|1.02390
|0.00000
|1.01890
|99
|2000.01.10 15:56
|sell
|34
|0.02
|1.02601
|0.00000
|0.00000
|100
|2000.01.10 15:56
|modify
|34
|0.02
|1.02601
|0.00000
|1.02101
|101
|2000.01.11 06:33
|sell
|35
|0.03
|1.02815
|0.00000
|0.00000
|102
|2000.01.11 06:33
|modify
|35
|0.03
|1.02815
|0.00000
|1.02315
|103
|2000.01.11 08:44
|sell
|36
|0.05
|1.03015
|0.00000
|0.00000
|104
|2000.01.11 08:44
|modify
|36
|0.05
|1.03015
|0.00000
|1.02515
|105
|2000.01.11 16:31
|sell
|37
|0.08
|1.03227
|0.00000
|0.00000
|106
|2000.01.11 16:31
|modify
|37
|0.08
|1.03227
|0.00000
|1.02727
|107
|2000.01.12 05:35
|sell
|38
|0.13
|1.03443
|0.00000
|0.00000
|108
|2000.01.12 05:35
|modify
|38
|0.13
|1.03443
|0.00000
|1.02943
|109
|2000.01.12 08:00
|sell
|39
|0.21
|1.03650
|0.00000
|0.00000
|110
|2000.01.12 08:00
|modify
|39
|0.21
|1.03650
|0.00000
|1.03150
|111
|2000.01.12 11:01
|t/p
|39
|0.21
|1.03150
|0.00000
|1.03150
|105.00
|10346.85
|112
|2000.01.12 11:01
|close
|38
|0.13
|1.03125
|0.00000
|1.02943
|41.34
|10388.19
|113
|2000.01.12 11:01
|close
|37
|0.08
|1.03075
|0.00000
|1.02727
|11.82
|10400.01
|114
|2000.01.12 11:01
|close
|36
|0.05
|1.03090
|0.00000
|1.02515
|-3.96
|10396.05
|115
|2000.01.12 11:01
|close
|35
|0.03
|1.03105
|0.00000
|1.02315
|-8.83
|10387.23
|116
|2000.01.12 11:01
|close
|34
|0.02
|1.03120
|0.00000
|1.02101
|-10.55
|10376.68
|117
|2000.01.12 11:01
|close
|33
|0.01
|1.03135
|0.00000
|1.01890
|-7.53
|10369.15
|118
|2000.01.12 11:02
|sell
|40
|0.01
|1.03130
|0.00000
|0.00000
|119
|2000.01.12 11:02
|modify
|40
|0.01
|1.03130
|0.00000
|1.02630
|120
|2000.01.13 13:32
|t/p
|40
|0.01
|1.02630
|0.00000
|1.02630
|4.87
|10374.02
|121
|2000.01.13 13:44
|buy
|41
|0.01
|1.02595
|0.00000
|0.00000
|122
|2000.01.13 13:44
|modify
|41
|0.01
|1.02595
|0.00000
|1.03095
|123
|2000.01.14 00:51
|buy
|42
|0.02
|1.02380
|0.00000
|0.00000
|124
|2000.01.14 00:51
|modify
|42
|0.02
|1.02380
|0.00000
|1.02880
|125
|2000.01.14 12:43
|buy
|43
|0.03
|1.02175
|0.00000
|0.00000
|126
|2000.01.14 12:43
|modify
|43
|0.03
|1.02175
|0.00000
|1.02675
|127
|2000.01.14 13:32
|buy
|44
|0.05
|1.01935
|0.00000
|0.00000
|128
|2000.01.14 13:32
|modify
|44
|0.05
|1.01935
|0.00000
|1.02435
|129
|2000.01.14 15:16
|buy
|45
|0.08
|1.01725
|0.00000
|0.00000
|130
|2000.01.14 15:16
|modify
|45
|0.08
|1.01725
|0.00000
|1.02225
|131
|2000.01.14 15:22
|buy
|46
|0.13
|1.01495
|0.00000
|0.00000
|132
|2000.01.14 15:22
|modify
|46
|0.13
|1.01495
|0.00000
|1.01995
|133
|2000.01.14 15:29
|buy
|47
|0.21
|1.01295
|0.00000
|0.00000
|134
|2000.01.14 15:29
|modify
|47
|0.21
|1.01295
|0.00000
|1.01795
|135
|2000.01.17 08:01
|buy
|48
|0.34
|1.01085
|0.00000
|0.00000
|136
|2000.01.17 08:01
|modify
|48
|0.34
|1.01085
|0.00000
|1.01585
|137
|2000.01.17 13:33
|buy
|49
|0.55
|1.00875
|0.00000
|0.00000
|138
|2000.01.17 13:33
|modify
|49
|0.55
|1.00875
|0.00000
|1.01375
|139
|2000.01.18 08:17
|t/p
|49
|0.55
|1.01375
|0.00000
|1.01375
|276.00
|10650.02
|140
|2000.01.18 08:17
|close
|48
|0.34
|1.01380
|0.00000
|1.01585
|100.92
|10750.94
|141
|2000.01.18 08:17
|close
|47
|0.21
|1.01362
|0.00000
|1.01795
|14.83
|10765.78
|142
|2000.01.18 08:17
|close
|46
|0.13
|1.01370
|0.00000
|1.01995
|-15.78
|10750.00
|143
|2000.01.18 08:18
|close
|45
|0.08
|1.01360
|0.00000
|1.02225
|-28.91
|10721.09
|144
|2000.01.18 08:18
|close
|44
|0.05
|1.01302
|0.00000
|1.02435
|-31.47
|10689.62
|145
|2000.01.18 08:18
|close
|43
|0.03
|1.01314
|0.00000
|1.02675
|-25.72
|10663.90
|146
|2000.01.18 08:18
|close
|42
|0.02
|1.01302
|0.00000
|1.02880
|-21.49
|10642.41
|147
|2000.01.18 08:18
|close
|41
|0.01
|1.01290
|0.00000
|1.03095
|-13.00
|10629.42
|148
|2000.01.18 08:21
|sell
|50
|0.01
|1.01350
|0.00000
|0.00000
|149
|2000.01.18 08:21
|modify
|50
|0.01
|1.01350
|0.00000
|1.00850
|150
|2000.01.18 10:30
|t/p
|50
|0.01
|1.00850
|0.00000
|1.00850
|5.00
|10634.42
|151
|2000.01.18 11:22
|sell
|51
|0.01
|1.00860
|0.00000
|0.00000
|152
|2000.01.18 11:22
|modify
|51
|0.01
|1.00860
|0.00000
|1.00360
|153
|2000.01.18 14:12
|sell
|52
|0.02
|1.01060
|0.00000
|0.00000
|154
|2000.01.18 14:12
|modify
|52
|0.02
|1.01060
|0.00000
|1.00560
|155
|2000.01.18 16:15
|sell
|53
|0.03
|1.01260
|0.00000
|0.00000
|156
|2000.01.18 16:15
|modify
|53
|0.03
|1.01260
|0.00000
|1.00760
|157
|2000.01.18 22:40
|sell
|54
|0.05
|1.01460
|0.00000
|0.00000
|158
|2000.01.18 22:40
|modify
|54
|0.05
|1.01460
|0.00000
|1.00960
|159
|2000.01.19 15:38
|t/p
|54
|0.05
|1.00960
|0.00000
|1.00960
|24.79
|10659.21
|160
|2000.01.19 15:38
|close
|53
|0.03
|1.00952
|0.00000
|1.00760
|9.11
|10668.32
|161
|2000.01.19 15:38
|close
|52
|0.02
|1.00964
|0.00000
|1.00560
|1.84
|10670.16
|162
|2000.01.19 15:38
|close
|51
|0.01
|1.00905
|0.00000
|1.00360
|-0.49
|10669.67
|163
|2000.01.19 15:59
|buy
|55
|0.01
|1.00965
|0.00000
|0.00000
|164
|2000.01.19 15:59
|modify
|55
|0.01
|1.00965
|0.00000
|1.01465
|165
|2000.01.20 13:32
|buy
|56
|0.02
|1.00755
|0.00000
|0.00000
|166
|2000.01.20 13:32
|modify
|56
|0.02
|1.00755
|0.00000
|1.01255
|167
|2000.01.20 16:44
|t/p
|56
|0.02
|1.01255
|0.00000
|1.01255
|10.00
|10679.67
|168
|2000.01.20 16:44
|close
|55
|0.01
|1.01273
|0.00000
|1.01465
|3.13
|10682.80
|169
|2000.01.20 17:27
|buy
|57
|0.01
|1.01435
|0.00000
|0.00000
|170
|2000.01.20 17:27
|modify
|57
|0.01
|1.01435
|0.00000
|1.01935
|171
|2000.01.21 11:54
|buy
|58
|0.02
|1.01215
|0.00000
|0.00000
|172
|2000.01.21 11:54
|modify
|58
|0.02
|1.01215
|0.00000
|1.01715
|173
|2000.01.21 13:16
|buy
|59
|0.03
|1.01015
|0.00000
|0.00000
|174
|2000.01.21 13:16
|modify
|59
|0.03
|1.01015
|0.00000
|1.01515
|175
|2000.01.21 14:09
|buy
|60
|0.05
|1.00815
|0.00000
|0.00000
|176
|2000.01.21 14:09
|modify
|60
|0.05
|1.00815
|0.00000
|1.01315
|177
|2000.01.21 14:44
|buy
|61
|0.08
|1.00608
|0.00000
|0.00000
|178
|2000.01.21 14:44
|modify
|61
|0.08
|1.00608
|0.00000
|1.01108
|179
|2000.01.23 23:01
|buy
|62
|0.13
|1.00305
|0.00000
|0.00000
|180
|2000.01.23 23:01
|modify
|62
|0.13
|1.00305
|0.00000
|1.00805
|181
|2000.01.24 13:42
|buy
|63
|0.21
|1.00095
|0.00000
|0.00000
|182
|2000.01.24 13:42
|modify
|63
|0.21
|1.00095
|0.00000
|1.00595
|183
|2000.01.24 20:29
|t/p
|63
|0.21
|1.00595
|0.00000
|1.00595
|105.00
|10787.80
|184
|2000.01.24 20:29
|close
|62
|0.13
|1.00600
|0.00000
|1.00805
|38.59
|10826.39
|185
|2000.01.24 20:29
|close
|61
|0.08
|1.00580
|0.00000
|1.01108
|-2.09
|10824.29
|186
|2000.01.24 20:30
|close
|60
|0.05
|1.00590
|0.00000
|1.01315
|-11.16
|10813.14
|187
|2000.01.24 20:30
|close
|59
|0.03
|1.00600
|0.00000
|1.01515
|-12.40
|10800.74
|188
|2000.01.24 20:30
|close
|58
|0.02
|1.00610
|0.00000
|1.01715
|-12.06
|10788.68
|189
|2000.01.24 20:30
|close
|57
|0.01
|1.00620
|0.00000
|1.01935
|-8.11
|10780.56
|190
|2000.01.24 21:01
|sell
|64
|0.01
|1.00650
|0.00000
|0.00000
|191
|2000.01.24 21:01
|modify
|64
|0.01
|1.00650
|0.00000
|1.00150
|192
|2000.01.25 03:38
|sell
|65
|0.02
|1.00850
|0.00000
|0.00000
|193
|2000.01.25 03:38
|modify
|65
|0.02
|1.00850
|0.00000
|1.00350
|194
|2000.01.25 10:57
|t/p
|65
|0.02
|1.00350
|0.00000
|1.00350
|10.00
|10790.56
|195
|2000.01.25 10:57
|close
|64
|0.01
|1.00345
|0.00000
|1.00150
|3.01
|10793.57
|196
|2000.01.25 11:23
|buy
|66
|0.01
|1.00255
|0.00000
|0.00000
|197
|2000.01.25 11:23
|modify
|66
|0.01
|1.00255
|0.00000
|1.00755
|198
|2000.01.25 13:10
|buy
|67
|0.02
|1.00055
|0.00000
|0.00000
|199
|2000.01.25 13:10
|modify
|67
|0.02
|1.00055
|0.00000
|1.00555
|200
|2000.01.25 15:51
|t/p
|67
|0.02
|1.00555
|0.00000
|1.00555
|10.00
|10803.57
|201
|2000.01.25 15:51
|close
|66
|0.01
|1.00561
|0.00000
|1.00755
|3.06
|10806.63
|202
|2000.01.25 16:13
|sell
|68
|0.01
|1.00490
|0.00000
|0.00000
|203
|2000.01.25 16:13
|modify
|68
|0.01
|1.00490
|0.00000
|0.99990
|204
|2000.01.26 19:28
|t/p
|68
|0.01
|0.99990
|0.00000
|0.99990
|4.96
|10811.59